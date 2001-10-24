|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2006.02.14 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; Risk=10;
|Bars in test
|1514
|Ticks modelled
|9322912
|Modelling quality
|60.91%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5010210.00
|Gross profit
|5524210.00
|Gross loss
|-514000.00
|Profit factor
|10.75
|Expected payoff
|6342.04
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|514000.00 (9.3%)
|Total trades
|790
|Short positions (won %)
|504 (99.80%)
|Long positions (won %)
|286 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|789 (99.87%)
|Loss trades (% of total)
|1 (0.13%)
|Largest
|profit trade
|58000.00
|loss trade
|-514000.00
|Average
|profit trade
|7001.53
|loss trade
|-514000.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|789 (5524210.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-514000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5524210.00 (789)
|consecutive loss (count of losses)
|-514000.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|789
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2000.12.14 23:59
|sell
|1
|1.00
|0.8925
|0.0000
|0.8765
|2
|2001.03.22 23:59
|modify
|1
|1.00
|0.8925
|0.8908
|0.8765
|3
|2001.03.26 23:59
|s/l
|1
|1.00
|0.8908
|0.8908
|0.8765
|170.00
|10170.00
|4
|2001.07.27 23:59
|sell
|2
|2.00
|0.8781
|0.0000
|0.8621
|5
|2001.07.30 23:59
|modify
|2
|2.00
|0.8781
|0.8769
|0.8621
|6
|2001.08.01 23:59
|s/l
|2
|2.00
|0.8769
|0.8769
|0.8621
|240.00
|10410.00
|7
|2001.10.24 00:00
|buy
|3
|2.00
|0.8906
|0.0000
|0.9066
|8
|2001.10.24 08:00
|modify
|3
|2.00
|0.8906
|0.8923
|0.9066
|9
|2001.10.24 08:00
|s/l
|3
|2.00
|0.8923
|0.8923
|0.9066
|340.00
|10750.00
|10
|2001.10.24 08:00
|sell
|4
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|11
|2001.10.24 08:00
|modify
|4
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|12
|2001.10.24 08:00
|s/l
|4
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|10890.00
|13
|2001.10.24 08:00
|sell
|5
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|14
|2001.10.24 08:00
|modify
|5
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|15
|2001.10.24 08:01
|s/l
|5
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11030.00
|16
|2001.10.24 08:01
|sell
|6
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|17
|2001.10.24 08:01
|modify
|6
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|18
|2001.10.24 08:01
|s/l
|6
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11170.00
|19
|2001.10.24 08:01
|sell
|7
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|20
|2001.10.24 08:01
|modify
|7
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|21
|2001.10.24 08:01
|s/l
|7
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11310.00
|22
|2001.10.24 08:01
|sell
|8
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|23
|2001.10.24 08:01
|modify
|8
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|24
|2001.10.24 08:02
|s/l
|8
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11450.00
|25
|2001.10.24 08:02
|sell
|9
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|26
|2001.10.24 08:02
|modify
|9
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|27
|2001.10.24 08:02
|s/l
|9
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11590.00
|28
|2001.10.24 08:02
|sell
|10
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|29
|2001.10.24 08:02
|modify
|10
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|30
|2001.10.24 08:02
|s/l
|10
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11730.00
|31
|2001.10.24 08:02
|sell
|11
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|32
|2001.10.24 08:02
|modify
|11
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|33
|2001.10.24 08:03
|s/l
|11
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|11870.00
|34
|2001.10.24 08:03
|sell
|12
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|35
|2001.10.24 08:03
|modify
|12
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|36
|2001.10.24 08:03
|s/l
|12
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12010.00
|37
|2001.10.24 08:03
|sell
|13
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|38
|2001.10.24 08:03
|modify
|13
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|39
|2001.10.24 08:03
|s/l
|13
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12150.00
|40
|2001.10.24 08:03
|sell
|14
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|41
|2001.10.24 08:03
|modify
|14
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|42
|2001.10.24 08:04
|s/l
|14
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12290.00
|43
|2001.10.24 08:04
|sell
|15
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|44
|2001.10.24 08:04
|modify
|15
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|45
|2001.10.24 08:04
|s/l
|15
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12430.00
|46
|2001.10.24 08:04
|sell
|16
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|47
|2001.10.24 08:04
|modify
|16
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|48
|2001.10.24 08:04
|s/l
|16
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12570.00
|49
|2001.10.24 08:04
|sell
|17
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|50
|2001.10.24 08:04
|modify
|17
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|51
|2001.10.24 08:05
|s/l
|17
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12710.00
|52
|2001.10.24 08:05
|sell
|18
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|53
|2001.10.24 08:05
|modify
|18
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|54
|2001.10.24 08:05
|s/l
|18
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12850.00
|55
|2001.10.24 08:05
|sell
|19
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|56
|2001.10.24 08:05
|modify
|19
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|57
|2001.10.24 08:05
|s/l
|19
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|12990.00
|58
|2001.10.24 08:05
|sell
|20
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|59
|2001.10.24 08:05
|modify
|20
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|60
|2001.10.24 08:06
|s/l
|20
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13130.00
|61
|2001.10.24 08:06
|sell
|21
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|62
|2001.10.24 08:06
|modify
|21
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|63
|2001.10.24 08:06
|s/l
|21
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13270.00
|64
|2001.10.24 08:06
|sell
|22
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|65
|2001.10.24 08:06
|modify
|22
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|66
|2001.10.24 08:06
|s/l
|22
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13410.00
|67
|2001.10.24 08:06
|sell
|23
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|68
|2001.10.24 08:06
|modify
|23
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|69
|2001.10.24 08:07
|s/l
|23
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13550.00
|70
|2001.10.24 08:07
|sell
|24
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|71
|2001.10.24 08:07
|modify
|24
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|72
|2001.10.24 08:07
|s/l
|24
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13690.00
|73
|2001.10.24 08:07
|sell
|25
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|74
|2001.10.24 08:07
|modify
|25
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|75
|2001.10.24 08:07
|s/l
|25
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13830.00
|76
|2001.10.24 08:07
|sell
|26
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|77
|2001.10.24 08:07
|modify
|26
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|78
|2001.10.24 08:08
|s/l
|26
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|13970.00
|79
|2001.10.24 08:08
|sell
|27
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|80
|2001.10.24 08:08
|modify
|27
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|81
|2001.10.24 08:08
|s/l
|27
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14110.00
|82
|2001.10.24 08:08
|sell
|28
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|83
|2001.10.24 08:08
|modify
|28
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|84
|2001.10.24 08:08
|s/l
|28
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14250.00
|85
|2001.10.24 08:08
|sell
|29
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|86
|2001.10.24 08:08
|modify
|29
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|87
|2001.10.24 08:09
|s/l
|29
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14390.00
|88
|2001.10.24 08:09
|sell
|30
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|89
|2001.10.24 08:09
|modify
|30
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|90
|2001.10.24 08:09
|s/l
|30
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14530.00
|91
|2001.10.24 08:09
|sell
|31
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|92
|2001.10.24 08:09
|modify
|31
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|93
|2001.10.24 08:09
|s/l
|31
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14670.00
|94
|2001.10.24 08:09
|sell
|32
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|95
|2001.10.24 08:09
|modify
|32
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|96
|2001.10.24 08:10
|s/l
|32
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14810.00
|97
|2001.10.24 08:10
|sell
|33
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|98
|2001.10.24 08:10
|modify
|33
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|99
|2001.10.24 08:10
|s/l
|33
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|14950.00
|100
|2001.10.24 08:10
|sell
|34
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|101
|2001.10.24 08:10
|modify
|34
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|102
|2001.10.24 08:10
|s/l
|34
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15090.00
|103
|2001.10.24 08:10
|sell
|35
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|104
|2001.10.24 08:10
|modify
|35
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|105
|2001.10.24 08:11
|s/l
|35
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15230.00
|106
|2001.10.24 08:11
|sell
|36
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|107
|2001.10.24 08:11
|modify
|36
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|108
|2001.10.24 08:11
|s/l
|36
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15370.00
|109
|2001.10.24 08:11
|sell
|37
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|110
|2001.10.24 08:11
|modify
|37
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|111
|2001.10.24 08:11
|s/l
|37
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15510.00
|112
|2001.10.24 08:11
|sell
|38
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|113
|2001.10.24 08:11
|modify
|38
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|114
|2001.10.24 08:12
|s/l
|38
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15650.00
|115
|2001.10.24 08:12
|sell
|39
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|116
|2001.10.24 08:12
|modify
|39
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|117
|2001.10.24 08:12
|s/l
|39
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15790.00
|118
|2001.10.24 08:12
|sell
|40
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|119
|2001.10.24 08:12
|modify
|40
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|120
|2001.10.24 08:12
|s/l
|40
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|15930.00
|121
|2001.10.24 08:12
|sell
|41
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|122
|2001.10.24 08:12
|modify
|41
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|123
|2001.10.24 08:13
|s/l
|41
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16070.00
|124
|2001.10.24 08:13
|sell
|42
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|125
|2001.10.24 08:13
|modify
|42
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|126
|2001.10.24 08:13
|s/l
|42
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16210.00
|127
|2001.10.24 08:13
|sell
|43
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|128
|2001.10.24 08:13
|modify
|43
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|129
|2001.10.24 08:13
|s/l
|43
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16350.00
|130
|2001.10.24 08:13
|sell
|44
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|131
|2001.10.24 08:13
|modify
|44
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|132
|2001.10.24 08:14
|s/l
|44
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16490.00
|133
|2001.10.24 08:14
|sell
|45
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|134
|2001.10.24 08:14
|modify
|45
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|135
|2001.10.24 08:14
|s/l
|45
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16630.00
|136
|2001.10.24 08:14
|sell
|46
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|137
|2001.10.24 08:14
|modify
|46
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|138
|2001.10.24 08:14
|s/l
|46
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16770.00
|139
|2001.10.24 08:14
|sell
|47
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|140
|2001.10.24 08:14
|modify
|47
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|141
|2001.10.24 08:15
|s/l
|47
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|16910.00
|142
|2001.10.24 08:15
|sell
|48
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|143
|2001.10.24 08:15
|modify
|48
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|144
|2001.10.24 08:15
|s/l
|48
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|17050.00
|145
|2001.10.24 08:15
|sell
|49
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|146
|2001.10.24 08:15
|modify
|49
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|147
|2001.10.24 08:15
|s/l
|49
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|17190.00
|148
|2001.10.24 08:15
|sell
|50
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|149
|2001.10.24 08:15
|modify
|50
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|150
|2001.10.24 08:16
|s/l
|50
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|17330.00
|151
|2001.10.24 08:16
|sell
|51
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|152
|2001.10.24 08:16
|modify
|51
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|153
|2001.10.24 08:16
|s/l
|51
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|17470.00
|154
|2001.10.24 08:16
|sell
|52
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|155
|2001.10.24 08:16
|modify
|52
|2.00
|0.8943
|0.8936
|0.8783
|156
|2001.10.24 08:16
|s/l
|52
|2.00
|0.8936
|0.8936
|0.8783
|140.00
|17610.00
|157
|2001.10.24 08:16
|sell
|53
|2.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|158
|2001.10.24 09:40
|modify
|53
|2.00
|0.8943
|0.8938
|0.8783
|159
|2001.10.24 09:40
|modify
|53
|2.00
|0.8943
|0.8927
|0.8783
|160
|2001.10.24 09:40
|s/l
|53
|2.00
|0.8927
|0.8927
|0.8783
|320.00
|17930.00
|161
|2001.10.24 11:20
|sell
|54
|2.00
|0.8936
|0.0000
|0.8776
|162
|2001.10.24 13:20
|modify
|54
|2.00
|0.8936
|0.8928
|0.8776
|163
|2001.10.24 13:20
|s/l
|54
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8776
|160.00
|18090.00
|164
|2001.10.24 13:20
|sell
|55
|2.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|165
|2001.10.24 13:20
|modify
|55
|2.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|166
|2001.10.24 13:20
|s/l
|55
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|320.00
|18410.00
|167
|2001.10.24 13:21
|sell
|56
|2.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|168
|2001.10.24 13:21
|modify
|56
|2.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|169
|2001.10.24 13:21
|s/l
|56
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|320.00
|18730.00
|170
|2001.10.24 13:21
|sell
|57
|2.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|171
|2001.10.24 13:22
|modify
|57
|2.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|172
|2001.10.24 13:22
|s/l
|57
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|320.00
|19050.00
|173
|2001.10.24 13:22
|sell
|58
|2.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|174
|2001.10.24 13:22
|modify
|58
|2.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|175
|2001.10.24 13:22
|s/l
|58
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|320.00
|19370.00
|176
|2001.10.24 13:23
|sell
|59
|2.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|177
|2001.10.24 13:23
|modify
|59
|2.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|178
|2001.10.24 13:23
|s/l
|59
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|320.00
|19690.00
|179
|2001.10.24 13:23
|sell
|60
|2.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|180
|2001.10.24 13:24
|modify
|60
|2.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|181
|2001.10.24 13:24
|s/l
|60
|2.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|320.00
|20010.00
|182
|2001.10.24 13:24
|sell
|61
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|183
|2001.10.24 13:24
|modify
|61
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|184
|2001.10.24 13:24
|s/l
|61
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|20490.00
|185
|2001.10.24 13:25
|sell
|62
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|186
|2001.10.24 13:25
|modify
|62
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|187
|2001.10.24 13:25
|s/l
|62
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|20970.00
|188
|2001.10.24 13:25
|sell
|63
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|189
|2001.10.24 13:26
|modify
|63
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|190
|2001.10.24 13:26
|s/l
|63
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|21450.00
|191
|2001.10.24 13:26
|sell
|64
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|192
|2001.10.24 13:26
|modify
|64
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|193
|2001.10.24 13:26
|s/l
|64
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|21930.00
|194
|2001.10.24 13:27
|sell
|65
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|195
|2001.10.24 13:27
|modify
|65
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|196
|2001.10.24 13:27
|s/l
|65
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|22410.00
|197
|2001.10.24 13:27
|sell
|66
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|198
|2001.10.24 13:28
|modify
|66
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|199
|2001.10.24 13:28
|s/l
|66
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|22890.00
|200
|2001.10.24 13:28
|sell
|67
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|201
|2001.10.24 13:28
|modify
|67
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|202
|2001.10.24 13:28
|s/l
|67
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|23370.00
|203
|2001.10.24 13:29
|sell
|68
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|204
|2001.10.24 13:29
|modify
|68
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|205
|2001.10.24 13:29
|s/l
|68
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|23850.00
|206
|2001.10.24 13:29
|sell
|69
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|207
|2001.10.24 13:30
|modify
|69
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|208
|2001.10.24 13:30
|s/l
|69
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|24330.00
|209
|2001.10.24 13:30
|sell
|70
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|210
|2001.10.24 13:30
|modify
|70
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|211
|2001.10.24 13:30
|s/l
|70
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|24810.00
|212
|2001.10.24 13:31
|sell
|71
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|213
|2001.10.24 13:31
|modify
|71
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|214
|2001.10.24 13:31
|s/l
|71
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|25290.00
|215
|2001.10.24 13:31
|sell
|72
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|216
|2001.10.24 13:32
|modify
|72
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|217
|2001.10.24 13:32
|s/l
|72
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|25770.00
|218
|2001.10.24 13:32
|sell
|73
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|219
|2001.10.24 13:32
|modify
|73
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|220
|2001.10.24 13:32
|s/l
|73
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|26250.00
|221
|2001.10.24 13:33
|sell
|74
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|222
|2001.10.24 13:33
|modify
|74
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|223
|2001.10.24 13:33
|s/l
|74
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|26730.00
|224
|2001.10.24 13:33
|sell
|75
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|225
|2001.10.24 13:34
|modify
|75
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|226
|2001.10.24 13:34
|s/l
|75
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|27210.00
|227
|2001.10.24 13:34
|sell
|76
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|228
|2001.10.24 13:34
|modify
|76
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|229
|2001.10.24 13:34
|s/l
|76
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|27690.00
|230
|2001.10.24 13:35
|sell
|77
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|231
|2001.10.24 13:35
|modify
|77
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|232
|2001.10.24 13:35
|s/l
|77
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|28170.00
|233
|2001.10.24 13:35
|sell
|78
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|234
|2001.10.24 13:36
|modify
|78
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|235
|2001.10.24 13:36
|s/l
|78
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|28650.00
|236
|2001.10.24 13:36
|sell
|79
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|237
|2001.10.24 13:36
|modify
|79
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|238
|2001.10.24 13:36
|s/l
|79
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|29130.00
|239
|2001.10.24 13:37
|sell
|80
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|240
|2001.10.24 13:37
|modify
|80
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|241
|2001.10.24 13:37
|s/l
|80
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|29610.00
|242
|2001.10.24 13:37
|sell
|81
|3.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|243
|2001.10.24 13:38
|modify
|81
|3.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|244
|2001.10.24 13:38
|s/l
|81
|3.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|480.00
|30090.00
|245
|2001.10.24 13:38
|sell
|82
|4.00
|0.8944
|0.0000
|0.8784
|246
|2001.10.24 13:39
|modify
|82
|4.00
|0.8944
|0.8928
|0.8784
|247
|2001.10.24 13:40
|s/l
|82
|4.00
|0.8928
|0.8928
|0.8784
|640.00
|30730.00
|248
|2001.10.24 15:00
|sell
|83
|4.00
|0.8936
|0.0000
|0.8776
|249
|2001.10.24 17:00
|modify
|83
|4.00
|0.8936
|0.8936
|0.8776
|250
|2001.10.24 17:00
|modify
|83
|4.00
|0.8936
|0.8929
|0.8776
|251
|2001.10.24 19:00
|s/l
|83
|4.00
|0.8929
|0.8929
|0.8776
|280.00
|31010.00
|252
|2001.10.24 19:00
|sell
|84
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|253
|2001.10.24 19:00
|modify
|84
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|254
|2001.10.24 19:00
|s/l
|84
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31130.00
|255
|2001.10.24 19:00
|sell
|85
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|256
|2001.10.24 19:01
|modify
|85
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|257
|2001.10.24 19:01
|s/l
|85
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31250.00
|258
|2001.10.24 19:01
|sell
|86
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|259
|2001.10.24 19:01
|modify
|86
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|260
|2001.10.24 19:02
|s/l
|86
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31370.00
|261
|2001.10.24 19:02
|sell
|87
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|262
|2001.10.24 19:02
|modify
|87
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|263
|2001.10.24 19:02
|s/l
|87
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31490.00
|264
|2001.10.24 19:02
|sell
|88
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|265
|2001.10.24 19:03
|modify
|88
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|266
|2001.10.24 19:03
|s/l
|88
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31610.00
|267
|2001.10.24 19:03
|sell
|89
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|268
|2001.10.24 19:03
|modify
|89
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|269
|2001.10.24 19:04
|s/l
|89
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31730.00
|270
|2001.10.24 19:04
|sell
|90
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|271
|2001.10.24 19:04
|modify
|90
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|272
|2001.10.24 19:04
|s/l
|90
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31850.00
|273
|2001.10.24 19:04
|sell
|91
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|274
|2001.10.24 19:05
|modify
|91
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|275
|2001.10.24 19:05
|s/l
|91
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|31970.00
|276
|2001.10.24 19:05
|sell
|92
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|277
|2001.10.24 19:05
|modify
|92
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|278
|2001.10.24 19:06
|s/l
|92
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32090.00
|279
|2001.10.24 19:06
|sell
|93
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|280
|2001.10.24 19:06
|modify
|93
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|281
|2001.10.24 19:06
|s/l
|93
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32210.00
|282
|2001.10.24 19:06
|sell
|94
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|283
|2001.10.24 19:07
|modify
|94
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|284
|2001.10.24 19:07
|s/l
|94
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32330.00
|285
|2001.10.24 19:07
|sell
|95
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|286
|2001.10.24 19:07
|modify
|95
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|287
|2001.10.24 19:08
|s/l
|95
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32450.00
|288
|2001.10.24 19:08
|sell
|96
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|289
|2001.10.24 19:08
|modify
|96
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|290
|2001.10.24 19:08
|s/l
|96
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32570.00
|291
|2001.10.24 19:08
|sell
|97
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|292
|2001.10.24 19:09
|modify
|97
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|293
|2001.10.24 19:09
|s/l
|97
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32690.00
|294
|2001.10.24 19:09
|sell
|98
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|295
|2001.10.24 19:09
|modify
|98
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|296
|2001.10.24 19:10
|s/l
|98
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32810.00
|297
|2001.10.24 19:10
|sell
|99
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|298
|2001.10.24 19:10
|modify
|99
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|299
|2001.10.24 19:10
|s/l
|99
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|32930.00
|300
|2001.10.24 19:10
|sell
|100
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|301
|2001.10.24 19:11
|modify
|100
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|302
|2001.10.24 19:11
|s/l
|100
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33050.00
|303
|2001.10.24 19:11
|sell
|101
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|304
|2001.10.24 19:11
|modify
|101
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|305
|2001.10.24 19:12
|s/l
|101
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33170.00
|306
|2001.10.24 19:12
|sell
|102
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|307
|2001.10.24 19:12
|modify
|102
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|308
|2001.10.24 19:12
|s/l
|102
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33290.00
|309
|2001.10.24 19:12
|sell
|103
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|310
|2001.10.24 19:13
|modify
|103
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|311
|2001.10.24 19:13
|s/l
|103
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33410.00
|312
|2001.10.24 19:13
|sell
|104
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|313
|2001.10.24 19:13
|modify
|104
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|314
|2001.10.24 19:14
|s/l
|104
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33530.00
|315
|2001.10.24 19:14
|sell
|105
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|316
|2001.10.24 19:14
|modify
|105
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|317
|2001.10.24 19:14
|s/l
|105
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33650.00
|318
|2001.10.24 19:14
|sell
|106
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|319
|2001.10.24 19:15
|modify
|106
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|320
|2001.10.24 19:15
|s/l
|106
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33770.00
|321
|2001.10.24 19:15
|sell
|107
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|322
|2001.10.24 19:15
|modify
|107
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|323
|2001.10.24 19:16
|s/l
|107
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|33890.00
|324
|2001.10.24 19:16
|sell
|108
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|325
|2001.10.24 19:16
|modify
|108
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|326
|2001.10.24 19:16
|s/l
|108
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|34010.00
|327
|2001.10.24 19:16
|sell
|109
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|328
|2001.10.24 19:17
|modify
|109
|4.00
|0.8943
|0.8940
|0.8783
|329
|2001.10.24 19:19
|s/l
|109
|4.00
|0.8940
|0.8940
|0.8783
|120.00
|34130.00
|330
|2001.10.24 19:19
|sell
|110
|4.00
|0.8943
|0.0000
|0.8783
|331
|2001.10.25 04:00
|modify
|110
|4.00
|0.8943
|0.8941
|0.8783
|332
|2001.10.25 06:00
|s/l
|110
|4.00
|0.8941
|0.8941
|0.8783
|80.00
|34210.00
|333
|2001.10.30 00:00
|sell
|111
|4.00
|0.9052
|0.0000
|0.8892
|334
|2001.10.31 12:00
|modify
|111
|4.00
|0.9052
|0.9034
|0.8892
|335
|2001.10.31 12:00
|s/l
|111
|4.00
|0.9034
|0.9034
|0.8892
|720.00
|34930.00
|336
|2001.10.31 16:00
|buy
|112
|4.00
|0.8997
|0.0000
|0.9157
|337
|2001.10.31 16:00
|modify
|112
|4.00
|0.8997
|0.9002
|0.9157
|338
|2001.10.31 16:00
|s/l
|112
|4.00
|0.9002
|0.9002
|0.9157
|200.00
|35130.00
|339
|2001.10.31 16:00
|buy
|113
|4.00
|0.8995
|0.0000
|0.9155
|340
|2001.10.31 16:00
|modify
|113
|4.00
|0.8995
|0.8995
|0.9155
|341
|2001.10.31 16:00
|s/l
|113
|4.00
|0.8995
|0.8995
|0.9155
|0.00
|35130.00
|342
|2001.10.31 16:00
|sell
|114
|4.00
|0.9003
|0.0000
|0.8843
|343
|2001.11.05 00:00
|modify
|114
|4.00
|0.9003
|0.8984
|0.8843
|344
|2001.11.05 00:00
|s/l
|114
|4.00
|0.8984
|0.8984
|0.8843
|760.00
|35890.00
|345
|2001.11.05 15:00
|buy
|115
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|346
|2001.11.05 15:20
|modify
|115
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|347
|2001.11.05 15:20
|s/l
|115
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|35970.00
|348
|2001.11.05 15:20
|buy
|116
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|349
|2001.11.05 15:20
|modify
|116
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|350
|2001.11.05 15:21
|s/l
|116
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36050.00
|351
|2001.11.05 15:21
|buy
|117
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|352
|2001.11.05 15:21
|modify
|117
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|353
|2001.11.05 15:21
|s/l
|117
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36130.00
|354
|2001.11.05 15:21
|buy
|118
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|355
|2001.11.05 15:21
|modify
|118
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|356
|2001.11.05 15:22
|s/l
|118
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36210.00
|357
|2001.11.05 15:22
|buy
|119
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|358
|2001.11.05 15:22
|modify
|119
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|359
|2001.11.05 15:22
|s/l
|119
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36290.00
|360
|2001.11.05 15:22
|buy
|120
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|361
|2001.11.05 15:22
|modify
|120
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|362
|2001.11.05 15:23
|s/l
|120
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36370.00
|363
|2001.11.05 15:23
|buy
|121
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|364
|2001.11.05 15:23
|modify
|121
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|365
|2001.11.05 15:23
|s/l
|121
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36450.00
|366
|2001.11.05 15:23
|buy
|122
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|367
|2001.11.05 15:23
|modify
|122
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|368
|2001.11.05 15:24
|s/l
|122
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36530.00
|369
|2001.11.05 15:24
|buy
|123
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|370
|2001.11.05 15:24
|modify
|123
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|371
|2001.11.05 15:24
|s/l
|123
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36610.00
|372
|2001.11.05 15:24
|buy
|124
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|373
|2001.11.05 15:24
|modify
|124
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|374
|2001.11.05 15:25
|s/l
|124
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36690.00
|375
|2001.11.05 15:25
|buy
|125
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|376
|2001.11.05 15:25
|modify
|125
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|377
|2001.11.05 15:25
|s/l
|125
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36770.00
|378
|2001.11.05 15:25
|buy
|126
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|379
|2001.11.05 15:25
|modify
|126
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|380
|2001.11.05 15:26
|s/l
|126
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36850.00
|381
|2001.11.05 15:26
|buy
|127
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|382
|2001.11.05 15:26
|modify
|127
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|383
|2001.11.05 15:26
|s/l
|127
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|36930.00
|384
|2001.11.05 15:26
|buy
|128
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|385
|2001.11.05 15:26
|modify
|128
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|386
|2001.11.05 15:27
|s/l
|128
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37010.00
|387
|2001.11.05 15:27
|buy
|129
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|388
|2001.11.05 15:27
|modify
|129
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|389
|2001.11.05 15:27
|s/l
|129
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37090.00
|390
|2001.11.05 15:27
|buy
|130
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|391
|2001.11.05 15:27
|modify
|130
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|392
|2001.11.05 15:28
|s/l
|130
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37170.00
|393
|2001.11.05 15:28
|buy
|131
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|394
|2001.11.05 15:28
|modify
|131
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|395
|2001.11.05 15:28
|s/l
|131
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37250.00
|396
|2001.11.05 15:28
|buy
|132
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|397
|2001.11.05 15:28
|modify
|132
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|398
|2001.11.05 15:29
|s/l
|132
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37330.00
|399
|2001.11.05 15:29
|buy
|133
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|400
|2001.11.05 15:29
|modify
|133
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|401
|2001.11.05 15:29
|s/l
|133
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37410.00
|402
|2001.11.05 15:29
|buy
|134
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|403
|2001.11.05 15:29
|modify
|134
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|404
|2001.11.05 15:30
|s/l
|134
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37490.00
|405
|2001.11.05 15:30
|buy
|135
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|406
|2001.11.05 15:30
|modify
|135
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|407
|2001.11.05 15:30
|s/l
|135
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37570.00
|408
|2001.11.05 15:30
|buy
|136
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|409
|2001.11.05 15:30
|modify
|136
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|410
|2001.11.05 15:31
|s/l
|136
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37650.00
|411
|2001.11.05 15:31
|buy
|137
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|412
|2001.11.05 15:31
|modify
|137
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|413
|2001.11.05 15:31
|s/l
|137
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37730.00
|414
|2001.11.05 15:31
|buy
|138
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|415
|2001.11.05 15:31
|modify
|138
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|416
|2001.11.05 15:32
|s/l
|138
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37810.00
|417
|2001.11.05 15:32
|buy
|139
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|418
|2001.11.05 15:32
|modify
|139
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|419
|2001.11.05 15:32
|s/l
|139
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37890.00
|420
|2001.11.05 15:32
|buy
|140
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|421
|2001.11.05 15:32
|modify
|140
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|422
|2001.11.05 15:33
|s/l
|140
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|37970.00
|423
|2001.11.05 15:33
|buy
|141
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|424
|2001.11.05 15:33
|modify
|141
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|425
|2001.11.05 15:33
|s/l
|141
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|38050.00
|426
|2001.11.05 15:33
|buy
|142
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|427
|2001.11.05 15:33
|modify
|142
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|428
|2001.11.05 15:34
|s/l
|142
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|38130.00
|429
|2001.11.05 15:34
|buy
|143
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|430
|2001.11.05 15:34
|modify
|143
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|431
|2001.11.05 15:34
|s/l
|143
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|38210.00
|432
|2001.11.05 15:34
|buy
|144
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|433
|2001.11.05 15:34
|modify
|144
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|434
|2001.11.05 15:35
|s/l
|144
|4.00
|0.8948
|0.8948
|0.9106
|80.00
|38290.00
|435
|2001.11.05 15:35
|buy
|145
|4.00
|0.8946
|0.0000
|0.9106
|436
|2001.11.05 15:59
|modify
|145
|4.00
|0.8946
|0.8948
|0.9106
|437
|2001.11.05 16:00
|modify
|145
|4.00
|0.8946
|0.8965
|0.9106
|438
|2001.11.05 16:20
|s/l
|145
|4.00
|0.8965
|0.8965
|0.9106
|760.00
|39050.00
|439
|2001.11.05 19:00
|buy
|146
|4.00
|0.8953
|0.0000
|0.9113
|440
|2001.11.05 20:00
|modify
|146
|4.00
|0.8953
|0.8958
|0.9113
|441
|2001.11.05 20:00
|modify
|146
|4.00
|0.8953
|0.8960
|0.9113
|442
|2001.11.05 20:00
|modify
|146
|4.00
|0.8953
|0.8961
|0.9113
|443
|2001.11.05 20:41
|modify
|146
|4.00
|0.8953
|0.8962
|0.9113
|444
|2001.11.05 21:00
|modify
|146
|4.00
|0.8953
|0.8965
|0.9113
|445
|2001.11.05 21:20
|modify
|146
|4.00
|0.8953
|0.8967
|0.9113
|446
|2001.11.05 22:20
|s/l
|146
|4.00
|0.8967
|0.8967
|0.9113
|560.00
|39610.00
|447
|2001.11.06 00:00
|buy
|147
|4.00
|0.8978
|0.0000
|0.9138
|448
|2001.11.06 08:20
|modify
|147
|4.00
|0.8978
|0.8979
|0.9138
|449
|2001.11.06 08:20
|modify
|147
|4.00
|0.8978
|0.8980
|0.9138
|450
|2001.11.06 08:40
|s/l
|147
|4.00
|0.8980
|0.8980
|0.9138
|80.00
|39690.00
|451
|2001.11.06 08:40
|buy
|148
|4.00
|0.8979
|0.0000
|0.9139
|452
|2001.11.06 08:40
|modify
|148
|4.00
|0.8979
|0.8980
|0.9139
|453
|2001.11.06 08:40
|s/l
|148
|4.00
|0.8980
|0.8980
|0.9139
|40.00
|39730.00
|454
|2001.11.06 08:40
|sell
|149
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|455
|2001.11.06 08:41
|modify
|149
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|456
|2001.11.06 08:41
|s/l
|149
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|39770.00
|457
|2001.11.06 08:41
|sell
|150
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|458
|2001.11.06 08:41
|modify
|150
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|459
|2001.11.06 08:42
|s/l
|150
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|39810.00
|460
|2001.11.06 08:42
|sell
|151
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|461
|2001.11.06 08:42
|modify
|151
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|462
|2001.11.06 08:42
|s/l
|151
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|39850.00
|463
|2001.11.06 08:42
|sell
|152
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|464
|2001.11.06 08:43
|modify
|152
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|465
|2001.11.06 08:43
|s/l
|152
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|39890.00
|466
|2001.11.06 08:43
|sell
|153
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|467
|2001.11.06 08:43
|modify
|153
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|468
|2001.11.06 08:44
|s/l
|153
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|39930.00
|469
|2001.11.06 08:44
|sell
|154
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|470
|2001.11.06 08:44
|modify
|154
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|471
|2001.11.06 08:44
|s/l
|154
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|39970.00
|472
|2001.11.06 08:44
|sell
|155
|4.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|473
|2001.11.06 08:45
|modify
|155
|4.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|474
|2001.11.06 08:45
|s/l
|155
|4.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|40.00
|40010.00
|475
|2001.11.06 08:45
|sell
|156
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|476
|2001.11.06 08:45
|modify
|156
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|477
|2001.11.06 08:46
|s/l
|156
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40060.00
|478
|2001.11.06 08:46
|sell
|157
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|479
|2001.11.06 08:46
|modify
|157
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|480
|2001.11.06 08:46
|s/l
|157
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40110.00
|481
|2001.11.06 08:46
|sell
|158
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|482
|2001.11.06 08:47
|modify
|158
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|483
|2001.11.06 08:47
|s/l
|158
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40160.00
|484
|2001.11.06 08:47
|sell
|159
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|485
|2001.11.06 08:47
|modify
|159
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|486
|2001.11.06 08:48
|s/l
|159
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40210.00
|487
|2001.11.06 08:48
|sell
|160
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|488
|2001.11.06 08:48
|modify
|160
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|489
|2001.11.06 08:48
|s/l
|160
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40260.00
|490
|2001.11.06 08:48
|sell
|161
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|491
|2001.11.06 08:49
|modify
|161
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|492
|2001.11.06 08:49
|s/l
|161
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40310.00
|493
|2001.11.06 08:49
|sell
|162
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|494
|2001.11.06 08:49
|modify
|162
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|495
|2001.11.06 08:50
|s/l
|162
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40360.00
|496
|2001.11.06 08:50
|sell
|163
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|497
|2001.11.06 08:50
|modify
|163
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|498
|2001.11.06 08:50
|s/l
|163
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40410.00
|499
|2001.11.06 08:50
|sell
|164
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|500
|2001.11.06 08:51
|modify
|164
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|501
|2001.11.06 08:51
|s/l
|164
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40460.00
|502
|2001.11.06 08:51
|sell
|165
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|503
|2001.11.06 08:51
|modify
|165
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|504
|2001.11.06 08:52
|s/l
|165
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40510.00
|505
|2001.11.06 08:52
|sell
|166
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|506
|2001.11.06 08:52
|modify
|166
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|507
|2001.11.06 08:52
|s/l
|166
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40560.00
|508
|2001.11.06 08:52
|sell
|167
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|509
|2001.11.06 08:53
|modify
|167
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|510
|2001.11.06 08:53
|s/l
|167
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40610.00
|511
|2001.11.06 08:53
|sell
|168
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|512
|2001.11.06 08:53
|modify
|168
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|513
|2001.11.06 08:54
|s/l
|168
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40660.00
|514
|2001.11.06 08:54
|sell
|169
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|515
|2001.11.06 08:54
|modify
|169
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|516
|2001.11.06 08:54
|s/l
|169
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40710.00
|517
|2001.11.06 08:54
|sell
|170
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|518
|2001.11.06 08:55
|modify
|170
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|519
|2001.11.06 08:55
|s/l
|170
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40760.00
|520
|2001.11.06 08:55
|sell
|171
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|521
|2001.11.06 08:55
|modify
|171
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|522
|2001.11.06 08:56
|s/l
|171
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40810.00
|523
|2001.11.06 08:56
|sell
|172
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|524
|2001.11.06 08:56
|modify
|172
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|525
|2001.11.06 08:56
|s/l
|172
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40860.00
|526
|2001.11.06 08:56
|sell
|173
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|527
|2001.11.06 08:57
|modify
|173
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|528
|2001.11.06 08:57
|s/l
|173
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40910.00
|529
|2001.11.06 08:57
|sell
|174
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|530
|2001.11.06 08:57
|modify
|174
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|531
|2001.11.06 08:58
|s/l
|174
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|40960.00
|532
|2001.11.06 08:58
|sell
|175
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|533
|2001.11.06 08:58
|modify
|175
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|534
|2001.11.06 08:58
|s/l
|175
|5.00
|0.8997
|0.8997
|0.8838
|50.00
|41010.00
|535
|2001.11.06 08:58
|sell
|176
|5.00
|0.8998
|0.0000
|0.8838
|536
|2001.11.06 09:00
|modify
|176
|5.00
|0.8998
|0.8997
|0.8838
|537
|2001.11.06 09:00
|modify
|176
|5.00
|0.8998
|0.8996
|0.8838
|538
|2001.11.06 09:00
|modify
|176
|5.00
|0.8998
|0.8995
|0.8838
|539
|2001.11.06 09:20
|modify
|176
|5.00
|0.8998
|0.8987
|0.8838
|540
|2001.11.06 09:40
|modify
|176
|5.00
|0.8998
|0.8984
|0.8838
|541
|2001.11.06 09:40
|modify
|176
|5.00
|0.8998
|0.8983
|0.8838
|542
|2001.11.06 12:00
|s/l
|176
|5.00
|0.8983
|0.8983
|0.8838
|750.00
|41760.00
|543
|2001.11.06 12:00
|sell
|177
|5.00
|0.8987
|0.0000
|0.8827
|544
|2001.11.06 13:00
|modify
|177
|5.00
|0.8987
|0.8985
|0.8827
|545
|2001.11.06 13:00
|modify
|177
|5.00
|0.8987
|0.8982
|0.8827
|546
|2001.11.06 13:20
|modify
|177
|5.00
|0.8987
|0.8975
|0.8827
|547
|2001.11.06 16:00
|s/l
|177
|5.00
|0.8975
|0.8975
|0.8827
|600.00
|42360.00
|548
|2001.11.06 16:00
|sell
|178
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|549
|2001.11.06 16:00
|modify
|178
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|550
|2001.11.06 16:00
|s/l
|178
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42410.00
|551
|2001.11.06 16:00
|sell
|179
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|552
|2001.11.06 16:00
|modify
|179
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|553
|2001.11.06 16:00
|s/l
|179
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42460.00
|554
|2001.11.06 16:00
|sell
|180
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|555
|2001.11.06 16:00
|modify
|180
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|556
|2001.11.06 16:01
|s/l
|180
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42510.00
|557
|2001.11.06 16:01
|sell
|181
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|558
|2001.11.06 16:01
|modify
|181
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|559
|2001.11.06 16:01
|s/l
|181
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42560.00
|560
|2001.11.06 16:01
|sell
|182
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|561
|2001.11.06 16:01
|modify
|182
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|562
|2001.11.06 16:01
|s/l
|182
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42610.00
|563
|2001.11.06 16:01
|sell
|183
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|564
|2001.11.06 16:01
|modify
|183
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|565
|2001.11.06 16:02
|s/l
|183
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42660.00
|566
|2001.11.06 16:02
|sell
|184
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|567
|2001.11.06 16:02
|modify
|184
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|568
|2001.11.06 16:02
|s/l
|184
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42710.00
|569
|2001.11.06 16:02
|sell
|185
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|570
|2001.11.06 16:02
|modify
|185
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|571
|2001.11.06 16:02
|s/l
|185
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42760.00
|572
|2001.11.06 16:02
|sell
|186
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|573
|2001.11.06 16:02
|modify
|186
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|574
|2001.11.06 16:03
|s/l
|186
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42810.00
|575
|2001.11.06 16:03
|sell
|187
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|576
|2001.11.06 16:03
|modify
|187
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|577
|2001.11.06 16:03
|s/l
|187
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42860.00
|578
|2001.11.06 16:03
|sell
|188
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|579
|2001.11.06 16:03
|modify
|188
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|580
|2001.11.06 16:03
|s/l
|188
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42910.00
|581
|2001.11.06 16:03
|sell
|189
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|582
|2001.11.06 16:03
|modify
|189
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|583
|2001.11.06 16:04
|s/l
|189
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|42960.00
|584
|2001.11.06 16:04
|sell
|190
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|585
|2001.11.06 16:04
|modify
|190
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|586
|2001.11.06 16:04
|s/l
|190
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43010.00
|587
|2001.11.06 16:04
|sell
|191
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|588
|2001.11.06 16:04
|modify
|191
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|589
|2001.11.06 16:04
|s/l
|191
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43060.00
|590
|2001.11.06 16:04
|sell
|192
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|591
|2001.11.06 16:04
|modify
|192
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|592
|2001.11.06 16:05
|s/l
|192
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43110.00
|593
|2001.11.06 16:05
|sell
|193
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|594
|2001.11.06 16:05
|modify
|193
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|595
|2001.11.06 16:05
|s/l
|193
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43160.00
|596
|2001.11.06 16:05
|sell
|194
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|597
|2001.11.06 16:05
|modify
|194
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|598
|2001.11.06 16:05
|s/l
|194
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43210.00
|599
|2001.11.06 16:05
|sell
|195
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|600
|2001.11.06 16:05
|modify
|195
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|601
|2001.11.06 16:06
|s/l
|195
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43260.00
|602
|2001.11.06 16:06
|sell
|196
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|603
|2001.11.06 16:06
|modify
|196
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|604
|2001.11.06 16:06
|s/l
|196
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43310.00
|605
|2001.11.06 16:06
|sell
|197
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|606
|2001.11.06 16:06
|modify
|197
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|607
|2001.11.06 16:06
|s/l
|197
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43360.00
|608
|2001.11.06 16:06
|sell
|198
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|609
|2001.11.06 16:06
|modify
|198
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|610
|2001.11.06 16:07
|s/l
|198
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43410.00
|611
|2001.11.06 16:07
|sell
|199
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|612
|2001.11.06 16:07
|modify
|199
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|613
|2001.11.06 16:07
|s/l
|199
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43460.00
|614
|2001.11.06 16:07
|sell
|200
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|615
|2001.11.06 16:07
|modify
|200
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|616
|2001.11.06 16:07
|s/l
|200
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43510.00
|617
|2001.11.06 16:07
|sell
|201
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|618
|2001.11.06 16:07
|modify
|201
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|619
|2001.11.06 16:08
|s/l
|201
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43560.00
|620
|2001.11.06 16:08
|sell
|202
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|621
|2001.11.06 16:08
|modify
|202
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|622
|2001.11.06 16:08
|s/l
|202
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43610.00
|623
|2001.11.06 16:08
|sell
|203
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|624
|2001.11.06 16:08
|modify
|203
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|625
|2001.11.06 16:08
|s/l
|203
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43660.00
|626
|2001.11.06 16:08
|sell
|204
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|627
|2001.11.06 16:08
|modify
|204
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|628
|2001.11.06 16:09
|s/l
|204
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43710.00
|629
|2001.11.06 16:09
|sell
|205
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|630
|2001.11.06 16:09
|modify
|205
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|631
|2001.11.06 16:09
|s/l
|205
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43760.00
|632
|2001.11.06 16:09
|sell
|206
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|633
|2001.11.06 16:09
|modify
|206
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|634
|2001.11.06 16:09
|s/l
|206
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43810.00
|635
|2001.11.06 16:09
|sell
|207
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|636
|2001.11.06 16:09
|modify
|207
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|637
|2001.11.06 16:10
|s/l
|207
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43860.00
|638
|2001.11.06 16:10
|sell
|208
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|639
|2001.11.06 16:10
|modify
|208
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|640
|2001.11.06 16:10
|s/l
|208
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43910.00
|641
|2001.11.06 16:10
|sell
|209
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|642
|2001.11.06 16:10
|modify
|209
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|643
|2001.11.06 16:10
|s/l
|209
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|43960.00
|644
|2001.11.06 16:10
|sell
|210
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|645
|2001.11.06 16:10
|modify
|210
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|646
|2001.11.06 16:11
|s/l
|210
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44010.00
|647
|2001.11.06 16:11
|sell
|211
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|648
|2001.11.06 16:11
|modify
|211
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|649
|2001.11.06 16:11
|s/l
|211
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44060.00
|650
|2001.11.06 16:11
|sell
|212
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|651
|2001.11.06 16:11
|modify
|212
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|652
|2001.11.06 16:11
|s/l
|212
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44110.00
|653
|2001.11.06 16:11
|sell
|213
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|654
|2001.11.06 16:11
|modify
|213
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|655
|2001.11.06 16:12
|s/l
|213
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44160.00
|656
|2001.11.06 16:12
|sell
|214
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|657
|2001.11.06 16:12
|modify
|214
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|658
|2001.11.06 16:12
|s/l
|214
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44210.00
|659
|2001.11.06 16:12
|sell
|215
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|660
|2001.11.06 16:12
|modify
|215
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|661
|2001.11.06 16:12
|s/l
|215
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44260.00
|662
|2001.11.06 16:12
|sell
|216
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|663
|2001.11.06 16:12
|modify
|216
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|664
|2001.11.06 16:13
|s/l
|216
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44310.00
|665
|2001.11.06 16:13
|sell
|217
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|666
|2001.11.06 16:13
|modify
|217
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|667
|2001.11.06 16:13
|s/l
|217
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44360.00
|668
|2001.11.06 16:13
|sell
|218
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|669
|2001.11.06 16:13
|modify
|218
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|670
|2001.11.06 16:13
|s/l
|218
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44410.00
|671
|2001.11.06 16:13
|sell
|219
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|672
|2001.11.06 16:13
|modify
|219
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|673
|2001.11.06 16:14
|s/l
|219
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44460.00
|674
|2001.11.06 16:14
|sell
|220
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|675
|2001.11.06 16:14
|modify
|220
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|676
|2001.11.06 16:14
|s/l
|220
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44510.00
|677
|2001.11.06 16:14
|sell
|221
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|678
|2001.11.06 16:14
|modify
|221
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|679
|2001.11.06 16:14
|s/l
|221
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44560.00
|680
|2001.11.06 16:14
|sell
|222
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|681
|2001.11.06 16:14
|modify
|222
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|682
|2001.11.06 16:15
|s/l
|222
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44610.00
|683
|2001.11.06 16:15
|sell
|223
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|684
|2001.11.06 16:15
|modify
|223
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|685
|2001.11.06 16:15
|s/l
|223
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44660.00
|686
|2001.11.06 16:15
|sell
|224
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|687
|2001.11.06 16:15
|modify
|224
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|688
|2001.11.06 16:15
|s/l
|224
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44710.00
|689
|2001.11.06 16:15
|sell
|225
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|690
|2001.11.06 16:15
|modify
|225
|5.00
|0.8989
|0.8988
|0.8829
|691
|2001.11.06 16:19
|s/l
|225
|5.00
|0.8988
|0.8988
|0.8829
|50.00
|44760.00
|692
|2001.11.06 16:19
|sell
|226
|5.00
|0.8989
|0.0000
|0.8829
|693
|2001.11.06 17:00
|modify
|226
|5.00
|0.8989
|0.8984
|0.8829
|694
|2001.11.06 17:00
|modify
|226
|5.00
|0.8989
|0.8983
|0.8829
|695
|2001.11.06 19:20
|s/l
|226
|5.00
|0.8983
|0.8983
|0.8829
|300.00
|45060.00
|696
|2001.11.06 19:20
|sell
|227
|5.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|697
|2001.11.06 20:20
|modify
|227
|5.00
|0.8983
|0.8979
|0.8823
|698
|2001.11.06 20:21
|s/l
|227
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8823
|200.00
|45260.00
|699
|2001.11.06 20:21
|sell
|228
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|700
|2001.11.06 20:21
|modify
|228
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|701
|2001.11.06 20:21
|modify
|228
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|702
|2001.11.06 20:22
|s/l
|228
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|46010.00
|703
|2001.11.06 20:22
|sell
|229
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|704
|2001.11.06 20:22
|modify
|229
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|705
|2001.11.06 20:23
|modify
|229
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|706
|2001.11.06 20:24
|s/l
|229
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|46760.00
|707
|2001.11.06 20:24
|sell
|230
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|708
|2001.11.06 20:24
|modify
|230
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|709
|2001.11.06 20:24
|modify
|230
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|710
|2001.11.06 20:25
|s/l
|230
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|47510.00
|711
|2001.11.06 20:25
|sell
|231
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|712
|2001.11.06 20:25
|modify
|231
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|713
|2001.11.06 20:25
|modify
|231
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|714
|2001.11.06 20:26
|s/l
|231
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|48260.00
|715
|2001.11.06 20:26
|sell
|232
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|716
|2001.11.06 20:26
|modify
|232
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|717
|2001.11.06 20:27
|modify
|232
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|718
|2001.11.06 20:28
|s/l
|232
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|49010.00
|719
|2001.11.06 20:28
|sell
|233
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|720
|2001.11.06 20:28
|modify
|233
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|721
|2001.11.06 20:28
|modify
|233
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|722
|2001.11.06 20:29
|s/l
|233
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|49760.00
|723
|2001.11.06 20:29
|sell
|234
|5.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|724
|2001.11.06 20:29
|modify
|234
|5.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|725
|2001.11.06 20:29
|modify
|234
|5.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|726
|2001.11.06 20:30
|s/l
|234
|5.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|750.00
|50510.00
|727
|2001.11.06 20:30
|sell
|235
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|728
|2001.11.06 20:30
|modify
|235
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|729
|2001.11.06 20:31
|modify
|235
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|730
|2001.11.06 20:32
|s/l
|235
|6.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|900.00
|51410.00
|731
|2001.11.06 20:32
|sell
|236
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|732
|2001.11.06 20:32
|modify
|236
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|733
|2001.11.06 20:32
|modify
|236
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|734
|2001.11.06 20:33
|s/l
|236
|6.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|900.00
|52310.00
|735
|2001.11.06 20:33
|sell
|237
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|736
|2001.11.06 20:33
|modify
|237
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|737
|2001.11.06 20:33
|modify
|237
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|738
|2001.11.06 20:34
|s/l
|237
|6.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|900.00
|53210.00
|739
|2001.11.06 20:34
|sell
|238
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|740
|2001.11.06 20:34
|modify
|238
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|741
|2001.11.06 20:35
|modify
|238
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|742
|2001.11.06 20:36
|s/l
|238
|6.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|900.00
|54110.00
|743
|2001.11.06 20:36
|sell
|239
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|744
|2001.11.06 20:36
|modify
|239
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|745
|2001.11.06 20:36
|modify
|239
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|746
|2001.11.06 20:37
|s/l
|239
|6.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|900.00
|55010.00
|747
|2001.11.06 20:37
|sell
|240
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|748
|2001.11.06 20:37
|modify
|240
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|749
|2001.11.06 20:37
|modify
|240
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|750
|2001.11.06 20:38
|s/l
|240
|6.00
|0.8979
|0.8979
|0.8834
|900.00
|55910.00
|751
|2001.11.06 20:38
|sell
|241
|6.00
|0.8994
|0.0000
|0.8834
|752
|2001.11.06 20:38
|modify
|241
|6.00
|0.8994
|0.8992
|0.8834
|753
|2001.11.06 20:39
|modify
|241
|6.00
|0.8994
|0.8979
|0.8834
|754
|2001.11.06 20:40
|modify
|241
|6.00
|0.8994
|0.8964
|0.8834
|755
|2001.11.06 20:40
|modify
|241
|6.00
|0.8994
|0.8962
|0.8834
|756
|2001.11.06 20:40
|modify
|241
|6.00
|0.8994
|0.8961
|0.8834
|757
|2001.11.06 20:41
|modify
|241
|6.00
|0.8994
|0.8960
|0.8834
|758
|2001.11.07 00:00
|s/l
|241
|6.00
|0.8960
|0.8960
|0.8834
|2040.00
|57950.00
|759
|2001.11.07 08:40
|sell
|242
|6.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|760
|2001.11.07 10:40
|modify
|242
|6.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|761
|2001.11.07 10:40
|s/l
|242
|6.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|720.00
|58670.00
|762
|2001.11.07 10:40
|sell
|243
|6.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|763
|2001.11.07 10:40
|modify
|243
|6.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|764
|2001.11.07 10:40
|s/l
|243
|6.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|720.00
|59390.00
|765
|2001.11.07 10:40
|sell
|244
|6.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|766
|2001.11.07 10:41
|modify
|244
|6.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|767
|2001.11.07 10:41
|s/l
|244
|6.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|720.00
|60110.00
|768
|2001.11.07 10:41
|sell
|245
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|769
|2001.11.07 10:41
|modify
|245
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|770
|2001.11.07 10:41
|s/l
|245
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|60950.00
|771
|2001.11.07 10:41
|sell
|246
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|772
|2001.11.07 10:42
|modify
|246
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|773
|2001.11.07 10:42
|s/l
|246
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|61790.00
|774
|2001.11.07 10:42
|sell
|247
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|775
|2001.11.07 10:42
|modify
|247
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|776
|2001.11.07 10:42
|s/l
|247
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|62630.00
|777
|2001.11.07 10:42
|sell
|248
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|778
|2001.11.07 10:43
|modify
|248
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|779
|2001.11.07 10:43
|s/l
|248
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|63470.00
|780
|2001.11.07 10:43
|sell
|249
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|781
|2001.11.07 10:43
|modify
|249
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|782
|2001.11.07 10:43
|s/l
|249
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|64310.00
|783
|2001.11.07 10:43
|sell
|250
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|784
|2001.11.07 10:44
|modify
|250
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|785
|2001.11.07 10:44
|s/l
|250
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|65150.00
|786
|2001.11.07 10:44
|sell
|251
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|787
|2001.11.07 10:44
|modify
|251
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|788
|2001.11.07 10:44
|s/l
|251
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|65990.00
|789
|2001.11.07 10:44
|sell
|252
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|790
|2001.11.07 10:45
|modify
|252
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|791
|2001.11.07 10:45
|s/l
|252
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|66830.00
|792
|2001.11.07 10:45
|sell
|253
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|793
|2001.11.07 10:45
|modify
|253
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|794
|2001.11.07 10:45
|s/l
|253
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|67670.00
|795
|2001.11.07 10:45
|sell
|254
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|796
|2001.11.07 10:46
|modify
|254
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|797
|2001.11.07 10:46
|s/l
|254
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|68510.00
|798
|2001.11.07 10:46
|sell
|255
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|799
|2001.11.07 10:46
|modify
|255
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|800
|2001.11.07 10:46
|s/l
|255
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|69350.00
|801
|2001.11.07 10:46
|sell
|256
|7.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|802
|2001.11.07 10:47
|modify
|256
|7.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|803
|2001.11.07 10:47
|s/l
|256
|7.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|840.00
|70190.00
|804
|2001.11.07 10:47
|sell
|257
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|805
|2001.11.07 10:47
|modify
|257
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|806
|2001.11.07 10:47
|s/l
|257
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|71150.00
|807
|2001.11.07 10:47
|sell
|258
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|808
|2001.11.07 10:48
|modify
|258
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|809
|2001.11.07 10:48
|s/l
|258
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|72110.00
|810
|2001.11.07 10:48
|sell
|259
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|811
|2001.11.07 10:48
|modify
|259
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|812
|2001.11.07 10:48
|s/l
|259
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|73070.00
|813
|2001.11.07 10:48
|sell
|260
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|814
|2001.11.07 10:49
|modify
|260
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|815
|2001.11.07 10:49
|s/l
|260
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|74030.00
|816
|2001.11.07 10:49
|sell
|261
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|817
|2001.11.07 10:49
|modify
|261
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|818
|2001.11.07 10:49
|s/l
|261
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|74990.00
|819
|2001.11.07 10:49
|sell
|262
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|820
|2001.11.07 10:50
|modify
|262
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|821
|2001.11.07 10:50
|s/l
|262
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|75950.00
|822
|2001.11.07 10:50
|sell
|263
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|823
|2001.11.07 10:50
|modify
|263
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|824
|2001.11.07 10:50
|s/l
|263
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|76910.00
|825
|2001.11.07 10:50
|sell
|264
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|826
|2001.11.07 10:51
|modify
|264
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|827
|2001.11.07 10:51
|s/l
|264
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|77870.00
|828
|2001.11.07 10:51
|sell
|265
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|829
|2001.11.07 10:51
|modify
|265
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|830
|2001.11.07 10:51
|s/l
|265
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|78830.00
|831
|2001.11.07 10:51
|sell
|266
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|832
|2001.11.07 10:52
|modify
|266
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|833
|2001.11.07 10:52
|s/l
|266
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|79790.00
|834
|2001.11.07 10:52
|sell
|267
|8.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|835
|2001.11.07 10:52
|modify
|267
|8.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|836
|2001.11.07 10:52
|s/l
|267
|8.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|960.00
|80750.00
|837
|2001.11.07 10:52
|sell
|268
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|838
|2001.11.07 10:53
|modify
|268
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|839
|2001.11.07 10:53
|s/l
|268
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|81830.00
|840
|2001.11.07 10:53
|sell
|269
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|841
|2001.11.07 10:53
|modify
|269
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|842
|2001.11.07 10:53
|s/l
|269
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|82910.00
|843
|2001.11.07 10:53
|sell
|270
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|844
|2001.11.07 10:54
|modify
|270
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|845
|2001.11.07 10:54
|s/l
|270
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|83990.00
|846
|2001.11.07 10:54
|sell
|271
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|847
|2001.11.07 10:54
|modify
|271
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|848
|2001.11.07 10:54
|s/l
|271
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|85070.00
|849
|2001.11.07 10:54
|sell
|272
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|850
|2001.11.07 10:55
|modify
|272
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|851
|2001.11.07 10:55
|s/l
|272
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|86150.00
|852
|2001.11.07 10:55
|sell
|273
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|853
|2001.11.07 10:55
|modify
|273
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|854
|2001.11.07 10:55
|s/l
|273
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|87230.00
|855
|2001.11.07 10:55
|sell
|274
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|856
|2001.11.07 10:56
|modify
|274
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|857
|2001.11.07 10:56
|s/l
|274
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|88310.00
|858
|2001.11.07 10:56
|sell
|275
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|859
|2001.11.07 10:56
|modify
|275
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|860
|2001.11.07 10:56
|s/l
|275
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|89390.00
|861
|2001.11.07 10:56
|sell
|276
|9.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|862
|2001.11.07 10:57
|modify
|276
|9.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|863
|2001.11.07 10:57
|s/l
|276
|9.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1080.00
|90470.00
|864
|2001.11.07 10:57
|sell
|277
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|865
|2001.11.07 10:59
|modify
|277
|10.00
|0.9033
|0.9021
|0.8873
|866
|2001.11.07 11:20
|s/l
|277
|10.00
|0.9021
|0.9021
|0.8873
|1200.00
|91670.00
|867
|2001.11.07 11:20
|sell
|278
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|868
|2001.11.07 11:20
|modify
|278
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|869
|2001.11.07 11:20
|s/l
|278
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|870
|2001.11.07 11:20
|sell
|279
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|871
|2001.11.07 11:20
|modify
|279
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|872
|2001.11.07 11:20
|s/l
|279
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|873
|2001.11.07 11:21
|sell
|280
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|874
|2001.11.07 11:21
|modify
|280
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|875
|2001.11.07 11:21
|s/l
|280
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|876
|2001.11.07 11:21
|sell
|281
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|877
|2001.11.07 11:21
|modify
|281
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|878
|2001.11.07 11:21
|s/l
|281
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|879
|2001.11.07 11:22
|sell
|282
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|880
|2001.11.07 11:22
|modify
|282
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|881
|2001.11.07 11:22
|s/l
|282
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|882
|2001.11.07 11:22
|sell
|283
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|883
|2001.11.07 11:22
|modify
|283
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|884
|2001.11.07 11:22
|s/l
|283
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|885
|2001.11.07 11:23
|sell
|284
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|886
|2001.11.07 11:23
|modify
|284
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|887
|2001.11.07 11:23
|s/l
|284
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|888
|2001.11.07 11:23
|sell
|285
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|889
|2001.11.07 11:23
|modify
|285
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|890
|2001.11.07 11:23
|s/l
|285
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|891
|2001.11.07 11:24
|sell
|286
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|892
|2001.11.07 11:24
|modify
|286
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|893
|2001.11.07 11:24
|s/l
|286
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|894
|2001.11.07 11:24
|sell
|287
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|895
|2001.11.07 11:24
|modify
|287
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|896
|2001.11.07 11:24
|s/l
|287
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|897
|2001.11.07 11:25
|sell
|288
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|898
|2001.11.07 11:25
|modify
|288
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|899
|2001.11.07 11:25
|s/l
|288
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|900
|2001.11.07 11:25
|sell
|289
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|901
|2001.11.07 11:25
|modify
|289
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|902
|2001.11.07 11:25
|s/l
|289
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|903
|2001.11.07 11:26
|sell
|290
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|904
|2001.11.07 11:26
|modify
|290
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|905
|2001.11.07 11:26
|s/l
|290
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|906
|2001.11.07 11:26
|sell
|291
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|907
|2001.11.07 11:26
|modify
|291
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|908
|2001.11.07 11:26
|s/l
|291
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|909
|2001.11.07 11:27
|sell
|292
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|910
|2001.11.07 11:27
|modify
|292
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|911
|2001.11.07 11:27
|s/l
|292
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|912
|2001.11.07 11:27
|sell
|293
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|913
|2001.11.07 11:27
|modify
|293
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|914
|2001.11.07 11:27
|s/l
|293
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|915
|2001.11.07 11:28
|sell
|294
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|916
|2001.11.07 11:28
|modify
|294
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|917
|2001.11.07 11:28
|s/l
|294
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|918
|2001.11.07 11:28
|sell
|295
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|919
|2001.11.07 11:28
|modify
|295
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|920
|2001.11.07 11:28
|s/l
|295
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|921
|2001.11.07 11:29
|sell
|296
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|922
|2001.11.07 11:29
|modify
|296
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|923
|2001.11.07 11:29
|s/l
|296
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|924
|2001.11.07 11:29
|sell
|297
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|925
|2001.11.07 11:29
|modify
|297
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|926
|2001.11.07 11:29
|s/l
|297
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|927
|2001.11.07 11:30
|sell
|298
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|928
|2001.11.07 11:30
|modify
|298
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|929
|2001.11.07 11:30
|s/l
|298
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|930
|2001.11.07 11:30
|sell
|299
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|931
|2001.11.07 11:30
|modify
|299
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|932
|2001.11.07 11:30
|s/l
|299
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|933
|2001.11.07 11:31
|sell
|300
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|934
|2001.11.07 11:31
|modify
|300
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|935
|2001.11.07 11:31
|s/l
|300
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|936
|2001.11.07 11:31
|sell
|301
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|937
|2001.11.07 11:31
|modify
|301
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|938
|2001.11.07 11:31
|s/l
|301
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|939
|2001.11.07 11:32
|sell
|302
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|940
|2001.11.07 11:32
|modify
|302
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|941
|2001.11.07 11:32
|s/l
|302
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|942
|2001.11.07 11:32
|sell
|303
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|943
|2001.11.07 11:32
|modify
|303
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|944
|2001.11.07 11:32
|s/l
|303
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|945
|2001.11.07 11:33
|sell
|304
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|946
|2001.11.07 11:33
|modify
|304
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|947
|2001.11.07 11:33
|s/l
|304
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|948
|2001.11.07 11:33
|sell
|305
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|949
|2001.11.07 11:33
|modify
|305
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|950
|2001.11.07 11:33
|s/l
|305
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|951
|2001.11.07 11:34
|sell
|306
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|952
|2001.11.07 11:34
|modify
|306
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|953
|2001.11.07 11:34
|s/l
|306
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|954
|2001.11.07 11:34
|sell
|307
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|955
|2001.11.07 11:34
|modify
|307
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|956
|2001.11.07 11:34
|s/l
|307
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|957
|2001.11.07 11:35
|sell
|308
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|958
|2001.11.07 11:35
|modify
|308
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|959
|2001.11.07 11:35
|s/l
|308
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|960
|2001.11.07 11:35
|sell
|309
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|961
|2001.11.07 11:35
|modify
|309
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|962
|2001.11.07 11:35
|s/l
|309
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|963
|2001.11.07 11:36
|sell
|310
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|964
|2001.11.07 11:36
|modify
|310
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|965
|2001.11.07 11:36
|s/l
|310
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|966
|2001.11.07 11:36
|sell
|311
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|967
|2001.11.07 11:36
|modify
|311
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|968
|2001.11.07 11:36
|s/l
|311
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|969
|2001.11.07 11:37
|sell
|312
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|970
|2001.11.07 11:37
|modify
|312
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|971
|2001.11.07 11:59
|s/l
|312
|10.00
|0.9033
|0.9033
|0.8873
|0.00
|91670.00
|972
|2001.11.07 11:59
|sell
|313
|10.00
|0.9033
|0.0000
|0.8873
|973
|2001.11.07 14:20
|modify
|313
|10.00
|0.9033
|0.9031
|0.8873
|974
|2001.11.07 14:20
|modify
|313
|10.00
|0.9033
|0.9030
|0.8873
|975
|2001.11.07 14:20
|modify
|313
|10.00
|0.9033
|0.9017
|0.8873
|976
|2001.11.07 14:20
|s/l
|313
|10.00
|0.9017
|0.9017
|0.8873
|1600.00
|93270.00
|977
|2001.11.07 14:20
|sell
|314
|10.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|978
|2001.11.07 14:20
|modify
|314
|10.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|979
|2001.11.07 14:20
|modify
|314
|10.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|980
|2001.11.07 14:20
|modify
|314
|10.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|981
|2001.11.07 14:21
|s/l
|314
|10.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|1900.00
|95170.00
|982
|2001.11.07 14:21
|sell
|315
|10.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|983
|2001.11.07 14:21
|modify
|315
|10.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|984
|2001.11.07 14:21
|modify
|315
|10.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|985
|2001.11.07 14:21
|modify
|315
|10.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|986
|2001.11.07 14:21
|s/l
|315
|10.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|1900.00
|97070.00
|987
|2001.11.07 14:21
|sell
|316
|10.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|988
|2001.11.07 14:21
|modify
|316
|10.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|989
|2001.11.07 14:21
|modify
|316
|10.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|990
|2001.11.07 14:21
|modify
|316
|10.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|991
|2001.11.07 14:22
|s/l
|316
|10.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|1900.00
|98970.00
|992
|2001.11.07 14:22
|sell
|317
|10.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|993
|2001.11.07 14:22
|modify
|317
|10.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|994
|2001.11.07 14:22
|modify
|317
|10.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|995
|2001.11.07 14:22
|modify
|317
|10.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|996
|2001.11.07 14:22
|s/l
|317
|10.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|1900.00
|100870.00
|997
|2001.11.07 14:22
|sell
|318
|11.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|998
|2001.11.07 14:22
|modify
|318
|11.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|999
|2001.11.07 14:22
|modify
|318
|11.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1000
|2001.11.07 14:22
|modify
|318
|11.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1001
|2001.11.07 14:23
|s/l
|318
|11.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2090.00
|102960.00
|1002
|2001.11.07 14:23
|sell
|319
|11.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1003
|2001.11.07 14:23
|modify
|319
|11.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1004
|2001.11.07 14:23
|modify
|319
|11.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1005
|2001.11.07 14:23
|modify
|319
|11.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1006
|2001.11.07 14:23
|s/l
|319
|11.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2090.00
|105050.00
|1007
|2001.11.07 14:23
|sell
|320
|11.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1008
|2001.11.07 14:23
|modify
|320
|11.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1009
|2001.11.07 14:23
|modify
|320
|11.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1010
|2001.11.07 14:23
|modify
|320
|11.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1011
|2001.11.07 14:24
|s/l
|320
|11.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2090.00
|107140.00
|1012
|2001.11.07 14:24
|sell
|321
|11.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1013
|2001.11.07 14:24
|modify
|321
|11.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1014
|2001.11.07 14:24
|modify
|321
|11.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1015
|2001.11.07 14:24
|modify
|321
|11.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1016
|2001.11.07 14:24
|s/l
|321
|11.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2090.00
|109230.00
|1017
|2001.11.07 14:24
|sell
|322
|11.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1018
|2001.11.07 14:24
|modify
|322
|11.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1019
|2001.11.07 14:24
|modify
|322
|11.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1020
|2001.11.07 14:24
|modify
|322
|11.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1021
|2001.11.07 14:25
|s/l
|322
|11.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2090.00
|111320.00
|1022
|2001.11.07 14:25
|sell
|323
|12.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1023
|2001.11.07 14:25
|modify
|323
|12.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1024
|2001.11.07 14:25
|modify
|323
|12.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1025
|2001.11.07 14:25
|modify
|323
|12.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1026
|2001.11.07 14:25
|s/l
|323
|12.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2280.00
|113600.00
|1027
|2001.11.07 14:25
|sell
|324
|12.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1028
|2001.11.07 14:25
|modify
|324
|12.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1029
|2001.11.07 14:25
|modify
|324
|12.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1030
|2001.11.07 14:25
|modify
|324
|12.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1031
|2001.11.07 14:26
|s/l
|324
|12.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2280.00
|115880.00
|1032
|2001.11.07 14:26
|sell
|325
|12.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1033
|2001.11.07 14:26
|modify
|325
|12.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1034
|2001.11.07 14:26
|modify
|325
|12.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1035
|2001.11.07 14:26
|modify
|325
|12.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1036
|2001.11.07 14:26
|s/l
|325
|12.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2280.00
|118160.00
|1037
|2001.11.07 14:26
|sell
|326
|12.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1038
|2001.11.07 14:26
|modify
|326
|12.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1039
|2001.11.07 14:26
|modify
|326
|12.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1040
|2001.11.07 14:26
|modify
|326
|12.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1041
|2001.11.07 14:27
|s/l
|326
|12.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2280.00
|120440.00
|1042
|2001.11.07 14:27
|sell
|327
|13.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1043
|2001.11.07 14:27
|modify
|327
|13.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1044
|2001.11.07 14:27
|modify
|327
|13.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1045
|2001.11.07 14:27
|modify
|327
|13.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1046
|2001.11.07 14:27
|s/l
|327
|13.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2470.00
|122910.00
|1047
|2001.11.07 14:27
|sell
|328
|13.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1048
|2001.11.07 14:27
|modify
|328
|13.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1049
|2001.11.07 14:27
|modify
|328
|13.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1050
|2001.11.07 14:27
|modify
|328
|13.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1051
|2001.11.07 14:28
|s/l
|328
|13.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2470.00
|125380.00
|1052
|2001.11.07 14:28
|sell
|329
|13.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1053
|2001.11.07 14:28
|modify
|329
|13.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1054
|2001.11.07 14:28
|modify
|329
|13.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1055
|2001.11.07 14:28
|modify
|329
|13.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1056
|2001.11.07 14:28
|s/l
|329
|13.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2470.00
|127850.00
|1057
|2001.11.07 14:28
|sell
|330
|13.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1058
|2001.11.07 14:28
|modify
|330
|13.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1059
|2001.11.07 14:28
|modify
|330
|13.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1060
|2001.11.07 14:28
|modify
|330
|13.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1061
|2001.11.07 14:29
|s/l
|330
|13.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2470.00
|130320.00
|1062
|2001.11.07 14:29
|sell
|331
|14.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1063
|2001.11.07 14:29
|modify
|331
|14.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1064
|2001.11.07 14:29
|modify
|331
|14.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1065
|2001.11.07 14:29
|modify
|331
|14.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1066
|2001.11.07 14:29
|s/l
|331
|14.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2660.00
|132980.00
|1067
|2001.11.07 14:29
|sell
|332
|14.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1068
|2001.11.07 14:29
|modify
|332
|14.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1069
|2001.11.07 14:29
|modify
|332
|14.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1070
|2001.11.07 14:29
|modify
|332
|14.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1071
|2001.11.07 14:30
|s/l
|332
|14.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2660.00
|135640.00
|1072
|2001.11.07 14:30
|sell
|333
|14.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1073
|2001.11.07 14:30
|modify
|333
|14.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1074
|2001.11.07 14:30
|modify
|333
|14.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1075
|2001.11.07 14:30
|modify
|333
|14.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1076
|2001.11.07 14:30
|s/l
|333
|14.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2660.00
|138300.00
|1077
|2001.11.07 14:30
|sell
|334
|14.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1078
|2001.11.07 14:30
|modify
|334
|14.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1079
|2001.11.07 14:30
|modify
|334
|14.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1080
|2001.11.07 14:30
|modify
|334
|14.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1081
|2001.11.07 14:31
|s/l
|334
|14.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2660.00
|140960.00
|1082
|2001.11.07 14:31
|sell
|335
|15.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1083
|2001.11.07 14:31
|modify
|335
|15.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1084
|2001.11.07 14:31
|modify
|335
|15.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1085
|2001.11.07 14:31
|modify
|335
|15.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1086
|2001.11.07 14:31
|s/l
|335
|15.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2850.00
|143810.00
|1087
|2001.11.07 14:31
|sell
|336
|15.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1088
|2001.11.07 14:31
|modify
|336
|15.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1089
|2001.11.07 14:31
|modify
|336
|15.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1090
|2001.11.07 14:31
|modify
|336
|15.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1091
|2001.11.07 14:32
|s/l
|336
|15.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2850.00
|146660.00
|1092
|2001.11.07 14:32
|sell
|337
|15.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1093
|2001.11.07 14:32
|modify
|337
|15.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1094
|2001.11.07 14:32
|modify
|337
|15.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1095
|2001.11.07 14:32
|modify
|337
|15.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1096
|2001.11.07 14:32
|s/l
|337
|15.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2850.00
|149510.00
|1097
|2001.11.07 14:32
|sell
|338
|15.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1098
|2001.11.07 14:32
|modify
|338
|15.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1099
|2001.11.07 14:32
|modify
|338
|15.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1100
|2001.11.07 14:32
|modify
|338
|15.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1101
|2001.11.07 14:33
|s/l
|338
|15.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|2850.00
|152360.00
|1102
|2001.11.07 14:33
|sell
|339
|16.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1103
|2001.11.07 14:33
|modify
|339
|16.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1104
|2001.11.07 14:33
|modify
|339
|16.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1105
|2001.11.07 14:33
|modify
|339
|16.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1106
|2001.11.07 14:33
|s/l
|339
|16.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3040.00
|155400.00
|1107
|2001.11.07 14:33
|sell
|340
|16.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1108
|2001.11.07 14:33
|modify
|340
|16.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1109
|2001.11.07 14:33
|modify
|340
|16.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1110
|2001.11.07 14:33
|modify
|340
|16.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1111
|2001.11.07 14:34
|s/l
|340
|16.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3040.00
|158440.00
|1112
|2001.11.07 14:34
|sell
|341
|16.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1113
|2001.11.07 14:34
|modify
|341
|16.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1114
|2001.11.07 14:34
|modify
|341
|16.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1115
|2001.11.07 14:34
|modify
|341
|16.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1116
|2001.11.07 14:34
|s/l
|341
|16.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3040.00
|161480.00
|1117
|2001.11.07 14:34
|sell
|342
|17.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1118
|2001.11.07 14:34
|modify
|342
|17.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1119
|2001.11.07 14:34
|modify
|342
|17.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1120
|2001.11.07 14:34
|modify
|342
|17.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1121
|2001.11.07 14:35
|s/l
|342
|17.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3230.00
|164710.00
|1122
|2001.11.07 14:35
|sell
|343
|17.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1123
|2001.11.07 14:35
|modify
|343
|17.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1124
|2001.11.07 14:35
|modify
|343
|17.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1125
|2001.11.07 14:35
|modify
|343
|17.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1126
|2001.11.07 14:35
|s/l
|343
|17.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3230.00
|167940.00
|1127
|2001.11.07 14:35
|sell
|344
|17.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1128
|2001.11.07 14:35
|modify
|344
|17.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1129
|2001.11.07 14:35
|modify
|344
|17.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1130
|2001.11.07 14:35
|modify
|344
|17.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1131
|2001.11.07 14:36
|s/l
|344
|17.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3230.00
|171170.00
|1132
|2001.11.07 14:36
|sell
|345
|18.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1133
|2001.11.07 14:36
|modify
|345
|18.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1134
|2001.11.07 14:36
|modify
|345
|18.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1135
|2001.11.07 14:36
|modify
|345
|18.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1136
|2001.11.07 14:36
|s/l
|345
|18.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3420.00
|174590.00
|1137
|2001.11.07 14:36
|sell
|346
|18.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1138
|2001.11.07 14:36
|modify
|346
|18.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1139
|2001.11.07 14:36
|modify
|346
|18.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1140
|2001.11.07 14:36
|modify
|346
|18.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1141
|2001.11.07 14:37
|s/l
|346
|18.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3420.00
|178010.00
|1142
|2001.11.07 14:37
|sell
|347
|18.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1143
|2001.11.07 14:37
|modify
|347
|18.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1144
|2001.11.07 14:37
|modify
|347
|18.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1145
|2001.11.07 14:37
|modify
|347
|18.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1146
|2001.11.07 14:37
|s/l
|347
|18.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3420.00
|181430.00
|1147
|2001.11.07 14:37
|sell
|348
|19.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1148
|2001.11.07 14:37
|modify
|348
|19.00
|0.9036
|0.9031
|0.8876
|1149
|2001.11.07 14:37
|modify
|348
|19.00
|0.9036
|0.9030
|0.8876
|1150
|2001.11.07 14:40
|modify
|348
|19.00
|0.9036
|0.9017
|0.8876
|1151
|2001.11.07 14:40
|s/l
|348
|19.00
|0.9017
|0.9017
|0.8876
|3610.00
|185040.00
|1152
|2001.11.07 15:00
|sell
|349
|19.00
|0.9032
|0.0000
|0.8872
|1153
|2001.11.07 15:20
|modify
|349
|19.00
|0.9032
|0.9029
|0.8872
|1154
|2001.11.07 15:20
|s/l
|349
|19.00
|0.9029
|0.9029
|0.8872
|570.00
|185610.00
|1155
|2001.11.07 15:20
|sell
|350
|19.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1156
|2001.11.07 15:20
|modify
|350
|19.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1157
|2001.11.07 15:20
|modify
|350
|19.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1158
|2001.11.07 15:20
|s/l
|350
|19.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2470.00
|188080.00
|1159
|2001.11.07 15:20
|sell
|351
|19.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1160
|2001.11.07 15:20
|modify
|351
|19.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1161
|2001.11.07 15:21
|modify
|351
|19.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1162
|2001.11.07 15:21
|s/l
|351
|19.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2470.00
|190550.00
|1163
|2001.11.07 15:21
|sell
|352
|20.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1164
|2001.11.07 15:21
|modify
|352
|20.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1165
|2001.11.07 15:21
|modify
|352
|20.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1166
|2001.11.07 15:21
|s/l
|352
|20.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2600.00
|193150.00
|1167
|2001.11.07 15:21
|sell
|353
|20.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1168
|2001.11.07 15:21
|modify
|353
|20.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1169
|2001.11.07 15:22
|modify
|353
|20.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1170
|2001.11.07 15:22
|s/l
|353
|20.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2600.00
|195750.00
|1171
|2001.11.07 15:22
|sell
|354
|20.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1172
|2001.11.07 15:22
|modify
|354
|20.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1173
|2001.11.07 15:22
|modify
|354
|20.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1174
|2001.11.07 15:22
|s/l
|354
|20.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2600.00
|198350.00
|1175
|2001.11.07 15:22
|sell
|355
|20.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1176
|2001.11.07 15:22
|modify
|355
|20.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1177
|2001.11.07 15:23
|modify
|355
|20.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1178
|2001.11.07 15:23
|s/l
|355
|20.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2600.00
|200950.00
|1179
|2001.11.07 15:23
|sell
|356
|21.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1180
|2001.11.07 15:23
|modify
|356
|21.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1181
|2001.11.07 15:23
|modify
|356
|21.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1182
|2001.11.07 15:23
|s/l
|356
|21.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2730.00
|203680.00
|1183
|2001.11.07 15:23
|sell
|357
|21.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1184
|2001.11.07 15:23
|modify
|357
|21.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1185
|2001.11.07 15:24
|modify
|357
|21.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1186
|2001.11.07 15:24
|s/l
|357
|21.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2730.00
|206410.00
|1187
|2001.11.07 15:24
|sell
|358
|21.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1188
|2001.11.07 15:24
|modify
|358
|21.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1189
|2001.11.07 15:24
|modify
|358
|21.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1190
|2001.11.07 15:24
|s/l
|358
|21.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2730.00
|209140.00
|1191
|2001.11.07 15:24
|sell
|359
|21.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1192
|2001.11.07 15:24
|modify
|359
|21.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1193
|2001.11.07 15:25
|modify
|359
|21.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1194
|2001.11.07 15:25
|s/l
|359
|21.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2730.00
|211870.00
|1195
|2001.11.07 15:25
|sell
|360
|22.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1196
|2001.11.07 15:25
|modify
|360
|22.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1197
|2001.11.07 15:25
|modify
|360
|22.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1198
|2001.11.07 15:25
|s/l
|360
|22.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2860.00
|214730.00
|1199
|2001.11.07 15:25
|sell
|361
|22.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1200
|2001.11.07 15:25
|modify
|361
|22.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1201
|2001.11.07 15:26
|modify
|361
|22.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1202
|2001.11.07 15:26
|s/l
|361
|22.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2860.00
|217590.00
|1203
|2001.11.07 15:26
|sell
|362
|22.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1204
|2001.11.07 15:26
|modify
|362
|22.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1205
|2001.11.07 15:26
|modify
|362
|22.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1206
|2001.11.07 15:26
|s/l
|362
|22.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2860.00
|220450.00
|1207
|2001.11.07 15:26
|sell
|363
|23.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1208
|2001.11.07 15:26
|modify
|363
|23.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1209
|2001.11.07 15:27
|modify
|363
|23.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1210
|2001.11.07 15:27
|s/l
|363
|23.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2990.00
|223440.00
|1211
|2001.11.07 15:27
|sell
|364
|23.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1212
|2001.11.07 15:27
|modify
|364
|23.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1213
|2001.11.07 15:27
|modify
|364
|23.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1214
|2001.11.07 15:27
|s/l
|364
|23.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2990.00
|226430.00
|1215
|2001.11.07 15:27
|sell
|365
|23.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1216
|2001.11.07 15:27
|modify
|365
|23.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1217
|2001.11.07 15:28
|modify
|365
|23.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1218
|2001.11.07 15:28
|s/l
|365
|23.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2990.00
|229420.00
|1219
|2001.11.07 15:28
|sell
|366
|23.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1220
|2001.11.07 15:28
|modify
|366
|23.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1221
|2001.11.07 15:28
|modify
|366
|23.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1222
|2001.11.07 15:28
|s/l
|366
|23.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|2990.00
|232410.00
|1223
|2001.11.07 15:28
|sell
|367
|24.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1224
|2001.11.07 15:28
|modify
|367
|24.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1225
|2001.11.07 15:29
|modify
|367
|24.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1226
|2001.11.07 15:29
|s/l
|367
|24.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3120.00
|235530.00
|1227
|2001.11.07 15:29
|sell
|368
|24.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1228
|2001.11.07 15:29
|modify
|368
|24.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1229
|2001.11.07 15:29
|modify
|368
|24.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1230
|2001.11.07 15:29
|s/l
|368
|24.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3120.00
|238650.00
|1231
|2001.11.07 15:29
|sell
|369
|24.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1232
|2001.11.07 15:29
|modify
|369
|24.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1233
|2001.11.07 15:30
|modify
|369
|24.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1234
|2001.11.07 15:30
|s/l
|369
|24.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3120.00
|241770.00
|1235
|2001.11.07 15:30
|sell
|370
|25.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1236
|2001.11.07 15:30
|modify
|370
|25.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1237
|2001.11.07 15:30
|modify
|370
|25.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1238
|2001.11.07 15:30
|s/l
|370
|25.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3250.00
|245020.00
|1239
|2001.11.07 15:30
|sell
|371
|25.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1240
|2001.11.07 15:30
|modify
|371
|25.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1241
|2001.11.07 15:31
|modify
|371
|25.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1242
|2001.11.07 15:31
|s/l
|371
|25.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3250.00
|248270.00
|1243
|2001.11.07 15:31
|sell
|372
|25.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1244
|2001.11.07 15:31
|modify
|372
|25.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1245
|2001.11.07 15:31
|modify
|372
|25.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1246
|2001.11.07 15:31
|s/l
|372
|25.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3250.00
|251520.00
|1247
|2001.11.07 15:31
|sell
|373
|26.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1248
|2001.11.07 15:31
|modify
|373
|26.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1249
|2001.11.07 15:32
|modify
|373
|26.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1250
|2001.11.07 15:32
|s/l
|373
|26.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3380.00
|254900.00
|1251
|2001.11.07 15:32
|sell
|374
|26.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1252
|2001.11.07 15:32
|modify
|374
|26.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1253
|2001.11.07 15:32
|modify
|374
|26.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1254
|2001.11.07 15:32
|s/l
|374
|26.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3380.00
|258280.00
|1255
|2001.11.07 15:32
|sell
|375
|26.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1256
|2001.11.07 15:32
|modify
|375
|26.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1257
|2001.11.07 15:33
|modify
|375
|26.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1258
|2001.11.07 15:33
|s/l
|375
|26.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3380.00
|261660.00
|1259
|2001.11.07 15:33
|sell
|376
|27.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1260
|2001.11.07 15:33
|modify
|376
|27.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1261
|2001.11.07 15:33
|modify
|376
|27.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1262
|2001.11.07 15:33
|s/l
|376
|27.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3510.00
|265170.00
|1263
|2001.11.07 15:33
|sell
|377
|27.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1264
|2001.11.07 15:33
|modify
|377
|27.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1265
|2001.11.07 15:34
|modify
|377
|27.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1266
|2001.11.07 15:34
|s/l
|377
|27.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3510.00
|268680.00
|1267
|2001.11.07 15:34
|sell
|378
|27.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1268
|2001.11.07 15:34
|modify
|378
|27.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1269
|2001.11.07 15:34
|modify
|378
|27.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1270
|2001.11.07 15:34
|s/l
|378
|27.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3510.00
|272190.00
|1271
|2001.11.07 15:34
|sell
|379
|28.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1272
|2001.11.07 15:34
|modify
|379
|28.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1273
|2001.11.07 15:35
|modify
|379
|28.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1274
|2001.11.07 15:35
|s/l
|379
|28.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3640.00
|275830.00
|1275
|2001.11.07 15:35
|sell
|380
|28.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1276
|2001.11.07 15:35
|modify
|380
|28.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1277
|2001.11.07 15:35
|modify
|380
|28.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1278
|2001.11.07 15:35
|s/l
|380
|28.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3640.00
|279470.00
|1279
|2001.11.07 15:35
|sell
|381
|28.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1280
|2001.11.07 15:35
|modify
|381
|28.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1281
|2001.11.07 15:36
|modify
|381
|28.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1282
|2001.11.07 15:36
|s/l
|381
|28.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3640.00
|283110.00
|1283
|2001.11.07 15:36
|sell
|382
|29.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1284
|2001.11.07 15:36
|modify
|382
|29.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1285
|2001.11.07 15:36
|modify
|382
|29.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1286
|2001.11.07 15:36
|s/l
|382
|29.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3770.00
|286880.00
|1287
|2001.11.07 15:36
|sell
|383
|29.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1288
|2001.11.07 15:36
|modify
|383
|29.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1289
|2001.11.07 15:37
|modify
|383
|29.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1290
|2001.11.07 15:37
|s/l
|383
|29.00
|0.9029
|0.9029
|0.8882
|3770.00
|290650.00
|1291
|2001.11.07 15:37
|sell
|384
|30.00
|0.9042
|0.0000
|0.8882
|1292
|2001.11.07 15:37
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.9041
|0.8882
|1293
|2001.11.07 15:37
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.9029
|0.8882
|1294
|2001.11.07 17:20
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.9028
|0.8882
|1295
|2001.11.07 17:20
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.9027
|0.8882
|1296
|2001.11.07 17:20
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.9026
|0.8882
|1297
|2001.11.07 18:00
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.8976
|0.8882
|1298
|2001.11.07 18:00
|modify
|384
|30.00
|0.9042
|0.8957
|0.8882
|1299
|2001.11.07 18:00
|s/l
|384
|30.00
|0.8957
|0.8957
|0.8882
|25500.00
|316150.00
|1300
|2001.12.17 00:00
|sell
|385
|32.00
|0.9036
|0.0000
|0.8876
|1301
|2001.12.17 01:40
|modify
|385
|32.00
|0.9036
|0.9036
|0.8876
|1302
|2001.12.17 02:40
|s/l
|385
|32.00
|0.9036
|0.9036
|0.8876
|0.00
|316150.00
|1303
|2001.12.24 03:00
|buy
|386
|32.00
|0.8880
|0.0000
|0.9040
|1304
|2001.12.24 09:40
|modify
|386
|32.00
|0.8880
|0.8885
|0.9040
|1305
|2001.12.24 09:40
|modify
|386
|32.00
|0.8880
|0.8887
|0.9040
|1306
|2001.12.24 09:40
|modify
|386
|32.00
|0.8880
|0.8888
|0.9040
|1307
|2001.12.24 10:00
|modify
|386
|32.00
|0.8880
|0.8892
|0.9040
|1308
|2001.12.24 10:00
|modify
|386
|32.00
|0.8880
|0.8893
|0.9040
|1309
|2001.12.24 10:20
|s/l
|386
|32.00
|0.8893
|0.8893
|0.9040
|4160.00
|320310.00
|1310
|2001.12.24 10:20
|buy
|387
|33.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1311
|2001.12.24 10:20
|modify
|387
|33.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1312
|2001.12.24 10:20
|modify
|387
|33.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1313
|2001.12.24 10:20
|modify
|387
|33.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1314
|2001.12.24 10:20
|s/l
|387
|33.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|3960.00
|324270.00
|1315
|2001.12.24 10:20
|buy
|388
|33.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1316
|2001.12.24 10:20
|modify
|388
|33.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1317
|2001.12.24 10:20
|modify
|388
|33.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1318
|2001.12.24 10:20
|modify
|388
|33.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1319
|2001.12.24 10:20
|s/l
|388
|33.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|3960.00
|328230.00
|1320
|2001.12.24 10:20
|buy
|389
|33.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1321
|2001.12.24 10:20
|modify
|389
|33.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1322
|2001.12.24 10:20
|modify
|389
|33.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1323
|2001.12.24 10:20
|modify
|389
|33.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1324
|2001.12.24 10:21
|s/l
|389
|33.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|3960.00
|332190.00
|1325
|2001.12.24 10:21
|buy
|390
|34.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1326
|2001.12.24 10:21
|modify
|390
|34.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1327
|2001.12.24 10:21
|modify
|390
|34.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1328
|2001.12.24 10:21
|modify
|390
|34.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1329
|2001.12.24 10:21
|s/l
|390
|34.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4080.00
|336270.00
|1330
|2001.12.24 10:21
|buy
|391
|34.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1331
|2001.12.24 10:21
|modify
|391
|34.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1332
|2001.12.24 10:21
|modify
|391
|34.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1333
|2001.12.24 10:21
|modify
|391
|34.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1334
|2001.12.24 10:21
|s/l
|391
|34.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4080.00
|340350.00
|1335
|2001.12.24 10:21
|buy
|392
|35.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1336
|2001.12.24 10:21
|modify
|392
|35.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1337
|2001.12.24 10:21
|modify
|392
|35.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1338
|2001.12.24 10:21
|modify
|392
|35.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1339
|2001.12.24 10:22
|s/l
|392
|35.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4200.00
|344550.00
|1340
|2001.12.24 10:22
|buy
|393
|35.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1341
|2001.12.24 10:22
|modify
|393
|35.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1342
|2001.12.24 10:22
|modify
|393
|35.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1343
|2001.12.24 10:22
|modify
|393
|35.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1344
|2001.12.24 10:22
|s/l
|393
|35.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4200.00
|348750.00
|1345
|2001.12.24 10:22
|buy
|394
|35.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1346
|2001.12.24 10:22
|modify
|394
|35.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1347
|2001.12.24 10:22
|modify
|394
|35.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1348
|2001.12.24 10:22
|modify
|394
|35.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1349
|2001.12.24 10:22
|s/l
|394
|35.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4200.00
|352950.00
|1350
|2001.12.24 10:22
|buy
|395
|36.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1351
|2001.12.24 10:22
|modify
|395
|36.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1352
|2001.12.24 10:22
|modify
|395
|36.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1353
|2001.12.24 10:22
|modify
|395
|36.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1354
|2001.12.24 10:23
|s/l
|395
|36.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4320.00
|357270.00
|1355
|2001.12.24 10:23
|buy
|396
|36.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1356
|2001.12.24 10:23
|modify
|396
|36.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1357
|2001.12.24 10:23
|modify
|396
|36.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1358
|2001.12.24 10:23
|modify
|396
|36.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1359
|2001.12.24 10:23
|s/l
|396
|36.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4320.00
|361590.00
|1360
|2001.12.24 10:23
|buy
|397
|37.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1361
|2001.12.24 10:23
|modify
|397
|37.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1362
|2001.12.24 10:23
|modify
|397
|37.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1363
|2001.12.24 10:23
|modify
|397
|37.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1364
|2001.12.24 10:23
|s/l
|397
|37.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4440.00
|366030.00
|1365
|2001.12.24 10:23
|buy
|398
|37.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1366
|2001.12.24 10:23
|modify
|398
|37.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1367
|2001.12.24 10:23
|modify
|398
|37.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1368
|2001.12.24 10:23
|modify
|398
|37.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1369
|2001.12.24 10:24
|s/l
|398
|37.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4440.00
|370470.00
|1370
|2001.12.24 10:24
|buy
|399
|38.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1371
|2001.12.24 10:24
|modify
|399
|38.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1372
|2001.12.24 10:24
|modify
|399
|38.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1373
|2001.12.24 10:24
|modify
|399
|38.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1374
|2001.12.24 10:24
|s/l
|399
|38.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4560.00
|375030.00
|1375
|2001.12.24 10:24
|buy
|400
|38.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1376
|2001.12.24 10:24
|modify
|400
|38.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1377
|2001.12.24 10:24
|modify
|400
|38.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1378
|2001.12.24 10:24
|modify
|400
|38.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1379
|2001.12.24 10:24
|s/l
|400
|38.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4560.00
|379590.00
|1380
|2001.12.24 10:24
|buy
|401
|38.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1381
|2001.12.24 10:24
|modify
|401
|38.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1382
|2001.12.24 10:24
|modify
|401
|38.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1383
|2001.12.24 10:24
|modify
|401
|38.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1384
|2001.12.24 10:25
|s/l
|401
|38.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4560.00
|384150.00
|1385
|2001.12.24 10:25
|buy
|402
|39.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1386
|2001.12.24 10:25
|modify
|402
|39.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1387
|2001.12.24 10:25
|modify
|402
|39.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1388
|2001.12.24 10:25
|modify
|402
|39.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1389
|2001.12.24 10:25
|s/l
|402
|39.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4680.00
|388830.00
|1390
|2001.12.24 10:25
|buy
|403
|39.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1391
|2001.12.24 10:25
|modify
|403
|39.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1392
|2001.12.24 10:25
|modify
|403
|39.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1393
|2001.12.24 10:25
|modify
|403
|39.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1394
|2001.12.24 10:25
|s/l
|403
|39.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4680.00
|393510.00
|1395
|2001.12.24 10:25
|buy
|404
|40.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1396
|2001.12.24 10:25
|modify
|404
|40.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1397
|2001.12.24 10:25
|modify
|404
|40.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1398
|2001.12.24 10:25
|modify
|404
|40.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1399
|2001.12.24 10:26
|s/l
|404
|40.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4800.00
|398310.00
|1400
|2001.12.24 10:26
|buy
|405
|40.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1401
|2001.12.24 10:26
|modify
|405
|40.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1402
|2001.12.24 10:26
|modify
|405
|40.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1403
|2001.12.24 10:26
|modify
|405
|40.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1404
|2001.12.24 10:26
|s/l
|405
|40.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4800.00
|403110.00
|1405
|2001.12.24 10:26
|buy
|406
|41.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1406
|2001.12.24 10:26
|modify
|406
|41.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1407
|2001.12.24 10:26
|modify
|406
|41.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1408
|2001.12.24 10:26
|modify
|406
|41.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1409
|2001.12.24 10:26
|s/l
|406
|41.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4920.00
|408030.00
|1410
|2001.12.24 10:26
|buy
|407
|41.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1411
|2001.12.24 10:26
|modify
|407
|41.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1412
|2001.12.24 10:26
|modify
|407
|41.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1413
|2001.12.24 10:26
|modify
|407
|41.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1414
|2001.12.24 10:27
|s/l
|407
|41.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|4920.00
|412950.00
|1415
|2001.12.24 10:27
|buy
|408
|42.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1416
|2001.12.24 10:27
|modify
|408
|42.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1417
|2001.12.24 10:27
|modify
|408
|42.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1418
|2001.12.24 10:27
|modify
|408
|42.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1419
|2001.12.24 10:27
|s/l
|408
|42.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5040.00
|417990.00
|1420
|2001.12.24 10:27
|buy
|409
|42.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1421
|2001.12.24 10:27
|modify
|409
|42.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1422
|2001.12.24 10:27
|modify
|409
|42.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1423
|2001.12.24 10:27
|modify
|409
|42.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1424
|2001.12.24 10:27
|s/l
|409
|42.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5040.00
|423030.00
|1425
|2001.12.24 10:27
|buy
|410
|43.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1426
|2001.12.24 10:27
|modify
|410
|43.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1427
|2001.12.24 10:27
|modify
|410
|43.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1428
|2001.12.24 10:27
|modify
|410
|43.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1429
|2001.12.24 10:28
|s/l
|410
|43.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5160.00
|428190.00
|1430
|2001.12.24 10:28
|buy
|411
|43.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1431
|2001.12.24 10:28
|modify
|411
|43.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1432
|2001.12.24 10:28
|modify
|411
|43.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1433
|2001.12.24 10:28
|modify
|411
|43.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1434
|2001.12.24 10:28
|s/l
|411
|43.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5160.00
|433350.00
|1435
|2001.12.24 10:28
|buy
|412
|44.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1436
|2001.12.24 10:28
|modify
|412
|44.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1437
|2001.12.24 10:28
|modify
|412
|44.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1438
|2001.12.24 10:28
|modify
|412
|44.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1439
|2001.12.24 10:28
|s/l
|412
|44.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5280.00
|438630.00
|1440
|2001.12.24 10:28
|buy
|413
|44.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1441
|2001.12.24 10:28
|modify
|413
|44.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1442
|2001.12.24 10:28
|modify
|413
|44.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1443
|2001.12.24 10:28
|modify
|413
|44.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1444
|2001.12.24 10:29
|s/l
|413
|44.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5280.00
|443910.00
|1445
|2001.12.24 10:29
|buy
|414
|45.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1446
|2001.12.24 10:29
|modify
|414
|45.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1447
|2001.12.24 10:29
|modify
|414
|45.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1448
|2001.12.24 10:29
|modify
|414
|45.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1449
|2001.12.24 10:29
|s/l
|414
|45.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5400.00
|449310.00
|1450
|2001.12.24 10:29
|buy
|415
|45.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1451
|2001.12.24 10:29
|modify
|415
|45.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1452
|2001.12.24 10:29
|modify
|415
|45.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1453
|2001.12.24 10:29
|modify
|415
|45.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1454
|2001.12.24 10:29
|s/l
|415
|45.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5400.00
|454710.00
|1455
|2001.12.24 10:29
|buy
|416
|46.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1456
|2001.12.24 10:29
|modify
|416
|46.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1457
|2001.12.24 10:29
|modify
|416
|46.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1458
|2001.12.24 10:29
|modify
|416
|46.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1459
|2001.12.24 10:30
|s/l
|416
|46.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5520.00
|460230.00
|1460
|2001.12.24 10:30
|buy
|417
|47.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1461
|2001.12.24 10:30
|modify
|417
|47.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1462
|2001.12.24 10:30
|modify
|417
|47.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1463
|2001.12.24 10:30
|modify
|417
|47.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1464
|2001.12.24 10:30
|s/l
|417
|47.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5640.00
|465870.00
|1465
|2001.12.24 10:30
|buy
|418
|47.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1466
|2001.12.24 10:30
|modify
|418
|47.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1467
|2001.12.24 10:30
|modify
|418
|47.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1468
|2001.12.24 10:30
|modify
|418
|47.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1469
|2001.12.24 10:30
|s/l
|418
|47.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5640.00
|471510.00
|1470
|2001.12.24 10:30
|buy
|419
|48.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1471
|2001.12.24 10:30
|modify
|419
|48.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1472
|2001.12.24 10:30
|modify
|419
|48.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1473
|2001.12.24 10:30
|modify
|419
|48.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1474
|2001.12.24 10:31
|s/l
|419
|48.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5760.00
|477270.00
|1475
|2001.12.24 10:31
|buy
|420
|48.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1476
|2001.12.24 10:31
|modify
|420
|48.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1477
|2001.12.24 10:31
|modify
|420
|48.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1478
|2001.12.24 10:31
|modify
|420
|48.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1479
|2001.12.24 10:31
|s/l
|420
|48.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5760.00
|483030.00
|1480
|2001.12.24 10:31
|buy
|421
|49.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1481
|2001.12.24 10:31
|modify
|421
|49.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1482
|2001.12.24 10:31
|modify
|421
|49.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1483
|2001.12.24 10:31
|modify
|421
|49.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1484
|2001.12.24 10:31
|s/l
|421
|49.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5880.00
|488910.00
|1485
|2001.12.24 10:31
|buy
|422
|49.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1486
|2001.12.24 10:31
|modify
|422
|49.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1487
|2001.12.24 10:31
|modify
|422
|49.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1488
|2001.12.24 10:31
|modify
|422
|49.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1489
|2001.12.24 10:32
|s/l
|422
|49.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|5880.00
|494790.00
|1490
|2001.12.24 10:32
|buy
|423
|50.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1491
|2001.12.24 10:32
|modify
|423
|50.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1492
|2001.12.24 10:32
|modify
|423
|50.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1493
|2001.12.24 10:32
|modify
|423
|50.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1494
|2001.12.24 10:32
|s/l
|423
|50.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6000.00
|500790.00
|1495
|2001.12.24 10:32
|buy
|424
|51.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1496
|2001.12.24 10:32
|modify
|424
|51.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1497
|2001.12.24 10:32
|modify
|424
|51.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1498
|2001.12.24 10:32
|modify
|424
|51.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1499
|2001.12.24 10:32
|s/l
|424
|51.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6120.00
|506910.00
|1500
|2001.12.24 10:32
|buy
|425
|51.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1501
|2001.12.24 10:32
|modify
|425
|51.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1502
|2001.12.24 10:32
|modify
|425
|51.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1503
|2001.12.24 10:32
|modify
|425
|51.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1504
|2001.12.24 10:33
|s/l
|425
|51.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6120.00
|513030.00
|1505
|2001.12.24 10:33
|buy
|426
|52.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1506
|2001.12.24 10:33
|modify
|426
|52.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1507
|2001.12.24 10:33
|modify
|426
|52.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1508
|2001.12.24 10:33
|modify
|426
|52.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1509
|2001.12.24 10:33
|s/l
|426
|52.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6240.00
|519270.00
|1510
|2001.12.24 10:33
|buy
|427
|52.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1511
|2001.12.24 10:33
|modify
|427
|52.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1512
|2001.12.24 10:33
|modify
|427
|52.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1513
|2001.12.24 10:33
|modify
|427
|52.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1514
|2001.12.24 10:33
|s/l
|427
|52.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6240.00
|525510.00
|1515
|2001.12.24 10:33
|buy
|428
|53.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1516
|2001.12.24 10:33
|modify
|428
|53.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1517
|2001.12.24 10:33
|modify
|428
|53.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1518
|2001.12.24 10:33
|modify
|428
|53.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1519
|2001.12.24 10:34
|s/l
|428
|53.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6360.00
|531870.00
|1520
|2001.12.24 10:34
|buy
|429
|54.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1521
|2001.12.24 10:34
|modify
|429
|54.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1522
|2001.12.24 10:34
|modify
|429
|54.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1523
|2001.12.24 10:34
|modify
|429
|54.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1524
|2001.12.24 10:34
|s/l
|429
|54.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6480.00
|538350.00
|1525
|2001.12.24 10:34
|buy
|430
|54.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1526
|2001.12.24 10:34
|modify
|430
|54.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1527
|2001.12.24 10:34
|modify
|430
|54.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1528
|2001.12.24 10:34
|modify
|430
|54.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1529
|2001.12.24 10:34
|s/l
|430
|54.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6480.00
|544830.00
|1530
|2001.12.24 10:34
|buy
|431
|55.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1531
|2001.12.24 10:34
|modify
|431
|55.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1532
|2001.12.24 10:34
|modify
|431
|55.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1533
|2001.12.24 10:34
|modify
|431
|55.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1534
|2001.12.24 10:35
|s/l
|431
|55.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6600.00
|551430.00
|1535
|2001.12.24 10:35
|buy
|432
|56.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1536
|2001.12.24 10:35
|modify
|432
|56.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1537
|2001.12.24 10:35
|modify
|432
|56.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1538
|2001.12.24 10:35
|modify
|432
|56.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1539
|2001.12.24 10:35
|s/l
|432
|56.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6720.00
|558150.00
|1540
|2001.12.24 10:35
|buy
|433
|56.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1541
|2001.12.24 10:35
|modify
|433
|56.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1542
|2001.12.24 10:35
|modify
|433
|56.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1543
|2001.12.24 10:35
|modify
|433
|56.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1544
|2001.12.24 10:35
|s/l
|433
|56.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6720.00
|564870.00
|1545
|2001.12.24 10:35
|buy
|434
|57.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1546
|2001.12.24 10:35
|modify
|434
|57.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1547
|2001.12.24 10:35
|modify
|434
|57.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1548
|2001.12.24 10:35
|modify
|434
|57.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1549
|2001.12.24 10:36
|s/l
|434
|57.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6840.00
|571710.00
|1550
|2001.12.24 10:36
|buy
|435
|58.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1551
|2001.12.24 10:36
|modify
|435
|58.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1552
|2001.12.24 10:36
|modify
|435
|58.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1553
|2001.12.24 10:36
|modify
|435
|58.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1554
|2001.12.24 10:36
|s/l
|435
|58.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6960.00
|578670.00
|1555
|2001.12.24 10:36
|buy
|436
|58.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1556
|2001.12.24 10:36
|modify
|436
|58.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1557
|2001.12.24 10:36
|modify
|436
|58.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1558
|2001.12.24 10:36
|modify
|436
|58.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1559
|2001.12.24 10:36
|s/l
|436
|58.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|6960.00
|585630.00
|1560
|2001.12.24 10:36
|buy
|437
|59.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1561
|2001.12.24 10:36
|modify
|437
|59.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1562
|2001.12.24 10:36
|modify
|437
|59.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1563
|2001.12.24 10:36
|modify
|437
|59.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1564
|2001.12.24 10:37
|s/l
|437
|59.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|7080.00
|592710.00
|1565
|2001.12.24 10:37
|buy
|438
|60.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1566
|2001.12.24 10:37
|modify
|438
|60.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1567
|2001.12.24 10:37
|modify
|438
|60.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1568
|2001.12.24 10:37
|modify
|438
|60.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1569
|2001.12.24 10:37
|s/l
|438
|60.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|7200.00
|599910.00
|1570
|2001.12.24 10:37
|buy
|439
|60.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1571
|2001.12.24 10:37
|modify
|439
|60.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1572
|2001.12.24 10:37
|modify
|439
|60.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1573
|2001.12.24 10:37
|modify
|439
|60.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1574
|2001.12.24 10:37
|s/l
|439
|60.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|7200.00
|607110.00
|1575
|2001.12.24 10:37
|buy
|440
|61.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1576
|2001.12.24 10:37
|modify
|440
|61.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1577
|2001.12.24 10:37
|modify
|440
|61.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1578
|2001.12.24 10:37
|modify
|440
|61.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1579
|2001.12.24 10:38
|s/l
|440
|61.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|7320.00
|614430.00
|1580
|2001.12.24 10:38
|buy
|441
|62.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1581
|2001.12.24 10:38
|modify
|441
|62.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1582
|2001.12.24 10:38
|modify
|441
|62.00
|0.8881
|0.8892
|0.9041
|1583
|2001.12.24 10:38
|modify
|441
|62.00
|0.8881
|0.8893
|0.9041
|1584
|2001.12.24 10:38
|s/l
|441
|62.00
|0.8893
|0.8893
|0.9041
|7440.00
|621870.00
|1585
|2001.12.24 10:38
|buy
|442
|63.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1586
|2001.12.24 10:38
|modify
|442
|63.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1587
|2001.12.24 10:39
|s/l
|442
|63.00
|0.8887
|0.8887
|0.9041
|3780.00
|625650.00
|1588
|2001.12.24 10:39
|buy
|443
|63.00
|0.8881
|0.0000
|0.9041
|1589
|2001.12.31 12:20
|modify
|443
|63.00
|0.8881
|0.8887
|0.9041
|1590
|2001.12.31 12:20
|s/l
|443
|63.00
|0.8887
|0.8887
|0.9041
|3780.00
|629430.00
|1591
|2002.01.04 00:40
|sell
|444
|63.00
|0.9000
|0.0000
|0.8840
|1592
|2002.01.04 06:40
|modify
|444
|63.00
|0.9000
|0.8998
|0.8840
|1593
|2002.01.04 07:59
|s/l
|444
|63.00
|0.8998
|0.8998
|0.8840
|1260.00
|630690.00
|1594
|2002.01.04 07:59
|sell
|445
|64.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1595
|2002.01.04 10:20
|modify
|445
|64.00
|0.8999
|0.8982
|0.8839
|1596
|2002.01.04 10:20
|s/l
|445
|64.00
|0.8982
|0.8982
|0.8839
|10880.00
|641570.00
|1597
|2002.01.07 00:00
|sell
|446
|65.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1598
|2002.01.07 00:00
|modify
|446
|65.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1599
|2002.01.07 00:00
|modify
|446
|65.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1600
|2002.01.07 00:00
|modify
|446
|65.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1601
|2002.01.07 00:00
|s/l
|446
|65.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|13650.00
|655220.00
|1602
|2002.01.07 00:00
|sell
|447
|66.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1603
|2002.01.07 00:00
|modify
|447
|66.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1604
|2002.01.07 00:00
|modify
|447
|66.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1605
|2002.01.07 00:00
|modify
|447
|66.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1606
|2002.01.07 00:00
|s/l
|447
|66.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|13860.00
|669080.00
|1607
|2002.01.07 00:00
|sell
|448
|67.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1608
|2002.01.07 00:00
|modify
|448
|67.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1609
|2002.01.07 00:00
|modify
|448
|67.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1610
|2002.01.07 00:00
|modify
|448
|67.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1611
|2002.01.07 00:01
|s/l
|448
|67.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|14070.00
|683150.00
|1612
|2002.01.07 00:01
|sell
|449
|69.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1613
|2002.01.07 00:01
|modify
|449
|69.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1614
|2002.01.07 00:01
|modify
|449
|69.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1615
|2002.01.07 00:01
|modify
|449
|69.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1616
|2002.01.07 00:01
|s/l
|449
|69.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|14490.00
|697640.00
|1617
|2002.01.07 00:01
|sell
|450
|70.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1618
|2002.01.07 00:01
|modify
|450
|70.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1619
|2002.01.07 00:01
|modify
|450
|70.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1620
|2002.01.07 00:01
|modify
|450
|70.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1621
|2002.01.07 00:01
|s/l
|450
|70.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|14700.00
|712340.00
|1622
|2002.01.07 00:01
|sell
|451
|72.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1623
|2002.01.07 00:01
|modify
|451
|72.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1624
|2002.01.07 00:01
|modify
|451
|72.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1625
|2002.01.07 00:01
|modify
|451
|72.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1626
|2002.01.07 00:02
|s/l
|451
|72.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|15120.00
|727460.00
|1627
|2002.01.07 00:02
|sell
|452
|73.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1628
|2002.01.07 00:02
|modify
|452
|73.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1629
|2002.01.07 00:02
|modify
|452
|73.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1630
|2002.01.07 00:02
|modify
|452
|73.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1631
|2002.01.07 00:02
|s/l
|452
|73.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|15330.00
|742790.00
|1632
|2002.01.07 00:02
|sell
|453
|75.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1633
|2002.01.07 00:02
|modify
|453
|75.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1634
|2002.01.07 00:02
|modify
|453
|75.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1635
|2002.01.07 00:02
|modify
|453
|75.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1636
|2002.01.07 00:02
|s/l
|453
|75.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|15750.00
|758540.00
|1637
|2002.01.07 00:02
|sell
|454
|76.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1638
|2002.01.07 00:02
|modify
|454
|76.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1639
|2002.01.07 00:02
|modify
|454
|76.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1640
|2002.01.07 00:02
|modify
|454
|76.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1641
|2002.01.07 00:03
|s/l
|454
|76.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|15960.00
|774500.00
|1642
|2002.01.07 00:03
|sell
|455
|78.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1643
|2002.01.07 00:03
|modify
|455
|78.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1644
|2002.01.07 00:03
|modify
|455
|78.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1645
|2002.01.07 00:03
|modify
|455
|78.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1646
|2002.01.07 00:03
|s/l
|455
|78.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|16380.00
|790880.00
|1647
|2002.01.07 00:03
|sell
|456
|80.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1648
|2002.01.07 00:03
|modify
|456
|80.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1649
|2002.01.07 00:03
|modify
|456
|80.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1650
|2002.01.07 00:03
|modify
|456
|80.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1651
|2002.01.07 00:03
|s/l
|456
|80.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|16800.00
|807680.00
|1652
|2002.01.07 00:03
|sell
|457
|81.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1653
|2002.01.07 00:03
|modify
|457
|81.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1654
|2002.01.07 00:03
|modify
|457
|81.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1655
|2002.01.07 00:03
|modify
|457
|81.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1656
|2002.01.07 00:04
|s/l
|457
|81.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|17010.00
|824690.00
|1657
|2002.01.07 00:04
|sell
|458
|83.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1658
|2002.01.07 00:04
|modify
|458
|83.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1659
|2002.01.07 00:04
|modify
|458
|83.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1660
|2002.01.07 00:04
|modify
|458
|83.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1661
|2002.01.07 00:04
|s/l
|458
|83.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|17430.00
|842120.00
|1662
|2002.01.07 00:04
|sell
|459
|85.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1663
|2002.01.07 00:04
|modify
|459
|85.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1664
|2002.01.07 00:04
|modify
|459
|85.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1665
|2002.01.07 00:04
|modify
|459
|85.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1666
|2002.01.07 00:04
|s/l
|459
|85.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|17850.00
|859970.00
|1667
|2002.01.07 00:04
|sell
|460
|86.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1668
|2002.01.07 00:04
|modify
|460
|86.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1669
|2002.01.07 00:04
|modify
|460
|86.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1670
|2002.01.07 00:04
|modify
|460
|86.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1671
|2002.01.07 00:05
|s/l
|460
|86.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|18060.00
|878030.00
|1672
|2002.01.07 00:05
|sell
|461
|88.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1673
|2002.01.07 00:05
|modify
|461
|88.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1674
|2002.01.07 00:05
|modify
|461
|88.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1675
|2002.01.07 00:05
|modify
|461
|88.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1676
|2002.01.07 00:05
|s/l
|461
|88.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|18480.00
|896510.00
|1677
|2002.01.07 00:05
|sell
|462
|90.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1678
|2002.01.07 00:05
|modify
|462
|90.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1679
|2002.01.07 00:05
|modify
|462
|90.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1680
|2002.01.07 00:05
|modify
|462
|90.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1681
|2002.01.07 00:05
|s/l
|462
|90.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|18900.00
|915410.00
|1682
|2002.01.07 00:05
|sell
|463
|92.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1683
|2002.01.07 00:05
|modify
|463
|92.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1684
|2002.01.07 00:05
|modify
|463
|92.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1685
|2002.01.07 00:05
|modify
|463
|92.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1686
|2002.01.07 00:06
|s/l
|463
|92.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|19320.00
|934730.00
|1687
|2002.01.07 00:06
|sell
|464
|94.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1688
|2002.01.07 00:06
|modify
|464
|94.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1689
|2002.01.07 00:06
|modify
|464
|94.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1690
|2002.01.07 00:06
|modify
|464
|94.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1691
|2002.01.07 00:06
|s/l
|464
|94.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|19740.00
|954470.00
|1692
|2002.01.07 00:06
|sell
|465
|96.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1693
|2002.01.07 00:06
|modify
|465
|96.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1694
|2002.01.07 00:06
|modify
|465
|96.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1695
|2002.01.07 00:06
|modify
|465
|96.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1696
|2002.01.07 00:06
|s/l
|465
|96.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|20160.00
|974630.00
|1697
|2002.01.07 00:06
|sell
|466
|98.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1698
|2002.01.07 00:06
|modify
|466
|98.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1699
|2002.01.07 00:06
|modify
|466
|98.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1700
|2002.01.07 00:06
|modify
|466
|98.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1701
|2002.01.07 00:07
|s/l
|466
|98.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|20580.00
|995210.00
|1702
|2002.01.07 00:07
|sell
|467
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1703
|2002.01.07 00:07
|modify
|467
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1704
|2002.01.07 00:07
|modify
|467
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1705
|2002.01.07 00:07
|modify
|467
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1706
|2002.01.07 00:07
|s/l
|467
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1016210.00
|1707
|2002.01.07 00:07
|sell
|468
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1708
|2002.01.07 00:07
|modify
|468
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1709
|2002.01.07 00:07
|modify
|468
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1710
|2002.01.07 00:07
|modify
|468
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1711
|2002.01.07 00:07
|s/l
|468
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1037210.00
|1712
|2002.01.07 00:07
|sell
|469
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1713
|2002.01.07 00:07
|modify
|469
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1714
|2002.01.07 00:07
|modify
|469
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1715
|2002.01.07 00:07
|modify
|469
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1716
|2002.01.07 00:08
|s/l
|469
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1058210.00
|1717
|2002.01.07 00:08
|sell
|470
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1718
|2002.01.07 00:08
|modify
|470
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1719
|2002.01.07 00:08
|modify
|470
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1720
|2002.01.07 00:08
|modify
|470
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1721
|2002.01.07 00:08
|s/l
|470
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1079210.00
|1722
|2002.01.07 00:08
|sell
|471
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1723
|2002.01.07 00:08
|modify
|471
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1724
|2002.01.07 00:08
|modify
|471
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1725
|2002.01.07 00:08
|modify
|471
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1726
|2002.01.07 00:08
|s/l
|471
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1100210.00
|1727
|2002.01.07 00:08
|sell
|472
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1728
|2002.01.07 00:08
|modify
|472
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1729
|2002.01.07 00:08
|modify
|472
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1730
|2002.01.07 00:08
|modify
|472
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1731
|2002.01.07 00:09
|s/l
|472
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1121210.00
|1732
|2002.01.07 00:09
|sell
|473
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1733
|2002.01.07 00:09
|modify
|473
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1734
|2002.01.07 00:09
|modify
|473
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1735
|2002.01.07 00:09
|modify
|473
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1736
|2002.01.07 00:09
|s/l
|473
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1142210.00
|1737
|2002.01.07 00:09
|sell
|474
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1738
|2002.01.07 00:09
|modify
|474
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1739
|2002.01.07 00:09
|modify
|474
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1740
|2002.01.07 00:09
|modify
|474
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1741
|2002.01.07 00:09
|s/l
|474
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1163210.00
|1742
|2002.01.07 00:09
|sell
|475
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1743
|2002.01.07 00:09
|modify
|475
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1744
|2002.01.07 00:09
|modify
|475
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1745
|2002.01.07 00:09
|modify
|475
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1746
|2002.01.07 00:10
|s/l
|475
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1184210.00
|1747
|2002.01.07 00:10
|sell
|476
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1748
|2002.01.07 00:10
|modify
|476
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1749
|2002.01.07 00:10
|modify
|476
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1750
|2002.01.07 00:10
|modify
|476
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1751
|2002.01.07 00:10
|s/l
|476
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1205210.00
|1752
|2002.01.07 00:10
|sell
|477
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1753
|2002.01.07 00:10
|modify
|477
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1754
|2002.01.07 00:10
|modify
|477
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1755
|2002.01.07 00:10
|modify
|477
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1756
|2002.01.07 00:10
|s/l
|477
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1226210.00
|1757
|2002.01.07 00:10
|sell
|478
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1758
|2002.01.07 00:10
|modify
|478
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1759
|2002.01.07 00:10
|modify
|478
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1760
|2002.01.07 00:10
|modify
|478
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1761
|2002.01.07 00:11
|s/l
|478
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1247210.00
|1762
|2002.01.07 00:11
|sell
|479
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1763
|2002.01.07 00:11
|modify
|479
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1764
|2002.01.07 00:11
|modify
|479
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1765
|2002.01.07 00:11
|modify
|479
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1766
|2002.01.07 00:11
|s/l
|479
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1268210.00
|1767
|2002.01.07 00:11
|sell
|480
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1768
|2002.01.07 00:11
|modify
|480
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1769
|2002.01.07 00:11
|modify
|480
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1770
|2002.01.07 00:11
|modify
|480
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1771
|2002.01.07 00:11
|s/l
|480
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1289210.00
|1772
|2002.01.07 00:11
|sell
|481
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1773
|2002.01.07 00:11
|modify
|481
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1774
|2002.01.07 00:11
|modify
|481
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1775
|2002.01.07 00:11
|modify
|481
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1776
|2002.01.07 00:12
|s/l
|481
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1310210.00
|1777
|2002.01.07 00:12
|sell
|482
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1778
|2002.01.07 00:12
|modify
|482
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1779
|2002.01.07 00:12
|modify
|482
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1780
|2002.01.07 00:12
|modify
|482
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1781
|2002.01.07 00:12
|s/l
|482
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1331210.00
|1782
|2002.01.07 00:12
|sell
|483
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1783
|2002.01.07 00:12
|modify
|483
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1784
|2002.01.07 00:12
|modify
|483
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1785
|2002.01.07 00:12
|modify
|483
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1786
|2002.01.07 00:12
|s/l
|483
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1352210.00
|1787
|2002.01.07 00:12
|sell
|484
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1788
|2002.01.07 00:12
|modify
|484
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1789
|2002.01.07 00:12
|modify
|484
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1790
|2002.01.07 00:12
|modify
|484
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1791
|2002.01.07 00:13
|s/l
|484
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1373210.00
|1792
|2002.01.07 00:13
|sell
|485
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1793
|2002.01.07 00:13
|modify
|485
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1794
|2002.01.07 00:13
|modify
|485
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1795
|2002.01.07 00:13
|modify
|485
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1796
|2002.01.07 00:13
|s/l
|485
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1394210.00
|1797
|2002.01.07 00:13
|sell
|486
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1798
|2002.01.07 00:13
|modify
|486
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1799
|2002.01.07 00:13
|modify
|486
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1800
|2002.01.07 00:13
|modify
|486
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1801
|2002.01.07 00:13
|s/l
|486
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1415210.00
|1802
|2002.01.07 00:13
|sell
|487
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1803
|2002.01.07 00:13
|modify
|487
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1804
|2002.01.07 00:13
|modify
|487
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1805
|2002.01.07 00:13
|modify
|487
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1806
|2002.01.07 00:14
|s/l
|487
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1436210.00
|1807
|2002.01.07 00:14
|sell
|488
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1808
|2002.01.07 00:14
|modify
|488
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1809
|2002.01.07 00:14
|modify
|488
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1810
|2002.01.07 00:14
|modify
|488
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1811
|2002.01.07 00:14
|s/l
|488
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1457210.00
|1812
|2002.01.07 00:14
|sell
|489
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1813
|2002.01.07 00:14
|modify
|489
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1814
|2002.01.07 00:14
|modify
|489
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1815
|2002.01.07 00:14
|modify
|489
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1816
|2002.01.07 00:14
|s/l
|489
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1478210.00
|1817
|2002.01.07 00:14
|sell
|490
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1818
|2002.01.07 00:14
|modify
|490
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1819
|2002.01.07 00:14
|modify
|490
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1820
|2002.01.07 00:14
|modify
|490
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1821
|2002.01.07 00:15
|s/l
|490
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1499210.00
|1822
|2002.01.07 00:15
|sell
|491
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1823
|2002.01.07 00:15
|modify
|491
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1824
|2002.01.07 00:15
|modify
|491
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1825
|2002.01.07 00:15
|modify
|491
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1826
|2002.01.07 00:15
|s/l
|491
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1520210.00
|1827
|2002.01.07 00:15
|sell
|492
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1828
|2002.01.07 00:15
|modify
|492
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1829
|2002.01.07 00:15
|modify
|492
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1830
|2002.01.07 00:15
|modify
|492
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1831
|2002.01.07 00:15
|s/l
|492
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1541210.00
|1832
|2002.01.07 00:15
|sell
|493
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1833
|2002.01.07 00:15
|modify
|493
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1834
|2002.01.07 00:15
|modify
|493
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1835
|2002.01.07 00:15
|modify
|493
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1836
|2002.01.07 00:16
|s/l
|493
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1562210.00
|1837
|2002.01.07 00:16
|sell
|494
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1838
|2002.01.07 00:16
|modify
|494
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1839
|2002.01.07 00:16
|modify
|494
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1840
|2002.01.07 00:16
|modify
|494
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1841
|2002.01.07 00:16
|s/l
|494
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1583210.00
|1842
|2002.01.07 00:16
|sell
|495
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1843
|2002.01.07 00:16
|modify
|495
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1844
|2002.01.07 00:16
|modify
|495
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1845
|2002.01.07 00:16
|modify
|495
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1846
|2002.01.07 00:16
|s/l
|495
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1604210.00
|1847
|2002.01.07 00:16
|sell
|496
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1848
|2002.01.07 00:16
|modify
|496
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1849
|2002.01.07 00:16
|modify
|496
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1850
|2002.01.07 00:16
|modify
|496
|100.00
|0.8999
|0.8978
|0.8839
|1851
|2002.01.07 00:17
|s/l
|496
|100.00
|0.8978
|0.8978
|0.8839
|21000.00
|1625210.00
|1852
|2002.01.07 00:17
|sell
|497
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1853
|2002.01.07 00:17
|modify
|497
|100.00
|0.8999
|0.8994
|0.8839
|1854
|2002.01.07 00:17
|modify
|497
|100.00
|0.8999
|0.8992
|0.8839
|1855
|2002.01.07 00:20
|s/l
|497
|100.00
|0.8992
|0.8992
|0.8839
|7000.00
|1632210.00
|1856
|2002.01.07 00:20
|sell
|498
|100.00
|0.8999
|0.0000
|0.8839
|1857
|2002.01.07 00:40
|modify
|498
|100.00
|0.8999
|0.8996
|0.8839
|1858
|2002.01.07 01:00
|modify
|498
|100.00
|0.8999
|0.8985
|0.8839
|1859
|2002.01.07 01:00
|modify
|498
|100.00
|0.8999
|0.8979
|0.8839
|1860
|2002.01.07 03:20
|s/l
|498
|100.00
|0.8979
|0.8979
|0.8839
|20000.00
|1652210.00
|1861
|2002.01.07 03:20
|sell
|499
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1862
|2002.01.07 03:20
|modify
|499
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1863
|2002.01.07 03:20
|s/l
|499
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1654210.00
|1864
|2002.01.07 03:20
|sell
|500
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1865
|2002.01.07 03:21
|modify
|500
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1866
|2002.01.07 03:21
|s/l
|500
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1656210.00
|1867
|2002.01.07 03:21
|sell
|501
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1868
|2002.01.07 03:22
|modify
|501
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1869
|2002.01.07 03:22
|s/l
|501
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1658210.00
|1870
|2002.01.07 03:22
|sell
|502
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1871
|2002.01.07 03:22
|modify
|502
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1872
|2002.01.07 03:22
|s/l
|502
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1660210.00
|1873
|2002.01.07 03:22
|sell
|503
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1874
|2002.01.07 03:23
|modify
|503
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1875
|2002.01.07 03:23
|s/l
|503
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1662210.00
|1876
|2002.01.07 03:23
|sell
|504
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1877
|2002.01.07 03:24
|modify
|504
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1878
|2002.01.07 03:24
|s/l
|504
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1664210.00
|1879
|2002.01.07 03:24
|sell
|505
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1880
|2002.01.07 03:24
|modify
|505
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1881
|2002.01.07 03:24
|s/l
|505
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1666210.00
|1882
|2002.01.07 03:24
|sell
|506
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1883
|2002.01.07 03:25
|modify
|506
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1884
|2002.01.07 03:25
|s/l
|506
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1668210.00
|1885
|2002.01.07 03:25
|sell
|507
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1886
|2002.01.07 03:26
|modify
|507
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1887
|2002.01.07 03:26
|s/l
|507
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1670210.00
|1888
|2002.01.07 03:26
|sell
|508
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1889
|2002.01.07 03:26
|modify
|508
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1890
|2002.01.07 03:26
|s/l
|508
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1672210.00
|1891
|2002.01.07 03:26
|sell
|509
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1892
|2002.01.07 03:27
|modify
|509
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1893
|2002.01.07 03:27
|s/l
|509
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1674210.00
|1894
|2002.01.07 03:27
|sell
|510
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1895
|2002.01.07 03:28
|modify
|510
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1896
|2002.01.07 03:28
|s/l
|510
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1676210.00
|1897
|2002.01.07 03:28
|sell
|511
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1898
|2002.01.07 03:28
|modify
|511
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1899
|2002.01.07 03:28
|s/l
|511
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1678210.00
|1900
|2002.01.07 03:28
|sell
|512
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1901
|2002.01.07 03:29
|modify
|512
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1902
|2002.01.07 03:29
|s/l
|512
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1680210.00
|1903
|2002.01.07 03:29
|sell
|513
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1904
|2002.01.07 03:30
|modify
|513
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1905
|2002.01.07 03:30
|s/l
|513
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1682210.00
|1906
|2002.01.07 03:30
|sell
|514
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1907
|2002.01.07 03:30
|modify
|514
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1908
|2002.01.07 03:30
|s/l
|514
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1684210.00
|1909
|2002.01.07 03:30
|sell
|515
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1910
|2002.01.07 03:31
|modify
|515
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1911
|2002.01.07 03:31
|s/l
|515
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1686210.00
|1912
|2002.01.07 03:31
|sell
|516
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1913
|2002.01.07 03:32
|modify
|516
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1914
|2002.01.07 03:32
|s/l
|516
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1688210.00
|1915
|2002.01.07 03:32
|sell
|517
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1916
|2002.01.07 03:32
|modify
|517
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1917
|2002.01.07 03:32
|s/l
|517
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1690210.00
|1918
|2002.01.07 03:32
|sell
|518
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1919
|2002.01.07 03:33
|modify
|518
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1920
|2002.01.07 03:33
|s/l
|518
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1692210.00
|1921
|2002.01.07 03:33
|sell
|519
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1922
|2002.01.07 03:34
|modify
|519
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1923
|2002.01.07 03:34
|s/l
|519
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1694210.00
|1924
|2002.01.07 03:34
|sell
|520
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1925
|2002.01.07 03:34
|modify
|520
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1926
|2002.01.07 03:34
|s/l
|520
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1696210.00
|1927
|2002.01.07 03:34
|sell
|521
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1928
|2002.01.07 03:35
|modify
|521
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1929
|2002.01.07 03:35
|s/l
|521
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1698210.00
|1930
|2002.01.07 03:35
|sell
|522
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1931
|2002.01.07 03:36
|modify
|522
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1932
|2002.01.07 03:36
|s/l
|522
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1700210.00
|1933
|2002.01.07 03:36
|sell
|523
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1934
|2002.01.07 03:36
|modify
|523
|100.00
|0.8983
|0.8981
|0.8823
|1935
|2002.01.07 03:36
|s/l
|523
|100.00
|0.8981
|0.8981
|0.8823
|2000.00
|1702210.00
|1936
|2002.01.07 03:36
|sell
|524
|100.00
|0.8983
|0.0000
|0.8823
|1937
|2002.01.07 09:00
|modify
|524
|100.00
|0.8983
|0.8982
|0.8823
|1938
|2002.01.07 09:00
|modify
|524
|100.00
|0.8983
|0.8980
|0.8823
|1939
|2002.01.07 09:40
|modify
|524
|100.00
|0.8983
|0.8979
|0.8823
|1940
|2002.01.07 09:40
|modify
|524
|100.00
|0.8983
|0.8977
|0.8823
|1941
|2002.01.07 10:20
|modify
|524
|100.00
|0.8983
|0.8965
|0.8823
|1942
|2002.01.07 10:20
|modify
|524
|100.00
|0.8983
|0.8952
|0.8823
|1943
|2002.01.07 10:20
|s/l
|524
|100.00
|0.8952
|0.8952
|0.8823
|31000.00
|1733210.00
|1944
|2002.03.21 00:00
|sell
|525
|100.00
|0.8858
|0.0000
|0.8698
|1945
|2002.03.21 02:20
|modify
|525
|100.00
|0.8858
|0.8858
|0.8698
|1946
|2002.03.21 02:40
|s/l
|525
|100.00
|0.8858
|0.8858
|0.8698
|0.00
|1733210.00
|1947
|2002.03.21 13:20
|buy
|526
|100.00
|0.8811
|0.0000
|0.8971
|1948
|2002.03.21 13:40
|modify
|526
|100.00
|0.8811
|0.8811
|0.8971
|1949
|2002.03.21 13:40
|modify
|526
|100.00
|0.8811
|0.8825
|0.8971
|1950
|2002.03.21 13:40
|s/l
|526
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8971
|14000.00
|1747210.00
|1951
|2002.03.21 13:40
|buy
|527
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1952
|2002.03.21 13:40
|modify
|527
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1953
|2002.03.21 13:40
|s/l
|527
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1759210.00
|1954
|2002.03.21 13:40
|buy
|528
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1955
|2002.03.21 13:40
|modify
|528
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1956
|2002.03.21 13:40
|s/l
|528
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1771210.00
|1957
|2002.03.21 13:40
|buy
|529
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1958
|2002.03.21 13:41
|modify
|529
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1959
|2002.03.21 13:41
|s/l
|529
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1783210.00
|1960
|2002.03.21 13:41
|buy
|530
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1961
|2002.03.21 13:41
|modify
|530
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1962
|2002.03.21 13:41
|s/l
|530
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1795210.00
|1963
|2002.03.21 13:41
|buy
|531
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1964
|2002.03.21 13:41
|modify
|531
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1965
|2002.03.21 13:41
|s/l
|531
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1807210.00
|1966
|2002.03.21 13:41
|buy
|532
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1967
|2002.03.21 13:42
|modify
|532
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1968
|2002.03.21 13:42
|s/l
|532
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1819210.00
|1969
|2002.03.21 13:42
|buy
|533
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1970
|2002.03.21 13:42
|modify
|533
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1971
|2002.03.21 13:42
|s/l
|533
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1831210.00
|1972
|2002.03.21 13:42
|buy
|534
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1973
|2002.03.21 13:42
|modify
|534
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1974
|2002.03.21 13:42
|s/l
|534
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1843210.00
|1975
|2002.03.21 13:42
|buy
|535
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1976
|2002.03.21 13:43
|modify
|535
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1977
|2002.03.21 13:43
|s/l
|535
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1855210.00
|1978
|2002.03.21 13:43
|buy
|536
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1979
|2002.03.21 13:43
|modify
|536
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1980
|2002.03.21 13:43
|s/l
|536
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1867210.00
|1981
|2002.03.21 13:43
|buy
|537
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1982
|2002.03.21 13:43
|modify
|537
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1983
|2002.03.21 13:43
|s/l
|537
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1879210.00
|1984
|2002.03.21 13:43
|buy
|538
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1985
|2002.03.21 13:44
|modify
|538
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1986
|2002.03.21 13:44
|s/l
|538
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1891210.00
|1987
|2002.03.21 13:44
|buy
|539
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1988
|2002.03.21 13:44
|modify
|539
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1989
|2002.03.21 13:44
|s/l
|539
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1903210.00
|1990
|2002.03.21 13:44
|buy
|540
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1991
|2002.03.21 13:44
|modify
|540
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1992
|2002.03.21 13:44
|s/l
|540
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1915210.00
|1993
|2002.03.21 13:44
|buy
|541
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1994
|2002.03.21 13:45
|modify
|541
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1995
|2002.03.21 13:45
|s/l
|541
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1927210.00
|1996
|2002.03.21 13:45
|buy
|542
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|1997
|2002.03.21 13:45
|modify
|542
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|1998
|2002.03.21 13:45
|s/l
|542
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1939210.00
|1999
|2002.03.21 13:45
|buy
|543
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2000
|2002.03.21 13:45
|modify
|543
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2001
|2002.03.21 13:45
|s/l
|543
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1951210.00
|2002
|2002.03.21 13:45
|buy
|544
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2003
|2002.03.21 13:46
|modify
|544
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2004
|2002.03.21 13:46
|s/l
|544
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1963210.00
|2005
|2002.03.21 13:46
|buy
|545
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2006
|2002.03.21 13:46
|modify
|545
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2007
|2002.03.21 13:46
|s/l
|545
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1975210.00
|2008
|2002.03.21 13:46
|buy
|546
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2009
|2002.03.21 13:46
|modify
|546
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2010
|2002.03.21 13:46
|s/l
|546
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1987210.00
|2011
|2002.03.21 13:46
|buy
|547
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2012
|2002.03.21 13:47
|modify
|547
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2013
|2002.03.21 13:47
|s/l
|547
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|1999210.00
|2014
|2002.03.21 13:47
|buy
|548
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2015
|2002.03.21 13:47
|modify
|548
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2016
|2002.03.21 13:47
|s/l
|548
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2011210.00
|2017
|2002.03.21 13:47
|buy
|549
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2018
|2002.03.21 13:47
|modify
|549
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2019
|2002.03.21 13:47
|s/l
|549
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2023210.00
|2020
|2002.03.21 13:47
|buy
|550
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2021
|2002.03.21 13:48
|modify
|550
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2022
|2002.03.21 13:48
|s/l
|550
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2035210.00
|2023
|2002.03.21 13:48
|buy
|551
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2024
|2002.03.21 13:48
|modify
|551
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2025
|2002.03.21 13:48
|s/l
|551
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2047210.00
|2026
|2002.03.21 13:48
|buy
|552
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2027
|2002.03.21 13:48
|modify
|552
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2028
|2002.03.21 13:48
|s/l
|552
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2059210.00
|2029
|2002.03.21 13:48
|buy
|553
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2030
|2002.03.21 13:49
|modify
|553
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2031
|2002.03.21 13:49
|s/l
|553
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2071210.00
|2032
|2002.03.21 13:49
|buy
|554
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2033
|2002.03.21 13:49
|modify
|554
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2034
|2002.03.21 13:49
|s/l
|554
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2083210.00
|2035
|2002.03.21 13:49
|buy
|555
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2036
|2002.03.21 13:49
|modify
|555
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2037
|2002.03.21 13:49
|s/l
|555
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2095210.00
|2038
|2002.03.21 13:49
|buy
|556
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2039
|2002.03.21 13:50
|modify
|556
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2040
|2002.03.21 13:50
|s/l
|556
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2107210.00
|2041
|2002.03.21 13:50
|buy
|557
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2042
|2002.03.21 13:50
|modify
|557
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2043
|2002.03.21 13:50
|s/l
|557
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2119210.00
|2044
|2002.03.21 13:50
|buy
|558
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2045
|2002.03.21 13:50
|modify
|558
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2046
|2002.03.21 13:50
|s/l
|558
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2131210.00
|2047
|2002.03.21 13:50
|buy
|559
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2048
|2002.03.21 13:51
|modify
|559
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2049
|2002.03.21 13:51
|s/l
|559
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2143210.00
|2050
|2002.03.21 13:51
|buy
|560
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2051
|2002.03.21 13:51
|modify
|560
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2052
|2002.03.21 13:51
|s/l
|560
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2155210.00
|2053
|2002.03.21 13:51
|buy
|561
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2054
|2002.03.21 13:51
|modify
|561
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2055
|2002.03.21 13:51
|s/l
|561
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2167210.00
|2056
|2002.03.21 13:51
|buy
|562
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2057
|2002.03.21 13:52
|modify
|562
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2058
|2002.03.21 13:52
|s/l
|562
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2179210.00
|2059
|2002.03.21 13:52
|buy
|563
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2060
|2002.03.21 13:52
|modify
|563
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2061
|2002.03.21 13:52
|s/l
|563
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2191210.00
|2062
|2002.03.21 13:52
|buy
|564
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2063
|2002.03.21 13:52
|modify
|564
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2064
|2002.03.21 13:52
|s/l
|564
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2203210.00
|2065
|2002.03.21 13:52
|buy
|565
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2066
|2002.03.21 13:53
|modify
|565
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2067
|2002.03.21 13:53
|s/l
|565
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2215210.00
|2068
|2002.03.21 13:53
|buy
|566
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2069
|2002.03.21 13:53
|modify
|566
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2070
|2002.03.21 13:53
|s/l
|566
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2227210.00
|2071
|2002.03.21 13:53
|buy
|567
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2072
|2002.03.21 13:53
|modify
|567
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2073
|2002.03.21 13:53
|s/l
|567
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2239210.00
|2074
|2002.03.21 13:53
|buy
|568
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2075
|2002.03.21 13:54
|modify
|568
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2076
|2002.03.21 13:54
|s/l
|568
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2251210.00
|2077
|2002.03.21 13:54
|buy
|569
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2078
|2002.03.21 13:54
|modify
|569
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2079
|2002.03.21 13:54
|s/l
|569
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2263210.00
|2080
|2002.03.21 13:54
|buy
|570
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2081
|2002.03.21 13:54
|modify
|570
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2082
|2002.03.21 13:54
|s/l
|570
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2275210.00
|2083
|2002.03.21 13:54
|buy
|571
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2084
|2002.03.21 13:55
|modify
|571
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2085
|2002.03.21 13:55
|s/l
|571
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2287210.00
|2086
|2002.03.21 13:55
|buy
|572
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2087
|2002.03.21 13:55
|modify
|572
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2088
|2002.03.21 13:55
|s/l
|572
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2299210.00
|2089
|2002.03.21 13:55
|buy
|573
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2090
|2002.03.21 13:55
|modify
|573
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2091
|2002.03.21 13:55
|s/l
|573
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2311210.00
|2092
|2002.03.21 13:55
|buy
|574
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2093
|2002.03.21 13:56
|modify
|574
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2094
|2002.03.21 13:56
|s/l
|574
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2323210.00
|2095
|2002.03.21 13:56
|buy
|575
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2096
|2002.03.21 13:56
|modify
|575
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2097
|2002.03.21 13:56
|s/l
|575
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2335210.00
|2098
|2002.03.21 13:56
|buy
|576
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2099
|2002.03.21 13:56
|modify
|576
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2100
|2002.03.21 13:56
|s/l
|576
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2347210.00
|2101
|2002.03.21 13:56
|buy
|577
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2102
|2002.03.21 13:57
|modify
|577
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2103
|2002.03.21 13:57
|s/l
|577
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2359210.00
|2104
|2002.03.21 13:57
|buy
|578
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2105
|2002.03.21 13:57
|modify
|578
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2106
|2002.03.21 13:57
|s/l
|578
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2371210.00
|2107
|2002.03.21 13:57
|buy
|579
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2108
|2002.03.21 13:57
|modify
|579
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2109
|2002.03.21 13:57
|s/l
|579
|100.00
|0.8825
|0.8825
|0.8973
|12000.00
|2383210.00
|2110
|2002.03.21 13:57
|buy
|580
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2111
|2002.03.21 14:19
|modify
|580
|100.00
|0.8813
|0.8825
|0.8973
|2112
|2002.03.21 14:20
|modify
|580
|100.00
|0.8813
|0.8829
|0.8973
|2113
|2002.03.21 15:20
|s/l
|580
|100.00
|0.8829
|0.8829
|0.8973
|16000.00
|2399210.00
|2114
|2002.03.21 16:40
|buy
|581
|100.00
|0.8813
|0.0000
|0.8973
|2115
|2002.03.21 18:00
|modify
|581
|100.00
|0.8813
|0.8826
|0.8973
|2116
|2002.03.21 20:00
|s/l
|581
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8973
|13000.00
|2412210.00
|2117
|2002.03.22 13:40
|buy
|582
|100.00
|0.8792
|0.0000
|0.8952
|2118
|2002.04.01 18:40
|modify
|582
|100.00
|0.8792
|0.8805
|0.8952
|2119
|2002.04.01 18:40
|s/l
|582
|100.00
|0.8805
|0.8805
|0.8952
|13000.00
|2425210.00
|2120
|2002.04.11 12:20
|sell
|583
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2121
|2002.04.11 12:20
|modify
|583
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2122
|2002.04.11 12:20
|modify
|583
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2123
|2002.04.11 12:20
|s/l
|583
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2443210.00
|2124
|2002.04.11 12:20
|sell
|584
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2125
|2002.04.11 12:20
|modify
|584
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2126
|2002.04.11 12:20
|modify
|584
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2127
|2002.04.11 12:20
|s/l
|584
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2461210.00
|2128
|2002.04.11 12:20
|sell
|585
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2129
|2002.04.11 12:20
|modify
|585
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2130
|2002.04.11 12:20
|modify
|585
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2131
|2002.04.11 12:21
|s/l
|585
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2479210.00
|2132
|2002.04.11 12:21
|sell
|586
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2133
|2002.04.11 12:21
|modify
|586
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2134
|2002.04.11 12:21
|modify
|586
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2135
|2002.04.11 12:21
|s/l
|586
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2497210.00
|2136
|2002.04.11 12:21
|sell
|587
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2137
|2002.04.11 12:21
|modify
|587
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2138
|2002.04.11 12:21
|modify
|587
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2139
|2002.04.11 12:21
|s/l
|587
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2515210.00
|2140
|2002.04.11 12:21
|sell
|588
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2141
|2002.04.11 12:21
|modify
|588
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2142
|2002.04.11 12:21
|modify
|588
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2143
|2002.04.11 12:22
|s/l
|588
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2533210.00
|2144
|2002.04.11 12:22
|sell
|589
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2145
|2002.04.11 12:22
|modify
|589
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2146
|2002.04.11 12:22
|modify
|589
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2147
|2002.04.11 12:22
|s/l
|589
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2551210.00
|2148
|2002.04.11 12:22
|sell
|590
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2149
|2002.04.11 12:22
|modify
|590
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2150
|2002.04.11 12:22
|modify
|590
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2151
|2002.04.11 12:22
|s/l
|590
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2569210.00
|2152
|2002.04.11 12:22
|sell
|591
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2153
|2002.04.11 12:22
|modify
|591
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2154
|2002.04.11 12:22
|modify
|591
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2155
|2002.04.11 12:23
|s/l
|591
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2587210.00
|2156
|2002.04.11 12:23
|sell
|592
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2157
|2002.04.11 12:23
|modify
|592
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2158
|2002.04.11 12:23
|modify
|592
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2159
|2002.04.11 12:23
|s/l
|592
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2605210.00
|2160
|2002.04.11 12:23
|sell
|593
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2161
|2002.04.11 12:23
|modify
|593
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2162
|2002.04.11 12:23
|modify
|593
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2163
|2002.04.11 12:23
|s/l
|593
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2623210.00
|2164
|2002.04.11 12:23
|sell
|594
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2165
|2002.04.11 12:23
|modify
|594
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2166
|2002.04.11 12:23
|modify
|594
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2167
|2002.04.11 12:24
|s/l
|594
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2641210.00
|2168
|2002.04.11 12:24
|sell
|595
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2169
|2002.04.11 12:24
|modify
|595
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2170
|2002.04.11 12:24
|modify
|595
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2171
|2002.04.11 12:24
|s/l
|595
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2659210.00
|2172
|2002.04.11 12:24
|sell
|596
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2173
|2002.04.11 12:24
|modify
|596
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2174
|2002.04.11 12:24
|modify
|596
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2175
|2002.04.11 12:24
|s/l
|596
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2677210.00
|2176
|2002.04.11 12:24
|sell
|597
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2177
|2002.04.11 12:24
|modify
|597
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2178
|2002.04.11 12:24
|modify
|597
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2179
|2002.04.11 12:25
|s/l
|597
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2695210.00
|2180
|2002.04.11 12:25
|sell
|598
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2181
|2002.04.11 12:25
|modify
|598
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2182
|2002.04.11 12:25
|modify
|598
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2183
|2002.04.11 12:25
|s/l
|598
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2713210.00
|2184
|2002.04.11 12:25
|sell
|599
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2185
|2002.04.11 12:25
|modify
|599
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2186
|2002.04.11 12:25
|modify
|599
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2187
|2002.04.11 12:25
|s/l
|599
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2731210.00
|2188
|2002.04.11 12:25
|sell
|600
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2189
|2002.04.11 12:25
|modify
|600
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2190
|2002.04.11 12:25
|modify
|600
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2191
|2002.04.11 12:26
|s/l
|600
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2749210.00
|2192
|2002.04.11 12:26
|sell
|601
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2193
|2002.04.11 12:26
|modify
|601
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2194
|2002.04.11 12:26
|modify
|601
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2195
|2002.04.11 12:26
|s/l
|601
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2767210.00
|2196
|2002.04.11 12:26
|sell
|602
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2197
|2002.04.11 12:26
|modify
|602
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2198
|2002.04.11 12:26
|modify
|602
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2199
|2002.04.11 12:26
|s/l
|602
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2785210.00
|2200
|2002.04.11 12:26
|sell
|603
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2201
|2002.04.11 12:26
|modify
|603
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2202
|2002.04.11 12:26
|modify
|603
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2203
|2002.04.11 12:27
|s/l
|603
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2803210.00
|2204
|2002.04.11 12:27
|sell
|604
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2205
|2002.04.11 12:27
|modify
|604
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2206
|2002.04.11 12:27
|modify
|604
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2207
|2002.04.11 12:27
|s/l
|604
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2821210.00
|2208
|2002.04.11 12:27
|sell
|605
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2209
|2002.04.11 12:27
|modify
|605
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2210
|2002.04.11 12:27
|modify
|605
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2211
|2002.04.11 12:27
|s/l
|605
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2839210.00
|2212
|2002.04.11 12:27
|sell
|606
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2213
|2002.04.11 12:27
|modify
|606
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2214
|2002.04.11 12:27
|modify
|606
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2215
|2002.04.11 12:28
|s/l
|606
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2857210.00
|2216
|2002.04.11 12:28
|sell
|607
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2217
|2002.04.11 12:28
|modify
|607
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2218
|2002.04.11 12:28
|modify
|607
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2219
|2002.04.11 12:28
|s/l
|607
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2875210.00
|2220
|2002.04.11 12:28
|sell
|608
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2221
|2002.04.11 12:28
|modify
|608
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2222
|2002.04.11 12:28
|modify
|608
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2223
|2002.04.11 12:28
|s/l
|608
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2893210.00
|2224
|2002.04.11 12:28
|sell
|609
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2225
|2002.04.11 12:28
|modify
|609
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2226
|2002.04.11 12:28
|modify
|609
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2227
|2002.04.11 12:29
|s/l
|609
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2911210.00
|2228
|2002.04.11 12:29
|sell
|610
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2229
|2002.04.11 12:29
|modify
|610
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2230
|2002.04.11 12:29
|modify
|610
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2231
|2002.04.11 12:29
|s/l
|610
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2929210.00
|2232
|2002.04.11 12:29
|sell
|611
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2233
|2002.04.11 12:29
|modify
|611
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2234
|2002.04.11 12:29
|modify
|611
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2235
|2002.04.11 12:29
|s/l
|611
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2947210.00
|2236
|2002.04.11 12:29
|sell
|612
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2237
|2002.04.11 12:29
|modify
|612
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2238
|2002.04.11 12:29
|modify
|612
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2239
|2002.04.11 12:30
|s/l
|612
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2965210.00
|2240
|2002.04.11 12:30
|sell
|613
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2241
|2002.04.11 12:30
|modify
|613
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2242
|2002.04.11 12:30
|modify
|613
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2243
|2002.04.11 12:30
|s/l
|613
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|2983210.00
|2244
|2002.04.11 12:30
|sell
|614
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2245
|2002.04.11 12:30
|modify
|614
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2246
|2002.04.11 12:30
|modify
|614
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2247
|2002.04.11 12:30
|s/l
|614
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3001210.00
|2248
|2002.04.11 12:30
|sell
|615
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2249
|2002.04.11 12:30
|modify
|615
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2250
|2002.04.11 12:30
|modify
|615
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2251
|2002.04.11 12:31
|s/l
|615
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3019210.00
|2252
|2002.04.11 12:31
|sell
|616
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2253
|2002.04.11 12:31
|modify
|616
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2254
|2002.04.11 12:31
|modify
|616
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2255
|2002.04.11 12:31
|s/l
|616
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3037210.00
|2256
|2002.04.11 12:31
|sell
|617
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2257
|2002.04.11 12:31
|modify
|617
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2258
|2002.04.11 12:31
|modify
|617
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2259
|2002.04.11 12:31
|s/l
|617
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3055210.00
|2260
|2002.04.11 12:31
|sell
|618
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2261
|2002.04.11 12:31
|modify
|618
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2262
|2002.04.11 12:31
|modify
|618
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2263
|2002.04.11 12:32
|s/l
|618
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3073210.00
|2264
|2002.04.11 12:32
|sell
|619
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2265
|2002.04.11 12:32
|modify
|619
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2266
|2002.04.11 12:32
|modify
|619
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2267
|2002.04.11 12:32
|s/l
|619
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3091210.00
|2268
|2002.04.11 12:32
|sell
|620
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2269
|2002.04.11 12:32
|modify
|620
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2270
|2002.04.11 12:32
|modify
|620
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2271
|2002.04.11 12:32
|s/l
|620
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3109210.00
|2272
|2002.04.11 12:32
|sell
|621
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2273
|2002.04.11 12:32
|modify
|621
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2274
|2002.04.11 12:32
|modify
|621
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2275
|2002.04.11 12:33
|s/l
|621
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3127210.00
|2276
|2002.04.11 12:33
|sell
|622
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2277
|2002.04.11 12:33
|modify
|622
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2278
|2002.04.11 12:33
|modify
|622
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2279
|2002.04.11 12:33
|s/l
|622
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3145210.00
|2280
|2002.04.11 12:33
|sell
|623
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2281
|2002.04.11 12:33
|modify
|623
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2282
|2002.04.11 12:33
|modify
|623
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2283
|2002.04.11 12:33
|s/l
|623
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3163210.00
|2284
|2002.04.11 12:33
|sell
|624
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2285
|2002.04.11 12:33
|modify
|624
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2286
|2002.04.11 12:33
|modify
|624
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2287
|2002.04.11 12:34
|s/l
|624
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3181210.00
|2288
|2002.04.11 12:34
|sell
|625
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2289
|2002.04.11 12:34
|modify
|625
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2290
|2002.04.11 12:34
|modify
|625
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2291
|2002.04.11 12:34
|s/l
|625
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3199210.00
|2292
|2002.04.11 12:34
|sell
|626
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2293
|2002.04.11 12:34
|modify
|626
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2294
|2002.04.11 12:34
|modify
|626
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2295
|2002.04.11 12:34
|s/l
|626
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3217210.00
|2296
|2002.04.11 12:34
|sell
|627
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2297
|2002.04.11 12:34
|modify
|627
|100.00
|0.8844
|0.8835
|0.8684
|2298
|2002.04.11 12:34
|modify
|627
|100.00
|0.8844
|0.8826
|0.8684
|2299
|2002.04.11 13:20
|s/l
|627
|100.00
|0.8826
|0.8826
|0.8684
|18000.00
|3235210.00
|2300
|2002.04.11 13:20
|sell
|628
|100.00
|0.8844
|0.0000
|0.8684
|2301
|2002.04.11 13:40
|modify
|628
|100.00
|0.8844
|0.8840
|0.8684
|2302
|2002.04.11 13:40
|modify
|628
|100.00
|0.8844
|0.8828
|0.8684
|2303
|2002.04.11 13:40
|modify
|628
|100.00
|0.8844
|0.8822
|0.8684
|2304
|2002.04.11 13:40
|s/l
|628
|100.00
|0.8822
|0.8822
|0.8684
|22000.00
|3257210.00
|2305
|2002.04.11 16:00
|sell
|629
|100.00
|0.8851
|0.0000
|0.8691
|2306
|2002.04.11 17:20
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8851
|0.8691
|2307
|2002.04.11 18:20
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8842
|0.8691
|2308
|2002.04.11 21:00
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8841
|0.8691
|2309
|2002.04.11 21:00
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8840
|0.8691
|2310
|2002.04.11 21:00
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8839
|0.8691
|2311
|2002.04.11 22:00
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8838
|0.8691
|2312
|2002.04.11 22:00
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8837
|0.8691
|2313
|2002.04.11 22:01
|modify
|629
|100.00
|0.8851
|0.8836
|0.8691
|2314
|2002.04.11 23:00
|s/l
|629
|100.00
|0.8836
|0.8836
|0.8691
|15000.00
|3272210.00
|2315
|2002.04.11 23:00
|sell
|630
|100.00
|0.8842
|0.0000
|0.8682
|2316
|2002.04.12 00:20
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8841
|0.8682
|2317
|2002.04.12 00:20
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8840
|0.8682
|2318
|2002.04.12 00:20
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8839
|0.8682
|2319
|2002.04.12 00:40
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8834
|0.8682
|2320
|2002.04.12 01:40
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8833
|0.8682
|2321
|2002.04.12 01:40
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8832
|0.8682
|2322
|2002.04.12 01:40
|modify
|630
|100.00
|0.8842
|0.8831
|0.8682
|2323
|2002.04.12 02:40
|s/l
|630
|100.00
|0.8831
|0.8831
|0.8682
|11000.00
|3283210.00
|2324
|2002.04.12 05:20
|buy
|631
|100.00
|0.8807
|0.0000
|0.8967
|2325
|2002.04.12 06:20
|modify
|631
|100.00
|0.8807
|0.8809
|0.8967
|2326
|2002.04.12 06:20
|modify
|631
|100.00
|0.8807
|0.8811
|0.8967
|2327
|2002.04.12 06:21
|s/l
|631
|100.00
|0.8811
|0.8811
|0.8967
|4000.00
|3287210.00
|2328
|2002.04.12 08:00
|buy
|632
|100.00
|0.8805
|0.0000
|0.8965
|2329
|2002.04.15 01:00
|modify
|632
|100.00
|0.8805
|0.8805
|0.8965
|2330
|2002.04.15 01:00
|s/l
|632
|100.00
|0.8805
|0.8805
|0.8965
|0.00
|3287210.00
|2331
|2002.04.15 14:20
|buy
|633
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2332
|2002.04.15 14:20
|modify
|633
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2333
|2002.04.15 14:20
|s/l
|633
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3292210.00
|2334
|2002.04.15 14:20
|buy
|634
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2335
|2002.04.15 14:21
|modify
|634
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2336
|2002.04.15 14:21
|s/l
|634
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3297210.00
|2337
|2002.04.15 14:21
|buy
|635
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2338
|2002.04.15 14:21
|modify
|635
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2339
|2002.04.15 14:21
|s/l
|635
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3302210.00
|2340
|2002.04.15 14:21
|buy
|636
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2341
|2002.04.15 14:22
|modify
|636
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2342
|2002.04.15 14:22
|s/l
|636
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3307210.00
|2343
|2002.04.15 14:22
|buy
|637
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2344
|2002.04.15 14:22
|modify
|637
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2345
|2002.04.15 14:22
|s/l
|637
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3312210.00
|2346
|2002.04.15 14:22
|buy
|638
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2347
|2002.04.15 14:23
|modify
|638
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2348
|2002.04.15 14:23
|s/l
|638
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3317210.00
|2349
|2002.04.15 14:23
|buy
|639
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2350
|2002.04.15 14:23
|modify
|639
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2351
|2002.04.15 14:23
|s/l
|639
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3322210.00
|2352
|2002.04.15 14:23
|buy
|640
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2353
|2002.04.15 14:24
|modify
|640
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2354
|2002.04.15 14:24
|s/l
|640
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3327210.00
|2355
|2002.04.15 14:24
|buy
|641
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2356
|2002.04.15 14:24
|modify
|641
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2357
|2002.04.15 14:24
|s/l
|641
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3332210.00
|2358
|2002.04.15 14:24
|buy
|642
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2359
|2002.04.15 14:25
|modify
|642
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2360
|2002.04.15 14:25
|s/l
|642
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3337210.00
|2361
|2002.04.15 14:25
|buy
|643
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2362
|2002.04.15 14:25
|modify
|643
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2363
|2002.04.15 14:25
|s/l
|643
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3342210.00
|2364
|2002.04.15 14:25
|buy
|644
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2365
|2002.04.15 14:26
|modify
|644
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2366
|2002.04.15 14:26
|s/l
|644
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3347210.00
|2367
|2002.04.15 14:26
|buy
|645
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2368
|2002.04.15 14:26
|modify
|645
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2369
|2002.04.15 14:26
|s/l
|645
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3352210.00
|2370
|2002.04.15 14:26
|buy
|646
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2371
|2002.04.15 14:27
|modify
|646
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2372
|2002.04.15 14:27
|s/l
|646
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3357210.00
|2373
|2002.04.15 14:27
|buy
|647
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2374
|2002.04.15 14:27
|modify
|647
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2375
|2002.04.15 14:27
|s/l
|647
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3362210.00
|2376
|2002.04.15 14:27
|buy
|648
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2377
|2002.04.15 14:28
|modify
|648
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2378
|2002.04.15 14:28
|s/l
|648
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3367210.00
|2379
|2002.04.15 14:28
|buy
|649
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2380
|2002.04.15 14:28
|modify
|649
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2381
|2002.04.15 14:28
|s/l
|649
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3372210.00
|2382
|2002.04.15 14:28
|buy
|650
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2383
|2002.04.15 14:29
|modify
|650
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2384
|2002.04.15 14:29
|s/l
|650
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3377210.00
|2385
|2002.04.15 14:29
|buy
|651
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2386
|2002.04.15 14:29
|modify
|651
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2387
|2002.04.15 14:29
|s/l
|651
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3382210.00
|2388
|2002.04.15 14:29
|buy
|652
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2389
|2002.04.15 14:30
|modify
|652
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2390
|2002.04.15 14:30
|s/l
|652
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3387210.00
|2391
|2002.04.15 14:30
|buy
|653
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2392
|2002.04.15 14:30
|modify
|653
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2393
|2002.04.15 14:30
|s/l
|653
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3392210.00
|2394
|2002.04.15 14:30
|buy
|654
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2395
|2002.04.15 14:31
|modify
|654
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2396
|2002.04.15 14:31
|s/l
|654
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3397210.00
|2397
|2002.04.15 14:31
|buy
|655
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2398
|2002.04.15 14:31
|modify
|655
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2399
|2002.04.15 14:31
|s/l
|655
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3402210.00
|2400
|2002.04.15 14:31
|buy
|656
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2401
|2002.04.15 14:32
|modify
|656
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2402
|2002.04.15 14:32
|s/l
|656
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3407210.00
|2403
|2002.04.15 14:32
|buy
|657
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2404
|2002.04.15 14:32
|modify
|657
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2405
|2002.04.15 14:32
|s/l
|657
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3412210.00
|2406
|2002.04.15 14:32
|buy
|658
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2407
|2002.04.15 14:33
|modify
|658
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2408
|2002.04.15 14:33
|s/l
|658
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3417210.00
|2409
|2002.04.15 14:33
|buy
|659
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2410
|2002.04.15 14:33
|modify
|659
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2411
|2002.04.15 14:33
|s/l
|659
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3422210.00
|2412
|2002.04.15 14:33
|buy
|660
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2413
|2002.04.15 14:34
|modify
|660
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2414
|2002.04.15 14:34
|s/l
|660
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3427210.00
|2415
|2002.04.15 14:34
|buy
|661
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2416
|2002.04.15 14:34
|modify
|661
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2417
|2002.04.15 14:34
|s/l
|661
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3432210.00
|2418
|2002.04.15 14:34
|buy
|662
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2419
|2002.04.15 14:35
|modify
|662
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2420
|2002.04.15 14:35
|s/l
|662
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3437210.00
|2421
|2002.04.15 14:35
|buy
|663
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2422
|2002.04.15 14:35
|modify
|663
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2423
|2002.04.15 14:35
|s/l
|663
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3442210.00
|2424
|2002.04.15 14:35
|buy
|664
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2425
|2002.04.15 14:36
|modify
|664
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2426
|2002.04.15 14:36
|s/l
|664
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3447210.00
|2427
|2002.04.15 14:36
|buy
|665
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2428
|2002.04.15 14:36
|modify
|665
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2429
|2002.04.15 14:36
|s/l
|665
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3452210.00
|2430
|2002.04.15 14:36
|buy
|666
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2431
|2002.04.15 14:37
|modify
|666
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2432
|2002.04.15 14:37
|s/l
|666
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3457210.00
|2433
|2002.04.15 14:37
|buy
|667
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2434
|2002.04.15 14:37
|modify
|667
|100.00
|0.8788
|0.8793
|0.8948
|2435
|2002.04.15 14:39
|s/l
|667
|100.00
|0.8793
|0.8793
|0.8948
|5000.00
|3462210.00
|2436
|2002.04.15 14:39
|buy
|668
|100.00
|0.8788
|0.0000
|0.8948
|2437
|2002.04.15 15:00
|modify
|668
|100.00
|0.8788
|0.8791
|0.8948
|2438
|2002.04.15 15:00
|modify
|668
|100.00
|0.8788
|0.8794
|0.8948
|2439
|2002.04.15 16:00
|modify
|668
|100.00
|0.8788
|0.8796
|0.8948
|2440
|2002.04.15 16:00
|s/l
|668
|100.00
|0.8796
|0.8796
|0.8948
|8000.00
|3470210.00
|2441
|2002.04.15 18:00
|buy
|669
|100.00
|0.8794
|0.0000
|0.8954
|2442
|2002.04.16 04:00
|modify
|669
|100.00
|0.8794
|0.8803
|0.8954
|2443
|2002.04.16 04:00
|s/l
|669
|100.00
|0.8803
|0.8803
|0.8954
|9000.00
|3479210.00
|2444
|2002.04.16 08:40
|buy
|670
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2445
|2002.04.16 08:40
|modify
|670
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2446
|2002.04.16 08:40
|s/l
|670
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2447
|2002.04.16 08:40
|buy
|671
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2448
|2002.04.16 08:40
|modify
|671
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2449
|2002.04.16 08:40
|s/l
|671
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2450
|2002.04.16 08:40
|buy
|672
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2451
|2002.04.16 08:40
|modify
|672
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2452
|2002.04.16 08:41
|s/l
|672
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2453
|2002.04.16 08:41
|buy
|673
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2454
|2002.04.16 08:41
|modify
|673
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2455
|2002.04.16 08:41
|s/l
|673
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2456
|2002.04.16 08:41
|buy
|674
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2457
|2002.04.16 08:41
|modify
|674
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2458
|2002.04.16 08:41
|s/l
|674
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2459
|2002.04.16 08:41
|buy
|675
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2460
|2002.04.16 08:41
|modify
|675
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2461
|2002.04.16 08:42
|s/l
|675
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2462
|2002.04.16 08:42
|buy
|676
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2463
|2002.04.16 08:42
|modify
|676
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2464
|2002.04.16 08:42
|s/l
|676
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2465
|2002.04.16 08:42
|buy
|677
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2466
|2002.04.16 08:42
|modify
|677
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2467
|2002.04.16 08:42
|s/l
|677
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2468
|2002.04.16 08:42
|buy
|678
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2469
|2002.04.16 08:42
|modify
|678
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2470
|2002.04.16 08:43
|s/l
|678
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2471
|2002.04.16 08:43
|buy
|679
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2472
|2002.04.16 08:43
|modify
|679
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2473
|2002.04.16 08:43
|s/l
|679
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2474
|2002.04.16 08:43
|buy
|680
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2475
|2002.04.16 08:43
|modify
|680
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2476
|2002.04.16 08:43
|s/l
|680
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2477
|2002.04.16 08:43
|buy
|681
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2478
|2002.04.16 08:43
|modify
|681
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2479
|2002.04.16 08:44
|s/l
|681
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2480
|2002.04.16 08:44
|buy
|682
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2481
|2002.04.16 08:44
|modify
|682
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2482
|2002.04.16 08:44
|s/l
|682
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2483
|2002.04.16 08:44
|buy
|683
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2484
|2002.04.16 08:44
|modify
|683
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2485
|2002.04.16 08:44
|s/l
|683
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2486
|2002.04.16 08:44
|buy
|684
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2487
|2002.04.16 08:44
|modify
|684
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2488
|2002.04.16 08:45
|s/l
|684
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2489
|2002.04.16 08:45
|buy
|685
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2490
|2002.04.16 08:45
|modify
|685
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2491
|2002.04.16 08:45
|s/l
|685
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2492
|2002.04.16 08:45
|buy
|686
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2493
|2002.04.16 08:45
|modify
|686
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2494
|2002.04.16 08:45
|s/l
|686
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2495
|2002.04.16 08:45
|buy
|687
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2496
|2002.04.16 08:45
|modify
|687
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2497
|2002.04.16 08:46
|s/l
|687
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2498
|2002.04.16 08:46
|buy
|688
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2499
|2002.04.16 08:46
|modify
|688
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2500
|2002.04.16 08:46
|s/l
|688
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2501
|2002.04.16 08:46
|buy
|689
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2502
|2002.04.16 08:46
|modify
|689
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2503
|2002.04.16 08:46
|s/l
|689
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2504
|2002.04.16 08:46
|buy
|690
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2505
|2002.04.16 08:46
|modify
|690
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2506
|2002.04.16 08:47
|s/l
|690
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2507
|2002.04.16 08:47
|buy
|691
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2508
|2002.04.16 08:47
|modify
|691
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2509
|2002.04.16 08:47
|s/l
|691
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2510
|2002.04.16 08:47
|buy
|692
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2511
|2002.04.16 08:47
|modify
|692
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2512
|2002.04.16 08:47
|s/l
|692
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2513
|2002.04.16 08:47
|buy
|693
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2514
|2002.04.16 08:47
|modify
|693
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2515
|2002.04.16 08:48
|s/l
|693
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2516
|2002.04.16 08:48
|buy
|694
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2517
|2002.04.16 08:48
|modify
|694
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2518
|2002.04.16 08:48
|s/l
|694
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2519
|2002.04.16 08:48
|buy
|695
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2520
|2002.04.16 08:48
|modify
|695
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2521
|2002.04.16 08:48
|s/l
|695
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2522
|2002.04.16 08:48
|buy
|696
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2523
|2002.04.16 08:48
|modify
|696
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2524
|2002.04.16 08:49
|s/l
|696
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2525
|2002.04.16 08:49
|buy
|697
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2526
|2002.04.16 08:49
|modify
|697
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2527
|2002.04.16 08:49
|s/l
|697
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2528
|2002.04.16 08:49
|buy
|698
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2529
|2002.04.16 08:49
|modify
|698
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2530
|2002.04.16 08:49
|s/l
|698
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2531
|2002.04.16 08:49
|buy
|699
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2532
|2002.04.16 08:49
|modify
|699
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2533
|2002.04.16 08:50
|s/l
|699
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2534
|2002.04.16 08:50
|buy
|700
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2535
|2002.04.16 08:50
|modify
|700
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2536
|2002.04.16 08:50
|s/l
|700
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2537
|2002.04.16 08:50
|buy
|701
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2538
|2002.04.16 08:50
|modify
|701
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2539
|2002.04.16 08:50
|s/l
|701
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2540
|2002.04.16 08:50
|buy
|702
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2541
|2002.04.16 08:50
|modify
|702
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2542
|2002.04.16 08:51
|s/l
|702
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2543
|2002.04.16 08:51
|buy
|703
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2544
|2002.04.16 08:51
|modify
|703
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2545
|2002.04.16 08:51
|s/l
|703
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2546
|2002.04.16 08:51
|buy
|704
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2547
|2002.04.16 08:51
|modify
|704
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2548
|2002.04.16 08:51
|s/l
|704
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2549
|2002.04.16 08:51
|buy
|705
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2550
|2002.04.16 08:51
|modify
|705
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2551
|2002.04.16 08:52
|s/l
|705
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2552
|2002.04.16 08:52
|buy
|706
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2553
|2002.04.16 08:52
|modify
|706
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2554
|2002.04.16 08:52
|s/l
|706
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2555
|2002.04.16 08:52
|buy
|707
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2556
|2002.04.16 08:52
|modify
|707
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2557
|2002.04.16 08:52
|s/l
|707
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2558
|2002.04.16 08:52
|buy
|708
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2559
|2002.04.16 08:52
|modify
|708
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2560
|2002.04.16 08:53
|s/l
|708
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2561
|2002.04.16 08:53
|buy
|709
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2562
|2002.04.16 08:53
|modify
|709
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2563
|2002.04.16 08:53
|s/l
|709
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2564
|2002.04.16 08:53
|buy
|710
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2565
|2002.04.16 08:53
|modify
|710
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|2566
|2002.04.16 09:00
|s/l
|710
|100.00
|0.8791
|0.8791
|0.8951
|0.00
|3479210.00
|2567
|2002.04.16 09:00
|buy
|711
|100.00
|0.8791
|0.0000
|0.8951
|2568
|2002.04.16 09:20
|modify
|711
|100.00
|0.8791
|0.8799
|0.8951
|2569
|2002.04.16 09:20
|s/l
|711
|100.00
|0.8799
|0.8799
|0.8951
|8000.00
|3487210.00
|2570
|2002.04.16 12:20
|buy
|712
|100.00
|0.8794
|0.0000
|0.8954
|2571
|2002.04.16 16:40
|modify
|712
|100.00
|0.8794
|0.8796
|0.8954
|2572
|2002.04.16 16:40
|modify
|712
|100.00
|0.8794
|0.8823
|0.8954
|2573
|2002.04.16 16:40
|s/l
|712
|100.00
|0.8823
|0.8823
|0.8954
|29000.00
|3516210.00
|2574
|2003.07.16 00:00
|buy
|713
|100.00
|1.1178
|0.0000
|1.1338
|2575
|2003.07.16 15:20
|modify
|713
|100.00
|1.1178
|1.1182
|1.1338
|2576
|2003.07.16 15:20
|s/l
|713
|100.00
|1.1182
|1.1182
|1.1338
|4000.00
|3520210.00
|2577
|2003.07.23 16:35
|sell
|714
|100.00
|1.1437
|0.0000
|1.1277
|2578
|2003.07.30 13:35
|modify
|714
|100.00
|1.1437
|1.1437
|1.1277
|2579
|2003.07.30 13:35
|modify
|714
|100.00
|1.1437
|1.1434
|1.1277
|2580
|2003.07.30 13:35
|modify
|714
|100.00
|1.1437
|1.1430
|1.1277
|2581
|2003.07.30 13:40
|s/l
|714
|100.00
|1.1430
|1.1430
|1.1277
|7000.00
|3527210.00
|2582
|2003.08.01 08:05
|buy
|715
|100.00
|1.1203
|0.0000
|1.1363
|2583
|2003.08.01 08:06
|modify
|715
|100.00
|1.1203
|1.1205
|1.1363
|2584
|2003.08.01 08:06
|s/l
|715
|100.00
|1.1205
|1.1205
|1.1363
|2000.00
|3529210.00
|2585
|2003.08.01 08:06
|buy
|716
|100.00
|1.1203
|0.0000
|1.1363
|2586
|2003.08.01 08:07
|modify
|716
|100.00
|1.1203
|1.1205
|1.1363
|2587
|2003.08.01 08:07
|s/l
|716
|100.00
|1.1205
|1.1205
|1.1363
|2000.00
|3531210.00
|2588
|2003.08.01 08:07
|buy
|717
|100.00
|1.1203
|0.0000
|1.1363
|2589
|2003.08.01 08:08
|modify
|717
|100.00
|1.1203
|1.1205
|1.1363
|2590
|2003.08.01 08:08
|s/l
|717
|100.00
|1.1205
|1.1205
|1.1363
|2000.00
|3533210.00
|2591
|2003.08.01 08:08
|buy
|718
|100.00
|1.1203
|0.0000
|1.1363
|2592
|2003.08.01 08:09
|modify
|718
|100.00
|1.1203
|1.1205
|1.1363
|2593
|2003.08.01 08:09
|s/l
|718
|100.00
|1.1205
|1.1205
|1.1363
|2000.00
|3535210.00
|2594
|2003.08.01 08:09
|buy
|719
|100.00
|1.1203
|0.0000
|1.1363
|2595
|2003.08.01 16:00
|modify
|719
|100.00
|1.1203
|1.1257
|1.1363
|2596
|2003.08.01 16:00
|s/l
|719
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1363
|54000.00
|3589210.00
|2597
|2003.08.01 16:00
|buy
|720
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2598
|2003.08.01 16:00
|modify
|720
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2599
|2003.08.01 16:00
|modify
|720
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2600
|2003.08.01 16:00
|s/l
|720
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3647210.00
|2601
|2003.08.01 16:00
|buy
|721
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2602
|2003.08.01 16:00
|modify
|721
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2603
|2003.08.01 16:00
|modify
|721
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2604
|2003.08.01 16:00
|s/l
|721
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3705210.00
|2605
|2003.08.01 16:00
|buy
|722
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2606
|2003.08.01 16:00
|modify
|722
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2607
|2003.08.01 16:00
|modify
|722
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2608
|2003.08.01 16:00
|s/l
|722
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3763210.00
|2609
|2003.08.01 16:00
|buy
|723
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2610
|2003.08.01 16:00
|modify
|723
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2611
|2003.08.01 16:00
|modify
|723
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2612
|2003.08.01 16:00
|s/l
|723
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3821210.00
|2613
|2003.08.01 16:00
|buy
|724
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2614
|2003.08.01 16:00
|modify
|724
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2615
|2003.08.01 16:00
|modify
|724
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2616
|2003.08.01 16:00
|s/l
|724
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3879210.00
|2617
|2003.08.01 16:00
|buy
|725
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2618
|2003.08.01 16:00
|modify
|725
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2619
|2003.08.01 16:01
|modify
|725
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2620
|2003.08.01 16:01
|s/l
|725
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3937210.00
|2621
|2003.08.01 16:01
|buy
|726
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2622
|2003.08.01 16:01
|modify
|726
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2623
|2003.08.01 16:01
|modify
|726
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2624
|2003.08.01 16:01
|s/l
|726
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|3995210.00
|2625
|2003.08.01 16:01
|buy
|727
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2626
|2003.08.01 16:01
|modify
|727
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2627
|2003.08.01 16:01
|modify
|727
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2628
|2003.08.01 16:01
|s/l
|727
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4053210.00
|2629
|2003.08.01 16:01
|buy
|728
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2630
|2003.08.01 16:01
|modify
|728
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2631
|2003.08.01 16:01
|modify
|728
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2632
|2003.08.01 16:01
|s/l
|728
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4111210.00
|2633
|2003.08.01 16:01
|buy
|729
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2634
|2003.08.01 16:01
|modify
|729
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2635
|2003.08.01 16:01
|modify
|729
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2636
|2003.08.01 16:01
|s/l
|729
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4169210.00
|2637
|2003.08.01 16:01
|buy
|730
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2638
|2003.08.01 16:01
|modify
|730
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2639
|2003.08.01 16:01
|modify
|730
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2640
|2003.08.01 16:01
|s/l
|730
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4227210.00
|2641
|2003.08.01 16:01
|buy
|731
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2642
|2003.08.01 16:01
|modify
|731
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2643
|2003.08.01 16:02
|modify
|731
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2644
|2003.08.01 16:02
|s/l
|731
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4285210.00
|2645
|2003.08.01 16:02
|buy
|732
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2646
|2003.08.01 16:02
|modify
|732
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2647
|2003.08.01 16:02
|modify
|732
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2648
|2003.08.01 16:02
|s/l
|732
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4343210.00
|2649
|2003.08.01 16:02
|buy
|733
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2650
|2003.08.01 16:02
|modify
|733
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2651
|2003.08.01 16:02
|modify
|733
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2652
|2003.08.01 16:02
|s/l
|733
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4401210.00
|2653
|2003.08.01 16:02
|buy
|734
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2654
|2003.08.01 16:02
|modify
|734
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2655
|2003.08.01 16:02
|modify
|734
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2656
|2003.08.01 16:02
|s/l
|734
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4459210.00
|2657
|2003.08.01 16:02
|buy
|735
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2658
|2003.08.01 16:02
|modify
|735
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2659
|2003.08.01 16:02
|modify
|735
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2660
|2003.08.01 16:02
|s/l
|735
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4517210.00
|2661
|2003.08.01 16:02
|buy
|736
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2662
|2003.08.01 16:02
|modify
|736
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2663
|2003.08.01 16:02
|modify
|736
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2664
|2003.08.01 16:02
|s/l
|736
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4575210.00
|2665
|2003.08.01 16:02
|buy
|737
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2666
|2003.08.01 16:02
|modify
|737
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2667
|2003.08.01 16:03
|modify
|737
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2668
|2003.08.01 16:03
|s/l
|737
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4633210.00
|2669
|2003.08.01 16:03
|buy
|738
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2670
|2003.08.01 16:03
|modify
|738
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2671
|2003.08.01 16:03
|modify
|738
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2672
|2003.08.01 16:03
|s/l
|738
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4691210.00
|2673
|2003.08.01 16:03
|buy
|739
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2674
|2003.08.01 16:03
|modify
|739
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2675
|2003.08.01 16:03
|modify
|739
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2676
|2003.08.01 16:03
|s/l
|739
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4749210.00
|2677
|2003.08.01 16:03
|buy
|740
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2678
|2003.08.01 16:03
|modify
|740
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2679
|2003.08.01 16:03
|modify
|740
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2680
|2003.08.01 16:03
|s/l
|740
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4807210.00
|2681
|2003.08.01 16:03
|buy
|741
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2682
|2003.08.01 16:03
|modify
|741
|100.00
|1.1199
|1.1200
|1.1359
|2683
|2003.08.01 16:03
|modify
|741
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2684
|2003.08.01 16:03
|s/l
|741
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4865210.00
|2685
|2003.08.01 16:03
|buy
|742
|100.00
|1.1199
|0.0000
|1.1359
|2686
|2003.08.01 16:04
|modify
|742
|100.00
|1.1199
|1.1257
|1.1359
|2687
|2003.08.01 16:10
|s/l
|742
|100.00
|1.1257
|1.1257
|1.1359
|58000.00
|4923210.00
|2688
|2003.08.01 16:25
|buy
|743
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2689
|2003.08.01 16:25
|modify
|743
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2690
|2003.08.01 16:25
|s/l
|743
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|4954210.00
|2691
|2003.08.01 16:25
|buy
|744
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2692
|2003.08.01 16:25
|modify
|744
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2693
|2003.08.01 16:25
|s/l
|744
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|4985210.00
|2694
|2003.08.01 16:25
|buy
|745
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2695
|2003.08.01 16:25
|modify
|745
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2696
|2003.08.01 16:25
|s/l
|745
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5016210.00
|2697
|2003.08.01 16:26
|buy
|746
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2698
|2003.08.01 16:26
|modify
|746
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2699
|2003.08.01 16:26
|s/l
|746
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5047210.00
|2700
|2003.08.01 16:26
|buy
|747
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2701
|2003.08.01 16:26
|modify
|747
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2702
|2003.08.01 16:26
|s/l
|747
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5078210.00
|2703
|2003.08.01 16:26
|buy
|748
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2704
|2003.08.01 16:26
|modify
|748
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2705
|2003.08.01 16:26
|s/l
|748
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5109210.00
|2706
|2003.08.01 16:27
|buy
|749
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2707
|2003.08.01 16:27
|modify
|749
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2708
|2003.08.01 16:27
|s/l
|749
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5140210.00
|2709
|2003.08.01 16:27
|buy
|750
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2710
|2003.08.01 16:27
|modify
|750
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2711
|2003.08.01 16:27
|s/l
|750
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5171210.00
|2712
|2003.08.01 16:27
|buy
|751
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2713
|2003.08.01 16:27
|modify
|751
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2714
|2003.08.01 16:27
|s/l
|751
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5202210.00
|2715
|2003.08.01 16:28
|buy
|752
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2716
|2003.08.01 16:28
|modify
|752
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2717
|2003.08.01 16:28
|s/l
|752
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5233210.00
|2718
|2003.08.01 16:28
|buy
|753
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2719
|2003.08.01 16:28
|modify
|753
|100.00
|1.1195
|1.1226
|1.1355
|2720
|2003.08.01 16:28
|s/l
|753
|100.00
|1.1226
|1.1226
|1.1355
|31000.00
|5264210.00
|2721
|2003.08.01 16:28
|buy
|754
|100.00
|1.1195
|0.0000
|1.1355
|2722
|2003.08.01 16:45
|modify
|754
|100.00
|1.1195
|1.1196
|1.1355
|2723
|2003.08.01 16:45
|modify
|754
|100.00
|1.1195
|1.1197
|1.1355
|2724
|2003.08.01 16:50
|modify
|754
|100.00
|1.1195
|1.1206
|1.1355
|2725
|2003.08.01 16:50
|modify
|754
|100.00
|1.1195
|1.1207
|1.1355
|2726
|2003.08.01 16:50
|modify
|754
|100.00
|1.1195
|1.1232
|1.1355
|2727
|2003.08.01 16:50
|s/l
|754
|100.00
|1.1232
|1.1232
|1.1355
|37000.00
|5301210.00
|2728
|2003.08.04 00:00
|buy
|755
|100.00
|1.1286
|0.0000
|1.1446
|2729
|2003.08.04 09:10
|modify
|755
|100.00
|1.1286
|1.1295
|1.1446
|2730
|2003.08.04 09:10
|s/l
|755
|100.00
|1.1295
|1.1295
|1.1446
|9000.00
|5310210.00
|2731
|2003.08.04 09:11
|buy
|756
|100.00
|1.1273
|0.0000
|1.1433
|2732
|2003.08.04 09:11
|modify
|756
|100.00
|1.1273
|1.1295
|1.1433
|2733
|2003.08.04 09:11
|s/l
|756
|100.00
|1.1295
|1.1295
|1.1433
|22000.00
|5332210.00
|2734
|2003.08.04 09:11
|buy
|757
|100.00
|1.1273
|0.0000
|1.1433
|2735
|2003.08.04 09:12
|modify
|757
|100.00
|1.1273
|1.1295
|1.1433
|2736
|2003.08.04 09:12
|s/l
|757
|100.00
|1.1295
|1.1295
|1.1433
|22000.00
|5354210.00
|2737
|2003.08.04 09:12
|buy
|758
|100.00
|1.1273
|0.0000
|1.1433
|2738
|2003.08.04 09:12
|modify
|758
|100.00
|1.1273
|1.1295
|1.1433
|2739
|2003.08.04 09:13
|s/l
|758
|100.00
|1.1295
|1.1295
|1.1433
|22000.00
|5376210.00
|2740
|2003.08.04 09:13
|buy
|759
|100.00
|1.1273
|0.0000
|1.1433
|2741
|2003.08.04 09:13
|modify
|759
|100.00
|1.1273
|1.1295
|1.1433
|2742
|2003.08.04 09:13
|s/l
|759
|100.00
|1.1295
|1.1295
|1.1433
|22000.00
|5398210.00
|2743
|2003.08.04 09:14
|buy
|760
|100.00
|1.1273
|0.0000
|1.1433
|2744
|2003.08.04 09:14
|modify
|760
|100.00
|1.1273
|1.1295
|1.1433
|2745
|2003.08.04 09:14
|s/l
|760
|100.00
|1.1295
|1.1295
|1.1433
|22000.00
|5420210.00
|2746
|2003.08.11 00:00
|buy
|761
|100.00
|1.1308
|0.0000
|1.1468
|2747
|2003.08.11 15:10
|modify
|761
|100.00
|1.1308
|1.1318
|1.1468
|2748
|2003.08.11 15:10
|modify
|761
|100.00
|1.1308
|1.1320
|1.1468
|2749
|2003.08.11 15:10
|s/l
|761
|100.00
|1.1320
|1.1320
|1.1468
|12000.00
|5432210.00
|2750
|2003.08.11 15:40
|buy
|762
|100.00
|1.1317
|0.0000
|1.1477
|2751
|2003.08.11 16:45
|modify
|762
|100.00
|1.1317
|1.1318
|1.1477
|2752
|2003.08.11 17:30
|s/l
|762
|100.00
|1.1318
|1.1318
|1.1477
|1000.00
|5433210.00
|2753
|2003.08.11 17:30
|buy
|763
|100.00
|1.1313
|0.0000
|1.1473
|2754
|2003.08.11 17:40
|modify
|763
|100.00
|1.1313
|1.1326
|1.1473
|2755
|2003.08.11 17:40
|modify
|763
|100.00
|1.1313
|1.1330
|1.1473
|2756
|2003.08.11 17:40
|s/l
|763
|100.00
|1.1330
|1.1330
|1.1473
|17000.00
|5450210.00
|2757
|2003.08.12 13:45
|buy
|764
|100.00
|1.1309
|0.0000
|1.1469
|2758
|2003.08.12 19:59
|modify
|764
|100.00
|1.1309
|1.1312
|1.1469
|2759
|2003.08.12 19:59
|s/l
|764
|100.00
|1.1312
|1.1312
|1.1469
|3000.00
|5453210.00
|2760
|2003.08.12 20:10
|buy
|765
|100.00
|1.1309
|0.0000
|1.1469
|2761
|2003.08.13 18:30
|modify
|765
|100.00
|1.1309
|1.1310
|1.1469
|2762
|2003.08.13 18:45
|modify
|765
|100.00
|1.1309
|1.1311
|1.1469
|2763
|2003.08.13 18:45
|modify
|765
|100.00
|1.1309
|1.1314
|1.1469
|2764
|2003.08.13 18:45
|modify
|765
|100.00
|1.1309
|1.1316
|1.1469
|2765
|2003.08.13 18:50
|s/l
|765
|100.00
|1.1316
|1.1316
|1.1469
|7000.00
|5460210.00
|2766
|2003.09.19 16:40
|sell
|766
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2767
|2003.09.19 16:40
|modify
|766
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2768
|2003.09.19 16:40
|s/l
|766
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5462210.00
|2769
|2003.09.19 16:40
|sell
|767
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2770
|2003.09.19 16:40
|modify
|767
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2771
|2003.09.19 16:40
|s/l
|767
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5464210.00
|2772
|2003.09.19 16:40
|sell
|768
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2773
|2003.09.19 16:40
|modify
|768
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2774
|2003.09.19 16:41
|s/l
|768
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5466210.00
|2775
|2003.09.19 16:41
|sell
|769
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2776
|2003.09.19 16:41
|modify
|769
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2777
|2003.09.19 16:41
|s/l
|769
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5468210.00
|2778
|2003.09.19 16:41
|sell
|770
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2779
|2003.09.19 16:41
|modify
|770
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2780
|2003.09.19 16:41
|s/l
|770
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5470210.00
|2781
|2003.09.19 16:41
|sell
|771
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2782
|2003.09.19 16:41
|modify
|771
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2783
|2003.09.19 16:42
|s/l
|771
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5472210.00
|2784
|2003.09.19 16:42
|sell
|772
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2785
|2003.09.19 16:42
|modify
|772
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2786
|2003.09.19 16:42
|s/l
|772
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5474210.00
|2787
|2003.09.19 16:42
|sell
|773
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2788
|2003.09.19 16:42
|modify
|773
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2789
|2003.09.19 16:42
|s/l
|773
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5476210.00
|2790
|2003.09.19 16:42
|sell
|774
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2791
|2003.09.19 16:42
|modify
|774
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2792
|2003.09.19 16:43
|s/l
|774
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5478210.00
|2793
|2003.09.19 16:43
|sell
|775
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2794
|2003.09.19 16:43
|modify
|775
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2795
|2003.09.19 16:43
|s/l
|775
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5480210.00
|2796
|2003.09.19 16:43
|sell
|776
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2797
|2003.09.19 16:43
|modify
|776
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2798
|2003.09.19 16:43
|s/l
|776
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5482210.00
|2799
|2003.09.19 16:43
|sell
|777
|100.00
|1.1367
|0.0000
|1.1207
|2800
|2003.09.19 16:43
|modify
|777
|100.00
|1.1367
|1.1365
|1.1207
|2801
|2003.09.19 16:44
|s/l
|777
|100.00
|1.1365
|1.1365
|1.1207
|2000.00
|5484210.00
|2802
|2003.09.19 16:44
|sell
|778
|100.00
|1.1376
|0.0000
|1.1216
|2803
|2003.09.19 16:50
|modify
|778
|100.00
|1.1376
|1.1373
|1.1216
|2804
|2003.09.19 16:50
|modify
|778
|100.00
|1.1376
|1.1370
|1.1216
|2805
|2003.09.19 16:50
|s/l
|778
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1216
|6000.00
|5490210.00
|2806
|2003.09.19 16:50
|sell
|779
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2807
|2003.09.19 16:50
|modify
|779
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2808
|2003.09.19 16:50
|s/l
|779
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5492210.00
|2809
|2003.09.19 16:50
|sell
|780
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2810
|2003.09.19 16:50
|modify
|780
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2811
|2003.09.19 16:51
|s/l
|780
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5494210.00
|2812
|2003.09.19 16:51
|sell
|781
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2813
|2003.09.19 16:51
|modify
|781
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2814
|2003.09.19 16:51
|s/l
|781
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5496210.00
|2815
|2003.09.19 16:51
|sell
|782
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2816
|2003.09.19 16:51
|modify
|782
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2817
|2003.09.19 16:51
|s/l
|782
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5498210.00
|2818
|2003.09.19 16:51
|sell
|783
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2819
|2003.09.19 16:51
|modify
|783
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2820
|2003.09.19 16:52
|s/l
|783
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5500210.00
|2821
|2003.09.19 16:52
|sell
|784
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2822
|2003.09.19 16:52
|modify
|784
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2823
|2003.09.19 16:52
|s/l
|784
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5502210.00
|2824
|2003.09.19 16:52
|sell
|785
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2825
|2003.09.19 16:52
|modify
|785
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2826
|2003.09.19 16:52
|s/l
|785
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5504210.00
|2827
|2003.09.19 16:52
|sell
|786
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2828
|2003.09.19 16:52
|modify
|786
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2829
|2003.09.19 16:53
|s/l
|786
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5506210.00
|2830
|2003.09.19 16:53
|sell
|787
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2831
|2003.09.19 16:53
|modify
|787
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2832
|2003.09.19 16:53
|s/l
|787
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5508210.00
|2833
|2003.09.19 16:53
|sell
|788
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2834
|2003.09.19 16:53
|modify
|788
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2835
|2003.09.19 16:53
|s/l
|788
|100.00
|1.1370
|1.1370
|1.1212
|2000.00
|5510210.00
|2836
|2003.09.19 16:53
|sell
|789
|100.00
|1.1372
|0.0000
|1.1212
|2837
|2003.09.19 16:53
|modify
|789
|100.00
|1.1372
|1.1370
|1.1212
|2838
|2003.09.19 17:10
|modify
|789
|100.00
|1.1372
|1.1360
|1.1212
|2839
|2003.09.19 17:10
|modify
|789
|100.00
|1.1372
|1.1352
|1.1212
|2840
|2003.09.19 17:10
|modify
|789
|100.00
|1.1372
|1.1348
|1.1212
|2841
|2003.09.19 17:10
|s/l
|789
|100.00
|1.1348
|1.1348
|1.1212
|24000.00
|5534210.00
|2842
|2003.09.19 17:35
|sell
|790
|100.00
|1.1364
|0.0000
|1.1204
|2843
|2006.02.14 23:59
|close at stop
|790
|100.00
|1.1878
|0.0000
|1.1204
|-514000.00
|5020210.00