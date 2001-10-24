Strategy Tester Report
EMA_CROSS_3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2006.02.14 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; Risk=10;
Bars in test1514Ticks modelled9322912Modelling quality60.91%
Initial deposit10000.00
Total net profit5010210.00Gross profit5524210.00Gross loss-514000.00
Profit factor10.75Expected payoff6342.04
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)514000.00 (9.3%)
Total trades790Short positions (won %)504 (99.80%)Long positions (won %)286 (100.00%)
Profit trades (% of total)789 (99.87%)Loss trades (% of total)1 (0.13%)
Largestprofit trade58000.00loss trade-514000.00
Averageprofit trade7001.53loss trade-514000.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)789 (5524210.00)consecutive losses (loss in money)1 (-514000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5524210.00 (789)consecutive loss (count of losses)-514000.00 (1)
Averageconsecutive wins789consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12000.12.14 23:59sell11.000.89250.00000.8765
22001.03.22 23:59modify11.000.89250.89080.8765
32001.03.26 23:59s/l11.000.89080.89080.8765170.0010170.00
42001.07.27 23:59sell22.000.87810.00000.8621
52001.07.30 23:59modify22.000.87810.87690.8621
62001.08.01 23:59s/l22.000.87690.87690.8621240.0010410.00
72001.10.24 00:00buy32.000.89060.00000.9066
82001.10.24 08:00modify32.000.89060.89230.9066
92001.10.24 08:00s/l32.000.89230.89230.9066340.0010750.00
102001.10.24 08:00sell42.000.89430.00000.8783
112001.10.24 08:00modify42.000.89430.89360.8783
122001.10.24 08:00s/l42.000.89360.89360.8783140.0010890.00
132001.10.24 08:00sell52.000.89430.00000.8783
142001.10.24 08:00modify52.000.89430.89360.8783
152001.10.24 08:01s/l52.000.89360.89360.8783140.0011030.00
162001.10.24 08:01sell62.000.89430.00000.8783
172001.10.24 08:01modify62.000.89430.89360.8783
182001.10.24 08:01s/l62.000.89360.89360.8783140.0011170.00
192001.10.24 08:01sell72.000.89430.00000.8783
202001.10.24 08:01modify72.000.89430.89360.8783
212001.10.24 08:01s/l72.000.89360.89360.8783140.0011310.00
222001.10.24 08:01sell82.000.89430.00000.8783
232001.10.24 08:01modify82.000.89430.89360.8783
242001.10.24 08:02s/l82.000.89360.89360.8783140.0011450.00
252001.10.24 08:02sell92.000.89430.00000.8783
262001.10.24 08:02modify92.000.89430.89360.8783
272001.10.24 08:02s/l92.000.89360.89360.8783140.0011590.00
282001.10.24 08:02sell102.000.89430.00000.8783
292001.10.24 08:02modify102.000.89430.89360.8783
302001.10.24 08:02s/l102.000.89360.89360.8783140.0011730.00
312001.10.24 08:02sell112.000.89430.00000.8783
322001.10.24 08:02modify112.000.89430.89360.8783
332001.10.24 08:03s/l112.000.89360.89360.8783140.0011870.00
342001.10.24 08:03sell122.000.89430.00000.8783
352001.10.24 08:03modify122.000.89430.89360.8783
362001.10.24 08:03s/l122.000.89360.89360.8783140.0012010.00
372001.10.24 08:03sell132.000.89430.00000.8783
382001.10.24 08:03modify132.000.89430.89360.8783
392001.10.24 08:03s/l132.000.89360.89360.8783140.0012150.00
402001.10.24 08:03sell142.000.89430.00000.8783
412001.10.24 08:03modify142.000.89430.89360.8783
422001.10.24 08:04s/l142.000.89360.89360.8783140.0012290.00
432001.10.24 08:04sell152.000.89430.00000.8783
442001.10.24 08:04modify152.000.89430.89360.8783
452001.10.24 08:04s/l152.000.89360.89360.8783140.0012430.00
462001.10.24 08:04sell162.000.89430.00000.8783
472001.10.24 08:04modify162.000.89430.89360.8783
482001.10.24 08:04s/l162.000.89360.89360.8783140.0012570.00
492001.10.24 08:04sell172.000.89430.00000.8783
502001.10.24 08:04modify172.000.89430.89360.8783
512001.10.24 08:05s/l172.000.89360.89360.8783140.0012710.00
522001.10.24 08:05sell182.000.89430.00000.8783
532001.10.24 08:05modify182.000.89430.89360.8783
542001.10.24 08:05s/l182.000.89360.89360.8783140.0012850.00
552001.10.24 08:05sell192.000.89430.00000.8783
562001.10.24 08:05modify192.000.89430.89360.8783
572001.10.24 08:05s/l192.000.89360.89360.8783140.0012990.00
582001.10.24 08:05sell202.000.89430.00000.8783
592001.10.24 08:05modify202.000.89430.89360.8783
602001.10.24 08:06s/l202.000.89360.89360.8783140.0013130.00
612001.10.24 08:06sell212.000.89430.00000.8783
622001.10.24 08:06modify212.000.89430.89360.8783
632001.10.24 08:06s/l212.000.89360.89360.8783140.0013270.00
642001.10.24 08:06sell222.000.89430.00000.8783
652001.10.24 08:06modify222.000.89430.89360.8783
662001.10.24 08:06s/l222.000.89360.89360.8783140.0013410.00
672001.10.24 08:06sell232.000.89430.00000.8783
682001.10.24 08:06modify232.000.89430.89360.8783
692001.10.24 08:07s/l232.000.89360.89360.8783140.0013550.00
702001.10.24 08:07sell242.000.89430.00000.8783
712001.10.24 08:07modify242.000.89430.89360.8783
722001.10.24 08:07s/l242.000.89360.89360.8783140.0013690.00
732001.10.24 08:07sell252.000.89430.00000.8783
742001.10.24 08:07modify252.000.89430.89360.8783
752001.10.24 08:07s/l252.000.89360.89360.8783140.0013830.00
762001.10.24 08:07sell262.000.89430.00000.8783
772001.10.24 08:07modify262.000.89430.89360.8783
782001.10.24 08:08s/l262.000.89360.89360.8783140.0013970.00
792001.10.24 08:08sell272.000.89430.00000.8783
802001.10.24 08:08modify272.000.89430.89360.8783
812001.10.24 08:08s/l272.000.89360.89360.8783140.0014110.00
822001.10.24 08:08sell282.000.89430.00000.8783
832001.10.24 08:08modify282.000.89430.89360.8783
842001.10.24 08:08s/l282.000.89360.89360.8783140.0014250.00
852001.10.24 08:08sell292.000.89430.00000.8783
862001.10.24 08:08modify292.000.89430.89360.8783
872001.10.24 08:09s/l292.000.89360.89360.8783140.0014390.00
882001.10.24 08:09sell302.000.89430.00000.8783
892001.10.24 08:09modify302.000.89430.89360.8783
902001.10.24 08:09s/l302.000.89360.89360.8783140.0014530.00
912001.10.24 08:09sell312.000.89430.00000.8783
922001.10.24 08:09modify312.000.89430.89360.8783
932001.10.24 08:09s/l312.000.89360.89360.8783140.0014670.00
942001.10.24 08:09sell322.000.89430.00000.8783
952001.10.24 08:09modify322.000.89430.89360.8783
962001.10.24 08:10s/l322.000.89360.89360.8783140.0014810.00
972001.10.24 08:10sell332.000.89430.00000.8783
982001.10.24 08:10modify332.000.89430.89360.8783
992001.10.24 08:10s/l332.000.89360.89360.8783140.0014950.00
1002001.10.24 08:10sell342.000.89430.00000.8783
1012001.10.24 08:10modify342.000.89430.89360.8783
1022001.10.24 08:10s/l342.000.89360.89360.8783140.0015090.00
1032001.10.24 08:10sell352.000.89430.00000.8783
1042001.10.24 08:10modify352.000.89430.89360.8783
1052001.10.24 08:11s/l352.000.89360.89360.8783140.0015230.00
1062001.10.24 08:11sell362.000.89430.00000.8783
1072001.10.24 08:11modify362.000.89430.89360.8783
1082001.10.24 08:11s/l362.000.89360.89360.8783140.0015370.00
1092001.10.24 08:11sell372.000.89430.00000.8783
1102001.10.24 08:11modify372.000.89430.89360.8783
1112001.10.24 08:11s/l372.000.89360.89360.8783140.0015510.00
1122001.10.24 08:11sell382.000.89430.00000.8783
1132001.10.24 08:11modify382.000.89430.89360.8783
1142001.10.24 08:12s/l382.000.89360.89360.8783140.0015650.00
1152001.10.24 08:12sell392.000.89430.00000.8783
1162001.10.24 08:12modify392.000.89430.89360.8783
1172001.10.24 08:12s/l392.000.89360.89360.8783140.0015790.00
1182001.10.24 08:12sell402.000.89430.00000.8783
1192001.10.24 08:12modify402.000.89430.89360.8783
1202001.10.24 08:12s/l402.000.89360.89360.8783140.0015930.00
1212001.10.24 08:12sell412.000.89430.00000.8783
1222001.10.24 08:12modify412.000.89430.89360.8783
1232001.10.24 08:13s/l412.000.89360.89360.8783140.0016070.00
1242001.10.24 08:13sell422.000.89430.00000.8783
1252001.10.24 08:13modify422.000.89430.89360.8783
1262001.10.24 08:13s/l422.000.89360.89360.8783140.0016210.00
1272001.10.24 08:13sell432.000.89430.00000.8783
1282001.10.24 08:13modify432.000.89430.89360.8783
1292001.10.24 08:13s/l432.000.89360.89360.8783140.0016350.00
1302001.10.24 08:13sell442.000.89430.00000.8783
1312001.10.24 08:13modify442.000.89430.89360.8783
1322001.10.24 08:14s/l442.000.89360.89360.8783140.0016490.00
1332001.10.24 08:14sell452.000.89430.00000.8783
1342001.10.24 08:14modify452.000.89430.89360.8783
1352001.10.24 08:14s/l452.000.89360.89360.8783140.0016630.00
1362001.10.24 08:14sell462.000.89430.00000.8783
1372001.10.24 08:14modify462.000.89430.89360.8783
1382001.10.24 08:14s/l462.000.89360.89360.8783140.0016770.00
1392001.10.24 08:14sell472.000.89430.00000.8783
1402001.10.24 08:14modify472.000.89430.89360.8783
1412001.10.24 08:15s/l472.000.89360.89360.8783140.0016910.00
1422001.10.24 08:15sell482.000.89430.00000.8783
1432001.10.24 08:15modify482.000.89430.89360.8783
1442001.10.24 08:15s/l482.000.89360.89360.8783140.0017050.00
1452001.10.24 08:15sell492.000.89430.00000.8783
1462001.10.24 08:15modify492.000.89430.89360.8783
1472001.10.24 08:15s/l492.000.89360.89360.8783140.0017190.00
1482001.10.24 08:15sell502.000.89430.00000.8783
1492001.10.24 08:15modify502.000.89430.89360.8783
1502001.10.24 08:16s/l502.000.89360.89360.8783140.0017330.00
1512001.10.24 08:16sell512.000.89430.00000.8783
1522001.10.24 08:16modify512.000.89430.89360.8783
1532001.10.24 08:16s/l512.000.89360.89360.8783140.0017470.00
1542001.10.24 08:16sell522.000.89430.00000.8783
1552001.10.24 08:16modify522.000.89430.89360.8783
1562001.10.24 08:16s/l522.000.89360.89360.8783140.0017610.00
1572001.10.24 08:16sell532.000.89430.00000.8783
1582001.10.24 09:40modify532.000.89430.89380.8783
1592001.10.24 09:40modify532.000.89430.89270.8783
1602001.10.24 09:40s/l532.000.89270.89270.8783320.0017930.00
1612001.10.24 11:20sell542.000.89360.00000.8776
1622001.10.24 13:20modify542.000.89360.89280.8776
1632001.10.24 13:20s/l542.000.89280.89280.8776160.0018090.00
1642001.10.24 13:20sell552.000.89440.00000.8784
1652001.10.24 13:20modify552.000.89440.89280.8784
1662001.10.24 13:20s/l552.000.89280.89280.8784320.0018410.00
1672001.10.24 13:21sell562.000.89440.00000.8784
1682001.10.24 13:21modify562.000.89440.89280.8784
1692001.10.24 13:21s/l562.000.89280.89280.8784320.0018730.00
1702001.10.24 13:21sell572.000.89440.00000.8784
1712001.10.24 13:22modify572.000.89440.89280.8784
1722001.10.24 13:22s/l572.000.89280.89280.8784320.0019050.00
1732001.10.24 13:22sell582.000.89440.00000.8784
1742001.10.24 13:22modify582.000.89440.89280.8784
1752001.10.24 13:22s/l582.000.89280.89280.8784320.0019370.00
1762001.10.24 13:23sell592.000.89440.00000.8784
1772001.10.24 13:23modify592.000.89440.89280.8784
1782001.10.24 13:23s/l592.000.89280.89280.8784320.0019690.00
1792001.10.24 13:23sell602.000.89440.00000.8784
1802001.10.24 13:24modify602.000.89440.89280.8784
1812001.10.24 13:24s/l602.000.89280.89280.8784320.0020010.00
1822001.10.24 13:24sell613.000.89440.00000.8784
1832001.10.24 13:24modify613.000.89440.89280.8784
1842001.10.24 13:24s/l613.000.89280.89280.8784480.0020490.00
1852001.10.24 13:25sell623.000.89440.00000.8784
1862001.10.24 13:25modify623.000.89440.89280.8784
1872001.10.24 13:25s/l623.000.89280.89280.8784480.0020970.00
1882001.10.24 13:25sell633.000.89440.00000.8784
1892001.10.24 13:26modify633.000.89440.89280.8784
1902001.10.24 13:26s/l633.000.89280.89280.8784480.0021450.00
1912001.10.24 13:26sell643.000.89440.00000.8784
1922001.10.24 13:26modify643.000.89440.89280.8784
1932001.10.24 13:26s/l643.000.89280.89280.8784480.0021930.00
1942001.10.24 13:27sell653.000.89440.00000.8784
1952001.10.24 13:27modify653.000.89440.89280.8784
1962001.10.24 13:27s/l653.000.89280.89280.8784480.0022410.00
1972001.10.24 13:27sell663.000.89440.00000.8784
1982001.10.24 13:28modify663.000.89440.89280.8784
1992001.10.24 13:28s/l663.000.89280.89280.8784480.0022890.00
2002001.10.24 13:28sell673.000.89440.00000.8784
2012001.10.24 13:28modify673.000.89440.89280.8784
2022001.10.24 13:28s/l673.000.89280.89280.8784480.0023370.00
2032001.10.24 13:29sell683.000.89440.00000.8784
2042001.10.24 13:29modify683.000.89440.89280.8784
2052001.10.24 13:29s/l683.000.89280.89280.8784480.0023850.00
2062001.10.24 13:29sell693.000.89440.00000.8784
2072001.10.24 13:30modify693.000.89440.89280.8784
2082001.10.24 13:30s/l693.000.89280.89280.8784480.0024330.00
2092001.10.24 13:30sell703.000.89440.00000.8784
2102001.10.24 13:30modify703.000.89440.89280.8784
2112001.10.24 13:30s/l703.000.89280.89280.8784480.0024810.00
2122001.10.24 13:31sell713.000.89440.00000.8784
2132001.10.24 13:31modify713.000.89440.89280.8784
2142001.10.24 13:31s/l713.000.89280.89280.8784480.0025290.00
2152001.10.24 13:31sell723.000.89440.00000.8784
2162001.10.24 13:32modify723.000.89440.89280.8784
2172001.10.24 13:32s/l723.000.89280.89280.8784480.0025770.00
2182001.10.24 13:32sell733.000.89440.00000.8784
2192001.10.24 13:32modify733.000.89440.89280.8784
2202001.10.24 13:32s/l733.000.89280.89280.8784480.0026250.00
2212001.10.24 13:33sell743.000.89440.00000.8784
2222001.10.24 13:33modify743.000.89440.89280.8784
2232001.10.24 13:33s/l743.000.89280.89280.8784480.0026730.00
2242001.10.24 13:33sell753.000.89440.00000.8784
2252001.10.24 13:34modify753.000.89440.89280.8784
2262001.10.24 13:34s/l753.000.89280.89280.8784480.0027210.00
2272001.10.24 13:34sell763.000.89440.00000.8784
2282001.10.24 13:34modify763.000.89440.89280.8784
2292001.10.24 13:34s/l763.000.89280.89280.8784480.0027690.00
2302001.10.24 13:35sell773.000.89440.00000.8784
2312001.10.24 13:35modify773.000.89440.89280.8784
2322001.10.24 13:35s/l773.000.89280.89280.8784480.0028170.00
2332001.10.24 13:35sell783.000.89440.00000.8784
2342001.10.24 13:36modify783.000.89440.89280.8784
2352001.10.24 13:36s/l783.000.89280.89280.8784480.0028650.00
2362001.10.24 13:36sell793.000.89440.00000.8784
2372001.10.24 13:36modify793.000.89440.89280.8784
2382001.10.24 13:36s/l793.000.89280.89280.8784480.0029130.00
2392001.10.24 13:37sell803.000.89440.00000.8784
2402001.10.24 13:37modify803.000.89440.89280.8784
2412001.10.24 13:37s/l803.000.89280.89280.8784480.0029610.00
2422001.10.24 13:37sell813.000.89440.00000.8784
2432001.10.24 13:38modify813.000.89440.89280.8784
2442001.10.24 13:38s/l813.000.89280.89280.8784480.0030090.00
2452001.10.24 13:38sell824.000.89440.00000.8784
2462001.10.24 13:39modify824.000.89440.89280.8784
2472001.10.24 13:40s/l824.000.89280.89280.8784640.0030730.00
2482001.10.24 15:00sell834.000.89360.00000.8776
2492001.10.24 17:00modify834.000.89360.89360.8776
2502001.10.24 17:00modify834.000.89360.89290.8776
2512001.10.24 19:00s/l834.000.89290.89290.8776280.0031010.00
2522001.10.24 19:00sell844.000.89430.00000.8783
2532001.10.24 19:00modify844.000.89430.89400.8783
2542001.10.24 19:00s/l844.000.89400.89400.8783120.0031130.00
2552001.10.24 19:00sell854.000.89430.00000.8783
2562001.10.24 19:01modify854.000.89430.89400.8783
2572001.10.24 19:01s/l854.000.89400.89400.8783120.0031250.00
2582001.10.24 19:01sell864.000.89430.00000.8783
2592001.10.24 19:01modify864.000.89430.89400.8783
2602001.10.24 19:02s/l864.000.89400.89400.8783120.0031370.00
2612001.10.24 19:02sell874.000.89430.00000.8783
2622001.10.24 19:02modify874.000.89430.89400.8783
2632001.10.24 19:02s/l874.000.89400.89400.8783120.0031490.00
2642001.10.24 19:02sell884.000.89430.00000.8783
2652001.10.24 19:03modify884.000.89430.89400.8783
2662001.10.24 19:03s/l884.000.89400.89400.8783120.0031610.00
2672001.10.24 19:03sell894.000.89430.00000.8783
2682001.10.24 19:03modify894.000.89430.89400.8783
2692001.10.24 19:04s/l894.000.89400.89400.8783120.0031730.00
2702001.10.24 19:04sell904.000.89430.00000.8783
2712001.10.24 19:04modify904.000.89430.89400.8783
2722001.10.24 19:04s/l904.000.89400.89400.8783120.0031850.00
2732001.10.24 19:04sell914.000.89430.00000.8783
2742001.10.24 19:05modify914.000.89430.89400.8783
2752001.10.24 19:05s/l914.000.89400.89400.8783120.0031970.00
2762001.10.24 19:05sell924.000.89430.00000.8783
2772001.10.24 19:05modify924.000.89430.89400.8783
2782001.10.24 19:06s/l924.000.89400.89400.8783120.0032090.00
2792001.10.24 19:06sell934.000.89430.00000.8783
2802001.10.24 19:06modify934.000.89430.89400.8783
2812001.10.24 19:06s/l934.000.89400.89400.8783120.0032210.00
2822001.10.24 19:06sell944.000.89430.00000.8783
2832001.10.24 19:07modify944.000.89430.89400.8783
2842001.10.24 19:07s/l944.000.89400.89400.8783120.0032330.00
2852001.10.24 19:07sell954.000.89430.00000.8783
2862001.10.24 19:07modify954.000.89430.89400.8783
2872001.10.24 19:08s/l954.000.89400.89400.8783120.0032450.00
2882001.10.24 19:08sell964.000.89430.00000.8783
2892001.10.24 19:08modify964.000.89430.89400.8783
2902001.10.24 19:08s/l964.000.89400.89400.8783120.0032570.00
2912001.10.24 19:08sell974.000.89430.00000.8783
2922001.10.24 19:09modify974.000.89430.89400.8783
2932001.10.24 19:09s/l974.000.89400.89400.8783120.0032690.00
2942001.10.24 19:09sell984.000.89430.00000.8783
2952001.10.24 19:09modify984.000.89430.89400.8783
2962001.10.24 19:10s/l984.000.89400.89400.8783120.0032810.00
2972001.10.24 19:10sell994.000.89430.00000.8783
2982001.10.24 19:10modify994.000.89430.89400.8783
2992001.10.24 19:10s/l994.000.89400.89400.8783120.0032930.00
3002001.10.24 19:10sell1004.000.89430.00000.8783
3012001.10.24 19:11modify1004.000.89430.89400.8783
3022001.10.24 19:11s/l1004.000.89400.89400.8783120.0033050.00
3032001.10.24 19:11sell1014.000.89430.00000.8783
3042001.10.24 19:11modify1014.000.89430.89400.8783
3052001.10.24 19:12s/l1014.000.89400.89400.8783120.0033170.00
3062001.10.24 19:12sell1024.000.89430.00000.8783
3072001.10.24 19:12modify1024.000.89430.89400.8783
3082001.10.24 19:12s/l1024.000.89400.89400.8783120.0033290.00
3092001.10.24 19:12sell1034.000.89430.00000.8783
3102001.10.24 19:13modify1034.000.89430.89400.8783
3112001.10.24 19:13s/l1034.000.89400.89400.8783120.0033410.00
3122001.10.24 19:13sell1044.000.89430.00000.8783
3132001.10.24 19:13modify1044.000.89430.89400.8783
3142001.10.24 19:14s/l1044.000.89400.89400.8783120.0033530.00
3152001.10.24 19:14sell1054.000.89430.00000.8783
3162001.10.24 19:14modify1054.000.89430.89400.8783
3172001.10.24 19:14s/l1054.000.89400.89400.8783120.0033650.00
3182001.10.24 19:14sell1064.000.89430.00000.8783
3192001.10.24 19:15modify1064.000.89430.89400.8783
3202001.10.24 19:15s/l1064.000.89400.89400.8783120.0033770.00
3212001.10.24 19:15sell1074.000.89430.00000.8783
3222001.10.24 19:15modify1074.000.89430.89400.8783
3232001.10.24 19:16s/l1074.000.89400.89400.8783120.0033890.00
3242001.10.24 19:16sell1084.000.89430.00000.8783
3252001.10.24 19:16modify1084.000.89430.89400.8783
3262001.10.24 19:16s/l1084.000.89400.89400.8783120.0034010.00
3272001.10.24 19:16sell1094.000.89430.00000.8783
3282001.10.24 19:17modify1094.000.89430.89400.8783
3292001.10.24 19:19s/l1094.000.89400.89400.8783120.0034130.00
3302001.10.24 19:19sell1104.000.89430.00000.8783
3312001.10.25 04:00modify1104.000.89430.89410.8783
3322001.10.25 06:00s/l1104.000.89410.89410.878380.0034210.00
3332001.10.30 00:00sell1114.000.90520.00000.8892
3342001.10.31 12:00modify1114.000.90520.90340.8892
3352001.10.31 12:00s/l1114.000.90340.90340.8892720.0034930.00
3362001.10.31 16:00buy1124.000.89970.00000.9157
3372001.10.31 16:00modify1124.000.89970.90020.9157
3382001.10.31 16:00s/l1124.000.90020.90020.9157200.0035130.00
3392001.10.31 16:00buy1134.000.89950.00000.9155
3402001.10.31 16:00modify1134.000.89950.89950.9155
3412001.10.31 16:00s/l1134.000.89950.89950.91550.0035130.00
3422001.10.31 16:00sell1144.000.90030.00000.8843
3432001.11.05 00:00modify1144.000.90030.89840.8843
3442001.11.05 00:00s/l1144.000.89840.89840.8843760.0035890.00
3452001.11.05 15:00buy1154.000.89460.00000.9106
3462001.11.05 15:20modify1154.000.89460.89480.9106
3472001.11.05 15:20s/l1154.000.89480.89480.910680.0035970.00
3482001.11.05 15:20buy1164.000.89460.00000.9106
3492001.11.05 15:20modify1164.000.89460.89480.9106
3502001.11.05 15:21s/l1164.000.89480.89480.910680.0036050.00
3512001.11.05 15:21buy1174.000.89460.00000.9106
3522001.11.05 15:21modify1174.000.89460.89480.9106
3532001.11.05 15:21s/l1174.000.89480.89480.910680.0036130.00
3542001.11.05 15:21buy1184.000.89460.00000.9106
3552001.11.05 15:21modify1184.000.89460.89480.9106
3562001.11.05 15:22s/l1184.000.89480.89480.910680.0036210.00
3572001.11.05 15:22buy1194.000.89460.00000.9106
3582001.11.05 15:22modify1194.000.89460.89480.9106
3592001.11.05 15:22s/l1194.000.89480.89480.910680.0036290.00
3602001.11.05 15:22buy1204.000.89460.00000.9106
3612001.11.05 15:22modify1204.000.89460.89480.9106
3622001.11.05 15:23s/l1204.000.89480.89480.910680.0036370.00
3632001.11.05 15:23buy1214.000.89460.00000.9106
3642001.11.05 15:23modify1214.000.89460.89480.9106
3652001.11.05 15:23s/l1214.000.89480.89480.910680.0036450.00
3662001.11.05 15:23buy1224.000.89460.00000.9106
3672001.11.05 15:23modify1224.000.89460.89480.9106
3682001.11.05 15:24s/l1224.000.89480.89480.910680.0036530.00
3692001.11.05 15:24buy1234.000.89460.00000.9106
3702001.11.05 15:24modify1234.000.89460.89480.9106
3712001.11.05 15:24s/l1234.000.89480.89480.910680.0036610.00
3722001.11.05 15:24buy1244.000.89460.00000.9106
3732001.11.05 15:24modify1244.000.89460.89480.9106
3742001.11.05 15:25s/l1244.000.89480.89480.910680.0036690.00
3752001.11.05 15:25buy1254.000.89460.00000.9106
3762001.11.05 15:25modify1254.000.89460.89480.9106
3772001.11.05 15:25s/l1254.000.89480.89480.910680.0036770.00
3782001.11.05 15:25buy1264.000.89460.00000.9106
3792001.11.05 15:25modify1264.000.89460.89480.9106
3802001.11.05 15:26s/l1264.000.89480.89480.910680.0036850.00
3812001.11.05 15:26buy1274.000.89460.00000.9106
3822001.11.05 15:26modify1274.000.89460.89480.9106
3832001.11.05 15:26s/l1274.000.89480.89480.910680.0036930.00
3842001.11.05 15:26buy1284.000.89460.00000.9106
3852001.11.05 15:26modify1284.000.89460.89480.9106
3862001.11.05 15:27s/l1284.000.89480.89480.910680.0037010.00
3872001.11.05 15:27buy1294.000.89460.00000.9106
3882001.11.05 15:27modify1294.000.89460.89480.9106
3892001.11.05 15:27s/l1294.000.89480.89480.910680.0037090.00
3902001.11.05 15:27buy1304.000.89460.00000.9106
3912001.11.05 15:27modify1304.000.89460.89480.9106
3922001.11.05 15:28s/l1304.000.89480.89480.910680.0037170.00
3932001.11.05 15:28buy1314.000.89460.00000.9106
3942001.11.05 15:28modify1314.000.89460.89480.9106
3952001.11.05 15:28s/l1314.000.89480.89480.910680.0037250.00
3962001.11.05 15:28buy1324.000.89460.00000.9106
3972001.11.05 15:28modify1324.000.89460.89480.9106
3982001.11.05 15:29s/l1324.000.89480.89480.910680.0037330.00
3992001.11.05 15:29buy1334.000.89460.00000.9106
4002001.11.05 15:29modify1334.000.89460.89480.9106
4012001.11.05 15:29s/l1334.000.89480.89480.910680.0037410.00
4022001.11.05 15:29buy1344.000.89460.00000.9106
4032001.11.05 15:29modify1344.000.89460.89480.9106
4042001.11.05 15:30s/l1344.000.89480.89480.910680.0037490.00
4052001.11.05 15:30buy1354.000.89460.00000.9106
4062001.11.05 15:30modify1354.000.89460.89480.9106
4072001.11.05 15:30s/l1354.000.89480.89480.910680.0037570.00
4082001.11.05 15:30buy1364.000.89460.00000.9106
4092001.11.05 15:30modify1364.000.89460.89480.9106
4102001.11.05 15:31s/l1364.000.89480.89480.910680.0037650.00
4112001.11.05 15:31buy1374.000.89460.00000.9106
4122001.11.05 15:31modify1374.000.89460.89480.9106
4132001.11.05 15:31s/l1374.000.89480.89480.910680.0037730.00
4142001.11.05 15:31buy1384.000.89460.00000.9106
4152001.11.05 15:31modify1384.000.89460.89480.9106
4162001.11.05 15:32s/l1384.000.89480.89480.910680.0037810.00
4172001.11.05 15:32buy1394.000.89460.00000.9106
4182001.11.05 15:32modify1394.000.89460.89480.9106
4192001.11.05 15:32s/l1394.000.89480.89480.910680.0037890.00
4202001.11.05 15:32buy1404.000.89460.00000.9106
4212001.11.05 15:32modify1404.000.89460.89480.9106
4222001.11.05 15:33s/l1404.000.89480.89480.910680.0037970.00
4232001.11.05 15:33buy1414.000.89460.00000.9106
4242001.11.05 15:33modify1414.000.89460.89480.9106
4252001.11.05 15:33s/l1414.000.89480.89480.910680.0038050.00
4262001.11.05 15:33buy1424.000.89460.00000.9106
4272001.11.05 15:33modify1424.000.89460.89480.9106
4282001.11.05 15:34s/l1424.000.89480.89480.910680.0038130.00
4292001.11.05 15:34buy1434.000.89460.00000.9106
4302001.11.05 15:34modify1434.000.89460.89480.9106
4312001.11.05 15:34s/l1434.000.89480.89480.910680.0038210.00
4322001.11.05 15:34buy1444.000.89460.00000.9106
4332001.11.05 15:34modify1444.000.89460.89480.9106
4342001.11.05 15:35s/l1444.000.89480.89480.910680.0038290.00
4352001.11.05 15:35buy1454.000.89460.00000.9106
4362001.11.05 15:59modify1454.000.89460.89480.9106
4372001.11.05 16:00modify1454.000.89460.89650.9106
4382001.11.05 16:20s/l1454.000.89650.89650.9106760.0039050.00
4392001.11.05 19:00buy1464.000.89530.00000.9113
4402001.11.05 20:00modify1464.000.89530.89580.9113
4412001.11.05 20:00modify1464.000.89530.89600.9113
4422001.11.05 20:00modify1464.000.89530.89610.9113
4432001.11.05 20:41modify1464.000.89530.89620.9113
4442001.11.05 21:00modify1464.000.89530.89650.9113
4452001.11.05 21:20modify1464.000.89530.89670.9113
4462001.11.05 22:20s/l1464.000.89670.89670.9113560.0039610.00
4472001.11.06 00:00buy1474.000.89780.00000.9138
4482001.11.06 08:20modify1474.000.89780.89790.9138
4492001.11.06 08:20modify1474.000.89780.89800.9138
4502001.11.06 08:40s/l1474.000.89800.89800.913880.0039690.00
4512001.11.06 08:40buy1484.000.89790.00000.9139
4522001.11.06 08:40modify1484.000.89790.89800.9139
4532001.11.06 08:40s/l1484.000.89800.89800.913940.0039730.00
4542001.11.06 08:40sell1494.000.89980.00000.8838
4552001.11.06 08:41modify1494.000.89980.89970.8838
4562001.11.06 08:41s/l1494.000.89970.89970.883840.0039770.00
4572001.11.06 08:41sell1504.000.89980.00000.8838
4582001.11.06 08:41modify1504.000.89980.89970.8838
4592001.11.06 08:42s/l1504.000.89970.89970.883840.0039810.00
4602001.11.06 08:42sell1514.000.89980.00000.8838
4612001.11.06 08:42modify1514.000.89980.89970.8838
4622001.11.06 08:42s/l1514.000.89970.89970.883840.0039850.00
4632001.11.06 08:42sell1524.000.89980.00000.8838
4642001.11.06 08:43modify1524.000.89980.89970.8838
4652001.11.06 08:43s/l1524.000.89970.89970.883840.0039890.00
4662001.11.06 08:43sell1534.000.89980.00000.8838
4672001.11.06 08:43modify1534.000.89980.89970.8838
4682001.11.06 08:44s/l1534.000.89970.89970.883840.0039930.00
4692001.11.06 08:44sell1544.000.89980.00000.8838
4702001.11.06 08:44modify1544.000.89980.89970.8838
4712001.11.06 08:44s/l1544.000.89970.89970.883840.0039970.00
4722001.11.06 08:44sell1554.000.89980.00000.8838
4732001.11.06 08:45modify1554.000.89980.89970.8838
4742001.11.06 08:45s/l1554.000.89970.89970.883840.0040010.00
4752001.11.06 08:45sell1565.000.89980.00000.8838
4762001.11.06 08:45modify1565.000.89980.89970.8838
4772001.11.06 08:46s/l1565.000.89970.89970.883850.0040060.00
4782001.11.06 08:46sell1575.000.89980.00000.8838
4792001.11.06 08:46modify1575.000.89980.89970.8838
4802001.11.06 08:46s/l1575.000.89970.89970.883850.0040110.00
4812001.11.06 08:46sell1585.000.89980.00000.8838
4822001.11.06 08:47modify1585.000.89980.89970.8838
4832001.11.06 08:47s/l1585.000.89970.89970.883850.0040160.00
4842001.11.06 08:47sell1595.000.89980.00000.8838
4852001.11.06 08:47modify1595.000.89980.89970.8838
4862001.11.06 08:48s/l1595.000.89970.89970.883850.0040210.00
4872001.11.06 08:48sell1605.000.89980.00000.8838
4882001.11.06 08:48modify1605.000.89980.89970.8838
4892001.11.06 08:48s/l1605.000.89970.89970.883850.0040260.00
4902001.11.06 08:48sell1615.000.89980.00000.8838
4912001.11.06 08:49modify1615.000.89980.89970.8838
4922001.11.06 08:49s/l1615.000.89970.89970.883850.0040310.00
4932001.11.06 08:49sell1625.000.89980.00000.8838
4942001.11.06 08:49modify1625.000.89980.89970.8838
4952001.11.06 08:50s/l1625.000.89970.89970.883850.0040360.00
4962001.11.06 08:50sell1635.000.89980.00000.8838
4972001.11.06 08:50modify1635.000.89980.89970.8838
4982001.11.06 08:50s/l1635.000.89970.89970.883850.0040410.00
4992001.11.06 08:50sell1645.000.89980.00000.8838
5002001.11.06 08:51modify1645.000.89980.89970.8838
5012001.11.06 08:51s/l1645.000.89970.89970.883850.0040460.00
5022001.11.06 08:51sell1655.000.89980.00000.8838
5032001.11.06 08:51modify1655.000.89980.89970.8838
5042001.11.06 08:52s/l1655.000.89970.89970.883850.0040510.00
5052001.11.06 08:52sell1665.000.89980.00000.8838
5062001.11.06 08:52modify1665.000.89980.89970.8838
5072001.11.06 08:52s/l1665.000.89970.89970.883850.0040560.00
5082001.11.06 08:52sell1675.000.89980.00000.8838
5092001.11.06 08:53modify1675.000.89980.89970.8838
5102001.11.06 08:53s/l1675.000.89970.89970.883850.0040610.00
5112001.11.06 08:53sell1685.000.89980.00000.8838
5122001.11.06 08:53modify1685.000.89980.89970.8838
5132001.11.06 08:54s/l1685.000.89970.89970.883850.0040660.00
5142001.11.06 08:54sell1695.000.89980.00000.8838
5152001.11.06 08:54modify1695.000.89980.89970.8838
5162001.11.06 08:54s/l1695.000.89970.89970.883850.0040710.00
5172001.11.06 08:54sell1705.000.89980.00000.8838
5182001.11.06 08:55modify1705.000.89980.89970.8838
5192001.11.06 08:55s/l1705.000.89970.89970.883850.0040760.00
5202001.11.06 08:55sell1715.000.89980.00000.8838
5212001.11.06 08:55modify1715.000.89980.89970.8838
5222001.11.06 08:56s/l1715.000.89970.89970.883850.0040810.00
5232001.11.06 08:56sell1725.000.89980.00000.8838
5242001.11.06 08:56modify1725.000.89980.89970.8838
5252001.11.06 08:56s/l1725.000.89970.89970.883850.0040860.00
5262001.11.06 08:56sell1735.000.89980.00000.8838
5272001.11.06 08:57modify1735.000.89980.89970.8838
5282001.11.06 08:57s/l1735.000.89970.89970.883850.0040910.00
5292001.11.06 08:57sell1745.000.89980.00000.8838
5302001.11.06 08:57modify1745.000.89980.89970.8838
5312001.11.06 08:58s/l1745.000.89970.89970.883850.0040960.00
5322001.11.06 08:58sell1755.000.89980.00000.8838
5332001.11.06 08:58modify1755.000.89980.89970.8838
5342001.11.06 08:58s/l1755.000.89970.89970.883850.0041010.00
5352001.11.06 08:58sell1765.000.89980.00000.8838
5362001.11.06 09:00modify1765.000.89980.89970.8838
5372001.11.06 09:00modify1765.000.89980.89960.8838
5382001.11.06 09:00modify1765.000.89980.89950.8838
5392001.11.06 09:20modify1765.000.89980.89870.8838
5402001.11.06 09:40modify1765.000.89980.89840.8838
5412001.11.06 09:40modify1765.000.89980.89830.8838
5422001.11.06 12:00s/l1765.000.89830.89830.8838750.0041760.00
5432001.11.06 12:00sell1775.000.89870.00000.8827
5442001.11.06 13:00modify1775.000.89870.89850.8827
5452001.11.06 13:00modify1775.000.89870.89820.8827
5462001.11.06 13:20modify1775.000.89870.89750.8827
5472001.11.06 16:00s/l1775.000.89750.89750.8827600.0042360.00
5482001.11.06 16:00sell1785.000.89890.00000.8829
5492001.11.06 16:00modify1785.000.89890.89880.8829
5502001.11.06 16:00s/l1785.000.89880.89880.882950.0042410.00
5512001.11.06 16:00sell1795.000.89890.00000.8829
5522001.11.06 16:00modify1795.000.89890.89880.8829
5532001.11.06 16:00s/l1795.000.89880.89880.882950.0042460.00
5542001.11.06 16:00sell1805.000.89890.00000.8829
5552001.11.06 16:00modify1805.000.89890.89880.8829
5562001.11.06 16:01s/l1805.000.89880.89880.882950.0042510.00
5572001.11.06 16:01sell1815.000.89890.00000.8829
5582001.11.06 16:01modify1815.000.89890.89880.8829
5592001.11.06 16:01s/l1815.000.89880.89880.882950.0042560.00
5602001.11.06 16:01sell1825.000.89890.00000.8829
5612001.11.06 16:01modify1825.000.89890.89880.8829
5622001.11.06 16:01s/l1825.000.89880.89880.882950.0042610.00
5632001.11.06 16:01sell1835.000.89890.00000.8829
5642001.11.06 16:01modify1835.000.89890.89880.8829
5652001.11.06 16:02s/l1835.000.89880.89880.882950.0042660.00
5662001.11.06 16:02sell1845.000.89890.00000.8829
5672001.11.06 16:02modify1845.000.89890.89880.8829
5682001.11.06 16:02s/l1845.000.89880.89880.882950.0042710.00
5692001.11.06 16:02sell1855.000.89890.00000.8829
5702001.11.06 16:02modify1855.000.89890.89880.8829
5712001.11.06 16:02s/l1855.000.89880.89880.882950.0042760.00
5722001.11.06 16:02sell1865.000.89890.00000.8829
5732001.11.06 16:02modify1865.000.89890.89880.8829
5742001.11.06 16:03s/l1865.000.89880.89880.882950.0042810.00
5752001.11.06 16:03sell1875.000.89890.00000.8829
5762001.11.06 16:03modify1875.000.89890.89880.8829
5772001.11.06 16:03s/l1875.000.89880.89880.882950.0042860.00
5782001.11.06 16:03sell1885.000.89890.00000.8829
5792001.11.06 16:03modify1885.000.89890.89880.8829
5802001.11.06 16:03s/l1885.000.89880.89880.882950.0042910.00
5812001.11.06 16:03sell1895.000.89890.00000.8829
5822001.11.06 16:03modify1895.000.89890.89880.8829
5832001.11.06 16:04s/l1895.000.89880.89880.882950.0042960.00
5842001.11.06 16:04sell1905.000.89890.00000.8829
5852001.11.06 16:04modify1905.000.89890.89880.8829
5862001.11.06 16:04s/l1905.000.89880.89880.882950.0043010.00
5872001.11.06 16:04sell1915.000.89890.00000.8829
5882001.11.06 16:04modify1915.000.89890.89880.8829
5892001.11.06 16:04s/l1915.000.89880.89880.882950.0043060.00
5902001.11.06 16:04sell1925.000.89890.00000.8829
5912001.11.06 16:04modify1925.000.89890.89880.8829
5922001.11.06 16:05s/l1925.000.89880.89880.882950.0043110.00
5932001.11.06 16:05sell1935.000.89890.00000.8829
5942001.11.06 16:05modify1935.000.89890.89880.8829
5952001.11.06 16:05s/l1935.000.89880.89880.882950.0043160.00
5962001.11.06 16:05sell1945.000.89890.00000.8829
5972001.11.06 16:05modify1945.000.89890.89880.8829
5982001.11.06 16:05s/l1945.000.89880.89880.882950.0043210.00
5992001.11.06 16:05sell1955.000.89890.00000.8829
6002001.11.06 16:05modify1955.000.89890.89880.8829
6012001.11.06 16:06s/l1955.000.89880.89880.882950.0043260.00
6022001.11.06 16:06sell1965.000.89890.00000.8829
6032001.11.06 16:06modify1965.000.89890.89880.8829
6042001.11.06 16:06s/l1965.000.89880.89880.882950.0043310.00
6052001.11.06 16:06sell1975.000.89890.00000.8829
6062001.11.06 16:06modify1975.000.89890.89880.8829
6072001.11.06 16:06s/l1975.000.89880.89880.882950.0043360.00
6082001.11.06 16:06sell1985.000.89890.00000.8829
6092001.11.06 16:06modify1985.000.89890.89880.8829
6102001.11.06 16:07s/l1985.000.89880.89880.882950.0043410.00
6112001.11.06 16:07sell1995.000.89890.00000.8829
6122001.11.06 16:07modify1995.000.89890.89880.8829
6132001.11.06 16:07s/l1995.000.89880.89880.882950.0043460.00
6142001.11.06 16:07sell2005.000.89890.00000.8829
6152001.11.06 16:07modify2005.000.89890.89880.8829
6162001.11.06 16:07s/l2005.000.89880.89880.882950.0043510.00
6172001.11.06 16:07sell2015.000.89890.00000.8829
6182001.11.06 16:07modify2015.000.89890.89880.8829
6192001.11.06 16:08s/l2015.000.89880.89880.882950.0043560.00
6202001.11.06 16:08sell2025.000.89890.00000.8829
6212001.11.06 16:08modify2025.000.89890.89880.8829
6222001.11.06 16:08s/l2025.000.89880.89880.882950.0043610.00
6232001.11.06 16:08sell2035.000.89890.00000.8829
6242001.11.06 16:08modify2035.000.89890.89880.8829
6252001.11.06 16:08s/l2035.000.89880.89880.882950.0043660.00
6262001.11.06 16:08sell2045.000.89890.00000.8829
6272001.11.06 16:08modify2045.000.89890.89880.8829
6282001.11.06 16:09s/l2045.000.89880.89880.882950.0043710.00
6292001.11.06 16:09sell2055.000.89890.00000.8829
6302001.11.06 16:09modify2055.000.89890.89880.8829
6312001.11.06 16:09s/l2055.000.89880.89880.882950.0043760.00
6322001.11.06 16:09sell2065.000.89890.00000.8829
6332001.11.06 16:09modify2065.000.89890.89880.8829
6342001.11.06 16:09s/l2065.000.89880.89880.882950.0043810.00
6352001.11.06 16:09sell2075.000.89890.00000.8829
6362001.11.06 16:09modify2075.000.89890.89880.8829
6372001.11.06 16:10s/l2075.000.89880.89880.882950.0043860.00
6382001.11.06 16:10sell2085.000.89890.00000.8829
6392001.11.06 16:10modify2085.000.89890.89880.8829
6402001.11.06 16:10s/l2085.000.89880.89880.882950.0043910.00
6412001.11.06 16:10sell2095.000.89890.00000.8829
6422001.11.06 16:10modify2095.000.89890.89880.8829
6432001.11.06 16:10s/l2095.000.89880.89880.882950.0043960.00
6442001.11.06 16:10sell2105.000.89890.00000.8829
6452001.11.06 16:10modify2105.000.89890.89880.8829
6462001.11.06 16:11s/l2105.000.89880.89880.882950.0044010.00
6472001.11.06 16:11sell2115.000.89890.00000.8829
6482001.11.06 16:11modify2115.000.89890.89880.8829
6492001.11.06 16:11s/l2115.000.89880.89880.882950.0044060.00
6502001.11.06 16:11sell2125.000.89890.00000.8829
6512001.11.06 16:11modify2125.000.89890.89880.8829
6522001.11.06 16:11s/l2125.000.89880.89880.882950.0044110.00
6532001.11.06 16:11sell2135.000.89890.00000.8829
6542001.11.06 16:11modify2135.000.89890.89880.8829
6552001.11.06 16:12s/l2135.000.89880.89880.882950.0044160.00
6562001.11.06 16:12sell2145.000.89890.00000.8829
6572001.11.06 16:12modify2145.000.89890.89880.8829
6582001.11.06 16:12s/l2145.000.89880.89880.882950.0044210.00
6592001.11.06 16:12sell2155.000.89890.00000.8829
6602001.11.06 16:12modify2155.000.89890.89880.8829
6612001.11.06 16:12s/l2155.000.89880.89880.882950.0044260.00
6622001.11.06 16:12sell2165.000.89890.00000.8829
6632001.11.06 16:12modify2165.000.89890.89880.8829
6642001.11.06 16:13s/l2165.000.89880.89880.882950.0044310.00
6652001.11.06 16:13sell2175.000.89890.00000.8829
6662001.11.06 16:13modify2175.000.89890.89880.8829
6672001.11.06 16:13s/l2175.000.89880.89880.882950.0044360.00
6682001.11.06 16:13sell2185.000.89890.00000.8829
6692001.11.06 16:13modify2185.000.89890.89880.8829
6702001.11.06 16:13s/l2185.000.89880.89880.882950.0044410.00
6712001.11.06 16:13sell2195.000.89890.00000.8829
6722001.11.06 16:13modify2195.000.89890.89880.8829
6732001.11.06 16:14s/l2195.000.89880.89880.882950.0044460.00
6742001.11.06 16:14sell2205.000.89890.00000.8829
6752001.11.06 16:14modify2205.000.89890.89880.8829
6762001.11.06 16:14s/l2205.000.89880.89880.882950.0044510.00
6772001.11.06 16:14sell2215.000.89890.00000.8829
6782001.11.06 16:14modify2215.000.89890.89880.8829
6792001.11.06 16:14s/l2215.000.89880.89880.882950.0044560.00
6802001.11.06 16:14sell2225.000.89890.00000.8829
6812001.11.06 16:14modify2225.000.89890.89880.8829
6822001.11.06 16:15s/l2225.000.89880.89880.882950.0044610.00
6832001.11.06 16:15sell2235.000.89890.00000.8829
6842001.11.06 16:15modify2235.000.89890.89880.8829
6852001.11.06 16:15s/l2235.000.89880.89880.882950.0044660.00
6862001.11.06 16:15sell2245.000.89890.00000.8829
6872001.11.06 16:15modify2245.000.89890.89880.8829
6882001.11.06 16:15s/l2245.000.89880.89880.882950.0044710.00
6892001.11.06 16:15sell2255.000.89890.00000.8829
6902001.11.06 16:15modify2255.000.89890.89880.8829
6912001.11.06 16:19s/l2255.000.89880.89880.882950.0044760.00
6922001.11.06 16:19sell2265.000.89890.00000.8829
6932001.11.06 17:00modify2265.000.89890.89840.8829
6942001.11.06 17:00modify2265.000.89890.89830.8829
6952001.11.06 19:20s/l2265.000.89830.89830.8829300.0045060.00
6962001.11.06 19:20sell2275.000.89830.00000.8823
6972001.11.06 20:20modify2275.000.89830.89790.8823
6982001.11.06 20:21s/l2275.000.89790.89790.8823200.0045260.00
6992001.11.06 20:21sell2285.000.89940.00000.8834
7002001.11.06 20:21modify2285.000.89940.89920.8834
7012001.11.06 20:21modify2285.000.89940.89790.8834
7022001.11.06 20:22s/l2285.000.89790.89790.8834750.0046010.00
7032001.11.06 20:22sell2295.000.89940.00000.8834
7042001.11.06 20:22modify2295.000.89940.89920.8834
7052001.11.06 20:23modify2295.000.89940.89790.8834
7062001.11.06 20:24s/l2295.000.89790.89790.8834750.0046760.00
7072001.11.06 20:24sell2305.000.89940.00000.8834
7082001.11.06 20:24modify2305.000.89940.89920.8834
7092001.11.06 20:24modify2305.000.89940.89790.8834
7102001.11.06 20:25s/l2305.000.89790.89790.8834750.0047510.00
7112001.11.06 20:25sell2315.000.89940.00000.8834
7122001.11.06 20:25modify2315.000.89940.89920.8834
7132001.11.06 20:25modify2315.000.89940.89790.8834
7142001.11.06 20:26s/l2315.000.89790.89790.8834750.0048260.00
7152001.11.06 20:26sell2325.000.89940.00000.8834
7162001.11.06 20:26modify2325.000.89940.89920.8834
7172001.11.06 20:27modify2325.000.89940.89790.8834
7182001.11.06 20:28s/l2325.000.89790.89790.8834750.0049010.00
7192001.11.06 20:28sell2335.000.89940.00000.8834
7202001.11.06 20:28modify2335.000.89940.89920.8834
7212001.11.06 20:28modify2335.000.89940.89790.8834
7222001.11.06 20:29s/l2335.000.89790.89790.8834750.0049760.00
7232001.11.06 20:29sell2345.000.89940.00000.8834
7242001.11.06 20:29modify2345.000.89940.89920.8834
7252001.11.06 20:29modify2345.000.89940.89790.8834
7262001.11.06 20:30s/l2345.000.89790.89790.8834750.0050510.00
7272001.11.06 20:30sell2356.000.89940.00000.8834
7282001.11.06 20:30modify2356.000.89940.89920.8834
7292001.11.06 20:31modify2356.000.89940.89790.8834
7302001.11.06 20:32s/l2356.000.89790.89790.8834900.0051410.00
7312001.11.06 20:32sell2366.000.89940.00000.8834
7322001.11.06 20:32modify2366.000.89940.89920.8834
7332001.11.06 20:32modify2366.000.89940.89790.8834
7342001.11.06 20:33s/l2366.000.89790.89790.8834900.0052310.00
7352001.11.06 20:33sell2376.000.89940.00000.8834
7362001.11.06 20:33modify2376.000.89940.89920.8834
7372001.11.06 20:33modify2376.000.89940.89790.8834
7382001.11.06 20:34s/l2376.000.89790.89790.8834900.0053210.00
7392001.11.06 20:34sell2386.000.89940.00000.8834
7402001.11.06 20:34modify2386.000.89940.89920.8834
7412001.11.06 20:35modify2386.000.89940.89790.8834
7422001.11.06 20:36s/l2386.000.89790.89790.8834900.0054110.00
7432001.11.06 20:36sell2396.000.89940.00000.8834
7442001.11.06 20:36modify2396.000.89940.89920.8834
7452001.11.06 20:36modify2396.000.89940.89790.8834
7462001.11.06 20:37s/l2396.000.89790.89790.8834900.0055010.00
7472001.11.06 20:37sell2406.000.89940.00000.8834
7482001.11.06 20:37modify2406.000.89940.89920.8834
7492001.11.06 20:37modify2406.000.89940.89790.8834
7502001.11.06 20:38s/l2406.000.89790.89790.8834900.0055910.00
7512001.11.06 20:38sell2416.000.89940.00000.8834
7522001.11.06 20:38modify2416.000.89940.89920.8834
7532001.11.06 20:39modify2416.000.89940.89790.8834
7542001.11.06 20:40modify2416.000.89940.89640.8834
7552001.11.06 20:40modify2416.000.89940.89620.8834
7562001.11.06 20:40modify2416.000.89940.89610.8834
7572001.11.06 20:41modify2416.000.89940.89600.8834
7582001.11.07 00:00s/l2416.000.89600.89600.88342040.0057950.00
7592001.11.07 08:40sell2426.000.90330.00000.8873
7602001.11.07 10:40modify2426.000.90330.90210.8873
7612001.11.07 10:40s/l2426.000.90210.90210.8873720.0058670.00
7622001.11.07 10:40sell2436.000.90330.00000.8873
7632001.11.07 10:40modify2436.000.90330.90210.8873
7642001.11.07 10:40s/l2436.000.90210.90210.8873720.0059390.00
7652001.11.07 10:40sell2446.000.90330.00000.8873
7662001.11.07 10:41modify2446.000.90330.90210.8873
7672001.11.07 10:41s/l2446.000.90210.90210.8873720.0060110.00
7682001.11.07 10:41sell2457.000.90330.00000.8873
7692001.11.07 10:41modify2457.000.90330.90210.8873
7702001.11.07 10:41s/l2457.000.90210.90210.8873840.0060950.00
7712001.11.07 10:41sell2467.000.90330.00000.8873
7722001.11.07 10:42modify2467.000.90330.90210.8873
7732001.11.07 10:42s/l2467.000.90210.90210.8873840.0061790.00
7742001.11.07 10:42sell2477.000.90330.00000.8873
7752001.11.07 10:42modify2477.000.90330.90210.8873
7762001.11.07 10:42s/l2477.000.90210.90210.8873840.0062630.00
7772001.11.07 10:42sell2487.000.90330.00000.8873
7782001.11.07 10:43modify2487.000.90330.90210.8873
7792001.11.07 10:43s/l2487.000.90210.90210.8873840.0063470.00
7802001.11.07 10:43sell2497.000.90330.00000.8873
7812001.11.07 10:43modify2497.000.90330.90210.8873
7822001.11.07 10:43s/l2497.000.90210.90210.8873840.0064310.00
7832001.11.07 10:43sell2507.000.90330.00000.8873
7842001.11.07 10:44modify2507.000.90330.90210.8873
7852001.11.07 10:44s/l2507.000.90210.90210.8873840.0065150.00
7862001.11.07 10:44sell2517.000.90330.00000.8873
7872001.11.07 10:44modify2517.000.90330.90210.8873
7882001.11.07 10:44s/l2517.000.90210.90210.8873840.0065990.00
7892001.11.07 10:44sell2527.000.90330.00000.8873
7902001.11.07 10:45modify2527.000.90330.90210.8873
7912001.11.07 10:45s/l2527.000.90210.90210.8873840.0066830.00
7922001.11.07 10:45sell2537.000.90330.00000.8873
7932001.11.07 10:45modify2537.000.90330.90210.8873
7942001.11.07 10:45s/l2537.000.90210.90210.8873840.0067670.00
7952001.11.07 10:45sell2547.000.90330.00000.8873
7962001.11.07 10:46modify2547.000.90330.90210.8873
7972001.11.07 10:46s/l2547.000.90210.90210.8873840.0068510.00
7982001.11.07 10:46sell2557.000.90330.00000.8873
7992001.11.07 10:46modify2557.000.90330.90210.8873
8002001.11.07 10:46s/l2557.000.90210.90210.8873840.0069350.00
8012001.11.07 10:46sell2567.000.90330.00000.8873
8022001.11.07 10:47modify2567.000.90330.90210.8873
8032001.11.07 10:47s/l2567.000.90210.90210.8873840.0070190.00
8042001.11.07 10:47sell2578.000.90330.00000.8873
8052001.11.07 10:47modify2578.000.90330.90210.8873
8062001.11.07 10:47s/l2578.000.90210.90210.8873960.0071150.00
8072001.11.07 10:47sell2588.000.90330.00000.8873
8082001.11.07 10:48modify2588.000.90330.90210.8873
8092001.11.07 10:48s/l2588.000.90210.90210.8873960.0072110.00
8102001.11.07 10:48sell2598.000.90330.00000.8873
8112001.11.07 10:48modify2598.000.90330.90210.8873
8122001.11.07 10:48s/l2598.000.90210.90210.8873960.0073070.00
8132001.11.07 10:48sell2608.000.90330.00000.8873
8142001.11.07 10:49modify2608.000.90330.90210.8873
8152001.11.07 10:49s/l2608.000.90210.90210.8873960.0074030.00
8162001.11.07 10:49sell2618.000.90330.00000.8873
8172001.11.07 10:49modify2618.000.90330.90210.8873
8182001.11.07 10:49s/l2618.000.90210.90210.8873960.0074990.00
8192001.11.07 10:49sell2628.000.90330.00000.8873
8202001.11.07 10:50modify2628.000.90330.90210.8873
8212001.11.07 10:50s/l2628.000.90210.90210.8873960.0075950.00
8222001.11.07 10:50sell2638.000.90330.00000.8873
8232001.11.07 10:50modify2638.000.90330.90210.8873
8242001.11.07 10:50s/l2638.000.90210.90210.8873960.0076910.00
8252001.11.07 10:50sell2648.000.90330.00000.8873
8262001.11.07 10:51modify2648.000.90330.90210.8873
8272001.11.07 10:51s/l2648.000.90210.90210.8873960.0077870.00
8282001.11.07 10:51sell2658.000.90330.00000.8873
8292001.11.07 10:51modify2658.000.90330.90210.8873
8302001.11.07 10:51s/l2658.000.90210.90210.8873960.0078830.00
8312001.11.07 10:51sell2668.000.90330.00000.8873
8322001.11.07 10:52modify2668.000.90330.90210.8873
8332001.11.07 10:52s/l2668.000.90210.90210.8873960.0079790.00
8342001.11.07 10:52sell2678.000.90330.00000.8873
8352001.11.07 10:52modify2678.000.90330.90210.8873
8362001.11.07 10:52s/l2678.000.90210.90210.8873960.0080750.00
8372001.11.07 10:52sell2689.000.90330.00000.8873
8382001.11.07 10:53modify2689.000.90330.90210.8873
8392001.11.07 10:53s/l2689.000.90210.90210.88731080.0081830.00
8402001.11.07 10:53sell2699.000.90330.00000.8873
8412001.11.07 10:53modify2699.000.90330.90210.8873
8422001.11.07 10:53s/l2699.000.90210.90210.88731080.0082910.00
8432001.11.07 10:53sell2709.000.90330.00000.8873
8442001.11.07 10:54modify2709.000.90330.90210.8873
8452001.11.07 10:54s/l2709.000.90210.90210.88731080.0083990.00
8462001.11.07 10:54sell2719.000.90330.00000.8873
8472001.11.07 10:54modify2719.000.90330.90210.8873
8482001.11.07 10:54s/l2719.000.90210.90210.88731080.0085070.00
8492001.11.07 10:54sell2729.000.90330.00000.8873
8502001.11.07 10:55modify2729.000.90330.90210.8873
8512001.11.07 10:55s/l2729.000.90210.90210.88731080.0086150.00
8522001.11.07 10:55sell2739.000.90330.00000.8873
8532001.11.07 10:55modify2739.000.90330.90210.8873
8542001.11.07 10:55s/l2739.000.90210.90210.88731080.0087230.00
8552001.11.07 10:55sell2749.000.90330.00000.8873
8562001.11.07 10:56modify2749.000.90330.90210.8873
8572001.11.07 10:56s/l2749.000.90210.90210.88731080.0088310.00
8582001.11.07 10:56sell2759.000.90330.00000.8873
8592001.11.07 10:56modify2759.000.90330.90210.8873
8602001.11.07 10:56s/l2759.000.90210.90210.88731080.0089390.00
8612001.11.07 10:56sell2769.000.90330.00000.8873
8622001.11.07 10:57modify2769.000.90330.90210.8873
8632001.11.07 10:57s/l2769.000.90210.90210.88731080.0090470.00
8642001.11.07 10:57sell27710.000.90330.00000.8873
8652001.11.07 10:59modify27710.000.90330.90210.8873
8662001.11.07 11:20s/l27710.000.90210.90210.88731200.0091670.00
8672001.11.07 11:20sell27810.000.90330.00000.8873
8682001.11.07 11:20modify27810.000.90330.90330.8873
8692001.11.07 11:20s/l27810.000.90330.90330.88730.0091670.00
8702001.11.07 11:20sell27910.000.90330.00000.8873
8712001.11.07 11:20modify27910.000.90330.90330.8873
8722001.11.07 11:20s/l27910.000.90330.90330.88730.0091670.00
8732001.11.07 11:21sell28010.000.90330.00000.8873
8742001.11.07 11:21modify28010.000.90330.90330.8873
8752001.11.07 11:21s/l28010.000.90330.90330.88730.0091670.00
8762001.11.07 11:21sell28110.000.90330.00000.8873
8772001.11.07 11:21modify28110.000.90330.90330.8873
8782001.11.07 11:21s/l28110.000.90330.90330.88730.0091670.00
8792001.11.07 11:22sell28210.000.90330.00000.8873
8802001.11.07 11:22modify28210.000.90330.90330.8873
8812001.11.07 11:22s/l28210.000.90330.90330.88730.0091670.00
8822001.11.07 11:22sell28310.000.90330.00000.8873
8832001.11.07 11:22modify28310.000.90330.90330.8873
8842001.11.07 11:22s/l28310.000.90330.90330.88730.0091670.00
8852001.11.07 11:23sell28410.000.90330.00000.8873
8862001.11.07 11:23modify28410.000.90330.90330.8873
8872001.11.07 11:23s/l28410.000.90330.90330.88730.0091670.00
8882001.11.07 11:23sell28510.000.90330.00000.8873
8892001.11.07 11:23modify28510.000.90330.90330.8873
8902001.11.07 11:23s/l28510.000.90330.90330.88730.0091670.00
8912001.11.07 11:24sell28610.000.90330.00000.8873
8922001.11.07 11:24modify28610.000.90330.90330.8873
8932001.11.07 11:24s/l28610.000.90330.90330.88730.0091670.00
8942001.11.07 11:24sell28710.000.90330.00000.8873
8952001.11.07 11:24modify28710.000.90330.90330.8873
8962001.11.07 11:24s/l28710.000.90330.90330.88730.0091670.00
8972001.11.07 11:25sell28810.000.90330.00000.8873
8982001.11.07 11:25modify28810.000.90330.90330.8873
8992001.11.07 11:25s/l28810.000.90330.90330.88730.0091670.00
9002001.11.07 11:25sell28910.000.90330.00000.8873
9012001.11.07 11:25modify28910.000.90330.90330.8873
9022001.11.07 11:25s/l28910.000.90330.90330.88730.0091670.00
9032001.11.07 11:26sell29010.000.90330.00000.8873
9042001.11.07 11:26modify29010.000.90330.90330.8873
9052001.11.07 11:26s/l29010.000.90330.90330.88730.0091670.00
9062001.11.07 11:26sell29110.000.90330.00000.8873
9072001.11.07 11:26modify29110.000.90330.90330.8873
9082001.11.07 11:26s/l29110.000.90330.90330.88730.0091670.00
9092001.11.07 11:27sell29210.000.90330.00000.8873
9102001.11.07 11:27modify29210.000.90330.90330.8873
9112001.11.07 11:27s/l29210.000.90330.90330.88730.0091670.00
9122001.11.07 11:27sell29310.000.90330.00000.8873
9132001.11.07 11:27modify29310.000.90330.90330.8873
9142001.11.07 11:27s/l29310.000.90330.90330.88730.0091670.00
9152001.11.07 11:28sell29410.000.90330.00000.8873
9162001.11.07 11:28modify29410.000.90330.90330.8873
9172001.11.07 11:28s/l29410.000.90330.90330.88730.0091670.00
9182001.11.07 11:28sell29510.000.90330.00000.8873
9192001.11.07 11:28modify29510.000.90330.90330.8873
9202001.11.07 11:28s/l29510.000.90330.90330.88730.0091670.00
9212001.11.07 11:29sell29610.000.90330.00000.8873
9222001.11.07 11:29modify29610.000.90330.90330.8873
9232001.11.07 11:29s/l29610.000.90330.90330.88730.0091670.00
9242001.11.07 11:29sell29710.000.90330.00000.8873
9252001.11.07 11:29modify29710.000.90330.90330.8873
9262001.11.07 11:29s/l29710.000.90330.90330.88730.0091670.00
9272001.11.07 11:30sell29810.000.90330.00000.8873
9282001.11.07 11:30modify29810.000.90330.90330.8873
9292001.11.07 11:30s/l29810.000.90330.90330.88730.0091670.00
9302001.11.07 11:30sell29910.000.90330.00000.8873
9312001.11.07 11:30modify29910.000.90330.90330.8873
9322001.11.07 11:30s/l29910.000.90330.90330.88730.0091670.00
9332001.11.07 11:31sell30010.000.90330.00000.8873
9342001.11.07 11:31modify30010.000.90330.90330.8873
9352001.11.07 11:31s/l30010.000.90330.90330.88730.0091670.00
9362001.11.07 11:31sell30110.000.90330.00000.8873
9372001.11.07 11:31modify30110.000.90330.90330.8873
9382001.11.07 11:31s/l30110.000.90330.90330.88730.0091670.00
9392001.11.07 11:32sell30210.000.90330.00000.8873
9402001.11.07 11:32modify30210.000.90330.90330.8873
9412001.11.07 11:32s/l30210.000.90330.90330.88730.0091670.00
9422001.11.07 11:32sell30310.000.90330.00000.8873
9432001.11.07 11:32modify30310.000.90330.90330.8873
9442001.11.07 11:32s/l30310.000.90330.90330.88730.0091670.00
9452001.11.07 11:33sell30410.000.90330.00000.8873
9462001.11.07 11:33modify30410.000.90330.90330.8873
9472001.11.07 11:33s/l30410.000.90330.90330.88730.0091670.00
9482001.11.07 11:33sell30510.000.90330.00000.8873
9492001.11.07 11:33modify30510.000.90330.90330.8873
9502001.11.07 11:33s/l30510.000.90330.90330.88730.0091670.00
9512001.11.07 11:34sell30610.000.90330.00000.8873
9522001.11.07 11:34modify30610.000.90330.90330.8873
9532001.11.07 11:34s/l30610.000.90330.90330.88730.0091670.00
9542001.11.07 11:34sell30710.000.90330.00000.8873
9552001.11.07 11:34modify30710.000.90330.90330.8873
9562001.11.07 11:34s/l30710.000.90330.90330.88730.0091670.00
9572001.11.07 11:35sell30810.000.90330.00000.8873
9582001.11.07 11:35modify30810.000.90330.90330.8873
9592001.11.07 11:35s/l30810.000.90330.90330.88730.0091670.00
9602001.11.07 11:35sell30910.000.90330.00000.8873
9612001.11.07 11:35modify30910.000.90330.90330.8873
9622001.11.07 11:35s/l30910.000.90330.90330.88730.0091670.00
9632001.11.07 11:36sell31010.000.90330.00000.8873
9642001.11.07 11:36modify31010.000.90330.90330.8873
9652001.11.07 11:36s/l31010.000.90330.90330.88730.0091670.00
9662001.11.07 11:36sell31110.000.90330.00000.8873
9672001.11.07 11:36modify31110.000.90330.90330.8873
9682001.11.07 11:36s/l31110.000.90330.90330.88730.0091670.00
9692001.11.07 11:37sell31210.000.90330.00000.8873
9702001.11.07 11:37modify31210.000.90330.90330.8873
9712001.11.07 11:59s/l31210.000.90330.90330.88730.0091670.00
9722001.11.07 11:59sell31310.000.90330.00000.8873
9732001.11.07 14:20modify31310.000.90330.90310.8873
9742001.11.07 14:20modify31310.000.90330.90300.8873
9752001.11.07 14:20modify31310.000.90330.90170.8873
9762001.11.07 14:20s/l31310.000.90170.90170.88731600.0093270.00
9772001.11.07 14:20sell31410.000.90360.00000.8876
9782001.11.07 14:20modify31410.000.90360.90310.8876
9792001.11.07 14:20modify31410.000.90360.90300.8876
9802001.11.07 14:20modify31410.000.90360.90170.8876
9812001.11.07 14:21s/l31410.000.90170.90170.88761900.0095170.00
9822001.11.07 14:21sell31510.000.90360.00000.8876
9832001.11.07 14:21modify31510.000.90360.90310.8876
9842001.11.07 14:21modify31510.000.90360.90300.8876
9852001.11.07 14:21modify31510.000.90360.90170.8876
9862001.11.07 14:21s/l31510.000.90170.90170.88761900.0097070.00
9872001.11.07 14:21sell31610.000.90360.00000.8876
9882001.11.07 14:21modify31610.000.90360.90310.8876
9892001.11.07 14:21modify31610.000.90360.90300.8876
9902001.11.07 14:21modify31610.000.90360.90170.8876
9912001.11.07 14:22s/l31610.000.90170.90170.88761900.0098970.00
9922001.11.07 14:22sell31710.000.90360.00000.8876
9932001.11.07 14:22modify31710.000.90360.90310.8876
9942001.11.07 14:22modify31710.000.90360.90300.8876
9952001.11.07 14:22modify31710.000.90360.90170.8876
9962001.11.07 14:22s/l31710.000.90170.90170.88761900.00100870.00
9972001.11.07 14:22sell31811.000.90360.00000.8876
9982001.11.07 14:22modify31811.000.90360.90310.8876
9992001.11.07 14:22modify31811.000.90360.90300.8876
10002001.11.07 14:22modify31811.000.90360.90170.8876
10012001.11.07 14:23s/l31811.000.90170.90170.88762090.00102960.00
10022001.11.07 14:23sell31911.000.90360.00000.8876
10032001.11.07 14:23modify31911.000.90360.90310.8876
10042001.11.07 14:23modify31911.000.90360.90300.8876
10052001.11.07 14:23modify31911.000.90360.90170.8876
10062001.11.07 14:23s/l31911.000.90170.90170.88762090.00105050.00
10072001.11.07 14:23sell32011.000.90360.00000.8876
10082001.11.07 14:23modify32011.000.90360.90310.8876
10092001.11.07 14:23modify32011.000.90360.90300.8876
10102001.11.07 14:23modify32011.000.90360.90170.8876
10112001.11.07 14:24s/l32011.000.90170.90170.88762090.00107140.00
10122001.11.07 14:24sell32111.000.90360.00000.8876
10132001.11.07 14:24modify32111.000.90360.90310.8876
10142001.11.07 14:24modify32111.000.90360.90300.8876
10152001.11.07 14:24modify32111.000.90360.90170.8876
10162001.11.07 14:24s/l32111.000.90170.90170.88762090.00109230.00
10172001.11.07 14:24sell32211.000.90360.00000.8876
10182001.11.07 14:24modify32211.000.90360.90310.8876
10192001.11.07 14:24modify32211.000.90360.90300.8876
10202001.11.07 14:24modify32211.000.90360.90170.8876
10212001.11.07 14:25s/l32211.000.90170.90170.88762090.00111320.00
10222001.11.07 14:25sell32312.000.90360.00000.8876
10232001.11.07 14:25modify32312.000.90360.90310.8876
10242001.11.07 14:25modify32312.000.90360.90300.8876
10252001.11.07 14:25modify32312.000.90360.90170.8876
10262001.11.07 14:25s/l32312.000.90170.90170.88762280.00113600.00
10272001.11.07 14:25sell32412.000.90360.00000.8876
10282001.11.07 14:25modify32412.000.90360.90310.8876
10292001.11.07 14:25modify32412.000.90360.90300.8876
10302001.11.07 14:25modify32412.000.90360.90170.8876
10312001.11.07 14:26s/l32412.000.90170.90170.88762280.00115880.00
10322001.11.07 14:26sell32512.000.90360.00000.8876
10332001.11.07 14:26modify32512.000.90360.90310.8876
10342001.11.07 14:26modify32512.000.90360.90300.8876
10352001.11.07 14:26modify32512.000.90360.90170.8876
10362001.11.07 14:26s/l32512.000.90170.90170.88762280.00118160.00
10372001.11.07 14:26sell32612.000.90360.00000.8876
10382001.11.07 14:26modify32612.000.90360.90310.8876
10392001.11.07 14:26modify32612.000.90360.90300.8876
10402001.11.07 14:26modify32612.000.90360.90170.8876
10412001.11.07 14:27s/l32612.000.90170.90170.88762280.00120440.00
10422001.11.07 14:27sell32713.000.90360.00000.8876
10432001.11.07 14:27modify32713.000.90360.90310.8876
10442001.11.07 14:27modify32713.000.90360.90300.8876
10452001.11.07 14:27modify32713.000.90360.90170.8876
10462001.11.07 14:27s/l32713.000.90170.90170.88762470.00122910.00
10472001.11.07 14:27sell32813.000.90360.00000.8876
10482001.11.07 14:27modify32813.000.90360.90310.8876
10492001.11.07 14:27modify32813.000.90360.90300.8876
10502001.11.07 14:27modify32813.000.90360.90170.8876
10512001.11.07 14:28s/l32813.000.90170.90170.88762470.00125380.00
10522001.11.07 14:28sell32913.000.90360.00000.8876
10532001.11.07 14:28modify32913.000.90360.90310.8876
10542001.11.07 14:28modify32913.000.90360.90300.8876
10552001.11.07 14:28modify32913.000.90360.90170.8876
10562001.11.07 14:28s/l32913.000.90170.90170.88762470.00127850.00
10572001.11.07 14:28sell33013.000.90360.00000.8876
10582001.11.07 14:28modify33013.000.90360.90310.8876
10592001.11.07 14:28modify33013.000.90360.90300.8876
10602001.11.07 14:28modify33013.000.90360.90170.8876
10612001.11.07 14:29s/l33013.000.90170.90170.88762470.00130320.00
10622001.11.07 14:29sell33114.000.90360.00000.8876
10632001.11.07 14:29modify33114.000.90360.90310.8876
10642001.11.07 14:29modify33114.000.90360.90300.8876
10652001.11.07 14:29modify33114.000.90360.90170.8876
10662001.11.07 14:29s/l33114.000.90170.90170.88762660.00132980.00
10672001.11.07 14:29sell33214.000.90360.00000.8876
10682001.11.07 14:29modify33214.000.90360.90310.8876
10692001.11.07 14:29modify33214.000.90360.90300.8876
10702001.11.07 14:29modify33214.000.90360.90170.8876
10712001.11.07 14:30s/l33214.000.90170.90170.88762660.00135640.00
10722001.11.07 14:30sell33314.000.90360.00000.8876
10732001.11.07 14:30modify33314.000.90360.90310.8876
10742001.11.07 14:30modify33314.000.90360.90300.8876
10752001.11.07 14:30modify33314.000.90360.90170.8876
10762001.11.07 14:30s/l33314.000.90170.90170.88762660.00138300.00
10772001.11.07 14:30sell33414.000.90360.00000.8876
10782001.11.07 14:30modify33414.000.90360.90310.8876
10792001.11.07 14:30modify33414.000.90360.90300.8876
10802001.11.07 14:30modify33414.000.90360.90170.8876
10812001.11.07 14:31s/l33414.000.90170.90170.88762660.00140960.00
10822001.11.07 14:31sell33515.000.90360.00000.8876
10832001.11.07 14:31modify33515.000.90360.90310.8876
10842001.11.07 14:31modify33515.000.90360.90300.8876
10852001.11.07 14:31modify33515.000.90360.90170.8876
10862001.11.07 14:31s/l33515.000.90170.90170.88762850.00143810.00
10872001.11.07 14:31sell33615.000.90360.00000.8876
10882001.11.07 14:31modify33615.000.90360.90310.8876
10892001.11.07 14:31modify33615.000.90360.90300.8876
10902001.11.07 14:31modify33615.000.90360.90170.8876
10912001.11.07 14:32s/l33615.000.90170.90170.88762850.00146660.00
10922001.11.07 14:32sell33715.000.90360.00000.8876
10932001.11.07 14:32modify33715.000.90360.90310.8876
10942001.11.07 14:32modify33715.000.90360.90300.8876
10952001.11.07 14:32modify33715.000.90360.90170.8876
10962001.11.07 14:32s/l33715.000.90170.90170.88762850.00149510.00
10972001.11.07 14:32sell33815.000.90360.00000.8876
10982001.11.07 14:32modify33815.000.90360.90310.8876
10992001.11.07 14:32modify33815.000.90360.90300.8876
11002001.11.07 14:32modify33815.000.90360.90170.8876
11012001.11.07 14:33s/l33815.000.90170.90170.88762850.00152360.00
11022001.11.07 14:33sell33916.000.90360.00000.8876
11032001.11.07 14:33modify33916.000.90360.90310.8876
11042001.11.07 14:33modify33916.000.90360.90300.8876
11052001.11.07 14:33modify33916.000.90360.90170.8876
11062001.11.07 14:33s/l33916.000.90170.90170.88763040.00155400.00
11072001.11.07 14:33sell34016.000.90360.00000.8876
11082001.11.07 14:33modify34016.000.90360.90310.8876
11092001.11.07 14:33modify34016.000.90360.90300.8876
11102001.11.07 14:33modify34016.000.90360.90170.8876
11112001.11.07 14:34s/l34016.000.90170.90170.88763040.00158440.00
11122001.11.07 14:34sell34116.000.90360.00000.8876
11132001.11.07 14:34modify34116.000.90360.90310.8876
11142001.11.07 14:34modify34116.000.90360.90300.8876
11152001.11.07 14:34modify34116.000.90360.90170.8876
11162001.11.07 14:34s/l34116.000.90170.90170.88763040.00161480.00
11172001.11.07 14:34sell34217.000.90360.00000.8876
11182001.11.07 14:34modify34217.000.90360.90310.8876
11192001.11.07 14:34modify34217.000.90360.90300.8876
11202001.11.07 14:34modify34217.000.90360.90170.8876
11212001.11.07 14:35s/l34217.000.90170.90170.88763230.00164710.00
11222001.11.07 14:35sell34317.000.90360.00000.8876
11232001.11.07 14:35modify34317.000.90360.90310.8876
11242001.11.07 14:35modify34317.000.90360.90300.8876
11252001.11.07 14:35modify34317.000.90360.90170.8876
11262001.11.07 14:35s/l34317.000.90170.90170.88763230.00167940.00
11272001.11.07 14:35sell34417.000.90360.00000.8876
11282001.11.07 14:35modify34417.000.90360.90310.8876
11292001.11.07 14:35modify34417.000.90360.90300.8876
11302001.11.07 14:35modify34417.000.90360.90170.8876
11312001.11.07 14:36s/l34417.000.90170.90170.88763230.00171170.00
11322001.11.07 14:36sell34518.000.90360.00000.8876
11332001.11.07 14:36modify34518.000.90360.90310.8876
11342001.11.07 14:36modify34518.000.90360.90300.8876
11352001.11.07 14:36modify34518.000.90360.90170.8876
11362001.11.07 14:36s/l34518.000.90170.90170.88763420.00174590.00
11372001.11.07 14:36sell34618.000.90360.00000.8876
11382001.11.07 14:36modify34618.000.90360.90310.8876
11392001.11.07 14:36modify34618.000.90360.90300.8876
11402001.11.07 14:36modify34618.000.90360.90170.8876
11412001.11.07 14:37s/l34618.000.90170.90170.88763420.00178010.00
11422001.11.07 14:37sell34718.000.90360.00000.8876
11432001.11.07 14:37modify34718.000.90360.90310.8876
11442001.11.07 14:37modify34718.000.90360.90300.8876
11452001.11.07 14:37modify34718.000.90360.90170.8876
11462001.11.07 14:37s/l34718.000.90170.90170.88763420.00181430.00
11472001.11.07 14:37sell34819.000.90360.00000.8876
11482001.11.07 14:37modify34819.000.90360.90310.8876
11492001.11.07 14:37modify34819.000.90360.90300.8876
11502001.11.07 14:40modify34819.000.90360.90170.8876
11512001.11.07 14:40s/l34819.000.90170.90170.88763610.00185040.00
11522001.11.07 15:00sell34919.000.90320.00000.8872
11532001.11.07 15:20modify34919.000.90320.90290.8872
11542001.11.07 15:20s/l34919.000.90290.90290.8872570.00185610.00
11552001.11.07 15:20sell35019.000.90420.00000.8882
11562001.11.07 15:20modify35019.000.90420.90410.8882
11572001.11.07 15:20modify35019.000.90420.90290.8882
11582001.11.07 15:20s/l35019.000.90290.90290.88822470.00188080.00
11592001.11.07 15:20sell35119.000.90420.00000.8882
11602001.11.07 15:20modify35119.000.90420.90410.8882
11612001.11.07 15:21modify35119.000.90420.90290.8882
11622001.11.07 15:21s/l35119.000.90290.90290.88822470.00190550.00
11632001.11.07 15:21sell35220.000.90420.00000.8882
11642001.11.07 15:21modify35220.000.90420.90410.8882
11652001.11.07 15:21modify35220.000.90420.90290.8882
11662001.11.07 15:21s/l35220.000.90290.90290.88822600.00193150.00
11672001.11.07 15:21sell35320.000.90420.00000.8882
11682001.11.07 15:21modify35320.000.90420.90410.8882
11692001.11.07 15:22modify35320.000.90420.90290.8882
11702001.11.07 15:22s/l35320.000.90290.90290.88822600.00195750.00
11712001.11.07 15:22sell35420.000.90420.00000.8882
11722001.11.07 15:22modify35420.000.90420.90410.8882
11732001.11.07 15:22modify35420.000.90420.90290.8882
11742001.11.07 15:22s/l35420.000.90290.90290.88822600.00198350.00
11752001.11.07 15:22sell35520.000.90420.00000.8882
11762001.11.07 15:22modify35520.000.90420.90410.8882
11772001.11.07 15:23modify35520.000.90420.90290.8882
11782001.11.07 15:23s/l35520.000.90290.90290.88822600.00200950.00
11792001.11.07 15:23sell35621.000.90420.00000.8882
11802001.11.07 15:23modify35621.000.90420.90410.8882
11812001.11.07 15:23modify35621.000.90420.90290.8882
11822001.11.07 15:23s/l35621.000.90290.90290.88822730.00203680.00
11832001.11.07 15:23sell35721.000.90420.00000.8882
11842001.11.07 15:23modify35721.000.90420.90410.8882
11852001.11.07 15:24modify35721.000.90420.90290.8882
11862001.11.07 15:24s/l35721.000.90290.90290.88822730.00206410.00
11872001.11.07 15:24sell35821.000.90420.00000.8882
11882001.11.07 15:24modify35821.000.90420.90410.8882
11892001.11.07 15:24modify35821.000.90420.90290.8882
11902001.11.07 15:24s/l35821.000.90290.90290.88822730.00209140.00
11912001.11.07 15:24sell35921.000.90420.00000.8882
11922001.11.07 15:24modify35921.000.90420.90410.8882
11932001.11.07 15:25modify35921.000.90420.90290.8882
11942001.11.07 15:25s/l35921.000.90290.90290.88822730.00211870.00
11952001.11.07 15:25sell36022.000.90420.00000.8882
11962001.11.07 15:25modify36022.000.90420.90410.8882
11972001.11.07 15:25modify36022.000.90420.90290.8882
11982001.11.07 15:25s/l36022.000.90290.90290.88822860.00214730.00
11992001.11.07 15:25sell36122.000.90420.00000.8882
12002001.11.07 15:25modify36122.000.90420.90410.8882
12012001.11.07 15:26modify36122.000.90420.90290.8882
12022001.11.07 15:26s/l36122.000.90290.90290.88822860.00217590.00
12032001.11.07 15:26sell36222.000.90420.00000.8882
12042001.11.07 15:26modify36222.000.90420.90410.8882
12052001.11.07 15:26modify36222.000.90420.90290.8882
12062001.11.07 15:26s/l36222.000.90290.90290.88822860.00220450.00
12072001.11.07 15:26sell36323.000.90420.00000.8882
12082001.11.07 15:26modify36323.000.90420.90410.8882
12092001.11.07 15:27modify36323.000.90420.90290.8882
12102001.11.07 15:27s/l36323.000.90290.90290.88822990.00223440.00
12112001.11.07 15:27sell36423.000.90420.00000.8882
12122001.11.07 15:27modify36423.000.90420.90410.8882
12132001.11.07 15:27modify36423.000.90420.90290.8882
12142001.11.07 15:27s/l36423.000.90290.90290.88822990.00226430.00
12152001.11.07 15:27sell36523.000.90420.00000.8882
12162001.11.07 15:27modify36523.000.90420.90410.8882
12172001.11.07 15:28modify36523.000.90420.90290.8882
12182001.11.07 15:28s/l36523.000.90290.90290.88822990.00229420.00
12192001.11.07 15:28sell36623.000.90420.00000.8882
12202001.11.07 15:28modify36623.000.90420.90410.8882
12212001.11.07 15:28modify36623.000.90420.90290.8882
12222001.11.07 15:28s/l36623.000.90290.90290.88822990.00232410.00
12232001.11.07 15:28sell36724.000.90420.00000.8882
12242001.11.07 15:28modify36724.000.90420.90410.8882
12252001.11.07 15:29modify36724.000.90420.90290.8882
12262001.11.07 15:29s/l36724.000.90290.90290.88823120.00235530.00
12272001.11.07 15:29sell36824.000.90420.00000.8882
12282001.11.07 15:29modify36824.000.90420.90410.8882
12292001.11.07 15:29modify36824.000.90420.90290.8882
12302001.11.07 15:29s/l36824.000.90290.90290.88823120.00238650.00
12312001.11.07 15:29sell36924.000.90420.00000.8882
12322001.11.07 15:29modify36924.000.90420.90410.8882
12332001.11.07 15:30modify36924.000.90420.90290.8882
12342001.11.07 15:30s/l36924.000.90290.90290.88823120.00241770.00
12352001.11.07 15:30sell37025.000.90420.00000.8882
12362001.11.07 15:30modify37025.000.90420.90410.8882
12372001.11.07 15:30modify37025.000.90420.90290.8882
12382001.11.07 15:30s/l37025.000.90290.90290.88823250.00245020.00
12392001.11.07 15:30sell37125.000.90420.00000.8882
12402001.11.07 15:30modify37125.000.90420.90410.8882
12412001.11.07 15:31modify37125.000.90420.90290.8882
12422001.11.07 15:31s/l37125.000.90290.90290.88823250.00248270.00
12432001.11.07 15:31sell37225.000.90420.00000.8882
12442001.11.07 15:31modify37225.000.90420.90410.8882
12452001.11.07 15:31modify37225.000.90420.90290.8882
12462001.11.07 15:31s/l37225.000.90290.90290.88823250.00251520.00
12472001.11.07 15:31sell37326.000.90420.00000.8882
12482001.11.07 15:31modify37326.000.90420.90410.8882
12492001.11.07 15:32modify37326.000.90420.90290.8882
12502001.11.07 15:32s/l37326.000.90290.90290.88823380.00254900.00
12512001.11.07 15:32sell37426.000.90420.00000.8882
12522001.11.07 15:32modify37426.000.90420.90410.8882
12532001.11.07 15:32modify37426.000.90420.90290.8882
12542001.11.07 15:32s/l37426.000.90290.90290.88823380.00258280.00
12552001.11.07 15:32sell37526.000.90420.00000.8882
12562001.11.07 15:32modify37526.000.90420.90410.8882
12572001.11.07 15:33modify37526.000.90420.90290.8882
12582001.11.07 15:33s/l37526.000.90290.90290.88823380.00261660.00
12592001.11.07 15:33sell37627.000.90420.00000.8882
12602001.11.07 15:33modify37627.000.90420.90410.8882
12612001.11.07 15:33modify37627.000.90420.90290.8882
12622001.11.07 15:33s/l37627.000.90290.90290.88823510.00265170.00
12632001.11.07 15:33sell37727.000.90420.00000.8882
12642001.11.07 15:33modify37727.000.90420.90410.8882
12652001.11.07 15:34modify37727.000.90420.90290.8882
12662001.11.07 15:34s/l37727.000.90290.90290.88823510.00268680.00
12672001.11.07 15:34sell37827.000.90420.00000.8882
12682001.11.07 15:34modify37827.000.90420.90410.8882
12692001.11.07 15:34modify37827.000.90420.90290.8882
12702001.11.07 15:34s/l37827.000.90290.90290.88823510.00272190.00
12712001.11.07 15:34sell37928.000.90420.00000.8882
12722001.11.07 15:34modify37928.000.90420.90410.8882
12732001.11.07 15:35modify37928.000.90420.90290.8882
12742001.11.07 15:35s/l37928.000.90290.90290.88823640.00275830.00
12752001.11.07 15:35sell38028.000.90420.00000.8882
12762001.11.07 15:35modify38028.000.90420.90410.8882
12772001.11.07 15:35modify38028.000.90420.90290.8882
12782001.11.07 15:35s/l38028.000.90290.90290.88823640.00279470.00
12792001.11.07 15:35sell38128.000.90420.00000.8882
12802001.11.07 15:35modify38128.000.90420.90410.8882
12812001.11.07 15:36modify38128.000.90420.90290.8882
12822001.11.07 15:36s/l38128.000.90290.90290.88823640.00283110.00
12832001.11.07 15:36sell38229.000.90420.00000.8882
12842001.11.07 15:36modify38229.000.90420.90410.8882
12852001.11.07 15:36modify38229.000.90420.90290.8882
12862001.11.07 15:36s/l38229.000.90290.90290.88823770.00286880.00
12872001.11.07 15:36sell38329.000.90420.00000.8882
12882001.11.07 15:36modify38329.000.90420.90410.8882
12892001.11.07 15:37modify38329.000.90420.90290.8882
12902001.11.07 15:37s/l38329.000.90290.90290.88823770.00290650.00
12912001.11.07 15:37sell38430.000.90420.00000.8882
12922001.11.07 15:37modify38430.000.90420.90410.8882
12932001.11.07 15:37modify38430.000.90420.90290.8882
12942001.11.07 17:20modify38430.000.90420.90280.8882
12952001.11.07 17:20modify38430.000.90420.90270.8882
12962001.11.07 17:20modify38430.000.90420.90260.8882
12972001.11.07 18:00modify38430.000.90420.89760.8882
12982001.11.07 18:00modify38430.000.90420.89570.8882
12992001.11.07 18:00s/l38430.000.89570.89570.888225500.00316150.00
13002001.12.17 00:00sell38532.000.90360.00000.8876
13012001.12.17 01:40modify38532.000.90360.90360.8876
13022001.12.17 02:40s/l38532.000.90360.90360.88760.00316150.00
13032001.12.24 03:00buy38632.000.88800.00000.9040
13042001.12.24 09:40modify38632.000.88800.88850.9040
13052001.12.24 09:40modify38632.000.88800.88870.9040
13062001.12.24 09:40modify38632.000.88800.88880.9040
13072001.12.24 10:00modify38632.000.88800.88920.9040
13082001.12.24 10:00modify38632.000.88800.88930.9040
13092001.12.24 10:20s/l38632.000.88930.88930.90404160.00320310.00
13102001.12.24 10:20buy38733.000.88810.00000.9041
13112001.12.24 10:20modify38733.000.88810.88870.9041
13122001.12.24 10:20modify38733.000.88810.88920.9041
13132001.12.24 10:20modify38733.000.88810.88930.9041
13142001.12.24 10:20s/l38733.000.88930.88930.90413960.00324270.00
13152001.12.24 10:20buy38833.000.88810.00000.9041
13162001.12.24 10:20modify38833.000.88810.88870.9041
13172001.12.24 10:20modify38833.000.88810.88920.9041
13182001.12.24 10:20modify38833.000.88810.88930.9041
13192001.12.24 10:20s/l38833.000.88930.88930.90413960.00328230.00
13202001.12.24 10:20buy38933.000.88810.00000.9041
13212001.12.24 10:20modify38933.000.88810.88870.9041
13222001.12.24 10:20modify38933.000.88810.88920.9041
13232001.12.24 10:20modify38933.000.88810.88930.9041
13242001.12.24 10:21s/l38933.000.88930.88930.90413960.00332190.00
13252001.12.24 10:21buy39034.000.88810.00000.9041
13262001.12.24 10:21modify39034.000.88810.88870.9041
13272001.12.24 10:21modify39034.000.88810.88920.9041
13282001.12.24 10:21modify39034.000.88810.88930.9041
13292001.12.24 10:21s/l39034.000.88930.88930.90414080.00336270.00
13302001.12.24 10:21buy39134.000.88810.00000.9041
13312001.12.24 10:21modify39134.000.88810.88870.9041
13322001.12.24 10:21modify39134.000.88810.88920.9041
13332001.12.24 10:21modify39134.000.88810.88930.9041
13342001.12.24 10:21s/l39134.000.88930.88930.90414080.00340350.00
13352001.12.24 10:21buy39235.000.88810.00000.9041
13362001.12.24 10:21modify39235.000.88810.88870.9041
13372001.12.24 10:21modify39235.000.88810.88920.9041
13382001.12.24 10:21modify39235.000.88810.88930.9041
13392001.12.24 10:22s/l39235.000.88930.88930.90414200.00344550.00
13402001.12.24 10:22buy39335.000.88810.00000.9041
13412001.12.24 10:22modify39335.000.88810.88870.9041
13422001.12.24 10:22modify39335.000.88810.88920.9041
13432001.12.24 10:22modify39335.000.88810.88930.9041
13442001.12.24 10:22s/l39335.000.88930.88930.90414200.00348750.00
13452001.12.24 10:22buy39435.000.88810.00000.9041
13462001.12.24 10:22modify39435.000.88810.88870.9041
13472001.12.24 10:22modify39435.000.88810.88920.9041
13482001.12.24 10:22modify39435.000.88810.88930.9041
13492001.12.24 10:22s/l39435.000.88930.88930.90414200.00352950.00
13502001.12.24 10:22buy39536.000.88810.00000.9041
13512001.12.24 10:22modify39536.000.88810.88870.9041
13522001.12.24 10:22modify39536.000.88810.88920.9041
13532001.12.24 10:22modify39536.000.88810.88930.9041
13542001.12.24 10:23s/l39536.000.88930.88930.90414320.00357270.00
13552001.12.24 10:23buy39636.000.88810.00000.9041
13562001.12.24 10:23modify39636.000.88810.88870.9041
13572001.12.24 10:23modify39636.000.88810.88920.9041
13582001.12.24 10:23modify39636.000.88810.88930.9041
13592001.12.24 10:23s/l39636.000.88930.88930.90414320.00361590.00
13602001.12.24 10:23buy39737.000.88810.00000.9041
13612001.12.24 10:23modify39737.000.88810.88870.9041
13622001.12.24 10:23modify39737.000.88810.88920.9041
13632001.12.24 10:23modify39737.000.88810.88930.9041
13642001.12.24 10:23s/l39737.000.88930.88930.90414440.00366030.00
13652001.12.24 10:23buy39837.000.88810.00000.9041
13662001.12.24 10:23modify39837.000.88810.88870.9041
13672001.12.24 10:23modify39837.000.88810.88920.9041
13682001.12.24 10:23modify39837.000.88810.88930.9041
13692001.12.24 10:24s/l39837.000.88930.88930.90414440.00370470.00
13702001.12.24 10:24buy39938.000.88810.00000.9041
13712001.12.24 10:24modify39938.000.88810.88870.9041
13722001.12.24 10:24modify39938.000.88810.88920.9041
13732001.12.24 10:24modify39938.000.88810.88930.9041
13742001.12.24 10:24s/l39938.000.88930.88930.90414560.00375030.00
13752001.12.24 10:24buy40038.000.88810.00000.9041
13762001.12.24 10:24modify40038.000.88810.88870.9041
13772001.12.24 10:24modify40038.000.88810.88920.9041
13782001.12.24 10:24modify40038.000.88810.88930.9041
13792001.12.24 10:24s/l40038.000.88930.88930.90414560.00379590.00
13802001.12.24 10:24buy40138.000.88810.00000.9041
13812001.12.24 10:24modify40138.000.88810.88870.9041
13822001.12.24 10:24modify40138.000.88810.88920.9041
13832001.12.24 10:24modify40138.000.88810.88930.9041
13842001.12.24 10:25s/l40138.000.88930.88930.90414560.00384150.00
13852001.12.24 10:25buy40239.000.88810.00000.9041
13862001.12.24 10:25modify40239.000.88810.88870.9041
13872001.12.24 10:25modify40239.000.88810.88920.9041
13882001.12.24 10:25modify40239.000.88810.88930.9041
13892001.12.24 10:25s/l40239.000.88930.88930.90414680.00388830.00
13902001.12.24 10:25buy40339.000.88810.00000.9041
13912001.12.24 10:25modify40339.000.88810.88870.9041
13922001.12.24 10:25modify40339.000.88810.88920.9041
13932001.12.24 10:25modify40339.000.88810.88930.9041
13942001.12.24 10:25s/l40339.000.88930.88930.90414680.00393510.00
13952001.12.24 10:25buy40440.000.88810.00000.9041
13962001.12.24 10:25modify40440.000.88810.88870.9041
13972001.12.24 10:25modify40440.000.88810.88920.9041
13982001.12.24 10:25modify40440.000.88810.88930.9041
13992001.12.24 10:26s/l40440.000.88930.88930.90414800.00398310.00
14002001.12.24 10:26buy40540.000.88810.00000.9041
14012001.12.24 10:26modify40540.000.88810.88870.9041
14022001.12.24 10:26modify40540.000.88810.88920.9041
14032001.12.24 10:26modify40540.000.88810.88930.9041
14042001.12.24 10:26s/l40540.000.88930.88930.90414800.00403110.00
14052001.12.24 10:26buy40641.000.88810.00000.9041
14062001.12.24 10:26modify40641.000.88810.88870.9041
14072001.12.24 10:26modify40641.000.88810.88920.9041
14082001.12.24 10:26modify40641.000.88810.88930.9041
14092001.12.24 10:26s/l40641.000.88930.88930.90414920.00408030.00
14102001.12.24 10:26buy40741.000.88810.00000.9041
14112001.12.24 10:26modify40741.000.88810.88870.9041
14122001.12.24 10:26modify40741.000.88810.88920.9041
14132001.12.24 10:26modify40741.000.88810.88930.9041
14142001.12.24 10:27s/l40741.000.88930.88930.90414920.00412950.00
14152001.12.24 10:27buy40842.000.88810.00000.9041
14162001.12.24 10:27modify40842.000.88810.88870.9041
14172001.12.24 10:27modify40842.000.88810.88920.9041
14182001.12.24 10:27modify40842.000.88810.88930.9041
14192001.12.24 10:27s/l40842.000.88930.88930.90415040.00417990.00
14202001.12.24 10:27buy40942.000.88810.00000.9041
14212001.12.24 10:27modify40942.000.88810.88870.9041
14222001.12.24 10:27modify40942.000.88810.88920.9041
14232001.12.24 10:27modify40942.000.88810.88930.9041
14242001.12.24 10:27s/l40942.000.88930.88930.90415040.00423030.00
14252001.12.24 10:27buy41043.000.88810.00000.9041
14262001.12.24 10:27modify41043.000.88810.88870.9041
14272001.12.24 10:27modify41043.000.88810.88920.9041
14282001.12.24 10:27modify41043.000.88810.88930.9041
14292001.12.24 10:28s/l41043.000.88930.88930.90415160.00428190.00
14302001.12.24 10:28buy41143.000.88810.00000.9041
14312001.12.24 10:28modify41143.000.88810.88870.9041
14322001.12.24 10:28modify41143.000.88810.88920.9041
14332001.12.24 10:28modify41143.000.88810.88930.9041
14342001.12.24 10:28s/l41143.000.88930.88930.90415160.00433350.00
14352001.12.24 10:28buy41244.000.88810.00000.9041
14362001.12.24 10:28modify41244.000.88810.88870.9041
14372001.12.24 10:28modify41244.000.88810.88920.9041
14382001.12.24 10:28modify41244.000.88810.88930.9041
14392001.12.24 10:28s/l41244.000.88930.88930.90415280.00438630.00
14402001.12.24 10:28buy41344.000.88810.00000.9041
14412001.12.24 10:28modify41344.000.88810.88870.9041
14422001.12.24 10:28modify41344.000.88810.88920.9041
14432001.12.24 10:28modify41344.000.88810.88930.9041
14442001.12.24 10:29s/l41344.000.88930.88930.90415280.00443910.00
14452001.12.24 10:29buy41445.000.88810.00000.9041
14462001.12.24 10:29modify41445.000.88810.88870.9041
14472001.12.24 10:29modify41445.000.88810.88920.9041
14482001.12.24 10:29modify41445.000.88810.88930.9041
14492001.12.24 10:29s/l41445.000.88930.88930.90415400.00449310.00
14502001.12.24 10:29buy41545.000.88810.00000.9041
14512001.12.24 10:29modify41545.000.88810.88870.9041
14522001.12.24 10:29modify41545.000.88810.88920.9041
14532001.12.24 10:29modify41545.000.88810.88930.9041
14542001.12.24 10:29s/l41545.000.88930.88930.90415400.00454710.00
14552001.12.24 10:29buy41646.000.88810.00000.9041
14562001.12.24 10:29modify41646.000.88810.88870.9041
14572001.12.24 10:29modify41646.000.88810.88920.9041
14582001.12.24 10:29modify41646.000.88810.88930.9041
14592001.12.24 10:30s/l41646.000.88930.88930.90415520.00460230.00
14602001.12.24 10:30buy41747.000.88810.00000.9041
14612001.12.24 10:30modify41747.000.88810.88870.9041
14622001.12.24 10:30modify41747.000.88810.88920.9041
14632001.12.24 10:30modify41747.000.88810.88930.9041
14642001.12.24 10:30s/l41747.000.88930.88930.90415640.00465870.00
14652001.12.24 10:30buy41847.000.88810.00000.9041
14662001.12.24 10:30modify41847.000.88810.88870.9041
14672001.12.24 10:30modify41847.000.88810.88920.9041
14682001.12.24 10:30modify41847.000.88810.88930.9041
14692001.12.24 10:30s/l41847.000.88930.88930.90415640.00471510.00
14702001.12.24 10:30buy41948.000.88810.00000.9041
14712001.12.24 10:30modify41948.000.88810.88870.9041
14722001.12.24 10:30modify41948.000.88810.88920.9041
14732001.12.24 10:30modify41948.000.88810.88930.9041
14742001.12.24 10:31s/l41948.000.88930.88930.90415760.00477270.00
14752001.12.24 10:31buy42048.000.88810.00000.9041
14762001.12.24 10:31modify42048.000.88810.88870.9041
14772001.12.24 10:31modify42048.000.88810.88920.9041
14782001.12.24 10:31modify42048.000.88810.88930.9041
14792001.12.24 10:31s/l42048.000.88930.88930.90415760.00483030.00
14802001.12.24 10:31buy42149.000.88810.00000.9041
14812001.12.24 10:31modify42149.000.88810.88870.9041
14822001.12.24 10:31modify42149.000.88810.88920.9041
14832001.12.24 10:31modify42149.000.88810.88930.9041
14842001.12.24 10:31s/l42149.000.88930.88930.90415880.00488910.00
14852001.12.24 10:31buy42249.000.88810.00000.9041
14862001.12.24 10:31modify42249.000.88810.88870.9041
14872001.12.24 10:31modify42249.000.88810.88920.9041
14882001.12.24 10:31modify42249.000.88810.88930.9041
14892001.12.24 10:32s/l42249.000.88930.88930.90415880.00494790.00
14902001.12.24 10:32buy42350.000.88810.00000.9041
14912001.12.24 10:32modify42350.000.88810.88870.9041
14922001.12.24 10:32modify42350.000.88810.88920.9041
14932001.12.24 10:32modify42350.000.88810.88930.9041
14942001.12.24 10:32s/l42350.000.88930.88930.90416000.00500790.00
14952001.12.24 10:32buy42451.000.88810.00000.9041
14962001.12.24 10:32modify42451.000.88810.88870.9041
14972001.12.24 10:32modify42451.000.88810.88920.9041
14982001.12.24 10:32modify42451.000.88810.88930.9041
14992001.12.24 10:32s/l42451.000.88930.88930.90416120.00506910.00
15002001.12.24 10:32buy42551.000.88810.00000.9041
15012001.12.24 10:32modify42551.000.88810.88870.9041
15022001.12.24 10:32modify42551.000.88810.88920.9041
15032001.12.24 10:32modify42551.000.88810.88930.9041
15042001.12.24 10:33s/l42551.000.88930.88930.90416120.00513030.00
15052001.12.24 10:33buy42652.000.88810.00000.9041
15062001.12.24 10:33modify42652.000.88810.88870.9041
15072001.12.24 10:33modify42652.000.88810.88920.9041
15082001.12.24 10:33modify42652.000.88810.88930.9041
15092001.12.24 10:33s/l42652.000.88930.88930.90416240.00519270.00
15102001.12.24 10:33buy42752.000.88810.00000.9041
15112001.12.24 10:33modify42752.000.88810.88870.9041
15122001.12.24 10:33modify42752.000.88810.88920.9041
15132001.12.24 10:33modify42752.000.88810.88930.9041
15142001.12.24 10:33s/l42752.000.88930.88930.90416240.00525510.00
15152001.12.24 10:33buy42853.000.88810.00000.9041
15162001.12.24 10:33modify42853.000.88810.88870.9041
15172001.12.24 10:33modify42853.000.88810.88920.9041
15182001.12.24 10:33modify42853.000.88810.88930.9041
15192001.12.24 10:34s/l42853.000.88930.88930.90416360.00531870.00
15202001.12.24 10:34buy42954.000.88810.00000.9041
15212001.12.24 10:34modify42954.000.88810.88870.9041
15222001.12.24 10:34modify42954.000.88810.88920.9041
15232001.12.24 10:34modify42954.000.88810.88930.9041
15242001.12.24 10:34s/l42954.000.88930.88930.90416480.00538350.00
15252001.12.24 10:34buy43054.000.88810.00000.9041
15262001.12.24 10:34modify43054.000.88810.88870.9041
15272001.12.24 10:34modify43054.000.88810.88920.9041
15282001.12.24 10:34modify43054.000.88810.88930.9041
15292001.12.24 10:34s/l43054.000.88930.88930.90416480.00544830.00
15302001.12.24 10:34buy43155.000.88810.00000.9041
15312001.12.24 10:34modify43155.000.88810.88870.9041
15322001.12.24 10:34modify43155.000.88810.88920.9041
15332001.12.24 10:34modify43155.000.88810.88930.9041
15342001.12.24 10:35s/l43155.000.88930.88930.90416600.00551430.00
15352001.12.24 10:35buy43256.000.88810.00000.9041
15362001.12.24 10:35modify43256.000.88810.88870.9041
15372001.12.24 10:35modify43256.000.88810.88920.9041
15382001.12.24 10:35modify43256.000.88810.88930.9041
15392001.12.24 10:35s/l43256.000.88930.88930.90416720.00558150.00
15402001.12.24 10:35buy43356.000.88810.00000.9041
15412001.12.24 10:35modify43356.000.88810.88870.9041
15422001.12.24 10:35modify43356.000.88810.88920.9041
15432001.12.24 10:35modify43356.000.88810.88930.9041
15442001.12.24 10:35s/l43356.000.88930.88930.90416720.00564870.00
15452001.12.24 10:35buy43457.000.88810.00000.9041
15462001.12.24 10:35modify43457.000.88810.88870.9041
15472001.12.24 10:35modify43457.000.88810.88920.9041
15482001.12.24 10:35modify43457.000.88810.88930.9041
15492001.12.24 10:36s/l43457.000.88930.88930.90416840.00571710.00
15502001.12.24 10:36buy43558.000.88810.00000.9041
15512001.12.24 10:36modify43558.000.88810.88870.9041
15522001.12.24 10:36modify43558.000.88810.88920.9041
15532001.12.24 10:36modify43558.000.88810.88930.9041
15542001.12.24 10:36s/l43558.000.88930.88930.90416960.00578670.00
15552001.12.24 10:36buy43658.000.88810.00000.9041
15562001.12.24 10:36modify43658.000.88810.88870.9041
15572001.12.24 10:36modify43658.000.88810.88920.9041
15582001.12.24 10:36modify43658.000.88810.88930.9041
15592001.12.24 10:36s/l43658.000.88930.88930.90416960.00585630.00
15602001.12.24 10:36buy43759.000.88810.00000.9041
15612001.12.24 10:36modify43759.000.88810.88870.9041
15622001.12.24 10:36modify43759.000.88810.88920.9041
15632001.12.24 10:36modify43759.000.88810.88930.9041
15642001.12.24 10:37s/l43759.000.88930.88930.90417080.00592710.00
15652001.12.24 10:37buy43860.000.88810.00000.9041
15662001.12.24 10:37modify43860.000.88810.88870.9041
15672001.12.24 10:37modify43860.000.88810.88920.9041
15682001.12.24 10:37modify43860.000.88810.88930.9041
15692001.12.24 10:37s/l43860.000.88930.88930.90417200.00599910.00
15702001.12.24 10:37buy43960.000.88810.00000.9041
15712001.12.24 10:37modify43960.000.88810.88870.9041
15722001.12.24 10:37modify43960.000.88810.88920.9041
15732001.12.24 10:37modify43960.000.88810.88930.9041
15742001.12.24 10:37s/l43960.000.88930.88930.90417200.00607110.00
15752001.12.24 10:37buy44061.000.88810.00000.9041
15762001.12.24 10:37modify44061.000.88810.88870.9041
15772001.12.24 10:37modify44061.000.88810.88920.9041
15782001.12.24 10:37modify44061.000.88810.88930.9041
15792001.12.24 10:38s/l44061.000.88930.88930.90417320.00614430.00
15802001.12.24 10:38buy44162.000.88810.00000.9041
15812001.12.24 10:38modify44162.000.88810.88870.9041
15822001.12.24 10:38modify44162.000.88810.88920.9041
15832001.12.24 10:38modify44162.000.88810.88930.9041
15842001.12.24 10:38s/l44162.000.88930.88930.90417440.00621870.00
15852001.12.24 10:38buy44263.000.88810.00000.9041
15862001.12.24 10:38modify44263.000.88810.88870.9041
15872001.12.24 10:39s/l44263.000.88870.88870.90413780.00625650.00
15882001.12.24 10:39buy44363.000.88810.00000.9041
15892001.12.31 12:20modify44363.000.88810.88870.9041
15902001.12.31 12:20s/l44363.000.88870.88870.90413780.00629430.00
15912002.01.04 00:40sell44463.000.90000.00000.8840
15922002.01.04 06:40modify44463.000.90000.89980.8840
15932002.01.04 07:59s/l44463.000.89980.89980.88401260.00630690.00
15942002.01.04 07:59sell44564.000.89990.00000.8839
15952002.01.04 10:20modify44564.000.89990.89820.8839
15962002.01.04 10:20s/l44564.000.89820.89820.883910880.00641570.00
15972002.01.07 00:00sell44665.000.89990.00000.8839
15982002.01.07 00:00modify44665.000.89990.89940.8839
15992002.01.07 00:00modify44665.000.89990.89920.8839
16002002.01.07 00:00modify44665.000.89990.89780.8839
16012002.01.07 00:00s/l44665.000.89780.89780.883913650.00655220.00
16022002.01.07 00:00sell44766.000.89990.00000.8839
16032002.01.07 00:00modify44766.000.89990.89940.8839
16042002.01.07 00:00modify44766.000.89990.89920.8839
16052002.01.07 00:00modify44766.000.89990.89780.8839
16062002.01.07 00:00s/l44766.000.89780.89780.883913860.00669080.00
16072002.01.07 00:00sell44867.000.89990.00000.8839
16082002.01.07 00:00modify44867.000.89990.89940.8839
16092002.01.07 00:00modify44867.000.89990.89920.8839
16102002.01.07 00:00modify44867.000.89990.89780.8839
16112002.01.07 00:01s/l44867.000.89780.89780.883914070.00683150.00
16122002.01.07 00:01sell44969.000.89990.00000.8839
16132002.01.07 00:01modify44969.000.89990.89940.8839
16142002.01.07 00:01modify44969.000.89990.89920.8839
16152002.01.07 00:01modify44969.000.89990.89780.8839
16162002.01.07 00:01s/l44969.000.89780.89780.883914490.00697640.00
16172002.01.07 00:01sell45070.000.89990.00000.8839
16182002.01.07 00:01modify45070.000.89990.89940.8839
16192002.01.07 00:01modify45070.000.89990.89920.8839
16202002.01.07 00:01modify45070.000.89990.89780.8839
16212002.01.07 00:01s/l45070.000.89780.89780.883914700.00712340.00
16222002.01.07 00:01sell45172.000.89990.00000.8839
16232002.01.07 00:01modify45172.000.89990.89940.8839
16242002.01.07 00:01modify45172.000.89990.89920.8839
16252002.01.07 00:01modify45172.000.89990.89780.8839
16262002.01.07 00:02s/l45172.000.89780.89780.883915120.00727460.00
16272002.01.07 00:02sell45273.000.89990.00000.8839
16282002.01.07 00:02modify45273.000.89990.89940.8839
16292002.01.07 00:02modify45273.000.89990.89920.8839
16302002.01.07 00:02modify45273.000.89990.89780.8839
16312002.01.07 00:02s/l45273.000.89780.89780.883915330.00742790.00
16322002.01.07 00:02sell45375.000.89990.00000.8839
16332002.01.07 00:02modify45375.000.89990.89940.8839
16342002.01.07 00:02modify45375.000.89990.89920.8839
16352002.01.07 00:02modify45375.000.89990.89780.8839
16362002.01.07 00:02s/l45375.000.89780.89780.883915750.00758540.00
16372002.01.07 00:02sell45476.000.89990.00000.8839
16382002.01.07 00:02modify45476.000.89990.89940.8839
16392002.01.07 00:02modify45476.000.89990.89920.8839
16402002.01.07 00:02modify45476.000.89990.89780.8839
16412002.01.07 00:03s/l45476.000.89780.89780.883915960.00774500.00
16422002.01.07 00:03sell45578.000.89990.00000.8839
16432002.01.07 00:03modify45578.000.89990.89940.8839
16442002.01.07 00:03modify45578.000.89990.89920.8839
16452002.01.07 00:03modify45578.000.89990.89780.8839
16462002.01.07 00:03s/l45578.000.89780.89780.883916380.00790880.00
16472002.01.07 00:03sell45680.000.89990.00000.8839
16482002.01.07 00:03modify45680.000.89990.89940.8839
16492002.01.07 00:03modify45680.000.89990.89920.8839
16502002.01.07 00:03modify45680.000.89990.89780.8839
16512002.01.07 00:03s/l45680.000.89780.89780.883916800.00807680.00
16522002.01.07 00:03sell45781.000.89990.00000.8839
16532002.01.07 00:03modify45781.000.89990.89940.8839
16542002.01.07 00:03modify45781.000.89990.89920.8839
16552002.01.07 00:03modify45781.000.89990.89780.8839
16562002.01.07 00:04s/l45781.000.89780.89780.883917010.00824690.00
16572002.01.07 00:04sell45883.000.89990.00000.8839
16582002.01.07 00:04modify45883.000.89990.89940.8839
16592002.01.07 00:04modify45883.000.89990.89920.8839
16602002.01.07 00:04modify45883.000.89990.89780.8839
16612002.01.07 00:04s/l45883.000.89780.89780.883917430.00842120.00
16622002.01.07 00:04sell45985.000.89990.00000.8839
16632002.01.07 00:04modify45985.000.89990.89940.8839
16642002.01.07 00:04modify45985.000.89990.89920.8839
16652002.01.07 00:04modify45985.000.89990.89780.8839
16662002.01.07 00:04s/l45985.000.89780.89780.883917850.00859970.00
16672002.01.07 00:04sell46086.000.89990.00000.8839
16682002.01.07 00:04modify46086.000.89990.89940.8839
16692002.01.07 00:04modify46086.000.89990.89920.8839
16702002.01.07 00:04modify46086.000.89990.89780.8839
16712002.01.07 00:05s/l46086.000.89780.89780.883918060.00878030.00
16722002.01.07 00:05sell46188.000.89990.00000.8839
16732002.01.07 00:05modify46188.000.89990.89940.8839
16742002.01.07 00:05modify46188.000.89990.89920.8839
16752002.01.07 00:05modify46188.000.89990.89780.8839
16762002.01.07 00:05s/l46188.000.89780.89780.883918480.00896510.00
16772002.01.07 00:05sell46290.000.89990.00000.8839
16782002.01.07 00:05modify46290.000.89990.89940.8839
16792002.01.07 00:05modify46290.000.89990.89920.8839
16802002.01.07 00:05modify46290.000.89990.89780.8839
16812002.01.07 00:05s/l46290.000.89780.89780.883918900.00915410.00
16822002.01.07 00:05sell46392.000.89990.00000.8839
16832002.01.07 00:05modify46392.000.89990.89940.8839
16842002.01.07 00:05modify46392.000.89990.89920.8839
16852002.01.07 00:05modify46392.000.89990.89780.8839
16862002.01.07 00:06s/l46392.000.89780.89780.883919320.00934730.00
16872002.01.07 00:06sell46494.000.89990.00000.8839
16882002.01.07 00:06modify46494.000.89990.89940.8839
16892002.01.07 00:06modify46494.000.89990.89920.8839
16902002.01.07 00:06modify46494.000.89990.89780.8839
16912002.01.07 00:06s/l46494.000.89780.89780.883919740.00954470.00
16922002.01.07 00:06sell46596.000.89990.00000.8839
16932002.01.07 00:06modify46596.000.89990.89940.8839
16942002.01.07 00:06modify46596.000.89990.89920.8839
16952002.01.07 00:06modify46596.000.89990.89780.8839
16962002.01.07 00:06s/l46596.000.89780.89780.883920160.00974630.00
16972002.01.07 00:06sell46698.000.89990.00000.8839
16982002.01.07 00:06modify46698.000.89990.89940.8839
16992002.01.07 00:06modify46698.000.89990.89920.8839
17002002.01.07 00:06modify46698.000.89990.89780.8839
17012002.01.07 00:07s/l46698.000.89780.89780.883920580.00995210.00
17022002.01.07 00:07sell467100.000.89990.00000.8839
17032002.01.07 00:07modify467100.000.89990.89940.8839
17042002.01.07 00:07modify467100.000.89990.89920.8839
17052002.01.07 00:07modify467100.000.89990.89780.8839
17062002.01.07 00:07s/l467100.000.89780.89780.883921000.001016210.00
17072002.01.07 00:07sell468100.000.89990.00000.8839
17082002.01.07 00:07modify468100.000.89990.89940.8839
17092002.01.07 00:07modify468100.000.89990.89920.8839
17102002.01.07 00:07modify468100.000.89990.89780.8839
17112002.01.07 00:07s/l468100.000.89780.89780.883921000.001037210.00
17122002.01.07 00:07sell469100.000.89990.00000.8839
17132002.01.07 00:07modify469100.000.89990.89940.8839
17142002.01.07 00:07modify469100.000.89990.89920.8839
17152002.01.07 00:07modify469100.000.89990.89780.8839
17162002.01.07 00:08s/l469100.000.89780.89780.883921000.001058210.00
17172002.01.07 00:08sell470100.000.89990.00000.8839
17182002.01.07 00:08modify470100.000.89990.89940.8839
17192002.01.07 00:08modify470100.000.89990.89920.8839
17202002.01.07 00:08modify470100.000.89990.89780.8839
17212002.01.07 00:08s/l470100.000.89780.89780.883921000.001079210.00
17222002.01.07 00:08sell471100.000.89990.00000.8839
17232002.01.07 00:08modify471100.000.89990.89940.8839
17242002.01.07 00:08modify471100.000.89990.89920.8839
17252002.01.07 00:08modify471100.000.89990.89780.8839
17262002.01.07 00:08s/l471100.000.89780.89780.883921000.001100210.00
17272002.01.07 00:08sell472100.000.89990.00000.8839
17282002.01.07 00:08modify472100.000.89990.89940.8839
17292002.01.07 00:08modify472100.000.89990.89920.8839
17302002.01.07 00:08modify472100.000.89990.89780.8839
17312002.01.07 00:09s/l472100.000.89780.89780.883921000.001121210.00
17322002.01.07 00:09sell473100.000.89990.00000.8839
17332002.01.07 00:09modify473100.000.89990.89940.8839
17342002.01.07 00:09modify473100.000.89990.89920.8839
17352002.01.07 00:09modify473100.000.89990.89780.8839
17362002.01.07 00:09s/l473100.000.89780.89780.883921000.001142210.00
17372002.01.07 00:09sell474100.000.89990.00000.8839
17382002.01.07 00:09modify474100.000.89990.89940.8839
17392002.01.07 00:09modify474100.000.89990.89920.8839
17402002.01.07 00:09modify474100.000.89990.89780.8839
17412002.01.07 00:09s/l474100.000.89780.89780.883921000.001163210.00
17422002.01.07 00:09sell475100.000.89990.00000.8839
17432002.01.07 00:09modify475100.000.89990.89940.8839
17442002.01.07 00:09modify475100.000.89990.89920.8839
17452002.01.07 00:09modify475100.000.89990.89780.8839
17462002.01.07 00:10s/l475100.000.89780.89780.883921000.001184210.00
17472002.01.07 00:10sell476100.000.89990.00000.8839
17482002.01.07 00:10modify476100.000.89990.89940.8839
17492002.01.07 00:10modify476100.000.89990.89920.8839
17502002.01.07 00:10modify476100.000.89990.89780.8839
17512002.01.07 00:10s/l476100.000.89780.89780.883921000.001205210.00
17522002.01.07 00:10sell477100.000.89990.00000.8839
17532002.01.07 00:10modify477100.000.89990.89940.8839
17542002.01.07 00:10modify477100.000.89990.89920.8839
17552002.01.07 00:10modify477100.000.89990.89780.8839
17562002.01.07 00:10s/l477100.000.89780.89780.883921000.001226210.00
17572002.01.07 00:10sell478100.000.89990.00000.8839
17582002.01.07 00:10modify478100.000.89990.89940.8839
17592002.01.07 00:10modify478100.000.89990.89920.8839
17602002.01.07 00:10modify478100.000.89990.89780.8839
17612002.01.07 00:11s/l478100.000.89780.89780.883921000.001247210.00
17622002.01.07 00:11sell479100.000.89990.00000.8839
17632002.01.07 00:11modify479100.000.89990.89940.8839
17642002.01.07 00:11modify479100.000.89990.89920.8839
17652002.01.07 00:11modify479100.000.89990.89780.8839
17662002.01.07 00:11s/l479100.000.89780.89780.883921000.001268210.00
17672002.01.07 00:11sell480100.000.89990.00000.8839
17682002.01.07 00:11modify480100.000.89990.89940.8839
17692002.01.07 00:11modify480100.000.89990.89920.8839
17702002.01.07 00:11modify480100.000.89990.89780.8839
17712002.01.07 00:11s/l480100.000.89780.89780.883921000.001289210.00
17722002.01.07 00:11sell481100.000.89990.00000.8839
17732002.01.07 00:11modify481100.000.89990.89940.8839
17742002.01.07 00:11modify481100.000.89990.89920.8839
17752002.01.07 00:11modify481100.000.89990.89780.8839
17762002.01.07 00:12s/l481100.000.89780.89780.883921000.001310210.00
17772002.01.07 00:12sell482100.000.89990.00000.8839
17782002.01.07 00:12modify482100.000.89990.89940.8839
17792002.01.07 00:12modify482100.000.89990.89920.8839
17802002.01.07 00:12modify482100.000.89990.89780.8839
17812002.01.07 00:12s/l482100.000.89780.89780.883921000.001331210.00
17822002.01.07 00:12sell483100.000.89990.00000.8839
17832002.01.07 00:12modify483100.000.89990.89940.8839
17842002.01.07 00:12modify483100.000.89990.89920.8839
17852002.01.07 00:12modify483100.000.89990.89780.8839
17862002.01.07 00:12s/l483100.000.89780.89780.883921000.001352210.00
17872002.01.07 00:12sell484100.000.89990.00000.8839
17882002.01.07 00:12modify484100.000.89990.89940.8839
17892002.01.07 00:12modify484100.000.89990.89920.8839
17902002.01.07 00:12modify484100.000.89990.89780.8839
17912002.01.07 00:13s/l484100.000.89780.89780.883921000.001373210.00
17922002.01.07 00:13sell485100.000.89990.00000.8839
17932002.01.07 00:13modify485100.000.89990.89940.8839
17942002.01.07 00:13modify485100.000.89990.89920.8839
17952002.01.07 00:13modify485100.000.89990.89780.8839
17962002.01.07 00:13s/l485100.000.89780.89780.883921000.001394210.00
17972002.01.07 00:13sell486100.000.89990.00000.8839
17982002.01.07 00:13modify486100.000.89990.89940.8839
17992002.01.07 00:13modify486100.000.89990.89920.8839
18002002.01.07 00:13modify486100.000.89990.89780.8839
18012002.01.07 00:13s/l486100.000.89780.89780.883921000.001415210.00
18022002.01.07 00:13sell487100.000.89990.00000.8839
18032002.01.07 00:13modify487100.000.89990.89940.8839
18042002.01.07 00:13modify487100.000.89990.89920.8839
18052002.01.07 00:13modify487100.000.89990.89780.8839
18062002.01.07 00:14s/l487100.000.89780.89780.883921000.001436210.00
18072002.01.07 00:14sell488100.000.89990.00000.8839
18082002.01.07 00:14modify488100.000.89990.89940.8839
18092002.01.07 00:14modify488100.000.89990.89920.8839
18102002.01.07 00:14modify488100.000.89990.89780.8839
18112002.01.07 00:14s/l488100.000.89780.89780.883921000.001457210.00
18122002.01.07 00:14sell489100.000.89990.00000.8839
18132002.01.07 00:14modify489100.000.89990.89940.8839
18142002.01.07 00:14modify489100.000.89990.89920.8839
18152002.01.07 00:14modify489100.000.89990.89780.8839
18162002.01.07 00:14s/l489100.000.89780.89780.883921000.001478210.00
18172002.01.07 00:14sell490100.000.89990.00000.8839
18182002.01.07 00:14modify490100.000.89990.89940.8839
18192002.01.07 00:14modify490100.000.89990.89920.8839
18202002.01.07 00:14modify490100.000.89990.89780.8839
18212002.01.07 00:15s/l490100.000.89780.89780.883921000.001499210.00
18222002.01.07 00:15sell491100.000.89990.00000.8839
18232002.01.07 00:15modify491100.000.89990.89940.8839
18242002.01.07 00:15modify491100.000.89990.89920.8839
18252002.01.07 00:15modify491100.000.89990.89780.8839
18262002.01.07 00:15s/l491100.000.89780.89780.883921000.001520210.00
18272002.01.07 00:15sell492100.000.89990.00000.8839
18282002.01.07 00:15modify492100.000.89990.89940.8839
18292002.01.07 00:15modify492100.000.89990.89920.8839
18302002.01.07 00:15modify492100.000.89990.89780.8839
18312002.01.07 00:15s/l492100.000.89780.89780.883921000.001541210.00
18322002.01.07 00:15sell493100.000.89990.00000.8839
18332002.01.07 00:15modify493100.000.89990.89940.8839
18342002.01.07 00:15modify493100.000.89990.89920.8839
18352002.01.07 00:15modify493100.000.89990.89780.8839
18362002.01.07 00:16s/l493100.000.89780.89780.883921000.001562210.00
18372002.01.07 00:16sell494100.000.89990.00000.8839
18382002.01.07 00:16modify494100.000.89990.89940.8839
18392002.01.07 00:16modify494100.000.89990.89920.8839
18402002.01.07 00:16modify494100.000.89990.89780.8839
18412002.01.07 00:16s/l494100.000.89780.89780.883921000.001583210.00
18422002.01.07 00:16sell495100.000.89990.00000.8839
18432002.01.07 00:16modify495100.000.89990.89940.8839
18442002.01.07 00:16modify495100.000.89990.89920.8839
18452002.01.07 00:16modify495100.000.89990.89780.8839
18462002.01.07 00:16s/l495100.000.89780.89780.883921000.001604210.00
18472002.01.07 00:16sell496100.000.89990.00000.8839
18482002.01.07 00:16modify496100.000.89990.89940.8839
18492002.01.07 00:16modify496100.000.89990.89920.8839
18502002.01.07 00:16modify496100.000.89990.89780.8839
18512002.01.07 00:17s/l496100.000.89780.89780.883921000.001625210.00
18522002.01.07 00:17sell497100.000.89990.00000.8839
18532002.01.07 00:17modify497100.000.89990.89940.8839
18542002.01.07 00:17modify497100.000.89990.89920.8839
18552002.01.07 00:20s/l497100.000.89920.89920.88397000.001632210.00
18562002.01.07 00:20sell498100.000.89990.00000.8839
18572002.01.07 00:40modify498100.000.89990.89960.8839
18582002.01.07 01:00modify498100.000.89990.89850.8839
18592002.01.07 01:00modify498100.000.89990.89790.8839
18602002.01.07 03:20s/l498100.000.89790.89790.883920000.001652210.00
18612002.01.07 03:20sell499100.000.89830.00000.8823
18622002.01.07 03:20modify499100.000.89830.89810.8823
18632002.01.07 03:20s/l499100.000.89810.89810.88232000.001654210.00
18642002.01.07 03:20sell500100.000.89830.00000.8823
18652002.01.07 03:21modify500100.000.89830.89810.8823
18662002.01.07 03:21s/l500100.000.89810.89810.88232000.001656210.00
18672002.01.07 03:21sell501100.000.89830.00000.8823
18682002.01.07 03:22modify501100.000.89830.89810.8823
18692002.01.07 03:22s/l501100.000.89810.89810.88232000.001658210.00
18702002.01.07 03:22sell502100.000.89830.00000.8823
18712002.01.07 03:22modify502100.000.89830.89810.8823
18722002.01.07 03:22s/l502100.000.89810.89810.88232000.001660210.00
18732002.01.07 03:22sell503100.000.89830.00000.8823
18742002.01.07 03:23modify503100.000.89830.89810.8823
18752002.01.07 03:23s/l503100.000.89810.89810.88232000.001662210.00
18762002.01.07 03:23sell504100.000.89830.00000.8823
18772002.01.07 03:24modify504100.000.89830.89810.8823
18782002.01.07 03:24s/l504100.000.89810.89810.88232000.001664210.00
18792002.01.07 03:24sell505100.000.89830.00000.8823
18802002.01.07 03:24modify505100.000.89830.89810.8823
18812002.01.07 03:24s/l505100.000.89810.89810.88232000.001666210.00
18822002.01.07 03:24sell506100.000.89830.00000.8823
18832002.01.07 03:25modify506100.000.89830.89810.8823
18842002.01.07 03:25s/l506100.000.89810.89810.88232000.001668210.00
18852002.01.07 03:25sell507100.000.89830.00000.8823
18862002.01.07 03:26modify507100.000.89830.89810.8823
18872002.01.07 03:26s/l507100.000.89810.89810.88232000.001670210.00
18882002.01.07 03:26sell508100.000.89830.00000.8823
18892002.01.07 03:26modify508100.000.89830.89810.8823
18902002.01.07 03:26s/l508100.000.89810.89810.88232000.001672210.00
18912002.01.07 03:26sell509100.000.89830.00000.8823
18922002.01.07 03:27modify509100.000.89830.89810.8823
18932002.01.07 03:27s/l509100.000.89810.89810.88232000.001674210.00
18942002.01.07 03:27sell510100.000.89830.00000.8823
18952002.01.07 03:28modify510100.000.89830.89810.8823
18962002.01.07 03:28s/l510100.000.89810.89810.88232000.001676210.00
18972002.01.07 03:28sell511100.000.89830.00000.8823
18982002.01.07 03:28modify511100.000.89830.89810.8823
18992002.01.07 03:28s/l511100.000.89810.89810.88232000.001678210.00
19002002.01.07 03:28sell512100.000.89830.00000.8823
19012002.01.07 03:29modify512100.000.89830.89810.8823
19022002.01.07 03:29s/l512100.000.89810.89810.88232000.001680210.00
19032002.01.07 03:29sell513100.000.89830.00000.8823
19042002.01.07 03:30modify513100.000.89830.89810.8823
19052002.01.07 03:30s/l513100.000.89810.89810.88232000.001682210.00
19062002.01.07 03:30sell514100.000.89830.00000.8823
19072002.01.07 03:30modify514100.000.89830.89810.8823
19082002.01.07 03:30s/l514100.000.89810.89810.88232000.001684210.00
19092002.01.07 03:30sell515100.000.89830.00000.8823
19102002.01.07 03:31modify515100.000.89830.89810.8823
19112002.01.07 03:31s/l515100.000.89810.89810.88232000.001686210.00
19122002.01.07 03:31sell516100.000.89830.00000.8823
19132002.01.07 03:32modify516100.000.89830.89810.8823
19142002.01.07 03:32s/l516100.000.89810.89810.88232000.001688210.00
19152002.01.07 03:32sell517100.000.89830.00000.8823
19162002.01.07 03:32modify517100.000.89830.89810.8823
19172002.01.07 03:32s/l517100.000.89810.89810.88232000.001690210.00
19182002.01.07 03:32sell518100.000.89830.00000.8823
19192002.01.07 03:33modify518100.000.89830.89810.8823
19202002.01.07 03:33s/l518100.000.89810.89810.88232000.001692210.00
19212002.01.07 03:33sell519100.000.89830.00000.8823
19222002.01.07 03:34modify519100.000.89830.89810.8823
19232002.01.07 03:34s/l519100.000.89810.89810.88232000.001694210.00
19242002.01.07 03:34sell520100.000.89830.00000.8823
19252002.01.07 03:34modify520100.000.89830.89810.8823
19262002.01.07 03:34s/l520100.000.89810.89810.88232000.001696210.00
19272002.01.07 03:34sell521100.000.89830.00000.8823
19282002.01.07 03:35modify521100.000.89830.89810.8823
19292002.01.07 03:35s/l521100.000.89810.89810.88232000.001698210.00
19302002.01.07 03:35sell522100.000.89830.00000.8823
19312002.01.07 03:36modify522100.000.89830.89810.8823
19322002.01.07 03:36s/l522100.000.89810.89810.88232000.001700210.00
19332002.01.07 03:36sell523100.000.89830.00000.8823
19342002.01.07 03:36modify523100.000.89830.89810.8823
19352002.01.07 03:36s/l523100.000.89810.89810.88232000.001702210.00
19362002.01.07 03:36sell524100.000.89830.00000.8823
19372002.01.07 09:00modify524100.000.89830.89820.8823
19382002.01.07 09:00modify524100.000.89830.89800.8823
19392002.01.07 09:40modify524100.000.89830.89790.8823
19402002.01.07 09:40modify524100.000.89830.89770.8823
19412002.01.07 10:20modify524100.000.89830.89650.8823
19422002.01.07 10:20modify524100.000.89830.89520.8823
19432002.01.07 10:20s/l524100.000.89520.89520.882331000.001733210.00
19442002.03.21 00:00sell525100.000.88580.00000.8698
19452002.03.21 02:20modify525100.000.88580.88580.8698
19462002.03.21 02:40s/l525100.000.88580.88580.86980.001733210.00
19472002.03.21 13:20buy526100.000.88110.00000.8971
19482002.03.21 13:40modify526100.000.88110.88110.8971
19492002.03.21 13:40modify526100.000.88110.88250.8971
19502002.03.21 13:40s/l526100.000.88250.88250.897114000.001747210.00
19512002.03.21 13:40buy527100.000.88130.00000.8973
19522002.03.21 13:40modify527100.000.88130.88250.8973
19532002.03.21 13:40s/l527100.000.88250.88250.897312000.001759210.00
19542002.03.21 13:40buy528100.000.88130.00000.8973
19552002.03.21 13:40modify528100.000.88130.88250.8973
19562002.03.21 13:40s/l528100.000.88250.88250.897312000.001771210.00
19572002.03.21 13:40buy529100.000.88130.00000.8973
19582002.03.21 13:41modify529100.000.88130.88250.8973
19592002.03.21 13:41s/l529100.000.88250.88250.897312000.001783210.00
19602002.03.21 13:41buy530100.000.88130.00000.8973
19612002.03.21 13:41modify530100.000.88130.88250.8973
19622002.03.21 13:41s/l530100.000.88250.88250.897312000.001795210.00
19632002.03.21 13:41buy531100.000.88130.00000.8973
19642002.03.21 13:41modify531100.000.88130.88250.8973
19652002.03.21 13:41s/l531100.000.88250.88250.897312000.001807210.00
19662002.03.21 13:41buy532100.000.88130.00000.8973
19672002.03.21 13:42modify532100.000.88130.88250.8973
19682002.03.21 13:42s/l532100.000.88250.88250.897312000.001819210.00
19692002.03.21 13:42buy533100.000.88130.00000.8973
19702002.03.21 13:42modify533100.000.88130.88250.8973
19712002.03.21 13:42s/l533100.000.88250.88250.897312000.001831210.00
19722002.03.21 13:42buy534100.000.88130.00000.8973
19732002.03.21 13:42modify534100.000.88130.88250.8973
19742002.03.21 13:42s/l534100.000.88250.88250.897312000.001843210.00
19752002.03.21 13:42buy535100.000.88130.00000.8973
19762002.03.21 13:43modify535100.000.88130.88250.8973
19772002.03.21 13:43s/l535100.000.88250.88250.897312000.001855210.00
19782002.03.21 13:43buy536100.000.88130.00000.8973
19792002.03.21 13:43modify536100.000.88130.88250.8973
19802002.03.21 13:43s/l536100.000.88250.88250.897312000.001867210.00
19812002.03.21 13:43buy537100.000.88130.00000.8973
19822002.03.21 13:43modify537100.000.88130.88250.8973
19832002.03.21 13:43s/l537100.000.88250.88250.897312000.001879210.00
19842002.03.21 13:43buy538100.000.88130.00000.8973
19852002.03.21 13:44modify538100.000.88130.88250.8973
19862002.03.21 13:44s/l538100.000.88250.88250.897312000.001891210.00
19872002.03.21 13:44buy539100.000.88130.00000.8973
19882002.03.21 13:44modify539100.000.88130.88250.8973
19892002.03.21 13:44s/l539100.000.88250.88250.897312000.001903210.00
19902002.03.21 13:44buy540100.000.88130.00000.8973
19912002.03.21 13:44modify540100.000.88130.88250.8973
19922002.03.21 13:44s/l540100.000.88250.88250.897312000.001915210.00
19932002.03.21 13:44buy541100.000.88130.00000.8973
19942002.03.21 13:45modify541100.000.88130.88250.8973
19952002.03.21 13:45s/l541100.000.88250.88250.897312000.001927210.00
19962002.03.21 13:45buy542100.000.88130.00000.8973
19972002.03.21 13:45modify542100.000.88130.88250.8973
19982002.03.21 13:45s/l542100.000.88250.88250.897312000.001939210.00
19992002.03.21 13:45buy543100.000.88130.00000.8973
20002002.03.21 13:45modify543100.000.88130.88250.8973
20012002.03.21 13:45s/l543100.000.88250.88250.897312000.001951210.00
20022002.03.21 13:45buy544100.000.88130.00000.8973
20032002.03.21 13:46modify544100.000.88130.88250.8973
20042002.03.21 13:46s/l544100.000.88250.88250.897312000.001963210.00
20052002.03.21 13:46buy545100.000.88130.00000.8973
20062002.03.21 13:46modify545100.000.88130.88250.8973
20072002.03.21 13:46s/l545100.000.88250.88250.897312000.001975210.00
20082002.03.21 13:46buy546100.000.88130.00000.8973
20092002.03.21 13:46modify546100.000.88130.88250.8973
20102002.03.21 13:46s/l546100.000.88250.88250.897312000.001987210.00
20112002.03.21 13:46buy547100.000.88130.00000.8973
20122002.03.21 13:47modify547100.000.88130.88250.8973
20132002.03.21 13:47s/l547100.000.88250.88250.897312000.001999210.00
20142002.03.21 13:47buy548100.000.88130.00000.8973
20152002.03.21 13:47modify548100.000.88130.88250.8973
20162002.03.21 13:47s/l548100.000.88250.88250.897312000.002011210.00
20172002.03.21 13:47buy549100.000.88130.00000.8973
20182002.03.21 13:47modify549100.000.88130.88250.8973
20192002.03.21 13:47s/l549100.000.88250.88250.897312000.002023210.00
20202002.03.21 13:47buy550100.000.88130.00000.8973
20212002.03.21 13:48modify550100.000.88130.88250.8973
20222002.03.21 13:48s/l550100.000.88250.88250.897312000.002035210.00
20232002.03.21 13:48buy551100.000.88130.00000.8973
20242002.03.21 13:48modify551100.000.88130.88250.8973
20252002.03.21 13:48s/l551100.000.88250.88250.897312000.002047210.00
20262002.03.21 13:48buy552100.000.88130.00000.8973
20272002.03.21 13:48modify552100.000.88130.88250.8973
20282002.03.21 13:48s/l552100.000.88250.88250.897312000.002059210.00
20292002.03.21 13:48buy553100.000.88130.00000.8973
20302002.03.21 13:49modify553100.000.88130.88250.8973
20312002.03.21 13:49s/l553100.000.88250.88250.897312000.002071210.00
20322002.03.21 13:49buy554100.000.88130.00000.8973
20332002.03.21 13:49modify554100.000.88130.88250.8973
20342002.03.21 13:49s/l554100.000.88250.88250.897312000.002083210.00
20352002.03.21 13:49buy555100.000.88130.00000.8973
20362002.03.21 13:49modify555100.000.88130.88250.8973
20372002.03.21 13:49s/l555100.000.88250.88250.897312000.002095210.00
20382002.03.21 13:49buy556100.000.88130.00000.8973
20392002.03.21 13:50modify556100.000.88130.88250.8973
20402002.03.21 13:50s/l556100.000.88250.88250.897312000.002107210.00
20412002.03.21 13:50buy557100.000.88130.00000.8973
20422002.03.21 13:50modify557100.000.88130.88250.8973
20432002.03.21 13:50s/l557100.000.88250.88250.897312000.002119210.00
20442002.03.21 13:50buy558100.000.88130.00000.8973
20452002.03.21 13:50modify558100.000.88130.88250.8973
20462002.03.21 13:50s/l558100.000.88250.88250.897312000.002131210.00
20472002.03.21 13:50buy559100.000.88130.00000.8973
20482002.03.21 13:51modify559100.000.88130.88250.8973
20492002.03.21 13:51s/l559100.000.88250.88250.897312000.002143210.00
20502002.03.21 13:51buy560100.000.88130.00000.8973
20512002.03.21 13:51modify560100.000.88130.88250.8973
20522002.03.21 13:51s/l560100.000.88250.88250.897312000.002155210.00
20532002.03.21 13:51buy561100.000.88130.00000.8973
20542002.03.21 13:51modify561100.000.88130.88250.8973
20552002.03.21 13:51s/l561100.000.88250.88250.897312000.002167210.00
20562002.03.21 13:51buy562100.000.88130.00000.8973
20572002.03.21 13:52modify562100.000.88130.88250.8973
20582002.03.21 13:52s/l562100.000.88250.88250.897312000.002179210.00
20592002.03.21 13:52buy563100.000.88130.00000.8973
20602002.03.21 13:52modify563100.000.88130.88250.8973
20612002.03.21 13:52s/l563100.000.88250.88250.897312000.002191210.00
20622002.03.21 13:52buy564100.000.88130.00000.8973
20632002.03.21 13:52modify564100.000.88130.88250.8973
20642002.03.21 13:52s/l564100.000.88250.88250.897312000.002203210.00
20652002.03.21 13:52buy565100.000.88130.00000.8973
20662002.03.21 13:53modify565100.000.88130.88250.8973
20672002.03.21 13:53s/l565100.000.88250.88250.897312000.002215210.00
20682002.03.21 13:53buy566100.000.88130.00000.8973
20692002.03.21 13:53modify566100.000.88130.88250.8973
20702002.03.21 13:53s/l566100.000.88250.88250.897312000.002227210.00
20712002.03.21 13:53buy567100.000.88130.00000.8973
20722002.03.21 13:53modify567100.000.88130.88250.8973
20732002.03.21 13:53s/l567100.000.88250.88250.897312000.002239210.00
20742002.03.21 13:53buy568100.000.88130.00000.8973
20752002.03.21 13:54modify568100.000.88130.88250.8973
20762002.03.21 13:54s/l568100.000.88250.88250.897312000.002251210.00
20772002.03.21 13:54buy569100.000.88130.00000.8973
20782002.03.21 13:54modify569100.000.88130.88250.8973
20792002.03.21 13:54s/l569100.000.88250.88250.897312000.002263210.00
20802002.03.21 13:54buy570100.000.88130.00000.8973
20812002.03.21 13:54modify570100.000.88130.88250.8973
20822002.03.21 13:54s/l570100.000.88250.88250.897312000.002275210.00
20832002.03.21 13:54buy571100.000.88130.00000.8973
20842002.03.21 13:55modify571100.000.88130.88250.8973
20852002.03.21 13:55s/l571100.000.88250.88250.897312000.002287210.00
20862002.03.21 13:55buy572100.000.88130.00000.8973
20872002.03.21 13:55modify572100.000.88130.88250.8973
20882002.03.21 13:55s/l572100.000.88250.88250.897312000.002299210.00
20892002.03.21 13:55buy573100.000.88130.00000.8973
20902002.03.21 13:55modify573100.000.88130.88250.8973
20912002.03.21 13:55s/l573100.000.88250.88250.897312000.002311210.00
20922002.03.21 13:55buy574100.000.88130.00000.8973
20932002.03.21 13:56modify574100.000.88130.88250.8973
20942002.03.21 13:56s/l574100.000.88250.88250.897312000.002323210.00
20952002.03.21 13:56buy575100.000.88130.00000.8973
20962002.03.21 13:56modify575100.000.88130.88250.8973
20972002.03.21 13:56s/l575100.000.88250.88250.897312000.002335210.00
20982002.03.21 13:56buy576100.000.88130.00000.8973
20992002.03.21 13:56modify576100.000.88130.88250.8973
21002002.03.21 13:56s/l576100.000.88250.88250.897312000.002347210.00
21012002.03.21 13:56buy577100.000.88130.00000.8973
21022002.03.21 13:57modify577100.000.88130.88250.8973
21032002.03.21 13:57s/l577100.000.88250.88250.897312000.002359210.00
21042002.03.21 13:57buy578100.000.88130.00000.8973
21052002.03.21 13:57modify578100.000.88130.88250.8973
21062002.03.21 13:57s/l578100.000.88250.88250.897312000.002371210.00
21072002.03.21 13:57buy579100.000.88130.00000.8973
21082002.03.21 13:57modify579100.000.88130.88250.8973
21092002.03.21 13:57s/l579100.000.88250.88250.897312000.002383210.00
21102002.03.21 13:57buy580100.000.88130.00000.8973
21112002.03.21 14:19modify580100.000.88130.88250.8973
21122002.03.21 14:20modify580100.000.88130.88290.8973
21132002.03.21 15:20s/l580100.000.88290.88290.897316000.002399210.00
21142002.03.21 16:40buy581100.000.88130.00000.8973
21152002.03.21 18:00modify581100.000.88130.88260.8973
21162002.03.21 20:00s/l581100.000.88260.88260.897313000.002412210.00
21172002.03.22 13:40buy582100.000.87920.00000.8952
21182002.04.01 18:40modify582100.000.87920.88050.8952
21192002.04.01 18:40s/l582100.000.88050.88050.895213000.002425210.00
21202002.04.11 12:20sell583100.000.88440.00000.8684
21212002.04.11 12:20modify583100.000.88440.88350.8684
21222002.04.11 12:20modify583100.000.88440.88260.8684
21232002.04.11 12:20s/l583100.000.88260.88260.868418000.002443210.00
21242002.04.11 12:20sell584100.000.88440.00000.8684
21252002.04.11 12:20modify584100.000.88440.88350.8684
21262002.04.11 12:20modify584100.000.88440.88260.8684
21272002.04.11 12:20s/l584100.000.88260.88260.868418000.002461210.00
21282002.04.11 12:20sell585100.000.88440.00000.8684
21292002.04.11 12:20modify585100.000.88440.88350.8684
21302002.04.11 12:20modify585100.000.88440.88260.8684
21312002.04.11 12:21s/l585100.000.88260.88260.868418000.002479210.00
21322002.04.11 12:21sell586100.000.88440.00000.8684
21332002.04.11 12:21modify586100.000.88440.88350.8684
21342002.04.11 12:21modify586100.000.88440.88260.8684
21352002.04.11 12:21s/l586100.000.88260.88260.868418000.002497210.00
21362002.04.11 12:21sell587100.000.88440.00000.8684
21372002.04.11 12:21modify587100.000.88440.88350.8684
21382002.04.11 12:21modify587100.000.88440.88260.8684
21392002.04.11 12:21s/l587100.000.88260.88260.868418000.002515210.00
21402002.04.11 12:21sell588100.000.88440.00000.8684
21412002.04.11 12:21modify588100.000.88440.88350.8684
21422002.04.11 12:21modify588100.000.88440.88260.8684
21432002.04.11 12:22s/l588100.000.88260.88260.868418000.002533210.00
21442002.04.11 12:22sell589100.000.88440.00000.8684
21452002.04.11 12:22modify589100.000.88440.88350.8684
21462002.04.11 12:22modify589100.000.88440.88260.8684
21472002.04.11 12:22s/l589100.000.88260.88260.868418000.002551210.00
21482002.04.11 12:22sell590100.000.88440.00000.8684
21492002.04.11 12:22modify590100.000.88440.88350.8684
21502002.04.11 12:22modify590100.000.88440.88260.8684
21512002.04.11 12:22s/l590100.000.88260.88260.868418000.002569210.00
21522002.04.11 12:22sell591100.000.88440.00000.8684
21532002.04.11 12:22modify591100.000.88440.88350.8684
21542002.04.11 12:22modify591100.000.88440.88260.8684
21552002.04.11 12:23s/l591100.000.88260.88260.868418000.002587210.00
21562002.04.11 12:23sell592100.000.88440.00000.8684
21572002.04.11 12:23modify592100.000.88440.88350.8684
21582002.04.11 12:23modify592100.000.88440.88260.8684
21592002.04.11 12:23s/l592100.000.88260.88260.868418000.002605210.00
21602002.04.11 12:23sell593100.000.88440.00000.8684
21612002.04.11 12:23modify593100.000.88440.88350.8684
21622002.04.11 12:23modify593100.000.88440.88260.8684
21632002.04.11 12:23s/l593100.000.88260.88260.868418000.002623210.00
21642002.04.11 12:23sell594100.000.88440.00000.8684
21652002.04.11 12:23modify594100.000.88440.88350.8684
21662002.04.11 12:23modify594100.000.88440.88260.8684
21672002.04.11 12:24s/l594100.000.88260.88260.868418000.002641210.00
21682002.04.11 12:24sell595100.000.88440.00000.8684
21692002.04.11 12:24modify595100.000.88440.88350.8684
21702002.04.11 12:24modify595100.000.88440.88260.8684
21712002.04.11 12:24s/l595100.000.88260.88260.868418000.002659210.00
21722002.04.11 12:24sell596100.000.88440.00000.8684
21732002.04.11 12:24modify596100.000.88440.88350.8684
21742002.04.11 12:24modify596100.000.88440.88260.8684
21752002.04.11 12:24s/l596100.000.88260.88260.868418000.002677210.00
21762002.04.11 12:24sell597100.000.88440.00000.8684
21772002.04.11 12:24modify597100.000.88440.88350.8684
21782002.04.11 12:24modify597100.000.88440.88260.8684
21792002.04.11 12:25s/l597100.000.88260.88260.868418000.002695210.00
21802002.04.11 12:25sell598100.000.88440.00000.8684
21812002.04.11 12:25modify598100.000.88440.88350.8684
21822002.04.11 12:25modify598100.000.88440.88260.8684
21832002.04.11 12:25s/l598100.000.88260.88260.868418000.002713210.00
21842002.04.11 12:25sell599100.000.88440.00000.8684
21852002.04.11 12:25modify599100.000.88440.88350.8684
21862002.04.11 12:25modify599100.000.88440.88260.8684
21872002.04.11 12:25s/l599100.000.88260.88260.868418000.002731210.00
21882002.04.11 12:25sell600100.000.88440.00000.8684
21892002.04.11 12:25modify600100.000.88440.88350.8684
21902002.04.11 12:25modify600100.000.88440.88260.8684
21912002.04.11 12:26s/l600100.000.88260.88260.868418000.002749210.00
21922002.04.11 12:26sell601100.000.88440.00000.8684
21932002.04.11 12:26modify601100.000.88440.88350.8684
21942002.04.11 12:26modify601100.000.88440.88260.8684
21952002.04.11 12:26s/l601100.000.88260.88260.868418000.002767210.00
21962002.04.11 12:26sell602100.000.88440.00000.8684
21972002.04.11 12:26modify602100.000.88440.88350.8684
21982002.04.11 12:26modify602100.000.88440.88260.8684
21992002.04.11 12:26s/l602100.000.88260.88260.868418000.002785210.00
22002002.04.11 12:26sell603100.000.88440.00000.8684
22012002.04.11 12:26modify603100.000.88440.88350.8684
22022002.04.11 12:26modify603100.000.88440.88260.8684
22032002.04.11 12:27s/l603100.000.88260.88260.868418000.002803210.00
22042002.04.11 12:27sell604100.000.88440.00000.8684
22052002.04.11 12:27modify604100.000.88440.88350.8684
22062002.04.11 12:27modify604100.000.88440.88260.8684
22072002.04.11 12:27s/l604100.000.88260.88260.868418000.002821210.00
22082002.04.11 12:27sell605100.000.88440.00000.8684
22092002.04.11 12:27modify605100.000.88440.88350.8684
22102002.04.11 12:27modify605100.000.88440.88260.8684
22112002.04.11 12:27s/l605100.000.88260.88260.868418000.002839210.00
22122002.04.11 12:27sell606100.000.88440.00000.8684
22132002.04.11 12:27modify606100.000.88440.88350.8684
22142002.04.11 12:27modify606100.000.88440.88260.8684
22152002.04.11 12:28s/l606100.000.88260.88260.868418000.002857210.00
22162002.04.11 12:28sell607100.000.88440.00000.8684
22172002.04.11 12:28modify607100.000.88440.88350.8684
22182002.04.11 12:28modify607100.000.88440.88260.8684
22192002.04.11 12:28s/l607100.000.88260.88260.868418000.002875210.00
22202002.04.11 12:28sell608100.000.88440.00000.8684
22212002.04.11 12:28modify608100.000.88440.88350.8684
22222002.04.11 12:28modify608100.000.88440.88260.8684
22232002.04.11 12:28s/l608100.000.88260.88260.868418000.002893210.00
22242002.04.11 12:28sell609100.000.88440.00000.8684
22252002.04.11 12:28modify609100.000.88440.88350.8684
22262002.04.11 12:28modify609100.000.88440.88260.8684
22272002.04.11 12:29s/l609100.000.88260.88260.868418000.002911210.00
22282002.04.11 12:29sell610100.000.88440.00000.8684
22292002.04.11 12:29modify610100.000.88440.88350.8684
22302002.04.11 12:29modify610100.000.88440.88260.8684
22312002.04.11 12:29s/l610100.000.88260.88260.868418000.002929210.00
22322002.04.11 12:29sell611100.000.88440.00000.8684
22332002.04.11 12:29modify611100.000.88440.88350.8684
22342002.04.11 12:29modify611100.000.88440.88260.8684
22352002.04.11 12:29s/l611100.000.88260.88260.868418000.002947210.00
22362002.04.11 12:29sell612100.000.88440.00000.8684
22372002.04.11 12:29modify612100.000.88440.88350.8684
22382002.04.11 12:29modify612100.000.88440.88260.8684
22392002.04.11 12:30s/l612100.000.88260.88260.868418000.002965210.00
22402002.04.11 12:30sell613100.000.88440.00000.8684
22412002.04.11 12:30modify613100.000.88440.88350.8684
22422002.04.11 12:30modify613100.000.88440.88260.8684
22432002.04.11 12:30s/l613100.000.88260.88260.868418000.002983210.00
22442002.04.11 12:30sell614100.000.88440.00000.8684
22452002.04.11 12:30modify614100.000.88440.88350.8684
22462002.04.11 12:30modify614100.000.88440.88260.8684
22472002.04.11 12:30s/l614100.000.88260.88260.868418000.003001210.00
22482002.04.11 12:30sell615100.000.88440.00000.8684
22492002.04.11 12:30modify615100.000.88440.88350.8684
22502002.04.11 12:30modify615100.000.88440.88260.8684
22512002.04.11 12:31s/l615100.000.88260.88260.868418000.003019210.00
22522002.04.11 12:31sell616100.000.88440.00000.8684
22532002.04.11 12:31modify616100.000.88440.88350.8684
22542002.04.11 12:31modify616100.000.88440.88260.8684
22552002.04.11 12:31s/l616100.000.88260.88260.868418000.003037210.00
22562002.04.11 12:31sell617100.000.88440.00000.8684
22572002.04.11 12:31modify617100.000.88440.88350.8684
22582002.04.11 12:31modify617100.000.88440.88260.8684
22592002.04.11 12:31s/l617100.000.88260.88260.868418000.003055210.00
22602002.04.11 12:31sell618100.000.88440.00000.8684
22612002.04.11 12:31modify618100.000.88440.88350.8684
22622002.04.11 12:31modify618100.000.88440.88260.8684
22632002.04.11 12:32s/l618100.000.88260.88260.868418000.003073210.00
22642002.04.11 12:32sell619100.000.88440.00000.8684
22652002.04.11 12:32modify619100.000.88440.88350.8684
22662002.04.11 12:32modify619100.000.88440.88260.8684
22672002.04.11 12:32s/l619100.000.88260.88260.868418000.003091210.00
22682002.04.11 12:32sell620100.000.88440.00000.8684
22692002.04.11 12:32modify620100.000.88440.88350.8684
22702002.04.11 12:32modify620100.000.88440.88260.8684
22712002.04.11 12:32s/l620100.000.88260.88260.868418000.003109210.00
22722002.04.11 12:32sell621100.000.88440.00000.8684
22732002.04.11 12:32modify621100.000.88440.88350.8684
22742002.04.11 12:32modify621100.000.88440.88260.8684
22752002.04.11 12:33s/l621100.000.88260.88260.868418000.003127210.00
22762002.04.11 12:33sell622100.000.88440.00000.8684
22772002.04.11 12:33modify622100.000.88440.88350.8684
22782002.04.11 12:33modify622100.000.88440.88260.8684
22792002.04.11 12:33s/l622100.000.88260.88260.868418000.003145210.00
22802002.04.11 12:33sell623100.000.88440.00000.8684
22812002.04.11 12:33modify623100.000.88440.88350.8684
22822002.04.11 12:33modify623100.000.88440.88260.8684
22832002.04.11 12:33s/l623100.000.88260.88260.868418000.003163210.00
22842002.04.11 12:33sell624100.000.88440.00000.8684
22852002.04.11 12:33modify624100.000.88440.88350.8684
22862002.04.11 12:33modify624100.000.88440.88260.8684
22872002.04.11 12:34s/l624100.000.88260.88260.868418000.003181210.00
22882002.04.11 12:34sell625100.000.88440.00000.8684
22892002.04.11 12:34modify625100.000.88440.88350.8684
22902002.04.11 12:34modify625100.000.88440.88260.8684
22912002.04.11 12:34s/l625100.000.88260.88260.868418000.003199210.00
22922002.04.11 12:34sell626100.000.88440.00000.8684
22932002.04.11 12:34modify626100.000.88440.88350.8684
22942002.04.11 12:34modify626100.000.88440.88260.8684
22952002.04.11 12:34s/l626100.000.88260.88260.868418000.003217210.00
22962002.04.11 12:34sell627100.000.88440.00000.8684
22972002.04.11 12:34modify627100.000.88440.88350.8684
22982002.04.11 12:34modify627100.000.88440.88260.8684
22992002.04.11 13:20s/l627100.000.88260.88260.868418000.003235210.00
23002002.04.11 13:20sell628100.000.88440.00000.8684
23012002.04.11 13:40modify628100.000.88440.88400.8684
23022002.04.11 13:40modify628100.000.88440.88280.8684
23032002.04.11 13:40modify628100.000.88440.88220.8684
23042002.04.11 13:40s/l628100.000.88220.88220.868422000.003257210.00
23052002.04.11 16:00sell629100.000.88510.00000.8691
23062002.04.11 17:20modify629100.000.88510.88510.8691
23072002.04.11 18:20modify629100.000.88510.88420.8691
23082002.04.11 21:00modify629100.000.88510.88410.8691
23092002.04.11 21:00modify629100.000.88510.88400.8691
23102002.04.11 21:00modify629100.000.88510.88390.8691
23112002.04.11 22:00modify629100.000.88510.88380.8691
23122002.04.11 22:00modify629100.000.88510.88370.8691
23132002.04.11 22:01modify629100.000.88510.88360.8691
23142002.04.11 23:00s/l629100.000.88360.88360.869115000.003272210.00
23152002.04.11 23:00sell630100.000.88420.00000.8682
23162002.04.12 00:20modify630100.000.88420.88410.8682
23172002.04.12 00:20modify630100.000.88420.88400.8682
23182002.04.12 00:20modify630100.000.88420.88390.8682
23192002.04.12 00:40modify630100.000.88420.88340.8682
23202002.04.12 01:40modify630100.000.88420.88330.8682
23212002.04.12 01:40modify630100.000.88420.88320.8682
23222002.04.12 01:40modify630100.000.88420.88310.8682
23232002.04.12 02:40s/l630100.000.88310.88310.868211000.003283210.00
23242002.04.12 05:20buy631100.000.88070.00000.8967
23252002.04.12 06:20modify631100.000.88070.88090.8967
23262002.04.12 06:20modify631100.000.88070.88110.8967
23272002.04.12 06:21s/l631100.000.88110.88110.89674000.003287210.00
23282002.04.12 08:00buy632100.000.88050.00000.8965
23292002.04.15 01:00modify632100.000.88050.88050.8965
23302002.04.15 01:00s/l632100.000.88050.88050.89650.003287210.00
23312002.04.15 14:20buy633100.000.87880.00000.8948
23322002.04.15 14:20modify633100.000.87880.87930.8948
23332002.04.15 14:20s/l633100.000.87930.87930.89485000.003292210.00
23342002.04.15 14:20buy634100.000.87880.00000.8948
23352002.04.15 14:21modify634100.000.87880.87930.8948
23362002.04.15 14:21s/l634100.000.87930.87930.89485000.003297210.00
23372002.04.15 14:21buy635100.000.87880.00000.8948
23382002.04.15 14:21modify635100.000.87880.87930.8948
23392002.04.15 14:21s/l635100.000.87930.87930.89485000.003302210.00
23402002.04.15 14:21buy636100.000.87880.00000.8948
23412002.04.15 14:22modify636100.000.87880.87930.8948
23422002.04.15 14:22s/l636100.000.87930.87930.89485000.003307210.00
23432002.04.15 14:22buy637100.000.87880.00000.8948
23442002.04.15 14:22modify637100.000.87880.87930.8948
23452002.04.15 14:22s/l637100.000.87930.87930.89485000.003312210.00
23462002.04.15 14:22buy638100.000.87880.00000.8948
23472002.04.15 14:23modify638100.000.87880.87930.8948
23482002.04.15 14:23s/l638100.000.87930.87930.89485000.003317210.00
23492002.04.15 14:23buy639100.000.87880.00000.8948
23502002.04.15 14:23modify639100.000.87880.87930.8948
23512002.04.15 14:23s/l639100.000.87930.87930.89485000.003322210.00
23522002.04.15 14:23buy640100.000.87880.00000.8948
23532002.04.15 14:24modify640100.000.87880.87930.8948
23542002.04.15 14:24s/l640100.000.87930.87930.89485000.003327210.00
23552002.04.15 14:24buy641100.000.87880.00000.8948
23562002.04.15 14:24modify641100.000.87880.87930.8948
23572002.04.15 14:24s/l641100.000.87930.87930.89485000.003332210.00
23582002.04.15 14:24buy642100.000.87880.00000.8948
23592002.04.15 14:25modify642100.000.87880.87930.8948
23602002.04.15 14:25s/l642100.000.87930.87930.89485000.003337210.00
23612002.04.15 14:25buy643100.000.87880.00000.8948
23622002.04.15 14:25modify643100.000.87880.87930.8948
23632002.04.15 14:25s/l643100.000.87930.87930.89485000.003342210.00
23642002.04.15 14:25buy644100.000.87880.00000.8948
23652002.04.15 14:26modify644100.000.87880.87930.8948
23662002.04.15 14:26s/l644100.000.87930.87930.89485000.003347210.00
23672002.04.15 14:26buy645100.000.87880.00000.8948
23682002.04.15 14:26modify645100.000.87880.87930.8948
23692002.04.15 14:26s/l645100.000.87930.87930.89485000.003352210.00
23702002.04.15 14:26buy646100.000.87880.00000.8948
23712002.04.15 14:27modify646100.000.87880.87930.8948
23722002.04.15 14:27s/l646100.000.87930.87930.89485000.003357210.00
23732002.04.15 14:27buy647100.000.87880.00000.8948
23742002.04.15 14:27modify647100.000.87880.87930.8948
23752002.04.15 14:27s/l647100.000.87930.87930.89485000.003362210.00
23762002.04.15 14:27buy648100.000.87880.00000.8948
23772002.04.15 14:28modify648100.000.87880.87930.8948
23782002.04.15 14:28s/l648100.000.87930.87930.89485000.003367210.00
23792002.04.15 14:28buy649100.000.87880.00000.8948
23802002.04.15 14:28modify649100.000.87880.87930.8948
23812002.04.15 14:28s/l649100.000.87930.87930.89485000.003372210.00
23822002.04.15 14:28buy650100.000.87880.00000.8948
23832002.04.15 14:29modify650100.000.87880.87930.8948
23842002.04.15 14:29s/l650100.000.87930.87930.89485000.003377210.00
23852002.04.15 14:29buy651100.000.87880.00000.8948
23862002.04.15 14:29modify651100.000.87880.87930.8948
23872002.04.15 14:29s/l651100.000.87930.87930.89485000.003382210.00
23882002.04.15 14:29buy652100.000.87880.00000.8948
23892002.04.15 14:30modify652100.000.87880.87930.8948
23902002.04.15 14:30s/l652100.000.87930.87930.89485000.003387210.00
23912002.04.15 14:30buy653100.000.87880.00000.8948
23922002.04.15 14:30modify653100.000.87880.87930.8948
23932002.04.15 14:30s/l653100.000.87930.87930.89485000.003392210.00
23942002.04.15 14:30buy654100.000.87880.00000.8948
23952002.04.15 14:31modify654100.000.87880.87930.8948
23962002.04.15 14:31s/l654100.000.87930.87930.89485000.003397210.00
23972002.04.15 14:31buy655100.000.87880.00000.8948
23982002.04.15 14:31modify655100.000.87880.87930.8948
23992002.04.15 14:31s/l655100.000.87930.87930.89485000.003402210.00
24002002.04.15 14:31buy656100.000.87880.00000.8948
24012002.04.15 14:32modify656100.000.87880.87930.8948
24022002.04.15 14:32s/l656100.000.87930.87930.89485000.003407210.00
24032002.04.15 14:32buy657100.000.87880.00000.8948
24042002.04.15 14:32modify657100.000.87880.87930.8948
24052002.04.15 14:32s/l657100.000.87930.87930.89485000.003412210.00
24062002.04.15 14:32buy658100.000.87880.00000.8948
24072002.04.15 14:33modify658100.000.87880.87930.8948
24082002.04.15 14:33s/l658100.000.87930.87930.89485000.003417210.00
24092002.04.15 14:33buy659100.000.87880.00000.8948
24102002.04.15 14:33modify659100.000.87880.87930.8948
24112002.04.15 14:33s/l659100.000.87930.87930.89485000.003422210.00
24122002.04.15 14:33buy660100.000.87880.00000.8948
24132002.04.15 14:34modify660100.000.87880.87930.8948
24142002.04.15 14:34s/l660100.000.87930.87930.89485000.003427210.00
24152002.04.15 14:34buy661100.000.87880.00000.8948
24162002.04.15 14:34modify661100.000.87880.87930.8948
24172002.04.15 14:34s/l661100.000.87930.87930.89485000.003432210.00
24182002.04.15 14:34buy662100.000.87880.00000.8948
24192002.04.15 14:35modify662100.000.87880.87930.8948
24202002.04.15 14:35s/l662100.000.87930.87930.89485000.003437210.00
24212002.04.15 14:35buy663100.000.87880.00000.8948
24222002.04.15 14:35modify663100.000.87880.87930.8948
24232002.04.15 14:35s/l663100.000.87930.87930.89485000.003442210.00
24242002.04.15 14:35buy664100.000.87880.00000.8948
24252002.04.15 14:36modify664100.000.87880.87930.8948
24262002.04.15 14:36s/l664100.000.87930.87930.89485000.003447210.00
24272002.04.15 14:36buy665100.000.87880.00000.8948
24282002.04.15 14:36modify665100.000.87880.87930.8948
24292002.04.15 14:36s/l665100.000.87930.87930.89485000.003452210.00
24302002.04.15 14:36buy666100.000.87880.00000.8948
24312002.04.15 14:37modify666100.000.87880.87930.8948
24322002.04.15 14:37s/l666100.000.87930.87930.89485000.003457210.00
24332002.04.15 14:37buy667100.000.87880.00000.8948
24342002.04.15 14:37modify667100.000.87880.87930.8948
24352002.04.15 14:39s/l667100.000.87930.87930.89485000.003462210.00
24362002.04.15 14:39buy668100.000.87880.00000.8948
24372002.04.15 15:00modify668100.000.87880.87910.8948
24382002.04.15 15:00modify668100.000.87880.87940.8948
24392002.04.15 16:00modify668100.000.87880.87960.8948
24402002.04.15 16:00s/l668100.000.87960.87960.89488000.003470210.00
24412002.04.15 18:00buy669100.000.87940.00000.8954
24422002.04.16 04:00modify669100.000.87940.88030.8954
24432002.04.16 04:00s/l669100.000.88030.88030.89549000.003479210.00
24442002.04.16 08:40buy670100.000.87910.00000.8951
24452002.04.16 08:40modify670100.000.87910.87910.8951
24462002.04.16 08:40s/l670100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24472002.04.16 08:40buy671100.000.87910.00000.8951
24482002.04.16 08:40modify671100.000.87910.87910.8951
24492002.04.16 08:40s/l671100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24502002.04.16 08:40buy672100.000.87910.00000.8951
24512002.04.16 08:40modify672100.000.87910.87910.8951
24522002.04.16 08:41s/l672100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24532002.04.16 08:41buy673100.000.87910.00000.8951
24542002.04.16 08:41modify673100.000.87910.87910.8951
24552002.04.16 08:41s/l673100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24562002.04.16 08:41buy674100.000.87910.00000.8951
24572002.04.16 08:41modify674100.000.87910.87910.8951
24582002.04.16 08:41s/l674100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24592002.04.16 08:41buy675100.000.87910.00000.8951
24602002.04.16 08:41modify675100.000.87910.87910.8951
24612002.04.16 08:42s/l675100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24622002.04.16 08:42buy676100.000.87910.00000.8951
24632002.04.16 08:42modify676100.000.87910.87910.8951
24642002.04.16 08:42s/l676100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24652002.04.16 08:42buy677100.000.87910.00000.8951
24662002.04.16 08:42modify677100.000.87910.87910.8951
24672002.04.16 08:42s/l677100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24682002.04.16 08:42buy678100.000.87910.00000.8951
24692002.04.16 08:42modify678100.000.87910.87910.8951
24702002.04.16 08:43s/l678100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24712002.04.16 08:43buy679100.000.87910.00000.8951
24722002.04.16 08:43modify679100.000.87910.87910.8951
24732002.04.16 08:43s/l679100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24742002.04.16 08:43buy680100.000.87910.00000.8951
24752002.04.16 08:43modify680100.000.87910.87910.8951
24762002.04.16 08:43s/l680100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24772002.04.16 08:43buy681100.000.87910.00000.8951
24782002.04.16 08:43modify681100.000.87910.87910.8951
24792002.04.16 08:44s/l681100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24802002.04.16 08:44buy682100.000.87910.00000.8951
24812002.04.16 08:44modify682100.000.87910.87910.8951
24822002.04.16 08:44s/l682100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24832002.04.16 08:44buy683100.000.87910.00000.8951
24842002.04.16 08:44modify683100.000.87910.87910.8951
24852002.04.16 08:44s/l683100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24862002.04.16 08:44buy684100.000.87910.00000.8951
24872002.04.16 08:44modify684100.000.87910.87910.8951
24882002.04.16 08:45s/l684100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24892002.04.16 08:45buy685100.000.87910.00000.8951
24902002.04.16 08:45modify685100.000.87910.87910.8951
24912002.04.16 08:45s/l685100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24922002.04.16 08:45buy686100.000.87910.00000.8951
24932002.04.16 08:45modify686100.000.87910.87910.8951
24942002.04.16 08:45s/l686100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24952002.04.16 08:45buy687100.000.87910.00000.8951
24962002.04.16 08:45modify687100.000.87910.87910.8951
24972002.04.16 08:46s/l687100.000.87910.87910.89510.003479210.00
24982002.04.16 08:46buy688100.000.87910.00000.8951
24992002.04.16 08:46modify688100.000.87910.87910.8951
25002002.04.16 08:46s/l688100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25012002.04.16 08:46buy689100.000.87910.00000.8951
25022002.04.16 08:46modify689100.000.87910.87910.8951
25032002.04.16 08:46s/l689100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25042002.04.16 08:46buy690100.000.87910.00000.8951
25052002.04.16 08:46modify690100.000.87910.87910.8951
25062002.04.16 08:47s/l690100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25072002.04.16 08:47buy691100.000.87910.00000.8951
25082002.04.16 08:47modify691100.000.87910.87910.8951
25092002.04.16 08:47s/l691100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25102002.04.16 08:47buy692100.000.87910.00000.8951
25112002.04.16 08:47modify692100.000.87910.87910.8951
25122002.04.16 08:47s/l692100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25132002.04.16 08:47buy693100.000.87910.00000.8951
25142002.04.16 08:47modify693100.000.87910.87910.8951
25152002.04.16 08:48s/l693100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25162002.04.16 08:48buy694100.000.87910.00000.8951
25172002.04.16 08:48modify694100.000.87910.87910.8951
25182002.04.16 08:48s/l694100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25192002.04.16 08:48buy695100.000.87910.00000.8951
25202002.04.16 08:48modify695100.000.87910.87910.8951
25212002.04.16 08:48s/l695100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25222002.04.16 08:48buy696100.000.87910.00000.8951
25232002.04.16 08:48modify696100.000.87910.87910.8951
25242002.04.16 08:49s/l696100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25252002.04.16 08:49buy697100.000.87910.00000.8951
25262002.04.16 08:49modify697100.000.87910.87910.8951
25272002.04.16 08:49s/l697100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25282002.04.16 08:49buy698100.000.87910.00000.8951
25292002.04.16 08:49modify698100.000.87910.87910.8951
25302002.04.16 08:49s/l698100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25312002.04.16 08:49buy699100.000.87910.00000.8951
25322002.04.16 08:49modify699100.000.87910.87910.8951
25332002.04.16 08:50s/l699100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25342002.04.16 08:50buy700100.000.87910.00000.8951
25352002.04.16 08:50modify700100.000.87910.87910.8951
25362002.04.16 08:50s/l700100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25372002.04.16 08:50buy701100.000.87910.00000.8951
25382002.04.16 08:50modify701100.000.87910.87910.8951
25392002.04.16 08:50s/l701100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25402002.04.16 08:50buy702100.000.87910.00000.8951
25412002.04.16 08:50modify702100.000.87910.87910.8951
25422002.04.16 08:51s/l702100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25432002.04.16 08:51buy703100.000.87910.00000.8951
25442002.04.16 08:51modify703100.000.87910.87910.8951
25452002.04.16 08:51s/l703100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25462002.04.16 08:51buy704100.000.87910.00000.8951
25472002.04.16 08:51modify704100.000.87910.87910.8951
25482002.04.16 08:51s/l704100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25492002.04.16 08:51buy705100.000.87910.00000.8951
25502002.04.16 08:51modify705100.000.87910.87910.8951
25512002.04.16 08:52s/l705100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25522002.04.16 08:52buy706100.000.87910.00000.8951
25532002.04.16 08:52modify706100.000.87910.87910.8951
25542002.04.16 08:52s/l706100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25552002.04.16 08:52buy707100.000.87910.00000.8951
25562002.04.16 08:52modify707100.000.87910.87910.8951
25572002.04.16 08:52s/l707100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25582002.04.16 08:52buy708100.000.87910.00000.8951
25592002.04.16 08:52modify708100.000.87910.87910.8951
25602002.04.16 08:53s/l708100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25612002.04.16 08:53buy709100.000.87910.00000.8951
25622002.04.16 08:53modify709100.000.87910.87910.8951
25632002.04.16 08:53s/l709100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25642002.04.16 08:53buy710100.000.87910.00000.8951
25652002.04.16 08:53modify710100.000.87910.87910.8951
25662002.04.16 09:00s/l710100.000.87910.87910.89510.003479210.00
25672002.04.16 09:00buy711100.000.87910.00000.8951
25682002.04.16 09:20modify711100.000.87910.87990.8951
25692002.04.16 09:20s/l711100.000.87990.87990.89518000.003487210.00
25702002.04.16 12:20buy712100.000.87940.00000.8954
25712002.04.16 16:40modify712100.000.87940.87960.8954
25722002.04.16 16:40modify712100.000.87940.88230.8954
25732002.04.16 16:40s/l712100.000.88230.88230.895429000.003516210.00
25742003.07.16 00:00buy713100.001.11780.00001.1338
25752003.07.16 15:20modify713100.001.11781.11821.1338
25762003.07.16 15:20s/l713100.001.11821.11821.13384000.003520210.00
25772003.07.23 16:35sell714100.001.14370.00001.1277
25782003.07.30 13:35modify714100.001.14371.14371.1277
25792003.07.30 13:35modify714100.001.14371.14341.1277
25802003.07.30 13:35modify714100.001.14371.14301.1277
25812003.07.30 13:40s/l714100.001.14301.14301.12777000.003527210.00
25822003.08.01 08:05buy715100.001.12030.00001.1363
25832003.08.01 08:06modify715100.001.12031.12051.1363
25842003.08.01 08:06s/l715100.001.12051.12051.13632000.003529210.00
25852003.08.01 08:06buy716100.001.12030.00001.1363
25862003.08.01 08:07modify716100.001.12031.12051.1363
25872003.08.01 08:07s/l716100.001.12051.12051.13632000.003531210.00
25882003.08.01 08:07buy717100.001.12030.00001.1363
25892003.08.01 08:08modify717100.001.12031.12051.1363
25902003.08.01 08:08s/l717100.001.12051.12051.13632000.003533210.00
25912003.08.01 08:08buy718100.001.12030.00001.1363
25922003.08.01 08:09modify718100.001.12031.12051.1363
25932003.08.01 08:09s/l718100.001.12051.12051.13632000.003535210.00
25942003.08.01 08:09buy719100.001.12030.00001.1363
25952003.08.01 16:00modify719100.001.12031.12571.1363
25962003.08.01 16:00s/l719100.001.12571.12571.136354000.003589210.00
25972003.08.01 16:00buy720100.001.11990.00001.1359
25982003.08.01 16:00modify720100.001.11991.12001.1359
25992003.08.01 16:00modify720100.001.11991.12571.1359
26002003.08.01 16:00s/l720100.001.12571.12571.135958000.003647210.00
26012003.08.01 16:00buy721100.001.11990.00001.1359
26022003.08.01 16:00modify721100.001.11991.12001.1359
26032003.08.01 16:00modify721100.001.11991.12571.1359
26042003.08.01 16:00s/l721100.001.12571.12571.135958000.003705210.00
26052003.08.01 16:00buy722100.001.11990.00001.1359
26062003.08.01 16:00modify722100.001.11991.12001.1359
26072003.08.01 16:00modify722100.001.11991.12571.1359
26082003.08.01 16:00s/l722100.001.12571.12571.135958000.003763210.00
26092003.08.01 16:00buy723100.001.11990.00001.1359
26102003.08.01 16:00modify723100.001.11991.12001.1359
26112003.08.01 16:00modify723100.001.11991.12571.1359
26122003.08.01 16:00s/l723100.001.12571.12571.135958000.003821210.00
26132003.08.01 16:00buy724100.001.11990.00001.1359
26142003.08.01 16:00modify724100.001.11991.12001.1359
26152003.08.01 16:00modify724100.001.11991.12571.1359
26162003.08.01 16:00s/l724100.001.12571.12571.135958000.003879210.00
26172003.08.01 16:00buy725100.001.11990.00001.1359
26182003.08.01 16:00modify725100.001.11991.12001.1359
26192003.08.01 16:01modify725100.001.11991.12571.1359
26202003.08.01 16:01s/l725100.001.12571.12571.135958000.003937210.00
26212003.08.01 16:01buy726100.001.11990.00001.1359
26222003.08.01 16:01modify726100.001.11991.12001.1359
26232003.08.01 16:01modify726100.001.11991.12571.1359
26242003.08.01 16:01s/l726100.001.12571.12571.135958000.003995210.00
26252003.08.01 16:01buy727100.001.11990.00001.1359
26262003.08.01 16:01modify727100.001.11991.12001.1359
26272003.08.01 16:01modify727100.001.11991.12571.1359
26282003.08.01 16:01s/l727100.001.12571.12571.135958000.004053210.00
26292003.08.01 16:01buy728100.001.11990.00001.1359
26302003.08.01 16:01modify728100.001.11991.12001.1359
26312003.08.01 16:01modify728100.001.11991.12571.1359
26322003.08.01 16:01s/l728100.001.12571.12571.135958000.004111210.00
26332003.08.01 16:01buy729100.001.11990.00001.1359
26342003.08.01 16:01modify729100.001.11991.12001.1359
26352003.08.01 16:01modify729100.001.11991.12571.1359
26362003.08.01 16:01s/l729100.001.12571.12571.135958000.004169210.00
26372003.08.01 16:01buy730100.001.11990.00001.1359
26382003.08.01 16:01modify730100.001.11991.12001.1359
26392003.08.01 16:01modify730100.001.11991.12571.1359
26402003.08.01 16:01s/l730100.001.12571.12571.135958000.004227210.00
26412003.08.01 16:01buy731100.001.11990.00001.1359
26422003.08.01 16:01modify731100.001.11991.12001.1359
26432003.08.01 16:02modify731100.001.11991.12571.1359
26442003.08.01 16:02s/l731100.001.12571.12571.135958000.004285210.00
26452003.08.01 16:02buy732100.001.11990.00001.1359
26462003.08.01 16:02modify732100.001.11991.12001.1359
26472003.08.01 16:02modify732100.001.11991.12571.1359
26482003.08.01 16:02s/l732100.001.12571.12571.135958000.004343210.00
26492003.08.01 16:02buy733100.001.11990.00001.1359
26502003.08.01 16:02modify733100.001.11991.12001.1359
26512003.08.01 16:02modify733100.001.11991.12571.1359
26522003.08.01 16:02s/l733100.001.12571.12571.135958000.004401210.00
26532003.08.01 16:02buy734100.001.11990.00001.1359
26542003.08.01 16:02modify734100.001.11991.12001.1359
26552003.08.01 16:02modify734100.001.11991.12571.1359
26562003.08.01 16:02s/l734100.001.12571.12571.135958000.004459210.00
26572003.08.01 16:02buy735100.001.11990.00001.1359
26582003.08.01 16:02modify735100.001.11991.12001.1359
26592003.08.01 16:02modify735100.001.11991.12571.1359
26602003.08.01 16:02s/l735100.001.12571.12571.135958000.004517210.00
26612003.08.01 16:02buy736100.001.11990.00001.1359
26622003.08.01 16:02modify736100.001.11991.12001.1359
26632003.08.01 16:02modify736100.001.11991.12571.1359
26642003.08.01 16:02s/l736100.001.12571.12571.135958000.004575210.00
26652003.08.01 16:02buy737100.001.11990.00001.1359
26662003.08.01 16:02modify737100.001.11991.12001.1359
26672003.08.01 16:03modify737100.001.11991.12571.1359
26682003.08.01 16:03s/l737100.001.12571.12571.135958000.004633210.00
26692003.08.01 16:03buy738100.001.11990.00001.1359
26702003.08.01 16:03modify738100.001.11991.12001.1359
26712003.08.01 16:03modify738100.001.11991.12571.1359
26722003.08.01 16:03s/l738100.001.12571.12571.135958000.004691210.00
26732003.08.01 16:03buy739100.001.11990.00001.1359
26742003.08.01 16:03modify739100.001.11991.12001.1359
26752003.08.01 16:03modify739100.001.11991.12571.1359
26762003.08.01 16:03s/l739100.001.12571.12571.135958000.004749210.00
26772003.08.01 16:03buy740100.001.11990.00001.1359
26782003.08.01 16:03modify740100.001.11991.12001.1359
26792003.08.01 16:03modify740100.001.11991.12571.1359
26802003.08.01 16:03s/l740100.001.12571.12571.135958000.004807210.00
26812003.08.01 16:03buy741100.001.11990.00001.1359
26822003.08.01 16:03modify741100.001.11991.12001.1359
26832003.08.01 16:03modify741100.001.11991.12571.1359
26842003.08.01 16:03s/l741100.001.12571.12571.135958000.004865210.00
26852003.08.01 16:03buy742100.001.11990.00001.1359
26862003.08.01 16:04modify742100.001.11991.12571.1359
26872003.08.01 16:10s/l742100.001.12571.12571.135958000.004923210.00
26882003.08.01 16:25buy743100.001.11950.00001.1355
26892003.08.01 16:25modify743100.001.11951.12261.1355
26902003.08.01 16:25s/l743100.001.12261.12261.135531000.004954210.00
26912003.08.01 16:25buy744100.001.11950.00001.1355
26922003.08.01 16:25modify744100.001.11951.12261.1355
26932003.08.01 16:25s/l744100.001.12261.12261.135531000.004985210.00
26942003.08.01 16:25buy745100.001.11950.00001.1355
26952003.08.01 16:25modify745100.001.11951.12261.1355
26962003.08.01 16:25s/l745100.001.12261.12261.135531000.005016210.00
26972003.08.01 16:26buy746100.001.11950.00001.1355
26982003.08.01 16:26modify746100.001.11951.12261.1355
26992003.08.01 16:26s/l746100.001.12261.12261.135531000.005047210.00
27002003.08.01 16:26buy747100.001.11950.00001.1355
27012003.08.01 16:26modify747100.001.11951.12261.1355
27022003.08.01 16:26s/l747100.001.12261.12261.135531000.005078210.00
27032003.08.01 16:26buy748100.001.11950.00001.1355
27042003.08.01 16:26modify748100.001.11951.12261.1355
27052003.08.01 16:26s/l748100.001.12261.12261.135531000.005109210.00
27062003.08.01 16:27buy749100.001.11950.00001.1355
27072003.08.01 16:27modify749100.001.11951.12261.1355
27082003.08.01 16:27s/l749100.001.12261.12261.135531000.005140210.00
27092003.08.01 16:27buy750100.001.11950.00001.1355
27102003.08.01 16:27modify750100.001.11951.12261.1355
27112003.08.01 16:27s/l750100.001.12261.12261.135531000.005171210.00
27122003.08.01 16:27buy751100.001.11950.00001.1355
27132003.08.01 16:27modify751100.001.11951.12261.1355
27142003.08.01 16:27s/l751100.001.12261.12261.135531000.005202210.00
27152003.08.01 16:28buy752100.001.11950.00001.1355
27162003.08.01 16:28modify752100.001.11951.12261.1355
27172003.08.01 16:28s/l752100.001.12261.12261.135531000.005233210.00
27182003.08.01 16:28buy753100.001.11950.00001.1355
27192003.08.01 16:28modify753100.001.11951.12261.1355
27202003.08.01 16:28s/l753100.001.12261.12261.135531000.005264210.00
27212003.08.01 16:28buy754100.001.11950.00001.1355
27222003.08.01 16:45modify754100.001.11951.11961.1355
27232003.08.01 16:45modify754100.001.11951.11971.1355
27242003.08.01 16:50modify754100.001.11951.12061.1355
27252003.08.01 16:50modify754100.001.11951.12071.1355
27262003.08.01 16:50modify754100.001.11951.12321.1355
27272003.08.01 16:50s/l754100.001.12321.12321.135537000.005301210.00
27282003.08.04 00:00buy755100.001.12860.00001.1446
27292003.08.04 09:10modify755100.001.12861.12951.1446
27302003.08.04 09:10s/l755100.001.12951.12951.14469000.005310210.00
27312003.08.04 09:11buy756100.001.12730.00001.1433
27322003.08.04 09:11modify756100.001.12731.12951.1433
27332003.08.04 09:11s/l756100.001.12951.12951.143322000.005332210.00
27342003.08.04 09:11buy757100.001.12730.00001.1433
27352003.08.04 09:12modify757100.001.12731.12951.1433
27362003.08.04 09:12s/l757100.001.12951.12951.143322000.005354210.00
27372003.08.04 09:12buy758100.001.12730.00001.1433
27382003.08.04 09:12modify758100.001.12731.12951.1433
27392003.08.04 09:13s/l758100.001.12951.12951.143322000.005376210.00
27402003.08.04 09:13buy759100.001.12730.00001.1433
27412003.08.04 09:13modify759100.001.12731.12951.1433
27422003.08.04 09:13s/l759100.001.12951.12951.143322000.005398210.00
27432003.08.04 09:14buy760100.001.12730.00001.1433
27442003.08.04 09:14modify760100.001.12731.12951.1433
27452003.08.04 09:14s/l760100.001.12951.12951.143322000.005420210.00
27462003.08.11 00:00buy761100.001.13080.00001.1468
27472003.08.11 15:10modify761100.001.13081.13181.1468
27482003.08.11 15:10modify761100.001.13081.13201.1468
27492003.08.11 15:10s/l761100.001.13201.13201.146812000.005432210.00
27502003.08.11 15:40buy762100.001.13170.00001.1477
27512003.08.11 16:45modify762100.001.13171.13181.1477
27522003.08.11 17:30s/l762100.001.13181.13181.14771000.005433210.00
27532003.08.11 17:30buy763100.001.13130.00001.1473
27542003.08.11 17:40modify763100.001.13131.13261.1473
27552003.08.11 17:40modify763100.001.13131.13301.1473
27562003.08.11 17:40s/l763100.001.13301.13301.147317000.005450210.00
27572003.08.12 13:45buy764100.001.13090.00001.1469
27582003.08.12 19:59modify764100.001.13091.13121.1469
27592003.08.12 19:59s/l764100.001.13121.13121.14693000.005453210.00
27602003.08.12 20:10buy765100.001.13090.00001.1469
27612003.08.13 18:30modify765100.001.13091.13101.1469
27622003.08.13 18:45modify765100.001.13091.13111.1469
27632003.08.13 18:45modify765100.001.13091.13141.1469
27642003.08.13 18:45modify765100.001.13091.13161.1469
27652003.08.13 18:50s/l765100.001.13161.13161.14697000.005460210.00
27662003.09.19 16:40sell766100.001.13670.00001.1207
27672003.09.19 16:40modify766100.001.13671.13651.1207
27682003.09.19 16:40s/l766100.001.13651.13651.12072000.005462210.00
27692003.09.19 16:40sell767100.001.13670.00001.1207
27702003.09.19 16:40modify767100.001.13671.13651.1207
27712003.09.19 16:40s/l767100.001.13651.13651.12072000.005464210.00
27722003.09.19 16:40sell768100.001.13670.00001.1207
27732003.09.19 16:40modify768100.001.13671.13651.1207
27742003.09.19 16:41s/l768100.001.13651.13651.12072000.005466210.00
27752003.09.19 16:41sell769100.001.13670.00001.1207
27762003.09.19 16:41modify769100.001.13671.13651.1207
27772003.09.19 16:41s/l769100.001.13651.13651.12072000.005468210.00
27782003.09.19 16:41sell770100.001.13670.00001.1207
27792003.09.19 16:41modify770100.001.13671.13651.1207
27802003.09.19 16:41s/l770100.001.13651.13651.12072000.005470210.00
27812003.09.19 16:41sell771100.001.13670.00001.1207
27822003.09.19 16:41modify771100.001.13671.13651.1207
27832003.09.19 16:42s/l771100.001.13651.13651.12072000.005472210.00
27842003.09.19 16:42sell772100.001.13670.00001.1207
27852003.09.19 16:42modify772100.001.13671.13651.1207
27862003.09.19 16:42s/l772100.001.13651.13651.12072000.005474210.00
27872003.09.19 16:42sell773100.001.13670.00001.1207
27882003.09.19 16:42modify773100.001.13671.13651.1207
27892003.09.19 16:42s/l773100.001.13651.13651.12072000.005476210.00
27902003.09.19 16:42sell774100.001.13670.00001.1207
27912003.09.19 16:42modify774100.001.13671.13651.1207
27922003.09.19 16:43s/l774100.001.13651.13651.12072000.005478210.00
27932003.09.19 16:43sell775100.001.13670.00001.1207
27942003.09.19 16:43modify775100.001.13671.13651.1207
27952003.09.19 16:43s/l775100.001.13651.13651.12072000.005480210.00
27962003.09.19 16:43sell776100.001.13670.00001.1207
27972003.09.19 16:43modify776100.001.13671.13651.1207
27982003.09.19 16:43s/l776100.001.13651.13651.12072000.005482210.00
27992003.09.19 16:43sell777100.001.13670.00001.1207
28002003.09.19 16:43modify777100.001.13671.13651.1207
28012003.09.19 16:44s/l777100.001.13651.13651.12072000.005484210.00
28022003.09.19 16:44sell778100.001.13760.00001.1216
28032003.09.19 16:50modify778100.001.13761.13731.1216
28042003.09.19 16:50modify778100.001.13761.13701.1216
28052003.09.19 16:50s/l778100.001.13701.13701.12166000.005490210.00
28062003.09.19 16:50sell779100.001.13720.00001.1212
28072003.09.19 16:50modify779100.001.13721.13701.1212
28082003.09.19 16:50s/l779100.001.13701.13701.12122000.005492210.00
28092003.09.19 16:50sell780100.001.13720.00001.1212
28102003.09.19 16:50modify780100.001.13721.13701.1212
28112003.09.19 16:51s/l780100.001.13701.13701.12122000.005494210.00
28122003.09.19 16:51sell781100.001.13720.00001.1212
28132003.09.19 16:51modify781100.001.13721.13701.1212
28142003.09.19 16:51s/l781100.001.13701.13701.12122000.005496210.00
28152003.09.19 16:51sell782100.001.13720.00001.1212
28162003.09.19 16:51modify782100.001.13721.13701.1212
28172003.09.19 16:51s/l782100.001.13701.13701.12122000.005498210.00
28182003.09.19 16:51sell783100.001.13720.00001.1212
28192003.09.19 16:51modify783100.001.13721.13701.1212
28202003.09.19 16:52s/l783100.001.13701.13701.12122000.005500210.00
28212003.09.19 16:52sell784100.001.13720.00001.1212
28222003.09.19 16:52modify784100.001.13721.13701.1212
28232003.09.19 16:52s/l784100.001.13701.13701.12122000.005502210.00
28242003.09.19 16:52sell785100.001.13720.00001.1212
28252003.09.19 16:52modify785100.001.13721.13701.1212
28262003.09.19 16:52s/l785100.001.13701.13701.12122000.005504210.00
28272003.09.19 16:52sell786100.001.13720.00001.1212
28282003.09.19 16:52modify786100.001.13721.13701.1212
28292003.09.19 16:53s/l786100.001.13701.13701.12122000.005506210.00
28302003.09.19 16:53sell787100.001.13720.00001.1212
28312003.09.19 16:53modify787100.001.13721.13701.1212
28322003.09.19 16:53s/l787100.001.13701.13701.12122000.005508210.00
28332003.09.19 16:53sell788100.001.13720.00001.1212
28342003.09.19 16:53modify788100.001.13721.13701.1212
28352003.09.19 16:53s/l788100.001.13701.13701.12122000.005510210.00
28362003.09.19 16:53sell789100.001.13720.00001.1212
28372003.09.19 16:53modify789100.001.13721.13701.1212
28382003.09.19 17:10modify789100.001.13721.13601.1212
28392003.09.19 17:10modify789100.001.13721.13521.1212
28402003.09.19 17:10modify789100.001.13721.13481.1212
28412003.09.19 17:10s/l789100.001.13481.13481.121224000.005534210.00
28422003.09.19 17:35sell790100.001.13640.00001.1204
28432006.02.14 23:59close at stop790100.001.18780.00001.1204-514000.005020210.00