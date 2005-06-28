Strategy Tester Report
KI EA

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Okres1 Godzina (H1) 2005.01.03 00:00 - 2006.03.14 00:00 (2005.01.01 - 2006.03.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryConfirm=1; length1=3; length2=10; length3=16; lots=0.1; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseTrail=true; TrailingAct=10; TrailingStep=40; UseADX=false; ADXthresh=23; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false;
Słupki w tescie16785Ticks modelled1034985Modelling quality90.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit-2095.60Gross profit3504.96Gross loss-5600.56
Profit factor0.63Przewidywany zysk-5.27
Absolute drawdown2386.45Maximal drawdown (%)2426.66 (24.2%)
Transakcji w sumie398Short positions (won %)235 (67.23%)Long positions (won %)163 (36.81%)
Profit trades (% of total)218 (54.77%)Loss trades (% of total)180 (45.23%)
Największyprofit trade127.18loss trade-196.27
Averageprofit trade16.08loss trade-31.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (98.25)consecutive losses (loss in money)9 (-205.01)
Maximalconsecutive profit (count of wins)195.22 (6)consecutive loss (count of losses)-292.77 (5)
Średniconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.01.06 02:00sell10.101.16710.00000.0000
22005.01.06 10:00close10.101.17350.00000.0000-54.549945.46
32005.01.06 10:00buy20.101.17400.00000.0000
42005.01.06 10:00modify20.101.17401.17120.0000
52005.01.06 10:00modify20.101.17401.17160.0000
62005.01.06 10:01modify20.101.17401.17170.0000
72005.01.06 10:05modify20.101.17401.17180.0000
82005.01.06 10:05modify20.101.17401.17190.0000
92005.01.06 10:05modify20.101.17401.17200.0000
102005.01.06 10:24modify20.101.17401.17200.0000
112005.01.06 10:24modify20.101.17401.17210.0000
122005.01.06 10:48modify20.101.17401.17220.0000
132005.01.06 10:48modify20.101.17401.17230.0000
142005.01.06 10:48modify20.101.17401.17240.0000
152005.01.06 10:48modify20.101.17401.17250.0000
162005.01.06 10:48modify20.101.17401.17260.0000
172005.01.06 10:49modify20.101.17401.17260.0000
182005.01.06 10:49modify20.101.17401.17270.0000
192005.01.06 11:14modify20.101.17401.17270.0000
202005.01.06 11:14modify20.101.17401.17280.0000
212005.01.06 11:14modify20.101.17401.17290.0000
222005.01.06 11:14modify20.101.17401.17300.0000
232005.01.06 11:16modify20.101.17401.17310.0000
242005.01.06 11:16modify20.101.17401.17320.0000
252005.01.06 16:00s/l20.101.17321.17320.0000-6.829938.64
262005.01.07 09:00sell30.101.17380.00000.0000
272005.01.07 09:08modify30.101.17381.17670.0000
282005.01.07 09:11close30.101.17251.17670.000011.099949.73
292005.01.07 09:11sell40.101.17210.00000.0000
302005.01.07 11:00modify40.101.17211.17500.0000
312005.01.07 11:01close40.101.16931.17500.000023.959973.68
322005.01.07 18:00buy50.101.18720.00000.0000
332005.01.07 19:02modify50.101.18721.18440.0000
342005.01.07 20:00modify50.101.18721.18450.0000
352005.01.07 21:00s/l50.101.18451.18450.0000-22.809950.88
362005.01.10 15:00sell60.101.18010.00000.0000
372005.01.10 23:00close60.101.18230.00000.0000-18.619932.27
382005.01.10 23:00buy70.101.18240.00000.0000
392005.01.11 02:00close70.101.17990.00000.0000-20.319911.96
402005.01.11 02:00sell80.101.17810.00000.0000
412005.01.11 04:00modify80.101.17811.18080.0000
422005.01.11 04:11close80.101.17681.18080.000011.059923.01
432005.01.11 22:00buy90.101.18190.00000.0000
442005.01.11 22:02modify90.101.18191.17890.0000
452005.01.11 22:46modify90.101.18191.17900.0000
462005.01.11 22:47modify90.101.18191.17910.0000
472005.01.11 22:54modify90.101.18191.17930.0000
482005.01.11 23:11modify90.101.18191.17940.0000
492005.01.11 23:13modify90.101.18191.17950.0000
502005.01.11 23:59modify90.101.18191.17970.0000
512005.01.12 10:47modify90.101.18191.17980.0000
522005.01.12 14:00s/l90.101.17981.17980.0000-16.929906.09
532005.01.12 16:00sell100.101.17000.00000.0000
542005.01.12 16:00modify100.101.17001.17290.0000
552005.01.12 16:00close100.101.16821.17290.000015.419921.50
562005.01.12 16:00sell110.101.16720.00000.0000
572005.01.12 16:01modify110.101.16721.17010.0000
582005.01.12 17:00close110.101.16571.17010.000012.879934.37
592005.01.13 17:00buy120.101.17240.00000.0000
602005.01.13 20:36modify120.101.17241.16940.0000
612005.01.13 20:37modify120.101.17241.16950.0000
622005.01.13 20:47modify120.101.17241.16960.0000
632005.01.13 21:59modify120.101.17241.17000.0000
642005.01.13 22:00modify120.101.17241.17020.0000
652005.01.14 03:02modify120.101.17241.17020.0000
662005.01.14 03:02modify120.101.17241.17040.0000
672005.01.14 03:03modify120.101.17241.17050.0000
682005.01.14 03:03modify120.101.17241.17070.0000
692005.01.14 03:04modify120.101.17241.17080.0000
702005.01.14 03:05modify120.101.17241.17090.0000
712005.01.14 03:05modify120.101.17241.17100.0000
722005.01.14 04:00modify120.101.17241.17550.0000
732005.01.14 04:27modify120.101.17241.17570.0000
742005.01.14 04:29modify120.101.17241.17580.0000
752005.01.14 04:29modify120.101.17241.17600.0000
762005.01.14 04:29modify120.101.17241.17610.0000
772005.01.14 04:30modify120.101.17241.17630.0000
782005.01.14 04:30modify120.101.17241.17650.0000
792005.01.14 04:30modify120.101.17241.17670.0000
802005.01.14 04:36modify120.101.17241.17680.0000
812005.01.14 04:36modify120.101.17241.17690.0000
822005.01.14 04:36modify120.101.17241.17710.0000
832005.01.14 04:37modify120.101.17241.17720.0000
842005.01.14 04:37modify120.101.17241.17730.0000
852005.01.14 05:34modify120.101.17241.17750.0000
862005.01.14 05:35modify120.101.17241.17780.0000
872005.01.14 05:35modify120.101.17241.17790.0000
882005.01.14 05:35modify120.101.17241.17800.0000
892005.01.14 06:17modify120.101.17241.17800.0000
902005.01.14 06:53modify120.101.17241.17810.0000
912005.01.14 06:53modify120.101.17241.17830.0000
922005.01.14 06:55modify120.101.17241.17850.0000
932005.01.14 06:57modify120.101.17241.17860.0000
942005.01.14 07:02modify120.101.17241.17870.0000
952005.01.14 07:03modify120.101.17241.17880.0000
962005.01.14 07:04modify120.101.17241.17890.0000
972005.01.14 07:04modify120.101.17241.17900.0000
982005.01.14 07:04modify120.101.17241.17910.0000
992005.01.14 07:05modify120.101.17241.17920.0000
1002005.01.14 07:05modify120.101.17241.17930.0000
1012005.01.14 10:00modify120.101.17241.17960.0000
1022005.01.14 10:00modify120.101.17241.18090.0000
1032005.01.14 10:00modify120.101.17241.18230.0000
1042005.01.14 10:00modify120.101.17241.18240.0000
1052005.01.14 10:00modify120.101.17241.18250.0000
1062005.01.14 10:00modify120.101.17241.18260.0000
1072005.01.14 10:00modify120.101.17241.18270.0000
1082005.01.14 10:01modify120.101.17241.18270.0000
1092005.01.14 10:01modify120.101.17241.18280.0000
1102005.01.14 10:21s/l120.101.18281.18280.000090.5710024.93
1112005.01.17 10:00sell130.101.18010.00000.0000
1122005.01.17 10:28modify130.101.18011.18280.0000
1132005.01.17 10:28close130.101.17831.18280.000015.2810040.21
1142005.01.17 10:31sell140.101.17800.00000.0000
1152005.01.17 20:00close140.101.18270.00000.0000-39.7410000.47
1162005.01.17 20:01buy150.101.18270.00000.0000
1172005.01.17 23:41modify150.101.18271.17970.0000
1182005.01.17 23:48modify150.101.18271.17990.0000
1192005.01.17 23:49modify150.101.18271.18000.0000
1202005.01.17 23:50modify150.101.18271.18010.0000
1212005.01.17 23:52modify150.101.18271.18020.0000
1222005.01.18 00:00modify150.101.18271.18060.0000
1232005.01.18 00:10modify150.101.18271.18070.0000
1242005.01.18 00:10modify150.101.18271.18080.0000
1252005.01.18 00:10modify150.101.18271.18090.0000
1262005.01.18 00:10modify150.101.18271.18100.0000
1272005.01.18 01:12modify150.101.18271.18110.0000
1282005.01.18 01:13modify150.101.18271.18120.0000
1292005.01.18 01:22modify150.101.18271.18130.0000
1302005.01.18 01:26modify150.101.18271.18140.0000
1312005.01.18 02:00modify150.101.18271.18190.0000
1322005.01.18 02:00modify150.101.18271.18290.0000
1332005.01.18 02:01modify150.101.18271.18300.0000
1342005.01.18 02:01modify150.101.18271.18310.0000
1352005.01.18 02:02modify150.101.18271.18320.0000
1362005.01.18 02:02modify150.101.18271.18330.0000
1372005.01.18 02:46modify150.101.18271.18340.0000
1382005.01.18 02:59modify150.101.18271.18350.0000
1392005.01.18 03:18modify150.101.18271.18370.0000
1402005.01.18 03:20modify150.101.18271.18380.0000
1412005.01.18 03:21modify150.101.18271.18390.0000
1422005.01.18 03:33modify150.101.18271.18400.0000
1432005.01.18 03:33modify150.101.18271.18410.0000
1442005.01.18 06:18modify150.101.18271.18440.0000
1452005.01.18 09:02modify150.101.18271.18450.0000
1462005.01.18 09:02modify150.101.18271.18460.0000
1472005.01.18 09:02modify150.101.18271.18480.0000
1482005.01.18 09:30modify150.101.18271.18480.0000
1492005.01.18 09:30modify150.101.18271.18490.0000
1502005.01.18 09:30modify150.101.18271.18500.0000
1512005.01.18 09:30modify150.101.18271.18510.0000
1522005.01.18 09:30modify150.101.18271.18520.0000
1532005.01.18 12:00s/l150.101.18521.18520.000021.9910022.46
1542005.01.18 16:00sell160.101.18120.00000.0000
1552005.01.18 17:00close160.101.18700.00000.0000-48.869973.60
1562005.01.18 17:00buy170.101.18680.00000.0000
1572005.01.19 10:00close170.101.18220.00000.0000-38.039935.57
1582005.01.19 10:00sell180.101.17780.00000.0000
1592005.01.19 14:41modify180.101.17781.18080.0000
1602005.01.19 14:41close180.101.17661.18080.000010.209945.77
1612005.01.19 21:00buy190.101.18840.00000.0000
1622005.01.20 12:00modify190.101.18841.18560.0000
1632005.01.20 12:01modify190.101.18841.18570.0000
1642005.01.20 12:02modify190.101.18841.18590.0000
1652005.01.20 12:02modify190.101.18841.18610.0000
1662005.01.20 12:02modify190.101.18841.18620.0000
1672005.01.20 12:05modify190.101.18841.18630.0000
1682005.01.20 12:07modify190.101.18841.18640.0000
1692005.01.20 12:09modify190.101.18841.18650.0000
1702005.01.20 12:10modify190.101.18841.18660.0000
1712005.01.20 12:10modify190.101.18841.18670.0000
1722005.01.20 12:51modify190.101.18841.18680.0000
1732005.01.20 12:52modify190.101.18841.18690.0000
1742005.01.20 12:56modify190.101.18841.18700.0000
1752005.01.20 12:58modify190.101.18841.18710.0000
1762005.01.20 13:01modify190.101.18841.18720.0000
1772005.01.20 13:01modify190.101.18841.18730.0000
1782005.01.20 13:01modify190.101.18841.18740.0000
1792005.01.20 13:01modify190.101.18841.18750.0000
1802005.01.20 13:03modify190.101.18841.18760.0000
1812005.01.20 13:03modify190.101.18841.18770.0000
1822005.01.20 13:03modify190.101.18841.18780.0000
1832005.01.20 17:20modify190.101.18841.18790.0000
1842005.01.20 17:20modify190.101.18841.18800.0000
1852005.01.20 17:59modify190.101.18841.18810.0000
1862005.01.21 02:24modify190.101.18841.18820.0000
1872005.01.21 02:24modify190.101.18841.18830.0000
1882005.01.21 02:25modify190.101.18841.18840.0000
1892005.01.21 02:25modify190.101.18841.18850.0000
1902005.01.21 02:25modify190.101.18841.18860.0000
1912005.01.21 02:28modify190.101.18841.18870.0000
1922005.01.21 03:00modify190.101.18841.18940.0000
1932005.01.21 03:00modify190.101.18841.18980.0000
1942005.01.21 03:01modify190.101.18841.18990.0000
1952005.01.21 03:02modify190.101.18841.19000.0000
1962005.01.21 03:02modify190.101.18841.19010.0000
1972005.01.21 03:59modify190.101.18841.19020.0000
1982005.01.21 09:00s/l190.101.19021.19020.000018.659964.42
1992005.01.21 20:00sell200.101.18540.00000.0000
2002005.01.21 20:45modify200.101.18541.18840.0000
2012005.01.24 08:00close200.101.18311.18840.000017.999982.40
2022005.01.25 03:00buy210.101.18570.00000.0000
2032005.01.25 03:00modify210.101.18571.18410.0000
2042005.01.25 03:59modify210.101.18571.18450.0000
2052005.01.25 07:00s/l210.101.18451.18450.0000-10.149972.26
2062005.01.25 12:00sell220.101.18180.00000.0000
2072005.01.25 17:00close220.101.18680.00000.0000-42.139930.13
2082005.01.25 17:00buy230.101.18900.00000.0000
2092005.01.25 17:00modify230.101.18901.18690.0000
2102005.01.25 17:00modify230.101.18901.18910.0000
2112005.01.25 17:00modify230.101.18901.19080.0000
2122005.01.25 17:01modify230.101.18901.19090.0000
2132005.01.25 17:02modify230.101.18901.19100.0000
2142005.01.25 17:02modify230.101.18901.19110.0000
2152005.01.25 17:18modify230.101.18901.19120.0000
2162005.01.25 17:18modify230.101.18901.19140.0000
2172005.01.25 17:18modify230.101.18901.19150.0000
2182005.01.25 17:18modify230.101.18901.19170.0000
2192005.01.25 17:25modify230.101.18901.19180.0000
2202005.01.25 17:38modify230.101.18901.19190.0000
2212005.01.25 17:42modify230.101.18901.19200.0000
2222005.01.25 18:00modify230.101.18901.19220.0000
2232005.01.25 18:00modify230.101.18901.19230.0000
2242005.01.25 18:00modify230.101.18901.19250.0000
2252005.01.25 18:01modify230.101.18901.19260.0000
2262005.01.25 18:01modify230.101.18901.19270.0000
2272005.01.25 18:01modify230.101.18901.19280.0000
2282005.01.25 23:36s/l230.101.19281.19280.000031.869961.99
2292005.01.26 16:00sell240.101.18770.00000.0000
2302005.01.26 16:00modify240.101.18771.19070.0000
2312005.01.26 16:00close240.101.18661.19070.00009.279971.26
2322005.01.26 16:00sell250.101.18640.00000.0000
2332005.01.26 17:00modify250.101.18641.18880.0000
2342005.01.26 17:00close250.101.18401.18880.000020.279991.53
2352005.01.27 17:00buy260.101.18720.00000.0000
2362005.01.28 10:00close260.101.18660.00000.0000-2.429989.11
2372005.01.28 10:00sell270.101.18630.00000.0000
2382005.01.28 11:01modify270.101.18631.18910.0000
2392005.01.28 11:07close270.101.18511.18910.000010.139999.24
2402005.01.28 17:00sell280.101.18600.00000.0000
2412005.01.31 23:00close280.101.18950.00000.0000-30.879968.36
2422005.01.31 23:00buy290.101.18910.00000.0000
2432005.02.01 00:00close290.101.18900.00000.00000.049968.40
2442005.02.01 00:00sell300.101.18830.00000.0000
2452005.02.01 09:00close300.101.18930.00000.0000-8.419959.99
2462005.02.01 09:00buy310.101.19020.00000.0000
2472005.02.01 09:00modify310.101.19021.18720.0000
2482005.02.01 09:02modify310.101.19021.18730.0000
2492005.02.01 09:03modify310.101.19021.18750.0000
2502005.02.01 09:05modify310.101.19021.18760.0000
2512005.02.01 09:05modify310.101.19021.18770.0000
2522005.02.01 09:06modify310.101.19021.18780.0000
2532005.02.01 09:06modify310.101.19021.18790.0000
2542005.02.01 09:07modify310.101.19021.18790.0000
2552005.02.01 09:12modify310.101.19021.18800.0000
2562005.02.01 09:16modify310.101.19021.18810.0000
2572005.02.01 09:19modify310.101.19021.18820.0000
2582005.02.01 15:00modify310.101.19021.18830.0000
2592005.02.01 15:01modify310.101.19021.18840.0000
2602005.02.01 15:59modify310.101.19021.18850.0000
2612005.02.01 16:00modify310.101.19021.18860.0000
2622005.02.01 16:00modify310.101.19021.18880.0000
2632005.02.01 16:00modify310.101.19021.18890.0000
2642005.02.01 16:00modify310.101.19021.18910.0000
2652005.02.01 16:00modify310.101.19021.18930.0000
2662005.02.01 16:00modify310.101.19021.18940.0000
2672005.02.01 16:01modify310.101.19021.18950.0000
2682005.02.01 16:01modify310.101.19021.18960.0000
2692005.02.01 16:01modify310.101.19021.18970.0000
2702005.02.01 16:01modify310.101.19021.18990.0000
2712005.02.01 16:01modify310.101.19021.19000.0000
2722005.02.01 16:01modify310.101.19021.19010.0000
2732005.02.01 16:13modify310.101.19021.19020.0000
2742005.02.01 16:17modify310.101.19021.19030.0000
2752005.02.01 17:00modify310.101.19021.19040.0000
2762005.02.01 17:01modify310.101.19021.19060.0000
2772005.02.01 17:01modify310.101.19021.19070.0000
2782005.02.01 17:01modify310.101.19021.19080.0000
2792005.02.01 17:02modify310.101.19021.19090.0000
2802005.02.01 17:03modify310.101.19021.19090.0000
2812005.02.01 17:07modify310.101.19021.19110.0000
2822005.02.01 17:10modify310.101.19021.19120.0000
2832005.02.01 17:11modify310.101.19021.19130.0000
2842005.02.01 18:00modify310.101.19021.19130.0000
2852005.02.01 20:00s/l310.101.19131.19130.00009.239969.22
2862005.02.02 04:00sell320.101.18940.00000.0000
2872005.02.02 04:00modify320.101.18941.19240.0000
2882005.02.02 04:09close320.101.18831.19240.00009.269978.48
2892005.02.02 04:09sell330.101.18790.00000.0000
2902005.02.02 19:00close330.101.19450.00000.0000-55.259923.23
2912005.02.02 19:01buy340.101.19450.00000.0000
2922005.02.03 03:00modify340.101.19451.19160.0000
2932005.02.03 03:00modify340.101.19451.19170.0000
2942005.02.03 03:04modify340.101.19451.19180.0000
2952005.02.03 03:05modify340.101.19451.19190.0000
2962005.02.03 03:17modify340.101.19451.19190.0000
2972005.02.03 14:00modify340.101.19451.19240.0000
2982005.02.03 14:00modify340.101.19451.19320.0000
2992005.02.03 14:00modify340.101.19451.19390.0000
3002005.02.03 14:00modify340.101.19451.19470.0000
3012005.02.03 14:00modify340.101.19451.19480.0000
3022005.02.03 14:00modify340.101.19451.19490.0000
3032005.02.03 14:01modify340.101.19451.19500.0000
3042005.02.03 14:01modify340.101.19451.19510.0000
3052005.02.03 14:01modify340.101.19451.19520.0000
3062005.02.03 14:01modify340.101.19451.19530.0000
3072005.02.03 14:03modify340.101.19451.19540.0000
3082005.02.03 15:00modify340.101.19451.19600.0000
3092005.02.03 15:00modify340.101.19451.19700.0000
3102005.02.03 15:00modify340.101.19451.19800.0000
3112005.02.03 15:00modify340.101.19451.19900.0000
3122005.02.03 15:00modify340.101.19451.20000.0000
3132005.02.03 15:00modify340.101.19451.20050.0000
3142005.02.03 15:01modify340.101.19451.20050.0000
3152005.02.03 15:59modify340.101.19451.20060.0000
3162005.02.03 16:00modify340.101.19451.20070.0000
3172005.02.04 15:01modify340.101.19451.20080.0000
3182005.02.04 15:01modify340.101.19451.20100.0000
3192005.02.04 15:01modify340.101.19451.20120.0000
3202005.02.04 15:02modify340.101.19451.20130.0000
3212005.02.04 15:02modify340.101.19451.20140.0000
3222005.02.04 15:02modify340.101.19451.20150.0000
3232005.02.04 15:02modify340.101.19451.20170.0000
3242005.02.04 15:02modify340.101.19451.20180.0000
3252005.02.04 15:03modify340.101.19451.20200.0000
3262005.02.04 15:03modify340.101.19451.20210.0000
3272005.02.04 15:42s/l340.101.20211.20210.000066.749989.97
3282005.02.08 20:00sell350.101.21970.00000.0000
3292005.02.09 05:00close350.101.22320.00000.0000-30.069959.90
3302005.02.09 05:00buy360.101.22340.00000.0000
3312005.02.09 09:00close360.101.21970.00000.0000-30.349929.56
3322005.02.09 09:00sell370.101.21840.00000.0000
3332005.02.09 09:01modify370.101.21841.22130.0000
3342005.02.09 09:02close370.101.21721.22130.00009.869939.42
3352005.02.09 09:02sell380.101.21680.00000.0000
3362005.02.09 20:04modify380.101.21681.21980.0000
3372005.02.10 08:00close380.101.21531.21980.000010.899950.31
3382005.02.10 16:00buy390.101.21890.00000.0000
3392005.02.10 17:00close390.101.21110.00000.0000-64.409885.91
3402005.02.10 17:00sell400.101.21040.00000.0000
3412005.02.10 17:00modify400.101.21041.21320.0000
3422005.02.10 17:00close400.101.20851.21320.000015.729901.63
3432005.02.10 17:00sell410.101.20750.00000.0000
3442005.02.10 18:24modify410.101.20751.21040.0000
3452005.02.10 18:25close410.101.20621.21040.000010.789912.41
3462005.02.11 21:00buy420.101.21030.00000.0000
3472005.02.14 04:00close420.101.20050.00000.0000-80.759831.66
3482005.02.14 04:00sell430.101.20060.00000.0000
3492005.02.14 10:00modify430.101.20061.20270.0000
3502005.02.14 10:00close430.101.19791.20270.000022.549854.20
3512005.02.18 14:00buy440.101.18880.00000.0000
3522005.02.18 19:00close440.101.18280.00000.0000-50.739803.47
3532005.02.18 19:00sell450.101.18240.00000.0000
3542005.02.21 09:00close450.101.18340.00000.0000-9.909793.56
3552005.02.21 09:00buy460.101.18340.00000.0000
3562005.02.24 05:00close460.101.16180.00000.0000-183.289610.28
3572005.02.24 05:00sell470.101.16140.00000.0000
3582005.02.24 10:07modify470.101.16141.16400.0000
3592005.02.24 15:37s/l470.101.16401.16400.0000-22.349587.94
3602005.02.24 18:00buy480.101.16800.00000.0000
3612005.02.24 18:23modify480.101.16801.16500.0000
3622005.02.24 18:24modify480.101.16801.16510.0000
3632005.02.24 20:21modify480.101.16801.16540.0000
3642005.02.24 22:43modify480.101.16801.16560.0000
3652005.02.24 23:45modify480.101.16801.16560.0000
3662005.02.25 00:07modify480.101.16801.16570.0000
3672005.02.25 00:08modify480.101.16801.16580.0000
3682005.02.25 00:28modify480.101.16801.16600.0000
3692005.02.25 01:59modify480.101.16801.16630.0000
3702005.02.25 08:03modify480.101.16801.16640.0000
3712005.02.25 08:03modify480.101.16801.16650.0000
3722005.02.25 08:03modify480.101.16801.16660.0000
3732005.02.25 12:06modify480.101.16801.16670.0000
3742005.02.25 12:09modify480.101.16801.16680.0000
3752005.02.25 12:21modify480.101.16801.16700.0000
3762005.02.25 12:24modify480.101.16801.16720.0000
3772005.02.25 12:24modify480.101.16801.16730.0000
3782005.02.25 12:25modify480.101.16801.16730.0000
3792005.02.25 12:33modify480.101.16801.16750.0000
3802005.02.25 12:38modify480.101.16801.16770.0000
3812005.02.25 12:59modify480.101.16801.16790.0000
3822005.02.25 13:00modify480.101.16801.16840.0000
3832005.02.25 13:01modify480.101.16801.16840.0000
3842005.02.25 13:01modify480.101.16801.16850.0000
3852005.02.25 13:11modify480.101.16801.16860.0000
3862005.02.25 13:11modify480.101.16801.16870.0000
3872005.02.25 13:11modify480.101.16801.16880.0000
3882005.02.25 13:12modify480.101.16801.16890.0000
3892005.02.25 13:12modify480.101.16801.16900.0000
3902005.02.25 13:12modify480.101.16801.16910.0000
3912005.02.25 13:12modify480.101.16801.16920.0000
3922005.02.25 13:13modify480.101.16801.16930.0000
3932005.02.25 13:14modify480.101.16801.16940.0000
3942005.02.25 13:14modify480.101.16801.16950.0000
3952005.02.25 13:14modify480.101.16801.16960.0000
3962005.02.25 13:14modify480.101.16801.16970.0000
3972005.02.25 13:14modify480.101.16801.16980.0000
3982005.02.25 13:14modify480.101.16801.16990.0000
3992005.02.25 15:00s/l480.101.16991.16990.000018.889606.81
4002005.02.25 21:00sell490.101.16500.00000.0000
4012005.02.25 21:01modify490.101.16501.16720.0000
4022005.02.25 21:01close490.101.16301.16720.000017.209624.01
4032005.02.25 21:02sell500.101.16270.00000.0000
4042005.02.28 01:01modify500.101.16271.16570.0000
4052005.02.28 02:00close500.101.16131.16570.000010.619634.62
4062005.03.01 02:00buy510.101.16440.00000.0000
4072005.03.01 04:00modify510.101.16441.16330.0000
4082005.03.01 04:01modify510.101.16441.16370.0000
4092005.03.01 04:02modify510.101.16441.16390.0000
4102005.03.01 04:03modify510.101.16441.16430.0000
4112005.03.01 10:00s/l510.101.16431.16430.0000-0.869633.76
4122005.03.01 16:00sell520.101.16410.00000.0000
4132005.03.07 16:00close520.101.17660.00000.0000-114.979518.79
4142005.03.07 16:00buy530.101.17670.00000.0000
4152005.03.08 11:00close530.101.17130.00000.0000-45.229473.57
4162005.03.08 11:00sell540.101.17170.00000.0000
4172005.03.08 11:54modify540.101.17171.17460.0000
4182005.03.08 11:54close540.101.17051.17460.000010.259483.82
4192005.03.08 11:54sell550.101.17010.00000.0000
4202005.03.08 16:00modify550.101.17011.17160.0000
4212005.03.08 16:00close550.101.16521.17160.000042.059525.87
4222005.03.11 13:00buy560.101.15580.00000.0000
4232005.03.11 19:00close560.101.15040.00000.0000-46.949478.93
4242005.03.11 19:00sell570.101.15060.00000.0000
4252005.03.14 01:00modify570.101.15061.15290.0000
4262005.03.14 08:00s/l570.101.15291.15290.0000-21.399457.53
4272005.03.14 11:00buy580.101.15730.00000.0000
4282005.03.14 14:00modify580.101.15731.15490.0000
4292005.03.14 14:01modify580.101.15731.15500.0000
4302005.03.14 14:02modify580.101.15731.15530.0000
4312005.03.14 14:04modify580.101.15731.15540.0000
4322005.03.14 14:09modify580.101.15731.15570.0000
4332005.03.14 14:10modify580.101.15731.15580.0000
4342005.03.14 14:14modify580.101.15731.15590.0000
4352005.03.14 14:14modify580.101.15731.15600.0000
4362005.03.14 14:19modify580.101.15731.15610.0000
4372005.03.14 14:19modify580.101.15731.15630.0000
4382005.03.14 14:19modify580.101.15731.15640.0000
4392005.03.14 17:00modify580.101.15731.15650.0000
4402005.03.14 17:00modify580.101.15731.15660.0000
4412005.03.14 17:00modify580.101.15731.15670.0000
4422005.03.14 17:01modify580.101.15731.15680.0000
4432005.03.14 17:22modify580.101.15731.15680.0000
4442005.03.14 17:23modify580.101.15731.15690.0000
4452005.03.14 17:29modify580.101.15731.15700.0000
4462005.03.14 17:30modify580.101.15731.15710.0000
4472005.03.14 18:00modify580.101.15731.15780.0000
4482005.03.14 18:00modify580.101.15731.15790.0000
4492005.03.14 18:09modify580.101.15731.15800.0000
4502005.03.14 18:09modify580.101.15731.15810.0000
4512005.03.14 18:10modify580.101.15731.15820.0000
4522005.03.14 18:12modify580.101.15731.15840.0000
4532005.03.14 18:18modify580.101.15731.15840.0000
4542005.03.14 18:20modify580.101.15731.15850.0000
4552005.03.14 18:20modify580.101.15731.15860.0000
4562005.03.14 18:21modify580.101.15731.15870.0000
4572005.03.14 18:22modify580.101.15731.15890.0000
4582005.03.14 18:22modify580.101.15731.15900.0000
4592005.03.14 18:23modify580.101.15731.15920.0000
4602005.03.14 18:23modify580.101.15731.15930.0000
4612005.03.14 22:00s/l580.101.15931.15930.000017.259474.78
4622005.03.15 16:00sell590.101.15630.00000.0000
4632005.03.15 17:00close590.101.16530.00000.0000-77.239397.55
4642005.03.15 17:00buy600.101.16540.00000.0000
4652005.03.15 17:12modify600.101.16541.16240.0000
4662005.03.15 17:14modify600.101.16541.16250.0000
4672005.03.15 17:16modify600.101.16541.16260.0000
4682005.03.15 17:16modify600.101.16541.16270.0000
4692005.03.15 17:17modify600.101.16541.16280.0000
4702005.03.16 08:10s/l600.101.16281.16280.0000-21.489376.07
4712005.03.16 11:00sell610.101.15970.00000.0000
4722005.03.16 11:40modify610.101.15971.16260.0000
4732005.03.16 11:48close610.101.15851.16260.000010.369386.43
4742005.03.16 11:48sell620.101.15810.00000.0000
4752005.03.16 12:55modify620.101.15811.16100.0000
4762005.03.16 12:55close620.101.15681.16100.000011.249397.67
4772005.03.17 15:00buy630.101.15880.00000.0000
4782005.03.18 09:46modify630.101.15881.15600.0000
4792005.03.18 09:46modify630.101.15881.15630.0000
4802005.03.18 09:46modify630.101.15881.15650.0000
4812005.03.18 09:46modify630.101.15881.15670.0000
4822005.03.18 09:46modify630.101.15881.15700.0000
4832005.03.18 09:46modify630.101.15881.15710.0000
4842005.03.18 09:46modify630.101.15881.15720.0000
4852005.03.18 09:47modify630.101.15881.15730.0000
4862005.03.18 09:47modify630.101.15881.15740.0000
4872005.03.18 09:47modify630.101.15881.15750.0000
4882005.03.18 09:47modify630.101.15881.15760.0000
4892005.03.18 09:50modify630.101.15881.15760.0000
4902005.03.18 09:50modify630.101.15881.15770.0000
4912005.03.18 09:51modify630.101.15881.15780.0000
4922005.03.18 09:51modify630.101.15881.15790.0000
4932005.03.18 09:52modify630.101.15881.15800.0000
4942005.03.18 09:53modify630.101.15881.15820.0000
4952005.03.18 09:53modify630.101.15881.15840.0000
4962005.03.18 09:53modify630.101.15881.15850.0000
4972005.03.18 09:54modify630.101.15881.15860.0000
4982005.03.18 09:54modify630.101.15881.15870.0000
4992005.03.18 09:54modify630.101.15881.15880.0000
5002005.03.18 09:54modify630.101.15881.15890.0000
5012005.03.18 09:54modify630.101.15881.15900.0000
5022005.03.18 09:54modify630.101.15881.15910.0000
5032005.03.18 09:56modify630.101.15881.15920.0000
5042005.03.18 10:45modify630.101.15881.15930.0000
5052005.03.18 10:48modify630.101.15881.15940.0000
5062005.03.18 11:16modify630.101.15881.15940.0000
5072005.03.18 11:17modify630.101.15881.15950.0000
5082005.03.18 11:17modify630.101.15881.15960.0000
5092005.03.18 11:17modify630.101.15881.15970.0000
5102005.03.18 11:56modify630.101.15881.15990.0000
5112005.03.18 11:56modify630.101.15881.16000.0000
5122005.03.18 12:09modify630.101.15881.16010.0000
5132005.03.18 12:10modify630.101.15881.16020.0000
5142005.03.18 12:10modify630.101.15881.16050.0000
5152005.03.18 13:03modify630.101.15881.16050.0000
5162005.03.18 13:04modify630.101.15881.16070.0000
5172005.03.18 13:04modify630.101.15881.16080.0000
5182005.03.18 13:04modify630.101.15881.16100.0000
5192005.03.18 13:24modify630.101.15881.16110.0000
5202005.03.18 13:25modify630.101.15881.16120.0000
5212005.03.18 14:00modify630.101.15881.16200.0000
5222005.03.18 14:02modify630.101.15881.16210.0000
5232005.03.18 14:02modify630.101.15881.16230.0000
5242005.03.18 14:02modify630.101.15881.16240.0000
5252005.03.18 14:02modify630.101.15881.16250.0000
5262005.03.18 14:03modify630.101.15881.16260.0000
5272005.03.18 14:03modify630.101.15881.16290.0000
5282005.03.18 14:03modify630.101.15881.16320.0000
5292005.03.18 14:03modify630.101.15881.16330.0000
5302005.03.18 14:04modify630.101.15881.16340.0000
5312005.03.18 15:33modify630.101.15881.16350.0000
5322005.03.18 15:34modify630.101.15881.16360.0000
5332005.03.18 15:34modify630.101.15881.16370.0000
5342005.03.18 15:34modify630.101.15881.16390.0000
5352005.03.18 15:34modify630.101.15881.16410.0000
5362005.03.18 15:34modify630.101.15881.16420.0000
5372005.03.18 15:34modify630.101.15881.16430.0000
5382005.03.18 15:35modify630.101.15881.16440.0000
5392005.03.18 15:50modify630.101.15881.16450.0000
5402005.03.18 18:00s/l630.101.16451.16450.000051.599449.26
5412005.03.22 18:00sell640.101.17580.00000.0000
5422005.03.22 21:00close640.101.18890.00000.0000-110.199339.07
5432005.03.22 21:00buy650.101.18880.00000.0000
5442005.03.22 21:05modify650.101.18881.18600.0000
5452005.03.22 21:05modify650.101.18881.18620.0000
5462005.03.22 21:05modify650.101.18881.18650.0000
5472005.03.22 21:06modify650.101.18881.18680.0000
5482005.03.22 21:06modify650.101.18881.18700.0000
5492005.03.22 21:06modify650.101.18881.18720.0000
5502005.03.22 21:06modify650.101.18881.18730.0000
5512005.03.22 21:07modify650.101.18881.18740.0000
5522005.03.22 21:07modify650.101.18881.18750.0000
5532005.03.22 21:07modify650.101.18881.18760.0000
5542005.03.22 21:07modify650.101.18881.18770.0000
5552005.03.22 22:05s/l650.101.18771.18770.0000-9.269329.81
5562005.03.28 00:00sell660.101.19930.00000.0000
5572005.03.28 02:00close660.101.19990.00000.0000-5.009324.81
5582005.03.28 02:00buy670.101.19970.00000.0000
5592005.03.28 02:44modify670.101.19971.19690.0000
5602005.03.28 02:47modify670.101.19971.19700.0000
5612005.03.28 02:48modify670.101.19971.19730.0000
5622005.03.28 02:55modify670.101.19971.19770.0000
5632005.03.28 02:56modify670.101.19971.19810.0000
5642005.03.28 02:59modify670.101.19971.19820.0000
5652005.03.28 03:00modify670.101.19971.19830.0000
5662005.03.28 03:00modify670.101.19971.19840.0000
5672005.03.28 03:05modify670.101.19971.19840.0000
5682005.03.28 03:08modify670.101.19971.19860.0000
5692005.03.28 03:16modify670.101.19971.19870.0000
5702005.03.28 03:16modify670.101.19971.19920.0000
5712005.03.28 03:16modify670.101.19971.19950.0000
5722005.03.28 03:17modify670.101.19971.19960.0000
5732005.03.28 03:17modify670.101.19971.20030.0000
5742005.03.28 03:18modify670.101.19971.20040.0000
5752005.03.28 03:18modify670.101.19971.20050.0000
5762005.03.28 03:19modify670.101.19971.20050.0000
5772005.03.28 03:24modify670.101.19971.20060.0000
5782005.03.28 03:49modify670.101.19971.20060.0000
5792005.03.28 03:52modify670.101.19971.20070.0000
5802005.03.28 03:52modify670.101.19971.20080.0000
5812005.03.28 03:52modify670.101.19971.20090.0000
5822005.03.28 03:52modify670.101.19971.20100.0000
5832005.03.28 03:52modify670.101.19971.20110.0000
5842005.03.28 03:52modify670.101.19971.20120.0000
5852005.03.28 03:57modify670.101.19971.20140.0000
5862005.03.28 03:58modify670.101.19971.20140.0000
5872005.03.28 03:59modify670.101.19971.20150.0000
5882005.03.28 04:00modify670.101.19971.20160.0000
5892005.03.28 04:00modify670.101.19971.20160.0000
5902005.03.28 04:03modify670.101.19971.20170.0000
5912005.03.28 04:03modify670.101.19971.20200.0000
5922005.03.28 04:03modify670.101.19971.20210.0000
5932005.03.28 04:03modify670.101.19971.20220.0000
5942005.03.28 04:10modify670.101.19971.20220.0000
5952005.03.28 11:50s/l670.101.20221.20220.000020.799345.60
5962005.03.29 04:00sell680.101.20070.00000.0000
5972005.03.29 04:49modify680.101.20071.20370.0000
5982005.03.29 04:49close680.101.19961.20370.00009.179354.77
5992005.03.29 04:50sell690.101.19920.00000.0000
6002005.03.29 05:09modify690.101.19921.20220.0000
6012005.03.29 05:09close690.101.19811.20220.00009.189363.95
6022005.03.29 19:00buy700.101.20380.00000.0000
6032005.03.30 02:00close700.101.20050.00000.0000-26.619337.34
6042005.03.30 02:01sell710.101.20050.00000.0000
6052005.03.30 05:03modify710.101.20051.20340.0000
6062005.03.30 05:04close710.101.19941.20340.00009.179346.51
6072005.03.31 02:00buy720.101.19950.00000.0000
6082005.03.31 10:00close720.101.19590.00000.0000-30.109316.41
6092005.03.31 10:00sell730.101.19590.00000.0000
6102005.03.31 12:41modify730.101.19591.19880.0000
6112005.03.31 12:41close730.101.19471.19880.000010.049326.45
6122005.04.01 04:00buy740.101.19790.00000.0000
6132005.04.01 12:00close740.101.19650.00000.0000-11.709314.75
6142005.04.01 12:00sell750.101.19650.00000.0000
6152005.04.01 13:00close750.101.19760.00000.0000-9.199305.56
6162005.04.01 13:00buy760.101.19760.00000.0000
6172005.04.01 16:00close760.101.19310.00000.0000-37.729267.84
6182005.04.01 16:00sell770.101.19300.00000.0000
6192005.04.07 02:00close770.101.20540.00000.0000-108.699159.15
6202005.04.07 02:00buy780.101.20540.00000.0000
6212005.04.07 05:00close780.101.20410.00000.0000-10.809148.35
6222005.04.07 05:00sell790.101.20410.00000.0000
6232005.04.07 07:39modify790.101.20411.20700.0000
6242005.04.07 07:41close790.101.20301.20700.00009.149157.49
6252005.04.07 21:00buy800.101.20760.00000.0000
6262005.04.08 01:59modify800.101.20761.20470.0000
6272005.04.08 02:00modify800.101.20761.20490.0000
6282005.04.08 02:00modify800.101.20761.20500.0000
6292005.04.08 02:03modify800.101.20761.20500.0000
6302005.04.08 02:03modify800.101.20761.20510.0000
6312005.04.08 02:06modify800.101.20761.20520.0000
6322005.04.08 02:07modify800.101.20761.20520.0000
6332005.04.08 02:08modify800.101.20761.20530.0000
6342005.04.08 02:08modify800.101.20761.20550.0000
6352005.04.08 02:08modify800.101.20761.20560.0000
6362005.04.08 02:08modify800.101.20761.20580.0000
6372005.04.08 02:08modify800.101.20761.20600.0000
6382005.04.08 02:08modify800.101.20761.20610.0000
6392005.04.08 02:09modify800.101.20761.20620.0000
6402005.04.08 02:10modify800.101.20761.20640.0000
6412005.04.08 02:10modify800.101.20761.20650.0000
6422005.04.08 02:17modify800.101.20761.20660.0000
6432005.04.08 02:18modify800.101.20761.20670.0000
6442005.04.08 02:18modify800.101.20761.20680.0000
6452005.04.08 02:20modify800.101.20761.20690.0000
6462005.04.08 02:21modify800.101.20761.20700.0000
6472005.04.08 02:21modify800.101.20761.20710.0000
6482005.04.08 02:21modify800.101.20761.20720.0000
6492005.04.08 02:21modify800.101.20761.20730.0000
6502005.04.08 02:21modify800.101.20761.20740.0000
6512005.04.08 11:07s/l800.101.20741.20740.00000.989158.46
6522005.04.08 18:00sell810.101.19840.00000.0000
6532005.04.08 18:03modify810.101.19841.20130.0000
6542005.04.08 18:04close810.101.19721.20130.000010.029168.48
6552005.04.08 18:04sell820.101.19700.00000.0000
6562005.04.11 10:01modify820.101.19701.20000.0000
6572005.04.11 10:01close820.101.19591.20000.00007.759176.23
6582005.04.12 15:00buy830.101.19990.00000.0000
6592005.04.12 15:03modify830.101.19991.19690.0000
6602005.04.12 15:04modify830.101.19991.19710.0000
6612005.04.12 15:04modify830.101.19991.19720.0000
6622005.04.12 15:04modify830.101.19991.19740.0000
6632005.04.12 15:04modify830.101.19991.19750.0000
6642005.04.12 15:04modify830.101.19991.19770.0000
6652005.04.12 15:04modify830.101.19991.19780.0000
6662005.04.12 15:15modify830.101.19991.19790.0000
6672005.04.12 15:17modify830.101.19991.19800.0000
6682005.04.12 15:18modify830.101.19991.19810.0000
6692005.04.12 15:18modify830.101.19991.19830.0000
6702005.04.12 15:18modify830.101.19991.19840.0000
6712005.04.12 15:18modify830.101.19991.19860.0000
6722005.04.12 15:18modify830.101.19991.19870.0000
6732005.04.12 15:18modify830.101.19991.19880.0000
6742005.04.12 15:24modify830.101.19991.19890.0000
6752005.04.12 15:30modify830.101.19991.19910.0000
6762005.04.12 15:31modify830.101.19991.19920.0000
6772005.04.12 15:31modify830.101.19991.19930.0000
6782005.04.12 15:31modify830.101.19991.19950.0000
6792005.04.12 15:31modify830.101.19991.19960.0000
6802005.04.12 15:31modify830.101.19991.19970.0000
6812005.04.12 15:31modify830.101.19991.19990.0000
6822005.04.12 15:31modify830.101.19991.20000.0000
6832005.04.12 15:31modify830.101.19991.20010.0000
6842005.04.12 16:08modify830.101.19991.20030.0000
6852005.04.12 16:08modify830.101.19991.20040.0000
6862005.04.12 16:10modify830.101.19991.20050.0000
6872005.04.12 20:06s/l830.101.20051.20050.00005.009181.23
6882005.04.13 10:00sell840.101.19520.00000.0000
6892005.04.13 15:00close840.101.20460.00000.0000-78.039103.20
6902005.04.13 15:00buy850.101.20460.00000.0000
6912005.04.13 15:30modify850.101.20461.20170.0000
6922005.04.13 15:30modify850.101.20461.20190.0000
6932005.04.13 15:30modify850.101.20461.20210.0000
6942005.04.13 15:30modify850.101.20461.20220.0000
6952005.04.13 15:30modify850.101.20461.20240.0000
6962005.04.13 15:31modify850.101.20461.20260.0000
6972005.04.13 15:31modify850.101.20461.20270.0000
6982005.04.13 15:31modify850.101.20461.20280.0000
6992005.04.13 15:32modify850.101.20461.20300.0000
7002005.04.13 15:32modify850.101.20461.20310.0000
7012005.04.13 15:32modify850.101.20461.20320.0000
7022005.04.13 15:32modify850.101.20461.20330.0000
7032005.04.13 16:12s/l850.101.20331.20330.0000-10.809092.40
7042005.04.15 13:00sell860.101.21000.00000.0000
7052005.04.15 13:26modify860.101.21001.21290.0000
7062005.04.15 13:31close860.101.20891.21290.00009.109101.50
7072005.04.15 13:31sell870.101.20850.00000.0000
7082005.04.15 13:41modify870.101.20851.21140.0000
7092005.04.15 13:41close870.101.20721.21140.000010.779112.27
7102005.04.15 13:41sell880.101.20680.00000.0000
7112005.04.15 14:30modify880.101.20681.20980.0000
7122005.04.15 14:30close880.101.20561.20980.00009.959122.22
7132005.04.20 15:00buy890.101.18730.00000.0000
7142005.04.20 15:12modify890.101.18731.18440.0000
7152005.04.20 15:13modify890.101.18731.18450.0000
7162005.04.20 15:13modify890.101.18731.18460.0000
7172005.04.20 15:16modify890.101.18731.18470.0000
7182005.04.20 15:18modify890.101.18731.18480.0000
7192005.04.20 15:19modify890.101.18731.18490.0000
7202005.04.20 15:57s/l890.101.18491.18490.0000-20.259101.97
7212005.04.20 15:57buy900.101.18520.00000.0000
7222005.04.20 18:00close900.101.17990.00000.0000-44.929057.05
7232005.04.20 18:00sell910.101.17980.00000.0000
7242005.04.20 18:56modify910.101.17981.18270.0000
7252005.04.20 18:58close910.101.17861.18270.000010.189067.23
7262005.04.20 18:58sell920.101.17830.00000.0000
7272005.04.20 19:16modify920.101.17831.18110.0000
7282005.04.20 19:16close920.101.17701.18110.000011.059078.28
7292005.04.21 15:00buy930.101.18020.00000.0000
7302005.04.21 18:02modify930.101.18021.17720.0000
7312005.04.21 18:03modify930.101.18021.17730.0000
7322005.04.21 18:03modify930.101.18021.17750.0000
7332005.04.21 18:03modify930.101.18021.17770.0000
7342005.04.21 18:03modify930.101.18021.17780.0000
7352005.04.21 18:03modify930.101.18021.17800.0000
7362005.04.21 18:05modify930.101.18021.17810.0000
7372005.04.21 18:05modify930.101.18021.17830.0000
7382005.04.21 18:05modify930.101.18021.17840.0000
7392005.04.21 18:05modify930.101.18021.17860.0000
7402005.04.21 18:06modify930.101.18021.17880.0000
7412005.04.21 18:06modify930.101.18021.17910.0000
7422005.04.21 18:06modify930.101.18021.17930.0000
7432005.04.21 18:06modify930.101.18021.17940.0000
7442005.04.21 18:21modify930.101.18021.17960.0000
7452005.04.21 18:21modify930.101.18021.17970.0000
7462005.04.21 18:21modify930.101.18021.17990.0000
7472005.04.21 18:21modify930.101.18021.18000.0000
7482005.04.21 18:21modify930.101.18021.18020.0000
7492005.04.21 18:21modify930.101.18021.18030.0000
7502005.04.21 18:21modify930.101.18021.18050.0000
7512005.04.21 18:22modify930.101.18021.18050.0000
7522005.04.21 18:22modify930.101.18021.18060.0000
7532005.04.21 18:22modify930.101.18021.18070.0000
7542005.04.21 18:22modify930.101.18021.18080.0000
7552005.04.21 18:22modify930.101.18021.18090.0000
7562005.04.21 18:25modify930.101.18021.18100.0000
7572005.04.21 18:26modify930.101.18021.18110.0000
7582005.04.21 18:26modify930.101.18021.18120.0000
7592005.04.21 18:26modify930.101.18021.18130.0000
7602005.04.21 18:26modify930.101.18021.18140.0000
7612005.04.22 10:02s/l930.101.18141.18140.000012.809091.07
7622005.04.22 15:00sell940.101.17840.00000.0000
7632005.04.22 20:00close940.101.18420.00000.0000-48.989042.09
7642005.04.22 20:00buy950.101.18420.00000.0000
7652005.04.24 23:00close950.101.18030.00000.0000-33.049009.05
7662005.04.24 23:13sell960.101.18030.00000.0000
7672005.04.25 02:00close960.101.18270.00000.0000-21.748987.31
7682005.04.25 02:00buy970.101.18270.00000.0000
7692005.04.25 02:09modify970.101.18271.17970.0000
7702005.04.25 02:10modify970.101.18271.17990.0000
7712005.04.25 02:11modify970.101.18271.18010.0000
7722005.04.25 02:11modify970.101.18271.18030.0000
7732005.04.25 02:12modify970.101.18271.18040.0000
7742005.04.25 02:12modify970.101.18271.18050.0000
7752005.04.25 02:12modify970.101.18271.18080.0000
7762005.04.25 02:12modify970.101.18271.18090.0000
7772005.04.25 02:12modify970.101.18271.18110.0000
7782005.04.25 02:12modify970.101.18271.18120.0000
7792005.04.25 02:12modify970.101.18271.18140.0000
7802005.04.25 02:15modify970.101.18271.18160.0000
7812005.04.25 02:16modify970.101.18271.18170.0000
7822005.04.25 02:22modify970.101.18271.18180.0000
7832005.04.25 02:22modify970.101.18271.18200.0000
7842005.04.25 02:23modify970.101.18271.18240.0000
7852005.04.25 02:24modify970.101.18271.18250.0000
7862005.04.25 02:24modify970.101.18271.18250.0000
7872005.04.25 02:24modify970.101.18271.18260.0000
7882005.04.25 02:24modify970.101.18271.18270.0000
7892005.04.25 02:33modify970.101.18271.18280.0000
7902005.04.25 02:35modify970.101.18271.18290.0000
7912005.04.25 02:37modify970.101.18271.18300.0000
7922005.04.25 02:37modify970.101.18271.18310.0000
7932005.04.25 02:37modify970.101.18271.18320.0000
7942005.04.25 02:39modify970.101.18271.18330.0000
7952005.04.25 02:42modify970.101.18271.18350.0000
7962005.04.25 02:43modify970.101.18271.18370.0000
7972005.04.25 08:24s/l970.101.18371.18370.00008.458995.76
7982005.04.26 08:00sell980.101.18650.00000.0000
7992005.04.26 11:00close980.101.18980.00000.0000-27.748968.02
8002005.04.26 11:00buy990.101.18970.00000.0000
8012005.04.26 16:00close990.101.18700.00000.0000-22.758945.27
8022005.04.26 16:00sell1000.101.18700.00000.0000
8032005.04.27 07:00close1000.101.18910.00000.0000-19.118926.15
8042005.04.27 07:03buy1010.101.18910.00000.0000
8052005.04.27 07:58modify1010.101.18911.18620.0000
8062005.04.27 07:58modify1010.101.18911.18640.0000
8072005.04.27 07:58modify1010.101.18911.18650.0000
8082005.04.27 07:58modify1010.101.18911.18660.0000
8092005.04.27 07:58modify1010.101.18911.18680.0000
8102005.04.27 07:58modify1010.101.18911.18690.0000
8112005.04.27 07:59modify1010.101.18911.18700.0000
8122005.04.27 07:59modify1010.101.18911.18720.0000
8132005.04.27 07:59modify1010.101.18911.18740.0000
8142005.04.27 07:59modify1010.101.18911.18750.0000
8152005.04.27 07:59modify1010.101.18911.18760.0000
8162005.04.27 08:02modify1010.101.18911.18780.0000
8172005.04.27 08:03modify1010.101.18911.18790.0000
8182005.04.27 08:03modify1010.101.18911.18800.0000
8192005.04.27 08:03modify1010.101.18911.18820.0000
8202005.04.27 08:03modify1010.101.18911.18830.0000
8212005.04.27 08:03modify1010.101.18911.18840.0000
8222005.04.27 08:04modify1010.101.18911.18850.0000
8232005.04.27 08:05modify1010.101.18911.18860.0000
8242005.04.27 08:06modify1010.101.18911.18870.0000
8252005.04.27 08:06modify1010.101.18911.18880.0000
8262005.04.27 08:06modify1010.101.18911.18890.0000
8272005.04.27 08:07modify1010.101.18911.18910.0000
8282005.04.27 08:07modify1010.101.18911.18920.0000
8292005.04.27 08:07modify1010.101.18911.18930.0000
8302005.04.27 08:07modify1010.101.18911.18940.0000
8312005.04.27 08:10modify1010.101.18911.18960.0000
8322005.04.27 08:10modify1010.101.18911.18970.0000
8332005.04.27 08:10modify1010.101.18911.18990.0000
8342005.04.27 08:13modify1010.101.18911.19000.0000
8352005.04.27 08:15modify1010.101.18911.19010.0000
8362005.04.27 08:15modify1010.101.18911.19020.0000
8372005.04.27 08:16modify1010.101.18911.19030.0000
8382005.04.27 08:16modify1010.101.18911.19040.0000
8392005.04.27 08:17modify1010.101.18911.19050.0000
8402005.04.27 08:17modify1010.101.18911.19060.0000
8412005.04.27 08:17modify1010.101.18911.19070.0000
8422005.04.27 08:17modify1010.101.18911.19080.0000
8432005.04.27 08:19modify1010.101.18911.19090.0000
8442005.04.27 08:20modify1010.101.18911.19100.0000
8452005.04.27 08:20modify1010.101.18911.19110.0000
8462005.04.27 08:21modify1010.101.18911.19120.0000
8472005.04.27 08:40modify1010.101.18911.19130.0000
8482005.04.27 08:40modify1010.101.18911.19140.0000
8492005.04.27 08:41modify1010.101.18911.19150.0000
8502005.04.27 08:55modify1010.101.18911.19150.0000
8512005.04.27 08:58modify1010.101.18911.19160.0000
8522005.04.27 08:58modify1010.101.18911.19180.0000
8532005.04.27 08:59modify1010.101.18911.19190.0000
8542005.04.27 08:59modify1010.101.18911.19210.0000
8552005.04.27 09:00modify1010.101.18911.19220.0000
8562005.04.27 14:30s/l1010.101.19221.19220.000026.018952.16
8572005.04.28 15:00sell1020.101.19150.00000.0000
8582005.04.28 16:29modify1020.101.19151.19450.0000
8592005.04.28 16:29close1020.101.19041.19450.00009.248961.40
8602005.04.28 17:00sell1030.101.19140.00000.0000
8612005.04.28 19:00close1030.101.19320.00000.0000-15.098946.31
8622005.04.28 19:00buy1040.101.19330.00000.0000
8632005.04.28 20:13modify1040.101.19331.19040.0000
8642005.04.28 20:14modify1040.101.19331.19050.0000
8652005.04.28 20:14modify1040.101.19331.19070.0000
8662005.04.28 20:15modify1040.101.19331.19090.0000
8672005.04.28 20:16modify1040.101.19331.19100.0000
8682005.04.28 20:16modify1040.101.19331.19120.0000
8692005.04.28 20:16modify1040.101.19331.19130.0000
8702005.04.28 20:16modify1040.101.19331.19150.0000
8712005.04.29 01:24s/l1040.101.19151.19150.0000-12.478933.84
8722005.04.29 04:00sell1050.101.19100.00000.0000
8732005.04.29 05:00modify1050.101.19101.19400.0000
8742005.04.29 06:23close1050.101.18991.19400.00009.248943.08
8752005.04.29 20:00buy1060.101.19610.00000.0000
8762005.04.29 20:30modify1060.101.19611.19320.0000
8772005.04.29 20:39modify1060.101.19611.19330.0000
8782005.04.29 20:39modify1060.101.19611.19340.0000
8792005.04.29 20:53modify1060.101.19611.19350.0000
8802005.04.29 20:53modify1060.101.19611.19360.0000
8812005.05.02 02:00modify1060.101.19611.19380.0000
8822005.05.02 02:02modify1060.101.19611.19390.0000
8832005.05.02 02:03modify1060.101.19611.19420.0000
8842005.05.02 02:35modify1060.101.19611.19440.0000
8852005.05.02 02:41modify1060.101.19611.19450.0000
8862005.05.02 02:42modify1060.101.19611.19460.0000
8872005.05.02 02:46modify1060.101.19611.19470.0000
8882005.05.02 02:47modify1060.101.19611.19480.0000
8892005.05.02 02:48modify1060.101.19611.19490.0000
8902005.05.02 02:57modify1060.101.19611.19510.0000
8912005.05.02 16:22modify1060.101.19611.19520.0000
8922005.05.02 16:23modify1060.101.19611.19530.0000
8932005.05.02 16:23modify1060.101.19611.19540.0000
8942005.05.02 16:24modify1060.101.19611.19550.0000
8952005.05.02 16:39modify1060.101.19611.19560.0000
8962005.05.02 16:40modify1060.101.19611.19570.0000
8972005.05.02 16:40modify1060.101.19611.19580.0000
8982005.05.02 16:40modify1060.101.19611.19590.0000
8992005.05.02 16:40modify1060.101.19611.19600.0000
9002005.05.02 16:43modify1060.101.19611.19610.0000
9012005.05.02 16:44modify1060.101.19611.19620.0000
9022005.05.02 16:44modify1060.101.19611.19630.0000
9032005.05.02 16:48modify1060.101.19611.19650.0000
9042005.05.02 16:59modify1060.101.19611.19660.0000
9052005.05.02 16:59modify1060.101.19611.19680.0000
9062005.05.02 16:59modify1060.101.19611.19700.0000
9072005.05.02 21:10s/l1060.101.19701.19700.00008.408951.48
9082005.05.03 17:00sell1070.101.19690.00000.0000
9092005.05.03 20:16modify1070.101.19691.19990.0000
9102005.05.03 20:16close1070.101.19561.19990.000010.878962.35
9112005.05.05 06:00buy1080.101.19210.00000.0000
9122005.05.05 14:15modify1080.101.19211.18910.0000
9132005.05.05 15:11modify1080.101.19211.18930.0000
9142005.05.05 15:11modify1080.101.19211.18940.0000
9152005.05.05 15:11modify1080.101.19211.18960.0000
9162005.05.05 15:13modify1080.101.19211.18970.0000
9172005.05.05 15:15modify1080.101.19211.18980.0000
9182005.05.05 15:15modify1080.101.19211.18990.0000
9192005.05.05 15:15modify1080.101.19211.19000.0000
9202005.05.05 15:25modify1080.101.19211.19020.0000
9212005.05.05 15:25modify1080.101.19211.19040.0000
9222005.05.05 15:26modify1080.101.19211.19050.0000
9232005.05.05 15:26modify1080.101.19211.19060.0000
9242005.05.05 15:44modify1080.101.19211.19070.0000
9252005.05.05 15:44modify1080.101.19211.19080.0000
9262005.05.05 15:45modify1080.101.19211.19090.0000
9272005.05.05 15:45modify1080.101.19211.19100.0000
9282005.05.05 15:45modify1080.101.19211.19110.0000
9292005.05.05 15:49modify1080.101.19211.19110.0000
9302005.05.05 15:50modify1080.101.19211.19120.0000
9312005.05.05 15:54modify1080.101.19211.19130.0000
9322005.05.05 15:54modify1080.101.19211.19140.0000
9332005.05.05 15:55modify1080.101.19211.19150.0000
9342005.05.05 15:57modify1080.101.19211.19160.0000
9352005.05.05 15:57modify1080.101.19211.19170.0000
9362005.05.05 16:37modify1080.101.19211.19180.0000
9372005.05.05 16:37modify1080.101.19211.19190.0000
9382005.05.05 16:38modify1080.101.19211.19200.0000
9392005.05.05 16:38modify1080.101.19211.19210.0000
9402005.05.05 16:38modify1080.101.19211.19230.0000
9412005.05.05 16:43modify1080.101.19211.19230.0000
9422005.05.05 16:54modify1080.101.19211.19250.0000
9432005.05.05 17:01modify1080.101.19211.19260.0000
9442005.05.05 17:01modify1080.101.19211.19270.0000
9452005.05.05 17:02modify1080.101.19211.19270.0000
9462005.05.05 17:03modify1080.101.19211.19280.0000
9472005.05.05 17:37modify1080.101.19211.19280.0000
9482005.05.05 17:37modify1080.101.19211.19290.0000
9492005.05.05 17:38modify1080.101.19211.19300.0000
9502005.05.05 17:44modify1080.101.19211.19300.0000
9512005.05.05 17:46modify1080.101.19211.19310.0000
9522005.05.05 17:47modify1080.101.19211.19320.0000
9532005.05.05 17:48modify1080.101.19211.19330.0000
9542005.05.05 17:48modify1080.101.19211.19350.0000
9552005.05.05 18:50s/l1080.101.19351.19350.000011.738974.08
9562005.05.10 00:00sell1090.101.20360.00000.0000
9572005.05.10 13:00modify1090.101.20361.20650.0000
9582005.05.10 13:00close1090.101.20241.20650.00009.988984.06
9592005.05.11 16:00buy1100.101.20820.00000.0000
9602005.05.11 16:03modify1100.101.20821.20520.0000
9612005.05.11 16:03modify1100.101.20821.20530.0000
9622005.05.11 16:04modify1100.101.20821.20550.0000
9632005.05.11 16:04modify1100.101.20821.20560.0000
9642005.05.11 16:04modify1100.101.20821.20570.0000
9652005.05.11 16:04modify1100.101.20821.20580.0000
9662005.05.11 16:35s/l1100.101.20581.20580.0000-19.908964.16
9672005.05.11 16:35buy1110.101.20600.00000.0000
9682005.05.11 20:26modify1110.101.20601.20310.0000
9692005.05.11 20:30modify1110.101.20601.20320.0000
9702005.05.11 20:30modify1110.101.20601.20330.0000
9712005.05.12 02:37modify1110.101.20601.20330.0000
9722005.05.12 03:14modify1110.101.20601.20350.0000
9732005.05.12 03:19modify1110.101.20601.20360.0000
9742005.05.12 03:21modify1110.101.20601.20370.0000
9752005.05.12 07:53modify1110.101.20601.20390.0000
9762005.05.12 07:54modify1110.101.20601.20410.0000
9772005.05.12 07:55modify1110.101.20601.20420.0000
9782005.05.12 07:57modify1110.101.20601.20430.0000
9792005.05.12 07:58modify1110.101.20601.20440.0000
9802005.05.12 07:58modify1110.101.20601.20450.0000
9812005.05.12 07:59modify1110.101.20601.20460.0000
9822005.05.12 08:01modify1110.101.20601.20470.0000
9832005.05.12 08:01modify1110.101.20601.20480.0000
9842005.05.12 08:16modify1110.101.20601.20490.0000
9852005.05.12 08:21modify1110.101.20601.20500.0000
9862005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20520.0000
9872005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20530.0000
9882005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20550.0000
9892005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20570.0000
9902005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20590.0000
9912005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20600.0000
9922005.05.12 08:34modify1110.101.20601.20620.0000
9932005.05.12 08:36modify1110.101.20601.20630.0000
9942005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20640.0000
9952005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20660.0000
9962005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20680.0000
9972005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20700.0000
9982005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20710.0000
9992005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20730.0000
10002005.05.12 08:55modify1110.101.20601.20750.0000
10012005.05.12 08:56modify1110.101.20601.20760.0000
10022005.05.12 08:58modify1110.101.20601.20770.0000
10032005.05.12 08:58modify1110.101.20601.20790.0000
10042005.05.12 08:58modify1110.101.20601.20800.0000
10052005.05.12 08:58modify1110.101.20601.20820.0000
10062005.05.12 09:34modify1110.101.20601.20830.0000
10072005.05.12 09:34modify1110.101.20601.20840.0000
10082005.05.12 09:34modify1110.101.20601.20850.0000
10092005.05.12 09:34modify1110.101.20601.20860.0000
10102005.05.12 14:30modify1110.101.20601.20920.0000
10112005.05.12 14:30modify1110.101.20601.20970.0000
10122005.05.12 14:30modify1110.101.20601.21030.0000
10132005.05.12 14:30modify1110.101.20601.21080.0000
10142005.05.12 14:30modify1110.101.20601.21140.0000
10152005.05.12 14:30modify1110.101.20601.21190.0000
10162005.05.12 14:30modify1110.101.20601.21240.0000
10172005.05.12 14:54modify1110.101.20601.21260.0000
10182005.05.12 14:54modify1110.101.20601.21270.0000
10192005.05.12 14:54modify1110.101.20601.21280.0000
10202005.05.12 16:25modify1110.101.20601.21300.0000
10212005.05.12 16:25modify1110.101.20601.21310.0000
10222005.05.12 23:03modify1110.101.20601.21320.0000
10232005.05.12 23:03modify1110.101.20601.21340.0000
10242005.05.12 23:03modify1110.101.20601.21350.0000
10252005.05.12 23:14modify1110.101.20601.21360.0000
10262005.05.12 23:16modify1110.101.20601.21360.0000
10272005.05.12 23:16modify1110.101.20601.21370.0000
10282005.05.13 08:57modify1110.101.20601.21380.0000
10292005.05.13 09:28modify1110.101.20601.21400.0000
10302005.05.13 09:37modify1110.101.20601.21420.0000
10312005.05.13 09:38modify1110.101.20601.21430.0000
10322005.05.13 09:38modify1110.101.20601.21440.0000
10332005.05.13 09:39modify1110.101.20601.21460.0000
10342005.05.13 10:44modify1110.101.20601.21470.0000
10352005.05.13 10:44modify1110.101.20601.21480.0000
10362005.05.13 10:45modify1110.101.20601.21500.0000
10372005.05.13 10:45modify1110.101.20601.21510.0000
10382005.05.13 10:45modify1110.101.20601.21520.0000
10392005.05.13 10:45modify1110.101.20601.21530.0000
10402005.05.13 10:45modify1110.101.20601.21540.0000
10412005.05.13 10:45modify1110.101.20601.21550.0000
10422005.05.13 11:32modify1110.101.20601.21560.0000
10432005.05.13 11:34modify1110.101.20601.21570.0000
10442005.05.13 11:34modify1110.101.20601.21580.0000
10452005.05.13 11:34modify1110.101.20601.21590.0000
10462005.05.13 11:35modify1110.101.20601.21610.0000
10472005.05.13 11:35modify1110.101.20601.21630.0000
10482005.05.13 11:35modify1110.101.20601.21640.0000
10492005.05.13 11:35modify1110.101.20601.21660.0000
10502005.05.13 11:35modify1110.101.20601.21680.0000
10512005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21690.0000
10522005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21700.0000
10532005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21710.0000
10542005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21730.0000
10552005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21740.0000
10562005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21750.0000
10572005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21770.0000
10582005.05.13 11:38modify1110.101.20601.21780.0000
10592005.05.13 11:40modify1110.101.20601.21790.0000
10602005.05.13 11:40modify1110.101.20601.21800.0000
10612005.05.13 11:41modify1110.101.20601.21810.0000
10622005.05.13 11:43modify1110.101.20601.21830.0000
10632005.05.13 11:43modify1110.101.20601.21840.0000
10642005.05.13 11:44modify1110.101.20601.21850.0000
10652005.05.13 11:45modify1110.101.20601.21860.0000
10662005.05.13 11:46modify1110.101.20601.21860.0000
10672005.05.13 11:46modify1110.101.20601.21870.0000
10682005.05.13 11:46modify1110.101.20601.21880.0000
10692005.05.13 11:50modify1110.101.20601.21890.0000
10702005.05.13 11:50modify1110.101.20601.21900.0000
10712005.05.13 11:58modify1110.101.20601.21910.0000
10722005.05.13 11:59modify1110.101.20601.21930.0000
10732005.05.13 12:00modify1110.101.20601.21940.0000
10742005.05.13 12:00modify1110.101.20601.21950.0000
10752005.05.13 12:03modify1110.101.20601.21960.0000
10762005.05.13 12:04modify1110.101.20601.21970.0000
10772005.05.13 12:04modify1110.101.20601.21980.0000
10782005.05.13 12:05modify1110.101.20601.21990.0000
10792005.05.13 14:25modify1110.101.20601.22000.0000
10802005.05.13 14:25modify1110.101.20601.22010.0000
10812005.05.13 14:25modify1110.101.20601.22020.0000
10822005.05.13 14:25modify1110.101.20601.22030.0000
10832005.05.13 14:25modify1110.101.20601.22050.0000
10842005.05.13 14:25modify1110.101.20601.22060.0000
10852005.05.13 14:26modify1110.101.20601.22070.0000
10862005.05.13 14:26modify1110.101.20601.22080.0000
10872005.05.13 14:27modify1110.101.20601.22090.0000
10882005.05.13 14:35modify1110.101.20601.22100.0000
10892005.05.13 14:36modify1110.101.20601.22110.0000
10902005.05.13 17:00s/l1110.101.22111.22110.0000127.189091.33
10912005.05.17 12:00sell1120.101.22060.00000.0000
10922005.05.17 21:00close1120.101.22350.00000.0000-23.709067.63
10932005.05.17 21:00buy1130.101.22410.00000.0000
10942005.05.17 21:49modify1130.101.22411.22110.0000
10952005.05.17 21:49modify1130.101.22411.22120.0000
10962005.05.17 21:49modify1130.101.22411.22130.0000
10972005.05.17 21:49modify1130.101.22411.22140.0000
10982005.05.17 21:50modify1130.101.22411.22150.0000
10992005.05.17 21:50modify1130.101.22411.22160.0000
11002005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22170.0000
11012005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22180.0000
11022005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22190.0000
11032005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22200.0000
11042005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22210.0000
11052005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22220.0000
11062005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22230.0000
11072005.05.17 21:52modify1130.101.22411.22240.0000
11082005.05.17 21:53modify1130.101.22411.22250.0000
11092005.05.17 21:53modify1130.101.22411.22260.0000
11102005.05.17 21:53modify1130.101.22411.22270.0000
11112005.05.17 21:54modify1130.101.22411.22280.0000
11122005.05.18 08:14s/l1130.101.22281.22280.0000-9.759057.88
11132005.05.18 11:00sell1140.101.22190.00000.0000
11142005.05.18 14:30modify1140.101.22191.22490.0000
11152005.05.18 14:30close1140.101.22061.22490.000010.659068.53
11162005.05.19 15:00buy1150.101.22250.00000.0000
11172005.05.19 16:35modify1150.101.22251.21950.0000
11182005.05.19 16:41modify1150.101.22251.21960.0000
11192005.05.19 16:41modify1150.101.22251.21980.0000
11202005.05.19 16:41modify1150.101.22251.21990.0000
11212005.05.19 16:42modify1150.101.22251.22000.0000
11222005.05.19 16:42modify1150.101.22251.22010.0000
11232005.05.19 16:42modify1150.101.22251.22020.0000
11242005.05.19 16:42modify1150.101.22251.22030.0000
11252005.05.19 17:40modify1150.101.22251.22040.0000
11262005.05.19 17:40modify1150.101.22251.22050.0000
11272005.05.19 17:40modify1150.101.22251.22060.0000
11282005.05.19 17:47modify1150.101.22251.22060.0000
11292005.05.19 17:49modify1150.101.22251.22070.0000
11302005.05.19 18:05modify1150.101.22251.22090.0000
11312005.05.19 18:05modify1150.101.22251.22120.0000
11322005.05.19 18:05modify1150.101.22251.22140.0000
11332005.05.19 18:05modify1150.101.22251.22160.0000
11342005.05.19 18:05modify1150.101.22251.22170.0000
11352005.05.19 19:18s/l1150.101.22171.22170.0000-6.559061.98
11362005.05.23 17:00sell1160.101.23010.00000.0000
11372005.05.24 08:26modify1160.101.23011.23310.0000
11382005.05.24 08:26close1160.101.22901.23310.00007.509069.48
11392005.05.25 02:00buy1170.101.23150.00000.0000
11402005.05.25 06:00close1170.101.22790.00000.0000-29.329040.16
11412005.05.25 06:02sell1180.101.22790.00000.0000
11422005.05.25 14:00close1180.101.23080.00000.0000-23.569016.60
11432005.05.25 14:00buy1190.101.23080.00000.0000
11442005.05.25 16:00close1190.101.22520.00000.0000-45.718970.89
11452005.05.25 16:00sell1200.101.22520.00000.0000
11462005.05.26 08:00close1200.101.23100.00000.0000-48.578922.31
11472005.05.26 08:00buy1210.101.23100.00000.0000
11482005.05.26 08:09modify1210.101.23101.22800.0000
11492005.05.26 08:09modify1210.101.23101.22810.0000
11502005.05.26 08:09modify1210.101.23101.22820.0000
11512005.05.26 08:09modify1210.101.23101.22840.0000
11522005.05.26 08:09modify1210.101.23101.22850.0000
11532005.05.26 11:56modify1210.101.23101.22860.0000
11542005.05.26 11:57modify1210.101.23101.22870.0000
11552005.05.26 11:58modify1210.101.23101.22870.0000
11562005.05.26 12:27modify1210.101.23101.22880.0000
11572005.05.26 12:38modify1210.101.23101.22890.0000
11582005.05.26 12:38modify1210.101.23101.22900.0000
11592005.05.26 12:38modify1210.101.23101.22920.0000
11602005.05.26 12:38modify1210.101.23101.22930.0000
11612005.05.26 12:38modify1210.101.23101.22940.0000
11622005.05.26 13:00modify1210.101.23101.22940.0000
11632005.05.26 13:03modify1210.101.23101.22950.0000
11642005.05.26 13:04modify1210.101.23101.22960.0000
11652005.05.26 13:06modify1210.101.23101.22960.0000
11662005.05.26 13:07modify1210.101.23101.22970.0000
11672005.05.26 13:14modify1210.101.23101.22980.0000
11682005.05.26 13:15modify1210.101.23101.22990.0000
11692005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23000.0000
11702005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23010.0000
11712005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23020.0000
11722005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23030.0000
11732005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23040.0000
11742005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23050.0000
11752005.05.26 13:15modify1210.101.23101.23060.0000
11762005.05.26 13:16modify1210.101.23101.23070.0000
11772005.05.26 13:16modify1210.101.23101.23080.0000
11782005.05.26 13:16modify1210.101.23101.23090.0000
11792005.05.26 13:16modify1210.101.23101.23100.0000
11802005.05.26 13:17modify1210.101.23101.23110.0000
11812005.05.26 13:17modify1210.101.23101.23120.0000
11822005.05.26 13:17modify1210.101.23101.23130.0000
11832005.05.26 13:17modify1210.101.23101.23140.0000
11842005.05.26 13:33modify1210.101.23101.23150.0000
11852005.05.26 13:33modify1210.101.23101.23160.0000
11862005.05.26 13:34modify1210.101.23101.23170.0000
11872005.05.26 13:34modify1210.101.23101.23180.0000
11882005.05.26 14:36modify1210.101.23101.23190.0000
11892005.05.26 14:36modify1210.101.23101.23200.0000
11902005.05.26 14:36modify1210.101.23101.23220.0000
11912005.05.26 14:36modify1210.101.23101.23230.0000
11922005.05.26 14:36modify1210.101.23101.23250.0000
11932005.05.26 14:36modify1210.101.23101.23260.0000
11942005.05.26 14:37modify1210.101.23101.23270.0000
11952005.05.26 14:37modify1210.101.23101.23280.0000
11962005.05.26 14:38modify1210.101.23101.23290.0000
11972005.05.26 14:38modify1210.101.23101.23300.0000
11982005.05.26 14:39modify1210.101.23101.23300.0000
11992005.05.26 14:39modify1210.101.23101.23310.0000
12002005.05.26 14:39modify1210.101.23101.23320.0000
12012005.05.26 20:36modify1210.101.23101.23340.0000
12022005.05.26 20:39modify1210.101.23101.23350.0000
12032005.05.26 20:40modify1210.101.23101.23360.0000
12042005.05.26 20:40modify1210.101.23101.23370.0000
12052005.05.26 20:40modify1210.101.23101.23380.0000
12062005.05.27 10:03s/l1210.101.23381.23380.000025.338947.64
12072005.05.27 18:00sell1220.101.23220.00000.0000
12082005.05.27 18:36modify1220.101.23221.23490.0000
12092005.05.27 18:36close1220.101.23071.23490.000012.198959.83
12102005.05.27 18:36sell1230.101.23010.00000.0000
12112005.05.30 11:00close1230.101.23430.00000.0000-35.488924.34
12122005.05.30 11:00buy1240.101.23430.00000.0000
12132005.05.30 12:30modify1240.101.23431.23130.0000
12142005.05.30 12:37modify1240.101.23431.23140.0000
12152005.05.30 12:41modify1240.101.23431.23150.0000
12162005.05.30 12:41modify1240.101.23431.23160.0000
12172005.05.30 12:41modify1240.101.23431.23170.0000
12182005.05.30 12:41modify1240.101.23431.23180.0000
12192005.05.30 12:42modify1240.101.23431.23190.0000
12202005.05.30 12:42modify1240.101.23431.23200.0000
12212005.05.30 12:43modify1240.101.23431.23220.0000
12222005.05.30 12:43modify1240.101.23431.23230.0000
12232005.05.30 12:43modify1240.101.23431.23250.0000
12242005.05.30 12:43modify1240.101.23431.23260.0000
12252005.05.30 13:03modify1240.101.23431.23270.0000
12262005.05.30 13:03modify1240.101.23431.23280.0000
12272005.05.30 13:03modify1240.101.23431.23300.0000
12282005.05.30 13:03modify1240.101.23431.23320.0000
12292005.05.30 13:04modify1240.101.23431.23330.0000
12302005.05.30 13:04modify1240.101.23431.23340.0000
12312005.05.30 13:04modify1240.101.23431.23350.0000
12322005.05.30 13:04modify1240.101.23431.23360.0000
12332005.05.30 13:04modify1240.101.23431.23370.0000
12342005.05.30 13:06modify1240.101.23431.23390.0000
12352005.05.30 13:06modify1240.101.23431.23400.0000
12362005.05.30 13:06modify1240.101.23431.23410.0000
12372005.05.30 13:06modify1240.101.23431.23430.0000
12382005.05.30 13:06modify1240.101.23431.23440.0000
12392005.05.30 13:07modify1240.101.23431.23440.0000
12402005.05.30 13:07modify1240.101.23431.23450.0000
12412005.05.30 13:31modify1240.101.23431.23460.0000
12422005.05.30 13:31modify1240.101.23431.23470.0000
12432005.05.30 13:31modify1240.101.23431.23480.0000
12442005.05.30 15:50modify1240.101.23431.23490.0000
12452005.05.30 15:51modify1240.101.23431.23500.0000
12462005.05.30 16:00modify1240.101.23431.23510.0000
12472005.05.30 16:01modify1240.101.23431.23520.0000
12482005.05.30 16:02modify1240.101.23431.23530.0000
12492005.05.31 02:41modify1240.101.23431.23540.0000
12502005.05.31 02:41modify1240.101.23431.23550.0000
12512005.05.31 02:43modify1240.101.23431.23550.0000
12522005.05.31 02:47modify1240.101.23431.23570.0000
12532005.05.31 02:54modify1240.101.23431.23580.0000
12542005.05.31 02:55modify1240.101.23431.23590.0000
12552005.05.31 03:04modify1240.101.23431.23590.0000
12562005.05.31 03:04modify1240.101.23431.23600.0000
12572005.05.31 03:06modify1240.101.23431.23610.0000
12582005.05.31 03:07modify1240.101.23431.23640.0000
12592005.05.31 03:07modify1240.101.23431.23680.0000
12602005.05.31 03:07modify1240.101.23431.23710.0000
12612005.05.31 03:07modify1240.101.23431.23730.0000
12622005.05.31 03:08modify1240.101.23431.23740.0000
12632005.05.31 03:08modify1240.101.23431.23750.0000
12642005.05.31 03:08modify1240.101.23431.23760.0000
12652005.05.31 03:08modify1240.101.23431.23770.0000
12662005.05.31 03:08modify1240.101.23431.23780.0000
12672005.05.31 03:09modify1240.101.23431.23790.0000
12682005.05.31 03:09modify1240.101.23431.23800.0000
12692005.05.31 03:12modify1240.101.23431.23810.0000
12702005.05.31 03:12modify1240.101.23431.23830.0000
12712005.05.31 03:12modify1240.101.23431.23840.0000
12722005.05.31 03:12modify1240.101.23431.23860.0000
12732005.05.31 03:17modify1240.101.23431.23880.0000
12742005.05.31 03:17modify1240.101.23431.23900.0000
12752005.05.31 03:17modify1240.101.23431.23930.0000
12762005.05.31 03:17modify1240.101.23431.23950.0000
12772005.05.31 03:17modify1240.101.23431.23970.0000
12782005.05.31 03:17modify1240.101.23431.23990.0000
12792005.05.31 03:18modify1240.101.23431.24000.0000
12802005.05.31 03:18modify1240.101.23431.24010.0000
12812005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24020.0000
12822005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24050.0000
12832005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24080.0000
12842005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24110.0000
12852005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24150.0000
12862005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24180.0000
12872005.05.31 03:21modify1240.101.23431.24210.0000
12882005.05.31 03:22modify1240.101.23431.24220.0000
12892005.05.31 03:22modify1240.101.23431.24230.0000
12902005.05.31 03:22modify1240.101.23431.24240.0000
12912005.05.31 03:22modify1240.101.23431.24250.0000
12922005.05.31 03:22modify1240.101.23431.24260.0000
12932005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24280.0000
12942005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24290.0000
12952005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24310.0000
12962005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24320.0000
12972005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24340.0000
12982005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24350.0000
12992005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24370.0000
13002005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24380.0000
13012005.05.31 03:24modify1240.101.23431.24390.0000
13022005.05.31 06:23s/l1240.101.24391.24390.000078.069002.40
13032005.06.02 12:00sell1250.101.25080.00000.0000
13042005.06.02 12:42modify1250.101.25081.25370.0000
13052005.06.02 12:42close1250.101.24961.25370.00009.609012.00
13062005.06.02 12:42sell1260.101.24920.00000.0000
13072005.06.03 13:18modify1260.101.24921.25220.0000
13082005.06.03 14:30close1260.101.24791.25220.00006.069018.06
13092005.06.03 19:00buy1270.101.25510.00000.0000
13102005.06.06 07:00close1270.101.24930.00000.0000-45.558972.51
13112005.06.06 07:00sell1280.101.24920.00000.0000
13122005.06.06 07:39modify1280.101.24921.25210.0000
13132005.06.06 08:02close1280.101.24801.25210.00009.628982.13
13142005.06.07 04:00buy1290.101.25090.00000.0000
13152005.06.07 09:00close1290.101.24600.00000.0000-39.338942.80
13162005.06.07 09:00sell1300.101.24610.00000.0000
13172005.06.07 10:25modify1300.101.24611.24910.0000
13182005.06.07 10:29close1300.101.24501.24910.00008.838951.63
13192005.06.08 19:00buy1310.101.25070.00000.0000
13202005.06.08 19:09modify1310.101.25071.24770.0000
13212005.06.08 19:09modify1310.101.25071.24790.0000
13222005.06.08 19:09modify1310.101.25071.24810.0000
13232005.06.08 19:10modify1310.101.25071.24820.0000
13242005.06.08 19:10modify1310.101.25071.24830.0000
13252005.06.08 19:10modify1310.101.25071.24840.0000
13262005.06.08 19:11modify1310.101.25071.24850.0000
13272005.06.08 19:11modify1310.101.25071.24870.0000
13282005.06.08 19:17modify1310.101.25071.24880.0000
13292005.06.08 19:18modify1310.101.25071.24890.0000
13302005.06.08 19:18modify1310.101.25071.24900.0000
13312005.06.08 19:18modify1310.101.25071.24910.0000
13322005.06.08 19:20modify1310.101.25071.24920.0000
13332005.06.08 19:27modify1310.101.25071.24940.0000
13342005.06.08 19:27modify1310.101.25071.24960.0000
13352005.06.08 19:28modify1310.101.25071.24980.0000
13362005.06.08 19:28modify1310.101.25071.24990.0000
13372005.06.08 19:28modify1310.101.25071.25000.0000
13382005.06.08 19:28modify1310.101.25071.25010.0000
13392005.06.08 19:28modify1310.101.25071.25030.0000
13402005.06.08 19:28modify1310.101.25071.25040.0000
13412005.06.08 19:28modify1310.101.25071.25050.0000
13422005.06.08 19:28modify1310.101.25071.25060.0000
13432005.06.08 19:29modify1310.101.25071.25080.0000
13442005.06.08 19:29modify1310.101.25071.25090.0000
13452005.06.08 19:30modify1310.101.25071.25100.0000
13462005.06.08 19:30modify1310.101.25071.25110.0000
13472005.06.08 19:30modify1310.101.25071.25120.0000
13482005.06.08 19:30modify1310.101.25071.25130.0000
13492005.06.08 19:30modify1310.101.25071.25140.0000
13502005.06.08 19:30modify1310.101.25071.25150.0000
13512005.06.08 19:31modify1310.101.25071.25160.0000
13522005.06.08 19:31modify1310.101.25071.25170.0000
13532005.06.08 19:31modify1310.101.25071.25180.0000
13542005.06.08 20:12modify1310.101.25071.25190.0000
13552005.06.08 20:13modify1310.101.25071.25200.0000
13562005.06.08 20:13modify1310.101.25071.25210.0000
13572005.06.08 20:20modify1310.101.25071.25220.0000
13582005.06.08 20:20modify1310.101.25071.25230.0000
13592005.06.08 20:23modify1310.101.25071.25260.0000
13602005.06.08 20:23modify1310.101.25071.25290.0000
13612005.06.08 20:23modify1310.101.25071.25320.0000
13622005.06.08 20:24modify1310.101.25071.25330.0000
13632005.06.08 20:24modify1310.101.25071.25340.0000
13642005.06.08 20:24modify1310.101.25071.25350.0000
13652005.06.09 01:48s/l1310.101.25351.25350.000023.228974.85
13662005.06.10 13:00sell1320.101.25270.00000.0000
13672005.06.14 16:00close1320.101.27740.00000.0000-196.278778.58
13682005.06.14 16:00buy1330.101.27740.00000.0000
13692005.06.14 17:12modify1330.101.27741.27440.0000
13702005.06.14 17:13modify1330.101.27741.27450.0000
13712005.06.14 18:04modify1330.101.27741.27470.0000
13722005.06.14 18:04modify1330.101.27741.27480.0000
13732005.06.14 18:04modify1330.101.27741.27500.0000
13742005.06.14 18:05modify1330.101.27741.27510.0000
13752005.06.15 06:05s/l1330.101.27511.27510.0000-17.168761.41
13762005.06.15 17:00sell1340.101.27100.00000.0000
13772005.06.15 19:52modify1340.101.27101.27390.0000
13782005.06.15 19:53close1340.101.26991.27390.00008.668770.07
13792005.06.16 08:00buy1350.101.27390.00000.0000
13802005.06.16 12:00close1350.101.27030.00000.0000-28.348741.73
13812005.06.16 12:00sell1360.101.27030.00000.0000
13822005.06.16 12:34modify1360.101.27031.27330.0000
13832005.06.16 12:34close1360.101.26921.27330.00008.678750.40
13842005.06.16 12:34sell1370.101.26880.00000.0000
13852005.06.16 15:22modify1370.101.26881.27170.0000
13862005.06.16 15:24close1370.101.26771.27170.00008.688759.08
13872005.06.16 19:00buy1380.101.27410.00000.0000
13882005.06.16 19:22modify1380.101.27411.27130.0000
13892005.06.16 19:24modify1380.101.27411.27140.0000
13902005.06.16 19:32modify1380.101.27411.27150.0000
13912005.06.16 23:02s/l1380.101.27151.27150.0000-20.458738.63
13922005.06.17 01:00sell1390.101.27240.00000.0000
13932005.06.17 03:46modify1390.101.27241.27530.0000
13942005.06.17 03:46close1390.101.27121.27530.00009.448748.07
13952005.06.20 16:00buy1400.101.27060.00000.0000
13962005.06.20 16:07modify1400.101.27061.26770.0000
13972005.06.20 16:07modify1400.101.27061.26780.0000
13982005.06.20 16:07modify1400.101.27061.26790.0000
13992005.06.20 16:31modify1400.101.27061.26800.0000
14002005.06.20 16:31modify1400.101.27061.26810.0000
14012005.06.20 16:31modify1400.101.27061.26820.0000
14022005.06.20 16:31modify1400.101.27061.26830.0000
14032005.06.20 16:34modify1400.101.27061.26840.0000
14042005.06.20 16:34modify1400.101.27061.26850.0000
14052005.06.20 16:34modify1400.101.27061.26860.0000
14062005.06.20 16:34modify1400.101.27061.26870.0000
14072005.06.20 17:08modify1400.101.27061.26870.0000
14082005.06.20 17:18modify1400.101.27061.26880.0000
14092005.06.20 17:19modify1400.101.27061.26890.0000
14102005.06.20 17:19modify1400.101.27061.26900.0000
14112005.06.20 17:34modify1400.101.27061.26910.0000
14122005.06.20 17:34modify1400.101.27061.26920.0000
14132005.06.20 17:34modify1400.101.27061.26930.0000
14142005.06.20 17:36modify1400.101.27061.26930.0000
14152005.06.20 17:37modify1400.101.27061.26940.0000
14162005.06.20 17:40modify1400.101.27061.26950.0000
14172005.06.20 17:40modify1400.101.27061.26960.0000
14182005.06.21 09:59modify1400.101.27061.26970.0000
14192005.06.21 10:00modify1400.101.27061.27000.0000
14202005.06.21 10:01modify1400.101.27061.27010.0000
14212005.06.21 10:01modify1400.101.27061.27020.0000
14222005.06.21 10:01modify1400.101.27061.27030.0000
14232005.06.21 10:01modify1400.101.27061.27040.0000
14242005.06.21 10:02modify1400.101.27061.27040.0000
14252005.06.21 10:02modify1400.101.27061.27050.0000
14262005.06.21 10:03modify1400.101.27061.27060.0000
14272005.06.21 10:30modify1400.101.27061.27070.0000
14282005.06.21 10:30modify1400.101.27061.27090.0000
14292005.06.21 10:30modify1400.101.27061.27100.0000
14302005.06.21 10:30modify1400.101.27061.27110.0000
14312005.06.21 10:54modify1400.101.27061.27110.0000
14322005.06.21 10:54modify1400.101.27061.27120.0000
14332005.06.21 10:54modify1400.101.27061.27130.0000
14342005.06.21 10:54modify1400.101.27061.27140.0000
14352005.06.21 10:54modify1400.101.27061.27150.0000
14362005.06.21 10:56modify1400.101.27061.27160.0000
14372005.06.21 10:56modify1400.101.27061.27180.0000
14382005.06.21 10:56modify1400.101.27061.27190.0000
14392005.06.21 10:59modify1400.101.27061.27220.0000
14402005.06.21 11:01modify1400.101.27061.27230.0000
14412005.06.21 11:01modify1400.101.27061.27250.0000
14422005.06.21 11:01modify1400.101.27061.27270.0000
14432005.06.21 11:01modify1400.101.27061.27290.0000
14442005.06.21 11:47modify1400.101.27061.27300.0000
14452005.06.21 11:49modify1400.101.27061.27320.0000
14462005.06.21 11:50modify1400.101.27061.27330.0000
14472005.06.21 11:50modify1400.101.27061.27340.0000
14482005.06.21 13:05modify1400.101.27061.27350.0000
14492005.06.21 13:05modify1400.101.27061.27360.0000
14502005.06.21 13:05modify1400.101.27061.27370.0000
14512005.06.21 13:05modify1400.101.27061.27390.0000
14522005.06.21 13:06modify1400.101.27061.27410.0000
14532005.06.21 13:07modify1400.101.27061.27420.0000
14542005.06.21 14:31s/l1400.101.27421.27420.000029.138777.20
14552005.06.21 20:00sell1410.101.26820.00000.0000
14562005.06.21 20:22modify1410.101.26821.27120.0000
14572005.06.21 20:24close1410.101.26711.27120.00008.688785.88
14582005.06.21 20:24sell1420.101.26670.00000.0000
14592005.06.21 22:51modify1420.101.26671.26960.0000
14602005.06.21 22:54close1420.101.26551.26960.00009.488795.36
14612005.06.22 15:00buy1430.101.27330.00000.0000
14622005.06.22 18:18modify1430.101.27331.27040.0000
14632005.06.22 18:20modify1430.101.27331.27040.0000
14642005.06.22 18:20modify1430.101.27331.27060.0000
14652005.06.23 02:01s/l1430.101.27061.27060.0000-20.378774.99
14662005.06.24 13:00sell1440.101.27590.00000.0000
14672005.06.24 13:06modify1440.101.27591.27890.0000
14682005.06.24 13:06close1440.101.27471.27890.00009.418784.40
14692005.06.24 13:06sell1450.101.27450.00000.0000
14702005.06.24 16:32modify1450.101.27451.27740.0000
14712005.06.24 16:33close1450.101.27331.27740.00009.428793.82
14722005.06.28 09:00buy1460.101.27360.00000.0000
14732005.06.28 09:28modify1460.101.27361.27080.0000
14742005.06.28 09:30modify1460.101.27361.27090.0000
14752005.06.28 09:30modify1460.101.27361.27100.0000
14762005.06.28 09:34modify1460.101.27361.27100.0000
14772005.06.28 10:44modify1460.101.27361.27110.0000
14782005.06.28 10:44modify1460.101.27361.27120.0000
14792005.06.28 10:44modify1460.101.27361.27130.0000
14802005.06.28 10:45modify1460.101.27361.27140.0000
14812005.06.28 10:46modify1460.101.27361.27150.0000
14822005.06.28 10:46modify1460.101.27361.27160.0000
14832005.06.28 10:46modify1460.101.27361.27170.0000
14842005.06.28 10:47modify1460.101.27361.27180.0000
14852005.06.28 10:47modify1460.101.27361.27190.0000
14862005.06.28 10:48modify1460.101.27361.27200.0000
14872005.06.28 10:48modify1460.101.27361.27210.0000
14882005.06.28 10:49modify1460.101.27361.27220.0000
14892005.06.28 10:50modify1460.101.27361.27230.0000
14902005.06.28 10:51modify1460.101.27361.27230.0000
14912005.06.28 11:09modify1460.101.27361.27240.0000
14922005.06.28 11:10modify1460.101.27361.27250.0000
14932005.06.28 11:37modify1460.101.27361.27270.0000
14942005.06.28 11:37modify1460.101.27361.27300.0000
14952005.06.28 11:37modify1460.101.27361.27320.0000
14962005.06.28 11:38modify1460.101.27361.27320.0000
14972005.06.28 11:38modify1460.101.27361.27330.0000
14982005.06.28 11:38modify1460.101.27361.27340.0000
14992005.06.28 14:00modify1460.101.27361.27350.0000
15002005.06.28 14:00modify1460.101.27361.27360.0000
15012005.06.28 14:00modify1460.101.27361.27370.0000
15022005.06.28 14:00modify1460.101.27361.27380.0000
15032005.06.28 15:04modify1460.101.27361.27390.0000
15042005.06.28 15:05modify1460.101.27361.27400.0000
15052005.06.28 15:05modify1460.101.27361.27410.0000
15062005.06.28 15:07modify1460.101.27361.27420.0000
15072005.06.28 15:08modify1460.101.27361.27430.0000
15082005.06.28 15:08modify1460.101.27361.27440.0000
15092005.06.28 15:08modify1460.101.27361.27450.0000
15102005.06.28 15:08modify1460.101.27361.27460.0000
15112005.06.28 15:08modify1460.101.27361.27470.0000
15122005.06.28 15:08modify1460.101.27361.27480.0000
15132005.06.28 15:11modify1460.101.27361.27490.0000
15142005.06.28 15:11modify1460.101.27361.27510.0000
15152005.06.28 15:11modify1460.101.27361.27520.0000
15162005.06.28 15:11modify1460.101.27361.27530.0000
15172005.06.28 16:00modify1460.101.27361.27540.0000
15182005.06.28 16:00modify1460.101.27361.27550.0000
15192005.06.28 16:00modify1460.101.27361.27560.0000
15202005.06.28 16:26modify1460.101.27361.27580.0000
15212005.06.28 16:26modify1460.101.27361.27610.0000
15222005.06.28 16:27modify1460.101.27361.27620.0000
15232005.06.28 16:27modify1460.101.27361.27630.0000
15242005.06.28 16:27modify1460.101.27361.27640.0000
15252005.06.28 16:27modify1460.101.27361.27650.0000
15262005.06.28 16:27modify1460.101.27361.27660.0000
15272005.06.28 16:27modify1460.101.27361.27670.0000
15282005.06.28 19:28modify1460.101.27361.27690.0000
15292005.06.28 19:31modify1460.101.27361.27710.0000
15302005.06.28 21:59modify1460.101.27361.27720.0000
15312005.06.28 21:59modify1460.101.27361.27730.0000
15322005.06.28 22:23modify1460.101.27361.27740.0000
15332005.06.28 22:26modify1460.101.27361.27750.0000
15342005.06.28 22:40modify1460.101.27361.27750.0000
15352005.06.28 22:43modify1460.101.27361.27760.0000
15362005.06.28 22:59modify1460.101.27361.27770.0000
15372005.06.28 23:00modify1460.101.27361.27780.0000
15382005.06.28 23:05modify1460.101.27361.27780.0000
15392005.06.29 08:14modify1460.101.27361.27800.0000
15402005.06.29 08:14modify1460.101.27361.27810.0000
15412005.06.29 08:14modify1460.101.27361.27840.0000
15422005.06.29 08:14modify1460.101.27361.27860.0000
15432005.06.29 08:14modify1460.101.27361.27880.0000
15442005.06.29 08:14modify1460.101.27361.27900.0000
15452005.06.29 08:15modify1460.101.27361.27900.0000
15462005.06.29 08:15modify1460.101.27361.27910.0000
15472005.06.29 08:15modify1460.101.27361.27920.0000
15482005.06.29 08:15modify1460.101.27361.27930.0000
15492005.06.29 08:17modify1460.101.27361.27940.0000
15502005.06.29 08:17modify1460.101.27361.27950.0000
15512005.06.29 08:17modify1460.101.27361.27960.0000
15522005.06.29 08:18modify1460.101.27361.27970.0000
15532005.06.29 09:53modify1460.101.27361.27980.0000
15542005.06.29 09:54modify1460.101.27361.27990.0000
15552005.06.29 10:20modify1460.101.27361.28010.0000
15562005.06.29 10:20modify1460.101.27361.28030.0000
15572005.06.29 10:21modify1460.101.27361.28040.0000
15582005.06.29 10:21modify1460.101.27361.28050.0000
15592005.06.29 10:21modify1460.101.27361.28070.0000
15602005.06.29 10:21modify1460.101.27361.28080.0000
15612005.06.29 10:21modify1460.101.27361.28090.0000
15622005.06.29 11:17s/l1460.101.28091.28090.000057.878851.69
15632005.06.30 06:00sell1470.101.28030.00000.0000
15642005.06.30 08:22modify1470.101.28031.28320.0000
15652005.06.30 08:22close1470.101.27911.28320.00009.388861.07
15662005.06.30 11:00buy1480.101.28270.00000.0000
15672005.06.30 11:28modify1480.101.28271.27970.0000
15682005.06.30 11:28modify1480.101.28271.27980.0000
15692005.06.30 11:28modify1480.101.28271.27990.0000
15702005.06.30 11:32modify1480.101.28271.28000.0000
15712005.06.30 11:32modify1480.101.28271.28010.0000
15722005.06.30 11:33modify1480.101.28271.28010.0000
15732005.06.30 11:34modify1480.101.28271.28020.0000
15742005.06.30 11:35modify1480.101.28271.28030.0000
15752005.06.30 11:36modify1480.101.28271.28040.0000
15762005.06.30 11:45modify1480.101.28271.28050.0000
15772005.06.30 11:48modify1480.101.28271.28060.0000
15782005.06.30 11:48modify1480.101.28271.28070.0000
15792005.06.30 11:50modify1480.101.28271.28070.0000
15802005.06.30 11:54modify1480.101.28271.28080.0000
15812005.06.30 11:54modify1480.101.28271.28090.0000
15822005.06.30 11:59modify1480.101.28271.28120.0000
15832005.06.30 12:28modify1480.101.28271.28130.0000
15842005.06.30 12:28modify1480.101.28271.28140.0000
15852005.06.30 12:28modify1480.101.28271.28150.0000
15862005.06.30 12:28modify1480.101.28271.28160.0000
15872005.06.30 12:30modify1480.101.28271.28170.0000
15882005.06.30 12:30modify1480.101.28271.28180.0000
15892005.06.30 12:30modify1480.101.28271.28190.0000
15902005.06.30 13:50s/l1480.101.28191.28190.0000-6.248854.83
15912005.07.01 00:00sell1490.101.28260.00000.0000
15922005.07.06 13:00close1490.101.30580.00000.0000-182.038672.80
15932005.07.06 13:00buy1500.101.30580.00000.0000
15942005.07.06 18:00close1500.101.30450.00000.0000-9.978662.83
15952005.07.06 18:00sell1510.101.30430.00000.0000
15962005.07.06 18:23modify1510.101.30431.30730.0000
15972005.07.06 18:25close1510.101.30331.30730.00007.678670.50
15982005.07.06 18:25sell1520.101.30320.00000.0000
15992005.07.06 22:13modify1520.101.30321.30620.0000
16002005.07.06 23:20close1520.101.30201.30620.00009.228679.72
16012005.07.07 06:00buy1530.101.30410.00000.0000
16022005.07.07 10:00close1530.101.30160.00000.0000-19.218660.51
16032005.07.07 10:00sell1540.101.30160.00000.0000
16042005.07.07 10:36modify1540.101.30161.30460.0000
16052005.07.07 10:36close1540.101.30051.30460.00008.468668.97
16062005.07.07 10:36sell1550.101.30030.00000.0000
16072005.07.07 10:47modify1550.101.30031.30310.0000
16082005.07.07 10:47close1550.101.29891.30310.000010.788679.75
16092005.07.07 10:47sell1560.101.29840.00000.0000
16102005.07.07 10:58modify1560.101.29841.30140.0000
16112005.07.07 10:58close1560.101.29721.30140.00009.258689.00
16122005.07.07 10:59sell1570.101.29680.00000.0000
16132005.07.07 11:05modify1570.101.29681.29970.0000
16142005.07.07 11:06close1570.101.29561.29970.00009.268698.26
16152005.07.07 11:06sell1580.101.29520.00000.0000
16162005.07.07 11:23modify1580.101.29521.29800.0000
16172005.07.07 11:23close1580.101.29391.29800.000010.058708.31
16182005.07.07 11:23sell1590.101.29330.00000.0000
16192005.07.07 11:23modify1590.101.29331.29620.0000
16202005.07.07 11:24close1590.101.29181.29620.000011.618719.92
16212005.07.07 11:24sell1600.101.29140.00000.0000
16222005.07.07 11:24modify1600.101.29141.29440.0000
16232005.07.07 11:24close1600.101.29011.29440.000010.088730.00
16242005.07.07 11:24sell1610.101.28940.00000.0000
16252005.07.07 11:24modify1610.101.28941.29220.0000
16262005.07.07 11:25close1610.101.28801.29220.000010.878740.87
16272005.07.07 11:25sell1620.101.28740.00000.0000
16282005.07.07 11:25modify1620.101.28741.29030.0000
16292005.07.07 11:25close1620.101.28631.29030.00008.558749.42
16302005.07.07 11:25sell1630.101.28590.00000.0000
16312005.07.07 11:26modify1630.101.28591.28890.0000
16322005.07.07 11:26close1630.101.28471.28890.00009.348758.76
16332005.07.07 11:26sell1640.101.28450.00000.0000
16342005.07.08 05:00close1640.101.29860.00000.0000-112.948645.81
16352005.07.08 05:01buy1650.101.29860.00000.0000
16362005.07.08 08:08modify1650.101.29861.29560.0000
16372005.07.08 08:10modify1650.101.29861.29580.0000
16382005.07.08 08:15modify1650.101.29861.29590.0000
16392005.07.08 08:16modify1650.101.29861.29600.0000
16402005.07.08 08:16modify1650.101.29861.29610.0000
16412005.07.08 08:20modify1650.101.29861.29620.0000
16422005.07.08 08:20modify1650.101.29861.29630.0000
16432005.07.08 08:25modify1650.101.29861.29650.0000
16442005.07.08 08:28modify1650.101.29861.29660.0000
16452005.07.08 08:29modify1650.101.29861.29670.0000
16462005.07.08 08:47modify1650.101.29861.29690.0000
16472005.07.08 08:47modify1650.101.29861.29710.0000
16482005.07.08 08:47modify1650.101.29861.29730.0000
16492005.07.08 08:47modify1650.101.29861.29750.0000
16502005.07.08 08:49modify1650.101.29861.29760.0000
16512005.07.08 08:49modify1650.101.29861.29770.0000
16522005.07.08 08:53modify1650.101.29861.29780.0000
16532005.07.08 08:53modify1650.101.29861.29790.0000
16542005.07.08 08:53modify1650.101.29861.29800.0000
16552005.07.08 08:53modify1650.101.29861.29810.0000
16562005.07.08 08:53modify1650.101.29861.29820.0000
16572005.07.08 09:07modify1650.101.29861.29840.0000
16582005.07.08 09:08modify1650.101.29861.29850.0000
16592005.07.08 09:11modify1650.101.29861.29860.0000
16602005.07.08 09:11modify1650.101.29861.29880.0000
16612005.07.08 09:11modify1650.101.29861.29910.0000
16622005.07.08 09:12modify1650.101.29861.29920.0000
16632005.07.08 09:12modify1650.101.29861.29930.0000
16642005.07.08 09:12modify1650.101.29861.29940.0000
16652005.07.08 09:12modify1650.101.29861.29950.0000
16662005.07.08 09:12modify1650.101.29861.29960.0000
16672005.07.08 09:13modify1650.101.29861.29970.0000
16682005.07.08 09:13modify1650.101.29861.29980.0000
16692005.07.08 09:13modify1650.101.29861.29990.0000
16702005.07.08 09:13modify1650.101.29861.30010.0000
16712005.07.08 09:13modify1650.101.29861.30020.0000
16722005.07.08 09:13modify1650.101.29861.30030.0000
16732005.07.08 10:57modify1650.101.29861.30050.0000
16742005.07.08 10:57modify1650.101.29861.30060.0000
16752005.07.08 10:57modify1650.101.29861.30070.0000
16762005.07.08 11:04modify1650.101.29861.30080.0000
16772005.07.08 11:12modify1650.101.29861.30090.0000
16782005.07.08 11:25modify1650.101.29861.30090.0000
16792005.07.08 14:29modify1650.101.29861.30100.0000
16802005.07.08 14:29modify1650.101.29861.30110.0000
16812005.07.08 14:31modify1650.101.29861.30120.0000
16822005.07.08 14:31modify1650.101.29861.30130.0000
16832005.07.08 14:31modify1650.101.29861.30140.0000
16842005.07.08 14:31modify1650.101.29861.30150.0000
16852005.07.08 14:31modify1650.101.29861.30160.0000
16862005.07.08 14:31modify1650.101.29861.30170.0000
16872005.07.08 14:32modify1650.101.29861.30180.0000
16882005.07.08 14:32modify1650.101.29861.30200.0000
16892005.07.08 14:32modify1650.101.29861.30220.0000
16902005.07.08 14:32modify1650.101.29861.30240.0000
16912005.07.08 14:32modify1650.101.29861.30260.0000
16922005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30270.0000
16932005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30280.0000
16942005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30290.0000
16952005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30300.0000
16962005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30320.0000
16972005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30330.0000
16982005.07.08 14:33modify1650.101.29861.30340.0000
16992005.07.08 14:37s/l1650.101.30341.30340.000036.838682.64
17002005.07.11 02:00sell1660.101.29990.00000.0000
17012005.07.11 04:00modify1660.101.29991.30290.0000
17022005.07.11 04:04close1660.101.29881.30290.00008.478691.11
17032005.07.13 12:00buy1670.101.28000.00000.0000
17042005.07.13 14:30modify1670.101.28001.27740.0000
17052005.07.13 14:30modify1670.101.28001.27790.0000
17062005.07.13 14:30modify1670.101.28001.27850.0000
17072005.07.13 14:30modify1670.101.28001.27900.0000
17082005.07.13 14:30modify1670.101.28001.27950.0000
17092005.07.13 15:01modify1670.101.28001.27970.0000
17102005.07.13 15:01modify1670.101.28001.27990.0000
17112005.07.13 15:01modify1670.101.28001.28010.0000
17122005.07.13 15:01modify1670.101.28001.28030.0000
17132005.07.13 15:01modify1670.101.28001.28050.0000
17142005.07.13 15:01modify1670.101.28001.28070.0000
17152005.07.13 15:01modify1670.101.28001.28090.0000
17162005.07.13 15:01modify1670.101.28001.28110.0000
17172005.07.13 15:02modify1670.101.28001.28110.0000
17182005.07.13 15:02modify1670.101.28001.28130.0000
17192005.07.13 15:02modify1670.101.28001.28140.0000
17202005.07.13 15:18modify1670.101.28001.28150.0000
17212005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28160.0000
17222005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28170.0000
17232005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28200.0000
17242005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28210.0000
17252005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28230.0000
17262005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28250.0000
17272005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28260.0000
17282005.07.13 15:19modify1670.101.28001.28280.0000
17292005.07.13 15:23modify1670.101.28001.28290.0000
17302005.07.13 15:23modify1670.101.28001.28300.0000
17312005.07.13 15:23modify1670.101.28001.28310.0000
17322005.07.13 15:23modify1670.101.28001.28320.0000
17332005.07.13 15:23modify1670.101.28001.28330.0000
17342005.07.13 15:26modify1670.101.28001.28330.0000
17352005.07.13 15:26modify1670.101.28001.28340.0000
17362005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28350.0000
17372005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28360.0000
17382005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28370.0000
17392005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28380.0000
17402005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28390.0000
17412005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28400.0000
17422005.07.13 16:38modify1670.101.28001.28410.0000
17432005.07.13 16:57modify1670.101.28001.28420.0000
17442005.07.13 16:58modify1670.101.28001.28430.0000
17452005.07.13 16:58modify1670.101.28001.28440.0000
17462005.07.13 16:58modify1670.101.28001.28450.0000
17472005.07.13 16:59modify1670.101.28001.28460.0000
17482005.07.13 16:59modify1670.101.28001.28480.0000
17492005.07.13 16:59modify1670.101.28001.28490.0000
17502005.07.13 16:59modify1670.101.28001.28530.0000
17512005.07.13 17:01modify1670.101.28001.28540.0000
17522005.07.13 17:01modify1670.101.28001.28550.0000
17532005.07.13 17:01modify1670.101.28001.28560.0000
17542005.07.13 17:02modify1670.101.28001.28570.0000
17552005.07.13 17:02modify1670.101.28001.28590.0000
17562005.07.13 17:02modify1670.101.28001.28600.0000
17572005.07.13 17:02modify1670.101.28001.28620.0000
17582005.07.13 17:03modify1670.101.28001.28620.0000
17592005.07.13 17:03modify1670.101.28001.28650.0000
17602005.07.13 17:03modify1670.101.28001.28670.0000
17612005.07.13 17:03modify1670.101.28001.28700.0000
17622005.07.13 17:03modify1670.101.28001.28720.0000
17632005.07.13 17:04modify1670.101.28001.28730.0000
17642005.07.13 20:37modify1670.101.28001.28740.0000
17652005.07.13 20:37modify1670.101.28001.28750.0000
17662005.07.13 20:37modify1670.101.28001.28760.0000
17672005.07.13 20:37modify1670.101.28001.28770.0000
17682005.07.14 00:30modify1670.101.28001.28790.0000
17692005.07.14 00:31modify1670.101.28001.28810.0000
17702005.07.14 00:32modify1670.101.28001.28820.0000
17712005.07.14 04:01modify1670.101.28001.28840.0000
17722005.07.14 04:01modify1670.101.28001.28860.0000
17732005.07.14 04:02modify1670.101.28001.28870.0000
17742005.07.14 04:02modify1670.101.28001.28880.0000
17752005.07.14 09:00s/l1670.101.28881.28880.000069.168760.27
17762005.07.15 04:00sell1680.101.28850.00000.0000
17772005.07.15 06:20modify1680.101.28851.29150.0000
17782005.07.15 06:22close1680.101.28741.29150.00008.548768.81
17792005.07.15 15:00buy1690.101.29540.00000.0000
17802005.07.15 15:15modify1690.101.29541.29250.0000
17812005.07.15 15:15modify1690.101.29541.29270.0000
17822005.07.15 15:15modify1690.101.29541.29300.0000
17832005.07.15 15:15modify1690.101.29541.29320.0000
17842005.07.15 15:15modify1690.101.29541.29340.0000
17852005.07.15 15:15modify1690.101.29541.29360.0000
17862005.07.15 16:40s/l1690.101.29361.29360.0000-13.918754.90
17872005.07.18 13:00sell1700.101.29420.00000.0000
17882005.07.18 15:20modify1700.101.29421.29720.0000
17892005.07.18 15:40close1700.101.29321.29720.00007.738762.63
17902005.07.18 18:00sell1710.101.29170.00000.0000
17912005.07.18 23:00close1710.101.29470.00000.0000-23.178739.46
17922005.07.18 23:01buy1720.101.29470.00000.0000
17932005.07.19 02:43modify1720.101.29471.29180.0000
17942005.07.19 02:43modify1720.101.29471.29190.0000
17952005.07.19 03:05modify1720.101.29471.29200.0000
17962005.07.19 03:06modify1720.101.29471.29210.0000
17972005.07.19 03:06modify1720.101.29471.29220.0000
17982005.07.19 03:09modify1720.101.29471.29230.0000
17992005.07.19 03:10modify1720.101.29471.29240.0000
18002005.07.19 03:11modify1720.101.29471.29250.0000
18012005.07.19 06:03modify1720.101.29471.29260.0000
18022005.07.19 06:03modify1720.101.29471.29270.0000
18032005.07.19 06:03modify1720.101.29471.29280.0000
18042005.07.19 06:03modify1720.101.29471.29290.0000
18052005.07.19 06:03modify1720.101.29471.29300.0000
18062005.07.19 06:03modify1720.101.29471.29310.0000
18072005.07.19 06:10modify1720.101.29471.29320.0000
18082005.07.19 06:11modify1720.101.29471.29330.0000
18092005.07.19 06:11modify1720.101.29471.29340.0000
18102005.07.19 06:11modify1720.101.29471.29350.0000
18112005.07.19 06:11modify1720.101.29471.29360.0000
18122005.07.19 06:12modify1720.101.29471.29360.0000
18132005.07.19 06:40modify1720.101.29471.29370.0000
18142005.07.19 06:40modify1720.101.29471.29380.0000
18152005.07.19 06:42modify1720.101.29471.29390.0000
18162005.07.19 06:43modify1720.101.29471.29410.0000
18172005.07.19 06:43modify1720.101.29471.29420.0000
18182005.07.19 06:43modify1720.101.29471.29430.0000
18192005.07.19 06:44modify1720.101.29471.29440.0000
18202005.07.19 06:46modify1720.101.29471.29460.0000
18212005.07.19 06:53modify1720.101.29471.29470.0000
18222005.07.19 06:53modify1720.101.29471.29480.0000
18232005.07.19 06:53modify1720.101.29471.29490.0000
18242005.07.19 06:54modify1720.101.29471.29500.0000
18252005.07.19 06:56modify1720.101.29471.29510.0000
18262005.07.19 06:59modify1720.101.29471.29520.0000
18272005.07.19 07:02modify1720.101.29471.29520.0000
18282005.07.19 07:03modify1720.101.29471.29530.0000
18292005.07.19 07:10modify1720.101.29471.29530.0000
18302005.07.19 07:11modify1720.101.29471.29540.0000
18312005.07.19 07:24modify1720.101.29471.29550.0000
18322005.07.19 07:24modify1720.101.29471.29580.0000
18332005.07.19 07:24modify1720.101.29471.29600.0000
18342005.07.19 07:24modify1720.101.29471.29630.0000
18352005.07.19 07:25modify1720.101.29471.29640.0000
18362005.07.19 07:25modify1720.101.29471.29650.0000
18372005.07.19 07:25modify1720.101.29471.29660.0000
18382005.07.19 07:25modify1720.101.29471.29670.0000
18392005.07.19 07:28modify1720.101.29471.29670.0000
18402005.07.19 07:30modify1720.101.29471.29690.0000
18412005.07.19 07:30modify1720.101.29471.29700.0000
18422005.07.19 07:30modify1720.101.29471.29720.0000
18432005.07.19 07:30modify1720.101.29471.29730.0000
18442005.07.19 07:30modify1720.101.29471.29750.0000
18452005.07.19 07:31modify1720.101.29471.29760.0000
18462005.07.19 07:31modify1720.101.29471.29770.0000
18472005.07.19 08:55modify1720.101.29471.29780.0000
18482005.07.19 08:55modify1720.101.29471.29790.0000
18492005.07.19 08:55modify1720.101.29471.29800.0000
18502005.07.19 09:05modify1720.101.29471.29810.0000
18512005.07.19 09:05modify1720.101.29471.29820.0000
18522005.07.19 09:05modify1720.101.29471.29830.0000
18532005.07.19 09:05modify1720.101.29471.29840.0000
18542005.07.19 09:06modify1720.101.29471.29840.0000
18552005.07.19 09:06modify1720.101.29471.29850.0000
18562005.07.19 09:06modify1720.101.29471.29870.0000
18572005.07.19 09:06modify1720.101.29471.29880.0000
18582005.07.19 09:06modify1720.101.29471.29900.0000
18592005.07.19 09:07modify1720.101.29471.29910.0000
18602005.07.19 09:07modify1720.101.29471.29920.0000
18612005.07.19 09:07modify1720.101.29471.29930.0000
18622005.07.19 09:12modify1720.101.29471.29940.0000
18632005.07.19 09:12modify1720.101.29471.29950.0000
18642005.07.19 09:14modify1720.101.29471.29960.0000
18652005.07.19 09:14modify1720.101.29471.29970.0000
18662005.07.19 09:19modify1720.101.29471.29980.0000
18672005.07.19 09:20modify1720.101.29471.29990.0000
18682005.07.19 09:20modify1720.101.29471.30000.0000
18692005.07.19 09:22modify1720.101.29471.30010.0000
18702005.07.19 09:23modify1720.101.29471.30020.0000
18712005.07.19 09:23modify1720.101.29471.30030.0000
18722005.07.19 09:24modify1720.101.29471.30040.0000
18732005.07.19 09:34modify1720.101.29471.30050.0000
18742005.07.19 09:34modify1720.101.29471.30060.0000
18752005.07.19 09:34modify1720.101.29471.30080.0000
18762005.07.19 09:34modify1720.101.29471.30090.0000
18772005.07.19 12:37modify1720.101.29471.30090.0000
18782005.07.19 12:41modify1720.101.29471.30100.0000
18792005.07.19 12:41modify1720.101.29471.30110.0000
18802005.07.19 12:41modify1720.101.29471.30120.0000
18812005.07.19 12:45modify1720.101.29471.30120.0000
18822005.07.19 12:45modify1720.101.29471.30130.0000
18832005.07.19 12:48modify1720.101.29471.30140.0000
18842005.07.19 12:48modify1720.101.29471.30150.0000
18852005.07.19 12:48modify1720.101.29471.30160.0000
18862005.07.19 12:49modify1720.101.29471.30170.0000
18872005.07.19 12:49modify1720.101.29471.30180.0000
18882005.07.19 12:49modify1720.101.29471.30190.0000
18892005.07.19 13:40modify1720.101.29471.30210.0000
18902005.07.19 13:40modify1720.101.29471.30230.0000
18912005.07.19 13:40modify1720.101.29471.30260.0000
18922005.07.19 13:41modify1720.101.29471.30270.0000
18932005.07.19 13:41modify1720.101.29471.30280.0000
18942005.07.19 13:41modify1720.101.29471.30290.0000
18952005.07.19 13:41modify1720.101.29471.30300.0000
18962005.07.19 13:50modify1720.101.29471.30300.0000
18972005.07.19 14:57modify1720.101.29471.30310.0000
18982005.07.19 14:57modify1720.101.29471.30330.0000
18992005.07.19 14:57modify1720.101.29471.30340.0000
19002005.07.19 14:57modify1720.101.29471.30350.0000
19012005.07.19 14:57modify1720.101.29471.30360.0000
19022005.07.19 14:58modify1720.101.29471.30370.0000
19032005.07.19 14:58modify1720.101.29471.30380.0000
19042005.07.19 14:58modify1720.101.29471.30390.0000
19052005.07.19 16:32s/l1720.101.30391.30390.000071.458810.91
19062005.07.20 01:00sell1730.101.30030.00000.0000
19072005.07.20 02:06modify1730.101.30031.30310.0000
19082005.07.20 02:23close1730.101.29901.30310.000010.018820.92
19092005.07.20 02:23sell1740.101.29860.00000.0000
19102005.07.20 02:44modify1740.101.29861.30150.0000
19112005.07.20 02:45close1740.101.29741.30150.00009.258830.17
19122005.07.20 02:45sell1750.101.29700.00000.0000
19132005.07.20 03:08modify1750.101.29701.29990.0000
19142005.07.20 03:08close1750.101.29581.29990.00009.268839.43
19152005.07.22 04:00buy1760.101.28400.00000.0000
19162005.07.22 12:41modify1760.101.28401.28100.0000
19172005.07.22 12:41modify1760.101.28401.28110.0000
19182005.07.22 12:41modify1760.101.28401.28120.0000
19192005.07.22 12:42modify1760.101.28401.28130.0000
19202005.07.22 12:47modify1760.101.28401.28140.0000
19212005.07.22 12:47modify1760.101.28401.28150.0000
19222005.07.22 12:48modify1760.101.28401.28160.0000
19232005.07.22 12:48modify1760.101.28401.28170.0000
19242005.07.22 12:48modify1760.101.28401.28180.0000
19252005.07.22 12:49modify1760.101.28401.28190.0000
19262005.07.22 12:50modify1760.101.28401.28200.0000
19272005.07.22 12:50modify1760.101.28401.28210.0000
19282005.07.22 12:50modify1760.101.28401.28220.0000
19292005.07.22 12:54modify1760.101.28401.28230.0000
19302005.07.22 12:55modify1760.101.28401.28240.0000
19312005.07.22 12:57modify1760.101.28401.28250.0000
19322005.07.22 12:57modify1760.101.28401.28260.0000
19332005.07.22 12:57modify1760.101.28401.28270.0000
19342005.07.22 12:57modify1760.101.28401.28280.0000
19352005.07.22 13:00modify1760.101.28401.28300.0000
19362005.07.22 14:09modify1760.101.28401.28320.0000
19372005.07.22 14:09modify1760.101.28401.28330.0000
19382005.07.22 14:09modify1760.101.28401.28350.0000
19392005.07.22 14:09modify1760.101.28401.28360.0000
19402005.07.22 14:10modify1760.101.28401.28370.0000
19412005.07.22 14:16modify1760.101.28401.28380.0000
19422005.07.22 14:16modify1760.101.28401.28390.0000
19432005.07.22 14:16modify1760.101.28401.28400.0000
19442005.07.22 14:16modify1760.101.28401.28410.0000
19452005.07.22 14:23modify1760.101.28401.28410.0000
19462005.07.22 15:44modify1760.101.28401.28420.0000
19472005.07.22 15:44modify1760.101.28401.28440.0000
19482005.07.22 15:44modify1760.101.28401.28450.0000
19492005.07.22 15:44modify1760.101.28401.28460.0000
19502005.07.22 15:44modify1760.101.28401.28470.0000
19512005.07.22 15:48modify1760.101.28401.28490.0000
19522005.07.22 15:48modify1760.101.28401.28500.0000
19532005.07.22 15:48modify1760.101.28401.28520.0000
19542005.07.22 15:48modify1760.101.28401.28530.0000
19552005.07.22 15:50modify1760.101.28401.28540.0000
19562005.07.22 15:51modify1760.101.28401.28540.0000
19572005.07.22 15:51modify1760.101.28401.28550.0000
19582005.07.22 15:51modify1760.101.28401.28560.0000
19592005.07.22 15:52modify1760.101.28401.28570.0000
19602005.07.22 15:52modify1760.101.28401.28580.0000
19612005.07.22 15:52modify1760.101.28401.28600.0000
19622005.07.22 15:52modify1760.101.28401.28610.0000
19632005.07.22 15:53modify1760.101.28401.28620.0000
19642005.07.22 15:53modify1760.101.28401.28630.0000
19652005.07.22 15:53modify1760.101.28401.28640.0000
19662005.07.22 15:54modify1760.101.28401.28650.0000
19672005.07.22 15:54modify1760.101.28401.28670.0000
19682005.07.22 15:54modify1760.101.28401.28680.0000
19692005.07.22 15:54modify1760.101.28401.28690.0000
19702005.07.22 15:54modify1760.101.28401.28700.0000
19712005.07.22 16:13modify1760.101.28401.28720.0000
19722005.07.22 16:13modify1760.101.28401.28730.0000
19732005.07.22 16:13modify1760.101.28401.28740.0000
19742005.07.22 16:14modify1760.101.28401.28750.0000
19752005.07.22 16:14modify1760.101.28401.28760.0000
19762005.07.22 16:16modify1760.101.28401.28760.0000
19772005.07.22 16:17modify1760.101.28401.28770.0000
19782005.07.22 16:17modify1760.101.28401.28780.0000
19792005.07.22 16:25modify1760.101.28401.28790.0000
19802005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28810.0000
19812005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28820.0000
19822005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28840.0000
19832005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28860.0000
19842005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28880.0000
19852005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28890.0000
19862005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28900.0000
19872005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28910.0000
19882005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28920.0000
19892005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28930.0000
19902005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28940.0000
19912005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28950.0000
19922005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28960.0000
19932005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28970.0000
19942005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28980.0000
19952005.07.22 17:49modify1760.101.28401.28990.0000
19962005.07.22 17:49modify1760.101.28401.29000.0000
19972005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29010.0000
19982005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29020.0000
19992005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29030.0000
20002005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29040.0000
20012005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29050.0000
20022005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29060.0000
20032005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29070.0000
20042005.07.22 17:51modify1760.101.28401.29080.0000
20052005.07.22 17:53modify1760.101.28401.29100.0000
20062005.07.22 17:54modify1760.101.28401.29110.0000
20072005.07.22 17:54modify1760.101.28401.29120.0000
20082005.07.22 17:54modify1760.101.28401.29130.0000
20092005.07.22 17:57modify1760.101.28401.29140.0000
20102005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29150.0000
20112005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29160.0000
20122005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29170.0000
20132005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29180.0000
20142005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29190.0000
20152005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29200.0000
20162005.07.22 17:58modify1760.101.28401.29210.0000
20172005.07.22 17:59modify1760.101.28401.29220.0000
20182005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29230.0000
20192005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29240.0000
20202005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29260.0000
20212005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29280.0000
20222005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29290.0000
20232005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29310.0000
20242005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29320.0000
20252005.07.22 18:18modify1760.101.28401.29340.0000
20262005.07.24 23:51modify1760.101.28401.29340.0000
20272005.07.24 23:53modify1760.101.28401.29350.0000
20282005.07.24 23:55modify1760.101.28401.29440.0000
20292005.07.24 23:55modify1760.101.28401.29450.0000
20302005.07.25 00:02modify1760.101.28401.29460.0000
20312005.07.25 00:02modify1760.101.28401.29470.0000
20322005.07.25 00:02modify1760.101.28401.29490.0000
20332005.07.25 09:47modify1760.101.28401.29500.0000
20342005.07.25 09:47modify1760.101.28401.29510.0000
20352005.07.25 09:47modify1760.101.28401.29520.0000
20362005.07.25 11:00s/l1760.101.29521.29520.000087.438926.86
20372005.07.26 01:00sell1770.101.29500.00000.0000
20382005.07.27 20:35modify1770.101.29501.29790.0000
20392005.07.27 20:35close1770.101.29381.29790.00007.838934.68
20402005.07.29 14:00buy1780.101.29000.00000.0000
20412005.07.29 14:32modify1780.101.29001.28710.0000
20422005.07.29 14:33modify1780.101.29001.28720.0000
20432005.07.29 14:33modify1780.101.29001.28730.0000
20442005.07.29 14:33modify1780.101.29001.28740.0000
20452005.07.29 14:39s/l1780.101.28741.28740.0000-20.208914.48
20462005.07.29 14:39buy1790.101.28770.00000.0000
20472005.07.29 16:00close1790.101.28520.00000.0000-19.458895.03
20482005.07.29 16:00sell1800.101.28520.00000.0000
20492005.07.29 16:38modify1800.101.28521.28810.0000
20502005.07.29 16:38close1800.101.28391.28810.000010.138905.16
20512005.07.29 16:38sell1810.101.28350.00000.0000
20522005.07.29 16:43modify1810.101.28351.28650.0000
20532005.07.29 16:45close1810.101.28241.28650.00008.588913.74
20542005.07.29 16:45sell1820.101.28220.00000.0000
20552005.08.01 00:00close1820.101.28880.00000.0000-52.668861.08
20562005.08.01 00:02buy1830.101.28880.00000.0000
20572005.08.01 05:00close1830.101.28360.00000.0000-40.518820.57
20582005.08.01 05:00sell1840.101.28360.00000.0000
20592005.08.01 06:48modify1840.101.28361.28660.0000
20602005.08.01 06:48close1840.101.28251.28660.00008.588829.15
20612005.08.03 00:00buy1850.101.27670.00000.0000
20622005.08.03 02:33modify1850.101.27671.27370.0000
20632005.08.03 02:33modify1850.101.27671.27380.0000
20642005.08.03 02:33modify1850.101.27671.27390.0000
20652005.08.03 02:37modify1850.101.27671.27400.0000
20662005.08.03 02:41modify1850.101.27671.27420.0000
20672005.08.03 02:42modify1850.101.27671.27430.0000
20682005.08.03 02:42modify1850.101.27671.27440.0000
20692005.08.03 02:43modify1850.101.27671.27450.0000
20702005.08.03 02:43modify1850.101.27671.27470.0000
20712005.08.03 02:43modify1850.101.27671.27490.0000
20722005.08.03 02:43modify1850.101.27671.27500.0000
20732005.08.03 02:58modify1850.101.27671.27510.0000
20742005.08.03 02:58modify1850.101.27671.27520.0000
20752005.08.03 03:07modify1850.101.27671.27530.0000
20762005.08.03 03:09modify1850.101.27671.27530.0000
20772005.08.03 03:19modify1850.101.27671.27540.0000
20782005.08.03 03:19modify1850.101.27671.27550.0000
20792005.08.03 03:20modify1850.101.27671.27560.0000
20802005.08.03 03:22modify1850.101.27671.27570.0000
20812005.08.03 03:24modify1850.101.27671.27580.0000
20822005.08.03 03:24modify1850.101.27671.27590.0000
20832005.08.03 03:24modify1850.101.27671.27610.0000
20842005.08.03 03:24modify1850.101.27671.27620.0000
20852005.08.03 03:39modify1850.101.27671.27640.0000
20862005.08.03 03:40modify1850.101.27671.27650.0000
20872005.08.03 03:40modify1850.101.27671.27670.0000
20882005.08.03 03:40modify1850.101.27671.27690.0000
20892005.08.03 03:40modify1850.101.27671.27700.0000
20902005.08.03 04:03modify1850.101.27671.27710.0000
20912005.08.03 04:05modify1850.101.27671.27710.0000
20922005.08.03 04:41modify1850.101.27671.27720.0000
20932005.08.03 08:27s/l1850.101.27721.27720.00003.918833.06
20942005.08.03 12:00sell1860.101.26660.00000.0000
20952005.08.03 14:19modify1860.101.26661.26950.0000
20962005.08.03 14:19close1860.101.26541.26950.00009.488842.54
20972005.08.05 15:00buy1870.101.26330.00000.0000
20982005.08.05 15:04modify1870.101.26331.26030.0000
20992005.08.05 15:04modify1870.101.26331.26040.0000
21002005.08.05 15:04modify1870.101.26331.26050.0000
21012005.08.05 15:05modify1870.101.26331.26060.0000
21022005.08.05 15:05modify1870.101.26331.26070.0000
21032005.08.05 15:07modify1870.101.26331.26080.0000
21042005.08.05 15:07modify1870.101.26331.26100.0000
21052005.08.05 15:07modify1870.101.26331.26120.0000
21062005.08.05 15:11modify1870.101.26331.26130.0000
21072005.08.05 15:11modify1870.101.26331.26140.0000
21082005.08.05 15:11modify1870.101.26331.26150.0000
21092005.08.05 15:11modify1870.101.26331.26160.0000
21102005.08.05 15:11modify1870.101.26331.26170.0000
21112005.08.05 15:11modify1870.101.26331.26180.0000
21122005.08.05 15:12modify1870.101.26331.26190.0000
21132005.08.05 15:12modify1870.101.26331.26200.0000
21142005.08.05 15:30s/l1870.101.26201.26200.0000-10.308832.24
21152005.08.05 15:30buy1880.101.26220.00000.0000
21162005.08.05 15:44modify1880.101.26221.25920.0000
21172005.08.05 15:44modify1880.101.26221.25930.0000
21182005.08.05 15:44modify1880.101.26221.25950.0000
21192005.08.05 15:45modify1880.101.26221.25960.0000
21202005.08.05 15:45modify1880.101.26221.25980.0000
21212005.08.05 15:45modify1880.101.26221.25990.0000
21222005.08.05 15:45modify1880.101.26221.26010.0000
21232005.08.05 15:46modify1880.101.26221.26020.0000
21242005.08.05 15:46modify1880.101.26221.26030.0000
21252005.08.05 15:46modify1880.101.26221.26040.0000
21262005.08.05 15:46modify1880.101.26221.26050.0000
21272005.08.05 15:47modify1880.101.26221.26060.0000
21282005.08.05 15:47modify1880.101.26221.26070.0000
21292005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26080.0000
21302005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26090.0000
21312005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26100.0000
21322005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26110.0000
21332005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26120.0000
21342005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26130.0000
21352005.08.05 15:48modify1880.101.26221.26140.0000
21362005.08.05 15:49modify1880.101.26221.26150.0000
21372005.08.05 15:49modify1880.101.26221.26160.0000
21382005.08.05 15:49modify1880.101.26221.26170.0000
21392005.08.05 15:49modify1880.101.26221.26180.0000
21402005.08.05 15:49modify1880.101.26221.26190.0000
21412005.08.05 15:49modify1880.101.26221.26200.0000
21422005.08.05 15:51modify1880.101.26221.26220.0000
21432005.08.05 15:51modify1880.101.26221.26250.0000
21442005.08.05 15:51modify1880.101.26221.26270.0000
21452005.08.05 15:51modify1880.101.26221.26280.0000
21462005.08.05 15:52modify1880.101.26221.26290.0000
21472005.08.05 15:55modify1880.101.26221.26300.0000
21482005.08.05 17:10modify1880.101.26221.26310.0000
21492005.08.05 17:10modify1880.101.26221.26330.0000
21502005.08.05 17:10modify1880.101.26221.26350.0000
21512005.08.05 20:35s/l1880.101.26351.26350.000010.298842.53
21522005.08.08 12:00sell1890.101.26010.00000.0000
21532005.08.09 01:22modify1890.101.26011.26290.0000
21542005.08.09 01:22close1890.101.25881.26290.00008.888851.40
21552005.08.09 17:00buy1900.101.26160.00000.0000
21562005.08.10 09:00close1900.101.25740.00000.0000-32.528818.88
21572005.08.10 09:00sell1910.101.25740.00000.0000
21582005.08.10 09:09modify1910.101.25741.26040.0000
21592005.08.10 09:09close1910.101.25631.26040.00008.768827.64
21602005.08.10 09:09sell1920.101.25610.00000.0000
21612005.08.10 11:09modify1920.101.25611.25910.0000
21622005.08.10 11:09close1920.101.25501.25910.00008.768836.40
21632005.08.12 16:00buy1930.101.24830.00000.0000
21642005.08.12 16:30modify1930.101.24831.24530.0000
21652005.08.12 16:30modify1930.101.24831.24540.0000
21662005.08.12 16:30modify1930.101.24831.24550.0000
21672005.08.12 16:31modify1930.101.24831.24560.0000
21682005.08.12 16:31modify1930.101.24831.24570.0000
21692005.08.12 16:33modify1930.101.24831.24580.0000
21702005.08.12 16:36modify1930.101.24831.24590.0000
21712005.08.12 16:40modify1930.101.24831.24600.0000
21722005.08.14 23:00s/l1930.101.24601.24600.0000-18.478817.93
21732005.08.15 00:00sell1940.101.24580.00000.0000
21742005.08.15 04:00close1940.101.25040.00000.0000-36.798781.14
21752005.08.15 04:00buy1950.101.25030.00000.0000
21762005.08.15 07:55modify1950.101.25031.24730.0000
21772005.08.15 07:55modify1950.101.25031.24740.0000
21782005.08.15 07:57modify1950.101.25031.24750.0000
21792005.08.15 07:57modify1950.101.25031.24760.0000
21802005.08.15 07:57modify1950.101.25031.24770.0000
21812005.08.15 08:03modify1950.101.25031.24780.0000
21822005.08.15 08:03modify1950.101.25031.24790.0000
21832005.08.15 08:04modify1950.101.25031.24790.0000
21842005.08.15 10:48modify1950.101.25031.24800.0000
21852005.08.15 10:48modify1950.101.25031.24810.0000
21862005.08.15 10:48modify1950.101.25031.24820.0000
21872005.08.15 10:49modify1950.101.25031.24830.0000
21882005.08.15 10:49modify1950.101.25031.24840.0000
21892005.08.15 10:49modify1950.101.25031.24850.0000
21902005.08.15 10:49modify1950.101.25031.24860.0000
21912005.08.15 10:49modify1950.101.25031.24870.0000
21922005.08.15 11:53modify1950.101.25031.24890.0000
21932005.08.15 11:54modify1950.101.25031.24900.0000
21942005.08.15 11:54modify1950.101.25031.24910.0000
21952005.08.15 11:54modify1950.101.25031.24920.0000
21962005.08.15 12:35modify1950.101.25031.24920.0000
21972005.08.15 12:37modify1950.101.25031.24930.0000
21982005.08.15 12:37modify1950.101.25031.24950.0000
21992005.08.15 12:38modify1950.101.25031.24960.0000
22002005.08.15 12:38modify1950.101.25031.24970.0000
22012005.08.15 12:45modify1950.101.25031.24980.0000
22022005.08.15 12:45modify1950.101.25031.25000.0000
22032005.08.15 12:46modify1950.101.25031.25010.0000
22042005.08.15 13:21modify1950.101.25031.25020.0000
22052005.08.15 13:23modify1950.101.25031.25030.0000
22062005.08.15 13:28modify1950.101.25031.25040.0000
22072005.08.15 13:35modify1950.101.25031.25050.0000
22082005.08.15 13:35modify1950.101.25031.25060.0000
22092005.08.15 15:10modify1950.101.25031.25090.0000
22102005.08.15 15:11modify1950.101.25031.25100.0000
22112005.08.15 15:12modify1950.101.25031.25120.0000
22122005.08.15 15:12modify1950.101.25031.25130.0000
22132005.08.15 15:12modify1950.101.25031.25130.0000
22142005.08.15 15:13modify1950.101.25031.25140.0000
22152005.08.15 15:13modify1950.101.25031.25150.0000
22162005.08.15 15:13modify1950.101.25031.25160.0000
22172005.08.15 15:13modify1950.101.25031.25170.0000
22182005.08.15 15:14modify1950.101.25031.25180.0000
22192005.08.15 15:14modify1950.101.25031.25190.0000
22202005.08.15 15:15modify1950.101.25031.25200.0000
22212005.08.15 15:15modify1950.101.25031.25210.0000
22222005.08.15 15:15modify1950.101.25031.25220.0000
22232005.08.15 15:36modify1950.101.25031.25230.0000
22242005.08.16 01:53modify1950.101.25031.25230.0000
22252005.08.16 02:10modify1950.101.25031.25240.0000
22262005.08.16 02:11modify1950.101.25031.25250.0000
22272005.08.16 02:11modify1950.101.25031.25260.0000
22282005.08.16 02:24modify1950.101.25031.25280.0000
22292005.08.16 02:52modify1950.101.25031.25290.0000
22302005.08.16 02:53modify1950.101.25031.25300.0000
22312005.08.16 02:57modify1950.101.25031.25310.0000
22322005.08.16 02:57modify1950.101.25031.25320.0000
22332005.08.16 02:58modify1950.101.25031.25320.0000
22342005.08.16 02:59modify1950.101.25031.25330.0000
22352005.08.16 03:00modify1950.101.25031.25340.0000
22362005.08.16 03:00modify1950.101.25031.25360.0000
22372005.08.16 03:04modify1950.101.25031.25370.0000
22382005.08.16 03:05modify1950.101.25031.25390.0000
22392005.08.16 03:07modify1950.101.25031.25400.0000
22402005.08.16 03:07modify1950.101.25031.25410.0000
22412005.08.16 03:18modify1950.101.25031.25420.0000
22422005.08.16 04:07modify1950.101.25031.25420.0000
22432005.08.16 04:10modify1950.101.25031.25440.0000
22442005.08.16 04:13modify1950.101.25031.25450.0000
22452005.08.16 04:15modify1950.101.25031.25460.0000
22462005.08.16 09:14s/l1950.101.25461.25460.000035.168816.30
22472005.08.16 22:00sell1960.101.25410.00000.0000
22482005.08.17 06:00close1960.101.25880.00000.0000-38.798777.50
22492005.08.17 06:04buy1970.101.25880.00000.0000
22502005.08.17 06:07modify1970.101.25881.25590.0000
22512005.08.17 06:07modify1970.101.25881.25610.0000
22522005.08.17 08:30modify1970.101.25881.25630.0000
22532005.08.17 08:30modify1970.101.25881.25650.0000
22542005.08.17 08:30modify1970.101.25881.25660.0000
22552005.08.17 08:31modify1970.101.25881.25670.0000
22562005.08.17 08:32modify1970.101.25881.25670.0000
22572005.08.17 08:32modify1970.101.25881.25680.0000
22582005.08.17 08:33modify1970.101.25881.25690.0000
22592005.08.17 09:02modify1970.101.25881.25700.0000
22602005.08.17 09:02modify1970.101.25881.25710.0000
22612005.08.17 09:02modify1970.101.25881.25730.0000
22622005.08.17 09:03modify1970.101.25881.25740.0000
22632005.08.17 09:05modify1970.101.25881.25740.0000
22642005.08.17 09:05modify1970.101.25881.25750.0000
22652005.08.17 09:05modify1970.101.25881.25760.0000
22662005.08.17 09:19modify1970.101.25881.25770.0000
22672005.08.17 09:20modify1970.101.25881.25780.0000
22682005.08.17 09:38modify1970.101.25881.25800.0000
22692005.08.17 13:02s/l1970.101.25801.25800.0000-6.368771.14
22702005.08.22 08:00sell1980.101.27220.00000.0000
22712005.08.22 11:00close1980.101.27370.00000.0000-11.788759.36
22722005.08.22 11:00buy1990.101.27370.00000.0000
22732005.08.22 11:14modify1990.101.27371.27100.0000
22742005.08.22 12:59s/l1990.101.27101.27100.0000-21.258738.11
22752005.08.22 13:00sell2000.101.27040.00000.0000
22762005.08.22 13:59modify2000.101.27041.27340.0000
22772005.08.22 13:59close2000.101.26931.27340.00008.678746.78
22782005.08.22 13:59sell2010.101.26880.00000.0000
22792005.08.22 14:23modify2010.101.26881.27160.0000
22802005.08.22 14:32close2010.101.26761.27160.00009.478756.25
22812005.08.23 06:00buy2020.101.27200.00000.0000
22822005.08.23 07:30modify2020.101.27201.26910.0000
22832005.08.23 07:30modify2020.101.27201.26920.0000
22842005.08.23 07:30modify2020.101.27201.26930.0000
22852005.08.23 07:30modify2020.101.27201.26940.0000
22862005.08.23 07:31modify2020.101.27201.26940.0000
22872005.08.23 07:35modify2020.101.27201.26960.0000
22882005.08.23 07:36modify2020.101.27201.26970.0000
22892005.08.23 07:36modify2020.101.27201.26990.0000
22902005.08.23 08:49s/l2020.101.26991.26990.0000-16.548739.71
22912005.08.23 11:00sell2030.101.26940.00000.0000
22922005.08.23 17:00close2030.101.27360.00000.0000-32.988706.73
22932005.08.23 17:00buy2040.101.27360.00000.0000
22942005.08.23 23:00close2040.101.26980.00000.0000-29.938676.80
22952005.08.23 23:00sell2050.101.26980.00000.0000
22962005.08.24 04:00close2050.101.27360.00000.0000-31.298645.51
22972005.08.24 04:00buy2060.101.27340.00000.0000
22982005.08.24 06:36modify2060.101.27341.27050.0000
22992005.08.24 06:36modify2060.101.27341.27060.0000
23002005.08.24 06:36modify2060.101.27341.27070.0000
23012005.08.24 06:36modify2060.101.27341.27090.0000
23022005.08.24 06:36modify2060.101.27341.27100.0000
23032005.08.24 06:36modify2060.101.27341.27110.0000
23042005.08.24 06:37modify2060.101.27341.27130.0000
23052005.08.24 06:37modify2060.101.27341.27150.0000
23062005.08.24 06:38modify2060.101.27341.27170.0000
23072005.08.24 06:40modify2060.101.27341.27180.0000
23082005.08.24 06:46modify2060.101.27341.27190.0000
23092005.08.24 06:46modify2060.101.27341.27200.0000
23102005.08.24 06:46modify2060.101.27341.27210.0000
23112005.08.24 06:46modify2060.101.27341.27220.0000
23122005.08.24 06:46modify2060.101.27341.27230.0000
23132005.08.24 07:03modify2060.101.27341.27250.0000
23142005.08.24 07:21modify2060.101.27341.27260.0000
23152005.08.24 07:21modify2060.101.27341.27270.0000
23162005.08.24 07:21modify2060.101.27341.27280.0000
23172005.08.24 07:21modify2060.101.27341.27300.0000
23182005.08.24 07:22modify2060.101.27341.27310.0000
23192005.08.24 07:22modify2060.101.27341.27320.0000
23202005.08.24 08:40modify2060.101.27341.27320.0000
23212005.08.24 08:40modify2060.101.27341.27340.0000
23222005.08.24 08:40modify2060.101.27341.27350.0000
23232005.08.24 08:40modify2060.101.27341.27360.0000
23242005.08.24 08:42modify2060.101.27341.27370.0000
23252005.08.24 08:42modify2060.101.27341.27380.0000
23262005.08.24 08:45modify2060.101.27341.27380.0000
23272005.08.24 09:03modify2060.101.27341.27390.0000
23282005.08.24 09:06modify2060.101.27341.27400.0000
23292005.08.24 09:11modify2060.101.27341.27400.0000
23302005.08.24 09:11modify2060.101.27341.27410.0000
23312005.08.24 09:12modify2060.101.27341.27430.0000
23322005.08.24 09:12modify2060.101.27341.27440.0000
23332005.08.24 09:13modify2060.101.27341.27440.0000
23342005.08.24 11:59s/l2060.101.27441.27440.00007.858653.36
23352005.08.24 16:00sell2070.101.26450.00000.0000
23362005.08.25 02:35modify2070.101.26451.26730.0000
23372005.08.25 02:35close2070.101.26321.26730.00008.848662.20
23382005.08.28 23:00buy2080.101.25880.00000.0000
23392005.08.29 02:00close2080.101.25130.00000.0000-59.068603.13
23402005.08.29 02:00sell2090.101.25120.00000.0000
23412005.08.29 15:00close2090.101.25770.00000.0000-51.688551.45
23422005.08.29 15:00buy2100.101.25770.00000.0000
23432005.08.29 16:17modify2100.101.25771.25480.0000
23442005.08.29 16:18modify2100.101.25771.25490.0000
23452005.08.29 16:18modify2100.101.25771.25500.0000
23462005.08.29 16:19modify2100.101.25771.25520.0000
23472005.08.29 16:20modify2100.101.25771.25530.0000
23482005.08.29 16:20modify2100.101.25771.25540.0000
23492005.08.29 16:20modify2100.101.25771.25550.0000
23502005.08.29 16:20modify2100.101.25771.25560.0000
23512005.08.29 16:20modify2100.101.25771.25570.0000
23522005.08.29 16:50modify2100.101.25771.25580.0000
23532005.08.29 16:50modify2100.101.25771.25600.0000
23542005.08.29 16:50modify2100.101.25771.25620.0000
23552005.08.29 16:50modify2100.101.25771.25630.0000
23562005.08.29 16:50modify2100.101.25771.25640.0000
23572005.08.29 16:50modify2100.101.25771.25650.0000
23582005.08.29 16:54modify2100.101.25771.25670.0000
23592005.08.29 16:54modify2100.101.25771.25680.0000
23602005.08.29 16:54modify2100.101.25771.25690.0000
23612005.08.29 17:06modify2100.101.25771.25690.0000
23622005.08.29 17:06modify2100.101.25771.25720.0000
23632005.08.29 17:07modify2100.101.25771.25730.0000
23642005.08.29 17:08modify2100.101.25771.25750.0000
23652005.08.29 17:08modify2100.101.25771.25760.0000
23662005.08.29 17:08modify2100.101.25771.25770.0000
23672005.08.29 17:08modify2100.101.25771.25790.0000
23682005.08.29 17:08modify2100.101.25771.25800.0000
23692005.08.29 17:08modify2100.101.25771.25810.0000
23702005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25830.0000
23712005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25840.0000
23722005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25850.0000
23732005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25860.0000
23742005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25870.0000
23752005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25880.0000
23762005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25890.0000
23772005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25900.0000
23782005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25910.0000
23792005.08.29 17:09modify2100.101.25771.25920.0000
23802005.08.29 17:31modify2100.101.25771.25930.0000
23812005.08.29 17:49modify2100.101.25771.25940.0000
23822005.08.29 17:49modify2100.101.25771.25950.0000
23832005.08.29 17:50modify2100.101.25771.25960.0000
23842005.08.29 17:50modify2100.101.25771.25970.0000
23852005.08.29 17:50modify2100.101.25771.25990.0000
23862005.08.29 17:50modify2100.101.25771.26000.0000
23872005.08.29 17:50modify2100.101.25771.26010.0000
23882005.08.29 17:57modify2100.101.25771.26030.0000
23892005.08.29 17:57modify2100.101.25771.26050.0000
23902005.08.29 17:57modify2100.101.25771.26070.0000
23912005.08.29 17:59modify2100.101.25771.26080.0000
23922005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26100.0000
23932005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26110.0000
23942005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26120.0000
23952005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26130.0000
23962005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26140.0000
23972005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26150.0000
23982005.08.29 18:00modify2100.101.25771.26160.0000
23992005.08.29 18:04modify2100.101.25771.26170.0000
24002005.08.29 18:04modify2100.101.25771.26180.0000
24012005.08.29 18:04modify2100.101.25771.26190.0000
24022005.08.29 18:04modify2100.101.25771.26200.0000
24032005.08.29 18:04modify2100.101.25771.26210.0000
24042005.08.29 18:04modify2100.101.25771.26220.0000
24052005.08.29 18:11modify2100.101.25771.26240.0000
24062005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26250.0000
24072005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26260.0000
24082005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26280.0000
24092005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26300.0000
24102005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26310.0000
24112005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26330.0000
24122005.08.29 18:12modify2100.101.25771.26350.0000
24132005.08.29 18:13modify2100.101.25771.26360.0000
24142005.08.29 18:14modify2100.101.25771.26370.0000
24152005.08.29 18:14modify2100.101.25771.26380.0000
24162005.08.29 18:14modify2100.101.25771.26400.0000
24172005.08.29 18:15modify2100.101.25771.26410.0000
24182005.08.29 18:17modify2100.101.25771.26420.0000
24192005.08.29 18:17modify2100.101.25771.26430.0000
24202005.08.29 18:36modify2100.101.25771.26440.0000
24212005.08.30 10:27modify2100.101.25771.26450.0000
24222005.08.30 10:39modify2100.101.25771.26460.0000
24232005.08.30 10:39modify2100.101.25771.26470.0000
24242005.08.30 10:40modify2100.101.25771.26480.0000
24252005.08.30 10:40modify2100.101.25771.26490.0000
24262005.08.30 10:40modify2100.101.25771.26500.0000
24272005.08.30 10:40modify2100.101.25771.26510.0000
24282005.08.30 10:40modify2100.101.25771.26520.0000
24292005.08.30 10:40modify2100.101.25771.26530.0000
24302005.08.30 10:41modify2100.101.25771.26540.0000
24312005.08.30 10:41modify2100.101.25771.26550.0000
24322005.08.30 10:41modify2100.101.25771.26560.0000
24332005.08.30 10:47modify2100.101.25771.26560.0000
24342005.08.30 11:51modify2100.101.25771.26570.0000
24352005.08.30 11:51modify2100.101.25771.26580.0000
24362005.08.30 11:53modify2100.101.25771.26580.0000
24372005.08.30 11:54modify2100.101.25771.26600.0000
24382005.08.30 11:55modify2100.101.25771.26620.0000
24392005.08.30 11:57modify2100.101.25771.26630.0000
24402005.08.30 11:57modify2100.101.25771.26640.0000
24412005.08.30 11:57modify2100.101.25771.26650.0000
24422005.08.30 11:57modify2100.101.25771.26660.0000
24432005.08.30 12:21modify2100.101.25771.26690.0000
24442005.08.30 12:22modify2100.101.25771.26700.0000
24452005.08.30 12:22modify2100.101.25771.26710.0000
24462005.08.30 12:23modify2100.101.25771.26720.0000
24472005.08.30 12:23modify2100.101.25771.26730.0000
24482005.08.30 12:24modify2100.101.25771.26740.0000
24492005.08.30 12:24modify2100.101.25771.26770.0000
24502005.08.30 12:24modify2100.101.25771.26790.0000
24512005.08.30 12:25modify2100.101.25771.26800.0000
24522005.08.30 12:26modify2100.101.25771.26810.0000
24532005.08.30 12:30modify2100.101.25771.26810.0000
24542005.08.30 12:31modify2100.101.25771.26820.0000
24552005.08.30 12:52modify2100.101.25771.26830.0000
24562005.08.30 12:53modify2100.101.25771.26840.0000
24572005.08.30 12:53modify2100.101.25771.26850.0000
24582005.08.30 12:53modify2100.101.25771.26860.0000
24592005.08.30 12:53modify2100.101.25771.26870.0000
24602005.08.30 12:55modify2100.101.25771.26870.0000
24612005.08.30 12:58modify2100.101.25771.26880.0000
24622005.08.30 12:58modify2100.101.25771.26890.0000
24632005.08.30 12:59modify2100.101.25771.26910.0000
24642005.08.30 12:59modify2100.101.25771.26920.0000
24652005.08.30 13:12modify2100.101.25771.26930.0000
24662005.08.30 13:13modify2100.101.25771.26940.0000
24672005.08.30 13:14modify2100.101.25771.26960.0000
24682005.08.30 14:15modify2100.101.25771.26970.0000
24692005.08.30 14:15modify2100.101.25771.26980.0000
24702005.08.30 14:18modify2100.101.25771.26980.0000
24712005.08.30 14:20modify2100.101.25771.26990.0000
24722005.08.30 14:21modify2100.101.25771.27000.0000
24732005.08.30 14:21modify2100.101.25771.27010.0000
24742005.08.30 14:21modify2100.101.25771.27020.0000
24752005.08.30 17:11s/l2100.101.27021.27020.000099.298650.74
24762005.08.31 05:00sell2110.101.26780.00000.0000
24772005.08.31 14:00close2110.101.27000.00000.0000-17.328633.42
24782005.08.31 14:00buy2120.101.27000.00000.0000
24792005.08.31 15:00close2120.101.26650.00000.0000-27.648605.78
24802005.08.31 15:00sell2130.101.26650.00000.0000
24812005.08.31 16:00modify2130.101.26651.26930.0000
24822005.08.31 16:00close2130.101.26521.26930.000010.288616.06
24832005.09.05 15:00buy2140.101.22980.00000.0000
24842005.09.05 16:04modify2140.101.22981.22680.0000
24852005.09.05 16:04modify2140.101.22981.22700.0000
24862005.09.05 16:05modify2140.101.22981.22710.0000
24872005.09.05 16:12modify2140.101.22981.22710.0000
24882005.09.05 16:28modify2140.101.22981.22720.0000
24892005.09.05 16:28modify2140.101.22981.22740.0000
24902005.09.05 16:28modify2140.101.22981.22760.0000
24912005.09.05 16:32modify2140.101.22981.22770.0000
24922005.09.05 16:32modify2140.101.22981.22790.0000
24932005.09.05 16:46modify2140.101.22981.22810.0000
24942005.09.05 16:47modify2140.101.22981.22820.0000
24952005.09.05 16:47modify2140.101.22981.22840.0000
24962005.09.05 16:47modify2140.101.22981.22850.0000
24972005.09.05 16:48modify2140.101.22981.22870.0000
24982005.09.05 16:48modify2140.101.22981.22890.0000
24992005.09.05 16:48modify2140.101.22981.22910.0000
25002005.09.05 16:49modify2140.101.22981.22920.0000
25012005.09.05 16:49modify2140.101.22981.22930.0000
25022005.09.05 16:49modify2140.101.22981.22950.0000
25032005.09.05 16:49modify2140.101.22981.22960.0000
25042005.09.05 16:52modify2140.101.22981.22970.0000
25052005.09.05 16:52modify2140.101.22981.22980.0000
25062005.09.05 16:53modify2140.101.22981.22990.0000
25072005.09.05 16:53modify2140.101.22981.23000.0000
25082005.09.05 18:46modify2140.101.22981.23020.0000
25092005.09.05 18:59modify2140.101.22981.23030.0000
25102005.09.06 01:57modify2140.101.22981.23040.0000
25112005.09.06 02:22modify2140.101.22981.23050.0000
25122005.09.06 02:52modify2140.101.22981.23080.0000
25132005.09.06 02:54modify2140.101.22981.23080.0000
25142005.09.06 02:54modify2140.101.22981.23090.0000
25152005.09.06 02:54modify2140.101.22981.23100.0000
25162005.09.06 02:55modify2140.101.22981.23110.0000
25172005.09.06 02:55modify2140.101.22981.23120.0000
25182005.09.06 02:55modify2140.101.22981.23130.0000
25192005.09.06 02:55modify2140.101.22981.23140.0000
25202005.09.06 02:56modify2140.101.22981.23150.0000
25212005.09.06 02:58modify2140.101.22981.23150.0000
25222005.09.06 02:58modify2140.101.22981.23160.0000
25232005.09.06 02:58modify2140.101.22981.23170.0000
25242005.09.06 02:59modify2140.101.22981.23190.0000
25252005.09.06 02:59modify2140.101.22981.23200.0000
25262005.09.06 02:59modify2140.101.22981.23220.0000
25272005.09.06 02:59modify2140.101.22981.23240.0000
25282005.09.06 03:00modify2140.101.22981.23250.0000
25292005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23260.0000
25302005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23280.0000
25312005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23290.0000
25322005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23310.0000
25332005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23330.0000
25342005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23340.0000
25352005.09.06 08:44modify2140.101.22981.23360.0000
25362005.09.06 08:52modify2140.101.22981.23370.0000
25372005.09.06 09:24modify2140.101.22981.23380.0000
25382005.09.06 09:26modify2140.101.22981.23390.0000
25392005.09.06 09:26modify2140.101.22981.23410.0000
25402005.09.06 09:26modify2140.101.22981.23420.0000
25412005.09.06 09:26modify2140.101.22981.23430.0000
25422005.09.06 09:27modify2140.101.22981.23450.0000
25432005.09.06 09:27modify2140.101.22981.23460.0000
25442005.09.06 09:27modify2140.101.22981.23470.0000
25452005.09.06 09:27modify2140.101.22981.23480.0000
25462005.09.06 09:27modify2140.101.22981.23490.0000
25472005.09.06 09:30modify2140.101.22981.23510.0000
25482005.09.06 09:30modify2140.101.22981.23520.0000
25492005.09.06 09:51modify2140.101.22981.23530.0000
25502005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23540.0000
25512005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23550.0000
25522005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23570.0000
25532005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23580.0000
25542005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23590.0000
25552005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23600.0000
25562005.09.06 09:53modify2140.101.22981.23610.0000
25572005.09.06 09:55modify2140.101.22981.23620.0000
25582005.09.06 09:55modify2140.101.22981.23630.0000
25592005.09.06 13:20s/l2140.101.23631.23630.000053.478669.53
25602005.09.07 10:00sell2150.101.23320.00000.0000
25612005.09.07 14:00close2150.101.24020.00000.0000-56.448613.09
25622005.09.07 14:00buy2160.101.24000.00000.0000
25632005.09.07 15:09modify2160.101.24001.23710.0000
25642005.09.07 15:10modify2160.101.24001.23720.0000
25652005.09.07 15:10modify2160.101.24001.23730.0000
25662005.09.07 15:10modify2160.101.24001.23740.0000
25672005.09.07 15:10modify2160.101.24001.23750.0000
25682005.09.07 15:10modify2160.101.24001.23760.0000
25692005.09.07 15:11modify2160.101.24001.23770.0000
25702005.09.07 15:11modify2160.101.24001.23780.0000
25712005.09.07 15:12modify2160.101.24001.23790.0000
25722005.09.07 15:12modify2160.101.24001.23800.0000
25732005.09.07 15:12modify2160.101.24001.23810.0000
25742005.09.07 15:12modify2160.101.24001.23820.0000
25752005.09.07 15:12modify2160.101.24001.23830.0000
25762005.09.07 15:15modify2160.101.24001.23840.0000
25772005.09.07 15:15modify2160.101.24001.23850.0000
25782005.09.07 15:15modify2160.101.24001.23860.0000
25792005.09.07 15:15modify2160.101.24001.23870.0000
25802005.09.07 15:16modify2160.101.24001.23880.0000
25812005.09.07 15:16modify2160.101.24001.23890.0000
25822005.09.07 16:37s/l2160.101.23891.23890.0000-8.888604.21
25832005.09.09 08:00sell2170.101.23950.00000.0000
25842005.09.09 14:00close2170.101.24570.00000.0000-49.778554.44
25852005.09.09 14:00buy2180.101.24570.00000.0000
25862005.09.09 18:00close2180.101.24200.00000.0000-29.798524.65
25872005.09.09 18:00sell2190.101.24200.00000.0000
25882005.09.15 03:00close2190.101.25990.00000.0000-147.898376.76
25892005.09.15 03:00buy2200.101.25980.00000.0000
25902005.09.15 03:07modify2200.101.25981.25700.0000
25912005.09.15 03:07modify2200.101.25981.25740.0000
25922005.09.15 03:07modify2200.101.25981.25780.0000
25932005.09.15 03:07modify2200.101.25981.25820.0000
25942005.09.15 03:08modify2200.101.25981.25820.0000
25952005.09.15 03:08modify2200.101.25981.25830.0000
25962005.09.15 03:08modify2200.101.25981.25840.0000
25972005.09.15 03:08modify2200.101.25981.25850.0000
25982005.09.15 03:08modify2200.101.25981.25860.0000
25992005.09.15 03:10modify2200.101.25981.25870.0000
26002005.09.15 03:10modify2200.101.25981.25880.0000
26012005.09.15 03:10modify2200.101.25981.25890.0000
26022005.09.15 03:44modify2200.101.25981.25900.0000
26032005.09.15 04:21modify2200.101.25981.25900.0000
26042005.09.15 04:22modify2200.101.25981.25910.0000
26052005.09.15 04:22modify2200.101.25981.25930.0000
26062005.09.15 04:22modify2200.101.25981.25950.0000
26072005.09.15 04:22modify2200.101.25981.25970.0000
26082005.09.15 04:22modify2200.101.25981.25990.0000
26092005.09.15 04:22modify2200.101.25981.26010.0000
26102005.09.15 04:22modify2200.101.25981.26020.0000
26112005.09.15 04:23modify2200.101.25981.26030.0000
26122005.09.15 04:24modify2200.101.25981.26040.0000
26132005.09.15 04:24modify2200.101.25981.26050.0000
26142005.09.15 04:29modify2200.101.25981.26060.0000
26152005.09.15 04:32modify2200.101.25981.26070.0000
26162005.09.15 04:32modify2200.101.25981.26090.0000
26172005.09.15 04:33modify2200.101.25981.26110.0000
26182005.09.15 04:33modify2200.101.25981.26120.0000
26192005.09.15 04:33modify2200.101.25981.26130.0000
26202005.09.15 04:33modify2200.101.25981.26140.0000
26212005.09.15 04:38modify2200.101.25981.26150.0000
26222005.09.15 04:39modify2200.101.25981.26180.0000
26232005.09.15 09:20modify2200.101.25981.26180.0000
26242005.09.15 09:20modify2200.101.25981.26190.0000
26252005.09.15 09:21modify2200.101.25981.26200.0000
26262005.09.15 14:22modify2200.101.25981.26210.0000
26272005.09.15 14:22modify2200.101.25981.26220.0000
26282005.09.15 14:30modify2200.101.25981.26230.0000
26292005.09.15 14:30modify2200.101.25981.26240.0000
26302005.09.15 14:30modify2200.101.25981.26260.0000
26312005.09.15 14:30modify2200.101.25981.26270.0000
26322005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26290.0000
26332005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26310.0000
26342005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26320.0000
26352005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26340.0000
26362005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26350.0000
26372005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26370.0000
26382005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26380.0000
26392005.09.15 14:34modify2200.101.25981.26390.0000
26402005.09.15 14:36modify2200.101.25981.26390.0000
26412005.09.15 14:36modify2200.101.25981.26400.0000
26422005.09.15 14:36modify2200.101.25981.26410.0000
26432005.09.15 14:38modify2200.101.25981.26420.0000
26442005.09.15 14:38modify2200.101.25981.26430.0000
26452005.09.15 14:40modify2200.101.25981.26440.0000
26462005.09.15 14:40modify2200.101.25981.26460.0000
26472005.09.15 14:40modify2200.101.25981.26470.0000
26482005.09.15 14:40modify2200.101.25981.26490.0000
26492005.09.15 14:40modify2200.101.25981.26500.0000
26502005.09.15 15:33modify2200.101.25981.26510.0000
26512005.09.15 15:33modify2200.101.25981.26530.0000
26522005.09.16 03:50s/l2200.101.26531.26530.000046.118422.87
26532005.09.16 07:00sell2210.101.26140.00000.0000
26542005.09.16 07:07modify2210.101.26141.26440.0000
26552005.09.16 07:07close2210.101.26031.26440.00008.738431.60
26562005.09.16 07:07sell2220.101.26010.00000.0000
26572005.09.16 15:00close2220.101.26900.00000.0000-70.138361.47
26582005.09.16 15:00buy2230.101.26890.00000.0000
26592005.09.16 15:01modify2230.101.26891.26600.0000
26602005.09.16 15:07modify2230.101.26891.26610.0000
26612005.09.16 15:07modify2230.101.26891.26620.0000
26622005.09.16 15:55modify2230.101.26891.26630.0000
26632005.09.16 15:55modify2230.101.26891.26640.0000
26642005.09.16 15:55modify2230.101.26891.26650.0000
26652005.09.16 15:55modify2230.101.26891.26660.0000
26662005.09.16 15:55modify2230.101.26891.26670.0000
26672005.09.16 15:55modify2230.101.26891.26680.0000
26682005.09.16 16:10modify2230.101.26891.26690.0000
26692005.09.16 16:39modify2230.101.26891.26700.0000
26702005.09.16 16:39modify2230.101.26891.26710.0000
26712005.09.16 16:40modify2230.101.26891.26720.0000
26722005.09.16 16:40modify2230.101.26891.26730.0000
26732005.09.16 16:40modify2230.101.26891.26740.0000
26742005.09.16 16:47modify2230.101.26891.26760.0000
26752005.09.16 16:47modify2230.101.26891.26770.0000
26762005.09.16 16:47modify2230.101.26891.26780.0000
26772005.09.16 16:47modify2230.101.26891.26790.0000
26782005.09.16 16:48modify2230.101.26891.26800.0000
26792005.09.16 16:48modify2230.101.26891.26810.0000
26802005.09.16 16:48modify2230.101.26891.26820.0000
26812005.09.16 16:48modify2230.101.26891.26830.0000
26822005.09.16 20:33s/l2230.101.26831.26830.0000-4.738356.74
26832005.09.20 09:00sell2240.101.27720.00000.0000
26842005.09.20 12:00close2240.101.27740.00000.0000-1.578355.17
26852005.09.20 12:00buy2250.101.27740.00000.0000
26862005.09.20 14:42modify2250.101.27741.27440.0000
26872005.09.20 14:50modify2250.101.27741.27440.0000
26882005.09.20 15:00modify2250.101.27741.27460.0000
26892005.09.20 15:06modify2250.101.27741.27470.0000
26902005.09.20 18:00close2250.101.27571.27470.0000-13.338341.84
26912005.09.20 18:00sell2260.101.27570.00000.0000
26922005.09.20 21:00close2260.101.28080.00000.0000-39.828302.02
26932005.09.20 21:00buy2270.101.28080.00000.0000
26942005.09.20 22:28modify2270.101.28081.27780.0000
26952005.09.20 22:28modify2270.101.28081.27790.0000
26962005.09.20 22:28modify2270.101.28081.27800.0000
26972005.09.20 22:31modify2270.101.28081.27820.0000
26982005.09.20 22:34modify2270.101.28081.27840.0000
26992005.09.21 04:14s/l2270.101.27841.27840.0000-17.898284.13
27002005.09.21 08:00sell2280.101.27380.00000.0000
27012005.09.21 08:29modify2280.101.27381.27680.0000
27022005.09.21 08:29close2280.101.27271.27680.00008.648292.77
27032005.09.21 08:29sell2290.101.27220.00000.0000
27042005.09.21 10:10modify2290.101.27221.27520.0000
27052005.09.21 10:11close2290.101.27101.27520.00009.448302.21
27062005.09.22 16:00buy2300.101.27460.00000.0000
27072005.09.22 16:03modify2300.101.27461.27170.0000
27082005.09.22 16:03modify2300.101.27461.27190.0000
27092005.09.22 16:04modify2300.101.27461.27210.0000
27102005.09.22 16:04modify2300.101.27461.27220.0000
27112005.09.22 16:04modify2300.101.27461.27240.0000
27122005.09.22 16:04modify2300.101.27461.27250.0000
27132005.09.22 16:04modify2300.101.27461.27260.0000
27142005.09.22 16:05modify2300.101.27461.27270.0000
27152005.09.22 16:05modify2300.101.27461.27280.0000
27162005.09.22 16:06modify2300.101.27461.27290.0000
27172005.09.22 16:06modify2300.101.27461.27300.0000
27182005.09.22 16:06modify2300.101.27461.27310.0000
27192005.09.22 16:06modify2300.101.27461.27320.0000
27202005.09.22 16:07modify2300.101.27461.27320.0000
27212005.09.22 16:07modify2300.101.27461.27340.0000
27222005.09.22 16:07modify2300.101.27461.27350.0000
27232005.09.22 16:07modify2300.101.27461.27360.0000
27242005.09.22 16:09modify2300.101.27461.27370.0000
27252005.09.22 16:09modify2300.101.27461.27380.0000
27262005.09.22 16:21modify2300.101.27461.27390.0000
27272005.09.22 16:21modify2300.101.27461.27400.0000
27282005.09.22 16:21modify2300.101.27461.27410.0000
27292005.09.22 16:21modify2300.101.27461.27420.0000
27302005.09.22 16:29modify2300.101.27461.27440.0000
27312005.09.22 16:29modify2300.101.27461.27460.0000
27322005.09.22 16:29modify2300.101.27461.27480.0000
27332005.09.22 16:29modify2300.101.27461.27500.0000
27342005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27510.0000
27352005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27520.0000
27362005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27530.0000
27372005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27540.0000
27382005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27560.0000
27392005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27570.0000
27402005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27580.0000
27412005.09.22 16:37modify2300.101.27461.27590.0000
27422005.09.22 16:42modify2300.101.27461.27600.0000
27432005.09.22 16:46modify2300.101.27461.27610.0000
27442005.09.22 16:46modify2300.101.27461.27620.0000
27452005.09.22 16:46modify2300.101.27461.27640.0000
27462005.09.22 16:46modify2300.101.27461.27650.0000
27472005.09.22 16:46modify2300.101.27461.27660.0000
27482005.09.22 16:47modify2300.101.27461.27670.0000
27492005.09.23 08:38modify2300.101.27461.27680.0000
27502005.09.23 08:38modify2300.101.27461.27690.0000
27512005.09.23 08:38modify2300.101.27461.27700.0000
27522005.09.23 08:38modify2300.101.27461.27710.0000
27532005.09.23 08:38modify2300.101.27461.27720.0000
27542005.09.23 08:38modify2300.101.27461.27730.0000
27552005.09.23 08:52modify2300.101.27461.27740.0000
27562005.09.23 08:53modify2300.101.27461.27740.0000
27572005.09.23 08:54modify2300.101.27461.27750.0000
27582005.09.23 08:56modify2300.101.27461.27760.0000
27592005.09.23 08:56modify2300.101.27461.27760.0000
27602005.09.23 08:56modify2300.101.27461.27770.0000
27612005.09.23 08:57modify2300.101.27461.27780.0000
27622005.09.23 08:57modify2300.101.27461.27790.0000
27632005.09.23 08:57modify2300.101.27461.27800.0000
27642005.09.23 08:58modify2300.101.27461.27810.0000
27652005.09.23 08:58modify2300.101.27461.27820.0000
27662005.09.23 08:58modify2300.101.27461.27830.0000
27672005.09.23 08:58modify2300.101.27461.27840.0000
27682005.09.23 09:26modify2300.101.27461.27850.0000
27692005.09.23 09:26modify2300.101.27461.27860.0000
27702005.09.23 09:47modify2300.101.27461.27870.0000
27712005.09.23 09:48modify2300.101.27461.27880.0000
27722005.09.23 09:59modify2300.101.27461.27890.0000
27732005.09.23 09:59modify2300.101.27461.27900.0000
27742005.09.23 09:59modify2300.101.27461.27910.0000
27752005.09.23 10:53modify2300.101.27461.27920.0000
27762005.09.23 10:54modify2300.101.27461.27930.0000
27772005.09.23 11:00s/l2300.101.27931.27930.000039.408341.60
27782005.09.26 22:00sell2310.101.28890.00000.0000
27792005.09.27 06:00close2310.101.29530.00000.0000-50.868290.74
27802005.09.27 06:00buy2320.101.29530.00000.0000
27812005.09.27 08:00modify2320.101.29531.29230.0000
27822005.09.27 08:00modify2320.101.29531.29240.0000
27832005.09.27 08:00modify2320.101.29531.29250.0000
27842005.09.27 08:01modify2320.101.29531.29270.0000
27852005.09.27 08:01modify2320.101.29531.29280.0000
27862005.09.27 08:01modify2320.101.29531.29300.0000
27872005.09.27 08:01modify2320.101.29531.29310.0000
27882005.09.27 08:12modify2320.101.29531.29320.0000
27892005.09.27 08:12modify2320.101.29531.29330.0000
27902005.09.27 08:16modify2320.101.29531.29340.0000
27912005.09.27 08:16modify2320.101.29531.29350.0000
27922005.09.27 08:43modify2320.101.29531.29360.0000
27932005.09.27 08:46modify2320.101.29531.29370.0000
27942005.09.27 08:47modify2320.101.29531.29380.0000
27952005.09.27 08:47modify2320.101.29531.29390.0000
27962005.09.27 08:47modify2320.101.29531.29400.0000
27972005.09.27 10:23s/l2320.101.29401.29400.0000-10.058280.69
27982005.09.28 05:00sell2330.101.29480.00000.0000
27992005.09.28 05:48modify2330.101.29481.29770.0000
28002005.09.28 05:48close2330.101.29361.29770.00009.288289.97
28012005.09.28 05:48sell2340.101.29320.00000.0000
28022005.09.28 18:00close2340.101.29600.00000.0000-21.608268.37
28032005.09.28 18:00buy2350.101.29600.00000.0000
28042005.09.29 16:44modify2350.101.29601.29310.0000
28052005.09.29 16:44modify2350.101.29601.29330.0000
28062005.09.29 16:44modify2350.101.29601.29340.0000
28072005.09.29 16:44modify2350.101.29601.29350.0000
28082005.09.29 16:44modify2350.101.29601.29360.0000
28092005.09.29 19:58s/l2350.101.29361.29360.0000-17.678250.70
28102005.09.30 06:00sell2360.101.29190.00000.0000
28112005.09.30 10:00close2360.101.29330.00000.0000-10.838239.87
28122005.09.30 10:00buy2370.101.29330.00000.0000
28132005.09.30 10:20modify2370.101.29331.29030.0000
28142005.09.30 10:20modify2370.101.29331.29050.0000
28152005.09.30 10:21modify2370.101.29331.29070.0000
28162005.09.30 12:36s/l2370.101.29071.29070.0000-20.148219.73
28172005.09.30 12:36buy2380.101.29100.00000.0000
28182005.09.30 13:00close2380.101.29020.00000.0000-6.208213.53
28192005.09.30 13:00sell2390.101.29020.00000.0000
28202005.09.30 16:38modify2390.101.29021.29320.0000
28212005.09.30 16:38close2390.101.28901.29320.00009.318222.84
28222005.10.02 23:00buy2400.101.29290.00000.0000
28232005.10.03 02:09modify2400.101.29291.28990.0000
28242005.10.03 02:09modify2400.101.29291.29010.0000
28252005.10.03 02:14modify2400.101.29291.29020.0000
28262005.10.03 02:14modify2400.101.29291.29040.0000
28272005.10.03 02:14modify2400.101.29291.29050.0000
28282005.10.03 02:18modify2400.101.29291.29060.0000
28292005.10.03 02:18modify2400.101.29291.29070.0000
28302005.10.03 02:18modify2400.101.29291.29080.0000
28312005.10.03 02:19modify2400.101.29291.29090.0000
28322005.10.03 02:24modify2400.101.29291.29110.0000
28332005.10.03 02:25modify2400.101.29291.29120.0000
28342005.10.03 02:25modify2400.101.29291.29130.0000
28352005.10.03 02:25modify2400.101.29291.29140.0000
28362005.10.03 02:30modify2400.101.29291.29160.0000
28372005.10.03 02:30modify2400.101.29291.29170.0000
28382005.10.03 02:31modify2400.101.29291.29190.0000
28392005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29210.0000
28402005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29220.0000
28412005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29230.0000
28422005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29260.0000
28432005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29280.0000
28442005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29310.0000
28452005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29330.0000
28462005.10.03 02:32modify2400.101.29291.29360.0000
28472005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29380.0000
28482005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29390.0000
28492005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29400.0000
28502005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29410.0000
28512005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29420.0000
28522005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29430.0000
28532005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29440.0000
28542005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29450.0000
28552005.10.03 02:33modify2400.101.29291.29460.0000
28562005.10.03 02:34modify2400.101.29291.29470.0000
28572005.10.03 02:34modify2400.101.29291.29480.0000
28582005.10.03 02:34modify2400.101.29291.29490.0000
28592005.10.03 02:34modify2400.101.29291.29500.0000
28602005.10.03 02:34modify2400.101.29291.29510.0000
28612005.10.03 02:34modify2400.101.29291.29520.0000
28622005.10.03 02:48modify2400.101.29291.29530.0000
28632005.10.03 02:48modify2400.101.29291.29540.0000
28642005.10.03 02:49modify2400.101.29291.29550.0000
28652005.10.03 02:49modify2400.101.29291.29560.0000
28662005.10.03 02:49modify2400.101.29291.29570.0000
28672005.10.03 02:49modify2400.101.29291.29580.0000
28682005.10.03 02:49modify2400.101.29291.29590.0000
28692005.10.03 02:52modify2400.101.29291.29600.0000
28702005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29610.0000
28712005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29630.0000
28722005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29640.0000
28732005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29660.0000
28742005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29670.0000
28752005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29690.0000
28762005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29700.0000
28772005.10.03 03:04modify2400.101.29291.29710.0000
28782005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29720.0000
28792005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29730.0000
28802005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29750.0000
28812005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29760.0000
28822005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29770.0000
28832005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29790.0000
28842005.10.03 03:06modify2400.101.29291.29800.0000
28852005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29810.0000
28862005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29830.0000
28872005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29850.0000
28882005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29860.0000
28892005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29880.0000
28902005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29900.0000
28912005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29910.0000
28922005.10.03 03:07modify2400.101.29291.29920.0000
28932005.10.03 04:36modify2400.101.29291.29930.0000
28942005.10.03 04:36modify2400.101.29291.29950.0000
28952005.10.03 04:36modify2400.101.29291.29960.0000
28962005.10.03 04:38modify2400.101.29291.29970.0000
28972005.10.03 04:38modify2400.101.29291.29980.0000
28982005.10.03 04:38modify2400.101.29291.29990.0000
28992005.10.03 04:38modify2400.101.29291.30000.0000
29002005.10.03 04:38modify2400.101.29291.30010.0000
29012005.10.03 08:12s/l2400.101.30011.30010.000056.268279.10
29022005.10.04 12:00sell2410.101.29970.00000.0000
29032005.10.04 22:00close2410.101.30150.00000.0000-13.838265.27
29042005.10.04 22:00buy2420.101.30140.00000.0000
29052005.10.05 04:00close2420.101.29950.00000.0000-13.748251.52
29062005.10.05 04:00sell2430.101.29930.00000.0000
29072005.10.05 06:12modify2430.101.29931.30210.0000
29082005.10.05 06:21close2430.101.29801.30210.000010.028261.54
29092005.10.07 16:00buy2440.101.28120.00000.0000
29102005.10.10 12:00close2440.101.27660.00000.0000-35.158226.39
29112005.10.10 12:00sell2450.101.27650.00000.0000
29122005.10.10 14:00close2450.101.28090.00000.0000-34.358192.04
29132005.10.10 14:00buy2460.101.28100.00000.0000
29142005.10.10 14:05modify2460.101.28101.27800.0000
29152005.10.10 14:05modify2460.101.28101.27810.0000
29162005.10.10 14:08modify2460.101.28101.27820.0000
29172005.10.10 14:08modify2460.101.28101.27830.0000
29182005.10.10 14:11modify2460.101.28101.27840.0000
29192005.10.10 14:32modify2460.101.28101.27850.0000
29202005.10.10 14:32modify2460.101.28101.27860.0000
29212005.10.10 14:33modify2460.101.28101.27890.0000
29222005.10.10 14:33modify2460.101.28101.27920.0000
29232005.10.10 14:33modify2460.101.28101.27940.0000
29242005.10.10 14:33modify2460.101.28101.27970.0000
29252005.10.10 14:58modify2460.101.28101.27970.0000
29262005.10.10 15:00modify2460.101.28101.27980.0000
29272005.10.10 15:04modify2460.101.28101.27990.0000
29282005.10.10 15:04modify2460.101.28101.27990.0000
29292005.10.10 15:05modify2460.101.28101.28000.0000
29302005.10.10 15:05modify2460.101.28101.28010.0000
29312005.10.10 15:07modify2460.101.28101.28020.0000
29322005.10.10 15:07modify2460.101.28101.28030.0000
29332005.10.10 15:07modify2460.101.28101.28040.0000
29342005.10.10 15:08modify2460.101.28101.28050.0000
29352005.10.10 15:16modify2460.101.28101.28050.0000
29362005.10.10 16:00modify2460.101.28101.28080.0000
29372005.10.10 16:00modify2460.101.28101.28100.0000
29382005.10.10 16:01modify2460.101.28101.28110.0000
29392005.10.10 16:19modify2460.101.28101.28120.0000
29402005.10.10 16:19modify2460.101.28101.28130.0000
29412005.10.10 16:19modify2460.101.28101.28150.0000
29422005.10.10 16:19modify2460.101.28101.28160.0000
29432005.10.10 16:19modify2460.101.28101.28170.0000
29442005.10.10 16:20modify2460.101.28101.28180.0000
29452005.10.10 16:20modify2460.101.28101.28190.0000
29462005.10.10 16:41modify2460.101.28101.28200.0000
29472005.10.10 16:46modify2460.101.28101.28200.0000
29482005.10.10 16:48modify2460.101.28101.28210.0000
29492005.10.10 16:48modify2460.101.28101.28220.0000
29502005.10.10 16:48modify2460.101.28101.28230.0000
29512005.10.10 16:49modify2460.101.28101.28240.0000
29522005.10.10 16:51modify2460.101.28101.28240.0000
29532005.10.10 16:51modify2460.101.28101.28250.0000
29542005.10.10 16:51modify2460.101.28101.28260.0000
29552005.10.10 16:53modify2460.101.28101.28260.0000
29562005.10.10 16:53modify2460.101.28101.28270.0000
29572005.10.10 16:53modify2460.101.28101.28280.0000
29582005.10.10 21:45s/l2460.101.28281.28280.000014.038206.07
29592005.10.12 16:00sell2470.101.28640.00000.0000
29602005.10.12 17:28modify2470.101.28641.28940.0000
29612005.10.12 17:29close2470.101.28521.28940.00009.348215.41
29622005.10.13 06:00buy2480.101.29150.00000.0000
29632005.10.13 09:55modify2480.101.29151.28850.0000
29642005.10.13 09:55modify2480.101.29151.28860.0000
29652005.10.13 09:56modify2480.101.29151.28870.0000
29662005.10.13 09:57modify2480.101.29151.28880.0000
29672005.10.13 09:57modify2480.101.29151.28900.0000
29682005.10.13 09:57modify2480.101.29151.28910.0000
29692005.10.13 10:04modify2480.101.29151.28910.0000
29702005.10.13 10:04modify2480.101.29151.28920.0000
29712005.10.13 10:13modify2480.101.29151.28930.0000
29722005.10.13 10:15modify2480.101.29151.28940.0000
29732005.10.13 10:16modify2480.101.29151.28960.0000
29742005.10.13 10:17modify2480.101.29151.28970.0000
29752005.10.13 10:18modify2480.101.29151.28990.0000
29762005.10.13 10:21modify2480.101.29151.29000.0000
29772005.10.13 10:22modify2480.101.29151.29020.0000
29782005.10.13 10:24modify2480.101.29151.29020.0000
29792005.10.13 10:25modify2480.101.29151.29030.0000
29802005.10.13 10:26modify2480.101.29151.29060.0000
29812005.10.13 10:27modify2480.101.29151.29070.0000
29822005.10.13 10:27modify2480.101.29151.29080.0000
29832005.10.13 10:27modify2480.101.29151.29100.0000
29842005.10.13 10:27modify2480.101.29151.29110.0000
29852005.10.13 10:29modify2480.101.29151.29120.0000
29862005.10.13 10:30modify2480.101.29151.29120.0000
29872005.10.13 10:30modify2480.101.29151.29130.0000
29882005.10.13 10:30modify2480.101.29151.29150.0000
29892005.10.13 10:30modify2480.101.29151.29160.0000
29902005.10.13 10:31modify2480.101.29151.29170.0000
29912005.10.13 10:31modify2480.101.29151.29180.0000
29922005.10.13 10:31modify2480.101.29151.29190.0000
29932005.10.13 10:31modify2480.101.29151.29200.0000
29942005.10.13 10:31modify2480.101.29151.29210.0000
29952005.10.13 14:34modify2480.101.29151.29220.0000
29962005.10.13 14:34modify2480.101.29151.29230.0000
29972005.10.13 14:34modify2480.101.29151.29240.0000
29982005.10.13 14:34modify2480.101.29151.29250.0000
29992005.10.13 14:34modify2480.101.29151.29260.0000
30002005.10.13 14:34modify2480.101.29151.29270.0000
30012005.10.13 14:37modify2480.101.29151.29280.0000
30022005.10.13 14:37modify2480.101.29151.29310.0000
30032005.10.13 14:37modify2480.101.29151.29330.0000
30042005.10.13 14:37modify2480.101.29151.29330.0000
30052005.10.13 14:37modify2480.101.29151.29340.0000
30062005.10.13 14:37modify2480.101.29151.29350.0000
30072005.10.13 14:39modify2480.101.29151.29360.0000
30082005.10.13 14:39modify2480.101.29151.29370.0000
30092005.10.13 14:39modify2480.101.29151.29380.0000
30102005.10.13 14:50modify2480.101.29151.29380.0000
30112005.10.13 14:50modify2480.101.29151.29390.0000
30122005.10.13 14:51modify2480.101.29151.29400.0000
30132005.10.13 14:51modify2480.101.29151.29410.0000
30142005.10.13 14:51modify2480.101.29151.29420.0000
30152005.10.13 14:51modify2480.101.29151.29430.0000
30162005.10.13 14:51modify2480.101.29151.29450.0000
30172005.10.13 14:51modify2480.101.29151.29460.0000
30182005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29470.0000
30192005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29480.0000
30202005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29500.0000
30212005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29510.0000
30222005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29530.0000
30232005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29530.0000
30242005.10.13 14:52modify2480.101.29151.29540.0000
30252005.10.13 14:54modify2480.101.29151.29550.0000
30262005.10.13 14:55modify2480.101.29151.29560.0000
30272005.10.13 14:55modify2480.101.29151.29570.0000
30282005.10.13 15:34modify2480.101.29151.29580.0000
30292005.10.13 15:34modify2480.101.29151.29590.0000
30302005.10.13 15:54modify2480.101.29151.29600.0000
30312005.10.13 15:54modify2480.101.29151.29610.0000
30322005.10.13 15:58modify2480.101.29151.29620.0000
30332005.10.13 15:58modify2480.101.29151.29630.0000
30342005.10.13 16:00modify2480.101.29151.29640.0000
30352005.10.13 16:11modify2480.101.29151.29650.0000
30362005.10.13 16:15modify2480.101.29151.29660.0000
30372005.10.13 16:15modify2480.101.29151.29670.0000
30382005.10.13 16:16modify2480.101.29151.29670.0000
30392005.10.13 16:16modify2480.101.29151.29680.0000
30402005.10.13 16:16modify2480.101.29151.29690.0000
30412005.10.13 16:21modify2480.101.29151.29700.0000
30422005.10.13 16:23modify2480.101.29151.29720.0000
30432005.10.13 16:25modify2480.101.29151.29730.0000
30442005.10.13 16:26modify2480.101.29151.29740.0000
30452005.10.13 16:26modify2480.101.29151.29750.0000
30462005.10.13 16:27modify2480.101.29151.29750.0000
30472005.10.13 16:27modify2480.101.29151.29760.0000
30482005.10.13 16:27modify2480.101.29151.29770.0000
30492005.10.13 17:36s/l2480.101.29771.29770.000047.788263.19
30502005.10.13 23:00sell2490.101.28920.00000.0000
30512005.10.14 05:30modify2490.101.28921.29220.0000
30522005.10.14 05:58close2490.101.28801.29220.00004.968268.15
30532005.10.14 15:00buy2500.101.29060.00000.0000
30542005.10.14 15:19modify2500.101.29061.28760.0000
30552005.10.14 15:19modify2500.101.29061.28770.0000
30562005.10.14 15:20modify2500.101.29061.28780.0000
30572005.10.14 15:20modify2500.101.29061.28790.0000
30582005.10.14 15:20modify2500.101.29061.28800.0000
30592005.10.14 15:22modify2500.101.29061.28810.0000
30602005.10.14 15:22modify2500.101.29061.28820.0000
30612005.10.14 15:22modify2500.101.29061.28830.0000
30622005.10.14 15:37modify2500.101.29061.28830.0000
30632005.10.14 15:37modify2500.101.29061.28840.0000
30642005.10.14 15:37modify2500.101.29061.28850.0000
30652005.10.14 15:40modify2500.101.29061.28860.0000
30662005.10.14 15:40modify2500.101.29061.28870.0000
30672005.10.14 15:54modify2500.101.29061.28890.0000
30682005.10.14 15:55modify2500.101.29061.28890.0000
30692005.10.14 15:55modify2500.101.29061.28910.0000
30702005.10.14 15:55modify2500.101.29061.28920.0000
30712005.10.14 15:55modify2500.101.29061.28930.0000
30722005.10.14 15:56modify2500.101.29061.28940.0000
30732005.10.14 16:15s/l2500.101.28941.28940.0000-9.318258.84
30742005.10.14 16:15buy2510.101.28970.00000.0000
30752005.10.14 17:00close2510.101.28500.00000.0000-36.588222.26
30762005.10.14 17:00sell2520.101.28490.00000.0000
30772005.10.14 17:15modify2520.101.28491.28780.0000
30782005.10.14 17:17close2520.101.28361.28780.000010.138232.39
30792005.10.14 17:17sell2530.101.28320.00000.0000
30802005.10.14 18:13modify2530.101.28321.28610.0000
30812005.10.14 18:21close2530.101.28201.28610.00009.368241.75
30822005.10.17 13:00buy2540.101.29110.00000.0000
30832005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28830.0000
30842005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28850.0000
30852005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28870.0000
30862005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28880.0000
30872005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28900.0000
30882005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28920.0000
30892005.10.17 14:28modify2540.101.29111.28940.0000
30902005.10.17 18:44s/l2540.101.28941.28940.0000-13.188228.57
30912005.10.19 15:00sell2550.101.29900.00000.0000
30922005.10.19 15:46modify2550.101.29901.30180.0000
30932005.10.19 15:46close2550.101.29771.30180.000010.028238.59
30942005.10.19 15:46sell2560.101.29720.00000.0000
30952005.10.19 16:54modify2560.101.29721.30000.0000
30962005.10.19 16:54close2560.101.29591.30000.000010.038248.62
30972005.10.21 19:00buy2570.101.29260.00000.0000
30982005.10.21 19:26modify2570.101.29261.28970.0000
30992005.10.21 19:26modify2570.101.29261.28980.0000
31002005.10.21 19:26modify2570.101.29261.29000.0000
31012005.10.21 19:28modify2570.101.29261.29000.0000
31022005.10.21 19:29modify2570.101.29261.29020.0000
31032005.10.21 19:30modify2570.101.29261.29020.0000
31042005.10.21 19:31modify2570.101.29261.29030.0000
31052005.10.21 19:31modify2570.101.29261.29050.0000
31062005.10.21 19:31modify2570.101.29261.29060.0000
31072005.10.21 19:41modify2570.101.29261.29070.0000
31082005.10.21 19:43modify2570.101.29261.29080.0000
31092005.10.21 19:45modify2570.101.29261.29090.0000
31102005.10.21 19:45modify2570.101.29261.29110.0000
31112005.10.21 19:47modify2570.101.29261.29110.0000
31122005.10.21 19:48modify2570.101.29261.29120.0000
31132005.10.21 19:48modify2570.101.29261.29130.0000
31142005.10.21 19:48modify2570.101.29261.29140.0000
31152005.10.21 19:51modify2570.101.29261.29140.0000
31162005.10.21 19:52modify2570.101.29261.29150.0000
31172005.10.21 19:53modify2570.101.29261.29170.0000
31182005.10.21 19:53modify2570.101.29261.29180.0000
31192005.10.21 21:11s/l2570.101.29181.29180.0000-6.208242.42
31202005.10.24 18:00sell2580.101.28560.00000.0000
31212005.10.24 18:03modify2580.101.28561.28850.0000
31222005.10.24 18:03close2580.101.28441.28850.00009.348251.76
31232005.10.24 18:03sell2590.101.28400.00000.0000
31242005.10.25 10:00close2590.101.28950.00000.0000-44.108207.65
31252005.10.25 10:00buy2600.101.28960.00000.0000
31262005.10.25 11:00close2600.101.28420.00000.0000-42.058165.60
31272005.10.25 11:00sell2610.101.28420.00000.0000
31282005.10.25 12:48modify2610.101.28421.28720.0000
31292005.10.25 12:48close2610.101.28311.28720.00008.578174.17
31302005.10.26 13:00buy2620.101.28150.00000.0000
31312005.10.26 14:12modify2620.101.28151.27850.0000
31322005.10.26 14:12modify2620.101.28151.27860.0000
31332005.10.26 14:12modify2620.101.28151.27880.0000
31342005.10.26 14:19modify2620.101.28151.27890.0000
31352005.10.26 14:19modify2620.101.28151.27900.0000
31362005.10.26 14:19modify2620.101.28151.27910.0000
31372005.10.26 14:19modify2620.101.28151.27920.0000
31382005.10.26 14:19modify2620.101.28151.27930.0000
31392005.10.26 14:21modify2620.101.28151.27940.0000
31402005.10.26 14:21modify2620.101.28151.27950.0000
31412005.10.26 16:04s/l2620.101.27951.27950.0000-15.638158.54
31422005.10.27 06:00sell2630.101.27690.00000.0000
31432005.10.27 06:26modify2630.101.27691.27980.0000
31442005.10.27 06:26close2630.101.27571.27980.00009.418167.95
31452005.10.27 06:26sell2640.101.27530.00000.0000
31462005.10.27 10:23modify2640.101.27531.27830.0000
31472005.10.27 10:23close2640.101.27421.27830.00008.638176.58
31482005.10.28 16:00buy2650.101.27440.00000.0000
31492005.10.28 16:09modify2650.101.27441.27150.0000
31502005.10.28 16:09modify2650.101.27441.27160.0000
31512005.10.28 16:09modify2650.101.27441.27180.0000
31522005.10.28 16:09modify2650.101.27441.27190.0000
31532005.10.28 16:45modify2650.101.27441.27190.0000
31542005.10.28 16:49modify2650.101.27441.27200.0000
31552005.10.28 16:50modify2650.101.27441.27220.0000
31562005.10.28 16:50modify2650.101.27441.27230.0000
31572005.10.28 16:59modify2650.101.27441.27230.0000
31582005.10.28 16:59modify2650.101.27441.27240.0000
31592005.10.28 16:59modify2650.101.27441.27270.0000
31602005.10.28 17:02modify2650.101.27441.27280.0000
31612005.10.28 17:02modify2650.101.27441.27290.0000
31622005.10.28 17:02modify2650.101.27441.27300.0000
31632005.10.28 17:02modify2650.101.27441.27310.0000
31642005.10.28 17:02modify2650.101.27441.27320.0000
31652005.10.28 17:02modify2650.101.27441.27330.0000
31662005.10.28 17:10modify2650.101.27441.27340.0000
31672005.10.28 17:10modify2650.101.27441.27350.0000
31682005.10.28 17:10modify2650.101.27441.27370.0000
31692005.10.28 17:10modify2650.101.27441.27380.0000
31702005.10.28 17:12modify2650.101.27441.27380.0000
31712005.10.28 17:12modify2650.101.27441.27390.0000
31722005.10.28 17:13modify2650.101.27441.27400.0000
31732005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27410.0000
31742005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27420.0000
31752005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27430.0000
31762005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27450.0000
31772005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27460.0000
31782005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27470.0000
31792005.10.28 18:20modify2650.101.27441.27480.0000
31802005.10.28 18:25modify2650.101.27441.27490.0000
31812005.10.28 18:25modify2650.101.27441.27500.0000
31822005.10.28 18:26modify2650.101.27441.27520.0000
31832005.10.28 18:57modify2650.101.27441.27530.0000
31842005.10.28 18:58modify2650.101.27441.27550.0000
31852005.10.28 18:58modify2650.101.27441.27560.0000
31862005.10.28 18:58modify2650.101.27441.27570.0000
31872005.10.28 18:59modify2650.101.27441.27580.0000
31882005.10.28 18:59modify2650.101.27441.27590.0000
31892005.10.28 18:59modify2650.101.27441.27610.0000
31902005.10.28 18:59modify2650.101.27441.27620.0000
31912005.10.28 18:59modify2650.101.27441.27650.0000
31922005.10.28 19:00modify2650.101.27441.27660.0000
31932005.10.28 19:00modify2650.101.27441.27670.0000
31942005.10.28 19:00modify2650.101.27441.27690.0000
31952005.10.28 19:01modify2650.101.27441.27700.0000
31962005.10.28 19:13modify2650.101.27441.27710.0000
31972005.10.28 19:19modify2650.101.27441.27730.0000
31982005.10.28 19:20modify2650.101.27441.27740.0000
31992005.10.28 19:20modify2650.101.27441.27750.0000
32002005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27770.0000
32012005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27780.0000
32022005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27790.0000
32032005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27800.0000
32042005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27810.0000
32052005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27830.0000
32062005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27840.0000
32072005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27850.0000
32082005.10.28 19:21modify2650.101.27441.27860.0000
32092005.10.31 10:03s/l2650.101.27861.27860.000033.738210.31
32102005.11.01 16:00sell2660.101.28950.00000.0000
32112005.11.01 21:38modify2660.101.28951.29240.0000
32122005.11.01 21:38close2660.101.28821.29240.000010.098220.40
32132005.11.02 00:00sell2670.101.28810.00000.0000
32142005.11.02 00:00modify2670.101.28811.29080.0000
32152005.11.02 00:02close2670.101.28671.29080.000010.888231.28
32162005.11.02 00:02sell2680.101.28630.00000.0000
32172005.11.02 05:02modify2680.101.28631.28920.0000
32182005.11.02 05:08close2680.101.28501.28920.000010.128241.40
32192005.11.03 16:00buy2690.101.28480.00000.0000
32202005.11.03 16:13modify2690.101.28481.28180.0000
32212005.11.03 16:14modify2690.101.28481.28190.0000
32222005.11.03 16:15modify2690.101.28481.28200.0000
32232005.11.03 16:15modify2690.101.28481.28210.0000
32242005.11.03 16:16modify2690.101.28481.28220.0000
32252005.11.03 16:16modify2690.101.28481.28230.0000
32262005.11.03 16:16modify2690.101.28481.28240.0000
32272005.11.03 16:16modify2690.101.28481.28250.0000
32282005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28260.0000
32292005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28270.0000
32302005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28280.0000
32312005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28290.0000
32322005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28300.0000
32332005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28300.0000
32342005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28310.0000
32352005.11.03 16:21modify2690.101.28481.28320.0000
32362005.11.03 16:31modify2690.101.28481.28320.0000
32372005.11.03 17:56modify2690.101.28481.28330.0000
32382005.11.03 17:58modify2690.101.28481.28330.0000
32392005.11.03 17:58modify2690.101.28481.28350.0000
32402005.11.03 17:59modify2690.101.28481.28360.0000
32412005.11.03 17:59modify2690.101.28481.28370.0000
32422005.11.03 17:59modify2690.101.28481.28380.0000
32432005.11.03 18:00modify2690.101.28481.28430.0000
32442005.11.03 18:00modify2690.101.28481.28430.0000
32452005.11.03 18:01modify2690.101.28481.28440.0000
32462005.11.03 18:01modify2690.101.28481.28450.0000
32472005.11.03 18:01modify2690.101.28481.28460.0000
32482005.11.03 18:01modify2690.101.28481.28480.0000
32492005.11.03 18:01modify2690.101.28481.28490.0000
32502005.11.03 18:01modify2690.101.28481.28510.0000
32512005.11.03 18:02modify2690.101.28481.28520.0000
32522005.11.03 18:02modify2690.101.28481.28530.0000
32532005.11.03 18:02modify2690.101.28481.28530.0000
32542005.11.03 18:59modify2690.101.28481.28540.0000
32552005.11.03 19:00modify2690.101.28481.28580.0000
32562005.11.03 19:00modify2690.101.28481.28680.0000
32572005.11.03 19:00modify2690.101.28481.28690.0000
32582005.11.03 19:01modify2690.101.28481.28700.0000
32592005.11.03 19:01modify2690.101.28481.28710.0000
32602005.11.03 19:01modify2690.101.28481.28730.0000
32612005.11.03 21:00modify2690.101.28481.28770.0000
32622005.11.03 21:00modify2690.101.28481.28840.0000
32632005.11.03 21:01modify2690.101.28481.28860.0000
32642005.11.03 21:02modify2690.101.28481.28870.0000
32652005.11.03 21:03modify2690.101.28481.28870.0000
32662005.11.04 02:23modify2690.101.28481.28880.0000
32672005.11.04 02:24modify2690.101.28481.28890.0000
32682005.11.04 02:28modify2690.101.28481.28900.0000
32692005.11.04 05:13modify2690.101.28481.28920.0000
32702005.11.04 05:33modify2690.101.28481.28930.0000
32712005.11.04 05:34modify2690.101.28481.28940.0000
32722005.11.04 06:02modify2690.101.28481.28950.0000
32732005.11.04 06:03modify2690.101.28481.28950.0000
32742005.11.04 07:00modify2690.101.28481.28960.0000
32752005.11.04 07:01modify2690.101.28481.28970.0000
32762005.11.04 08:00modify2690.101.28481.28980.0000
32772005.11.04 15:00s/l2690.101.28981.28980.000041.418282.81
32782005.11.08 20:00sell2700.101.31050.00000.0000
32792005.11.08 20:55modify2700.101.31051.31350.0000
32802005.11.08 20:55close2700.101.30941.31350.00008.408291.21
32812005.11.08 20:55sell2710.101.30920.00000.0000
32822005.11.09 08:00close2710.101.31220.00000.0000-24.318266.89
32832005.11.09 08:00buy2720.101.31130.00000.0000
32842005.11.09 10:00close2720.101.31150.00000.00001.538268.42
32852005.11.09 10:00sell2730.101.31000.00000.0000
32862005.11.09 13:00close2730.101.31190.00000.0000-14.488253.94
32872005.11.09 13:00buy2740.101.31270.00000.0000
32882005.11.09 13:00modify2740.101.31271.30980.0000
32892005.11.09 13:57modify2740.101.31271.30980.0000
32902005.11.09 13:57modify2740.101.31271.30990.0000
32912005.11.09 13:57modify2740.101.31271.31000.0000
32922005.11.09 13:59modify2740.101.31271.31010.0000
32932005.11.09 15:00s/l2740.101.31011.31010.0000-19.868234.08
32942005.11.09 23:00sell2750.101.30960.00000.0000
32952005.11.10 09:50modify2750.101.30961.31260.0000
32962005.11.10 09:51close2750.101.30851.31260.00006.968241.04
32972005.11.10 21:00buy2760.101.31550.00000.0000
32982005.11.13 23:00close2760.101.31220.00000.0000-22.518218.52
32992005.11.13 23:00sell2770.101.31220.00000.0000
33002005.11.14 00:45modify2770.101.31221.31520.0000
33012005.11.14 00:45close2770.101.31111.31520.00006.948225.46
33022005.11.14 15:00buy2780.101.31600.00000.0000
33032005.11.14 16:43modify2780.101.31601.31310.0000
33042005.11.14 16:44modify2780.101.31601.31320.0000
33052005.11.14 16:44modify2780.101.31601.31330.0000
33062005.11.14 16:44modify2780.101.31601.31340.0000
33072005.11.14 17:13modify2780.101.31601.31340.0000
33082005.11.14 17:16modify2780.101.31601.31360.0000
33092005.11.14 17:16modify2780.101.31601.31370.0000
33102005.11.14 17:16modify2780.101.31601.31380.0000
33112005.11.14 17:16modify2780.101.31601.31400.0000
33122005.11.14 17:26modify2780.101.31601.31400.0000
33132005.11.14 17:26modify2780.101.31601.31410.0000
33142005.11.14 17:26modify2780.101.31601.31420.0000
33152005.11.14 17:28modify2780.101.31601.31430.0000
33162005.11.14 17:29modify2780.101.31601.31440.0000
33172005.11.14 17:32modify2780.101.31601.31460.0000
33182005.11.14 17:36modify2780.101.31601.31480.0000
33192005.11.14 17:38modify2780.101.31601.31490.0000
33202005.11.14 17:38modify2780.101.31601.31500.0000
33212005.11.14 17:38modify2780.101.31601.31510.0000
33222005.11.14 17:38modify2780.101.31601.31520.0000
33232005.11.14 17:38modify2780.101.31601.31530.0000
33242005.11.14 17:41modify2780.101.31601.31540.0000
33252005.11.14 17:41modify2780.101.31601.31550.0000
33262005.11.14 17:43modify2780.101.31601.31560.0000
33272005.11.14 17:43modify2780.101.31601.31570.0000
33282005.11.14 17:43modify2780.101.31601.31580.0000
33292005.11.14 17:44modify2780.101.31601.31600.0000
33302005.11.14 17:46modify2780.101.31601.31620.0000
33312005.11.14 17:46modify2780.101.31601.31630.0000
33322005.11.14 17:46modify2780.101.31601.31640.0000
33332005.11.14 17:46modify2780.101.31601.31650.0000
33342005.11.14 17:46modify2780.101.31601.31660.0000
33352005.11.14 17:46modify2780.101.31601.31670.0000
33362005.11.14 19:14s/l2780.101.31671.31670.00005.328230.78
33372005.11.16 00:00sell2790.101.31690.00000.0000
33382005.11.16 00:34modify2790.101.31691.31980.0000
33392005.11.16 00:34close2790.101.31571.31980.00009.128239.90
33402005.11.16 00:34sell2800.101.31550.00000.0000
33412005.11.16 12:00close2800.101.32400.00000.0000-64.208175.70
33422005.11.16 12:00buy2810.101.32400.00000.0000
33432005.11.16 15:01modify2810.101.32401.32110.0000
33442005.11.16 15:02modify2810.101.32401.32110.0000
33452005.11.16 15:02modify2810.101.32401.32130.0000
33462005.11.16 15:02modify2810.101.32401.32150.0000
33472005.11.16 15:02modify2810.101.32401.32170.0000
33482005.11.16 15:21modify2810.101.32401.32180.0000
33492005.11.16 15:21modify2810.101.32401.32200.0000
33502005.11.16 15:23modify2810.101.32401.32200.0000
33512005.11.16 15:23modify2810.101.32401.32210.0000
33522005.11.16 15:23modify2810.101.32401.32220.0000
33532005.11.16 15:35modify2810.101.32401.32230.0000
33542005.11.16 15:35modify2810.101.32401.32240.0000
33552005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32250.0000
33562005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32260.0000
33572005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32270.0000
33582005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32280.0000
33592005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32290.0000
33602005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32300.0000
33612005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32310.0000
33622005.11.16 15:36modify2810.101.32401.32320.0000
33632005.11.16 15:42modify2810.101.32401.32330.0000
33642005.11.16 15:42modify2810.101.32401.32340.0000
33652005.11.16 15:42modify2810.101.32401.32340.0000
33662005.11.16 15:42modify2810.101.32401.32350.0000
33672005.11.16 15:44modify2810.101.32401.32360.0000
33682005.11.16 15:44modify2810.101.32401.32370.0000
33692005.11.16 15:44modify2810.101.32401.32390.0000
33702005.11.16 15:46modify2810.101.32401.32400.0000
33712005.11.16 15:46modify2810.101.32401.32410.0000
33722005.11.16 15:46modify2810.101.32401.32420.0000
33732005.11.16 15:47modify2810.101.32401.32430.0000
33742005.11.16 17:12s/l2810.101.32431.32430.00002.278177.97
33752005.11.17 15:00sell2820.101.32440.00000.0000
33762005.11.17 15:29modify2820.101.32441.32730.0000
33772005.11.17 15:29close2820.101.32321.32730.00009.078187.04
33782005.11.17 15:30sell2830.101.32280.00000.0000
33792005.11.17 15:32modify2830.101.32281.32580.0000
33802005.11.17 15:32close2830.101.32171.32580.00008.328195.36
33812005.11.17 15:32sell2840.101.32150.00000.0000
33822005.11.17 16:02modify2840.101.32151.32440.0000
33832005.11.17 16:02close2840.101.32031.32440.00009.098204.45
33842005.11.17 16:03sell2850.101.31990.00000.0000
33852005.11.17 19:17modify2850.101.31991.32290.0000
33862005.11.17 19:17close2850.101.31881.32290.00008.348212.79
33872005.11.18 10:00buy2860.101.32460.00000.0000
33882005.11.18 10:23modify2860.101.32461.32180.0000
33892005.11.18 10:23modify2860.101.32461.32190.0000
33902005.11.18 10:24modify2860.101.32461.32210.0000
33912005.11.18 10:24modify2860.101.32461.32220.0000
33922005.11.18 10:25modify2860.101.32461.32230.0000
33932005.11.18 10:25modify2860.101.32461.32240.0000
33942005.11.18 13:35s/l2860.101.32241.32240.0000-16.648196.15
33952005.11.18 17:00sell2870.101.32120.00000.0000
33962005.11.18 17:11modify2870.101.32121.32410.0000
33972005.11.18 17:11close2870.101.31991.32410.00009.858206.00
33982005.11.18 17:12sell2880.101.31950.00000.0000
33992005.11.18 17:21modify2880.101.31951.32240.0000
34002005.11.18 17:21close2880.101.31831.32240.00009.108215.10
34012005.11.18 17:21sell2890.101.31810.00000.0000
34022005.11.18 17:47modify2890.101.31811.32100.0000
34032005.11.18 17:47close2890.101.31681.32100.00009.878224.97
34042005.11.18 17:47sell2900.101.31640.00000.0000
34052005.11.18 21:01modify2900.101.31641.31940.0000
34062005.11.18 21:04close2900.101.31531.31940.00008.368233.33
34072005.11.21 20:00buy2910.101.31940.00000.0000
34082005.11.21 23:24modify2910.101.31941.31650.0000
34092005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31660.0000
34102005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31670.0000
34112005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31690.0000
34122005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31710.0000
34132005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31720.0000
34142005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31740.0000
34152005.11.22 09:41modify2910.101.31941.31750.0000
34162005.11.22 09:42modify2910.101.31941.31760.0000
34172005.11.22 09:42modify2910.101.31941.31770.0000
34182005.11.22 10:17modify2910.101.31941.31780.0000
34192005.11.22 10:17modify2910.101.31941.31790.0000
34202005.11.22 10:19modify2910.101.31941.31800.0000
34212005.11.22 10:23modify2910.101.31941.31820.0000
34222005.11.22 10:33modify2910.101.31941.31830.0000
34232005.11.22 10:33modify2910.101.31941.31840.0000
34242005.11.22 10:33modify2910.101.31941.31860.0000
34252005.11.22 10:33modify2910.101.31941.31870.0000
34262005.11.22 10:36modify2910.101.31941.31880.0000
34272005.11.22 10:36modify2910.101.31941.31900.0000
34282005.11.22 10:37modify2910.101.31941.31910.0000
34292005.11.22 10:37modify2910.101.31941.31920.0000
34302005.11.22 10:38modify2910.101.31941.31920.0000
34312005.11.22 10:39modify2910.101.31941.31950.0000
34322005.11.22 10:39modify2910.101.31941.31970.0000
34332005.11.22 10:39modify2910.101.31941.31990.0000
34342005.11.22 16:11modify2910.101.31941.31990.0000
34352005.11.22 16:11modify2910.101.31941.32000.0000
34362005.11.22 16:11modify2910.101.31941.32010.0000
34372005.11.22 16:45s/l2910.101.32011.32010.00006.198239.52
34382005.11.22 21:00sell2920.101.31090.00000.0000
34392005.11.23 07:09modify2920.101.31091.31380.0000
34402005.11.23 07:09close2920.101.30971.31380.00007.718247.22
34412005.11.23 19:00buy2930.101.31430.00000.0000
34422005.11.23 22:00close2930.101.31170.00000.0000-19.828227.40
34432005.11.23 22:00sell2940.101.31170.00000.0000
34442005.11.24 11:00close2940.101.31660.00000.0000-38.678188.73
34452005.11.24 11:00buy2950.101.31660.00000.0000
34462005.11.25 01:13modify2950.101.31661.31370.0000
34472005.11.25 01:13modify2950.101.31661.31380.0000
34482005.11.25 03:06modify2950.101.31661.31410.0000
34492005.11.25 03:06modify2950.101.31661.31430.0000
34502005.11.25 03:06modify2950.101.31661.31460.0000
34512005.11.25 08:35modify2950.101.31661.31470.0000
34522005.11.25 08:35modify2950.101.31661.31500.0000
34532005.11.25 08:35modify2950.101.31661.31510.0000
34542005.11.25 08:46modify2950.101.31661.31520.0000
34552005.11.25 09:06modify2950.101.31661.31530.0000
34562005.11.25 09:06modify2950.101.31661.31540.0000
34572005.11.25 09:54modify2950.101.31661.31550.0000
34582005.11.25 10:17modify2950.101.31661.31560.0000
34592005.11.25 10:18modify2950.101.31661.31560.0000
34602005.11.25 10:18modify2950.101.31661.31570.0000
34612005.11.25 10:19modify2950.101.31661.31570.0000
34622005.11.25 10:40modify2950.101.31661.31590.0000
34632005.11.25 10:40modify2950.101.31661.31610.0000
34642005.11.25 10:40modify2950.101.31661.31620.0000
34652005.11.25 10:40modify2950.101.31661.31640.0000
34662005.11.25 10:41modify2950.101.31661.31660.0000
34672005.11.25 10:41modify2950.101.31661.31670.0000
34682005.11.25 11:33s/l2950.101.31671.31670.00003.408192.12
34692005.11.25 16:00sell2960.101.31560.00000.0000
34702005.11.28 16:42modify2960.101.31561.31850.0000
34712005.11.28 16:42close2960.101.31441.31850.00007.688199.80
34722005.11.28 17:00sell2970.101.31140.00000.0000
34732005.11.28 18:57modify2970.101.31141.31430.0000
34742005.11.28 18:57close2970.101.31011.31430.00009.928209.72
34752005.11.29 16:00buy2980.101.31470.00000.0000
34762005.11.29 16:00modify2980.101.31471.31170.0000
34772005.11.29 16:00modify2980.101.31471.31200.0000
34782005.11.29 16:00modify2980.101.31471.31230.0000
34792005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31260.0000
34802005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31280.0000
34812005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31300.0000
34822005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31310.0000
34832005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31330.0000
34842005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31350.0000
34852005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31370.0000
34862005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31380.0000
34872005.11.29 16:01modify2980.101.31471.31400.0000
34882005.11.29 16:04modify2980.101.31471.31410.0000
34892005.11.29 16:05modify2980.101.31471.31420.0000
34902005.11.29 16:05modify2980.101.31471.31430.0000
34912005.11.29 16:05modify2980.101.31471.31440.0000
34922005.11.29 16:07modify2980.101.31471.31450.0000
34932005.11.29 16:07modify2980.101.31471.31460.0000
34942005.11.29 16:07modify2980.101.31471.31470.0000
34952005.11.29 16:07modify2980.101.31471.31480.0000
34962005.11.29 16:10modify2980.101.31471.31480.0000
34972005.11.29 16:10modify2980.101.31471.31490.0000
34982005.11.29 16:10modify2980.101.31471.31500.0000
34992005.11.29 17:06s/l2980.101.31501.31500.00002.288212.00
35002005.12.01 11:00sell2990.101.31300.00000.0000
35012005.12.01 14:00close2990.101.31620.00000.0000-24.318187.69
35022005.12.01 14:00buy3000.101.31620.00000.0000
35032005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31340.0000
35042005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31350.0000
35052005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31370.0000
35062005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31380.0000
35072005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31400.0000
35082005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31410.0000
35092005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31430.0000
35102005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31440.0000
35112005.12.01 14:16modify3000.101.31621.31460.0000
35122005.12.01 14:17modify3000.101.31621.31470.0000
35132005.12.01 14:19modify3000.101.31621.31490.0000
35142005.12.01 14:19modify3000.101.31621.31500.0000
35152005.12.01 14:19modify3000.101.31621.31520.0000
35162005.12.01 14:19modify3000.101.31621.31530.0000
35172005.12.01 14:46modify3000.101.31621.31540.0000
35182005.12.01 14:47modify3000.101.31621.31540.0000
35192005.12.01 14:47modify3000.101.31621.31550.0000
35202005.12.01 14:48modify3000.101.31621.31560.0000
35212005.12.01 14:48modify3000.101.31621.31570.0000
35222005.12.01 14:48modify3000.101.31621.31590.0000
35232005.12.01 14:48modify3000.101.31621.31600.0000
35242005.12.01 14:49modify3000.101.31621.31620.0000
35252005.12.01 14:49modify3000.101.31621.31630.0000
35262005.12.01 15:25modify3000.101.31621.31640.0000
35272005.12.01 15:25modify3000.101.31621.31650.0000
35282005.12.01 15:25modify3000.101.31621.31660.0000
35292005.12.01 15:25modify3000.101.31621.31680.0000
35302005.12.01 15:25modify3000.101.31621.31690.0000
35312005.12.01 15:25modify3000.101.31621.31700.0000
35322005.12.01 15:26modify3000.101.31621.31710.0000
35332005.12.01 15:26modify3000.101.31621.31720.0000
35342005.12.01 15:27modify3000.101.31621.31730.0000
35352005.12.01 15:31modify3000.101.31621.31740.0000
35362005.12.01 15:31modify3000.101.31621.31750.0000
35372005.12.01 15:32modify3000.101.31621.31770.0000
35382005.12.01 16:11modify3000.101.31621.31780.0000
35392005.12.01 16:26modify3000.101.31621.31780.0000
35402005.12.01 16:27modify3000.101.31621.31790.0000
35412005.12.01 19:36s/l3000.101.31791.31790.000012.908200.59
35422005.12.04 23:00sell3010.101.31850.00000.0000
35432005.12.05 00:51modify3010.101.31851.32150.0000
35442005.12.05 00:59close3010.101.31741.32150.00006.908207.48
35452005.12.05 01:00buy3020.101.31760.00000.0000
35462005.12.05 02:35modify3020.101.31761.31460.0000
35472005.12.05 02:35modify3020.101.31761.31480.0000
35482005.12.05 02:36modify3020.101.31761.31490.0000
35492005.12.05 02:36modify3020.101.31761.31500.0000
35502005.12.05 02:45modify3020.101.31761.31500.0000
35512005.12.05 03:18modify3020.101.31761.31510.0000
35522005.12.05 03:18modify3020.101.31761.31520.0000
35532005.12.05 03:24modify3020.101.31761.31530.0000
35542005.12.05 03:28modify3020.101.31761.31540.0000
35552005.12.05 04:04modify3020.101.31761.31550.0000
35562005.12.05 04:11modify3020.101.31761.31560.0000
35572005.12.05 04:22modify3020.101.31761.31580.0000
35582005.12.05 04:25modify3020.101.31761.31590.0000
35592005.12.05 05:08modify3020.101.31761.31600.0000
35602005.12.05 05:09modify3020.101.31761.31630.0000
35612005.12.05 05:10modify3020.101.31761.31650.0000
35622005.12.05 05:19modify3020.101.31761.31670.0000
35632005.12.05 08:35modify3020.101.31761.31680.0000
35642005.12.05 08:36modify3020.101.31761.31690.0000
35652005.12.05 12:12s/l3020.101.31691.31690.0000-5.328202.16
35662005.12.05 14:00sell3030.101.31190.00000.0000
35672005.12.05 14:03modify3030.101.31191.31490.0000
35682005.12.05 14:04close3030.101.31081.31490.00008.398210.55
35692005.12.05 14:04sell3040.101.31040.00000.0000
35702005.12.05 17:45modify3040.101.31041.31340.0000
35712005.12.05 17:45close3040.101.30931.31340.00008.408218.95
35722005.12.07 08:00buy3050.101.30910.00000.0000
35732005.12.07 08:24modify3050.101.30911.30610.0000
35742005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30620.0000
35752005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30640.0000
35762005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30650.0000
35772005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30670.0000
35782005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30680.0000
35792005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30700.0000
35802005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30710.0000
35812005.12.07 08:27modify3050.101.30911.30730.0000
35822005.12.07 08:28modify3050.101.30911.30740.0000
35832005.12.07 08:28modify3050.101.30911.30750.0000
35842005.12.07 08:32modify3050.101.30911.30750.0000
35852005.12.07 08:32modify3050.101.30911.30760.0000
35862005.12.07 08:32modify3050.101.30911.30770.0000
35872005.12.07 08:32modify3050.101.30911.30780.0000
35882005.12.07 10:09modify3050.101.30911.30790.0000
35892005.12.07 10:11modify3050.101.30911.30810.0000
35902005.12.07 10:11modify3050.101.30911.30820.0000
35912005.12.07 10:11modify3050.101.30911.30830.0000
35922005.12.07 10:56modify3050.101.30911.30840.0000
35932005.12.07 10:56modify3050.101.30911.30860.0000
35942005.12.07 10:56modify3050.101.30911.30870.0000
35952005.12.07 10:56modify3050.101.30911.30880.0000
35962005.12.07 10:57modify3050.101.30911.30890.0000
35972005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30900.0000
35982005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30910.0000
35992005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30920.0000
36002005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30930.0000
36012005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30940.0000
36022005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30950.0000
36032005.12.07 10:58modify3050.101.30911.30960.0000
36042005.12.07 11:45modify3050.101.30911.30980.0000
36052005.12.07 11:46modify3050.101.30911.30980.0000
36062005.12.07 11:46modify3050.101.30911.30990.0000
36072005.12.07 11:47modify3050.101.30911.31000.0000
36082005.12.07 12:27modify3050.101.30911.31010.0000
36092005.12.07 12:27modify3050.101.30911.31020.0000
36102005.12.07 12:28modify3050.101.30911.31030.0000
36112005.12.07 12:28modify3050.101.30911.31040.0000
36122005.12.07 12:28modify3050.101.30911.31040.0000
36132005.12.07 12:30modify3050.101.30911.31050.0000
36142005.12.07 12:30modify3050.101.30911.31060.0000
36152005.12.07 12:34modify3050.101.30911.31060.0000
36162005.12.07 12:34modify3050.101.30911.31070.0000
36172005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31080.0000
36182005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31090.0000
36192005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31110.0000
36202005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31120.0000
36212005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31140.0000
36222005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31150.0000
36232005.12.07 12:35modify3050.101.30911.31160.0000
36242005.12.07 14:22modify3050.101.30911.31170.0000
36252005.12.07 16:06s/l3050.101.31171.31170.000019.828238.77
36262005.12.08 10:00sell3060.101.30780.00000.0000
36272005.12.08 10:04modify3060.101.30781.31060.0000
36282005.12.08 10:08close3060.101.30651.31060.00009.958248.72
36292005.12.08 10:09sell3070.101.30610.00000.0000
36302005.12.08 16:11modify3070.101.30611.30900.0000
36312005.12.08 16:11close3070.101.30491.30900.00009.208257.92
36322005.12.09 12:00buy3080.101.30520.00000.0000
36332005.12.09 14:14modify3080.101.30521.30240.0000
36342005.12.09 15:52s/l3080.101.30241.30240.0000-21.508236.42
36352005.12.09 18:00sell3090.101.30220.00000.0000
36362005.12.12 01:00close3090.101.30490.00000.0000-22.148214.28
36372005.12.12 01:00buy3100.101.30500.00000.0000
36382005.12.12 03:00close3100.101.29960.00000.0000-41.558172.73
36392005.12.12 03:00sell3110.101.29960.00000.0000
36402005.12.12 04:34modify3110.101.29961.30260.0000
36412005.12.12 04:35close3110.101.29851.30260.00008.478181.20
36422005.12.13 13:00buy3120.101.29540.00000.0000
36432005.12.14 03:00close3120.101.28690.00000.0000-65.178116.03
36442005.12.14 03:00sell3130.101.28690.00000.0000
36452005.12.14 03:15modify3130.101.28691.28970.0000
36462005.12.14 03:15close3130.101.28541.28970.000011.678127.70
36472005.12.14 03:15sell3140.101.28470.00000.0000
36482005.12.14 03:15modify3140.101.28471.28760.0000
36492005.12.14 03:15close3140.101.28331.28760.000010.918138.61
36502005.12.14 03:15sell3150.101.28260.00000.0000
36512005.12.14 03:18modify3150.101.28261.28560.0000
36522005.12.14 03:18close3150.101.28151.28560.00008.588147.19
36532005.12.14 03:18sell3160.101.28110.00000.0000
36542005.12.14 14:30modify3160.101.28111.28390.0000
36552005.12.14 14:31close3160.101.27981.28390.000010.168157.35
36562005.12.15 11:00buy3170.101.28230.00000.0000
36572005.12.15 11:18modify3170.101.28231.27930.0000
36582005.12.15 11:18modify3170.101.28231.27930.0000
36592005.12.15 11:19modify3170.101.28231.27940.0000
36602005.12.15 12:46modify3170.101.28231.27950.0000
36612005.12.15 12:46modify3170.101.28231.27960.0000
36622005.12.15 13:00close3170.101.28321.27960.00007.018164.36
36632005.12.15 13:00sell3180.101.28310.00000.0000
36642005.12.19 06:00close3180.101.28990.00000.0000-58.548105.82
36652005.12.19 06:00buy3190.101.28990.00000.0000
36662005.12.19 08:50modify3190.101.28991.28710.0000
36672005.12.19 08:51modify3190.101.28991.28720.0000
36682005.12.19 11:12modify3190.101.28991.28730.0000
36692005.12.19 11:12modify3190.101.28991.28760.0000
36702005.12.19 11:13modify3190.101.28991.28760.0000
36712005.12.19 11:13modify3190.101.28991.28770.0000
36722005.12.19 11:18modify3190.101.28991.28780.0000
36732005.12.19 11:19modify3190.101.28991.28790.0000
36742005.12.19 11:19modify3190.101.28991.28800.0000
36752005.12.19 13:29modify3190.101.28991.28810.0000
36762005.12.19 13:30modify3190.101.28991.28830.0000
36772005.12.19 13:31modify3190.101.28991.28850.0000
36782005.12.19 13:38modify3190.101.28991.28860.0000
36792005.12.19 13:39modify3190.101.28991.28880.0000
36802005.12.19 13:39modify3190.101.28991.28890.0000
36812005.12.19 13:39modify3190.101.28991.28920.0000
36822005.12.19 13:39modify3190.101.28991.28930.0000
36832005.12.19 13:40modify3190.101.28991.28930.0000
36842005.12.19 13:52modify3190.101.28991.28940.0000
36852005.12.19 13:53modify3190.101.28991.28950.0000
36862005.12.19 13:53modify3190.101.28991.28970.0000
36872005.12.19 13:53modify3190.101.28991.28980.0000
36882005.12.19 13:53modify3190.101.28991.28990.0000
36892005.12.19 13:53modify3190.101.28991.29010.0000
36902005.12.19 13:53modify3190.101.28991.29020.0000
36912005.12.19 14:15modify3190.101.28991.29020.0000
36922005.12.19 14:15modify3190.101.28991.29030.0000
36932005.12.19 14:16modify3190.101.28991.29040.0000
36942005.12.19 14:21modify3190.101.28991.29060.0000
36952005.12.19 17:09modify3190.101.28991.29060.0000
36962005.12.19 17:09modify3190.101.28991.29080.0000
36972005.12.19 17:10modify3190.101.28991.29090.0000
36982005.12.19 17:13modify3190.101.28991.29100.0000
36992005.12.19 18:43s/l3190.101.29101.29100.00008.528114.34
37002005.12.22 19:00sell3200.101.31190.00000.0000
37012005.12.22 20:02modify3200.101.31191.31490.0000
37022005.12.22 20:03close3200.101.31031.31490.000012.218126.55
37032005.12.23 14:00buy3210.101.31330.00000.0000
37042005.12.23 14:20modify3210.101.31331.31040.0000
37052005.12.23 14:21modify3210.101.31331.31050.0000
37062005.12.23 14:22modify3210.101.31331.31060.0000
37072005.12.23 14:23modify3210.101.31331.31080.0000
37082005.12.23 14:25modify3210.101.31331.31100.0000
37092005.12.23 14:30modify3210.101.31331.31110.0000
37102005.12.23 14:33modify3210.101.31331.31120.0000
37112005.12.23 15:00modify3210.101.31331.31130.0000
37122005.12.23 15:01modify3210.101.31331.31140.0000
37132005.12.23 15:01modify3210.101.31331.31150.0000
37142005.12.23 15:01modify3210.101.31331.31170.0000
37152005.12.23 15:01modify3210.101.31331.31180.0000
37162005.12.23 16:26s/l3210.101.31181.31180.0000-11.448115.11
37172005.12.26 14:00sell3220.101.31210.00000.0000
37182005.12.26 17:00close3220.101.31450.00000.0000-18.268096.85
37192005.12.26 17:00buy3230.101.31430.00000.0000
37202005.12.26 19:00close3230.101.31230.00000.0000-15.248081.61
37212005.12.26 19:00sell3240.101.31230.00000.0000
37222005.12.26 23:00close3240.101.31430.00000.0000-15.228066.39
37232005.12.26 23:00buy3250.101.31430.00000.0000
37242005.12.27 11:00close3250.101.31210.00000.0000-15.898050.50
37252005.12.27 11:00sell3260.101.31200.00000.0000
37262005.12.27 17:00close3260.101.31400.00000.0000-15.228035.28
37272005.12.27 17:00buy3270.101.31400.00000.0000
37282005.12.27 19:00modify3270.101.31401.31100.0000
37292005.12.27 19:03modify3270.101.31401.31120.0000
37302005.12.27 19:16modify3270.101.31401.31150.0000
37312005.12.27 20:00modify3270.101.31401.31150.0000
37322005.12.27 20:01modify3270.101.31401.31170.0000
37332005.12.27 20:14modify3270.101.31401.31180.0000
37342005.12.27 20:19modify3270.101.31401.31210.0000
37352005.12.27 20:22modify3270.101.31401.31220.0000
37362005.12.27 20:23modify3270.101.31401.31250.0000
37372005.12.27 20:28modify3270.101.31401.31270.0000
37382005.12.27 20:31modify3270.101.31401.31290.0000
37392005.12.27 20:39modify3270.101.31401.31310.0000
37402005.12.27 20:46modify3270.101.31401.31340.0000
37412005.12.27 20:59modify3270.101.31401.31340.0000
37422005.12.27 21:00modify3270.101.31401.31360.0000
37432005.12.27 21:01modify3270.101.31401.31370.0000
37442005.12.28 07:28s/l3270.101.31371.31370.0000-1.418033.87
37452005.12.28 09:00sell3280.101.30630.00000.0000
37462005.12.28 21:00close3280.101.31720.00000.0000-82.757951.12
37472005.12.28 21:00buy3290.101.31710.00000.0000
37482005.12.29 22:00close3290.101.31310.00000.0000-29.587921.54
37492005.12.29 22:01sell3300.101.31310.00000.0000
37502005.12.30 03:17modify3300.101.31311.31590.0000
37512005.12.30 04:14close3300.101.31191.31590.00004.797926.32
37522005.12.30 14:00buy3310.101.31760.00000.0000
37532005.12.30 15:28modify3310.101.31761.31460.0000
37542005.12.30 15:31modify3310.101.31761.31480.0000
37552005.12.30 15:37modify3310.101.31761.31500.0000
37562005.12.30 15:38modify3310.101.31761.31510.0000
37572005.12.30 15:38modify3310.101.31761.31520.0000
37582005.12.30 15:39modify3310.101.31761.31530.0000
37592005.12.30 15:39modify3310.101.31761.31540.0000
37602005.12.30 15:40modify3310.101.31761.31550.0000
37612005.12.30 15:40modify3310.101.31761.31560.0000
37622005.12.30 17:21s/l3310.101.31561.31560.0000-15.207911.12
37632006.01.02 04:00sell3320.101.31340.00000.0000
37642006.01.02 08:00close3320.101.31520.00000.0000-13.697897.43
37652006.01.02 08:00buy3330.101.31530.00000.0000
37662006.01.02 09:00close3330.101.31330.00000.0000-15.237882.20
37672006.01.02 09:00sell3340.101.31330.00000.0000
37682006.01.02 09:17modify3340.101.31331.31620.0000
37692006.01.02 09:18close3340.101.31221.31620.00008.387890.58
37702006.01.02 09:18sell3350.101.31180.00000.0000
37712006.01.02 22:00close3350.101.31450.00000.0000-20.547870.04
37722006.01.02 22:00buy3360.101.31390.00000.0000
37732006.01.03 00:16modify3360.101.31391.31090.0000
37742006.01.03 01:00modify3360.101.31391.31120.0000
37752006.01.03 01:01modify3360.101.31391.31160.0000
37762006.01.03 01:59modify3360.101.31391.31180.0000
37772006.01.03 02:51s/l3360.101.31181.31180.0000-15.137854.91
37782006.01.03 04:00sell3370.101.31010.00000.0000
37792006.01.03 06:00modify3370.101.31011.31310.0000
37802006.01.03 07:00close3370.101.30881.31310.00009.937864.84
37812006.01.06 08:00buy3380.101.27880.00000.0000
37822006.01.06 15:00close3380.101.26970.00000.0000-71.677793.17
37832006.01.06 15:00sell3390.101.26970.00000.0000
37842006.01.06 15:54modify3390.101.26971.27270.0000
37852006.01.06 15:54close3390.101.26861.27270.00008.677801.84
37862006.01.06 15:54sell3400.101.26820.00000.0000
37872006.01.09 11:00close3400.101.27640.00000.0000-65.697736.14
37882006.01.09 11:01buy3410.101.27640.00000.0000
37892006.01.09 11:16modify3410.101.27641.27340.0000
37902006.01.09 11:16modify3410.101.27641.27350.0000
37912006.01.09 12:44modify3410.101.27641.27360.0000
37922006.01.09 12:49modify3410.101.27641.27370.0000
37932006.01.09 16:00modify3410.101.27641.27370.0000
37942006.01.09 16:00modify3410.101.27641.27380.0000
37952006.01.09 16:13modify3410.101.27641.27380.0000
37962006.01.09 16:13modify3410.101.27641.27390.0000
37972006.01.09 16:14modify3410.101.27641.27410.0000
37982006.01.09 16:14modify3410.101.27641.27420.0000
37992006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27430.0000
38002006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27440.0000
38012006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27450.0000
38022006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27470.0000
38032006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27480.0000
38042006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27490.0000
38052006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27500.0000
38062006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27510.0000
38072006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27520.0000
38082006.01.09 17:17modify3410.101.27641.27530.0000
38092006.01.09 17:28modify3410.101.27641.27540.0000
38102006.01.09 17:28modify3410.101.27641.27550.0000
38112006.01.09 17:48modify3410.101.27641.27560.0000
38122006.01.09 17:49modify3410.101.27641.27570.0000
38132006.01.09 20:13s/l3410.101.27571.27570.0000-5.497730.65
38142006.01.11 17:00sell3420.101.27860.00000.0000
38152006.01.11 17:24modify3420.101.27861.28150.0000
38162006.01.11 17:25close3420.101.27731.28150.000010.187740.83
38172006.01.11 17:25sell3430.101.27710.00000.0000
38182006.01.11 17:29modify3430.101.27711.28000.0000
38192006.01.11 17:44close3430.101.27591.28000.00009.417750.24
38202006.01.11 17:44sell3440.101.27550.00000.0000
38212006.01.11 17:48modify3440.101.27551.27840.0000
38222006.01.11 17:48close3440.101.27431.27840.00009.427759.66
38232006.01.11 17:48sell3450.101.27390.00000.0000
38242006.01.11 18:06modify3450.101.27391.27680.0000
38252006.01.11 18:07close3450.101.27281.27680.00008.647768.30
38262006.01.12 16:00buy3460.101.28700.00000.0000
38272006.01.12 16:04modify3460.101.28701.28410.0000
38282006.01.12 16:05modify3460.101.28701.28420.0000
38292006.01.12 16:07modify3460.101.28701.28430.0000
38302006.01.12 16:07modify3460.101.28701.28470.0000
38312006.01.12 16:14modify3460.101.28701.28480.0000
38322006.01.12 16:15modify3460.101.28701.28490.0000
38332006.01.12 18:03s/l3460.101.28491.28490.0000-16.347751.96
38342006.01.13 19:00sell3470.101.27650.00000.0000
38352006.01.15 23:00modify3470.101.27651.27950.0000
38362006.01.15 23:03close3470.101.27511.27950.000010.987762.94
38372006.01.16 17:00buy3480.101.28040.00000.0000
38382006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27750.0000
38392006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27770.0000
38402006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27790.0000
38412006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27800.0000
38422006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27820.0000
38432006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27840.0000
38442006.01.17 01:56modify3480.101.28041.27860.0000
38452006.01.17 01:57modify3480.101.28041.27890.0000
38462006.01.17 01:57modify3480.101.28041.27920.0000
38472006.01.17 01:57modify3480.101.28041.27950.0000
38482006.01.17 01:58modify3480.101.28041.27950.0000
38492006.01.17 01:58modify3480.101.28041.27960.0000
38502006.01.17 01:58modify3480.101.28041.27970.0000
38512006.01.17 01:58modify3480.101.28041.27980.0000
38522006.01.17 06:43s/l3480.101.27981.27980.0000-3.817759.13
38532006.01.17 11:00sell3490.101.27970.00000.0000
38542006.01.17 13:00close3490.101.28300.00000.0000-25.727733.41
38552006.01.17 13:00buy3500.101.28300.00000.0000
38562006.01.17 13:13modify3500.101.28301.28030.0000
38572006.01.17 15:13modify3500.101.28301.28030.0000
38582006.01.17 15:13modify3500.101.28301.28040.0000
38592006.01.17 15:15modify3500.101.28301.28050.0000
38602006.01.17 15:15modify3500.101.28301.28060.0000
38612006.01.17 15:15modify3500.101.28301.28080.0000
38622006.01.17 15:15modify3500.101.28301.28100.0000
38632006.01.17 15:29modify3500.101.28301.28100.0000
38642006.01.17 15:30modify3500.101.28301.28110.0000
38652006.01.17 16:03modify3500.101.28301.28120.0000
38662006.01.17 16:03modify3500.101.28301.28130.0000
38672006.01.17 16:03modify3500.101.28301.28150.0000
38682006.01.17 16:06modify3500.101.28301.28160.0000
38692006.01.17 16:07modify3500.101.28301.28170.0000
38702006.01.17 16:12modify3500.101.28301.28170.0000
38712006.01.17 16:38modify3500.101.28301.28180.0000
38722006.01.17 16:40modify3500.101.28301.28180.0000
38732006.01.17 16:40modify3500.101.28301.28190.0000
38742006.01.17 16:40modify3500.101.28301.28200.0000
38752006.01.17 19:13s/l3500.101.28201.28200.0000-7.807725.61
38762006.01.18 01:00sell3510.101.27960.00000.0000
38772006.01.18 04:00close3510.101.28140.00000.0000-14.057711.56
38782006.01.18 04:01buy3520.101.28140.00000.0000
38792006.01.18 05:18modify3520.101.28141.27860.0000
38802006.01.18 05:19modify3520.101.28141.27900.0000
38812006.01.18 05:20modify3520.101.28141.27920.0000
38822006.01.18 05:23modify3520.101.28141.27930.0000
38832006.01.18 08:46s/l3520.101.27931.27930.0000-16.427695.14
38842006.01.18 09:00sell3530.101.27750.00000.0000
38852006.01.18 09:01modify3530.101.27751.28050.0000
38862006.01.18 09:02close3530.101.27631.28050.00009.407704.54
38872006.01.18 09:02sell3540.101.27590.00000.0000
38882006.01.18 09:52modify3540.101.27591.27890.0000
38892006.01.18 09:52close3540.101.27481.27890.00008.637713.17
38902006.01.18 09:52sell3550.101.27430.00000.0000
38912006.01.18 14:45modify3550.101.27431.27720.0000
38922006.01.18 15:07s/l3550.101.27721.27720.0000-22.717690.46
38932006.01.18 20:00buy3560.101.28180.00000.0000
38942006.01.18 20:30modify3560.101.28181.27890.0000
38952006.01.18 22:55s/l3560.101.27891.27890.0000-22.687667.78
38962006.01.20 15:00sell3570.101.28200.00000.0000
38972006.01.20 15:25modify3570.101.28201.28490.0000
38982006.01.20 16:42s/l3570.101.28491.28490.0000-22.577645.21
38992006.01.24 13:00buy3580.101.26250.00000.0000
39002006.01.24 20:00close3580.101.25940.00000.0000-24.617620.60
39012006.01.24 20:00sell3590.101.25950.00000.0000
39022006.01.24 21:00close3590.101.26020.00000.0000-5.557615.05
39032006.01.24 21:00buy3600.101.26040.00000.0000
39042006.01.24 23:18modify3600.101.26041.25750.0000
39052006.01.24 23:34modify3600.101.26041.25760.0000
39062006.01.24 23:34modify3600.101.26041.25770.0000
39072006.01.24 23:34modify3600.101.26041.25780.0000
39082006.01.24 23:35modify3600.101.26041.25780.0000
39092006.01.24 23:49modify3600.101.26041.25800.0000
39102006.01.24 23:59modify3600.101.26041.25800.0000
39112006.01.25 00:21modify3600.101.26041.25840.0000
39122006.01.25 00:35modify3600.101.26041.25850.0000
39132006.01.25 00:36modify3600.101.26041.25860.0000
39142006.01.25 01:00modify3600.101.26041.25860.0000
39152006.01.25 01:06modify3600.101.26041.25880.0000
39162006.01.25 01:10modify3600.101.26041.25880.0000
39172006.01.25 01:10modify3600.101.26041.25890.0000
39182006.01.25 01:12modify3600.101.26041.25910.0000
39192006.01.25 01:12modify3600.101.26041.25920.0000
39202006.01.25 01:14modify3600.101.26041.25930.0000
39212006.01.25 01:14modify3600.101.26041.25950.0000
39222006.01.25 01:14modify3600.101.26041.25970.0000
39232006.01.25 01:19modify3600.101.26041.25980.0000
39242006.01.25 01:20modify3600.101.26041.25990.0000
39252006.01.25 03:53modify3600.101.26041.26000.0000
39262006.01.25 03:53modify3600.101.26041.26010.0000
39272006.01.25 10:15s/l3600.101.26011.26010.0000-1.507613.55
39282006.01.25 12:00sell3610.101.26040.00000.0000
39292006.01.25 12:59modify3610.101.26041.26320.0000
39302006.01.25 12:59close3610.101.25921.26320.00009.537623.08
39312006.01.25 18:00buy3620.101.26400.00000.0000
39322006.01.25 23:19modify3620.101.26401.26110.0000
39332006.01.25 23:44modify3620.101.26401.26120.0000
39342006.01.25 23:45modify3620.101.26401.26140.0000
39352006.01.26 12:03modify3620.101.26401.26140.0000
39362006.01.26 12:25modify3620.101.26401.26150.0000
39372006.01.26 12:28modify3620.101.26401.26160.0000
39382006.01.26 12:32modify3620.101.26401.26200.0000
39392006.01.26 12:34modify3620.101.26401.26220.0000
39402006.01.26 12:35modify3620.101.26401.26240.0000
39412006.01.26 12:44modify3620.101.26401.26260.0000
39422006.01.26 14:33modify3620.101.26401.26280.0000
39432006.01.26 14:37modify3620.101.26401.26290.0000
39442006.01.26 14:37modify3620.101.26401.26300.0000
39452006.01.26 14:37modify3620.101.26401.26310.0000
39462006.01.26 14:41modify3620.101.26401.26320.0000
39472006.01.26 17:26modify3620.101.26401.26330.0000
39482006.01.26 17:26modify3620.101.26401.26340.0000
39492006.01.26 17:27modify3620.101.26401.26350.0000
39502006.01.26 17:27modify3620.101.26401.26370.0000
39512006.01.26 17:27modify3620.101.26401.26390.0000
39522006.01.26 17:27modify3620.101.26401.26410.0000
39532006.01.26 17:30modify3620.101.26401.26430.0000
39542006.01.26 17:42modify3620.101.26401.26430.0000
39552006.01.26 17:55modify3620.101.26401.26450.0000
39562006.01.26 17:56modify3620.101.26401.26450.0000
39572006.01.26 17:58modify3620.101.26401.26460.0000
39582006.01.26 19:01modify3620.101.26401.26500.0000
39592006.01.26 19:01modify3620.101.26401.26530.0000
39602006.01.26 19:01modify3620.101.26401.26560.0000
39612006.01.26 19:07modify3620.101.26401.26570.0000
39622006.01.26 19:07modify3620.101.26401.26590.0000
39632006.01.26 19:07modify3620.101.26401.26600.0000
39642006.01.26 19:08modify3620.101.26401.26640.0000
39652006.01.26 19:09modify3620.101.26401.26660.0000
39662006.01.26 19:12modify3620.101.26401.26670.0000
39672006.01.26 20:14modify3620.101.26401.26680.0000
39682006.01.26 20:14modify3620.101.26401.26690.0000
39692006.01.26 20:14modify3620.101.26401.26700.0000
39702006.01.26 20:14modify3620.101.26401.26710.0000
39712006.01.26 20:14modify3620.101.26401.26720.0000
39722006.01.26 20:16modify3620.101.26401.26720.0000
39732006.01.26 20:16modify3620.101.26401.26730.0000
39742006.01.27 11:30modify3620.101.26401.26730.0000
39752006.01.27 11:30modify3620.101.26401.26750.0000
39762006.01.27 11:34modify3620.101.26401.26750.0000
39772006.01.27 11:34modify3620.101.26401.26760.0000
39782006.01.27 11:34modify3620.101.26401.26770.0000
39792006.01.27 11:34modify3620.101.26401.26780.0000
39802006.01.27 11:35modify3620.101.26401.26790.0000
39812006.01.27 11:35modify3620.101.26401.26790.0000
39822006.01.27 11:36modify3620.101.26401.26820.0000
39832006.01.27 11:37modify3620.101.26401.26830.0000
39842006.01.27 11:42modify3620.101.26401.26850.0000
39852006.01.27 11:45modify3620.101.26401.26860.0000
39862006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26870.0000
39872006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26880.0000
39882006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26890.0000
39892006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26900.0000
39902006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26920.0000
39912006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26930.0000
39922006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26940.0000
39932006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26950.0000
39942006.01.27 11:46modify3620.101.26401.26970.0000
39952006.01.27 11:47modify3620.101.26401.26990.0000
39962006.01.27 11:48modify3620.101.26401.27000.0000
39972006.01.27 11:52modify3620.101.26401.27010.0000
39982006.01.27 11:53modify3620.101.26401.27030.0000
39992006.01.27 11:53modify3620.101.26401.27040.0000
40002006.01.27 11:53modify3620.101.26401.27050.0000
40012006.01.27 11:55modify3620.101.26401.27060.0000
40022006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27070.0000
40032006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27080.0000
40042006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27090.0000
40052006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27110.0000
40062006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27120.0000
40072006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27130.0000
40082006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27140.0000
40092006.01.27 12:00modify3620.101.26401.27150.0000
40102006.01.27 12:04modify3620.101.26401.27160.0000
40112006.01.27 12:09modify3620.101.26401.27200.0000
40122006.01.27 12:09modify3620.101.26401.27230.0000
40132006.01.27 12:09modify3620.101.26401.27270.0000
40142006.01.27 14:30s/l3620.101.27271.27270.000071.897694.97
40152006.01.31 08:00sell3630.101.28500.00000.0000
40162006.01.31 08:59modify3630.101.28501.28790.0000
40172006.01.31 08:59close3630.101.28371.28790.000010.137705.10
40182006.02.01 13:00buy3640.101.28390.00000.0000
40192006.02.01 14:15modify3640.101.28391.28100.0000
40202006.02.01 14:15modify3640.101.28391.28110.0000
40212006.02.01 14:17modify3640.101.28391.28120.0000
40222006.02.01 14:17modify3640.101.28391.28130.0000
40232006.02.01 14:17modify3640.101.28391.28140.0000
40242006.02.01 14:18modify3640.101.28391.28150.0000
40252006.02.01 14:19modify3640.101.28391.28160.0000
40262006.02.01 14:19modify3640.101.28391.28170.0000
40272006.02.01 14:20modify3640.101.28391.28180.0000
40282006.02.01 14:20modify3640.101.28391.28190.0000
40292006.02.01 14:20modify3640.101.28391.28200.0000
40302006.02.01 14:22modify3640.101.28391.28220.0000
40312006.02.01 14:45modify3640.101.28391.28240.0000
40322006.02.01 14:46modify3640.101.28391.28260.0000
40332006.02.01 14:46modify3640.101.28391.28280.0000
40342006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28290.0000
40352006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28300.0000
40362006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28310.0000
40372006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28330.0000
40382006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28340.0000
40392006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28350.0000
40402006.02.01 14:48modify3640.101.28391.28360.0000
40412006.02.01 14:49modify3640.101.28391.28370.0000
40422006.02.01 14:49modify3640.101.28391.28380.0000
40432006.02.01 16:07s/l3640.101.28381.28380.0000-0.787704.32
40442006.02.02 19:00sell3650.101.28460.00000.0000
40452006.02.03 11:00close3650.101.28880.00000.0000-36.957667.36
40462006.02.03 11:00buy3660.101.28880.00000.0000
40472006.02.03 14:24modify3660.101.28881.28590.0000
40482006.02.03 14:24modify3660.101.28881.28600.0000
40492006.02.03 14:30modify3660.101.28881.28600.0000
40502006.02.03 14:30modify3660.101.28881.28620.0000
40512006.02.03 14:30s/l3660.101.28621.28620.0000-20.227647.14
40522006.02.07 12:00sell3670.101.29660.00000.0000
40532006.02.07 23:22modify3670.101.29661.29960.0000
40542006.02.07 23:22close3670.101.29551.29960.00008.497655.63
40552006.02.08 15:00buy3680.101.29900.00000.0000
40562006.02.08 16:21modify3680.101.29901.29600.0000
40572006.02.08 16:50modify3680.101.29901.29610.0000
40582006.02.08 16:52modify3680.101.29901.29620.0000
40592006.02.08 16:52modify3680.101.29901.29640.0000
40602006.02.08 16:53modify3680.101.29901.29660.0000
40612006.02.08 16:53modify3680.101.29901.29690.0000
40622006.02.08 16:56modify3680.101.29901.29700.0000
40632006.02.08 16:56modify3680.101.29901.29710.0000
40642006.02.08 17:02modify3680.101.29901.29730.0000
40652006.02.08 17:04modify3680.101.29901.29740.0000
40662006.02.08 17:04modify3680.101.29901.29770.0000
40672006.02.08 17:04modify3680.101.29901.29790.0000
40682006.02.08 17:06modify3680.101.29901.29800.0000
40692006.02.08 17:07modify3680.101.29901.29830.0000
40702006.02.08 17:08modify3680.101.29901.29850.0000
40712006.02.08 17:08modify3680.101.29901.29880.0000
40722006.02.08 17:09modify3680.101.29901.29890.0000
40732006.02.08 17:22modify3680.101.29901.29900.0000
40742006.02.08 17:32modify3680.101.29901.29910.0000
40752006.02.08 17:34modify3680.101.29901.29920.0000
40762006.02.08 17:59modify3680.101.29901.29930.0000
40772006.02.08 18:10modify3680.101.29901.29940.0000
40782006.02.08 18:11modify3680.101.29901.29950.0000
40792006.02.08 18:12modify3680.101.29901.29960.0000
40802006.02.08 18:12modify3680.101.29901.29970.0000
40812006.02.08 18:26modify3680.101.29901.29980.0000
40822006.02.08 22:28s/l3680.101.29981.29980.00006.167661.79
40832006.02.09 03:00sell3690.101.29790.00000.0000
40842006.02.09 06:07modify3690.101.29791.30070.0000
40852006.02.09 15:57s/l3690.101.30071.30070.0000-21.527640.27
40862006.02.09 16:00buy3700.101.30130.00000.0000
40872006.02.09 16:06modify3700.101.30131.29880.0000
40882006.02.09 16:06modify3700.101.30131.29910.0000
40892006.02.09 21:56s/l3700.101.29911.29910.0000-16.947623.33
40902006.02.10 02:00sell3710.101.30060.00000.0000
40912006.02.10 02:50modify3710.101.30061.30360.0000
40922006.02.10 03:05close3710.101.29951.30360.00008.467631.79
40932006.02.10 05:00sell3720.101.29820.00000.0000
40942006.02.10 06:42modify3720.101.29821.30110.0000
40952006.02.10 06:43close3720.101.29691.30110.000010.027641.81
40962006.02.10 18:00buy3730.101.30520.00000.0000
40972006.02.10 20:49modify3730.101.30521.30220.0000
40982006.02.10 20:52modify3730.101.30521.30240.0000
40992006.02.10 20:54modify3730.101.30521.30260.0000
41002006.02.10 20:55modify3730.101.30521.30270.0000
41012006.02.10 20:56modify3730.101.30521.30290.0000
41022006.02.10 21:11modify3730.101.30521.30300.0000
41032006.02.10 21:12modify3730.101.30521.30320.0000
41042006.02.10 21:13modify3730.101.30521.30330.0000
41052006.02.10 21:24modify3730.101.30521.30340.0000
41062006.02.10 21:30modify3730.101.30521.30360.0000
41072006.02.10 21:30modify3730.101.30521.30370.0000
41082006.02.10 21:31modify3730.101.30521.30390.0000
41092006.02.10 21:32modify3730.101.30521.30400.0000
41102006.02.10 21:33modify3730.101.30521.30410.0000
41112006.02.10 21:33modify3730.101.30521.30420.0000
41122006.02.10 21:33modify3730.101.30521.30430.0000
41132006.02.13 01:15modify3730.101.30521.30430.0000
41142006.02.13 01:16modify3730.101.30521.30450.0000
41152006.02.13 10:11modify3730.101.30521.30450.0000
41162006.02.13 10:16modify3730.101.30521.30470.0000
41172006.02.13 10:32modify3730.101.30521.30490.0000
41182006.02.13 10:33modify3730.101.30521.30510.0000
41192006.02.13 10:34modify3730.101.30521.30520.0000
41202006.02.13 10:42modify3730.101.30521.30530.0000
41212006.02.13 11:52modify3730.101.30521.30540.0000
41222006.02.13 11:52modify3730.101.30521.30550.0000
41232006.02.13 11:53modify3730.101.30521.30550.0000
41242006.02.13 11:54modify3730.101.30521.30570.0000
41252006.02.13 11:55modify3730.101.30521.30580.0000
41262006.02.13 11:56modify3730.101.30521.30590.0000
41272006.02.13 11:56modify3730.101.30521.30600.0000
41282006.02.13 11:56modify3730.101.30521.30610.0000
41292006.02.13 15:20modify3730.101.30521.30610.0000
41302006.02.13 15:20modify3730.101.30521.30620.0000
41312006.02.13 15:20modify3730.101.30521.30630.0000
41322006.02.13 16:38s/l3730.101.30631.30630.00009.317651.12
41332006.02.14 08:00sell3740.101.30570.00000.0000
41342006.02.14 14:00close3740.101.30830.00000.0000-19.877631.25
41352006.02.14 14:00buy3750.101.30850.00000.0000
41362006.02.14 14:30modify3750.101.30851.30590.0000
41372006.02.14 14:30modify3750.101.30851.30650.0000
41382006.02.14 14:30modify3750.101.30851.30690.0000
41392006.02.14 14:31modify3750.101.30851.30700.0000
41402006.02.14 14:31modify3750.101.30851.30720.0000
41412006.02.14 14:31modify3750.101.30851.30740.0000
41422006.02.14 14:31modify3750.101.30851.30760.0000
41432006.02.14 14:31modify3750.101.30851.30780.0000
41442006.02.14 14:37modify3750.101.30851.30790.0000
41452006.02.14 14:38modify3750.101.30851.30800.0000
41462006.02.14 14:38modify3750.101.30851.30810.0000
41472006.02.14 14:38modify3750.101.30851.30830.0000
41482006.02.14 14:38modify3750.101.30851.30840.0000
41492006.02.14 14:38modify3750.101.30851.30860.0000
41502006.02.14 14:39modify3750.101.30851.30870.0000
41512006.02.14 14:39modify3750.101.30851.30880.0000
41522006.02.14 14:39modify3750.101.30851.30910.0000
41532006.02.14 14:40modify3750.101.30851.30940.0000
41542006.02.14 14:40modify3750.101.30851.30950.0000
41552006.02.14 14:40modify3750.101.30851.30960.0000
41562006.02.14 14:45modify3750.101.30851.30960.0000
41572006.02.14 14:45modify3750.101.30851.30970.0000
41582006.02.14 17:20s/l3750.101.30971.30970.00009.167640.41
41592006.02.15 02:00sell3760.101.30750.00000.0000
41602006.02.15 02:45modify3760.101.30751.31040.0000
41612006.02.15 02:45close3760.101.30631.31040.00009.197649.60
41622006.02.15 02:46sell3770.101.30640.00000.0000
41632006.02.15 15:00close3770.101.30690.00000.0000-3.837645.77
41642006.02.15 15:00buy3780.101.30680.00000.0000
41652006.02.15 16:35modify3780.101.30681.30380.0000
41662006.02.15 16:35modify3780.101.30681.30400.0000
41672006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30410.0000
41682006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30420.0000
41692006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30430.0000
41702006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30440.0000
41712006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30480.0000
41722006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30510.0000
41732006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30550.0000
41742006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30580.0000
41752006.02.15 16:36modify3780.101.30681.30610.0000
41762006.02.15 16:45modify3780.101.30681.30620.0000
41772006.02.15 16:45modify3780.101.30681.30640.0000
41782006.02.15 16:46modify3780.101.30681.30660.0000
41792006.02.15 16:46modify3780.101.30681.30680.0000
41802006.02.15 17:23modify3780.101.30681.30700.0000
41812006.02.15 17:49modify3780.101.30681.30700.0000
41822006.02.15 17:49modify3780.101.30681.30710.0000
41832006.02.15 17:50modify3780.101.30681.30730.0000
41842006.02.15 17:50modify3780.101.30681.30740.0000
41852006.02.15 17:50modify3780.101.30681.30750.0000
41862006.02.15 17:51modify3780.101.30681.30760.0000
41872006.02.15 17:51modify3780.101.30681.30770.0000
41882006.02.15 17:53modify3780.101.30681.30780.0000
41892006.02.15 17:53modify3780.101.30681.30790.0000
41902006.02.16 10:29modify3780.101.30681.30800.0000
41912006.02.16 10:29modify3780.101.30681.30810.0000
41922006.02.16 11:00modify3780.101.30681.30820.0000
41932006.02.16 11:10modify3780.101.30681.30830.0000
41942006.02.16 11:10modify3780.101.30681.30850.0000
41952006.02.16 11:11modify3780.101.30681.30860.0000
41962006.02.16 11:11modify3780.101.30681.30880.0000
41972006.02.16 11:11modify3780.101.30681.30890.0000
41982006.02.16 12:03modify3780.101.30681.30900.0000
41992006.02.16 12:04modify3780.101.30681.30910.0000
42002006.02.16 12:05modify3780.101.30681.30920.0000
42012006.02.16 12:05modify3780.101.30681.30930.0000
42022006.02.16 12:05modify3780.101.30681.30950.0000
42032006.02.16 12:05modify3780.101.30681.30960.0000
42042006.02.16 12:05modify3780.101.30681.30970.0000
42052006.02.16 12:06modify3780.101.30681.30980.0000
42062006.02.16 12:06modify3780.101.30681.30990.0000
42072006.02.16 12:07modify3780.101.30681.31000.0000
42082006.02.16 12:17modify3780.101.30681.31010.0000
42092006.02.16 12:17modify3780.101.30681.31020.0000
42102006.02.16 12:17modify3780.101.30681.31030.0000
42112006.02.16 12:17modify3780.101.30681.31040.0000
42122006.02.16 12:18modify3780.101.30681.31050.0000
42132006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31060.0000
42142006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31070.0000
42152006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31080.0000
42162006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31090.0000
42172006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31100.0000
42182006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31110.0000
42192006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31120.0000
42202006.02.16 12:19modify3780.101.30681.31130.0000
42212006.02.16 16:40s/l3780.101.31131.31130.000035.207680.97
42222006.02.17 00:00sell3790.101.30990.00000.0000
42232006.02.17 00:50modify3790.101.30991.31290.0000
42242006.02.17 02:46s/l3790.101.31291.31290.0000-22.857658.12
42252006.02.17 05:00buy3800.101.31500.00000.0000
42262006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31200.0000
42272006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31220.0000
42282006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31230.0000
42292006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31250.0000
42302006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31270.0000
42312006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31290.0000
42322006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31300.0000
42332006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31320.0000
42342006.02.17 13:06modify3800.101.31501.31340.0000
42352006.02.17 15:49s/l3800.101.31341.31340.0000-12.187645.94
42362006.02.17 21:00sell3810.101.31050.00000.0000
42372006.02.20 00:59modify3810.101.31051.31310.0000
42382006.02.20 01:06close3810.101.30901.31310.000010.017655.94
42392006.02.21 04:00buy3820.101.30930.00000.0000
42402006.02.21 08:29modify3820.101.30931.30630.0000
42412006.02.21 08:42modify3820.101.30931.30640.0000
42422006.02.21 08:42modify3820.101.30931.30650.0000
42432006.02.21 08:52modify3820.101.30931.30660.0000
42442006.02.21 09:02modify3820.101.30931.30670.0000
42452006.02.21 09:03modify3820.101.30931.30680.0000
42462006.02.21 09:03modify3820.101.30931.30700.0000
42472006.02.21 09:04modify3820.101.30931.30710.0000
42482006.02.21 09:06modify3820.101.30931.30720.0000
42492006.02.21 09:06modify3820.101.30931.30730.0000
42502006.02.21 09:06modify3820.101.30931.30740.0000
42512006.02.21 18:02s/l3820.101.30741.30740.0000-14.537641.41
42522006.02.21 20:00sell3830.101.30730.00000.0000
42532006.02.22 11:00close3830.101.30880.00000.0000-12.917628.50
42542006.02.22 11:00buy3840.101.30880.00000.0000
42552006.02.22 11:21modify3840.101.30881.30580.0000
42562006.02.22 11:22modify3840.101.30881.30600.0000
42572006.02.22 11:22modify3840.101.30881.30610.0000
42582006.02.22 11:23modify3840.101.30881.30640.0000
42592006.02.22 11:25modify3840.101.30881.30660.0000
42602006.02.22 11:25modify3840.101.30881.30690.0000
42612006.02.22 11:25modify3840.101.30881.30710.0000
42622006.02.22 11:26modify3840.101.30881.30720.0000
42632006.02.22 11:26modify3840.101.30881.30740.0000
42642006.02.22 11:26modify3840.101.30881.30750.0000
42652006.02.22 11:29modify3840.101.30881.30760.0000
42662006.02.22 11:33modify3840.101.30881.30770.0000
42672006.02.22 11:34modify3840.101.30881.30780.0000
42682006.02.22 11:35modify3840.101.30881.30790.0000
42692006.02.22 11:36modify3840.101.30881.30800.0000
42702006.02.22 11:37modify3840.101.30881.30810.0000
42712006.02.22 11:37modify3840.101.30881.30820.0000
42722006.02.22 11:37modify3840.101.30881.30830.0000
42732006.02.22 11:37modify3840.101.30881.30840.0000
42742006.02.22 11:37modify3840.101.30881.30850.0000
42752006.02.22 14:09modify3840.101.30881.30870.0000
42762006.02.22 14:11modify3840.101.30881.30890.0000
42772006.02.22 14:14modify3840.101.30881.30900.0000
42782006.02.22 14:14modify3840.101.30881.30910.0000
42792006.02.22 14:15modify3840.101.30881.30920.0000
42802006.02.22 14:19modify3840.101.30881.30930.0000
42812006.02.22 14:19modify3840.101.30881.30940.0000
42822006.02.22 14:19modify3840.101.30881.30960.0000
42832006.02.22 14:19modify3840.101.30881.30970.0000
42842006.02.22 14:19modify3840.101.30881.30990.0000
42852006.02.22 14:20modify3840.101.30881.31010.0000
42862006.02.22 14:21modify3840.101.30881.31030.0000
42872006.02.22 14:21modify3840.101.30881.31040.0000
42882006.02.22 14:30modify3840.101.30881.31060.0000
42892006.02.22 14:30modify3840.101.30881.31080.0000
42902006.02.22 14:30modify3840.101.30881.31090.0000
42912006.02.22 14:30modify3840.101.30881.31100.0000
42922006.02.22 14:30modify3840.101.30881.31110.0000
42932006.02.22 16:09modify3840.101.30881.31120.0000
42942006.02.22 16:10modify3840.101.30881.31130.0000
42952006.02.22 17:44s/l3840.101.31131.31130.000019.077647.57
42962006.02.23 11:00sell3850.101.30660.00000.0000
42972006.02.23 11:17modify3850.101.30661.30950.0000
42982006.02.23 11:19close3850.101.30541.30950.00009.197656.76
42992006.02.23 11:19sell3860.101.30520.00000.0000
43002006.02.23 11:56modify3860.101.30521.30810.0000
43012006.02.23 11:56close3860.101.30401.30810.00009.207665.96
43022006.02.23 11:56sell3870.101.30350.00000.0000
43032006.02.23 15:15modify3870.101.30351.30650.0000
43042006.02.23 15:15close3870.101.30241.30650.00008.457674.41
43052006.02.24 10:00buy3880.101.31070.00000.0000
43062006.02.24 10:20modify3880.101.31071.30770.0000
43072006.02.24 10:29modify3880.101.31071.30780.0000
43082006.02.24 11:53modify3880.101.31071.30790.0000
43092006.02.24 11:53modify3880.101.31071.30800.0000
43102006.02.24 11:54modify3880.101.31071.30810.0000
43112006.02.24 11:54modify3880.101.31071.30830.0000
43122006.02.24 11:54modify3880.101.31071.30840.0000
43132006.02.24 11:54modify3880.101.31071.30850.0000
43142006.02.24 11:54modify3880.101.31071.30870.0000
43152006.02.24 11:54modify3880.101.31071.30880.0000
43162006.02.24 11:55modify3880.101.31071.30890.0000
43172006.02.24 14:46modify3880.101.31071.30900.0000
43182006.02.24 14:46modify3880.101.31071.30910.0000
43192006.02.24 15:21modify3880.101.31071.30920.0000
43202006.02.24 15:21modify3880.101.31071.30930.0000
43212006.02.24 16:17modify3880.101.31071.30940.0000
43222006.02.24 16:17modify3880.101.31071.30960.0000
43232006.02.24 16:17modify3880.101.31071.30970.0000
43242006.02.24 16:18modify3880.101.31071.30980.0000
43252006.02.24 16:18modify3880.101.31071.30990.0000
43262006.02.24 16:18modify3880.101.31071.31010.0000
43272006.02.24 16:18modify3880.101.31071.31020.0000
43282006.02.24 16:18modify3880.101.31071.31030.0000
43292006.02.24 16:20modify3880.101.31071.31040.0000
43302006.02.24 16:23modify3880.101.31071.31050.0000
43312006.02.24 16:23modify3880.101.31071.31070.0000
43322006.02.24 16:33modify3880.101.31071.31080.0000
43332006.02.24 16:33modify3880.101.31071.31090.0000
43342006.02.24 16:33modify3880.101.31071.31100.0000
43352006.02.24 16:34modify3880.101.31071.31110.0000
43362006.02.24 16:34modify3880.101.31071.31130.0000
43372006.02.24 16:34modify3880.101.31071.31140.0000
43382006.02.24 16:34modify3880.101.31071.31150.0000
43392006.02.24 16:36modify3880.101.31071.31160.0000
43402006.02.24 16:37modify3880.101.31071.31170.0000
43412006.02.24 16:37modify3880.101.31071.31180.0000
43422006.02.24 16:37modify3880.101.31071.31190.0000
43432006.02.24 16:37modify3880.101.31071.31210.0000
43442006.02.24 16:37modify3880.101.31071.31220.0000
43452006.02.24 16:37modify3880.101.31071.31240.0000
43462006.02.24 16:55modify3880.101.31071.31250.0000
43472006.02.24 16:57modify3880.101.31071.31270.0000
43482006.02.24 16:57modify3880.101.31071.31280.0000
43492006.02.24 16:57modify3880.101.31071.31290.0000
43502006.02.24 16:59modify3880.101.31071.31310.0000
43512006.02.24 16:59modify3880.101.31071.31340.0000
43522006.02.24 20:24modify3880.101.31071.31350.0000
43532006.02.24 20:26modify3880.101.31071.31360.0000
43542006.02.24 20:26modify3880.101.31071.31370.0000
43552006.02.24 21:47modify3880.101.31071.31380.0000
43562006.02.24 21:57modify3880.101.31071.31390.0000
43572006.02.26 23:19modify3880.101.31071.31400.0000
43582006.02.26 23:19modify3880.101.31071.31420.0000
43592006.02.26 23:20modify3880.101.31071.31430.0000
43602006.02.26 23:20modify3880.101.31071.31440.0000
43612006.02.26 23:20modify3880.101.31071.31450.0000
43622006.02.26 23:55modify3880.101.31071.31460.0000
43632006.02.27 00:11modify3880.101.31071.31470.0000
43642006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31480.0000
43652006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31490.0000
43662006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31500.0000
43672006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31510.0000
43682006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31520.0000
43692006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31530.0000
43702006.02.27 00:14modify3880.101.31071.31540.0000
43712006.02.27 00:19modify3880.101.31071.31550.0000
43722006.02.27 00:19modify3880.101.31071.31570.0000
43732006.02.27 00:19modify3880.101.31071.31590.0000
43742006.02.27 00:19modify3880.101.31071.31600.0000
43752006.02.27 00:19modify3880.101.31071.31620.0000
43762006.02.27 00:20modify3880.101.31071.31630.0000
43772006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31640.0000
43782006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31650.0000
43792006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31670.0000
43802006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31680.0000
43812006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31690.0000
43822006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31710.0000
43832006.02.27 00:21modify3880.101.31071.31720.0000
43842006.02.27 00:22modify3880.101.31071.31730.0000
43852006.02.27 00:22modify3880.101.31071.31740.0000
43862006.02.27 00:24modify3880.101.31071.31750.0000
43872006.02.27 00:24modify3880.101.31071.31760.0000
43882006.02.27 00:24modify3880.101.31071.31770.0000
43892006.02.27 00:24modify3880.101.31071.31780.0000
43902006.02.27 00:24modify3880.101.31071.31790.0000
43912006.02.27 00:26modify3880.101.31071.31800.0000
43922006.02.27 01:38modify3880.101.31071.31810.0000
43932006.02.27 01:44modify3880.101.31071.31820.0000
43942006.02.27 01:44modify3880.101.31071.31830.0000
43952006.02.27 01:44modify3880.101.31071.31840.0000
43962006.02.27 01:44modify3880.101.31071.31850.0000
43972006.02.27 01:44modify3880.101.31071.31860.0000
43982006.02.27 03:04s/l3880.101.31861.31860.000060.797735.20
43992006.02.28 11:00sell3890.101.31780.00000.0000
44002006.02.28 11:45modify3890.101.31781.32080.0000
44012006.02.28 11:46close3890.101.31671.32080.00008.357743.55
44022006.02.28 11:46sell3900.101.31630.00000.0000
44032006.02.28 16:06modify3900.101.31631.31920.0000
44042006.02.28 16:06close3900.101.31491.31920.000010.657754.20
44052006.03.01 20:00buy3910.101.31370.00000.0000
44062006.03.02 12:00close3910.101.31060.00000.0000-22.777731.43
44072006.03.02 12:00sell3920.101.31060.00000.0000
44082006.03.02 14:44modify3920.101.31061.31360.0000
44092006.03.02 14:44close3920.101.30951.31360.00008.407739.83
44102006.03.06 16:00buy3930.101.29660.00000.0000
44112006.03.06 16:15modify3930.101.29661.29360.0000
44122006.03.06 16:16modify3930.101.29661.29370.0000
44132006.03.06 16:17modify3930.101.29661.29390.0000
44142006.03.06 16:17modify3930.101.29661.29410.0000
44152006.03.06 16:19modify3930.101.29661.29440.0000
44162006.03.06 16:21modify3930.101.29661.29450.0000
44172006.03.06 16:23modify3930.101.29661.29460.0000
44182006.03.06 16:57modify3930.101.29661.29470.0000
44192006.03.06 16:58modify3930.101.29661.29480.0000
44202006.03.06 16:58modify3930.101.29661.29500.0000
44212006.03.06 16:59modify3930.101.29661.29510.0000
44222006.03.06 16:59modify3930.101.29661.29520.0000
44232006.03.06 16:59modify3930.101.29661.29540.0000
44242006.03.06 17:00modify3930.101.29661.29550.0000
44252006.03.06 17:05modify3930.101.29661.29560.0000
44262006.03.06 17:15modify3930.101.29661.29570.0000
44272006.03.06 17:15modify3930.101.29661.29590.0000
44282006.03.06 17:23modify3930.101.29661.29610.0000
44292006.03.06 17:23modify3930.101.29661.29620.0000
44302006.03.06 17:25modify3930.101.29661.29630.0000
44312006.03.06 17:26modify3930.101.29661.29640.0000
44322006.03.06 17:26modify3930.101.29661.29650.0000
44332006.03.06 17:27modify3930.101.29661.29670.0000
44342006.03.06 17:48modify3930.101.29661.29680.0000
44352006.03.06 17:50modify3930.101.29661.29690.0000
44362006.03.07 01:46modify3930.101.29661.29700.0000
44372006.03.07 01:46modify3930.101.29661.29720.0000
44382006.03.07 01:56modify3930.101.29661.29740.0000
44392006.03.07 01:59modify3930.101.29661.29750.0000
44402006.03.07 02:02modify3930.101.29661.29760.0000
44412006.03.07 02:10modify3930.101.29661.29770.0000
44422006.03.07 02:12modify3930.101.29661.29780.0000
44432006.03.07 05:40modify3930.101.29661.29790.0000
44442006.03.07 05:42modify3930.101.29661.29800.0000
44452006.03.07 05:42modify3930.101.29661.29810.0000
44462006.03.07 05:50modify3930.101.29661.29820.0000
44472006.03.07 05:51modify3930.101.29661.29830.0000
44482006.03.07 05:53modify3930.101.29661.29840.0000
44492006.03.07 05:53modify3930.101.29661.29850.0000
44502006.03.07 05:53modify3930.101.29661.29870.0000
44512006.03.07 05:53modify3930.101.29661.29890.0000
44522006.03.07 05:53modify3930.101.29661.29900.0000
44532006.03.07 05:53modify3930.101.29661.29920.0000
44542006.03.07 05:54modify3930.101.29661.29930.0000
44552006.03.07 05:57modify3930.101.29661.29950.0000
44562006.03.07 05:57modify3930.101.29661.29970.0000
44572006.03.07 05:57modify3930.101.29661.30000.0000
44582006.03.07 05:57modify3930.101.29661.30020.0000
44592006.03.07 05:57modify3930.101.29661.30040.0000
44602006.03.07 05:57modify3930.101.29661.30060.0000
44612006.03.07 05:58modify3930.101.29661.30070.0000
44622006.03.07 05:58modify3930.101.29661.30080.0000
44632006.03.07 05:58modify3930.101.29661.30090.0000
44642006.03.07 05:58modify3930.101.29661.30100.0000
44652006.03.07 05:58modify3930.101.29661.30110.0000
44662006.03.07 05:58modify3930.101.29661.30120.0000
44672006.03.07 09:31modify3930.101.29661.30140.0000
44682006.03.07 09:31modify3930.101.29661.30160.0000
44692006.03.07 09:31modify3930.101.29661.30180.0000
44702006.03.07 09:31modify3930.101.29661.30200.0000
44712006.03.07 09:32modify3930.101.29661.30210.0000
44722006.03.07 09:32modify3930.101.29661.30220.0000
44732006.03.07 09:32modify3930.101.29661.30230.0000
44742006.03.07 09:33modify3930.101.29661.30240.0000
44752006.03.07 09:33modify3930.101.29661.30250.0000
44762006.03.07 09:33modify3930.101.29661.30260.0000
44772006.03.07 09:33modify3930.101.29661.30270.0000
44782006.03.07 09:33modify3930.101.29661.30280.0000
44792006.03.07 10:17modify3930.101.29661.30290.0000
44802006.03.07 10:20modify3930.101.29661.30300.0000
44812006.03.07 10:20modify3930.101.29661.30310.0000
44822006.03.07 10:20modify3930.101.29661.30320.0000
44832006.03.07 10:20modify3930.101.29661.30330.0000
44842006.03.07 10:30modify3930.101.29661.30340.0000
44852006.03.07 10:30modify3930.101.29661.30350.0000
44862006.03.07 10:31modify3930.101.29661.30360.0000
44872006.03.07 10:31modify3930.101.29661.30380.0000
44882006.03.07 10:32modify3930.101.29661.30390.0000
44892006.03.07 10:32modify3930.101.29661.30400.0000
44902006.03.07 10:32modify3930.101.29661.30410.0000
44912006.03.07 10:33modify3930.101.29661.30420.0000
44922006.03.07 10:33modify3930.101.29661.30430.0000
44932006.03.07 11:33modify3930.101.29661.30440.0000
44942006.03.07 11:34modify3930.101.29661.30450.0000
44952006.03.07 11:35modify3930.101.29661.30460.0000
44962006.03.07 11:36modify3930.101.29661.30490.0000
44972006.03.07 11:36modify3930.101.29661.30510.0000
44982006.03.07 11:36modify3930.101.29661.30540.0000
44992006.03.07 11:36modify3930.101.29661.30560.0000
45002006.03.07 11:37modify3930.101.29661.30580.0000
45012006.03.07 11:37modify3930.101.29661.30600.0000
45022006.03.07 11:37modify3930.101.29661.30610.0000
45032006.03.07 11:37modify3930.101.29661.30630.0000
45042006.03.07 11:37modify3930.101.29661.30650.0000
45052006.03.07 12:46modify3930.101.29661.30670.0000
45062006.03.07 12:48modify3930.101.29661.30680.0000
45072006.03.07 12:48modify3930.101.29661.30690.0000
45082006.03.07 12:48modify3930.101.29661.30700.0000
45092006.03.07 12:48modify3930.101.29661.30710.0000
45102006.03.07 12:55modify3930.101.29661.30730.0000
45112006.03.07 12:56modify3930.101.29661.30750.0000
45122006.03.07 12:56modify3930.101.29661.30760.0000
45132006.03.07 14:17modify3930.101.29661.30770.0000
45142006.03.07 14:17modify3930.101.29661.30780.0000
45152006.03.07 14:18modify3930.101.29661.30790.0000
45162006.03.07 14:19modify3930.101.29661.30800.0000
45172006.03.07 14:19modify3930.101.29661.30820.0000
45182006.03.07 14:19modify3930.101.29661.30830.0000
45192006.03.07 14:19modify3930.101.29661.30850.0000
45202006.03.07 14:20modify3930.101.29661.30860.0000
45212006.03.07 14:20modify3930.101.29661.30870.0000
45222006.03.07 14:20modify3930.101.29661.30880.0000
45232006.03.07 14:21modify3930.101.29661.30890.0000
45242006.03.07 14:21modify3930.101.29661.30900.0000
45252006.03.07 15:05modify3930.101.29661.30910.0000
45262006.03.07 15:12modify3930.101.29661.30930.0000
45272006.03.07 15:12modify3930.101.29661.30950.0000
45282006.03.07 15:13modify3930.101.29661.30960.0000
45292006.03.07 15:13modify3930.101.29661.30980.0000
45302006.03.07 15:13modify3930.101.29661.30990.0000
45312006.03.07 15:13modify3930.101.29661.31010.0000
45322006.03.07 15:13modify3930.101.29661.31020.0000
45332006.03.07 15:14modify3930.101.29661.31030.0000
45342006.03.07 15:14modify3930.101.29661.31040.0000
45352006.03.07 15:14modify3930.101.29661.31050.0000
45362006.03.07 16:43modify3930.101.29661.31060.0000
45372006.03.07 20:06modify3930.101.29661.31070.0000
45382006.03.07 20:07modify3930.101.29661.31080.0000
45392006.03.08 08:17s/l3930.101.31081.31080.0000110.097849.91
45402006.03.08 13:00sell3940.101.31030.00000.0000
45412006.03.08 13:14modify3940.101.31031.31310.0000
45422006.03.08 13:55close3940.101.30901.31310.00009.937859.84
45432006.03.08 13:55sell3950.101.30860.00000.0000
45442006.03.08 16:15modify3950.101.30861.31160.0000
45452006.03.08 18:13close3950.101.30751.31160.00008.417868.25
45462006.03.09 11:00buy3960.101.31010.00000.0000
45472006.03.09 13:00modify3960.101.31011.30720.0000
45482006.03.09 13:40modify3960.101.31011.30730.0000
45492006.03.09 13:40modify3960.101.31011.30740.0000
45502006.03.09 14:13modify3960.101.31011.30750.0000
45512006.03.09 14:17modify3960.101.31011.30760.0000
45522006.03.09 14:17modify3960.101.31011.30770.0000
45532006.03.09 14:24modify3960.101.31011.30780.0000
45542006.03.09 14:25modify3960.101.31011.30790.0000
45552006.03.09 14:25modify3960.101.31011.30800.0000
45562006.03.09 14:29modify3960.101.31011.30810.0000
45572006.03.09 14:29modify3960.101.31011.30820.0000
45582006.03.09 14:52modify3960.101.31011.30830.0000
45592006.03.09 14:52modify3960.101.31011.30840.0000
45602006.03.09 14:52modify3960.101.31011.30860.0000
45612006.03.09 14:52modify3960.101.31011.30880.0000
45622006.03.09 14:52modify3960.101.31011.30900.0000
45632006.03.09 16:10modify3960.101.31011.30910.0000
45642006.03.09 16:24modify3960.101.31011.30920.0000
45652006.03.09 16:24modify3960.101.31011.30930.0000
45662006.03.09 16:48modify3960.101.31011.30940.0000
45672006.03.09 16:48modify3960.101.31011.30950.0000
45682006.03.09 16:48modify3960.101.31011.30970.0000
45692006.03.09 16:48modify3960.101.31011.30980.0000
45702006.03.09 16:48modify3960.101.31011.30990.0000
45712006.03.09 16:52modify3960.101.31011.31000.0000
45722006.03.09 17:35modify3960.101.31011.31010.0000
45732006.03.09 17:36modify3960.101.31011.31020.0000
45742006.03.09 17:36modify3960.101.31011.31030.0000
45752006.03.09 18:36modify3960.101.31011.31040.0000
45762006.03.09 18:36modify3960.101.31011.31060.0000
45772006.03.09 18:36modify3960.101.31011.31070.0000
45782006.03.09 18:36modify3960.101.31011.31090.0000
45792006.03.09 18:40modify3960.101.31011.31100.0000
45802006.03.10 01:31modify3960.101.31011.31120.0000
45812006.03.10 01:32modify3960.101.31011.31140.0000
45822006.03.10 01:33modify3960.101.31011.31150.0000
45832006.03.10 01:37modify3960.101.31011.31170.0000
45842006.03.10 01:38modify3960.101.31011.31190.0000
45852006.03.10 01:38modify3960.101.31011.31200.0000
45862006.03.10 01:39modify3960.101.31011.31210.0000
45872006.03.10 02:03modify3960.101.31011.31220.0000
45882006.03.10 08:36s/l3960.101.31221.31220.000018.647886.89
45892006.03.13 07:00sell3970.101.31600.00000.0000
45902006.03.13 08:37modify3970.101.31601.31900.0000
45912006.03.13 08:37close3970.101.31481.31900.00009.137896.02
45922006.03.13 08:37sell3980.101.31440.00000.0000
45932006.03.13 09:01modify3980.101.31441.31740.0000
45942006.03.13 09:01close3980.101.31331.31740.00008.387904.40