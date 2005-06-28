|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2005.01.03 00:00 - 2006.03.14 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Confirm=1; length1=3; length2=10; length3=16; lots=0.1; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseTrail=true; TrailingAct=10; TrailingStep=40; UseADX=false; ADXthresh=23; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
|Słupki w tescie
|16785
|Ticks modelled
|1034985
|Modelling quality
|90.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|-2095.60
|Gross profit
|3504.96
|Gross loss
|-5600.56
|Profit factor
|0.63
|Przewidywany zysk
|-5.27
|Absolute drawdown
|2386.45
|Maximal drawdown (%)
|2426.66 (24.2%)
|Transakcji w sumie
|398
|Short positions (won %)
|235 (67.23%)
|Long positions (won %)
|163 (36.81%)
|Profit trades (% of total)
|218 (54.77%)
|Loss trades (% of total)
|180 (45.23%)
|Największy
|profit trade
|127.18
|loss trade
|-196.27
|Average
|profit trade
|16.08
|loss trade
|-31.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (98.25)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-205.01)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|195.22 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-292.77 (5)
|Średni
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.01.06 02:00
|sell
|1
|0.10
|1.1671
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.01.06 10:00
|close
|1
|0.10
|1.1735
|0.0000
|0.0000
|-54.54
|9945.46
|3
|2005.01.06 10:00
|buy
|2
|0.10
|1.1740
|0.0000
|0.0000
|4
|2005.01.06 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1712
|0.0000
|5
|2005.01.06 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1716
|0.0000
|6
|2005.01.06 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1717
|0.0000
|7
|2005.01.06 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1718
|0.0000
|8
|2005.01.06 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1719
|0.0000
|9
|2005.01.06 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1720
|0.0000
|10
|2005.01.06 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1720
|0.0000
|11
|2005.01.06 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1721
|0.0000
|12
|2005.01.06 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1722
|0.0000
|13
|2005.01.06 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1723
|0.0000
|14
|2005.01.06 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1724
|0.0000
|15
|2005.01.06 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1725
|0.0000
|16
|2005.01.06 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1726
|0.0000
|17
|2005.01.06 10:49
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1726
|0.0000
|18
|2005.01.06 10:49
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1727
|0.0000
|19
|2005.01.06 11:14
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1727
|0.0000
|20
|2005.01.06 11:14
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1728
|0.0000
|21
|2005.01.06 11:14
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1729
|0.0000
|22
|2005.01.06 11:14
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1730
|0.0000
|23
|2005.01.06 11:16
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1731
|0.0000
|24
|2005.01.06 11:16
|modify
|2
|0.10
|1.1740
|1.1732
|0.0000
|25
|2005.01.06 16:00
|s/l
|2
|0.10
|1.1732
|1.1732
|0.0000
|-6.82
|9938.64
|26
|2005.01.07 09:00
|sell
|3
|0.10
|1.1738
|0.0000
|0.0000
|27
|2005.01.07 09:08
|modify
|3
|0.10
|1.1738
|1.1767
|0.0000
|28
|2005.01.07 09:11
|close
|3
|0.10
|1.1725
|1.1767
|0.0000
|11.09
|9949.73
|29
|2005.01.07 09:11
|sell
|4
|0.10
|1.1721
|0.0000
|0.0000
|30
|2005.01.07 11:00
|modify
|4
|0.10
|1.1721
|1.1750
|0.0000
|31
|2005.01.07 11:01
|close
|4
|0.10
|1.1693
|1.1750
|0.0000
|23.95
|9973.68
|32
|2005.01.07 18:00
|buy
|5
|0.10
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|33
|2005.01.07 19:02
|modify
|5
|0.10
|1.1872
|1.1844
|0.0000
|34
|2005.01.07 20:00
|modify
|5
|0.10
|1.1872
|1.1845
|0.0000
|35
|2005.01.07 21:00
|s/l
|5
|0.10
|1.1845
|1.1845
|0.0000
|-22.80
|9950.88
|36
|2005.01.10 15:00
|sell
|6
|0.10
|1.1801
|0.0000
|0.0000
|37
|2005.01.10 23:00
|close
|6
|0.10
|1.1823
|0.0000
|0.0000
|-18.61
|9932.27
|38
|2005.01.10 23:00
|buy
|7
|0.10
|1.1824
|0.0000
|0.0000
|39
|2005.01.11 02:00
|close
|7
|0.10
|1.1799
|0.0000
|0.0000
|-20.31
|9911.96
|40
|2005.01.11 02:00
|sell
|8
|0.10
|1.1781
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.01.11 04:00
|modify
|8
|0.10
|1.1781
|1.1808
|0.0000
|42
|2005.01.11 04:11
|close
|8
|0.10
|1.1768
|1.1808
|0.0000
|11.05
|9923.01
|43
|2005.01.11 22:00
|buy
|9
|0.10
|1.1819
|0.0000
|0.0000
|44
|2005.01.11 22:02
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1789
|0.0000
|45
|2005.01.11 22:46
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1790
|0.0000
|46
|2005.01.11 22:47
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1791
|0.0000
|47
|2005.01.11 22:54
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1793
|0.0000
|48
|2005.01.11 23:11
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1794
|0.0000
|49
|2005.01.11 23:13
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1795
|0.0000
|50
|2005.01.11 23:59
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1797
|0.0000
|51
|2005.01.12 10:47
|modify
|9
|0.10
|1.1819
|1.1798
|0.0000
|52
|2005.01.12 14:00
|s/l
|9
|0.10
|1.1798
|1.1798
|0.0000
|-16.92
|9906.09
|53
|2005.01.12 16:00
|sell
|10
|0.10
|1.1700
|0.0000
|0.0000
|54
|2005.01.12 16:00
|modify
|10
|0.10
|1.1700
|1.1729
|0.0000
|55
|2005.01.12 16:00
|close
|10
|0.10
|1.1682
|1.1729
|0.0000
|15.41
|9921.50
|56
|2005.01.12 16:00
|sell
|11
|0.10
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|57
|2005.01.12 16:01
|modify
|11
|0.10
|1.1672
|1.1701
|0.0000
|58
|2005.01.12 17:00
|close
|11
|0.10
|1.1657
|1.1701
|0.0000
|12.87
|9934.37
|59
|2005.01.13 17:00
|buy
|12
|0.10
|1.1724
|0.0000
|0.0000
|60
|2005.01.13 20:36
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1694
|0.0000
|61
|2005.01.13 20:37
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1695
|0.0000
|62
|2005.01.13 20:47
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1696
|0.0000
|63
|2005.01.13 21:59
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1700
|0.0000
|64
|2005.01.13 22:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1702
|0.0000
|65
|2005.01.14 03:02
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1702
|0.0000
|66
|2005.01.14 03:02
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1704
|0.0000
|67
|2005.01.14 03:03
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1705
|0.0000
|68
|2005.01.14 03:03
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1707
|0.0000
|69
|2005.01.14 03:04
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1708
|0.0000
|70
|2005.01.14 03:05
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1709
|0.0000
|71
|2005.01.14 03:05
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1710
|0.0000
|72
|2005.01.14 04:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1755
|0.0000
|73
|2005.01.14 04:27
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1757
|0.0000
|74
|2005.01.14 04:29
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1758
|0.0000
|75
|2005.01.14 04:29
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1760
|0.0000
|76
|2005.01.14 04:29
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1761
|0.0000
|77
|2005.01.14 04:30
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1763
|0.0000
|78
|2005.01.14 04:30
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1765
|0.0000
|79
|2005.01.14 04:30
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1767
|0.0000
|80
|2005.01.14 04:36
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1768
|0.0000
|81
|2005.01.14 04:36
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1769
|0.0000
|82
|2005.01.14 04:36
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1771
|0.0000
|83
|2005.01.14 04:37
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1772
|0.0000
|84
|2005.01.14 04:37
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1773
|0.0000
|85
|2005.01.14 05:34
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1775
|0.0000
|86
|2005.01.14 05:35
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1778
|0.0000
|87
|2005.01.14 05:35
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1779
|0.0000
|88
|2005.01.14 05:35
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1780
|0.0000
|89
|2005.01.14 06:17
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1780
|0.0000
|90
|2005.01.14 06:53
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1781
|0.0000
|91
|2005.01.14 06:53
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1783
|0.0000
|92
|2005.01.14 06:55
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1785
|0.0000
|93
|2005.01.14 06:57
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1786
|0.0000
|94
|2005.01.14 07:02
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1787
|0.0000
|95
|2005.01.14 07:03
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1788
|0.0000
|96
|2005.01.14 07:04
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1789
|0.0000
|97
|2005.01.14 07:04
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1790
|0.0000
|98
|2005.01.14 07:04
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1791
|0.0000
|99
|2005.01.14 07:05
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1792
|0.0000
|100
|2005.01.14 07:05
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1793
|0.0000
|101
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1796
|0.0000
|102
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1809
|0.0000
|103
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1823
|0.0000
|104
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1824
|0.0000
|105
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1825
|0.0000
|106
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1826
|0.0000
|107
|2005.01.14 10:00
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1827
|0.0000
|108
|2005.01.14 10:01
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1827
|0.0000
|109
|2005.01.14 10:01
|modify
|12
|0.10
|1.1724
|1.1828
|0.0000
|110
|2005.01.14 10:21
|s/l
|12
|0.10
|1.1828
|1.1828
|0.0000
|90.57
|10024.93
|111
|2005.01.17 10:00
|sell
|13
|0.10
|1.1801
|0.0000
|0.0000
|112
|2005.01.17 10:28
|modify
|13
|0.10
|1.1801
|1.1828
|0.0000
|113
|2005.01.17 10:28
|close
|13
|0.10
|1.1783
|1.1828
|0.0000
|15.28
|10040.21
|114
|2005.01.17 10:31
|sell
|14
|0.10
|1.1780
|0.0000
|0.0000
|115
|2005.01.17 20:00
|close
|14
|0.10
|1.1827
|0.0000
|0.0000
|-39.74
|10000.47
|116
|2005.01.17 20:01
|buy
|15
|0.10
|1.1827
|0.0000
|0.0000
|117
|2005.01.17 23:41
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1797
|0.0000
|118
|2005.01.17 23:48
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1799
|0.0000
|119
|2005.01.17 23:49
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1800
|0.0000
|120
|2005.01.17 23:50
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1801
|0.0000
|121
|2005.01.17 23:52
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1802
|0.0000
|122
|2005.01.18 00:00
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1806
|0.0000
|123
|2005.01.18 00:10
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1807
|0.0000
|124
|2005.01.18 00:10
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1808
|0.0000
|125
|2005.01.18 00:10
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1809
|0.0000
|126
|2005.01.18 00:10
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1810
|0.0000
|127
|2005.01.18 01:12
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1811
|0.0000
|128
|2005.01.18 01:13
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1812
|0.0000
|129
|2005.01.18 01:22
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1813
|0.0000
|130
|2005.01.18 01:26
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1814
|0.0000
|131
|2005.01.18 02:00
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1819
|0.0000
|132
|2005.01.18 02:00
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1829
|0.0000
|133
|2005.01.18 02:01
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1830
|0.0000
|134
|2005.01.18 02:01
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1831
|0.0000
|135
|2005.01.18 02:02
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1832
|0.0000
|136
|2005.01.18 02:02
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1833
|0.0000
|137
|2005.01.18 02:46
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1834
|0.0000
|138
|2005.01.18 02:59
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1835
|0.0000
|139
|2005.01.18 03:18
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1837
|0.0000
|140
|2005.01.18 03:20
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1838
|0.0000
|141
|2005.01.18 03:21
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1839
|0.0000
|142
|2005.01.18 03:33
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1840
|0.0000
|143
|2005.01.18 03:33
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1841
|0.0000
|144
|2005.01.18 06:18
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1844
|0.0000
|145
|2005.01.18 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1845
|0.0000
|146
|2005.01.18 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1846
|0.0000
|147
|2005.01.18 09:02
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1848
|0.0000
|148
|2005.01.18 09:30
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1848
|0.0000
|149
|2005.01.18 09:30
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1849
|0.0000
|150
|2005.01.18 09:30
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1850
|0.0000
|151
|2005.01.18 09:30
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1851
|0.0000
|152
|2005.01.18 09:30
|modify
|15
|0.10
|1.1827
|1.1852
|0.0000
|153
|2005.01.18 12:00
|s/l
|15
|0.10
|1.1852
|1.1852
|0.0000
|21.99
|10022.46
|154
|2005.01.18 16:00
|sell
|16
|0.10
|1.1812
|0.0000
|0.0000
|155
|2005.01.18 17:00
|close
|16
|0.10
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|-48.86
|9973.60
|156
|2005.01.18 17:00
|buy
|17
|0.10
|1.1868
|0.0000
|0.0000
|157
|2005.01.19 10:00
|close
|17
|0.10
|1.1822
|0.0000
|0.0000
|-38.03
|9935.57
|158
|2005.01.19 10:00
|sell
|18
|0.10
|1.1778
|0.0000
|0.0000
|159
|2005.01.19 14:41
|modify
|18
|0.10
|1.1778
|1.1808
|0.0000
|160
|2005.01.19 14:41
|close
|18
|0.10
|1.1766
|1.1808
|0.0000
|10.20
|9945.77
|161
|2005.01.19 21:00
|buy
|19
|0.10
|1.1884
|0.0000
|0.0000
|162
|2005.01.20 12:00
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1856
|0.0000
|163
|2005.01.20 12:01
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1857
|0.0000
|164
|2005.01.20 12:02
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1859
|0.0000
|165
|2005.01.20 12:02
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1861
|0.0000
|166
|2005.01.20 12:02
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1862
|0.0000
|167
|2005.01.20 12:05
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1863
|0.0000
|168
|2005.01.20 12:07
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1864
|0.0000
|169
|2005.01.20 12:09
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1865
|0.0000
|170
|2005.01.20 12:10
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1866
|0.0000
|171
|2005.01.20 12:10
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1867
|0.0000
|172
|2005.01.20 12:51
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1868
|0.0000
|173
|2005.01.20 12:52
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1869
|0.0000
|174
|2005.01.20 12:56
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1870
|0.0000
|175
|2005.01.20 12:58
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1871
|0.0000
|176
|2005.01.20 13:01
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1872
|0.0000
|177
|2005.01.20 13:01
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1873
|0.0000
|178
|2005.01.20 13:01
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1874
|0.0000
|179
|2005.01.20 13:01
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1875
|0.0000
|180
|2005.01.20 13:03
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1876
|0.0000
|181
|2005.01.20 13:03
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1877
|0.0000
|182
|2005.01.20 13:03
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1878
|0.0000
|183
|2005.01.20 17:20
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1879
|0.0000
|184
|2005.01.20 17:20
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1880
|0.0000
|185
|2005.01.20 17:59
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1881
|0.0000
|186
|2005.01.21 02:24
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1882
|0.0000
|187
|2005.01.21 02:24
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1883
|0.0000
|188
|2005.01.21 02:25
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1884
|0.0000
|189
|2005.01.21 02:25
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1885
|0.0000
|190
|2005.01.21 02:25
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1886
|0.0000
|191
|2005.01.21 02:28
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1887
|0.0000
|192
|2005.01.21 03:00
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1894
|0.0000
|193
|2005.01.21 03:00
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1898
|0.0000
|194
|2005.01.21 03:01
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1899
|0.0000
|195
|2005.01.21 03:02
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1900
|0.0000
|196
|2005.01.21 03:02
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1901
|0.0000
|197
|2005.01.21 03:59
|modify
|19
|0.10
|1.1884
|1.1902
|0.0000
|198
|2005.01.21 09:00
|s/l
|19
|0.10
|1.1902
|1.1902
|0.0000
|18.65
|9964.42
|199
|2005.01.21 20:00
|sell
|20
|0.10
|1.1854
|0.0000
|0.0000
|200
|2005.01.21 20:45
|modify
|20
|0.10
|1.1854
|1.1884
|0.0000
|201
|2005.01.24 08:00
|close
|20
|0.10
|1.1831
|1.1884
|0.0000
|17.99
|9982.40
|202
|2005.01.25 03:00
|buy
|21
|0.10
|1.1857
|0.0000
|0.0000
|203
|2005.01.25 03:00
|modify
|21
|0.10
|1.1857
|1.1841
|0.0000
|204
|2005.01.25 03:59
|modify
|21
|0.10
|1.1857
|1.1845
|0.0000
|205
|2005.01.25 07:00
|s/l
|21
|0.10
|1.1845
|1.1845
|0.0000
|-10.14
|9972.26
|206
|2005.01.25 12:00
|sell
|22
|0.10
|1.1818
|0.0000
|0.0000
|207
|2005.01.25 17:00
|close
|22
|0.10
|1.1868
|0.0000
|0.0000
|-42.13
|9930.13
|208
|2005.01.25 17:00
|buy
|23
|0.10
|1.1890
|0.0000
|0.0000
|209
|2005.01.25 17:00
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1869
|0.0000
|210
|2005.01.25 17:00
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1891
|0.0000
|211
|2005.01.25 17:00
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1908
|0.0000
|212
|2005.01.25 17:01
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1909
|0.0000
|213
|2005.01.25 17:02
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1910
|0.0000
|214
|2005.01.25 17:02
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1911
|0.0000
|215
|2005.01.25 17:18
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1912
|0.0000
|216
|2005.01.25 17:18
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1914
|0.0000
|217
|2005.01.25 17:18
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1915
|0.0000
|218
|2005.01.25 17:18
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1917
|0.0000
|219
|2005.01.25 17:25
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1918
|0.0000
|220
|2005.01.25 17:38
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1919
|0.0000
|221
|2005.01.25 17:42
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1920
|0.0000
|222
|2005.01.25 18:00
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1922
|0.0000
|223
|2005.01.25 18:00
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1923
|0.0000
|224
|2005.01.25 18:00
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1925
|0.0000
|225
|2005.01.25 18:01
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1926
|0.0000
|226
|2005.01.25 18:01
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1927
|0.0000
|227
|2005.01.25 18:01
|modify
|23
|0.10
|1.1890
|1.1928
|0.0000
|228
|2005.01.25 23:36
|s/l
|23
|0.10
|1.1928
|1.1928
|0.0000
|31.86
|9961.99
|229
|2005.01.26 16:00
|sell
|24
|0.10
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|230
|2005.01.26 16:00
|modify
|24
|0.10
|1.1877
|1.1907
|0.0000
|231
|2005.01.26 16:00
|close
|24
|0.10
|1.1866
|1.1907
|0.0000
|9.27
|9971.26
|232
|2005.01.26 16:00
|sell
|25
|0.10
|1.1864
|0.0000
|0.0000
|233
|2005.01.26 17:00
|modify
|25
|0.10
|1.1864
|1.1888
|0.0000
|234
|2005.01.26 17:00
|close
|25
|0.10
|1.1840
|1.1888
|0.0000
|20.27
|9991.53
|235
|2005.01.27 17:00
|buy
|26
|0.10
|1.1872
|0.0000
|0.0000
|236
|2005.01.28 10:00
|close
|26
|0.10
|1.1866
|0.0000
|0.0000
|-2.42
|9989.11
|237
|2005.01.28 10:00
|sell
|27
|0.10
|1.1863
|0.0000
|0.0000
|238
|2005.01.28 11:01
|modify
|27
|0.10
|1.1863
|1.1891
|0.0000
|239
|2005.01.28 11:07
|close
|27
|0.10
|1.1851
|1.1891
|0.0000
|10.13
|9999.24
|240
|2005.01.28 17:00
|sell
|28
|0.10
|1.1860
|0.0000
|0.0000
|241
|2005.01.31 23:00
|close
|28
|0.10
|1.1895
|0.0000
|0.0000
|-30.87
|9968.36
|242
|2005.01.31 23:00
|buy
|29
|0.10
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|243
|2005.02.01 00:00
|close
|29
|0.10
|1.1890
|0.0000
|0.0000
|0.04
|9968.40
|244
|2005.02.01 00:00
|sell
|30
|0.10
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|245
|2005.02.01 09:00
|close
|30
|0.10
|1.1893
|0.0000
|0.0000
|-8.41
|9959.99
|246
|2005.02.01 09:00
|buy
|31
|0.10
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|247
|2005.02.01 09:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1872
|0.0000
|248
|2005.02.01 09:02
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1873
|0.0000
|249
|2005.02.01 09:03
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1875
|0.0000
|250
|2005.02.01 09:05
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1876
|0.0000
|251
|2005.02.01 09:05
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1877
|0.0000
|252
|2005.02.01 09:06
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1878
|0.0000
|253
|2005.02.01 09:06
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1879
|0.0000
|254
|2005.02.01 09:07
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1879
|0.0000
|255
|2005.02.01 09:12
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1880
|0.0000
|256
|2005.02.01 09:16
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1881
|0.0000
|257
|2005.02.01 09:19
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1882
|0.0000
|258
|2005.02.01 15:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1883
|0.0000
|259
|2005.02.01 15:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1884
|0.0000
|260
|2005.02.01 15:59
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1885
|0.0000
|261
|2005.02.01 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1886
|0.0000
|262
|2005.02.01 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1888
|0.0000
|263
|2005.02.01 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1889
|0.0000
|264
|2005.02.01 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1891
|0.0000
|265
|2005.02.01 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1893
|0.0000
|266
|2005.02.01 16:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1894
|0.0000
|267
|2005.02.01 16:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1895
|0.0000
|268
|2005.02.01 16:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1896
|0.0000
|269
|2005.02.01 16:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1897
|0.0000
|270
|2005.02.01 16:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1899
|0.0000
|271
|2005.02.01 16:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1900
|0.0000
|272
|2005.02.01 16:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1901
|0.0000
|273
|2005.02.01 16:13
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1902
|0.0000
|274
|2005.02.01 16:17
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1903
|0.0000
|275
|2005.02.01 17:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1904
|0.0000
|276
|2005.02.01 17:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1906
|0.0000
|277
|2005.02.01 17:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1907
|0.0000
|278
|2005.02.01 17:01
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1908
|0.0000
|279
|2005.02.01 17:02
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1909
|0.0000
|280
|2005.02.01 17:03
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1909
|0.0000
|281
|2005.02.01 17:07
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1911
|0.0000
|282
|2005.02.01 17:10
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1912
|0.0000
|283
|2005.02.01 17:11
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1913
|0.0000
|284
|2005.02.01 18:00
|modify
|31
|0.10
|1.1902
|1.1913
|0.0000
|285
|2005.02.01 20:00
|s/l
|31
|0.10
|1.1913
|1.1913
|0.0000
|9.23
|9969.22
|286
|2005.02.02 04:00
|sell
|32
|0.10
|1.1894
|0.0000
|0.0000
|287
|2005.02.02 04:00
|modify
|32
|0.10
|1.1894
|1.1924
|0.0000
|288
|2005.02.02 04:09
|close
|32
|0.10
|1.1883
|1.1924
|0.0000
|9.26
|9978.48
|289
|2005.02.02 04:09
|sell
|33
|0.10
|1.1879
|0.0000
|0.0000
|290
|2005.02.02 19:00
|close
|33
|0.10
|1.1945
|0.0000
|0.0000
|-55.25
|9923.23
|291
|2005.02.02 19:01
|buy
|34
|0.10
|1.1945
|0.0000
|0.0000
|292
|2005.02.03 03:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1916
|0.0000
|293
|2005.02.03 03:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1917
|0.0000
|294
|2005.02.03 03:04
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1918
|0.0000
|295
|2005.02.03 03:05
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1919
|0.0000
|296
|2005.02.03 03:17
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1919
|0.0000
|297
|2005.02.03 14:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1924
|0.0000
|298
|2005.02.03 14:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1932
|0.0000
|299
|2005.02.03 14:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1939
|0.0000
|300
|2005.02.03 14:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1947
|0.0000
|301
|2005.02.03 14:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1948
|0.0000
|302
|2005.02.03 14:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1949
|0.0000
|303
|2005.02.03 14:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1950
|0.0000
|304
|2005.02.03 14:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1951
|0.0000
|305
|2005.02.03 14:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1952
|0.0000
|306
|2005.02.03 14:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1953
|0.0000
|307
|2005.02.03 14:03
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1954
|0.0000
|308
|2005.02.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1960
|0.0000
|309
|2005.02.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1970
|0.0000
|310
|2005.02.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1980
|0.0000
|311
|2005.02.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.1990
|0.0000
|312
|2005.02.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2000
|0.0000
|313
|2005.02.03 15:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2005
|0.0000
|314
|2005.02.03 15:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2005
|0.0000
|315
|2005.02.03 15:59
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2006
|0.0000
|316
|2005.02.03 16:00
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2007
|0.0000
|317
|2005.02.04 15:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2008
|0.0000
|318
|2005.02.04 15:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2010
|0.0000
|319
|2005.02.04 15:01
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2012
|0.0000
|320
|2005.02.04 15:02
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2013
|0.0000
|321
|2005.02.04 15:02
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2014
|0.0000
|322
|2005.02.04 15:02
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2015
|0.0000
|323
|2005.02.04 15:02
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2017
|0.0000
|324
|2005.02.04 15:02
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2018
|0.0000
|325
|2005.02.04 15:03
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2020
|0.0000
|326
|2005.02.04 15:03
|modify
|34
|0.10
|1.1945
|1.2021
|0.0000
|327
|2005.02.04 15:42
|s/l
|34
|0.10
|1.2021
|1.2021
|0.0000
|66.74
|9989.97
|328
|2005.02.08 20:00
|sell
|35
|0.10
|1.2197
|0.0000
|0.0000
|329
|2005.02.09 05:00
|close
|35
|0.10
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|-30.06
|9959.90
|330
|2005.02.09 05:00
|buy
|36
|0.10
|1.2234
|0.0000
|0.0000
|331
|2005.02.09 09:00
|close
|36
|0.10
|1.2197
|0.0000
|0.0000
|-30.34
|9929.56
|332
|2005.02.09 09:00
|sell
|37
|0.10
|1.2184
|0.0000
|0.0000
|333
|2005.02.09 09:01
|modify
|37
|0.10
|1.2184
|1.2213
|0.0000
|334
|2005.02.09 09:02
|close
|37
|0.10
|1.2172
|1.2213
|0.0000
|9.86
|9939.42
|335
|2005.02.09 09:02
|sell
|38
|0.10
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|336
|2005.02.09 20:04
|modify
|38
|0.10
|1.2168
|1.2198
|0.0000
|337
|2005.02.10 08:00
|close
|38
|0.10
|1.2153
|1.2198
|0.0000
|10.89
|9950.31
|338
|2005.02.10 16:00
|buy
|39
|0.10
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|339
|2005.02.10 17:00
|close
|39
|0.10
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|-64.40
|9885.91
|340
|2005.02.10 17:00
|sell
|40
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|341
|2005.02.10 17:00
|modify
|40
|0.10
|1.2104
|1.2132
|0.0000
|342
|2005.02.10 17:00
|close
|40
|0.10
|1.2085
|1.2132
|0.0000
|15.72
|9901.63
|343
|2005.02.10 17:00
|sell
|41
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.02.10 18:24
|modify
|41
|0.10
|1.2075
|1.2104
|0.0000
|345
|2005.02.10 18:25
|close
|41
|0.10
|1.2062
|1.2104
|0.0000
|10.78
|9912.41
|346
|2005.02.11 21:00
|buy
|42
|0.10
|1.2103
|0.0000
|0.0000
|347
|2005.02.14 04:00
|close
|42
|0.10
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|-80.75
|9831.66
|348
|2005.02.14 04:00
|sell
|43
|0.10
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|349
|2005.02.14 10:00
|modify
|43
|0.10
|1.2006
|1.2027
|0.0000
|350
|2005.02.14 10:00
|close
|43
|0.10
|1.1979
|1.2027
|0.0000
|22.54
|9854.20
|351
|2005.02.18 14:00
|buy
|44
|0.10
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|352
|2005.02.18 19:00
|close
|44
|0.10
|1.1828
|0.0000
|0.0000
|-50.73
|9803.47
|353
|2005.02.18 19:00
|sell
|45
|0.10
|1.1824
|0.0000
|0.0000
|354
|2005.02.21 09:00
|close
|45
|0.10
|1.1834
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|9793.56
|355
|2005.02.21 09:00
|buy
|46
|0.10
|1.1834
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.02.24 05:00
|close
|46
|0.10
|1.1618
|0.0000
|0.0000
|-183.28
|9610.28
|357
|2005.02.24 05:00
|sell
|47
|0.10
|1.1614
|0.0000
|0.0000
|358
|2005.02.24 10:07
|modify
|47
|0.10
|1.1614
|1.1640
|0.0000
|359
|2005.02.24 15:37
|s/l
|47
|0.10
|1.1640
|1.1640
|0.0000
|-22.34
|9587.94
|360
|2005.02.24 18:00
|buy
|48
|0.10
|1.1680
|0.0000
|0.0000
|361
|2005.02.24 18:23
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1650
|0.0000
|362
|2005.02.24 18:24
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1651
|0.0000
|363
|2005.02.24 20:21
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1654
|0.0000
|364
|2005.02.24 22:43
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1656
|0.0000
|365
|2005.02.24 23:45
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1656
|0.0000
|366
|2005.02.25 00:07
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1657
|0.0000
|367
|2005.02.25 00:08
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1658
|0.0000
|368
|2005.02.25 00:28
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1660
|0.0000
|369
|2005.02.25 01:59
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1663
|0.0000
|370
|2005.02.25 08:03
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1664
|0.0000
|371
|2005.02.25 08:03
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1665
|0.0000
|372
|2005.02.25 08:03
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1666
|0.0000
|373
|2005.02.25 12:06
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1667
|0.0000
|374
|2005.02.25 12:09
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1668
|0.0000
|375
|2005.02.25 12:21
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1670
|0.0000
|376
|2005.02.25 12:24
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1672
|0.0000
|377
|2005.02.25 12:24
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1673
|0.0000
|378
|2005.02.25 12:25
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1673
|0.0000
|379
|2005.02.25 12:33
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1675
|0.0000
|380
|2005.02.25 12:38
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1677
|0.0000
|381
|2005.02.25 12:59
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1679
|0.0000
|382
|2005.02.25 13:00
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1684
|0.0000
|383
|2005.02.25 13:01
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1684
|0.0000
|384
|2005.02.25 13:01
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1685
|0.0000
|385
|2005.02.25 13:11
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1686
|0.0000
|386
|2005.02.25 13:11
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1687
|0.0000
|387
|2005.02.25 13:11
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1688
|0.0000
|388
|2005.02.25 13:12
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1689
|0.0000
|389
|2005.02.25 13:12
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1690
|0.0000
|390
|2005.02.25 13:12
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1691
|0.0000
|391
|2005.02.25 13:12
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1692
|0.0000
|392
|2005.02.25 13:13
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1693
|0.0000
|393
|2005.02.25 13:14
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1694
|0.0000
|394
|2005.02.25 13:14
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1695
|0.0000
|395
|2005.02.25 13:14
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1696
|0.0000
|396
|2005.02.25 13:14
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1697
|0.0000
|397
|2005.02.25 13:14
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1698
|0.0000
|398
|2005.02.25 13:14
|modify
|48
|0.10
|1.1680
|1.1699
|0.0000
|399
|2005.02.25 15:00
|s/l
|48
|0.10
|1.1699
|1.1699
|0.0000
|18.88
|9606.81
|400
|2005.02.25 21:00
|sell
|49
|0.10
|1.1650
|0.0000
|0.0000
|401
|2005.02.25 21:01
|modify
|49
|0.10
|1.1650
|1.1672
|0.0000
|402
|2005.02.25 21:01
|close
|49
|0.10
|1.1630
|1.1672
|0.0000
|17.20
|9624.01
|403
|2005.02.25 21:02
|sell
|50
|0.10
|1.1627
|0.0000
|0.0000
|404
|2005.02.28 01:01
|modify
|50
|0.10
|1.1627
|1.1657
|0.0000
|405
|2005.02.28 02:00
|close
|50
|0.10
|1.1613
|1.1657
|0.0000
|10.61
|9634.62
|406
|2005.03.01 02:00
|buy
|51
|0.10
|1.1644
|0.0000
|0.0000
|407
|2005.03.01 04:00
|modify
|51
|0.10
|1.1644
|1.1633
|0.0000
|408
|2005.03.01 04:01
|modify
|51
|0.10
|1.1644
|1.1637
|0.0000
|409
|2005.03.01 04:02
|modify
|51
|0.10
|1.1644
|1.1639
|0.0000
|410
|2005.03.01 04:03
|modify
|51
|0.10
|1.1644
|1.1643
|0.0000
|411
|2005.03.01 10:00
|s/l
|51
|0.10
|1.1643
|1.1643
|0.0000
|-0.86
|9633.76
|412
|2005.03.01 16:00
|sell
|52
|0.10
|1.1641
|0.0000
|0.0000
|413
|2005.03.07 16:00
|close
|52
|0.10
|1.1766
|0.0000
|0.0000
|-114.97
|9518.79
|414
|2005.03.07 16:00
|buy
|53
|0.10
|1.1767
|0.0000
|0.0000
|415
|2005.03.08 11:00
|close
|53
|0.10
|1.1713
|0.0000
|0.0000
|-45.22
|9473.57
|416
|2005.03.08 11:00
|sell
|54
|0.10
|1.1717
|0.0000
|0.0000
|417
|2005.03.08 11:54
|modify
|54
|0.10
|1.1717
|1.1746
|0.0000
|418
|2005.03.08 11:54
|close
|54
|0.10
|1.1705
|1.1746
|0.0000
|10.25
|9483.82
|419
|2005.03.08 11:54
|sell
|55
|0.10
|1.1701
|0.0000
|0.0000
|420
|2005.03.08 16:00
|modify
|55
|0.10
|1.1701
|1.1716
|0.0000
|421
|2005.03.08 16:00
|close
|55
|0.10
|1.1652
|1.1716
|0.0000
|42.05
|9525.87
|422
|2005.03.11 13:00
|buy
|56
|0.10
|1.1558
|0.0000
|0.0000
|423
|2005.03.11 19:00
|close
|56
|0.10
|1.1504
|0.0000
|0.0000
|-46.94
|9478.93
|424
|2005.03.11 19:00
|sell
|57
|0.10
|1.1506
|0.0000
|0.0000
|425
|2005.03.14 01:00
|modify
|57
|0.10
|1.1506
|1.1529
|0.0000
|426
|2005.03.14 08:00
|s/l
|57
|0.10
|1.1529
|1.1529
|0.0000
|-21.39
|9457.53
|427
|2005.03.14 11:00
|buy
|58
|0.10
|1.1573
|0.0000
|0.0000
|428
|2005.03.14 14:00
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1549
|0.0000
|429
|2005.03.14 14:01
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1550
|0.0000
|430
|2005.03.14 14:02
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1553
|0.0000
|431
|2005.03.14 14:04
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1554
|0.0000
|432
|2005.03.14 14:09
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1557
|0.0000
|433
|2005.03.14 14:10
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1558
|0.0000
|434
|2005.03.14 14:14
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1559
|0.0000
|435
|2005.03.14 14:14
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1560
|0.0000
|436
|2005.03.14 14:19
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1561
|0.0000
|437
|2005.03.14 14:19
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1563
|0.0000
|438
|2005.03.14 14:19
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1564
|0.0000
|439
|2005.03.14 17:00
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1565
|0.0000
|440
|2005.03.14 17:00
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1566
|0.0000
|441
|2005.03.14 17:00
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1567
|0.0000
|442
|2005.03.14 17:01
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1568
|0.0000
|443
|2005.03.14 17:22
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1568
|0.0000
|444
|2005.03.14 17:23
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1569
|0.0000
|445
|2005.03.14 17:29
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1570
|0.0000
|446
|2005.03.14 17:30
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1571
|0.0000
|447
|2005.03.14 18:00
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1578
|0.0000
|448
|2005.03.14 18:00
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1579
|0.0000
|449
|2005.03.14 18:09
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1580
|0.0000
|450
|2005.03.14 18:09
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1581
|0.0000
|451
|2005.03.14 18:10
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1582
|0.0000
|452
|2005.03.14 18:12
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1584
|0.0000
|453
|2005.03.14 18:18
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1584
|0.0000
|454
|2005.03.14 18:20
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1585
|0.0000
|455
|2005.03.14 18:20
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1586
|0.0000
|456
|2005.03.14 18:21
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1587
|0.0000
|457
|2005.03.14 18:22
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1589
|0.0000
|458
|2005.03.14 18:22
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1590
|0.0000
|459
|2005.03.14 18:23
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1592
|0.0000
|460
|2005.03.14 18:23
|modify
|58
|0.10
|1.1573
|1.1593
|0.0000
|461
|2005.03.14 22:00
|s/l
|58
|0.10
|1.1593
|1.1593
|0.0000
|17.25
|9474.78
|462
|2005.03.15 16:00
|sell
|59
|0.10
|1.1563
|0.0000
|0.0000
|463
|2005.03.15 17:00
|close
|59
|0.10
|1.1653
|0.0000
|0.0000
|-77.23
|9397.55
|464
|2005.03.15 17:00
|buy
|60
|0.10
|1.1654
|0.0000
|0.0000
|465
|2005.03.15 17:12
|modify
|60
|0.10
|1.1654
|1.1624
|0.0000
|466
|2005.03.15 17:14
|modify
|60
|0.10
|1.1654
|1.1625
|0.0000
|467
|2005.03.15 17:16
|modify
|60
|0.10
|1.1654
|1.1626
|0.0000
|468
|2005.03.15 17:16
|modify
|60
|0.10
|1.1654
|1.1627
|0.0000
|469
|2005.03.15 17:17
|modify
|60
|0.10
|1.1654
|1.1628
|0.0000
|470
|2005.03.16 08:10
|s/l
|60
|0.10
|1.1628
|1.1628
|0.0000
|-21.48
|9376.07
|471
|2005.03.16 11:00
|sell
|61
|0.10
|1.1597
|0.0000
|0.0000
|472
|2005.03.16 11:40
|modify
|61
|0.10
|1.1597
|1.1626
|0.0000
|473
|2005.03.16 11:48
|close
|61
|0.10
|1.1585
|1.1626
|0.0000
|10.36
|9386.43
|474
|2005.03.16 11:48
|sell
|62
|0.10
|1.1581
|0.0000
|0.0000
|475
|2005.03.16 12:55
|modify
|62
|0.10
|1.1581
|1.1610
|0.0000
|476
|2005.03.16 12:55
|close
|62
|0.10
|1.1568
|1.1610
|0.0000
|11.24
|9397.67
|477
|2005.03.17 15:00
|buy
|63
|0.10
|1.1588
|0.0000
|0.0000
|478
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1560
|0.0000
|479
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1563
|0.0000
|480
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1565
|0.0000
|481
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1567
|0.0000
|482
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1570
|0.0000
|483
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1571
|0.0000
|484
|2005.03.18 09:46
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1572
|0.0000
|485
|2005.03.18 09:47
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1573
|0.0000
|486
|2005.03.18 09:47
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1574
|0.0000
|487
|2005.03.18 09:47
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1575
|0.0000
|488
|2005.03.18 09:47
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1576
|0.0000
|489
|2005.03.18 09:50
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1576
|0.0000
|490
|2005.03.18 09:50
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1577
|0.0000
|491
|2005.03.18 09:51
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1578
|0.0000
|492
|2005.03.18 09:51
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1579
|0.0000
|493
|2005.03.18 09:52
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1580
|0.0000
|494
|2005.03.18 09:53
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1582
|0.0000
|495
|2005.03.18 09:53
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1584
|0.0000
|496
|2005.03.18 09:53
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1585
|0.0000
|497
|2005.03.18 09:54
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1586
|0.0000
|498
|2005.03.18 09:54
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1587
|0.0000
|499
|2005.03.18 09:54
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1588
|0.0000
|500
|2005.03.18 09:54
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1589
|0.0000
|501
|2005.03.18 09:54
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1590
|0.0000
|502
|2005.03.18 09:54
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1591
|0.0000
|503
|2005.03.18 09:56
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1592
|0.0000
|504
|2005.03.18 10:45
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1593
|0.0000
|505
|2005.03.18 10:48
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1594
|0.0000
|506
|2005.03.18 11:16
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1594
|0.0000
|507
|2005.03.18 11:17
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1595
|0.0000
|508
|2005.03.18 11:17
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1596
|0.0000
|509
|2005.03.18 11:17
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1597
|0.0000
|510
|2005.03.18 11:56
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1599
|0.0000
|511
|2005.03.18 11:56
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1600
|0.0000
|512
|2005.03.18 12:09
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1601
|0.0000
|513
|2005.03.18 12:10
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1602
|0.0000
|514
|2005.03.18 12:10
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1605
|0.0000
|515
|2005.03.18 13:03
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1605
|0.0000
|516
|2005.03.18 13:04
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1607
|0.0000
|517
|2005.03.18 13:04
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1608
|0.0000
|518
|2005.03.18 13:04
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1610
|0.0000
|519
|2005.03.18 13:24
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1611
|0.0000
|520
|2005.03.18 13:25
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1612
|0.0000
|521
|2005.03.18 14:00
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1620
|0.0000
|522
|2005.03.18 14:02
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1621
|0.0000
|523
|2005.03.18 14:02
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1623
|0.0000
|524
|2005.03.18 14:02
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1624
|0.0000
|525
|2005.03.18 14:02
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1625
|0.0000
|526
|2005.03.18 14:03
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1626
|0.0000
|527
|2005.03.18 14:03
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1629
|0.0000
|528
|2005.03.18 14:03
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1632
|0.0000
|529
|2005.03.18 14:03
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1633
|0.0000
|530
|2005.03.18 14:04
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1634
|0.0000
|531
|2005.03.18 15:33
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1635
|0.0000
|532
|2005.03.18 15:34
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1636
|0.0000
|533
|2005.03.18 15:34
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1637
|0.0000
|534
|2005.03.18 15:34
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1639
|0.0000
|535
|2005.03.18 15:34
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1641
|0.0000
|536
|2005.03.18 15:34
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1642
|0.0000
|537
|2005.03.18 15:34
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1643
|0.0000
|538
|2005.03.18 15:35
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1644
|0.0000
|539
|2005.03.18 15:50
|modify
|63
|0.10
|1.1588
|1.1645
|0.0000
|540
|2005.03.18 18:00
|s/l
|63
|0.10
|1.1645
|1.1645
|0.0000
|51.59
|9449.26
|541
|2005.03.22 18:00
|sell
|64
|0.10
|1.1758
|0.0000
|0.0000
|542
|2005.03.22 21:00
|close
|64
|0.10
|1.1889
|0.0000
|0.0000
|-110.19
|9339.07
|543
|2005.03.22 21:00
|buy
|65
|0.10
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|544
|2005.03.22 21:05
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1860
|0.0000
|545
|2005.03.22 21:05
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1862
|0.0000
|546
|2005.03.22 21:05
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1865
|0.0000
|547
|2005.03.22 21:06
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1868
|0.0000
|548
|2005.03.22 21:06
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1870
|0.0000
|549
|2005.03.22 21:06
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1872
|0.0000
|550
|2005.03.22 21:06
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1873
|0.0000
|551
|2005.03.22 21:07
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1874
|0.0000
|552
|2005.03.22 21:07
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1875
|0.0000
|553
|2005.03.22 21:07
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1876
|0.0000
|554
|2005.03.22 21:07
|modify
|65
|0.10
|1.1888
|1.1877
|0.0000
|555
|2005.03.22 22:05
|s/l
|65
|0.10
|1.1877
|1.1877
|0.0000
|-9.26
|9329.81
|556
|2005.03.28 00:00
|sell
|66
|0.10
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|557
|2005.03.28 02:00
|close
|66
|0.10
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9324.81
|558
|2005.03.28 02:00
|buy
|67
|0.10
|1.1997
|0.0000
|0.0000
|559
|2005.03.28 02:44
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1969
|0.0000
|560
|2005.03.28 02:47
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1970
|0.0000
|561
|2005.03.28 02:48
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1973
|0.0000
|562
|2005.03.28 02:55
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1977
|0.0000
|563
|2005.03.28 02:56
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1981
|0.0000
|564
|2005.03.28 02:59
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1982
|0.0000
|565
|2005.03.28 03:00
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1983
|0.0000
|566
|2005.03.28 03:00
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1984
|0.0000
|567
|2005.03.28 03:05
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1984
|0.0000
|568
|2005.03.28 03:08
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1986
|0.0000
|569
|2005.03.28 03:16
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1987
|0.0000
|570
|2005.03.28 03:16
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1992
|0.0000
|571
|2005.03.28 03:16
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1995
|0.0000
|572
|2005.03.28 03:17
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.1996
|0.0000
|573
|2005.03.28 03:17
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2003
|0.0000
|574
|2005.03.28 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2004
|0.0000
|575
|2005.03.28 03:18
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2005
|0.0000
|576
|2005.03.28 03:19
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2005
|0.0000
|577
|2005.03.28 03:24
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2006
|0.0000
|578
|2005.03.28 03:49
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2006
|0.0000
|579
|2005.03.28 03:52
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2007
|0.0000
|580
|2005.03.28 03:52
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2008
|0.0000
|581
|2005.03.28 03:52
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2009
|0.0000
|582
|2005.03.28 03:52
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2010
|0.0000
|583
|2005.03.28 03:52
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2011
|0.0000
|584
|2005.03.28 03:52
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2012
|0.0000
|585
|2005.03.28 03:57
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2014
|0.0000
|586
|2005.03.28 03:58
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2014
|0.0000
|587
|2005.03.28 03:59
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2015
|0.0000
|588
|2005.03.28 04:00
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2016
|0.0000
|589
|2005.03.28 04:00
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2016
|0.0000
|590
|2005.03.28 04:03
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2017
|0.0000
|591
|2005.03.28 04:03
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2020
|0.0000
|592
|2005.03.28 04:03
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2021
|0.0000
|593
|2005.03.28 04:03
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2022
|0.0000
|594
|2005.03.28 04:10
|modify
|67
|0.10
|1.1997
|1.2022
|0.0000
|595
|2005.03.28 11:50
|s/l
|67
|0.10
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|20.79
|9345.60
|596
|2005.03.29 04:00
|sell
|68
|0.10
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|597
|2005.03.29 04:49
|modify
|68
|0.10
|1.2007
|1.2037
|0.0000
|598
|2005.03.29 04:49
|close
|68
|0.10
|1.1996
|1.2037
|0.0000
|9.17
|9354.77
|599
|2005.03.29 04:50
|sell
|69
|0.10
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|600
|2005.03.29 05:09
|modify
|69
|0.10
|1.1992
|1.2022
|0.0000
|601
|2005.03.29 05:09
|close
|69
|0.10
|1.1981
|1.2022
|0.0000
|9.18
|9363.95
|602
|2005.03.29 19:00
|buy
|70
|0.10
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|603
|2005.03.30 02:00
|close
|70
|0.10
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|-26.61
|9337.34
|604
|2005.03.30 02:01
|sell
|71
|0.10
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|605
|2005.03.30 05:03
|modify
|71
|0.10
|1.2005
|1.2034
|0.0000
|606
|2005.03.30 05:04
|close
|71
|0.10
|1.1994
|1.2034
|0.0000
|9.17
|9346.51
|607
|2005.03.31 02:00
|buy
|72
|0.10
|1.1995
|0.0000
|0.0000
|608
|2005.03.31 10:00
|close
|72
|0.10
|1.1959
|0.0000
|0.0000
|-30.10
|9316.41
|609
|2005.03.31 10:00
|sell
|73
|0.10
|1.1959
|0.0000
|0.0000
|610
|2005.03.31 12:41
|modify
|73
|0.10
|1.1959
|1.1988
|0.0000
|611
|2005.03.31 12:41
|close
|73
|0.10
|1.1947
|1.1988
|0.0000
|10.04
|9326.45
|612
|2005.04.01 04:00
|buy
|74
|0.10
|1.1979
|0.0000
|0.0000
|613
|2005.04.01 12:00
|close
|74
|0.10
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|-11.70
|9314.75
|614
|2005.04.01 12:00
|sell
|75
|0.10
|1.1965
|0.0000
|0.0000
|615
|2005.04.01 13:00
|close
|75
|0.10
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|-9.19
|9305.56
|616
|2005.04.01 13:00
|buy
|76
|0.10
|1.1976
|0.0000
|0.0000
|617
|2005.04.01 16:00
|close
|76
|0.10
|1.1931
|0.0000
|0.0000
|-37.72
|9267.84
|618
|2005.04.01 16:00
|sell
|77
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|619
|2005.04.07 02:00
|close
|77
|0.10
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|-108.69
|9159.15
|620
|2005.04.07 02:00
|buy
|78
|0.10
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|621
|2005.04.07 05:00
|close
|78
|0.10
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|-10.80
|9148.35
|622
|2005.04.07 05:00
|sell
|79
|0.10
|1.2041
|0.0000
|0.0000
|623
|2005.04.07 07:39
|modify
|79
|0.10
|1.2041
|1.2070
|0.0000
|624
|2005.04.07 07:41
|close
|79
|0.10
|1.2030
|1.2070
|0.0000
|9.14
|9157.49
|625
|2005.04.07 21:00
|buy
|80
|0.10
|1.2076
|0.0000
|0.0000
|626
|2005.04.08 01:59
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2047
|0.0000
|627
|2005.04.08 02:00
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2049
|0.0000
|628
|2005.04.08 02:00
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2050
|0.0000
|629
|2005.04.08 02:03
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2050
|0.0000
|630
|2005.04.08 02:03
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2051
|0.0000
|631
|2005.04.08 02:06
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2052
|0.0000
|632
|2005.04.08 02:07
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2052
|0.0000
|633
|2005.04.08 02:08
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2053
|0.0000
|634
|2005.04.08 02:08
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2055
|0.0000
|635
|2005.04.08 02:08
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2056
|0.0000
|636
|2005.04.08 02:08
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2058
|0.0000
|637
|2005.04.08 02:08
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2060
|0.0000
|638
|2005.04.08 02:08
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2061
|0.0000
|639
|2005.04.08 02:09
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2062
|0.0000
|640
|2005.04.08 02:10
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2064
|0.0000
|641
|2005.04.08 02:10
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2065
|0.0000
|642
|2005.04.08 02:17
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2066
|0.0000
|643
|2005.04.08 02:18
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2067
|0.0000
|644
|2005.04.08 02:18
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2068
|0.0000
|645
|2005.04.08 02:20
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2069
|0.0000
|646
|2005.04.08 02:21
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2070
|0.0000
|647
|2005.04.08 02:21
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2071
|0.0000
|648
|2005.04.08 02:21
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2072
|0.0000
|649
|2005.04.08 02:21
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2073
|0.0000
|650
|2005.04.08 02:21
|modify
|80
|0.10
|1.2076
|1.2074
|0.0000
|651
|2005.04.08 11:07
|s/l
|80
|0.10
|1.2074
|1.2074
|0.0000
|0.98
|9158.46
|652
|2005.04.08 18:00
|sell
|81
|0.10
|1.1984
|0.0000
|0.0000
|653
|2005.04.08 18:03
|modify
|81
|0.10
|1.1984
|1.2013
|0.0000
|654
|2005.04.08 18:04
|close
|81
|0.10
|1.1972
|1.2013
|0.0000
|10.02
|9168.48
|655
|2005.04.08 18:04
|sell
|82
|0.10
|1.1970
|0.0000
|0.0000
|656
|2005.04.11 10:01
|modify
|82
|0.10
|1.1970
|1.2000
|0.0000
|657
|2005.04.11 10:01
|close
|82
|0.10
|1.1959
|1.2000
|0.0000
|7.75
|9176.23
|658
|2005.04.12 15:00
|buy
|83
|0.10
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|659
|2005.04.12 15:03
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1969
|0.0000
|660
|2005.04.12 15:04
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1971
|0.0000
|661
|2005.04.12 15:04
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1972
|0.0000
|662
|2005.04.12 15:04
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1974
|0.0000
|663
|2005.04.12 15:04
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1975
|0.0000
|664
|2005.04.12 15:04
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1977
|0.0000
|665
|2005.04.12 15:04
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1978
|0.0000
|666
|2005.04.12 15:15
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1979
|0.0000
|667
|2005.04.12 15:17
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1980
|0.0000
|668
|2005.04.12 15:18
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1981
|0.0000
|669
|2005.04.12 15:18
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1983
|0.0000
|670
|2005.04.12 15:18
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1984
|0.0000
|671
|2005.04.12 15:18
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1986
|0.0000
|672
|2005.04.12 15:18
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1987
|0.0000
|673
|2005.04.12 15:18
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1988
|0.0000
|674
|2005.04.12 15:24
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1989
|0.0000
|675
|2005.04.12 15:30
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1991
|0.0000
|676
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1992
|0.0000
|677
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1993
|0.0000
|678
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1995
|0.0000
|679
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1996
|0.0000
|680
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1997
|0.0000
|681
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.1999
|0.0000
|682
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.2000
|0.0000
|683
|2005.04.12 15:31
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.2001
|0.0000
|684
|2005.04.12 16:08
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.2003
|0.0000
|685
|2005.04.12 16:08
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.2004
|0.0000
|686
|2005.04.12 16:10
|modify
|83
|0.10
|1.1999
|1.2005
|0.0000
|687
|2005.04.12 20:06
|s/l
|83
|0.10
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|5.00
|9181.23
|688
|2005.04.13 10:00
|sell
|84
|0.10
|1.1952
|0.0000
|0.0000
|689
|2005.04.13 15:00
|close
|84
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|-78.03
|9103.20
|690
|2005.04.13 15:00
|buy
|85
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|691
|2005.04.13 15:30
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2017
|0.0000
|692
|2005.04.13 15:30
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2019
|0.0000
|693
|2005.04.13 15:30
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2021
|0.0000
|694
|2005.04.13 15:30
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2022
|0.0000
|695
|2005.04.13 15:30
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2024
|0.0000
|696
|2005.04.13 15:31
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2026
|0.0000
|697
|2005.04.13 15:31
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2027
|0.0000
|698
|2005.04.13 15:31
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2028
|0.0000
|699
|2005.04.13 15:32
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2030
|0.0000
|700
|2005.04.13 15:32
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2031
|0.0000
|701
|2005.04.13 15:32
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2032
|0.0000
|702
|2005.04.13 15:32
|modify
|85
|0.10
|1.2046
|1.2033
|0.0000
|703
|2005.04.13 16:12
|s/l
|85
|0.10
|1.2033
|1.2033
|0.0000
|-10.80
|9092.40
|704
|2005.04.15 13:00
|sell
|86
|0.10
|1.2100
|0.0000
|0.0000
|705
|2005.04.15 13:26
|modify
|86
|0.10
|1.2100
|1.2129
|0.0000
|706
|2005.04.15 13:31
|close
|86
|0.10
|1.2089
|1.2129
|0.0000
|9.10
|9101.50
|707
|2005.04.15 13:31
|sell
|87
|0.10
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|708
|2005.04.15 13:41
|modify
|87
|0.10
|1.2085
|1.2114
|0.0000
|709
|2005.04.15 13:41
|close
|87
|0.10
|1.2072
|1.2114
|0.0000
|10.77
|9112.27
|710
|2005.04.15 13:41
|sell
|88
|0.10
|1.2068
|0.0000
|0.0000
|711
|2005.04.15 14:30
|modify
|88
|0.10
|1.2068
|1.2098
|0.0000
|712
|2005.04.15 14:30
|close
|88
|0.10
|1.2056
|1.2098
|0.0000
|9.95
|9122.22
|713
|2005.04.20 15:00
|buy
|89
|0.10
|1.1873
|0.0000
|0.0000
|714
|2005.04.20 15:12
|modify
|89
|0.10
|1.1873
|1.1844
|0.0000
|715
|2005.04.20 15:13
|modify
|89
|0.10
|1.1873
|1.1845
|0.0000
|716
|2005.04.20 15:13
|modify
|89
|0.10
|1.1873
|1.1846
|0.0000
|717
|2005.04.20 15:16
|modify
|89
|0.10
|1.1873
|1.1847
|0.0000
|718
|2005.04.20 15:18
|modify
|89
|0.10
|1.1873
|1.1848
|0.0000
|719
|2005.04.20 15:19
|modify
|89
|0.10
|1.1873
|1.1849
|0.0000
|720
|2005.04.20 15:57
|s/l
|89
|0.10
|1.1849
|1.1849
|0.0000
|-20.25
|9101.97
|721
|2005.04.20 15:57
|buy
|90
|0.10
|1.1852
|0.0000
|0.0000
|722
|2005.04.20 18:00
|close
|90
|0.10
|1.1799
|0.0000
|0.0000
|-44.92
|9057.05
|723
|2005.04.20 18:00
|sell
|91
|0.10
|1.1798
|0.0000
|0.0000
|724
|2005.04.20 18:56
|modify
|91
|0.10
|1.1798
|1.1827
|0.0000
|725
|2005.04.20 18:58
|close
|91
|0.10
|1.1786
|1.1827
|0.0000
|10.18
|9067.23
|726
|2005.04.20 18:58
|sell
|92
|0.10
|1.1783
|0.0000
|0.0000
|727
|2005.04.20 19:16
|modify
|92
|0.10
|1.1783
|1.1811
|0.0000
|728
|2005.04.20 19:16
|close
|92
|0.10
|1.1770
|1.1811
|0.0000
|11.05
|9078.28
|729
|2005.04.21 15:00
|buy
|93
|0.10
|1.1802
|0.0000
|0.0000
|730
|2005.04.21 18:02
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1772
|0.0000
|731
|2005.04.21 18:03
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1773
|0.0000
|732
|2005.04.21 18:03
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1775
|0.0000
|733
|2005.04.21 18:03
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1777
|0.0000
|734
|2005.04.21 18:03
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1778
|0.0000
|735
|2005.04.21 18:03
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1780
|0.0000
|736
|2005.04.21 18:05
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1781
|0.0000
|737
|2005.04.21 18:05
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1783
|0.0000
|738
|2005.04.21 18:05
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1784
|0.0000
|739
|2005.04.21 18:05
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1786
|0.0000
|740
|2005.04.21 18:06
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1788
|0.0000
|741
|2005.04.21 18:06
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1791
|0.0000
|742
|2005.04.21 18:06
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1793
|0.0000
|743
|2005.04.21 18:06
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1794
|0.0000
|744
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1796
|0.0000
|745
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1797
|0.0000
|746
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1799
|0.0000
|747
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1800
|0.0000
|748
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1802
|0.0000
|749
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1803
|0.0000
|750
|2005.04.21 18:21
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1805
|0.0000
|751
|2005.04.21 18:22
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1805
|0.0000
|752
|2005.04.21 18:22
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1806
|0.0000
|753
|2005.04.21 18:22
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1807
|0.0000
|754
|2005.04.21 18:22
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1808
|0.0000
|755
|2005.04.21 18:22
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1809
|0.0000
|756
|2005.04.21 18:25
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1810
|0.0000
|757
|2005.04.21 18:26
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1811
|0.0000
|758
|2005.04.21 18:26
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1812
|0.0000
|759
|2005.04.21 18:26
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1813
|0.0000
|760
|2005.04.21 18:26
|modify
|93
|0.10
|1.1802
|1.1814
|0.0000
|761
|2005.04.22 10:02
|s/l
|93
|0.10
|1.1814
|1.1814
|0.0000
|12.80
|9091.07
|762
|2005.04.22 15:00
|sell
|94
|0.10
|1.1784
|0.0000
|0.0000
|763
|2005.04.22 20:00
|close
|94
|0.10
|1.1842
|0.0000
|0.0000
|-48.98
|9042.09
|764
|2005.04.22 20:00
|buy
|95
|0.10
|1.1842
|0.0000
|0.0000
|765
|2005.04.24 23:00
|close
|95
|0.10
|1.1803
|0.0000
|0.0000
|-33.04
|9009.05
|766
|2005.04.24 23:13
|sell
|96
|0.10
|1.1803
|0.0000
|0.0000
|767
|2005.04.25 02:00
|close
|96
|0.10
|1.1827
|0.0000
|0.0000
|-21.74
|8987.31
|768
|2005.04.25 02:00
|buy
|97
|0.10
|1.1827
|0.0000
|0.0000
|769
|2005.04.25 02:09
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1797
|0.0000
|770
|2005.04.25 02:10
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1799
|0.0000
|771
|2005.04.25 02:11
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1801
|0.0000
|772
|2005.04.25 02:11
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1803
|0.0000
|773
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1804
|0.0000
|774
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1805
|0.0000
|775
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1808
|0.0000
|776
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1809
|0.0000
|777
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1811
|0.0000
|778
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1812
|0.0000
|779
|2005.04.25 02:12
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1814
|0.0000
|780
|2005.04.25 02:15
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1816
|0.0000
|781
|2005.04.25 02:16
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1817
|0.0000
|782
|2005.04.25 02:22
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1818
|0.0000
|783
|2005.04.25 02:22
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1820
|0.0000
|784
|2005.04.25 02:23
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1824
|0.0000
|785
|2005.04.25 02:24
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1825
|0.0000
|786
|2005.04.25 02:24
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1825
|0.0000
|787
|2005.04.25 02:24
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1826
|0.0000
|788
|2005.04.25 02:24
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1827
|0.0000
|789
|2005.04.25 02:33
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1828
|0.0000
|790
|2005.04.25 02:35
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1829
|0.0000
|791
|2005.04.25 02:37
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1830
|0.0000
|792
|2005.04.25 02:37
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1831
|0.0000
|793
|2005.04.25 02:37
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1832
|0.0000
|794
|2005.04.25 02:39
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1833
|0.0000
|795
|2005.04.25 02:42
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1835
|0.0000
|796
|2005.04.25 02:43
|modify
|97
|0.10
|1.1827
|1.1837
|0.0000
|797
|2005.04.25 08:24
|s/l
|97
|0.10
|1.1837
|1.1837
|0.0000
|8.45
|8995.76
|798
|2005.04.26 08:00
|sell
|98
|0.10
|1.1865
|0.0000
|0.0000
|799
|2005.04.26 11:00
|close
|98
|0.10
|1.1898
|0.0000
|0.0000
|-27.74
|8968.02
|800
|2005.04.26 11:00
|buy
|99
|0.10
|1.1897
|0.0000
|0.0000
|801
|2005.04.26 16:00
|close
|99
|0.10
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|-22.75
|8945.27
|802
|2005.04.26 16:00
|sell
|100
|0.10
|1.1870
|0.0000
|0.0000
|803
|2005.04.27 07:00
|close
|100
|0.10
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|-19.11
|8926.15
|804
|2005.04.27 07:03
|buy
|101
|0.10
|1.1891
|0.0000
|0.0000
|805
|2005.04.27 07:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1862
|0.0000
|806
|2005.04.27 07:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1864
|0.0000
|807
|2005.04.27 07:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1865
|0.0000
|808
|2005.04.27 07:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1866
|0.0000
|809
|2005.04.27 07:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1868
|0.0000
|810
|2005.04.27 07:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1869
|0.0000
|811
|2005.04.27 07:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1870
|0.0000
|812
|2005.04.27 07:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1872
|0.0000
|813
|2005.04.27 07:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1874
|0.0000
|814
|2005.04.27 07:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1875
|0.0000
|815
|2005.04.27 07:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1876
|0.0000
|816
|2005.04.27 08:02
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1878
|0.0000
|817
|2005.04.27 08:03
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1879
|0.0000
|818
|2005.04.27 08:03
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1880
|0.0000
|819
|2005.04.27 08:03
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1882
|0.0000
|820
|2005.04.27 08:03
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1883
|0.0000
|821
|2005.04.27 08:03
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1884
|0.0000
|822
|2005.04.27 08:04
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1885
|0.0000
|823
|2005.04.27 08:05
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1886
|0.0000
|824
|2005.04.27 08:06
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1887
|0.0000
|825
|2005.04.27 08:06
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1888
|0.0000
|826
|2005.04.27 08:06
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1889
|0.0000
|827
|2005.04.27 08:07
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1891
|0.0000
|828
|2005.04.27 08:07
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1892
|0.0000
|829
|2005.04.27 08:07
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1893
|0.0000
|830
|2005.04.27 08:07
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1894
|0.0000
|831
|2005.04.27 08:10
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1896
|0.0000
|832
|2005.04.27 08:10
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1897
|0.0000
|833
|2005.04.27 08:10
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1899
|0.0000
|834
|2005.04.27 08:13
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1900
|0.0000
|835
|2005.04.27 08:15
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1901
|0.0000
|836
|2005.04.27 08:15
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1902
|0.0000
|837
|2005.04.27 08:16
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1903
|0.0000
|838
|2005.04.27 08:16
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1904
|0.0000
|839
|2005.04.27 08:17
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1905
|0.0000
|840
|2005.04.27 08:17
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1906
|0.0000
|841
|2005.04.27 08:17
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1907
|0.0000
|842
|2005.04.27 08:17
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1908
|0.0000
|843
|2005.04.27 08:19
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1909
|0.0000
|844
|2005.04.27 08:20
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1910
|0.0000
|845
|2005.04.27 08:20
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1911
|0.0000
|846
|2005.04.27 08:21
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1912
|0.0000
|847
|2005.04.27 08:40
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1913
|0.0000
|848
|2005.04.27 08:40
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1914
|0.0000
|849
|2005.04.27 08:41
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1915
|0.0000
|850
|2005.04.27 08:55
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1915
|0.0000
|851
|2005.04.27 08:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1916
|0.0000
|852
|2005.04.27 08:58
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1918
|0.0000
|853
|2005.04.27 08:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1919
|0.0000
|854
|2005.04.27 08:59
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1921
|0.0000
|855
|2005.04.27 09:00
|modify
|101
|0.10
|1.1891
|1.1922
|0.0000
|856
|2005.04.27 14:30
|s/l
|101
|0.10
|1.1922
|1.1922
|0.0000
|26.01
|8952.16
|857
|2005.04.28 15:00
|sell
|102
|0.10
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|858
|2005.04.28 16:29
|modify
|102
|0.10
|1.1915
|1.1945
|0.0000
|859
|2005.04.28 16:29
|close
|102
|0.10
|1.1904
|1.1945
|0.0000
|9.24
|8961.40
|860
|2005.04.28 17:00
|sell
|103
|0.10
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|861
|2005.04.28 19:00
|close
|103
|0.10
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|-15.09
|8946.31
|862
|2005.04.28 19:00
|buy
|104
|0.10
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|863
|2005.04.28 20:13
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1904
|0.0000
|864
|2005.04.28 20:14
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1905
|0.0000
|865
|2005.04.28 20:14
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1907
|0.0000
|866
|2005.04.28 20:15
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1909
|0.0000
|867
|2005.04.28 20:16
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1910
|0.0000
|868
|2005.04.28 20:16
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1912
|0.0000
|869
|2005.04.28 20:16
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1913
|0.0000
|870
|2005.04.28 20:16
|modify
|104
|0.10
|1.1933
|1.1915
|0.0000
|871
|2005.04.29 01:24
|s/l
|104
|0.10
|1.1915
|1.1915
|0.0000
|-12.47
|8933.84
|872
|2005.04.29 04:00
|sell
|105
|0.10
|1.1910
|0.0000
|0.0000
|873
|2005.04.29 05:00
|modify
|105
|0.10
|1.1910
|1.1940
|0.0000
|874
|2005.04.29 06:23
|close
|105
|0.10
|1.1899
|1.1940
|0.0000
|9.24
|8943.08
|875
|2005.04.29 20:00
|buy
|106
|0.10
|1.1961
|0.0000
|0.0000
|876
|2005.04.29 20:30
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1932
|0.0000
|877
|2005.04.29 20:39
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1933
|0.0000
|878
|2005.04.29 20:39
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1934
|0.0000
|879
|2005.04.29 20:53
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1935
|0.0000
|880
|2005.04.29 20:53
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1936
|0.0000
|881
|2005.05.02 02:00
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1938
|0.0000
|882
|2005.05.02 02:02
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1939
|0.0000
|883
|2005.05.02 02:03
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1942
|0.0000
|884
|2005.05.02 02:35
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1944
|0.0000
|885
|2005.05.02 02:41
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1945
|0.0000
|886
|2005.05.02 02:42
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1946
|0.0000
|887
|2005.05.02 02:46
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1947
|0.0000
|888
|2005.05.02 02:47
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1948
|0.0000
|889
|2005.05.02 02:48
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1949
|0.0000
|890
|2005.05.02 02:57
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1951
|0.0000
|891
|2005.05.02 16:22
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1952
|0.0000
|892
|2005.05.02 16:23
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1953
|0.0000
|893
|2005.05.02 16:23
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1954
|0.0000
|894
|2005.05.02 16:24
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1955
|0.0000
|895
|2005.05.02 16:39
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1956
|0.0000
|896
|2005.05.02 16:40
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1957
|0.0000
|897
|2005.05.02 16:40
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1958
|0.0000
|898
|2005.05.02 16:40
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1959
|0.0000
|899
|2005.05.02 16:40
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1960
|0.0000
|900
|2005.05.02 16:43
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1961
|0.0000
|901
|2005.05.02 16:44
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1962
|0.0000
|902
|2005.05.02 16:44
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1963
|0.0000
|903
|2005.05.02 16:48
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1965
|0.0000
|904
|2005.05.02 16:59
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1966
|0.0000
|905
|2005.05.02 16:59
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1968
|0.0000
|906
|2005.05.02 16:59
|modify
|106
|0.10
|1.1961
|1.1970
|0.0000
|907
|2005.05.02 21:10
|s/l
|106
|0.10
|1.1970
|1.1970
|0.0000
|8.40
|8951.48
|908
|2005.05.03 17:00
|sell
|107
|0.10
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|909
|2005.05.03 20:16
|modify
|107
|0.10
|1.1969
|1.1999
|0.0000
|910
|2005.05.03 20:16
|close
|107
|0.10
|1.1956
|1.1999
|0.0000
|10.87
|8962.35
|911
|2005.05.05 06:00
|buy
|108
|0.10
|1.1921
|0.0000
|0.0000
|912
|2005.05.05 14:15
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1891
|0.0000
|913
|2005.05.05 15:11
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1893
|0.0000
|914
|2005.05.05 15:11
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1894
|0.0000
|915
|2005.05.05 15:11
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1896
|0.0000
|916
|2005.05.05 15:13
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1897
|0.0000
|917
|2005.05.05 15:15
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1898
|0.0000
|918
|2005.05.05 15:15
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1899
|0.0000
|919
|2005.05.05 15:15
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1900
|0.0000
|920
|2005.05.05 15:25
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1902
|0.0000
|921
|2005.05.05 15:25
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1904
|0.0000
|922
|2005.05.05 15:26
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1905
|0.0000
|923
|2005.05.05 15:26
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1906
|0.0000
|924
|2005.05.05 15:44
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1907
|0.0000
|925
|2005.05.05 15:44
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1908
|0.0000
|926
|2005.05.05 15:45
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1909
|0.0000
|927
|2005.05.05 15:45
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1910
|0.0000
|928
|2005.05.05 15:45
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1911
|0.0000
|929
|2005.05.05 15:49
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1911
|0.0000
|930
|2005.05.05 15:50
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1912
|0.0000
|931
|2005.05.05 15:54
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1913
|0.0000
|932
|2005.05.05 15:54
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1914
|0.0000
|933
|2005.05.05 15:55
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1915
|0.0000
|934
|2005.05.05 15:57
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1916
|0.0000
|935
|2005.05.05 15:57
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1917
|0.0000
|936
|2005.05.05 16:37
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1918
|0.0000
|937
|2005.05.05 16:37
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1919
|0.0000
|938
|2005.05.05 16:38
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1920
|0.0000
|939
|2005.05.05 16:38
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1921
|0.0000
|940
|2005.05.05 16:38
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1923
|0.0000
|941
|2005.05.05 16:43
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1923
|0.0000
|942
|2005.05.05 16:54
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1925
|0.0000
|943
|2005.05.05 17:01
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1926
|0.0000
|944
|2005.05.05 17:01
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1927
|0.0000
|945
|2005.05.05 17:02
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1927
|0.0000
|946
|2005.05.05 17:03
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1928
|0.0000
|947
|2005.05.05 17:37
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1928
|0.0000
|948
|2005.05.05 17:37
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1929
|0.0000
|949
|2005.05.05 17:38
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1930
|0.0000
|950
|2005.05.05 17:44
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1930
|0.0000
|951
|2005.05.05 17:46
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1931
|0.0000
|952
|2005.05.05 17:47
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1932
|0.0000
|953
|2005.05.05 17:48
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1933
|0.0000
|954
|2005.05.05 17:48
|modify
|108
|0.10
|1.1921
|1.1935
|0.0000
|955
|2005.05.05 18:50
|s/l
|108
|0.10
|1.1935
|1.1935
|0.0000
|11.73
|8974.08
|956
|2005.05.10 00:00
|sell
|109
|0.10
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|957
|2005.05.10 13:00
|modify
|109
|0.10
|1.2036
|1.2065
|0.0000
|958
|2005.05.10 13:00
|close
|109
|0.10
|1.2024
|1.2065
|0.0000
|9.98
|8984.06
|959
|2005.05.11 16:00
|buy
|110
|0.10
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|960
|2005.05.11 16:03
|modify
|110
|0.10
|1.2082
|1.2052
|0.0000
|961
|2005.05.11 16:03
|modify
|110
|0.10
|1.2082
|1.2053
|0.0000
|962
|2005.05.11 16:04
|modify
|110
|0.10
|1.2082
|1.2055
|0.0000
|963
|2005.05.11 16:04
|modify
|110
|0.10
|1.2082
|1.2056
|0.0000
|964
|2005.05.11 16:04
|modify
|110
|0.10
|1.2082
|1.2057
|0.0000
|965
|2005.05.11 16:04
|modify
|110
|0.10
|1.2082
|1.2058
|0.0000
|966
|2005.05.11 16:35
|s/l
|110
|0.10
|1.2058
|1.2058
|0.0000
|-19.90
|8964.16
|967
|2005.05.11 16:35
|buy
|111
|0.10
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|968
|2005.05.11 20:26
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2031
|0.0000
|969
|2005.05.11 20:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2032
|0.0000
|970
|2005.05.11 20:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2033
|0.0000
|971
|2005.05.12 02:37
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2033
|0.0000
|972
|2005.05.12 03:14
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2035
|0.0000
|973
|2005.05.12 03:19
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2036
|0.0000
|974
|2005.05.12 03:21
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2037
|0.0000
|975
|2005.05.12 07:53
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2039
|0.0000
|976
|2005.05.12 07:54
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2041
|0.0000
|977
|2005.05.12 07:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2042
|0.0000
|978
|2005.05.12 07:57
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2043
|0.0000
|979
|2005.05.12 07:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2044
|0.0000
|980
|2005.05.12 07:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2045
|0.0000
|981
|2005.05.12 07:59
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2046
|0.0000
|982
|2005.05.12 08:01
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2047
|0.0000
|983
|2005.05.12 08:01
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2048
|0.0000
|984
|2005.05.12 08:16
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2049
|0.0000
|985
|2005.05.12 08:21
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2050
|0.0000
|986
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2052
|0.0000
|987
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2053
|0.0000
|988
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2055
|0.0000
|989
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2057
|0.0000
|990
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2059
|0.0000
|991
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2060
|0.0000
|992
|2005.05.12 08:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2062
|0.0000
|993
|2005.05.12 08:36
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2063
|0.0000
|994
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2064
|0.0000
|995
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2066
|0.0000
|996
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2068
|0.0000
|997
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2070
|0.0000
|998
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2071
|0.0000
|999
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2073
|0.0000
|1000
|2005.05.12 08:55
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2075
|0.0000
|1001
|2005.05.12 08:56
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2076
|0.0000
|1002
|2005.05.12 08:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2077
|0.0000
|1003
|2005.05.12 08:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2079
|0.0000
|1004
|2005.05.12 08:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2080
|0.0000
|1005
|2005.05.12 08:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2082
|0.0000
|1006
|2005.05.12 09:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2083
|0.0000
|1007
|2005.05.12 09:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2084
|0.0000
|1008
|2005.05.12 09:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2085
|0.0000
|1009
|2005.05.12 09:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2086
|0.0000
|1010
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2092
|0.0000
|1011
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2097
|0.0000
|1012
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2103
|0.0000
|1013
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2108
|0.0000
|1014
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2114
|0.0000
|1015
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2119
|0.0000
|1016
|2005.05.12 14:30
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2124
|0.0000
|1017
|2005.05.12 14:54
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2126
|0.0000
|1018
|2005.05.12 14:54
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2127
|0.0000
|1019
|2005.05.12 14:54
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2128
|0.0000
|1020
|2005.05.12 16:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2130
|0.0000
|1021
|2005.05.12 16:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2131
|0.0000
|1022
|2005.05.12 23:03
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2132
|0.0000
|1023
|2005.05.12 23:03
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2134
|0.0000
|1024
|2005.05.12 23:03
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2135
|0.0000
|1025
|2005.05.12 23:14
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2136
|0.0000
|1026
|2005.05.12 23:16
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2136
|0.0000
|1027
|2005.05.12 23:16
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2137
|0.0000
|1028
|2005.05.13 08:57
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2138
|0.0000
|1029
|2005.05.13 09:28
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2140
|0.0000
|1030
|2005.05.13 09:37
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2142
|0.0000
|1031
|2005.05.13 09:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2143
|0.0000
|1032
|2005.05.13 09:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2144
|0.0000
|1033
|2005.05.13 09:39
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2146
|0.0000
|1034
|2005.05.13 10:44
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2147
|0.0000
|1035
|2005.05.13 10:44
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2148
|0.0000
|1036
|2005.05.13 10:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2150
|0.0000
|1037
|2005.05.13 10:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2151
|0.0000
|1038
|2005.05.13 10:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2152
|0.0000
|1039
|2005.05.13 10:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2153
|0.0000
|1040
|2005.05.13 10:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2154
|0.0000
|1041
|2005.05.13 10:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2155
|0.0000
|1042
|2005.05.13 11:32
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2156
|0.0000
|1043
|2005.05.13 11:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2157
|0.0000
|1044
|2005.05.13 11:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2158
|0.0000
|1045
|2005.05.13 11:34
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2159
|0.0000
|1046
|2005.05.13 11:35
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2161
|0.0000
|1047
|2005.05.13 11:35
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2163
|0.0000
|1048
|2005.05.13 11:35
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2164
|0.0000
|1049
|2005.05.13 11:35
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2166
|0.0000
|1050
|2005.05.13 11:35
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2168
|0.0000
|1051
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2169
|0.0000
|1052
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2170
|0.0000
|1053
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2171
|0.0000
|1054
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2173
|0.0000
|1055
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2174
|0.0000
|1056
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2175
|0.0000
|1057
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2177
|0.0000
|1058
|2005.05.13 11:38
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2178
|0.0000
|1059
|2005.05.13 11:40
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2179
|0.0000
|1060
|2005.05.13 11:40
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2180
|0.0000
|1061
|2005.05.13 11:41
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2181
|0.0000
|1062
|2005.05.13 11:43
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2183
|0.0000
|1063
|2005.05.13 11:43
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2184
|0.0000
|1064
|2005.05.13 11:44
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2185
|0.0000
|1065
|2005.05.13 11:45
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2186
|0.0000
|1066
|2005.05.13 11:46
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2186
|0.0000
|1067
|2005.05.13 11:46
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2187
|0.0000
|1068
|2005.05.13 11:46
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2188
|0.0000
|1069
|2005.05.13 11:50
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2189
|0.0000
|1070
|2005.05.13 11:50
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2190
|0.0000
|1071
|2005.05.13 11:58
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2191
|0.0000
|1072
|2005.05.13 11:59
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2193
|0.0000
|1073
|2005.05.13 12:00
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2194
|0.0000
|1074
|2005.05.13 12:00
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2195
|0.0000
|1075
|2005.05.13 12:03
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2196
|0.0000
|1076
|2005.05.13 12:04
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2197
|0.0000
|1077
|2005.05.13 12:04
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2198
|0.0000
|1078
|2005.05.13 12:05
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2199
|0.0000
|1079
|2005.05.13 14:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2200
|0.0000
|1080
|2005.05.13 14:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2201
|0.0000
|1081
|2005.05.13 14:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2202
|0.0000
|1082
|2005.05.13 14:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2203
|0.0000
|1083
|2005.05.13 14:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2205
|0.0000
|1084
|2005.05.13 14:25
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2206
|0.0000
|1085
|2005.05.13 14:26
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2207
|0.0000
|1086
|2005.05.13 14:26
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2208
|0.0000
|1087
|2005.05.13 14:27
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2209
|0.0000
|1088
|2005.05.13 14:35
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2210
|0.0000
|1089
|2005.05.13 14:36
|modify
|111
|0.10
|1.2060
|1.2211
|0.0000
|1090
|2005.05.13 17:00
|s/l
|111
|0.10
|1.2211
|1.2211
|0.0000
|127.18
|9091.33
|1091
|2005.05.17 12:00
|sell
|112
|0.10
|1.2206
|0.0000
|0.0000
|1092
|2005.05.17 21:00
|close
|112
|0.10
|1.2235
|0.0000
|0.0000
|-23.70
|9067.63
|1093
|2005.05.17 21:00
|buy
|113
|0.10
|1.2241
|0.0000
|0.0000
|1094
|2005.05.17 21:49
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2211
|0.0000
|1095
|2005.05.17 21:49
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2212
|0.0000
|1096
|2005.05.17 21:49
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2213
|0.0000
|1097
|2005.05.17 21:49
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2214
|0.0000
|1098
|2005.05.17 21:50
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2215
|0.0000
|1099
|2005.05.17 21:50
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2216
|0.0000
|1100
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2217
|0.0000
|1101
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2218
|0.0000
|1102
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2219
|0.0000
|1103
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2220
|0.0000
|1104
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2221
|0.0000
|1105
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2222
|0.0000
|1106
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2223
|0.0000
|1107
|2005.05.17 21:52
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2224
|0.0000
|1108
|2005.05.17 21:53
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2225
|0.0000
|1109
|2005.05.17 21:53
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2226
|0.0000
|1110
|2005.05.17 21:53
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2227
|0.0000
|1111
|2005.05.17 21:54
|modify
|113
|0.10
|1.2241
|1.2228
|0.0000
|1112
|2005.05.18 08:14
|s/l
|113
|0.10
|1.2228
|1.2228
|0.0000
|-9.75
|9057.88
|1113
|2005.05.18 11:00
|sell
|114
|0.10
|1.2219
|0.0000
|0.0000
|1114
|2005.05.18 14:30
|modify
|114
|0.10
|1.2219
|1.2249
|0.0000
|1115
|2005.05.18 14:30
|close
|114
|0.10
|1.2206
|1.2249
|0.0000
|10.65
|9068.53
|1116
|2005.05.19 15:00
|buy
|115
|0.10
|1.2225
|0.0000
|0.0000
|1117
|2005.05.19 16:35
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2195
|0.0000
|1118
|2005.05.19 16:41
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2196
|0.0000
|1119
|2005.05.19 16:41
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2198
|0.0000
|1120
|2005.05.19 16:41
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2199
|0.0000
|1121
|2005.05.19 16:42
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2200
|0.0000
|1122
|2005.05.19 16:42
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2201
|0.0000
|1123
|2005.05.19 16:42
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2202
|0.0000
|1124
|2005.05.19 16:42
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2203
|0.0000
|1125
|2005.05.19 17:40
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2204
|0.0000
|1126
|2005.05.19 17:40
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2205
|0.0000
|1127
|2005.05.19 17:40
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2206
|0.0000
|1128
|2005.05.19 17:47
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2206
|0.0000
|1129
|2005.05.19 17:49
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2207
|0.0000
|1130
|2005.05.19 18:05
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2209
|0.0000
|1131
|2005.05.19 18:05
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2212
|0.0000
|1132
|2005.05.19 18:05
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2214
|0.0000
|1133
|2005.05.19 18:05
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2216
|0.0000
|1134
|2005.05.19 18:05
|modify
|115
|0.10
|1.2225
|1.2217
|0.0000
|1135
|2005.05.19 19:18
|s/l
|115
|0.10
|1.2217
|1.2217
|0.0000
|-6.55
|9061.98
|1136
|2005.05.23 17:00
|sell
|116
|0.10
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|1137
|2005.05.24 08:26
|modify
|116
|0.10
|1.2301
|1.2331
|0.0000
|1138
|2005.05.24 08:26
|close
|116
|0.10
|1.2290
|1.2331
|0.0000
|7.50
|9069.48
|1139
|2005.05.25 02:00
|buy
|117
|0.10
|1.2315
|0.0000
|0.0000
|1140
|2005.05.25 06:00
|close
|117
|0.10
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|-29.32
|9040.16
|1141
|2005.05.25 06:02
|sell
|118
|0.10
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|1142
|2005.05.25 14:00
|close
|118
|0.10
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|-23.56
|9016.60
|1143
|2005.05.25 14:00
|buy
|119
|0.10
|1.2308
|0.0000
|0.0000
|1144
|2005.05.25 16:00
|close
|119
|0.10
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|-45.71
|8970.89
|1145
|2005.05.25 16:00
|sell
|120
|0.10
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|1146
|2005.05.26 08:00
|close
|120
|0.10
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|-48.57
|8922.31
|1147
|2005.05.26 08:00
|buy
|121
|0.10
|1.2310
|0.0000
|0.0000
|1148
|2005.05.26 08:09
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2280
|0.0000
|1149
|2005.05.26 08:09
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2281
|0.0000
|1150
|2005.05.26 08:09
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2282
|0.0000
|1151
|2005.05.26 08:09
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2284
|0.0000
|1152
|2005.05.26 08:09
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2285
|0.0000
|1153
|2005.05.26 11:56
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2286
|0.0000
|1154
|2005.05.26 11:57
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2287
|0.0000
|1155
|2005.05.26 11:58
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2287
|0.0000
|1156
|2005.05.26 12:27
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2288
|0.0000
|1157
|2005.05.26 12:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2289
|0.0000
|1158
|2005.05.26 12:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2290
|0.0000
|1159
|2005.05.26 12:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2292
|0.0000
|1160
|2005.05.26 12:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2293
|0.0000
|1161
|2005.05.26 12:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2294
|0.0000
|1162
|2005.05.26 13:00
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2294
|0.0000
|1163
|2005.05.26 13:03
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2295
|0.0000
|1164
|2005.05.26 13:04
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2296
|0.0000
|1165
|2005.05.26 13:06
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2296
|0.0000
|1166
|2005.05.26 13:07
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2297
|0.0000
|1167
|2005.05.26 13:14
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2298
|0.0000
|1168
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2299
|0.0000
|1169
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2300
|0.0000
|1170
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2301
|0.0000
|1171
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2302
|0.0000
|1172
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2303
|0.0000
|1173
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2304
|0.0000
|1174
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2305
|0.0000
|1175
|2005.05.26 13:15
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2306
|0.0000
|1176
|2005.05.26 13:16
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2307
|0.0000
|1177
|2005.05.26 13:16
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2308
|0.0000
|1178
|2005.05.26 13:16
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2309
|0.0000
|1179
|2005.05.26 13:16
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2310
|0.0000
|1180
|2005.05.26 13:17
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2311
|0.0000
|1181
|2005.05.26 13:17
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2312
|0.0000
|1182
|2005.05.26 13:17
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2313
|0.0000
|1183
|2005.05.26 13:17
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2314
|0.0000
|1184
|2005.05.26 13:33
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2315
|0.0000
|1185
|2005.05.26 13:33
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2316
|0.0000
|1186
|2005.05.26 13:34
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2317
|0.0000
|1187
|2005.05.26 13:34
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2318
|0.0000
|1188
|2005.05.26 14:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2319
|0.0000
|1189
|2005.05.26 14:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2320
|0.0000
|1190
|2005.05.26 14:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2322
|0.0000
|1191
|2005.05.26 14:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2323
|0.0000
|1192
|2005.05.26 14:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2325
|0.0000
|1193
|2005.05.26 14:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2326
|0.0000
|1194
|2005.05.26 14:37
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2327
|0.0000
|1195
|2005.05.26 14:37
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2328
|0.0000
|1196
|2005.05.26 14:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2329
|0.0000
|1197
|2005.05.26 14:38
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2330
|0.0000
|1198
|2005.05.26 14:39
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2330
|0.0000
|1199
|2005.05.26 14:39
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2331
|0.0000
|1200
|2005.05.26 14:39
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2332
|0.0000
|1201
|2005.05.26 20:36
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2334
|0.0000
|1202
|2005.05.26 20:39
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2335
|0.0000
|1203
|2005.05.26 20:40
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2336
|0.0000
|1204
|2005.05.26 20:40
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2337
|0.0000
|1205
|2005.05.26 20:40
|modify
|121
|0.10
|1.2310
|1.2338
|0.0000
|1206
|2005.05.27 10:03
|s/l
|121
|0.10
|1.2338
|1.2338
|0.0000
|25.33
|8947.64
|1207
|2005.05.27 18:00
|sell
|122
|0.10
|1.2322
|0.0000
|0.0000
|1208
|2005.05.27 18:36
|modify
|122
|0.10
|1.2322
|1.2349
|0.0000
|1209
|2005.05.27 18:36
|close
|122
|0.10
|1.2307
|1.2349
|0.0000
|12.19
|8959.83
|1210
|2005.05.27 18:36
|sell
|123
|0.10
|1.2301
|0.0000
|0.0000
|1211
|2005.05.30 11:00
|close
|123
|0.10
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|-35.48
|8924.34
|1212
|2005.05.30 11:00
|buy
|124
|0.10
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|1213
|2005.05.30 12:30
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2313
|0.0000
|1214
|2005.05.30 12:37
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2314
|0.0000
|1215
|2005.05.30 12:41
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2315
|0.0000
|1216
|2005.05.30 12:41
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2316
|0.0000
|1217
|2005.05.30 12:41
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2317
|0.0000
|1218
|2005.05.30 12:41
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2318
|0.0000
|1219
|2005.05.30 12:42
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2319
|0.0000
|1220
|2005.05.30 12:42
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2320
|0.0000
|1221
|2005.05.30 12:43
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2322
|0.0000
|1222
|2005.05.30 12:43
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2323
|0.0000
|1223
|2005.05.30 12:43
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2325
|0.0000
|1224
|2005.05.30 12:43
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2326
|0.0000
|1225
|2005.05.30 13:03
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2327
|0.0000
|1226
|2005.05.30 13:03
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2328
|0.0000
|1227
|2005.05.30 13:03
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2330
|0.0000
|1228
|2005.05.30 13:03
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2332
|0.0000
|1229
|2005.05.30 13:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2333
|0.0000
|1230
|2005.05.30 13:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2334
|0.0000
|1231
|2005.05.30 13:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2335
|0.0000
|1232
|2005.05.30 13:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2336
|0.0000
|1233
|2005.05.30 13:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2337
|0.0000
|1234
|2005.05.30 13:06
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2339
|0.0000
|1235
|2005.05.30 13:06
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2340
|0.0000
|1236
|2005.05.30 13:06
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2341
|0.0000
|1237
|2005.05.30 13:06
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2343
|0.0000
|1238
|2005.05.30 13:06
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2344
|0.0000
|1239
|2005.05.30 13:07
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2344
|0.0000
|1240
|2005.05.30 13:07
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2345
|0.0000
|1241
|2005.05.30 13:31
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2346
|0.0000
|1242
|2005.05.30 13:31
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2347
|0.0000
|1243
|2005.05.30 13:31
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2348
|0.0000
|1244
|2005.05.30 15:50
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2349
|0.0000
|1245
|2005.05.30 15:51
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2350
|0.0000
|1246
|2005.05.30 16:00
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2351
|0.0000
|1247
|2005.05.30 16:01
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2352
|0.0000
|1248
|2005.05.30 16:02
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2353
|0.0000
|1249
|2005.05.31 02:41
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2354
|0.0000
|1250
|2005.05.31 02:41
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2355
|0.0000
|1251
|2005.05.31 02:43
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2355
|0.0000
|1252
|2005.05.31 02:47
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2357
|0.0000
|1253
|2005.05.31 02:54
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2358
|0.0000
|1254
|2005.05.31 02:55
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2359
|0.0000
|1255
|2005.05.31 03:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2359
|0.0000
|1256
|2005.05.31 03:04
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2360
|0.0000
|1257
|2005.05.31 03:06
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2361
|0.0000
|1258
|2005.05.31 03:07
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2364
|0.0000
|1259
|2005.05.31 03:07
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2368
|0.0000
|1260
|2005.05.31 03:07
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2371
|0.0000
|1261
|2005.05.31 03:07
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2373
|0.0000
|1262
|2005.05.31 03:08
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2374
|0.0000
|1263
|2005.05.31 03:08
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2375
|0.0000
|1264
|2005.05.31 03:08
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2376
|0.0000
|1265
|2005.05.31 03:08
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2377
|0.0000
|1266
|2005.05.31 03:08
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2378
|0.0000
|1267
|2005.05.31 03:09
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2379
|0.0000
|1268
|2005.05.31 03:09
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2380
|0.0000
|1269
|2005.05.31 03:12
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2381
|0.0000
|1270
|2005.05.31 03:12
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2383
|0.0000
|1271
|2005.05.31 03:12
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2384
|0.0000
|1272
|2005.05.31 03:12
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2386
|0.0000
|1273
|2005.05.31 03:17
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2388
|0.0000
|1274
|2005.05.31 03:17
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2390
|0.0000
|1275
|2005.05.31 03:17
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2393
|0.0000
|1276
|2005.05.31 03:17
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2395
|0.0000
|1277
|2005.05.31 03:17
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2397
|0.0000
|1278
|2005.05.31 03:17
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2399
|0.0000
|1279
|2005.05.31 03:18
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2400
|0.0000
|1280
|2005.05.31 03:18
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2401
|0.0000
|1281
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2402
|0.0000
|1282
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2405
|0.0000
|1283
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2408
|0.0000
|1284
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2411
|0.0000
|1285
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2415
|0.0000
|1286
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2418
|0.0000
|1287
|2005.05.31 03:21
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2421
|0.0000
|1288
|2005.05.31 03:22
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2422
|0.0000
|1289
|2005.05.31 03:22
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2423
|0.0000
|1290
|2005.05.31 03:22
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2424
|0.0000
|1291
|2005.05.31 03:22
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2425
|0.0000
|1292
|2005.05.31 03:22
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2426
|0.0000
|1293
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2428
|0.0000
|1294
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2429
|0.0000
|1295
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2431
|0.0000
|1296
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2432
|0.0000
|1297
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2434
|0.0000
|1298
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2435
|0.0000
|1299
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2437
|0.0000
|1300
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2438
|0.0000
|1301
|2005.05.31 03:24
|modify
|124
|0.10
|1.2343
|1.2439
|0.0000
|1302
|2005.05.31 06:23
|s/l
|124
|0.10
|1.2439
|1.2439
|0.0000
|78.06
|9002.40
|1303
|2005.06.02 12:00
|sell
|125
|0.10
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|1304
|2005.06.02 12:42
|modify
|125
|0.10
|1.2508
|1.2537
|0.0000
|1305
|2005.06.02 12:42
|close
|125
|0.10
|1.2496
|1.2537
|0.0000
|9.60
|9012.00
|1306
|2005.06.02 12:42
|sell
|126
|0.10
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|1307
|2005.06.03 13:18
|modify
|126
|0.10
|1.2492
|1.2522
|0.0000
|1308
|2005.06.03 14:30
|close
|126
|0.10
|1.2479
|1.2522
|0.0000
|6.06
|9018.06
|1309
|2005.06.03 19:00
|buy
|127
|0.10
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|1310
|2005.06.06 07:00
|close
|127
|0.10
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|-45.55
|8972.51
|1311
|2005.06.06 07:00
|sell
|128
|0.10
|1.2492
|0.0000
|0.0000
|1312
|2005.06.06 07:39
|modify
|128
|0.10
|1.2492
|1.2521
|0.0000
|1313
|2005.06.06 08:02
|close
|128
|0.10
|1.2480
|1.2521
|0.0000
|9.62
|8982.13
|1314
|2005.06.07 04:00
|buy
|129
|0.10
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|1315
|2005.06.07 09:00
|close
|129
|0.10
|1.2460
|0.0000
|0.0000
|-39.33
|8942.80
|1316
|2005.06.07 09:00
|sell
|130
|0.10
|1.2461
|0.0000
|0.0000
|1317
|2005.06.07 10:25
|modify
|130
|0.10
|1.2461
|1.2491
|0.0000
|1318
|2005.06.07 10:29
|close
|130
|0.10
|1.2450
|1.2491
|0.0000
|8.83
|8951.63
|1319
|2005.06.08 19:00
|buy
|131
|0.10
|1.2507
|0.0000
|0.0000
|1320
|2005.06.08 19:09
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2477
|0.0000
|1321
|2005.06.08 19:09
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2479
|0.0000
|1322
|2005.06.08 19:09
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2481
|0.0000
|1323
|2005.06.08 19:10
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2482
|0.0000
|1324
|2005.06.08 19:10
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2483
|0.0000
|1325
|2005.06.08 19:10
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2484
|0.0000
|1326
|2005.06.08 19:11
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2485
|0.0000
|1327
|2005.06.08 19:11
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2487
|0.0000
|1328
|2005.06.08 19:17
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2488
|0.0000
|1329
|2005.06.08 19:18
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2489
|0.0000
|1330
|2005.06.08 19:18
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2490
|0.0000
|1331
|2005.06.08 19:18
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2491
|0.0000
|1332
|2005.06.08 19:20
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2492
|0.0000
|1333
|2005.06.08 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2494
|0.0000
|1334
|2005.06.08 19:27
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2496
|0.0000
|1335
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2498
|0.0000
|1336
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2499
|0.0000
|1337
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2500
|0.0000
|1338
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2501
|0.0000
|1339
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2503
|0.0000
|1340
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2504
|0.0000
|1341
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2505
|0.0000
|1342
|2005.06.08 19:28
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2506
|0.0000
|1343
|2005.06.08 19:29
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2508
|0.0000
|1344
|2005.06.08 19:29
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2509
|0.0000
|1345
|2005.06.08 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2510
|0.0000
|1346
|2005.06.08 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2511
|0.0000
|1347
|2005.06.08 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2512
|0.0000
|1348
|2005.06.08 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2513
|0.0000
|1349
|2005.06.08 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2514
|0.0000
|1350
|2005.06.08 19:30
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2515
|0.0000
|1351
|2005.06.08 19:31
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2516
|0.0000
|1352
|2005.06.08 19:31
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2517
|0.0000
|1353
|2005.06.08 19:31
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2518
|0.0000
|1354
|2005.06.08 20:12
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2519
|0.0000
|1355
|2005.06.08 20:13
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2520
|0.0000
|1356
|2005.06.08 20:13
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2521
|0.0000
|1357
|2005.06.08 20:20
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2522
|0.0000
|1358
|2005.06.08 20:20
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2523
|0.0000
|1359
|2005.06.08 20:23
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2526
|0.0000
|1360
|2005.06.08 20:23
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2529
|0.0000
|1361
|2005.06.08 20:23
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2532
|0.0000
|1362
|2005.06.08 20:24
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2533
|0.0000
|1363
|2005.06.08 20:24
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2534
|0.0000
|1364
|2005.06.08 20:24
|modify
|131
|0.10
|1.2507
|1.2535
|0.0000
|1365
|2005.06.09 01:48
|s/l
|131
|0.10
|1.2535
|1.2535
|0.0000
|23.22
|8974.85
|1366
|2005.06.10 13:00
|sell
|132
|0.10
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|1367
|2005.06.14 16:00
|close
|132
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|-196.27
|8778.58
|1368
|2005.06.14 16:00
|buy
|133
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1369
|2005.06.14 17:12
|modify
|133
|0.10
|1.2774
|1.2744
|0.0000
|1370
|2005.06.14 17:13
|modify
|133
|0.10
|1.2774
|1.2745
|0.0000
|1371
|2005.06.14 18:04
|modify
|133
|0.10
|1.2774
|1.2747
|0.0000
|1372
|2005.06.14 18:04
|modify
|133
|0.10
|1.2774
|1.2748
|0.0000
|1373
|2005.06.14 18:04
|modify
|133
|0.10
|1.2774
|1.2750
|0.0000
|1374
|2005.06.14 18:05
|modify
|133
|0.10
|1.2774
|1.2751
|0.0000
|1375
|2005.06.15 06:05
|s/l
|133
|0.10
|1.2751
|1.2751
|0.0000
|-17.16
|8761.41
|1376
|2005.06.15 17:00
|sell
|134
|0.10
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|1377
|2005.06.15 19:52
|modify
|134
|0.10
|1.2710
|1.2739
|0.0000
|1378
|2005.06.15 19:53
|close
|134
|0.10
|1.2699
|1.2739
|0.0000
|8.66
|8770.07
|1379
|2005.06.16 08:00
|buy
|135
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|1380
|2005.06.16 12:00
|close
|135
|0.10
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|-28.34
|8741.73
|1381
|2005.06.16 12:00
|sell
|136
|0.10
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|1382
|2005.06.16 12:34
|modify
|136
|0.10
|1.2703
|1.2733
|0.0000
|1383
|2005.06.16 12:34
|close
|136
|0.10
|1.2692
|1.2733
|0.0000
|8.67
|8750.40
|1384
|2005.06.16 12:34
|sell
|137
|0.10
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1385
|2005.06.16 15:22
|modify
|137
|0.10
|1.2688
|1.2717
|0.0000
|1386
|2005.06.16 15:24
|close
|137
|0.10
|1.2677
|1.2717
|0.0000
|8.68
|8759.08
|1387
|2005.06.16 19:00
|buy
|138
|0.10
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|1388
|2005.06.16 19:22
|modify
|138
|0.10
|1.2741
|1.2713
|0.0000
|1389
|2005.06.16 19:24
|modify
|138
|0.10
|1.2741
|1.2714
|0.0000
|1390
|2005.06.16 19:32
|modify
|138
|0.10
|1.2741
|1.2715
|0.0000
|1391
|2005.06.16 23:02
|s/l
|138
|0.10
|1.2715
|1.2715
|0.0000
|-20.45
|8738.63
|1392
|2005.06.17 01:00
|sell
|139
|0.10
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|1393
|2005.06.17 03:46
|modify
|139
|0.10
|1.2724
|1.2753
|0.0000
|1394
|2005.06.17 03:46
|close
|139
|0.10
|1.2712
|1.2753
|0.0000
|9.44
|8748.07
|1395
|2005.06.20 16:00
|buy
|140
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|1396
|2005.06.20 16:07
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2677
|0.0000
|1397
|2005.06.20 16:07
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2678
|0.0000
|1398
|2005.06.20 16:07
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2679
|0.0000
|1399
|2005.06.20 16:31
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2680
|0.0000
|1400
|2005.06.20 16:31
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2681
|0.0000
|1401
|2005.06.20 16:31
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2682
|0.0000
|1402
|2005.06.20 16:31
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2683
|0.0000
|1403
|2005.06.20 16:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2684
|0.0000
|1404
|2005.06.20 16:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2685
|0.0000
|1405
|2005.06.20 16:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2686
|0.0000
|1406
|2005.06.20 16:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2687
|0.0000
|1407
|2005.06.20 17:08
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2687
|0.0000
|1408
|2005.06.20 17:18
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2688
|0.0000
|1409
|2005.06.20 17:19
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2689
|0.0000
|1410
|2005.06.20 17:19
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2690
|0.0000
|1411
|2005.06.20 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2691
|0.0000
|1412
|2005.06.20 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2692
|0.0000
|1413
|2005.06.20 17:34
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2693
|0.0000
|1414
|2005.06.20 17:36
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2693
|0.0000
|1415
|2005.06.20 17:37
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2694
|0.0000
|1416
|2005.06.20 17:40
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2695
|0.0000
|1417
|2005.06.20 17:40
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2696
|0.0000
|1418
|2005.06.21 09:59
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2697
|0.0000
|1419
|2005.06.21 10:00
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2700
|0.0000
|1420
|2005.06.21 10:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2701
|0.0000
|1421
|2005.06.21 10:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2702
|0.0000
|1422
|2005.06.21 10:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2703
|0.0000
|1423
|2005.06.21 10:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2704
|0.0000
|1424
|2005.06.21 10:02
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2704
|0.0000
|1425
|2005.06.21 10:02
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2705
|0.0000
|1426
|2005.06.21 10:03
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|1427
|2005.06.21 10:30
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2707
|0.0000
|1428
|2005.06.21 10:30
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2709
|0.0000
|1429
|2005.06.21 10:30
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2710
|0.0000
|1430
|2005.06.21 10:30
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2711
|0.0000
|1431
|2005.06.21 10:54
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2711
|0.0000
|1432
|2005.06.21 10:54
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2712
|0.0000
|1433
|2005.06.21 10:54
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2713
|0.0000
|1434
|2005.06.21 10:54
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2714
|0.0000
|1435
|2005.06.21 10:54
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2715
|0.0000
|1436
|2005.06.21 10:56
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2716
|0.0000
|1437
|2005.06.21 10:56
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2718
|0.0000
|1438
|2005.06.21 10:56
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2719
|0.0000
|1439
|2005.06.21 10:59
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2722
|0.0000
|1440
|2005.06.21 11:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2723
|0.0000
|1441
|2005.06.21 11:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2725
|0.0000
|1442
|2005.06.21 11:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2727
|0.0000
|1443
|2005.06.21 11:01
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2729
|0.0000
|1444
|2005.06.21 11:47
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2730
|0.0000
|1445
|2005.06.21 11:49
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2732
|0.0000
|1446
|2005.06.21 11:50
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2733
|0.0000
|1447
|2005.06.21 11:50
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2734
|0.0000
|1448
|2005.06.21 13:05
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2735
|0.0000
|1449
|2005.06.21 13:05
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2736
|0.0000
|1450
|2005.06.21 13:05
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2737
|0.0000
|1451
|2005.06.21 13:05
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2739
|0.0000
|1452
|2005.06.21 13:06
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2741
|0.0000
|1453
|2005.06.21 13:07
|modify
|140
|0.10
|1.2706
|1.2742
|0.0000
|1454
|2005.06.21 14:31
|s/l
|140
|0.10
|1.2742
|1.2742
|0.0000
|29.13
|8777.20
|1455
|2005.06.21 20:00
|sell
|141
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1456
|2005.06.21 20:22
|modify
|141
|0.10
|1.2682
|1.2712
|0.0000
|1457
|2005.06.21 20:24
|close
|141
|0.10
|1.2671
|1.2712
|0.0000
|8.68
|8785.88
|1458
|2005.06.21 20:24
|sell
|142
|0.10
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|1459
|2005.06.21 22:51
|modify
|142
|0.10
|1.2667
|1.2696
|0.0000
|1460
|2005.06.21 22:54
|close
|142
|0.10
|1.2655
|1.2696
|0.0000
|9.48
|8795.36
|1461
|2005.06.22 15:00
|buy
|143
|0.10
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1462
|2005.06.22 18:18
|modify
|143
|0.10
|1.2733
|1.2704
|0.0000
|1463
|2005.06.22 18:20
|modify
|143
|0.10
|1.2733
|1.2704
|0.0000
|1464
|2005.06.22 18:20
|modify
|143
|0.10
|1.2733
|1.2706
|0.0000
|1465
|2005.06.23 02:01
|s/l
|143
|0.10
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-20.37
|8774.99
|1466
|2005.06.24 13:00
|sell
|144
|0.10
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1467
|2005.06.24 13:06
|modify
|144
|0.10
|1.2759
|1.2789
|0.0000
|1468
|2005.06.24 13:06
|close
|144
|0.10
|1.2747
|1.2789
|0.0000
|9.41
|8784.40
|1469
|2005.06.24 13:06
|sell
|145
|0.10
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1470
|2005.06.24 16:32
|modify
|145
|0.10
|1.2745
|1.2774
|0.0000
|1471
|2005.06.24 16:33
|close
|145
|0.10
|1.2733
|1.2774
|0.0000
|9.42
|8793.82
|1472
|2005.06.28 09:00
|buy
|146
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|1473
|2005.06.28 09:28
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2708
|0.0000
|1474
|2005.06.28 09:30
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2709
|0.0000
|1475
|2005.06.28 09:30
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2710
|0.0000
|1476
|2005.06.28 09:34
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2710
|0.0000
|1477
|2005.06.28 10:44
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2711
|0.0000
|1478
|2005.06.28 10:44
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2712
|0.0000
|1479
|2005.06.28 10:44
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2713
|0.0000
|1480
|2005.06.28 10:45
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2714
|0.0000
|1481
|2005.06.28 10:46
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2715
|0.0000
|1482
|2005.06.28 10:46
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2716
|0.0000
|1483
|2005.06.28 10:46
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2717
|0.0000
|1484
|2005.06.28 10:47
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2718
|0.0000
|1485
|2005.06.28 10:47
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2719
|0.0000
|1486
|2005.06.28 10:48
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2720
|0.0000
|1487
|2005.06.28 10:48
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2721
|0.0000
|1488
|2005.06.28 10:49
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2722
|0.0000
|1489
|2005.06.28 10:50
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|1490
|2005.06.28 10:51
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2723
|0.0000
|1491
|2005.06.28 11:09
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2724
|0.0000
|1492
|2005.06.28 11:10
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2725
|0.0000
|1493
|2005.06.28 11:37
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2727
|0.0000
|1494
|2005.06.28 11:37
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2730
|0.0000
|1495
|2005.06.28 11:37
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2732
|0.0000
|1496
|2005.06.28 11:38
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2732
|0.0000
|1497
|2005.06.28 11:38
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2733
|0.0000
|1498
|2005.06.28 11:38
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2734
|0.0000
|1499
|2005.06.28 14:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2735
|0.0000
|1500
|2005.06.28 14:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2736
|0.0000
|1501
|2005.06.28 14:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2737
|0.0000
|1502
|2005.06.28 14:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2738
|0.0000
|1503
|2005.06.28 15:04
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2739
|0.0000
|1504
|2005.06.28 15:05
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2740
|0.0000
|1505
|2005.06.28 15:05
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2741
|0.0000
|1506
|2005.06.28 15:07
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2742
|0.0000
|1507
|2005.06.28 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2743
|0.0000
|1508
|2005.06.28 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2744
|0.0000
|1509
|2005.06.28 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2745
|0.0000
|1510
|2005.06.28 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2746
|0.0000
|1511
|2005.06.28 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2747
|0.0000
|1512
|2005.06.28 15:08
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2748
|0.0000
|1513
|2005.06.28 15:11
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2749
|0.0000
|1514
|2005.06.28 15:11
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2751
|0.0000
|1515
|2005.06.28 15:11
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2752
|0.0000
|1516
|2005.06.28 15:11
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2753
|0.0000
|1517
|2005.06.28 16:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2754
|0.0000
|1518
|2005.06.28 16:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2755
|0.0000
|1519
|2005.06.28 16:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2756
|0.0000
|1520
|2005.06.28 16:26
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2758
|0.0000
|1521
|2005.06.28 16:26
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2761
|0.0000
|1522
|2005.06.28 16:27
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2762
|0.0000
|1523
|2005.06.28 16:27
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2763
|0.0000
|1524
|2005.06.28 16:27
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2764
|0.0000
|1525
|2005.06.28 16:27
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2765
|0.0000
|1526
|2005.06.28 16:27
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2766
|0.0000
|1527
|2005.06.28 16:27
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2767
|0.0000
|1528
|2005.06.28 19:28
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2769
|0.0000
|1529
|2005.06.28 19:31
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2771
|0.0000
|1530
|2005.06.28 21:59
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2772
|0.0000
|1531
|2005.06.28 21:59
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2773
|0.0000
|1532
|2005.06.28 22:23
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2774
|0.0000
|1533
|2005.06.28 22:26
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2775
|0.0000
|1534
|2005.06.28 22:40
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2775
|0.0000
|1535
|2005.06.28 22:43
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2776
|0.0000
|1536
|2005.06.28 22:59
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2777
|0.0000
|1537
|2005.06.28 23:00
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2778
|0.0000
|1538
|2005.06.28 23:05
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2778
|0.0000
|1539
|2005.06.29 08:14
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2780
|0.0000
|1540
|2005.06.29 08:14
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2781
|0.0000
|1541
|2005.06.29 08:14
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2784
|0.0000
|1542
|2005.06.29 08:14
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2786
|0.0000
|1543
|2005.06.29 08:14
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2788
|0.0000
|1544
|2005.06.29 08:14
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2790
|0.0000
|1545
|2005.06.29 08:15
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2790
|0.0000
|1546
|2005.06.29 08:15
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2791
|0.0000
|1547
|2005.06.29 08:15
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2792
|0.0000
|1548
|2005.06.29 08:15
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2793
|0.0000
|1549
|2005.06.29 08:17
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2794
|0.0000
|1550
|2005.06.29 08:17
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2795
|0.0000
|1551
|2005.06.29 08:17
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2796
|0.0000
|1552
|2005.06.29 08:18
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2797
|0.0000
|1553
|2005.06.29 09:53
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2798
|0.0000
|1554
|2005.06.29 09:54
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2799
|0.0000
|1555
|2005.06.29 10:20
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2801
|0.0000
|1556
|2005.06.29 10:20
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2803
|0.0000
|1557
|2005.06.29 10:21
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2804
|0.0000
|1558
|2005.06.29 10:21
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2805
|0.0000
|1559
|2005.06.29 10:21
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2807
|0.0000
|1560
|2005.06.29 10:21
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2808
|0.0000
|1561
|2005.06.29 10:21
|modify
|146
|0.10
|1.2736
|1.2809
|0.0000
|1562
|2005.06.29 11:17
|s/l
|146
|0.10
|1.2809
|1.2809
|0.0000
|57.87
|8851.69
|1563
|2005.06.30 06:00
|sell
|147
|0.10
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1564
|2005.06.30 08:22
|modify
|147
|0.10
|1.2803
|1.2832
|0.0000
|1565
|2005.06.30 08:22
|close
|147
|0.10
|1.2791
|1.2832
|0.0000
|9.38
|8861.07
|1566
|2005.06.30 11:00
|buy
|148
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|1567
|2005.06.30 11:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2797
|0.0000
|1568
|2005.06.30 11:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2798
|0.0000
|1569
|2005.06.30 11:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|1570
|2005.06.30 11:32
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2800
|0.0000
|1571
|2005.06.30 11:32
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|1572
|2005.06.30 11:33
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|1573
|2005.06.30 11:34
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|1574
|2005.06.30 11:35
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|1575
|2005.06.30 11:36
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|1576
|2005.06.30 11:45
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|1577
|2005.06.30 11:48
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|1578
|2005.06.30 11:48
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|1579
|2005.06.30 11:50
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|1580
|2005.06.30 11:54
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|1581
|2005.06.30 11:54
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|1582
|2005.06.30 11:59
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|1583
|2005.06.30 12:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|1584
|2005.06.30 12:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|1585
|2005.06.30 12:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|1586
|2005.06.30 12:28
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|1587
|2005.06.30 12:30
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|1588
|2005.06.30 12:30
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|1589
|2005.06.30 12:30
|modify
|148
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|1590
|2005.06.30 13:50
|s/l
|148
|0.10
|1.2819
|1.2819
|0.0000
|-6.24
|8854.83
|1591
|2005.07.01 00:00
|sell
|149
|0.10
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|1592
|2005.07.06 13:00
|close
|149
|0.10
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|-182.03
|8672.80
|1593
|2005.07.06 13:00
|buy
|150
|0.10
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|1594
|2005.07.06 18:00
|close
|150
|0.10
|1.3045
|0.0000
|0.0000
|-9.97
|8662.83
|1595
|2005.07.06 18:00
|sell
|151
|0.10
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|1596
|2005.07.06 18:23
|modify
|151
|0.10
|1.3043
|1.3073
|0.0000
|1597
|2005.07.06 18:25
|close
|151
|0.10
|1.3033
|1.3073
|0.0000
|7.67
|8670.50
|1598
|2005.07.06 18:25
|sell
|152
|0.10
|1.3032
|0.0000
|0.0000
|1599
|2005.07.06 22:13
|modify
|152
|0.10
|1.3032
|1.3062
|0.0000
|1600
|2005.07.06 23:20
|close
|152
|0.10
|1.3020
|1.3062
|0.0000
|9.22
|8679.72
|1601
|2005.07.07 06:00
|buy
|153
|0.10
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|1602
|2005.07.07 10:00
|close
|153
|0.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|-19.21
|8660.51
|1603
|2005.07.07 10:00
|sell
|154
|0.10
|1.3016
|0.0000
|0.0000
|1604
|2005.07.07 10:36
|modify
|154
|0.10
|1.3016
|1.3046
|0.0000
|1605
|2005.07.07 10:36
|close
|154
|0.10
|1.3005
|1.3046
|0.0000
|8.46
|8668.97
|1606
|2005.07.07 10:36
|sell
|155
|0.10
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|1607
|2005.07.07 10:47
|modify
|155
|0.10
|1.3003
|1.3031
|0.0000
|1608
|2005.07.07 10:47
|close
|155
|0.10
|1.2989
|1.3031
|0.0000
|10.78
|8679.75
|1609
|2005.07.07 10:47
|sell
|156
|0.10
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|1610
|2005.07.07 10:58
|modify
|156
|0.10
|1.2984
|1.3014
|0.0000
|1611
|2005.07.07 10:58
|close
|156
|0.10
|1.2972
|1.3014
|0.0000
|9.25
|8689.00
|1612
|2005.07.07 10:59
|sell
|157
|0.10
|1.2968
|0.0000
|0.0000
|1613
|2005.07.07 11:05
|modify
|157
|0.10
|1.2968
|1.2997
|0.0000
|1614
|2005.07.07 11:06
|close
|157
|0.10
|1.2956
|1.2997
|0.0000
|9.26
|8698.26
|1615
|2005.07.07 11:06
|sell
|158
|0.10
|1.2952
|0.0000
|0.0000
|1616
|2005.07.07 11:23
|modify
|158
|0.10
|1.2952
|1.2980
|0.0000
|1617
|2005.07.07 11:23
|close
|158
|0.10
|1.2939
|1.2980
|0.0000
|10.05
|8708.31
|1618
|2005.07.07 11:23
|sell
|159
|0.10
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|1619
|2005.07.07 11:23
|modify
|159
|0.10
|1.2933
|1.2962
|0.0000
|1620
|2005.07.07 11:24
|close
|159
|0.10
|1.2918
|1.2962
|0.0000
|11.61
|8719.92
|1621
|2005.07.07 11:24
|sell
|160
|0.10
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|1622
|2005.07.07 11:24
|modify
|160
|0.10
|1.2914
|1.2944
|0.0000
|1623
|2005.07.07 11:24
|close
|160
|0.10
|1.2901
|1.2944
|0.0000
|10.08
|8730.00
|1624
|2005.07.07 11:24
|sell
|161
|0.10
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|1625
|2005.07.07 11:24
|modify
|161
|0.10
|1.2894
|1.2922
|0.0000
|1626
|2005.07.07 11:25
|close
|161
|0.10
|1.2880
|1.2922
|0.0000
|10.87
|8740.87
|1627
|2005.07.07 11:25
|sell
|162
|0.10
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|1628
|2005.07.07 11:25
|modify
|162
|0.10
|1.2874
|1.2903
|0.0000
|1629
|2005.07.07 11:25
|close
|162
|0.10
|1.2863
|1.2903
|0.0000
|8.55
|8749.42
|1630
|2005.07.07 11:25
|sell
|163
|0.10
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|1631
|2005.07.07 11:26
|modify
|163
|0.10
|1.2859
|1.2889
|0.0000
|1632
|2005.07.07 11:26
|close
|163
|0.10
|1.2847
|1.2889
|0.0000
|9.34
|8758.76
|1633
|2005.07.07 11:26
|sell
|164
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|1634
|2005.07.08 05:00
|close
|164
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|-112.94
|8645.81
|1635
|2005.07.08 05:01
|buy
|165
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|1636
|2005.07.08 08:08
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2956
|0.0000
|1637
|2005.07.08 08:10
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2958
|0.0000
|1638
|2005.07.08 08:15
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2959
|0.0000
|1639
|2005.07.08 08:16
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2960
|0.0000
|1640
|2005.07.08 08:16
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2961
|0.0000
|1641
|2005.07.08 08:20
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2962
|0.0000
|1642
|2005.07.08 08:20
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2963
|0.0000
|1643
|2005.07.08 08:25
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2965
|0.0000
|1644
|2005.07.08 08:28
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2966
|0.0000
|1645
|2005.07.08 08:29
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2967
|0.0000
|1646
|2005.07.08 08:47
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2969
|0.0000
|1647
|2005.07.08 08:47
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2971
|0.0000
|1648
|2005.07.08 08:47
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2973
|0.0000
|1649
|2005.07.08 08:47
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2975
|0.0000
|1650
|2005.07.08 08:49
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2976
|0.0000
|1651
|2005.07.08 08:49
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2977
|0.0000
|1652
|2005.07.08 08:53
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2978
|0.0000
|1653
|2005.07.08 08:53
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2979
|0.0000
|1654
|2005.07.08 08:53
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2980
|0.0000
|1655
|2005.07.08 08:53
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2981
|0.0000
|1656
|2005.07.08 08:53
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2982
|0.0000
|1657
|2005.07.08 09:07
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2984
|0.0000
|1658
|2005.07.08 09:08
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2985
|0.0000
|1659
|2005.07.08 09:11
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2986
|0.0000
|1660
|2005.07.08 09:11
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2988
|0.0000
|1661
|2005.07.08 09:11
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2991
|0.0000
|1662
|2005.07.08 09:12
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2992
|0.0000
|1663
|2005.07.08 09:12
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2993
|0.0000
|1664
|2005.07.08 09:12
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2994
|0.0000
|1665
|2005.07.08 09:12
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2995
|0.0000
|1666
|2005.07.08 09:12
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2996
|0.0000
|1667
|2005.07.08 09:13
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2997
|0.0000
|1668
|2005.07.08 09:13
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2998
|0.0000
|1669
|2005.07.08 09:13
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.2999
|0.0000
|1670
|2005.07.08 09:13
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3001
|0.0000
|1671
|2005.07.08 09:13
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3002
|0.0000
|1672
|2005.07.08 09:13
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3003
|0.0000
|1673
|2005.07.08 10:57
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3005
|0.0000
|1674
|2005.07.08 10:57
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3006
|0.0000
|1675
|2005.07.08 10:57
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3007
|0.0000
|1676
|2005.07.08 11:04
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3008
|0.0000
|1677
|2005.07.08 11:12
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3009
|0.0000
|1678
|2005.07.08 11:25
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3009
|0.0000
|1679
|2005.07.08 14:29
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3010
|0.0000
|1680
|2005.07.08 14:29
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3011
|0.0000
|1681
|2005.07.08 14:31
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3012
|0.0000
|1682
|2005.07.08 14:31
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3013
|0.0000
|1683
|2005.07.08 14:31
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3014
|0.0000
|1684
|2005.07.08 14:31
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3015
|0.0000
|1685
|2005.07.08 14:31
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3016
|0.0000
|1686
|2005.07.08 14:31
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3017
|0.0000
|1687
|2005.07.08 14:32
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3018
|0.0000
|1688
|2005.07.08 14:32
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3020
|0.0000
|1689
|2005.07.08 14:32
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3022
|0.0000
|1690
|2005.07.08 14:32
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3024
|0.0000
|1691
|2005.07.08 14:32
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3026
|0.0000
|1692
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3027
|0.0000
|1693
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3028
|0.0000
|1694
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3029
|0.0000
|1695
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3030
|0.0000
|1696
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3032
|0.0000
|1697
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3033
|0.0000
|1698
|2005.07.08 14:33
|modify
|165
|0.10
|1.2986
|1.3034
|0.0000
|1699
|2005.07.08 14:37
|s/l
|165
|0.10
|1.3034
|1.3034
|0.0000
|36.83
|8682.64
|1700
|2005.07.11 02:00
|sell
|166
|0.10
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|1701
|2005.07.11 04:00
|modify
|166
|0.10
|1.2999
|1.3029
|0.0000
|1702
|2005.07.11 04:04
|close
|166
|0.10
|1.2988
|1.3029
|0.0000
|8.47
|8691.11
|1703
|2005.07.13 12:00
|buy
|167
|0.10
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|1704
|2005.07.13 14:30
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2774
|0.0000
|1705
|2005.07.13 14:30
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2779
|0.0000
|1706
|2005.07.13 14:30
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2785
|0.0000
|1707
|2005.07.13 14:30
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2790
|0.0000
|1708
|2005.07.13 14:30
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2795
|0.0000
|1709
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2797
|0.0000
|1710
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2799
|0.0000
|1711
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2801
|0.0000
|1712
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2803
|0.0000
|1713
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2805
|0.0000
|1714
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2807
|0.0000
|1715
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2809
|0.0000
|1716
|2005.07.13 15:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2811
|0.0000
|1717
|2005.07.13 15:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2811
|0.0000
|1718
|2005.07.13 15:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2813
|0.0000
|1719
|2005.07.13 15:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2814
|0.0000
|1720
|2005.07.13 15:18
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2815
|0.0000
|1721
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2816
|0.0000
|1722
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2817
|0.0000
|1723
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2820
|0.0000
|1724
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2821
|0.0000
|1725
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2823
|0.0000
|1726
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2825
|0.0000
|1727
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2826
|0.0000
|1728
|2005.07.13 15:19
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2828
|0.0000
|1729
|2005.07.13 15:23
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2829
|0.0000
|1730
|2005.07.13 15:23
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2830
|0.0000
|1731
|2005.07.13 15:23
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2831
|0.0000
|1732
|2005.07.13 15:23
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2832
|0.0000
|1733
|2005.07.13 15:23
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2833
|0.0000
|1734
|2005.07.13 15:26
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2833
|0.0000
|1735
|2005.07.13 15:26
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2834
|0.0000
|1736
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2835
|0.0000
|1737
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2836
|0.0000
|1738
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2837
|0.0000
|1739
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2838
|0.0000
|1740
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2839
|0.0000
|1741
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2840
|0.0000
|1742
|2005.07.13 16:38
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2841
|0.0000
|1743
|2005.07.13 16:57
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2842
|0.0000
|1744
|2005.07.13 16:58
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2843
|0.0000
|1745
|2005.07.13 16:58
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2844
|0.0000
|1746
|2005.07.13 16:58
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2845
|0.0000
|1747
|2005.07.13 16:59
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2846
|0.0000
|1748
|2005.07.13 16:59
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2848
|0.0000
|1749
|2005.07.13 16:59
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2849
|0.0000
|1750
|2005.07.13 16:59
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2853
|0.0000
|1751
|2005.07.13 17:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2854
|0.0000
|1752
|2005.07.13 17:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2855
|0.0000
|1753
|2005.07.13 17:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2856
|0.0000
|1754
|2005.07.13 17:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2857
|0.0000
|1755
|2005.07.13 17:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2859
|0.0000
|1756
|2005.07.13 17:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2860
|0.0000
|1757
|2005.07.13 17:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2862
|0.0000
|1758
|2005.07.13 17:03
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2862
|0.0000
|1759
|2005.07.13 17:03
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2865
|0.0000
|1760
|2005.07.13 17:03
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2867
|0.0000
|1761
|2005.07.13 17:03
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2870
|0.0000
|1762
|2005.07.13 17:03
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2872
|0.0000
|1763
|2005.07.13 17:04
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2873
|0.0000
|1764
|2005.07.13 20:37
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2874
|0.0000
|1765
|2005.07.13 20:37
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2875
|0.0000
|1766
|2005.07.13 20:37
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2876
|0.0000
|1767
|2005.07.13 20:37
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2877
|0.0000
|1768
|2005.07.14 00:30
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2879
|0.0000
|1769
|2005.07.14 00:31
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2881
|0.0000
|1770
|2005.07.14 00:32
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2882
|0.0000
|1771
|2005.07.14 04:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2884
|0.0000
|1772
|2005.07.14 04:01
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2886
|0.0000
|1773
|2005.07.14 04:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2887
|0.0000
|1774
|2005.07.14 04:02
|modify
|167
|0.10
|1.2800
|1.2888
|0.0000
|1775
|2005.07.14 09:00
|s/l
|167
|0.10
|1.2888
|1.2888
|0.0000
|69.16
|8760.27
|1776
|2005.07.15 04:00
|sell
|168
|0.10
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|1777
|2005.07.15 06:20
|modify
|168
|0.10
|1.2885
|1.2915
|0.0000
|1778
|2005.07.15 06:22
|close
|168
|0.10
|1.2874
|1.2915
|0.0000
|8.54
|8768.81
|1779
|2005.07.15 15:00
|buy
|169
|0.10
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|1780
|2005.07.15 15:15
|modify
|169
|0.10
|1.2954
|1.2925
|0.0000
|1781
|2005.07.15 15:15
|modify
|169
|0.10
|1.2954
|1.2927
|0.0000
|1782
|2005.07.15 15:15
|modify
|169
|0.10
|1.2954
|1.2930
|0.0000
|1783
|2005.07.15 15:15
|modify
|169
|0.10
|1.2954
|1.2932
|0.0000
|1784
|2005.07.15 15:15
|modify
|169
|0.10
|1.2954
|1.2934
|0.0000
|1785
|2005.07.15 15:15
|modify
|169
|0.10
|1.2954
|1.2936
|0.0000
|1786
|2005.07.15 16:40
|s/l
|169
|0.10
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-13.91
|8754.90
|1787
|2005.07.18 13:00
|sell
|170
|0.10
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|1788
|2005.07.18 15:20
|modify
|170
|0.10
|1.2942
|1.2972
|0.0000
|1789
|2005.07.18 15:40
|close
|170
|0.10
|1.2932
|1.2972
|0.0000
|7.73
|8762.63
|1790
|2005.07.18 18:00
|sell
|171
|0.10
|1.2917
|0.0000
|0.0000
|1791
|2005.07.18 23:00
|close
|171
|0.10
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|-23.17
|8739.46
|1792
|2005.07.18 23:01
|buy
|172
|0.10
|1.2947
|0.0000
|0.0000
|1793
|2005.07.19 02:43
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2918
|0.0000
|1794
|2005.07.19 02:43
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2919
|0.0000
|1795
|2005.07.19 03:05
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2920
|0.0000
|1796
|2005.07.19 03:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2921
|0.0000
|1797
|2005.07.19 03:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2922
|0.0000
|1798
|2005.07.19 03:09
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2923
|0.0000
|1799
|2005.07.19 03:10
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2924
|0.0000
|1800
|2005.07.19 03:11
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2925
|0.0000
|1801
|2005.07.19 06:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2926
|0.0000
|1802
|2005.07.19 06:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2927
|0.0000
|1803
|2005.07.19 06:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2928
|0.0000
|1804
|2005.07.19 06:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2929
|0.0000
|1805
|2005.07.19 06:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2930
|0.0000
|1806
|2005.07.19 06:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2931
|0.0000
|1807
|2005.07.19 06:10
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2932
|0.0000
|1808
|2005.07.19 06:11
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2933
|0.0000
|1809
|2005.07.19 06:11
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2934
|0.0000
|1810
|2005.07.19 06:11
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2935
|0.0000
|1811
|2005.07.19 06:11
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2936
|0.0000
|1812
|2005.07.19 06:12
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2936
|0.0000
|1813
|2005.07.19 06:40
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2937
|0.0000
|1814
|2005.07.19 06:40
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2938
|0.0000
|1815
|2005.07.19 06:42
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2939
|0.0000
|1816
|2005.07.19 06:43
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2941
|0.0000
|1817
|2005.07.19 06:43
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2942
|0.0000
|1818
|2005.07.19 06:43
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2943
|0.0000
|1819
|2005.07.19 06:44
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2944
|0.0000
|1820
|2005.07.19 06:46
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2946
|0.0000
|1821
|2005.07.19 06:53
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2947
|0.0000
|1822
|2005.07.19 06:53
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2948
|0.0000
|1823
|2005.07.19 06:53
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2949
|0.0000
|1824
|2005.07.19 06:54
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2950
|0.0000
|1825
|2005.07.19 06:56
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2951
|0.0000
|1826
|2005.07.19 06:59
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2952
|0.0000
|1827
|2005.07.19 07:02
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2952
|0.0000
|1828
|2005.07.19 07:03
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2953
|0.0000
|1829
|2005.07.19 07:10
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2953
|0.0000
|1830
|2005.07.19 07:11
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2954
|0.0000
|1831
|2005.07.19 07:24
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2955
|0.0000
|1832
|2005.07.19 07:24
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2958
|0.0000
|1833
|2005.07.19 07:24
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2960
|0.0000
|1834
|2005.07.19 07:24
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2963
|0.0000
|1835
|2005.07.19 07:25
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2964
|0.0000
|1836
|2005.07.19 07:25
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2965
|0.0000
|1837
|2005.07.19 07:25
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2966
|0.0000
|1838
|2005.07.19 07:25
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2967
|0.0000
|1839
|2005.07.19 07:28
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2967
|0.0000
|1840
|2005.07.19 07:30
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2969
|0.0000
|1841
|2005.07.19 07:30
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2970
|0.0000
|1842
|2005.07.19 07:30
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2972
|0.0000
|1843
|2005.07.19 07:30
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2973
|0.0000
|1844
|2005.07.19 07:30
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2975
|0.0000
|1845
|2005.07.19 07:31
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2976
|0.0000
|1846
|2005.07.19 07:31
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2977
|0.0000
|1847
|2005.07.19 08:55
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2978
|0.0000
|1848
|2005.07.19 08:55
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2979
|0.0000
|1849
|2005.07.19 08:55
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2980
|0.0000
|1850
|2005.07.19 09:05
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2981
|0.0000
|1851
|2005.07.19 09:05
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2982
|0.0000
|1852
|2005.07.19 09:05
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2983
|0.0000
|1853
|2005.07.19 09:05
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2984
|0.0000
|1854
|2005.07.19 09:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2984
|0.0000
|1855
|2005.07.19 09:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2985
|0.0000
|1856
|2005.07.19 09:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2987
|0.0000
|1857
|2005.07.19 09:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2988
|0.0000
|1858
|2005.07.19 09:06
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2990
|0.0000
|1859
|2005.07.19 09:07
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2991
|0.0000
|1860
|2005.07.19 09:07
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2992
|0.0000
|1861
|2005.07.19 09:07
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2993
|0.0000
|1862
|2005.07.19 09:12
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2994
|0.0000
|1863
|2005.07.19 09:12
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2995
|0.0000
|1864
|2005.07.19 09:14
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2996
|0.0000
|1865
|2005.07.19 09:14
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2997
|0.0000
|1866
|2005.07.19 09:19
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2998
|0.0000
|1867
|2005.07.19 09:20
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.2999
|0.0000
|1868
|2005.07.19 09:20
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3000
|0.0000
|1869
|2005.07.19 09:22
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3001
|0.0000
|1870
|2005.07.19 09:23
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3002
|0.0000
|1871
|2005.07.19 09:23
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3003
|0.0000
|1872
|2005.07.19 09:24
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3004
|0.0000
|1873
|2005.07.19 09:34
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3005
|0.0000
|1874
|2005.07.19 09:34
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3006
|0.0000
|1875
|2005.07.19 09:34
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3008
|0.0000
|1876
|2005.07.19 09:34
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3009
|0.0000
|1877
|2005.07.19 12:37
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3009
|0.0000
|1878
|2005.07.19 12:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3010
|0.0000
|1879
|2005.07.19 12:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3011
|0.0000
|1880
|2005.07.19 12:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3012
|0.0000
|1881
|2005.07.19 12:45
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3012
|0.0000
|1882
|2005.07.19 12:45
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3013
|0.0000
|1883
|2005.07.19 12:48
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3014
|0.0000
|1884
|2005.07.19 12:48
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3015
|0.0000
|1885
|2005.07.19 12:48
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3016
|0.0000
|1886
|2005.07.19 12:49
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3017
|0.0000
|1887
|2005.07.19 12:49
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3018
|0.0000
|1888
|2005.07.19 12:49
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3019
|0.0000
|1889
|2005.07.19 13:40
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3021
|0.0000
|1890
|2005.07.19 13:40
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3023
|0.0000
|1891
|2005.07.19 13:40
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3026
|0.0000
|1892
|2005.07.19 13:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3027
|0.0000
|1893
|2005.07.19 13:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3028
|0.0000
|1894
|2005.07.19 13:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3029
|0.0000
|1895
|2005.07.19 13:41
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3030
|0.0000
|1896
|2005.07.19 13:50
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3030
|0.0000
|1897
|2005.07.19 14:57
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3031
|0.0000
|1898
|2005.07.19 14:57
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3033
|0.0000
|1899
|2005.07.19 14:57
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3034
|0.0000
|1900
|2005.07.19 14:57
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3035
|0.0000
|1901
|2005.07.19 14:57
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3036
|0.0000
|1902
|2005.07.19 14:58
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3037
|0.0000
|1903
|2005.07.19 14:58
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3038
|0.0000
|1904
|2005.07.19 14:58
|modify
|172
|0.10
|1.2947
|1.3039
|0.0000
|1905
|2005.07.19 16:32
|s/l
|172
|0.10
|1.3039
|1.3039
|0.0000
|71.45
|8810.91
|1906
|2005.07.20 01:00
|sell
|173
|0.10
|1.3003
|0.0000
|0.0000
|1907
|2005.07.20 02:06
|modify
|173
|0.10
|1.3003
|1.3031
|0.0000
|1908
|2005.07.20 02:23
|close
|173
|0.10
|1.2990
|1.3031
|0.0000
|10.01
|8820.92
|1909
|2005.07.20 02:23
|sell
|174
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|1910
|2005.07.20 02:44
|modify
|174
|0.10
|1.2986
|1.3015
|0.0000
|1911
|2005.07.20 02:45
|close
|174
|0.10
|1.2974
|1.3015
|0.0000
|9.25
|8830.17
|1912
|2005.07.20 02:45
|sell
|175
|0.10
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|1913
|2005.07.20 03:08
|modify
|175
|0.10
|1.2970
|1.2999
|0.0000
|1914
|2005.07.20 03:08
|close
|175
|0.10
|1.2958
|1.2999
|0.0000
|9.26
|8839.43
|1915
|2005.07.22 04:00
|buy
|176
|0.10
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|1916
|2005.07.22 12:41
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2810
|0.0000
|1917
|2005.07.22 12:41
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2811
|0.0000
|1918
|2005.07.22 12:41
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2812
|0.0000
|1919
|2005.07.22 12:42
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2813
|0.0000
|1920
|2005.07.22 12:47
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2814
|0.0000
|1921
|2005.07.22 12:47
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2815
|0.0000
|1922
|2005.07.22 12:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2816
|0.0000
|1923
|2005.07.22 12:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2817
|0.0000
|1924
|2005.07.22 12:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2818
|0.0000
|1925
|2005.07.22 12:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2819
|0.0000
|1926
|2005.07.22 12:50
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2820
|0.0000
|1927
|2005.07.22 12:50
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2821
|0.0000
|1928
|2005.07.22 12:50
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2822
|0.0000
|1929
|2005.07.22 12:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2823
|0.0000
|1930
|2005.07.22 12:55
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2824
|0.0000
|1931
|2005.07.22 12:57
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2825
|0.0000
|1932
|2005.07.22 12:57
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2826
|0.0000
|1933
|2005.07.22 12:57
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2827
|0.0000
|1934
|2005.07.22 12:57
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2828
|0.0000
|1935
|2005.07.22 13:00
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2830
|0.0000
|1936
|2005.07.22 14:09
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2832
|0.0000
|1937
|2005.07.22 14:09
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2833
|0.0000
|1938
|2005.07.22 14:09
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2835
|0.0000
|1939
|2005.07.22 14:09
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2836
|0.0000
|1940
|2005.07.22 14:10
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2837
|0.0000
|1941
|2005.07.22 14:16
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2838
|0.0000
|1942
|2005.07.22 14:16
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2839
|0.0000
|1943
|2005.07.22 14:16
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2840
|0.0000
|1944
|2005.07.22 14:16
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2841
|0.0000
|1945
|2005.07.22 14:23
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2841
|0.0000
|1946
|2005.07.22 15:44
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2842
|0.0000
|1947
|2005.07.22 15:44
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2844
|0.0000
|1948
|2005.07.22 15:44
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2845
|0.0000
|1949
|2005.07.22 15:44
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2846
|0.0000
|1950
|2005.07.22 15:44
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2847
|0.0000
|1951
|2005.07.22 15:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2849
|0.0000
|1952
|2005.07.22 15:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2850
|0.0000
|1953
|2005.07.22 15:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2852
|0.0000
|1954
|2005.07.22 15:48
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2853
|0.0000
|1955
|2005.07.22 15:50
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2854
|0.0000
|1956
|2005.07.22 15:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2854
|0.0000
|1957
|2005.07.22 15:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2855
|0.0000
|1958
|2005.07.22 15:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2856
|0.0000
|1959
|2005.07.22 15:52
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2857
|0.0000
|1960
|2005.07.22 15:52
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2858
|0.0000
|1961
|2005.07.22 15:52
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2860
|0.0000
|1962
|2005.07.22 15:52
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2861
|0.0000
|1963
|2005.07.22 15:53
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2862
|0.0000
|1964
|2005.07.22 15:53
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2863
|0.0000
|1965
|2005.07.22 15:53
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2864
|0.0000
|1966
|2005.07.22 15:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2865
|0.0000
|1967
|2005.07.22 15:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2867
|0.0000
|1968
|2005.07.22 15:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2868
|0.0000
|1969
|2005.07.22 15:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2869
|0.0000
|1970
|2005.07.22 15:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2870
|0.0000
|1971
|2005.07.22 16:13
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2872
|0.0000
|1972
|2005.07.22 16:13
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2873
|0.0000
|1973
|2005.07.22 16:13
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2874
|0.0000
|1974
|2005.07.22 16:14
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2875
|0.0000
|1975
|2005.07.22 16:14
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2876
|0.0000
|1976
|2005.07.22 16:16
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2876
|0.0000
|1977
|2005.07.22 16:17
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2877
|0.0000
|1978
|2005.07.22 16:17
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2878
|0.0000
|1979
|2005.07.22 16:25
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2879
|0.0000
|1980
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2881
|0.0000
|1981
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2882
|0.0000
|1982
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2884
|0.0000
|1983
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2886
|0.0000
|1984
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2888
|0.0000
|1985
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2889
|0.0000
|1986
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2890
|0.0000
|1987
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2891
|0.0000
|1988
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2892
|0.0000
|1989
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2893
|0.0000
|1990
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2894
|0.0000
|1991
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2895
|0.0000
|1992
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2896
|0.0000
|1993
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2897
|0.0000
|1994
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2898
|0.0000
|1995
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2899
|0.0000
|1996
|2005.07.22 17:49
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2900
|0.0000
|1997
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2901
|0.0000
|1998
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2902
|0.0000
|1999
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2903
|0.0000
|2000
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2904
|0.0000
|2001
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2905
|0.0000
|2002
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2906
|0.0000
|2003
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2907
|0.0000
|2004
|2005.07.22 17:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2908
|0.0000
|2005
|2005.07.22 17:53
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2910
|0.0000
|2006
|2005.07.22 17:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2911
|0.0000
|2007
|2005.07.22 17:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2912
|0.0000
|2008
|2005.07.22 17:54
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2913
|0.0000
|2009
|2005.07.22 17:57
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2914
|0.0000
|2010
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2915
|0.0000
|2011
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2916
|0.0000
|2012
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2917
|0.0000
|2013
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2918
|0.0000
|2014
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2919
|0.0000
|2015
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2920
|0.0000
|2016
|2005.07.22 17:58
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2921
|0.0000
|2017
|2005.07.22 17:59
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2922
|0.0000
|2018
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2923
|0.0000
|2019
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2924
|0.0000
|2020
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2926
|0.0000
|2021
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2928
|0.0000
|2022
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2929
|0.0000
|2023
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2931
|0.0000
|2024
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2932
|0.0000
|2025
|2005.07.22 18:18
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2934
|0.0000
|2026
|2005.07.24 23:51
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2934
|0.0000
|2027
|2005.07.24 23:53
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2935
|0.0000
|2028
|2005.07.24 23:55
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2944
|0.0000
|2029
|2005.07.24 23:55
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2945
|0.0000
|2030
|2005.07.25 00:02
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2946
|0.0000
|2031
|2005.07.25 00:02
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2947
|0.0000
|2032
|2005.07.25 00:02
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2949
|0.0000
|2033
|2005.07.25 09:47
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2950
|0.0000
|2034
|2005.07.25 09:47
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2951
|0.0000
|2035
|2005.07.25 09:47
|modify
|176
|0.10
|1.2840
|1.2952
|0.0000
|2036
|2005.07.25 11:00
|s/l
|176
|0.10
|1.2952
|1.2952
|0.0000
|87.43
|8926.86
|2037
|2005.07.26 01:00
|sell
|177
|0.10
|1.2950
|0.0000
|0.0000
|2038
|2005.07.27 20:35
|modify
|177
|0.10
|1.2950
|1.2979
|0.0000
|2039
|2005.07.27 20:35
|close
|177
|0.10
|1.2938
|1.2979
|0.0000
|7.83
|8934.68
|2040
|2005.07.29 14:00
|buy
|178
|0.10
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|2041
|2005.07.29 14:32
|modify
|178
|0.10
|1.2900
|1.2871
|0.0000
|2042
|2005.07.29 14:33
|modify
|178
|0.10
|1.2900
|1.2872
|0.0000
|2043
|2005.07.29 14:33
|modify
|178
|0.10
|1.2900
|1.2873
|0.0000
|2044
|2005.07.29 14:33
|modify
|178
|0.10
|1.2900
|1.2874
|0.0000
|2045
|2005.07.29 14:39
|s/l
|178
|0.10
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|-20.20
|8914.48
|2046
|2005.07.29 14:39
|buy
|179
|0.10
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2047
|2005.07.29 16:00
|close
|179
|0.10
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|-19.45
|8895.03
|2048
|2005.07.29 16:00
|sell
|180
|0.10
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2049
|2005.07.29 16:38
|modify
|180
|0.10
|1.2852
|1.2881
|0.0000
|2050
|2005.07.29 16:38
|close
|180
|0.10
|1.2839
|1.2881
|0.0000
|10.13
|8905.16
|2051
|2005.07.29 16:38
|sell
|181
|0.10
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2052
|2005.07.29 16:43
|modify
|181
|0.10
|1.2835
|1.2865
|0.0000
|2053
|2005.07.29 16:45
|close
|181
|0.10
|1.2824
|1.2865
|0.0000
|8.58
|8913.74
|2054
|2005.07.29 16:45
|sell
|182
|0.10
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|2055
|2005.08.01 00:00
|close
|182
|0.10
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|-52.66
|8861.08
|2056
|2005.08.01 00:02
|buy
|183
|0.10
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|2057
|2005.08.01 05:00
|close
|183
|0.10
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|-40.51
|8820.57
|2058
|2005.08.01 05:00
|sell
|184
|0.10
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2059
|2005.08.01 06:48
|modify
|184
|0.10
|1.2836
|1.2866
|0.0000
|2060
|2005.08.01 06:48
|close
|184
|0.10
|1.2825
|1.2866
|0.0000
|8.58
|8829.15
|2061
|2005.08.03 00:00
|buy
|185
|0.10
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2062
|2005.08.03 02:33
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2737
|0.0000
|2063
|2005.08.03 02:33
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2738
|0.0000
|2064
|2005.08.03 02:33
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2739
|0.0000
|2065
|2005.08.03 02:37
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2740
|0.0000
|2066
|2005.08.03 02:41
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2742
|0.0000
|2067
|2005.08.03 02:42
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2743
|0.0000
|2068
|2005.08.03 02:42
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2744
|0.0000
|2069
|2005.08.03 02:43
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2745
|0.0000
|2070
|2005.08.03 02:43
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2747
|0.0000
|2071
|2005.08.03 02:43
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2749
|0.0000
|2072
|2005.08.03 02:43
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2750
|0.0000
|2073
|2005.08.03 02:58
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2751
|0.0000
|2074
|2005.08.03 02:58
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2752
|0.0000
|2075
|2005.08.03 03:07
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|2076
|2005.08.03 03:09
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2753
|0.0000
|2077
|2005.08.03 03:19
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2754
|0.0000
|2078
|2005.08.03 03:19
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2755
|0.0000
|2079
|2005.08.03 03:20
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2756
|0.0000
|2080
|2005.08.03 03:22
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2757
|0.0000
|2081
|2005.08.03 03:24
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2758
|0.0000
|2082
|2005.08.03 03:24
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2759
|0.0000
|2083
|2005.08.03 03:24
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2761
|0.0000
|2084
|2005.08.03 03:24
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2762
|0.0000
|2085
|2005.08.03 03:39
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2764
|0.0000
|2086
|2005.08.03 03:40
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2765
|0.0000
|2087
|2005.08.03 03:40
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2767
|0.0000
|2088
|2005.08.03 03:40
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2769
|0.0000
|2089
|2005.08.03 03:40
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2770
|0.0000
|2090
|2005.08.03 04:03
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2771
|0.0000
|2091
|2005.08.03 04:05
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2771
|0.0000
|2092
|2005.08.03 04:41
|modify
|185
|0.10
|1.2767
|1.2772
|0.0000
|2093
|2005.08.03 08:27
|s/l
|185
|0.10
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|3.91
|8833.06
|2094
|2005.08.03 12:00
|sell
|186
|0.10
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|2095
|2005.08.03 14:19
|modify
|186
|0.10
|1.2666
|1.2695
|0.0000
|2096
|2005.08.03 14:19
|close
|186
|0.10
|1.2654
|1.2695
|0.0000
|9.48
|8842.54
|2097
|2005.08.05 15:00
|buy
|187
|0.10
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2098
|2005.08.05 15:04
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2603
|0.0000
|2099
|2005.08.05 15:04
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2604
|0.0000
|2100
|2005.08.05 15:04
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2605
|0.0000
|2101
|2005.08.05 15:05
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2606
|0.0000
|2102
|2005.08.05 15:05
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2607
|0.0000
|2103
|2005.08.05 15:07
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2608
|0.0000
|2104
|2005.08.05 15:07
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2610
|0.0000
|2105
|2005.08.05 15:07
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2612
|0.0000
|2106
|2005.08.05 15:11
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2613
|0.0000
|2107
|2005.08.05 15:11
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2614
|0.0000
|2108
|2005.08.05 15:11
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2615
|0.0000
|2109
|2005.08.05 15:11
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2616
|0.0000
|2110
|2005.08.05 15:11
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2617
|0.0000
|2111
|2005.08.05 15:11
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2618
|0.0000
|2112
|2005.08.05 15:12
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2619
|0.0000
|2113
|2005.08.05 15:12
|modify
|187
|0.10
|1.2633
|1.2620
|0.0000
|2114
|2005.08.05 15:30
|s/l
|187
|0.10
|1.2620
|1.2620
|0.0000
|-10.30
|8832.24
|2115
|2005.08.05 15:30
|buy
|188
|0.10
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|2116
|2005.08.05 15:44
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2592
|0.0000
|2117
|2005.08.05 15:44
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2593
|0.0000
|2118
|2005.08.05 15:44
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2595
|0.0000
|2119
|2005.08.05 15:45
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2596
|0.0000
|2120
|2005.08.05 15:45
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2598
|0.0000
|2121
|2005.08.05 15:45
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2599
|0.0000
|2122
|2005.08.05 15:45
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2601
|0.0000
|2123
|2005.08.05 15:46
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2602
|0.0000
|2124
|2005.08.05 15:46
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2603
|0.0000
|2125
|2005.08.05 15:46
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2604
|0.0000
|2126
|2005.08.05 15:46
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2605
|0.0000
|2127
|2005.08.05 15:47
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2606
|0.0000
|2128
|2005.08.05 15:47
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2607
|0.0000
|2129
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2608
|0.0000
|2130
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2609
|0.0000
|2131
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2610
|0.0000
|2132
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2611
|0.0000
|2133
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2612
|0.0000
|2134
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2613
|0.0000
|2135
|2005.08.05 15:48
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2614
|0.0000
|2136
|2005.08.05 15:49
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2615
|0.0000
|2137
|2005.08.05 15:49
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2616
|0.0000
|2138
|2005.08.05 15:49
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2617
|0.0000
|2139
|2005.08.05 15:49
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2618
|0.0000
|2140
|2005.08.05 15:49
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2619
|0.0000
|2141
|2005.08.05 15:49
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2620
|0.0000
|2142
|2005.08.05 15:51
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2622
|0.0000
|2143
|2005.08.05 15:51
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2625
|0.0000
|2144
|2005.08.05 15:51
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2627
|0.0000
|2145
|2005.08.05 15:51
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2628
|0.0000
|2146
|2005.08.05 15:52
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2629
|0.0000
|2147
|2005.08.05 15:55
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2630
|0.0000
|2148
|2005.08.05 17:10
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2631
|0.0000
|2149
|2005.08.05 17:10
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2633
|0.0000
|2150
|2005.08.05 17:10
|modify
|188
|0.10
|1.2622
|1.2635
|0.0000
|2151
|2005.08.05 20:35
|s/l
|188
|0.10
|1.2635
|1.2635
|0.0000
|10.29
|8842.53
|2152
|2005.08.08 12:00
|sell
|189
|0.10
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|2153
|2005.08.09 01:22
|modify
|189
|0.10
|1.2601
|1.2629
|0.0000
|2154
|2005.08.09 01:22
|close
|189
|0.10
|1.2588
|1.2629
|0.0000
|8.88
|8851.40
|2155
|2005.08.09 17:00
|buy
|190
|0.10
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|2156
|2005.08.10 09:00
|close
|190
|0.10
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|-32.52
|8818.88
|2157
|2005.08.10 09:00
|sell
|191
|0.10
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2158
|2005.08.10 09:09
|modify
|191
|0.10
|1.2574
|1.2604
|0.0000
|2159
|2005.08.10 09:09
|close
|191
|0.10
|1.2563
|1.2604
|0.0000
|8.76
|8827.64
|2160
|2005.08.10 09:09
|sell
|192
|0.10
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|2161
|2005.08.10 11:09
|modify
|192
|0.10
|1.2561
|1.2591
|0.0000
|2162
|2005.08.10 11:09
|close
|192
|0.10
|1.2550
|1.2591
|0.0000
|8.76
|8836.40
|2163
|2005.08.12 16:00
|buy
|193
|0.10
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|2164
|2005.08.12 16:30
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2453
|0.0000
|2165
|2005.08.12 16:30
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2454
|0.0000
|2166
|2005.08.12 16:30
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2455
|0.0000
|2167
|2005.08.12 16:31
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2456
|0.0000
|2168
|2005.08.12 16:31
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2457
|0.0000
|2169
|2005.08.12 16:33
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2458
|0.0000
|2170
|2005.08.12 16:36
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2459
|0.0000
|2171
|2005.08.12 16:40
|modify
|193
|0.10
|1.2483
|1.2460
|0.0000
|2172
|2005.08.14 23:00
|s/l
|193
|0.10
|1.2460
|1.2460
|0.0000
|-18.47
|8817.93
|2173
|2005.08.15 00:00
|sell
|194
|0.10
|1.2458
|0.0000
|0.0000
|2174
|2005.08.15 04:00
|close
|194
|0.10
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|-36.79
|8781.14
|2175
|2005.08.15 04:00
|buy
|195
|0.10
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|2176
|2005.08.15 07:55
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2473
|0.0000
|2177
|2005.08.15 07:55
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2474
|0.0000
|2178
|2005.08.15 07:57
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2475
|0.0000
|2179
|2005.08.15 07:57
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2476
|0.0000
|2180
|2005.08.15 07:57
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2477
|0.0000
|2181
|2005.08.15 08:03
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2478
|0.0000
|2182
|2005.08.15 08:03
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2479
|0.0000
|2183
|2005.08.15 08:04
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2479
|0.0000
|2184
|2005.08.15 10:48
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2480
|0.0000
|2185
|2005.08.15 10:48
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2481
|0.0000
|2186
|2005.08.15 10:48
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2482
|0.0000
|2187
|2005.08.15 10:49
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2483
|0.0000
|2188
|2005.08.15 10:49
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2484
|0.0000
|2189
|2005.08.15 10:49
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2485
|0.0000
|2190
|2005.08.15 10:49
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2486
|0.0000
|2191
|2005.08.15 10:49
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2487
|0.0000
|2192
|2005.08.15 11:53
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2489
|0.0000
|2193
|2005.08.15 11:54
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2490
|0.0000
|2194
|2005.08.15 11:54
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2491
|0.0000
|2195
|2005.08.15 11:54
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2492
|0.0000
|2196
|2005.08.15 12:35
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2492
|0.0000
|2197
|2005.08.15 12:37
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2493
|0.0000
|2198
|2005.08.15 12:37
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2495
|0.0000
|2199
|2005.08.15 12:38
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2496
|0.0000
|2200
|2005.08.15 12:38
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2497
|0.0000
|2201
|2005.08.15 12:45
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2498
|0.0000
|2202
|2005.08.15 12:45
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2500
|0.0000
|2203
|2005.08.15 12:46
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2501
|0.0000
|2204
|2005.08.15 13:21
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2502
|0.0000
|2205
|2005.08.15 13:23
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2503
|0.0000
|2206
|2005.08.15 13:28
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2504
|0.0000
|2207
|2005.08.15 13:35
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2505
|0.0000
|2208
|2005.08.15 13:35
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2506
|0.0000
|2209
|2005.08.15 15:10
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2509
|0.0000
|2210
|2005.08.15 15:11
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2510
|0.0000
|2211
|2005.08.15 15:12
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2512
|0.0000
|2212
|2005.08.15 15:12
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2513
|0.0000
|2213
|2005.08.15 15:12
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2513
|0.0000
|2214
|2005.08.15 15:13
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2514
|0.0000
|2215
|2005.08.15 15:13
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2515
|0.0000
|2216
|2005.08.15 15:13
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2516
|0.0000
|2217
|2005.08.15 15:13
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2517
|0.0000
|2218
|2005.08.15 15:14
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2518
|0.0000
|2219
|2005.08.15 15:14
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2519
|0.0000
|2220
|2005.08.15 15:15
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2520
|0.0000
|2221
|2005.08.15 15:15
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2521
|0.0000
|2222
|2005.08.15 15:15
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2522
|0.0000
|2223
|2005.08.15 15:36
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2523
|0.0000
|2224
|2005.08.16 01:53
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2523
|0.0000
|2225
|2005.08.16 02:10
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2524
|0.0000
|2226
|2005.08.16 02:11
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2525
|0.0000
|2227
|2005.08.16 02:11
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2526
|0.0000
|2228
|2005.08.16 02:24
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2528
|0.0000
|2229
|2005.08.16 02:52
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2529
|0.0000
|2230
|2005.08.16 02:53
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2530
|0.0000
|2231
|2005.08.16 02:57
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2531
|0.0000
|2232
|2005.08.16 02:57
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2532
|0.0000
|2233
|2005.08.16 02:58
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2532
|0.0000
|2234
|2005.08.16 02:59
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2533
|0.0000
|2235
|2005.08.16 03:00
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2534
|0.0000
|2236
|2005.08.16 03:00
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2536
|0.0000
|2237
|2005.08.16 03:04
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2537
|0.0000
|2238
|2005.08.16 03:05
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2539
|0.0000
|2239
|2005.08.16 03:07
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2540
|0.0000
|2240
|2005.08.16 03:07
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2541
|0.0000
|2241
|2005.08.16 03:18
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2542
|0.0000
|2242
|2005.08.16 04:07
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2542
|0.0000
|2243
|2005.08.16 04:10
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2544
|0.0000
|2244
|2005.08.16 04:13
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2545
|0.0000
|2245
|2005.08.16 04:15
|modify
|195
|0.10
|1.2503
|1.2546
|0.0000
|2246
|2005.08.16 09:14
|s/l
|195
|0.10
|1.2546
|1.2546
|0.0000
|35.16
|8816.30
|2247
|2005.08.16 22:00
|sell
|196
|0.10
|1.2541
|0.0000
|0.0000
|2248
|2005.08.17 06:00
|close
|196
|0.10
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|-38.79
|8777.50
|2249
|2005.08.17 06:04
|buy
|197
|0.10
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|2250
|2005.08.17 06:07
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2559
|0.0000
|2251
|2005.08.17 06:07
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2561
|0.0000
|2252
|2005.08.17 08:30
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2563
|0.0000
|2253
|2005.08.17 08:30
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2565
|0.0000
|2254
|2005.08.17 08:30
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2566
|0.0000
|2255
|2005.08.17 08:31
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2567
|0.0000
|2256
|2005.08.17 08:32
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2567
|0.0000
|2257
|2005.08.17 08:32
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2568
|0.0000
|2258
|2005.08.17 08:33
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2569
|0.0000
|2259
|2005.08.17 09:02
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2570
|0.0000
|2260
|2005.08.17 09:02
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2571
|0.0000
|2261
|2005.08.17 09:02
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2573
|0.0000
|2262
|2005.08.17 09:03
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2574
|0.0000
|2263
|2005.08.17 09:05
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2574
|0.0000
|2264
|2005.08.17 09:05
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2575
|0.0000
|2265
|2005.08.17 09:05
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2576
|0.0000
|2266
|2005.08.17 09:19
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2577
|0.0000
|2267
|2005.08.17 09:20
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2578
|0.0000
|2268
|2005.08.17 09:38
|modify
|197
|0.10
|1.2588
|1.2580
|0.0000
|2269
|2005.08.17 13:02
|s/l
|197
|0.10
|1.2580
|1.2580
|0.0000
|-6.36
|8771.14
|2270
|2005.08.22 08:00
|sell
|198
|0.10
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|2271
|2005.08.22 11:00
|close
|198
|0.10
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|-11.78
|8759.36
|2272
|2005.08.22 11:00
|buy
|199
|0.10
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2273
|2005.08.22 11:14
|modify
|199
|0.10
|1.2737
|1.2710
|0.0000
|2274
|2005.08.22 12:59
|s/l
|199
|0.10
|1.2710
|1.2710
|0.0000
|-21.25
|8738.11
|2275
|2005.08.22 13:00
|sell
|200
|0.10
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2276
|2005.08.22 13:59
|modify
|200
|0.10
|1.2704
|1.2734
|0.0000
|2277
|2005.08.22 13:59
|close
|200
|0.10
|1.2693
|1.2734
|0.0000
|8.67
|8746.78
|2278
|2005.08.22 13:59
|sell
|201
|0.10
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|2279
|2005.08.22 14:23
|modify
|201
|0.10
|1.2688
|1.2716
|0.0000
|2280
|2005.08.22 14:32
|close
|201
|0.10
|1.2676
|1.2716
|0.0000
|9.47
|8756.25
|2281
|2005.08.23 06:00
|buy
|202
|0.10
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2282
|2005.08.23 07:30
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2691
|0.0000
|2283
|2005.08.23 07:30
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2692
|0.0000
|2284
|2005.08.23 07:30
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2693
|0.0000
|2285
|2005.08.23 07:30
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2694
|0.0000
|2286
|2005.08.23 07:31
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2694
|0.0000
|2287
|2005.08.23 07:35
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2696
|0.0000
|2288
|2005.08.23 07:36
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2697
|0.0000
|2289
|2005.08.23 07:36
|modify
|202
|0.10
|1.2720
|1.2699
|0.0000
|2290
|2005.08.23 08:49
|s/l
|202
|0.10
|1.2699
|1.2699
|0.0000
|-16.54
|8739.71
|2291
|2005.08.23 11:00
|sell
|203
|0.10
|1.2694
|0.0000
|0.0000
|2292
|2005.08.23 17:00
|close
|203
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|-32.98
|8706.73
|2293
|2005.08.23 17:00
|buy
|204
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2294
|2005.08.23 23:00
|close
|204
|0.10
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|-29.93
|8676.80
|2295
|2005.08.23 23:00
|sell
|205
|0.10
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2296
|2005.08.24 04:00
|close
|205
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|-31.29
|8645.51
|2297
|2005.08.24 04:00
|buy
|206
|0.10
|1.2734
|0.0000
|0.0000
|2298
|2005.08.24 06:36
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2705
|0.0000
|2299
|2005.08.24 06:36
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2706
|0.0000
|2300
|2005.08.24 06:36
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2707
|0.0000
|2301
|2005.08.24 06:36
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2709
|0.0000
|2302
|2005.08.24 06:36
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2710
|0.0000
|2303
|2005.08.24 06:36
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2711
|0.0000
|2304
|2005.08.24 06:37
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2713
|0.0000
|2305
|2005.08.24 06:37
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2715
|0.0000
|2306
|2005.08.24 06:38
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2717
|0.0000
|2307
|2005.08.24 06:40
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2718
|0.0000
|2308
|2005.08.24 06:46
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2719
|0.0000
|2309
|2005.08.24 06:46
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2720
|0.0000
|2310
|2005.08.24 06:46
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2721
|0.0000
|2311
|2005.08.24 06:46
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2722
|0.0000
|2312
|2005.08.24 06:46
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2723
|0.0000
|2313
|2005.08.24 07:03
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2725
|0.0000
|2314
|2005.08.24 07:21
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2726
|0.0000
|2315
|2005.08.24 07:21
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2727
|0.0000
|2316
|2005.08.24 07:21
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2728
|0.0000
|2317
|2005.08.24 07:21
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2730
|0.0000
|2318
|2005.08.24 07:22
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2731
|0.0000
|2319
|2005.08.24 07:22
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2732
|0.0000
|2320
|2005.08.24 08:40
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2732
|0.0000
|2321
|2005.08.24 08:40
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2734
|0.0000
|2322
|2005.08.24 08:40
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2735
|0.0000
|2323
|2005.08.24 08:40
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2736
|0.0000
|2324
|2005.08.24 08:42
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2737
|0.0000
|2325
|2005.08.24 08:42
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2738
|0.0000
|2326
|2005.08.24 08:45
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2738
|0.0000
|2327
|2005.08.24 09:03
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2739
|0.0000
|2328
|2005.08.24 09:06
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2740
|0.0000
|2329
|2005.08.24 09:11
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2740
|0.0000
|2330
|2005.08.24 09:11
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2741
|0.0000
|2331
|2005.08.24 09:12
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2743
|0.0000
|2332
|2005.08.24 09:12
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2744
|0.0000
|2333
|2005.08.24 09:13
|modify
|206
|0.10
|1.2734
|1.2744
|0.0000
|2334
|2005.08.24 11:59
|s/l
|206
|0.10
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|7.85
|8653.36
|2335
|2005.08.24 16:00
|sell
|207
|0.10
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|2336
|2005.08.25 02:35
|modify
|207
|0.10
|1.2645
|1.2673
|0.0000
|2337
|2005.08.25 02:35
|close
|207
|0.10
|1.2632
|1.2673
|0.0000
|8.84
|8662.20
|2338
|2005.08.28 23:00
|buy
|208
|0.10
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|2339
|2005.08.29 02:00
|close
|208
|0.10
|1.2513
|0.0000
|0.0000
|-59.06
|8603.13
|2340
|2005.08.29 02:00
|sell
|209
|0.10
|1.2512
|0.0000
|0.0000
|2341
|2005.08.29 15:00
|close
|209
|0.10
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|-51.68
|8551.45
|2342
|2005.08.29 15:00
|buy
|210
|0.10
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|2343
|2005.08.29 16:17
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2548
|0.0000
|2344
|2005.08.29 16:18
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2549
|0.0000
|2345
|2005.08.29 16:18
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2550
|0.0000
|2346
|2005.08.29 16:19
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2552
|0.0000
|2347
|2005.08.29 16:20
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2553
|0.0000
|2348
|2005.08.29 16:20
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2554
|0.0000
|2349
|2005.08.29 16:20
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2555
|0.0000
|2350
|2005.08.29 16:20
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2556
|0.0000
|2351
|2005.08.29 16:20
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2557
|0.0000
|2352
|2005.08.29 16:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2558
|0.0000
|2353
|2005.08.29 16:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2560
|0.0000
|2354
|2005.08.29 16:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2562
|0.0000
|2355
|2005.08.29 16:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2563
|0.0000
|2356
|2005.08.29 16:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2564
|0.0000
|2357
|2005.08.29 16:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2565
|0.0000
|2358
|2005.08.29 16:54
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2567
|0.0000
|2359
|2005.08.29 16:54
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2568
|0.0000
|2360
|2005.08.29 16:54
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2569
|0.0000
|2361
|2005.08.29 17:06
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2569
|0.0000
|2362
|2005.08.29 17:06
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2572
|0.0000
|2363
|2005.08.29 17:07
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2573
|0.0000
|2364
|2005.08.29 17:08
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2575
|0.0000
|2365
|2005.08.29 17:08
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2576
|0.0000
|2366
|2005.08.29 17:08
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|2367
|2005.08.29 17:08
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2579
|0.0000
|2368
|2005.08.29 17:08
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2580
|0.0000
|2369
|2005.08.29 17:08
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2581
|0.0000
|2370
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2583
|0.0000
|2371
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2584
|0.0000
|2372
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2585
|0.0000
|2373
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2586
|0.0000
|2374
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2587
|0.0000
|2375
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2588
|0.0000
|2376
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2589
|0.0000
|2377
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2590
|0.0000
|2378
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2591
|0.0000
|2379
|2005.08.29 17:09
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2592
|0.0000
|2380
|2005.08.29 17:31
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2593
|0.0000
|2381
|2005.08.29 17:49
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2594
|0.0000
|2382
|2005.08.29 17:49
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2595
|0.0000
|2383
|2005.08.29 17:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2596
|0.0000
|2384
|2005.08.29 17:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2597
|0.0000
|2385
|2005.08.29 17:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2599
|0.0000
|2386
|2005.08.29 17:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2600
|0.0000
|2387
|2005.08.29 17:50
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2601
|0.0000
|2388
|2005.08.29 17:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2603
|0.0000
|2389
|2005.08.29 17:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2605
|0.0000
|2390
|2005.08.29 17:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2607
|0.0000
|2391
|2005.08.29 17:59
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2608
|0.0000
|2392
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2610
|0.0000
|2393
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2611
|0.0000
|2394
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2612
|0.0000
|2395
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2613
|0.0000
|2396
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2614
|0.0000
|2397
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2615
|0.0000
|2398
|2005.08.29 18:00
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2616
|0.0000
|2399
|2005.08.29 18:04
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2617
|0.0000
|2400
|2005.08.29 18:04
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2618
|0.0000
|2401
|2005.08.29 18:04
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2619
|0.0000
|2402
|2005.08.29 18:04
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2620
|0.0000
|2403
|2005.08.29 18:04
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2621
|0.0000
|2404
|2005.08.29 18:04
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2622
|0.0000
|2405
|2005.08.29 18:11
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2624
|0.0000
|2406
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2625
|0.0000
|2407
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2626
|0.0000
|2408
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2628
|0.0000
|2409
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2630
|0.0000
|2410
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2631
|0.0000
|2411
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2633
|0.0000
|2412
|2005.08.29 18:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2635
|0.0000
|2413
|2005.08.29 18:13
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2636
|0.0000
|2414
|2005.08.29 18:14
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2637
|0.0000
|2415
|2005.08.29 18:14
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2638
|0.0000
|2416
|2005.08.29 18:14
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2640
|0.0000
|2417
|2005.08.29 18:15
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2641
|0.0000
|2418
|2005.08.29 18:17
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2642
|0.0000
|2419
|2005.08.29 18:17
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2643
|0.0000
|2420
|2005.08.29 18:36
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2644
|0.0000
|2421
|2005.08.30 10:27
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2645
|0.0000
|2422
|2005.08.30 10:39
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2646
|0.0000
|2423
|2005.08.30 10:39
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2647
|0.0000
|2424
|2005.08.30 10:40
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2648
|0.0000
|2425
|2005.08.30 10:40
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2649
|0.0000
|2426
|2005.08.30 10:40
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2650
|0.0000
|2427
|2005.08.30 10:40
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2651
|0.0000
|2428
|2005.08.30 10:40
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2652
|0.0000
|2429
|2005.08.30 10:40
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2653
|0.0000
|2430
|2005.08.30 10:41
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2654
|0.0000
|2431
|2005.08.30 10:41
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2655
|0.0000
|2432
|2005.08.30 10:41
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2656
|0.0000
|2433
|2005.08.30 10:47
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2656
|0.0000
|2434
|2005.08.30 11:51
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2657
|0.0000
|2435
|2005.08.30 11:51
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2658
|0.0000
|2436
|2005.08.30 11:53
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2658
|0.0000
|2437
|2005.08.30 11:54
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2660
|0.0000
|2438
|2005.08.30 11:55
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2662
|0.0000
|2439
|2005.08.30 11:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2663
|0.0000
|2440
|2005.08.30 11:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2664
|0.0000
|2441
|2005.08.30 11:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2665
|0.0000
|2442
|2005.08.30 11:57
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2666
|0.0000
|2443
|2005.08.30 12:21
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2669
|0.0000
|2444
|2005.08.30 12:22
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2670
|0.0000
|2445
|2005.08.30 12:22
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2671
|0.0000
|2446
|2005.08.30 12:23
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2672
|0.0000
|2447
|2005.08.30 12:23
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2673
|0.0000
|2448
|2005.08.30 12:24
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2674
|0.0000
|2449
|2005.08.30 12:24
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2677
|0.0000
|2450
|2005.08.30 12:24
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2679
|0.0000
|2451
|2005.08.30 12:25
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2680
|0.0000
|2452
|2005.08.30 12:26
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2681
|0.0000
|2453
|2005.08.30 12:30
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2681
|0.0000
|2454
|2005.08.30 12:31
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2682
|0.0000
|2455
|2005.08.30 12:52
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2683
|0.0000
|2456
|2005.08.30 12:53
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2684
|0.0000
|2457
|2005.08.30 12:53
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2685
|0.0000
|2458
|2005.08.30 12:53
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2686
|0.0000
|2459
|2005.08.30 12:53
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2687
|0.0000
|2460
|2005.08.30 12:55
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2687
|0.0000
|2461
|2005.08.30 12:58
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2688
|0.0000
|2462
|2005.08.30 12:58
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2689
|0.0000
|2463
|2005.08.30 12:59
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2691
|0.0000
|2464
|2005.08.30 12:59
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2692
|0.0000
|2465
|2005.08.30 13:12
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2693
|0.0000
|2466
|2005.08.30 13:13
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2694
|0.0000
|2467
|2005.08.30 13:14
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2696
|0.0000
|2468
|2005.08.30 14:15
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2697
|0.0000
|2469
|2005.08.30 14:15
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2698
|0.0000
|2470
|2005.08.30 14:18
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2698
|0.0000
|2471
|2005.08.30 14:20
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2699
|0.0000
|2472
|2005.08.30 14:21
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2700
|0.0000
|2473
|2005.08.30 14:21
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2701
|0.0000
|2474
|2005.08.30 14:21
|modify
|210
|0.10
|1.2577
|1.2702
|0.0000
|2475
|2005.08.30 17:11
|s/l
|210
|0.10
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|99.29
|8650.74
|2476
|2005.08.31 05:00
|sell
|211
|0.10
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|2477
|2005.08.31 14:00
|close
|211
|0.10
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|-17.32
|8633.42
|2478
|2005.08.31 14:00
|buy
|212
|0.10
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|2479
|2005.08.31 15:00
|close
|212
|0.10
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|-27.64
|8605.78
|2480
|2005.08.31 15:00
|sell
|213
|0.10
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2481
|2005.08.31 16:00
|modify
|213
|0.10
|1.2665
|1.2693
|0.0000
|2482
|2005.08.31 16:00
|close
|213
|0.10
|1.2652
|1.2693
|0.0000
|10.28
|8616.06
|2483
|2005.09.05 15:00
|buy
|214
|0.10
|1.2298
|0.0000
|0.0000
|2484
|2005.09.05 16:04
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2268
|0.0000
|2485
|2005.09.05 16:04
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2270
|0.0000
|2486
|2005.09.05 16:05
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2271
|0.0000
|2487
|2005.09.05 16:12
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2271
|0.0000
|2488
|2005.09.05 16:28
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2272
|0.0000
|2489
|2005.09.05 16:28
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2274
|0.0000
|2490
|2005.09.05 16:28
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2276
|0.0000
|2491
|2005.09.05 16:32
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2277
|0.0000
|2492
|2005.09.05 16:32
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2279
|0.0000
|2493
|2005.09.05 16:46
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2281
|0.0000
|2494
|2005.09.05 16:47
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2282
|0.0000
|2495
|2005.09.05 16:47
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2284
|0.0000
|2496
|2005.09.05 16:47
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2285
|0.0000
|2497
|2005.09.05 16:48
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2287
|0.0000
|2498
|2005.09.05 16:48
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2289
|0.0000
|2499
|2005.09.05 16:48
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2291
|0.0000
|2500
|2005.09.05 16:49
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2292
|0.0000
|2501
|2005.09.05 16:49
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2293
|0.0000
|2502
|2005.09.05 16:49
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2295
|0.0000
|2503
|2005.09.05 16:49
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2296
|0.0000
|2504
|2005.09.05 16:52
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2297
|0.0000
|2505
|2005.09.05 16:52
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2298
|0.0000
|2506
|2005.09.05 16:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2299
|0.0000
|2507
|2005.09.05 16:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2300
|0.0000
|2508
|2005.09.05 18:46
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2302
|0.0000
|2509
|2005.09.05 18:59
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2303
|0.0000
|2510
|2005.09.06 01:57
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2304
|0.0000
|2511
|2005.09.06 02:22
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2305
|0.0000
|2512
|2005.09.06 02:52
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2308
|0.0000
|2513
|2005.09.06 02:54
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2308
|0.0000
|2514
|2005.09.06 02:54
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2309
|0.0000
|2515
|2005.09.06 02:54
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2310
|0.0000
|2516
|2005.09.06 02:55
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2311
|0.0000
|2517
|2005.09.06 02:55
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2312
|0.0000
|2518
|2005.09.06 02:55
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2313
|0.0000
|2519
|2005.09.06 02:55
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2314
|0.0000
|2520
|2005.09.06 02:56
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2315
|0.0000
|2521
|2005.09.06 02:58
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2315
|0.0000
|2522
|2005.09.06 02:58
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2316
|0.0000
|2523
|2005.09.06 02:58
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2317
|0.0000
|2524
|2005.09.06 02:59
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2319
|0.0000
|2525
|2005.09.06 02:59
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2320
|0.0000
|2526
|2005.09.06 02:59
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2322
|0.0000
|2527
|2005.09.06 02:59
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2324
|0.0000
|2528
|2005.09.06 03:00
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2325
|0.0000
|2529
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2326
|0.0000
|2530
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2328
|0.0000
|2531
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2329
|0.0000
|2532
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2331
|0.0000
|2533
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2333
|0.0000
|2534
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2334
|0.0000
|2535
|2005.09.06 08:44
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2336
|0.0000
|2536
|2005.09.06 08:52
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2337
|0.0000
|2537
|2005.09.06 09:24
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2338
|0.0000
|2538
|2005.09.06 09:26
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2339
|0.0000
|2539
|2005.09.06 09:26
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2341
|0.0000
|2540
|2005.09.06 09:26
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2342
|0.0000
|2541
|2005.09.06 09:26
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2343
|0.0000
|2542
|2005.09.06 09:27
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2345
|0.0000
|2543
|2005.09.06 09:27
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2346
|0.0000
|2544
|2005.09.06 09:27
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2347
|0.0000
|2545
|2005.09.06 09:27
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2348
|0.0000
|2546
|2005.09.06 09:27
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2349
|0.0000
|2547
|2005.09.06 09:30
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2351
|0.0000
|2548
|2005.09.06 09:30
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2352
|0.0000
|2549
|2005.09.06 09:51
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2353
|0.0000
|2550
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2354
|0.0000
|2551
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2355
|0.0000
|2552
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2357
|0.0000
|2553
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2358
|0.0000
|2554
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2359
|0.0000
|2555
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2360
|0.0000
|2556
|2005.09.06 09:53
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2361
|0.0000
|2557
|2005.09.06 09:55
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2362
|0.0000
|2558
|2005.09.06 09:55
|modify
|214
|0.10
|1.2298
|1.2363
|0.0000
|2559
|2005.09.06 13:20
|s/l
|214
|0.10
|1.2363
|1.2363
|0.0000
|53.47
|8669.53
|2560
|2005.09.07 10:00
|sell
|215
|0.10
|1.2332
|0.0000
|0.0000
|2561
|2005.09.07 14:00
|close
|215
|0.10
|1.2402
|0.0000
|0.0000
|-56.44
|8613.09
|2562
|2005.09.07 14:00
|buy
|216
|0.10
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|2563
|2005.09.07 15:09
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2371
|0.0000
|2564
|2005.09.07 15:10
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2372
|0.0000
|2565
|2005.09.07 15:10
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2373
|0.0000
|2566
|2005.09.07 15:10
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2374
|0.0000
|2567
|2005.09.07 15:10
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2375
|0.0000
|2568
|2005.09.07 15:10
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2376
|0.0000
|2569
|2005.09.07 15:11
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2377
|0.0000
|2570
|2005.09.07 15:11
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2378
|0.0000
|2571
|2005.09.07 15:12
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2379
|0.0000
|2572
|2005.09.07 15:12
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2380
|0.0000
|2573
|2005.09.07 15:12
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2381
|0.0000
|2574
|2005.09.07 15:12
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2382
|0.0000
|2575
|2005.09.07 15:12
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2383
|0.0000
|2576
|2005.09.07 15:15
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2384
|0.0000
|2577
|2005.09.07 15:15
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2385
|0.0000
|2578
|2005.09.07 15:15
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2386
|0.0000
|2579
|2005.09.07 15:15
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2387
|0.0000
|2580
|2005.09.07 15:16
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2388
|0.0000
|2581
|2005.09.07 15:16
|modify
|216
|0.10
|1.2400
|1.2389
|0.0000
|2582
|2005.09.07 16:37
|s/l
|216
|0.10
|1.2389
|1.2389
|0.0000
|-8.88
|8604.21
|2583
|2005.09.09 08:00
|sell
|217
|0.10
|1.2395
|0.0000
|0.0000
|2584
|2005.09.09 14:00
|close
|217
|0.10
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|-49.77
|8554.44
|2585
|2005.09.09 14:00
|buy
|218
|0.10
|1.2457
|0.0000
|0.0000
|2586
|2005.09.09 18:00
|close
|218
|0.10
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|-29.79
|8524.65
|2587
|2005.09.09 18:00
|sell
|219
|0.10
|1.2420
|0.0000
|0.0000
|2588
|2005.09.15 03:00
|close
|219
|0.10
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|-147.89
|8376.76
|2589
|2005.09.15 03:00
|buy
|220
|0.10
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|2590
|2005.09.15 03:07
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2570
|0.0000
|2591
|2005.09.15 03:07
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2574
|0.0000
|2592
|2005.09.15 03:07
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2578
|0.0000
|2593
|2005.09.15 03:07
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2582
|0.0000
|2594
|2005.09.15 03:08
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2582
|0.0000
|2595
|2005.09.15 03:08
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2583
|0.0000
|2596
|2005.09.15 03:08
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2584
|0.0000
|2597
|2005.09.15 03:08
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2585
|0.0000
|2598
|2005.09.15 03:08
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2586
|0.0000
|2599
|2005.09.15 03:10
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2587
|0.0000
|2600
|2005.09.15 03:10
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2588
|0.0000
|2601
|2005.09.15 03:10
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2589
|0.0000
|2602
|2005.09.15 03:44
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2590
|0.0000
|2603
|2005.09.15 04:21
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2590
|0.0000
|2604
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2591
|0.0000
|2605
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2593
|0.0000
|2606
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2595
|0.0000
|2607
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2597
|0.0000
|2608
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2599
|0.0000
|2609
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2601
|0.0000
|2610
|2005.09.15 04:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2602
|0.0000
|2611
|2005.09.15 04:23
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2603
|0.0000
|2612
|2005.09.15 04:24
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2604
|0.0000
|2613
|2005.09.15 04:24
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2605
|0.0000
|2614
|2005.09.15 04:29
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2606
|0.0000
|2615
|2005.09.15 04:32
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2607
|0.0000
|2616
|2005.09.15 04:32
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2609
|0.0000
|2617
|2005.09.15 04:33
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2611
|0.0000
|2618
|2005.09.15 04:33
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2612
|0.0000
|2619
|2005.09.15 04:33
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2613
|0.0000
|2620
|2005.09.15 04:33
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2614
|0.0000
|2621
|2005.09.15 04:38
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2615
|0.0000
|2622
|2005.09.15 04:39
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2618
|0.0000
|2623
|2005.09.15 09:20
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2618
|0.0000
|2624
|2005.09.15 09:20
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2619
|0.0000
|2625
|2005.09.15 09:21
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2620
|0.0000
|2626
|2005.09.15 14:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2621
|0.0000
|2627
|2005.09.15 14:22
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2622
|0.0000
|2628
|2005.09.15 14:30
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2623
|0.0000
|2629
|2005.09.15 14:30
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2624
|0.0000
|2630
|2005.09.15 14:30
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2626
|0.0000
|2631
|2005.09.15 14:30
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2627
|0.0000
|2632
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2629
|0.0000
|2633
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2631
|0.0000
|2634
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2632
|0.0000
|2635
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2634
|0.0000
|2636
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2635
|0.0000
|2637
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2637
|0.0000
|2638
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2638
|0.0000
|2639
|2005.09.15 14:34
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2639
|0.0000
|2640
|2005.09.15 14:36
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2639
|0.0000
|2641
|2005.09.15 14:36
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2640
|0.0000
|2642
|2005.09.15 14:36
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2641
|0.0000
|2643
|2005.09.15 14:38
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2642
|0.0000
|2644
|2005.09.15 14:38
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2643
|0.0000
|2645
|2005.09.15 14:40
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2644
|0.0000
|2646
|2005.09.15 14:40
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2646
|0.0000
|2647
|2005.09.15 14:40
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2647
|0.0000
|2648
|2005.09.15 14:40
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2649
|0.0000
|2649
|2005.09.15 14:40
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2650
|0.0000
|2650
|2005.09.15 15:33
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2651
|0.0000
|2651
|2005.09.15 15:33
|modify
|220
|0.10
|1.2598
|1.2653
|0.0000
|2652
|2005.09.16 03:50
|s/l
|220
|0.10
|1.2653
|1.2653
|0.0000
|46.11
|8422.87
|2653
|2005.09.16 07:00
|sell
|221
|0.10
|1.2614
|0.0000
|0.0000
|2654
|2005.09.16 07:07
|modify
|221
|0.10
|1.2614
|1.2644
|0.0000
|2655
|2005.09.16 07:07
|close
|221
|0.10
|1.2603
|1.2644
|0.0000
|8.73
|8431.60
|2656
|2005.09.16 07:07
|sell
|222
|0.10
|1.2601
|0.0000
|0.0000
|2657
|2005.09.16 15:00
|close
|222
|0.10
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|-70.13
|8361.47
|2658
|2005.09.16 15:00
|buy
|223
|0.10
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2659
|2005.09.16 15:01
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2660
|0.0000
|2660
|2005.09.16 15:07
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2661
|0.0000
|2661
|2005.09.16 15:07
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2662
|0.0000
|2662
|2005.09.16 15:55
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2663
|0.0000
|2663
|2005.09.16 15:55
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2664
|0.0000
|2664
|2005.09.16 15:55
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2665
|0.0000
|2665
|2005.09.16 15:55
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2666
|0.0000
|2666
|2005.09.16 15:55
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2667
|0.0000
|2667
|2005.09.16 15:55
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2668
|0.0000
|2668
|2005.09.16 16:10
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2669
|0.0000
|2669
|2005.09.16 16:39
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2670
|0.0000
|2670
|2005.09.16 16:39
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2671
|0.0000
|2671
|2005.09.16 16:40
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2672
|0.0000
|2672
|2005.09.16 16:40
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2673
|0.0000
|2673
|2005.09.16 16:40
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2674
|0.0000
|2674
|2005.09.16 16:47
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2676
|0.0000
|2675
|2005.09.16 16:47
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2677
|0.0000
|2676
|2005.09.16 16:47
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2678
|0.0000
|2677
|2005.09.16 16:47
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2679
|0.0000
|2678
|2005.09.16 16:48
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2680
|0.0000
|2679
|2005.09.16 16:48
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2681
|0.0000
|2680
|2005.09.16 16:48
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2682
|0.0000
|2681
|2005.09.16 16:48
|modify
|223
|0.10
|1.2689
|1.2683
|0.0000
|2682
|2005.09.16 20:33
|s/l
|223
|0.10
|1.2683
|1.2683
|0.0000
|-4.73
|8356.74
|2683
|2005.09.20 09:00
|sell
|224
|0.10
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2684
|2005.09.20 12:00
|close
|224
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|-1.57
|8355.17
|2685
|2005.09.20 12:00
|buy
|225
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|2686
|2005.09.20 14:42
|modify
|225
|0.10
|1.2774
|1.2744
|0.0000
|2687
|2005.09.20 14:50
|modify
|225
|0.10
|1.2774
|1.2744
|0.0000
|2688
|2005.09.20 15:00
|modify
|225
|0.10
|1.2774
|1.2746
|0.0000
|2689
|2005.09.20 15:06
|modify
|225
|0.10
|1.2774
|1.2747
|0.0000
|2690
|2005.09.20 18:00
|close
|225
|0.10
|1.2757
|1.2747
|0.0000
|-13.33
|8341.84
|2691
|2005.09.20 18:00
|sell
|226
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2692
|2005.09.20 21:00
|close
|226
|0.10
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|-39.82
|8302.02
|2693
|2005.09.20 21:00
|buy
|227
|0.10
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2694
|2005.09.20 22:28
|modify
|227
|0.10
|1.2808
|1.2778
|0.0000
|2695
|2005.09.20 22:28
|modify
|227
|0.10
|1.2808
|1.2779
|0.0000
|2696
|2005.09.20 22:28
|modify
|227
|0.10
|1.2808
|1.2780
|0.0000
|2697
|2005.09.20 22:31
|modify
|227
|0.10
|1.2808
|1.2782
|0.0000
|2698
|2005.09.20 22:34
|modify
|227
|0.10
|1.2808
|1.2784
|0.0000
|2699
|2005.09.21 04:14
|s/l
|227
|0.10
|1.2784
|1.2784
|0.0000
|-17.89
|8284.13
|2700
|2005.09.21 08:00
|sell
|228
|0.10
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|2701
|2005.09.21 08:29
|modify
|228
|0.10
|1.2738
|1.2768
|0.0000
|2702
|2005.09.21 08:29
|close
|228
|0.10
|1.2727
|1.2768
|0.0000
|8.64
|8292.77
|2703
|2005.09.21 08:29
|sell
|229
|0.10
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|2704
|2005.09.21 10:10
|modify
|229
|0.10
|1.2722
|1.2752
|0.0000
|2705
|2005.09.21 10:11
|close
|229
|0.10
|1.2710
|1.2752
|0.0000
|9.44
|8302.21
|2706
|2005.09.22 16:00
|buy
|230
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2707
|2005.09.22 16:03
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2717
|0.0000
|2708
|2005.09.22 16:03
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2719
|0.0000
|2709
|2005.09.22 16:04
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2721
|0.0000
|2710
|2005.09.22 16:04
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2722
|0.0000
|2711
|2005.09.22 16:04
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2724
|0.0000
|2712
|2005.09.22 16:04
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2725
|0.0000
|2713
|2005.09.22 16:04
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2726
|0.0000
|2714
|2005.09.22 16:05
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2727
|0.0000
|2715
|2005.09.22 16:05
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2728
|0.0000
|2716
|2005.09.22 16:06
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2729
|0.0000
|2717
|2005.09.22 16:06
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2730
|0.0000
|2718
|2005.09.22 16:06
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2731
|0.0000
|2719
|2005.09.22 16:06
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2732
|0.0000
|2720
|2005.09.22 16:07
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2732
|0.0000
|2721
|2005.09.22 16:07
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2734
|0.0000
|2722
|2005.09.22 16:07
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2735
|0.0000
|2723
|2005.09.22 16:07
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2736
|0.0000
|2724
|2005.09.22 16:09
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2737
|0.0000
|2725
|2005.09.22 16:09
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2738
|0.0000
|2726
|2005.09.22 16:21
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2739
|0.0000
|2727
|2005.09.22 16:21
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2740
|0.0000
|2728
|2005.09.22 16:21
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2741
|0.0000
|2729
|2005.09.22 16:21
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2742
|0.0000
|2730
|2005.09.22 16:29
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2744
|0.0000
|2731
|2005.09.22 16:29
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2746
|0.0000
|2732
|2005.09.22 16:29
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2748
|0.0000
|2733
|2005.09.22 16:29
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2750
|0.0000
|2734
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2751
|0.0000
|2735
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2752
|0.0000
|2736
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2753
|0.0000
|2737
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2754
|0.0000
|2738
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2756
|0.0000
|2739
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2757
|0.0000
|2740
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2758
|0.0000
|2741
|2005.09.22 16:37
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2759
|0.0000
|2742
|2005.09.22 16:42
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2760
|0.0000
|2743
|2005.09.22 16:46
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2761
|0.0000
|2744
|2005.09.22 16:46
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2762
|0.0000
|2745
|2005.09.22 16:46
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2764
|0.0000
|2746
|2005.09.22 16:46
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2765
|0.0000
|2747
|2005.09.22 16:46
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2766
|0.0000
|2748
|2005.09.22 16:47
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2767
|0.0000
|2749
|2005.09.23 08:38
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2768
|0.0000
|2750
|2005.09.23 08:38
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2769
|0.0000
|2751
|2005.09.23 08:38
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2770
|0.0000
|2752
|2005.09.23 08:38
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2771
|0.0000
|2753
|2005.09.23 08:38
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2772
|0.0000
|2754
|2005.09.23 08:38
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2773
|0.0000
|2755
|2005.09.23 08:52
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2774
|0.0000
|2756
|2005.09.23 08:53
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2774
|0.0000
|2757
|2005.09.23 08:54
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2775
|0.0000
|2758
|2005.09.23 08:56
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2776
|0.0000
|2759
|2005.09.23 08:56
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2776
|0.0000
|2760
|2005.09.23 08:56
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2777
|0.0000
|2761
|2005.09.23 08:57
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2778
|0.0000
|2762
|2005.09.23 08:57
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2779
|0.0000
|2763
|2005.09.23 08:57
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2780
|0.0000
|2764
|2005.09.23 08:58
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2781
|0.0000
|2765
|2005.09.23 08:58
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2782
|0.0000
|2766
|2005.09.23 08:58
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2783
|0.0000
|2767
|2005.09.23 08:58
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2784
|0.0000
|2768
|2005.09.23 09:26
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2785
|0.0000
|2769
|2005.09.23 09:26
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2786
|0.0000
|2770
|2005.09.23 09:47
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2787
|0.0000
|2771
|2005.09.23 09:48
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2788
|0.0000
|2772
|2005.09.23 09:59
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2789
|0.0000
|2773
|2005.09.23 09:59
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2790
|0.0000
|2774
|2005.09.23 09:59
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2791
|0.0000
|2775
|2005.09.23 10:53
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2792
|0.0000
|2776
|2005.09.23 10:54
|modify
|230
|0.10
|1.2746
|1.2793
|0.0000
|2777
|2005.09.23 11:00
|s/l
|230
|0.10
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|39.40
|8341.60
|2778
|2005.09.26 22:00
|sell
|231
|0.10
|1.2889
|0.0000
|0.0000
|2779
|2005.09.27 06:00
|close
|231
|0.10
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|-50.86
|8290.74
|2780
|2005.09.27 06:00
|buy
|232
|0.10
|1.2953
|0.0000
|0.0000
|2781
|2005.09.27 08:00
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2923
|0.0000
|2782
|2005.09.27 08:00
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2924
|0.0000
|2783
|2005.09.27 08:00
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2925
|0.0000
|2784
|2005.09.27 08:01
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2927
|0.0000
|2785
|2005.09.27 08:01
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2928
|0.0000
|2786
|2005.09.27 08:01
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2930
|0.0000
|2787
|2005.09.27 08:01
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2931
|0.0000
|2788
|2005.09.27 08:12
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2932
|0.0000
|2789
|2005.09.27 08:12
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2933
|0.0000
|2790
|2005.09.27 08:16
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2934
|0.0000
|2791
|2005.09.27 08:16
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2935
|0.0000
|2792
|2005.09.27 08:43
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2936
|0.0000
|2793
|2005.09.27 08:46
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2937
|0.0000
|2794
|2005.09.27 08:47
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2938
|0.0000
|2795
|2005.09.27 08:47
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2939
|0.0000
|2796
|2005.09.27 08:47
|modify
|232
|0.10
|1.2953
|1.2940
|0.0000
|2797
|2005.09.27 10:23
|s/l
|232
|0.10
|1.2940
|1.2940
|0.0000
|-10.05
|8280.69
|2798
|2005.09.28 05:00
|sell
|233
|0.10
|1.2948
|0.0000
|0.0000
|2799
|2005.09.28 05:48
|modify
|233
|0.10
|1.2948
|1.2977
|0.0000
|2800
|2005.09.28 05:48
|close
|233
|0.10
|1.2936
|1.2977
|0.0000
|9.28
|8289.97
|2801
|2005.09.28 05:48
|sell
|234
|0.10
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|2802
|2005.09.28 18:00
|close
|234
|0.10
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|-21.60
|8268.37
|2803
|2005.09.28 18:00
|buy
|235
|0.10
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|2804
|2005.09.29 16:44
|modify
|235
|0.10
|1.2960
|1.2931
|0.0000
|2805
|2005.09.29 16:44
|modify
|235
|0.10
|1.2960
|1.2933
|0.0000
|2806
|2005.09.29 16:44
|modify
|235
|0.10
|1.2960
|1.2934
|0.0000
|2807
|2005.09.29 16:44
|modify
|235
|0.10
|1.2960
|1.2935
|0.0000
|2808
|2005.09.29 16:44
|modify
|235
|0.10
|1.2960
|1.2936
|0.0000
|2809
|2005.09.29 19:58
|s/l
|235
|0.10
|1.2936
|1.2936
|0.0000
|-17.67
|8250.70
|2810
|2005.09.30 06:00
|sell
|236
|0.10
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|2811
|2005.09.30 10:00
|close
|236
|0.10
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|-10.83
|8239.87
|2812
|2005.09.30 10:00
|buy
|237
|0.10
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|2813
|2005.09.30 10:20
|modify
|237
|0.10
|1.2933
|1.2903
|0.0000
|2814
|2005.09.30 10:20
|modify
|237
|0.10
|1.2933
|1.2905
|0.0000
|2815
|2005.09.30 10:21
|modify
|237
|0.10
|1.2933
|1.2907
|0.0000
|2816
|2005.09.30 12:36
|s/l
|237
|0.10
|1.2907
|1.2907
|0.0000
|-20.14
|8219.73
|2817
|2005.09.30 12:36
|buy
|238
|0.10
|1.2910
|0.0000
|0.0000
|2818
|2005.09.30 13:00
|close
|238
|0.10
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|-6.20
|8213.53
|2819
|2005.09.30 13:00
|sell
|239
|0.10
|1.2902
|0.0000
|0.0000
|2820
|2005.09.30 16:38
|modify
|239
|0.10
|1.2902
|1.2932
|0.0000
|2821
|2005.09.30 16:38
|close
|239
|0.10
|1.2890
|1.2932
|0.0000
|9.31
|8222.84
|2822
|2005.10.02 23:00
|buy
|240
|0.10
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|2823
|2005.10.03 02:09
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2899
|0.0000
|2824
|2005.10.03 02:09
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2901
|0.0000
|2825
|2005.10.03 02:14
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2902
|0.0000
|2826
|2005.10.03 02:14
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2904
|0.0000
|2827
|2005.10.03 02:14
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2905
|0.0000
|2828
|2005.10.03 02:18
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2906
|0.0000
|2829
|2005.10.03 02:18
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2907
|0.0000
|2830
|2005.10.03 02:18
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2908
|0.0000
|2831
|2005.10.03 02:19
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2909
|0.0000
|2832
|2005.10.03 02:24
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2911
|0.0000
|2833
|2005.10.03 02:25
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2912
|0.0000
|2834
|2005.10.03 02:25
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2913
|0.0000
|2835
|2005.10.03 02:25
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2914
|0.0000
|2836
|2005.10.03 02:30
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2916
|0.0000
|2837
|2005.10.03 02:30
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2917
|0.0000
|2838
|2005.10.03 02:31
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2919
|0.0000
|2839
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2921
|0.0000
|2840
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2922
|0.0000
|2841
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2923
|0.0000
|2842
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2926
|0.0000
|2843
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2928
|0.0000
|2844
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2931
|0.0000
|2845
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2933
|0.0000
|2846
|2005.10.03 02:32
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2936
|0.0000
|2847
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2938
|0.0000
|2848
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2939
|0.0000
|2849
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2940
|0.0000
|2850
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2941
|0.0000
|2851
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2942
|0.0000
|2852
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2943
|0.0000
|2853
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2944
|0.0000
|2854
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2945
|0.0000
|2855
|2005.10.03 02:33
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2946
|0.0000
|2856
|2005.10.03 02:34
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2947
|0.0000
|2857
|2005.10.03 02:34
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2948
|0.0000
|2858
|2005.10.03 02:34
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2949
|0.0000
|2859
|2005.10.03 02:34
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2950
|0.0000
|2860
|2005.10.03 02:34
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2951
|0.0000
|2861
|2005.10.03 02:34
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2952
|0.0000
|2862
|2005.10.03 02:48
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2953
|0.0000
|2863
|2005.10.03 02:48
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2954
|0.0000
|2864
|2005.10.03 02:49
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2955
|0.0000
|2865
|2005.10.03 02:49
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2956
|0.0000
|2866
|2005.10.03 02:49
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2957
|0.0000
|2867
|2005.10.03 02:49
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2958
|0.0000
|2868
|2005.10.03 02:49
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2959
|0.0000
|2869
|2005.10.03 02:52
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2960
|0.0000
|2870
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2961
|0.0000
|2871
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2963
|0.0000
|2872
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2964
|0.0000
|2873
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2966
|0.0000
|2874
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2967
|0.0000
|2875
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2969
|0.0000
|2876
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2970
|0.0000
|2877
|2005.10.03 03:04
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2971
|0.0000
|2878
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2972
|0.0000
|2879
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2973
|0.0000
|2880
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2975
|0.0000
|2881
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2976
|0.0000
|2882
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2977
|0.0000
|2883
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2979
|0.0000
|2884
|2005.10.03 03:06
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2980
|0.0000
|2885
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2981
|0.0000
|2886
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2983
|0.0000
|2887
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2985
|0.0000
|2888
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2986
|0.0000
|2889
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2988
|0.0000
|2890
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2990
|0.0000
|2891
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2991
|0.0000
|2892
|2005.10.03 03:07
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2992
|0.0000
|2893
|2005.10.03 04:36
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2993
|0.0000
|2894
|2005.10.03 04:36
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2995
|0.0000
|2895
|2005.10.03 04:36
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2996
|0.0000
|2896
|2005.10.03 04:38
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2997
|0.0000
|2897
|2005.10.03 04:38
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2998
|0.0000
|2898
|2005.10.03 04:38
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.2999
|0.0000
|2899
|2005.10.03 04:38
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.3000
|0.0000
|2900
|2005.10.03 04:38
|modify
|240
|0.10
|1.2929
|1.3001
|0.0000
|2901
|2005.10.03 08:12
|s/l
|240
|0.10
|1.3001
|1.3001
|0.0000
|56.26
|8279.10
|2902
|2005.10.04 12:00
|sell
|241
|0.10
|1.2997
|0.0000
|0.0000
|2903
|2005.10.04 22:00
|close
|241
|0.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|-13.83
|8265.27
|2904
|2005.10.04 22:00
|buy
|242
|0.10
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|2905
|2005.10.05 04:00
|close
|242
|0.10
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|-13.74
|8251.52
|2906
|2005.10.05 04:00
|sell
|243
|0.10
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|2907
|2005.10.05 06:12
|modify
|243
|0.10
|1.2993
|1.3021
|0.0000
|2908
|2005.10.05 06:21
|close
|243
|0.10
|1.2980
|1.3021
|0.0000
|10.02
|8261.54
|2909
|2005.10.07 16:00
|buy
|244
|0.10
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2910
|2005.10.10 12:00
|close
|244
|0.10
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|-35.15
|8226.39
|2911
|2005.10.10 12:00
|sell
|245
|0.10
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|2912
|2005.10.10 14:00
|close
|245
|0.10
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|-34.35
|8192.04
|2913
|2005.10.10 14:00
|buy
|246
|0.10
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2914
|2005.10.10 14:05
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2780
|0.0000
|2915
|2005.10.10 14:05
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2781
|0.0000
|2916
|2005.10.10 14:08
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2782
|0.0000
|2917
|2005.10.10 14:08
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2783
|0.0000
|2918
|2005.10.10 14:11
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2784
|0.0000
|2919
|2005.10.10 14:32
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2785
|0.0000
|2920
|2005.10.10 14:32
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2786
|0.0000
|2921
|2005.10.10 14:33
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2789
|0.0000
|2922
|2005.10.10 14:33
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2792
|0.0000
|2923
|2005.10.10 14:33
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2794
|0.0000
|2924
|2005.10.10 14:33
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2797
|0.0000
|2925
|2005.10.10 14:58
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2797
|0.0000
|2926
|2005.10.10 15:00
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2798
|0.0000
|2927
|2005.10.10 15:04
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2799
|0.0000
|2928
|2005.10.10 15:04
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2799
|0.0000
|2929
|2005.10.10 15:05
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2800
|0.0000
|2930
|2005.10.10 15:05
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2801
|0.0000
|2931
|2005.10.10 15:07
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2802
|0.0000
|2932
|2005.10.10 15:07
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2803
|0.0000
|2933
|2005.10.10 15:07
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2804
|0.0000
|2934
|2005.10.10 15:08
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2805
|0.0000
|2935
|2005.10.10 15:16
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2805
|0.0000
|2936
|2005.10.10 16:00
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2808
|0.0000
|2937
|2005.10.10 16:00
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2810
|0.0000
|2938
|2005.10.10 16:01
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2811
|0.0000
|2939
|2005.10.10 16:19
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2812
|0.0000
|2940
|2005.10.10 16:19
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2813
|0.0000
|2941
|2005.10.10 16:19
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2815
|0.0000
|2942
|2005.10.10 16:19
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2816
|0.0000
|2943
|2005.10.10 16:19
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2817
|0.0000
|2944
|2005.10.10 16:20
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2818
|0.0000
|2945
|2005.10.10 16:20
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2819
|0.0000
|2946
|2005.10.10 16:41
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2820
|0.0000
|2947
|2005.10.10 16:46
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2820
|0.0000
|2948
|2005.10.10 16:48
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2821
|0.0000
|2949
|2005.10.10 16:48
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2822
|0.0000
|2950
|2005.10.10 16:48
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2823
|0.0000
|2951
|2005.10.10 16:49
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2824
|0.0000
|2952
|2005.10.10 16:51
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2824
|0.0000
|2953
|2005.10.10 16:51
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2825
|0.0000
|2954
|2005.10.10 16:51
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2826
|0.0000
|2955
|2005.10.10 16:53
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2826
|0.0000
|2956
|2005.10.10 16:53
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2827
|0.0000
|2957
|2005.10.10 16:53
|modify
|246
|0.10
|1.2810
|1.2828
|0.0000
|2958
|2005.10.10 21:45
|s/l
|246
|0.10
|1.2828
|1.2828
|0.0000
|14.03
|8206.07
|2959
|2005.10.12 16:00
|sell
|247
|0.10
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2960
|2005.10.12 17:28
|modify
|247
|0.10
|1.2864
|1.2894
|0.0000
|2961
|2005.10.12 17:29
|close
|247
|0.10
|1.2852
|1.2894
|0.0000
|9.34
|8215.41
|2962
|2005.10.13 06:00
|buy
|248
|0.10
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|2963
|2005.10.13 09:55
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2885
|0.0000
|2964
|2005.10.13 09:55
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2886
|0.0000
|2965
|2005.10.13 09:56
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2887
|0.0000
|2966
|2005.10.13 09:57
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2888
|0.0000
|2967
|2005.10.13 09:57
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2890
|0.0000
|2968
|2005.10.13 09:57
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2891
|0.0000
|2969
|2005.10.13 10:04
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2891
|0.0000
|2970
|2005.10.13 10:04
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2892
|0.0000
|2971
|2005.10.13 10:13
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2893
|0.0000
|2972
|2005.10.13 10:15
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2894
|0.0000
|2973
|2005.10.13 10:16
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2896
|0.0000
|2974
|2005.10.13 10:17
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2897
|0.0000
|2975
|2005.10.13 10:18
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2899
|0.0000
|2976
|2005.10.13 10:21
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2900
|0.0000
|2977
|2005.10.13 10:22
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2902
|0.0000
|2978
|2005.10.13 10:24
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2902
|0.0000
|2979
|2005.10.13 10:25
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2903
|0.0000
|2980
|2005.10.13 10:26
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2906
|0.0000
|2981
|2005.10.13 10:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2907
|0.0000
|2982
|2005.10.13 10:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2908
|0.0000
|2983
|2005.10.13 10:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2910
|0.0000
|2984
|2005.10.13 10:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2911
|0.0000
|2985
|2005.10.13 10:29
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2912
|0.0000
|2986
|2005.10.13 10:30
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2912
|0.0000
|2987
|2005.10.13 10:30
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2913
|0.0000
|2988
|2005.10.13 10:30
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2915
|0.0000
|2989
|2005.10.13 10:30
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2916
|0.0000
|2990
|2005.10.13 10:31
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2917
|0.0000
|2991
|2005.10.13 10:31
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2918
|0.0000
|2992
|2005.10.13 10:31
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2919
|0.0000
|2993
|2005.10.13 10:31
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2920
|0.0000
|2994
|2005.10.13 10:31
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2921
|0.0000
|2995
|2005.10.13 14:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2922
|0.0000
|2996
|2005.10.13 14:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2923
|0.0000
|2997
|2005.10.13 14:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2924
|0.0000
|2998
|2005.10.13 14:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2925
|0.0000
|2999
|2005.10.13 14:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2926
|0.0000
|3000
|2005.10.13 14:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2927
|0.0000
|3001
|2005.10.13 14:37
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2928
|0.0000
|3002
|2005.10.13 14:37
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2931
|0.0000
|3003
|2005.10.13 14:37
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2933
|0.0000
|3004
|2005.10.13 14:37
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2933
|0.0000
|3005
|2005.10.13 14:37
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2934
|0.0000
|3006
|2005.10.13 14:37
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2935
|0.0000
|3007
|2005.10.13 14:39
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2936
|0.0000
|3008
|2005.10.13 14:39
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2937
|0.0000
|3009
|2005.10.13 14:39
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2938
|0.0000
|3010
|2005.10.13 14:50
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2938
|0.0000
|3011
|2005.10.13 14:50
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2939
|0.0000
|3012
|2005.10.13 14:51
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2940
|0.0000
|3013
|2005.10.13 14:51
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2941
|0.0000
|3014
|2005.10.13 14:51
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2942
|0.0000
|3015
|2005.10.13 14:51
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2943
|0.0000
|3016
|2005.10.13 14:51
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2945
|0.0000
|3017
|2005.10.13 14:51
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2946
|0.0000
|3018
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2947
|0.0000
|3019
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2948
|0.0000
|3020
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2950
|0.0000
|3021
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2951
|0.0000
|3022
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2953
|0.0000
|3023
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2953
|0.0000
|3024
|2005.10.13 14:52
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2954
|0.0000
|3025
|2005.10.13 14:54
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2955
|0.0000
|3026
|2005.10.13 14:55
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2956
|0.0000
|3027
|2005.10.13 14:55
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2957
|0.0000
|3028
|2005.10.13 15:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2958
|0.0000
|3029
|2005.10.13 15:34
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2959
|0.0000
|3030
|2005.10.13 15:54
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2960
|0.0000
|3031
|2005.10.13 15:54
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2961
|0.0000
|3032
|2005.10.13 15:58
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2962
|0.0000
|3033
|2005.10.13 15:58
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2963
|0.0000
|3034
|2005.10.13 16:00
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2964
|0.0000
|3035
|2005.10.13 16:11
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2965
|0.0000
|3036
|2005.10.13 16:15
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2966
|0.0000
|3037
|2005.10.13 16:15
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2967
|0.0000
|3038
|2005.10.13 16:16
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2967
|0.0000
|3039
|2005.10.13 16:16
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2968
|0.0000
|3040
|2005.10.13 16:16
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2969
|0.0000
|3041
|2005.10.13 16:21
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2970
|0.0000
|3042
|2005.10.13 16:23
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2972
|0.0000
|3043
|2005.10.13 16:25
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2973
|0.0000
|3044
|2005.10.13 16:26
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2974
|0.0000
|3045
|2005.10.13 16:26
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2975
|0.0000
|3046
|2005.10.13 16:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2975
|0.0000
|3047
|2005.10.13 16:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2976
|0.0000
|3048
|2005.10.13 16:27
|modify
|248
|0.10
|1.2915
|1.2977
|0.0000
|3049
|2005.10.13 17:36
|s/l
|248
|0.10
|1.2977
|1.2977
|0.0000
|47.78
|8263.19
|3050
|2005.10.13 23:00
|sell
|249
|0.10
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|3051
|2005.10.14 05:30
|modify
|249
|0.10
|1.2892
|1.2922
|0.0000
|3052
|2005.10.14 05:58
|close
|249
|0.10
|1.2880
|1.2922
|0.0000
|4.96
|8268.15
|3053
|2005.10.14 15:00
|buy
|250
|0.10
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|3054
|2005.10.14 15:19
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2876
|0.0000
|3055
|2005.10.14 15:19
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2877
|0.0000
|3056
|2005.10.14 15:20
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2878
|0.0000
|3057
|2005.10.14 15:20
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2879
|0.0000
|3058
|2005.10.14 15:20
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2880
|0.0000
|3059
|2005.10.14 15:22
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2881
|0.0000
|3060
|2005.10.14 15:22
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2882
|0.0000
|3061
|2005.10.14 15:22
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2883
|0.0000
|3062
|2005.10.14 15:37
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2883
|0.0000
|3063
|2005.10.14 15:37
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2884
|0.0000
|3064
|2005.10.14 15:37
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2885
|0.0000
|3065
|2005.10.14 15:40
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2886
|0.0000
|3066
|2005.10.14 15:40
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2887
|0.0000
|3067
|2005.10.14 15:54
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2889
|0.0000
|3068
|2005.10.14 15:55
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2889
|0.0000
|3069
|2005.10.14 15:55
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2891
|0.0000
|3070
|2005.10.14 15:55
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2892
|0.0000
|3071
|2005.10.14 15:55
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2893
|0.0000
|3072
|2005.10.14 15:56
|modify
|250
|0.10
|1.2906
|1.2894
|0.0000
|3073
|2005.10.14 16:15
|s/l
|250
|0.10
|1.2894
|1.2894
|0.0000
|-9.31
|8258.84
|3074
|2005.10.14 16:15
|buy
|251
|0.10
|1.2897
|0.0000
|0.0000
|3075
|2005.10.14 17:00
|close
|251
|0.10
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|-36.58
|8222.26
|3076
|2005.10.14 17:00
|sell
|252
|0.10
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|3077
|2005.10.14 17:15
|modify
|252
|0.10
|1.2849
|1.2878
|0.0000
|3078
|2005.10.14 17:17
|close
|252
|0.10
|1.2836
|1.2878
|0.0000
|10.13
|8232.39
|3079
|2005.10.14 17:17
|sell
|253
|0.10
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|3080
|2005.10.14 18:13
|modify
|253
|0.10
|1.2832
|1.2861
|0.0000
|3081
|2005.10.14 18:21
|close
|253
|0.10
|1.2820
|1.2861
|0.0000
|9.36
|8241.75
|3082
|2005.10.17 13:00
|buy
|254
|0.10
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|3083
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2883
|0.0000
|3084
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2885
|0.0000
|3085
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2887
|0.0000
|3086
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2888
|0.0000
|3087
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2890
|0.0000
|3088
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2892
|0.0000
|3089
|2005.10.17 14:28
|modify
|254
|0.10
|1.2911
|1.2894
|0.0000
|3090
|2005.10.17 18:44
|s/l
|254
|0.10
|1.2894
|1.2894
|0.0000
|-13.18
|8228.57
|3091
|2005.10.19 15:00
|sell
|255
|0.10
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|3092
|2005.10.19 15:46
|modify
|255
|0.10
|1.2990
|1.3018
|0.0000
|3093
|2005.10.19 15:46
|close
|255
|0.10
|1.2977
|1.3018
|0.0000
|10.02
|8238.59
|3094
|2005.10.19 15:46
|sell
|256
|0.10
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|3095
|2005.10.19 16:54
|modify
|256
|0.10
|1.2972
|1.3000
|0.0000
|3096
|2005.10.19 16:54
|close
|256
|0.10
|1.2959
|1.3000
|0.0000
|10.03
|8248.62
|3097
|2005.10.21 19:00
|buy
|257
|0.10
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|3098
|2005.10.21 19:26
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2897
|0.0000
|3099
|2005.10.21 19:26
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2898
|0.0000
|3100
|2005.10.21 19:26
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2900
|0.0000
|3101
|2005.10.21 19:28
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2900
|0.0000
|3102
|2005.10.21 19:29
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2902
|0.0000
|3103
|2005.10.21 19:30
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2902
|0.0000
|3104
|2005.10.21 19:31
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2903
|0.0000
|3105
|2005.10.21 19:31
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2905
|0.0000
|3106
|2005.10.21 19:31
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2906
|0.0000
|3107
|2005.10.21 19:41
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2907
|0.0000
|3108
|2005.10.21 19:43
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2908
|0.0000
|3109
|2005.10.21 19:45
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2909
|0.0000
|3110
|2005.10.21 19:45
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2911
|0.0000
|3111
|2005.10.21 19:47
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2911
|0.0000
|3112
|2005.10.21 19:48
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2912
|0.0000
|3113
|2005.10.21 19:48
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2913
|0.0000
|3114
|2005.10.21 19:48
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2914
|0.0000
|3115
|2005.10.21 19:51
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2914
|0.0000
|3116
|2005.10.21 19:52
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2915
|0.0000
|3117
|2005.10.21 19:53
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2917
|0.0000
|3118
|2005.10.21 19:53
|modify
|257
|0.10
|1.2926
|1.2918
|0.0000
|3119
|2005.10.21 21:11
|s/l
|257
|0.10
|1.2918
|1.2918
|0.0000
|-6.20
|8242.42
|3120
|2005.10.24 18:00
|sell
|258
|0.10
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|3121
|2005.10.24 18:03
|modify
|258
|0.10
|1.2856
|1.2885
|0.0000
|3122
|2005.10.24 18:03
|close
|258
|0.10
|1.2844
|1.2885
|0.0000
|9.34
|8251.76
|3123
|2005.10.24 18:03
|sell
|259
|0.10
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|3124
|2005.10.25 10:00
|close
|259
|0.10
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|-44.10
|8207.65
|3125
|2005.10.25 10:00
|buy
|260
|0.10
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|3126
|2005.10.25 11:00
|close
|260
|0.10
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|-42.05
|8165.60
|3127
|2005.10.25 11:00
|sell
|261
|0.10
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|3128
|2005.10.25 12:48
|modify
|261
|0.10
|1.2842
|1.2872
|0.0000
|3129
|2005.10.25 12:48
|close
|261
|0.10
|1.2831
|1.2872
|0.0000
|8.57
|8174.17
|3130
|2005.10.26 13:00
|buy
|262
|0.10
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|3131
|2005.10.26 14:12
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2785
|0.0000
|3132
|2005.10.26 14:12
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2786
|0.0000
|3133
|2005.10.26 14:12
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2788
|0.0000
|3134
|2005.10.26 14:19
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2789
|0.0000
|3135
|2005.10.26 14:19
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2790
|0.0000
|3136
|2005.10.26 14:19
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2791
|0.0000
|3137
|2005.10.26 14:19
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2792
|0.0000
|3138
|2005.10.26 14:19
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2793
|0.0000
|3139
|2005.10.26 14:21
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2794
|0.0000
|3140
|2005.10.26 14:21
|modify
|262
|0.10
|1.2815
|1.2795
|0.0000
|3141
|2005.10.26 16:04
|s/l
|262
|0.10
|1.2795
|1.2795
|0.0000
|-15.63
|8158.54
|3142
|2005.10.27 06:00
|sell
|263
|0.10
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|3143
|2005.10.27 06:26
|modify
|263
|0.10
|1.2769
|1.2798
|0.0000
|3144
|2005.10.27 06:26
|close
|263
|0.10
|1.2757
|1.2798
|0.0000
|9.41
|8167.95
|3145
|2005.10.27 06:26
|sell
|264
|0.10
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|3146
|2005.10.27 10:23
|modify
|264
|0.10
|1.2753
|1.2783
|0.0000
|3147
|2005.10.27 10:23
|close
|264
|0.10
|1.2742
|1.2783
|0.0000
|8.63
|8176.58
|3148
|2005.10.28 16:00
|buy
|265
|0.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|3149
|2005.10.28 16:09
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2715
|0.0000
|3150
|2005.10.28 16:09
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2716
|0.0000
|3151
|2005.10.28 16:09
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2718
|0.0000
|3152
|2005.10.28 16:09
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2719
|0.0000
|3153
|2005.10.28 16:45
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2719
|0.0000
|3154
|2005.10.28 16:49
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2720
|0.0000
|3155
|2005.10.28 16:50
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2722
|0.0000
|3156
|2005.10.28 16:50
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2723
|0.0000
|3157
|2005.10.28 16:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2723
|0.0000
|3158
|2005.10.28 16:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2724
|0.0000
|3159
|2005.10.28 16:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2727
|0.0000
|3160
|2005.10.28 17:02
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2728
|0.0000
|3161
|2005.10.28 17:02
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2729
|0.0000
|3162
|2005.10.28 17:02
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2730
|0.0000
|3163
|2005.10.28 17:02
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2731
|0.0000
|3164
|2005.10.28 17:02
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2732
|0.0000
|3165
|2005.10.28 17:02
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2733
|0.0000
|3166
|2005.10.28 17:10
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2734
|0.0000
|3167
|2005.10.28 17:10
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2735
|0.0000
|3168
|2005.10.28 17:10
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2737
|0.0000
|3169
|2005.10.28 17:10
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2738
|0.0000
|3170
|2005.10.28 17:12
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2738
|0.0000
|3171
|2005.10.28 17:12
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2739
|0.0000
|3172
|2005.10.28 17:13
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2740
|0.0000
|3173
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2741
|0.0000
|3174
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2742
|0.0000
|3175
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2743
|0.0000
|3176
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2745
|0.0000
|3177
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2746
|0.0000
|3178
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2747
|0.0000
|3179
|2005.10.28 18:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2748
|0.0000
|3180
|2005.10.28 18:25
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2749
|0.0000
|3181
|2005.10.28 18:25
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2750
|0.0000
|3182
|2005.10.28 18:26
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2752
|0.0000
|3183
|2005.10.28 18:57
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2753
|0.0000
|3184
|2005.10.28 18:58
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2755
|0.0000
|3185
|2005.10.28 18:58
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2756
|0.0000
|3186
|2005.10.28 18:58
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2757
|0.0000
|3187
|2005.10.28 18:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2758
|0.0000
|3188
|2005.10.28 18:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2759
|0.0000
|3189
|2005.10.28 18:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2761
|0.0000
|3190
|2005.10.28 18:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2762
|0.0000
|3191
|2005.10.28 18:59
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2765
|0.0000
|3192
|2005.10.28 19:00
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2766
|0.0000
|3193
|2005.10.28 19:00
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2767
|0.0000
|3194
|2005.10.28 19:00
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2769
|0.0000
|3195
|2005.10.28 19:01
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2770
|0.0000
|3196
|2005.10.28 19:13
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2771
|0.0000
|3197
|2005.10.28 19:19
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2773
|0.0000
|3198
|2005.10.28 19:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2774
|0.0000
|3199
|2005.10.28 19:20
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2775
|0.0000
|3200
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2777
|0.0000
|3201
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2778
|0.0000
|3202
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2779
|0.0000
|3203
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2780
|0.0000
|3204
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2781
|0.0000
|3205
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2783
|0.0000
|3206
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2784
|0.0000
|3207
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2785
|0.0000
|3208
|2005.10.28 19:21
|modify
|265
|0.10
|1.2744
|1.2786
|0.0000
|3209
|2005.10.31 10:03
|s/l
|265
|0.10
|1.2786
|1.2786
|0.0000
|33.73
|8210.31
|3210
|2005.11.01 16:00
|sell
|266
|0.10
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|3211
|2005.11.01 21:38
|modify
|266
|0.10
|1.2895
|1.2924
|0.0000
|3212
|2005.11.01 21:38
|close
|266
|0.10
|1.2882
|1.2924
|0.0000
|10.09
|8220.40
|3213
|2005.11.02 00:00
|sell
|267
|0.10
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|3214
|2005.11.02 00:00
|modify
|267
|0.10
|1.2881
|1.2908
|0.0000
|3215
|2005.11.02 00:02
|close
|267
|0.10
|1.2867
|1.2908
|0.0000
|10.88
|8231.28
|3216
|2005.11.02 00:02
|sell
|268
|0.10
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|3217
|2005.11.02 05:02
|modify
|268
|0.10
|1.2863
|1.2892
|0.0000
|3218
|2005.11.02 05:08
|close
|268
|0.10
|1.2850
|1.2892
|0.0000
|10.12
|8241.40
|3219
|2005.11.03 16:00
|buy
|269
|0.10
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|3220
|2005.11.03 16:13
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2818
|0.0000
|3221
|2005.11.03 16:14
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2819
|0.0000
|3222
|2005.11.03 16:15
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2820
|0.0000
|3223
|2005.11.03 16:15
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2821
|0.0000
|3224
|2005.11.03 16:16
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2822
|0.0000
|3225
|2005.11.03 16:16
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2823
|0.0000
|3226
|2005.11.03 16:16
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2824
|0.0000
|3227
|2005.11.03 16:16
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2825
|0.0000
|3228
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2826
|0.0000
|3229
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2827
|0.0000
|3230
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2828
|0.0000
|3231
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2829
|0.0000
|3232
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2830
|0.0000
|3233
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2830
|0.0000
|3234
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2831
|0.0000
|3235
|2005.11.03 16:21
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2832
|0.0000
|3236
|2005.11.03 16:31
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2832
|0.0000
|3237
|2005.11.03 17:56
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2833
|0.0000
|3238
|2005.11.03 17:58
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2833
|0.0000
|3239
|2005.11.03 17:58
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2835
|0.0000
|3240
|2005.11.03 17:59
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2836
|0.0000
|3241
|2005.11.03 17:59
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2837
|0.0000
|3242
|2005.11.03 17:59
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2838
|0.0000
|3243
|2005.11.03 18:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2843
|0.0000
|3244
|2005.11.03 18:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2843
|0.0000
|3245
|2005.11.03 18:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2844
|0.0000
|3246
|2005.11.03 18:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2845
|0.0000
|3247
|2005.11.03 18:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2846
|0.0000
|3248
|2005.11.03 18:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2848
|0.0000
|3249
|2005.11.03 18:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2849
|0.0000
|3250
|2005.11.03 18:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2851
|0.0000
|3251
|2005.11.03 18:02
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2852
|0.0000
|3252
|2005.11.03 18:02
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2853
|0.0000
|3253
|2005.11.03 18:02
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2853
|0.0000
|3254
|2005.11.03 18:59
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2854
|0.0000
|3255
|2005.11.03 19:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2858
|0.0000
|3256
|2005.11.03 19:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2868
|0.0000
|3257
|2005.11.03 19:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2869
|0.0000
|3258
|2005.11.03 19:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2870
|0.0000
|3259
|2005.11.03 19:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2871
|0.0000
|3260
|2005.11.03 19:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2873
|0.0000
|3261
|2005.11.03 21:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2877
|0.0000
|3262
|2005.11.03 21:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2884
|0.0000
|3263
|2005.11.03 21:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2886
|0.0000
|3264
|2005.11.03 21:02
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2887
|0.0000
|3265
|2005.11.03 21:03
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2887
|0.0000
|3266
|2005.11.04 02:23
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2888
|0.0000
|3267
|2005.11.04 02:24
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2889
|0.0000
|3268
|2005.11.04 02:28
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2890
|0.0000
|3269
|2005.11.04 05:13
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2892
|0.0000
|3270
|2005.11.04 05:33
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2893
|0.0000
|3271
|2005.11.04 05:34
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2894
|0.0000
|3272
|2005.11.04 06:02
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2895
|0.0000
|3273
|2005.11.04 06:03
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2895
|0.0000
|3274
|2005.11.04 07:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2896
|0.0000
|3275
|2005.11.04 07:01
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2897
|0.0000
|3276
|2005.11.04 08:00
|modify
|269
|0.10
|1.2848
|1.2898
|0.0000
|3277
|2005.11.04 15:00
|s/l
|269
|0.10
|1.2898
|1.2898
|0.0000
|41.41
|8282.81
|3278
|2005.11.08 20:00
|sell
|270
|0.10
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|3279
|2005.11.08 20:55
|modify
|270
|0.10
|1.3105
|1.3135
|0.0000
|3280
|2005.11.08 20:55
|close
|270
|0.10
|1.3094
|1.3135
|0.0000
|8.40
|8291.21
|3281
|2005.11.08 20:55
|sell
|271
|0.10
|1.3092
|0.0000
|0.0000
|3282
|2005.11.09 08:00
|close
|271
|0.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|-24.31
|8266.89
|3283
|2005.11.09 08:00
|buy
|272
|0.10
|1.3113
|0.0000
|0.0000
|3284
|2005.11.09 10:00
|close
|272
|0.10
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|1.53
|8268.42
|3285
|2005.11.09 10:00
|sell
|273
|0.10
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|3286
|2005.11.09 13:00
|close
|273
|0.10
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|-14.48
|8253.94
|3287
|2005.11.09 13:00
|buy
|274
|0.10
|1.3127
|0.0000
|0.0000
|3288
|2005.11.09 13:00
|modify
|274
|0.10
|1.3127
|1.3098
|0.0000
|3289
|2005.11.09 13:57
|modify
|274
|0.10
|1.3127
|1.3098
|0.0000
|3290
|2005.11.09 13:57
|modify
|274
|0.10
|1.3127
|1.3099
|0.0000
|3291
|2005.11.09 13:57
|modify
|274
|0.10
|1.3127
|1.3100
|0.0000
|3292
|2005.11.09 13:59
|modify
|274
|0.10
|1.3127
|1.3101
|0.0000
|3293
|2005.11.09 15:00
|s/l
|274
|0.10
|1.3101
|1.3101
|0.0000
|-19.86
|8234.08
|3294
|2005.11.09 23:00
|sell
|275
|0.10
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|3295
|2005.11.10 09:50
|modify
|275
|0.10
|1.3096
|1.3126
|0.0000
|3296
|2005.11.10 09:51
|close
|275
|0.10
|1.3085
|1.3126
|0.0000
|6.96
|8241.04
|3297
|2005.11.10 21:00
|buy
|276
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|3298
|2005.11.13 23:00
|close
|276
|0.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|-22.51
|8218.52
|3299
|2005.11.13 23:00
|sell
|277
|0.10
|1.3122
|0.0000
|0.0000
|3300
|2005.11.14 00:45
|modify
|277
|0.10
|1.3122
|1.3152
|0.0000
|3301
|2005.11.14 00:45
|close
|277
|0.10
|1.3111
|1.3152
|0.0000
|6.94
|8225.46
|3302
|2005.11.14 15:00
|buy
|278
|0.10
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|3303
|2005.11.14 16:43
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3131
|0.0000
|3304
|2005.11.14 16:44
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3132
|0.0000
|3305
|2005.11.14 16:44
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3133
|0.0000
|3306
|2005.11.14 16:44
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3134
|0.0000
|3307
|2005.11.14 17:13
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3134
|0.0000
|3308
|2005.11.14 17:16
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3136
|0.0000
|3309
|2005.11.14 17:16
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3137
|0.0000
|3310
|2005.11.14 17:16
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3138
|0.0000
|3311
|2005.11.14 17:16
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3140
|0.0000
|3312
|2005.11.14 17:26
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3140
|0.0000
|3313
|2005.11.14 17:26
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3141
|0.0000
|3314
|2005.11.14 17:26
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3142
|0.0000
|3315
|2005.11.14 17:28
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3143
|0.0000
|3316
|2005.11.14 17:29
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3144
|0.0000
|3317
|2005.11.14 17:32
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3146
|0.0000
|3318
|2005.11.14 17:36
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3148
|0.0000
|3319
|2005.11.14 17:38
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3149
|0.0000
|3320
|2005.11.14 17:38
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3150
|0.0000
|3321
|2005.11.14 17:38
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3151
|0.0000
|3322
|2005.11.14 17:38
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3152
|0.0000
|3323
|2005.11.14 17:38
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3153
|0.0000
|3324
|2005.11.14 17:41
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3154
|0.0000
|3325
|2005.11.14 17:41
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3155
|0.0000
|3326
|2005.11.14 17:43
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3156
|0.0000
|3327
|2005.11.14 17:43
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3157
|0.0000
|3328
|2005.11.14 17:43
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3158
|0.0000
|3329
|2005.11.14 17:44
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3160
|0.0000
|3330
|2005.11.14 17:46
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3162
|0.0000
|3331
|2005.11.14 17:46
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3163
|0.0000
|3332
|2005.11.14 17:46
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3164
|0.0000
|3333
|2005.11.14 17:46
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3165
|0.0000
|3334
|2005.11.14 17:46
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3166
|0.0000
|3335
|2005.11.14 17:46
|modify
|278
|0.10
|1.3160
|1.3167
|0.0000
|3336
|2005.11.14 19:14
|s/l
|278
|0.10
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|5.32
|8230.78
|3337
|2005.11.16 00:00
|sell
|279
|0.10
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|3338
|2005.11.16 00:34
|modify
|279
|0.10
|1.3169
|1.3198
|0.0000
|3339
|2005.11.16 00:34
|close
|279
|0.10
|1.3157
|1.3198
|0.0000
|9.12
|8239.90
|3340
|2005.11.16 00:34
|sell
|280
|0.10
|1.3155
|0.0000
|0.0000
|3341
|2005.11.16 12:00
|close
|280
|0.10
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|-64.20
|8175.70
|3342
|2005.11.16 12:00
|buy
|281
|0.10
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|3343
|2005.11.16 15:01
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3211
|0.0000
|3344
|2005.11.16 15:02
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3211
|0.0000
|3345
|2005.11.16 15:02
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3213
|0.0000
|3346
|2005.11.16 15:02
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3215
|0.0000
|3347
|2005.11.16 15:02
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3217
|0.0000
|3348
|2005.11.16 15:21
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3218
|0.0000
|3349
|2005.11.16 15:21
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3220
|0.0000
|3350
|2005.11.16 15:23
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3220
|0.0000
|3351
|2005.11.16 15:23
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3221
|0.0000
|3352
|2005.11.16 15:23
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3222
|0.0000
|3353
|2005.11.16 15:35
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3223
|0.0000
|3354
|2005.11.16 15:35
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3224
|0.0000
|3355
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3225
|0.0000
|3356
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3226
|0.0000
|3357
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3227
|0.0000
|3358
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3228
|0.0000
|3359
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3229
|0.0000
|3360
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3230
|0.0000
|3361
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3231
|0.0000
|3362
|2005.11.16 15:36
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3232
|0.0000
|3363
|2005.11.16 15:42
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3233
|0.0000
|3364
|2005.11.16 15:42
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3234
|0.0000
|3365
|2005.11.16 15:42
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3234
|0.0000
|3366
|2005.11.16 15:42
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3235
|0.0000
|3367
|2005.11.16 15:44
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3236
|0.0000
|3368
|2005.11.16 15:44
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3237
|0.0000
|3369
|2005.11.16 15:44
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3239
|0.0000
|3370
|2005.11.16 15:46
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3240
|0.0000
|3371
|2005.11.16 15:46
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3241
|0.0000
|3372
|2005.11.16 15:46
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3242
|0.0000
|3373
|2005.11.16 15:47
|modify
|281
|0.10
|1.3240
|1.3243
|0.0000
|3374
|2005.11.16 17:12
|s/l
|281
|0.10
|1.3243
|1.3243
|0.0000
|2.27
|8177.97
|3375
|2005.11.17 15:00
|sell
|282
|0.10
|1.3244
|0.0000
|0.0000
|3376
|2005.11.17 15:29
|modify
|282
|0.10
|1.3244
|1.3273
|0.0000
|3377
|2005.11.17 15:29
|close
|282
|0.10
|1.3232
|1.3273
|0.0000
|9.07
|8187.04
|3378
|2005.11.17 15:30
|sell
|283
|0.10
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|3379
|2005.11.17 15:32
|modify
|283
|0.10
|1.3228
|1.3258
|0.0000
|3380
|2005.11.17 15:32
|close
|283
|0.10
|1.3217
|1.3258
|0.0000
|8.32
|8195.36
|3381
|2005.11.17 15:32
|sell
|284
|0.10
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|3382
|2005.11.17 16:02
|modify
|284
|0.10
|1.3215
|1.3244
|0.0000
|3383
|2005.11.17 16:02
|close
|284
|0.10
|1.3203
|1.3244
|0.0000
|9.09
|8204.45
|3384
|2005.11.17 16:03
|sell
|285
|0.10
|1.3199
|0.0000
|0.0000
|3385
|2005.11.17 19:17
|modify
|285
|0.10
|1.3199
|1.3229
|0.0000
|3386
|2005.11.17 19:17
|close
|285
|0.10
|1.3188
|1.3229
|0.0000
|8.34
|8212.79
|3387
|2005.11.18 10:00
|buy
|286
|0.10
|1.3246
|0.0000
|0.0000
|3388
|2005.11.18 10:23
|modify
|286
|0.10
|1.3246
|1.3218
|0.0000
|3389
|2005.11.18 10:23
|modify
|286
|0.10
|1.3246
|1.3219
|0.0000
|3390
|2005.11.18 10:24
|modify
|286
|0.10
|1.3246
|1.3221
|0.0000
|3391
|2005.11.18 10:24
|modify
|286
|0.10
|1.3246
|1.3222
|0.0000
|3392
|2005.11.18 10:25
|modify
|286
|0.10
|1.3246
|1.3223
|0.0000
|3393
|2005.11.18 10:25
|modify
|286
|0.10
|1.3246
|1.3224
|0.0000
|3394
|2005.11.18 13:35
|s/l
|286
|0.10
|1.3224
|1.3224
|0.0000
|-16.64
|8196.15
|3395
|2005.11.18 17:00
|sell
|287
|0.10
|1.3212
|0.0000
|0.0000
|3396
|2005.11.18 17:11
|modify
|287
|0.10
|1.3212
|1.3241
|0.0000
|3397
|2005.11.18 17:11
|close
|287
|0.10
|1.3199
|1.3241
|0.0000
|9.85
|8206.00
|3398
|2005.11.18 17:12
|sell
|288
|0.10
|1.3195
|0.0000
|0.0000
|3399
|2005.11.18 17:21
|modify
|288
|0.10
|1.3195
|1.3224
|0.0000
|3400
|2005.11.18 17:21
|close
|288
|0.10
|1.3183
|1.3224
|0.0000
|9.10
|8215.10
|3401
|2005.11.18 17:21
|sell
|289
|0.10
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|3402
|2005.11.18 17:47
|modify
|289
|0.10
|1.3181
|1.3210
|0.0000
|3403
|2005.11.18 17:47
|close
|289
|0.10
|1.3168
|1.3210
|0.0000
|9.87
|8224.97
|3404
|2005.11.18 17:47
|sell
|290
|0.10
|1.3164
|0.0000
|0.0000
|3405
|2005.11.18 21:01
|modify
|290
|0.10
|1.3164
|1.3194
|0.0000
|3406
|2005.11.18 21:04
|close
|290
|0.10
|1.3153
|1.3194
|0.0000
|8.36
|8233.33
|3407
|2005.11.21 20:00
|buy
|291
|0.10
|1.3194
|0.0000
|0.0000
|3408
|2005.11.21 23:24
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3165
|0.0000
|3409
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3166
|0.0000
|3410
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3167
|0.0000
|3411
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3169
|0.0000
|3412
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3171
|0.0000
|3413
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3172
|0.0000
|3414
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3174
|0.0000
|3415
|2005.11.22 09:41
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3175
|0.0000
|3416
|2005.11.22 09:42
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3176
|0.0000
|3417
|2005.11.22 09:42
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3177
|0.0000
|3418
|2005.11.22 10:17
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3178
|0.0000
|3419
|2005.11.22 10:17
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3179
|0.0000
|3420
|2005.11.22 10:19
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3180
|0.0000
|3421
|2005.11.22 10:23
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3182
|0.0000
|3422
|2005.11.22 10:33
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3183
|0.0000
|3423
|2005.11.22 10:33
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3184
|0.0000
|3424
|2005.11.22 10:33
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3186
|0.0000
|3425
|2005.11.22 10:33
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3187
|0.0000
|3426
|2005.11.22 10:36
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3188
|0.0000
|3427
|2005.11.22 10:36
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3190
|0.0000
|3428
|2005.11.22 10:37
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3191
|0.0000
|3429
|2005.11.22 10:37
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3192
|0.0000
|3430
|2005.11.22 10:38
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3192
|0.0000
|3431
|2005.11.22 10:39
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3195
|0.0000
|3432
|2005.11.22 10:39
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3197
|0.0000
|3433
|2005.11.22 10:39
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3199
|0.0000
|3434
|2005.11.22 16:11
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3199
|0.0000
|3435
|2005.11.22 16:11
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3200
|0.0000
|3436
|2005.11.22 16:11
|modify
|291
|0.10
|1.3194
|1.3201
|0.0000
|3437
|2005.11.22 16:45
|s/l
|291
|0.10
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|6.19
|8239.52
|3438
|2005.11.22 21:00
|sell
|292
|0.10
|1.3109
|0.0000
|0.0000
|3439
|2005.11.23 07:09
|modify
|292
|0.10
|1.3109
|1.3138
|0.0000
|3440
|2005.11.23 07:09
|close
|292
|0.10
|1.3097
|1.3138
|0.0000
|7.71
|8247.22
|3441
|2005.11.23 19:00
|buy
|293
|0.10
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|3442
|2005.11.23 22:00
|close
|293
|0.10
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-19.82
|8227.40
|3443
|2005.11.23 22:00
|sell
|294
|0.10
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|3444
|2005.11.24 11:00
|close
|294
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|-38.67
|8188.73
|3445
|2005.11.24 11:00
|buy
|295
|0.10
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|3446
|2005.11.25 01:13
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3137
|0.0000
|3447
|2005.11.25 01:13
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3138
|0.0000
|3448
|2005.11.25 03:06
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3141
|0.0000
|3449
|2005.11.25 03:06
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3143
|0.0000
|3450
|2005.11.25 03:06
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3146
|0.0000
|3451
|2005.11.25 08:35
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3147
|0.0000
|3452
|2005.11.25 08:35
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3150
|0.0000
|3453
|2005.11.25 08:35
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3151
|0.0000
|3454
|2005.11.25 08:46
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3152
|0.0000
|3455
|2005.11.25 09:06
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3153
|0.0000
|3456
|2005.11.25 09:06
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3154
|0.0000
|3457
|2005.11.25 09:54
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3155
|0.0000
|3458
|2005.11.25 10:17
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3156
|0.0000
|3459
|2005.11.25 10:18
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3156
|0.0000
|3460
|2005.11.25 10:18
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3157
|0.0000
|3461
|2005.11.25 10:19
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3157
|0.0000
|3462
|2005.11.25 10:40
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3159
|0.0000
|3463
|2005.11.25 10:40
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3161
|0.0000
|3464
|2005.11.25 10:40
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3162
|0.0000
|3465
|2005.11.25 10:40
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3164
|0.0000
|3466
|2005.11.25 10:41
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3166
|0.0000
|3467
|2005.11.25 10:41
|modify
|295
|0.10
|1.3166
|1.3167
|0.0000
|3468
|2005.11.25 11:33
|s/l
|295
|0.10
|1.3167
|1.3167
|0.0000
|3.40
|8192.12
|3469
|2005.11.25 16:00
|sell
|296
|0.10
|1.3156
|0.0000
|0.0000
|3470
|2005.11.28 16:42
|modify
|296
|0.10
|1.3156
|1.3185
|0.0000
|3471
|2005.11.28 16:42
|close
|296
|0.10
|1.3144
|1.3185
|0.0000
|7.68
|8199.80
|3472
|2005.11.28 17:00
|sell
|297
|0.10
|1.3114
|0.0000
|0.0000
|3473
|2005.11.28 18:57
|modify
|297
|0.10
|1.3114
|1.3143
|0.0000
|3474
|2005.11.28 18:57
|close
|297
|0.10
|1.3101
|1.3143
|0.0000
|9.92
|8209.72
|3475
|2005.11.29 16:00
|buy
|298
|0.10
|1.3147
|0.0000
|0.0000
|3476
|2005.11.29 16:00
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3117
|0.0000
|3477
|2005.11.29 16:00
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3120
|0.0000
|3478
|2005.11.29 16:00
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3123
|0.0000
|3479
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3126
|0.0000
|3480
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3128
|0.0000
|3481
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3130
|0.0000
|3482
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3131
|0.0000
|3483
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3133
|0.0000
|3484
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3135
|0.0000
|3485
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3137
|0.0000
|3486
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3138
|0.0000
|3487
|2005.11.29 16:01
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3140
|0.0000
|3488
|2005.11.29 16:04
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3141
|0.0000
|3489
|2005.11.29 16:05
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3142
|0.0000
|3490
|2005.11.29 16:05
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3143
|0.0000
|3491
|2005.11.29 16:05
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3144
|0.0000
|3492
|2005.11.29 16:07
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3145
|0.0000
|3493
|2005.11.29 16:07
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3146
|0.0000
|3494
|2005.11.29 16:07
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3147
|0.0000
|3495
|2005.11.29 16:07
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3148
|0.0000
|3496
|2005.11.29 16:10
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3148
|0.0000
|3497
|2005.11.29 16:10
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3149
|0.0000
|3498
|2005.11.29 16:10
|modify
|298
|0.10
|1.3147
|1.3150
|0.0000
|3499
|2005.11.29 17:06
|s/l
|298
|0.10
|1.3150
|1.3150
|0.0000
|2.28
|8212.00
|3500
|2005.12.01 11:00
|sell
|299
|0.10
|1.3130
|0.0000
|0.0000
|3501
|2005.12.01 14:00
|close
|299
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|-24.31
|8187.69
|3502
|2005.12.01 14:00
|buy
|300
|0.10
|1.3162
|0.0000
|0.0000
|3503
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3134
|0.0000
|3504
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3135
|0.0000
|3505
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3137
|0.0000
|3506
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3138
|0.0000
|3507
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3140
|0.0000
|3508
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3141
|0.0000
|3509
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3143
|0.0000
|3510
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3144
|0.0000
|3511
|2005.12.01 14:16
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3146
|0.0000
|3512
|2005.12.01 14:17
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3147
|0.0000
|3513
|2005.12.01 14:19
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3149
|0.0000
|3514
|2005.12.01 14:19
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3150
|0.0000
|3515
|2005.12.01 14:19
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3152
|0.0000
|3516
|2005.12.01 14:19
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3153
|0.0000
|3517
|2005.12.01 14:46
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3154
|0.0000
|3518
|2005.12.01 14:47
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3154
|0.0000
|3519
|2005.12.01 14:47
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3155
|0.0000
|3520
|2005.12.01 14:48
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3156
|0.0000
|3521
|2005.12.01 14:48
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3157
|0.0000
|3522
|2005.12.01 14:48
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3159
|0.0000
|3523
|2005.12.01 14:48
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3160
|0.0000
|3524
|2005.12.01 14:49
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3162
|0.0000
|3525
|2005.12.01 14:49
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3163
|0.0000
|3526
|2005.12.01 15:25
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3164
|0.0000
|3527
|2005.12.01 15:25
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3165
|0.0000
|3528
|2005.12.01 15:25
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3166
|0.0000
|3529
|2005.12.01 15:25
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3168
|0.0000
|3530
|2005.12.01 15:25
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3169
|0.0000
|3531
|2005.12.01 15:25
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3170
|0.0000
|3532
|2005.12.01 15:26
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3171
|0.0000
|3533
|2005.12.01 15:26
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3172
|0.0000
|3534
|2005.12.01 15:27
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3173
|0.0000
|3535
|2005.12.01 15:31
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3174
|0.0000
|3536
|2005.12.01 15:31
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3175
|0.0000
|3537
|2005.12.01 15:32
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3177
|0.0000
|3538
|2005.12.01 16:11
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3178
|0.0000
|3539
|2005.12.01 16:26
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3178
|0.0000
|3540
|2005.12.01 16:27
|modify
|300
|0.10
|1.3162
|1.3179
|0.0000
|3541
|2005.12.01 19:36
|s/l
|300
|0.10
|1.3179
|1.3179
|0.0000
|12.90
|8200.59
|3542
|2005.12.04 23:00
|sell
|301
|0.10
|1.3185
|0.0000
|0.0000
|3543
|2005.12.05 00:51
|modify
|301
|0.10
|1.3185
|1.3215
|0.0000
|3544
|2005.12.05 00:59
|close
|301
|0.10
|1.3174
|1.3215
|0.0000
|6.90
|8207.48
|3545
|2005.12.05 01:00
|buy
|302
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|3546
|2005.12.05 02:35
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3146
|0.0000
|3547
|2005.12.05 02:35
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3148
|0.0000
|3548
|2005.12.05 02:36
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3149
|0.0000
|3549
|2005.12.05 02:36
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3150
|0.0000
|3550
|2005.12.05 02:45
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3150
|0.0000
|3551
|2005.12.05 03:18
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3151
|0.0000
|3552
|2005.12.05 03:18
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3152
|0.0000
|3553
|2005.12.05 03:24
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3153
|0.0000
|3554
|2005.12.05 03:28
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3154
|0.0000
|3555
|2005.12.05 04:04
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3155
|0.0000
|3556
|2005.12.05 04:11
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3156
|0.0000
|3557
|2005.12.05 04:22
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3158
|0.0000
|3558
|2005.12.05 04:25
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3159
|0.0000
|3559
|2005.12.05 05:08
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3160
|0.0000
|3560
|2005.12.05 05:09
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3163
|0.0000
|3561
|2005.12.05 05:10
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3165
|0.0000
|3562
|2005.12.05 05:19
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3167
|0.0000
|3563
|2005.12.05 08:35
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3168
|0.0000
|3564
|2005.12.05 08:36
|modify
|302
|0.10
|1.3176
|1.3169
|0.0000
|3565
|2005.12.05 12:12
|s/l
|302
|0.10
|1.3169
|1.3169
|0.0000
|-5.32
|8202.16
|3566
|2005.12.05 14:00
|sell
|303
|0.10
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|3567
|2005.12.05 14:03
|modify
|303
|0.10
|1.3119
|1.3149
|0.0000
|3568
|2005.12.05 14:04
|close
|303
|0.10
|1.3108
|1.3149
|0.0000
|8.39
|8210.55
|3569
|2005.12.05 14:04
|sell
|304
|0.10
|1.3104
|0.0000
|0.0000
|3570
|2005.12.05 17:45
|modify
|304
|0.10
|1.3104
|1.3134
|0.0000
|3571
|2005.12.05 17:45
|close
|304
|0.10
|1.3093
|1.3134
|0.0000
|8.40
|8218.95
|3572
|2005.12.07 08:00
|buy
|305
|0.10
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|3573
|2005.12.07 08:24
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3061
|0.0000
|3574
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3062
|0.0000
|3575
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3064
|0.0000
|3576
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3065
|0.0000
|3577
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3067
|0.0000
|3578
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3068
|0.0000
|3579
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3070
|0.0000
|3580
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3071
|0.0000
|3581
|2005.12.07 08:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3073
|0.0000
|3582
|2005.12.07 08:28
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3074
|0.0000
|3583
|2005.12.07 08:28
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3075
|0.0000
|3584
|2005.12.07 08:32
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3075
|0.0000
|3585
|2005.12.07 08:32
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3076
|0.0000
|3586
|2005.12.07 08:32
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3077
|0.0000
|3587
|2005.12.07 08:32
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3078
|0.0000
|3588
|2005.12.07 10:09
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3079
|0.0000
|3589
|2005.12.07 10:11
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3081
|0.0000
|3590
|2005.12.07 10:11
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3082
|0.0000
|3591
|2005.12.07 10:11
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3083
|0.0000
|3592
|2005.12.07 10:56
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3084
|0.0000
|3593
|2005.12.07 10:56
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3086
|0.0000
|3594
|2005.12.07 10:56
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3087
|0.0000
|3595
|2005.12.07 10:56
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3088
|0.0000
|3596
|2005.12.07 10:57
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3089
|0.0000
|3597
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3090
|0.0000
|3598
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3091
|0.0000
|3599
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3092
|0.0000
|3600
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3093
|0.0000
|3601
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3094
|0.0000
|3602
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3095
|0.0000
|3603
|2005.12.07 10:58
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3096
|0.0000
|3604
|2005.12.07 11:45
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3098
|0.0000
|3605
|2005.12.07 11:46
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3098
|0.0000
|3606
|2005.12.07 11:46
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3099
|0.0000
|3607
|2005.12.07 11:47
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3100
|0.0000
|3608
|2005.12.07 12:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3101
|0.0000
|3609
|2005.12.07 12:27
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3102
|0.0000
|3610
|2005.12.07 12:28
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3103
|0.0000
|3611
|2005.12.07 12:28
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3104
|0.0000
|3612
|2005.12.07 12:28
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3104
|0.0000
|3613
|2005.12.07 12:30
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3105
|0.0000
|3614
|2005.12.07 12:30
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3106
|0.0000
|3615
|2005.12.07 12:34
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3106
|0.0000
|3616
|2005.12.07 12:34
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3107
|0.0000
|3617
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3108
|0.0000
|3618
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3109
|0.0000
|3619
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3111
|0.0000
|3620
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3112
|0.0000
|3621
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3114
|0.0000
|3622
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3115
|0.0000
|3623
|2005.12.07 12:35
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3116
|0.0000
|3624
|2005.12.07 14:22
|modify
|305
|0.10
|1.3091
|1.3117
|0.0000
|3625
|2005.12.07 16:06
|s/l
|305
|0.10
|1.3117
|1.3117
|0.0000
|19.82
|8238.77
|3626
|2005.12.08 10:00
|sell
|306
|0.10
|1.3078
|0.0000
|0.0000
|3627
|2005.12.08 10:04
|modify
|306
|0.10
|1.3078
|1.3106
|0.0000
|3628
|2005.12.08 10:08
|close
|306
|0.10
|1.3065
|1.3106
|0.0000
|9.95
|8248.72
|3629
|2005.12.08 10:09
|sell
|307
|0.10
|1.3061
|0.0000
|0.0000
|3630
|2005.12.08 16:11
|modify
|307
|0.10
|1.3061
|1.3090
|0.0000
|3631
|2005.12.08 16:11
|close
|307
|0.10
|1.3049
|1.3090
|0.0000
|9.20
|8257.92
|3632
|2005.12.09 12:00
|buy
|308
|0.10
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|3633
|2005.12.09 14:14
|modify
|308
|0.10
|1.3052
|1.3024
|0.0000
|3634
|2005.12.09 15:52
|s/l
|308
|0.10
|1.3024
|1.3024
|0.0000
|-21.50
|8236.42
|3635
|2005.12.09 18:00
|sell
|309
|0.10
|1.3022
|0.0000
|0.0000
|3636
|2005.12.12 01:00
|close
|309
|0.10
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|-22.14
|8214.28
|3637
|2005.12.12 01:00
|buy
|310
|0.10
|1.3050
|0.0000
|0.0000
|3638
|2005.12.12 03:00
|close
|310
|0.10
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|-41.55
|8172.73
|3639
|2005.12.12 03:00
|sell
|311
|0.10
|1.2996
|0.0000
|0.0000
|3640
|2005.12.12 04:34
|modify
|311
|0.10
|1.2996
|1.3026
|0.0000
|3641
|2005.12.12 04:35
|close
|311
|0.10
|1.2985
|1.3026
|0.0000
|8.47
|8181.20
|3642
|2005.12.13 13:00
|buy
|312
|0.10
|1.2954
|0.0000
|0.0000
|3643
|2005.12.14 03:00
|close
|312
|0.10
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|-65.17
|8116.03
|3644
|2005.12.14 03:00
|sell
|313
|0.10
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|3645
|2005.12.14 03:15
|modify
|313
|0.10
|1.2869
|1.2897
|0.0000
|3646
|2005.12.14 03:15
|close
|313
|0.10
|1.2854
|1.2897
|0.0000
|11.67
|8127.70
|3647
|2005.12.14 03:15
|sell
|314
|0.10
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|3648
|2005.12.14 03:15
|modify
|314
|0.10
|1.2847
|1.2876
|0.0000
|3649
|2005.12.14 03:15
|close
|314
|0.10
|1.2833
|1.2876
|0.0000
|10.91
|8138.61
|3650
|2005.12.14 03:15
|sell
|315
|0.10
|1.2826
|0.0000
|0.0000
|3651
|2005.12.14 03:18
|modify
|315
|0.10
|1.2826
|1.2856
|0.0000
|3652
|2005.12.14 03:18
|close
|315
|0.10
|1.2815
|1.2856
|0.0000
|8.58
|8147.19
|3653
|2005.12.14 03:18
|sell
|316
|0.10
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|3654
|2005.12.14 14:30
|modify
|316
|0.10
|1.2811
|1.2839
|0.0000
|3655
|2005.12.14 14:31
|close
|316
|0.10
|1.2798
|1.2839
|0.0000
|10.16
|8157.35
|3656
|2005.12.15 11:00
|buy
|317
|0.10
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|3657
|2005.12.15 11:18
|modify
|317
|0.10
|1.2823
|1.2793
|0.0000
|3658
|2005.12.15 11:18
|modify
|317
|0.10
|1.2823
|1.2793
|0.0000
|3659
|2005.12.15 11:19
|modify
|317
|0.10
|1.2823
|1.2794
|0.0000
|3660
|2005.12.15 12:46
|modify
|317
|0.10
|1.2823
|1.2795
|0.0000
|3661
|2005.12.15 12:46
|modify
|317
|0.10
|1.2823
|1.2796
|0.0000
|3662
|2005.12.15 13:00
|close
|317
|0.10
|1.2832
|1.2796
|0.0000
|7.01
|8164.36
|3663
|2005.12.15 13:00
|sell
|318
|0.10
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|3664
|2005.12.19 06:00
|close
|318
|0.10
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|-58.54
|8105.82
|3665
|2005.12.19 06:00
|buy
|319
|0.10
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|3666
|2005.12.19 08:50
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2871
|0.0000
|3667
|2005.12.19 08:51
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2872
|0.0000
|3668
|2005.12.19 11:12
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2873
|0.0000
|3669
|2005.12.19 11:12
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2876
|0.0000
|3670
|2005.12.19 11:13
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2876
|0.0000
|3671
|2005.12.19 11:13
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2877
|0.0000
|3672
|2005.12.19 11:18
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2878
|0.0000
|3673
|2005.12.19 11:19
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2879
|0.0000
|3674
|2005.12.19 11:19
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2880
|0.0000
|3675
|2005.12.19 13:29
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2881
|0.0000
|3676
|2005.12.19 13:30
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2883
|0.0000
|3677
|2005.12.19 13:31
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2885
|0.0000
|3678
|2005.12.19 13:38
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2886
|0.0000
|3679
|2005.12.19 13:39
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2888
|0.0000
|3680
|2005.12.19 13:39
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2889
|0.0000
|3681
|2005.12.19 13:39
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2892
|0.0000
|3682
|2005.12.19 13:39
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2893
|0.0000
|3683
|2005.12.19 13:40
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2893
|0.0000
|3684
|2005.12.19 13:52
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2894
|0.0000
|3685
|2005.12.19 13:53
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2895
|0.0000
|3686
|2005.12.19 13:53
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2897
|0.0000
|3687
|2005.12.19 13:53
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2898
|0.0000
|3688
|2005.12.19 13:53
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2899
|0.0000
|3689
|2005.12.19 13:53
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2901
|0.0000
|3690
|2005.12.19 13:53
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2902
|0.0000
|3691
|2005.12.19 14:15
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2902
|0.0000
|3692
|2005.12.19 14:15
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2903
|0.0000
|3693
|2005.12.19 14:16
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2904
|0.0000
|3694
|2005.12.19 14:21
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2906
|0.0000
|3695
|2005.12.19 17:09
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2906
|0.0000
|3696
|2005.12.19 17:09
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2908
|0.0000
|3697
|2005.12.19 17:10
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2909
|0.0000
|3698
|2005.12.19 17:13
|modify
|319
|0.10
|1.2899
|1.2910
|0.0000
|3699
|2005.12.19 18:43
|s/l
|319
|0.10
|1.2910
|1.2910
|0.0000
|8.52
|8114.34
|3700
|2005.12.22 19:00
|sell
|320
|0.10
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|3701
|2005.12.22 20:02
|modify
|320
|0.10
|1.3119
|1.3149
|0.0000
|3702
|2005.12.22 20:03
|close
|320
|0.10
|1.3103
|1.3149
|0.0000
|12.21
|8126.55
|3703
|2005.12.23 14:00
|buy
|321
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3704
|2005.12.23 14:20
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3104
|0.0000
|3705
|2005.12.23 14:21
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3105
|0.0000
|3706
|2005.12.23 14:22
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3106
|0.0000
|3707
|2005.12.23 14:23
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3108
|0.0000
|3708
|2005.12.23 14:25
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3110
|0.0000
|3709
|2005.12.23 14:30
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3111
|0.0000
|3710
|2005.12.23 14:33
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3112
|0.0000
|3711
|2005.12.23 15:00
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3113
|0.0000
|3712
|2005.12.23 15:01
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3114
|0.0000
|3713
|2005.12.23 15:01
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3115
|0.0000
|3714
|2005.12.23 15:01
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3117
|0.0000
|3715
|2005.12.23 15:01
|modify
|321
|0.10
|1.3133
|1.3118
|0.0000
|3716
|2005.12.23 16:26
|s/l
|321
|0.10
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|-11.44
|8115.11
|3717
|2005.12.26 14:00
|sell
|322
|0.10
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|3718
|2005.12.26 17:00
|close
|322
|0.10
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|-18.26
|8096.85
|3719
|2005.12.26 17:00
|buy
|323
|0.10
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|3720
|2005.12.26 19:00
|close
|323
|0.10
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|-15.24
|8081.61
|3721
|2005.12.26 19:00
|sell
|324
|0.10
|1.3123
|0.0000
|0.0000
|3722
|2005.12.26 23:00
|close
|324
|0.10
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|-15.22
|8066.39
|3723
|2005.12.26 23:00
|buy
|325
|0.10
|1.3143
|0.0000
|0.0000
|3724
|2005.12.27 11:00
|close
|325
|0.10
|1.3121
|0.0000
|0.0000
|-15.89
|8050.50
|3725
|2005.12.27 11:00
|sell
|326
|0.10
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|3726
|2005.12.27 17:00
|close
|326
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|-15.22
|8035.28
|3727
|2005.12.27 17:00
|buy
|327
|0.10
|1.3140
|0.0000
|0.0000
|3728
|2005.12.27 19:00
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3110
|0.0000
|3729
|2005.12.27 19:03
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3112
|0.0000
|3730
|2005.12.27 19:16
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3115
|0.0000
|3731
|2005.12.27 20:00
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3115
|0.0000
|3732
|2005.12.27 20:01
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3117
|0.0000
|3733
|2005.12.27 20:14
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3118
|0.0000
|3734
|2005.12.27 20:19
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3121
|0.0000
|3735
|2005.12.27 20:22
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3122
|0.0000
|3736
|2005.12.27 20:23
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3125
|0.0000
|3737
|2005.12.27 20:28
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3127
|0.0000
|3738
|2005.12.27 20:31
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3129
|0.0000
|3739
|2005.12.27 20:39
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3131
|0.0000
|3740
|2005.12.27 20:46
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3134
|0.0000
|3741
|2005.12.27 20:59
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3134
|0.0000
|3742
|2005.12.27 21:00
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3136
|0.0000
|3743
|2005.12.27 21:01
|modify
|327
|0.10
|1.3140
|1.3137
|0.0000
|3744
|2005.12.28 07:28
|s/l
|327
|0.10
|1.3137
|1.3137
|0.0000
|-1.41
|8033.87
|3745
|2005.12.28 09:00
|sell
|328
|0.10
|1.3063
|0.0000
|0.0000
|3746
|2005.12.28 21:00
|close
|328
|0.10
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|-82.75
|7951.12
|3747
|2005.12.28 21:00
|buy
|329
|0.10
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|3748
|2005.12.29 22:00
|close
|329
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|-29.58
|7921.54
|3749
|2005.12.29 22:01
|sell
|330
|0.10
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|3750
|2005.12.30 03:17
|modify
|330
|0.10
|1.3131
|1.3159
|0.0000
|3751
|2005.12.30 04:14
|close
|330
|0.10
|1.3119
|1.3159
|0.0000
|4.79
|7926.32
|3752
|2005.12.30 14:00
|buy
|331
|0.10
|1.3176
|0.0000
|0.0000
|3753
|2005.12.30 15:28
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3146
|0.0000
|3754
|2005.12.30 15:31
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3148
|0.0000
|3755
|2005.12.30 15:37
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3150
|0.0000
|3756
|2005.12.30 15:38
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3151
|0.0000
|3757
|2005.12.30 15:38
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3152
|0.0000
|3758
|2005.12.30 15:39
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3153
|0.0000
|3759
|2005.12.30 15:39
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3154
|0.0000
|3760
|2005.12.30 15:40
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3155
|0.0000
|3761
|2005.12.30 15:40
|modify
|331
|0.10
|1.3176
|1.3156
|0.0000
|3762
|2005.12.30 17:21
|s/l
|331
|0.10
|1.3156
|1.3156
|0.0000
|-15.20
|7911.12
|3763
|2006.01.02 04:00
|sell
|332
|0.10
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|3764
|2006.01.02 08:00
|close
|332
|0.10
|1.3152
|0.0000
|0.0000
|-13.69
|7897.43
|3765
|2006.01.02 08:00
|buy
|333
|0.10
|1.3153
|0.0000
|0.0000
|3766
|2006.01.02 09:00
|close
|333
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|-15.23
|7882.20
|3767
|2006.01.02 09:00
|sell
|334
|0.10
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|3768
|2006.01.02 09:17
|modify
|334
|0.10
|1.3133
|1.3162
|0.0000
|3769
|2006.01.02 09:18
|close
|334
|0.10
|1.3122
|1.3162
|0.0000
|8.38
|7890.58
|3770
|2006.01.02 09:18
|sell
|335
|0.10
|1.3118
|0.0000
|0.0000
|3771
|2006.01.02 22:00
|close
|335
|0.10
|1.3145
|0.0000
|0.0000
|-20.54
|7870.04
|3772
|2006.01.02 22:00
|buy
|336
|0.10
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|3773
|2006.01.03 00:16
|modify
|336
|0.10
|1.3139
|1.3109
|0.0000
|3774
|2006.01.03 01:00
|modify
|336
|0.10
|1.3139
|1.3112
|0.0000
|3775
|2006.01.03 01:01
|modify
|336
|0.10
|1.3139
|1.3116
|0.0000
|3776
|2006.01.03 01:59
|modify
|336
|0.10
|1.3139
|1.3118
|0.0000
|3777
|2006.01.03 02:51
|s/l
|336
|0.10
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|-15.13
|7854.91
|3778
|2006.01.03 04:00
|sell
|337
|0.10
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|3779
|2006.01.03 06:00
|modify
|337
|0.10
|1.3101
|1.3131
|0.0000
|3780
|2006.01.03 07:00
|close
|337
|0.10
|1.3088
|1.3131
|0.0000
|9.93
|7864.84
|3781
|2006.01.06 08:00
|buy
|338
|0.10
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|3782
|2006.01.06 15:00
|close
|338
|0.10
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|-71.67
|7793.17
|3783
|2006.01.06 15:00
|sell
|339
|0.10
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|3784
|2006.01.06 15:54
|modify
|339
|0.10
|1.2697
|1.2727
|0.0000
|3785
|2006.01.06 15:54
|close
|339
|0.10
|1.2686
|1.2727
|0.0000
|8.67
|7801.84
|3786
|2006.01.06 15:54
|sell
|340
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|3787
|2006.01.09 11:00
|close
|340
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|-65.69
|7736.14
|3788
|2006.01.09 11:01
|buy
|341
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|3789
|2006.01.09 11:16
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2734
|0.0000
|3790
|2006.01.09 11:16
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2735
|0.0000
|3791
|2006.01.09 12:44
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2736
|0.0000
|3792
|2006.01.09 12:49
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2737
|0.0000
|3793
|2006.01.09 16:00
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2737
|0.0000
|3794
|2006.01.09 16:00
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2738
|0.0000
|3795
|2006.01.09 16:13
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2738
|0.0000
|3796
|2006.01.09 16:13
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2739
|0.0000
|3797
|2006.01.09 16:14
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2741
|0.0000
|3798
|2006.01.09 16:14
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2742
|0.0000
|3799
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2743
|0.0000
|3800
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2744
|0.0000
|3801
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2745
|0.0000
|3802
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2747
|0.0000
|3803
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2748
|0.0000
|3804
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2749
|0.0000
|3805
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2750
|0.0000
|3806
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2751
|0.0000
|3807
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2752
|0.0000
|3808
|2006.01.09 17:17
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2753
|0.0000
|3809
|2006.01.09 17:28
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2754
|0.0000
|3810
|2006.01.09 17:28
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2755
|0.0000
|3811
|2006.01.09 17:48
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2756
|0.0000
|3812
|2006.01.09 17:49
|modify
|341
|0.10
|1.2764
|1.2757
|0.0000
|3813
|2006.01.09 20:13
|s/l
|341
|0.10
|1.2757
|1.2757
|0.0000
|-5.49
|7730.65
|3814
|2006.01.11 17:00
|sell
|342
|0.10
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|3815
|2006.01.11 17:24
|modify
|342
|0.10
|1.2786
|1.2815
|0.0000
|3816
|2006.01.11 17:25
|close
|342
|0.10
|1.2773
|1.2815
|0.0000
|10.18
|7740.83
|3817
|2006.01.11 17:25
|sell
|343
|0.10
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|3818
|2006.01.11 17:29
|modify
|343
|0.10
|1.2771
|1.2800
|0.0000
|3819
|2006.01.11 17:44
|close
|343
|0.10
|1.2759
|1.2800
|0.0000
|9.41
|7750.24
|3820
|2006.01.11 17:44
|sell
|344
|0.10
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|3821
|2006.01.11 17:48
|modify
|344
|0.10
|1.2755
|1.2784
|0.0000
|3822
|2006.01.11 17:48
|close
|344
|0.10
|1.2743
|1.2784
|0.0000
|9.42
|7759.66
|3823
|2006.01.11 17:48
|sell
|345
|0.10
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|3824
|2006.01.11 18:06
|modify
|345
|0.10
|1.2739
|1.2768
|0.0000
|3825
|2006.01.11 18:07
|close
|345
|0.10
|1.2728
|1.2768
|0.0000
|8.64
|7768.30
|3826
|2006.01.12 16:00
|buy
|346
|0.10
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|3827
|2006.01.12 16:04
|modify
|346
|0.10
|1.2870
|1.2841
|0.0000
|3828
|2006.01.12 16:05
|modify
|346
|0.10
|1.2870
|1.2842
|0.0000
|3829
|2006.01.12 16:07
|modify
|346
|0.10
|1.2870
|1.2843
|0.0000
|3830
|2006.01.12 16:07
|modify
|346
|0.10
|1.2870
|1.2847
|0.0000
|3831
|2006.01.12 16:14
|modify
|346
|0.10
|1.2870
|1.2848
|0.0000
|3832
|2006.01.12 16:15
|modify
|346
|0.10
|1.2870
|1.2849
|0.0000
|3833
|2006.01.12 18:03
|s/l
|346
|0.10
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|-16.34
|7751.96
|3834
|2006.01.13 19:00
|sell
|347
|0.10
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|3835
|2006.01.15 23:00
|modify
|347
|0.10
|1.2765
|1.2795
|0.0000
|3836
|2006.01.15 23:03
|close
|347
|0.10
|1.2751
|1.2795
|0.0000
|10.98
|7762.94
|3837
|2006.01.16 17:00
|buy
|348
|0.10
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|3838
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2775
|0.0000
|3839
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2777
|0.0000
|3840
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2779
|0.0000
|3841
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2780
|0.0000
|3842
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2782
|0.0000
|3843
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2784
|0.0000
|3844
|2006.01.17 01:56
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2786
|0.0000
|3845
|2006.01.17 01:57
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2789
|0.0000
|3846
|2006.01.17 01:57
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2792
|0.0000
|3847
|2006.01.17 01:57
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2795
|0.0000
|3848
|2006.01.17 01:58
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2795
|0.0000
|3849
|2006.01.17 01:58
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2796
|0.0000
|3850
|2006.01.17 01:58
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2797
|0.0000
|3851
|2006.01.17 01:58
|modify
|348
|0.10
|1.2804
|1.2798
|0.0000
|3852
|2006.01.17 06:43
|s/l
|348
|0.10
|1.2798
|1.2798
|0.0000
|-3.81
|7759.13
|3853
|2006.01.17 11:00
|sell
|349
|0.10
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|3854
|2006.01.17 13:00
|close
|349
|0.10
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|-25.72
|7733.41
|3855
|2006.01.17 13:00
|buy
|350
|0.10
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|3856
|2006.01.17 13:13
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2803
|0.0000
|3857
|2006.01.17 15:13
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2803
|0.0000
|3858
|2006.01.17 15:13
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2804
|0.0000
|3859
|2006.01.17 15:15
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2805
|0.0000
|3860
|2006.01.17 15:15
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2806
|0.0000
|3861
|2006.01.17 15:15
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2808
|0.0000
|3862
|2006.01.17 15:15
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2810
|0.0000
|3863
|2006.01.17 15:29
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2810
|0.0000
|3864
|2006.01.17 15:30
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2811
|0.0000
|3865
|2006.01.17 16:03
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2812
|0.0000
|3866
|2006.01.17 16:03
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2813
|0.0000
|3867
|2006.01.17 16:03
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2815
|0.0000
|3868
|2006.01.17 16:06
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2816
|0.0000
|3869
|2006.01.17 16:07
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|3870
|2006.01.17 16:12
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2817
|0.0000
|3871
|2006.01.17 16:38
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2818
|0.0000
|3872
|2006.01.17 16:40
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2818
|0.0000
|3873
|2006.01.17 16:40
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2819
|0.0000
|3874
|2006.01.17 16:40
|modify
|350
|0.10
|1.2830
|1.2820
|0.0000
|3875
|2006.01.17 19:13
|s/l
|350
|0.10
|1.2820
|1.2820
|0.0000
|-7.80
|7725.61
|3876
|2006.01.18 01:00
|sell
|351
|0.10
|1.2796
|0.0000
|0.0000
|3877
|2006.01.18 04:00
|close
|351
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|-14.05
|7711.56
|3878
|2006.01.18 04:01
|buy
|352
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|3879
|2006.01.18 05:18
|modify
|352
|0.10
|1.2814
|1.2786
|0.0000
|3880
|2006.01.18 05:19
|modify
|352
|0.10
|1.2814
|1.2790
|0.0000
|3881
|2006.01.18 05:20
|modify
|352
|0.10
|1.2814
|1.2792
|0.0000
|3882
|2006.01.18 05:23
|modify
|352
|0.10
|1.2814
|1.2793
|0.0000
|3883
|2006.01.18 08:46
|s/l
|352
|0.10
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-16.42
|7695.14
|3884
|2006.01.18 09:00
|sell
|353
|0.10
|1.2775
|0.0000
|0.0000
|3885
|2006.01.18 09:01
|modify
|353
|0.10
|1.2775
|1.2805
|0.0000
|3886
|2006.01.18 09:02
|close
|353
|0.10
|1.2763
|1.2805
|0.0000
|9.40
|7704.54
|3887
|2006.01.18 09:02
|sell
|354
|0.10
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|3888
|2006.01.18 09:52
|modify
|354
|0.10
|1.2759
|1.2789
|0.0000
|3889
|2006.01.18 09:52
|close
|354
|0.10
|1.2748
|1.2789
|0.0000
|8.63
|7713.17
|3890
|2006.01.18 09:52
|sell
|355
|0.10
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|3891
|2006.01.18 14:45
|modify
|355
|0.10
|1.2743
|1.2772
|0.0000
|3892
|2006.01.18 15:07
|s/l
|355
|0.10
|1.2772
|1.2772
|0.0000
|-22.71
|7690.46
|3893
|2006.01.18 20:00
|buy
|356
|0.10
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|3894
|2006.01.18 20:30
|modify
|356
|0.10
|1.2818
|1.2789
|0.0000
|3895
|2006.01.18 22:55
|s/l
|356
|0.10
|1.2789
|1.2789
|0.0000
|-22.68
|7667.78
|3896
|2006.01.20 15:00
|sell
|357
|0.10
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|3897
|2006.01.20 15:25
|modify
|357
|0.10
|1.2820
|1.2849
|0.0000
|3898
|2006.01.20 16:42
|s/l
|357
|0.10
|1.2849
|1.2849
|0.0000
|-22.57
|7645.21
|3899
|2006.01.24 13:00
|buy
|358
|0.10
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|3900
|2006.01.24 20:00
|close
|358
|0.10
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|-24.61
|7620.60
|3901
|2006.01.24 20:00
|sell
|359
|0.10
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|3902
|2006.01.24 21:00
|close
|359
|0.10
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|-5.55
|7615.05
|3903
|2006.01.24 21:00
|buy
|360
|0.10
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|3904
|2006.01.24 23:18
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2575
|0.0000
|3905
|2006.01.24 23:34
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2576
|0.0000
|3906
|2006.01.24 23:34
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2577
|0.0000
|3907
|2006.01.24 23:34
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2578
|0.0000
|3908
|2006.01.24 23:35
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2578
|0.0000
|3909
|2006.01.24 23:49
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2580
|0.0000
|3910
|2006.01.24 23:59
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2580
|0.0000
|3911
|2006.01.25 00:21
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2584
|0.0000
|3912
|2006.01.25 00:35
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2585
|0.0000
|3913
|2006.01.25 00:36
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2586
|0.0000
|3914
|2006.01.25 01:00
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2586
|0.0000
|3915
|2006.01.25 01:06
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2588
|0.0000
|3916
|2006.01.25 01:10
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2588
|0.0000
|3917
|2006.01.25 01:10
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2589
|0.0000
|3918
|2006.01.25 01:12
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2591
|0.0000
|3919
|2006.01.25 01:12
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2592
|0.0000
|3920
|2006.01.25 01:14
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2593
|0.0000
|3921
|2006.01.25 01:14
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2595
|0.0000
|3922
|2006.01.25 01:14
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2597
|0.0000
|3923
|2006.01.25 01:19
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2598
|0.0000
|3924
|2006.01.25 01:20
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2599
|0.0000
|3925
|2006.01.25 03:53
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2600
|0.0000
|3926
|2006.01.25 03:53
|modify
|360
|0.10
|1.2604
|1.2601
|0.0000
|3927
|2006.01.25 10:15
|s/l
|360
|0.10
|1.2601
|1.2601
|0.0000
|-1.50
|7613.55
|3928
|2006.01.25 12:00
|sell
|361
|0.10
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|3929
|2006.01.25 12:59
|modify
|361
|0.10
|1.2604
|1.2632
|0.0000
|3930
|2006.01.25 12:59
|close
|361
|0.10
|1.2592
|1.2632
|0.0000
|9.53
|7623.08
|3931
|2006.01.25 18:00
|buy
|362
|0.10
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|3932
|2006.01.25 23:19
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2611
|0.0000
|3933
|2006.01.25 23:44
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2612
|0.0000
|3934
|2006.01.25 23:45
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2614
|0.0000
|3935
|2006.01.26 12:03
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2614
|0.0000
|3936
|2006.01.26 12:25
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2615
|0.0000
|3937
|2006.01.26 12:28
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2616
|0.0000
|3938
|2006.01.26 12:32
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2620
|0.0000
|3939
|2006.01.26 12:34
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2622
|0.0000
|3940
|2006.01.26 12:35
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2624
|0.0000
|3941
|2006.01.26 12:44
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2626
|0.0000
|3942
|2006.01.26 14:33
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2628
|0.0000
|3943
|2006.01.26 14:37
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2629
|0.0000
|3944
|2006.01.26 14:37
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2630
|0.0000
|3945
|2006.01.26 14:37
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2631
|0.0000
|3946
|2006.01.26 14:41
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2632
|0.0000
|3947
|2006.01.26 17:26
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2633
|0.0000
|3948
|2006.01.26 17:26
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2634
|0.0000
|3949
|2006.01.26 17:27
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2635
|0.0000
|3950
|2006.01.26 17:27
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2637
|0.0000
|3951
|2006.01.26 17:27
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2639
|0.0000
|3952
|2006.01.26 17:27
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2641
|0.0000
|3953
|2006.01.26 17:30
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2643
|0.0000
|3954
|2006.01.26 17:42
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2643
|0.0000
|3955
|2006.01.26 17:55
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2645
|0.0000
|3956
|2006.01.26 17:56
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2645
|0.0000
|3957
|2006.01.26 17:58
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2646
|0.0000
|3958
|2006.01.26 19:01
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2650
|0.0000
|3959
|2006.01.26 19:01
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2653
|0.0000
|3960
|2006.01.26 19:01
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2656
|0.0000
|3961
|2006.01.26 19:07
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2657
|0.0000
|3962
|2006.01.26 19:07
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2659
|0.0000
|3963
|2006.01.26 19:07
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2660
|0.0000
|3964
|2006.01.26 19:08
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2664
|0.0000
|3965
|2006.01.26 19:09
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2666
|0.0000
|3966
|2006.01.26 19:12
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2667
|0.0000
|3967
|2006.01.26 20:14
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2668
|0.0000
|3968
|2006.01.26 20:14
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2669
|0.0000
|3969
|2006.01.26 20:14
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2670
|0.0000
|3970
|2006.01.26 20:14
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2671
|0.0000
|3971
|2006.01.26 20:14
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2672
|0.0000
|3972
|2006.01.26 20:16
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2672
|0.0000
|3973
|2006.01.26 20:16
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2673
|0.0000
|3974
|2006.01.27 11:30
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2673
|0.0000
|3975
|2006.01.27 11:30
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2675
|0.0000
|3976
|2006.01.27 11:34
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2675
|0.0000
|3977
|2006.01.27 11:34
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2676
|0.0000
|3978
|2006.01.27 11:34
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2677
|0.0000
|3979
|2006.01.27 11:34
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2678
|0.0000
|3980
|2006.01.27 11:35
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2679
|0.0000
|3981
|2006.01.27 11:35
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2679
|0.0000
|3982
|2006.01.27 11:36
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2682
|0.0000
|3983
|2006.01.27 11:37
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2683
|0.0000
|3984
|2006.01.27 11:42
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2685
|0.0000
|3985
|2006.01.27 11:45
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2686
|0.0000
|3986
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2687
|0.0000
|3987
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2688
|0.0000
|3988
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2689
|0.0000
|3989
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2690
|0.0000
|3990
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2692
|0.0000
|3991
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2693
|0.0000
|3992
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2694
|0.0000
|3993
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2695
|0.0000
|3994
|2006.01.27 11:46
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2697
|0.0000
|3995
|2006.01.27 11:47
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2699
|0.0000
|3996
|2006.01.27 11:48
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2700
|0.0000
|3997
|2006.01.27 11:52
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2701
|0.0000
|3998
|2006.01.27 11:53
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2703
|0.0000
|3999
|2006.01.27 11:53
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2704
|0.0000
|4000
|2006.01.27 11:53
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2705
|0.0000
|4001
|2006.01.27 11:55
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2706
|0.0000
|4002
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2707
|0.0000
|4003
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2708
|0.0000
|4004
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2709
|0.0000
|4005
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2711
|0.0000
|4006
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2712
|0.0000
|4007
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2713
|0.0000
|4008
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2714
|0.0000
|4009
|2006.01.27 12:00
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2715
|0.0000
|4010
|2006.01.27 12:04
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2716
|0.0000
|4011
|2006.01.27 12:09
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2720
|0.0000
|4012
|2006.01.27 12:09
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2723
|0.0000
|4013
|2006.01.27 12:09
|modify
|362
|0.10
|1.2640
|1.2727
|0.0000
|4014
|2006.01.27 14:30
|s/l
|362
|0.10
|1.2727
|1.2727
|0.0000
|71.89
|7694.97
|4015
|2006.01.31 08:00
|sell
|363
|0.10
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|4016
|2006.01.31 08:59
|modify
|363
|0.10
|1.2850
|1.2879
|0.0000
|4017
|2006.01.31 08:59
|close
|363
|0.10
|1.2837
|1.2879
|0.0000
|10.13
|7705.10
|4018
|2006.02.01 13:00
|buy
|364
|0.10
|1.2839
|0.0000
|0.0000
|4019
|2006.02.01 14:15
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2810
|0.0000
|4020
|2006.02.01 14:15
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2811
|0.0000
|4021
|2006.02.01 14:17
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2812
|0.0000
|4022
|2006.02.01 14:17
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2813
|0.0000
|4023
|2006.02.01 14:17
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2814
|0.0000
|4024
|2006.02.01 14:18
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2815
|0.0000
|4025
|2006.02.01 14:19
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2816
|0.0000
|4026
|2006.02.01 14:19
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2817
|0.0000
|4027
|2006.02.01 14:20
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2818
|0.0000
|4028
|2006.02.01 14:20
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2819
|0.0000
|4029
|2006.02.01 14:20
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2820
|0.0000
|4030
|2006.02.01 14:22
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2822
|0.0000
|4031
|2006.02.01 14:45
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2824
|0.0000
|4032
|2006.02.01 14:46
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2826
|0.0000
|4033
|2006.02.01 14:46
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2828
|0.0000
|4034
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2829
|0.0000
|4035
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2830
|0.0000
|4036
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2831
|0.0000
|4037
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2833
|0.0000
|4038
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2834
|0.0000
|4039
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2835
|0.0000
|4040
|2006.02.01 14:48
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2836
|0.0000
|4041
|2006.02.01 14:49
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2837
|0.0000
|4042
|2006.02.01 14:49
|modify
|364
|0.10
|1.2839
|1.2838
|0.0000
|4043
|2006.02.01 16:07
|s/l
|364
|0.10
|1.2838
|1.2838
|0.0000
|-0.78
|7704.32
|4044
|2006.02.02 19:00
|sell
|365
|0.10
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|4045
|2006.02.03 11:00
|close
|365
|0.10
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|-36.95
|7667.36
|4046
|2006.02.03 11:00
|buy
|366
|0.10
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|4047
|2006.02.03 14:24
|modify
|366
|0.10
|1.2888
|1.2859
|0.0000
|4048
|2006.02.03 14:24
|modify
|366
|0.10
|1.2888
|1.2860
|0.0000
|4049
|2006.02.03 14:30
|modify
|366
|0.10
|1.2888
|1.2860
|0.0000
|4050
|2006.02.03 14:30
|modify
|366
|0.10
|1.2888
|1.2862
|0.0000
|4051
|2006.02.03 14:30
|s/l
|366
|0.10
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-20.22
|7647.14
|4052
|2006.02.07 12:00
|sell
|367
|0.10
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|4053
|2006.02.07 23:22
|modify
|367
|0.10
|1.2966
|1.2996
|0.0000
|4054
|2006.02.07 23:22
|close
|367
|0.10
|1.2955
|1.2996
|0.0000
|8.49
|7655.63
|4055
|2006.02.08 15:00
|buy
|368
|0.10
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|4056
|2006.02.08 16:21
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2960
|0.0000
|4057
|2006.02.08 16:50
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2961
|0.0000
|4058
|2006.02.08 16:52
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2962
|0.0000
|4059
|2006.02.08 16:52
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2964
|0.0000
|4060
|2006.02.08 16:53
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2966
|0.0000
|4061
|2006.02.08 16:53
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2969
|0.0000
|4062
|2006.02.08 16:56
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2970
|0.0000
|4063
|2006.02.08 16:56
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2971
|0.0000
|4064
|2006.02.08 17:02
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2973
|0.0000
|4065
|2006.02.08 17:04
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2974
|0.0000
|4066
|2006.02.08 17:04
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2977
|0.0000
|4067
|2006.02.08 17:04
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2979
|0.0000
|4068
|2006.02.08 17:06
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2980
|0.0000
|4069
|2006.02.08 17:07
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2983
|0.0000
|4070
|2006.02.08 17:08
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2985
|0.0000
|4071
|2006.02.08 17:08
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2988
|0.0000
|4072
|2006.02.08 17:09
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2989
|0.0000
|4073
|2006.02.08 17:22
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2990
|0.0000
|4074
|2006.02.08 17:32
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2991
|0.0000
|4075
|2006.02.08 17:34
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2992
|0.0000
|4076
|2006.02.08 17:59
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2993
|0.0000
|4077
|2006.02.08 18:10
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2994
|0.0000
|4078
|2006.02.08 18:11
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2995
|0.0000
|4079
|2006.02.08 18:12
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2996
|0.0000
|4080
|2006.02.08 18:12
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2997
|0.0000
|4081
|2006.02.08 18:26
|modify
|368
|0.10
|1.2990
|1.2998
|0.0000
|4082
|2006.02.08 22:28
|s/l
|368
|0.10
|1.2998
|1.2998
|0.0000
|6.16
|7661.79
|4083
|2006.02.09 03:00
|sell
|369
|0.10
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|4084
|2006.02.09 06:07
|modify
|369
|0.10
|1.2979
|1.3007
|0.0000
|4085
|2006.02.09 15:57
|s/l
|369
|0.10
|1.3007
|1.3007
|0.0000
|-21.52
|7640.27
|4086
|2006.02.09 16:00
|buy
|370
|0.10
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|4087
|2006.02.09 16:06
|modify
|370
|0.10
|1.3013
|1.2988
|0.0000
|4088
|2006.02.09 16:06
|modify
|370
|0.10
|1.3013
|1.2991
|0.0000
|4089
|2006.02.09 21:56
|s/l
|370
|0.10
|1.2991
|1.2991
|0.0000
|-16.94
|7623.33
|4090
|2006.02.10 02:00
|sell
|371
|0.10
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|4091
|2006.02.10 02:50
|modify
|371
|0.10
|1.3006
|1.3036
|0.0000
|4092
|2006.02.10 03:05
|close
|371
|0.10
|1.2995
|1.3036
|0.0000
|8.46
|7631.79
|4093
|2006.02.10 05:00
|sell
|372
|0.10
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|4094
|2006.02.10 06:42
|modify
|372
|0.10
|1.2982
|1.3011
|0.0000
|4095
|2006.02.10 06:43
|close
|372
|0.10
|1.2969
|1.3011
|0.0000
|10.02
|7641.81
|4096
|2006.02.10 18:00
|buy
|373
|0.10
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|4097
|2006.02.10 20:49
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3022
|0.0000
|4098
|2006.02.10 20:52
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3024
|0.0000
|4099
|2006.02.10 20:54
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3026
|0.0000
|4100
|2006.02.10 20:55
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3027
|0.0000
|4101
|2006.02.10 20:56
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3029
|0.0000
|4102
|2006.02.10 21:11
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3030
|0.0000
|4103
|2006.02.10 21:12
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3032
|0.0000
|4104
|2006.02.10 21:13
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3033
|0.0000
|4105
|2006.02.10 21:24
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3034
|0.0000
|4106
|2006.02.10 21:30
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3036
|0.0000
|4107
|2006.02.10 21:30
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3037
|0.0000
|4108
|2006.02.10 21:31
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3039
|0.0000
|4109
|2006.02.10 21:32
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3040
|0.0000
|4110
|2006.02.10 21:33
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3041
|0.0000
|4111
|2006.02.10 21:33
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3042
|0.0000
|4112
|2006.02.10 21:33
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3043
|0.0000
|4113
|2006.02.13 01:15
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3043
|0.0000
|4114
|2006.02.13 01:16
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3045
|0.0000
|4115
|2006.02.13 10:11
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3045
|0.0000
|4116
|2006.02.13 10:16
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3047
|0.0000
|4117
|2006.02.13 10:32
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3049
|0.0000
|4118
|2006.02.13 10:33
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3051
|0.0000
|4119
|2006.02.13 10:34
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3052
|0.0000
|4120
|2006.02.13 10:42
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3053
|0.0000
|4121
|2006.02.13 11:52
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3054
|0.0000
|4122
|2006.02.13 11:52
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3055
|0.0000
|4123
|2006.02.13 11:53
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3055
|0.0000
|4124
|2006.02.13 11:54
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3057
|0.0000
|4125
|2006.02.13 11:55
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3058
|0.0000
|4126
|2006.02.13 11:56
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3059
|0.0000
|4127
|2006.02.13 11:56
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3060
|0.0000
|4128
|2006.02.13 11:56
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3061
|0.0000
|4129
|2006.02.13 15:20
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3061
|0.0000
|4130
|2006.02.13 15:20
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3062
|0.0000
|4131
|2006.02.13 15:20
|modify
|373
|0.10
|1.3052
|1.3063
|0.0000
|4132
|2006.02.13 16:38
|s/l
|373
|0.10
|1.3063
|1.3063
|0.0000
|9.31
|7651.12
|4133
|2006.02.14 08:00
|sell
|374
|0.10
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|4134
|2006.02.14 14:00
|close
|374
|0.10
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|-19.87
|7631.25
|4135
|2006.02.14 14:00
|buy
|375
|0.10
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|4136
|2006.02.14 14:30
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3059
|0.0000
|4137
|2006.02.14 14:30
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3065
|0.0000
|4138
|2006.02.14 14:30
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3069
|0.0000
|4139
|2006.02.14 14:31
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3070
|0.0000
|4140
|2006.02.14 14:31
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3072
|0.0000
|4141
|2006.02.14 14:31
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3074
|0.0000
|4142
|2006.02.14 14:31
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3076
|0.0000
|4143
|2006.02.14 14:31
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3078
|0.0000
|4144
|2006.02.14 14:37
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3079
|0.0000
|4145
|2006.02.14 14:38
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3080
|0.0000
|4146
|2006.02.14 14:38
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3081
|0.0000
|4147
|2006.02.14 14:38
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3083
|0.0000
|4148
|2006.02.14 14:38
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3084
|0.0000
|4149
|2006.02.14 14:38
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3086
|0.0000
|4150
|2006.02.14 14:39
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3087
|0.0000
|4151
|2006.02.14 14:39
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3088
|0.0000
|4152
|2006.02.14 14:39
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3091
|0.0000
|4153
|2006.02.14 14:40
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3094
|0.0000
|4154
|2006.02.14 14:40
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3095
|0.0000
|4155
|2006.02.14 14:40
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3096
|0.0000
|4156
|2006.02.14 14:45
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3096
|0.0000
|4157
|2006.02.14 14:45
|modify
|375
|0.10
|1.3085
|1.3097
|0.0000
|4158
|2006.02.14 17:20
|s/l
|375
|0.10
|1.3097
|1.3097
|0.0000
|9.16
|7640.41
|4159
|2006.02.15 02:00
|sell
|376
|0.10
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|4160
|2006.02.15 02:45
|modify
|376
|0.10
|1.3075
|1.3104
|0.0000
|4161
|2006.02.15 02:45
|close
|376
|0.10
|1.3063
|1.3104
|0.0000
|9.19
|7649.60
|4162
|2006.02.15 02:46
|sell
|377
|0.10
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|4163
|2006.02.15 15:00
|close
|377
|0.10
|1.3069
|0.0000
|0.0000
|-3.83
|7645.77
|4164
|2006.02.15 15:00
|buy
|378
|0.10
|1.3068
|0.0000
|0.0000
|4165
|2006.02.15 16:35
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3038
|0.0000
|4166
|2006.02.15 16:35
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3040
|0.0000
|4167
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3041
|0.0000
|4168
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3042
|0.0000
|4169
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3043
|0.0000
|4170
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3044
|0.0000
|4171
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3048
|0.0000
|4172
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3051
|0.0000
|4173
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3055
|0.0000
|4174
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3058
|0.0000
|4175
|2006.02.15 16:36
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3061
|0.0000
|4176
|2006.02.15 16:45
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3062
|0.0000
|4177
|2006.02.15 16:45
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3064
|0.0000
|4178
|2006.02.15 16:46
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3066
|0.0000
|4179
|2006.02.15 16:46
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3068
|0.0000
|4180
|2006.02.15 17:23
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3070
|0.0000
|4181
|2006.02.15 17:49
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3070
|0.0000
|4182
|2006.02.15 17:49
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3071
|0.0000
|4183
|2006.02.15 17:50
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3073
|0.0000
|4184
|2006.02.15 17:50
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3074
|0.0000
|4185
|2006.02.15 17:50
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3075
|0.0000
|4186
|2006.02.15 17:51
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3076
|0.0000
|4187
|2006.02.15 17:51
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3077
|0.0000
|4188
|2006.02.15 17:53
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3078
|0.0000
|4189
|2006.02.15 17:53
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3079
|0.0000
|4190
|2006.02.16 10:29
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3080
|0.0000
|4191
|2006.02.16 10:29
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3081
|0.0000
|4192
|2006.02.16 11:00
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3082
|0.0000
|4193
|2006.02.16 11:10
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3083
|0.0000
|4194
|2006.02.16 11:10
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3085
|0.0000
|4195
|2006.02.16 11:11
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3086
|0.0000
|4196
|2006.02.16 11:11
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3088
|0.0000
|4197
|2006.02.16 11:11
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3089
|0.0000
|4198
|2006.02.16 12:03
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3090
|0.0000
|4199
|2006.02.16 12:04
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3091
|0.0000
|4200
|2006.02.16 12:05
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3092
|0.0000
|4201
|2006.02.16 12:05
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3093
|0.0000
|4202
|2006.02.16 12:05
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3095
|0.0000
|4203
|2006.02.16 12:05
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3096
|0.0000
|4204
|2006.02.16 12:05
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3097
|0.0000
|4205
|2006.02.16 12:06
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3098
|0.0000
|4206
|2006.02.16 12:06
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3099
|0.0000
|4207
|2006.02.16 12:07
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3100
|0.0000
|4208
|2006.02.16 12:17
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3101
|0.0000
|4209
|2006.02.16 12:17
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3102
|0.0000
|4210
|2006.02.16 12:17
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3103
|0.0000
|4211
|2006.02.16 12:17
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3104
|0.0000
|4212
|2006.02.16 12:18
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3105
|0.0000
|4213
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3106
|0.0000
|4214
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3107
|0.0000
|4215
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3108
|0.0000
|4216
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3109
|0.0000
|4217
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3110
|0.0000
|4218
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3111
|0.0000
|4219
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3112
|0.0000
|4220
|2006.02.16 12:19
|modify
|378
|0.10
|1.3068
|1.3113
|0.0000
|4221
|2006.02.16 16:40
|s/l
|378
|0.10
|1.3113
|1.3113
|0.0000
|35.20
|7680.97
|4222
|2006.02.17 00:00
|sell
|379
|0.10
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|4223
|2006.02.17 00:50
|modify
|379
|0.10
|1.3099
|1.3129
|0.0000
|4224
|2006.02.17 02:46
|s/l
|379
|0.10
|1.3129
|1.3129
|0.0000
|-22.85
|7658.12
|4225
|2006.02.17 05:00
|buy
|380
|0.10
|1.3150
|0.0000
|0.0000
|4226
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3120
|0.0000
|4227
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3122
|0.0000
|4228
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3123
|0.0000
|4229
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3125
|0.0000
|4230
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3127
|0.0000
|4231
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3129
|0.0000
|4232
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3130
|0.0000
|4233
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3132
|0.0000
|4234
|2006.02.17 13:06
|modify
|380
|0.10
|1.3150
|1.3134
|0.0000
|4235
|2006.02.17 15:49
|s/l
|380
|0.10
|1.3134
|1.3134
|0.0000
|-12.18
|7645.94
|4236
|2006.02.17 21:00
|sell
|381
|0.10
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|4237
|2006.02.20 00:59
|modify
|381
|0.10
|1.3105
|1.3131
|0.0000
|4238
|2006.02.20 01:06
|close
|381
|0.10
|1.3090
|1.3131
|0.0000
|10.01
|7655.94
|4239
|2006.02.21 04:00
|buy
|382
|0.10
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|4240
|2006.02.21 08:29
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3063
|0.0000
|4241
|2006.02.21 08:42
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3064
|0.0000
|4242
|2006.02.21 08:42
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3065
|0.0000
|4243
|2006.02.21 08:52
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3066
|0.0000
|4244
|2006.02.21 09:02
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3067
|0.0000
|4245
|2006.02.21 09:03
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3068
|0.0000
|4246
|2006.02.21 09:03
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3070
|0.0000
|4247
|2006.02.21 09:04
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3071
|0.0000
|4248
|2006.02.21 09:06
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3072
|0.0000
|4249
|2006.02.21 09:06
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3073
|0.0000
|4250
|2006.02.21 09:06
|modify
|382
|0.10
|1.3093
|1.3074
|0.0000
|4251
|2006.02.21 18:02
|s/l
|382
|0.10
|1.3074
|1.3074
|0.0000
|-14.53
|7641.41
|4252
|2006.02.21 20:00
|sell
|383
|0.10
|1.3073
|0.0000
|0.0000
|4253
|2006.02.22 11:00
|close
|383
|0.10
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|-12.91
|7628.50
|4254
|2006.02.22 11:00
|buy
|384
|0.10
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|4255
|2006.02.22 11:21
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3058
|0.0000
|4256
|2006.02.22 11:22
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3060
|0.0000
|4257
|2006.02.22 11:22
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3061
|0.0000
|4258
|2006.02.22 11:23
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3064
|0.0000
|4259
|2006.02.22 11:25
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3066
|0.0000
|4260
|2006.02.22 11:25
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3069
|0.0000
|4261
|2006.02.22 11:25
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3071
|0.0000
|4262
|2006.02.22 11:26
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3072
|0.0000
|4263
|2006.02.22 11:26
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3074
|0.0000
|4264
|2006.02.22 11:26
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3075
|0.0000
|4265
|2006.02.22 11:29
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3076
|0.0000
|4266
|2006.02.22 11:33
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3077
|0.0000
|4267
|2006.02.22 11:34
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3078
|0.0000
|4268
|2006.02.22 11:35
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3079
|0.0000
|4269
|2006.02.22 11:36
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3080
|0.0000
|4270
|2006.02.22 11:37
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3081
|0.0000
|4271
|2006.02.22 11:37
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3082
|0.0000
|4272
|2006.02.22 11:37
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3083
|0.0000
|4273
|2006.02.22 11:37
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3084
|0.0000
|4274
|2006.02.22 11:37
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3085
|0.0000
|4275
|2006.02.22 14:09
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3087
|0.0000
|4276
|2006.02.22 14:11
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3089
|0.0000
|4277
|2006.02.22 14:14
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3090
|0.0000
|4278
|2006.02.22 14:14
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3091
|0.0000
|4279
|2006.02.22 14:15
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3092
|0.0000
|4280
|2006.02.22 14:19
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3093
|0.0000
|4281
|2006.02.22 14:19
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3094
|0.0000
|4282
|2006.02.22 14:19
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3096
|0.0000
|4283
|2006.02.22 14:19
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3097
|0.0000
|4284
|2006.02.22 14:19
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3099
|0.0000
|4285
|2006.02.22 14:20
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3101
|0.0000
|4286
|2006.02.22 14:21
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3103
|0.0000
|4287
|2006.02.22 14:21
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3104
|0.0000
|4288
|2006.02.22 14:30
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3106
|0.0000
|4289
|2006.02.22 14:30
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3108
|0.0000
|4290
|2006.02.22 14:30
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3109
|0.0000
|4291
|2006.02.22 14:30
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3110
|0.0000
|4292
|2006.02.22 14:30
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3111
|0.0000
|4293
|2006.02.22 16:09
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3112
|0.0000
|4294
|2006.02.22 16:10
|modify
|384
|0.10
|1.3088
|1.3113
|0.0000
|4295
|2006.02.22 17:44
|s/l
|384
|0.10
|1.3113
|1.3113
|0.0000
|19.07
|7647.57
|4296
|2006.02.23 11:00
|sell
|385
|0.10
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|4297
|2006.02.23 11:17
|modify
|385
|0.10
|1.3066
|1.3095
|0.0000
|4298
|2006.02.23 11:19
|close
|385
|0.10
|1.3054
|1.3095
|0.0000
|9.19
|7656.76
|4299
|2006.02.23 11:19
|sell
|386
|0.10
|1.3052
|0.0000
|0.0000
|4300
|2006.02.23 11:56
|modify
|386
|0.10
|1.3052
|1.3081
|0.0000
|4301
|2006.02.23 11:56
|close
|386
|0.10
|1.3040
|1.3081
|0.0000
|9.20
|7665.96
|4302
|2006.02.23 11:56
|sell
|387
|0.10
|1.3035
|0.0000
|0.0000
|4303
|2006.02.23 15:15
|modify
|387
|0.10
|1.3035
|1.3065
|0.0000
|4304
|2006.02.23 15:15
|close
|387
|0.10
|1.3024
|1.3065
|0.0000
|8.45
|7674.41
|4305
|2006.02.24 10:00
|buy
|388
|0.10
|1.3107
|0.0000
|0.0000
|4306
|2006.02.24 10:20
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3077
|0.0000
|4307
|2006.02.24 10:29
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3078
|0.0000
|4308
|2006.02.24 11:53
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3079
|0.0000
|4309
|2006.02.24 11:53
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3080
|0.0000
|4310
|2006.02.24 11:54
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3081
|0.0000
|4311
|2006.02.24 11:54
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3083
|0.0000
|4312
|2006.02.24 11:54
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3084
|0.0000
|4313
|2006.02.24 11:54
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3085
|0.0000
|4314
|2006.02.24 11:54
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3087
|0.0000
|4315
|2006.02.24 11:54
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3088
|0.0000
|4316
|2006.02.24 11:55
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3089
|0.0000
|4317
|2006.02.24 14:46
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3090
|0.0000
|4318
|2006.02.24 14:46
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3091
|0.0000
|4319
|2006.02.24 15:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3092
|0.0000
|4320
|2006.02.24 15:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3093
|0.0000
|4321
|2006.02.24 16:17
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3094
|0.0000
|4322
|2006.02.24 16:17
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3096
|0.0000
|4323
|2006.02.24 16:17
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3097
|0.0000
|4324
|2006.02.24 16:18
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3098
|0.0000
|4325
|2006.02.24 16:18
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3099
|0.0000
|4326
|2006.02.24 16:18
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3101
|0.0000
|4327
|2006.02.24 16:18
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3102
|0.0000
|4328
|2006.02.24 16:18
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3103
|0.0000
|4329
|2006.02.24 16:20
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3104
|0.0000
|4330
|2006.02.24 16:23
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3105
|0.0000
|4331
|2006.02.24 16:23
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3107
|0.0000
|4332
|2006.02.24 16:33
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3108
|0.0000
|4333
|2006.02.24 16:33
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3109
|0.0000
|4334
|2006.02.24 16:33
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3110
|0.0000
|4335
|2006.02.24 16:34
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3111
|0.0000
|4336
|2006.02.24 16:34
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3113
|0.0000
|4337
|2006.02.24 16:34
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3114
|0.0000
|4338
|2006.02.24 16:34
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3115
|0.0000
|4339
|2006.02.24 16:36
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3116
|0.0000
|4340
|2006.02.24 16:37
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3117
|0.0000
|4341
|2006.02.24 16:37
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3118
|0.0000
|4342
|2006.02.24 16:37
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3119
|0.0000
|4343
|2006.02.24 16:37
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3121
|0.0000
|4344
|2006.02.24 16:37
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3122
|0.0000
|4345
|2006.02.24 16:37
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3124
|0.0000
|4346
|2006.02.24 16:55
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3125
|0.0000
|4347
|2006.02.24 16:57
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3127
|0.0000
|4348
|2006.02.24 16:57
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3128
|0.0000
|4349
|2006.02.24 16:57
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3129
|0.0000
|4350
|2006.02.24 16:59
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3131
|0.0000
|4351
|2006.02.24 16:59
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3134
|0.0000
|4352
|2006.02.24 20:24
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3135
|0.0000
|4353
|2006.02.24 20:26
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3136
|0.0000
|4354
|2006.02.24 20:26
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3137
|0.0000
|4355
|2006.02.24 21:47
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3138
|0.0000
|4356
|2006.02.24 21:57
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3139
|0.0000
|4357
|2006.02.26 23:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3140
|0.0000
|4358
|2006.02.26 23:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3142
|0.0000
|4359
|2006.02.26 23:20
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3143
|0.0000
|4360
|2006.02.26 23:20
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3144
|0.0000
|4361
|2006.02.26 23:20
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3145
|0.0000
|4362
|2006.02.26 23:55
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3146
|0.0000
|4363
|2006.02.27 00:11
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3147
|0.0000
|4364
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3148
|0.0000
|4365
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3149
|0.0000
|4366
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3150
|0.0000
|4367
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3151
|0.0000
|4368
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3152
|0.0000
|4369
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3153
|0.0000
|4370
|2006.02.27 00:14
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3154
|0.0000
|4371
|2006.02.27 00:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3155
|0.0000
|4372
|2006.02.27 00:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3157
|0.0000
|4373
|2006.02.27 00:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3159
|0.0000
|4374
|2006.02.27 00:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3160
|0.0000
|4375
|2006.02.27 00:19
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3162
|0.0000
|4376
|2006.02.27 00:20
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3163
|0.0000
|4377
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3164
|0.0000
|4378
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3165
|0.0000
|4379
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3167
|0.0000
|4380
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3168
|0.0000
|4381
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3169
|0.0000
|4382
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3171
|0.0000
|4383
|2006.02.27 00:21
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3172
|0.0000
|4384
|2006.02.27 00:22
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3173
|0.0000
|4385
|2006.02.27 00:22
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3174
|0.0000
|4386
|2006.02.27 00:24
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3175
|0.0000
|4387
|2006.02.27 00:24
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3176
|0.0000
|4388
|2006.02.27 00:24
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3177
|0.0000
|4389
|2006.02.27 00:24
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3178
|0.0000
|4390
|2006.02.27 00:24
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3179
|0.0000
|4391
|2006.02.27 00:26
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3180
|0.0000
|4392
|2006.02.27 01:38
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3181
|0.0000
|4393
|2006.02.27 01:44
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3182
|0.0000
|4394
|2006.02.27 01:44
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3183
|0.0000
|4395
|2006.02.27 01:44
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3184
|0.0000
|4396
|2006.02.27 01:44
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3185
|0.0000
|4397
|2006.02.27 01:44
|modify
|388
|0.10
|1.3107
|1.3186
|0.0000
|4398
|2006.02.27 03:04
|s/l
|388
|0.10
|1.3186
|1.3186
|0.0000
|60.79
|7735.20
|4399
|2006.02.28 11:00
|sell
|389
|0.10
|1.3178
|0.0000
|0.0000
|4400
|2006.02.28 11:45
|modify
|389
|0.10
|1.3178
|1.3208
|0.0000
|4401
|2006.02.28 11:46
|close
|389
|0.10
|1.3167
|1.3208
|0.0000
|8.35
|7743.55
|4402
|2006.02.28 11:46
|sell
|390
|0.10
|1.3163
|0.0000
|0.0000
|4403
|2006.02.28 16:06
|modify
|390
|0.10
|1.3163
|1.3192
|0.0000
|4404
|2006.02.28 16:06
|close
|390
|0.10
|1.3149
|1.3192
|0.0000
|10.65
|7754.20
|4405
|2006.03.01 20:00
|buy
|391
|0.10
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|4406
|2006.03.02 12:00
|close
|391
|0.10
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|-22.77
|7731.43
|4407
|2006.03.02 12:00
|sell
|392
|0.10
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|4408
|2006.03.02 14:44
|modify
|392
|0.10
|1.3106
|1.3136
|0.0000
|4409
|2006.03.02 14:44
|close
|392
|0.10
|1.3095
|1.3136
|0.0000
|8.40
|7739.83
|4410
|2006.03.06 16:00
|buy
|393
|0.10
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|4411
|2006.03.06 16:15
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2936
|0.0000
|4412
|2006.03.06 16:16
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2937
|0.0000
|4413
|2006.03.06 16:17
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2939
|0.0000
|4414
|2006.03.06 16:17
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2941
|0.0000
|4415
|2006.03.06 16:19
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2944
|0.0000
|4416
|2006.03.06 16:21
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2945
|0.0000
|4417
|2006.03.06 16:23
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2946
|0.0000
|4418
|2006.03.06 16:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2947
|0.0000
|4419
|2006.03.06 16:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2948
|0.0000
|4420
|2006.03.06 16:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2950
|0.0000
|4421
|2006.03.06 16:59
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2951
|0.0000
|4422
|2006.03.06 16:59
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2952
|0.0000
|4423
|2006.03.06 16:59
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2954
|0.0000
|4424
|2006.03.06 17:00
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2955
|0.0000
|4425
|2006.03.06 17:05
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2956
|0.0000
|4426
|2006.03.06 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2957
|0.0000
|4427
|2006.03.06 17:15
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2959
|0.0000
|4428
|2006.03.06 17:23
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2961
|0.0000
|4429
|2006.03.06 17:23
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2962
|0.0000
|4430
|2006.03.06 17:25
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2963
|0.0000
|4431
|2006.03.06 17:26
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2964
|0.0000
|4432
|2006.03.06 17:26
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2965
|0.0000
|4433
|2006.03.06 17:27
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2967
|0.0000
|4434
|2006.03.06 17:48
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2968
|0.0000
|4435
|2006.03.06 17:50
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2969
|0.0000
|4436
|2006.03.07 01:46
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2970
|0.0000
|4437
|2006.03.07 01:46
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2972
|0.0000
|4438
|2006.03.07 01:56
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2974
|0.0000
|4439
|2006.03.07 01:59
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2975
|0.0000
|4440
|2006.03.07 02:02
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2976
|0.0000
|4441
|2006.03.07 02:10
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2977
|0.0000
|4442
|2006.03.07 02:12
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2978
|0.0000
|4443
|2006.03.07 05:40
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2979
|0.0000
|4444
|2006.03.07 05:42
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2980
|0.0000
|4445
|2006.03.07 05:42
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2981
|0.0000
|4446
|2006.03.07 05:50
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2982
|0.0000
|4447
|2006.03.07 05:51
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2983
|0.0000
|4448
|2006.03.07 05:53
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2984
|0.0000
|4449
|2006.03.07 05:53
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2985
|0.0000
|4450
|2006.03.07 05:53
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2987
|0.0000
|4451
|2006.03.07 05:53
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2989
|0.0000
|4452
|2006.03.07 05:53
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2990
|0.0000
|4453
|2006.03.07 05:53
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2992
|0.0000
|4454
|2006.03.07 05:54
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2993
|0.0000
|4455
|2006.03.07 05:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2995
|0.0000
|4456
|2006.03.07 05:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.2997
|0.0000
|4457
|2006.03.07 05:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3000
|0.0000
|4458
|2006.03.07 05:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3002
|0.0000
|4459
|2006.03.07 05:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3004
|0.0000
|4460
|2006.03.07 05:57
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3006
|0.0000
|4461
|2006.03.07 05:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3007
|0.0000
|4462
|2006.03.07 05:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3008
|0.0000
|4463
|2006.03.07 05:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3009
|0.0000
|4464
|2006.03.07 05:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3010
|0.0000
|4465
|2006.03.07 05:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3011
|0.0000
|4466
|2006.03.07 05:58
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3012
|0.0000
|4467
|2006.03.07 09:31
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3014
|0.0000
|4468
|2006.03.07 09:31
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3016
|0.0000
|4469
|2006.03.07 09:31
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3018
|0.0000
|4470
|2006.03.07 09:31
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3020
|0.0000
|4471
|2006.03.07 09:32
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3021
|0.0000
|4472
|2006.03.07 09:32
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3022
|0.0000
|4473
|2006.03.07 09:32
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3023
|0.0000
|4474
|2006.03.07 09:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3024
|0.0000
|4475
|2006.03.07 09:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3025
|0.0000
|4476
|2006.03.07 09:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3026
|0.0000
|4477
|2006.03.07 09:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3027
|0.0000
|4478
|2006.03.07 09:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3028
|0.0000
|4479
|2006.03.07 10:17
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3029
|0.0000
|4480
|2006.03.07 10:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3030
|0.0000
|4481
|2006.03.07 10:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3031
|0.0000
|4482
|2006.03.07 10:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3032
|0.0000
|4483
|2006.03.07 10:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3033
|0.0000
|4484
|2006.03.07 10:30
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3034
|0.0000
|4485
|2006.03.07 10:30
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3035
|0.0000
|4486
|2006.03.07 10:31
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3036
|0.0000
|4487
|2006.03.07 10:31
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3038
|0.0000
|4488
|2006.03.07 10:32
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3039
|0.0000
|4489
|2006.03.07 10:32
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3040
|0.0000
|4490
|2006.03.07 10:32
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3041
|0.0000
|4491
|2006.03.07 10:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3042
|0.0000
|4492
|2006.03.07 10:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3043
|0.0000
|4493
|2006.03.07 11:33
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3044
|0.0000
|4494
|2006.03.07 11:34
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3045
|0.0000
|4495
|2006.03.07 11:35
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3046
|0.0000
|4496
|2006.03.07 11:36
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3049
|0.0000
|4497
|2006.03.07 11:36
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3051
|0.0000
|4498
|2006.03.07 11:36
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3054
|0.0000
|4499
|2006.03.07 11:36
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3056
|0.0000
|4500
|2006.03.07 11:37
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3058
|0.0000
|4501
|2006.03.07 11:37
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3060
|0.0000
|4502
|2006.03.07 11:37
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3061
|0.0000
|4503
|2006.03.07 11:37
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3063
|0.0000
|4504
|2006.03.07 11:37
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3065
|0.0000
|4505
|2006.03.07 12:46
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3067
|0.0000
|4506
|2006.03.07 12:48
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3068
|0.0000
|4507
|2006.03.07 12:48
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3069
|0.0000
|4508
|2006.03.07 12:48
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3070
|0.0000
|4509
|2006.03.07 12:48
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3071
|0.0000
|4510
|2006.03.07 12:55
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3073
|0.0000
|4511
|2006.03.07 12:56
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3075
|0.0000
|4512
|2006.03.07 12:56
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3076
|0.0000
|4513
|2006.03.07 14:17
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3077
|0.0000
|4514
|2006.03.07 14:17
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3078
|0.0000
|4515
|2006.03.07 14:18
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3079
|0.0000
|4516
|2006.03.07 14:19
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3080
|0.0000
|4517
|2006.03.07 14:19
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3082
|0.0000
|4518
|2006.03.07 14:19
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3083
|0.0000
|4519
|2006.03.07 14:19
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3085
|0.0000
|4520
|2006.03.07 14:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3086
|0.0000
|4521
|2006.03.07 14:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3087
|0.0000
|4522
|2006.03.07 14:20
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3088
|0.0000
|4523
|2006.03.07 14:21
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3089
|0.0000
|4524
|2006.03.07 14:21
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3090
|0.0000
|4525
|2006.03.07 15:05
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3091
|0.0000
|4526
|2006.03.07 15:12
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3093
|0.0000
|4527
|2006.03.07 15:12
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3095
|0.0000
|4528
|2006.03.07 15:13
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3096
|0.0000
|4529
|2006.03.07 15:13
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3098
|0.0000
|4530
|2006.03.07 15:13
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3099
|0.0000
|4531
|2006.03.07 15:13
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3101
|0.0000
|4532
|2006.03.07 15:13
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3102
|0.0000
|4533
|2006.03.07 15:14
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3103
|0.0000
|4534
|2006.03.07 15:14
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3104
|0.0000
|4535
|2006.03.07 15:14
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3105
|0.0000
|4536
|2006.03.07 16:43
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3106
|0.0000
|4537
|2006.03.07 20:06
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3107
|0.0000
|4538
|2006.03.07 20:07
|modify
|393
|0.10
|1.2966
|1.3108
|0.0000
|4539
|2006.03.08 08:17
|s/l
|393
|0.10
|1.3108
|1.3108
|0.0000
|110.09
|7849.91
|4540
|2006.03.08 13:00
|sell
|394
|0.10
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|4541
|2006.03.08 13:14
|modify
|394
|0.10
|1.3103
|1.3131
|0.0000
|4542
|2006.03.08 13:55
|close
|394
|0.10
|1.3090
|1.3131
|0.0000
|9.93
|7859.84
|4543
|2006.03.08 13:55
|sell
|395
|0.10
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|4544
|2006.03.08 16:15
|modify
|395
|0.10
|1.3086
|1.3116
|0.0000
|4545
|2006.03.08 18:13
|close
|395
|0.10
|1.3075
|1.3116
|0.0000
|8.41
|7868.25
|4546
|2006.03.09 11:00
|buy
|396
|0.10
|1.3101
|0.0000
|0.0000
|4547
|2006.03.09 13:00
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3072
|0.0000
|4548
|2006.03.09 13:40
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3073
|0.0000
|4549
|2006.03.09 13:40
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3074
|0.0000
|4550
|2006.03.09 14:13
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3075
|0.0000
|4551
|2006.03.09 14:17
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3076
|0.0000
|4552
|2006.03.09 14:17
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3077
|0.0000
|4553
|2006.03.09 14:24
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3078
|0.0000
|4554
|2006.03.09 14:25
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3079
|0.0000
|4555
|2006.03.09 14:25
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3080
|0.0000
|4556
|2006.03.09 14:29
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3081
|0.0000
|4557
|2006.03.09 14:29
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3082
|0.0000
|4558
|2006.03.09 14:52
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3083
|0.0000
|4559
|2006.03.09 14:52
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3084
|0.0000
|4560
|2006.03.09 14:52
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3086
|0.0000
|4561
|2006.03.09 14:52
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3088
|0.0000
|4562
|2006.03.09 14:52
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3090
|0.0000
|4563
|2006.03.09 16:10
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3091
|0.0000
|4564
|2006.03.09 16:24
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3092
|0.0000
|4565
|2006.03.09 16:24
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3093
|0.0000
|4566
|2006.03.09 16:48
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3094
|0.0000
|4567
|2006.03.09 16:48
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3095
|0.0000
|4568
|2006.03.09 16:48
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3097
|0.0000
|4569
|2006.03.09 16:48
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3098
|0.0000
|4570
|2006.03.09 16:48
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3099
|0.0000
|4571
|2006.03.09 16:52
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3100
|0.0000
|4572
|2006.03.09 17:35
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3101
|0.0000
|4573
|2006.03.09 17:36
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3102
|0.0000
|4574
|2006.03.09 17:36
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3103
|0.0000
|4575
|2006.03.09 18:36
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3104
|0.0000
|4576
|2006.03.09 18:36
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3106
|0.0000
|4577
|2006.03.09 18:36
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3107
|0.0000
|4578
|2006.03.09 18:36
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3109
|0.0000
|4579
|2006.03.09 18:40
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3110
|0.0000
|4580
|2006.03.10 01:31
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3112
|0.0000
|4581
|2006.03.10 01:32
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3114
|0.0000
|4582
|2006.03.10 01:33
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3115
|0.0000
|4583
|2006.03.10 01:37
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3117
|0.0000
|4584
|2006.03.10 01:38
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3119
|0.0000
|4585
|2006.03.10 01:38
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3120
|0.0000
|4586
|2006.03.10 01:39
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3121
|0.0000
|4587
|2006.03.10 02:03
|modify
|396
|0.10
|1.3101
|1.3122
|0.0000
|4588
|2006.03.10 08:36
|s/l
|396
|0.10
|1.3122
|1.3122
|0.0000
|18.64
|7886.89
|4589
|2006.03.13 07:00
|sell
|397
|0.10
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|4590
|2006.03.13 08:37
|modify
|397
|0.10
|1.3160
|1.3190
|0.0000
|4591
|2006.03.13 08:37
|close
|397
|0.10
|1.3148
|1.3190
|0.0000
|9.13
|7896.02
|4592
|2006.03.13 08:37
|sell
|398
|0.10
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|4593
|2006.03.13 09:01
|modify
|398
|0.10
|1.3144
|1.3174
|0.0000
|4594
|2006.03.13 09:01
|close
|398
|0.10
|1.3133
|1.3174
|0.0000
|8.38
|7904.40