Strategy Tester Report
SimpleDailyRangeBreakExpert_v1
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Okres
|1 Godzina (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.02.08 16:00 (2004.02.15 - 2006.02.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Expert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false;
Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false;
InitialStop=true;
Data=" Input Data "; BuyPercent=70; SellPercent=70; StopPercent=50; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true;
Tuesday=true;
Wednesday=true;
Thursday=true;
Friday=true;
MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false;
MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Słupki w tescie
|10238
|Ticks modelled
|1563158
|Modelling quality
|89.99%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|15745.66
|Gross profit
|49538.18
|Gross loss
|-33792.52
|Profit factor
|1.47
|Przewidywany zysk
|77.18
|Absolute drawdown
|999.11
|Maximal drawdown (%)
|2424.96 (12.4%)
|Transakcji w sumie
|204
|Short positions (won %)
|93 (62.37%)
|Long positions (won %)
|111 (53.15%)
|Profit trades (% of total)
|117 (57.35%)
|Loss trades (% of total)
|87 (42.65%)
|Największy
|profit trade
|1860.30
|loss trade
|-956.30
|Average
|profit trade
|423.40
|loss trade
|-388.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (1565.93)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1513.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3215.62 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1706.30 (3)
|Średni
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
�
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2004.06.22 15:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.2162
|1.2128
|0.0000
�
|2
|2004.06.22 15:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.2060
|1.2094
|0.0000
|3
|2004.06.23 00:00
|delete
|2
|1.00
|1.2060
|1.2094
|0.0000
�
|4
|2004.06.23 00:00
|delete
|1
|1.00
|1.2162
|1.2128
|0.0000
|5
|2004.06.23 00:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.2163
|1.2130
|0.0000
�
|6
|2004.06.23 00:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.2065
|1.2098
|0.0000
|7
|2004.06.23 07:42
|buy
|3
|1.00
|1.2163
|1.2130
|0.0000
�
|8
|2004.06.23 07:42
|delete
|4
|1.00
|1.2065
|1.2098
|0.0000
|9
|2004.06.23 10:54
|s/l
|3
|1.00
|1.2130
|1.2130
|0.0000
|-328.01
|9671.99
�
|10
|2004.06.24 00:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.2181
|1.2117
|0.0000
|11
|2004.06.24 00:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.1995
|1.2059
|0.0000
�
|12
|2004.06.24 15:59
|buy
|5
|1.00
|1.2181
|1.2117
|0.0000
|13
|2004.06.24 15:59
|delete
|6
|1.00
|1.1995
|1.2059
|0.0000
�
|14
|2004.06.25 09:08
|s/l
|5
|1.00
|1.2117
|1.2117
|0.0000
|-671.10
|9000.89
|15
|2004.06.28 00:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.2238
|1.2197
|0.0000
�
|16
|2004.06.28 00:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.2116
|1.2157
|0.0000
|17
|2004.06.29 00:00
|delete
|8
|1.00
|1.2116
|1.2157
|0.0000
�
|18
|2004.06.29 00:00
|delete
|7
|1.00
|1.2238
|1.2197
|0.0000
|19
|2004.06.29 00:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.2262
|1.2208
|0.0000
�
|20
|2004.06.29 00:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.2106
|1.2160
|0.0000
|21
|2004.06.29 18:25
|sell
|10
|1.00
|1.2106
|1.2160
|0.0000
�
|22
|2004.06.29 18:25
|delete
|9
|1.00
|1.2262
|1.2208
|0.0000
|23
|2004.06.30 00:00
|close
|10
|1.00
|1.2082
|1.2160
|0.0000
|244.71
|9245.60
�
|24
|2004.06.30 00:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.2169
|1.2107
|0.0000
|25
|2004.06.30 00:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.1989
|1.2051
|0.0000
�
|26
|2004.06.30 14:24
|buy
|11
|1.00
|1.2169
|1.2107
|0.0000
|27
|2004.06.30 14:24
|delete
|12
|1.00
|1.1989
|1.2051
|0.0000
�
|28
|2004.07.01 00:00
|close
|11
|1.00
|1.2185
|1.2107
|0.0000
|150.29
|9395.89
|29
|2004.07.01 00:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.2285
|1.2216
|0.0000
�
|30
|2004.07.01 00:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.2085
|1.2154
|0.0000
|31
|2004.07.02 00:00
|delete
|14
|1.00
|1.2085
|1.2154
|0.0000
�
|32
|2004.07.02 00:00
|delete
|13
|1.00
|1.2285
|1.2216
|0.0000
|33
|2004.07.02 00:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.2210
|1.2172
|0.0000
�
|34
|2004.07.02 00:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.2098
|1.2136
|0.0000
|35
|2004.07.02 14:30
|buy
|15
|1.00
|1.2210
|1.2172
|0.0000
�
|36
|2004.07.02 14:30
|delete
|16
|1.00
|1.2098
|1.2136
|0.0000
|37
|2004.07.05 00:00
|close
|15
|1.00
|1.2327
|1.2172
|0.0000
|1160.30
|10556.19
�
|38
|2004.07.05 00:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.2458
|1.2367
|0.0000
|39
|2004.07.05 00:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.2196
|1.2287
|0.0000
�
|40
|2004.07.06 00:00
|delete
|18
|1.00
|1.2196
|1.2287
|0.0000
|41
|2004.07.06 00:00
|delete
|17
|1.00
|1.2458
|1.2367
|0.0000
�
|42
|2004.07.06 00:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.2332
|1.2299
|0.0000
|43
|2004.07.06 00:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.2234
|1.2267
|0.0000
�
|44
|2004.07.07 00:00
|delete
|20
|1.00
|1.2234
|1.2267
|0.0000
|45
|2004.07.07 00:00
|delete
|19
|1.00
|1.2332
|1.2299
|0.0000
�
|46
|2004.07.07 00:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.2334
|1.2301
|0.0000
|47
|2004.07.07 00:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.2237
|1.2269
|0.0000
�
|48
|2004.07.07 07:51
|buy
|21
|1.00
|1.2334
|1.2301
|0.0000
|49
|2004.07.07 07:51
|delete
|22
|1.00
|1.2237
|1.2269
|0.0000
�
|50
|2004.07.08 00:00
|close
|21
|1.00
|1.2365
|1.2301
|0.0000
|300.30
|10856.49
|51
|2004.07.08 00:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.2449
|1.2391
|0.0000
�
|52
|2004.07.08 00:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.2282
|1.2339
|0.0000
|53
|2004.07.09 00:00
|delete
|24
|1.00
|1.2282
|1.2339
|0.0000
�
|54
|2004.07.09 00:00
|delete
|23
|1.00
|1.2449
|1.2391
|0.0000
|55
|2004.07.09 00:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.2440
|1.2407
|0.0000
�
|56
|2004.07.09 00:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.2342
|1.2375
|0.0000
|57
|2004.07.12 00:00
|delete
|26
|1.00
|1.2342
|1.2375
|0.0000
�
|58
|2004.07.12 00:00
|delete
|25
|1.00
|1.2440
|1.2407
|0.0000
|59
|2004.07.12 00:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.2449
|1.2423
|0.0000
�
|60
|2004.07.12 00:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.2369
|1.2395
|0.0000
|61
|2004.07.13 00:00
|delete
|28
|1.00
|1.2369
|1.2395
|0.0000
�
|62
|2004.07.13 00:00
|delete
|27
|1.00
|1.2449
|1.2423
|0.0000
|63
|2004.07.13 00:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.2448
|1.2421
|0.0000
�
|64
|2004.07.13 00:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.2366
|1.2393
|0.0000
|65
|2004.07.13 02:58
|sell
|30
|1.00
|1.2366
|1.2393
|0.0000
�
|66
|2004.07.13 02:58
|delete
|29
|1.00
|1.2448
|1.2421
|0.0000
|67
|2004.07.13 03:33
|s/l
|30
|1.00
|1.2393
|1.2393
|0.0000
|-272.00
|10584.49
�
|68
|2004.07.14 00:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.2413
|1.2357
|0.0000
|69
|2004.07.14 00:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.2251
|1.2307
|0.0000
�
|70
|2004.07.14 14:31
|buy
|31
|1.00
|1.2413
|1.2357
|0.0000
|71
|2004.07.14 14:31
|delete
|32
|1.00
|1.2251
|1.2307
|0.0000
�
|72
|2004.07.15 08:12
|s/l
|31
|1.00
|1.2357
|1.2357
|0.0000
|-567.70
|10016.79
|73
|2004.07.16 00:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.2403
|1.2370
|0.0000
�
|74
|2004.07.16 00:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.2305
|1.2338
|0.0000
|75
|2004.07.16 15:01
|buy
|33
|1.00
|1.2403
|1.2370
|0.0000
�
|76
|2004.07.16 15:01
|delete
|34
|1.00
|1.2305
|1.2338
|0.0000
|77
|2004.07.19 00:00
|close
|33
|1.00
|1.2445
|1.2370
|0.0000
|410.30
|10427.09
�
|78
|2004.07.19 00:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.2540
|1.2474
|0.0000
|79
|2004.07.19 00:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.2350
|1.2416
|0.0000
�
|80
|2004.07.20 00:00
|delete
|36
|1.00
|1.2350
|1.2416
|0.0000
|81
|2004.07.20 00:00
|delete
|35
|1.00
|1.2540
|1.2474
|0.0000
�
|82
|2004.07.20 00:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.2488
|1.2456
|0.0000
|83
|2004.07.20 00:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.2392
|1.2424
|0.0000
�
|84
|2004.07.20 13:03
|sell
|38
|1.00
|1.2392
|1.2424
|0.0000
|85
|2004.07.20 13:04
|delete
|37
|1.00
|1.2488
|1.2456
|0.0000
�
|86
|2004.07.21 00:00
|close
|38
|1.00
|1.2329
|1.2424
|0.0000
|634.71
|11061.80
|87
|2004.07.21 00:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.2435
|1.2359
|0.0000
�
|88
|2004.07.21 00:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.2217
|1.2293
|0.0000
|89
|2004.07.21 17:03
|sell
|40
|1.00
|1.2217
|1.2293
|0.0000
�
|90
|2004.07.21 17:03
|delete
|39
|1.00
|1.2435
|1.2359
|0.0000
|91
|2004.07.22 16:06
|s/l
|40
|1.00
|1.2293
|1.2293
|0.0000
|-751.29
|10310.51
�
|92
|2004.07.23 00:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.2297
|1.2267
|0.0000
|93
|2004.07.23 00:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.2207
|1.2237
|0.0000
�
|94
|2004.07.23 11:29
|sell
|42
|1.00
|1.2207
|1.2237
|0.0000
|95
|2004.07.23 11:29
|delete
|41
|1.00
|1.2297
|1.2267
|0.0000
�
|96
|2004.07.26 00:00
|close
|42
|1.00
|1.2104
|1.2237
|0.0000
|1034.70
|11345.21
|97
|2004.07.26 00:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.2229
|1.2140
|0.0000
�
|98
|2004.07.26 00:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.1973
|1.2062
|0.0000
|99
|2004.07.27 00:00
|delete
|44
|1.00
|1.1973
|1.2062
|0.0000
�
|100
|2004.07.27 00:00
|delete
|43
|1.00
|1.2229
|1.2140
|0.0000
|101
|2004.07.27 00:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.2207
|1.2166
|0.0000
�
|102
|2004.07.27 00:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.2085
|1.2126
|0.0000
|103
|2004.07.27 16:17
|sell
|46
|1.00
|1.2085
|1.2126
|0.0000
�
|104
|2004.07.27 16:17
|delete
|45
|1.00
|1.2207
|1.2166
|0.0000
|105
|2004.07.28 00:00
|close
|46
|1.00
|1.2058
|1.2126
|0.0000
|274.71
|11619.92
�
|106
|2004.07.28 00:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.2166
|1.2089
|0.0000
|107
|2004.07.28 00:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.1944
|1.2021
|0.0000
�
|108
|2004.07.29 00:00
|delete
|48
|1.00
|1.1944
|1.2021
|0.0000
|109
|2004.07.29 00:00
|delete
|47
|1.00
|1.2166
|1.2089
|0.0000
�
|110
|2004.07.29 00:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.2111
|1.2072
|0.0000
|111
|2004.07.29 00:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.1995
|1.2034
|0.0000
�
|112
|2004.07.29 15:21
|sell
|50
|1.00
|1.1995
|1.2034
|0.0000
|113
|2004.07.29 15:21
|delete
|49
|1.00
|1.2111
|1.2072
|0.0000
�
|114
|2004.07.29 15:46
|s/l
|50
|1.00
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-392.00
|11227.92
|115
|2004.07.30 00:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.2117
|1.2064
|0.0000
�
|116
|2004.07.30 00:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.1963
|1.2016
|0.0000
|117
|2004.07.30 14:45
|buy
|51
|1.00
|1.2117
|1.2064
|0.0000
�
|118
|2004.07.30 14:45
|delete
|52
|1.00
|1.1963
|1.2016
|0.0000
|119
|2004.07.30 16:01
|s/l
|51
|1.00
|1.2064
|1.2064
|0.0000
|-530.00
|10697.92
�
|120
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.2151
|1.2092
|0.0000
|121
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.1981
|1.2040
|0.0000
�
|122
|2004.08.03 00:00
|delete
|54
|1.00
|1.1981
|1.2040
|0.0000
|123
|2004.08.03 00:00
|delete
|53
|1.00
|1.2151
|1.2092
|0.0000
�
|124
|2004.08.03 00:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.2075
|1.2039
|0.0000
|125
|2004.08.03 00:00
|sell stop
|56
|1.00
|1.1967
|1.2003
|0.0000
�
|126
|2004.08.03 16:08
|buy
|55
|1.00
|1.2075
|1.2039
|0.0000
|127
|2004.08.03 16:08
|delete
|56
|1.00
|1.1967
|1.2003
|0.0000
�
|128
|2004.08.04 04:19
|s/l
|55
|1.00
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-373.71
|10324.21
|129
|2004.08.05 00:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.2120
|1.2071
|0.0000
�
|130
|2004.08.05 00:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.1976
|1.2025
|0.0000
|131
|2004.08.06 00:00
|delete
|58
|1.00
|1.1976
|1.2025
|0.0000
�
|132
|2004.08.06 00:00
|delete
|57
|1.00
|1.2120
|1.2071
|0.0000
|133
|2004.08.06 00:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.2095
|1.2069
|0.0000
�
|134
|2004.08.06 00:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.2015
|1.2041
|0.0000
|135
|2004.08.06 14:31
|buy
|59
|1.00
|1.2095
|1.2069
|0.0000
�
|136
|2004.08.06 14:31
|delete
|60
|1.00
|1.2015
|1.2041
|0.0000
|137
|2004.08.09 00:00
|close
|59
|1.00
|1.2282
|1.2069
|0.0000
|1860.30
|12184.51
�
|138
|2004.08.09 00:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.2457
|1.2334
|0.0000
|139
|2004.08.09 00:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.2107
|1.2230
|0.0000
�
|140
|2004.08.10 00:00
|delete
|62
|1.00
|1.2107
|1.2230
|0.0000
|141
|2004.08.10 00:00
|delete
|61
|1.00
|1.2457
|1.2334
|0.0000
�
|142
|2004.08.10 00:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.2300
|1.2278
|0.0000
|143
|2004.08.10 00:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.2232
|1.2254
|0.0000
�
|144
|2004.08.10 15:54
|buy
|63
|1.00
|1.2300
|1.2278
|0.0000
|145
|2004.08.10 15:54
|delete
|64
|1.00
|1.2232
|1.2254
|0.0000
�
|146
|2004.08.10 20:17
|s/l
|63
|1.00
|1.2278
|1.2278
|0.0000
|-222.01
|11962.50
|147
|2004.08.11 00:00
|buy stop
|65
|1.00
|1.2298
|1.2249
|0.0000
�
|148
|2004.08.11 00:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.2156
|1.2205
|0.0000
|149
|2004.08.12 00:00
|delete
|66
|1.00
|1.2156
|1.2205
|0.0000
�
|150
|2004.08.12 00:00
|delete
|65
|1.00
|1.2298
|1.2249
|0.0000
|151
|2004.08.12 00:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.2261
|1.2235
|0.0000
�
|152
|2004.08.12 00:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.2181
|1.2207
|0.0000
|153
|2004.08.12 10:30
|buy
|67
|1.00
|1.2261
|1.2235
|0.0000
�
|154
|2004.08.12 10:30
|delete
|68
|1.00
|1.2181
|1.2207
|0.0000
|155
|2004.08.12 15:33
|s/l
|67
|1.00
|1.2235
|1.2235
|0.0000
|-264.00
|11698.50
�
|156
|2004.08.13 00:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.2312
|1.2268
|0.0000
|157
|2004.08.13 00:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.2184
|1.2228
|0.0000
�
|158
|2004.08.13 08:33
|sell
|70
|1.00
|1.2184
|1.2228
|0.0000
|159
|2004.08.13 08:34
|delete
|69
|1.00
|1.2312
|1.2268
|0.0000
�
|160
|2004.08.13 14:29
|s/l
|70
|1.00
|1.2228
|1.2228
|0.0000
|-436.00
|11262.50
|161
|2004.08.16 00:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.2516
|1.2417
|0.0000
�
|162
|2004.08.16 00:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.2232
|1.2331
|0.0000
|163
|2004.08.17 00:00
|delete
|72
|1.00
|1.2232
|1.2331
|0.0000
�
|164
|2004.08.17 00:00
|delete
|71
|1.00
|1.2516
|1.2417
|0.0000
|165
|2004.08.17 00:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.2404
|1.2371
|0.0000
�
|166
|2004.08.17 00:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.2306
|1.2339
|0.0000
|167
|2004.08.18 00:00
|delete
|74
|1.00
|1.2306
|1.2339
|0.0000
�
|168
|2004.08.18 00:00
|delete
|73
|1.00
|1.2404
|1.2371
|0.0000
|169
|2004.08.18 00:00
|buy stop
|75
|1.00
|1.2406
|1.2367
|0.0000
�
|170
|2004.08.18 00:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.2290
|1.2329
|0.0000
|171
|2004.08.18 16:09
|sell
|76
|1.00
|1.2290
|1.2329
|0.0000
�
|172
|2004.08.18 16:09
|delete
|75
|1.00
|1.2406
|1.2367
|0.0000
|173
|2004.08.18 19:03
|s/l
|76
|1.00
|1.2329
|1.2329
|0.0000
|-392.00
|10870.50
�
|174
|2004.08.19 00:00
|buy stop
|77
|1.00
|1.2391
|1.2352
|0.0000
|175
|2004.08.19 00:00
|sell stop
|78
|1.00
|1.2275
|1.2314
|0.0000
�
|176
|2004.08.20 00:00
|delete
|78
|1.00
|1.2275
|1.2314
|0.0000
|177
|2004.08.20 00:00
|delete
|77
|1.00
|1.2391
|1.2352
|0.0000
�
|178
|2004.08.20 00:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.2402
|1.2379
|0.0000
|179
|2004.08.20 00:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.2332
|1.2355
|0.0000
�
|180
|2004.08.20 12:05
|sell
|80
|1.00
|1.2332
|1.2355
|0.0000
|181
|2004.08.20 12:05
|delete
|79
|1.00
|1.2402
|1.2379
|0.0000
�
|182
|2004.08.23 00:00
|close
|80
|1.00
|1.2313
|1.2355
|0.0000
|194.72
|11065.22
|183
|2004.08.23 00:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.2385
|1.2334
|0.0000
�
|184
|2004.08.23 00:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.2235
|1.2286
|0.0000
|185
|2004.08.23 14:22
|sell
|82
|1.00
|1.2235
|1.2286
|0.0000
�
|186
|2004.08.23 14:22
|delete
|81
|1.00
|1.2385
|1.2334
|0.0000
|187
|2004.08.24 00:00
|close
|82
|1.00
|1.2142
|1.2286
|0.0000
|934.71
|11999.93
�
|188
|2004.08.24 00:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.2271
|1.2179
|0.0000
|189
|2004.08.24 00:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.2006
|1.2099
|0.0000
�
|190
|2004.08.25 00:00
|delete
|84
|1.00
|1.2006
|1.2099
|0.0000
|191
|2004.08.25 00:00
|delete
|83
|1.00
|1.2271
|1.2179
|0.0000
�
|192
|2004.08.25 00:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.2153
|1.2100
|0.0000
|193
|2004.08.25 00:00
|sell stop
|86
|1.00
|1.1999
|1.2052
|0.0000
�
|194
|2004.08.26 00:00
|delete
|86
|1.00
|1.1999
|1.2052
|0.0000
|195
|2004.08.26 00:00
|delete
|85
|1.00
|1.2153
|1.2100
|0.0000
�
|196
|2004.08.26 00:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.2130
|1.2098
|0.0000
|197
|2004.08.26 00:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.2034
|1.2066
|0.0000
�
|198
|2004.08.27 00:00
|delete
|88
|1.00
|1.2034
|1.2066
|0.0000
|199
|2004.08.27 00:00
|delete
|87
|1.00
|1.2130
|1.2098
|0.0000
�
|200
|2004.08.27 00:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.2161
|1.2122
|0.0000
|201
|2004.08.27 00:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.2045
|1.2084
|0.0000
�
|202
|2004.08.27 15:58
|sell
|90
|1.00
|1.2045
|1.2084
|0.0000
|203
|2004.08.27 15:58
|delete
|89
|1.00
|1.2161
|1.2122
|0.0000
�
|204
|2004.08.30 00:00
|close
|90
|1.00
|1.2013
|1.2084
|0.0000
|324.71
|12324.64
|205
|2004.08.30 00:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.2105
|1.2039
|0.0000
�
|206
|2004.08.30 00:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.1915
|1.1981
|0.0000
|207
|2004.08.31 00:00
|delete
|92
|1.00
|1.1915
|1.1981
|0.0000
�
|208
|2004.08.31 00:00
|delete
|91
|1.00
|1.2105
|1.2039
|0.0000
|209
|2004.08.31 00:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.2110
|1.2069
|0.0000
�
|210
|2004.08.31 00:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.1990
|1.2031
|0.0000
|211
|2004.08.31 12:07
|buy
|93
|1.00
|1.2110
|1.2069
|0.0000
�
|212
|2004.08.31 12:07
|delete
|94
|1.00
|1.1990
|1.2031
|0.0000
|213
|2004.09.01 00:00
|close
|93
|1.00
|1.2178
|1.2069
|0.0000
|670.30
|12994.94
�
|214
|2004.09.01 00:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.2287
|1.2211
|0.0000
|215
|2004.09.01 00:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.2069
|1.2145
|0.0000
�
|216
|2004.09.02 00:00
|delete
|96
|1.00
|1.2069
|1.2145
|0.0000
|217
|2004.09.02 00:00
|delete
|95
|1.00
|1.2287
|1.2211
|0.0000
�
|218
|2004.09.02 00:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.2246
|1.2208
|0.0000
|219
|2004.09.02 00:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.2134
|1.2172
|0.0000
�
|220
|2004.09.03 00:00
|delete
|98
|1.00
|1.2134
|1.2172
|0.0000
|221
|2004.09.03 00:00
|delete
|97
|1.00
|1.2246
|1.2208
|0.0000
�
|222
|2004.09.03 00:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.2209
|1.2180
|0.0000
|223
|2004.09.03 00:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.2123
|1.2152
|0.0000
�
|224
|2004.09.03 14:30
|sell
|100
|1.00
|1.2123
|1.2152
|0.0000
|225
|2004.09.03 14:30
|delete
|99
|1.00
|1.2209
|1.2180
|0.0000
�
|226
|2004.09.06 00:00
|close
|100
|1.00
|1.2063
|1.2152
|0.0000
|604.71
|13599.65
|227
|2004.09.06 00:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.2171
|1.2094
|0.0000
�
|228
|2004.09.06 00:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.1949
|1.2026
|0.0000
|229
|2004.09.07 00:00
|delete
|102
|1.00
|1.1949
|1.2026
|0.0000
�
|230
|2004.09.07 00:00
|delete
|101
|1.00
|1.2171
|1.2094
|0.0000
|231
|2004.09.07 00:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.2090
|1.2076
|0.0000
�
|232
|2004.09.07 00:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.2044
|1.2058
|0.0000
|233
|2004.09.07 08:24
|buy
|103
|1.00
|1.2090
|1.2076
|0.0000
�
|234
|2004.09.07 08:24
|delete
|104
|1.00
|1.2044
|1.2058
|0.0000
|235
|2004.09.07 09:31
|s/l
|103
|1.00
|1.2076
|1.2076
|0.0000
|-142.00
|13457.65
�
|236
|2004.09.08 00:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.2148
|1.2119
|0.0000
|237
|2004.09.08 00:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.2062
|1.2091
|0.0000
�
|238
|2004.09.08 12:05
|sell
|106
|1.00
|1.2062
|1.2091
|0.0000
|239
|2004.09.08 12:06
|delete
|105
|1.00
|1.2148
|1.2119
|0.0000
�
|240
|2004.09.08 16:42
|s/l
|106
|1.00
|1.2091
|1.2091
|0.0000
|-286.00
|13171.65
|241
|2004.09.09 00:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.2299
|1.2216
|0.0000
�
|242
|2004.09.09 00:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.2061
|1.2144
|0.0000
|243
|2004.09.10 00:00
|delete
|108
|1.00
|1.2061
|1.2144
|0.0000
�
|244
|2004.09.10 00:00
|delete
|107
|1.00
|1.2299
|1.2216
|0.0000
|245
|2004.09.10 00:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.2289
|1.2250
|0.0000
�
|246
|2004.09.10 00:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.2173
|1.2212
|0.0000
|247
|2004.09.10 14:54
|buy
|109
|1.00
|1.2289
|1.2250
|0.0000
�
|248
|2004.09.10 14:54
|delete
|110
|1.00
|1.2173
|1.2212
|0.0000
|249
|2004.09.13 09:08
|s/l
|109
|1.00
|1.2250
|1.2250
|0.0000
|-403.71
|12767.94
�
|250
|2004.09.14 00:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.2307
|1.2274
|0.0000
|251
|2004.09.14 00:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.2209
|1.2242
|0.0000
�
|252
|2004.09.15 00:00
|delete
|112
|1.00
|1.2209
|1.2242
|0.0000
|253
|2004.09.15 00:00
|delete
|111
|1.00
|1.2307
|1.2274
|0.0000
�
|254
|2004.09.15 00:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.2298
|1.2263
|0.0000
|255
|2004.09.15 00:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.2194
|1.2229
|0.0000
�
|256
|2004.09.15 15:01
|sell
|114
|1.00
|1.2194
|1.2229
|0.0000
|257
|2004.09.15 15:01
|delete
|113
|1.00
|1.2298
|1.2263
|0.0000
�
|258
|2004.09.16 00:00
|close
|114
|1.00
|1.2151
|1.2229
|0.0000
|434.71
|13202.65
|259
|2004.09.16 00:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.2239
|1.2176
|0.0000
�
|260
|2004.09.16 00:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.2057
|1.2120
|0.0000
|261
|2004.09.17 00:00
|delete
|116
|1.00
|1.2057
|1.2120
|0.0000
�
|262
|2004.09.17 00:00
|delete
|115
|1.00
|1.2239
|1.2176
|0.0000
|263
|2004.09.17 00:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.2242
|1.2204
|0.0000
�
|264
|2004.09.17 00:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.2130
|1.2168
|0.0000
|265
|2004.09.20 00:00
|delete
|118
|1.00
|1.2130
|1.2168
|0.0000
�
|266
|2004.09.20 00:00
|delete
|117
|1.00
|1.2242
|1.2204
|0.0000
|267
|2004.09.20 00:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.2220
|1.2188
|0.0000
�
|268
|2004.09.20 00:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.2123
|1.2156
|0.0000
|269
|2004.09.20 14:49
|sell
|120
|1.00
|1.2123
|1.2156
|0.0000
�
|270
|2004.09.20 14:50
|delete
|119
|1.00
|1.2220
|1.2188
|0.0000
|271
|2004.09.20 17:07
|s/l
|120
|1.00
|1.2156
|1.2156
|0.0000
|-329.99
|12872.66
�
|272
|2004.09.21 00:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.2213
|1.2185
|0.0000
|273
|2004.09.21 00:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.2129
|1.2157
|0.0000
�
|274
|2004.09.21 11:29
|buy
|121
|1.00
|1.2213
|1.2185
|0.0000
|275
|2004.09.21 11:29
|delete
|122
|1.00
|1.2129
|1.2157
|0.0000
�
|276
|2004.09.22 00:00
|close
|121
|1.00
|1.2328
|1.2185
|0.0000
|1140.30
|14012.96
|277
|2004.09.22 00:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.2456
|1.2367
|0.0000
�
|278
|2004.09.22 00:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.2200
|1.2289
|0.0000
|279
|2004.09.23 00:00
|delete
|124
|1.00
|1.2200
|1.2289
|0.0000
�
|280
|2004.09.23 00:00
|delete
|123
|1.00
|1.2456
|1.2367
|0.0000
|281
|2004.09.23 00:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.2338
|1.2285
|0.0000
�
|282
|2004.09.23 00:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.2184
|1.2237
|0.0000
|283
|2004.09.24 00:00
|delete
|126
|1.00
|1.2184
|1.2237
|0.0000
�
|284
|2004.09.24 00:00
|delete
|125
|1.00
|1.2338
|1.2285
|0.0000
|285
|2004.09.24 00:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.2323
|1.2283
|0.0000
�
|286
|2004.09.24 00:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.2205
|1.2245
|0.0000
|287
|2004.09.24 14:30
|buy
|127
|1.00
|1.2323
|1.2283
|0.0000
�
|288
|2004.09.24 14:30
|delete
|128
|1.00
|1.2205
|1.2245
|0.0000
|289
|2004.09.24 16:16
|s/l
|127
|1.00
|1.2283
|1.2283
|0.0000
|-400.00
|13612.96
�
|290
|2004.09.27 00:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.2372
|1.2309
|0.0000
|291
|2004.09.27 00:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.2190
|1.2253
|0.0000
�
|292
|2004.09.28 00:00
|delete
|130
|1.00
|1.2190
|1.2253
|0.0000
|293
|2004.09.28 00:00
|delete
|129
|1.00
|1.2372
|1.2309
|0.0000
�
|294
|2004.09.28 00:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.2345
|1.2312
|0.0000
|295
|2004.09.28 00:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.2247
|1.2280
|0.0000
�
|296
|2004.09.28 14:28
|buy
|131
|1.00
|1.2345
|1.2312
|0.0000
|297
|2004.09.28 14:28
|delete
|132
|1.00
|1.2247
|1.2280
|0.0000
�
|298
|2004.09.28 16:53
|s/l
|131
|1.00
|1.2312
|1.2312
|0.0000
|-328.00
|13284.96
|299
|2004.09.29 00:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.2373
|1.2339
|0.0000
�
|300
|2004.09.29 00:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.2273
|1.2307
|0.0000
|301
|2004.09.30 00:00
|delete
|134
|1.00
|1.2273
|1.2307
|0.0000
�
|302
|2004.09.30 00:00
|delete
|133
|1.00
|1.2373
|1.2339
|0.0000
|303
|2004.09.30 00:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.2370
|1.2344
|0.0000
�
|304
|2004.09.30 00:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.2290
|1.2316
|0.0000
|305
|2004.09.30 13:33
|buy
|135
|1.00
|1.2370
|1.2344
|0.0000
�
|306
|2004.09.30 13:33
|delete
|136
|1.00
|1.2290
|1.2316
|0.0000
|307
|2004.10.01 00:00
|close
|135
|1.00
|1.2427
|1.2344
|0.0000
|540.90
|13825.86
�
|308
|2004.10.01 00:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.2520
|1.2456
|0.0000
|309
|2004.10.01 00:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.2334
|1.2398
|0.0000
�
|310
|2004.10.04 00:00
|delete
|138
|1.00
|1.2334
|1.2398
|0.0000
|311
|2004.10.04 00:00
|delete
|137
|1.00
|1.2520
|1.2456
|0.0000
�
|312
|2004.10.04 00:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.2433
|1.2407
|0.0000
|313
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.2355
|1.2381
|0.0000
�
|314
|2004.10.04 06:32
|sell
|140
|1.00
|1.2355
|1.2381
|0.0000
|315
|2004.10.04 06:32
|delete
|139
|1.00
|1.2433
|1.2407
|0.0000
�
|316
|2004.10.04 10:14
|s/l
|140
|1.00
|1.2381
|1.2381
|0.0000
|-257.99
|13567.87
|317
|2004.10.05 00:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.2389
|1.2317
|0.0000
�
|318
|2004.10.05 00:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.2181
|1.2253
|0.0000
|319
|2004.10.06 00:00
|delete
|142
|1.00
|1.2181
|1.2253
|0.0000
�
|320
|2004.10.06 00:00
|delete
|141
|1.00
|1.2389
|1.2317
|0.0000
|321
|2004.10.06 00:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.2360
|1.2326
|0.0000
�
|322
|2004.10.06 00:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.2258
|1.2292
|0.0000
|323
|2004.10.06 14:52
|sell
|144
|1.00
|1.2258
|1.2292
|0.0000
�
|324
|2004.10.06 14:52
|delete
|143
|1.00
|1.2360
|1.2326
|0.0000
|325
|2004.10.06 16:29
|s/l
|144
|1.00
|1.2292
|1.2292
|0.0000
|-343.99
|13223.88
�
|326
|2004.10.07 00:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.2335
|1.2298
|0.0000
|327
|2004.10.07 00:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.2224
|1.2262
|0.0000
�
|328
|2004.10.08 00:00
|delete
|146
|1.00
|1.2224
|1.2262
|0.0000
|329
|2004.10.08 00:00
|delete
|145
|1.00
|1.2335
|1.2298
|0.0000
�
|330
|2004.10.08 00:00
|buy stop
|147
|1.00
|1.2317
|1.2296
|0.0000
|331
|2004.10.08 00:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.2253
|1.2274
|0.0000
�
|332
|2004.10.08 06:41
|buy
|147
|1.00
|1.2317
|1.2296
|0.0000
|333
|2004.10.08 06:41
|delete
|148
|1.00
|1.2253
|1.2274
|0.0000
�
|334
|2004.10.08 14:26
|s/l
|147
|1.00
|1.2296
|1.2296
|0.0000
|-206.00
|13017.88
|335
|2004.10.11 00:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.2524
|1.2450
|0.0000
�
|336
|2004.10.11 00:00
|sell stop
|150
|1.00
|1.2310
|1.2384
|0.0000
|337
|2004.10.12 00:00
|delete
|150
|1.00
|1.2310
|1.2384
|0.0000
�
|338
|2004.10.12 00:00
|delete
|149
|1.00
|1.2524
|1.2450
|0.0000
|339
|2004.10.12 00:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.2421
|1.2396
|0.0000
�
|340
|2004.10.12 00:00
|sell stop
|152
|1.00
|1.2345
|1.2370
|0.0000
|341
|2004.10.12 08:13
|sell
|152
|1.00
|1.2345
|1.2370
|0.0000
�
|342
|2004.10.12 08:13
|delete
|151
|1.00
|1.2421
|1.2396
|0.0000
|343
|2004.10.13 00:00
|close
|152
|1.00
|1.2325
|1.2370
|0.0000
|204.72
|13222.60
�
|344
|2004.10.13 00:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.2398
|1.2346
|0.0000
|345
|2004.10.13 00:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.2245
|1.2298
|0.0000
�
|346
|2004.10.13 14:43
|sell
|154
|1.00
|1.2245
|1.2298
|0.0000
|347
|2004.10.13 14:43
|delete
|153
|1.00
|1.2398
|1.2346
|0.0000
�
|348
|2004.10.13 19:40
|s/l
|154
|1.00
|1.2298
|1.2298
|0.0000
|-529.99
|12692.61
|349
|2004.10.14 00:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.2431
|1.2365
|0.0000
�
|350
|2004.10.14 00:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.2241
|1.2307
|0.0000
|351
|2004.10.15 00:00
|delete
|156
|1.00
|1.2241
|1.2307
|0.0000
�
|352
|2004.10.15 00:00
|delete
|155
|1.00
|1.2431
|1.2365
|0.0000
|353
|2004.10.15 00:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.2454
|1.2405
|0.0000
�
|354
|2004.10.15 00:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.2310
|1.2359
|0.0000
|355
|2004.10.15 14:40
|buy
|157
|1.00
|1.2454
|1.2405
|0.0000
�
|356
|2004.10.15 14:40
|delete
|158
|1.00
|1.2310
|1.2359
|0.0000
|357
|2004.10.18 00:00
|close
|157
|1.00
|1.2474
|1.2405
|0.0000
|190.30
|12882.91
�
|358
|2004.10.18 00:00
|buy stop
|159
|1.00
|1.2569
|1.2503
|0.0000
|359
|2004.10.18 00:00
|sell stop
|160
|1.00
|1.2379
|1.2445
|0.0000
�
|360
|2004.10.19 00:00
|delete
|160
|1.00
|1.2379
|1.2445
|0.0000
|361
|2004.10.19 00:00
|delete
|159
|1.00
|1.2569
|1.2503
|0.0000
�
|362
|2004.10.19 00:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.2543
|1.2507
|0.0000
|363
|2004.10.19 00:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.2435
|1.2471
|0.0000
�
|364
|2004.10.20 00:00
|delete
|162
|1.00
|1.2435
|1.2471
|0.0000
|365
|2004.10.20 00:00
|delete
|161
|1.00
|1.2543
|1.2507
|0.0000
�
|366
|2004.10.20 00:00
|buy stop
|163
|1.00
|1.2568
|1.2531
|0.0000
|367
|2004.10.20 00:00
|sell stop
|164
|1.00
|1.2458
|1.2495
|0.0000
�
|368
|2004.10.20 09:55
|buy
|163
|1.00
|1.2568
|1.2531
|0.0000
|369
|2004.10.20 09:55
|delete
|164
|1.00
|1.2458
|1.2495
|0.0000
�
|370
|2004.10.21 00:00
|close
|163
|1.00
|1.2579
|1.2531
|0.0000
|100.30
|12983.21
|371
|2004.10.21 00:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.2673
|1.2608
|0.0000
�
|372
|2004.10.21 00:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.2485
|1.2550
|0.0000
|373
|2004.10.22 00:00
|delete
|166
|1.00
|1.2485
|1.2550
|0.0000
�
|374
|2004.10.22 00:00
|delete
|165
|1.00
|1.2673
|1.2608
|0.0000
|375
|2004.10.22 00:00
|buy stop
|167
|1.00
|1.2669
|1.2629
|0.0000
�
|376
|2004.10.22 00:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.2551
|1.2591
|0.0000
|377
|2004.10.22 21:50
|buy
|167
|1.00
|1.2669
|1.2629
|0.0000
�
|378
|2004.10.22 21:50
|delete
|168
|1.00
|1.2551
|1.2591
|0.0000
|379
|2004.10.25 00:00
|close
|167
|1.00
|1.2716
|1.2629
|0.0000
|460.30
|13443.51
�
|380
|2004.10.25 00:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.2780
|1.2736
|0.0000
|381
|2004.10.25 00:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.2652
|1.2696
|0.0000
�
|382
|2004.10.25 03:07
|buy
|169
|1.00
|1.2780
|1.2736
|0.0000
|383
|2004.10.25 03:07
|delete
|170
|1.00
|1.2652
|1.2696
|0.0000
�
|384
|2004.10.26 00:00
|close
|169
|1.00
|1.2801
|1.2736
|0.0000
|200.30
|13643.81
|385
|2004.10.26 00:00
|buy stop
|171
|1.00
|1.2887
|1.2828
|0.0000
�
|386
|2004.10.26 00:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.2715
|1.2774
|0.0000
|387
|2004.10.27 00:00
|delete
|172
|1.00
|1.2715
|1.2774
|0.0000
�
|388
|2004.10.27 00:00
|delete
|171
|1.00
|1.2887
|1.2828
|0.0000
|389
|2004.10.27 00:00
|buy stop
|173
|1.00
|1.2832
|1.2774
|0.0000
�
|390
|2004.10.27 00:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.2664
|1.2722
|0.0000
|391
|2004.10.28 00:00
|delete
|174
|1.00
|1.2664
|1.2722
|0.0000
�
|392
|2004.10.28 00:00
|delete
|173
|1.00
|1.2832
|1.2774
|0.0000
|393
|2004.10.28 00:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.2783
|1.2724
|0.0000
�
|394
|2004.10.28 00:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.2613
|1.2672
|0.0000
|395
|2004.10.29 00:00
|delete
|176
|1.00
|1.2613
|1.2672
|0.0000
�
|396
|2004.10.29 00:00
|delete
|175
|1.00
|1.2783
|1.2724
|0.0000
|397
|2004.10.29 00:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.2837
|1.2771
|0.0000
�
|398
|2004.10.29 00:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.2645
|1.2711
|0.0000
|399
|2004.11.01 00:00
|delete
|178
|1.00
|1.2645
|1.2711
|0.0000
�
|400
|2004.11.01 00:00
|delete
|177
|1.00
|1.2837
|1.2771
|0.0000
|401
|2004.11.01 00:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.2881
|1.2835
|0.0000
�
|402
|2004.11.01 00:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.2747
|1.2793
|0.0000
|403
|2004.11.01 10:20
|sell
|180
|1.00
|1.2747
|1.2793
|0.0000
�
|404
|2004.11.01 10:21
|delete
|179
|1.00
|1.2881
|1.2835
|0.0000
|405
|2004.11.03 00:00
|close
|180
|1.00
|1.2744
|1.2793
|0.0000
|39.43
|13683.24
�
|406
|2004.11.03 00:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.2806
|1.2762
|0.0000
|407
|2004.11.03 00:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.2676
|1.2720
|0.0000
�
|408
|2004.11.03 03:20
|sell
|182
|1.00
|1.2676
|1.2720
|0.0000
|409
|2004.11.03 03:20
|delete
|181
|1.00
|1.2806
|1.2762
|0.0000
�
|410
|2004.11.03 08:00
|s/l
|182
|1.00
|1.2720
|1.2720
|0.0000
|-441.99
|13241.25
|411
|2004.11.04 00:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.2950
|1.2862
|0.0000
�
|412
|2004.11.04 00:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.2698
|1.2786
|0.0000
|413
|2004.11.05 00:00
|delete
|184
|1.00
|1.2698
|1.2786
|0.0000
�
|414
|2004.11.05 00:00
|delete
|183
|1.00
|1.2950
|1.2862
|0.0000
|415
|2004.11.05 00:00
|buy stop
|185
|1.00
|1.2947
|1.2893
|0.0000
�
|416
|2004.11.05 00:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.2791
|1.2845
|0.0000
|417
|2004.11.05 14:30
|sell
|186
|1.00
|1.2791
|1.2845
|0.0000
�
|418
|2004.11.05 14:30
|delete
|185
|1.00
|1.2947
|1.2893
|0.0000
|419
|2004.11.05 15:31
|s/l
|186
|1.00
|1.2845
|1.2845
|0.0000
|-535.99
|12705.26
�
|420
|2004.11.08 00:00
|buy stop
|187
|1.00
|1.3111
|1.3010
|0.0000
|421
|2004.11.08 00:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.2821
|1.2922
|0.0000
�
|422
|2004.11.09 00:00
|delete
|188
|1.00
|1.2821
|1.2922
|0.0000
|423
|2004.11.09 00:00
|delete
|187
|1.00
|1.3111
|1.3010
|0.0000
�
|424
|2004.11.09 00:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.2969
|1.2929
|0.0000
|425
|2004.11.09 00:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.2851
|1.2891
|0.0000
�
|426
|2004.11.10 00:00
|delete
|190
|1.00
|1.2851
|1.2891
|0.0000
|427
|2004.11.10 00:00
|delete
|189
|1.00
|1.2969
|1.2929
|0.0000
�
|428
|2004.11.10 00:00
|buy stop
|191
|1.00
|1.2941
|1.2912
|0.0000
|429
|2004.11.10 00:00
|sell stop
|192
|1.00
|1.2853
|1.2882
|0.0000
�
|430
|2004.11.10 11:12
|buy
|191
|1.00
|1.2941
|1.2912
|0.0000
|431
|2004.11.10 11:12
|delete
|192
|1.00
|1.2853
|1.2882
|0.0000
�
|432
|2004.11.10 15:51
|s/l
|191
|1.00
|1.2912
|1.2912
|0.0000
|-294.01
|12411.25
|433
|2004.11.11 00:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.2997
|1.2919
|0.0000
�
|434
|2004.11.11 00:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.2773
|1.2851
|0.0000
|435
|2004.11.12 00:00
|delete
|194
|1.00
|1.2773
|1.2851
|0.0000
�
|436
|2004.11.12 00:00
|delete
|193
|1.00
|1.2997
|1.2919
|0.0000
|437
|2004.11.12 00:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.2950
|1.2919
|0.0000
�
|438
|2004.11.12 00:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.2858
|1.2889
|0.0000
|439
|2004.11.12 17:02
|buy
|195
|1.00
|1.2950
|1.2919
|0.0000
�
|440
|2004.11.12 17:02
|delete
|196
|1.00
|1.2858
|1.2889
|0.0000
|441
|2004.11.15 00:00
|close
|195
|1.00
|1.2970
|1.2919
|0.0000
|190.29
|12601.54
�
|442
|2004.11.15 00:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.3053
|1.2996
|0.0000
|443
|2004.11.15 00:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.2887
|1.2944
|0.0000
�
|444
|2004.11.16 00:00
|delete
|198
|1.00
|1.2887
|1.2944
|0.0000
|445
|2004.11.16 00:00
|delete
|197
|1.00
|1.3053
|1.2996
|0.0000
�
|446
|2004.11.16 00:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.3007
|1.2966
|0.0000
|447
|2004.11.16 00:00
|sell stop
|200
|1.00
|1.2885
|1.2926
|0.0000
�
|448
|2004.11.17 00:00
|delete
|200
|1.00
|1.2885
|1.2926
|0.0000
|449
|2004.11.17 00:00
|delete
|199
|1.00
|1.3007
|1.2966
|0.0000
�
|450
|2004.11.17 00:00
|buy stop
|201
|1.00
|1.3013
|1.2975
|0.0000
|451
|2004.11.17 00:00
|sell stop
|202
|1.00
|1.2901
|1.2939
|0.0000
�
|452
|2004.11.17 10:44
|buy
|201
|1.00
|1.3013
|1.2975
|0.0000
|453
|2004.11.17 10:44
|delete
|202
|1.00
|1.2901
|1.2939
|0.0000
�
|454
|2004.11.18 00:00
|close
|201
|1.00
|1.3039
|1.2975
|0.0000
|250.30
|12851.84
|455
|2004.11.18 00:00
|buy stop
|203
|1.00
|1.3108
|1.3061
|0.0000
�
|456
|2004.11.18 00:00
|sell stop
|204
|1.00
|1.2970
|1.3017
|0.0000
|457
|2004.11.18 18:03
|sell
|204
|1.00
|1.2970
|1.3017
|0.0000
�
|458
|2004.11.18 18:04
|delete
|203
|1.00
|1.3108
|1.3061
|0.0000
|459
|2004.11.19 00:00
|close
|204
|1.00
|1.2941
|1.3017
|0.0000
|304.13
|13155.97
�
|460
|2004.11.19 00:00
|buy stop
|205
|1.00
|1.3035
|1.2968
|0.0000
|461
|2004.11.19 00:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.2841
|1.2908
|0.0000
�
|462
|2004.11.19 12:12
|buy
|205
|1.00
|1.3035
|1.2968
|0.0000
|463
|2004.11.19 12:12
|delete
|206
|1.00
|1.2841
|1.2908
|0.0000
�
|464
|2004.11.22 00:00
|close
|205
|1.00
|1.3039
|1.2968
|0.0000
|30.30
|13186.27
|465
|2004.11.22 00:00
|buy stop
|207
|1.00
|1.3133
|1.3068
|0.0000
�
|466
|2004.11.22 00:00
|sell stop
|208
|1.00
|1.2945
|1.3010
|0.0000
|467
|2004.11.23 00:00
|delete
|208
|1.00
|1.2945
|1.3010
|0.0000
�
|468
|2004.11.23 00:00
|delete
|207
|1.00
|1.3133
|1.3068
|0.0000
|469
|2004.11.23 00:00
|buy stop
|209
|1.00
|1.3071
|1.3050
|0.0000
�
|470
|2004.11.23 00:00
|sell stop
|210
|1.00
|1.3007
|1.3028
|0.0000
|471
|2004.11.23 01:57
|sell
|210
|1.00
|1.3007
|1.3028
|0.0000
�
|472
|2004.11.23 01:58
|delete
|209
|1.00
|1.3071
|1.3050
|0.0000
|473
|2004.11.23 11:25
|s/l
|210
|1.00
|1.3028
|1.3028
|0.0000
|-206.00
|12980.27
�
|474
|2004.11.24 00:00
|buy stop
|211
|1.00
|1.3176
|1.3112
|0.0000
|475
|2004.11.24 00:00
|sell stop
|212
|1.00
|1.2990
|1.3054
|0.0000
�
|476
|2004.11.24 18:21
|buy
|211
|1.00
|1.3176
|1.3112
|0.0000
|477
|2004.11.24 18:21
|delete
|212
|1.00
|1.2990
|1.3054
|0.0000
�
|478
|2004.11.25 00:00
|close
|211
|1.00
|1.3184
|1.3112
|0.0000
|70.29
|13050.56
|479
|2004.11.25 00:00
|buy stop
|213
|1.00
|1.3262
|1.3208
|0.0000
�
|480
|2004.11.25 00:00
|sell stop
|214
|1.00
|1.3106
|1.3160
|0.0000
|481
|2004.11.25 22:53
|buy
|213
|1.00
|1.3262
|1.3208
|0.0000
�
|482
|2004.11.25 22:53
|delete
|214
|1.00
|1.3106
|1.3160
|0.0000
|483
|2004.11.26 00:00
|close
|213
|1.00
|1.3273
|1.3208
|0.0000
|80.90
|13131.46
�
|484
|2004.11.26 00:00
|buy stop
|215
|1.00
|1.3361
|1.3300
|0.0000
|485
|2004.11.26 00:00
|sell stop
|216
|1.00
|1.3185
|1.3246
|0.0000
�
|486
|2004.11.26 09:29
|sell
|216
|1.00
|1.3185
|1.3246
|0.0000
|487
|2004.11.26 09:29
|delete
|215
|1.00
|1.3361
|1.3300
|0.0000
�
|488
|2004.11.26 09:40
|s/l
|216
|1.00
|1.3246
|1.3246
|0.0000
|-606.00
|12525.46
|489
|2004.11.29 00:00
|buy stop
|217
|1.00
|1.3384
|1.3311
|0.0000
�
|490
|2004.11.29 00:00
|sell stop
|218
|1.00
|1.3174
|1.3247
|0.0000
|491
|2004.11.30 00:00
|delete
|218
|1.00
|1.3174
|1.3247
|0.0000
�
|492
|2004.11.30 00:00
|delete
|217
|1.00
|1.3384
|1.3311
|0.0000
|493
|2004.11.30 00:00
|buy stop
|219
|1.00
|1.3325
|1.3287
|0.0000
�
|494
|2004.11.30 00:00
|sell stop
|220
|1.00
|1.3213
|1.3251
|0.0000
|495
|2004.11.30 15:38
|buy
|219
|1.00
|1.3325
|1.3287
|0.0000
�
|496
|2004.11.30 15:38
|delete
|220
|1.00
|1.3213
|1.3251
|0.0000
|497
|2004.11.30 16:51
|s/l
|219
|1.00
|1.3287
|1.3287
|0.0000
|-378.00
|12147.46
�
|498
|2004.12.01 00:00
|buy stop
|221
|1.00
|1.3362
|1.3311
|0.0000
|499
|2004.12.01 00:00
|sell stop
|222
|1.00
|1.3212
|1.3263
|0.0000
�
|500
|2004.12.01 22:20
|buy
|221
|1.00
|1.3362
|1.3311
|0.0000
|501
|2004.12.01 22:20
|delete
|222
|1.00
|1.3212
|1.3263
|0.0000
�
|502
|2004.12.02 11:35
|s/l
|221
|1.00
|1.3311
|1.3311
|0.0000
|-523.70
|11623.76
|503
|2004.12.03 00:00
|buy stop
|223
|1.00
|1.3370
|1.3296
|0.0000
�
|504
|2004.12.03 00:00
|sell stop
|224
|1.00
|1.3158
|1.3232
|0.0000
|505
|2004.12.03 14:31
|buy
|223
|1.00
|1.3370
|1.3296
|0.0000
�
|506
|2004.12.03 14:31
|delete
|224
|1.00
|1.3158
|1.3232
|0.0000
|507
|2004.12.06 00:00
|close
|223
|1.00
|1.3441
|1.3296
|0.0000
|700.30
|12324.06
�
|508
|2004.12.06 00:00
|buy stop
|225
|1.00
|1.3588
|1.3485
|0.0000
|509
|2004.12.06 00:00
|sell stop
|226
|1.00
|1.3294
|1.3397
|0.0000
�
|510
|2004.12.07 00:00
|delete
|226
|1.00
|1.3294
|1.3397
|0.0000
|511
|2004.12.07 00:00
|delete
|225
|1.00
|1.3588
|1.3485
|0.0000
�
|512
|2004.12.07 00:00
|buy stop
|227
|1.00
|1.3447
|1.3414
|0.0000
|513
|2004.12.07 00:00
|sell stop
|228
|1.00
|1.3349
|1.3382
|0.0000
�
|514
|2004.12.07 07:40
|buy
|227
|1.00
|1.3447
|1.3414
|0.0000
|515
|2004.12.07 07:40
|delete
|228
|1.00
|1.3349
|1.3382
|0.0000
�
|516
|2004.12.07 20:55
|s/l
|227
|1.00
|1.3414
|1.3414
|0.0000
|-330.00
|11994.06
|517
|2004.12.08 00:00
|buy stop
|229
|1.00
|1.3480
|1.3441
|0.0000
�
|518
|2004.12.08 00:00
|sell stop
|230
|1.00
|1.3364
|1.3403
|0.0000
|519
|2004.12.08 05:39
|sell
|230
|1.00
|1.3364
|1.3403
|0.0000
�
|520
|2004.12.08 05:40
|delete
|229
|1.00
|1.3480
|1.3441
|0.0000
|521
|2004.12.09 00:00
|close
|230
|1.00
|1.3354
|1.3403
|0.0000
|104.70
|12098.76
�
|522
|2004.12.09 00:00
|buy stop
|231
|1.00
|1.3523
|1.3402
|0.0000
|523
|2004.12.09 00:00
|sell stop
|232
|1.00
|1.3179
|1.3300
|0.0000
�
|524
|2004.12.10 00:00
|delete
|232
|1.00
|1.3179
|1.3300
|0.0000
|525
|2004.12.10 00:00
|delete
|231
|1.00
|1.3523
|1.3402
|0.0000
�
|526
|2004.12.10 00:00
|buy stop
|233
|1.00
|1.3385
|1.3331
|0.0000
|527
|2004.12.10 00:00
|sell stop
|234
|1.00
|1.3227
|1.3281
|0.0000
�
|528
|2004.12.10 05:57
|sell
|234
|1.00
|1.3227
|1.3281
|0.0000
|529
|2004.12.10 05:57
|delete
|233
|1.00
|1.3385
|1.3331
|0.0000
�
|530
|2004.12.13 00:00
|close
|234
|1.00
|1.3201
|1.3281
|0.0000
|264.72
|12363.48
|531
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|235
|1.00
|1.3323
|1.3234
|0.0000
�
|532
|2004.12.13 00:00
|sell stop
|236
|1.00
|1.3067
|1.3156
|0.0000
|533
|2004.12.13 20:37
|buy
|235
|1.00
|1.3323
|1.3234
|0.0000
�
|534
|2004.12.13 20:37
|delete
|236
|1.00
|1.3067
|1.3156
|0.0000
|535
|2004.12.16 00:00
|close
|235
|1.00
|1.3398
|1.3234
|0.0000
|720.89
|13084.37
�
|536
|2004.12.16 00:00
|buy stop
|237
|1.00
|1.3528
|1.3437
|0.0000
|537
|2004.12.16 00:00
|sell stop
|238
|1.00
|1.3268
|1.3359
|0.0000
�
|538
|2004.12.16 18:00
|sell
|238
|1.00
|1.3268
|1.3359
|0.0000
|539
|2004.12.16 18:00
|delete
|237
|1.00
|1.3528
|1.3437
|0.0000
�
|540
|2004.12.17 00:00
|close
|238
|1.00
|1.3257
|1.3359
|0.0000
|124.14
|13208.51
|541
|2004.12.17 00:00
|buy stop
|239
|1.00
|1.3413
|1.3302
|0.0000
�
|542
|2004.12.17 00:00
|sell stop
|240
|1.00
|1.3095
|1.3206
|0.0000
|543
|2004.12.20 00:00
|delete
|240
|1.00
|1.3095
|1.3206
|0.0000
�
|544
|2004.12.20 00:00
|delete
|239
|1.00
|1.3413
|1.3302
|0.0000
|545
|2004.12.20 00:00
|buy stop
|241
|1.00
|1.3397
|1.3352
|0.0000
�
|546
|2004.12.20 00:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.3265
|1.3310
|0.0000
|547
|2004.12.20 15:13
|buy
|241
|1.00
|1.3397
|1.3352
|0.0000
�
|548
|2004.12.20 15:13
|delete
|242
|1.00
|1.3265
|1.3310
|0.0000
|549
|2004.12.21 10:33
|s/l
|241
|1.00
|1.3352
|1.3352
|0.0000
|-459.70
|12748.81
�
|550
|2004.12.22 00:00
|buy stop
|243
|1.00
|1.3404
|1.3376
|0.0000
|551
|2004.12.22 00:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.3320
|1.3348
|0.0000
�
|552
|2004.12.22 11:09
|buy
|243
|1.00
|1.3404
|1.3376
|0.0000
|553
|2004.12.22 11:09
|delete
|244
|1.00
|1.3320
|1.3348
|0.0000
�
|554
|2004.12.22 12:22
|s/l
|243
|1.00
|1.3376
|1.3376
|0.0000
|-278.00
|12470.81
|555
|2004.12.23 00:00
|buy stop
|245
|1.00
|1.3434
|1.3403
|0.0000
�
|556
|2004.12.23 00:00
|sell stop
|246
|1.00
|1.3342
|1.3373
|0.0000
|557
|2004.12.23 04:39
|buy
|245
|1.00
|1.3434
|1.3403
|0.0000
�
|558
|2004.12.23 04:39
|delete
|246
|1.00
|1.3342
|1.3373
|0.0000
|559
|2004.12.24 00:00
|close
|245
|1.00
|1.3503
|1.3403
|0.0000
|660.90
|13131.71
�
|560
|2004.12.24 00:00
|buy stop
|247
|1.00
|1.3600
|1.3533
|0.0000
|561
|2004.12.24 00:00
|sell stop
|248
|1.00
|1.3405
|1.3473
|0.0000
�
|562
|2004.12.27 00:00
|delete
|248
|1.00
|1.3405
|1.3473
|0.0000
|563
|2004.12.27 00:00
|delete
|247
|1.00
|1.3600
|1.3533
|0.0000
�
|564
|2004.12.27 00:00
|buy stop
|249
|1.00
|1.3566
|1.3537
|0.0000
|565
|2004.12.27 00:00
|sell stop
|250
|1.00
|1.3478
|1.3507
|0.0000
�
|566
|2004.12.27 16:02
|buy
|249
|1.00
|1.3566
|1.3537
|0.0000
|567
|2004.12.27 16:02
|delete
|250
|1.00
|1.3478
|1.3507
|0.0000
�
|568
|2004.12.28 00:00
|close
|249
|1.00
|1.3615
|1.3537
|0.0000
|480.31
|13612.02
|569
|2004.12.28 00:00
|buy stop
|251
|1.00
|1.3706
|1.3643
|0.0000
�
|570
|2004.12.28 00:00
|sell stop
|252
|1.00
|1.3524
|1.3587
|0.0000
|571
|2004.12.29 00:00
|delete
|252
|1.00
|1.3524
|1.3587
|0.0000
�
|572
|2004.12.29 00:00
|delete
|251
|1.00
|1.3706
|1.3643
|0.0000
|573
|2004.12.29 00:00
|buy stop
|253
|1.00
|1.3650
|1.3623
|0.0000
�
|574
|2004.12.29 00:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.3568
|1.3595
|0.0000
|575
|2004.12.29 01:55
|sell
|254
|1.00
|1.3568
|1.3595
|0.0000
�
|576
|2004.12.29 01:55
|delete
|253
|1.00
|1.3650
|1.3623
|0.0000
|577
|2004.12.29 05:35
|s/l
|254
|1.00
|1.3595
|1.3595
|0.0000
|-272.01
|13340.01
�
|578
|2004.12.30 00:00
|buy stop
|255
|1.00
|1.3670
|1.3626
|0.0000
|579
|2004.12.30 00:00
|sell stop
|256
|1.00
|1.3540
|1.3584
|0.0000
�
|580
|2004.12.31 00:00
|delete
|256
|1.00
|1.3540
|1.3584
|0.0000
|581
|2004.12.31 00:00
|delete
|255
|1.00
|1.3670
|1.3626
|0.0000
�
|582
|2004.12.31 00:00
|buy stop
|257
|1.00
|1.3695
|1.3649
|0.0000
|583
|2004.12.31 00:00
|sell stop
|258
|1.00
|1.3561
|1.3607
|0.0000
�
|584
|2004.12.31 17:41
|sell
|258
|1.00
|1.3561
|1.3607
|0.0000
|585
|2004.12.31 17:41
|delete
|257
|1.00
|1.3695
|1.3649
|0.0000
�
|586
|2005.01.04 00:00
|close
|258
|1.00
|1.3465
|1.3607
|0.0000
|969.42
|14309.43
|587
|2005.01.04 00:00
|buy stop
|259
|1.00
|1.3603
|1.3505
|0.0000
�
|588
|2005.01.04 00:00
|sell stop
|260
|1.00
|1.3322
|1.3420
|0.0000
|589
|2005.01.04 16:20
|sell
|260
|1.00
|1.3322
|1.3420
|0.0000
�
|590
|2005.01.04 16:20
|delete
|259
|1.00
|1.3603
|1.3505
|0.0000
|591
|2005.01.05 00:00
|close
|260
|1.00
|1.3275
|1.3420
|0.0000
|474.70
|14784.13
�
|592
|2005.01.05 00:00
|buy stop
|261
|1.00
|1.3449
|1.3325
|0.0000
|593
|2005.01.05 00:00
|sell stop
|262
|1.00
|1.3096
|1.3220
|0.0000
�
|594
|2005.01.06 00:00
|delete
|262
|1.00
|1.3096
|1.3220
|0.0000
|595
|2005.01.06 00:00
|delete
|261
|1.00
|1.3449
|1.3325
|0.0000
�
|596
|2005.01.06 00:00
|buy stop
|263
|1.00
|1.3338
|1.3293
|0.0000
|597
|2005.01.06 00:00
|sell stop
|264
|1.00
|1.3207
|1.3252
|0.0000
�
|598
|2005.01.06 08:34
|sell
|264
|1.00
|1.3207
|1.3252
|0.0000
|599
|2005.01.06 08:34
|delete
|263
|1.00
|1.3338
|1.3293
|0.0000
�
|600
|2005.01.07 00:00
|close
|264
|1.00
|1.3180
|1.3252
|0.0000
|284.13
|15068.26
|601
|2005.01.07 00:00
|buy stop
|265
|1.00
|1.3268
|1.3205
|0.0000
�
|602
|2005.01.07 00:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.3087
|1.3149
|0.0000
|603
|2005.01.07 16:25
|sell
|266
|1.00
|1.3087
|1.3149
|0.0000
�
|604
|2005.01.07 16:25
|delete
|265
|1.00
|1.3268
|1.3205
|0.0000
|605
|2005.01.10 00:00
|close
|266
|1.00
|1.3058
|1.3149
|0.0000
|294.72
|15362.98
�
|606
|2005.01.10 00:00
|buy stop
|267
|1.00
|1.3216
|1.3103
|0.0000
|607
|2005.01.10 00:00
|sell stop
|268
|1.00
|1.2895
|1.3007
|0.0000
�
|608
|2005.01.11 00:00
|delete
|268
|1.00
|1.2895
|1.3007
|0.0000
|609
|2005.01.11 00:00
|delete
|267
|1.00
|1.3216
|1.3103
|0.0000
�
|610
|2005.01.11 00:00
|buy stop
|269
|1.00
|1.3153
|1.3119
|0.0000
|611
|2005.01.11 00:00
|sell stop
|270
|1.00
|1.3052
|1.3086
|0.0000
�
|612
|2005.01.11 11:00
|buy
|269
|1.00
|1.3153
|1.3119
|0.0000
|613
|2005.01.11 11:00
|delete
|270
|1.00
|1.3052
|1.3086
|0.0000
�
|614
|2005.01.11 18:34
|s/l
|269
|1.00
|1.3119
|1.3119
|0.0000
|-339.00
|15023.98
|615
|2005.01.12 00:00
|buy stop
|271
|1.00
|1.3167
|1.3132
|0.0000
�
|616
|2005.01.12 00:00
|sell stop
|272
|1.00
|1.3064
|1.3099
|0.0000
|617
|2005.01.12 14:30
|buy
|271
|1.00
|1.3167
|1.3132
|0.0000
�
|618
|2005.01.12 14:30
|delete
|272
|1.00
|1.3064
|1.3099
|0.0000
|619
|2005.01.13 00:00
|close
|271
|1.00
|1.3249
|1.3132
|0.0000
|810.30
|15834.28
�
|620
|2005.01.13 00:00
|buy stop
|273
|1.00
|1.3399
|1.3294
|0.0000
|621
|2005.01.13 00:00
|sell stop
|274
|1.00
|1.3099
|1.3204
|0.0000
�
|622
|2005.01.14 00:00
|delete
|274
|1.00
|1.3099
|1.3204
|0.0000
|623
|2005.01.14 00:00
|delete
|273
|1.00
|1.3399
|1.3294
|0.0000
�
|624
|2005.01.14 00:00
|buy stop
|275
|1.00
|1.3266
|1.3229
|0.0000
|625
|2005.01.14 00:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.3157
|1.3194
|0.0000
�
|626
|2005.01.14 03:40
|sell
|276
|1.00
|1.3157
|1.3194
|0.0000
|627
|2005.01.14 03:40
|delete
|275
|1.00
|1.3266
|1.3229
|0.0000
�
|628
|2005.01.17 00:00
|close
|276
|1.00
|1.3109
|1.3194
|0.0000
|484.71
|16318.99
|629
|2005.01.17 00:00
|buy stop
|277
|1.00
|1.3221
|1.3141
|0.0000
�
|630
|2005.01.17 00:00
|sell stop
|278
|1.00
|1.2992
|1.3072
|0.0000
|631
|2005.01.18 00:00
|delete
|278
|1.00
|1.2992
|1.3072
|0.0000
�
|632
|2005.01.18 00:00
|delete
|277
|1.00
|1.3221
|1.3141
|0.0000
|633
|2005.01.18 00:00
|buy stop
|279
|1.00
|1.3106
|1.3064
|0.0000
�
|634
|2005.01.18 00:00
|sell stop
|280
|1.00
|1.2981
|1.3024
|0.0000
|635
|2005.01.19 00:00
|delete
|280
|1.00
|1.2981
|1.3024
|0.0000
�
|636
|2005.01.19 00:00
|delete
|279
|1.00
|1.3106
|1.3064
|0.0000
|637
|2005.01.19 00:00
|buy stop
|281
|1.00
|1.3078
|1.3036
|0.0000
�
|638
|2005.01.19 00:00
|sell stop
|282
|1.00
|1.2955
|1.2997
|0.0000
|639
|2005.01.19 09:37
|buy
|281
|1.00
|1.3078
|1.3036
|0.0000
�
|640
|2005.01.19 09:37
|delete
|282
|1.00
|1.2955
|1.2997
|0.0000
|641
|2005.01.19 16:31
|s/l
|281
|1.00
|1.3036
|1.3036
|0.0000
|-419.00
|15899.99
�
|642
|2005.01.20 00:00
|buy stop
|283
|1.00
|1.3115
|1.3038
|0.0000
|643
|2005.01.20 00:00
|sell stop
|284
|1.00
|1.2892
|1.2970
|0.0000
�
|644
|2005.01.21 00:00
|delete
|284
|1.00
|1.2892
|1.2970
|0.0000
|645
|2005.01.21 00:00
|delete
|283
|1.00
|1.3115
|1.3038
|0.0000
�
|646
|2005.01.21 00:00
|buy stop
|285
|1.00
|1.3031
|1.2979
|0.0000
|647
|2005.01.21 00:00
|sell stop
|286
|1.00
|1.2880
|1.2932
|0.0000
�
|648
|2005.01.21 17:21
|buy
|285
|1.00
|1.3031
|1.2979
|0.0000
|649
|2005.01.21 17:21
|delete
|286
|1.00
|1.2880
|1.2932
|0.0000
�
|650
|2005.01.24 00:00
|close
|285
|1.00
|1.3042
|1.2979
|0.0000
|100.29
|16000.28
|651
|2005.01.24 00:00
|buy stop
|287
|1.00
|1.3138
|1.3071
|0.0000
�
|652
|2005.01.24 00:00
|sell stop
|288
|1.00
|1.2945
|1.3012
|0.0000
|653
|2005.01.25 00:00
|delete
|288
|1.00
|1.2945
|1.3012
|0.0000
�
|654
|2005.01.25 00:00
|delete
|287
|1.00
|1.3138
|1.3071
|0.0000
|655
|2005.01.25 00:00
|buy stop
|289
|1.00
|1.3095
|1.3059
|0.0000
�
|656
|2005.01.25 00:00
|sell stop
|290
|1.00
|1.2988
|1.3024
|0.0000
|657
|2005.01.25 16:12
|sell
|290
|1.00
|1.2988
|1.3024
|0.0000
�
|658
|2005.01.25 16:12
|delete
|289
|1.00
|1.3095
|1.3059
|0.0000
|659
|2005.01.26 00:00
|close
|290
|1.00
|1.2974
|1.3024
|0.0000
|144.72
|16145.00
�
|660
|2005.01.26 00:00
|buy stop
|291
|1.00
|1.3066
|1.3001
|0.0000
|661
|2005.01.26 00:00
|sell stop
|292
|1.00
|1.2877
|1.2942
|0.0000
�
|662
|2005.01.26 16:38
|buy
|291
|1.00
|1.3066
|1.3001
|0.0000
|663
|2005.01.26 16:38
|delete
|292
|1.00
|1.2877
|1.2942
|0.0000
�
|664
|2005.01.27 00:00
|close
|291
|1.00
|1.3071
|1.3001
|0.0000
|40.29
|16185.29
|665
|2005.01.27 00:00
|buy stop
|293
|1.00
|1.3173
|1.3102
|0.0000
�
|666
|2005.01.27 00:00
|sell stop
|294
|1.00
|1.2968
|1.3039
|0.0000
|667
|2005.01.28 00:00
|delete
|294
|1.00
|1.2968
|1.3039
|0.0000
�
|668
|2005.01.28 00:00
|delete
|293
|1.00
|1.3173
|1.3102
|0.0000
|669
|2005.01.28 00:00
|buy stop
|295
|1.00
|1.3122
|1.3065
|0.0000
�
|670
|2005.01.28 00:00
|sell stop
|296
|1.00
|1.2957
|1.3014
|0.0000
|671
|2005.01.31 00:00
|delete
|296
|1.00
|1.2957
|1.3014
|0.0000
�
|672
|2005.01.31 00:00
|delete
|295
|1.00
|1.3122
|1.3065
|0.0000
|673
|2005.01.31 00:00
|buy stop
|297
|1.00
|1.3081
|1.3034
|0.0000
�
|674
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|298
|1.00
|1.2942
|1.2990
|0.0000
|675
|2005.02.01 00:00
|delete
|298
|1.00
|1.2942
|1.2990
|0.0000
�
|676
|2005.02.01 00:00
|delete
|297
|1.00
|1.3081
|1.3034
|0.0000
|677
|2005.02.01 00:00
|buy stop
|299
|1.00
|1.3103
|1.3061
|0.0000
�
|678
|2005.02.01 00:00
|sell stop
|300
|1.00
|1.2980
|1.3022
|0.0000
|679
|2005.02.02 00:00
|delete
|300
|1.00
|1.2980
|1.3022
|0.0000
�
|680
|2005.02.02 00:00
|delete
|299
|1.00
|1.3103
|1.3061
|0.0000
|681
|2005.02.02 00:00
|buy stop
|301
|1.00
|1.3089
|1.3056
|0.0000
�
|682
|2005.02.02 00:00
|sell stop
|302
|1.00
|1.2990
|1.3023
|0.0000
|683
|2005.02.02 06:52
|buy
|301
|1.00
|1.3089
|1.3056
|0.0000
�
|684
|2005.02.02 06:52
|delete
|302
|1.00
|1.2990
|1.3023
|0.0000
|685
|2005.02.02 14:22
|s/l
|301
|1.00
|1.3056
|1.3056
|0.0000
|-330.99
|15854.30
�
|686
|2005.02.03 00:00
|buy stop
|303
|1.00
|1.3092
|1.3050
|0.0000
|687
|2005.02.03 00:00
|sell stop
|304
|1.00
|1.2969
|1.3011
|0.0000
�
|688
|2005.02.03 14:47
|sell
|304
|1.00
|1.2969
|1.3011
|0.0000
|689
|2005.02.03 14:47
|delete
|303
|1.00
|1.3092
|1.3050
|0.0000
�
|690
|2005.02.04 14:30
|s/l
|304
|1.00
|1.3011
|1.3011
|0.0000
|-402.87
|15451.43
|691
|2005.02.07 00:00
|buy stop
|305
|1.00
|1.2980
|1.2892
|0.0000
�
|692
|2005.02.07 00:00
|sell stop
|306
|1.00
|1.2727
|1.2815
|0.0000
|693
|2005.02.08 00:00
|delete
|306
|1.00
|1.2727
|1.2815
|0.0000
�
|694
|2005.02.08 00:00
|delete
|305
|1.00
|1.2980
|1.2892
|0.0000
|695
|2005.02.08 00:00
|buy stop
|307
|1.00
|1.2846
|1.2781
|0.0000
�
|696
|2005.02.08 00:00
|sell stop
|308
|1.00
|1.2657
|1.2722
|0.0000
|697
|2005.02.09 00:00
|delete
|308
|1.00
|1.2657
|1.2722
|0.0000
�
|698
|2005.02.09 00:00
|delete
|307
|1.00
|1.2846
|1.2781
|0.0000
|699
|2005.02.09 00:00
|buy stop
|309
|1.00
|1.2808
|1.2776
|0.0000
�
|700
|2005.02.09 00:00
|sell stop
|310
|1.00
|1.2711
|1.2744
|0.0000
|701
|2005.02.09 17:18
|buy
|309
|1.00
|1.2808
|1.2776
|0.0000
�
|702
|2005.02.09 17:18
|delete
|310
|1.00
|1.2711
|1.2744
|0.0000
|703
|2005.02.10 00:00
|close
|309
|1.00
|1.2810
|1.2776
|0.0000
|10.29
|15461.72
�
|704
|2005.02.10 00:00
|buy stop
|311
|1.00
|1.2865
|1.2828
|0.0000
|705
|2005.02.10 00:00
|sell stop
|312
|1.00
|1.2756
|1.2793
|0.0000
�
|706
|2005.02.10 14:32
|sell
|312
|1.00
|1.2756
|1.2793
|0.0000
|707
|2005.02.10 14:32
|delete
|311
|1.00
|1.2865
|1.2828
|0.0000
�
|708
|2005.02.10 14:58
|s/l
|312
|1.00
|1.2793
|1.2793
|0.0000
|-367.01
|15094.71
|709
|2005.02.11 00:00
|buy stop
|313
|1.00
|1.2994
|1.2911
|0.0000
�
|710
|2005.02.11 00:00
|sell stop
|314
|1.00
|1.2755
|1.2838
|0.0000
|711
|2005.02.14 00:00
|delete
|314
|1.00
|1.2755
|1.2838
|0.0000
�
|712
|2005.02.14 00:00
|delete
|313
|1.00
|1.2994
|1.2911
|0.0000
|713
|2005.02.14 00:00
|buy stop
|315
|1.00
|1.2918
|1.2893
|0.0000
�
|714
|2005.02.14 00:00
|sell stop
|316
|1.00
|1.2842
|1.2867
|0.0000
|715
|2005.02.14 02:06
|buy
|315
|1.00
|1.2918
|1.2893
|0.0000
�
|716
|2005.02.14 02:06
|delete
|316
|1.00
|1.2842
|1.2867
|0.0000
|717
|2005.02.15 00:00
|close
|315
|1.00
|1.2969
|1.2893
|0.0000
|500.30
|15595.01
�
|718
|2005.02.15 00:00
|buy stop
|317
|1.00
|1.3050
|1.2995
|0.0000
|719
|2005.02.15 00:00
|sell stop
|318
|1.00
|1.2889
|1.2944
|0.0000
�
|720
|2005.02.15 14:32
|buy
|317
|1.00
|1.3050
|1.2995
|0.0000
|721
|2005.02.15 14:32
|delete
|318
|1.00
|1.2889
|1.2944
|0.0000
�
|722
|2005.02.15 15:27
|s/l
|317
|1.00
|1.2995
|1.2995
|0.0000
|-553.00
|15042.01
|723
|2005.02.16 00:00
|buy stop
|319
|1.00
|1.3090
|1.3040
|0.0000
�
|724
|2005.02.16 00:00
|sell stop
|320
|1.00
|1.2944
|1.2994
|0.0000
|725
|2005.02.17 00:00
|delete
|320
|1.00
|1.2944
|1.2994
|0.0000
�
|726
|2005.02.17 00:00
|delete
|319
|1.00
|1.3090
|1.3040
|0.0000
|727
|2005.02.17 00:00
|buy stop
|321
|1.00
|1.3100
|1.3048
|0.0000
�
|728
|2005.02.17 00:00
|sell stop
|322
|1.00
|1.2949
|1.3001
|0.0000
|729
|2005.02.18 00:00
|delete
|322
|1.00
|1.2949
|1.3001
|0.0000
�
|730
|2005.02.18 00:00
|delete
|321
|1.00
|1.3100
|1.3048
|0.0000
|731
|2005.02.18 00:00
|buy stop
|323
|1.00
|1.3128
|1.3091
|0.0000
�
|732
|2005.02.18 00:00
|sell stop
|324
|1.00
|1.3019
|1.3056
|0.0000
|733
|2005.02.18 14:31
|sell
|324
|1.00
|1.3019
|1.3056
|0.0000
�
|734
|2005.02.18 14:31
|delete
|323
|1.00
|1.3128
|1.3091
|0.0000
|735
|2005.02.18 15:00
|s/l
|324
|1.00
|1.3056
|1.3056
|0.0000
|-369.01
|14673.00
�
|736
|2005.02.21 00:00
|buy stop
|325
|1.00
|1.3106
|1.3071
|0.0000
|737
|2005.02.21 00:00
|sell stop
|326
|1.00
|1.3002
|1.3037
|0.0000
�
|738
|2005.02.22 00:00
|delete
|326
|1.00
|1.3002
|1.3037
|0.0000
|739
|2005.02.22 00:00
|delete
|325
|1.00
|1.3106
|1.3071
|0.0000
�
|740
|2005.02.22 00:00
|buy stop
|327
|1.00
|1.3095
|1.3071
|0.0000
|741
|2005.02.22 00:00
|sell stop
|328
|1.00
|1.3022
|1.3046
|0.0000
�
|742
|2005.02.22 03:52
|buy
|327
|1.00
|1.3095
|1.3071
|0.0000
|743
|2005.02.22 03:52
|delete
|328
|1.00
|1.3022
|1.3046
|0.0000
�
|744
|2005.02.23 00:00
|close
|327
|1.00
|1.3255
|1.3071
|0.0000
|1590.29
|16263.29
|745
|2005.02.23 00:00
|buy stop
|329
|1.00
|1.3408
|1.3301
|0.0000
�
|746
|2005.02.23 00:00
|sell stop
|330
|1.00
|1.3103
|1.3210
|0.0000
|747
|2005.02.24 00:00
|delete
|330
|1.00
|1.3103
|1.3210
|0.0000
�
|748
|2005.02.24 00:00
|delete
|329
|1.00
|1.3408
|1.3301
|0.0000
|749
|2005.02.24 00:00
|buy stop
|331
|1.00
|1.3272
|1.3227
|0.0000
�
|750
|2005.02.24 00:00
|sell stop
|332
|1.00
|1.3140
|1.3185
|0.0000
|751
|2005.02.25 00:00
|delete
|332
|1.00
|1.3140
|1.3185
|0.0000
�
|752
|2005.02.25 00:00
|delete
|331
|1.00
|1.3272
|1.3227
|0.0000
|753
|2005.02.25 00:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.3259
|1.3212
|0.0000
�
|754
|2005.02.25 00:00
|sell stop
|334
|1.00
|1.3122
|1.3169
|0.0000
|755
|2005.02.28 00:00
|delete
|334
|1.00
|1.3122
|1.3169
|0.0000
�
|756
|2005.02.28 00:00
|delete
|333
|1.00
|1.3259
|1.3212
|0.0000
|757
|2005.02.28 00:00
|buy stop
|335
|1.00
|1.3313
|1.3260
|0.0000
�
|758
|2005.02.28 00:00
|sell stop
|336
|1.00
|1.3160
|1.3213
|0.0000
|759
|2005.03.01 00:00
|delete
|336
|1.00
|1.3160
|1.3213
|0.0000
�
|760
|2005.03.01 00:00
|delete
|335
|1.00
|1.3313
|1.3260
|0.0000
|761
|2005.03.01 00:00
|buy stop
|337
|1.00
|1.3263
|1.3230
|0.0000
�
|762
|2005.03.01 00:00
|sell stop
|338
|1.00
|1.3166
|1.3199
|0.0000
|763
|2005.03.02 00:00
|delete
|338
|1.00
|1.3166
|1.3199
|0.0000
�
|764
|2005.03.02 00:00
|delete
|337
|1.00
|1.3263
|1.3230
|0.0000
|765
|2005.03.02 00:00
|buy stop
|339
|1.00
|1.3225
|1.3197
|0.0000
�
|766
|2005.03.02 00:00
|sell stop
|340
|1.00
|1.3140
|1.3168
|0.0000
|767
|2005.03.02 09:53
|sell
|340
|1.00
|1.3140
|1.3168
|0.0000
�
|768
|2005.03.02 09:53
|delete
|339
|1.00
|1.3225
|1.3197
|0.0000
|769
|2005.03.03 00:00
|close
|340
|1.00
|1.3137
|1.3168
|0.0000
|34.71
|16298.00
�
|770
|2005.03.03 00:00
|buy stop
|341
|1.00
|1.3203
|1.3156
|0.0000
|771
|2005.03.03 00:00
|sell stop
|342
|1.00
|1.3066
|1.3113
|0.0000
�
|772
|2005.03.04 00:00
|delete
|342
|1.00
|1.3066
|1.3113
|0.0000
|773
|2005.03.04 00:00
|delete
|341
|1.00
|1.3203
|1.3156
|0.0000
�
|774
|2005.03.04 00:00
|buy stop
|343
|1.00
|1.3157
|1.3123
|0.0000
|775
|2005.03.04 00:00
|sell stop
|344
|1.00
|1.3056
|1.3090
|0.0000
�
|776
|2005.03.04 15:01
|buy
|343
|1.00
|1.3157
|1.3123
|0.0000
|777
|2005.03.04 15:01
|delete
|344
|1.00
|1.3056
|1.3090
|0.0000
�
|778
|2005.03.07 00:00
|close
|343
|1.00
|1.3236
|1.3123
|0.0000
|780.31
|17078.31
|779
|2005.03.07 00:00
|buy stop
|345
|1.00
|1.3349
|1.3271
|0.0000
�
|780
|2005.03.07 00:00
|sell stop
|346
|1.00
|1.3124
|1.3202
|0.0000
|781
|2005.03.08 00:00
|delete
|346
|1.00
|1.3124
|1.3202
|0.0000
�
|782
|2005.03.08 00:00
|delete
|345
|1.00
|1.3349
|1.3271
|0.0000
|783
|2005.03.08 00:00
|buy stop
|347
|1.00
|1.3269
|1.3234
|0.0000
�
|784
|2005.03.08 00:00
|sell stop
|348
|1.00
|1.3165
|1.3200
|0.0000
|785
|2005.03.08 15:09
|buy
|347
|1.00
|1.3269
|1.3234
|0.0000
�
|786
|2005.03.08 15:09
|delete
|348
|1.00
|1.3165
|1.3200
|0.0000
|787
|2005.03.09 00:00
|close
|347
|1.00
|1.3351
|1.3234
|0.0000
|810.31
|17888.62
�
|788
|2005.03.09 00:00
|buy stop
|349
|1.00
|1.3462
|1.3384
|0.0000
|789
|2005.03.09 00:00
|sell stop
|350
|1.00
|1.3239
|1.3316
|0.0000
�
|790
|2005.03.10 00:00
|delete
|350
|1.00
|1.3239
|1.3316
|0.0000
|791
|2005.03.10 00:00
|delete
|349
|1.00
|1.3462
|1.3384
|0.0000
�
|792
|2005.03.10 00:00
|buy stop
|351
|1.00
|1.3456
|1.3410
|0.0000
|793
|2005.03.10 00:00
|sell stop
|352
|1.00
|1.3321
|1.3367
|0.0000
�
|794
|2005.03.10 03:24
|buy
|351
|1.00
|1.3456
|1.3410
|0.0000
|795
|2005.03.10 03:24
|delete
|352
|1.00
|1.3321
|1.3367
|0.0000
�
|796
|2005.03.10 03:39
|s/l
|351
|1.00
|1.3410
|1.3410
|0.0000
|-461.00
|17427.62
|797
|2005.03.11 00:00
|buy stop
|353
|1.00
|1.3486
|1.3443
|0.0000
�
|798
|2005.03.11 00:00
|sell stop
|354
|1.00
|1.3359
|1.3402
|0.0000
|799
|2005.03.14 00:00
|delete
|354
|1.00
|1.3359
|1.3402
|0.0000
�
|800
|2005.03.14 00:00
|delete
|353
|1.00
|1.3486
|1.3443
|0.0000
|801
|2005.03.14 00:00
|buy stop
|355
|1.00
|1.3529
|1.3484
|0.0000
�
|802
|2005.03.14 00:00
|sell stop
|356
|1.00
|1.3396
|1.3441
|0.0000
|803
|2005.03.14 09:51
|sell
|356
|1.00
|1.3396
|1.3441
|0.0000
�
|804
|2005.03.14 09:51
|delete
|355
|1.00
|1.3529
|1.3484
|0.0000
|805
|2005.03.15 00:00
|close
|356
|1.00
|1.3367
|1.3441
|0.0000
|294.71
|17722.33
�
|806
|2005.03.15 00:00
|buy stop
|357
|1.00
|1.3467
|1.3395
|0.0000
|807
|2005.03.15 00:00
|sell stop
|358
|1.00
|1.3260
|1.3332
|0.0000
�
|808
|2005.03.16 00:00
|delete
|358
|1.00
|1.3260
|1.3332
|0.0000
|809
|2005.03.16 00:00
|delete
|357
|1.00
|1.3467
|1.3395
|0.0000
�
|810
|2005.03.16 00:00
|buy stop
|359
|1.00
|1.3399
|1.3341
|0.0000
|811
|2005.03.16 00:00
|sell stop
|360
|1.00
|1.3230
|1.3288
|0.0000
�
|812
|2005.03.16 14:35
|buy
|359
|1.00
|1.3399
|1.3341
|0.0000
|813
|2005.03.16 14:35
|delete
|360
|1.00
|1.3230
|1.3288
|0.0000
�
|814
|2005.03.17 00:00
|close
|359
|1.00
|1.3417
|1.3341
|0.0000
|170.30
|17892.63
|815
|2005.03.17 00:00
|buy stop
|361
|1.00
|1.3523
|1.3450
|0.0000
�
|816
|2005.03.17 00:00
|sell stop
|362
|1.00
|1.3312
|1.3385
|0.0000
|817
|2005.03.18 00:00
|delete
|362
|1.00
|1.3312
|1.3385
|0.0000
�
|818
|2005.03.18 00:00
|delete
|361
|1.00
|1.3523
|1.3450
|0.0000
|819
|2005.03.18 00:00
|buy stop
|363
|1.00
|1.3437
|1.3397
|0.0000
�
|820
|2005.03.18 00:00
|sell stop
|364
|1.00
|1.3319
|1.3359
|0.0000
|821
|2005.03.18 09:53
|sell
|364
|1.00
|1.3319
|1.3359
|0.0000
�
|822
|2005.03.18 09:53
|delete
|363
|1.00
|1.3437
|1.3397
|0.0000
|823
|2005.03.21 00:00
|close
|364
|1.00
|1.3311
|1.3359
|0.0000
|84.70
|17977.33
�
|824
|2005.03.21 00:00
|buy stop
|365
|1.00
|1.3396
|1.3336
|0.0000
|825
|2005.03.21 00:00
|sell stop
|366
|1.00
|1.3221
|1.3281
|0.0000
�
|826
|2005.03.21 08:50
|sell
|366
|1.00
|1.3221
|1.3281
|0.0000
|827
|2005.03.21 08:50
|delete
|365
|1.00
|1.3396
|1.3336
|0.0000
�
|828
|2005.03.22 00:00
|close
|366
|1.00
|1.3167
|1.3281
|0.0000
|544.70
|18522.03
|829
|2005.03.22 00:00
|buy stop
|367
|1.00
|1.3290
|1.3202
|0.0000
�
|830
|2005.03.22 00:00
|sell stop
|368
|1.00
|1.3037
|1.3125
|0.0000
|831
|2005.03.23 00:00
|delete
|368
|1.00
|1.3037
|1.3125
|0.0000
�
|832
|2005.03.23 00:00
|delete
|367
|1.00
|1.3290
|1.3202
|0.0000
|833
|2005.03.23 00:00
|buy stop
|369
|1.00
|1.3208
|1.3121
|0.0000
�
|834
|2005.03.23 00:00
|sell stop
|370
|1.00
|1.2959
|1.3046
|0.0000
|835
|2005.03.24 00:00
|delete
|370
|1.00
|1.2959
|1.3046
|0.0000
�
|836
|2005.03.24 00:00
|delete
|369
|1.00
|1.3208
|1.3121
|0.0000
|837
|2005.03.24 00:00
|buy stop
|371
|1.00
|1.3078
|1.3015
|0.0000
�
|838
|2005.03.24 00:00
|sell stop
|372
|1.00
|1.2895
|1.2958
|0.0000
|839
|2005.03.25 00:00
|delete
|372
|1.00
|1.2895
|1.2958
|0.0000
�
|840
|2005.03.25 00:00
|delete
|371
|1.00
|1.3078
|1.3015
|0.0000
|841
|2005.03.25 00:00
|buy stop
|373
|1.00
|1.3015
|1.2965
|0.0000
�
|842
|2005.03.25 00:00
|sell stop
|374
|1.00
|1.2870
|1.2920
|0.0000
|843
|2005.03.28 00:00
|delete
|374
|1.00
|1.2870
|1.2920
|0.0000
�
|844
|2005.03.28 00:00
|delete
|373
|1.00
|1.3015
|1.2965
|0.0000
|845
|2005.03.28 00:00
|buy stop
|375
|1.00
|1.2993
|1.2971
|0.0000
�
|846
|2005.03.28 00:00
|sell stop
|376
|1.00
|1.2926
|1.2948
|0.0000
|847
|2005.03.28 03:00
|sell
|376
|1.00
|1.2926
|1.2948
|0.0000
�
|848
|2005.03.28 03:00
|delete
|375
|1.00
|1.2993
|1.2971
|0.0000
|849
|2005.03.29 00:00
|close
|376
|1.00
|1.2898
|1.2948
|0.0000
|284.71
|18806.74
�
|850
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|377
|1.00
|1.2972
|1.2920
|0.0000
|851
|2005.03.29 00:00
|sell stop
|378
|1.00
|1.2819
|1.2872
|0.0000
�
|852
|2005.03.30 00:00
|delete
|378
|1.00
|1.2819
|1.2872
|0.0000
|853
|2005.03.30 00:00
|delete
|377
|1.00
|1.2972
|1.2920
|0.0000
�
|854
|2005.03.30 00:00
|buy stop
|379
|1.00
|1.2978
|1.2938
|0.0000
|855
|2005.03.30 00:00
|sell stop
|380
|1.00
|1.2861
|1.2901
|0.0000
�
|856
|2005.03.30 16:04
|buy
|379
|1.00
|1.2978
|1.2938
|0.0000
|857
|2005.03.30 16:04
|delete
|380
|1.00
|1.2861
|1.2901
|0.0000
�
|858
|2005.03.30 18:14
|s/l
|379
|1.00
|1.2938
|1.2938
|0.0000
|-395.00
|18411.74
|859
|2005.03.31 00:00
|buy stop
|381
|1.00
|1.2968
|1.2933
|0.0000
�
|860
|2005.03.31 00:00
|sell stop
|382
|1.00
|1.2863
|1.2898
|0.0000
|861
|2005.03.31 10:11
|buy
|381
|1.00
|1.2968
|1.2933
|0.0000
�
|862
|2005.03.31 10:11
|delete
|382
|1.00
|1.2863
|1.2898
|0.0000
|863
|2005.04.01 17:00
|s/l
|381
|1.00
|1.2933
|1.2933
|0.0000
|-382.10
|18029.64
�
|864
|2005.04.04 00:00
|buy stop
|383
|1.00
|1.3019
|1.2924
|0.0000
|865
|2005.04.04 00:00
|sell stop
|384
|1.00
|1.2748
|1.2842
|0.0000
�
|866
|2005.04.05 00:00
|delete
|384
|1.00
|1.2748
|1.2842
|0.0000
|867
|2005.04.05 00:00
|delete
|383
|1.00
|1.3019
|1.2924
|0.0000
�
|868
|2005.04.05 00:00
|buy stop
|385
|1.00
|1.2916
|1.2873
|0.0000
|869
|2005.04.05 00:00
|sell stop
|386
|1.00
|1.2789
|1.2832
|0.0000
�
|870
|2005.04.06 00:00
|delete
|386
|1.00
|1.2789
|1.2832
|0.0000
|871
|2005.04.06 00:00
|delete
|385
|1.00
|1.2916
|1.2873
|0.0000
�
|872
|2005.04.06 00:00
|buy stop
|387
|1.00
|1.2910
|1.2872
|0.0000
|873
|2005.04.06 00:00
|sell stop
|388
|1.00
|1.2797
|1.2835
|0.0000
�
|874
|2005.04.06 11:30
|buy
|387
|1.00
|1.2910
|1.2872
|0.0000
|875
|2005.04.06 11:30
|delete
|388
|1.00
|1.2797
|1.2835
|0.0000
�
|876
|2005.04.06 13:49
|s/l
|387
|1.00
|1.2872
|1.2872
|0.0000
|-380.99
|17648.65
|877
|2005.04.07 00:00
|buy stop
|389
|1.00
|1.2924
|1.2889
|0.0000
�
|878
|2005.04.07 00:00
|sell stop
|390
|1.00
|1.2820
|1.2855
|0.0000
|879
|2005.04.07 08:24
|buy
|389
|1.00
|1.2924
|1.2889
|0.0000
�
|880
|2005.04.07 08:24
|delete
|390
|1.00
|1.2820
|1.2855
|0.0000
|881
|2005.04.07 19:06
|s/l
|389
|1.00
|1.2889
|1.2889
|0.0000
|-355.00
|17293.65
�
|882
|2005.04.08 00:00
|buy stop
|391
|1.00
|1.2916
|1.2869
|0.0000
|883
|2005.04.08 00:00
|sell stop
|392
|1.00
|1.2779
|1.2826
|0.0000
�
|884
|2005.04.08 18:00
|buy
|391
|1.00
|1.2916
|1.2869
|0.0000
|885
|2005.04.08 18:00
|delete
|392
|1.00
|1.2779
|1.2826
|0.0000
�
|886
|2005.04.11 00:00
|close
|391
|1.00
|1.2928
|1.2869
|0.0000
|110.29
|17403.94
|887
|2005.04.11 00:00
|buy stop
|393
|1.00
|1.3018
|1.2955
|0.0000
�
|888
|2005.04.11 00:00
|sell stop
|394
|1.00
|1.2837
|1.2900
|0.0000
|889
|2005.04.12 00:00
|delete
|394
|1.00
|1.2837
|1.2900
|0.0000
�
|890
|2005.04.12 00:00
|delete
|393
|1.00
|1.3018
|1.2955
|0.0000
|891
|2005.04.12 00:00
|buy stop
|395
|1.00
|1.3042
|1.2995
|0.0000
�
|892
|2005.04.12 00:00
|sell stop
|396
|1.00
|1.2903
|1.2951
|0.0000
|893
|2005.04.12 15:04
|sell
|396
|1.00
|1.2903
|1.2951
|0.0000
�
|894
|2005.04.12 15:04
|delete
|395
|1.00
|1.3042
|1.2995
|0.0000
|895
|2005.04.13 09:59
|s/l
|396
|1.00
|1.2951
|1.2951
|0.0000
|-470.29
|16933.65
�
|896
|2005.04.14 00:00
|buy stop
|397
|1.00
|1.2997
|1.2944
|0.0000
|897
|2005.04.14 00:00
|sell stop
|398
|1.00
|1.2842
|1.2895
|0.0000
�
|898
|2005.04.14 11:48
|sell
|398
|1.00
|1.2842
|1.2895
|0.0000
|899
|2005.04.14 11:48
|delete
|397
|1.00
|1.2997
|1.2944
|0.0000
�
|900
|2005.04.15 00:00
|close
|398
|1.00
|1.2799
|1.2895
|0.0000
|444.13
|17377.78
|901
|2005.04.15 00:00
|buy stop
|399
|1.00
|1.2908
|1.2830
|0.0000
�
|902
|2005.04.15 00:00
|sell stop
|400
|1.00
|1.2683
|1.2761
|0.0000
|903
|2005.04.15 16:21
|buy
|399
|1.00
|1.2908
|1.2830
|0.0000
�
|904
|2005.04.15 16:21
|delete
|400
|1.00
|1.2683
|1.2761
|0.0000
|905
|2005.04.18 00:00
|close
|399
|1.00
|1.2915
|1.2830
|0.0000
|60.30
|17438.08
�
|906
|2005.04.18 00:00
|buy stop
|401
|1.00
|1.3032
|1.2951
|0.0000
|907
|2005.04.18 00:00
|sell stop
|402
|1.00
|1.2799
|1.2880
|0.0000
�
|908
|2005.04.18 17:20
|buy
|401
|1.00
|1.3032
|1.2951
|0.0000
|909
|2005.04.18 17:20
|delete
|402
|1.00
|1.2799
|1.2880
|0.0000
�
|910
|2005.04.20 00:00
|close
|401
|1.00
|1.3055
|1.2951
|0.0000
|210.60
|17648.68
|911
|2005.04.20 00:00
|buy stop
|403
|1.00
|1.3126
|1.3078
|0.0000
�
|912
|2005.04.20 00:00
|sell stop
|404
|1.00
|1.2985
|1.3033
|0.0000
|913
|2005.04.21 00:00
|delete
|404
|1.00
|1.2985
|1.3033
|0.0000
�
|914
|2005.04.21 00:00
|delete
|403
|1.00
|1.3126
|1.3078
|0.0000
|915
|2005.04.21 00:00
|buy stop
|405
|1.00
|1.3167
|1.3111
|0.0000
�
|916
|2005.04.21 00:00
|sell stop
|406
|1.00
|1.3004
|1.3060
|0.0000
|917
|2005.04.22 00:00
|delete
|406
|1.00
|1.3004
|1.3060
|0.0000
�
|918
|2005.04.22 00:00
|delete
|405
|1.00
|1.3167
|1.3111
|0.0000
|919
|2005.04.22 00:00
|buy stop
|407
|1.00
|1.3121
|1.3071
|0.0000
�
|920
|2005.04.22 00:00
|sell stop
|408
|1.00
|1.2975
|1.3025
|0.0000
|921
|2005.04.25 00:00
|delete
|408
|1.00
|1.2975
|1.3025
|0.0000
�
|922
|2005.04.25 00:00
|delete
|407
|1.00
|1.3121
|1.3071
|0.0000
|923
|2005.04.25 00:00
|buy stop
|409
|1.00
|1.3109
|1.3073
|0.0000
�
|924
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|410
|1.00
|1.3002
|1.3038
|0.0000
|925
|2005.04.25 02:42
|sell
|410
|1.00
|1.3002
|1.3038
|0.0000
�
|926
|2005.04.25 02:42
|delete
|409
|1.00
|1.3109
|1.3073
|0.0000
|927
|2005.04.25 08:23
|s/l
|410
|1.00
|1.3038
|1.3038
|0.0000
|-361.00
|17287.68
�
|928
|2005.04.26 00:00
|buy stop
|411
|1.00
|1.3063
|1.3011
|0.0000
|929
|2005.04.26 00:00
|sell stop
|412
|1.00
|1.2910
|1.2963
|0.0000
�
|930
|2005.04.27 00:00
|delete
|412
|1.00
|1.2910
|1.2963
|0.0000
|931
|2005.04.27 00:00
|delete
|411
|1.00
|1.3063
|1.3011
|0.0000
�
|932
|2005.04.27 00:00
|buy stop
|413
|1.00
|1.3037
|1.3003
|0.0000
|933
|2005.04.27 00:00
|sell stop
|414
|1.00
|1.2936
|1.2970
|0.0000
�
|934
|2005.04.27 07:59
|sell
|414
|1.00
|1.2936
|1.2970
|0.0000
|935
|2005.04.27 07:59
|delete
|413
|1.00
|1.3037
|1.3003
|0.0000
�
|936
|2005.04.27 14:56
|s/l
|414
|1.00
|1.2970
|1.2970
|0.0000
|-339.00
|16948.68
|937
|2005.04.28 00:00
|buy stop
|415
|1.00
|1.2986
|1.2942
|0.0000
�
|938
|2005.04.28 00:00
|sell stop
|416
|1.00
|1.2857
|1.2901
|0.0000
|939
|2005.04.29 00:00
|delete
|416
|1.00
|1.2857
|1.2901
|0.0000
�
|940
|2005.04.29 00:00
|delete
|415
|1.00
|1.2986
|1.2942
|0.0000
|941
|2005.04.29 00:00
|buy stop
|417
|1.00
|1.2948
|1.2916
|0.0000
�
|942
|2005.04.29 00:00
|sell stop
|418
|1.00
|1.2853
|1.2885
|0.0000
|943
|2005.04.29 06:43
|buy
|417
|1.00
|1.2948
|1.2916
|0.0000
�
|944
|2005.04.29 06:43
|delete
|418
|1.00
|1.2853
|1.2885
|0.0000
|945
|2005.04.29 06:54
|s/l
|417
|1.00
|1.2916
|1.2916
|0.0000
|-319.00
|16629.68
�
|946
|2005.05.02 00:00
|buy stop
|419
|1.00
|1.2950
|1.2887
|0.0000
|947
|2005.05.02 00:00
|sell stop
|420
|1.00
|1.2767
|1.2830
|0.0000
�
|948
|2005.05.03 00:00
|delete
|420
|1.00
|1.2767
|1.2830
|0.0000
|949
|2005.05.03 00:00
|delete
|419
|1.00
|1.2950
|1.2887
|0.0000
�
|950
|2005.05.03 00:00
|buy stop
|421
|1.00
|1.2880
|1.2862
|0.0000
|951
|2005.05.03 00:00
|sell stop
|422
|1.00
|1.2823
|1.2841
|0.0000
�
|952
|2005.05.03 15:18
|buy
|421
|1.00
|1.2880
|1.2862
|0.0000
|953
|2005.05.03 15:18
|delete
|422
|1.00
|1.2823
|1.2841
|0.0000
�
|954
|2005.05.03 20:20
|s/l
|421
|1.00
|1.2862
|1.2862
|0.0000
|-180.99
|16448.69
|955
|2005.05.04 00:00
|buy stop
|423
|1.00
|1.2934
|1.2891
|0.0000
�
|956
|2005.05.04 00:00
|sell stop
|424
|1.00
|1.2807
|1.2850
|0.0000
|957
|2005.05.04 03:37
|buy
|423
|1.00
|1.2934
|1.2891
|0.0000
�
|958
|2005.05.04 03:37
|delete
|424
|1.00
|1.2807
|1.2850
|0.0000
|959
|2005.05.05 00:00
|close
|423
|1.00
|1.2949
|1.2891
|0.0000
|140.29
|16588.98
�
|960
|2005.05.05 00:00
|buy stop
|425
|1.00
|1.3025
|1.2972
|0.0000
|961
|2005.05.05 00:00
|sell stop
|426
|1.00
|1.2872
|1.2925
|0.0000
�
|962
|2005.05.06 00:00
|delete
|426
|1.00
|1.2872
|1.2925
|0.0000
|963
|2005.05.06 00:00
|delete
|425
|1.00
|1.3025
|1.2972
|0.0000
�
|964
|2005.05.06 00:00
|buy stop
|427
|1.00
|1.2999
|1.2968
|0.0000
|965
|2005.05.06 00:00
|sell stop
|428
|1.00
|1.2906
|1.2937
|0.0000
�
|966
|2005.05.06 14:30
|sell
|428
|1.00
|1.2906
|1.2937
|0.0000
|967
|2005.05.06 14:30
|delete
|427
|1.00
|1.2999
|1.2968
|0.0000
�
|968
|2005.05.09 00:00
|close
|428
|1.00
|1.2817
|1.2937
|0.0000
|894.71
|17483.69
|969
|2005.05.09 00:00
|buy stop
|429
|1.00
|1.2924
|1.2848
|0.0000
�
|970
|2005.05.09 00:00
|sell stop
|430
|1.00
|1.2705
|1.2781
|0.0000
|971
|2005.05.10 00:00
|delete
|430
|1.00
|1.2705
|1.2781
|0.0000
�
|972
|2005.05.10 00:00
|delete
|429
|1.00
|1.2924
|1.2848
|0.0000
|973
|2005.05.10 00:00
|buy stop
|431
|1.00
|1.2922
|1.2879
|0.0000
�
|974
|2005.05.10 00:00
|sell stop
|432
|1.00
|1.2795
|1.2838
|0.0000
|975
|2005.05.11 00:00
|delete
|432
|1.00
|1.2795
|1.2838
|0.0000
�
|976
|2005.05.11 00:00
|delete
|431
|1.00
|1.2922
|1.2879
|0.0000
|977
|2005.05.11 00:00
|buy stop
|433
|1.00
|1.2930
|1.2893
|0.0000
�
|978
|2005.05.11 00:00
|sell stop
|434
|1.00
|1.2821
|1.2858
|0.0000
|979
|2005.05.11 14:45
|sell
|434
|1.00
|1.2821
|1.2858
|0.0000
�
|980
|2005.05.11 14:45
|delete
|433
|1.00
|1.2930
|1.2893
|0.0000
|981
|2005.05.12 00:00
|close
|434
|1.00
|1.2808
|1.2858
|0.0000
|134.72
|17618.41
�
|982
|2005.05.12 00:00
|buy stop
|435
|1.00
|1.2904
|1.2836
|0.0000
|983
|2005.05.12 00:00
|sell stop
|436
|1.00
|1.2707
|1.2775
|0.0000
�
|984
|2005.05.12 14:30
|sell
|436
|1.00
|1.2707
|1.2775
|0.0000
|985
|2005.05.12 14:30
|delete
|435
|1.00
|1.2904
|1.2836
|0.0000
�
|986
|2005.05.13 00:00
|close
|436
|1.00
|1.2681
|1.2775
|0.0000
|274.13
|17892.54
|987
|2005.05.13 00:00
|buy stop
|437
|1.00
|1.2786
|1.2711
|0.0000
�
|988
|2005.05.13 00:00
|sell stop
|438
|1.00
|1.2570
|1.2645
|0.0000
|989
|2005.05.16 00:00
|delete
|438
|1.00
|1.2570
|1.2645
|0.0000
�
|990
|2005.05.16 00:00
|delete
|437
|1.00
|1.2786
|1.2711
|0.0000
|991
|2005.05.16 00:00
|buy stop
|439
|1.00
|1.2681
|1.2641
|0.0000
�
|992
|2005.05.16 00:00
|sell stop
|440
|1.00
|1.2564
|1.2604
|0.0000
|993
|2005.05.17 00:00
|delete
|440
|1.00
|1.2564
|1.2604
|0.0000
�
|994
|2005.05.17 00:00
|delete
|439
|1.00
|1.2681
|1.2641
|0.0000
|995
|2005.05.17 00:00
|buy stop
|441
|1.00
|1.2683
|1.2648
|0.0000
�
|996
|2005.05.17 00:00
|sell stop
|442
|1.00
|1.2580
|1.2615
|0.0000
|997
|2005.05.18 00:00
|delete
|442
|1.00
|1.2580
|1.2615
|0.0000
�
|998
|2005.05.18 00:00
|delete
|441
|1.00
|1.2683
|1.2648
|0.0000
|999
|2005.05.18 00:00
|buy stop
|443
|1.00
|1.2658
|1.2623
|0.0000
�
|1000
|2005.05.18 00:00
|sell stop
|444
|1.00
|1.2554
|1.2589
|0.0000
|1001
|2005.05.18 14:51
|buy
|443
|1.00
|1.2658
|1.2623
|0.0000
�
|1002
|2005.05.18 14:51
|delete
|444
|1.00
|1.2554
|1.2589
|0.0000
|1003
|2005.05.18 15:21
|s/l
|443
|1.00
|1.2623
|1.2623
|0.0000
|-355.00
|17537.54
�
|1004
|2005.05.19 00:00
|buy stop
|445
|1.00
|1.2751
|1.2699
|0.0000
|1005
|2005.05.19 00:00
|sell stop
|446
|1.00
|1.2600
|1.2652
|0.0000
�
|1006
|2005.05.20 00:00
|delete
|446
|1.00
|1.2600
|1.2652
|0.0000
|1007
|2005.05.20 00:00
|delete
|445
|1.00
|1.2751
|1.2699
|0.0000
�
|1008
|2005.05.20 00:00
|buy stop
|447
|1.00
|1.2699
|1.2656
|0.0000
|1009
|2005.05.20 00:00
|sell stop
|448
|1.00
|1.2572
|1.2615
|0.0000
�
|1010
|2005.05.20 15:02
|sell
|448
|1.00
|1.2572
|1.2615
|0.0000
|1011
|2005.05.20 15:02
|delete
|447
|1.00
|1.2699
|1.2656
|0.0000
�
|1012
|2005.05.23 00:00
|close
|448
|1.00
|1.2545
|1.2615
|0.0000
|274.71
|17812.25
|1013
|2005.05.23 00:00
|buy stop
|449
|1.00
|1.2625
|1.2567
|0.0000
�
|1014
|2005.05.23 00:00
|sell stop
|450
|1.00
|1.2456
|1.2514
|0.0000
|1015
|2005.05.24 00:00
|delete
|450
|1.00
|1.2456
|1.2514
|0.0000
�
|1016
|2005.05.24 00:00
|delete
|449
|1.00
|1.2625
|1.2567
|0.0000
|1017
|2005.05.24 00:00
|buy stop
|451
|1.00
|1.2614
|1.2583
|0.0000
�
|1018
|2005.05.24 00:00
|sell stop
|452
|1.00
|1.2521
|1.2552
|0.0000
|1019
|2005.05.24 13:37
|buy
|451
|1.00
|1.2614
|1.2583
|0.0000
�
|1020
|2005.05.24 13:37
|delete
|452
|1.00
|1.2521
|1.2552
|0.0000
|1021
|2005.05.24 16:39
|s/l
|451
|1.00
|1.2583
|1.2583
|0.0000
|-311.00
|17501.25
�
|1022
|2005.05.25 00:00
|buy stop
|453
|1.00
|1.2626
|1.2591
|0.0000
|1023
|2005.05.25 00:00
|sell stop
|454
|1.00
|1.2521
|1.2556
|0.0000
�
|1024
|2005.05.26 00:00
|delete
|454
|1.00
|1.2521
|1.2556
|0.0000
|1025
|2005.05.26 00:00
|delete
|453
|1.00
|1.2626
|1.2591
|0.0000
�
|1026
|2005.05.26 00:00
|buy stop
|455
|1.00
|1.2651
|1.2618
|0.0000
|1027
|2005.05.26 00:00
|sell stop
|456
|1.00
|1.2552
|1.2585
|0.0000
�
|1028
|2005.05.26 07:53
|sell
|456
|1.00
|1.2552
|1.2585
|0.0000
|1029
|2005.05.26 07:53
|delete
|455
|1.00
|1.2651
|1.2618
|0.0000
�
|1030
|2005.05.27 00:00
|close
|456
|1.00
|1.2512
|1.2585
|0.0000
|414.13
|17915.38
|1031
|2005.05.27 00:00
|buy stop
|457
|1.00
|1.2596
|1.2536
|0.0000
�
|1032
|2005.05.27 00:00
|sell stop
|458
|1.00
|1.2423
|1.2482
|0.0000
|1033
|2005.05.30 00:00
|delete
|458
|1.00
|1.2423
|1.2482
|0.0000
�
|1034
|2005.05.30 00:00
|delete
|457
|1.00
|1.2596
|1.2536
|0.0000
|1035
|2005.05.30 00:00
|buy stop
|459
|1.00
|1.2595
|1.2553
|0.0000
�
|1036
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|460
|1.00
|1.2472
|1.2514
|0.0000
|1037
|2005.05.30 13:30
|sell
|460
|1.00
|1.2472
|1.2514
|0.0000
�
|1038
|2005.05.30 13:30
|delete
|459
|1.00
|1.2595
|1.2553
|0.0000
|1039
|2005.06.01 00:00
|close
|460
|1.00
|1.2310
|1.2514
|0.0000
|1629.43
|19544.81
�
|1040
|2005.06.01 00:00
|buy stop
|461
|1.00
|1.2445
|1.2349
|0.0000
|1041
|2005.06.01 00:00
|sell stop
|462
|1.00
|1.2170
|1.2266
|0.0000
�
|1042
|2005.06.01 22:23
|sell
|462
|1.00
|1.2170
|1.2266
|0.0000
|1043
|2005.06.01 22:23
|delete
|461
|1.00
|1.2445
|1.2349
|0.0000
�
|1044
|2005.06.02 09:38
|s/l
|462
|1.00
|1.2266
|1.2266
|0.0000
|-956.30
|18588.51
|1045
|2005.06.03 00:00
|buy stop
|463
|1.00
|1.2358
|1.2300
|0.0000
�
|1046
|2005.06.03 00:00
|sell stop
|464
|1.00
|1.2189
|1.2247
|0.0000
|1047
|2005.06.06 00:00
|delete
|464
|1.00
|1.2189
|1.2247
|0.0000
�
|1048
|2005.06.06 00:00
|delete
|463
|1.00
|1.2358
|1.2300
|0.0000
|1049
|2005.06.06 00:00
|buy stop
|465
|1.00
|1.2328
|1.2258
|0.0000
�
|1050
|2005.06.06 00:00
|sell stop
|466
|1.00
|1.2125
|1.2195
|0.0000
|1051
|2005.06.07 00:00
|delete
|466
|1.00
|1.2125
|1.2195
|0.0000
�
|1052
|2005.06.07 00:00
|delete
|465
|1.00
|1.2328
|1.2258
|0.0000
|1053
|2005.06.07 00:00
|buy stop
|467
|1.00
|1.2313
|1.2276
|0.0000
�
|1054
|2005.06.07 00:00
|sell stop
|468
|1.00
|1.2204
|1.2241
|0.0000
|1055
|2005.06.07 10:53
|buy
|467
|1.00
|1.2313
|1.2276
|0.0000
�
|1056
|2005.06.07 10:53
|delete
|468
|1.00
|1.2204
|1.2241
|0.0000
|1057
|2005.06.07 14:28
|s/l
|467
|1.00
|1.2276
|1.2276
|0.0000
|-367.00
|18221.51
�
|1058
|2005.06.08 00:00
|buy stop
|469
|1.00
|1.2340
|1.2302
|0.0000
|1059
|2005.06.08 00:00
|sell stop
|470
|1.00
|1.2227
|1.2265
|0.0000
�
|1060
|2005.06.08 12:00
|buy
|469
|1.00
|1.2340
|1.2302
|0.0000
|1061
|2005.06.08 12:00
|delete
|470
|1.00
|1.2227
|1.2265
|0.0000
�
|1062
|2005.06.08 18:15
|s/l
|469
|1.00
|1.2302
|1.2302
|0.0000
|-383.00
|17838.51
|1063
|2005.06.09 00:00
|buy stop
|471
|1.00
|1.2340
|1.2266
|0.0000
�
|1064
|2005.06.09 00:00
|sell stop
|472
|1.00
|1.2127
|1.2201
|0.0000
|1065
|2005.06.10 00:00
|delete
|472
|1.00
|1.2127
|1.2201
|0.0000
�
|1066
|2005.06.10 00:00
|delete
|471
|1.00
|1.2340
|1.2266
|0.0000
|1067
|2005.06.10 00:00
|buy stop
|473
|1.00
|1.2286
|1.2246
|0.0000
�
|1068
|2005.06.10 00:00
|sell stop
|474
|1.00
|1.2168
|1.2208
|0.0000
|1069
|2005.06.10 15:45
|sell
|474
|1.00
|1.2168
|1.2208
|0.0000
�
|1070
|2005.06.10 15:45
|delete
|473
|1.00
|1.2286
|1.2246
|0.0000
|1071
|2005.06.13 00:00
|close
|474
|1.00
|1.2111
|1.2208
|0.0000
|574.72
|18413.23
�
|1072
|2005.06.13 00:00
|buy stop
|475
|1.00
|1.2210
|1.2140
|0.0000
|1073
|2005.06.13 00:00
|sell stop
|476
|1.00
|1.2007
|1.2077
|0.0000
�
|1074
|2005.06.14 00:00
|delete
|476
|1.00
|1.2007
|1.2077
|0.0000
|1075
|2005.06.14 00:00
|delete
|475
|1.00
|1.2210
|1.2140
|0.0000
�
|1076
|2005.06.14 00:00
|buy stop
|477
|1.00
|1.2180
|1.2133
|0.0000
|1077
|2005.06.14 00:00
|sell stop
|478
|1.00
|1.2043
|1.2090
|0.0000
�
|1078
|2005.06.14 15:52
|sell
|478
|1.00
|1.2043
|1.2090
|0.0000
|1079
|2005.06.14 15:52
|delete
|477
|1.00
|1.2180
|1.2133
|0.0000
�
|1080
|2005.06.15 00:00
|close
|478
|1.00
|1.2034
|1.2090
|0.0000
|94.71
|18507.94
|1081
|2005.06.15 00:00
|buy stop
|479
|1.00
|1.2125
|1.2061
|0.0000
�
|1082
|2005.06.15 00:00
|sell stop
|480
|1.00
|1.1938
|1.2003
|0.0000
|1083
|2005.06.15 19:53
|buy
|479
|1.00
|1.2125
|1.2061
|0.0000
�
|1084
|2005.06.15 19:53
|delete
|480
|1.00
|1.1938
|1.2003
|0.0000
|1085
|2005.06.16 05:54
|s/l
|479
|1.00
|1.2061
|1.2061
|0.0000
|-654.70
|17853.24
�
|1086
|2005.06.17 00:00
|buy stop
|481
|1.00
|1.2184
|1.2128
|0.0000
|1087
|2005.06.17 00:00
|sell stop
|482
|1.00
|1.2021
|1.2077
|0.0000
�
|1088
|2005.06.17 12:45
|buy
|481
|1.00
|1.2184
|1.2128
|0.0000
|1089
|2005.06.17 12:45
|delete
|482
|1.00
|1.2021
|1.2077
|0.0000
�
|1090
|2005.06.20 00:00
|close
|481
|1.00
|1.2190
|1.2128
|0.0000
|50.31
|17903.55
|1091
|2005.06.20 00:00
|buy stop
|483
|1.00
|1.2332
|1.2233
|0.0000
�
|1092
|2005.06.20 00:00
|sell stop
|484
|1.00
|1.2049
|1.2148
|0.0000
|1093
|2005.06.21 00:00
|delete
|484
|1.00
|1.2049
|1.2148
|0.0000
�
|1094
|2005.06.21 00:00
|delete
|483
|1.00
|1.2332
|1.2233
|0.0000
|1095
|2005.06.21 00:00
|buy stop
|485
|1.00
|1.2236
|1.2179
|0.0000
�
|1096
|2005.06.21 00:00
|sell stop
|486
|1.00
|1.2071
|1.2128
|0.0000
|1097
|2005.06.21 13:06
|sell
|486
|1.00
|1.2071
|1.2128
|0.0000
�
|1098
|2005.06.21 13:06
|delete
|485
|1.00
|1.2236
|1.2179
|0.0000
|1099
|2005.06.21 16:48
|s/l
|486
|1.00
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|-567.00
|17336.55
�
|1100
|2005.06.22 00:00
|buy stop
|487
|1.00
|1.2256
|1.2198
|0.0000
|1101
|2005.06.22 00:00
|sell stop
|488
|1.00
|1.2089
|1.2146
|0.0000
�
|1102
|2005.06.23 00:00
|delete
|488
|1.00
|1.2089
|1.2146
|0.0000
|1103
|2005.06.23 00:00
|delete
|487
|1.00
|1.2256
|1.2198
|0.0000
�
|1104
|2005.06.23 00:00
|buy stop
|489
|1.00
|1.2206
|1.2153
|0.0000
|1105
|2005.06.23 00:00
|sell stop
|490
|1.00
|1.2051
|1.2104
|0.0000
�
|1106
|2005.06.23 14:24
|sell
|490
|1.00
|1.2051
|1.2104
|0.0000
|1107
|2005.06.23 14:25
|delete
|489
|1.00
|1.2206
|1.2153
|0.0000
�
|1108
|2005.06.24 00:00
|close
|490
|1.00
|1.2034
|1.2104
|0.0000
|184.13
|17520.68
|1109
|2005.06.24 00:00
|buy stop
|491
|1.00
|1.2124
|1.2060
|0.0000
�
|1110
|2005.06.24 00:00
|sell stop
|492
|1.00
|1.1939
|1.2003
|0.0000
|1111
|2005.06.27 00:00
|delete
|492
|1.00
|1.1939
|1.2003
|0.0000
�
|1112
|2005.06.27 00:00
|delete
|491
|1.00
|1.2124
|1.2060
|0.0000
|1113
|2005.06.27 00:00
|buy stop
|493
|1.00
|1.2188
|1.2126
|0.0000
�
|1114
|2005.06.27 00:00
|sell stop
|494
|1.00
|1.2009
|1.2071
|0.0000
|1115
|2005.06.28 00:00
|delete
|494
|1.00
|1.2009
|1.2071
|0.0000
�
|1116
|2005.06.28 00:00
|delete
|493
|1.00
|1.2188
|1.2126
|0.0000
|1117
|2005.06.28 00:00
|buy stop
|495
|1.00
|1.2234
|1.2189
|0.0000
�
|1118
|2005.06.28 00:00
|sell stop
|496
|1.00
|1.2103
|1.2148
|0.0000
|1119
|2005.06.28 10:47
|sell
|496
|1.00
|1.2103
|1.2148
|0.0000
�
|1120
|2005.06.28 10:47
|delete
|495
|1.00
|1.2234
|1.2189
|0.0000
|1121
|2005.06.29 00:00
|close
|496
|1.00
|1.2068
|1.2148
|0.0000
|354.70
|17875.38
�
|1122
|2005.06.29 00:00
|buy stop
|497
|1.00
|1.2155
|1.2093
|0.0000
|1123
|2005.06.29 00:00
|sell stop
|498
|1.00
|1.1976
|1.2038
|0.0000
�
|1124
|2005.06.30 00:00
|delete
|498
|1.00
|1.1976
|1.2038
|0.0000
|1125
|2005.06.30 00:00
|delete
|497
|1.00
|1.2155
|1.2093
|0.0000
�
|1126
|2005.06.30 00:00
|buy stop
|499
|1.00
|1.2138
|1.2090
|0.0000
|1127
|2005.06.30 00:00
|sell stop
|500
|1.00
|1.1997
|1.2045
|0.0000
�
|1128
|2005.07.01 00:00
|delete
|500
|1.00
|1.1997
|1.2045
|0.0000
|1129
|2005.07.01 00:00
|delete
|499
|1.00
|1.2138
|1.2090
|0.0000
�
|1130
|2005.07.01 00:00
|buy stop
|501
|1.00
|1.2143
|1.2104
|0.0000
|1131
|2005.07.01 00:00
|sell stop
|502
|1.00
|1.2028
|1.2067
|0.0000
�
|1132
|2005.07.01 08:50
|sell
|502
|1.00
|1.2028
|1.2067
|0.0000
|1133
|2005.07.01 08:50
|delete
|501
|1.00
|1.2143
|1.2104
|0.0000
�
|1134
|2005.07.01 11:02
|s/l
|502
|1.00
|1.2067
|1.2067
|0.0000
|-389.00
|17486.38
|1135
|2005.07.04 00:00
|buy stop
|503
|1.00
|1.2047
|1.1964
|0.0000
�
|1136
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|504
|1.00
|1.1810
|1.1892
|0.0000
|1137
|2005.07.05 00:00
|delete
|504
|1.00
|1.1810
|1.1892
|0.0000
�
|1138
|2005.07.05 00:00
|delete
|503
|1.00
|1.2047
|1.1964
|0.0000
|1139
|2005.07.05 00:00
|buy stop
|505
|1.00
|1.1940
|1.1910
|0.0000
�
|1140
|2005.07.05 00:00
|sell stop
|506
|1.00
|1.1849
|1.1880
|0.0000
|1141
|2005.07.06 00:00
|delete
|506
|1.00
|1.1849
|1.1880
|0.0000
�
|1142
|2005.07.06 00:00
|delete
|505
|1.00
|1.1940
|1.1910
|0.0000
|1143
|2005.07.06 00:00
|buy stop
|507
|1.00
|1.1971
|1.1935
|0.0000
�
|1144
|2005.07.06 00:00
|sell stop
|508
|1.00
|1.1864
|1.1900
|0.0000
|1145
|2005.07.07 00:00
|delete
|508
|1.00
|1.1864
|1.1900
|0.0000
�
|1146
|2005.07.07 00:00
|delete
|507
|1.00
|1.1971
|1.1935
|0.0000
|1147
|2005.07.07 00:00
|buy stop
|509
|1.00
|1.1976
|1.1947
|0.0000
�
|1148
|2005.07.07 00:00
|sell stop
|510
|1.00
|1.1889
|1.1918
|0.0000
|1149
|2005.07.07 11:23
|buy
|509
|1.00
|1.1976
|1.1947
|0.0000
�
|1150
|2005.07.07 11:23
|delete
|510
|1.00
|1.1889
|1.1918
|0.0000
|1151
|2005.07.07 14:22
|s/l
|509
|1.00
|1.1947
|1.1947
|0.0000
|-289.00
|17197.38
�
|1152
|2005.07.08 00:00
|buy stop
|511
|1.00
|1.2048
|1.1981
|0.0000
|1153
|2005.07.08 00:00
|sell stop
|512
|1.00
|1.1855
|1.1922
|0.0000
�
|1154
|2005.07.11 00:00
|delete
|512
|1.00
|1.1855
|1.1922
|0.0000
|1155
|2005.07.11 00:00
|delete
|511
|1.00
|1.2048
|1.1981
|0.0000
�
|1156
|2005.07.11 00:00
|buy stop
|513
|1.00
|1.2044
|1.1989
|0.0000
|1157
|2005.07.11 00:00
|sell stop
|514
|1.00
|1.1883
|1.1938
|0.0000
�
|1158
|2005.07.11 16:46
|buy
|513
|1.00
|1.2044
|1.1989
|0.0000
|1159
|2005.07.11 16:46
|delete
|514
|1.00
|1.1883
|1.1938
|0.0000
�
|1160
|2005.07.12 00:00
|close
|513
|1.00
|1.2070
|1.1989
|0.0000
|250.30
|17447.68
|1161
|2005.07.12 00:00
|buy stop
|515
|1.00
|1.2161
|1.2098
|0.0000
�
|1162
|2005.07.12 00:00
|sell stop
|516
|1.00
|1.1978
|1.2041
|0.0000
|1163
|2005.07.12 06:25
|buy
|515
|1.00
|1.2161
|1.2098
|0.0000
�
|1164
|2005.07.12 06:25
|delete
|516
|1.00
|1.1978
|1.2041
|0.0000
|1165
|2005.07.13 00:00
|close
|515
|1.00
|1.2238
|1.2098
|0.0000
|760.29
|18207.97
�
|1166
|2005.07.13 00:00
|buy stop
|517
|1.00
|1.2383
|1.2281
|0.0000
|1167
|2005.07.13 00:00
|sell stop
|518
|1.00
|1.2092
|1.2194
|0.0000
�
|1168
|2005.07.13 16:39
|sell
|518
|1.00
|1.2092
|1.2194
|0.0000
|1169
|2005.07.13 16:39
|delete
|517
|1.00
|1.2383
|1.2281
|0.0000
�
|1170
|2005.07.14 00:00
|close
|518
|1.00
|1.2085
|1.2194
|0.0000
|74.71
|18282.68
|1171
|2005.07.14 00:00
|buy stop
|519
|1.00
|1.2202
|1.2118
|0.0000
�
|1172
|2005.07.14 00:00
|sell stop
|520
|1.00
|1.1961
|1.2045
|0.0000
|1173
|2005.07.15 00:00
|delete
|520
|1.00
|1.1961
|1.2045
|0.0000
�
|1174
|2005.07.15 00:00
|delete
|519
|1.00
|1.2202
|1.2118
|0.0000
|1175
|2005.07.15 00:00
|buy stop
|521
|1.00
|1.2131
|1.2098
|0.0000
�
|1176
|2005.07.15 00:00
|sell stop
|522
|1.00
|1.2032
|1.2065
|0.0000
|1177
|2005.07.15 08:26
|buy
|521
|1.00
|1.2131
|1.2098
|0.0000
�
|1178
|2005.07.15 08:26
|delete
|522
|1.00
|1.2032
|1.2065
|0.0000
|1179
|2005.07.15 11:51
|s/l
|521
|1.00
|1.2098
|1.2098
|0.0000
|-331.00
|17951.68
�
|1180
|2005.07.18 00:00
|buy stop
|523
|1.00
|1.2106
|1.2049
|0.0000
|1181
|2005.07.18 00:00
|sell stop
|524
|1.00
|1.1939
|1.1997
|0.0000
�
|1182
|2005.07.19 00:00
|delete
|524
|1.00
|1.1939
|1.1997
|0.0000
|1183
|2005.07.19 00:00
|delete
|523
|1.00
|1.2106
|1.2049
|0.0000
�
|1184
|2005.07.19 00:00
|buy stop
|525
|1.00
|1.2098
|1.2066
|0.0000
|1185
|2005.07.19 00:00
|sell stop
|526
|1.00
|1.2001
|1.2034
|0.0000
�
|1186
|2005.07.19 07:32
|sell
|526
|1.00
|1.2001
|1.2034
|0.0000
|1187
|2005.07.19 07:32
|delete
|525
|1.00
|1.2098
|1.2066
|0.0000
�
|1188
|2005.07.19 18:39
|s/l
|526
|1.00
|1.2034
|1.2034
|0.0000
|-325.01
|17626.67
|1189
|2005.07.20 00:00
|buy stop
|527
|1.00
|1.2109
|1.2052
|0.0000
�
|1190
|2005.07.20 00:00
|sell stop
|528
|1.00
|1.1944
|1.2001
|0.0000
|1191
|2005.07.20 19:31
|buy
|527
|1.00
|1.2109
|1.2052
|0.0000
�
|1192
|2005.07.20 19:31
|delete
|528
|1.00
|1.1944
|1.2001
|0.0000
|1193
|2005.07.21 00:00
|close
|527
|1.00
|1.2150
|1.2052
|0.0000
|400.29
|18026.96
�
|1194
|2005.07.21 00:00
|buy stop
|529
|1.00
|1.2287
|1.2191
|0.0000
|1195
|2005.07.21 00:00
|sell stop
|530
|1.00
|1.2014
|1.2109
|0.0000
�
|1196
|2005.07.22 00:00
|delete
|530
|1.00
|1.2014
|1.2109
|0.0000
|1197
|2005.07.22 00:00
|delete
|529
|1.00
|1.2287
|1.2191
|0.0000
�
|1198
|2005.07.22 00:00
|buy stop
|531
|1.00
|1.2273
|1.2196
|0.0000
|1199
|2005.07.22 00:00
|sell stop
|532
|1.00
|1.2050
|1.2128
|0.0000
�
|1200
|2005.07.25 00:00
|delete
|532
|1.00
|1.2050
|1.2128
|0.0000
|1201
|2005.07.25 00:00
|delete
|531
|1.00
|1.2273
|1.2196
|0.0000
�
|1202
|2005.07.25 00:00
|buy stop
|533
|1.00
|1.2150
|1.2083
|0.0000
|1203
|2005.07.25 00:00
|sell stop
|534
|1.00
|1.1955
|1.2023
|0.0000
�
|1204
|2005.07.26 00:00
|delete
|534
|1.00
|1.1955
|1.2023
|0.0000
|1205
|2005.07.26 00:00
|delete
|533
|1.00
|1.2150
|1.2083
|0.0000
�
|1206
|2005.07.26 00:00
|buy stop
|535
|1.00
|1.2112
|1.2083
|0.0000
|1207
|2005.07.26 00:00
|sell stop
|536
|1.00
|1.2023
|1.2053
|0.0000
�
|1208
|2005.07.26 04:42
|sell
|536
|1.00
|1.2023
|1.2053
|0.0000
|1209
|2005.07.26 04:42
|delete
|535
|1.00
|1.2112
|1.2083
|0.0000
�
|1210
|2005.07.26 08:38
|s/l
|536
|1.00
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-295.01
|17731.95
|1211
|2005.07.27 00:00
|buy stop
|537
|1.00
|1.2083
|1.2039
|0.0000
�
|1212
|2005.07.27 00:00
|sell stop
|538
|1.00
|1.1954
|1.1998
|0.0000
|1213
|2005.07.28 00:00
|delete
|538
|1.00
|1.1954
|1.1998
|0.0000
�
|1214
|2005.07.28 00:00
|delete
|537
|1.00
|1.2083
|1.2039
|0.0000
|1215
|2005.07.28 00:00
|buy stop
|539
|1.00
|1.2145
|1.2087
|0.0000
�
|1216
|2005.07.28 00:00
|sell stop
|540
|1.00
|1.1976
|1.2034
|0.0000
|1217
|2005.07.28 18:32
|buy
|539
|1.00
|1.2145
|1.2087
|0.0000
�
|1218
|2005.07.28 18:32
|delete
|540
|1.00
|1.1976
|1.2034
|0.0000
|1219
|2005.07.29 10:07
|s/l
|539
|1.00
|1.2087
|1.2087
|0.0000
|-612.10
|17119.85
�
|1220
|2005.08.01 00:00
|buy stop
|541
|1.00
|1.2184
|1.2141
|0.0000
|1221
|2005.08.01 00:00
|sell stop
|542
|1.00
|1.2059
|1.2101
|0.0000
�
|1222
|2005.08.01 05:08
|buy
|541
|1.00
|1.2184
|1.2141
|0.0000
|1223
|2005.08.01 05:08
|delete
|542
|1.00
|1.2059
|1.2101
|0.0000
�
|1224
|2005.08.03 00:00
|close
|541
|1.00
|1.2193
|1.2141
|0.0000
|70.60
|17190.45
|1225
|2005.08.03 00:00
|buy stop
|543
|1.00
|1.2253
|1.2213
|0.0000
�
|1226
|2005.08.03 00:00
|sell stop
|544
|1.00
|1.2134
|1.2174
|0.0000
|1227
|2005.08.03 11:02
|buy
|543
|1.00
|1.2253
|1.2213
|0.0000
�
|1228
|2005.08.03 11:02
|delete
|544
|1.00
|1.2134
|1.2174
|0.0000
|1229
|2005.08.04 00:00
|close
|543
|1.00
|1.2331
|1.2213
|0.0000
|770.31
|17960.76
�
|1230
|2005.08.04 00:00
|buy stop
|545
|1.00
|1.2472
|1.2374
|0.0000
|1231
|2005.08.04 00:00
|sell stop
|546
|1.00
|1.2191
|1.2289
|0.0000
�
|1232
|2005.08.05 00:00
|delete
|546
|1.00
|1.2191
|1.2289
|0.0000
|1233
|2005.08.05 00:00
|delete
|545
|1.00
|1.2472
|1.2374
|0.0000
�
|1234
|2005.08.05 00:00
|buy stop
|547
|1.00
|1.2460
|1.2408
|0.0000
|1235
|2005.08.05 00:00
|sell stop
|548
|1.00
|1.2309
|1.2361
|0.0000
�
|1236
|2005.08.08 00:00
|delete
|548
|1.00
|1.2309
|1.2361
|0.0000
|1237
|2005.08.08 00:00
|delete
|547
|1.00
|1.2460
|1.2408
|0.0000
�
|1238
|2005.08.08 00:00
|buy stop
|549
|1.00
|1.2398
|1.2356
|0.0000
|1239
|2005.08.08 00:00
|sell stop
|550
|1.00
|1.2275
|1.2317
|0.0000
�
|1240
|2005.08.09 00:00
|delete
|550
|1.00
|1.2275
|1.2317
|0.0000
|1241
|2005.08.09 00:00
|delete
|549
|1.00
|1.2398
|1.2356
|0.0000
�
|1242
|2005.08.09 00:00
|buy stop
|551
|1.00
|1.2402
|1.2365
|0.0000
|1243
|2005.08.09 00:00
|sell stop
|552
|1.00
|1.2293
|1.2330
|0.0000
�
|1244
|2005.08.09 07:54
|buy
|551
|1.00
|1.2402
|1.2365
|0.0000
|1245
|2005.08.09 07:54
|delete
|552
|1.00
|1.2293
|1.2330
|0.0000
�
|1246
|2005.08.09 10:28
|s/l
|551
|1.00
|1.2365
|1.2365
|0.0000
|-369.00
|17591.76
|1247
|2005.08.10 00:00
|buy stop
|553
|1.00
|1.2441
|1.2397
|0.0000
�
|1248
|2005.08.10 00:00
|sell stop
|554
|1.00
|1.2312
|1.2356
|0.0000
|1249
|2005.08.11 00:00
|delete
|554
|1.00
|1.2312
|1.2356
|0.0000
�
|1250
|2005.08.11 00:00
|delete
|553
|1.00
|1.2441
|1.2397
|0.0000
|1251
|2005.08.11 00:00
|buy stop
|555
|1.00
|1.2453
|1.2408
|0.0000
�
|1252
|2005.08.11 00:00
|sell stop
|556
|1.00
|1.2321
|1.2366
|0.0000
|1253
|2005.08.11 21:44
|buy
|555
|1.00
|1.2453
|1.2408
|0.0000
�
|1254
|2005.08.11 21:44
|delete
|556
|1.00
|1.2321
|1.2366
|0.0000
|1255
|2005.08.12 00:00
|close
|555
|1.00
|1.2468
|1.2408
|0.0000
|120.89
|17712.65
�
|1256
|2005.08.12 00:00
|buy stop
|557
|1.00
|1.2540
|1.2491
|0.0000
|1257
|2005.08.12 00:00
|sell stop
|558
|1.00
|1.2397
|1.2446
|0.0000
�
|1258
|2005.08.12 15:03
|sell
|558
|1.00
|1.2397
|1.2446
|0.0000
|1259
|2005.08.12 15:03
|delete
|557
|1.00
|1.2540
|1.2491
|0.0000
�
|1260
|2005.08.12 20:30
|s/l
|558
|1.00
|1.2446
|1.2446
|0.0000
|-489.00
|17223.65
|1261
|2005.08.15 00:00
|buy stop
|559
|1.00
|1.2527
|1.2476
|0.0000
�
|1262
|2005.08.15 00:00
|sell stop
|560
|1.00
|1.2378
|1.2429
|0.0000
|1263
|2005.08.15 10:49
|sell
|560
|1.00
|1.2378
|1.2429
|0.0000
�
|1264
|2005.08.15 10:49
|delete
|559
|1.00
|1.2527
|1.2476
|0.0000
|1265
|2005.08.16 00:00
|close
|560
|1.00
|1.2368
|1.2429
|0.0000
|104.72
|17328.37
�
|1266
|2005.08.16 00:00
|buy stop
|561
|1.00
|1.2448
|1.2391
|0.0000
|1267
|2005.08.16 00:00
|sell stop
|562
|1.00
|1.2283
|1.2340
|0.0000
�
|1268
|2005.08.17 00:00
|delete
|562
|1.00
|1.2283
|1.2340
|0.0000
|1269
|2005.08.17 00:00
|delete
|561
|1.00
|1.2448
|1.2391
|0.0000
�
|1270
|2005.08.17 00:00
|buy stop
|563
|1.00
|1.2408
|1.2370
|0.0000
|1271
|2005.08.17 00:00
|sell stop
|564
|1.00
|1.2295
|1.2333
|0.0000
�
|1272
|2005.08.17 08:13
|sell
|564
|1.00
|1.2295
|1.2333
|0.0000
|1273
|2005.08.17 08:13
|delete
|563
|1.00
|1.2408
|1.2370
|0.0000
�
|1274
|2005.08.18 00:00
|close
|564
|1.00
|1.2278
|1.2333
|0.0000
|174.71
|17503.08
|1275
|2005.08.18 00:00
|buy stop
|565
|1.00
|1.2352
|1.2300
|0.0000
�
|1276
|2005.08.18 00:00
|sell stop
|566
|1.00
|1.2199
|1.2252
|0.0000
|1277
|2005.08.18 14:46
|sell
|566
|1.00
|1.2199
|1.2252
|0.0000
�
|1278
|2005.08.18 14:47
|delete
|565
|1.00
|1.2352
|1.2300
|0.0000
|1279
|2005.08.19 00:00
|close
|566
|1.00
|1.2178
|1.2252
|0.0000
|224.13
|17727.21
�
|1280
|2005.08.19 00:00
|buy stop
|567
|1.00
|1.2273
|1.2205
|0.0000
|1281
|2005.08.19 00:00
|sell stop
|568
|1.00
|1.2076
|1.2144
|0.0000
�
|1282
|2005.08.22 00:00
|delete
|568
|1.00
|1.2076
|1.2144
|0.0000
|1283
|2005.08.22 00:00
|delete
|567
|1.00
|1.2273
|1.2205
|0.0000
�
|1284
|2005.08.22 00:00
|buy stop
|569
|1.00
|1.2215
|1.2180
|0.0000
|1285
|2005.08.22 00:00
|sell stop
|570
|1.00
|1.2112
|1.2147
|0.0000
�
|1286
|2005.08.22 12:52
|buy
|569
|1.00
|1.2215
|1.2180
|0.0000
|1287
|2005.08.22 12:52
|delete
|570
|1.00
|1.2112
|1.2147
|0.0000
�
|1288
|2005.08.23 00:00
|close
|569
|1.00
|1.2224
|1.2180
|0.0000
|80.30
|17807.51
|1289
|2005.08.23 00:00
|buy stop
|571
|1.00
|1.2288
|1.2245
|0.0000
�
|1290
|2005.08.23 00:00
|sell stop
|572
|1.00
|1.2161
|1.2204
|0.0000
|1291
|2005.08.24 00:00
|delete
|572
|1.00
|1.2161
|1.2204
|0.0000
�
|1292
|2005.08.24 00:00
|delete
|571
|1.00
|1.2288
|1.2245
|0.0000
|1293
|2005.08.24 00:00
|buy stop
|573
|1.00
|1.2278
|1.2246
|0.0000
�
|1294
|2005.08.24 00:00
|sell stop
|574
|1.00
|1.2183
|1.2215
|0.0000
|1295
|2005.08.24 06:35
|sell
|574
|1.00
|1.2183
|1.2215
|0.0000
�
|1296
|2005.08.24 06:36
|delete
|573
|1.00
|1.2278
|1.2246
|0.0000
|1297
|2005.08.24 12:20
|s/l
|574
|1.00
|1.2215
|1.2215
|0.0000
|-317.00
|17490.51
�
|1298
|2005.08.25 00:00
|buy stop
|575
|1.00
|1.2354
|1.2295
|0.0000
|1299
|2005.08.25 00:00
|sell stop
|576
|1.00
|1.2183
|1.2242
|0.0000
�
|1300
|2005.08.26 00:00
|delete
|576
|1.00
|1.2183
|1.2242
|0.0000
|1301
|2005.08.26 00:00
|delete
|575
|1.00
|1.2354
|1.2295
|0.0000
�
|1302
|2005.08.26 00:00
|buy stop
|577
|1.00
|1.2351
|1.2316
|0.0000
|1303
|2005.08.26 00:00
|sell stop
|578
|1.00
|1.2246
|1.2281
|0.0000
�
|1304
|2005.08.29 00:00
|delete
|578
|1.00
|1.2246
|1.2281
|0.0000
|1305
|2005.08.29 00:00
|delete
|577
|1.00
|1.2351
|1.2316
|0.0000
�
|1306
|2005.08.29 00:00
|buy stop
|579
|1.00
|1.2333
|1.2299
|0.0000
|1307
|2005.08.29 00:00
|sell stop
|580
|1.00
|1.2230
|1.2265
|0.0000
�
|1308
|2005.08.29 01:17
|buy
|579
|1.00
|1.2333
|1.2299
|0.0000
|1309
|2005.08.29 01:17
|delete
|580
|1.00
|1.2230
|1.2265
|0.0000
�
|1310
|2005.08.29 12:40
|s/l
|579
|1.00
|1.2299
|1.2299
|0.0000
|-345.00
|17145.51
|1311
|2005.08.30 00:00
|buy stop
|581
|1.00
|1.2312
|1.2249
|0.0000
�
|1312
|2005.08.30 00:00
|sell stop
|582
|1.00
|1.2129
|1.2192
|0.0000
|1313
|2005.08.31 00:00
|delete
|582
|1.00
|1.2129
|1.2192
|0.0000
�
|1314
|2005.08.31 00:00
|delete
|581
|1.00
|1.2312
|1.2249
|0.0000
|1315
|2005.08.31 00:00
|buy stop
|583
|1.00
|1.2265
|1.2231
|0.0000
�
|1316
|2005.08.31 00:00
|sell stop
|584
|1.00
|1.2164
|1.2198
|0.0000
|1317
|2005.08.31 16:10
|buy
|583
|1.00
|1.2265
|1.2231
|0.0000
�
|1318
|2005.08.31 16:10
|delete
|584
|1.00
|1.2164
|1.2198
|0.0000
|1319
|2005.09.01 00:00
|close
|583
|1.00
|1.2338
|1.2231
|0.0000
|720.31
|17865.82
�
|1320
|2005.09.01 00:00
|buy stop
|585
|1.00
|1.2460
|1.2375
|0.0000
|1321
|2005.09.01 00:00
|sell stop
|586
|1.00
|1.2217
|1.2302
|0.0000
�
|1322
|2005.09.01 16:07
|buy
|585
|1.00
|1.2460
|1.2375
|0.0000
|1323
|2005.09.01 16:07
|delete
|586
|1.00
|1.2217
|1.2302
|0.0000
�
|1324
|2005.09.02 00:00
|close
|585
|1.00
|1.2491
|1.2375
|0.0000
|280.90
|18146.72
|1325
|2005.09.02 00:00
|buy stop
|587
|1.00
|1.2635
|1.2535
|0.0000
�
|1326
|2005.09.02 00:00
|sell stop
|588
|1.00
|1.2349
|1.2449
|0.0000
|1327
|2005.09.05 00:00
|delete
|588
|1.00
|1.2349
|1.2449
|0.0000
�
|1328
|2005.09.05 00:00
|delete
|587
|1.00
|1.2635
|1.2535
|0.0000
|1329
|2005.09.05 00:00
|buy stop
|589
|1.00
|1.2624
|1.2562
|0.0000
�
|1330
|2005.09.05 00:00
|sell stop
|590
|1.00
|1.2445
|1.2507
|0.0000
|1331
|2005.09.06 00:00
|delete
|590
|1.00
|1.2445
|1.2507
|0.0000
�
|1332
|2005.09.06 00:00
|delete
|589
|1.00
|1.2624
|1.2562
|0.0000
|1333
|2005.09.06 00:00
|buy stop
|591
|1.00
|1.2593
|1.2558
|0.0000
�
|1334
|2005.09.06 00:00
|sell stop
|592
|1.00
|1.2488
|1.2523
|0.0000
|1335
|2005.09.06 02:59
|sell
|592
|1.00
|1.2488
|1.2523
|0.0000
�
|1336
|2005.09.06 02:59
|delete
|591
|1.00
|1.2593
|1.2558
|0.0000
|1337
|2005.09.07 00:00
|close
|592
|1.00
|1.2463
|1.2523
|0.0000
|254.70
|18401.42
�
|1338
|2005.09.07 00:00
|buy stop
|593
|1.00
|1.2533
|1.2483
|0.0000
|1339
|2005.09.07 00:00
|sell stop
|594
|1.00
|1.2388
|1.2438
|0.0000
�
|1340
|2005.09.07 09:28
|buy
|593
|1.00
|1.2533
|1.2483
|0.0000
|1341
|2005.09.07 09:28
|delete
|594
|1.00
|1.2388
|1.2438
|0.0000
�
|1342
|2005.09.07 10:49
|s/l
|593
|1.00
|1.2483
|1.2483
|0.0000
|-495.00
|17906.42
|1343
|2005.09.08 00:00
|buy stop
|595
|1.00
|1.2503
|1.2438
|0.0000
�
|1344
|2005.09.08 00:00
|sell stop
|596
|1.00
|1.2316
|1.2381
|0.0000
|1345
|2005.09.09 00:00
|delete
|596
|1.00
|1.2316
|1.2381
|0.0000
�
|1346
|2005.09.09 00:00
|delete
|595
|1.00
|1.2503
|1.2438
|0.0000
|1347
|2005.09.09 00:00
|buy stop
|597
|1.00
|1.2450
|1.2415
|0.0000
�
|1348
|2005.09.09 00:00
|sell stop
|598
|1.00
|1.2346
|1.2381
|0.0000
|1349
|2005.09.09 17:23
|buy
|597
|1.00
|1.2450
|1.2415
|0.0000
�
|1350
|2005.09.09 17:23
|delete
|598
|1.00
|1.2346
|1.2381
|0.0000
|1351
|2005.09.09 18:28
|s/l
|597
|1.00
|1.2415
|1.2415
|0.0000
|-355.00
|17551.42
�
|1352
|2005.09.12 00:00
|buy stop
|599
|1.00
|1.2464
|1.2423
|0.0000
|1353
|2005.09.12 00:00
|sell stop
|600
|1.00
|1.2343
|1.2384
|0.0000
�
|1354
|2005.09.12 04:50
|sell
|600
|1.00
|1.2343
|1.2384
|0.0000
|1355
|2005.09.12 04:50
|delete
|599
|1.00
|1.2464
|1.2423
|0.0000
�
|1356
|2005.09.13 00:00
|close
|600
|1.00
|1.2284
|1.2384
|0.0000
|594.72
|18146.14
|1357
|2005.09.13 00:00
|buy stop
|601
|1.00
|1.2385
|1.2313
|0.0000
�
|1358
|2005.09.13 00:00
|sell stop
|602
|1.00
|1.2178
|1.2250
|0.0000
|1359
|2005.09.14 00:00
|delete
|602
|1.00
|1.2178
|1.2250
|0.0000
�
|1360
|2005.09.14 00:00
|delete
|601
|1.00
|1.2385
|1.2313
|0.0000
|1361
|2005.09.14 00:00
|buy stop
|603
|1.00
|1.2323
|1.2287
|0.0000
�
|1362
|2005.09.14 00:00
|sell stop
|604
|1.00
|1.2216
|1.2252
|0.0000
|1363
|2005.09.14 14:19
|buy
|603
|1.00
|1.2323
|1.2287
|0.0000
�
|1364
|2005.09.14 14:19
|delete
|604
|1.00
|1.2216
|1.2252
|0.0000
|1365
|2005.09.14 17:06
|s/l
|603
|1.00
|1.2287
|1.2287
|0.0000
|-361.00
|17785.14
�
|1366
|2005.09.15 00:00
|buy stop
|605
|1.00
|1.2338
|1.2301
|0.0000
|1367
|2005.09.15 00:00
|sell stop
|606
|1.00
|1.2229
|1.2266
|0.0000
�
|1368
|2005.09.15 03:10
|sell
|606
|1.00
|1.2229
|1.2266
|0.0000
|1369
|2005.09.15 03:10
|delete
|605
|1.00
|1.2338
|1.2301
|0.0000
�
|1370
|2005.09.16 00:00
|close
|606
|1.00
|1.2224
|1.2266
|0.0000
|64.13
|17849.27
|1371
|2005.09.16 00:00
|buy stop
|607
|1.00
|1.2289
|1.2242
|0.0000
�
|1372
|2005.09.16 00:00
|sell stop
|608
|1.00
|1.2152
|1.2199
|0.0000
|1373
|2005.09.16 06:34
|buy
|607
|1.00
|1.2289
|1.2242
|0.0000
�
|1374
|2005.09.16 06:34
|delete
|608
|1.00
|1.2152
|1.2199
|0.0000
|1375
|2005.09.16 13:43
|s/l
|607
|1.00
|1.2242
|1.2242
|0.0000
|-468.99
|17380.28
�
|1376
|2005.09.19 00:00
|buy stop
|609
|1.00
|1.2237
|1.2182
|0.0000
|1377
|2005.09.19 00:00
|sell stop
|610
|1.00
|1.2078
|1.2132
|0.0000
�
|1378
|2005.09.20 00:00
|delete
|610
|1.00
|1.2078
|1.2132
|0.0000
|1379
|2005.09.20 00:00
|delete
|609
|1.00
|1.2237
|1.2182
|0.0000
�
|1380
|2005.09.20 00:00
|buy stop
|611
|1.00
|1.2191
|1.2154
|0.0000
|1381
|2005.09.20 00:00
|sell stop
|612
|1.00
|1.2082
|1.2119
|0.0000
�
|1382
|2005.09.21 00:00
|delete
|612
|1.00
|1.2082
|1.2119
|0.0000
|1383
|2005.09.21 00:00
|delete
|611
|1.00
|1.2191
|1.2154
|0.0000
�
|1384
|2005.09.21 00:00
|buy stop
|613
|1.00
|1.2174
|1.2136
|0.0000
|1385
|2005.09.21 00:00
|sell stop
|614
|1.00
|1.2061
|1.2099
|0.0000
�
|1386
|2005.09.21 05:21
|buy
|613
|1.00
|1.2174
|1.2136
|0.0000
|1387
|2005.09.21 05:21
|delete
|614
|1.00
|1.2061
|1.2099
|0.0000
�
|1388
|2005.09.22 00:00
|close
|613
|1.00
|1.2222
|1.2136
|0.0000
|470.30
|17850.58
|1389
|2005.09.22 00:00
|buy stop
|615
|1.00
|1.2314
|1.2251
|0.0000
�
|1390
|2005.09.22 00:00
|sell stop
|616
|1.00
|1.2131
|1.2194
|0.0000
|1391
|2005.09.22 16:47
|sell
|616
|1.00
|1.2131
|1.2194
|0.0000
�
|1392
|2005.09.22 16:47
|delete
|615
|1.00
|1.2314
|1.2251
|0.0000
|1393
|2005.09.26 00:00
|close
|616
|1.00
|1.2027
|1.2194
|0.0000
|1058.84
|18909.42
�
|1394
|2005.09.26 00:00
|buy stop
|617
|1.00
|1.2117
|1.2053
|0.0000
|1395
|2005.09.26 00:00
|sell stop
|618
|1.00
|1.1932
|1.1996
|0.0000
�
|1396
|2005.09.27 00:00
|delete
|618
|1.00
|1.1932
|1.1996
|0.0000
|1397
|2005.09.27 00:00
|delete
|617
|1.00
|1.2117
|1.2053
|0.0000
�
|1398
|2005.09.27 00:00
|buy stop
|619
|1.00
|1.2120
|1.2085
|0.0000
|1399
|2005.09.27 00:00
|sell stop
|620
|1.00
|1.2015
|1.2050
|0.0000
�
|1400
|2005.09.27 08:00
|sell
|620
|1.00
|1.2015
|1.2050
|0.0000
|1401
|2005.09.27 08:01
|delete
|619
|1.00
|1.2120
|1.2085
|0.0000
�
|1402
|2005.09.28 18:24
|s/l
|620
|1.00
|1.2050
|1.2050
|0.0000
|-348.29
|18561.13
|1403
|2005.09.29 00:00
|buy stop
|621
|1.00
|1.2087
|1.2055
|0.0000
�
|1404
|2005.09.29 00:00
|sell stop
|622
|1.00
|1.1992
|1.2024
|0.0000
|1405
|2005.09.30 00:00
|delete
|622
|1.00
|1.1992
|1.2024
|0.0000
�
|1406
|2005.09.30 00:00
|delete
|621
|1.00
|1.2087
|1.2055
|0.0000
|1407
|2005.09.30 00:00
|buy stop
|623
|1.00
|1.2082
|1.2048
|0.0000
�
|1408
|2005.09.30 00:00
|sell stop
|624
|1.00
|1.1981
|1.2015
|0.0000
|1409
|2005.09.30 16:53
|buy
|623
|1.00
|1.2082
|1.2048
|0.0000
�
|1410
|2005.09.30 16:53
|delete
|624
|1.00
|1.1981
|1.2015
|0.0000
|1411
|2005.09.30 17:01
|s/l
|623
|1.00
|1.2048
|1.2048
|0.0000
|-339.00
|18222.13
�
|1412
|2005.10.03 00:00
|buy stop
|625
|1.00
|1.2089
|1.2042
|0.0000
|1413
|2005.10.03 00:00
|sell stop
|626
|1.00
|1.1952
|1.1999
|0.0000
�
|1414
|2005.10.03 03:05
|sell
|626
|1.00
|1.1952
|1.1999
|0.0000
|1415
|2005.10.03 03:05
|delete
|625
|1.00
|1.2089
|1.2042
|0.0000
�
|1416
|2005.10.04 00:00
|close
|626
|1.00
|1.1919
|1.1999
|0.0000
|334.71
|18556.84
|1417
|2005.10.04 00:00
|buy stop
|627
|1.00
|1.2010
|1.1945
|0.0000
�
|1418
|2005.10.04 00:00
|sell stop
|628
|1.00
|1.1822
|1.1887
|0.0000
|1419
|2005.10.05 00:00
|delete
|628
|1.00
|1.1822
|1.1887
|0.0000
�
|1420
|2005.10.05 00:00
|delete
|627
|1.00
|1.2010
|1.1945
|0.0000
|1421
|2005.10.05 00:00
|buy stop
|629
|1.00
|1.1953
|1.1930
|0.0000
�
|1422
|2005.10.05 00:00
|sell stop
|630
|1.00
|1.1882
|1.1905
|0.0000
|1423
|2005.10.05 06:19
|buy
|629
|1.00
|1.1953
|1.1930
|0.0000
�
|1424
|2005.10.05 06:19
|delete
|630
|1.00
|1.1882
|1.1905
|0.0000
|1425
|2005.10.05 15:16
|s/l
|629
|1.00
|1.1930
|1.1930
|0.0000
|-233.00
|18323.84
�
|1426
|2005.10.06 00:00
|buy stop
|631
|1.00
|1.2085
|1.2034
|0.0000
|1427
|2005.10.06 00:00
|sell stop
|632
|1.00
|1.1936
|1.1987
|0.0000
�
|1428
|2005.10.06 15:06
|buy
|631
|1.00
|1.2085
|1.2034
|0.0000
|1429
|2005.10.06 15:06
|delete
|632
|1.00
|1.1936
|1.1987
|0.0000
�
|1430
|2005.10.07 00:00
|close
|631
|1.00
|1.2181
|1.2034
|0.0000
|930.90
|19254.74
|1431
|2005.10.07 00:00
|buy stop
|633
|1.00
|1.2330
|1.2225
|0.0000
�
|1432
|2005.10.07 00:00
|sell stop
|634
|1.00
|1.2031
|1.2136
|0.0000
|1433
|2005.10.10 00:00
|delete
|634
|1.00
|1.2031
|1.2136
|0.0000
�
|1434
|2005.10.10 00:00
|delete
|633
|1.00
|1.2330
|1.2225
|0.0000
|1435
|2005.10.10 00:00
|buy stop
|635
|1.00
|1.2183
|1.2139
|0.0000
�
|1436
|2005.10.10 00:00
|sell stop
|636
|1.00
|1.2052
|1.2097
|0.0000
|1437
|2005.10.10 16:01
|sell
|636
|1.00
|1.2052
|1.2097
|0.0000
�
|1438
|2005.10.10 16:01
|delete
|635
|1.00
|1.2183
|1.2139
|0.0000
|1439
|2005.10.12 00:00
|close
|636
|1.00
|1.1991
|1.2097
|0.0000
|619.42
|19874.16
�
|1440
|2005.10.12 00:00
|buy stop
|637
|1.00
|1.2056
|1.2010
|0.0000
|1441
|2005.10.12 00:00
|sell stop
|638
|1.00
|1.1921
|1.1967
|0.0000
�
|1442
|2005.10.13 00:00
|delete
|638
|1.00
|1.1921
|1.1967
|0.0000
|1443
|2005.10.13 00:00
|delete
|637
|1.00
|1.2056
|1.2010
|0.0000
�
|1444
|2005.10.13 00:00
|buy stop
|639
|1.00
|1.2101
|1.2051
|0.0000
|1445
|2005.10.13 00:00
|sell stop
|640
|1.00
|1.1955
|1.2005
|0.0000
�
|1446
|2005.10.13 14:37
|sell
|640
|1.00
|1.1955
|1.2005
|0.0000
|1447
|2005.10.13 14:37
|delete
|639
|1.00
|1.2101
|1.2051
|0.0000
�
|1448
|2005.10.13 20:46
|s/l
|640
|1.00
|1.2005
|1.2005
|0.0000
|-505.00
|19369.16
|1449
|2005.10.14 00:00
|buy stop
|641
|1.00
|1.2116
|1.2053
|0.0000
�
|1450
|2005.10.14 00:00
|sell stop
|642
|1.00
|1.1933
|1.1996
|0.0000
|1451
|2005.10.16 23:00
|delete
|642
|1.00
|1.1933
|1.1996
|0.0000
�
|1452
|2005.10.16 23:00
|delete
|641
|1.00
|1.2116
|1.2053
|0.0000
|1453
|2005.10.17 00:00
|buy stop
|643
|1.00
|1.2169
|1.2105
|0.0000
�
|1454
|2005.10.17 00:00
|sell stop
|644
|1.00
|1.1982
|1.2047
|0.0000
|1455
|2005.10.18 00:00
|delete
|644
|1.00
|1.1982
|1.2047
|0.0000
�
|1456
|2005.10.18 00:00
|delete
|643
|1.00
|1.2169
|1.2105
|0.0000
|1457
|2005.10.18 00:00
|buy stop
|645
|1.00
|1.2096
|1.2041
|0.0000
�
|1458
|2005.10.18 00:00
|sell stop
|646
|1.00
|1.1937
|1.1992
|0.0000
|1459
|2005.10.18 12:25
|sell
|646
|1.00
|1.1937
|1.1992
|0.0000
�
|1460
|2005.10.18 12:25
|delete
|645
|1.00
|1.2096
|1.2041
|0.0000
|1461
|2005.10.19 17:06
|s/l
|646
|1.00
|1.1992
|1.1992
|0.0000
|-542.29
|18826.87
�
|1462
|2005.10.20 00:00
|buy stop
|647
|1.00
|1.2086
|1.2022
|0.0000
|1463
|2005.10.20 00:00
|sell stop
|648
|1.00
|1.1901
|1.1965
|0.0000
�
|1464
|2005.10.21 00:00
|delete
|648
|1.00
|1.1901
|1.1965
|0.0000
|1465
|2005.10.21 00:00
|delete
|647
|1.00
|1.2086
|1.2022
|0.0000
�
|1466
|2005.10.21 00:00
|buy stop
|649
|1.00
|1.2073
|1.2035
|0.0000
|1467
|2005.10.21 00:00
|sell stop
|650
|1.00
|1.1960
|1.1998
|0.0000
�
|1468
|2005.10.21 03:17
|buy
|649
|1.00
|1.2073
|1.2035
|0.0000
|1469
|2005.10.21 03:17
|delete
|650
|1.00
|1.1960
|1.1998
|0.0000
�
|1470
|2005.10.21 04:26
|s/l
|649
|1.00
|1.2035
|1.2035
|0.0000
|-383.00
|18443.87
|1471
|2005.10.24 00:00
|buy stop
|651
|1.00
|1.2050
|1.1975
|0.0000
�
|1472
|2005.10.24 00:00
|sell stop
|652
|1.00
|1.1835
|1.1910
|0.0000
|1473
|2005.10.25 00:00
|delete
|652
|1.00
|1.1835
|1.1910
|0.0000
�
|1474
|2005.10.25 00:00
|delete
|651
|1.00
|1.2050
|1.1975
|0.0000
|1475
|2005.10.25 00:00
|buy stop
|653
|1.00
|1.2046
|1.1997
|0.0000
�
|1476
|2005.10.25 00:00
|sell stop
|654
|1.00
|1.1903
|1.1952
|0.0000
|1477
|2005.10.25 12:56
|buy
|653
|1.00
|1.2046
|1.1997
|0.0000
�
|1478
|2005.10.25 12:56
|delete
|654
|1.00
|1.1903
|1.1952
|0.0000
|1479
|2005.10.26 00:00
|close
|653
|1.00
|1.2109
|1.1997
|0.0000
|620.30
|19064.17
�
|1480
|2005.10.26 00:00
|buy stop
|655
|1.00
|1.2240
|1.2149
|0.0000
|1481
|2005.10.26 00:00
|sell stop
|656
|1.00
|1.1979
|1.2070
|0.0000
�
|1482
|2005.10.27 00:00
|delete
|656
|1.00
|1.1979
|1.2070
|0.0000
|1483
|2005.10.27 00:00
|delete
|655
|1.00
|1.2240
|1.2149
|0.0000
�
|1484
|2005.10.27 00:00
|buy stop
|657
|1.00
|1.2122
|1.2079
|0.0000
|1485
|2005.10.27 00:00
|sell stop
|658
|1.00
|1.1995
|1.2038
|0.0000
�
|1486
|2005.10.27 05:17
|buy
|657
|1.00
|1.2122
|1.2079
|0.0000
|1487
|2005.10.27 05:17
|delete
|658
|1.00
|1.1995
|1.2038
|0.0000
�
|1488
|2005.10.28 00:00
|close
|657
|1.00
|1.2136
|1.2079
|0.0000
|110.90
|19175.07
|1489
|2005.10.28 00:00
|buy stop
|659
|1.00
|1.2232
|1.2167
|0.0000
�
|1490
|2005.10.28 00:00
|sell stop
|660
|1.00
|1.2045
|1.2110
|0.0000
|1491
|2005.10.30 23:00
|delete
|660
|1.00
|1.2045
|1.2110
|0.0000
�
|1492
|2005.10.30 23:00
|delete
|659
|1.00
|1.2232
|1.2167
|0.0000
|1493
|2005.10.31 00:00
|buy stop
|661
|1.00
|1.2148
|1.2088
|0.0000
�
|1494
|2005.10.31 00:00
|sell stop
|662
|1.00
|1.1974
|1.2034
|0.0000
|1495
|2005.11.01 00:00
|delete
|662
|1.00
|1.1974
|1.2034
|0.0000
�
|1496
|2005.11.01 00:00
|delete
|661
|1.00
|1.2148
|1.2088
|0.0000
|1497
|2005.11.01 00:00
|buy stop
|663
|1.00
|1.2069
|1.2008
|0.0000
�
|1498
|2005.11.01 00:00
|sell stop
|664
|1.00
|1.1892
|1.1953
|0.0000
|1499
|2005.11.02 00:00
|delete
|664
|1.00
|1.1892
|1.1953
|0.0000
�
|1500
|2005.11.02 00:00
|delete
|663
|1.00
|1.2069
|1.2008
|0.0000
|1501
|2005.11.02 00:00
|buy stop
|665
|1.00
|1.2083
|1.2048
|0.0000
�
|1502
|2005.11.02 00:00
|sell stop
|666
|1.00
|1.1980
|1.2015
|0.0000
|1503
|2005.11.03 00:00
|delete
|666
|1.00
|1.1980
|1.2015
|0.0000
�
|1504
|2005.11.03 00:00
|delete
|665
|1.00
|1.2083
|1.2048
|0.0000
|1505
|2005.11.03 00:00
|buy stop
|667
|1.00
|1.2144
|1.2096
|0.0000
�
|1506
|2005.11.03 00:00
|sell stop
|668
|1.00
|1.2003
|1.2051
|0.0000
|1507
|2005.11.03 15:02
|sell
|668
|1.00
|1.2003
|1.2051
|0.0000
�
|1508
|2005.11.03 15:02
|delete
|667
|1.00
|1.2144
|1.2096
|0.0000
|1509
|2005.11.04 00:00
|close
|668
|1.00
|1.1947
|1.2051
|0.0000
|574.13
|19749.20
�
|1510
|2005.11.04 00:00
|buy stop
|669
|1.00
|1.2047
|1.1974
|0.0000
|1511
|2005.11.04 00:00
|sell stop
|670
|1.00
|1.1838
|1.1911
|0.0000
�
|1512
|2005.11.04 17:00
|sell
|670
|1.00
|1.1838
|1.1911
|0.0000
|1513
|2005.11.04 17:00
|delete
|669
|1.00
|1.2047
|1.1974
|0.0000
�
|1514
|2005.11.06 23:00
|close
|670
|1.00
|1.1813
|1.1911
|0.0000
|250.00
|19999.20
|1515
|2005.11.07 00:00
|buy stop
|671
|1.00
|1.1940
|1.1845
|0.0000
�
|1516
|2005.11.07 00:00
|sell stop
|672
|1.00
|1.1668
|1.1763
|0.0000
|1517
|2005.11.08 00:00
|delete
|672
|1.00
|1.1668
|1.1763
|0.0000
�
|1518
|2005.11.08 00:00
|delete
|671
|1.00
|1.1940
|1.1845
|0.0000
|1519
|2005.11.08 00:00
|buy stop
|673
|1.00
|1.1829
|1.1801
|0.0000
�
|1520
|2005.11.08 00:00
|sell stop
|674
|1.00
|1.1744
|1.1772
|0.0000
|1521
|2005.11.08 03:00
|sell
|674
|1.00
|1.1744
|1.1772
|0.0000
�
|1522
|2005.11.08 03:00
|delete
|673
|1.00
|1.1829
|1.1801
|0.0000
|1523
|2005.11.08 17:34
|s/l
|674
|1.00
|1.1772
|1.1772
|0.0000
|-281.00
|19718.20
�
|1524
|2005.11.09 00:00
|buy stop
|675
|1.00
|1.1844
|1.1799
|0.0000
|1525
|2005.11.09 00:00
|sell stop
|676
|1.00
|1.1713
|1.1758
|0.0000
�
|1526
|2005.11.10 00:00
|delete
|676
|1.00
|1.1713
|1.1758
|0.0000
|1527
|2005.11.10 00:00
|delete
|675
|1.00
|1.1844
|1.1799
|0.0000
�
|1528
|2005.11.10 00:00
|buy stop
|677
|1.00
|1.1818
|1.1782
|0.0000
|1529
|2005.11.10 00:00
|sell stop
|678
|1.00
|1.1711
|1.1747
|0.0000
�
|1530
|2005.11.10 20:53
|sell
|678
|1.00
|1.1711
|1.1747
|0.0000
|1531
|2005.11.10 20:53
|delete
|677
|1.00
|1.1818
|1.1782
|0.0000
�
|1532
|2005.11.11 00:00
|close
|678
|1.00
|1.1693
|1.1747
|0.0000
|194.13
|19912.33
|1533
|2005.11.11 00:00
|buy stop
|679
|1.00
|1.1778
|1.1718
|0.0000
�
|1534
|2005.11.11 00:00
|sell stop
|680
|1.00
|1.1603
|1.1663
|0.0000
|1535
|2005.11.13 23:00
|delete
|680
|1.00
|1.1603
|1.1663
|0.0000
�
|1536
|2005.11.13 23:00
|delete
|679
|1.00
|1.1778
|1.1718
|0.0000
|1537
|2005.11.14 00:00
|buy stop
|681
|1.00
|1.1767
|1.1735
|0.0000
�
|1538
|2005.11.14 00:00
|sell stop
|682
|1.00
|1.1672
|1.1704
|0.0000
|1539
|2005.11.14 05:06
|buy
|681
|1.00
|1.1767
|1.1735
|0.0000
�
|1540
|2005.11.14 05:06
|delete
|682
|1.00
|1.1672
|1.1704
|0.0000
|1541
|2005.11.14 11:42
|s/l
|681
|1.00
|1.1735
|1.1735
|0.0000
|-319.00
|19593.33
�
|1542
|2005.11.15 00:00
|buy stop
|683
|1.00
|1.1773
|1.1716
|0.0000
|1543
|2005.11.15 00:00
|sell stop
|684
|1.00
|1.1608
|1.1665
|0.0000
�
|1544
|2005.11.16 00:00
|delete
|684
|1.00
|1.1608
|1.1665
|0.0000
|1545
|2005.11.16 00:00
|delete
|683
|1.00
|1.1773
|1.1716
|0.0000
�
|1546
|2005.11.16 00:00
|buy stop
|685
|1.00
|1.1781
|1.1738
|0.0000
|1547
|2005.11.16 00:00
|sell stop
|686
|1.00
|1.1654
|1.1697
|0.0000
�
|1548
|2005.11.16 15:42
|sell
|686
|1.00
|1.1654
|1.1697
|0.0000
|1549
|2005.11.16 15:42
|delete
|685
|1.00
|1.1781
|1.1738
|0.0000
�
|1550
|2005.11.16 19:08
|s/l
|686
|1.00
|1.1697
|1.1697
|0.0000
|-431.01
|19162.32
|1551
|2005.11.17 00:00
|buy stop
|687
|1.00
|1.1738
|1.1693
|0.0000
�
|1552
|2005.11.17 00:00
|sell stop
|688
|1.00
|1.1605
|1.1650
|0.0000
|1553
|2005.11.17 19:18
|buy
|687
|1.00
|1.1738
|1.1693
|0.0000
�
|1554
|2005.11.17 19:18
|delete
|688
|1.00
|1.1605
|1.1650
|0.0000
|1555
|2005.11.18 00:00
|close
|687
|1.00
|1.1743
|1.1693
|0.0000
|20.90
|19183.22
�
|1556
|2005.11.18 00:00
|buy stop
|689
|1.00
|1.1828
|1.1769
|0.0000
|1557
|2005.11.18 00:00
|sell stop
|690
|1.00
|1.1657
|1.1716
|0.0000
�
|1558
|2005.11.20 23:00
|delete
|690
|1.00
|1.1657
|1.1716
|0.0000
|1559
|2005.11.20 23:00
|delete
|689
|1.00
|1.1828
|1.1769
|0.0000
�
|1560
|2005.11.21 00:00
|buy stop
|691
|1.00
|1.1875
|1.1808
|0.0000
|1561
|2005.11.21 00:00
|sell stop
|692
|1.00
|1.1682
|1.1749
|0.0000
�
|1562
|2005.11.22 00:00
|delete
|692
|1.00
|1.1682
|1.1749
|0.0000
|1563
|2005.11.22 00:00
|delete
|691
|1.00
|1.1875
|1.1808
|0.0000
�
|1564
|2005.11.22 00:00
|buy stop
|693
|1.00
|1.1809
|1.1751
|0.0000
|1565
|2005.11.22 00:00
|sell stop
|694
|1.00
|1.1640
|1.1698
|0.0000
�
|1566
|2005.11.22 20:20
|buy
|693
|1.00
|1.1809
|1.1751
|0.0000
|1567
|2005.11.22 20:20
|delete
|694
|1.00
|1.1640
|1.1698
|0.0000
�
|1568
|2005.11.23 00:00
|close
|693
|1.00
|1.1820
|1.1751
|0.0000
|100.30
|19283.52
|1569
|2005.11.23 00:00
|buy stop
|695
|1.00
|1.1920
|1.1850
|0.0000
�
|1570
|2005.11.23 00:00
|sell stop
|696
|1.00
|1.1718
|1.1788
|0.0000
|1571
|2005.11.24 00:00
|delete
|696
|1.00
|1.1718
|1.1788
|0.0000
�
|1572
|2005.11.24 00:00
|delete
|695
|1.00
|1.1920
|1.1850
|0.0000
|1573
|2005.11.24 00:00
|buy stop
|697
|1.00
|1.1886
|1.1834
|0.0000
�
|1574
|2005.11.24 00:00
|sell stop
|698
|1.00
|1.1735
|1.1787
|0.0000
|1575
|2005.11.25 00:00
|delete
|698
|1.00
|1.1735
|1.1787
|0.0000
�
|1576
|2005.11.25 00:00
|delete
|697
|1.00
|1.1886
|1.1834
|0.0000
|1577
|2005.11.25 00:00
|buy stop
|699
|1.00
|1.1817
|1.1790
|0.0000
�
|1578
|2005.11.25 00:00
|sell stop
|700
|1.00
|1.1736
|1.1763
|0.0000
|1579
|2005.11.25 16:12
|sell
|700
|1.00
|1.1736
|1.1763
|0.0000
�
|1580
|2005.11.25 16:12
|delete
|699
|1.00
|1.1817
|1.1790
|0.0000
|1581
|2005.11.27 23:00
|close
|700
|1.00
|1.1717
|1.1763
|0.0000
|190.00
|19473.52
�
|1582
|2005.11.28 00:00
|buy stop
|701
|1.00
|1.1758
|1.1723
|0.0000
|1583
|2005.11.28 00:00
|sell stop
|702
|1.00
|1.1653
|1.1688
|0.0000
�
|1584
|2005.11.28 16:25
|buy
|701
|1.00
|1.1758
|1.1723
|0.0000
|1585
|2005.11.28 16:25
|delete
|702
|1.00
|1.1653
|1.1688
|0.0000
�
|1586
|2005.11.29 00:00
|close
|701
|1.00
|1.1845
|1.1723
|0.0000
|860.30
|20333.82
|1587
|2005.11.29 00:00
|buy stop
|703
|1.00
|1.2003
|1.1893
|0.0000
�
|1588
|2005.11.29 00:00
|sell stop
|704
|1.00
|1.1688
|1.1798
|0.0000
|1589
|2005.11.30 00:00
|delete
|704
|1.00
|1.1688
|1.1798
|0.0000
�
|1590
|2005.11.30 00:00
|delete
|703
|1.00
|1.2003
|1.1893
|0.0000
|1591
|2005.11.30 00:00
|buy stop
|705
|1.00
|1.1856
|1.1794
|0.0000
�
|1592
|2005.11.30 00:00
|sell stop
|706
|1.00
|1.1677
|1.1739
|0.0000
|1593
|2005.12.01 00:00
|delete
|706
|1.00
|1.1677
|1.1739
|0.0000
�
|1594
|2005.12.01 00:00
|delete
|705
|1.00
|1.1856
|1.1794
|0.0000
|1595
|2005.12.01 00:00
|buy stop
|707
|1.00
|1.1825
|1.1800
|0.0000
�
|1596
|2005.12.01 00:00
|sell stop
|708
|1.00
|1.1750
|1.1775
|0.0000
|1597
|2005.12.01 13:48
|sell
|708
|1.00
|1.1750
|1.1775
|0.0000
�
|1598
|2005.12.01 13:48
|delete
|707
|1.00
|1.1825
|1.1800
|0.0000
|1599
|2005.12.02 00:00
|close
|708
|1.00
|1.1740
|1.1775
|0.0000
|114.13
|20447.95
�
|1600
|2005.12.02 00:00
|buy stop
|709
|1.00
|1.1817
|1.1760
|0.0000
|1601
|2005.12.02 00:00
|sell stop
|710
|1.00
|1.1652
|1.1709
|0.0000
�
|1602
|2005.12.04 23:00
|delete
|710
|1.00
|1.1652
|1.1709
|0.0000
|1603
|2005.12.04 23:00
|delete
|709
|1.00
|1.1817
|1.1760
|0.0000
�
|1604
|2005.12.05 00:00
|buy stop
|711
|1.00
|1.1762
|1.1717
|0.0000
|1605
|2005.12.05 00:00
|sell stop
|712
|1.00
|1.1631
|1.1676
|0.0000
�
|1606
|2005.12.05 13:54
|buy
|711
|1.00
|1.1762
|1.1717
|0.0000
|1607
|2005.12.05 13:54
|delete
|712
|1.00
|1.1631
|1.1676
|0.0000
�
|1608
|2005.12.06 00:00
|close
|711
|1.00
|1.1791
|1.1717
|0.0000
|280.30
|20728.25
|1609
|2005.12.06 00:00
|buy stop
|713
|1.00
|1.1883
|1.1818
|0.0000
�
|1610
|2005.12.06 00:00
|sell stop
|714
|1.00
|1.1696
|1.1761
|0.0000
|1611
|2005.12.07 00:00
|delete
|714
|1.00
|1.1696
|1.1761
|0.0000
�
|1612
|2005.12.07 00:00
|delete
|713
|1.00
|1.1883
|1.1818
|0.0000
|1613
|2005.12.07 00:00
|buy stop
|715
|1.00
|1.1818
|1.1792
|0.0000
�
|1614
|2005.12.07 00:00
|sell stop
|716
|1.00
|1.1739
|1.1765
|0.0000
|1615
|2005.12.07 08:28
|sell
|716
|1.00
|1.1739
|1.1765
|0.0000
�
|1616
|2005.12.07 08:28
|delete
|715
|1.00
|1.1818
|1.1792
|0.0000
|1617
|2005.12.07 09:31
|s/l
|716
|1.00
|1.1765
|1.1765
|0.0000
|-261.00
|20467.25
�
|1618
|2005.12.08 00:00
|buy stop
|717
|1.00
|1.1785
|1.1736
|0.0000
|1619
|2005.12.08 00:00
|sell stop
|718
|1.00
|1.1642
|1.1691
|0.0000
�
|1620
|2005.12.08 10:10
|buy
|717
|1.00
|1.1785
|1.1736
|0.0000
|1621
|2005.12.08 10:10
|delete
|718
|1.00
|1.1642
|1.1691
|0.0000
�
|1622
|2005.12.09 00:00
|close
|717
|1.00
|1.1816
|1.1736
|0.0000
|280.90
|20748.15
|1623
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|719
|1.00
|1.1920
|1.1848
|0.0000
�
|1624
|2005.12.09 00:00
|sell stop
|720
|1.00
|1.1713
|1.1785
|0.0000
|1625
|2005.12.11 23:00
|delete
|720
|1.00
|1.1713
|1.1785
|0.0000
�
|1626
|2005.12.11 23:00
|delete
|719
|1.00
|1.1920
|1.1848
|0.0000
|1627
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|721
|1.00
|1.1843
|1.1807
|0.0000
�
|1628
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|722
|1.00
|1.1736
|1.1772
|0.0000
|1629
|2005.12.12 04:29
|buy
|721
|1.00
|1.1843
|1.1807
|0.0000
�
|1630
|2005.12.12 04:29
|delete
|722
|1.00
|1.1736
|1.1772
|0.0000
|1631
|2005.12.13 00:00
|close
|721
|1.00
|1.1954
|1.1807
|0.0000
|1100.30
|21848.45
�
|1632
|2005.12.13 00:00
|buy stop
|723
|1.00
|1.2091
|1.1993
|0.0000
|1633
|2005.12.13 00:00
|sell stop
|724
|1.00
|1.1812
|1.1910
|0.0000
�
|1634
|2005.12.14 00:00
|delete
|724
|1.00
|1.1812
|1.1910
|0.0000
|1635
|2005.12.14 00:00
|delete
|723
|1.00
|1.2091
|1.1993
|0.0000
�
|1636
|2005.12.14 00:00
|buy stop
|725
|1.00
|1.1995
|1.1954
|0.0000
|1637
|2005.12.14 00:00
|sell stop
|726
|1.00
|1.1874
|1.1915
|0.0000
�
|1638
|2005.12.14 02:48
|buy
|725
|1.00
|1.1995
|1.1954
|0.0000
|1639
|2005.12.14 02:48
|delete
|726
|1.00
|1.1874
|1.1915
|0.0000
�
|1640
|2005.12.15 16:13
|s/l
|725
|1.00
|1.1954
|1.1954
|0.0000
|-420.69
|21427.76
|1641
|2005.12.16 00:00
|buy stop
|727
|1.00
|1.2042
|1.1992
|0.0000
�
|1642
|2005.12.16 00:00
|sell stop
|728
|1.00
|1.1895
|1.1945
|0.0000
|1643
|2005.12.18 23:00
|delete
|728
|1.00
|1.1895
|1.1945
|0.0000
�
|1644
|2005.12.18 23:00
|delete
|727
|1.00
|1.2042
|1.1992
|0.0000
|1645
|2005.12.19 00:00
|buy stop
|729
|1.00
|1.2095
|1.2050
|0.0000
�
|1646
|2005.12.19 00:00
|sell stop
|730
|1.00
|1.1964
|1.2009
|0.0000
|1647
|2005.12.20 00:00
|delete
|730
|1.00
|1.1964
|1.2009
|0.0000
�
|1648
|2005.12.20 00:00
|delete
|729
|1.00
|1.2095
|1.2050
|0.0000
|1649
|2005.12.20 00:00
|buy stop
|731
|1.00
|1.2049
|1.2017
|0.0000
�
|1650
|2005.12.20 00:00
|sell stop
|732
|1.00
|1.1954
|1.1986
|0.0000
|1651
|2005.12.20 13:04
|sell
|732
|1.00
|1.1954
|1.1986
|0.0000
�
|1652
|2005.12.20 13:04
|delete
|731
|1.00
|1.2049
|1.2017
|0.0000
|1653
|2005.12.21 00:00
|close
|732
|1.00
|1.1863
|1.1986
|0.0000
|914.71
|22342.47
�
|1654
|2005.12.21 00:00
|buy stop
|733
|1.00
|1.1982
|1.1896
|0.0000
|1655
|2005.12.21 00:00
|sell stop
|734
|1.00
|1.1735
|1.1821
|0.0000
�
|1656
|2005.12.22 00:00
|delete
|734
|1.00
|1.1735
|1.1821
|0.0000
|1657
|2005.12.22 00:00
|delete
|733
|1.00
|1.1982
|1.1896
|0.0000
�
|1658
|2005.12.22 00:00
|buy stop
|735
|1.00
|1.1912
|1.1857
|0.0000
|1659
|2005.12.22 00:00
|sell stop
|736
|1.00
|1.1752
|1.1807
|0.0000
�
|1660
|2005.12.23 00:00
|delete
|736
|1.00
|1.1752
|1.1807
|0.0000
|1661
|2005.12.23 00:00
|delete
|735
|1.00
|1.1912
|1.1857
|0.0000
�
|1662
|2005.12.23 00:00
|buy stop
|737
|1.00
|1.1934
|1.1890
|0.0000
|1663
|2005.12.23 00:00
|sell stop
|738
|1.00
|1.1806
|1.1850
|0.0000
�
|1664
|2005.12.25 23:00
|delete
|738
|1.00
|1.1806
|1.1850
|0.0000
|1665
|2005.12.25 23:00
|delete
|737
|1.00
|1.1934
|1.1890
|0.0000
�
|1666
|2005.12.26 00:00
|buy stop
|739
|1.00
|1.1897
|1.1869
|0.0000
|1667
|2005.12.26 00:00
|sell stop
|740
|1.00
|1.1813
|1.1841
|0.0000
�
|1668
|2005.12.27 00:00
|delete
|740
|1.00
|1.1813
|1.1841
|0.0000
|1669
|2005.12.27 00:00
|delete
|739
|1.00
|1.1897
|1.1869
|0.0000
�
|1670
|2005.12.27 00:00
|buy stop
|741
|1.00
|1.1896
|1.1864
|0.0000
|1671
|2005.12.27 00:00
|sell stop
|742
|1.00
|1.1800
|1.1832
|0.0000
�
|1672
|2005.12.28 00:00
|delete
|742
|1.00
|1.1800
|1.1832
|0.0000
|1673
|2005.12.28 00:00
|delete
|741
|1.00
|1.1896
|1.1864
|0.0000
�
|1674
|2005.12.28 00:00
|buy stop
|743
|1.00
|1.1868
|1.1842
|0.0000
|1675
|2005.12.28 00:00
|sell stop
|744
|1.00
|1.1790
|1.1816
|0.0000
�
|1676
|2005.12.28 07:43
|buy
|743
|1.00
|1.1868
|1.1842
|0.0000
|1677
|2005.12.28 07:43
|delete
|744
|1.00
|1.1790
|1.1816
|0.0000
�
|1678
|2005.12.28 18:08
|s/l
|743
|1.00
|1.1842
|1.1842
|0.0000
|-258.00
|22084.47
|1679
|2005.12.29 00:00
|buy stop
|745
|1.00
|1.1920
|1.1861
|0.0000
�
|1680
|2005.12.29 00:00
|sell stop
|746
|1.00
|1.1750
|1.1809
|0.0000
|1681
|2005.12.30 00:00
|delete
|746
|1.00
|1.1750
|1.1809
|0.0000
�
|1682
|2005.12.30 00:00
|delete
|745
|1.00
|1.1920
|1.1861
|0.0000
|1683
|2005.12.30 00:00
|buy stop
|747
|1.00
|1.1887
|1.1855
|0.0000
�
|1684
|2005.12.30 00:00
|sell stop
|748
|1.00
|1.1792
|1.1824
|0.0000
|1685
|2005.12.30 05:54
|buy
|747
|1.00
|1.1887
|1.1855
|0.0000
�
|1686
|2005.12.30 05:54
|delete
|748
|1.00
|1.1792
|1.1824
|0.0000
|1687
|2005.12.30 09:22
|s/l
|747
|1.00
|1.1855
|1.1855
|0.0000
|-318.99
|21765.48
�
|1688
|2006.01.02 00:00
|buy stop
|749
|1.00
|1.1920
|1.1864
|0.0000
|1689
|2006.01.02 00:00
|sell stop
|750
|1.00
|1.1758
|1.1814
|0.0000
�
|1690
|2006.01.03 00:00
|delete
|750
|1.00
|1.1758
|1.1814
|0.0000
|1691
|2006.01.03 00:00
|delete
|749
|1.00
|1.1920
|1.1864
|0.0000
�
|1692
|2006.01.03 00:00
|buy stop
|751
|1.00
|1.1869
|1.1836
|0.0000
|1693
|2006.01.03 00:00
|sell stop
|752
|1.00
|1.1772
|1.1804
|0.0000
�
|1694
|2006.01.03 04:00
|buy
|751
|1.00
|1.1869
|1.1836
|0.0000
|1695
|2006.01.03 04:00
|delete
|752
|1.00
|1.1772
|1.1804
|0.0000
�
|1696
|2006.01.04 00:00
|close
|751
|1.00
|1.2014
|1.1836
|0.0000
|1440.30
|23205.78
|1697
|2006.01.04 00:00
|buy stop
|753
|1.00
|1.2167
|1.2058
|0.0000
�
|1698
|2006.01.04 00:00
|sell stop
|754
|1.00
|1.1855
|1.1964
|0.0000
|1699
|2006.01.05 00:00
|delete
|754
|1.00
|1.1855
|1.1964
|0.0000
�
|1700
|2006.01.05 00:00
|delete
|753
|1.00
|1.2167
|1.2058
|0.0000
|1701
|2006.01.05 00:00
|buy stop
|755
|1.00
|1.2202
|1.2136
|0.0000
�
|1702
|2006.01.05 00:00
|sell stop
|756
|1.00
|1.2011
|1.2077
|0.0000
|1703
|2006.01.06 00:00
|delete
|756
|1.00
|1.2011
|1.2077
|0.0000
�
|1704
|2006.01.06 00:00
|delete
|755
|1.00
|1.2202
|1.2136
|0.0000
|1705
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|757
|1.00
|1.2141
|1.2114
|0.0000
�
|1706
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|758
|1.00
|1.2060
|1.2087
|0.0000
|1707
|2006.01.06 14:30
|buy
|757
|1.00
|1.2141
|1.2114
|0.0000
�
|1708
|2006.01.06 14:30
|delete
|758
|1.00
|1.2060
|1.2087
|0.0000
|1709
|2006.01.06 14:33
|s/l
|757
|1.00
|1.2114
|1.2114
|0.0000
|-267.00
|22938.78
�
|1710
|2006.01.09 00:00
|buy stop
|759
|1.00
|1.2217
|1.2167
|0.0000
|1711
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|760
|1.00
|1.2071
|1.2121
|0.0000
�
|1712
|2006.01.09 10:14
|sell
|760
|1.00
|1.2071
|1.2121
|0.0000
|1713
|2006.01.09 10:14
|delete
|759
|1.00
|1.2217
|1.2167
|0.0000
�
|1714
|2006.01.11 00:00
|close
|760
|1.00
|1.2061
|1.2121
|0.0000
|109.42
|23048.20
|1715
|2006.01.11 00:00
|buy stop
|761
|1.00
|1.2111
|1.2074
|0.0000
�
|1716
|2006.01.11 00:00
|sell stop
|762
|1.00
|1.2002
|1.2039
|0.0000
|1717
|2006.01.11 15:36
|buy
|761
|1.00
|1.2111
|1.2074
|0.0000
�
|1718
|2006.01.11 15:36
|delete
|762
|1.00
|1.2002
|1.2039
|0.0000
|1719
|2006.01.12 00:00
|close
|761
|1.00
|1.2138
|1.2074
|0.0000
|260.30
|23308.50
�
|1720
|2006.01.12 00:00
|buy stop
|763
|1.00
|1.2209
|1.2160
|0.0000
|1721
|2006.01.12 00:00
|sell stop
|764
|1.00
|1.2067
|1.2116
|0.0000
�
|1722
|2006.01.12 15:01
|sell
|764
|1.00
|1.2067
|1.2116
|0.0000
|1723
|2006.01.12 15:01
|delete
|763
|1.00
|1.2209
|1.2160
|0.0000
�
|1724
|2006.01.13 00:00
|close
|764
|1.00
|1.2033
|1.2116
|0.0000
|354.13
|23662.63
|1725
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|765
|1.00
|1.2144
|1.2066
|0.0000
�
|1726
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|766
|1.00
|1.1919
|1.1997
|0.0000
|1727
|2006.01.15 23:00
|buy
|765
|1.00
|1.2144
|1.2066
|0.0000
�
|1728
|2006.01.15 23:00
|delete
|766
|1.00
|1.1919
|1.1997
|0.0000
|1729
|2006.01.15 23:00
|close
|765
|1.00
|1.2147
|1.2066
|0.0000
|30.00
|23692.63
�
|1730
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|767
|1.00
|1.2233
|1.2176
|0.0000
|1731
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|768
|1.00
|1.2067
|1.2124
|0.0000
�
|1732
|2006.01.17 00:00
|delete
|768
|1.00
|1.2067
|1.2124
|0.0000
|1733
|2006.01.17 00:00
|delete
|767
|1.00
|1.2233
|1.2176
|0.0000
�
|1734
|2006.01.17 00:00
|buy stop
|769
|1.00
|1.2164
|1.2130
|0.0000
|1735
|2006.01.17 00:00
|sell stop
|770
|1.00
|1.2064
|1.2098
|0.0000
�
|1736
|2006.01.17 12:42
|sell
|770
|1.00
|1.2064
|1.2098
|0.0000
|1737
|2006.01.17 12:42
|delete
|769
|1.00
|1.2164
|1.2130
|0.0000
�
|1738
|2006.01.17 20:48
|s/l
|770
|1.00
|1.2098
|1.2098
|0.0000
|-336.00
|23356.63
|1739
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|771
|1.00
|1.2177
|1.2133
|0.0000
�
|1740
|2006.01.18 00:00
|sell stop
|772
|1.00
|1.2047
|1.2091
|0.0000
|1741
|2006.01.19 00:00
|delete
|772
|1.00
|1.2047
|1.2091
|0.0000
�
|1742
|2006.01.19 00:00
|delete
|771
|1.00
|1.2177
|1.2133
|0.0000
|1743
|2006.01.19 00:00
|buy stop
|773
|1.00
|1.2182
|1.2138
|0.0000
�
|1744
|2006.01.19 00:00
|sell stop
|774
|1.00
|1.2052
|1.2096
|0.0000
|1745
|2006.01.20 00:00
|delete
|774
|1.00
|1.2052
|1.2096
|0.0000
�
|1746
|2006.01.20 00:00
|delete
|773
|1.00
|1.2182
|1.2138
|0.0000
|1747
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|775
|1.00
|1.2143
|1.2107
|0.0000
�
|1748
|2006.01.20 00:00
|sell stop
|776
|1.00
|1.2037
|1.2073
|0.0000
|1749
|2006.01.22 23:00
|buy
|775
|1.00
|1.2143
|1.2107
|0.0000
�
|1750
|2006.01.22 23:00
|delete
|776
|1.00
|1.2037
|1.2073
|0.0000
|1751
|2006.01.24 00:00
|close
|775
|1.00
|1.2296
|1.2107
|0.0000
|1510.60
|24867.23
�
|1752
|2006.01.24 00:00
|buy stop
|777
|1.00
|1.2417
|1.2333
|0.0000
|1753
|2006.01.24 00:00
|sell stop
|778
|1.00
|1.2175
|1.2259
|0.0000
�
|1754
|2006.01.25 00:00
|delete
|778
|1.00
|1.2175
|1.2259
|0.0000
|1755
|2006.01.25 00:00
|delete
|777
|1.00
|1.2417
|1.2333
|0.0000
�
|1756
|2006.01.25 00:00
|buy stop
|779
|1.00
|1.2318
|1.2284
|0.0000
|1757
|2006.01.25 00:00
|sell stop
|780
|1.00
|1.2218
|1.2252
|0.0000
�
|1758
|2006.01.25 10:48
|buy
|779
|1.00
|1.2318
|1.2284
|0.0000
|1759
|2006.01.25 10:48
|delete
|780
|1.00
|1.2218
|1.2252
|0.0000
�
|1760
|2006.01.25 14:18
|s/l
|779
|1.00
|1.2284
|1.2284
|0.0000
|-336.00
|24531.23
|1761
|2006.01.26 00:00
|buy stop
|781
|1.00
|1.2306
|1.2262
|0.0000
�
|1762
|2006.01.26 00:00
|sell stop
|782
|1.00
|1.2178
|1.2222
|0.0000
|1763
|2006.01.27 00:00
|delete
|782
|1.00
|1.2178
|1.2222
|0.0000
�
|1764
|2006.01.27 00:00
|delete
|781
|1.00
|1.2306
|1.2262
|0.0000
|1765
|2006.01.27 00:00
|buy stop
|783
|1.00
|1.2260
|1.2224
|0.0000
�
|1766
|2006.01.27 00:00
|sell stop
|784
|1.00
|1.2153
|1.2189
|0.0000
|1767
|2006.01.27 16:45
|sell
|784
|1.00
|1.2153
|1.2189
|0.0000
�
|1768
|2006.01.27 16:45
|delete
|783
|1.00
|1.2260
|1.2224
|0.0000
|1769
|2006.01.29 23:00
|close
|784
|1.00
|1.2106
|1.2189
|0.0000
|470.00
|25001.23
�
|1770
|2006.01.30 00:00
|buy stop
|785
|1.00
|1.2212
|1.2137
|0.0000
|1771
|2006.01.30 00:00
|sell stop
|786
|1.00
|1.1996
|1.2071
|0.0000
�
|1772
|2006.01.31 00:00
|delete
|786
|1.00
|1.1996
|1.2071
|0.0000
|1773
|2006.01.31 00:00
|delete
|785
|1.00
|1.2212
|1.2137
|0.0000
�
|1774
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|787
|1.00
|1.2130
|1.2105
|0.0000
|1775
|2006.01.31 00:00
|sell stop
|788
|1.00
|1.2054
|1.2079
|0.0000
�
|1776
|2006.01.31 13:28
|buy
|787
|1.00
|1.2130
|1.2105
|0.0000
|1777
|2006.01.31 13:28
|delete
|788
|1.00
|1.2054
|1.2079
|0.0000
�
|1778
|2006.02.01 00:00
|close
|787
|1.00
|1.2143
|1.2105
|0.0000
|120.30
|25121.53
|1779
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|789
|1.00
|1.2223
|1.2168
|0.0000
�
|1780
|2006.02.01 00:00
|sell stop
|790
|1.00
|1.2063
|1.2118
|0.0000
|1781
|2006.02.01 20:18
|sell
|790
|1.00
|1.2063
|1.2118
|0.0000
�
|1782
|2006.02.01 20:18
|delete
|789
|1.00
|1.2223
|1.2168
|0.0000
|1783
|2006.02.02 00:00
|close
|790
|1.00
|1.2059
|1.2118
|0.0000
|44.71
|25166.24
�
|1784
|2006.02.02 00:00
|buy stop
|791
|1.00
|1.2146
|1.2084
|0.0000
|1785
|2006.02.02 00:00
|sell stop
|792
|1.00
|1.1966
|1.2028
|0.0000
�
|1786
|2006.02.03 00:00
|delete
|792
|1.00
|1.1966
|1.2028
|0.0000
|1787
|2006.02.03 00:00
|delete
|791
|1.00
|1.2146
|1.2084
|0.0000
�
|1788
|2006.02.03 00:00
|buy stop
|793
|1.00
|1.2141
|1.2104
|0.0000
|1789
|2006.02.03 00:00
|sell stop
|794
|1.00
|1.2030
|1.2068
|0.0000
�
|1790
|2006.02.03 14:35
|sell
|794
|1.00
|1.2030
|1.2068
|0.0000
|1791
|2006.02.03 14:35
|delete
|793
|1.00
|1.2141
|1.2104
|0.0000
�
|1792
|2006.02.07 00:00
|close
|794
|1.00
|1.1973
|1.2068
|0.0000
|579.42
|25745.66
|1793
|2006.02.07 00:00
|buy stop
|795
|1.00
|1.2044
|1.1993
|0.0000
�
|1794
|2006.02.07 00:00
|sell stop
|796
|1.00
|1.1896
|1.1947
|0.0000
|1795
|2006.02.08 00:00
|delete
|796
|1.00
|1.1896
|1.1947
|0.0000
�
|1796
|2006.02.08 00:00
|delete
|795
|1.00
|1.2044
|1.1993
|0.0000
|1797
|2006.02.08 00:00
|buy stop
|797
|1.00
|1.2038
|1.2001
|0.0000
�
|1798
|2006.02.08 00:00
|sell stop
|798
|1.00
|1.1928
|1.1965
|0.0000