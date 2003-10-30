|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2003.10.30 00:00 - 2006.02.14 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; Risk=10;
|Bars in test
|705
|Ticks modelled
|2984431
|Modelling quality
|65.79%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|401049.98
|Gross profit
|401049.98
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|2638.49
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|0.00 (0.0%)
|Total trades
|152
|Short positions (won %)
|53 (100.00%)
|Long positions (won %)
|99 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|152 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|17279.89
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|2638.49
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|152 (401049.98)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|401049.98 (152)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|152
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.10.30 00:00
|sell
|1
|1.00
|1.1666
|0.0000
|1.1506
|2
|2003.10.30 18:00
|modify
|1
|1.00
|1.1666
|1.1661
|1.1506
|3
|2003.10.30 18:00
|modify
|1
|1.00
|1.1666
|1.1660
|1.1506
|4
|2003.10.30 18:00
|s/l
|1
|1.00
|1.1660
|1.1660
|1.1506
|60.00
|10060.00
|5
|2004.03.05 00:00
|buy
|2
|2.00
|1.2192
|0.0000
|1.2352
|6
|2004.03.05 02:11
|modify
|2
|2.00
|1.2192
|1.2193
|1.2352
|7
|2004.03.05 02:11
|s/l
|2
|2.00
|1.2193
|1.2193
|1.2352
|20.00
|10080.00
|8
|2004.03.05 02:11
|buy
|3
|2.00
|1.2194
|0.0000
|1.2354
|9
|2004.03.05 03:06
|modify
|3
|2.00
|1.2194
|1.2194
|1.2354
|10
|2004.03.05 05:00
|s/l
|3
|2.00
|1.2194
|1.2194
|1.2354
|0.00
|10080.00
|11
|2004.03.05 05:00
|buy
|4
|2.00
|1.2194
|0.0000
|1.2354
|12
|2004.03.05 06:15
|modify
|4
|2.00
|1.2194
|1.2197
|1.2354
|13
|2004.03.05 06:26
|modify
|4
|2.00
|1.2194
|1.2198
|1.2354
|14
|2004.03.05 06:26
|modify
|4
|2.00
|1.2194
|1.2199
|1.2354
|15
|2004.03.05 06:35
|modify
|4
|2.00
|1.2194
|1.2200
|1.2354
|16
|2004.03.05 08:00
|s/l
|4
|2.00
|1.2200
|1.2200
|1.2354
|120.00
|10200.00
|17
|2004.03.05 08:00
|buy
|5
|2.00
|1.2196
|0.0000
|1.2356
|18
|2004.03.05 08:45
|modify
|5
|2.00
|1.2196
|1.2197
|1.2356
|19
|2004.03.05 08:50
|s/l
|5
|2.00
|1.2197
|1.2197
|1.2356
|20.00
|10220.00
|20
|2004.03.05 08:50
|buy
|6
|2.00
|1.2195
|0.0000
|1.2355
|21
|2004.03.05 08:51
|modify
|6
|2.00
|1.2195
|1.2197
|1.2355
|22
|2004.03.05 08:51
|s/l
|6
|2.00
|1.2197
|1.2197
|1.2355
|40.00
|10260.00
|23
|2004.03.05 08:51
|buy
|7
|2.00
|1.2195
|0.0000
|1.2355
|24
|2004.03.05 08:52
|modify
|7
|2.00
|1.2195
|1.2197
|1.2355
|25
|2004.03.05 08:52
|s/l
|7
|2.00
|1.2197
|1.2197
|1.2355
|40.00
|10300.00
|26
|2004.03.05 08:52
|buy
|8
|2.00
|1.2195
|0.0000
|1.2355
|27
|2004.03.05 08:52
|modify
|8
|2.00
|1.2195
|1.2197
|1.2355
|28
|2004.03.05 08:52
|s/l
|8
|2.00
|1.2197
|1.2197
|1.2355
|40.00
|10340.00
|29
|2004.03.05 08:52
|buy
|9
|2.00
|1.2195
|0.0000
|1.2355
|30
|2004.03.05 08:53
|modify
|9
|2.00
|1.2195
|1.2197
|1.2355
|31
|2004.03.05 08:53
|s/l
|9
|2.00
|1.2197
|1.2197
|1.2355
|40.00
|10380.00
|32
|2004.03.05 08:53
|buy
|10
|2.00
|1.2195
|0.0000
|1.2355
|33
|2004.03.05 11:30
|modify
|10
|2.00
|1.2195
|1.2196
|1.2355
|34
|2004.03.05 11:41
|s/l
|10
|2.00
|1.2196
|1.2196
|1.2355
|20.00
|10400.00
|35
|2004.03.05 11:41
|buy
|11
|2.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|36
|2004.03.05 14:15
|modify
|11
|2.00
|1.2197
|1.2259
|1.2357
|37
|2004.03.05 14:15
|s/l
|11
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2357
|1240.00
|11640.00
|38
|2004.03.05 14:15
|buy
|12
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|39
|2004.03.05 14:15
|modify
|12
|2.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|40
|2004.03.05 14:15
|s/l
|12
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|1440.00
|13080.00
|41
|2004.03.05 14:15
|buy
|13
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|42
|2004.03.05 14:15
|modify
|13
|2.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|43
|2004.03.05 14:15
|s/l
|13
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|1440.00
|14520.00
|44
|2004.03.05 14:16
|buy
|14
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|45
|2004.03.05 14:16
|modify
|14
|2.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|46
|2004.03.05 14:16
|s/l
|14
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|1440.00
|15960.00
|47
|2004.03.05 14:17
|buy
|15
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|48
|2004.03.05 14:17
|modify
|15
|2.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|49
|2004.03.05 14:17
|s/l
|15
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|1440.00
|17400.00
|50
|2004.03.05 14:17
|buy
|16
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|51
|2004.03.05 14:17
|modify
|16
|2.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|52
|2004.03.05 14:17
|s/l
|16
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|1440.00
|18840.00
|53
|2004.03.05 14:18
|buy
|17
|2.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|54
|2004.03.05 14:18
|modify
|17
|2.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|55
|2004.03.05 14:18
|s/l
|17
|2.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|1440.00
|20280.00
|56
|2004.03.05 14:19
|buy
|18
|3.00
|1.2187
|0.0000
|1.2347
|57
|2004.03.05 14:19
|modify
|18
|3.00
|1.2187
|1.2259
|1.2347
|58
|2004.03.05 14:19
|s/l
|18
|3.00
|1.2259
|1.2259
|1.2347
|2160.00
|22440.00
|59
|2004.03.05 14:25
|buy
|19
|3.00
|1.2191
|0.0000
|1.2351
|60
|2004.03.05 14:50
|modify
|19
|3.00
|1.2191
|1.2255
|1.2351
|61
|2004.03.05 14:50
|s/l
|19
|3.00
|1.2255
|1.2255
|1.2351
|1920.00
|24360.00
|62
|2004.03.05 14:50
|buy
|20
|3.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|63
|2004.03.05 14:50
|modify
|20
|3.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|64
|2004.03.05 14:50
|s/l
|20
|3.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|1740.00
|26100.00
|65
|2004.03.05 14:50
|buy
|21
|3.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|66
|2004.03.05 14:50
|modify
|21
|3.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|67
|2004.03.05 14:50
|s/l
|21
|3.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|1740.00
|27840.00
|68
|2004.03.05 14:51
|buy
|22
|3.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|69
|2004.03.05 14:51
|modify
|22
|3.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|70
|2004.03.05 14:51
|s/l
|22
|3.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|1740.00
|29580.00
|71
|2004.03.05 14:52
|buy
|23
|3.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|72
|2004.03.05 14:52
|modify
|23
|3.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|73
|2004.03.05 14:52
|s/l
|23
|3.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|1740.00
|31320.00
|74
|2004.03.05 14:52
|buy
|24
|4.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|75
|2004.03.05 14:52
|modify
|24
|4.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|76
|2004.03.05 14:52
|s/l
|24
|4.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|2320.00
|33640.00
|77
|2004.03.05 14:53
|buy
|25
|4.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|78
|2004.03.05 14:53
|modify
|25
|4.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|79
|2004.03.05 14:53
|s/l
|25
|4.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|2320.00
|35960.00
|80
|2004.03.05 14:54
|buy
|26
|4.00
|1.2197
|0.0000
|1.2357
|81
|2004.03.05 14:54
|modify
|26
|4.00
|1.2197
|1.2255
|1.2357
|82
|2004.03.05 14:54
|s/l
|26
|4.00
|1.2255
|1.2255
|1.2357
|2320.00
|38280.00
|83
|2004.03.10 07:05
|buy
|27
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|84
|2004.03.10 07:05
|modify
|27
|4.00
|1.2294
|1.2300
|1.2454
|85
|2004.03.10 07:05
|s/l
|27
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2454
|240.00
|38520.00
|86
|2004.03.10 07:05
|buy
|28
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|87
|2004.03.10 07:06
|modify
|28
|4.00
|1.2294
|1.2300
|1.2454
|88
|2004.03.10 07:06
|s/l
|28
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2454
|240.00
|38760.00
|89
|2004.03.10 07:06
|buy
|29
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|90
|2004.03.10 07:07
|modify
|29
|4.00
|1.2294
|1.2300
|1.2454
|91
|2004.03.10 07:07
|s/l
|29
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2454
|240.00
|39000.00
|92
|2004.03.10 07:07
|buy
|30
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|93
|2004.03.10 07:07
|modify
|30
|4.00
|1.2294
|1.2300
|1.2454
|94
|2004.03.10 07:07
|s/l
|30
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2454
|240.00
|39240.00
|95
|2004.03.10 07:08
|buy
|31
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|96
|2004.03.10 07:08
|modify
|31
|4.00
|1.2294
|1.2300
|1.2454
|97
|2004.03.10 07:08
|s/l
|31
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2454
|240.00
|39480.00
|98
|2004.03.10 07:09
|buy
|32
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|99
|2004.03.10 07:09
|modify
|32
|4.00
|1.2294
|1.2300
|1.2454
|100
|2004.03.10 07:09
|s/l
|32
|4.00
|1.2300
|1.2300
|1.2454
|240.00
|39720.00
|101
|2004.03.10 07:09
|buy
|33
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|102
|2004.03.10 13:00
|modify
|33
|4.00
|1.2294
|1.2297
|1.2454
|103
|2004.03.10 13:00
|s/l
|33
|4.00
|1.2297
|1.2297
|1.2454
|120.00
|39840.00
|104
|2004.03.10 13:30
|buy
|34
|4.00
|1.2294
|0.0000
|1.2454
|105
|2004.03.10 14:00
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2295
|1.2454
|106
|2004.03.10 14:05
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2302
|1.2454
|107
|2004.03.10 14:05
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2305
|1.2454
|108
|2004.03.10 14:05
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2309
|1.2454
|109
|2004.03.10 14:05
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2314
|1.2454
|110
|2004.03.10 14:05
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2319
|1.2454
|111
|2004.03.10 14:05
|modify
|34
|4.00
|1.2294
|1.2320
|1.2454
|112
|2004.03.10 14:05
|s/l
|34
|4.00
|1.2320
|1.2320
|1.2454
|1040.00
|40880.00
|113
|2004.03.10 14:20
|buy
|35
|5.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|114
|2004.03.10 14:20
|modify
|35
|5.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|115
|2004.03.10 14:20
|modify
|35
|5.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|116
|2004.03.10 14:20
|modify
|35
|5.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|117
|2004.03.10 14:20
|s/l
|35
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1550.00
|42430.00
|118
|2004.03.10 14:20
|buy
|36
|5.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|119
|2004.03.10 14:21
|modify
|36
|5.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|120
|2004.03.10 14:21
|modify
|36
|5.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|121
|2004.03.10 14:21
|modify
|36
|5.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|122
|2004.03.10 14:21
|s/l
|36
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1550.00
|43980.00
|123
|2004.03.10 14:21
|buy
|37
|5.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|124
|2004.03.10 14:21
|modify
|37
|5.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|125
|2004.03.10 14:21
|modify
|37
|5.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|126
|2004.03.10 14:21
|modify
|37
|5.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|127
|2004.03.10 14:21
|s/l
|37
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1550.00
|45530.00
|128
|2004.03.10 14:21
|buy
|38
|5.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|129
|2004.03.10 14:22
|modify
|38
|5.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|130
|2004.03.10 14:22
|modify
|38
|5.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|131
|2004.03.10 14:22
|modify
|38
|5.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|132
|2004.03.10 14:22
|s/l
|38
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1550.00
|47080.00
|133
|2004.03.10 14:22
|buy
|39
|5.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|134
|2004.03.10 14:22
|modify
|39
|5.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|135
|2004.03.10 14:22
|modify
|39
|5.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|136
|2004.03.10 14:22
|modify
|39
|5.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|137
|2004.03.10 14:22
|s/l
|39
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1550.00
|48630.00
|138
|2004.03.10 14:22
|buy
|40
|5.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|139
|2004.03.10 14:23
|modify
|40
|5.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|140
|2004.03.10 14:23
|modify
|40
|5.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|141
|2004.03.10 14:23
|modify
|40
|5.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|142
|2004.03.10 14:23
|s/l
|40
|5.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1550.00
|50180.00
|143
|2004.03.10 14:23
|buy
|41
|6.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|144
|2004.03.10 14:23
|modify
|41
|6.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|145
|2004.03.10 14:23
|modify
|41
|6.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|146
|2004.03.10 14:23
|modify
|41
|6.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|147
|2004.03.10 14:23
|s/l
|41
|6.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1860.00
|52040.00
|148
|2004.03.10 14:23
|buy
|42
|6.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|149
|2004.03.10 14:24
|modify
|42
|6.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|150
|2004.03.10 14:24
|modify
|42
|6.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|151
|2004.03.10 14:24
|modify
|42
|6.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|152
|2004.03.10 14:24
|s/l
|42
|6.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1860.00
|53900.00
|153
|2004.03.10 14:24
|buy
|43
|6.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|154
|2004.03.10 14:24
|modify
|43
|6.00
|1.2292
|1.2304
|1.2452
|155
|2004.03.10 14:24
|modify
|43
|6.00
|1.2292
|1.2321
|1.2452
|156
|2004.03.10 14:24
|modify
|43
|6.00
|1.2292
|1.2323
|1.2452
|157
|2004.03.10 14:24
|s/l
|43
|6.00
|1.2323
|1.2323
|1.2452
|1860.00
|55760.00
|158
|2004.03.10 14:24
|buy
|44
|6.00
|1.2292
|0.0000
|1.2452
|159
|2004.03.11 20:20
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2306
|1.2452
|160
|2004.03.11 20:20
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2308
|1.2452
|161
|2004.03.11 20:20
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2310
|1.2452
|162
|2004.03.11 20:40
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2311
|1.2452
|163
|2004.03.11 20:40
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2312
|1.2452
|164
|2004.03.11 20:45
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2313
|1.2452
|165
|2004.03.11 20:45
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2315
|1.2452
|166
|2004.03.11 20:45
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2316
|1.2452
|167
|2004.03.11 20:45
|modify
|44
|6.00
|1.2292
|1.2317
|1.2452
|168
|2004.03.11 21:00
|s/l
|44
|6.00
|1.2317
|1.2317
|1.2452
|1500.00
|57260.00
|169
|2004.05.31 01:00
|sell
|45
|6.00
|1.2246
|0.0000
|1.2086
|170
|2004.05.31 02:10
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2245
|1.2086
|171
|2004.05.31 02:10
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2244
|1.2086
|172
|2004.05.31 02:25
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2243
|1.2086
|173
|2004.05.31 02:25
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2232
|1.2086
|174
|2004.05.31 02:25
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2231
|1.2086
|175
|2004.05.31 02:41
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2230
|1.2086
|176
|2004.05.31 03:05
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2227
|1.2086
|177
|2004.05.31 03:05
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2224
|1.2086
|178
|2004.05.31 03:20
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2211
|1.2086
|179
|2004.05.31 03:20
|modify
|45
|6.00
|1.2246
|1.2208
|1.2086
|180
|2004.05.31 03:20
|s/l
|45
|6.00
|1.2208
|1.2208
|1.2086
|2280.00
|59540.00
|181
|2004.06.01 00:00
|sell
|46
|6.00
|1.2193
|0.0000
|1.2033
|182
|2004.06.01 02:05
|modify
|46
|6.00
|1.2193
|1.2179
|1.2033
|183
|2004.06.01 02:05
|s/l
|46
|6.00
|1.2179
|1.2179
|1.2033
|840.00
|60380.00
|184
|2004.06.01 02:05
|buy
|47
|7.00
|1.2157
|0.0000
|1.2317
|185
|2004.06.01 02:06
|modify
|47
|7.00
|1.2157
|1.2171
|1.2317
|186
|2004.06.01 02:06
|s/l
|47
|7.00
|1.2171
|1.2171
|1.2317
|980.00
|61360.00
|187
|2004.06.01 02:06
|buy
|48
|7.00
|1.2157
|0.0000
|1.2317
|188
|2004.06.01 02:07
|modify
|48
|7.00
|1.2157
|1.2171
|1.2317
|189
|2004.06.01 02:07
|s/l
|48
|7.00
|1.2171
|1.2171
|1.2317
|980.00
|62340.00
|190
|2004.06.01 02:07
|buy
|49
|7.00
|1.2157
|0.0000
|1.2317
|191
|2004.06.01 02:08
|modify
|49
|7.00
|1.2157
|1.2171
|1.2317
|192
|2004.06.01 02:08
|s/l
|49
|7.00
|1.2171
|1.2171
|1.2317
|980.00
|63320.00
|193
|2004.06.01 02:08
|buy
|50
|7.00
|1.2157
|0.0000
|1.2317
|194
|2004.06.01 03:20
|modify
|50
|7.00
|1.2157
|1.2163
|1.2317
|195
|2004.06.01 03:45
|s/l
|50
|7.00
|1.2163
|1.2163
|1.2317
|420.00
|63740.00
|196
|2004.06.01 03:45
|buy
|51
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|197
|2004.06.01 03:45
|modify
|51
|7.00
|1.2156
|1.2161
|1.2316
|198
|2004.06.01 03:46
|s/l
|51
|7.00
|1.2161
|1.2161
|1.2316
|350.00
|64090.00
|199
|2004.06.01 03:46
|buy
|52
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|200
|2004.06.01 03:46
|modify
|52
|7.00
|1.2156
|1.2161
|1.2316
|201
|2004.06.01 03:46
|s/l
|52
|7.00
|1.2161
|1.2161
|1.2316
|350.00
|64440.00
|202
|2004.06.01 03:46
|buy
|53
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|203
|2004.06.01 03:47
|modify
|53
|7.00
|1.2156
|1.2161
|1.2316
|204
|2004.06.01 03:47
|s/l
|53
|7.00
|1.2161
|1.2161
|1.2316
|350.00
|64790.00
|205
|2004.06.01 03:47
|buy
|54
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|206
|2004.06.01 03:48
|modify
|54
|7.00
|1.2156
|1.2161
|1.2316
|207
|2004.06.01 03:48
|s/l
|54
|7.00
|1.2161
|1.2161
|1.2316
|350.00
|65140.00
|208
|2004.06.01 03:48
|buy
|55
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|209
|2004.06.01 03:48
|modify
|55
|7.00
|1.2156
|1.2161
|1.2316
|210
|2004.06.01 03:49
|s/l
|55
|7.00
|1.2161
|1.2161
|1.2316
|350.00
|65490.00
|211
|2004.06.01 03:49
|buy
|56
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|212
|2004.06.01 03:50
|modify
|56
|7.00
|1.2156
|1.2158
|1.2316
|213
|2004.06.01 03:50
|s/l
|56
|7.00
|1.2158
|1.2158
|1.2316
|140.00
|65630.00
|214
|2004.06.01 03:50
|buy
|57
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|215
|2004.06.01 03:50
|modify
|57
|7.00
|1.2156
|1.2159
|1.2316
|216
|2004.06.01 03:51
|s/l
|57
|7.00
|1.2159
|1.2159
|1.2316
|210.00
|65840.00
|217
|2004.06.01 03:51
|buy
|58
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|218
|2004.06.01 03:51
|modify
|58
|7.00
|1.2156
|1.2159
|1.2316
|219
|2004.06.01 03:51
|s/l
|58
|7.00
|1.2159
|1.2159
|1.2316
|210.00
|66050.00
|220
|2004.06.01 03:51
|buy
|59
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|221
|2004.06.01 03:52
|modify
|59
|7.00
|1.2156
|1.2159
|1.2316
|222
|2004.06.01 03:52
|s/l
|59
|7.00
|1.2159
|1.2159
|1.2316
|210.00
|66260.00
|223
|2004.06.01 03:52
|buy
|60
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|224
|2004.06.01 03:53
|modify
|60
|7.00
|1.2156
|1.2159
|1.2316
|225
|2004.06.01 03:53
|s/l
|60
|7.00
|1.2159
|1.2159
|1.2316
|210.00
|66470.00
|226
|2004.06.01 03:53
|buy
|61
|7.00
|1.2156
|0.0000
|1.2316
|227
|2004.06.01 03:53
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2159
|1.2316
|228
|2004.06.01 04:00
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2165
|1.2316
|229
|2004.06.01 04:00
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2166
|1.2316
|230
|2004.06.01 04:15
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2173
|1.2316
|231
|2004.06.01 04:15
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2175
|1.2316
|232
|2004.06.01 05:10
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2177
|1.2316
|233
|2004.06.01 05:10
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2178
|1.2316
|234
|2004.06.01 05:10
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2179
|1.2316
|235
|2004.06.01 06:00
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2180
|1.2316
|236
|2004.06.01 06:00
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2181
|1.2316
|237
|2004.06.01 06:05
|modify
|61
|7.00
|1.2156
|1.2190
|1.2316
|238
|2004.06.01 06:30
|s/l
|61
|7.00
|1.2190
|1.2190
|1.2316
|2380.00
|68850.00
|239
|2004.06.14 00:00
|buy
|62
|7.00
|1.1976
|0.0000
|1.2136
|240
|2004.06.14 11:05
|modify
|62
|7.00
|1.1976
|1.2002
|1.2136
|241
|2004.06.14 11:05
|s/l
|62
|7.00
|1.2002
|1.2002
|1.2136
|1820.00
|70670.00
|242
|2004.06.14 15:35
|sell
|63
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|243
|2004.06.14 15:35
|modify
|63
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|244
|2004.06.14 15:35
|s/l
|63
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|0.00
|70670.00
|245
|2004.06.14 15:35
|sell
|64
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|246
|2004.06.14 15:36
|modify
|64
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|247
|2004.06.14 15:36
|s/l
|64
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|0.00
|70670.00
|248
|2004.06.14 15:36
|sell
|65
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|249
|2004.06.14 15:37
|modify
|65
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|250
|2004.06.14 15:37
|s/l
|65
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|0.00
|70670.00
|251
|2004.06.14 15:37
|sell
|66
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|252
|2004.06.14 15:38
|modify
|66
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|253
|2004.06.14 15:38
|s/l
|66
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|0.00
|70670.00
|254
|2004.06.14 15:38
|sell
|67
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|255
|2004.06.14 15:38
|modify
|67
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|256
|2004.06.14 15:39
|s/l
|67
|8.00
|1.2077
|1.2077
|1.1917
|0.00
|70670.00
|257
|2004.06.14 15:39
|sell
|68
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|258
|2004.06.14 18:05
|modify
|68
|8.00
|1.2077
|1.2076
|1.1917
|259
|2004.06.14 18:20
|s/l
|68
|8.00
|1.2076
|1.2076
|1.1917
|80.00
|70750.00
|260
|2004.06.14 18:35
|sell
|69
|8.00
|1.2077
|0.0000
|1.1917
|261
|2004.06.14 19:00
|modify
|69
|8.00
|1.2077
|1.2074
|1.1917
|262
|2004.06.14 19:35
|s/l
|69
|8.00
|1.2074
|1.2074
|1.1917
|240.00
|70990.00
|263
|2004.06.15 17:40
|sell
|70
|8.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|264
|2004.06.15 17:40
|modify
|70
|8.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|265
|2004.06.15 17:40
|modify
|70
|8.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|266
|2004.06.15 17:40
|modify
|70
|8.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|267
|2004.06.15 17:40
|modify
|70
|8.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|268
|2004.06.15 17:40
|s/l
|70
|8.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|4480.00
|75470.00
|269
|2004.06.15 17:40
|sell
|71
|8.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|270
|2004.06.15 17:40
|modify
|71
|8.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|271
|2004.06.15 17:40
|modify
|71
|8.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|272
|2004.06.15 17:40
|modify
|71
|8.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|273
|2004.06.15 17:40
|modify
|71
|8.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|274
|2004.06.15 17:41
|s/l
|71
|8.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|4480.00
|79950.00
|275
|2004.06.15 17:41
|sell
|72
|8.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|276
|2004.06.15 17:41
|modify
|72
|8.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|277
|2004.06.15 17:41
|modify
|72
|8.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|278
|2004.06.15 17:41
|modify
|72
|8.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|279
|2004.06.15 17:41
|modify
|72
|8.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|280
|2004.06.15 17:41
|s/l
|72
|8.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|4480.00
|84430.00
|281
|2004.06.15 17:41
|sell
|73
|9.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|282
|2004.06.15 17:41
|modify
|73
|9.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|283
|2004.06.15 17:41
|modify
|73
|9.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|284
|2004.06.15 17:41
|modify
|73
|9.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|285
|2004.06.15 17:41
|modify
|73
|9.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|286
|2004.06.15 17:42
|s/l
|73
|9.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|5040.00
|89470.00
|287
|2004.06.15 17:42
|sell
|74
|9.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|288
|2004.06.15 17:42
|modify
|74
|9.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|289
|2004.06.15 17:42
|modify
|74
|9.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|290
|2004.06.15 17:42
|modify
|74
|9.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|291
|2004.06.15 17:42
|modify
|74
|9.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|292
|2004.06.15 17:42
|s/l
|74
|9.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|5040.00
|94510.00
|293
|2004.06.15 17:42
|sell
|75
|10.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|294
|2004.06.15 17:42
|modify
|75
|10.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|295
|2004.06.15 17:42
|modify
|75
|10.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|296
|2004.06.15 17:42
|modify
|75
|10.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|297
|2004.06.15 17:42
|modify
|75
|10.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|298
|2004.06.15 17:43
|s/l
|75
|10.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|5600.00
|100110.00
|299
|2004.06.15 17:43
|sell
|76
|11.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|300
|2004.06.15 17:43
|modify
|76
|11.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|301
|2004.06.15 17:43
|modify
|76
|11.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|302
|2004.06.15 17:43
|modify
|76
|11.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|303
|2004.06.15 17:43
|modify
|76
|11.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|304
|2004.06.15 17:43
|s/l
|76
|11.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|6160.00
|106270.00
|305
|2004.06.15 17:43
|sell
|77
|11.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|306
|2004.06.15 17:43
|modify
|77
|11.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|307
|2004.06.15 17:43
|modify
|77
|11.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|308
|2004.06.15 17:43
|modify
|77
|11.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|309
|2004.06.15 17:43
|modify
|77
|11.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|310
|2004.06.15 17:44
|s/l
|77
|11.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|6160.00
|112430.00
|311
|2004.06.15 17:44
|sell
|78
|12.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|312
|2004.06.15 17:44
|modify
|78
|12.00
|1.2153
|1.2127
|1.1993
|313
|2004.06.15 17:44
|modify
|78
|12.00
|1.2153
|1.2119
|1.1993
|314
|2004.06.15 17:44
|modify
|78
|12.00
|1.2153
|1.2106
|1.1993
|315
|2004.06.15 17:44
|modify
|78
|12.00
|1.2153
|1.2097
|1.1993
|316
|2004.06.15 17:44
|s/l
|78
|12.00
|1.2097
|1.2097
|1.1993
|6720.00
|119150.00
|317
|2004.06.15 17:44
|sell
|79
|12.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|318
|2004.06.15 17:45
|modify
|79
|12.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|319
|2004.06.15 17:45
|s/l
|79
|12.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|960.00
|120110.00
|320
|2004.06.15 17:45
|sell
|80
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|321
|2004.06.15 17:45
|modify
|80
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|322
|2004.06.15 17:45
|modify
|80
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|323
|2004.06.15 17:45
|modify
|80
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|324
|2004.06.15 17:45
|s/l
|80
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|121150.00
|325
|2004.06.15 17:45
|sell
|81
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|326
|2004.06.15 17:45
|modify
|81
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|327
|2004.06.15 17:45
|modify
|81
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|328
|2004.06.15 17:45
|modify
|81
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|329
|2004.06.15 17:46
|s/l
|81
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|122190.00
|330
|2004.06.15 17:46
|sell
|82
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|331
|2004.06.15 17:46
|modify
|82
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|332
|2004.06.15 17:46
|modify
|82
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|333
|2004.06.15 17:46
|modify
|82
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|334
|2004.06.15 17:46
|s/l
|82
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|123230.00
|335
|2004.06.15 17:46
|sell
|83
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|336
|2004.06.15 17:46
|modify
|83
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|337
|2004.06.15 17:46
|modify
|83
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|338
|2004.06.15 17:46
|modify
|83
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|339
|2004.06.15 17:47
|s/l
|83
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|124270.00
|340
|2004.06.15 17:47
|sell
|84
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|341
|2004.06.15 17:47
|modify
|84
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|342
|2004.06.15 17:47
|modify
|84
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|343
|2004.06.15 17:47
|modify
|84
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|344
|2004.06.15 17:47
|s/l
|84
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|125310.00
|345
|2004.06.15 17:47
|sell
|85
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|346
|2004.06.15 17:47
|modify
|85
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|347
|2004.06.15 17:47
|modify
|85
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|348
|2004.06.15 17:47
|modify
|85
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|349
|2004.06.15 17:48
|s/l
|85
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|126350.00
|350
|2004.06.15 17:48
|sell
|86
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|351
|2004.06.15 17:48
|modify
|86
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|352
|2004.06.15 17:48
|modify
|86
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|353
|2004.06.15 17:48
|modify
|86
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|354
|2004.06.15 17:48
|s/l
|86
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|127390.00
|355
|2004.06.15 17:48
|sell
|87
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|356
|2004.06.15 17:48
|modify
|87
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|357
|2004.06.15 17:48
|modify
|87
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|358
|2004.06.15 17:48
|modify
|87
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|359
|2004.06.15 17:49
|s/l
|87
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|128430.00
|360
|2004.06.15 17:49
|sell
|88
|13.00
|1.2153
|0.0000
|1.1993
|361
|2004.06.15 17:49
|modify
|88
|13.00
|1.2153
|1.2153
|1.1993
|362
|2004.06.15 17:49
|modify
|88
|13.00
|1.2153
|1.2148
|1.1993
|363
|2004.06.15 17:49
|modify
|88
|13.00
|1.2153
|1.2145
|1.1993
|364
|2004.06.15 18:35
|s/l
|88
|13.00
|1.2145
|1.2145
|1.1993
|1040.00
|129470.00
|365
|2004.06.15 18:35
|sell
|89
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|366
|2004.06.15 18:35
|modify
|89
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|367
|2004.06.15 18:35
|s/l
|89
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|368
|2004.06.15 18:35
|sell
|90
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|369
|2004.06.15 18:36
|modify
|90
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|370
|2004.06.15 18:36
|s/l
|90
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|371
|2004.06.15 18:36
|sell
|91
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|372
|2004.06.15 18:36
|modify
|91
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|373
|2004.06.15 18:37
|s/l
|91
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|374
|2004.06.15 18:37
|sell
|92
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|375
|2004.06.15 18:37
|modify
|92
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|376
|2004.06.15 18:37
|s/l
|92
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|377
|2004.06.15 18:37
|sell
|93
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|378
|2004.06.15 18:38
|modify
|93
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|379
|2004.06.15 18:38
|s/l
|93
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|380
|2004.06.15 18:38
|sell
|94
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|381
|2004.06.15 18:38
|modify
|94
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|382
|2004.06.15 18:39
|s/l
|94
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|383
|2004.06.15 18:39
|sell
|95
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|384
|2004.06.15 18:39
|modify
|95
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|385
|2004.06.15 18:39
|s/l
|95
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|386
|2004.06.15 18:39
|sell
|96
|13.00
|1.2157
|0.0000
|1.1997
|387
|2004.06.15 20:05
|modify
|96
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|388
|2004.06.15 20:25
|s/l
|96
|13.00
|1.2157
|1.2157
|1.1997
|0.00
|129470.00
|389
|2004.06.15 20:25
|sell
|97
|13.00
|1.2155
|0.0000
|1.1995
|390
|2004.06.16 00:00
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2135
|1.1995
|391
|2004.06.16 10:10
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2132
|1.1995
|392
|2004.06.16 10:10
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2128
|1.1995
|393
|2004.06.16 10:25
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2125
|1.1995
|394
|2004.06.16 10:25
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2123
|1.1995
|395
|2004.06.16 10:30
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2122
|1.1995
|396
|2004.06.16 11:05
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2118
|1.1995
|397
|2004.06.16 11:05
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2108
|1.1995
|398
|2004.06.16 11:05
|modify
|97
|13.00
|1.2155
|1.2107
|1.1995
|399
|2004.06.16 11:05
|s/l
|97
|13.00
|1.2107
|1.2107
|1.1995
|6240.00
|135710.00
|400
|2004.06.25 00:00
|sell
|98
|14.00
|1.2181
|0.0000
|1.2021
|401
|2004.06.25 02:12
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2181
|1.2021
|402
|2004.06.25 02:16
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2178
|1.2021
|403
|2004.06.25 02:16
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2176
|1.2021
|404
|2004.06.25 02:16
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2174
|1.2021
|405
|2004.06.25 02:17
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2174
|1.2021
|406
|2004.06.25 02:24
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2173
|1.2021
|407
|2004.06.25 03:01
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2173
|1.2021
|408
|2004.06.25 03:01
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2172
|1.2021
|409
|2004.06.25 03:05
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2170
|1.2021
|410
|2004.06.25 03:05
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2167
|1.2021
|411
|2004.06.25 03:05
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2166
|1.2021
|412
|2004.06.25 03:05
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2164
|1.2021
|413
|2004.06.25 04:00
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2160
|1.2021
|414
|2004.06.25 04:00
|modify
|98
|14.00
|1.2181
|1.2160
|1.2021
|415
|2004.06.25 07:35
|s/l
|98
|14.00
|1.2160
|1.2160
|1.2021
|2940.00
|138650.00
|416
|2004.06.25 07:36
|buy
|99
|14.00
|1.2157
|0.0000
|1.2317
|417
|2004.06.25 22:59
|modify
|99
|14.00
|1.2157
|1.2157
|1.2317
|418
|2004.06.25 23:59
|modify
|99
|14.00
|1.2157
|1.2157
|1.2317
|419
|2004.06.28 00:01
|modify
|99
|14.00
|1.2157
|1.2158
|1.2317
|420
|2004.06.28 00:01
|modify
|99
|14.00
|1.2157
|1.2159
|1.2317
|421
|2004.06.28 00:04
|modify
|99
|14.00
|1.2157
|1.2160
|1.2317
|422
|2004.06.28 00:04
|modify
|99
|14.00
|1.2157
|1.2160
|1.2317
|423
|2004.06.28 02:17
|s/l
|99
|14.00
|1.2160
|1.2160
|1.2317
|420.08
|139070.08
|424
|2004.06.30 00:00
|buy
|100
|14.00
|1.2081
|0.0000
|1.2241
|425
|2004.06.30 03:53
|modify
|100
|14.00
|1.2081
|1.2081
|1.2241
|426
|2004.06.30 03:57
|modify
|100
|14.00
|1.2081
|1.2082
|1.2241
|427
|2004.06.30 03:58
|modify
|100
|14.00
|1.2081
|1.2085
|1.2241
|428
|2004.06.30 03:58
|modify
|100
|14.00
|1.2081
|1.2085
|1.2241
|429
|2004.06.30 06:08
|s/l
|100
|14.00
|1.2085
|1.2085
|1.2241
|559.93
|139630.01
|430
|2004.06.30 10:21
|sell
|101
|14.00
|1.2117
|0.0000
|1.1957
|431
|2004.07.23 20:38
|modify
|101
|14.00
|1.2117
|1.2115
|1.1957
|432
|2004.07.23 20:38
|modify
|101
|14.00
|1.2117
|1.2114
|1.1957
|433
|2004.07.23 20:53
|modify
|101
|14.00
|1.2117
|1.2111
|1.1957
|434
|2004.07.23 20:53
|modify
|101
|14.00
|1.2117
|1.2110
|1.1957
|435
|2004.07.23 20:53
|modify
|101
|14.00
|1.2117
|1.2109
|1.1957
|436
|2004.07.23 20:53
|modify
|101
|14.00
|1.2117
|1.2108
|1.1957
|437
|2004.07.26 00:51
|s/l
|101
|14.00
|1.2108
|1.2108
|1.1957
|1259.94
|140889.95
|438
|2004.07.28 11:12
|buy
|102
|15.00
|1.2017
|0.0000
|1.2177
|439
|2004.07.28 13:52
|modify
|102
|15.00
|1.2017
|1.2019
|1.2177
|440
|2004.07.28 13:52
|modify
|102
|15.00
|1.2017
|1.2023
|1.2177
|441
|2004.07.28 13:53
|modify
|102
|15.00
|1.2017
|1.2023
|1.2177
|442
|2004.07.28 14:15
|s/l
|102
|15.00
|1.2023
|1.2023
|1.2177
|900.07
|141790.02
|443
|2004.07.28 14:20
|buy
|103
|15.00
|1.2019
|0.0000
|1.2179
|444
|2004.07.28 14:31
|modify
|103
|15.00
|1.2019
|1.2027
|1.2179
|445
|2004.07.28 14:31
|modify
|103
|15.00
|1.2019
|1.2028
|1.2179
|446
|2004.07.28 14:31
|s/l
|103
|15.00
|1.2028
|1.2028
|1.2179
|1350.00
|143140.02
|447
|2004.07.28 14:31
|buy
|104
|15.00
|1.2020
|0.0000
|1.2180
|448
|2004.07.28 14:31
|modify
|104
|15.00
|1.2020
|1.2028
|1.2180
|449
|2004.07.28 14:31
|modify
|104
|15.00
|1.2020
|1.2031
|1.2180
|450
|2004.07.28 14:32
|modify
|104
|15.00
|1.2020
|1.2031
|1.2180
|451
|2004.07.28 14:33
|s/l
|104
|15.00
|1.2031
|1.2031
|1.2180
|1650.09
|144790.11
|452
|2004.07.28 14:33
|buy
|105
|15.00
|1.2020
|0.0000
|1.2180
|453
|2004.07.28 14:34
|modify
|105
|15.00
|1.2020
|1.2025
|1.2180
|454
|2004.07.28 14:34
|modify
|105
|15.00
|1.2020
|1.2026
|1.2180
|455
|2004.07.28 14:34
|s/l
|105
|15.00
|1.2026
|1.2026
|1.2180
|900.00
|145690.11
|456
|2004.07.28 14:34
|buy
|106
|15.00
|1.2019
|0.0000
|1.2179
|457
|2004.07.28 14:34
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2026
|1.2179
|458
|2004.07.28 14:35
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2026
|1.2179
|459
|2004.07.28 14:35
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2042
|1.2179
|460
|2004.07.28 14:35
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2046
|1.2179
|461
|2004.07.28 14:35
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2047
|1.2179
|462
|2004.07.28 14:36
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2048
|1.2179
|463
|2004.07.28 14:36
|modify
|106
|15.00
|1.2019
|1.2048
|1.2179
|464
|2004.07.28 14:38
|s/l
|106
|15.00
|1.2048
|1.2048
|1.2179
|4350.15
|150040.26
|465
|2004.07.28 15:47
|buy
|107
|16.00
|1.2021
|0.0000
|1.2181
|466
|2004.07.28 16:15
|modify
|107
|16.00
|1.2021
|1.2021
|1.2181
|467
|2004.07.28 16:15
|modify
|107
|16.00
|1.2021
|1.2021
|1.2181
|468
|2004.07.28 16:20
|modify
|107
|16.00
|1.2021
|1.2022
|1.2181
|469
|2004.07.28 16:20
|modify
|107
|16.00
|1.2021
|1.2022
|1.2181
|470
|2004.07.28 16:32
|s/l
|107
|16.00
|1.2022
|1.2022
|1.2181
|160.05
|150200.31
|471
|2004.07.28 16:40
|buy
|108
|16.00
|1.2021
|0.0000
|1.2181
|472
|2004.07.28 16:46
|modify
|108
|16.00
|1.2021
|1.2022
|1.2181
|473
|2004.07.28 16:46
|modify
|108
|16.00
|1.2021
|1.2023
|1.2181
|474
|2004.07.28 16:46
|modify
|108
|16.00
|1.2021
|1.2024
|1.2181
|475
|2004.07.28 16:47
|modify
|108
|16.00
|1.2021
|1.2025
|1.2181
|476
|2004.07.28 16:47
|modify
|108
|16.00
|1.2021
|1.2028
|1.2181
|477
|2004.07.28 16:47
|modify
|108
|16.00
|1.2021
|1.2028
|1.2181
|478
|2004.07.28 17:11
|s/l
|108
|16.00
|1.2028
|1.2028
|1.2181
|1120.02
|151320.33
|479
|2004.07.28 17:11
|buy
|109
|16.00
|1.2020
|0.0000
|1.2180
|480
|2004.07.28 17:12
|modify
|109
|16.00
|1.2020
|1.2021
|1.2180
|481
|2004.07.28 17:12
|s/l
|109
|16.00
|1.2021
|1.2021
|1.2180
|160.00
|151480.33
|482
|2004.07.28 17:12
|buy
|110
|16.00
|1.2017
|0.0000
|1.2177
|483
|2004.07.28 17:12
|modify
|110
|16.00
|1.2017
|1.2021
|1.2177
|484
|2004.07.28 17:12
|modify
|110
|16.00
|1.2017
|1.2021
|1.2177
|485
|2004.07.28 17:14
|s/l
|110
|16.00
|1.2021
|1.2021
|1.2177
|640.02
|152120.35
|486
|2004.07.28 17:15
|buy
|111
|16.00
|1.2021
|0.0000
|1.2181
|487
|2004.07.28 17:55
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2026
|1.2181
|488
|2004.07.28 17:55
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2026
|1.2181
|489
|2004.07.28 18:00
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2035
|1.2181
|490
|2004.07.28 18:00
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2035
|1.2181
|491
|2004.07.28 18:08
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2036
|1.2181
|492
|2004.07.28 18:09
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2037
|1.2181
|493
|2004.07.28 18:09
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2039
|1.2181
|494
|2004.07.28 18:18
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2040
|1.2181
|495
|2004.07.28 18:18
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2041
|1.2181
|496
|2004.07.28 18:18
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2042
|1.2181
|497
|2004.07.28 18:18
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2043
|1.2181
|498
|2004.07.28 18:18
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2045
|1.2181
|499
|2004.07.28 18:18
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2045
|1.2181
|500
|2004.07.28 20:00
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2052
|1.2181
|501
|2004.07.28 20:02
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2052
|1.2181
|502
|2004.07.28 20:05
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2053
|1.2181
|503
|2004.07.28 20:07
|modify
|111
|16.00
|1.2021
|1.2053
|1.2181
|504
|2004.07.28 21:05
|s/l
|111
|16.00
|1.2053
|1.2053
|1.2181
|5120.11
|157240.46
|505
|2004.07.29 00:00
|buy
|112
|16.00
|1.2055
|0.0000
|1.2215
|506
|2004.07.29 08:18
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2055
|1.2215
|507
|2004.07.29 08:18
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2056
|1.2215
|508
|2004.07.29 08:21
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2056
|1.2215
|509
|2004.07.29 08:21
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2057
|1.2215
|510
|2004.07.29 08:22
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2058
|1.2215
|511
|2004.07.29 08:23
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2060
|1.2215
|512
|2004.07.29 08:23
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2062
|1.2215
|513
|2004.07.29 08:23
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2063
|1.2215
|514
|2004.07.29 08:23
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2064
|1.2215
|515
|2004.07.29 08:24
|modify
|112
|16.00
|1.2055
|1.2064
|1.2215
|516
|2004.07.29 08:45
|s/l
|112
|16.00
|1.2064
|1.2064
|1.2215
|1440.06
|158680.52
|517
|2004.08.10 15:54
|sell
|113
|16.00
|1.2298
|0.0000
|1.2138
|518
|2004.08.10 20:14
|modify
|113
|16.00
|1.2298
|1.2293
|1.2138
|519
|2004.08.10 20:14
|s/l
|113
|16.00
|1.2293
|1.2293
|1.2138
|800.17
|159480.69
|520
|2004.08.10 20:14
|sell
|114
|16.00
|1.2295
|0.0000
|1.2135
|521
|2004.08.10 20:14
|modify
|114
|16.00
|1.2295
|1.2293
|1.2135
|522
|2004.08.10 20:14
|s/l
|114
|16.00
|1.2293
|1.2293
|1.2135
|320.00
|159800.69
|523
|2004.08.10 20:14
|sell
|115
|16.00
|1.2295
|0.0000
|1.2135
|524
|2004.08.10 20:14
|modify
|115
|16.00
|1.2295
|1.2293
|1.2135
|525
|2004.08.10 20:14
|s/l
|115
|16.00
|1.2293
|1.2293
|1.2135
|320.00
|160120.69
|526
|2004.08.10 20:14
|sell
|116
|17.00
|1.2295
|0.0000
|1.2135
|527
|2004.08.10 20:15
|modify
|116
|17.00
|1.2295
|1.2293
|1.2135
|528
|2004.08.10 20:15
|modify
|116
|17.00
|1.2295
|1.2293
|1.2135
|529
|2004.08.10 20:15
|s/l
|116
|17.00
|1.2293
|1.2293
|1.2135
|340.00
|160460.69
|530
|2004.08.10 20:15
|sell
|117
|17.00
|1.2295
|0.0000
|1.2135
|531
|2004.08.10 20:22
|modify
|117
|17.00
|1.2295
|1.2295
|1.2135
|532
|2004.08.10 20:28
|modify
|117
|17.00
|1.2295
|1.2274
|1.2135
|533
|2004.08.10 20:28
|s/l
|117
|17.00
|1.2274
|1.2274
|1.2135
|3569.90
|164030.59
|534
|2004.08.11 00:00
|sell
|118
|17.00
|1.2228
|0.0000
|1.2068
|535
|2004.08.11 15:23
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2228
|1.2068
|536
|2004.08.11 15:23
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2227
|1.2068
|537
|2004.08.11 15:24
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2227
|1.2068
|538
|2004.08.11 15:26
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2226
|1.2068
|539
|2004.08.11 15:26
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2224
|1.2068
|540
|2004.08.11 15:27
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2223
|1.2068
|541
|2004.08.11 15:27
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2222
|1.2068
|542
|2004.08.11 15:27
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2221
|1.2068
|543
|2004.08.11 15:27
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2220
|1.2068
|544
|2004.08.11 15:27
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2219
|1.2068
|545
|2004.08.11 15:28
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2218
|1.2068
|546
|2004.08.11 15:28
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2217
|1.2068
|547
|2004.08.11 15:29
|modify
|118
|17.00
|1.2228
|1.2217
|1.2068
|548
|2004.08.11 16:45
|s/l
|118
|17.00
|1.2217
|1.2217
|1.2068
|1870.09
|165900.68
|549
|2004.08.11 19:29
|sell
|119
|17.00
|1.2230
|0.0000
|1.2070
|550
|2004.08.11 21:00
|modify
|119
|17.00
|1.2230
|1.2230
|1.2070
|551
|2004.08.11 21:03
|modify
|119
|17.00
|1.2230
|1.2228
|1.2070
|552
|2004.08.12 01:55
|s/l
|119
|17.00
|1.2228
|1.2228
|1.2070
|340.08
|166240.76
|553
|2004.08.26 00:00
|buy
|120
|17.00
|1.2084
|0.0000
|1.2244
|554
|2004.08.26 13:47
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2084
|1.2244
|555
|2004.08.26 13:47
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2085
|1.2244
|556
|2004.08.26 13:48
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2086
|1.2244
|557
|2004.08.26 13:48
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2087
|1.2244
|558
|2004.08.26 13:49
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2088
|1.2244
|559
|2004.08.26 13:49
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2088
|1.2244
|560
|2004.08.26 13:52
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2089
|1.2244
|561
|2004.08.26 13:53
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2090
|1.2244
|562
|2004.08.26 13:53
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2091
|1.2244
|563
|2004.08.26 13:53
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2092
|1.2244
|564
|2004.08.26 13:54
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2093
|1.2244
|565
|2004.08.26 13:54
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2095
|1.2244
|566
|2004.08.26 14:31
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2097
|1.2244
|567
|2004.08.26 14:31
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2098
|1.2244
|568
|2004.08.26 14:31
|modify
|120
|17.00
|1.2084
|1.2099
|1.2244
|569
|2004.08.26 14:35
|s/l
|120
|17.00
|1.2099
|1.2099
|1.2244
|2550.03
|168790.79
|570
|2004.09.13 00:00
|sell
|121
|17.00
|1.2269
|0.0000
|1.2109
|571
|2004.09.13 09:08
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2269
|1.2109
|572
|2004.09.13 09:23
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2268
|1.2109
|573
|2004.09.13 09:23
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2268
|1.2109
|574
|2004.09.13 11:33
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2267
|1.2109
|575
|2004.09.13 11:34
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2266
|1.2109
|576
|2004.09.13 11:34
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2265
|1.2109
|577
|2004.09.13 13:06
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2257
|1.2109
|578
|2004.09.13 13:07
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2257
|1.2109
|579
|2004.09.13 13:23
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2255
|1.2109
|580
|2004.09.13 13:28
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2254
|1.2109
|581
|2004.09.13 13:28
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2253
|1.2109
|582
|2004.09.13 13:29
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2253
|1.2109
|583
|2004.09.13 13:56
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2252
|1.2109
|584
|2004.09.13 13:56
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2251
|1.2109
|585
|2004.09.13 14:01
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2249
|1.2109
|586
|2004.09.13 14:01
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2249
|1.2109
|587
|2004.09.13 14:22
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2247
|1.2109
|588
|2004.09.13 14:22
|modify
|121
|17.00
|1.2269
|1.2244
|1.2109
|589
|2004.09.13 14:40
|s/l
|121
|17.00
|1.2244
|1.2244
|1.2109
|4249.91
|173040.70
|590
|2004.09.13 16:12
|buy
|122
|18.00
|1.2227
|0.0000
|1.2387
|591
|2004.09.13 16:27
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2228
|1.2387
|592
|2004.09.13 16:27
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2228
|1.2387
|593
|2004.09.13 16:32
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2229
|1.2387
|594
|2004.09.13 16:32
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2231
|1.2387
|595
|2004.09.13 16:32
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2232
|1.2387
|596
|2004.09.13 18:07
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2233
|1.2387
|597
|2004.09.13 18:09
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2234
|1.2387
|598
|2004.09.13 18:18
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2235
|1.2387
|599
|2004.09.13 18:18
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2236
|1.2387
|600
|2004.09.13 18:33
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2237
|1.2387
|601
|2004.09.13 18:33
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2238
|1.2387
|602
|2004.09.13 18:34
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2238
|1.2387
|603
|2004.09.13 18:38
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2239
|1.2387
|604
|2004.09.13 18:38
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2240
|1.2387
|605
|2004.09.13 18:38
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2240
|1.2387
|606
|2004.09.13 18:41
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2241
|1.2387
|607
|2004.09.13 18:43
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2242
|1.2387
|608
|2004.09.13 18:43
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2242
|1.2387
|609
|2004.09.13 19:39
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2244
|1.2387
|610
|2004.09.13 19:43
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2245
|1.2387
|611
|2004.09.13 19:43
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2246
|1.2387
|612
|2004.09.14 02:05
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2247
|1.2387
|613
|2004.09.14 02:05
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2247
|1.2387
|614
|2004.09.14 02:13
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2248
|1.2387
|615
|2004.09.14 02:13
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2248
|1.2387
|616
|2004.09.14 03:10
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2249
|1.2387
|617
|2004.09.14 03:10
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2249
|1.2387
|618
|2004.09.14 04:33
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2250
|1.2387
|619
|2004.09.14 05:45
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2253
|1.2387
|620
|2004.09.14 05:45
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2253
|1.2387
|621
|2004.09.14 08:23
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2257
|1.2387
|622
|2004.09.14 08:27
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2257
|1.2387
|623
|2004.09.14 08:33
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2258
|1.2387
|624
|2004.09.14 08:34
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2259
|1.2387
|625
|2004.09.14 08:34
|modify
|122
|18.00
|1.2227
|1.2261
|1.2387
|626
|2004.09.14 10:33
|s/l
|122
|18.00
|1.2261
|1.2261
|1.2387
|6120.11
|179160.81
|627
|2004.09.16 01:36
|buy
|123
|18.00
|1.2149
|0.0000
|1.2309
|628
|2004.09.16 18:00
|modify
|123
|18.00
|1.2149
|1.2167
|1.2309
|629
|2004.09.16 18:00
|s/l
|123
|18.00
|1.2167
|1.2167
|1.2309
|3240.03
|182400.84
|630
|2004.09.20 04:09
|buy
|124
|19.00
|1.2153
|0.0000
|1.2313
|631
|2004.09.20 19:16
|modify
|124
|19.00
|1.2153
|1.2154
|1.2313
|632
|2004.09.20 19:17
|modify
|124
|19.00
|1.2153
|1.2154
|1.2313
|633
|2004.09.20 19:37
|modify
|124
|19.00
|1.2153
|1.2155
|1.2313
|634
|2004.09.20 19:38
|modify
|124
|19.00
|1.2153
|1.2156
|1.2313
|635
|2004.09.20 20:14
|s/l
|124
|19.00
|1.2156
|1.2156
|1.2313
|570.11
|182970.95
|636
|2005.02.04 00:00
|buy
|125
|19.00
|1.2972
|0.0000
|1.3132
|637
|2005.02.04 14:31
|modify
|125
|19.00
|1.2972
|1.2975
|1.3132
|638
|2005.02.04 14:31
|modify
|125
|19.00
|1.2972
|1.3003
|1.3132
|639
|2005.02.04 14:31
|modify
|125
|19.00
|1.2972
|1.3022
|1.3132
|640
|2005.02.04 14:32
|s/l
|125
|19.00
|1.3022
|1.3022
|1.3132
|9499.77
|192470.72
|641
|2005.02.04 14:32
|buy
|126
|20.00
|1.2968
|0.0000
|1.3128
|642
|2005.02.04 14:32
|modify
|126
|20.00
|1.2968
|1.3012
|1.3128
|643
|2005.02.04 14:32
|s/l
|126
|20.00
|1.3012
|1.3012
|1.3128
|8800.00
|201270.72
|644
|2005.02.04 14:32
|buy
|127
|21.00
|1.2987
|0.0000
|1.3147
|645
|2005.02.04 14:32
|modify
|127
|21.00
|1.2987
|1.3003
|1.3147
|646
|2005.02.04 14:32
|modify
|127
|21.00
|1.2987
|1.3022
|1.3147
|647
|2005.02.04 14:32
|s/l
|127
|21.00
|1.3022
|1.3022
|1.3147
|7349.86
|208620.58
|648
|2005.02.04 14:32
|buy
|128
|21.00
|1.2968
|0.0000
|1.3128
|649
|2005.02.04 14:32
|modify
|128
|21.00
|1.2968
|1.3012
|1.3128
|650
|2005.02.04 14:32
|modify
|128
|21.00
|1.2968
|1.3022
|1.3128
|651
|2005.02.04 14:32
|s/l
|128
|21.00
|1.3022
|1.3022
|1.3128
|11339.86
|219960.44
|652
|2005.02.04 14:32
|buy
|129
|22.00
|1.2977
|0.0000
|1.3137
|653
|2005.02.04 14:32
|modify
|129
|22.00
|1.2977
|1.3014
|1.3137
|654
|2005.02.04 14:32
|s/l
|129
|22.00
|1.3014
|1.3014
|1.3137
|8140.00
|228100.44
|655
|2005.02.04 14:32
|buy
|130
|23.00
|1.2977
|0.0000
|1.3137
|656
|2005.02.04 14:32
|modify
|130
|23.00
|1.2977
|1.3014
|1.3137
|657
|2005.02.04 14:33
|s/l
|130
|23.00
|1.3014
|1.3014
|1.3137
|8510.00
|236610.44
|658
|2005.02.04 14:33
|buy
|131
|24.00
|1.2977
|0.0000
|1.3137
|659
|2005.02.04 14:34
|modify
|131
|24.00
|1.2977
|1.2993
|1.3137
|660
|2005.02.04 14:34
|s/l
|131
|24.00
|1.2993
|1.2993
|1.3137
|3839.97
|240450.41
|661
|2005.02.04 14:34
|buy
|132
|25.00
|1.2984
|0.0000
|1.3144
|662
|2005.02.04 14:34
|modify
|132
|25.00
|1.2984
|1.2993
|1.3144
|663
|2005.02.04 14:34
|modify
|132
|25.00
|1.2984
|1.3009
|1.3144
|664
|2005.02.04 14:34
|s/l
|132
|25.00
|1.3009
|1.3009
|1.3144
|6250.00
|246700.41
|665
|2005.02.04 14:34
|buy
|133
|25.00
|1.2968
|0.0000
|1.3128
|666
|2005.02.04 14:34
|modify
|133
|25.00
|1.2968
|1.3001
|1.3128
|667
|2005.02.04 14:34
|s/l
|133
|25.00
|1.3001
|1.3001
|1.3128
|8250.00
|254950.41
|668
|2005.02.04 14:34
|buy
|134
|26.00
|1.2984
|0.0000
|1.3144
|669
|2005.02.04 14:34
|modify
|134
|26.00
|1.2984
|1.2993
|1.3144
|670
|2005.02.04 14:34
|modify
|134
|26.00
|1.2984
|1.3009
|1.3144
|671
|2005.02.04 14:34
|s/l
|134
|26.00
|1.3009
|1.3009
|1.3144
|6500.00
|261450.41
|672
|2005.02.04 14:34
|buy
|135
|27.00
|1.2968
|0.0000
|1.3128
|673
|2005.02.04 14:34
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3001
|1.3128
|674
|2005.02.04 14:34
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3009
|1.3128
|675
|2005.02.04 14:35
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3010
|1.3128
|676
|2005.02.04 14:35
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3013
|1.3128
|677
|2005.02.04 14:35
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3014
|1.3128
|678
|2005.02.04 14:36
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3015
|1.3128
|679
|2005.02.04 14:36
|modify
|135
|27.00
|1.2968
|1.3016
|1.3128
|680
|2005.02.04 14:41
|s/l
|135
|27.00
|1.3016
|1.3016
|1.3128
|12960.00
|274410.41
|681
|2005.02.04 14:45
|buy
|136
|28.00
|1.2967
|0.0000
|1.3127
|682
|2005.02.04 14:45
|modify
|136
|28.00
|1.2967
|1.2998
|1.3127
|683
|2005.02.04 14:45
|modify
|136
|28.00
|1.2967
|1.2999
|1.3127
|684
|2005.02.04 14:45
|s/l
|136
|28.00
|1.2999
|1.2999
|1.3127
|8960.00
|283370.41
|685
|2005.02.04 14:45
|buy
|137
|29.00
|1.2973
|0.0000
|1.3133
|686
|2005.02.04 14:46
|modify
|137
|29.00
|1.2973
|1.2998
|1.3133
|687
|2005.02.04 14:46
|modify
|137
|29.00
|1.2973
|1.2999
|1.3133
|688
|2005.02.04 14:46
|s/l
|137
|29.00
|1.2999
|1.2999
|1.3133
|7540.00
|290910.41
|689
|2005.02.04 14:46
|buy
|138
|30.00
|1.2973
|0.0000
|1.3133
|690
|2005.02.04 14:46
|modify
|138
|30.00
|1.2973
|1.2998
|1.3133
|691
|2005.02.04 14:46
|modify
|138
|30.00
|1.2973
|1.2999
|1.3133
|692
|2005.02.04 14:46
|s/l
|138
|30.00
|1.2999
|1.2999
|1.3133
|7800.00
|298710.41
|693
|2005.02.04 14:46
|buy
|139
|30.00
|1.2973
|0.0000
|1.3133
|694
|2005.02.04 14:49
|modify
|139
|30.00
|1.2973
|1.2999
|1.3133
|695
|2005.02.04 14:49
|s/l
|139
|30.00
|1.2999
|1.2999
|1.3133
|7800.00
|306510.41
|696
|2005.02.04 14:49
|buy
|140
|31.00
|1.2977
|0.0000
|1.3137
|697
|2005.02.04 14:49
|modify
|140
|31.00
|1.2977
|1.2998
|1.3137
|698
|2005.02.04 14:49
|modify
|140
|31.00
|1.2977
|1.2999
|1.3137
|699
|2005.02.04 14:49
|s/l
|140
|31.00
|1.2999
|1.2999
|1.3137
|6820.00
|313330.41
|700
|2005.02.04 14:49
|buy
|141
|32.00
|1.2977
|0.0000
|1.3137
|701
|2005.02.15 14:07
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2978
|1.3137
|702
|2005.02.15 14:07
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2979
|1.3137
|703
|2005.02.15 14:07
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2980
|1.3137
|704
|2005.02.15 14:07
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2983
|1.3137
|705
|2005.02.15 14:07
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2983
|1.3137
|706
|2005.02.15 14:11
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2996
|1.3137
|707
|2005.02.15 14:18
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2996
|1.3137
|708
|2005.02.15 14:19
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2998
|1.3137
|709
|2005.02.15 14:22
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2998
|1.3137
|710
|2005.02.15 14:23
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.2999
|1.3137
|711
|2005.02.15 14:23
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3001
|1.3137
|712
|2005.02.15 14:23
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3002
|1.3137
|713
|2005.02.15 14:27
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3004
|1.3137
|714
|2005.02.15 14:28
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3005
|1.3137
|715
|2005.02.15 14:29
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3005
|1.3137
|716
|2005.02.15 14:31
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3009
|1.3137
|717
|2005.02.15 14:31
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3013
|1.3137
|718
|2005.02.15 14:31
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3014
|1.3137
|719
|2005.02.15 14:32
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3017
|1.3137
|720
|2005.02.15 14:32
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3021
|1.3137
|721
|2005.02.15 14:32
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3027
|1.3137
|722
|2005.02.15 14:32
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3028
|1.3137
|723
|2005.02.15 14:32
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3029
|1.3137
|724
|2005.02.15 14:33
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3030
|1.3137
|725
|2005.02.15 14:33
|modify
|141
|32.00
|1.2977
|1.3031
|1.3137
|726
|2005.02.15 14:45
|s/l
|141
|32.00
|1.3031
|1.3031
|1.3137
|17279.89
|330610.30
|727
|2005.02.22 00:00
|sell
|142
|34.00
|1.3058
|0.0000
|1.2898
|728
|2005.03.23 10:18
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3057
|1.2898
|729
|2005.03.23 10:18
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3055
|1.2898
|730
|2005.03.23 10:18
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3054
|1.2898
|731
|2005.03.23 10:19
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3053
|1.2898
|732
|2005.03.23 10:19
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3052
|1.2898
|733
|2005.03.23 10:19
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3051
|1.2898
|734
|2005.03.23 10:22
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3050
|1.2898
|735
|2005.03.23 10:23
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3049
|1.2898
|736
|2005.03.23 10:24
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3049
|1.2898
|737
|2005.03.23 10:24
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3048
|1.2898
|738
|2005.03.23 10:56
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3047
|1.2898
|739
|2005.03.23 10:56
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3046
|1.2898
|740
|2005.03.23 10:56
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3044
|1.2898
|741
|2005.03.23 10:56
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3043
|1.2898
|742
|2005.03.23 10:57
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3042
|1.2898
|743
|2005.03.23 10:58
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3042
|1.2898
|744
|2005.03.23 10:58
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3041
|1.2898
|745
|2005.03.23 10:58
|modify
|142
|34.00
|1.3058
|1.3040
|1.2898
|746
|2005.03.23 11:18
|s/l
|142
|34.00
|1.3040
|1.3040
|1.2898
|6119.83
|336730.13
|747
|2005.03.28 00:00
|buy
|143
|34.00
|1.2962
|0.0000
|1.3122
|748
|2005.03.31 15:32
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2963
|1.3122
|749
|2005.03.31 15:32
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2965
|1.3122
|750
|2005.03.31 15:32
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2966
|1.3122
|751
|2005.03.31 15:32
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2967
|1.3122
|752
|2005.03.31 15:33
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2968
|1.3122
|753
|2005.03.31 15:33
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2969
|1.3122
|754
|2005.03.31 15:33
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2970
|1.3122
|755
|2005.03.31 15:33
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2971
|1.3122
|756
|2005.03.31 15:35
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2971
|1.3122
|757
|2005.03.31 15:36
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2972
|1.3122
|758
|2005.03.31 15:36
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2973
|1.3122
|759
|2005.03.31 15:36
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2974
|1.3122
|760
|2005.03.31 15:36
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2975
|1.3122
|761
|2005.03.31 15:36
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2976
|1.3122
|762
|2005.03.31 15:38
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2977
|1.3122
|763
|2005.03.31 15:38
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2978
|1.3122
|764
|2005.03.31 15:38
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2979
|1.3122
|765
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2979
|1.3122
|766
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2980
|1.3122
|767
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2981
|1.3122
|768
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2982
|1.3122
|769
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2983
|1.3122
|770
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2984
|1.3122
|771
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2985
|1.3122
|772
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2986
|1.3122
|773
|2005.03.31 16:16
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2987
|1.3122
|774
|2005.03.31 16:26
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2987
|1.3122
|775
|2005.03.31 16:26
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2988
|1.3122
|776
|2005.03.31 16:27
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2990
|1.3122
|777
|2005.03.31 16:27
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2991
|1.3122
|778
|2005.03.31 16:27
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2992
|1.3122
|779
|2005.03.31 16:27
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2993
|1.3122
|780
|2005.03.31 16:27
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2994
|1.3122
|781
|2005.03.31 16:27
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2995
|1.3122
|782
|2005.03.31 16:30
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2995
|1.3122
|783
|2005.03.31 16:31
|modify
|143
|34.00
|1.2962
|1.2996
|1.3122
|784
|2005.03.31 16:58
|s/l
|143
|34.00
|1.2996
|1.2996
|1.3122
|11559.99
|348290.12
|785
|2005.08.15 00:00
|sell
|144
|35.00
|1.2452
|0.0000
|1.2292
|786
|2005.08.15 02:37
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2451
|1.2292
|787
|2005.08.15 02:37
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2448
|1.2292
|788
|2005.08.15 02:39
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2447
|1.2292
|789
|2005.08.15 02:40
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2446
|1.2292
|790
|2005.08.15 02:40
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2444
|1.2292
|791
|2005.08.15 02:40
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2443
|1.2292
|792
|2005.08.15 02:59
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2442
|1.2292
|793
|2005.08.15 03:00
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2441
|1.2292
|794
|2005.08.15 03:41
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2440
|1.2292
|795
|2005.08.15 03:42
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2439
|1.2292
|796
|2005.08.15 03:42
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2438
|1.2292
|797
|2005.08.15 03:42
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2437
|1.2292
|798
|2005.08.15 03:43
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2436
|1.2292
|799
|2005.08.15 03:43
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2433
|1.2292
|800
|2005.08.15 03:46
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2428
|1.2292
|801
|2005.08.15 03:49
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2426
|1.2292
|802
|2005.08.15 04:56
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2425
|1.2292
|803
|2005.08.15 07:37
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2422
|1.2292
|804
|2005.08.15 07:38
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2421
|1.2292
|805
|2005.08.15 07:39
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2420
|1.2292
|806
|2005.08.15 07:39
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2419
|1.2292
|807
|2005.08.15 07:40
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2418
|1.2292
|808
|2005.08.15 07:40
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2417
|1.2292
|809
|2005.08.15 07:44
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2417
|1.2292
|810
|2005.08.15 07:44
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2416
|1.2292
|811
|2005.08.15 07:44
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2415
|1.2292
|812
|2005.08.15 07:53
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2414
|1.2292
|813
|2005.08.15 07:53
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2412
|1.2292
|814
|2005.08.15 07:53
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2411
|1.2292
|815
|2005.08.15 07:55
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2410
|1.2292
|816
|2005.08.15 07:55
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2409
|1.2292
|817
|2005.08.15 07:57
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2408
|1.2292
|818
|2005.08.15 07:57
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2407
|1.2292
|819
|2005.08.15 07:57
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2406
|1.2292
|820
|2005.08.15 07:58
|modify
|144
|35.00
|1.2452
|1.2406
|1.2292
|821
|2005.08.15 09:08
|s/l
|144
|35.00
|1.2406
|1.2406
|1.2292
|16100.19
|364390.31
|822
|2005.08.15 09:19
|sell
|145
|37.00
|1.2406
|0.0000
|1.2246
|823
|2005.08.15 09:56
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2406
|1.2246
|824
|2005.08.15 10:48
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2405
|1.2246
|825
|2005.08.15 10:48
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2404
|1.2246
|826
|2005.08.15 10:48
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2403
|1.2246
|827
|2005.08.15 10:48
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2402
|1.2246
|828
|2005.08.15 10:48
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2401
|1.2246
|829
|2005.08.15 10:49
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2401
|1.2246
|830
|2005.08.15 10:49
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2400
|1.2246
|831
|2005.08.15 10:49
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2399
|1.2246
|832
|2005.08.15 11:53
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2398
|1.2246
|833
|2005.08.15 11:53
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2395
|1.2246
|834
|2005.08.15 11:54
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2395
|1.2246
|835
|2005.08.15 11:54
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2394
|1.2246
|836
|2005.08.15 12:36
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2394
|1.2246
|837
|2005.08.15 12:37
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2393
|1.2246
|838
|2005.08.15 12:37
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2392
|1.2246
|839
|2005.08.15 12:37
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2391
|1.2246
|840
|2005.08.15 12:38
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2390
|1.2246
|841
|2005.08.15 12:45
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2388
|1.2246
|842
|2005.08.15 12:45
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2386
|1.2246
|843
|2005.08.15 13:21
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2386
|1.2246
|844
|2005.08.15 13:21
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2384
|1.2246
|845
|2005.08.15 13:21
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2383
|1.2246
|846
|2005.08.15 13:22
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2382
|1.2246
|847
|2005.08.15 13:39
|modify
|145
|37.00
|1.2406
|1.2382
|1.2246
|848
|2005.08.15 14:30
|s/l
|145
|37.00
|1.2382
|1.2382
|1.2246
|8880.18
|373270.49
|849
|2005.09.02 00:00
|sell
|146
|38.00
|1.2491
|0.0000
|1.2331
|850
|2005.09.02 02:31
|modify
|146
|38.00
|1.2491
|1.2489
|1.2331
|851
|2005.09.02 02:31
|modify
|146
|38.00
|1.2491
|1.2488
|1.2331
|852
|2005.09.02 02:31
|modify
|146
|38.00
|1.2491
|1.2487
|1.2331
|853
|2005.09.02 02:32
|modify
|146
|38.00
|1.2491
|1.2486
|1.2331
|854
|2005.09.02 02:33
|modify
|146
|38.00
|1.2491
|1.2486
|1.2331
|855
|2005.09.02 03:12
|s/l
|146
|38.00
|1.2486
|1.2486
|1.2331
|1899.90
|375170.39
|856
|2005.09.14 00:00
|buy
|147
|38.00
|1.2271
|0.0000
|1.2431
|857
|2005.09.14 03:18
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2271
|1.2431
|858
|2005.09.14 03:18
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2272
|1.2431
|859
|2005.09.14 03:19
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2273
|1.2431
|860
|2005.09.14 03:27
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2276
|1.2431
|861
|2005.09.14 03:29
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2278
|1.2431
|862
|2005.09.14 03:29
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2279
|1.2431
|863
|2005.09.14 03:29
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2281
|1.2431
|864
|2005.09.14 03:29
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2282
|1.2431
|865
|2005.09.14 05:13
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2283
|1.2431
|866
|2005.09.14 05:14
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2283
|1.2431
|867
|2005.09.14 05:18
|modify
|147
|38.00
|1.2271
|1.2284
|1.2431
|868
|2005.09.14 07:50
|s/l
|147
|38.00
|1.2284
|1.2284
|1.2431
|4939.94
|380110.33
|869
|2005.09.14 07:50
|buy
|148
|39.00
|1.2284
|0.0000
|1.2444
|870
|2005.09.14 13:55
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2285
|1.2444
|871
|2005.09.14 13:55
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2287
|1.2444
|872
|2005.09.14 13:57
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2287
|1.2444
|873
|2005.09.14 13:57
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2288
|1.2444
|874
|2005.09.14 13:57
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2289
|1.2444
|875
|2005.09.14 13:58
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2290
|1.2444
|876
|2005.09.14 13:58
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2291
|1.2444
|877
|2005.09.14 14:08
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2292
|1.2444
|878
|2005.09.14 14:08
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2293
|1.2444
|879
|2005.09.14 14:08
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2294
|1.2444
|880
|2005.09.14 14:12
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2295
|1.2444
|881
|2005.09.14 14:12
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2296
|1.2444
|882
|2005.09.14 14:12
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2297
|1.2444
|883
|2005.09.14 14:12
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2298
|1.2444
|884
|2005.09.14 14:18
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2298
|1.2444
|885
|2005.09.14 14:19
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2299
|1.2444
|886
|2005.09.14 14:19
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2300
|1.2444
|887
|2005.09.14 14:19
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2301
|1.2444
|888
|2005.09.14 14:22
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2302
|1.2444
|889
|2005.09.14 14:22
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2303
|1.2444
|890
|2005.09.14 14:23
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2303
|1.2444
|891
|2005.09.14 14:23
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2304
|1.2444
|892
|2005.09.14 14:23
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2305
|1.2444
|893
|2005.09.14 14:30
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2306
|1.2444
|894
|2005.09.14 14:30
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2307
|1.2444
|895
|2005.09.14 14:30
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2308
|1.2444
|896
|2005.09.14 14:30
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2309
|1.2444
|897
|2005.09.14 14:30
|modify
|148
|39.00
|1.2284
|1.2310
|1.2444
|898
|2005.09.14 14:38
|s/l
|148
|39.00
|1.2310
|1.2310
|1.2444
|10140.00
|390250.33
|899
|2005.09.14 17:07
|buy
|149
|40.00
|1.2284
|0.0000
|1.2444
|900
|2005.09.16 06:36
|modify
|149
|40.00
|1.2284
|1.2284
|1.2444
|901
|2005.09.16 06:36
|modify
|149
|40.00
|1.2284
|1.2285
|1.2444
|902
|2005.09.16 06:36
|modify
|149
|40.00
|1.2284
|1.2287
|1.2444
|903
|2005.09.16 06:36
|modify
|149
|40.00
|1.2284
|1.2288
|1.2444
|904
|2005.09.16 07:30
|s/l
|149
|40.00
|1.2288
|1.2288
|1.2444
|1599.65
|391849.98
|905
|2006.01.05 00:00
|sell
|150
|40.00
|1.2108
|0.0000
|1.1948
|906
|2006.01.05 07:46
|modify
|150
|40.00
|1.2108
|1.2108
|1.1948
|907
|2006.01.05 07:46
|modify
|150
|40.00
|1.2108
|1.2107
|1.1948
|908
|2006.01.05 07:47
|modify
|150
|40.00
|1.2108
|1.2106
|1.1948
|909
|2006.01.05 07:47
|modify
|150
|40.00
|1.2108
|1.2105
|1.1948
|910
|2006.01.05 08:54
|s/l
|150
|40.00
|1.2105
|1.2105
|1.1948
|1200.00
|393049.98
|911
|2006.01.05 09:05
|buy
|151
|40.00
|1.2096
|0.0000
|1.2256
|912
|2006.01.06 00:32
|modify
|151
|40.00
|1.2096
|1.2096
|1.2256
|913
|2006.01.06 00:32
|modify
|151
|40.00
|1.2096
|1.2098
|1.2256
|914
|2006.01.06 00:32
|modify
|151
|40.00
|1.2096
|1.2101
|1.2256
|915
|2006.01.06 00:32
|modify
|151
|40.00
|1.2096
|1.2103
|1.2256
|916
|2006.01.06 00:32
|modify
|151
|40.00
|1.2096
|1.2104
|1.2256
|917
|2006.01.06 01:27
|s/l
|151
|40.00
|1.2104
|1.2104
|1.2256
|3200.00
|396249.98
|918
|2006.02.08 16:07
|buy
|152
|40.00
|1.1935
|0.0000
|1.2095
|919
|2006.02.08 20:31
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1935
|1.2095
|920
|2006.02.08 20:31
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1936
|1.2095
|921
|2006.02.08 21:09
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1937
|1.2095
|922
|2006.02.08 21:22
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1939
|1.2095
|923
|2006.02.08 21:23
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1940
|1.2095
|924
|2006.02.08 21:27
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1941
|1.2095
|925
|2006.02.08 21:28
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1942
|1.2095
|926
|2006.02.08 21:43
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1943
|1.2095
|927
|2006.02.08 21:43
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1944
|1.2095
|928
|2006.02.08 21:45
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1945
|1.2095
|929
|2006.02.09 00:34
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1946
|1.2095
|930
|2006.02.09 00:41
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1947
|1.2095
|931
|2006.02.09 00:41
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1949
|1.2095
|932
|2006.02.09 00:49
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1950
|1.2095
|933
|2006.02.09 00:49
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1951
|1.2095
|934
|2006.02.09 00:50
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1952
|1.2095
|935
|2006.02.09 00:51
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1954
|1.2095
|936
|2006.02.09 00:52
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1955
|1.2095
|937
|2006.02.09 00:52
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1956
|1.2095
|938
|2006.02.09 00:53
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1957
|1.2095
|939
|2006.02.09 00:53
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1958
|1.2095
|940
|2006.02.09 00:53
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1960
|1.2095
|941
|2006.02.09 00:53
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1961
|1.2095
|942
|2006.02.09 00:53
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1962
|1.2095
|943
|2006.02.09 00:58
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1963
|1.2095
|944
|2006.02.09 00:58
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1964
|1.2095
|945
|2006.02.09 00:58
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1965
|1.2095
|946
|2006.02.09 00:58
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1966
|1.2095
|947
|2006.02.09 01:00
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1967
|1.2095
|948
|2006.02.09 01:00
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1968
|1.2095
|949
|2006.02.09 01:00
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1970
|1.2095
|950
|2006.02.09 01:02
|modify
|152
|40.00
|1.1935
|1.1972
|1.2095
|951
|2006.02.09 01:08
|s/l
|152
|40.00
|1.1972
|1.1972
|1.2095
|14800.00
|411049.98