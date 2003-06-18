|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.06.12 00:00 - 2006.02.14 22:00
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|TakeProfit=80; Lots=1; TrailingStop=21; USMA=10; LSMA=8;
|Bars in test
|16221
|Ticks modelled
|32342
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|39000.00
|Gross profit
|39430.00
|Gross loss
|-430.00
|Profit factor
|91.70
|Expected payoff
|354.55
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|430.00 (0.9%)
|Total trades
|110
|Short positions (won %)
|60 (98.33%)
|Long positions (won %)
|50 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|109 (99.09%)
|Loss trades (% of total)
|1 (0.91%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|-430.00
|Average
|profit trade
|361.74
|loss trade
|-430.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|109 (39430.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-430.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|39430.00 (109)
|consecutive loss (count of losses)
|-430.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|109
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.06.18 12:00
|buy
|1
|1.00
|1.1723
|0.0000
|1.1803
|2
|2003.10.02 05:00
|modify
|1
|1.00
|1.1723
|1.1740
|1.1803
|3
|2003.10.02 09:00
|s/l
|1
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1803
|170.00
|10170.00
|4
|2003.10.02 14:00
|buy
|2
|1.00
|1.1691
|0.0000
|1.1771
|5
|2003.10.02 18:00
|modify
|2
|1.00
|1.1691
|1.1696
|1.1771
|6
|2003.10.02 19:00
|s/l
|2
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1771
|50.00
|10220.00
|7
|2003.10.03 19:00
|buy
|3
|1.00
|1.1575
|0.0000
|1.1655
|8
|2003.10.06 15:00
|modify
|3
|1.00
|1.1575
|1.1600
|1.1655
|9
|2003.10.06 16:00
|modify
|3
|1.00
|1.1575
|1.1612
|1.1655
|10
|2003.10.06 17:00
|t/p
|3
|1.00
|1.1655
|1.1612
|1.1655
|800.00
|11020.00
|11
|2003.10.06 17:00
|sell
|4
|1.00
|1.1665
|0.0000
|1.1585
|12
|2003.10.14 03:00
|modify
|4
|1.00
|1.1665
|1.1663
|1.1585
|13
|2003.10.14 04:00
|modify
|4
|1.00
|1.1665
|1.1646
|1.1585
|14
|2003.10.14 07:00
|modify
|4
|1.00
|1.1665
|1.1637
|1.1585
|15
|2003.10.14 08:00
|t/p
|4
|1.00
|1.1585
|1.1637
|1.1585
|800.00
|11820.00
|16
|2003.10.14 08:00
|buy
|5
|1.00
|1.1616
|0.0000
|1.1696
|17
|2003.10.14 10:00
|modify
|5
|1.00
|1.1616
|1.1618
|1.1696
|18
|2003.10.14 12:00
|modify
|5
|1.00
|1.1616
|1.1640
|1.1696
|19
|2003.10.14 14:00
|s/l
|5
|1.00
|1.1640
|1.1640
|1.1696
|240.00
|12060.00
|20
|2003.10.14 18:00
|sell
|6
|1.00
|1.1721
|0.0000
|1.1641
|21
|2003.10.15 11:00
|modify
|6
|1.00
|1.1721
|1.1716
|1.1641
|22
|2003.10.15 12:00
|modify
|6
|1.00
|1.1721
|1.1715
|1.1641
|23
|2003.10.15 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.1721
|1.1708
|1.1641
|24
|2003.10.15 15:00
|t/p
|6
|1.00
|1.1641
|1.1708
|1.1641
|800.00
|12860.00
|25
|2003.10.16 18:00
|sell
|7
|1.00
|1.1666
|0.0000
|1.1586
|26
|2003.10.16 19:00
|modify
|7
|1.00
|1.1666
|1.1647
|1.1586
|27
|2003.10.16 20:00
|s/l
|7
|1.00
|1.1647
|1.1647
|1.1586
|190.00
|13050.00
|28
|2003.10.16 23:00
|buy
|8
|1.00
|1.1589
|0.0000
|1.1669
|29
|2003.10.17 09:00
|modify
|8
|1.00
|1.1589
|1.1595
|1.1669
|30
|2003.10.17 10:00
|s/l
|8
|1.00
|1.1595
|1.1595
|1.1669
|60.00
|13110.00
|31
|2003.10.20 02:00
|sell
|9
|1.00
|1.1701
|0.0000
|1.1621
|32
|2003.10.20 04:00
|t/p
|9
|1.00
|1.1621
|0.0000
|1.1621
|800.00
|13910.00
|33
|2003.10.22 10:00
|sell
|10
|1.00
|1.1696
|0.0000
|1.1616
|34
|2003.10.28 22:00
|modify
|10
|1.00
|1.1696
|1.1691
|1.1616
|35
|2003.10.29 01:00
|modify
|10
|1.00
|1.1696
|1.1690
|1.1616
|36
|2003.10.29 03:00
|s/l
|10
|1.00
|1.1690
|1.1690
|1.1616
|60.00
|13970.00
|37
|2003.10.30 14:00
|sell
|11
|1.00
|1.1748
|0.0000
|1.1668
|38
|2003.10.30 15:00
|modify
|11
|1.00
|1.1748
|1.1741
|1.1668
|39
|2003.10.30 16:00
|modify
|11
|1.00
|1.1748
|1.1724
|1.1668
|40
|2003.10.30 17:00
|modify
|11
|1.00
|1.1748
|1.1710
|1.1668
|41
|2003.10.30 19:00
|t/p
|11
|1.00
|1.1668
|1.1710
|1.1668
|800.00
|14770.00
|42
|2003.10.30 21:00
|buy
|12
|1.00
|1.1632
|0.0000
|1.1712
|43
|2003.11.13 06:00
|modify
|12
|1.00
|1.1632
|1.1636
|1.1712
|44
|2003.11.13 09:00
|modify
|12
|1.00
|1.1632
|1.1656
|1.1712
|45
|2003.11.13 10:00
|modify
|12
|1.00
|1.1632
|1.1669
|1.1712
|46
|2003.11.13 12:00
|modify
|12
|1.00
|1.1632
|1.1672
|1.1712
|47
|2003.11.13 15:00
|t/p
|12
|1.00
|1.1712
|1.1672
|1.1712
|800.00
|15570.00
|48
|2003.11.14 07:00
|sell
|13
|1.00
|1.1790
|0.0000
|1.1710
|49
|2003.11.14 15:00
|modify
|13
|1.00
|1.1790
|1.1770
|1.1710
|50
|2003.11.14 16:00
|s/l
|13
|1.00
|1.1770
|1.1770
|1.1710
|200.00
|15770.00
|51
|2003.11.17 02:00
|sell
|14
|1.00
|1.1826
|0.0000
|1.1746
|52
|2003.11.17 05:00
|modify
|14
|1.00
|1.1826
|1.1826
|1.1746
|53
|2003.11.17 06:00
|modify
|14
|1.00
|1.1826
|1.1817
|1.1746
|54
|2003.11.17 08:00
|modify
|14
|1.00
|1.1826
|1.1805
|1.1746
|55
|2003.11.17 10:00
|s/l
|14
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1746
|210.00
|15980.00
|56
|2003.11.17 20:00
|buy
|15
|1.00
|1.1760
|0.0000
|1.1840
|57
|2003.11.18 10:00
|modify
|15
|1.00
|1.1760
|1.1765
|1.1840
|58
|2003.11.18 11:00
|s/l
|15
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1840
|50.00
|16030.00
|59
|2003.11.18 18:00
|sell
|16
|1.00
|1.1894
|0.0000
|1.1814
|60
|2003.11.24 11:00
|t/p
|16
|1.00
|1.1814
|0.0000
|1.1814
|800.00
|16830.00
|61
|2003.11.24 12:00
|buy
|17
|1.00
|1.1815
|0.0000
|1.1895
|62
|2003.11.26 11:00
|modify
|17
|1.00
|1.1815
|1.1816
|1.1895
|63
|2003.11.26 13:00
|s/l
|17
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.1895
|10.00
|16840.00
|64
|2003.11.26 18:00
|sell
|18
|1.00
|1.1920
|0.0000
|1.1840
|65
|2004.04.14 15:00
|modify
|18
|1.00
|1.1920
|1.1906
|1.1840
|66
|2004.04.14 16:00
|s/l
|18
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1840
|140.00
|16980.00
|67
|2004.04.14 23:00
|sell
|19
|1.00
|1.1960
|0.0000
|1.1880
|68
|2004.04.15 06:00
|modify
|19
|1.00
|1.1960
|1.1951
|1.1880
|69
|2004.04.15 07:00
|s/l
|19
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1880
|90.00
|17070.00
|70
|2004.04.15 14:00
|buy
|20
|1.00
|1.1915
|0.0000
|1.1995
|71
|2004.04.15 16:00
|modify
|20
|1.00
|1.1915
|1.1919
|1.1995
|72
|2004.04.15 18:00
|s/l
|20
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1995
|40.00
|17110.00
|73
|2004.04.15 22:00
|sell
|21
|1.00
|1.1975
|0.0000
|1.1895
|74
|2004.04.16 13:00
|modify
|21
|1.00
|1.1975
|1.1970
|1.1895
|75
|2004.04.16 14:00
|modify
|21
|1.00
|1.1975
|1.1953
|1.1895
|76
|2004.04.16 15:00
|s/l
|21
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1895
|220.00
|17330.00
|77
|2004.04.16 15:00
|buy
|22
|1.00
|1.1950
|0.0000
|1.2030
|78
|2004.04.16 16:00
|modify
|22
|1.00
|1.1950
|1.1981
|1.2030
|79
|2004.04.16 17:00
|t/p
|22
|1.00
|1.2030
|1.1981
|1.2030
|800.00
|18130.00
|80
|2004.04.19 02:00
|sell
|23
|1.00
|1.2016
|0.0000
|1.1936
|81
|2004.04.20 04:00
|modify
|23
|1.00
|1.2016
|1.1996
|1.1936
|82
|2004.04.20 05:00
|modify
|23
|1.00
|1.2016
|1.1984
|1.1936
|83
|2004.04.20 08:00
|t/p
|23
|1.00
|1.1936
|1.1984
|1.1936
|800.00
|18930.00
|84
|2004.04.20 10:00
|buy
|24
|1.00
|1.1944
|0.0000
|1.2024
|85
|2004.04.29 22:00
|modify
|24
|1.00
|1.1944
|1.1961
|1.2024
|86
|2004.04.29 23:00
|s/l
|24
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.2024
|170.00
|19100.00
|87
|2004.04.29 23:00
|sell
|25
|1.00
|1.1962
|0.0000
|1.1882
|88
|2004.04.30 10:00
|modify
|25
|1.00
|1.1962
|1.1960
|1.1882
|89
|2004.04.30 11:00
|s/l
|25
|1.00
|1.1960
|1.1960
|1.1882
|20.00
|19120.00
|90
|2004.05.04 13:00
|sell
|26
|1.00
|1.2056
|0.0000
|1.1976
|91
|2004.05.07 15:00
|t/p
|26
|1.00
|1.1976
|0.0000
|1.1976
|800.00
|19920.00
|92
|2004.05.07 17:00
|buy
|27
|1.00
|1.1915
|0.0000
|1.1995
|93
|2004.05.17 05:00
|modify
|27
|1.00
|1.1915
|1.1936
|1.1995
|94
|2004.05.17 06:00
|modify
|27
|1.00
|1.1915
|1.1945
|1.1995
|95
|2004.05.17 09:00
|modify
|27
|1.00
|1.1915
|1.1956
|1.1995
|96
|2004.05.17 10:00
|t/p
|27
|1.00
|1.1995
|1.1956
|1.1995
|800.00
|20720.00
|97
|2004.05.17 10:00
|sell
|28
|1.00
|1.2051
|0.0000
|1.1971
|98
|2004.05.17 13:00
|modify
|28
|1.00
|1.2051
|1.2041
|1.1971
|99
|2004.05.17 14:00
|modify
|28
|1.00
|1.2051
|1.2028
|1.1971
|100
|2004.05.17 15:00
|s/l
|28
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1971
|230.00
|20950.00
|101
|2004.05.19 09:00
|sell
|29
|1.00
|1.2014
|0.0000
|1.1934
|102
|2004.05.19 14:00
|modify
|29
|1.00
|1.2014
|1.2012
|1.1934
|103
|2004.05.19 15:00
|s/l
|29
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1934
|20.00
|20970.00
|104
|2004.05.20 09:00
|buy
|30
|1.00
|1.1921
|0.0000
|1.2001
|105
|2004.05.20 23:00
|modify
|30
|1.00
|1.1921
|1.1943
|1.2001
|106
|2004.05.21 03:00
|modify
|30
|1.00
|1.1921
|1.1946
|1.2001
|107
|2004.05.21 04:00
|modify
|30
|1.00
|1.1921
|1.1947
|1.2001
|108
|2004.05.21 06:00
|modify
|30
|1.00
|1.1921
|1.1952
|1.2001
|109
|2004.05.21 07:00
|t/p
|30
|1.00
|1.2001
|1.1952
|1.2001
|800.00
|21770.00
|110
|2004.05.21 09:00
|sell
|31
|1.00
|1.2011
|0.0000
|1.1931
|111
|2004.05.24 03:00
|modify
|31
|1.00
|1.2011
|1.2001
|1.1931
|112
|2004.05.24 04:00
|modify
|31
|1.00
|1.2011
|1.1986
|1.1931
|113
|2004.05.24 06:00
|modify
|31
|1.00
|1.2011
|1.1978
|1.1931
|114
|2004.05.24 08:00
|s/l
|31
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1931
|330.00
|22100.00
|115
|2004.05.24 21:00
|sell
|32
|1.00
|1.2013
|0.0000
|1.1933
|116
|2004.06.11 10:00
|modify
|32
|1.00
|1.2013
|1.2011
|1.1933
|117
|2004.06.11 11:00
|s/l
|32
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1933
|20.00
|22120.00
|118
|2004.06.14 02:00
|buy
|33
|1.00
|1.1982
|0.0000
|1.2062
|119
|2004.06.14 12:00
|modify
|33
|1.00
|1.1982
|1.1997
|1.2062
|120
|2004.06.14 15:00
|t/p
|33
|1.00
|1.2062
|1.1997
|1.2062
|800.00
|22920.00
|121
|2004.06.14 17:00
|sell
|34
|1.00
|1.2084
|0.0000
|1.2004
|122
|2004.06.14 20:00
|modify
|34
|1.00
|1.2084
|1.2080
|1.2004
|123
|2004.06.14 23:00
|modify
|34
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2004
|124
|2004.06.15 03:00
|s/l
|34
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2004
|50.00
|22970.00
|125
|2004.06.15 12:00
|buy
|35
|1.00
|1.2050
|0.0000
|1.2130
|126
|2004.06.15 15:00
|modify
|35
|1.00
|1.2050
|1.2092
|1.2130
|127
|2004.06.15 16:00
|s/l
|35
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2130
|420.00
|23390.00
|128
|2004.06.15 20:00
|sell
|36
|1.00
|1.2146
|0.0000
|1.2066
|129
|2004.06.16 11:00
|modify
|36
|1.00
|1.2146
|1.2127
|1.2066
|130
|2004.06.16 12:00
|modify
|36
|1.00
|1.2146
|1.2100
|1.2066
|131
|2004.06.16 13:00
|t/p
|36
|1.00
|1.2066
|1.2100
|1.2066
|800.00
|24190.00
|132
|2004.06.16 13:00
|buy
|37
|1.00
|1.2058
|0.0000
|1.2138
|133
|2004.06.18 15:00
|modify
|37
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2138
|134
|2004.06.18 16:00
|modify
|37
|1.00
|1.2058
|1.2086
|1.2138
|135
|2004.06.18 17:00
|modify
|37
|1.00
|1.2058
|1.2105
|1.2138
|136
|2004.06.18 18:00
|t/p
|37
|1.00
|1.2138
|1.2105
|1.2138
|800.00
|24990.00
|137
|2004.06.18 18:00
|sell
|38
|1.00
|1.2119
|0.0000
|1.2039
|138
|2004.06.21 13:00
|modify
|38
|1.00
|1.2119
|1.2113
|1.2039
|139
|2004.06.21 14:00
|s/l
|38
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2039
|60.00
|25050.00
|140
|2004.06.22 10:00
|buy
|39
|1.00
|1.2091
|0.0000
|1.2171
|141
|2004.06.23 00:00
|modify
|39
|1.00
|1.2091
|1.2095
|1.2171
|142
|2004.06.23 01:00
|modify
|39
|1.00
|1.2091
|1.2097
|1.2171
|143
|2004.06.23 04:00
|modify
|39
|1.00
|1.2091
|1.2108
|1.2171
|144
|2004.06.23 05:00
|modify
|39
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2171
|145
|2004.06.23 07:00
|modify
|39
|1.00
|1.2091
|1.2124
|1.2171
|146
|2004.06.23 08:00
|modify
|39
|1.00
|1.2091
|1.2142
|1.2171
|147
|2004.06.23 09:00
|t/p
|39
|1.00
|1.2171
|1.2142
|1.2171
|800.00
|25850.00
|148
|2004.06.23 09:00
|sell
|40
|1.00
|1.2190
|0.0000
|1.2110
|149
|2004.06.23 10:00
|modify
|40
|1.00
|1.2190
|1.2178
|1.2110
|150
|2004.06.23 11:00
|modify
|40
|1.00
|1.2190
|1.2156
|1.2110
|151
|2004.06.23 12:00
|t/p
|40
|1.00
|1.2110
|1.2156
|1.2110
|800.00
|26650.00
|152
|2004.06.23 14:00
|buy
|41
|1.00
|1.2086
|0.0000
|1.2166
|153
|2004.06.24 11:00
|modify
|41
|1.00
|1.2086
|1.2095
|1.2166
|154
|2004.06.24 14:00
|modify
|41
|1.00
|1.2086
|1.2112
|1.2166
|155
|2004.06.24 15:00
|t/p
|41
|1.00
|1.2166
|1.2112
|1.2166
|800.00
|27450.00
|156
|2004.06.24 15:00
|sell
|42
|1.00
|1.2153
|0.0000
|1.2073
|157
|2004.06.25 10:00
|modify
|42
|1.00
|1.2153
|1.2143
|1.2073
|158
|2004.06.25 11:00
|s/l
|42
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2073
|100.00
|27550.00
|159
|2004.06.28 02:00
|sell
|43
|1.00
|1.2169
|0.0000
|1.2089
|160
|2004.06.28 08:00
|modify
|43
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2089
|161
|2004.06.28 09:00
|modify
|43
|1.00
|1.2169
|1.2156
|1.2089
|162
|2004.06.28 10:00
|s/l
|43
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2089
|130.00
|27680.00
|163
|2004.06.29 19:00
|buy
|44
|1.00
|1.2120
|0.0000
|1.2200
|164
|2004.06.30 13:00
|modify
|44
|1.00
|1.2120
|1.2137
|1.2200
|165
|2004.06.30 15:00
|modify
|44
|1.00
|1.2120
|1.2139
|1.2200
|166
|2004.06.30 16:00
|modify
|44
|1.00
|1.2120
|1.2150
|1.2200
|167
|2004.06.30 18:00
|modify
|44
|1.00
|1.2120
|1.2161
|1.2200
|168
|2004.06.30 20:00
|s/l
|44
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2200
|410.00
|28090.00
|169
|2004.07.02 17:00
|sell
|45
|1.00
|1.2300
|0.0000
|1.2220
|170
|2004.07.05 17:00
|modify
|45
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2220
|171
|2004.07.05 21:00
|s/l
|45
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2220
|50.00
|28140.00
|172
|2004.07.07 09:00
|sell
|46
|1.00
|1.2346
|0.0000
|1.2266
|173
|2004.07.13 15:00
|modify
|46
|1.00
|1.2346
|1.2345
|1.2266
|174
|2004.07.13 16:00
|modify
|46
|1.00
|1.2346
|1.2336
|1.2266
|175
|2004.07.13 18:00
|modify
|46
|1.00
|1.2346
|1.2326
|1.2266
|176
|2004.07.13 21:00
|s/l
|46
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2266
|200.00
|28340.00
|177
|2004.07.14 12:00
|sell
|47
|1.00
|1.2365
|0.0000
|1.2285
|178
|2004.07.15 10:00
|modify
|47
|1.00
|1.2365
|1.2358
|1.2285
|179
|2004.07.15 12:00
|s/l
|47
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2285
|70.00
|28410.00
|180
|2004.07.16 06:00
|sell
|48
|1.00
|1.2371
|0.0000
|1.2291
|181
|2004.07.16 13:00
|modify
|48
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2291
|182
|2004.07.16 15:00
|s/l
|48
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2291
|50.00
|28460.00
|183
|2004.07.16 17:00
|sell
|49
|1.00
|1.2445
|0.0000
|1.2365
|184
|2004.07.19 12:00
|modify
|49
|1.00
|1.2445
|1.2440
|1.2365
|185
|2004.07.19 13:00
|modify
|49
|1.00
|1.2445
|1.2431
|1.2365
|186
|2004.07.19 14:00
|s/l
|49
|1.00
|1.2431
|1.2431
|1.2365
|140.00
|28600.00
|187
|2004.07.20 14:00
|buy
|50
|1.00
|1.2385
|0.0000
|1.2465
|188
|2004.09.30 14:00
|modify
|50
|1.00
|1.2385
|1.2392
|1.2465
|189
|2004.09.30 16:00
|s/l
|50
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2465
|70.00
|28670.00
|190
|2004.09.30 16:00
|sell
|51
|1.00
|1.2401
|0.0000
|1.2321
|191
|2004.10.04 03:00
|modify
|51
|1.00
|1.2401
|1.2396
|1.2321
|192
|2004.10.04 04:00
|modify
|51
|1.00
|1.2401
|1.2382
|1.2321
|193
|2004.10.04 10:00
|s/l
|51
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2321
|190.00
|28860.00
|194
|2004.10.04 15:00
|buy
|52
|1.00
|1.2291
|0.0000
|1.2371
|195
|2004.10.05 16:00
|modify
|52
|1.00
|1.2291
|1.2293
|1.2371
|196
|2004.10.05 18:00
|modify
|52
|1.00
|1.2291
|1.2297
|1.2371
|197
|2004.10.05 19:00
|modify
|52
|1.00
|1.2291
|1.2303
|1.2371
|198
|2004.10.06 07:00
|s/l
|52
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2371
|120.00
|28980.00
|199
|2004.10.06 09:00
|buy
|53
|1.00
|1.2280
|0.0000
|1.2360
|200
|2004.10.06 15:00
|modify
|53
|1.00
|1.2280
|1.2281
|1.2360
|201
|2004.10.06 19:00
|s/l
|53
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2360
|10.00
|28990.00
|202
|2004.10.08 06:00
|sell
|54
|1.00
|1.2321
|0.0000
|1.2241
|203
|2004.10.12 11:00
|modify
|54
|1.00
|1.2321
|1.2318
|1.2241
|204
|2004.10.12 13:00
|s/l
|54
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2241
|30.00
|29020.00
|205
|2004.10.12 21:00
|sell
|55
|1.00
|1.2327
|0.0000
|1.2247
|206
|2004.10.13 11:00
|modify
|55
|1.00
|1.2327
|1.2314
|1.2247
|207
|2004.10.13 12:00
|modify
|55
|1.00
|1.2327
|1.2289
|1.2247
|208
|2004.10.13 13:00
|t/p
|55
|1.00
|1.2247
|1.2289
|1.2247
|800.00
|29820.00
|209
|2004.10.13 13:00
|buy
|56
|1.00
|1.2240
|0.0000
|1.2320
|210
|2004.10.13 15:00
|modify
|56
|1.00
|1.2240
|1.2245
|1.2320
|211
|2004.10.13 16:00
|modify
|56
|1.00
|1.2240
|1.2250
|1.2320
|212
|2004.10.13 18:00
|t/p
|56
|1.00
|1.2320
|1.2250
|1.2320
|800.00
|30620.00
|213
|2004.10.13 20:00
|sell
|57
|1.00
|1.2343
|0.0000
|1.2263
|214
|2005.05.31 18:00
|modify
|57
|1.00
|1.2343
|1.2335
|1.2263
|215
|2005.05.31 19:00
|modify
|57
|1.00
|1.2343
|1.2329
|1.2263
|216
|2005.05.31 21:00
|modify
|57
|1.00
|1.2343
|1.2327
|1.2263
|217
|2005.06.01 00:00
|modify
|57
|1.00
|1.2343
|1.2325
|1.2263
|218
|2005.06.01 02:00
|s/l
|57
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2263
|180.00
|30800.00
|219
|2005.06.01 10:00
|buy
|58
|1.00
|1.2264
|0.0000
|1.2344
|220
|2005.06.02 15:00
|modify
|58
|1.00
|1.2264
|1.2265
|1.2344
|221
|2005.06.02 16:00
|s/l
|58
|1.00
|1.2265
|1.2265
|1.2344
|10.00
|30810.00
|222
|2005.06.03 18:00
|buy
|59
|1.00
|1.2218
|0.0000
|1.2298
|223
|2005.06.06 01:00
|modify
|59
|1.00
|1.2218
|1.2219
|1.2298
|224
|2005.06.06 02:00
|modify
|59
|1.00
|1.2218
|1.2227
|1.2298
|225
|2005.06.06 03:00
|modify
|59
|1.00
|1.2218
|1.2231
|1.2298
|226
|2005.06.06 04:00
|modify
|59
|1.00
|1.2218
|1.2241
|1.2298
|227
|2005.06.06 06:00
|modify
|59
|1.00
|1.2218
|1.2245
|1.2298
|228
|2005.06.06 07:00
|s/l
|59
|1.00
|1.2245
|1.2245
|1.2298
|270.00
|31080.00
|229
|2005.06.07 11:00
|sell
|60
|1.00
|1.2294
|0.0000
|1.2214
|230
|2005.06.07 14:00
|modify
|60
|1.00
|1.2294
|1.2285
|1.2214
|231
|2005.06.07 19:00
|s/l
|60
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2214
|90.00
|31170.00
|232
|2005.06.08 06:00
|sell
|61
|1.00
|1.2324
|0.0000
|1.2244
|233
|2005.06.08 17:00
|modify
|61
|1.00
|1.2324
|1.2307
|1.2244
|234
|2005.06.08 18:00
|t/p
|61
|1.00
|1.2244
|1.2307
|1.2244
|800.00
|31970.00
|235
|2005.06.08 19:00
|buy
|62
|1.00
|1.2240
|0.0000
|1.2320
|236
|2005.06.17 19:00
|modify
|62
|1.00
|1.2240
|1.2253
|1.2320
|237
|2005.06.17 20:00
|modify
|62
|1.00
|1.2240
|1.2261
|1.2320
|238
|2005.06.20 00:00
|s/l
|62
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2320
|210.00
|32180.00
|239
|2005.06.20 15:00
|buy
|63
|1.00
|1.2138
|0.0000
|1.2218
|240
|2005.06.21 19:00
|modify
|63
|1.00
|1.2138
|1.2153
|1.2218
|241
|2005.06.21 20:00
|modify
|63
|1.00
|1.2138
|1.2157
|1.2218
|242
|2005.06.21 21:00
|modify
|63
|1.00
|1.2138
|1.2161
|1.2218
|243
|2005.06.22 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.2138
|1.2167
|1.2218
|244
|2005.06.22 02:00
|s/l
|63
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2218
|290.00
|32470.00
|245
|2005.06.22 12:00
|buy
|64
|1.00
|1.2118
|0.0000
|1.2198
|246
|2005.06.27 07:00
|modify
|64
|1.00
|1.2118
|1.2147
|1.2198
|247
|2005.06.27 08:00
|modify
|64
|1.00
|1.2118
|1.2149
|1.2198
|248
|2005.06.27 09:00
|s/l
|64
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2198
|310.00
|32780.00
|249
|2005.06.27 09:00
|sell
|65
|1.00
|1.2162
|0.0000
|1.2082
|250
|2005.06.28 07:00
|modify
|65
|1.00
|1.2162
|1.2151
|1.2082
|251
|2005.06.28 08:00
|modify
|65
|1.00
|1.2162
|1.2137
|1.2082
|252
|2005.06.28 09:00
|modify
|65
|1.00
|1.2162
|1.2129
|1.2082
|253
|2005.06.28 10:00
|modify
|65
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2082
|254
|2005.06.28 11:00
|s/l
|65
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2082
|410.00
|33190.00
|255
|2005.06.28 11:00
|buy
|66
|1.00
|1.2110
|0.0000
|1.2190
|256
|2005.07.12 04:00
|modify
|66
|1.00
|1.2110
|1.2132
|1.2190
|257
|2005.07.12 05:00
|modify
|66
|1.00
|1.2110
|1.2137
|1.2190
|258
|2005.07.12 06:00
|modify
|66
|1.00
|1.2110
|1.2139
|1.2190
|259
|2005.07.12 07:00
|modify
|66
|1.00
|1.2110
|1.2144
|1.2190
|260
|2005.07.12 08:00
|t/p
|66
|1.00
|1.2190
|1.2144
|1.2190
|800.00
|33990.00
|261
|2005.07.12 08:00
|sell
|67
|1.00
|1.2178
|0.0000
|1.2098
|262
|2005.07.13 13:00
|modify
|67
|1.00
|1.2178
|1.2177
|1.2098
|263
|2005.07.13 14:00
|modify
|67
|1.00
|1.2178
|1.2151
|1.2098
|264
|2005.07.13 15:00
|t/p
|67
|1.00
|1.2098
|1.2151
|1.2098
|800.00
|34790.00
|265
|2005.07.13 15:00
|buy
|68
|1.00
|1.2093
|0.0000
|1.2173
|266
|2005.07.14 13:00
|modify
|68
|1.00
|1.2093
|1.2094
|1.2173
|267
|2005.07.14 16:00
|s/l
|68
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2173
|10.00
|34800.00
|268
|2005.07.15 08:00
|sell
|69
|1.00
|1.2131
|0.0000
|1.2051
|269
|2005.07.15 10:00
|modify
|69
|1.00
|1.2131
|1.2120
|1.2051
|270
|2005.07.15 11:00
|modify
|69
|1.00
|1.2131
|1.2112
|1.2051
|271
|2005.07.15 12:00
|modify
|69
|1.00
|1.2131
|1.2105
|1.2051
|272
|2005.07.15 13:00
|t/p
|69
|1.00
|1.2051
|1.2105
|1.2051
|800.00
|35600.00
|273
|2005.07.15 13:00
|buy
|70
|1.00
|1.2044
|0.0000
|1.2124
|274
|2005.07.18 07:00
|modify
|70
|1.00
|1.2044
|1.2052
|1.2124
|275
|2005.07.18 11:00
|s/l
|70
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2124
|80.00
|35680.00
|276
|2005.07.19 07:00
|buy
|71
|1.00
|1.2005
|0.0000
|1.2085
|277
|2005.07.19 18:00
|modify
|71
|1.00
|1.2005
|1.2019
|1.2085
|278
|2005.07.19 19:00
|modify
|71
|1.00
|1.2005
|1.2023
|1.2085
|279
|2005.07.19 23:00
|s/l
|71
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2085
|180.00
|35860.00
|280
|2005.07.20 03:00
|sell
|72
|1.00
|1.2079
|0.0000
|1.1999
|281
|2005.07.20 15:00
|t/p
|72
|1.00
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|800.00
|36660.00
|282
|2005.07.20 20:00
|sell
|73
|1.00
|1.2149
|0.0000
|1.2069
|283
|2005.07.21 15:00
|modify
|73
|1.00
|1.2149
|1.2141
|1.2069
|284
|2005.07.21 16:00
|modify
|73
|1.00
|1.2149
|1.2135
|1.2069
|285
|2005.07.21 17:00
|s/l
|73
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2069
|140.00
|36800.00
|286
|2005.07.22 16:00
|buy
|74
|1.00
|1.2072
|0.0000
|1.2152
|287
|2005.07.28 12:00
|modify
|74
|1.00
|1.2072
|1.2082
|1.2152
|288
|2005.07.28 14:00
|s/l
|74
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2152
|100.00
|36900.00
|289
|2005.07.28 18:00
|sell
|75
|1.00
|1.2136
|0.0000
|1.2056
|290
|2005.07.29 09:00
|modify
|75
|1.00
|1.2136
|1.2118
|1.2056
|291
|2005.07.29 10:00
|modify
|75
|1.00
|1.2136
|1.2115
|1.2056
|292
|2005.07.29 13:00
|s/l
|75
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2056
|210.00
|37110.00
|293
|2005.08.01 04:00
|sell
|76
|1.00
|1.2183
|0.0000
|1.2103
|294
|2005.08.03 02:00
|modify
|76
|1.00
|1.2183
|1.2179
|1.2103
|295
|2005.08.03 07:00
|s/l
|76
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2103
|40.00
|37150.00
|296
|2005.08.03 09:00
|sell
|77
|1.00
|1.2244
|0.0000
|1.2164
|297
|2005.08.18 13:00
|modify
|77
|1.00
|1.2244
|1.2210
|1.2164
|298
|2005.08.18 14:00
|modify
|77
|1.00
|1.2244
|1.2199
|1.2164
|299
|2005.08.18 15:00
|t/p
|77
|1.00
|1.2164
|1.2199
|1.2164
|800.00
|37950.00
|300
|2005.08.18 15:00
|buy
|78
|1.00
|1.2176
|0.0000
|1.2256
|301
|2005.08.22 11:00
|modify
|78
|1.00
|1.2176
|1.2200
|1.2256
|302
|2005.08.22 12:00
|modify
|78
|1.00
|1.2176
|1.2210
|1.2256
|303
|2005.08.22 13:00
|modify
|78
|1.00
|1.2176
|1.2212
|1.2256
|304
|2005.08.22 17:00
|modify
|78
|1.00
|1.2176
|1.2213
|1.2256
|305
|2005.08.23 01:00
|s/l
|78
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2256
|370.00
|38320.00
|306
|2005.08.23 03:00
|buy
|79
|1.00
|1.2209
|0.0000
|1.2289
|307
|2005.08.23 07:00
|modify
|79
|1.00
|1.2209
|1.2212
|1.2289
|308
|2005.08.23 08:00
|modify
|79
|1.00
|1.2209
|1.2228
|1.2289
|309
|2005.08.23 09:00
|s/l
|79
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2289
|190.00
|38510.00
|310
|2005.08.24 07:00
|buy
|80
|1.00
|1.2175
|0.0000
|1.2255
|311
|2005.08.24 10:00
|modify
|80
|1.00
|1.2175
|1.2183
|1.2255
|312
|2005.08.24 11:00
|modify
|80
|1.00
|1.2175
|1.2187
|1.2255
|313
|2005.08.24 12:00
|modify
|80
|1.00
|1.2175
|1.2193
|1.2255
|314
|2005.08.24 13:00
|modify
|80
|1.00
|1.2175
|1.2226
|1.2255
|315
|2005.08.24 14:00
|t/p
|80
|1.00
|1.2255
|1.2226
|1.2255
|800.00
|39310.00
|316
|2005.08.24 14:00
|sell
|81
|1.00
|1.2275
|0.0000
|1.2195
|317
|2005.08.24 16:00
|modify
|81
|1.00
|1.2275
|1.2266
|1.2195
|318
|2005.08.24 17:00
|s/l
|81
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2195
|90.00
|39400.00
|319
|2005.08.24 17:00
|sell
|82
|1.00
|1.2259
|0.0000
|1.2179
|320
|2005.08.29 17:00
|modify
|82
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2179
|321
|2005.08.29 19:00
|modify
|82
|1.00
|1.2259
|1.2250
|1.2179
|322
|2005.08.29 22:00
|modify
|82
|1.00
|1.2259
|1.2248
|1.2179
|323
|2005.08.30 00:00
|modify
|82
|1.00
|1.2259
|1.2244
|1.2179
|324
|2005.08.30 03:00
|modify
|82
|1.00
|1.2259
|1.2238
|1.2179
|325
|2005.08.30 04:00
|modify
|82
|1.00
|1.2259
|1.2233
|1.2179
|326
|2005.08.30 07:00
|s/l
|82
|1.00
|1.2233
|1.2233
|1.2179
|260.00
|39660.00
|327
|2005.08.30 21:00
|sell
|83
|1.00
|1.2220
|0.0000
|1.2140
|328
|2005.08.31 11:00
|modify
|83
|1.00
|1.2220
|1.2215
|1.2140
|329
|2005.08.31 13:00
|s/l
|83
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2140
|50.00
|39710.00
|330
|2005.08.31 17:00
|sell
|84
|1.00
|1.2334
|0.0000
|1.2254
|331
|2005.09.12 11:00
|modify
|84
|1.00
|1.2334
|1.2324
|1.2254
|332
|2005.09.12 13:00
|s/l
|84
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2254
|100.00
|39810.00
|333
|2005.09.14 04:00
|sell
|85
|1.00
|1.2299
|0.0000
|1.2219
|334
|2005.09.14 19:00
|modify
|85
|1.00
|1.2299
|1.2298
|1.2219
|335
|2005.09.15 01:00
|modify
|85
|1.00
|1.2299
|1.2287
|1.2219
|336
|2005.09.15 02:00
|modify
|85
|1.00
|1.2299
|1.2259
|1.2219
|337
|2005.09.15 03:00
|t/p
|85
|1.00
|1.2219
|1.2259
|1.2219
|800.00
|40610.00
|338
|2005.09.15 04:00
|buy
|86
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.2306
|339
|2005.09.16 03:00
|modify
|86
|1.00
|1.2226
|1.2234
|1.2306
|340
|2005.09.16 04:00
|modify
|86
|1.00
|1.2226
|1.2237
|1.2306
|341
|2005.09.16 05:00
|t/p
|86
|1.00
|1.2306
|1.2237
|1.2306
|800.00
|41410.00
|342
|2005.09.16 05:00
|sell
|87
|1.00
|1.2296
|0.0000
|1.2216
|343
|2005.09.16 09:00
|modify
|87
|1.00
|1.2296
|1.2290
|1.2216
|344
|2005.09.16 11:00
|modify
|87
|1.00
|1.2296
|1.2276
|1.2216
|345
|2005.09.16 12:00
|modify
|87
|1.00
|1.2296
|1.2272
|1.2216
|346
|2005.09.16 13:00
|modify
|87
|1.00
|1.2296
|1.2257
|1.2216
|347
|2005.09.16 14:00
|t/p
|87
|1.00
|1.2216
|1.2257
|1.2216
|800.00
|42210.00
|348
|2005.09.16 14:00
|buy
|88
|1.00
|1.2218
|0.0000
|1.2298
|349
|2005.09.16 19:00
|modify
|88
|1.00
|1.2218
|1.2220
|1.2298
|350
|2005.09.19 00:00
|s/l
|88
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2298
|20.00
|42230.00
|351
|2005.09.19 01:00
|buy
|89
|1.00
|1.2171
|0.0000
|1.2251
|352
|2005.09.21 07:00
|modify
|89
|1.00
|1.2171
|1.2185
|1.2251
|353
|2005.09.21 09:00
|modify
|89
|1.00
|1.2171
|1.2203
|1.2251
|354
|2005.09.21 10:00
|s/l
|89
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2251
|320.00
|42550.00
|355
|2005.09.21 10:00
|sell
|90
|1.00
|1.2205
|0.0000
|1.2125
|356
|2005.09.22 15:00
|modify
|90
|1.00
|1.2205
|1.2170
|1.2125
|357
|2005.09.22 18:00
|modify
|90
|1.00
|1.2205
|1.2167
|1.2125
|358
|2005.09.23 00:00
|modify
|90
|1.00
|1.2205
|1.2166
|1.2125
|359
|2005.09.23 07:00
|t/p
|90
|1.00
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|800.00
|43350.00
|360
|2005.09.23 15:00
|buy
|91
|1.00
|1.2071
|0.0000
|1.2151
|361
|2005.10.06 14:00
|modify
|91
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2151
|362
|2005.10.06 16:00
|modify
|91
|1.00
|1.2071
|1.2113
|1.2151
|363
|2005.10.06 17:00
|t/p
|91
|1.00
|1.2151
|1.2113
|1.2151
|800.00
|44150.00
|364
|2005.10.06 17:00
|sell
|92
|1.00
|1.2150
|0.0000
|1.2070
|365
|2005.10.07 13:00
|modify
|92
|1.00
|1.2150
|1.2133
|1.2070
|366
|2005.10.07 14:00
|modify
|92
|1.00
|1.2150
|1.2129
|1.2070
|367
|2005.10.07 15:00
|s/l
|92
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2070
|210.00
|44360.00
|368
|2005.10.10 14:00
|buy
|93
|1.00
|1.2066
|0.0000
|1.2146
|369
|2005.10.14 18:00
|modify
|93
|1.00
|1.2066
|1.2073
|1.2146
|370
|2005.10.17 00:00
|s/l
|93
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2146
|70.00
|44430.00
|371
|2005.10.17 11:00
|buy
|94
|1.00
|1.2035
|0.0000
|1.2115
|372
|2005.10.17 17:00
|modify
|94
|1.00
|1.2035
|1.2040
|1.2115
|373
|2005.10.17 18:00
|s/l
|94
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2115
|50.00
|44480.00
|374
|2005.10.18 00:00
|buy
|95
|1.00
|1.2008
|0.0000
|1.2088
|375
|2005.10.21 00:00
|modify
|95
|1.00
|1.2008
|1.2017
|1.2088
|376
|2005.10.21 01:00
|modify
|95
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.2088
|377
|2005.10.21 03:00
|s/l
|95
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2088
|300.00
|44780.00
|378
|2005.10.21 18:00
|buy
|96
|1.00
|1.1940
|0.0000
|1.2020
|379
|2005.10.24 14:00
|modify
|96
|1.00
|1.1940
|1.1942
|1.2020
|380
|2005.10.24 15:00
|modify
|96
|1.00
|1.1940
|1.1960
|1.2020
|381
|2005.10.24 16:00
|modify
|96
|1.00
|1.1940
|1.1976
|1.2020
|382
|2005.10.24 17:00
|t/p
|96
|1.00
|1.2020
|1.1976
|1.2020
|800.00
|45580.00
|383
|2005.10.24 17:00
|sell
|97
|1.00
|1.1992
|0.0000
|1.1912
|384
|2005.10.25 00:00
|modify
|97
|1.00
|1.1992
|1.1983
|1.1912
|385
|2005.10.25 01:00
|modify
|97
|1.00
|1.1992
|1.1975
|1.1912
|386
|2005.10.25 04:00
|s/l
|97
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1912
|170.00
|45750.00
|387
|2005.10.25 11:00
|sell
|98
|1.00
|1.2030
|0.0000
|1.1950
|388
|2005.10.31 14:00
|modify
|98
|1.00
|1.2030
|1.2029
|1.1950
|389
|2005.10.31 16:00
|modify
|98
|1.00
|1.2030
|1.2001
|1.1950
|390
|2005.10.31 17:00
|s/l
|98
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1950
|290.00
|46040.00
|391
|2005.10.31 17:00
|buy
|99
|1.00
|1.1997
|0.0000
|1.2077
|392
|2005.11.01 22:00
|modify
|99
|1.00
|1.1997
|1.1999
|1.2077
|393
|2005.11.01 23:00
|modify
|99
|1.00
|1.1997
|1.2014
|1.2077
|394
|2005.11.02 01:00
|s/l
|99
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2077
|170.00
|46210.00
|395
|2005.11.02 06:00
|sell
|100
|1.00
|1.2038
|0.0000
|1.1958
|396
|2005.11.02 09:00
|modify
|100
|1.00
|1.2038
|1.2036
|1.1958
|397
|2005.11.02 12:00
|modify
|100
|1.00
|1.2038
|1.2017
|1.1958
|398
|2005.11.02 14:00
|s/l
|100
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1958
|210.00
|46420.00
|399
|2005.11.02 18:00
|sell
|101
|1.00
|1.2061
|0.0000
|1.1981
|400
|2005.11.03 14:00
|modify
|101
|1.00
|1.2061
|1.2036
|1.1981
|401
|2005.11.03 15:00
|modify
|101
|1.00
|1.2061
|1.2029
|1.1981
|402
|2005.11.03 17:00
|t/p
|101
|1.00
|1.1981
|1.2029
|1.1981
|800.00
|47220.00
|403
|2005.11.03 17:00
|buy
|102
|1.00
|1.1973
|0.0000
|1.2053
|404
|2005.12.14 03:00
|modify
|102
|1.00
|1.1973
|1.2004
|1.2053
|405
|2005.12.14 06:00
|s/l
|102
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.2053
|310.00
|47530.00
|406
|2005.12.14 06:00
|sell
|103
|1.00
|1.2003
|0.0000
|1.1923
|407
|2005.12.15 00:00
|modify
|103
|1.00
|1.2003
|1.1995
|1.1923
|408
|2005.12.15 01:00
|s/l
|103
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.1923
|80.00
|47610.00
|409
|2005.12.15 19:00
|buy
|104
|1.00
|1.1959
|0.0000
|1.2039
|410
|2005.12.16 09:00
|modify
|104
|1.00
|1.1959
|1.1987
|1.2039
|411
|2005.12.16 10:00
|modify
|104
|1.00
|1.1959
|1.1988
|1.2039
|412
|2005.12.16 12:00
|s/l
|104
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2039
|290.00
|47900.00
|413
|2005.12.20 16:00
|buy
|105
|1.00
|1.1891
|0.0000
|1.1971
|414
|2005.12.28 08:00
|modify
|105
|1.00
|1.1891
|1.1903
|1.1971
|415
|2005.12.28 10:00
|s/l
|105
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1971
|120.00
|48020.00
|416
|2005.12.28 10:00
|sell
|106
|1.00
|1.1903
|0.0000
|1.1823
|417
|2005.12.28 17:00
|modify
|106
|1.00
|1.1903
|1.1899
|1.1823
|418
|2005.12.28 18:00
|modify
|106
|1.00
|1.1903
|1.1858
|1.1823
|419
|2005.12.28 19:00
|modify
|106
|1.00
|1.1903
|1.1851
|1.1823
|420
|2005.12.28 20:00
|t/p
|106
|1.00
|1.1823
|1.1851
|1.1823
|800.00
|48820.00
|421
|2005.12.28 20:00
|buy
|107
|1.00
|1.1831
|0.0000
|1.1911
|422
|2005.12.29 01:00
|modify
|107
|1.00
|1.1831
|1.1832
|1.1911
|423
|2005.12.29 07:00
|modify
|107
|1.00
|1.1831
|1.1837
|1.1911
|424
|2005.12.29 08:00
|modify
|107
|1.00
|1.1831
|1.1844
|1.1911
|425
|2005.12.29 10:00
|s/l
|107
|1.00
|1.1844
|1.1844
|1.1911
|130.00
|48950.00
|426
|2005.12.30 05:00
|sell
|108
|1.00
|1.1883
|0.0000
|1.1803
|427
|2005.12.30 09:00
|modify
|108
|1.00
|1.1883
|1.1877
|1.1803
|428
|2005.12.30 10:00
|modify
|108
|1.00
|1.1883
|1.1858
|1.1803
|429
|2005.12.30 11:00
|modify
|108
|1.00
|1.1883
|1.1852
|1.1803
|430
|2005.12.30 12:00
|s/l
|108
|1.00
|1.1852
|1.1852
|1.1803
|310.00
|49260.00
|431
|2005.12.30 15:00
|buy
|109
|1.00
|1.1804
|0.0000
|1.1884
|432
|2005.12.30 17:00
|modify
|109
|1.00
|1.1804
|1.1821
|1.1884
|433
|2005.12.30 19:00
|s/l
|109
|1.00
|1.1821
|1.1821
|1.1884
|170.00
|49430.00
|434
|2006.01.03 04:00
|sell
|110
|1.00
|1.1872
|0.0000
|1.1792
|435
|2006.02.14 23:59
|close at stop
|110
|1.00
|1.1915
|0.0000
|1.1792
|-430.00
|49000.00