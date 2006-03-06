|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.03.06 00:00 - 2006.03.11 00:00 (2006.03.06 - 2006.03.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|7473
|Ticks modelled
|14017
|Modelling quality
|49.59%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|1010.00
|Gross profit
|1340.00
|Gross loss
|-330.00
|Profit factor
|4.06
|Expected payoff
|12.95
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|180.00 (15.5%)
|Total trades
|78
|Short positions (won %)
|64 (82.81%)
|Long positions (won %)
|14 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|67 (85.90%)
|Loss trades (% of total)
|11 (14.10%)
|Largest
|profit trade
|20.00
|loss trade
|-30.00
|Average
|profit trade
|20.00
|loss trade
|-30.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|33 (660.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-180.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|660.00 (33)
|consecutive loss (count of losses)
|-180.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|22
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.06 02:08
|sell
|1
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2064
|2
|2006.03.06 02:08
|sell
|2
|0.10
|1.2085
|1.2115
|1.2065
|3
|2006.03.06 05:12
|t/p
|2
|0.10
|1.2065
|1.2115
|1.2065
|20.00
|520.00
|4
|2006.03.06 05:13
|t/p
|1
|0.10
|1.2064
|1.2114
|1.2064
|20.00
|540.00
|5
|2006.03.06 06:02
|sell
|3
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.2050
|6
|2006.03.06 06:07
|sell
|4
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.2050
|7
|2006.03.06 06:20
|sell
|5
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2052
|8
|2006.03.06 08:55
|t/p
|5
|0.10
|1.2052
|1.2102
|1.2052
|20.00
|560.00
|9
|2006.03.06 09:06
|t/p
|3
|0.10
|1.2050
|1.2100
|1.2050
|20.00
|580.00
|10
|2006.03.06 09:06
|t/p
|4
|0.10
|1.2050
|1.2100
|1.2050
|20.00
|600.00
|11
|2006.03.06 10:00
|sell
|6
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2052
|12
|2006.03.06 10:33
|sell
|7
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2052
|13
|2006.03.06 10:58
|sell
|8
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2052
|14
|2006.03.06 11:56
|t/p
|6
|0.10
|1.2052
|1.2102
|1.2052
|20.00
|620.00
|15
|2006.03.06 11:56
|t/p
|7
|0.10
|1.2052
|1.2102
|1.2052
|20.00
|640.00
|16
|2006.03.06 11:56
|t/p
|8
|0.10
|1.2052
|1.2102
|1.2052
|20.00
|660.00
|17
|2006.03.06 15:39
|sell
|9
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.2015
|18
|2006.03.06 15:42
|sell
|10
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.2016
|19
|2006.03.06 15:44
|sell
|11
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.2015
|20
|2006.03.06 15:54
|t/p
|9
|0.10
|1.2015
|1.2065
|1.2015
|20.00
|680.00
|21
|2006.03.06 15:54
|t/p
|10
|0.10
|1.2016
|1.2066
|1.2016
|20.00
|700.00
|22
|2006.03.06 15:54
|t/p
|11
|0.10
|1.2015
|1.2065
|1.2015
|20.00
|720.00
|23
|2006.03.06 17:51
|sell
|12
|0.10
|1.2009
|1.2039
|1.1989
|24
|2006.03.06 17:51
|sell
|13
|0.10
|1.2010
|1.2040
|1.1990
|25
|2006.03.06 17:51
|sell
|14
|0.10
|1.2009
|1.2039
|1.1989
|26
|2006.03.06 18:07
|sell
|15
|0.10
|1.2010
|1.2040
|1.1990
|27
|2006.03.07 00:46
|t/p
|13
|0.10
|1.1990
|1.2040
|1.1990
|20.00
|740.00
|28
|2006.03.07 00:46
|t/p
|15
|0.10
|1.1990
|1.2040
|1.1990
|20.00
|760.00
|29
|2006.03.07 00:49
|t/p
|12
|0.10
|1.1989
|1.2039
|1.1989
|20.00
|780.00
|30
|2006.03.07 00:49
|t/p
|14
|0.10
|1.1989
|1.2039
|1.1989
|20.00
|800.00
|31
|2006.03.07 02:40
|sell
|16
|0.10
|1.2015
|1.2045
|1.1995
|32
|2006.03.07 02:43
|sell
|17
|0.10
|1.2015
|1.2045
|1.1995
|33
|2006.03.07 02:43
|sell
|18
|0.10
|1.2016
|1.2046
|1.1996
|34
|2006.03.07 02:46
|sell
|19
|0.10
|1.2015
|1.2045
|1.1995
|35
|2006.03.07 04:16
|t/p
|18
|0.10
|1.1996
|1.2046
|1.1996
|20.00
|820.00
|36
|2006.03.07 04:18
|t/p
|16
|0.10
|1.1995
|1.2045
|1.1995
|20.00
|840.00
|37
|2006.03.07 04:18
|t/p
|17
|0.10
|1.1995
|1.2045
|1.1995
|20.00
|860.00
|38
|2006.03.07 04:18
|t/p
|19
|0.10
|1.1995
|1.2045
|1.1995
|20.00
|880.00
|39
|2006.03.07 07:18
|sell
|20
|0.10
|1.1996
|1.2026
|1.1976
|40
|2006.03.07 07:20
|sell
|21
|0.10
|1.1997
|1.2027
|1.1977
|41
|2006.03.07 07:23
|sell
|22
|0.10
|1.1996
|1.2026
|1.1976
|42
|2006.03.07 07:34
|sell
|23
|0.10
|1.1997
|1.2027
|1.1977
|43
|2006.03.07 07:55
|t/p
|20
|0.10
|1.1976
|1.2026
|1.1976
|20.00
|900.00
|44
|2006.03.07 07:55
|t/p
|21
|0.10
|1.1977
|1.2027
|1.1977
|20.00
|920.00
|45
|2006.03.07 07:55
|t/p
|22
|0.10
|1.1976
|1.2026
|1.1976
|20.00
|940.00
|46
|2006.03.07 07:55
|t/p
|23
|0.10
|1.1977
|1.2027
|1.1977
|20.00
|960.00
|47
|2006.03.07 10:02
|sell
|24
|0.10
|1.1949
|1.1979
|1.1929
|48
|2006.03.07 10:03
|sell
|25
|0.10
|1.1949
|1.1979
|1.1929
|49
|2006.03.07 10:19
|sell
|26
|0.10
|1.1949
|1.1979
|1.1929
|50
|2006.03.07 10:28
|sell
|27
|0.10
|1.1949
|1.1979
|1.1929
|51
|2006.03.07 10:30
|sell
|28
|0.10
|1.1950
|1.1980
|1.1930
|52
|2006.03.07 11:55
|t/p
|24
|0.10
|1.1929
|1.1979
|1.1929
|20.00
|980.00
|53
|2006.03.07 11:55
|t/p
|25
|0.10
|1.1929
|1.1979
|1.1929
|20.00
|1000.00
|54
|2006.03.07 11:55
|t/p
|26
|0.10
|1.1929
|1.1979
|1.1929
|20.00
|1020.00
|55
|2006.03.07 11:55
|t/p
|27
|0.10
|1.1929
|1.1979
|1.1929
|20.00
|1040.00
|56
|2006.03.07 11:55
|t/p
|28
|0.10
|1.1930
|1.1980
|1.1930
|20.00
|1060.00
|57
|2006.03.07 13:36
|sell
|29
|0.10
|1.1902
|1.1932
|1.1882
|58
|2006.03.07 13:38
|sell
|30
|0.10
|1.1902
|1.1932
|1.1882
|59
|2006.03.07 13:40
|sell
|31
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1883
|60
|2006.03.07 13:41
|sell
|32
|0.10
|1.1904
|1.1934
|1.1884
|61
|2006.03.07 13:41
|sell
|33
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1883
|62
|2006.03.07 16:05
|t/p
|32
|0.10
|1.1884
|1.1934
|1.1884
|20.00
|1080.00
|63
|2006.03.07 16:06
|t/p
|31
|0.10
|1.1883
|1.1933
|1.1883
|20.00
|1100.00
|64
|2006.03.07 16:06
|t/p
|33
|0.10
|1.1883
|1.1933
|1.1883
|20.00
|1120.00
|65
|2006.03.07 16:08
|t/p
|29
|0.10
|1.1882
|1.1932
|1.1882
|20.00
|1140.00
|66
|2006.03.07 16:08
|t/p
|30
|0.10
|1.1882
|1.1932
|1.1882
|20.00
|1160.00
|67
|2006.03.07 17:52
|sell
|34
|0.10
|1.1885
|1.1915
|1.1865
|68
|2006.03.07 18:17
|sell
|35
|0.10
|1.1885
|1.1915
|1.1865
|69
|2006.03.07 18:19
|sell
|36
|0.10
|1.1887
|1.1917
|1.1867
|70
|2006.03.07 18:19
|sell
|37
|0.10
|1.1888
|1.1918
|1.1868
|71
|2006.03.07 18:20
|sell
|38
|0.10
|1.1887
|1.1917
|1.1867
|72
|2006.03.07 18:21
|sell
|39
|0.10
|1.1886
|1.1916
|1.1866
|73
|2006.03.08 06:17
|s/l
|34
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1865
|-30.00
|1130.00
|74
|2006.03.08 06:17
|s/l
|35
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1865
|-30.00
|1100.00
|75
|2006.03.08 06:50
|s/l
|39
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1866
|-30.00
|1070.00
|76
|2006.03.08 06:50
|s/l
|36
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1867
|-30.00
|1040.00
|77
|2006.03.08 06:50
|s/l
|38
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1867
|-30.00
|1010.00
|78
|2006.03.08 06:52
|s/l
|37
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1868
|-30.00
|980.00
|79
|2006.03.08 08:51
|sell
|40
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1898
|80
|2006.03.08 08:56
|sell
|41
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1898
|81
|2006.03.08 08:56
|sell
|42
|0.10
|1.1919
|1.1949
|1.1899
|82
|2006.03.08 08:58
|sell
|43
|0.10
|1.1920
|1.1950
|1.1900
|83
|2006.03.08 08:58
|sell
|44
|0.10
|1.1919
|1.1949
|1.1899
|84
|2006.03.08 11:55
|buy
|45
|0.10
|1.1914
|1.1884
|1.1934
|85
|2006.03.08 11:55
|buy
|46
|0.10
|1.1914
|1.1884
|1.1934
|86
|2006.03.08 11:56
|buy
|47
|0.10
|1.1914
|1.1884
|1.1934
|87
|2006.03.08 12:00
|t/p
|42
|0.10
|1.1899
|1.1949
|1.1899
|20.00
|1000.00
|88
|2006.03.08 12:00
|t/p
|43
|0.10
|1.1900
|1.1950
|1.1900
|20.00
|1020.00
|89
|2006.03.08 12:00
|t/p
|44
|0.10
|1.1899
|1.1949
|1.1899
|20.00
|1040.00
|90
|2006.03.08 12:50
|sell
|48
|0.10
|1.1914
|1.1944
|1.1894
|91
|2006.03.08 12:51
|sell
|49
|0.10
|1.1914
|1.1944
|1.1894
|92
|2006.03.08 12:51
|sell
|50
|0.10
|1.1917
|1.1947
|1.1897
|93
|2006.03.08 18:41
|t/p
|45
|0.10
|1.1934
|1.1884
|1.1934
|20.00
|1060.00
|94
|2006.03.08 18:41
|t/p
|46
|0.10
|1.1934
|1.1884
|1.1934
|20.00
|1080.00
|95
|2006.03.08 18:41
|t/p
|47
|0.10
|1.1934
|1.1884
|1.1934
|20.00
|1100.00
|96
|2006.03.08 19:23
|buy
|51
|0.10
|1.1919
|1.1889
|1.1939
|97
|2006.03.08 19:23
|buy
|52
|0.10
|1.1918
|1.1888
|1.1938
|98
|2006.03.08 19:24
|buy
|53
|0.10
|1.1917
|1.1887
|1.1937
|99
|2006.03.08 19:24
|buy
|54
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1935
|100
|2006.03.08 19:25
|buy
|55
|0.10
|1.1916
|1.1886
|1.1936
|101
|2006.03.09 01:42
|t/p
|54
|0.10
|1.1935
|1.1885
|1.1935
|20.00
|1120.00
|102
|2006.03.09 01:46
|t/p
|55
|0.10
|1.1936
|1.1886
|1.1936
|20.00
|1140.00
|103
|2006.03.09 01:52
|t/p
|51
|0.10
|1.1939
|1.1889
|1.1939
|20.00
|1160.00
|104
|2006.03.09 01:52
|t/p
|52
|0.10
|1.1938
|1.1888
|1.1938
|20.00
|1180.00
|105
|2006.03.09 01:52
|t/p
|53
|0.10
|1.1937
|1.1887
|1.1937
|20.00
|1200.00
|106
|2006.03.09 02:23
|s/l
|48
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.1894
|-30.00
|1170.00
|107
|2006.03.09 02:23
|s/l
|49
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.1894
|-30.00
|1140.00
|108
|2006.03.09 02:32
|s/l
|50
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1897
|-30.00
|1110.00
|109
|2006.03.09 04:17
|sell
|56
|0.10
|1.1930
|1.1960
|1.1910
|110
|2006.03.09 04:20
|sell
|57
|0.10
|1.1930
|1.1960
|1.1910
|111
|2006.03.09 04:28
|sell
|58
|0.10
|1.1932
|1.1962
|1.1912
|112
|2006.03.09 05:42
|s/l
|40
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1898
|-30.00
|1080.00
|113
|2006.03.09 05:42
|s/l
|41
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1898
|-30.00
|1050.00
|114
|2006.03.09 08:29
|sell
|59
|0.10
|1.1944
|1.1974
|1.1924
|115
|2006.03.09 09:36
|sell
|60
|0.10
|1.1944
|1.1974
|1.1924
|116
|2006.03.09 12:00
|t/p
|56
|0.10
|1.1910
|1.1960
|1.1910
|20.00
|1070.00
|117
|2006.03.09 12:00
|t/p
|57
|0.10
|1.1910
|1.1960
|1.1910
|20.00
|1090.00
|118
|2006.03.09 12:00
|t/p
|58
|0.10
|1.1912
|1.1962
|1.1912
|20.00
|1110.00
|119
|2006.03.09 12:00
|t/p
|59
|0.10
|1.1924
|1.1974
|1.1924
|20.00
|1130.00
|120
|2006.03.09 12:00
|t/p
|60
|0.10
|1.1924
|1.1974
|1.1924
|20.00
|1150.00
|121
|2006.03.09 12:17
|sell
|61
|0.10
|1.1925
|1.1955
|1.1905
|122
|2006.03.09 12:17
|sell
|62
|0.10
|1.1924
|1.1954
|1.1904
|123
|2006.03.09 12:20
|sell
|63
|0.10
|1.1925
|1.1955
|1.1905
|124
|2006.03.09 12:20
|sell
|64
|0.10
|1.1926
|1.1956
|1.1906
|125
|2006.03.09 12:21
|sell
|65
|0.10
|1.1925
|1.1955
|1.1905
|126
|2006.03.09 12:22
|sell
|66
|0.10
|1.1926
|1.1956
|1.1906
|127
|2006.03.09 16:00
|t/p
|64
|0.10
|1.1906
|1.1956
|1.1906
|20.00
|1170.00
|128
|2006.03.09 16:00
|t/p
|66
|0.10
|1.1906
|1.1956
|1.1906
|20.00
|1190.00
|129
|2006.03.09 16:10
|t/p
|61
|0.10
|1.1905
|1.1955
|1.1905
|20.00
|1210.00
|130
|2006.03.09 16:10
|t/p
|63
|0.10
|1.1905
|1.1955
|1.1905
|20.00
|1230.00
|131
|2006.03.09 16:10
|t/p
|65
|0.10
|1.1905
|1.1955
|1.1905
|20.00
|1250.00
|132
|2006.03.09 23:51
|t/p
|62
|0.10
|1.1904
|1.1954
|1.1904
|20.00
|1270.00
|133
|2006.03.10 01:27
|sell
|67
|0.10
|1.1901
|1.1931
|1.1881
|134
|2006.03.10 02:20
|sell
|68
|0.10
|1.1901
|1.1931
|1.1881
|135
|2006.03.10 02:21
|sell
|69
|0.10
|1.1902
|1.1932
|1.1882
|136
|2006.03.10 02:22
|sell
|70
|0.10
|1.1901
|1.1931
|1.1881
|137
|2006.03.10 02:24
|sell
|71
|0.10
|1.1901
|1.1931
|1.1881
|138
|2006.03.10 02:29
|sell
|72
|0.10
|1.1901
|1.1931
|1.1881
|139
|2006.03.10 05:01
|buy
|73
|0.10
|1.1903
|1.1873
|1.1923
|140
|2006.03.10 05:03
|buy
|74
|0.10
|1.1902
|1.1872
|1.1922
|141
|2006.03.10 05:04
|buy
|75
|0.10
|1.1903
|1.1873
|1.1923
|142
|2006.03.10 05:04
|buy
|76
|0.10
|1.1902
|1.1872
|1.1922
|143
|2006.03.10 05:07
|buy
|77
|0.10
|1.1903
|1.1873
|1.1923
|144
|2006.03.10 05:08
|buy
|78
|0.10
|1.1904
|1.1874
|1.1924
|145
|2006.03.10 07:29
|t/p
|74
|0.10
|1.1922
|1.1872
|1.1922
|20.00
|1290.00
|146
|2006.03.10 07:29
|t/p
|76
|0.10
|1.1922
|1.1872
|1.1922
|20.00
|1310.00
|147
|2006.03.10 07:29
|t/p
|73
|0.10
|1.1923
|1.1873
|1.1923
|20.00
|1330.00
|148
|2006.03.10 07:29
|t/p
|75
|0.10
|1.1923
|1.1873
|1.1923
|20.00
|1350.00
|149
|2006.03.10 07:29
|t/p
|77
|0.10
|1.1923
|1.1873
|1.1923
|20.00
|1370.00
|150
|2006.03.10 07:30
|t/p
|78
|0.10
|1.1924
|1.1874
|1.1924
|20.00
|1390.00
|151
|2006.03.10 14:20
|t/p
|69
|0.10
|1.1882
|1.1932
|1.1882
|20.00
|1410.00
|152
|2006.03.10 14:20
|t/p
|67
|0.10
|1.1881
|1.1931
|1.1881
|20.00
|1430.00
|153
|2006.03.10 14:20
|t/p
|68
|0.10
|1.1881
|1.1931
|1.1881
|20.00
|1450.00
|154
|2006.03.10 14:20
|t/p
|70
|0.10
|1.1881
|1.1931
|1.1881
|20.00
|1470.00
|155
|2006.03.10 14:20
|t/p
|71
|0.10
|1.1881
|1.1931
|1.1881
|20.00
|1490.00
|156
|2006.03.10 14:20
|t/p
|72
|0.10
|1.1881
|1.1931
|1.1881
|20.00
|1510.00