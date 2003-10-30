Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2003.10.30 00:00 - 2006.02.14 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; Risk=10;
Bars in test705Ticks modelled2984431Modelling quality65.79%
Initial deposit10000.00
Total net profit401049.98Gross profit401049.98Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff2638.49
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)0.00 (0.0%)
Total trades152Short positions (won %)53 (100.00%)Long positions (won %)99 (100.00%)
Profit trades (% of total)152 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade17279.89loss trade0.00
Averageprofit trade2638.49loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)152 (401049.98)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)401049.98 (152)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins152consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.10.30 00:00sell11.001.16660.00001.1506
22003.10.30 18:00modify11.001.16661.16611.1506
32003.10.30 18:00modify11.001.16661.16601.1506
42003.10.30 18:00s/l11.001.16601.16601.150660.0010060.00
52004.03.05 00:00buy22.001.21920.00001.2352
62004.03.05 02:11modify22.001.21921.21931.2352
72004.03.05 02:11s/l22.001.21931.21931.235220.0010080.00
82004.03.05 02:11buy32.001.21940.00001.2354
92004.03.05 03:06modify32.001.21941.21941.2354
102004.03.05 05:00s/l32.001.21941.21941.23540.0010080.00
112004.03.05 05:00buy42.001.21940.00001.2354
122004.03.05 06:15modify42.001.21941.21971.2354
132004.03.05 06:26modify42.001.21941.21981.2354
142004.03.05 06:26modify42.001.21941.21991.2354
152004.03.05 06:35modify42.001.21941.22001.2354
162004.03.05 08:00s/l42.001.22001.22001.2354120.0010200.00
172004.03.05 08:00buy52.001.21960.00001.2356
182004.03.05 08:45modify52.001.21961.21971.2356
192004.03.05 08:50s/l52.001.21971.21971.235620.0010220.00
202004.03.05 08:50buy62.001.21950.00001.2355
212004.03.05 08:51modify62.001.21951.21971.2355
222004.03.05 08:51s/l62.001.21971.21971.235540.0010260.00
232004.03.05 08:51buy72.001.21950.00001.2355
242004.03.05 08:52modify72.001.21951.21971.2355
252004.03.05 08:52s/l72.001.21971.21971.235540.0010300.00
262004.03.05 08:52buy82.001.21950.00001.2355
272004.03.05 08:52modify82.001.21951.21971.2355
282004.03.05 08:52s/l82.001.21971.21971.235540.0010340.00
292004.03.05 08:52buy92.001.21950.00001.2355
302004.03.05 08:53modify92.001.21951.21971.2355
312004.03.05 08:53s/l92.001.21971.21971.235540.0010380.00
322004.03.05 08:53buy102.001.21950.00001.2355
332004.03.05 11:30modify102.001.21951.21961.2355
342004.03.05 11:41s/l102.001.21961.21961.235520.0010400.00
352004.03.05 11:41buy112.001.21970.00001.2357
362004.03.05 14:15modify112.001.21971.22591.2357
372004.03.05 14:15s/l112.001.22591.22591.23571240.0011640.00
382004.03.05 14:15buy122.001.21870.00001.2347
392004.03.05 14:15modify122.001.21871.22591.2347
402004.03.05 14:15s/l122.001.22591.22591.23471440.0013080.00
412004.03.05 14:15buy132.001.21870.00001.2347
422004.03.05 14:15modify132.001.21871.22591.2347
432004.03.05 14:15s/l132.001.22591.22591.23471440.0014520.00
442004.03.05 14:16buy142.001.21870.00001.2347
452004.03.05 14:16modify142.001.21871.22591.2347
462004.03.05 14:16s/l142.001.22591.22591.23471440.0015960.00
472004.03.05 14:17buy152.001.21870.00001.2347
482004.03.05 14:17modify152.001.21871.22591.2347
492004.03.05 14:17s/l152.001.22591.22591.23471440.0017400.00
502004.03.05 14:17buy162.001.21870.00001.2347
512004.03.05 14:17modify162.001.21871.22591.2347
522004.03.05 14:17s/l162.001.22591.22591.23471440.0018840.00
532004.03.05 14:18buy172.001.21870.00001.2347
542004.03.05 14:18modify172.001.21871.22591.2347
552004.03.05 14:18s/l172.001.22591.22591.23471440.0020280.00
562004.03.05 14:19buy183.001.21870.00001.2347
572004.03.05 14:19modify183.001.21871.22591.2347
582004.03.05 14:19s/l183.001.22591.22591.23472160.0022440.00
592004.03.05 14:25buy193.001.21910.00001.2351
602004.03.05 14:50modify193.001.21911.22551.2351
612004.03.05 14:50s/l193.001.22551.22551.23511920.0024360.00
622004.03.05 14:50buy203.001.21970.00001.2357
632004.03.05 14:50modify203.001.21971.22551.2357
642004.03.05 14:50s/l203.001.22551.22551.23571740.0026100.00
652004.03.05 14:50buy213.001.21970.00001.2357
662004.03.05 14:50modify213.001.21971.22551.2357
672004.03.05 14:50s/l213.001.22551.22551.23571740.0027840.00
682004.03.05 14:51buy223.001.21970.00001.2357
692004.03.05 14:51modify223.001.21971.22551.2357
702004.03.05 14:51s/l223.001.22551.22551.23571740.0029580.00
712004.03.05 14:52buy233.001.21970.00001.2357
722004.03.05 14:52modify233.001.21971.22551.2357
732004.03.05 14:52s/l233.001.22551.22551.23571740.0031320.00
742004.03.05 14:52buy244.001.21970.00001.2357
752004.03.05 14:52modify244.001.21971.22551.2357
762004.03.05 14:52s/l244.001.22551.22551.23572320.0033640.00
772004.03.05 14:53buy254.001.21970.00001.2357
782004.03.05 14:53modify254.001.21971.22551.2357
792004.03.05 14:53s/l254.001.22551.22551.23572320.0035960.00
802004.03.05 14:54buy264.001.21970.00001.2357
812004.03.05 14:54modify264.001.21971.22551.2357
822004.03.05 14:54s/l264.001.22551.22551.23572320.0038280.00
832004.03.10 07:05buy274.001.22940.00001.2454
842004.03.10 07:05modify274.001.22941.23001.2454
852004.03.10 07:05s/l274.001.23001.23001.2454240.0038520.00
862004.03.10 07:05buy284.001.22940.00001.2454
872004.03.10 07:06modify284.001.22941.23001.2454
882004.03.10 07:06s/l284.001.23001.23001.2454240.0038760.00
892004.03.10 07:06buy294.001.22940.00001.2454
902004.03.10 07:07modify294.001.22941.23001.2454
912004.03.10 07:07s/l294.001.23001.23001.2454240.0039000.00
922004.03.10 07:07buy304.001.22940.00001.2454
932004.03.10 07:07modify304.001.22941.23001.2454
942004.03.10 07:07s/l304.001.23001.23001.2454240.0039240.00
952004.03.10 07:08buy314.001.22940.00001.2454
962004.03.10 07:08modify314.001.22941.23001.2454
972004.03.10 07:08s/l314.001.23001.23001.2454240.0039480.00
982004.03.10 07:09buy324.001.22940.00001.2454
992004.03.10 07:09modify324.001.22941.23001.2454
1002004.03.10 07:09s/l324.001.23001.23001.2454240.0039720.00
1012004.03.10 07:09buy334.001.22940.00001.2454
1022004.03.10 13:00modify334.001.22941.22971.2454
1032004.03.10 13:00s/l334.001.22971.22971.2454120.0039840.00
1042004.03.10 13:30buy344.001.22940.00001.2454
1052004.03.10 14:00modify344.001.22941.22951.2454
1062004.03.10 14:05modify344.001.22941.23021.2454
1072004.03.10 14:05modify344.001.22941.23051.2454
1082004.03.10 14:05modify344.001.22941.23091.2454
1092004.03.10 14:05modify344.001.22941.23141.2454
1102004.03.10 14:05modify344.001.22941.23191.2454
1112004.03.10 14:05modify344.001.22941.23201.2454
1122004.03.10 14:05s/l344.001.23201.23201.24541040.0040880.00
1132004.03.10 14:20buy355.001.22920.00001.2452
1142004.03.10 14:20modify355.001.22921.23041.2452
1152004.03.10 14:20modify355.001.22921.23211.2452
1162004.03.10 14:20modify355.001.22921.23231.2452
1172004.03.10 14:20s/l355.001.23231.23231.24521550.0042430.00
1182004.03.10 14:20buy365.001.22920.00001.2452
1192004.03.10 14:21modify365.001.22921.23041.2452
1202004.03.10 14:21modify365.001.22921.23211.2452
1212004.03.10 14:21modify365.001.22921.23231.2452
1222004.03.10 14:21s/l365.001.23231.23231.24521550.0043980.00
1232004.03.10 14:21buy375.001.22920.00001.2452
1242004.03.10 14:21modify375.001.22921.23041.2452
1252004.03.10 14:21modify375.001.22921.23211.2452
1262004.03.10 14:21modify375.001.22921.23231.2452
1272004.03.10 14:21s/l375.001.23231.23231.24521550.0045530.00
1282004.03.10 14:21buy385.001.22920.00001.2452
1292004.03.10 14:22modify385.001.22921.23041.2452
1302004.03.10 14:22modify385.001.22921.23211.2452
1312004.03.10 14:22modify385.001.22921.23231.2452
1322004.03.10 14:22s/l385.001.23231.23231.24521550.0047080.00
1332004.03.10 14:22buy395.001.22920.00001.2452
1342004.03.10 14:22modify395.001.22921.23041.2452
1352004.03.10 14:22modify395.001.22921.23211.2452
1362004.03.10 14:22modify395.001.22921.23231.2452
1372004.03.10 14:22s/l395.001.23231.23231.24521550.0048630.00
1382004.03.10 14:22buy405.001.22920.00001.2452
1392004.03.10 14:23modify405.001.22921.23041.2452
1402004.03.10 14:23modify405.001.22921.23211.2452
1412004.03.10 14:23modify405.001.22921.23231.2452
1422004.03.10 14:23s/l405.001.23231.23231.24521550.0050180.00
1432004.03.10 14:23buy416.001.22920.00001.2452
1442004.03.10 14:23modify416.001.22921.23041.2452
1452004.03.10 14:23modify416.001.22921.23211.2452
1462004.03.10 14:23modify416.001.22921.23231.2452
1472004.03.10 14:23s/l416.001.23231.23231.24521860.0052040.00
1482004.03.10 14:23buy426.001.22920.00001.2452
1492004.03.10 14:24modify426.001.22921.23041.2452
1502004.03.10 14:24modify426.001.22921.23211.2452
1512004.03.10 14:24modify426.001.22921.23231.2452
1522004.03.10 14:24s/l426.001.23231.23231.24521860.0053900.00
1532004.03.10 14:24buy436.001.22920.00001.2452
1542004.03.10 14:24modify436.001.22921.23041.2452
1552004.03.10 14:24modify436.001.22921.23211.2452
1562004.03.10 14:24modify436.001.22921.23231.2452
1572004.03.10 14:24s/l436.001.23231.23231.24521860.0055760.00
1582004.03.10 14:24buy446.001.22920.00001.2452
1592004.03.11 20:20modify446.001.22921.23061.2452
1602004.03.11 20:20modify446.001.22921.23081.2452
1612004.03.11 20:20modify446.001.22921.23101.2452
1622004.03.11 20:40modify446.001.22921.23111.2452
1632004.03.11 20:40modify446.001.22921.23121.2452
1642004.03.11 20:45modify446.001.22921.23131.2452
1652004.03.11 20:45modify446.001.22921.23151.2452
1662004.03.11 20:45modify446.001.22921.23161.2452
1672004.03.11 20:45modify446.001.22921.23171.2452
1682004.03.11 21:00s/l446.001.23171.23171.24521500.0057260.00
1692004.05.31 01:00sell456.001.22460.00001.2086
1702004.05.31 02:10modify456.001.22461.22451.2086
1712004.05.31 02:10modify456.001.22461.22441.2086
1722004.05.31 02:25modify456.001.22461.22431.2086
1732004.05.31 02:25modify456.001.22461.22321.2086
1742004.05.31 02:25modify456.001.22461.22311.2086
1752004.05.31 02:41modify456.001.22461.22301.2086
1762004.05.31 03:05modify456.001.22461.22271.2086
1772004.05.31 03:05modify456.001.22461.22241.2086
1782004.05.31 03:20modify456.001.22461.22111.2086
1792004.05.31 03:20modify456.001.22461.22081.2086
1802004.05.31 03:20s/l456.001.22081.22081.20862280.0059540.00
1812004.06.01 00:00sell466.001.21930.00001.2033
1822004.06.01 02:05modify466.001.21931.21791.2033
1832004.06.01 02:05s/l466.001.21791.21791.2033840.0060380.00
1842004.06.01 02:05buy477.001.21570.00001.2317
1852004.06.01 02:06modify477.001.21571.21711.2317
1862004.06.01 02:06s/l477.001.21711.21711.2317980.0061360.00
1872004.06.01 02:06buy487.001.21570.00001.2317
1882004.06.01 02:07modify487.001.21571.21711.2317
1892004.06.01 02:07s/l487.001.21711.21711.2317980.0062340.00
1902004.06.01 02:07buy497.001.21570.00001.2317
1912004.06.01 02:08modify497.001.21571.21711.2317
1922004.06.01 02:08s/l497.001.21711.21711.2317980.0063320.00
1932004.06.01 02:08buy507.001.21570.00001.2317
1942004.06.01 03:20modify507.001.21571.21631.2317
1952004.06.01 03:45s/l507.001.21631.21631.2317420.0063740.00
1962004.06.01 03:45buy517.001.21560.00001.2316
1972004.06.01 03:45modify517.001.21561.21611.2316
1982004.06.01 03:46s/l517.001.21611.21611.2316350.0064090.00
1992004.06.01 03:46buy527.001.21560.00001.2316
2002004.06.01 03:46modify527.001.21561.21611.2316
2012004.06.01 03:46s/l527.001.21611.21611.2316350.0064440.00
2022004.06.01 03:46buy537.001.21560.00001.2316
2032004.06.01 03:47modify537.001.21561.21611.2316
2042004.06.01 03:47s/l537.001.21611.21611.2316350.0064790.00
2052004.06.01 03:47buy547.001.21560.00001.2316
2062004.06.01 03:48modify547.001.21561.21611.2316
2072004.06.01 03:48s/l547.001.21611.21611.2316350.0065140.00
2082004.06.01 03:48buy557.001.21560.00001.2316
2092004.06.01 03:48modify557.001.21561.21611.2316
2102004.06.01 03:49s/l557.001.21611.21611.2316350.0065490.00
2112004.06.01 03:49buy567.001.21560.00001.2316
2122004.06.01 03:50modify567.001.21561.21581.2316
2132004.06.01 03:50s/l567.001.21581.21581.2316140.0065630.00
2142004.06.01 03:50buy577.001.21560.00001.2316
2152004.06.01 03:50modify577.001.21561.21591.2316
2162004.06.01 03:51s/l577.001.21591.21591.2316210.0065840.00
2172004.06.01 03:51buy587.001.21560.00001.2316
2182004.06.01 03:51modify587.001.21561.21591.2316
2192004.06.01 03:51s/l587.001.21591.21591.2316210.0066050.00
2202004.06.01 03:51buy597.001.21560.00001.2316
2212004.06.01 03:52modify597.001.21561.21591.2316
2222004.06.01 03:52s/l597.001.21591.21591.2316210.0066260.00
2232004.06.01 03:52buy607.001.21560.00001.2316
2242004.06.01 03:53modify607.001.21561.21591.2316
2252004.06.01 03:53s/l607.001.21591.21591.2316210.0066470.00
2262004.06.01 03:53buy617.001.21560.00001.2316
2272004.06.01 03:53modify617.001.21561.21591.2316
2282004.06.01 04:00modify617.001.21561.21651.2316
2292004.06.01 04:00modify617.001.21561.21661.2316
2302004.06.01 04:15modify617.001.21561.21731.2316
2312004.06.01 04:15modify617.001.21561.21751.2316
2322004.06.01 05:10modify617.001.21561.21771.2316
2332004.06.01 05:10modify617.001.21561.21781.2316
2342004.06.01 05:10modify617.001.21561.21791.2316
2352004.06.01 06:00modify617.001.21561.21801.2316
2362004.06.01 06:00modify617.001.21561.21811.2316
2372004.06.01 06:05modify617.001.21561.21901.2316
2382004.06.01 06:30s/l617.001.21901.21901.23162380.0068850.00
2392004.06.14 00:00buy627.001.19760.00001.2136
2402004.06.14 11:05modify627.001.19761.20021.2136
2412004.06.14 11:05s/l627.001.20021.20021.21361820.0070670.00
2422004.06.14 15:35sell638.001.20770.00001.1917
2432004.06.14 15:35modify638.001.20771.20771.1917
2442004.06.14 15:35s/l638.001.20771.20771.19170.0070670.00
2452004.06.14 15:35sell648.001.20770.00001.1917
2462004.06.14 15:36modify648.001.20771.20771.1917
2472004.06.14 15:36s/l648.001.20771.20771.19170.0070670.00
2482004.06.14 15:36sell658.001.20770.00001.1917
2492004.06.14 15:37modify658.001.20771.20771.1917
2502004.06.14 15:37s/l658.001.20771.20771.19170.0070670.00
2512004.06.14 15:37sell668.001.20770.00001.1917
2522004.06.14 15:38modify668.001.20771.20771.1917
2532004.06.14 15:38s/l668.001.20771.20771.19170.0070670.00
2542004.06.14 15:38sell678.001.20770.00001.1917
2552004.06.14 15:38modify678.001.20771.20771.1917
2562004.06.14 15:39s/l678.001.20771.20771.19170.0070670.00
2572004.06.14 15:39sell688.001.20770.00001.1917
2582004.06.14 18:05modify688.001.20771.20761.1917
2592004.06.14 18:20s/l688.001.20761.20761.191780.0070750.00
2602004.06.14 18:35sell698.001.20770.00001.1917
2612004.06.14 19:00modify698.001.20771.20741.1917
2622004.06.14 19:35s/l698.001.20741.20741.1917240.0070990.00
2632004.06.15 17:40sell708.001.21530.00001.1993
2642004.06.15 17:40modify708.001.21531.21271.1993
2652004.06.15 17:40modify708.001.21531.21191.1993
2662004.06.15 17:40modify708.001.21531.21061.1993
2672004.06.15 17:40modify708.001.21531.20971.1993
2682004.06.15 17:40s/l708.001.20971.20971.19934480.0075470.00
2692004.06.15 17:40sell718.001.21530.00001.1993
2702004.06.15 17:40modify718.001.21531.21271.1993
2712004.06.15 17:40modify718.001.21531.21191.1993
2722004.06.15 17:40modify718.001.21531.21061.1993
2732004.06.15 17:40modify718.001.21531.20971.1993
2742004.06.15 17:41s/l718.001.20971.20971.19934480.0079950.00
2752004.06.15 17:41sell728.001.21530.00001.1993
2762004.06.15 17:41modify728.001.21531.21271.1993
2772004.06.15 17:41modify728.001.21531.21191.1993
2782004.06.15 17:41modify728.001.21531.21061.1993
2792004.06.15 17:41modify728.001.21531.20971.1993
2802004.06.15 17:41s/l728.001.20971.20971.19934480.0084430.00
2812004.06.15 17:41sell739.001.21530.00001.1993
2822004.06.15 17:41modify739.001.21531.21271.1993
2832004.06.15 17:41modify739.001.21531.21191.1993
2842004.06.15 17:41modify739.001.21531.21061.1993
2852004.06.15 17:41modify739.001.21531.20971.1993
2862004.06.15 17:42s/l739.001.20971.20971.19935040.0089470.00
2872004.06.15 17:42sell749.001.21530.00001.1993
2882004.06.15 17:42modify749.001.21531.21271.1993
2892004.06.15 17:42modify749.001.21531.21191.1993
2902004.06.15 17:42modify749.001.21531.21061.1993
2912004.06.15 17:42modify749.001.21531.20971.1993
2922004.06.15 17:42s/l749.001.20971.20971.19935040.0094510.00
2932004.06.15 17:42sell7510.001.21530.00001.1993
2942004.06.15 17:42modify7510.001.21531.21271.1993
2952004.06.15 17:42modify7510.001.21531.21191.1993
2962004.06.15 17:42modify7510.001.21531.21061.1993
2972004.06.15 17:42modify7510.001.21531.20971.1993
2982004.06.15 17:43s/l7510.001.20971.20971.19935600.00100110.00
2992004.06.15 17:43sell7611.001.21530.00001.1993
3002004.06.15 17:43modify7611.001.21531.21271.1993
3012004.06.15 17:43modify7611.001.21531.21191.1993
3022004.06.15 17:43modify7611.001.21531.21061.1993
3032004.06.15 17:43modify7611.001.21531.20971.1993
3042004.06.15 17:43s/l7611.001.20971.20971.19936160.00106270.00
3052004.06.15 17:43sell7711.001.21530.00001.1993
3062004.06.15 17:43modify7711.001.21531.21271.1993
3072004.06.15 17:43modify7711.001.21531.21191.1993
3082004.06.15 17:43modify7711.001.21531.21061.1993
3092004.06.15 17:43modify7711.001.21531.20971.1993
3102004.06.15 17:44s/l7711.001.20971.20971.19936160.00112430.00
3112004.06.15 17:44sell7812.001.21530.00001.1993
3122004.06.15 17:44modify7812.001.21531.21271.1993
3132004.06.15 17:44modify7812.001.21531.21191.1993
3142004.06.15 17:44modify7812.001.21531.21061.1993
3152004.06.15 17:44modify7812.001.21531.20971.1993
3162004.06.15 17:44s/l7812.001.20971.20971.19936720.00119150.00
3172004.06.15 17:44sell7912.001.21530.00001.1993
3182004.06.15 17:45modify7912.001.21531.21451.1993
3192004.06.15 17:45s/l7912.001.21451.21451.1993960.00120110.00
3202004.06.15 17:45sell8013.001.21530.00001.1993
3212004.06.15 17:45modify8013.001.21531.21531.1993
3222004.06.15 17:45modify8013.001.21531.21481.1993
3232004.06.15 17:45modify8013.001.21531.21451.1993
3242004.06.15 17:45s/l8013.001.21451.21451.19931040.00121150.00
3252004.06.15 17:45sell8113.001.21530.00001.1993
3262004.06.15 17:45modify8113.001.21531.21531.1993
3272004.06.15 17:45modify8113.001.21531.21481.1993
3282004.06.15 17:45modify8113.001.21531.21451.1993
3292004.06.15 17:46s/l8113.001.21451.21451.19931040.00122190.00
3302004.06.15 17:46sell8213.001.21530.00001.1993
3312004.06.15 17:46modify8213.001.21531.21531.1993
3322004.06.15 17:46modify8213.001.21531.21481.1993
3332004.06.15 17:46modify8213.001.21531.21451.1993
3342004.06.15 17:46s/l8213.001.21451.21451.19931040.00123230.00
3352004.06.15 17:46sell8313.001.21530.00001.1993
3362004.06.15 17:46modify8313.001.21531.21531.1993
3372004.06.15 17:46modify8313.001.21531.21481.1993
3382004.06.15 17:46modify8313.001.21531.21451.1993
3392004.06.15 17:47s/l8313.001.21451.21451.19931040.00124270.00
3402004.06.15 17:47sell8413.001.21530.00001.1993
3412004.06.15 17:47modify8413.001.21531.21531.1993
3422004.06.15 17:47modify8413.001.21531.21481.1993
3432004.06.15 17:47modify8413.001.21531.21451.1993
3442004.06.15 17:47s/l8413.001.21451.21451.19931040.00125310.00
3452004.06.15 17:47sell8513.001.21530.00001.1993
3462004.06.15 17:47modify8513.001.21531.21531.1993
3472004.06.15 17:47modify8513.001.21531.21481.1993
3482004.06.15 17:47modify8513.001.21531.21451.1993
3492004.06.15 17:48s/l8513.001.21451.21451.19931040.00126350.00
3502004.06.15 17:48sell8613.001.21530.00001.1993
3512004.06.15 17:48modify8613.001.21531.21531.1993
3522004.06.15 17:48modify8613.001.21531.21481.1993
3532004.06.15 17:48modify8613.001.21531.21451.1993
3542004.06.15 17:48s/l8613.001.21451.21451.19931040.00127390.00
3552004.06.15 17:48sell8713.001.21530.00001.1993
3562004.06.15 17:48modify8713.001.21531.21531.1993
3572004.06.15 17:48modify8713.001.21531.21481.1993
3582004.06.15 17:48modify8713.001.21531.21451.1993
3592004.06.15 17:49s/l8713.001.21451.21451.19931040.00128430.00
3602004.06.15 17:49sell8813.001.21530.00001.1993
3612004.06.15 17:49modify8813.001.21531.21531.1993
3622004.06.15 17:49modify8813.001.21531.21481.1993
3632004.06.15 17:49modify8813.001.21531.21451.1993
3642004.06.15 18:35s/l8813.001.21451.21451.19931040.00129470.00
3652004.06.15 18:35sell8913.001.21570.00001.1997
3662004.06.15 18:35modify8913.001.21571.21571.1997
3672004.06.15 18:35s/l8913.001.21571.21571.19970.00129470.00
3682004.06.15 18:35sell9013.001.21570.00001.1997
3692004.06.15 18:36modify9013.001.21571.21571.1997
3702004.06.15 18:36s/l9013.001.21571.21571.19970.00129470.00
3712004.06.15 18:36sell9113.001.21570.00001.1997
3722004.06.15 18:36modify9113.001.21571.21571.1997
3732004.06.15 18:37s/l9113.001.21571.21571.19970.00129470.00
3742004.06.15 18:37sell9213.001.21570.00001.1997
3752004.06.15 18:37modify9213.001.21571.21571.1997
3762004.06.15 18:37s/l9213.001.21571.21571.19970.00129470.00
3772004.06.15 18:37sell9313.001.21570.00001.1997
3782004.06.15 18:38modify9313.001.21571.21571.1997
3792004.06.15 18:38s/l9313.001.21571.21571.19970.00129470.00
3802004.06.15 18:38sell9413.001.21570.00001.1997
3812004.06.15 18:38modify9413.001.21571.21571.1997
3822004.06.15 18:39s/l9413.001.21571.21571.19970.00129470.00
3832004.06.15 18:39sell9513.001.21570.00001.1997
3842004.06.15 18:39modify9513.001.21571.21571.1997
3852004.06.15 18:39s/l9513.001.21571.21571.19970.00129470.00
3862004.06.15 18:39sell9613.001.21570.00001.1997
3872004.06.15 20:05modify9613.001.21571.21571.1997
3882004.06.15 20:25s/l9613.001.21571.21571.19970.00129470.00
3892004.06.15 20:25sell9713.001.21550.00001.1995
3902004.06.16 00:00modify9713.001.21551.21351.1995
3912004.06.16 10:10modify9713.001.21551.21321.1995
3922004.06.16 10:10modify9713.001.21551.21281.1995
3932004.06.16 10:25modify9713.001.21551.21251.1995
3942004.06.16 10:25modify9713.001.21551.21231.1995
3952004.06.16 10:30modify9713.001.21551.21221.1995
3962004.06.16 11:05modify9713.001.21551.21181.1995
3972004.06.16 11:05modify9713.001.21551.21081.1995
3982004.06.16 11:05modify9713.001.21551.21071.1995
3992004.06.16 11:05s/l9713.001.21071.21071.19956240.00135710.00
4002004.06.25 00:00sell9814.001.21810.00001.2021
4012004.06.25 02:12modify9814.001.21811.21811.2021
4022004.06.25 02:16modify9814.001.21811.21781.2021
4032004.06.25 02:16modify9814.001.21811.21761.2021
4042004.06.25 02:16modify9814.001.21811.21741.2021
4052004.06.25 02:17modify9814.001.21811.21741.2021
4062004.06.25 02:24modify9814.001.21811.21731.2021
4072004.06.25 03:01modify9814.001.21811.21731.2021
4082004.06.25 03:01modify9814.001.21811.21721.2021
4092004.06.25 03:05modify9814.001.21811.21701.2021
4102004.06.25 03:05modify9814.001.21811.21671.2021
4112004.06.25 03:05modify9814.001.21811.21661.2021
4122004.06.25 03:05modify9814.001.21811.21641.2021
4132004.06.25 04:00modify9814.001.21811.21601.2021
4142004.06.25 04:00modify9814.001.21811.21601.2021
4152004.06.25 07:35s/l9814.001.21601.21601.20212940.00138650.00
4162004.06.25 07:36buy9914.001.21570.00001.2317
4172004.06.25 22:59modify9914.001.21571.21571.2317
4182004.06.25 23:59modify9914.001.21571.21571.2317
4192004.06.28 00:01modify9914.001.21571.21581.2317
4202004.06.28 00:01modify9914.001.21571.21591.2317
4212004.06.28 00:04modify9914.001.21571.21601.2317
4222004.06.28 00:04modify9914.001.21571.21601.2317
4232004.06.28 02:17s/l9914.001.21601.21601.2317420.08139070.08
4242004.06.30 00:00buy10014.001.20810.00001.2241
4252004.06.30 03:53modify10014.001.20811.20811.2241
4262004.06.30 03:57modify10014.001.20811.20821.2241
4272004.06.30 03:58modify10014.001.20811.20851.2241
4282004.06.30 03:58modify10014.001.20811.20851.2241
4292004.06.30 06:08s/l10014.001.20851.20851.2241559.93139630.01
4302004.06.30 10:21sell10114.001.21170.00001.1957
4312004.07.23 20:38modify10114.001.21171.21151.1957
4322004.07.23 20:38modify10114.001.21171.21141.1957
4332004.07.23 20:53modify10114.001.21171.21111.1957
4342004.07.23 20:53modify10114.001.21171.21101.1957
4352004.07.23 20:53modify10114.001.21171.21091.1957
4362004.07.23 20:53modify10114.001.21171.21081.1957
4372004.07.26 00:51s/l10114.001.21081.21081.19571259.94140889.95
4382004.07.28 11:12buy10215.001.20170.00001.2177
4392004.07.28 13:52modify10215.001.20171.20191.2177
4402004.07.28 13:52modify10215.001.20171.20231.2177
4412004.07.28 13:53modify10215.001.20171.20231.2177
4422004.07.28 14:15s/l10215.001.20231.20231.2177900.07141790.02
4432004.07.28 14:20buy10315.001.20190.00001.2179
4442004.07.28 14:31modify10315.001.20191.20271.2179
4452004.07.28 14:31modify10315.001.20191.20281.2179
4462004.07.28 14:31s/l10315.001.20281.20281.21791350.00143140.02
4472004.07.28 14:31buy10415.001.20200.00001.2180
4482004.07.28 14:31modify10415.001.20201.20281.2180
4492004.07.28 14:31modify10415.001.20201.20311.2180
4502004.07.28 14:32modify10415.001.20201.20311.2180
4512004.07.28 14:33s/l10415.001.20311.20311.21801650.09144790.11
4522004.07.28 14:33buy10515.001.20200.00001.2180
4532004.07.28 14:34modify10515.001.20201.20251.2180
4542004.07.28 14:34modify10515.001.20201.20261.2180
4552004.07.28 14:34s/l10515.001.20261.20261.2180900.00145690.11
4562004.07.28 14:34buy10615.001.20190.00001.2179
4572004.07.28 14:34modify10615.001.20191.20261.2179
4582004.07.28 14:35modify10615.001.20191.20261.2179
4592004.07.28 14:35modify10615.001.20191.20421.2179
4602004.07.28 14:35modify10615.001.20191.20461.2179
4612004.07.28 14:35modify10615.001.20191.20471.2179
4622004.07.28 14:36modify10615.001.20191.20481.2179
4632004.07.28 14:36modify10615.001.20191.20481.2179
4642004.07.28 14:38s/l10615.001.20481.20481.21794350.15150040.26
4652004.07.28 15:47buy10716.001.20210.00001.2181
4662004.07.28 16:15modify10716.001.20211.20211.2181
4672004.07.28 16:15modify10716.001.20211.20211.2181
4682004.07.28 16:20modify10716.001.20211.20221.2181
4692004.07.28 16:20modify10716.001.20211.20221.2181
4702004.07.28 16:32s/l10716.001.20221.20221.2181160.05150200.31
4712004.07.28 16:40buy10816.001.20210.00001.2181
4722004.07.28 16:46modify10816.001.20211.20221.2181
4732004.07.28 16:46modify10816.001.20211.20231.2181
4742004.07.28 16:46modify10816.001.20211.20241.2181
4752004.07.28 16:47modify10816.001.20211.20251.2181
4762004.07.28 16:47modify10816.001.20211.20281.2181
4772004.07.28 16:47modify10816.001.20211.20281.2181
4782004.07.28 17:11s/l10816.001.20281.20281.21811120.02151320.33
4792004.07.28 17:11buy10916.001.20200.00001.2180
4802004.07.28 17:12modify10916.001.20201.20211.2180
4812004.07.28 17:12s/l10916.001.20211.20211.2180160.00151480.33
4822004.07.28 17:12buy11016.001.20170.00001.2177
4832004.07.28 17:12modify11016.001.20171.20211.2177
4842004.07.28 17:12modify11016.001.20171.20211.2177
4852004.07.28 17:14s/l11016.001.20211.20211.2177640.02152120.35
4862004.07.28 17:15buy11116.001.20210.00001.2181
4872004.07.28 17:55modify11116.001.20211.20261.2181
4882004.07.28 17:55modify11116.001.20211.20261.2181
4892004.07.28 18:00modify11116.001.20211.20351.2181
4902004.07.28 18:00modify11116.001.20211.20351.2181
4912004.07.28 18:08modify11116.001.20211.20361.2181
4922004.07.28 18:09modify11116.001.20211.20371.2181
4932004.07.28 18:09modify11116.001.20211.20391.2181
4942004.07.28 18:18modify11116.001.20211.20401.2181
4952004.07.28 18:18modify11116.001.20211.20411.2181
4962004.07.28 18:18modify11116.001.20211.20421.2181
4972004.07.28 18:18modify11116.001.20211.20431.2181
4982004.07.28 18:18modify11116.001.20211.20451.2181
4992004.07.28 18:18modify11116.001.20211.20451.2181
5002004.07.28 20:00modify11116.001.20211.20521.2181
5012004.07.28 20:02modify11116.001.20211.20521.2181
5022004.07.28 20:05modify11116.001.20211.20531.2181
5032004.07.28 20:07modify11116.001.20211.20531.2181
5042004.07.28 21:05s/l11116.001.20531.20531.21815120.11157240.46
5052004.07.29 00:00buy11216.001.20550.00001.2215
5062004.07.29 08:18modify11216.001.20551.20551.2215
5072004.07.29 08:18modify11216.001.20551.20561.2215
5082004.07.29 08:21modify11216.001.20551.20561.2215
5092004.07.29 08:21modify11216.001.20551.20571.2215
5102004.07.29 08:22modify11216.001.20551.20581.2215
5112004.07.29 08:23modify11216.001.20551.20601.2215
5122004.07.29 08:23modify11216.001.20551.20621.2215
5132004.07.29 08:23modify11216.001.20551.20631.2215
5142004.07.29 08:23modify11216.001.20551.20641.2215
5152004.07.29 08:24modify11216.001.20551.20641.2215
5162004.07.29 08:45s/l11216.001.20641.20641.22151440.06158680.52
5172004.08.10 15:54sell11316.001.22980.00001.2138
5182004.08.10 20:14modify11316.001.22981.22931.2138
5192004.08.10 20:14s/l11316.001.22931.22931.2138800.17159480.69
5202004.08.10 20:14sell11416.001.22950.00001.2135
5212004.08.10 20:14modify11416.001.22951.22931.2135
5222004.08.10 20:14s/l11416.001.22931.22931.2135320.00159800.69
5232004.08.10 20:14sell11516.001.22950.00001.2135
5242004.08.10 20:14modify11516.001.22951.22931.2135
5252004.08.10 20:14s/l11516.001.22931.22931.2135320.00160120.69
5262004.08.10 20:14sell11617.001.22950.00001.2135
5272004.08.10 20:15modify11617.001.22951.22931.2135
5282004.08.10 20:15modify11617.001.22951.22931.2135
5292004.08.10 20:15s/l11617.001.22931.22931.2135340.00160460.69
5302004.08.10 20:15sell11717.001.22950.00001.2135
5312004.08.10 20:22modify11717.001.22951.22951.2135
5322004.08.10 20:28modify11717.001.22951.22741.2135
5332004.08.10 20:28s/l11717.001.22741.22741.21353569.90164030.59
5342004.08.11 00:00sell11817.001.22280.00001.2068
5352004.08.11 15:23modify11817.001.22281.22281.2068
5362004.08.11 15:23modify11817.001.22281.22271.2068
5372004.08.11 15:24modify11817.001.22281.22271.2068
5382004.08.11 15:26modify11817.001.22281.22261.2068
5392004.08.11 15:26modify11817.001.22281.22241.2068
5402004.08.11 15:27modify11817.001.22281.22231.2068
5412004.08.11 15:27modify11817.001.22281.22221.2068
5422004.08.11 15:27modify11817.001.22281.22211.2068
5432004.08.11 15:27modify11817.001.22281.22201.2068
5442004.08.11 15:27modify11817.001.22281.22191.2068
5452004.08.11 15:28modify11817.001.22281.22181.2068
5462004.08.11 15:28modify11817.001.22281.22171.2068
5472004.08.11 15:29modify11817.001.22281.22171.2068
5482004.08.11 16:45s/l11817.001.22171.22171.20681870.09165900.68
5492004.08.11 19:29sell11917.001.22300.00001.2070
5502004.08.11 21:00modify11917.001.22301.22301.2070
5512004.08.11 21:03modify11917.001.22301.22281.2070
5522004.08.12 01:55s/l11917.001.22281.22281.2070340.08166240.76
5532004.08.26 00:00buy12017.001.20840.00001.2244
5542004.08.26 13:47modify12017.001.20841.20841.2244
5552004.08.26 13:47modify12017.001.20841.20851.2244
5562004.08.26 13:48modify12017.001.20841.20861.2244
5572004.08.26 13:48modify12017.001.20841.20871.2244
5582004.08.26 13:49modify12017.001.20841.20881.2244
5592004.08.26 13:49modify12017.001.20841.20881.2244
5602004.08.26 13:52modify12017.001.20841.20891.2244
5612004.08.26 13:53modify12017.001.20841.20901.2244
5622004.08.26 13:53modify12017.001.20841.20911.2244
5632004.08.26 13:53modify12017.001.20841.20921.2244
5642004.08.26 13:54modify12017.001.20841.20931.2244
5652004.08.26 13:54modify12017.001.20841.20951.2244
5662004.08.26 14:31modify12017.001.20841.20971.2244
5672004.08.26 14:31modify12017.001.20841.20981.2244
5682004.08.26 14:31modify12017.001.20841.20991.2244
5692004.08.26 14:35s/l12017.001.20991.20991.22442550.03168790.79
5702004.09.13 00:00sell12117.001.22690.00001.2109
5712004.09.13 09:08modify12117.001.22691.22691.2109
5722004.09.13 09:23modify12117.001.22691.22681.2109
5732004.09.13 09:23modify12117.001.22691.22681.2109
5742004.09.13 11:33modify12117.001.22691.22671.2109
5752004.09.13 11:34modify12117.001.22691.22661.2109
5762004.09.13 11:34modify12117.001.22691.22651.2109
5772004.09.13 13:06modify12117.001.22691.22571.2109
5782004.09.13 13:07modify12117.001.22691.22571.2109
5792004.09.13 13:23modify12117.001.22691.22551.2109
5802004.09.13 13:28modify12117.001.22691.22541.2109
5812004.09.13 13:28modify12117.001.22691.22531.2109
5822004.09.13 13:29modify12117.001.22691.22531.2109
5832004.09.13 13:56modify12117.001.22691.22521.2109
5842004.09.13 13:56modify12117.001.22691.22511.2109
5852004.09.13 14:01modify12117.001.22691.22491.2109
5862004.09.13 14:01modify12117.001.22691.22491.2109
5872004.09.13 14:22modify12117.001.22691.22471.2109
5882004.09.13 14:22modify12117.001.22691.22441.2109
5892004.09.13 14:40s/l12117.001.22441.22441.21094249.91173040.70
5902004.09.13 16:12buy12218.001.22270.00001.2387
5912004.09.13 16:27modify12218.001.22271.22281.2387
5922004.09.13 16:27modify12218.001.22271.22281.2387
5932004.09.13 16:32modify12218.001.22271.22291.2387
5942004.09.13 16:32modify12218.001.22271.22311.2387
5952004.09.13 16:32modify12218.001.22271.22321.2387
5962004.09.13 18:07modify12218.001.22271.22331.2387
5972004.09.13 18:09modify12218.001.22271.22341.2387
5982004.09.13 18:18modify12218.001.22271.22351.2387
5992004.09.13 18:18modify12218.001.22271.22361.2387
6002004.09.13 18:33modify12218.001.22271.22371.2387
6012004.09.13 18:33modify12218.001.22271.22381.2387
6022004.09.13 18:34modify12218.001.22271.22381.2387
6032004.09.13 18:38modify12218.001.22271.22391.2387
6042004.09.13 18:38modify12218.001.22271.22401.2387
6052004.09.13 18:38modify12218.001.22271.22401.2387
6062004.09.13 18:41modify12218.001.22271.22411.2387
6072004.09.13 18:43modify12218.001.22271.22421.2387
6082004.09.13 18:43modify12218.001.22271.22421.2387
6092004.09.13 19:39modify12218.001.22271.22441.2387
6102004.09.13 19:43modify12218.001.22271.22451.2387
6112004.09.13 19:43modify12218.001.22271.22461.2387
6122004.09.14 02:05modify12218.001.22271.22471.2387
6132004.09.14 02:05modify12218.001.22271.22471.2387
6142004.09.14 02:13modify12218.001.22271.22481.2387
6152004.09.14 02:13modify12218.001.22271.22481.2387
6162004.09.14 03:10modify12218.001.22271.22491.2387
6172004.09.14 03:10modify12218.001.22271.22491.2387
6182004.09.14 04:33modify12218.001.22271.22501.2387
6192004.09.14 05:45modify12218.001.22271.22531.2387
6202004.09.14 05:45modify12218.001.22271.22531.2387
6212004.09.14 08:23modify12218.001.22271.22571.2387
6222004.09.14 08:27modify12218.001.22271.22571.2387
6232004.09.14 08:33modify12218.001.22271.22581.2387
6242004.09.14 08:34modify12218.001.22271.22591.2387
6252004.09.14 08:34modify12218.001.22271.22611.2387
6262004.09.14 10:33s/l12218.001.22611.22611.23876120.11179160.81
6272004.09.16 01:36buy12318.001.21490.00001.2309
6282004.09.16 18:00modify12318.001.21491.21671.2309
6292004.09.16 18:00s/l12318.001.21671.21671.23093240.03182400.84
6302004.09.20 04:09buy12419.001.21530.00001.2313
6312004.09.20 19:16modify12419.001.21531.21541.2313
6322004.09.20 19:17modify12419.001.21531.21541.2313
6332004.09.20 19:37modify12419.001.21531.21551.2313
6342004.09.20 19:38modify12419.001.21531.21561.2313
6352004.09.20 20:14s/l12419.001.21561.21561.2313570.11182970.95
6362005.02.04 00:00buy12519.001.29720.00001.3132
6372005.02.04 14:31modify12519.001.29721.29751.3132
6382005.02.04 14:31modify12519.001.29721.30031.3132
6392005.02.04 14:31modify12519.001.29721.30221.3132
6402005.02.04 14:32s/l12519.001.30221.30221.31329499.77192470.72
6412005.02.04 14:32buy12620.001.29680.00001.3128
6422005.02.04 14:32modify12620.001.29681.30121.3128
6432005.02.04 14:32s/l12620.001.30121.30121.31288800.00201270.72
6442005.02.04 14:32buy12721.001.29870.00001.3147
6452005.02.04 14:32modify12721.001.29871.30031.3147
6462005.02.04 14:32modify12721.001.29871.30221.3147
6472005.02.04 14:32s/l12721.001.30221.30221.31477349.86208620.58
6482005.02.04 14:32buy12821.001.29680.00001.3128
6492005.02.04 14:32modify12821.001.29681.30121.3128
6502005.02.04 14:32modify12821.001.29681.30221.3128
6512005.02.04 14:32s/l12821.001.30221.30221.312811339.86219960.44
6522005.02.04 14:32buy12922.001.29770.00001.3137
6532005.02.04 14:32modify12922.001.29771.30141.3137
6542005.02.04 14:32s/l12922.001.30141.30141.31378140.00228100.44
6552005.02.04 14:32buy13023.001.29770.00001.3137
6562005.02.04 14:32modify13023.001.29771.30141.3137
6572005.02.04 14:33s/l13023.001.30141.30141.31378510.00236610.44
6582005.02.04 14:33buy13124.001.29770.00001.3137
6592005.02.04 14:34modify13124.001.29771.29931.3137
6602005.02.04 14:34s/l13124.001.29931.29931.31373839.97240450.41
6612005.02.04 14:34buy13225.001.29840.00001.3144
6622005.02.04 14:34modify13225.001.29841.29931.3144
6632005.02.04 14:34modify13225.001.29841.30091.3144
6642005.02.04 14:34s/l13225.001.30091.30091.31446250.00246700.41
6652005.02.04 14:34buy13325.001.29680.00001.3128
6662005.02.04 14:34modify13325.001.29681.30011.3128
6672005.02.04 14:34s/l13325.001.30011.30011.31288250.00254950.41
6682005.02.04 14:34buy13426.001.29840.00001.3144
6692005.02.04 14:34modify13426.001.29841.29931.3144
6702005.02.04 14:34modify13426.001.29841.30091.3144
6712005.02.04 14:34s/l13426.001.30091.30091.31446500.00261450.41
6722005.02.04 14:34buy13527.001.29680.00001.3128
6732005.02.04 14:34modify13527.001.29681.30011.3128
6742005.02.04 14:34modify13527.001.29681.30091.3128
6752005.02.04 14:35modify13527.001.29681.30101.3128
6762005.02.04 14:35modify13527.001.29681.30131.3128
6772005.02.04 14:35modify13527.001.29681.30141.3128
6782005.02.04 14:36modify13527.001.29681.30151.3128
6792005.02.04 14:36modify13527.001.29681.30161.3128
6802005.02.04 14:41s/l13527.001.30161.30161.312812960.00274410.41
6812005.02.04 14:45buy13628.001.29670.00001.3127
6822005.02.04 14:45modify13628.001.29671.29981.3127
6832005.02.04 14:45modify13628.001.29671.29991.3127
6842005.02.04 14:45s/l13628.001.29991.29991.31278960.00283370.41
6852005.02.04 14:45buy13729.001.29730.00001.3133
6862005.02.04 14:46modify13729.001.29731.29981.3133
6872005.02.04 14:46modify13729.001.29731.29991.3133
6882005.02.04 14:46s/l13729.001.29991.29991.31337540.00290910.41
6892005.02.04 14:46buy13830.001.29730.00001.3133
6902005.02.04 14:46modify13830.001.29731.29981.3133
6912005.02.04 14:46modify13830.001.29731.29991.3133
6922005.02.04 14:46s/l13830.001.29991.29991.31337800.00298710.41
6932005.02.04 14:46buy13930.001.29730.00001.3133
6942005.02.04 14:49modify13930.001.29731.29991.3133
6952005.02.04 14:49s/l13930.001.29991.29991.31337800.00306510.41
6962005.02.04 14:49buy14031.001.29770.00001.3137
6972005.02.04 14:49modify14031.001.29771.29981.3137
6982005.02.04 14:49modify14031.001.29771.29991.3137
6992005.02.04 14:49s/l14031.001.29991.29991.31376820.00313330.41
7002005.02.04 14:49buy14132.001.29770.00001.3137
7012005.02.15 14:07modify14132.001.29771.29781.3137
7022005.02.15 14:07modify14132.001.29771.29791.3137
7032005.02.15 14:07modify14132.001.29771.29801.3137
7042005.02.15 14:07modify14132.001.29771.29831.3137
7052005.02.15 14:07modify14132.001.29771.29831.3137
7062005.02.15 14:11modify14132.001.29771.29961.3137
7072005.02.15 14:18modify14132.001.29771.29961.3137
7082005.02.15 14:19modify14132.001.29771.29981.3137
7092005.02.15 14:22modify14132.001.29771.29981.3137
7102005.02.15 14:23modify14132.001.29771.29991.3137
7112005.02.15 14:23modify14132.001.29771.30011.3137
7122005.02.15 14:23modify14132.001.29771.30021.3137
7132005.02.15 14:27modify14132.001.29771.30041.3137
7142005.02.15 14:28modify14132.001.29771.30051.3137
7152005.02.15 14:29modify14132.001.29771.30051.3137
7162005.02.15 14:31modify14132.001.29771.30091.3137
7172005.02.15 14:31modify14132.001.29771.30131.3137
7182005.02.15 14:31modify14132.001.29771.30141.3137
7192005.02.15 14:32modify14132.001.29771.30171.3137
7202005.02.15 14:32modify14132.001.29771.30211.3137
7212005.02.15 14:32modify14132.001.29771.30271.3137
7222005.02.15 14:32modify14132.001.29771.30281.3137
7232005.02.15 14:32modify14132.001.29771.30291.3137
7242005.02.15 14:33modify14132.001.29771.30301.3137
7252005.02.15 14:33modify14132.001.29771.30311.3137
7262005.02.15 14:45s/l14132.001.30311.30311.313717279.89330610.30
7272005.02.22 00:00sell14234.001.30580.00001.2898
7282005.03.23 10:18modify14234.001.30581.30571.2898
7292005.03.23 10:18modify14234.001.30581.30551.2898
7302005.03.23 10:18modify14234.001.30581.30541.2898
7312005.03.23 10:19modify14234.001.30581.30531.2898
7322005.03.23 10:19modify14234.001.30581.30521.2898
7332005.03.23 10:19modify14234.001.30581.30511.2898
7342005.03.23 10:22modify14234.001.30581.30501.2898
7352005.03.23 10:23modify14234.001.30581.30491.2898
7362005.03.23 10:24modify14234.001.30581.30491.2898
7372005.03.23 10:24modify14234.001.30581.30481.2898
7382005.03.23 10:56modify14234.001.30581.30471.2898
7392005.03.23 10:56modify14234.001.30581.30461.2898
7402005.03.23 10:56modify14234.001.30581.30441.2898
7412005.03.23 10:56modify14234.001.30581.30431.2898
7422005.03.23 10:57modify14234.001.30581.30421.2898
7432005.03.23 10:58modify14234.001.30581.30421.2898
7442005.03.23 10:58modify14234.001.30581.30411.2898
7452005.03.23 10:58modify14234.001.30581.30401.2898
7462005.03.23 11:18s/l14234.001.30401.30401.28986119.83336730.13
7472005.03.28 00:00buy14334.001.29620.00001.3122
7482005.03.31 15:32modify14334.001.29621.29631.3122
7492005.03.31 15:32modify14334.001.29621.29651.3122
7502005.03.31 15:32modify14334.001.29621.29661.3122
7512005.03.31 15:32modify14334.001.29621.29671.3122
7522005.03.31 15:33modify14334.001.29621.29681.3122
7532005.03.31 15:33modify14334.001.29621.29691.3122
7542005.03.31 15:33modify14334.001.29621.29701.3122
7552005.03.31 15:33modify14334.001.29621.29711.3122
7562005.03.31 15:35modify14334.001.29621.29711.3122
7572005.03.31 15:36modify14334.001.29621.29721.3122
7582005.03.31 15:36modify14334.001.29621.29731.3122
7592005.03.31 15:36modify14334.001.29621.29741.3122
7602005.03.31 15:36modify14334.001.29621.29751.3122
7612005.03.31 15:36modify14334.001.29621.29761.3122
7622005.03.31 15:38modify14334.001.29621.29771.3122
7632005.03.31 15:38modify14334.001.29621.29781.3122
7642005.03.31 15:38modify14334.001.29621.29791.3122
7652005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29791.3122
7662005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29801.3122
7672005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29811.3122
7682005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29821.3122
7692005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29831.3122
7702005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29841.3122
7712005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29851.3122
7722005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29861.3122
7732005.03.31 16:16modify14334.001.29621.29871.3122
7742005.03.31 16:26modify14334.001.29621.29871.3122
7752005.03.31 16:26modify14334.001.29621.29881.3122
7762005.03.31 16:27modify14334.001.29621.29901.3122
7772005.03.31 16:27modify14334.001.29621.29911.3122
7782005.03.31 16:27modify14334.001.29621.29921.3122
7792005.03.31 16:27modify14334.001.29621.29931.3122
7802005.03.31 16:27modify14334.001.29621.29941.3122
7812005.03.31 16:27modify14334.001.29621.29951.3122
7822005.03.31 16:30modify14334.001.29621.29951.3122
7832005.03.31 16:31modify14334.001.29621.29961.3122
7842005.03.31 16:58s/l14334.001.29961.29961.312211559.99348290.12
7852005.08.15 00:00sell14435.001.24520.00001.2292
7862005.08.15 02:37modify14435.001.24521.24511.2292
7872005.08.15 02:37modify14435.001.24521.24481.2292
7882005.08.15 02:39modify14435.001.24521.24471.2292
7892005.08.15 02:40modify14435.001.24521.24461.2292
7902005.08.15 02:40modify14435.001.24521.24441.2292
7912005.08.15 02:40modify14435.001.24521.24431.2292
7922005.08.15 02:59modify14435.001.24521.24421.2292
7932005.08.15 03:00modify14435.001.24521.24411.2292
7942005.08.15 03:41modify14435.001.24521.24401.2292
7952005.08.15 03:42modify14435.001.24521.24391.2292
7962005.08.15 03:42modify14435.001.24521.24381.2292
7972005.08.15 03:42modify14435.001.24521.24371.2292
7982005.08.15 03:43modify14435.001.24521.24361.2292
7992005.08.15 03:43modify14435.001.24521.24331.2292
8002005.08.15 03:46modify14435.001.24521.24281.2292
8012005.08.15 03:49modify14435.001.24521.24261.2292
8022005.08.15 04:56modify14435.001.24521.24251.2292
8032005.08.15 07:37modify14435.001.24521.24221.2292
8042005.08.15 07:38modify14435.001.24521.24211.2292
8052005.08.15 07:39modify14435.001.24521.24201.2292
8062005.08.15 07:39modify14435.001.24521.24191.2292
8072005.08.15 07:40modify14435.001.24521.24181.2292
8082005.08.15 07:40modify14435.001.24521.24171.2292
8092005.08.15 07:44modify14435.001.24521.24171.2292
8102005.08.15 07:44modify14435.001.24521.24161.2292
8112005.08.15 07:44modify14435.001.24521.24151.2292
8122005.08.15 07:53modify14435.001.24521.24141.2292
8132005.08.15 07:53modify14435.001.24521.24121.2292
8142005.08.15 07:53modify14435.001.24521.24111.2292
8152005.08.15 07:55modify14435.001.24521.24101.2292
8162005.08.15 07:55modify14435.001.24521.24091.2292
8172005.08.15 07:57modify14435.001.24521.24081.2292
8182005.08.15 07:57modify14435.001.24521.24071.2292
8192005.08.15 07:57modify14435.001.24521.24061.2292
8202005.08.15 07:58modify14435.001.24521.24061.2292
8212005.08.15 09:08s/l14435.001.24061.24061.229216100.19364390.31
8222005.08.15 09:19sell14537.001.24060.00001.2246
8232005.08.15 09:56modify14537.001.24061.24061.2246
8242005.08.15 10:48modify14537.001.24061.24051.2246
8252005.08.15 10:48modify14537.001.24061.24041.2246
8262005.08.15 10:48modify14537.001.24061.24031.2246
8272005.08.15 10:48modify14537.001.24061.24021.2246
8282005.08.15 10:48modify14537.001.24061.24011.2246
8292005.08.15 10:49modify14537.001.24061.24011.2246
8302005.08.15 10:49modify14537.001.24061.24001.2246
8312005.08.15 10:49modify14537.001.24061.23991.2246
8322005.08.15 11:53modify14537.001.24061.23981.2246
8332005.08.15 11:53modify14537.001.24061.23951.2246
8342005.08.15 11:54modify14537.001.24061.23951.2246
8352005.08.15 11:54modify14537.001.24061.23941.2246
8362005.08.15 12:36modify14537.001.24061.23941.2246
8372005.08.15 12:37modify14537.001.24061.23931.2246
8382005.08.15 12:37modify14537.001.24061.23921.2246
8392005.08.15 12:37modify14537.001.24061.23911.2246
8402005.08.15 12:38modify14537.001.24061.23901.2246
8412005.08.15 12:45modify14537.001.24061.23881.2246
8422005.08.15 12:45modify14537.001.24061.23861.2246
8432005.08.15 13:21modify14537.001.24061.23861.2246
8442005.08.15 13:21modify14537.001.24061.23841.2246
8452005.08.15 13:21modify14537.001.24061.23831.2246
8462005.08.15 13:22modify14537.001.24061.23821.2246
8472005.08.15 13:39modify14537.001.24061.23821.2246
8482005.08.15 14:30s/l14537.001.23821.23821.22468880.18373270.49
8492005.09.02 00:00sell14638.001.24910.00001.2331
8502005.09.02 02:31modify14638.001.24911.24891.2331
8512005.09.02 02:31modify14638.001.24911.24881.2331
8522005.09.02 02:31modify14638.001.24911.24871.2331
8532005.09.02 02:32modify14638.001.24911.24861.2331
8542005.09.02 02:33modify14638.001.24911.24861.2331
8552005.09.02 03:12s/l14638.001.24861.24861.23311899.90375170.39
8562005.09.14 00:00buy14738.001.22710.00001.2431
8572005.09.14 03:18modify14738.001.22711.22711.2431
8582005.09.14 03:18modify14738.001.22711.22721.2431
8592005.09.14 03:19modify14738.001.22711.22731.2431
8602005.09.14 03:27modify14738.001.22711.22761.2431
8612005.09.14 03:29modify14738.001.22711.22781.2431
8622005.09.14 03:29modify14738.001.22711.22791.2431
8632005.09.14 03:29modify14738.001.22711.22811.2431
8642005.09.14 03:29modify14738.001.22711.22821.2431
8652005.09.14 05:13modify14738.001.22711.22831.2431
8662005.09.14 05:14modify14738.001.22711.22831.2431
8672005.09.14 05:18modify14738.001.22711.22841.2431
8682005.09.14 07:50s/l14738.001.22841.22841.24314939.94380110.33
8692005.09.14 07:50buy14839.001.22840.00001.2444
8702005.09.14 13:55modify14839.001.22841.22851.2444
8712005.09.14 13:55modify14839.001.22841.22871.2444
8722005.09.14 13:57modify14839.001.22841.22871.2444
8732005.09.14 13:57modify14839.001.22841.22881.2444
8742005.09.14 13:57modify14839.001.22841.22891.2444
8752005.09.14 13:58modify14839.001.22841.22901.2444
8762005.09.14 13:58modify14839.001.22841.22911.2444
8772005.09.14 14:08modify14839.001.22841.22921.2444
8782005.09.14 14:08modify14839.001.22841.22931.2444
8792005.09.14 14:08modify14839.001.22841.22941.2444
8802005.09.14 14:12modify14839.001.22841.22951.2444
8812005.09.14 14:12modify14839.001.22841.22961.2444
8822005.09.14 14:12modify14839.001.22841.22971.2444
8832005.09.14 14:12modify14839.001.22841.22981.2444
8842005.09.14 14:18modify14839.001.22841.22981.2444
8852005.09.14 14:19modify14839.001.22841.22991.2444
8862005.09.14 14:19modify14839.001.22841.23001.2444
8872005.09.14 14:19modify14839.001.22841.23011.2444
8882005.09.14 14:22modify14839.001.22841.23021.2444
8892005.09.14 14:22modify14839.001.22841.23031.2444
8902005.09.14 14:23modify14839.001.22841.23031.2444
8912005.09.14 14:23modify14839.001.22841.23041.2444
8922005.09.14 14:23modify14839.001.22841.23051.2444
8932005.09.14 14:30modify14839.001.22841.23061.2444
8942005.09.14 14:30modify14839.001.22841.23071.2444
8952005.09.14 14:30modify14839.001.22841.23081.2444
8962005.09.14 14:30modify14839.001.22841.23091.2444
8972005.09.14 14:30modify14839.001.22841.23101.2444
8982005.09.14 14:38s/l14839.001.23101.23101.244410140.00390250.33
8992005.09.14 17:07buy14940.001.22840.00001.2444
9002005.09.16 06:36modify14940.001.22841.22841.2444
9012005.09.16 06:36modify14940.001.22841.22851.2444
9022005.09.16 06:36modify14940.001.22841.22871.2444
9032005.09.16 06:36modify14940.001.22841.22881.2444
9042005.09.16 07:30s/l14940.001.22881.22881.24441599.65391849.98
9052006.01.05 00:00sell15040.001.21080.00001.1948
9062006.01.05 07:46modify15040.001.21081.21081.1948
9072006.01.05 07:46modify15040.001.21081.21071.1948
9082006.01.05 07:47modify15040.001.21081.21061.1948
9092006.01.05 07:47modify15040.001.21081.21051.1948
9102006.01.05 08:54s/l15040.001.21051.21051.19481200.00393049.98
9112006.01.05 09:05buy15140.001.20960.00001.2256
9122006.01.06 00:32modify15140.001.20961.20961.2256
9132006.01.06 00:32modify15140.001.20961.20981.2256
9142006.01.06 00:32modify15140.001.20961.21011.2256
9152006.01.06 00:32modify15140.001.20961.21031.2256
9162006.01.06 00:32modify15140.001.20961.21041.2256
9172006.01.06 01:27s/l15140.001.21041.21041.22563200.00396249.98
9182006.02.08 16:07buy15240.001.19350.00001.2095
9192006.02.08 20:31modify15240.001.19351.19351.2095
9202006.02.08 20:31modify15240.001.19351.19361.2095
9212006.02.08 21:09modify15240.001.19351.19371.2095
9222006.02.08 21:22modify15240.001.19351.19391.2095
9232006.02.08 21:23modify15240.001.19351.19401.2095
9242006.02.08 21:27modify15240.001.19351.19411.2095
9252006.02.08 21:28modify15240.001.19351.19421.2095
9262006.02.08 21:43modify15240.001.19351.19431.2095
9272006.02.08 21:43modify15240.001.19351.19441.2095
9282006.02.08 21:45modify15240.001.19351.19451.2095
9292006.02.09 00:34modify15240.001.19351.19461.2095
9302006.02.09 00:41modify15240.001.19351.19471.2095
9312006.02.09 00:41modify15240.001.19351.19491.2095
9322006.02.09 00:49modify15240.001.19351.19501.2095
9332006.02.09 00:49modify15240.001.19351.19511.2095
9342006.02.09 00:50modify15240.001.19351.19521.2095
9352006.02.09 00:51modify15240.001.19351.19541.2095
9362006.02.09 00:52modify15240.001.19351.19551.2095
9372006.02.09 00:52modify15240.001.19351.19561.2095
9382006.02.09 00:53modify15240.001.19351.19571.2095
9392006.02.09 00:53modify15240.001.19351.19581.2095
9402006.02.09 00:53modify15240.001.19351.19601.2095
9412006.02.09 00:53modify15240.001.19351.19611.2095
9422006.02.09 00:53modify15240.001.19351.19621.2095
9432006.02.09 00:58modify15240.001.19351.19631.2095
9442006.02.09 00:58modify15240.001.19351.19641.2095
9452006.02.09 00:58modify15240.001.19351.19651.2095
9462006.02.09 00:58modify15240.001.19351.19661.2095
9472006.02.09 01:00modify15240.001.19351.19671.2095
9482006.02.09 01:00modify15240.001.19351.19681.2095
9492006.02.09 01:00modify15240.001.19351.19701.2095
9502006.02.09 01:02modify15240.001.19351.19721.2095
9512006.02.09 01:08s/l15240.001.19721.19721.209514800.00411049.98