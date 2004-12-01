|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 1998.05.28 00:00 - 2006.03.06 00:00
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|TakeProfit=180; TrailingStop=30; StopLoss=70; UseStopLoss=false; HedgingTakeProfit=20; HedgingStopLoss=10; UseHedging=true; ContinuesHedging=true; ShortEma=10; LongEma=80; ImmediateTrade=true; CounterTrend=true; Lots=1; UseMoneyManagement=false; AccountIsMicro=false; Risk=10; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true; Summarized=false; slippage=3;
|Bars in test
|2096
|Ticks modelled
|4092
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|265150.00
|Gross profit
|315490.00
|Gross loss
|-50340.00
|Profit factor
|6.27
|Expected payoff
|136.32
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|3940.00 (1.4%)
|Total trades
|1945
|Short positions (won %)
|1171 (77.80%)
|Long positions (won %)
|774 (73.13%)
|Profit trades (% of total)
|1477 (75.94%)
|Loss trades (% of total)
|468 (24.06%)
|Largest
|profit trade
|1800.00
|loss trade
|-3720.00
|Average
|profit trade
|213.60
|loss trade
|-107.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (5200.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3940.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5200.00 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-3940.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1998.10.15 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.2030
|0.0000
|1.1850
|2
|1998.10.15 00:00
|buy
|2
|1.00
|1.2032
|1.2022
|1.2052
|3
|1998.10.16 00:00
|t/p
|2
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2052
|200.00
|10200.00
|4
|1998.10.16 00:00
|buy
|3
|1.00
|1.2182
|1.2172
|1.2202
|5
|1998.10.19 00:00
|t/p
|3
|1.00
|1.2202
|1.2172
|1.2202
|200.00
|10400.00
|6
|1998.10.19 00:00
|buy
|4
|1.00
|1.2152
|1.2142
|1.2172
|7
|1998.10.20 00:00
|t/p
|4
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2172
|200.00
|10600.00
|8
|1998.10.20 00:00
|buy
|5
|1.00
|1.2057
|1.2047
|1.2077
|9
|1998.10.21 00:00
|t/p
|5
|1.00
|1.2077
|1.2047
|1.2077
|200.00
|10800.00
|10
|1998.10.22 00:00
|modify
|1
|1.00
|1.2030
|1.1922
|1.1850
|11
|1998.10.23 00:00
|s/l
|1
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1850
|1080.00
|11880.00
|12
|1998.10.23 00:00
|sell
|6
|1.00
|1.2000
|0.0000
|1.1820
|13
|1998.10.23 00:00
|buy
|7
|1.00
|1.2002
|1.1992
|1.2022
|14
|1998.10.26 00:00
|t/p
|7
|1.00
|1.2022
|1.1992
|1.2022
|200.00
|12080.00
|15
|1998.10.26 00:00
|modify
|6
|1.00
|1.2000
|1.1972
|1.1820
|16
|1998.10.27 00:00
|t/p
|6
|1.00
|1.1820
|1.1972
|1.1820
|1800.00
|13880.00
|17
|1998.10.27 00:00
|sell
|8
|1.00
|1.1850
|0.0000
|1.1670
|18
|1998.10.27 00:00
|buy
|9
|1.00
|1.1852
|1.1842
|1.1872
|19
|1998.10.28 00:00
|t/p
|9
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1872
|200.00
|14080.00
|20
|1998.10.28 00:00
|buy
|10
|1.00
|1.1914
|1.1904
|1.1934
|21
|1998.10.29 00:00
|t/p
|10
|1.00
|1.1934
|1.1904
|1.1934
|200.00
|14280.00
|22
|1998.10.29 00:00
|buy
|11
|1.00
|1.1877
|1.1867
|1.1897
|23
|1998.10.30 00:00
|t/p
|11
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1897
|200.00
|14480.00
|24
|1998.10.30 00:00
|buy
|12
|1.00
|1.1907
|1.1897
|1.1927
|25
|1998.11.02 00:00
|t/p
|12
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1927
|200.00
|14680.00
|26
|1998.11.02 00:00
|buy
|13
|1.00
|1.1907
|1.1897
|1.1927
|27
|1998.11.03 00:00
|t/p
|13
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1927
|200.00
|14880.00
|28
|1998.11.03 00:00
|buy
|14
|1.00
|1.1867
|1.1857
|1.1887
|29
|1998.11.04 00:00
|s/l
|14
|1.00
|1.1857
|1.1857
|1.1887
|-100.00
|14780.00
|30
|1998.11.04 00:00
|modify
|8
|1.00
|1.1850
|1.1847
|1.1670
|31
|1998.11.05 00:00
|s/l
|8
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1670
|30.00
|14810.00
|32
|1998.11.05 00:00
|sell
|15
|1.00
|1.1780
|0.0000
|1.1600
|33
|1998.11.05 00:00
|buy
|16
|1.00
|1.1782
|1.1772
|1.1802
|34
|1998.11.06 00:00
|t/p
|16
|1.00
|1.1802
|1.1772
|1.1802
|200.00
|15010.00
|35
|1998.11.06 00:00
|buy
|17
|1.00
|1.1822
|1.1812
|1.1842
|36
|1998.11.09 00:00
|t/p
|17
|1.00
|1.1842
|1.1812
|1.1842
|200.00
|15210.00
|37
|1998.11.09 00:00
|modify
|15
|1.00
|1.1780
|1.1762
|1.1600
|38
|1998.11.10 00:00
|s/l
|15
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1600
|180.00
|15390.00
|39
|1998.11.10 00:00
|sell
|18
|1.00
|1.1640
|0.0000
|1.1460
|40
|1998.11.10 00:00
|buy
|19
|1.00
|1.1642
|1.1632
|1.1662
|41
|1998.11.11 00:00
|t/p
|19
|1.00
|1.1662
|1.1632
|1.1662
|200.00
|15590.00
|42
|1998.11.11 00:00
|buy
|20
|1.00
|1.1682
|1.1672
|1.1702
|43
|1998.11.12 00:00
|t/p
|20
|1.00
|1.1702
|1.1672
|1.1702
|200.00
|15790.00
|44
|1998.11.12 00:00
|buy
|21
|1.00
|1.1712
|1.1702
|1.1732
|45
|1998.11.13 00:00
|s/l
|21
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1732
|-100.00
|15690.00
|46
|1998.11.13 00:00
|buy
|22
|1.00
|1.1662
|1.1652
|1.1682
|47
|1998.11.16 00:00
|t/p
|22
|1.00
|1.1682
|1.1652
|1.1682
|200.00
|15890.00
|48
|1998.11.16 00:00
|buy
|23
|1.00
|1.1682
|1.1672
|1.1702
|49
|1998.11.17 00:00
|t/p
|23
|1.00
|1.1702
|1.1672
|1.1702
|200.00
|16090.00
|50
|1998.11.17 00:00
|buy
|24
|1.00
|1.1792
|1.1782
|1.1812
|51
|1998.11.18 00:00
|t/p
|24
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.1812
|200.00
|16290.00
|52
|1998.11.18 00:00
|buy
|25
|1.00
|1.1792
|1.1782
|1.1812
|53
|1998.11.19 00:00
|t/p
|25
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.1812
|200.00
|16490.00
|54
|1998.11.19 00:00
|buy
|26
|1.00
|1.1732
|1.1722
|1.1752
|55
|1998.11.20 00:00
|t/p
|26
|1.00
|1.1752
|1.1722
|1.1752
|200.00
|16690.00
|56
|1998.11.20 00:00
|buy
|27
|1.00
|1.1662
|1.1652
|1.1682
|57
|1998.11.23 00:00
|t/p
|27
|1.00
|1.1682
|1.1652
|1.1682
|200.00
|16890.00
|58
|1998.11.23 00:00
|modify
|18
|1.00
|1.1640
|1.1637
|1.1460
|59
|1998.11.24 00:00
|s/l
|18
|1.00
|1.1637
|1.1637
|1.1460
|30.00
|16920.00
|60
|1998.11.24 00:00
|sell
|28
|1.00
|1.1530
|0.0000
|1.1350
|61
|1998.11.24 00:00
|buy
|29
|1.00
|1.1532
|1.1522
|1.1552
|62
|1998.11.25 00:00
|t/p
|29
|1.00
|1.1552
|1.1522
|1.1552
|200.00
|17120.00
|63
|1998.11.25 00:00
|buy
|30
|1.00
|1.1552
|1.1542
|1.1572
|64
|1998.11.26 00:00
|t/p
|30
|1.00
|1.1572
|1.1542
|1.1572
|200.00
|17320.00
|65
|1998.11.26 00:00
|buy
|31
|1.00
|1.1547
|1.1537
|1.1567
|66
|1998.11.27 00:00
|t/p
|31
|1.00
|1.1567
|1.1537
|1.1567
|200.00
|17520.00
|67
|1998.11.27 00:00
|buy
|32
|1.00
|1.1562
|1.1552
|1.1582
|68
|1998.11.30 00:00
|s/l
|32
|1.00
|1.1552
|1.1552
|1.1582
|-100.00
|17420.00
|69
|1998.11.30 00:00
|modify
|28
|1.00
|1.1530
|1.1512
|1.1350
|70
|1998.12.01 00:00
|s/l
|28
|1.00
|1.1512
|1.1512
|1.1350
|180.00
|17600.00
|71
|1998.12.01 00:00
|buy
|33
|1.00
|1.1597
|0.0000
|1.1777
|72
|1998.12.01 00:00
|sell
|34
|1.00
|1.1595
|1.1605
|1.1575
|73
|1998.12.02 00:00
|t/p
|34
|1.00
|1.1575
|1.1605
|1.1575
|200.00
|17800.00
|74
|1998.12.02 00:00
|modify
|33
|1.00
|1.1597
|1.1600
|1.1777
|75
|1998.12.03 00:00
|modify
|33
|1.00
|1.1597
|1.1690
|1.1777
|76
|1998.12.04 00:00
|t/p
|33
|1.00
|1.1777
|1.1690
|1.1777
|1800.00
|19600.00
|77
|1998.12.04 00:00
|sell
|35
|1.00
|1.1765
|0.0000
|1.1585
|78
|1998.12.04 00:00
|buy
|36
|1.00
|1.1767
|1.1757
|1.1787
|79
|1998.12.07 00:00
|t/p
|36
|1.00
|1.1787
|1.1757
|1.1787
|200.00
|19800.00
|80
|1998.12.07 00:00
|modify
|35
|1.00
|1.1765
|1.1747
|1.1585
|81
|1998.12.08 00:00
|modify
|35
|1.00
|1.1765
|1.1702
|1.1585
|82
|1998.12.09 00:00
|s/l
|35
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1585
|630.00
|20430.00
|83
|1998.12.09 00:00
|sell
|37
|1.00
|1.1755
|0.0000
|1.1575
|84
|1998.12.09 00:00
|buy
|38
|1.00
|1.1757
|1.1747
|1.1777
|85
|1998.12.10 00:00
|t/p
|38
|1.00
|1.1777
|1.1747
|1.1777
|200.00
|20630.00
|86
|1998.12.11 00:00
|buy
|39
|1.00
|1.1862
|1.1852
|1.1882
|87
|1998.12.14 00:00
|t/p
|39
|1.00
|1.1882
|1.1852
|1.1882
|200.00
|20830.00
|88
|1998.12.14 00:00
|buy
|40
|1.00
|1.1917
|1.1907
|1.1937
|89
|1998.12.15 00:00
|t/p
|40
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1937
|200.00
|21030.00
|90
|1998.12.15 00:00
|buy
|41
|1.00
|1.1912
|1.1902
|1.1932
|91
|1998.12.16 00:00
|s/l
|41
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1932
|-100.00
|20930.00
|92
|1998.12.16 00:00
|buy
|42
|1.00
|1.1832
|1.1822
|1.1852
|93
|1998.12.17 00:00
|t/p
|42
|1.00
|1.1852
|1.1822
|1.1852
|200.00
|21130.00
|94
|1998.12.17 00:00
|buy
|43
|1.00
|1.1772
|1.1762
|1.1792
|95
|1998.12.18 00:00
|t/p
|43
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1792
|200.00
|21330.00
|96
|1998.12.18 00:00
|buy
|44
|1.00
|1.1827
|1.1817
|1.1847
|97
|1998.12.21 00:00
|t/p
|44
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1847
|200.00
|21530.00
|98
|1998.12.21 00:00
|buy
|45
|1.00
|1.1822
|1.1812
|1.1842
|99
|1998.12.22 00:00
|t/p
|45
|1.00
|1.1842
|1.1812
|1.1842
|200.00
|21730.00
|100
|1998.12.24 00:00
|modify
|37
|1.00
|1.1755
|1.1752
|1.1575
|101
|1998.12.25 00:00
|modify
|37
|1.00
|1.1755
|1.1702
|1.1575
|102
|1998.12.28 00:00
|s/l
|37
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1575
|530.00
|22260.00
|103
|1998.12.28 00:00
|sell
|46
|1.00
|1.1663
|0.0000
|1.1483
|104
|1998.12.28 00:00
|buy
|47
|1.00
|1.1665
|1.1655
|1.1685
|105
|1998.12.29 00:00
|t/p
|47
|1.00
|1.1685
|1.1655
|1.1685
|200.00
|22460.00
|106
|1998.12.29 00:00
|buy
|48
|1.00
|1.1708
|1.1698
|1.1728
|107
|1998.12.30 00:00
|t/p
|48
|1.00
|1.1728
|1.1698
|1.1728
|200.00
|22660.00
|108
|1998.12.30 00:00
|buy
|49
|1.00
|1.1732
|1.1722
|1.1752
|109
|1998.12.31 00:00
|t/p
|49
|1.00
|1.1752
|1.1722
|1.1752
|200.00
|22860.00
|110
|1998.12.31 00:00
|buy
|50
|1.00
|1.1672
|1.1662
|1.1692
|111
|1999.01.04 00:00
|t/p
|50
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1692
|200.00
|23060.00
|112
|1999.01.04 00:00
|buy
|51
|1.00
|1.1797
|1.1787
|1.1817
|113
|1999.01.05 00:00
|t/p
|51
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1817
|200.00
|23260.00
|114
|1999.01.05 00:00
|buy
|52
|1.00
|1.1815
|1.1805
|1.1835
|115
|1999.01.06 00:00
|t/p
|52
|1.00
|1.1835
|1.1805
|1.1835
|200.00
|23460.00
|116
|1999.01.06 00:00
|buy
|53
|1.00
|1.1760
|1.1750
|1.1780
|117
|1999.01.07 00:00
|t/p
|53
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.1780
|200.00
|23660.00
|118
|1999.01.07 00:00
|modify
|46
|1.00
|1.1663
|1.1658
|1.1483
|119
|1999.01.08 00:00
|s/l
|46
|1.00
|1.1658
|1.1658
|1.1483
|50.00
|23710.00
|120
|1999.01.08 00:00
|sell
|54
|1.00
|1.1714
|0.0000
|1.1534
|121
|1999.01.08 00:00
|buy
|55
|1.00
|1.1716
|1.1706
|1.1736
|122
|1999.01.11 00:00
|t/p
|54
|1.00
|1.1534
|0.0000
|1.1534
|1800.00
|25510.00
|123
|1999.01.11 00:00
|s/l
|55
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1736
|-100.00
|25410.00
|124
|1999.01.11 00:00
|buy
|56
|1.00
|1.1582
|0.0000
|1.1762
|125
|1999.01.11 00:00
|sell
|57
|1.00
|1.1580
|1.1590
|1.1560
|126
|1999.01.12 00:00
|t/p
|57
|1.00
|1.1560
|1.1590
|1.1560
|200.00
|25610.00
|127
|1999.01.12 00:00
|sell
|58
|1.00
|1.1502
|1.1512
|1.1482
|128
|1999.01.13 00:00
|t/p
|58
|1.00
|1.1482
|1.1512
|1.1482
|200.00
|25810.00
|129
|1999.01.13 00:00
|sell
|59
|1.00
|1.1564
|1.1574
|1.1544
|130
|1999.01.14 00:00
|t/p
|56
|1.00
|1.1762
|0.0000
|1.1762
|1800.00
|27610.00
|131
|1999.01.14 00:00
|s/l
|59
|1.00
|1.1574
|1.1574
|1.1544
|-100.00
|27510.00
|132
|1999.01.14 00:00
|buy
|60
|1.00
|1.1673
|0.0000
|1.1853
|133
|1999.01.14 00:00
|sell
|61
|1.00
|1.1671
|1.1681
|1.1651
|134
|1999.01.15 00:00
|t/p
|61
|1.00
|1.1651
|1.1681
|1.1651
|200.00
|27710.00
|135
|1999.01.18 00:00
|sell
|62
|1.00
|1.1565
|1.1575
|1.1545
|136
|1999.01.19 00:00
|s/l
|62
|1.00
|1.1575
|1.1575
|1.1545
|-100.00
|27610.00
|137
|1999.01.19 00:00
|sell
|63
|1.00
|1.1603
|1.1613
|1.1583
|138
|1999.01.20 00:00
|t/p
|63
|1.00
|1.1583
|1.1613
|1.1583
|200.00
|27810.00
|139
|1999.01.20 00:00
|sell
|64
|1.00
|1.1596
|1.1606
|1.1576
|140
|1999.01.21 00:00
|t/p
|64
|1.00
|1.1576
|1.1606
|1.1576
|200.00
|28010.00
|141
|1999.01.21 00:00
|sell
|65
|1.00
|1.1565
|1.1575
|1.1545
|142
|1999.01.22 00:00
|t/p
|65
|1.00
|1.1545
|1.1575
|1.1545
|200.00
|28210.00
|143
|1999.01.22 00:00
|sell
|66
|1.00
|1.1605
|1.1615
|1.1585
|144
|1999.01.25 00:00
|t/p
|66
|1.00
|1.1585
|1.1615
|1.1585
|200.00
|28410.00
|145
|1999.01.25 00:00
|sell
|67
|1.00
|1.1581
|1.1591
|1.1561
|146
|1999.01.26 00:00
|t/p
|67
|1.00
|1.1561
|1.1591
|1.1561
|200.00
|28610.00
|147
|1999.01.26 00:00
|sell
|68
|1.00
|1.1550
|1.1560
|1.1530
|148
|1999.01.27 00:00
|s/l
|68
|1.00
|1.1560
|1.1560
|1.1530
|-100.00
|28510.00
|149
|1999.01.27 00:00
|sell
|69
|1.00
|1.1565
|1.1575
|1.1545
|150
|1999.01.28 00:00
|t/p
|69
|1.00
|1.1545
|1.1575
|1.1545
|200.00
|28710.00
|151
|1999.01.28 00:00
|sell
|70
|1.00
|1.1447
|1.1457
|1.1427
|152
|1999.01.29 00:00
|t/p
|70
|1.00
|1.1427
|1.1457
|1.1427
|200.00
|28910.00
|153
|1999.01.29 00:00
|sell
|71
|1.00
|1.1405
|1.1415
|1.1385
|154
|1999.02.01 00:00
|t/p
|71
|1.00
|1.1385
|1.1415
|1.1385
|200.00
|29110.00
|155
|1999.02.01 00:00
|sell
|72
|1.00
|1.1380
|1.1390
|1.1360
|156
|1999.02.02 00:00
|t/p
|72
|1.00
|1.1360
|1.1390
|1.1360
|200.00
|29310.00
|157
|1999.02.02 00:00
|sell
|73
|1.00
|1.1325
|1.1335
|1.1305
|158
|1999.02.03 00:00
|t/p
|73
|1.00
|1.1305
|1.1335
|1.1305
|200.00
|29510.00
|159
|1999.02.03 00:00
|sell
|74
|1.00
|1.1352
|1.1362
|1.1332
|160
|1999.02.04 00:00
|t/p
|74
|1.00
|1.1332
|1.1362
|1.1332
|200.00
|29710.00
|161
|1999.02.04 00:00
|sell
|75
|1.00
|1.1310
|1.1320
|1.1290
|162
|1999.02.05 00:00
|t/p
|75
|1.00
|1.1290
|1.1320
|1.1290
|200.00
|29910.00
|163
|1999.02.05 00:00
|sell
|76
|1.00
|1.1341
|1.1351
|1.1321
|164
|1999.02.08 00:00
|t/p
|76
|1.00
|1.1321
|1.1351
|1.1321
|200.00
|30110.00
|165
|1999.02.08 00:00
|sell
|77
|1.00
|1.1264
|1.1274
|1.1244
|166
|1999.02.09 00:00
|t/p
|77
|1.00
|1.1244
|1.1274
|1.1244
|200.00
|30310.00
|167
|1999.02.09 00:00
|sell
|78
|1.00
|1.1310
|1.1320
|1.1290
|168
|1999.02.10 00:00
|t/p
|78
|1.00
|1.1290
|1.1320
|1.1290
|200.00
|30510.00
|169
|1999.02.10 00:00
|sell
|79
|1.00
|1.1317
|1.1327
|1.1297
|170
|1999.02.11 00:00
|t/p
|79
|1.00
|1.1297
|1.1327
|1.1297
|200.00
|30710.00
|171
|1999.02.11 00:00
|sell
|80
|1.00
|1.1325
|1.1335
|1.1305
|172
|1999.02.12 00:00
|t/p
|80
|1.00
|1.1305
|1.1335
|1.1305
|200.00
|30910.00
|173
|1999.02.12 00:00
|sell
|81
|1.00
|1.1217
|1.1227
|1.1197
|174
|1999.02.15 00:00
|s/l
|81
|1.00
|1.1227
|1.1227
|1.1197
|-100.00
|30810.00
|175
|1999.02.15 00:00
|sell
|82
|1.00
|1.1297
|1.1307
|1.1277
|176
|1999.02.16 00:00
|t/p
|82
|1.00
|1.1277
|1.1307
|1.1277
|200.00
|31010.00
|177
|1999.02.16 00:00
|sell
|83
|1.00
|1.1227
|1.1237
|1.1207
|178
|1999.02.17 00:00
|t/p
|83
|1.00
|1.1207
|1.1237
|1.1207
|200.00
|31210.00
|179
|1999.02.17 00:00
|sell
|84
|1.00
|1.1210
|1.1220
|1.1190
|180
|1999.02.18 00:00
|s/l
|84
|1.00
|1.1220
|1.1220
|1.1190
|-100.00
|31110.00
|181
|1999.02.18 00:00
|sell
|85
|1.00
|1.1248
|1.1258
|1.1228
|182
|1999.02.19 00:00
|t/p
|85
|1.00
|1.1228
|1.1258
|1.1228
|200.00
|31310.00
|183
|1999.02.19 00:00
|sell
|86
|1.00
|1.1196
|1.1206
|1.1176
|184
|1999.02.22 00:00
|t/p
|86
|1.00
|1.1176
|1.1206
|1.1176
|200.00
|31510.00
|185
|1999.02.22 00:00
|sell
|87
|1.00
|1.1070
|1.1080
|1.1050
|186
|1999.02.23 00:00
|t/p
|87
|1.00
|1.1050
|1.1080
|1.1050
|200.00
|31710.00
|187
|1999.02.23 00:00
|sell
|88
|1.00
|1.1022
|1.1032
|1.1002
|188
|1999.02.24 00:00
|t/p
|88
|1.00
|1.1002
|1.1032
|1.1002
|200.00
|31910.00
|189
|1999.02.24 00:00
|sell
|89
|1.00
|1.1012
|1.1022
|1.0992
|190
|1999.02.25 00:00
|t/p
|89
|1.00
|1.0992
|1.1022
|1.0992
|200.00
|32110.00
|191
|1999.02.25 00:00
|sell
|90
|1.00
|1.1002
|1.1012
|1.0982
|192
|1999.02.26 00:00
|t/p
|90
|1.00
|1.0982
|1.1012
|1.0982
|200.00
|32310.00
|193
|1999.02.26 00:00
|sell
|91
|1.00
|1.1022
|1.1032
|1.1002
|194
|1999.03.01 00:00
|t/p
|91
|1.00
|1.1002
|1.1032
|1.1002
|200.00
|32510.00
|195
|1999.03.01 00:00
|sell
|92
|1.00
|1.0992
|1.1002
|1.0972
|196
|1999.03.02 00:00
|t/p
|92
|1.00
|1.0972
|1.1002
|1.0972
|200.00
|32710.00
|197
|1999.03.02 00:00
|sell
|93
|1.00
|1.0894
|1.0904
|1.0874
|198
|1999.03.03 00:00
|t/p
|93
|1.00
|1.0874
|1.0904
|1.0874
|200.00
|32910.00
|199
|1999.03.03 00:00
|sell
|94
|1.00
|1.0945
|1.0955
|1.0925
|200
|1999.03.04 00:00
|t/p
|94
|1.00
|1.0925
|1.0955
|1.0925
|200.00
|33110.00
|201
|1999.03.04 00:00
|sell
|95
|1.00
|1.0875
|1.0885
|1.0855
|202
|1999.03.05 00:00
|t/p
|95
|1.00
|1.0855
|1.0885
|1.0855
|200.00
|33310.00
|203
|1999.03.05 00:00
|sell
|96
|1.00
|1.0808
|1.0818
|1.0788
|204
|1999.03.08 00:00
|t/p
|96
|1.00
|1.0788
|1.0818
|1.0788
|200.00
|33510.00
|205
|1999.03.08 00:00
|sell
|97
|1.00
|1.0819
|1.0829
|1.0799
|206
|1999.03.09 00:00
|t/p
|97
|1.00
|1.0799
|1.0829
|1.0799
|200.00
|33710.00
|207
|1999.03.09 00:00
|sell
|98
|1.00
|1.0887
|1.0897
|1.0867
|208
|1999.03.10 00:00
|t/p
|98
|1.00
|1.0867
|1.0897
|1.0867
|200.00
|33910.00
|209
|1999.03.10 00:00
|sell
|99
|1.00
|1.0891
|1.0901
|1.0871
|210
|1999.03.11 00:00
|s/l
|99
|1.00
|1.0901
|1.0901
|1.0871
|-100.00
|33810.00
|211
|1999.03.11 00:00
|sell
|100
|1.00
|1.0944
|1.0954
|1.0924
|212
|1999.03.12 00:00
|t/p
|100
|1.00
|1.0924
|1.0954
|1.0924
|200.00
|34010.00
|213
|1999.03.12 00:00
|sell
|101
|1.00
|1.1036
|1.1046
|1.1016
|214
|1999.03.15 00:00
|t/p
|101
|1.00
|1.1016
|1.1046
|1.1016
|200.00
|34210.00
|215
|1999.03.15 00:00
|sell
|102
|1.00
|1.0898
|1.0908
|1.0878
|216
|1999.03.16 00:00
|s/l
|102
|1.00
|1.0908
|1.0908
|1.0878
|-100.00
|34110.00
|217
|1999.03.16 00:00
|sell
|103
|1.00
|1.0922
|1.0932
|1.0902
|218
|1999.03.17 00:00
|t/p
|103
|1.00
|1.0902
|1.0932
|1.0902
|200.00
|34310.00
|219
|1999.03.17 00:00
|sell
|104
|1.00
|1.1013
|1.1023
|1.0993
|220
|1999.03.18 00:00
|t/p
|104
|1.00
|1.0993
|1.1023
|1.0993
|200.00
|34510.00
|221
|1999.03.18 00:00
|sell
|105
|1.00
|1.1007
|1.1017
|1.0987
|222
|1999.03.19 00:00
|t/p
|105
|1.00
|1.0987
|1.1017
|1.0987
|200.00
|34710.00
|223
|1999.03.19 00:00
|sell
|106
|1.00
|1.0971
|1.0981
|1.0951
|224
|1999.03.22 00:00
|t/p
|106
|1.00
|1.0951
|1.0981
|1.0951
|200.00
|34910.00
|225
|1999.03.22 00:00
|sell
|107
|1.00
|1.0910
|1.0920
|1.0890
|226
|1999.03.23 00:00
|t/p
|107
|1.00
|1.0890
|1.0920
|1.0890
|200.00
|35110.00
|227
|1999.03.23 00:00
|sell
|108
|1.00
|1.0917
|1.0927
|1.0897
|228
|1999.03.24 00:00
|t/p
|108
|1.00
|1.0897
|1.0927
|1.0897
|200.00
|35310.00
|229
|1999.03.24 00:00
|sell
|109
|1.00
|1.0891
|1.0901
|1.0871
|230
|1999.03.25 00:00
|t/p
|109
|1.00
|1.0871
|1.0901
|1.0871
|200.00
|35510.00
|231
|1999.03.25 00:00
|sell
|110
|1.00
|1.0880
|1.0890
|1.0860
|232
|1999.03.26 00:00
|t/p
|110
|1.00
|1.0860
|1.0890
|1.0860
|200.00
|35710.00
|233
|1999.03.26 00:00
|sell
|111
|1.00
|1.0838
|1.0848
|1.0818
|234
|1999.03.29 00:00
|t/p
|111
|1.00
|1.0818
|1.0848
|1.0818
|200.00
|35910.00
|235
|1999.03.29 00:00
|sell
|112
|1.00
|1.0750
|1.0760
|1.0730
|236
|1999.03.30 00:00
|t/p
|112
|1.00
|1.0730
|1.0760
|1.0730
|200.00
|36110.00
|237
|1999.03.30 00:00
|sell
|113
|1.00
|1.0728
|1.0738
|1.0708
|238
|1999.03.31 00:00
|t/p
|113
|1.00
|1.0708
|1.0738
|1.0708
|200.00
|36310.00
|239
|1999.03.31 00:00
|sell
|114
|1.00
|1.0725
|1.0735
|1.0705
|240
|1999.04.01 00:00
|t/p
|114
|1.00
|1.0705
|1.0735
|1.0705
|200.00
|36510.00
|241
|1999.04.01 00:00
|sell
|115
|1.00
|1.0764
|1.0774
|1.0744
|242
|1999.04.02 00:00
|t/p
|115
|1.00
|1.0744
|1.0774
|1.0744
|200.00
|36710.00
|243
|1999.04.02 00:00
|sell
|116
|1.00
|1.0795
|1.0805
|1.0775
|244
|1999.04.05 00:00
|t/p
|116
|1.00
|1.0775
|1.0805
|1.0775
|200.00
|36910.00
|245
|1999.04.05 00:00
|sell
|117
|1.00
|1.0759
|1.0769
|1.0739
|246
|1999.04.06 00:00
|t/p
|117
|1.00
|1.0739
|1.0769
|1.0739
|200.00
|37110.00
|247
|1999.04.06 00:00
|sell
|118
|1.00
|1.0712
|1.0722
|1.0692
|248
|1999.04.07 00:00
|s/l
|118
|1.00
|1.0722
|1.0722
|1.0692
|-100.00
|37010.00
|249
|1999.04.07 00:00
|sell
|119
|1.00
|1.0835
|1.0845
|1.0815
|250
|1999.04.08 00:00
|t/p
|119
|1.00
|1.0815
|1.0845
|1.0815
|200.00
|37210.00
|251
|1999.04.08 00:00
|sell
|120
|1.00
|1.0767
|1.0777
|1.0747
|252
|1999.04.09 00:00
|t/p
|120
|1.00
|1.0747
|1.0777
|1.0747
|200.00
|37410.00
|253
|1999.04.09 00:00
|sell
|121
|1.00
|1.0745
|1.0755
|1.0725
|254
|1999.04.12 00:00
|s/l
|121
|1.00
|1.0755
|1.0755
|1.0725
|-100.00
|37310.00
|255
|1999.04.12 00:00
|sell
|122
|1.00
|1.0825
|1.0835
|1.0805
|256
|1999.04.13 00:00
|t/p
|122
|1.00
|1.0805
|1.0835
|1.0805
|200.00
|37510.00
|257
|1999.04.13 00:00
|sell
|123
|1.00
|1.0805
|1.0815
|1.0785
|258
|1999.04.14 00:00
|t/p
|123
|1.00
|1.0785
|1.0815
|1.0785
|200.00
|37710.00
|259
|1999.04.14 00:00
|sell
|124
|1.00
|1.0783
|1.0793
|1.0763
|260
|1999.04.15 00:00
|t/p
|124
|1.00
|1.0763
|1.0793
|1.0763
|200.00
|37910.00
|261
|1999.04.15 00:00
|sell
|125
|1.00
|1.0807
|1.0817
|1.0787
|262
|1999.04.16 00:00
|t/p
|125
|1.00
|1.0787
|1.0817
|1.0787
|200.00
|38110.00
|263
|1999.04.16 00:00
|sell
|126
|1.00
|1.0685
|1.0695
|1.0665
|264
|1999.04.19 00:00
|t/p
|126
|1.00
|1.0665
|1.0695
|1.0665
|200.00
|38310.00
|265
|1999.04.19 00:00
|sell
|127
|1.00
|1.0673
|1.0683
|1.0653
|266
|1999.04.20 00:00
|t/p
|127
|1.00
|1.0653
|1.0683
|1.0653
|200.00
|38510.00
|267
|1999.04.20 00:00
|sell
|128
|1.00
|1.0663
|1.0673
|1.0643
|268
|1999.04.21 00:00
|t/p
|128
|1.00
|1.0643
|1.0673
|1.0643
|200.00
|38710.00
|269
|1999.04.21 00:00
|sell
|129
|1.00
|1.0623
|1.0633
|1.0603
|270
|1999.04.22 00:00
|t/p
|129
|1.00
|1.0603
|1.0633
|1.0603
|200.00
|38910.00
|271
|1999.04.22 00:00
|sell
|130
|1.00
|1.0587
|1.0597
|1.0567
|272
|1999.04.23 00:00
|t/p
|130
|1.00
|1.0567
|1.0597
|1.0567
|200.00
|39110.00
|273
|1999.04.23 00:00
|sell
|131
|1.00
|1.0642
|1.0652
|1.0622
|274
|1999.04.26 00:00
|t/p
|131
|1.00
|1.0622
|1.0652
|1.0622
|200.00
|39310.00
|275
|1999.04.26 00:00
|sell
|132
|1.00
|1.0608
|1.0618
|1.0588
|276
|1999.04.27 00:00
|t/p
|132
|1.00
|1.0588
|1.0618
|1.0588
|200.00
|39510.00
|277
|1999.04.27 00:00
|sell
|133
|1.00
|1.0584
|1.0594
|1.0564
|278
|1999.04.28 00:00
|s/l
|133
|1.00
|1.0594
|1.0594
|1.0564
|-100.00
|39410.00
|279
|1999.04.28 00:00
|sell
|134
|1.00
|1.0657
|1.0667
|1.0637
|280
|1999.04.29 00:00
|t/p
|134
|1.00
|1.0637
|1.0667
|1.0637
|200.00
|39610.00
|281
|1999.04.29 00:00
|sell
|135
|1.00
|1.0627
|1.0637
|1.0607
|282
|1999.04.30 00:00
|t/p
|135
|1.00
|1.0607
|1.0637
|1.0607
|200.00
|39810.00
|283
|1999.04.30 00:00
|sell
|136
|1.00
|1.0616
|1.0626
|1.0596
|284
|1999.05.03 00:00
|t/p
|136
|1.00
|1.0596
|1.0626
|1.0596
|200.00
|40010.00
|285
|1999.05.03 00:00
|sell
|137
|1.00
|1.0589
|1.0599
|1.0569
|286
|1999.05.04 00:00
|t/p
|137
|1.00
|1.0569
|1.0599
|1.0569
|200.00
|40210.00
|287
|1999.05.04 00:00
|sell
|138
|1.00
|1.0566
|1.0576
|1.0546
|288
|1999.05.05 00:00
|s/l
|138
|1.00
|1.0576
|1.0576
|1.0546
|-100.00
|40110.00
|289
|1999.05.05 00:00
|sell
|139
|1.00
|1.0628
|1.0638
|1.0608
|290
|1999.05.06 00:00
|t/p
|139
|1.00
|1.0608
|1.0638
|1.0608
|200.00
|40310.00
|291
|1999.05.06 00:00
|sell
|140
|1.00
|1.0756
|1.0766
|1.0736
|292
|1999.05.07 00:00
|t/p
|140
|1.00
|1.0736
|1.0766
|1.0736
|200.00
|40510.00
|293
|1999.05.07 00:00
|sell
|141
|1.00
|1.0789
|1.0799
|1.0769
|294
|1999.05.10 00:00
|t/p
|141
|1.00
|1.0769
|1.0799
|1.0769
|200.00
|40710.00
|295
|1999.05.10 00:00
|sell
|142
|1.00
|1.0730
|1.0740
|1.0710
|296
|1999.05.11 00:00
|t/p
|142
|1.00
|1.0710
|1.0740
|1.0710
|200.00
|40910.00
|297
|1999.05.11 00:00
|sell
|143
|1.00
|1.0785
|1.0795
|1.0765
|298
|1999.05.12 00:00
|t/p
|143
|1.00
|1.0765
|1.0795
|1.0765
|200.00
|41110.00
|299
|1999.05.12 00:00
|sell
|144
|1.00
|1.0716
|1.0726
|1.0696
|300
|1999.05.13 00:00
|t/p
|144
|1.00
|1.0696
|1.0726
|1.0696
|200.00
|41310.00
|301
|1999.05.13 00:00
|sell
|145
|1.00
|1.0651
|1.0661
|1.0631
|302
|1999.05.14 00:00
|t/p
|145
|1.00
|1.0631
|1.0661
|1.0631
|200.00
|41510.00
|303
|1999.05.14 00:00
|sell
|146
|1.00
|1.0657
|1.0667
|1.0637
|304
|1999.05.17 00:00
|t/p
|146
|1.00
|1.0637
|1.0667
|1.0637
|200.00
|41710.00
|305
|1999.05.17 00:00
|sell
|147
|1.00
|1.0676
|1.0686
|1.0656
|306
|1999.05.18 00:00
|t/p
|147
|1.00
|1.0656
|1.0686
|1.0656
|200.00
|41910.00
|307
|1999.05.18 00:00
|sell
|148
|1.00
|1.0668
|1.0678
|1.0648
|308
|1999.05.19 00:00
|s/l
|148
|1.00
|1.0678
|1.0678
|1.0648
|-100.00
|41810.00
|309
|1999.05.19 00:00
|sell
|149
|1.00
|1.0677
|1.0687
|1.0657
|310
|1999.05.20 00:00
|t/p
|149
|1.00
|1.0657
|1.0687
|1.0657
|200.00
|42010.00
|311
|1999.05.20 00:00
|sell
|150
|1.00
|1.0677
|1.0687
|1.0657
|312
|1999.05.21 00:00
|t/p
|150
|1.00
|1.0657
|1.0687
|1.0657
|200.00
|42210.00
|313
|1999.05.21 00:00
|sell
|151
|1.00
|1.0622
|1.0632
|1.0602
|314
|1999.05.24 00:00
|t/p
|151
|1.00
|1.0602
|1.0632
|1.0602
|200.00
|42410.00
|315
|1999.05.24 00:00
|sell
|152
|1.00
|1.0576
|1.0586
|1.0556
|316
|1999.05.25 00:00
|t/p
|152
|1.00
|1.0556
|1.0586
|1.0556
|200.00
|42610.00
|317
|1999.05.25 00:00
|sell
|153
|1.00
|1.0600
|1.0610
|1.0580
|318
|1999.05.26 00:00
|t/p
|153
|1.00
|1.0580
|1.0610
|1.0580
|200.00
|42810.00
|319
|1999.05.26 00:00
|sell
|154
|1.00
|1.0620
|1.0630
|1.0600
|320
|1999.05.27 00:00
|t/p
|154
|1.00
|1.0600
|1.0630
|1.0600
|200.00
|43010.00
|321
|1999.05.27 00:00
|sell
|155
|1.00
|1.0457
|1.0467
|1.0437
|322
|1999.05.28 00:00
|t/p
|155
|1.00
|1.0437
|1.0467
|1.0437
|200.00
|43210.00
|323
|1999.05.28 00:00
|sell
|156
|1.00
|1.0425
|1.0435
|1.0405
|324
|1999.05.31 00:00
|t/p
|156
|1.00
|1.0405
|1.0435
|1.0405
|200.00
|43410.00
|325
|1999.05.31 00:00
|sell
|157
|1.00
|1.0454
|1.0464
|1.0434
|326
|1999.06.01 00:00
|t/p
|157
|1.00
|1.0434
|1.0464
|1.0434
|200.00
|43610.00
|327
|1999.06.01 00:00
|sell
|158
|1.00
|1.0424
|1.0434
|1.0404
|328
|1999.06.02 00:00
|s/l
|158
|1.00
|1.0434
|1.0434
|1.0404
|-100.00
|43510.00
|329
|1999.06.02 00:00
|sell
|159
|1.00
|1.0457
|1.0467
|1.0437
|330
|1999.06.03 00:00
|t/p
|159
|1.00
|1.0437
|1.0467
|1.0437
|200.00
|43710.00
|331
|1999.06.03 00:00
|sell
|160
|1.00
|1.0356
|1.0366
|1.0336
|332
|1999.06.04 00:00
|t/p
|160
|1.00
|1.0336
|1.0366
|1.0336
|200.00
|43910.00
|333
|1999.06.04 00:00
|sell
|161
|1.00
|1.0309
|1.0319
|1.0289
|334
|1999.06.07 00:00
|t/p
|161
|1.00
|1.0289
|1.0319
|1.0289
|200.00
|44110.00
|335
|1999.06.07 00:00
|sell
|162
|1.00
|1.0362
|1.0372
|1.0342
|336
|1999.06.08 00:00
|t/p
|162
|1.00
|1.0342
|1.0372
|1.0342
|200.00
|44310.00
|337
|1999.06.08 00:00
|sell
|163
|1.00
|1.0290
|1.0300
|1.0270
|338
|1999.06.09 00:00
|t/p
|163
|1.00
|1.0270
|1.0300
|1.0270
|200.00
|44510.00
|339
|1999.06.09 00:00
|sell
|164
|1.00
|1.0460
|1.0470
|1.0440
|340
|1999.06.10 00:00
|t/p
|164
|1.00
|1.0440
|1.0470
|1.0440
|200.00
|44710.00
|341
|1999.06.10 00:00
|sell
|165
|1.00
|1.0465
|1.0475
|1.0445
|342
|1999.06.11 00:00
|t/p
|165
|1.00
|1.0445
|1.0475
|1.0445
|200.00
|44910.00
|343
|1999.06.11 00:00
|sell
|166
|1.00
|1.0485
|1.0495
|1.0465
|344
|1999.06.14 00:00
|s/l
|166
|1.00
|1.0495
|1.0495
|1.0465
|-100.00
|44810.00
|345
|1999.06.14 00:00
|sell
|167
|1.00
|1.0512
|1.0522
|1.0492
|346
|1999.06.15 00:00
|t/p
|167
|1.00
|1.0492
|1.0522
|1.0492
|200.00
|45010.00
|347
|1999.06.15 00:00
|sell
|168
|1.00
|1.0423
|1.0433
|1.0403
|348
|1999.06.16 00:00
|t/p
|168
|1.00
|1.0403
|1.0433
|1.0403
|200.00
|45210.00
|349
|1999.06.16 00:00
|sell
|169
|1.00
|1.0433
|1.0443
|1.0413
|350
|1999.06.17 00:00
|t/p
|169
|1.00
|1.0413
|1.0443
|1.0413
|200.00
|45410.00
|351
|1999.06.17 00:00
|sell
|170
|1.00
|1.0303
|1.0313
|1.0283
|352
|1999.06.18 00:00
|s/l
|170
|1.00
|1.0313
|1.0313
|1.0283
|-100.00
|45310.00
|353
|1999.06.18 00:00
|sell
|171
|1.00
|1.0345
|1.0355
|1.0325
|354
|1999.06.21 00:00
|t/p
|171
|1.00
|1.0325
|1.0355
|1.0325
|200.00
|45510.00
|355
|1999.06.21 00:00
|sell
|172
|1.00
|1.0385
|1.0395
|1.0365
|356
|1999.06.22 00:00
|t/p
|172
|1.00
|1.0365
|1.0395
|1.0365
|200.00
|45710.00
|357
|1999.06.22 00:00
|sell
|173
|1.00
|1.0353
|1.0363
|1.0333
|358
|1999.06.23 00:00
|t/p
|173
|1.00
|1.0333
|1.0363
|1.0333
|200.00
|45910.00
|359
|1999.06.23 00:00
|sell
|174
|1.00
|1.0325
|1.0335
|1.0305
|360
|1999.06.24 00:00
|t/p
|174
|1.00
|1.0305
|1.0335
|1.0305
|200.00
|46110.00
|361
|1999.06.24 00:00
|sell
|175
|1.00
|1.0338
|1.0348
|1.0318
|362
|1999.06.25 00:00
|t/p
|175
|1.00
|1.0318
|1.0348
|1.0318
|200.00
|46310.00
|363
|1999.06.25 00:00
|sell
|176
|1.00
|1.0410
|1.0420
|1.0390
|364
|1999.06.28 00:00
|s/l
|176
|1.00
|1.0420
|1.0420
|1.0390
|-100.00
|46210.00
|365
|1999.06.28 00:00
|sell
|177
|1.00
|1.0395
|1.0405
|1.0375
|366
|1999.06.29 00:00
|t/p
|177
|1.00
|1.0375
|1.0405
|1.0375
|200.00
|46410.00
|367
|1999.06.29 00:00
|sell
|178
|1.00
|1.0334
|1.0344
|1.0314
|368
|1999.06.30 00:00
|t/p
|178
|1.00
|1.0314
|1.0344
|1.0314
|200.00
|46610.00
|369
|1999.06.30 00:00
|sell
|179
|1.00
|1.0324
|1.0334
|1.0304
|370
|1999.07.01 00:00
|t/p
|179
|1.00
|1.0304
|1.0334
|1.0304
|200.00
|46810.00
|371
|1999.07.01 00:00
|sell
|180
|1.00
|1.0361
|1.0371
|1.0341
|372
|1999.07.02 00:00
|t/p
|180
|1.00
|1.0341
|1.0371
|1.0341
|200.00
|47010.00
|373
|1999.07.02 00:00
|sell
|181
|1.00
|1.0240
|1.0250
|1.0220
|374
|1999.07.05 00:00
|t/p
|181
|1.00
|1.0220
|1.0250
|1.0220
|200.00
|47210.00
|375
|1999.07.05 00:00
|sell
|182
|1.00
|1.0250
|1.0260
|1.0230
|376
|1999.07.06 00:00
|t/p
|182
|1.00
|1.0230
|1.0260
|1.0230
|200.00
|47410.00
|377
|1999.07.06 00:00
|sell
|183
|1.00
|1.0222
|1.0232
|1.0202
|378
|1999.07.07 00:00
|t/p
|183
|1.00
|1.0202
|1.0232
|1.0202
|200.00
|47610.00
|379
|1999.07.07 00:00
|sell
|184
|1.00
|1.0246
|1.0256
|1.0226
|380
|1999.07.08 00:00
|t/p
|184
|1.00
|1.0226
|1.0256
|1.0226
|200.00
|47810.00
|381
|1999.07.08 00:00
|sell
|185
|1.00
|1.0188
|1.0198
|1.0168
|382
|1999.07.09 00:00
|t/p
|185
|1.00
|1.0168
|1.0198
|1.0168
|200.00
|48010.00
|383
|1999.07.09 00:00
|sell
|186
|1.00
|1.0223
|1.0233
|1.0203
|384
|1999.07.12 00:00
|t/p
|186
|1.00
|1.0203
|1.0233
|1.0203
|200.00
|48210.00
|385
|1999.07.12 00:00
|sell
|187
|1.00
|1.0199
|1.0209
|1.0179
|386
|1999.07.13 00:00
|t/p
|187
|1.00
|1.0179
|1.0209
|1.0179
|200.00
|48410.00
|387
|1999.07.13 00:00
|sell
|188
|1.00
|1.0150
|1.0160
|1.0130
|388
|1999.07.14 00:00
|t/p
|188
|1.00
|1.0130
|1.0160
|1.0130
|200.00
|48610.00
|389
|1999.07.14 00:00
|sell
|189
|1.00
|1.0169
|1.0179
|1.0149
|390
|1999.07.15 00:00
|t/p
|189
|1.00
|1.0149
|1.0179
|1.0149
|200.00
|48810.00
|391
|1999.07.15 00:00
|sell
|190
|1.00
|1.0204
|1.0214
|1.0184
|392
|1999.07.16 00:00
|t/p
|190
|1.00
|1.0184
|1.0214
|1.0184
|200.00
|49010.00
|393
|1999.07.16 00:00
|sell
|191
|1.00
|1.0201
|1.0211
|1.0181
|394
|1999.07.19 00:00
|s/l
|191
|1.00
|1.0211
|1.0211
|1.0181
|-100.00
|48910.00
|395
|1999.07.19 00:00
|sell
|192
|1.00
|1.0182
|1.0192
|1.0162
|396
|1999.07.20 00:00
|t/p
|192
|1.00
|1.0162
|1.0192
|1.0162
|200.00
|49110.00
|397
|1999.07.20 00:00
|sell
|193
|1.00
|1.0315
|1.0325
|1.0295
|398
|1999.07.21 00:00
|t/p
|193
|1.00
|1.0295
|1.0325
|1.0295
|200.00
|49310.00
|399
|1999.07.21 00:00
|sell
|194
|1.00
|1.0400
|1.0410
|1.0380
|400
|1999.07.22 00:00
|s/l
|194
|1.00
|1.0410
|1.0410
|1.0380
|-100.00
|49210.00
|401
|1999.07.22 00:00
|sell
|195
|1.00
|1.0513
|1.0523
|1.0493
|402
|1999.07.23 00:00
|t/p
|195
|1.00
|1.0493
|1.0523
|1.0493
|200.00
|49410.00
|403
|1999.07.23 00:00
|sell
|196
|1.00
|1.0504
|1.0514
|1.0484
|404
|1999.07.26 00:00
|t/p
|196
|1.00
|1.0484
|1.0514
|1.0484
|200.00
|49610.00
|405
|1999.07.26 00:00
|sell
|197
|1.00
|1.0523
|1.0533
|1.0503
|406
|1999.07.27 00:00
|s/l
|197
|1.00
|1.0533
|1.0533
|1.0503
|-100.00
|49510.00
|407
|1999.07.27 00:00
|sell
|198
|1.00
|1.0643
|1.0653
|1.0623
|408
|1999.07.28 00:00
|t/p
|198
|1.00
|1.0623
|1.0653
|1.0623
|200.00
|49710.00
|409
|1999.07.28 00:00
|sell
|199
|1.00
|1.0636
|1.0646
|1.0616
|410
|1999.07.29 00:00
|t/p
|199
|1.00
|1.0616
|1.0646
|1.0616
|200.00
|49910.00
|411
|1999.07.29 00:00
|sell
|200
|1.00
|1.0663
|1.0673
|1.0643
|412
|1999.07.30 00:00
|s/l
|200
|1.00
|1.0673
|1.0673
|1.0643
|-100.00
|49810.00
|413
|1999.07.30 00:00
|sell
|201
|1.00
|1.0715
|1.0725
|1.0695
|414
|1999.08.02 00:00
|t/p
|201
|1.00
|1.0695
|1.0725
|1.0695
|200.00
|50010.00
|415
|1999.08.02 00:00
|sell
|202
|1.00
|1.0697
|1.0707
|1.0677
|416
|1999.08.03 00:00
|t/p
|202
|1.00
|1.0677
|1.0707
|1.0677
|200.00
|50210.00
|417
|1999.08.03 00:00
|sell
|203
|1.00
|1.0686
|1.0696
|1.0666
|418
|1999.08.04 00:00
|t/p
|203
|1.00
|1.0666
|1.0696
|1.0666
|200.00
|50410.00
|419
|1999.08.04 00:00
|sell
|204
|1.00
|1.0678
|1.0688
|1.0658
|420
|1999.08.05 00:00
|s/l
|204
|1.00
|1.0688
|1.0688
|1.0658
|-100.00
|50310.00
|421
|1999.08.05 00:00
|sell
|205
|1.00
|1.0780
|1.0790
|1.0760
|422
|1999.08.06 00:00
|t/p
|205
|1.00
|1.0760
|1.0790
|1.0760
|200.00
|50510.00
|423
|1999.08.06 00:00
|sell
|206
|1.00
|1.0757
|1.0767
|1.0737
|424
|1999.08.09 00:00
|t/p
|206
|1.00
|1.0737
|1.0767
|1.0737
|200.00
|50710.00
|425
|1999.08.09 00:00
|sell
|207
|1.00
|1.0729
|1.0739
|1.0709
|426
|1999.08.10 00:00
|t/p
|207
|1.00
|1.0709
|1.0739
|1.0709
|200.00
|50910.00
|427
|1999.08.10 00:00
|sell
|208
|1.00
|1.0722
|1.0732
|1.0702
|428
|1999.08.11 00:00
|t/p
|208
|1.00
|1.0702
|1.0732
|1.0702
|200.00
|51110.00
|429
|1999.08.11 00:00
|sell
|209
|1.00
|1.0708
|1.0718
|1.0688
|430
|1999.08.12 00:00
|t/p
|209
|1.00
|1.0688
|1.0718
|1.0688
|200.00
|51310.00
|431
|1999.08.12 00:00
|sell
|210
|1.00
|1.0656
|1.0666
|1.0636
|432
|1999.08.13 00:00
|t/p
|210
|1.00
|1.0636
|1.0666
|1.0636
|200.00
|51510.00
|433
|1999.08.13 00:00
|sell
|211
|1.00
|1.0675
|1.0685
|1.0655
|434
|1999.08.16 00:00
|t/p
|211
|1.00
|1.0655
|1.0685
|1.0655
|200.00
|51710.00
|435
|1999.08.16 00:00
|sell
|212
|1.00
|1.0571
|1.0581
|1.0551
|436
|1999.08.17 00:00
|t/p
|212
|1.00
|1.0551
|1.0581
|1.0551
|200.00
|51910.00
|437
|1999.08.17 00:00
|sell
|213
|1.00
|1.0582
|1.0592
|1.0562
|438
|1999.08.18 00:00
|t/p
|213
|1.00
|1.0562
|1.0592
|1.0562
|200.00
|52110.00
|439
|1999.08.18 00:00
|sell
|214
|1.00
|1.0511
|1.0521
|1.0491
|440
|1999.08.19 00:00
|s/l
|214
|1.00
|1.0521
|1.0521
|1.0491
|-100.00
|52010.00
|441
|1999.08.19 00:00
|sell
|215
|1.00
|1.0525
|1.0535
|1.0505
|442
|1999.08.20 00:00
|t/p
|215
|1.00
|1.0505
|1.0535
|1.0505
|200.00
|52210.00
|443
|1999.08.20 00:00
|sell
|216
|1.00
|1.0635
|1.0645
|1.0615
|444
|1999.08.23 00:00
|s/l
|216
|1.00
|1.0645
|1.0645
|1.0615
|-100.00
|52110.00
|445
|1999.08.23 00:00
|sell
|217
|1.00
|1.0676
|1.0686
|1.0656
|446
|1999.08.24 00:00
|t/p
|217
|1.00
|1.0656
|1.0686
|1.0656
|200.00
|52310.00
|447
|1999.08.24 00:00
|sell
|218
|1.00
|1.0492
|1.0502
|1.0472
|448
|1999.08.25 00:00
|t/p
|218
|1.00
|1.0472
|1.0502
|1.0472
|200.00
|52510.00
|449
|1999.08.25 00:00
|sell
|219
|1.00
|1.0535
|1.0545
|1.0515
|450
|1999.08.26 00:00
|t/p
|219
|1.00
|1.0515
|1.0545
|1.0515
|200.00
|52710.00
|451
|1999.08.26 00:00
|sell
|220
|1.00
|1.0429
|1.0439
|1.0409
|452
|1999.08.27 00:00
|s/l
|220
|1.00
|1.0439
|1.0439
|1.0409
|-100.00
|52610.00
|453
|1999.08.27 00:00
|sell
|221
|1.00
|1.0460
|1.0470
|1.0440
|454
|1999.08.30 00:00
|t/p
|221
|1.00
|1.0440
|1.0470
|1.0440
|200.00
|52810.00
|455
|1999.08.30 00:00
|sell
|222
|1.00
|1.0471
|1.0481
|1.0451
|456
|1999.08.31 00:00
|t/p
|222
|1.00
|1.0451
|1.0481
|1.0451
|200.00
|53010.00
|457
|1999.08.31 00:00
|sell
|223
|1.00
|1.0496
|1.0506
|1.0476
|458
|1999.09.01 00:00
|s/l
|223
|1.00
|1.0506
|1.0506
|1.0476
|-100.00
|52910.00
|459
|1999.09.01 00:00
|sell
|224
|1.00
|1.0564
|1.0574
|1.0544
|460
|1999.09.02 00:00
|s/l
|224
|1.00
|1.0574
|1.0574
|1.0544
|-100.00
|52810.00
|461
|1999.09.02 00:00
|sell
|225
|1.00
|1.0578
|1.0588
|1.0558
|462
|1999.09.03 00:00
|t/p
|225
|1.00
|1.0558
|1.0588
|1.0558
|200.00
|53010.00
|463
|1999.09.03 00:00
|sell
|226
|1.00
|1.0684
|1.0694
|1.0664
|464
|1999.09.06 00:00
|t/p
|226
|1.00
|1.0664
|1.0694
|1.0664
|200.00
|53210.00
|465
|1999.09.06 00:00
|sell
|227
|1.00
|1.0596
|1.0606
|1.0576
|466
|1999.09.07 00:00
|t/p
|227
|1.00
|1.0576
|1.0606
|1.0576
|200.00
|53410.00
|467
|1999.09.07 00:00
|sell
|228
|1.00
|1.0572
|1.0582
|1.0552
|468
|1999.09.08 00:00
|t/p
|228
|1.00
|1.0552
|1.0582
|1.0552
|200.00
|53610.00
|469
|1999.09.08 00:00
|sell
|229
|1.00
|1.0589
|1.0599
|1.0569
|470
|1999.09.09 00:00
|t/p
|229
|1.00
|1.0569
|1.0599
|1.0569
|200.00
|53810.00
|471
|1999.09.09 00:00
|sell
|230
|1.00
|1.0597
|1.0607
|1.0577
|472
|1999.09.10 00:00
|t/p
|230
|1.00
|1.0577
|1.0607
|1.0577
|200.00
|54010.00
|473
|1999.09.10 00:00
|sell
|231
|1.00
|1.0537
|1.0547
|1.0517
|474
|1999.09.13 00:00
|t/p
|231
|1.00
|1.0517
|1.0547
|1.0517
|200.00
|54210.00
|475
|1999.09.13 00:00
|sell
|232
|1.00
|1.0362
|1.0372
|1.0342
|476
|1999.09.14 00:00
|t/p
|232
|1.00
|1.0342
|1.0372
|1.0342
|200.00
|54410.00
|477
|1999.09.14 00:00
|sell
|233
|1.00
|1.0417
|1.0427
|1.0397
|478
|1999.09.15 00:00
|t/p
|233
|1.00
|1.0397
|1.0427
|1.0397
|200.00
|54610.00
|479
|1999.09.15 00:00
|sell
|234
|1.00
|1.0358
|1.0368
|1.0338
|480
|1999.09.16 00:00
|t/p
|234
|1.00
|1.0338
|1.0368
|1.0338
|200.00
|54810.00
|481
|1999.09.16 00:00
|sell
|235
|1.00
|1.0407
|1.0417
|1.0387
|482
|1999.09.17 00:00
|t/p
|235
|1.00
|1.0387
|1.0417
|1.0387
|200.00
|55010.00
|483
|1999.09.17 00:00
|sell
|236
|1.00
|1.0389
|1.0399
|1.0369
|484
|1999.09.20 00:00
|t/p
|236
|1.00
|1.0369
|1.0399
|1.0369
|200.00
|55210.00
|485
|1999.09.20 00:00
|sell
|237
|1.00
|1.0411
|1.0421
|1.0391
|486
|1999.09.21 00:00
|t/p
|237
|1.00
|1.0391
|1.0421
|1.0391
|200.00
|55410.00
|487
|1999.09.21 00:00
|sell
|238
|1.00
|1.0367
|1.0377
|1.0347
|488
|1999.09.22 00:00
|s/l
|238
|1.00
|1.0377
|1.0377
|1.0347
|-100.00
|55310.00
|489
|1999.09.22 00:00
|sell
|239
|1.00
|1.0492
|1.0502
|1.0472
|490
|1999.09.23 00:00
|t/p
|239
|1.00
|1.0472
|1.0502
|1.0472
|200.00
|55510.00
|491
|1999.09.23 00:00
|sell
|240
|1.00
|1.0435
|1.0445
|1.0415
|492
|1999.09.24 00:00
|t/p
|240
|1.00
|1.0415
|1.0445
|1.0415
|200.00
|55710.00
|493
|1999.09.24 00:00
|sell
|241
|1.00
|1.0512
|1.0522
|1.0492
|494
|1999.09.27 00:00
|t/p
|241
|1.00
|1.0492
|1.0522
|1.0492
|200.00
|55910.00
|495
|1999.09.27 00:00
|sell
|242
|1.00
|1.0438
|1.0448
|1.0418
|496
|1999.09.28 00:00
|t/p
|242
|1.00
|1.0418
|1.0448
|1.0418
|200.00
|56110.00
|497
|1999.09.28 00:00
|sell
|243
|1.00
|1.0460
|1.0470
|1.0440
|498
|1999.09.29 00:00
|s/l
|243
|1.00
|1.0470
|1.0470
|1.0440
|-100.00
|56010.00
|499
|1999.09.29 00:00
|sell
|244
|1.00
|1.0520
|1.0530
|1.0500
|500
|1999.09.30 00:00
|s/l
|244
|1.00
|1.0530
|1.0530
|1.0500
|-100.00
|55910.00
|501
|1999.09.30 00:00
|sell
|245
|1.00
|1.0641
|1.0651
|1.0621
|502
|1999.10.01 00:00
|t/p
|245
|1.00
|1.0621
|1.0651
|1.0621
|200.00
|56110.00
|503
|1999.10.01 00:00
|sell
|246
|1.00
|1.0680
|1.0690
|1.0660
|504
|1999.10.04 00:00
|s/l
|246
|1.00
|1.0690
|1.0690
|1.0660
|-100.00
|56010.00
|505
|1999.10.04 00:00
|sell
|247
|1.00
|1.0718
|1.0728
|1.0698
|506
|1999.10.05 00:00
|t/p
|247
|1.00
|1.0698
|1.0728
|1.0698
|200.00
|56210.00
|507
|1999.10.05 00:00
|sell
|248
|1.00
|1.0735
|1.0745
|1.0715
|508
|1999.10.06 00:00
|t/p
|248
|1.00
|1.0715
|1.0745
|1.0715
|200.00
|56410.00
|509
|1999.10.06 00:00
|sell
|249
|1.00
|1.0732
|1.0742
|1.0712
|510
|1999.10.07 00:00
|t/p
|249
|1.00
|1.0712
|1.0742
|1.0712
|200.00
|56610.00
|511
|1999.10.07 00:00
|sell
|250
|1.00
|1.0689
|1.0699
|1.0669
|512
|1999.10.08 00:00
|t/p
|250
|1.00
|1.0669
|1.0699
|1.0669
|200.00
|56810.00
|513
|1999.10.08 00:00
|sell
|251
|1.00
|1.0711
|1.0721
|1.0691
|514
|1999.10.11 00:00
|t/p
|251
|1.00
|1.0691
|1.0721
|1.0691
|200.00
|57010.00
|515
|1999.10.11 00:00
|sell
|252
|1.00
|1.0625
|1.0635
|1.0605
|516
|1999.10.12 00:00
|s/l
|252
|1.00
|1.0635
|1.0635
|1.0605
|-100.00
|56910.00
|517
|1999.10.12 00:00
|sell
|253
|1.00
|1.0632
|1.0642
|1.0612
|518
|1999.10.13 00:00
|s/l
|253
|1.00
|1.0642
|1.0642
|1.0612
|-100.00
|56810.00
|519
|1999.10.13 00:00
|sell
|254
|1.00
|1.0771
|1.0781
|1.0751
|520
|1999.10.14 00:00
|t/p
|254
|1.00
|1.0751
|1.0781
|1.0751
|200.00
|57010.00
|521
|1999.10.14 00:00
|sell
|255
|1.00
|1.0810
|1.0820
|1.0790
|522
|1999.10.15 00:00
|t/p
|255
|1.00
|1.0790
|1.0820
|1.0790
|200.00
|57210.00
|523
|1999.10.15 00:00
|sell
|256
|1.00
|1.0774
|1.0784
|1.0754
|524
|1999.10.18 00:00
|s/l
|256
|1.00
|1.0784
|1.0784
|1.0754
|-100.00
|57110.00
|525
|1999.10.18 00:00
|sell
|257
|1.00
|1.0887
|1.0897
|1.0867
|526
|1999.10.19 00:00
|t/p
|257
|1.00
|1.0867
|1.0897
|1.0867
|200.00
|57310.00
|527
|1999.10.19 00:00
|sell
|258
|1.00
|1.0817
|1.0827
|1.0797
|528
|1999.10.20 00:00
|t/p
|258
|1.00
|1.0797
|1.0827
|1.0797
|200.00
|57510.00
|529
|1999.10.20 00:00
|sell
|259
|1.00
|1.0826
|1.0836
|1.0806
|530
|1999.10.21 00:00
|t/p
|259
|1.00
|1.0806
|1.0836
|1.0806
|200.00
|57710.00
|531
|1999.10.21 00:00
|sell
|260
|1.00
|1.0765
|1.0775
|1.0745
|532
|1999.10.22 00:00
|s/l
|260
|1.00
|1.0775
|1.0775
|1.0745
|-100.00
|57610.00
|533
|1999.10.22 00:00
|sell
|261
|1.00
|1.0805
|1.0815
|1.0785
|534
|1999.10.25 00:00
|t/p
|261
|1.00
|1.0785
|1.0815
|1.0785
|200.00
|57810.00
|535
|1999.10.25 00:00
|sell
|262
|1.00
|1.0692
|1.0702
|1.0672
|536
|1999.10.26 00:00
|t/p
|262
|1.00
|1.0672
|1.0702
|1.0672
|200.00
|58010.00
|537
|1999.10.26 00:00
|sell
|263
|1.00
|1.0677
|1.0687
|1.0657
|538
|1999.10.27 00:00
|t/p
|263
|1.00
|1.0657
|1.0687
|1.0657
|200.00
|58210.00
|539
|1999.10.27 00:00
|sell
|264
|1.00
|1.0594
|1.0604
|1.0574
|540
|1999.10.28 00:00
|t/p
|264
|1.00
|1.0574
|1.0604
|1.0574
|200.00
|58410.00
|541
|1999.10.28 00:00
|sell
|265
|1.00
|1.0525
|1.0535
|1.0505
|542
|1999.10.29 00:00
|t/p
|265
|1.00
|1.0505
|1.0535
|1.0505
|200.00
|58610.00
|543
|1999.10.29 00:00
|sell
|266
|1.00
|1.0523
|1.0533
|1.0503
|544
|1999.11.01 00:00
|t/p
|266
|1.00
|1.0503
|1.0533
|1.0503
|200.00
|58810.00
|545
|1999.11.01 00:00
|sell
|267
|1.00
|1.0536
|1.0546
|1.0516
|546
|1999.11.02 00:00
|t/p
|267
|1.00
|1.0516
|1.0546
|1.0516
|200.00
|59010.00
|547
|1999.11.02 00:00
|sell
|268
|1.00
|1.0519
|1.0529
|1.0499
|548
|1999.11.03 00:00
|t/p
|268
|1.00
|1.0499
|1.0529
|1.0499
|200.00
|59210.00
|549
|1999.11.03 00:00
|sell
|269
|1.00
|1.0524
|1.0534
|1.0504
|550
|1999.11.04 00:00
|t/p
|269
|1.00
|1.0504
|1.0534
|1.0504
|200.00
|59410.00
|551
|1999.11.04 00:00
|sell
|270
|1.00
|1.0489
|1.0499
|1.0469
|552
|1999.11.05 00:00
|t/p
|270
|1.00
|1.0469
|1.0499
|1.0469
|200.00
|59610.00
|553
|1999.11.05 00:00
|sell
|271
|1.00
|1.0371
|1.0381
|1.0351
|554
|1999.11.08 00:00
|s/l
|271
|1.00
|1.0381
|1.0381
|1.0351
|-100.00
|59510.00
|555
|1999.11.08 00:00
|sell
|272
|1.00
|1.0432
|1.0442
|1.0412
|556
|1999.11.09 00:00
|t/p
|272
|1.00
|1.0412
|1.0442
|1.0412
|200.00
|59710.00
|557
|1999.11.09 00:00
|sell
|273
|1.00
|1.0386
|1.0396
|1.0366
|558
|1999.11.10 00:00
|t/p
|273
|1.00
|1.0366
|1.0396
|1.0366
|200.00
|59910.00
|559
|1999.11.10 00:00
|sell
|274
|1.00
|1.0404
|1.0414
|1.0384
|560
|1999.11.11 00:00
|t/p
|274
|1.00
|1.0384
|1.0414
|1.0384
|200.00
|60110.00
|561
|1999.11.11 00:00
|sell
|275
|1.00
|1.0445
|1.0455
|1.0425
|562
|1999.11.12 00:00
|t/p
|275
|1.00
|1.0425
|1.0455
|1.0425
|200.00
|60310.00
|563
|1999.11.12 00:00
|sell
|276
|1.00
|1.0407
|1.0417
|1.0387
|564
|1999.11.15 00:00
|t/p
|276
|1.00
|1.0387
|1.0417
|1.0387
|200.00
|60510.00
|565
|1999.11.15 00:00
|sell
|277
|1.00
|1.0324
|1.0334
|1.0304
|566
|1999.11.16 00:00
|t/p
|277
|1.00
|1.0304
|1.0334
|1.0304
|200.00
|60710.00
|567
|1999.11.16 00:00
|sell
|278
|1.00
|1.0332
|1.0342
|1.0312
|568
|1999.11.17 00:00
|t/p
|278
|1.00
|1.0312
|1.0342
|1.0312
|200.00
|60910.00
|569
|1999.11.17 00:00
|sell
|279
|1.00
|1.0300
|1.0310
|1.0280
|570
|1999.11.18 00:00
|s/l
|279
|1.00
|1.0310
|1.0310
|1.0280
|-100.00
|60810.00
|571
|1999.11.18 00:00
|sell
|280
|1.00
|1.0410
|1.0420
|1.0390
|572
|1999.11.19 00:00
|t/p
|280
|1.00
|1.0390
|1.0420
|1.0390
|200.00
|61010.00
|573
|1999.11.19 00:00
|sell
|281
|1.00
|1.0296
|1.0306
|1.0276
|574
|1999.11.22 00:00
|t/p
|281
|1.00
|1.0276
|1.0306
|1.0276
|200.00
|61210.00
|575
|1999.11.22 00:00
|sell
|282
|1.00
|1.0303
|1.0313
|1.0283
|576
|1999.11.23 00:00
|s/l
|282
|1.00
|1.0313
|1.0313
|1.0283
|-100.00
|61110.00
|577
|1999.11.23 00:00
|sell
|283
|1.00
|1.0318
|1.0328
|1.0298
|578
|1999.11.24 00:00
|t/p
|283
|1.00
|1.0298
|1.0328
|1.0298
|200.00
|61310.00
|579
|1999.11.24 00:00
|sell
|284
|1.00
|1.0278
|1.0288
|1.0258
|580
|1999.11.25 00:00
|t/p
|284
|1.00
|1.0258
|1.0288
|1.0258
|200.00
|61510.00
|581
|1999.11.25 00:00
|sell
|285
|1.00
|1.0186
|1.0196
|1.0166
|582
|1999.11.26 00:00
|t/p
|285
|1.00
|1.0166
|1.0196
|1.0166
|200.00
|61710.00
|583
|1999.11.26 00:00
|sell
|286
|1.00
|1.0183
|1.0193
|1.0163
|584
|1999.11.29 00:00
|t/p
|286
|1.00
|1.0163
|1.0193
|1.0163
|200.00
|61910.00
|585
|1999.11.29 00:00
|sell
|287
|1.00
|1.0164
|1.0174
|1.0144
|586
|1999.11.30 00:00
|t/p
|287
|1.00
|1.0144
|1.0174
|1.0144
|200.00
|62110.00
|587
|1999.11.30 00:00
|sell
|288
|1.00
|1.0091
|1.0101
|1.0071
|588
|1999.12.01 00:00
|t/p
|288
|1.00
|1.0071
|1.0101
|1.0071
|200.00
|62310.00
|589
|1999.12.01 00:00
|sell
|289
|1.00
|1.0086
|1.0096
|1.0066
|590
|1999.12.02 00:00
|t/p
|289
|1.00
|1.0066
|1.0096
|1.0066
|200.00
|62510.00
|591
|1999.12.02 00:00
|sell
|290
|1.00
|1.0084
|1.0094
|1.0064
|592
|1999.12.03 00:00
|t/p
|290
|1.00
|1.0064
|1.0094
|1.0064
|200.00
|62710.00
|593
|1999.12.03 00:00
|sell
|291
|1.00
|1.0019
|1.0029
|0.9999
|594
|1999.12.06 00:00
|t/p
|291
|1.00
|0.9999
|1.0029
|0.9999
|200.00
|62910.00
|595
|1999.12.06 00:00
|sell
|292
|1.00
|1.0030
|1.0040
|1.0010
|596
|1999.12.07 00:00
|t/p
|292
|1.00
|1.0010
|1.0040
|1.0010
|200.00
|63110.00
|597
|1999.12.07 00:00
|sell
|293
|1.00
|1.0224
|1.0234
|1.0204
|598
|1999.12.08 00:00
|t/p
|293
|1.00
|1.0204
|1.0234
|1.0204
|200.00
|63310.00
|599
|1999.12.08 00:00
|sell
|294
|1.00
|1.0251
|1.0261
|1.0231
|600
|1999.12.09 00:00
|t/p
|294
|1.00
|1.0231
|1.0261
|1.0231
|200.00
|63510.00
|601
|1999.12.09 00:00
|sell
|295
|1.00
|1.0278
|1.0288
|1.0258
|602
|1999.12.10 00:00
|t/p
|295
|1.00
|1.0258
|1.0288
|1.0258
|200.00
|63710.00
|603
|1999.12.10 00:00
|sell
|296
|1.00
|1.0215
|1.0225
|1.0195
|604
|1999.12.13 00:00
|t/p
|296
|1.00
|1.0195
|1.0225
|1.0195
|200.00
|63910.00
|605
|1999.12.13 00:00
|sell
|297
|1.00
|1.0137
|1.0147
|1.0117
|606
|1999.12.14 00:00
|t/p
|297
|1.00
|1.0117
|1.0147
|1.0117
|200.00
|64110.00
|607
|1999.12.14 00:00
|sell
|298
|1.00
|1.0138
|1.0148
|1.0118
|608
|1999.12.15 00:00
|t/p
|298
|1.00
|1.0118
|1.0148
|1.0118
|200.00
|64310.00
|609
|1999.12.15 00:00
|sell
|299
|1.00
|1.0056
|1.0066
|1.0036
|610
|1999.12.16 00:00
|t/p
|299
|1.00
|1.0036
|1.0066
|1.0036
|200.00
|64510.00
|611
|1999.12.16 00:00
|sell
|300
|1.00
|1.0072
|1.0082
|1.0052
|612
|1999.12.17 00:00
|s/l
|300
|1.00
|1.0082
|1.0082
|1.0052
|-100.00
|64410.00
|613
|1999.12.17 00:00
|sell
|301
|1.00
|1.0191
|1.0201
|1.0171
|614
|1999.12.20 00:00
|t/p
|301
|1.00
|1.0171
|1.0201
|1.0171
|200.00
|64610.00
|615
|1999.12.20 00:00
|sell
|302
|1.00
|1.0078
|1.0088
|1.0058
|616
|1999.12.21 00:00
|t/p
|302
|1.00
|1.0058
|1.0088
|1.0058
|200.00
|64810.00
|617
|1999.12.21 00:00
|sell
|303
|1.00
|1.0138
|1.0148
|1.0118
|618
|1999.12.22 00:00
|t/p
|303
|1.00
|1.0118
|1.0148
|1.0118
|200.00
|65010.00
|619
|1999.12.22 00:00
|sell
|304
|1.00
|1.0085
|1.0095
|1.0065
|620
|1999.12.23 00:00
|t/p
|304
|1.00
|1.0065
|1.0095
|1.0065
|200.00
|65210.00
|621
|1999.12.23 00:00
|sell
|305
|1.00
|1.0092
|1.0102
|1.0072
|622
|1999.12.24 00:00
|s/l
|305
|1.00
|1.0102
|1.0102
|1.0072
|-100.00
|65110.00
|623
|1999.12.24 00:00
|sell
|306
|1.00
|1.0158
|1.0168
|1.0138
|624
|1999.12.27 00:00
|t/p
|306
|1.00
|1.0138
|1.0168
|1.0138
|200.00
|65310.00
|625
|1999.12.27 00:00
|sell
|307
|1.00
|1.0135
|1.0145
|1.0115
|626
|1999.12.28 00:00
|t/p
|307
|1.00
|1.0115
|1.0145
|1.0115
|200.00
|65510.00
|627
|1999.12.28 00:00
|sell
|308
|1.00
|1.0132
|1.0142
|1.0112
|628
|1999.12.29 00:00
|t/p
|308
|1.00
|1.0112
|1.0142
|1.0112
|200.00
|65710.00
|629
|1999.12.29 00:00
|sell
|309
|1.00
|1.0069
|1.0079
|1.0049
|630
|1999.12.30 00:00
|t/p
|309
|1.00
|1.0049
|1.0079
|1.0049
|200.00
|65910.00
|631
|1999.12.30 00:00
|sell
|310
|1.00
|1.0045
|1.0055
|1.0025
|632
|1999.12.31 00:00
|t/p
|310
|1.00
|1.0025
|1.0055
|1.0025
|200.00
|66110.00
|633
|1999.12.31 00:00
|sell
|311
|1.00
|1.0085
|1.0095
|1.0065
|634
|2000.01.03 00:00
|t/p
|311
|1.00
|1.0065
|1.0095
|1.0065
|200.00
|66310.00
|635
|2000.01.03 00:00
|sell
|312
|1.00
|1.0080
|1.0090
|1.0060
|636
|2000.01.04 00:00
|t/p
|312
|1.00
|1.0060
|1.0090
|1.0060
|200.00
|66510.00
|637
|2000.01.04 00:00
|sell
|313
|1.00
|1.0245
|1.0255
|1.0225
|638
|2000.01.05 00:00
|t/p
|313
|1.00
|1.0225
|1.0255
|1.0225
|200.00
|66710.00
|639
|2000.01.05 00:00
|sell
|314
|1.00
|1.0293
|1.0303
|1.0273
|640
|2000.01.06 00:00
|s/l
|314
|1.00
|1.0303
|1.0303
|1.0273
|-100.00
|66610.00
|641
|2000.01.06 00:00
|sell
|315
|1.00
|1.0326
|1.0336
|1.0306
|642
|2000.01.07 00:00
|t/p
|315
|1.00
|1.0306
|1.0336
|1.0306
|200.00
|66810.00
|643
|2000.01.07 00:00
|sell
|316
|1.00
|1.0327
|1.0337
|1.0307
|644
|2000.01.10 00:00
|t/p
|316
|1.00
|1.0307
|1.0337
|1.0307
|200.00
|67010.00
|645
|2000.01.10 00:00
|sell
|317
|1.00
|1.0294
|1.0304
|1.0274
|646
|2000.01.11 00:00
|t/p
|317
|1.00
|1.0274
|1.0304
|1.0274
|200.00
|67210.00
|647
|2000.01.11 00:00
|sell
|318
|1.00
|1.0253
|1.0263
|1.0233
|648
|2000.01.12 00:00
|s/l
|318
|1.00
|1.0263
|1.0263
|1.0233
|-100.00
|67110.00
|649
|2000.01.12 00:00
|sell
|319
|1.00
|1.0336
|1.0346
|1.0316
|650
|2000.01.13 00:00
|t/p
|319
|1.00
|1.0316
|1.0346
|1.0316
|200.00
|67310.00
|651
|2000.01.13 00:00
|sell
|320
|1.00
|1.0308
|1.0318
|1.0288
|652
|2000.01.14 00:00
|t/p
|320
|1.00
|1.0288
|1.0318
|1.0288
|200.00
|67510.00
|653
|2000.01.14 00:00
|sell
|321
|1.00
|1.0260
|1.0270
|1.0240
|654
|2000.01.17 00:00
|t/p
|321
|1.00
|1.0240
|1.0270
|1.0240
|200.00
|67710.00
|655
|2000.01.17 00:00
|sell
|322
|1.00
|1.0129
|1.0139
|1.0109
|656
|2000.01.18 00:00
|t/p
|322
|1.00
|1.0109
|1.0139
|1.0109
|200.00
|67910.00
|657
|2000.01.18 00:00
|sell
|323
|1.00
|1.0119
|1.0129
|1.0099
|658
|2000.01.19 00:00
|t/p
|323
|1.00
|1.0099
|1.0129
|1.0099
|200.00
|68110.00
|659
|2000.01.19 00:00
|sell
|324
|1.00
|1.0152
|1.0162
|1.0132
|660
|2000.01.20 00:00
|t/p
|324
|1.00
|1.0132
|1.0162
|1.0132
|200.00
|68310.00
|661
|2000.01.20 00:00
|sell
|325
|1.00
|1.0125
|1.0135
|1.0105
|662
|2000.01.21 00:00
|t/p
|325
|1.00
|1.0105
|1.0135
|1.0105
|200.00
|68510.00
|663
|2000.01.21 00:00
|sell
|326
|1.00
|1.0168
|1.0178
|1.0148
|664
|2000.01.24 00:00
|t/p
|326
|1.00
|1.0148
|1.0178
|1.0148
|200.00
|68710.00
|665
|2000.01.24 00:00
|sell
|327
|1.00
|1.0058
|1.0068
|1.0038
|666
|2000.01.25 00:00
|t/p
|327
|1.00
|1.0038
|1.0068
|1.0038
|200.00
|68910.00
|667
|2000.01.25 00:00
|sell
|328
|1.00
|1.0070
|1.0080
|1.0050
|668
|2000.01.26 00:00
|t/p
|328
|1.00
|1.0050
|1.0080
|1.0050
|200.00
|69110.00
|669
|2000.01.26 00:00
|sell
|329
|1.00
|1.0011
|1.0021
|0.9991
|670
|2000.01.27 00:00
|s/l
|329
|1.00
|1.0021
|1.0021
|0.9991
|-100.00
|69010.00
|671
|2000.01.27 00:00
|sell
|330
|1.00
|1.0008
|1.0018
|0.9988
|672
|2000.01.28 00:00
|t/p
|330
|1.00
|0.9988
|1.0018
|0.9988
|200.00
|69210.00
|673
|2000.01.28 00:00
|sell
|331
|1.00
|0.9886
|0.9896
|0.9866
|674
|2000.01.31 00:00
|t/p
|331
|1.00
|0.9866
|0.9896
|0.9866
|200.00
|69410.00
|675
|2000.01.31 00:00
|sell
|332
|1.00
|0.9762
|0.9772
|0.9742
|676
|2000.02.01 00:00
|t/p
|332
|1.00
|0.9742
|0.9772
|0.9742
|200.00
|69610.00
|677
|2000.02.01 00:00
|sell
|333
|1.00
|0.9711
|0.9721
|0.9691
|678
|2000.02.02 00:00
|t/p
|333
|1.00
|0.9691
|0.9721
|0.9691
|200.00
|69810.00
|679
|2000.02.02 00:00
|sell
|334
|1.00
|0.9714
|0.9724
|0.9694
|680
|2000.02.03 00:00
|t/p
|334
|1.00
|0.9694
|0.9724
|0.9694
|200.00
|70010.00
|681
|2000.02.03 00:00
|sell
|335
|1.00
|0.9767
|0.9777
|0.9747
|682
|2000.02.04 00:00
|t/p
|335
|1.00
|0.9747
|0.9777
|0.9747
|200.00
|70210.00
|683
|2000.02.04 00:00
|sell
|336
|1.00
|0.9899
|0.9909
|0.9879
|684
|2000.02.07 00:00
|t/p
|336
|1.00
|0.9879
|0.9909
|0.9879
|200.00
|70410.00
|685
|2000.02.07 00:00
|sell
|337
|1.00
|0.9835
|0.9845
|0.9815
|686
|2000.02.08 00:00
|t/p
|337
|1.00
|0.9815
|0.9845
|0.9815
|200.00
|70610.00
|687
|2000.02.08 00:00
|sell
|338
|1.00
|0.9810
|0.9820
|0.9790
|688
|2000.02.09 00:00
|t/p
|338
|1.00
|0.9790
|0.9820
|0.9790
|200.00
|70810.00
|689
|2000.02.09 00:00
|sell
|339
|1.00
|0.9861
|0.9871
|0.9841
|690
|2000.02.10 00:00
|s/l
|339
|1.00
|0.9871
|0.9871
|0.9841
|-100.00
|70710.00
|691
|2000.02.10 00:00
|sell
|340
|1.00
|0.9934
|0.9944
|0.9914
|692
|2000.02.11 00:00
|t/p
|340
|1.00
|0.9914
|0.9944
|0.9914
|200.00
|70910.00
|693
|2000.02.11 00:00
|sell
|341
|1.00
|0.9853
|0.9863
|0.9833
|694
|2000.02.14 00:00
|t/p
|341
|1.00
|0.9833
|0.9863
|0.9833
|200.00
|71110.00
|695
|2000.02.14 00:00
|sell
|342
|1.00
|0.9802
|0.9812
|0.9782
|696
|2000.02.15 00:00
|t/p
|342
|1.00
|0.9782
|0.9812
|0.9782
|200.00
|71310.00
|697
|2000.02.15 00:00
|sell
|343
|1.00
|0.9842
|0.9852
|0.9822
|698
|2000.02.16 00:00
|t/p
|343
|1.00
|0.9822
|0.9852
|0.9822
|200.00
|71510.00
|699
|2000.02.16 00:00
|sell
|344
|1.00
|0.9835
|0.9845
|0.9815
|700
|2000.02.17 00:00
|s/l
|344
|1.00
|0.9845
|0.9845
|0.9815
|-100.00
|71410.00
|701
|2000.02.17 00:00
|sell
|345
|1.00
|0.9875
|0.9885
|0.9855
|702
|2000.02.18 00:00
|t/p
|345
|1.00
|0.9855
|0.9885
|0.9855
|200.00
|71610.00
|703
|2000.02.18 00:00
|sell
|346
|1.00
|0.9869
|0.9879
|0.9849
|704
|2000.02.21 00:00
|t/p
|346
|1.00
|0.9849
|0.9879
|0.9849
|200.00
|71810.00
|705
|2000.02.21 00:00
|sell
|347
|1.00
|0.9850
|0.9860
|0.9830
|706
|2000.02.22 00:00
|s/l
|347
|1.00
|0.9860
|0.9860
|0.9830
|-100.00
|71710.00
|707
|2000.02.22 00:00
|sell
|348
|1.00
|0.9889
|0.9899
|0.9869
|708
|2000.02.23 00:00
|s/l
|348
|1.00
|0.9899
|0.9899
|0.9869
|-100.00
|71610.00
|709
|2000.02.23 00:00
|sell
|349
|1.00
|1.0060
|1.0070
|1.0040
|710
|2000.02.24 00:00
|t/p
|349
|1.00
|1.0040
|1.0070
|1.0040
|200.00
|71810.00
|711
|2000.02.24 00:00
|sell
|350
|1.00
|1.0027
|1.0037
|1.0007
|712
|2000.02.25 00:00
|t/p
|350
|1.00
|1.0007
|1.0037
|1.0007
|200.00
|72010.00
|713
|2000.02.25 00:00
|sell
|351
|1.00
|0.9915
|0.9925
|0.9895
|714
|2000.02.28 00:00
|t/p
|351
|1.00
|0.9895
|0.9925
|0.9895
|200.00
|72210.00
|715
|2000.02.28 00:00
|sell
|352
|1.00
|0.9736
|0.9746
|0.9716
|716
|2000.02.29 00:00
|t/p
|352
|1.00
|0.9716
|0.9746
|0.9716
|200.00
|72410.00
|717
|2000.02.29 00:00
|sell
|353
|1.00
|0.9676
|0.9686
|0.9656
|718
|2000.03.01 00:00
|t/p
|353
|1.00
|0.9656
|0.9686
|0.9656
|200.00
|72610.00
|719
|2000.03.01 00:00
|sell
|354
|1.00
|0.9628
|0.9638
|0.9608
|720
|2000.03.02 00:00
|s/l
|354
|1.00
|0.9638
|0.9638
|0.9608
|-100.00
|72510.00
|721
|2000.03.02 00:00
|sell
|355
|1.00
|0.9698
|0.9708
|0.9678
|722
|2000.03.03 00:00
|t/p
|355
|1.00
|0.9678
|0.9708
|0.9678
|200.00
|72710.00
|723
|2000.03.03 00:00
|sell
|356
|1.00
|0.9634
|0.9644
|0.9614
|724
|2000.03.06 00:00
|t/p
|356
|1.00
|0.9614
|0.9644
|0.9614
|200.00
|72910.00
|725
|2000.03.06 00:00
|sell
|357
|1.00
|0.9565
|0.9575
|0.9545
|726
|2000.03.07 00:00
|s/l
|357
|1.00
|0.9575
|0.9575
|0.9545
|-100.00
|72810.00
|727
|2000.03.07 00:00
|sell
|358
|1.00
|0.9575
|0.9585
|0.9555
|728
|2000.03.08 00:00
|t/p
|358
|1.00
|0.9555
|0.9585
|0.9555
|200.00
|73010.00
|729
|2000.03.08 00:00
|sell
|359
|1.00
|0.9579
|0.9589
|0.9559
|730
|2000.03.09 00:00
|t/p
|359
|1.00
|0.9559
|0.9589
|0.9559
|200.00
|73210.00
|731
|2000.03.09 00:00
|sell
|360
|1.00
|0.9612
|0.9622
|0.9592
|732
|2000.03.10 00:00
|s/l
|360
|1.00
|0.9622
|0.9622
|0.9592
|-100.00
|73110.00
|733
|2000.03.10 00:00
|sell
|361
|1.00
|0.9668
|0.9678
|0.9648
|734
|2000.03.13 00:00
|t/p
|361
|1.00
|0.9648
|0.9678
|0.9648
|200.00
|73310.00
|735
|2000.03.13 00:00
|sell
|362
|1.00
|0.9627
|0.9637
|0.9607
|736
|2000.03.14 00:00
|s/l
|362
|1.00
|0.9637
|0.9637
|0.9607
|-100.00
|73210.00
|737
|2000.03.14 00:00
|sell
|363
|1.00
|0.9646
|0.9656
|0.9626
|738
|2000.03.15 00:00
|t/p
|363
|1.00
|0.9626
|0.9656
|0.9626
|200.00
|73410.00
|739
|2000.03.15 00:00
|sell
|364
|1.00
|0.9676
|0.9686
|0.9656
|740
|2000.03.16 00:00
|t/p
|364
|1.00
|0.9656
|0.9686
|0.9656
|200.00
|73610.00
|741
|2000.03.16 00:00
|sell
|365
|1.00
|0.9654
|0.9664
|0.9634
|742
|2000.03.17 00:00
|s/l
|365
|1.00
|0.9664
|0.9664
|0.9634
|-100.00
|73510.00
|743
|2000.03.17 00:00
|sell
|366
|1.00
|0.9714
|0.9724
|0.9694
|744
|2000.03.20 00:00
|t/p
|366
|1.00
|0.9694
|0.9724
|0.9694
|200.00
|73710.00
|745
|2000.03.20 00:00
|sell
|367
|1.00
|0.9710
|0.9720
|0.9690
|746
|2000.03.21 00:00
|t/p
|367
|1.00
|0.9690
|0.9720
|0.9690
|200.00
|73910.00
|747
|2000.03.21 00:00
|sell
|368
|1.00
|0.9732
|0.9742
|0.9712
|748
|2000.03.22 00:00
|t/p
|368
|1.00
|0.9712
|0.9742
|0.9712
|200.00
|74110.00
|749
|2000.03.22 00:00
|sell
|369
|1.00
|0.9588
|0.9598
|0.9568
|750
|2000.03.23 00:00
|s/l
|369
|1.00
|0.9598
|0.9598
|0.9568
|-100.00
|74010.00
|751
|2000.03.23 00:00
|sell
|370
|1.00
|0.9606
|0.9616
|0.9586
|752
|2000.03.24 00:00
|s/l
|370
|1.00
|0.9616
|0.9616
|0.9586
|-100.00
|73910.00
|753
|2000.03.24 00:00
|sell
|371
|1.00
|0.9715
|0.9725
|0.9695
|754
|2000.03.27 00:00
|t/p
|371
|1.00
|0.9695
|0.9725
|0.9695
|200.00
|74110.00
|755
|2000.03.27 00:00
|sell
|372
|1.00
|0.9764
|0.9774
|0.9744
|756
|2000.03.28 00:00
|t/p
|372
|1.00
|0.9744
|0.9774
|0.9744
|200.00
|74310.00
|757
|2000.03.28 00:00
|sell
|373
|1.00
|0.9669
|0.9679
|0.9649
|758
|2000.03.29 00:00
|t/p
|373
|1.00
|0.9649
|0.9679
|0.9649
|200.00
|74510.00
|759
|2000.03.29 00:00
|sell
|374
|1.00
|0.9592
|0.9602
|0.9572
|760
|2000.03.30 00:00
|t/p
|374
|1.00
|0.9572
|0.9602
|0.9572
|200.00
|74710.00
|761
|2000.03.30 00:00
|sell
|375
|1.00
|0.9536
|0.9546
|0.9516
|762
|2000.03.31 00:00
|t/p
|375
|1.00
|0.9516
|0.9546
|0.9516
|200.00
|74910.00
|763
|2000.03.31 00:00
|sell
|376
|1.00
|0.9615
|0.9625
|0.9595
|764
|2000.04.03 00:00
|t/p
|376
|1.00
|0.9595
|0.9625
|0.9595
|200.00
|75110.00
|765
|2000.04.03 00:00
|sell
|377
|1.00
|0.9568
|0.9578
|0.9548
|766
|2000.04.04 00:00
|t/p
|377
|1.00
|0.9548
|0.9578
|0.9548
|200.00
|75310.00
|767
|2000.04.04 00:00
|sell
|378
|1.00
|0.9551
|0.9561
|0.9531
|768
|2000.04.06 00:00
|s/l
|378
|1.00
|0.9561
|0.9561
|0.9531
|-100.00
|75210.00
|769
|2000.04.06 00:00
|sell
|379
|1.00
|0.9604
|0.9614
|0.9584
|770
|2000.04.07 00:00
|t/p
|379
|1.00
|0.9584
|0.9614
|0.9584
|200.00
|75410.00
|771
|2000.04.07 00:00
|sell
|380
|1.00
|0.9577
|0.9587
|0.9557
|772
|2000.04.10 00:00
|t/p
|380
|1.00
|0.9557
|0.9587
|0.9557
|200.00
|75610.00
|773
|2000.04.10 00:00
|sell
|381
|1.00
|0.9537
|0.9547
|0.9517
|774
|2000.04.11 00:00
|s/l
|381
|1.00
|0.9547
|0.9547
|0.9517
|-100.00
|75510.00
|775
|2000.04.11 00:00
|sell
|382
|1.00
|0.9620
|0.9630
|0.9600
|776
|2000.04.12 00:00
|t/p
|382
|1.00
|0.9600
|0.9630
|0.9600
|200.00
|75710.00
|777
|2000.04.12 00:00
|sell
|383
|1.00
|0.9595
|0.9605
|0.9575
|778
|2000.04.13 00:00
|t/p
|383
|1.00
|0.9575
|0.9605
|0.9575
|200.00
|75910.00
|779
|2000.04.13 00:00
|sell
|384
|1.00
|0.9587
|0.9597
|0.9567
|780
|2000.04.14 00:00
|t/p
|384
|1.00
|0.9567
|0.9597
|0.9567
|200.00
|76110.00
|781
|2000.04.14 00:00
|sell
|385
|1.00
|0.9530
|0.9540
|0.9510
|782
|2000.04.17 00:00
|t/p
|385
|1.00
|0.9510
|0.9540
|0.9510
|200.00
|76310.00
|783
|2000.04.17 00:00
|sell
|386
|1.00
|0.9647
|0.9657
|0.9627
|784
|2000.04.18 00:00
|t/p
|386
|1.00
|0.9627
|0.9657
|0.9627
|200.00
|76510.00
|785
|2000.04.18 00:00
|sell
|387
|1.00
|0.9462
|0.9472
|0.9442
|786
|2000.04.19 00:00
|t/p
|387
|1.00
|0.9442
|0.9472
|0.9442
|200.00
|76710.00
|787
|2000.04.19 00:00
|sell
|388
|1.00
|0.9455
|0.9465
|0.9435
|788
|2000.04.20 00:00
|t/p
|388
|1.00
|0.9435
|0.9465
|0.9435
|200.00
|76910.00
|789
|2000.04.20 00:00
|sell
|389
|1.00
|0.9400
|0.9410
|0.9380
|790
|2000.04.24 00:00
|t/p
|389
|1.00
|0.9380
|0.9410
|0.9380
|200.00
|77110.00
|791
|2000.04.24 00:00
|sell
|390
|1.00
|0.9400
|0.9410
|0.9380
|792
|2000.04.25 00:00
|t/p
|390
|1.00
|0.9380
|0.9410
|0.9380
|200.00
|77310.00
|793
|2000.04.25 00:00
|sell
|391
|1.00
|0.9391
|0.9401
|0.9371
|794
|2000.04.26 00:00
|t/p
|391
|1.00
|0.9371
|0.9401
|0.9371
|200.00
|77510.00
|795
|2000.04.26 00:00
|sell
|392
|1.00
|0.9221
|0.9231
|0.9201
|796
|2000.04.27 00:00
|t/p
|392
|1.00
|0.9201
|0.9231
|0.9201
|200.00
|77710.00
|797
|2000.04.27 00:00
|sell
|393
|1.00
|0.9237
|0.9247
|0.9217
|798
|2000.04.28 00:00
|t/p
|393
|1.00
|0.9217
|0.9247
|0.9217
|200.00
|77910.00
|799
|2000.04.28 00:00
|sell
|394
|1.00
|0.9092
|0.9102
|0.9072
|800
|2000.05.01 00:00
|s/l
|394
|1.00
|0.9102
|0.9102
|0.9072
|-100.00
|77810.00
|801
|2000.05.01 00:00
|sell
|395
|1.00
|0.9113
|0.9123
|0.9093
|802
|2000.05.02 00:00
|t/p
|395
|1.00
|0.9093
|0.9123
|0.9093
|200.00
|78010.00
|803
|2000.05.02 00:00
|sell
|396
|1.00
|0.9160
|0.9170
|0.9140
|804
|2000.05.03 00:00
|t/p
|396
|1.00
|0.9140
|0.9170
|0.9140
|200.00
|78210.00
|805
|2000.05.03 00:00
|sell
|397
|1.00
|0.9095
|0.9105
|0.9075
|806
|2000.05.04 00:00
|t/p
|397
|1.00
|0.9075
|0.9105
|0.9075
|200.00
|78410.00
|807
|2000.05.04 00:00
|sell
|398
|1.00
|0.8951
|0.8961
|0.8931
|808
|2000.05.05 00:00
|t/p
|398
|1.00
|0.8931
|0.8961
|0.8931
|200.00
|78610.00
|809
|2000.05.05 00:00
|sell
|399
|1.00
|0.8969
|0.8979
|0.8949
|810
|2000.05.08 00:00
|t/p
|399
|1.00
|0.8949
|0.8979
|0.8949
|200.00
|78810.00
|811
|2000.05.08 00:00
|sell
|400
|1.00
|0.8980
|0.8990
|0.8960
|812
|2000.05.09 00:00
|t/p
|400
|1.00
|0.8960
|0.8990
|0.8960
|200.00
|79010.00
|813
|2000.05.09 00:00
|sell
|401
|1.00
|0.8973
|0.8983
|0.8953
|814
|2000.05.10 00:00
|t/p
|401
|1.00
|0.8953
|0.8983
|0.8953
|200.00
|79210.00
|815
|2000.05.10 00:00
|sell
|402
|1.00
|0.9076
|0.9086
|0.9056
|816
|2000.05.11 00:00
|t/p
|402
|1.00
|0.9056
|0.9086
|0.9056
|200.00
|79410.00
|817
|2000.05.11 00:00
|sell
|403
|1.00
|0.9043
|0.9053
|0.9023
|818
|2000.05.12 00:00
|t/p
|403
|1.00
|0.9023
|0.9053
|0.9023
|200.00
|79610.00
|819
|2000.05.12 00:00
|sell
|404
|1.00
|0.9023
|0.9033
|0.9003
|820
|2000.05.15 00:00
|t/p
|404
|1.00
|0.9003
|0.9033
|0.9003
|200.00
|79810.00
|821
|2000.05.15 00:00
|sell
|405
|1.00
|0.9187
|0.9197
|0.9167
|822
|2000.05.16 00:00
|t/p
|405
|1.00
|0.9167
|0.9197
|0.9167
|200.00
|80010.00
|823
|2000.05.16 00:00
|sell
|406
|1.00
|0.9084
|0.9094
|0.9064
|824
|2000.05.17 00:00
|t/p
|406
|1.00
|0.9064
|0.9094
|0.9064
|200.00
|80210.00
|825
|2000.05.17 00:00
|sell
|407
|1.00
|0.9009
|0.9019
|0.8989
|826
|2000.05.18 00:00
|t/p
|407
|1.00
|0.8989
|0.9019
|0.8989
|200.00
|80410.00
|827
|2000.05.18 00:00
|sell
|408
|1.00
|0.8952
|0.8962
|0.8932
|828
|2000.05.19 00:00
|t/p
|408
|1.00
|0.8932
|0.8962
|0.8932
|200.00
|80610.00
|829
|2000.05.19 00:00
|sell
|409
|1.00
|0.8955
|0.8965
|0.8935
|830
|2000.05.22 00:00
|t/p
|409
|1.00
|0.8935
|0.8965
|0.8935
|200.00
|80810.00
|831
|2000.05.22 00:00
|sell
|410
|1.00
|0.8978
|0.8988
|0.8958
|832
|2000.05.23 00:00
|t/p
|410
|1.00
|0.8958
|0.8988
|0.8958
|200.00
|81010.00
|833
|2000.05.23 00:00
|sell
|411
|1.00
|0.9033
|0.9043
|0.9013
|834
|2000.05.24 00:00
|s/l
|411
|1.00
|0.9043
|0.9043
|0.9013
|-100.00
|80910.00
|835
|2000.05.24 00:00
|sell
|412
|1.00
|0.9073
|0.9083
|0.9053
|836
|2000.05.25 00:00
|t/p
|412
|1.00
|0.9053
|0.9083
|0.9053
|200.00
|81110.00
|837
|2000.05.25 00:00
|sell
|413
|1.00
|0.9032
|0.9042
|0.9012
|838
|2000.05.26 00:00
|t/p
|413
|1.00
|0.9012
|0.9042
|0.9012
|200.00
|81310.00
|839
|2000.05.26 00:00
|sell
|414
|1.00
|0.9125
|0.9135
|0.9105
|840
|2000.05.29 00:00
|s/l
|414
|1.00
|0.9135
|0.9135
|0.9105
|-100.00
|81210.00
|841
|2000.05.29 00:00
|sell
|415
|1.00
|0.9311
|0.9321
|0.9291
|842
|2000.05.30 00:00
|t/p
|415
|1.00
|0.9291
|0.9321
|0.9291
|200.00
|81410.00
|843
|2000.05.30 00:00
|sell
|416
|1.00
|0.9273
|0.9283
|0.9253
|844
|2000.05.31 00:00
|t/p
|416
|1.00
|0.9253
|0.9283
|0.9253
|200.00
|81610.00
|845
|2000.05.31 00:00
|sell
|417
|1.00
|0.9298
|0.9308
|0.9278
|846
|2000.06.01 00:00
|t/p
|417
|1.00
|0.9278
|0.9308
|0.9278
|200.00
|81810.00
|847
|2000.06.01 00:00
|sell
|418
|1.00
|0.9363
|0.9373
|0.9343
|848
|2000.06.02 00:00
|t/p
|418
|1.00
|0.9343
|0.9373
|0.9343
|200.00
|82010.00
|849
|2000.06.02 00:00
|sell
|419
|1.00
|0.9321
|0.9331
|0.9301
|850
|2000.06.05 00:00
|t/p
|419
|1.00
|0.9301
|0.9331
|0.9301
|200.00
|82210.00
|851
|2000.06.05 00:00
|sell
|420
|1.00
|0.9459
|0.9469
|0.9439
|852
|2000.06.06 00:00
|t/p
|420
|1.00
|0.9439
|0.9469
|0.9439
|200.00
|82410.00
|853
|2000.06.06 00:00
|sell
|421
|1.00
|0.9466
|0.9476
|0.9446
|854
|2000.06.07 00:00
|s/l
|421
|1.00
|0.9476
|0.9476
|0.9446
|-100.00
|82310.00
|855
|2000.06.07 00:00
|sell
|422
|1.00
|0.9548
|0.9558
|0.9528
|856
|2000.06.08 00:00
|s/l
|422
|1.00
|0.9558
|0.9558
|0.9528
|-100.00
|82210.00
|857
|2000.06.08 00:00
|sell
|423
|1.00
|0.9594
|0.9604
|0.9574
|858
|2000.06.09 00:00
|t/p
|423
|1.00
|0.9574
|0.9604
|0.9574
|200.00
|82410.00
|859
|2000.06.09 00:00
|sell
|424
|1.00
|0.9543
|0.9553
|0.9523
|860
|2000.06.12 00:00
|t/p
|424
|1.00
|0.9523
|0.9553
|0.9523
|200.00
|82610.00
|861
|2000.06.12 00:00
|sell
|425
|1.00
|0.9536
|0.9546
|0.9516
|862
|2000.06.13 00:00
|t/p
|425
|1.00
|0.9516
|0.9546
|0.9516
|200.00
|82810.00
|863
|2000.06.13 00:00
|sell
|426
|1.00
|0.9536
|0.9546
|0.9516
|864
|2000.06.14 00:00
|s/l
|426
|1.00
|0.9546
|0.9546
|0.9516
|-100.00
|82710.00
|865
|2000.06.14 00:00
|sell
|427
|1.00
|0.9591
|0.9601
|0.9571
|866
|2000.06.15 00:00
|t/p
|427
|1.00
|0.9571
|0.9601
|0.9571
|200.00
|82910.00
|867
|2000.06.15 00:00
|sell
|428
|1.00
|0.9577
|0.9587
|0.9557
|868
|2000.06.16 00:00
|t/p
|428
|1.00
|0.9557
|0.9587
|0.9557
|200.00
|83110.00
|869
|2000.06.16 00:00
|sell
|429
|1.00
|0.9545
|0.9555
|0.9525
|870
|2000.06.19 00:00
|t/p
|429
|1.00
|0.9525
|0.9555
|0.9525
|200.00
|83310.00
|871
|2000.06.19 00:00
|sell
|430
|1.00
|0.9643
|0.9653
|0.9623
|872
|2000.06.20 00:00
|t/p
|430
|1.00
|0.9623
|0.9653
|0.9623
|200.00
|83510.00
|873
|2000.06.20 00:00
|sell
|431
|1.00
|0.9580
|0.9590
|0.9560
|874
|2000.06.21 00:00
|t/p
|431
|1.00
|0.9560
|0.9590
|0.9560
|200.00
|83710.00
|875
|2000.06.21 00:00
|sell
|432
|1.00
|0.9543
|0.9553
|0.9523
|876
|2000.06.22 00:00
|t/p
|432
|1.00
|0.9523
|0.9553
|0.9523
|200.00
|83910.00
|877
|2000.06.22 00:00
|sell
|433
|1.00
|0.9452
|0.9462
|0.9432
|878
|2000.06.23 00:00
|t/p
|433
|1.00
|0.9432
|0.9462
|0.9432
|200.00
|84110.00
|879
|2000.06.23 00:00
|sell
|434
|1.00
|0.9367
|0.9377
|0.9347
|880
|2000.06.26 00:00
|t/p
|434
|1.00
|0.9347
|0.9377
|0.9347
|200.00
|84310.00
|881
|2000.06.26 00:00
|sell
|435
|1.00
|0.9360
|0.9370
|0.9340
|882
|2000.06.27 00:00
|t/p
|435
|1.00
|0.9340
|0.9370
|0.9340
|200.00
|84510.00
|883
|2000.06.27 00:00
|sell
|436
|1.00
|0.9390
|0.9400
|0.9370
|884
|2000.06.28 00:00
|s/l
|436
|1.00
|0.9400
|0.9400
|0.9370
|-100.00
|84410.00
|885
|2000.06.28 00:00
|sell
|437
|1.00
|0.9458
|0.9468
|0.9438
|886
|2000.06.29 00:00
|t/p
|437
|1.00
|0.9438
|0.9468
|0.9438
|200.00
|84610.00
|887
|2000.06.29 00:00
|sell
|438
|1.00
|0.9428
|0.9438
|0.9408
|888
|2000.06.30 00:00
|s/l
|438
|1.00
|0.9438
|0.9438
|0.9408
|-100.00
|84510.00
|889
|2000.06.30 00:00
|sell
|439
|1.00
|0.9509
|0.9519
|0.9489
|890
|2000.07.03 00:00
|s/l
|439
|1.00
|0.9519
|0.9519
|0.9489
|-100.00
|84410.00
|891
|2000.07.03 00:00
|sell
|440
|1.00
|0.9524
|0.9534
|0.9504
|892
|2000.07.04 00:00
|t/p
|440
|1.00
|0.9504
|0.9534
|0.9504
|200.00
|84610.00
|893
|2000.07.04 00:00
|sell
|441
|1.00
|0.9510
|0.9520
|0.9490
|894
|2000.07.05 00:00
|t/p
|441
|1.00
|0.9490
|0.9520
|0.9490
|200.00
|84810.00
|895
|2000.07.05 00:00
|sell
|442
|1.00
|0.9513
|0.9523
|0.9493
|896
|2000.07.06 00:00
|s/l
|442
|1.00
|0.9523
|0.9523
|0.9493
|-100.00
|84710.00
|897
|2000.07.06 00:00
|sell
|443
|1.00
|0.9530
|0.9540
|0.9510
|898
|2000.07.07 00:00
|t/p
|443
|1.00
|0.9510
|0.9540
|0.9510
|200.00
|84910.00
|899
|2000.07.07 00:00
|sell
|444
|1.00
|0.9506
|0.9516
|0.9486
|900
|2000.07.10 00:00
|t/p
|444
|1.00
|0.9486
|0.9516
|0.9486
|200.00
|85110.00
|901
|2000.07.10 00:00
|sell
|445
|1.00
|0.9482
|0.9492
|0.9462
|902
|2000.07.11 00:00
|s/l
|445
|1.00
|0.9492
|0.9492
|0.9462
|-100.00
|85010.00
|903
|2000.07.11 00:00
|sell
|446
|1.00
|0.9545
|0.9555
|0.9525
|904
|2000.07.12 00:00
|t/p
|446
|1.00
|0.9525
|0.9555
|0.9525
|200.00
|85210.00
|905
|2000.07.12 00:00
|sell
|447
|1.00
|0.9518
|0.9528
|0.9498
|906
|2000.07.13 00:00
|t/p
|447
|1.00
|0.9498
|0.9528
|0.9498
|200.00
|85410.00
|907
|2000.07.13 00:00
|sell
|448
|1.00
|0.9414
|0.9424
|0.9394
|908
|2000.07.14 00:00
|t/p
|448
|1.00
|0.9394
|0.9424
|0.9394
|200.00
|85610.00
|909
|2000.07.14 00:00
|sell
|449
|1.00
|0.9369
|0.9379
|0.9349
|910
|2000.07.17 00:00
|t/p
|449
|1.00
|0.9349
|0.9379
|0.9349
|200.00
|85810.00
|911
|2000.07.17 00:00
|sell
|450
|1.00
|0.9381
|0.9391
|0.9361
|912
|2000.07.18 00:00
|t/p
|450
|1.00
|0.9361
|0.9391
|0.9361
|200.00
|86010.00
|913
|2000.07.18 00:00
|sell
|451
|1.00
|0.9363
|0.9373
|0.9343
|914
|2000.07.19 00:00
|t/p
|451
|1.00
|0.9343
|0.9373
|0.9343
|200.00
|86210.00
|915
|2000.07.19 00:00
|sell
|452
|1.00
|0.9248
|0.9258
|0.9228
|916
|2000.07.20 00:00
|t/p
|452
|1.00
|0.9228
|0.9258
|0.9228
|200.00
|86410.00
|917
|2000.07.20 00:00
|sell
|453
|1.00
|0.9242
|0.9252
|0.9222
|918
|2000.07.21 00:00
|t/p
|453
|1.00
|0.9222
|0.9252
|0.9222
|200.00
|86610.00
|919
|2000.07.21 00:00
|sell
|454
|1.00
|0.9332
|0.9342
|0.9312
|920
|2000.07.24 00:00
|t/p
|454
|1.00
|0.9312
|0.9342
|0.9312
|200.00
|86810.00
|921
|2000.07.24 00:00
|sell
|455
|1.00
|0.9361
|0.9371
|0.9341
|922
|2000.07.25 00:00
|t/p
|455
|1.00
|0.9341
|0.9371
|0.9341
|200.00
|87010.00
|923
|2000.07.25 00:00
|sell
|456
|1.00
|0.9334
|0.9344
|0.9314
|924
|2000.07.26 00:00
|s/l
|456
|1.00
|0.9344
|0.9344
|0.9314
|-100.00
|86910.00
|925
|2000.07.26 00:00
|sell
|457
|1.00
|0.9379
|0.9389
|0.9359
|926
|2000.07.27 00:00
|s/l
|457
|1.00
|0.9389
|0.9389
|0.9359
|-100.00
|86810.00
|927
|2000.07.27 00:00
|sell
|458
|1.00
|0.9434
|0.9444
|0.9414
|928
|2000.07.28 00:00
|t/p
|458
|1.00
|0.9414
|0.9444
|0.9414
|200.00
|87010.00
|929
|2000.07.28 00:00
|sell
|459
|1.00
|0.9316
|0.9326
|0.9296
|930
|2000.07.31 00:00
|t/p
|459
|1.00
|0.9296
|0.9326
|0.9296
|200.00
|87210.00
|931
|2000.07.31 00:00
|sell
|460
|1.00
|0.9236
|0.9246
|0.9216
|932
|2000.08.01 00:00
|s/l
|460
|1.00
|0.9246
|0.9246
|0.9216
|-100.00
|87110.00
|933
|2000.08.01 00:00
|sell
|461
|1.00
|0.9265
|0.9275
|0.9245
|934
|2000.08.02 00:00
|t/p
|461
|1.00
|0.9245
|0.9275
|0.9245
|200.00
|87310.00
|935
|2000.08.02 00:00
|sell
|462
|1.00
|0.9145
|0.9155
|0.9125
|936
|2000.08.03 00:00
|t/p
|462
|1.00
|0.9125
|0.9155
|0.9125
|200.00
|87510.00
|937
|2000.08.03 00:00
|sell
|463
|1.00
|0.9136
|0.9146
|0.9116
|938
|2000.08.04 00:00
|t/p
|463
|1.00
|0.9116
|0.9146
|0.9116
|200.00
|87710.00
|939
|2000.08.04 00:00
|sell
|464
|1.00
|0.9064
|0.9074
|0.9044
|940
|2000.08.07 00:00
|t/p
|464
|1.00
|0.9044
|0.9074
|0.9044
|200.00
|87910.00
|941
|2000.08.07 00:00
|sell
|465
|1.00
|0.9071
|0.9081
|0.9051
|942
|2000.08.08 00:00
|s/l
|465
|1.00
|0.9081
|0.9081
|0.9051
|-100.00
|87810.00
|943
|2000.08.08 00:00
|sell
|466
|1.00
|0.9074
|0.9084
|0.9054
|944
|2000.08.09 00:00
|t/p
|466
|1.00
|0.9054
|0.9084
|0.9054
|200.00
|88010.00
|945
|2000.08.09 00:00
|sell
|467
|1.00
|0.9024
|0.9034
|0.9004
|946
|2000.08.10 00:00
|t/p
|467
|1.00
|0.9004
|0.9034
|0.9004
|200.00
|88210.00
|947
|2000.08.10 00:00
|sell
|468
|1.00
|0.9007
|0.9017
|0.8987
|948
|2000.08.11 00:00
|s/l
|468
|1.00
|0.9017
|0.9017
|0.8987
|-100.00
|88110.00
|949
|2000.08.11 00:00
|sell
|469
|1.00
|0.9077
|0.9087
|0.9057
|950
|2000.08.14 00:00
|t/p
|469
|1.00
|0.9057
|0.9087
|0.9057
|200.00
|88310.00
|951
|2000.08.14 00:00
|sell
|470
|1.00
|0.9037
|0.9047
|0.9017
|952
|2000.08.15 00:00
|t/p
|470
|1.00
|0.9017
|0.9047
|0.9017
|200.00
|88510.00
|953
|2000.08.15 00:00
|sell
|471
|1.00
|0.9056
|0.9066
|0.9036
|954
|2000.08.16 00:00
|s/l
|471
|1.00
|0.9066
|0.9066
|0.9036
|-100.00
|88410.00
|955
|2000.08.16 00:00
|sell
|472
|1.00
|0.9125
|0.9135
|0.9105
|956
|2000.08.17 00:00
|t/p
|472
|1.00
|0.9105
|0.9135
|0.9105
|200.00
|88610.00
|957
|2000.08.17 00:00
|sell
|473
|1.00
|0.9160
|0.9170
|0.9140
|958
|2000.08.18 00:00
|t/p
|473
|1.00
|0.9140
|0.9170
|0.9140
|200.00
|88810.00
|959
|2000.08.18 00:00
|sell
|474
|1.00
|0.9161
|0.9171
|0.9141
|960
|2000.08.21 00:00
|t/p
|474
|1.00
|0.9141
|0.9171
|0.9141
|200.00
|89010.00
|961
|2000.08.21 00:00
|sell
|475
|1.00
|0.9068
|0.9078
|0.9048
|962
|2000.08.22 00:00
|t/p
|475
|1.00
|0.9048
|0.9078
|0.9048
|200.00
|89210.00
|963
|2000.08.22 00:00
|sell
|476
|1.00
|0.9021
|0.9031
|0.9001
|964
|2000.08.23 00:00
|t/p
|476
|1.00
|0.9001
|0.9031
|0.9001
|200.00
|89410.00
|965
|2000.08.23 00:00
|sell
|477
|1.00
|0.8969
|0.8979
|0.8949
|966
|2000.08.24 00:00
|t/p
|477
|1.00
|0.8949
|0.8979
|0.8949
|200.00
|89610.00
|967
|2000.08.24 00:00
|sell
|478
|1.00
|0.9024
|0.9034
|0.9004
|968
|2000.08.25 00:00
|t/p
|478
|1.00
|0.9004
|0.9034
|0.9004
|200.00
|89810.00
|969
|2000.08.25 00:00
|sell
|479
|1.00
|0.9019
|0.9029
|0.8999
|970
|2000.08.28 00:00
|t/p
|479
|1.00
|0.8999
|0.9029
|0.8999
|200.00
|90010.00
|971
|2000.08.28 00:00
|sell
|480
|1.00
|0.9022
|0.9032
|0.9002
|972
|2000.08.29 00:00
|t/p
|480
|1.00
|0.9002
|0.9032
|0.9002
|200.00
|90210.00
|973
|2000.08.29 00:00
|sell
|481
|1.00
|0.8998
|0.9008
|0.8978
|974
|2000.08.30 00:00
|t/p
|481
|1.00
|0.8978
|0.9008
|0.8978
|200.00
|90410.00
|975
|2000.08.30 00:00
|sell
|482
|1.00
|0.8924
|0.8934
|0.8904
|976
|2000.08.31 00:00
|t/p
|482
|1.00
|0.8904
|0.8934
|0.8904
|200.00
|90610.00
|977
|2000.08.31 00:00
|sell
|483
|1.00
|0.8950
|0.8960
|0.8930
|978
|2000.09.01 00:00
|t/p
|483
|1.00
|0.8930
|0.8960
|0.8930
|200.00
|90810.00
|979
|2000.09.01 00:00
|sell
|484
|1.00
|0.8885
|0.8895
|0.8865
|980
|2000.09.04 00:00
|s/l
|484
|1.00
|0.8895
|0.8895
|0.8865
|-100.00
|90710.00
|981
|2000.09.04 00:00
|sell
|485
|1.00
|0.9000
|0.9010
|0.8980
|982
|2000.09.05 00:00
|t/p
|485
|1.00
|0.8980
|0.9010
|0.8980
|200.00
|90910.00
|983
|2000.09.05 00:00
|sell
|486
|1.00
|0.8975
|0.8985
|0.8955
|984
|2000.09.06 00:00
|t/p
|486
|1.00
|0.8955
|0.8985
|0.8955
|200.00
|91110.00
|985
|2000.09.06 00:00
|sell
|487
|1.00
|0.8895
|0.8905
|0.8875
|986
|2000.09.07 00:00
|t/p
|487
|1.00
|0.8875
|0.8905
|0.8875
|200.00
|91310.00
|987
|2000.09.07 00:00
|sell
|488
|1.00
|0.8713
|0.8723
|0.8693
|988
|2000.09.08 00:00
|t/p
|488
|1.00
|0.8693
|0.8723
|0.8693
|200.00
|91510.00
|989
|2000.09.08 00:00
|sell
|489
|1.00
|0.8721
|0.8731
|0.8701
|990
|2000.09.11 00:00
|t/p
|489
|1.00
|0.8701
|0.8731
|0.8701
|200.00
|91710.00
|991
|2000.09.11 00:00
|sell
|490
|1.00
|0.8639
|0.8649
|0.8619
|992
|2000.09.12 00:00
|t/p
|490
|1.00
|0.8619
|0.8649
|0.8619
|200.00
|91910.00
|993
|2000.09.12 00:00
|sell
|491
|1.00
|0.8577
|0.8587
|0.8557
|994
|2000.09.13 00:00
|t/p
|491
|1.00
|0.8557
|0.8587
|0.8557
|200.00
|92110.00
|995
|2000.09.13 00:00
|sell
|492
|1.00
|0.8629
|0.8639
|0.8609
|996
|2000.09.14 00:00
|t/p
|492
|1.00
|0.8609
|0.8639
|0.8609
|200.00
|92310.00
|997
|2000.09.14 00:00
|sell
|493
|1.00
|0.8597
|0.8607
|0.8577
|998
|2000.09.15 00:00
|t/p
|493
|1.00
|0.8577
|0.8607
|0.8577
|200.00
|92510.00
|999
|2000.09.15 00:00
|sell
|494
|1.00
|0.8636
|0.8646
|0.8616
|1000
|2000.09.18 00:00
|t/p
|494
|1.00
|0.8616
|0.8646
|0.8616
|200.00
|92710.00
|1001
|2000.09.18 00:00
|sell
|495
|1.00
|0.8528
|0.8538
|0.8508
|1002
|2000.09.19 00:00
|s/l
|495
|1.00
|0.8538
|0.8538
|0.8508
|-100.00
|92610.00
|1003
|2000.09.19 00:00
|sell
|496
|1.00
|0.8546
|0.8556
|0.8526
|1004
|2000.09.20 00:00
|t/p
|496
|1.00
|0.8526
|0.8556
|0.8526
|200.00
|92810.00
|1005
|2000.09.20 00:00
|sell
|497
|1.00
|0.8513
|0.8523
|0.8493
|1006
|2000.09.21 00:00
|t/p
|497
|1.00
|0.8493
|0.8523
|0.8493
|200.00
|93010.00
|1007
|2000.09.21 00:00
|sell
|498
|1.00
|0.8488
|0.8498
|0.8468
|1008
|2000.09.22 00:00
|t/p
|498
|1.00
|0.8468
|0.8498
|0.8468
|200.00
|93210.00
|1009
|2000.09.22 00:00
|sell
|499
|1.00
|0.8605
|0.8615
|0.8585
|1010
|2000.09.25 00:00
|t/p
|499
|1.00
|0.8585
|0.8615
|0.8585
|200.00
|93410.00
|1011
|2000.09.25 00:00
|sell
|500
|1.00
|0.8795
|0.8805
|0.8775
|1012
|2000.09.26 00:00
|t/p
|500
|1.00
|0.8775
|0.8805
|0.8775
|200.00
|93610.00
|1013
|2000.09.26 00:00
|sell
|501
|1.00
|0.8743
|0.8753
|0.8723
|1014
|2000.09.27 00:00
|s/l
|501
|1.00
|0.8753
|0.8753
|0.8723
|-100.00
|93510.00
|1015
|2000.09.27 00:00
|sell
|502
|1.00
|0.8828
|0.8838
|0.8808
|1016
|2000.09.28 00:00
|t/p
|502
|1.00
|0.8808
|0.8838
|0.8808
|200.00
|93710.00
|1017
|2000.09.28 00:00
|sell
|503
|1.00
|0.8832
|0.8842
|0.8812
|1018
|2000.09.29 00:00
|t/p
|503
|1.00
|0.8812
|0.8842
|0.8812
|200.00
|93910.00
|1019
|2000.09.29 00:00
|sell
|504
|1.00
|0.8796
|0.8806
|0.8776
|1020
|2000.10.02 00:00
|t/p
|504
|1.00
|0.8776
|0.8806
|0.8776
|200.00
|94110.00
|1021
|2000.10.02 00:00
|sell
|505
|1.00
|0.8838
|0.8848
|0.8818
|1022
|2000.10.03 00:00
|t/p
|505
|1.00
|0.8818
|0.8848
|0.8818
|200.00
|94310.00
|1023
|2000.10.03 00:00
|sell
|506
|1.00
|0.8765
|0.8775
|0.8745
|1024
|2000.10.04 00:00
|t/p
|506
|1.00
|0.8745
|0.8775
|0.8745
|200.00
|94510.00
|1025
|2000.10.04 00:00
|sell
|507
|1.00
|0.8758
|0.8768
|0.8738
|1026
|2000.10.05 00:00
|t/p
|507
|1.00
|0.8738
|0.8768
|0.8738
|200.00
|94710.00
|1027
|2000.10.05 00:00
|sell
|508
|1.00
|0.8740
|0.8750
|0.8720
|1028
|2000.10.06 00:00
|t/p
|508
|1.00
|0.8720
|0.8750
|0.8720
|200.00
|94910.00
|1029
|2000.10.06 00:00
|sell
|509
|1.00
|0.8691
|0.8701
|0.8671
|1030
|2000.10.09 00:00
|t/p
|509
|1.00
|0.8671
|0.8701
|0.8671
|200.00
|95110.00
|1031
|2000.10.09 00:00
|sell
|510
|1.00
|0.8683
|0.8693
|0.8663
|1032
|2000.10.10 00:00
|s/l
|510
|1.00
|0.8693
|0.8693
|0.8663
|-100.00
|95010.00
|1033
|2000.10.10 00:00
|sell
|511
|1.00
|0.8675
|0.8685
|0.8655
|1034
|2000.10.11 00:00
|s/l
|511
|1.00
|0.8685
|0.8685
|0.8655
|-100.00
|94910.00
|1035
|2000.10.11 00:00
|sell
|512
|1.00
|0.8711
|0.8721
|0.8691
|1036
|2000.10.12 00:00
|t/p
|512
|1.00
|0.8691
|0.8721
|0.8691
|200.00
|95110.00
|1037
|2000.10.12 00:00
|sell
|513
|1.00
|0.8645
|0.8655
|0.8625
|1038
|2000.10.13 00:00
|t/p
|513
|1.00
|0.8625
|0.8655
|0.8625
|200.00
|95310.00
|1039
|2000.10.13 00:00
|sell
|514
|1.00
|0.8620
|0.8630
|0.8600
|1040
|2000.10.16 00:00
|t/p
|514
|1.00
|0.8600
|0.8630
|0.8600
|200.00
|95510.00
|1041
|2000.10.16 00:00
|sell
|515
|1.00
|0.8555
|0.8565
|0.8535
|1042
|2000.10.17 00:00
|t/p
|515
|1.00
|0.8535
|0.8565
|0.8535
|200.00
|95710.00
|1043
|2000.10.17 00:00
|sell
|516
|1.00
|0.8500
|0.8510
|0.8480
|1044
|2000.10.18 00:00
|t/p
|516
|1.00
|0.8480
|0.8510
|0.8480
|200.00
|95910.00
|1045
|2000.10.18 00:00
|sell
|517
|1.00
|0.8535
|0.8545
|0.8515
|1046
|2000.10.19 00:00
|t/p
|517
|1.00
|0.8515
|0.8545
|0.8515
|200.00
|96110.00
|1047
|2000.10.19 00:00
|sell
|518
|1.00
|0.8384
|0.8394
|0.8364
|1048
|2000.10.20 00:00
|s/l
|518
|1.00
|0.8394
|0.8394
|0.8364
|-100.00
|96010.00
|1049
|2000.10.20 00:00
|sell
|519
|1.00
|0.8427
|0.8437
|0.8407
|1050
|2000.10.23 00:00
|t/p
|519
|1.00
|0.8407
|0.8437
|0.8407
|200.00
|96210.00
|1051
|2000.10.23 00:00
|sell
|520
|1.00
|0.8411
|0.8421
|0.8391
|1052
|2000.10.24 00:00
|t/p
|520
|1.00
|0.8391
|0.8421
|0.8391
|200.00
|96410.00
|1053
|2000.10.24 00:00
|sell
|521
|1.00
|0.8349
|0.8359
|0.8329
|1054
|2000.10.25 00:00
|s/l
|521
|1.00
|0.8359
|0.8359
|0.8329
|-100.00
|96310.00
|1055
|2000.10.25 00:00
|sell
|522
|1.00
|0.8356
|0.8366
|0.8336
|1056
|2000.10.26 00:00
|t/p
|522
|1.00
|0.8336
|0.8366
|0.8336
|200.00
|96510.00
|1057
|2000.10.26 00:00
|sell
|523
|1.00
|0.8266
|0.8276
|0.8246
|1058
|2000.10.27 00:00
|t/p
|523
|1.00
|0.8246
|0.8276
|0.8246
|200.00
|96710.00
|1059
|2000.10.27 00:00
|sell
|524
|1.00
|0.8301
|0.8311
|0.8281
|1060
|2000.10.30 00:00
|s/l
|524
|1.00
|0.8311
|0.8311
|0.8281
|-100.00
|96610.00
|1061
|2000.10.30 00:00
|sell
|525
|1.00
|0.8411
|0.8421
|0.8391
|1062
|2000.10.31 00:00
|t/p
|525
|1.00
|0.8391
|0.8421
|0.8391
|200.00
|96810.00
|1063
|2000.10.31 00:00
|sell
|526
|1.00
|0.8397
|0.8407
|0.8377
|1064
|2000.11.01 00:00
|s/l
|526
|1.00
|0.8407
|0.8407
|0.8377
|-100.00
|96710.00
|1065
|2000.11.01 00:00
|sell
|527
|1.00
|0.8481
|0.8491
|0.8461
|1066
|2000.11.02 00:00
|s/l
|527
|1.00
|0.8491
|0.8491
|0.8461
|-100.00
|96610.00
|1067
|2000.11.02 00:00
|sell
|528
|1.00
|0.8601
|0.8611
|0.8581
|1068
|2000.11.03 00:00
|t/p
|528
|1.00
|0.8581
|0.8611
|0.8581
|200.00
|96810.00
|1069
|2000.11.03 00:00
|sell
|529
|1.00
|0.8573
|0.8583
|0.8553
|1070
|2000.11.06 00:00
|s/l
|529
|1.00
|0.8583
|0.8583
|0.8553
|-100.00
|96710.00
|1071
|2000.11.06 00:00
|sell
|530
|1.00
|0.8660
|0.8670
|0.8640
|1072
|2000.11.07 00:00
|t/p
|530
|1.00
|0.8640
|0.8670
|0.8640
|200.00
|96910.00
|1073
|2000.11.07 00:00
|sell
|531
|1.00
|0.8633
|0.8643
|0.8613
|1074
|2000.11.08 00:00
|t/p
|531
|1.00
|0.8613
|0.8643
|0.8613
|200.00
|97110.00
|1075
|2000.11.08 00:00
|sell
|532
|1.00
|0.8598
|0.8608
|0.8578
|1076
|2000.11.09 00:00
|t/p
|532
|1.00
|0.8578
|0.8608
|0.8578
|200.00
|97310.00
|1077
|2000.11.09 00:00
|sell
|533
|1.00
|0.8548
|0.8558
|0.8528
|1078
|2000.11.10 00:00
|t/p
|533
|1.00
|0.8528
|0.8558
|0.8528
|200.00
|97510.00
|1079
|2000.11.10 00:00
|sell
|534
|1.00
|0.8660
|0.8670
|0.8640
|1080
|2000.11.13 00:00
|t/p
|534
|1.00
|0.8640
|0.8670
|0.8640
|200.00
|97710.00
|1081
|2000.11.13 00:00
|sell
|535
|1.00
|0.8619
|0.8629
|0.8599
|1082
|2000.11.14 00:00
|t/p
|535
|1.00
|0.8599
|0.8629
|0.8599
|200.00
|97910.00
|1083
|2000.11.14 00:00
|sell
|536
|1.00
|0.8573
|0.8583
|0.8553
|1084
|2000.11.15 00:00
|t/p
|536
|1.00
|0.8553
|0.8583
|0.8553
|200.00
|98110.00
|1085
|2000.11.15 00:00
|sell
|537
|1.00
|0.8573
|0.8583
|0.8553
|1086
|2000.11.16 00:00
|t/p
|537
|1.00
|0.8553
|0.8583
|0.8553
|200.00
|98310.00
|1087
|2000.11.16 00:00
|sell
|538
|1.00
|0.8572
|0.8582
|0.8552
|1088
|2000.11.17 00:00
|t/p
|538
|1.00
|0.8552
|0.8582
|0.8552
|200.00
|98510.00
|1089
|2000.11.17 00:00
|sell
|539
|1.00
|0.8534
|0.8544
|0.8514
|1090
|2000.11.20 00:00
|t/p
|539
|1.00
|0.8514
|0.8544
|0.8514
|200.00
|98710.00
|1091
|2000.11.20 00:00
|sell
|540
|1.00
|0.8486
|0.8496
|0.8466
|1092
|2000.11.21 00:00
|t/p
|540
|1.00
|0.8466
|0.8496
|0.8466
|200.00
|98910.00
|1093
|2000.11.21 00:00
|sell
|541
|1.00
|0.8501
|0.8511
|0.8481
|1094
|2000.11.22 00:00
|t/p
|541
|1.00
|0.8481
|0.8511
|0.8481
|200.00
|99110.00
|1095
|2000.11.22 00:00
|sell
|542
|1.00
|0.8435
|0.8445
|0.8415
|1096
|2000.11.23 00:00
|t/p
|542
|1.00
|0.8415
|0.8445
|0.8415
|200.00
|99310.00
|1097
|2000.11.23 00:00
|sell
|543
|1.00
|0.8440
|0.8450
|0.8420
|1098
|2000.11.24 00:00
|t/p
|543
|1.00
|0.8420
|0.8450
|0.8420
|200.00
|99510.00
|1099
|2000.11.24 00:00
|sell
|544
|1.00
|0.8390
|0.8400
|0.8370
|1100
|2000.11.27 00:00
|s/l
|544
|1.00
|0.8400
|0.8400
|0.8370
|-100.00
|99410.00
|1101
|2000.11.27 00:00
|sell
|545
|1.00
|0.8392
|0.8402
|0.8372
|1102
|2000.11.28 00:00
|s/l
|545
|1.00
|0.8402
|0.8402
|0.8372
|-100.00
|99310.00
|1103
|2000.11.28 00:00
|sell
|546
|1.00
|0.8527
|0.8537
|0.8507
|1104
|2000.11.29 00:00
|t/p
|546
|1.00
|0.8507
|0.8537
|0.8507
|200.00
|99510.00
|1105
|2000.11.29 00:00
|sell
|547
|1.00
|0.8558
|0.8568
|0.8538
|1106
|2000.11.30 00:00
|s/l
|547
|1.00
|0.8568
|0.8568
|0.8538
|-100.00
|99410.00
|1107
|2000.11.30 00:00
|sell
|548
|1.00
|0.8580
|0.8590
|0.8560
|1108
|2000.12.01 00:00
|s/l
|548
|1.00
|0.8590
|0.8590
|0.8560
|-100.00
|99310.00
|1109
|2000.12.01 00:00
|sell
|549
|1.00
|0.8719
|0.8729
|0.8699
|1110
|2000.12.04 00:00
|s/l
|549
|1.00
|0.8729
|0.8729
|0.8699
|-100.00
|99210.00
|1111
|2000.12.04 00:00
|sell
|550
|1.00
|0.8785
|0.8795
|0.8765
|1112
|2000.12.05 00:00
|t/p
|550
|1.00
|0.8765
|0.8795
|0.8765
|200.00
|99410.00
|1113
|2000.12.05 00:00
|sell
|551
|1.00
|0.8843
|0.8853
|0.8823
|1114
|2000.12.06 00:00
|t/p
|551
|1.00
|0.8823
|0.8853
|0.8823
|200.00
|99610.00
|1115
|2000.12.06 00:00
|sell
|552
|1.00
|0.8797
|0.8807
|0.8777
|1116
|2000.12.07 00:00
|t/p
|552
|1.00
|0.8777
|0.8807
|0.8777
|200.00
|99810.00
|1117
|2000.12.07 00:00
|sell
|553
|1.00
|0.8913
|0.8923
|0.8893
|1118
|2000.12.08 00:00
|t/p
|553
|1.00
|0.8893
|0.8923
|0.8893
|200.00
|100010.00
|1119
|2000.12.08 00:00
|sell
|554
|1.00
|0.8884
|0.8894
|0.8864
|1120
|2000.12.11 00:00
|t/p
|554
|1.00
|0.8864
|0.8894
|0.8864
|200.00
|100210.00
|1121
|2000.12.11 00:00
|sell
|555
|1.00
|0.8811
|0.8821
|0.8791
|1122
|2000.12.12 00:00
|t/p
|555
|1.00
|0.8791
|0.8821
|0.8791
|200.00
|100410.00
|1123
|2000.12.12 00:00
|sell
|556
|1.00
|0.8782
|0.8792
|0.8762
|1124
|2000.12.13 00:00
|t/p
|556
|1.00
|0.8762
|0.8792
|0.8762
|200.00
|100610.00
|1125
|2000.12.13 00:00
|sell
|557
|1.00
|0.8799
|0.8809
|0.8779
|1126
|2000.12.14 00:00
|t/p
|557
|1.00
|0.8779
|0.8809
|0.8779
|200.00
|100810.00
|1127
|2000.12.14 00:00
|sell
|558
|1.00
|0.8763
|0.8773
|0.8743
|1128
|2000.12.15 00:00
|s/l
|558
|1.00
|0.8773
|0.8773
|0.8743
|-100.00
|100710.00
|1129
|2000.12.15 00:00
|sell
|559
|1.00
|0.8925
|0.8935
|0.8905
|1130
|2000.12.18 00:00
|t/p
|559
|1.00
|0.8905
|0.8935
|0.8905
|200.00
|100910.00
|1131
|2000.12.18 00:00
|sell
|560
|1.00
|0.8944
|0.8954
|0.8924
|1132
|2000.12.19 00:00
|t/p
|560
|1.00
|0.8924
|0.8954
|0.8924
|200.00
|101110.00
|1133
|2000.12.19 00:00
|sell
|561
|1.00
|0.8956
|0.8966
|0.8936
|1134
|2000.12.20 00:00
|t/p
|561
|1.00
|0.8936
|0.8966
|0.8936
|200.00
|101310.00
|1135
|2000.12.20 00:00
|sell
|562
|1.00
|0.8950
|0.8960
|0.8930
|1136
|2000.12.21 00:00
|s/l
|562
|1.00
|0.8960
|0.8960
|0.8930
|-100.00
|101210.00
|1137
|2000.12.21 00:00
|sell
|563
|1.00
|0.9086
|0.9096
|0.9066
|1138
|2000.12.22 00:00
|t/p
|563
|1.00
|0.9066
|0.9096
|0.9066
|200.00
|101410.00
|1139
|2000.12.22 00:00
|sell
|564
|1.00
|0.9158
|0.9168
|0.9138
|1140
|2000.12.25 00:00
|s/l
|564
|1.00
|0.9168
|0.9168
|0.9138
|-100.00
|101310.00
|1141
|2000.12.25 00:00
|sell
|565
|1.00
|0.9225
|0.9235
|0.9205
|1142
|2000.12.26 00:00
|t/p
|565
|1.00
|0.9205
|0.9235
|0.9205
|200.00
|101510.00
|1143
|2000.12.26 00:00
|sell
|566
|1.00
|0.9256
|0.9266
|0.9236
|1144
|2000.12.27 00:00
|t/p
|566
|1.00
|0.9236
|0.9266
|0.9236
|200.00
|101710.00
|1145
|2000.12.27 00:00
|sell
|567
|1.00
|0.9306
|0.9316
|0.9286
|1146
|2000.12.28 00:00
|t/p
|567
|1.00
|0.9286
|0.9316
|0.9286
|200.00
|101910.00
|1147
|2000.12.28 00:00
|sell
|568
|1.00
|0.9306
|0.9316
|0.9286
|1148
|2000.12.29 00:00
|t/p
|568
|1.00
|0.9286
|0.9316
|0.9286
|200.00
|102110.00
|1149
|2000.12.29 00:00
|sell
|569
|1.00
|0.9291
|0.9301
|0.9271
|1150
|2001.01.01 00:00
|s/l
|569
|1.00
|0.9301
|0.9301
|0.9271
|-100.00
|102010.00
|1151
|2001.01.01 00:00
|sell
|570
|1.00
|0.9424
|0.9434
|0.9404
|1152
|2001.01.03 00:00
|t/p
|570
|1.00
|0.9404
|0.9434
|0.9404
|200.00
|102210.00
|1153
|2001.01.03 00:00
|sell
|571
|1.00
|0.9506
|0.9516
|0.9486
|1154
|2001.01.04 00:00
|t/p
|571
|1.00
|0.9486
|0.9516
|0.9486
|200.00
|102410.00
|1155
|2001.01.04 00:00
|sell
|572
|1.00
|0.9274
|0.9284
|0.9254
|1156
|2001.01.05 00:00
|s/l
|572
|1.00
|0.9284
|0.9284
|0.9254
|-100.00
|102310.00
|1157
|2001.01.05 00:00
|sell
|573
|1.00
|0.9506
|0.9516
|0.9486
|1158
|2001.01.08 00:00
|t/p
|573
|1.00
|0.9486
|0.9516
|0.9486
|200.00
|102510.00
|1159
|2001.01.08 00:00
|sell
|574
|1.00
|0.9582
|0.9592
|0.9562
|1160
|2001.01.09 00:00
|t/p
|574
|1.00
|0.9562
|0.9592
|0.9562
|200.00
|102710.00
|1161
|2001.01.09 00:00
|sell
|575
|1.00
|0.9472
|0.9482
|0.9452
|1162
|2001.01.10 00:00
|t/p
|575
|1.00
|0.9452
|0.9482
|0.9452
|200.00
|102910.00
|1163
|2001.01.10 00:00
|sell
|576
|1.00
|0.9435
|0.9445
|0.9415
|1164
|2001.01.11 00:00
|t/p
|576
|1.00
|0.9415
|0.9445
|0.9415
|200.00
|103110.00
|1165
|2001.01.11 00:00
|sell
|577
|1.00
|0.9371
|0.9381
|0.9351
|1166
|2001.01.12 00:00
|s/l
|577
|1.00
|0.9381
|0.9381
|0.9351
|-100.00
|103010.00
|1167
|2001.01.12 00:00
|sell
|578
|1.00
|0.9522
|0.9532
|0.9502
|1168
|2001.01.15 00:00
|t/p
|578
|1.00
|0.9502
|0.9532
|0.9502
|200.00
|103210.00
|1169
|2001.01.15 00:00
|sell
|579
|1.00
|0.9522
|0.9532
|0.9502
|1170
|2001.01.16 00:00
|t/p
|579
|1.00
|0.9502
|0.9532
|0.9502
|200.00
|103410.00
|1171
|2001.01.16 00:00
|sell
|580
|1.00
|0.9415
|0.9425
|0.9395
|1172
|2001.01.17 00:00
|t/p
|580
|1.00
|0.9395
|0.9425
|0.9395
|200.00
|103610.00
|1173
|2001.01.17 00:00
|sell
|581
|1.00
|0.9422
|0.9432
|0.9402
|1174
|2001.01.18 00:00
|t/p
|581
|1.00
|0.9402
|0.9432
|0.9402
|200.00
|103810.00
|1175
|2001.01.18 00:00
|sell
|582
|1.00
|0.9358
|0.9368
|0.9338
|1176
|2001.01.19 00:00
|s/l
|582
|1.00
|0.9368
|0.9368
|0.9338
|-100.00
|103710.00
|1177
|2001.01.19 00:00
|sell
|583
|1.00
|0.9425
|0.9435
|0.9405
|1178
|2001.01.22 00:00
|t/p
|583
|1.00
|0.9405
|0.9435
|0.9405
|200.00
|103910.00
|1179
|2001.01.22 00:00
|sell
|584
|1.00
|0.9345
|0.9355
|0.9325
|1180
|2001.01.23 00:00
|t/p
|584
|1.00
|0.9325
|0.9355
|0.9325
|200.00
|104110.00
|1181
|2001.01.23 00:00
|sell
|585
|1.00
|0.9384
|0.9394
|0.9364
|1182
|2001.01.24 00:00
|t/p
|585
|1.00
|0.9364
|0.9394
|0.9364
|200.00
|104310.00
|1183
|2001.01.24 00:00
|sell
|586
|1.00
|0.9345
|0.9355
|0.9325
|1184
|2001.01.25 00:00
|t/p
|586
|1.00
|0.9325
|0.9355
|0.9325
|200.00
|104510.00
|1185
|2001.01.25 00:00
|sell
|587
|1.00
|0.9238
|0.9248
|0.9218
|1186
|2001.01.26 00:00
|t/p
|587
|1.00
|0.9218
|0.9248
|0.9218
|200.00
|104710.00
|1187
|2001.01.26 00:00
|sell
|588
|1.00
|0.9246
|0.9256
|0.9226
|1188
|2001.01.29 00:00
|t/p
|588
|1.00
|0.9226
|0.9256
|0.9226
|200.00
|104910.00
|1189
|2001.01.29 00:00
|sell
|589
|1.00
|0.9235
|0.9245
|0.9215
|1190
|2001.01.30 00:00
|t/p
|589
|1.00
|0.9215
|0.9245
|0.9215
|200.00
|105110.00
|1191
|2001.01.30 00:00
|sell
|590
|1.00
|0.9170
|0.9180
|0.9150
|1192
|2001.01.31 00:00
|t/p
|590
|1.00
|0.9150
|0.9180
|0.9150
|200.00
|105310.00
|1193
|2001.01.31 00:00
|sell
|591
|1.00
|0.9263
|0.9273
|0.9243
|1194
|2001.02.01 00:00
|s/l
|591
|1.00
|0.9273
|0.9273
|0.9243
|-100.00
|105210.00
|1195
|2001.02.01 00:00
|sell
|592
|1.00
|0.9375
|0.9385
|0.9355
|1196
|2001.02.02 00:00
|s/l
|592
|1.00
|0.9385
|0.9385
|0.9355
|-100.00
|105110.00
|1197
|2001.02.02 00:00
|sell
|593
|1.00
|0.9371
|0.9381
|0.9351
|1198
|2001.02.05 00:00
|t/p
|593
|1.00
|0.9351
|0.9381
|0.9351
|200.00
|105310.00
|1199
|2001.02.05 00:00
|sell
|594
|1.00
|0.9351
|0.9361
|0.9331
|1200
|2001.02.06 00:00
|s/l
|594
|1.00
|0.9361
|0.9361
|0.9331
|-100.00
|105210.00
|1201
|2001.02.06 00:00
|sell
|595
|1.00
|0.9379
|0.9389
|0.9359
|1202
|2001.02.07 00:00
|t/p
|595
|1.00
|0.9359
|0.9389
|0.9359
|200.00
|105410.00
|1203
|2001.02.07 00:00
|sell
|596
|1.00
|0.9305
|0.9315
|0.9285
|1204
|2001.02.08 00:00
|t/p
|596
|1.00
|0.9285
|0.9315
|0.9285
|200.00
|105610.00
|1205
|2001.02.08 00:00
|sell
|597
|1.00
|0.9284
|0.9294
|0.9264
|1206
|2001.02.09 00:00
|t/p
|597
|1.00
|0.9264
|0.9294
|0.9264
|200.00
|105810.00
|1207
|2001.02.09 00:00
|sell
|598
|1.00
|0.9185
|0.9195
|0.9165
|1208
|2001.02.12 00:00
|t/p
|598
|1.00
|0.9165
|0.9195
|0.9165
|200.00
|106010.00
|1209
|2001.02.12 00:00
|sell
|599
|1.00
|0.9253
|0.9263
|0.9233
|1210
|2001.02.13 00:00
|s/l
|599
|1.00
|0.9263
|0.9263
|0.9233
|-100.00
|105910.00
|1211
|2001.02.13 00:00
|sell
|600
|1.00
|0.9320
|0.9330
|0.9300
|1212
|2001.02.14 00:00
|t/p
|600
|1.00
|0.9300
|0.9330
|0.9300
|200.00
|106110.00
|1213
|2001.02.14 00:00
|sell
|601
|1.00
|0.9202
|0.9212
|0.9182
|1214
|2001.02.15 00:00
|t/p
|601
|1.00
|0.9182
|0.9212
|0.9182
|200.00
|106310.00
|1215
|2001.02.15 00:00
|sell
|602
|1.00
|0.9180
|0.9190
|0.9160
|1216
|2001.02.16 00:00
|t/p
|602
|1.00
|0.9160
|0.9190
|0.9160
|200.00
|106510.00
|1217
|2001.02.16 00:00
|sell
|603
|1.00
|0.9049
|0.9059
|0.9029
|1218
|2001.02.19 00:00
|s/l
|603
|1.00
|0.9059
|0.9059
|0.9029
|-100.00
|106410.00
|1219
|2001.02.19 00:00
|sell
|604
|1.00
|0.9129
|0.9139
|0.9109
|1220
|2001.02.20 00:00
|s/l
|604
|1.00
|0.9139
|0.9139
|0.9109
|-100.00
|106310.00
|1221
|2001.02.20 00:00
|sell
|605
|1.00
|0.9207
|0.9217
|0.9187
|1222
|2001.02.21 00:00
|t/p
|605
|1.00
|0.9187
|0.9217
|0.9187
|200.00
|106510.00
|1223
|2001.02.21 00:00
|sell
|606
|1.00
|0.9106
|0.9116
|0.9086
|1224
|2001.02.22 00:00
|t/p
|606
|1.00
|0.9086
|0.9116
|0.9086
|200.00
|106710.00
|1225
|2001.02.22 00:00
|sell
|607
|1.00
|0.9096
|0.9106
|0.9076
|1226
|2001.02.23 00:00
|t/p
|607
|1.00
|0.9076
|0.9106
|0.9076
|200.00
|106910.00
|1227
|2001.02.23 00:00
|sell
|608
|1.00
|0.9026
|0.9036
|0.9006
|1228
|2001.02.26 00:00
|s/l
|608
|1.00
|0.9036
|0.9036
|0.9006
|-100.00
|106810.00
|1229
|2001.02.26 00:00
|sell
|609
|1.00
|0.9172
|0.9182
|0.9152
|1230
|2001.02.27 00:00
|t/p
|609
|1.00
|0.9152
|0.9182
|0.9152
|200.00
|107010.00
|1231
|2001.02.27 00:00
|sell
|610
|1.00
|0.9098
|0.9108
|0.9078
|1232
|2001.02.28 00:00
|s/l
|610
|1.00
|0.9108
|0.9108
|0.9078
|-100.00
|106910.00
|1233
|2001.02.28 00:00
|sell
|611
|1.00
|0.9184
|0.9194
|0.9164
|1234
|2001.03.01 00:00
|t/p
|611
|1.00
|0.9164
|0.9194
|0.9164
|200.00
|107110.00
|1235
|2001.03.01 00:00
|sell
|612
|1.00
|0.9229
|0.9239
|0.9209
|1236
|2001.03.02 00:00
|s/l
|612
|1.00
|0.9239
|0.9239
|0.9209
|-100.00
|107010.00
|1237
|2001.03.02 00:00
|sell
|613
|1.00
|0.9306
|0.9316
|0.9286
|1238
|2001.03.05 00:00
|s/l
|613
|1.00
|0.9316
|0.9316
|0.9286
|-100.00
|106910.00
|1239
|2001.03.05 00:00
|sell
|614
|1.00
|0.9361
|0.9371
|0.9341
|1240
|2001.03.06 00:00
|t/p
|614
|1.00
|0.9341
|0.9371
|0.9341
|200.00
|107110.00
|1241
|2001.03.06 00:00
|sell
|615
|1.00
|0.9259
|0.9269
|0.9239
|1242
|2001.03.07 00:00
|s/l
|615
|1.00
|0.9269
|0.9269
|0.9239
|-100.00
|107010.00
|1243
|2001.03.07 00:00
|sell
|616
|1.00
|0.9339
|0.9349
|0.9319
|1244
|2001.03.08 00:00
|t/p
|616
|1.00
|0.9319
|0.9349
|0.9319
|200.00
|107210.00
|1245
|2001.03.08 00:00
|sell
|617
|1.00
|0.9286
|0.9296
|0.9266
|1246
|2001.03.09 00:00
|s/l
|617
|1.00
|0.9296
|0.9296
|0.9266
|-100.00
|107110.00
|1247
|2001.03.09 00:00
|sell
|618
|1.00
|0.9320
|0.9330
|0.9300
|1248
|2001.03.12 00:00
|t/p
|618
|1.00
|0.9300
|0.9330
|0.9300
|200.00
|107310.00
|1249
|2001.03.12 00:00
|sell
|619
|1.00
|0.9316
|0.9326
|0.9296
|1250
|2001.03.13 00:00
|t/p
|619
|1.00
|0.9296
|0.9326
|0.9296
|200.00
|107510.00
|1251
|2001.03.13 00:00
|sell
|620
|1.00
|0.9293
|0.9303
|0.9273
|1252
|2001.03.14 00:00
|t/p
|620
|1.00
|0.9273
|0.9303
|0.9273
|200.00
|107710.00
|1253
|2001.03.14 00:00
|sell
|621
|1.00
|0.9146
|0.9156
|0.9126
|1254
|2001.03.15 00:00
|t/p
|621
|1.00
|0.9126
|0.9156
|0.9126
|200.00
|107910.00
|1255
|2001.03.15 00:00
|sell
|622
|1.00
|0.9114
|0.9124
|0.9094
|1256
|2001.03.16 00:00
|t/p
|622
|1.00
|0.9094
|0.9124
|0.9094
|200.00
|108110.00
|1257
|2001.03.16 00:00
|sell
|623
|1.00
|0.8978
|0.8988
|0.8958
|1258
|2001.03.19 00:00
|t/p
|623
|1.00
|0.8958
|0.8988
|0.8958
|200.00
|108310.00
|1259
|2001.03.19 00:00
|sell
|624
|1.00
|0.8967
|0.8977
|0.8947
|1260
|2001.03.20 00:00
|t/p
|624
|1.00
|0.8947
|0.8977
|0.8947
|200.00
|108510.00
|1261
|2001.03.20 00:00
|sell
|625
|1.00
|0.8990
|0.9000
|0.8970
|1262
|2001.03.21 00:00
|s/l
|625
|1.00
|0.9000
|0.9000
|0.8970
|-100.00
|108410.00
|1263
|2001.03.21 00:00
|sell
|626
|1.00
|0.9108
|0.9118
|0.9088
|1264
|2001.03.22 00:00
|t/p
|626
|1.00
|0.9088
|0.9118
|0.9088
|200.00
|108610.00
|1265
|2001.03.22 00:00
|sell
|627
|1.00
|0.8960
|0.8970
|0.8940
|1266
|2001.03.23 00:00
|t/p
|627
|1.00
|0.8940
|0.8970
|0.8940
|200.00
|108810.00
|1267
|2001.03.23 00:00
|sell
|628
|1.00
|0.8882
|0.8892
|0.8862
|1268
|2001.03.26 00:00
|t/p
|628
|1.00
|0.8862
|0.8892
|0.8862
|200.00
|109010.00
|1269
|2001.03.26 00:00
|sell
|629
|1.00
|0.8894
|0.8904
|0.8874
|1270
|2001.03.27 00:00
|s/l
|629
|1.00
|0.8904
|0.8904
|0.8874
|-100.00
|108910.00
|1271
|2001.03.27 00:00
|sell
|630
|1.00
|0.8966
|0.8976
|0.8946
|1272
|2001.03.28 00:00
|t/p
|630
|1.00
|0.8946
|0.8976
|0.8946
|200.00
|109110.00
|1273
|2001.03.28 00:00
|sell
|631
|1.00
|0.8930
|0.8940
|0.8910
|1274
|2001.03.29 00:00
|t/p
|631
|1.00
|0.8910
|0.8940
|0.8910
|200.00
|109310.00
|1275
|2001.03.29 00:00
|sell
|632
|1.00
|0.8866
|0.8876
|0.8846
|1276
|2001.03.30 00:00
|t/p
|632
|1.00
|0.8846
|0.8876
|0.8846
|200.00
|109510.00
|1277
|2001.03.30 00:00
|sell
|633
|1.00
|0.8822
|0.8832
|0.8802
|1278
|2001.04.02 00:00
|t/p
|633
|1.00
|0.8802
|0.8832
|0.8802
|200.00
|109710.00
|1279
|2001.04.02 00:00
|sell
|634
|1.00
|0.8740
|0.8750
|0.8720
|1280
|2001.04.03 00:00
|s/l
|634
|1.00
|0.8750
|0.8750
|0.8720
|-100.00
|109610.00
|1281
|2001.04.03 00:00
|sell
|635
|1.00
|0.8794
|0.8804
|0.8774
|1282
|2001.04.04 00:00
|s/l
|635
|1.00
|0.8804
|0.8804
|0.8774
|-100.00
|109510.00
|1283
|2001.04.04 00:00
|sell
|636
|1.00
|0.8973
|0.8983
|0.8953
|1284
|2001.04.05 00:00
|t/p
|636
|1.00
|0.8953
|0.8983
|0.8953
|200.00
|109710.00
|1285
|2001.04.05 00:00
|sell
|637
|1.00
|0.9009
|0.9019
|0.8989
|1286
|2001.04.06 00:00
|t/p
|637
|1.00
|0.8989
|0.9019
|0.8989
|200.00
|109910.00
|1287
|2001.04.06 00:00
|sell
|638
|1.00
|0.8966
|0.8976
|0.8946
|1288
|2001.04.09 00:00
|t/p
|638
|1.00
|0.8946
|0.8976
|0.8946
|200.00
|110110.00
|1289
|2001.04.09 00:00
|sell
|639
|1.00
|0.9033
|0.9043
|0.9013
|1290
|2001.04.10 00:00
|t/p
|639
|1.00
|0.9013
|0.9043
|0.9013
|200.00
|110310.00
|1291
|2001.04.10 00:00
|sell
|640
|1.00
|0.8962
|0.8972
|0.8942
|1292
|2001.04.11 00:00
|t/p
|640
|1.00
|0.8942
|0.8972
|0.8942
|200.00
|110510.00
|1293
|2001.04.11 00:00
|sell
|641
|1.00
|0.8886
|0.8896
|0.8866
|1294
|2001.04.12 00:00
|t/p
|641
|1.00
|0.8866
|0.8896
|0.8866
|200.00
|110710.00
|1295
|2001.04.12 00:00
|sell
|642
|1.00
|0.8878
|0.8888
|0.8858
|1296
|2001.04.13 00:00
|t/p
|642
|1.00
|0.8858
|0.8888
|0.8858
|200.00
|110910.00
|1297
|2001.04.13 00:00
|sell
|643
|1.00
|0.8924
|0.8934
|0.8904
|1298
|2001.04.16 00:00
|t/p
|643
|1.00
|0.8904
|0.8934
|0.8904
|200.00
|111110.00
|1299
|2001.04.16 00:00
|sell
|644
|1.00
|0.8884
|0.8894
|0.8864
|1300
|2001.04.17 00:00
|t/p
|644
|1.00
|0.8864
|0.8894
|0.8864
|200.00
|111310.00
|1301
|2001.04.17 00:00
|sell
|645
|1.00
|0.8887
|0.8897
|0.8867
|1302
|2001.04.18 00:00
|t/p
|645
|1.00
|0.8867
|0.8897
|0.8867
|200.00
|111510.00
|1303
|2001.04.18 00:00
|sell
|646
|1.00
|0.8830
|0.8840
|0.8810
|1304
|2001.04.19 00:00
|t/p
|646
|1.00
|0.8810
|0.8840
|0.8810
|200.00
|111710.00
|1305
|2001.04.19 00:00
|sell
|647
|1.00
|0.8833
|0.8843
|0.8813
|1306
|2001.04.20 00:00
|t/p
|647
|1.00
|0.8813
|0.8843
|0.8813
|200.00
|111910.00
|1307
|2001.04.20 00:00
|sell
|648
|1.00
|0.8971
|0.8981
|0.8951
|1308
|2001.04.23 00:00
|t/p
|648
|1.00
|0.8951
|0.8981
|0.8951
|200.00
|112110.00
|1309
|2001.04.23 00:00
|sell
|649
|1.00
|0.9013
|0.9023
|0.8993
|1310
|2001.04.24 00:00
|t/p
|649
|1.00
|0.8993
|0.9023
|0.8993
|200.00
|112310.00
|1311
|2001.04.24 00:00
|sell
|650
|1.00
|0.8970
|0.8980
|0.8950
|1312
|2001.04.25 00:00
|t/p
|650
|1.00
|0.8950
|0.8980
|0.8950
|200.00
|112510.00
|1313
|2001.04.25 00:00
|sell
|651
|1.00
|0.8933
|0.8943
|0.8913
|1314
|2001.04.26 00:00
|t/p
|651
|1.00
|0.8913
|0.8943
|0.8913
|200.00
|112710.00
|1315
|2001.04.26 00:00
|sell
|652
|1.00
|0.8978
|0.8988
|0.8958
|1316
|2001.04.27 00:00
|t/p
|652
|1.00
|0.8958
|0.8988
|0.8958
|200.00
|112910.00
|1317
|2001.04.27 00:00
|sell
|653
|1.00
|0.9027
|0.9037
|0.9007
|1318
|2001.04.30 00:00
|t/p
|653
|1.00
|0.9007
|0.9037
|0.9007
|200.00
|113110.00
|1319
|2001.04.30 00:00
|sell
|654
|1.00
|0.8912
|0.8922
|0.8892
|1320
|2001.05.01 00:00
|t/p
|654
|1.00
|0.8892
|0.8922
|0.8892
|200.00
|113310.00
|1321
|2001.05.01 00:00
|sell
|655
|1.00
|0.8891
|0.8901
|0.8871
|1322
|2001.05.02 00:00
|t/p
|655
|1.00
|0.8871
|0.8901
|0.8871
|200.00
|113510.00
|1323
|2001.05.02 00:00
|sell
|656
|1.00
|0.8934
|0.8944
|0.8914
|1324
|2001.05.03 00:00
|t/p
|656
|1.00
|0.8914
|0.8944
|0.8914
|200.00
|113710.00
|1325
|2001.05.03 00:00
|sell
|657
|1.00
|0.8933
|0.8943
|0.8913
|1326
|2001.05.04 00:00
|t/p
|657
|1.00
|0.8913
|0.8943
|0.8913
|200.00
|113910.00
|1327
|2001.05.04 00:00
|sell
|658
|1.00
|0.8894
|0.8904
|0.8874
|1328
|2001.05.07 00:00
|s/l
|658
|1.00
|0.8904
|0.8904
|0.8874
|-100.00
|113810.00
|1329
|2001.05.07 00:00
|sell
|659
|1.00
|0.8924
|0.8934
|0.8904
|1330
|2001.05.08 00:00
|t/p
|659
|1.00
|0.8904
|0.8934
|0.8904
|200.00
|114010.00
|1331
|2001.05.08 00:00
|sell
|660
|1.00
|0.8903
|0.8913
|0.8883
|1332
|2001.05.09 00:00
|t/p
|660
|1.00
|0.8883
|0.8913
|0.8883
|200.00
|114210.00
|1333
|2001.05.09 00:00
|sell
|661
|1.00
|0.8848
|0.8858
|0.8828
|1334
|2001.05.10 00:00
|t/p
|661
|1.00
|0.8828
|0.8858
|0.8828
|200.00
|114410.00
|1335
|2001.05.10 00:00
|sell
|662
|1.00
|0.8858
|0.8868
|0.8838
|1336
|2001.05.11 00:00
|t/p
|662
|1.00
|0.8838
|0.8868
|0.8838
|200.00
|114610.00
|1337
|2001.05.11 00:00
|sell
|663
|1.00
|0.8812
|0.8822
|0.8792
|1338
|2001.05.14 00:00
|t/p
|663
|1.00
|0.8792
|0.8822
|0.8792
|200.00
|114810.00
|1339
|2001.05.14 00:00
|sell
|664
|1.00
|0.8755
|0.8765
|0.8735
|1340
|2001.05.15 00:00
|t/p
|664
|1.00
|0.8735
|0.8765
|0.8735
|200.00
|115010.00
|1341
|2001.05.15 00:00
|sell
|665
|1.00
|0.8735
|0.8745
|0.8715
|1342
|2001.05.16 00:00
|s/l
|665
|1.00
|0.8745
|0.8745
|0.8715
|-100.00
|114910.00
|1343
|2001.05.16 00:00
|sell
|666
|1.00
|0.8775
|0.8785
|0.8755
|1344
|2001.05.17 00:00
|t/p
|666
|1.00
|0.8755
|0.8785
|0.8755
|200.00
|115110.00
|1345
|2001.05.17 00:00
|sell
|667
|1.00
|0.8829
|0.8839
|0.8809
|1346
|2001.05.18 00:00
|t/p
|667
|1.00
|0.8809
|0.8839
|0.8809
|200.00
|115310.00
|1347
|2001.05.18 00:00
|sell
|668
|1.00
|0.8825
|0.8835
|0.8805
|1348
|2001.05.21 00:00
|t/p
|668
|1.00
|0.8805
|0.8835
|0.8805
|200.00
|115510.00
|1349
|2001.05.21 00:00
|sell
|669
|1.00
|0.8797
|0.8807
|0.8777
|1350
|2001.05.22 00:00
|t/p
|669
|1.00
|0.8777
|0.8807
|0.8777
|200.00
|115710.00
|1351
|2001.05.22 00:00
|sell
|670
|1.00
|0.8763
|0.8773
|0.8743
|1352
|2001.05.23 00:00
|t/p
|670
|1.00
|0.8743
|0.8773
|0.8743
|200.00
|115910.00
|1353
|2001.05.23 00:00
|sell
|671
|1.00
|0.8652
|0.8662
|0.8632
|1354
|2001.05.24 00:00
|t/p
|671
|1.00
|0.8632
|0.8662
|0.8632
|200.00
|116110.00
|1355
|2001.05.24 00:00
|sell
|672
|1.00
|0.8554
|0.8564
|0.8534
|1356
|2001.05.25 00:00
|t/p
|672
|1.00
|0.8534
|0.8564
|0.8534
|200.00
|116310.00
|1357
|2001.05.25 00:00
|sell
|673
|1.00
|0.8571
|0.8581
|0.8551
|1358
|2001.05.28 00:00
|t/p
|673
|1.00
|0.8551
|0.8581
|0.8551
|200.00
|116510.00
|1359
|2001.05.28 00:00
|sell
|674
|1.00
|0.8600
|0.8610
|0.8580
|1360
|2001.05.29 00:00
|t/p
|674
|1.00
|0.8580
|0.8610
|0.8580
|200.00
|116710.00
|1361
|2001.05.29 00:00
|sell
|675
|1.00
|0.8601
|0.8611
|0.8581
|1362
|2001.05.30 00:00
|t/p
|675
|1.00
|0.8581
|0.8611
|0.8581
|200.00
|116910.00
|1363
|2001.05.30 00:00
|sell
|676
|1.00
|0.8556
|0.8566
|0.8536
|1364
|2001.05.31 00:00
|t/p
|676
|1.00
|0.8536
|0.8566
|0.8536
|200.00
|117110.00
|1365
|2001.05.31 00:00
|sell
|677
|1.00
|0.8550
|0.8560
|0.8530
|1366
|2001.06.01 00:00
|t/p
|677
|1.00
|0.8530
|0.8560
|0.8530
|200.00
|117310.00
|1367
|2001.06.01 00:00
|sell
|678
|1.00
|0.8450
|0.8460
|0.8430
|1368
|2001.06.04 00:00
|s/l
|678
|1.00
|0.8460
|0.8460
|0.8430
|-100.00
|117210.00
|1369
|2001.06.04 00:00
|sell
|679
|1.00
|0.8466
|0.8476
|0.8446
|1370
|2001.06.05 00:00
|t/p
|679
|1.00
|0.8446
|0.8476
|0.8446
|200.00
|117410.00
|1371
|2001.06.05 00:00
|sell
|680
|1.00
|0.8463
|0.8473
|0.8443
|1372
|2001.06.06 00:00
|t/p
|680
|1.00
|0.8443
|0.8473
|0.8443
|200.00
|117610.00
|1373
|2001.06.06 00:00
|sell
|681
|1.00
|0.8543
|0.8553
|0.8523
|1374
|2001.06.07 00:00
|t/p
|681
|1.00
|0.8523
|0.8553
|0.8523
|200.00
|117810.00
|1375
|2001.06.07 00:00
|sell
|682
|1.00
|0.8463
|0.8473
|0.8443
|1376
|2001.06.08 00:00
|s/l
|682
|1.00
|0.8473
|0.8473
|0.8443
|-100.00
|117710.00
|1377
|2001.06.08 00:00
|sell
|683
|1.00
|0.8513
|0.8523
|0.8493
|1378
|2001.06.11 00:00
|t/p
|683
|1.00
|0.8493
|0.8523
|0.8493
|200.00
|117910.00
|1379
|2001.06.11 00:00
|sell
|684
|1.00
|0.8498
|0.8508
|0.8478
|1380
|2001.06.12 00:00
|t/p
|684
|1.00
|0.8478
|0.8508
|0.8478
|200.00
|118110.00
|1381
|2001.06.12 00:00
|sell
|685
|1.00
|0.8440
|0.8450
|0.8420
|1382
|2001.06.13 00:00
|t/p
|685
|1.00
|0.8420
|0.8450
|0.8420
|200.00
|118310.00
|1383
|2001.06.13 00:00
|sell
|686
|1.00
|0.8530
|0.8540
|0.8510
|1384
|2001.06.14 00:00
|t/p
|686
|1.00
|0.8510
|0.8540
|0.8510
|200.00
|118510.00
|1385
|2001.06.14 00:00
|sell
|687
|1.00
|0.8545
|0.8555
|0.8525
|1386
|2001.06.15 00:00
|t/p
|687
|1.00
|0.8525
|0.8555
|0.8525
|200.00
|118710.00
|1387
|2001.06.15 00:00
|sell
|688
|1.00
|0.8626
|0.8636
|0.8606
|1388
|2001.06.18 00:00
|t/p
|688
|1.00
|0.8606
|0.8636
|0.8606
|200.00
|118910.00
|1389
|2001.06.18 00:00
|sell
|689
|1.00
|0.8627
|0.8637
|0.8607
|1390
|2001.06.19 00:00
|t/p
|689
|1.00
|0.8607
|0.8637
|0.8607
|200.00
|119110.00
|1391
|2001.06.19 00:00
|sell
|690
|1.00
|0.8604
|0.8614
|0.8584
|1392
|2001.06.20 00:00
|t/p
|690
|1.00
|0.8584
|0.8614
|0.8584
|200.00
|119310.00
|1393
|2001.06.20 00:00
|sell
|691
|1.00
|0.8530
|0.8540
|0.8510
|1394
|2001.06.21 00:00
|t/p
|691
|1.00
|0.8510
|0.8540
|0.8510
|200.00
|119510.00
|1395
|2001.06.21 00:00
|sell
|692
|1.00
|0.8552
|0.8562
|0.8532
|1396
|2001.06.22 00:00
|t/p
|692
|1.00
|0.8532
|0.8562
|0.8532
|200.00
|119710.00
|1397
|2001.06.22 00:00
|sell
|693
|1.00
|0.8546
|0.8556
|0.8526
|1398
|2001.06.25 00:00
|t/p
|693
|1.00
|0.8526
|0.8556
|0.8526
|200.00
|119910.00
|1399
|2001.06.25 00:00
|sell
|694
|1.00
|0.8565
|0.8575
|0.8545
|1400
|2001.06.26 00:00
|s/l
|694
|1.00
|0.8575
|0.8575
|0.8545
|-100.00
|119810.00
|1401
|2001.06.26 00:00
|sell
|695
|1.00
|0.8589
|0.8599
|0.8569
|1402
|2001.06.27 00:00
|s/l
|695
|1.00
|0.8599
|0.8599
|0.8569
|-100.00
|119710.00
|1403
|2001.06.27 00:00
|sell
|696
|1.00
|0.8636
|0.8646
|0.8616
|1404
|2001.06.28 00:00
|t/p
|696
|1.00
|0.8616
|0.8646
|0.8616
|200.00
|119910.00
|1405
|2001.06.28 00:00
|sell
|697
|1.00
|0.8587
|0.8597
|0.8567
|1406
|2001.06.29 00:00
|t/p
|697
|1.00
|0.8567
|0.8597
|0.8567
|200.00
|120110.00
|1407
|2001.06.29 00:00
|sell
|698
|1.00
|0.8437
|0.8447
|0.8417
|1408
|2001.07.02 00:00
|s/l
|698
|1.00
|0.8447
|0.8447
|0.8417
|-100.00
|120010.00
|1409
|2001.07.02 00:00
|sell
|699
|1.00
|0.8504
|0.8514
|0.8484
|1410
|2001.07.03 00:00
|t/p
|699
|1.00
|0.8484
|0.8514
|0.8484
|200.00
|120210.00
|1411
|2001.07.03 00:00
|sell
|700
|1.00
|0.8480
|0.8490
|0.8460
|1412
|2001.07.04 00:00
|t/p
|700
|1.00
|0.8460
|0.8490
|0.8460
|200.00
|120410.00
|1413
|2001.07.04 00:00
|sell
|701
|1.00
|0.8474
|0.8484
|0.8454
|1414
|2001.07.05 00:00
|t/p
|701
|1.00
|0.8454
|0.8484
|0.8454
|200.00
|120610.00
|1415
|2001.07.05 00:00
|sell
|702
|1.00
|0.8456
|0.8466
|0.8436
|1416
|2001.07.06 00:00
|t/p
|702
|1.00
|0.8436
|0.8466
|0.8436
|200.00
|120810.00
|1417
|2001.07.06 00:00
|sell
|703
|1.00
|0.8391
|0.8401
|0.8371
|1418
|2001.07.09 00:00
|t/p
|703
|1.00
|0.8371
|0.8401
|0.8371
|200.00
|121010.00
|1419
|2001.07.09 00:00
|sell
|704
|1.00
|0.8466
|0.8476
|0.8446
|1420
|2001.07.10 00:00
|t/p
|704
|1.00
|0.8446
|0.8476
|0.8446
|200.00
|121210.00
|1421
|2001.07.10 00:00
|sell
|705
|1.00
|0.8496
|0.8506
|0.8476
|1422
|2001.07.11 00:00
|s/l
|705
|1.00
|0.8506
|0.8506
|0.8476
|-100.00
|121110.00
|1423
|2001.07.11 00:00
|sell
|706
|1.00
|0.8552
|0.8562
|0.8532
|1424
|2001.07.12 00:00
|t/p
|706
|1.00
|0.8532
|0.8562
|0.8532
|200.00
|121310.00
|1425
|2001.07.12 00:00
|sell
|707
|1.00
|0.8575
|0.8585
|0.8555
|1426
|2001.07.13 00:00
|t/p
|707
|1.00
|0.8555
|0.8585
|0.8555
|200.00
|121510.00
|1427
|2001.07.13 00:00
|sell
|708
|1.00
|0.8532
|0.8542
|0.8512
|1428
|2001.07.16 00:00
|t/p
|708
|1.00
|0.8512
|0.8542
|0.8512
|200.00
|121710.00
|1429
|2001.07.16 00:00
|sell
|709
|1.00
|0.8538
|0.8548
|0.8518
|1430
|2001.07.17 00:00
|t/p
|709
|1.00
|0.8518
|0.8548
|0.8518
|200.00
|121910.00
|1431
|2001.07.17 00:00
|sell
|710
|1.00
|0.8522
|0.8532
|0.8502
|1432
|2001.07.18 00:00
|t/p
|710
|1.00
|0.8502
|0.8532
|0.8502
|200.00
|122110.00
|1433
|2001.07.18 00:00
|sell
|711
|1.00
|0.8588
|0.8598
|0.8568
|1434
|2001.07.19 00:00
|s/l
|711
|1.00
|0.8598
|0.8598
|0.8568
|-100.00
|122010.00
|1435
|2001.07.19 00:00
|sell
|712
|1.00
|0.8733
|0.8743
|0.8713
|1436
|2001.07.20 00:00
|t/p
|712
|1.00
|0.8713
|0.8743
|0.8713
|200.00
|122210.00
|1437
|2001.07.20 00:00
|sell
|713
|1.00
|0.8713
|0.8723
|0.8693
|1438
|2001.07.23 00:00
|s/l
|713
|1.00
|0.8723
|0.8723
|0.8693
|-100.00
|122110.00
|1439
|2001.07.23 00:00
|sell
|714
|1.00
|0.8703
|0.8713
|0.8683
|1440
|2001.07.24 00:00
|t/p
|714
|1.00
|0.8683
|0.8713
|0.8683
|200.00
|122310.00
|1441
|2001.07.24 00:00
|sell
|715
|1.00
|0.8686
|0.8696
|0.8666
|1442
|2001.07.25 00:00
|s/l
|715
|1.00
|0.8696
|0.8696
|0.8666
|-100.00
|122210.00
|1443
|2001.07.25 00:00
|sell
|716
|1.00
|0.8732
|0.8742
|0.8712
|1444
|2001.07.26 00:00
|s/l
|716
|1.00
|0.8742
|0.8742
|0.8712
|-100.00
|122110.00
|1445
|2001.07.26 00:00
|sell
|717
|1.00
|0.8801
|0.8811
|0.8781
|1446
|2001.07.27 00:00
|t/p
|717
|1.00
|0.8781
|0.8811
|0.8781
|200.00
|122310.00
|1447
|2001.07.27 00:00
|sell
|718
|1.00
|0.8774
|0.8784
|0.8754
|1448
|2001.07.30 00:00
|t/p
|718
|1.00
|0.8754
|0.8784
|0.8754
|200.00
|122510.00
|1449
|2001.07.30 00:00
|sell
|719
|1.00
|0.8775
|0.8785
|0.8755
|1450
|2001.07.31 00:00
|t/p
|719
|1.00
|0.8755
|0.8785
|0.8755
|200.00
|122710.00
|1451
|2001.07.31 00:00
|sell
|720
|1.00
|0.8738
|0.8748
|0.8718
|1452
|2001.08.01 00:00
|s/l
|720
|1.00
|0.8748
|0.8748
|0.8718
|-100.00
|122610.00
|1453
|2001.08.01 00:00
|sell
|721
|1.00
|0.8759
|0.8769
|0.8739
|1454
|2001.08.02 00:00
|s/l
|721
|1.00
|0.8769
|0.8769
|0.8739
|-100.00
|122510.00
|1455
|2001.08.02 00:00
|sell
|722
|1.00
|0.8808
|0.8818
|0.8788
|1456
|2001.08.03 00:00
|t/p
|722
|1.00
|0.8788
|0.8818
|0.8788
|200.00
|122710.00
|1457
|2001.08.03 00:00
|sell
|723
|1.00
|0.8832
|0.8842
|0.8812
|1458
|2001.08.06 00:00
|t/p
|723
|1.00
|0.8812
|0.8842
|0.8812
|200.00
|122910.00
|1459
|2001.08.06 00:00
|sell
|724
|1.00
|0.8835
|0.8845
|0.8815
|1460
|2001.08.07 00:00
|t/p
|724
|1.00
|0.8815
|0.8845
|0.8815
|200.00
|123110.00
|1461
|2001.08.07 00:00
|sell
|725
|1.00
|0.8813
|0.8823
|0.8793
|1462
|2001.08.08 00:00
|t/p
|725
|1.00
|0.8793
|0.8823
|0.8793
|200.00
|123310.00
|1463
|2001.08.08 00:00
|sell
|726
|1.00
|0.8774
|0.8784
|0.8754
|1464
|2001.08.09 00:00
|t/p
|726
|1.00
|0.8754
|0.8784
|0.8754
|200.00
|123510.00
|1465
|2001.08.09 00:00
|sell
|727
|1.00
|0.8804
|0.8814
|0.8784
|1466
|2001.08.10 00:00
|s/l
|727
|1.00
|0.8814
|0.8814
|0.8784
|-100.00
|123410.00
|1467
|2001.08.10 00:00
|sell
|728
|1.00
|0.8921
|0.8931
|0.8901
|1468
|2001.08.13 00:00
|s/l
|728
|1.00
|0.8931
|0.8931
|0.8901
|-100.00
|123310.00
|1469
|2001.08.13 00:00
|sell
|729
|1.00
|0.8938
|0.8948
|0.8918
|1470
|2001.08.14 00:00
|s/l
|729
|1.00
|0.8948
|0.8948
|0.8918
|-100.00
|123210.00
|1471
|2001.08.14 00:00
|sell
|730
|1.00
|0.8970
|0.8980
|0.8950
|1472
|2001.08.15 00:00
|t/p
|730
|1.00
|0.8950
|0.8980
|0.8950
|200.00
|123410.00
|1473
|2001.08.15 00:00
|sell
|731
|1.00
|0.9026
|0.9036
|0.9006
|1474
|2001.08.16 00:00
|s/l
|731
|1.00
|0.9036
|0.9036
|0.9006
|-100.00
|123310.00
|1475
|2001.08.16 00:00
|sell
|732
|1.00
|0.9139
|0.9149
|0.9119
|1476
|2001.08.17 00:00
|t/p
|732
|1.00
|0.9119
|0.9149
|0.9119
|200.00
|123510.00
|1477
|2001.08.17 00:00
|sell
|733
|1.00
|0.9116
|0.9126
|0.9096
|1478
|2001.08.20 00:00
|s/l
|733
|1.00
|0.9126
|0.9126
|0.9096
|-100.00
|123410.00
|1479
|2001.08.20 00:00
|sell
|734
|1.00
|0.9177
|0.9187
|0.9157
|1480
|2001.08.21 00:00
|t/p
|734
|1.00
|0.9157
|0.9187
|0.9157
|200.00
|123610.00
|1481
|2001.08.21 00:00
|sell
|735
|1.00
|0.9139
|0.9149
|0.9119
|1482
|2001.08.22 00:00
|t/p
|735
|1.00
|0.9119
|0.9149
|0.9119
|200.00
|123810.00
|1483
|2001.08.22 00:00
|sell
|736
|1.00
|0.9179
|0.9189
|0.9159
|1484
|2001.08.23 00:00
|t/p
|736
|1.00
|0.9159
|0.9189
|0.9159
|200.00
|124010.00
|1485
|2001.08.23 00:00
|sell
|737
|1.00
|0.9129
|0.9139
|0.9109
|1486
|2001.08.24 00:00
|t/p
|737
|1.00
|0.9109
|0.9139
|0.9109
|200.00
|124210.00
|1487
|2001.08.24 00:00
|sell
|738
|1.00
|0.9149
|0.9159
|0.9129
|1488
|2001.08.27 00:00
|t/p
|738
|1.00
|0.9129
|0.9159
|0.9129
|200.00
|124410.00
|1489
|2001.08.27 00:00
|sell
|739
|1.00
|0.9146
|0.9156
|0.9126
|1490
|2001.08.28 00:00
|t/p
|739
|1.00
|0.9126
|0.9156
|0.9126
|200.00
|124610.00
|1491
|2001.08.28 00:00
|sell
|740
|1.00
|0.9120
|0.9130
|0.9100
|1492
|2001.08.29 00:00
|t/p
|740
|1.00
|0.9100
|0.9130
|0.9100
|200.00
|124810.00
|1493
|2001.08.29 00:00
|sell
|741
|1.00
|0.9127
|0.9137
|0.9107
|1494
|2001.08.30 00:00
|t/p
|741
|1.00
|0.9107
|0.9137
|0.9107
|200.00
|125010.00
|1495
|2001.08.30 00:00
|sell
|742
|1.00
|0.9085
|0.9095
|0.9065
|1496
|2001.08.31 00:00
|t/p
|742
|1.00
|0.9065
|0.9095
|0.9065
|200.00
|125210.00
|1497
|2001.08.31 00:00
|sell
|743
|1.00
|0.9162
|0.9172
|0.9142
|1498
|2001.09.03 00:00
|t/p
|743
|1.00
|0.9142
|0.9172
|0.9142
|200.00
|125410.00
|1499
|2001.09.03 00:00
|sell
|744
|1.00
|0.9094
|0.9104
|0.9074
|1500
|2001.09.04 00:00
|t/p
|744
|1.00
|0.9074
|0.9104
|0.9074
|200.00
|125610.00
|1501
|2001.09.04 00:00
|sell
|745
|1.00
|0.9076
|0.9086
|0.9056
|1502
|2001.09.05 00:00
|t/p
|745
|1.00
|0.9056
|0.9086
|0.9056
|200.00
|125810.00
|1503
|2001.09.05 00:00
|sell
|746
|1.00
|0.8884
|0.8894
|0.8864
|1504
|2001.09.06 00:00
|t/p
|746
|1.00
|0.8864
|0.8894
|0.8864
|200.00
|126010.00
|1505
|2001.09.06 00:00
|sell
|747
|1.00
|0.8865
|0.8875
|0.8845
|1506
|2001.09.07 00:00
|t/p
|747
|1.00
|0.8845
|0.8875
|0.8845
|200.00
|126210.00
|1507
|2001.09.07 00:00
|sell
|748
|1.00
|0.8954
|0.8964
|0.8934
|1508
|2001.09.10 00:00
|t/p
|748
|1.00
|0.8934
|0.8964
|0.8934
|200.00
|126410.00
|1509
|2001.09.10 00:00
|sell
|749
|1.00
|0.9067
|0.9077
|0.9047
|1510
|2001.09.11 00:00
|t/p
|749
|1.00
|0.9047
|0.9077
|0.9047
|200.00
|126610.00
|1511
|2001.09.11 00:00
|sell
|750
|1.00
|0.8984
|0.8994
|0.8964
|1512
|2001.09.12 00:00
|t/p
|750
|1.00
|0.8964
|0.8994
|0.8964
|200.00
|126810.00
|1513
|2001.09.12 00:00
|sell
|751
|1.00
|0.9110
|0.9120
|0.9090
|1514
|2001.09.13 00:00
|t/p
|751
|1.00
|0.9090
|0.9120
|0.9090
|200.00
|127010.00
|1515
|2001.09.13 00:00
|sell
|752
|1.00
|0.9069
|0.9079
|0.9049
|1516
|2001.09.14 00:00
|t/p
|752
|1.00
|0.9049
|0.9079
|0.9049
|200.00
|127210.00
|1517
|2001.09.14 00:00
|sell
|753
|1.00
|0.9109
|0.9119
|0.9089
|1518
|2001.09.17 00:00
|t/p
|753
|1.00
|0.9089
|0.9119
|0.9089
|200.00
|127410.00
|1519
|2001.09.17 00:00
|sell
|754
|1.00
|0.9237
|0.9247
|0.9217
|1520
|2001.09.18 00:00
|t/p
|754
|1.00
|0.9217
|0.9247
|0.9217
|200.00
|127610.00
|1521
|2001.09.18 00:00
|sell
|755
|1.00
|0.9249
|0.9259
|0.9229
|1522
|2001.09.19 00:00
|t/p
|755
|1.00
|0.9229
|0.9259
|0.9229
|200.00
|127810.00
|1523
|2001.09.19 00:00
|sell
|756
|1.00
|0.9270
|0.9280
|0.9250
|1524
|2001.09.20 00:00
|t/p
|756
|1.00
|0.9250
|0.9280
|0.9250
|200.00
|128010.00
|1525
|2001.09.20 00:00
|sell
|757
|1.00
|0.9264
|0.9274
|0.9244
|1526
|2001.09.21 00:00
|t/p
|757
|1.00
|0.9244
|0.9274
|0.9244
|200.00
|128210.00
|1527
|2001.09.21 00:00
|sell
|758
|1.00
|0.9275
|0.9285
|0.9255
|1528
|2001.09.24 00:00
|t/p
|758
|1.00
|0.9255
|0.9285
|0.9255
|200.00
|128410.00
|1529
|2001.09.24 00:00
|sell
|759
|1.00
|0.9135
|0.9145
|0.9115
|1530
|2001.09.25 00:00
|t/p
|759
|1.00
|0.9115
|0.9145
|0.9115
|200.00
|128610.00
|1531
|2001.09.25 00:00
|sell
|760
|1.00
|0.9164
|0.9174
|0.9144
|1532
|2001.09.26 00:00
|s/l
|760
|1.00
|0.9174
|0.9174
|0.9144
|-100.00
|128510.00
|1533
|2001.09.26 00:00
|sell
|761
|1.00
|0.9231
|0.9241
|0.9211
|1534
|2001.09.27 00:00
|t/p
|761
|1.00
|0.9211
|0.9241
|0.9211
|200.00
|128710.00
|1535
|2001.09.27 00:00
|sell
|762
|1.00
|0.9228
|0.9238
|0.9208
|1536
|2001.09.28 00:00
|t/p
|762
|1.00
|0.9208
|0.9238
|0.9208
|200.00
|128910.00
|1537
|2001.09.28 00:00
|sell
|763
|1.00
|0.9176
|0.9186
|0.9156
|1538
|2001.10.01 00:00
|t/p
|763
|1.00
|0.9156
|0.9186
|0.9156
|200.00
|129110.00
|1539
|2001.10.01 00:00
|sell
|764
|1.00
|0.9116
|0.9126
|0.9096
|1540
|2001.10.02 00:00
|t/p
|764
|1.00
|0.9096
|0.9126
|0.9096
|200.00
|129310.00
|1541
|2001.10.02 00:00
|sell
|765
|1.00
|0.9170
|0.9180
|0.9150
|1542
|2001.10.03 00:00
|t/p
|765
|1.00
|0.9150
|0.9180
|0.9150
|200.00
|129510.00
|1543
|2001.10.03 00:00
|sell
|766
|1.00
|0.9181
|0.9191
|0.9161
|1544
|2001.10.04 00:00
|t/p
|766
|1.00
|0.9161
|0.9191
|0.9161
|200.00
|129710.00
|1545
|2001.10.04 00:00
|sell
|767
|1.00
|0.9141
|0.9151
|0.9121
|1546
|2001.10.05 00:00
|t/p
|767
|1.00
|0.9121
|0.9151
|0.9121
|200.00
|129910.00
|1547
|2001.10.05 00:00
|sell
|768
|1.00
|0.9182
|0.9192
|0.9162
|1548
|2001.10.08 00:00
|t/p
|768
|1.00
|0.9162
|0.9192
|0.9162
|200.00
|130110.00
|1549
|2001.10.08 00:00
|sell
|769
|1.00
|0.9192
|0.9202
|0.9172
|1550
|2001.10.09 00:00
|t/p
|769
|1.00
|0.9172
|0.9202
|0.9172
|200.00
|130310.00
|1551
|2001.10.09 00:00
|sell
|770
|1.00
|0.9202
|0.9212
|0.9182
|1552
|2001.10.10 00:00
|t/p
|770
|1.00
|0.9182
|0.9212
|0.9182
|200.00
|130510.00
|1553
|2001.10.10 00:00
|sell
|771
|1.00
|0.9133
|0.9143
|0.9113
|1554
|2001.10.11 00:00
|t/p
|771
|1.00
|0.9113
|0.9143
|0.9113
|200.00
|130710.00
|1555
|2001.10.11 00:00
|sell
|772
|1.00
|0.9106
|0.9116
|0.9086
|1556
|2001.10.12 00:00
|t/p
|772
|1.00
|0.9086
|0.9116
|0.9086
|200.00
|130910.00
|1557
|2001.10.12 00:00
|sell
|773
|1.00
|0.9028
|0.9038
|0.9008
|1558
|2001.10.15 00:00
|s/l
|773
|1.00
|0.9038
|0.9038
|0.9008
|-100.00
|130810.00
|1559
|2001.10.15 00:00
|sell
|774
|1.00
|0.9118
|0.9128
|0.9098
|1560
|2001.10.16 00:00
|t/p
|774
|1.00
|0.9098
|0.9128
|0.9098
|200.00
|131010.00
|1561
|2001.10.16 00:00
|sell
|775
|1.00
|0.9078
|0.9088
|0.9058
|1562
|2001.10.17 00:00
|t/p
|775
|1.00
|0.9058
|0.9088
|0.9058
|200.00
|131210.00
|1563
|2001.10.17 00:00
|sell
|776
|1.00
|0.9079
|0.9089
|0.9059
|1564
|2001.10.18 00:00
|t/p
|776
|1.00
|0.9059
|0.9089
|0.9059
|200.00
|131410.00
|1565
|2001.10.18 00:00
|sell
|777
|1.00
|0.9033
|0.9043
|0.9013
|1566
|2001.10.19 00:00
|t/p
|777
|1.00
|0.9013
|0.9043
|0.9013
|200.00
|131610.00
|1567
|2001.10.19 00:00
|sell
|778
|1.00
|0.9034
|0.9044
|0.9014
|1568
|2001.10.22 00:00
|t/p
|778
|1.00
|0.9014
|0.9044
|0.9014
|200.00
|131810.00
|1569
|2001.10.22 00:00
|sell
|779
|1.00
|0.8986
|0.8996
|0.8966
|1570
|2001.10.23 00:00
|t/p
|779
|1.00
|0.8966
|0.8996
|0.8966
|200.00
|132010.00
|1571
|2001.10.23 00:00
|sell
|780
|1.00
|0.8911
|0.8921
|0.8891
|1572
|2001.10.24 00:00
|t/p
|780
|1.00
|0.8891
|0.8921
|0.8891
|200.00
|132210.00
|1573
|2001.10.24 00:00
|sell
|781
|1.00
|0.8904
|0.8914
|0.8884
|1574
|2001.10.25 00:00
|s/l
|781
|1.00
|0.8914
|0.8914
|0.8884
|-100.00
|132110.00
|1575
|2001.10.25 00:00
|sell
|782
|1.00
|0.8938
|0.8948
|0.8918
|1576
|2001.10.26 00:00
|t/p
|782
|1.00
|0.8918
|0.8948
|0.8918
|200.00
|132310.00
|1577
|2001.10.26 00:00
|sell
|783
|1.00
|0.8924
|0.8934
|0.8904
|1578
|2001.10.29 00:00
|t/p
|783
|1.00
|0.8904
|0.8934
|0.8904
|200.00
|132510.00
|1579
|2001.10.29 00:00
|sell
|784
|1.00
|0.8923
|0.8933
|0.8903
|1580
|2001.10.30 00:00
|s/l
|784
|1.00
|0.8933
|0.8933
|0.8903
|-100.00
|132410.00
|1581
|2001.10.30 00:00
|sell
|785
|1.00
|0.9052
|0.9062
|0.9032
|1582
|2001.10.31 00:00
|s/l
|785
|1.00
|0.9062
|0.9062
|0.9032
|-100.00
|132310.00
|1583
|2001.10.31 00:00
|sell
|786
|1.00
|0.9047
|0.9057
|0.9027
|1584
|2001.11.01 00:00
|t/p
|786
|1.00
|0.9027
|0.9057
|0.9027
|200.00
|132510.00
|1585
|2001.11.01 00:00
|sell
|787
|1.00
|0.9003
|0.9013
|0.8983
|1586
|2001.11.02 00:00
|s/l
|787
|1.00
|0.9013
|0.9013
|0.8983
|-100.00
|132410.00
|1587
|2001.11.02 00:00
|sell
|788
|1.00
|0.9023
|0.9033
|0.9003
|1588
|2001.11.05 00:00
|s/l
|788
|1.00
|0.9033
|0.9033
|0.9003
|-100.00
|132310.00
|1589
|2001.11.05 00:00
|sell
|789
|1.00
|0.9018
|0.9028
|0.8998
|1590
|2001.11.06 00:00
|t/p
|789
|1.00
|0.8998
|0.9028
|0.8998
|200.00
|132510.00
|1591
|2001.11.06 00:00
|sell
|790
|1.00
|0.8976
|0.8986
|0.8956
|1592
|2001.11.07 00:00
|t/p
|790
|1.00
|0.8956
|0.8986
|0.8956
|200.00
|132710.00
|1593
|2001.11.07 00:00
|sell
|791
|1.00
|0.8944
|0.8954
|0.8924
|1594
|2001.11.08 00:00
|s/l
|791
|1.00
|0.8954
|0.8954
|0.8924
|-100.00
|132610.00
|1595
|2001.11.08 00:00
|sell
|792
|1.00
|0.8977
|0.8987
|0.8957
|1596
|2001.11.09 00:00
|t/p
|792
|1.00
|0.8957
|0.8987
|0.8957
|200.00
|132810.00
|1597
|2001.11.09 00:00
|sell
|793
|1.00
|0.8924
|0.8934
|0.8904
|1598
|2001.11.12 00:00
|t/p
|793
|1.00
|0.8904
|0.8934
|0.8904
|200.00
|133010.00
|1599
|2001.11.12 00:00
|sell
|794
|1.00
|0.8945
|0.8955
|0.8925
|1600
|2001.11.13 00:00
|t/p
|794
|1.00
|0.8925
|0.8955
|0.8925
|200.00
|133210.00
|1601
|2001.11.13 00:00
|sell
|795
|1.00
|0.8936
|0.8946
|0.8916
|1602
|2001.11.14 00:00
|t/p
|795
|1.00
|0.8916
|0.8946
|0.8916
|200.00
|133410.00
|1603
|2001.11.14 00:00
|sell
|796
|1.00
|0.8813
|0.8823
|0.8793
|1604
|2001.11.15 00:00
|t/p
|796
|1.00
|0.8793
|0.8823
|0.8793
|200.00
|133610.00
|1605
|2001.11.15 00:00
|sell
|797
|1.00
|0.8829
|0.8839
|0.8809
|1606
|2001.11.16 00:00
|t/p
|797
|1.00
|0.8809
|0.8839
|0.8809
|200.00
|133810.00
|1607
|2001.11.16 00:00
|sell
|798
|1.00
|0.8819
|0.8829
|0.8799
|1608
|2001.11.19 00:00
|s/l
|798
|1.00
|0.8829
|0.8829
|0.8799
|-100.00
|133710.00
|1609
|2001.11.19 00:00
|sell
|799
|1.00
|0.8843
|0.8853
|0.8823
|1610
|2001.11.20 00:00
|t/p
|799
|1.00
|0.8823
|0.8853
|0.8823
|200.00
|133910.00
|1611
|2001.11.20 00:00
|sell
|800
|1.00
|0.8782
|0.8792
|0.8762
|1612
|2001.11.21 00:00
|s/l
|800
|1.00
|0.8792
|0.8792
|0.8762
|-100.00
|133810.00
|1613
|2001.11.21 00:00
|sell
|801
|1.00
|0.8830
|0.8840
|0.8810
|1614
|2001.11.22 00:00
|t/p
|801
|1.00
|0.8810
|0.8840
|0.8810
|200.00
|134010.00
|1615
|2001.11.22 00:00
|sell
|802
|1.00
|0.8778
|0.8788
|0.8758
|1616
|2001.11.23 00:00
|s/l
|802
|1.00
|0.8788
|0.8788
|0.8758
|-100.00
|133910.00
|1617
|2001.11.23 00:00
|sell
|803
|1.00
|0.8784
|0.8794
|0.8764
|1618
|2001.11.26 00:00
|t/p
|803
|1.00
|0.8764
|0.8794
|0.8764
|200.00
|134110.00
|1619
|2001.11.26 00:00
|sell
|804
|1.00
|0.8781
|0.8791
|0.8761
|1620
|2001.11.27 00:00
|s/l
|804
|1.00
|0.8791
|0.8791
|0.8761
|-100.00
|134010.00
|1621
|2001.11.27 00:00
|sell
|805
|1.00
|0.8805
|0.8815
|0.8785
|1622
|2001.11.28 00:00
|t/p
|805
|1.00
|0.8785
|0.8815
|0.8785
|200.00
|134210.00
|1623
|2001.11.28 00:00
|sell
|806
|1.00
|0.8831
|0.8841
|0.8811
|1624
|2001.11.29 00:00
|s/l
|806
|1.00
|0.8841
|0.8841
|0.8811
|-100.00
|134110.00
|1625
|2001.11.29 00:00
|sell
|807
|1.00
|0.8878
|0.8888
|0.8858
|1626
|2001.11.30 00:00
|t/p
|807
|1.00
|0.8858
|0.8888
|0.8858
|200.00
|134310.00
|1627
|2001.11.30 00:00
|sell
|808
|1.00
|0.8873
|0.8883
|0.8853
|1628
|2001.12.03 00:00
|t/p
|808
|1.00
|0.8853
|0.8883
|0.8853
|200.00
|134510.00
|1629
|2001.12.03 00:00
|sell
|809
|1.00
|0.8957
|0.8967
|0.8937
|1630
|2001.12.04 00:00
|t/p
|809
|1.00
|0.8937
|0.8967
|0.8937
|200.00
|134710.00
|1631
|2001.12.04 00:00
|sell
|810
|1.00
|0.8914
|0.8924
|0.8894
|1632
|2001.12.05 00:00
|t/p
|810
|1.00
|0.8894
|0.8924
|0.8894
|200.00
|134910.00
|1633
|2001.12.05 00:00
|sell
|811
|1.00
|0.8906
|0.8916
|0.8886
|1634
|2001.12.06 00:00
|t/p
|811
|1.00
|0.8886
|0.8916
|0.8886
|200.00
|135110.00
|1635
|2001.12.06 00:00
|sell
|812
|1.00
|0.8879
|0.8889
|0.8859
|1636
|2001.12.07 00:00
|s/l
|812
|1.00
|0.8889
|0.8889
|0.8859
|-100.00
|135010.00
|1637
|2001.12.07 00:00
|sell
|813
|1.00
|0.8948
|0.8958
|0.8928
|1638
|2001.12.10 00:00
|t/p
|813
|1.00
|0.8928
|0.8958
|0.8928
|200.00
|135210.00
|1639
|2001.12.10 00:00
|sell
|814
|1.00
|0.8893
|0.8903
|0.8873
|1640
|2001.12.11 00:00
|t/p
|814
|1.00
|0.8873
|0.8903
|0.8873
|200.00
|135410.00
|1641
|2001.12.11 00:00
|sell
|815
|1.00
|0.8909
|0.8919
|0.8889
|1642
|2001.12.12 00:00
|t/p
|815
|1.00
|0.8889
|0.8919
|0.8889
|200.00
|135610.00
|1643
|2001.12.12 00:00
|sell
|816
|1.00
|0.8925
|0.8935
|0.8905
|1644
|2001.12.13 00:00
|s/l
|816
|1.00
|0.8935
|0.8935
|0.8905
|-100.00
|135510.00
|1645
|2001.12.13 00:00
|sell
|817
|1.00
|0.8977
|0.8987
|0.8957
|1646
|2001.12.14 00:00
|t/p
|817
|1.00
|0.8957
|0.8987
|0.8957
|200.00
|135710.00
|1647
|2001.12.14 00:00
|sell
|818
|1.00
|0.8925
|0.8935
|0.8905
|1648
|2001.12.17 00:00
|s/l
|818
|1.00
|0.8935
|0.8935
|0.8905
|-100.00
|135610.00
|1649
|2001.12.17 00:00
|sell
|819
|1.00
|0.9036
|0.9046
|0.9016
|1650
|2001.12.18 00:00
|t/p
|819
|1.00
|0.9016
|0.9046
|0.9016
|200.00
|135810.00
|1651
|2001.12.18 00:00
|sell
|820
|1.00
|0.9018
|0.9028
|0.8998
|1652
|2001.12.19 00:00
|t/p
|820
|1.00
|0.8998
|0.9028
|0.8998
|200.00
|136010.00
|1653
|2001.12.19 00:00
|sell
|821
|1.00
|0.9033
|0.9043
|0.9013
|1654
|2001.12.20 00:00
|t/p
|821
|1.00
|0.9013
|0.9043
|0.9013
|200.00
|136210.00
|1655
|2001.12.20 00:00
|sell
|822
|1.00
|0.9011
|0.9021
|0.8991
|1656
|2001.12.21 00:00
|t/p
|822
|1.00
|0.8991
|0.9021
|0.8991
|200.00
|136410.00
|1657
|2001.12.21 00:00
|sell
|823
|1.00
|0.8991
|0.9001
|0.8971
|1658
|2001.12.24 00:00
|t/p
|823
|1.00
|0.8971
|0.9001
|0.8971
|200.00
|136610.00
|1659
|2001.12.24 00:00
|sell
|824
|1.00
|0.8887
|0.8897
|0.8867
|1660
|2001.12.25 00:00
|t/p
|824
|1.00
|0.8867
|0.8897
|0.8867
|200.00
|136810.00
|1661
|2001.12.25 00:00
|sell
|825
|1.00
|0.8790
|0.8800
|0.8770
|1662
|2001.12.26 00:00
|t/p
|825
|1.00
|0.8770
|0.8800
|0.8770
|200.00
|137010.00
|1663
|2001.12.26 00:00
|sell
|826
|1.00
|0.8791
|0.8801
|0.8771
|1664
|2001.12.27 00:00
|t/p
|826
|1.00
|0.8771
|0.8801
|0.8771
|200.00
|137210.00
|1665
|2001.12.27 00:00
|sell
|827
|1.00
|0.8802
|0.8812
|0.8782
|1666
|2001.12.28 00:00
|t/p
|827
|1.00
|0.8782
|0.8812
|0.8782
|200.00
|137410.00
|1667
|2001.12.28 00:00
|sell
|828
|1.00
|0.8837
|0.8847
|0.8817
|1668
|2001.12.31 00:00
|t/p
|828
|1.00
|0.8817
|0.8847
|0.8817
|200.00
|137610.00
|1669
|2001.12.31 00:00
|sell
|829
|1.00
|0.8843
|0.8853
|0.8823
|1670
|2002.01.01 00:00
|s/l
|829
|1.00
|0.8853
|0.8853
|0.8823
|-100.00
|137510.00
|1671
|2002.01.01 00:00
|sell
|830
|1.00
|0.8907
|0.8917
|0.8887
|1672
|2002.01.02 00:00
|t/p
|830
|1.00
|0.8887
|0.8917
|0.8887
|200.00
|137710.00
|1673
|2002.01.02 00:00
|sell
|831
|1.00
|0.8894
|0.8904
|0.8874
|1674
|2002.01.03 00:00
|s/l
|831
|1.00
|0.8904
|0.8904
|0.8874
|-100.00
|137610.00
|1675
|2002.01.03 00:00
|sell
|832
|1.00
|0.9034
|0.9044
|0.9014
|1676
|2002.01.04 00:00
|t/p
|832
|1.00
|0.9014
|0.9044
|0.9014
|200.00
|137810.00
|1677
|2002.01.04 00:00
|sell
|833
|1.00
|0.8992
|0.9002
|0.8972
|1678
|2002.01.07 00:00
|t/p
|833
|1.00
|0.8972
|0.9002
|0.8972
|200.00
|138010.00
|1679
|2002.01.07 00:00
|sell
|834
|1.00
|0.8956
|0.8966
|0.8936
|1680
|2002.01.08 00:00
|t/p
|834
|1.00
|0.8936
|0.8966
|0.8936
|200.00
|138210.00
|1681
|2002.01.08 00:00
|sell
|835
|1.00
|0.8933
|0.8943
|0.8913
|1682
|2002.01.09 00:00
|t/p
|835
|1.00
|0.8913
|0.8943
|0.8913
|200.00
|138410.00
|1683
|2002.01.09 00:00
|sell
|836
|1.00
|0.8932
|0.8942
|0.8912
|1684
|2002.01.10 00:00
|t/p
|836
|1.00
|0.8912
|0.8942
|0.8912
|200.00
|138610.00
|1685
|2002.01.10 00:00
|sell
|837
|1.00
|0.8914
|0.8924
|0.8894
|1686
|2002.01.11 00:00
|s/l
|837
|1.00
|0.8924
|0.8924
|0.8894
|-100.00
|138510.00
|1687
|2002.01.11 00:00
|sell
|838
|1.00
|0.8916
|0.8926
|0.8896
|1688
|2002.01.14 00:00
|t/p
|838
|1.00
|0.8896
|0.8926
|0.8896
|200.00
|138710.00
|1689
|2002.01.14 00:00
|sell
|839
|1.00
|0.8946
|0.8956
|0.8926
|1690
|2002.01.15 00:00
|t/p
|839
|1.00
|0.8926
|0.8956
|0.8926
|200.00
|138910.00
|1691
|2002.01.15 00:00
|sell
|840
|1.00
|0.8941
|0.8951
|0.8921
|1692
|2002.01.16 00:00
|t/p
|840
|1.00
|0.8921
|0.8951
|0.8921
|200.00
|139110.00
|1693
|2002.01.16 00:00
|sell
|841
|1.00
|0.8835
|0.8845
|0.8815
|1694
|2002.01.17 00:00
|t/p
|841
|1.00
|0.8815
|0.8845
|0.8815
|200.00
|139310.00
|1695
|2002.01.17 00:00
|sell
|842
|1.00
|0.8836
|0.8846
|0.8816
|1696
|2002.01.18 00:00
|t/p
|842
|1.00
|0.8816
|0.8846
|0.8816
|200.00
|139510.00
|1697
|2002.01.18 00:00
|sell
|843
|1.00
|0.8814
|0.8824
|0.8794
|1698
|2002.01.21 00:00
|s/l
|843
|1.00
|0.8824
|0.8824
|0.8794
|-100.00
|139410.00
|1699
|2002.01.21 00:00
|sell
|844
|1.00
|0.8840
|0.8850
|0.8820
|1700
|2002.01.22 00:00
|s/l
|844
|1.00
|0.8850
|0.8850
|0.8820
|-100.00
|139310.00
|1701
|2002.01.22 00:00
|sell
|845
|1.00
|0.8833
|0.8843
|0.8813
|1702
|2002.01.23 00:00
|t/p
|845
|1.00
|0.8813
|0.8843
|0.8813
|200.00
|139510.00
|1703
|2002.01.23 00:00
|sell
|846
|1.00
|0.8866
|0.8876
|0.8846
|1704
|2002.01.24 00:00
|t/p
|846
|1.00
|0.8846
|0.8876
|0.8846
|200.00
|139710.00
|1705
|2002.01.24 00:00
|sell
|847
|1.00
|0.8773
|0.8783
|0.8753
|1706
|2002.01.25 00:00
|t/p
|847
|1.00
|0.8753
|0.8783
|0.8753
|200.00
|139910.00
|1707
|2002.01.25 00:00
|sell
|848
|1.00
|0.8779
|0.8789
|0.8759
|1708
|2002.01.28 00:00
|t/p
|848
|1.00
|0.8759
|0.8789
|0.8759
|200.00
|140110.00
|1709
|2002.01.28 00:00
|sell
|849
|1.00
|0.8645
|0.8655
|0.8625
|1710
|2002.01.29 00:00
|t/p
|849
|1.00
|0.8625
|0.8655
|0.8625
|200.00
|140310.00
|1711
|2002.01.29 00:00
|sell
|850
|1.00
|0.8618
|0.8628
|0.8598
|1712
|2002.01.30 00:00
|t/p
|850
|1.00
|0.8598
|0.8628
|0.8598
|200.00
|140510.00
|1713
|2002.01.30 00:00
|sell
|851
|1.00
|0.8653
|0.8663
|0.8633
|1714
|2002.01.31 00:00
|t/p
|851
|1.00
|0.8633
|0.8663
|0.8633
|200.00
|140710.00
|1715
|2002.01.31 00:00
|sell
|852
|1.00
|0.8624
|0.8634
|0.8604
|1716
|2002.02.01 00:00
|t/p
|852
|1.00
|0.8604
|0.8634
|0.8604
|200.00
|140910.00
|1717
|2002.02.01 00:00
|sell
|853
|1.00
|0.8594
|0.8604
|0.8574
|1718
|2002.02.04 00:00
|t/p
|853
|1.00
|0.8574
|0.8604
|0.8574
|200.00
|141110.00
|1719
|2002.02.04 00:00
|sell
|854
|1.00
|0.8615
|0.8625
|0.8595
|1720
|2002.02.05 00:00
|s/l
|854
|1.00
|0.8625
|0.8625
|0.8595
|-100.00
|141010.00
|1721
|2002.02.05 00:00
|sell
|855
|1.00
|0.8699
|0.8709
|0.8679
|1722
|2002.02.06 00:00
|t/p
|855
|1.00
|0.8679
|0.8709
|0.8679
|200.00
|141210.00
|1723
|2002.02.06 00:00
|sell
|856
|1.00
|0.8673
|0.8683
|0.8653
|1724
|2002.02.07 00:00
|t/p
|856
|1.00
|0.8653
|0.8683
|0.8653
|200.00
|141410.00
|1725
|2002.02.07 00:00
|sell
|857
|1.00
|0.8671
|0.8681
|0.8651
|1726
|2002.02.08 00:00
|t/p
|857
|1.00
|0.8651
|0.8681
|0.8651
|200.00
|141610.00
|1727
|2002.02.08 00:00
|sell
|858
|1.00
|0.8702
|0.8712
|0.8682
|1728
|2002.02.11 00:00
|s/l
|858
|1.00
|0.8712
|0.8712
|0.8682
|-100.00
|141510.00
|1729
|2002.02.11 00:00
|sell
|859
|1.00
|0.8707
|0.8717
|0.8687
|1730
|2002.02.12 00:00
|s/l
|859
|1.00
|0.8717
|0.8717
|0.8687
|-100.00
|141410.00
|1731
|2002.02.12 00:00
|sell
|860
|1.00
|0.8766
|0.8776
|0.8746
|1732
|2002.02.13 00:00
|t/p
|860
|1.00
|0.8746
|0.8776
|0.8746
|200.00
|141610.00
|1733
|2002.02.13 00:00
|sell
|861
|1.00
|0.8768
|0.8778
|0.8748
|1734
|2002.02.14 00:00
|t/p
|861
|1.00
|0.8748
|0.8778
|0.8748
|200.00
|141810.00
|1735
|2002.02.14 00:00
|sell
|862
|1.00
|0.8712
|0.8722
|0.8692
|1736
|2002.02.15 00:00
|t/p
|862
|1.00
|0.8692
|0.8722
|0.8692
|200.00
|142010.00
|1737
|2002.02.15 00:00
|sell
|863
|1.00
|0.8742
|0.8752
|0.8722
|1738
|2002.02.18 00:00
|t/p
|863
|1.00
|0.8722
|0.8752
|0.8722
|200.00
|142210.00
|1739
|2002.02.18 00:00
|sell
|864
|1.00
|0.8733
|0.8743
|0.8713
|1740
|2002.02.19 00:00
|t/p
|864
|1.00
|0.8713
|0.8743
|0.8713
|200.00
|142410.00
|1741
|2002.02.19 00:00
|sell
|865
|1.00
|0.8707
|0.8717
|0.8687
|1742
|2002.02.20 00:00
|t/p
|865
|1.00
|0.8687
|0.8717
|0.8687
|200.00
|142610.00
|1743
|2002.02.20 00:00
|sell
|866
|1.00
|0.8765
|0.8775
|0.8745
|1744
|2002.02.21 00:00
|t/p
|866
|1.00
|0.8745
|0.8775
|0.8745
|200.00
|142810.00
|1745
|2002.02.21 00:00
|sell
|867
|1.00
|0.8695
|0.8705
|0.8675
|1746
|2002.02.22 00:00
|s/l
|867
|1.00
|0.8705
|0.8705
|0.8675
|-100.00
|142710.00
|1747
|2002.02.22 00:00
|sell
|868
|1.00
|0.8705
|0.8715
|0.8685
|1748
|2002.02.25 00:00
|t/p
|868
|1.00
|0.8685
|0.8715
|0.8685
|200.00
|142910.00
|1749
|2002.02.25 00:00
|sell
|869
|1.00
|0.8752
|0.8762
|0.8732
|1750
|2002.02.26 00:00
|t/p
|869
|1.00
|0.8732
|0.8762
|0.8732
|200.00
|143110.00
|1751
|2002.02.26 00:00
|sell
|870
|1.00
|0.8690
|0.8700
|0.8670
|1752
|2002.02.27 00:00
|t/p
|870
|1.00
|0.8670
|0.8700
|0.8670
|200.00
|143310.00
|1753
|2002.02.27 00:00
|sell
|871
|1.00
|0.8637
|0.8647
|0.8617
|1754
|2002.02.28 00:00
|s/l
|871
|1.00
|0.8647
|0.8647
|0.8617
|-100.00
|143210.00
|1755
|2002.02.28 00:00
|sell
|872
|1.00
|0.8661
|0.8671
|0.8641
|1756
|2002.03.01 00:00
|t/p
|872
|1.00
|0.8641
|0.8671
|0.8641
|200.00
|143410.00
|1757
|2002.03.01 00:00
|sell
|873
|1.00
|0.8694
|0.8704
|0.8674
|1758
|2002.03.04 00:00
|t/p
|873
|1.00
|0.8674
|0.8704
|0.8674
|200.00
|143610.00
|1759
|2002.03.04 00:00
|sell
|874
|1.00
|0.8648
|0.8658
|0.8628
|1760
|2002.03.05 00:00
|s/l
|874
|1.00
|0.8658
|0.8658
|0.8628
|-100.00
|143510.00
|1761
|2002.03.05 00:00
|sell
|875
|1.00
|0.8699
|0.8709
|0.8679
|1762
|2002.03.06 00:00
|t/p
|875
|1.00
|0.8679
|0.8709
|0.8679
|200.00
|143710.00
|1763
|2002.03.06 00:00
|sell
|876
|1.00
|0.8715
|0.8725
|0.8695
|1764
|2002.03.07 00:00
|t/p
|876
|1.00
|0.8695
|0.8725
|0.8695
|200.00
|143910.00
|1765
|2002.03.07 00:00
|sell
|877
|1.00
|0.8764
|0.8774
|0.8744
|1766
|2002.03.08 00:00
|t/p
|877
|1.00
|0.8744
|0.8774
|0.8744
|200.00
|144110.00
|1767
|2002.03.08 00:00
|sell
|878
|1.00
|0.8815
|0.8825
|0.8795
|1768
|2002.03.11 00:00
|t/p
|878
|1.00
|0.8795
|0.8825
|0.8795
|200.00
|144310.00
|1769
|2002.03.11 00:00
|sell
|879
|1.00
|0.8737
|0.8747
|0.8717
|1770
|2002.03.12 00:00
|s/l
|879
|1.00
|0.8747
|0.8747
|0.8717
|-100.00
|144210.00
|1771
|2002.03.12 00:00
|sell
|880
|1.00
|0.8754
|0.8764
|0.8734
|1772
|2002.03.13 00:00
|t/p
|880
|1.00
|0.8734
|0.8764
|0.8734
|200.00
|144410.00
|1773
|2002.03.13 00:00
|sell
|881
|1.00
|0.8756
|0.8766
|0.8736
|1774
|2002.03.14 00:00
|t/p
|881
|1.00
|0.8736
|0.8766
|0.8736
|200.00
|144610.00
|1775
|2002.03.14 00:00
|sell
|882
|1.00
|0.8757
|0.8767
|0.8737
|1776
|2002.03.15 00:00
|s/l
|882
|1.00
|0.8767
|0.8767
|0.8737
|-100.00
|144510.00
|1777
|2002.03.15 00:00
|sell
|883
|1.00
|0.8825
|0.8835
|0.8805
|1778
|2002.03.18 00:00
|s/l
|883
|1.00
|0.8835
|0.8835
|0.8805
|-100.00
|144410.00
|1779
|2002.03.18 00:00
|sell
|884
|1.00
|0.8810
|0.8820
|0.8790
|1780
|2002.03.19 00:00
|t/p
|884
|1.00
|0.8790
|0.8820
|0.8790
|200.00
|144610.00
|1781
|2002.03.19 00:00
|sell
|885
|1.00
|0.8824
|0.8834
|0.8804
|1782
|2002.03.20 00:00
|t/p
|885
|1.00
|0.8804
|0.8834
|0.8804
|200.00
|144810.00
|1783
|2002.03.20 00:00
|sell
|886
|1.00
|0.8819
|0.8829
|0.8799
|1784
|2002.03.21 00:00
|t/p
|886
|1.00
|0.8799
|0.8829
|0.8799
|200.00
|145010.00
|1785
|2002.03.21 00:00
|sell
|887
|1.00
|0.8858
|0.8868
|0.8838
|1786
|2002.03.22 00:00
|t/p
|887
|1.00
|0.8838
|0.8868
|0.8838
|200.00
|145210.00
|1787
|2002.03.22 00:00
|sell
|888
|1.00
|0.8828
|0.8838
|0.8808
|1788
|2002.03.25 00:00
|t/p
|888
|1.00
|0.8808
|0.8838
|0.8808
|200.00
|145410.00
|1789
|2002.03.25 00:00
|sell
|889
|1.00
|0.8774
|0.8784
|0.8754
|1790
|2002.03.26 00:00
|t/p
|889
|1.00
|0.8754
|0.8784
|0.8754
|200.00
|145610.00
|1791
|2002.03.26 00:00
|sell
|890
|1.00
|0.8770
|0.8780
|0.8750
|1792
|2002.03.27 00:00
|t/p
|890
|1.00
|0.8750
|0.8780
|0.8750
|200.00
|145810.00
|1793
|2002.03.27 00:00
|sell
|891
|1.00
|0.8768
|0.8778
|0.8748
|1794
|2002.03.28 00:00
|t/p
|891
|1.00
|0.8748
|0.8778
|0.8748
|200.00
|146010.00
|1795
|2002.03.28 00:00
|sell
|892
|1.00
|0.8725
|0.8735
|0.8705
|1796
|2002.03.29 00:00
|t/p
|892
|1.00
|0.8705
|0.8735
|0.8705
|200.00
|146210.00
|1797
|2002.03.29 00:00
|sell
|893
|1.00
|0.8712
|0.8722
|0.8692
|1798
|2002.04.01 00:00
|s/l
|893
|1.00
|0.8722
|0.8722
|0.8692
|-100.00
|146110.00
|1799
|2002.04.01 00:00
|sell
|894
|1.00
|0.8715
|0.8725
|0.8695
|1800
|2002.04.02 00:00
|s/l
|894
|1.00
|0.8725
|0.8725
|0.8695
|-100.00
|146010.00
|1801
|2002.04.02 00:00
|sell
|895
|1.00
|0.8806
|0.8816
|0.8786
|1802
|2002.04.03 00:00
|t/p
|895
|1.00
|0.8786
|0.8816
|0.8786
|200.00
|146210.00
|1803
|2002.04.03 00:00
|sell
|896
|1.00
|0.8795
|0.8805
|0.8775
|1804
|2002.04.04 00:00
|t/p
|896
|1.00
|0.8775
|0.8805
|0.8775
|200.00
|146410.00
|1805
|2002.04.04 00:00
|sell
|897
|1.00
|0.8808
|0.8818
|0.8788
|1806
|2002.04.05 00:00
|t/p
|897
|1.00
|0.8788
|0.8818
|0.8788
|200.00
|146610.00
|1807
|2002.04.05 00:00
|sell
|898
|1.00
|0.8784
|0.8794
|0.8764
|1808
|2002.04.08 00:00
|s/l
|898
|1.00
|0.8794
|0.8794
|0.8764
|-100.00
|146510.00
|1809
|2002.04.08 00:00
|sell
|899
|1.00
|0.8790
|0.8800
|0.8770
|1810
|2002.04.09 00:00
|t/p
|899
|1.00
|0.8770
|0.8800
|0.8770
|200.00
|146710.00
|1811
|2002.04.09 00:00
|sell
|900
|1.00
|0.8748
|0.8758
|0.8728
|1812
|2002.04.10 00:00
|s/l
|900
|1.00
|0.8758
|0.8758
|0.8728
|-100.00
|146610.00
|1813
|2002.04.10 00:00
|sell
|901
|1.00
|0.8810
|0.8820
|0.8790
|1814
|2002.04.11 00:00
|t/p
|901
|1.00
|0.8790
|0.8820
|0.8790
|200.00
|146810.00
|1815
|2002.04.11 00:00
|sell
|902
|1.00
|0.8806
|0.8816
|0.8786
|1816
|2002.04.12 00:00
|s/l
|902
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.8786
|-100.00
|146710.00
|1817
|2002.04.12 00:00
|sell
|903
|1.00
|0.8821
|0.8831
|0.8801
|1818
|2002.04.15 00:00
|t/p
|903
|1.00
|0.8801
|0.8831
|0.8801
|200.00
|146910.00
|1819
|2002.04.15 00:00
|sell
|904
|1.00
|0.8796
|0.8806
|0.8776
|1820
|2002.04.16 00:00
|s/l
|904
|1.00
|0.8806
|0.8806
|0.8776
|-100.00
|146810.00
|1821
|2002.04.16 00:00
|sell
|905
|1.00
|0.8792
|0.8802
|0.8772
|1822
|2002.04.17 00:00
|s/l
|905
|1.00
|0.8802
|0.8802
|0.8772
|-100.00
|146710.00
|1823
|2002.04.17 00:00
|sell
|906
|1.00
|0.8822
|0.8832
|0.8802
|1824
|2002.04.18 00:00
|s/l
|906
|1.00
|0.8832
|0.8832
|0.8802
|-100.00
|146610.00
|1825
|2002.04.18 00:00
|sell
|907
|1.00
|0.8906
|0.8916
|0.8886
|1826
|2002.04.19 00:00
|t/p
|907
|1.00
|0.8886
|0.8916
|0.8886
|200.00
|146810.00
|1827
|2002.04.19 00:00
|sell
|908
|1.00
|0.8907
|0.8917
|0.8887
|1828
|2002.04.22 00:00
|t/p
|908
|1.00
|0.8887
|0.8917
|0.8887
|200.00
|147010.00
|1829
|2002.04.22 00:00
|sell
|909
|1.00
|0.8894
|0.8904
|0.8874
|1830
|2002.04.23 00:00
|t/p
|909
|1.00
|0.8874
|0.8904
|0.8874
|200.00
|147210.00
|1831
|2002.04.23 00:00
|sell
|910
|1.00
|0.8895
|0.8905
|0.8875
|1832
|2002.04.24 00:00
|t/p
|910
|1.00
|0.8875
|0.8905
|0.8875
|200.00
|147410.00
|1833
|2002.04.24 00:00
|sell
|911
|1.00
|0.8886
|0.8896
|0.8866
|1834
|2002.04.25 00:00
|s/l
|911
|1.00
|0.8896
|0.8896
|0.8866
|-100.00
|147310.00
|1835
|2002.04.25 00:00
|sell
|912
|1.00
|0.8926
|0.8936
|0.8906
|1836
|2002.04.26 00:00
|s/l
|912
|1.00
|0.8936
|0.8936
|0.8906
|-100.00
|147210.00
|1837
|2002.04.26 00:00
|sell
|913
|1.00
|0.8978
|0.8988
|0.8958
|1838
|2002.04.29 00:00
|s/l
|913
|1.00
|0.8988
|0.8988
|0.8958
|-100.00
|147110.00
|1839
|2002.04.29 00:00
|sell
|914
|1.00
|0.9013
|0.9023
|0.8993
|1840
|2002.04.30 00:00
|s/l
|914
|1.00
|0.9023
|0.9023
|0.8993
|-100.00
|147010.00
|1841
|2002.04.30 00:00
|sell
|915
|1.00
|0.9032
|0.9042
|0.9012
|1842
|2002.05.01 00:00
|t/p
|915
|1.00
|0.9012
|0.9042
|0.9012
|200.00
|147210.00
|1843
|2002.05.01 00:00
|sell
|916
|1.00
|0.9005
|0.9015
|0.8985
|1844
|2002.05.02 00:00
|s/l
|916
|1.00
|0.9015
|0.9015
|0.8985
|-100.00
|147110.00
|1845
|2002.05.02 00:00
|sell
|917
|1.00
|0.9065
|0.9075
|0.9045
|1846
|2002.05.03 00:00
|t/p
|917
|1.00
|0.9045
|0.9075
|0.9045
|200.00
|147310.00
|1847
|2002.05.03 00:00
|sell
|918
|1.00
|0.9029
|0.9039
|0.9009
|1848
|2002.05.06 00:00
|s/l
|918
|1.00
|0.9039
|0.9039
|0.9009
|-100.00
|147210.00
|1849
|2002.05.06 00:00
|sell
|919
|1.00
|0.9164
|0.9174
|0.9144
|1850
|2002.05.07 00:00
|t/p
|919
|1.00
|0.9144
|0.9174
|0.9144
|200.00
|147410.00
|1851
|2002.05.07 00:00
|sell
|920
|1.00
|0.9181
|0.9191
|0.9161
|1852
|2002.05.08 00:00
|t/p
|920
|1.00
|0.9161
|0.9191
|0.9161
|200.00
|147610.00
|1853
|2002.05.08 00:00
|sell
|921
|1.00
|0.9144
|0.9154
|0.9124
|1854
|2002.05.09 00:00
|t/p
|921
|1.00
|0.9124
|0.9154
|0.9124
|200.00
|147810.00
|1855
|2002.05.09 00:00
|sell
|922
|1.00
|0.9049
|0.9059
|0.9029
|1856
|2002.05.10 00:00
|s/l
|922
|1.00
|0.9059
|0.9059
|0.9029
|-100.00
|147710.00
|1857
|2002.05.10 00:00
|sell
|923
|1.00
|0.9096
|0.9106
|0.9076
|1858
|2002.05.13 00:00
|s/l
|923
|1.00
|0.9106
|0.9106
|0.9076
|-100.00
|147610.00
|1859
|2002.05.13 00:00
|sell
|924
|1.00
|0.9134
|0.9144
|0.9114
|1860
|2002.05.14 00:00
|t/p
|924
|1.00
|0.9114
|0.9144
|0.9114
|200.00
|147810.00
|1861
|2002.05.14 00:00
|sell
|925
|1.00
|0.9124
|0.9134
|0.9104
|1862
|2002.05.15 00:00
|t/p
|925
|1.00
|0.9104
|0.9134
|0.9104
|200.00
|148010.00
|1863
|2002.05.15 00:00
|sell
|926
|1.00
|0.9029
|0.9039
|0.9009
|1864
|2002.05.16 00:00
|t/p
|926
|1.00
|0.9009
|0.9039
|0.9009
|200.00
|148210.00
|1865
|2002.05.16 00:00
|sell
|927
|1.00
|0.9122
|0.9132
|0.9102
|1866
|2002.05.17 00:00
|t/p
|927
|1.00
|0.9102
|0.9132
|0.9102
|200.00
|148410.00
|1867
|2002.05.17 00:00
|sell
|928
|1.00
|0.9118
|0.9128
|0.9098
|1868
|2002.05.20 00:00
|s/l
|928
|1.00
|0.9128
|0.9128
|0.9098
|-100.00
|148310.00
|1869
|2002.05.20 00:00
|sell
|929
|1.00
|0.9205
|0.9215
|0.9185
|1870
|2002.05.21 00:00
|t/p
|929
|1.00
|0.9185
|0.9215
|0.9185
|200.00
|148510.00
|1871
|2002.05.21 00:00
|sell
|930
|1.00
|0.9208
|0.9218
|0.9188
|1872
|2002.05.22 00:00
|t/p
|930
|1.00
|0.9188
|0.9218
|0.9188
|200.00
|148710.00
|1873
|2002.05.22 00:00
|sell
|931
|1.00
|0.9194
|0.9204
|0.9174
|1874
|2002.05.23 00:00
|s/l
|931
|1.00
|0.9204
|0.9204
|0.9174
|-100.00
|148610.00
|1875
|2002.05.23 00:00
|sell
|932
|1.00
|0.9259
|0.9269
|0.9239
|1876
|2002.05.24 00:00
|t/p
|932
|1.00
|0.9239
|0.9269
|0.9239
|200.00
|148810.00
|1877
|2002.05.24 00:00
|sell
|933
|1.00
|0.9213
|0.9223
|0.9193
|1878
|2002.05.27 00:00
|t/p
|933
|1.00
|0.9193
|0.9223
|0.9193
|200.00
|149010.00
|1879
|2002.05.27 00:00
|sell
|934
|1.00
|0.9206
|0.9216
|0.9186
|1880
|2002.05.28 00:00
|t/p
|934
|1.00
|0.9186
|0.9216
|0.9186
|200.00
|149210.00
|1881
|2002.05.28 00:00
|sell
|935
|1.00
|0.9211
|0.9221
|0.9191
|1882
|2002.05.29 00:00
|s/l
|935
|1.00
|0.9221
|0.9221
|0.9191
|-100.00
|149110.00
|1883
|2002.05.29 00:00
|sell
|936
|1.00
|0.9285
|0.9295
|0.9265
|1884
|2002.05.30 00:00
|s/l
|936
|1.00
|0.9295
|0.9295
|0.9265
|-100.00
|149010.00
|1885
|2002.05.30 00:00
|sell
|937
|1.00
|0.9355
|0.9365
|0.9335
|1886
|2002.05.31 00:00
|s/l
|937
|1.00
|0.9365
|0.9365
|0.9335
|-100.00
|148910.00
|1887
|2002.05.31 00:00
|sell
|938
|1.00
|0.9366
|0.9376
|0.9346
|1888
|2002.06.03 00:00
|t/p
|938
|1.00
|0.9346
|0.9376
|0.9346
|200.00
|149110.00
|1889
|2002.06.03 00:00
|sell
|939
|1.00
|0.9326
|0.9336
|0.9306
|1890
|2002.06.04 00:00
|t/p
|939
|1.00
|0.9306
|0.9336
|0.9306
|200.00
|149310.00
|1891
|2002.06.04 00:00
|sell
|940
|1.00
|0.9408
|0.9418
|0.9388
|1892
|2002.06.05 00:00
|t/p
|940
|1.00
|0.9388
|0.9418
|0.9388
|200.00
|149510.00
|1893
|2002.06.05 00:00
|sell
|941
|1.00
|0.9393
|0.9403
|0.9373
|1894
|2002.06.06 00:00
|t/p
|941
|1.00
|0.9373
|0.9403
|0.9373
|200.00
|149710.00
|1895
|2002.06.06 00:00
|sell
|942
|1.00
|0.9392
|0.9402
|0.9372
|1896
|2002.06.07 00:00
|t/p
|942
|1.00
|0.9372
|0.9402
|0.9372
|200.00
|149910.00
|1897
|2002.06.07 00:00
|sell
|943
|1.00
|0.9473
|0.9483
|0.9453
|1898
|2002.06.10 00:00
|t/p
|943
|1.00
|0.9453
|0.9483
|0.9453
|200.00
|150110.00
|1899
|2002.06.10 00:00
|sell
|944
|1.00
|0.9431
|0.9441
|0.9411
|1900
|2002.06.11 00:00
|t/p
|944
|1.00
|0.9411
|0.9441
|0.9411
|200.00
|150310.00
|1901
|2002.06.11 00:00
|sell
|945
|1.00
|0.9442
|0.9452
|0.9422
|1902
|2002.06.12 00:00
|t/p
|945
|1.00
|0.9422
|0.9452
|0.9422
|200.00
|150510.00
|1903
|2002.06.12 00:00
|sell
|946
|1.00
|0.9481
|0.9491
|0.9461
|1904
|2002.06.13 00:00
|t/p
|946
|1.00
|0.9461
|0.9491
|0.9461
|200.00
|150710.00
|1905
|2002.06.13 00:00
|sell
|947
|1.00
|0.9432
|0.9442
|0.9412
|1906
|2002.06.14 00:00
|t/p
|947
|1.00
|0.9412
|0.9442
|0.9412
|200.00
|150910.00
|1907
|2002.06.14 00:00
|sell
|948
|1.00
|0.9431
|0.9441
|0.9411
|1908
|2002.06.17 00:00
|s/l
|948
|1.00
|0.9441
|0.9441
|0.9411
|-100.00
|150810.00
|1909
|2002.06.17 00:00
|sell
|949
|1.00
|0.9451
|0.9461
|0.9431
|1910
|2002.06.18 00:00
|t/p
|949
|1.00
|0.9431
|0.9461
|0.9431
|200.00
|151010.00
|1911
|2002.06.18 00:00
|sell
|950
|1.00
|0.9445
|0.9455
|0.9425
|1912
|2002.06.19 00:00
|s/l
|950
|1.00
|0.9455
|0.9455
|0.9425
|-100.00
|150910.00
|1913
|2002.06.19 00:00
|sell
|951
|1.00
|0.9526
|0.9536
|0.9506
|1914
|2002.06.20 00:00
|s/l
|951
|1.00
|0.9536
|0.9536
|0.9506
|-100.00
|150810.00
|1915
|2002.06.20 00:00
|sell
|952
|1.00
|0.9578
|0.9588
|0.9558
|1916
|2002.06.21 00:00
|t/p
|952
|1.00
|0.9558
|0.9588
|0.9558
|200.00
|151010.00
|1917
|2002.06.21 00:00
|sell
|953
|1.00
|0.9646
|0.9656
|0.9626
|1918
|2002.06.24 00:00
|s/l
|953
|1.00
|0.9656
|0.9656
|0.9626
|-100.00
|150910.00
|1919
|2002.06.24 00:00
|sell
|954
|1.00
|0.9699
|0.9709
|0.9679
|1920
|2002.06.25 00:00
|s/l
|954
|1.00
|0.9709
|0.9709
|0.9679
|-100.00
|150810.00
|1921
|2002.06.25 00:00
|sell
|955
|1.00
|0.9705
|0.9715
|0.9685
|1922
|2002.06.26 00:00
|t/p
|955
|1.00
|0.9685
|0.9715
|0.9685
|200.00
|151010.00
|1923
|2002.06.26 00:00
|sell
|956
|1.00
|0.9788
|0.9798
|0.9768
|1924
|2002.06.27 00:00
|s/l
|956
|1.00
|0.9798
|0.9798
|0.9768
|-100.00
|150910.00
|1925
|2002.06.27 00:00
|sell
|957
|1.00
|0.9823
|0.9833
|0.9803
|1926
|2002.06.28 00:00
|s/l
|957
|1.00
|0.9833
|0.9833
|0.9803
|-100.00
|150810.00
|1927
|2002.06.28 00:00
|sell
|958
|1.00
|0.9882
|0.9892
|0.9862
|1928
|2002.07.01 00:00
|t/p
|958
|1.00
|0.9862
|0.9892
|0.9862
|200.00
|151010.00
|1929
|2002.07.01 00:00
|sell
|959
|1.00
|0.9912
|0.9922
|0.9892
|1930
|2002.07.02 00:00
|t/p
|959
|1.00
|0.9892
|0.9922
|0.9892
|200.00
|151210.00
|1931
|2002.07.02 00:00
|sell
|960
|1.00
|0.9912
|0.9922
|0.9892
|1932
|2002.07.03 00:00
|t/p
|960
|1.00
|0.9892
|0.9922
|0.9892
|200.00
|151410.00
|1933
|2002.07.03 00:00
|sell
|961
|1.00
|0.9865
|0.9875
|0.9845
|1934
|2002.07.04 00:00
|t/p
|961
|1.00
|0.9845
|0.9875
|0.9845
|200.00
|151610.00
|1935
|2002.07.04 00:00
|sell
|962
|1.00
|0.9802
|0.9812
|0.9782
|1936
|2002.07.05 00:00
|t/p
|962
|1.00
|0.9782
|0.9812
|0.9782
|200.00
|151810.00
|1937
|2002.07.05 00:00
|sell
|963
|1.00
|0.9787
|0.9797
|0.9767
|1938
|2002.07.08 00:00
|t/p
|963
|1.00
|0.9767
|0.9797
|0.9767
|200.00
|152010.00
|1939
|2002.07.08 00:00
|sell
|964
|1.00
|0.9745
|0.9755
|0.9725
|1940
|2002.07.09 00:00
|s/l
|964
|1.00
|0.9755
|0.9755
|0.9725
|-100.00
|151910.00
|1941
|2002.07.09 00:00
|sell
|965
|1.00
|0.9906
|0.9916
|0.9886
|1942
|2002.07.10 00:00
|t/p
|965
|1.00
|0.9886
|0.9916
|0.9886
|200.00
|152110.00
|1943
|2002.07.10 00:00
|sell
|966
|1.00
|0.9929
|0.9939
|0.9909
|1944
|2002.07.11 00:00
|t/p
|966
|1.00
|0.9909
|0.9939
|0.9909
|200.00
|152310.00
|1945
|2002.07.11 00:00
|sell
|967
|1.00
|0.9890
|0.9900
|0.9870
|1946
|2002.07.12 00:00
|t/p
|967
|1.00
|0.9870
|0.9900
|0.9870
|200.00
|152510.00
|1947
|2002.07.12 00:00
|sell
|968
|1.00
|0.9879
|0.9889
|0.9859
|1948
|2002.07.15 00:00
|t/p
|968
|1.00
|0.9859
|0.9889
|0.9859
|200.00
|152710.00
|1949
|2002.07.15 00:00
|sell
|969
|1.00
|0.9913
|0.9923
|0.9893
|1950
|2002.07.16 00:00
|s/l
|969
|1.00
|0.9923
|0.9923
|0.9893
|-100.00
|152610.00
|1951
|2002.07.16 00:00
|sell
|970
|1.00
|1.0035
|1.0045
|1.0015
|1952
|2002.07.17 00:00
|s/l
|970
|1.00
|1.0045
|1.0045
|1.0015
|-100.00
|152510.00
|1953
|2002.07.17 00:00
|sell
|971
|1.00
|1.0124
|1.0134
|1.0104
|1954
|2002.07.18 00:00
|t/p
|971
|1.00
|1.0104
|1.0134
|1.0104
|200.00
|152710.00
|1955
|2002.07.18 00:00
|sell
|972
|1.00
|1.0068
|1.0078
|1.0048
|1956
|2002.07.19 00:00
|t/p
|972
|1.00
|1.0048
|1.0078
|1.0048
|200.00
|152910.00
|1957
|2002.07.19 00:00
|sell
|973
|1.00
|1.0121
|1.0131
|1.0101
|1958
|2002.07.22 00:00
|t/p
|973
|1.00
|1.0101
|1.0131
|1.0101
|200.00
|153110.00
|1959
|2002.07.22 00:00
|sell
|974
|1.00
|1.0114
|1.0124
|1.0094
|1960
|2002.07.23 00:00
|t/p
|974
|1.00
|1.0094
|1.0124
|1.0094
|200.00
|153310.00
|1961
|2002.07.23 00:00
|sell
|975
|1.00
|1.0078
|1.0088
|1.0058
|1962
|2002.07.24 00:00
|t/p
|975
|1.00
|1.0058
|1.0088
|1.0058
|200.00
|153510.00
|1963
|2002.07.24 00:00
|sell
|976
|1.00
|0.9893
|0.9903
|0.9873
|1964
|2002.07.25 00:00
|s/l
|976
|1.00
|0.9903
|0.9903
|0.9873
|-100.00
|153410.00
|1965
|2002.07.25 00:00
|sell
|977
|1.00
|0.9953
|0.9963
|0.9933
|1966
|2002.07.26 00:00
|s/l
|977
|1.00
|0.9963
|0.9963
|0.9933
|-100.00
|153310.00
|1967
|2002.07.26 00:00
|sell
|978
|1.00
|1.0037
|1.0047
|1.0017
|1968
|2002.07.29 00:00
|t/p
|978
|1.00
|1.0017
|1.0047
|1.0017
|200.00
|153510.00
|1969
|2002.07.29 00:00
|sell
|979
|1.00
|0.9872
|0.9882
|0.9852
|1970
|2002.07.30 00:00
|t/p
|979
|1.00
|0.9852
|0.9882
|0.9852
|200.00
|153710.00
|1971
|2002.07.30 00:00
|sell
|980
|1.00
|0.9814
|0.9824
|0.9794
|1972
|2002.07.31 00:00
|t/p
|980
|1.00
|0.9794
|0.9824
|0.9794
|200.00
|153910.00
|1973
|2002.07.31 00:00
|sell
|981
|1.00
|0.9831
|0.9841
|0.9811
|1974
|2002.08.01 00:00
|t/p
|981
|1.00
|0.9811
|0.9841
|0.9811
|200.00
|154110.00
|1975
|2002.08.01 00:00
|sell
|982
|1.00
|0.9773
|0.9783
|0.9753
|1976
|2002.08.02 00:00
|t/p
|982
|1.00
|0.9753
|0.9783
|0.9753
|200.00
|154310.00
|1977
|2002.08.02 00:00
|sell
|983
|1.00
|0.9846
|0.9856
|0.9826
|1978
|2002.08.05 00:00
|s/l
|983
|1.00
|0.9856
|0.9856
|0.9826
|-100.00
|154210.00
|1979
|2002.08.05 00:00
|sell
|984
|1.00
|0.9866
|0.9876
|0.9846
|1980
|2002.08.06 00:00
|t/p
|984
|1.00
|0.9846
|0.9876
|0.9846
|200.00
|154410.00
|1981
|2002.08.06 00:00
|sell
|985
|1.00
|0.9805
|0.9815
|0.9785
|1982
|2002.08.07 00:00
|t/p
|985
|1.00
|0.9785
|0.9815
|0.9785
|200.00
|154610.00
|1983
|2002.08.07 00:00
|sell
|986
|1.00
|0.9664
|0.9674
|0.9644
|1984
|2002.08.08 00:00
|t/p
|986
|1.00
|0.9644
|0.9674
|0.9644
|200.00
|154810.00
|1985
|2002.08.08 00:00
|sell
|987
|1.00
|0.9748
|0.9758
|0.9728
|1986
|2002.08.09 00:00
|t/p
|987
|1.00
|0.9728
|0.9758
|0.9728
|200.00
|155010.00
|1987
|2002.08.09 00:00
|sell
|988
|1.00
|0.9667
|0.9677
|0.9647
|1988
|2002.08.12 00:00
|s/l
|988
|1.00
|0.9677
|0.9677
|0.9647
|-100.00
|154910.00
|1989
|2002.08.12 00:00
|sell
|989
|1.00
|0.9698
|0.9708
|0.9678
|1990
|2002.08.13 00:00
|s/l
|989
|1.00
|0.9708
|0.9708
|0.9678
|-100.00
|154810.00
|1991
|2002.08.13 00:00
|sell
|990
|1.00
|0.9788
|0.9798
|0.9768
|1992
|2002.08.14 00:00
|t/p
|990
|1.00
|0.9768
|0.9798
|0.9768
|200.00
|155010.00
|1993
|2002.08.14 00:00
|sell
|991
|1.00
|0.9847
|0.9857
|0.9827
|1994
|2002.08.15 00:00
|t/p
|991
|1.00
|0.9827
|0.9857
|0.9827
|200.00
|155210.00
|1995
|2002.08.15 00:00
|sell
|992
|1.00
|0.9772
|0.9782
|0.9752
|1996
|2002.08.16 00:00
|t/p
|992
|1.00
|0.9752
|0.9782
|0.9752
|200.00
|155410.00
|1997
|2002.08.16 00:00
|sell
|993
|1.00
|0.9824
|0.9834
|0.9804
|1998
|2002.08.19 00:00
|t/p
|993
|1.00
|0.9804
|0.9834
|0.9804
|200.00
|155610.00
|1999
|2002.08.19 00:00
|sell
|994
|1.00
|0.9843
|0.9853
|0.9823
|2000
|2002.08.20 00:00
|t/p
|994
|1.00
|0.9823
|0.9853
|0.9823
|200.00
|155810.00
|2001
|2002.08.20 00:00
|sell
|995
|1.00
|0.9773
|0.9783
|0.9753
|2002
|2002.08.21 00:00
|t/p
|995
|1.00
|0.9753
|0.9783
|0.9753
|200.00
|156010.00
|2003
|2002.08.21 00:00
|sell
|996
|1.00
|0.9778
|0.9788
|0.9758
|2004
|2002.08.22 00:00
|t/p
|996
|1.00
|0.9758
|0.9788
|0.9758
|200.00
|156210.00
|2005
|2002.08.22 00:00
|sell
|997
|1.00
|0.9800
|0.9810
|0.9780
|2006
|2002.08.23 00:00
|t/p
|997
|1.00
|0.9780
|0.9810
|0.9780
|200.00
|156410.00
|2007
|2002.08.23 00:00
|sell
|998
|1.00
|0.9691
|0.9701
|0.9671
|2008
|2002.08.26 00:00
|t/p
|998
|1.00
|0.9671
|0.9701
|0.9671
|200.00
|156610.00
|2009
|2002.08.26 00:00
|sell
|999
|1.00
|0.9733
|0.9743
|0.9713
|2010
|2002.08.27 00:00
|t/p
|999
|1.00
|0.9713
|0.9743
|0.9713
|200.00
|156810.00
|2011
|2002.08.27 00:00
|sell
|1000
|1.00
|0.9715
|0.9725
|0.9695
|2012
|2002.08.28 00:00
|s/l
|1000
|1.00
|0.9725
|0.9725
|0.9695
|-100.00
|156710.00
|2013
|2002.08.28 00:00
|sell
|1001
|1.00
|0.9829
|0.9839
|0.9809
|2014
|2002.08.29 00:00
|t/p
|1001
|1.00
|0.9809
|0.9839
|0.9809
|200.00
|156910.00
|2015
|2002.08.29 00:00
|sell
|1002
|1.00
|0.9788
|0.9798
|0.9768
|2016
|2002.08.30 00:00
|s/l
|1002
|1.00
|0.9798
|0.9798
|0.9768
|-100.00
|156810.00
|2017
|2002.08.30 00:00
|sell
|1003
|1.00
|0.9838
|0.9848
|0.9818
|2018
|2002.09.02 00:00
|t/p
|1003
|1.00
|0.9818
|0.9848
|0.9818
|200.00
|157010.00
|2019
|2002.09.02 00:00
|sell
|1004
|1.00
|0.9823
|0.9833
|0.9803
|2020
|2002.09.03 00:00
|t/p
|1004
|1.00
|0.9803
|0.9833
|0.9803
|200.00
|157210.00
|2021
|2002.09.03 00:00
|sell
|1005
|1.00
|0.9841
|0.9851
|0.9821
|2022
|2002.09.04 00:00
|s/l
|1005
|1.00
|0.9851
|0.9851
|0.9821
|-100.00
|157110.00
|2023
|2002.09.04 00:00
|sell
|1006
|1.00
|0.9967
|0.9977
|0.9947
|2024
|2002.09.05 00:00
|t/p
|1006
|1.00
|0.9947
|0.9977
|0.9947
|200.00
|157310.00
|2025
|2002.09.05 00:00
|sell
|1007
|1.00
|0.9920
|0.9930
|0.9900
|2026
|2002.09.06 00:00
|t/p
|1007
|1.00
|0.9900
|0.9930
|0.9900
|200.00
|157510.00
|2027
|2002.09.06 00:00
|sell
|1008
|1.00
|0.9914
|0.9924
|0.9894
|2028
|2002.09.09 00:00
|t/p
|1008
|1.00
|0.9894
|0.9924
|0.9894
|200.00
|157710.00
|2029
|2002.09.09 00:00
|sell
|1009
|1.00
|0.9816
|0.9826
|0.9796
|2030
|2002.09.10 00:00
|t/p
|1009
|1.00
|0.9796
|0.9826
|0.9796
|200.00
|157910.00
|2031
|2002.09.10 00:00
|sell
|1010
|1.00
|0.9798
|0.9808
|0.9778
|2032
|2002.09.11 00:00
|t/p
|1010
|1.00
|0.9778
|0.9808
|0.9778
|200.00
|158110.00
|2033
|2002.09.11 00:00
|sell
|1011
|1.00
|0.9750
|0.9760
|0.9730
|2034
|2002.09.12 00:00
|t/p
|1011
|1.00
|0.9730
|0.9760
|0.9730
|200.00
|158310.00
|2035
|2002.09.12 00:00
|sell
|1012
|1.00
|0.9760
|0.9770
|0.9740
|2036
|2002.09.13 00:00
|t/p
|1012
|1.00
|0.9740
|0.9770
|0.9740
|200.00
|158510.00
|2037
|2002.09.13 00:00
|sell
|1013
|1.00
|0.9812
|0.9822
|0.9792
|2038
|2002.09.16 00:00
|t/p
|1013
|1.00
|0.9792
|0.9822
|0.9792
|200.00
|158710.00
|2039
|2002.09.16 00:00
|sell
|1014
|1.00
|0.9708
|0.9718
|0.9688
|2040
|2002.09.17 00:00
|t/p
|1014
|1.00
|0.9688
|0.9718
|0.9688
|200.00
|158910.00
|2041
|2002.09.17 00:00
|sell
|1015
|1.00
|0.9688
|0.9698
|0.9668
|2042
|2002.09.18 00:00
|t/p
|1015
|1.00
|0.9668
|0.9698
|0.9668
|200.00
|159110.00
|2043
|2002.09.18 00:00
|sell
|1016
|1.00
|0.9737
|0.9747
|0.9717
|2044
|2002.09.19 00:00
|t/p
|1016
|1.00
|0.9717
|0.9747
|0.9717
|200.00
|159310.00
|2045
|2002.09.19 00:00
|sell
|1017
|1.00
|0.9771
|0.9781
|0.9751
|2046
|2002.09.20 00:00
|s/l
|1017
|1.00
|0.9781
|0.9781
|0.9751
|-100.00
|159210.00
|2047
|2002.09.20 00:00
|sell
|1018
|1.00
|0.9873
|0.9883
|0.9853
|2048
|2002.09.23 00:00
|t/p
|1018
|1.00
|0.9853
|0.9883
|0.9853
|200.00
|159410.00
|2049
|2002.09.23 00:00
|sell
|1019
|1.00
|0.9807
|0.9817
|0.9787
|2050
|2002.09.24 00:00
|t/p
|1019
|1.00
|0.9787
|0.9817
|0.9787
|200.00
|159610.00
|2051
|2002.09.24 00:00
|sell
|1020
|1.00
|0.9779
|0.9789
|0.9759
|2052
|2002.09.25 00:00
|t/p
|1020
|1.00
|0.9759
|0.9789
|0.9759
|200.00
|159810.00
|2053
|2002.09.25 00:00
|sell
|1021
|1.00
|0.9825
|0.9835
|0.9805
|2054
|2002.09.26 00:00
|t/p
|1021
|1.00
|0.9805
|0.9835
|0.9805
|200.00
|160010.00
|2055
|2002.09.26 00:00
|sell
|1022
|1.00
|0.9765
|0.9775
|0.9745
|2056
|2002.09.27 00:00
|t/p
|1022
|1.00
|0.9745
|0.9775
|0.9745
|200.00
|160210.00
|2057
|2002.09.27 00:00
|sell
|1023
|1.00
|0.9770
|0.9780
|0.9750
|2058
|2002.09.30 00:00
|t/p
|1023
|1.00
|0.9750
|0.9780
|0.9750
|200.00
|160410.00
|2059
|2002.09.30 00:00
|sell
|1024
|1.00
|0.9813
|0.9823
|0.9793
|2060
|2002.10.01 00:00
|s/l
|1024
|1.00
|0.9823
|0.9823
|0.9793
|-100.00
|160310.00
|2061
|2002.10.01 00:00
|sell
|1025
|1.00
|0.9866
|0.9876
|0.9846
|2062
|2002.10.02 00:00
|t/p
|1025
|1.00
|0.9846
|0.9876
|0.9846
|200.00
|160510.00
|2063
|2002.10.02 00:00
|sell
|1026
|1.00
|0.9823
|0.9833
|0.9803
|2064
|2002.10.03 00:00
|s/l
|1026
|1.00
|0.9833
|0.9833
|0.9803
|-100.00
|160410.00
|2065
|2002.10.03 00:00
|sell
|1027
|1.00
|0.9864
|0.9874
|0.9844
|2066
|2002.10.04 00:00
|s/l
|1027
|1.00
|0.9874
|0.9874
|0.9844
|-100.00
|160310.00
|2067
|2002.10.04 00:00
|sell
|1028
|1.00
|0.9874
|0.9884
|0.9854
|2068
|2002.10.07 00:00
|t/p
|1028
|1.00
|0.9854
|0.9884
|0.9854
|200.00
|160510.00
|2069
|2002.10.07 00:00
|sell
|1029
|1.00
|0.9789
|0.9799
|0.9769
|2070
|2002.10.08 00:00
|s/l
|1029
|1.00
|0.9799
|0.9799
|0.9769
|-100.00
|160410.00
|2071
|2002.10.08 00:00
|sell
|1030
|1.00
|0.9827
|0.9837
|0.9807
|2072
|2002.10.09 00:00
|t/p
|1030
|1.00
|0.9807
|0.9837
|0.9807
|200.00
|160610.00
|2073
|2002.10.09 00:00
|sell
|1031
|1.00
|0.9792
|0.9802
|0.9772
|2074
|2002.10.10 00:00
|s/l
|1031
|1.00
|0.9802
|0.9802
|0.9772
|-100.00
|160510.00
|2075
|2002.10.10 00:00
|sell
|1032
|1.00
|0.9903
|0.9913
|0.9883
|2076
|2002.10.11 00:00
|t/p
|1032
|1.00
|0.9883
|0.9913
|0.9883
|200.00
|160710.00
|2077
|2002.10.11 00:00
|sell
|1033
|1.00
|0.9865
|0.9875
|0.9845
|2078
|2002.10.14 00:00
|t/p
|1033
|1.00
|0.9845
|0.9875
|0.9845
|200.00
|160910.00
|2079
|2002.10.14 00:00
|sell
|1034
|1.00
|0.9873
|0.9883
|0.9853
|2080
|2002.10.15 00:00
|s/l
|1034
|1.00
|0.9883
|0.9883
|0.9853
|-100.00
|160810.00
|2081
|2002.10.15 00:00
|sell
|1035
|1.00
|0.9874
|0.9884
|0.9854
|2082
|2002.10.16 00:00
|t/p
|1035
|1.00
|0.9854
|0.9884
|0.9854
|200.00
|161010.00
|2083
|2002.10.16 00:00
|sell
|1036
|1.00
|0.9817
|0.9827
|0.9797
|2084
|2002.10.17 00:00
|s/l
|1036
|1.00
|0.9827
|0.9827
|0.9797
|-100.00
|160910.00
|2085
|2002.10.17 00:00
|sell
|1037
|1.00
|0.9808
|0.9818
|0.9788
|2086
|2002.10.18 00:00
|t/p
|1037
|1.00
|0.9788
|0.9818
|0.9788
|200.00
|161110.00
|2087
|2002.10.18 00:00
|sell
|1038
|1.00
|0.9708
|0.9718
|0.9688
|2088
|2002.10.21 00:00
|s/l
|1038
|1.00
|0.9718
|0.9718
|0.9688
|-100.00
|161010.00
|2089
|2002.10.21 00:00
|sell
|1039
|1.00
|0.9721
|0.9731
|0.9701
|2090
|2002.10.22 00:00
|t/p
|1039
|1.00
|0.9701
|0.9731
|0.9701
|200.00
|161210.00
|2091
|2002.10.22 00:00
|sell
|1040
|1.00
|0.9734
|0.9744
|0.9714
|2092
|2002.10.23 00:00
|s/l
|1040
|1.00
|0.9744
|0.9744
|0.9714
|-100.00
|161110.00
|2093
|2002.10.23 00:00
|sell
|1041
|1.00
|0.9776
|0.9786
|0.9756
|2094
|2002.10.24 00:00
|t/p
|1041
|1.00
|0.9756
|0.9786
|0.9756
|200.00
|161310.00
|2095
|2002.10.24 00:00
|sell
|1042
|1.00
|0.9754
|0.9764
|0.9734
|2096
|2002.10.25 00:00
|t/p
|1042
|1.00
|0.9734
|0.9764
|0.9734
|200.00
|161510.00
|2097
|2002.10.25 00:00
|sell
|1043
|1.00
|0.9776
|0.9786
|0.9756
|2098
|2002.10.28 00:00
|t/p
|1043
|1.00
|0.9756
|0.9786
|0.9756
|200.00
|161710.00
|2099
|2002.10.28 00:00
|sell
|1044
|1.00
|0.9764
|0.9774
|0.9744
|2100
|2002.10.29 00:00
|t/p
|1044
|1.00
|0.9744
|0.9774
|0.9744
|200.00
|161910.00
|2101
|2002.10.29 00:00
|sell
|1045
|1.00
|0.9845
|0.9855
|0.9825
|2102
|2002.10.30 00:00
|t/p
|1045
|1.00
|0.9825
|0.9855
|0.9825
|200.00
|162110.00
|2103
|2002.10.30 00:00
|sell
|1046
|1.00
|0.9829
|0.9839
|0.9809
|2104
|2002.10.31 00:00
|s/l
|1046
|1.00
|0.9839
|0.9839
|0.9809
|-100.00
|162010.00
|2105
|2002.10.31 00:00
|sell
|1047
|1.00
|0.9846
|0.9856
|0.9826
|2106
|2002.11.01 00:00
|s/l
|1047
|1.00
|0.9856
|0.9856
|0.9826
|-100.00
|161910.00
|2107
|2002.11.01 00:00
|sell
|1048
|1.00
|0.9905
|0.9915
|0.9885
|2108
|2002.11.04 00:00
|s/l
|1048
|1.00
|0.9915
|0.9915
|0.9885
|-100.00
|161810.00
|2109
|2002.11.04 00:00
|sell
|1049
|1.00
|0.9964
|0.9974
|0.9944
|2110
|2002.11.05 00:00
|t/p
|1049
|1.00
|0.9944
|0.9974
|0.9944
|200.00
|162010.00
|2111
|2002.11.05 00:00
|sell
|1050
|1.00
|0.9987
|0.9997
|0.9967
|2112
|2002.11.06 00:00
|s/l
|1050
|1.00
|0.9997
|0.9997
|0.9967
|-100.00
|161910.00
|2113
|2002.11.06 00:00
|sell
|1051
|1.00
|0.9989
|0.9999
|0.9969
|2114
|2002.11.07 00:00
|t/p
|1051
|1.00
|0.9969
|0.9999
|0.9969
|200.00
|162110.00
|2115
|2002.11.07 00:00
|sell
|1052
|1.00
|1.0048
|1.0058
|1.0028
|2116
|2002.11.08 00:00
|t/p
|1052
|1.00
|1.0028
|1.0058
|1.0028
|200.00
|162310.00
|2117
|2002.11.08 00:00
|sell
|1053
|1.00
|1.0090
|1.0100
|1.0070
|2118
|2002.11.11 00:00
|s/l
|1053
|1.00
|1.0100
|1.0100
|1.0070
|-100.00
|162210.00
|2119
|2002.11.11 00:00
|sell
|1054
|1.00
|1.0128
|1.0138
|1.0108
|2120
|2002.11.12 00:00
|t/p
|1054
|1.00
|1.0108
|1.0138
|1.0108
|200.00
|162410.00
|2121
|2002.11.12 00:00
|sell
|1055
|1.00
|1.0102
|1.0112
|1.0082
|2122
|2002.11.13 00:00
|t/p
|1055
|1.00
|1.0082
|1.0112
|1.0082
|200.00
|162610.00
|2123
|2002.11.13 00:00
|sell
|1056
|1.00
|1.0124
|1.0134
|1.0104
|2124
|2002.11.14 00:00
|t/p
|1056
|1.00
|1.0104
|1.0134
|1.0104
|200.00
|162810.00
|2125
|2002.11.14 00:00
|sell
|1057
|1.00
|1.0084
|1.0094
|1.0064
|2126
|2002.11.15 00:00
|t/p
|1057
|1.00
|1.0064
|1.0094
|1.0064
|200.00
|163010.00
|2127
|2002.11.15 00:00
|sell
|1058
|1.00
|1.0041
|1.0051
|1.0021
|2128
|2002.11.18 00:00
|t/p
|1058
|1.00
|1.0021
|1.0051
|1.0021
|200.00
|163210.00
|2129
|2002.11.18 00:00
|sell
|1059
|1.00
|1.0100
|1.0110
|1.0080
|2130
|2002.11.19 00:00
|t/p
|1059
|1.00
|1.0080
|1.0110
|1.0080
|200.00
|163410.00
|2131
|2002.11.19 00:00
|sell
|1060
|1.00
|1.0093
|1.0103
|1.0073
|2132
|2002.11.20 00:00
|t/p
|1060
|1.00
|1.0073
|1.0103
|1.0073
|200.00
|163610.00
|2133
|2002.11.20 00:00
|sell
|1061
|1.00
|1.0033
|1.0043
|1.0013
|2134
|2002.11.21 00:00
|t/p
|1061
|1.00
|1.0013
|1.0043
|1.0013
|200.00
|163810.00
|2135
|2002.11.21 00:00
|sell
|1062
|1.00
|1.0014
|1.0024
|0.9994
|2136
|2002.11.22 00:00
|t/p
|1062
|1.00
|0.9994
|1.0024
|0.9994
|200.00
|164010.00
|2137
|2002.11.22 00:00
|sell
|1063
|1.00
|1.0025
|1.0035
|1.0005
|2138
|2002.11.25 00:00
|t/p
|1063
|1.00
|1.0005
|1.0035
|1.0005
|200.00
|164210.00
|2139
|2002.11.25 00:00
|sell
|1064
|1.00
|0.9969
|0.9979
|0.9949
|2140
|2002.11.26 00:00
|t/p
|1064
|1.00
|0.9949
|0.9979
|0.9949
|200.00
|164410.00
|2141
|2002.11.26 00:00
|sell
|1065
|1.00
|0.9916
|0.9926
|0.9896
|2142
|2002.11.27 00:00
|t/p
|1065
|1.00
|0.9896
|0.9926
|0.9896
|200.00
|164610.00
|2143
|2002.11.27 00:00
|sell
|1066
|1.00
|0.9937
|0.9947
|0.9917
|2144
|2002.11.28 00:00
|t/p
|1066
|1.00
|0.9917
|0.9947
|0.9917
|200.00
|164810.00
|2145
|2002.11.28 00:00
|sell
|1067
|1.00
|0.9906
|0.9916
|0.9886
|2146
|2002.11.29 00:00
|s/l
|1067
|1.00
|0.9916
|0.9916
|0.9886
|-100.00
|164710.00
|2147
|2002.11.29 00:00
|sell
|1068
|1.00
|0.9936
|0.9946
|0.9916
|2148
|2002.12.02 00:00
|s/l
|1068
|1.00
|0.9946
|0.9946
|0.9916
|-100.00
|164610.00
|2149
|2002.12.02 00:00
|sell
|1069
|1.00
|0.9944
|0.9954
|0.9924
|2150
|2002.12.03 00:00
|t/p
|1069
|1.00
|0.9924
|0.9954
|0.9924
|200.00
|164810.00
|2151
|2002.12.03 00:00
|sell
|1070
|1.00
|0.9969
|0.9979
|0.9949
|2152
|2002.12.04 00:00
|s/l
|1070
|1.00
|0.9979
|0.9979
|0.9949
|-100.00
|164710.00
|2153
|2002.12.04 00:00
|sell
|1071
|1.00
|0.9967
|0.9977
|0.9947
|2154
|2002.12.05 00:00
|s/l
|1071
|1.00
|0.9977
|0.9977
|0.9947
|-100.00
|164610.00
|2155
|2002.12.05 00:00
|sell
|1072
|1.00
|1.0017
|1.0027
|0.9997
|2156
|2002.12.06 00:00
|t/p
|1072
|1.00
|0.9997
|1.0027
|0.9997
|200.00
|164810.00
|2157
|2002.12.06 00:00
|sell
|1073
|1.00
|1.0004
|1.0014
|0.9984
|2158
|2002.12.09 00:00
|s/l
|1073
|1.00
|1.0014
|1.0014
|0.9984
|-100.00
|164710.00
|2159
|2002.12.09 00:00
|sell
|1074
|1.00
|1.0100
|1.0110
|1.0080
|2160
|2002.12.10 00:00
|t/p
|1074
|1.00
|1.0080
|1.0110
|1.0080
|200.00
|164910.00
|2161
|2002.12.10 00:00
|sell
|1075
|1.00
|1.0110
|1.0120
|1.0090
|2162
|2002.12.11 00:00
|t/p
|1075
|1.00
|1.0090
|1.0120
|1.0090
|200.00
|165110.00
|2163
|2002.12.11 00:00
|sell
|1076
|1.00
|1.0076
|1.0086
|1.0056
|2164
|2002.12.12 00:00
|s/l
|1076
|1.00
|1.0086
|1.0086
|1.0056
|-100.00
|165010.00
|2165
|2002.12.12 00:00
|sell
|1077
|1.00
|1.0084
|1.0094
|1.0064
|2166
|2002.12.13 00:00
|s/l
|1077
|1.00
|1.0094
|1.0094
|1.0064
|-100.00
|164910.00
|2167
|2002.12.13 00:00
|sell
|1078
|1.00
|1.0185
|1.0195
|1.0165
|2168
|2002.12.16 00:00
|s/l
|1078
|1.00
|1.0195
|1.0195
|1.0165
|-100.00
|164810.00
|2169
|2002.12.16 00:00
|sell
|1079
|1.00
|1.0234
|1.0244
|1.0214
|2170
|2002.12.17 00:00
|t/p
|1079
|1.00
|1.0214
|1.0244
|1.0214
|200.00
|165010.00
|2171
|2002.12.17 00:00
|sell
|1080
|1.00
|1.0223
|1.0233
|1.0203
|2172
|2002.12.18 00:00
|s/l
|1080
|1.00
|1.0233
|1.0233
|1.0203
|-100.00
|164910.00
|2173
|2002.12.18 00:00
|sell
|1081
|1.00
|1.0269
|1.0279
|1.0249
|2174
|2002.12.19 00:00
|t/p
|1081
|1.00
|1.0249
|1.0279
|1.0249
|200.00
|165110.00
|2175
|2002.12.19 00:00
|sell
|1082
|1.00
|1.0286
|1.0296
|1.0266
|2176
|2002.12.20 00:00
|t/p
|1082
|1.00
|1.0266
|1.0296
|1.0266
|200.00
|165310.00
|2177
|2002.12.20 00:00
|sell
|1083
|1.00
|1.0269
|1.0279
|1.0249
|2178
|2002.12.23 00:00
|t/p
|1083
|1.00
|1.0249
|1.0279
|1.0249
|200.00
|165510.00
|2179
|2002.12.23 00:00
|sell
|1084
|1.00
|1.0263
|1.0273
|1.0243
|2180
|2002.12.24 00:00
|t/p
|1084
|1.00
|1.0243
|1.0273
|1.0243
|200.00
|165710.00
|2181
|2002.12.24 00:00
|sell
|1085
|1.00
|1.0263
|1.0273
|1.0243
|2182
|2002.12.25 00:00
|s/l
|1085
|1.00
|1.0273
|1.0273
|1.0243
|-100.00
|165610.00
|2183
|2002.12.25 00:00
|sell
|1086
|1.00
|1.0304
|1.0314
|1.0284
|2184
|2002.12.26 00:00
|t/p
|1086
|1.00
|1.0284
|1.0314
|1.0284
|200.00
|165810.00
|2185
|2002.12.26 00:00
|sell
|1087
|1.00
|1.0322
|1.0332
|1.0302
|2186
|2002.12.27 00:00
|s/l
|1087
|1.00
|1.0332
|1.0332
|1.0302
|-100.00
|165710.00
|2187
|2002.12.27 00:00
|sell
|1088
|1.00
|1.0367
|1.0377
|1.0347
|2188
|2002.12.30 00:00
|s/l
|1088
|1.00
|1.0377
|1.0377
|1.0347
|-100.00
|165610.00
|2189
|2002.12.30 00:00
|sell
|1089
|1.00
|1.0419
|1.0429
|1.0399
|2190
|2002.12.31 00:00
|s/l
|1089
|1.00
|1.0429
|1.0429
|1.0399
|-100.00
|165510.00
|2191
|2002.12.31 00:00
|sell
|1090
|1.00
|1.0477
|1.0487
|1.0457
|2192
|2003.01.01 00:00
|s/l
|1090
|1.00
|1.0487
|1.0487
|1.0457
|-100.00
|165410.00
|2193
|2003.01.01 00:00
|sell
|1091
|1.00
|1.0499
|1.0509
|1.0479
|2194
|2003.01.02 00:00
|t/p
|1091
|1.00
|1.0479
|1.0509
|1.0479
|200.00
|165610.00
|2195
|2003.01.02 00:00
|sell
|1092
|1.00
|1.0478
|1.0488
|1.0458
|2196
|2003.01.03 00:00
|t/p
|1092
|1.00
|1.0458
|1.0488
|1.0458
|200.00
|165810.00
|2197
|2003.01.03 00:00
|sell
|1093
|1.00
|1.0364
|1.0374
|1.0344
|2198
|2003.01.06 00:00
|t/p
|1093
|1.00
|1.0344
|1.0374
|1.0344
|200.00
|166010.00
|2199
|2003.01.06 00:00
|sell
|1094
|1.00
|1.0419
|1.0429
|1.0399
|2200
|2003.01.07 00:00
|s/l
|1094
|1.00
|1.0429
|1.0429
|1.0399
|-100.00
|165910.00
|2201
|2003.01.07 00:00
|sell
|1095
|1.00
|1.0446
|1.0456
|1.0426
|2202
|2003.01.08 00:00
|t/p
|1095
|1.00
|1.0426
|1.0456
|1.0426
|200.00
|166110.00
|2203
|2003.01.08 00:00
|sell
|1096
|1.00
|1.0411
|1.0421
|1.0391
|2204
|2003.01.09 00:00
|t/p
|1096
|1.00
|1.0391
|1.0421
|1.0391
|200.00
|166310.00
|2205
|2003.01.09 00:00
|sell
|1097
|1.00
|1.0499
|1.0509
|1.0479
|2206
|2003.01.10 00:00
|t/p
|1097
|1.00
|1.0479
|1.0509
|1.0479
|200.00
|166510.00
|2207
|2003.01.10 00:00
|sell
|1098
|1.00
|1.0488
|1.0498
|1.0468
|2208
|2003.01.13 00:00
|s/l
|1098
|1.00
|1.0498
|1.0498
|1.0468
|-100.00
|166410.00
|2209
|2003.01.13 00:00
|sell
|1099
|1.00
|1.0578
|1.0588
|1.0558
|2210
|2003.01.14 00:00
|t/p
|1099
|1.00
|1.0558
|1.0588
|1.0558
|200.00
|166610.00
|2211
|2003.01.14 00:00
|sell
|1100
|1.00
|1.0541
|1.0551
|1.0521
|2212
|2003.01.15 00:00
|s/l
|1100
|1.00
|1.0551
|1.0551
|1.0521
|-100.00
|166510.00
|2213
|2003.01.15 00:00
|sell
|1101
|1.00
|1.0555
|1.0565
|1.0535
|2214
|2003.01.16 00:00
|t/p
|1101
|1.00
|1.0535
|1.0565
|1.0535
|200.00
|166710.00
|2215
|2003.01.16 00:00
|sell
|1102
|1.00
|1.0555
|1.0565
|1.0535
|2216
|2003.01.17 00:00
|s/l
|1102
|1.00
|1.0565
|1.0565
|1.0535
|-100.00
|166610.00
|2217
|2003.01.17 00:00
|sell
|1103
|1.00
|1.0614
|1.0624
|1.0594
|2218
|2003.01.20 00:00
|s/l
|1103
|1.00
|1.0624
|1.0624
|1.0594
|-100.00
|166510.00
|2219
|2003.01.20 00:00
|sell
|1104
|1.00
|1.0657
|1.0667
|1.0637
|2220
|2003.01.21 00:00
|t/p
|1104
|1.00
|1.0637
|1.0667
|1.0637
|200.00
|166710.00
|2221
|2003.01.21 00:00
|sell
|1105
|1.00
|1.0684
|1.0694
|1.0664
|2222
|2003.01.22 00:00
|t/p
|1105
|1.00
|1.0664
|1.0694
|1.0664
|200.00
|166910.00
|2223
|2003.01.22 00:00
|sell
|1106
|1.00
|1.0724
|1.0734
|1.0704
|2224
|2003.01.23 00:00
|t/p
|1106
|1.00
|1.0704
|1.0734
|1.0704
|200.00
|167110.00
|2225
|2003.01.23 00:00
|sell
|1107
|1.00
|1.0728
|1.0738
|1.0708
|2226
|2003.01.24 00:00
|t/p
|1107
|1.00
|1.0708
|1.0738
|1.0708
|200.00
|167310.00
|2227
|2003.01.24 00:00
|sell
|1108
|1.00
|1.0743
|1.0753
|1.0723
|2228
|2003.01.27 00:00
|s/l
|1108
|1.00
|1.0753
|1.0753
|1.0723
|-100.00
|167210.00
|2229
|2003.01.27 00:00
|sell
|1109
|1.00
|1.0838
|1.0848
|1.0818
|2230
|2003.01.28 00:00
|t/p
|1109
|1.00
|1.0818
|1.0848
|1.0818
|200.00
|167410.00
|2231
|2003.01.28 00:00
|sell
|1110
|1.00
|1.0846
|1.0856
|1.0826
|2232
|2003.01.29 00:00
|t/p
|1110
|1.00
|1.0826
|1.0856
|1.0826
|200.00
|167610.00
|2233
|2003.01.29 00:00
|sell
|1111
|1.00
|1.0825
|1.0835
|1.0805
|2234
|2003.01.30 00:00
|s/l
|1111
|1.00
|1.0835
|1.0835
|1.0805
|-100.00
|167510.00
|2235
|2003.01.30 00:00
|sell
|1112
|1.00
|1.0827
|1.0837
|1.0807
|2236
|2003.01.31 00:00
|t/p
|1112
|1.00
|1.0807
|1.0837
|1.0807
|200.00
|167710.00
|2237
|2003.01.31 00:00
|sell
|1113
|1.00
|1.0821
|1.0831
|1.0801
|2238
|2003.02.03 00:00
|t/p
|1113
|1.00
|1.0801
|1.0831
|1.0801
|200.00
|167910.00
|2239
|2003.02.03 00:00
|sell
|1114
|1.00
|1.0787
|1.0797
|1.0767
|2240
|2003.02.04 00:00
|t/p
|1114
|1.00
|1.0767
|1.0797
|1.0767
|200.00
|168110.00
|2241
|2003.02.04 00:00
|sell
|1115
|1.00
|1.0789
|1.0799
|1.0769
|2242
|2003.02.05 00:00
|t/p
|1115
|1.00
|1.0769
|1.0799
|1.0769
|200.00
|168310.00
|2243
|2003.02.05 00:00
|sell
|1116
|1.00
|1.0886
|1.0896
|1.0866
|2244
|2003.02.06 00:00
|t/p
|1116
|1.00
|1.0866
|1.0896
|1.0866
|200.00
|168510.00
|2245
|2003.02.06 00:00
|sell
|1117
|1.00
|1.0785
|1.0795
|1.0765
|2246
|2003.02.07 00:00
|s/l
|1117
|1.00
|1.0795
|1.0795
|1.0765
|-100.00
|168410.00
|2247
|2003.02.07 00:00
|sell
|1118
|1.00
|1.0833
|1.0843
|1.0813
|2248
|2003.02.10 00:00
|t/p
|1118
|1.00
|1.0813
|1.0843
|1.0813
|200.00
|168610.00
|2249
|2003.02.10 00:00
|sell
|1119
|1.00
|1.0819
|1.0829
|1.0799
|2250
|2003.02.11 00:00
|t/p
|1119
|1.00
|1.0799
|1.0829
|1.0799
|200.00
|168810.00
|2251
|2003.02.11 00:00
|sell
|1120
|1.00
|1.0716
|1.0726
|1.0696
|2252
|2003.02.12 00:00
|t/p
|1120
|1.00
|1.0696
|1.0726
|1.0696
|200.00
|169010.00
|2253
|2003.02.12 00:00
|sell
|1121
|1.00
|1.0737
|1.0747
|1.0717
|2254
|2003.02.13 00:00
|t/p
|1121
|1.00
|1.0717
|1.0747
|1.0717
|200.00
|169210.00
|2255
|2003.02.13 00:00
|sell
|1122
|1.00
|1.0711
|1.0721
|1.0691
|2256
|2003.02.14 00:00
|s/l
|1122
|1.00
|1.0721
|1.0721
|1.0691
|-100.00
|169110.00
|2257
|2003.02.14 00:00
|sell
|1123
|1.00
|1.0842
|1.0852
|1.0822
|2258
|2003.02.17 00:00
|t/p
|1123
|1.00
|1.0822
|1.0852
|1.0822
|200.00
|169310.00
|2259
|2003.02.17 00:00
|sell
|1124
|1.00
|1.0774
|1.0784
|1.0754
|2260
|2003.02.18 00:00
|t/p
|1124
|1.00
|1.0754
|1.0784
|1.0754
|200.00
|169510.00
|2261
|2003.02.18 00:00
|sell
|1125
|1.00
|1.0722
|1.0732
|1.0702
|2262
|2003.02.19 00:00
|t/p
|1125
|1.00
|1.0702
|1.0732
|1.0702
|200.00
|169710.00
|2263
|2003.02.19 00:00
|sell
|1126
|1.00
|1.0686
|1.0696
|1.0666
|2264
|2003.02.20 00:00
|t/p
|1126
|1.00
|1.0666
|1.0696
|1.0666
|200.00
|169910.00
|2265
|2003.02.20 00:00
|sell
|1127
|1.00
|1.0749
|1.0759
|1.0729
|2266
|2003.02.21 00:00
|s/l
|1127
|1.00
|1.0759
|1.0759
|1.0729
|-100.00
|169810.00
|2267
|2003.02.21 00:00
|sell
|1128
|1.00
|1.0821
|1.0831
|1.0801
|2268
|2003.02.24 00:00
|t/p
|1128
|1.00
|1.0801
|1.0831
|1.0801
|200.00
|170010.00
|2269
|2003.02.24 00:00
|sell
|1129
|1.00
|1.0722
|1.0732
|1.0702
|2270
|2003.02.25 00:00
|s/l
|1129
|1.00
|1.0732
|1.0732
|1.0702
|-100.00
|169910.00
|2271
|2003.02.25 00:00
|sell
|1130
|1.00
|1.0787
|1.0797
|1.0767
|2272
|2003.02.26 00:00
|t/p
|1130
|1.00
|1.0767
|1.0797
|1.0767
|200.00
|170110.00
|2273
|2003.02.26 00:00
|sell
|1131
|1.00
|1.0756
|1.0766
|1.0736
|2274
|2003.02.27 00:00
|t/p
|1131
|1.00
|1.0736
|1.0766
|1.0736
|200.00
|170310.00
|2275
|2003.02.27 00:00
|sell
|1132
|1.00
|1.0787
|1.0797
|1.0767
|2276
|2003.02.28 00:00
|t/p
|1132
|1.00
|1.0767
|1.0797
|1.0767
|200.00
|170510.00
|2277
|2003.02.28 00:00
|sell
|1133
|1.00
|1.0747
|1.0757
|1.0727
|2278
|2003.03.03 00:00
|s/l
|1133
|1.00
|1.0757
|1.0757
|1.0727
|-100.00
|170410.00
|2279
|2003.03.03 00:00
|sell
|1134
|1.00
|1.0778
|1.0788
|1.0758
|2280
|2003.03.04 00:00
|s/l
|1134
|1.00
|1.0788
|1.0788
|1.0758
|-100.00
|170310.00
|2281
|2003.03.04 00:00
|sell
|1135
|1.00
|1.0894
|1.0904
|1.0874
|2282
|2003.03.05 00:00
|s/l
|1135
|1.00
|1.0904
|1.0904
|1.0874
|-100.00
|170210.00
|2283
|2003.03.05 00:00
|sell
|1136
|1.00
|1.0959
|1.0969
|1.0939
|2284
|2003.03.06 00:00
|s/l
|1136
|1.00
|1.0969
|1.0969
|1.0939
|-100.00
|170110.00
|2285
|2003.03.06 00:00
|sell
|1137
|1.00
|1.0968
|1.0978
|1.0948
|2286
|2003.03.07 00:00
|t/p
|1137
|1.00
|1.0948
|1.0978
|1.0948
|200.00
|170310.00
|2287
|2003.03.07 00:00
|sell
|1138
|1.00
|1.0970
|1.0980
|1.0950
|2288
|2003.03.10 00:00
|s/l
|1138
|1.00
|1.0980
|1.0980
|1.0950
|-100.00
|170210.00
|2289
|2003.03.10 00:00
|sell
|1139
|1.00
|1.1006
|1.1016
|1.0986
|2290
|2003.03.11 00:00
|s/l
|1139
|1.00
|1.1016
|1.1016
|1.0986
|-100.00
|170110.00
|2291
|2003.03.11 00:00
|sell
|1140
|1.00
|1.1050
|1.1060
|1.1030
|2292
|2003.03.12 00:00
|t/p
|1140
|1.00
|1.1030
|1.1060
|1.1030
|200.00
|170310.00
|2293
|2003.03.12 00:00
|sell
|1141
|1.00
|1.1043
|1.1053
|1.1023
|2294
|2003.03.13 00:00
|t/p
|1141
|1.00
|1.1023
|1.1053
|1.1023
|200.00
|170510.00
|2295
|2003.03.13 00:00
|sell
|1142
|1.00
|1.0993
|1.1003
|1.0973
|2296
|2003.03.14 00:00
|t/p
|1142
|1.00
|1.0973
|1.1003
|1.0973
|200.00
|170710.00
|2297
|2003.03.14 00:00
|sell
|1143
|1.00
|1.0791
|1.0801
|1.0771
|2298
|2003.03.17 00:00
|t/p
|1143
|1.00
|1.0771
|1.0801
|1.0771
|200.00
|170910.00
|2299
|2003.03.17 00:00
|sell
|1144
|1.00
|1.0785
|1.0795
|1.0765
|2300
|2003.03.18 00:00
|t/p
|1144
|1.00
|1.0765
|1.0795
|1.0765
|200.00
|171110.00
|2301
|2003.03.18 00:00
|sell
|1145
|1.00
|1.0615
|1.0625
|1.0595
|2302
|2003.03.19 00:00
|t/p
|1145
|1.00
|1.0595
|1.0625
|1.0595
|200.00
|171310.00
|2303
|2003.03.19 00:00
|sell
|1146
|1.00
|1.0644
|1.0654
|1.0624
|2304
|2003.03.20 00:00
|t/p
|1146
|1.00
|1.0624
|1.0654
|1.0624
|200.00
|171510.00
|2305
|2003.03.20 00:00
|sell
|1147
|1.00
|1.0577
|1.0587
|1.0557
|2306
|2003.03.21 00:00
|t/p
|1147
|1.00
|1.0557
|1.0587
|1.0557
|200.00
|171710.00
|2307
|2003.03.21 00:00
|sell
|1148
|1.00
|1.0618
|1.0628
|1.0598
|2308
|2003.03.24 00:00
|t/p
|1148
|1.00
|1.0598
|1.0628
|1.0598
|200.00
|171910.00
|2309
|2003.03.24 00:00
|sell
|1149
|1.00
|1.0587
|1.0597
|1.0567
|2310
|2003.03.25 00:00
|t/p
|1149
|1.00
|1.0567
|1.0597
|1.0567
|200.00
|172110.00
|2311
|2003.03.25 00:00
|sell
|1150
|1.00
|1.0650
|1.0660
|1.0630
|2312
|2003.03.26 00:00
|s/l
|1150
|1.00
|1.0660
|1.0660
|1.0630
|-100.00
|172010.00
|2313
|2003.03.26 00:00
|sell
|1151
|1.00
|1.0658
|1.0668
|1.0638
|2314
|2003.03.27 00:00
|t/p
|1151
|1.00
|1.0638
|1.0668
|1.0638
|200.00
|172210.00
|2315
|2003.03.27 00:00
|sell
|1152
|1.00
|1.0699
|1.0709
|1.0679
|2316
|2003.03.28 00:00
|t/p
|1152
|1.00
|1.0679
|1.0709
|1.0679
|200.00
|172410.00
|2317
|2003.03.28 00:00
|sell
|1153
|1.00
|1.0692
|1.0702
|1.0672
|2318
|2003.03.31 00:00
|t/p
|1153
|1.00
|1.0672
|1.0702
|1.0672
|200.00
|172610.00
|2319
|2003.03.31 00:00
|sell
|1154
|1.00
|1.0797
|1.0807
|1.0777
|2320
|2003.04.01 00:00
|s/l
|1154
|1.00
|1.0807
|1.0807
|1.0777
|-100.00
|172510.00
|2321
|2003.04.01 00:00
|sell
|1155
|1.00
|1.0919
|1.0929
|1.0899
|2322
|2003.04.02 00:00
|t/p
|1155
|1.00
|1.0899
|1.0929
|1.0899
|200.00
|172710.00
|2323
|2003.04.02 00:00
|sell
|1156
|1.00
|1.0920
|1.0930
|1.0900
|2324
|2003.04.03 00:00
|t/p
|1156
|1.00
|1.0900
|1.0930
|1.0900
|200.00
|172910.00
|2325
|2003.04.03 00:00
|sell
|1157
|1.00
|1.0770
|1.0780
|1.0750
|2326
|2003.04.04 00:00
|t/p
|1157
|1.00
|1.0750
|1.0780
|1.0750
|200.00
|173110.00
|2327
|2003.04.04 00:00
|sell
|1158
|1.00
|1.0761
|1.0771
|1.0741
|2328
|2003.04.07 00:00
|t/p
|1158
|1.00
|1.0741
|1.0771
|1.0741
|200.00
|173310.00
|2329
|2003.04.07 00:00
|sell
|1159
|1.00
|1.0671
|1.0681
|1.0651
|2330
|2003.04.08 00:00
|t/p
|1159
|1.00
|1.0651
|1.0681
|1.0651
|200.00
|173510.00
|2331
|2003.04.08 00:00
|sell
|1160
|1.00
|1.0688
|1.0698
|1.0668
|2332
|2003.04.09 00:00
|t/p
|1160
|1.00
|1.0668
|1.0698
|1.0668
|200.00
|173710.00
|2333
|2003.04.09 00:00
|sell
|1161
|1.00
|1.0722
|1.0732
|1.0702
|2334
|2003.04.10 00:00
|t/p
|1161
|1.00
|1.0702
|1.0732
|1.0702
|200.00
|173910.00
|2335
|2003.04.10 00:00
|sell
|1162
|1.00
|1.0770
|1.0780
|1.0750
|2336
|2003.04.11 00:00
|s/l
|1162
|1.00
|1.0780
|1.0780
|1.0750
|-100.00
|173810.00
|2337
|2003.04.11 00:00
|sell
|1163
|1.00
|1.0787
|1.0797
|1.0767
|2338
|2003.04.14 00:00
|t/p
|1163
|1.00
|1.0767
|1.0797
|1.0767
|200.00
|174010.00
|2339
|2003.04.14 00:00
|sell
|1164
|1.00
|1.0743
|1.0753
|1.0723
|2340
|2003.04.15 00:00
|t/p
|1164
|1.00
|1.0723
|1.0753
|1.0723
|200.00
|174210.00
|2341
|2003.04.15 00:00
|sell
|1165
|1.00
|1.0770
|1.0780
|1.0750
|2342
|2003.04.16 00:00
|t/p
|1165
|1.00
|1.0750
|1.0780
|1.0750
|200.00
|174410.00
|2343
|2003.04.16 00:00
|sell
|1166
|1.00
|1.0804
|1.0814
|1.0784
|2344
|2003.04.17 00:00
|t/p
|1166
|1.00
|1.0784
|1.0814
|1.0784
|200.00
|174610.00
|2345
|2003.04.17 00:00
|sell
|1167
|1.00
|1.0911
|1.0921
|1.0891
|2346
|2003.04.18 00:00
|t/p
|1167
|1.00
|1.0891
|1.0921
|1.0891
|200.00
|174810.00
|2347
|2003.04.18 00:00
|sell
|1168
|1.00
|1.0884
|1.0894
|1.0864
|2348
|2003.04.21 00:00
|s/l
|1168
|1.00
|1.0894
|1.0894
|1.0864
|-100.00
|174710.00
|2349
|2003.04.21 00:00
|sell
|1169
|1.00
|1.0897
|1.0907
|1.0877
|2350
|2003.04.22 00:00
|t/p
|1169
|1.00
|1.0877
|1.0907
|1.0877
|200.00
|174910.00
|2351
|2003.04.22 00:00
|sell
|1170
|1.00
|1.0860
|1.0870
|1.0840
|2352
|2003.04.23 00:00
|s/l
|1170
|1.00
|1.0870
|1.0870
|1.0840
|-100.00
|174810.00
|2353
|2003.04.23 00:00
|sell
|1171
|1.00
|1.0972
|1.0982
|1.0952
|2354
|2003.04.24 00:00
|t/p
|1171
|1.00
|1.0952
|1.0982
|1.0952
|200.00
|175010.00
|2355
|2003.04.24 00:00
|sell
|1172
|1.00
|1.0949
|1.0959
|1.0929
|2356
|2003.04.25 00:00
|s/l
|1172
|1.00
|1.0959
|1.0959
|1.0929
|-100.00
|174910.00
|2357
|2003.04.25 00:00
|sell
|1173
|1.00
|1.1035
|1.1045
|1.1015
|2358
|2003.04.28 00:00
|t/p
|1173
|1.00
|1.1015
|1.1045
|1.1015
|200.00
|175110.00
|2359
|2003.04.28 00:00
|sell
|1174
|1.00
|1.1038
|1.1048
|1.1018
|2360
|2003.04.29 00:00
|t/p
|1174
|1.00
|1.1018
|1.1048
|1.1018
|200.00
|175310.00
|2361
|2003.04.29 00:00
|sell
|1175
|1.00
|1.0987
|1.0997
|1.0967
|2362
|2003.04.30 00:00
|t/p
|1175
|1.00
|1.0967
|1.0997
|1.0967
|200.00
|175510.00
|2363
|2003.04.30 00:00
|sell
|1176
|1.00
|1.1075
|1.1085
|1.1055
|2364
|2003.05.01 00:00
|s/l
|1176
|1.00
|1.1085
|1.1085
|1.1055
|-100.00
|175410.00
|2365
|2003.05.01 00:00
|sell
|1177
|1.00
|1.1184
|1.1194
|1.1164
|2366
|2003.05.02 00:00
|t/p
|1177
|1.00
|1.1164
|1.1194
|1.1164
|200.00
|175610.00
|2367
|2003.05.02 00:00
|sell
|1178
|1.00
|1.1238
|1.1248
|1.1218
|2368
|2003.05.05 00:00
|t/p
|1178
|1.00
|1.1218
|1.1248
|1.1218
|200.00
|175810.00
|2369
|2003.05.05 00:00
|sell
|1179
|1.00
|1.1227
|1.1237
|1.1207
|2370
|2003.05.06 00:00
|t/p
|1179
|1.00
|1.1207
|1.1237
|1.1207
|200.00
|176010.00
|2371
|2003.05.06 00:00
|sell
|1180
|1.00
|1.1292
|1.1302
|1.1272
|2372
|2003.05.07 00:00
|s/l
|1180
|1.00
|1.1302
|1.1302
|1.1272
|-100.00
|175910.00
|2373
|2003.05.07 00:00
|sell
|1181
|1.00
|1.1439
|1.1449
|1.1419
|2374
|2003.05.08 00:00
|t/p
|1181
|1.00
|1.1419
|1.1449
|1.1419
|200.00
|176110.00
|2375
|2003.05.08 00:00
|sell
|1182
|1.00
|1.1351
|1.1361
|1.1331
|2376
|2003.05.09 00:00
|t/p
|1182
|1.00
|1.1331
|1.1361
|1.1331
|200.00
|176310.00
|2377
|2003.05.09 00:00
|sell
|1183
|1.00
|1.1485
|1.1495
|1.1465
|2378
|2003.05.12 00:00
|t/p
|1183
|1.00
|1.1465
|1.1495
|1.1465
|200.00
|176510.00
|2379
|2003.05.12 00:00
|sell
|1184
|1.00
|1.1532
|1.1542
|1.1512
|2380
|2003.05.13 00:00
|s/l
|1184
|1.00
|1.1542
|1.1542
|1.1512
|-100.00
|176410.00
|2381
|2003.05.13 00:00
|sell
|1185
|1.00
|1.1567
|1.1577
|1.1547
|2382
|2003.05.14 00:00
|t/p
|1185
|1.00
|1.1547
|1.1577
|1.1547
|200.00
|176610.00
|2383
|2003.05.14 00:00
|sell
|1186
|1.00
|1.1538
|1.1548
|1.1518
|2384
|2003.05.15 00:00
|t/p
|1186
|1.00
|1.1518
|1.1548
|1.1518
|200.00
|176810.00
|2385
|2003.05.15 00:00
|sell
|1187
|1.00
|1.1473
|1.1483
|1.1453
|2386
|2003.05.16 00:00
|t/p
|1187
|1.00
|1.1453
|1.1483
|1.1453
|200.00
|177010.00
|2387
|2003.05.16 00:00
|sell
|1188
|1.00
|1.1385
|1.1395
|1.1365
|2388
|2003.05.19 00:00
|s/l
|1188
|1.00
|1.1395
|1.1395
|1.1365
|-100.00
|176910.00
|2389
|2003.05.20 00:00
|sell
|1189
|1.00
|1.1650
|1.1660
|1.1630
|2390
|2003.05.21 00:00
|t/p
|1189
|1.00
|1.1630
|1.1660
|1.1630
|200.00
|177110.00
|2391
|2003.05.21 00:00
|modify
|60
|1.00
|1.1673
|1.1683
|1.1853
|2392
|2003.05.22 00:00
|s/l
|60
|1.00
|1.1683
|1.1683
|1.1853
|100.00
|177210.00
|2393
|2003.05.22 00:00
|sell
|1190
|1.00
|1.1645
|0.0000
|1.1465
|2394
|2003.05.22 00:00
|buy
|1191
|1.00
|1.1647
|1.1637
|1.1667
|2395
|2003.05.23 00:00
|t/p
|1191
|1.00
|1.1667
|1.1637
|1.1667
|200.00
|177410.00
|2396
|2003.05.23 00:00
|buy
|1192
|1.00
|1.1696
|1.1686
|1.1716
|2397
|2003.05.26 00:00
|t/p
|1192
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1716
|200.00
|177610.00
|2398
|2003.05.26 00:00
|buy
|1193
|1.00
|1.1833
|1.1823
|1.1853
|2399
|2003.05.27 00:00
|t/p
|1193
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.1853
|200.00
|177810.00
|2400
|2003.05.27 00:00
|buy
|1194
|1.00
|1.1860
|1.1850
|1.1880
|2401
|2003.05.28 00:00
|t/p
|1194
|1.00
|1.1880
|1.1850
|1.1880
|200.00
|178010.00
|2402
|2003.05.28 00:00
|buy
|1195
|1.00
|1.1816
|1.1806
|1.1836
|2403
|2003.05.29 00:00
|t/p
|1195
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1836
|200.00
|178210.00
|2404
|2003.05.29 00:00
|buy
|1196
|1.00
|1.1757
|1.1747
|1.1777
|2405
|2003.05.30 00:00
|t/p
|1196
|1.00
|1.1777
|1.1747
|1.1777
|200.00
|178410.00
|2406
|2003.05.30 00:00
|buy
|1197
|1.00
|1.1909
|1.1899
|1.1929
|2407
|2003.06.02 00:00
|s/l
|1197
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1929
|-100.00
|178310.00
|2408
|2003.06.02 00:00
|buy
|1198
|1.00
|1.1721
|1.1711
|1.1741
|2409
|2003.06.03 00:00
|t/p
|1198
|1.00
|1.1741
|1.1711
|1.1741
|200.00
|178510.00
|2410
|2003.06.03 00:00
|buy
|1199
|1.00
|1.1770
|1.1760
|1.1790
|2411
|2003.06.04 00:00
|s/l
|1199
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1790
|-100.00
|178410.00
|2412
|2003.06.04 00:00
|buy
|1200
|1.00
|1.1742
|1.1732
|1.1762
|2413
|2003.06.05 00:00
|s/l
|1200
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.1762
|-100.00
|178310.00
|2414
|2003.06.06 00:00
|buy
|1201
|1.00
|1.1847
|1.1837
|1.1867
|2415
|2003.06.09 00:00
|t/p
|1201
|1.00
|1.1867
|1.1837
|1.1867
|200.00
|178510.00
|2416
|2003.06.09 00:00
|buy
|1202
|1.00
|1.1711
|1.1701
|1.1731
|2417
|2003.06.10 00:00
|t/p
|1202
|1.00
|1.1731
|1.1701
|1.1731
|200.00
|178710.00
|2418
|2003.06.10 00:00
|buy
|1203
|1.00
|1.1717
|1.1707
|1.1737
|2419
|2003.06.11 00:00
|t/p
|1203
|1.00
|1.1737
|1.1707
|1.1737
|200.00
|178910.00
|2420
|2003.06.11 00:00
|buy
|1204
|1.00
|1.1673
|1.1663
|1.1693
|2421
|2003.06.12 00:00
|t/p
|1204
|1.00
|1.1693
|1.1663
|1.1693
|200.00
|179110.00
|2422
|2003.06.12 00:00
|buy
|1205
|1.00
|1.1757
|1.1747
|1.1777
|2423
|2003.06.13 00:00
|t/p
|1205
|1.00
|1.1777
|1.1747
|1.1777
|200.00
|179310.00
|2424
|2003.06.13 00:00
|buy
|1206
|1.00
|1.1766
|1.1756
|1.1786
|2425
|2003.06.16 00:00
|t/p
|1206
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1786
|200.00
|179510.00
|2426
|2003.06.16 00:00
|buy
|1207
|1.00
|1.1879
|1.1869
|1.1899
|2427
|2003.06.17 00:00
|t/p
|1207
|1.00
|1.1899
|1.1869
|1.1899
|200.00
|179710.00
|2428
|2003.06.17 00:00
|buy
|1208
|1.00
|1.1825
|1.1815
|1.1845
|2429
|2003.06.18 00:00
|t/p
|1208
|1.00
|1.1845
|1.1815
|1.1845
|200.00
|179910.00
|2430
|2003.06.18 00:00
|buy
|1209
|1.00
|1.1784
|1.1774
|1.1804
|2431
|2003.06.19 00:00
|t/p
|1209
|1.00
|1.1804
|1.1774
|1.1804
|200.00
|180110.00
|2432
|2003.06.19 00:00
|buy
|1210
|1.00
|1.1687
|1.1677
|1.1707
|2433
|2003.06.20 00:00
|t/p
|1210
|1.00
|1.1707
|1.1677
|1.1707
|200.00
|180310.00
|2434
|2003.06.20 00:00
|buy
|1211
|1.00
|1.1724
|1.1714
|1.1744
|2435
|2003.06.23 00:00
|s/l
|1211
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1744
|-100.00
|180210.00
|2436
|2003.06.23 00:00
|modify
|1190
|1.00
|1.1645
|1.1612
|1.1465
|2437
|2003.06.24 00:00
|s/l
|1190
|1.00
|1.1612
|1.1612
|1.1465
|330.00
|180540.00
|2438
|2003.06.24 00:00
|sell
|1212
|1.00
|1.1549
|0.0000
|1.1369
|2439
|2003.06.24 00:00
|buy
|1213
|1.00
|1.1551
|1.1541
|1.1571
|2440
|2003.06.25 00:00
|t/p
|1213
|1.00
|1.1571
|1.1541
|1.1571
|200.00
|180740.00
|2441
|2003.06.25 00:00
|modify
|1212
|1.00
|1.1549
|1.1549
|1.1369
|2442
|2003.06.26 00:00
|s/l
|1212
|1.00
|1.1549
|1.1549
|1.1369
|0.00
|180740.00
|2443
|2003.06.26 00:00
|sell
|1214
|1.00
|1.1534
|0.0000
|1.1354
|2444
|2003.06.26 00:00
|buy
|1215
|1.00
|1.1536
|1.1526
|1.1556
|2445
|2003.06.27 00:00
|s/l
|1215
|1.00
|1.1526
|1.1526
|1.1556
|-100.00
|180640.00
|2446
|2003.06.27 00:00
|modify
|1214
|1.00
|1.1534
|1.1452
|1.1354
|2447
|2003.06.30 00:00
|s/l
|1214
|1.00
|1.1452
|1.1452
|1.1354
|820.00
|181460.00
|2448
|2003.06.30 00:00
|sell
|1216
|1.00
|1.1431
|0.0000
|1.1251
|2449
|2003.06.30 00:00
|buy
|1217
|1.00
|1.1433
|1.1423
|1.1453
|2450
|2003.07.01 00:00
|t/p
|1217
|1.00
|1.1453
|1.1423
|1.1453
|200.00
|181660.00
|2451
|2003.07.01 00:00
|buy
|1218
|1.00
|1.1527
|1.1517
|1.1547
|2452
|2003.07.02 00:00
|t/p
|1218
|1.00
|1.1547
|1.1517
|1.1547
|200.00
|181860.00
|2453
|2003.07.02 00:00
|buy
|1219
|1.00
|1.1570
|1.1560
|1.1590
|2454
|2003.07.03 00:00
|s/l
|1219
|1.00
|1.1560
|1.1560
|1.1590
|-100.00
|181760.00
|2455
|2003.07.03 00:00
|buy
|1220
|1.00
|1.1534
|1.1524
|1.1554
|2456
|2003.07.04 00:00
|s/l
|1220
|1.00
|1.1524
|1.1524
|1.1554
|-100.00
|181660.00
|2457
|2003.07.04 00:00
|buy
|1221
|1.00
|1.1502
|1.1492
|1.1522
|2458
|2003.07.07 00:00
|s/l
|1221
|1.00
|1.1492
|1.1492
|1.1522
|-100.00
|181560.00
|2459
|2003.07.07 00:00
|buy
|1222
|1.00
|1.1483
|1.1473
|1.1503
|2460
|2003.07.08 00:00
|s/l
|1222
|1.00
|1.1473
|1.1473
|1.1503
|-100.00
|181460.00
|2461
|2003.07.08 00:00
|modify
|1216
|1.00
|1.1431
|1.1347
|1.1251
|2462
|2003.07.09 00:00
|s/l
|1216
|1.00
|1.1347
|1.1347
|1.1251
|840.00
|182300.00
|2463
|2003.07.09 00:00
|sell
|1223
|1.00
|1.1317
|0.0000
|1.1137
|2464
|2003.07.09 00:00
|buy
|1224
|1.00
|1.1319
|1.1309
|1.1339
|2465
|2003.07.10 00:00
|t/p
|1224
|1.00
|1.1339
|1.1309
|1.1339
|200.00
|182500.00
|2466
|2003.07.10 00:00
|buy
|1225
|1.00
|1.1353
|1.1343
|1.1373
|2467
|2003.07.11 00:00
|t/p
|1225
|1.00
|1.1373
|1.1343
|1.1373
|200.00
|182700.00
|2468
|2003.07.11 00:00
|buy
|1226
|1.00
|1.1382
|1.1372
|1.1402
|2469
|2003.07.14 00:00
|s/l
|1226
|1.00
|1.1372
|1.1372
|1.1402
|-100.00
|182600.00
|2470
|2003.07.16 00:00
|modify
|1223
|1.00
|1.1317
|1.1208
|1.1137
|2471
|2003.07.17 00:00
|t/p
|1223
|1.00
|1.1137
|1.1208
|1.1137
|1800.00
|184400.00
|2472
|2003.07.17 00:00
|buy
|1227
|1.00
|1.1225
|0.0000
|1.1405
|2473
|2003.07.17 00:00
|sell
|1228
|1.00
|1.1223
|1.1233
|1.1203
|2474
|2003.07.18 00:00
|t/p
|1228
|1.00
|1.1203
|1.1233
|1.1203
|200.00
|184600.00
|2475
|2003.07.18 00:00
|sell
|1229
|1.00
|1.1218
|1.1228
|1.1198
|2476
|2003.07.21 00:00
|t/p
|1229
|1.00
|1.1198
|1.1228
|1.1198
|200.00
|184800.00
|2477
|2003.07.22 00:00
|modify
|1227
|1.00
|1.1225
|1.1319
|1.1405
|2478
|2003.07.23 00:00
|s/l
|1227
|1.00
|1.1319
|1.1319
|1.1405
|940.00
|185740.00
|2479
|2003.07.23 00:00
|buy
|1230
|1.00
|1.1332
|0.0000
|1.1512
|2480
|2003.07.23 00:00
|sell
|1231
|1.00
|1.1330
|1.1340
|1.1310
|2481
|2003.07.24 00:00
|s/l
|1231
|1.00
|1.1340
|1.1340
|1.1310
|-100.00
|185640.00
|2482
|2003.07.24 00:00
|modify
|1230
|1.00
|1.1332
|1.1456
|1.1512
|2483
|2003.07.25 00:00
|t/p
|1230
|1.00
|1.1512
|1.1456
|1.1512
|1800.00
|187440.00
|2484
|2003.07.25 00:00
|sell
|1232
|1.00
|1.1475
|0.0000
|1.1295
|2485
|2003.07.25 00:00
|buy
|1233
|1.00
|1.1477
|1.1467
|1.1497
|2486
|2003.07.28 00:00
|t/p
|1233
|1.00
|1.1497
|1.1467
|1.1497
|200.00
|187640.00
|2487
|2003.07.28 00:00
|buy
|1234
|1.00
|1.1499
|1.1489
|1.1519
|2488
|2003.07.29 00:00
|t/p
|1234
|1.00
|1.1519
|1.1489
|1.1519
|200.00
|187840.00
|2489
|2003.07.29 00:00
|buy
|1235
|1.00
|1.1489
|1.1479
|1.1509
|2490
|2003.07.30 00:00
|t/p
|1235
|1.00
|1.1509
|1.1479
|1.1509
|200.00
|188040.00
|2491
|2003.07.30 00:00
|modify
|1232
|1.00
|1.1475
|1.1473
|1.1295
|2492
|2003.07.31 00:00
|modify
|1232
|1.00
|1.1475
|1.1389
|1.1295
|2493
|2003.08.01 00:00
|t/p
|1232
|1.00
|1.1295
|1.1389
|1.1295
|1800.00
|189840.00
|2494
|2003.08.01 00:00
|sell
|1236
|1.00
|1.1233
|0.0000
|1.1053
|2495
|2003.08.01 00:00
|buy
|1237
|1.00
|1.1235
|1.1225
|1.1255
|2496
|2003.08.04 00:00
|t/p
|1237
|1.00
|1.1255
|1.1225
|1.1255
|200.00
|190040.00
|2497
|2003.08.04 00:00
|buy
|1238
|1.00
|1.1286
|1.1276
|1.1306
|2498
|2003.08.05 00:00
|t/p
|1238
|1.00
|1.1306
|1.1276
|1.1306
|200.00
|190240.00
|2499
|2003.08.05 00:00
|buy
|1239
|1.00
|1.1359
|1.1349
|1.1379
|2500
|2003.08.06 00:00
|t/p
|1239
|1.00
|1.1379
|1.1349
|1.1379
|200.00
|190440.00
|2501
|2003.08.06 00:00
|buy
|1240
|1.00
|1.1390
|1.1380
|1.1410
|2502
|2003.08.07 00:00
|t/p
|1240
|1.00
|1.1410
|1.1380
|1.1410
|200.00
|190640.00
|2503
|2003.08.07 00:00
|buy
|1241
|1.00
|1.1338
|1.1328
|1.1358
|2504
|2003.08.08 00:00
|t/p
|1241
|1.00
|1.1358
|1.1328
|1.1358
|200.00
|190840.00
|2505
|2003.08.08 00:00
|buy
|1242
|1.00
|1.1378
|1.1368
|1.1398
|2506
|2003.08.11 00:00
|s/l
|1242
|1.00
|1.1368
|1.1368
|1.1398
|-100.00
|190740.00
|2507
|2003.08.11 00:00
|buy
|1243
|1.00
|1.1308
|1.1298
|1.1328
|2508
|2003.08.12 00:00
|t/p
|1243
|1.00
|1.1328
|1.1298
|1.1328
|200.00
|190940.00
|2509
|2003.08.12 00:00
|buy
|1244
|1.00
|1.1364
|1.1354
|1.1384
|2510
|2003.08.13 00:00
|s/l
|1244
|1.00
|1.1354
|1.1354
|1.1384
|-100.00
|190840.00
|2511
|2003.08.13 00:00
|buy
|1245
|1.00
|1.1280
|1.1270
|1.1300
|2512
|2003.08.14 00:00
|t/p
|1245
|1.00
|1.1300
|1.1270
|1.1300
|200.00
|191040.00
|2513
|2003.08.14 00:00
|buy
|1246
|1.00
|1.1324
|1.1314
|1.1344
|2514
|2003.08.15 00:00
|t/p
|1246
|1.00
|1.1344
|1.1314
|1.1344
|200.00
|191240.00
|2515
|2003.08.15 00:00
|buy
|1247
|1.00
|1.1275
|1.1265
|1.1295
|2516
|2003.08.18 00:00
|s/l
|1247
|1.00
|1.1265
|1.1265
|1.1295
|-100.00
|191140.00
|2517
|2003.08.18 00:00
|buy
|1248
|1.00
|1.1269
|1.1259
|1.1289
|2518
|2003.08.19 00:00
|s/l
|1248
|1.00
|1.1259
|1.1259
|1.1289
|-100.00
|191040.00
|2519
|2003.08.19 00:00
|modify
|1236
|1.00
|1.1233
|1.1179
|1.1053
|2520
|2003.08.20 00:00
|modify
|1236
|1.00
|1.1233
|1.1175
|1.1053
|2521
|2003.08.21 00:00
|modify
|1236
|1.00
|1.1233
|1.1150
|1.1053
|2522
|2003.08.22 00:00
|t/p
|1236
|1.00
|1.1053
|1.1150
|1.1053
|1800.00
|192840.00
|2523
|2003.08.22 00:00
|buy
|1249
|1.00
|1.0931
|0.0000
|1.1111
|2524
|2003.08.22 00:00
|sell
|1250
|1.00
|1.0929
|1.0939
|1.0909
|2525
|2003.08.25 00:00
|t/p
|1250
|1.00
|1.0909
|1.0939
|1.0909
|200.00
|193040.00
|2526
|2003.08.25 00:00
|sell
|1251
|1.00
|1.0870
|1.0880
|1.0850
|2527
|2003.08.26 00:00
|t/p
|1251
|1.00
|1.0850
|1.0880
|1.0850
|200.00
|193240.00
|2528
|2003.08.26 00:00
|sell
|1252
|1.00
|1.0848
|1.0858
|1.0828
|2529
|2003.08.27 00:00
|t/p
|1252
|1.00
|1.0828
|1.0858
|1.0828
|200.00
|193440.00
|2530
|2003.08.27 00:00
|sell
|1253
|1.00
|1.0863
|1.0873
|1.0843
|2531
|2003.08.28 00:00
|t/p
|1253
|1.00
|1.0843
|1.0873
|1.0843
|200.00
|193640.00
|2532
|2003.08.28 00:00
|sell
|1254
|1.00
|1.0873
|1.0883
|1.0853
|2533
|2003.08.29 00:00
|t/p
|1254
|1.00
|1.0853
|1.0883
|1.0853
|200.00
|193840.00
|2534
|2003.08.29 00:00
|sell
|1255
|1.00
|1.0884
|1.0894
|1.0864
|2535
|2003.09.01 00:00
|s/l
|1255
|1.00
|1.0894
|1.0894
|1.0864
|-100.00
|193740.00
|2536
|2003.09.01 00:00
|modify
|1249
|1.00
|1.0931
|1.0957
|1.1111
|2537
|2003.09.02 00:00
|s/l
|1249
|1.00
|1.0957
|1.0957
|1.1111
|260.00
|194000.00
|2538
|2003.09.02 00:00
|buy
|1256
|1.00
|1.0963
|0.0000
|1.1143
|2539
|2003.09.02 00:00
|sell
|1257
|1.00
|1.0961
|1.0971
|1.0941
|2540
|2003.09.03 00:00
|t/p
|1257
|1.00
|1.0941
|1.0971
|1.0941
|200.00
|194200.00
|2541
|2003.09.03 00:00
|sell
|1258
|1.00
|1.0807
|1.0817
|1.0787
|2542
|2003.09.04 00:00
|t/p
|1258
|1.00
|1.0787
|1.0817
|1.0787
|200.00
|194400.00
|2543
|2003.09.04 00:00
|sell
|1259
|1.00
|1.0842
|1.0852
|1.0822
|2544
|2003.09.05 00:00
|t/p
|1259
|1.00
|1.0822
|1.0852
|1.0822
|200.00
|194600.00
|2545
|2003.09.05 00:00
|sell
|1260
|1.00
|1.0940
|1.0950
|1.0920
|2546
|2003.09.08 00:00
|t/p
|1260
|1.00
|1.0920
|1.0950
|1.0920
|200.00
|194800.00
|2547
|2003.09.08 00:00
|modify
|1256
|1.00
|1.0963
|1.1079
|1.1143
|2548
|2003.09.09 00:00
|s/l
|1256
|1.00
|1.1079
|1.1079
|1.1143
|1160.00
|195960.00
|2549
|2003.09.09 00:00
|buy
|1261
|1.00
|1.1074
|0.0000
|1.1254
|2550
|2003.09.09 00:00
|sell
|1262
|1.00
|1.1072
|1.1082
|1.1052
|2551
|2003.09.10 00:00
|s/l
|1262
|1.00
|1.1082
|1.1082
|1.1052
|-100.00
|195860.00
|2552
|2003.09.10 00:00
|modify
|1261
|1.00
|1.1074
|1.1199
|1.1254
|2553
|2003.09.11 00:00
|s/l
|1261
|1.00
|1.1199
|1.1199
|1.1254
|1250.00
|197110.00
|2554
|2003.09.11 00:00
|buy
|1263
|1.00
|1.1208
|0.0000
|1.1388
|2555
|2003.09.11 00:00
|sell
|1264
|1.00
|1.1206
|1.1216
|1.1186
|2556
|2003.09.12 00:00
|t/p
|1264
|1.00
|1.1186
|1.1216
|1.1186
|200.00
|197310.00
|2557
|2003.09.12 00:00
|sell
|1265
|1.00
|1.1202
|1.1212
|1.1182
|2558
|2003.09.15 00:00
|t/p
|1265
|1.00
|1.1182
|1.1212
|1.1182
|200.00
|197510.00
|2559
|2003.09.15 00:00
|modify
|1263
|1.00
|1.1208
|1.1232
|1.1388
|2560
|2003.09.16 00:00
|modify
|1263
|1.00
|1.1208
|1.1254
|1.1388
|2561
|2003.09.17 00:00
|s/l
|1263
|1.00
|1.1254
|1.1254
|1.1388
|460.00
|197970.00
|2562
|2003.09.17 00:00
|buy
|1266
|1.00
|1.1172
|0.0000
|1.1352
|2563
|2003.09.17 00:00
|sell
|1267
|1.00
|1.1170
|1.1180
|1.1150
|2564
|2003.09.18 00:00
|t/p
|1267
|1.00
|1.1150
|1.1180
|1.1150
|200.00
|198170.00
|2565
|2003.09.18 00:00
|modify
|1266
|1.00
|1.1172
|1.1253
|1.1352
|2566
|2003.09.19 00:00
|s/l
|1266
|1.00
|1.1253
|1.1253
|1.1352
|810.00
|198980.00
|2567
|2003.09.19 00:00
|buy
|1268
|1.00
|1.1249
|0.0000
|1.1429
|2568
|2003.09.19 00:00
|sell
|1269
|1.00
|1.1247
|1.1257
|1.1227
|2569
|2003.09.22 00:00
|s/l
|1269
|1.00
|1.1257
|1.1257
|1.1227
|-100.00
|198880.00
|2570
|2003.09.22 00:00
|modify
|1268
|1.00
|1.1249
|1.1420
|1.1429
|2571
|2003.09.23 00:00
|t/p
|1268
|1.00
|1.1429
|1.1420
|1.1429
|1800.00
|200680.00
|2572
|2003.09.23 00:00
|sell
|1270
|1.00
|1.1464
|0.0000
|1.1284
|2573
|2003.09.23 00:00
|buy
|1271
|1.00
|1.1466
|1.1456
|1.1486
|2574
|2003.09.24 00:00
|t/p
|1271
|1.00
|1.1486
|1.1456
|1.1486
|200.00
|200880.00
|2575
|2003.09.25 00:00
|buy
|1272
|1.00
|1.1489
|1.1479
|1.1509
|2576
|2003.09.26 00:00
|t/p
|1272
|1.00
|1.1509
|1.1479
|1.1509
|200.00
|201080.00
|2577
|2003.09.26 00:00
|buy
|1273
|1.00
|1.1472
|1.1462
|1.1492
|2578
|2003.09.29 00:00
|t/p
|1273
|1.00
|1.1492
|1.1462
|1.1492
|200.00
|201280.00
|2579
|2003.09.30 00:00
|buy
|1274
|1.00
|1.1620
|1.1610
|1.1640
|2580
|2003.10.01 00:00
|t/p
|1274
|1.00
|1.1640
|1.1610
|1.1640
|200.00
|201480.00
|2581
|2003.10.01 00:00
|buy
|1275
|1.00
|1.1656
|1.1646
|1.1676
|2582
|2003.10.02 00:00
|t/p
|1275
|1.00
|1.1676
|1.1646
|1.1676
|200.00
|201680.00
|2583
|2003.10.02 00:00
|buy
|1276
|1.00
|1.1731
|1.1721
|1.1751
|2584
|2003.10.03 00:00
|t/p
|1276
|1.00
|1.1751
|1.1721
|1.1751
|200.00
|201880.00
|2585
|2003.10.03 00:00
|buy
|1277
|1.00
|1.1689
|1.1679
|1.1709
|2586
|2003.10.06 00:00
|t/p
|1277
|1.00
|1.1709
|1.1679
|1.1709
|200.00
|202080.00
|2587
|2003.10.06 00:00
|buy
|1278
|1.00
|1.1578
|1.1568
|1.1598
|2588
|2003.10.07 00:00
|t/p
|1278
|1.00
|1.1598
|1.1568
|1.1598
|200.00
|202280.00
|2589
|2003.10.07 00:00
|buy
|1279
|1.00
|1.1715
|1.1705
|1.1735
|2590
|2003.10.08 00:00
|t/p
|1279
|1.00
|1.1735
|1.1705
|1.1735
|200.00
|202480.00
|2591
|2003.10.08 00:00
|buy
|1280
|1.00
|1.1776
|1.1766
|1.1796
|2592
|2003.10.09 00:00
|t/p
|1280
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1796
|200.00
|202680.00
|2593
|2003.10.09 00:00
|buy
|1281
|1.00
|1.1823
|1.1813
|1.1843
|2594
|2003.10.10 00:00
|t/p
|1281
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1843
|200.00
|202880.00
|2595
|2003.10.10 00:00
|buy
|1282
|1.00
|1.1747
|1.1737
|1.1767
|2596
|2003.10.13 00:00
|t/p
|1282
|1.00
|1.1767
|1.1737
|1.1767
|200.00
|203080.00
|2597
|2003.10.13 00:00
|buy
|1283
|1.00
|1.1812
|1.1802
|1.1832
|2598
|2003.10.14 00:00
|s/l
|1283
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1832
|-100.00
|202980.00
|2599
|2003.10.14 00:00
|buy
|1284
|1.00
|1.1716
|1.1706
|1.1736
|2600
|2003.10.15 00:00
|t/p
|1284
|1.00
|1.1736
|1.1706
|1.1736
|200.00
|203180.00
|2601
|2003.10.15 00:00
|buy
|1285
|1.00
|1.1732
|1.1722
|1.1752
|2602
|2003.10.16 00:00
|s/l
|1285
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1752
|-100.00
|203080.00
|2603
|2003.10.16 00:00
|buy
|1286
|1.00
|1.1617
|1.1607
|1.1637
|2604
|2003.10.17 00:00
|t/p
|1286
|1.00
|1.1637
|1.1607
|1.1637
|200.00
|203280.00
|2605
|2003.10.17 00:00
|buy
|1287
|1.00
|1.1602
|1.1592
|1.1622
|2606
|2003.10.20 00:00
|t/p
|1287
|1.00
|1.1622
|1.1592
|1.1622
|200.00
|203480.00
|2607
|2003.10.20 00:00
|buy
|1288
|1.00
|1.1706
|1.1696
|1.1726
|2608
|2003.10.21 00:00
|s/l
|1288
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1726
|-100.00
|203380.00
|2609
|2003.10.21 00:00
|buy
|1289
|1.00
|1.1630
|1.1620
|1.1650
|2610
|2003.10.22 00:00
|t/p
|1289
|1.00
|1.1650
|1.1620
|1.1650
|200.00
|203580.00
|2611
|2003.10.22 00:00
|buy
|1290
|1.00
|1.1671
|1.1661
|1.1691
|2612
|2003.10.23 00:00
|t/p
|1290
|1.00
|1.1691
|1.1661
|1.1691
|200.00
|203780.00
|2613
|2003.10.23 00:00
|buy
|1291
|1.00
|1.1811
|1.1801
|1.1831
|2614
|2003.10.24 00:00
|t/p
|1291
|1.00
|1.1831
|1.1801
|1.1831
|200.00
|203980.00
|2615
|2003.10.24 00:00
|buy
|1292
|1.00
|1.1799
|1.1789
|1.1819
|2616
|2003.10.27 00:00
|t/p
|1292
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1819
|200.00
|204180.00
|2617
|2003.10.27 00:00
|buy
|1293
|1.00
|1.1771
|1.1761
|1.1791
|2618
|2003.10.28 00:00
|s/l
|1293
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1791
|-100.00
|204080.00
|2619
|2003.10.28 00:00
|buy
|1294
|1.00
|1.1739
|1.1729
|1.1759
|2620
|2003.10.29 00:00
|s/l
|1294
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1759
|-100.00
|203980.00
|2621
|2003.10.29 00:00
|buy
|1295
|1.00
|1.1678
|1.1668
|1.1698
|2622
|2003.10.30 00:00
|t/p
|1295
|1.00
|1.1698
|1.1668
|1.1698
|200.00
|204180.00
|2623
|2003.10.30 00:00
|buy
|1296
|1.00
|1.1668
|1.1658
|1.1688
|2624
|2003.10.31 00:00
|t/p
|1296
|1.00
|1.1688
|1.1658
|1.1688
|200.00
|204380.00
|2625
|2003.10.31 00:00
|buy
|1297
|1.00
|1.1628
|1.1618
|1.1648
|2626
|2003.11.03 00:00
|t/p
|1297
|1.00
|1.1648
|1.1618
|1.1648
|200.00
|204580.00
|2627
|2003.11.03 00:00
|buy
|1298
|1.00
|1.1581
|1.1571
|1.1601
|2628
|2003.11.04 00:00
|t/p
|1298
|1.00
|1.1601
|1.1571
|1.1601
|200.00
|204780.00
|2629
|2003.11.04 00:00
|buy
|1299
|1.00
|1.1468
|1.1458
|1.1488
|2630
|2003.11.05 00:00
|t/p
|1299
|1.00
|1.1488
|1.1458
|1.1488
|200.00
|204980.00
|2631
|2003.11.05 00:00
|buy
|1300
|1.00
|1.1495
|1.1485
|1.1515
|2632
|2003.11.06 00:00
|s/l
|1300
|1.00
|1.1485
|1.1485
|1.1515
|-100.00
|204880.00
|2633
|2003.11.07 00:00
|modify
|1270
|1.00
|1.1464
|1.1444
|1.1284
|2634
|2003.11.10 00:00
|s/l
|1270
|1.00
|1.1444
|1.1444
|1.1284
|200.00
|205080.00
|2635
|2003.11.10 00:00
|sell
|1301
|1.00
|1.1502
|0.0000
|1.1322
|2636
|2003.11.10 00:00
|buy
|1302
|1.00
|1.1504
|1.1494
|1.1524
|2637
|2003.11.11 00:00
|t/p
|1302
|1.00
|1.1524
|1.1494
|1.1524
|200.00
|205280.00
|2638
|2003.11.11 00:00
|modify
|1301
|1.00
|1.1502
|1.1501
|1.1322
|2639
|2003.11.12 00:00
|s/l
|1301
|1.00
|1.1501
|1.1501
|1.1322
|10.00
|205290.00
|2640
|2003.11.12 00:00
|sell
|1303
|1.00
|1.1515
|0.0000
|1.1335
|2641
|2003.11.12 00:00
|buy
|1304
|1.00
|1.1517
|1.1507
|1.1537
|2642
|2003.11.13 00:00
|t/p
|1304
|1.00
|1.1537
|1.1507
|1.1537
|200.00
|205490.00
|2643
|2003.11.13 00:00
|buy
|1305
|1.00
|1.1633
|1.1623
|1.1653
|2644
|2003.11.14 00:00
|t/p
|1305
|1.00
|1.1653
|1.1623
|1.1653
|200.00
|205690.00
|2645
|2003.11.14 00:00
|buy
|1306
|1.00
|1.1737
|1.1727
|1.1757
|2646
|2003.11.17 00:00
|t/p
|1306
|1.00
|1.1757
|1.1727
|1.1757
|200.00
|205890.00
|2647
|2003.11.17 00:00
|buy
|1307
|1.00
|1.1814
|1.1804
|1.1834
|2648
|2003.11.18 00:00
|t/p
|1307
|1.00
|1.1834
|1.1804
|1.1834
|200.00
|206090.00
|2649
|2003.11.18 00:00
|buy
|1308
|1.00
|1.1752
|1.1742
|1.1772
|2650
|2003.11.19 00:00
|t/p
|1308
|1.00
|1.1772
|1.1742
|1.1772
|200.00
|206290.00
|2651
|2003.11.19 00:00
|buy
|1309
|1.00
|1.1966
|1.1956
|1.1986
|2652
|2003.11.20 00:00
|s/l
|1309
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1986
|-100.00
|206190.00
|2653
|2003.11.20 00:00
|buy
|1310
|1.00
|1.1894
|1.1884
|1.1914
|2654
|2003.11.21 00:00
|t/p
|1310
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.1914
|200.00
|206390.00
|2655
|2003.11.21 00:00
|buy
|1311
|1.00
|1.1912
|1.1902
|1.1932
|2656
|2003.11.24 00:00
|t/p
|1311
|1.00
|1.1932
|1.1902
|1.1932
|200.00
|206590.00
|2657
|2003.11.24 00:00
|buy
|1312
|1.00
|1.1914
|1.1904
|1.1934
|2658
|2003.11.25 00:00
|s/l
|1312
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1934
|-100.00
|206490.00
|2659
|2003.11.25 00:00
|buy
|1313
|1.00
|1.1775
|1.1765
|1.1795
|2660
|2003.11.26 00:00
|t/p
|1313
|1.00
|1.1795
|1.1765
|1.1795
|200.00
|206690.00
|2661
|2003.11.26 00:00
|buy
|1314
|1.00
|1.1797
|1.1787
|1.1817
|2662
|2003.11.27 00:00
|t/p
|1314
|1.00
|1.1817
|1.1787
|1.1817
|200.00
|206890.00
|2663
|2003.11.27 00:00
|buy
|1315
|1.00
|1.1932
|1.1922
|1.1952
|2664
|2003.11.28 00:00
|s/l
|1315
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1952
|-100.00
|206790.00
|2665
|2003.11.28 00:00
|buy
|1316
|1.00
|1.1918
|1.1908
|1.1938
|2666
|2003.12.01 00:00
|t/p
|1316
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1938
|200.00
|206990.00
|2667
|2003.12.01 00:00
|buy
|1317
|1.00
|1.1991
|1.1981
|1.2011
|2668
|2003.12.02 00:00
|t/p
|1317
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2011
|200.00
|207190.00
|2669
|2003.12.02 00:00
|buy
|1318
|1.00
|1.1970
|1.1960
|1.1990
|2670
|2003.12.03 00:00
|t/p
|1318
|1.00
|1.1990
|1.1960
|1.1990
|200.00
|207390.00
|2671
|2003.12.03 00:00
|buy
|1319
|1.00
|1.2106
|1.2096
|1.2126
|2672
|2003.12.04 00:00
|t/p
|1319
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.2126
|200.00
|207590.00
|2673
|2003.12.04 00:00
|buy
|1320
|1.00
|1.2119
|1.2109
|1.2139
|2674
|2003.12.05 00:00
|t/p
|1320
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2139
|200.00
|207790.00
|2675
|2003.12.05 00:00
|buy
|1321
|1.00
|1.2088
|1.2078
|1.2108
|2676
|2003.12.08 00:00
|t/p
|1321
|1.00
|1.2108
|1.2078
|1.2108
|200.00
|207990.00
|2677
|2003.12.08 00:00
|buy
|1322
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2189
|2678
|2003.12.09 00:00
|t/p
|1322
|1.00
|1.2189
|1.2159
|1.2189
|200.00
|208190.00
|2679
|2003.12.09 00:00
|buy
|1323
|1.00
|1.2230
|1.2220
|1.2250
|2680
|2003.12.10 00:00
|t/p
|1323
|1.00
|1.2250
|1.2220
|1.2250
|200.00
|208390.00
|2681
|2003.12.10 00:00
|buy
|1324
|1.00
|1.2252
|1.2242
|1.2272
|2682
|2003.12.11 00:00
|s/l
|1324
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2272
|-100.00
|208290.00
|2683
|2003.12.11 00:00
|buy
|1325
|1.00
|1.2214
|1.2204
|1.2234
|2684
|2003.12.12 00:00
|t/p
|1325
|1.00
|1.2234
|1.2204
|1.2234
|200.00
|208490.00
|2685
|2003.12.12 00:00
|buy
|1326
|1.00
|1.2231
|1.2221
|1.2251
|2686
|2003.12.15 00:00
|t/p
|1326
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.2251
|200.00
|208690.00
|2687
|2003.12.15 00:00
|buy
|1327
|1.00
|1.2135
|1.2125
|1.2155
|2688
|2003.12.16 00:00
|t/p
|1327
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2155
|200.00
|208890.00
|2689
|2003.12.16 00:00
|buy
|1328
|1.00
|1.2316
|1.2306
|1.2336
|2690
|2003.12.17 00:00
|t/p
|1328
|1.00
|1.2336
|1.2306
|1.2336
|200.00
|209090.00
|2691
|2003.12.17 00:00
|buy
|1329
|1.00
|1.2336
|1.2326
|1.2356
|2692
|2003.12.18 00:00
|t/p
|1329
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.2356
|200.00
|209290.00
|2693
|2003.12.18 00:00
|buy
|1330
|1.00
|1.2400
|1.2390
|1.2420
|2694
|2003.12.19 00:00
|t/p
|1330
|1.00
|1.2420
|1.2390
|1.2420
|200.00
|209490.00
|2695
|2003.12.19 00:00
|buy
|1331
|1.00
|1.2424
|1.2414
|1.2444
|2696
|2003.12.22 00:00
|s/l
|1331
|1.00
|1.2414
|1.2414
|1.2444
|-100.00
|209390.00
|2697
|2003.12.22 00:00
|buy
|1332
|1.00
|1.2385
|1.2375
|1.2405
|2698
|2003.12.23 00:00
|t/p
|1332
|1.00
|1.2405
|1.2375
|1.2405
|200.00
|209590.00
|2699
|2003.12.23 00:00
|buy
|1333
|1.00
|1.2405
|1.2395
|1.2425
|2700
|2003.12.24 00:00
|t/p
|1333
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2425
|200.00
|209790.00
|2701
|2003.12.24 00:00
|buy
|1334
|1.00
|1.2410
|1.2400
|1.2430
|2702
|2003.12.25 00:00
|t/p
|1334
|1.00
|1.2430
|1.2400
|1.2430
|200.00
|209990.00
|2703
|2003.12.25 00:00
|buy
|1335
|1.00
|1.2450
|1.2440
|1.2470
|2704
|2003.12.26 00:00
|s/l
|1335
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2470
|-100.00
|209890.00
|2705
|2003.12.26 00:00
|buy
|1336
|1.00
|1.2450
|1.2440
|1.2470
|2706
|2003.12.29 00:00
|t/p
|1336
|1.00
|1.2470
|1.2440
|1.2470
|200.00
|210090.00
|2707
|2003.12.29 00:00
|buy
|1337
|1.00
|1.2436
|1.2426
|1.2456
|2708
|2003.12.30 00:00
|t/p
|1337
|1.00
|1.2456
|1.2426
|1.2456
|200.00
|210290.00
|2709
|2003.12.30 00:00
|buy
|1338
|1.00
|1.2492
|1.2482
|1.2512
|2710
|2003.12.31 00:00
|t/p
|1338
|1.00
|1.2512
|1.2482
|1.2512
|200.00
|210490.00
|2711
|2003.12.31 00:00
|buy
|1339
|1.00
|1.2541
|1.2531
|1.2561
|2712
|2004.01.01 00:00
|t/p
|1339
|1.00
|1.2561
|1.2531
|1.2561
|200.00
|210690.00
|2713
|2004.01.01 00:00
|buy
|1340
|1.00
|1.2569
|1.2559
|1.2589
|2714
|2004.01.05 00:00
|t/p
|1340
|1.00
|1.2589
|1.2559
|1.2589
|200.00
|210890.00
|2715
|2004.01.05 00:00
|buy
|1341
|1.00
|1.2611
|1.2601
|1.2631
|2716
|2004.01.06 00:00
|t/p
|1341
|1.00
|1.2631
|1.2601
|1.2631
|200.00
|211090.00
|2717
|2004.01.06 00:00
|buy
|1342
|1.00
|1.2679
|1.2669
|1.2699
|2718
|2004.01.07 00:00
|t/p
|1342
|1.00
|1.2699
|1.2669
|1.2699
|200.00
|211290.00
|2719
|2004.01.07 00:00
|buy
|1343
|1.00
|1.2731
|1.2721
|1.2751
|2720
|2004.01.08 00:00
|s/l
|1343
|1.00
|1.2721
|1.2721
|1.2751
|-100.00
|211190.00
|2721
|2004.01.08 00:00
|buy
|1344
|1.00
|1.2629
|1.2619
|1.2649
|2722
|2004.01.09 00:00
|t/p
|1344
|1.00
|1.2649
|1.2619
|1.2649
|200.00
|211390.00
|2723
|2004.01.09 00:00
|buy
|1345
|1.00
|1.2775
|1.2765
|1.2795
|2724
|2004.01.12 00:00
|t/p
|1345
|1.00
|1.2795
|1.2765
|1.2795
|200.00
|211590.00
|2725
|2004.01.12 00:00
|buy
|1346
|1.00
|1.2846
|1.2836
|1.2866
|2726
|2004.01.13 00:00
|t/p
|1346
|1.00
|1.2866
|1.2836
|1.2866
|200.00
|211790.00
|2727
|2004.01.13 00:00
|buy
|1347
|1.00
|1.2740
|1.2730
|1.2760
|2728
|2004.01.14 00:00
|t/p
|1347
|1.00
|1.2760
|1.2730
|1.2760
|200.00
|211990.00
|2729
|2004.01.14 00:00
|buy
|1348
|1.00
|1.2769
|1.2759
|1.2789
|2730
|2004.01.15 00:00
|t/p
|1348
|1.00
|1.2789
|1.2759
|1.2789
|200.00
|212190.00
|2731
|2004.01.15 00:00
|buy
|1349
|1.00
|1.2649
|1.2639
|1.2669
|2732
|2004.01.16 00:00
|t/p
|1349
|1.00
|1.2669
|1.2639
|1.2669
|200.00
|212390.00
|2733
|2004.01.16 00:00
|buy
|1350
|1.00
|1.2594
|1.2584
|1.2614
|2734
|2004.01.19 00:00
|s/l
|1350
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2614
|-100.00
|212290.00
|2735
|2004.01.19 00:00
|buy
|1351
|1.00
|1.2385
|1.2375
|1.2405
|2736
|2004.01.20 00:00
|t/p
|1351
|1.00
|1.2405
|1.2375
|1.2405
|200.00
|212490.00
|2737
|2004.01.20 00:00
|buy
|1352
|1.00
|1.2359
|1.2349
|1.2379
|2738
|2004.01.21 00:00
|t/p
|1352
|1.00
|1.2379
|1.2349
|1.2379
|200.00
|212690.00
|2739
|2004.01.21 00:00
|buy
|1353
|1.00
|1.2601
|1.2591
|1.2621
|2740
|2004.01.22 00:00
|t/p
|1353
|1.00
|1.2621
|1.2591
|1.2621
|200.00
|212890.00
|2741
|2004.01.22 00:00
|buy
|1354
|1.00
|1.2640
|1.2630
|1.2660
|2742
|2004.01.23 00:00
|t/p
|1354
|1.00
|1.2660
|1.2630
|1.2660
|200.00
|213090.00
|2743
|2004.01.23 00:00
|buy
|1355
|1.00
|1.2731
|1.2721
|1.2751
|2744
|2004.01.26 00:00
|t/p
|1355
|1.00
|1.2751
|1.2721
|1.2751
|200.00
|213290.00
|2745
|2004.01.26 00:00
|buy
|1356
|1.00
|1.2582
|1.2572
|1.2602
|2746
|2004.01.27 00:00
|t/p
|1356
|1.00
|1.2602
|1.2572
|1.2602
|200.00
|213490.00
|2747
|2004.01.27 00:00
|buy
|1357
|1.00
|1.2472
|1.2462
|1.2492
|2748
|2004.01.28 00:00
|t/p
|1357
|1.00
|1.2492
|1.2462
|1.2492
|200.00
|213690.00
|2749
|2004.01.28 00:00
|buy
|1358
|1.00
|1.2645
|1.2635
|1.2665
|2750
|2004.01.29 00:00
|s/l
|1358
|1.00
|1.2635
|1.2635
|1.2665
|-100.00
|213590.00
|2751
|2004.01.29 00:00
|buy
|1359
|1.00
|1.2428
|1.2418
|1.2448
|2752
|2004.01.30 00:00
|t/p
|1359
|1.00
|1.2448
|1.2418
|1.2448
|200.00
|213790.00
|2753
|2004.01.30 00:00
|buy
|1360
|1.00
|1.2408
|1.2398
|1.2428
|2754
|2004.02.02 00:00
|t/p
|1360
|1.00
|1.2428
|1.2398
|1.2428
|200.00
|213990.00
|2755
|2004.02.02 00:00
|buy
|1361
|1.00
|1.2482
|1.2472
|1.2502
|2756
|2004.02.03 00:00
|s/l
|1361
|1.00
|1.2472
|1.2472
|1.2502
|-100.00
|213890.00
|2757
|2004.02.03 00:00
|buy
|1362
|1.00
|1.2443
|1.2433
|1.2463
|2758
|2004.02.04 00:00
|t/p
|1362
|1.00
|1.2463
|1.2433
|1.2463
|200.00
|214090.00
|2759
|2004.02.04 00:00
|buy
|1363
|1.00
|1.2547
|1.2537
|1.2567
|2760
|2004.02.05 00:00
|s/l
|1363
|1.00
|1.2537
|1.2537
|1.2567
|-100.00
|213990.00
|2761
|2004.02.05 00:00
|buy
|1364
|1.00
|1.2539
|1.2529
|1.2559
|2762
|2004.02.06 00:00
|t/p
|1364
|1.00
|1.2559
|1.2529
|1.2559
|200.00
|214190.00
|2763
|2004.02.06 00:00
|buy
|1365
|1.00
|1.2558
|1.2548
|1.2578
|2764
|2004.02.09 00:00
|t/p
|1365
|1.00
|1.2578
|1.2548
|1.2578
|200.00
|214390.00
|2765
|2004.02.09 00:00
|buy
|1366
|1.00
|1.2620
|1.2610
|1.2640
|2766
|2004.02.10 00:00
|t/p
|1366
|1.00
|1.2640
|1.2610
|1.2640
|200.00
|214590.00
|2767
|2004.02.10 00:00
|buy
|1367
|1.00
|1.2699
|1.2689
|1.2719
|2768
|2004.02.11 00:00
|t/p
|1367
|1.00
|1.2719
|1.2689
|1.2719
|200.00
|214790.00
|2769
|2004.02.11 00:00
|buy
|1368
|1.00
|1.2685
|1.2675
|1.2705
|2770
|2004.02.12 00:00
|t/p
|1368
|1.00
|1.2705
|1.2675
|1.2705
|200.00
|214990.00
|2771
|2004.02.12 00:00
|buy
|1369
|1.00
|1.2845
|1.2835
|1.2865
|2772
|2004.02.13 00:00
|s/l
|1369
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2865
|-100.00
|214890.00
|2773
|2004.02.13 00:00
|buy
|1370
|1.00
|1.2821
|1.2811
|1.2841
|2774
|2004.02.16 00:00
|t/p
|1370
|1.00
|1.2841
|1.2811
|1.2841
|200.00
|215090.00
|2775
|2004.02.16 00:00
|buy
|1371
|1.00
|1.2730
|1.2720
|1.2750
|2776
|2004.02.17 00:00
|t/p
|1371
|1.00
|1.2750
|1.2720
|1.2750
|200.00
|215290.00
|2777
|2004.02.17 00:00
|buy
|1372
|1.00
|1.2765
|1.2755
|1.2785
|2778
|2004.02.18 00:00
|t/p
|1372
|1.00
|1.2785
|1.2755
|1.2785
|200.00
|215490.00
|2779
|2004.02.18 00:00
|buy
|1373
|1.00
|1.2857
|1.2847
|1.2877
|2780
|2004.02.19 00:00
|t/p
|1373
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2877
|200.00
|215690.00
|2781
|2004.02.19 00:00
|buy
|1374
|1.00
|1.2702
|1.2692
|1.2722
|2782
|2004.02.20 00:00
|t/p
|1374
|1.00
|1.2722
|1.2692
|1.2722
|200.00
|215890.00
|2783
|2004.02.20 00:00
|buy
|1375
|1.00
|1.2741
|1.2731
|1.2761
|2784
|2004.02.23 00:00
|t/p
|1375
|1.00
|1.2761
|1.2731
|1.2761
|200.00
|216090.00
|2785
|2004.02.23 00:00
|buy
|1376
|1.00
|1.2525
|1.2515
|1.2545
|2786
|2004.02.24 00:00
|t/p
|1376
|1.00
|1.2545
|1.2515
|1.2545
|200.00
|216290.00
|2787
|2004.02.24 00:00
|buy
|1377
|1.00
|1.2579
|1.2569
|1.2599
|2788
|2004.02.25 00:00
|t/p
|1377
|1.00
|1.2599
|1.2569
|1.2599
|200.00
|216490.00
|2789
|2004.02.25 00:00
|buy
|1378
|1.00
|1.2686
|1.2676
|1.2706
|2790
|2004.02.26 00:00
|t/p
|1378
|1.00
|1.2706
|1.2676
|1.2706
|200.00
|216690.00
|2791
|2004.02.26 00:00
|buy
|1379
|1.00
|1.2494
|1.2484
|1.2514
|2792
|2004.02.27 00:00
|t/p
|1379
|1.00
|1.2514
|1.2484
|1.2514
|200.00
|216890.00
|2793
|2004.02.27 00:00
|buy
|1380
|1.00
|1.2442
|1.2432
|1.2462
|2794
|2004.03.01 00:00
|t/p
|1380
|1.00
|1.2462
|1.2432
|1.2462
|200.00
|217090.00
|2795
|2004.03.01 00:00
|buy
|1381
|1.00
|1.2483
|1.2473
|1.2503
|2796
|2004.03.02 00:00
|t/p
|1381
|1.00
|1.2503
|1.2473
|1.2503
|200.00
|217290.00
|2797
|2004.03.02 00:00
|buy
|1382
|1.00
|1.2463
|1.2453
|1.2483
|2798
|2004.03.03 00:00
|s/l
|1382
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.2483
|-100.00
|217190.00
|2799
|2004.03.03 00:00
|buy
|1383
|1.00
|1.2214
|1.2204
|1.2234
|2800
|2004.03.04 00:00
|s/l
|1383
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2234
|-100.00
|217090.00
|2801
|2004.03.04 00:00
|buy
|1384
|1.00
|1.2198
|1.2188
|1.2218
|2802
|2004.03.05 00:00
|t/p
|1384
|1.00
|1.2218
|1.2188
|1.2218
|200.00
|217290.00
|2803
|2004.03.05 00:00
|buy
|1385
|1.00
|1.2192
|1.2182
|1.2212
|2804
|2004.03.08 00:00
|t/p
|1385
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2212
|200.00
|217490.00
|2805
|2004.03.08 00:00
|buy
|1386
|1.00
|1.2367
|1.2357
|1.2387
|2806
|2004.03.09 00:00
|t/p
|1386
|1.00
|1.2387
|1.2357
|1.2387
|200.00
|217690.00
|2807
|2004.03.09 00:00
|buy
|1387
|1.00
|1.2402
|1.2392
|1.2422
|2808
|2004.03.10 00:00
|t/p
|1387
|1.00
|1.2422
|1.2392
|1.2422
|200.00
|217890.00
|2809
|2004.03.10 00:00
|buy
|1388
|1.00
|1.2313
|1.2303
|1.2333
|2810
|2004.03.11 00:00
|t/p
|1388
|1.00
|1.2333
|1.2303
|1.2333
|200.00
|218090.00
|2811
|2004.03.11 00:00
|buy
|1389
|1.00
|1.2227
|1.2217
|1.2247
|2812
|2004.03.12 00:00
|t/p
|1389
|1.00
|1.2247
|1.2217
|1.2247
|200.00
|218290.00
|2813
|2004.03.12 00:00
|buy
|1390
|1.00
|1.2348
|1.2338
|1.2368
|2814
|2004.03.15 00:00
|s/l
|1390
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2368
|-100.00
|218190.00
|2815
|2004.03.15 00:00
|buy
|1391
|1.00
|1.2213
|1.2203
|1.2233
|2816
|2004.03.16 00:00
|t/p
|1391
|1.00
|1.2233
|1.2203
|1.2233
|200.00
|218390.00
|2817
|2004.03.16 00:00
|buy
|1392
|1.00
|1.2267
|1.2257
|1.2287
|2818
|2004.03.17 00:00
|t/p
|1392
|1.00
|1.2287
|1.2257
|1.2287
|200.00
|218590.00
|2819
|2004.03.17 00:00
|buy
|1393
|1.00
|1.2273
|1.2263
|1.2293
|2820
|2004.03.18 00:00
|s/l
|1393
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2293
|-100.00
|218490.00
|2821
|2004.03.18 00:00
|buy
|1394
|1.00
|1.2235
|1.2225
|1.2255
|2822
|2004.03.19 00:00
|t/p
|1394
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2255
|200.00
|218690.00
|2823
|2004.03.19 00:00
|buy
|1395
|1.00
|1.2392
|1.2382
|1.2412
|2824
|2004.03.22 00:00
|s/l
|1395
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2412
|-100.00
|218590.00
|2825
|2004.03.22 00:00
|buy
|1396
|1.00
|1.2278
|1.2268
|1.2298
|2826
|2004.03.23 00:00
|t/p
|1396
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2298
|200.00
|218790.00
|2827
|2004.03.23 00:00
|buy
|1397
|1.00
|1.2349
|1.2339
|1.2369
|2828
|2004.03.24 00:00
|t/p
|1397
|1.00
|1.2369
|1.2339
|1.2369
|200.00
|218990.00
|2829
|2004.03.24 00:00
|buy
|1398
|1.00
|1.2353
|1.2343
|1.2373
|2830
|2004.03.25 00:00
|s/l
|1398
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.2373
|-100.00
|218890.00
|2831
|2004.03.25 00:00
|buy
|1399
|1.00
|1.2122
|1.2112
|1.2142
|2832
|2004.03.26 00:00
|t/p
|1399
|1.00
|1.2142
|1.2112
|1.2142
|200.00
|219090.00
|2833
|2004.03.26 00:00
|buy
|1400
|1.00
|1.2120
|1.2110
|1.2140
|2834
|2004.03.29 00:00
|t/p
|1400
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2140
|200.00
|219290.00
|2835
|2004.03.29 00:00
|buy
|1401
|1.00
|1.2117
|1.2107
|1.2137
|2836
|2004.03.30 00:00
|t/p
|1401
|1.00
|1.2137
|1.2107
|1.2137
|200.00
|219490.00
|2837
|2004.03.30 00:00
|buy
|1402
|1.00
|1.2160
|1.2150
|1.2180
|2838
|2004.03.31 00:00
|t/p
|1402
|1.00
|1.2180
|1.2150
|1.2180
|200.00
|219690.00
|2839
|2004.03.31 00:00
|buy
|1403
|1.00
|1.2173
|1.2163
|1.2193
|2840
|2004.04.01 00:00
|t/p
|1403
|1.00
|1.2193
|1.2163
|1.2193
|200.00
|219890.00
|2841
|2004.04.01 00:00
|buy
|1404
|1.00
|1.2319
|1.2309
|1.2339
|2842
|2004.04.02 00:00
|t/p
|1404
|1.00
|1.2339
|1.2309
|1.2339
|200.00
|220090.00
|2843
|2004.04.02 00:00
|buy
|1405
|1.00
|1.2367
|1.2357
|1.2387
|2844
|2004.04.05 00:00
|s/l
|1405
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2387
|-100.00
|219990.00
|2845
|2004.04.05 00:00
|buy
|1406
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.2132
|2846
|2004.04.06 00:00
|t/p
|1406
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2132
|200.00
|220190.00
|2847
|2004.04.06 00:00
|buy
|1407
|1.00
|1.2005
|1.1995
|1.2025
|2848
|2004.04.07 00:00
|t/p
|1407
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2025
|200.00
|220390.00
|2849
|2004.04.07 00:00
|buy
|1408
|1.00
|1.2144
|1.2134
|1.2164
|2850
|2004.04.08 00:00
|t/p
|1408
|1.00
|1.2164
|1.2134
|1.2164
|200.00
|220590.00
|2851
|2004.04.08 00:00
|buy
|1409
|1.00
|1.2176
|1.2166
|1.2196
|2852
|2004.04.09 00:00
|t/p
|1409
|1.00
|1.2196
|1.2166
|1.2196
|200.00
|220790.00
|2853
|2004.04.09 00:00
|buy
|1410
|1.00
|1.2086
|1.2076
|1.2106
|2854
|2004.04.12 00:00
|t/p
|1410
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.2106
|200.00
|220990.00
|2855
|2004.04.12 00:00
|buy
|1411
|1.00
|1.2088
|1.2078
|1.2108
|2856
|2004.04.13 00:00
|s/l
|1411
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2108
|-100.00
|220890.00
|2857
|2004.04.13 00:00
|buy
|1412
|1.00
|1.2084
|1.2074
|1.2104
|2858
|2004.04.14 00:00
|s/l
|1412
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2104
|-100.00
|220790.00
|2859
|2004.04.14 00:00
|buy
|1413
|1.00
|1.1938
|1.1928
|1.1958
|2860
|2004.04.15 00:00
|t/p
|1413
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.1958
|200.00
|220990.00
|2861
|2004.04.15 00:00
|buy
|1414
|1.00
|1.1955
|1.1945
|1.1975
|2862
|2004.04.16 00:00
|t/p
|1414
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.1975
|200.00
|221190.00
|2863
|2004.04.16 00:00
|buy
|1415
|1.00
|1.1981
|1.1971
|1.2001
|2864
|2004.04.19 00:00
|t/p
|1415
|1.00
|1.2001
|1.1971
|1.2001
|200.00
|221390.00
|2865
|2004.04.19 00:00
|buy
|1416
|1.00
|1.2019
|1.2009
|1.2039
|2866
|2004.04.20 00:00
|t/p
|1416
|1.00
|1.2039
|1.2009
|1.2039
|200.00
|221590.00
|2867
|2004.04.20 00:00
|buy
|1417
|1.00
|1.2009
|1.1999
|1.2029
|2868
|2004.04.21 00:00
|s/l
|1417
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.2029
|-100.00
|221490.00
|2869
|2004.04.21 00:00
|buy
|1418
|1.00
|1.1851
|1.1841
|1.1871
|2870
|2004.04.22 00:00
|t/p
|1418
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1871
|200.00
|221690.00
|2871
|2004.04.22 00:00
|buy
|1419
|1.00
|1.1838
|1.1828
|1.1858
|2872
|2004.04.23 00:00
|t/p
|1419
|1.00
|1.1858
|1.1828
|1.1858
|200.00
|221890.00
|2873
|2004.04.23 00:00
|buy
|1420
|1.00
|1.1911
|1.1901
|1.1931
|2874
|2004.04.26 00:00
|t/p
|1420
|1.00
|1.1931
|1.1901
|1.1931
|200.00
|222090.00
|2875
|2004.04.26 00:00
|buy
|1421
|1.00
|1.1804
|1.1794
|1.1824
|2876
|2004.04.27 00:00
|t/p
|1421
|1.00
|1.1824
|1.1794
|1.1824
|200.00
|222290.00
|2877
|2004.04.27 00:00
|buy
|1422
|1.00
|1.1861
|1.1851
|1.1881
|2878
|2004.04.28 00:00
|t/p
|1422
|1.00
|1.1881
|1.1851
|1.1881
|200.00
|222490.00
|2879
|2004.04.28 00:00
|buy
|1423
|1.00
|1.1928
|1.1918
|1.1948
|2880
|2004.04.29 00:00
|t/p
|1423
|1.00
|1.1948
|1.1918
|1.1948
|200.00
|222690.00
|2881
|2004.04.29 00:00
|buy
|1424
|1.00
|1.1850
|1.1840
|1.1870
|2882
|2004.04.30 00:00
|t/p
|1424
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1870
|200.00
|222890.00
|2883
|2004.04.30 00:00
|buy
|1425
|1.00
|1.1966
|1.1956
|1.1986
|2884
|2004.05.03 00:00
|t/p
|1425
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.1986
|200.00
|223090.00
|2885
|2004.05.03 00:00
|buy
|1426
|1.00
|1.1994
|1.1984
|1.2014
|2886
|2004.05.04 00:00
|s/l
|1426
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2014
|-100.00
|222990.00
|2887
|2004.05.04 00:00
|buy
|1427
|1.00
|1.1942
|1.1932
|1.1962
|2888
|2004.05.05 00:00
|t/p
|1427
|1.00
|1.1962
|1.1932
|1.1962
|200.00
|223190.00
|2889
|2004.05.05 00:00
|buy
|1428
|1.00
|1.2111
|1.2101
|1.2131
|2890
|2004.05.06 00:00
|t/p
|1428
|1.00
|1.2131
|1.2101
|1.2131
|200.00
|223390.00
|2891
|2004.05.06 00:00
|buy
|1429
|1.00
|1.2160
|1.2150
|1.2180
|2892
|2004.05.07 00:00
|s/l
|1429
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2180
|-100.00
|223290.00
|2893
|2004.05.07 00:00
|buy
|1430
|1.00
|1.2072
|1.2062
|1.2092
|2894
|2004.05.10 00:00
|t/p
|1430
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2092
|200.00
|223490.00
|2895
|2004.05.10 00:00
|buy
|1431
|1.00
|1.1882
|1.1872
|1.1902
|2896
|2004.05.11 00:00
|s/l
|1431
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1902
|-100.00
|223390.00
|2897
|2004.05.11 00:00
|buy
|1432
|1.00
|1.1831
|1.1821
|1.1851
|2898
|2004.05.12 00:00
|t/p
|1432
|1.00
|1.1851
|1.1821
|1.1851
|200.00
|223590.00
|2899
|2004.05.12 00:00
|buy
|1433
|1.00
|1.1869
|1.1859
|1.1889
|2900
|2004.05.13 00:00
|t/p
|1433
|1.00
|1.1889
|1.1859
|1.1889
|200.00
|223790.00
|2901
|2004.05.13 00:00
|buy
|1434
|1.00
|1.1907
|1.1897
|1.1927
|2902
|2004.05.14 00:00
|t/p
|1434
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1927
|200.00
|223990.00
|2903
|2004.05.14 00:00
|buy
|1435
|1.00
|1.1808
|1.1798
|1.1828
|2904
|2004.05.17 00:00
|t/p
|1435
|1.00
|1.1828
|1.1798
|1.1828
|200.00
|224190.00
|2905
|2004.05.17 00:00
|buy
|1436
|1.00
|1.1893
|1.1883
|1.1913
|2906
|2004.05.18 00:00
|t/p
|1436
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.1913
|200.00
|224390.00
|2907
|2004.05.18 00:00
|buy
|1437
|1.00
|1.2022
|1.2012
|1.2042
|2908
|2004.05.19 00:00
|s/l
|1437
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.2042
|-100.00
|224290.00
|2909
|2004.05.19 00:00
|buy
|1438
|1.00
|1.1954
|1.1944
|1.1974
|2910
|2004.05.20 00:00
|t/p
|1438
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.1974
|200.00
|224490.00
|2911
|2004.05.20 00:00
|buy
|1439
|1.00
|1.2020
|1.2010
|1.2040
|2912
|2004.05.21 00:00
|s/l
|1439
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2040
|-100.00
|224390.00
|2913
|2004.05.21 00:00
|buy
|1440
|1.00
|1.1963
|1.1953
|1.1983
|2914
|2004.05.24 00:00
|t/p
|1440
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.1983
|200.00
|224590.00
|2915
|2004.05.24 00:00
|buy
|1441
|1.00
|1.1993
|1.1983
|1.2013
|2916
|2004.05.25 00:00
|t/p
|1441
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2013
|200.00
|224790.00
|2917
|2004.05.25 00:00
|buy
|1442
|1.00
|1.2007
|1.1997
|1.2027
|2918
|2004.05.26 00:00
|t/p
|1442
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2027
|200.00
|224990.00
|2919
|2004.05.26 00:00
|buy
|1443
|1.00
|1.2104
|1.2094
|1.2124
|2920
|2004.05.27 00:00
|t/p
|1443
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2124
|200.00
|225190.00
|2921
|2004.05.27 00:00
|buy
|1444
|1.00
|1.2115
|1.2105
|1.2135
|2922
|2004.05.28 00:00
|t/p
|1444
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2135
|200.00
|225390.00
|2923
|2004.05.28 00:00
|buy
|1445
|1.00
|1.2271
|1.2261
|1.2291
|2924
|2004.05.31 00:00
|t/p
|1445
|1.00
|1.2291
|1.2261
|1.2291
|200.00
|225590.00
|2925
|2004.05.31 00:00
|buy
|1446
|1.00
|1.2241
|1.2231
|1.2261
|2926
|2004.06.01 00:00
|s/l
|1446
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2261
|-100.00
|225490.00
|2927
|2004.06.01 00:00
|buy
|1447
|1.00
|1.2195
|1.2185
|1.2215
|2928
|2004.06.02 00:00
|t/p
|1447
|1.00
|1.2215
|1.2185
|1.2215
|200.00
|225690.00
|2929
|2004.06.02 00:00
|buy
|1448
|1.00
|1.2244
|1.2234
|1.2264
|2930
|2004.06.03 00:00
|t/p
|1448
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2264
|200.00
|225890.00
|2931
|2004.06.03 00:00
|buy
|1449
|1.00
|1.2211
|1.2201
|1.2231
|2932
|2004.06.04 00:00
|t/p
|1449
|1.00
|1.2231
|1.2201
|1.2231
|200.00
|226090.00
|2933
|2004.06.04 00:00
|buy
|1450
|1.00
|1.2222
|1.2212
|1.2242
|2934
|2004.06.07 00:00
|t/p
|1450
|1.00
|1.2242
|1.2212
|1.2242
|200.00
|226290.00
|2935
|2004.06.07 00:00
|buy
|1451
|1.00
|1.2300
|1.2290
|1.2320
|2936
|2004.06.08 00:00
|t/p
|1451
|1.00
|1.2320
|1.2290
|1.2320
|200.00
|226490.00
|2937
|2004.06.08 00:00
|buy
|1452
|1.00
|1.2321
|1.2311
|1.2341
|2938
|2004.06.09 00:00
|t/p
|1452
|1.00
|1.2341
|1.2311
|1.2341
|200.00
|226690.00
|2939
|2004.06.09 00:00
|buy
|1453
|1.00
|1.2262
|1.2252
|1.2282
|2940
|2004.06.10 00:00
|s/l
|1453
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2282
|-100.00
|226590.00
|2941
|2004.06.10 00:00
|buy
|1454
|1.00
|1.2030
|1.2020
|1.2050
|2942
|2004.06.11 00:00
|t/p
|1454
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2050
|200.00
|226790.00
|2943
|2004.06.11 00:00
|buy
|1455
|1.00
|1.2115
|1.2105
|1.2135
|2944
|2004.06.14 00:00
|s/l
|1455
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2135
|-100.00
|226690.00
|2945
|2004.06.14 00:00
|buy
|1456
|1.00
|1.1976
|1.1966
|1.1996
|2946
|2004.06.15 00:00
|t/p
|1456
|1.00
|1.1996
|1.1966
|1.1996
|200.00
|226890.00
|2947
|2004.06.15 00:00
|buy
|1457
|1.00
|1.2058
|1.2048
|1.2078
|2948
|2004.06.16 00:00
|t/p
|1457
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2078
|200.00
|227090.00
|2949
|2004.06.16 00:00
|buy
|1458
|1.00
|1.2163
|1.2153
|1.2183
|2950
|2004.06.17 00:00
|s/l
|1458
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2183
|-100.00
|226990.00
|2951
|2004.06.17 00:00
|buy
|1459
|1.00
|1.2010
|1.2000
|1.2030
|2952
|2004.06.18 00:00
|t/p
|1459
|1.00
|1.2030
|1.2000
|1.2030
|200.00
|227190.00
|2953
|2004.06.18 00:00
|buy
|1460
|1.00
|1.2047
|1.2037
|1.2067
|2954
|2004.06.21 00:00
|t/p
|1460
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2067
|200.00
|227390.00
|2955
|2004.06.21 00:00
|buy
|1461
|1.00
|1.2147
|1.2137
|1.2167
|2956
|2004.06.22 00:00
|s/l
|1461
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2167
|-100.00
|227290.00
|2957
|2004.06.22 00:00
|buy
|1462
|1.00
|1.2115
|1.2105
|1.2135
|2958
|2004.06.23 00:00
|t/p
|1462
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2135
|200.00
|227490.00
|2959
|2004.06.23 00:00
|buy
|1463
|1.00
|1.2118
|1.2108
|1.2138
|2960
|2004.06.24 00:00
|t/p
|1463
|1.00
|1.2138
|1.2108
|1.2138
|200.00
|227690.00
|2961
|2004.06.24 00:00
|buy
|1464
|1.00
|1.2092
|1.2082
|1.2112
|2962
|2004.06.25 00:00
|t/p
|1464
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2112
|200.00
|227890.00
|2963
|2004.06.25 00:00
|buy
|1465
|1.00
|1.2185
|1.2175
|1.2205
|2964
|2004.06.28 00:00
|s/l
|1465
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2205
|-100.00
|227790.00
|2965
|2004.06.28 00:00
|buy
|1466
|1.00
|1.2181
|1.2171
|1.2201
|2966
|2004.06.29 00:00
|t/p
|1466
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.2201
|200.00
|227990.00
|2967
|2004.06.29 00:00
|buy
|1467
|1.00
|1.2188
|1.2178
|1.2208
|2968
|2004.06.30 00:00
|s/l
|1467
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2208
|-100.00
|227890.00
|2969
|2004.06.30 00:00
|buy
|1468
|1.00
|1.2083
|1.2073
|1.2103
|2970
|2004.07.01 00:00
|t/p
|1468
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2103
|200.00
|228090.00
|2971
|2004.07.01 00:00
|buy
|1469
|1.00
|1.2189
|1.2179
|1.2209
|2972
|2004.07.02 00:00
|t/p
|1469
|1.00
|1.2209
|1.2179
|1.2209
|200.00
|228290.00
|2973
|2004.07.02 00:00
|buy
|1470
|1.00
|1.2158
|1.2148
|1.2178
|2974
|2004.07.05 00:00
|t/p
|1470
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2178
|200.00
|228490.00
|2975
|2004.07.05 00:00
|buy
|1471
|1.00
|1.2331
|1.2321
|1.2351
|2976
|2004.07.06 00:00
|s/l
|1471
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2351
|-100.00
|228390.00
|2977
|2004.07.06 00:00
|buy
|1472
|1.00
|1.2283
|1.2273
|1.2303
|2978
|2004.07.07 00:00
|t/p
|1472
|1.00
|1.2303
|1.2273
|1.2303
|200.00
|228590.00
|2979
|2004.07.07 00:00
|buy
|1473
|1.00
|1.2289
|1.2279
|1.2309
|2980
|2004.07.08 00:00
|t/p
|1473
|1.00
|1.2309
|1.2279
|1.2309
|200.00
|228790.00
|2981
|2004.07.08 00:00
|buy
|1474
|1.00
|1.2368
|1.2358
|1.2388
|2982
|2004.07.09 00:00
|t/p
|1474
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.2388
|200.00
|228990.00
|2983
|2004.07.09 00:00
|buy
|1475
|1.00
|1.2395
|1.2385
|1.2415
|2984
|2004.07.12 00:00
|t/p
|1475
|1.00
|1.2415
|1.2385
|1.2415
|200.00
|229190.00
|2985
|2004.07.12 00:00
|buy
|1476
|1.00
|1.2414
|1.2404
|1.2434
|2986
|2004.07.13 00:00
|t/p
|1476
|1.00
|1.2434
|1.2404
|1.2434
|200.00
|229390.00
|2987
|2004.07.13 00:00
|buy
|1477
|1.00
|1.2411
|1.2401
|1.2431
|2988
|2004.07.14 00:00
|s/l
|1477
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.2431
|-100.00
|229290.00
|2989
|2004.07.14 00:00
|buy
|1478
|1.00
|1.2336
|1.2326
|1.2356
|2990
|2004.07.15 00:00
|t/p
|1478
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.2356
|200.00
|229490.00
|2991
|2004.07.15 00:00
|buy
|1479
|1.00
|1.2385
|1.2375
|1.2405
|2992
|2004.07.16 00:00
|s/l
|1479
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2405
|-100.00
|229390.00
|2993
|2004.07.16 00:00
|buy
|1480
|1.00
|1.2358
|1.2348
|1.2378
|2994
|2004.07.19 00:00
|t/p
|1480
|1.00
|1.2378
|1.2348
|1.2378
|200.00
|229590.00
|2995
|2004.07.19 00:00
|buy
|1481
|1.00
|1.2450
|1.2440
|1.2470
|2996
|2004.07.20 00:00
|s/l
|1481
|1.00
|1.2440
|1.2440
|1.2470
|-100.00
|229490.00
|2997
|2004.07.20 00:00
|buy
|1482
|1.00
|1.2444
|1.2434
|1.2464
|2998
|2004.07.21 00:00
|s/l
|1482
|1.00
|1.2434
|1.2434
|1.2464
|-100.00
|229390.00
|2999
|2004.07.21 00:00
|buy
|1483
|1.00
|1.2329
|1.2319
|1.2349
|3000
|2004.07.22 00:00
|t/p
|1483
|1.00
|1.2349
|1.2319
|1.2349
|200.00
|229590.00
|3001
|2004.07.22 00:00
|buy
|1484
|1.00
|1.2279
|1.2269
|1.2299
|3002
|2004.07.23 00:00
|s/l
|1484
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2299
|-100.00
|229490.00
|3003
|2004.07.23 00:00
|buy
|1485
|1.00
|1.2256
|1.2246
|1.2276
|3004
|2004.07.26 00:00
|s/l
|1485
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2276
|-100.00
|229390.00
|3005
|2004.07.26 00:00
|buy
|1486
|1.00
|1.2099
|1.2089
|1.2119
|3006
|2004.07.27 00:00
|t/p
|1486
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2119
|200.00
|229590.00
|3007
|2004.07.27 00:00
|buy
|1487
|1.00
|1.2148
|1.2138
|1.2168
|3008
|2004.07.28 00:00
|t/p
|1487
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2168
|200.00
|229790.00
|3009
|2004.07.28 00:00
|buy
|1488
|1.00
|1.2059
|1.2049
|1.2079
|3010
|2004.07.29 00:00
|t/p
|1488
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2079
|200.00
|229990.00
|3011
|2004.07.29 00:00
|buy
|1489
|1.00
|1.2056
|1.2046
|1.2076
|3012
|2004.07.30 00:00
|t/p
|1489
|1.00
|1.2076
|1.2046
|1.2076
|200.00
|230190.00
|3013
|2004.07.30 00:00
|buy
|1490
|1.00
|1.2044
|1.2034
|1.2064
|3014
|2004.08.02 00:00
|t/p
|1490
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2064
|200.00
|230390.00
|3015
|2004.08.02 00:00
|buy
|1491
|1.00
|1.2069
|1.2059
|1.2089
|3016
|2004.08.03 00:00
|t/p
|1491
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2089
|200.00
|230590.00
|3017
|2004.08.03 00:00
|buy
|1492
|1.00
|1.2025
|1.2015
|1.2045
|3018
|2004.08.04 00:00
|t/p
|1492
|1.00
|1.2045
|1.2015
|1.2045
|200.00
|230790.00
|3019
|2004.08.04 00:00
|buy
|1493
|1.00
|1.2050
|1.2040
|1.2070
|3020
|2004.08.05 00:00
|t/p
|1493
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2070
|200.00
|230990.00
|3021
|2004.08.05 00:00
|buy
|1494
|1.00
|1.2052
|1.2042
|1.2072
|3022
|2004.08.06 00:00
|t/p
|1494
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2072
|200.00
|231190.00
|3023
|2004.08.06 00:00
|buy
|1495
|1.00
|1.2059
|1.2049
|1.2079
|3024
|2004.08.09 00:00
|t/p
|1495
|1.00
|1.2079
|1.2049
|1.2079
|200.00
|231390.00
|3025
|2004.08.09 00:00
|buy
|1496
|1.00
|1.2285
|1.2275
|1.2305
|3026
|2004.08.10 00:00
|s/l
|1496
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.2305
|-100.00
|231290.00
|3027
|2004.08.10 00:00
|buy
|1497
|1.00
|1.2269
|1.2259
|1.2289
|3028
|2004.08.11 00:00
|t/p
|1497
|1.00
|1.2289
|1.2259
|1.2289
|200.00
|231490.00
|3029
|2004.08.11 00:00
|buy
|1498
|1.00
|1.2231
|1.2221
|1.2251
|3030
|2004.08.12 00:00
|t/p
|1498
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.2251
|200.00
|231690.00
|3031
|2004.08.12 00:00
|buy
|1499
|1.00
|1.2225
|1.2215
|1.2245
|3032
|2004.08.13 00:00
|t/p
|1499
|1.00
|1.2245
|1.2215
|1.2245
|200.00
|231890.00
|3033
|2004.08.13 00:00
|buy
|1500
|1.00
|1.2252
|1.2242
|1.2272
|3034
|2004.08.16 00:00
|t/p
|1500
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2272
|200.00
|232090.00
|3035
|2004.08.16 00:00
|buy
|1501
|1.00
|1.2378
|1.2368
|1.2398
|3036
|2004.08.17 00:00
|s/l
|1501
|1.00
|1.2368
|1.2368
|1.2398
|-100.00
|231990.00
|3037
|2004.08.17 00:00
|buy
|1502
|1.00
|1.2359
|1.2349
|1.2379
|3038
|2004.08.18 00:00
|t/p
|1502
|1.00
|1.2379
|1.2349
|1.2379
|200.00
|232190.00
|3039
|2004.08.18 00:00
|buy
|1503
|1.00
|1.2352
|1.2342
|1.2372
|3040
|2004.08.19 00:00
|s/l
|1503
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2372
|-100.00
|232090.00
|3041
|2004.08.19 00:00
|buy
|1504
|1.00
|1.2337
|1.2327
|1.2357
|3042
|2004.08.20 00:00
|t/p
|1504
|1.00
|1.2357
|1.2327
|1.2357
|200.00
|232290.00
|3043
|2004.08.20 00:00
|buy
|1505
|1.00
|1.2371
|1.2361
|1.2391
|3044
|2004.08.23 00:00
|s/l
|1505
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2391
|-100.00
|232190.00
|3045
|2004.08.23 00:00
|buy
|1506
|1.00
|1.2314
|1.2304
|1.2334
|3046
|2004.08.24 00:00
|s/l
|1506
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2334
|-100.00
|232090.00
|3047
|2004.08.24 00:00
|buy
|1507
|1.00
|1.2143
|1.2133
|1.2163
|3048
|2004.08.25 00:00
|t/p
|1507
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2163
|200.00
|232290.00
|3049
|2004.08.25 00:00
|buy
|1508
|1.00
|1.2080
|1.2070
|1.2100
|3050
|2004.08.26 00:00
|t/p
|1508
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2100
|200.00
|232490.00
|3051
|2004.08.26 00:00
|buy
|1509
|1.00
|1.2086
|1.2076
|1.2106
|3052
|2004.08.27 00:00
|t/p
|1509
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.2106
|200.00
|232690.00
|3053
|2004.08.27 00:00
|buy
|1510
|1.00
|1.2107
|1.2097
|1.2127
|3054
|2004.08.30 00:00
|t/p
|1510
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2127
|200.00
|232890.00
|3055
|2004.08.30 00:00
|buy
|1511
|1.00
|1.2014
|1.2004
|1.2034
|3056
|2004.08.31 00:00
|t/p
|1511
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2034
|200.00
|233090.00
|3057
|2004.08.31 00:00
|buy
|1512
|1.00
|1.2054
|1.2044
|1.2074
|3058
|2004.09.01 00:00
|t/p
|1512
|1.00
|1.2074
|1.2044
|1.2074
|200.00
|233290.00
|3059
|2004.09.01 00:00
|buy
|1513
|1.00
|1.2182
|1.2172
|1.2202
|3060
|2004.09.02 00:00
|t/p
|1513
|1.00
|1.2202
|1.2172
|1.2202
|200.00
|233490.00
|3061
|2004.09.02 00:00
|buy
|1514
|1.00
|1.2194
|1.2184
|1.2214
|3062
|2004.09.03 00:00
|s/l
|1514
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2214
|-100.00
|233390.00
|3063
|2004.09.03 00:00
|buy
|1515
|1.00
|1.2170
|1.2160
|1.2190
|3064
|2004.09.06 00:00
|t/p
|1515
|1.00
|1.2190
|1.2160
|1.2190
|200.00
|233590.00
|3065
|2004.09.06 00:00
|buy
|1516
|1.00
|1.2064
|1.2054
|1.2084
|3066
|2004.09.07 00:00
|s/l
|1516
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2084
|-100.00
|233490.00
|3067
|2004.09.07 00:00
|buy
|1517
|1.00
|1.2071
|1.2061
|1.2091
|3068
|2004.09.08 00:00
|t/p
|1517
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2091
|200.00
|233690.00
|3069
|2004.09.08 00:00
|buy
|1518
|1.00
|1.2109
|1.2099
|1.2129
|3070
|2004.09.09 00:00
|t/p
|1518
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2129
|200.00
|233890.00
|3071
|2004.09.09 00:00
|buy
|1519
|1.00
|1.2180
|1.2170
|1.2200
|3072
|2004.09.10 00:00
|t/p
|1519
|1.00
|1.2200
|1.2170
|1.2200
|200.00
|234090.00
|3073
|2004.09.10 00:00
|buy
|1520
|1.00
|1.2235
|1.2225
|1.2255
|3074
|2004.09.13 00:00
|t/p
|1520
|1.00
|1.2255
|1.2225
|1.2255
|200.00
|234290.00
|3075
|2004.09.13 00:00
|buy
|1521
|1.00
|1.2273
|1.2263
|1.2293
|3076
|2004.09.14 00:00
|s/l
|1521
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2293
|-100.00
|234190.00
|3077
|2004.09.14 00:00
|buy
|1522
|1.00
|1.2262
|1.2252
|1.2282
|3078
|2004.09.15 00:00
|t/p
|1522
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2282
|200.00
|234390.00
|3079
|2004.09.15 00:00
|buy
|1523
|1.00
|1.2249
|1.2239
|1.2269
|3080
|2004.09.16 00:00
|s/l
|1523
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2269
|-100.00
|234290.00
|3081
|2004.09.16 00:00
|buy
|1524
|1.00
|1.2152
|1.2142
|1.2172
|3082
|2004.09.17 00:00
|t/p
|1524
|1.00
|1.2172
|1.2142
|1.2172
|200.00
|234490.00
|3083
|2004.09.17 00:00
|buy
|1525
|1.00
|1.2190
|1.2180
|1.2210
|3084
|2004.09.20 00:00
|t/p
|1525
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2210
|200.00
|234690.00
|3085
|2004.09.20 00:00
|buy
|1526
|1.00
|1.2176
|1.2166
|1.2196
|3086
|2004.09.21 00:00
|s/l
|1526
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2196
|-100.00
|234590.00
|3087
|2004.09.21 00:00
|buy
|1527
|1.00
|1.2175
|1.2165
|1.2195
|3088
|2004.09.22 00:00
|t/p
|1527
|1.00
|1.2195
|1.2165
|1.2195
|200.00
|234790.00
|3089
|2004.09.22 00:00
|buy
|1528
|1.00
|1.2332
|1.2322
|1.2352
|3090
|2004.09.23 00:00
|s/l
|1528
|1.00
|1.2322
|1.2322
|1.2352
|-100.00
|234690.00
|3091
|2004.09.23 00:00
|buy
|1529
|1.00
|1.2264
|1.2254
|1.2284
|3092
|2004.09.24 00:00
|t/p
|1529
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2284
|200.00
|234890.00
|3093
|2004.09.24 00:00
|buy
|1530
|1.00
|1.2266
|1.2256
|1.2286
|3094
|2004.09.27 00:00
|t/p
|1530
|1.00
|1.2286
|1.2256
|1.2286
|200.00
|235090.00
|3095
|2004.09.27 00:00
|buy
|1531
|1.00
|1.2286
|1.2276
|1.2306
|3096
|2004.09.28 00:00
|t/p
|1531
|1.00
|1.2306
|1.2276
|1.2306
|200.00
|235290.00
|3097
|2004.09.28 00:00
|buy
|1532
|1.00
|1.2300
|1.2290
|1.2320
|3098
|2004.09.29 00:00
|t/p
|1532
|1.00
|1.2320
|1.2290
|1.2320
|200.00
|235490.00
|3099
|2004.09.29 00:00
|buy
|1533
|1.00
|1.2327
|1.2317
|1.2347
|3100
|2004.09.30 00:00
|s/l
|1533
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2347
|-100.00
|235390.00
|3101
|2004.09.30 00:00
|buy
|1534
|1.00
|1.2332
|1.2322
|1.2352
|3102
|2004.10.01 00:00
|t/p
|1534
|1.00
|1.2352
|1.2322
|1.2352
|200.00
|235590.00
|3103
|2004.10.01 00:00
|buy
|1535
|1.00
|1.2432
|1.2422
|1.2452
|3104
|2004.10.04 00:00
|s/l
|1535
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2452
|-100.00
|235490.00
|3105
|2004.10.04 00:00
|buy
|1536
|1.00
|1.2276
|1.2266
|1.2296
|3106
|2004.10.06 00:00
|t/p
|1536
|1.00
|1.2296
|1.2266
|1.2296
|200.00
|235690.00
|3107
|2004.10.06 00:00
|buy
|1537
|1.00
|1.2320
|1.2310
|1.2340
|3108
|2004.10.07 00:00
|s/l
|1537
|1.00
|1.2310
|1.2310
|1.2340
|-100.00
|235590.00
|3109
|2004.10.07 00:00
|buy
|1538
|1.00
|1.2290
|1.2280
|1.2310
|3110
|2004.10.08 00:00
|t/p
|1538
|1.00
|1.2310
|1.2280
|1.2310
|200.00
|235790.00
|3111
|2004.10.08 00:00
|buy
|1539
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2318
|3112
|2004.10.10 00:00
|t/p
|1539
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.2318
|200.00
|235990.00
|3113
|2004.10.10 00:00
|buy
|1540
|1.00
|1.2412
|1.2402
|1.2432
|3114
|2004.10.12 00:00
|s/l
|1540
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2432
|-100.00
|235890.00
|3115
|2004.10.12 00:00
|buy
|1541
|1.00
|1.2376
|1.2366
|1.2396
|3116
|2004.10.13 00:00
|s/l
|1541
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2396
|-100.00
|235790.00
|3117
|2004.10.13 00:00
|buy
|1542
|1.00
|1.2320
|1.2310
|1.2340
|3118
|2004.10.14 00:00
|t/p
|1542
|1.00
|1.2340
|1.2310
|1.2340
|200.00
|235990.00
|3119
|2004.10.14 00:00
|buy
|1543
|1.00
|1.2346
|1.2336
|1.2366
|3120
|2004.10.15 00:00
|t/p
|1543
|1.00
|1.2366
|1.2336
|1.2366
|200.00
|236190.00
|3121
|2004.10.15 00:00
|buy
|1544
|1.00
|1.2388
|1.2378
|1.2408
|3122
|2004.10.17 00:00
|t/p
|1544
|1.00
|1.2408
|1.2378
|1.2408
|200.00
|236390.00
|3123
|2004.10.17 00:00
|buy
|1545
|1.00
|1.2484
|1.2474
|1.2504
|3124
|2004.10.18 00:00
|s/l
|1545
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2504
|-100.00
|236290.00
|3125
|2004.10.18 00:00
|buy
|1546
|1.00
|1.2486
|1.2476
|1.2506
|3126
|2004.10.19 00:00
|t/p
|1546
|1.00
|1.2506
|1.2476
|1.2506
|200.00
|236490.00
|3127
|2004.10.19 00:00
|buy
|1547
|1.00
|1.2486
|1.2476
|1.2506
|3128
|2004.10.20 00:00
|t/p
|1547
|1.00
|1.2506
|1.2476
|1.2506
|200.00
|236690.00
|3129
|2004.10.20 00:00
|buy
|1548
|1.00
|1.2514
|1.2504
|1.2534
|3130
|2004.10.21 00:00
|t/p
|1548
|1.00
|1.2534
|1.2504
|1.2534
|200.00
|236890.00
|3131
|2004.10.21 00:00
|buy
|1549
|1.00
|1.2584
|1.2574
|1.2604
|3132
|2004.10.22 00:00
|t/p
|1549
|1.00
|1.2604
|1.2574
|1.2604
|200.00
|237090.00
|3133
|2004.10.22 00:00
|buy
|1550
|1.00
|1.2614
|1.2604
|1.2634
|3134
|2004.10.24 00:00
|t/p
|1550
|1.00
|1.2634
|1.2604
|1.2634
|200.00
|237290.00
|3135
|2004.10.24 00:00
|buy
|1551
|1.00
|1.2730
|1.2720
|1.2750
|3136
|2004.10.26 00:00
|t/p
|1551
|1.00
|1.2750
|1.2720
|1.2750
|200.00
|237490.00
|3137
|2004.10.26 00:00
|buy
|1552
|1.00
|1.2780
|1.2770
|1.2800
|3138
|2004.10.27 00:00
|t/p
|1552
|1.00
|1.2800
|1.2770
|1.2800
|200.00
|237690.00
|3139
|2004.10.27 00:00
|buy
|1553
|1.00
|1.2752
|1.2742
|1.2772
|3140
|2004.10.28 00:00
|t/p
|1553
|1.00
|1.2772
|1.2742
|1.2772
|200.00
|237890.00
|3141
|2004.10.28 00:00
|buy
|1554
|1.00
|1.2696
|1.2686
|1.2716
|3142
|2004.10.29 00:00
|t/p
|1554
|1.00
|1.2716
|1.2686
|1.2716
|200.00
|238090.00
|3143
|2004.10.29 00:00
|buy
|1555
|1.00
|1.2748
|1.2738
|1.2768
|3144
|2004.10.31 00:00
|t/p
|1555
|1.00
|1.2768
|1.2738
|1.2768
|200.00
|238290.00
|3145
|2004.10.31 00:00
|buy
|1556
|1.00
|1.2818
|1.2808
|1.2838
|3146
|2004.11.02 00:00
|s/l
|1556
|1.00
|1.2808
|1.2808
|1.2838
|-100.00
|238190.00
|3147
|2004.11.02 00:00
|buy
|1557
|1.00
|1.2738
|1.2728
|1.2758
|3148
|2004.11.03 00:00
|s/l
|1557
|1.00
|1.2728
|1.2728
|1.2758
|-100.00
|238090.00
|3149
|2004.11.03 00:00
|buy
|1558
|1.00
|1.2726
|1.2716
|1.2746
|3150
|2004.11.04 00:00
|t/p
|1558
|1.00
|1.2746
|1.2716
|1.2746
|200.00
|238290.00
|3151
|2004.11.04 00:00
|buy
|1559
|1.00
|1.2822
|1.2812
|1.2842
|3152
|2004.11.05 00:00
|t/p
|1559
|1.00
|1.2842
|1.2812
|1.2842
|200.00
|238490.00
|3153
|2004.11.05 00:00
|buy
|1560
|1.00
|1.2886
|1.2876
|1.2906
|3154
|2004.11.07 00:00
|t/p
|1560
|1.00
|1.2906
|1.2876
|1.2906
|200.00
|238690.00
|3155
|2004.11.07 00:00
|buy
|1561
|1.00
|1.2970
|1.2960
|1.2990
|3156
|2004.11.08 00:00
|s/l
|1561
|1.00
|1.2960
|1.2960
|1.2990
|-100.00
|238590.00
|3157
|2004.11.08 00:00
|buy
|1562
|1.00
|1.2958
|1.2948
|1.2978
|3158
|2004.11.09 00:00
|t/p
|1562
|1.00
|1.2978
|1.2948
|1.2978
|200.00
|238790.00
|3159
|2004.11.09 00:00
|buy
|1563
|1.00
|1.2904
|1.2894
|1.2924
|3160
|2004.11.10 00:00
|t/p
|1563
|1.00
|1.2924
|1.2894
|1.2924
|200.00
|238990.00
|3161
|2004.11.10 00:00
|buy
|1564
|1.00
|1.2896
|1.2886
|1.2916
|3162
|2004.11.11 00:00
|t/p
|1564
|1.00
|1.2916
|1.2886
|1.2916
|200.00
|239190.00
|3163
|2004.11.11 00:00
|buy
|1565
|1.00
|1.2882
|1.2872
|1.2902
|3164
|2004.11.12 00:00
|t/p
|1565
|1.00
|1.2902
|1.2872
|1.2902
|200.00
|239390.00
|3165
|2004.11.12 00:00
|buy
|1566
|1.00
|1.2908
|1.2898
|1.2928
|3166
|2004.11.14 00:00
|t/p
|1566
|1.00
|1.2928
|1.2898
|1.2928
|200.00
|239590.00
|3167
|2004.11.14 00:00
|buy
|1567
|1.00
|1.2990
|1.2980
|1.3010
|3168
|2004.11.15 00:00
|s/l
|1567
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.3010
|-100.00
|239490.00
|3169
|2004.11.15 00:00
|buy
|1568
|1.00
|1.2978
|1.2968
|1.2998
|3170
|2004.11.16 00:00
|s/l
|1568
|1.00
|1.2968
|1.2968
|1.2998
|-100.00
|239390.00
|3171
|2004.11.16 00:00
|buy
|1569
|1.00
|1.2930
|1.2920
|1.2950
|3172
|2004.11.17 00:00
|t/p
|1569
|1.00
|1.2950
|1.2920
|1.2950
|200.00
|239590.00
|3173
|2004.11.17 00:00
|buy
|1570
|1.00
|1.2958
|1.2948
|1.2978
|3174
|2004.11.18 00:00
|t/p
|1570
|1.00
|1.2978
|1.2948
|1.2978
|200.00
|239790.00
|3175
|2004.11.18 00:00
|buy
|1571
|1.00
|1.3032
|1.3022
|1.3052
|3176
|2004.11.19 00:00
|t/p
|1571
|1.00
|1.3052
|1.3022
|1.3052
|200.00
|239990.00
|3177
|2004.11.19 00:00
|buy
|1572
|1.00
|1.2948
|1.2938
|1.2968
|3178
|2004.11.21 00:00
|t/p
|1572
|1.00
|1.2968
|1.2938
|1.2968
|200.00
|240190.00
|3179
|2004.11.21 00:00
|buy
|1573
|1.00
|1.3022
|1.3012
|1.3042
|3180
|2004.11.23 00:00
|t/p
|1573
|1.00
|1.3042
|1.3012
|1.3042
|200.00
|240390.00
|3181
|2004.11.23 00:00
|buy
|1574
|1.00
|1.3016
|1.3006
|1.3036
|3182
|2004.11.24 00:00
|t/p
|1574
|1.00
|1.3036
|1.3006
|1.3036
|200.00
|240590.00
|3183
|2004.11.24 00:00
|buy
|1575
|1.00
|1.3094
|1.3084
|1.3114
|3184
|2004.11.25 00:00
|t/p
|1575
|1.00
|1.3114
|1.3084
|1.3114
|200.00
|240790.00
|3185
|2004.11.25 00:00
|buy
|1576
|1.00
|1.3176
|1.3166
|1.3196
|3186
|2004.11.26 00:00
|t/p
|1576
|1.00
|1.3196
|1.3166
|1.3196
|200.00
|240990.00
|3187
|2004.11.26 00:00
|buy
|1577
|1.00
|1.3266
|1.3256
|1.3286
|3188
|2004.11.28 00:00
|t/p
|1577
|1.00
|1.3286
|1.3256
|1.3286
|200.00
|241190.00
|3189
|2004.11.28 00:00
|buy
|1578
|1.00
|1.3272
|1.3262
|1.3292
|3190
|2004.11.30 00:00
|t/p
|1578
|1.00
|1.3292
|1.3262
|1.3292
|200.00
|241390.00
|3191
|2004.11.30 00:00
|buy
|1579
|1.00
|1.3260
|1.3250
|1.3280
|3192
|2004.12.01 00:00
|t/p
|1579
|1.00
|1.3280
|1.3250
|1.3280
|200.00
|241590.00
|3193
|2004.12.01 00:00
|buy
|1580
|1.00
|1.3316
|1.3306
|1.3336
|3194
|2004.12.02 00:00
|t/p
|1580
|1.00
|1.3336
|1.3306
|1.3336
|200.00
|241790.00
|3195
|2004.12.02 00:00
|buy
|1581
|1.00
|1.3360
|1.3350
|1.3380
|3196
|2004.12.03 00:00
|t/p
|1581
|1.00
|1.3380
|1.3350
|1.3380
|200.00
|241990.00
|3197
|2004.12.03 00:00
|buy
|1582
|1.00
|1.3268
|1.3258
|1.3288
|3198
|2004.12.05 00:00
|t/p
|1582
|1.00
|1.3288
|1.3258
|1.3288
|200.00
|242190.00
|3199
|2004.12.05 00:00
|buy
|1583
|1.00
|1.3450
|1.3440
|1.3470
|3200
|2004.12.06 00:00
|s/l
|1583
|1.00
|1.3440
|1.3440
|1.3470
|-100.00
|242090.00
|3201
|2004.12.06 00:00
|buy
|1584
|1.00
|1.3446
|1.3436
|1.3466
|3202
|2004.12.07 00:00
|s/l
|1584
|1.00
|1.3436
|1.3436
|1.3466
|-100.00
|241990.00
|3203
|2004.12.07 00:00
|buy
|1585
|1.00
|1.3406
|1.3396
|1.3426
|3204
|2004.12.08 00:00
|t/p
|1585
|1.00
|1.3426
|1.3396
|1.3426
|200.00
|242190.00
|3205
|2004.12.08 00:00
|buy
|1586
|1.00
|1.3422
|1.3412
|1.3442
|3206
|2004.12.09 00:00
|s/l
|1586
|1.00
|1.3412
|1.3412
|1.3442
|-100.00
|242090.00
|3207
|2004.12.09 00:00
|buy
|1587
|1.00
|1.3346
|1.3336
|1.3366
|3208
|2004.12.10 00:00
|s/l
|1587
|1.00
|1.3336
|1.3336
|1.3366
|-100.00
|241990.00
|3209
|2004.12.10 00:00
|buy
|1588
|1.00
|1.3282
|1.3272
|1.3302
|3210
|2004.12.12 00:00
|s/l
|1588
|1.00
|1.3272
|1.3272
|1.3302
|-100.00
|241890.00
|3211
|2004.12.12 00:00
|buy
|1589
|1.00
|1.3224
|1.3214
|1.3244
|3212
|2004.12.13 00:00
|t/p
|1589
|1.00
|1.3244
|1.3214
|1.3244
|200.00
|242090.00
|3213
|2004.12.13 00:00
|buy
|1590
|1.00
|1.3244
|1.3234
|1.3264
|3214
|2004.12.14 00:00
|t/p
|1590
|1.00
|1.3264
|1.3234
|1.3264
|200.00
|242290.00
|3215
|2004.12.14 00:00
|buy
|1591
|1.00
|1.3316
|1.3306
|1.3336
|3216
|2004.12.15 00:00
|t/p
|1591
|1.00
|1.3336
|1.3306
|1.3336
|200.00
|242490.00
|3217
|2004.12.15 00:00
|buy
|1592
|1.00
|1.3294
|1.3284
|1.3314
|3218
|2004.12.16 00:00
|t/p
|1592
|1.00
|1.3314
|1.3284
|1.3314
|200.00
|242690.00
|3219
|2004.12.16 00:00
|buy
|1593
|1.00
|1.3406
|1.3396
|1.3426
|3220
|2004.12.17 00:00
|t/p
|1593
|1.00
|1.3426
|1.3396
|1.3426
|200.00
|242890.00
|3221
|2004.12.17 00:00
|buy
|1594
|1.00
|1.3254
|1.3244
|1.3274
|3222
|2004.12.19 00:00
|t/p
|1594
|1.00
|1.3274
|1.3244
|1.3274
|200.00
|243090.00
|3223
|2004.12.19 00:00
|buy
|1595
|1.00
|1.3316
|1.3306
|1.3336
|3224
|2004.12.20 00:00
|s/l
|1595
|1.00
|1.3306
|1.3306
|1.3336
|-100.00
|242990.00
|3225
|2004.12.20 00:00
|buy
|1596
|1.00
|1.3308
|1.3298
|1.3328
|3226
|2004.12.21 00:00
|t/p
|1596
|1.00
|1.3328
|1.3298
|1.3328
|200.00
|243190.00
|3227
|2004.12.21 00:00
|buy
|1597
|1.00
|1.3396
|1.3386
|1.3416
|3228
|2004.12.22 00:00
|s/l
|1597
|1.00
|1.3386
|1.3386
|1.3416
|-100.00
|243090.00
|3229
|2004.12.22 00:00
|buy
|1598
|1.00
|1.3360
|1.3350
|1.3380
|3230
|2004.12.23 00:00
|t/p
|1598
|1.00
|1.3380
|1.3350
|1.3380
|200.00
|243290.00
|3231
|2004.12.23 00:00
|buy
|1599
|1.00
|1.3398
|1.3388
|1.3418
|3232
|2004.12.24 00:00
|t/p
|1599
|1.00
|1.3418
|1.3388
|1.3418
|200.00
|243490.00
|3233
|2004.12.24 00:00
|buy
|1600
|1.00
|1.3502
|1.3492
|1.3522
|3234
|2004.12.27 00:00
|t/p
|1600
|1.00
|1.3522
|1.3492
|1.3522
|200.00
|243690.00
|3235
|2004.12.27 00:00
|buy
|1601
|1.00
|1.3524
|1.3514
|1.3544
|3236
|2004.12.28 00:00
|t/p
|1601
|1.00
|1.3544
|1.3514
|1.3544
|200.00
|243890.00
|3237
|2004.12.28 00:00
|buy
|1602
|1.00
|1.3610
|1.3600
|1.3630
|3238
|2004.12.29 00:00
|t/p
|1602
|1.00
|1.3630
|1.3600
|1.3630
|200.00
|244090.00
|3239
|2004.12.29 00:00
|buy
|1603
|1.00
|1.3574
|1.3564
|1.3594
|3240
|2004.12.30 00:00
|t/p
|1603
|1.00
|1.3594
|1.3564
|1.3594
|200.00
|244290.00
|3241
|2004.12.30 00:00
|buy
|1604
|1.00
|1.3592
|1.3582
|1.3612
|3242
|2004.12.31 00:00
|t/p
|1604
|1.00
|1.3612
|1.3582
|1.3612
|200.00
|244490.00
|3243
|2004.12.31 00:00
|buy
|1605
|1.00
|1.3620
|1.3610
|1.3640
|3244
|2005.01.03 00:00
|t/p
|1605
|1.00
|1.3640
|1.3610
|1.3640
|200.00
|244690.00
|3245
|2005.01.03 00:00
|buy
|1606
|1.00
|1.3504
|1.3494
|1.3524
|3246
|2005.01.04 00:00
|t/p
|1606
|1.00
|1.3524
|1.3494
|1.3524
|200.00
|244890.00
|3247
|2005.01.04 00:00
|buy
|1607
|1.00
|1.3464
|1.3454
|1.3484
|3248
|2005.01.05 00:00
|t/p
|1607
|1.00
|1.3484
|1.3454
|1.3484
|200.00
|245090.00
|3249
|2005.01.05 00:00
|buy
|1608
|1.00
|1.3276
|1.3266
|1.3296
|3250
|2005.01.06 00:00
|t/p
|1608
|1.00
|1.3296
|1.3266
|1.3296
|200.00
|245290.00
|3251
|2005.01.06 00:00
|buy
|1609
|1.00
|1.3258
|1.3248
|1.3278
|3252
|2005.01.07 00:00
|t/p
|1609
|1.00
|1.3278
|1.3248
|1.3278
|200.00
|245490.00
|3253
|2005.01.07 00:00
|buy
|1610
|1.00
|1.3172
|1.3162
|1.3192
|3254
|2005.01.09 00:00
|t/p
|1610
|1.00
|1.3192
|1.3162
|1.3192
|200.00
|245690.00
|3255
|2005.01.09 00:00
|buy
|1611
|1.00
|1.3076
|1.3066
|1.3096
|3256
|2005.01.10 00:00
|s/l
|1611
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3096
|-100.00
|245590.00
|3257
|2005.01.10 00:00
|buy
|1612
|1.00
|1.3076
|1.3066
|1.3096
|3258
|2005.01.11 00:00
|t/p
|1612
|1.00
|1.3096
|1.3066
|1.3096
|200.00
|245790.00
|3259
|2005.01.11 00:00
|buy
|1613
|1.00
|1.3122
|1.3112
|1.3142
|3260
|2005.01.12 00:00
|t/p
|1613
|1.00
|1.3142
|1.3112
|1.3142
|200.00
|245990.00
|3261
|2005.01.12 00:00
|buy
|1614
|1.00
|1.3110
|1.3100
|1.3130
|3262
|2005.01.14 00:00
|t/p
|1614
|1.00
|1.3130
|1.3100
|1.3130
|200.00
|246190.00
|3263
|2005.01.14 00:00
|buy
|1615
|1.00
|1.3184
|1.3174
|1.3204
|3264
|2005.01.16 00:00
|s/l
|1615
|1.00
|1.3174
|1.3174
|1.3204
|-100.00
|246090.00
|3265
|2005.01.16 00:00
|buy
|1616
|1.00
|1.3102
|1.3092
|1.3122
|3266
|2005.01.18 00:00
|t/p
|1616
|1.00
|1.3122
|1.3092
|1.3122
|200.00
|246290.00
|3267
|2005.01.18 00:00
|buy
|1617
|1.00
|1.3034
|1.3024
|1.3054
|3268
|2005.01.19 00:00
|t/p
|1617
|1.00
|1.3054
|1.3024
|1.3054
|200.00
|246490.00
|3269
|2005.01.19 00:00
|buy
|1618
|1.00
|1.3022
|1.3012
|1.3042
|3270
|2005.01.20 00:00
|t/p
|1618
|1.00
|1.3042
|1.3012
|1.3042
|200.00
|246690.00
|3271
|2005.01.20 00:00
|buy
|1619
|1.00
|1.3010
|1.3000
|1.3030
|3272
|2005.01.21 00:00
|s/l
|1619
|1.00
|1.3000
|1.3000
|1.3030
|-100.00
|246590.00
|3273
|2005.01.21 00:00
|buy
|1620
|1.00
|1.2954
|1.2944
|1.2974
|3274
|2005.01.23 00:00
|t/p
|1620
|1.00
|1.2974
|1.2944
|1.2974
|200.00
|246790.00
|3275
|2005.01.23 00:00
|buy
|1621
|1.00
|1.3042
|1.3032
|1.3062
|3276
|2005.01.25 00:00
|t/p
|1621
|1.00
|1.3062
|1.3032
|1.3062
|200.00
|246990.00
|3277
|2005.01.25 00:00
|buy
|1622
|1.00
|1.3040
|1.3030
|1.3060
|3278
|2005.01.26 00:00
|t/p
|1622
|1.00
|1.3060
|1.3030
|1.3060
|200.00
|247190.00
|3279
|2005.01.26 00:00
|buy
|1623
|1.00
|1.2984
|1.2974
|1.3004
|3280
|2005.01.27 00:00
|t/p
|1623
|1.00
|1.3004
|1.2974
|1.3004
|200.00
|247390.00
|3281
|2005.01.27 00:00
|buy
|1624
|1.00
|1.3064
|1.3054
|1.3084
|3282
|2005.01.28 00:00
|t/p
|1624
|1.00
|1.3084
|1.3054
|1.3084
|200.00
|247590.00
|3283
|2005.01.28 00:00
|buy
|1625
|1.00
|1.3032
|1.3022
|1.3052
|3284
|2005.01.30 00:00
|t/p
|1625
|1.00
|1.3052
|1.3022
|1.3052
|200.00
|247790.00
|3285
|2005.01.30 00:00
|buy
|1626
|1.00
|1.3024
|1.3014
|1.3044
|3286
|2005.02.01 00:00
|t/p
|1626
|1.00
|1.3044
|1.3014
|1.3044
|200.00
|247990.00
|3287
|2005.02.01 00:00
|buy
|1627
|1.00
|1.3052
|1.3042
|1.3072
|3288
|2005.02.02 00:00
|s/l
|1627
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.3072
|-100.00
|247890.00
|3289
|2005.02.02 00:00
|buy
|1628
|1.00
|1.3064
|1.3054
|1.3084
|3290
|2005.02.03 00:00
|t/p
|1628
|1.00
|1.3084
|1.3054
|1.3084
|200.00
|248090.00
|3291
|2005.02.03 00:00
|buy
|1629
|1.00
|1.3026
|1.3016
|1.3046
|3292
|2005.02.04 00:00
|s/l
|1629
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.3046
|-100.00
|247990.00
|3293
|2005.02.04 00:00
|buy
|1630
|1.00
|1.2972
|1.2962
|1.2992
|3294
|2005.02.06 00:00
|t/p
|1630
|1.00
|1.2992
|1.2962
|1.2992
|200.00
|248190.00
|3295
|2005.02.06 00:00
|buy
|1631
|1.00
|1.2856
|1.2846
|1.2876
|3296
|2005.02.07 00:00
|s/l
|1631
|1.00
|1.2846
|1.2846
|1.2876
|-100.00
|248090.00
|3297
|2005.02.07 00:00
|buy
|1632
|1.00
|1.2832
|1.2822
|1.2852
|3298
|2005.02.08 00:00
|t/p
|1632
|1.00
|1.2852
|1.2822
|1.2852
|200.00
|248290.00
|3299
|2005.02.08 00:00
|buy
|1633
|1.00
|1.2766
|1.2756
|1.2786
|3300
|2005.02.09 00:00
|t/p
|1633
|1.00
|1.2786
|1.2756
|1.2786
|200.00
|248490.00
|3301
|2005.02.09 00:00
|buy
|1634
|1.00
|1.2772
|1.2762
|1.2792
|3302
|2005.02.10 00:00
|t/p
|1634
|1.00
|1.2792
|1.2762
|1.2792
|200.00
|248690.00
|3303
|2005.02.10 00:00
|buy
|1635
|1.00
|1.2808
|1.2798
|1.2828
|3304
|2005.02.11 00:00
|t/p
|1635
|1.00
|1.2828
|1.2798
|1.2828
|200.00
|248890.00
|3305
|2005.02.11 00:00
|buy
|1636
|1.00
|1.2870
|1.2860
|1.2890
|3306
|2005.02.13 00:00
|t/p
|1636
|1.00
|1.2890
|1.2860
|1.2890
|200.00
|249090.00
|3307
|2005.02.13 00:00
|buy
|1637
|1.00
|1.2888
|1.2878
|1.2908
|3308
|2005.02.14 00:00
|s/l
|1637
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2908
|-100.00
|248990.00
|3309
|2005.02.14 00:00
|buy
|1638
|1.00
|1.2896
|1.2886
|1.2916
|3310
|2005.02.15 00:00
|t/p
|1638
|1.00
|1.2916
|1.2886
|1.2916
|200.00
|249190.00
|3311
|2005.02.15 00:00
|buy
|1639
|1.00
|1.2970
|1.2960
|1.2990
|3312
|2005.02.16 00:00
|t/p
|1639
|1.00
|1.2990
|1.2960
|1.2990
|200.00
|249390.00
|3313
|2005.02.16 00:00
|buy
|1640
|1.00
|1.3008
|1.2998
|1.3028
|3314
|2005.02.17 00:00
|t/p
|1640
|1.00
|1.3028
|1.2998
|1.3028
|200.00
|249590.00
|3315
|2005.02.17 00:00
|buy
|1641
|1.00
|1.3042
|1.3032
|1.3062
|3316
|2005.02.18 00:00
|t/p
|1641
|1.00
|1.3062
|1.3032
|1.3062
|200.00
|249790.00
|3317
|2005.02.18 00:00
|buy
|1642
|1.00
|1.3070
|1.3060
|1.3090
|3318
|2005.02.20 00:00
|s/l
|1642
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3090
|-100.00
|249690.00
|3319
|2005.02.20 00:00
|buy
|1643
|1.00
|1.3070
|1.3060
|1.3090
|3320
|2005.02.21 00:00
|s/l
|1643
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3090
|-100.00
|249590.00
|3321
|2005.02.21 00:00
|buy
|1644
|1.00
|1.3066
|1.3056
|1.3086
|3322
|2005.02.22 00:00
|s/l
|1644
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3086
|-100.00
|249490.00
|3323
|2005.02.22 00:00
|buy
|1645
|1.00
|1.3062
|1.3052
|1.3082
|3324
|2005.02.23 00:00
|t/p
|1645
|1.00
|1.3082
|1.3052
|1.3082
|200.00
|249690.00
|3325
|2005.02.23 00:00
|buy
|1646
|1.00
|1.3250
|1.3240
|1.3270
|3326
|2005.02.24 00:00
|t/p
|1646
|1.00
|1.3270
|1.3240
|1.3270
|200.00
|249890.00
|3327
|2005.02.24 00:00
|buy
|1647
|1.00
|1.3216
|1.3206
|1.3236
|3328
|2005.02.25 00:00
|t/p
|1647
|1.00
|1.3236
|1.3206
|1.3236
|200.00
|250090.00
|3329
|2005.02.25 00:00
|buy
|1648
|1.00
|1.3208
|1.3198
|1.3228
|3330
|2005.02.27 00:00
|t/p
|1648
|1.00
|1.3228
|1.3198
|1.3228
|200.00
|250290.00
|3331
|2005.02.27 00:00
|buy
|1649
|1.00
|1.3252
|1.3242
|1.3272
|3332
|2005.03.01 00:00
|t/p
|1649
|1.00
|1.3272
|1.3242
|1.3272
|200.00
|250490.00
|3333
|2005.03.01 00:00
|buy
|1650
|1.00
|1.3226
|1.3216
|1.3246
|3334
|2005.03.02 00:00
|s/l
|1650
|1.00
|1.3216
|1.3216
|1.3246
|-100.00
|250390.00
|3335
|2005.03.02 00:00
|buy
|1651
|1.00
|1.3162
|1.3152
|1.3182
|3336
|2005.03.03 00:00
|s/l
|1651
|1.00
|1.3152
|1.3152
|1.3182
|-100.00
|250290.00
|3337
|2005.03.03 00:00
|buy
|1652
|1.00
|1.3134
|1.3124
|1.3154
|3338
|2005.03.04 00:00
|t/p
|1652
|1.00
|1.3154
|1.3124
|1.3154
|200.00
|250490.00
|3339
|2005.03.04 00:00
|buy
|1653
|1.00
|1.3114
|1.3104
|1.3134
|3340
|2005.03.06 00:00
|t/p
|1653
|1.00
|1.3134
|1.3104
|1.3134
|200.00
|250690.00
|3341
|2005.03.06 00:00
|buy
|1654
|1.00
|1.3236
|1.3226
|1.3256
|3342
|2005.03.08 00:00
|s/l
|1654
|1.00
|1.3226
|1.3226
|1.3256
|-100.00
|250590.00
|3343
|2005.03.08 00:00
|buy
|1655
|1.00
|1.3214
|1.3204
|1.3234
|3344
|2005.03.09 00:00
|t/p
|1655
|1.00
|1.3234
|1.3204
|1.3234
|200.00
|250790.00
|3345
|2005.03.09 00:00
|buy
|1656
|1.00
|1.3350
|1.3340
|1.3370
|3346
|2005.03.10 00:00
|t/p
|1656
|1.00
|1.3370
|1.3340
|1.3370
|200.00
|250990.00
|3347
|2005.03.10 00:00
|buy
|1657
|1.00
|1.3388
|1.3378
|1.3408
|3348
|2005.03.11 00:00
|t/p
|1657
|1.00
|1.3408
|1.3378
|1.3408
|200.00
|251190.00
|3349
|2005.03.11 00:00
|buy
|1658
|1.00
|1.3430
|1.3420
|1.3450
|3350
|2005.03.13 00:00
|t/p
|1658
|1.00
|1.3450
|1.3420
|1.3450
|200.00
|251390.00
|3351
|2005.03.13 00:00
|buy
|1659
|1.00
|1.3474
|1.3464
|1.3494
|3352
|2005.03.14 00:00
|s/l
|1659
|1.00
|1.3464
|1.3464
|1.3494
|-100.00
|251290.00
|3353
|2005.03.14 00:00
|buy
|1660
|1.00
|1.3464
|1.3454
|1.3484
|3354
|2005.03.15 00:00
|s/l
|1660
|1.00
|1.3454
|1.3454
|1.3484
|-100.00
|251190.00
|3355
|2005.03.15 00:00
|buy
|1661
|1.00
|1.3356
|1.3346
|1.3376
|3356
|2005.03.16 00:00
|t/p
|1661
|1.00
|1.3376
|1.3346
|1.3376
|200.00
|251390.00
|3357
|2005.03.16 00:00
|buy
|1662
|1.00
|1.3314
|1.3304
|1.3334
|3358
|2005.03.17 00:00
|t/p
|1662
|1.00
|1.3334
|1.3304
|1.3334
|200.00
|251590.00
|3359
|2005.03.17 00:00
|buy
|1663
|1.00
|1.3408
|1.3398
|1.3428
|3360
|2005.03.18 00:00
|s/l
|1663
|1.00
|1.3398
|1.3398
|1.3428
|-100.00
|251490.00
|3361
|2005.03.18 00:00
|buy
|1664
|1.00
|1.3388
|1.3378
|1.3408
|3362
|2005.03.20 00:00
|s/l
|1664
|1.00
|1.3378
|1.3378
|1.3408
|-100.00
|251390.00
|3363
|2005.03.20 00:00
|buy
|1665
|1.00
|1.3316
|1.3306
|1.3336
|3364
|2005.03.21 00:00
|s/l
|1665
|1.00
|1.3306
|1.3306
|1.3336
|-100.00
|251290.00
|3365
|2005.03.21 00:00
|buy
|1666
|1.00
|1.3306
|1.3296
|1.3326
|3366
|2005.03.22 00:00
|s/l
|1666
|1.00
|1.3296
|1.3296
|1.3326
|-100.00
|251190.00
|3367
|2005.03.22 00:00
|buy
|1667
|1.00
|1.3166
|1.3156
|1.3186
|3368
|2005.03.23 00:00
|t/p
|1667
|1.00
|1.3186
|1.3156
|1.3186
|200.00
|251390.00
|3369
|2005.03.23 00:00
|buy
|1668
|1.00
|1.3084
|1.3074
|1.3104
|3370
|2005.03.24 00:00
|s/l
|1668
|1.00
|1.3074
|1.3074
|1.3104
|-100.00
|251290.00
|3371
|2005.03.24 00:00
|buy
|1669
|1.00
|1.2974
|1.2964
|1.2994
|3372
|2005.03.25 00:00
|t/p
|1669
|1.00
|1.2994
|1.2964
|1.2994
|200.00
|251490.00
|3373
|2005.03.25 00:00
|buy
|1670
|1.00
|1.2934
|1.2924
|1.2954
|3374
|2005.03.27 00:00
|t/p
|1670
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.2954
|200.00
|251690.00
|3375
|2005.03.27 00:00
|buy
|1671
|1.00
|1.2956
|1.2946
|1.2976
|3376
|2005.03.28 00:00
|s/l
|1671
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.2976
|-100.00
|251590.00
|3377
|2005.03.28 00:00
|buy
|1672
|1.00
|1.2930
|1.2920
|1.2950
|3378
|2005.03.29 00:00
|s/l
|1672
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2950
|-100.00
|251490.00
|3379
|2005.03.29 00:00
|buy
|1673
|1.00
|1.2918
|1.2908
|1.2938
|3380
|2005.03.30 00:00
|t/p
|1673
|1.00
|1.2938
|1.2908
|1.2938
|200.00
|251690.00
|3381
|2005.03.30 00:00
|buy
|1674
|1.00
|1.2934
|1.2924
|1.2954
|3382
|2005.03.31 00:00
|t/p
|1674
|1.00
|1.2954
|1.2924
|1.2954
|200.00
|251890.00
|3383
|2005.03.31 00:00
|buy
|1675
|1.00
|1.2932
|1.2922
|1.2952
|3384
|2005.04.01 00:00
|t/p
|1675
|1.00
|1.2952
|1.2922
|1.2952
|200.00
|252090.00
|3385
|2005.04.01 00:00
|buy
|1676
|1.00
|1.2960
|1.2950
|1.2980
|3386
|2005.04.03 00:00
|t/p
|1676
|1.00
|1.2980
|1.2950
|1.2980
|200.00
|252290.00
|3387
|2005.04.03 00:00
|buy
|1677
|1.00
|1.2896
|1.2886
|1.2916
|3388
|2005.04.04 00:00
|s/l
|1677
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2916
|-100.00
|252190.00
|3389
|2005.04.04 00:00
|buy
|1678
|1.00
|1.2886
|1.2876
|1.2906
|3390
|2005.04.05 00:00
|t/p
|1678
|1.00
|1.2906
|1.2876
|1.2906
|200.00
|252390.00
|3391
|2005.04.05 00:00
|buy
|1679
|1.00
|1.2850
|1.2840
|1.2870
|3392
|2005.04.06 00:00
|t/p
|1679
|1.00
|1.2870
|1.2840
|1.2870
|200.00
|252590.00
|3393
|2005.04.06 00:00
|buy
|1680
|1.00
|1.2852
|1.2842
|1.2872
|3394
|2005.04.07 00:00
|t/p
|1680
|1.00
|1.2872
|1.2842
|1.2872
|200.00
|252790.00
|3395
|2005.04.07 00:00
|buy
|1681
|1.00
|1.2874
|1.2864
|1.2894
|3396
|2005.04.08 00:00
|t/p
|1681
|1.00
|1.2894
|1.2864
|1.2894
|200.00
|252990.00
|3397
|2005.04.08 00:00
|buy
|1682
|1.00
|1.2838
|1.2828
|1.2858
|3398
|2005.04.10 00:00
|t/p
|1682
|1.00
|1.2858
|1.2828
|1.2858
|200.00
|253190.00
|3399
|2005.04.10 00:00
|buy
|1683
|1.00
|1.2924
|1.2914
|1.2944
|3400
|2005.04.11 00:00
|s/l
|1683
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2944
|-100.00
|253090.00
|3401
|2005.04.11 00:00
|buy
|1684
|1.00
|1.2926
|1.2916
|1.2946
|3402
|2005.04.12 00:00
|t/p
|1684
|1.00
|1.2946
|1.2916
|1.2946
|200.00
|253290.00
|3403
|2005.04.12 00:00
|buy
|1685
|1.00
|1.2980
|1.2970
|1.3000
|3404
|2005.04.13 00:00
|t/p
|1685
|1.00
|1.3000
|1.2970
|1.3000
|200.00
|253490.00
|3405
|2005.04.13 00:00
|buy
|1686
|1.00
|1.2906
|1.2896
|1.2926
|3406
|2005.04.14 00:00
|t/p
|1686
|1.00
|1.2926
|1.2896
|1.2926
|200.00
|253690.00
|3407
|2005.04.14 00:00
|buy
|1687
|1.00
|1.2910
|1.2900
|1.2930
|3408
|2005.04.15 00:00
|s/l
|1687
|1.00
|1.2900
|1.2900
|1.2930
|-100.00
|253590.00
|3409
|2005.04.15 00:00
|buy
|1688
|1.00
|1.2814
|1.2804
|1.2834
|3410
|2005.04.17 00:00
|t/p
|1688
|1.00
|1.2834
|1.2804
|1.2834
|200.00
|253790.00
|3411
|2005.04.17 00:00
|buy
|1689
|1.00
|1.2916
|1.2906
|1.2936
|3412
|2005.04.18 00:00
|s/l
|1689
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2936
|-100.00
|253690.00
|3413
|2005.04.18 00:00
|buy
|1690
|1.00
|1.2918
|1.2908
|1.2938
|3414
|2005.04.19 00:00
|t/p
|1690
|1.00
|1.2938
|1.2908
|1.2938
|200.00
|253890.00
|3415
|2005.04.19 00:00
|buy
|1691
|1.00
|1.3016
|1.3006
|1.3036
|3416
|2005.04.20 00:00
|t/p
|1691
|1.00
|1.3036
|1.3006
|1.3036
|200.00
|254090.00
|3417
|2005.04.20 00:00
|buy
|1692
|1.00
|1.3064
|1.3054
|1.3084
|3418
|2005.04.21 00:00
|t/p
|1692
|1.00
|1.3084
|1.3054
|1.3084
|200.00
|254290.00
|3419
|2005.04.21 00:00
|buy
|1693
|1.00
|1.3104
|1.3094
|1.3124
|3420
|2005.04.22 00:00
|t/p
|1693
|1.00
|1.3124
|1.3094
|1.3124
|200.00
|254490.00
|3421
|2005.04.22 00:00
|buy
|1694
|1.00
|1.3040
|1.3030
|1.3060
|3422
|2005.04.24 00:00
|t/p
|1694
|1.00
|1.3060
|1.3030
|1.3060
|200.00
|254690.00
|3423
|2005.04.24 00:00
|buy
|1695
|1.00
|1.3052
|1.3042
|1.3072
|3424
|2005.04.25 00:00
|s/l
|1695
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.3072
|-100.00
|254590.00
|3425
|2005.04.25 00:00
|buy
|1696
|1.00
|1.3044
|1.3034
|1.3064
|3426
|2005.04.26 00:00
|s/l
|1696
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3064
|-100.00
|254490.00
|3427
|2005.04.26 00:00
|buy
|1697
|1.00
|1.2990
|1.2980
|1.3010
|3428
|2005.04.27 00:00
|t/p
|1697
|1.00
|1.3010
|1.2980
|1.3010
|200.00
|254690.00
|3429
|2005.04.27 00:00
|buy
|1698
|1.00
|1.2978
|1.2968
|1.2998
|3430
|2005.04.28 00:00
|s/l
|1698
|1.00
|1.2968
|1.2968
|1.2998
|-100.00
|254590.00
|3431
|2005.04.28 00:00
|buy
|1699
|1.00
|1.2930
|1.2920
|1.2950
|3432
|2005.04.29 00:00
|s/l
|1699
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2950
|-100.00
|254490.00
|3433
|2005.04.29 00:00
|buy
|1700
|1.00
|1.2906
|1.2896
|1.2926
|3434
|2005.05.01 00:00
|t/p
|1700
|1.00
|1.2926
|1.2896
|1.2926
|200.00
|254690.00
|3435
|2005.05.01 00:00
|buy
|1701
|1.00
|1.2864
|1.2854
|1.2884
|3436
|2005.05.02 00:00
|s/l
|1701
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2884
|-100.00
|254590.00
|3437
|2005.05.02 00:00
|buy
|1702
|1.00
|1.2856
|1.2846
|1.2876
|3438
|2005.05.03 00:00
|t/p
|1702
|1.00
|1.2876
|1.2846
|1.2876
|200.00
|254790.00
|3439
|2005.05.03 00:00
|buy
|1703
|1.00
|1.2858
|1.2848
|1.2878
|3440
|2005.05.04 00:00
|t/p
|1703
|1.00
|1.2878
|1.2848
|1.2878
|200.00
|254990.00
|3441
|2005.05.04 00:00
|buy
|1704
|1.00
|1.2880
|1.2870
|1.2900
|3442
|2005.05.05 00:00
|t/p
|1704
|1.00
|1.2900
|1.2870
|1.2900
|200.00
|255190.00
|3443
|2005.05.05 00:00
|buy
|1705
|1.00
|1.2946
|1.2936
|1.2966
|3444
|2005.05.06 00:00
|t/p
|1705
|1.00
|1.2966
|1.2936
|1.2966
|200.00
|255390.00
|3445
|2005.05.06 00:00
|buy
|1706
|1.00
|1.2948
|1.2938
|1.2968
|3446
|2005.05.08 00:00
|s/l
|1706
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2968
|-100.00
|255290.00
|3447
|2005.05.08 00:00
|buy
|1707
|1.00
|1.2818
|1.2808
|1.2838
|3448
|2005.05.10 00:00
|t/p
|1707
|1.00
|1.2838
|1.2808
|1.2838
|200.00
|255490.00
|3449
|2005.05.10 00:00
|buy
|1708
|1.00
|1.2848
|1.2838
|1.2868
|3450
|2005.05.11 00:00
|t/p
|1708
|1.00
|1.2868
|1.2838
|1.2868
|200.00
|255690.00
|3451
|2005.05.11 00:00
|buy
|1709
|1.00
|1.2880
|1.2870
|1.2900
|3452
|2005.05.12 00:00
|t/p
|1709
|1.00
|1.2900
|1.2870
|1.2900
|200.00
|255890.00
|3453
|2005.05.12 00:00
|buy
|1710
|1.00
|1.2806
|1.2796
|1.2826
|3454
|2005.05.13 00:00
|s/l
|1710
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2826
|-100.00
|255790.00
|3455
|2005.05.13 00:00
|buy
|1711
|1.00
|1.2684
|1.2674
|1.2704
|3456
|2005.05.15 00:00
|s/l
|1711
|1.00
|1.2674
|1.2674
|1.2704
|-100.00
|255690.00
|3457
|2005.05.15 00:00
|buy
|1712
|1.00
|1.2604
|1.2594
|1.2624
|3458
|2005.05.16 00:00
|s/l
|1712
|1.00
|1.2594
|1.2594
|1.2624
|-100.00
|255590.00
|3459
|2005.05.16 00:00
|buy
|1713
|1.00
|1.2608
|1.2598
|1.2628
|3460
|2005.05.17 00:00
|t/p
|1713
|1.00
|1.2628
|1.2598
|1.2628
|200.00
|255790.00
|3461
|2005.05.17 00:00
|buy
|1714
|1.00
|1.2628
|1.2618
|1.2648
|3462
|2005.05.18 00:00
|t/p
|1714
|1.00
|1.2648
|1.2618
|1.2648
|200.00
|255990.00
|3463
|2005.05.18 00:00
|buy
|1715
|1.00
|1.2594
|1.2584
|1.2614
|3464
|2005.05.19 00:00
|t/p
|1715
|1.00
|1.2614
|1.2584
|1.2614
|200.00
|256190.00
|3465
|2005.05.19 00:00
|buy
|1716
|1.00
|1.2674
|1.2664
|1.2694
|3466
|2005.05.20 00:00
|s/l
|1716
|1.00
|1.2664
|1.2664
|1.2694
|-100.00
|256090.00
|3467
|2005.05.20 00:00
|buy
|1717
|1.00
|1.2636
|1.2626
|1.2656
|3468
|2005.05.22 00:00
|s/l
|1717
|1.00
|1.2626
|1.2626
|1.2656
|-100.00
|255990.00
|3469
|2005.05.22 00:00
|buy
|1718
|1.00
|1.2556
|1.2546
|1.2576
|3470
|2005.05.23 00:00
|s/l
|1718
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2576
|-100.00
|255890.00
|3471
|2005.05.23 00:00
|buy
|1719
|1.00
|1.2556
|1.2546
|1.2576
|3472
|2005.05.24 00:00
|t/p
|1719
|1.00
|1.2576
|1.2546
|1.2576
|200.00
|256090.00
|3473
|2005.05.24 00:00
|buy
|1720
|1.00
|1.2576
|1.2566
|1.2596
|3474
|2005.05.25 00:00
|t/p
|1720
|1.00
|1.2596
|1.2566
|1.2596
|200.00
|256290.00
|3475
|2005.05.25 00:00
|buy
|1721
|1.00
|1.2566
|1.2556
|1.2586
|3476
|2005.05.26 00:00
|t/p
|1721
|1.00
|1.2586
|1.2556
|1.2586
|200.00
|256490.00
|3477
|2005.05.26 00:00
|buy
|1722
|1.00
|1.2606
|1.2596
|1.2626
|3478
|2005.05.27 00:00
|s/l
|1722
|1.00
|1.2596
|1.2596
|1.2626
|-100.00
|256390.00
|3479
|2005.05.27 00:00
|buy
|1723
|1.00
|1.2514
|1.2504
|1.2534
|3480
|2005.05.29 00:00
|t/p
|1723
|1.00
|1.2534
|1.2504
|1.2534
|200.00
|256590.00
|3481
|2005.05.29 00:00
|buy
|1724
|1.00
|1.2534
|1.2524
|1.2554
|3482
|2005.05.30 00:00
|s/l
|1724
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2554
|-100.00
|256490.00
|3483
|2005.05.30 00:00
|buy
|1725
|1.00
|1.2520
|1.2510
|1.2540
|3484
|2005.05.31 00:00
|t/p
|1725
|1.00
|1.2540
|1.2510
|1.2540
|200.00
|256690.00
|3485
|2005.05.31 00:00
|buy
|1726
|1.00
|1.2486
|1.2476
|1.2506
|3486
|2005.06.01 00:00
|s/l
|1726
|1.00
|1.2476
|1.2476
|1.2506
|-100.00
|256590.00
|3487
|2005.06.01 00:00
|buy
|1727
|1.00
|1.2304
|1.2294
|1.2324
|3488
|2005.06.02 00:00
|t/p
|1727
|1.00
|1.2324
|1.2294
|1.2324
|200.00
|256790.00
|3489
|2005.06.02 00:00
|buy
|1728
|1.00
|1.2202
|1.2192
|1.2222
|3490
|2005.06.03 00:00
|t/p
|1728
|1.00
|1.2222
|1.2192
|1.2222
|200.00
|256990.00
|3491
|2005.06.03 00:00
|buy
|1729
|1.00
|1.2276
|1.2266
|1.2296
|3492
|2005.06.05 00:00
|t/p
|1729
|1.00
|1.2296
|1.2266
|1.2296
|200.00
|257190.00
|3493
|2005.06.05 00:00
|buy
|1730
|1.00
|1.2232
|1.2222
|1.2252
|3494
|2005.06.06 00:00
|s/l
|1730
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2252
|-100.00
|257090.00
|3495
|2005.06.06 00:00
|buy
|1731
|1.00
|1.2226
|1.2216
|1.2246
|3496
|2005.06.07 00:00
|t/p
|1731
|1.00
|1.2246
|1.2216
|1.2246
|200.00
|257290.00
|3497
|2005.06.07 00:00
|buy
|1732
|1.00
|1.2268
|1.2258
|1.2288
|3498
|2005.06.08 00:00
|t/p
|1732
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2288
|200.00
|257490.00
|3499
|2005.06.08 00:00
|buy
|1733
|1.00
|1.2288
|1.2278
|1.2308
|3500
|2005.06.09 00:00
|t/p
|1733
|1.00
|1.2308
|1.2278
|1.2308
|200.00
|257690.00
|3501
|2005.06.09 00:00
|buy
|1734
|1.00
|1.2244
|1.2234
|1.2264
|3502
|2005.06.10 00:00
|s/l
|1734
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2264
|-100.00
|257590.00
|3503
|2005.06.10 00:00
|buy
|1735
|1.00
|1.2234
|1.2224
|1.2254
|3504
|2005.06.12 00:00
|s/l
|1735
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2254
|-100.00
|257490.00
|3505
|2005.06.12 00:00
|buy
|1736
|1.00
|1.2116
|1.2106
|1.2136
|3506
|2005.06.14 00:00
|s/l
|1736
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2136
|-100.00
|257390.00
|3507
|2005.06.14 00:00
|buy
|1737
|1.00
|1.2106
|1.2096
|1.2126
|3508
|2005.06.15 00:00
|t/p
|1737
|1.00
|1.2126
|1.2096
|1.2126
|200.00
|257590.00
|3509
|2005.06.15 00:00
|buy
|1738
|1.00
|1.2036
|1.2026
|1.2056
|3510
|2005.06.16 00:00
|t/p
|1738
|1.00
|1.2056
|1.2026
|1.2056
|200.00
|257790.00
|3511
|2005.06.16 00:00
|buy
|1739
|1.00
|1.2114
|1.2104
|1.2134
|3512
|2005.06.17 00:00
|t/p
|1739
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2134
|200.00
|257990.00
|3513
|2005.06.17 00:00
|buy
|1740
|1.00
|1.2104
|1.2094
|1.2124
|3514
|2005.06.19 00:00
|t/p
|1740
|1.00
|1.2124
|1.2094
|1.2124
|200.00
|258190.00
|3515
|2005.06.19 00:00
|buy
|1741
|1.00
|1.2196
|1.2186
|1.2216
|3516
|2005.06.20 00:00
|t/p
|1741
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.2216
|200.00
|258390.00
|3517
|2005.06.20 00:00
|buy
|1742
|1.00
|1.2215
|1.2205
|1.2235
|3518
|2005.06.21 00:00
|t/p
|1742
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2235
|200.00
|258590.00
|3519
|2005.06.21 00:00
|buy
|1743
|1.00
|1.2138
|1.2128
|1.2158
|3520
|2005.06.22 00:00
|t/p
|1743
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2158
|200.00
|258790.00
|3521
|2005.06.22 00:00
|buy
|1744
|1.00
|1.2190
|1.2180
|1.2210
|3522
|2005.06.23 00:00
|s/l
|1744
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2210
|-100.00
|258690.00
|3523
|2005.06.23 00:00
|buy
|1745
|1.00
|1.2132
|1.2122
|1.2152
|3524
|2005.06.24 00:00
|s/l
|1745
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2152
|-100.00
|258590.00
|3525
|2005.06.24 00:00
|buy
|1746
|1.00
|1.2030
|1.2020
|1.2050
|3526
|2005.06.26 00:00
|t/p
|1746
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2050
|200.00
|258790.00
|3527
|2005.06.26 00:00
|buy
|1747
|1.00
|1.2110
|1.2100
|1.2130
|3528
|2005.06.27 00:00
|t/p
|1747
|1.00
|1.2130
|1.2100
|1.2130
|200.00
|258990.00
|3529
|2005.06.27 00:00
|buy
|1748
|1.00
|1.2128
|1.2118
|1.2148
|3530
|2005.06.28 00:00
|t/p
|1748
|1.00
|1.2148
|1.2118
|1.2148
|200.00
|259190.00
|3531
|2005.06.28 00:00
|buy
|1749
|1.00
|1.2168
|1.2158
|1.2188
|3532
|2005.06.29 00:00
|s/l
|1749
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2188
|-100.00
|259090.00
|3533
|2005.06.29 00:00
|buy
|1750
|1.00
|1.2074
|1.2064
|1.2094
|3534
|2005.06.30 00:00
|t/p
|1750
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2094
|200.00
|259290.00
|3535
|2005.06.30 00:00
|buy
|1751
|1.00
|1.2096
|1.2086
|1.2116
|3536
|2005.07.01 00:00
|t/p
|1751
|1.00
|1.2116
|1.2086
|1.2116
|200.00
|259490.00
|3537
|2005.07.01 00:00
|buy
|1752
|1.00
|1.2091
|1.2081
|1.2111
|3538
|2005.07.03 00:00
|s/l
|1752
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2111
|-100.00
|259390.00
|3539
|2005.07.03 00:00
|buy
|1753
|1.00
|1.1934
|1.1924
|1.1954
|3540
|2005.07.05 00:00
|s/l
|1753
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1954
|-100.00
|259290.00
|3541
|2005.07.05 00:00
|buy
|1754
|1.00
|1.1912
|1.1902
|1.1932
|3542
|2005.07.06 00:00
|t/p
|1754
|1.00
|1.1932
|1.1902
|1.1932
|200.00
|259490.00
|3543
|2005.07.06 00:00
|buy
|1755
|1.00
|1.1929
|1.1919
|1.1949
|3544
|2005.07.07 00:00
|t/p
|1755
|1.00
|1.1949
|1.1919
|1.1949
|200.00
|259690.00
|3545
|2005.07.07 00:00
|buy
|1756
|1.00
|1.1932
|1.1922
|1.1952
|3546
|2005.07.08 00:00
|t/p
|1756
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1952
|200.00
|259890.00
|3547
|2005.07.08 00:00
|buy
|1757
|1.00
|1.1938
|1.1928
|1.1958
|3548
|2005.07.10 00:00
|t/p
|1757
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.1958
|200.00
|260090.00
|3549
|2005.07.10 00:00
|buy
|1758
|1.00
|1.1970
|1.1960
|1.1990
|3550
|2005.07.12 00:00
|t/p
|1758
|1.00
|1.1990
|1.1960
|1.1990
|200.00
|260290.00
|3551
|2005.07.12 00:00
|buy
|1759
|1.00
|1.2058
|1.2048
|1.2078
|3552
|2005.07.13 00:00
|t/p
|1759
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2078
|200.00
|260490.00
|3553
|2005.07.13 00:00
|buy
|1760
|1.00
|1.2218
|1.2208
|1.2238
|3554
|2005.07.14 00:00
|s/l
|1760
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2238
|-100.00
|260390.00
|3555
|2005.07.14 00:00
|buy
|1761
|1.00
|1.2080
|1.2070
|1.2100
|3556
|2005.07.15 00:00
|t/p
|1761
|1.00
|1.2100
|1.2070
|1.2100
|200.00
|260590.00
|3557
|2005.07.15 00:00
|buy
|1762
|1.00
|1.2099
|1.2089
|1.2119
|3558
|2005.07.17 00:00
|t/p
|1762
|1.00
|1.2119
|1.2089
|1.2119
|200.00
|260790.00
|3559
|2005.07.17 00:00
|buy
|1763
|1.00
|1.2032
|1.2022
|1.2052
|3560
|2005.07.19 00:00
|t/p
|1763
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2052
|200.00
|260990.00
|3561
|2005.07.19 00:00
|buy
|1764
|1.00
|1.2064
|1.2054
|1.2084
|3562
|2005.07.20 00:00
|s/l
|1764
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2084
|-100.00
|260890.00
|3563
|2005.07.20 00:00
|buy
|1765
|1.00
|1.2032
|1.2022
|1.2052
|3564
|2005.07.21 00:00
|t/p
|1765
|1.00
|1.2052
|1.2022
|1.2052
|200.00
|261090.00
|3565
|2005.07.21 00:00
|buy
|1766
|1.00
|1.2144
|1.2134
|1.2164
|3566
|2005.07.22 00:00
|t/p
|1766
|1.00
|1.2164
|1.2134
|1.2164
|200.00
|261290.00
|3567
|2005.07.22 00:00
|buy
|1767
|1.00
|1.2159
|1.2149
|1.2179
|3568
|2005.07.24 00:00
|t/p
|1767
|1.00
|1.2179
|1.2149
|1.2179
|200.00
|261490.00
|3569
|2005.07.24 00:00
|buy
|1768
|1.00
|1.2050
|1.2040
|1.2070
|3570
|2005.07.26 00:00
|t/p
|1768
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2070
|200.00
|261690.00
|3571
|2005.07.26 00:00
|buy
|1769
|1.00
|1.2050
|1.2040
|1.2070
|3572
|2005.07.27 00:00
|s/l
|1769
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2070
|-100.00
|261590.00
|3573
|2005.07.27 00:00
|buy
|1770
|1.00
|1.2021
|1.2011
|1.2041
|3574
|2005.07.28 00:00
|t/p
|1770
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2041
|200.00
|261790.00
|3575
|2005.07.28 00:00
|buy
|1771
|1.00
|1.2072
|1.2062
|1.2092
|3576
|2005.07.29 00:00
|t/p
|1771
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2092
|200.00
|261990.00
|3577
|2005.07.29 00:00
|buy
|1772
|1.00
|1.2131
|1.2121
|1.2151
|3578
|2005.07.31 00:00
|t/p
|1772
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.2151
|200.00
|262190.00
|3579
|2005.07.31 00:00
|buy
|1773
|1.00
|1.2122
|1.2112
|1.2142
|3580
|2005.08.02 00:00
|t/p
|1773
|1.00
|1.2142
|1.2112
|1.2142
|200.00
|262390.00
|3581
|2005.08.02 00:00
|buy
|1774
|1.00
|1.2194
|1.2184
|1.2214
|3582
|2005.08.03 00:00
|t/p
|1774
|1.00
|1.2214
|1.2184
|1.2214
|200.00
|262590.00
|3583
|2005.08.03 00:00
|buy
|1775
|1.00
|1.2196
|1.2186
|1.2216
|3584
|2005.08.04 00:00
|t/p
|1775
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.2216
|200.00
|262790.00
|3585
|2005.08.04 00:00
|buy
|1776
|1.00
|1.2332
|1.2322
|1.2352
|3586
|2005.08.05 00:00
|t/p
|1776
|1.00
|1.2352
|1.2322
|1.2352
|200.00
|262990.00
|3587
|2005.08.05 00:00
|buy
|1777
|1.00
|1.2387
|1.2377
|1.2407
|3588
|2005.08.07 00:00
|s/l
|1777
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2407
|-100.00
|262890.00
|3589
|2005.08.07 00:00
|buy
|1778
|1.00
|1.2331
|1.2321
|1.2351
|3590
|2005.08.09 00:00
|t/p
|1778
|1.00
|1.2351
|1.2321
|1.2351
|200.00
|263090.00
|3591
|2005.08.09 00:00
|buy
|1779
|1.00
|1.2366
|1.2356
|1.2386
|3592
|2005.08.10 00:00
|t/p
|1779
|1.00
|1.2386
|1.2356
|1.2386
|200.00
|263290.00
|3593
|2005.08.10 00:00
|buy
|1780
|1.00
|1.2359
|1.2349
|1.2379
|3594
|2005.08.11 00:00
|t/p
|1780
|1.00
|1.2379
|1.2349
|1.2379
|200.00
|263490.00
|3595
|2005.08.11 00:00
|buy
|1781
|1.00
|1.2384
|1.2374
|1.2404
|3596
|2005.08.12 00:00
|t/p
|1781
|1.00
|1.2404
|1.2374
|1.2404
|200.00
|263690.00
|3597
|2005.08.12 00:00
|buy
|1782
|1.00
|1.2458
|1.2448
|1.2478
|3598
|2005.08.14 00:00
|t/p
|1782
|1.00
|1.2478
|1.2448
|1.2478
|200.00
|263890.00
|3599
|2005.08.14 00:00
|buy
|1783
|1.00
|1.2453
|1.2443
|1.2473
|3600
|2005.08.16 00:00
|s/l
|1783
|1.00
|1.2443
|1.2443
|1.2473
|-100.00
|263790.00
|3601
|2005.08.16 00:00
|buy
|1784
|1.00
|1.2352
|1.2342
|1.2372
|3602
|2005.08.17 00:00
|t/p
|1784
|1.00
|1.2372
|1.2342
|1.2372
|200.00
|263990.00
|3603
|2005.08.17 00:00
|buy
|1785
|1.00
|1.2360
|1.2350
|1.2380
|3604
|2005.08.18 00:00
|s/l
|1785
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2380
|-100.00
|263890.00
|3605
|2005.08.18 00:00
|buy
|1786
|1.00
|1.2268
|1.2258
|1.2288
|3606
|2005.08.19 00:00
|t/p
|1786
|1.00
|1.2288
|1.2258
|1.2288
|200.00
|264090.00
|3607
|2005.08.19 00:00
|buy
|1787
|1.00
|1.2187
|1.2177
|1.2207
|3608
|2005.08.21 00:00
|s/l
|1787
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2207
|-100.00
|263990.00
|3609
|2005.08.21 00:00
|buy
|1788
|1.00
|1.2166
|1.2156
|1.2186
|3610
|2005.08.22 00:00
|s/l
|1788
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2186
|-100.00
|263890.00
|3611
|2005.08.22 00:00
|buy
|1789
|1.00
|1.2165
|1.2155
|1.2185
|3612
|2005.08.23 00:00
|t/p
|1789
|1.00
|1.2185
|1.2155
|1.2185
|200.00
|264090.00
|3613
|2005.08.23 00:00
|buy
|1790
|1.00
|1.2232
|1.2222
|1.2252
|3614
|2005.08.24 00:00
|t/p
|1790
|1.00
|1.2252
|1.2222
|1.2252
|200.00
|264290.00
|3615
|2005.08.24 00:00
|buy
|1791
|1.00
|1.2225
|1.2215
|1.2245
|3616
|2005.08.25 00:00
|t/p
|1791
|1.00
|1.2245
|1.2215
|1.2245
|200.00
|264490.00
|3617
|2005.08.25 00:00
|buy
|1792
|1.00
|1.2261
|1.2251
|1.2281
|3618
|2005.08.26 00:00
|t/p
|1792
|1.00
|1.2281
|1.2251
|1.2281
|200.00
|264690.00
|3619
|2005.08.26 00:00
|buy
|1793
|1.00
|1.2285
|1.2275
|1.2305
|3620
|2005.08.28 00:00
|t/p
|1793
|1.00
|1.2305
|1.2275
|1.2305
|200.00
|264890.00
|3621
|2005.08.28 00:00
|buy
|1794
|1.00
|1.2301
|1.2291
|1.2321
|3622
|2005.08.29 00:00
|t/p
|1794
|1.00
|1.2321
|1.2291
|1.2321
|200.00
|265090.00
|3623
|2005.08.29 00:00
|buy
|1795
|1.00
|1.2340
|1.2330
|1.2360
|3624
|2005.08.30 00:00
|s/l
|1795
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2360
|-100.00
|264990.00
|3625
|2005.08.30 00:00
|buy
|1796
|1.00
|1.2223
|1.2213
|1.2243
|3626
|2005.08.31 00:00
|s/l
|1796
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2243
|-100.00
|264890.00
|3627
|2005.08.31 00:00
|buy
|1797
|1.00
|1.2220
|1.2210
|1.2240
|3628
|2005.09.01 00:00
|t/p
|1797
|1.00
|1.2240
|1.2210
|1.2240
|200.00
|265090.00
|3629
|2005.09.01 00:00
|buy
|1798
|1.00
|1.2343
|1.2333
|1.2363
|3630
|2005.09.02 00:00
|t/p
|1798
|1.00
|1.2363
|1.2333
|1.2363
|200.00
|265290.00
|3631
|2005.09.02 00:00
|buy
|1799
|1.00
|1.2479
|1.2469
|1.2499
|3632
|2005.09.04 00:00
|t/p
|1799
|1.00
|1.2499
|1.2469
|1.2499
|200.00
|265490.00
|3633
|2005.09.04 00:00
|buy
|1800
|1.00
|1.2538
|1.2528
|1.2558
|3634
|2005.09.06 00:00
|t/p
|1800
|1.00
|1.2558
|1.2528
|1.2558
|200.00
|265690.00
|3635
|2005.09.06 00:00
|buy
|1801
|1.00
|1.2509
|1.2499
|1.2529
|3636
|2005.09.07 00:00
|s/l
|1801
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2529
|-100.00
|265590.00
|3637
|2005.09.07 00:00
|buy
|1802
|1.00
|1.2461
|1.2451
|1.2481
|3638
|2005.09.08 00:00
|t/p
|1802
|1.00
|1.2481
|1.2451
|1.2481
|200.00
|265790.00
|3639
|2005.09.08 00:00
|buy
|1803
|1.00
|1.2422
|1.2412
|1.2442
|3640
|2005.09.09 00:00
|t/p
|1803
|1.00
|1.2442
|1.2412
|1.2442
|200.00
|265990.00
|3641
|2005.09.09 00:00
|buy
|1804
|1.00
|1.2409
|1.2399
|1.2429
|3642
|2005.09.11 00:00
|t/p
|1804
|1.00
|1.2429
|1.2399
|1.2429
|200.00
|266190.00
|3643
|2005.09.11 00:00
|buy
|1805
|1.00
|1.2399
|1.2389
|1.2419
|3644
|2005.09.13 00:00
|s/l
|1805
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2419
|-100.00
|266090.00
|3645
|2005.09.13 00:00
|buy
|1806
|1.00
|1.2298
|1.2288
|1.2318
|3646
|2005.09.14 00:00
|t/p
|1806
|1.00
|1.2318
|1.2288
|1.2318
|200.00
|266290.00
|3647
|2005.09.14 00:00
|buy
|1807
|1.00
|1.2287
|1.2277
|1.2307
|3648
|2005.09.15 00:00
|t/p
|1807
|1.00
|1.2307
|1.2277
|1.2307
|200.00
|266490.00
|3649
|2005.09.15 00:00
|buy
|1808
|1.00
|1.2278
|1.2268
|1.2298
|3650
|2005.09.16 00:00
|s/l
|1808
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2298
|-100.00
|266390.00
|3651
|2005.09.16 00:00
|buy
|1809
|1.00
|1.2232
|1.2222
|1.2252
|3652
|2005.09.18 00:00
|t/p
|1809
|1.00
|1.2252
|1.2222
|1.2252
|200.00
|266590.00
|3653
|2005.09.18 00:00
|buy
|1810
|1.00
|1.2148
|1.2138
|1.2168
|3654
|2005.09.19 00:00
|t/p
|1810
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2168
|200.00
|266790.00
|3655
|2005.09.19 00:00
|buy
|1811
|1.00
|1.2163
|1.2153
|1.2183
|3656
|2005.09.20 00:00
|s/l
|1811
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2183
|-100.00
|266690.00
|3657
|2005.09.20 00:00
|buy
|1812
|1.00
|1.2148
|1.2138
|1.2168
|3658
|2005.09.21 00:00
|t/p
|1812
|1.00
|1.2168
|1.2138
|1.2168
|200.00
|266890.00
|3659
|2005.09.21 00:00
|buy
|1813
|1.00
|1.2119
|1.2109
|1.2139
|3660
|2005.09.22 00:00
|t/p
|1813
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2139
|200.00
|267090.00
|3661
|2005.09.22 00:00
|buy
|1814
|1.00
|1.2264
|1.2254
|1.2284
|3662
|2005.09.23 00:00
|s/l
|1814
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2284
|-100.00
|266990.00
|3663
|2005.09.23 00:00
|buy
|1815
|1.00
|1.2145
|1.2135
|1.2165
|3664
|2005.09.25 00:00
|t/p
|1815
|1.00
|1.2165
|1.2135
|1.2165
|200.00
|267190.00
|3665
|2005.09.25 00:00
|buy
|1816
|1.00
|1.2021
|1.2011
|1.2041
|3666
|2005.09.27 00:00
|t/p
|1816
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2041
|200.00
|267390.00
|3667
|2005.09.27 00:00
|buy
|1817
|1.00
|1.2076
|1.2066
|1.2096
|3668
|2005.09.28 00:00
|s/l
|1817
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2096
|-100.00
|267290.00
|3669
|2005.09.28 00:00
|buy
|1818
|1.00
|1.2015
|1.2005
|1.2035
|3670
|2005.09.29 00:00
|t/p
|1818
|1.00
|1.2035
|1.2005
|1.2035
|200.00
|267490.00
|3671
|2005.09.29 00:00
|buy
|1819
|1.00
|1.2059
|1.2049
|1.2079
|3672
|2005.09.30 00:00
|s/l
|1819
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2079
|-100.00
|267390.00
|3673
|2005.09.30 00:00
|buy
|1820
|1.00
|1.2021
|1.2011
|1.2041
|3674
|2005.10.02 00:00
|t/p
|1820
|1.00
|1.2041
|1.2011
|1.2041
|200.00
|267590.00
|3675
|2005.10.02 00:00
|buy
|1821
|1.00
|1.2017
|1.2007
|1.2037
|3676
|2005.10.04 00:00
|s/l
|1821
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2037
|-100.00
|267490.00
|3677
|2005.10.04 00:00
|buy
|1822
|1.00
|1.1920
|1.1910
|1.1940
|3678
|2005.10.05 00:00
|t/p
|1822
|1.00
|1.1940
|1.1910
|1.1940
|200.00
|267690.00
|3679
|2005.10.05 00:00
|buy
|1823
|1.00
|1.1922
|1.1912
|1.1942
|3680
|2005.10.06 00:00
|t/p
|1823
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.1942
|200.00
|267890.00
|3681
|2005.10.06 00:00
|buy
|1824
|1.00
|1.2016
|1.2006
|1.2036
|3682
|2005.10.07 00:00
|t/p
|1824
|1.00
|1.2036
|1.2006
|1.2036
|200.00
|268090.00
|3683
|2005.10.07 00:00
|buy
|1825
|1.00
|1.2167
|1.2157
|1.2187
|3684
|2005.10.09 00:00
|s/l
|1825
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2187
|-100.00
|267990.00
|3685
|2005.10.09 00:00
|buy
|1826
|1.00
|1.2116
|1.2106
|1.2136
|3686
|2005.10.11 00:00
|t/p
|1826
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.2136
|200.00
|268190.00
|3687
|2005.10.11 00:00
|buy
|1827
|1.00
|1.2054
|1.2044
|1.2074
|3688
|2005.10.12 00:00
|s/l
|1827
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2074
|-100.00
|268090.00
|3689
|2005.10.12 00:00
|buy
|1828
|1.00
|1.1971
|1.1961
|1.1991
|3690
|2005.10.13 00:00
|t/p
|1828
|1.00
|1.1991
|1.1961
|1.1991
|200.00
|268290.00
|3691
|2005.10.13 00:00
|buy
|1829
|1.00
|1.2024
|1.2014
|1.2044
|3692
|2005.10.14 00:00
|s/l
|1829
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2044
|-100.00
|268190.00
|3693
|2005.10.14 00:00
|buy
|1830
|1.00
|1.2014
|1.2004
|1.2034
|3694
|2005.10.16 00:00
|t/p
|1830
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2034
|200.00
|268390.00
|3695
|2005.10.16 00:00
|buy
|1831
|1.00
|1.2072
|1.2062
|1.2092
|3696
|2005.10.17 00:00
|s/l
|1831
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2092
|-100.00
|268290.00
|3697
|2005.10.17 00:00
|buy
|1832
|1.00
|1.2067
|1.2057
|1.2087
|3698
|2005.10.18 00:00
|t/p
|1832
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2087
|200.00
|268490.00
|3699
|2005.10.18 00:00
|buy
|1833
|1.00
|1.2008
|1.1998
|1.2028
|3700
|2005.10.19 00:00
|s/l
|1833
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2028
|-100.00
|268390.00
|3701
|2005.10.19 00:00
|buy
|1834
|1.00
|1.1934
|1.1924
|1.1954
|3702
|2005.10.20 00:00
|t/p
|1834
|1.00
|1.1954
|1.1924
|1.1954
|200.00
|268590.00
|3703
|2005.10.20 00:00
|buy
|1835
|1.00
|1.1986
|1.1976
|1.2006
|3704
|2005.10.21 00:00
|t/p
|1835
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2006
|200.00
|268790.00
|3705
|2005.10.21 00:00
|buy
|1836
|1.00
|1.2040
|1.2030
|1.2060
|3706
|2005.10.23 00:00
|t/p
|1836
|1.00
|1.2060
|1.2030
|1.2060
|200.00
|268990.00
|3707
|2005.10.23 00:00
|buy
|1837
|1.00
|1.1945
|1.1935
|1.1965
|3708
|2005.10.24 00:00
|s/l
|1837
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1965
|-100.00
|268890.00
|3709
|2005.10.24 00:00
|buy
|1838
|1.00
|1.1932
|1.1922
|1.1952
|3710
|2005.10.25 00:00
|t/p
|1838
|1.00
|1.1952
|1.1922
|1.1952
|200.00
|269090.00
|3711
|2005.10.25 00:00
|buy
|1839
|1.00
|1.1962
|1.1952
|1.1982
|3712
|2005.10.26 00:00
|t/p
|1839
|1.00
|1.1982
|1.1952
|1.1982
|200.00
|269290.00
|3713
|2005.10.26 00:00
|buy
|1840
|1.00
|1.2101
|1.2091
|1.2121
|3714
|2005.10.27 00:00
|t/p
|1840
|1.00
|1.2121
|1.2091
|1.2121
|200.00
|269490.00
|3715
|2005.10.27 00:00
|buy
|1841
|1.00
|1.2052
|1.2042
|1.2072
|3716
|2005.10.28 00:00
|t/p
|1841
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2072
|200.00
|269690.00
|3717
|2005.10.28 00:00
|buy
|1842
|1.00
|1.2143
|1.2133
|1.2163
|3718
|2005.10.30 00:00
|t/p
|1842
|1.00
|1.2163
|1.2133
|1.2163
|200.00
|269890.00
|3719
|2005.10.30 00:00
|buy
|1843
|1.00
|1.2066
|1.2056
|1.2086
|3720
|2005.10.31 00:00
|s/l
|1843
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2086
|-100.00
|269790.00
|3721
|2005.10.31 00:00
|buy
|1844
|1.00
|1.2050
|1.2040
|1.2070
|3722
|2005.11.01 00:00
|t/p
|1844
|1.00
|1.2070
|1.2040
|1.2070
|200.00
|269990.00
|3723
|2005.11.01 00:00
|buy
|1845
|1.00
|1.1989
|1.1979
|1.2009
|3724
|2005.11.02 00:00
|t/p
|1845
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.2009
|200.00
|270190.00
|3725
|2005.11.02 00:00
|buy
|1846
|1.00
|1.2027
|1.2017
|1.2047
|3726
|2005.11.03 00:00
|t/p
|1846
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2047
|200.00
|270390.00
|3727
|2005.11.03 00:00
|buy
|1847
|1.00
|1.2069
|1.2059
|1.2089
|3728
|2005.11.04 00:00
|s/l
|1847
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2089
|-100.00
|270290.00
|3729
|2005.11.04 00:00
|buy
|1848
|1.00
|1.1952
|1.1942
|1.1972
|3730
|2005.11.06 00:00
|t/p
|1848
|1.00
|1.1972
|1.1942
|1.1972
|200.00
|270490.00
|3731
|2005.11.06 00:00
|buy
|1849
|1.00
|1.1808
|1.1798
|1.1828
|3732
|2005.11.08 00:00
|t/p
|1849
|1.00
|1.1828
|1.1798
|1.1828
|200.00
|270690.00
|3733
|2005.11.08 00:00
|buy
|1850
|1.00
|1.1793
|1.1783
|1.1813
|3734
|2005.11.09 00:00
|s/l
|1850
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1813
|-100.00
|270590.00
|3735
|2005.11.09 00:00
|buy
|1851
|1.00
|1.1771
|1.1761
|1.1791
|3736
|2005.11.10 00:00
|s/l
|1851
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1791
|-100.00
|270490.00
|3737
|2005.11.10 00:00
|buy
|1852
|1.00
|1.1776
|1.1766
|1.1796
|3738
|2005.11.11 00:00
|t/p
|1852
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1796
|200.00
|270690.00
|3739
|2005.11.11 00:00
|buy
|1853
|1.00
|1.1677
|1.1667
|1.1697
|3740
|2005.11.14 00:00
|t/p
|1853
|1.00
|1.1697
|1.1667
|1.1697
|200.00
|270890.00
|3741
|2005.11.14 00:00
|buy
|1854
|1.00
|1.1736
|1.1726
|1.1756
|3742
|2005.11.15 00:00
|t/p
|1854
|1.00
|1.1756
|1.1726
|1.1756
|200.00
|271090.00
|3743
|2005.11.15 00:00
|buy
|1855
|1.00
|1.1691
|1.1681
|1.1711
|3744
|2005.11.16 00:00
|t/p
|1855
|1.00
|1.1711
|1.1681
|1.1711
|200.00
|271290.00
|3745
|2005.11.16 00:00
|buy
|1856
|1.00
|1.1732
|1.1722
|1.1752
|3746
|2005.11.17 00:00
|s/l
|1856
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1752
|-100.00
|271190.00
|3747
|2005.11.17 00:00
|buy
|1857
|1.00
|1.1676
|1.1666
|1.1696
|3748
|2005.11.18 00:00
|t/p
|1857
|1.00
|1.1696
|1.1666
|1.1696
|200.00
|271390.00
|3749
|2005.11.18 00:00
|buy
|1858
|1.00
|1.1749
|1.1739
|1.1769
|3750
|2005.11.20 00:00
|t/p
|1858
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1769
|200.00
|271590.00
|3751
|2005.11.20 00:00
|buy
|1859
|1.00
|1.1780
|1.1770
|1.1800
|3752
|2005.11.22 00:00
|t/p
|1859
|1.00
|1.1800
|1.1770
|1.1800
|200.00
|271790.00
|3753
|2005.11.22 00:00
|buy
|1860
|1.00
|1.1735
|1.1725
|1.1755
|3754
|2005.11.23 00:00
|t/p
|1860
|1.00
|1.1755
|1.1725
|1.1755
|200.00
|271990.00
|3755
|2005.11.23 00:00
|buy
|1861
|1.00
|1.1816
|1.1806
|1.1836
|3756
|2005.11.24 00:00
|t/p
|1861
|1.00
|1.1836
|1.1806
|1.1836
|200.00
|272190.00
|3757
|2005.11.24 00:00
|buy
|1862
|1.00
|1.1809
|1.1799
|1.1829
|3758
|2005.11.25 00:00
|s/l
|1862
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1829
|-100.00
|272090.00
|3759
|2005.11.25 00:00
|buy
|1863
|1.00
|1.1782
|1.1772
|1.1802
|3760
|2005.11.27 00:00
|s/l
|1863
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1802
|-100.00
|271990.00
|3761
|2005.11.27 00:00
|buy
|1864
|1.00
|1.1709
|1.1699
|1.1729
|3762
|2005.11.29 00:00
|t/p
|1864
|1.00
|1.1729
|1.1699
|1.1729
|200.00
|272190.00
|3763
|2005.11.29 00:00
|buy
|1865
|1.00
|1.1848
|1.1838
|1.1868
|3764
|2005.11.30 00:00
|s/l
|1865
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1868
|-100.00
|272090.00
|3765
|2005.11.30 00:00
|buy
|1866
|1.00
|1.1768
|1.1758
|1.1788
|3766
|2005.12.01 00:00
|t/p
|1866
|1.00
|1.1788
|1.1758
|1.1788
|200.00
|272290.00
|3767
|2005.12.01 00:00
|buy
|1867
|1.00
|1.1793
|1.1783
|1.1813
|3768
|2005.12.02 00:00
|s/l
|1867
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1813
|-100.00
|272190.00
|3769
|2005.12.02 00:00
|buy
|1868
|1.00
|1.1741
|1.1731
|1.1761
|3770
|2005.12.04 00:00
|s/l
|1868
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1761
|-100.00
|272090.00
|3771
|2005.12.04 00:00
|buy
|1869
|1.00
|1.1702
|1.1692
|1.1722
|3772
|2005.12.06 00:00
|t/p
|1869
|1.00
|1.1722
|1.1692
|1.1722
|200.00
|272290.00
|3773
|2005.12.06 00:00
|buy
|1870
|1.00
|1.1788
|1.1778
|1.1808
|3774
|2005.12.07 00:00
|t/p
|1870
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.1808
|200.00
|272490.00
|3775
|2005.12.07 00:00
|buy
|1871
|1.00
|1.1800
|1.1790
|1.1820
|3776
|2005.12.08 00:00
|s/l
|1871
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1820
|-100.00
|272390.00
|3777
|2005.12.08 00:00
|buy
|1872
|1.00
|1.1719
|1.1709
|1.1739
|3778
|2005.12.09 00:00
|t/p
|1872
|1.00
|1.1739
|1.1709
|1.1739
|200.00
|272590.00
|3779
|2005.12.09 00:00
|buy
|1873
|1.00
|1.1815
|1.1805
|1.1835
|3780
|2005.12.11 00:00
|t/p
|1873
|1.00
|1.1835
|1.1805
|1.1835
|200.00
|272790.00
|3781
|2005.12.11 00:00
|buy
|1874
|1.00
|1.1791
|1.1781
|1.1811
|3782
|2005.12.13 00:00
|t/p
|1874
|1.00
|1.1811
|1.1781
|1.1811
|200.00
|272990.00
|3783
|2005.12.13 00:00
|buy
|1875
|1.00
|1.1956
|1.1946
|1.1976
|3784
|2005.12.14 00:00
|t/p
|1875
|1.00
|1.1976
|1.1946
|1.1976
|200.00
|273190.00
|3785
|2005.12.14 00:00
|buy
|1876
|1.00
|1.1949
|1.1939
|1.1969
|3786
|2005.12.15 00:00
|t/p
|1876
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.1969
|200.00
|273390.00
|3787
|2005.12.15 00:00
|buy
|1877
|1.00
|1.1974
|1.1964
|1.1994
|3788
|2005.12.16 00:00
|t/p
|1877
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.1994
|200.00
|273590.00
|3789
|2005.12.16 00:00
|buy
|1878
|1.00
|1.1968
|1.1958
|1.1988
|3790
|2005.12.18 00:00
|t/p
|1878
|1.00
|1.1988
|1.1958
|1.1988
|200.00
|273790.00
|3791
|2005.12.18 00:00
|buy
|1879
|1.00
|1.2030
|1.2020
|1.2050
|3792
|2005.12.20 00:00
|s/l
|1879
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2050
|-100.00
|273690.00
|3793
|2005.12.20 00:00
|buy
|1880
|1.00
|1.2007
|1.1997
|1.2027
|3794
|2005.12.21 00:00
|s/l
|1880
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2027
|-100.00
|273590.00
|3795
|2005.12.21 00:00
|buy
|1881
|1.00
|1.1878
|1.1868
|1.1898
|3796
|2005.12.22 00:00
|t/p
|1881
|1.00
|1.1898
|1.1868
|1.1898
|200.00
|273790.00
|3797
|2005.12.22 00:00
|buy
|1882
|1.00
|1.1834
|1.1824
|1.1854
|3798
|2005.12.23 00:00
|t/p
|1882
|1.00
|1.1854
|1.1824
|1.1854
|200.00
|273990.00
|3799
|2005.12.23 00:00
|buy
|1883
|1.00
|1.1873
|1.1863
|1.1893
|3800
|2005.12.26 00:00
|s/l
|1883
|1.00
|1.1863
|1.1863
|1.1893
|-100.00
|273890.00
|3801
|2005.12.26 00:00
|buy
|1884
|1.00
|1.1878
|1.1868
|1.1898
|3802
|2005.12.27 00:00
|s/l
|1884
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1898
|-100.00
|273790.00
|3803
|2005.12.27 00:00
|buy
|1885
|1.00
|1.1840
|1.1830
|1.1860
|3804
|2005.12.28 00:00
|t/p
|1885
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.1860
|200.00
|273990.00
|3805
|2005.12.28 00:00
|buy
|1886
|1.00
|1.1857
|1.1847
|1.1877
|3806
|2005.12.29 00:00
|t/p
|1886
|1.00
|1.1877
|1.1847
|1.1877
|200.00
|274190.00
|3807
|2005.12.29 00:00
|buy
|1887
|1.00
|1.1848
|1.1838
|1.1868
|3808
|2005.12.30 00:00
|t/p
|1887
|1.00
|1.1868
|1.1838
|1.1868
|200.00
|274390.00
|3809
|2005.12.30 00:00
|buy
|1888
|1.00
|1.1851
|1.1841
|1.1871
|3810
|2006.01.02 00:00
|t/p
|1888
|1.00
|1.1871
|1.1841
|1.1871
|200.00
|274590.00
|3811
|2006.01.02 00:00
|buy
|1889
|1.00
|1.1822
|1.1812
|1.1842
|3812
|2006.01.03 00:00
|s/l
|1889
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1842
|-100.00
|274490.00
|3813
|2006.01.03 00:00
|buy
|1890
|1.00
|1.1814
|1.1804
|1.1834
|3814
|2006.01.04 00:00
|t/p
|1890
|1.00
|1.1834
|1.1804
|1.1834
|200.00
|274690.00
|3815
|2006.01.04 00:00
|buy
|1891
|1.00
|1.2034
|1.2024
|1.2054
|3816
|2006.01.05 00:00
|t/p
|1891
|1.00
|1.2054
|1.2024
|1.2054
|200.00
|274890.00
|3817
|2006.01.05 00:00
|buy
|1892
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.2132
|3818
|2006.01.06 00:00
|t/p
|1892
|1.00
|1.2132
|1.2102
|1.2132
|200.00
|275090.00
|3819
|2006.01.06 00:00
|buy
|1893
|1.00
|1.2108
|1.2098
|1.2128
|3820
|2006.01.08 00:00
|t/p
|1893
|1.00
|1.2128
|1.2098
|1.2128
|200.00
|275290.00
|3821
|2006.01.08 00:00
|buy
|1894
|1.00
|1.2147
|1.2137
|1.2167
|3822
|2006.01.09 00:00
|s/l
|1894
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2167
|-100.00
|275190.00
|3823
|2006.01.09 00:00
|buy
|1895
|1.00
|1.2142
|1.2132
|1.2162
|3824
|2006.01.10 00:00
|s/l
|1895
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2162
|-100.00
|275090.00
|3825
|2006.01.10 00:00
|buy
|1896
|1.00
|1.2075
|1.2065
|1.2095
|3826
|2006.01.11 00:00
|t/p
|1896
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2095
|200.00
|275290.00
|3827
|2006.01.11 00:00
|buy
|1897
|1.00
|1.2064
|1.2054
|1.2084
|3828
|2006.01.12 00:00
|t/p
|1897
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2084
|200.00
|275490.00
|3829
|2006.01.12 00:00
|buy
|1898
|1.00
|1.2140
|1.2130
|1.2160
|3830
|2006.01.13 00:00
|t/p
|1898
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2160
|200.00
|275690.00
|3831
|2006.01.13 00:00
|buy
|1899
|1.00
|1.2045
|1.2035
|1.2065
|3832
|2006.01.15 00:00
|t/p
|1899
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2065
|200.00
|275890.00
|3833
|2006.01.15 00:00
|buy
|1900
|1.00
|1.2154
|1.2144
|1.2174
|3834
|2006.01.16 00:00
|t/p
|1900
|1.00
|1.2174
|1.2144
|1.2174
|200.00
|276090.00
|3835
|2006.01.16 00:00
|buy
|1901
|1.00
|1.2169
|1.2159
|1.2189
|3836
|2006.01.17 00:00
|s/l
|1901
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2189
|-100.00
|275990.00
|3837
|2006.01.17 00:00
|buy
|1902
|1.00
|1.2119
|1.2109
|1.2139
|3838
|2006.01.18 00:00
|t/p
|1902
|1.00
|1.2139
|1.2109
|1.2139
|200.00
|276190.00
|3839
|2006.01.18 00:00
|buy
|1903
|1.00
|1.2109
|1.2099
|1.2129
|3840
|2006.01.19 00:00
|t/p
|1903
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2129
|200.00
|276390.00
|3841
|2006.01.19 00:00
|buy
|1904
|1.00
|1.2109
|1.2099
|1.2129
|3842
|2006.01.20 00:00
|s/l
|1904
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2129
|-100.00
|276290.00
|3843
|2006.01.20 00:00
|buy
|1905
|1.00
|1.2092
|1.2082
|1.2112
|3844
|2006.01.22 00:00
|t/p
|1905
|1.00
|1.2112
|1.2082
|1.2112
|200.00
|276490.00
|3845
|2006.01.22 00:00
|buy
|1906
|1.00
|1.2153
|1.2143
|1.2173
|3846
|2006.01.23 00:00
|s/l
|1906
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2173
|-100.00
|276390.00
|3847
|2006.01.23 00:00
|buy
|1907
|1.00
|1.2170
|1.2160
|1.2190
|3848
|2006.01.24 00:00
|t/p
|1907
|1.00
|1.2190
|1.2160
|1.2190
|200.00
|276590.00
|3849
|2006.01.24 00:00
|buy
|1908
|1.00
|1.2305
|1.2295
|1.2325
|3850
|2006.01.25 00:00
|s/l
|1908
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2325
|-100.00
|276490.00
|3851
|2006.01.25 00:00
|buy
|1909
|1.00
|1.2264
|1.2254
|1.2284
|3852
|2006.01.26 00:00
|t/p
|1909
|1.00
|1.2284
|1.2254
|1.2284
|200.00
|276690.00
|3853
|2006.01.26 00:00
|buy
|1910
|1.00
|1.2245
|1.2235
|1.2265
|3854
|2006.01.27 00:00
|t/p
|1910
|1.00
|1.2265
|1.2235
|1.2265
|200.00
|276890.00
|3855
|2006.01.27 00:00
|buy
|1911
|1.00
|1.2215
|1.2205
|1.2235
|3856
|2006.01.29 00:00
|t/p
|1911
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2235
|200.00
|277090.00
|3857
|2006.01.29 00:00
|buy
|1912
|1.00
|1.2111
|1.2101
|1.2131
|3858
|2006.01.30 00:00
|s/l
|1912
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2131
|-100.00
|276990.00
|3859
|2006.01.30 00:00
|buy
|1913
|1.00
|1.2106
|1.2096
|1.2126
|3860
|2006.01.31 00:00
|s/l
|1913
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2126
|-100.00
|276890.00
|3861
|2006.01.31 00:00
|buy
|1914
|1.00
|1.2087
|1.2077
|1.2107
|3862
|2006.02.01 00:00
|t/p
|1914
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2107
|200.00
|277090.00
|3863
|2006.02.01 00:00
|buy
|1915
|1.00
|1.2150
|1.2140
|1.2170
|3864
|2006.02.02 00:00
|s/l
|1915
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2170
|-100.00
|276990.00
|3865
|2006.02.02 00:00
|buy
|1916
|1.00
|1.2069
|1.2059
|1.2089
|3866
|2006.02.03 00:00
|t/p
|1916
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2089
|200.00
|277190.00
|3867
|2006.02.03 00:00
|buy
|1917
|1.00
|1.2086
|1.2076
|1.2106
|3868
|2006.02.05 00:00
|t/p
|1917
|1.00
|1.2106
|1.2076
|1.2106
|200.00
|277390.00
|3869
|2006.02.05 00:00
|buy
|1918
|1.00
|1.2037
|1.2027
|1.2057
|3870
|2006.02.06 00:00
|s/l
|1918
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.2057
|-100.00
|277290.00
|3871
|2006.02.06 00:00
|buy
|1919
|1.00
|1.2029
|1.2019
|1.2049
|3872
|2006.02.07 00:00
|s/l
|1919
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2049
|-100.00
|277190.00
|3873
|2006.02.07 00:00
|buy
|1920
|1.00
|1.1963
|1.1953
|1.1983
|3874
|2006.02.08 00:00
|t/p
|1920
|1.00
|1.1983
|1.1953
|1.1983
|200.00
|277390.00
|3875
|2006.02.08 00:00
|buy
|1921
|1.00
|1.1993
|1.1983
|1.2013
|3876
|2006.02.09 00:00
|s/l
|1921
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2013
|-100.00
|277290.00
|3877
|2006.02.09 00:00
|buy
|1922
|1.00
|1.1965
|1.1955
|1.1985
|3878
|2006.02.10 00:00
|t/p
|1922
|1.00
|1.1985
|1.1955
|1.1985
|200.00
|277490.00
|3879
|2006.02.10 00:00
|buy
|1923
|1.00
|1.1995
|1.1985
|1.2015
|3880
|2006.02.12 00:00
|t/p
|1923
|1.00
|1.2015
|1.1985
|1.2015
|200.00
|277690.00
|3881
|2006.02.12 00:00
|buy
|1924
|1.00
|1.1906
|1.1896
|1.1926
|3882
|2006.02.13 00:00
|s/l
|1924
|1.00
|1.1896
|1.1896
|1.1926
|-100.00
|277590.00
|3883
|2006.02.13 00:00
|buy
|1925
|1.00
|1.1901
|1.1891
|1.1921
|3884
|2006.02.14 00:00
|s/l
|1925
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.1921
|-100.00
|277490.00
|3885
|2006.02.14 00:00
|buy
|1926
|1.00
|1.1914
|1.1904
|1.1934
|3886
|2006.02.15 00:00
|s/l
|1926
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1934
|-100.00
|277390.00
|3887
|2006.02.15 00:00
|buy
|1927
|1.00
|1.1915
|1.1905
|1.1935
|3888
|2006.02.16 00:00
|t/p
|1927
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.1935
|200.00
|277590.00
|3889
|2006.02.16 00:00
|buy
|1928
|1.00
|1.1887
|1.1877
|1.1907
|3890
|2006.02.17 00:00
|t/p
|1928
|1.00
|1.1907
|1.1877
|1.1907
|200.00
|277790.00
|3891
|2006.02.17 00:00
|buy
|1929
|1.00
|1.1908
|1.1898
|1.1928
|3892
|2006.02.19 00:00
|t/p
|1929
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1928
|200.00
|277990.00
|3893
|2006.02.19 00:00
|buy
|1930
|1.00
|1.1930
|1.1920
|1.1950
|3894
|2006.02.20 00:00
|t/p
|1930
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1950
|200.00
|278190.00
|3895
|2006.02.20 00:00
|buy
|1931
|1.00
|1.1948
|1.1938
|1.1968
|3896
|2006.02.21 00:00
|t/p
|1931
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.1968
|200.00
|278390.00
|3897
|2006.02.21 00:00
|buy
|1932
|1.00
|1.1935
|1.1925
|1.1955
|3898
|2006.02.22 00:00
|s/l
|1932
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1955
|-100.00
|278290.00
|3899
|2006.02.22 00:00
|buy
|1933
|1.00
|1.1920
|1.1910
|1.1940
|3900
|2006.02.23 00:00
|s/l
|1933
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1940
|-100.00
|278190.00
|3901
|2006.02.23 00:00
|buy
|1934
|1.00
|1.1917
|1.1907
|1.1937
|3902
|2006.02.24 00:00
|t/p
|1934
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1937
|200.00
|278390.00
|3903
|2006.02.24 00:00
|buy
|1935
|1.00
|1.1923
|1.1913
|1.1943
|3904
|2006.02.26 00:00
|s/l
|1935
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1943
|-100.00
|278290.00
|3905
|2006.02.26 00:00
|buy
|1936
|1.00
|1.1872
|1.1862
|1.1892
|3906
|2006.02.27 00:00
|s/l
|1936
|1.00
|1.1862
|1.1862
|1.1892
|-100.00
|278190.00
|3907
|2006.02.27 00:00
|buy
|1937
|1.00
|1.1840
|1.1830
|1.1860
|3908
|2006.02.28 00:00
|t/p
|1937
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.1860
|200.00
|278390.00
|3909
|2006.02.28 00:00
|buy
|1938
|1.00
|1.1850
|1.1840
|1.1870
|3910
|2006.03.01 00:00
|t/p
|1938
|1.00
|1.1870
|1.1840
|1.1870
|200.00
|278590.00
|3911
|2006.03.01 00:00
|buy
|1939
|1.00
|1.1933
|1.1923
|1.1953
|3912
|2006.03.02 00:00
|t/p
|1939
|1.00
|1.1953
|1.1923
|1.1953
|200.00
|278790.00
|3913
|2006.03.02 00:00
|buy
|1940
|1.00
|1.1918
|1.1908
|1.1938
|3914
|2006.03.03 00:00
|t/p
|1940
|1.00
|1.1938
|1.1908
|1.1938
|200.00
|278990.00
|3915
|2006.03.03 00:00
|buy
|1941
|1.00
|1.2039
|1.2029
|1.2059
|3916
|2006.03.05 00:00
|s/l
|1941
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2059
|-100.00
|278890.00
|3917
|2006.03.05 00:00
|buy
|1942
|1.00
|1.2052
|1.2042
|1.2072
|3918
|2006.03.06 00:00
|t/p
|1942
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2072
|200.00
|279090.00
|3919
|2006.03.06 00:00
|buy
|1943
|1.00
|1.2085
|1.2075
|1.2105
|3920
|2006.03.07 00:00
|s/l
|1943
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2105
|-100.00
|278990.00
|3921
|2006.03.07 00:00
|buy
|1944
|1.00
|1.2016
|1.2006
|1.2036
|3922
|2006.03.07 23:59
|s/l
|1944
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2036
|-100.00
|278890.00
|3923
|2006.03.07 23:59
|buy
|1945
|1.00
|1.1887
|1.1877
|1.1907
|3924
|2006.03.07 23:59
|close at stop
|1945
|1.00
|1.1885
|1.1877
|1.1907
|-20.00
|278870.00
|3925
|2006.03.07 23:59
|close at stop
|1303
|1.00
|1.1887
|0.0000
|1.1335
|-3720.00
|275150.00