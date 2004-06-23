Strategy Tester Report
SimpleDailyRangeBreakExpert_v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Okres1 Godzina (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.02.08 16:00 (2004.02.15 - 2006.02.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryExpert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=false; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=70; SellPercent=70; StopPercent=50; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Słupki w tescie10238Ticks modelled1563158Modelling quality89.99%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit15745.66Gross profit49538.18Gross loss-33792.52
Profit factor1.47Przewidywany zysk77.18
Absolute drawdown999.11Maximal drawdown (%)2424.96 (12.4%)
Transakcji w sumie204Short positions (won %)93 (62.37%)Long positions (won %)111 (53.15%)
Profit trades (% of total)117 (57.35%)Loss trades (% of total)87 (42.65%)
Największyprofit trade1860.30loss trade-956.30
Averageprofit trade423.40loss trade-388.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (1565.93)consecutive losses (loss in money)4 (-1513.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3215.62 (4)consecutive loss (count of losses)-1706.30 (3)
Średniconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12004.06.22 15:00buy stop11.001.21621.21280.0000
22004.06.22 15:00sell stop21.001.20601.20940.0000
32004.06.23 00:00delete21.001.20601.20940.0000
42004.06.23 00:00delete11.001.21621.21280.0000
52004.06.23 00:00buy stop31.001.21631.21300.0000
62004.06.23 00:00sell stop41.001.20651.20980.0000
72004.06.23 07:42buy31.001.21631.21300.0000
82004.06.23 07:42delete41.001.20651.20980.0000
92004.06.23 10:54s/l31.001.21301.21300.0000-328.019671.99
102004.06.24 00:00buy stop51.001.21811.21170.0000
112004.06.24 00:00sell stop61.001.19951.20590.0000
122004.06.24 15:59buy51.001.21811.21170.0000
132004.06.24 15:59delete61.001.19951.20590.0000
142004.06.25 09:08s/l51.001.21171.21170.0000-671.109000.89
152004.06.28 00:00buy stop71.001.22381.21970.0000
162004.06.28 00:00sell stop81.001.21161.21570.0000
172004.06.29 00:00delete81.001.21161.21570.0000
182004.06.29 00:00delete71.001.22381.21970.0000
192004.06.29 00:00buy stop91.001.22621.22080.0000
202004.06.29 00:00sell stop101.001.21061.21600.0000
212004.06.29 18:25sell101.001.21061.21600.0000
222004.06.29 18:25delete91.001.22621.22080.0000
232004.06.30 00:00close101.001.20821.21600.0000244.719245.60
242004.06.30 00:00buy stop111.001.21691.21070.0000
252004.06.30 00:00sell stop121.001.19891.20510.0000
262004.06.30 14:24buy111.001.21691.21070.0000
272004.06.30 14:24delete121.001.19891.20510.0000
282004.07.01 00:00close111.001.21851.21070.0000150.299395.89
292004.07.01 00:00buy stop131.001.22851.22160.0000
302004.07.01 00:00sell stop141.001.20851.21540.0000
312004.07.02 00:00delete141.001.20851.21540.0000
322004.07.02 00:00delete131.001.22851.22160.0000
332004.07.02 00:00buy stop151.001.22101.21720.0000
342004.07.02 00:00sell stop161.001.20981.21360.0000
352004.07.02 14:30buy151.001.22101.21720.0000
362004.07.02 14:30delete161.001.20981.21360.0000
372004.07.05 00:00close151.001.23271.21720.00001160.3010556.19
382004.07.05 00:00buy stop171.001.24581.23670.0000
392004.07.05 00:00sell stop181.001.21961.22870.0000
402004.07.06 00:00delete181.001.21961.22870.0000
412004.07.06 00:00delete171.001.24581.23670.0000
422004.07.06 00:00buy stop191.001.23321.22990.0000
432004.07.06 00:00sell stop201.001.22341.22670.0000
442004.07.07 00:00delete201.001.22341.22670.0000
452004.07.07 00:00delete191.001.23321.22990.0000
462004.07.07 00:00buy stop211.001.23341.23010.0000
472004.07.07 00:00sell stop221.001.22371.22690.0000
482004.07.07 07:51buy211.001.23341.23010.0000
492004.07.07 07:51delete221.001.22371.22690.0000
502004.07.08 00:00close211.001.23651.23010.0000300.3010856.49
512004.07.08 00:00buy stop231.001.24491.23910.0000
522004.07.08 00:00sell stop241.001.22821.23390.0000
532004.07.09 00:00delete241.001.22821.23390.0000
542004.07.09 00:00delete231.001.24491.23910.0000
552004.07.09 00:00buy stop251.001.24401.24070.0000
562004.07.09 00:00sell stop261.001.23421.23750.0000
572004.07.12 00:00delete261.001.23421.23750.0000
582004.07.12 00:00delete251.001.24401.24070.0000
592004.07.12 00:00buy stop271.001.24491.24230.0000
602004.07.12 00:00sell stop281.001.23691.23950.0000
612004.07.13 00:00delete281.001.23691.23950.0000
622004.07.13 00:00delete271.001.24491.24230.0000
632004.07.13 00:00buy stop291.001.24481.24210.0000
642004.07.13 00:00sell stop301.001.23661.23930.0000
652004.07.13 02:58sell301.001.23661.23930.0000
662004.07.13 02:58delete291.001.24481.24210.0000
672004.07.13 03:33s/l301.001.23931.23930.0000-272.0010584.49
682004.07.14 00:00buy stop311.001.24131.23570.0000
692004.07.14 00:00sell stop321.001.22511.23070.0000
702004.07.14 14:31buy311.001.24131.23570.0000
712004.07.14 14:31delete321.001.22511.23070.0000
722004.07.15 08:12s/l311.001.23571.23570.0000-567.7010016.79
732004.07.16 00:00buy stop331.001.24031.23700.0000
742004.07.16 00:00sell stop341.001.23051.23380.0000
752004.07.16 15:01buy331.001.24031.23700.0000
762004.07.16 15:01delete341.001.23051.23380.0000
772004.07.19 00:00close331.001.24451.23700.0000410.3010427.09
782004.07.19 00:00buy stop351.001.25401.24740.0000
792004.07.19 00:00sell stop361.001.23501.24160.0000
802004.07.20 00:00delete361.001.23501.24160.0000
812004.07.20 00:00delete351.001.25401.24740.0000
822004.07.20 00:00buy stop371.001.24881.24560.0000
832004.07.20 00:00sell stop381.001.23921.24240.0000
842004.07.20 13:03sell381.001.23921.24240.0000
852004.07.20 13:04delete371.001.24881.24560.0000
862004.07.21 00:00close381.001.23291.24240.0000634.7111061.80
872004.07.21 00:00buy stop391.001.24351.23590.0000
882004.07.21 00:00sell stop401.001.22171.22930.0000
892004.07.21 17:03sell401.001.22171.22930.0000
902004.07.21 17:03delete391.001.24351.23590.0000
912004.07.22 16:06s/l401.001.22931.22930.0000-751.2910310.51
922004.07.23 00:00buy stop411.001.22971.22670.0000
932004.07.23 00:00sell stop421.001.22071.22370.0000
942004.07.23 11:29sell421.001.22071.22370.0000
952004.07.23 11:29delete411.001.22971.22670.0000
962004.07.26 00:00close421.001.21041.22370.00001034.7011345.21
972004.07.26 00:00buy stop431.001.22291.21400.0000
982004.07.26 00:00sell stop441.001.19731.20620.0000
992004.07.27 00:00delete441.001.19731.20620.0000
1002004.07.27 00:00delete431.001.22291.21400.0000
1012004.07.27 00:00buy stop451.001.22071.21660.0000
1022004.07.27 00:00sell stop461.001.20851.21260.0000
1032004.07.27 16:17sell461.001.20851.21260.0000
1042004.07.27 16:17delete451.001.22071.21660.0000
1052004.07.28 00:00close461.001.20581.21260.0000274.7111619.92
1062004.07.28 00:00buy stop471.001.21661.20890.0000
1072004.07.28 00:00sell stop481.001.19441.20210.0000
1082004.07.29 00:00delete481.001.19441.20210.0000
1092004.07.29 00:00delete471.001.21661.20890.0000
1102004.07.29 00:00buy stop491.001.21111.20720.0000
1112004.07.29 00:00sell stop501.001.19951.20340.0000
1122004.07.29 15:21sell501.001.19951.20340.0000
1132004.07.29 15:21delete491.001.21111.20720.0000
1142004.07.29 15:46s/l501.001.20341.20340.0000-392.0011227.92
1152004.07.30 00:00buy stop511.001.21171.20640.0000
1162004.07.30 00:00sell stop521.001.19631.20160.0000
1172004.07.30 14:45buy511.001.21171.20640.0000
1182004.07.30 14:45delete521.001.19631.20160.0000
1192004.07.30 16:01s/l511.001.20641.20640.0000-530.0010697.92
1202004.08.02 00:00buy stop531.001.21511.20920.0000
1212004.08.02 00:00sell stop541.001.19811.20400.0000
1222004.08.03 00:00delete541.001.19811.20400.0000
1232004.08.03 00:00delete531.001.21511.20920.0000
1242004.08.03 00:00buy stop551.001.20751.20390.0000
1252004.08.03 00:00sell stop561.001.19671.20030.0000
1262004.08.03 16:08buy551.001.20751.20390.0000
1272004.08.03 16:08delete561.001.19671.20030.0000
1282004.08.04 04:19s/l551.001.20391.20390.0000-373.7110324.21
1292004.08.05 00:00buy stop571.001.21201.20710.0000
1302004.08.05 00:00sell stop581.001.19761.20250.0000
1312004.08.06 00:00delete581.001.19761.20250.0000
1322004.08.06 00:00delete571.001.21201.20710.0000
1332004.08.06 00:00buy stop591.001.20951.20690.0000
1342004.08.06 00:00sell stop601.001.20151.20410.0000
1352004.08.06 14:31buy591.001.20951.20690.0000
1362004.08.06 14:31delete601.001.20151.20410.0000
1372004.08.09 00:00close591.001.22821.20690.00001860.3012184.51
1382004.08.09 00:00buy stop611.001.24571.23340.0000
1392004.08.09 00:00sell stop621.001.21071.22300.0000
1402004.08.10 00:00delete621.001.21071.22300.0000
1412004.08.10 00:00delete611.001.24571.23340.0000
1422004.08.10 00:00buy stop631.001.23001.22780.0000
1432004.08.10 00:00sell stop641.001.22321.22540.0000
1442004.08.10 15:54buy631.001.23001.22780.0000
1452004.08.10 15:54delete641.001.22321.22540.0000
1462004.08.10 20:17s/l631.001.22781.22780.0000-222.0111962.50
1472004.08.11 00:00buy stop651.001.22981.22490.0000
1482004.08.11 00:00sell stop661.001.21561.22050.0000
1492004.08.12 00:00delete661.001.21561.22050.0000
1502004.08.12 00:00delete651.001.22981.22490.0000
1512004.08.12 00:00buy stop671.001.22611.22350.0000
1522004.08.12 00:00sell stop681.001.21811.22070.0000
1532004.08.12 10:30buy671.001.22611.22350.0000
1542004.08.12 10:30delete681.001.21811.22070.0000
1552004.08.12 15:33s/l671.001.22351.22350.0000-264.0011698.50
1562004.08.13 00:00buy stop691.001.23121.22680.0000
1572004.08.13 00:00sell stop701.001.21841.22280.0000
1582004.08.13 08:33sell701.001.21841.22280.0000
1592004.08.13 08:34delete691.001.23121.22680.0000
1602004.08.13 14:29s/l701.001.22281.22280.0000-436.0011262.50
1612004.08.16 00:00buy stop711.001.25161.24170.0000
1622004.08.16 00:00sell stop721.001.22321.23310.0000
1632004.08.17 00:00delete721.001.22321.23310.0000
1642004.08.17 00:00delete711.001.25161.24170.0000
1652004.08.17 00:00buy stop731.001.24041.23710.0000
1662004.08.17 00:00sell stop741.001.23061.23390.0000
1672004.08.18 00:00delete741.001.23061.23390.0000
1682004.08.18 00:00delete731.001.24041.23710.0000
1692004.08.18 00:00buy stop751.001.24061.23670.0000
1702004.08.18 00:00sell stop761.001.22901.23290.0000
1712004.08.18 16:09sell761.001.22901.23290.0000
1722004.08.18 16:09delete751.001.24061.23670.0000
1732004.08.18 19:03s/l761.001.23291.23290.0000-392.0010870.50
1742004.08.19 00:00buy stop771.001.23911.23520.0000
1752004.08.19 00:00sell stop781.001.22751.23140.0000
1762004.08.20 00:00delete781.001.22751.23140.0000
1772004.08.20 00:00delete771.001.23911.23520.0000
1782004.08.20 00:00buy stop791.001.24021.23790.0000
1792004.08.20 00:00sell stop801.001.23321.23550.0000
1802004.08.20 12:05sell801.001.23321.23550.0000
1812004.08.20 12:05delete791.001.24021.23790.0000
1822004.08.23 00:00close801.001.23131.23550.0000194.7211065.22
1832004.08.23 00:00buy stop811.001.23851.23340.0000
1842004.08.23 00:00sell stop821.001.22351.22860.0000
1852004.08.23 14:22sell821.001.22351.22860.0000
1862004.08.23 14:22delete811.001.23851.23340.0000
1872004.08.24 00:00close821.001.21421.22860.0000934.7111999.93
1882004.08.24 00:00buy stop831.001.22711.21790.0000
1892004.08.24 00:00sell stop841.001.20061.20990.0000
1902004.08.25 00:00delete841.001.20061.20990.0000
1912004.08.25 00:00delete831.001.22711.21790.0000
1922004.08.25 00:00buy stop851.001.21531.21000.0000
1932004.08.25 00:00sell stop861.001.19991.20520.0000
1942004.08.26 00:00delete861.001.19991.20520.0000
1952004.08.26 00:00delete851.001.21531.21000.0000
1962004.08.26 00:00buy stop871.001.21301.20980.0000
1972004.08.26 00:00sell stop881.001.20341.20660.0000
1982004.08.27 00:00delete881.001.20341.20660.0000
1992004.08.27 00:00delete871.001.21301.20980.0000
2002004.08.27 00:00buy stop891.001.21611.21220.0000
2012004.08.27 00:00sell stop901.001.20451.20840.0000
2022004.08.27 15:58sell901.001.20451.20840.0000
2032004.08.27 15:58delete891.001.21611.21220.0000
2042004.08.30 00:00close901.001.20131.20840.0000324.7112324.64
2052004.08.30 00:00buy stop911.001.21051.20390.0000
2062004.08.30 00:00sell stop921.001.19151.19810.0000
2072004.08.31 00:00delete921.001.19151.19810.0000
2082004.08.31 00:00delete911.001.21051.20390.0000
2092004.08.31 00:00buy stop931.001.21101.20690.0000
2102004.08.31 00:00sell stop941.001.19901.20310.0000
2112004.08.31 12:07buy931.001.21101.20690.0000
2122004.08.31 12:07delete941.001.19901.20310.0000
2132004.09.01 00:00close931.001.21781.20690.0000670.3012994.94
2142004.09.01 00:00buy stop951.001.22871.22110.0000
2152004.09.01 00:00sell stop961.001.20691.21450.0000
2162004.09.02 00:00delete961.001.20691.21450.0000
2172004.09.02 00:00delete951.001.22871.22110.0000
2182004.09.02 00:00buy stop971.001.22461.22080.0000
2192004.09.02 00:00sell stop981.001.21341.21720.0000
2202004.09.03 00:00delete981.001.21341.21720.0000
2212004.09.03 00:00delete971.001.22461.22080.0000
2222004.09.03 00:00buy stop991.001.22091.21800.0000
2232004.09.03 00:00sell stop1001.001.21231.21520.0000
2242004.09.03 14:30sell1001.001.21231.21520.0000
2252004.09.03 14:30delete991.001.22091.21800.0000
2262004.09.06 00:00close1001.001.20631.21520.0000604.7113599.65
2272004.09.06 00:00buy stop1011.001.21711.20940.0000
2282004.09.06 00:00sell stop1021.001.19491.20260.0000
2292004.09.07 00:00delete1021.001.19491.20260.0000
2302004.09.07 00:00delete1011.001.21711.20940.0000
2312004.09.07 00:00buy stop1031.001.20901.20760.0000
2322004.09.07 00:00sell stop1041.001.20441.20580.0000
2332004.09.07 08:24buy1031.001.20901.20760.0000
2342004.09.07 08:24delete1041.001.20441.20580.0000
2352004.09.07 09:31s/l1031.001.20761.20760.0000-142.0013457.65
2362004.09.08 00:00buy stop1051.001.21481.21190.0000
2372004.09.08 00:00sell stop1061.001.20621.20910.0000
2382004.09.08 12:05sell1061.001.20621.20910.0000
2392004.09.08 12:06delete1051.001.21481.21190.0000
2402004.09.08 16:42s/l1061.001.20911.20910.0000-286.0013171.65
2412004.09.09 00:00buy stop1071.001.22991.22160.0000
2422004.09.09 00:00sell stop1081.001.20611.21440.0000
2432004.09.10 00:00delete1081.001.20611.21440.0000
2442004.09.10 00:00delete1071.001.22991.22160.0000
2452004.09.10 00:00buy stop1091.001.22891.22500.0000
2462004.09.10 00:00sell stop1101.001.21731.22120.0000
2472004.09.10 14:54buy1091.001.22891.22500.0000
2482004.09.10 14:54delete1101.001.21731.22120.0000
2492004.09.13 09:08s/l1091.001.22501.22500.0000-403.7112767.94
2502004.09.14 00:00buy stop1111.001.23071.22740.0000
2512004.09.14 00:00sell stop1121.001.22091.22420.0000
2522004.09.15 00:00delete1121.001.22091.22420.0000
2532004.09.15 00:00delete1111.001.23071.22740.0000
2542004.09.15 00:00buy stop1131.001.22981.22630.0000
2552004.09.15 00:00sell stop1141.001.21941.22290.0000
2562004.09.15 15:01sell1141.001.21941.22290.0000
2572004.09.15 15:01delete1131.001.22981.22630.0000
2582004.09.16 00:00close1141.001.21511.22290.0000434.7113202.65
2592004.09.16 00:00buy stop1151.001.22391.21760.0000
2602004.09.16 00:00sell stop1161.001.20571.21200.0000
2612004.09.17 00:00delete1161.001.20571.21200.0000
2622004.09.17 00:00delete1151.001.22391.21760.0000
2632004.09.17 00:00buy stop1171.001.22421.22040.0000
2642004.09.17 00:00sell stop1181.001.21301.21680.0000
2652004.09.20 00:00delete1181.001.21301.21680.0000
2662004.09.20 00:00delete1171.001.22421.22040.0000
2672004.09.20 00:00buy stop1191.001.22201.21880.0000
2682004.09.20 00:00sell stop1201.001.21231.21560.0000
2692004.09.20 14:49sell1201.001.21231.21560.0000
2702004.09.20 14:50delete1191.001.22201.21880.0000
2712004.09.20 17:07s/l1201.001.21561.21560.0000-329.9912872.66
2722004.09.21 00:00buy stop1211.001.22131.21850.0000
2732004.09.21 00:00sell stop1221.001.21291.21570.0000
2742004.09.21 11:29buy1211.001.22131.21850.0000
2752004.09.21 11:29delete1221.001.21291.21570.0000
2762004.09.22 00:00close1211.001.23281.21850.00001140.3014012.96
2772004.09.22 00:00buy stop1231.001.24561.23670.0000
2782004.09.22 00:00sell stop1241.001.22001.22890.0000
2792004.09.23 00:00delete1241.001.22001.22890.0000
2802004.09.23 00:00delete1231.001.24561.23670.0000
2812004.09.23 00:00buy stop1251.001.23381.22850.0000
2822004.09.23 00:00sell stop1261.001.21841.22370.0000
2832004.09.24 00:00delete1261.001.21841.22370.0000
2842004.09.24 00:00delete1251.001.23381.22850.0000
2852004.09.24 00:00buy stop1271.001.23231.22830.0000
2862004.09.24 00:00sell stop1281.001.22051.22450.0000
2872004.09.24 14:30buy1271.001.23231.22830.0000
2882004.09.24 14:30delete1281.001.22051.22450.0000
2892004.09.24 16:16s/l1271.001.22831.22830.0000-400.0013612.96
2902004.09.27 00:00buy stop1291.001.23721.23090.0000
2912004.09.27 00:00sell stop1301.001.21901.22530.0000
2922004.09.28 00:00delete1301.001.21901.22530.0000
2932004.09.28 00:00delete1291.001.23721.23090.0000
2942004.09.28 00:00buy stop1311.001.23451.23120.0000
2952004.09.28 00:00sell stop1321.001.22471.22800.0000
2962004.09.28 14:28buy1311.001.23451.23120.0000
2972004.09.28 14:28delete1321.001.22471.22800.0000
2982004.09.28 16:53s/l1311.001.23121.23120.0000-328.0013284.96
2992004.09.29 00:00buy stop1331.001.23731.23390.0000
3002004.09.29 00:00sell stop1341.001.22731.23070.0000
3012004.09.30 00:00delete1341.001.22731.23070.0000
3022004.09.30 00:00delete1331.001.23731.23390.0000
3032004.09.30 00:00buy stop1351.001.23701.23440.0000
3042004.09.30 00:00sell stop1361.001.22901.23160.0000
3052004.09.30 13:33buy1351.001.23701.23440.0000
3062004.09.30 13:33delete1361.001.22901.23160.0000
3072004.10.01 00:00close1351.001.24271.23440.0000540.9013825.86
3082004.10.01 00:00buy stop1371.001.25201.24560.0000
3092004.10.01 00:00sell stop1381.001.23341.23980.0000
3102004.10.04 00:00delete1381.001.23341.23980.0000
3112004.10.04 00:00delete1371.001.25201.24560.0000
3122004.10.04 00:00buy stop1391.001.24331.24070.0000
3132004.10.04 00:00sell stop1401.001.23551.23810.0000
3142004.10.04 06:32sell1401.001.23551.23810.0000
3152004.10.04 06:32delete1391.001.24331.24070.0000
3162004.10.04 10:14s/l1401.001.23811.23810.0000-257.9913567.87
3172004.10.05 00:00buy stop1411.001.23891.23170.0000
3182004.10.05 00:00sell stop1421.001.21811.22530.0000
3192004.10.06 00:00delete1421.001.21811.22530.0000
3202004.10.06 00:00delete1411.001.23891.23170.0000
3212004.10.06 00:00buy stop1431.001.23601.23260.0000
3222004.10.06 00:00sell stop1441.001.22581.22920.0000
3232004.10.06 14:52sell1441.001.22581.22920.0000
3242004.10.06 14:52delete1431.001.23601.23260.0000
3252004.10.06 16:29s/l1441.001.22921.22920.0000-343.9913223.88
3262004.10.07 00:00buy stop1451.001.23351.22980.0000
3272004.10.07 00:00sell stop1461.001.22241.22620.0000
3282004.10.08 00:00delete1461.001.22241.22620.0000
3292004.10.08 00:00delete1451.001.23351.22980.0000
3302004.10.08 00:00buy stop1471.001.23171.22960.0000
3312004.10.08 00:00sell stop1481.001.22531.22740.0000
3322004.10.08 06:41buy1471.001.23171.22960.0000
3332004.10.08 06:41delete1481.001.22531.22740.0000
3342004.10.08 14:26s/l1471.001.22961.22960.0000-206.0013017.88
3352004.10.11 00:00buy stop1491.001.25241.24500.0000
3362004.10.11 00:00sell stop1501.001.23101.23840.0000
3372004.10.12 00:00delete1501.001.23101.23840.0000
3382004.10.12 00:00delete1491.001.25241.24500.0000
3392004.10.12 00:00buy stop1511.001.24211.23960.0000
3402004.10.12 00:00sell stop1521.001.23451.23700.0000
3412004.10.12 08:13sell1521.001.23451.23700.0000
3422004.10.12 08:13delete1511.001.24211.23960.0000
3432004.10.13 00:00close1521.001.23251.23700.0000204.7213222.60
3442004.10.13 00:00buy stop1531.001.23981.23460.0000
3452004.10.13 00:00sell stop1541.001.22451.22980.0000
3462004.10.13 14:43sell1541.001.22451.22980.0000
3472004.10.13 14:43delete1531.001.23981.23460.0000
3482004.10.13 19:40s/l1541.001.22981.22980.0000-529.9912692.61
3492004.10.14 00:00buy stop1551.001.24311.23650.0000
3502004.10.14 00:00sell stop1561.001.22411.23070.0000
3512004.10.15 00:00delete1561.001.22411.23070.0000
3522004.10.15 00:00delete1551.001.24311.23650.0000
3532004.10.15 00:00buy stop1571.001.24541.24050.0000
3542004.10.15 00:00sell stop1581.001.23101.23590.0000
3552004.10.15 14:40buy1571.001.24541.24050.0000
3562004.10.15 14:40delete1581.001.23101.23590.0000
3572004.10.18 00:00close1571.001.24741.24050.0000190.3012882.91
3582004.10.18 00:00buy stop1591.001.25691.25030.0000
3592004.10.18 00:00sell stop1601.001.23791.24450.0000
3602004.10.19 00:00delete1601.001.23791.24450.0000
3612004.10.19 00:00delete1591.001.25691.25030.0000
3622004.10.19 00:00buy stop1611.001.25431.25070.0000
3632004.10.19 00:00sell stop1621.001.24351.24710.0000
3642004.10.20 00:00delete1621.001.24351.24710.0000
3652004.10.20 00:00delete1611.001.25431.25070.0000
3662004.10.20 00:00buy stop1631.001.25681.25310.0000
3672004.10.20 00:00sell stop1641.001.24581.24950.0000
3682004.10.20 09:55buy1631.001.25681.25310.0000
3692004.10.20 09:55delete1641.001.24581.24950.0000
3702004.10.21 00:00close1631.001.25791.25310.0000100.3012983.21
3712004.10.21 00:00buy stop1651.001.26731.26080.0000
3722004.10.21 00:00sell stop1661.001.24851.25500.0000
3732004.10.22 00:00delete1661.001.24851.25500.0000
3742004.10.22 00:00delete1651.001.26731.26080.0000
3752004.10.22 00:00buy stop1671.001.26691.26290.0000
3762004.10.22 00:00sell stop1681.001.25511.25910.0000
3772004.10.22 21:50buy1671.001.26691.26290.0000
3782004.10.22 21:50delete1681.001.25511.25910.0000
3792004.10.25 00:00close1671.001.27161.26290.0000460.3013443.51
3802004.10.25 00:00buy stop1691.001.27801.27360.0000
3812004.10.25 00:00sell stop1701.001.26521.26960.0000
3822004.10.25 03:07buy1691.001.27801.27360.0000
3832004.10.25 03:07delete1701.001.26521.26960.0000
3842004.10.26 00:00close1691.001.28011.27360.0000200.3013643.81
3852004.10.26 00:00buy stop1711.001.28871.28280.0000
3862004.10.26 00:00sell stop1721.001.27151.27740.0000
3872004.10.27 00:00delete1721.001.27151.27740.0000
3882004.10.27 00:00delete1711.001.28871.28280.0000
3892004.10.27 00:00buy stop1731.001.28321.27740.0000
3902004.10.27 00:00sell stop1741.001.26641.27220.0000
3912004.10.28 00:00delete1741.001.26641.27220.0000
3922004.10.28 00:00delete1731.001.28321.27740.0000
3932004.10.28 00:00buy stop1751.001.27831.27240.0000
3942004.10.28 00:00sell stop1761.001.26131.26720.0000
3952004.10.29 00:00delete1761.001.26131.26720.0000
3962004.10.29 00:00delete1751.001.27831.27240.0000
3972004.10.29 00:00buy stop1771.001.28371.27710.0000
3982004.10.29 00:00sell stop1781.001.26451.27110.0000
3992004.11.01 00:00delete1781.001.26451.27110.0000
4002004.11.01 00:00delete1771.001.28371.27710.0000
4012004.11.01 00:00buy stop1791.001.28811.28350.0000
4022004.11.01 00:00sell stop1801.001.27471.27930.0000
4032004.11.01 10:20sell1801.001.27471.27930.0000
4042004.11.01 10:21delete1791.001.28811.28350.0000
4052004.11.03 00:00close1801.001.27441.27930.000039.4313683.24
4062004.11.03 00:00buy stop1811.001.28061.27620.0000
4072004.11.03 00:00sell stop1821.001.26761.27200.0000
4082004.11.03 03:20sell1821.001.26761.27200.0000
4092004.11.03 03:20delete1811.001.28061.27620.0000
4102004.11.03 08:00s/l1821.001.27201.27200.0000-441.9913241.25
4112004.11.04 00:00buy stop1831.001.29501.28620.0000
4122004.11.04 00:00sell stop1841.001.26981.27860.0000
4132004.11.05 00:00delete1841.001.26981.27860.0000
4142004.11.05 00:00delete1831.001.29501.28620.0000
4152004.11.05 00:00buy stop1851.001.29471.28930.0000
4162004.11.05 00:00sell stop1861.001.27911.28450.0000
4172004.11.05 14:30sell1861.001.27911.28450.0000
4182004.11.05 14:30delete1851.001.29471.28930.0000
4192004.11.05 15:31s/l1861.001.28451.28450.0000-535.9912705.26
4202004.11.08 00:00buy stop1871.001.31111.30100.0000
4212004.11.08 00:00sell stop1881.001.28211.29220.0000
4222004.11.09 00:00delete1881.001.28211.29220.0000
4232004.11.09 00:00delete1871.001.31111.30100.0000
4242004.11.09 00:00buy stop1891.001.29691.29290.0000
4252004.11.09 00:00sell stop1901.001.28511.28910.0000
4262004.11.10 00:00delete1901.001.28511.28910.0000
4272004.11.10 00:00delete1891.001.29691.29290.0000
4282004.11.10 00:00buy stop1911.001.29411.29120.0000
4292004.11.10 00:00sell stop1921.001.28531.28820.0000
4302004.11.10 11:12buy1911.001.29411.29120.0000
4312004.11.10 11:12delete1921.001.28531.28820.0000
4322004.11.10 15:51s/l1911.001.29121.29120.0000-294.0112411.25
4332004.11.11 00:00buy stop1931.001.29971.29190.0000
4342004.11.11 00:00sell stop1941.001.27731.28510.0000
4352004.11.12 00:00delete1941.001.27731.28510.0000
4362004.11.12 00:00delete1931.001.29971.29190.0000
4372004.11.12 00:00buy stop1951.001.29501.29190.0000
4382004.11.12 00:00sell stop1961.001.28581.28890.0000
4392004.11.12 17:02buy1951.001.29501.29190.0000
4402004.11.12 17:02delete1961.001.28581.28890.0000
4412004.11.15 00:00close1951.001.29701.29190.0000190.2912601.54
4422004.11.15 00:00buy stop1971.001.30531.29960.0000
4432004.11.15 00:00sell stop1981.001.28871.29440.0000
4442004.11.16 00:00delete1981.001.28871.29440.0000
4452004.11.16 00:00delete1971.001.30531.29960.0000
4462004.11.16 00:00buy stop1991.001.30071.29660.0000
4472004.11.16 00:00sell stop2001.001.28851.29260.0000
4482004.11.17 00:00delete2001.001.28851.29260.0000
4492004.11.17 00:00delete1991.001.30071.29660.0000
4502004.11.17 00:00buy stop2011.001.30131.29750.0000
4512004.11.17 00:00sell stop2021.001.29011.29390.0000
4522004.11.17 10:44buy2011.001.30131.29750.0000
4532004.11.17 10:44delete2021.001.29011.29390.0000
4542004.11.18 00:00close2011.001.30391.29750.0000250.3012851.84
4552004.11.18 00:00buy stop2031.001.31081.30610.0000
4562004.11.18 00:00sell stop2041.001.29701.30170.0000
4572004.11.18 18:03sell2041.001.29701.30170.0000
4582004.11.18 18:04delete2031.001.31081.30610.0000
4592004.11.19 00:00close2041.001.29411.30170.0000304.1313155.97
4602004.11.19 00:00buy stop2051.001.30351.29680.0000
4612004.11.19 00:00sell stop2061.001.28411.29080.0000
4622004.11.19 12:12buy2051.001.30351.29680.0000
4632004.11.19 12:12delete2061.001.28411.29080.0000
4642004.11.22 00:00close2051.001.30391.29680.000030.3013186.27
4652004.11.22 00:00buy stop2071.001.31331.30680.0000
4662004.11.22 00:00sell stop2081.001.29451.30100.0000
4672004.11.23 00:00delete2081.001.29451.30100.0000
4682004.11.23 00:00delete2071.001.31331.30680.0000
4692004.11.23 00:00buy stop2091.001.30711.30500.0000
4702004.11.23 00:00sell stop2101.001.30071.30280.0000
4712004.11.23 01:57sell2101.001.30071.30280.0000
4722004.11.23 01:58delete2091.001.30711.30500.0000
4732004.11.23 11:25s/l2101.001.30281.30280.0000-206.0012980.27
4742004.11.24 00:00buy stop2111.001.31761.31120.0000
4752004.11.24 00:00sell stop2121.001.29901.30540.0000
4762004.11.24 18:21buy2111.001.31761.31120.0000
4772004.11.24 18:21delete2121.001.29901.30540.0000
4782004.11.25 00:00close2111.001.31841.31120.000070.2913050.56
4792004.11.25 00:00buy stop2131.001.32621.32080.0000
4802004.11.25 00:00sell stop2141.001.31061.31600.0000
4812004.11.25 22:53buy2131.001.32621.32080.0000
4822004.11.25 22:53delete2141.001.31061.31600.0000
4832004.11.26 00:00close2131.001.32731.32080.000080.9013131.46
4842004.11.26 00:00buy stop2151.001.33611.33000.0000
4852004.11.26 00:00sell stop2161.001.31851.32460.0000
4862004.11.26 09:29sell2161.001.31851.32460.0000
4872004.11.26 09:29delete2151.001.33611.33000.0000
4882004.11.26 09:40s/l2161.001.32461.32460.0000-606.0012525.46
4892004.11.29 00:00buy stop2171.001.33841.33110.0000
4902004.11.29 00:00sell stop2181.001.31741.32470.0000
4912004.11.30 00:00delete2181.001.31741.32470.0000
4922004.11.30 00:00delete2171.001.33841.33110.0000
4932004.11.30 00:00buy stop2191.001.33251.32870.0000
4942004.11.30 00:00sell stop2201.001.32131.32510.0000
4952004.11.30 15:38buy2191.001.33251.32870.0000
4962004.11.30 15:38delete2201.001.32131.32510.0000
4972004.11.30 16:51s/l2191.001.32871.32870.0000-378.0012147.46
4982004.12.01 00:00buy stop2211.001.33621.33110.0000
4992004.12.01 00:00sell stop2221.001.32121.32630.0000
5002004.12.01 22:20buy2211.001.33621.33110.0000
5012004.12.01 22:20delete2221.001.32121.32630.0000
5022004.12.02 11:35s/l2211.001.33111.33110.0000-523.7011623.76
5032004.12.03 00:00buy stop2231.001.33701.32960.0000
5042004.12.03 00:00sell stop2241.001.31581.32320.0000
5052004.12.03 14:31buy2231.001.33701.32960.0000
5062004.12.03 14:31delete2241.001.31581.32320.0000
5072004.12.06 00:00close2231.001.34411.32960.0000700.3012324.06
5082004.12.06 00:00buy stop2251.001.35881.34850.0000
5092004.12.06 00:00sell stop2261.001.32941.33970.0000
5102004.12.07 00:00delete2261.001.32941.33970.0000
5112004.12.07 00:00delete2251.001.35881.34850.0000
5122004.12.07 00:00buy stop2271.001.34471.34140.0000
5132004.12.07 00:00sell stop2281.001.33491.33820.0000
5142004.12.07 07:40buy2271.001.34471.34140.0000
5152004.12.07 07:40delete2281.001.33491.33820.0000
5162004.12.07 20:55s/l2271.001.34141.34140.0000-330.0011994.06
5172004.12.08 00:00buy stop2291.001.34801.34410.0000
5182004.12.08 00:00sell stop2301.001.33641.34030.0000
5192004.12.08 05:39sell2301.001.33641.34030.0000
5202004.12.08 05:40delete2291.001.34801.34410.0000
5212004.12.09 00:00close2301.001.33541.34030.0000104.7012098.76
5222004.12.09 00:00buy stop2311.001.35231.34020.0000
5232004.12.09 00:00sell stop2321.001.31791.33000.0000
5242004.12.10 00:00delete2321.001.31791.33000.0000
5252004.12.10 00:00delete2311.001.35231.34020.0000
5262004.12.10 00:00buy stop2331.001.33851.33310.0000
5272004.12.10 00:00sell stop2341.001.32271.32810.0000
5282004.12.10 05:57sell2341.001.32271.32810.0000
5292004.12.10 05:57delete2331.001.33851.33310.0000
5302004.12.13 00:00close2341.001.32011.32810.0000264.7212363.48
5312004.12.13 00:00buy stop2351.001.33231.32340.0000
5322004.12.13 00:00sell stop2361.001.30671.31560.0000
5332004.12.13 20:37buy2351.001.33231.32340.0000
5342004.12.13 20:37delete2361.001.30671.31560.0000
5352004.12.16 00:00close2351.001.33981.32340.0000720.8913084.37
5362004.12.16 00:00buy stop2371.001.35281.34370.0000
5372004.12.16 00:00sell stop2381.001.32681.33590.0000
5382004.12.16 18:00sell2381.001.32681.33590.0000
5392004.12.16 18:00delete2371.001.35281.34370.0000
5402004.12.17 00:00close2381.001.32571.33590.0000124.1413208.51
5412004.12.17 00:00buy stop2391.001.34131.33020.0000
5422004.12.17 00:00sell stop2401.001.30951.32060.0000
5432004.12.20 00:00delete2401.001.30951.32060.0000
5442004.12.20 00:00delete2391.001.34131.33020.0000
5452004.12.20 00:00buy stop2411.001.33971.33520.0000
5462004.12.20 00:00sell stop2421.001.32651.33100.0000
5472004.12.20 15:13buy2411.001.33971.33520.0000
5482004.12.20 15:13delete2421.001.32651.33100.0000
5492004.12.21 10:33s/l2411.001.33521.33520.0000-459.7012748.81
5502004.12.22 00:00buy stop2431.001.34041.33760.0000
5512004.12.22 00:00sell stop2441.001.33201.33480.0000
5522004.12.22 11:09buy2431.001.34041.33760.0000
5532004.12.22 11:09delete2441.001.33201.33480.0000
5542004.12.22 12:22s/l2431.001.33761.33760.0000-278.0012470.81
5552004.12.23 00:00buy stop2451.001.34341.34030.0000
5562004.12.23 00:00sell stop2461.001.33421.33730.0000
5572004.12.23 04:39buy2451.001.34341.34030.0000
5582004.12.23 04:39delete2461.001.33421.33730.0000
5592004.12.24 00:00close2451.001.35031.34030.0000660.9013131.71
5602004.12.24 00:00buy stop2471.001.36001.35330.0000
5612004.12.24 00:00sell stop2481.001.34051.34730.0000
5622004.12.27 00:00delete2481.001.34051.34730.0000
5632004.12.27 00:00delete2471.001.36001.35330.0000
5642004.12.27 00:00buy stop2491.001.35661.35370.0000
5652004.12.27 00:00sell stop2501.001.34781.35070.0000
5662004.12.27 16:02buy2491.001.35661.35370.0000
5672004.12.27 16:02delete2501.001.34781.35070.0000
5682004.12.28 00:00close2491.001.36151.35370.0000480.3113612.02
5692004.12.28 00:00buy stop2511.001.37061.36430.0000
5702004.12.28 00:00sell stop2521.001.35241.35870.0000
5712004.12.29 00:00delete2521.001.35241.35870.0000
5722004.12.29 00:00delete2511.001.37061.36430.0000
5732004.12.29 00:00buy stop2531.001.36501.36230.0000
5742004.12.29 00:00sell stop2541.001.35681.35950.0000
5752004.12.29 01:55sell2541.001.35681.35950.0000
5762004.12.29 01:55delete2531.001.36501.36230.0000
5772004.12.29 05:35s/l2541.001.35951.35950.0000-272.0113340.01
5782004.12.30 00:00buy stop2551.001.36701.36260.0000
5792004.12.30 00:00sell stop2561.001.35401.35840.0000
5802004.12.31 00:00delete2561.001.35401.35840.0000
5812004.12.31 00:00delete2551.001.36701.36260.0000
5822004.12.31 00:00buy stop2571.001.36951.36490.0000
5832004.12.31 00:00sell stop2581.001.35611.36070.0000
5842004.12.31 17:41sell2581.001.35611.36070.0000
5852004.12.31 17:41delete2571.001.36951.36490.0000
5862005.01.04 00:00close2581.001.34651.36070.0000969.4214309.43
5872005.01.04 00:00buy stop2591.001.36031.35050.0000
5882005.01.04 00:00sell stop2601.001.33221.34200.0000
5892005.01.04 16:20sell2601.001.33221.34200.0000
5902005.01.04 16:20delete2591.001.36031.35050.0000
5912005.01.05 00:00close2601.001.32751.34200.0000474.7014784.13
5922005.01.05 00:00buy stop2611.001.34491.33250.0000
5932005.01.05 00:00sell stop2621.001.30961.32200.0000
5942005.01.06 00:00delete2621.001.30961.32200.0000
5952005.01.06 00:00delete2611.001.34491.33250.0000
5962005.01.06 00:00buy stop2631.001.33381.32930.0000
5972005.01.06 00:00sell stop2641.001.32071.32520.0000
5982005.01.06 08:34sell2641.001.32071.32520.0000
5992005.01.06 08:34delete2631.001.33381.32930.0000
6002005.01.07 00:00close2641.001.31801.32520.0000284.1315068.26
6012005.01.07 00:00buy stop2651.001.32681.32050.0000
6022005.01.07 00:00sell stop2661.001.30871.31490.0000
6032005.01.07 16:25sell2661.001.30871.31490.0000
6042005.01.07 16:25delete2651.001.32681.32050.0000
6052005.01.10 00:00close2661.001.30581.31490.0000294.7215362.98
6062005.01.10 00:00buy stop2671.001.32161.31030.0000
6072005.01.10 00:00sell stop2681.001.28951.30070.0000
6082005.01.11 00:00delete2681.001.28951.30070.0000
6092005.01.11 00:00delete2671.001.32161.31030.0000
6102005.01.11 00:00buy stop2691.001.31531.31190.0000
6112005.01.11 00:00sell stop2701.001.30521.30860.0000
6122005.01.11 11:00buy2691.001.31531.31190.0000
6132005.01.11 11:00delete2701.001.30521.30860.0000
6142005.01.11 18:34s/l2691.001.31191.31190.0000-339.0015023.98
6152005.01.12 00:00buy stop2711.001.31671.31320.0000
6162005.01.12 00:00sell stop2721.001.30641.30990.0000
6172005.01.12 14:30buy2711.001.31671.31320.0000
6182005.01.12 14:30delete2721.001.30641.30990.0000
6192005.01.13 00:00close2711.001.32491.31320.0000810.3015834.28
6202005.01.13 00:00buy stop2731.001.33991.32940.0000
6212005.01.13 00:00sell stop2741.001.30991.32040.0000
6222005.01.14 00:00delete2741.001.30991.32040.0000
6232005.01.14 00:00delete2731.001.33991.32940.0000
6242005.01.14 00:00buy stop2751.001.32661.32290.0000
6252005.01.14 00:00sell stop2761.001.31571.31940.0000
6262005.01.14 03:40sell2761.001.31571.31940.0000
6272005.01.14 03:40delete2751.001.32661.32290.0000
6282005.01.17 00:00close2761.001.31091.31940.0000484.7116318.99
6292005.01.17 00:00buy stop2771.001.32211.31410.0000
6302005.01.17 00:00sell stop2781.001.29921.30720.0000
6312005.01.18 00:00delete2781.001.29921.30720.0000
6322005.01.18 00:00delete2771.001.32211.31410.0000
6332005.01.18 00:00buy stop2791.001.31061.30640.0000
6342005.01.18 00:00sell stop2801.001.29811.30240.0000
6352005.01.19 00:00delete2801.001.29811.30240.0000
6362005.01.19 00:00delete2791.001.31061.30640.0000
6372005.01.19 00:00buy stop2811.001.30781.30360.0000
6382005.01.19 00:00sell stop2821.001.29551.29970.0000
6392005.01.19 09:37buy2811.001.30781.30360.0000
6402005.01.19 09:37delete2821.001.29551.29970.0000
6412005.01.19 16:31s/l2811.001.30361.30360.0000-419.0015899.99
6422005.01.20 00:00buy stop2831.001.31151.30380.0000
6432005.01.20 00:00sell stop2841.001.28921.29700.0000
6442005.01.21 00:00delete2841.001.28921.29700.0000
6452005.01.21 00:00delete2831.001.31151.30380.0000
6462005.01.21 00:00buy stop2851.001.30311.29790.0000
6472005.01.21 00:00sell stop2861.001.28801.29320.0000
6482005.01.21 17:21buy2851.001.30311.29790.0000
6492005.01.21 17:21delete2861.001.28801.29320.0000
6502005.01.24 00:00close2851.001.30421.29790.0000100.2916000.28
6512005.01.24 00:00buy stop2871.001.31381.30710.0000
6522005.01.24 00:00sell stop2881.001.29451.30120.0000
6532005.01.25 00:00delete2881.001.29451.30120.0000
6542005.01.25 00:00delete2871.001.31381.30710.0000
6552005.01.25 00:00buy stop2891.001.30951.30590.0000
6562005.01.25 00:00sell stop2901.001.29881.30240.0000
6572005.01.25 16:12sell2901.001.29881.30240.0000
6582005.01.25 16:12delete2891.001.30951.30590.0000
6592005.01.26 00:00close2901.001.29741.30240.0000144.7216145.00
6602005.01.26 00:00buy stop2911.001.30661.30010.0000
6612005.01.26 00:00sell stop2921.001.28771.29420.0000
6622005.01.26 16:38buy2911.001.30661.30010.0000
6632005.01.26 16:38delete2921.001.28771.29420.0000
6642005.01.27 00:00close2911.001.30711.30010.000040.2916185.29
6652005.01.27 00:00buy stop2931.001.31731.31020.0000
6662005.01.27 00:00sell stop2941.001.29681.30390.0000
6672005.01.28 00:00delete2941.001.29681.30390.0000
6682005.01.28 00:00delete2931.001.31731.31020.0000
6692005.01.28 00:00buy stop2951.001.31221.30650.0000
6702005.01.28 00:00sell stop2961.001.29571.30140.0000
6712005.01.31 00:00delete2961.001.29571.30140.0000
6722005.01.31 00:00delete2951.001.31221.30650.0000
6732005.01.31 00:00buy stop2971.001.30811.30340.0000
6742005.01.31 00:00sell stop2981.001.29421.29900.0000
6752005.02.01 00:00delete2981.001.29421.29900.0000
6762005.02.01 00:00delete2971.001.30811.30340.0000
6772005.02.01 00:00buy stop2991.001.31031.30610.0000
6782005.02.01 00:00sell stop3001.001.29801.30220.0000
6792005.02.02 00:00delete3001.001.29801.30220.0000
6802005.02.02 00:00delete2991.001.31031.30610.0000
6812005.02.02 00:00buy stop3011.001.30891.30560.0000
6822005.02.02 00:00sell stop3021.001.29901.30230.0000
6832005.02.02 06:52buy3011.001.30891.30560.0000
6842005.02.02 06:52delete3021.001.29901.30230.0000
6852005.02.02 14:22s/l3011.001.30561.30560.0000-330.9915854.30
6862005.02.03 00:00buy stop3031.001.30921.30500.0000
6872005.02.03 00:00sell stop3041.001.29691.30110.0000
6882005.02.03 14:47sell3041.001.29691.30110.0000
6892005.02.03 14:47delete3031.001.30921.30500.0000
6902005.02.04 14:30s/l3041.001.30111.30110.0000-402.8715451.43
6912005.02.07 00:00buy stop3051.001.29801.28920.0000
6922005.02.07 00:00sell stop3061.001.27271.28150.0000
6932005.02.08 00:00delete3061.001.27271.28150.0000
6942005.02.08 00:00delete3051.001.29801.28920.0000
6952005.02.08 00:00buy stop3071.001.28461.27810.0000
6962005.02.08 00:00sell stop3081.001.26571.27220.0000
6972005.02.09 00:00delete3081.001.26571.27220.0000
6982005.02.09 00:00delete3071.001.28461.27810.0000
6992005.02.09 00:00buy stop3091.001.28081.27760.0000
7002005.02.09 00:00sell stop3101.001.27111.27440.0000
7012005.02.09 17:18buy3091.001.28081.27760.0000
7022005.02.09 17:18delete3101.001.27111.27440.0000
7032005.02.10 00:00close3091.001.28101.27760.000010.2915461.72
7042005.02.10 00:00buy stop3111.001.28651.28280.0000
7052005.02.10 00:00sell stop3121.001.27561.27930.0000
7062005.02.10 14:32sell3121.001.27561.27930.0000
7072005.02.10 14:32delete3111.001.28651.28280.0000
7082005.02.10 14:58s/l3121.001.27931.27930.0000-367.0115094.71
7092005.02.11 00:00buy stop3131.001.29941.29110.0000
7102005.02.11 00:00sell stop3141.001.27551.28380.0000
7112005.02.14 00:00delete3141.001.27551.28380.0000
7122005.02.14 00:00delete3131.001.29941.29110.0000
7132005.02.14 00:00buy stop3151.001.29181.28930.0000
7142005.02.14 00:00sell stop3161.001.28421.28670.0000
7152005.02.14 02:06buy3151.001.29181.28930.0000
7162005.02.14 02:06delete3161.001.28421.28670.0000
7172005.02.15 00:00close3151.001.29691.28930.0000500.3015595.01
7182005.02.15 00:00buy stop3171.001.30501.29950.0000
7192005.02.15 00:00sell stop3181.001.28891.29440.0000
7202005.02.15 14:32buy3171.001.30501.29950.0000
7212005.02.15 14:32delete3181.001.28891.29440.0000
7222005.02.15 15:27s/l3171.001.29951.29950.0000-553.0015042.01
7232005.02.16 00:00buy stop3191.001.30901.30400.0000
7242005.02.16 00:00sell stop3201.001.29441.29940.0000
7252005.02.17 00:00delete3201.001.29441.29940.0000
7262005.02.17 00:00delete3191.001.30901.30400.0000
7272005.02.17 00:00buy stop3211.001.31001.30480.0000
7282005.02.17 00:00sell stop3221.001.29491.30010.0000
7292005.02.18 00:00delete3221.001.29491.30010.0000
7302005.02.18 00:00delete3211.001.31001.30480.0000
7312005.02.18 00:00buy stop3231.001.31281.30910.0000
7322005.02.18 00:00sell stop3241.001.30191.30560.0000
7332005.02.18 14:31sell3241.001.30191.30560.0000
7342005.02.18 14:31delete3231.001.31281.30910.0000
7352005.02.18 15:00s/l3241.001.30561.30560.0000-369.0114673.00
7362005.02.21 00:00buy stop3251.001.31061.30710.0000
7372005.02.21 00:00sell stop3261.001.30021.30370.0000
7382005.02.22 00:00delete3261.001.30021.30370.0000
7392005.02.22 00:00delete3251.001.31061.30710.0000
7402005.02.22 00:00buy stop3271.001.30951.30710.0000
7412005.02.22 00:00sell stop3281.001.30221.30460.0000
7422005.02.22 03:52buy3271.001.30951.30710.0000
7432005.02.22 03:52delete3281.001.30221.30460.0000
7442005.02.23 00:00close3271.001.32551.30710.00001590.2916263.29
7452005.02.23 00:00buy stop3291.001.34081.33010.0000
7462005.02.23 00:00sell stop3301.001.31031.32100.0000
7472005.02.24 00:00delete3301.001.31031.32100.0000
7482005.02.24 00:00delete3291.001.34081.33010.0000
7492005.02.24 00:00buy stop3311.001.32721.32270.0000
7502005.02.24 00:00sell stop3321.001.31401.31850.0000
7512005.02.25 00:00delete3321.001.31401.31850.0000
7522005.02.25 00:00delete3311.001.32721.32270.0000
7532005.02.25 00:00buy stop3331.001.32591.32120.0000
7542005.02.25 00:00sell stop3341.001.31221.31690.0000
7552005.02.28 00:00delete3341.001.31221.31690.0000
7562005.02.28 00:00delete3331.001.32591.32120.0000
7572005.02.28 00:00buy stop3351.001.33131.32600.0000
7582005.02.28 00:00sell stop3361.001.31601.32130.0000
7592005.03.01 00:00delete3361.001.31601.32130.0000
7602005.03.01 00:00delete3351.001.33131.32600.0000
7612005.03.01 00:00buy stop3371.001.32631.32300.0000
7622005.03.01 00:00sell stop3381.001.31661.31990.0000
7632005.03.02 00:00delete3381.001.31661.31990.0000
7642005.03.02 00:00delete3371.001.32631.32300.0000
7652005.03.02 00:00buy stop3391.001.32251.31970.0000
7662005.03.02 00:00sell stop3401.001.31401.31680.0000
7672005.03.02 09:53sell3401.001.31401.31680.0000
7682005.03.02 09:53delete3391.001.32251.31970.0000
7692005.03.03 00:00close3401.001.31371.31680.000034.7116298.00
7702005.03.03 00:00buy stop3411.001.32031.31560.0000
7712005.03.03 00:00sell stop3421.001.30661.31130.0000
7722005.03.04 00:00delete3421.001.30661.31130.0000
7732005.03.04 00:00delete3411.001.32031.31560.0000
7742005.03.04 00:00buy stop3431.001.31571.31230.0000
7752005.03.04 00:00sell stop3441.001.30561.30900.0000
7762005.03.04 15:01buy3431.001.31571.31230.0000
7772005.03.04 15:01delete3441.001.30561.30900.0000
7782005.03.07 00:00close3431.001.32361.31230.0000780.3117078.31
7792005.03.07 00:00buy stop3451.001.33491.32710.0000
7802005.03.07 00:00sell stop3461.001.31241.32020.0000
7812005.03.08 00:00delete3461.001.31241.32020.0000
7822005.03.08 00:00delete3451.001.33491.32710.0000
7832005.03.08 00:00buy stop3471.001.32691.32340.0000
7842005.03.08 00:00sell stop3481.001.31651.32000.0000
7852005.03.08 15:09buy3471.001.32691.32340.0000
7862005.03.08 15:09delete3481.001.31651.32000.0000
7872005.03.09 00:00close3471.001.33511.32340.0000810.3117888.62
7882005.03.09 00:00buy stop3491.001.34621.33840.0000
7892005.03.09 00:00sell stop3501.001.32391.33160.0000
7902005.03.10 00:00delete3501.001.32391.33160.0000
7912005.03.10 00:00delete3491.001.34621.33840.0000
7922005.03.10 00:00buy stop3511.001.34561.34100.0000
7932005.03.10 00:00sell stop3521.001.33211.33670.0000
7942005.03.10 03:24buy3511.001.34561.34100.0000
7952005.03.10 03:24delete3521.001.33211.33670.0000
7962005.03.10 03:39s/l3511.001.34101.34100.0000-461.0017427.62
7972005.03.11 00:00buy stop3531.001.34861.34430.0000
7982005.03.11 00:00sell stop3541.001.33591.34020.0000
7992005.03.14 00:00delete3541.001.33591.34020.0000
8002005.03.14 00:00delete3531.001.34861.34430.0000
8012005.03.14 00:00buy stop3551.001.35291.34840.0000
8022005.03.14 00:00sell stop3561.001.33961.34410.0000
8032005.03.14 09:51sell3561.001.33961.34410.0000
8042005.03.14 09:51delete3551.001.35291.34840.0000
8052005.03.15 00:00close3561.001.33671.34410.0000294.7117722.33
8062005.03.15 00:00buy stop3571.001.34671.33950.0000
8072005.03.15 00:00sell stop3581.001.32601.33320.0000
8082005.03.16 00:00delete3581.001.32601.33320.0000
8092005.03.16 00:00delete3571.001.34671.33950.0000
8102005.03.16 00:00buy stop3591.001.33991.33410.0000
8112005.03.16 00:00sell stop3601.001.32301.32880.0000
8122005.03.16 14:35buy3591.001.33991.33410.0000
8132005.03.16 14:35delete3601.001.32301.32880.0000
8142005.03.17 00:00close3591.001.34171.33410.0000170.3017892.63
8152005.03.17 00:00buy stop3611.001.35231.34500.0000
8162005.03.17 00:00sell stop3621.001.33121.33850.0000
8172005.03.18 00:00delete3621.001.33121.33850.0000
8182005.03.18 00:00delete3611.001.35231.34500.0000
8192005.03.18 00:00buy stop3631.001.34371.33970.0000
8202005.03.18 00:00sell stop3641.001.33191.33590.0000
8212005.03.18 09:53sell3641.001.33191.33590.0000
8222005.03.18 09:53delete3631.001.34371.33970.0000
8232005.03.21 00:00close3641.001.33111.33590.000084.7017977.33
8242005.03.21 00:00buy stop3651.001.33961.33360.0000
8252005.03.21 00:00sell stop3661.001.32211.32810.0000
8262005.03.21 08:50sell3661.001.32211.32810.0000
8272005.03.21 08:50delete3651.001.33961.33360.0000
8282005.03.22 00:00close3661.001.31671.32810.0000544.7018522.03
8292005.03.22 00:00buy stop3671.001.32901.32020.0000
8302005.03.22 00:00sell stop3681.001.30371.31250.0000
8312005.03.23 00:00delete3681.001.30371.31250.0000
8322005.03.23 00:00delete3671.001.32901.32020.0000
8332005.03.23 00:00buy stop3691.001.32081.31210.0000
8342005.03.23 00:00sell stop3701.001.29591.30460.0000
8352005.03.24 00:00delete3701.001.29591.30460.0000
8362005.03.24 00:00delete3691.001.32081.31210.0000
8372005.03.24 00:00buy stop3711.001.30781.30150.0000
8382005.03.24 00:00sell stop3721.001.28951.29580.0000
8392005.03.25 00:00delete3721.001.28951.29580.0000
8402005.03.25 00:00delete3711.001.30781.30150.0000
8412005.03.25 00:00buy stop3731.001.30151.29650.0000
8422005.03.25 00:00sell stop3741.001.28701.29200.0000
8432005.03.28 00:00delete3741.001.28701.29200.0000
8442005.03.28 00:00delete3731.001.30151.29650.0000
8452005.03.28 00:00buy stop3751.001.29931.29710.0000
8462005.03.28 00:00sell stop3761.001.29261.29480.0000
8472005.03.28 03:00sell3761.001.29261.29480.0000
8482005.03.28 03:00delete3751.001.29931.29710.0000
8492005.03.29 00:00close3761.001.28981.29480.0000284.7118806.74
8502005.03.29 00:00buy stop3771.001.29721.29200.0000
8512005.03.29 00:00sell stop3781.001.28191.28720.0000
8522005.03.30 00:00delete3781.001.28191.28720.0000
8532005.03.30 00:00delete3771.001.29721.29200.0000
8542005.03.30 00:00buy stop3791.001.29781.29380.0000
8552005.03.30 00:00sell stop3801.001.28611.29010.0000
8562005.03.30 16:04buy3791.001.29781.29380.0000
8572005.03.30 16:04delete3801.001.28611.29010.0000
8582005.03.30 18:14s/l3791.001.29381.29380.0000-395.0018411.74
8592005.03.31 00:00buy stop3811.001.29681.29330.0000
8602005.03.31 00:00sell stop3821.001.28631.28980.0000
8612005.03.31 10:11buy3811.001.29681.29330.0000
8622005.03.31 10:11delete3821.001.28631.28980.0000
8632005.04.01 17:00s/l3811.001.29331.29330.0000-382.1018029.64
8642005.04.04 00:00buy stop3831.001.30191.29240.0000
8652005.04.04 00:00sell stop3841.001.27481.28420.0000
8662005.04.05 00:00delete3841.001.27481.28420.0000
8672005.04.05 00:00delete3831.001.30191.29240.0000
8682005.04.05 00:00buy stop3851.001.29161.28730.0000
8692005.04.05 00:00sell stop3861.001.27891.28320.0000
8702005.04.06 00:00delete3861.001.27891.28320.0000
8712005.04.06 00:00delete3851.001.29161.28730.0000
8722005.04.06 00:00buy stop3871.001.29101.28720.0000
8732005.04.06 00:00sell stop3881.001.27971.28350.0000
8742005.04.06 11:30buy3871.001.29101.28720.0000
8752005.04.06 11:30delete3881.001.27971.28350.0000
8762005.04.06 13:49s/l3871.001.28721.28720.0000-380.9917648.65
8772005.04.07 00:00buy stop3891.001.29241.28890.0000
8782005.04.07 00:00sell stop3901.001.28201.28550.0000
8792005.04.07 08:24buy3891.001.29241.28890.0000
8802005.04.07 08:24delete3901.001.28201.28550.0000
8812005.04.07 19:06s/l3891.001.28891.28890.0000-355.0017293.65
8822005.04.08 00:00buy stop3911.001.29161.28690.0000
8832005.04.08 00:00sell stop3921.001.27791.28260.0000
8842005.04.08 18:00buy3911.001.29161.28690.0000
8852005.04.08 18:00delete3921.001.27791.28260.0000
8862005.04.11 00:00close3911.001.29281.28690.0000110.2917403.94
8872005.04.11 00:00buy stop3931.001.30181.29550.0000
8882005.04.11 00:00sell stop3941.001.28371.29000.0000
8892005.04.12 00:00delete3941.001.28371.29000.0000
8902005.04.12 00:00delete3931.001.30181.29550.0000
8912005.04.12 00:00buy stop3951.001.30421.29950.0000
8922005.04.12 00:00sell stop3961.001.29031.29510.0000
8932005.04.12 15:04sell3961.001.29031.29510.0000
8942005.04.12 15:04delete3951.001.30421.29950.0000
8952005.04.13 09:59s/l3961.001.29511.29510.0000-470.2916933.65
8962005.04.14 00:00buy stop3971.001.29971.29440.0000
8972005.04.14 00:00sell stop3981.001.28421.28950.0000
8982005.04.14 11:48sell3981.001.28421.28950.0000
8992005.04.14 11:48delete3971.001.29971.29440.0000
9002005.04.15 00:00close3981.001.27991.28950.0000444.1317377.78
9012005.04.15 00:00buy stop3991.001.29081.28300.0000
9022005.04.15 00:00sell stop4001.001.26831.27610.0000
9032005.04.15 16:21buy3991.001.29081.28300.0000
9042005.04.15 16:21delete4001.001.26831.27610.0000
9052005.04.18 00:00close3991.001.29151.28300.000060.3017438.08
9062005.04.18 00:00buy stop4011.001.30321.29510.0000
9072005.04.18 00:00sell stop4021.001.27991.28800.0000
9082005.04.18 17:20buy4011.001.30321.29510.0000
9092005.04.18 17:20delete4021.001.27991.28800.0000
9102005.04.20 00:00close4011.001.30551.29510.0000210.6017648.68
9112005.04.20 00:00buy stop4031.001.31261.30780.0000
9122005.04.20 00:00sell stop4041.001.29851.30330.0000
9132005.04.21 00:00delete4041.001.29851.30330.0000
9142005.04.21 00:00delete4031.001.31261.30780.0000
9152005.04.21 00:00buy stop4051.001.31671.31110.0000
9162005.04.21 00:00sell stop4061.001.30041.30600.0000
9172005.04.22 00:00delete4061.001.30041.30600.0000
9182005.04.22 00:00delete4051.001.31671.31110.0000
9192005.04.22 00:00buy stop4071.001.31211.30710.0000
9202005.04.22 00:00sell stop4081.001.29751.30250.0000
9212005.04.25 00:00delete4081.001.29751.30250.0000
9222005.04.25 00:00delete4071.001.31211.30710.0000
9232005.04.25 00:00buy stop4091.001.31091.30730.0000
9242005.04.25 00:00sell stop4101.001.30021.30380.0000
9252005.04.25 02:42sell4101.001.30021.30380.0000
9262005.04.25 02:42delete4091.001.31091.30730.0000
9272005.04.25 08:23s/l4101.001.30381.30380.0000-361.0017287.68
9282005.04.26 00:00buy stop4111.001.30631.30110.0000
9292005.04.26 00:00sell stop4121.001.29101.29630.0000
9302005.04.27 00:00delete4121.001.29101.29630.0000
9312005.04.27 00:00delete4111.001.30631.30110.0000
9322005.04.27 00:00buy stop4131.001.30371.30030.0000
9332005.04.27 00:00sell stop4141.001.29361.29700.0000
9342005.04.27 07:59sell4141.001.29361.29700.0000
9352005.04.27 07:59delete4131.001.30371.30030.0000
9362005.04.27 14:56s/l4141.001.29701.29700.0000-339.0016948.68
9372005.04.28 00:00buy stop4151.001.29861.29420.0000
9382005.04.28 00:00sell stop4161.001.28571.29010.0000
9392005.04.29 00:00delete4161.001.28571.29010.0000
9402005.04.29 00:00delete4151.001.29861.29420.0000
9412005.04.29 00:00buy stop4171.001.29481.29160.0000
9422005.04.29 00:00sell stop4181.001.28531.28850.0000
9432005.04.29 06:43buy4171.001.29481.29160.0000
9442005.04.29 06:43delete4181.001.28531.28850.0000
9452005.04.29 06:54s/l4171.001.29161.29160.0000-319.0016629.68
9462005.05.02 00:00buy stop4191.001.29501.28870.0000
9472005.05.02 00:00sell stop4201.001.27671.28300.0000
9482005.05.03 00:00delete4201.001.27671.28300.0000
9492005.05.03 00:00delete4191.001.29501.28870.0000
9502005.05.03 00:00buy stop4211.001.28801.28620.0000
9512005.05.03 00:00sell stop4221.001.28231.28410.0000
9522005.05.03 15:18buy4211.001.28801.28620.0000
9532005.05.03 15:18delete4221.001.28231.28410.0000
9542005.05.03 20:20s/l4211.001.28621.28620.0000-180.9916448.69
9552005.05.04 00:00buy stop4231.001.29341.28910.0000
9562005.05.04 00:00sell stop4241.001.28071.28500.0000
9572005.05.04 03:37buy4231.001.29341.28910.0000
9582005.05.04 03:37delete4241.001.28071.28500.0000
9592005.05.05 00:00close4231.001.29491.28910.0000140.2916588.98
9602005.05.05 00:00buy stop4251.001.30251.29720.0000
9612005.05.05 00:00sell stop4261.001.28721.29250.0000
9622005.05.06 00:00delete4261.001.28721.29250.0000
9632005.05.06 00:00delete4251.001.30251.29720.0000
9642005.05.06 00:00buy stop4271.001.29991.29680.0000
9652005.05.06 00:00sell stop4281.001.29061.29370.0000
9662005.05.06 14:30sell4281.001.29061.29370.0000
9672005.05.06 14:30delete4271.001.29991.29680.0000
9682005.05.09 00:00close4281.001.28171.29370.0000894.7117483.69
9692005.05.09 00:00buy stop4291.001.29241.28480.0000
9702005.05.09 00:00sell stop4301.001.27051.27810.0000
9712005.05.10 00:00delete4301.001.27051.27810.0000
9722005.05.10 00:00delete4291.001.29241.28480.0000
9732005.05.10 00:00buy stop4311.001.29221.28790.0000
9742005.05.10 00:00sell stop4321.001.27951.28380.0000
9752005.05.11 00:00delete4321.001.27951.28380.0000
9762005.05.11 00:00delete4311.001.29221.28790.0000
9772005.05.11 00:00buy stop4331.001.29301.28930.0000
9782005.05.11 00:00sell stop4341.001.28211.28580.0000
9792005.05.11 14:45sell4341.001.28211.28580.0000
9802005.05.11 14:45delete4331.001.29301.28930.0000
9812005.05.12 00:00close4341.001.28081.28580.0000134.7217618.41
9822005.05.12 00:00buy stop4351.001.29041.28360.0000
9832005.05.12 00:00sell stop4361.001.27071.27750.0000
9842005.05.12 14:30sell4361.001.27071.27750.0000
9852005.05.12 14:30delete4351.001.29041.28360.0000
9862005.05.13 00:00close4361.001.26811.27750.0000274.1317892.54
9872005.05.13 00:00buy stop4371.001.27861.27110.0000
9882005.05.13 00:00sell stop4381.001.25701.26450.0000
9892005.05.16 00:00delete4381.001.25701.26450.0000
9902005.05.16 00:00delete4371.001.27861.27110.0000
9912005.05.16 00:00buy stop4391.001.26811.26410.0000
9922005.05.16 00:00sell stop4401.001.25641.26040.0000
9932005.05.17 00:00delete4401.001.25641.26040.0000
9942005.05.17 00:00delete4391.001.26811.26410.0000
9952005.05.17 00:00buy stop4411.001.26831.26480.0000
9962005.05.17 00:00sell stop4421.001.25801.26150.0000
9972005.05.18 00:00delete4421.001.25801.26150.0000
9982005.05.18 00:00delete4411.001.26831.26480.0000
9992005.05.18 00:00buy stop4431.001.26581.26230.0000
10002005.05.18 00:00sell stop4441.001.25541.25890.0000
10012005.05.18 14:51buy4431.001.26581.26230.0000
10022005.05.18 14:51delete4441.001.25541.25890.0000
10032005.05.18 15:21s/l4431.001.26231.26230.0000-355.0017537.54
10042005.05.19 00:00buy stop4451.001.27511.26990.0000
10052005.05.19 00:00sell stop4461.001.26001.26520.0000
10062005.05.20 00:00delete4461.001.26001.26520.0000
10072005.05.20 00:00delete4451.001.27511.26990.0000
10082005.05.20 00:00buy stop4471.001.26991.26560.0000
10092005.05.20 00:00sell stop4481.001.25721.26150.0000
10102005.05.20 15:02sell4481.001.25721.26150.0000
10112005.05.20 15:02delete4471.001.26991.26560.0000
10122005.05.23 00:00close4481.001.25451.26150.0000274.7117812.25
10132005.05.23 00:00buy stop4491.001.26251.25670.0000
10142005.05.23 00:00sell stop4501.001.24561.25140.0000
10152005.05.24 00:00delete4501.001.24561.25140.0000
10162005.05.24 00:00delete4491.001.26251.25670.0000
10172005.05.24 00:00buy stop4511.001.26141.25830.0000
10182005.05.24 00:00sell stop4521.001.25211.25520.0000
10192005.05.24 13:37buy4511.001.26141.25830.0000
10202005.05.24 13:37delete4521.001.25211.25520.0000
10212005.05.24 16:39s/l4511.001.25831.25830.0000-311.0017501.25
10222005.05.25 00:00buy stop4531.001.26261.25910.0000
10232005.05.25 00:00sell stop4541.001.25211.25560.0000
10242005.05.26 00:00delete4541.001.25211.25560.0000
10252005.05.26 00:00delete4531.001.26261.25910.0000
10262005.05.26 00:00buy stop4551.001.26511.26180.0000
10272005.05.26 00:00sell stop4561.001.25521.25850.0000
10282005.05.26 07:53sell4561.001.25521.25850.0000
10292005.05.26 07:53delete4551.001.26511.26180.0000
10302005.05.27 00:00close4561.001.25121.25850.0000414.1317915.38
10312005.05.27 00:00buy stop4571.001.25961.25360.0000
10322005.05.27 00:00sell stop4581.001.24231.24820.0000
10332005.05.30 00:00delete4581.001.24231.24820.0000
10342005.05.30 00:00delete4571.001.25961.25360.0000
10352005.05.30 00:00buy stop4591.001.25951.25530.0000
10362005.05.30 00:00sell stop4601.001.24721.25140.0000
10372005.05.30 13:30sell4601.001.24721.25140.0000
10382005.05.30 13:30delete4591.001.25951.25530.0000
10392005.06.01 00:00close4601.001.23101.25140.00001629.4319544.81
10402005.06.01 00:00buy stop4611.001.24451.23490.0000
10412005.06.01 00:00sell stop4621.001.21701.22660.0000
10422005.06.01 22:23sell4621.001.21701.22660.0000
10432005.06.01 22:23delete4611.001.24451.23490.0000
10442005.06.02 09:38s/l4621.001.22661.22660.0000-956.3018588.51
10452005.06.03 00:00buy stop4631.001.23581.23000.0000
10462005.06.03 00:00sell stop4641.001.21891.22470.0000
10472005.06.06 00:00delete4641.001.21891.22470.0000
10482005.06.06 00:00delete4631.001.23581.23000.0000
10492005.06.06 00:00buy stop4651.001.23281.22580.0000
10502005.06.06 00:00sell stop4661.001.21251.21950.0000
10512005.06.07 00:00delete4661.001.21251.21950.0000
10522005.06.07 00:00delete4651.001.23281.22580.0000
10532005.06.07 00:00buy stop4671.001.23131.22760.0000
10542005.06.07 00:00sell stop4681.001.22041.22410.0000
10552005.06.07 10:53buy4671.001.23131.22760.0000
10562005.06.07 10:53delete4681.001.22041.22410.0000
10572005.06.07 14:28s/l4671.001.22761.22760.0000-367.0018221.51
10582005.06.08 00:00buy stop4691.001.23401.23020.0000
10592005.06.08 00:00sell stop4701.001.22271.22650.0000
10602005.06.08 12:00buy4691.001.23401.23020.0000
10612005.06.08 12:00delete4701.001.22271.22650.0000
10622005.06.08 18:15s/l4691.001.23021.23020.0000-383.0017838.51
10632005.06.09 00:00buy stop4711.001.23401.22660.0000
10642005.06.09 00:00sell stop4721.001.21271.22010.0000
10652005.06.10 00:00delete4721.001.21271.22010.0000
10662005.06.10 00:00delete4711.001.23401.22660.0000
10672005.06.10 00:00buy stop4731.001.22861.22460.0000
10682005.06.10 00:00sell stop4741.001.21681.22080.0000
10692005.06.10 15:45sell4741.001.21681.22080.0000
10702005.06.10 15:45delete4731.001.22861.22460.0000
10712005.06.13 00:00close4741.001.21111.22080.0000574.7218413.23
10722005.06.13 00:00buy stop4751.001.22101.21400.0000
10732005.06.13 00:00sell stop4761.001.20071.20770.0000
10742005.06.14 00:00delete4761.001.20071.20770.0000
10752005.06.14 00:00delete4751.001.22101.21400.0000
10762005.06.14 00:00buy stop4771.001.21801.21330.0000
10772005.06.14 00:00sell stop4781.001.20431.20900.0000
10782005.06.14 15:52sell4781.001.20431.20900.0000
10792005.06.14 15:52delete4771.001.21801.21330.0000
10802005.06.15 00:00close4781.001.20341.20900.000094.7118507.94
10812005.06.15 00:00buy stop4791.001.21251.20610.0000
10822005.06.15 00:00sell stop4801.001.19381.20030.0000
10832005.06.15 19:53buy4791.001.21251.20610.0000
10842005.06.15 19:53delete4801.001.19381.20030.0000
10852005.06.16 05:54s/l4791.001.20611.20610.0000-654.7017853.24
10862005.06.17 00:00buy stop4811.001.21841.21280.0000
10872005.06.17 00:00sell stop4821.001.20211.20770.0000
10882005.06.17 12:45buy4811.001.21841.21280.0000
10892005.06.17 12:45delete4821.001.20211.20770.0000
10902005.06.20 00:00close4811.001.21901.21280.000050.3117903.55
10912005.06.20 00:00buy stop4831.001.23321.22330.0000
10922005.06.20 00:00sell stop4841.001.20491.21480.0000
10932005.06.21 00:00delete4841.001.20491.21480.0000
10942005.06.21 00:00delete4831.001.23321.22330.0000
10952005.06.21 00:00buy stop4851.001.22361.21790.0000
10962005.06.21 00:00sell stop4861.001.20711.21280.0000
10972005.06.21 13:06sell4861.001.20711.21280.0000
10982005.06.21 13:06delete4851.001.22361.21790.0000
10992005.06.21 16:48s/l4861.001.21281.21280.0000-567.0017336.55
11002005.06.22 00:00buy stop4871.001.22561.21980.0000
11012005.06.22 00:00sell stop4881.001.20891.21460.0000
11022005.06.23 00:00delete4881.001.20891.21460.0000
11032005.06.23 00:00delete4871.001.22561.21980.0000
11042005.06.23 00:00buy stop4891.001.22061.21530.0000
11052005.06.23 00:00sell stop4901.001.20511.21040.0000
11062005.06.23 14:24sell4901.001.20511.21040.0000
11072005.06.23 14:25delete4891.001.22061.21530.0000
11082005.06.24 00:00close4901.001.20341.21040.0000184.1317520.68
11092005.06.24 00:00buy stop4911.001.21241.20600.0000
11102005.06.24 00:00sell stop4921.001.19391.20030.0000
11112005.06.27 00:00delete4921.001.19391.20030.0000
11122005.06.27 00:00delete4911.001.21241.20600.0000
11132005.06.27 00:00buy stop4931.001.21881.21260.0000
11142005.06.27 00:00sell stop4941.001.20091.20710.0000
11152005.06.28 00:00delete4941.001.20091.20710.0000
11162005.06.28 00:00delete4931.001.21881.21260.0000
11172005.06.28 00:00buy stop4951.001.22341.21890.0000
11182005.06.28 00:00sell stop4961.001.21031.21480.0000
11192005.06.28 10:47sell4961.001.21031.21480.0000
11202005.06.28 10:47delete4951.001.22341.21890.0000
11212005.06.29 00:00close4961.001.20681.21480.0000354.7017875.38
11222005.06.29 00:00buy stop4971.001.21551.20930.0000
11232005.06.29 00:00sell stop4981.001.19761.20380.0000
11242005.06.30 00:00delete4981.001.19761.20380.0000
11252005.06.30 00:00delete4971.001.21551.20930.0000
11262005.06.30 00:00buy stop4991.001.21381.20900.0000
11272005.06.30 00:00sell stop5001.001.19971.20450.0000
11282005.07.01 00:00delete5001.001.19971.20450.0000
11292005.07.01 00:00delete4991.001.21381.20900.0000
11302005.07.01 00:00buy stop5011.001.21431.21040.0000
11312005.07.01 00:00sell stop5021.001.20281.20670.0000
11322005.07.01 08:50sell5021.001.20281.20670.0000
11332005.07.01 08:50delete5011.001.21431.21040.0000
11342005.07.01 11:02s/l5021.001.20671.20670.0000-389.0017486.38
11352005.07.04 00:00buy stop5031.001.20471.19640.0000
11362005.07.04 00:00sell stop5041.001.18101.18920.0000
11372005.07.05 00:00delete5041.001.18101.18920.0000
11382005.07.05 00:00delete5031.001.20471.19640.0000
11392005.07.05 00:00buy stop5051.001.19401.19100.0000
11402005.07.05 00:00sell stop5061.001.18491.18800.0000
11412005.07.06 00:00delete5061.001.18491.18800.0000
11422005.07.06 00:00delete5051.001.19401.19100.0000
11432005.07.06 00:00buy stop5071.001.19711.19350.0000
11442005.07.06 00:00sell stop5081.001.18641.19000.0000
11452005.07.07 00:00delete5081.001.18641.19000.0000
11462005.07.07 00:00delete5071.001.19711.19350.0000
11472005.07.07 00:00buy stop5091.001.19761.19470.0000
11482005.07.07 00:00sell stop5101.001.18891.19180.0000
11492005.07.07 11:23buy5091.001.19761.19470.0000
11502005.07.07 11:23delete5101.001.18891.19180.0000
11512005.07.07 14:22s/l5091.001.19471.19470.0000-289.0017197.38
11522005.07.08 00:00buy stop5111.001.20481.19810.0000
11532005.07.08 00:00sell stop5121.001.18551.19220.0000
11542005.07.11 00:00delete5121.001.18551.19220.0000
11552005.07.11 00:00delete5111.001.20481.19810.0000
11562005.07.11 00:00buy stop5131.001.20441.19890.0000
11572005.07.11 00:00sell stop5141.001.18831.19380.0000
11582005.07.11 16:46buy5131.001.20441.19890.0000
11592005.07.11 16:46delete5141.001.18831.19380.0000
11602005.07.12 00:00close5131.001.20701.19890.0000250.3017447.68
11612005.07.12 00:00buy stop5151.001.21611.20980.0000
11622005.07.12 00:00sell stop5161.001.19781.20410.0000
11632005.07.12 06:25buy5151.001.21611.20980.0000
11642005.07.12 06:25delete5161.001.19781.20410.0000
11652005.07.13 00:00close5151.001.22381.20980.0000760.2918207.97
11662005.07.13 00:00buy stop5171.001.23831.22810.0000
11672005.07.13 00:00sell stop5181.001.20921.21940.0000
11682005.07.13 16:39sell5181.001.20921.21940.0000
11692005.07.13 16:39delete5171.001.23831.22810.0000
11702005.07.14 00:00close5181.001.20851.21940.000074.7118282.68
11712005.07.14 00:00buy stop5191.001.22021.21180.0000
11722005.07.14 00:00sell stop5201.001.19611.20450.0000
11732005.07.15 00:00delete5201.001.19611.20450.0000
11742005.07.15 00:00delete5191.001.22021.21180.0000
11752005.07.15 00:00buy stop5211.001.21311.20980.0000
11762005.07.15 00:00sell stop5221.001.20321.20650.0000
11772005.07.15 08:26buy5211.001.21311.20980.0000
11782005.07.15 08:26delete5221.001.20321.20650.0000
11792005.07.15 11:51s/l5211.001.20981.20980.0000-331.0017951.68
11802005.07.18 00:00buy stop5231.001.21061.20490.0000
11812005.07.18 00:00sell stop5241.001.19391.19970.0000
11822005.07.19 00:00delete5241.001.19391.19970.0000
11832005.07.19 00:00delete5231.001.21061.20490.0000
11842005.07.19 00:00buy stop5251.001.20981.20660.0000
11852005.07.19 00:00sell stop5261.001.20011.20340.0000
11862005.07.19 07:32sell5261.001.20011.20340.0000
11872005.07.19 07:32delete5251.001.20981.20660.0000
11882005.07.19 18:39s/l5261.001.20341.20340.0000-325.0117626.67
11892005.07.20 00:00buy stop5271.001.21091.20520.0000
11902005.07.20 00:00sell stop5281.001.19441.20010.0000
11912005.07.20 19:31buy5271.001.21091.20520.0000
11922005.07.20 19:31delete5281.001.19441.20010.0000
11932005.07.21 00:00close5271.001.21501.20520.0000400.2918026.96
11942005.07.21 00:00buy stop5291.001.22871.21910.0000
11952005.07.21 00:00sell stop5301.001.20141.21090.0000
11962005.07.22 00:00delete5301.001.20141.21090.0000
11972005.07.22 00:00delete5291.001.22871.21910.0000
11982005.07.22 00:00buy stop5311.001.22731.21960.0000
11992005.07.22 00:00sell stop5321.001.20501.21280.0000
12002005.07.25 00:00delete5321.001.20501.21280.0000
12012005.07.25 00:00delete5311.001.22731.21960.0000
12022005.07.25 00:00buy stop5331.001.21501.20830.0000
12032005.07.25 00:00sell stop5341.001.19551.20230.0000
12042005.07.26 00:00delete5341.001.19551.20230.0000
12052005.07.26 00:00delete5331.001.21501.20830.0000
12062005.07.26 00:00buy stop5351.001.21121.20830.0000
12072005.07.26 00:00sell stop5361.001.20231.20530.0000
12082005.07.26 04:42sell5361.001.20231.20530.0000
12092005.07.26 04:42delete5351.001.21121.20830.0000
12102005.07.26 08:38s/l5361.001.20531.20530.0000-295.0117731.95
12112005.07.27 00:00buy stop5371.001.20831.20390.0000
12122005.07.27 00:00sell stop5381.001.19541.19980.0000
12132005.07.28 00:00delete5381.001.19541.19980.0000
12142005.07.28 00:00delete5371.001.20831.20390.0000
12152005.07.28 00:00buy stop5391.001.21451.20870.0000
12162005.07.28 00:00sell stop5401.001.19761.20340.0000
12172005.07.28 18:32buy5391.001.21451.20870.0000
12182005.07.28 18:32delete5401.001.19761.20340.0000
12192005.07.29 10:07s/l5391.001.20871.20870.0000-612.1017119.85
12202005.08.01 00:00buy stop5411.001.21841.21410.0000
12212005.08.01 00:00sell stop5421.001.20591.21010.0000
12222005.08.01 05:08buy5411.001.21841.21410.0000
12232005.08.01 05:08delete5421.001.20591.21010.0000
12242005.08.03 00:00close5411.001.21931.21410.000070.6017190.45
12252005.08.03 00:00buy stop5431.001.22531.22130.0000
12262005.08.03 00:00sell stop5441.001.21341.21740.0000
12272005.08.03 11:02buy5431.001.22531.22130.0000
12282005.08.03 11:02delete5441.001.21341.21740.0000
12292005.08.04 00:00close5431.001.23311.22130.0000770.3117960.76
12302005.08.04 00:00buy stop5451.001.24721.23740.0000
12312005.08.04 00:00sell stop5461.001.21911.22890.0000
12322005.08.05 00:00delete5461.001.21911.22890.0000
12332005.08.05 00:00delete5451.001.24721.23740.0000
12342005.08.05 00:00buy stop5471.001.24601.24080.0000
12352005.08.05 00:00sell stop5481.001.23091.23610.0000
12362005.08.08 00:00delete5481.001.23091.23610.0000
12372005.08.08 00:00delete5471.001.24601.24080.0000
12382005.08.08 00:00buy stop5491.001.23981.23560.0000
12392005.08.08 00:00sell stop5501.001.22751.23170.0000
12402005.08.09 00:00delete5501.001.22751.23170.0000
12412005.08.09 00:00delete5491.001.23981.23560.0000
12422005.08.09 00:00buy stop5511.001.24021.23650.0000
12432005.08.09 00:00sell stop5521.001.22931.23300.0000
12442005.08.09 07:54buy5511.001.24021.23650.0000
12452005.08.09 07:54delete5521.001.22931.23300.0000
12462005.08.09 10:28s/l5511.001.23651.23650.0000-369.0017591.76
12472005.08.10 00:00buy stop5531.001.24411.23970.0000
12482005.08.10 00:00sell stop5541.001.23121.23560.0000
12492005.08.11 00:00delete5541.001.23121.23560.0000
12502005.08.11 00:00delete5531.001.24411.23970.0000
12512005.08.11 00:00buy stop5551.001.24531.24080.0000
12522005.08.11 00:00sell stop5561.001.23211.23660.0000
12532005.08.11 21:44buy5551.001.24531.24080.0000
12542005.08.11 21:44delete5561.001.23211.23660.0000
12552005.08.12 00:00close5551.001.24681.24080.0000120.8917712.65
12562005.08.12 00:00buy stop5571.001.25401.24910.0000
12572005.08.12 00:00sell stop5581.001.23971.24460.0000
12582005.08.12 15:03sell5581.001.23971.24460.0000
12592005.08.12 15:03delete5571.001.25401.24910.0000
12602005.08.12 20:30s/l5581.001.24461.24460.0000-489.0017223.65
12612005.08.15 00:00buy stop5591.001.25271.24760.0000
12622005.08.15 00:00sell stop5601.001.23781.24290.0000
12632005.08.15 10:49sell5601.001.23781.24290.0000
12642005.08.15 10:49delete5591.001.25271.24760.0000
12652005.08.16 00:00close5601.001.23681.24290.0000104.7217328.37
12662005.08.16 00:00buy stop5611.001.24481.23910.0000
12672005.08.16 00:00sell stop5621.001.22831.23400.0000
12682005.08.17 00:00delete5621.001.22831.23400.0000
12692005.08.17 00:00delete5611.001.24481.23910.0000
12702005.08.17 00:00buy stop5631.001.24081.23700.0000
12712005.08.17 00:00sell stop5641.001.22951.23330.0000
12722005.08.17 08:13sell5641.001.22951.23330.0000
12732005.08.17 08:13delete5631.001.24081.23700.0000
12742005.08.18 00:00close5641.001.22781.23330.0000174.7117503.08
12752005.08.18 00:00buy stop5651.001.23521.23000.0000
12762005.08.18 00:00sell stop5661.001.21991.22520.0000
12772005.08.18 14:46sell5661.001.21991.22520.0000
12782005.08.18 14:47delete5651.001.23521.23000.0000
12792005.08.19 00:00close5661.001.21781.22520.0000224.1317727.21
12802005.08.19 00:00buy stop5671.001.22731.22050.0000
12812005.08.19 00:00sell stop5681.001.20761.21440.0000
12822005.08.22 00:00delete5681.001.20761.21440.0000
12832005.08.22 00:00delete5671.001.22731.22050.0000
12842005.08.22 00:00buy stop5691.001.22151.21800.0000
12852005.08.22 00:00sell stop5701.001.21121.21470.0000
12862005.08.22 12:52buy5691.001.22151.21800.0000
12872005.08.22 12:52delete5701.001.21121.21470.0000
12882005.08.23 00:00close5691.001.22241.21800.000080.3017807.51
12892005.08.23 00:00buy stop5711.001.22881.22450.0000
12902005.08.23 00:00sell stop5721.001.21611.22040.0000
12912005.08.24 00:00delete5721.001.21611.22040.0000
12922005.08.24 00:00delete5711.001.22881.22450.0000
12932005.08.24 00:00buy stop5731.001.22781.22460.0000
12942005.08.24 00:00sell stop5741.001.21831.22150.0000
12952005.08.24 06:35sell5741.001.21831.22150.0000
12962005.08.24 06:36delete5731.001.22781.22460.0000
12972005.08.24 12:20s/l5741.001.22151.22150.0000-317.0017490.51
12982005.08.25 00:00buy stop5751.001.23541.22950.0000
12992005.08.25 00:00sell stop5761.001.21831.22420.0000
13002005.08.26 00:00delete5761.001.21831.22420.0000
13012005.08.26 00:00delete5751.001.23541.22950.0000
13022005.08.26 00:00buy stop5771.001.23511.23160.0000
13032005.08.26 00:00sell stop5781.001.22461.22810.0000
13042005.08.29 00:00delete5781.001.22461.22810.0000
13052005.08.29 00:00delete5771.001.23511.23160.0000
13062005.08.29 00:00buy stop5791.001.23331.22990.0000
13072005.08.29 00:00sell stop5801.001.22301.22650.0000
13082005.08.29 01:17buy5791.001.23331.22990.0000
13092005.08.29 01:17delete5801.001.22301.22650.0000
13102005.08.29 12:40s/l5791.001.22991.22990.0000-345.0017145.51
13112005.08.30 00:00buy stop5811.001.23121.22490.0000
13122005.08.30 00:00sell stop5821.001.21291.21920.0000
13132005.08.31 00:00delete5821.001.21291.21920.0000
13142005.08.31 00:00delete5811.001.23121.22490.0000
13152005.08.31 00:00buy stop5831.001.22651.22310.0000
13162005.08.31 00:00sell stop5841.001.21641.21980.0000
13172005.08.31 16:10buy5831.001.22651.22310.0000
13182005.08.31 16:10delete5841.001.21641.21980.0000
13192005.09.01 00:00close5831.001.23381.22310.0000720.3117865.82
13202005.09.01 00:00buy stop5851.001.24601.23750.0000
13212005.09.01 00:00sell stop5861.001.22171.23020.0000
13222005.09.01 16:07buy5851.001.24601.23750.0000
13232005.09.01 16:07delete5861.001.22171.23020.0000
13242005.09.02 00:00close5851.001.24911.23750.0000280.9018146.72
13252005.09.02 00:00buy stop5871.001.26351.25350.0000
13262005.09.02 00:00sell stop5881.001.23491.24490.0000
13272005.09.05 00:00delete5881.001.23491.24490.0000
13282005.09.05 00:00delete5871.001.26351.25350.0000
13292005.09.05 00:00buy stop5891.001.26241.25620.0000
13302005.09.05 00:00sell stop5901.001.24451.25070.0000
13312005.09.06 00:00delete5901.001.24451.25070.0000
13322005.09.06 00:00delete5891.001.26241.25620.0000
13332005.09.06 00:00buy stop5911.001.25931.25580.0000
13342005.09.06 00:00sell stop5921.001.24881.25230.0000
13352005.09.06 02:59sell5921.001.24881.25230.0000
13362005.09.06 02:59delete5911.001.25931.25580.0000
13372005.09.07 00:00close5921.001.24631.25230.0000254.7018401.42
13382005.09.07 00:00buy stop5931.001.25331.24830.0000
13392005.09.07 00:00sell stop5941.001.23881.24380.0000
13402005.09.07 09:28buy5931.001.25331.24830.0000
13412005.09.07 09:28delete5941.001.23881.24380.0000
13422005.09.07 10:49s/l5931.001.24831.24830.0000-495.0017906.42
13432005.09.08 00:00buy stop5951.001.25031.24380.0000
13442005.09.08 00:00sell stop5961.001.23161.23810.0000
13452005.09.09 00:00delete5961.001.23161.23810.0000
13462005.09.09 00:00delete5951.001.25031.24380.0000
13472005.09.09 00:00buy stop5971.001.24501.24150.0000
13482005.09.09 00:00sell stop5981.001.23461.23810.0000
13492005.09.09 17:23buy5971.001.24501.24150.0000
13502005.09.09 17:23delete5981.001.23461.23810.0000
13512005.09.09 18:28s/l5971.001.24151.24150.0000-355.0017551.42
13522005.09.12 00:00buy stop5991.001.24641.24230.0000
13532005.09.12 00:00sell stop6001.001.23431.23840.0000
13542005.09.12 04:50sell6001.001.23431.23840.0000
13552005.09.12 04:50delete5991.001.24641.24230.0000
13562005.09.13 00:00close6001.001.22841.23840.0000594.7218146.14
13572005.09.13 00:00buy stop6011.001.23851.23130.0000
13582005.09.13 00:00sell stop6021.001.21781.22500.0000
13592005.09.14 00:00delete6021.001.21781.22500.0000
13602005.09.14 00:00delete6011.001.23851.23130.0000
13612005.09.14 00:00buy stop6031.001.23231.22870.0000
13622005.09.14 00:00sell stop6041.001.22161.22520.0000
13632005.09.14 14:19buy6031.001.23231.22870.0000
13642005.09.14 14:19delete6041.001.22161.22520.0000
13652005.09.14 17:06s/l6031.001.22871.22870.0000-361.0017785.14
13662005.09.15 00:00buy stop6051.001.23381.23010.0000
13672005.09.15 00:00sell stop6061.001.22291.22660.0000
13682005.09.15 03:10sell6061.001.22291.22660.0000
13692005.09.15 03:10delete6051.001.23381.23010.0000
13702005.09.16 00:00close6061.001.22241.22660.000064.1317849.27
13712005.09.16 00:00buy stop6071.001.22891.22420.0000
13722005.09.16 00:00sell stop6081.001.21521.21990.0000
13732005.09.16 06:34buy6071.001.22891.22420.0000
13742005.09.16 06:34delete6081.001.21521.21990.0000
13752005.09.16 13:43s/l6071.001.22421.22420.0000-468.9917380.28
13762005.09.19 00:00buy stop6091.001.22371.21820.0000
13772005.09.19 00:00sell stop6101.001.20781.21320.0000
13782005.09.20 00:00delete6101.001.20781.21320.0000
13792005.09.20 00:00delete6091.001.22371.21820.0000
13802005.09.20 00:00buy stop6111.001.21911.21540.0000
13812005.09.20 00:00sell stop6121.001.20821.21190.0000
13822005.09.21 00:00delete6121.001.20821.21190.0000
13832005.09.21 00:00delete6111.001.21911.21540.0000
13842005.09.21 00:00buy stop6131.001.21741.21360.0000
13852005.09.21 00:00sell stop6141.001.20611.20990.0000
13862005.09.21 05:21buy6131.001.21741.21360.0000
13872005.09.21 05:21delete6141.001.20611.20990.0000
13882005.09.22 00:00close6131.001.22221.21360.0000470.3017850.58
13892005.09.22 00:00buy stop6151.001.23141.22510.0000
13902005.09.22 00:00sell stop6161.001.21311.21940.0000
13912005.09.22 16:47sell6161.001.21311.21940.0000
13922005.09.22 16:47delete6151.001.23141.22510.0000
13932005.09.26 00:00close6161.001.20271.21940.00001058.8418909.42
13942005.09.26 00:00buy stop6171.001.21171.20530.0000
13952005.09.26 00:00sell stop6181.001.19321.19960.0000
13962005.09.27 00:00delete6181.001.19321.19960.0000
13972005.09.27 00:00delete6171.001.21171.20530.0000
13982005.09.27 00:00buy stop6191.001.21201.20850.0000
13992005.09.27 00:00sell stop6201.001.20151.20500.0000
14002005.09.27 08:00sell6201.001.20151.20500.0000
14012005.09.27 08:01delete6191.001.21201.20850.0000
14022005.09.28 18:24s/l6201.001.20501.20500.0000-348.2918561.13
14032005.09.29 00:00buy stop6211.001.20871.20550.0000
14042005.09.29 00:00sell stop6221.001.19921.20240.0000
14052005.09.30 00:00delete6221.001.19921.20240.0000
14062005.09.30 00:00delete6211.001.20871.20550.0000
14072005.09.30 00:00buy stop6231.001.20821.20480.0000
14082005.09.30 00:00sell stop6241.001.19811.20150.0000
14092005.09.30 16:53buy6231.001.20821.20480.0000
14102005.09.30 16:53delete6241.001.19811.20150.0000
14112005.09.30 17:01s/l6231.001.20481.20480.0000-339.0018222.13
14122005.10.03 00:00buy stop6251.001.20891.20420.0000
14132005.10.03 00:00sell stop6261.001.19521.19990.0000
14142005.10.03 03:05sell6261.001.19521.19990.0000
14152005.10.03 03:05delete6251.001.20891.20420.0000
14162005.10.04 00:00close6261.001.19191.19990.0000334.7118556.84
14172005.10.04 00:00buy stop6271.001.20101.19450.0000
14182005.10.04 00:00sell stop6281.001.18221.18870.0000
14192005.10.05 00:00delete6281.001.18221.18870.0000
14202005.10.05 00:00delete6271.001.20101.19450.0000
14212005.10.05 00:00buy stop6291.001.19531.19300.0000
14222005.10.05 00:00sell stop6301.001.18821.19050.0000
14232005.10.05 06:19buy6291.001.19531.19300.0000
14242005.10.05 06:19delete6301.001.18821.19050.0000
14252005.10.05 15:16s/l6291.001.19301.19300.0000-233.0018323.84
14262005.10.06 00:00buy stop6311.001.20851.20340.0000
14272005.10.06 00:00sell stop6321.001.19361.19870.0000
14282005.10.06 15:06buy6311.001.20851.20340.0000
14292005.10.06 15:06delete6321.001.19361.19870.0000
14302005.10.07 00:00close6311.001.21811.20340.0000930.9019254.74
14312005.10.07 00:00buy stop6331.001.23301.22250.0000
14322005.10.07 00:00sell stop6341.001.20311.21360.0000
14332005.10.10 00:00delete6341.001.20311.21360.0000
14342005.10.10 00:00delete6331.001.23301.22250.0000
14352005.10.10 00:00buy stop6351.001.21831.21390.0000
14362005.10.10 00:00sell stop6361.001.20521.20970.0000
14372005.10.10 16:01sell6361.001.20521.20970.0000
14382005.10.10 16:01delete6351.001.21831.21390.0000
14392005.10.12 00:00close6361.001.19911.20970.0000619.4219874.16
14402005.10.12 00:00buy stop6371.001.20561.20100.0000
14412005.10.12 00:00sell stop6381.001.19211.19670.0000
14422005.10.13 00:00delete6381.001.19211.19670.0000
14432005.10.13 00:00delete6371.001.20561.20100.0000
14442005.10.13 00:00buy stop6391.001.21011.20510.0000
14452005.10.13 00:00sell stop6401.001.19551.20050.0000
14462005.10.13 14:37sell6401.001.19551.20050.0000
14472005.10.13 14:37delete6391.001.21011.20510.0000
14482005.10.13 20:46s/l6401.001.20051.20050.0000-505.0019369.16
14492005.10.14 00:00buy stop6411.001.21161.20530.0000
14502005.10.14 00:00sell stop6421.001.19331.19960.0000
14512005.10.16 23:00delete6421.001.19331.19960.0000
14522005.10.16 23:00delete6411.001.21161.20530.0000
14532005.10.17 00:00buy stop6431.001.21691.21050.0000
14542005.10.17 00:00sell stop6441.001.19821.20470.0000
14552005.10.18 00:00delete6441.001.19821.20470.0000
14562005.10.18 00:00delete6431.001.21691.21050.0000
14572005.10.18 00:00buy stop6451.001.20961.20410.0000
14582005.10.18 00:00sell stop6461.001.19371.19920.0000
14592005.10.18 12:25sell6461.001.19371.19920.0000
14602005.10.18 12:25delete6451.001.20961.20410.0000
14612005.10.19 17:06s/l6461.001.19921.19920.0000-542.2918826.87
14622005.10.20 00:00buy stop6471.001.20861.20220.0000
14632005.10.20 00:00sell stop6481.001.19011.19650.0000
14642005.10.21 00:00delete6481.001.19011.19650.0000
14652005.10.21 00:00delete6471.001.20861.20220.0000
14662005.10.21 00:00buy stop6491.001.20731.20350.0000
14672005.10.21 00:00sell stop6501.001.19601.19980.0000
14682005.10.21 03:17buy6491.001.20731.20350.0000
14692005.10.21 03:17delete6501.001.19601.19980.0000
14702005.10.21 04:26s/l6491.001.20351.20350.0000-383.0018443.87
14712005.10.24 00:00buy stop6511.001.20501.19750.0000
14722005.10.24 00:00sell stop6521.001.18351.19100.0000
14732005.10.25 00:00delete6521.001.18351.19100.0000
14742005.10.25 00:00delete6511.001.20501.19750.0000
14752005.10.25 00:00buy stop6531.001.20461.19970.0000
14762005.10.25 00:00sell stop6541.001.19031.19520.0000
14772005.10.25 12:56buy6531.001.20461.19970.0000
14782005.10.25 12:56delete6541.001.19031.19520.0000
14792005.10.26 00:00close6531.001.21091.19970.0000620.3019064.17
14802005.10.26 00:00buy stop6551.001.22401.21490.0000
14812005.10.26 00:00sell stop6561.001.19791.20700.0000
14822005.10.27 00:00delete6561.001.19791.20700.0000
14832005.10.27 00:00delete6551.001.22401.21490.0000
14842005.10.27 00:00buy stop6571.001.21221.20790.0000
14852005.10.27 00:00sell stop6581.001.19951.20380.0000
14862005.10.27 05:17buy6571.001.21221.20790.0000
14872005.10.27 05:17delete6581.001.19951.20380.0000
14882005.10.28 00:00close6571.001.21361.20790.0000110.9019175.07
14892005.10.28 00:00buy stop6591.001.22321.21670.0000
14902005.10.28 00:00sell stop6601.001.20451.21100.0000
14912005.10.30 23:00delete6601.001.20451.21100.0000
14922005.10.30 23:00delete6591.001.22321.21670.0000
14932005.10.31 00:00buy stop6611.001.21481.20880.0000
14942005.10.31 00:00sell stop6621.001.19741.20340.0000
14952005.11.01 00:00delete6621.001.19741.20340.0000
14962005.11.01 00:00delete6611.001.21481.20880.0000
14972005.11.01 00:00buy stop6631.001.20691.20080.0000
14982005.11.01 00:00sell stop6641.001.18921.19530.0000
14992005.11.02 00:00delete6641.001.18921.19530.0000
15002005.11.02 00:00delete6631.001.20691.20080.0000
15012005.11.02 00:00buy stop6651.001.20831.20480.0000
15022005.11.02 00:00sell stop6661.001.19801.20150.0000
15032005.11.03 00:00delete6661.001.19801.20150.0000
15042005.11.03 00:00delete6651.001.20831.20480.0000
15052005.11.03 00:00buy stop6671.001.21441.20960.0000
15062005.11.03 00:00sell stop6681.001.20031.20510.0000
15072005.11.03 15:02sell6681.001.20031.20510.0000
15082005.11.03 15:02delete6671.001.21441.20960.0000
15092005.11.04 00:00close6681.001.19471.20510.0000574.1319749.20
15102005.11.04 00:00buy stop6691.001.20471.19740.0000
15112005.11.04 00:00sell stop6701.001.18381.19110.0000
15122005.11.04 17:00sell6701.001.18381.19110.0000
15132005.11.04 17:00delete6691.001.20471.19740.0000
15142005.11.06 23:00close6701.001.18131.19110.0000250.0019999.20
15152005.11.07 00:00buy stop6711.001.19401.18450.0000
15162005.11.07 00:00sell stop6721.001.16681.17630.0000
15172005.11.08 00:00delete6721.001.16681.17630.0000
15182005.11.08 00:00delete6711.001.19401.18450.0000
15192005.11.08 00:00buy stop6731.001.18291.18010.0000
15202005.11.08 00:00sell stop6741.001.17441.17720.0000
15212005.11.08 03:00sell6741.001.17441.17720.0000
15222005.11.08 03:00delete6731.001.18291.18010.0000
15232005.11.08 17:34s/l6741.001.17721.17720.0000-281.0019718.20
15242005.11.09 00:00buy stop6751.001.18441.17990.0000
15252005.11.09 00:00sell stop6761.001.17131.17580.0000
15262005.11.10 00:00delete6761.001.17131.17580.0000
15272005.11.10 00:00delete6751.001.18441.17990.0000
15282005.11.10 00:00buy stop6771.001.18181.17820.0000
15292005.11.10 00:00sell stop6781.001.17111.17470.0000
15302005.11.10 20:53sell6781.001.17111.17470.0000
15312005.11.10 20:53delete6771.001.18181.17820.0000
15322005.11.11 00:00close6781.001.16931.17470.0000194.1319912.33
15332005.11.11 00:00buy stop6791.001.17781.17180.0000
15342005.11.11 00:00sell stop6801.001.16031.16630.0000
15352005.11.13 23:00delete6801.001.16031.16630.0000
15362005.11.13 23:00delete6791.001.17781.17180.0000
15372005.11.14 00:00buy stop6811.001.17671.17350.0000
15382005.11.14 00:00sell stop6821.001.16721.17040.0000
15392005.11.14 05:06buy6811.001.17671.17350.0000
15402005.11.14 05:06delete6821.001.16721.17040.0000
15412005.11.14 11:42s/l6811.001.17351.17350.0000-319.0019593.33
15422005.11.15 00:00buy stop6831.001.17731.17160.0000
15432005.11.15 00:00sell stop6841.001.16081.16650.0000
15442005.11.16 00:00delete6841.001.16081.16650.0000
15452005.11.16 00:00delete6831.001.17731.17160.0000
15462005.11.16 00:00buy stop6851.001.17811.17380.0000
15472005.11.16 00:00sell stop6861.001.16541.16970.0000
15482005.11.16 15:42sell6861.001.16541.16970.0000
15492005.11.16 15:42delete6851.001.17811.17380.0000
15502005.11.16 19:08s/l6861.001.16971.16970.0000-431.0119162.32
15512005.11.17 00:00buy stop6871.001.17381.16930.0000
15522005.11.17 00:00sell stop6881.001.16051.16500.0000
15532005.11.17 19:18buy6871.001.17381.16930.0000
15542005.11.17 19:18delete6881.001.16051.16500.0000
15552005.11.18 00:00close6871.001.17431.16930.000020.9019183.22
15562005.11.18 00:00buy stop6891.001.18281.17690.0000
15572005.11.18 00:00sell stop6901.001.16571.17160.0000
15582005.11.20 23:00delete6901.001.16571.17160.0000
15592005.11.20 23:00delete6891.001.18281.17690.0000
15602005.11.21 00:00buy stop6911.001.18751.18080.0000
15612005.11.21 00:00sell stop6921.001.16821.17490.0000
15622005.11.22 00:00delete6921.001.16821.17490.0000
15632005.11.22 00:00delete6911.001.18751.18080.0000
15642005.11.22 00:00buy stop6931.001.18091.17510.0000
15652005.11.22 00:00sell stop6941.001.16401.16980.0000
15662005.11.22 20:20buy6931.001.18091.17510.0000
15672005.11.22 20:20delete6941.001.16401.16980.0000
15682005.11.23 00:00close6931.001.18201.17510.0000100.3019283.52
15692005.11.23 00:00buy stop6951.001.19201.18500.0000
15702005.11.23 00:00sell stop6961.001.17181.17880.0000
15712005.11.24 00:00delete6961.001.17181.17880.0000
15722005.11.24 00:00delete6951.001.19201.18500.0000
15732005.11.24 00:00buy stop6971.001.18861.18340.0000
15742005.11.24 00:00sell stop6981.001.17351.17870.0000
15752005.11.25 00:00delete6981.001.17351.17870.0000
15762005.11.25 00:00delete6971.001.18861.18340.0000
15772005.11.25 00:00buy stop6991.001.18171.17900.0000
15782005.11.25 00:00sell stop7001.001.17361.17630.0000
15792005.11.25 16:12sell7001.001.17361.17630.0000
15802005.11.25 16:12delete6991.001.18171.17900.0000
15812005.11.27 23:00close7001.001.17171.17630.0000190.0019473.52
15822005.11.28 00:00buy stop7011.001.17581.17230.0000
15832005.11.28 00:00sell stop7021.001.16531.16880.0000
15842005.11.28 16:25buy7011.001.17581.17230.0000
15852005.11.28 16:25delete7021.001.16531.16880.0000
15862005.11.29 00:00close7011.001.18451.17230.0000860.3020333.82
15872005.11.29 00:00buy stop7031.001.20031.18930.0000
15882005.11.29 00:00sell stop7041.001.16881.17980.0000
15892005.11.30 00:00delete7041.001.16881.17980.0000
15902005.11.30 00:00delete7031.001.20031.18930.0000
15912005.11.30 00:00buy stop7051.001.18561.17940.0000
15922005.11.30 00:00sell stop7061.001.16771.17390.0000
15932005.12.01 00:00delete7061.001.16771.17390.0000
15942005.12.01 00:00delete7051.001.18561.17940.0000
15952005.12.01 00:00buy stop7071.001.18251.18000.0000
15962005.12.01 00:00sell stop7081.001.17501.17750.0000
15972005.12.01 13:48sell7081.001.17501.17750.0000
15982005.12.01 13:48delete7071.001.18251.18000.0000
15992005.12.02 00:00close7081.001.17401.17750.0000114.1320447.95
16002005.12.02 00:00buy stop7091.001.18171.17600.0000
16012005.12.02 00:00sell stop7101.001.16521.17090.0000
16022005.12.04 23:00delete7101.001.16521.17090.0000
16032005.12.04 23:00delete7091.001.18171.17600.0000
16042005.12.05 00:00buy stop7111.001.17621.17170.0000
16052005.12.05 00:00sell stop7121.001.16311.16760.0000
16062005.12.05 13:54buy7111.001.17621.17170.0000
16072005.12.05 13:54delete7121.001.16311.16760.0000
16082005.12.06 00:00close7111.001.17911.17170.0000280.3020728.25
16092005.12.06 00:00buy stop7131.001.18831.18180.0000
16102005.12.06 00:00sell stop7141.001.16961.17610.0000
16112005.12.07 00:00delete7141.001.16961.17610.0000
16122005.12.07 00:00delete7131.001.18831.18180.0000
16132005.12.07 00:00buy stop7151.001.18181.17920.0000
16142005.12.07 00:00sell stop7161.001.17391.17650.0000
16152005.12.07 08:28sell7161.001.17391.17650.0000
16162005.12.07 08:28delete7151.001.18181.17920.0000
16172005.12.07 09:31s/l7161.001.17651.17650.0000-261.0020467.25
16182005.12.08 00:00buy stop7171.001.17851.17360.0000
16192005.12.08 00:00sell stop7181.001.16421.16910.0000
16202005.12.08 10:10buy7171.001.17851.17360.0000
16212005.12.08 10:10delete7181.001.16421.16910.0000
16222005.12.09 00:00close7171.001.18161.17360.0000280.9020748.15
16232005.12.09 00:00buy stop7191.001.19201.18480.0000
16242005.12.09 00:00sell stop7201.001.17131.17850.0000
16252005.12.11 23:00delete7201.001.17131.17850.0000
16262005.12.11 23:00delete7191.001.19201.18480.0000
16272005.12.12 00:00buy stop7211.001.18431.18070.0000
16282005.12.12 00:00sell stop7221.001.17361.17720.0000
16292005.12.12 04:29buy7211.001.18431.18070.0000
16302005.12.12 04:29delete7221.001.17361.17720.0000
16312005.12.13 00:00close7211.001.19541.18070.00001100.3021848.45
16322005.12.13 00:00buy stop7231.001.20911.19930.0000
16332005.12.13 00:00sell stop7241.001.18121.19100.0000
16342005.12.14 00:00delete7241.001.18121.19100.0000
16352005.12.14 00:00delete7231.001.20911.19930.0000
16362005.12.14 00:00buy stop7251.001.19951.19540.0000
16372005.12.14 00:00sell stop7261.001.18741.19150.0000
16382005.12.14 02:48buy7251.001.19951.19540.0000
16392005.12.14 02:48delete7261.001.18741.19150.0000
16402005.12.15 16:13s/l7251.001.19541.19540.0000-420.6921427.76
16412005.12.16 00:00buy stop7271.001.20421.19920.0000
16422005.12.16 00:00sell stop7281.001.18951.19450.0000
16432005.12.18 23:00delete7281.001.18951.19450.0000
16442005.12.18 23:00delete7271.001.20421.19920.0000
16452005.12.19 00:00buy stop7291.001.20951.20500.0000
16462005.12.19 00:00sell stop7301.001.19641.20090.0000
16472005.12.20 00:00delete7301.001.19641.20090.0000
16482005.12.20 00:00delete7291.001.20951.20500.0000
16492005.12.20 00:00buy stop7311.001.20491.20170.0000
16502005.12.20 00:00sell stop7321.001.19541.19860.0000
16512005.12.20 13:04sell7321.001.19541.19860.0000
16522005.12.20 13:04delete7311.001.20491.20170.0000
16532005.12.21 00:00close7321.001.18631.19860.0000914.7122342.47
16542005.12.21 00:00buy stop7331.001.19821.18960.0000
16552005.12.21 00:00sell stop7341.001.17351.18210.0000
16562005.12.22 00:00delete7341.001.17351.18210.0000
16572005.12.22 00:00delete7331.001.19821.18960.0000
16582005.12.22 00:00buy stop7351.001.19121.18570.0000
16592005.12.22 00:00sell stop7361.001.17521.18070.0000
16602005.12.23 00:00delete7361.001.17521.18070.0000
16612005.12.23 00:00delete7351.001.19121.18570.0000
16622005.12.23 00:00buy stop7371.001.19341.18900.0000
16632005.12.23 00:00sell stop7381.001.18061.18500.0000
16642005.12.25 23:00delete7381.001.18061.18500.0000
16652005.12.25 23:00delete7371.001.19341.18900.0000
16662005.12.26 00:00buy stop7391.001.18971.18690.0000
16672005.12.26 00:00sell stop7401.001.18131.18410.0000
16682005.12.27 00:00delete7401.001.18131.18410.0000
16692005.12.27 00:00delete7391.001.18971.18690.0000
16702005.12.27 00:00buy stop7411.001.18961.18640.0000
16712005.12.27 00:00sell stop7421.001.18001.18320.0000
16722005.12.28 00:00delete7421.001.18001.18320.0000
16732005.12.28 00:00delete7411.001.18961.18640.0000
16742005.12.28 00:00buy stop7431.001.18681.18420.0000
16752005.12.28 00:00sell stop7441.001.17901.18160.0000
16762005.12.28 07:43buy7431.001.18681.18420.0000
16772005.12.28 07:43delete7441.001.17901.18160.0000
16782005.12.28 18:08s/l7431.001.18421.18420.0000-258.0022084.47
16792005.12.29 00:00buy stop7451.001.19201.18610.0000
16802005.12.29 00:00sell stop7461.001.17501.18090.0000
16812005.12.30 00:00delete7461.001.17501.18090.0000
16822005.12.30 00:00delete7451.001.19201.18610.0000
16832005.12.30 00:00buy stop7471.001.18871.18550.0000
16842005.12.30 00:00sell stop7481.001.17921.18240.0000
16852005.12.30 05:54buy7471.001.18871.18550.0000
16862005.12.30 05:54delete7481.001.17921.18240.0000
16872005.12.30 09:22s/l7471.001.18551.18550.0000-318.9921765.48
16882006.01.02 00:00buy stop7491.001.19201.18640.0000
16892006.01.02 00:00sell stop7501.001.17581.18140.0000
16902006.01.03 00:00delete7501.001.17581.18140.0000
16912006.01.03 00:00delete7491.001.19201.18640.0000
16922006.01.03 00:00buy stop7511.001.18691.18360.0000
16932006.01.03 00:00sell stop7521.001.17721.18040.0000
16942006.01.03 04:00buy7511.001.18691.18360.0000
16952006.01.03 04:00delete7521.001.17721.18040.0000
16962006.01.04 00:00close7511.001.20141.18360.00001440.3023205.78
16972006.01.04 00:00buy stop7531.001.21671.20580.0000
16982006.01.04 00:00sell stop7541.001.18551.19640.0000
16992006.01.05 00:00delete7541.001.18551.19640.0000
17002006.01.05 00:00delete7531.001.21671.20580.0000
17012006.01.05 00:00buy stop7551.001.22021.21360.0000
17022006.01.05 00:00sell stop7561.001.20111.20770.0000
17032006.01.06 00:00delete7561.001.20111.20770.0000
17042006.01.06 00:00delete7551.001.22021.21360.0000
17052006.01.06 00:00buy stop7571.001.21411.21140.0000
17062006.01.06 00:00sell stop7581.001.20601.20870.0000
17072006.01.06 14:30buy7571.001.21411.21140.0000
17082006.01.06 14:30delete7581.001.20601.20870.0000
17092006.01.06 14:33s/l7571.001.21141.21140.0000-267.0022938.78
17102006.01.09 00:00buy stop7591.001.22171.21670.0000
17112006.01.09 00:00sell stop7601.001.20711.21210.0000
17122006.01.09 10:14sell7601.001.20711.21210.0000
17132006.01.09 10:14delete7591.001.22171.21670.0000
17142006.01.11 00:00close7601.001.20611.21210.0000109.4223048.20
17152006.01.11 00:00buy stop7611.001.21111.20740.0000
17162006.01.11 00:00sell stop7621.001.20021.20390.0000
17172006.01.11 15:36buy7611.001.21111.20740.0000
17182006.01.11 15:36delete7621.001.20021.20390.0000
17192006.01.12 00:00close7611.001.21381.20740.0000260.3023308.50
17202006.01.12 00:00buy stop7631.001.22091.21600.0000
17212006.01.12 00:00sell stop7641.001.20671.21160.0000
17222006.01.12 15:01sell7641.001.20671.21160.0000
17232006.01.12 15:01delete7631.001.22091.21600.0000
17242006.01.13 00:00close7641.001.20331.21160.0000354.1323662.63
17252006.01.13 00:00buy stop7651.001.21441.20660.0000
17262006.01.13 00:00sell stop7661.001.19191.19970.0000
17272006.01.15 23:00buy7651.001.21441.20660.0000
17282006.01.15 23:00delete7661.001.19191.19970.0000
17292006.01.15 23:00close7651.001.21471.20660.000030.0023692.63
17302006.01.16 00:00buy stop7671.001.22331.21760.0000
17312006.01.16 00:00sell stop7681.001.20671.21240.0000
17322006.01.17 00:00delete7681.001.20671.21240.0000
17332006.01.17 00:00delete7671.001.22331.21760.0000
17342006.01.17 00:00buy stop7691.001.21641.21300.0000
17352006.01.17 00:00sell stop7701.001.20641.20980.0000
17362006.01.17 12:42sell7701.001.20641.20980.0000
17372006.01.17 12:42delete7691.001.21641.21300.0000
17382006.01.17 20:48s/l7701.001.20981.20980.0000-336.0023356.63
17392006.01.18 00:00buy stop7711.001.21771.21330.0000
17402006.01.18 00:00sell stop7721.001.20471.20910.0000
17412006.01.19 00:00delete7721.001.20471.20910.0000
17422006.01.19 00:00delete7711.001.21771.21330.0000
17432006.01.19 00:00buy stop7731.001.21821.21380.0000
17442006.01.19 00:00sell stop7741.001.20521.20960.0000
17452006.01.20 00:00delete7741.001.20521.20960.0000
17462006.01.20 00:00delete7731.001.21821.21380.0000
17472006.01.20 00:00buy stop7751.001.21431.21070.0000
17482006.01.20 00:00sell stop7761.001.20371.20730.0000
17492006.01.22 23:00buy7751.001.21431.21070.0000
17502006.01.22 23:00delete7761.001.20371.20730.0000
17512006.01.24 00:00close7751.001.22961.21070.00001510.6024867.23
17522006.01.24 00:00buy stop7771.001.24171.23330.0000
17532006.01.24 00:00sell stop7781.001.21751.22590.0000
17542006.01.25 00:00delete7781.001.21751.22590.0000
17552006.01.25 00:00delete7771.001.24171.23330.0000
17562006.01.25 00:00buy stop7791.001.23181.22840.0000
17572006.01.25 00:00sell stop7801.001.22181.22520.0000
17582006.01.25 10:48buy7791.001.23181.22840.0000
17592006.01.25 10:48delete7801.001.22181.22520.0000
17602006.01.25 14:18s/l7791.001.22841.22840.0000-336.0024531.23
17612006.01.26 00:00buy stop7811.001.23061.22620.0000
17622006.01.26 00:00sell stop7821.001.21781.22220.0000
17632006.01.27 00:00delete7821.001.21781.22220.0000
17642006.01.27 00:00delete7811.001.23061.22620.0000
17652006.01.27 00:00buy stop7831.001.22601.22240.0000
17662006.01.27 00:00sell stop7841.001.21531.21890.0000
17672006.01.27 16:45sell7841.001.21531.21890.0000
17682006.01.27 16:45delete7831.001.22601.22240.0000
17692006.01.29 23:00close7841.001.21061.21890.0000470.0025001.23
17702006.01.30 00:00buy stop7851.001.22121.21370.0000
17712006.01.30 00:00sell stop7861.001.19961.20710.0000
17722006.01.31 00:00delete7861.001.19961.20710.0000
17732006.01.31 00:00delete7851.001.22121.21370.0000
17742006.01.31 00:00buy stop7871.001.21301.21050.0000
17752006.01.31 00:00sell stop7881.001.20541.20790.0000
17762006.01.31 13:28buy7871.001.21301.21050.0000
17772006.01.31 13:28delete7881.001.20541.20790.0000
17782006.02.01 00:00close7871.001.21431.21050.0000120.3025121.53
17792006.02.01 00:00buy stop7891.001.22231.21680.0000
17802006.02.01 00:00sell stop7901.001.20631.21180.0000
17812006.02.01 20:18sell7901.001.20631.21180.0000
17822006.02.01 20:18delete7891.001.22231.21680.0000
17832006.02.02 00:00close7901.001.20591.21180.000044.7125166.24
17842006.02.02 00:00buy stop7911.001.21461.20840.0000
17852006.02.02 00:00sell stop7921.001.19661.20280.0000
17862006.02.03 00:00delete7921.001.19661.20280.0000
17872006.02.03 00:00delete7911.001.21461.20840.0000
17882006.02.03 00:00buy stop7931.001.21411.21040.0000
17892006.02.03 00:00sell stop7941.001.20301.20680.0000
17902006.02.03 14:35sell7941.001.20301.20680.0000
17912006.02.03 14:35delete7931.001.21411.21040.0000
17922006.02.07 00:00close7941.001.19731.20680.0000579.4225745.66
17932006.02.07 00:00buy stop7951.001.20441.19930.0000
17942006.02.07 00:00sell stop7961.001.18961.19470.0000
17952006.02.08 00:00delete7961.001.18961.19470.0000
17962006.02.08 00:00delete7951.001.20441.19930.0000
17972006.02.08 00:00buy stop7971.001.20381.20010.0000
17982006.02.08 00:00sell stop7981.001.19281.19650.0000