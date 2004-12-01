Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 1998.05.28 00:00 - 2006.03.06 00:00
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
ParametersTakeProfit=180; TrailingStop=30; StopLoss=70; UseStopLoss=false; HedgingTakeProfit=20; HedgingStopLoss=10; UseHedging=true; ContinuesHedging=true; ShortEma=10; LongEma=80; ImmediateTrade=true; CounterTrend=true; Lots=1; UseMoneyManagement=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true; Summarized=false; slippage=3;
Bars in test2096Ticks modelled4092Modelling qualityn/a
Initial deposit10000.00
Total net profit265150.00Gross profit315490.00Gross loss-50340.00
Profit factor6.27Expected payoff136.32
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)3940.00 (1.4%)
Total trades1945Short positions (won %)1171 (77.80%)Long positions (won %)774 (73.13%)
Profit trades (% of total)1477 (75.94%)Loss trades (% of total)468 (24.06%)
Largestprofit trade1800.00loss trade-3720.00
Averageprofit trade213.60loss trade-107.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (5200.00)consecutive losses (loss in money)4 (-3940.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5200.00 (26)consecutive loss (count of losses)-3940.00 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
11998.10.15 00:00sell11.001.20300.00001.1850
21998.10.15 00:00buy21.001.20321.20221.2052
31998.10.16 00:00t/p21.001.20521.20221.2052200.0010200.00
41998.10.16 00:00buy31.001.21821.21721.2202
51998.10.19 00:00t/p31.001.22021.21721.2202200.0010400.00
61998.10.19 00:00buy41.001.21521.21421.2172
71998.10.20 00:00t/p41.001.21721.21421.2172200.0010600.00
81998.10.20 00:00buy51.001.20571.20471.2077
91998.10.21 00:00t/p51.001.20771.20471.2077200.0010800.00
101998.10.22 00:00modify11.001.20301.19221.1850
111998.10.23 00:00s/l11.001.19221.19221.18501080.0011880.00
121998.10.23 00:00sell61.001.20000.00001.1820
131998.10.23 00:00buy71.001.20021.19921.2022
141998.10.26 00:00t/p71.001.20221.19921.2022200.0012080.00
151998.10.26 00:00modify61.001.20001.19721.1820
161998.10.27 00:00t/p61.001.18201.19721.18201800.0013880.00
171998.10.27 00:00sell81.001.18500.00001.1670
181998.10.27 00:00buy91.001.18521.18421.1872
191998.10.28 00:00t/p91.001.18721.18421.1872200.0014080.00
201998.10.28 00:00buy101.001.19141.19041.1934
211998.10.29 00:00t/p101.001.19341.19041.1934200.0014280.00
221998.10.29 00:00buy111.001.18771.18671.1897
231998.10.30 00:00t/p111.001.18971.18671.1897200.0014480.00
241998.10.30 00:00buy121.001.19071.18971.1927
251998.11.02 00:00t/p121.001.19271.18971.1927200.0014680.00
261998.11.02 00:00buy131.001.19071.18971.1927
271998.11.03 00:00t/p131.001.19271.18971.1927200.0014880.00
281998.11.03 00:00buy141.001.18671.18571.1887
291998.11.04 00:00s/l141.001.18571.18571.1887-100.0014780.00
301998.11.04 00:00modify81.001.18501.18471.1670
311998.11.05 00:00s/l81.001.18471.18471.167030.0014810.00
321998.11.05 00:00sell151.001.17800.00001.1600
331998.11.05 00:00buy161.001.17821.17721.1802
341998.11.06 00:00t/p161.001.18021.17721.1802200.0015010.00
351998.11.06 00:00buy171.001.18221.18121.1842
361998.11.09 00:00t/p171.001.18421.18121.1842200.0015210.00
371998.11.09 00:00modify151.001.17801.17621.1600
381998.11.10 00:00s/l151.001.17621.17621.1600180.0015390.00
391998.11.10 00:00sell181.001.16400.00001.1460
401998.11.10 00:00buy191.001.16421.16321.1662
411998.11.11 00:00t/p191.001.16621.16321.1662200.0015590.00
421998.11.11 00:00buy201.001.16821.16721.1702
431998.11.12 00:00t/p201.001.17021.16721.1702200.0015790.00
441998.11.12 00:00buy211.001.17121.17021.1732
451998.11.13 00:00s/l211.001.17021.17021.1732-100.0015690.00
461998.11.13 00:00buy221.001.16621.16521.1682
471998.11.16 00:00t/p221.001.16821.16521.1682200.0015890.00
481998.11.16 00:00buy231.001.16821.16721.1702
491998.11.17 00:00t/p231.001.17021.16721.1702200.0016090.00
501998.11.17 00:00buy241.001.17921.17821.1812
511998.11.18 00:00t/p241.001.18121.17821.1812200.0016290.00
521998.11.18 00:00buy251.001.17921.17821.1812
531998.11.19 00:00t/p251.001.18121.17821.1812200.0016490.00
541998.11.19 00:00buy261.001.17321.17221.1752
551998.11.20 00:00t/p261.001.17521.17221.1752200.0016690.00
561998.11.20 00:00buy271.001.16621.16521.1682
571998.11.23 00:00t/p271.001.16821.16521.1682200.0016890.00
581998.11.23 00:00modify181.001.16401.16371.1460
591998.11.24 00:00s/l181.001.16371.16371.146030.0016920.00
601998.11.24 00:00sell281.001.15300.00001.1350
611998.11.24 00:00buy291.001.15321.15221.1552
621998.11.25 00:00t/p291.001.15521.15221.1552200.0017120.00
631998.11.25 00:00buy301.001.15521.15421.1572
641998.11.26 00:00t/p301.001.15721.15421.1572200.0017320.00
651998.11.26 00:00buy311.001.15471.15371.1567
661998.11.27 00:00t/p311.001.15671.15371.1567200.0017520.00
671998.11.27 00:00buy321.001.15621.15521.1582
681998.11.30 00:00s/l321.001.15521.15521.1582-100.0017420.00
691998.11.30 00:00modify281.001.15301.15121.1350
701998.12.01 00:00s/l281.001.15121.15121.1350180.0017600.00
711998.12.01 00:00buy331.001.15970.00001.1777
721998.12.01 00:00sell341.001.15951.16051.1575
731998.12.02 00:00t/p341.001.15751.16051.1575200.0017800.00
741998.12.02 00:00modify331.001.15971.16001.1777
751998.12.03 00:00modify331.001.15971.16901.1777
761998.12.04 00:00t/p331.001.17771.16901.17771800.0019600.00
771998.12.04 00:00sell351.001.17650.00001.1585
781998.12.04 00:00buy361.001.17671.17571.1787
791998.12.07 00:00t/p361.001.17871.17571.1787200.0019800.00
801998.12.07 00:00modify351.001.17651.17471.1585
811998.12.08 00:00modify351.001.17651.17021.1585
821998.12.09 00:00s/l351.001.17021.17021.1585630.0020430.00
831998.12.09 00:00sell371.001.17550.00001.1575
841998.12.09 00:00buy381.001.17571.17471.1777
851998.12.10 00:00t/p381.001.17771.17471.1777200.0020630.00
861998.12.11 00:00buy391.001.18621.18521.1882
871998.12.14 00:00t/p391.001.18821.18521.1882200.0020830.00
881998.12.14 00:00buy401.001.19171.19071.1937
891998.12.15 00:00t/p401.001.19371.19071.1937200.0021030.00
901998.12.15 00:00buy411.001.19121.19021.1932
911998.12.16 00:00s/l411.001.19021.19021.1932-100.0020930.00
921998.12.16 00:00buy421.001.18321.18221.1852
931998.12.17 00:00t/p421.001.18521.18221.1852200.0021130.00
941998.12.17 00:00buy431.001.17721.17621.1792
951998.12.18 00:00t/p431.001.17921.17621.1792200.0021330.00
961998.12.18 00:00buy441.001.18271.18171.1847
971998.12.21 00:00t/p441.001.18471.18171.1847200.0021530.00
981998.12.21 00:00buy451.001.18221.18121.1842
991998.12.22 00:00t/p451.001.18421.18121.1842200.0021730.00
1001998.12.24 00:00modify371.001.17551.17521.1575
1011998.12.25 00:00modify371.001.17551.17021.1575
1021998.12.28 00:00s/l371.001.17021.17021.1575530.0022260.00
1031998.12.28 00:00sell461.001.16630.00001.1483
1041998.12.28 00:00buy471.001.16651.16551.1685
1051998.12.29 00:00t/p471.001.16851.16551.1685200.0022460.00
1061998.12.29 00:00buy481.001.17081.16981.1728
1071998.12.30 00:00t/p481.001.17281.16981.1728200.0022660.00
1081998.12.30 00:00buy491.001.17321.17221.1752
1091998.12.31 00:00t/p491.001.17521.17221.1752200.0022860.00
1101998.12.31 00:00buy501.001.16721.16621.1692
1111999.01.04 00:00t/p501.001.16921.16621.1692200.0023060.00
1121999.01.04 00:00buy511.001.17971.17871.1817
1131999.01.05 00:00t/p511.001.18171.17871.1817200.0023260.00
1141999.01.05 00:00buy521.001.18151.18051.1835
1151999.01.06 00:00t/p521.001.18351.18051.1835200.0023460.00
1161999.01.06 00:00buy531.001.17601.17501.1780
1171999.01.07 00:00t/p531.001.17801.17501.1780200.0023660.00
1181999.01.07 00:00modify461.001.16631.16581.1483
1191999.01.08 00:00s/l461.001.16581.16581.148350.0023710.00
1201999.01.08 00:00sell541.001.17140.00001.1534
1211999.01.08 00:00buy551.001.17161.17061.1736
1221999.01.11 00:00t/p541.001.15340.00001.15341800.0025510.00
1231999.01.11 00:00s/l551.001.17061.17061.1736-100.0025410.00
1241999.01.11 00:00buy561.001.15820.00001.1762
1251999.01.11 00:00sell571.001.15801.15901.1560
1261999.01.12 00:00t/p571.001.15601.15901.1560200.0025610.00
1271999.01.12 00:00sell581.001.15021.15121.1482
1281999.01.13 00:00t/p581.001.14821.15121.1482200.0025810.00
1291999.01.13 00:00sell591.001.15641.15741.1544
1301999.01.14 00:00t/p561.001.17620.00001.17621800.0027610.00
1311999.01.14 00:00s/l591.001.15741.15741.1544-100.0027510.00
1321999.01.14 00:00buy601.001.16730.00001.1853
1331999.01.14 00:00sell611.001.16711.16811.1651
1341999.01.15 00:00t/p611.001.16511.16811.1651200.0027710.00
1351999.01.18 00:00sell621.001.15651.15751.1545
1361999.01.19 00:00s/l621.001.15751.15751.1545-100.0027610.00
1371999.01.19 00:00sell631.001.16031.16131.1583
1381999.01.20 00:00t/p631.001.15831.16131.1583200.0027810.00
1391999.01.20 00:00sell641.001.15961.16061.1576
1401999.01.21 00:00t/p641.001.15761.16061.1576200.0028010.00
1411999.01.21 00:00sell651.001.15651.15751.1545
1421999.01.22 00:00t/p651.001.15451.15751.1545200.0028210.00
1431999.01.22 00:00sell661.001.16051.16151.1585
1441999.01.25 00:00t/p661.001.15851.16151.1585200.0028410.00
1451999.01.25 00:00sell671.001.15811.15911.1561
1461999.01.26 00:00t/p671.001.15611.15911.1561200.0028610.00
1471999.01.26 00:00sell681.001.15501.15601.1530
1481999.01.27 00:00s/l681.001.15601.15601.1530-100.0028510.00
1491999.01.27 00:00sell691.001.15651.15751.1545
1501999.01.28 00:00t/p691.001.15451.15751.1545200.0028710.00
1511999.01.28 00:00sell701.001.14471.14571.1427
1521999.01.29 00:00t/p701.001.14271.14571.1427200.0028910.00
1531999.01.29 00:00sell711.001.14051.14151.1385
1541999.02.01 00:00t/p711.001.13851.14151.1385200.0029110.00
1551999.02.01 00:00sell721.001.13801.13901.1360
1561999.02.02 00:00t/p721.001.13601.13901.1360200.0029310.00
1571999.02.02 00:00sell731.001.13251.13351.1305
1581999.02.03 00:00t/p731.001.13051.13351.1305200.0029510.00
1591999.02.03 00:00sell741.001.13521.13621.1332
1601999.02.04 00:00t/p741.001.13321.13621.1332200.0029710.00
1611999.02.04 00:00sell751.001.13101.13201.1290
1621999.02.05 00:00t/p751.001.12901.13201.1290200.0029910.00
1631999.02.05 00:00sell761.001.13411.13511.1321
1641999.02.08 00:00t/p761.001.13211.13511.1321200.0030110.00
1651999.02.08 00:00sell771.001.12641.12741.1244
1661999.02.09 00:00t/p771.001.12441.12741.1244200.0030310.00
1671999.02.09 00:00sell781.001.13101.13201.1290
1681999.02.10 00:00t/p781.001.12901.13201.1290200.0030510.00
1691999.02.10 00:00sell791.001.13171.13271.1297
1701999.02.11 00:00t/p791.001.12971.13271.1297200.0030710.00
1711999.02.11 00:00sell801.001.13251.13351.1305
1721999.02.12 00:00t/p801.001.13051.13351.1305200.0030910.00
1731999.02.12 00:00sell811.001.12171.12271.1197
1741999.02.15 00:00s/l811.001.12271.12271.1197-100.0030810.00
1751999.02.15 00:00sell821.001.12971.13071.1277
1761999.02.16 00:00t/p821.001.12771.13071.1277200.0031010.00
1771999.02.16 00:00sell831.001.12271.12371.1207
1781999.02.17 00:00t/p831.001.12071.12371.1207200.0031210.00
1791999.02.17 00:00sell841.001.12101.12201.1190
1801999.02.18 00:00s/l841.001.12201.12201.1190-100.0031110.00
1811999.02.18 00:00sell851.001.12481.12581.1228
1821999.02.19 00:00t/p851.001.12281.12581.1228200.0031310.00
1831999.02.19 00:00sell861.001.11961.12061.1176
1841999.02.22 00:00t/p861.001.11761.12061.1176200.0031510.00
1851999.02.22 00:00sell871.001.10701.10801.1050
1861999.02.23 00:00t/p871.001.10501.10801.1050200.0031710.00
1871999.02.23 00:00sell881.001.10221.10321.1002
1881999.02.24 00:00t/p881.001.10021.10321.1002200.0031910.00
1891999.02.24 00:00sell891.001.10121.10221.0992
1901999.02.25 00:00t/p891.001.09921.10221.0992200.0032110.00
1911999.02.25 00:00sell901.001.10021.10121.0982
1921999.02.26 00:00t/p901.001.09821.10121.0982200.0032310.00
1931999.02.26 00:00sell911.001.10221.10321.1002
1941999.03.01 00:00t/p911.001.10021.10321.1002200.0032510.00
1951999.03.01 00:00sell921.001.09921.10021.0972
1961999.03.02 00:00t/p921.001.09721.10021.0972200.0032710.00
1971999.03.02 00:00sell931.001.08941.09041.0874
1981999.03.03 00:00t/p931.001.08741.09041.0874200.0032910.00
1991999.03.03 00:00sell941.001.09451.09551.0925
2001999.03.04 00:00t/p941.001.09251.09551.0925200.0033110.00
2011999.03.04 00:00sell951.001.08751.08851.0855
2021999.03.05 00:00t/p951.001.08551.08851.0855200.0033310.00
2031999.03.05 00:00sell961.001.08081.08181.0788
2041999.03.08 00:00t/p961.001.07881.08181.0788200.0033510.00
2051999.03.08 00:00sell971.001.08191.08291.0799
2061999.03.09 00:00t/p971.001.07991.08291.0799200.0033710.00
2071999.03.09 00:00sell981.001.08871.08971.0867
2081999.03.10 00:00t/p981.001.08671.08971.0867200.0033910.00
2091999.03.10 00:00sell991.001.08911.09011.0871
2101999.03.11 00:00s/l991.001.09011.09011.0871-100.0033810.00
2111999.03.11 00:00sell1001.001.09441.09541.0924
2121999.03.12 00:00t/p1001.001.09241.09541.0924200.0034010.00
2131999.03.12 00:00sell1011.001.10361.10461.1016
2141999.03.15 00:00t/p1011.001.10161.10461.1016200.0034210.00
2151999.03.15 00:00sell1021.001.08981.09081.0878
2161999.03.16 00:00s/l1021.001.09081.09081.0878-100.0034110.00
2171999.03.16 00:00sell1031.001.09221.09321.0902
2181999.03.17 00:00t/p1031.001.09021.09321.0902200.0034310.00
2191999.03.17 00:00sell1041.001.10131.10231.0993
2201999.03.18 00:00t/p1041.001.09931.10231.0993200.0034510.00
2211999.03.18 00:00sell1051.001.10071.10171.0987
2221999.03.19 00:00t/p1051.001.09871.10171.0987200.0034710.00
2231999.03.19 00:00sell1061.001.09711.09811.0951
2241999.03.22 00:00t/p1061.001.09511.09811.0951200.0034910.00
2251999.03.22 00:00sell1071.001.09101.09201.0890
2261999.03.23 00:00t/p1071.001.08901.09201.0890200.0035110.00
2271999.03.23 00:00sell1081.001.09171.09271.0897
2281999.03.24 00:00t/p1081.001.08971.09271.0897200.0035310.00
2291999.03.24 00:00sell1091.001.08911.09011.0871
2301999.03.25 00:00t/p1091.001.08711.09011.0871200.0035510.00
2311999.03.25 00:00sell1101.001.08801.08901.0860
2321999.03.26 00:00t/p1101.001.08601.08901.0860200.0035710.00
2331999.03.26 00:00sell1111.001.08381.08481.0818
2341999.03.29 00:00t/p1111.001.08181.08481.0818200.0035910.00
2351999.03.29 00:00sell1121.001.07501.07601.0730
2361999.03.30 00:00t/p1121.001.07301.07601.0730200.0036110.00
2371999.03.30 00:00sell1131.001.07281.07381.0708
2381999.03.31 00:00t/p1131.001.07081.07381.0708200.0036310.00
2391999.03.31 00:00sell1141.001.07251.07351.0705
2401999.04.01 00:00t/p1141.001.07051.07351.0705200.0036510.00
2411999.04.01 00:00sell1151.001.07641.07741.0744
2421999.04.02 00:00t/p1151.001.07441.07741.0744200.0036710.00
2431999.04.02 00:00sell1161.001.07951.08051.0775
2441999.04.05 00:00t/p1161.001.07751.08051.0775200.0036910.00
2451999.04.05 00:00sell1171.001.07591.07691.0739
2461999.04.06 00:00t/p1171.001.07391.07691.0739200.0037110.00
2471999.04.06 00:00sell1181.001.07121.07221.0692
2481999.04.07 00:00s/l1181.001.07221.07221.0692-100.0037010.00
2491999.04.07 00:00sell1191.001.08351.08451.0815
2501999.04.08 00:00t/p1191.001.08151.08451.0815200.0037210.00
2511999.04.08 00:00sell1201.001.07671.07771.0747
2521999.04.09 00:00t/p1201.001.07471.07771.0747200.0037410.00
2531999.04.09 00:00sell1211.001.07451.07551.0725
2541999.04.12 00:00s/l1211.001.07551.07551.0725-100.0037310.00
2551999.04.12 00:00sell1221.001.08251.08351.0805
2561999.04.13 00:00t/p1221.001.08051.08351.0805200.0037510.00
2571999.04.13 00:00sell1231.001.08051.08151.0785
2581999.04.14 00:00t/p1231.001.07851.08151.0785200.0037710.00
2591999.04.14 00:00sell1241.001.07831.07931.0763
2601999.04.15 00:00t/p1241.001.07631.07931.0763200.0037910.00
2611999.04.15 00:00sell1251.001.08071.08171.0787
2621999.04.16 00:00t/p1251.001.07871.08171.0787200.0038110.00
2631999.04.16 00:00sell1261.001.06851.06951.0665
2641999.04.19 00:00t/p1261.001.06651.06951.0665200.0038310.00
2651999.04.19 00:00sell1271.001.06731.06831.0653
2661999.04.20 00:00t/p1271.001.06531.06831.0653200.0038510.00
2671999.04.20 00:00sell1281.001.06631.06731.0643
2681999.04.21 00:00t/p1281.001.06431.06731.0643200.0038710.00
2691999.04.21 00:00sell1291.001.06231.06331.0603
2701999.04.22 00:00t/p1291.001.06031.06331.0603200.0038910.00
2711999.04.22 00:00sell1301.001.05871.05971.0567
2721999.04.23 00:00t/p1301.001.05671.05971.0567200.0039110.00
2731999.04.23 00:00sell1311.001.06421.06521.0622
2741999.04.26 00:00t/p1311.001.06221.06521.0622200.0039310.00
2751999.04.26 00:00sell1321.001.06081.06181.0588
2761999.04.27 00:00t/p1321.001.05881.06181.0588200.0039510.00
2771999.04.27 00:00sell1331.001.05841.05941.0564
2781999.04.28 00:00s/l1331.001.05941.05941.0564-100.0039410.00
2791999.04.28 00:00sell1341.001.06571.06671.0637
2801999.04.29 00:00t/p1341.001.06371.06671.0637200.0039610.00
2811999.04.29 00:00sell1351.001.06271.06371.0607
2821999.04.30 00:00t/p1351.001.06071.06371.0607200.0039810.00
2831999.04.30 00:00sell1361.001.06161.06261.0596
2841999.05.03 00:00t/p1361.001.05961.06261.0596200.0040010.00
2851999.05.03 00:00sell1371.001.05891.05991.0569
2861999.05.04 00:00t/p1371.001.05691.05991.0569200.0040210.00
2871999.05.04 00:00sell1381.001.05661.05761.0546
2881999.05.05 00:00s/l1381.001.05761.05761.0546-100.0040110.00
2891999.05.05 00:00sell1391.001.06281.06381.0608
2901999.05.06 00:00t/p1391.001.06081.06381.0608200.0040310.00
2911999.05.06 00:00sell1401.001.07561.07661.0736
2921999.05.07 00:00t/p1401.001.07361.07661.0736200.0040510.00
2931999.05.07 00:00sell1411.001.07891.07991.0769
2941999.05.10 00:00t/p1411.001.07691.07991.0769200.0040710.00
2951999.05.10 00:00sell1421.001.07301.07401.0710
2961999.05.11 00:00t/p1421.001.07101.07401.0710200.0040910.00
2971999.05.11 00:00sell1431.001.07851.07951.0765
2981999.05.12 00:00t/p1431.001.07651.07951.0765200.0041110.00
2991999.05.12 00:00sell1441.001.07161.07261.0696
3001999.05.13 00:00t/p1441.001.06961.07261.0696200.0041310.00
3011999.05.13 00:00sell1451.001.06511.06611.0631
3021999.05.14 00:00t/p1451.001.06311.06611.0631200.0041510.00
3031999.05.14 00:00sell1461.001.06571.06671.0637
3041999.05.17 00:00t/p1461.001.06371.06671.0637200.0041710.00
3051999.05.17 00:00sell1471.001.06761.06861.0656
3061999.05.18 00:00t/p1471.001.06561.06861.0656200.0041910.00
3071999.05.18 00:00sell1481.001.06681.06781.0648
3081999.05.19 00:00s/l1481.001.06781.06781.0648-100.0041810.00
3091999.05.19 00:00sell1491.001.06771.06871.0657
3101999.05.20 00:00t/p1491.001.06571.06871.0657200.0042010.00
3111999.05.20 00:00sell1501.001.06771.06871.0657
3121999.05.21 00:00t/p1501.001.06571.06871.0657200.0042210.00
3131999.05.21 00:00sell1511.001.06221.06321.0602
3141999.05.24 00:00t/p1511.001.06021.06321.0602200.0042410.00
3151999.05.24 00:00sell1521.001.05761.05861.0556
3161999.05.25 00:00t/p1521.001.05561.05861.0556200.0042610.00
3171999.05.25 00:00sell1531.001.06001.06101.0580
3181999.05.26 00:00t/p1531.001.05801.06101.0580200.0042810.00
3191999.05.26 00:00sell1541.001.06201.06301.0600
3201999.05.27 00:00t/p1541.001.06001.06301.0600200.0043010.00
3211999.05.27 00:00sell1551.001.04571.04671.0437
3221999.05.28 00:00t/p1551.001.04371.04671.0437200.0043210.00
3231999.05.28 00:00sell1561.001.04251.04351.0405
3241999.05.31 00:00t/p1561.001.04051.04351.0405200.0043410.00
3251999.05.31 00:00sell1571.001.04541.04641.0434
3261999.06.01 00:00t/p1571.001.04341.04641.0434200.0043610.00
3271999.06.01 00:00sell1581.001.04241.04341.0404
3281999.06.02 00:00s/l1581.001.04341.04341.0404-100.0043510.00
3291999.06.02 00:00sell1591.001.04571.04671.0437
3301999.06.03 00:00t/p1591.001.04371.04671.0437200.0043710.00
3311999.06.03 00:00sell1601.001.03561.03661.0336
3321999.06.04 00:00t/p1601.001.03361.03661.0336200.0043910.00
3331999.06.04 00:00sell1611.001.03091.03191.0289
3341999.06.07 00:00t/p1611.001.02891.03191.0289200.0044110.00
3351999.06.07 00:00sell1621.001.03621.03721.0342
3361999.06.08 00:00t/p1621.001.03421.03721.0342200.0044310.00
3371999.06.08 00:00sell1631.001.02901.03001.0270
3381999.06.09 00:00t/p1631.001.02701.03001.0270200.0044510.00
3391999.06.09 00:00sell1641.001.04601.04701.0440
3401999.06.10 00:00t/p1641.001.04401.04701.0440200.0044710.00
3411999.06.10 00:00sell1651.001.04651.04751.0445
3421999.06.11 00:00t/p1651.001.04451.04751.0445200.0044910.00
3431999.06.11 00:00sell1661.001.04851.04951.0465
3441999.06.14 00:00s/l1661.001.04951.04951.0465-100.0044810.00
3451999.06.14 00:00sell1671.001.05121.05221.0492
3461999.06.15 00:00t/p1671.001.04921.05221.0492200.0045010.00
3471999.06.15 00:00sell1681.001.04231.04331.0403
3481999.06.16 00:00t/p1681.001.04031.04331.0403200.0045210.00
3491999.06.16 00:00sell1691.001.04331.04431.0413
3501999.06.17 00:00t/p1691.001.04131.04431.0413200.0045410.00
3511999.06.17 00:00sell1701.001.03031.03131.0283
3521999.06.18 00:00s/l1701.001.03131.03131.0283-100.0045310.00
3531999.06.18 00:00sell1711.001.03451.03551.0325
3541999.06.21 00:00t/p1711.001.03251.03551.0325200.0045510.00
3551999.06.21 00:00sell1721.001.03851.03951.0365
3561999.06.22 00:00t/p1721.001.03651.03951.0365200.0045710.00
3571999.06.22 00:00sell1731.001.03531.03631.0333
3581999.06.23 00:00t/p1731.001.03331.03631.0333200.0045910.00
3591999.06.23 00:00sell1741.001.03251.03351.0305
3601999.06.24 00:00t/p1741.001.03051.03351.0305200.0046110.00
3611999.06.24 00:00sell1751.001.03381.03481.0318
3621999.06.25 00:00t/p1751.001.03181.03481.0318200.0046310.00
3631999.06.25 00:00sell1761.001.04101.04201.0390
3641999.06.28 00:00s/l1761.001.04201.04201.0390-100.0046210.00
3651999.06.28 00:00sell1771.001.03951.04051.0375
3661999.06.29 00:00t/p1771.001.03751.04051.0375200.0046410.00
3671999.06.29 00:00sell1781.001.03341.03441.0314
3681999.06.30 00:00t/p1781.001.03141.03441.0314200.0046610.00
3691999.06.30 00:00sell1791.001.03241.03341.0304
3701999.07.01 00:00t/p1791.001.03041.03341.0304200.0046810.00
3711999.07.01 00:00sell1801.001.03611.03711.0341
3721999.07.02 00:00t/p1801.001.03411.03711.0341200.0047010.00
3731999.07.02 00:00sell1811.001.02401.02501.0220
3741999.07.05 00:00t/p1811.001.02201.02501.0220200.0047210.00
3751999.07.05 00:00sell1821.001.02501.02601.0230
3761999.07.06 00:00t/p1821.001.02301.02601.0230200.0047410.00
3771999.07.06 00:00sell1831.001.02221.02321.0202
3781999.07.07 00:00t/p1831.001.02021.02321.0202200.0047610.00
3791999.07.07 00:00sell1841.001.02461.02561.0226
3801999.07.08 00:00t/p1841.001.02261.02561.0226200.0047810.00
3811999.07.08 00:00sell1851.001.01881.01981.0168
3821999.07.09 00:00t/p1851.001.01681.01981.0168200.0048010.00
3831999.07.09 00:00sell1861.001.02231.02331.0203
3841999.07.12 00:00t/p1861.001.02031.02331.0203200.0048210.00
3851999.07.12 00:00sell1871.001.01991.02091.0179
3861999.07.13 00:00t/p1871.001.01791.02091.0179200.0048410.00
3871999.07.13 00:00sell1881.001.01501.01601.0130
3881999.07.14 00:00t/p1881.001.01301.01601.0130200.0048610.00
3891999.07.14 00:00sell1891.001.01691.01791.0149
3901999.07.15 00:00t/p1891.001.01491.01791.0149200.0048810.00
3911999.07.15 00:00sell1901.001.02041.02141.0184
3921999.07.16 00:00t/p1901.001.01841.02141.0184200.0049010.00
3931999.07.16 00:00sell1911.001.02011.02111.0181
3941999.07.19 00:00s/l1911.001.02111.02111.0181-100.0048910.00
3951999.07.19 00:00sell1921.001.01821.01921.0162
3961999.07.20 00:00t/p1921.001.01621.01921.0162200.0049110.00
3971999.07.20 00:00sell1931.001.03151.03251.0295
3981999.07.21 00:00t/p1931.001.02951.03251.0295200.0049310.00
3991999.07.21 00:00sell1941.001.04001.04101.0380
4001999.07.22 00:00s/l1941.001.04101.04101.0380-100.0049210.00
4011999.07.22 00:00sell1951.001.05131.05231.0493
4021999.07.23 00:00t/p1951.001.04931.05231.0493200.0049410.00
4031999.07.23 00:00sell1961.001.05041.05141.0484
4041999.07.26 00:00t/p1961.001.04841.05141.0484200.0049610.00
4051999.07.26 00:00sell1971.001.05231.05331.0503
4061999.07.27 00:00s/l1971.001.05331.05331.0503-100.0049510.00
4071999.07.27 00:00sell1981.001.06431.06531.0623
4081999.07.28 00:00t/p1981.001.06231.06531.0623200.0049710.00
4091999.07.28 00:00sell1991.001.06361.06461.0616
4101999.07.29 00:00t/p1991.001.06161.06461.0616200.0049910.00
4111999.07.29 00:00sell2001.001.06631.06731.0643
4121999.07.30 00:00s/l2001.001.06731.06731.0643-100.0049810.00
4131999.07.30 00:00sell2011.001.07151.07251.0695
4141999.08.02 00:00t/p2011.001.06951.07251.0695200.0050010.00
4151999.08.02 00:00sell2021.001.06971.07071.0677
4161999.08.03 00:00t/p2021.001.06771.07071.0677200.0050210.00
4171999.08.03 00:00sell2031.001.06861.06961.0666
4181999.08.04 00:00t/p2031.001.06661.06961.0666200.0050410.00
4191999.08.04 00:00sell2041.001.06781.06881.0658
4201999.08.05 00:00s/l2041.001.06881.06881.0658-100.0050310.00
4211999.08.05 00:00sell2051.001.07801.07901.0760
4221999.08.06 00:00t/p2051.001.07601.07901.0760200.0050510.00
4231999.08.06 00:00sell2061.001.07571.07671.0737
4241999.08.09 00:00t/p2061.001.07371.07671.0737200.0050710.00
4251999.08.09 00:00sell2071.001.07291.07391.0709
4261999.08.10 00:00t/p2071.001.07091.07391.0709200.0050910.00
4271999.08.10 00:00sell2081.001.07221.07321.0702
4281999.08.11 00:00t/p2081.001.07021.07321.0702200.0051110.00
4291999.08.11 00:00sell2091.001.07081.07181.0688
4301999.08.12 00:00t/p2091.001.06881.07181.0688200.0051310.00
4311999.08.12 00:00sell2101.001.06561.06661.0636
4321999.08.13 00:00t/p2101.001.06361.06661.0636200.0051510.00
4331999.08.13 00:00sell2111.001.06751.06851.0655
4341999.08.16 00:00t/p2111.001.06551.06851.0655200.0051710.00
4351999.08.16 00:00sell2121.001.05711.05811.0551
4361999.08.17 00:00t/p2121.001.05511.05811.0551200.0051910.00
4371999.08.17 00:00sell2131.001.05821.05921.0562
4381999.08.18 00:00t/p2131.001.05621.05921.0562200.0052110.00
4391999.08.18 00:00sell2141.001.05111.05211.0491
4401999.08.19 00:00s/l2141.001.05211.05211.0491-100.0052010.00
4411999.08.19 00:00sell2151.001.05251.05351.0505
4421999.08.20 00:00t/p2151.001.05051.05351.0505200.0052210.00
4431999.08.20 00:00sell2161.001.06351.06451.0615
4441999.08.23 00:00s/l2161.001.06451.06451.0615-100.0052110.00
4451999.08.23 00:00sell2171.001.06761.06861.0656
4461999.08.24 00:00t/p2171.001.06561.06861.0656200.0052310.00
4471999.08.24 00:00sell2181.001.04921.05021.0472
4481999.08.25 00:00t/p2181.001.04721.05021.0472200.0052510.00
4491999.08.25 00:00sell2191.001.05351.05451.0515
4501999.08.26 00:00t/p2191.001.05151.05451.0515200.0052710.00
4511999.08.26 00:00sell2201.001.04291.04391.0409
4521999.08.27 00:00s/l2201.001.04391.04391.0409-100.0052610.00
4531999.08.27 00:00sell2211.001.04601.04701.0440
4541999.08.30 00:00t/p2211.001.04401.04701.0440200.0052810.00
4551999.08.30 00:00sell2221.001.04711.04811.0451
4561999.08.31 00:00t/p2221.001.04511.04811.0451200.0053010.00
4571999.08.31 00:00sell2231.001.04961.05061.0476
4581999.09.01 00:00s/l2231.001.05061.05061.0476-100.0052910.00
4591999.09.01 00:00sell2241.001.05641.05741.0544
4601999.09.02 00:00s/l2241.001.05741.05741.0544-100.0052810.00
4611999.09.02 00:00sell2251.001.05781.05881.0558
4621999.09.03 00:00t/p2251.001.05581.05881.0558200.0053010.00
4631999.09.03 00:00sell2261.001.06841.06941.0664
4641999.09.06 00:00t/p2261.001.06641.06941.0664200.0053210.00
4651999.09.06 00:00sell2271.001.05961.06061.0576
4661999.09.07 00:00t/p2271.001.05761.06061.0576200.0053410.00
4671999.09.07 00:00sell2281.001.05721.05821.0552
4681999.09.08 00:00t/p2281.001.05521.05821.0552200.0053610.00
4691999.09.08 00:00sell2291.001.05891.05991.0569
4701999.09.09 00:00t/p2291.001.05691.05991.0569200.0053810.00
4711999.09.09 00:00sell2301.001.05971.06071.0577
4721999.09.10 00:00t/p2301.001.05771.06071.0577200.0054010.00
4731999.09.10 00:00sell2311.001.05371.05471.0517
4741999.09.13 00:00t/p2311.001.05171.05471.0517200.0054210.00
4751999.09.13 00:00sell2321.001.03621.03721.0342
4761999.09.14 00:00t/p2321.001.03421.03721.0342200.0054410.00
4771999.09.14 00:00sell2331.001.04171.04271.0397
4781999.09.15 00:00t/p2331.001.03971.04271.0397200.0054610.00
4791999.09.15 00:00sell2341.001.03581.03681.0338
4801999.09.16 00:00t/p2341.001.03381.03681.0338200.0054810.00
4811999.09.16 00:00sell2351.001.04071.04171.0387
4821999.09.17 00:00t/p2351.001.03871.04171.0387200.0055010.00
4831999.09.17 00:00sell2361.001.03891.03991.0369
4841999.09.20 00:00t/p2361.001.03691.03991.0369200.0055210.00
4851999.09.20 00:00sell2371.001.04111.04211.0391
4861999.09.21 00:00t/p2371.001.03911.04211.0391200.0055410.00
4871999.09.21 00:00sell2381.001.03671.03771.0347
4881999.09.22 00:00s/l2381.001.03771.03771.0347-100.0055310.00
4891999.09.22 00:00sell2391.001.04921.05021.0472
4901999.09.23 00:00t/p2391.001.04721.05021.0472200.0055510.00
4911999.09.23 00:00sell2401.001.04351.04451.0415
4921999.09.24 00:00t/p2401.001.04151.04451.0415200.0055710.00
4931999.09.24 00:00sell2411.001.05121.05221.0492
4941999.09.27 00:00t/p2411.001.04921.05221.0492200.0055910.00
4951999.09.27 00:00sell2421.001.04381.04481.0418
4961999.09.28 00:00t/p2421.001.04181.04481.0418200.0056110.00
4971999.09.28 00:00sell2431.001.04601.04701.0440
4981999.09.29 00:00s/l2431.001.04701.04701.0440-100.0056010.00
4991999.09.29 00:00sell2441.001.05201.05301.0500
5001999.09.30 00:00s/l2441.001.05301.05301.0500-100.0055910.00
5011999.09.30 00:00sell2451.001.06411.06511.0621
5021999.10.01 00:00t/p2451.001.06211.06511.0621200.0056110.00
5031999.10.01 00:00sell2461.001.06801.06901.0660
5041999.10.04 00:00s/l2461.001.06901.06901.0660-100.0056010.00
5051999.10.04 00:00sell2471.001.07181.07281.0698
5061999.10.05 00:00t/p2471.001.06981.07281.0698200.0056210.00
5071999.10.05 00:00sell2481.001.07351.07451.0715
5081999.10.06 00:00t/p2481.001.07151.07451.0715200.0056410.00
5091999.10.06 00:00sell2491.001.07321.07421.0712
5101999.10.07 00:00t/p2491.001.07121.07421.0712200.0056610.00
5111999.10.07 00:00sell2501.001.06891.06991.0669
5121999.10.08 00:00t/p2501.001.06691.06991.0669200.0056810.00
5131999.10.08 00:00sell2511.001.07111.07211.0691
5141999.10.11 00:00t/p2511.001.06911.07211.0691200.0057010.00
5151999.10.11 00:00sell2521.001.06251.06351.0605
5161999.10.12 00:00s/l2521.001.06351.06351.0605-100.0056910.00
5171999.10.12 00:00sell2531.001.06321.06421.0612
5181999.10.13 00:00s/l2531.001.06421.06421.0612-100.0056810.00
5191999.10.13 00:00sell2541.001.07711.07811.0751
5201999.10.14 00:00t/p2541.001.07511.07811.0751200.0057010.00
5211999.10.14 00:00sell2551.001.08101.08201.0790
5221999.10.15 00:00t/p2551.001.07901.08201.0790200.0057210.00
5231999.10.15 00:00sell2561.001.07741.07841.0754
5241999.10.18 00:00s/l2561.001.07841.07841.0754-100.0057110.00
5251999.10.18 00:00sell2571.001.08871.08971.0867
5261999.10.19 00:00t/p2571.001.08671.08971.0867200.0057310.00
5271999.10.19 00:00sell2581.001.08171.08271.0797
5281999.10.20 00:00t/p2581.001.07971.08271.0797200.0057510.00
5291999.10.20 00:00sell2591.001.08261.08361.0806
5301999.10.21 00:00t/p2591.001.08061.08361.0806200.0057710.00
5311999.10.21 00:00sell2601.001.07651.07751.0745
5321999.10.22 00:00s/l2601.001.07751.07751.0745-100.0057610.00
5331999.10.22 00:00sell2611.001.08051.08151.0785
5341999.10.25 00:00t/p2611.001.07851.08151.0785200.0057810.00
5351999.10.25 00:00sell2621.001.06921.07021.0672
5361999.10.26 00:00t/p2621.001.06721.07021.0672200.0058010.00
5371999.10.26 00:00sell2631.001.06771.06871.0657
5381999.10.27 00:00t/p2631.001.06571.06871.0657200.0058210.00
5391999.10.27 00:00sell2641.001.05941.06041.0574
5401999.10.28 00:00t/p2641.001.05741.06041.0574200.0058410.00
5411999.10.28 00:00sell2651.001.05251.05351.0505
5421999.10.29 00:00t/p2651.001.05051.05351.0505200.0058610.00
5431999.10.29 00:00sell2661.001.05231.05331.0503
5441999.11.01 00:00t/p2661.001.05031.05331.0503200.0058810.00
5451999.11.01 00:00sell2671.001.05361.05461.0516
5461999.11.02 00:00t/p2671.001.05161.05461.0516200.0059010.00
5471999.11.02 00:00sell2681.001.05191.05291.0499
5481999.11.03 00:00t/p2681.001.04991.05291.0499200.0059210.00
5491999.11.03 00:00sell2691.001.05241.05341.0504
5501999.11.04 00:00t/p2691.001.05041.05341.0504200.0059410.00
5511999.11.04 00:00sell2701.001.04891.04991.0469
5521999.11.05 00:00t/p2701.001.04691.04991.0469200.0059610.00
5531999.11.05 00:00sell2711.001.03711.03811.0351
5541999.11.08 00:00s/l2711.001.03811.03811.0351-100.0059510.00
5551999.11.08 00:00sell2721.001.04321.04421.0412
5561999.11.09 00:00t/p2721.001.04121.04421.0412200.0059710.00
5571999.11.09 00:00sell2731.001.03861.03961.0366
5581999.11.10 00:00t/p2731.001.03661.03961.0366200.0059910.00
5591999.11.10 00:00sell2741.001.04041.04141.0384
5601999.11.11 00:00t/p2741.001.03841.04141.0384200.0060110.00
5611999.11.11 00:00sell2751.001.04451.04551.0425
5621999.11.12 00:00t/p2751.001.04251.04551.0425200.0060310.00
5631999.11.12 00:00sell2761.001.04071.04171.0387
5641999.11.15 00:00t/p2761.001.03871.04171.0387200.0060510.00
5651999.11.15 00:00sell2771.001.03241.03341.0304
5661999.11.16 00:00t/p2771.001.03041.03341.0304200.0060710.00
5671999.11.16 00:00sell2781.001.03321.03421.0312
5681999.11.17 00:00t/p2781.001.03121.03421.0312200.0060910.00
5691999.11.17 00:00sell2791.001.03001.03101.0280
5701999.11.18 00:00s/l2791.001.03101.03101.0280-100.0060810.00
5711999.11.18 00:00sell2801.001.04101.04201.0390
5721999.11.19 00:00t/p2801.001.03901.04201.0390200.0061010.00
5731999.11.19 00:00sell2811.001.02961.03061.0276
5741999.11.22 00:00t/p2811.001.02761.03061.0276200.0061210.00
5751999.11.22 00:00sell2821.001.03031.03131.0283
5761999.11.23 00:00s/l2821.001.03131.03131.0283-100.0061110.00
5771999.11.23 00:00sell2831.001.03181.03281.0298
5781999.11.24 00:00t/p2831.001.02981.03281.0298200.0061310.00
5791999.11.24 00:00sell2841.001.02781.02881.0258
5801999.11.25 00:00t/p2841.001.02581.02881.0258200.0061510.00
5811999.11.25 00:00sell2851.001.01861.01961.0166
5821999.11.26 00:00t/p2851.001.01661.01961.0166200.0061710.00
5831999.11.26 00:00sell2861.001.01831.01931.0163
5841999.11.29 00:00t/p2861.001.01631.01931.0163200.0061910.00
5851999.11.29 00:00sell2871.001.01641.01741.0144
5861999.11.30 00:00t/p2871.001.01441.01741.0144200.0062110.00
5871999.11.30 00:00sell2881.001.00911.01011.0071
5881999.12.01 00:00t/p2881.001.00711.01011.0071200.0062310.00
5891999.12.01 00:00sell2891.001.00861.00961.0066
5901999.12.02 00:00t/p2891.001.00661.00961.0066200.0062510.00
5911999.12.02 00:00sell2901.001.00841.00941.0064
5921999.12.03 00:00t/p2901.001.00641.00941.0064200.0062710.00
5931999.12.03 00:00sell2911.001.00191.00290.9999
5941999.12.06 00:00t/p2911.000.99991.00290.9999200.0062910.00
5951999.12.06 00:00sell2921.001.00301.00401.0010
5961999.12.07 00:00t/p2921.001.00101.00401.0010200.0063110.00
5971999.12.07 00:00sell2931.001.02241.02341.0204
5981999.12.08 00:00t/p2931.001.02041.02341.0204200.0063310.00
5991999.12.08 00:00sell2941.001.02511.02611.0231
6001999.12.09 00:00t/p2941.001.02311.02611.0231200.0063510.00
6011999.12.09 00:00sell2951.001.02781.02881.0258
6021999.12.10 00:00t/p2951.001.02581.02881.0258200.0063710.00
6031999.12.10 00:00sell2961.001.02151.02251.0195
6041999.12.13 00:00t/p2961.001.01951.02251.0195200.0063910.00
6051999.12.13 00:00sell2971.001.01371.01471.0117
6061999.12.14 00:00t/p2971.001.01171.01471.0117200.0064110.00
6071999.12.14 00:00sell2981.001.01381.01481.0118
6081999.12.15 00:00t/p2981.001.01181.01481.0118200.0064310.00
6091999.12.15 00:00sell2991.001.00561.00661.0036
6101999.12.16 00:00t/p2991.001.00361.00661.0036200.0064510.00
6111999.12.16 00:00sell3001.001.00721.00821.0052
6121999.12.17 00:00s/l3001.001.00821.00821.0052-100.0064410.00
6131999.12.17 00:00sell3011.001.01911.02011.0171
6141999.12.20 00:00t/p3011.001.01711.02011.0171200.0064610.00
6151999.12.20 00:00sell3021.001.00781.00881.0058
6161999.12.21 00:00t/p3021.001.00581.00881.0058200.0064810.00
6171999.12.21 00:00sell3031.001.01381.01481.0118
6181999.12.22 00:00t/p3031.001.01181.01481.0118200.0065010.00
6191999.12.22 00:00sell3041.001.00851.00951.0065
6201999.12.23 00:00t/p3041.001.00651.00951.0065200.0065210.00
6211999.12.23 00:00sell3051.001.00921.01021.0072
6221999.12.24 00:00s/l3051.001.01021.01021.0072-100.0065110.00
6231999.12.24 00:00sell3061.001.01581.01681.0138
6241999.12.27 00:00t/p3061.001.01381.01681.0138200.0065310.00
6251999.12.27 00:00sell3071.001.01351.01451.0115
6261999.12.28 00:00t/p3071.001.01151.01451.0115200.0065510.00
6271999.12.28 00:00sell3081.001.01321.01421.0112
6281999.12.29 00:00t/p3081.001.01121.01421.0112200.0065710.00
6291999.12.29 00:00sell3091.001.00691.00791.0049
6301999.12.30 00:00t/p3091.001.00491.00791.0049200.0065910.00
6311999.12.30 00:00sell3101.001.00451.00551.0025
6321999.12.31 00:00t/p3101.001.00251.00551.0025200.0066110.00
6331999.12.31 00:00sell3111.001.00851.00951.0065
6342000.01.03 00:00t/p3111.001.00651.00951.0065200.0066310.00
6352000.01.03 00:00sell3121.001.00801.00901.0060
6362000.01.04 00:00t/p3121.001.00601.00901.0060200.0066510.00
6372000.01.04 00:00sell3131.001.02451.02551.0225
6382000.01.05 00:00t/p3131.001.02251.02551.0225200.0066710.00
6392000.01.05 00:00sell3141.001.02931.03031.0273
6402000.01.06 00:00s/l3141.001.03031.03031.0273-100.0066610.00
6412000.01.06 00:00sell3151.001.03261.03361.0306
6422000.01.07 00:00t/p3151.001.03061.03361.0306200.0066810.00
6432000.01.07 00:00sell3161.001.03271.03371.0307
6442000.01.10 00:00t/p3161.001.03071.03371.0307200.0067010.00
6452000.01.10 00:00sell3171.001.02941.03041.0274
6462000.01.11 00:00t/p3171.001.02741.03041.0274200.0067210.00
6472000.01.11 00:00sell3181.001.02531.02631.0233
6482000.01.12 00:00s/l3181.001.02631.02631.0233-100.0067110.00
6492000.01.12 00:00sell3191.001.03361.03461.0316
6502000.01.13 00:00t/p3191.001.03161.03461.0316200.0067310.00
6512000.01.13 00:00sell3201.001.03081.03181.0288
6522000.01.14 00:00t/p3201.001.02881.03181.0288200.0067510.00
6532000.01.14 00:00sell3211.001.02601.02701.0240
6542000.01.17 00:00t/p3211.001.02401.02701.0240200.0067710.00
6552000.01.17 00:00sell3221.001.01291.01391.0109
6562000.01.18 00:00t/p3221.001.01091.01391.0109200.0067910.00
6572000.01.18 00:00sell3231.001.01191.01291.0099
6582000.01.19 00:00t/p3231.001.00991.01291.0099200.0068110.00
6592000.01.19 00:00sell3241.001.01521.01621.0132
6602000.01.20 00:00t/p3241.001.01321.01621.0132200.0068310.00
6612000.01.20 00:00sell3251.001.01251.01351.0105
6622000.01.21 00:00t/p3251.001.01051.01351.0105200.0068510.00
6632000.01.21 00:00sell3261.001.01681.01781.0148
6642000.01.24 00:00t/p3261.001.01481.01781.0148200.0068710.00
6652000.01.24 00:00sell3271.001.00581.00681.0038
6662000.01.25 00:00t/p3271.001.00381.00681.0038200.0068910.00
6672000.01.25 00:00sell3281.001.00701.00801.0050
6682000.01.26 00:00t/p3281.001.00501.00801.0050200.0069110.00
6692000.01.26 00:00sell3291.001.00111.00210.9991
6702000.01.27 00:00s/l3291.001.00211.00210.9991-100.0069010.00
6712000.01.27 00:00sell3301.001.00081.00180.9988
6722000.01.28 00:00t/p3301.000.99881.00180.9988200.0069210.00
6732000.01.28 00:00sell3311.000.98860.98960.9866
6742000.01.31 00:00t/p3311.000.98660.98960.9866200.0069410.00
6752000.01.31 00:00sell3321.000.97620.97720.9742
6762000.02.01 00:00t/p3321.000.97420.97720.9742200.0069610.00
6772000.02.01 00:00sell3331.000.97110.97210.9691
6782000.02.02 00:00t/p3331.000.96910.97210.9691200.0069810.00
6792000.02.02 00:00sell3341.000.97140.97240.9694
6802000.02.03 00:00t/p3341.000.96940.97240.9694200.0070010.00
6812000.02.03 00:00sell3351.000.97670.97770.9747
6822000.02.04 00:00t/p3351.000.97470.97770.9747200.0070210.00
6832000.02.04 00:00sell3361.000.98990.99090.9879
6842000.02.07 00:00t/p3361.000.98790.99090.9879200.0070410.00
6852000.02.07 00:00sell3371.000.98350.98450.9815
6862000.02.08 00:00t/p3371.000.98150.98450.9815200.0070610.00
6872000.02.08 00:00sell3381.000.98100.98200.9790
6882000.02.09 00:00t/p3381.000.97900.98200.9790200.0070810.00
6892000.02.09 00:00sell3391.000.98610.98710.9841
6902000.02.10 00:00s/l3391.000.98710.98710.9841-100.0070710.00
6912000.02.10 00:00sell3401.000.99340.99440.9914
6922000.02.11 00:00t/p3401.000.99140.99440.9914200.0070910.00
6932000.02.11 00:00sell3411.000.98530.98630.9833
6942000.02.14 00:00t/p3411.000.98330.98630.9833200.0071110.00
6952000.02.14 00:00sell3421.000.98020.98120.9782
6962000.02.15 00:00t/p3421.000.97820.98120.9782200.0071310.00
6972000.02.15 00:00sell3431.000.98420.98520.9822
6982000.02.16 00:00t/p3431.000.98220.98520.9822200.0071510.00
6992000.02.16 00:00sell3441.000.98350.98450.9815
7002000.02.17 00:00s/l3441.000.98450.98450.9815-100.0071410.00
7012000.02.17 00:00sell3451.000.98750.98850.9855
7022000.02.18 00:00t/p3451.000.98550.98850.9855200.0071610.00
7032000.02.18 00:00sell3461.000.98690.98790.9849
7042000.02.21 00:00t/p3461.000.98490.98790.9849200.0071810.00
7052000.02.21 00:00sell3471.000.98500.98600.9830
7062000.02.22 00:00s/l3471.000.98600.98600.9830-100.0071710.00
7072000.02.22 00:00sell3481.000.98890.98990.9869
7082000.02.23 00:00s/l3481.000.98990.98990.9869-100.0071610.00
7092000.02.23 00:00sell3491.001.00601.00701.0040
7102000.02.24 00:00t/p3491.001.00401.00701.0040200.0071810.00
7112000.02.24 00:00sell3501.001.00271.00371.0007
7122000.02.25 00:00t/p3501.001.00071.00371.0007200.0072010.00
7132000.02.25 00:00sell3511.000.99150.99250.9895
7142000.02.28 00:00t/p3511.000.98950.99250.9895200.0072210.00
7152000.02.28 00:00sell3521.000.97360.97460.9716
7162000.02.29 00:00t/p3521.000.97160.97460.9716200.0072410.00
7172000.02.29 00:00sell3531.000.96760.96860.9656
7182000.03.01 00:00t/p3531.000.96560.96860.9656200.0072610.00
7192000.03.01 00:00sell3541.000.96280.96380.9608
7202000.03.02 00:00s/l3541.000.96380.96380.9608-100.0072510.00
7212000.03.02 00:00sell3551.000.96980.97080.9678
7222000.03.03 00:00t/p3551.000.96780.97080.9678200.0072710.00
7232000.03.03 00:00sell3561.000.96340.96440.9614
7242000.03.06 00:00t/p3561.000.96140.96440.9614200.0072910.00
7252000.03.06 00:00sell3571.000.95650.95750.9545
7262000.03.07 00:00s/l3571.000.95750.95750.9545-100.0072810.00
7272000.03.07 00:00sell3581.000.95750.95850.9555
7282000.03.08 00:00t/p3581.000.95550.95850.9555200.0073010.00
7292000.03.08 00:00sell3591.000.95790.95890.9559
7302000.03.09 00:00t/p3591.000.95590.95890.9559200.0073210.00
7312000.03.09 00:00sell3601.000.96120.96220.9592
7322000.03.10 00:00s/l3601.000.96220.96220.9592-100.0073110.00
7332000.03.10 00:00sell3611.000.96680.96780.9648
7342000.03.13 00:00t/p3611.000.96480.96780.9648200.0073310.00
7352000.03.13 00:00sell3621.000.96270.96370.9607
7362000.03.14 00:00s/l3621.000.96370.96370.9607-100.0073210.00
7372000.03.14 00:00sell3631.000.96460.96560.9626
7382000.03.15 00:00t/p3631.000.96260.96560.9626200.0073410.00
7392000.03.15 00:00sell3641.000.96760.96860.9656
7402000.03.16 00:00t/p3641.000.96560.96860.9656200.0073610.00
7412000.03.16 00:00sell3651.000.96540.96640.9634
7422000.03.17 00:00s/l3651.000.96640.96640.9634-100.0073510.00
7432000.03.17 00:00sell3661.000.97140.97240.9694
7442000.03.20 00:00t/p3661.000.96940.97240.9694200.0073710.00
7452000.03.20 00:00sell3671.000.97100.97200.9690
7462000.03.21 00:00t/p3671.000.96900.97200.9690200.0073910.00
7472000.03.21 00:00sell3681.000.97320.97420.9712
7482000.03.22 00:00t/p3681.000.97120.97420.9712200.0074110.00
7492000.03.22 00:00sell3691.000.95880.95980.9568
7502000.03.23 00:00s/l3691.000.95980.95980.9568-100.0074010.00
7512000.03.23 00:00sell3701.000.96060.96160.9586
7522000.03.24 00:00s/l3701.000.96160.96160.9586-100.0073910.00
7532000.03.24 00:00sell3711.000.97150.97250.9695
7542000.03.27 00:00t/p3711.000.96950.97250.9695200.0074110.00
7552000.03.27 00:00sell3721.000.97640.97740.9744
7562000.03.28 00:00t/p3721.000.97440.97740.9744200.0074310.00
7572000.03.28 00:00sell3731.000.96690.96790.9649
7582000.03.29 00:00t/p3731.000.96490.96790.9649200.0074510.00
7592000.03.29 00:00sell3741.000.95920.96020.9572
7602000.03.30 00:00t/p3741.000.95720.96020.9572200.0074710.00
7612000.03.30 00:00sell3751.000.95360.95460.9516
7622000.03.31 00:00t/p3751.000.95160.95460.9516200.0074910.00
7632000.03.31 00:00sell3761.000.96150.96250.9595
7642000.04.03 00:00t/p3761.000.95950.96250.9595200.0075110.00
7652000.04.03 00:00sell3771.000.95680.95780.9548
7662000.04.04 00:00t/p3771.000.95480.95780.9548200.0075310.00
7672000.04.04 00:00sell3781.000.95510.95610.9531
7682000.04.06 00:00s/l3781.000.95610.95610.9531-100.0075210.00
7692000.04.06 00:00sell3791.000.96040.96140.9584
7702000.04.07 00:00t/p3791.000.95840.96140.9584200.0075410.00
7712000.04.07 00:00sell3801.000.95770.95870.9557
7722000.04.10 00:00t/p3801.000.95570.95870.9557200.0075610.00
7732000.04.10 00:00sell3811.000.95370.95470.9517
7742000.04.11 00:00s/l3811.000.95470.95470.9517-100.0075510.00
7752000.04.11 00:00sell3821.000.96200.96300.9600
7762000.04.12 00:00t/p3821.000.96000.96300.9600200.0075710.00
7772000.04.12 00:00sell3831.000.95950.96050.9575
7782000.04.13 00:00t/p3831.000.95750.96050.9575200.0075910.00
7792000.04.13 00:00sell3841.000.95870.95970.9567
7802000.04.14 00:00t/p3841.000.95670.95970.9567200.0076110.00
7812000.04.14 00:00sell3851.000.95300.95400.9510
7822000.04.17 00:00t/p3851.000.95100.95400.9510200.0076310.00
7832000.04.17 00:00sell3861.000.96470.96570.9627
7842000.04.18 00:00t/p3861.000.96270.96570.9627200.0076510.00
7852000.04.18 00:00sell3871.000.94620.94720.9442
7862000.04.19 00:00t/p3871.000.94420.94720.9442200.0076710.00
7872000.04.19 00:00sell3881.000.94550.94650.9435
7882000.04.20 00:00t/p3881.000.94350.94650.9435200.0076910.00
7892000.04.20 00:00sell3891.000.94000.94100.9380
7902000.04.24 00:00t/p3891.000.93800.94100.9380200.0077110.00
7912000.04.24 00:00sell3901.000.94000.94100.9380
7922000.04.25 00:00t/p3901.000.93800.94100.9380200.0077310.00
7932000.04.25 00:00sell3911.000.93910.94010.9371
7942000.04.26 00:00t/p3911.000.93710.94010.9371200.0077510.00
7952000.04.26 00:00sell3921.000.92210.92310.9201
7962000.04.27 00:00t/p3921.000.92010.92310.9201200.0077710.00
7972000.04.27 00:00sell3931.000.92370.92470.9217
7982000.04.28 00:00t/p3931.000.92170.92470.9217200.0077910.00
7992000.04.28 00:00sell3941.000.90920.91020.9072
8002000.05.01 00:00s/l3941.000.91020.91020.9072-100.0077810.00
8012000.05.01 00:00sell3951.000.91130.91230.9093
8022000.05.02 00:00t/p3951.000.90930.91230.9093200.0078010.00
8032000.05.02 00:00sell3961.000.91600.91700.9140
8042000.05.03 00:00t/p3961.000.91400.91700.9140200.0078210.00
8052000.05.03 00:00sell3971.000.90950.91050.9075
8062000.05.04 00:00t/p3971.000.90750.91050.9075200.0078410.00
8072000.05.04 00:00sell3981.000.89510.89610.8931
8082000.05.05 00:00t/p3981.000.89310.89610.8931200.0078610.00
8092000.05.05 00:00sell3991.000.89690.89790.8949
8102000.05.08 00:00t/p3991.000.89490.89790.8949200.0078810.00
8112000.05.08 00:00sell4001.000.89800.89900.8960
8122000.05.09 00:00t/p4001.000.89600.89900.8960200.0079010.00
8132000.05.09 00:00sell4011.000.89730.89830.8953
8142000.05.10 00:00t/p4011.000.89530.89830.8953200.0079210.00
8152000.05.10 00:00sell4021.000.90760.90860.9056
8162000.05.11 00:00t/p4021.000.90560.90860.9056200.0079410.00
8172000.05.11 00:00sell4031.000.90430.90530.9023
8182000.05.12 00:00t/p4031.000.90230.90530.9023200.0079610.00
8192000.05.12 00:00sell4041.000.90230.90330.9003
8202000.05.15 00:00t/p4041.000.90030.90330.9003200.0079810.00
8212000.05.15 00:00sell4051.000.91870.91970.9167
8222000.05.16 00:00t/p4051.000.91670.91970.9167200.0080010.00
8232000.05.16 00:00sell4061.000.90840.90940.9064
8242000.05.17 00:00t/p4061.000.90640.90940.9064200.0080210.00
8252000.05.17 00:00sell4071.000.90090.90190.8989
8262000.05.18 00:00t/p4071.000.89890.90190.8989200.0080410.00
8272000.05.18 00:00sell4081.000.89520.89620.8932
8282000.05.19 00:00t/p4081.000.89320.89620.8932200.0080610.00
8292000.05.19 00:00sell4091.000.89550.89650.8935
8302000.05.22 00:00t/p4091.000.89350.89650.8935200.0080810.00
8312000.05.22 00:00sell4101.000.89780.89880.8958
8322000.05.23 00:00t/p4101.000.89580.89880.8958200.0081010.00
8332000.05.23 00:00sell4111.000.90330.90430.9013
8342000.05.24 00:00s/l4111.000.90430.90430.9013-100.0080910.00
8352000.05.24 00:00sell4121.000.90730.90830.9053
8362000.05.25 00:00t/p4121.000.90530.90830.9053200.0081110.00
8372000.05.25 00:00sell4131.000.90320.90420.9012
8382000.05.26 00:00t/p4131.000.90120.90420.9012200.0081310.00
8392000.05.26 00:00sell4141.000.91250.91350.9105
8402000.05.29 00:00s/l4141.000.91350.91350.9105-100.0081210.00
8412000.05.29 00:00sell4151.000.93110.93210.9291
8422000.05.30 00:00t/p4151.000.92910.93210.9291200.0081410.00
8432000.05.30 00:00sell4161.000.92730.92830.9253
8442000.05.31 00:00t/p4161.000.92530.92830.9253200.0081610.00
8452000.05.31 00:00sell4171.000.92980.93080.9278
8462000.06.01 00:00t/p4171.000.92780.93080.9278200.0081810.00
8472000.06.01 00:00sell4181.000.93630.93730.9343
8482000.06.02 00:00t/p4181.000.93430.93730.9343200.0082010.00
8492000.06.02 00:00sell4191.000.93210.93310.9301
8502000.06.05 00:00t/p4191.000.93010.93310.9301200.0082210.00
8512000.06.05 00:00sell4201.000.94590.94690.9439
8522000.06.06 00:00t/p4201.000.94390.94690.9439200.0082410.00
8532000.06.06 00:00sell4211.000.94660.94760.9446
8542000.06.07 00:00s/l4211.000.94760.94760.9446-100.0082310.00
8552000.06.07 00:00sell4221.000.95480.95580.9528
8562000.06.08 00:00s/l4221.000.95580.95580.9528-100.0082210.00
8572000.06.08 00:00sell4231.000.95940.96040.9574
8582000.06.09 00:00t/p4231.000.95740.96040.9574200.0082410.00
8592000.06.09 00:00sell4241.000.95430.95530.9523
8602000.06.12 00:00t/p4241.000.95230.95530.9523200.0082610.00
8612000.06.12 00:00sell4251.000.95360.95460.9516
8622000.06.13 00:00t/p4251.000.95160.95460.9516200.0082810.00
8632000.06.13 00:00sell4261.000.95360.95460.9516
8642000.06.14 00:00s/l4261.000.95460.95460.9516-100.0082710.00
8652000.06.14 00:00sell4271.000.95910.96010.9571
8662000.06.15 00:00t/p4271.000.95710.96010.9571200.0082910.00
8672000.06.15 00:00sell4281.000.95770.95870.9557
8682000.06.16 00:00t/p4281.000.95570.95870.9557200.0083110.00
8692000.06.16 00:00sell4291.000.95450.95550.9525
8702000.06.19 00:00t/p4291.000.95250.95550.9525200.0083310.00
8712000.06.19 00:00sell4301.000.96430.96530.9623
8722000.06.20 00:00t/p4301.000.96230.96530.9623200.0083510.00
8732000.06.20 00:00sell4311.000.95800.95900.9560
8742000.06.21 00:00t/p4311.000.95600.95900.9560200.0083710.00
8752000.06.21 00:00sell4321.000.95430.95530.9523
8762000.06.22 00:00t/p4321.000.95230.95530.9523200.0083910.00
8772000.06.22 00:00sell4331.000.94520.94620.9432
8782000.06.23 00:00t/p4331.000.94320.94620.9432200.0084110.00
8792000.06.23 00:00sell4341.000.93670.93770.9347
8802000.06.26 00:00t/p4341.000.93470.93770.9347200.0084310.00
8812000.06.26 00:00sell4351.000.93600.93700.9340
8822000.06.27 00:00t/p4351.000.93400.93700.9340200.0084510.00
8832000.06.27 00:00sell4361.000.93900.94000.9370
8842000.06.28 00:00s/l4361.000.94000.94000.9370-100.0084410.00
8852000.06.28 00:00sell4371.000.94580.94680.9438
8862000.06.29 00:00t/p4371.000.94380.94680.9438200.0084610.00
8872000.06.29 00:00sell4381.000.94280.94380.9408
8882000.06.30 00:00s/l4381.000.94380.94380.9408-100.0084510.00
8892000.06.30 00:00sell4391.000.95090.95190.9489
8902000.07.03 00:00s/l4391.000.95190.95190.9489-100.0084410.00
8912000.07.03 00:00sell4401.000.95240.95340.9504
8922000.07.04 00:00t/p4401.000.95040.95340.9504200.0084610.00
8932000.07.04 00:00sell4411.000.95100.95200.9490
8942000.07.05 00:00t/p4411.000.94900.95200.9490200.0084810.00
8952000.07.05 00:00sell4421.000.95130.95230.9493
8962000.07.06 00:00s/l4421.000.95230.95230.9493-100.0084710.00
8972000.07.06 00:00sell4431.000.95300.95400.9510
8982000.07.07 00:00t/p4431.000.95100.95400.9510200.0084910.00
8992000.07.07 00:00sell4441.000.95060.95160.9486
9002000.07.10 00:00t/p4441.000.94860.95160.9486200.0085110.00
9012000.07.10 00:00sell4451.000.94820.94920.9462
9022000.07.11 00:00s/l4451.000.94920.94920.9462-100.0085010.00
9032000.07.11 00:00sell4461.000.95450.95550.9525
9042000.07.12 00:00t/p4461.000.95250.95550.9525200.0085210.00
9052000.07.12 00:00sell4471.000.95180.95280.9498
9062000.07.13 00:00t/p4471.000.94980.95280.9498200.0085410.00
9072000.07.13 00:00sell4481.000.94140.94240.9394
9082000.07.14 00:00t/p4481.000.93940.94240.9394200.0085610.00
9092000.07.14 00:00sell4491.000.93690.93790.9349
9102000.07.17 00:00t/p4491.000.93490.93790.9349200.0085810.00
9112000.07.17 00:00sell4501.000.93810.93910.9361
9122000.07.18 00:00t/p4501.000.93610.93910.9361200.0086010.00
9132000.07.18 00:00sell4511.000.93630.93730.9343
9142000.07.19 00:00t/p4511.000.93430.93730.9343200.0086210.00
9152000.07.19 00:00sell4521.000.92480.92580.9228
9162000.07.20 00:00t/p4521.000.92280.92580.9228200.0086410.00
9172000.07.20 00:00sell4531.000.92420.92520.9222
9182000.07.21 00:00t/p4531.000.92220.92520.9222200.0086610.00
9192000.07.21 00:00sell4541.000.93320.93420.9312
9202000.07.24 00:00t/p4541.000.93120.93420.9312200.0086810.00
9212000.07.24 00:00sell4551.000.93610.93710.9341
9222000.07.25 00:00t/p4551.000.93410.93710.9341200.0087010.00
9232000.07.25 00:00sell4561.000.93340.93440.9314
9242000.07.26 00:00s/l4561.000.93440.93440.9314-100.0086910.00
9252000.07.26 00:00sell4571.000.93790.93890.9359
9262000.07.27 00:00s/l4571.000.93890.93890.9359-100.0086810.00
9272000.07.27 00:00sell4581.000.94340.94440.9414
9282000.07.28 00:00t/p4581.000.94140.94440.9414200.0087010.00
9292000.07.28 00:00sell4591.000.93160.93260.9296
9302000.07.31 00:00t/p4591.000.92960.93260.9296200.0087210.00
9312000.07.31 00:00sell4601.000.92360.92460.9216
9322000.08.01 00:00s/l4601.000.92460.92460.9216-100.0087110.00
9332000.08.01 00:00sell4611.000.92650.92750.9245
9342000.08.02 00:00t/p4611.000.92450.92750.9245200.0087310.00
9352000.08.02 00:00sell4621.000.91450.91550.9125
9362000.08.03 00:00t/p4621.000.91250.91550.9125200.0087510.00
9372000.08.03 00:00sell4631.000.91360.91460.9116
9382000.08.04 00:00t/p4631.000.91160.91460.9116200.0087710.00
9392000.08.04 00:00sell4641.000.90640.90740.9044
9402000.08.07 00:00t/p4641.000.90440.90740.9044200.0087910.00
9412000.08.07 00:00sell4651.000.90710.90810.9051
9422000.08.08 00:00s/l4651.000.90810.90810.9051-100.0087810.00
9432000.08.08 00:00sell4661.000.90740.90840.9054
9442000.08.09 00:00t/p4661.000.90540.90840.9054200.0088010.00
9452000.08.09 00:00sell4671.000.90240.90340.9004
9462000.08.10 00:00t/p4671.000.90040.90340.9004200.0088210.00
9472000.08.10 00:00sell4681.000.90070.90170.8987
9482000.08.11 00:00s/l4681.000.90170.90170.8987-100.0088110.00
9492000.08.11 00:00sell4691.000.90770.90870.9057
9502000.08.14 00:00t/p4691.000.90570.90870.9057200.0088310.00
9512000.08.14 00:00sell4701.000.90370.90470.9017
9522000.08.15 00:00t/p4701.000.90170.90470.9017200.0088510.00
9532000.08.15 00:00sell4711.000.90560.90660.9036
9542000.08.16 00:00s/l4711.000.90660.90660.9036-100.0088410.00
9552000.08.16 00:00sell4721.000.91250.91350.9105
9562000.08.17 00:00t/p4721.000.91050.91350.9105200.0088610.00
9572000.08.17 00:00sell4731.000.91600.91700.9140
9582000.08.18 00:00t/p4731.000.91400.91700.9140200.0088810.00
9592000.08.18 00:00sell4741.000.91610.91710.9141
9602000.08.21 00:00t/p4741.000.91410.91710.9141200.0089010.00
9612000.08.21 00:00sell4751.000.90680.90780.9048
9622000.08.22 00:00t/p4751.000.90480.90780.9048200.0089210.00
9632000.08.22 00:00sell4761.000.90210.90310.9001
9642000.08.23 00:00t/p4761.000.90010.90310.9001200.0089410.00
9652000.08.23 00:00sell4771.000.89690.89790.8949
9662000.08.24 00:00t/p4771.000.89490.89790.8949200.0089610.00
9672000.08.24 00:00sell4781.000.90240.90340.9004
9682000.08.25 00:00t/p4781.000.90040.90340.9004200.0089810.00
9692000.08.25 00:00sell4791.000.90190.90290.8999
9702000.08.28 00:00t/p4791.000.89990.90290.8999200.0090010.00
9712000.08.28 00:00sell4801.000.90220.90320.9002
9722000.08.29 00:00t/p4801.000.90020.90320.9002200.0090210.00
9732000.08.29 00:00sell4811.000.89980.90080.8978
9742000.08.30 00:00t/p4811.000.89780.90080.8978200.0090410.00
9752000.08.30 00:00sell4821.000.89240.89340.8904
9762000.08.31 00:00t/p4821.000.89040.89340.8904200.0090610.00
9772000.08.31 00:00sell4831.000.89500.89600.8930
9782000.09.01 00:00t/p4831.000.89300.89600.8930200.0090810.00
9792000.09.01 00:00sell4841.000.88850.88950.8865
9802000.09.04 00:00s/l4841.000.88950.88950.8865-100.0090710.00
9812000.09.04 00:00sell4851.000.90000.90100.8980
9822000.09.05 00:00t/p4851.000.89800.90100.8980200.0090910.00
9832000.09.05 00:00sell4861.000.89750.89850.8955
9842000.09.06 00:00t/p4861.000.89550.89850.8955200.0091110.00
9852000.09.06 00:00sell4871.000.88950.89050.8875
9862000.09.07 00:00t/p4871.000.88750.89050.8875200.0091310.00
9872000.09.07 00:00sell4881.000.87130.87230.8693
9882000.09.08 00:00t/p4881.000.86930.87230.8693200.0091510.00
9892000.09.08 00:00sell4891.000.87210.87310.8701
9902000.09.11 00:00t/p4891.000.87010.87310.8701200.0091710.00
9912000.09.11 00:00sell4901.000.86390.86490.8619
9922000.09.12 00:00t/p4901.000.86190.86490.8619200.0091910.00
9932000.09.12 00:00sell4911.000.85770.85870.8557
9942000.09.13 00:00t/p4911.000.85570.85870.8557200.0092110.00
9952000.09.13 00:00sell4921.000.86290.86390.8609
9962000.09.14 00:00t/p4921.000.86090.86390.8609200.0092310.00
9972000.09.14 00:00sell4931.000.85970.86070.8577
9982000.09.15 00:00t/p4931.000.85770.86070.8577200.0092510.00
9992000.09.15 00:00sell4941.000.86360.86460.8616
10002000.09.18 00:00t/p4941.000.86160.86460.8616200.0092710.00
10012000.09.18 00:00sell4951.000.85280.85380.8508
10022000.09.19 00:00s/l4951.000.85380.85380.8508-100.0092610.00
10032000.09.19 00:00sell4961.000.85460.85560.8526
10042000.09.20 00:00t/p4961.000.85260.85560.8526200.0092810.00
10052000.09.20 00:00sell4971.000.85130.85230.8493
10062000.09.21 00:00t/p4971.000.84930.85230.8493200.0093010.00
10072000.09.21 00:00sell4981.000.84880.84980.8468
10082000.09.22 00:00t/p4981.000.84680.84980.8468200.0093210.00
10092000.09.22 00:00sell4991.000.86050.86150.8585
10102000.09.25 00:00t/p4991.000.85850.86150.8585200.0093410.00
10112000.09.25 00:00sell5001.000.87950.88050.8775
10122000.09.26 00:00t/p5001.000.87750.88050.8775200.0093610.00
10132000.09.26 00:00sell5011.000.87430.87530.8723
10142000.09.27 00:00s/l5011.000.87530.87530.8723-100.0093510.00
10152000.09.27 00:00sell5021.000.88280.88380.8808
10162000.09.28 00:00t/p5021.000.88080.88380.8808200.0093710.00
10172000.09.28 00:00sell5031.000.88320.88420.8812
10182000.09.29 00:00t/p5031.000.88120.88420.8812200.0093910.00
10192000.09.29 00:00sell5041.000.87960.88060.8776
10202000.10.02 00:00t/p5041.000.87760.88060.8776200.0094110.00
10212000.10.02 00:00sell5051.000.88380.88480.8818
10222000.10.03 00:00t/p5051.000.88180.88480.8818200.0094310.00
10232000.10.03 00:00sell5061.000.87650.87750.8745
10242000.10.04 00:00t/p5061.000.87450.87750.8745200.0094510.00
10252000.10.04 00:00sell5071.000.87580.87680.8738
10262000.10.05 00:00t/p5071.000.87380.87680.8738200.0094710.00
10272000.10.05 00:00sell5081.000.87400.87500.8720
10282000.10.06 00:00t/p5081.000.87200.87500.8720200.0094910.00
10292000.10.06 00:00sell5091.000.86910.87010.8671
10302000.10.09 00:00t/p5091.000.86710.87010.8671200.0095110.00
10312000.10.09 00:00sell5101.000.86830.86930.8663
10322000.10.10 00:00s/l5101.000.86930.86930.8663-100.0095010.00
10332000.10.10 00:00sell5111.000.86750.86850.8655
10342000.10.11 00:00s/l5111.000.86850.86850.8655-100.0094910.00
10352000.10.11 00:00sell5121.000.87110.87210.8691
10362000.10.12 00:00t/p5121.000.86910.87210.8691200.0095110.00
10372000.10.12 00:00sell5131.000.86450.86550.8625
10382000.10.13 00:00t/p5131.000.86250.86550.8625200.0095310.00
10392000.10.13 00:00sell5141.000.86200.86300.8600
10402000.10.16 00:00t/p5141.000.86000.86300.8600200.0095510.00
10412000.10.16 00:00sell5151.000.85550.85650.8535
10422000.10.17 00:00t/p5151.000.85350.85650.8535200.0095710.00
10432000.10.17 00:00sell5161.000.85000.85100.8480
10442000.10.18 00:00t/p5161.000.84800.85100.8480200.0095910.00
10452000.10.18 00:00sell5171.000.85350.85450.8515
10462000.10.19 00:00t/p5171.000.85150.85450.8515200.0096110.00
10472000.10.19 00:00sell5181.000.83840.83940.8364
10482000.10.20 00:00s/l5181.000.83940.83940.8364-100.0096010.00
10492000.10.20 00:00sell5191.000.84270.84370.8407
10502000.10.23 00:00t/p5191.000.84070.84370.8407200.0096210.00
10512000.10.23 00:00sell5201.000.84110.84210.8391
10522000.10.24 00:00t/p5201.000.83910.84210.8391200.0096410.00
10532000.10.24 00:00sell5211.000.83490.83590.8329
10542000.10.25 00:00s/l5211.000.83590.83590.8329-100.0096310.00
10552000.10.25 00:00sell5221.000.83560.83660.8336
10562000.10.26 00:00t/p5221.000.83360.83660.8336200.0096510.00
10572000.10.26 00:00sell5231.000.82660.82760.8246
10582000.10.27 00:00t/p5231.000.82460.82760.8246200.0096710.00
10592000.10.27 00:00sell5241.000.83010.83110.8281
10602000.10.30 00:00s/l5241.000.83110.83110.8281-100.0096610.00
10612000.10.30 00:00sell5251.000.84110.84210.8391
10622000.10.31 00:00t/p5251.000.83910.84210.8391200.0096810.00
10632000.10.31 00:00sell5261.000.83970.84070.8377
10642000.11.01 00:00s/l5261.000.84070.84070.8377-100.0096710.00
10652000.11.01 00:00sell5271.000.84810.84910.8461
10662000.11.02 00:00s/l5271.000.84910.84910.8461-100.0096610.00
10672000.11.02 00:00sell5281.000.86010.86110.8581
10682000.11.03 00:00t/p5281.000.85810.86110.8581200.0096810.00
10692000.11.03 00:00sell5291.000.85730.85830.8553
10702000.11.06 00:00s/l5291.000.85830.85830.8553-100.0096710.00
10712000.11.06 00:00sell5301.000.86600.86700.8640
10722000.11.07 00:00t/p5301.000.86400.86700.8640200.0096910.00
10732000.11.07 00:00sell5311.000.86330.86430.8613
10742000.11.08 00:00t/p5311.000.86130.86430.8613200.0097110.00
10752000.11.08 00:00sell5321.000.85980.86080.8578
10762000.11.09 00:00t/p5321.000.85780.86080.8578200.0097310.00
10772000.11.09 00:00sell5331.000.85480.85580.8528
10782000.11.10 00:00t/p5331.000.85280.85580.8528200.0097510.00
10792000.11.10 00:00sell5341.000.86600.86700.8640
10802000.11.13 00:00t/p5341.000.86400.86700.8640200.0097710.00
10812000.11.13 00:00sell5351.000.86190.86290.8599
10822000.11.14 00:00t/p5351.000.85990.86290.8599200.0097910.00
10832000.11.14 00:00sell5361.000.85730.85830.8553
10842000.11.15 00:00t/p5361.000.85530.85830.8553200.0098110.00
10852000.11.15 00:00sell5371.000.85730.85830.8553
10862000.11.16 00:00t/p5371.000.85530.85830.8553200.0098310.00
10872000.11.16 00:00sell5381.000.85720.85820.8552
10882000.11.17 00:00t/p5381.000.85520.85820.8552200.0098510.00
10892000.11.17 00:00sell5391.000.85340.85440.8514
10902000.11.20 00:00t/p5391.000.85140.85440.8514200.0098710.00
10912000.11.20 00:00sell5401.000.84860.84960.8466
10922000.11.21 00:00t/p5401.000.84660.84960.8466200.0098910.00
10932000.11.21 00:00sell5411.000.85010.85110.8481
10942000.11.22 00:00t/p5411.000.84810.85110.8481200.0099110.00
10952000.11.22 00:00sell5421.000.84350.84450.8415
10962000.11.23 00:00t/p5421.000.84150.84450.8415200.0099310.00
10972000.11.23 00:00sell5431.000.84400.84500.8420
10982000.11.24 00:00t/p5431.000.84200.84500.8420200.0099510.00
10992000.11.24 00:00sell5441.000.83900.84000.8370
11002000.11.27 00:00s/l5441.000.84000.84000.8370-100.0099410.00
11012000.11.27 00:00sell5451.000.83920.84020.8372
11022000.11.28 00:00s/l5451.000.84020.84020.8372-100.0099310.00
11032000.11.28 00:00sell5461.000.85270.85370.8507
11042000.11.29 00:00t/p5461.000.85070.85370.8507200.0099510.00
11052000.11.29 00:00sell5471.000.85580.85680.8538
11062000.11.30 00:00s/l5471.000.85680.85680.8538-100.0099410.00
11072000.11.30 00:00sell5481.000.85800.85900.8560
11082000.12.01 00:00s/l5481.000.85900.85900.8560-100.0099310.00
11092000.12.01 00:00sell5491.000.87190.87290.8699
11102000.12.04 00:00s/l5491.000.87290.87290.8699-100.0099210.00
11112000.12.04 00:00sell5501.000.87850.87950.8765
11122000.12.05 00:00t/p5501.000.87650.87950.8765200.0099410.00
11132000.12.05 00:00sell5511.000.88430.88530.8823
11142000.12.06 00:00t/p5511.000.88230.88530.8823200.0099610.00
11152000.12.06 00:00sell5521.000.87970.88070.8777
11162000.12.07 00:00t/p5521.000.87770.88070.8777200.0099810.00
11172000.12.07 00:00sell5531.000.89130.89230.8893
11182000.12.08 00:00t/p5531.000.88930.89230.8893200.00100010.00
11192000.12.08 00:00sell5541.000.88840.88940.8864
11202000.12.11 00:00t/p5541.000.88640.88940.8864200.00100210.00
11212000.12.11 00:00sell5551.000.88110.88210.8791
11222000.12.12 00:00t/p5551.000.87910.88210.8791200.00100410.00
11232000.12.12 00:00sell5561.000.87820.87920.8762
11242000.12.13 00:00t/p5561.000.87620.87920.8762200.00100610.00
11252000.12.13 00:00sell5571.000.87990.88090.8779
11262000.12.14 00:00t/p5571.000.87790.88090.8779200.00100810.00
11272000.12.14 00:00sell5581.000.87630.87730.8743
11282000.12.15 00:00s/l5581.000.87730.87730.8743-100.00100710.00
11292000.12.15 00:00sell5591.000.89250.89350.8905
11302000.12.18 00:00t/p5591.000.89050.89350.8905200.00100910.00
11312000.12.18 00:00sell5601.000.89440.89540.8924
11322000.12.19 00:00t/p5601.000.89240.89540.8924200.00101110.00
11332000.12.19 00:00sell5611.000.89560.89660.8936
11342000.12.20 00:00t/p5611.000.89360.89660.8936200.00101310.00
11352000.12.20 00:00sell5621.000.89500.89600.8930
11362000.12.21 00:00s/l5621.000.89600.89600.8930-100.00101210.00
11372000.12.21 00:00sell5631.000.90860.90960.9066
11382000.12.22 00:00t/p5631.000.90660.90960.9066200.00101410.00
11392000.12.22 00:00sell5641.000.91580.91680.9138
11402000.12.25 00:00s/l5641.000.91680.91680.9138-100.00101310.00
11412000.12.25 00:00sell5651.000.92250.92350.9205
11422000.12.26 00:00t/p5651.000.92050.92350.9205200.00101510.00
11432000.12.26 00:00sell5661.000.92560.92660.9236
11442000.12.27 00:00t/p5661.000.92360.92660.9236200.00101710.00
11452000.12.27 00:00sell5671.000.93060.93160.9286
11462000.12.28 00:00t/p5671.000.92860.93160.9286200.00101910.00
11472000.12.28 00:00sell5681.000.93060.93160.9286
11482000.12.29 00:00t/p5681.000.92860.93160.9286200.00102110.00
11492000.12.29 00:00sell5691.000.92910.93010.9271
11502001.01.01 00:00s/l5691.000.93010.93010.9271-100.00102010.00
11512001.01.01 00:00sell5701.000.94240.94340.9404
11522001.01.03 00:00t/p5701.000.94040.94340.9404200.00102210.00
11532001.01.03 00:00sell5711.000.95060.95160.9486
11542001.01.04 00:00t/p5711.000.94860.95160.9486200.00102410.00
11552001.01.04 00:00sell5721.000.92740.92840.9254
11562001.01.05 00:00s/l5721.000.92840.92840.9254-100.00102310.00
11572001.01.05 00:00sell5731.000.95060.95160.9486
11582001.01.08 00:00t/p5731.000.94860.95160.9486200.00102510.00
11592001.01.08 00:00sell5741.000.95820.95920.9562
11602001.01.09 00:00t/p5741.000.95620.95920.9562200.00102710.00
11612001.01.09 00:00sell5751.000.94720.94820.9452
11622001.01.10 00:00t/p5751.000.94520.94820.9452200.00102910.00
11632001.01.10 00:00sell5761.000.94350.94450.9415
11642001.01.11 00:00t/p5761.000.94150.94450.9415200.00103110.00
11652001.01.11 00:00sell5771.000.93710.93810.9351
11662001.01.12 00:00s/l5771.000.93810.93810.9351-100.00103010.00
11672001.01.12 00:00sell5781.000.95220.95320.9502
11682001.01.15 00:00t/p5781.000.95020.95320.9502200.00103210.00
11692001.01.15 00:00sell5791.000.95220.95320.9502
11702001.01.16 00:00t/p5791.000.95020.95320.9502200.00103410.00
11712001.01.16 00:00sell5801.000.94150.94250.9395
11722001.01.17 00:00t/p5801.000.93950.94250.9395200.00103610.00
11732001.01.17 00:00sell5811.000.94220.94320.9402
11742001.01.18 00:00t/p5811.000.94020.94320.9402200.00103810.00
11752001.01.18 00:00sell5821.000.93580.93680.9338
11762001.01.19 00:00s/l5821.000.93680.93680.9338-100.00103710.00
11772001.01.19 00:00sell5831.000.94250.94350.9405
11782001.01.22 00:00t/p5831.000.94050.94350.9405200.00103910.00
11792001.01.22 00:00sell5841.000.93450.93550.9325
11802001.01.23 00:00t/p5841.000.93250.93550.9325200.00104110.00
11812001.01.23 00:00sell5851.000.93840.93940.9364
11822001.01.24 00:00t/p5851.000.93640.93940.9364200.00104310.00
11832001.01.24 00:00sell5861.000.93450.93550.9325
11842001.01.25 00:00t/p5861.000.93250.93550.9325200.00104510.00
11852001.01.25 00:00sell5871.000.92380.92480.9218
11862001.01.26 00:00t/p5871.000.92180.92480.9218200.00104710.00
11872001.01.26 00:00sell5881.000.92460.92560.9226
11882001.01.29 00:00t/p5881.000.92260.92560.9226200.00104910.00
11892001.01.29 00:00sell5891.000.92350.92450.9215
11902001.01.30 00:00t/p5891.000.92150.92450.9215200.00105110.00
11912001.01.30 00:00sell5901.000.91700.91800.9150
11922001.01.31 00:00t/p5901.000.91500.91800.9150200.00105310.00
11932001.01.31 00:00sell5911.000.92630.92730.9243
11942001.02.01 00:00s/l5911.000.92730.92730.9243-100.00105210.00
11952001.02.01 00:00sell5921.000.93750.93850.9355
11962001.02.02 00:00s/l5921.000.93850.93850.9355-100.00105110.00
11972001.02.02 00:00sell5931.000.93710.93810.9351
11982001.02.05 00:00t/p5931.000.93510.93810.9351200.00105310.00
11992001.02.05 00:00sell5941.000.93510.93610.9331
12002001.02.06 00:00s/l5941.000.93610.93610.9331-100.00105210.00
12012001.02.06 00:00sell5951.000.93790.93890.9359
12022001.02.07 00:00t/p5951.000.93590.93890.9359200.00105410.00
12032001.02.07 00:00sell5961.000.93050.93150.9285
12042001.02.08 00:00t/p5961.000.92850.93150.9285200.00105610.00
12052001.02.08 00:00sell5971.000.92840.92940.9264
12062001.02.09 00:00t/p5971.000.92640.92940.9264200.00105810.00
12072001.02.09 00:00sell5981.000.91850.91950.9165
12082001.02.12 00:00t/p5981.000.91650.91950.9165200.00106010.00
12092001.02.12 00:00sell5991.000.92530.92630.9233
12102001.02.13 00:00s/l5991.000.92630.92630.9233-100.00105910.00
12112001.02.13 00:00sell6001.000.93200.93300.9300
12122001.02.14 00:00t/p6001.000.93000.93300.9300200.00106110.00
12132001.02.14 00:00sell6011.000.92020.92120.9182
12142001.02.15 00:00t/p6011.000.91820.92120.9182200.00106310.00
12152001.02.15 00:00sell6021.000.91800.91900.9160
12162001.02.16 00:00t/p6021.000.91600.91900.9160200.00106510.00
12172001.02.16 00:00sell6031.000.90490.90590.9029
12182001.02.19 00:00s/l6031.000.90590.90590.9029-100.00106410.00
12192001.02.19 00:00sell6041.000.91290.91390.9109
12202001.02.20 00:00s/l6041.000.91390.91390.9109-100.00106310.00
12212001.02.20 00:00sell6051.000.92070.92170.9187
12222001.02.21 00:00t/p6051.000.91870.92170.9187200.00106510.00
12232001.02.21 00:00sell6061.000.91060.91160.9086
12242001.02.22 00:00t/p6061.000.90860.91160.9086200.00106710.00
12252001.02.22 00:00sell6071.000.90960.91060.9076
12262001.02.23 00:00t/p6071.000.90760.91060.9076200.00106910.00
12272001.02.23 00:00sell6081.000.90260.90360.9006
12282001.02.26 00:00s/l6081.000.90360.90360.9006-100.00106810.00
12292001.02.26 00:00sell6091.000.91720.91820.9152
12302001.02.27 00:00t/p6091.000.91520.91820.9152200.00107010.00
12312001.02.27 00:00sell6101.000.90980.91080.9078
12322001.02.28 00:00s/l6101.000.91080.91080.9078-100.00106910.00
12332001.02.28 00:00sell6111.000.91840.91940.9164
12342001.03.01 00:00t/p6111.000.91640.91940.9164200.00107110.00
12352001.03.01 00:00sell6121.000.92290.92390.9209
12362001.03.02 00:00s/l6121.000.92390.92390.9209-100.00107010.00
12372001.03.02 00:00sell6131.000.93060.93160.9286
12382001.03.05 00:00s/l6131.000.93160.93160.9286-100.00106910.00
12392001.03.05 00:00sell6141.000.93610.93710.9341
12402001.03.06 00:00t/p6141.000.93410.93710.9341200.00107110.00
12412001.03.06 00:00sell6151.000.92590.92690.9239
12422001.03.07 00:00s/l6151.000.92690.92690.9239-100.00107010.00
12432001.03.07 00:00sell6161.000.93390.93490.9319
12442001.03.08 00:00t/p6161.000.93190.93490.9319200.00107210.00
12452001.03.08 00:00sell6171.000.92860.92960.9266
12462001.03.09 00:00s/l6171.000.92960.92960.9266-100.00107110.00
12472001.03.09 00:00sell6181.000.93200.93300.9300
12482001.03.12 00:00t/p6181.000.93000.93300.9300200.00107310.00
12492001.03.12 00:00sell6191.000.93160.93260.9296
12502001.03.13 00:00t/p6191.000.92960.93260.9296200.00107510.00
12512001.03.13 00:00sell6201.000.92930.93030.9273
12522001.03.14 00:00t/p6201.000.92730.93030.9273200.00107710.00
12532001.03.14 00:00sell6211.000.91460.91560.9126
12542001.03.15 00:00t/p6211.000.91260.91560.9126200.00107910.00
12552001.03.15 00:00sell6221.000.91140.91240.9094
12562001.03.16 00:00t/p6221.000.90940.91240.9094200.00108110.00
12572001.03.16 00:00sell6231.000.89780.89880.8958
12582001.03.19 00:00t/p6231.000.89580.89880.8958200.00108310.00
12592001.03.19 00:00sell6241.000.89670.89770.8947
12602001.03.20 00:00t/p6241.000.89470.89770.8947200.00108510.00
12612001.03.20 00:00sell6251.000.89900.90000.8970
12622001.03.21 00:00s/l6251.000.90000.90000.8970-100.00108410.00
12632001.03.21 00:00sell6261.000.91080.91180.9088
12642001.03.22 00:00t/p6261.000.90880.91180.9088200.00108610.00
12652001.03.22 00:00sell6271.000.89600.89700.8940
12662001.03.23 00:00t/p6271.000.89400.89700.8940200.00108810.00
12672001.03.23 00:00sell6281.000.88820.88920.8862
12682001.03.26 00:00t/p6281.000.88620.88920.8862200.00109010.00
12692001.03.26 00:00sell6291.000.88940.89040.8874
12702001.03.27 00:00s/l6291.000.89040.89040.8874-100.00108910.00
12712001.03.27 00:00sell6301.000.89660.89760.8946
12722001.03.28 00:00t/p6301.000.89460.89760.8946200.00109110.00
12732001.03.28 00:00sell6311.000.89300.89400.8910
12742001.03.29 00:00t/p6311.000.89100.89400.8910200.00109310.00
12752001.03.29 00:00sell6321.000.88660.88760.8846
12762001.03.30 00:00t/p6321.000.88460.88760.8846200.00109510.00
12772001.03.30 00:00sell6331.000.88220.88320.8802
12782001.04.02 00:00t/p6331.000.88020.88320.8802200.00109710.00
12792001.04.02 00:00sell6341.000.87400.87500.8720
12802001.04.03 00:00s/l6341.000.87500.87500.8720-100.00109610.00
12812001.04.03 00:00sell6351.000.87940.88040.8774
12822001.04.04 00:00s/l6351.000.88040.88040.8774-100.00109510.00
12832001.04.04 00:00sell6361.000.89730.89830.8953
12842001.04.05 00:00t/p6361.000.89530.89830.8953200.00109710.00
12852001.04.05 00:00sell6371.000.90090.90190.8989
12862001.04.06 00:00t/p6371.000.89890.90190.8989200.00109910.00
12872001.04.06 00:00sell6381.000.89660.89760.8946
12882001.04.09 00:00t/p6381.000.89460.89760.8946200.00110110.00
12892001.04.09 00:00sell6391.000.90330.90430.9013
12902001.04.10 00:00t/p6391.000.90130.90430.9013200.00110310.00
12912001.04.10 00:00sell6401.000.89620.89720.8942
12922001.04.11 00:00t/p6401.000.89420.89720.8942200.00110510.00
12932001.04.11 00:00sell6411.000.88860.88960.8866
12942001.04.12 00:00t/p6411.000.88660.88960.8866200.00110710.00
12952001.04.12 00:00sell6421.000.88780.88880.8858
12962001.04.13 00:00t/p6421.000.88580.88880.8858200.00110910.00
12972001.04.13 00:00sell6431.000.89240.89340.8904
12982001.04.16 00:00t/p6431.000.89040.89340.8904200.00111110.00
12992001.04.16 00:00sell6441.000.88840.88940.8864
13002001.04.17 00:00t/p6441.000.88640.88940.8864200.00111310.00
13012001.04.17 00:00sell6451.000.88870.88970.8867
13022001.04.18 00:00t/p6451.000.88670.88970.8867200.00111510.00
13032001.04.18 00:00sell6461.000.88300.88400.8810
13042001.04.19 00:00t/p6461.000.88100.88400.8810200.00111710.00
13052001.04.19 00:00sell6471.000.88330.88430.8813
13062001.04.20 00:00t/p6471.000.88130.88430.8813200.00111910.00
13072001.04.20 00:00sell6481.000.89710.89810.8951
13082001.04.23 00:00t/p6481.000.89510.89810.8951200.00112110.00
13092001.04.23 00:00sell6491.000.90130.90230.8993
13102001.04.24 00:00t/p6491.000.89930.90230.8993200.00112310.00
13112001.04.24 00:00sell6501.000.89700.89800.8950
13122001.04.25 00:00t/p6501.000.89500.89800.8950200.00112510.00
13132001.04.25 00:00sell6511.000.89330.89430.8913
13142001.04.26 00:00t/p6511.000.89130.89430.8913200.00112710.00
13152001.04.26 00:00sell6521.000.89780.89880.8958
13162001.04.27 00:00t/p6521.000.89580.89880.8958200.00112910.00
13172001.04.27 00:00sell6531.000.90270.90370.9007
13182001.04.30 00:00t/p6531.000.90070.90370.9007200.00113110.00
13192001.04.30 00:00sell6541.000.89120.89220.8892
13202001.05.01 00:00t/p6541.000.88920.89220.8892200.00113310.00
13212001.05.01 00:00sell6551.000.88910.89010.8871
13222001.05.02 00:00t/p6551.000.88710.89010.8871200.00113510.00
13232001.05.02 00:00sell6561.000.89340.89440.8914
13242001.05.03 00:00t/p6561.000.89140.89440.8914200.00113710.00
13252001.05.03 00:00sell6571.000.89330.89430.8913
13262001.05.04 00:00t/p6571.000.89130.89430.8913200.00113910.00
13272001.05.04 00:00sell6581.000.88940.89040.8874
13282001.05.07 00:00s/l6581.000.89040.89040.8874-100.00113810.00
13292001.05.07 00:00sell6591.000.89240.89340.8904
13302001.05.08 00:00t/p6591.000.89040.89340.8904200.00114010.00
13312001.05.08 00:00sell6601.000.89030.89130.8883
13322001.05.09 00:00t/p6601.000.88830.89130.8883200.00114210.00
13332001.05.09 00:00sell6611.000.88480.88580.8828
13342001.05.10 00:00t/p6611.000.88280.88580.8828200.00114410.00
13352001.05.10 00:00sell6621.000.88580.88680.8838
13362001.05.11 00:00t/p6621.000.88380.88680.8838200.00114610.00
13372001.05.11 00:00sell6631.000.88120.88220.8792
13382001.05.14 00:00t/p6631.000.87920.88220.8792200.00114810.00
13392001.05.14 00:00sell6641.000.87550.87650.8735
13402001.05.15 00:00t/p6641.000.87350.87650.8735200.00115010.00
13412001.05.15 00:00sell6651.000.87350.87450.8715
13422001.05.16 00:00s/l6651.000.87450.87450.8715-100.00114910.00
13432001.05.16 00:00sell6661.000.87750.87850.8755
13442001.05.17 00:00t/p6661.000.87550.87850.8755200.00115110.00
13452001.05.17 00:00sell6671.000.88290.88390.8809
13462001.05.18 00:00t/p6671.000.88090.88390.8809200.00115310.00
13472001.05.18 00:00sell6681.000.88250.88350.8805
13482001.05.21 00:00t/p6681.000.88050.88350.8805200.00115510.00
13492001.05.21 00:00sell6691.000.87970.88070.8777
13502001.05.22 00:00t/p6691.000.87770.88070.8777200.00115710.00
13512001.05.22 00:00sell6701.000.87630.87730.8743
13522001.05.23 00:00t/p6701.000.87430.87730.8743200.00115910.00
13532001.05.23 00:00sell6711.000.86520.86620.8632
13542001.05.24 00:00t/p6711.000.86320.86620.8632200.00116110.00
13552001.05.24 00:00sell6721.000.85540.85640.8534
13562001.05.25 00:00t/p6721.000.85340.85640.8534200.00116310.00
13572001.05.25 00:00sell6731.000.85710.85810.8551
13582001.05.28 00:00t/p6731.000.85510.85810.8551200.00116510.00
13592001.05.28 00:00sell6741.000.86000.86100.8580
13602001.05.29 00:00t/p6741.000.85800.86100.8580200.00116710.00
13612001.05.29 00:00sell6751.000.86010.86110.8581
13622001.05.30 00:00t/p6751.000.85810.86110.8581200.00116910.00
13632001.05.30 00:00sell6761.000.85560.85660.8536
13642001.05.31 00:00t/p6761.000.85360.85660.8536200.00117110.00
13652001.05.31 00:00sell6771.000.85500.85600.8530
13662001.06.01 00:00t/p6771.000.85300.85600.8530200.00117310.00
13672001.06.01 00:00sell6781.000.84500.84600.8430
13682001.06.04 00:00s/l6781.000.84600.84600.8430-100.00117210.00
13692001.06.04 00:00sell6791.000.84660.84760.8446
13702001.06.05 00:00t/p6791.000.84460.84760.8446200.00117410.00
13712001.06.05 00:00sell6801.000.84630.84730.8443
13722001.06.06 00:00t/p6801.000.84430.84730.8443200.00117610.00
13732001.06.06 00:00sell6811.000.85430.85530.8523
13742001.06.07 00:00t/p6811.000.85230.85530.8523200.00117810.00
13752001.06.07 00:00sell6821.000.84630.84730.8443
13762001.06.08 00:00s/l6821.000.84730.84730.8443-100.00117710.00
13772001.06.08 00:00sell6831.000.85130.85230.8493
13782001.06.11 00:00t/p6831.000.84930.85230.8493200.00117910.00
13792001.06.11 00:00sell6841.000.84980.85080.8478
13802001.06.12 00:00t/p6841.000.84780.85080.8478200.00118110.00
13812001.06.12 00:00sell6851.000.84400.84500.8420
13822001.06.13 00:00t/p6851.000.84200.84500.8420200.00118310.00
13832001.06.13 00:00sell6861.000.85300.85400.8510
13842001.06.14 00:00t/p6861.000.85100.85400.8510200.00118510.00
13852001.06.14 00:00sell6871.000.85450.85550.8525
13862001.06.15 00:00t/p6871.000.85250.85550.8525200.00118710.00
13872001.06.15 00:00sell6881.000.86260.86360.8606
13882001.06.18 00:00t/p6881.000.86060.86360.8606200.00118910.00
13892001.06.18 00:00sell6891.000.86270.86370.8607
13902001.06.19 00:00t/p6891.000.86070.86370.8607200.00119110.00
13912001.06.19 00:00sell6901.000.86040.86140.8584
13922001.06.20 00:00t/p6901.000.85840.86140.8584200.00119310.00
13932001.06.20 00:00sell6911.000.85300.85400.8510
13942001.06.21 00:00t/p6911.000.85100.85400.8510200.00119510.00
13952001.06.21 00:00sell6921.000.85520.85620.8532
13962001.06.22 00:00t/p6921.000.85320.85620.8532200.00119710.00
13972001.06.22 00:00sell6931.000.85460.85560.8526
13982001.06.25 00:00t/p6931.000.85260.85560.8526200.00119910.00
13992001.06.25 00:00sell6941.000.85650.85750.8545
14002001.06.26 00:00s/l6941.000.85750.85750.8545-100.00119810.00
14012001.06.26 00:00sell6951.000.85890.85990.8569
14022001.06.27 00:00s/l6951.000.85990.85990.8569-100.00119710.00
14032001.06.27 00:00sell6961.000.86360.86460.8616
14042001.06.28 00:00t/p6961.000.86160.86460.8616200.00119910.00
14052001.06.28 00:00sell6971.000.85870.85970.8567
14062001.06.29 00:00t/p6971.000.85670.85970.8567200.00120110.00
14072001.06.29 00:00sell6981.000.84370.84470.8417
14082001.07.02 00:00s/l6981.000.84470.84470.8417-100.00120010.00
14092001.07.02 00:00sell6991.000.85040.85140.8484
14102001.07.03 00:00t/p6991.000.84840.85140.8484200.00120210.00
14112001.07.03 00:00sell7001.000.84800.84900.8460
14122001.07.04 00:00t/p7001.000.84600.84900.8460200.00120410.00
14132001.07.04 00:00sell7011.000.84740.84840.8454
14142001.07.05 00:00t/p7011.000.84540.84840.8454200.00120610.00
14152001.07.05 00:00sell7021.000.84560.84660.8436
14162001.07.06 00:00t/p7021.000.84360.84660.8436200.00120810.00
14172001.07.06 00:00sell7031.000.83910.84010.8371
14182001.07.09 00:00t/p7031.000.83710.84010.8371200.00121010.00
14192001.07.09 00:00sell7041.000.84660.84760.8446
14202001.07.10 00:00t/p7041.000.84460.84760.8446200.00121210.00
14212001.07.10 00:00sell7051.000.84960.85060.8476
14222001.07.11 00:00s/l7051.000.85060.85060.8476-100.00121110.00
14232001.07.11 00:00sell7061.000.85520.85620.8532
14242001.07.12 00:00t/p7061.000.85320.85620.8532200.00121310.00
14252001.07.12 00:00sell7071.000.85750.85850.8555
14262001.07.13 00:00t/p7071.000.85550.85850.8555200.00121510.00
14272001.07.13 00:00sell7081.000.85320.85420.8512
14282001.07.16 00:00t/p7081.000.85120.85420.8512200.00121710.00
14292001.07.16 00:00sell7091.000.85380.85480.8518
14302001.07.17 00:00t/p7091.000.85180.85480.8518200.00121910.00
14312001.07.17 00:00sell7101.000.85220.85320.8502
14322001.07.18 00:00t/p7101.000.85020.85320.8502200.00122110.00
14332001.07.18 00:00sell7111.000.85880.85980.8568
14342001.07.19 00:00s/l7111.000.85980.85980.8568-100.00122010.00
14352001.07.19 00:00sell7121.000.87330.87430.8713
14362001.07.20 00:00t/p7121.000.87130.87430.8713200.00122210.00
14372001.07.20 00:00sell7131.000.87130.87230.8693
14382001.07.23 00:00s/l7131.000.87230.87230.8693-100.00122110.00
14392001.07.23 00:00sell7141.000.87030.87130.8683
14402001.07.24 00:00t/p7141.000.86830.87130.8683200.00122310.00
14412001.07.24 00:00sell7151.000.86860.86960.8666
14422001.07.25 00:00s/l7151.000.86960.86960.8666-100.00122210.00
14432001.07.25 00:00sell7161.000.87320.87420.8712
14442001.07.26 00:00s/l7161.000.87420.87420.8712-100.00122110.00
14452001.07.26 00:00sell7171.000.88010.88110.8781
14462001.07.27 00:00t/p7171.000.87810.88110.8781200.00122310.00
14472001.07.27 00:00sell7181.000.87740.87840.8754
14482001.07.30 00:00t/p7181.000.87540.87840.8754200.00122510.00
14492001.07.30 00:00sell7191.000.87750.87850.8755
14502001.07.31 00:00t/p7191.000.87550.87850.8755200.00122710.00
14512001.07.31 00:00sell7201.000.87380.87480.8718
14522001.08.01 00:00s/l7201.000.87480.87480.8718-100.00122610.00
14532001.08.01 00:00sell7211.000.87590.87690.8739
14542001.08.02 00:00s/l7211.000.87690.87690.8739-100.00122510.00
14552001.08.02 00:00sell7221.000.88080.88180.8788
14562001.08.03 00:00t/p7221.000.87880.88180.8788200.00122710.00
14572001.08.03 00:00sell7231.000.88320.88420.8812
14582001.08.06 00:00t/p7231.000.88120.88420.8812200.00122910.00
14592001.08.06 00:00sell7241.000.88350.88450.8815
14602001.08.07 00:00t/p7241.000.88150.88450.8815200.00123110.00
14612001.08.07 00:00sell7251.000.88130.88230.8793
14622001.08.08 00:00t/p7251.000.87930.88230.8793200.00123310.00
14632001.08.08 00:00sell7261.000.87740.87840.8754
14642001.08.09 00:00t/p7261.000.87540.87840.8754200.00123510.00
14652001.08.09 00:00sell7271.000.88040.88140.8784
14662001.08.10 00:00s/l7271.000.88140.88140.8784-100.00123410.00
14672001.08.10 00:00sell7281.000.89210.89310.8901
14682001.08.13 00:00s/l7281.000.89310.89310.8901-100.00123310.00
14692001.08.13 00:00sell7291.000.89380.89480.8918
14702001.08.14 00:00s/l7291.000.89480.89480.8918-100.00123210.00
14712001.08.14 00:00sell7301.000.89700.89800.8950
14722001.08.15 00:00t/p7301.000.89500.89800.8950200.00123410.00
14732001.08.15 00:00sell7311.000.90260.90360.9006
14742001.08.16 00:00s/l7311.000.90360.90360.9006-100.00123310.00
14752001.08.16 00:00sell7321.000.91390.91490.9119
14762001.08.17 00:00t/p7321.000.91190.91490.9119200.00123510.00
14772001.08.17 00:00sell7331.000.91160.91260.9096
14782001.08.20 00:00s/l7331.000.91260.91260.9096-100.00123410.00
14792001.08.20 00:00sell7341.000.91770.91870.9157
14802001.08.21 00:00t/p7341.000.91570.91870.9157200.00123610.00
14812001.08.21 00:00sell7351.000.91390.91490.9119
14822001.08.22 00:00t/p7351.000.91190.91490.9119200.00123810.00
14832001.08.22 00:00sell7361.000.91790.91890.9159
14842001.08.23 00:00t/p7361.000.91590.91890.9159200.00124010.00
14852001.08.23 00:00sell7371.000.91290.91390.9109
14862001.08.24 00:00t/p7371.000.91090.91390.9109200.00124210.00
14872001.08.24 00:00sell7381.000.91490.91590.9129
14882001.08.27 00:00t/p7381.000.91290.91590.9129200.00124410.00
14892001.08.27 00:00sell7391.000.91460.91560.9126
14902001.08.28 00:00t/p7391.000.91260.91560.9126200.00124610.00
14912001.08.28 00:00sell7401.000.91200.91300.9100
14922001.08.29 00:00t/p7401.000.91000.91300.9100200.00124810.00
14932001.08.29 00:00sell7411.000.91270.91370.9107
14942001.08.30 00:00t/p7411.000.91070.91370.9107200.00125010.00
14952001.08.30 00:00sell7421.000.90850.90950.9065
14962001.08.31 00:00t/p7421.000.90650.90950.9065200.00125210.00
14972001.08.31 00:00sell7431.000.91620.91720.9142
14982001.09.03 00:00t/p7431.000.91420.91720.9142200.00125410.00
14992001.09.03 00:00sell7441.000.90940.91040.9074
15002001.09.04 00:00t/p7441.000.90740.91040.9074200.00125610.00
15012001.09.04 00:00sell7451.000.90760.90860.9056
15022001.09.05 00:00t/p7451.000.90560.90860.9056200.00125810.00
15032001.09.05 00:00sell7461.000.88840.88940.8864
15042001.09.06 00:00t/p7461.000.88640.88940.8864200.00126010.00
15052001.09.06 00:00sell7471.000.88650.88750.8845
15062001.09.07 00:00t/p7471.000.88450.88750.8845200.00126210.00
15072001.09.07 00:00sell7481.000.89540.89640.8934
15082001.09.10 00:00t/p7481.000.89340.89640.8934200.00126410.00
15092001.09.10 00:00sell7491.000.90670.90770.9047
15102001.09.11 00:00t/p7491.000.90470.90770.9047200.00126610.00
15112001.09.11 00:00sell7501.000.89840.89940.8964
15122001.09.12 00:00t/p7501.000.89640.89940.8964200.00126810.00
15132001.09.12 00:00sell7511.000.91100.91200.9090
15142001.09.13 00:00t/p7511.000.90900.91200.9090200.00127010.00
15152001.09.13 00:00sell7521.000.90690.90790.9049
15162001.09.14 00:00t/p7521.000.90490.90790.9049200.00127210.00
15172001.09.14 00:00sell7531.000.91090.91190.9089
15182001.09.17 00:00t/p7531.000.90890.91190.9089200.00127410.00
15192001.09.17 00:00sell7541.000.92370.92470.9217
15202001.09.18 00:00t/p7541.000.92170.92470.9217200.00127610.00
15212001.09.18 00:00sell7551.000.92490.92590.9229
15222001.09.19 00:00t/p7551.000.92290.92590.9229200.00127810.00
15232001.09.19 00:00sell7561.000.92700.92800.9250
15242001.09.20 00:00t/p7561.000.92500.92800.9250200.00128010.00
15252001.09.20 00:00sell7571.000.92640.92740.9244
15262001.09.21 00:00t/p7571.000.92440.92740.9244200.00128210.00
15272001.09.21 00:00sell7581.000.92750.92850.9255
15282001.09.24 00:00t/p7581.000.92550.92850.9255200.00128410.00
15292001.09.24 00:00sell7591.000.91350.91450.9115
15302001.09.25 00:00t/p7591.000.91150.91450.9115200.00128610.00
15312001.09.25 00:00sell7601.000.91640.91740.9144
15322001.09.26 00:00s/l7601.000.91740.91740.9144-100.00128510.00
15332001.09.26 00:00sell7611.000.92310.92410.9211
15342001.09.27 00:00t/p7611.000.92110.92410.9211200.00128710.00
15352001.09.27 00:00sell7621.000.92280.92380.9208
15362001.09.28 00:00t/p7621.000.92080.92380.9208200.00128910.00
15372001.09.28 00:00sell7631.000.91760.91860.9156
15382001.10.01 00:00t/p7631.000.91560.91860.9156200.00129110.00
15392001.10.01 00:00sell7641.000.91160.91260.9096
15402001.10.02 00:00t/p7641.000.90960.91260.9096200.00129310.00
15412001.10.02 00:00sell7651.000.91700.91800.9150
15422001.10.03 00:00t/p7651.000.91500.91800.9150200.00129510.00
15432001.10.03 00:00sell7661.000.91810.91910.9161
15442001.10.04 00:00t/p7661.000.91610.91910.9161200.00129710.00
15452001.10.04 00:00sell7671.000.91410.91510.9121
15462001.10.05 00:00t/p7671.000.91210.91510.9121200.00129910.00
15472001.10.05 00:00sell7681.000.91820.91920.9162
15482001.10.08 00:00t/p7681.000.91620.91920.9162200.00130110.00
15492001.10.08 00:00sell7691.000.91920.92020.9172
15502001.10.09 00:00t/p7691.000.91720.92020.9172200.00130310.00
15512001.10.09 00:00sell7701.000.92020.92120.9182
15522001.10.10 00:00t/p7701.000.91820.92120.9182200.00130510.00
15532001.10.10 00:00sell7711.000.91330.91430.9113
15542001.10.11 00:00t/p7711.000.91130.91430.9113200.00130710.00
15552001.10.11 00:00sell7721.000.91060.91160.9086
15562001.10.12 00:00t/p7721.000.90860.91160.9086200.00130910.00
15572001.10.12 00:00sell7731.000.90280.90380.9008
15582001.10.15 00:00s/l7731.000.90380.90380.9008-100.00130810.00
15592001.10.15 00:00sell7741.000.91180.91280.9098
15602001.10.16 00:00t/p7741.000.90980.91280.9098200.00131010.00
15612001.10.16 00:00sell7751.000.90780.90880.9058
15622001.10.17 00:00t/p7751.000.90580.90880.9058200.00131210.00
15632001.10.17 00:00sell7761.000.90790.90890.9059
15642001.10.18 00:00t/p7761.000.90590.90890.9059200.00131410.00
15652001.10.18 00:00sell7771.000.90330.90430.9013
15662001.10.19 00:00t/p7771.000.90130.90430.9013200.00131610.00
15672001.10.19 00:00sell7781.000.90340.90440.9014
15682001.10.22 00:00t/p7781.000.90140.90440.9014200.00131810.00
15692001.10.22 00:00sell7791.000.89860.89960.8966
15702001.10.23 00:00t/p7791.000.89660.89960.8966200.00132010.00
15712001.10.23 00:00sell7801.000.89110.89210.8891
15722001.10.24 00:00t/p7801.000.88910.89210.8891200.00132210.00
15732001.10.24 00:00sell7811.000.89040.89140.8884
15742001.10.25 00:00s/l7811.000.89140.89140.8884-100.00132110.00
15752001.10.25 00:00sell7821.000.89380.89480.8918
15762001.10.26 00:00t/p7821.000.89180.89480.8918200.00132310.00
15772001.10.26 00:00sell7831.000.89240.89340.8904
15782001.10.29 00:00t/p7831.000.89040.89340.8904200.00132510.00
15792001.10.29 00:00sell7841.000.89230.89330.8903
15802001.10.30 00:00s/l7841.000.89330.89330.8903-100.00132410.00
15812001.10.30 00:00sell7851.000.90520.90620.9032
15822001.10.31 00:00s/l7851.000.90620.90620.9032-100.00132310.00
15832001.10.31 00:00sell7861.000.90470.90570.9027
15842001.11.01 00:00t/p7861.000.90270.90570.9027200.00132510.00
15852001.11.01 00:00sell7871.000.90030.90130.8983
15862001.11.02 00:00s/l7871.000.90130.90130.8983-100.00132410.00
15872001.11.02 00:00sell7881.000.90230.90330.9003
15882001.11.05 00:00s/l7881.000.90330.90330.9003-100.00132310.00
15892001.11.05 00:00sell7891.000.90180.90280.8998
15902001.11.06 00:00t/p7891.000.89980.90280.8998200.00132510.00
15912001.11.06 00:00sell7901.000.89760.89860.8956
15922001.11.07 00:00t/p7901.000.89560.89860.8956200.00132710.00
15932001.11.07 00:00sell7911.000.89440.89540.8924
15942001.11.08 00:00s/l7911.000.89540.89540.8924-100.00132610.00
15952001.11.08 00:00sell7921.000.89770.89870.8957
15962001.11.09 00:00t/p7921.000.89570.89870.8957200.00132810.00
15972001.11.09 00:00sell7931.000.89240.89340.8904
15982001.11.12 00:00t/p7931.000.89040.89340.8904200.00133010.00
15992001.11.12 00:00sell7941.000.89450.89550.8925
16002001.11.13 00:00t/p7941.000.89250.89550.8925200.00133210.00
16012001.11.13 00:00sell7951.000.89360.89460.8916
16022001.11.14 00:00t/p7951.000.89160.89460.8916200.00133410.00
16032001.11.14 00:00sell7961.000.88130.88230.8793
16042001.11.15 00:00t/p7961.000.87930.88230.8793200.00133610.00
16052001.11.15 00:00sell7971.000.88290.88390.8809
16062001.11.16 00:00t/p7971.000.88090.88390.8809200.00133810.00
16072001.11.16 00:00sell7981.000.88190.88290.8799
16082001.11.19 00:00s/l7981.000.88290.88290.8799-100.00133710.00
16092001.11.19 00:00sell7991.000.88430.88530.8823
16102001.11.20 00:00t/p7991.000.88230.88530.8823200.00133910.00
16112001.11.20 00:00sell8001.000.87820.87920.8762
16122001.11.21 00:00s/l8001.000.87920.87920.8762-100.00133810.00
16132001.11.21 00:00sell8011.000.88300.88400.8810
16142001.11.22 00:00t/p8011.000.88100.88400.8810200.00134010.00
16152001.11.22 00:00sell8021.000.87780.87880.8758
16162001.11.23 00:00s/l8021.000.87880.87880.8758-100.00133910.00
16172001.11.23 00:00sell8031.000.87840.87940.8764
16182001.11.26 00:00t/p8031.000.87640.87940.8764200.00134110.00
16192001.11.26 00:00sell8041.000.87810.87910.8761
16202001.11.27 00:00s/l8041.000.87910.87910.8761-100.00134010.00
16212001.11.27 00:00sell8051.000.88050.88150.8785
16222001.11.28 00:00t/p8051.000.87850.88150.8785200.00134210.00
16232001.11.28 00:00sell8061.000.88310.88410.8811
16242001.11.29 00:00s/l8061.000.88410.88410.8811-100.00134110.00
16252001.11.29 00:00sell8071.000.88780.88880.8858
16262001.11.30 00:00t/p8071.000.88580.88880.8858200.00134310.00
16272001.11.30 00:00sell8081.000.88730.88830.8853
16282001.12.03 00:00t/p8081.000.88530.88830.8853200.00134510.00
16292001.12.03 00:00sell8091.000.89570.89670.8937
16302001.12.04 00:00t/p8091.000.89370.89670.8937200.00134710.00
16312001.12.04 00:00sell8101.000.89140.89240.8894
16322001.12.05 00:00t/p8101.000.88940.89240.8894200.00134910.00
16332001.12.05 00:00sell8111.000.89060.89160.8886
16342001.12.06 00:00t/p8111.000.88860.89160.8886200.00135110.00
16352001.12.06 00:00sell8121.000.88790.88890.8859
16362001.12.07 00:00s/l8121.000.88890.88890.8859-100.00135010.00
16372001.12.07 00:00sell8131.000.89480.89580.8928
16382001.12.10 00:00t/p8131.000.89280.89580.8928200.00135210.00
16392001.12.10 00:00sell8141.000.88930.89030.8873
16402001.12.11 00:00t/p8141.000.88730.89030.8873200.00135410.00
16412001.12.11 00:00sell8151.000.89090.89190.8889
16422001.12.12 00:00t/p8151.000.88890.89190.8889200.00135610.00
16432001.12.12 00:00sell8161.000.89250.89350.8905
16442001.12.13 00:00s/l8161.000.89350.89350.8905-100.00135510.00
16452001.12.13 00:00sell8171.000.89770.89870.8957
16462001.12.14 00:00t/p8171.000.89570.89870.8957200.00135710.00
16472001.12.14 00:00sell8181.000.89250.89350.8905
16482001.12.17 00:00s/l8181.000.89350.89350.8905-100.00135610.00
16492001.12.17 00:00sell8191.000.90360.90460.9016
16502001.12.18 00:00t/p8191.000.90160.90460.9016200.00135810.00
16512001.12.18 00:00sell8201.000.90180.90280.8998
16522001.12.19 00:00t/p8201.000.89980.90280.8998200.00136010.00
16532001.12.19 00:00sell8211.000.90330.90430.9013
16542001.12.20 00:00t/p8211.000.90130.90430.9013200.00136210.00
16552001.12.20 00:00sell8221.000.90110.90210.8991
16562001.12.21 00:00t/p8221.000.89910.90210.8991200.00136410.00
16572001.12.21 00:00sell8231.000.89910.90010.8971
16582001.12.24 00:00t/p8231.000.89710.90010.8971200.00136610.00
16592001.12.24 00:00sell8241.000.88870.88970.8867
16602001.12.25 00:00t/p8241.000.88670.88970.8867200.00136810.00
16612001.12.25 00:00sell8251.000.87900.88000.8770
16622001.12.26 00:00t/p8251.000.87700.88000.8770200.00137010.00
16632001.12.26 00:00sell8261.000.87910.88010.8771
16642001.12.27 00:00t/p8261.000.87710.88010.8771200.00137210.00
16652001.12.27 00:00sell8271.000.88020.88120.8782
16662001.12.28 00:00t/p8271.000.87820.88120.8782200.00137410.00
16672001.12.28 00:00sell8281.000.88370.88470.8817
16682001.12.31 00:00t/p8281.000.88170.88470.8817200.00137610.00
16692001.12.31 00:00sell8291.000.88430.88530.8823
16702002.01.01 00:00s/l8291.000.88530.88530.8823-100.00137510.00
16712002.01.01 00:00sell8301.000.89070.89170.8887
16722002.01.02 00:00t/p8301.000.88870.89170.8887200.00137710.00
16732002.01.02 00:00sell8311.000.88940.89040.8874
16742002.01.03 00:00s/l8311.000.89040.89040.8874-100.00137610.00
16752002.01.03 00:00sell8321.000.90340.90440.9014
16762002.01.04 00:00t/p8321.000.90140.90440.9014200.00137810.00
16772002.01.04 00:00sell8331.000.89920.90020.8972
16782002.01.07 00:00t/p8331.000.89720.90020.8972200.00138010.00
16792002.01.07 00:00sell8341.000.89560.89660.8936
16802002.01.08 00:00t/p8341.000.89360.89660.8936200.00138210.00
16812002.01.08 00:00sell8351.000.89330.89430.8913
16822002.01.09 00:00t/p8351.000.89130.89430.8913200.00138410.00
16832002.01.09 00:00sell8361.000.89320.89420.8912
16842002.01.10 00:00t/p8361.000.89120.89420.8912200.00138610.00
16852002.01.10 00:00sell8371.000.89140.89240.8894
16862002.01.11 00:00s/l8371.000.89240.89240.8894-100.00138510.00
16872002.01.11 00:00sell8381.000.89160.89260.8896
16882002.01.14 00:00t/p8381.000.88960.89260.8896200.00138710.00
16892002.01.14 00:00sell8391.000.89460.89560.8926
16902002.01.15 00:00t/p8391.000.89260.89560.8926200.00138910.00
16912002.01.15 00:00sell8401.000.89410.89510.8921
16922002.01.16 00:00t/p8401.000.89210.89510.8921200.00139110.00
16932002.01.16 00:00sell8411.000.88350.88450.8815
16942002.01.17 00:00t/p8411.000.88150.88450.8815200.00139310.00
16952002.01.17 00:00sell8421.000.88360.88460.8816
16962002.01.18 00:00t/p8421.000.88160.88460.8816200.00139510.00
16972002.01.18 00:00sell8431.000.88140.88240.8794
16982002.01.21 00:00s/l8431.000.88240.88240.8794-100.00139410.00
16992002.01.21 00:00sell8441.000.88400.88500.8820
17002002.01.22 00:00s/l8441.000.88500.88500.8820-100.00139310.00
17012002.01.22 00:00sell8451.000.88330.88430.8813
17022002.01.23 00:00t/p8451.000.88130.88430.8813200.00139510.00
17032002.01.23 00:00sell8461.000.88660.88760.8846
17042002.01.24 00:00t/p8461.000.88460.88760.8846200.00139710.00
17052002.01.24 00:00sell8471.000.87730.87830.8753
17062002.01.25 00:00t/p8471.000.87530.87830.8753200.00139910.00
17072002.01.25 00:00sell8481.000.87790.87890.8759
17082002.01.28 00:00t/p8481.000.87590.87890.8759200.00140110.00
17092002.01.28 00:00sell8491.000.86450.86550.8625
17102002.01.29 00:00t/p8491.000.86250.86550.8625200.00140310.00
17112002.01.29 00:00sell8501.000.86180.86280.8598
17122002.01.30 00:00t/p8501.000.85980.86280.8598200.00140510.00
17132002.01.30 00:00sell8511.000.86530.86630.8633
17142002.01.31 00:00t/p8511.000.86330.86630.8633200.00140710.00
17152002.01.31 00:00sell8521.000.86240.86340.8604
17162002.02.01 00:00t/p8521.000.86040.86340.8604200.00140910.00
17172002.02.01 00:00sell8531.000.85940.86040.8574
17182002.02.04 00:00t/p8531.000.85740.86040.8574200.00141110.00
17192002.02.04 00:00sell8541.000.86150.86250.8595
17202002.02.05 00:00s/l8541.000.86250.86250.8595-100.00141010.00
17212002.02.05 00:00sell8551.000.86990.87090.8679
17222002.02.06 00:00t/p8551.000.86790.87090.8679200.00141210.00
17232002.02.06 00:00sell8561.000.86730.86830.8653
17242002.02.07 00:00t/p8561.000.86530.86830.8653200.00141410.00
17252002.02.07 00:00sell8571.000.86710.86810.8651
17262002.02.08 00:00t/p8571.000.86510.86810.8651200.00141610.00
17272002.02.08 00:00sell8581.000.87020.87120.8682
17282002.02.11 00:00s/l8581.000.87120.87120.8682-100.00141510.00
17292002.02.11 00:00sell8591.000.87070.87170.8687
17302002.02.12 00:00s/l8591.000.87170.87170.8687-100.00141410.00
17312002.02.12 00:00sell8601.000.87660.87760.8746
17322002.02.13 00:00t/p8601.000.87460.87760.8746200.00141610.00
17332002.02.13 00:00sell8611.000.87680.87780.8748
17342002.02.14 00:00t/p8611.000.87480.87780.8748200.00141810.00
17352002.02.14 00:00sell8621.000.87120.87220.8692
17362002.02.15 00:00t/p8621.000.86920.87220.8692200.00142010.00
17372002.02.15 00:00sell8631.000.87420.87520.8722
17382002.02.18 00:00t/p8631.000.87220.87520.8722200.00142210.00
17392002.02.18 00:00sell8641.000.87330.87430.8713
17402002.02.19 00:00t/p8641.000.87130.87430.8713200.00142410.00
17412002.02.19 00:00sell8651.000.87070.87170.8687
17422002.02.20 00:00t/p8651.000.86870.87170.8687200.00142610.00
17432002.02.20 00:00sell8661.000.87650.87750.8745
17442002.02.21 00:00t/p8661.000.87450.87750.8745200.00142810.00
17452002.02.21 00:00sell8671.000.86950.87050.8675
17462002.02.22 00:00s/l8671.000.87050.87050.8675-100.00142710.00
17472002.02.22 00:00sell8681.000.87050.87150.8685
17482002.02.25 00:00t/p8681.000.86850.87150.8685200.00142910.00
17492002.02.25 00:00sell8691.000.87520.87620.8732
17502002.02.26 00:00t/p8691.000.87320.87620.8732200.00143110.00
17512002.02.26 00:00sell8701.000.86900.87000.8670
17522002.02.27 00:00t/p8701.000.86700.87000.8670200.00143310.00
17532002.02.27 00:00sell8711.000.86370.86470.8617
17542002.02.28 00:00s/l8711.000.86470.86470.8617-100.00143210.00
17552002.02.28 00:00sell8721.000.86610.86710.8641
17562002.03.01 00:00t/p8721.000.86410.86710.8641200.00143410.00
17572002.03.01 00:00sell8731.000.86940.87040.8674
17582002.03.04 00:00t/p8731.000.86740.87040.8674200.00143610.00
17592002.03.04 00:00sell8741.000.86480.86580.8628
17602002.03.05 00:00s/l8741.000.86580.86580.8628-100.00143510.00
17612002.03.05 00:00sell8751.000.86990.87090.8679
17622002.03.06 00:00t/p8751.000.86790.87090.8679200.00143710.00
17632002.03.06 00:00sell8761.000.87150.87250.8695
17642002.03.07 00:00t/p8761.000.86950.87250.8695200.00143910.00
17652002.03.07 00:00sell8771.000.87640.87740.8744
17662002.03.08 00:00t/p8771.000.87440.87740.8744200.00144110.00
17672002.03.08 00:00sell8781.000.88150.88250.8795
17682002.03.11 00:00t/p8781.000.87950.88250.8795200.00144310.00
17692002.03.11 00:00sell8791.000.87370.87470.8717
17702002.03.12 00:00s/l8791.000.87470.87470.8717-100.00144210.00
17712002.03.12 00:00sell8801.000.87540.87640.8734
17722002.03.13 00:00t/p8801.000.87340.87640.8734200.00144410.00
17732002.03.13 00:00sell8811.000.87560.87660.8736
17742002.03.14 00:00t/p8811.000.87360.87660.8736200.00144610.00
17752002.03.14 00:00sell8821.000.87570.87670.8737
17762002.03.15 00:00s/l8821.000.87670.87670.8737-100.00144510.00
17772002.03.15 00:00sell8831.000.88250.88350.8805
17782002.03.18 00:00s/l8831.000.88350.88350.8805-100.00144410.00
17792002.03.18 00:00sell8841.000.88100.88200.8790
17802002.03.19 00:00t/p8841.000.87900.88200.8790200.00144610.00
17812002.03.19 00:00sell8851.000.88240.88340.8804
17822002.03.20 00:00t/p8851.000.88040.88340.8804200.00144810.00
17832002.03.20 00:00sell8861.000.88190.88290.8799
17842002.03.21 00:00t/p8861.000.87990.88290.8799200.00145010.00
17852002.03.21 00:00sell8871.000.88580.88680.8838
17862002.03.22 00:00t/p8871.000.88380.88680.8838200.00145210.00
17872002.03.22 00:00sell8881.000.88280.88380.8808
17882002.03.25 00:00t/p8881.000.88080.88380.8808200.00145410.00
17892002.03.25 00:00sell8891.000.87740.87840.8754
17902002.03.26 00:00t/p8891.000.87540.87840.8754200.00145610.00
17912002.03.26 00:00sell8901.000.87700.87800.8750
17922002.03.27 00:00t/p8901.000.87500.87800.8750200.00145810.00
17932002.03.27 00:00sell8911.000.87680.87780.8748
17942002.03.28 00:00t/p8911.000.87480.87780.8748200.00146010.00
17952002.03.28 00:00sell8921.000.87250.87350.8705
17962002.03.29 00:00t/p8921.000.87050.87350.8705200.00146210.00
17972002.03.29 00:00sell8931.000.87120.87220.8692
17982002.04.01 00:00s/l8931.000.87220.87220.8692-100.00146110.00
17992002.04.01 00:00sell8941.000.87150.87250.8695
18002002.04.02 00:00s/l8941.000.87250.87250.8695-100.00146010.00
18012002.04.02 00:00sell8951.000.88060.88160.8786
18022002.04.03 00:00t/p8951.000.87860.88160.8786200.00146210.00
18032002.04.03 00:00sell8961.000.87950.88050.8775
18042002.04.04 00:00t/p8961.000.87750.88050.8775200.00146410.00
18052002.04.04 00:00sell8971.000.88080.88180.8788
18062002.04.05 00:00t/p8971.000.87880.88180.8788200.00146610.00
18072002.04.05 00:00sell8981.000.87840.87940.8764
18082002.04.08 00:00s/l8981.000.87940.87940.8764-100.00146510.00
18092002.04.08 00:00sell8991.000.87900.88000.8770
18102002.04.09 00:00t/p8991.000.87700.88000.8770200.00146710.00
18112002.04.09 00:00sell9001.000.87480.87580.8728
18122002.04.10 00:00s/l9001.000.87580.87580.8728-100.00146610.00
18132002.04.10 00:00sell9011.000.88100.88200.8790
18142002.04.11 00:00t/p9011.000.87900.88200.8790200.00146810.00
18152002.04.11 00:00sell9021.000.88060.88160.8786
18162002.04.12 00:00s/l9021.000.88160.88160.8786-100.00146710.00
18172002.04.12 00:00sell9031.000.88210.88310.8801
18182002.04.15 00:00t/p9031.000.88010.88310.8801200.00146910.00
18192002.04.15 00:00sell9041.000.87960.88060.8776
18202002.04.16 00:00s/l9041.000.88060.88060.8776-100.00146810.00
18212002.04.16 00:00sell9051.000.87920.88020.8772
18222002.04.17 00:00s/l9051.000.88020.88020.8772-100.00146710.00
18232002.04.17 00:00sell9061.000.88220.88320.8802
18242002.04.18 00:00s/l9061.000.88320.88320.8802-100.00146610.00
18252002.04.18 00:00sell9071.000.89060.89160.8886
18262002.04.19 00:00t/p9071.000.88860.89160.8886200.00146810.00
18272002.04.19 00:00sell9081.000.89070.89170.8887
18282002.04.22 00:00t/p9081.000.88870.89170.8887200.00147010.00
18292002.04.22 00:00sell9091.000.88940.89040.8874
18302002.04.23 00:00t/p9091.000.88740.89040.8874200.00147210.00
18312002.04.23 00:00sell9101.000.88950.89050.8875
18322002.04.24 00:00t/p9101.000.88750.89050.8875200.00147410.00
18332002.04.24 00:00sell9111.000.88860.88960.8866
18342002.04.25 00:00s/l9111.000.88960.88960.8866-100.00147310.00
18352002.04.25 00:00sell9121.000.89260.89360.8906
18362002.04.26 00:00s/l9121.000.89360.89360.8906-100.00147210.00
18372002.04.26 00:00sell9131.000.89780.89880.8958
18382002.04.29 00:00s/l9131.000.89880.89880.8958-100.00147110.00
18392002.04.29 00:00sell9141.000.90130.90230.8993
18402002.04.30 00:00s/l9141.000.90230.90230.8993-100.00147010.00
18412002.04.30 00:00sell9151.000.90320.90420.9012
18422002.05.01 00:00t/p9151.000.90120.90420.9012200.00147210.00
18432002.05.01 00:00sell9161.000.90050.90150.8985
18442002.05.02 00:00s/l9161.000.90150.90150.8985-100.00147110.00
18452002.05.02 00:00sell9171.000.90650.90750.9045
18462002.05.03 00:00t/p9171.000.90450.90750.9045200.00147310.00
18472002.05.03 00:00sell9181.000.90290.90390.9009
18482002.05.06 00:00s/l9181.000.90390.90390.9009-100.00147210.00
18492002.05.06 00:00sell9191.000.91640.91740.9144
18502002.05.07 00:00t/p9191.000.91440.91740.9144200.00147410.00
18512002.05.07 00:00sell9201.000.91810.91910.9161
18522002.05.08 00:00t/p9201.000.91610.91910.9161200.00147610.00
18532002.05.08 00:00sell9211.000.91440.91540.9124
18542002.05.09 00:00t/p9211.000.91240.91540.9124200.00147810.00
18552002.05.09 00:00sell9221.000.90490.90590.9029
18562002.05.10 00:00s/l9221.000.90590.90590.9029-100.00147710.00
18572002.05.10 00:00sell9231.000.90960.91060.9076
18582002.05.13 00:00s/l9231.000.91060.91060.9076-100.00147610.00
18592002.05.13 00:00sell9241.000.91340.91440.9114
18602002.05.14 00:00t/p9241.000.91140.91440.9114200.00147810.00
18612002.05.14 00:00sell9251.000.91240.91340.9104
18622002.05.15 00:00t/p9251.000.91040.91340.9104200.00148010.00
18632002.05.15 00:00sell9261.000.90290.90390.9009
18642002.05.16 00:00t/p9261.000.90090.90390.9009200.00148210.00
18652002.05.16 00:00sell9271.000.91220.91320.9102
18662002.05.17 00:00t/p9271.000.91020.91320.9102200.00148410.00
18672002.05.17 00:00sell9281.000.91180.91280.9098
18682002.05.20 00:00s/l9281.000.91280.91280.9098-100.00148310.00
18692002.05.20 00:00sell9291.000.92050.92150.9185
18702002.05.21 00:00t/p9291.000.91850.92150.9185200.00148510.00
18712002.05.21 00:00sell9301.000.92080.92180.9188
18722002.05.22 00:00t/p9301.000.91880.92180.9188200.00148710.00
18732002.05.22 00:00sell9311.000.91940.92040.9174
18742002.05.23 00:00s/l9311.000.92040.92040.9174-100.00148610.00
18752002.05.23 00:00sell9321.000.92590.92690.9239
18762002.05.24 00:00t/p9321.000.92390.92690.9239200.00148810.00
18772002.05.24 00:00sell9331.000.92130.92230.9193
18782002.05.27 00:00t/p9331.000.91930.92230.9193200.00149010.00
18792002.05.27 00:00sell9341.000.92060.92160.9186
18802002.05.28 00:00t/p9341.000.91860.92160.9186200.00149210.00
18812002.05.28 00:00sell9351.000.92110.92210.9191
18822002.05.29 00:00s/l9351.000.92210.92210.9191-100.00149110.00
18832002.05.29 00:00sell9361.000.92850.92950.9265
18842002.05.30 00:00s/l9361.000.92950.92950.9265-100.00149010.00
18852002.05.30 00:00sell9371.000.93550.93650.9335
18862002.05.31 00:00s/l9371.000.93650.93650.9335-100.00148910.00
18872002.05.31 00:00sell9381.000.93660.93760.9346
18882002.06.03 00:00t/p9381.000.93460.93760.9346200.00149110.00
18892002.06.03 00:00sell9391.000.93260.93360.9306
18902002.06.04 00:00t/p9391.000.93060.93360.9306200.00149310.00
18912002.06.04 00:00sell9401.000.94080.94180.9388
18922002.06.05 00:00t/p9401.000.93880.94180.9388200.00149510.00
18932002.06.05 00:00sell9411.000.93930.94030.9373
18942002.06.06 00:00t/p9411.000.93730.94030.9373200.00149710.00
18952002.06.06 00:00sell9421.000.93920.94020.9372
18962002.06.07 00:00t/p9421.000.93720.94020.9372200.00149910.00
18972002.06.07 00:00sell9431.000.94730.94830.9453
18982002.06.10 00:00t/p9431.000.94530.94830.9453200.00150110.00
18992002.06.10 00:00sell9441.000.94310.94410.9411
19002002.06.11 00:00t/p9441.000.94110.94410.9411200.00150310.00
19012002.06.11 00:00sell9451.000.94420.94520.9422
19022002.06.12 00:00t/p9451.000.94220.94520.9422200.00150510.00
19032002.06.12 00:00sell9461.000.94810.94910.9461
19042002.06.13 00:00t/p9461.000.94610.94910.9461200.00150710.00
19052002.06.13 00:00sell9471.000.94320.94420.9412
19062002.06.14 00:00t/p9471.000.94120.94420.9412200.00150910.00
19072002.06.14 00:00sell9481.000.94310.94410.9411
19082002.06.17 00:00s/l9481.000.94410.94410.9411-100.00150810.00
19092002.06.17 00:00sell9491.000.94510.94610.9431
19102002.06.18 00:00t/p9491.000.94310.94610.9431200.00151010.00
19112002.06.18 00:00sell9501.000.94450.94550.9425
19122002.06.19 00:00s/l9501.000.94550.94550.9425-100.00150910.00
19132002.06.19 00:00sell9511.000.95260.95360.9506
19142002.06.20 00:00s/l9511.000.95360.95360.9506-100.00150810.00
19152002.06.20 00:00sell9521.000.95780.95880.9558
19162002.06.21 00:00t/p9521.000.95580.95880.9558200.00151010.00
19172002.06.21 00:00sell9531.000.96460.96560.9626
19182002.06.24 00:00s/l9531.000.96560.96560.9626-100.00150910.00
19192002.06.24 00:00sell9541.000.96990.97090.9679
19202002.06.25 00:00s/l9541.000.97090.97090.9679-100.00150810.00
19212002.06.25 00:00sell9551.000.97050.97150.9685
19222002.06.26 00:00t/p9551.000.96850.97150.9685200.00151010.00
19232002.06.26 00:00sell9561.000.97880.97980.9768
19242002.06.27 00:00s/l9561.000.97980.97980.9768-100.00150910.00
19252002.06.27 00:00sell9571.000.98230.98330.9803
19262002.06.28 00:00s/l9571.000.98330.98330.9803-100.00150810.00
19272002.06.28 00:00sell9581.000.98820.98920.9862
19282002.07.01 00:00t/p9581.000.98620.98920.9862200.00151010.00
19292002.07.01 00:00sell9591.000.99120.99220.9892
19302002.07.02 00:00t/p9591.000.98920.99220.9892200.00151210.00
19312002.07.02 00:00sell9601.000.99120.99220.9892
19322002.07.03 00:00t/p9601.000.98920.99220.9892200.00151410.00
19332002.07.03 00:00sell9611.000.98650.98750.9845
19342002.07.04 00:00t/p9611.000.98450.98750.9845200.00151610.00
19352002.07.04 00:00sell9621.000.98020.98120.9782
19362002.07.05 00:00t/p9621.000.97820.98120.9782200.00151810.00
19372002.07.05 00:00sell9631.000.97870.97970.9767
19382002.07.08 00:00t/p9631.000.97670.97970.9767200.00152010.00
19392002.07.08 00:00sell9641.000.97450.97550.9725
19402002.07.09 00:00s/l9641.000.97550.97550.9725-100.00151910.00
19412002.07.09 00:00sell9651.000.99060.99160.9886
19422002.07.10 00:00t/p9651.000.98860.99160.9886200.00152110.00
19432002.07.10 00:00sell9661.000.99290.99390.9909
19442002.07.11 00:00t/p9661.000.99090.99390.9909200.00152310.00
19452002.07.11 00:00sell9671.000.98900.99000.9870
19462002.07.12 00:00t/p9671.000.98700.99000.9870200.00152510.00
19472002.07.12 00:00sell9681.000.98790.98890.9859
19482002.07.15 00:00t/p9681.000.98590.98890.9859200.00152710.00
19492002.07.15 00:00sell9691.000.99130.99230.9893
19502002.07.16 00:00s/l9691.000.99230.99230.9893-100.00152610.00
19512002.07.16 00:00sell9701.001.00351.00451.0015
19522002.07.17 00:00s/l9701.001.00451.00451.0015-100.00152510.00
19532002.07.17 00:00sell9711.001.01241.01341.0104
19542002.07.18 00:00t/p9711.001.01041.01341.0104200.00152710.00
19552002.07.18 00:00sell9721.001.00681.00781.0048
19562002.07.19 00:00t/p9721.001.00481.00781.0048200.00152910.00
19572002.07.19 00:00sell9731.001.01211.01311.0101
19582002.07.22 00:00t/p9731.001.01011.01311.0101200.00153110.00
19592002.07.22 00:00sell9741.001.01141.01241.0094
19602002.07.23 00:00t/p9741.001.00941.01241.0094200.00153310.00
19612002.07.23 00:00sell9751.001.00781.00881.0058
19622002.07.24 00:00t/p9751.001.00581.00881.0058200.00153510.00
19632002.07.24 00:00sell9761.000.98930.99030.9873
19642002.07.25 00:00s/l9761.000.99030.99030.9873-100.00153410.00
19652002.07.25 00:00sell9771.000.99530.99630.9933
19662002.07.26 00:00s/l9771.000.99630.99630.9933-100.00153310.00
19672002.07.26 00:00sell9781.001.00371.00471.0017
19682002.07.29 00:00t/p9781.001.00171.00471.0017200.00153510.00
19692002.07.29 00:00sell9791.000.98720.98820.9852
19702002.07.30 00:00t/p9791.000.98520.98820.9852200.00153710.00
19712002.07.30 00:00sell9801.000.98140.98240.9794
19722002.07.31 00:00t/p9801.000.97940.98240.9794200.00153910.00
19732002.07.31 00:00sell9811.000.98310.98410.9811
19742002.08.01 00:00t/p9811.000.98110.98410.9811200.00154110.00
19752002.08.01 00:00sell9821.000.97730.97830.9753
19762002.08.02 00:00t/p9821.000.97530.97830.9753200.00154310.00
19772002.08.02 00:00sell9831.000.98460.98560.9826
19782002.08.05 00:00s/l9831.000.98560.98560.9826-100.00154210.00
19792002.08.05 00:00sell9841.000.98660.98760.9846
19802002.08.06 00:00t/p9841.000.98460.98760.9846200.00154410.00
19812002.08.06 00:00sell9851.000.98050.98150.9785
19822002.08.07 00:00t/p9851.000.97850.98150.9785200.00154610.00
19832002.08.07 00:00sell9861.000.96640.96740.9644
19842002.08.08 00:00t/p9861.000.96440.96740.9644200.00154810.00
19852002.08.08 00:00sell9871.000.97480.97580.9728
19862002.08.09 00:00t/p9871.000.97280.97580.9728200.00155010.00
19872002.08.09 00:00sell9881.000.96670.96770.9647
19882002.08.12 00:00s/l9881.000.96770.96770.9647-100.00154910.00
19892002.08.12 00:00sell9891.000.96980.97080.9678
19902002.08.13 00:00s/l9891.000.97080.97080.9678-100.00154810.00
19912002.08.13 00:00sell9901.000.97880.97980.9768
19922002.08.14 00:00t/p9901.000.97680.97980.9768200.00155010.00
19932002.08.14 00:00sell9911.000.98470.98570.9827
19942002.08.15 00:00t/p9911.000.98270.98570.9827200.00155210.00
19952002.08.15 00:00sell9921.000.97720.97820.9752
19962002.08.16 00:00t/p9921.000.97520.97820.9752200.00155410.00
19972002.08.16 00:00sell9931.000.98240.98340.9804
19982002.08.19 00:00t/p9931.000.98040.98340.9804200.00155610.00
19992002.08.19 00:00sell9941.000.98430.98530.9823
20002002.08.20 00:00t/p9941.000.98230.98530.9823200.00155810.00
20012002.08.20 00:00sell9951.000.97730.97830.9753
20022002.08.21 00:00t/p9951.000.97530.97830.9753200.00156010.00
20032002.08.21 00:00sell9961.000.97780.97880.9758
20042002.08.22 00:00t/p9961.000.97580.97880.9758200.00156210.00
20052002.08.22 00:00sell9971.000.98000.98100.9780
20062002.08.23 00:00t/p9971.000.97800.98100.9780200.00156410.00
20072002.08.23 00:00sell9981.000.96910.97010.9671
20082002.08.26 00:00t/p9981.000.96710.97010.9671200.00156610.00
20092002.08.26 00:00sell9991.000.97330.97430.9713
20102002.08.27 00:00t/p9991.000.97130.97430.9713200.00156810.00
20112002.08.27 00:00sell10001.000.97150.97250.9695
20122002.08.28 00:00s/l10001.000.97250.97250.9695-100.00156710.00
20132002.08.28 00:00sell10011.000.98290.98390.9809
20142002.08.29 00:00t/p10011.000.98090.98390.9809200.00156910.00
20152002.08.29 00:00sell10021.000.97880.97980.9768
20162002.08.30 00:00s/l10021.000.97980.97980.9768-100.00156810.00
20172002.08.30 00:00sell10031.000.98380.98480.9818
20182002.09.02 00:00t/p10031.000.98180.98480.9818200.00157010.00
20192002.09.02 00:00sell10041.000.98230.98330.9803
20202002.09.03 00:00t/p10041.000.98030.98330.9803200.00157210.00
20212002.09.03 00:00sell10051.000.98410.98510.9821
20222002.09.04 00:00s/l10051.000.98510.98510.9821-100.00157110.00
20232002.09.04 00:00sell10061.000.99670.99770.9947
20242002.09.05 00:00t/p10061.000.99470.99770.9947200.00157310.00
20252002.09.05 00:00sell10071.000.99200.99300.9900
20262002.09.06 00:00t/p10071.000.99000.99300.9900200.00157510.00
20272002.09.06 00:00sell10081.000.99140.99240.9894
20282002.09.09 00:00t/p10081.000.98940.99240.9894200.00157710.00
20292002.09.09 00:00sell10091.000.98160.98260.9796
20302002.09.10 00:00t/p10091.000.97960.98260.9796200.00157910.00
20312002.09.10 00:00sell10101.000.97980.98080.9778
20322002.09.11 00:00t/p10101.000.97780.98080.9778200.00158110.00
20332002.09.11 00:00sell10111.000.97500.97600.9730
20342002.09.12 00:00t/p10111.000.97300.97600.9730200.00158310.00
20352002.09.12 00:00sell10121.000.97600.97700.9740
20362002.09.13 00:00t/p10121.000.97400.97700.9740200.00158510.00
20372002.09.13 00:00sell10131.000.98120.98220.9792
20382002.09.16 00:00t/p10131.000.97920.98220.9792200.00158710.00
20392002.09.16 00:00sell10141.000.97080.97180.9688
20402002.09.17 00:00t/p10141.000.96880.97180.9688200.00158910.00
20412002.09.17 00:00sell10151.000.96880.96980.9668
20422002.09.18 00:00t/p10151.000.96680.96980.9668200.00159110.00
20432002.09.18 00:00sell10161.000.97370.97470.9717
20442002.09.19 00:00t/p10161.000.97170.97470.9717200.00159310.00
20452002.09.19 00:00sell10171.000.97710.97810.9751
20462002.09.20 00:00s/l10171.000.97810.97810.9751-100.00159210.00
20472002.09.20 00:00sell10181.000.98730.98830.9853
20482002.09.23 00:00t/p10181.000.98530.98830.9853200.00159410.00
20492002.09.23 00:00sell10191.000.98070.98170.9787
20502002.09.24 00:00t/p10191.000.97870.98170.9787200.00159610.00
20512002.09.24 00:00sell10201.000.97790.97890.9759
20522002.09.25 00:00t/p10201.000.97590.97890.9759200.00159810.00
20532002.09.25 00:00sell10211.000.98250.98350.9805
20542002.09.26 00:00t/p10211.000.98050.98350.9805200.00160010.00
20552002.09.26 00:00sell10221.000.97650.97750.9745
20562002.09.27 00:00t/p10221.000.97450.97750.9745200.00160210.00
20572002.09.27 00:00sell10231.000.97700.97800.9750
20582002.09.30 00:00t/p10231.000.97500.97800.9750200.00160410.00
20592002.09.30 00:00sell10241.000.98130.98230.9793
20602002.10.01 00:00s/l10241.000.98230.98230.9793-100.00160310.00
20612002.10.01 00:00sell10251.000.98660.98760.9846
20622002.10.02 00:00t/p10251.000.98460.98760.9846200.00160510.00
20632002.10.02 00:00sell10261.000.98230.98330.9803
20642002.10.03 00:00s/l10261.000.98330.98330.9803-100.00160410.00
20652002.10.03 00:00sell10271.000.98640.98740.9844
20662002.10.04 00:00s/l10271.000.98740.98740.9844-100.00160310.00
20672002.10.04 00:00sell10281.000.98740.98840.9854
20682002.10.07 00:00t/p10281.000.98540.98840.9854200.00160510.00
20692002.10.07 00:00sell10291.000.97890.97990.9769
20702002.10.08 00:00s/l10291.000.97990.97990.9769-100.00160410.00
20712002.10.08 00:00sell10301.000.98270.98370.9807
20722002.10.09 00:00t/p10301.000.98070.98370.9807200.00160610.00
20732002.10.09 00:00sell10311.000.97920.98020.9772
20742002.10.10 00:00s/l10311.000.98020.98020.9772-100.00160510.00
20752002.10.10 00:00sell10321.000.99030.99130.9883
20762002.10.11 00:00t/p10321.000.98830.99130.9883200.00160710.00
20772002.10.11 00:00sell10331.000.98650.98750.9845
20782002.10.14 00:00t/p10331.000.98450.98750.9845200.00160910.00
20792002.10.14 00:00sell10341.000.98730.98830.9853
20802002.10.15 00:00s/l10341.000.98830.98830.9853-100.00160810.00
20812002.10.15 00:00sell10351.000.98740.98840.9854
20822002.10.16 00:00t/p10351.000.98540.98840.9854200.00161010.00
20832002.10.16 00:00sell10361.000.98170.98270.9797
20842002.10.17 00:00s/l10361.000.98270.98270.9797-100.00160910.00
20852002.10.17 00:00sell10371.000.98080.98180.9788
20862002.10.18 00:00t/p10371.000.97880.98180.9788200.00161110.00
20872002.10.18 00:00sell10381.000.97080.97180.9688
20882002.10.21 00:00s/l10381.000.97180.97180.9688-100.00161010.00
20892002.10.21 00:00sell10391.000.97210.97310.9701
20902002.10.22 00:00t/p10391.000.97010.97310.9701200.00161210.00
20912002.10.22 00:00sell10401.000.97340.97440.9714
20922002.10.23 00:00s/l10401.000.97440.97440.9714-100.00161110.00
20932002.10.23 00:00sell10411.000.97760.97860.9756
20942002.10.24 00:00t/p10411.000.97560.97860.9756200.00161310.00
20952002.10.24 00:00sell10421.000.97540.97640.9734
20962002.10.25 00:00t/p10421.000.97340.97640.9734200.00161510.00
20972002.10.25 00:00sell10431.000.97760.97860.9756
20982002.10.28 00:00t/p10431.000.97560.97860.9756200.00161710.00
20992002.10.28 00:00sell10441.000.97640.97740.9744
21002002.10.29 00:00t/p10441.000.97440.97740.9744200.00161910.00
21012002.10.29 00:00sell10451.000.98450.98550.9825
21022002.10.30 00:00t/p10451.000.98250.98550.9825200.00162110.00
21032002.10.30 00:00sell10461.000.98290.98390.9809
21042002.10.31 00:00s/l10461.000.98390.98390.9809-100.00162010.00
21052002.10.31 00:00sell10471.000.98460.98560.9826
21062002.11.01 00:00s/l10471.000.98560.98560.9826-100.00161910.00
21072002.11.01 00:00sell10481.000.99050.99150.9885
21082002.11.04 00:00s/l10481.000.99150.99150.9885-100.00161810.00
21092002.11.04 00:00sell10491.000.99640.99740.9944
21102002.11.05 00:00t/p10491.000.99440.99740.9944200.00162010.00
21112002.11.05 00:00sell10501.000.99870.99970.9967
21122002.11.06 00:00s/l10501.000.99970.99970.9967-100.00161910.00
21132002.11.06 00:00sell10511.000.99890.99990.9969
21142002.11.07 00:00t/p10511.000.99690.99990.9969200.00162110.00
21152002.11.07 00:00sell10521.001.00481.00581.0028
21162002.11.08 00:00t/p10521.001.00281.00581.0028200.00162310.00
21172002.11.08 00:00sell10531.001.00901.01001.0070
21182002.11.11 00:00s/l10531.001.01001.01001.0070-100.00162210.00
21192002.11.11 00:00sell10541.001.01281.01381.0108
21202002.11.12 00:00t/p10541.001.01081.01381.0108200.00162410.00
21212002.11.12 00:00sell10551.001.01021.01121.0082
21222002.11.13 00:00t/p10551.001.00821.01121.0082200.00162610.00
21232002.11.13 00:00sell10561.001.01241.01341.0104
21242002.11.14 00:00t/p10561.001.01041.01341.0104200.00162810.00
21252002.11.14 00:00sell10571.001.00841.00941.0064
21262002.11.15 00:00t/p10571.001.00641.00941.0064200.00163010.00
21272002.11.15 00:00sell10581.001.00411.00511.0021
21282002.11.18 00:00t/p10581.001.00211.00511.0021200.00163210.00
21292002.11.18 00:00sell10591.001.01001.01101.0080
21302002.11.19 00:00t/p10591.001.00801.01101.0080200.00163410.00
21312002.11.19 00:00sell10601.001.00931.01031.0073
21322002.11.20 00:00t/p10601.001.00731.01031.0073200.00163610.00
21332002.11.20 00:00sell10611.001.00331.00431.0013
21342002.11.21 00:00t/p10611.001.00131.00431.0013200.00163810.00
21352002.11.21 00:00sell10621.001.00141.00240.9994
21362002.11.22 00:00t/p10621.000.99941.00240.9994200.00164010.00
21372002.11.22 00:00sell10631.001.00251.00351.0005
21382002.11.25 00:00t/p10631.001.00051.00351.0005200.00164210.00
21392002.11.25 00:00sell10641.000.99690.99790.9949
21402002.11.26 00:00t/p10641.000.99490.99790.9949200.00164410.00
21412002.11.26 00:00sell10651.000.99160.99260.9896
21422002.11.27 00:00t/p10651.000.98960.99260.9896200.00164610.00
21432002.11.27 00:00sell10661.000.99370.99470.9917
21442002.11.28 00:00t/p10661.000.99170.99470.9917200.00164810.00
21452002.11.28 00:00sell10671.000.99060.99160.9886
21462002.11.29 00:00s/l10671.000.99160.99160.9886-100.00164710.00
21472002.11.29 00:00sell10681.000.99360.99460.9916
21482002.12.02 00:00s/l10681.000.99460.99460.9916-100.00164610.00
21492002.12.02 00:00sell10691.000.99440.99540.9924
21502002.12.03 00:00t/p10691.000.99240.99540.9924200.00164810.00
21512002.12.03 00:00sell10701.000.99690.99790.9949
21522002.12.04 00:00s/l10701.000.99790.99790.9949-100.00164710.00
21532002.12.04 00:00sell10711.000.99670.99770.9947
21542002.12.05 00:00s/l10711.000.99770.99770.9947-100.00164610.00
21552002.12.05 00:00sell10721.001.00171.00270.9997
21562002.12.06 00:00t/p10721.000.99971.00270.9997200.00164810.00
21572002.12.06 00:00sell10731.001.00041.00140.9984
21582002.12.09 00:00s/l10731.001.00141.00140.9984-100.00164710.00
21592002.12.09 00:00sell10741.001.01001.01101.0080
21602002.12.10 00:00t/p10741.001.00801.01101.0080200.00164910.00
21612002.12.10 00:00sell10751.001.01101.01201.0090
21622002.12.11 00:00t/p10751.001.00901.01201.0090200.00165110.00
21632002.12.11 00:00sell10761.001.00761.00861.0056
21642002.12.12 00:00s/l10761.001.00861.00861.0056-100.00165010.00
21652002.12.12 00:00sell10771.001.00841.00941.0064
21662002.12.13 00:00s/l10771.001.00941.00941.0064-100.00164910.00
21672002.12.13 00:00sell10781.001.01851.01951.0165
21682002.12.16 00:00s/l10781.001.01951.01951.0165-100.00164810.00
21692002.12.16 00:00sell10791.001.02341.02441.0214
21702002.12.17 00:00t/p10791.001.02141.02441.0214200.00165010.00
21712002.12.17 00:00sell10801.001.02231.02331.0203
21722002.12.18 00:00s/l10801.001.02331.02331.0203-100.00164910.00
21732002.12.18 00:00sell10811.001.02691.02791.0249
21742002.12.19 00:00t/p10811.001.02491.02791.0249200.00165110.00
21752002.12.19 00:00sell10821.001.02861.02961.0266
21762002.12.20 00:00t/p10821.001.02661.02961.0266200.00165310.00
21772002.12.20 00:00sell10831.001.02691.02791.0249
21782002.12.23 00:00t/p10831.001.02491.02791.0249200.00165510.00
21792002.12.23 00:00sell10841.001.02631.02731.0243
21802002.12.24 00:00t/p10841.001.02431.02731.0243200.00165710.00
21812002.12.24 00:00sell10851.001.02631.02731.0243
21822002.12.25 00:00s/l10851.001.02731.02731.0243-100.00165610.00
21832002.12.25 00:00sell10861.001.03041.03141.0284
21842002.12.26 00:00t/p10861.001.02841.03141.0284200.00165810.00
21852002.12.26 00:00sell10871.001.03221.03321.0302
21862002.12.27 00:00s/l10871.001.03321.03321.0302-100.00165710.00
21872002.12.27 00:00sell10881.001.03671.03771.0347
21882002.12.30 00:00s/l10881.001.03771.03771.0347-100.00165610.00
21892002.12.30 00:00sell10891.001.04191.04291.0399
21902002.12.31 00:00s/l10891.001.04291.04291.0399-100.00165510.00
21912002.12.31 00:00sell10901.001.04771.04871.0457
21922003.01.01 00:00s/l10901.001.04871.04871.0457-100.00165410.00
21932003.01.01 00:00sell10911.001.04991.05091.0479
21942003.01.02 00:00t/p10911.001.04791.05091.0479200.00165610.00
21952003.01.02 00:00sell10921.001.04781.04881.0458
21962003.01.03 00:00t/p10921.001.04581.04881.0458200.00165810.00
21972003.01.03 00:00sell10931.001.03641.03741.0344
21982003.01.06 00:00t/p10931.001.03441.03741.0344200.00166010.00
21992003.01.06 00:00sell10941.001.04191.04291.0399
22002003.01.07 00:00s/l10941.001.04291.04291.0399-100.00165910.00
22012003.01.07 00:00sell10951.001.04461.04561.0426
22022003.01.08 00:00t/p10951.001.04261.04561.0426200.00166110.00
22032003.01.08 00:00sell10961.001.04111.04211.0391
22042003.01.09 00:00t/p10961.001.03911.04211.0391200.00166310.00
22052003.01.09 00:00sell10971.001.04991.05091.0479
22062003.01.10 00:00t/p10971.001.04791.05091.0479200.00166510.00
22072003.01.10 00:00sell10981.001.04881.04981.0468
22082003.01.13 00:00s/l10981.001.04981.04981.0468-100.00166410.00
22092003.01.13 00:00sell10991.001.05781.05881.0558
22102003.01.14 00:00t/p10991.001.05581.05881.0558200.00166610.00
22112003.01.14 00:00sell11001.001.05411.05511.0521
22122003.01.15 00:00s/l11001.001.05511.05511.0521-100.00166510.00
22132003.01.15 00:00sell11011.001.05551.05651.0535
22142003.01.16 00:00t/p11011.001.05351.05651.0535200.00166710.00
22152003.01.16 00:00sell11021.001.05551.05651.0535
22162003.01.17 00:00s/l11021.001.05651.05651.0535-100.00166610.00
22172003.01.17 00:00sell11031.001.06141.06241.0594
22182003.01.20 00:00s/l11031.001.06241.06241.0594-100.00166510.00
22192003.01.20 00:00sell11041.001.06571.06671.0637
22202003.01.21 00:00t/p11041.001.06371.06671.0637200.00166710.00
22212003.01.21 00:00sell11051.001.06841.06941.0664
22222003.01.22 00:00t/p11051.001.06641.06941.0664200.00166910.00
22232003.01.22 00:00sell11061.001.07241.07341.0704
22242003.01.23 00:00t/p11061.001.07041.07341.0704200.00167110.00
22252003.01.23 00:00sell11071.001.07281.07381.0708
22262003.01.24 00:00t/p11071.001.07081.07381.0708200.00167310.00
22272003.01.24 00:00sell11081.001.07431.07531.0723
22282003.01.27 00:00s/l11081.001.07531.07531.0723-100.00167210.00
22292003.01.27 00:00sell11091.001.08381.08481.0818
22302003.01.28 00:00t/p11091.001.08181.08481.0818200.00167410.00
22312003.01.28 00:00sell11101.001.08461.08561.0826
22322003.01.29 00:00t/p11101.001.08261.08561.0826200.00167610.00
22332003.01.29 00:00sell11111.001.08251.08351.0805
22342003.01.30 00:00s/l11111.001.08351.08351.0805-100.00167510.00
22352003.01.30 00:00sell11121.001.08271.08371.0807
22362003.01.31 00:00t/p11121.001.08071.08371.0807200.00167710.00
22372003.01.31 00:00sell11131.001.08211.08311.0801
22382003.02.03 00:00t/p11131.001.08011.08311.0801200.00167910.00
22392003.02.03 00:00sell11141.001.07871.07971.0767
22402003.02.04 00:00t/p11141.001.07671.07971.0767200.00168110.00
22412003.02.04 00:00sell11151.001.07891.07991.0769
22422003.02.05 00:00t/p11151.001.07691.07991.0769200.00168310.00
22432003.02.05 00:00sell11161.001.08861.08961.0866
22442003.02.06 00:00t/p11161.001.08661.08961.0866200.00168510.00
22452003.02.06 00:00sell11171.001.07851.07951.0765
22462003.02.07 00:00s/l11171.001.07951.07951.0765-100.00168410.00
22472003.02.07 00:00sell11181.001.08331.08431.0813
22482003.02.10 00:00t/p11181.001.08131.08431.0813200.00168610.00
22492003.02.10 00:00sell11191.001.08191.08291.0799
22502003.02.11 00:00t/p11191.001.07991.08291.0799200.00168810.00
22512003.02.11 00:00sell11201.001.07161.07261.0696
22522003.02.12 00:00t/p11201.001.06961.07261.0696200.00169010.00
22532003.02.12 00:00sell11211.001.07371.07471.0717
22542003.02.13 00:00t/p11211.001.07171.07471.0717200.00169210.00
22552003.02.13 00:00sell11221.001.07111.07211.0691
22562003.02.14 00:00s/l11221.001.07211.07211.0691-100.00169110.00
22572003.02.14 00:00sell11231.001.08421.08521.0822
22582003.02.17 00:00t/p11231.001.08221.08521.0822200.00169310.00
22592003.02.17 00:00sell11241.001.07741.07841.0754
22602003.02.18 00:00t/p11241.001.07541.07841.0754200.00169510.00
22612003.02.18 00:00sell11251.001.07221.07321.0702
22622003.02.19 00:00t/p11251.001.07021.07321.0702200.00169710.00
22632003.02.19 00:00sell11261.001.06861.06961.0666
22642003.02.20 00:00t/p11261.001.06661.06961.0666200.00169910.00
22652003.02.20 00:00sell11271.001.07491.07591.0729
22662003.02.21 00:00s/l11271.001.07591.07591.0729-100.00169810.00
22672003.02.21 00:00sell11281.001.08211.08311.0801
22682003.02.24 00:00t/p11281.001.08011.08311.0801200.00170010.00
22692003.02.24 00:00sell11291.001.07221.07321.0702
22702003.02.25 00:00s/l11291.001.07321.07321.0702-100.00169910.00
22712003.02.25 00:00sell11301.001.07871.07971.0767
22722003.02.26 00:00t/p11301.001.07671.07971.0767200.00170110.00
22732003.02.26 00:00sell11311.001.07561.07661.0736
22742003.02.27 00:00t/p11311.001.07361.07661.0736200.00170310.00
22752003.02.27 00:00sell11321.001.07871.07971.0767
22762003.02.28 00:00t/p11321.001.07671.07971.0767200.00170510.00
22772003.02.28 00:00sell11331.001.07471.07571.0727
22782003.03.03 00:00s/l11331.001.07571.07571.0727-100.00170410.00
22792003.03.03 00:00sell11341.001.07781.07881.0758
22802003.03.04 00:00s/l11341.001.07881.07881.0758-100.00170310.00
22812003.03.04 00:00sell11351.001.08941.09041.0874
22822003.03.05 00:00s/l11351.001.09041.09041.0874-100.00170210.00
22832003.03.05 00:00sell11361.001.09591.09691.0939
22842003.03.06 00:00s/l11361.001.09691.09691.0939-100.00170110.00
22852003.03.06 00:00sell11371.001.09681.09781.0948
22862003.03.07 00:00t/p11371.001.09481.09781.0948200.00170310.00
22872003.03.07 00:00sell11381.001.09701.09801.0950
22882003.03.10 00:00s/l11381.001.09801.09801.0950-100.00170210.00
22892003.03.10 00:00sell11391.001.10061.10161.0986
22902003.03.11 00:00s/l11391.001.10161.10161.0986-100.00170110.00
22912003.03.11 00:00sell11401.001.10501.10601.1030
22922003.03.12 00:00t/p11401.001.10301.10601.1030200.00170310.00
22932003.03.12 00:00sell11411.001.10431.10531.1023
22942003.03.13 00:00t/p11411.001.10231.10531.1023200.00170510.00
22952003.03.13 00:00sell11421.001.09931.10031.0973
22962003.03.14 00:00t/p11421.001.09731.10031.0973200.00170710.00
22972003.03.14 00:00sell11431.001.07911.08011.0771
22982003.03.17 00:00t/p11431.001.07711.08011.0771200.00170910.00
22992003.03.17 00:00sell11441.001.07851.07951.0765
23002003.03.18 00:00t/p11441.001.07651.07951.0765200.00171110.00
23012003.03.18 00:00sell11451.001.06151.06251.0595
23022003.03.19 00:00t/p11451.001.05951.06251.0595200.00171310.00
23032003.03.19 00:00sell11461.001.06441.06541.0624
23042003.03.20 00:00t/p11461.001.06241.06541.0624200.00171510.00
23052003.03.20 00:00sell11471.001.05771.05871.0557
23062003.03.21 00:00t/p11471.001.05571.05871.0557200.00171710.00
23072003.03.21 00:00sell11481.001.06181.06281.0598
23082003.03.24 00:00t/p11481.001.05981.06281.0598200.00171910.00
23092003.03.24 00:00sell11491.001.05871.05971.0567
23102003.03.25 00:00t/p11491.001.05671.05971.0567200.00172110.00
23112003.03.25 00:00sell11501.001.06501.06601.0630
23122003.03.26 00:00s/l11501.001.06601.06601.0630-100.00172010.00
23132003.03.26 00:00sell11511.001.06581.06681.0638
23142003.03.27 00:00t/p11511.001.06381.06681.0638200.00172210.00
23152003.03.27 00:00sell11521.001.06991.07091.0679
23162003.03.28 00:00t/p11521.001.06791.07091.0679200.00172410.00
23172003.03.28 00:00sell11531.001.06921.07021.0672
23182003.03.31 00:00t/p11531.001.06721.07021.0672200.00172610.00
23192003.03.31 00:00sell11541.001.07971.08071.0777
23202003.04.01 00:00s/l11541.001.08071.08071.0777-100.00172510.00
23212003.04.01 00:00sell11551.001.09191.09291.0899
23222003.04.02 00:00t/p11551.001.08991.09291.0899200.00172710.00
23232003.04.02 00:00sell11561.001.09201.09301.0900
23242003.04.03 00:00t/p11561.001.09001.09301.0900200.00172910.00
23252003.04.03 00:00sell11571.001.07701.07801.0750
23262003.04.04 00:00t/p11571.001.07501.07801.0750200.00173110.00
23272003.04.04 00:00sell11581.001.07611.07711.0741
23282003.04.07 00:00t/p11581.001.07411.07711.0741200.00173310.00
23292003.04.07 00:00sell11591.001.06711.06811.0651
23302003.04.08 00:00t/p11591.001.06511.06811.0651200.00173510.00
23312003.04.08 00:00sell11601.001.06881.06981.0668
23322003.04.09 00:00t/p11601.001.06681.06981.0668200.00173710.00
23332003.04.09 00:00sell11611.001.07221.07321.0702
23342003.04.10 00:00t/p11611.001.07021.07321.0702200.00173910.00
23352003.04.10 00:00sell11621.001.07701.07801.0750
23362003.04.11 00:00s/l11621.001.07801.07801.0750-100.00173810.00
23372003.04.11 00:00sell11631.001.07871.07971.0767
23382003.04.14 00:00t/p11631.001.07671.07971.0767200.00174010.00
23392003.04.14 00:00sell11641.001.07431.07531.0723
23402003.04.15 00:00t/p11641.001.07231.07531.0723200.00174210.00
23412003.04.15 00:00sell11651.001.07701.07801.0750
23422003.04.16 00:00t/p11651.001.07501.07801.0750200.00174410.00
23432003.04.16 00:00sell11661.001.08041.08141.0784
23442003.04.17 00:00t/p11661.001.07841.08141.0784200.00174610.00
23452003.04.17 00:00sell11671.001.09111.09211.0891
23462003.04.18 00:00t/p11671.001.08911.09211.0891200.00174810.00
23472003.04.18 00:00sell11681.001.08841.08941.0864
23482003.04.21 00:00s/l11681.001.08941.08941.0864-100.00174710.00
23492003.04.21 00:00sell11691.001.08971.09071.0877
23502003.04.22 00:00t/p11691.001.08771.09071.0877200.00174910.00
23512003.04.22 00:00sell11701.001.08601.08701.0840
23522003.04.23 00:00s/l11701.001.08701.08701.0840-100.00174810.00
23532003.04.23 00:00sell11711.001.09721.09821.0952
23542003.04.24 00:00t/p11711.001.09521.09821.0952200.00175010.00
23552003.04.24 00:00sell11721.001.09491.09591.0929
23562003.04.25 00:00s/l11721.001.09591.09591.0929-100.00174910.00
23572003.04.25 00:00sell11731.001.10351.10451.1015
23582003.04.28 00:00t/p11731.001.10151.10451.1015200.00175110.00
23592003.04.28 00:00sell11741.001.10381.10481.1018
23602003.04.29 00:00t/p11741.001.10181.10481.1018200.00175310.00
23612003.04.29 00:00sell11751.001.09871.09971.0967
23622003.04.30 00:00t/p11751.001.09671.09971.0967200.00175510.00
23632003.04.30 00:00sell11761.001.10751.10851.1055
23642003.05.01 00:00s/l11761.001.10851.10851.1055-100.00175410.00
23652003.05.01 00:00sell11771.001.11841.11941.1164
23662003.05.02 00:00t/p11771.001.11641.11941.1164200.00175610.00
23672003.05.02 00:00sell11781.001.12381.12481.1218
23682003.05.05 00:00t/p11781.001.12181.12481.1218200.00175810.00
23692003.05.05 00:00sell11791.001.12271.12371.1207
23702003.05.06 00:00t/p11791.001.12071.12371.1207200.00176010.00
23712003.05.06 00:00sell11801.001.12921.13021.1272
23722003.05.07 00:00s/l11801.001.13021.13021.1272-100.00175910.00
23732003.05.07 00:00sell11811.001.14391.14491.1419
23742003.05.08 00:00t/p11811.001.14191.14491.1419200.00176110.00
23752003.05.08 00:00sell11821.001.13511.13611.1331
23762003.05.09 00:00t/p11821.001.13311.13611.1331200.00176310.00
23772003.05.09 00:00sell11831.001.14851.14951.1465
23782003.05.12 00:00t/p11831.001.14651.14951.1465200.00176510.00
23792003.05.12 00:00sell11841.001.15321.15421.1512
23802003.05.13 00:00s/l11841.001.15421.15421.1512-100.00176410.00
23812003.05.13 00:00sell11851.001.15671.15771.1547
23822003.05.14 00:00t/p11851.001.15471.15771.1547200.00176610.00
23832003.05.14 00:00sell11861.001.15381.15481.1518
23842003.05.15 00:00t/p11861.001.15181.15481.1518200.00176810.00
23852003.05.15 00:00sell11871.001.14731.14831.1453
23862003.05.16 00:00t/p11871.001.14531.14831.1453200.00177010.00
23872003.05.16 00:00sell11881.001.13851.13951.1365
23882003.05.19 00:00s/l11881.001.13951.13951.1365-100.00176910.00
23892003.05.20 00:00sell11891.001.16501.16601.1630
23902003.05.21 00:00t/p11891.001.16301.16601.1630200.00177110.00
23912003.05.21 00:00modify601.001.16731.16831.1853
23922003.05.22 00:00s/l601.001.16831.16831.1853100.00177210.00
23932003.05.22 00:00sell11901.001.16450.00001.1465
23942003.05.22 00:00buy11911.001.16471.16371.1667
23952003.05.23 00:00t/p11911.001.16671.16371.1667200.00177410.00
23962003.05.23 00:00buy11921.001.16961.16861.1716
23972003.05.26 00:00t/p11921.001.17161.16861.1716200.00177610.00
23982003.05.26 00:00buy11931.001.18331.18231.1853
23992003.05.27 00:00t/p11931.001.18531.18231.1853200.00177810.00
24002003.05.27 00:00buy11941.001.18601.18501.1880
24012003.05.28 00:00t/p11941.001.18801.18501.1880200.00178010.00
24022003.05.28 00:00buy11951.001.18161.18061.1836
24032003.05.29 00:00t/p11951.001.18361.18061.1836200.00178210.00
24042003.05.29 00:00buy11961.001.17571.17471.1777
24052003.05.30 00:00t/p11961.001.17771.17471.1777200.00178410.00
24062003.05.30 00:00buy11971.001.19091.18991.1929
24072003.06.02 00:00s/l11971.001.18991.18991.1929-100.00178310.00
24082003.06.02 00:00buy11981.001.17211.17111.1741
24092003.06.03 00:00t/p11981.001.17411.17111.1741200.00178510.00
24102003.06.03 00:00buy11991.001.17701.17601.1790
24112003.06.04 00:00s/l11991.001.17601.17601.1790-100.00178410.00
24122003.06.04 00:00buy12001.001.17421.17321.1762
24132003.06.05 00:00s/l12001.001.17321.17321.1762-100.00178310.00
24142003.06.06 00:00buy12011.001.18471.18371.1867
24152003.06.09 00:00t/p12011.001.18671.18371.1867200.00178510.00
24162003.06.09 00:00buy12021.001.17111.17011.1731
24172003.06.10 00:00t/p12021.001.17311.17011.1731200.00178710.00
24182003.06.10 00:00buy12031.001.17171.17071.1737
24192003.06.11 00:00t/p12031.001.17371.17071.1737200.00178910.00
24202003.06.11 00:00buy12041.001.16731.16631.1693
24212003.06.12 00:00t/p12041.001.16931.16631.1693200.00179110.00
24222003.06.12 00:00buy12051.001.17571.17471.1777
24232003.06.13 00:00t/p12051.001.17771.17471.1777200.00179310.00
24242003.06.13 00:00buy12061.001.17661.17561.1786
24252003.06.16 00:00t/p12061.001.17861.17561.1786200.00179510.00
24262003.06.16 00:00buy12071.001.18791.18691.1899
24272003.06.17 00:00t/p12071.001.18991.18691.1899200.00179710.00
24282003.06.17 00:00buy12081.001.18251.18151.1845
24292003.06.18 00:00t/p12081.001.18451.18151.1845200.00179910.00
24302003.06.18 00:00buy12091.001.17841.17741.1804
24312003.06.19 00:00t/p12091.001.18041.17741.1804200.00180110.00
24322003.06.19 00:00buy12101.001.16871.16771.1707
24332003.06.20 00:00t/p12101.001.17071.16771.1707200.00180310.00
24342003.06.20 00:00buy12111.001.17241.17141.1744
24352003.06.23 00:00s/l12111.001.17141.17141.1744-100.00180210.00
24362003.06.23 00:00modify11901.001.16451.16121.1465
24372003.06.24 00:00s/l11901.001.16121.16121.1465330.00180540.00
24382003.06.24 00:00sell12121.001.15490.00001.1369
24392003.06.24 00:00buy12131.001.15511.15411.1571
24402003.06.25 00:00t/p12131.001.15711.15411.1571200.00180740.00
24412003.06.25 00:00modify12121.001.15491.15491.1369
24422003.06.26 00:00s/l12121.001.15491.15491.13690.00180740.00
24432003.06.26 00:00sell12141.001.15340.00001.1354
24442003.06.26 00:00buy12151.001.15361.15261.1556
24452003.06.27 00:00s/l12151.001.15261.15261.1556-100.00180640.00
24462003.06.27 00:00modify12141.001.15341.14521.1354
24472003.06.30 00:00s/l12141.001.14521.14521.1354820.00181460.00
24482003.06.30 00:00sell12161.001.14310.00001.1251
24492003.06.30 00:00buy12171.001.14331.14231.1453
24502003.07.01 00:00t/p12171.001.14531.14231.1453200.00181660.00
24512003.07.01 00:00buy12181.001.15271.15171.1547
24522003.07.02 00:00t/p12181.001.15471.15171.1547200.00181860.00
24532003.07.02 00:00buy12191.001.15701.15601.1590
24542003.07.03 00:00s/l12191.001.15601.15601.1590-100.00181760.00
24552003.07.03 00:00buy12201.001.15341.15241.1554
24562003.07.04 00:00s/l12201.001.15241.15241.1554-100.00181660.00
24572003.07.04 00:00buy12211.001.15021.14921.1522
24582003.07.07 00:00s/l12211.001.14921.14921.1522-100.00181560.00
24592003.07.07 00:00buy12221.001.14831.14731.1503
24602003.07.08 00:00s/l12221.001.14731.14731.1503-100.00181460.00
24612003.07.08 00:00modify12161.001.14311.13471.1251
24622003.07.09 00:00s/l12161.001.13471.13471.1251840.00182300.00
24632003.07.09 00:00sell12231.001.13170.00001.1137
24642003.07.09 00:00buy12241.001.13191.13091.1339
24652003.07.10 00:00t/p12241.001.13391.13091.1339200.00182500.00
24662003.07.10 00:00buy12251.001.13531.13431.1373
24672003.07.11 00:00t/p12251.001.13731.13431.1373200.00182700.00
24682003.07.11 00:00buy12261.001.13821.13721.1402
24692003.07.14 00:00s/l12261.001.13721.13721.1402-100.00182600.00
24702003.07.16 00:00modify12231.001.13171.12081.1137
24712003.07.17 00:00t/p12231.001.11371.12081.11371800.00184400.00
24722003.07.17 00:00buy12271.001.12250.00001.1405
24732003.07.17 00:00sell12281.001.12231.12331.1203
24742003.07.18 00:00t/p12281.001.12031.12331.1203200.00184600.00
24752003.07.18 00:00sell12291.001.12181.12281.1198
24762003.07.21 00:00t/p12291.001.11981.12281.1198200.00184800.00
24772003.07.22 00:00modify12271.001.12251.13191.1405
24782003.07.23 00:00s/l12271.001.13191.13191.1405940.00185740.00
24792003.07.23 00:00buy12301.001.13320.00001.1512
24802003.07.23 00:00sell12311.001.13301.13401.1310
24812003.07.24 00:00s/l12311.001.13401.13401.1310-100.00185640.00
24822003.07.24 00:00modify12301.001.13321.14561.1512
24832003.07.25 00:00t/p12301.001.15121.14561.15121800.00187440.00
24842003.07.25 00:00sell12321.001.14750.00001.1295
24852003.07.25 00:00buy12331.001.14771.14671.1497
24862003.07.28 00:00t/p12331.001.14971.14671.1497200.00187640.00
24872003.07.28 00:00buy12341.001.14991.14891.1519
24882003.07.29 00:00t/p12341.001.15191.14891.1519200.00187840.00
24892003.07.29 00:00buy12351.001.14891.14791.1509
24902003.07.30 00:00t/p12351.001.15091.14791.1509200.00188040.00
24912003.07.30 00:00modify12321.001.14751.14731.1295
24922003.07.31 00:00modify12321.001.14751.13891.1295
24932003.08.01 00:00t/p12321.001.12951.13891.12951800.00189840.00
24942003.08.01 00:00sell12361.001.12330.00001.1053
24952003.08.01 00:00buy12371.001.12351.12251.1255
24962003.08.04 00:00t/p12371.001.12551.12251.1255200.00190040.00
24972003.08.04 00:00buy12381.001.12861.12761.1306
24982003.08.05 00:00t/p12381.001.13061.12761.1306200.00190240.00
24992003.08.05 00:00buy12391.001.13591.13491.1379
25002003.08.06 00:00t/p12391.001.13791.13491.1379200.00190440.00
25012003.08.06 00:00buy12401.001.13901.13801.1410
25022003.08.07 00:00t/p12401.001.14101.13801.1410200.00190640.00
25032003.08.07 00:00buy12411.001.13381.13281.1358
25042003.08.08 00:00t/p12411.001.13581.13281.1358200.00190840.00
25052003.08.08 00:00buy12421.001.13781.13681.1398
25062003.08.11 00:00s/l12421.001.13681.13681.1398-100.00190740.00
25072003.08.11 00:00buy12431.001.13081.12981.1328
25082003.08.12 00:00t/p12431.001.13281.12981.1328200.00190940.00
25092003.08.12 00:00buy12441.001.13641.13541.1384
25102003.08.13 00:00s/l12441.001.13541.13541.1384-100.00190840.00
25112003.08.13 00:00buy12451.001.12801.12701.1300
25122003.08.14 00:00t/p12451.001.13001.12701.1300200.00191040.00
25132003.08.14 00:00buy12461.001.13241.13141.1344
25142003.08.15 00:00t/p12461.001.13441.13141.1344200.00191240.00
25152003.08.15 00:00buy12471.001.12751.12651.1295
25162003.08.18 00:00s/l12471.001.12651.12651.1295-100.00191140.00
25172003.08.18 00:00buy12481.001.12691.12591.1289
25182003.08.19 00:00s/l12481.001.12591.12591.1289-100.00191040.00
25192003.08.19 00:00modify12361.001.12331.11791.1053
25202003.08.20 00:00modify12361.001.12331.11751.1053
25212003.08.21 00:00modify12361.001.12331.11501.1053
25222003.08.22 00:00t/p12361.001.10531.11501.10531800.00192840.00
25232003.08.22 00:00buy12491.001.09310.00001.1111
25242003.08.22 00:00sell12501.001.09291.09391.0909
25252003.08.25 00:00t/p12501.001.09091.09391.0909200.00193040.00
25262003.08.25 00:00sell12511.001.08701.08801.0850
25272003.08.26 00:00t/p12511.001.08501.08801.0850200.00193240.00
25282003.08.26 00:00sell12521.001.08481.08581.0828
25292003.08.27 00:00t/p12521.001.08281.08581.0828200.00193440.00
25302003.08.27 00:00sell12531.001.08631.08731.0843
25312003.08.28 00:00t/p12531.001.08431.08731.0843200.00193640.00
25322003.08.28 00:00sell12541.001.08731.08831.0853
25332003.08.29 00:00t/p12541.001.08531.08831.0853200.00193840.00
25342003.08.29 00:00sell12551.001.08841.08941.0864
25352003.09.01 00:00s/l12551.001.08941.08941.0864-100.00193740.00
25362003.09.01 00:00modify12491.001.09311.09571.1111
25372003.09.02 00:00s/l12491.001.09571.09571.1111260.00194000.00
25382003.09.02 00:00buy12561.001.09630.00001.1143
25392003.09.02 00:00sell12571.001.09611.09711.0941
25402003.09.03 00:00t/p12571.001.09411.09711.0941200.00194200.00
25412003.09.03 00:00sell12581.001.08071.08171.0787
25422003.09.04 00:00t/p12581.001.07871.08171.0787200.00194400.00
25432003.09.04 00:00sell12591.001.08421.08521.0822
25442003.09.05 00:00t/p12591.001.08221.08521.0822200.00194600.00
25452003.09.05 00:00sell12601.001.09401.09501.0920
25462003.09.08 00:00t/p12601.001.09201.09501.0920200.00194800.00
25472003.09.08 00:00modify12561.001.09631.10791.1143
25482003.09.09 00:00s/l12561.001.10791.10791.11431160.00195960.00
25492003.09.09 00:00buy12611.001.10740.00001.1254
25502003.09.09 00:00sell12621.001.10721.10821.1052
25512003.09.10 00:00s/l12621.001.10821.10821.1052-100.00195860.00
25522003.09.10 00:00modify12611.001.10741.11991.1254
25532003.09.11 00:00s/l12611.001.11991.11991.12541250.00197110.00
25542003.09.11 00:00buy12631.001.12080.00001.1388
25552003.09.11 00:00sell12641.001.12061.12161.1186
25562003.09.12 00:00t/p12641.001.11861.12161.1186200.00197310.00
25572003.09.12 00:00sell12651.001.12021.12121.1182
25582003.09.15 00:00t/p12651.001.11821.12121.1182200.00197510.00
25592003.09.15 00:00modify12631.001.12081.12321.1388
25602003.09.16 00:00modify12631.001.12081.12541.1388
25612003.09.17 00:00s/l12631.001.12541.12541.1388460.00197970.00
25622003.09.17 00:00buy12661.001.11720.00001.1352
25632003.09.17 00:00sell12671.001.11701.11801.1150
25642003.09.18 00:00t/p12671.001.11501.11801.1150200.00198170.00
25652003.09.18 00:00modify12661.001.11721.12531.1352
25662003.09.19 00:00s/l12661.001.12531.12531.1352810.00198980.00
25672003.09.19 00:00buy12681.001.12490.00001.1429
25682003.09.19 00:00sell12691.001.12471.12571.1227
25692003.09.22 00:00s/l12691.001.12571.12571.1227-100.00198880.00
25702003.09.22 00:00modify12681.001.12491.14201.1429
25712003.09.23 00:00t/p12681.001.14291.14201.14291800.00200680.00
25722003.09.23 00:00sell12701.001.14640.00001.1284
25732003.09.23 00:00buy12711.001.14661.14561.1486
25742003.09.24 00:00t/p12711.001.14861.14561.1486200.00200880.00
25752003.09.25 00:00buy12721.001.14891.14791.1509
25762003.09.26 00:00t/p12721.001.15091.14791.1509200.00201080.00
25772003.09.26 00:00buy12731.001.14721.14621.1492
25782003.09.29 00:00t/p12731.001.14921.14621.1492200.00201280.00
25792003.09.30 00:00buy12741.001.16201.16101.1640
25802003.10.01 00:00t/p12741.001.16401.16101.1640200.00201480.00
25812003.10.01 00:00buy12751.001.16561.16461.1676
25822003.10.02 00:00t/p12751.001.16761.16461.1676200.00201680.00
25832003.10.02 00:00buy12761.001.17311.17211.1751
25842003.10.03 00:00t/p12761.001.17511.17211.1751200.00201880.00
25852003.10.03 00:00buy12771.001.16891.16791.1709
25862003.10.06 00:00t/p12771.001.17091.16791.1709200.00202080.00
25872003.10.06 00:00buy12781.001.15781.15681.1598
25882003.10.07 00:00t/p12781.001.15981.15681.1598200.00202280.00
25892003.10.07 00:00buy12791.001.17151.17051.1735
25902003.10.08 00:00t/p12791.001.17351.17051.1735200.00202480.00
25912003.10.08 00:00buy12801.001.17761.17661.1796
25922003.10.09 00:00t/p12801.001.17961.17661.1796200.00202680.00
25932003.10.09 00:00buy12811.001.18231.18131.1843
25942003.10.10 00:00t/p12811.001.18431.18131.1843200.00202880.00
25952003.10.10 00:00buy12821.001.17471.17371.1767
25962003.10.13 00:00t/p12821.001.17671.17371.1767200.00203080.00
25972003.10.13 00:00buy12831.001.18121.18021.1832
25982003.10.14 00:00s/l12831.001.18021.18021.1832-100.00202980.00
25992003.10.14 00:00buy12841.001.17161.17061.1736
26002003.10.15 00:00t/p12841.001.17361.17061.1736200.00203180.00
26012003.10.15 00:00buy12851.001.17321.17221.1752
26022003.10.16 00:00s/l12851.001.17221.17221.1752-100.00203080.00
26032003.10.16 00:00buy12861.001.16171.16071.1637
26042003.10.17 00:00t/p12861.001.16371.16071.1637200.00203280.00
26052003.10.17 00:00buy12871.001.16021.15921.1622
26062003.10.20 00:00t/p12871.001.16221.15921.1622200.00203480.00
26072003.10.20 00:00buy12881.001.17061.16961.1726
26082003.10.21 00:00s/l12881.001.16961.16961.1726-100.00203380.00
26092003.10.21 00:00buy12891.001.16301.16201.1650
26102003.10.22 00:00t/p12891.001.16501.16201.1650200.00203580.00
26112003.10.22 00:00buy12901.001.16711.16611.1691
26122003.10.23 00:00t/p12901.001.16911.16611.1691200.00203780.00
26132003.10.23 00:00buy12911.001.18111.18011.1831
26142003.10.24 00:00t/p12911.001.18311.18011.1831200.00203980.00
26152003.10.24 00:00buy12921.001.17991.17891.1819
26162003.10.27 00:00t/p12921.001.18191.17891.1819200.00204180.00
26172003.10.27 00:00buy12931.001.17711.17611.1791
26182003.10.28 00:00s/l12931.001.17611.17611.1791-100.00204080.00
26192003.10.28 00:00buy12941.001.17391.17291.1759
26202003.10.29 00:00s/l12941.001.17291.17291.1759-100.00203980.00
26212003.10.29 00:00buy12951.001.16781.16681.1698
26222003.10.30 00:00t/p12951.001.16981.16681.1698200.00204180.00
26232003.10.30 00:00buy12961.001.16681.16581.1688
26242003.10.31 00:00t/p12961.001.16881.16581.1688200.00204380.00
26252003.10.31 00:00buy12971.001.16281.16181.1648
26262003.11.03 00:00t/p12971.001.16481.16181.1648200.00204580.00
26272003.11.03 00:00buy12981.001.15811.15711.1601
26282003.11.04 00:00t/p12981.001.16011.15711.1601200.00204780.00
26292003.11.04 00:00buy12991.001.14681.14581.1488
26302003.11.05 00:00t/p12991.001.14881.14581.1488200.00204980.00
26312003.11.05 00:00buy13001.001.14951.14851.1515
26322003.11.06 00:00s/l13001.001.14851.14851.1515-100.00204880.00
26332003.11.07 00:00modify12701.001.14641.14441.1284
26342003.11.10 00:00s/l12701.001.14441.14441.1284200.00205080.00
26352003.11.10 00:00sell13011.001.15020.00001.1322
26362003.11.10 00:00buy13021.001.15041.14941.1524
26372003.11.11 00:00t/p13021.001.15241.14941.1524200.00205280.00
26382003.11.11 00:00modify13011.001.15021.15011.1322
26392003.11.12 00:00s/l13011.001.15011.15011.132210.00205290.00
26402003.11.12 00:00sell13031.001.15150.00001.1335
26412003.11.12 00:00buy13041.001.15171.15071.1537
26422003.11.13 00:00t/p13041.001.15371.15071.1537200.00205490.00
26432003.11.13 00:00buy13051.001.16331.16231.1653
26442003.11.14 00:00t/p13051.001.16531.16231.1653200.00205690.00
26452003.11.14 00:00buy13061.001.17371.17271.1757
26462003.11.17 00:00t/p13061.001.17571.17271.1757200.00205890.00
26472003.11.17 00:00buy13071.001.18141.18041.1834
26482003.11.18 00:00t/p13071.001.18341.18041.1834200.00206090.00
26492003.11.18 00:00buy13081.001.17521.17421.1772
26502003.11.19 00:00t/p13081.001.17721.17421.1772200.00206290.00
26512003.11.19 00:00buy13091.001.19661.19561.1986
26522003.11.20 00:00s/l13091.001.19561.19561.1986-100.00206190.00
26532003.11.20 00:00buy13101.001.18941.18841.1914
26542003.11.21 00:00t/p13101.001.19141.18841.1914200.00206390.00
26552003.11.21 00:00buy13111.001.19121.19021.1932
26562003.11.24 00:00t/p13111.001.19321.19021.1932200.00206590.00
26572003.11.24 00:00buy13121.001.19141.19041.1934
26582003.11.25 00:00s/l13121.001.19041.19041.1934-100.00206490.00
26592003.11.25 00:00buy13131.001.17751.17651.1795
26602003.11.26 00:00t/p13131.001.17951.17651.1795200.00206690.00
26612003.11.26 00:00buy13141.001.17971.17871.1817
26622003.11.27 00:00t/p13141.001.18171.17871.1817200.00206890.00
26632003.11.27 00:00buy13151.001.19321.19221.1952
26642003.11.28 00:00s/l13151.001.19221.19221.1952-100.00206790.00
26652003.11.28 00:00buy13161.001.19181.19081.1938
26662003.12.01 00:00t/p13161.001.19381.19081.1938200.00206990.00
26672003.12.01 00:00buy13171.001.19911.19811.2011
26682003.12.02 00:00t/p13171.001.20111.19811.2011200.00207190.00
26692003.12.02 00:00buy13181.001.19701.19601.1990
26702003.12.03 00:00t/p13181.001.19901.19601.1990200.00207390.00
26712003.12.03 00:00buy13191.001.21061.20961.2126
26722003.12.04 00:00t/p13191.001.21261.20961.2126200.00207590.00
26732003.12.04 00:00buy13201.001.21191.21091.2139
26742003.12.05 00:00t/p13201.001.21391.21091.2139200.00207790.00
26752003.12.05 00:00buy13211.001.20881.20781.2108
26762003.12.08 00:00t/p13211.001.21081.20781.2108200.00207990.00
26772003.12.08 00:00buy13221.001.21691.21591.2189
26782003.12.09 00:00t/p13221.001.21891.21591.2189200.00208190.00
26792003.12.09 00:00buy13231.001.22301.22201.2250
26802003.12.10 00:00t/p13231.001.22501.22201.2250200.00208390.00
26812003.12.10 00:00buy13241.001.22521.22421.2272
26822003.12.11 00:00s/l13241.001.22421.22421.2272-100.00208290.00
26832003.12.11 00:00buy13251.001.22141.22041.2234
26842003.12.12 00:00t/p13251.001.22341.22041.2234200.00208490.00
26852003.12.12 00:00buy13261.001.22311.22211.2251
26862003.12.15 00:00t/p13261.001.22511.22211.2251200.00208690.00
26872003.12.15 00:00buy13271.001.21351.21251.2155
26882003.12.16 00:00t/p13271.001.21551.21251.2155200.00208890.00
26892003.12.16 00:00buy13281.001.23161.23061.2336
26902003.12.17 00:00t/p13281.001.23361.23061.2336200.00209090.00
26912003.12.17 00:00buy13291.001.23361.23261.2356
26922003.12.18 00:00t/p13291.001.23561.23261.2356200.00209290.00
26932003.12.18 00:00buy13301.001.24001.23901.2420
26942003.12.19 00:00t/p13301.001.24201.23901.2420200.00209490.00
26952003.12.19 00:00buy13311.001.24241.24141.2444
26962003.12.22 00:00s/l13311.001.24141.24141.2444-100.00209390.00
26972003.12.22 00:00buy13321.001.23851.23751.2405
26982003.12.23 00:00t/p13321.001.24051.23751.2405200.00209590.00
26992003.12.23 00:00buy13331.001.24051.23951.2425
27002003.12.24 00:00t/p13331.001.24251.23951.2425200.00209790.00
27012003.12.24 00:00buy13341.001.24101.24001.2430
27022003.12.25 00:00t/p13341.001.24301.24001.2430200.00209990.00
27032003.12.25 00:00buy13351.001.24501.24401.2470
27042003.12.26 00:00s/l13351.001.24401.24401.2470-100.00209890.00
27052003.12.26 00:00buy13361.001.24501.24401.2470
27062003.12.29 00:00t/p13361.001.24701.24401.2470200.00210090.00
27072003.12.29 00:00buy13371.001.24361.24261.2456
27082003.12.30 00:00t/p13371.001.24561.24261.2456200.00210290.00
27092003.12.30 00:00buy13381.001.24921.24821.2512
27102003.12.31 00:00t/p13381.001.25121.24821.2512200.00210490.00
27112003.12.31 00:00buy13391.001.25411.25311.2561
27122004.01.01 00:00t/p13391.001.25611.25311.2561200.00210690.00
27132004.01.01 00:00buy13401.001.25691.25591.2589
27142004.01.05 00:00t/p13401.001.25891.25591.2589200.00210890.00
27152004.01.05 00:00buy13411.001.26111.26011.2631
27162004.01.06 00:00t/p13411.001.26311.26011.2631200.00211090.00
27172004.01.06 00:00buy13421.001.26791.26691.2699
27182004.01.07 00:00t/p13421.001.26991.26691.2699200.00211290.00
27192004.01.07 00:00buy13431.001.27311.27211.2751
27202004.01.08 00:00s/l13431.001.27211.27211.2751-100.00211190.00
27212004.01.08 00:00buy13441.001.26291.26191.2649
27222004.01.09 00:00t/p13441.001.26491.26191.2649200.00211390.00
27232004.01.09 00:00buy13451.001.27751.27651.2795
27242004.01.12 00:00t/p13451.001.27951.27651.2795200.00211590.00
27252004.01.12 00:00buy13461.001.28461.28361.2866
27262004.01.13 00:00t/p13461.001.28661.28361.2866200.00211790.00
27272004.01.13 00:00buy13471.001.27401.27301.2760
27282004.01.14 00:00t/p13471.001.27601.27301.2760200.00211990.00
27292004.01.14 00:00buy13481.001.27691.27591.2789
27302004.01.15 00:00t/p13481.001.27891.27591.2789200.00212190.00
27312004.01.15 00:00buy13491.001.26491.26391.2669
27322004.01.16 00:00t/p13491.001.26691.26391.2669200.00212390.00
27332004.01.16 00:00buy13501.001.25941.25841.2614
27342004.01.19 00:00s/l13501.001.25841.25841.2614-100.00212290.00
27352004.01.19 00:00buy13511.001.23851.23751.2405
27362004.01.20 00:00t/p13511.001.24051.23751.2405200.00212490.00
27372004.01.20 00:00buy13521.001.23591.23491.2379
27382004.01.21 00:00t/p13521.001.23791.23491.2379200.00212690.00
27392004.01.21 00:00buy13531.001.26011.25911.2621
27402004.01.22 00:00t/p13531.001.26211.25911.2621200.00212890.00
27412004.01.22 00:00buy13541.001.26401.26301.2660
27422004.01.23 00:00t/p13541.001.26601.26301.2660200.00213090.00
27432004.01.23 00:00buy13551.001.27311.27211.2751
27442004.01.26 00:00t/p13551.001.27511.27211.2751200.00213290.00
27452004.01.26 00:00buy13561.001.25821.25721.2602
27462004.01.27 00:00t/p13561.001.26021.25721.2602200.00213490.00
27472004.01.27 00:00buy13571.001.24721.24621.2492
27482004.01.28 00:00t/p13571.001.24921.24621.2492200.00213690.00
27492004.01.28 00:00buy13581.001.26451.26351.2665
27502004.01.29 00:00s/l13581.001.26351.26351.2665-100.00213590.00
27512004.01.29 00:00buy13591.001.24281.24181.2448
27522004.01.30 00:00t/p13591.001.24481.24181.2448200.00213790.00
27532004.01.30 00:00buy13601.001.24081.23981.2428
27542004.02.02 00:00t/p13601.001.24281.23981.2428200.00213990.00
27552004.02.02 00:00buy13611.001.24821.24721.2502
27562004.02.03 00:00s/l13611.001.24721.24721.2502-100.00213890.00
27572004.02.03 00:00buy13621.001.24431.24331.2463
27582004.02.04 00:00t/p13621.001.24631.24331.2463200.00214090.00
27592004.02.04 00:00buy13631.001.25471.25371.2567
27602004.02.05 00:00s/l13631.001.25371.25371.2567-100.00213990.00
27612004.02.05 00:00buy13641.001.25391.25291.2559
27622004.02.06 00:00t/p13641.001.25591.25291.2559200.00214190.00
27632004.02.06 00:00buy13651.001.25581.25481.2578
27642004.02.09 00:00t/p13651.001.25781.25481.2578200.00214390.00
27652004.02.09 00:00buy13661.001.26201.26101.2640
27662004.02.10 00:00t/p13661.001.26401.26101.2640200.00214590.00
27672004.02.10 00:00buy13671.001.26991.26891.2719
27682004.02.11 00:00t/p13671.001.27191.26891.2719200.00214790.00
27692004.02.11 00:00buy13681.001.26851.26751.2705
27702004.02.12 00:00t/p13681.001.27051.26751.2705200.00214990.00
27712004.02.12 00:00buy13691.001.28451.28351.2865
27722004.02.13 00:00s/l13691.001.28351.28351.2865-100.00214890.00
27732004.02.13 00:00buy13701.001.28211.28111.2841
27742004.02.16 00:00t/p13701.001.28411.28111.2841200.00215090.00
27752004.02.16 00:00buy13711.001.27301.27201.2750
27762004.02.17 00:00t/p13711.001.27501.27201.2750200.00215290.00
27772004.02.17 00:00buy13721.001.27651.27551.2785
27782004.02.18 00:00t/p13721.001.27851.27551.2785200.00215490.00
27792004.02.18 00:00buy13731.001.28571.28471.2877
27802004.02.19 00:00t/p13731.001.28771.28471.2877200.00215690.00
27812004.02.19 00:00buy13741.001.27021.26921.2722
27822004.02.20 00:00t/p13741.001.27221.26921.2722200.00215890.00
27832004.02.20 00:00buy13751.001.27411.27311.2761
27842004.02.23 00:00t/p13751.001.27611.27311.2761200.00216090.00
27852004.02.23 00:00buy13761.001.25251.25151.2545
27862004.02.24 00:00t/p13761.001.25451.25151.2545200.00216290.00
27872004.02.24 00:00buy13771.001.25791.25691.2599
27882004.02.25 00:00t/p13771.001.25991.25691.2599200.00216490.00
27892004.02.25 00:00buy13781.001.26861.26761.2706
27902004.02.26 00:00t/p13781.001.27061.26761.2706200.00216690.00
27912004.02.26 00:00buy13791.001.24941.24841.2514
27922004.02.27 00:00t/p13791.001.25141.24841.2514200.00216890.00
27932004.02.27 00:00buy13801.001.24421.24321.2462
27942004.03.01 00:00t/p13801.001.24621.24321.2462200.00217090.00
27952004.03.01 00:00buy13811.001.24831.24731.2503
27962004.03.02 00:00t/p13811.001.25031.24731.2503200.00217290.00
27972004.03.02 00:00buy13821.001.24631.24531.2483
27982004.03.03 00:00s/l13821.001.24531.24531.2483-100.00217190.00
27992004.03.03 00:00buy13831.001.22141.22041.2234
28002004.03.04 00:00s/l13831.001.22041.22041.2234-100.00217090.00
28012004.03.04 00:00buy13841.001.21981.21881.2218
28022004.03.05 00:00t/p13841.001.22181.21881.2218200.00217290.00
28032004.03.05 00:00buy13851.001.21921.21821.2212
28042004.03.08 00:00t/p13851.001.22121.21821.2212200.00217490.00
28052004.03.08 00:00buy13861.001.23671.23571.2387
28062004.03.09 00:00t/p13861.001.23871.23571.2387200.00217690.00
28072004.03.09 00:00buy13871.001.24021.23921.2422
28082004.03.10 00:00t/p13871.001.24221.23921.2422200.00217890.00
28092004.03.10 00:00buy13881.001.23131.23031.2333
28102004.03.11 00:00t/p13881.001.23331.23031.2333200.00218090.00
28112004.03.11 00:00buy13891.001.22271.22171.2247
28122004.03.12 00:00t/p13891.001.22471.22171.2247200.00218290.00
28132004.03.12 00:00buy13901.001.23481.23381.2368
28142004.03.15 00:00s/l13901.001.23381.23381.2368-100.00218190.00
28152004.03.15 00:00buy13911.001.22131.22031.2233
28162004.03.16 00:00t/p13911.001.22331.22031.2233200.00218390.00
28172004.03.16 00:00buy13921.001.22671.22571.2287
28182004.03.17 00:00t/p13921.001.22871.22571.2287200.00218590.00
28192004.03.17 00:00buy13931.001.22731.22631.2293
28202004.03.18 00:00s/l13931.001.22631.22631.2293-100.00218490.00
28212004.03.18 00:00buy13941.001.22351.22251.2255
28222004.03.19 00:00t/p13941.001.22551.22251.2255200.00218690.00
28232004.03.19 00:00buy13951.001.23921.23821.2412
28242004.03.22 00:00s/l13951.001.23821.23821.2412-100.00218590.00
28252004.03.22 00:00buy13961.001.22781.22681.2298
28262004.03.23 00:00t/p13961.001.22981.22681.2298200.00218790.00
28272004.03.23 00:00buy13971.001.23491.23391.2369
28282004.03.24 00:00t/p13971.001.23691.23391.2369200.00218990.00
28292004.03.24 00:00buy13981.001.23531.23431.2373
28302004.03.25 00:00s/l13981.001.23431.23431.2373-100.00218890.00
28312004.03.25 00:00buy13991.001.21221.21121.2142
28322004.03.26 00:00t/p13991.001.21421.21121.2142200.00219090.00
28332004.03.26 00:00buy14001.001.21201.21101.2140
28342004.03.29 00:00t/p14001.001.21401.21101.2140200.00219290.00
28352004.03.29 00:00buy14011.001.21171.21071.2137
28362004.03.30 00:00t/p14011.001.21371.21071.2137200.00219490.00
28372004.03.30 00:00buy14021.001.21601.21501.2180
28382004.03.31 00:00t/p14021.001.21801.21501.2180200.00219690.00
28392004.03.31 00:00buy14031.001.21731.21631.2193
28402004.04.01 00:00t/p14031.001.21931.21631.2193200.00219890.00
28412004.04.01 00:00buy14041.001.23191.23091.2339
28422004.04.02 00:00t/p14041.001.23391.23091.2339200.00220090.00
28432004.04.02 00:00buy14051.001.23671.23571.2387
28442004.04.05 00:00s/l14051.001.23571.23571.2387-100.00219990.00
28452004.04.05 00:00buy14061.001.21121.21021.2132
28462004.04.06 00:00t/p14061.001.21321.21021.2132200.00220190.00
28472004.04.06 00:00buy14071.001.20051.19951.2025
28482004.04.07 00:00t/p14071.001.20251.19951.2025200.00220390.00
28492004.04.07 00:00buy14081.001.21441.21341.2164
28502004.04.08 00:00t/p14081.001.21641.21341.2164200.00220590.00
28512004.04.08 00:00buy14091.001.21761.21661.2196
28522004.04.09 00:00t/p14091.001.21961.21661.2196200.00220790.00
28532004.04.09 00:00buy14101.001.20861.20761.2106
28542004.04.12 00:00t/p14101.001.21061.20761.2106200.00220990.00
28552004.04.12 00:00buy14111.001.20881.20781.2108
28562004.04.13 00:00s/l14111.001.20781.20781.2108-100.00220890.00
28572004.04.13 00:00buy14121.001.20841.20741.2104
28582004.04.14 00:00s/l14121.001.20741.20741.2104-100.00220790.00
28592004.04.14 00:00buy14131.001.19381.19281.1958
28602004.04.15 00:00t/p14131.001.19581.19281.1958200.00220990.00
28612004.04.15 00:00buy14141.001.19551.19451.1975
28622004.04.16 00:00t/p14141.001.19751.19451.1975200.00221190.00
28632004.04.16 00:00buy14151.001.19811.19711.2001
28642004.04.19 00:00t/p14151.001.20011.19711.2001200.00221390.00
28652004.04.19 00:00buy14161.001.20191.20091.2039
28662004.04.20 00:00t/p14161.001.20391.20091.2039200.00221590.00
28672004.04.20 00:00buy14171.001.20091.19991.2029
28682004.04.21 00:00s/l14171.001.19991.19991.2029-100.00221490.00
28692004.04.21 00:00buy14181.001.18511.18411.1871
28702004.04.22 00:00t/p14181.001.18711.18411.1871200.00221690.00
28712004.04.22 00:00buy14191.001.18381.18281.1858
28722004.04.23 00:00t/p14191.001.18581.18281.1858200.00221890.00
28732004.04.23 00:00buy14201.001.19111.19011.1931
28742004.04.26 00:00t/p14201.001.19311.19011.1931200.00222090.00
28752004.04.26 00:00buy14211.001.18041.17941.1824
28762004.04.27 00:00t/p14211.001.18241.17941.1824200.00222290.00
28772004.04.27 00:00buy14221.001.18611.18511.1881
28782004.04.28 00:00t/p14221.001.18811.18511.1881200.00222490.00
28792004.04.28 00:00buy14231.001.19281.19181.1948
28802004.04.29 00:00t/p14231.001.19481.19181.1948200.00222690.00
28812004.04.29 00:00buy14241.001.18501.18401.1870
28822004.04.30 00:00t/p14241.001.18701.18401.1870200.00222890.00
28832004.04.30 00:00buy14251.001.19661.19561.1986
28842004.05.03 00:00t/p14251.001.19861.19561.1986200.00223090.00
28852004.05.03 00:00buy14261.001.19941.19841.2014
28862004.05.04 00:00s/l14261.001.19841.19841.2014-100.00222990.00
28872004.05.04 00:00buy14271.001.19421.19321.1962
28882004.05.05 00:00t/p14271.001.19621.19321.1962200.00223190.00
28892004.05.05 00:00buy14281.001.21111.21011.2131
28902004.05.06 00:00t/p14281.001.21311.21011.2131200.00223390.00
28912004.05.06 00:00buy14291.001.21601.21501.2180
28922004.05.07 00:00s/l14291.001.21501.21501.2180-100.00223290.00
28932004.05.07 00:00buy14301.001.20721.20621.2092
28942004.05.10 00:00t/p14301.001.20921.20621.2092200.00223490.00
28952004.05.10 00:00buy14311.001.18821.18721.1902
28962004.05.11 00:00s/l14311.001.18721.18721.1902-100.00223390.00
28972004.05.11 00:00buy14321.001.18311.18211.1851
28982004.05.12 00:00t/p14321.001.18511.18211.1851200.00223590.00
28992004.05.12 00:00buy14331.001.18691.18591.1889
29002004.05.13 00:00t/p14331.001.18891.18591.1889200.00223790.00
29012004.05.13 00:00buy14341.001.19071.18971.1927
29022004.05.14 00:00t/p14341.001.19271.18971.1927200.00223990.00
29032004.05.14 00:00buy14351.001.18081.17981.1828
29042004.05.17 00:00t/p14351.001.18281.17981.1828200.00224190.00
29052004.05.17 00:00buy14361.001.18931.18831.1913
29062004.05.18 00:00t/p14361.001.19131.18831.1913200.00224390.00
29072004.05.18 00:00buy14371.001.20221.20121.2042
29082004.05.19 00:00s/l14371.001.20121.20121.2042-100.00224290.00
29092004.05.19 00:00buy14381.001.19541.19441.1974
29102004.05.20 00:00t/p14381.001.19741.19441.1974200.00224490.00
29112004.05.20 00:00buy14391.001.20201.20101.2040
29122004.05.21 00:00s/l14391.001.20101.20101.2040-100.00224390.00
29132004.05.21 00:00buy14401.001.19631.19531.1983
29142004.05.24 00:00t/p14401.001.19831.19531.1983200.00224590.00
29152004.05.24 00:00buy14411.001.19931.19831.2013
29162004.05.25 00:00t/p14411.001.20131.19831.2013200.00224790.00
29172004.05.25 00:00buy14421.001.20071.19971.2027
29182004.05.26 00:00t/p14421.001.20271.19971.2027200.00224990.00
29192004.05.26 00:00buy14431.001.21041.20941.2124
29202004.05.27 00:00t/p14431.001.21241.20941.2124200.00225190.00
29212004.05.27 00:00buy14441.001.21151.21051.2135
29222004.05.28 00:00t/p14441.001.21351.21051.2135200.00225390.00
29232004.05.28 00:00buy14451.001.22711.22611.2291
29242004.05.31 00:00t/p14451.001.22911.22611.2291200.00225590.00
29252004.05.31 00:00buy14461.001.22411.22311.2261
29262004.06.01 00:00s/l14461.001.22311.22311.2261-100.00225490.00
29272004.06.01 00:00buy14471.001.21951.21851.2215
29282004.06.02 00:00t/p14471.001.22151.21851.2215200.00225690.00
29292004.06.02 00:00buy14481.001.22441.22341.2264
29302004.06.03 00:00t/p14481.001.22641.22341.2264200.00225890.00
29312004.06.03 00:00buy14491.001.22111.22011.2231
29322004.06.04 00:00t/p14491.001.22311.22011.2231200.00226090.00
29332004.06.04 00:00buy14501.001.22221.22121.2242
29342004.06.07 00:00t/p14501.001.22421.22121.2242200.00226290.00
29352004.06.07 00:00buy14511.001.23001.22901.2320
29362004.06.08 00:00t/p14511.001.23201.22901.2320200.00226490.00
29372004.06.08 00:00buy14521.001.23211.23111.2341
29382004.06.09 00:00t/p14521.001.23411.23111.2341200.00226690.00
29392004.06.09 00:00buy14531.001.22621.22521.2282
29402004.06.10 00:00s/l14531.001.22521.22521.2282-100.00226590.00
29412004.06.10 00:00buy14541.001.20301.20201.2050
29422004.06.11 00:00t/p14541.001.20501.20201.2050200.00226790.00
29432004.06.11 00:00buy14551.001.21151.21051.2135
29442004.06.14 00:00s/l14551.001.21051.21051.2135-100.00226690.00
29452004.06.14 00:00buy14561.001.19761.19661.1996
29462004.06.15 00:00t/p14561.001.19961.19661.1996200.00226890.00
29472004.06.15 00:00buy14571.001.20581.20481.2078
29482004.06.16 00:00t/p14571.001.20781.20481.2078200.00227090.00
29492004.06.16 00:00buy14581.001.21631.21531.2183
29502004.06.17 00:00s/l14581.001.21531.21531.2183-100.00226990.00
29512004.06.17 00:00buy14591.001.20101.20001.2030
29522004.06.18 00:00t/p14591.001.20301.20001.2030200.00227190.00
29532004.06.18 00:00buy14601.001.20471.20371.2067
29542004.06.21 00:00t/p14601.001.20671.20371.2067200.00227390.00
29552004.06.21 00:00buy14611.001.21471.21371.2167
29562004.06.22 00:00s/l14611.001.21371.21371.2167-100.00227290.00
29572004.06.22 00:00buy14621.001.21151.21051.2135
29582004.06.23 00:00t/p14621.001.21351.21051.2135200.00227490.00
29592004.06.23 00:00buy14631.001.21181.21081.2138
29602004.06.24 00:00t/p14631.001.21381.21081.2138200.00227690.00
29612004.06.24 00:00buy14641.001.20921.20821.2112
29622004.06.25 00:00t/p14641.001.21121.20821.2112200.00227890.00
29632004.06.25 00:00buy14651.001.21851.21751.2205
29642004.06.28 00:00s/l14651.001.21751.21751.2205-100.00227790.00
29652004.06.28 00:00buy14661.001.21811.21711.2201
29662004.06.29 00:00t/p14661.001.22011.21711.2201200.00227990.00
29672004.06.29 00:00buy14671.001.21881.21781.2208
29682004.06.30 00:00s/l14671.001.21781.21781.2208-100.00227890.00
29692004.06.30 00:00buy14681.001.20831.20731.2103
29702004.07.01 00:00t/p14681.001.21031.20731.2103200.00228090.00
29712004.07.01 00:00buy14691.001.21891.21791.2209
29722004.07.02 00:00t/p14691.001.22091.21791.2209200.00228290.00
29732004.07.02 00:00buy14701.001.21581.21481.2178
29742004.07.05 00:00t/p14701.001.21781.21481.2178200.00228490.00
29752004.07.05 00:00buy14711.001.23311.23211.2351
29762004.07.06 00:00s/l14711.001.23211.23211.2351-100.00228390.00
29772004.07.06 00:00buy14721.001.22831.22731.2303
29782004.07.07 00:00t/p14721.001.23031.22731.2303200.00228590.00
29792004.07.07 00:00buy14731.001.22891.22791.2309
29802004.07.08 00:00t/p14731.001.23091.22791.2309200.00228790.00
29812004.07.08 00:00buy14741.001.23681.23581.2388
29822004.07.09 00:00t/p14741.001.23881.23581.2388200.00228990.00
29832004.07.09 00:00buy14751.001.23951.23851.2415
29842004.07.12 00:00t/p14751.001.24151.23851.2415200.00229190.00
29852004.07.12 00:00buy14761.001.24141.24041.2434
29862004.07.13 00:00t/p14761.001.24341.24041.2434200.00229390.00
29872004.07.13 00:00buy14771.001.24111.24011.2431
29882004.07.14 00:00s/l14771.001.24011.24011.2431-100.00229290.00
29892004.07.14 00:00buy14781.001.23361.23261.2356
29902004.07.15 00:00t/p14781.001.23561.23261.2356200.00229490.00
29912004.07.15 00:00buy14791.001.23851.23751.2405
29922004.07.16 00:00s/l14791.001.23751.23751.2405-100.00229390.00
29932004.07.16 00:00buy14801.001.23581.23481.2378
29942004.07.19 00:00t/p14801.001.23781.23481.2378200.00229590.00
29952004.07.19 00:00buy14811.001.24501.24401.2470
29962004.07.20 00:00s/l14811.001.24401.24401.2470-100.00229490.00
29972004.07.20 00:00buy14821.001.24441.24341.2464
29982004.07.21 00:00s/l14821.001.24341.24341.2464-100.00229390.00
29992004.07.21 00:00buy14831.001.23291.23191.2349
30002004.07.22 00:00t/p14831.001.23491.23191.2349200.00229590.00
30012004.07.22 00:00buy14841.001.22791.22691.2299
30022004.07.23 00:00s/l14841.001.22691.22691.2299-100.00229490.00
30032004.07.23 00:00buy14851.001.22561.22461.2276
30042004.07.26 00:00s/l14851.001.22461.22461.2276-100.00229390.00
30052004.07.26 00:00buy14861.001.20991.20891.2119
30062004.07.27 00:00t/p14861.001.21191.20891.2119200.00229590.00
30072004.07.27 00:00buy14871.001.21481.21381.2168
30082004.07.28 00:00t/p14871.001.21681.21381.2168200.00229790.00
30092004.07.28 00:00buy14881.001.20591.20491.2079
30102004.07.29 00:00t/p14881.001.20791.20491.2079200.00229990.00
30112004.07.29 00:00buy14891.001.20561.20461.2076
30122004.07.30 00:00t/p14891.001.20761.20461.2076200.00230190.00
30132004.07.30 00:00buy14901.001.20441.20341.2064
30142004.08.02 00:00t/p14901.001.20641.20341.2064200.00230390.00
30152004.08.02 00:00buy14911.001.20691.20591.2089
30162004.08.03 00:00t/p14911.001.20891.20591.2089200.00230590.00
30172004.08.03 00:00buy14921.001.20251.20151.2045
30182004.08.04 00:00t/p14921.001.20451.20151.2045200.00230790.00
30192004.08.04 00:00buy14931.001.20501.20401.2070
30202004.08.05 00:00t/p14931.001.20701.20401.2070200.00230990.00
30212004.08.05 00:00buy14941.001.20521.20421.2072
30222004.08.06 00:00t/p14941.001.20721.20421.2072200.00231190.00
30232004.08.06 00:00buy14951.001.20591.20491.2079
30242004.08.09 00:00t/p14951.001.20791.20491.2079200.00231390.00
30252004.08.09 00:00buy14961.001.22851.22751.2305
30262004.08.10 00:00s/l14961.001.22751.22751.2305-100.00231290.00
30272004.08.10 00:00buy14971.001.22691.22591.2289
30282004.08.11 00:00t/p14971.001.22891.22591.2289200.00231490.00
30292004.08.11 00:00buy14981.001.22311.22211.2251
30302004.08.12 00:00t/p14981.001.22511.22211.2251200.00231690.00
30312004.08.12 00:00buy14991.001.22251.22151.2245
30322004.08.13 00:00t/p14991.001.22451.22151.2245200.00231890.00
30332004.08.13 00:00buy15001.001.22521.22421.2272
30342004.08.16 00:00t/p15001.001.22721.22421.2272200.00232090.00
30352004.08.16 00:00buy15011.001.23781.23681.2398
30362004.08.17 00:00s/l15011.001.23681.23681.2398-100.00231990.00
30372004.08.17 00:00buy15021.001.23591.23491.2379
30382004.08.18 00:00t/p15021.001.23791.23491.2379200.00232190.00
30392004.08.18 00:00buy15031.001.23521.23421.2372
30402004.08.19 00:00s/l15031.001.23421.23421.2372-100.00232090.00
30412004.08.19 00:00buy15041.001.23371.23271.2357
30422004.08.20 00:00t/p15041.001.23571.23271.2357200.00232290.00
30432004.08.20 00:00buy15051.001.23711.23611.2391
30442004.08.23 00:00s/l15051.001.23611.23611.2391-100.00232190.00
30452004.08.23 00:00buy15061.001.23141.23041.2334
30462004.08.24 00:00s/l15061.001.23041.23041.2334-100.00232090.00
30472004.08.24 00:00buy15071.001.21431.21331.2163
30482004.08.25 00:00t/p15071.001.21631.21331.2163200.00232290.00
30492004.08.25 00:00buy15081.001.20801.20701.2100
30502004.08.26 00:00t/p15081.001.21001.20701.2100200.00232490.00
30512004.08.26 00:00buy15091.001.20861.20761.2106
30522004.08.27 00:00t/p15091.001.21061.20761.2106200.00232690.00
30532004.08.27 00:00buy15101.001.21071.20971.2127
30542004.08.30 00:00t/p15101.001.21271.20971.2127200.00232890.00
30552004.08.30 00:00buy15111.001.20141.20041.2034
30562004.08.31 00:00t/p15111.001.20341.20041.2034200.00233090.00
30572004.08.31 00:00buy15121.001.20541.20441.2074
30582004.09.01 00:00t/p15121.001.20741.20441.2074200.00233290.00
30592004.09.01 00:00buy15131.001.21821.21721.2202
30602004.09.02 00:00t/p15131.001.22021.21721.2202200.00233490.00
30612004.09.02 00:00buy15141.001.21941.21841.2214
30622004.09.03 00:00s/l15141.001.21841.21841.2214-100.00233390.00
30632004.09.03 00:00buy15151.001.21701.21601.2190
30642004.09.06 00:00t/p15151.001.21901.21601.2190200.00233590.00
30652004.09.06 00:00buy15161.001.20641.20541.2084
30662004.09.07 00:00s/l15161.001.20541.20541.2084-100.00233490.00
30672004.09.07 00:00buy15171.001.20711.20611.2091
30682004.09.08 00:00t/p15171.001.20911.20611.2091200.00233690.00
30692004.09.08 00:00buy15181.001.21091.20991.2129
30702004.09.09 00:00t/p15181.001.21291.20991.2129200.00233890.00
30712004.09.09 00:00buy15191.001.21801.21701.2200
30722004.09.10 00:00t/p15191.001.22001.21701.2200200.00234090.00
30732004.09.10 00:00buy15201.001.22351.22251.2255
30742004.09.13 00:00t/p15201.001.22551.22251.2255200.00234290.00
30752004.09.13 00:00buy15211.001.22731.22631.2293
30762004.09.14 00:00s/l15211.001.22631.22631.2293-100.00234190.00
30772004.09.14 00:00buy15221.001.22621.22521.2282
30782004.09.15 00:00t/p15221.001.22821.22521.2282200.00234390.00
30792004.09.15 00:00buy15231.001.22491.22391.2269
30802004.09.16 00:00s/l15231.001.22391.22391.2269-100.00234290.00
30812004.09.16 00:00buy15241.001.21521.21421.2172
30822004.09.17 00:00t/p15241.001.21721.21421.2172200.00234490.00
30832004.09.17 00:00buy15251.001.21901.21801.2210
30842004.09.20 00:00t/p15251.001.22101.21801.2210200.00234690.00
30852004.09.20 00:00buy15261.001.21761.21661.2196
30862004.09.21 00:00s/l15261.001.21661.21661.2196-100.00234590.00
30872004.09.21 00:00buy15271.001.21751.21651.2195
30882004.09.22 00:00t/p15271.001.21951.21651.2195200.00234790.00
30892004.09.22 00:00buy15281.001.23321.23221.2352
30902004.09.23 00:00s/l15281.001.23221.23221.2352-100.00234690.00
30912004.09.23 00:00buy15291.001.22641.22541.2284
30922004.09.24 00:00t/p15291.001.22841.22541.2284200.00234890.00
30932004.09.24 00:00buy15301.001.22661.22561.2286
30942004.09.27 00:00t/p15301.001.22861.22561.2286200.00235090.00
30952004.09.27 00:00buy15311.001.22861.22761.2306
30962004.09.28 00:00t/p15311.001.23061.22761.2306200.00235290.00
30972004.09.28 00:00buy15321.001.23001.22901.2320
30982004.09.29 00:00t/p15321.001.23201.22901.2320200.00235490.00
30992004.09.29 00:00buy15331.001.23271.23171.2347
31002004.09.30 00:00s/l15331.001.23171.23171.2347-100.00235390.00
31012004.09.30 00:00buy15341.001.23321.23221.2352
31022004.10.01 00:00t/p15341.001.23521.23221.2352200.00235590.00
31032004.10.01 00:00buy15351.001.24321.24221.2452
31042004.10.04 00:00s/l15351.001.24221.24221.2452-100.00235490.00
31052004.10.04 00:00buy15361.001.22761.22661.2296
31062004.10.06 00:00t/p15361.001.22961.22661.2296200.00235690.00
31072004.10.06 00:00buy15371.001.23201.23101.2340
31082004.10.07 00:00s/l15371.001.23101.23101.2340-100.00235590.00
31092004.10.07 00:00buy15381.001.22901.22801.2310
31102004.10.08 00:00t/p15381.001.23101.22801.2310200.00235790.00
31112004.10.08 00:00buy15391.001.22981.22881.2318
31122004.10.10 00:00t/p15391.001.23181.22881.2318200.00235990.00
31132004.10.10 00:00buy15401.001.24121.24021.2432
31142004.10.12 00:00s/l15401.001.24021.24021.2432-100.00235890.00
31152004.10.12 00:00buy15411.001.23761.23661.2396
31162004.10.13 00:00s/l15411.001.23661.23661.2396-100.00235790.00
31172004.10.13 00:00buy15421.001.23201.23101.2340
31182004.10.14 00:00t/p15421.001.23401.23101.2340200.00235990.00
31192004.10.14 00:00buy15431.001.23461.23361.2366
31202004.10.15 00:00t/p15431.001.23661.23361.2366200.00236190.00
31212004.10.15 00:00buy15441.001.23881.23781.2408
31222004.10.17 00:00t/p15441.001.24081.23781.2408200.00236390.00
31232004.10.17 00:00buy15451.001.24841.24741.2504
31242004.10.18 00:00s/l15451.001.24741.24741.2504-100.00236290.00
31252004.10.18 00:00buy15461.001.24861.24761.2506
31262004.10.19 00:00t/p15461.001.25061.24761.2506200.00236490.00
31272004.10.19 00:00buy15471.001.24861.24761.2506
31282004.10.20 00:00t/p15471.001.25061.24761.2506200.00236690.00
31292004.10.20 00:00buy15481.001.25141.25041.2534
31302004.10.21 00:00t/p15481.001.25341.25041.2534200.00236890.00
31312004.10.21 00:00buy15491.001.25841.25741.2604
31322004.10.22 00:00t/p15491.001.26041.25741.2604200.00237090.00
31332004.10.22 00:00buy15501.001.26141.26041.2634
31342004.10.24 00:00t/p15501.001.26341.26041.2634200.00237290.00
31352004.10.24 00:00buy15511.001.27301.27201.2750
31362004.10.26 00:00t/p15511.001.27501.27201.2750200.00237490.00
31372004.10.26 00:00buy15521.001.27801.27701.2800
31382004.10.27 00:00t/p15521.001.28001.27701.2800200.00237690.00
31392004.10.27 00:00buy15531.001.27521.27421.2772
31402004.10.28 00:00t/p15531.001.27721.27421.2772200.00237890.00
31412004.10.28 00:00buy15541.001.26961.26861.2716
31422004.10.29 00:00t/p15541.001.27161.26861.2716200.00238090.00
31432004.10.29 00:00buy15551.001.27481.27381.2768
31442004.10.31 00:00t/p15551.001.27681.27381.2768200.00238290.00
31452004.10.31 00:00buy15561.001.28181.28081.2838
31462004.11.02 00:00s/l15561.001.28081.28081.2838-100.00238190.00
31472004.11.02 00:00buy15571.001.27381.27281.2758
31482004.11.03 00:00s/l15571.001.27281.27281.2758-100.00238090.00
31492004.11.03 00:00buy15581.001.27261.27161.2746
31502004.11.04 00:00t/p15581.001.27461.27161.2746200.00238290.00
31512004.11.04 00:00buy15591.001.28221.28121.2842
31522004.11.05 00:00t/p15591.001.28421.28121.2842200.00238490.00
31532004.11.05 00:00buy15601.001.28861.28761.2906
31542004.11.07 00:00t/p15601.001.29061.28761.2906200.00238690.00
31552004.11.07 00:00buy15611.001.29701.29601.2990
31562004.11.08 00:00s/l15611.001.29601.29601.2990-100.00238590.00
31572004.11.08 00:00buy15621.001.29581.29481.2978
31582004.11.09 00:00t/p15621.001.29781.29481.2978200.00238790.00
31592004.11.09 00:00buy15631.001.29041.28941.2924
31602004.11.10 00:00t/p15631.001.29241.28941.2924200.00238990.00
31612004.11.10 00:00buy15641.001.28961.28861.2916
31622004.11.11 00:00t/p15641.001.29161.28861.2916200.00239190.00
31632004.11.11 00:00buy15651.001.28821.28721.2902
31642004.11.12 00:00t/p15651.001.29021.28721.2902200.00239390.00
31652004.11.12 00:00buy15661.001.29081.28981.2928
31662004.11.14 00:00t/p15661.001.29281.28981.2928200.00239590.00
31672004.11.14 00:00buy15671.001.29901.29801.3010
31682004.11.15 00:00s/l15671.001.29801.29801.3010-100.00239490.00
31692004.11.15 00:00buy15681.001.29781.29681.2998
31702004.11.16 00:00s/l15681.001.29681.29681.2998-100.00239390.00
31712004.11.16 00:00buy15691.001.29301.29201.2950
31722004.11.17 00:00t/p15691.001.29501.29201.2950200.00239590.00
31732004.11.17 00:00buy15701.001.29581.29481.2978
31742004.11.18 00:00t/p15701.001.29781.29481.2978200.00239790.00
31752004.11.18 00:00buy15711.001.30321.30221.3052
31762004.11.19 00:00t/p15711.001.30521.30221.3052200.00239990.00
31772004.11.19 00:00buy15721.001.29481.29381.2968
31782004.11.21 00:00t/p15721.001.29681.29381.2968200.00240190.00
31792004.11.21 00:00buy15731.001.30221.30121.3042
31802004.11.23 00:00t/p15731.001.30421.30121.3042200.00240390.00
31812004.11.23 00:00buy15741.001.30161.30061.3036
31822004.11.24 00:00t/p15741.001.30361.30061.3036200.00240590.00
31832004.11.24 00:00buy15751.001.30941.30841.3114
31842004.11.25 00:00t/p15751.001.31141.30841.3114200.00240790.00
31852004.11.25 00:00buy15761.001.31761.31661.3196
31862004.11.26 00:00t/p15761.001.31961.31661.3196200.00240990.00
31872004.11.26 00:00buy15771.001.32661.32561.3286
31882004.11.28 00:00t/p15771.001.32861.32561.3286200.00241190.00
31892004.11.28 00:00buy15781.001.32721.32621.3292
31902004.11.30 00:00t/p15781.001.32921.32621.3292200.00241390.00
31912004.11.30 00:00buy15791.001.32601.32501.3280
31922004.12.01 00:00t/p15791.001.32801.32501.3280200.00241590.00
31932004.12.01 00:00buy15801.001.33161.33061.3336
31942004.12.02 00:00t/p15801.001.33361.33061.3336200.00241790.00
31952004.12.02 00:00buy15811.001.33601.33501.3380
31962004.12.03 00:00t/p15811.001.33801.33501.3380200.00241990.00
31972004.12.03 00:00buy15821.001.32681.32581.3288
31982004.12.05 00:00t/p15821.001.32881.32581.3288200.00242190.00
31992004.12.05 00:00buy15831.001.34501.34401.3470
32002004.12.06 00:00s/l15831.001.34401.34401.3470-100.00242090.00
32012004.12.06 00:00buy15841.001.34461.34361.3466
32022004.12.07 00:00s/l15841.001.34361.34361.3466-100.00241990.00
32032004.12.07 00:00buy15851.001.34061.33961.3426
32042004.12.08 00:00t/p15851.001.34261.33961.3426200.00242190.00
32052004.12.08 00:00buy15861.001.34221.34121.3442
32062004.12.09 00:00s/l15861.001.34121.34121.3442-100.00242090.00
32072004.12.09 00:00buy15871.001.33461.33361.3366
32082004.12.10 00:00s/l15871.001.33361.33361.3366-100.00241990.00
32092004.12.10 00:00buy15881.001.32821.32721.3302
32102004.12.12 00:00s/l15881.001.32721.32721.3302-100.00241890.00
32112004.12.12 00:00buy15891.001.32241.32141.3244
32122004.12.13 00:00t/p15891.001.32441.32141.3244200.00242090.00
32132004.12.13 00:00buy15901.001.32441.32341.3264
32142004.12.14 00:00t/p15901.001.32641.32341.3264200.00242290.00
32152004.12.14 00:00buy15911.001.33161.33061.3336
32162004.12.15 00:00t/p15911.001.33361.33061.3336200.00242490.00
32172004.12.15 00:00buy15921.001.32941.32841.3314
32182004.12.16 00:00t/p15921.001.33141.32841.3314200.00242690.00
32192004.12.16 00:00buy15931.001.34061.33961.3426
32202004.12.17 00:00t/p15931.001.34261.33961.3426200.00242890.00
32212004.12.17 00:00buy15941.001.32541.32441.3274
32222004.12.19 00:00t/p15941.001.32741.32441.3274200.00243090.00
32232004.12.19 00:00buy15951.001.33161.33061.3336
32242004.12.20 00:00s/l15951.001.33061.33061.3336-100.00242990.00
32252004.12.20 00:00buy15961.001.33081.32981.3328
32262004.12.21 00:00t/p15961.001.33281.32981.3328200.00243190.00
32272004.12.21 00:00buy15971.001.33961.33861.3416
32282004.12.22 00:00s/l15971.001.33861.33861.3416-100.00243090.00
32292004.12.22 00:00buy15981.001.33601.33501.3380
32302004.12.23 00:00t/p15981.001.33801.33501.3380200.00243290.00
32312004.12.23 00:00buy15991.001.33981.33881.3418
32322004.12.24 00:00t/p15991.001.34181.33881.3418200.00243490.00
32332004.12.24 00:00buy16001.001.35021.34921.3522
32342004.12.27 00:00t/p16001.001.35221.34921.3522200.00243690.00
32352004.12.27 00:00buy16011.001.35241.35141.3544
32362004.12.28 00:00t/p16011.001.35441.35141.3544200.00243890.00
32372004.12.28 00:00buy16021.001.36101.36001.3630
32382004.12.29 00:00t/p16021.001.36301.36001.3630200.00244090.00
32392004.12.29 00:00buy16031.001.35741.35641.3594
32402004.12.30 00:00t/p16031.001.35941.35641.3594200.00244290.00
32412004.12.30 00:00buy16041.001.35921.35821.3612
32422004.12.31 00:00t/p16041.001.36121.35821.3612200.00244490.00
32432004.12.31 00:00buy16051.001.36201.36101.3640
32442005.01.03 00:00t/p16051.001.36401.36101.3640200.00244690.00
32452005.01.03 00:00buy16061.001.35041.34941.3524
32462005.01.04 00:00t/p16061.001.35241.34941.3524200.00244890.00
32472005.01.04 00:00buy16071.001.34641.34541.3484
32482005.01.05 00:00t/p16071.001.34841.34541.3484200.00245090.00
32492005.01.05 00:00buy16081.001.32761.32661.3296
32502005.01.06 00:00t/p16081.001.32961.32661.3296200.00245290.00
32512005.01.06 00:00buy16091.001.32581.32481.3278
32522005.01.07 00:00t/p16091.001.32781.32481.3278200.00245490.00
32532005.01.07 00:00buy16101.001.31721.31621.3192
32542005.01.09 00:00t/p16101.001.31921.31621.3192200.00245690.00
32552005.01.09 00:00buy16111.001.30761.30661.3096
32562005.01.10 00:00s/l16111.001.30661.30661.3096-100.00245590.00
32572005.01.10 00:00buy16121.001.30761.30661.3096
32582005.01.11 00:00t/p16121.001.30961.30661.3096200.00245790.00
32592005.01.11 00:00buy16131.001.31221.31121.3142
32602005.01.12 00:00t/p16131.001.31421.31121.3142200.00245990.00
32612005.01.12 00:00buy16141.001.31101.31001.3130
32622005.01.14 00:00t/p16141.001.31301.31001.3130200.00246190.00
32632005.01.14 00:00buy16151.001.31841.31741.3204
32642005.01.16 00:00s/l16151.001.31741.31741.3204-100.00246090.00
32652005.01.16 00:00buy16161.001.31021.30921.3122
32662005.01.18 00:00t/p16161.001.31221.30921.3122200.00246290.00
32672005.01.18 00:00buy16171.001.30341.30241.3054
32682005.01.19 00:00t/p16171.001.30541.30241.3054200.00246490.00
32692005.01.19 00:00buy16181.001.30221.30121.3042
32702005.01.20 00:00t/p16181.001.30421.30121.3042200.00246690.00
32712005.01.20 00:00buy16191.001.30101.30001.3030
32722005.01.21 00:00s/l16191.001.30001.30001.3030-100.00246590.00
32732005.01.21 00:00buy16201.001.29541.29441.2974
32742005.01.23 00:00t/p16201.001.29741.29441.2974200.00246790.00
32752005.01.23 00:00buy16211.001.30421.30321.3062
32762005.01.25 00:00t/p16211.001.30621.30321.3062200.00246990.00
32772005.01.25 00:00buy16221.001.30401.30301.3060
32782005.01.26 00:00t/p16221.001.30601.30301.3060200.00247190.00
32792005.01.26 00:00buy16231.001.29841.29741.3004
32802005.01.27 00:00t/p16231.001.30041.29741.3004200.00247390.00
32812005.01.27 00:00buy16241.001.30641.30541.3084
32822005.01.28 00:00t/p16241.001.30841.30541.3084200.00247590.00
32832005.01.28 00:00buy16251.001.30321.30221.3052
32842005.01.30 00:00t/p16251.001.30521.30221.3052200.00247790.00
32852005.01.30 00:00buy16261.001.30241.30141.3044
32862005.02.01 00:00t/p16261.001.30441.30141.3044200.00247990.00
32872005.02.01 00:00buy16271.001.30521.30421.3072
32882005.02.02 00:00s/l16271.001.30421.30421.3072-100.00247890.00
32892005.02.02 00:00buy16281.001.30641.30541.3084
32902005.02.03 00:00t/p16281.001.30841.30541.3084200.00248090.00
32912005.02.03 00:00buy16291.001.30261.30161.3046
32922005.02.04 00:00s/l16291.001.30161.30161.3046-100.00247990.00
32932005.02.04 00:00buy16301.001.29721.29621.2992
32942005.02.06 00:00t/p16301.001.29921.29621.2992200.00248190.00
32952005.02.06 00:00buy16311.001.28561.28461.2876
32962005.02.07 00:00s/l16311.001.28461.28461.2876-100.00248090.00
32972005.02.07 00:00buy16321.001.28321.28221.2852
32982005.02.08 00:00t/p16321.001.28521.28221.2852200.00248290.00
32992005.02.08 00:00buy16331.001.27661.27561.2786
33002005.02.09 00:00t/p16331.001.27861.27561.2786200.00248490.00
33012005.02.09 00:00buy16341.001.27721.27621.2792
33022005.02.10 00:00t/p16341.001.27921.27621.2792200.00248690.00
33032005.02.10 00:00buy16351.001.28081.27981.2828
33042005.02.11 00:00t/p16351.001.28281.27981.2828200.00248890.00
33052005.02.11 00:00buy16361.001.28701.28601.2890
33062005.02.13 00:00t/p16361.001.28901.28601.2890200.00249090.00
33072005.02.13 00:00buy16371.001.28881.28781.2908
33082005.02.14 00:00s/l16371.001.28781.28781.2908-100.00248990.00
33092005.02.14 00:00buy16381.001.28961.28861.2916
33102005.02.15 00:00t/p16381.001.29161.28861.2916200.00249190.00
33112005.02.15 00:00buy16391.001.29701.29601.2990
33122005.02.16 00:00t/p16391.001.29901.29601.2990200.00249390.00
33132005.02.16 00:00buy16401.001.30081.29981.3028
33142005.02.17 00:00t/p16401.001.30281.29981.3028200.00249590.00
33152005.02.17 00:00buy16411.001.30421.30321.3062
33162005.02.18 00:00t/p16411.001.30621.30321.3062200.00249790.00
33172005.02.18 00:00buy16421.001.30701.30601.3090
33182005.02.20 00:00s/l16421.001.30601.30601.3090-100.00249690.00
33192005.02.20 00:00buy16431.001.30701.30601.3090
33202005.02.21 00:00s/l16431.001.30601.30601.3090-100.00249590.00
33212005.02.21 00:00buy16441.001.30661.30561.3086
33222005.02.22 00:00s/l16441.001.30561.30561.3086-100.00249490.00
33232005.02.22 00:00buy16451.001.30621.30521.3082
33242005.02.23 00:00t/p16451.001.30821.30521.3082200.00249690.00
33252005.02.23 00:00buy16461.001.32501.32401.3270
33262005.02.24 00:00t/p16461.001.32701.32401.3270200.00249890.00
33272005.02.24 00:00buy16471.001.32161.32061.3236
33282005.02.25 00:00t/p16471.001.32361.32061.3236200.00250090.00
33292005.02.25 00:00buy16481.001.32081.31981.3228
33302005.02.27 00:00t/p16481.001.32281.31981.3228200.00250290.00
33312005.02.27 00:00buy16491.001.32521.32421.3272
33322005.03.01 00:00t/p16491.001.32721.32421.3272200.00250490.00
33332005.03.01 00:00buy16501.001.32261.32161.3246
33342005.03.02 00:00s/l16501.001.32161.32161.3246-100.00250390.00
33352005.03.02 00:00buy16511.001.31621.31521.3182
33362005.03.03 00:00s/l16511.001.31521.31521.3182-100.00250290.00
33372005.03.03 00:00buy16521.001.31341.31241.3154
33382005.03.04 00:00t/p16521.001.31541.31241.3154200.00250490.00
33392005.03.04 00:00buy16531.001.31141.31041.3134
33402005.03.06 00:00t/p16531.001.31341.31041.3134200.00250690.00
33412005.03.06 00:00buy16541.001.32361.32261.3256
33422005.03.08 00:00s/l16541.001.32261.32261.3256-100.00250590.00
33432005.03.08 00:00buy16551.001.32141.32041.3234
33442005.03.09 00:00t/p16551.001.32341.32041.3234200.00250790.00
33452005.03.09 00:00buy16561.001.33501.33401.3370
33462005.03.10 00:00t/p16561.001.33701.33401.3370200.00250990.00
33472005.03.10 00:00buy16571.001.33881.33781.3408
33482005.03.11 00:00t/p16571.001.34081.33781.3408200.00251190.00
33492005.03.11 00:00buy16581.001.34301.34201.3450
33502005.03.13 00:00t/p16581.001.34501.34201.3450200.00251390.00
33512005.03.13 00:00buy16591.001.34741.34641.3494
33522005.03.14 00:00s/l16591.001.34641.34641.3494-100.00251290.00
33532005.03.14 00:00buy16601.001.34641.34541.3484
33542005.03.15 00:00s/l16601.001.34541.34541.3484-100.00251190.00
33552005.03.15 00:00buy16611.001.33561.33461.3376
33562005.03.16 00:00t/p16611.001.33761.33461.3376200.00251390.00
33572005.03.16 00:00buy16621.001.33141.33041.3334
33582005.03.17 00:00t/p16621.001.33341.33041.3334200.00251590.00
33592005.03.17 00:00buy16631.001.34081.33981.3428
33602005.03.18 00:00s/l16631.001.33981.33981.3428-100.00251490.00
33612005.03.18 00:00buy16641.001.33881.33781.3408
33622005.03.20 00:00s/l16641.001.33781.33781.3408-100.00251390.00
33632005.03.20 00:00buy16651.001.33161.33061.3336
33642005.03.21 00:00s/l16651.001.33061.33061.3336-100.00251290.00
33652005.03.21 00:00buy16661.001.33061.32961.3326
33662005.03.22 00:00s/l16661.001.32961.32961.3326-100.00251190.00
33672005.03.22 00:00buy16671.001.31661.31561.3186
33682005.03.23 00:00t/p16671.001.31861.31561.3186200.00251390.00
33692005.03.23 00:00buy16681.001.30841.30741.3104
33702005.03.24 00:00s/l16681.001.30741.30741.3104-100.00251290.00
33712005.03.24 00:00buy16691.001.29741.29641.2994
33722005.03.25 00:00t/p16691.001.29941.29641.2994200.00251490.00
33732005.03.25 00:00buy16701.001.29341.29241.2954
33742005.03.27 00:00t/p16701.001.29541.29241.2954200.00251690.00
33752005.03.27 00:00buy16711.001.29561.29461.2976
33762005.03.28 00:00s/l16711.001.29461.29461.2976-100.00251590.00
33772005.03.28 00:00buy16721.001.29301.29201.2950
33782005.03.29 00:00s/l16721.001.29201.29201.2950-100.00251490.00
33792005.03.29 00:00buy16731.001.29181.29081.2938
33802005.03.30 00:00t/p16731.001.29381.29081.2938200.00251690.00
33812005.03.30 00:00buy16741.001.29341.29241.2954
33822005.03.31 00:00t/p16741.001.29541.29241.2954200.00251890.00
33832005.03.31 00:00buy16751.001.29321.29221.2952
33842005.04.01 00:00t/p16751.001.29521.29221.2952200.00252090.00
33852005.04.01 00:00buy16761.001.29601.29501.2980
33862005.04.03 00:00t/p16761.001.29801.29501.2980200.00252290.00
33872005.04.03 00:00buy16771.001.28961.28861.2916
33882005.04.04 00:00s/l16771.001.28861.28861.2916-100.00252190.00
33892005.04.04 00:00buy16781.001.28861.28761.2906
33902005.04.05 00:00t/p16781.001.29061.28761.2906200.00252390.00
33912005.04.05 00:00buy16791.001.28501.28401.2870
33922005.04.06 00:00t/p16791.001.28701.28401.2870200.00252590.00
33932005.04.06 00:00buy16801.001.28521.28421.2872
33942005.04.07 00:00t/p16801.001.28721.28421.2872200.00252790.00
33952005.04.07 00:00buy16811.001.28741.28641.2894
33962005.04.08 00:00t/p16811.001.28941.28641.2894200.00252990.00
33972005.04.08 00:00buy16821.001.28381.28281.2858
33982005.04.10 00:00t/p16821.001.28581.28281.2858200.00253190.00
33992005.04.10 00:00buy16831.001.29241.29141.2944
34002005.04.11 00:00s/l16831.001.29141.29141.2944-100.00253090.00
34012005.04.11 00:00buy16841.001.29261.29161.2946
34022005.04.12 00:00t/p16841.001.29461.29161.2946200.00253290.00
34032005.04.12 00:00buy16851.001.29801.29701.3000
34042005.04.13 00:00t/p16851.001.30001.29701.3000200.00253490.00
34052005.04.13 00:00buy16861.001.29061.28961.2926
34062005.04.14 00:00t/p16861.001.29261.28961.2926200.00253690.00
34072005.04.14 00:00buy16871.001.29101.29001.2930
34082005.04.15 00:00s/l16871.001.29001.29001.2930-100.00253590.00
34092005.04.15 00:00buy16881.001.28141.28041.2834
34102005.04.17 00:00t/p16881.001.28341.28041.2834200.00253790.00
34112005.04.17 00:00buy16891.001.29161.29061.2936
34122005.04.18 00:00s/l16891.001.29061.29061.2936-100.00253690.00
34132005.04.18 00:00buy16901.001.29181.29081.2938
34142005.04.19 00:00t/p16901.001.29381.29081.2938200.00253890.00
34152005.04.19 00:00buy16911.001.30161.30061.3036
34162005.04.20 00:00t/p16911.001.30361.30061.3036200.00254090.00
34172005.04.20 00:00buy16921.001.30641.30541.3084
34182005.04.21 00:00t/p16921.001.30841.30541.3084200.00254290.00
34192005.04.21 00:00buy16931.001.31041.30941.3124
34202005.04.22 00:00t/p16931.001.31241.30941.3124200.00254490.00
34212005.04.22 00:00buy16941.001.30401.30301.3060
34222005.04.24 00:00t/p16941.001.30601.30301.3060200.00254690.00
34232005.04.24 00:00buy16951.001.30521.30421.3072
34242005.04.25 00:00s/l16951.001.30421.30421.3072-100.00254590.00
34252005.04.25 00:00buy16961.001.30441.30341.3064
34262005.04.26 00:00s/l16961.001.30341.30341.3064-100.00254490.00
34272005.04.26 00:00buy16971.001.29901.29801.3010
34282005.04.27 00:00t/p16971.001.30101.29801.3010200.00254690.00
34292005.04.27 00:00buy16981.001.29781.29681.2998
34302005.04.28 00:00s/l16981.001.29681.29681.2998-100.00254590.00
34312005.04.28 00:00buy16991.001.29301.29201.2950
34322005.04.29 00:00s/l16991.001.29201.29201.2950-100.00254490.00
34332005.04.29 00:00buy17001.001.29061.28961.2926
34342005.05.01 00:00t/p17001.001.29261.28961.2926200.00254690.00
34352005.05.01 00:00buy17011.001.28641.28541.2884
34362005.05.02 00:00s/l17011.001.28541.28541.2884-100.00254590.00
34372005.05.02 00:00buy17021.001.28561.28461.2876
34382005.05.03 00:00t/p17021.001.28761.28461.2876200.00254790.00
34392005.05.03 00:00buy17031.001.28581.28481.2878
34402005.05.04 00:00t/p17031.001.28781.28481.2878200.00254990.00
34412005.05.04 00:00buy17041.001.28801.28701.2900
34422005.05.05 00:00t/p17041.001.29001.28701.2900200.00255190.00
34432005.05.05 00:00buy17051.001.29461.29361.2966
34442005.05.06 00:00t/p17051.001.29661.29361.2966200.00255390.00
34452005.05.06 00:00buy17061.001.29481.29381.2968
34462005.05.08 00:00s/l17061.001.29381.29381.2968-100.00255290.00
34472005.05.08 00:00buy17071.001.28181.28081.2838
34482005.05.10 00:00t/p17071.001.28381.28081.2838200.00255490.00
34492005.05.10 00:00buy17081.001.28481.28381.2868
34502005.05.11 00:00t/p17081.001.28681.28381.2868200.00255690.00
34512005.05.11 00:00buy17091.001.28801.28701.2900
34522005.05.12 00:00t/p17091.001.29001.28701.2900200.00255890.00
34532005.05.12 00:00buy17101.001.28061.27961.2826
34542005.05.13 00:00s/l17101.001.27961.27961.2826-100.00255790.00
34552005.05.13 00:00buy17111.001.26841.26741.2704
34562005.05.15 00:00s/l17111.001.26741.26741.2704-100.00255690.00
34572005.05.15 00:00buy17121.001.26041.25941.2624
34582005.05.16 00:00s/l17121.001.25941.25941.2624-100.00255590.00
34592005.05.16 00:00buy17131.001.26081.25981.2628
34602005.05.17 00:00t/p17131.001.26281.25981.2628200.00255790.00
34612005.05.17 00:00buy17141.001.26281.26181.2648
34622005.05.18 00:00t/p17141.001.26481.26181.2648200.00255990.00
34632005.05.18 00:00buy17151.001.25941.25841.2614
34642005.05.19 00:00t/p17151.001.26141.25841.2614200.00256190.00
34652005.05.19 00:00buy17161.001.26741.26641.2694
34662005.05.20 00:00s/l17161.001.26641.26641.2694-100.00256090.00
34672005.05.20 00:00buy17171.001.26361.26261.2656
34682005.05.22 00:00s/l17171.001.26261.26261.2656-100.00255990.00
34692005.05.22 00:00buy17181.001.25561.25461.2576
34702005.05.23 00:00s/l17181.001.25461.25461.2576-100.00255890.00
34712005.05.23 00:00buy17191.001.25561.25461.2576
34722005.05.24 00:00t/p17191.001.25761.25461.2576200.00256090.00
34732005.05.24 00:00buy17201.001.25761.25661.2596
34742005.05.25 00:00t/p17201.001.25961.25661.2596200.00256290.00
34752005.05.25 00:00buy17211.001.25661.25561.2586
34762005.05.26 00:00t/p17211.001.25861.25561.2586200.00256490.00
34772005.05.26 00:00buy17221.001.26061.25961.2626
34782005.05.27 00:00s/l17221.001.25961.25961.2626-100.00256390.00
34792005.05.27 00:00buy17231.001.25141.25041.2534
34802005.05.29 00:00t/p17231.001.25341.25041.2534200.00256590.00
34812005.05.29 00:00buy17241.001.25341.25241.2554
34822005.05.30 00:00s/l17241.001.25241.25241.2554-100.00256490.00
34832005.05.30 00:00buy17251.001.25201.25101.2540
34842005.05.31 00:00t/p17251.001.25401.25101.2540200.00256690.00
34852005.05.31 00:00buy17261.001.24861.24761.2506
34862005.06.01 00:00s/l17261.001.24761.24761.2506-100.00256590.00
34872005.06.01 00:00buy17271.001.23041.22941.2324
34882005.06.02 00:00t/p17271.001.23241.22941.2324200.00256790.00
34892005.06.02 00:00buy17281.001.22021.21921.2222
34902005.06.03 00:00t/p17281.001.22221.21921.2222200.00256990.00
34912005.06.03 00:00buy17291.001.22761.22661.2296
34922005.06.05 00:00t/p17291.001.22961.22661.2296200.00257190.00
34932005.06.05 00:00buy17301.001.22321.22221.2252
34942005.06.06 00:00s/l17301.001.22221.22221.2252-100.00257090.00
34952005.06.06 00:00buy17311.001.22261.22161.2246
34962005.06.07 00:00t/p17311.001.22461.22161.2246200.00257290.00
34972005.06.07 00:00buy17321.001.22681.22581.2288
34982005.06.08 00:00t/p17321.001.22881.22581.2288200.00257490.00
34992005.06.08 00:00buy17331.001.22881.22781.2308
35002005.06.09 00:00t/p17331.001.23081.22781.2308200.00257690.00
35012005.06.09 00:00buy17341.001.22441.22341.2264
35022005.06.10 00:00s/l17341.001.22341.22341.2264-100.00257590.00
35032005.06.10 00:00buy17351.001.22341.22241.2254
35042005.06.12 00:00s/l17351.001.22241.22241.2254-100.00257490.00
35052005.06.12 00:00buy17361.001.21161.21061.2136
35062005.06.14 00:00s/l17361.001.21061.21061.2136-100.00257390.00
35072005.06.14 00:00buy17371.001.21061.20961.2126
35082005.06.15 00:00t/p17371.001.21261.20961.2126200.00257590.00
35092005.06.15 00:00buy17381.001.20361.20261.2056
35102005.06.16 00:00t/p17381.001.20561.20261.2056200.00257790.00
35112005.06.16 00:00buy17391.001.21141.21041.2134
35122005.06.17 00:00t/p17391.001.21341.21041.2134200.00257990.00
35132005.06.17 00:00buy17401.001.21041.20941.2124
35142005.06.19 00:00t/p17401.001.21241.20941.2124200.00258190.00
35152005.06.19 00:00buy17411.001.21961.21861.2216
35162005.06.20 00:00t/p17411.001.22161.21861.2216200.00258390.00
35172005.06.20 00:00buy17421.001.22151.22051.2235
35182005.06.21 00:00t/p17421.001.22351.22051.2235200.00258590.00
35192005.06.21 00:00buy17431.001.21381.21281.2158
35202005.06.22 00:00t/p17431.001.21581.21281.2158200.00258790.00
35212005.06.22 00:00buy17441.001.21901.21801.2210
35222005.06.23 00:00s/l17441.001.21801.21801.2210-100.00258690.00
35232005.06.23 00:00buy17451.001.21321.21221.2152
35242005.06.24 00:00s/l17451.001.21221.21221.2152-100.00258590.00
35252005.06.24 00:00buy17461.001.20301.20201.2050
35262005.06.26 00:00t/p17461.001.20501.20201.2050200.00258790.00
35272005.06.26 00:00buy17471.001.21101.21001.2130
35282005.06.27 00:00t/p17471.001.21301.21001.2130200.00258990.00
35292005.06.27 00:00buy17481.001.21281.21181.2148
35302005.06.28 00:00t/p17481.001.21481.21181.2148200.00259190.00
35312005.06.28 00:00buy17491.001.21681.21581.2188
35322005.06.29 00:00s/l17491.001.21581.21581.2188-100.00259090.00
35332005.06.29 00:00buy17501.001.20741.20641.2094
35342005.06.30 00:00t/p17501.001.20941.20641.2094200.00259290.00
35352005.06.30 00:00buy17511.001.20961.20861.2116
35362005.07.01 00:00t/p17511.001.21161.20861.2116200.00259490.00
35372005.07.01 00:00buy17521.001.20911.20811.2111
35382005.07.03 00:00s/l17521.001.20811.20811.2111-100.00259390.00
35392005.07.03 00:00buy17531.001.19341.19241.1954
35402005.07.05 00:00s/l17531.001.19241.19241.1954-100.00259290.00
35412005.07.05 00:00buy17541.001.19121.19021.1932
35422005.07.06 00:00t/p17541.001.19321.19021.1932200.00259490.00
35432005.07.06 00:00buy17551.001.19291.19191.1949
35442005.07.07 00:00t/p17551.001.19491.19191.1949200.00259690.00
35452005.07.07 00:00buy17561.001.19321.19221.1952
35462005.07.08 00:00t/p17561.001.19521.19221.1952200.00259890.00
35472005.07.08 00:00buy17571.001.19381.19281.1958
35482005.07.10 00:00t/p17571.001.19581.19281.1958200.00260090.00
35492005.07.10 00:00buy17581.001.19701.19601.1990
35502005.07.12 00:00t/p17581.001.19901.19601.1990200.00260290.00
35512005.07.12 00:00buy17591.001.20581.20481.2078
35522005.07.13 00:00t/p17591.001.20781.20481.2078200.00260490.00
35532005.07.13 00:00buy17601.001.22181.22081.2238
35542005.07.14 00:00s/l17601.001.22081.22081.2238-100.00260390.00
35552005.07.14 00:00buy17611.001.20801.20701.2100
35562005.07.15 00:00t/p17611.001.21001.20701.2100200.00260590.00
35572005.07.15 00:00buy17621.001.20991.20891.2119
35582005.07.17 00:00t/p17621.001.21191.20891.2119200.00260790.00
35592005.07.17 00:00buy17631.001.20321.20221.2052
35602005.07.19 00:00t/p17631.001.20521.20221.2052200.00260990.00
35612005.07.19 00:00buy17641.001.20641.20541.2084
35622005.07.20 00:00s/l17641.001.20541.20541.2084-100.00260890.00
35632005.07.20 00:00buy17651.001.20321.20221.2052
35642005.07.21 00:00t/p17651.001.20521.20221.2052200.00261090.00
35652005.07.21 00:00buy17661.001.21441.21341.2164
35662005.07.22 00:00t/p17661.001.21641.21341.2164200.00261290.00
35672005.07.22 00:00buy17671.001.21591.21491.2179
35682005.07.24 00:00t/p17671.001.21791.21491.2179200.00261490.00
35692005.07.24 00:00buy17681.001.20501.20401.2070
35702005.07.26 00:00t/p17681.001.20701.20401.2070200.00261690.00
35712005.07.26 00:00buy17691.001.20501.20401.2070
35722005.07.27 00:00s/l17691.001.20401.20401.2070-100.00261590.00
35732005.07.27 00:00buy17701.001.20211.20111.2041
35742005.07.28 00:00t/p17701.001.20411.20111.2041200.00261790.00
35752005.07.28 00:00buy17711.001.20721.20621.2092
35762005.07.29 00:00t/p17711.001.20921.20621.2092200.00261990.00
35772005.07.29 00:00buy17721.001.21311.21211.2151
35782005.07.31 00:00t/p17721.001.21511.21211.2151200.00262190.00
35792005.07.31 00:00buy17731.001.21221.21121.2142
35802005.08.02 00:00t/p17731.001.21421.21121.2142200.00262390.00
35812005.08.02 00:00buy17741.001.21941.21841.2214
35822005.08.03 00:00t/p17741.001.22141.21841.2214200.00262590.00
35832005.08.03 00:00buy17751.001.21961.21861.2216
35842005.08.04 00:00t/p17751.001.22161.21861.2216200.00262790.00
35852005.08.04 00:00buy17761.001.23321.23221.2352
35862005.08.05 00:00t/p17761.001.23521.23221.2352200.00262990.00
35872005.08.05 00:00buy17771.001.23871.23771.2407
35882005.08.07 00:00s/l17771.001.23771.23771.2407-100.00262890.00
35892005.08.07 00:00buy17781.001.23311.23211.2351
35902005.08.09 00:00t/p17781.001.23511.23211.2351200.00263090.00
35912005.08.09 00:00buy17791.001.23661.23561.2386
35922005.08.10 00:00t/p17791.001.23861.23561.2386200.00263290.00
35932005.08.10 00:00buy17801.001.23591.23491.2379
35942005.08.11 00:00t/p17801.001.23791.23491.2379200.00263490.00
35952005.08.11 00:00buy17811.001.23841.23741.2404
35962005.08.12 00:00t/p17811.001.24041.23741.2404200.00263690.00
35972005.08.12 00:00buy17821.001.24581.24481.2478
35982005.08.14 00:00t/p17821.001.24781.24481.2478200.00263890.00
35992005.08.14 00:00buy17831.001.24531.24431.2473
36002005.08.16 00:00s/l17831.001.24431.24431.2473-100.00263790.00
36012005.08.16 00:00buy17841.001.23521.23421.2372
36022005.08.17 00:00t/p17841.001.23721.23421.2372200.00263990.00
36032005.08.17 00:00buy17851.001.23601.23501.2380
36042005.08.18 00:00s/l17851.001.23501.23501.2380-100.00263890.00
36052005.08.18 00:00buy17861.001.22681.22581.2288
36062005.08.19 00:00t/p17861.001.22881.22581.2288200.00264090.00
36072005.08.19 00:00buy17871.001.21871.21771.2207
36082005.08.21 00:00s/l17871.001.21771.21771.2207-100.00263990.00
36092005.08.21 00:00buy17881.001.21661.21561.2186
36102005.08.22 00:00s/l17881.001.21561.21561.2186-100.00263890.00
36112005.08.22 00:00buy17891.001.21651.21551.2185
36122005.08.23 00:00t/p17891.001.21851.21551.2185200.00264090.00
36132005.08.23 00:00buy17901.001.22321.22221.2252
36142005.08.24 00:00t/p17901.001.22521.22221.2252200.00264290.00
36152005.08.24 00:00buy17911.001.22251.22151.2245
36162005.08.25 00:00t/p17911.001.22451.22151.2245200.00264490.00
36172005.08.25 00:00buy17921.001.22611.22511.2281
36182005.08.26 00:00t/p17921.001.22811.22511.2281200.00264690.00
36192005.08.26 00:00buy17931.001.22851.22751.2305
36202005.08.28 00:00t/p17931.001.23051.22751.2305200.00264890.00
36212005.08.28 00:00buy17941.001.23011.22911.2321
36222005.08.29 00:00t/p17941.001.23211.22911.2321200.00265090.00
36232005.08.29 00:00buy17951.001.23401.23301.2360
36242005.08.30 00:00s/l17951.001.23301.23301.2360-100.00264990.00
36252005.08.30 00:00buy17961.001.22231.22131.2243
36262005.08.31 00:00s/l17961.001.22131.22131.2243-100.00264890.00
36272005.08.31 00:00buy17971.001.22201.22101.2240
36282005.09.01 00:00t/p17971.001.22401.22101.2240200.00265090.00
36292005.09.01 00:00buy17981.001.23431.23331.2363
36302005.09.02 00:00t/p17981.001.23631.23331.2363200.00265290.00
36312005.09.02 00:00buy17991.001.24791.24691.2499
36322005.09.04 00:00t/p17991.001.24991.24691.2499200.00265490.00
36332005.09.04 00:00buy18001.001.25381.25281.2558
36342005.09.06 00:00t/p18001.001.25581.25281.2558200.00265690.00
36352005.09.06 00:00buy18011.001.25091.24991.2529
36362005.09.07 00:00s/l18011.001.24991.24991.2529-100.00265590.00
36372005.09.07 00:00buy18021.001.24611.24511.2481
36382005.09.08 00:00t/p18021.001.24811.24511.2481200.00265790.00
36392005.09.08 00:00buy18031.001.24221.24121.2442
36402005.09.09 00:00t/p18031.001.24421.24121.2442200.00265990.00
36412005.09.09 00:00buy18041.001.24091.23991.2429
36422005.09.11 00:00t/p18041.001.24291.23991.2429200.00266190.00
36432005.09.11 00:00buy18051.001.23991.23891.2419
36442005.09.13 00:00s/l18051.001.23891.23891.2419-100.00266090.00
36452005.09.13 00:00buy18061.001.22981.22881.2318
36462005.09.14 00:00t/p18061.001.23181.22881.2318200.00266290.00
36472005.09.14 00:00buy18071.001.22871.22771.2307
36482005.09.15 00:00t/p18071.001.23071.22771.2307200.00266490.00
36492005.09.15 00:00buy18081.001.22781.22681.2298
36502005.09.16 00:00s/l18081.001.22681.22681.2298-100.00266390.00
36512005.09.16 00:00buy18091.001.22321.22221.2252
36522005.09.18 00:00t/p18091.001.22521.22221.2252200.00266590.00
36532005.09.18 00:00buy18101.001.21481.21381.2168
36542005.09.19 00:00t/p18101.001.21681.21381.2168200.00266790.00
36552005.09.19 00:00buy18111.001.21631.21531.2183
36562005.09.20 00:00s/l18111.001.21531.21531.2183-100.00266690.00
36572005.09.20 00:00buy18121.001.21481.21381.2168
36582005.09.21 00:00t/p18121.001.21681.21381.2168200.00266890.00
36592005.09.21 00:00buy18131.001.21191.21091.2139
36602005.09.22 00:00t/p18131.001.21391.21091.2139200.00267090.00
36612005.09.22 00:00buy18141.001.22641.22541.2284
36622005.09.23 00:00s/l18141.001.22541.22541.2284-100.00266990.00
36632005.09.23 00:00buy18151.001.21451.21351.2165
36642005.09.25 00:00t/p18151.001.21651.21351.2165200.00267190.00
36652005.09.25 00:00buy18161.001.20211.20111.2041
36662005.09.27 00:00t/p18161.001.20411.20111.2041200.00267390.00
36672005.09.27 00:00buy18171.001.20761.20661.2096
36682005.09.28 00:00s/l18171.001.20661.20661.2096-100.00267290.00
36692005.09.28 00:00buy18181.001.20151.20051.2035
36702005.09.29 00:00t/p18181.001.20351.20051.2035200.00267490.00
36712005.09.29 00:00buy18191.001.20591.20491.2079
36722005.09.30 00:00s/l18191.001.20491.20491.2079-100.00267390.00
36732005.09.30 00:00buy18201.001.20211.20111.2041
36742005.10.02 00:00t/p18201.001.20411.20111.2041200.00267590.00
36752005.10.02 00:00buy18211.001.20171.20071.2037
36762005.10.04 00:00s/l18211.001.20071.20071.2037-100.00267490.00
36772005.10.04 00:00buy18221.001.19201.19101.1940
36782005.10.05 00:00t/p18221.001.19401.19101.1940200.00267690.00
36792005.10.05 00:00buy18231.001.19221.19121.1942
36802005.10.06 00:00t/p18231.001.19421.19121.1942200.00267890.00
36812005.10.06 00:00buy18241.001.20161.20061.2036
36822005.10.07 00:00t/p18241.001.20361.20061.2036200.00268090.00
36832005.10.07 00:00buy18251.001.21671.21571.2187
36842005.10.09 00:00s/l18251.001.21571.21571.2187-100.00267990.00
36852005.10.09 00:00buy18261.001.21161.21061.2136
36862005.10.11 00:00t/p18261.001.21361.21061.2136200.00268190.00
36872005.10.11 00:00buy18271.001.20541.20441.2074
36882005.10.12 00:00s/l18271.001.20441.20441.2074-100.00268090.00
36892005.10.12 00:00buy18281.001.19711.19611.1991
36902005.10.13 00:00t/p18281.001.19911.19611.1991200.00268290.00
36912005.10.13 00:00buy18291.001.20241.20141.2044
36922005.10.14 00:00s/l18291.001.20141.20141.2044-100.00268190.00
36932005.10.14 00:00buy18301.001.20141.20041.2034
36942005.10.16 00:00t/p18301.001.20341.20041.2034200.00268390.00
36952005.10.16 00:00buy18311.001.20721.20621.2092
36962005.10.17 00:00s/l18311.001.20621.20621.2092-100.00268290.00
36972005.10.17 00:00buy18321.001.20671.20571.2087
36982005.10.18 00:00t/p18321.001.20871.20571.2087200.00268490.00
36992005.10.18 00:00buy18331.001.20081.19981.2028
37002005.10.19 00:00s/l18331.001.19981.19981.2028-100.00268390.00
37012005.10.19 00:00buy18341.001.19341.19241.1954
37022005.10.20 00:00t/p18341.001.19541.19241.1954200.00268590.00
37032005.10.20 00:00buy18351.001.19861.19761.2006
37042005.10.21 00:00t/p18351.001.20061.19761.2006200.00268790.00
37052005.10.21 00:00buy18361.001.20401.20301.2060
37062005.10.23 00:00t/p18361.001.20601.20301.2060200.00268990.00
37072005.10.23 00:00buy18371.001.19451.19351.1965
37082005.10.24 00:00s/l18371.001.19351.19351.1965-100.00268890.00
37092005.10.24 00:00buy18381.001.19321.19221.1952
37102005.10.25 00:00t/p18381.001.19521.19221.1952200.00269090.00
37112005.10.25 00:00buy18391.001.19621.19521.1982
37122005.10.26 00:00t/p18391.001.19821.19521.1982200.00269290.00
37132005.10.26 00:00buy18401.001.21011.20911.2121
37142005.10.27 00:00t/p18401.001.21211.20911.2121200.00269490.00
37152005.10.27 00:00buy18411.001.20521.20421.2072
37162005.10.28 00:00t/p18411.001.20721.20421.2072200.00269690.00
37172005.10.28 00:00buy18421.001.21431.21331.2163
37182005.10.30 00:00t/p18421.001.21631.21331.2163200.00269890.00
37192005.10.30 00:00buy18431.001.20661.20561.2086
37202005.10.31 00:00s/l18431.001.20561.20561.2086-100.00269790.00
37212005.10.31 00:00buy18441.001.20501.20401.2070
37222005.11.01 00:00t/p18441.001.20701.20401.2070200.00269990.00
37232005.11.01 00:00buy18451.001.19891.19791.2009
37242005.11.02 00:00t/p18451.001.20091.19791.2009200.00270190.00
37252005.11.02 00:00buy18461.001.20271.20171.2047
37262005.11.03 00:00t/p18461.001.20471.20171.2047200.00270390.00
37272005.11.03 00:00buy18471.001.20691.20591.2089
37282005.11.04 00:00s/l18471.001.20591.20591.2089-100.00270290.00
37292005.11.04 00:00buy18481.001.19521.19421.1972
37302005.11.06 00:00t/p18481.001.19721.19421.1972200.00270490.00
37312005.11.06 00:00buy18491.001.18081.17981.1828
37322005.11.08 00:00t/p18491.001.18281.17981.1828200.00270690.00
37332005.11.08 00:00buy18501.001.17931.17831.1813
37342005.11.09 00:00s/l18501.001.17831.17831.1813-100.00270590.00
37352005.11.09 00:00buy18511.001.17711.17611.1791
37362005.11.10 00:00s/l18511.001.17611.17611.1791-100.00270490.00
37372005.11.10 00:00buy18521.001.17761.17661.1796
37382005.11.11 00:00t/p18521.001.17961.17661.1796200.00270690.00
37392005.11.11 00:00buy18531.001.16771.16671.1697
37402005.11.14 00:00t/p18531.001.16971.16671.1697200.00270890.00
37412005.11.14 00:00buy18541.001.17361.17261.1756
37422005.11.15 00:00t/p18541.001.17561.17261.1756200.00271090.00
37432005.11.15 00:00buy18551.001.16911.16811.1711
37442005.11.16 00:00t/p18551.001.17111.16811.1711200.00271290.00
37452005.11.16 00:00buy18561.001.17321.17221.1752
37462005.11.17 00:00s/l18561.001.17221.17221.1752-100.00271190.00
37472005.11.17 00:00buy18571.001.16761.16661.1696
37482005.11.18 00:00t/p18571.001.16961.16661.1696200.00271390.00
37492005.11.18 00:00buy18581.001.17491.17391.1769
37502005.11.20 00:00t/p18581.001.17691.17391.1769200.00271590.00
37512005.11.20 00:00buy18591.001.17801.17701.1800
37522005.11.22 00:00t/p18591.001.18001.17701.1800200.00271790.00
37532005.11.22 00:00buy18601.001.17351.17251.1755
37542005.11.23 00:00t/p18601.001.17551.17251.1755200.00271990.00
37552005.11.23 00:00buy18611.001.18161.18061.1836
37562005.11.24 00:00t/p18611.001.18361.18061.1836200.00272190.00
37572005.11.24 00:00buy18621.001.18091.17991.1829
37582005.11.25 00:00s/l18621.001.17991.17991.1829-100.00272090.00
37592005.11.25 00:00buy18631.001.17821.17721.1802
37602005.11.27 00:00s/l18631.001.17721.17721.1802-100.00271990.00
37612005.11.27 00:00buy18641.001.17091.16991.1729
37622005.11.29 00:00t/p18641.001.17291.16991.1729200.00272190.00
37632005.11.29 00:00buy18651.001.18481.18381.1868
37642005.11.30 00:00s/l18651.001.18381.18381.1868-100.00272090.00
37652005.11.30 00:00buy18661.001.17681.17581.1788
37662005.12.01 00:00t/p18661.001.17881.17581.1788200.00272290.00
37672005.12.01 00:00buy18671.001.17931.17831.1813
37682005.12.02 00:00s/l18671.001.17831.17831.1813-100.00272190.00
37692005.12.02 00:00buy18681.001.17411.17311.1761
37702005.12.04 00:00s/l18681.001.17311.17311.1761-100.00272090.00
37712005.12.04 00:00buy18691.001.17021.16921.1722
37722005.12.06 00:00t/p18691.001.17221.16921.1722200.00272290.00
37732005.12.06 00:00buy18701.001.17881.17781.1808
37742005.12.07 00:00t/p18701.001.18081.17781.1808200.00272490.00
37752005.12.07 00:00buy18711.001.18001.17901.1820
37762005.12.08 00:00s/l18711.001.17901.17901.1820-100.00272390.00
37772005.12.08 00:00buy18721.001.17191.17091.1739
37782005.12.09 00:00t/p18721.001.17391.17091.1739200.00272590.00
37792005.12.09 00:00buy18731.001.18151.18051.1835
37802005.12.11 00:00t/p18731.001.18351.18051.1835200.00272790.00
37812005.12.11 00:00buy18741.001.17911.17811.1811
37822005.12.13 00:00t/p18741.001.18111.17811.1811200.00272990.00
37832005.12.13 00:00buy18751.001.19561.19461.1976
37842005.12.14 00:00t/p18751.001.19761.19461.1976200.00273190.00
37852005.12.14 00:00buy18761.001.19491.19391.1969
37862005.12.15 00:00t/p18761.001.19691.19391.1969200.00273390.00
37872005.12.15 00:00buy18771.001.19741.19641.1994
37882005.12.16 00:00t/p18771.001.19941.19641.1994200.00273590.00
37892005.12.16 00:00buy18781.001.19681.19581.1988
37902005.12.18 00:00t/p18781.001.19881.19581.1988200.00273790.00
37912005.12.18 00:00buy18791.001.20301.20201.2050
37922005.12.20 00:00s/l18791.001.20201.20201.2050-100.00273690.00
37932005.12.20 00:00buy18801.001.20071.19971.2027
37942005.12.21 00:00s/l18801.001.19971.19971.2027-100.00273590.00
37952005.12.21 00:00buy18811.001.18781.18681.1898
37962005.12.22 00:00t/p18811.001.18981.18681.1898200.00273790.00
37972005.12.22 00:00buy18821.001.18341.18241.1854
37982005.12.23 00:00t/p18821.001.18541.18241.1854200.00273990.00
37992005.12.23 00:00buy18831.001.18731.18631.1893
38002005.12.26 00:00s/l18831.001.18631.18631.1893-100.00273890.00
38012005.12.26 00:00buy18841.001.18781.18681.1898
38022005.12.27 00:00s/l18841.001.18681.18681.1898-100.00273790.00
38032005.12.27 00:00buy18851.001.18401.18301.1860
38042005.12.28 00:00t/p18851.001.18601.18301.1860200.00273990.00
38052005.12.28 00:00buy18861.001.18571.18471.1877
38062005.12.29 00:00t/p18861.001.18771.18471.1877200.00274190.00
38072005.12.29 00:00buy18871.001.18481.18381.1868
38082005.12.30 00:00t/p18871.001.18681.18381.1868200.00274390.00
38092005.12.30 00:00buy18881.001.18511.18411.1871
38102006.01.02 00:00t/p18881.001.18711.18411.1871200.00274590.00
38112006.01.02 00:00buy18891.001.18221.18121.1842
38122006.01.03 00:00s/l18891.001.18121.18121.1842-100.00274490.00
38132006.01.03 00:00buy18901.001.18141.18041.1834
38142006.01.04 00:00t/p18901.001.18341.18041.1834200.00274690.00
38152006.01.04 00:00buy18911.001.20341.20241.2054
38162006.01.05 00:00t/p18911.001.20541.20241.2054200.00274890.00
38172006.01.05 00:00buy18921.001.21121.21021.2132
38182006.01.06 00:00t/p18921.001.21321.21021.2132200.00275090.00
38192006.01.06 00:00buy18931.001.21081.20981.2128
38202006.01.08 00:00t/p18931.001.21281.20981.2128200.00275290.00
38212006.01.08 00:00buy18941.001.21471.21371.2167
38222006.01.09 00:00s/l18941.001.21371.21371.2167-100.00275190.00
38232006.01.09 00:00buy18951.001.21421.21321.2162
38242006.01.10 00:00s/l18951.001.21321.21321.2162-100.00275090.00
38252006.01.10 00:00buy18961.001.20751.20651.2095
38262006.01.11 00:00t/p18961.001.20951.20651.2095200.00275290.00
38272006.01.11 00:00buy18971.001.20641.20541.2084
38282006.01.12 00:00t/p18971.001.20841.20541.2084200.00275490.00
38292006.01.12 00:00buy18981.001.21401.21301.2160
38302006.01.13 00:00t/p18981.001.21601.21301.2160200.00275690.00
38312006.01.13 00:00buy18991.001.20451.20351.2065
38322006.01.15 00:00t/p18991.001.20651.20351.2065200.00275890.00
38332006.01.15 00:00buy19001.001.21541.21441.2174
38342006.01.16 00:00t/p19001.001.21741.21441.2174200.00276090.00
38352006.01.16 00:00buy19011.001.21691.21591.2189
38362006.01.17 00:00s/l19011.001.21591.21591.2189-100.00275990.00
38372006.01.17 00:00buy19021.001.21191.21091.2139
38382006.01.18 00:00t/p19021.001.21391.21091.2139200.00276190.00
38392006.01.18 00:00buy19031.001.21091.20991.2129
38402006.01.19 00:00t/p19031.001.21291.20991.2129200.00276390.00
38412006.01.19 00:00buy19041.001.21091.20991.2129
38422006.01.20 00:00s/l19041.001.20991.20991.2129-100.00276290.00
38432006.01.20 00:00buy19051.001.20921.20821.2112
38442006.01.22 00:00t/p19051.001.21121.20821.2112200.00276490.00
38452006.01.22 00:00buy19061.001.21531.21431.2173
38462006.01.23 00:00s/l19061.001.21431.21431.2173-100.00276390.00
38472006.01.23 00:00buy19071.001.21701.21601.2190
38482006.01.24 00:00t/p19071.001.21901.21601.2190200.00276590.00
38492006.01.24 00:00buy19081.001.23051.22951.2325
38502006.01.25 00:00s/l19081.001.22951.22951.2325-100.00276490.00
38512006.01.25 00:00buy19091.001.22641.22541.2284
38522006.01.26 00:00t/p19091.001.22841.22541.2284200.00276690.00
38532006.01.26 00:00buy19101.001.22451.22351.2265
38542006.01.27 00:00t/p19101.001.22651.22351.2265200.00276890.00
38552006.01.27 00:00buy19111.001.22151.22051.2235
38562006.01.29 00:00t/p19111.001.22351.22051.2235200.00277090.00
38572006.01.29 00:00buy19121.001.21111.21011.2131
38582006.01.30 00:00s/l19121.001.21011.21011.2131-100.00276990.00
38592006.01.30 00:00buy19131.001.21061.20961.2126
38602006.01.31 00:00s/l19131.001.20961.20961.2126-100.00276890.00
38612006.01.31 00:00buy19141.001.20871.20771.2107
38622006.02.01 00:00t/p19141.001.21071.20771.2107200.00277090.00
38632006.02.01 00:00buy19151.001.21501.21401.2170
38642006.02.02 00:00s/l19151.001.21401.21401.2170-100.00276990.00
38652006.02.02 00:00buy19161.001.20691.20591.2089
38662006.02.03 00:00t/p19161.001.20891.20591.2089200.00277190.00
38672006.02.03 00:00buy19171.001.20861.20761.2106
38682006.02.05 00:00t/p19171.001.21061.20761.2106200.00277390.00
38692006.02.05 00:00buy19181.001.20371.20271.2057
38702006.02.06 00:00s/l19181.001.20271.20271.2057-100.00277290.00
38712006.02.06 00:00buy19191.001.20291.20191.2049
38722006.02.07 00:00s/l19191.001.20191.20191.2049-100.00277190.00
38732006.02.07 00:00buy19201.001.19631.19531.1983
38742006.02.08 00:00t/p19201.001.19831.19531.1983200.00277390.00
38752006.02.08 00:00buy19211.001.19931.19831.2013
38762006.02.09 00:00s/l19211.001.19831.19831.2013-100.00277290.00
38772006.02.09 00:00buy19221.001.19651.19551.1985
38782006.02.10 00:00t/p19221.001.19851.19551.1985200.00277490.00
38792006.02.10 00:00buy19231.001.19951.19851.2015
38802006.02.12 00:00t/p19231.001.20151.19851.2015200.00277690.00
38812006.02.12 00:00buy19241.001.19061.18961.1926
38822006.02.13 00:00s/l19241.001.18961.18961.1926-100.00277590.00
38832006.02.13 00:00buy19251.001.19011.18911.1921
38842006.02.14 00:00s/l19251.001.18911.18911.1921-100.00277490.00
38852006.02.14 00:00buy19261.001.19141.19041.1934
38862006.02.15 00:00s/l19261.001.19041.19041.1934-100.00277390.00
38872006.02.15 00:00buy19271.001.19151.19051.1935
38882006.02.16 00:00t/p19271.001.19351.19051.1935200.00277590.00
38892006.02.16 00:00buy19281.001.18871.18771.1907
38902006.02.17 00:00t/p19281.001.19071.18771.1907200.00277790.00
38912006.02.17 00:00buy19291.001.19081.18981.1928
38922006.02.19 00:00t/p19291.001.19281.18981.1928200.00277990.00
38932006.02.19 00:00buy19301.001.19301.19201.1950
38942006.02.20 00:00t/p19301.001.19501.19201.1950200.00278190.00
38952006.02.20 00:00buy19311.001.19481.19381.1968
38962006.02.21 00:00t/p19311.001.19681.19381.1968200.00278390.00
38972006.02.21 00:00buy19321.001.19351.19251.1955
38982006.02.22 00:00s/l19321.001.19251.19251.1955-100.00278290.00
38992006.02.22 00:00buy19331.001.19201.19101.1940
39002006.02.23 00:00s/l19331.001.19101.19101.1940-100.00278190.00
39012006.02.23 00:00buy19341.001.19171.19071.1937
39022006.02.24 00:00t/p19341.001.19371.19071.1937200.00278390.00
39032006.02.24 00:00buy19351.001.19231.19131.1943
39042006.02.26 00:00s/l19351.001.19131.19131.1943-100.00278290.00
39052006.02.26 00:00buy19361.001.18721.18621.1892
39062006.02.27 00:00s/l19361.001.18621.18621.1892-100.00278190.00
39072006.02.27 00:00buy19371.001.18401.18301.1860
39082006.02.28 00:00t/p19371.001.18601.18301.1860200.00278390.00
39092006.02.28 00:00buy19381.001.18501.18401.1870
39102006.03.01 00:00t/p19381.001.18701.18401.1870200.00278590.00
39112006.03.01 00:00buy19391.001.19331.19231.1953
39122006.03.02 00:00t/p19391.001.19531.19231.1953200.00278790.00
39132006.03.02 00:00buy19401.001.19181.19081.1938
39142006.03.03 00:00t/p19401.001.19381.19081.1938200.00278990.00
39152006.03.03 00:00buy19411.001.20391.20291.2059
39162006.03.05 00:00s/l19411.001.20291.20291.2059-100.00278890.00
39172006.03.05 00:00buy19421.001.20521.20421.2072
39182006.03.06 00:00t/p19421.001.20721.20421.2072200.00279090.00
39192006.03.06 00:00buy19431.001.20851.20751.2105
39202006.03.07 00:00s/l19431.001.20751.20751.2105-100.00278990.00
39212006.03.07 00:00buy19441.001.20161.20061.2036
39222006.03.07 23:59s/l19441.001.20061.20061.2036-100.00278890.00
39232006.03.07 23:59buy19451.001.18871.18771.1907
39242006.03.07 23:59close at stop19451.001.18851.18771.1907-20.00278870.00
39252006.03.07 23:59close at stop13031.001.18870.00001.1335-3720.00275150.00