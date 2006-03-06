Strategy Tester Report
FXAnt

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.03.06 00:00 - 2006.03.11 00:00 (2006.03.06 - 2006.03.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test7473Ticks modelled14017Modelling quality49.59%
Initial deposit500.00
Total net profit1010.00Gross profit1340.00Gross loss-330.00
Profit factor4.06Expected payoff12.95
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)180.00 (15.5%)
Total trades78Short positions (won %)64 (82.81%)Long positions (won %)14 (100.00%)
Profit trades (% of total)67 (85.90%)Loss trades (% of total)11 (14.10%)
Largestprofit trade20.00loss trade-30.00
Averageprofit trade20.00loss trade-30.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)33 (660.00)consecutive losses (loss in money)6 (-180.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)660.00 (33)consecutive loss (count of losses)-180.00 (6)
Averageconsecutive wins22consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.06 02:08sell10.101.20841.21141.2064
22006.03.06 02:08sell20.101.20851.21151.2065
32006.03.06 05:12t/p20.101.20651.21151.206520.00520.00
42006.03.06 05:13t/p10.101.20641.21141.206420.00540.00
52006.03.06 06:02sell30.101.20701.21001.2050
62006.03.06 06:07sell40.101.20701.21001.2050
72006.03.06 06:20sell50.101.20721.21021.2052
82006.03.06 08:55t/p50.101.20521.21021.205220.00560.00
92006.03.06 09:06t/p30.101.20501.21001.205020.00580.00
102006.03.06 09:06t/p40.101.20501.21001.205020.00600.00
112006.03.06 10:00sell60.101.20721.21021.2052
122006.03.06 10:33sell70.101.20721.21021.2052
132006.03.06 10:58sell80.101.20721.21021.2052
142006.03.06 11:56t/p60.101.20521.21021.205220.00620.00
152006.03.06 11:56t/p70.101.20521.21021.205220.00640.00
162006.03.06 11:56t/p80.101.20521.21021.205220.00660.00
172006.03.06 15:39sell90.101.20351.20651.2015
182006.03.06 15:42sell100.101.20361.20661.2016
192006.03.06 15:44sell110.101.20351.20651.2015
202006.03.06 15:54t/p90.101.20151.20651.201520.00680.00
212006.03.06 15:54t/p100.101.20161.20661.201620.00700.00
222006.03.06 15:54t/p110.101.20151.20651.201520.00720.00
232006.03.06 17:51sell120.101.20091.20391.1989
242006.03.06 17:51sell130.101.20101.20401.1990
252006.03.06 17:51sell140.101.20091.20391.1989
262006.03.06 18:07sell150.101.20101.20401.1990
272006.03.07 00:46t/p130.101.19901.20401.199020.00740.00
282006.03.07 00:46t/p150.101.19901.20401.199020.00760.00
292006.03.07 00:49t/p120.101.19891.20391.198920.00780.00
302006.03.07 00:49t/p140.101.19891.20391.198920.00800.00
312006.03.07 02:40sell160.101.20151.20451.1995
322006.03.07 02:43sell170.101.20151.20451.1995
332006.03.07 02:43sell180.101.20161.20461.1996
342006.03.07 02:46sell190.101.20151.20451.1995
352006.03.07 04:16t/p180.101.19961.20461.199620.00820.00
362006.03.07 04:18t/p160.101.19951.20451.199520.00840.00
372006.03.07 04:18t/p170.101.19951.20451.199520.00860.00
382006.03.07 04:18t/p190.101.19951.20451.199520.00880.00
392006.03.07 07:18sell200.101.19961.20261.1976
402006.03.07 07:20sell210.101.19971.20271.1977
412006.03.07 07:23sell220.101.19961.20261.1976
422006.03.07 07:34sell230.101.19971.20271.1977
432006.03.07 07:55t/p200.101.19761.20261.197620.00900.00
442006.03.07 07:55t/p210.101.19771.20271.197720.00920.00
452006.03.07 07:55t/p220.101.19761.20261.197620.00940.00
462006.03.07 07:55t/p230.101.19771.20271.197720.00960.00
472006.03.07 10:02sell240.101.19491.19791.1929
482006.03.07 10:03sell250.101.19491.19791.1929
492006.03.07 10:19sell260.101.19491.19791.1929
502006.03.07 10:28sell270.101.19491.19791.1929
512006.03.07 10:30sell280.101.19501.19801.1930
522006.03.07 11:55t/p240.101.19291.19791.192920.00980.00
532006.03.07 11:55t/p250.101.19291.19791.192920.001000.00
542006.03.07 11:55t/p260.101.19291.19791.192920.001020.00
552006.03.07 11:55t/p270.101.19291.19791.192920.001040.00
562006.03.07 11:55t/p280.101.19301.19801.193020.001060.00
572006.03.07 13:36sell290.101.19021.19321.1882
582006.03.07 13:38sell300.101.19021.19321.1882
592006.03.07 13:40sell310.101.19031.19331.1883
602006.03.07 13:41sell320.101.19041.19341.1884
612006.03.07 13:41sell330.101.19031.19331.1883
622006.03.07 16:05t/p320.101.18841.19341.188420.001080.00
632006.03.07 16:06t/p310.101.18831.19331.188320.001100.00
642006.03.07 16:06t/p330.101.18831.19331.188320.001120.00
652006.03.07 16:08t/p290.101.18821.19321.188220.001140.00
662006.03.07 16:08t/p300.101.18821.19321.188220.001160.00
672006.03.07 17:52sell340.101.18851.19151.1865
682006.03.07 18:17sell350.101.18851.19151.1865
692006.03.07 18:19sell360.101.18871.19171.1867
702006.03.07 18:19sell370.101.18881.19181.1868
712006.03.07 18:20sell380.101.18871.19171.1867
722006.03.07 18:21sell390.101.18861.19161.1866
732006.03.08 06:17s/l340.101.19151.19151.1865-30.001130.00
742006.03.08 06:17s/l350.101.19151.19151.1865-30.001100.00
752006.03.08 06:50s/l390.101.19161.19161.1866-30.001070.00
762006.03.08 06:50s/l360.101.19171.19171.1867-30.001040.00
772006.03.08 06:50s/l380.101.19171.19171.1867-30.001010.00
782006.03.08 06:52s/l370.101.19181.19181.1868-30.00980.00
792006.03.08 08:51sell400.101.19181.19481.1898
802006.03.08 08:56sell410.101.19181.19481.1898
812006.03.08 08:56sell420.101.19191.19491.1899
822006.03.08 08:58sell430.101.19201.19501.1900
832006.03.08 08:58sell440.101.19191.19491.1899
842006.03.08 11:55buy450.101.19141.18841.1934
852006.03.08 11:55buy460.101.19141.18841.1934
862006.03.08 11:56buy470.101.19141.18841.1934
872006.03.08 12:00t/p420.101.18991.19491.189920.001000.00
882006.03.08 12:00t/p430.101.19001.19501.190020.001020.00
892006.03.08 12:00t/p440.101.18991.19491.189920.001040.00
902006.03.08 12:50sell480.101.19141.19441.1894
912006.03.08 12:51sell490.101.19141.19441.1894
922006.03.08 12:51sell500.101.19171.19471.1897
932006.03.08 18:41t/p450.101.19341.18841.193420.001060.00
942006.03.08 18:41t/p460.101.19341.18841.193420.001080.00
952006.03.08 18:41t/p470.101.19341.18841.193420.001100.00
962006.03.08 19:23buy510.101.19191.18891.1939
972006.03.08 19:23buy520.101.19181.18881.1938
982006.03.08 19:24buy530.101.19171.18871.1937
992006.03.08 19:24buy540.101.19151.18851.1935
1002006.03.08 19:25buy550.101.19161.18861.1936
1012006.03.09 01:42t/p540.101.19351.18851.193520.001120.00
1022006.03.09 01:46t/p550.101.19361.18861.193620.001140.00
1032006.03.09 01:52t/p510.101.19391.18891.193920.001160.00
1042006.03.09 01:52t/p520.101.19381.18881.193820.001180.00
1052006.03.09 01:52t/p530.101.19371.18871.193720.001200.00
1062006.03.09 02:23s/l480.101.19441.19441.1894-30.001170.00
1072006.03.09 02:23s/l490.101.19441.19441.1894-30.001140.00
1082006.03.09 02:32s/l500.101.19471.19471.1897-30.001110.00
1092006.03.09 04:17sell560.101.19301.19601.1910
1102006.03.09 04:20sell570.101.19301.19601.1910
1112006.03.09 04:28sell580.101.19321.19621.1912
1122006.03.09 05:42s/l400.101.19481.19481.1898-30.001080.00
1132006.03.09 05:42s/l410.101.19481.19481.1898-30.001050.00
1142006.03.09 08:29sell590.101.19441.19741.1924
1152006.03.09 09:36sell600.101.19441.19741.1924
1162006.03.09 12:00t/p560.101.19101.19601.191020.001070.00
1172006.03.09 12:00t/p570.101.19101.19601.191020.001090.00
1182006.03.09 12:00t/p580.101.19121.19621.191220.001110.00
1192006.03.09 12:00t/p590.101.19241.19741.192420.001130.00
1202006.03.09 12:00t/p600.101.19241.19741.192420.001150.00
1212006.03.09 12:17sell610.101.19251.19551.1905
1222006.03.09 12:17sell620.101.19241.19541.1904
1232006.03.09 12:20sell630.101.19251.19551.1905
1242006.03.09 12:20sell640.101.19261.19561.1906
1252006.03.09 12:21sell650.101.19251.19551.1905
1262006.03.09 12:22sell660.101.19261.19561.1906
1272006.03.09 16:00t/p640.101.19061.19561.190620.001170.00
1282006.03.09 16:00t/p660.101.19061.19561.190620.001190.00
1292006.03.09 16:10t/p610.101.19051.19551.190520.001210.00
1302006.03.09 16:10t/p630.101.19051.19551.190520.001230.00
1312006.03.09 16:10t/p650.101.19051.19551.190520.001250.00
1322006.03.09 23:51t/p620.101.19041.19541.190420.001270.00
1332006.03.10 01:27sell670.101.19011.19311.1881
1342006.03.10 02:20sell680.101.19011.19311.1881
1352006.03.10 02:21sell690.101.19021.19321.1882
1362006.03.10 02:22sell700.101.19011.19311.1881
1372006.03.10 02:24sell710.101.19011.19311.1881
1382006.03.10 02:29sell720.101.19011.19311.1881
1392006.03.10 05:01buy730.101.19031.18731.1923
1402006.03.10 05:03buy740.101.19021.18721.1922
1412006.03.10 05:04buy750.101.19031.18731.1923
1422006.03.10 05:04buy760.101.19021.18721.1922
1432006.03.10 05:07buy770.101.19031.18731.1923
1442006.03.10 05:08buy780.101.19041.18741.1924
1452006.03.10 07:29t/p740.101.19221.18721.192220.001290.00
1462006.03.10 07:29t/p760.101.19221.18721.192220.001310.00
1472006.03.10 07:29t/p730.101.19231.18731.192320.001330.00
1482006.03.10 07:29t/p750.101.19231.18731.192320.001350.00
1492006.03.10 07:29t/p770.101.19231.18731.192320.001370.00
1502006.03.10 07:30t/p780.101.19241.18741.192420.001390.00
1512006.03.10 14:20t/p690.101.18821.19321.188220.001410.00
1522006.03.10 14:20t/p670.101.18811.19311.188120.001430.00
1532006.03.10 14:20t/p680.101.18811.19311.188120.001450.00
1542006.03.10 14:20t/p700.101.18811.19311.188120.001470.00
1552006.03.10 14:20t/p710.101.18811.19311.188120.001490.00
1562006.03.10 14:20t/p720.101.18811.19311.188120.001510.00