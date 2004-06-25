Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2004.06.22 14:00 - 2006.02.16 00:00 (2004.06.21 - 2006.02.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryTakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=false; Risk=10;
Słupki w tescie10393Ticks modelled1767689Modelling quality89.99%
Depozyt początkowy50000.00
Total net profit4260.89Gross profit14754.87Gross loss-10493.98
Profit factor1.41Przewidywany zysk61.75
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)10162.08 (15.8%)
Transakcji w sumie69Short positions (won %)44 (97.73%)Long positions (won %)25 (96.00%)
Profit trades (% of total)67 (97.10%)Loss trades (% of total)2 (2.90%)
Największyprofit trade1600.00loss trade-10162.08
Averageprofit trade220.22loss trade-5246.99
Maximumconsecutive wins (profit in money)36 (9531.38)consecutive losses (loss in money)1 (-10162.08)
Maximalconsecutive profit (count of wins)9531.38 (36)consecutive loss (count of losses)-10162.08 (1)
Średniconsecutive wins34consecutive losses1
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12004.06.22 14:00buy11.001.82180.00001.8378
22004.06.23 06:46modify11.001.82181.82191.8378
32004.06.23 06:46modify11.001.82181.82201.8378
42004.06.23 06:46modify11.001.82181.82211.8378
52004.06.23 06:46modify11.001.82181.82221.8378
62004.06.23 06:46modify11.001.82181.82231.8378
72004.06.23 06:46modify11.001.82181.82241.8378
82004.06.23 06:46modify11.001.82181.82251.8378
92004.06.23 07:29modify11.001.82181.82271.8378
102004.06.23 07:30modify11.001.82181.82281.8378
112004.06.23 07:30modify11.001.82181.82301.8378
122004.06.23 07:35modify11.001.82181.82301.8378
132004.06.23 07:41modify11.001.82181.82311.8378
142004.06.23 07:42modify11.001.82181.82321.8378
152004.06.23 07:44modify11.001.82181.82351.8378
162004.06.23 07:44modify11.001.82181.82361.8378
172004.06.23 07:45modify11.001.82181.82381.8378
182004.06.23 07:47modify11.001.82181.82381.8378
192004.06.23 07:58modify11.001.82181.82391.8378
202004.06.23 08:11modify11.001.82181.82411.8378
212004.06.23 08:11modify11.001.82181.82441.8378
222004.06.23 08:11modify11.001.82181.82461.8378
232004.06.23 08:13modify11.001.82181.82471.8378
242004.06.23 08:13modify11.001.82181.82481.8378
252004.06.23 08:14modify11.001.82181.82491.8378
262004.06.23 08:14modify11.001.82181.82501.8378
272004.06.23 08:14modify11.001.82181.82511.8378
282004.06.23 08:22modify11.001.82181.82531.8378
292004.06.23 08:22modify11.001.82181.82541.8378
302004.06.23 08:22modify11.001.82181.82551.8378
312004.06.23 08:22modify11.001.82181.82561.8378
322004.06.23 08:34modify11.001.82181.82571.8378
332004.06.23 08:34modify11.001.82181.82591.8378
342004.06.23 08:34modify11.001.82181.82601.8378
352004.06.23 08:35modify11.001.82181.82601.8378
362004.06.23 08:51s/l11.001.82601.82601.8378415.8350415.83
372004.06.24 20:08sell21.001.82620.00001.8102
382004.06.24 21:59modify21.001.82621.82621.8102
392004.06.24 22:08modify21.001.82621.82611.8102
402004.06.24 22:08modify21.001.82621.82611.8102
412004.06.24 23:18s/l21.001.82611.82611.810210.0050425.83
422004.06.25 09:24buy31.001.81740.00001.8334
432004.06.25 09:36modify31.001.81741.81741.8334
442004.06.25 09:36modify31.001.81741.81751.8334
452004.06.25 10:24modify31.001.81741.81761.8334
462004.06.25 10:24modify31.001.81741.81771.8334
472004.06.25 10:24modify31.001.81741.81781.8334
482004.06.25 10:29modify31.001.81741.81791.8334
492004.06.25 10:29modify31.001.81741.81801.8334
502004.06.25 10:29modify31.001.81741.81811.8334
512004.06.25 10:29modify31.001.81741.81821.8334
522004.06.25 10:29modify31.001.81741.81831.8334
532004.06.25 10:29modify31.001.81741.81841.8334
542004.06.25 10:31modify31.001.81741.81841.8334
552004.06.25 10:31modify31.001.81741.81851.8334
562004.06.25 10:32modify31.001.81741.81861.8334
572004.06.25 10:32modify31.001.81741.81871.8334
582004.06.25 10:33modify31.001.81741.81881.8334
592004.06.25 10:33modify31.001.81741.81891.8334
602004.06.25 10:33modify31.001.81741.81901.8334
612004.06.25 10:33modify31.001.81741.81911.8334
622004.06.25 10:33modify31.001.81741.81921.8334
632004.06.25 10:33modify31.001.81741.81931.8334
642004.06.25 10:33modify31.001.81741.81941.8334
652004.06.25 10:33modify31.001.81741.81951.8334
662004.06.25 10:36modify31.001.81741.81961.8334
672004.06.25 10:36modify31.001.81741.81971.8334
682004.06.25 10:36modify31.001.81741.81981.8334
692004.06.25 10:36modify31.001.81741.82001.8334
702004.06.25 10:36modify31.001.81741.82011.8334
712004.06.25 10:36modify31.001.81741.82021.8334
722004.06.25 10:36modify31.001.81741.82031.8334
732004.06.25 10:37modify31.001.81741.82041.8334
742004.06.25 10:37modify31.001.81741.82051.8334
752004.06.25 10:39modify31.001.81741.82051.8334
762004.06.25 10:39modify31.001.81741.82061.8334
772004.06.25 10:39modify31.001.81741.82071.8334
782004.06.25 11:10s/l31.001.82071.82071.8334330.0050755.83
792004.06.25 11:29sell41.001.82160.00001.8056
802004.06.25 11:40modify41.001.82161.82161.8056
812004.06.25 11:41modify41.001.82161.82151.8056
822004.06.25 11:41modify41.001.82161.82141.8056
832004.06.25 11:41modify41.001.82161.82131.8056
842004.06.25 11:41modify41.001.82161.82121.8056
852004.06.25 11:42modify41.001.82161.82111.8056
862004.06.25 11:42modify41.001.82161.82101.8056
872004.06.25 11:46s/l41.001.82101.82101.805660.0050815.83
882004.06.25 11:58sell51.001.82160.00001.8056
892004.06.25 15:48modify51.001.82161.82161.8056
902004.06.25 15:48modify51.001.82161.82151.8056
912004.06.25 15:48modify51.001.82161.82141.8056
922004.06.25 15:48modify51.001.82161.82131.8056
932004.06.25 15:50modify51.001.82161.82121.8056
942004.06.25 15:52modify51.001.82161.82101.8056
952004.06.25 15:52modify51.001.82161.82091.8056
962004.06.25 15:52modify51.001.82161.82081.8056
972004.06.25 15:52modify51.001.82161.82071.8056
982004.06.25 15:52modify51.001.82161.82061.8056
992004.06.25 15:52modify51.001.82161.82051.8056
1002004.06.25 15:56modify51.001.82161.82041.8056
1012004.06.25 16:02s/l51.001.82041.82041.8056120.0050935.83
1022004.06.25 20:00sell61.001.82350.00001.8075
1032004.06.28 07:56modify61.001.82351.82351.8075
1042004.06.28 07:56modify61.001.82351.82341.8075
1052004.06.28 08:09modify61.001.82351.82331.8075
1062004.06.28 08:10modify61.001.82351.82321.8075
1072004.06.28 08:10modify61.001.82351.82311.8075
1082004.06.28 08:10modify61.001.82351.82301.8075
1092004.06.28 08:31s/l61.001.82301.82301.807546.9950982.82
1102004.06.29 11:31buy71.001.82020.00001.8362
1112004.06.29 12:09modify71.001.82021.82021.8362
1122004.06.29 12:14modify71.001.82021.82031.8362
1132004.06.29 12:14modify71.001.82021.82041.8362
1142004.06.29 12:15modify71.001.82021.82051.8362
1152004.06.29 12:15modify71.001.82021.82061.8362
1162004.06.29 12:36s/l71.001.82061.82061.836240.0051022.82
1172004.07.01 01:00sell81.001.81990.00001.8039
1182004.07.01 03:17modify81.001.81991.81991.8039
1192004.07.01 03:17modify81.001.81991.81981.8039
1202004.07.01 03:28modify81.001.81991.81971.8039
1212004.07.01 03:28modify81.001.81991.81961.8039
1222004.07.01 03:29modify81.001.81991.81951.8039
1232004.07.01 03:32modify81.001.81991.81941.8039
1242004.07.01 03:32modify81.001.81991.81931.8039
1252004.07.01 03:32modify81.001.81991.81921.8039
1262004.07.01 03:32modify81.001.81991.81911.8039
1272004.07.01 03:32modify81.001.81991.81901.8039
1282004.07.01 03:32modify81.001.81991.81891.8039
1292004.07.01 03:32modify81.001.81991.81881.8039
1302004.07.01 03:34modify81.001.81991.81881.8039
1312004.07.01 03:34modify81.001.81991.81871.8039
1322004.07.01 03:36modify81.001.81991.81871.8039
1332004.07.01 03:36modify81.001.81991.81861.8039
1342004.07.01 03:41modify81.001.81991.81851.8039
1352004.07.01 03:41modify81.001.81991.81841.8039
1362004.07.01 04:13modify81.001.81991.81831.8039
1372004.07.01 04:36modify81.001.81991.81811.8039
1382004.07.01 05:09modify81.001.81991.81801.8039
1392004.07.01 07:33s/l81.001.81801.81801.8039190.0051212.82
1402004.07.01 07:39sell91.001.81790.00001.8019
1412004.07.01 09:08modify91.001.81791.81791.8019
1422004.07.01 09:08modify91.001.81791.81781.8019
1432004.07.01 09:58modify91.001.81791.81781.8019
1442004.07.01 09:58modify91.001.81791.81771.8019
1452004.07.01 09:58modify91.001.81791.81761.8019
1462004.07.01 09:58modify91.001.81791.81751.8019
1472004.07.01 09:58modify91.001.81791.81741.8019
1482004.07.01 09:59modify91.001.81791.81721.8019
1492004.07.01 09:59modify91.001.81791.81711.8019
1502004.07.01 09:59modify91.001.81791.81691.8019
1512004.07.01 09:59modify91.001.81791.81671.8019
1522004.07.01 09:59modify91.001.81791.81651.8019
1532004.07.01 09:59modify91.001.81791.81631.8019
1542004.07.01 09:59modify91.001.81791.81621.8019
1552004.07.01 09:59modify91.001.81791.81601.8019
1562004.07.01 10:00modify91.001.81791.81591.8019
1572004.07.01 10:00modify91.001.81791.81591.8019
1582004.07.01 10:00modify91.001.81791.81581.8019
1592004.07.01 10:00modify91.001.81791.81571.8019
1602004.07.01 10:00modify91.001.81791.81561.8019
1612004.07.01 10:00modify91.001.81791.81551.8019
1622004.07.01 10:07modify91.001.81791.81541.8019
1632004.07.01 10:08modify91.001.81791.81531.8019
1642004.07.01 10:08modify91.001.81791.81521.8019
1652004.07.01 10:08modify91.001.81791.81511.8019
1662004.07.01 10:08modify91.001.81791.81501.8019
1672004.07.01 10:08modify91.001.81791.81491.8019
1682004.07.01 10:08modify91.001.81791.81481.8019
1692004.07.01 10:09modify91.001.81791.81471.8019
1702004.07.01 10:09modify91.001.81791.81461.8019
1712004.07.01 10:09modify91.001.81791.81441.8019
1722004.07.01 10:10modify91.001.81791.81431.8019
1732004.07.01 10:10modify91.001.81791.81411.8019
1742004.07.01 10:10modify91.001.81791.81401.8019
1752004.07.01 10:23s/l91.001.81401.81401.8019390.0051602.82
1762004.07.01 20:00sell101.001.81870.00001.8027
1772004.07.28 10:45modify101.001.81871.81861.8027
1782004.07.28 10:57modify101.001.81871.81861.8027
1792004.07.28 10:57modify101.001.81871.81851.8027
1802004.07.28 11:06modify101.001.81871.81851.8027
1812004.07.28 11:06modify101.001.81871.81841.8027
1822004.07.28 11:06modify101.001.81871.81831.8027
1832004.07.28 11:07modify101.001.81871.81821.8027
1842004.07.28 11:07modify101.001.81871.81811.8027
1852004.07.28 11:11modify101.001.81871.81811.8027
1862004.07.28 11:11modify101.001.81871.81801.8027
1872004.07.28 11:12modify101.001.81871.81801.8027
1882004.07.28 11:12modify101.001.81871.81791.8027
1892004.07.28 11:12modify101.001.81871.81781.8027
1902004.07.28 11:12modify101.001.81871.81771.8027
1912004.07.28 11:12modify101.001.81871.81761.8027
1922004.07.28 11:12modify101.001.81871.81751.8027
1932004.07.28 11:13modify101.001.81871.81741.8027
1942004.07.28 11:13modify101.001.81871.81731.8027
1952004.07.28 11:13modify101.001.81871.81721.8027
1962004.07.28 11:28s/l101.001.81721.81721.802768.7351671.55
1972004.08.02 09:19sell111.001.82400.00001.8080
1982004.08.03 08:03modify111.001.82401.82401.8080
1992004.08.03 08:09modify111.001.82401.82381.8080
2002004.08.03 08:09modify111.001.82401.82351.8080
2012004.08.03 08:09modify111.001.82401.82331.8080
2022004.08.03 08:09modify111.001.82401.82311.8080
2032004.08.03 08:09modify111.001.82401.82291.8080
2042004.08.03 08:17s/l111.001.82291.82291.8080106.9951778.54
2052004.08.03 10:00buy121.001.82030.00001.8363
2062004.08.03 14:31modify121.001.82031.82041.8363
2072004.08.03 14:31modify121.001.82031.82051.8363
2082004.08.03 14:31modify121.001.82031.82061.8363
2092004.08.03 14:31modify121.001.82031.82071.8363
2102004.08.03 14:34s/l121.001.82071.82071.836340.0051818.54
2112004.08.03 20:00sell131.001.82570.00001.8097
2122004.08.04 01:38modify131.001.82571.82571.8097
2132004.08.04 01:39modify131.001.82571.82561.8097
2142004.08.04 01:40modify131.001.82571.82551.8097
2152004.08.04 03:00s/l131.001.82551.82551.809716.9951835.53
2162004.08.04 05:01buy141.001.82220.00001.8382
2172004.08.04 17:00modify141.001.82221.82221.8382
2182004.08.04 17:01modify141.001.82221.82231.8382
2192004.08.04 17:01modify141.001.82221.82241.8382
2202004.08.04 17:01modify141.001.82221.82251.8382
2212004.08.04 17:01modify141.001.82221.82261.8382
2222004.08.04 17:01modify141.001.82221.82271.8382
2232004.08.04 17:01modify141.001.82221.82281.8382
2242004.08.04 17:01modify141.001.82221.82291.8382
2252004.08.04 17:01modify141.001.82221.82301.8382
2262004.08.04 17:01modify141.001.82221.82311.8382
2272004.08.04 17:01modify141.001.82221.82321.8382
2282004.08.04 17:02modify141.001.82221.82331.8382
2292004.08.04 17:02modify141.001.82221.82341.8382
2302004.08.04 17:41s/l141.001.82341.82341.8382120.0051955.53
2312004.08.04 21:42sell151.001.82520.00001.8092
2322004.08.05 13:01modify151.001.82521.82521.8092
2332004.08.05 13:01modify151.001.82521.82491.8092
2342004.08.05 13:01modify151.001.82521.82461.8092
2352004.08.05 13:01modify151.001.82521.82431.8092
2362004.08.05 13:01modify151.001.82521.82411.8092
2372004.08.05 13:01modify151.001.82521.82381.8092
2382004.08.05 13:01modify151.001.82521.82351.8092
2392004.08.05 13:01modify151.001.82521.82321.8092
2402004.08.05 13:03modify151.001.82521.82311.8092
2412004.08.05 13:03modify151.001.82521.82301.8092
2422004.08.05 13:03modify151.001.82521.82291.8092
2432004.08.05 13:03modify151.001.82521.82281.8092
2442004.08.05 13:03modify151.001.82521.82271.8092
2452004.08.05 13:03modify151.001.82521.82261.8092
2462004.08.05 13:03modify151.001.82521.82251.8092
2472004.08.05 13:03modify151.001.82521.82241.8092
2482004.08.05 13:03modify151.001.82521.82231.8092
2492004.08.05 13:05s/l151.001.82231.82231.8092286.9952242.52
2502004.08.05 14:02buy161.001.82070.00001.8367
2512004.08.05 16:25modify161.001.82071.82071.8367
2522004.08.05 16:25modify161.001.82071.82081.8367
2532004.08.05 16:25modify161.001.82071.82091.8367
2542004.08.05 16:25modify161.001.82071.82101.8367
2552004.08.05 16:25modify161.001.82071.82111.8367
2562004.08.05 16:25modify161.001.82071.82121.8367
2572004.08.05 16:25modify161.001.82071.82131.8367
2582004.08.05 16:25modify161.001.82071.82141.8367
2592004.08.05 16:26modify161.001.82071.82151.8367
2602004.08.05 16:49s/l161.001.82151.82151.836780.0052322.52
2612004.08.05 19:00sell171.001.82530.00001.8093
2622004.08.05 23:11modify171.001.82531.82521.8093
2632004.08.05 23:14modify171.001.82531.82511.8093
2642004.08.06 00:16modify171.001.82531.82501.8093
2652004.08.06 01:32modify171.001.82531.82501.8093
2662004.08.06 01:34modify171.001.82531.82491.8093
2672004.08.06 01:37modify171.001.82531.82481.8093
2682004.08.06 01:38modify171.001.82531.82481.8093
2692004.08.06 01:39modify171.001.82531.82471.8093
2702004.08.06 01:42modify171.001.82531.82471.8093
2712004.08.06 01:45modify171.001.82531.82451.8093
2722004.08.06 01:57modify171.001.82531.82451.8093
2732004.08.06 04:31s/l171.001.82451.82451.809370.9752393.49
2742004.08.06 04:35sell181.001.82430.00001.8083
2752004.08.06 12:31modify181.001.82431.82431.8083
2762004.08.06 12:34modify181.001.82431.82421.8083
2772004.08.06 12:34modify181.001.82431.82411.8083
2782004.08.06 12:34modify181.001.82431.82401.8083
2792004.08.06 12:34modify181.001.82431.82391.8083
2802004.08.06 12:34modify181.001.82431.82381.8083
2812004.08.06 12:34modify181.001.82431.82371.8083
2822004.08.06 13:11modify181.001.82431.82371.8083
2832004.08.06 13:12modify181.001.82431.82361.8083
2842004.08.06 13:12modify181.001.82431.82351.8083
2852004.08.06 13:12modify181.001.82431.82341.8083
2862004.08.06 13:12modify181.001.82431.82331.8083
2872004.08.06 13:13modify181.001.82431.82321.8083
2882004.08.06 13:15modify181.001.82431.82311.8083
2892004.08.06 13:15modify181.001.82431.82301.8083
2902004.08.06 13:15modify181.001.82431.82301.8083
2912004.08.06 13:15modify181.001.82431.82291.8083
2922004.08.06 13:15modify181.001.82431.82281.8083
2932004.08.06 13:16modify181.001.82431.82271.8083
2942004.08.06 13:16modify181.001.82431.82261.8083
2952004.08.06 13:16modify181.001.82431.82251.8083
2962004.08.06 13:16modify181.001.82431.82241.8083
2972004.08.06 13:16modify181.001.82431.82231.8083
2982004.08.06 14:09s/l181.001.82231.82231.8083200.0052593.49
2992004.08.06 14:31sell191.001.84250.00001.8265
3002004.08.06 15:26modify191.001.84251.84241.8265
3012004.08.06 15:26modify191.001.84251.84231.8265
3022004.08.06 15:31s/l191.001.84231.84231.826520.0052613.49
3032004.08.10 21:00buy201.001.83000.00001.8460
3042004.08.12 01:56modify201.001.83001.83001.8460
3052004.08.12 01:56modify201.001.83001.83011.8460
3062004.08.12 01:56modify201.001.83001.83021.8460
3072004.08.12 01:59modify201.001.83001.83031.8460
3082004.08.12 02:00modify201.001.83001.83041.8460
3092004.08.12 09:02modify201.001.83001.83051.8460
3102004.08.12 09:02modify201.001.83001.83061.8460
3112004.08.12 09:39s/l201.001.83061.83061.846051.6452665.13
3122004.08.12 14:30sell211.001.83390.00001.8179
3132004.08.12 14:36modify211.001.83391.83391.8179
3142004.08.12 14:39modify211.001.83391.83381.8179
3152004.08.12 14:39modify211.001.83391.83371.8179
3162004.08.12 14:39modify211.001.83391.83361.8179
3172004.08.12 14:40modify211.001.83391.83351.8179
3182004.08.12 14:40modify211.001.83391.83341.8179
3192004.08.12 14:40modify211.001.83391.83331.8179
3202004.08.12 14:40modify211.001.83391.83321.8179
3212004.08.12 14:41modify211.001.83391.83311.8179
3222004.08.12 14:41modify211.001.83391.83301.8179
3232004.08.12 14:41modify211.001.83391.83291.8179
3242004.08.12 14:58modify211.001.83391.83281.8179
3252004.08.12 14:58modify211.001.83391.83271.8179
3262004.08.12 15:04modify211.001.83391.83261.8179
3272004.08.12 15:04modify211.001.83391.83241.8179
3282004.08.12 15:05modify211.001.83391.83231.8179
3292004.08.12 15:05modify211.001.83391.83221.8179
3302004.08.12 15:05modify211.001.83391.83211.8179
3312004.08.12 15:05modify211.001.83391.83201.8179
3322004.08.12 15:05modify211.001.83391.83191.8179
3332004.08.12 15:05modify211.001.83391.83181.8179
3342004.08.12 15:05modify211.001.83391.83171.8179
3352004.08.12 15:05modify211.001.83391.83161.8179
3362004.08.12 15:05modify211.001.83391.83151.8179
3372004.08.12 15:05modify211.001.83391.83141.8179
3382004.08.12 15:05modify211.001.83391.83131.8179
3392004.08.12 15:05modify211.001.83391.83121.8179
3402004.08.12 15:05modify211.001.83391.83111.8179
3412004.08.12 15:31modify211.001.83391.83101.8179
3422004.08.12 15:31modify211.001.83391.83091.8179
3432004.08.12 15:32modify211.001.83391.83091.8179
3442004.08.12 15:32modify211.001.83391.83071.8179
3452004.08.12 15:32modify211.001.83391.83061.8179
3462004.08.12 15:32modify211.001.83391.83051.8179
3472004.08.12 15:33modify211.001.83391.83041.8179
3482004.08.12 15:33modify211.001.83391.83031.8179
3492004.08.12 15:33modify211.001.83391.83021.8179
3502004.08.12 15:49modify211.001.83391.83021.8179
3512004.08.12 15:49modify211.001.83391.83001.8179
3522004.08.12 15:49modify211.001.83391.82991.8179
3532004.08.12 15:49modify211.001.83391.82981.8179
3542004.08.12 15:50modify211.001.83391.82961.8179
3552004.08.12 15:50modify211.001.83391.82951.8179
3562004.08.12 15:50modify211.001.83391.82941.8179
3572004.08.12 15:50modify211.001.83391.82931.8179
3582004.08.12 15:50modify211.001.83391.82921.8179
3592004.08.12 15:51modify211.001.83391.82911.8179
3602004.08.12 15:51modify211.001.83391.82901.8179
3612004.08.12 15:51modify211.001.83391.82891.8179
3622004.08.12 15:51modify211.001.83391.82881.8179
3632004.08.12 15:53modify211.001.83391.82871.8179
3642004.08.12 15:53modify211.001.83391.82861.8179
3652004.08.12 15:53modify211.001.83391.82851.8179
3662004.08.12 15:53modify211.001.83391.82841.8179
3672004.08.12 15:53modify211.001.83391.82831.8179
3682004.08.12 15:53modify211.001.83391.82821.8179
3692004.08.12 15:53modify211.001.83391.82811.8179
3702004.08.12 15:54modify211.001.83391.82801.8179
3712004.08.12 15:54modify211.001.83391.82791.8179
3722004.08.12 15:54modify211.001.83391.82781.8179
3732004.08.12 15:54modify211.001.83391.82771.8179
3742004.08.12 16:02modify211.001.83391.82761.8179
3752004.08.12 16:02modify211.001.83391.82741.8179
3762004.08.12 16:02modify211.001.83391.82731.8179
3772004.08.12 16:02modify211.001.83391.82721.8179
3782004.08.12 16:02modify211.001.83391.82711.8179
3792004.08.12 16:02modify211.001.83391.82701.8179
3802004.08.12 16:02modify211.001.83391.82691.8179
3812004.08.12 16:02modify211.001.83391.82671.8179
3822004.08.12 16:03modify211.001.83391.82661.8179
3832004.08.12 16:03modify211.001.83391.82651.8179
3842004.08.12 16:03modify211.001.83391.82641.8179
3852004.08.12 16:03modify211.001.83391.82621.8179
3862004.08.12 16:03modify211.001.83391.82611.8179
3872004.08.12 16:03modify211.001.83391.82601.8179
3882004.08.12 16:03modify211.001.83391.82591.8179
3892004.08.12 16:03modify211.001.83391.82581.8179
3902004.08.12 16:04modify211.001.83391.82571.8179
3912004.08.12 16:04modify211.001.83391.82561.8179
3922004.08.12 16:04modify211.001.83391.82551.8179
3932004.08.12 16:04modify211.001.83391.82541.8179
3942004.08.12 16:04modify211.001.83391.82531.8179
3952004.08.12 16:04modify211.001.83391.82521.8179
3962004.08.12 16:05modify211.001.83391.82521.8179
3972004.08.12 16:05modify211.001.83391.82511.8179
3982004.08.12 16:08modify211.001.83391.82511.8179
3992004.08.12 16:08modify211.001.83391.82501.8179
4002004.08.12 16:08modify211.001.83391.82491.8179
4012004.08.12 16:08modify211.001.83391.82481.8179
4022004.08.12 16:08modify211.001.83391.82471.8179
4032004.08.12 16:08modify211.001.83391.82461.8179
4042004.08.12 16:08modify211.001.83391.82451.8179
4052004.08.12 16:16modify211.001.83391.82451.8179
4062004.08.12 16:17modify211.001.83391.82441.8179
4072004.08.12 16:17modify211.001.83391.82431.8179
4082004.08.12 16:17modify211.001.83391.82421.8179
4092004.08.12 16:17modify211.001.83391.82411.8179
4102004.08.12 16:17modify211.001.83391.82401.8179
4112004.08.12 16:17modify211.001.83391.82391.8179
4122004.08.12 16:19modify211.001.83391.82381.8179
4132004.08.12 16:26s/l211.001.82381.82381.81791010.0053675.13
4142004.08.13 16:36sell221.001.84050.00001.8245
4152004.08.16 09:29modify221.001.84051.84041.8245
4162004.08.16 09:29modify221.001.84051.84031.8245
4172004.08.16 09:29modify221.001.84051.84021.8245
4182004.08.16 09:39s/l221.001.84021.84021.824526.9953702.12
4192004.08.17 16:02buy231.001.83260.00001.8486
4202004.10.25 02:21modify231.001.83261.83281.8486
4212004.10.25 02:22modify231.001.83261.83301.8486
4222004.10.25 02:22modify231.001.83261.83321.8486
4232004.10.25 02:23modify231.001.83261.83341.8486
4242004.10.25 02:23modify231.001.83261.83361.8486
4252004.10.25 02:23modify231.001.83261.83391.8486
4262004.10.25 02:23modify231.001.83261.83401.8486
4272004.10.25 02:24modify231.001.83261.83421.8486
4282004.10.25 02:27modify231.001.83261.83441.8486
4292004.10.25 02:43modify231.001.83261.83451.8486
4302004.10.25 02:44modify231.001.83261.83451.8486
4312004.10.25 02:58modify231.001.83261.83491.8486
4322004.10.25 02:59modify231.001.83261.83501.8486
4332004.10.25 03:02modify231.001.83261.83521.8486
4342004.10.25 03:07modify231.001.83261.83551.8486
4352004.10.25 03:08modify231.001.83261.83571.8486
4362004.10.25 03:08modify231.001.83261.83591.8486
4372004.10.25 03:08modify231.001.83261.83611.8486
4382004.10.25 03:08modify231.001.83261.83621.8486
4392004.10.25 03:09modify231.001.83261.83631.8486
4402004.10.25 03:09modify231.001.83261.83651.8486
4412004.10.25 03:10modify231.001.83261.83661.8486
4422004.10.25 03:10modify231.001.83261.83681.8486
4432004.10.25 03:10modify231.001.83261.83691.8486
4442004.10.25 03:11modify231.001.83261.83741.8486
4452004.10.25 03:13modify231.001.83261.83751.8486
4462004.10.25 03:14modify231.001.83261.83761.8486
4472004.10.25 03:14modify231.001.83261.83791.8486
4482004.10.25 03:14modify231.001.83261.83811.8486
4492004.10.25 03:15modify231.001.83261.83831.8486
4502004.10.25 03:15modify231.001.83261.83841.8486
4512004.10.25 03:16modify231.001.83261.83851.8486
4522004.10.25 03:16modify231.001.83261.83871.8486
4532004.10.25 03:16modify231.001.83261.83881.8486
4542004.10.25 03:29s/l231.001.83881.83881.8486331.5754033.69
4552004.10.27 20:28buy241.001.82790.00001.8439
4562004.10.28 02:59modify241.001.82791.82801.8439
4572004.10.28 03:00modify241.001.82791.82821.8439
4582004.10.28 03:01modify241.001.82791.82831.8439
4592004.10.28 03:02modify241.001.82791.82841.8439
4602004.10.28 03:02modify241.001.82791.82861.8439
4612004.10.28 03:02modify241.001.82791.82871.8439
4622004.10.28 03:04modify241.001.82791.82881.8439
4632004.10.28 03:04modify241.001.82791.82901.8439
4642004.10.28 03:04modify241.001.82791.82911.8439
4652004.10.28 03:10modify241.001.82791.82931.8439
4662004.10.28 03:31modify241.001.82791.82941.8439
4672004.10.28 03:32modify241.001.82791.82951.8439
4682004.10.28 03:35modify241.001.82791.82951.8439
4692004.10.28 03:36modify241.001.82791.82961.8439
4702004.10.28 03:37modify241.001.82791.82971.8439
4712004.10.28 03:37modify241.001.82791.82981.8439
4722004.10.28 05:00modify241.001.82791.82981.8439
4732004.10.28 05:00modify241.001.82791.82991.8439
4742004.10.28 05:01modify241.001.82791.83001.8439
4752004.10.28 05:49modify241.001.82791.83001.8439
4762004.10.28 05:49modify241.001.82791.83011.8439
4772004.10.28 06:00modify241.001.82791.83021.8439
4782004.10.28 06:04modify241.001.82791.83031.8439
4792004.10.28 06:05modify241.001.82791.83051.8439
4802004.10.28 06:26modify241.001.82791.83071.8439
4812004.10.28 06:47modify241.001.82791.83081.8439
4822004.10.28 06:47modify241.001.82791.83111.8439
4832004.10.28 06:47modify241.001.82791.83131.8439
4842004.10.28 06:48modify241.001.82791.83141.8439
4852004.10.28 06:56modify241.001.82791.83171.8439
4862004.10.28 07:02modify241.001.82791.83181.8439
4872004.10.28 07:02modify241.001.82791.83201.8439
4882004.10.28 07:02modify241.001.82791.83221.8439
4892004.10.28 07:04modify241.001.82791.83231.8439
4902004.10.28 07:04modify241.001.82791.83241.8439
4912004.10.28 07:05modify241.001.82791.83241.8439
4922004.10.28 08:00s/l241.001.83241.83241.8439445.8354479.52
4932004.10.29 14:35sell251.001.83430.00001.8183
4942004.10.29 15:30modify251.001.83431.83421.8183
4952004.10.29 15:30modify251.001.83431.83401.8183
4962004.10.29 15:33modify251.001.83431.83391.8183
4972004.10.29 15:34modify251.001.83431.83381.8183
4982004.10.29 15:34modify251.001.83431.83371.8183
4992004.10.29 15:34modify251.001.83431.83351.8183
5002004.10.29 15:34modify251.001.83431.83341.8183
5012004.10.29 15:35modify251.001.83431.83331.8183
5022004.10.29 15:35modify251.001.83431.83321.8183
5032004.10.29 15:43s/l251.001.83321.83321.8183109.9954589.51
5042004.10.29 15:46buy261.001.83140.00001.8474
5052004.10.29 17:07modify261.001.83141.83151.8474
5062004.10.29 17:07modify261.001.83141.83181.8474
5072004.10.29 17:08modify261.001.83141.83191.8474
5082004.10.29 17:08modify261.001.83141.83201.8474
5092004.10.29 17:08modify261.001.83141.83221.8474
5102004.10.29 17:08modify261.001.83141.83231.8474
5112004.10.29 17:11s/l261.001.83231.83231.847490.0054679.51
5122004.11.01 17:10buy271.001.83070.00001.8467
5132004.11.01 18:16modify271.001.83071.83071.8467
5142004.11.01 18:16modify271.001.83071.83101.8467
5152004.11.01 18:16modify271.001.83071.83141.8467
5162004.11.01 18:16modify271.001.83071.83171.8467
5172004.11.01 18:16modify271.001.83071.83201.8467
5182004.11.01 21:06s/l271.001.83201.83201.8467130.0054809.51
5192004.11.01 21:56sell281.001.83310.00001.8171
5202004.11.02 08:07modify281.001.83311.83311.8171
5212004.11.02 08:08modify281.001.83311.83291.8171
5222004.11.02 08:09modify281.001.83311.83281.8171
5232004.11.02 08:10modify281.001.83311.83261.8171
5242004.11.02 08:10modify281.001.83311.83251.8171
5252004.11.02 08:14modify281.001.83311.83241.8171
5262004.11.02 08:17modify281.001.83311.83241.8171
5272004.11.02 08:17modify281.001.83311.83231.8171
5282004.11.02 08:34modify281.001.83311.83231.8171
5292004.11.02 09:11s/l281.001.83231.83231.817176.9954886.50
5302004.11.02 12:56sell291.001.83530.00001.8193
5312004.11.03 03:21modify291.001.83531.83531.8193
5322004.11.03 03:21modify291.001.83531.83511.8193
5332004.11.03 03:21modify291.001.83531.83501.8193
5342004.11.03 03:21modify291.001.83531.83481.8193
5352004.11.03 03:27s/l291.001.83481.83481.819346.9954933.49
5362004.11.05 14:30buy301.001.83600.00001.8520
5372004.11.05 14:36modify301.001.83601.83611.8520
5382004.11.05 14:36modify301.001.83601.83661.8520
5392004.11.05 14:36modify301.001.83601.83711.8520
5402004.11.05 14:36modify301.001.83601.83761.8520
5412004.11.05 14:36modify301.001.83601.83811.8520
5422004.11.05 14:37s/l301.001.83811.83811.8520210.0055143.49
5432004.11.05 14:41buy311.001.83690.00001.8529
5442004.11.05 14:59modify311.001.83691.83691.8529
5452004.11.05 14:59modify311.001.83691.83721.8529
5462004.11.05 14:59modify311.001.83691.83741.8529
5472004.11.05 14:59modify311.001.83691.83771.8529
5482004.11.05 15:02s/l311.001.83771.83771.852980.0055223.49
5492004.11.05 15:31sell321.001.84000.00001.8240
5502005.05.16 12:40modify321.001.84001.84001.8240
5512005.05.16 12:40modify321.001.84001.83991.8240
5522005.05.16 12:45modify321.001.84001.83991.8240
5532005.05.16 12:48modify321.001.84001.83971.8240
5542005.05.16 12:48modify321.001.84001.83961.8240
5552005.05.16 12:48modify321.001.84001.83951.8240
5562005.05.16 12:52modify321.001.84001.83931.8240
5572005.05.16 12:52modify321.001.84001.83911.8240
5582005.05.16 12:53modify321.001.84001.83901.8240
5592005.05.16 12:53modify321.001.84001.83891.8240
5602005.05.16 12:53modify321.001.84001.83881.8240
5612005.05.16 13:13modify321.001.84001.83871.8240
5622005.05.16 13:13modify321.001.84001.83851.8240
5632005.05.16 13:13modify321.001.84001.83841.8240
5642005.05.16 13:39modify321.001.84001.83831.8240
5652005.05.16 13:39modify321.001.84001.83821.8240
5662005.05.16 13:39modify321.001.84001.83811.8240
5672005.05.16 13:39modify321.001.84001.83801.8240
5682005.05.16 13:39modify321.001.84001.83791.8240
5692005.05.16 13:39modify321.001.84001.83781.8240
5702005.05.16 13:39modify321.001.84001.83771.8240
5712005.05.16 13:39modify321.001.84001.83761.8240
5722005.05.16 14:01s/l321.001.83761.83761.8240-331.9054891.59
5732005.05.24 14:01sell331.001.83520.00001.8192
5742005.05.24 15:00modify331.001.83521.83521.8192
5752005.05.24 15:01modify331.001.83521.83511.8192
5762005.05.24 15:10modify331.001.83521.83511.8192
5772005.05.24 15:10modify331.001.83521.83501.8192
5782005.05.24 15:10modify331.001.83521.83481.8192
5792005.05.24 15:10modify331.001.83521.83471.8192
5802005.05.24 15:10modify331.001.83521.83451.8192
5812005.05.24 15:11modify331.001.83521.83441.8192
5822005.05.24 15:11modify331.001.83521.83431.8192
5832005.05.24 15:16modify331.001.83521.83421.8192
5842005.05.24 15:31modify331.001.83521.83411.8192
5852005.05.24 15:31modify331.001.83521.83401.8192
5862005.05.24 15:31modify331.001.83521.83391.8192
5872005.05.24 15:32modify331.001.83521.83391.8192
5882005.05.24 15:32modify331.001.83521.83381.8192
5892005.05.24 15:33modify331.001.83521.83361.8192
5902005.05.24 15:58modify331.001.83521.83361.8192
5912005.05.24 15:58modify331.001.83521.83351.8192
5922005.05.24 16:27modify331.001.83521.83341.8192
5932005.05.24 16:27modify331.001.83521.83341.8192
5942005.05.24 16:28modify331.001.83521.83321.8192
5952005.05.24 16:29modify331.001.83521.83301.8192
5962005.05.24 16:29modify331.001.83521.83281.8192
5972005.05.24 16:37modify331.001.83521.83261.8192
5982005.05.24 16:38modify331.001.83521.83251.8192
5992005.05.24 16:38modify331.001.83521.83231.8192
6002005.05.24 16:38modify331.001.83521.83211.8192
6012005.05.24 16:40modify331.001.83521.83201.8192
6022005.05.24 16:40modify331.001.83521.83181.8192
6032005.05.24 16:41modify331.001.83521.83171.8192
6042005.05.24 16:41modify331.001.83521.83161.8192
6052005.05.24 16:41modify331.001.83521.83151.8192
6062005.05.24 16:41modify331.001.83521.83141.8192
6072005.05.24 16:41modify331.001.83521.83131.8192
6082005.05.24 16:50modify331.001.83521.83121.8192
6092005.05.24 16:50modify331.001.83521.83111.8192
6102005.05.24 16:51modify331.001.83521.83111.8192
6112005.05.24 16:56modify331.001.83521.83101.8192
6122005.05.24 16:59modify331.001.83521.83091.8192
6132005.05.24 16:59modify331.001.83521.83071.8192
6142005.05.24 16:59modify331.001.83521.83051.8192
6152005.05.24 17:07modify331.001.83521.83041.8192
6162005.05.24 17:07modify331.001.83521.83021.8192
6172005.05.24 17:07modify331.001.83521.83011.8192
6182005.05.24 17:08modify331.001.83521.83001.8192
6192005.05.24 17:08modify331.001.83521.82991.8192
6202005.05.24 18:11modify331.001.83521.82981.8192
6212005.05.24 18:12modify331.001.83521.82961.8192
6222005.05.24 18:13modify331.001.83521.82961.8192
6232005.05.24 18:13modify331.001.83521.82951.8192
6242005.05.24 19:46modify331.001.83521.82931.8192
6252005.05.24 19:47modify331.001.83521.82921.8192
6262005.05.24 20:12s/l331.001.82921.82921.8192600.0055491.59
6272005.05.25 21:00sell341.001.83120.00001.8152
6282005.05.26 06:41modify341.001.83121.83101.8152
6292005.05.26 06:42modify341.001.83121.83091.8152
6302005.05.26 06:43modify341.001.83121.83081.8152
6312005.05.26 06:43modify341.001.83121.83071.8152
6322005.05.26 06:56modify341.001.83121.83071.8152
6332005.05.26 06:56modify341.001.83121.83051.8152
6342005.05.26 06:57modify341.001.83121.83041.8152
6352005.05.26 07:04modify341.001.83121.83031.8152
6362005.05.26 07:04modify341.001.83121.83011.8152
6372005.05.26 07:04modify341.001.83121.83001.8152
6382005.05.26 07:05modify341.001.83121.82991.8152
6392005.05.26 07:06modify341.001.83121.82991.8152
6402005.05.26 07:07modify341.001.83121.82981.8152
6412005.05.26 07:23modify341.001.83121.82981.8152
6422005.05.26 07:53modify341.001.83121.82971.8152
6432005.05.26 08:06modify341.001.83121.82961.8152
6442005.05.26 08:06modify341.001.83121.82951.8152
6452005.05.26 08:06modify341.001.83121.82941.8152
6462005.05.26 08:08modify341.001.83121.82931.8152
6472005.05.26 08:09modify341.001.83121.82911.8152
6482005.05.26 08:09modify341.001.83121.82901.8152
6492005.05.26 08:09modify341.001.83121.82891.8152
6502005.05.26 08:09modify341.001.83121.82881.8152
6512005.05.26 08:09modify341.001.83121.82861.8152
6522005.05.26 08:09modify341.001.83121.82851.8152
6532005.05.26 08:09modify341.001.83121.82841.8152
6542005.05.26 08:11modify341.001.83121.82831.8152
6552005.05.26 08:11modify341.001.83121.82821.8152
6562005.05.26 08:11modify341.001.83121.82811.8152
6572005.05.26 08:13modify341.001.83121.82801.8152
6582005.05.26 08:13modify341.001.83121.82791.8152
6592005.05.26 08:17modify341.001.83121.82791.8152
6602005.05.26 08:33modify341.001.83121.82781.8152
6612005.05.26 08:39modify341.001.83121.82761.8152
6622005.05.26 08:40modify341.001.83121.82731.8152
6632005.05.26 08:40modify341.001.83121.82711.8152
6642005.05.26 08:40modify341.001.83121.82701.8152
6652005.05.26 08:40modify341.001.83121.82681.8152
6662005.05.26 08:41modify341.001.83121.82671.8152
6672005.05.26 08:41modify341.001.83121.82661.8152
6682005.05.26 08:41modify341.001.83121.82651.8152
6692005.05.26 08:41modify341.001.83121.82621.8152
6702005.05.26 08:41modify341.001.83121.82601.8152
6712005.05.26 08:41modify341.001.83121.82571.8152
6722005.05.26 08:41modify341.001.83121.82551.8152
6732005.05.26 08:41modify341.001.83121.82521.8152
6742005.05.26 08:41modify341.001.83121.82501.8152
6752005.05.26 08:41modify341.001.83121.82471.8152
6762005.05.26 08:41modify341.001.83121.82451.8152
6772005.05.26 08:41modify341.001.83121.82431.8152
6782005.05.26 08:52s/l341.001.82431.82431.8152686.9856178.57
6792005.06.03 04:52sell351.001.81880.00001.8028
6802005.06.03 08:13modify351.001.81881.81881.8028
6812005.06.03 08:13modify351.001.81881.81871.8028
6822005.06.03 08:13modify351.001.81881.81851.8028
6832005.06.03 08:13modify351.001.81881.81841.8028
6842005.06.03 08:13modify351.001.81881.81821.8028
6852005.06.03 08:14modify351.001.81881.81801.8028
6862005.06.03 08:14modify351.001.81881.81791.8028
6872005.06.03 08:14modify351.001.81881.81781.8028
6882005.06.03 08:14modify351.001.81881.81771.8028
6892005.06.03 08:14modify351.001.81881.81741.8028
6902005.06.03 08:14modify351.001.81881.81721.8028
6912005.06.03 08:14modify351.001.81881.81701.8028
6922005.06.03 08:14modify351.001.81881.81691.8028
6932005.06.03 08:14modify351.001.81881.81671.8028
6942005.06.03 08:14modify351.001.81881.81651.8028
6952005.06.03 08:14modify351.001.81881.81631.8028
6962005.06.03 08:14modify351.001.81881.81621.8028
6972005.06.03 08:15modify351.001.81881.81611.8028
6982005.06.03 08:22s/l351.001.81611.81611.8028270.0156448.58
6992005.06.03 17:12buy361.001.81410.00001.8301
7002005.06.06 04:58modify361.001.81411.81411.8301
7012005.06.06 05:00modify361.001.81411.81411.8301
7022005.06.06 05:08modify361.001.81411.81431.8301
7032005.06.06 05:10modify361.001.81411.81451.8301
7042005.06.06 05:11modify361.001.81411.81491.8301
7052005.06.06 05:13modify361.001.81411.81511.8301
7062005.06.06 05:54modify361.001.81411.81581.8301
7072005.06.06 06:03modify361.001.81411.81631.8301
7082005.06.06 06:03modify361.001.81411.81651.8301
7092005.06.06 06:03modify361.001.81411.81681.8301
7102005.06.06 06:04modify361.001.81411.81691.8301
7112005.06.06 06:43s/l361.001.81691.81691.8301275.8256724.40
7122005.06.06 09:14sell371.001.81840.00001.8024
7132005.06.10 16:21modify371.001.81841.81841.8024
7142005.06.10 16:21modify371.001.81841.81831.8024
7152005.06.10 16:21modify371.001.81841.81821.8024
7162005.06.10 16:21modify371.001.81841.81811.8024
7172005.06.10 16:22modify371.001.81841.81801.8024
7182005.06.10 16:22modify371.001.81841.81781.8024
7192005.06.10 16:26modify371.001.81841.81771.8024
7202005.06.10 16:26modify371.001.81841.81761.8024
7212005.06.10 16:41modify371.001.81841.81741.8024
7222005.06.10 16:41modify371.001.81841.81731.8024
7232005.06.10 16:41modify371.001.81841.81711.8024
7242005.06.10 16:41modify371.001.81841.81701.8024
7252005.06.10 16:41modify371.001.81841.81691.8024
7262005.06.10 16:41modify371.001.81841.81671.8024
7272005.06.10 16:41modify371.001.81841.81661.8024
7282005.06.10 16:45modify371.001.81841.81661.8024
7292005.06.10 16:45modify371.001.81841.81641.8024
7302005.06.10 16:45modify371.001.81841.81631.8024
7312005.06.10 16:46modify371.001.81841.81611.8024
7322005.06.10 16:46modify371.001.81841.81601.8024
7332005.06.10 16:46modify371.001.81841.81591.8024
7342005.06.10 16:46modify371.001.81841.81581.8024
7352005.06.10 16:46modify371.001.81841.81571.8024
7362005.06.10 16:47modify371.001.81841.81561.8024
7372005.06.10 16:47modify371.001.81841.81551.8024
7382005.06.10 16:48modify371.001.81841.81541.8024
7392005.06.10 16:48modify371.001.81841.81521.8024
7402005.06.10 16:48modify371.001.81841.81511.8024
7412005.06.10 16:48modify371.001.81841.81501.8024
7422005.06.10 16:49modify371.001.81841.81481.8024
7432005.06.10 16:49modify371.001.81841.81471.8024
7442005.06.10 16:49modify371.001.81841.81461.8024
7452005.06.10 16:49modify371.001.81841.81441.8024
7462005.06.10 16:49modify371.001.81841.81431.8024
7472005.06.10 17:06modify371.001.81841.81431.8024
7482005.06.10 17:06modify371.001.81841.81421.8024
7492005.06.10 17:06modify371.001.81841.81401.8024
7502005.06.10 17:06modify371.001.81841.81381.8024
7512005.06.10 17:06modify371.001.81841.81371.8024
7522005.06.10 17:06modify371.001.81841.81351.8024
7532005.06.10 17:07modify371.001.81841.81331.8024
7542005.06.10 17:07modify371.001.81841.81321.8024
7552005.06.10 17:42s/l371.001.81321.81321.8024501.9457226.34
7562005.06.15 16:00sell381.001.81710.00001.8011
7572005.06.23 20:41modify381.001.81711.81711.8011
7582005.06.23 20:41modify381.001.81711.81691.8011
7592005.06.23 20:41modify381.001.81711.81671.8011
7602005.06.23 20:41modify381.001.81711.81641.8011
7612005.06.23 20:41modify381.001.81711.81631.8011
7622005.06.24 01:41s/l381.001.81631.81631.801146.8957273.23
7632005.06.24 17:42sell391.001.82260.00001.8066
7642005.06.28 10:42modify391.001.82261.82251.8066
7652005.06.28 10:42modify391.001.82261.82231.8066
7662005.06.28 10:44modify391.001.82261.82211.8066
7672005.06.28 10:44modify391.001.82261.82201.8066
7682005.06.28 10:46modify391.001.82261.82181.8066
7692005.06.28 10:46modify391.001.82261.82171.8066
7702005.06.28 10:47modify391.001.82261.82171.8066
7712005.06.28 10:47modify391.001.82261.82161.8066
7722005.06.28 10:47modify391.001.82261.82151.8066
7732005.06.28 10:48modify391.001.82261.82141.8066
7742005.06.28 10:48modify391.001.82261.82131.8066
7752005.06.28 10:49modify391.001.82261.82121.8066
7762005.06.28 10:51modify391.001.82261.82101.8066
7772005.06.28 11:04modify391.001.82261.82081.8066
7782005.06.28 11:23s/l391.001.82081.82081.8066173.9857447.21
7792005.07.11 17:00sell401.001.75510.00001.7391
7802005.07.13 17:04modify401.001.75511.75511.7391
7812005.07.13 17:05modify401.001.75511.75501.7391
7822005.07.13 17:05modify401.001.75511.75491.7391
7832005.07.13 17:16s/l401.001.75491.75491.739113.9757461.18
7842005.07.13 19:00buy411.001.75570.00001.7717
7852005.07.13 20:09modify411.001.75571.75581.7717
7862005.07.13 20:25modify411.001.75571.75601.7717
7872005.07.13 20:26modify411.001.75571.75621.7717
7882005.07.13 20:26modify411.001.75571.75631.7717
7892005.07.13 20:27modify411.001.75571.75651.7717
7902005.07.13 20:27modify411.001.75571.75661.7717
7912005.07.13 20:27modify411.001.75571.75671.7717
7922005.07.13 20:27modify411.001.75571.75681.7717
7932005.07.13 20:27modify411.001.75571.75691.7717
7942005.07.13 20:28modify411.001.75571.75701.7717
7952005.07.13 20:28modify411.001.75571.75711.7717
7962005.07.13 20:28modify411.001.75571.75721.7717
7972005.07.13 20:28modify411.001.75571.75731.7717
7982005.07.13 20:28modify411.001.75571.75741.7717
7992005.07.13 20:28modify411.001.75571.75751.7717
8002005.07.13 20:44modify411.001.75571.75761.7717
8012005.07.13 20:44modify411.001.75571.75771.7717
8022005.07.13 20:45modify411.001.75571.75791.7717
8032005.07.13 20:45modify411.001.75571.75821.7717
8042005.07.13 20:45modify411.001.75571.75831.7717
8052005.07.13 20:45modify411.001.75571.75841.7717
8062005.07.13 20:45modify411.001.75571.75851.7717
8072005.07.13 20:46modify411.001.75571.75861.7717
8082005.07.13 20:48modify411.001.75571.75871.7717
8092005.07.13 20:48modify411.001.75571.75901.7717
8102005.07.13 20:48modify411.001.75571.75921.7717
8112005.07.13 20:48modify411.001.75571.75941.7717
8122005.07.13 20:51modify411.001.75571.75961.7717
8132005.07.13 20:52modify411.001.75571.75961.7717
8142005.07.13 20:52modify411.001.75571.75981.7717
8152005.07.13 20:53modify411.001.75571.76001.7717
8162005.07.13 20:53modify411.001.75571.76021.7717
8172005.07.13 20:54modify411.001.75571.76041.7717
8182005.07.13 20:54modify411.001.75571.76051.7717
8192005.07.13 20:54modify411.001.75571.76071.7717
8202005.07.13 20:54modify411.001.75571.76091.7717
8212005.07.13 21:00s/l411.001.76091.76091.7717520.0057981.18
8222005.07.13 22:00sell421.001.76350.00001.7475
8232005.07.14 01:30modify421.001.76351.76331.7475
8242005.07.14 01:32modify421.001.76351.76331.7475
8252005.07.14 01:32modify421.001.76351.76291.7475
8262005.07.14 01:32modify421.001.76351.76271.7475
8272005.07.14 01:41modify421.001.76351.76251.7475
8282005.07.14 01:46modify421.001.76351.76231.7475
8292005.07.14 02:23modify421.001.76351.76211.7475
8302005.07.14 02:25modify421.001.76351.76201.7475
8312005.07.14 02:25modify421.001.76351.76191.7475
8322005.07.14 02:25modify421.001.76351.76171.7475
8332005.07.14 02:26modify421.001.76351.76161.7475
8342005.07.14 02:26modify421.001.76351.76151.7475
8352005.07.14 02:26modify421.001.76351.76141.7475
8362005.07.14 02:26modify421.001.76351.76131.7475
8372005.07.14 03:22s/l421.001.76131.76131.7475216.9958198.17
8382005.07.14 12:11buy431.001.75970.00001.7757
8392005.07.14 14:58modify431.001.75971.75971.7757
8402005.07.14 14:58modify431.001.75971.75981.7757
8412005.07.14 14:58modify431.001.75971.75991.7757
8422005.07.14 14:58modify431.001.75971.76001.7757
8432005.07.14 14:59modify431.001.75971.76011.7757
8442005.07.14 14:59modify431.001.75971.76021.7757
8452005.07.14 14:59modify431.001.75971.76041.7757
8462005.07.14 14:59modify431.001.75971.76051.7757
8472005.07.14 14:59modify431.001.75971.76061.7757
8482005.07.14 14:59modify431.001.75971.76071.7757
8492005.07.14 14:59modify431.001.75971.76091.7757
8502005.07.14 14:59modify431.001.75971.76101.7757
8512005.07.14 14:59modify431.001.75971.76111.7757
8522005.07.14 15:00modify431.001.75971.76131.7757
8532005.07.14 15:00modify431.001.75971.76141.7757
8542005.07.14 15:00modify431.001.75971.76151.7757
8552005.07.14 15:00modify431.001.75971.76161.7757
8562005.07.14 15:00modify431.001.75971.76171.7757
8572005.07.14 15:10s/l431.001.76171.76171.7757200.0058398.17
8582005.07.14 15:13sell441.001.76250.00001.7465
8592005.07.14 15:40modify441.001.76251.76251.7465
8602005.07.14 15:40modify441.001.76251.76241.7465
8612005.07.14 15:40modify441.001.76251.76221.7465
8622005.07.14 15:59s/l441.001.76221.76221.746530.0058428.17
8632005.07.14 16:00sell451.001.76240.00001.7464
8642005.07.14 17:03modify451.001.76241.76221.7464
8652005.07.14 17:03modify451.001.76241.76211.7464
8662005.07.14 17:03modify451.001.76241.76201.7464
8672005.07.14 17:20modify451.001.76241.76191.7464
8682005.07.14 17:20modify451.001.76241.76181.7464
8692005.07.14 17:26modify451.001.76241.76161.7464
8702005.07.14 17:26modify451.001.76241.76151.7464
8712005.07.14 17:36modify451.001.76241.76121.7464
8722005.07.14 17:37modify451.001.76241.76111.7464
8732005.07.14 17:37modify451.001.76241.76101.7464
8742005.07.14 17:37modify451.001.76241.76091.7464
8752005.07.14 17:37modify451.001.76241.76081.7464
8762005.07.14 17:37modify451.001.76241.76061.7464
8772005.07.14 17:37modify451.001.76241.76051.7464
8782005.07.14 17:38modify451.001.76241.76041.7464
8792005.07.14 17:38modify451.001.76241.76031.7464
8802005.07.14 17:40modify451.001.76241.76011.7464
8812005.07.14 17:40modify451.001.76241.75991.7464
8822005.07.14 18:14modify451.001.76241.75981.7464
8832005.07.14 18:18modify451.001.76241.75971.7464
8842005.07.14 19:09modify451.001.76241.75961.7464
8852005.07.14 19:25modify451.001.76241.75961.7464
8862005.07.14 19:26modify451.001.76241.75951.7464
8872005.07.14 19:27modify451.001.76241.75941.7464
8882005.07.14 19:27modify451.001.76241.75931.7464
8892005.07.14 19:31modify451.001.76241.75891.7464
8902005.07.14 19:32modify451.001.76241.75891.7464
8912005.07.14 19:32modify451.001.76241.75881.7464
8922005.07.14 19:34modify451.001.76241.75871.7464
8932005.07.14 19:35modify451.001.76241.75861.7464
8942005.07.14 19:35modify451.001.76241.75831.7464
8952005.07.14 19:35modify451.001.76241.75811.7464
8962005.07.14 19:36modify451.001.76241.75801.7464
8972005.07.14 19:36modify451.001.76241.75781.7464
8982005.07.14 19:37modify451.001.76241.75771.7464
8992005.07.14 19:37modify451.001.76241.75751.7464
9002005.07.14 19:38modify451.001.76241.75731.7464
9012005.07.14 22:18s/l451.001.75731.75731.7464509.9958938.16
9022005.07.15 10:00sell461.001.76260.00001.7466
9032005.07.15 11:52modify461.001.76261.76251.7466
9042005.07.15 11:56modify461.001.76261.76251.7466
9052005.07.15 11:56modify461.001.76261.76221.7466
9062005.07.15 11:56modify461.001.76261.76201.7466
9072005.07.15 11:58modify461.001.76261.76181.7466
9082005.07.15 11:58modify461.001.76261.76171.7466
9092005.07.15 11:58modify461.001.76261.76151.7466
9102005.07.15 11:58modify461.001.76261.76131.7466
9112005.07.15 11:58modify461.001.76261.76121.7466
9122005.07.15 11:58modify461.001.76261.76111.7466
9132005.07.15 12:07modify461.001.76261.76101.7466
9142005.07.15 12:07modify461.001.76261.76091.7466
9152005.07.15 12:07modify461.001.76261.76081.7466
9162005.07.15 12:08modify461.001.76261.76071.7466
9172005.07.15 12:08modify461.001.76261.76061.7466
9182005.07.15 12:08modify461.001.76261.76051.7466
9192005.07.15 12:08modify461.001.76261.76041.7466
9202005.07.15 13:34s/l461.001.76041.76041.7466219.9959158.15
9212005.07.21 09:00sell471.001.74560.00001.7296
9222005.07.22 15:49modify471.001.74561.74541.7296
9232005.07.22 15:50modify471.001.74561.74541.7296
9242005.07.22 15:50modify471.001.74561.74531.7296
9252005.07.22 15:50modify471.001.74561.74521.7296
9262005.07.22 15:51modify471.001.74561.74511.7296
9272005.07.22 15:51modify471.001.74561.74491.7296
9282005.07.22 15:52modify471.001.74561.74481.7296
9292005.07.22 15:52modify471.001.74561.74471.7296
9302005.07.22 15:52modify471.001.74561.74461.7296
9312005.07.22 15:52modify471.001.74561.74451.7296
9322005.07.22 15:52modify471.001.74561.74441.7296
9332005.07.22 15:53modify471.001.74561.74431.7296
9342005.07.22 15:53modify471.001.74561.74411.7296
9352005.07.22 15:53modify471.001.74561.74401.7296
9362005.07.22 15:53modify471.001.74561.74391.7296
9372005.07.22 15:53modify471.001.74561.74381.7296
9382005.07.22 15:54modify471.001.74561.74381.7296
9392005.07.22 15:54modify471.001.74561.74371.7296
9402005.07.22 15:54modify471.001.74561.74361.7296
9412005.07.22 15:59s/l471.001.74361.74361.7296190.9759349.12
9422005.07.22 17:07buy481.001.74270.00001.7587
9432005.07.25 16:48modify481.001.74271.74271.7587
9442005.07.25 16:50modify481.001.74271.74281.7587
9452005.07.25 17:13s/l481.001.74281.74281.75875.8359354.95
9462005.07.25 22:00sell491.001.74670.00001.7307
9472005.07.26 01:20modify491.001.74671.74671.7307
9482005.07.26 01:50modify491.001.74671.74661.7307
9492005.07.26 01:50modify491.001.74671.74621.7307
9502005.07.26 01:50modify491.001.74671.74611.7307
9512005.07.26 01:51modify491.001.74671.74601.7307
9522005.07.26 01:53modify491.001.74671.74591.7307
9532005.07.26 01:59modify491.001.74671.74571.7307
9542005.07.26 03:53modify491.001.74671.74561.7307
9552005.07.26 03:54modify491.001.74671.74551.7307
9562005.07.26 03:55modify491.001.74671.74551.7307
9572005.07.26 03:58modify491.001.74671.74541.7307
9582005.07.26 04:39modify491.001.74671.74531.7307
9592005.07.26 04:40modify491.001.74671.74521.7307
9602005.07.26 04:40modify491.001.74671.74461.7307
9612005.07.26 04:42modify491.001.74671.74461.7307
9622005.07.26 04:42modify491.001.74671.74451.7307
9632005.07.26 04:42modify491.001.74671.74421.7307
9642005.07.26 04:42modify491.001.74671.74391.7307
9652005.07.26 04:42modify491.001.74671.74371.7307
9662005.07.26 04:42modify491.001.74671.74341.7307
9672005.07.26 06:57s/l491.001.74341.74341.7307326.9859681.93
9682005.07.27 19:05sell501.001.74290.00001.7269
9692005.07.28 09:05modify501.001.74291.74281.7269
9702005.07.28 09:05modify501.001.74291.74271.7269
9712005.07.28 09:05modify501.001.74291.74261.7269
9722005.07.28 09:12s/l501.001.74261.74261.726926.9959708.92
9732005.08.08 07:08buy511.001.77330.00001.7893
9742005.08.08 08:03modify511.001.77331.77331.7893
9752005.08.08 08:58modify511.001.77331.77341.7893
9762005.08.08 09:00modify511.001.77331.77351.7893
9772005.08.08 09:00modify511.001.77331.77361.7893
9782005.08.08 09:01modify511.001.77331.77371.7893
9792005.08.08 09:02modify511.001.77331.77391.7893
9802005.08.08 09:04modify511.001.77331.77401.7893
9812005.08.08 09:04modify511.001.77331.77421.7893
9822005.08.08 09:04modify511.001.77331.77431.7893
9832005.08.08 09:04modify511.001.77331.77451.7893
9842005.08.08 09:06modify511.001.77331.77461.7893
9852005.08.08 09:06modify511.001.77331.77481.7893
9862005.08.08 09:06modify511.001.77331.77491.7893
9872005.08.08 09:07modify511.001.77331.77501.7893
9882005.08.08 09:07modify511.001.77331.77511.7893
9892005.08.08 09:08modify511.001.77331.77521.7893
9902005.08.08 09:11modify511.001.77331.77531.7893
9912005.08.08 09:11modify511.001.77331.77541.7893
9922005.08.08 09:11modify511.001.77331.77551.7893
9932005.08.08 09:11modify511.001.77331.77561.7893
9942005.08.08 09:19modify511.001.77331.77561.7893
9952005.08.08 09:29modify511.001.77331.77571.7893
9962005.08.08 09:29modify511.001.77331.77581.7893
9972005.08.08 09:30modify511.001.77331.77591.7893
9982005.08.08 09:30modify511.001.77331.77601.7893
9992005.08.08 09:30modify511.001.77331.77611.7893
10002005.08.08 09:34modify511.001.77331.77621.7893
10012005.08.08 09:41modify511.001.77331.77641.7893
10022005.08.08 09:42modify511.001.77331.77651.7893
10032005.08.08 09:42modify511.001.77331.77661.7893
10042005.08.08 09:43modify511.001.77331.77671.7893
10052005.08.08 09:48modify511.001.77331.77691.7893
10062005.08.08 09:48modify511.001.77331.77701.7893
10072005.08.08 09:48modify511.001.77331.77721.7893
10082005.08.08 09:48modify511.001.77331.77731.7893
10092005.08.08 09:48modify511.001.77331.77751.7893
10102005.08.08 10:30modify511.001.77331.77771.7893
10112005.08.08 10:30modify511.001.77331.77811.7893
10122005.08.08 10:30modify511.001.77331.77841.7893
10132005.08.08 10:30modify511.001.77331.77871.7893
10142005.08.08 10:30modify511.001.77331.77901.7893
10152005.08.08 10:30modify511.001.77331.77931.7893
10162005.08.08 10:31modify511.001.77331.77941.7893
10172005.08.08 10:31modify511.001.77331.77951.7893
10182005.08.08 10:31modify511.001.77331.77961.7893
10192005.08.08 10:31modify511.001.77331.77971.7893
10202005.08.08 10:31modify511.001.77331.77981.7893
10212005.08.08 10:31modify511.001.77331.77991.7893
10222005.08.08 10:36modify511.001.77331.78021.7893
10232005.08.08 10:36modify511.001.77331.78041.7893
10242005.08.08 10:36modify511.001.77331.78061.7893
10252005.08.08 10:36modify511.001.77331.78081.7893
10262005.08.08 10:40modify511.001.77331.78111.7893
10272005.08.08 10:40modify511.001.77331.78141.7893
10282005.08.08 10:41modify511.001.77331.78181.7893
10292005.08.08 10:41modify511.001.77331.78191.7893
10302005.08.08 10:41modify511.001.77331.78201.7893
10312005.08.08 10:41modify511.001.77331.78211.7893
10322005.08.08 10:41modify511.001.77331.78221.7893
10332005.08.08 10:41modify511.001.77331.78241.7893
10342005.08.08 10:41modify511.001.77331.78251.7893
10352005.08.08 10:41modify511.001.77331.78261.7893
10362005.08.08 10:41modify511.001.77331.78271.7893
10372005.08.08 10:42modify511.001.77331.78291.7893
10382005.08.08 10:42modify511.001.77331.78301.7893
10392005.08.08 10:42modify511.001.77331.78321.7893
10402005.08.08 10:42modify511.001.77331.78341.7893
10412005.08.08 10:42modify511.001.77331.78361.7893
10422005.08.08 10:43modify511.001.77331.78371.7893
10432005.08.08 10:43modify511.001.77331.78381.7893
10442005.08.08 10:43modify511.001.77331.78391.7893
10452005.08.08 10:43modify511.001.77331.78401.7893
10462005.08.08 10:43modify511.001.77331.78411.7893
10472005.08.08 11:03modify511.001.77331.78431.7893
10482005.08.08 11:03modify511.001.77331.78441.7893
10492005.08.08 11:07modify511.001.77331.78471.7893
10502005.08.08 11:07modify511.001.77331.78501.7893
10512005.08.08 11:08modify511.001.77331.78511.7893
10522005.08.08 11:17modify511.001.77331.78521.7893
10532005.08.08 11:35modify511.001.77331.78531.7893
10542005.08.08 11:35modify511.001.77331.78551.7893
10552005.08.08 11:36modify511.001.77331.78561.7893
10562005.08.08 11:36modify511.001.77331.78571.7893
10572005.08.08 12:35modify511.001.77331.78591.7893
10582005.08.08 12:39modify511.001.77331.78601.7893
10592005.08.08 12:40modify511.001.77331.78611.7893
10602005.08.08 12:41modify511.001.77331.78631.7893
10612005.08.08 13:25modify511.001.77331.78641.7893
10622005.08.08 13:25modify511.001.77331.78651.7893
10632005.08.08 13:25modify511.001.77331.78671.7893
10642005.08.08 13:25modify511.001.77331.78681.7893
10652005.08.08 13:25modify511.001.77331.78691.7893
10662005.08.08 13:26modify511.001.77331.78701.7893
10672005.08.08 13:26modify511.001.77331.78721.7893
10682005.08.08 13:27t/p511.001.78931.78721.78931600.0061308.92
10692005.08.17 08:07buy521.001.80570.00001.8217
10702005.08.17 10:30modify521.001.80571.80571.8217
10712005.08.17 10:30modify521.001.80571.80611.8217
10722005.08.17 10:30modify521.001.80571.80641.8217
10732005.08.17 10:32modify521.001.80571.80651.8217
10742005.08.17 10:32modify521.001.80571.80661.8217
10752005.08.17 10:32modify521.001.80571.80671.8217
10762005.08.17 10:32modify521.001.80571.80681.8217
10772005.08.17 10:32modify521.001.80571.80691.8217
10782005.08.17 10:36s/l521.001.80691.80691.8217120.0061428.92
10792005.08.17 13:00sell531.001.80980.00001.7938
10802005.08.17 17:56modify531.001.80981.80971.7938
10812005.08.17 17:56modify531.001.80981.80951.7938
10822005.08.17 17:58modify531.001.80981.80931.7938
10832005.08.17 17:58modify531.001.80981.80911.7938
10842005.08.17 18:05modify531.001.80981.80901.7938
10852005.08.17 18:06modify531.001.80981.80901.7938
10862005.08.17 18:28modify531.001.80981.80891.7938
10872005.08.17 18:28modify531.001.80981.80881.7938
10882005.08.17 18:28modify531.001.80981.80871.7938
10892005.08.17 18:29modify531.001.80981.80861.7938
10902005.08.17 18:30modify531.001.80981.80851.7938
10912005.08.17 18:31modify531.001.80981.80831.7938
10922005.08.17 18:31modify531.001.80981.80821.7938
10932005.08.17 18:31modify531.001.80981.80811.7938
10942005.08.17 18:31modify531.001.80981.80801.7938
10952005.08.17 18:31modify531.001.80981.80781.7938
10962005.08.17 18:34modify531.001.80981.80781.7938
10972005.08.17 18:34modify531.001.80981.80771.7938
10982005.08.17 18:35modify531.001.80981.80761.7938
10992005.08.17 18:39modify531.001.80981.80741.7938
11002005.08.17 18:42modify531.001.80981.80731.7938
11012005.08.17 18:45modify531.001.80981.80721.7938
11022005.08.17 18:45modify531.001.80981.80711.7938
11032005.08.17 18:48modify531.001.80981.80701.7938
11042005.08.17 18:49modify531.001.80981.80691.7938
11052005.08.17 19:14s/l531.001.80691.80691.7938290.0061718.92
11062005.08.17 19:14sell541.001.80660.00001.7906
11072005.08.18 01:38modify541.001.80661.80661.7906
11082005.08.18 01:41modify541.001.80661.80651.7906
11092005.08.18 01:41modify541.001.80661.80631.7906
11102005.08.18 01:43modify541.001.80661.80621.7906
11112005.08.18 01:44modify541.001.80661.80601.7906
11122005.08.18 01:44modify541.001.80661.80591.7906
11132005.08.18 01:44modify541.001.80661.80571.7906
11142005.08.18 01:44modify541.001.80661.80561.7906
11152005.08.18 01:44modify541.001.80661.80541.7906
11162005.08.18 01:44modify541.001.80661.80531.7906
11172005.08.18 01:45modify541.001.80661.80491.7906
11182005.08.18 01:45modify541.001.80661.80471.7906
11192005.08.18 02:12s/l541.001.80471.80471.7906186.9961905.91
11202005.08.22 14:00sell551.001.80350.00001.7875
11212005.08.22 18:12modify551.001.80351.80331.7875
11222005.08.22 18:13modify551.001.80351.80321.7875
11232005.08.22 18:13modify551.001.80351.80311.7875
11242005.08.22 18:15modify551.001.80351.80311.7875
11252005.08.22 18:16modify551.001.80351.80291.7875
11262005.08.22 18:50modify551.001.80351.80281.7875
11272005.08.22 18:51modify551.001.80351.80271.7875
11282005.08.22 18:53modify551.001.80351.80251.7875
11292005.08.22 18:54modify551.001.80351.80231.7875
11302005.08.22 18:54modify551.001.80351.80221.7875
11312005.08.22 18:58modify551.001.80351.80211.7875
11322005.08.22 19:30modify551.001.80351.80201.7875
11332005.08.22 19:31modify551.001.80351.80191.7875
11342005.08.22 19:31modify551.001.80351.80181.7875
11352005.08.22 20:07modify551.001.80351.80161.7875
11362005.08.22 20:08modify551.001.80351.80141.7875
11372005.08.22 20:11modify551.001.80351.80131.7875
11382005.08.22 20:11modify551.001.80351.80111.7875
11392005.08.22 20:41s/l551.001.80111.80111.7875239.9962145.90
11402005.08.23 07:29buy561.001.79880.00001.8148
11412005.08.23 08:48modify561.001.79881.79891.8148
11422005.08.23 09:11s/l561.001.79891.79891.814810.0062155.90
11432005.08.23 18:40sell571.001.80180.00001.7858
11442005.08.24 02:13modify571.001.80181.80171.7858
11452005.08.24 02:13modify571.001.80181.80161.7858
11462005.08.24 02:16modify571.001.80181.80151.7858
11472005.08.24 02:35modify571.001.80181.80141.7858
11482005.08.24 02:37modify571.001.80181.80121.7858
11492005.08.24 02:37modify571.001.80181.80111.7858
11502005.08.24 02:38modify571.001.80181.80101.7858
11512005.08.24 02:39modify571.001.80181.80101.7858
11522005.08.24 02:41modify571.001.80181.80081.7858
11532005.08.24 02:44modify571.001.80181.80061.7858
11542005.08.24 02:45modify571.001.80181.80051.7858
11552005.08.24 02:51modify571.001.80181.80041.7858
11562005.08.24 03:42modify571.001.80181.80021.7858
11572005.08.24 03:43modify571.001.80181.80001.7858
11582005.08.24 03:55modify571.001.80181.79981.7858
11592005.08.24 03:59modify571.001.80181.79971.7858
11602005.08.24 03:59modify571.001.80181.79961.7858
11612005.08.24 04:01modify571.001.80181.79951.7858
11622005.08.24 04:01modify571.001.80181.79941.7858
11632005.08.24 04:23modify571.001.80181.79911.7858
11642005.08.24 04:23modify571.001.80181.79881.7858
11652005.08.24 04:23modify571.001.80181.79841.7858
11662005.08.24 04:24modify571.001.80181.79831.7858
11672005.08.24 04:24modify571.001.80181.79821.7858
11682005.08.24 04:24modify571.001.80181.79801.7858
11692005.08.24 04:24modify571.001.80181.79791.7858
11702005.08.24 04:24modify571.001.80181.79781.7858
11712005.08.24 04:33modify571.001.80181.79781.7858
11722005.08.24 05:53modify571.001.80181.79761.7858
11732005.08.24 05:53modify571.001.80181.79741.7858
11742005.08.24 05:54modify571.001.80181.79711.7858
11752005.08.24 05:54modify571.001.80181.79691.7858
11762005.08.24 05:54modify571.001.80181.79671.7858
11772005.08.24 06:00modify571.001.80181.79661.7858
11782005.08.24 06:00modify571.001.80181.79651.7858
11792005.08.24 06:01modify571.001.80181.79641.7858
11802005.08.24 06:30modify571.001.80181.79621.7858
11812005.08.24 06:31modify571.001.80181.79611.7858
11822005.08.24 06:31modify571.001.80181.79601.7858
11832005.08.24 06:31modify571.001.80181.79591.7858
11842005.08.24 06:31modify571.001.80181.79581.7858
11852005.08.24 06:31modify571.001.80181.79571.7858
11862005.08.24 06:32modify571.001.80181.79551.7858
11872005.08.24 06:33modify571.001.80181.79551.7858
11882005.08.24 06:33modify571.001.80181.79531.7858
11892005.08.24 06:34modify571.001.80181.79521.7858
11902005.08.24 06:34modify571.001.80181.79501.7858
11912005.08.24 06:36modify571.001.80181.79481.7858
11922005.08.24 06:37modify571.001.80181.79471.7858
11932005.08.24 06:37modify571.001.80181.79451.7858
11942005.08.24 06:37modify571.001.80181.79441.7858
11952005.08.24 07:03modify571.001.80181.79431.7858
11962005.08.24 07:21modify571.001.80181.79421.7858
11972005.08.24 07:21modify571.001.80181.79411.7858
11982005.08.24 08:01s/l571.001.79411.79411.7858766.9962922.89
11992005.08.24 21:01sell581.001.80030.00001.7843
12002005.08.25 01:21modify581.001.80031.80011.7843
12012005.08.25 02:31s/l581.001.80011.80011.784316.9962939.88
12022005.08.29 18:00buy591.001.79970.00001.8157
12032005.08.31 18:02modify591.001.79971.79971.8157
12042005.08.31 18:02modify591.001.79971.79981.8157
12052005.08.31 18:02modify591.001.79971.79991.8157
12062005.08.31 18:10modify591.001.79971.80001.8157
12072005.08.31 18:10modify591.001.79971.80011.8157
12082005.08.31 18:10modify591.001.79971.80031.8157
12092005.08.31 18:10modify591.001.79971.80051.8157
12102005.08.31 18:10modify591.001.79971.80061.8157
12112005.08.31 18:10modify591.001.79971.80081.8157
12122005.08.31 18:11modify591.001.79971.80091.8157
12132005.08.31 18:11modify591.001.79971.80101.8157
12142005.08.31 18:12modify591.001.79971.80111.8157
12152005.08.31 18:12modify591.001.79971.80131.8157
12162005.08.31 18:16modify591.001.79971.80141.8157
12172005.08.31 18:21modify591.001.79971.80151.8157
12182005.08.31 18:23modify591.001.79971.80161.8157
12192005.08.31 18:23modify591.001.79971.80171.8157
12202005.08.31 18:25modify591.001.79971.80201.8157
12212005.08.31 18:25modify591.001.79971.80221.8157
12222005.08.31 18:25modify591.001.79971.80251.8157
12232005.08.31 18:26modify591.001.79971.80261.8157
12242005.08.31 18:26modify591.001.79971.80271.8157
12252005.08.31 18:30modify591.001.79971.80281.8157
12262005.08.31 18:30modify591.001.79971.80301.8157
12272005.08.31 18:31modify591.001.79971.80311.8157
12282005.08.31 18:31modify591.001.79971.80321.8157
12292005.08.31 18:31modify591.001.79971.80331.8157
12302005.08.31 18:31modify591.001.79971.80341.8157
12312005.08.31 18:33modify591.001.79971.80351.8157
12322005.08.31 18:55s/l591.001.80351.80351.8157371.6463311.52
12332005.08.31 19:00sell601.001.80340.00001.7874
12342005.09.01 06:21modify601.001.80341.80331.7874
12352005.09.01 08:22s/l601.001.80331.80331.78746.9963318.51
12362005.09.08 02:00buy611.001.83710.00001.8531
12372005.09.08 09:17modify611.001.83711.83711.8531
12382005.09.08 09:53s/l611.001.83711.83711.85310.0063318.51
12392005.09.08 10:45sell621.001.83860.00001.8226
12402005.09.08 12:59modify621.001.83861.83861.8226
12412005.09.08 13:00modify621.001.83861.83851.8226
12422005.09.08 13:00modify621.001.83861.83841.8226
12432005.09.08 13:00modify621.001.83861.83831.8226
12442005.09.08 13:15modify621.001.83861.83821.8226
12452005.09.08 13:37modify621.001.83861.83811.8226
12462005.09.08 13:38modify621.001.83861.83801.8226
12472005.09.08 14:22s/l621.001.83801.83801.822660.0063378.51
12482005.09.08 14:25sell631.001.83800.00001.8220
12492005.09.08 19:08modify631.001.83801.83801.8220
12502005.09.08 19:08modify631.001.83801.83791.8220
12512005.09.08 19:08modify631.001.83801.83771.8220
12522005.09.08 19:08modify631.001.83801.83761.8220
12532005.09.08 19:09modify631.001.83801.83751.8220
12542005.09.08 19:09modify631.001.83801.83741.8220
12552005.09.08 19:09modify631.001.83801.83711.8220
12562005.09.08 19:10modify631.001.83801.83691.8220
12572005.09.08 19:10modify631.001.83801.83671.8220
12582005.09.08 19:11modify631.001.83801.83661.8220
12592005.09.08 20:04modify631.001.83801.83641.8220
12602005.09.08 20:04modify631.001.83801.83611.8220
12612005.09.08 20:07modify631.001.83801.83601.8220
12622005.09.08 20:41s/l631.001.83601.83601.8220200.0063578.51
12632005.09.08 20:56buy641.001.83530.00001.8513
12642005.09.09 01:19modify641.001.83531.83531.8513
12652005.09.09 01:52modify641.001.83531.83551.8513
12662005.09.09 01:53modify641.001.83531.83561.8513
12672005.09.09 01:54modify641.001.83531.83581.8513
12682005.09.09 01:54modify641.001.83531.83591.8513
12692005.09.09 02:01modify641.001.83531.83591.8513
12702005.09.09 02:08s/l641.001.83591.83591.851347.4663625.97
12712005.09.09 05:00sell651.001.83880.00001.8228
12722005.09.09 09:47modify651.001.83881.83851.8228
12732005.09.09 09:47modify651.001.83881.83821.8228
12742005.09.09 09:47modify651.001.83881.83791.8228
12752005.09.09 09:47modify651.001.83881.83761.8228
12762005.09.09 09:47modify651.001.83881.83721.8228
12772005.09.09 09:47modify651.001.83881.83691.8228
12782005.09.09 09:47modify651.001.83881.83661.8228
12792005.09.09 09:50s/l651.001.83661.83661.8228220.0163845.98
12802005.09.09 09:57buy661.001.83590.00001.8519
12812005.09.09 10:17modify661.001.83591.83591.8519
12822005.09.09 10:30s/l661.001.83591.83591.85190.0063845.98
12832005.09.09 11:07sell671.001.83850.00001.8225
12842005.09.09 11:31modify671.001.83851.83841.8225
12852005.09.09 11:36modify671.001.83851.83831.8225
12862005.09.09 11:39modify671.001.83851.83811.8225
12872005.09.09 11:39modify671.001.83851.83801.8225
12882005.09.09 11:39modify671.001.83851.83791.8225
12892005.09.09 11:42modify671.001.83851.83781.8225
12902005.09.09 11:42modify671.001.83851.83771.8225
12912005.09.09 11:42modify671.001.83851.83731.8225
12922005.09.09 11:42modify671.001.83851.83701.8225
12932005.09.09 11:42modify671.001.83851.83671.8225
12942005.09.09 11:42modify671.001.83851.83641.8225
12952005.09.09 11:42modify671.001.83851.83621.8225
12962005.09.09 11:56s/l671.001.83621.83621.8225230.0064075.98
12972005.09.09 15:00sell681.001.83960.00001.8236
12982005.09.12 04:22modify681.001.83961.83951.8236
12992005.09.12 04:23modify681.001.83961.83931.8236
13002005.09.12 04:23modify681.001.83961.83911.8236
13012005.09.12 04:25modify681.001.83961.83901.8236
13022005.09.12 04:27modify681.001.83961.83891.8236
13032005.09.12 04:30modify681.001.83961.83861.8236
13042005.09.12 04:30modify681.001.83961.83841.8236
13052005.09.12 04:36modify681.001.83961.83821.8236
13062005.09.12 04:45modify681.001.83961.83821.8236
13072005.09.12 04:46modify681.001.83961.83801.8236
13082005.09.12 04:47modify681.001.83961.83801.8236
13092005.09.12 04:50modify681.001.83961.83781.8236
13102005.09.12 04:50modify681.001.83961.83761.8236
13112005.09.12 04:51modify681.001.83961.83741.8236
13122005.09.12 04:51modify681.001.83961.83731.8236
13132005.09.12 04:51modify681.001.83961.83711.8236
13142005.09.12 04:51modify681.001.83961.83701.8236
13152005.09.12 04:51modify681.001.83961.83691.8236
13162005.09.12 05:00modify681.001.83961.83681.8236
13172005.09.12 05:00modify681.001.83961.83661.8236
13182005.09.12 05:01modify681.001.83961.83641.8236
13192005.09.12 05:01modify681.001.83961.83621.8236
13202005.09.12 05:09modify681.001.83961.83611.8236
13212005.09.12 05:37s/l681.001.83611.83611.8236346.9964422.97
13222005.09.12 07:00buy691.001.83560.00001.8516
13232006.02.15 23:59close at stop691.001.74050.00001.8516-10162.0854260.89