|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2004.06.22 14:00 - 2006.02.16 00:00 (2004.06.21 - 2006.02.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|TakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=20; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=false; Risk=10;
|Słupki w tescie
|10393
|Ticks modelled
|1767689
|Modelling quality
|89.99%
|Depozyt początkowy
|50000.00
|Total net profit
|4260.89
|Gross profit
|14754.87
|Gross loss
|-10493.98
|Profit factor
|1.41
|Przewidywany zysk
|61.75
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|10162.08 (15.8%)
|Transakcji w sumie
|69
|Short positions (won %)
|44 (97.73%)
|Long positions (won %)
|25 (96.00%)
|Profit trades (% of total)
|67 (97.10%)
|Loss trades (% of total)
|2 (2.90%)
|Największy
|profit trade
|1600.00
|loss trade
|-10162.08
|Average
|profit trade
|220.22
|loss trade
|-5246.99
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|36 (9531.38)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-10162.08)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|9531.38 (36)
|consecutive loss (count of losses)
|-10162.08 (1)
|Średni
|consecutive wins
|34
|consecutive losses
|1
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2004.06.22 14:00
|buy
|1
|1.00
|1.8218
|0.0000
|1.8378
|2
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8219
|1.8378
|3
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8220
|1.8378
|4
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8221
|1.8378
|5
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8222
|1.8378
|6
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8223
|1.8378
|7
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8224
|1.8378
|8
|2004.06.23 06:46
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8225
|1.8378
|9
|2004.06.23 07:29
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8227
|1.8378
|10
|2004.06.23 07:30
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8228
|1.8378
|11
|2004.06.23 07:30
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8230
|1.8378
|12
|2004.06.23 07:35
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8230
|1.8378
|13
|2004.06.23 07:41
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8231
|1.8378
|14
|2004.06.23 07:42
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8232
|1.8378
|15
|2004.06.23 07:44
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8235
|1.8378
|16
|2004.06.23 07:44
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8236
|1.8378
|17
|2004.06.23 07:45
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8238
|1.8378
|18
|2004.06.23 07:47
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8238
|1.8378
|19
|2004.06.23 07:58
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8239
|1.8378
|20
|2004.06.23 08:11
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8241
|1.8378
|21
|2004.06.23 08:11
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8244
|1.8378
|22
|2004.06.23 08:11
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8246
|1.8378
|23
|2004.06.23 08:13
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8247
|1.8378
|24
|2004.06.23 08:13
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8248
|1.8378
|25
|2004.06.23 08:14
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8249
|1.8378
|26
|2004.06.23 08:14
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8250
|1.8378
|27
|2004.06.23 08:14
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8251
|1.8378
|28
|2004.06.23 08:22
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8253
|1.8378
|29
|2004.06.23 08:22
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8254
|1.8378
|30
|2004.06.23 08:22
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8255
|1.8378
|31
|2004.06.23 08:22
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8256
|1.8378
|32
|2004.06.23 08:34
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8257
|1.8378
|33
|2004.06.23 08:34
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8259
|1.8378
|34
|2004.06.23 08:34
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8260
|1.8378
|35
|2004.06.23 08:35
|modify
|1
|1.00
|1.8218
|1.8260
|1.8378
|36
|2004.06.23 08:51
|s/l
|1
|1.00
|1.8260
|1.8260
|1.8378
|415.83
|50415.83
|37
|2004.06.24 20:08
|sell
|2
|1.00
|1.8262
|0.0000
|1.8102
|38
|2004.06.24 21:59
|modify
|2
|1.00
|1.8262
|1.8262
|1.8102
|39
|2004.06.24 22:08
|modify
|2
|1.00
|1.8262
|1.8261
|1.8102
|40
|2004.06.24 22:08
|modify
|2
|1.00
|1.8262
|1.8261
|1.8102
|41
|2004.06.24 23:18
|s/l
|2
|1.00
|1.8261
|1.8261
|1.8102
|10.00
|50425.83
|42
|2004.06.25 09:24
|buy
|3
|1.00
|1.8174
|0.0000
|1.8334
|43
|2004.06.25 09:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8174
|1.8334
|44
|2004.06.25 09:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8175
|1.8334
|45
|2004.06.25 10:24
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8176
|1.8334
|46
|2004.06.25 10:24
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8177
|1.8334
|47
|2004.06.25 10:24
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8178
|1.8334
|48
|2004.06.25 10:29
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8179
|1.8334
|49
|2004.06.25 10:29
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8180
|1.8334
|50
|2004.06.25 10:29
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8181
|1.8334
|51
|2004.06.25 10:29
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8182
|1.8334
|52
|2004.06.25 10:29
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8183
|1.8334
|53
|2004.06.25 10:29
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8184
|1.8334
|54
|2004.06.25 10:31
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8184
|1.8334
|55
|2004.06.25 10:31
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8185
|1.8334
|56
|2004.06.25 10:32
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8186
|1.8334
|57
|2004.06.25 10:32
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8187
|1.8334
|58
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8188
|1.8334
|59
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8189
|1.8334
|60
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8190
|1.8334
|61
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8191
|1.8334
|62
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8192
|1.8334
|63
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8193
|1.8334
|64
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8194
|1.8334
|65
|2004.06.25 10:33
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8195
|1.8334
|66
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8196
|1.8334
|67
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8197
|1.8334
|68
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8198
|1.8334
|69
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8200
|1.8334
|70
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8201
|1.8334
|71
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8202
|1.8334
|72
|2004.06.25 10:36
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8203
|1.8334
|73
|2004.06.25 10:37
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8204
|1.8334
|74
|2004.06.25 10:37
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8205
|1.8334
|75
|2004.06.25 10:39
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8205
|1.8334
|76
|2004.06.25 10:39
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8206
|1.8334
|77
|2004.06.25 10:39
|modify
|3
|1.00
|1.8174
|1.8207
|1.8334
|78
|2004.06.25 11:10
|s/l
|3
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.8334
|330.00
|50755.83
|79
|2004.06.25 11:29
|sell
|4
|1.00
|1.8216
|0.0000
|1.8056
|80
|2004.06.25 11:40
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8216
|1.8056
|81
|2004.06.25 11:41
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8215
|1.8056
|82
|2004.06.25 11:41
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8214
|1.8056
|83
|2004.06.25 11:41
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8213
|1.8056
|84
|2004.06.25 11:41
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8212
|1.8056
|85
|2004.06.25 11:42
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8211
|1.8056
|86
|2004.06.25 11:42
|modify
|4
|1.00
|1.8216
|1.8210
|1.8056
|87
|2004.06.25 11:46
|s/l
|4
|1.00
|1.8210
|1.8210
|1.8056
|60.00
|50815.83
|88
|2004.06.25 11:58
|sell
|5
|1.00
|1.8216
|0.0000
|1.8056
|89
|2004.06.25 15:48
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8216
|1.8056
|90
|2004.06.25 15:48
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8215
|1.8056
|91
|2004.06.25 15:48
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8214
|1.8056
|92
|2004.06.25 15:48
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8213
|1.8056
|93
|2004.06.25 15:50
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8212
|1.8056
|94
|2004.06.25 15:52
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8210
|1.8056
|95
|2004.06.25 15:52
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8209
|1.8056
|96
|2004.06.25 15:52
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8208
|1.8056
|97
|2004.06.25 15:52
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8207
|1.8056
|98
|2004.06.25 15:52
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8206
|1.8056
|99
|2004.06.25 15:52
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8205
|1.8056
|100
|2004.06.25 15:56
|modify
|5
|1.00
|1.8216
|1.8204
|1.8056
|101
|2004.06.25 16:02
|s/l
|5
|1.00
|1.8204
|1.8204
|1.8056
|120.00
|50935.83
|102
|2004.06.25 20:00
|sell
|6
|1.00
|1.8235
|0.0000
|1.8075
|103
|2004.06.28 07:56
|modify
|6
|1.00
|1.8235
|1.8235
|1.8075
|104
|2004.06.28 07:56
|modify
|6
|1.00
|1.8235
|1.8234
|1.8075
|105
|2004.06.28 08:09
|modify
|6
|1.00
|1.8235
|1.8233
|1.8075
|106
|2004.06.28 08:10
|modify
|6
|1.00
|1.8235
|1.8232
|1.8075
|107
|2004.06.28 08:10
|modify
|6
|1.00
|1.8235
|1.8231
|1.8075
|108
|2004.06.28 08:10
|modify
|6
|1.00
|1.8235
|1.8230
|1.8075
|109
|2004.06.28 08:31
|s/l
|6
|1.00
|1.8230
|1.8230
|1.8075
|46.99
|50982.82
|110
|2004.06.29 11:31
|buy
|7
|1.00
|1.8202
|0.0000
|1.8362
|111
|2004.06.29 12:09
|modify
|7
|1.00
|1.8202
|1.8202
|1.8362
|112
|2004.06.29 12:14
|modify
|7
|1.00
|1.8202
|1.8203
|1.8362
|113
|2004.06.29 12:14
|modify
|7
|1.00
|1.8202
|1.8204
|1.8362
|114
|2004.06.29 12:15
|modify
|7
|1.00
|1.8202
|1.8205
|1.8362
|115
|2004.06.29 12:15
|modify
|7
|1.00
|1.8202
|1.8206
|1.8362
|116
|2004.06.29 12:36
|s/l
|7
|1.00
|1.8206
|1.8206
|1.8362
|40.00
|51022.82
|117
|2004.07.01 01:00
|sell
|8
|1.00
|1.8199
|0.0000
|1.8039
|118
|2004.07.01 03:17
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8199
|1.8039
|119
|2004.07.01 03:17
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8198
|1.8039
|120
|2004.07.01 03:28
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8197
|1.8039
|121
|2004.07.01 03:28
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8196
|1.8039
|122
|2004.07.01 03:29
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8195
|1.8039
|123
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8194
|1.8039
|124
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8193
|1.8039
|125
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8192
|1.8039
|126
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8191
|1.8039
|127
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8190
|1.8039
|128
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8189
|1.8039
|129
|2004.07.01 03:32
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8188
|1.8039
|130
|2004.07.01 03:34
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8188
|1.8039
|131
|2004.07.01 03:34
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8187
|1.8039
|132
|2004.07.01 03:36
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8187
|1.8039
|133
|2004.07.01 03:36
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8186
|1.8039
|134
|2004.07.01 03:41
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8185
|1.8039
|135
|2004.07.01 03:41
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8184
|1.8039
|136
|2004.07.01 04:13
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8183
|1.8039
|137
|2004.07.01 04:36
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8181
|1.8039
|138
|2004.07.01 05:09
|modify
|8
|1.00
|1.8199
|1.8180
|1.8039
|139
|2004.07.01 07:33
|s/l
|8
|1.00
|1.8180
|1.8180
|1.8039
|190.00
|51212.82
|140
|2004.07.01 07:39
|sell
|9
|1.00
|1.8179
|0.0000
|1.8019
|141
|2004.07.01 09:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8179
|1.8019
|142
|2004.07.01 09:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8178
|1.8019
|143
|2004.07.01 09:58
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8178
|1.8019
|144
|2004.07.01 09:58
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8177
|1.8019
|145
|2004.07.01 09:58
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8176
|1.8019
|146
|2004.07.01 09:58
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8175
|1.8019
|147
|2004.07.01 09:58
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8174
|1.8019
|148
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8172
|1.8019
|149
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8171
|1.8019
|150
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8169
|1.8019
|151
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8167
|1.8019
|152
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8165
|1.8019
|153
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8163
|1.8019
|154
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8162
|1.8019
|155
|2004.07.01 09:59
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8160
|1.8019
|156
|2004.07.01 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8159
|1.8019
|157
|2004.07.01 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8159
|1.8019
|158
|2004.07.01 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8158
|1.8019
|159
|2004.07.01 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8157
|1.8019
|160
|2004.07.01 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8156
|1.8019
|161
|2004.07.01 10:00
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8155
|1.8019
|162
|2004.07.01 10:07
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8154
|1.8019
|163
|2004.07.01 10:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8153
|1.8019
|164
|2004.07.01 10:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8152
|1.8019
|165
|2004.07.01 10:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8151
|1.8019
|166
|2004.07.01 10:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8150
|1.8019
|167
|2004.07.01 10:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8149
|1.8019
|168
|2004.07.01 10:08
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8148
|1.8019
|169
|2004.07.01 10:09
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8147
|1.8019
|170
|2004.07.01 10:09
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8146
|1.8019
|171
|2004.07.01 10:09
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8144
|1.8019
|172
|2004.07.01 10:10
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8143
|1.8019
|173
|2004.07.01 10:10
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8141
|1.8019
|174
|2004.07.01 10:10
|modify
|9
|1.00
|1.8179
|1.8140
|1.8019
|175
|2004.07.01 10:23
|s/l
|9
|1.00
|1.8140
|1.8140
|1.8019
|390.00
|51602.82
|176
|2004.07.01 20:00
|sell
|10
|1.00
|1.8187
|0.0000
|1.8027
|177
|2004.07.28 10:45
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8186
|1.8027
|178
|2004.07.28 10:57
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8186
|1.8027
|179
|2004.07.28 10:57
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8185
|1.8027
|180
|2004.07.28 11:06
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8185
|1.8027
|181
|2004.07.28 11:06
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8184
|1.8027
|182
|2004.07.28 11:06
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8183
|1.8027
|183
|2004.07.28 11:07
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8182
|1.8027
|184
|2004.07.28 11:07
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8181
|1.8027
|185
|2004.07.28 11:11
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8181
|1.8027
|186
|2004.07.28 11:11
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8180
|1.8027
|187
|2004.07.28 11:12
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8180
|1.8027
|188
|2004.07.28 11:12
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8179
|1.8027
|189
|2004.07.28 11:12
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8178
|1.8027
|190
|2004.07.28 11:12
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8177
|1.8027
|191
|2004.07.28 11:12
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8176
|1.8027
|192
|2004.07.28 11:12
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8175
|1.8027
|193
|2004.07.28 11:13
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8174
|1.8027
|194
|2004.07.28 11:13
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8173
|1.8027
|195
|2004.07.28 11:13
|modify
|10
|1.00
|1.8187
|1.8172
|1.8027
|196
|2004.07.28 11:28
|s/l
|10
|1.00
|1.8172
|1.8172
|1.8027
|68.73
|51671.55
|197
|2004.08.02 09:19
|sell
|11
|1.00
|1.8240
|0.0000
|1.8080
|198
|2004.08.03 08:03
|modify
|11
|1.00
|1.8240
|1.8240
|1.8080
|199
|2004.08.03 08:09
|modify
|11
|1.00
|1.8240
|1.8238
|1.8080
|200
|2004.08.03 08:09
|modify
|11
|1.00
|1.8240
|1.8235
|1.8080
|201
|2004.08.03 08:09
|modify
|11
|1.00
|1.8240
|1.8233
|1.8080
|202
|2004.08.03 08:09
|modify
|11
|1.00
|1.8240
|1.8231
|1.8080
|203
|2004.08.03 08:09
|modify
|11
|1.00
|1.8240
|1.8229
|1.8080
|204
|2004.08.03 08:17
|s/l
|11
|1.00
|1.8229
|1.8229
|1.8080
|106.99
|51778.54
|205
|2004.08.03 10:00
|buy
|12
|1.00
|1.8203
|0.0000
|1.8363
|206
|2004.08.03 14:31
|modify
|12
|1.00
|1.8203
|1.8204
|1.8363
|207
|2004.08.03 14:31
|modify
|12
|1.00
|1.8203
|1.8205
|1.8363
|208
|2004.08.03 14:31
|modify
|12
|1.00
|1.8203
|1.8206
|1.8363
|209
|2004.08.03 14:31
|modify
|12
|1.00
|1.8203
|1.8207
|1.8363
|210
|2004.08.03 14:34
|s/l
|12
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.8363
|40.00
|51818.54
|211
|2004.08.03 20:00
|sell
|13
|1.00
|1.8257
|0.0000
|1.8097
|212
|2004.08.04 01:38
|modify
|13
|1.00
|1.8257
|1.8257
|1.8097
|213
|2004.08.04 01:39
|modify
|13
|1.00
|1.8257
|1.8256
|1.8097
|214
|2004.08.04 01:40
|modify
|13
|1.00
|1.8257
|1.8255
|1.8097
|215
|2004.08.04 03:00
|s/l
|13
|1.00
|1.8255
|1.8255
|1.8097
|16.99
|51835.53
|216
|2004.08.04 05:01
|buy
|14
|1.00
|1.8222
|0.0000
|1.8382
|217
|2004.08.04 17:00
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8222
|1.8382
|218
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8223
|1.8382
|219
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8224
|1.8382
|220
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8225
|1.8382
|221
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8226
|1.8382
|222
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8227
|1.8382
|223
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8228
|1.8382
|224
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8229
|1.8382
|225
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8230
|1.8382
|226
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8231
|1.8382
|227
|2004.08.04 17:01
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8232
|1.8382
|228
|2004.08.04 17:02
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8233
|1.8382
|229
|2004.08.04 17:02
|modify
|14
|1.00
|1.8222
|1.8234
|1.8382
|230
|2004.08.04 17:41
|s/l
|14
|1.00
|1.8234
|1.8234
|1.8382
|120.00
|51955.53
|231
|2004.08.04 21:42
|sell
|15
|1.00
|1.8252
|0.0000
|1.8092
|232
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8252
|1.8092
|233
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8249
|1.8092
|234
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8246
|1.8092
|235
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8243
|1.8092
|236
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8241
|1.8092
|237
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8238
|1.8092
|238
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8235
|1.8092
|239
|2004.08.05 13:01
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8232
|1.8092
|240
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8231
|1.8092
|241
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8230
|1.8092
|242
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8229
|1.8092
|243
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8228
|1.8092
|244
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8227
|1.8092
|245
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8226
|1.8092
|246
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8225
|1.8092
|247
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8224
|1.8092
|248
|2004.08.05 13:03
|modify
|15
|1.00
|1.8252
|1.8223
|1.8092
|249
|2004.08.05 13:05
|s/l
|15
|1.00
|1.8223
|1.8223
|1.8092
|286.99
|52242.52
|250
|2004.08.05 14:02
|buy
|16
|1.00
|1.8207
|0.0000
|1.8367
|251
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8207
|1.8367
|252
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8208
|1.8367
|253
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8209
|1.8367
|254
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8210
|1.8367
|255
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8211
|1.8367
|256
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8212
|1.8367
|257
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8213
|1.8367
|258
|2004.08.05 16:25
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8214
|1.8367
|259
|2004.08.05 16:26
|modify
|16
|1.00
|1.8207
|1.8215
|1.8367
|260
|2004.08.05 16:49
|s/l
|16
|1.00
|1.8215
|1.8215
|1.8367
|80.00
|52322.52
|261
|2004.08.05 19:00
|sell
|17
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8093
|262
|2004.08.05 23:11
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8252
|1.8093
|263
|2004.08.05 23:14
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8251
|1.8093
|264
|2004.08.06 00:16
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8250
|1.8093
|265
|2004.08.06 01:32
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8250
|1.8093
|266
|2004.08.06 01:34
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8249
|1.8093
|267
|2004.08.06 01:37
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8248
|1.8093
|268
|2004.08.06 01:38
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8248
|1.8093
|269
|2004.08.06 01:39
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8247
|1.8093
|270
|2004.08.06 01:42
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8247
|1.8093
|271
|2004.08.06 01:45
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8245
|1.8093
|272
|2004.08.06 01:57
|modify
|17
|1.00
|1.8253
|1.8245
|1.8093
|273
|2004.08.06 04:31
|s/l
|17
|1.00
|1.8245
|1.8245
|1.8093
|70.97
|52393.49
|274
|2004.08.06 04:35
|sell
|18
|1.00
|1.8243
|0.0000
|1.8083
|275
|2004.08.06 12:31
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8243
|1.8083
|276
|2004.08.06 12:34
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8242
|1.8083
|277
|2004.08.06 12:34
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8241
|1.8083
|278
|2004.08.06 12:34
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8240
|1.8083
|279
|2004.08.06 12:34
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8239
|1.8083
|280
|2004.08.06 12:34
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8238
|1.8083
|281
|2004.08.06 12:34
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8237
|1.8083
|282
|2004.08.06 13:11
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8237
|1.8083
|283
|2004.08.06 13:12
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8236
|1.8083
|284
|2004.08.06 13:12
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8235
|1.8083
|285
|2004.08.06 13:12
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8234
|1.8083
|286
|2004.08.06 13:12
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8233
|1.8083
|287
|2004.08.06 13:13
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8232
|1.8083
|288
|2004.08.06 13:15
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8231
|1.8083
|289
|2004.08.06 13:15
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8230
|1.8083
|290
|2004.08.06 13:15
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8230
|1.8083
|291
|2004.08.06 13:15
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8229
|1.8083
|292
|2004.08.06 13:15
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8228
|1.8083
|293
|2004.08.06 13:16
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8227
|1.8083
|294
|2004.08.06 13:16
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8226
|1.8083
|295
|2004.08.06 13:16
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8225
|1.8083
|296
|2004.08.06 13:16
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8224
|1.8083
|297
|2004.08.06 13:16
|modify
|18
|1.00
|1.8243
|1.8223
|1.8083
|298
|2004.08.06 14:09
|s/l
|18
|1.00
|1.8223
|1.8223
|1.8083
|200.00
|52593.49
|299
|2004.08.06 14:31
|sell
|19
|1.00
|1.8425
|0.0000
|1.8265
|300
|2004.08.06 15:26
|modify
|19
|1.00
|1.8425
|1.8424
|1.8265
|301
|2004.08.06 15:26
|modify
|19
|1.00
|1.8425
|1.8423
|1.8265
|302
|2004.08.06 15:31
|s/l
|19
|1.00
|1.8423
|1.8423
|1.8265
|20.00
|52613.49
|303
|2004.08.10 21:00
|buy
|20
|1.00
|1.8300
|0.0000
|1.8460
|304
|2004.08.12 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8300
|1.8460
|305
|2004.08.12 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8301
|1.8460
|306
|2004.08.12 01:56
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8302
|1.8460
|307
|2004.08.12 01:59
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8303
|1.8460
|308
|2004.08.12 02:00
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8304
|1.8460
|309
|2004.08.12 09:02
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8305
|1.8460
|310
|2004.08.12 09:02
|modify
|20
|1.00
|1.8300
|1.8306
|1.8460
|311
|2004.08.12 09:39
|s/l
|20
|1.00
|1.8306
|1.8306
|1.8460
|51.64
|52665.13
|312
|2004.08.12 14:30
|sell
|21
|1.00
|1.8339
|0.0000
|1.8179
|313
|2004.08.12 14:36
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8339
|1.8179
|314
|2004.08.12 14:39
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8338
|1.8179
|315
|2004.08.12 14:39
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8337
|1.8179
|316
|2004.08.12 14:39
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8336
|1.8179
|317
|2004.08.12 14:40
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8335
|1.8179
|318
|2004.08.12 14:40
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8334
|1.8179
|319
|2004.08.12 14:40
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8333
|1.8179
|320
|2004.08.12 14:40
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8332
|1.8179
|321
|2004.08.12 14:41
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8331
|1.8179
|322
|2004.08.12 14:41
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8330
|1.8179
|323
|2004.08.12 14:41
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8329
|1.8179
|324
|2004.08.12 14:58
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8328
|1.8179
|325
|2004.08.12 14:58
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8327
|1.8179
|326
|2004.08.12 15:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8326
|1.8179
|327
|2004.08.12 15:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8324
|1.8179
|328
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8323
|1.8179
|329
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8322
|1.8179
|330
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8321
|1.8179
|331
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8320
|1.8179
|332
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8319
|1.8179
|333
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8318
|1.8179
|334
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8317
|1.8179
|335
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8316
|1.8179
|336
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8315
|1.8179
|337
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8314
|1.8179
|338
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8313
|1.8179
|339
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8312
|1.8179
|340
|2004.08.12 15:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8311
|1.8179
|341
|2004.08.12 15:31
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8310
|1.8179
|342
|2004.08.12 15:31
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8309
|1.8179
|343
|2004.08.12 15:32
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8309
|1.8179
|344
|2004.08.12 15:32
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8307
|1.8179
|345
|2004.08.12 15:32
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8306
|1.8179
|346
|2004.08.12 15:32
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8305
|1.8179
|347
|2004.08.12 15:33
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8304
|1.8179
|348
|2004.08.12 15:33
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8303
|1.8179
|349
|2004.08.12 15:33
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8302
|1.8179
|350
|2004.08.12 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8302
|1.8179
|351
|2004.08.12 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8300
|1.8179
|352
|2004.08.12 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8299
|1.8179
|353
|2004.08.12 15:49
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8298
|1.8179
|354
|2004.08.12 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8296
|1.8179
|355
|2004.08.12 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8295
|1.8179
|356
|2004.08.12 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8294
|1.8179
|357
|2004.08.12 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8293
|1.8179
|358
|2004.08.12 15:50
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8292
|1.8179
|359
|2004.08.12 15:51
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8291
|1.8179
|360
|2004.08.12 15:51
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8290
|1.8179
|361
|2004.08.12 15:51
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8289
|1.8179
|362
|2004.08.12 15:51
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8288
|1.8179
|363
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8287
|1.8179
|364
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8286
|1.8179
|365
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8285
|1.8179
|366
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8284
|1.8179
|367
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8283
|1.8179
|368
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8282
|1.8179
|369
|2004.08.12 15:53
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8281
|1.8179
|370
|2004.08.12 15:54
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8280
|1.8179
|371
|2004.08.12 15:54
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8279
|1.8179
|372
|2004.08.12 15:54
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8278
|1.8179
|373
|2004.08.12 15:54
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8277
|1.8179
|374
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8276
|1.8179
|375
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8274
|1.8179
|376
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8273
|1.8179
|377
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8272
|1.8179
|378
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8271
|1.8179
|379
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8270
|1.8179
|380
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8269
|1.8179
|381
|2004.08.12 16:02
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8267
|1.8179
|382
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8266
|1.8179
|383
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8265
|1.8179
|384
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8264
|1.8179
|385
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8262
|1.8179
|386
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8261
|1.8179
|387
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8260
|1.8179
|388
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8259
|1.8179
|389
|2004.08.12 16:03
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8258
|1.8179
|390
|2004.08.12 16:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8257
|1.8179
|391
|2004.08.12 16:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8256
|1.8179
|392
|2004.08.12 16:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8255
|1.8179
|393
|2004.08.12 16:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8254
|1.8179
|394
|2004.08.12 16:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8253
|1.8179
|395
|2004.08.12 16:04
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8252
|1.8179
|396
|2004.08.12 16:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8252
|1.8179
|397
|2004.08.12 16:05
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8251
|1.8179
|398
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8251
|1.8179
|399
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8250
|1.8179
|400
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8249
|1.8179
|401
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8248
|1.8179
|402
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8247
|1.8179
|403
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8246
|1.8179
|404
|2004.08.12 16:08
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8245
|1.8179
|405
|2004.08.12 16:16
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8245
|1.8179
|406
|2004.08.12 16:17
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8244
|1.8179
|407
|2004.08.12 16:17
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8243
|1.8179
|408
|2004.08.12 16:17
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8242
|1.8179
|409
|2004.08.12 16:17
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8241
|1.8179
|410
|2004.08.12 16:17
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8240
|1.8179
|411
|2004.08.12 16:17
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8239
|1.8179
|412
|2004.08.12 16:19
|modify
|21
|1.00
|1.8339
|1.8238
|1.8179
|413
|2004.08.12 16:26
|s/l
|21
|1.00
|1.8238
|1.8238
|1.8179
|1010.00
|53675.13
|414
|2004.08.13 16:36
|sell
|22
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8245
|415
|2004.08.16 09:29
|modify
|22
|1.00
|1.8405
|1.8404
|1.8245
|416
|2004.08.16 09:29
|modify
|22
|1.00
|1.8405
|1.8403
|1.8245
|417
|2004.08.16 09:29
|modify
|22
|1.00
|1.8405
|1.8402
|1.8245
|418
|2004.08.16 09:39
|s/l
|22
|1.00
|1.8402
|1.8402
|1.8245
|26.99
|53702.12
|419
|2004.08.17 16:02
|buy
|23
|1.00
|1.8326
|0.0000
|1.8486
|420
|2004.10.25 02:21
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8328
|1.8486
|421
|2004.10.25 02:22
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8330
|1.8486
|422
|2004.10.25 02:22
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8332
|1.8486
|423
|2004.10.25 02:23
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8334
|1.8486
|424
|2004.10.25 02:23
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8336
|1.8486
|425
|2004.10.25 02:23
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8339
|1.8486
|426
|2004.10.25 02:23
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8340
|1.8486
|427
|2004.10.25 02:24
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8342
|1.8486
|428
|2004.10.25 02:27
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8344
|1.8486
|429
|2004.10.25 02:43
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8345
|1.8486
|430
|2004.10.25 02:44
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8345
|1.8486
|431
|2004.10.25 02:58
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8349
|1.8486
|432
|2004.10.25 02:59
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8350
|1.8486
|433
|2004.10.25 03:02
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8352
|1.8486
|434
|2004.10.25 03:07
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8355
|1.8486
|435
|2004.10.25 03:08
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8357
|1.8486
|436
|2004.10.25 03:08
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8359
|1.8486
|437
|2004.10.25 03:08
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8361
|1.8486
|438
|2004.10.25 03:08
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8362
|1.8486
|439
|2004.10.25 03:09
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8363
|1.8486
|440
|2004.10.25 03:09
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8365
|1.8486
|441
|2004.10.25 03:10
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8366
|1.8486
|442
|2004.10.25 03:10
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8368
|1.8486
|443
|2004.10.25 03:10
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8369
|1.8486
|444
|2004.10.25 03:11
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8374
|1.8486
|445
|2004.10.25 03:13
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8375
|1.8486
|446
|2004.10.25 03:14
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8376
|1.8486
|447
|2004.10.25 03:14
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8379
|1.8486
|448
|2004.10.25 03:14
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8381
|1.8486
|449
|2004.10.25 03:15
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8383
|1.8486
|450
|2004.10.25 03:15
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8384
|1.8486
|451
|2004.10.25 03:16
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8385
|1.8486
|452
|2004.10.25 03:16
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8387
|1.8486
|453
|2004.10.25 03:16
|modify
|23
|1.00
|1.8326
|1.8388
|1.8486
|454
|2004.10.25 03:29
|s/l
|23
|1.00
|1.8388
|1.8388
|1.8486
|331.57
|54033.69
|455
|2004.10.27 20:28
|buy
|24
|1.00
|1.8279
|0.0000
|1.8439
|456
|2004.10.28 02:59
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8280
|1.8439
|457
|2004.10.28 03:00
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8282
|1.8439
|458
|2004.10.28 03:01
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8283
|1.8439
|459
|2004.10.28 03:02
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8284
|1.8439
|460
|2004.10.28 03:02
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8286
|1.8439
|461
|2004.10.28 03:02
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8287
|1.8439
|462
|2004.10.28 03:04
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8288
|1.8439
|463
|2004.10.28 03:04
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8290
|1.8439
|464
|2004.10.28 03:04
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8291
|1.8439
|465
|2004.10.28 03:10
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8293
|1.8439
|466
|2004.10.28 03:31
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8294
|1.8439
|467
|2004.10.28 03:32
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8295
|1.8439
|468
|2004.10.28 03:35
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8295
|1.8439
|469
|2004.10.28 03:36
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8296
|1.8439
|470
|2004.10.28 03:37
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8297
|1.8439
|471
|2004.10.28 03:37
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8298
|1.8439
|472
|2004.10.28 05:00
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8298
|1.8439
|473
|2004.10.28 05:00
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8299
|1.8439
|474
|2004.10.28 05:01
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8300
|1.8439
|475
|2004.10.28 05:49
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8300
|1.8439
|476
|2004.10.28 05:49
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8301
|1.8439
|477
|2004.10.28 06:00
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8302
|1.8439
|478
|2004.10.28 06:04
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8303
|1.8439
|479
|2004.10.28 06:05
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8305
|1.8439
|480
|2004.10.28 06:26
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8307
|1.8439
|481
|2004.10.28 06:47
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8308
|1.8439
|482
|2004.10.28 06:47
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8311
|1.8439
|483
|2004.10.28 06:47
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8313
|1.8439
|484
|2004.10.28 06:48
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8314
|1.8439
|485
|2004.10.28 06:56
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8317
|1.8439
|486
|2004.10.28 07:02
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8318
|1.8439
|487
|2004.10.28 07:02
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8320
|1.8439
|488
|2004.10.28 07:02
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8322
|1.8439
|489
|2004.10.28 07:04
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8323
|1.8439
|490
|2004.10.28 07:04
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8324
|1.8439
|491
|2004.10.28 07:05
|modify
|24
|1.00
|1.8279
|1.8324
|1.8439
|492
|2004.10.28 08:00
|s/l
|24
|1.00
|1.8324
|1.8324
|1.8439
|445.83
|54479.52
|493
|2004.10.29 14:35
|sell
|25
|1.00
|1.8343
|0.0000
|1.8183
|494
|2004.10.29 15:30
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8342
|1.8183
|495
|2004.10.29 15:30
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8340
|1.8183
|496
|2004.10.29 15:33
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8339
|1.8183
|497
|2004.10.29 15:34
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8338
|1.8183
|498
|2004.10.29 15:34
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8337
|1.8183
|499
|2004.10.29 15:34
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8335
|1.8183
|500
|2004.10.29 15:34
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8334
|1.8183
|501
|2004.10.29 15:35
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8333
|1.8183
|502
|2004.10.29 15:35
|modify
|25
|1.00
|1.8343
|1.8332
|1.8183
|503
|2004.10.29 15:43
|s/l
|25
|1.00
|1.8332
|1.8332
|1.8183
|109.99
|54589.51
|504
|2004.10.29 15:46
|buy
|26
|1.00
|1.8314
|0.0000
|1.8474
|505
|2004.10.29 17:07
|modify
|26
|1.00
|1.8314
|1.8315
|1.8474
|506
|2004.10.29 17:07
|modify
|26
|1.00
|1.8314
|1.8318
|1.8474
|507
|2004.10.29 17:08
|modify
|26
|1.00
|1.8314
|1.8319
|1.8474
|508
|2004.10.29 17:08
|modify
|26
|1.00
|1.8314
|1.8320
|1.8474
|509
|2004.10.29 17:08
|modify
|26
|1.00
|1.8314
|1.8322
|1.8474
|510
|2004.10.29 17:08
|modify
|26
|1.00
|1.8314
|1.8323
|1.8474
|511
|2004.10.29 17:11
|s/l
|26
|1.00
|1.8323
|1.8323
|1.8474
|90.00
|54679.51
|512
|2004.11.01 17:10
|buy
|27
|1.00
|1.8307
|0.0000
|1.8467
|513
|2004.11.01 18:16
|modify
|27
|1.00
|1.8307
|1.8307
|1.8467
|514
|2004.11.01 18:16
|modify
|27
|1.00
|1.8307
|1.8310
|1.8467
|515
|2004.11.01 18:16
|modify
|27
|1.00
|1.8307
|1.8314
|1.8467
|516
|2004.11.01 18:16
|modify
|27
|1.00
|1.8307
|1.8317
|1.8467
|517
|2004.11.01 18:16
|modify
|27
|1.00
|1.8307
|1.8320
|1.8467
|518
|2004.11.01 21:06
|s/l
|27
|1.00
|1.8320
|1.8320
|1.8467
|130.00
|54809.51
|519
|2004.11.01 21:56
|sell
|28
|1.00
|1.8331
|0.0000
|1.8171
|520
|2004.11.02 08:07
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8331
|1.8171
|521
|2004.11.02 08:08
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8329
|1.8171
|522
|2004.11.02 08:09
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8328
|1.8171
|523
|2004.11.02 08:10
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8326
|1.8171
|524
|2004.11.02 08:10
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8325
|1.8171
|525
|2004.11.02 08:14
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8324
|1.8171
|526
|2004.11.02 08:17
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8324
|1.8171
|527
|2004.11.02 08:17
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8323
|1.8171
|528
|2004.11.02 08:34
|modify
|28
|1.00
|1.8331
|1.8323
|1.8171
|529
|2004.11.02 09:11
|s/l
|28
|1.00
|1.8323
|1.8323
|1.8171
|76.99
|54886.50
|530
|2004.11.02 12:56
|sell
|29
|1.00
|1.8353
|0.0000
|1.8193
|531
|2004.11.03 03:21
|modify
|29
|1.00
|1.8353
|1.8353
|1.8193
|532
|2004.11.03 03:21
|modify
|29
|1.00
|1.8353
|1.8351
|1.8193
|533
|2004.11.03 03:21
|modify
|29
|1.00
|1.8353
|1.8350
|1.8193
|534
|2004.11.03 03:21
|modify
|29
|1.00
|1.8353
|1.8348
|1.8193
|535
|2004.11.03 03:27
|s/l
|29
|1.00
|1.8348
|1.8348
|1.8193
|46.99
|54933.49
|536
|2004.11.05 14:30
|buy
|30
|1.00
|1.8360
|0.0000
|1.8520
|537
|2004.11.05 14:36
|modify
|30
|1.00
|1.8360
|1.8361
|1.8520
|538
|2004.11.05 14:36
|modify
|30
|1.00
|1.8360
|1.8366
|1.8520
|539
|2004.11.05 14:36
|modify
|30
|1.00
|1.8360
|1.8371
|1.8520
|540
|2004.11.05 14:36
|modify
|30
|1.00
|1.8360
|1.8376
|1.8520
|541
|2004.11.05 14:36
|modify
|30
|1.00
|1.8360
|1.8381
|1.8520
|542
|2004.11.05 14:37
|s/l
|30
|1.00
|1.8381
|1.8381
|1.8520
|210.00
|55143.49
|543
|2004.11.05 14:41
|buy
|31
|1.00
|1.8369
|0.0000
|1.8529
|544
|2004.11.05 14:59
|modify
|31
|1.00
|1.8369
|1.8369
|1.8529
|545
|2004.11.05 14:59
|modify
|31
|1.00
|1.8369
|1.8372
|1.8529
|546
|2004.11.05 14:59
|modify
|31
|1.00
|1.8369
|1.8374
|1.8529
|547
|2004.11.05 14:59
|modify
|31
|1.00
|1.8369
|1.8377
|1.8529
|548
|2004.11.05 15:02
|s/l
|31
|1.00
|1.8377
|1.8377
|1.8529
|80.00
|55223.49
|549
|2004.11.05 15:31
|sell
|32
|1.00
|1.8400
|0.0000
|1.8240
|550
|2005.05.16 12:40
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8400
|1.8240
|551
|2005.05.16 12:40
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8399
|1.8240
|552
|2005.05.16 12:45
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8399
|1.8240
|553
|2005.05.16 12:48
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8397
|1.8240
|554
|2005.05.16 12:48
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8396
|1.8240
|555
|2005.05.16 12:48
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8395
|1.8240
|556
|2005.05.16 12:52
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8393
|1.8240
|557
|2005.05.16 12:52
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8391
|1.8240
|558
|2005.05.16 12:53
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8390
|1.8240
|559
|2005.05.16 12:53
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8389
|1.8240
|560
|2005.05.16 12:53
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8388
|1.8240
|561
|2005.05.16 13:13
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8387
|1.8240
|562
|2005.05.16 13:13
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8385
|1.8240
|563
|2005.05.16 13:13
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8384
|1.8240
|564
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8383
|1.8240
|565
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8382
|1.8240
|566
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8381
|1.8240
|567
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8380
|1.8240
|568
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8379
|1.8240
|569
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8378
|1.8240
|570
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8377
|1.8240
|571
|2005.05.16 13:39
|modify
|32
|1.00
|1.8400
|1.8376
|1.8240
|572
|2005.05.16 14:01
|s/l
|32
|1.00
|1.8376
|1.8376
|1.8240
|-331.90
|54891.59
|573
|2005.05.24 14:01
|sell
|33
|1.00
|1.8352
|0.0000
|1.8192
|574
|2005.05.24 15:00
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8352
|1.8192
|575
|2005.05.24 15:01
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8351
|1.8192
|576
|2005.05.24 15:10
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8351
|1.8192
|577
|2005.05.24 15:10
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8350
|1.8192
|578
|2005.05.24 15:10
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8348
|1.8192
|579
|2005.05.24 15:10
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8347
|1.8192
|580
|2005.05.24 15:10
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8345
|1.8192
|581
|2005.05.24 15:11
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8344
|1.8192
|582
|2005.05.24 15:11
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8343
|1.8192
|583
|2005.05.24 15:16
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8342
|1.8192
|584
|2005.05.24 15:31
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8341
|1.8192
|585
|2005.05.24 15:31
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8340
|1.8192
|586
|2005.05.24 15:31
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8339
|1.8192
|587
|2005.05.24 15:32
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8339
|1.8192
|588
|2005.05.24 15:32
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8338
|1.8192
|589
|2005.05.24 15:33
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8336
|1.8192
|590
|2005.05.24 15:58
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8336
|1.8192
|591
|2005.05.24 15:58
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8335
|1.8192
|592
|2005.05.24 16:27
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8334
|1.8192
|593
|2005.05.24 16:27
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8334
|1.8192
|594
|2005.05.24 16:28
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8332
|1.8192
|595
|2005.05.24 16:29
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8330
|1.8192
|596
|2005.05.24 16:29
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8328
|1.8192
|597
|2005.05.24 16:37
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8326
|1.8192
|598
|2005.05.24 16:38
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8325
|1.8192
|599
|2005.05.24 16:38
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8323
|1.8192
|600
|2005.05.24 16:38
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8321
|1.8192
|601
|2005.05.24 16:40
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8320
|1.8192
|602
|2005.05.24 16:40
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8318
|1.8192
|603
|2005.05.24 16:41
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8317
|1.8192
|604
|2005.05.24 16:41
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8316
|1.8192
|605
|2005.05.24 16:41
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8315
|1.8192
|606
|2005.05.24 16:41
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8314
|1.8192
|607
|2005.05.24 16:41
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8313
|1.8192
|608
|2005.05.24 16:50
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8312
|1.8192
|609
|2005.05.24 16:50
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8311
|1.8192
|610
|2005.05.24 16:51
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8311
|1.8192
|611
|2005.05.24 16:56
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8310
|1.8192
|612
|2005.05.24 16:59
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8309
|1.8192
|613
|2005.05.24 16:59
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8307
|1.8192
|614
|2005.05.24 16:59
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8305
|1.8192
|615
|2005.05.24 17:07
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8304
|1.8192
|616
|2005.05.24 17:07
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8302
|1.8192
|617
|2005.05.24 17:07
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8301
|1.8192
|618
|2005.05.24 17:08
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8300
|1.8192
|619
|2005.05.24 17:08
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8299
|1.8192
|620
|2005.05.24 18:11
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8298
|1.8192
|621
|2005.05.24 18:12
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8296
|1.8192
|622
|2005.05.24 18:13
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8296
|1.8192
|623
|2005.05.24 18:13
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8295
|1.8192
|624
|2005.05.24 19:46
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8293
|1.8192
|625
|2005.05.24 19:47
|modify
|33
|1.00
|1.8352
|1.8292
|1.8192
|626
|2005.05.24 20:12
|s/l
|33
|1.00
|1.8292
|1.8292
|1.8192
|600.00
|55491.59
|627
|2005.05.25 21:00
|sell
|34
|1.00
|1.8312
|0.0000
|1.8152
|628
|2005.05.26 06:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8310
|1.8152
|629
|2005.05.26 06:42
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8309
|1.8152
|630
|2005.05.26 06:43
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8308
|1.8152
|631
|2005.05.26 06:43
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8307
|1.8152
|632
|2005.05.26 06:56
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8307
|1.8152
|633
|2005.05.26 06:56
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8305
|1.8152
|634
|2005.05.26 06:57
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8304
|1.8152
|635
|2005.05.26 07:04
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8303
|1.8152
|636
|2005.05.26 07:04
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8301
|1.8152
|637
|2005.05.26 07:04
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8300
|1.8152
|638
|2005.05.26 07:05
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8299
|1.8152
|639
|2005.05.26 07:06
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8299
|1.8152
|640
|2005.05.26 07:07
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8298
|1.8152
|641
|2005.05.26 07:23
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8298
|1.8152
|642
|2005.05.26 07:53
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8297
|1.8152
|643
|2005.05.26 08:06
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8296
|1.8152
|644
|2005.05.26 08:06
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8295
|1.8152
|645
|2005.05.26 08:06
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8294
|1.8152
|646
|2005.05.26 08:08
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8293
|1.8152
|647
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8291
|1.8152
|648
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8290
|1.8152
|649
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8289
|1.8152
|650
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8288
|1.8152
|651
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8286
|1.8152
|652
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8285
|1.8152
|653
|2005.05.26 08:09
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8284
|1.8152
|654
|2005.05.26 08:11
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8283
|1.8152
|655
|2005.05.26 08:11
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8282
|1.8152
|656
|2005.05.26 08:11
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8281
|1.8152
|657
|2005.05.26 08:13
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8280
|1.8152
|658
|2005.05.26 08:13
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8279
|1.8152
|659
|2005.05.26 08:17
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8279
|1.8152
|660
|2005.05.26 08:33
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8278
|1.8152
|661
|2005.05.26 08:39
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8276
|1.8152
|662
|2005.05.26 08:40
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8273
|1.8152
|663
|2005.05.26 08:40
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8271
|1.8152
|664
|2005.05.26 08:40
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8270
|1.8152
|665
|2005.05.26 08:40
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8268
|1.8152
|666
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8267
|1.8152
|667
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8266
|1.8152
|668
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8265
|1.8152
|669
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8262
|1.8152
|670
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8260
|1.8152
|671
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8257
|1.8152
|672
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8255
|1.8152
|673
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8252
|1.8152
|674
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8250
|1.8152
|675
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8247
|1.8152
|676
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8245
|1.8152
|677
|2005.05.26 08:41
|modify
|34
|1.00
|1.8312
|1.8243
|1.8152
|678
|2005.05.26 08:52
|s/l
|34
|1.00
|1.8243
|1.8243
|1.8152
|686.98
|56178.57
|679
|2005.06.03 04:52
|sell
|35
|1.00
|1.8188
|0.0000
|1.8028
|680
|2005.06.03 08:13
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8188
|1.8028
|681
|2005.06.03 08:13
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8187
|1.8028
|682
|2005.06.03 08:13
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8185
|1.8028
|683
|2005.06.03 08:13
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8184
|1.8028
|684
|2005.06.03 08:13
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8182
|1.8028
|685
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8180
|1.8028
|686
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8179
|1.8028
|687
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8178
|1.8028
|688
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8177
|1.8028
|689
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8174
|1.8028
|690
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8172
|1.8028
|691
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8170
|1.8028
|692
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8169
|1.8028
|693
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8167
|1.8028
|694
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8165
|1.8028
|695
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8163
|1.8028
|696
|2005.06.03 08:14
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8162
|1.8028
|697
|2005.06.03 08:15
|modify
|35
|1.00
|1.8188
|1.8161
|1.8028
|698
|2005.06.03 08:22
|s/l
|35
|1.00
|1.8161
|1.8161
|1.8028
|270.01
|56448.58
|699
|2005.06.03 17:12
|buy
|36
|1.00
|1.8141
|0.0000
|1.8301
|700
|2005.06.06 04:58
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8141
|1.8301
|701
|2005.06.06 05:00
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8141
|1.8301
|702
|2005.06.06 05:08
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8143
|1.8301
|703
|2005.06.06 05:10
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8145
|1.8301
|704
|2005.06.06 05:11
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8149
|1.8301
|705
|2005.06.06 05:13
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8151
|1.8301
|706
|2005.06.06 05:54
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8158
|1.8301
|707
|2005.06.06 06:03
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8163
|1.8301
|708
|2005.06.06 06:03
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8165
|1.8301
|709
|2005.06.06 06:03
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8168
|1.8301
|710
|2005.06.06 06:04
|modify
|36
|1.00
|1.8141
|1.8169
|1.8301
|711
|2005.06.06 06:43
|s/l
|36
|1.00
|1.8169
|1.8169
|1.8301
|275.82
|56724.40
|712
|2005.06.06 09:14
|sell
|37
|1.00
|1.8184
|0.0000
|1.8024
|713
|2005.06.10 16:21
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8184
|1.8024
|714
|2005.06.10 16:21
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8183
|1.8024
|715
|2005.06.10 16:21
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8182
|1.8024
|716
|2005.06.10 16:21
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8181
|1.8024
|717
|2005.06.10 16:22
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8180
|1.8024
|718
|2005.06.10 16:22
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8178
|1.8024
|719
|2005.06.10 16:26
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8177
|1.8024
|720
|2005.06.10 16:26
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8176
|1.8024
|721
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8174
|1.8024
|722
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8173
|1.8024
|723
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8171
|1.8024
|724
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8170
|1.8024
|725
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8169
|1.8024
|726
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8167
|1.8024
|727
|2005.06.10 16:41
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8166
|1.8024
|728
|2005.06.10 16:45
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8166
|1.8024
|729
|2005.06.10 16:45
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8164
|1.8024
|730
|2005.06.10 16:45
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8163
|1.8024
|731
|2005.06.10 16:46
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8161
|1.8024
|732
|2005.06.10 16:46
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8160
|1.8024
|733
|2005.06.10 16:46
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8159
|1.8024
|734
|2005.06.10 16:46
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8158
|1.8024
|735
|2005.06.10 16:46
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8157
|1.8024
|736
|2005.06.10 16:47
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8156
|1.8024
|737
|2005.06.10 16:47
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8155
|1.8024
|738
|2005.06.10 16:48
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8154
|1.8024
|739
|2005.06.10 16:48
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8152
|1.8024
|740
|2005.06.10 16:48
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8151
|1.8024
|741
|2005.06.10 16:48
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8150
|1.8024
|742
|2005.06.10 16:49
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8148
|1.8024
|743
|2005.06.10 16:49
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8147
|1.8024
|744
|2005.06.10 16:49
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8146
|1.8024
|745
|2005.06.10 16:49
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8144
|1.8024
|746
|2005.06.10 16:49
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8143
|1.8024
|747
|2005.06.10 17:06
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8143
|1.8024
|748
|2005.06.10 17:06
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8142
|1.8024
|749
|2005.06.10 17:06
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8140
|1.8024
|750
|2005.06.10 17:06
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8138
|1.8024
|751
|2005.06.10 17:06
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8137
|1.8024
|752
|2005.06.10 17:06
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8135
|1.8024
|753
|2005.06.10 17:07
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8133
|1.8024
|754
|2005.06.10 17:07
|modify
|37
|1.00
|1.8184
|1.8132
|1.8024
|755
|2005.06.10 17:42
|s/l
|37
|1.00
|1.8132
|1.8132
|1.8024
|501.94
|57226.34
|756
|2005.06.15 16:00
|sell
|38
|1.00
|1.8171
|0.0000
|1.8011
|757
|2005.06.23 20:41
|modify
|38
|1.00
|1.8171
|1.8171
|1.8011
|758
|2005.06.23 20:41
|modify
|38
|1.00
|1.8171
|1.8169
|1.8011
|759
|2005.06.23 20:41
|modify
|38
|1.00
|1.8171
|1.8167
|1.8011
|760
|2005.06.23 20:41
|modify
|38
|1.00
|1.8171
|1.8164
|1.8011
|761
|2005.06.23 20:41
|modify
|38
|1.00
|1.8171
|1.8163
|1.8011
|762
|2005.06.24 01:41
|s/l
|38
|1.00
|1.8163
|1.8163
|1.8011
|46.89
|57273.23
|763
|2005.06.24 17:42
|sell
|39
|1.00
|1.8226
|0.0000
|1.8066
|764
|2005.06.28 10:42
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8225
|1.8066
|765
|2005.06.28 10:42
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8223
|1.8066
|766
|2005.06.28 10:44
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8221
|1.8066
|767
|2005.06.28 10:44
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8220
|1.8066
|768
|2005.06.28 10:46
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8218
|1.8066
|769
|2005.06.28 10:46
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8217
|1.8066
|770
|2005.06.28 10:47
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8217
|1.8066
|771
|2005.06.28 10:47
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8216
|1.8066
|772
|2005.06.28 10:47
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8215
|1.8066
|773
|2005.06.28 10:48
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8214
|1.8066
|774
|2005.06.28 10:48
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8213
|1.8066
|775
|2005.06.28 10:49
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8212
|1.8066
|776
|2005.06.28 10:51
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8210
|1.8066
|777
|2005.06.28 11:04
|modify
|39
|1.00
|1.8226
|1.8208
|1.8066
|778
|2005.06.28 11:23
|s/l
|39
|1.00
|1.8208
|1.8208
|1.8066
|173.98
|57447.21
|779
|2005.07.11 17:00
|sell
|40
|1.00
|1.7551
|0.0000
|1.7391
|780
|2005.07.13 17:04
|modify
|40
|1.00
|1.7551
|1.7551
|1.7391
|781
|2005.07.13 17:05
|modify
|40
|1.00
|1.7551
|1.7550
|1.7391
|782
|2005.07.13 17:05
|modify
|40
|1.00
|1.7551
|1.7549
|1.7391
|783
|2005.07.13 17:16
|s/l
|40
|1.00
|1.7549
|1.7549
|1.7391
|13.97
|57461.18
|784
|2005.07.13 19:00
|buy
|41
|1.00
|1.7557
|0.0000
|1.7717
|785
|2005.07.13 20:09
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7558
|1.7717
|786
|2005.07.13 20:25
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7560
|1.7717
|787
|2005.07.13 20:26
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7562
|1.7717
|788
|2005.07.13 20:26
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7563
|1.7717
|789
|2005.07.13 20:27
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7565
|1.7717
|790
|2005.07.13 20:27
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7566
|1.7717
|791
|2005.07.13 20:27
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7567
|1.7717
|792
|2005.07.13 20:27
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7568
|1.7717
|793
|2005.07.13 20:27
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7569
|1.7717
|794
|2005.07.13 20:28
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7570
|1.7717
|795
|2005.07.13 20:28
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7571
|1.7717
|796
|2005.07.13 20:28
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7572
|1.7717
|797
|2005.07.13 20:28
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7573
|1.7717
|798
|2005.07.13 20:28
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7574
|1.7717
|799
|2005.07.13 20:28
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7575
|1.7717
|800
|2005.07.13 20:44
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7576
|1.7717
|801
|2005.07.13 20:44
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7577
|1.7717
|802
|2005.07.13 20:45
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7579
|1.7717
|803
|2005.07.13 20:45
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7582
|1.7717
|804
|2005.07.13 20:45
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7583
|1.7717
|805
|2005.07.13 20:45
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7584
|1.7717
|806
|2005.07.13 20:45
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7585
|1.7717
|807
|2005.07.13 20:46
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7586
|1.7717
|808
|2005.07.13 20:48
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7587
|1.7717
|809
|2005.07.13 20:48
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7590
|1.7717
|810
|2005.07.13 20:48
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7592
|1.7717
|811
|2005.07.13 20:48
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7594
|1.7717
|812
|2005.07.13 20:51
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7596
|1.7717
|813
|2005.07.13 20:52
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7596
|1.7717
|814
|2005.07.13 20:52
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7598
|1.7717
|815
|2005.07.13 20:53
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7600
|1.7717
|816
|2005.07.13 20:53
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7602
|1.7717
|817
|2005.07.13 20:54
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7604
|1.7717
|818
|2005.07.13 20:54
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7605
|1.7717
|819
|2005.07.13 20:54
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7607
|1.7717
|820
|2005.07.13 20:54
|modify
|41
|1.00
|1.7557
|1.7609
|1.7717
|821
|2005.07.13 21:00
|s/l
|41
|1.00
|1.7609
|1.7609
|1.7717
|520.00
|57981.18
|822
|2005.07.13 22:00
|sell
|42
|1.00
|1.7635
|0.0000
|1.7475
|823
|2005.07.14 01:30
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7633
|1.7475
|824
|2005.07.14 01:32
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7633
|1.7475
|825
|2005.07.14 01:32
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7629
|1.7475
|826
|2005.07.14 01:32
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7627
|1.7475
|827
|2005.07.14 01:41
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7625
|1.7475
|828
|2005.07.14 01:46
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7623
|1.7475
|829
|2005.07.14 02:23
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7621
|1.7475
|830
|2005.07.14 02:25
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7620
|1.7475
|831
|2005.07.14 02:25
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7619
|1.7475
|832
|2005.07.14 02:25
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7617
|1.7475
|833
|2005.07.14 02:26
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7616
|1.7475
|834
|2005.07.14 02:26
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7615
|1.7475
|835
|2005.07.14 02:26
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7614
|1.7475
|836
|2005.07.14 02:26
|modify
|42
|1.00
|1.7635
|1.7613
|1.7475
|837
|2005.07.14 03:22
|s/l
|42
|1.00
|1.7613
|1.7613
|1.7475
|216.99
|58198.17
|838
|2005.07.14 12:11
|buy
|43
|1.00
|1.7597
|0.0000
|1.7757
|839
|2005.07.14 14:58
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7597
|1.7757
|840
|2005.07.14 14:58
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7598
|1.7757
|841
|2005.07.14 14:58
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7599
|1.7757
|842
|2005.07.14 14:58
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7600
|1.7757
|843
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7601
|1.7757
|844
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7602
|1.7757
|845
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7604
|1.7757
|846
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7605
|1.7757
|847
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7606
|1.7757
|848
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7607
|1.7757
|849
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7609
|1.7757
|850
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7610
|1.7757
|851
|2005.07.14 14:59
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7611
|1.7757
|852
|2005.07.14 15:00
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7613
|1.7757
|853
|2005.07.14 15:00
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7614
|1.7757
|854
|2005.07.14 15:00
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7615
|1.7757
|855
|2005.07.14 15:00
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7616
|1.7757
|856
|2005.07.14 15:00
|modify
|43
|1.00
|1.7597
|1.7617
|1.7757
|857
|2005.07.14 15:10
|s/l
|43
|1.00
|1.7617
|1.7617
|1.7757
|200.00
|58398.17
|858
|2005.07.14 15:13
|sell
|44
|1.00
|1.7625
|0.0000
|1.7465
|859
|2005.07.14 15:40
|modify
|44
|1.00
|1.7625
|1.7625
|1.7465
|860
|2005.07.14 15:40
|modify
|44
|1.00
|1.7625
|1.7624
|1.7465
|861
|2005.07.14 15:40
|modify
|44
|1.00
|1.7625
|1.7622
|1.7465
|862
|2005.07.14 15:59
|s/l
|44
|1.00
|1.7622
|1.7622
|1.7465
|30.00
|58428.17
|863
|2005.07.14 16:00
|sell
|45
|1.00
|1.7624
|0.0000
|1.7464
|864
|2005.07.14 17:03
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7622
|1.7464
|865
|2005.07.14 17:03
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7621
|1.7464
|866
|2005.07.14 17:03
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7620
|1.7464
|867
|2005.07.14 17:20
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7619
|1.7464
|868
|2005.07.14 17:20
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7618
|1.7464
|869
|2005.07.14 17:26
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7616
|1.7464
|870
|2005.07.14 17:26
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7615
|1.7464
|871
|2005.07.14 17:36
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7612
|1.7464
|872
|2005.07.14 17:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7611
|1.7464
|873
|2005.07.14 17:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7610
|1.7464
|874
|2005.07.14 17:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7609
|1.7464
|875
|2005.07.14 17:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7608
|1.7464
|876
|2005.07.14 17:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7606
|1.7464
|877
|2005.07.14 17:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7605
|1.7464
|878
|2005.07.14 17:38
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7604
|1.7464
|879
|2005.07.14 17:38
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7603
|1.7464
|880
|2005.07.14 17:40
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7601
|1.7464
|881
|2005.07.14 17:40
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7599
|1.7464
|882
|2005.07.14 18:14
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7598
|1.7464
|883
|2005.07.14 18:18
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7597
|1.7464
|884
|2005.07.14 19:09
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7596
|1.7464
|885
|2005.07.14 19:25
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7596
|1.7464
|886
|2005.07.14 19:26
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7595
|1.7464
|887
|2005.07.14 19:27
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7594
|1.7464
|888
|2005.07.14 19:27
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7593
|1.7464
|889
|2005.07.14 19:31
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7589
|1.7464
|890
|2005.07.14 19:32
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7589
|1.7464
|891
|2005.07.14 19:32
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7588
|1.7464
|892
|2005.07.14 19:34
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7587
|1.7464
|893
|2005.07.14 19:35
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7586
|1.7464
|894
|2005.07.14 19:35
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7583
|1.7464
|895
|2005.07.14 19:35
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7581
|1.7464
|896
|2005.07.14 19:36
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7580
|1.7464
|897
|2005.07.14 19:36
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7578
|1.7464
|898
|2005.07.14 19:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7577
|1.7464
|899
|2005.07.14 19:37
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7575
|1.7464
|900
|2005.07.14 19:38
|modify
|45
|1.00
|1.7624
|1.7573
|1.7464
|901
|2005.07.14 22:18
|s/l
|45
|1.00
|1.7573
|1.7573
|1.7464
|509.99
|58938.16
|902
|2005.07.15 10:00
|sell
|46
|1.00
|1.7626
|0.0000
|1.7466
|903
|2005.07.15 11:52
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7625
|1.7466
|904
|2005.07.15 11:56
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7625
|1.7466
|905
|2005.07.15 11:56
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7622
|1.7466
|906
|2005.07.15 11:56
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7620
|1.7466
|907
|2005.07.15 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7618
|1.7466
|908
|2005.07.15 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7617
|1.7466
|909
|2005.07.15 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7615
|1.7466
|910
|2005.07.15 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7613
|1.7466
|911
|2005.07.15 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7612
|1.7466
|912
|2005.07.15 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7611
|1.7466
|913
|2005.07.15 12:07
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7610
|1.7466
|914
|2005.07.15 12:07
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7609
|1.7466
|915
|2005.07.15 12:07
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7608
|1.7466
|916
|2005.07.15 12:08
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7607
|1.7466
|917
|2005.07.15 12:08
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7606
|1.7466
|918
|2005.07.15 12:08
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7605
|1.7466
|919
|2005.07.15 12:08
|modify
|46
|1.00
|1.7626
|1.7604
|1.7466
|920
|2005.07.15 13:34
|s/l
|46
|1.00
|1.7604
|1.7604
|1.7466
|219.99
|59158.15
|921
|2005.07.21 09:00
|sell
|47
|1.00
|1.7456
|0.0000
|1.7296
|922
|2005.07.22 15:49
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7454
|1.7296
|923
|2005.07.22 15:50
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7454
|1.7296
|924
|2005.07.22 15:50
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7453
|1.7296
|925
|2005.07.22 15:50
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7452
|1.7296
|926
|2005.07.22 15:51
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7451
|1.7296
|927
|2005.07.22 15:51
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7449
|1.7296
|928
|2005.07.22 15:52
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7448
|1.7296
|929
|2005.07.22 15:52
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7447
|1.7296
|930
|2005.07.22 15:52
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7446
|1.7296
|931
|2005.07.22 15:52
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7445
|1.7296
|932
|2005.07.22 15:52
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7444
|1.7296
|933
|2005.07.22 15:53
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7443
|1.7296
|934
|2005.07.22 15:53
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7441
|1.7296
|935
|2005.07.22 15:53
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7440
|1.7296
|936
|2005.07.22 15:53
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7439
|1.7296
|937
|2005.07.22 15:53
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7438
|1.7296
|938
|2005.07.22 15:54
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7438
|1.7296
|939
|2005.07.22 15:54
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7437
|1.7296
|940
|2005.07.22 15:54
|modify
|47
|1.00
|1.7456
|1.7436
|1.7296
|941
|2005.07.22 15:59
|s/l
|47
|1.00
|1.7436
|1.7436
|1.7296
|190.97
|59349.12
|942
|2005.07.22 17:07
|buy
|48
|1.00
|1.7427
|0.0000
|1.7587
|943
|2005.07.25 16:48
|modify
|48
|1.00
|1.7427
|1.7427
|1.7587
|944
|2005.07.25 16:50
|modify
|48
|1.00
|1.7427
|1.7428
|1.7587
|945
|2005.07.25 17:13
|s/l
|48
|1.00
|1.7428
|1.7428
|1.7587
|5.83
|59354.95
|946
|2005.07.25 22:00
|sell
|49
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7307
|947
|2005.07.26 01:20
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7467
|1.7307
|948
|2005.07.26 01:50
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7466
|1.7307
|949
|2005.07.26 01:50
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7462
|1.7307
|950
|2005.07.26 01:50
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7461
|1.7307
|951
|2005.07.26 01:51
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7460
|1.7307
|952
|2005.07.26 01:53
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7459
|1.7307
|953
|2005.07.26 01:59
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7457
|1.7307
|954
|2005.07.26 03:53
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7456
|1.7307
|955
|2005.07.26 03:54
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7455
|1.7307
|956
|2005.07.26 03:55
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7455
|1.7307
|957
|2005.07.26 03:58
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7454
|1.7307
|958
|2005.07.26 04:39
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7453
|1.7307
|959
|2005.07.26 04:40
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7452
|1.7307
|960
|2005.07.26 04:40
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7446
|1.7307
|961
|2005.07.26 04:42
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7446
|1.7307
|962
|2005.07.26 04:42
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7445
|1.7307
|963
|2005.07.26 04:42
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7442
|1.7307
|964
|2005.07.26 04:42
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7439
|1.7307
|965
|2005.07.26 04:42
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7437
|1.7307
|966
|2005.07.26 04:42
|modify
|49
|1.00
|1.7467
|1.7434
|1.7307
|967
|2005.07.26 06:57
|s/l
|49
|1.00
|1.7434
|1.7434
|1.7307
|326.98
|59681.93
|968
|2005.07.27 19:05
|sell
|50
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7269
|969
|2005.07.28 09:05
|modify
|50
|1.00
|1.7429
|1.7428
|1.7269
|970
|2005.07.28 09:05
|modify
|50
|1.00
|1.7429
|1.7427
|1.7269
|971
|2005.07.28 09:05
|modify
|50
|1.00
|1.7429
|1.7426
|1.7269
|972
|2005.07.28 09:12
|s/l
|50
|1.00
|1.7426
|1.7426
|1.7269
|26.99
|59708.92
|973
|2005.08.08 07:08
|buy
|51
|1.00
|1.7733
|0.0000
|1.7893
|974
|2005.08.08 08:03
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7733
|1.7893
|975
|2005.08.08 08:58
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7734
|1.7893
|976
|2005.08.08 09:00
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7735
|1.7893
|977
|2005.08.08 09:00
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7736
|1.7893
|978
|2005.08.08 09:01
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7737
|1.7893
|979
|2005.08.08 09:02
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7739
|1.7893
|980
|2005.08.08 09:04
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7740
|1.7893
|981
|2005.08.08 09:04
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7742
|1.7893
|982
|2005.08.08 09:04
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7743
|1.7893
|983
|2005.08.08 09:04
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7745
|1.7893
|984
|2005.08.08 09:06
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7746
|1.7893
|985
|2005.08.08 09:06
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7748
|1.7893
|986
|2005.08.08 09:06
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7749
|1.7893
|987
|2005.08.08 09:07
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7750
|1.7893
|988
|2005.08.08 09:07
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7751
|1.7893
|989
|2005.08.08 09:08
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7752
|1.7893
|990
|2005.08.08 09:11
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7753
|1.7893
|991
|2005.08.08 09:11
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7754
|1.7893
|992
|2005.08.08 09:11
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7755
|1.7893
|993
|2005.08.08 09:11
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7756
|1.7893
|994
|2005.08.08 09:19
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7756
|1.7893
|995
|2005.08.08 09:29
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7757
|1.7893
|996
|2005.08.08 09:29
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7758
|1.7893
|997
|2005.08.08 09:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7759
|1.7893
|998
|2005.08.08 09:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7760
|1.7893
|999
|2005.08.08 09:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7761
|1.7893
|1000
|2005.08.08 09:34
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7762
|1.7893
|1001
|2005.08.08 09:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7764
|1.7893
|1002
|2005.08.08 09:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7765
|1.7893
|1003
|2005.08.08 09:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7766
|1.7893
|1004
|2005.08.08 09:43
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7767
|1.7893
|1005
|2005.08.08 09:48
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7769
|1.7893
|1006
|2005.08.08 09:48
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7770
|1.7893
|1007
|2005.08.08 09:48
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7772
|1.7893
|1008
|2005.08.08 09:48
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7773
|1.7893
|1009
|2005.08.08 09:48
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7775
|1.7893
|1010
|2005.08.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7777
|1.7893
|1011
|2005.08.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7781
|1.7893
|1012
|2005.08.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7784
|1.7893
|1013
|2005.08.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7787
|1.7893
|1014
|2005.08.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7790
|1.7893
|1015
|2005.08.08 10:30
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7793
|1.7893
|1016
|2005.08.08 10:31
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7794
|1.7893
|1017
|2005.08.08 10:31
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7795
|1.7893
|1018
|2005.08.08 10:31
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7796
|1.7893
|1019
|2005.08.08 10:31
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7797
|1.7893
|1020
|2005.08.08 10:31
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7798
|1.7893
|1021
|2005.08.08 10:31
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7799
|1.7893
|1022
|2005.08.08 10:36
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7802
|1.7893
|1023
|2005.08.08 10:36
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7804
|1.7893
|1024
|2005.08.08 10:36
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7806
|1.7893
|1025
|2005.08.08 10:36
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7808
|1.7893
|1026
|2005.08.08 10:40
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7811
|1.7893
|1027
|2005.08.08 10:40
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7814
|1.7893
|1028
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7818
|1.7893
|1029
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7819
|1.7893
|1030
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7820
|1.7893
|1031
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7821
|1.7893
|1032
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7822
|1.7893
|1033
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7824
|1.7893
|1034
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7825
|1.7893
|1035
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7826
|1.7893
|1036
|2005.08.08 10:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7827
|1.7893
|1037
|2005.08.08 10:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7829
|1.7893
|1038
|2005.08.08 10:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7830
|1.7893
|1039
|2005.08.08 10:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7832
|1.7893
|1040
|2005.08.08 10:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7834
|1.7893
|1041
|2005.08.08 10:42
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7836
|1.7893
|1042
|2005.08.08 10:43
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7837
|1.7893
|1043
|2005.08.08 10:43
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7838
|1.7893
|1044
|2005.08.08 10:43
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7839
|1.7893
|1045
|2005.08.08 10:43
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7840
|1.7893
|1046
|2005.08.08 10:43
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7841
|1.7893
|1047
|2005.08.08 11:03
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7843
|1.7893
|1048
|2005.08.08 11:03
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7844
|1.7893
|1049
|2005.08.08 11:07
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7847
|1.7893
|1050
|2005.08.08 11:07
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7850
|1.7893
|1051
|2005.08.08 11:08
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7851
|1.7893
|1052
|2005.08.08 11:17
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7852
|1.7893
|1053
|2005.08.08 11:35
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7853
|1.7893
|1054
|2005.08.08 11:35
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7855
|1.7893
|1055
|2005.08.08 11:36
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7856
|1.7893
|1056
|2005.08.08 11:36
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7857
|1.7893
|1057
|2005.08.08 12:35
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7859
|1.7893
|1058
|2005.08.08 12:39
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7860
|1.7893
|1059
|2005.08.08 12:40
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7861
|1.7893
|1060
|2005.08.08 12:41
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7863
|1.7893
|1061
|2005.08.08 13:25
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7864
|1.7893
|1062
|2005.08.08 13:25
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7865
|1.7893
|1063
|2005.08.08 13:25
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7867
|1.7893
|1064
|2005.08.08 13:25
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7868
|1.7893
|1065
|2005.08.08 13:25
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7869
|1.7893
|1066
|2005.08.08 13:26
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7870
|1.7893
|1067
|2005.08.08 13:26
|modify
|51
|1.00
|1.7733
|1.7872
|1.7893
|1068
|2005.08.08 13:27
|t/p
|51
|1.00
|1.7893
|1.7872
|1.7893
|1600.00
|61308.92
|1069
|2005.08.17 08:07
|buy
|52
|1.00
|1.8057
|0.0000
|1.8217
|1070
|2005.08.17 10:30
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8057
|1.8217
|1071
|2005.08.17 10:30
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8061
|1.8217
|1072
|2005.08.17 10:30
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8064
|1.8217
|1073
|2005.08.17 10:32
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8065
|1.8217
|1074
|2005.08.17 10:32
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8066
|1.8217
|1075
|2005.08.17 10:32
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8067
|1.8217
|1076
|2005.08.17 10:32
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8068
|1.8217
|1077
|2005.08.17 10:32
|modify
|52
|1.00
|1.8057
|1.8069
|1.8217
|1078
|2005.08.17 10:36
|s/l
|52
|1.00
|1.8069
|1.8069
|1.8217
|120.00
|61428.92
|1079
|2005.08.17 13:00
|sell
|53
|1.00
|1.8098
|0.0000
|1.7938
|1080
|2005.08.17 17:56
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8097
|1.7938
|1081
|2005.08.17 17:56
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8095
|1.7938
|1082
|2005.08.17 17:58
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8093
|1.7938
|1083
|2005.08.17 17:58
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8091
|1.7938
|1084
|2005.08.17 18:05
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8090
|1.7938
|1085
|2005.08.17 18:06
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8090
|1.7938
|1086
|2005.08.17 18:28
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8089
|1.7938
|1087
|2005.08.17 18:28
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8088
|1.7938
|1088
|2005.08.17 18:28
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8087
|1.7938
|1089
|2005.08.17 18:29
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8086
|1.7938
|1090
|2005.08.17 18:30
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8085
|1.7938
|1091
|2005.08.17 18:31
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8083
|1.7938
|1092
|2005.08.17 18:31
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8082
|1.7938
|1093
|2005.08.17 18:31
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8081
|1.7938
|1094
|2005.08.17 18:31
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8080
|1.7938
|1095
|2005.08.17 18:31
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8078
|1.7938
|1096
|2005.08.17 18:34
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8078
|1.7938
|1097
|2005.08.17 18:34
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8077
|1.7938
|1098
|2005.08.17 18:35
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8076
|1.7938
|1099
|2005.08.17 18:39
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8074
|1.7938
|1100
|2005.08.17 18:42
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8073
|1.7938
|1101
|2005.08.17 18:45
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8072
|1.7938
|1102
|2005.08.17 18:45
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8071
|1.7938
|1103
|2005.08.17 18:48
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8070
|1.7938
|1104
|2005.08.17 18:49
|modify
|53
|1.00
|1.8098
|1.8069
|1.7938
|1105
|2005.08.17 19:14
|s/l
|53
|1.00
|1.8069
|1.8069
|1.7938
|290.00
|61718.92
|1106
|2005.08.17 19:14
|sell
|54
|1.00
|1.8066
|0.0000
|1.7906
|1107
|2005.08.18 01:38
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8066
|1.7906
|1108
|2005.08.18 01:41
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8065
|1.7906
|1109
|2005.08.18 01:41
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8063
|1.7906
|1110
|2005.08.18 01:43
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8062
|1.7906
|1111
|2005.08.18 01:44
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8060
|1.7906
|1112
|2005.08.18 01:44
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8059
|1.7906
|1113
|2005.08.18 01:44
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8057
|1.7906
|1114
|2005.08.18 01:44
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8056
|1.7906
|1115
|2005.08.18 01:44
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8054
|1.7906
|1116
|2005.08.18 01:44
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8053
|1.7906
|1117
|2005.08.18 01:45
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8049
|1.7906
|1118
|2005.08.18 01:45
|modify
|54
|1.00
|1.8066
|1.8047
|1.7906
|1119
|2005.08.18 02:12
|s/l
|54
|1.00
|1.8047
|1.8047
|1.7906
|186.99
|61905.91
|1120
|2005.08.22 14:00
|sell
|55
|1.00
|1.8035
|0.0000
|1.7875
|1121
|2005.08.22 18:12
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8033
|1.7875
|1122
|2005.08.22 18:13
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8032
|1.7875
|1123
|2005.08.22 18:13
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8031
|1.7875
|1124
|2005.08.22 18:15
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8031
|1.7875
|1125
|2005.08.22 18:16
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8029
|1.7875
|1126
|2005.08.22 18:50
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8028
|1.7875
|1127
|2005.08.22 18:51
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8027
|1.7875
|1128
|2005.08.22 18:53
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8025
|1.7875
|1129
|2005.08.22 18:54
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8023
|1.7875
|1130
|2005.08.22 18:54
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8022
|1.7875
|1131
|2005.08.22 18:58
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8021
|1.7875
|1132
|2005.08.22 19:30
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8020
|1.7875
|1133
|2005.08.22 19:31
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8019
|1.7875
|1134
|2005.08.22 19:31
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8018
|1.7875
|1135
|2005.08.22 20:07
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8016
|1.7875
|1136
|2005.08.22 20:08
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8014
|1.7875
|1137
|2005.08.22 20:11
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8013
|1.7875
|1138
|2005.08.22 20:11
|modify
|55
|1.00
|1.8035
|1.8011
|1.7875
|1139
|2005.08.22 20:41
|s/l
|55
|1.00
|1.8011
|1.8011
|1.7875
|239.99
|62145.90
|1140
|2005.08.23 07:29
|buy
|56
|1.00
|1.7988
|0.0000
|1.8148
|1141
|2005.08.23 08:48
|modify
|56
|1.00
|1.7988
|1.7989
|1.8148
|1142
|2005.08.23 09:11
|s/l
|56
|1.00
|1.7989
|1.7989
|1.8148
|10.00
|62155.90
|1143
|2005.08.23 18:40
|sell
|57
|1.00
|1.8018
|0.0000
|1.7858
|1144
|2005.08.24 02:13
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8017
|1.7858
|1145
|2005.08.24 02:13
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8016
|1.7858
|1146
|2005.08.24 02:16
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8015
|1.7858
|1147
|2005.08.24 02:35
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8014
|1.7858
|1148
|2005.08.24 02:37
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8012
|1.7858
|1149
|2005.08.24 02:37
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8011
|1.7858
|1150
|2005.08.24 02:38
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8010
|1.7858
|1151
|2005.08.24 02:39
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8010
|1.7858
|1152
|2005.08.24 02:41
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8008
|1.7858
|1153
|2005.08.24 02:44
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8006
|1.7858
|1154
|2005.08.24 02:45
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8005
|1.7858
|1155
|2005.08.24 02:51
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8004
|1.7858
|1156
|2005.08.24 03:42
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8002
|1.7858
|1157
|2005.08.24 03:43
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.8000
|1.7858
|1158
|2005.08.24 03:55
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7998
|1.7858
|1159
|2005.08.24 03:59
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7997
|1.7858
|1160
|2005.08.24 03:59
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7996
|1.7858
|1161
|2005.08.24 04:01
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7995
|1.7858
|1162
|2005.08.24 04:01
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7994
|1.7858
|1163
|2005.08.24 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7991
|1.7858
|1164
|2005.08.24 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7988
|1.7858
|1165
|2005.08.24 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7984
|1.7858
|1166
|2005.08.24 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7983
|1.7858
|1167
|2005.08.24 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7982
|1.7858
|1168
|2005.08.24 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7980
|1.7858
|1169
|2005.08.24 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7979
|1.7858
|1170
|2005.08.24 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7978
|1.7858
|1171
|2005.08.24 04:33
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7978
|1.7858
|1172
|2005.08.24 05:53
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7976
|1.7858
|1173
|2005.08.24 05:53
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7974
|1.7858
|1174
|2005.08.24 05:54
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7971
|1.7858
|1175
|2005.08.24 05:54
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7969
|1.7858
|1176
|2005.08.24 05:54
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7967
|1.7858
|1177
|2005.08.24 06:00
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7966
|1.7858
|1178
|2005.08.24 06:00
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7965
|1.7858
|1179
|2005.08.24 06:01
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7964
|1.7858
|1180
|2005.08.24 06:30
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7962
|1.7858
|1181
|2005.08.24 06:31
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7961
|1.7858
|1182
|2005.08.24 06:31
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7960
|1.7858
|1183
|2005.08.24 06:31
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7959
|1.7858
|1184
|2005.08.24 06:31
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7958
|1.7858
|1185
|2005.08.24 06:31
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7957
|1.7858
|1186
|2005.08.24 06:32
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7955
|1.7858
|1187
|2005.08.24 06:33
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7955
|1.7858
|1188
|2005.08.24 06:33
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7953
|1.7858
|1189
|2005.08.24 06:34
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7952
|1.7858
|1190
|2005.08.24 06:34
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7950
|1.7858
|1191
|2005.08.24 06:36
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7948
|1.7858
|1192
|2005.08.24 06:37
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7947
|1.7858
|1193
|2005.08.24 06:37
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7945
|1.7858
|1194
|2005.08.24 06:37
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7944
|1.7858
|1195
|2005.08.24 07:03
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7943
|1.7858
|1196
|2005.08.24 07:21
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7942
|1.7858
|1197
|2005.08.24 07:21
|modify
|57
|1.00
|1.8018
|1.7941
|1.7858
|1198
|2005.08.24 08:01
|s/l
|57
|1.00
|1.7941
|1.7941
|1.7858
|766.99
|62922.89
|1199
|2005.08.24 21:01
|sell
|58
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.7843
|1200
|2005.08.25 01:21
|modify
|58
|1.00
|1.8003
|1.8001
|1.7843
|1201
|2005.08.25 02:31
|s/l
|58
|1.00
|1.8001
|1.8001
|1.7843
|16.99
|62939.88
|1202
|2005.08.29 18:00
|buy
|59
|1.00
|1.7997
|0.0000
|1.8157
|1203
|2005.08.31 18:02
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.7997
|1.8157
|1204
|2005.08.31 18:02
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.7998
|1.8157
|1205
|2005.08.31 18:02
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.7999
|1.8157
|1206
|2005.08.31 18:10
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8000
|1.8157
|1207
|2005.08.31 18:10
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8001
|1.8157
|1208
|2005.08.31 18:10
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8003
|1.8157
|1209
|2005.08.31 18:10
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8005
|1.8157
|1210
|2005.08.31 18:10
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8006
|1.8157
|1211
|2005.08.31 18:10
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8008
|1.8157
|1212
|2005.08.31 18:11
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8009
|1.8157
|1213
|2005.08.31 18:11
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8010
|1.8157
|1214
|2005.08.31 18:12
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8011
|1.8157
|1215
|2005.08.31 18:12
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8013
|1.8157
|1216
|2005.08.31 18:16
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8014
|1.8157
|1217
|2005.08.31 18:21
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8015
|1.8157
|1218
|2005.08.31 18:23
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8016
|1.8157
|1219
|2005.08.31 18:23
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8017
|1.8157
|1220
|2005.08.31 18:25
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8020
|1.8157
|1221
|2005.08.31 18:25
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8022
|1.8157
|1222
|2005.08.31 18:25
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8025
|1.8157
|1223
|2005.08.31 18:26
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8026
|1.8157
|1224
|2005.08.31 18:26
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8027
|1.8157
|1225
|2005.08.31 18:30
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8028
|1.8157
|1226
|2005.08.31 18:30
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8030
|1.8157
|1227
|2005.08.31 18:31
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8031
|1.8157
|1228
|2005.08.31 18:31
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8032
|1.8157
|1229
|2005.08.31 18:31
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8033
|1.8157
|1230
|2005.08.31 18:31
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8034
|1.8157
|1231
|2005.08.31 18:33
|modify
|59
|1.00
|1.7997
|1.8035
|1.8157
|1232
|2005.08.31 18:55
|s/l
|59
|1.00
|1.8035
|1.8035
|1.8157
|371.64
|63311.52
|1233
|2005.08.31 19:00
|sell
|60
|1.00
|1.8034
|0.0000
|1.7874
|1234
|2005.09.01 06:21
|modify
|60
|1.00
|1.8034
|1.8033
|1.7874
|1235
|2005.09.01 08:22
|s/l
|60
|1.00
|1.8033
|1.8033
|1.7874
|6.99
|63318.51
|1236
|2005.09.08 02:00
|buy
|61
|1.00
|1.8371
|0.0000
|1.8531
|1237
|2005.09.08 09:17
|modify
|61
|1.00
|1.8371
|1.8371
|1.8531
|1238
|2005.09.08 09:53
|s/l
|61
|1.00
|1.8371
|1.8371
|1.8531
|0.00
|63318.51
|1239
|2005.09.08 10:45
|sell
|62
|1.00
|1.8386
|0.0000
|1.8226
|1240
|2005.09.08 12:59
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8386
|1.8226
|1241
|2005.09.08 13:00
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8385
|1.8226
|1242
|2005.09.08 13:00
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8384
|1.8226
|1243
|2005.09.08 13:00
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8383
|1.8226
|1244
|2005.09.08 13:15
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8382
|1.8226
|1245
|2005.09.08 13:37
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8381
|1.8226
|1246
|2005.09.08 13:38
|modify
|62
|1.00
|1.8386
|1.8380
|1.8226
|1247
|2005.09.08 14:22
|s/l
|62
|1.00
|1.8380
|1.8380
|1.8226
|60.00
|63378.51
|1248
|2005.09.08 14:25
|sell
|63
|1.00
|1.8380
|0.0000
|1.8220
|1249
|2005.09.08 19:08
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8380
|1.8220
|1250
|2005.09.08 19:08
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8379
|1.8220
|1251
|2005.09.08 19:08
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8377
|1.8220
|1252
|2005.09.08 19:08
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8376
|1.8220
|1253
|2005.09.08 19:09
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8375
|1.8220
|1254
|2005.09.08 19:09
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8374
|1.8220
|1255
|2005.09.08 19:09
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8371
|1.8220
|1256
|2005.09.08 19:10
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8369
|1.8220
|1257
|2005.09.08 19:10
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8367
|1.8220
|1258
|2005.09.08 19:11
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8366
|1.8220
|1259
|2005.09.08 20:04
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8364
|1.8220
|1260
|2005.09.08 20:04
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8361
|1.8220
|1261
|2005.09.08 20:07
|modify
|63
|1.00
|1.8380
|1.8360
|1.8220
|1262
|2005.09.08 20:41
|s/l
|63
|1.00
|1.8360
|1.8360
|1.8220
|200.00
|63578.51
|1263
|2005.09.08 20:56
|buy
|64
|1.00
|1.8353
|0.0000
|1.8513
|1264
|2005.09.09 01:19
|modify
|64
|1.00
|1.8353
|1.8353
|1.8513
|1265
|2005.09.09 01:52
|modify
|64
|1.00
|1.8353
|1.8355
|1.8513
|1266
|2005.09.09 01:53
|modify
|64
|1.00
|1.8353
|1.8356
|1.8513
|1267
|2005.09.09 01:54
|modify
|64
|1.00
|1.8353
|1.8358
|1.8513
|1268
|2005.09.09 01:54
|modify
|64
|1.00
|1.8353
|1.8359
|1.8513
|1269
|2005.09.09 02:01
|modify
|64
|1.00
|1.8353
|1.8359
|1.8513
|1270
|2005.09.09 02:08
|s/l
|64
|1.00
|1.8359
|1.8359
|1.8513
|47.46
|63625.97
|1271
|2005.09.09 05:00
|sell
|65
|1.00
|1.8388
|0.0000
|1.8228
|1272
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8385
|1.8228
|1273
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8382
|1.8228
|1274
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8379
|1.8228
|1275
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8376
|1.8228
|1276
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8372
|1.8228
|1277
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8369
|1.8228
|1278
|2005.09.09 09:47
|modify
|65
|1.00
|1.8388
|1.8366
|1.8228
|1279
|2005.09.09 09:50
|s/l
|65
|1.00
|1.8366
|1.8366
|1.8228
|220.01
|63845.98
|1280
|2005.09.09 09:57
|buy
|66
|1.00
|1.8359
|0.0000
|1.8519
|1281
|2005.09.09 10:17
|modify
|66
|1.00
|1.8359
|1.8359
|1.8519
|1282
|2005.09.09 10:30
|s/l
|66
|1.00
|1.8359
|1.8359
|1.8519
|0.00
|63845.98
|1283
|2005.09.09 11:07
|sell
|67
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8225
|1284
|2005.09.09 11:31
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8384
|1.8225
|1285
|2005.09.09 11:36
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8383
|1.8225
|1286
|2005.09.09 11:39
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8381
|1.8225
|1287
|2005.09.09 11:39
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8380
|1.8225
|1288
|2005.09.09 11:39
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8379
|1.8225
|1289
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8378
|1.8225
|1290
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8377
|1.8225
|1291
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8373
|1.8225
|1292
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8370
|1.8225
|1293
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8367
|1.8225
|1294
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8364
|1.8225
|1295
|2005.09.09 11:42
|modify
|67
|1.00
|1.8385
|1.8362
|1.8225
|1296
|2005.09.09 11:56
|s/l
|67
|1.00
|1.8362
|1.8362
|1.8225
|230.00
|64075.98
|1297
|2005.09.09 15:00
|sell
|68
|1.00
|1.8396
|0.0000
|1.8236
|1298
|2005.09.12 04:22
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8395
|1.8236
|1299
|2005.09.12 04:23
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8393
|1.8236
|1300
|2005.09.12 04:23
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8391
|1.8236
|1301
|2005.09.12 04:25
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8390
|1.8236
|1302
|2005.09.12 04:27
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8389
|1.8236
|1303
|2005.09.12 04:30
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8386
|1.8236
|1304
|2005.09.12 04:30
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8384
|1.8236
|1305
|2005.09.12 04:36
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8382
|1.8236
|1306
|2005.09.12 04:45
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8382
|1.8236
|1307
|2005.09.12 04:46
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8380
|1.8236
|1308
|2005.09.12 04:47
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8380
|1.8236
|1309
|2005.09.12 04:50
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8378
|1.8236
|1310
|2005.09.12 04:50
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8376
|1.8236
|1311
|2005.09.12 04:51
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8374
|1.8236
|1312
|2005.09.12 04:51
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8373
|1.8236
|1313
|2005.09.12 04:51
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8371
|1.8236
|1314
|2005.09.12 04:51
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8370
|1.8236
|1315
|2005.09.12 04:51
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8369
|1.8236
|1316
|2005.09.12 05:00
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8368
|1.8236
|1317
|2005.09.12 05:00
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8366
|1.8236
|1318
|2005.09.12 05:01
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8364
|1.8236
|1319
|2005.09.12 05:01
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8362
|1.8236
|1320
|2005.09.12 05:09
|modify
|68
|1.00
|1.8396
|1.8361
|1.8236
|1321
|2005.09.12 05:37
|s/l
|68
|1.00
|1.8361
|1.8361
|1.8236
|346.99
|64422.97
|1322
|2005.09.12 07:00
|buy
|69
|1.00
|1.8356
|0.0000
|1.8516
|1323
|2006.02.15 23:59
|close at stop
|69
|1.00
|1.7405
|0.0000
|1.8516
|-10162.08
|54260.89