Strategy Tester Report
SimpleDailyRangeBreakExpert_v1
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2004.06.22 14:00 - 2006.02.17 00:00 (2004.07.01 - 2006.02.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Expert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=5; Trace=true;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false;
InitialStop=true;
Data=" Input Data "; BuyPercent=130; SellPercent=130; StopPercent=70; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true;
Tuesday=false;
Wednesday=true;
Thursday=true;
Friday=true;
MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true;
MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Słupki w tescie
|10393
|Ticks modelled
|1771290
|Modelling quality
|89.99%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|7481.61
|Gross profit
|28972.12
|Gross loss
|-21490.51
|Profit factor
|1.35
|Przewidywany zysk
|92.37
|Absolute drawdown
|5144.63
|Maximal drawdown (%)
|7388.13 (60.3%)
|Transakcji w sumie
|81
|Short positions (won %)
|37 (37.84%)
|Long positions (won %)
|44 (45.45%)
|Profit trades (% of total)
|34 (41.98%)
|Loss trades (% of total)
|47 (58.02%)
|Największy
|profit trade
|4229.06
|loss trade
|-2074.61
|Average
|profit trade
|852.12
|loss trade
|-457.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (781.63)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1150.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4350.49 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-3361.50 (4)
|Średni
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
�
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2004.07.01 00:00
|buy stop
|1
|1.50
|1.8463
|1.8325
|0.0000
�
|2
|2004.07.01 00:00
|sell stop
|2
|1.50
|1.7943
|1.8081
|0.0000
|3
|2004.07.02 00:00
|delete
|2
|1.50
|1.7943
|1.8081
|0.0000
�
|4
|2004.07.02 00:00
|delete
|1
|1.50
|1.8463
|1.8325
|0.0000
|5
|2004.07.02 00:00
|buy stop
|3
|1.50
|1.8338
|1.8261
|0.0000
�
|6
|2004.07.02 00:00
|sell stop
|4
|1.50
|1.8046
|1.8123
|0.0000
|7
|2004.07.02 19:19
|buy
|3
|1.50
|1.8338
|1.8261
|0.0000
�
|8
|2004.07.02 19:19
|delete
|4
|1.50
|1.8046
|1.8123
|0.0000
|9
|2004.07.07 00:00
|close
|3
|1.50
|1.8405
|1.8261
|0.0000
|986.19
|10986.19
�
|10
|2004.07.07 00:00
|buy stop
|5
|1.20
|1.8636
|1.8520
|0.0000
|11
|2004.07.07 00:00
|sell stop
|6
|1.20
|1.8196
|1.8312
|0.0000
�
|12
|2004.07.08 00:00
|delete
|6
|1.20
|1.8196
|1.8312
|0.0000
|13
|2004.07.08 00:00
|delete
|5
|1.20
|1.8636
|1.8520
|0.0000
�
|14
|2004.07.08 00:00
|buy stop
|7
|1.60
|1.8813
|1.8678
|0.0000
|15
|2004.07.08 00:00
|sell stop
|8
|1.60
|1.8305
|1.8440
|0.0000
�
|16
|2004.07.09 00:00
|delete
|8
|1.60
|1.8305
|1.8440
|0.0000
|17
|2004.07.09 00:00
|delete
|7
|1.60
|1.8813
|1.8678
|0.0000
�
|18
|2004.07.09 00:00
|buy stop
|9
|1.60
|1.8660
|1.8574
|0.0000
|19
|2004.07.09 00:00
|sell stop
|10
|1.60
|1.8332
|1.8418
|0.0000
�
|20
|2004.07.12 00:00
|delete
|10
|1.60
|1.8332
|1.8418
|0.0000
|21
|2004.07.12 00:00
|delete
|9
|1.60
|1.8660
|1.8574
|0.0000
�
|22
|2004.07.12 00:00
|buy stop
|11
|1.60
|1.8746
|1.8671
|0.0000
|23
|2004.07.12 00:00
|sell stop
|12
|1.60
|1.8460
|1.8535
|0.0000
�
|24
|2004.07.13 00:00
|delete
|12
|1.60
|1.8460
|1.8535
|0.0000
|25
|2004.07.13 00:00
|delete
|11
|1.60
|1.8746
|1.8671
|0.0000
�
|26
|2004.07.14 00:00
|buy stop
|13
|1.60
|1.8719
|1.8640
|0.0000
|27
|2004.07.14 00:00
|sell stop
|14
|1.60
|1.8419
|1.8498
|0.0000
�
|28
|2004.07.15 00:00
|delete
|14
|1.60
|1.8419
|1.8498
|0.0000
|29
|2004.07.15 00:00
|delete
|13
|1.60
|1.8719
|1.8640
|0.0000
�
|30
|2004.07.15 00:00
|buy stop
|15
|1.60
|1.8680
|1.8617
|0.0000
|31
|2004.07.15 00:00
|sell stop
|16
|1.60
|1.8436
|1.8499
|0.0000
�
|32
|2004.07.16 00:00
|delete
|16
|1.60
|1.8436
|1.8499
|0.0000
|33
|2004.07.16 00:00
|delete
|15
|1.60
|1.8680
|1.8617
|0.0000
�
|34
|2004.07.16 00:00
|buy stop
|17
|1.60
|1.8663
|1.8593
|0.0000
|35
|2004.07.16 00:00
|sell stop
|18
|1.60
|1.8395
|1.8465
|0.0000
�
|36
|2004.07.16 15:01
|buy
|17
|1.60
|1.8663
|1.8593
|0.0000
|37
|2004.07.16 15:01
|delete
|18
|1.60
|1.8395
|1.8465
|0.0000
�
|38
|2004.07.19 00:00
|close
|17
|1.60
|1.8742
|1.8593
|0.0000
|1257.31
|12243.50
|39
|2004.07.19 00:00
|buy stop
|19
|1.40
|1.9090
|1.8894
|0.0000
�
|40
|2004.07.19 00:00
|sell stop
|20
|1.40
|1.8354
|1.8550
|0.0000
|41
|2004.07.20 00:00
|delete
|20
|1.40
|1.8354
|1.8550
|0.0000
�
|42
|2004.07.20 00:00
|delete
|19
|1.40
|1.9090
|1.8894
|0.0000
|43
|2004.07.21 00:00
|buy stop
|21
|1.80
|1.8788
|1.8650
|0.0000
�
|44
|2004.07.21 00:00
|sell stop
|22
|1.80
|1.8268
|1.8406
|0.0000
|45
|2004.07.22 00:00
|delete
|22
|1.80
|1.8268
|1.8406
|0.0000
�
|46
|2004.07.22 00:00
|delete
|21
|1.80
|1.8788
|1.8650
|0.0000
|47
|2004.07.22 00:00
|buy stop
|23
|1.80
|1.8717
|1.8556
|0.0000
�
|48
|2004.07.22 00:00
|sell stop
|24
|1.80
|1.8109
|1.8270
|0.0000
|49
|2004.07.23 00:00
|delete
|24
|1.80
|1.8109
|1.8270
|0.0000
�
|50
|2004.07.23 00:00
|delete
|23
|1.80
|1.8717
|1.8556
|0.0000
|51
|2004.07.23 00:00
|buy stop
|25
|1.80
|1.8626
|1.8526
|0.0000
�
|52
|2004.07.23 00:00
|sell stop
|26
|1.80
|1.8246
|1.8346
|0.0000
|53
|2004.07.26 00:00
|delete
|26
|1.80
|1.8246
|1.8346
|0.0000
�
|54
|2004.07.26 00:00
|delete
|25
|1.80
|1.8626
|1.8526
|0.0000
|55
|2004.07.26 00:00
|buy stop
|27
|1.80
|1.8538
|1.8428
|0.0000
�
|56
|2004.07.26 00:00
|sell stop
|28
|1.80
|1.8122
|1.8232
|0.0000
|57
|2004.07.27 00:00
|delete
|28
|1.80
|1.8122
|1.8232
|0.0000
�
|58
|2004.07.27 00:00
|delete
|27
|1.80
|1.8538
|1.8428
|0.0000
|59
|2004.07.28 00:00
|buy stop
|29
|1.80
|1.8542
|1.8367
|0.0000
�
|60
|2004.07.28 00:00
|sell stop
|30
|1.80
|1.7884
|1.8059
|0.0000
|61
|2004.07.29 00:00
|delete
|30
|1.80
|1.7884
|1.8059
|0.0000
�
|62
|2004.07.29 00:00
|delete
|29
|1.80
|1.8542
|1.8367
|0.0000
|63
|2004.07.29 00:00
|buy stop
|31
|1.80
|1.8397
|1.8320
|0.0000
�
|64
|2004.07.29 00:00
|sell stop
|32
|1.80
|1.8103
|1.8180
|0.0000
|65
|2004.07.29 14:34
|sell
|32
|1.80
|1.8103
|1.8180
|0.0000
�
|66
|2004.07.29 14:34
|delete
|31
|1.80
|1.8397
|1.8320
|0.0000
|67
|2004.07.29 16:42
|s/l
|32
|1.80
|1.8180
|1.8180
|0.0000
|-1386.00
|10857.50
�
|68
|2004.07.30 00:00
|buy stop
|33
|1.60
|1.8441
|1.8297
|0.0000
|69
|2004.07.30 00:00
|sell stop
|34
|1.60
|1.7897
|1.8041
|0.0000
�
|70
|2004.08.02 00:00
|delete
|34
|1.60
|1.7897
|1.8041
|0.0000
|71
|2004.08.02 00:00
|delete
|33
|1.60
|1.8441
|1.8297
|0.0000
�
|72
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|35
|1.60
|1.8396
|1.8308
|0.0000
|73
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|36
|1.60
|1.8060
|1.8148
|0.0000
�
|74
|2004.08.03 00:00
|delete
|36
|1.60
|1.8060
|1.8148
|0.0000
|75
|2004.08.03 00:00
|delete
|35
|1.60
|1.8396
|1.8308
|0.0000
�
|76
|2004.08.04 00:00
|buy stop
|37
|1.60
|1.8421
|1.8339
|0.0000
|77
|2004.08.04 00:00
|sell stop
|38
|1.60
|1.8107
|1.8189
|0.0000
�
|78
|2004.08.05 00:00
|delete
|38
|1.60
|1.8107
|1.8189
|0.0000
|79
|2004.08.05 00:00
|delete
|37
|1.60
|1.8421
|1.8339
|0.0000
�
|80
|2004.08.05 00:00
|buy stop
|39
|1.60
|1.8412
|1.8330
|0.0000
|81
|2004.08.05 00:00
|sell stop
|40
|1.60
|1.8098
|1.8180
|0.0000
�
|82
|2004.08.06 00:00
|delete
|40
|1.60
|1.8098
|1.8180
|0.0000
|83
|2004.08.06 00:00
|delete
|39
|1.60
|1.8412
|1.8330
|0.0000
�
|84
|2004.08.06 00:00
|buy stop
|41
|1.60
|1.8388
|1.8309
|0.0000
|85
|2004.08.06 00:00
|sell stop
|42
|1.60
|1.8088
|1.8167
|0.0000
�
|86
|2004.08.06 14:31
|buy
|41
|1.60
|1.8388
|1.8309
|0.0000
|87
|2004.08.06 14:31
|delete
|42
|1.60
|1.8088
|1.8167
|0.0000
�
|88
|2004.08.09 00:00
|close
|41
|1.60
|1.8432
|1.8309
|0.0000
|697.32
|11554.82
|89
|2004.08.09 00:00
|buy stop
|43
|1.30
|1.8786
|1.8599
|0.0000
�
|90
|2004.08.09 00:00
|sell stop
|44
|1.30
|1.8084
|1.8271
|0.0000
|91
|2004.08.10 00:00
|delete
|44
|1.30
|1.8084
|1.8271
|0.0000
�
|92
|2004.08.10 00:00
|delete
|43
|1.30
|1.8786
|1.8599
|0.0000
|93
|2004.08.11 00:00
|buy stop
|45
|1.70
|1.8493
|1.8376
|0.0000
�
|94
|2004.08.11 00:00
|sell stop
|46
|1.70
|1.8049
|1.8166
|0.0000
|95
|2004.08.12 00:00
|delete
|46
|1.70
|1.8049
|1.8166
|0.0000
�
|96
|2004.08.12 00:00
|delete
|45
|1.70
|1.8493
|1.8376
|0.0000
|97
|2004.08.12 00:00
|buy stop
|47
|1.70
|1.8405
|1.8349
|0.0000
�
|98
|2004.08.12 00:00
|sell stop
|48
|1.70
|1.8191
|1.8247
|0.0000
|99
|2004.08.13 00:00
|delete
|48
|1.70
|1.8191
|1.8247
|0.0000
�
|100
|2004.08.13 00:00
|delete
|47
|1.70
|1.8405
|1.8349
|0.0000
|101
|2004.08.13 00:00
|buy stop
|49
|1.70
|1.8453
|1.8332
|0.0000
�
|102
|2004.08.13 00:00
|sell stop
|50
|1.70
|1.7995
|1.8116
|0.0000
|103
|2004.08.13 18:31
|buy
|49
|1.70
|1.8453
|1.8332
|0.0000
�
|104
|2004.08.13 18:31
|delete
|50
|1.70
|1.7995
|1.8116
|0.0000
|105
|2004.08.17 15:21
|s/l
|49
|1.70
|1.8332
|1.8332
|0.0000
|-2074.61
|9480.21
�
|106
|2004.08.18 00:00
|buy stop
|51
|1.40
|1.8514
|1.8391
|0.0000
|107
|2004.08.18 00:00
|sell stop
|52
|1.40
|1.8051
|1.8173
|0.0000
�
|108
|2004.08.19 00:00
|delete
|52
|1.40
|1.8051
|1.8173
|0.0000
|109
|2004.08.19 00:00
|delete
|51
|1.40
|1.8514
|1.8391
|0.0000
�
|110
|2004.08.19 00:00
|buy stop
|53
|1.40
|1.8367
|1.8299
|0.0000
|111
|2004.08.19 00:00
|sell stop
|54
|1.40
|1.8107
|1.8175
|0.0000
�
|112
|2004.08.20 00:00
|delete
|54
|1.40
|1.8107
|1.8175
|0.0000
|113
|2004.08.20 00:00
|delete
|53
|1.40
|1.8367
|1.8299
|0.0000
�
|114
|2004.08.20 00:00
|buy stop
|55
|1.40
|1.8529
|1.8422
|0.0000
|115
|2004.08.20 00:00
|sell stop
|56
|1.40
|1.8125
|1.8232
|0.0000
�
|116
|2004.08.23 00:00
|delete
|56
|1.40
|1.8125
|1.8232
|0.0000
|117
|2004.08.23 00:00
|delete
|55
|1.40
|1.8529
|1.8422
|0.0000
�
|118
|2004.08.23 00:00
|buy stop
|57
|1.40
|1.8427
|1.8308
|0.0000
|119
|2004.08.23 00:00
|sell stop
|58
|1.40
|1.7979
|1.8098
|0.0000
�
|120
|2004.08.24 00:00
|delete
|58
|1.40
|1.7979
|1.8098
|0.0000
|121
|2004.08.24 00:00
|delete
|57
|1.40
|1.8427
|1.8308
|0.0000
�
|122
|2004.08.25 00:00
|buy stop
|59
|1.40
|1.8206
|1.8056
|0.0000
|123
|2004.08.25 00:00
|sell stop
|60
|1.40
|1.7642
|1.7792
|0.0000
�
|124
|2004.08.26 08:00
|delete
|60
|1.40
|1.7642
|1.7792
|0.0000
|125
|2004.08.26 08:00
|delete
|59
|1.40
|1.8206
|1.8056
|0.0000
�
|126
|2004.08.26 08:00
|buy stop
|61
|1.40
|1.8128
|1.8044
|0.0000
|127
|2004.08.26 08:00
|sell stop
|62
|1.40
|1.7806
|1.7890
|0.0000
�
|128
|2004.08.27 00:00
|delete
|62
|1.40
|1.7806
|1.7890
|0.0000
|129
|2004.08.27 00:00
|delete
|61
|1.40
|1.8128
|1.8044
|0.0000
�
|130
|2004.08.27 00:00
|buy stop
|63
|1.40
|1.8076
|1.8020
|0.0000
|131
|2004.08.27 00:00
|sell stop
|64
|1.40
|1.7858
|1.7914
|0.0000
�
|132
|2004.08.30 00:00
|delete
|64
|1.40
|1.7858
|1.7914
|0.0000
|133
|2004.08.30 00:00
|delete
|63
|1.40
|1.8076
|1.8020
|0.0000
�
|134
|2004.08.30 00:00
|buy stop
|65
|1.40
|1.8113
|1.8008
|0.0000
|135
|2004.08.30 00:00
|sell stop
|66
|1.40
|1.7713
|1.7818
|0.0000
�
|136
|2004.08.31 00:00
|delete
|66
|1.40
|1.7713
|1.7818
|0.0000
|137
|2004.08.31 00:00
|delete
|65
|1.40
|1.8113
|1.8008
|0.0000
�
|138
|2004.09.01 00:00
|buy stop
|67
|1.40
|1.8247
|1.8130
|0.0000
|139
|2004.09.01 00:00
|sell stop
|68
|1.40
|1.7805
|1.7922
|0.0000
�
|140
|2004.09.02 00:00
|delete
|68
|1.40
|1.7805
|1.7922
|0.0000
|141
|2004.09.02 00:00
|delete
|67
|1.40
|1.8247
|1.8130
|0.0000
�
|142
|2004.09.02 00:00
|buy stop
|69
|1.40
|1.8131
|1.8024
|0.0000
|143
|2004.09.02 00:00
|sell stop
|70
|1.40
|1.7727
|1.7834
|0.0000
�
|144
|2004.09.03 00:00
|delete
|70
|1.40
|1.7727
|1.7834
|0.0000
|145
|2004.09.03 00:00
|delete
|69
|1.40
|1.8131
|1.8024
|0.0000
�
|146
|2004.09.03 00:00
|buy stop
|71
|1.40
|1.8057
|1.7978
|0.0000
|147
|2004.09.03 00:00
|sell stop
|72
|1.40
|1.7755
|1.7834
|0.0000
�
|148
|2004.09.03 17:50
|sell
|72
|1.40
|1.7755
|1.7834
|0.0000
|149
|2004.09.03 17:50
|delete
|71
|1.40
|1.8057
|1.7978
|0.0000
�
|150
|2004.09.07 07:03
|s/l
|72
|1.40
|1.7834
|1.7834
|0.0000
|-1117.23
|8362.98
|151
|2004.09.08 00:00
|buy stop
|73
|1.30
|1.7922
|1.7822
|0.0000
�
|152
|2004.09.08 00:00
|sell stop
|74
|1.30
|1.7542
|1.7642
|0.0000
|153
|2004.09.09 00:00
|delete
|74
|1.30
|1.7542
|1.7642
|0.0000
�
|154
|2004.09.09 00:00
|delete
|73
|1.30
|1.7922
|1.7822
|0.0000
|155
|2004.09.09 00:00
|buy stop
|75
|1.30
|1.8121
|1.7983
|0.0000
�
|156
|2004.09.09 00:00
|sell stop
|76
|1.30
|1.7601
|1.7739
|0.0000
|157
|2004.09.10 00:00
|delete
|76
|1.30
|1.7601
|1.7739
|0.0000
�
|158
|2004.09.10 00:00
|delete
|75
|1.30
|1.8121
|1.7983
|0.0000
|159
|2004.09.10 00:00
|buy stop
|77
|1.30
|1.7961
|1.7910
|0.0000
�
|160
|2004.09.10 00:00
|sell stop
|78
|1.30
|1.7763
|1.7814
|0.0000
|161
|2004.09.10 14:46
|buy
|77
|1.30
|1.7961
|1.7910
|0.0000
�
|162
|2004.09.10 14:46
|delete
|78
|1.30
|1.7763
|1.7814
|0.0000
|163
|2004.09.13 00:00
|close
|77
|1.30
|1.7983
|1.7910
|0.0000
|280.57
|8643.55
�
|164
|2004.09.13 00:00
|buy stop
|79
|0.90
|1.8223
|1.8095
|0.0000
|165
|2004.09.13 00:00
|sell stop
|80
|0.90
|1.7741
|1.7869
|0.0000
�
|166
|2004.09.14 00:00
|delete
|80
|0.90
|1.7741
|1.7869
|0.0000
|167
|2004.09.14 00:00
|delete
|79
|0.90
|1.8223
|1.8095
|0.0000
�
|168
|2004.09.15 00:00
|buy stop
|81
|1.30
|1.8106
|1.8039
|0.0000
|169
|2004.09.15 00:00
|sell stop
|82
|1.30
|1.7848
|1.7915
|0.0000
�
|170
|2004.09.15 14:24
|sell
|82
|1.30
|1.7848
|1.7915
|0.0000
|171
|2004.09.15 14:24
|delete
|81
|1.30
|1.8106
|1.8039
|0.0000
�
|172
|2004.09.16 00:00
|close
|82
|1.30
|1.7763
|1.7915
|0.0000
|1101.09
|9744.64
|173
|2004.09.16 00:00
|buy stop
|83
|1.10
|1.8097
|1.7924
|0.0000
�
|174
|2004.09.16 00:00
|sell stop
|84
|1.10
|1.7445
|1.7618
|0.0000
|175
|2004.09.17 00:00
|delete
|84
|1.10
|1.7445
|1.7618
|0.0000
�
|176
|2004.09.17 00:00
|delete
|83
|1.10
|1.8097
|1.7924
|0.0000
|177
|2004.09.17 00:00
|buy stop
|85
|1.50
|1.8195
|1.8055
|0.0000
�
|178
|2004.09.17 00:00
|sell stop
|86
|1.50
|1.7665
|1.7805
|0.0000
|179
|2004.09.20 00:00
|delete
|86
|1.50
|1.7665
|1.7805
|0.0000
�
|180
|2004.09.20 00:00
|delete
|85
|1.50
|1.8195
|1.8055
|0.0000
|181
|2004.09.20 00:00
|buy stop
|87
|1.50
|1.8047
|1.7989
|0.0000
�
|182
|2004.09.20 00:00
|sell stop
|88
|1.50
|1.7825
|1.7883
|0.0000
|183
|2004.09.20 14:44
|sell
|88
|1.50
|1.7825
|1.7883
|0.0000
�
|184
|2004.09.20 14:44
|delete
|87
|1.50
|1.8047
|1.7989
|0.0000
|185
|2004.09.20 17:59
|s/l
|88
|1.50
|1.7883
|1.7883
|0.0000
|-867.00
|8877.64
�
|186
|2004.09.22 00:00
|buy stop
|89
|1.30
|1.8200
|1.8077
|0.0000
|187
|2004.09.22 00:00
|sell stop
|90
|1.30
|1.7734
|1.7857
|0.0000
�
|188
|2004.09.23 00:00
|delete
|90
|1.30
|1.7734
|1.7857
|0.0000
|189
|2004.09.23 00:00
|delete
|89
|1.30
|1.8200
|1.8077
|0.0000
�
|190
|2004.09.23 00:00
|buy stop
|91
|1.30
|1.8123
|1.8023
|0.0000
|191
|2004.09.23 00:00
|sell stop
|92
|1.30
|1.7745
|1.7845
|0.0000
�
|192
|2004.09.24 00:00
|delete
|92
|1.30
|1.7745
|1.7845
|0.0000
|193
|2004.09.24 00:00
|delete
|91
|1.30
|1.8123
|1.8023
|0.0000
�
|194
|2004.09.24 00:00
|buy stop
|93
|1.30
|1.8125
|1.8041
|0.0000
|195
|2004.09.24 00:00
|sell stop
|94
|1.30
|1.7805
|1.7889
|0.0000
�
|196
|2004.09.27 00:00
|delete
|94
|1.30
|1.7805
|1.7889
|0.0000
|197
|2004.09.27 00:00
|delete
|93
|1.30
|1.8125
|1.8041
|0.0000
�
|198
|2004.09.27 00:00
|buy stop
|95
|1.30
|1.8256
|1.8153
|0.0000
|199
|2004.09.27 00:00
|sell stop
|96
|1.30
|1.7864
|1.7967
|0.0000
�
|200
|2004.09.28 00:00
|delete
|96
|1.30
|1.7864
|1.7967
|0.0000
|201
|2004.09.28 00:00
|delete
|95
|1.30
|1.8256
|1.8153
|0.0000
�
|202
|2004.09.29 00:00
|buy stop
|97
|1.30
|1.8251
|1.8188
|0.0000
|203
|2004.09.29 00:00
|sell stop
|98
|1.30
|1.8011
|1.8074
|0.0000
�
|204
|2004.09.29 16:01
|sell
|98
|1.30
|1.8011
|1.8074
|0.0000
|205
|2004.09.29 16:01
|delete
|97
|1.30
|1.8251
|1.8188
|0.0000
�
|206
|2004.09.30 00:00
|close
|98
|1.30
|1.8001
|1.8074
|0.0000
|126.09
|9003.72
|207
|2004.09.30 00:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.8229
|1.8105
|0.0000
�
|208
|2004.09.30 00:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.7759
|1.7883
|0.0000
|209
|2004.10.01 00:00
|delete
|100
|1.00
|1.7759
|1.7883
|0.0000
�
|210
|2004.10.01 00:00
|delete
|99
|1.00
|1.8229
|1.8105
|0.0000
|211
|2004.10.01 00:00
|buy stop
|101
|1.40
|1.8356
|1.8232
|0.0000
�
|212
|2004.10.01 00:00
|sell stop
|102
|1.40
|1.7888
|1.8012
|0.0000
|213
|2004.10.04 00:00
|delete
|102
|1.40
|1.7888
|1.8012
|0.0000
�
|214
|2004.10.04 00:00
|delete
|101
|1.40
|1.8356
|1.8232
|0.0000
|215
|2004.10.04 00:00
|buy stop
|103
|1.40
|1.8251
|1.8106
|0.0000
�
|216
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|104
|1.40
|1.7703
|1.7848
|0.0000
|217
|2004.10.05 00:00
|delete
|104
|1.40
|1.7703
|1.7848
|0.0000
�
|218
|2004.10.05 00:00
|delete
|103
|1.40
|1.8251
|1.8106
|0.0000
|219
|2004.10.06 00:00
|buy stop
|105
|1.40
|1.7927
|1.7871
|0.0000
�
|220
|2004.10.06 00:00
|sell stop
|106
|1.40
|1.7713
|1.7769
|0.0000
|221
|2004.10.07 00:00
|delete
|106
|1.40
|1.7713
|1.7769
|0.0000
�
|222
|2004.10.07 00:00
|delete
|105
|1.40
|1.7927
|1.7871
|0.0000
|223
|2004.10.07 00:00
|buy stop
|107
|1.40
|1.7992
|1.7889
|0.0000
�
|224
|2004.10.07 00:00
|sell stop
|108
|1.40
|1.7602
|1.7705
|0.0000
|225
|2004.10.08 00:00
|delete
|108
|1.40
|1.7602
|1.7705
|0.0000
�
|226
|2004.10.08 00:00
|delete
|107
|1.40
|1.7992
|1.7889
|0.0000
|227
|2004.10.08 00:00
|buy stop
|109
|1.40
|1.7935
|1.7877
|0.0000
�
|228
|2004.10.08 00:00
|sell stop
|110
|1.40
|1.7713
|1.7771
|0.0000
|229
|2004.10.08 14:30
|buy
|109
|1.40
|1.7935
|1.7877
|0.0000
�
|230
|2004.10.08 14:30
|delete
|110
|1.40
|1.7713
|1.7771
|0.0000
|231
|2004.10.11 00:00
|close
|109
|1.40
|1.7943
|1.7877
|0.0000
|106.14
|9109.86
�
|232
|2004.10.11 00:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.8164
|1.8055
|0.0000
|233
|2004.10.11 00:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.7750
|1.7859
|0.0000
�
|234
|2004.10.12 00:00
|delete
|112
|1.00
|1.7750
|1.7859
|0.0000
|235
|2004.10.12 00:00
|delete
|111
|1.00
|1.8164
|1.8055
|0.0000
�
|236
|2004.10.13 00:00
|buy stop
|113
|1.40
|1.8102
|1.8006
|0.0000
|237
|2004.10.13 00:00
|sell stop
|114
|1.40
|1.7738
|1.7834
|0.0000
�
|238
|2004.10.14 00:00
|delete
|114
|1.40
|1.7738
|1.7834
|0.0000
|239
|2004.10.14 00:00
|delete
|113
|1.40
|1.8102
|1.8006
|0.0000
�
|240
|2004.10.14 00:00
|buy stop
|115
|1.40
|1.8113
|1.8025
|0.0000
|241
|2004.10.14 00:00
|sell stop
|116
|1.40
|1.7777
|1.7865
|0.0000
�
|242
|2004.10.15 00:00
|delete
|116
|1.40
|1.7777
|1.7865
|0.0000
|243
|2004.10.15 00:00
|delete
|115
|1.40
|1.8113
|1.8025
|0.0000
�
|244
|2004.10.15 00:00
|buy stop
|117
|1.40
|1.8140
|1.8051
|0.0000
|245
|2004.10.15 00:00
|sell stop
|118
|1.40
|1.7802
|1.7891
|0.0000
�
|246
|2004.10.18 00:00
|delete
|118
|1.40
|1.7802
|1.7891
|0.0000
|247
|2004.10.18 00:00
|delete
|117
|1.40
|1.8140
|1.8051
|0.0000
�
|248
|2004.10.18 00:00
|buy stop
|119
|1.40
|1.8205
|1.8121
|0.0000
|249
|2004.10.18 00:00
|sell stop
|120
|1.40
|1.7885
|1.7969
|0.0000
�
|250
|2004.10.19 00:00
|delete
|120
|1.40
|1.7885
|1.7969
|0.0000
|251
|2004.10.19 00:00
|delete
|119
|1.40
|1.8205
|1.8121
|0.0000
�
|252
|2004.10.20 00:00
|buy stop
|121
|1.40
|1.8219
|1.8123
|0.0000
|253
|2004.10.20 00:00
|sell stop
|122
|1.40
|1.7853
|1.7949
|0.0000
�
|254
|2004.10.21 00:00
|delete
|122
|1.40
|1.7853
|1.7949
|0.0000
|255
|2004.10.21 00:00
|delete
|121
|1.40
|1.8219
|1.8123
|0.0000
�
|256
|2004.10.21 00:00
|buy stop
|123
|1.40
|1.8422
|1.8294
|0.0000
|257
|2004.10.21 00:00
|sell stop
|124
|1.40
|1.7940
|1.8068
|0.0000
�
|258
|2004.10.22 00:00
|delete
|124
|1.40
|1.7940
|1.8068
|0.0000
|259
|2004.10.22 00:00
|delete
|123
|1.40
|1.8422
|1.8294
|0.0000
�
|260
|2004.10.22 00:00
|buy stop
|125
|1.40
|1.8485
|1.8373
|0.0000
|261
|2004.10.22 00:00
|sell stop
|126
|1.40
|1.8063
|1.8175
|0.0000
�
|262
|2004.10.25 00:00
|delete
|126
|1.40
|1.8063
|1.8175
|0.0000
|263
|2004.10.25 00:00
|delete
|125
|1.40
|1.8485
|1.8373
|0.0000
�
|264
|2004.10.25 00:00
|buy stop
|127
|1.40
|1.8414
|1.8346
|0.0000
|265
|2004.10.25 00:00
|sell stop
|128
|1.40
|1.8152
|1.8220
|0.0000
�
|266
|2004.10.25 10:03
|buy
|127
|1.40
|1.8414
|1.8346
|0.0000
|267
|2004.10.25 10:03
|delete
|128
|1.40
|1.8152
|1.8220
|0.0000
�
|268
|2004.10.26 00:00
|close
|127
|1.40
|1.8416
|1.8346
|0.0000
|22.16
|9132.02
|269
|2004.10.27 00:00
|buy stop
|129
|1.40
|1.8513
|1.8427
|0.0000
�
|270
|2004.10.27 00:00
|sell stop
|130
|1.40
|1.8187
|1.8273
|0.0000
|271
|2004.10.28 00:00
|delete
|130
|1.40
|1.8187
|1.8273
|0.0000
�
|272
|2004.10.28 00:00
|delete
|129
|1.40
|1.8513
|1.8427
|0.0000
|273
|2004.10.28 00:00
|buy stop
|131
|1.40
|1.8513
|1.8390
|0.0000
�
|274
|2004.10.28 00:00
|sell stop
|132
|1.40
|1.8047
|1.8170
|0.0000
|275
|2004.10.29 00:00
|delete
|132
|1.40
|1.8047
|1.8170
|0.0000
�
|276
|2004.10.29 00:00
|delete
|131
|1.40
|1.8513
|1.8390
|0.0000
|277
|2004.10.29 00:00
|buy stop
|133
|1.40
|1.8512
|1.8402
|0.0000
�
|278
|2004.10.29 00:00
|sell stop
|134
|1.40
|1.8094
|1.8204
|0.0000
|279
|2004.11.01 00:00
|delete
|134
|1.40
|1.8094
|1.8204
|0.0000
�
|280
|2004.11.01 00:00
|delete
|133
|1.40
|1.8512
|1.8402
|0.0000
|281
|2004.11.01 00:00
|buy stop
|135
|1.40
|1.8524
|1.8454
|0.0000
�
|282
|2004.11.01 00:00
|sell stop
|136
|1.40
|1.8254
|1.8324
|0.0000
|283
|2004.11.02 00:00
|delete
|136
|1.40
|1.8254
|1.8324
|0.0000
�
|284
|2004.11.02 00:00
|delete
|135
|1.40
|1.8524
|1.8454
|0.0000
|285
|2004.11.03 00:00
|buy stop
|137
|1.40
|1.8567
|1.8485
|0.0000
�
|286
|2004.11.03 00:00
|sell stop
|138
|1.40
|1.8255
|1.8337
|0.0000
|287
|2004.11.04 00:00
|delete
|138
|1.40
|1.8255
|1.8337
|0.0000
�
|288
|2004.11.04 00:00
|delete
|137
|1.40
|1.8567
|1.8485
|0.0000
|289
|2004.11.04 00:00
|buy stop
|139
|1.40
|1.8746
|1.8611
|0.0000
�
|290
|2004.11.04 00:00
|sell stop
|140
|1.40
|1.8238
|1.8373
|0.0000
|291
|2004.11.05 00:00
|delete
|140
|1.40
|1.8238
|1.8373
|0.0000
�
|292
|2004.11.05 00:00
|delete
|139
|1.40
|1.8746
|1.8611
|0.0000
|293
|2004.11.05 00:00
|buy stop
|141
|1.40
|1.8565
|1.8502
|0.0000
�
|294
|2004.11.05 00:00
|sell stop
|142
|1.40
|1.8321
|1.8384
|0.0000
|295
|2004.11.05 14:30
|sell
|142
|1.40
|1.8321
|1.8384
|0.0000
�
|296
|2004.11.05 14:30
|delete
|141
|1.40
|1.8565
|1.8502
|0.0000
|297
|2004.11.05 14:36
|s/l
|142
|1.40
|1.8384
|1.8384
|0.0000
|-887.60
|8244.42
�
|298
|2004.11.08 00:00
|buy stop
|143
|1.20
|1.8887
|1.8707
|0.0000
|299
|2004.11.08 00:00
|sell stop
|144
|1.20
|1.8211
|1.8391
|0.0000
�
|300
|2004.11.09 00:00
|delete
|144
|1.20
|1.8211
|1.8391
|0.0000
|301
|2004.11.09 00:00
|delete
|143
|1.20
|1.8887
|1.8707
|0.0000
�
|302
|2004.11.10 00:00
|buy stop
|145
|1.20
|1.8707
|1.8639
|0.0000
|303
|2004.11.10 00:00
|sell stop
|146
|1.20
|1.8445
|1.8513
|0.0000
�
|304
|2004.11.10 16:16
|sell
|146
|1.20
|1.8445
|1.8513
|0.0000
|305
|2004.11.10 16:16
|delete
|145
|1.20
|1.8707
|1.8639
|0.0000
�
|306
|2004.11.12 00:00
|close
|146
|1.20
|1.8430
|1.8513
|0.0000
|165.55
|8409.97
|307
|2004.11.12 00:00
|buy stop
|147
|0.90
|1.8568
|1.8491
|0.0000
�
|308
|2004.11.12 00:00
|sell stop
|148
|0.90
|1.8276
|1.8353
|0.0000
|309
|2004.11.12 18:05
|buy
|147
|0.90
|1.8568
|1.8491
|0.0000
�
|310
|2004.11.12 18:05
|delete
|148
|0.90
|1.8276
|1.8353
|0.0000
|311
|2004.11.15 16:49
|s/l
|147
|0.90
|1.8491
|1.8491
|0.0000
|-693.16
|7716.81
�
|312
|2004.11.17 00:00
|buy stop
|149
|1.20
|1.8688
|1.8604
|0.0000
|313
|2004.11.17 00:00
|sell stop
|150
|1.20
|1.8368
|1.8452
|0.0000
�
|314
|2004.11.18 00:00
|delete
|150
|1.20
|1.8368
|1.8452
|0.0000
|315
|2004.11.18 00:00
|delete
|149
|1.20
|1.8688
|1.8604
|0.0000
�
|316
|2004.11.18 00:00
|buy stop
|151
|1.20
|1.8746
|1.8666
|0.0000
|317
|2004.11.18 00:00
|sell stop
|152
|1.20
|1.8442
|1.8522
|0.0000
�
|318
|2004.11.19 00:00
|delete
|152
|1.20
|1.8442
|1.8522
|0.0000
|319
|2004.11.19 00:00
|delete
|151
|1.20
|1.8746
|1.8666
|0.0000
�
|320
|2004.11.19 00:00
|buy stop
|153
|1.20
|1.8712
|1.8600
|0.0000
|321
|2004.11.19 00:00
|sell stop
|154
|1.20
|1.8288
|1.8400
|0.0000
�
|322
|2004.11.22 00:00
|delete
|154
|1.20
|1.8288
|1.8400
|0.0000
|323
|2004.11.22 00:00
|delete
|153
|1.20
|1.8712
|1.8600
|0.0000
�
|324
|2004.11.22 00:00
|buy stop
|155
|1.20
|1.8779
|1.8676
|0.0000
|325
|2004.11.22 00:00
|sell stop
|156
|1.20
|1.8389
|1.8492
|0.0000
�
|326
|2004.11.23 00:00
|delete
|156
|1.20
|1.8389
|1.8492
|0.0000
|327
|2004.11.23 00:00
|delete
|155
|1.20
|1.8779
|1.8676
|0.0000
�
|328
|2004.11.24 00:00
|buy stop
|157
|1.20
|1.8961
|1.8816
|0.0000
|329
|2004.11.24 00:00
|sell stop
|158
|1.20
|1.8415
|1.8560
|0.0000
�
|330
|2004.11.25 00:00
|delete
|158
|1.20
|1.8415
|1.8560
|0.0000
|331
|2004.11.25 00:00
|delete
|157
|1.20
|1.8961
|1.8816
|0.0000
�
|332
|2004.11.25 00:00
|buy stop
|159
|1.20
|1.9023
|1.8913
|0.0000
|333
|2004.11.25 00:00
|sell stop
|160
|1.20
|1.8607
|1.8717
|0.0000
�
|334
|2004.11.26 00:00
|delete
|160
|1.20
|1.8607
|1.8717
|0.0000
|335
|2004.11.26 00:00
|delete
|159
|1.20
|1.9023
|1.8913
|0.0000
�
|336
|2004.11.26 00:00
|buy stop
|161
|1.20
|1.9127
|1.9022
|0.0000
|337
|2004.11.26 00:00
|sell stop
|162
|1.20
|1.8731
|1.8836
|0.0000
�
|338
|2004.11.29 00:00
|delete
|162
|1.20
|1.8731
|1.8836
|0.0000
|339
|2004.11.29 00:00
|delete
|161
|1.20
|1.9127
|1.9022
|0.0000
�
|340
|2004.11.29 00:00
|buy stop
|163
|1.20
|1.9196
|1.9049
|0.0000
|341
|2004.11.29 00:00
|sell stop
|164
|1.20
|1.8644
|1.8791
|0.0000
�
|342
|2004.11.30 00:00
|delete
|164
|1.20
|1.8644
|1.8791
|0.0000
|343
|2004.11.30 00:00
|delete
|163
|1.20
|1.9196
|1.9049
|0.0000
�
|344
|2004.12.01 00:00
|buy stop
|165
|1.20
|1.9446
|1.9259
|0.0000
|345
|2004.12.01 00:00
|sell stop
|166
|1.20
|1.8742
|1.8929
|0.0000
�
|346
|2004.12.02 00:00
|delete
|166
|1.20
|1.8742
|1.8929
|0.0000
|347
|2004.12.02 00:00
|delete
|165
|1.20
|1.9446
|1.9259
|0.0000
�
|348
|2004.12.02 00:00
|buy stop
|167
|1.20
|1.9702
|1.9511
|0.0000
|349
|2004.12.02 00:00
|sell stop
|168
|1.20
|1.8986
|1.9177
|0.0000
�
|350
|2004.12.03 00:00
|delete
|168
|1.20
|1.8986
|1.9177
|0.0000
|351
|2004.12.03 00:00
|delete
|167
|1.20
|1.9702
|1.9511
|0.0000
�
|352
|2004.12.03 00:00
|buy stop
|169
|1.20
|1.9594
|1.9407
|0.0000
|353
|2004.12.03 00:00
|sell stop
|170
|1.20
|1.8890
|1.9077
|0.0000
�
|354
|2004.12.06 00:00
|delete
|170
|1.20
|1.8890
|1.9077
|0.0000
|355
|2004.12.06 00:00
|delete
|169
|1.20
|1.9594
|1.9407
|0.0000
�
|356
|2004.12.06 00:00
|buy stop
|171
|1.20
|1.9750
|1.9577
|0.0000
|357
|2004.12.06 00:00
|sell stop
|172
|1.20
|1.9098
|1.9271
|0.0000
�
|358
|2004.12.07 00:00
|delete
|172
|1.20
|1.9098
|1.9271
|0.0000
|359
|2004.12.07 00:00
|delete
|171
|1.20
|1.9750
|1.9577
|0.0000
�
|360
|2004.12.08 00:00
|buy stop
|173
|1.20
|1.9651
|1.9546
|0.0000
|361
|2004.12.08 00:00
|sell stop
|174
|1.20
|1.9251
|1.9356
|0.0000
�
|362
|2004.12.08 14:35
|sell
|174
|1.20
|1.9251
|1.9356
|0.0000
|363
|2004.12.08 14:35
|delete
|173
|1.20
|1.9651
|1.9546
|0.0000
�
|364
|2004.12.08 23:13
|s/l
|174
|1.20
|1.9356
|1.9356
|0.0000
|-1264.80
|6452.01
|365
|2004.12.09 00:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.9722
|1.9524
|0.0000
�
|366
|2004.12.09 00:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.8978
|1.9176
|0.0000
|367
|2004.12.10 00:00
|delete
|176
|1.00
|1.8978
|1.9176
|0.0000
�
|368
|2004.12.10 00:00
|delete
|175
|1.00
|1.9722
|1.9524
|0.0000
|369
|2004.12.10 00:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.9588
|1.9410
|0.0000
�
|370
|2004.12.10 00:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.8920
|1.9098
|0.0000
|371
|2004.12.13 00:00
|delete
|178
|1.00
|1.8920
|1.9098
|0.0000
�
|372
|2004.12.13 00:00
|delete
|177
|1.00
|1.9588
|1.9410
|0.0000
|373
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.9411
|1.9236
|0.0000
�
|374
|2004.12.13 00:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.8753
|1.8928
|0.0000
|375
|2004.12.14 00:00
|delete
|180
|1.00
|1.8753
|1.8928
|0.0000
�
|376
|2004.12.14 00:00
|delete
|179
|1.00
|1.9411
|1.9236
|0.0000
|377
|2004.12.15 00:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.9421
|1.9348
|0.0000
�
|378
|2004.12.15 00:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.9143
|1.9216
|0.0000
|379
|2004.12.15 15:01
|buy
|181
|1.00
|1.9421
|1.9348
|0.0000
�
|380
|2004.12.15 15:01
|delete
|182
|1.00
|1.9143
|1.9216
|0.0000
|381
|2004.12.16 16:23
|s/l
|181
|1.00
|1.9348
|1.9348
|0.0000
|-730.18
|5721.83
�
|382
|2004.12.17 00:00
|buy stop
|183
|0.90
|1.9706
|1.9499
|0.0000
|383
|2004.12.17 00:00
|sell stop
|184
|0.90
|1.8930
|1.9137
|0.0000
�
|384
|2004.12.20 00:00
|delete
|184
|0.90
|1.8930
|1.9137
|0.0000
|385
|2004.12.20 00:00
|delete
|183
|0.90
|1.9706
|1.9499
|0.0000
�
|386
|2004.12.20 00:00
|buy stop
|185
|0.90
|1.9670
|1.9551
|0.0000
|387
|2004.12.20 00:00
|sell stop
|186
|0.90
|1.9222
|1.9341
|0.0000
�
|388
|2004.12.21 00:00
|delete
|186
|0.90
|1.9222
|1.9341
|0.0000
|389
|2004.12.21 00:00
|delete
|185
|0.90
|1.9670
|1.9551
|0.0000
�
|390
|2004.12.22 00:00
|buy stop
|187
|0.90
|1.9600
|1.9429
|0.0000
|391
|2004.12.22 00:00
|sell stop
|188
|0.90
|1.8958
|1.9129
|0.0000
�
|392
|2004.12.23 00:00
|delete
|188
|0.90
|1.8958
|1.9129
|0.0000
|393
|2004.12.23 00:00
|delete
|187
|0.90
|1.9600
|1.9429
|0.0000
�
|394
|2004.12.23 00:00
|buy stop
|189
|0.90
|1.9442
|1.9297
|0.0000
|395
|2004.12.23 00:00
|sell stop
|190
|0.90
|1.8896
|1.9041
|0.0000
�
|396
|2004.12.24 00:00
|delete
|190
|0.90
|1.8896
|1.9041
|0.0000
|397
|2004.12.24 00:00
|delete
|189
|0.90
|1.9442
|1.9297
|0.0000
�
|398
|2004.12.24 00:00
|buy stop
|191
|0.90
|1.9388
|1.9309
|0.0000
|399
|2004.12.24 00:00
|sell stop
|192
|0.90
|1.9086
|1.9165
|0.0000
�
|400
|2004.12.27 00:00
|delete
|192
|0.90
|1.9086
|1.9165
|0.0000
|401
|2004.12.27 00:00
|delete
|191
|0.90
|1.9388
|1.9309
|0.0000
�
|402
|2004.12.27 00:00
|buy stop
|193
|0.90
|1.9371
|1.9297
|0.0000
|403
|2004.12.27 00:00
|sell stop
|194
|0.90
|1.9087
|1.9161
|0.0000
�
|404
|2004.12.27 17:50
|buy
|193
|0.90
|1.9371
|1.9297
|0.0000
|405
|2004.12.27 17:50
|delete
|194
|0.90
|1.9087
|1.9161
|0.0000
�
|406
|2004.12.28 16:45
|s/l
|193
|0.90
|1.9297
|1.9297
|0.0000
|-673.36
|5048.47
|407
|2004.12.29 00:00
|buy stop
|195
|0.80
|1.9491
|1.9381
|0.0000
�
|408
|2004.12.29 00:00
|sell stop
|196
|0.80
|1.9075
|1.9185
|0.0000
|409
|2004.12.30 00:00
|delete
|196
|0.80
|1.9075
|1.9185
|0.0000
�
|410
|2004.12.30 00:00
|delete
|195
|0.80
|1.9491
|1.9381
|0.0000
|411
|2004.12.30 00:00
|buy stop
|197
|0.80
|1.9480
|1.9323
|0.0000
�
|412
|2004.12.30 00:00
|sell stop
|198
|0.80
|1.8890
|1.9047
|0.0000
|413
|2004.12.31 00:00
|delete
|198
|0.80
|1.8890
|1.9047
|0.0000
�
|414
|2004.12.31 00:00
|delete
|197
|0.80
|1.9480
|1.9323
|0.0000
|415
|2004.12.31 00:00
|buy stop
|199
|0.80
|1.9440
|1.9342
|0.0000
�
|416
|2004.12.31 00:00
|sell stop
|200
|0.80
|1.9066
|1.9164
|0.0000
|417
|2005.01.03 00:00
|delete
|200
|0.80
|1.9066
|1.9164
|0.0000
�
|418
|2005.01.03 00:00
|delete
|199
|0.80
|1.9440
|1.9342
|0.0000
|419
|2005.01.03 00:00
|buy stop
|201
|0.80
|1.9476
|1.9324
|0.0000
�
|420
|2005.01.03 00:00
|sell stop
|202
|0.80
|1.8904
|1.9056
|0.0000
|421
|2005.01.04 00:00
|delete
|202
|0.80
|1.8904
|1.9056
|0.0000
�
|422
|2005.01.04 00:00
|delete
|201
|0.80
|1.9476
|1.9324
|0.0000
|423
|2005.01.05 00:00
|buy stop
|203
|0.80
|1.9227
|1.9012
|0.0000
�
|424
|2005.01.05 00:00
|sell stop
|204
|0.80
|1.8421
|1.8636
|0.0000
|425
|2005.01.06 00:00
|delete
|204
|0.80
|1.8421
|1.8636
|0.0000
�
|426
|2005.01.06 00:00
|delete
|203
|0.80
|1.9227
|1.9012
|0.0000
|427
|2005.01.06 00:00
|buy stop
|205
|0.80
|1.9058
|1.8937
|0.0000
�
|428
|2005.01.06 00:00
|sell stop
|206
|0.80
|1.8600
|1.8721
|0.0000
|429
|2005.01.07 00:00
|delete
|206
|0.80
|1.8600
|1.8721
|0.0000
�
|430
|2005.01.07 00:00
|delete
|205
|0.80
|1.9058
|1.8937
|0.0000
|431
|2005.01.07 00:00
|buy stop
|207
|0.80
|1.8970
|1.8855
|0.0000
�
|432
|2005.01.07 00:00
|sell stop
|208
|0.80
|1.8534
|1.8649
|0.0000
|433
|2005.01.10 00:00
|delete
|208
|0.80
|1.8534
|1.8649
|0.0000
�
|434
|2005.01.10 00:00
|delete
|207
|0.80
|1.8970
|1.8855
|0.0000
|435
|2005.01.10 00:00
|buy stop
|209
|0.80
|1.8999
|1.8845
|0.0000
�
|436
|2005.01.10 00:00
|sell stop
|210
|0.80
|1.8417
|1.8571
|0.0000
|437
|2005.01.11 00:00
|delete
|210
|0.80
|1.8417
|1.8571
|0.0000
�
|438
|2005.01.11 00:00
|delete
|209
|0.80
|1.8999
|1.8845
|0.0000
|439
|2005.01.12 00:00
|buy stop
|211
|0.80
|1.8883
|1.8830
|0.0000
�
|440
|2005.01.12 00:00
|sell stop
|212
|0.80
|1.8677
|1.8730
|0.0000
|441
|2005.01.12 15:02
|buy
|211
|0.80
|1.8883
|1.8830
|0.0000
�
|442
|2005.01.12 15:02
|delete
|212
|0.80
|1.8677
|1.8730
|0.0000
|443
|2005.01.13 00:00
|close
|211
|0.80
|1.8901
|1.8830
|0.0000
|140.66
|5189.12
�
|444
|2005.01.13 00:00
|buy stop
|213
|0.60
|1.9231
|1.9059
|0.0000
|445
|2005.01.13 00:00
|sell stop
|214
|0.60
|1.8583
|1.8755
|0.0000
�
|446
|2005.01.14 00:00
|delete
|214
|0.60
|1.8583
|1.8755
|0.0000
|447
|2005.01.14 00:00
|delete
|213
|0.60
|1.9231
|1.9059
|0.0000
�
|448
|2005.01.14 00:00
|buy stop
|215
|0.80
|1.9015
|1.8915
|0.0000
|449
|2005.01.14 00:00
|sell stop
|216
|0.80
|1.8637
|1.8737
|0.0000
�
|450
|2005.01.17 00:00
|delete
|216
|0.80
|1.8637
|1.8737
|0.0000
|451
|2005.01.17 00:00
|delete
|215
|0.80
|1.9015
|1.8915
|0.0000
�
|452
|2005.01.17 00:00
|buy stop
|217
|0.80
|1.8952
|1.8817
|0.0000
|453
|2005.01.17 00:00
|sell stop
|218
|0.80
|1.8442
|1.8577
|0.0000
�
|454
|2005.01.18 00:00
|delete
|218
|0.80
|1.8442
|1.8577
|0.0000
|455
|2005.01.18 00:00
|delete
|217
|0.80
|1.8952
|1.8817
|0.0000
�
|456
|2005.01.19 00:00
|buy stop
|219
|0.80
|1.8948
|1.8797
|0.0000
|457
|2005.01.19 00:00
|sell stop
|220
|0.80
|1.8378
|1.8529
|0.0000
�
|458
|2005.01.20 00:00
|delete
|220
|0.80
|1.8378
|1.8529
|0.0000
|459
|2005.01.20 00:00
|delete
|219
|0.80
|1.8948
|1.8797
|0.0000
�
|460
|2005.01.20 00:00
|buy stop
|221
|0.80
|1.8981
|1.8838
|0.0000
|461
|2005.01.20 00:00
|sell stop
|222
|0.80
|1.8443
|1.8586
|0.0000
�
|462
|2005.01.21 00:00
|delete
|222
|0.80
|1.8443
|1.8586
|0.0000
|463
|2005.01.21 00:00
|delete
|221
|0.80
|1.8981
|1.8838
|0.0000
�
|464
|2005.01.21 00:00
|buy stop
|223
|0.80
|1.8880
|1.8796
|0.0000
|465
|2005.01.21 00:00
|sell stop
|224
|0.80
|1.8560
|1.8644
|0.0000
�
|466
|2005.01.24 00:00
|delete
|224
|0.80
|1.8560
|1.8644
|0.0000
|467
|2005.01.24 00:00
|delete
|223
|0.80
|1.8880
|1.8796
|0.0000
�
|468
|2005.01.24 00:00
|buy stop
|225
|0.80
|1.9044
|1.8907
|0.0000
|469
|2005.01.24 00:00
|sell stop
|226
|0.80
|1.8526
|1.8663
|0.0000
�
|470
|2005.01.25 00:00
|delete
|226
|0.80
|1.8526
|1.8663
|0.0000
|471
|2005.01.25 00:00
|delete
|225
|0.80
|1.9044
|1.8907
|0.0000
�
|472
|2005.01.26 00:00
|buy stop
|227
|0.80
|1.8888
|1.8758
|0.0000
|473
|2005.01.26 00:00
|sell stop
|228
|0.80
|1.8396
|1.8526
|0.0000
�
|474
|2005.01.27 00:00
|delete
|228
|0.80
|1.8396
|1.8526
|0.0000
|475
|2005.01.27 00:00
|delete
|227
|0.80
|1.8888
|1.8758
|0.0000
�
|476
|2005.01.27 00:00
|buy stop
|229
|0.80
|1.9121
|1.8963
|0.0000
|477
|2005.01.27 00:00
|sell stop
|230
|0.80
|1.8528
|1.8685
|0.0000
�
|478
|2005.01.28 00:00
|delete
|230
|0.80
|1.8528
|1.8685
|0.0000
|479
|2005.01.28 00:00
|delete
|229
|0.80
|1.9121
|1.8963
|0.0000
�
|480
|2005.01.28 00:00
|buy stop
|231
|0.80
|1.9048
|1.8969
|0.0000
|481
|2005.01.28 00:00
|sell stop
|232
|0.80
|1.8746
|1.8825
|0.0000
�
|482
|2005.01.31 00:00
|delete
|232
|0.80
|1.8746
|1.8825
|0.0000
|483
|2005.01.31 00:00
|delete
|231
|0.80
|1.9048
|1.8969
|0.0000
�
|484
|2005.01.31 00:00
|buy stop
|233
|0.80
|1.9069
|1.8964
|0.0000
|485
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|234
|0.80
|1.8673
|1.8778
|0.0000
�
|486
|2005.02.01 00:00
|delete
|234
|0.80
|1.8673
|1.8778
|0.0000
|487
|2005.02.01 00:00
|delete
|233
|0.80
|1.9069
|1.8964
|0.0000
�
|488
|2005.02.02 00:00
|buy stop
|235
|0.80
|1.8965
|1.8900
|0.0000
|489
|2005.02.02 00:00
|sell stop
|236
|0.80
|1.8715
|1.8780
|0.0000
�
|490
|2005.02.03 00:00
|delete
|236
|0.80
|1.8715
|1.8780
|0.0000
|491
|2005.02.03 00:00
|delete
|235
|0.80
|1.8965
|1.8900
|0.0000
�
|492
|2005.02.03 00:00
|buy stop
|237
|0.80
|1.8951
|1.8904
|0.0000
|493
|2005.02.03 00:00
|sell stop
|238
|0.80
|1.8767
|1.8814
|0.0000
�
|494
|2005.02.04 00:00
|delete
|238
|0.80
|1.8767
|1.8814
|0.0000
|495
|2005.02.04 00:00
|delete
|237
|0.80
|1.8951
|1.8904
|0.0000
�
|496
|2005.02.04 00:00
|buy stop
|239
|0.80
|1.9019
|1.8914
|0.0000
|497
|2005.02.04 00:00
|sell stop
|240
|0.80
|1.8623
|1.8728
|0.0000
�
|498
|2005.02.07 00:00
|delete
|240
|0.80
|1.8623
|1.8728
|0.0000
|499
|2005.02.07 00:00
|delete
|239
|0.80
|1.9019
|1.8914
|0.0000
�
|500
|2005.02.07 00:00
|buy stop
|241
|0.80
|1.8995
|1.8859
|0.0000
|501
|2005.02.07 00:00
|sell stop
|242
|0.80
|1.8483
|1.8619
|0.0000
�
|502
|2005.02.08 00:00
|delete
|242
|0.80
|1.8483
|1.8619
|0.0000
|503
|2005.02.08 00:00
|delete
|241
|0.80
|1.8995
|1.8859
|0.0000
�
|504
|2005.02.09 00:00
|buy stop
|243
|0.80
|1.8668
|1.8605
|0.0000
|505
|2005.02.09 00:00
|sell stop
|244
|0.80
|1.8428
|1.8491
|0.0000
�
|506
|2005.02.10 00:00
|delete
|244
|0.80
|1.8428
|1.8491
|0.0000
|507
|2005.02.10 00:00
|delete
|243
|0.80
|1.8668
|1.8605
|0.0000
�
|508
|2005.02.10 00:00
|buy stop
|245
|0.80
|1.8749
|1.8662
|0.0000
|509
|2005.02.10 00:00
|sell stop
|246
|0.80
|1.8417
|1.8504
|0.0000
�
|510
|2005.02.11 00:00
|delete
|246
|0.80
|1.8417
|1.8504
|0.0000
|511
|2005.02.11 00:00
|delete
|245
|0.80
|1.8749
|1.8662
|0.0000
�
|512
|2005.02.11 00:00
|buy stop
|247
|0.80
|1.8984
|1.8826
|0.0000
|513
|2005.02.11 00:00
|sell stop
|248
|0.80
|1.8391
|1.8548
|0.0000
�
|514
|2005.02.14 00:00
|delete
|248
|0.80
|1.8391
|1.8548
|0.0000
|515
|2005.02.14 00:00
|delete
|247
|0.80
|1.8984
|1.8826
|0.0000
�
|516
|2005.02.14 00:00
|buy stop
|249
|0.80
|1.8810
|1.8750
|0.0000
|517
|2005.02.14 00:00
|sell stop
|250
|0.80
|1.8578
|1.8638
|0.0000
�
|518
|2005.02.14 09:34
|buy
|249
|0.80
|1.8810
|1.8750
|0.0000
|519
|2005.02.14 09:34
|delete
|250
|0.80
|1.8578
|1.8638
|0.0000
�
|520
|2005.02.15 00:00
|close
|249
|0.80
|1.8870
|1.8750
|0.0000
|476.66
|5665.78
|521
|2005.02.16 00:00
|buy stop
|251
|0.80
|1.9165
|1.9063
|0.0000
�
|522
|2005.02.16 00:00
|sell stop
|252
|0.80
|1.8780
|1.8881
|0.0000
|523
|2005.02.16 16:06
|sell
|252
|0.80
|1.8780
|1.8881
|0.0000
�
|524
|2005.02.16 16:06
|delete
|251
|0.80
|1.9165
|1.9063
|0.0000
|525
|2005.02.17 08:48
|s/l
|252
|0.80
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|-810.41
|4855.37
�
|526
|2005.02.18 00:00
|buy stop
|253
|0.70
|1.9122
|1.9033
|0.0000
|527
|2005.02.18 00:00
|sell stop
|254
|0.70
|1.8782
|1.8871
|0.0000
�
|528
|2005.02.21 00:00
|delete
|254
|0.70
|1.8782
|1.8871
|0.0000
|529
|2005.02.21 00:00
|delete
|253
|0.70
|1.9122
|1.9033
|0.0000
�
|530
|2005.02.21 00:00
|buy stop
|255
|0.70
|1.9041
|1.8982
|0.0000
|531
|2005.02.21 00:00
|sell stop
|256
|0.70
|1.8815
|1.8874
|0.0000
�
|532
|2005.02.22 00:00
|delete
|256
|0.70
|1.8815
|1.8874
|0.0000
|533
|2005.02.22 00:00
|delete
|255
|0.70
|1.9041
|1.8982
|0.0000
�
|534
|2005.02.23 00:00
|buy stop
|257
|0.70
|1.9364
|1.9233
|0.0000
|535
|2005.02.23 00:00
|sell stop
|258
|0.70
|1.8868
|1.8999
|0.0000
�
|536
|2005.02.24 00:00
|delete
|258
|0.70
|1.8868
|1.8999
|0.0000
|537
|2005.02.24 00:00
|delete
|257
|0.70
|1.9364
|1.9233
|0.0000
�
|538
|2005.02.24 00:00
|buy stop
|259
|0.70
|1.9211
|1.9146
|0.0000
|539
|2005.02.24 00:00
|sell stop
|260
|0.70
|1.8961
|1.9026
|0.0000
�
|540
|2005.02.25 00:00
|delete
|260
|0.70
|1.8961
|1.9026
|0.0000
|541
|2005.02.25 00:00
|delete
|259
|0.70
|1.9211
|1.9146
|0.0000
�
|542
|2005.02.25 00:00
|buy stop
|261
|0.70
|1.9269
|1.9178
|0.0000
|543
|2005.02.25 00:00
|sell stop
|262
|0.70
|1.8923
|1.9014
|0.0000
�
|544
|2005.02.28 00:00
|delete
|262
|0.70
|1.8923
|1.9014
|0.0000
|545
|2005.02.28 00:00
|delete
|261
|0.70
|1.9269
|1.9178
|0.0000
�
|546
|2005.02.28 00:00
|buy stop
|263
|0.70
|1.9364
|1.9268
|0.0000
|547
|2005.02.28 00:00
|sell stop
|264
|0.70
|1.9000
|1.9096
|0.0000
�
|548
|2005.03.01 00:00
|delete
|264
|0.70
|1.9000
|1.9096
|0.0000
|549
|2005.03.01 00:00
|delete
|263
|0.70
|1.9364
|1.9268
|0.0000
�
|550
|2005.03.02 00:00
|buy stop
|265
|0.70
|1.9295
|1.9253
|0.0000
|551
|2005.03.02 00:00
|sell stop
|266
|0.70
|1.9131
|1.9173
|0.0000
�
|552
|2005.03.02 09:59
|sell
|266
|0.70
|1.9131
|1.9173
|0.0000
|553
|2005.03.02 09:59
|delete
|265
|0.70
|1.9295
|1.9253
|0.0000
�
|554
|2005.03.04 00:00
|close
|266
|0.70
|1.9072
|1.9173
|0.0000
|404.57
|5259.94
|555
|2005.03.04 00:00
|buy stop
|267
|0.60
|1.9185
|1.9125
|0.0000
�
|556
|2005.03.04 00:00
|sell stop
|268
|0.60
|1.8953
|1.9013
|0.0000
|557
|2005.03.04 15:25
|buy
|267
|0.60
|1.9185
|1.9125
|0.0000
�
|558
|2005.03.04 15:25
|delete
|268
|0.60
|1.8953
|1.9013
|0.0000
|559
|2005.03.07 00:00
|close
|267
|0.60
|1.9228
|1.9125
|0.0000
|255.49
|5515.44
�
|560
|2005.03.07 00:00
|buy stop
|269
|0.70
|1.9547
|1.9382
|0.0000
|561
|2005.03.07 00:00
|sell stop
|270
|0.70
|1.8925
|1.9090
|0.0000
�
|562
|2005.03.08 00:00
|delete
|270
|0.70
|1.8925
|1.9090
|0.0000
|563
|2005.03.08 00:00
|delete
|269
|0.70
|1.9547
|1.9382
|0.0000
�
|564
|2005.03.09 00:00
|buy stop
|271
|0.80
|1.9556
|1.9416
|0.0000
|565
|2005.03.09 00:00
|sell stop
|272
|0.80
|1.9026
|1.9166
|0.0000
�
|566
|2005.03.10 00:00
|delete
|272
|0.80
|1.9026
|1.9166
|0.0000
|567
|2005.03.10 00:00
|delete
|271
|0.80
|1.9556
|1.9416
|0.0000
�
|568
|2005.03.10 00:00
|buy stop
|273
|0.80
|1.9419
|1.9332
|0.0000
|569
|2005.03.10 00:00
|sell stop
|274
|0.80
|1.9089
|1.9176
|0.0000
�
|570
|2005.03.11 00:00
|delete
|274
|0.80
|1.9089
|1.9176
|0.0000
|571
|2005.03.11 00:00
|delete
|273
|0.80
|1.9419
|1.9332
|0.0000
�
|572
|2005.03.11 00:00
|buy stop
|275
|0.80
|1.9368
|1.9294
|0.0000
|573
|2005.03.11 00:00
|sell stop
|276
|0.80
|1.9084
|1.9158
|0.0000
�
|574
|2005.03.14 00:00
|delete
|276
|0.80
|1.9084
|1.9158
|0.0000
|575
|2005.03.14 00:00
|delete
|275
|0.80
|1.9368
|1.9294
|0.0000
�
|576
|2005.03.14 00:00
|buy stop
|277
|0.80
|1.9433
|1.9342
|0.0000
|577
|2005.03.14 00:00
|sell stop
|278
|0.80
|1.9087
|1.9178
|0.0000
�
|578
|2005.03.15 00:00
|delete
|278
|0.80
|1.9087
|1.9178
|0.0000
|579
|2005.03.15 00:00
|delete
|277
|0.80
|1.9433
|1.9342
|0.0000
�
|580
|2005.03.16 00:00
|buy stop
|279
|0.80
|1.9326
|1.9223
|0.0000
|581
|2005.03.16 00:00
|sell stop
|280
|0.80
|1.8936
|1.9039
|0.0000
�
|582
|2005.03.17 00:00
|delete
|280
|0.80
|1.8936
|1.9039
|0.0000
|583
|2005.03.17 00:00
|delete
|279
|0.80
|1.9326
|1.9223
|0.0000
�
|584
|2005.03.17 00:00
|buy stop
|281
|0.80
|1.9509
|1.9383
|0.0000
|585
|2005.03.17 00:00
|sell stop
|282
|0.80
|1.9035
|1.9161
|0.0000
�
|586
|2005.03.18 00:00
|delete
|282
|0.80
|1.9035
|1.9161
|0.0000
|587
|2005.03.18 00:00
|delete
|281
|0.80
|1.9509
|1.9383
|0.0000
�
|588
|2005.03.18 00:00
|buy stop
|283
|0.80
|1.9379
|1.9309
|0.0000
|589
|2005.03.18 00:00
|sell stop
|284
|0.80
|1.9113
|1.9183
|0.0000
�
|590
|2005.03.21 00:00
|delete
|284
|0.80
|1.9113
|1.9183
|0.0000
|591
|2005.03.21 00:00
|delete
|283
|0.80
|1.9379
|1.9309
|0.0000
�
|592
|2005.03.23 00:00
|buy stop
|285
|0.80
|1.9136
|1.8987
|0.0000
|593
|2005.03.23 00:00
|sell stop
|286
|0.80
|1.8574
|1.8723
|0.0000
�
|594
|2005.03.24 00:00
|delete
|286
|0.80
|1.8574
|1.8723
|0.0000
|595
|2005.03.24 00:00
|delete
|285
|0.80
|1.9136
|1.8987
|0.0000
�
|596
|2005.03.24 00:00
|buy stop
|287
|0.80
|1.8984
|1.8828
|0.0000
|597
|2005.03.24 00:00
|sell stop
|288
|0.80
|1.8396
|1.8552
|0.0000
�
|598
|2005.03.25 00:00
|delete
|288
|0.80
|1.8396
|1.8552
|0.0000
|599
|2005.03.25 00:00
|delete
|287
|0.80
|1.8984
|1.8828
|0.0000
�
|600
|2005.03.25 00:00
|buy stop
|289
|0.80
|1.8785
|1.8736
|0.0000
|601
|2005.03.25 00:00
|sell stop
|290
|0.80
|1.8595
|1.8644
|0.0000
�
|602
|2005.03.28 00:00
|delete
|290
|0.80
|1.8595
|1.8644
|0.0000
|603
|2005.03.28 00:00
|delete
|289
|0.80
|1.8785
|1.8736
|0.0000
�
|604
|2005.03.30 00:00
|buy stop
|291
|0.80
|1.8895
|1.8813
|0.0000
|605
|2005.03.30 00:00
|sell stop
|292
|0.80
|1.8583
|1.8665
|0.0000
�
|606
|2005.03.31 00:00
|delete
|292
|0.80
|1.8583
|1.8665
|0.0000
|607
|2005.03.31 00:00
|delete
|291
|0.80
|1.8895
|1.8813
|0.0000
�
|608
|2005.03.31 00:00
|buy stop
|293
|0.80
|1.8927
|1.8852
|0.0000
|609
|2005.03.31 00:00
|sell stop
|294
|0.80
|1.8639
|1.8714
|0.0000
�
|610
|2005.04.01 00:00
|delete
|294
|0.80
|1.8639
|1.8714
|0.0000
|611
|2005.04.01 00:00
|delete
|293
|0.80
|1.8927
|1.8852
|0.0000
�
|612
|2005.04.01 00:00
|buy stop
|295
|0.80
|1.9118
|1.9003
|0.0000
|613
|2005.04.01 00:00
|sell stop
|296
|0.80
|1.8684
|1.8799
|0.0000
�
|614
|2005.04.04 00:00
|delete
|296
|0.80
|1.8684
|1.8799
|0.0000
|615
|2005.04.04 00:00
|delete
|295
|0.80
|1.9118
|1.9003
|0.0000
�
|616
|2005.04.04 00:00
|buy stop
|297
|0.80
|1.8820
|1.8799
|0.0000
|617
|2005.04.04 00:00
|sell stop
|298
|0.80
|1.8736
|1.8757
|0.0000
�
|618
|2005.04.04 10:18
|sell
|298
|0.80
|1.8736
|1.8757
|0.0000
|619
|2005.04.04 10:18
|delete
|297
|0.80
|1.8820
|1.8799
|0.0000
�
|620
|2005.04.04 11:31
|s/l
|298
|0.80
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|-164.80
|5350.64
|621
|2005.04.06 00:00
|buy stop
|299
|0.80
|1.8929
|1.8859
|0.0000
�
|622
|2005.04.06 00:00
|sell stop
|300
|0.80
|1.8663
|1.8733
|0.0000
|623
|2005.04.07 00:00
|delete
|300
|0.80
|1.8663
|1.8733
|0.0000
�
|624
|2005.04.07 00:00
|delete
|299
|0.80
|1.8929
|1.8859
|0.0000
|625
|2005.04.07 00:00
|buy stop
|301
|0.80
|1.8946
|1.8872
|0.0000
�
|626
|2005.04.07 00:00
|sell stop
|302
|0.80
|1.8665
|1.8738
|0.0000
|627
|2005.04.08 00:00
|delete
|302
|0.80
|1.8665
|1.8738
|0.0000
�
|628
|2005.04.08 00:00
|delete
|301
|0.80
|1.8946
|1.8872
|0.0000
|629
|2005.04.08 00:00
|buy stop
|303
|0.80
|1.8940
|1.8814
|0.0000
�
|630
|2005.04.08 00:00
|sell stop
|304
|0.80
|1.8466
|1.8592
|0.0000
|631
|2005.04.11 00:00
|delete
|304
|0.80
|1.8466
|1.8592
|0.0000
�
|632
|2005.04.11 00:00
|delete
|303
|0.80
|1.8940
|1.8814
|0.0000
|633
|2005.04.13 00:00
|buy stop
|305
|0.80
|1.9107
|1.9007
|0.0000
�
|634
|2005.04.13 00:00
|sell stop
|306
|0.80
|1.8729
|1.8829
|0.0000
|635
|2005.04.14 00:00
|delete
|306
|0.80
|1.8729
|1.8829
|0.0000
�
|636
|2005.04.14 00:00
|delete
|305
|0.80
|1.9107
|1.9007
|0.0000
|637
|2005.04.14 00:00
|buy stop
|307
|0.80
|1.9059
|1.9000
|0.0000
�
|638
|2005.04.14 00:00
|sell stop
|308
|0.80
|1.8833
|1.8892
|0.0000
|639
|2005.04.14 12:34
|sell
|308
|0.80
|1.8833
|1.8892
|0.0000
�
|640
|2005.04.14 12:34
|delete
|307
|0.80
|1.9059
|1.9000
|0.0000
|641
|2005.04.15 00:00
|close
|308
|0.80
|1.8800
|1.8892
|0.0000
|256.78
|5607.41
�
|642
|2005.04.15 00:00
|buy stop
|309
|0.60
|1.9047
|1.8914
|0.0000
|643
|2005.04.15 00:00
|sell stop
|310
|0.60
|1.8545
|1.8678
|0.0000
�
|644
|2005.04.18 00:00
|delete
|310
|0.60
|1.8545
|1.8678
|0.0000
|645
|2005.04.18 00:00
|delete
|309
|0.60
|1.9047
|1.8914
|0.0000
�
|646
|2005.04.18 00:00
|buy stop
|311
|0.80
|1.8961
|1.8950
|0.0000
|647
|2005.04.18 00:00
|sell stop
|312
|0.80
|1.8911
|1.8922
|0.0000
�
|648
|2005.04.18 02:47
|sell
|312
|0.80
|1.8911
|1.8922
|0.0000
|649
|2005.04.18 02:47
|delete
|311
|0.80
|1.8961
|1.8950
|0.0000
�
|650
|2005.04.18 08:43
|s/l
|312
|0.80
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-91.20
|5516.21
|651
|2005.04.20 00:00
|buy stop
|313
|0.80
|1.9436
|1.9294
|0.0000
�
|652
|2005.04.20 00:00
|sell stop
|314
|0.80
|1.8900
|1.9042
|0.0000
|653
|2005.04.21 00:00
|delete
|314
|0.80
|1.8900
|1.9042
|0.0000
�
|654
|2005.04.21 00:00
|delete
|313
|0.80
|1.9436
|1.9294
|0.0000
|655
|2005.04.21 00:00
|buy stop
|315
|0.80
|1.9355
|1.9271
|0.0000
�
|656
|2005.04.21 00:00
|sell stop
|316
|0.80
|1.9033
|1.9117
|0.0000
|657
|2005.04.22 00:00
|delete
|316
|0.80
|1.9033
|1.9117
|0.0000
�
|658
|2005.04.22 00:00
|delete
|315
|0.80
|1.9355
|1.9271
|0.0000
|659
|2005.04.22 00:00
|buy stop
|317
|0.80
|1.9273
|1.9168
|0.0000
�
|660
|2005.04.22 00:00
|sell stop
|318
|0.80
|1.8875
|1.8980
|0.0000
|661
|2005.04.25 00:00
|delete
|318
|0.80
|1.8875
|1.8980
|0.0000
�
|662
|2005.04.25 00:00
|delete
|317
|0.80
|1.9273
|1.9168
|0.0000
|663
|2005.04.25 00:00
|buy stop
|319
|0.80
|1.9188
|1.9178
|0.0000
�
|664
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|320
|0.80
|1.9144
|1.9154
|0.0000
|665
|2005.04.25 01:50
|sell
|320
|0.80
|1.9144
|1.9154
|0.0000
�
|666
|2005.04.25 01:50
|delete
|319
|0.80
|1.9188
|1.9178
|0.0000
|667
|2005.04.25 08:34
|s/l
|320
|0.80
|1.9154
|1.9154
|0.0000
|-76.80
|5439.41
�
|668
|2005.04.27 00:00
|buy stop
|321
|0.80
|1.9204
|1.9125
|0.0000
|669
|2005.04.27 00:00
|sell stop
|322
|0.80
|1.8902
|1.8981
|0.0000
�
|670
|2005.04.28 00:00
|delete
|322
|0.80
|1.8902
|1.8981
|0.0000
|671
|2005.04.28 00:00
|delete
|321
|0.80
|1.9204
|1.9125
|0.0000
�
|672
|2005.04.28 00:00
|buy stop
|323
|0.80
|1.9169
|1.9095
|0.0000
|673
|2005.04.28 00:00
|sell stop
|324
|0.80
|1.8885
|1.8959
|0.0000
�
|674
|2005.04.29 00:00
|delete
|324
|0.80
|1.8885
|1.8959
|0.0000
|675
|2005.04.29 00:00
|delete
|323
|0.80
|1.9169
|1.9095
|0.0000
�
|676
|2005.04.29 00:00
|buy stop
|325
|0.80
|1.9192
|1.9129
|0.0000
|677
|2005.04.29 00:00
|sell stop
|326
|0.80
|1.8952
|1.9015
|0.0000
�
|678
|2005.05.02 00:00
|delete
|326
|0.80
|1.8952
|1.9015
|0.0000
|679
|2005.05.02 00:00
|delete
|325
|0.80
|1.9192
|1.9129
|0.0000
�
|680
|2005.05.02 00:00
|buy stop
|327
|0.80
|1.9081
|1.9074
|0.0000
|681
|2005.05.02 00:00
|sell stop
|328
|0.80
|1.9045
|1.9052
|0.0000
�
|682
|2005.05.02 01:18
|sell
|328
|0.80
|1.9045
|1.9052
|0.0000
|683
|2005.05.02 01:18
|delete
|327
|0.80
|1.9081
|1.9074
|0.0000
�
|684
|2005.05.02 01:22
|s/l
|328
|0.80
|1.9052
|1.9052
|0.0000
|-59.20
|5380.21
|685
|2005.05.04 00:00
|buy stop
|329
|0.80
|1.9020
|1.8969
|0.0000
�
|686
|2005.05.04 00:00
|sell stop
|330
|0.80
|1.8822
|1.8873
|0.0000
|687
|2005.05.04 04:34
|buy
|329
|0.80
|1.9020
|1.8969
|0.0000
�
|688
|2005.05.04 04:34
|delete
|330
|0.80
|1.8822
|1.8873
|0.0000
|689
|2005.05.05 00:00
|close
|329
|0.80
|1.9023
|1.8969
|0.0000
|20.66
|5400.87
�
|690
|2005.05.05 00:00
|buy stop
|331
|0.60
|1.9176
|1.9097
|0.0000
|691
|2005.05.05 00:00
|sell stop
|332
|0.60
|1.8876
|1.8955
|0.0000
�
|692
|2005.05.06 00:00
|delete
|332
|0.60
|1.8876
|1.8955
|0.0000
|693
|2005.05.06 00:00
|delete
|331
|0.60
|1.9176
|1.9097
|0.0000
�
|694
|2005.05.06 00:00
|buy stop
|333
|0.80
|1.9137
|1.9081
|0.0000
|695
|2005.05.06 00:00
|sell stop
|334
|0.80
|1.8921
|1.8977
|0.0000
�
|696
|2005.05.06 14:45
|sell
|334
|0.80
|1.8921
|1.8977
|0.0000
|697
|2005.05.06 14:45
|delete
|333
|0.80
|1.9137
|1.9081
|0.0000
�
|698
|2005.05.09 00:00
|close
|334
|0.80
|1.8908
|1.8977
|0.0000
|101.60
|5502.47
|699
|2005.05.09 00:00
|buy stop
|335
|0.60
|1.8917
|1.8912
|0.0000
�
|700
|2005.05.09 00:00
|sell stop
|336
|0.60
|1.8889
|1.8894
|0.0000
|701
|2005.05.09 03:18
|sell
|336
|0.60
|1.8889
|1.8894
|0.0000
�
|702
|2005.05.09 03:18
|delete
|335
|0.60
|1.8917
|1.8912
|0.0000
|703
|2005.05.10 00:00
|close
|336
|0.60
|1.8855
|1.8894
|0.0000
|202.20
|5704.67
�
|704
|2005.05.11 00:00
|buy stop
|337
|0.90
|1.8944
|1.8879
|0.0000
|705
|2005.05.11 00:00
|sell stop
|338
|0.90
|1.8696
|1.8761
|0.0000
�
|706
|2005.05.11 20:54
|sell
|338
|0.90
|1.8696
|1.8761
|0.0000
|707
|2005.05.11 20:54
|delete
|337
|0.90
|1.8944
|1.8879
|0.0000
�
|708
|2005.05.13 00:00
|close
|338
|0.90
|1.8644
|1.8761
|0.0000
|457.16
|6161.84
|709
|2005.05.13 00:00
|buy stop
|339
|0.70
|1.8818
|1.8724
|0.0000
�
|710
|2005.05.13 00:00
|sell stop
|340
|0.70
|1.8460
|1.8554
|0.0000
|711
|2005.05.16 00:00
|delete
|340
|0.70
|1.8460
|1.8554
|0.0000
�
|712
|2005.05.16 00:00
|delete
|339
|0.70
|1.8818
|1.8724
|0.0000
|713
|2005.05.16 00:00
|sell stop
|341
|0.90
|1.8354
|1.8359
|0.0000
�
|714
|2005.05.16 13:39
|sell
|341
|0.90
|1.8354
|1.8359
|0.0000
|715
|2005.05.16 13:40
|s/l
|341
|0.90
|1.8359
|1.8359
|0.0000
|-46.80
|6115.04
�
|716
|2005.05.18 00:00
|buy stop
|342
|0.90
|1.8490
|1.8417
|0.0000
|717
|2005.05.18 00:00
|sell stop
|343
|0.90
|1.8212
|1.8285
|0.0000
�
|718
|2005.05.19 00:00
|delete
|343
|0.90
|1.8212
|1.8285
|0.0000
|719
|2005.05.19 00:00
|delete
|342
|0.90
|1.8490
|1.8417
|0.0000
�
|720
|2005.05.19 00:00
|buy stop
|344
|0.90
|1.8549
|1.8465
|0.0000
|721
|2005.05.19 00:00
|sell stop
|345
|0.90
|1.8231
|1.8315
|0.0000
�
|722
|2005.05.20 00:00
|delete
|345
|0.90
|1.8231
|1.8315
|0.0000
|723
|2005.05.20 00:00
|delete
|344
|0.90
|1.8549
|1.8465
|0.0000
�
|724
|2005.05.20 00:00
|buy stop
|346
|0.90
|1.8501
|1.8422
|0.0000
|725
|2005.05.20 00:00
|sell stop
|347
|0.90
|1.8201
|1.8280
|0.0000
�
|726
|2005.05.23 00:00
|delete
|347
|0.90
|1.8201
|1.8280
|0.0000
|727
|2005.05.23 00:00
|delete
|346
|0.90
|1.8501
|1.8422
|0.0000
�
|728
|2005.05.23 00:00
|buy stop
|348
|0.90
|1.8273
|1.8262
|0.0000
|729
|2005.05.23 00:00
|sell stop
|349
|0.90
|1.8225
|1.8236
|0.0000
�
|730
|2005.05.23 05:38
|buy
|348
|0.90
|1.8273
|1.8262
|0.0000
|731
|2005.05.23 05:38
|delete
|349
|0.90
|1.8225
|1.8236
|0.0000
�
|732
|2005.05.23 08:47
|s/l
|348
|0.90
|1.8262
|1.8262
|0.0000
|-99.00
|6016.04
|733
|2005.05.25 00:00
|buy stop
|350
|0.90
|1.8402
|1.8335
|0.0000
�
|734
|2005.05.25 00:00
|sell stop
|351
|0.90
|1.8146
|1.8213
|0.0000
|735
|2005.05.26 00:00
|delete
|351
|0.90
|1.8146
|1.8213
|0.0000
�
|736
|2005.05.26 00:00
|delete
|350
|0.90
|1.8402
|1.8335
|0.0000
|737
|2005.05.26 00:00
|buy stop
|352
|0.90
|1.8434
|1.8374
|0.0000
�
|738
|2005.05.26 00:00
|sell stop
|353
|0.90
|1.8202
|1.8262
|0.0000
|739
|2005.05.26 17:20
|sell
|353
|0.90
|1.8202
|1.8262
|0.0000
�
|740
|2005.05.26 17:20
|delete
|352
|0.90
|1.8434
|1.8374
|0.0000
|741
|2005.05.27 13:40
|s/l
|353
|0.90
|1.8262
|1.8262
|0.0000
|-551.73
|5464.31
�
|742
|2005.05.30 00:00
|buy stop
|354
|0.80
|1.8274
|1.8257
|0.0000
|743
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|355
|0.80
|1.8204
|1.8221
|0.0000
�
|744
|2005.05.30 02:06
|sell
|355
|0.80
|1.8204
|1.8221
|0.0000
|745
|2005.05.30 02:06
|delete
|354
|0.80
|1.8274
|1.8257
|0.0000
�
|746
|2005.05.30 02:47
|s/l
|355
|0.80
|1.8221
|1.8221
|0.0000
|-132.80
|5331.51
|747
|2005.06.01 00:00
|buy stop
|356
|0.80
|1.8372
|1.8265
|0.0000
�
|748
|2005.06.01 00:00
|sell stop
|357
|0.80
|1.7968
|1.8075
|0.0000
|749
|2005.06.02 00:00
|delete
|357
|0.80
|1.7968
|1.8075
|0.0000
�
|750
|2005.06.02 00:00
|delete
|356
|0.80
|1.8372
|1.8265
|0.0000
|751
|2005.06.02 00:00
|buy stop
|358
|0.80
|1.8311
|1.8206
|0.0000
�
|752
|2005.06.02 00:00
|sell stop
|359
|0.80
|1.7915
|1.8020
|0.0000
|753
|2005.06.03 00:00
|delete
|359
|0.80
|1.7915
|1.8020
|0.0000
�
|754
|2005.06.03 00:00
|delete
|358
|0.80
|1.8311
|1.8206
|0.0000
|755
|2005.06.03 00:00
|buy stop
|360
|0.80
|1.8328
|1.8239
|0.0000
�
|756
|2005.06.03 00:00
|sell stop
|361
|0.80
|1.7990
|1.8079
|0.0000
|757
|2005.06.06 00:00
|delete
|361
|0.80
|1.7990
|1.8079
|0.0000
�
|758
|2005.06.06 00:00
|delete
|360
|0.80
|1.8328
|1.8239
|0.0000
|759
|2005.06.06 00:00
|buy stop
|362
|0.80
|1.8157
|1.8145
|0.0000
�
|760
|2005.06.06 00:00
|sell stop
|363
|0.80
|1.8105
|1.8117
|0.0000
|761
|2005.06.06 04:55
|buy
|362
|0.80
|1.8157
|1.8145
|0.0000
�
|762
|2005.06.06 04:55
|delete
|363
|0.80
|1.8105
|1.8117
|0.0000
|763
|2005.06.07 00:00
|close
|362
|0.80
|1.8239
|1.8145
|0.0000
|652.66
|5984.17
�
|764
|2005.06.08 00:00
|buy stop
|364
|0.90
|1.8550
|1.8443
|0.0000
|765
|2005.06.08 00:00
|sell stop
|365
|0.90
|1.8146
|1.8253
|0.0000
�
|766
|2005.06.09 00:00
|delete
|365
|0.90
|1.8146
|1.8253
|0.0000
|767
|2005.06.09 00:00
|delete
|364
|0.90
|1.8550
|1.8443
|0.0000
�
|768
|2005.06.09 00:00
|buy stop
|366
|0.90
|1.8474
|1.8348
|0.0000
|769
|2005.06.09 00:00
|sell stop
|367
|0.90
|1.7996
|1.8122
|0.0000
�
|770
|2005.06.10 00:00
|delete
|367
|0.90
|1.7996
|1.8122
|0.0000
|771
|2005.06.10 00:00
|delete
|366
|0.90
|1.8474
|1.8348
|0.0000
�
|772
|2005.06.10 00:00
|buy stop
|368
|0.90
|1.8354
|1.8275
|0.0000
|773
|2005.06.10 00:00
|sell stop
|369
|0.90
|1.8054
|1.8133
|0.0000
�
|774
|2005.06.13 00:00
|delete
|369
|0.90
|1.8054
|1.8133
|0.0000
|775
|2005.06.13 00:00
|delete
|368
|0.90
|1.8354
|1.8275
|0.0000
�
|776
|2005.06.15 00:00
|buy stop
|370
|0.90
|1.8177
|1.8116
|0.0000
|777
|2005.06.15 00:00
|sell stop
|371
|0.90
|1.7943
|1.8004
|0.0000
�
|778
|2005.06.15 15:57
|buy
|370
|0.90
|1.8177
|1.8116
|0.0000
|779
|2005.06.15 15:57
|delete
|371
|0.90
|1.7943
|1.8004
|0.0000
�
|780
|2005.06.16 00:00
|close
|370
|0.90
|1.8228
|1.8116
|0.0000
|455.24
|6439.40
|781
|2005.06.16 00:00
|buy stop
|372
|0.70
|1.8494
|1.8354
|0.0000
�
|782
|2005.06.16 00:00
|sell stop
|373
|0.70
|1.7964
|1.8104
|0.0000
|783
|2005.06.17 00:00
|delete
|373
|0.70
|1.7964
|1.8104
|0.0000
�
|784
|2005.06.17 00:00
|delete
|372
|0.70
|1.8494
|1.8354
|0.0000
|785
|2005.06.17 00:00
|buy stop
|374
|1.00
|1.8389
|1.8305
|0.0000
�
|786
|2005.06.17 00:00
|sell stop
|375
|1.00
|1.8069
|1.8153
|0.0000
|787
|2005.06.20 00:00
|delete
|375
|1.00
|1.8069
|1.8153
|0.0000
�
|788
|2005.06.20 00:00
|delete
|374
|1.00
|1.8389
|1.8305
|0.0000
|789
|2005.06.20 00:00
|buy stop
|376
|1.00
|1.8279
|1.8262
|0.0000
�
|790
|2005.06.20 00:00
|sell stop
|377
|1.00
|1.8209
|1.8226
|0.0000
|791
|2005.06.20 03:02
|buy
|376
|1.00
|1.8279
|1.8262
|0.0000
�
|792
|2005.06.20 03:02
|delete
|377
|1.00
|1.8209
|1.8226
|0.0000
|793
|2005.06.20 03:58
|s/l
|376
|1.00
|1.8262
|1.8262
|0.0000
|-166.00
|6273.40
�
|794
|2005.06.22 00:00
|buy stop
|378
|0.90
|1.8462
|1.8369
|0.0000
|795
|2005.06.22 00:00
|sell stop
|379
|0.90
|1.8108
|1.8201
|0.0000
�
|796
|2005.06.23 00:00
|delete
|379
|0.90
|1.8108
|1.8201
|0.0000
|797
|2005.06.23 00:00
|delete
|378
|0.90
|1.8462
|1.8369
|0.0000
�
|798
|2005.06.23 00:00
|buy stop
|380
|0.90
|1.8413
|1.8308
|0.0000
|799
|2005.06.23 00:00
|sell stop
|381
|0.90
|1.8015
|1.8120
|0.0000
�
|800
|2005.06.24 00:00
|delete
|381
|0.90
|1.8015
|1.8120
|0.0000
|801
|2005.06.24 00:00
|delete
|380
|0.90
|1.8413
|1.8308
|0.0000
�
|802
|2005.06.24 00:00
|buy stop
|382
|0.90
|1.8271
|1.8206
|0.0000
|803
|2005.06.24 00:00
|sell stop
|383
|0.90
|1.8023
|1.8088
|0.0000
�
|804
|2005.06.27 00:00
|delete
|383
|0.90
|1.8023
|1.8088
|0.0000
|805
|2005.06.27 00:00
|delete
|382
|0.90
|1.8271
|1.8206
|0.0000
�
|806
|2005.06.27 00:00
|buy stop
|384
|0.90
|1.8253
|1.8246
|0.0000
|807
|2005.06.27 00:00
|sell stop
|385
|0.90
|1.8217
|1.8224
|0.0000
�
|808
|2005.06.27 08:14
|buy
|384
|0.90
|1.8253
|1.8246
|0.0000
|809
|2005.06.27 08:14
|delete
|385
|0.90
|1.8217
|1.8224
|0.0000
�
|810
|2005.06.27 08:15
|s/l
|384
|0.90
|1.8246
|1.8246
|0.0000
|-66.60
|6206.80
|811
|2005.06.29 00:00
|buy stop
|386
|0.90
|1.8360
|1.8257
|0.0000
�
|812
|2005.06.29 00:00
|sell stop
|387
|0.90
|1.7968
|1.8071
|0.0000
|813
|2005.06.30 00:00
|delete
|387
|0.90
|1.7968
|1.8071
|0.0000
�
|814
|2005.06.30 00:00
|delete
|386
|0.90
|1.8360
|1.8257
|0.0000
|815
|2005.06.30 00:00
|buy stop
|388
|0.90
|1.8307
|1.8178
|0.0000
�
|816
|2005.06.30 00:00
|sell stop
|389
|0.90
|1.7821
|1.7950
|0.0000
|817
|2005.07.01 00:00
|delete
|389
|0.90
|1.7821
|1.7950
|0.0000
�
|818
|2005.07.01 00:00
|delete
|388
|0.90
|1.8307
|1.8178
|0.0000
|819
|2005.07.01 00:00
|buy stop
|390
|0.90
|1.8211
|1.8046
|0.0000
�
|820
|2005.07.01 00:00
|sell stop
|391
|0.90
|1.7589
|1.7754
|0.0000
|821
|2005.07.04 00:00
|delete
|391
|0.90
|1.7589
|1.7754
|0.0000
�
|822
|2005.07.04 00:00
|delete
|390
|0.90
|1.8211
|1.8046
|0.0000
|823
|2005.07.04 00:00
|buy stop
|392
|0.90
|1.7696
|1.7647
|0.0000
�
|824
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|393
|0.90
|1.7504
|1.7553
|0.0000
|825
|2005.07.05 00:00
|delete
|393
|0.90
|1.7504
|1.7553
|0.0000
�
|826
|2005.07.05 00:00
|delete
|392
|0.90
|1.7696
|1.7647
|0.0000
|827
|2005.07.06 00:00
|buy stop
|394
|0.90
|1.7714
|1.7634
|0.0000
�
|828
|2005.07.06 00:00
|sell stop
|395
|0.90
|1.7410
|1.7490
|0.0000
|829
|2005.07.07 00:00
|delete
|395
|0.90
|1.7410
|1.7490
|0.0000
�
|830
|2005.07.07 00:00
|delete
|394
|0.90
|1.7714
|1.7634
|0.0000
|831
|2005.07.07 00:00
|buy stop
|396
|0.90
|1.7644
|1.7581
|0.0000
�
|832
|2005.07.07 00:00
|sell stop
|397
|0.90
|1.7400
|1.7463
|0.0000
|833
|2005.07.08 00:00
|delete
|397
|0.90
|1.7400
|1.7463
|0.0000
�
|834
|2005.07.08 00:00
|delete
|396
|0.90
|1.7644
|1.7581
|0.0000
|835
|2005.07.08 00:00
|buy stop
|398
|0.90
|1.7621
|1.7523
|0.0000
�
|836
|2005.07.08 00:00
|sell stop
|399
|0.90
|1.7251
|1.7349
|0.0000
|837
|2005.07.11 00:00
|delete
|399
|0.90
|1.7251
|1.7349
|0.0000
�
|838
|2005.07.11 00:00
|delete
|398
|0.90
|1.7621
|1.7523
|0.0000
|839
|2005.07.11 00:00
|buy stop
|400
|0.90
|1.7397
|1.7383
|0.0000
�
|840
|2005.07.11 00:00
|sell stop
|401
|0.90
|1.7339
|1.7353
|0.0000
|841
|2005.07.11 03:26
|buy
|400
|0.90
|1.7397
|1.7383
|0.0000
�
|842
|2005.07.11 03:26
|delete
|401
|0.90
|1.7339
|1.7353
|0.0000
|843
|2005.07.12 00:00
|close
|400
|0.90
|1.7574
|1.7383
|0.0000
|1589.24
|7796.04
�
|844
|2005.07.13 00:00
|buy stop
|402
|1.20
|1.8104
|1.7931
|0.0000
|845
|2005.07.13 00:00
|sell stop
|403
|1.20
|1.7452
|1.7625
|0.0000
�
|846
|2005.07.14 00:00
|delete
|403
|1.20
|1.7452
|1.7625
|0.0000
|847
|2005.07.14 00:00
|delete
|402
|1.20
|1.8104
|1.7931
|0.0000
�
|848
|2005.07.14 00:00
|buy stop
|404
|1.20
|1.7974
|1.7794
|0.0000
|849
|2005.07.14 00:00
|sell stop
|405
|1.20
|1.7296
|1.7476
|0.0000
�
|850
|2005.07.15 00:00
|delete
|405
|1.20
|1.7296
|1.7476
|0.0000
|851
|2005.07.15 00:00
|delete
|404
|1.20
|1.7974
|1.7794
|0.0000
�
|852
|2005.07.15 00:00
|buy stop
|406
|1.20
|1.7694
|1.7626
|0.0000
|853
|2005.07.15 00:00
|sell stop
|407
|1.20
|1.7432
|1.7500
|0.0000
�
|854
|2005.07.18 00:00
|delete
|407
|1.20
|1.7432
|1.7500
|0.0000
|855
|2005.07.18 00:00
|delete
|406
|1.20
|1.7694
|1.7626
|0.0000
�
|856
|2005.07.18 00:00
|buy stop
|408
|1.20
|1.7526
|1.7514
|0.0000
|857
|2005.07.18 00:00
|sell stop
|409
|1.20
|1.7474
|1.7486
|0.0000
�
|858
|2005.07.18 01:33
|buy
|408
|1.20
|1.7526
|1.7514
|0.0000
|859
|2005.07.18 01:33
|delete
|409
|1.20
|1.7474
|1.7486
|0.0000
�
|860
|2005.07.18 08:45
|s/l
|408
|1.20
|1.7514
|1.7514
|0.0000
|-141.60
|7654.44
|861
|2005.07.20 00:00
|buy stop
|410
|1.10
|1.7597
|1.7492
|0.0000
�
|862
|2005.07.20 00:00
|sell stop
|411
|1.10
|1.7197
|1.7302
|0.0000
|863
|2005.07.21 00:00
|delete
|411
|1.10
|1.7197
|1.7302
|0.0000
�
|864
|2005.07.21 00:00
|delete
|410
|1.10
|1.7597
|1.7492
|0.0000
|865
|2005.07.21 00:00
|buy stop
|412
|1.10
|1.7647
|1.7521
|0.0000
�
|866
|2005.07.21 00:00
|sell stop
|413
|1.10
|1.7169
|1.7295
|0.0000
|867
|2005.07.22 00:00
|delete
|413
|1.10
|1.7169
|1.7295
|0.0000
�
|868
|2005.07.22 00:00
|delete
|412
|1.10
|1.7647
|1.7521
|0.0000
|869
|2005.07.22 00:00
|buy stop
|414
|1.10
|1.7818
|1.7664
|0.0000
�
|870
|2005.07.22 00:00
|sell stop
|415
|1.10
|1.7236
|1.7390
|0.0000
|871
|2005.07.25 00:00
|delete
|415
|1.10
|1.7236
|1.7390
|0.0000
�
|872
|2005.07.25 00:00
|delete
|414
|1.10
|1.7818
|1.7664
|0.0000
|873
|2005.07.25 00:00
|buy stop
|416
|1.10
|1.7398
|1.7388
|0.0000
�
|874
|2005.07.25 00:00
|sell stop
|417
|1.10
|1.7354
|1.7364
|0.0000
|875
|2005.07.25 08:47
|sell
|417
|1.10
|1.7354
|1.7364
|0.0000
�
|876
|2005.07.25 08:47
|delete
|416
|1.10
|1.7398
|1.7388
|0.0000
|877
|2005.07.25 09:58
|s/l
|417
|1.10
|1.7364
|1.7364
|0.0000
|-105.60
|7548.84
�
|878
|2005.07.27 00:00
|buy stop
|418
|1.10
|1.7536
|1.7450
|0.0000
|879
|2005.07.27 00:00
|sell stop
|419
|1.10
|1.7210
|1.7296
|0.0000
�
|880
|2005.07.28 00:00
|delete
|419
|1.10
|1.7210
|1.7296
|0.0000
|881
|2005.07.28 00:00
|delete
|418
|1.10
|1.7536
|1.7450
|0.0000
�
|882
|2005.07.28 00:00
|buy stop
|420
|1.10
|1.7627
|1.7524
|0.0000
|883
|2005.07.28 00:00
|sell stop
|421
|1.10
|1.7235
|1.7338
|0.0000
�
|884
|2005.07.29 00:00
|delete
|421
|1.10
|1.7235
|1.7338
|0.0000
|885
|2005.07.29 00:00
|delete
|420
|1.10
|1.7627
|1.7524
|0.0000
�
|886
|2005.07.29 00:00
|buy stop
|422
|1.10
|1.7804
|1.7669
|0.0000
|887
|2005.07.29 00:00
|sell stop
|423
|1.10
|1.7296
|1.7431
|0.0000
�
|888
|2005.08.01 00:00
|delete
|423
|1.10
|1.7296
|1.7431
|0.0000
|889
|2005.08.01 00:00
|delete
|422
|1.10
|1.7804
|1.7669
|0.0000
�
|890
|2005.08.01 00:00
|buy stop
|424
|1.10
|1.7573
|1.7566
|0.0000
|891
|2005.08.01 00:00
|sell stop
|425
|1.10
|1.7539
|1.7546
|0.0000
�
|892
|2005.08.01 02:32
|buy
|424
|1.10
|1.7573
|1.7566
|0.0000
|893
|2005.08.01 02:32
|delete
|425
|1.10
|1.7539
|1.7546
|0.0000
�
|894
|2005.08.01 02:36
|s/l
|424
|1.10
|1.7566
|1.7566
|0.0000
|-77.00
|7471.84
|895
|2005.08.03 00:00
|buy stop
|426
|1.10
|1.7825
|1.7767
|0.0000
�
|896
|2005.08.03 00:00
|sell stop
|427
|1.10
|1.7603
|1.7661
|0.0000
|897
|2005.08.03 11:30
|buy
|426
|1.10
|1.7825
|1.7767
|0.0000
�
|898
|2005.08.03 11:30
|delete
|427
|1.10
|1.7603
|1.7661
|0.0000
|899
|2005.08.03 18:52
|s/l
|426
|1.10
|1.7767
|1.7767
|0.0000
|-635.80
|6836.04
�
|900
|2005.08.04 00:00
|buy stop
|428
|1.00
|1.8014
|1.7888
|0.0000
|901
|2005.08.04 00:00
|sell stop
|429
|1.00
|1.7536
|1.7662
|0.0000
�
|902
|2005.08.05 00:00
|delete
|429
|1.00
|1.7536
|1.7662
|0.0000
|903
|2005.08.05 00:00
|delete
|428
|1.00
|1.8014
|1.7888
|0.0000
�
|904
|2005.08.05 00:00
|buy stop
|430
|1.00
|1.7958
|1.7879
|0.0000
|905
|2005.08.05 00:00
|sell stop
|431
|1.00
|1.7658
|1.7737
|0.0000
�
|906
|2005.08.08 00:00
|delete
|431
|1.00
|1.7658
|1.7737
|0.0000
|907
|2005.08.08 00:00
|delete
|430
|1.00
|1.7958
|1.7879
|0.0000
�
|908
|2005.08.08 00:00
|buy stop
|432
|1.00
|1.7801
|1.7783
|0.0000
|909
|2005.08.08 00:00
|sell stop
|433
|1.00
|1.7725
|1.7743
|0.0000
�
|910
|2005.08.08 10:30
|buy
|432
|1.00
|1.7801
|1.7783
|0.0000
|911
|2005.08.08 10:30
|delete
|433
|1.00
|1.7725
|1.7743
|0.0000
�
|912
|2005.08.09 00:00
|close
|432
|1.00
|1.7843
|1.7783
|0.0000
|415.82
|7251.86
|913
|2005.08.10 00:00
|buy stop
|434
|1.10
|1.8005
|1.7937
|0.0000
�
|914
|2005.08.10 00:00
|sell stop
|435
|1.10
|1.7745
|1.7813
|0.0000
|915
|2005.08.11 00:00
|delete
|435
|1.10
|1.7745
|1.7813
|0.0000
�
|916
|2005.08.11 00:00
|delete
|434
|1.10
|1.8005
|1.7937
|0.0000
|917
|2005.08.11 00:00
|buy stop
|436
|1.10
|1.8118
|1.8036
|0.0000
�
|918
|2005.08.11 00:00
|sell stop
|437
|1.10
|1.7806
|1.7888
|0.0000
|919
|2005.08.11 23:04
|buy
|436
|1.10
|1.8118
|1.8036
|0.0000
�
|920
|2005.08.11 23:04
|delete
|437
|1.10
|1.7806
|1.7888
|0.0000
|921
|2005.08.15 00:00
|close
|436
|1.10
|1.8158
|1.8036
|0.0000
|421.60
|7673.46
�
|922
|2005.08.15 00:00
|buy stop
|438
|0.90
|1.8172
|1.8165
|0.0000
|923
|2005.08.15 00:00
|sell stop
|439
|0.90
|1.8140
|1.8147
|0.0000
�
|924
|2005.08.15 02:37
|sell
|439
|0.90
|1.8140
|1.8147
|0.0000
|925
|2005.08.15 02:38
|delete
|438
|0.90
|1.8172
|1.8165
|0.0000
�
|926
|2005.08.15 07:09
|s/l
|439
|0.90
|1.8147
|1.8147
|0.0000
|-59.40
|7614.06
|927
|2005.08.17 00:00
|buy stop
|440
|1.10
|1.8238
|1.8164
|0.0000
�
|928
|2005.08.17 00:00
|sell stop
|441
|1.10
|1.7957
|1.8030
|0.0000
|929
|2005.08.18 00:00
|delete
|441
|1.10
|1.7957
|1.8030
|0.0000
�
|930
|2005.08.18 00:00
|delete
|440
|1.10
|1.8238
|1.8164
|0.0000
|931
|2005.08.18 00:00
|buy stop
|442
|1.10
|1.8213
|1.8136
|0.0000
�
|932
|2005.08.18 00:00
|sell stop
|443
|1.10
|1.7919
|1.7996
|0.0000
|933
|2005.08.18 20:12
|sell
|443
|1.10
|1.7919
|1.7996
|0.0000
�
|934
|2005.08.18 20:12
|delete
|442
|1.10
|1.8213
|1.8136
|0.0000
|935
|2005.08.22 06:41
|s/l
|443
|1.10
|1.7996
|1.7996
|0.0000
|-860.24
|6753.82
�
|936
|2005.08.24 00:00
|buy stop
|444
|1.00
|1.8085
|1.8043
|0.0000
|937
|2005.08.24 00:00
|sell stop
|445
|1.00
|1.7923
|1.7965
|0.0000
�
|938
|2005.08.24 06:37
|sell
|445
|1.00
|1.7923
|1.7965
|0.0000
|939
|2005.08.24 06:37
|delete
|444
|1.00
|1.8085
|1.8043
|0.0000
�
|940
|2005.08.24 14:30
|s/l
|445
|1.00
|1.7965
|1.7965
|0.0000
|-416.00
|6337.82
|941
|2005.08.25 00:00
|buy stop
|446
|1.00
|1.8166
|1.8080
|0.0000
�
|942
|2005.08.25 00:00
|sell stop
|447
|1.00
|1.7838
|1.7924
|0.0000
|943
|2005.08.26 00:00
|delete
|447
|1.00
|1.7838
|1.7924
|0.0000
�
|944
|2005.08.26 00:00
|delete
|446
|1.00
|1.8166
|1.8080
|0.0000
|945
|2005.08.26 00:00
|buy stop
|448
|1.00
|1.8163
|1.8089
|0.0000
�
|946
|2005.08.26 00:00
|sell stop
|449
|1.00
|1.7879
|1.7953
|0.0000
|947
|2005.08.29 00:00
|delete
|449
|1.00
|1.7879
|1.7953
|0.0000
�
|948
|2005.08.29 00:00
|delete
|448
|1.00
|1.8163
|1.8089
|0.0000
|949
|2005.08.29 00:00
|buy stop
|450
|1.00
|1.8032
|1.8025
|0.0000
�
|950
|2005.08.29 00:00
|sell stop
|451
|1.00
|1.7998
|1.8005
|0.0000
|951
|2005.08.29 00:32
|buy
|450
|1.00
|1.8032
|1.8025
|0.0000
�
|952
|2005.08.29 00:32
|delete
|451
|1.00
|1.7998
|1.8005
|0.0000
|953
|2005.08.29 13:09
|s/l
|450
|1.00
|1.8025
|1.8025
|0.0000
|-70.00
|6267.82
�
|954
|2005.08.31 00:00
|buy stop
|452
|0.90
|1.8048
|1.7945
|0.0000
|955
|2005.08.31 00:00
|sell stop
|453
|0.90
|1.7658
|1.7761
|0.0000
�
|956
|2005.08.31 18:25
|buy
|452
|0.90
|1.8048
|1.7945
|0.0000
|957
|2005.08.31 18:25
|delete
|453
|0.90
|1.7658
|1.7761
|0.0000
�
|958
|2005.09.02 00:00
|close
|452
|0.90
|1.8335
|1.7945
|0.0000
|2567.94
|8835.76
|959
|2005.09.02 00:00
|buy stop
|454
|1.10
|1.8805
|1.8553
|0.0000
�
|960
|2005.09.02 00:00
|sell stop
|455
|1.10
|1.7861
|1.8113
|0.0000
|961
|2005.09.05 00:00
|delete
|455
|1.10
|1.7861
|1.8113
|0.0000
�
|962
|2005.09.05 00:00
|delete
|454
|1.10
|1.8805
|1.8553
|0.0000
|963
|2005.09.05 00:00
|buy stop
|456
|1.30
|1.8435
|1.8416
|0.0000
�
|964
|2005.09.05 00:00
|sell stop
|457
|1.30
|1.8357
|1.8376
|0.0000
|965
|2005.09.05 03:33
|buy
|456
|1.30
|1.8435
|1.8416
|0.0000
�
|966
|2005.09.05 03:33
|delete
|457
|1.30
|1.8357
|1.8376
|0.0000
|967
|2005.09.05 17:21
|s/l
|456
|1.30
|1.8416
|1.8416
|0.0000
|-244.40
|8591.36
�
|968
|2005.09.07 00:00
|buy stop
|458
|1.30
|1.8541
|1.8474
|0.0000
|969
|2005.09.07 00:00
|sell stop
|459
|1.30
|1.8285
|1.8352
|0.0000
�
|970
|2005.09.08 00:00
|delete
|459
|1.30
|1.8285
|1.8352
|0.0000
|971
|2005.09.08 00:00
|delete
|458
|1.30
|1.8541
|1.8474
|0.0000
�
|972
|2005.09.08 00:00
|buy stop
|460
|1.30
|1.8501
|1.8426
|0.0000
|973
|2005.09.08 00:00
|sell stop
|461
|1.30
|1.8215
|1.8290
|0.0000
�
|974
|2005.09.09 00:00
|delete
|461
|1.30
|1.8215
|1.8290
|0.0000
|975
|2005.09.09 00:00
|delete
|460
|1.30
|1.8501
|1.8426
|0.0000
�
|976
|2005.09.09 00:00
|buy stop
|462
|1.30
|1.8500
|1.8423
|0.0000
|977
|2005.09.09 00:00
|sell stop
|463
|1.30
|1.8206
|1.8283
|0.0000
�
|978
|2005.09.12 00:00
|delete
|463
|1.30
|1.8206
|1.8283
|0.0000
|979
|2005.09.12 00:00
|delete
|462
|1.30
|1.8500
|1.8423
|0.0000
�
|980
|2005.09.12 00:00
|buy stop
|464
|1.30
|1.8443
|1.8429
|0.0000
|981
|2005.09.12 00:00
|sell stop
|465
|1.30
|1.8383
|1.8397
|0.0000
�
|982
|2005.09.12 04:16
|sell
|465
|1.30
|1.8383
|1.8397
|0.0000
|983
|2005.09.12 04:16
|delete
|464
|1.30
|1.8443
|1.8429
|0.0000
�
|984
|2005.09.13 00:00
|close
|465
|1.30
|1.8194
|1.8397
|0.0000
|2453.09
|11044.45
|985
|2005.09.14 00:00
|buy stop
|466
|1.70
|1.8311
|1.8264
|0.0000
�
|986
|2005.09.14 00:00
|sell stop
|467
|1.70
|1.8129
|1.8176
|0.0000
|987
|2005.09.15 00:00
|delete
|467
|1.70
|1.8129
|1.8176
|0.0000
�
|988
|2005.09.15 00:00
|delete
|466
|1.70
|1.8311
|1.8264
|0.0000
|989
|2005.09.15 00:00
|buy stop
|468
|1.70
|1.8343
|1.8282
|0.0000
�
|990
|2005.09.15 00:00
|sell stop
|469
|1.70
|1.8109
|1.8170
|0.0000
|991
|2005.09.15 10:54
|sell
|469
|1.70
|1.8109
|1.8170
|0.0000
�
|992
|2005.09.15 10:54
|delete
|468
|1.70
|1.8343
|1.8282
|0.0000
|993
|2005.09.16 00:00
|close
|469
|1.70
|1.8064
|1.8170
|0.0000
|749.65
|11794.09
�
|994
|2005.09.16 00:00
|buy stop
|470
|1.30
|1.8324
|1.8184
|0.0000
|995
|2005.09.16 00:00
|sell stop
|471
|1.30
|1.7794
|1.7934
|0.0000
�
|996
|2005.09.19 00:00
|delete
|471
|1.30
|1.7794
|1.7934
|0.0000
|997
|2005.09.19 00:00
|delete
|470
|1.30
|1.8324
|1.8184
|0.0000
�
|998
|2005.09.19 00:00
|buy stop
|472
|1.80
|1.8056
|1.8047
|0.0000
|999
|2005.09.19 00:00
|sell stop
|473
|1.80
|1.8014
|1.8023
|0.0000
�
|1000
|2005.09.19 00:10
|buy
|472
|1.80
|1.8056
|1.8047
|0.0000
|1001
|2005.09.19 00:10
|delete
|473
|1.80
|1.8014
|1.8023
|0.0000
�
|1002
|2005.09.19 00:14
|s/l
|472
|1.80
|1.8047
|1.8047
|0.0000
|-165.60
|11628.49
|1003
|2005.09.21 00:00
|buy stop
|474
|1.70
|1.8127
|1.8055
|0.0000
�
|1004
|2005.09.21 00:00
|sell stop
|475
|1.70
|1.7853
|1.7925
|0.0000
|1005
|2005.09.21 13:56
|buy
|474
|1.70
|1.8127
|1.8055
|0.0000
�
|1006
|2005.09.21 13:56
|delete
|475
|1.70
|1.7853
|1.7925
|0.0000
|1007
|2005.09.22 11:09
|s/l
|474
|1.70
|1.8055
|1.8055
|0.0000
|-1227.71
|10400.79
�
|1008
|2005.09.23 00:00
|buy stop
|476
|1.60
|1.8253
|1.8066
|0.0000
|1009
|2005.09.23 00:00
|sell stop
|477
|1.60
|1.7549
|1.7736
|0.0000
�
|1010
|2005.09.26 00:00
|delete
|477
|1.60
|1.7549
|1.7736
|0.0000
|1011
|2005.09.26 00:00
|delete
|476
|1.60
|1.8253
|1.8066
|0.0000
�
|1012
|2005.09.26 00:00
|buy stop
|478
|1.60
|1.7756
|1.7739
|0.0000
|1013
|2005.09.26 00:00
|sell stop
|479
|1.60
|1.7684
|1.7701
|0.0000
�
|1014
|2005.09.26 06:02
|buy
|478
|1.60
|1.7756
|1.7739
|0.0000
|1015
|2005.09.26 06:02
|delete
|479
|1.60
|1.7684
|1.7701
|0.0000
�
|1016
|2005.09.26 08:13
|s/l
|478
|1.60
|1.7739
|1.7739
|0.0000
|-272.00
|10128.79
|1017
|2005.09.28 00:00
|buy stop
|480
|1.50
|1.7880
|1.7770
|0.0000
�
|1018
|2005.09.28 00:00
|sell stop
|481
|1.50
|1.7464
|1.7574
|0.0000
|1019
|2005.09.29 00:00
|delete
|481
|1.50
|1.7464
|1.7574
|0.0000
�
|1020
|2005.09.29 00:00
|delete
|480
|1.50
|1.7880
|1.7770
|0.0000
|1021
|2005.09.29 00:00
|buy stop
|482
|1.50
|1.7831
|1.7752
|0.0000
�
|1022
|2005.09.29 00:00
|sell stop
|483
|1.50
|1.7529
|1.7608
|0.0000
|1023
|2005.09.30 00:00
|delete
|483
|1.50
|1.7529
|1.7608
|0.0000
�
|1024
|2005.09.30 00:00
|delete
|482
|1.50
|1.7831
|1.7752
|0.0000
|1025
|2005.09.30 00:00
|buy stop
|484
|1.50
|1.7751
|1.7676
|0.0000
�
|1026
|2005.09.30 00:00
|sell stop
|485
|1.50
|1.7463
|1.7538
|0.0000
|1027
|2005.10.03 00:00
|delete
|485
|1.50
|1.7463
|1.7538
|0.0000
�
|1028
|2005.10.03 00:00
|delete
|484
|1.50
|1.7751
|1.7676
|0.0000
|1029
|2005.10.03 00:00
|buy stop
|486
|1.50
|1.7653
|1.7637
|0.0000
�
|1030
|2005.10.03 00:00
|sell stop
|487
|1.50
|1.7585
|1.7601
|0.0000
|1031
|2005.10.03 02:33
|sell
|487
|1.50
|1.7585
|1.7601
|0.0000
�
|1032
|2005.10.03 02:34
|delete
|486
|1.50
|1.7653
|1.7637
|0.0000
|1033
|2005.10.04 00:00
|close
|487
|1.50
|1.7550
|1.7601
|0.0000
|520.48
|10649.26
�
|1034
|2005.10.05 00:00
|buy stop
|488
|1.60
|1.7733
|1.7658
|0.0000
|1035
|2005.10.05 00:00
|sell stop
|489
|1.60
|1.7445
|1.7520
|0.0000
�
|1036
|2005.10.06 00:00
|delete
|489
|1.60
|1.7445
|1.7520
|0.0000
|1037
|2005.10.06 00:00
|delete
|488
|1.60
|1.7733
|1.7658
|0.0000
�
|1038
|2005.10.06 00:00
|buy stop
|490
|1.60
|1.7799
|1.7731
|0.0000
|1039
|2005.10.06 00:00
|sell stop
|491
|1.60
|1.7539
|1.7607
|0.0000
�
|1040
|2005.10.06 20:24
|buy
|490
|1.60
|1.7799
|1.7731
|0.0000
|1041
|2005.10.06 20:24
|delete
|491
|1.60
|1.7539
|1.7607
|0.0000
�
|1042
|2005.10.07 08:38
|s/l
|490
|1.60
|1.7731
|1.7731
|0.0000
|-1104.86
|9544.40
|1043
|2005.10.10 00:00
|buy stop
|492
|1.40
|1.7617
|1.7610
|0.0000
�
|1044
|2005.10.10 00:00
|sell stop
|493
|1.40
|1.7583
|1.7590
|0.0000
|1045
|2005.10.10 00:56
|sell
|493
|1.40
|1.7583
|1.7590
|0.0000
�
|1046
|2005.10.10 00:56
|delete
|492
|1.40
|1.7617
|1.7610
|0.0000
|1047
|2005.10.10 01:52
|s/l
|493
|1.40
|1.7590
|1.7590
|0.0000
|-98.00
|9446.40
�
|1048
|2005.10.12 00:00
|buy stop
|494
|1.40
|1.7610
|1.7529
|0.0000
|1049
|2005.10.12 00:00
|sell stop
|495
|1.40
|1.7300
|1.7381
|0.0000
�
|1050
|2005.10.13 00:00
|delete
|495
|1.40
|1.7300
|1.7381
|0.0000
|1051
|2005.10.13 00:00
|delete
|494
|1.40
|1.7610
|1.7529
|0.0000
�
|1052
|2005.10.13 00:00
|buy stop
|496
|1.40
|1.7732
|1.7623
|0.0000
|1053
|2005.10.13 00:00
|sell stop
|497
|1.40
|1.7318
|1.7427
|0.0000
�
|1054
|2005.10.14 00:00
|delete
|497
|1.40
|1.7318
|1.7427
|0.0000
|1055
|2005.10.14 00:00
|delete
|496
|1.40
|1.7732
|1.7623
|0.0000
�
|1056
|2005.10.14 00:00
|buy stop
|498
|1.40
|1.7737
|1.7646
|0.0000
|1057
|2005.10.14 00:00
|sell stop
|499
|1.40
|1.7389
|1.7480
|0.0000
�
|1058
|2005.10.17 00:00
|delete
|499
|1.40
|1.7389
|1.7480
|0.0000
|1059
|2005.10.17 00:00
|delete
|498
|1.40
|1.7737
|1.7646
|0.0000
�
|1060
|2005.10.17 00:00
|buy stop
|500
|1.40
|1.7700
|1.7690
|0.0000
|1061
|2005.10.17 00:00
|sell stop
|501
|1.40
|1.7656
|1.7666
|0.0000
�
|1062
|2005.10.17 00:31
|sell
|501
|1.40
|1.7656
|1.7666
|0.0000
|1063
|2005.10.17 00:31
|delete
|500
|1.40
|1.7700
|1.7690
|0.0000
�
|1064
|2005.10.17 02:12
|s/l
|501
|1.40
|1.7666
|1.7666
|0.0000
|-134.40
|9312.00
|1065
|2005.10.19 00:00
|buy stop
|502
|1.40
|1.7659
|1.7580
|0.0000
�
|1066
|2005.10.19 00:00
|sell stop
|503
|1.40
|1.7359
|1.7438
|0.0000
|1067
|2005.10.19 21:29
|buy
|502
|1.40
|1.7659
|1.7580
|0.0000
�
|1068
|2005.10.19 21:29
|delete
|503
|1.40
|1.7359
|1.7438
|0.0000
|1069
|2005.10.21 00:00
|close
|502
|1.40
|1.7740
|1.7580
|0.0000
|1110.60
|10422.60
�
|1070
|2005.10.21 00:00
|buy stop
|504
|1.20
|1.7945
|1.7837
|0.0000
|1071
|2005.10.21 00:00
|sell stop
|505
|1.20
|1.7535
|1.7643
|0.0000
�
|1072
|2005.10.24 00:00
|delete
|505
|1.20
|1.7535
|1.7643
|0.0000
|1073
|2005.10.24 00:00
|delete
|504
|1.20
|1.7945
|1.7837
|0.0000
�
|1074
|2005.10.26 00:00
|buy stop
|506
|1.60
|1.8147
|1.7983
|0.0000
|1075
|2005.10.26 00:00
|sell stop
|507
|1.60
|1.7531
|1.7695
|0.0000
�
|1076
|2005.10.27 00:00
|delete
|507
|1.60
|1.7531
|1.7695
|0.0000
|1077
|2005.10.27 00:00
|delete
|506
|1.60
|1.8147
|1.7983
|0.0000
�
|1078
|2005.10.27 00:00
|buy stop
|508
|1.60
|1.7949
|1.7844
|0.0000
|1079
|2005.10.27 00:00
|sell stop
|509
|1.60
|1.7551
|1.7656
|0.0000
�
|1080
|2005.10.28 00:00
|delete
|509
|1.60
|1.7551
|1.7656
|0.0000
|1081
|2005.10.28 00:00
|delete
|508
|1.60
|1.7949
|1.7844
|0.0000
�
|1082
|2005.10.28 00:00
|buy stop
|510
|1.60
|1.8050
|1.7933
|0.0000
|1083
|2005.10.28 00:00
|sell stop
|511
|1.60
|1.7606
|1.7723
|0.0000
�
|1084
|2005.10.31 00:00
|delete
|511
|1.60
|1.7606
|1.7723
|0.0000
|1085
|2005.10.31 00:00
|delete
|510
|1.60
|1.8050
|1.7933
|0.0000
�
|1086
|2005.11.02 00:00
|buy stop
|512
|1.60
|1.7810
|1.7728
|0.0000
|1087
|2005.11.02 00:00
|sell stop
|513
|1.60
|1.7498
|1.7580
|0.0000
�
|1088
|2005.11.03 00:00
|delete
|513
|1.60
|1.7498
|1.7580
|0.0000
|1089
|2005.11.03 00:00
|delete
|512
|1.60
|1.7810
|1.7728
|0.0000
�
|1090
|2005.11.03 00:00
|buy stop
|514
|1.60
|1.7963
|1.7860
|0.0000
|1091
|2005.11.03 00:00
|sell stop
|515
|1.60
|1.7573
|1.7676
|0.0000
�
|1092
|2005.11.04 00:00
|delete
|515
|1.60
|1.7573
|1.7676
|0.0000
|1093
|2005.11.04 00:00
|delete
|514
|1.60
|1.7963
|1.7860
|0.0000
�
|1094
|2005.11.04 00:00
|buy stop
|516
|1.60
|1.7844
|1.7772
|0.0000
|1095
|2005.11.04 00:00
|sell stop
|517
|1.60
|1.7570
|1.7642
|0.0000
�
|1096
|2005.11.04 16:09
|sell
|517
|1.60
|1.7570
|1.7642
|0.0000
|1097
|2005.11.04 16:09
|delete
|516
|1.60
|1.7844
|1.7772
|0.0000
�
|1098
|2005.11.07 00:00
|close
|517
|1.60
|1.7465
|1.7642
|0.0000
|1675.19
|12097.80
|1099
|2005.11.09 00:00
|buy stop
|518
|1.80
|1.7604
|1.7520
|0.0000
�
|1100
|2005.11.09 00:00
|sell stop
|519
|1.80
|1.7286
|1.7370
|0.0000
|1101
|2005.11.10 00:00
|delete
|519
|1.80
|1.7286
|1.7370
|0.0000
�
|1102
|2005.11.10 00:00
|delete
|518
|1.80
|1.7604
|1.7520
|0.0000
|1103
|2005.11.10 00:00
|buy stop
|520
|1.80
|1.7562
|1.7494
|0.0000
�
|1104
|2005.11.10 00:00
|sell stop
|521
|1.80
|1.7300
|1.7368
|0.0000
|1105
|2005.11.11 00:00
|delete
|521
|1.80
|1.7300
|1.7368
|0.0000
�
|1106
|2005.11.11 00:00
|delete
|520
|1.80
|1.7562
|1.7494
|0.0000
|1107
|2005.11.11 00:00
|buy stop
|522
|1.80
|1.7565
|1.7483
|0.0000
�
|1108
|2005.11.11 00:00
|sell stop
|523
|1.80
|1.7253
|1.7335
|0.0000
|1109
|2005.11.14 00:00
|delete
|523
|1.80
|1.7253
|1.7335
|0.0000
�
|1110
|2005.11.14 00:00
|delete
|522
|1.80
|1.7565
|1.7483
|0.0000
|1111
|2005.11.14 00:00
|buy stop
|524
|1.80
|1.7444
|1.7433
|0.0000
�
|1112
|2005.11.14 00:00
|sell stop
|525
|1.80
|1.7394
|1.7405
|0.0000
|1113
|2005.11.14 05:04
|buy
|524
|1.80
|1.7444
|1.7433
|0.0000
�
|1114
|2005.11.14 05:04
|delete
|525
|1.80
|1.7394
|1.7405
|0.0000
|1115
|2005.11.14 08:00
|s/l
|524
|1.80
|1.7433
|1.7433
|0.0000
|-205.20
|11892.60
�
|1116
|2005.11.16 00:00
|buy stop
|526
|1.80
|1.7475
|1.7410
|0.0000
|1117
|2005.11.16 00:00
|sell stop
|527
|1.80
|1.7227
|1.7292
|0.0000
�
|1118
|2005.11.16 15:01
|sell
|527
|1.80
|1.7227
|1.7292
|0.0000
|1119
|2005.11.16 15:01
|delete
|526
|1.80
|1.7475
|1.7410
|0.0000
�
|1120
|2005.11.17 00:00
|close
|527
|1.80
|1.7182
|1.7292
|0.0000
|804.58
|12697.18
|1121
|2005.11.17 00:00
|buy stop
|528
|1.40
|1.7484
|1.7320
|0.0000
�
|1122
|2005.11.17 00:00
|sell stop
|529
|1.40
|1.6868
|1.7032
|0.0000
|1123
|2005.11.18 00:00
|delete
|529
|1.40
|1.6868
|1.7032
|0.0000
�
|1124
|2005.11.18 00:00
|delete
|528
|1.40
|1.7484
|1.7320
|0.0000
|1125
|2005.11.18 00:00
|buy stop
|530
|1.90
|1.7286
|1.7234
|0.0000
�
|1126
|2005.11.18 00:00
|sell stop
|531
|1.90
|1.7084
|1.7136
|0.0000
|1127
|2005.11.21 00:00
|delete
|531
|1.90
|1.7084
|1.7136
|0.0000
�
|1128
|2005.11.21 00:00
|delete
|530
|1.90
|1.7286
|1.7234
|0.0000
|1129
|2005.11.21 00:00
|buy stop
|532
|1.90
|1.7184
|1.7177
|0.0000
�
|1130
|2005.11.21 00:00
|sell stop
|533
|1.90
|1.7150
|1.7157
|0.0000
|1131
|2005.11.21 02:45
|sell
|533
|1.90
|1.7150
|1.7157
|0.0000
�
|1132
|2005.11.21 02:45
|delete
|532
|1.90
|1.7184
|1.7177
|0.0000
|1133
|2005.11.21 03:07
|s/l
|533
|1.90
|1.7157
|1.7157
|0.0000
|-133.00
|12564.18
�
|1134
|2005.11.23 00:00
|buy stop
|534
|1.90
|1.7451
|1.7330
|0.0000
|1135
|2005.11.23 00:00
|sell stop
|535
|1.90
|1.6993
|1.7114
|0.0000
�
|1136
|2005.11.24 00:00
|delete
|535
|1.90
|1.6993
|1.7114
|0.0000
|1137
|2005.11.24 00:00
|delete
|534
|1.90
|1.7451
|1.7330
|0.0000
�
|1138
|2005.11.24 00:00
|buy stop
|536
|1.90
|1.7342
|1.7283
|0.0000
|1139
|2005.11.24 00:00
|sell stop
|537
|1.90
|1.7116
|1.7175
|0.0000
�
|1140
|2005.11.25 00:00
|delete
|537
|1.90
|1.7116
|1.7175
|0.0000
|1141
|2005.11.25 00:00
|delete
|536
|1.90
|1.7342
|1.7283
|0.0000
�
|1142
|2005.11.25 00:00
|buy stop
|538
|1.90
|1.7336
|1.7276
|0.0000
|1143
|2005.11.25 00:00
|sell stop
|539
|1.90
|1.7104
|1.7164
|0.0000
�
|1144
|2005.11.28 00:00
|delete
|539
|1.90
|1.7104
|1.7164
|0.0000
|1145
|2005.11.28 00:00
|delete
|538
|1.90
|1.7336
|1.7276
|0.0000
�
|1146
|2005.11.28 00:00
|buy stop
|540
|1.90
|1.7138
|1.7133
|0.0000
|1147
|2005.11.28 00:00
|sell stop
|541
|1.90
|1.7110
|1.7115
|0.0000
�
|1148
|2005.11.28 00:30
|buy
|540
|1.90
|1.7138
|1.7133
|0.0000
|1149
|2005.11.28 00:30
|delete
|541
|1.90
|1.7110
|1.7115
|0.0000
�
|1150
|2005.11.28 01:02
|s/l
|540
|1.90
|1.7133
|1.7133
|0.0000
|-98.80
|12465.38
|1151
|2005.11.30 00:00
|buy stop
|542
|1.90
|1.7365
|1.7260
|0.0000
�
|1152
|2005.11.30 00:00
|sell stop
|543
|1.90
|1.6967
|1.7072
|0.0000
|1153
|2005.12.01 00:00
|delete
|543
|1.90
|1.6967
|1.7072
|0.0000
�
|1154
|2005.12.01 00:00
|delete
|542
|1.90
|1.7365
|1.7260
|0.0000
|1155
|2005.12.01 00:00
|buy stop
|544
|1.90
|1.7534
|1.7404
|0.0000
�
|1156
|2005.12.01 00:00
|sell stop
|545
|1.90
|1.7045
|1.7174
|0.0000
|1157
|2005.12.02 00:00
|delete
|545
|1.90
|1.7045
|1.7174
|0.0000
�
|1158
|2005.12.02 00:00
|delete
|544
|1.90
|1.7534
|1.7404
|0.0000
|1159
|2005.12.02 00:00
|buy stop
|546
|1.90
|1.7427
|1.7371
|0.0000
�
|1160
|2005.12.02 00:00
|sell stop
|547
|1.90
|1.7209
|1.7265
|0.0000
|1161
|2005.12.05 00:00
|delete
|547
|1.90
|1.7209
|1.7265
|0.0000
�
|1162
|2005.12.05 00:00
|delete
|546
|1.90
|1.7427
|1.7371
|0.0000
|1163
|2005.12.05 00:00
|buy stop
|548
|1.90
|1.7334
|1.7325
|0.0000
�
|1164
|2005.12.05 00:00
|sell stop
|549
|1.90
|1.7292
|1.7301
|0.0000
|1165
|2005.12.05 05:36
|sell
|549
|1.90
|1.7292
|1.7301
|0.0000
�
|1166
|2005.12.05 05:37
|delete
|548
|1.90
|1.7334
|1.7325
|0.0000
|1167
|2005.12.05 06:00
|s/l
|549
|1.90
|1.7301
|1.7301
|0.0000
|-174.80
|12290.58
�
|1168
|2005.12.07 00:00
|buy stop
|550
|1.80
|1.7586
|1.7488
|0.0000
|1169
|2005.12.07 00:00
|sell stop
|551
|1.80
|1.7214
|1.7312
|0.0000
�
|1170
|2005.12.08 00:00
|delete
|551
|1.80
|1.7214
|1.7312
|0.0000
|1171
|2005.12.08 00:00
|delete
|550
|1.80
|1.7586
|1.7488
|0.0000
�
|1172
|2005.12.08 00:00
|buy stop
|552
|1.80
|1.7515
|1.7419
|0.0000
|1173
|2005.12.08 00:00
|sell stop
|553
|1.80
|1.7149
|1.7245
|0.0000
�
|1174
|2005.12.08 16:42
|buy
|552
|1.80
|1.7515
|1.7419
|0.0000
|1175
|2005.12.08 16:42
|delete
|553
|1.80
|1.7149
|1.7245
|0.0000
�
|1176
|2005.12.09 00:00
|close
|552
|1.80
|1.7523
|1.7419
|0.0000
|121.43
|12412.01
|1177
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|554
|1.40
|1.7835
|1.7670
|0.0000
�
|1178
|2005.12.09 00:00
|sell stop
|555
|1.40
|1.7213
|1.7378
|0.0000
|1179
|2005.12.12 00:00
|delete
|555
|1.40
|1.7213
|1.7378
|0.0000
�
|1180
|2005.12.12 00:00
|delete
|554
|1.40
|1.7835
|1.7670
|0.0000
|1181
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|556
|1.90
|1.7527
|1.7517
|0.0000
�
|1182
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|557
|1.90
|1.7481
|1.7491
|0.0000
|1183
|2005.12.12 01:16
|buy
|556
|1.90
|1.7527
|1.7517
|0.0000
�
|1184
|2005.12.12 01:16
|delete
|557
|1.90
|1.7481
|1.7491
|0.0000
|1185
|2005.12.13 00:00
|close
|556
|1.90
|1.7750
|1.7517
|0.0000
|4229.06
|16641.06
�
|1186
|2005.12.14 00:00
|buy stop
|558
|2.50
|1.7863
|1.7775
|0.0000
|1187
|2005.12.14 00:00
|sell stop
|559
|2.50
|1.7527
|1.7615
|0.0000
�
|1188
|2005.12.15 00:00
|delete
|559
|2.50
|1.7527
|1.7615
|0.0000
|1189
|2005.12.15 00:00
|delete
|558
|2.50
|1.7863
|1.7775
|0.0000
�
|1190
|2005.12.15 00:00
|buy stop
|560
|2.50
|1.7892
|1.7804
|0.0000
|1191
|2005.12.15 00:00
|sell stop
|561
|2.50
|1.7556
|1.7644
|0.0000
�
|1192
|2005.12.16 00:00
|delete
|561
|2.50
|1.7556
|1.7644
|0.0000
|1193
|2005.12.16 00:00
|delete
|560
|2.50
|1.7892
|1.7804
|0.0000
�
|1194
|2005.12.16 00:00
|buy stop
|562
|2.50
|1.7821
|1.7728
|0.0000
|1195
|2005.12.16 00:00
|sell stop
|563
|2.50
|1.7467
|1.7560
|0.0000
�
|1196
|2005.12.19 00:00
|delete
|563
|2.50
|1.7467
|1.7560
|0.0000
|1197
|2005.12.19 00:00
|delete
|562
|2.50
|1.7821
|1.7728
|0.0000
�
|1198
|2005.12.19 00:00
|buy stop
|564
|2.50
|1.7713
|1.7704
|0.0000
|1199
|2005.12.19 00:00
|sell stop
|565
|2.50
|1.7671
|1.7680
|0.0000
�
|1200
|2005.12.19 00:12
|buy
|564
|2.50
|1.7713
|1.7704
|0.0000
|1201
|2005.12.19 00:12
|delete
|565
|2.50
|1.7671
|1.7680
|0.0000
�
|1202
|2005.12.19 04:10
|s/l
|564
|2.50
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-230.00
|16411.06
|1203
|2005.12.21 00:00
|buy stop
|566
|2.50
|1.7746
|1.7637
|0.0000
�
|1204
|2005.12.21 00:00
|sell stop
|567
|2.50
|1.7334
|1.7443
|0.0000
|1205
|2005.12.22 00:00
|delete
|567
|2.50
|1.7334
|1.7443
|0.0000
�
|1206
|2005.12.22 00:00
|delete
|566
|2.50
|1.7746
|1.7637
|0.0000
|1207
|2005.12.22 00:00
|buy stop
|568
|2.50
|1.7727
|1.7580
|0.0000
�
|1208
|2005.12.22 00:00
|sell stop
|569
|2.50
|1.7171
|1.7318
|0.0000
|1209
|2005.12.23 00:00
|delete
|569
|2.50
|1.7171
|1.7318
|0.0000
�
|1210
|2005.12.23 00:00
|delete
|568
|2.50
|1.7727
|1.7580
|0.0000
|1211
|2005.12.23 00:00
|buy stop
|570
|2.50
|1.7531
|1.7449
|0.0000
�
|1212
|2005.12.23 00:00
|sell stop
|571
|2.50
|1.7217
|1.7299
|0.0000
|1213
|2005.12.26 00:00
|delete
|571
|2.50
|1.7217
|1.7299
|0.0000
�
|1214
|2005.12.26 00:00
|delete
|570
|2.50
|1.7531
|1.7449
|0.0000
|1215
|2005.12.26 00:00
|buy stop
|572
|2.50
|1.7358
|1.7344
|0.0000
�
|1216
|2005.12.26 00:00
|sell stop
|573
|2.50
|1.7298
|1.7312
|0.0000
|1217
|2005.12.26 03:47
|buy
|572
|2.50
|1.7358
|1.7344
|0.0000
�
|1218
|2005.12.26 03:47
|delete
|573
|2.50
|1.7298
|1.7312
|0.0000
|1219
|2005.12.26 04:06
|s/l
|572
|2.50
|1.7344
|1.7344
|0.0000
|-350.00
|16061.06
�
|1220
|2005.12.28 00:00
|buy stop
|574
|2.40
|1.7424
|1.7342
|0.0000
|1221
|2005.12.28 00:00
|sell stop
|575
|2.40
|1.7112
|1.7194
|0.0000
�
|1222
|2005.12.29 00:00
|delete
|575
|2.40
|1.7112
|1.7194
|0.0000
|1223
|2005.12.29 00:00
|delete
|574
|2.40
|1.7424
|1.7342
|0.0000
�
|1224
|2005.12.29 00:00
|buy stop
|576
|2.40
|1.7544
|1.7350
|0.0000
|1225
|2005.12.29 00:00
|sell stop
|577
|2.40
|1.6814
|1.7008
|0.0000
�
|1226
|2005.12.30 00:00
|delete
|577
|2.40
|1.6814
|1.7008
|0.0000
|1227
|2005.12.30 00:00
|delete
|576
|2.40
|1.7544
|1.7350
|0.0000
�
|1228
|2005.12.30 00:00
|buy stop
|578
|2.40
|1.7396
|1.7316
|0.0000
|1229
|2005.12.30 00:00
|sell stop
|579
|2.40
|1.7090
|1.7170
|0.0000
�
|1230
|2006.01.02 00:00
|delete
|579
|2.40
|1.7090
|1.7170
|0.0000
|1231
|2006.01.02 00:00
|delete
|578
|2.40
|1.7396
|1.7316
|0.0000
�
|1232
|2006.01.02 00:00
|buy stop
|580
|2.40
|1.7248
|1.7237
|0.0000
|1233
|2006.01.02 00:00
|sell stop
|581
|2.40
|1.7198
|1.7209
|0.0000
�
|1234
|2006.01.02 02:13
|sell
|581
|2.40
|1.7198
|1.7209
|0.0000
|1235
|2006.01.02 02:13
|s/l
|581
|2.40
|1.7209
|1.7209
|0.0000
|-273.60
|15787.46
�
|1236
|2006.01.02 02:13
|delete
|580
|2.40
|1.7248
|1.7237
|0.0000
|1237
|2006.01.04 00:00
|buy stop
|582
|2.40
|1.7829
|1.7635
|0.0000
�
|1238
|2006.01.04 00:00
|sell stop
|583
|2.40
|1.7099
|1.7293
|0.0000
|1239
|2006.01.05 00:00
|delete
|583
|2.40
|1.7099
|1.7293
|0.0000
�
|1240
|2006.01.05 00:00
|delete
|582
|2.40
|1.7829
|1.7635
|0.0000
|1241
|2006.01.05 00:00
|buy stop
|584
|2.40
|1.7765
|1.7653
|0.0000
�
|1242
|2006.01.05 00:00
|sell stop
|585
|2.40
|1.7343
|1.7455
|0.0000
|1243
|2006.01.06 00:00
|delete
|585
|2.40
|1.7343
|1.7455
|0.0000
�
|1244
|2006.01.06 00:00
|delete
|584
|2.40
|1.7765
|1.7653
|0.0000
|1245
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|586
|2.40
|1.7681
|1.7611
|0.0000
�
|1246
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|587
|2.40
|1.7411
|1.7481
|0.0000
|1247
|2006.01.06 15:53
|buy
|586
|2.40
|1.7681
|1.7611
|0.0000
�
|1248
|2006.01.06 15:53
|delete
|587
|2.40
|1.7411
|1.7481
|0.0000
|1249
|2006.01.09 00:00
|close
|586
|2.40
|1.7681
|1.7611
|0.0000
|-10.02
|15777.44
�
|1250
|2006.01.09 00:00
|buy stop
|588
|1.70
|1.7698
|1.7691
|0.0000
|1251
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|589
|1.70
|1.7662
|1.7669
|0.0000
�
|1252
|2006.01.09 00:23
|buy
|588
|1.70
|1.7698
|1.7691
|0.0000
|1253
|2006.01.09 00:23
|delete
|589
|1.70
|1.7662
|1.7669
|0.0000
�
|1254
|2006.01.09 00:47
|s/l
|588
|1.70
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-125.80
|15651.64
|1255
|2006.01.11 00:00
|buy stop
|590
|2.30
|1.7748
|1.7688
|0.0000
�
|1256
|2006.01.11 00:00
|sell stop
|591
|2.30
|1.7519
|1.7578
|0.0000
|1257
|2006.01.12 00:00
|delete
|591
|2.30
|1.7519
|1.7578
|0.0000
�
|1258
|2006.01.12 00:00
|delete
|590
|2.30
|1.7748
|1.7688
|0.0000
|1259
|2006.01.12 00:00
|buy stop
|592
|2.30
|1.7858
|1.7753
|0.0000
�
|1260
|2006.01.12 00:00
|sell stop
|593
|2.30
|1.7460
|1.7565
|0.0000
|1261
|2006.01.13 00:00
|delete
|593
|2.30
|1.7460
|1.7565
|0.0000
�
|1262
|2006.01.13 00:00
|delete
|592
|2.30
|1.7858
|1.7753
|0.0000
|1263
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|594
|2.30
|1.7799
|1.7696
|0.0000
�
|1264
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|595
|2.30
|1.7409
|1.7512
|0.0000
|1265
|2006.01.16 00:00
|delete
|595
|2.30
|1.7409
|1.7512
|0.0000
�
|1266
|2006.01.16 00:00
|delete
|594
|2.30
|1.7799
|1.7696
|0.0000
|1267
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|596
|2.30
|1.7782
|1.7775
|0.0000
�
|1268
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|597
|2.30
|1.7748
|1.7755
|0.0000
|1269
|2006.01.16 00:49
|buy
|596
|2.30
|1.7782
|1.7775
|0.0000
�
|1270
|2006.01.16 00:49
|delete
|597
|2.30
|1.7748
|1.7755
|0.0000
|1271
|2006.01.16 01:00
|s/l
|596
|2.30
|1.7775
|1.7775
|0.0000
|-161.00
|15490.64
�
|1272
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|598
|2.30
|1.7836
|1.7755
|0.0000
|1273
|2006.01.18 00:00
|sell stop
|599
|2.30
|1.7529
|1.7609
|0.0000
�
|1274
|2006.01.19 00:00
|delete
|599
|2.30
|1.7529
|1.7609
|0.0000
|1275
|2006.01.19 00:00
|delete
|598
|2.30
|1.7836
|1.7755
|0.0000
�
|1276
|2006.01.19 00:00
|buy stop
|600
|2.30
|1.7789
|1.7705
|0.0000
|1277
|2006.01.19 00:00
|sell stop
|601
|2.30
|1.7471
|1.7555
|0.0000
�
|1278
|2006.01.20 00:00
|delete
|601
|2.30
|1.7471
|1.7555
|0.0000
|1279
|2006.01.20 00:00
|delete
|600
|2.30
|1.7789
|1.7705
|0.0000
�
|1280
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|602
|2.30
|1.7721
|1.7642
|0.0000
|1281
|2006.01.20 00:00
|sell stop
|603
|2.30
|1.7421
|1.7500
|0.0000
�
|1282
|2006.01.20 20:53
|buy
|602
|2.30
|1.7721
|1.7642
|0.0000
|1283
|2006.01.20 20:53
|delete
|603
|2.30
|1.7421
|1.7500
|0.0000
�
|1284
|2006.01.24 00:00
|close
|602
|2.30
|1.7866
|1.7642
|0.0000
|3315.77
|18806.41
|1285
|2006.01.25 00:00
|buy stop
|604
|2.80
|1.7954
|1.7891
|0.0000
�
|1286
|2006.01.25 00:00
|sell stop
|605
|2.80
|1.7710
|1.7773
|0.0000
|1287
|2006.01.26 00:00
|delete
|605
|2.80
|1.7710
|1.7773
|0.0000
�
|1288
|2006.01.26 00:00
|delete
|604
|2.80
|1.7954
|1.7891
|0.0000
|1289
|2006.01.26 00:00
|buy stop
|606
|2.80
|1.7987
|1.7905
|0.0000
�
|1290
|2006.01.26 00:00
|sell stop
|607
|2.80
|1.7673
|1.7755
|0.0000
|1291
|2006.01.27 00:00
|delete
|607
|2.80
|1.7673
|1.7755
|0.0000
�
|1292
|2006.01.27 00:00
|delete
|606
|2.80
|1.7987
|1.7905
|0.0000
|1293
|2006.01.27 00:00
|buy stop
|608
|2.80
|1.7946
|1.7866
|0.0000
�
|1294
|2006.01.27 00:00
|sell stop
|609
|2.80
|1.7640
|1.7720
|0.0000
|1295
|2006.01.30 00:00
|delete
|609
|2.80
|1.7640
|1.7720
|0.0000
�
|1296
|2006.01.30 00:00
|delete
|608
|2.80
|1.7946
|1.7866
|0.0000
|1297
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|610
|2.80
|1.8035
|1.7900
|0.0000
�
|1298
|2006.02.01 00:00
|sell stop
|611
|2.80
|1.7527
|1.7662
|0.0000
|1299
|2006.02.02 00:00
|delete
|611
|2.80
|1.7527
|1.7662
|0.0000
�
|1300
|2006.02.02 00:00
|delete
|610
|2.80
|1.8035
|1.7900
|0.0000
|1301
|2006.02.02 00:00
|buy stop
|612
|2.80
|1.7864
|1.7803
|0.0000
�
|1302
|2006.02.02 00:00
|sell stop
|613
|2.80
|1.7628
|1.7689
|0.0000
|1303
|2006.02.03 00:00
|delete
|613
|2.80
|1.7628
|1.7689
|0.0000
�
|1304
|2006.02.03 00:00
|delete
|612
|2.80
|1.7864
|1.7803
|0.0000
|1305
|2006.02.03 00:00
|buy stop
|614
|2.80
|1.7936
|1.7864
|0.0000
�
|1306
|2006.02.03 00:00
|sell stop
|615
|2.80
|1.7660
|1.7732
|0.0000
|1307
|2006.02.03 15:07
|sell
|615
|2.80
|1.7660
|1.7732
|0.0000
�
|1308
|2006.02.03 15:07
|delete
|614
|2.80
|1.7936
|1.7864
|0.0000
|1309
|2006.02.06 00:00
|close
|615
|2.80
|1.7630
|1.7732
|0.0000
|831.59
|19638.01
�
|1310
|2006.02.08 00:00
|buy stop
|616
|2.90
|1.7615
|1.7536
|0.0000
|1311
|2006.02.08 00:00
|sell stop
|617
|2.90
|1.7315
|1.7394
|0.0000
�
|1312
|2006.02.09 00:00
|delete
|617
|2.90
|1.7315
|1.7394
|0.0000
|1313
|2006.02.09 00:00
|delete
|616
|2.90
|1.7615
|1.7536
|0.0000
�
|1314
|2006.02.09 00:00
|buy stop
|618
|2.90
|1.7536
|1.7468
|0.0000
|1315
|2006.02.09 00:00
|sell stop
|619
|2.90
|1.7276
|1.7344
|0.0000
�
|1316
|2006.02.10 00:00
|delete
|619
|2.90
|1.7276
|1.7344
|0.0000
|1317
|2006.02.10 00:00
|delete
|618
|2.90
|1.7536
|1.7468
|0.0000
�
|1318
|2006.02.10 00:00
|buy stop
|620
|2.90
|1.7541
|1.7478
|0.0000
|1319
|2006.02.10 00:00
|sell stop
|621
|2.90
|1.7299
|1.7362
|0.0000
�
|1320
|2006.02.10 14:48
|buy
|620
|2.90
|1.7541
|1.7478
|0.0000
|1321
|2006.02.10 14:48
|delete
|621
|2.90
|1.7299
|1.7362
|0.0000
�
|1322
|2006.02.10 16:34
|s/l
|620
|2.90
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|-1827.00
|17811.01
|1323
|2006.02.13 00:00
|buy stop
|622
|2.70
|1.7461
|1.7449
|0.0000
�
|1324
|2006.02.13 00:00
|sell stop
|623
|2.70
|1.7407
|1.7419
|0.0000
|1325
|2006.02.13 09:06
|sell
|623
|2.70
|1.7407
|1.7419
|0.0000
�
|1326
|2006.02.13 09:06
|delete
|622
|2.70
|1.7461
|1.7449
|0.0000
|1327
|2006.02.13 09:25
|s/l
|623
|2.70
|1.7419
|1.7419
|0.0000
|-329.40
|17481.61
�
|1328
|2006.02.15 00:00
|buy stop
|624
|2.60
|1.7568
|1.7453
|0.0000
|1329
|2006.02.15 00:00
|sell stop
|625
|2.60
|1.7134
|1.7249
|0.0000