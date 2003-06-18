Strategy Tester Report
MA_Channel

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.06.12 00:00 - 2006.02.14 22:00
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
ParametersTakeProfit=80; Lots=1; TrailingStop=21; USMA=10; LSMA=8;
Bars in test16221Ticks modelled32342Modelling qualityn/a
Initial deposit10000.00
Total net profit39000.00Gross profit39430.00Gross loss-430.00
Profit factor91.70Expected payoff354.55
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)430.00 (0.9%)
Total trades110Short positions (won %)60 (98.33%)Long positions (won %)50 (100.00%)
Profit trades (% of total)109 (99.09%)Loss trades (% of total)1 (0.91%)
Largestprofit trade800.00loss trade-430.00
Averageprofit trade361.74loss trade-430.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)109 (39430.00)consecutive losses (loss in money)1 (-430.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)39430.00 (109)consecutive loss (count of losses)-430.00 (1)
Averageconsecutive wins109consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.06.18 12:00buy11.001.17230.00001.1803
22003.10.02 05:00modify11.001.17231.17401.1803
32003.10.02 09:00s/l11.001.17401.17401.1803170.0010170.00
42003.10.02 14:00buy21.001.16910.00001.1771
52003.10.02 18:00modify21.001.16911.16961.1771
62003.10.02 19:00s/l21.001.16961.16961.177150.0010220.00
72003.10.03 19:00buy31.001.15750.00001.1655
82003.10.06 15:00modify31.001.15751.16001.1655
92003.10.06 16:00modify31.001.15751.16121.1655
102003.10.06 17:00t/p31.001.16551.16121.1655800.0011020.00
112003.10.06 17:00sell41.001.16650.00001.1585
122003.10.14 03:00modify41.001.16651.16631.1585
132003.10.14 04:00modify41.001.16651.16461.1585
142003.10.14 07:00modify41.001.16651.16371.1585
152003.10.14 08:00t/p41.001.15851.16371.1585800.0011820.00
162003.10.14 08:00buy51.001.16160.00001.1696
172003.10.14 10:00modify51.001.16161.16181.1696
182003.10.14 12:00modify51.001.16161.16401.1696
192003.10.14 14:00s/l51.001.16401.16401.1696240.0012060.00
202003.10.14 18:00sell61.001.17210.00001.1641
212003.10.15 11:00modify61.001.17211.17161.1641
222003.10.15 12:00modify61.001.17211.17151.1641
232003.10.15 13:00modify61.001.17211.17081.1641
242003.10.15 15:00t/p61.001.16411.17081.1641800.0012860.00
252003.10.16 18:00sell71.001.16660.00001.1586
262003.10.16 19:00modify71.001.16661.16471.1586
272003.10.16 20:00s/l71.001.16471.16471.1586190.0013050.00
282003.10.16 23:00buy81.001.15890.00001.1669
292003.10.17 09:00modify81.001.15891.15951.1669
302003.10.17 10:00s/l81.001.15951.15951.166960.0013110.00
312003.10.20 02:00sell91.001.17010.00001.1621
322003.10.20 04:00t/p91.001.16210.00001.1621800.0013910.00
332003.10.22 10:00sell101.001.16960.00001.1616
342003.10.28 22:00modify101.001.16961.16911.1616
352003.10.29 01:00modify101.001.16961.16901.1616
362003.10.29 03:00s/l101.001.16901.16901.161660.0013970.00
372003.10.30 14:00sell111.001.17480.00001.1668
382003.10.30 15:00modify111.001.17481.17411.1668
392003.10.30 16:00modify111.001.17481.17241.1668
402003.10.30 17:00modify111.001.17481.17101.1668
412003.10.30 19:00t/p111.001.16681.17101.1668800.0014770.00
422003.10.30 21:00buy121.001.16320.00001.1712
432003.11.13 06:00modify121.001.16321.16361.1712
442003.11.13 09:00modify121.001.16321.16561.1712
452003.11.13 10:00modify121.001.16321.16691.1712
462003.11.13 12:00modify121.001.16321.16721.1712
472003.11.13 15:00t/p121.001.17121.16721.1712800.0015570.00
482003.11.14 07:00sell131.001.17900.00001.1710
492003.11.14 15:00modify131.001.17901.17701.1710
502003.11.14 16:00s/l131.001.17701.17701.1710200.0015770.00
512003.11.17 02:00sell141.001.18260.00001.1746
522003.11.17 05:00modify141.001.18261.18261.1746
532003.11.17 06:00modify141.001.18261.18171.1746
542003.11.17 08:00modify141.001.18261.18051.1746
552003.11.17 10:00s/l141.001.18051.18051.1746210.0015980.00
562003.11.17 20:00buy151.001.17600.00001.1840
572003.11.18 10:00modify151.001.17601.17651.1840
582003.11.18 11:00s/l151.001.17651.17651.184050.0016030.00
592003.11.18 18:00sell161.001.18940.00001.1814
602003.11.24 11:00t/p161.001.18140.00001.1814800.0016830.00
612003.11.24 12:00buy171.001.18150.00001.1895
622003.11.26 11:00modify171.001.18151.18161.1895
632003.11.26 13:00s/l171.001.18161.18161.189510.0016840.00
642003.11.26 18:00sell181.001.19200.00001.1840
652004.04.14 15:00modify181.001.19201.19061.1840
662004.04.14 16:00s/l181.001.19061.19061.1840140.0016980.00
672004.04.14 23:00sell191.001.19600.00001.1880
682004.04.15 06:00modify191.001.19601.19511.1880
692004.04.15 07:00s/l191.001.19511.19511.188090.0017070.00
702004.04.15 14:00buy201.001.19150.00001.1995
712004.04.15 16:00modify201.001.19151.19191.1995
722004.04.15 18:00s/l201.001.19191.19191.199540.0017110.00
732004.04.15 22:00sell211.001.19750.00001.1895
742004.04.16 13:00modify211.001.19751.19701.1895
752004.04.16 14:00modify211.001.19751.19531.1895
762004.04.16 15:00s/l211.001.19531.19531.1895220.0017330.00
772004.04.16 15:00buy221.001.19500.00001.2030
782004.04.16 16:00modify221.001.19501.19811.2030
792004.04.16 17:00t/p221.001.20301.19811.2030800.0018130.00
802004.04.19 02:00sell231.001.20160.00001.1936
812004.04.20 04:00modify231.001.20161.19961.1936
822004.04.20 05:00modify231.001.20161.19841.1936
832004.04.20 08:00t/p231.001.19361.19841.1936800.0018930.00
842004.04.20 10:00buy241.001.19440.00001.2024
852004.04.29 22:00modify241.001.19441.19611.2024
862004.04.29 23:00s/l241.001.19611.19611.2024170.0019100.00
872004.04.29 23:00sell251.001.19620.00001.1882
882004.04.30 10:00modify251.001.19621.19601.1882
892004.04.30 11:00s/l251.001.19601.19601.188220.0019120.00
902004.05.04 13:00sell261.001.20560.00001.1976
912004.05.07 15:00t/p261.001.19760.00001.1976800.0019920.00
922004.05.07 17:00buy271.001.19150.00001.1995
932004.05.17 05:00modify271.001.19151.19361.1995
942004.05.17 06:00modify271.001.19151.19451.1995
952004.05.17 09:00modify271.001.19151.19561.1995
962004.05.17 10:00t/p271.001.19951.19561.1995800.0020720.00
972004.05.17 10:00sell281.001.20510.00001.1971
982004.05.17 13:00modify281.001.20511.20411.1971
992004.05.17 14:00modify281.001.20511.20281.1971
1002004.05.17 15:00s/l281.001.20281.20281.1971230.0020950.00
1012004.05.19 09:00sell291.001.20140.00001.1934
1022004.05.19 14:00modify291.001.20141.20121.1934
1032004.05.19 15:00s/l291.001.20121.20121.193420.0020970.00
1042004.05.20 09:00buy301.001.19210.00001.2001
1052004.05.20 23:00modify301.001.19211.19431.2001
1062004.05.21 03:00modify301.001.19211.19461.2001
1072004.05.21 04:00modify301.001.19211.19471.2001
1082004.05.21 06:00modify301.001.19211.19521.2001
1092004.05.21 07:00t/p301.001.20011.19521.2001800.0021770.00
1102004.05.21 09:00sell311.001.20110.00001.1931
1112004.05.24 03:00modify311.001.20111.20011.1931
1122004.05.24 04:00modify311.001.20111.19861.1931
1132004.05.24 06:00modify311.001.20111.19781.1931
1142004.05.24 08:00s/l311.001.19781.19781.1931330.0022100.00
1152004.05.24 21:00sell321.001.20130.00001.1933
1162004.06.11 10:00modify321.001.20131.20111.1933
1172004.06.11 11:00s/l321.001.20111.20111.193320.0022120.00
1182004.06.14 02:00buy331.001.19820.00001.2062
1192004.06.14 12:00modify331.001.19821.19971.2062
1202004.06.14 15:00t/p331.001.20621.19971.2062800.0022920.00
1212004.06.14 17:00sell341.001.20840.00001.2004
1222004.06.14 20:00modify341.001.20841.20801.2004
1232004.06.14 23:00modify341.001.20841.20791.2004
1242004.06.15 03:00s/l341.001.20791.20791.200450.0022970.00
1252004.06.15 12:00buy351.001.20500.00001.2130
1262004.06.15 15:00modify351.001.20501.20921.2130
1272004.06.15 16:00s/l351.001.20921.20921.2130420.0023390.00
1282004.06.15 20:00sell361.001.21460.00001.2066
1292004.06.16 11:00modify361.001.21461.21271.2066
1302004.06.16 12:00modify361.001.21461.21001.2066
1312004.06.16 13:00t/p361.001.20661.21001.2066800.0024190.00
1322004.06.16 13:00buy371.001.20580.00001.2138
1332004.06.18 15:00modify371.001.20581.20631.2138
1342004.06.18 16:00modify371.001.20581.20861.2138
1352004.06.18 17:00modify371.001.20581.21051.2138
1362004.06.18 18:00t/p371.001.21381.21051.2138800.0024990.00
1372004.06.18 18:00sell381.001.21190.00001.2039
1382004.06.21 13:00modify381.001.21191.21131.2039
1392004.06.21 14:00s/l381.001.21131.21131.203960.0025050.00
1402004.06.22 10:00buy391.001.20910.00001.2171
1412004.06.23 00:00modify391.001.20911.20951.2171
1422004.06.23 01:00modify391.001.20911.20971.2171
1432004.06.23 04:00modify391.001.20911.21081.2171
1442004.06.23 05:00modify391.001.20911.21191.2171
1452004.06.23 07:00modify391.001.20911.21241.2171
1462004.06.23 08:00modify391.001.20911.21421.2171
1472004.06.23 09:00t/p391.001.21711.21421.2171800.0025850.00
1482004.06.23 09:00sell401.001.21900.00001.2110
1492004.06.23 10:00modify401.001.21901.21781.2110
1502004.06.23 11:00modify401.001.21901.21561.2110
1512004.06.23 12:00t/p401.001.21101.21561.2110800.0026650.00
1522004.06.23 14:00buy411.001.20860.00001.2166
1532004.06.24 11:00modify411.001.20861.20951.2166
1542004.06.24 14:00modify411.001.20861.21121.2166
1552004.06.24 15:00t/p411.001.21661.21121.2166800.0027450.00
1562004.06.24 15:00sell421.001.21530.00001.2073
1572004.06.25 10:00modify421.001.21531.21431.2073
1582004.06.25 11:00s/l421.001.21431.21431.2073100.0027550.00
1592004.06.28 02:00sell431.001.21690.00001.2089
1602004.06.28 08:00modify431.001.21691.21661.2089
1612004.06.28 09:00modify431.001.21691.21561.2089
1622004.06.28 10:00s/l431.001.21561.21561.2089130.0027680.00
1632004.06.29 19:00buy441.001.21200.00001.2200
1642004.06.30 13:00modify441.001.21201.21371.2200
1652004.06.30 15:00modify441.001.21201.21391.2200
1662004.06.30 16:00modify441.001.21201.21501.2200
1672004.06.30 18:00modify441.001.21201.21611.2200
1682004.06.30 20:00s/l441.001.21611.21611.2200410.0028090.00
1692004.07.02 17:00sell451.001.23000.00001.2220
1702004.07.05 17:00modify451.001.23001.22951.2220
1712004.07.05 21:00s/l451.001.22951.22951.222050.0028140.00
1722004.07.07 09:00sell461.001.23460.00001.2266
1732004.07.13 15:00modify461.001.23461.23451.2266
1742004.07.13 16:00modify461.001.23461.23361.2266
1752004.07.13 18:00modify461.001.23461.23261.2266
1762004.07.13 21:00s/l461.001.23261.23261.2266200.0028340.00
1772004.07.14 12:00sell471.001.23650.00001.2285
1782004.07.15 10:00modify471.001.23651.23581.2285
1792004.07.15 12:00s/l471.001.23581.23581.228570.0028410.00
1802004.07.16 06:00sell481.001.23710.00001.2291
1812004.07.16 13:00modify481.001.23711.23661.2291
1822004.07.16 15:00s/l481.001.23661.23661.229150.0028460.00
1832004.07.16 17:00sell491.001.24450.00001.2365
1842004.07.19 12:00modify491.001.24451.24401.2365
1852004.07.19 13:00modify491.001.24451.24311.2365
1862004.07.19 14:00s/l491.001.24311.24311.2365140.0028600.00
1872004.07.20 14:00buy501.001.23850.00001.2465
1882004.09.30 14:00modify501.001.23851.23921.2465
1892004.09.30 16:00s/l501.001.23921.23921.246570.0028670.00
1902004.09.30 16:00sell511.001.24010.00001.2321
1912004.10.04 03:00modify511.001.24011.23961.2321
1922004.10.04 04:00modify511.001.24011.23821.2321
1932004.10.04 10:00s/l511.001.23821.23821.2321190.0028860.00
1942004.10.04 15:00buy521.001.22910.00001.2371
1952004.10.05 16:00modify521.001.22911.22931.2371
1962004.10.05 18:00modify521.001.22911.22971.2371
1972004.10.05 19:00modify521.001.22911.23031.2371
1982004.10.06 07:00s/l521.001.23031.23031.2371120.0028980.00
1992004.10.06 09:00buy531.001.22800.00001.2360
2002004.10.06 15:00modify531.001.22801.22811.2360
2012004.10.06 19:00s/l531.001.22811.22811.236010.0028990.00
2022004.10.08 06:00sell541.001.23210.00001.2241
2032004.10.12 11:00modify541.001.23211.23181.2241
2042004.10.12 13:00s/l541.001.23181.23181.224130.0029020.00
2052004.10.12 21:00sell551.001.23270.00001.2247
2062004.10.13 11:00modify551.001.23271.23141.2247
2072004.10.13 12:00modify551.001.23271.22891.2247
2082004.10.13 13:00t/p551.001.22471.22891.2247800.0029820.00
2092004.10.13 13:00buy561.001.22400.00001.2320
2102004.10.13 15:00modify561.001.22401.22451.2320
2112004.10.13 16:00modify561.001.22401.22501.2320
2122004.10.13 18:00t/p561.001.23201.22501.2320800.0030620.00
2132004.10.13 20:00sell571.001.23430.00001.2263
2142005.05.31 18:00modify571.001.23431.23351.2263
2152005.05.31 19:00modify571.001.23431.23291.2263
2162005.05.31 21:00modify571.001.23431.23271.2263
2172005.06.01 00:00modify571.001.23431.23251.2263
2182005.06.01 02:00s/l571.001.23251.23251.2263180.0030800.00
2192005.06.01 10:00buy581.001.22640.00001.2344
2202005.06.02 15:00modify581.001.22641.22651.2344
2212005.06.02 16:00s/l581.001.22651.22651.234410.0030810.00
2222005.06.03 18:00buy591.001.22180.00001.2298
2232005.06.06 01:00modify591.001.22181.22191.2298
2242005.06.06 02:00modify591.001.22181.22271.2298
2252005.06.06 03:00modify591.001.22181.22311.2298
2262005.06.06 04:00modify591.001.22181.22411.2298
2272005.06.06 06:00modify591.001.22181.22451.2298
2282005.06.06 07:00s/l591.001.22451.22451.2298270.0031080.00
2292005.06.07 11:00sell601.001.22940.00001.2214
2302005.06.07 14:00modify601.001.22941.22851.2214
2312005.06.07 19:00s/l601.001.22851.22851.221490.0031170.00
2322005.06.08 06:00sell611.001.23240.00001.2244
2332005.06.08 17:00modify611.001.23241.23071.2244
2342005.06.08 18:00t/p611.001.22441.23071.2244800.0031970.00
2352005.06.08 19:00buy621.001.22400.00001.2320
2362005.06.17 19:00modify621.001.22401.22531.2320
2372005.06.17 20:00modify621.001.22401.22611.2320
2382005.06.20 00:00s/l621.001.22611.22611.2320210.0032180.00
2392005.06.20 15:00buy631.001.21380.00001.2218
2402005.06.21 19:00modify631.001.21381.21531.2218
2412005.06.21 20:00modify631.001.21381.21571.2218
2422005.06.21 21:00modify631.001.21381.21611.2218
2432005.06.22 00:00modify631.001.21381.21671.2218
2442005.06.22 02:00s/l631.001.21671.21671.2218290.0032470.00
2452005.06.22 12:00buy641.001.21180.00001.2198
2462005.06.27 07:00modify641.001.21181.21471.2198
2472005.06.27 08:00modify641.001.21181.21491.2198
2482005.06.27 09:00s/l641.001.21491.21491.2198310.0032780.00
2492005.06.27 09:00sell651.001.21620.00001.2082
2502005.06.28 07:00modify651.001.21621.21511.2082
2512005.06.28 08:00modify651.001.21621.21371.2082
2522005.06.28 09:00modify651.001.21621.21291.2082
2532005.06.28 10:00modify651.001.21621.21211.2082
2542005.06.28 11:00s/l651.001.21211.21211.2082410.0033190.00
2552005.06.28 11:00buy661.001.21100.00001.2190
2562005.07.12 04:00modify661.001.21101.21321.2190
2572005.07.12 05:00modify661.001.21101.21371.2190
2582005.07.12 06:00modify661.001.21101.21391.2190
2592005.07.12 07:00modify661.001.21101.21441.2190
2602005.07.12 08:00t/p661.001.21901.21441.2190800.0033990.00
2612005.07.12 08:00sell671.001.21780.00001.2098
2622005.07.13 13:00modify671.001.21781.21771.2098
2632005.07.13 14:00modify671.001.21781.21511.2098
2642005.07.13 15:00t/p671.001.20981.21511.2098800.0034790.00
2652005.07.13 15:00buy681.001.20930.00001.2173
2662005.07.14 13:00modify681.001.20931.20941.2173
2672005.07.14 16:00s/l681.001.20941.20941.217310.0034800.00
2682005.07.15 08:00sell691.001.21310.00001.2051
2692005.07.15 10:00modify691.001.21311.21201.2051
2702005.07.15 11:00modify691.001.21311.21121.2051
2712005.07.15 12:00modify691.001.21311.21051.2051
2722005.07.15 13:00t/p691.001.20511.21051.2051800.0035600.00
2732005.07.15 13:00buy701.001.20440.00001.2124
2742005.07.18 07:00modify701.001.20441.20521.2124
2752005.07.18 11:00s/l701.001.20521.20521.212480.0035680.00
2762005.07.19 07:00buy711.001.20050.00001.2085
2772005.07.19 18:00modify711.001.20051.20191.2085
2782005.07.19 19:00modify711.001.20051.20231.2085
2792005.07.19 23:00s/l711.001.20231.20231.2085180.0035860.00
2802005.07.20 03:00sell721.001.20790.00001.1999
2812005.07.20 15:00t/p721.001.19990.00001.1999800.0036660.00
2822005.07.20 20:00sell731.001.21490.00001.2069
2832005.07.21 15:00modify731.001.21491.21411.2069
2842005.07.21 16:00modify731.001.21491.21351.2069
2852005.07.21 17:00s/l731.001.21351.21351.2069140.0036800.00
2862005.07.22 16:00buy741.001.20720.00001.2152
2872005.07.28 12:00modify741.001.20721.20821.2152
2882005.07.28 14:00s/l741.001.20821.20821.2152100.0036900.00
2892005.07.28 18:00sell751.001.21360.00001.2056
2902005.07.29 09:00modify751.001.21361.21181.2056
2912005.07.29 10:00modify751.001.21361.21151.2056
2922005.07.29 13:00s/l751.001.21151.21151.2056210.0037110.00
2932005.08.01 04:00sell761.001.21830.00001.2103
2942005.08.03 02:00modify761.001.21831.21791.2103
2952005.08.03 07:00s/l761.001.21791.21791.210340.0037150.00
2962005.08.03 09:00sell771.001.22440.00001.2164
2972005.08.18 13:00modify771.001.22441.22101.2164
2982005.08.18 14:00modify771.001.22441.21991.2164
2992005.08.18 15:00t/p771.001.21641.21991.2164800.0037950.00
3002005.08.18 15:00buy781.001.21760.00001.2256
3012005.08.22 11:00modify781.001.21761.22001.2256
3022005.08.22 12:00modify781.001.21761.22101.2256
3032005.08.22 13:00modify781.001.21761.22121.2256
3042005.08.22 17:00modify781.001.21761.22131.2256
3052005.08.23 01:00s/l781.001.22131.22131.2256370.0038320.00
3062005.08.23 03:00buy791.001.22090.00001.2289
3072005.08.23 07:00modify791.001.22091.22121.2289
3082005.08.23 08:00modify791.001.22091.22281.2289
3092005.08.23 09:00s/l791.001.22281.22281.2289190.0038510.00
3102005.08.24 07:00buy801.001.21750.00001.2255
3112005.08.24 10:00modify801.001.21751.21831.2255
3122005.08.24 11:00modify801.001.21751.21871.2255
3132005.08.24 12:00modify801.001.21751.21931.2255
3142005.08.24 13:00modify801.001.21751.22261.2255
3152005.08.24 14:00t/p801.001.22551.22261.2255800.0039310.00
3162005.08.24 14:00sell811.001.22750.00001.2195
3172005.08.24 16:00modify811.001.22751.22661.2195
3182005.08.24 17:00s/l811.001.22661.22661.219590.0039400.00
3192005.08.24 17:00sell821.001.22590.00001.2179
3202005.08.29 17:00modify821.001.22591.22541.2179
3212005.08.29 19:00modify821.001.22591.22501.2179
3222005.08.29 22:00modify821.001.22591.22481.2179
3232005.08.30 00:00modify821.001.22591.22441.2179
3242005.08.30 03:00modify821.001.22591.22381.2179
3252005.08.30 04:00modify821.001.22591.22331.2179
3262005.08.30 07:00s/l821.001.22331.22331.2179260.0039660.00
3272005.08.30 21:00sell831.001.22200.00001.2140
3282005.08.31 11:00modify831.001.22201.22151.2140
3292005.08.31 13:00s/l831.001.22151.22151.214050.0039710.00
3302005.08.31 17:00sell841.001.23340.00001.2254
3312005.09.12 11:00modify841.001.23341.23241.2254
3322005.09.12 13:00s/l841.001.23241.23241.2254100.0039810.00
3332005.09.14 04:00sell851.001.22990.00001.2219
3342005.09.14 19:00modify851.001.22991.22981.2219
3352005.09.15 01:00modify851.001.22991.22871.2219
3362005.09.15 02:00modify851.001.22991.22591.2219
3372005.09.15 03:00t/p851.001.22191.22591.2219800.0040610.00
3382005.09.15 04:00buy861.001.22260.00001.2306
3392005.09.16 03:00modify861.001.22261.22341.2306
3402005.09.16 04:00modify861.001.22261.22371.2306
3412005.09.16 05:00t/p861.001.23061.22371.2306800.0041410.00
3422005.09.16 05:00sell871.001.22960.00001.2216
3432005.09.16 09:00modify871.001.22961.22901.2216
3442005.09.16 11:00modify871.001.22961.22761.2216
3452005.09.16 12:00modify871.001.22961.22721.2216
3462005.09.16 13:00modify871.001.22961.22571.2216
3472005.09.16 14:00t/p871.001.22161.22571.2216800.0042210.00
3482005.09.16 14:00buy881.001.22180.00001.2298
3492005.09.16 19:00modify881.001.22181.22201.2298
3502005.09.19 00:00s/l881.001.22201.22201.229820.0042230.00
3512005.09.19 01:00buy891.001.21710.00001.2251
3522005.09.21 07:00modify891.001.21711.21851.2251
3532005.09.21 09:00modify891.001.21711.22031.2251
3542005.09.21 10:00s/l891.001.22031.22031.2251320.0042550.00
3552005.09.21 10:00sell901.001.22050.00001.2125
3562005.09.22 15:00modify901.001.22051.21701.2125
3572005.09.22 18:00modify901.001.22051.21671.2125
3582005.09.23 00:00modify901.001.22051.21661.2125
3592005.09.23 07:00t/p901.001.21251.21661.2125800.0043350.00
3602005.09.23 15:00buy911.001.20710.00001.2151
3612005.10.06 14:00modify911.001.20711.21121.2151
3622005.10.06 16:00modify911.001.20711.21131.2151
3632005.10.06 17:00t/p911.001.21511.21131.2151800.0044150.00
3642005.10.06 17:00sell921.001.21500.00001.2070
3652005.10.07 13:00modify921.001.21501.21331.2070
3662005.10.07 14:00modify921.001.21501.21291.2070
3672005.10.07 15:00s/l921.001.21291.21291.2070210.0044360.00
3682005.10.10 14:00buy931.001.20660.00001.2146
3692005.10.14 18:00modify931.001.20661.20731.2146
3702005.10.17 00:00s/l931.001.20731.20731.214670.0044430.00
3712005.10.17 11:00buy941.001.20350.00001.2115
3722005.10.17 17:00modify941.001.20351.20401.2115
3732005.10.17 18:00s/l941.001.20401.20401.211550.0044480.00
3742005.10.18 00:00buy951.001.20080.00001.2088
3752005.10.21 00:00modify951.001.20081.20171.2088
3762005.10.21 01:00modify951.001.20081.20381.2088
3772005.10.21 03:00s/l951.001.20381.20381.2088300.0044780.00
3782005.10.21 18:00buy961.001.19400.00001.2020
3792005.10.24 14:00modify961.001.19401.19421.2020
3802005.10.24 15:00modify961.001.19401.19601.2020
3812005.10.24 16:00modify961.001.19401.19761.2020
3822005.10.24 17:00t/p961.001.20201.19761.2020800.0045580.00
3832005.10.24 17:00sell971.001.19920.00001.1912
3842005.10.25 00:00modify971.001.19921.19831.1912
3852005.10.25 01:00modify971.001.19921.19751.1912
3862005.10.25 04:00s/l971.001.19751.19751.1912170.0045750.00
3872005.10.25 11:00sell981.001.20300.00001.1950
3882005.10.31 14:00modify981.001.20301.20291.1950
3892005.10.31 16:00modify981.001.20301.20011.1950
3902005.10.31 17:00s/l981.001.20011.20011.1950290.0046040.00
3912005.10.31 17:00buy991.001.19970.00001.2077
3922005.11.01 22:00modify991.001.19971.19991.2077
3932005.11.01 23:00modify991.001.19971.20141.2077
3942005.11.02 01:00s/l991.001.20141.20141.2077170.0046210.00
3952005.11.02 06:00sell1001.001.20380.00001.1958
3962005.11.02 09:00modify1001.001.20381.20361.1958
3972005.11.02 12:00modify1001.001.20381.20171.1958
3982005.11.02 14:00s/l1001.001.20171.20171.1958210.0046420.00
3992005.11.02 18:00sell1011.001.20610.00001.1981
4002005.11.03 14:00modify1011.001.20611.20361.1981
4012005.11.03 15:00modify1011.001.20611.20291.1981
4022005.11.03 17:00t/p1011.001.19811.20291.1981800.0047220.00
4032005.11.03 17:00buy1021.001.19730.00001.2053
4042005.12.14 03:00modify1021.001.19731.20041.2053
4052005.12.14 06:00s/l1021.001.20041.20041.2053310.0047530.00
4062005.12.14 06:00sell1031.001.20030.00001.1923
4072005.12.15 00:00modify1031.001.20031.19951.1923
4082005.12.15 01:00s/l1031.001.19951.19951.192380.0047610.00
4092005.12.15 19:00buy1041.001.19590.00001.2039
4102005.12.16 09:00modify1041.001.19591.19871.2039
4112005.12.16 10:00modify1041.001.19591.19881.2039
4122005.12.16 12:00s/l1041.001.19881.19881.2039290.0047900.00
4132005.12.20 16:00buy1051.001.18910.00001.1971
4142005.12.28 08:00modify1051.001.18911.19031.1971
4152005.12.28 10:00s/l1051.001.19031.19031.1971120.0048020.00
4162005.12.28 10:00sell1061.001.19030.00001.1823
4172005.12.28 17:00modify1061.001.19031.18991.1823
4182005.12.28 18:00modify1061.001.19031.18581.1823
4192005.12.28 19:00modify1061.001.19031.18511.1823
4202005.12.28 20:00t/p1061.001.18231.18511.1823800.0048820.00
4212005.12.28 20:00buy1071.001.18310.00001.1911
4222005.12.29 01:00modify1071.001.18311.18321.1911
4232005.12.29 07:00modify1071.001.18311.18371.1911
4242005.12.29 08:00modify1071.001.18311.18441.1911
4252005.12.29 10:00s/l1071.001.18441.18441.1911130.0048950.00
4262005.12.30 05:00sell1081.001.18830.00001.1803
4272005.12.30 09:00modify1081.001.18831.18771.1803
4282005.12.30 10:00modify1081.001.18831.18581.1803
4292005.12.30 11:00modify1081.001.18831.18521.1803
4302005.12.30 12:00s/l1081.001.18521.18521.1803310.0049260.00
4312005.12.30 15:00buy1091.001.18040.00001.1884
4322005.12.30 17:00modify1091.001.18041.18211.1884
4332005.12.30 19:00s/l1091.001.18211.18211.1884170.0049430.00
4342006.01.03 04:00sell1101.001.18720.00001.1792
4352006.02.14 23:59close at stop1101.001.19150.00001.1792-430.0049000.00