Strategy Tester Report
SimpleDailyRangeBreakExpert_v1

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2004.06.22 14:00 - 2006.02.17 00:00 (2004.07.01 - 2006.02.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryExpert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=5; Trace=true; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=130; SellPercent=130; StopPercent=70; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=false; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Słupki w tescie10393Ticks modelled1771290Modelling quality89.99%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit7481.61Gross profit28972.12Gross loss-21490.51
Profit factor1.35Przewidywany zysk92.37
Absolute drawdown5144.63Maximal drawdown (%)7388.13 (60.3%)
Transakcji w sumie81Short positions (won %)37 (37.84%)Long positions (won %)44 (45.45%)
Profit trades (% of total)34 (41.98%)Loss trades (% of total)47 (58.02%)
Największyprofit trade4229.06loss trade-2074.61
Averageprofit trade852.12loss trade-457.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (781.63)consecutive losses (loss in money)6 (-1150.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4350.49 (2)consecutive loss (count of losses)-3361.50 (4)
Średniconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12004.07.01 00:00buy stop11.501.84631.83250.0000
22004.07.01 00:00sell stop21.501.79431.80810.0000
32004.07.02 00:00delete21.501.79431.80810.0000
42004.07.02 00:00delete11.501.84631.83250.0000
52004.07.02 00:00buy stop31.501.83381.82610.0000
62004.07.02 00:00sell stop41.501.80461.81230.0000
72004.07.02 19:19buy31.501.83381.82610.0000
82004.07.02 19:19delete41.501.80461.81230.0000
92004.07.07 00:00close31.501.84051.82610.0000986.1910986.19
102004.07.07 00:00buy stop51.201.86361.85200.0000
112004.07.07 00:00sell stop61.201.81961.83120.0000
122004.07.08 00:00delete61.201.81961.83120.0000
132004.07.08 00:00delete51.201.86361.85200.0000
142004.07.08 00:00buy stop71.601.88131.86780.0000
152004.07.08 00:00sell stop81.601.83051.84400.0000
162004.07.09 00:00delete81.601.83051.84400.0000
172004.07.09 00:00delete71.601.88131.86780.0000
182004.07.09 00:00buy stop91.601.86601.85740.0000
192004.07.09 00:00sell stop101.601.83321.84180.0000
202004.07.12 00:00delete101.601.83321.84180.0000
212004.07.12 00:00delete91.601.86601.85740.0000
222004.07.12 00:00buy stop111.601.87461.86710.0000
232004.07.12 00:00sell stop121.601.84601.85350.0000
242004.07.13 00:00delete121.601.84601.85350.0000
252004.07.13 00:00delete111.601.87461.86710.0000
262004.07.14 00:00buy stop131.601.87191.86400.0000
272004.07.14 00:00sell stop141.601.84191.84980.0000
282004.07.15 00:00delete141.601.84191.84980.0000
292004.07.15 00:00delete131.601.87191.86400.0000
302004.07.15 00:00buy stop151.601.86801.86170.0000
312004.07.15 00:00sell stop161.601.84361.84990.0000
322004.07.16 00:00delete161.601.84361.84990.0000
332004.07.16 00:00delete151.601.86801.86170.0000
342004.07.16 00:00buy stop171.601.86631.85930.0000
352004.07.16 00:00sell stop181.601.83951.84650.0000
362004.07.16 15:01buy171.601.86631.85930.0000
372004.07.16 15:01delete181.601.83951.84650.0000
382004.07.19 00:00close171.601.87421.85930.00001257.3112243.50
392004.07.19 00:00buy stop191.401.90901.88940.0000
402004.07.19 00:00sell stop201.401.83541.85500.0000
412004.07.20 00:00delete201.401.83541.85500.0000
422004.07.20 00:00delete191.401.90901.88940.0000
432004.07.21 00:00buy stop211.801.87881.86500.0000
442004.07.21 00:00sell stop221.801.82681.84060.0000
452004.07.22 00:00delete221.801.82681.84060.0000
462004.07.22 00:00delete211.801.87881.86500.0000
472004.07.22 00:00buy stop231.801.87171.85560.0000
482004.07.22 00:00sell stop241.801.81091.82700.0000
492004.07.23 00:00delete241.801.81091.82700.0000
502004.07.23 00:00delete231.801.87171.85560.0000
512004.07.23 00:00buy stop251.801.86261.85260.0000
522004.07.23 00:00sell stop261.801.82461.83460.0000
532004.07.26 00:00delete261.801.82461.83460.0000
542004.07.26 00:00delete251.801.86261.85260.0000
552004.07.26 00:00buy stop271.801.85381.84280.0000
562004.07.26 00:00sell stop281.801.81221.82320.0000
572004.07.27 00:00delete281.801.81221.82320.0000
582004.07.27 00:00delete271.801.85381.84280.0000
592004.07.28 00:00buy stop291.801.85421.83670.0000
602004.07.28 00:00sell stop301.801.78841.80590.0000
612004.07.29 00:00delete301.801.78841.80590.0000
622004.07.29 00:00delete291.801.85421.83670.0000
632004.07.29 00:00buy stop311.801.83971.83200.0000
642004.07.29 00:00sell stop321.801.81031.81800.0000
652004.07.29 14:34sell321.801.81031.81800.0000
662004.07.29 14:34delete311.801.83971.83200.0000
672004.07.29 16:42s/l321.801.81801.81800.0000-1386.0010857.50
682004.07.30 00:00buy stop331.601.84411.82970.0000
692004.07.30 00:00sell stop341.601.78971.80410.0000
702004.08.02 00:00delete341.601.78971.80410.0000
712004.08.02 00:00delete331.601.84411.82970.0000
722004.08.02 00:00buy stop351.601.83961.83080.0000
732004.08.02 00:00sell stop361.601.80601.81480.0000
742004.08.03 00:00delete361.601.80601.81480.0000
752004.08.03 00:00delete351.601.83961.83080.0000
762004.08.04 00:00buy stop371.601.84211.83390.0000
772004.08.04 00:00sell stop381.601.81071.81890.0000
782004.08.05 00:00delete381.601.81071.81890.0000
792004.08.05 00:00delete371.601.84211.83390.0000
802004.08.05 00:00buy stop391.601.84121.83300.0000
812004.08.05 00:00sell stop401.601.80981.81800.0000
822004.08.06 00:00delete401.601.80981.81800.0000
832004.08.06 00:00delete391.601.84121.83300.0000
842004.08.06 00:00buy stop411.601.83881.83090.0000
852004.08.06 00:00sell stop421.601.80881.81670.0000
862004.08.06 14:31buy411.601.83881.83090.0000
872004.08.06 14:31delete421.601.80881.81670.0000
882004.08.09 00:00close411.601.84321.83090.0000697.3211554.82
892004.08.09 00:00buy stop431.301.87861.85990.0000
902004.08.09 00:00sell stop441.301.80841.82710.0000
912004.08.10 00:00delete441.301.80841.82710.0000
922004.08.10 00:00delete431.301.87861.85990.0000
932004.08.11 00:00buy stop451.701.84931.83760.0000
942004.08.11 00:00sell stop461.701.80491.81660.0000
952004.08.12 00:00delete461.701.80491.81660.0000
962004.08.12 00:00delete451.701.84931.83760.0000
972004.08.12 00:00buy stop471.701.84051.83490.0000
982004.08.12 00:00sell stop481.701.81911.82470.0000
992004.08.13 00:00delete481.701.81911.82470.0000
1002004.08.13 00:00delete471.701.84051.83490.0000
1012004.08.13 00:00buy stop491.701.84531.83320.0000
1022004.08.13 00:00sell stop501.701.79951.81160.0000
1032004.08.13 18:31buy491.701.84531.83320.0000
1042004.08.13 18:31delete501.701.79951.81160.0000
1052004.08.17 15:21s/l491.701.83321.83320.0000-2074.619480.21
1062004.08.18 00:00buy stop511.401.85141.83910.0000
1072004.08.18 00:00sell stop521.401.80511.81730.0000
1082004.08.19 00:00delete521.401.80511.81730.0000
1092004.08.19 00:00delete511.401.85141.83910.0000
1102004.08.19 00:00buy stop531.401.83671.82990.0000
1112004.08.19 00:00sell stop541.401.81071.81750.0000
1122004.08.20 00:00delete541.401.81071.81750.0000
1132004.08.20 00:00delete531.401.83671.82990.0000
1142004.08.20 00:00buy stop551.401.85291.84220.0000
1152004.08.20 00:00sell stop561.401.81251.82320.0000
1162004.08.23 00:00delete561.401.81251.82320.0000
1172004.08.23 00:00delete551.401.85291.84220.0000
1182004.08.23 00:00buy stop571.401.84271.83080.0000
1192004.08.23 00:00sell stop581.401.79791.80980.0000
1202004.08.24 00:00delete581.401.79791.80980.0000
1212004.08.24 00:00delete571.401.84271.83080.0000
1222004.08.25 00:00buy stop591.401.82061.80560.0000
1232004.08.25 00:00sell stop601.401.76421.77920.0000
1242004.08.26 08:00delete601.401.76421.77920.0000
1252004.08.26 08:00delete591.401.82061.80560.0000
1262004.08.26 08:00buy stop611.401.81281.80440.0000
1272004.08.26 08:00sell stop621.401.78061.78900.0000
1282004.08.27 00:00delete621.401.78061.78900.0000
1292004.08.27 00:00delete611.401.81281.80440.0000
1302004.08.27 00:00buy stop631.401.80761.80200.0000
1312004.08.27 00:00sell stop641.401.78581.79140.0000
1322004.08.30 00:00delete641.401.78581.79140.0000
1332004.08.30 00:00delete631.401.80761.80200.0000
1342004.08.30 00:00buy stop651.401.81131.80080.0000
1352004.08.30 00:00sell stop661.401.77131.78180.0000
1362004.08.31 00:00delete661.401.77131.78180.0000
1372004.08.31 00:00delete651.401.81131.80080.0000
1382004.09.01 00:00buy stop671.401.82471.81300.0000
1392004.09.01 00:00sell stop681.401.78051.79220.0000
1402004.09.02 00:00delete681.401.78051.79220.0000
1412004.09.02 00:00delete671.401.82471.81300.0000
1422004.09.02 00:00buy stop691.401.81311.80240.0000
1432004.09.02 00:00sell stop701.401.77271.78340.0000
1442004.09.03 00:00delete701.401.77271.78340.0000
1452004.09.03 00:00delete691.401.81311.80240.0000
1462004.09.03 00:00buy stop711.401.80571.79780.0000
1472004.09.03 00:00sell stop721.401.77551.78340.0000
1482004.09.03 17:50sell721.401.77551.78340.0000
1492004.09.03 17:50delete711.401.80571.79780.0000
1502004.09.07 07:03s/l721.401.78341.78340.0000-1117.238362.98
1512004.09.08 00:00buy stop731.301.79221.78220.0000
1522004.09.08 00:00sell stop741.301.75421.76420.0000
1532004.09.09 00:00delete741.301.75421.76420.0000
1542004.09.09 00:00delete731.301.79221.78220.0000
1552004.09.09 00:00buy stop751.301.81211.79830.0000
1562004.09.09 00:00sell stop761.301.76011.77390.0000
1572004.09.10 00:00delete761.301.76011.77390.0000
1582004.09.10 00:00delete751.301.81211.79830.0000
1592004.09.10 00:00buy stop771.301.79611.79100.0000
1602004.09.10 00:00sell stop781.301.77631.78140.0000
1612004.09.10 14:46buy771.301.79611.79100.0000
1622004.09.10 14:46delete781.301.77631.78140.0000
1632004.09.13 00:00close771.301.79831.79100.0000280.578643.55
1642004.09.13 00:00buy stop790.901.82231.80950.0000
1652004.09.13 00:00sell stop800.901.77411.78690.0000
1662004.09.14 00:00delete800.901.77411.78690.0000
1672004.09.14 00:00delete790.901.82231.80950.0000
1682004.09.15 00:00buy stop811.301.81061.80390.0000
1692004.09.15 00:00sell stop821.301.78481.79150.0000
1702004.09.15 14:24sell821.301.78481.79150.0000
1712004.09.15 14:24delete811.301.81061.80390.0000
1722004.09.16 00:00close821.301.77631.79150.00001101.099744.64
1732004.09.16 00:00buy stop831.101.80971.79240.0000
1742004.09.16 00:00sell stop841.101.74451.76180.0000
1752004.09.17 00:00delete841.101.74451.76180.0000
1762004.09.17 00:00delete831.101.80971.79240.0000
1772004.09.17 00:00buy stop851.501.81951.80550.0000
1782004.09.17 00:00sell stop861.501.76651.78050.0000
1792004.09.20 00:00delete861.501.76651.78050.0000
1802004.09.20 00:00delete851.501.81951.80550.0000
1812004.09.20 00:00buy stop871.501.80471.79890.0000
1822004.09.20 00:00sell stop881.501.78251.78830.0000
1832004.09.20 14:44sell881.501.78251.78830.0000
1842004.09.20 14:44delete871.501.80471.79890.0000
1852004.09.20 17:59s/l881.501.78831.78830.0000-867.008877.64
1862004.09.22 00:00buy stop891.301.82001.80770.0000
1872004.09.22 00:00sell stop901.301.77341.78570.0000
1882004.09.23 00:00delete901.301.77341.78570.0000
1892004.09.23 00:00delete891.301.82001.80770.0000
1902004.09.23 00:00buy stop911.301.81231.80230.0000
1912004.09.23 00:00sell stop921.301.77451.78450.0000
1922004.09.24 00:00delete921.301.77451.78450.0000
1932004.09.24 00:00delete911.301.81231.80230.0000
1942004.09.24 00:00buy stop931.301.81251.80410.0000
1952004.09.24 00:00sell stop941.301.78051.78890.0000
1962004.09.27 00:00delete941.301.78051.78890.0000
1972004.09.27 00:00delete931.301.81251.80410.0000
1982004.09.27 00:00buy stop951.301.82561.81530.0000
1992004.09.27 00:00sell stop961.301.78641.79670.0000
2002004.09.28 00:00delete961.301.78641.79670.0000
2012004.09.28 00:00delete951.301.82561.81530.0000
2022004.09.29 00:00buy stop971.301.82511.81880.0000
2032004.09.29 00:00sell stop981.301.80111.80740.0000
2042004.09.29 16:01sell981.301.80111.80740.0000
2052004.09.29 16:01delete971.301.82511.81880.0000
2062004.09.30 00:00close981.301.80011.80740.0000126.099003.72
2072004.09.30 00:00buy stop991.001.82291.81050.0000
2082004.09.30 00:00sell stop1001.001.77591.78830.0000
2092004.10.01 00:00delete1001.001.77591.78830.0000
2102004.10.01 00:00delete991.001.82291.81050.0000
2112004.10.01 00:00buy stop1011.401.83561.82320.0000
2122004.10.01 00:00sell stop1021.401.78881.80120.0000
2132004.10.04 00:00delete1021.401.78881.80120.0000
2142004.10.04 00:00delete1011.401.83561.82320.0000
2152004.10.04 00:00buy stop1031.401.82511.81060.0000
2162004.10.04 00:00sell stop1041.401.77031.78480.0000
2172004.10.05 00:00delete1041.401.77031.78480.0000
2182004.10.05 00:00delete1031.401.82511.81060.0000
2192004.10.06 00:00buy stop1051.401.79271.78710.0000
2202004.10.06 00:00sell stop1061.401.77131.77690.0000
2212004.10.07 00:00delete1061.401.77131.77690.0000
2222004.10.07 00:00delete1051.401.79271.78710.0000
2232004.10.07 00:00buy stop1071.401.79921.78890.0000
2242004.10.07 00:00sell stop1081.401.76021.77050.0000
2252004.10.08 00:00delete1081.401.76021.77050.0000
2262004.10.08 00:00delete1071.401.79921.78890.0000
2272004.10.08 00:00buy stop1091.401.79351.78770.0000
2282004.10.08 00:00sell stop1101.401.77131.77710.0000
2292004.10.08 14:30buy1091.401.79351.78770.0000
2302004.10.08 14:30delete1101.401.77131.77710.0000
2312004.10.11 00:00close1091.401.79431.78770.0000106.149109.86
2322004.10.11 00:00buy stop1111.001.81641.80550.0000
2332004.10.11 00:00sell stop1121.001.77501.78590.0000
2342004.10.12 00:00delete1121.001.77501.78590.0000
2352004.10.12 00:00delete1111.001.81641.80550.0000
2362004.10.13 00:00buy stop1131.401.81021.80060.0000
2372004.10.13 00:00sell stop1141.401.77381.78340.0000
2382004.10.14 00:00delete1141.401.77381.78340.0000
2392004.10.14 00:00delete1131.401.81021.80060.0000
2402004.10.14 00:00buy stop1151.401.81131.80250.0000
2412004.10.14 00:00sell stop1161.401.77771.78650.0000
2422004.10.15 00:00delete1161.401.77771.78650.0000
2432004.10.15 00:00delete1151.401.81131.80250.0000
2442004.10.15 00:00buy stop1171.401.81401.80510.0000
2452004.10.15 00:00sell stop1181.401.78021.78910.0000
2462004.10.18 00:00delete1181.401.78021.78910.0000
2472004.10.18 00:00delete1171.401.81401.80510.0000
2482004.10.18 00:00buy stop1191.401.82051.81210.0000
2492004.10.18 00:00sell stop1201.401.78851.79690.0000
2502004.10.19 00:00delete1201.401.78851.79690.0000
2512004.10.19 00:00delete1191.401.82051.81210.0000
2522004.10.20 00:00buy stop1211.401.82191.81230.0000
2532004.10.20 00:00sell stop1221.401.78531.79490.0000
2542004.10.21 00:00delete1221.401.78531.79490.0000
2552004.10.21 00:00delete1211.401.82191.81230.0000
2562004.10.21 00:00buy stop1231.401.84221.82940.0000
2572004.10.21 00:00sell stop1241.401.79401.80680.0000
2582004.10.22 00:00delete1241.401.79401.80680.0000
2592004.10.22 00:00delete1231.401.84221.82940.0000
2602004.10.22 00:00buy stop1251.401.84851.83730.0000
2612004.10.22 00:00sell stop1261.401.80631.81750.0000
2622004.10.25 00:00delete1261.401.80631.81750.0000
2632004.10.25 00:00delete1251.401.84851.83730.0000
2642004.10.25 00:00buy stop1271.401.84141.83460.0000
2652004.10.25 00:00sell stop1281.401.81521.82200.0000
2662004.10.25 10:03buy1271.401.84141.83460.0000
2672004.10.25 10:03delete1281.401.81521.82200.0000
2682004.10.26 00:00close1271.401.84161.83460.000022.169132.02
2692004.10.27 00:00buy stop1291.401.85131.84270.0000
2702004.10.27 00:00sell stop1301.401.81871.82730.0000
2712004.10.28 00:00delete1301.401.81871.82730.0000
2722004.10.28 00:00delete1291.401.85131.84270.0000
2732004.10.28 00:00buy stop1311.401.85131.83900.0000
2742004.10.28 00:00sell stop1321.401.80471.81700.0000
2752004.10.29 00:00delete1321.401.80471.81700.0000
2762004.10.29 00:00delete1311.401.85131.83900.0000
2772004.10.29 00:00buy stop1331.401.85121.84020.0000
2782004.10.29 00:00sell stop1341.401.80941.82040.0000
2792004.11.01 00:00delete1341.401.80941.82040.0000
2802004.11.01 00:00delete1331.401.85121.84020.0000
2812004.11.01 00:00buy stop1351.401.85241.84540.0000
2822004.11.01 00:00sell stop1361.401.82541.83240.0000
2832004.11.02 00:00delete1361.401.82541.83240.0000
2842004.11.02 00:00delete1351.401.85241.84540.0000
2852004.11.03 00:00buy stop1371.401.85671.84850.0000
2862004.11.03 00:00sell stop1381.401.82551.83370.0000
2872004.11.04 00:00delete1381.401.82551.83370.0000
2882004.11.04 00:00delete1371.401.85671.84850.0000
2892004.11.04 00:00buy stop1391.401.87461.86110.0000
2902004.11.04 00:00sell stop1401.401.82381.83730.0000
2912004.11.05 00:00delete1401.401.82381.83730.0000
2922004.11.05 00:00delete1391.401.87461.86110.0000
2932004.11.05 00:00buy stop1411.401.85651.85020.0000
2942004.11.05 00:00sell stop1421.401.83211.83840.0000
2952004.11.05 14:30sell1421.401.83211.83840.0000
2962004.11.05 14:30delete1411.401.85651.85020.0000
2972004.11.05 14:36s/l1421.401.83841.83840.0000-887.608244.42
2982004.11.08 00:00buy stop1431.201.88871.87070.0000
2992004.11.08 00:00sell stop1441.201.82111.83910.0000
3002004.11.09 00:00delete1441.201.82111.83910.0000
3012004.11.09 00:00delete1431.201.88871.87070.0000
3022004.11.10 00:00buy stop1451.201.87071.86390.0000
3032004.11.10 00:00sell stop1461.201.84451.85130.0000
3042004.11.10 16:16sell1461.201.84451.85130.0000
3052004.11.10 16:16delete1451.201.87071.86390.0000
3062004.11.12 00:00close1461.201.84301.85130.0000165.558409.97
3072004.11.12 00:00buy stop1470.901.85681.84910.0000
3082004.11.12 00:00sell stop1480.901.82761.83530.0000
3092004.11.12 18:05buy1470.901.85681.84910.0000
3102004.11.12 18:05delete1480.901.82761.83530.0000
3112004.11.15 16:49s/l1470.901.84911.84910.0000-693.167716.81
3122004.11.17 00:00buy stop1491.201.86881.86040.0000
3132004.11.17 00:00sell stop1501.201.83681.84520.0000
3142004.11.18 00:00delete1501.201.83681.84520.0000
3152004.11.18 00:00delete1491.201.86881.86040.0000
3162004.11.18 00:00buy stop1511.201.87461.86660.0000
3172004.11.18 00:00sell stop1521.201.84421.85220.0000
3182004.11.19 00:00delete1521.201.84421.85220.0000
3192004.11.19 00:00delete1511.201.87461.86660.0000
3202004.11.19 00:00buy stop1531.201.87121.86000.0000
3212004.11.19 00:00sell stop1541.201.82881.84000.0000
3222004.11.22 00:00delete1541.201.82881.84000.0000
3232004.11.22 00:00delete1531.201.87121.86000.0000
3242004.11.22 00:00buy stop1551.201.87791.86760.0000
3252004.11.22 00:00sell stop1561.201.83891.84920.0000
3262004.11.23 00:00delete1561.201.83891.84920.0000
3272004.11.23 00:00delete1551.201.87791.86760.0000
3282004.11.24 00:00buy stop1571.201.89611.88160.0000
3292004.11.24 00:00sell stop1581.201.84151.85600.0000
3302004.11.25 00:00delete1581.201.84151.85600.0000
3312004.11.25 00:00delete1571.201.89611.88160.0000
3322004.11.25 00:00buy stop1591.201.90231.89130.0000
3332004.11.25 00:00sell stop1601.201.86071.87170.0000
3342004.11.26 00:00delete1601.201.86071.87170.0000
3352004.11.26 00:00delete1591.201.90231.89130.0000
3362004.11.26 00:00buy stop1611.201.91271.90220.0000
3372004.11.26 00:00sell stop1621.201.87311.88360.0000
3382004.11.29 00:00delete1621.201.87311.88360.0000
3392004.11.29 00:00delete1611.201.91271.90220.0000
3402004.11.29 00:00buy stop1631.201.91961.90490.0000
3412004.11.29 00:00sell stop1641.201.86441.87910.0000
3422004.11.30 00:00delete1641.201.86441.87910.0000
3432004.11.30 00:00delete1631.201.91961.90490.0000
3442004.12.01 00:00buy stop1651.201.94461.92590.0000
3452004.12.01 00:00sell stop1661.201.87421.89290.0000
3462004.12.02 00:00delete1661.201.87421.89290.0000
3472004.12.02 00:00delete1651.201.94461.92590.0000
3482004.12.02 00:00buy stop1671.201.97021.95110.0000
3492004.12.02 00:00sell stop1681.201.89861.91770.0000
3502004.12.03 00:00delete1681.201.89861.91770.0000
3512004.12.03 00:00delete1671.201.97021.95110.0000
3522004.12.03 00:00buy stop1691.201.95941.94070.0000
3532004.12.03 00:00sell stop1701.201.88901.90770.0000
3542004.12.06 00:00delete1701.201.88901.90770.0000
3552004.12.06 00:00delete1691.201.95941.94070.0000
3562004.12.06 00:00buy stop1711.201.97501.95770.0000
3572004.12.06 00:00sell stop1721.201.90981.92710.0000
3582004.12.07 00:00delete1721.201.90981.92710.0000
3592004.12.07 00:00delete1711.201.97501.95770.0000
3602004.12.08 00:00buy stop1731.201.96511.95460.0000
3612004.12.08 00:00sell stop1741.201.92511.93560.0000
3622004.12.08 14:35sell1741.201.92511.93560.0000
3632004.12.08 14:35delete1731.201.96511.95460.0000
3642004.12.08 23:13s/l1741.201.93561.93560.0000-1264.806452.01
3652004.12.09 00:00buy stop1751.001.97221.95240.0000
3662004.12.09 00:00sell stop1761.001.89781.91760.0000
3672004.12.10 00:00delete1761.001.89781.91760.0000
3682004.12.10 00:00delete1751.001.97221.95240.0000
3692004.12.10 00:00buy stop1771.001.95881.94100.0000
3702004.12.10 00:00sell stop1781.001.89201.90980.0000
3712004.12.13 00:00delete1781.001.89201.90980.0000
3722004.12.13 00:00delete1771.001.95881.94100.0000
3732004.12.13 00:00buy stop1791.001.94111.92360.0000
3742004.12.13 00:00sell stop1801.001.87531.89280.0000
3752004.12.14 00:00delete1801.001.87531.89280.0000
3762004.12.14 00:00delete1791.001.94111.92360.0000
3772004.12.15 00:00buy stop1811.001.94211.93480.0000
3782004.12.15 00:00sell stop1821.001.91431.92160.0000
3792004.12.15 15:01buy1811.001.94211.93480.0000
3802004.12.15 15:01delete1821.001.91431.92160.0000
3812004.12.16 16:23s/l1811.001.93481.93480.0000-730.185721.83
3822004.12.17 00:00buy stop1830.901.97061.94990.0000
3832004.12.17 00:00sell stop1840.901.89301.91370.0000
3842004.12.20 00:00delete1840.901.89301.91370.0000
3852004.12.20 00:00delete1830.901.97061.94990.0000
3862004.12.20 00:00buy stop1850.901.96701.95510.0000
3872004.12.20 00:00sell stop1860.901.92221.93410.0000
3882004.12.21 00:00delete1860.901.92221.93410.0000
3892004.12.21 00:00delete1850.901.96701.95510.0000
3902004.12.22 00:00buy stop1870.901.96001.94290.0000
3912004.12.22 00:00sell stop1880.901.89581.91290.0000
3922004.12.23 00:00delete1880.901.89581.91290.0000
3932004.12.23 00:00delete1870.901.96001.94290.0000
3942004.12.23 00:00buy stop1890.901.94421.92970.0000
3952004.12.23 00:00sell stop1900.901.88961.90410.0000
3962004.12.24 00:00delete1900.901.88961.90410.0000
3972004.12.24 00:00delete1890.901.94421.92970.0000
3982004.12.24 00:00buy stop1910.901.93881.93090.0000
3992004.12.24 00:00sell stop1920.901.90861.91650.0000
4002004.12.27 00:00delete1920.901.90861.91650.0000
4012004.12.27 00:00delete1910.901.93881.93090.0000
4022004.12.27 00:00buy stop1930.901.93711.92970.0000
4032004.12.27 00:00sell stop1940.901.90871.91610.0000
4042004.12.27 17:50buy1930.901.93711.92970.0000
4052004.12.27 17:50delete1940.901.90871.91610.0000
4062004.12.28 16:45s/l1930.901.92971.92970.0000-673.365048.47
4072004.12.29 00:00buy stop1950.801.94911.93810.0000
4082004.12.29 00:00sell stop1960.801.90751.91850.0000
4092004.12.30 00:00delete1960.801.90751.91850.0000
4102004.12.30 00:00delete1950.801.94911.93810.0000
4112004.12.30 00:00buy stop1970.801.94801.93230.0000
4122004.12.30 00:00sell stop1980.801.88901.90470.0000
4132004.12.31 00:00delete1980.801.88901.90470.0000
4142004.12.31 00:00delete1970.801.94801.93230.0000
4152004.12.31 00:00buy stop1990.801.94401.93420.0000
4162004.12.31 00:00sell stop2000.801.90661.91640.0000
4172005.01.03 00:00delete2000.801.90661.91640.0000
4182005.01.03 00:00delete1990.801.94401.93420.0000
4192005.01.03 00:00buy stop2010.801.94761.93240.0000
4202005.01.03 00:00sell stop2020.801.89041.90560.0000
4212005.01.04 00:00delete2020.801.89041.90560.0000
4222005.01.04 00:00delete2010.801.94761.93240.0000
4232005.01.05 00:00buy stop2030.801.92271.90120.0000
4242005.01.05 00:00sell stop2040.801.84211.86360.0000
4252005.01.06 00:00delete2040.801.84211.86360.0000
4262005.01.06 00:00delete2030.801.92271.90120.0000
4272005.01.06 00:00buy stop2050.801.90581.89370.0000
4282005.01.06 00:00sell stop2060.801.86001.87210.0000
4292005.01.07 00:00delete2060.801.86001.87210.0000
4302005.01.07 00:00delete2050.801.90581.89370.0000
4312005.01.07 00:00buy stop2070.801.89701.88550.0000
4322005.01.07 00:00sell stop2080.801.85341.86490.0000
4332005.01.10 00:00delete2080.801.85341.86490.0000
4342005.01.10 00:00delete2070.801.89701.88550.0000
4352005.01.10 00:00buy stop2090.801.89991.88450.0000
4362005.01.10 00:00sell stop2100.801.84171.85710.0000
4372005.01.11 00:00delete2100.801.84171.85710.0000
4382005.01.11 00:00delete2090.801.89991.88450.0000
4392005.01.12 00:00buy stop2110.801.88831.88300.0000
4402005.01.12 00:00sell stop2120.801.86771.87300.0000
4412005.01.12 15:02buy2110.801.88831.88300.0000
4422005.01.12 15:02delete2120.801.86771.87300.0000
4432005.01.13 00:00close2110.801.89011.88300.0000140.665189.12
4442005.01.13 00:00buy stop2130.601.92311.90590.0000
4452005.01.13 00:00sell stop2140.601.85831.87550.0000
4462005.01.14 00:00delete2140.601.85831.87550.0000
4472005.01.14 00:00delete2130.601.92311.90590.0000
4482005.01.14 00:00buy stop2150.801.90151.89150.0000
4492005.01.14 00:00sell stop2160.801.86371.87370.0000
4502005.01.17 00:00delete2160.801.86371.87370.0000
4512005.01.17 00:00delete2150.801.90151.89150.0000
4522005.01.17 00:00buy stop2170.801.89521.88170.0000
4532005.01.17 00:00sell stop2180.801.84421.85770.0000
4542005.01.18 00:00delete2180.801.84421.85770.0000
4552005.01.18 00:00delete2170.801.89521.88170.0000
4562005.01.19 00:00buy stop2190.801.89481.87970.0000
4572005.01.19 00:00sell stop2200.801.83781.85290.0000
4582005.01.20 00:00delete2200.801.83781.85290.0000
4592005.01.20 00:00delete2190.801.89481.87970.0000
4602005.01.20 00:00buy stop2210.801.89811.88380.0000
4612005.01.20 00:00sell stop2220.801.84431.85860.0000
4622005.01.21 00:00delete2220.801.84431.85860.0000
4632005.01.21 00:00delete2210.801.89811.88380.0000
4642005.01.21 00:00buy stop2230.801.88801.87960.0000
4652005.01.21 00:00sell stop2240.801.85601.86440.0000
4662005.01.24 00:00delete2240.801.85601.86440.0000
4672005.01.24 00:00delete2230.801.88801.87960.0000
4682005.01.24 00:00buy stop2250.801.90441.89070.0000
4692005.01.24 00:00sell stop2260.801.85261.86630.0000
4702005.01.25 00:00delete2260.801.85261.86630.0000
4712005.01.25 00:00delete2250.801.90441.89070.0000
4722005.01.26 00:00buy stop2270.801.88881.87580.0000
4732005.01.26 00:00sell stop2280.801.83961.85260.0000
4742005.01.27 00:00delete2280.801.83961.85260.0000
4752005.01.27 00:00delete2270.801.88881.87580.0000
4762005.01.27 00:00buy stop2290.801.91211.89630.0000
4772005.01.27 00:00sell stop2300.801.85281.86850.0000
4782005.01.28 00:00delete2300.801.85281.86850.0000
4792005.01.28 00:00delete2290.801.91211.89630.0000
4802005.01.28 00:00buy stop2310.801.90481.89690.0000
4812005.01.28 00:00sell stop2320.801.87461.88250.0000
4822005.01.31 00:00delete2320.801.87461.88250.0000
4832005.01.31 00:00delete2310.801.90481.89690.0000
4842005.01.31 00:00buy stop2330.801.90691.89640.0000
4852005.01.31 00:00sell stop2340.801.86731.87780.0000
4862005.02.01 00:00delete2340.801.86731.87780.0000
4872005.02.01 00:00delete2330.801.90691.89640.0000
4882005.02.02 00:00buy stop2350.801.89651.89000.0000
4892005.02.02 00:00sell stop2360.801.87151.87800.0000
4902005.02.03 00:00delete2360.801.87151.87800.0000
4912005.02.03 00:00delete2350.801.89651.89000.0000
4922005.02.03 00:00buy stop2370.801.89511.89040.0000
4932005.02.03 00:00sell stop2380.801.87671.88140.0000
4942005.02.04 00:00delete2380.801.87671.88140.0000
4952005.02.04 00:00delete2370.801.89511.89040.0000
4962005.02.04 00:00buy stop2390.801.90191.89140.0000
4972005.02.04 00:00sell stop2400.801.86231.87280.0000
4982005.02.07 00:00delete2400.801.86231.87280.0000
4992005.02.07 00:00delete2390.801.90191.89140.0000
5002005.02.07 00:00buy stop2410.801.89951.88590.0000
5012005.02.07 00:00sell stop2420.801.84831.86190.0000
5022005.02.08 00:00delete2420.801.84831.86190.0000
5032005.02.08 00:00delete2410.801.89951.88590.0000
5042005.02.09 00:00buy stop2430.801.86681.86050.0000
5052005.02.09 00:00sell stop2440.801.84281.84910.0000
5062005.02.10 00:00delete2440.801.84281.84910.0000
5072005.02.10 00:00delete2430.801.86681.86050.0000
5082005.02.10 00:00buy stop2450.801.87491.86620.0000
5092005.02.10 00:00sell stop2460.801.84171.85040.0000
5102005.02.11 00:00delete2460.801.84171.85040.0000
5112005.02.11 00:00delete2450.801.87491.86620.0000
5122005.02.11 00:00buy stop2470.801.89841.88260.0000
5132005.02.11 00:00sell stop2480.801.83911.85480.0000
5142005.02.14 00:00delete2480.801.83911.85480.0000
5152005.02.14 00:00delete2470.801.89841.88260.0000
5162005.02.14 00:00buy stop2490.801.88101.87500.0000
5172005.02.14 00:00sell stop2500.801.85781.86380.0000
5182005.02.14 09:34buy2490.801.88101.87500.0000
5192005.02.14 09:34delete2500.801.85781.86380.0000
5202005.02.15 00:00close2490.801.88701.87500.0000476.665665.78
5212005.02.16 00:00buy stop2510.801.91651.90630.0000
5222005.02.16 00:00sell stop2520.801.87801.88810.0000
5232005.02.16 16:06sell2520.801.87801.88810.0000
5242005.02.16 16:06delete2510.801.91651.90630.0000
5252005.02.17 08:48s/l2520.801.88811.88810.0000-810.414855.37
5262005.02.18 00:00buy stop2530.701.91221.90330.0000
5272005.02.18 00:00sell stop2540.701.87821.88710.0000
5282005.02.21 00:00delete2540.701.87821.88710.0000
5292005.02.21 00:00delete2530.701.91221.90330.0000
5302005.02.21 00:00buy stop2550.701.90411.89820.0000
5312005.02.21 00:00sell stop2560.701.88151.88740.0000
5322005.02.22 00:00delete2560.701.88151.88740.0000
5332005.02.22 00:00delete2550.701.90411.89820.0000
5342005.02.23 00:00buy stop2570.701.93641.92330.0000
5352005.02.23 00:00sell stop2580.701.88681.89990.0000
5362005.02.24 00:00delete2580.701.88681.89990.0000
5372005.02.24 00:00delete2570.701.93641.92330.0000
5382005.02.24 00:00buy stop2590.701.92111.91460.0000
5392005.02.24 00:00sell stop2600.701.89611.90260.0000
5402005.02.25 00:00delete2600.701.89611.90260.0000
5412005.02.25 00:00delete2590.701.92111.91460.0000
5422005.02.25 00:00buy stop2610.701.92691.91780.0000
5432005.02.25 00:00sell stop2620.701.89231.90140.0000
5442005.02.28 00:00delete2620.701.89231.90140.0000
5452005.02.28 00:00delete2610.701.92691.91780.0000
5462005.02.28 00:00buy stop2630.701.93641.92680.0000
5472005.02.28 00:00sell stop2640.701.90001.90960.0000
5482005.03.01 00:00delete2640.701.90001.90960.0000
5492005.03.01 00:00delete2630.701.93641.92680.0000
5502005.03.02 00:00buy stop2650.701.92951.92530.0000
5512005.03.02 00:00sell stop2660.701.91311.91730.0000
5522005.03.02 09:59sell2660.701.91311.91730.0000
5532005.03.02 09:59delete2650.701.92951.92530.0000
5542005.03.04 00:00close2660.701.90721.91730.0000404.575259.94
5552005.03.04 00:00buy stop2670.601.91851.91250.0000
5562005.03.04 00:00sell stop2680.601.89531.90130.0000
5572005.03.04 15:25buy2670.601.91851.91250.0000
5582005.03.04 15:25delete2680.601.89531.90130.0000
5592005.03.07 00:00close2670.601.92281.91250.0000255.495515.44
5602005.03.07 00:00buy stop2690.701.95471.93820.0000
5612005.03.07 00:00sell stop2700.701.89251.90900.0000
5622005.03.08 00:00delete2700.701.89251.90900.0000
5632005.03.08 00:00delete2690.701.95471.93820.0000
5642005.03.09 00:00buy stop2710.801.95561.94160.0000
5652005.03.09 00:00sell stop2720.801.90261.91660.0000
5662005.03.10 00:00delete2720.801.90261.91660.0000
5672005.03.10 00:00delete2710.801.95561.94160.0000
5682005.03.10 00:00buy stop2730.801.94191.93320.0000
5692005.03.10 00:00sell stop2740.801.90891.91760.0000
5702005.03.11 00:00delete2740.801.90891.91760.0000
5712005.03.11 00:00delete2730.801.94191.93320.0000
5722005.03.11 00:00buy stop2750.801.93681.92940.0000
5732005.03.11 00:00sell stop2760.801.90841.91580.0000
5742005.03.14 00:00delete2760.801.90841.91580.0000
5752005.03.14 00:00delete2750.801.93681.92940.0000
5762005.03.14 00:00buy stop2770.801.94331.93420.0000
5772005.03.14 00:00sell stop2780.801.90871.91780.0000
5782005.03.15 00:00delete2780.801.90871.91780.0000
5792005.03.15 00:00delete2770.801.94331.93420.0000
5802005.03.16 00:00buy stop2790.801.93261.92230.0000
5812005.03.16 00:00sell stop2800.801.89361.90390.0000
5822005.03.17 00:00delete2800.801.89361.90390.0000
5832005.03.17 00:00delete2790.801.93261.92230.0000
5842005.03.17 00:00buy stop2810.801.95091.93830.0000
5852005.03.17 00:00sell stop2820.801.90351.91610.0000
5862005.03.18 00:00delete2820.801.90351.91610.0000
5872005.03.18 00:00delete2810.801.95091.93830.0000
5882005.03.18 00:00buy stop2830.801.93791.93090.0000
5892005.03.18 00:00sell stop2840.801.91131.91830.0000
5902005.03.21 00:00delete2840.801.91131.91830.0000
5912005.03.21 00:00delete2830.801.93791.93090.0000
5922005.03.23 00:00buy stop2850.801.91361.89870.0000
5932005.03.23 00:00sell stop2860.801.85741.87230.0000
5942005.03.24 00:00delete2860.801.85741.87230.0000
5952005.03.24 00:00delete2850.801.91361.89870.0000
5962005.03.24 00:00buy stop2870.801.89841.88280.0000
5972005.03.24 00:00sell stop2880.801.83961.85520.0000
5982005.03.25 00:00delete2880.801.83961.85520.0000
5992005.03.25 00:00delete2870.801.89841.88280.0000
6002005.03.25 00:00buy stop2890.801.87851.87360.0000
6012005.03.25 00:00sell stop2900.801.85951.86440.0000
6022005.03.28 00:00delete2900.801.85951.86440.0000
6032005.03.28 00:00delete2890.801.87851.87360.0000
6042005.03.30 00:00buy stop2910.801.88951.88130.0000
6052005.03.30 00:00sell stop2920.801.85831.86650.0000
6062005.03.31 00:00delete2920.801.85831.86650.0000
6072005.03.31 00:00delete2910.801.88951.88130.0000
6082005.03.31 00:00buy stop2930.801.89271.88520.0000
6092005.03.31 00:00sell stop2940.801.86391.87140.0000
6102005.04.01 00:00delete2940.801.86391.87140.0000
6112005.04.01 00:00delete2930.801.89271.88520.0000
6122005.04.01 00:00buy stop2950.801.91181.90030.0000
6132005.04.01 00:00sell stop2960.801.86841.87990.0000
6142005.04.04 00:00delete2960.801.86841.87990.0000
6152005.04.04 00:00delete2950.801.91181.90030.0000
6162005.04.04 00:00buy stop2970.801.88201.87990.0000
6172005.04.04 00:00sell stop2980.801.87361.87570.0000
6182005.04.04 10:18sell2980.801.87361.87570.0000
6192005.04.04 10:18delete2970.801.88201.87990.0000
6202005.04.04 11:31s/l2980.801.87571.87570.0000-164.805350.64
6212005.04.06 00:00buy stop2990.801.89291.88590.0000
6222005.04.06 00:00sell stop3000.801.86631.87330.0000
6232005.04.07 00:00delete3000.801.86631.87330.0000
6242005.04.07 00:00delete2990.801.89291.88590.0000
6252005.04.07 00:00buy stop3010.801.89461.88720.0000
6262005.04.07 00:00sell stop3020.801.86651.87380.0000
6272005.04.08 00:00delete3020.801.86651.87380.0000
6282005.04.08 00:00delete3010.801.89461.88720.0000
6292005.04.08 00:00buy stop3030.801.89401.88140.0000
6302005.04.08 00:00sell stop3040.801.84661.85920.0000
6312005.04.11 00:00delete3040.801.84661.85920.0000
6322005.04.11 00:00delete3030.801.89401.88140.0000
6332005.04.13 00:00buy stop3050.801.91071.90070.0000
6342005.04.13 00:00sell stop3060.801.87291.88290.0000
6352005.04.14 00:00delete3060.801.87291.88290.0000
6362005.04.14 00:00delete3050.801.91071.90070.0000
6372005.04.14 00:00buy stop3070.801.90591.90000.0000
6382005.04.14 00:00sell stop3080.801.88331.88920.0000
6392005.04.14 12:34sell3080.801.88331.88920.0000
6402005.04.14 12:34delete3070.801.90591.90000.0000
6412005.04.15 00:00close3080.801.88001.88920.0000256.785607.41
6422005.04.15 00:00buy stop3090.601.90471.89140.0000
6432005.04.15 00:00sell stop3100.601.85451.86780.0000
6442005.04.18 00:00delete3100.601.85451.86780.0000
6452005.04.18 00:00delete3090.601.90471.89140.0000
6462005.04.18 00:00buy stop3110.801.89611.89500.0000
6472005.04.18 00:00sell stop3120.801.89111.89220.0000
6482005.04.18 02:47sell3120.801.89111.89220.0000
6492005.04.18 02:47delete3110.801.89611.89500.0000
6502005.04.18 08:43s/l3120.801.89221.89220.0000-91.205516.21
6512005.04.20 00:00buy stop3130.801.94361.92940.0000
6522005.04.20 00:00sell stop3140.801.89001.90420.0000
6532005.04.21 00:00delete3140.801.89001.90420.0000
6542005.04.21 00:00delete3130.801.94361.92940.0000
6552005.04.21 00:00buy stop3150.801.93551.92710.0000
6562005.04.21 00:00sell stop3160.801.90331.91170.0000
6572005.04.22 00:00delete3160.801.90331.91170.0000
6582005.04.22 00:00delete3150.801.93551.92710.0000
6592005.04.22 00:00buy stop3170.801.92731.91680.0000
6602005.04.22 00:00sell stop3180.801.88751.89800.0000
6612005.04.25 00:00delete3180.801.88751.89800.0000
6622005.04.25 00:00delete3170.801.92731.91680.0000
6632005.04.25 00:00buy stop3190.801.91881.91780.0000
6642005.04.25 00:00sell stop3200.801.91441.91540.0000
6652005.04.25 01:50sell3200.801.91441.91540.0000
6662005.04.25 01:50delete3190.801.91881.91780.0000
6672005.04.25 08:34s/l3200.801.91541.91540.0000-76.805439.41
6682005.04.27 00:00buy stop3210.801.92041.91250.0000
6692005.04.27 00:00sell stop3220.801.89021.89810.0000
6702005.04.28 00:00delete3220.801.89021.89810.0000
6712005.04.28 00:00delete3210.801.92041.91250.0000
6722005.04.28 00:00buy stop3230.801.91691.90950.0000
6732005.04.28 00:00sell stop3240.801.88851.89590.0000
6742005.04.29 00:00delete3240.801.88851.89590.0000
6752005.04.29 00:00delete3230.801.91691.90950.0000
6762005.04.29 00:00buy stop3250.801.91921.91290.0000
6772005.04.29 00:00sell stop3260.801.89521.90150.0000
6782005.05.02 00:00delete3260.801.89521.90150.0000
6792005.05.02 00:00delete3250.801.91921.91290.0000
6802005.05.02 00:00buy stop3270.801.90811.90740.0000
6812005.05.02 00:00sell stop3280.801.90451.90520.0000
6822005.05.02 01:18sell3280.801.90451.90520.0000
6832005.05.02 01:18delete3270.801.90811.90740.0000
6842005.05.02 01:22s/l3280.801.90521.90520.0000-59.205380.21
6852005.05.04 00:00buy stop3290.801.90201.89690.0000
6862005.05.04 00:00sell stop3300.801.88221.88730.0000
6872005.05.04 04:34buy3290.801.90201.89690.0000
6882005.05.04 04:34delete3300.801.88221.88730.0000
6892005.05.05 00:00close3290.801.90231.89690.000020.665400.87
6902005.05.05 00:00buy stop3310.601.91761.90970.0000
6912005.05.05 00:00sell stop3320.601.88761.89550.0000
6922005.05.06 00:00delete3320.601.88761.89550.0000
6932005.05.06 00:00delete3310.601.91761.90970.0000
6942005.05.06 00:00buy stop3330.801.91371.90810.0000
6952005.05.06 00:00sell stop3340.801.89211.89770.0000
6962005.05.06 14:45sell3340.801.89211.89770.0000
6972005.05.06 14:45delete3330.801.91371.90810.0000
6982005.05.09 00:00close3340.801.89081.89770.0000101.605502.47
6992005.05.09 00:00buy stop3350.601.89171.89120.0000
7002005.05.09 00:00sell stop3360.601.88891.88940.0000
7012005.05.09 03:18sell3360.601.88891.88940.0000
7022005.05.09 03:18delete3350.601.89171.89120.0000
7032005.05.10 00:00close3360.601.88551.88940.0000202.205704.67
7042005.05.11 00:00buy stop3370.901.89441.88790.0000
7052005.05.11 00:00sell stop3380.901.86961.87610.0000
7062005.05.11 20:54sell3380.901.86961.87610.0000
7072005.05.11 20:54delete3370.901.89441.88790.0000
7082005.05.13 00:00close3380.901.86441.87610.0000457.166161.84
7092005.05.13 00:00buy stop3390.701.88181.87240.0000
7102005.05.13 00:00sell stop3400.701.84601.85540.0000
7112005.05.16 00:00delete3400.701.84601.85540.0000
7122005.05.16 00:00delete3390.701.88181.87240.0000
7132005.05.16 00:00sell stop3410.901.83541.83590.0000
7142005.05.16 13:39sell3410.901.83541.83590.0000
7152005.05.16 13:40s/l3410.901.83591.83590.0000-46.806115.04
7162005.05.18 00:00buy stop3420.901.84901.84170.0000
7172005.05.18 00:00sell stop3430.901.82121.82850.0000
7182005.05.19 00:00delete3430.901.82121.82850.0000
7192005.05.19 00:00delete3420.901.84901.84170.0000
7202005.05.19 00:00buy stop3440.901.85491.84650.0000
7212005.05.19 00:00sell stop3450.901.82311.83150.0000
7222005.05.20 00:00delete3450.901.82311.83150.0000
7232005.05.20 00:00delete3440.901.85491.84650.0000
7242005.05.20 00:00buy stop3460.901.85011.84220.0000
7252005.05.20 00:00sell stop3470.901.82011.82800.0000
7262005.05.23 00:00delete3470.901.82011.82800.0000
7272005.05.23 00:00delete3460.901.85011.84220.0000
7282005.05.23 00:00buy stop3480.901.82731.82620.0000
7292005.05.23 00:00sell stop3490.901.82251.82360.0000
7302005.05.23 05:38buy3480.901.82731.82620.0000
7312005.05.23 05:38delete3490.901.82251.82360.0000
7322005.05.23 08:47s/l3480.901.82621.82620.0000-99.006016.04
7332005.05.25 00:00buy stop3500.901.84021.83350.0000
7342005.05.25 00:00sell stop3510.901.81461.82130.0000
7352005.05.26 00:00delete3510.901.81461.82130.0000
7362005.05.26 00:00delete3500.901.84021.83350.0000
7372005.05.26 00:00buy stop3520.901.84341.83740.0000
7382005.05.26 00:00sell stop3530.901.82021.82620.0000
7392005.05.26 17:20sell3530.901.82021.82620.0000
7402005.05.26 17:20delete3520.901.84341.83740.0000
7412005.05.27 13:40s/l3530.901.82621.82620.0000-551.735464.31
7422005.05.30 00:00buy stop3540.801.82741.82570.0000
7432005.05.30 00:00sell stop3550.801.82041.82210.0000
7442005.05.30 02:06sell3550.801.82041.82210.0000
7452005.05.30 02:06delete3540.801.82741.82570.0000
7462005.05.30 02:47s/l3550.801.82211.82210.0000-132.805331.51
7472005.06.01 00:00buy stop3560.801.83721.82650.0000
7482005.06.01 00:00sell stop3570.801.79681.80750.0000
7492005.06.02 00:00delete3570.801.79681.80750.0000
7502005.06.02 00:00delete3560.801.83721.82650.0000
7512005.06.02 00:00buy stop3580.801.83111.82060.0000
7522005.06.02 00:00sell stop3590.801.79151.80200.0000
7532005.06.03 00:00delete3590.801.79151.80200.0000
7542005.06.03 00:00delete3580.801.83111.82060.0000
7552005.06.03 00:00buy stop3600.801.83281.82390.0000
7562005.06.03 00:00sell stop3610.801.79901.80790.0000
7572005.06.06 00:00delete3610.801.79901.80790.0000
7582005.06.06 00:00delete3600.801.83281.82390.0000
7592005.06.06 00:00buy stop3620.801.81571.81450.0000
7602005.06.06 00:00sell stop3630.801.81051.81170.0000
7612005.06.06 04:55buy3620.801.81571.81450.0000
7622005.06.06 04:55delete3630.801.81051.81170.0000
7632005.06.07 00:00close3620.801.82391.81450.0000652.665984.17
7642005.06.08 00:00buy stop3640.901.85501.84430.0000
7652005.06.08 00:00sell stop3650.901.81461.82530.0000
7662005.06.09 00:00delete3650.901.81461.82530.0000
7672005.06.09 00:00delete3640.901.85501.84430.0000
7682005.06.09 00:00buy stop3660.901.84741.83480.0000
7692005.06.09 00:00sell stop3670.901.79961.81220.0000
7702005.06.10 00:00delete3670.901.79961.81220.0000
7712005.06.10 00:00delete3660.901.84741.83480.0000
7722005.06.10 00:00buy stop3680.901.83541.82750.0000
7732005.06.10 00:00sell stop3690.901.80541.81330.0000
7742005.06.13 00:00delete3690.901.80541.81330.0000
7752005.06.13 00:00delete3680.901.83541.82750.0000
7762005.06.15 00:00buy stop3700.901.81771.81160.0000
7772005.06.15 00:00sell stop3710.901.79431.80040.0000
7782005.06.15 15:57buy3700.901.81771.81160.0000
7792005.06.15 15:57delete3710.901.79431.80040.0000
7802005.06.16 00:00close3700.901.82281.81160.0000455.246439.40
7812005.06.16 00:00buy stop3720.701.84941.83540.0000
7822005.06.16 00:00sell stop3730.701.79641.81040.0000
7832005.06.17 00:00delete3730.701.79641.81040.0000
7842005.06.17 00:00delete3720.701.84941.83540.0000
7852005.06.17 00:00buy stop3741.001.83891.83050.0000
7862005.06.17 00:00sell stop3751.001.80691.81530.0000
7872005.06.20 00:00delete3751.001.80691.81530.0000
7882005.06.20 00:00delete3741.001.83891.83050.0000
7892005.06.20 00:00buy stop3761.001.82791.82620.0000
7902005.06.20 00:00sell stop3771.001.82091.82260.0000
7912005.06.20 03:02buy3761.001.82791.82620.0000
7922005.06.20 03:02delete3771.001.82091.82260.0000
7932005.06.20 03:58s/l3761.001.82621.82620.0000-166.006273.40
7942005.06.22 00:00buy stop3780.901.84621.83690.0000
7952005.06.22 00:00sell stop3790.901.81081.82010.0000
7962005.06.23 00:00delete3790.901.81081.82010.0000
7972005.06.23 00:00delete3780.901.84621.83690.0000
7982005.06.23 00:00buy stop3800.901.84131.83080.0000
7992005.06.23 00:00sell stop3810.901.80151.81200.0000
8002005.06.24 00:00delete3810.901.80151.81200.0000
8012005.06.24 00:00delete3800.901.84131.83080.0000
8022005.06.24 00:00buy stop3820.901.82711.82060.0000
8032005.06.24 00:00sell stop3830.901.80231.80880.0000
8042005.06.27 00:00delete3830.901.80231.80880.0000
8052005.06.27 00:00delete3820.901.82711.82060.0000
8062005.06.27 00:00buy stop3840.901.82531.82460.0000
8072005.06.27 00:00sell stop3850.901.82171.82240.0000
8082005.06.27 08:14buy3840.901.82531.82460.0000
8092005.06.27 08:14delete3850.901.82171.82240.0000
8102005.06.27 08:15s/l3840.901.82461.82460.0000-66.606206.80
8112005.06.29 00:00buy stop3860.901.83601.82570.0000
8122005.06.29 00:00sell stop3870.901.79681.80710.0000
8132005.06.30 00:00delete3870.901.79681.80710.0000
8142005.06.30 00:00delete3860.901.83601.82570.0000
8152005.06.30 00:00buy stop3880.901.83071.81780.0000
8162005.06.30 00:00sell stop3890.901.78211.79500.0000
8172005.07.01 00:00delete3890.901.78211.79500.0000
8182005.07.01 00:00delete3880.901.83071.81780.0000
8192005.07.01 00:00buy stop3900.901.82111.80460.0000
8202005.07.01 00:00sell stop3910.901.75891.77540.0000
8212005.07.04 00:00delete3910.901.75891.77540.0000
8222005.07.04 00:00delete3900.901.82111.80460.0000
8232005.07.04 00:00buy stop3920.901.76961.76470.0000
8242005.07.04 00:00sell stop3930.901.75041.75530.0000
8252005.07.05 00:00delete3930.901.75041.75530.0000
8262005.07.05 00:00delete3920.901.76961.76470.0000
8272005.07.06 00:00buy stop3940.901.77141.76340.0000
8282005.07.06 00:00sell stop3950.901.74101.74900.0000
8292005.07.07 00:00delete3950.901.74101.74900.0000
8302005.07.07 00:00delete3940.901.77141.76340.0000
8312005.07.07 00:00buy stop3960.901.76441.75810.0000
8322005.07.07 00:00sell stop3970.901.74001.74630.0000
8332005.07.08 00:00delete3970.901.74001.74630.0000
8342005.07.08 00:00delete3960.901.76441.75810.0000
8352005.07.08 00:00buy stop3980.901.76211.75230.0000
8362005.07.08 00:00sell stop3990.901.72511.73490.0000
8372005.07.11 00:00delete3990.901.72511.73490.0000
8382005.07.11 00:00delete3980.901.76211.75230.0000
8392005.07.11 00:00buy stop4000.901.73971.73830.0000
8402005.07.11 00:00sell stop4010.901.73391.73530.0000
8412005.07.11 03:26buy4000.901.73971.73830.0000
8422005.07.11 03:26delete4010.901.73391.73530.0000
8432005.07.12 00:00close4000.901.75741.73830.00001589.247796.04
8442005.07.13 00:00buy stop4021.201.81041.79310.0000
8452005.07.13 00:00sell stop4031.201.74521.76250.0000
8462005.07.14 00:00delete4031.201.74521.76250.0000
8472005.07.14 00:00delete4021.201.81041.79310.0000
8482005.07.14 00:00buy stop4041.201.79741.77940.0000
8492005.07.14 00:00sell stop4051.201.72961.74760.0000
8502005.07.15 00:00delete4051.201.72961.74760.0000
8512005.07.15 00:00delete4041.201.79741.77940.0000
8522005.07.15 00:00buy stop4061.201.76941.76260.0000
8532005.07.15 00:00sell stop4071.201.74321.75000.0000
8542005.07.18 00:00delete4071.201.74321.75000.0000
8552005.07.18 00:00delete4061.201.76941.76260.0000
8562005.07.18 00:00buy stop4081.201.75261.75140.0000
8572005.07.18 00:00sell stop4091.201.74741.74860.0000
8582005.07.18 01:33buy4081.201.75261.75140.0000
8592005.07.18 01:33delete4091.201.74741.74860.0000
8602005.07.18 08:45s/l4081.201.75141.75140.0000-141.607654.44
8612005.07.20 00:00buy stop4101.101.75971.74920.0000
8622005.07.20 00:00sell stop4111.101.71971.73020.0000
8632005.07.21 00:00delete4111.101.71971.73020.0000
8642005.07.21 00:00delete4101.101.75971.74920.0000
8652005.07.21 00:00buy stop4121.101.76471.75210.0000
8662005.07.21 00:00sell stop4131.101.71691.72950.0000
8672005.07.22 00:00delete4131.101.71691.72950.0000
8682005.07.22 00:00delete4121.101.76471.75210.0000
8692005.07.22 00:00buy stop4141.101.78181.76640.0000
8702005.07.22 00:00sell stop4151.101.72361.73900.0000
8712005.07.25 00:00delete4151.101.72361.73900.0000
8722005.07.25 00:00delete4141.101.78181.76640.0000
8732005.07.25 00:00buy stop4161.101.73981.73880.0000
8742005.07.25 00:00sell stop4171.101.73541.73640.0000
8752005.07.25 08:47sell4171.101.73541.73640.0000
8762005.07.25 08:47delete4161.101.73981.73880.0000
8772005.07.25 09:58s/l4171.101.73641.73640.0000-105.607548.84
8782005.07.27 00:00buy stop4181.101.75361.74500.0000
8792005.07.27 00:00sell stop4191.101.72101.72960.0000
8802005.07.28 00:00delete4191.101.72101.72960.0000
8812005.07.28 00:00delete4181.101.75361.74500.0000
8822005.07.28 00:00buy stop4201.101.76271.75240.0000
8832005.07.28 00:00sell stop4211.101.72351.73380.0000
8842005.07.29 00:00delete4211.101.72351.73380.0000
8852005.07.29 00:00delete4201.101.76271.75240.0000
8862005.07.29 00:00buy stop4221.101.78041.76690.0000
8872005.07.29 00:00sell stop4231.101.72961.74310.0000
8882005.08.01 00:00delete4231.101.72961.74310.0000
8892005.08.01 00:00delete4221.101.78041.76690.0000
8902005.08.01 00:00buy stop4241.101.75731.75660.0000
8912005.08.01 00:00sell stop4251.101.75391.75460.0000
8922005.08.01 02:32buy4241.101.75731.75660.0000
8932005.08.01 02:32delete4251.101.75391.75460.0000
8942005.08.01 02:36s/l4241.101.75661.75660.0000-77.007471.84
8952005.08.03 00:00buy stop4261.101.78251.77670.0000
8962005.08.03 00:00sell stop4271.101.76031.76610.0000
8972005.08.03 11:30buy4261.101.78251.77670.0000
8982005.08.03 11:30delete4271.101.76031.76610.0000
8992005.08.03 18:52s/l4261.101.77671.77670.0000-635.806836.04
9002005.08.04 00:00buy stop4281.001.80141.78880.0000
9012005.08.04 00:00sell stop4291.001.75361.76620.0000
9022005.08.05 00:00delete4291.001.75361.76620.0000
9032005.08.05 00:00delete4281.001.80141.78880.0000
9042005.08.05 00:00buy stop4301.001.79581.78790.0000
9052005.08.05 00:00sell stop4311.001.76581.77370.0000
9062005.08.08 00:00delete4311.001.76581.77370.0000
9072005.08.08 00:00delete4301.001.79581.78790.0000
9082005.08.08 00:00buy stop4321.001.78011.77830.0000
9092005.08.08 00:00sell stop4331.001.77251.77430.0000
9102005.08.08 10:30buy4321.001.78011.77830.0000
9112005.08.08 10:30delete4331.001.77251.77430.0000
9122005.08.09 00:00close4321.001.78431.77830.0000415.827251.86
9132005.08.10 00:00buy stop4341.101.80051.79370.0000
9142005.08.10 00:00sell stop4351.101.77451.78130.0000
9152005.08.11 00:00delete4351.101.77451.78130.0000
9162005.08.11 00:00delete4341.101.80051.79370.0000
9172005.08.11 00:00buy stop4361.101.81181.80360.0000
9182005.08.11 00:00sell stop4371.101.78061.78880.0000
9192005.08.11 23:04buy4361.101.81181.80360.0000
9202005.08.11 23:04delete4371.101.78061.78880.0000
9212005.08.15 00:00close4361.101.81581.80360.0000421.607673.46
9222005.08.15 00:00buy stop4380.901.81721.81650.0000
9232005.08.15 00:00sell stop4390.901.81401.81470.0000
9242005.08.15 02:37sell4390.901.81401.81470.0000
9252005.08.15 02:38delete4380.901.81721.81650.0000
9262005.08.15 07:09s/l4390.901.81471.81470.0000-59.407614.06
9272005.08.17 00:00buy stop4401.101.82381.81640.0000
9282005.08.17 00:00sell stop4411.101.79571.80300.0000
9292005.08.18 00:00delete4411.101.79571.80300.0000
9302005.08.18 00:00delete4401.101.82381.81640.0000
9312005.08.18 00:00buy stop4421.101.82131.81360.0000
9322005.08.18 00:00sell stop4431.101.79191.79960.0000
9332005.08.18 20:12sell4431.101.79191.79960.0000
9342005.08.18 20:12delete4421.101.82131.81360.0000
9352005.08.22 06:41s/l4431.101.79961.79960.0000-860.246753.82
9362005.08.24 00:00buy stop4441.001.80851.80430.0000
9372005.08.24 00:00sell stop4451.001.79231.79650.0000
9382005.08.24 06:37sell4451.001.79231.79650.0000
9392005.08.24 06:37delete4441.001.80851.80430.0000
9402005.08.24 14:30s/l4451.001.79651.79650.0000-416.006337.82
9412005.08.25 00:00buy stop4461.001.81661.80800.0000
9422005.08.25 00:00sell stop4471.001.78381.79240.0000
9432005.08.26 00:00delete4471.001.78381.79240.0000
9442005.08.26 00:00delete4461.001.81661.80800.0000
9452005.08.26 00:00buy stop4481.001.81631.80890.0000
9462005.08.26 00:00sell stop4491.001.78791.79530.0000
9472005.08.29 00:00delete4491.001.78791.79530.0000
9482005.08.29 00:00delete4481.001.81631.80890.0000
9492005.08.29 00:00buy stop4501.001.80321.80250.0000
9502005.08.29 00:00sell stop4511.001.79981.80050.0000
9512005.08.29 00:32buy4501.001.80321.80250.0000
9522005.08.29 00:32delete4511.001.79981.80050.0000
9532005.08.29 13:09s/l4501.001.80251.80250.0000-70.006267.82
9542005.08.31 00:00buy stop4520.901.80481.79450.0000
9552005.08.31 00:00sell stop4530.901.76581.77610.0000
9562005.08.31 18:25buy4520.901.80481.79450.0000
9572005.08.31 18:25delete4530.901.76581.77610.0000
9582005.09.02 00:00close4520.901.83351.79450.00002567.948835.76
9592005.09.02 00:00buy stop4541.101.88051.85530.0000
9602005.09.02 00:00sell stop4551.101.78611.81130.0000
9612005.09.05 00:00delete4551.101.78611.81130.0000
9622005.09.05 00:00delete4541.101.88051.85530.0000
9632005.09.05 00:00buy stop4561.301.84351.84160.0000
9642005.09.05 00:00sell stop4571.301.83571.83760.0000
9652005.09.05 03:33buy4561.301.84351.84160.0000
9662005.09.05 03:33delete4571.301.83571.83760.0000
9672005.09.05 17:21s/l4561.301.84161.84160.0000-244.408591.36
9682005.09.07 00:00buy stop4581.301.85411.84740.0000
9692005.09.07 00:00sell stop4591.301.82851.83520.0000
9702005.09.08 00:00delete4591.301.82851.83520.0000
9712005.09.08 00:00delete4581.301.85411.84740.0000
9722005.09.08 00:00buy stop4601.301.85011.84260.0000
9732005.09.08 00:00sell stop4611.301.82151.82900.0000
9742005.09.09 00:00delete4611.301.82151.82900.0000
9752005.09.09 00:00delete4601.301.85011.84260.0000
9762005.09.09 00:00buy stop4621.301.85001.84230.0000
9772005.09.09 00:00sell stop4631.301.82061.82830.0000
9782005.09.12 00:00delete4631.301.82061.82830.0000
9792005.09.12 00:00delete4621.301.85001.84230.0000
9802005.09.12 00:00buy stop4641.301.84431.84290.0000
9812005.09.12 00:00sell stop4651.301.83831.83970.0000
9822005.09.12 04:16sell4651.301.83831.83970.0000
9832005.09.12 04:16delete4641.301.84431.84290.0000
9842005.09.13 00:00close4651.301.81941.83970.00002453.0911044.45
9852005.09.14 00:00buy stop4661.701.83111.82640.0000
9862005.09.14 00:00sell stop4671.701.81291.81760.0000
9872005.09.15 00:00delete4671.701.81291.81760.0000
9882005.09.15 00:00delete4661.701.83111.82640.0000
9892005.09.15 00:00buy stop4681.701.83431.82820.0000
9902005.09.15 00:00sell stop4691.701.81091.81700.0000
9912005.09.15 10:54sell4691.701.81091.81700.0000
9922005.09.15 10:54delete4681.701.83431.82820.0000
9932005.09.16 00:00close4691.701.80641.81700.0000749.6511794.09
9942005.09.16 00:00buy stop4701.301.83241.81840.0000
9952005.09.16 00:00sell stop4711.301.77941.79340.0000
9962005.09.19 00:00delete4711.301.77941.79340.0000
9972005.09.19 00:00delete4701.301.83241.81840.0000
9982005.09.19 00:00buy stop4721.801.80561.80470.0000
9992005.09.19 00:00sell stop4731.801.80141.80230.0000
10002005.09.19 00:10buy4721.801.80561.80470.0000
10012005.09.19 00:10delete4731.801.80141.80230.0000
10022005.09.19 00:14s/l4721.801.80471.80470.0000-165.6011628.49
10032005.09.21 00:00buy stop4741.701.81271.80550.0000
10042005.09.21 00:00sell stop4751.701.78531.79250.0000
10052005.09.21 13:56buy4741.701.81271.80550.0000
10062005.09.21 13:56delete4751.701.78531.79250.0000
10072005.09.22 11:09s/l4741.701.80551.80550.0000-1227.7110400.79
10082005.09.23 00:00buy stop4761.601.82531.80660.0000
10092005.09.23 00:00sell stop4771.601.75491.77360.0000
10102005.09.26 00:00delete4771.601.75491.77360.0000
10112005.09.26 00:00delete4761.601.82531.80660.0000
10122005.09.26 00:00buy stop4781.601.77561.77390.0000
10132005.09.26 00:00sell stop4791.601.76841.77010.0000
10142005.09.26 06:02buy4781.601.77561.77390.0000
10152005.09.26 06:02delete4791.601.76841.77010.0000
10162005.09.26 08:13s/l4781.601.77391.77390.0000-272.0010128.79
10172005.09.28 00:00buy stop4801.501.78801.77700.0000
10182005.09.28 00:00sell stop4811.501.74641.75740.0000
10192005.09.29 00:00delete4811.501.74641.75740.0000
10202005.09.29 00:00delete4801.501.78801.77700.0000
10212005.09.29 00:00buy stop4821.501.78311.77520.0000
10222005.09.29 00:00sell stop4831.501.75291.76080.0000
10232005.09.30 00:00delete4831.501.75291.76080.0000
10242005.09.30 00:00delete4821.501.78311.77520.0000
10252005.09.30 00:00buy stop4841.501.77511.76760.0000
10262005.09.30 00:00sell stop4851.501.74631.75380.0000
10272005.10.03 00:00delete4851.501.74631.75380.0000
10282005.10.03 00:00delete4841.501.77511.76760.0000
10292005.10.03 00:00buy stop4861.501.76531.76370.0000
10302005.10.03 00:00sell stop4871.501.75851.76010.0000
10312005.10.03 02:33sell4871.501.75851.76010.0000
10322005.10.03 02:34delete4861.501.76531.76370.0000
10332005.10.04 00:00close4871.501.75501.76010.0000520.4810649.26
10342005.10.05 00:00buy stop4881.601.77331.76580.0000
10352005.10.05 00:00sell stop4891.601.74451.75200.0000
10362005.10.06 00:00delete4891.601.74451.75200.0000
10372005.10.06 00:00delete4881.601.77331.76580.0000
10382005.10.06 00:00buy stop4901.601.77991.77310.0000
10392005.10.06 00:00sell stop4911.601.75391.76070.0000
10402005.10.06 20:24buy4901.601.77991.77310.0000
10412005.10.06 20:24delete4911.601.75391.76070.0000
10422005.10.07 08:38s/l4901.601.77311.77310.0000-1104.869544.40
10432005.10.10 00:00buy stop4921.401.76171.76100.0000
10442005.10.10 00:00sell stop4931.401.75831.75900.0000
10452005.10.10 00:56sell4931.401.75831.75900.0000
10462005.10.10 00:56delete4921.401.76171.76100.0000
10472005.10.10 01:52s/l4931.401.75901.75900.0000-98.009446.40
10482005.10.12 00:00buy stop4941.401.76101.75290.0000
10492005.10.12 00:00sell stop4951.401.73001.73810.0000
10502005.10.13 00:00delete4951.401.73001.73810.0000
10512005.10.13 00:00delete4941.401.76101.75290.0000
10522005.10.13 00:00buy stop4961.401.77321.76230.0000
10532005.10.13 00:00sell stop4971.401.73181.74270.0000
10542005.10.14 00:00delete4971.401.73181.74270.0000
10552005.10.14 00:00delete4961.401.77321.76230.0000
10562005.10.14 00:00buy stop4981.401.77371.76460.0000
10572005.10.14 00:00sell stop4991.401.73891.74800.0000
10582005.10.17 00:00delete4991.401.73891.74800.0000
10592005.10.17 00:00delete4981.401.77371.76460.0000
10602005.10.17 00:00buy stop5001.401.77001.76900.0000
10612005.10.17 00:00sell stop5011.401.76561.76660.0000
10622005.10.17 00:31sell5011.401.76561.76660.0000
10632005.10.17 00:31delete5001.401.77001.76900.0000
10642005.10.17 02:12s/l5011.401.76661.76660.0000-134.409312.00
10652005.10.19 00:00buy stop5021.401.76591.75800.0000
10662005.10.19 00:00sell stop5031.401.73591.74380.0000
10672005.10.19 21:29buy5021.401.76591.75800.0000
10682005.10.19 21:29delete5031.401.73591.74380.0000
10692005.10.21 00:00close5021.401.77401.75800.00001110.6010422.60
10702005.10.21 00:00buy stop5041.201.79451.78370.0000
10712005.10.21 00:00sell stop5051.201.75351.76430.0000
10722005.10.24 00:00delete5051.201.75351.76430.0000
10732005.10.24 00:00delete5041.201.79451.78370.0000
10742005.10.26 00:00buy stop5061.601.81471.79830.0000
10752005.10.26 00:00sell stop5071.601.75311.76950.0000
10762005.10.27 00:00delete5071.601.75311.76950.0000
10772005.10.27 00:00delete5061.601.81471.79830.0000
10782005.10.27 00:00buy stop5081.601.79491.78440.0000
10792005.10.27 00:00sell stop5091.601.75511.76560.0000
10802005.10.28 00:00delete5091.601.75511.76560.0000
10812005.10.28 00:00delete5081.601.79491.78440.0000
10822005.10.28 00:00buy stop5101.601.80501.79330.0000
10832005.10.28 00:00sell stop5111.601.76061.77230.0000
10842005.10.31 00:00delete5111.601.76061.77230.0000
10852005.10.31 00:00delete5101.601.80501.79330.0000
10862005.11.02 00:00buy stop5121.601.78101.77280.0000
10872005.11.02 00:00sell stop5131.601.74981.75800.0000
10882005.11.03 00:00delete5131.601.74981.75800.0000
10892005.11.03 00:00delete5121.601.78101.77280.0000
10902005.11.03 00:00buy stop5141.601.79631.78600.0000
10912005.11.03 00:00sell stop5151.601.75731.76760.0000
10922005.11.04 00:00delete5151.601.75731.76760.0000
10932005.11.04 00:00delete5141.601.79631.78600.0000
10942005.11.04 00:00buy stop5161.601.78441.77720.0000
10952005.11.04 00:00sell stop5171.601.75701.76420.0000
10962005.11.04 16:09sell5171.601.75701.76420.0000
10972005.11.04 16:09delete5161.601.78441.77720.0000
10982005.11.07 00:00close5171.601.74651.76420.00001675.1912097.80
10992005.11.09 00:00buy stop5181.801.76041.75200.0000
11002005.11.09 00:00sell stop5191.801.72861.73700.0000
11012005.11.10 00:00delete5191.801.72861.73700.0000
11022005.11.10 00:00delete5181.801.76041.75200.0000
11032005.11.10 00:00buy stop5201.801.75621.74940.0000
11042005.11.10 00:00sell stop5211.801.73001.73680.0000
11052005.11.11 00:00delete5211.801.73001.73680.0000
11062005.11.11 00:00delete5201.801.75621.74940.0000
11072005.11.11 00:00buy stop5221.801.75651.74830.0000
11082005.11.11 00:00sell stop5231.801.72531.73350.0000
11092005.11.14 00:00delete5231.801.72531.73350.0000
11102005.11.14 00:00delete5221.801.75651.74830.0000
11112005.11.14 00:00buy stop5241.801.74441.74330.0000
11122005.11.14 00:00sell stop5251.801.73941.74050.0000
11132005.11.14 05:04buy5241.801.74441.74330.0000
11142005.11.14 05:04delete5251.801.73941.74050.0000
11152005.11.14 08:00s/l5241.801.74331.74330.0000-205.2011892.60
11162005.11.16 00:00buy stop5261.801.74751.74100.0000
11172005.11.16 00:00sell stop5271.801.72271.72920.0000
11182005.11.16 15:01sell5271.801.72271.72920.0000
11192005.11.16 15:01delete5261.801.74751.74100.0000
11202005.11.17 00:00close5271.801.71821.72920.0000804.5812697.18
11212005.11.17 00:00buy stop5281.401.74841.73200.0000
11222005.11.17 00:00sell stop5291.401.68681.70320.0000
11232005.11.18 00:00delete5291.401.68681.70320.0000
11242005.11.18 00:00delete5281.401.74841.73200.0000
11252005.11.18 00:00buy stop5301.901.72861.72340.0000
11262005.11.18 00:00sell stop5311.901.70841.71360.0000
11272005.11.21 00:00delete5311.901.70841.71360.0000
11282005.11.21 00:00delete5301.901.72861.72340.0000
11292005.11.21 00:00buy stop5321.901.71841.71770.0000
11302005.11.21 00:00sell stop5331.901.71501.71570.0000
11312005.11.21 02:45sell5331.901.71501.71570.0000
11322005.11.21 02:45delete5321.901.71841.71770.0000
11332005.11.21 03:07s/l5331.901.71571.71570.0000-133.0012564.18
11342005.11.23 00:00buy stop5341.901.74511.73300.0000
11352005.11.23 00:00sell stop5351.901.69931.71140.0000
11362005.11.24 00:00delete5351.901.69931.71140.0000
11372005.11.24 00:00delete5341.901.74511.73300.0000
11382005.11.24 00:00buy stop5361.901.73421.72830.0000
11392005.11.24 00:00sell stop5371.901.71161.71750.0000
11402005.11.25 00:00delete5371.901.71161.71750.0000
11412005.11.25 00:00delete5361.901.73421.72830.0000
11422005.11.25 00:00buy stop5381.901.73361.72760.0000
11432005.11.25 00:00sell stop5391.901.71041.71640.0000
11442005.11.28 00:00delete5391.901.71041.71640.0000
11452005.11.28 00:00delete5381.901.73361.72760.0000
11462005.11.28 00:00buy stop5401.901.71381.71330.0000
11472005.11.28 00:00sell stop5411.901.71101.71150.0000
11482005.11.28 00:30buy5401.901.71381.71330.0000
11492005.11.28 00:30delete5411.901.71101.71150.0000
11502005.11.28 01:02s/l5401.901.71331.71330.0000-98.8012465.38
11512005.11.30 00:00buy stop5421.901.73651.72600.0000
11522005.11.30 00:00sell stop5431.901.69671.70720.0000
11532005.12.01 00:00delete5431.901.69671.70720.0000
11542005.12.01 00:00delete5421.901.73651.72600.0000
11552005.12.01 00:00buy stop5441.901.75341.74040.0000
11562005.12.01 00:00sell stop5451.901.70451.71740.0000
11572005.12.02 00:00delete5451.901.70451.71740.0000
11582005.12.02 00:00delete5441.901.75341.74040.0000
11592005.12.02 00:00buy stop5461.901.74271.73710.0000
11602005.12.02 00:00sell stop5471.901.72091.72650.0000
11612005.12.05 00:00delete5471.901.72091.72650.0000
11622005.12.05 00:00delete5461.901.74271.73710.0000
11632005.12.05 00:00buy stop5481.901.73341.73250.0000
11642005.12.05 00:00sell stop5491.901.72921.73010.0000
11652005.12.05 05:36sell5491.901.72921.73010.0000
11662005.12.05 05:37delete5481.901.73341.73250.0000
11672005.12.05 06:00s/l5491.901.73011.73010.0000-174.8012290.58
11682005.12.07 00:00buy stop5501.801.75861.74880.0000
11692005.12.07 00:00sell stop5511.801.72141.73120.0000
11702005.12.08 00:00delete5511.801.72141.73120.0000
11712005.12.08 00:00delete5501.801.75861.74880.0000
11722005.12.08 00:00buy stop5521.801.75151.74190.0000
11732005.12.08 00:00sell stop5531.801.71491.72450.0000
11742005.12.08 16:42buy5521.801.75151.74190.0000
11752005.12.08 16:42delete5531.801.71491.72450.0000
11762005.12.09 00:00close5521.801.75231.74190.0000121.4312412.01
11772005.12.09 00:00buy stop5541.401.78351.76700.0000
11782005.12.09 00:00sell stop5551.401.72131.73780.0000
11792005.12.12 00:00delete5551.401.72131.73780.0000
11802005.12.12 00:00delete5541.401.78351.76700.0000
11812005.12.12 00:00buy stop5561.901.75271.75170.0000
11822005.12.12 00:00sell stop5571.901.74811.74910.0000
11832005.12.12 01:16buy5561.901.75271.75170.0000
11842005.12.12 01:16delete5571.901.74811.74910.0000
11852005.12.13 00:00close5561.901.77501.75170.00004229.0616641.06
11862005.12.14 00:00buy stop5582.501.78631.77750.0000
11872005.12.14 00:00sell stop5592.501.75271.76150.0000
11882005.12.15 00:00delete5592.501.75271.76150.0000
11892005.12.15 00:00delete5582.501.78631.77750.0000
11902005.12.15 00:00buy stop5602.501.78921.78040.0000
11912005.12.15 00:00sell stop5612.501.75561.76440.0000
11922005.12.16 00:00delete5612.501.75561.76440.0000
11932005.12.16 00:00delete5602.501.78921.78040.0000
11942005.12.16 00:00buy stop5622.501.78211.77280.0000
11952005.12.16 00:00sell stop5632.501.74671.75600.0000
11962005.12.19 00:00delete5632.501.74671.75600.0000
11972005.12.19 00:00delete5622.501.78211.77280.0000
11982005.12.19 00:00buy stop5642.501.77131.77040.0000
11992005.12.19 00:00sell stop5652.501.76711.76800.0000
12002005.12.19 00:12buy5642.501.77131.77040.0000
12012005.12.19 00:12delete5652.501.76711.76800.0000
12022005.12.19 04:10s/l5642.501.77041.77040.0000-230.0016411.06
12032005.12.21 00:00buy stop5662.501.77461.76370.0000
12042005.12.21 00:00sell stop5672.501.73341.74430.0000
12052005.12.22 00:00delete5672.501.73341.74430.0000
12062005.12.22 00:00delete5662.501.77461.76370.0000
12072005.12.22 00:00buy stop5682.501.77271.75800.0000
12082005.12.22 00:00sell stop5692.501.71711.73180.0000
12092005.12.23 00:00delete5692.501.71711.73180.0000
12102005.12.23 00:00delete5682.501.77271.75800.0000
12112005.12.23 00:00buy stop5702.501.75311.74490.0000
12122005.12.23 00:00sell stop5712.501.72171.72990.0000
12132005.12.26 00:00delete5712.501.72171.72990.0000
12142005.12.26 00:00delete5702.501.75311.74490.0000
12152005.12.26 00:00buy stop5722.501.73581.73440.0000
12162005.12.26 00:00sell stop5732.501.72981.73120.0000
12172005.12.26 03:47buy5722.501.73581.73440.0000
12182005.12.26 03:47delete5732.501.72981.73120.0000
12192005.12.26 04:06s/l5722.501.73441.73440.0000-350.0016061.06
12202005.12.28 00:00buy stop5742.401.74241.73420.0000
12212005.12.28 00:00sell stop5752.401.71121.71940.0000
12222005.12.29 00:00delete5752.401.71121.71940.0000
12232005.12.29 00:00delete5742.401.74241.73420.0000
12242005.12.29 00:00buy stop5762.401.75441.73500.0000
12252005.12.29 00:00sell stop5772.401.68141.70080.0000
12262005.12.30 00:00delete5772.401.68141.70080.0000
12272005.12.30 00:00delete5762.401.75441.73500.0000
12282005.12.30 00:00buy stop5782.401.73961.73160.0000
12292005.12.30 00:00sell stop5792.401.70901.71700.0000
12302006.01.02 00:00delete5792.401.70901.71700.0000
12312006.01.02 00:00delete5782.401.73961.73160.0000
12322006.01.02 00:00buy stop5802.401.72481.72370.0000
12332006.01.02 00:00sell stop5812.401.71981.72090.0000
12342006.01.02 02:13sell5812.401.71981.72090.0000
12352006.01.02 02:13s/l5812.401.72091.72090.0000-273.6015787.46
12362006.01.02 02:13delete5802.401.72481.72370.0000
12372006.01.04 00:00buy stop5822.401.78291.76350.0000
12382006.01.04 00:00sell stop5832.401.70991.72930.0000
12392006.01.05 00:00delete5832.401.70991.72930.0000
12402006.01.05 00:00delete5822.401.78291.76350.0000
12412006.01.05 00:00buy stop5842.401.77651.76530.0000
12422006.01.05 00:00sell stop5852.401.73431.74550.0000
12432006.01.06 00:00delete5852.401.73431.74550.0000
12442006.01.06 00:00delete5842.401.77651.76530.0000
12452006.01.06 00:00buy stop5862.401.76811.76110.0000
12462006.01.06 00:00sell stop5872.401.74111.74810.0000
12472006.01.06 15:53buy5862.401.76811.76110.0000
12482006.01.06 15:53delete5872.401.74111.74810.0000
12492006.01.09 00:00close5862.401.76811.76110.0000-10.0215777.44
12502006.01.09 00:00buy stop5881.701.76981.76910.0000
12512006.01.09 00:00sell stop5891.701.76621.76690.0000
12522006.01.09 00:23buy5881.701.76981.76910.0000
12532006.01.09 00:23delete5891.701.76621.76690.0000
12542006.01.09 00:47s/l5881.701.76911.76910.0000-125.8015651.64
12552006.01.11 00:00buy stop5902.301.77481.76880.0000
12562006.01.11 00:00sell stop5912.301.75191.75780.0000
12572006.01.12 00:00delete5912.301.75191.75780.0000
12582006.01.12 00:00delete5902.301.77481.76880.0000
12592006.01.12 00:00buy stop5922.301.78581.77530.0000
12602006.01.12 00:00sell stop5932.301.74601.75650.0000
12612006.01.13 00:00delete5932.301.74601.75650.0000
12622006.01.13 00:00delete5922.301.78581.77530.0000
12632006.01.13 00:00buy stop5942.301.77991.76960.0000
12642006.01.13 00:00sell stop5952.301.74091.75120.0000
12652006.01.16 00:00delete5952.301.74091.75120.0000
12662006.01.16 00:00delete5942.301.77991.76960.0000
12672006.01.16 00:00buy stop5962.301.77821.77750.0000
12682006.01.16 00:00sell stop5972.301.77481.77550.0000
12692006.01.16 00:49buy5962.301.77821.77750.0000
12702006.01.16 00:49delete5972.301.77481.77550.0000
12712006.01.16 01:00s/l5962.301.77751.77750.0000-161.0015490.64
12722006.01.18 00:00buy stop5982.301.78361.77550.0000
12732006.01.18 00:00sell stop5992.301.75291.76090.0000
12742006.01.19 00:00delete5992.301.75291.76090.0000
12752006.01.19 00:00delete5982.301.78361.77550.0000
12762006.01.19 00:00buy stop6002.301.77891.77050.0000
12772006.01.19 00:00sell stop6012.301.74711.75550.0000
12782006.01.20 00:00delete6012.301.74711.75550.0000
12792006.01.20 00:00delete6002.301.77891.77050.0000
12802006.01.20 00:00buy stop6022.301.77211.76420.0000
12812006.01.20 00:00sell stop6032.301.74211.75000.0000
12822006.01.20 20:53buy6022.301.77211.76420.0000
12832006.01.20 20:53delete6032.301.74211.75000.0000
12842006.01.24 00:00close6022.301.78661.76420.00003315.7718806.41
12852006.01.25 00:00buy stop6042.801.79541.78910.0000
12862006.01.25 00:00sell stop6052.801.77101.77730.0000
12872006.01.26 00:00delete6052.801.77101.77730.0000
12882006.01.26 00:00delete6042.801.79541.78910.0000
12892006.01.26 00:00buy stop6062.801.79871.79050.0000
12902006.01.26 00:00sell stop6072.801.76731.77550.0000
12912006.01.27 00:00delete6072.801.76731.77550.0000
12922006.01.27 00:00delete6062.801.79871.79050.0000
12932006.01.27 00:00buy stop6082.801.79461.78660.0000
12942006.01.27 00:00sell stop6092.801.76401.77200.0000
12952006.01.30 00:00delete6092.801.76401.77200.0000
12962006.01.30 00:00delete6082.801.79461.78660.0000
12972006.02.01 00:00buy stop6102.801.80351.79000.0000
12982006.02.01 00:00sell stop6112.801.75271.76620.0000
12992006.02.02 00:00delete6112.801.75271.76620.0000
13002006.02.02 00:00delete6102.801.80351.79000.0000
13012006.02.02 00:00buy stop6122.801.78641.78030.0000
13022006.02.02 00:00sell stop6132.801.76281.76890.0000
13032006.02.03 00:00delete6132.801.76281.76890.0000
13042006.02.03 00:00delete6122.801.78641.78030.0000
13052006.02.03 00:00buy stop6142.801.79361.78640.0000
13062006.02.03 00:00sell stop6152.801.76601.77320.0000
13072006.02.03 15:07sell6152.801.76601.77320.0000
13082006.02.03 15:07delete6142.801.79361.78640.0000
13092006.02.06 00:00close6152.801.76301.77320.0000831.5919638.01
13102006.02.08 00:00buy stop6162.901.76151.75360.0000
13112006.02.08 00:00sell stop6172.901.73151.73940.0000
13122006.02.09 00:00delete6172.901.73151.73940.0000
13132006.02.09 00:00delete6162.901.76151.75360.0000
13142006.02.09 00:00buy stop6182.901.75361.74680.0000
13152006.02.09 00:00sell stop6192.901.72761.73440.0000
13162006.02.10 00:00delete6192.901.72761.73440.0000
13172006.02.10 00:00delete6182.901.75361.74680.0000
13182006.02.10 00:00buy stop6202.901.75411.74780.0000
13192006.02.10 00:00sell stop6212.901.72991.73620.0000
13202006.02.10 14:48buy6202.901.75411.74780.0000
13212006.02.10 14:48delete6212.901.72991.73620.0000
13222006.02.10 16:34s/l6202.901.74781.74780.0000-1827.0017811.01
13232006.02.13 00:00buy stop6222.701.74611.74490.0000
13242006.02.13 00:00sell stop6232.701.74071.74190.0000
13252006.02.13 09:06sell6232.701.74071.74190.0000
13262006.02.13 09:06delete6222.701.74611.74490.0000
13272006.02.13 09:25s/l6232.701.74191.74190.0000-329.4017481.61
13282006.02.15 00:00buy stop6242.601.75681.74530.0000
13292006.02.15 00:00sell stop6252.601.71341.72490.0000