|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.09.12 01:00 - 2006.02.15 12:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Expert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=2; TrailingStop=false; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=130; SellPercent=130; StopPercent=70; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=false; Wednesday=false; Thursday=false; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=true; MMRisk=0.4; LossMax=1000;
|Bars in test
|2780
|Ticks modelled
|31199
|Modelling quality
|43.58%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|92036.05
|Gross profit
|189894.85
|Gross loss
|-97858.80
|Profit factor
|1.94
|Expected payoff
|11504.51
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|97858.80 (49.0%)
|Total trades
|8
|Short positions (won %)
|3 (100.00%)
|Long positions (won %)
|5 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|7 (87.50%)
|Loss trades (% of total)
|1 (12.50%)
|Largest
|profit trade
|83201.00
|loss trade
|-97858.80
|Average
|profit trade
|27127.84
|loss trade
|-97858.80
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (189894.85)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-97858.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|189894.85 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-97858.80 (1)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.12 01:00
|buy stop
|1
|8.00
|1.8553
|1.8480
|0.0000
|2
|2005.09.12 01:00
|sell stop
|2
|8.00
|1.8273
|1.8346
|0.0000
|3
|2005.09.12 09:38
|sell
|2
|8.00
|1.8273
|1.8346
|0.0000
|4
|2005.09.12 09:43
|delete
|1
|8.00
|1.8553
|1.8480
|0.0000
|5
|2005.09.13 00:00
|close
|2
|8.00
|1.8194
|1.8346
|0.0000
|6278.00
|16278.00
|6
|2005.09.16 00:00
|buy stop
|3
|13.00
|1.8325
|1.8185
|0.0000
|7
|2005.09.16 00:00
|sell stop
|4
|13.00
|1.7795
|1.7935
|0.0000
|8
|2005.09.19 00:00
|delete
|4
|13.00
|1.7795
|1.7935
|0.0000
|9
|2005.09.19 00:00
|delete
|3
|13.00
|1.8325
|1.8185
|0.0000
|10
|2005.09.19 00:00
|buy stop
|5
|13.00
|1.8251
|1.8160
|0.0000
|11
|2005.09.19 00:00
|sell stop
|6
|13.00
|1.7907
|1.7998
|0.0000
|12
|2005.09.20 00:00
|delete
|6
|13.00
|1.7907
|1.7998
|0.0000
|13
|2005.09.20 00:00
|delete
|5
|13.00
|1.8251
|1.8160
|0.0000
|14
|2005.09.23 00:00
|buy stop
|7
|13.00
|1.8258
|1.8069
|0.0000
|15
|2005.09.23 00:00
|sell stop
|8
|13.00
|1.7550
|1.7739
|0.0000
|16
|2005.09.26 00:00
|delete
|8
|13.00
|1.7550
|1.7739
|0.0000
|17
|2005.09.26 00:00
|delete
|7
|13.00
|1.8258
|1.8069
|0.0000
|18
|2005.09.26 00:00
|buy stop
|9
|13.00
|1.7956
|1.7832
|0.0000
|19
|2005.09.26 00:00
|sell stop
|10
|13.00
|1.7486
|1.7610
|0.0000
|20
|2005.09.27 00:00
|delete
|10
|13.00
|1.7486
|1.7610
|0.0000
|21
|2005.09.27 00:00
|delete
|9
|13.00
|1.7956
|1.7832
|0.0000
|22
|2005.09.30 00:00
|buy stop
|11
|13.00
|1.7752
|1.7677
|0.0000
|23
|2005.09.30 00:00
|sell stop
|12
|13.00
|1.7466
|1.7541
|0.0000
|24
|2005.10.03 00:00
|delete
|12
|13.00
|1.7466
|1.7541
|0.0000
|25
|2005.10.03 00:00
|delete
|11
|13.00
|1.7752
|1.7677
|0.0000
|26
|2005.10.03 00:00
|buy stop
|13
|13.00
|1.7838
|1.7722
|0.0000
|27
|2005.10.03 00:00
|sell stop
|14
|13.00
|1.7398
|1.7514
|0.0000
|28
|2005.10.04 00:00
|delete
|14
|13.00
|1.7398
|1.7514
|0.0000
|29
|2005.10.04 00:00
|delete
|13
|13.00
|1.7838
|1.7722
|0.0000
|30
|2005.10.07 00:00
|buy stop
|15
|13.00
|1.8003
|1.7889
|0.0000
|31
|2005.10.07 00:00
|sell stop
|16
|13.00
|1.7573
|1.7687
|0.0000
|32
|2005.10.10 00:00
|delete
|16
|13.00
|1.7573
|1.7687
|0.0000
|33
|2005.10.10 00:00
|delete
|15
|13.00
|1.8003
|1.7889
|0.0000
|34
|2005.10.10 00:00
|buy stop
|17
|13.00
|1.7882
|1.7732
|0.0000
|35
|2005.10.10 00:00
|sell stop
|18
|13.00
|1.7318
|1.7468
|0.0000
|36
|2005.10.11 00:00
|delete
|18
|13.00
|1.7318
|1.7468
|0.0000
|37
|2005.10.11 00:00
|delete
|17
|13.00
|1.7882
|1.7732
|0.0000
|38
|2005.10.14 00:00
|buy stop
|19
|13.00
|1.7738
|1.7647
|0.0000
|39
|2005.10.14 00:00
|sell stop
|20
|13.00
|1.7392
|1.7483
|0.0000
|40
|2005.10.17 00:00
|delete
|20
|13.00
|1.7392
|1.7483
|0.0000
|41
|2005.10.17 00:00
|delete
|19
|13.00
|1.7738
|1.7647
|0.0000
|42
|2005.10.17 00:00
|buy stop
|21
|13.00
|1.7966
|1.7812
|0.0000
|43
|2005.10.17 00:00
|sell stop
|22
|13.00
|1.7384
|1.7538
|0.0000
|44
|2005.10.18 00:00
|delete
|22
|13.00
|1.7384
|1.7538
|0.0000
|45
|2005.10.18 00:00
|delete
|21
|13.00
|1.7966
|1.7812
|0.0000
|46
|2005.10.21 00:00
|buy stop
|23
|13.00
|1.7946
|1.7836
|0.0000
|47
|2005.10.21 00:00
|sell stop
|24
|13.00
|1.7530
|1.7640
|0.0000
|48
|2005.10.24 00:00
|delete
|24
|13.00
|1.7530
|1.7640
|0.0000
|49
|2005.10.24 00:00
|delete
|23
|13.00
|1.7946
|1.7836
|0.0000
|50
|2005.10.24 00:00
|buy stop
|25
|13.00
|1.7870
|1.7758
|0.0000
|51
|2005.10.24 00:00
|sell stop
|26
|13.00
|1.7446
|1.7558
|0.0000
|52
|2005.10.25 00:00
|delete
|26
|13.00
|1.7446
|1.7558
|0.0000
|53
|2005.10.25 00:00
|delete
|25
|13.00
|1.7870
|1.7758
|0.0000
|54
|2005.10.28 00:00
|buy stop
|27
|13.00
|1.8052
|1.7935
|0.0000
|55
|2005.10.28 00:00
|sell stop
|28
|13.00
|1.7608
|1.7725
|0.0000
|56
|2005.10.31 00:00
|delete
|28
|13.00
|1.7608
|1.7725
|0.0000
|57
|2005.10.31 00:00
|delete
|27
|13.00
|1.8052
|1.7935
|0.0000
|58
|2005.10.31 00:00
|buy stop
|29
|13.00
|1.7912
|1.7821
|0.0000
|59
|2005.10.31 00:00
|sell stop
|30
|13.00
|1.7564
|1.7655
|0.0000
|60
|2005.11.01 00:00
|delete
|30
|13.00
|1.7564
|1.7655
|0.0000
|61
|2005.11.01 00:00
|delete
|29
|13.00
|1.7912
|1.7821
|0.0000
|62
|2005.11.04 00:00
|buy stop
|31
|13.00
|1.7835
|1.7765
|0.0000
|63
|2005.11.04 00:00
|sell stop
|32
|13.00
|1.7569
|1.7639
|0.0000
|64
|2005.11.04 16:10
|sell
|32
|13.00
|1.7569
|1.7639
|0.0000
|65
|2005.11.04 16:15
|delete
|31
|13.00
|1.7835
|1.7765
|0.0000
|66
|2005.11.07 00:00
|close
|32
|13.00
|1.7463
|1.7639
|0.0000
|13711.75
|29989.75
|67
|2005.11.07 00:00
|buy stop
|33
|5.80
|1.7793
|1.7615
|0.0000
|68
|2005.11.07 00:00
|sell stop
|34
|5.80
|1.7125
|1.7303
|0.0000
|69
|2005.11.08 00:00
|delete
|34
|5.80
|1.7125
|1.7303
|0.0000
|70
|2005.11.08 00:00
|delete
|33
|5.80
|1.7793
|1.7615
|0.0000
|71
|2005.11.11 00:00
|buy stop
|35
|24.00
|1.7566
|1.7485
|0.0000
|72
|2005.11.11 00:00
|sell stop
|36
|24.00
|1.7256
|1.7337
|0.0000
|73
|2005.11.14 00:00
|delete
|36
|24.00
|1.7256
|1.7337
|0.0000
|74
|2005.11.14 00:00
|delete
|35
|24.00
|1.7566
|1.7485
|0.0000
|75
|2005.11.14 00:00
|buy stop
|37
|24.00
|1.7503
|1.7461
|0.0000
|76
|2005.11.14 00:00
|sell stop
|38
|24.00
|1.7337
|1.7379
|0.0000
|77
|2005.11.15 00:00
|delete
|38
|24.00
|1.7337
|1.7379
|0.0000
|78
|2005.11.15 00:00
|delete
|37
|24.00
|1.7503
|1.7461
|0.0000
|79
|2005.11.18 00:00
|buy stop
|39
|24.00
|1.7287
|1.7234
|0.0000
|80
|2005.11.18 00:00
|sell stop
|40
|24.00
|1.7081
|1.7134
|0.0000
|81
|2005.11.21 00:00
|delete
|40
|24.00
|1.7081
|1.7134
|0.0000
|82
|2005.11.21 00:00
|delete
|39
|24.00
|1.7287
|1.7234
|0.0000
|83
|2005.11.21 00:00
|buy stop
|41
|24.00
|1.7340
|1.7249
|0.0000
|84
|2005.11.21 00:00
|sell stop
|42
|24.00
|1.6996
|1.7087
|0.0000
|85
|2005.11.22 00:00
|delete
|42
|24.00
|1.6996
|1.7087
|0.0000
|86
|2005.11.22 00:00
|delete
|41
|24.00
|1.7340
|1.7249
|0.0000
|87
|2005.11.25 00:00
|buy stop
|43
|24.00
|1.7339
|1.7278
|0.0000
|88
|2005.11.25 00:00
|sell stop
|44
|24.00
|1.7103
|1.7164
|0.0000
|89
|2005.11.28 00:00
|delete
|44
|24.00
|1.7103
|1.7164
|0.0000
|90
|2005.11.28 00:00
|delete
|43
|24.00
|1.7339
|1.7278
|0.0000
|91
|2005.11.28 00:00
|buy stop
|45
|24.00
|1.7271
|1.7194
|0.0000
|92
|2005.11.28 00:00
|sell stop
|46
|24.00
|1.6975
|1.7052
|0.0000
|93
|2005.11.28 19:44
|buy
|45
|24.00
|1.7271
|1.7194
|0.0000
|94
|2005.11.28 19:44
|delete
|46
|24.00
|1.6975
|1.7052
|0.0000
|95
|2005.11.29 00:00
|close
|45
|24.00
|1.7287
|1.7194
|0.0000
|3894.00
|33883.75
|96
|2005.12.02 00:00
|buy stop
|47
|27.10
|1.7430
|1.7372
|0.0000
|97
|2005.12.02 00:00
|sell stop
|48
|27.10
|1.7206
|1.7264
|0.0000
|98
|2005.12.05 00:00
|delete
|48
|27.10
|1.7206
|1.7264
|0.0000
|99
|2005.12.05 00:00
|delete
|47
|27.10
|1.7430
|1.7372
|0.0000
|100
|2005.12.05 00:00
|buy stop
|49
|27.10
|1.7485
|1.7394
|0.0000
|101
|2005.12.05 00:00
|sell stop
|50
|27.10
|1.7141
|1.7232
|0.0000
|102
|2005.12.06 00:00
|delete
|50
|27.10
|1.7141
|1.7232
|0.0000
|103
|2005.12.06 00:00
|delete
|49
|27.10
|1.7485
|1.7394
|0.0000
|104
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|51
|27.10
|1.7833
|1.7669
|0.0000
|105
|2005.12.09 00:00
|sell stop
|52
|27.10
|1.7217
|1.7381
|0.0000
|106
|2005.12.12 00:00
|delete
|52
|27.10
|1.7217
|1.7381
|0.0000
|107
|2005.12.12 00:00
|delete
|51
|27.10
|1.7833
|1.7669
|0.0000
|108
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|53
|27.10
|1.7644
|1.7571
|0.0000
|109
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|54
|27.10
|1.7364
|1.7437
|0.0000
|110
|2005.12.12 10:20
|buy
|53
|27.10
|1.7644
|1.7571
|0.0000
|111
|2005.12.12 10:20
|delete
|54
|27.10
|1.7364
|1.7437
|0.0000
|112
|2005.12.13 00:00
|close
|53
|27.10
|1.7749
|1.7571
|0.0000
|28515.97
|62399.72
|113
|2005.12.16 00:00
|buy stop
|55
|49.90
|1.7835
|1.7735
|0.0000
|114
|2005.12.16 00:00
|sell stop
|56
|49.90
|1.7457
|1.7557
|0.0000
|115
|2005.12.19 00:00
|delete
|56
|49.90
|1.7457
|1.7557
|0.0000
|116
|2005.12.19 00:00
|delete
|55
|49.90
|1.7835
|1.7735
|0.0000
|117
|2005.12.19 00:00
|buy stop
|57
|49.90
|1.7882
|1.7800
|0.0000
|118
|2005.12.19 00:00
|sell stop
|58
|49.90
|1.7568
|1.7650
|0.0000
|119
|2005.12.20 00:00
|delete
|58
|49.90
|1.7568
|1.7650
|0.0000
|120
|2005.12.20 00:00
|delete
|57
|49.90
|1.7882
|1.7800
|0.0000
|121
|2005.12.23 00:00
|buy stop
|59
|49.90
|1.7536
|1.7452
|0.0000
|122
|2005.12.23 00:00
|sell stop
|60
|49.90
|1.7214
|1.7298
|0.0000
|123
|2005.12.26 00:00
|delete
|60
|49.90
|1.7214
|1.7298
|0.0000
|124
|2005.12.26 00:00
|delete
|59
|49.90
|1.7536
|1.7452
|0.0000
|125
|2005.12.26 00:00
|buy stop
|61
|49.90
|1.7459
|1.7392
|0.0000
|126
|2005.12.26 00:00
|sell stop
|62
|49.90
|1.7201
|1.7268
|0.0000
|127
|2005.12.27 00:00
|delete
|62
|49.90
|1.7201
|1.7268
|0.0000
|128
|2005.12.27 00:00
|delete
|61
|49.90
|1.7459
|1.7392
|0.0000
|129
|2005.12.30 00:00
|buy stop
|63
|49.90
|1.7396
|1.7317
|0.0000
|130
|2005.12.30 00:00
|sell stop
|64
|49.90
|1.7094
|1.7173
|0.0000
|131
|2006.01.02 00:00
|delete
|64
|49.90
|1.7094
|1.7173
|0.0000
|132
|2006.01.02 00:00
|delete
|63
|49.90
|1.7396
|1.7317
|0.0000
|133
|2006.01.02 00:00
|buy stop
|65
|49.90
|1.7386
|1.7298
|0.0000
|134
|2006.01.02 00:00
|sell stop
|66
|49.90
|1.7050
|1.7138
|0.0000
|135
|2006.01.03 00:00
|delete
|66
|49.90
|1.7050
|1.7138
|0.0000
|136
|2006.01.03 00:00
|delete
|65
|49.90
|1.7386
|1.7298
|0.0000
|137
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|67
|49.90
|1.7684
|1.7612
|0.0000
|138
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|68
|49.90
|1.7408
|1.7480
|0.0000
|139
|2006.01.06 15:54
|buy
|67
|49.90
|1.7684
|1.7612
|0.0000
|140
|2006.01.06 15:54
|delete
|68
|49.90
|1.7408
|1.7480
|0.0000
|141
|2006.01.09 00:00
|close
|67
|49.90
|1.7704
|1.7612
|0.0000
|10092.28
|72492.00
|142
|2006.01.09 00:00
|buy stop
|69
|0.10
|1.7977
|1.7832
|0.0000
|143
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.7431
|1.7576
|0.0000
|144
|2006.01.10 00:00
|delete
|70
|0.10
|1.7431
|1.7576
|0.0000
|145
|2006.01.10 00:00
|delete
|69
|0.10
|1.7977
|1.7832
|0.0000
|146
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|71
|58.00
|1.7799
|1.7696
|0.0000
|147
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|72
|58.00
|1.7409
|1.7512
|0.0000
|148
|2006.01.16 00:00
|delete
|72
|58.00
|1.7409
|1.7512
|0.0000
|149
|2006.01.16 00:00
|delete
|71
|58.00
|1.7799
|1.7696
|0.0000
|150
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|73
|58.00
|1.8017
|1.7886
|0.0000
|151
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|74
|58.00
|1.7523
|1.7654
|0.0000
|152
|2006.01.17 00:00
|delete
|74
|58.00
|1.7523
|1.7654
|0.0000
|153
|2006.01.17 00:00
|delete
|73
|58.00
|1.8017
|1.7886
|0.0000
|154
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|75
|58.00
|1.7722
|1.7643
|0.0000
|155
|2006.01.20 00:00
|sell stop
|76
|58.00
|1.7420
|1.7499
|0.0000
|156
|2006.01.20 20:39
|buy
|75
|58.00
|1.7722
|1.7643
|0.0000
|157
|2006.01.20 20:39
|delete
|76
|58.00
|1.7420
|1.7499
|0.0000
|158
|2006.01.24 00:00
|close
|75
|58.00
|1.7865
|1.7643
|0.0000
|83201.00
|155693.00
|159
|2006.01.27 00:00
|buy stop
|77
|124.60
|1.7947
|1.7868
|0.0000
|160
|2006.01.27 00:00
|sell stop
|78
|124.60
|1.7647
|1.7726
|0.0000
|161
|2006.01.30 00:00
|delete
|78
|124.60
|1.7647
|1.7726
|0.0000
|162
|2006.01.30 00:00
|delete
|77
|124.60
|1.7947
|1.7868
|0.0000
|163
|2006.01.30 00:00
|buy stop
|79
|124.60
|1.7953
|1.7804
|0.0000
|164
|2006.01.30 00:00
|sell stop
|80
|124.60
|1.7393
|1.7542
|0.0000
|165
|2006.01.31 00:00
|delete
|80
|124.60
|1.7393
|1.7542
|0.0000
|166
|2006.01.31 00:00
|delete
|79
|124.60
|1.7953
|1.7804
|0.0000
|167
|2006.02.03 00:00
|buy stop
|81
|124.60
|1.7937
|1.7865
|0.0000
|168
|2006.02.03 00:00
|sell stop
|82
|124.60
|1.7663
|1.7735
|0.0000
|169
|2006.02.03 15:05
|sell
|82
|124.60
|1.7663
|1.7735
|0.0000
|170
|2006.02.03 15:10
|delete
|81
|124.60
|1.7937
|1.7865
|0.0000
|171
|2006.02.06 00:00
|close
|82
|124.60
|1.7627
|1.7735
|0.0000
|44201.85
|199894.85
|172
|2006.02.06 00:00
|buy stop
|83
|0.10
|1.7908
|1.7757
|0.0000
|173
|2006.02.06 00:00
|sell stop
|84
|0.10
|1.7338
|1.7489
|0.0000
|174
|2006.02.07 00:00
|delete
|84
|0.10
|1.7338
|1.7489
|0.0000
|175
|2006.02.07 00:00
|delete
|83
|0.10
|1.7908
|1.7757
|0.0000
|176
|2006.02.10 00:00
|buy stop
|85
|159.90
|1.7539
|1.7478
|0.0000
|177
|2006.02.10 00:00
|sell stop
|86
|159.90
|1.7303
|1.7364
|0.0000
|178
|2006.02.10 14:59
|buy
|85
|159.90
|1.7539
|1.7478
|0.0000
|179
|2006.02.10 14:59
|delete
|86
|159.90
|1.7303
|1.7364
|0.0000
|180
|2006.02.10 16:34
|s/l
|85
|159.90
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|-97858.80
|102036.05
|181
|2006.02.13 00:00
|buy stop
|87
|81.60
|1.7655
|1.7543
|0.0000
|182
|2006.02.13 00:00
|sell stop
|88
|81.60
|1.7229
|1.7341
|0.0000
|183
|2006.02.14 00:00
|delete
|88
|81.60
|1.7229
|1.7341
|0.0000
|184
|2006.02.14 00:00
|delete
|87
|81.60
|1.7655
|1.7543
|0.0000