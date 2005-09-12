Strategy Tester Report
volatility breakout

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.09.12 01:00 - 2006.02.15 12:00
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersExpert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=2; TrailingStop=true; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=130; SellPercent=130; StopPercent=70; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.2; LossMax=1000;
Bars in test2780Ticks modelled31199Modelling quality43.58%
Initial deposit10000.00
Total net profit11476.50Gross profit18838.00Gross loss-7361.50
Profit factor2.56Expected payoff573.83
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)2741.00 (11.3%)
Total trades20Short positions (won %)8 (75.00%)Long positions (won %)12 (66.67%)
Profit trades (% of total)14 (70.00%)Loss trades (% of total)6 (30.00%)
Largestprofit trade3793.50loss trade-1403.50
Averageprofit trade1345.57loss trade-1226.92
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (11933.00)consecutive losses (loss in money)2 (-2336.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11933.00 (9)consecutive loss (count of losses)-2336.00 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.12 01:00buy stop12.001.85531.84800.0000
22005.09.12 01:00sell stop22.001.82731.83460.0000
32005.09.12 09:38sell22.001.82731.83460.0000
42005.09.12 09:43delete12.001.85531.84800.0000
52005.09.13 00:00close22.001.81941.83460.00001569.5011569.50
62005.09.13 00:00buy stop32.001.85111.83400.0000
72005.09.13 00:00sell stop42.001.78691.80400.0000
82005.09.14 00:00delete42.001.78691.80400.0000
92005.09.14 00:00delete32.001.85111.83400.0000
102005.09.14 00:00buy stop52.001.83161.82670.0000
112005.09.14 00:00sell stop62.001.81241.81730.0000
122005.09.15 00:00delete62.001.81241.81730.0000
132005.09.15 00:00delete52.001.83161.82670.0000
142005.09.15 00:00buy stop72.001.83431.82820.0000
152005.09.15 00:00sell stop82.001.81091.81700.0000
162005.09.15 10:54sell82.001.81091.81700.0000
172005.09.15 10:59delete72.001.83431.82820.0000
182005.09.16 00:00close82.001.80641.81700.0000889.5012459.00
192005.09.16 00:00buy stop92.001.83251.81850.0000
202005.09.16 00:00sell stop102.001.77951.79350.0000
212005.09.19 00:00delete102.001.77951.79350.0000
222005.09.19 00:00delete92.001.83251.81850.0000
232005.09.19 00:00buy stop112.001.82511.81600.0000
242005.09.19 00:00sell stop122.001.79071.79980.0000
252005.09.20 00:00delete122.001.79071.79980.0000
262005.09.20 00:00delete112.001.82511.81600.0000
272005.09.20 00:00buy stop132.001.81631.80860.0000
282005.09.20 00:00sell stop142.001.78691.79460.0000
292005.09.21 00:00delete142.001.78691.79460.0000
302005.09.21 00:00delete132.001.81631.80860.0000
312005.09.21 00:00buy stop152.001.81261.80560.0000
322005.09.21 00:00sell stop162.001.78561.79260.0000
332005.09.21 13:49buy152.001.81261.80560.0000
342005.09.21 13:49delete162.001.78561.79260.0000
352005.09.22 11:21s/l152.001.80561.80560.0000-1403.5011055.50
362005.09.23 00:00buy stop172.001.82581.80690.0000
372005.09.23 00:00sell stop182.001.75501.77390.0000
382005.09.26 00:00delete182.001.75501.77390.0000
392005.09.26 00:00delete172.001.82581.80690.0000
402005.09.26 00:00buy stop192.001.79561.78320.0000
412005.09.26 00:00sell stop202.001.74861.76100.0000
422005.09.27 00:00delete202.001.74861.76100.0000
432005.09.27 00:00delete192.001.79561.78320.0000
442005.09.27 00:00buy stop212.001.79091.78440.0000
452005.09.27 00:00sell stop222.001.76591.77240.0000
462005.09.27 08:43sell222.001.76591.77240.0000
472005.09.27 08:49delete212.001.79091.78440.0000
482005.09.30 00:00close222.001.76131.77240.0000867.5011923.00
492005.09.30 00:00buy stop232.001.77521.76770.0000
502005.09.30 00:00sell stop242.001.74661.75410.0000
512005.10.03 00:00delete242.001.74661.75410.0000
522005.10.03 00:00delete232.001.77521.76770.0000
532005.10.03 00:00buy stop252.001.78381.77220.0000
542005.10.03 00:00sell stop262.001.73981.75140.0000
552005.10.04 00:00delete262.001.73981.75140.0000
562005.10.04 00:00delete252.001.78381.77220.0000
572005.10.04 00:00buy stop272.001.77011.76200.0000
582005.10.04 00:00sell stop282.001.73911.74720.0000
592005.10.05 00:00delete282.001.73911.74720.0000
602005.10.05 00:00delete272.001.77011.76200.0000
612005.10.05 00:00buy stop292.001.77361.76590.0000
622005.10.05 00:00sell stop302.001.74441.75210.0000
632005.10.06 00:00delete302.001.74441.75210.0000
642005.10.06 00:00delete292.001.77361.76590.0000
652005.10.06 00:00buy stop312.001.77991.77320.0000
662005.10.06 00:00sell stop322.001.75411.76080.0000
672005.10.06 19:43buy312.001.77991.77320.0000
682005.10.06 19:43delete322.001.75411.76080.0000
692005.10.07 08:27s/l312.001.77321.77320.0000-1343.5010579.50
702005.10.10 00:00buy stop332.001.78821.77320.0000
712005.10.10 00:00sell stop342.001.73181.74680.0000
722005.10.11 00:00delete342.001.73181.74680.0000
732005.10.11 00:00delete332.001.78821.77320.0000
742005.10.11 00:00buy stop352.001.77131.76290.0000
752005.10.11 00:00sell stop362.001.73931.74770.0000
762005.10.12 00:00delete362.001.73931.74770.0000
772005.10.12 00:00delete352.001.77131.76290.0000
782005.10.12 00:00buy stop372.001.76061.75250.0000
792005.10.12 00:00sell stop382.001.72961.73770.0000
802005.10.13 00:00delete382.001.72961.73770.0000
812005.10.13 00:00delete372.001.76061.75250.0000
822005.10.13 00:00buy stop392.001.77311.76210.0000
832005.10.13 00:00sell stop402.001.73151.74250.0000
842005.10.14 00:00delete402.001.73151.74250.0000
852005.10.14 00:00delete392.001.77311.76210.0000
862005.10.14 00:00buy stop412.001.77381.76470.0000
872005.10.14 00:00sell stop422.001.73921.74830.0000
882005.10.17 00:00delete422.001.73921.74830.0000
892005.10.17 00:00delete412.001.77381.76470.0000
902005.10.17 00:00buy stop432.001.79661.78120.0000
912005.10.17 00:00sell stop442.001.73841.75380.0000
922005.10.18 00:00delete442.001.73841.75380.0000
932005.10.18 00:00delete432.001.79661.78120.0000
942005.10.18 00:00buy stop452.001.78041.76600.0000
952005.10.18 00:00sell stop462.001.72601.74040.0000
962005.10.19 00:00delete462.001.72601.74040.0000
972005.10.19 00:00delete452.001.78041.76600.0000
982005.10.19 00:00buy stop472.001.76571.75800.0000
992005.10.19 00:00sell stop482.001.73631.74400.0000
1002005.10.19 21:16buy472.001.76571.75800.0000
1012005.10.19 21:16delete482.001.73631.74400.0000
1022005.10.21 00:00close472.001.77381.75800.00001629.0012208.50
1032005.10.21 00:00buy stop492.001.79461.78360.0000
1042005.10.21 00:00sell stop502.001.75301.76400.0000
1052005.10.24 00:00delete502.001.75301.76400.0000
1062005.10.24 00:00delete492.001.79461.78360.0000
1072005.10.24 00:00buy stop512.001.78701.77580.0000
1082005.10.24 00:00sell stop522.001.74461.75580.0000
1092005.10.25 00:00delete522.001.74461.75580.0000
1102005.10.25 00:00delete512.001.78701.77580.0000
1112005.10.25 00:00buy stop532.001.78081.77480.0000
1122005.10.25 00:00sell stop542.001.75761.76360.0000
1132005.10.25 15:10buy532.001.78081.77480.0000
1142005.10.25 15:10delete542.001.75761.76360.0000
1152005.10.26 00:00close532.001.78391.77480.0000633.5012842.00
1162005.10.26 00:00buy stop552.001.81461.79830.0000
1172005.10.26 00:00sell stop562.001.75321.76950.0000
1182005.10.27 00:00delete562.001.75321.76950.0000
1192005.10.27 00:00delete552.001.81461.79830.0000
1202005.10.27 00:00buy stop572.001.79561.78490.0000
1212005.10.27 00:00sell stop582.001.75521.76590.0000
1222005.10.28 00:00delete582.001.75521.76590.0000
1232005.10.28 00:00delete572.001.79561.78490.0000
1242005.10.28 00:00buy stop592.001.80521.79350.0000
1252005.10.28 00:00sell stop602.001.76081.77250.0000
1262005.10.31 00:00delete602.001.76081.77250.0000
1272005.10.31 00:00delete592.001.80521.79350.0000
1282005.10.31 00:00buy stop612.001.79121.78210.0000
1292005.10.31 00:00sell stop622.001.75641.76550.0000
1302005.11.01 00:00delete622.001.75641.76550.0000
1312005.11.01 00:00delete612.001.79121.78210.0000
1322005.11.01 00:00buy stop632.001.78771.77720.0000
1332005.11.01 00:00sell stop642.001.74811.75860.0000
1342005.11.02 00:00delete642.001.74811.75860.0000
1352005.11.02 00:00delete632.001.78771.77720.0000
1362005.11.02 00:00buy stop652.001.78231.77410.0000
1372005.11.02 00:00sell stop662.001.75091.75910.0000
1382005.11.03 00:00delete662.001.75091.75910.0000
1392005.11.03 00:00delete652.001.78231.77410.0000
1402005.11.03 00:00buy stop672.001.79581.78560.0000
1412005.11.03 00:00sell stop682.001.75731.76740.0000
1422005.11.04 00:00delete682.001.75731.76740.0000
1432005.11.04 00:00delete672.001.79581.78560.0000
1442005.11.04 00:00buy stop692.001.78351.77650.0000
1452005.11.04 00:00sell stop702.001.75691.76390.0000
1462005.11.04 16:10sell702.001.75691.76390.0000
1472005.11.04 16:15delete692.001.78351.77650.0000
1482005.11.07 00:00close702.001.74631.76390.00002109.5014951.50
1492005.11.07 00:00buy stop712.001.77931.76150.0000
1502005.11.07 00:00sell stop722.001.71251.73030.0000
1512005.11.08 00:00delete722.001.71251.73030.0000
1522005.11.08 00:00delete712.001.77931.76150.0000
1532005.11.08 00:00buy stop732.001.75931.75040.0000
1542005.11.08 00:00sell stop742.001.72551.73440.0000
1552005.11.09 00:00delete742.001.72551.73440.0000
1562005.11.09 00:00delete732.001.75931.75040.0000
1572005.11.09 00:00buy stop752.001.76171.75230.0000
1582005.11.09 00:00sell stop762.001.72611.73550.0000
1592005.11.10 00:00delete762.001.72611.73550.0000
1602005.11.10 00:00delete752.001.76171.75230.0000
1612005.11.10 00:00buy stop772.001.75661.74960.0000
1622005.11.10 00:00sell stop782.001.73001.73700.0000
1632005.11.11 00:00delete782.001.73001.73700.0000
1642005.11.11 00:00delete772.001.75661.74960.0000
1652005.11.11 00:00buy stop792.001.75661.74850.0000
1662005.11.11 00:00sell stop802.001.72561.73370.0000
1672005.11.14 00:00delete802.001.72561.73370.0000
1682005.11.14 00:00delete792.001.75661.74850.0000
1692005.11.14 00:00buy stop812.001.75031.74610.0000
1702005.11.14 00:00sell stop822.001.73371.73790.0000
1712005.11.15 00:00delete822.001.73371.73790.0000
1722005.11.15 00:00delete812.001.75031.74610.0000
1732005.11.15 00:00buy stop832.001.75791.74700.0000
1742005.11.15 00:00sell stop842.001.71681.72760.0000
1752005.11.16 00:00delete842.001.71681.72760.0000
1762005.11.16 00:00delete832.001.75791.74700.0000
1772005.11.16 00:00buy stop852.001.74691.74060.0000
1782005.11.16 00:00sell stop862.001.72251.72880.0000
1792005.11.16 15:05sell862.001.72251.72880.0000
1802005.11.16 15:10delete852.001.74691.74060.0000
1812005.11.17 00:00close862.001.71801.72880.0000889.5015841.00
1822005.11.17 00:00buy stop872.001.74821.73190.0000
1832005.11.17 00:00sell stop882.001.68701.70330.0000
1842005.11.18 00:00delete882.001.68701.70330.0000
1852005.11.18 00:00delete872.001.74821.73190.0000
1862005.11.18 00:00buy stop892.001.72871.72340.0000
1872005.11.18 00:00sell stop902.001.70811.71340.0000
1882005.11.21 00:00delete902.001.70811.71340.0000
1892005.11.21 00:00delete892.001.72871.72340.0000
1902005.11.21 00:00buy stop912.001.73401.72490.0000
1912005.11.21 00:00sell stop922.001.69961.70870.0000
1922005.11.22 00:00delete922.001.69961.70870.0000
1932005.11.22 00:00delete912.001.73401.72490.0000
1942005.11.22 00:00buy stop932.001.72921.72190.0000
1952005.11.22 00:00sell stop942.001.70141.70870.0000
1962005.11.23 00:00delete942.001.70141.70870.0000
1972005.11.23 00:00delete932.001.72921.72190.0000
1982005.11.23 00:00buy stop952.001.74421.73270.0000
1992005.11.23 00:00sell stop962.001.70061.71210.0000
2002005.11.24 00:00delete962.001.70061.71210.0000
2012005.11.24 00:00delete952.001.74421.73270.0000
2022005.11.24 00:00buy stop972.001.73421.72830.0000
2032005.11.24 00:00sell stop982.001.71161.71750.0000
2042005.11.25 00:00delete982.001.71161.71750.0000
2052005.11.25 00:00delete972.001.73421.72830.0000
2062005.11.25 00:00buy stop992.001.73391.72780.0000
2072005.11.25 00:00sell stop1002.001.71031.71640.0000
2082005.11.28 00:00delete1002.001.71031.71640.0000
2092005.11.28 00:00delete992.001.73391.72780.0000
2102005.11.28 00:00buy stop1012.001.72711.71940.0000
2112005.11.28 00:00sell stop1022.001.69751.70520.0000
2122005.11.28 19:44buy1012.001.72711.71940.0000
2132005.11.28 19:44delete1022.001.69751.70520.0000
2142005.11.29 00:00close1012.001.72871.71940.0000324.5016165.50
2152005.11.29 00:00buy stop1032.001.76671.74640.0000
2162005.11.29 00:00sell stop1042.001.69071.71100.0000
2172005.11.30 00:00delete1042.001.69071.71100.0000
2182005.11.30 00:00delete1032.001.76671.74640.0000
2192005.11.30 00:00buy stop1052.001.73661.72590.0000
2202005.11.30 00:00sell stop1062.001.69621.70690.0000
2212005.12.01 00:00delete1062.001.69621.70690.0000
2222005.12.01 00:00delete1052.001.73661.72590.0000
2232005.12.01 00:00buy stop1072.001.75381.74070.0000
2242005.12.01 00:00sell stop1082.001.70421.71730.0000
2252005.12.02 00:00delete1082.001.70421.71730.0000
2262005.12.02 00:00delete1072.001.75381.74070.0000
2272005.12.02 00:00buy stop1092.001.74301.73720.0000
2282005.12.02 00:00sell stop1102.001.72061.72640.0000
2292005.12.05 00:00delete1102.001.72061.72640.0000
2302005.12.05 00:00delete1092.001.74301.73720.0000
2312005.12.05 00:00buy stop1112.001.74851.73940.0000
2322005.12.05 00:00sell stop1122.001.71411.72320.0000
2332005.12.06 00:00delete1122.001.71411.72320.0000
2342005.12.06 00:00delete1112.001.74851.73940.0000
2352005.12.06 00:00buy stop1132.001.76441.75250.0000
2362005.12.06 00:00sell stop1142.001.71941.73130.0000
2372005.12.07 00:00delete1142.001.71941.73130.0000
2382005.12.07 00:00delete1132.001.76441.75250.0000
2392005.12.07 00:00buy stop1152.001.75851.74890.0000
2402005.12.07 00:00sell stop1162.001.72191.73150.0000
2412005.12.08 00:00delete1162.001.72191.73150.0000
2422005.12.08 00:00delete1152.001.75851.74890.0000
2432005.12.08 00:00buy stop1172.001.75231.74250.0000
2442005.12.08 00:00sell stop1182.001.71531.72510.0000
2452005.12.08 17:25buy1172.001.75231.74250.0000
2462005.12.08 17:25delete1182.001.71531.72510.0000
2472005.12.09 00:00close1172.001.75251.74250.000044.5016210.00
2482005.12.09 00:00buy stop1192.001.78331.76690.0000
2492005.12.09 00:00sell stop1202.001.72171.73810.0000
2502005.12.12 00:00delete1202.001.72171.73810.0000
2512005.12.12 00:00delete1192.001.78331.76690.0000
2522005.12.12 00:00buy stop1212.001.76441.75710.0000
2532005.12.12 00:00sell stop1222.001.73641.74370.0000
2542005.12.12 10:20buy1212.001.76441.75710.0000
2552005.12.12 10:20delete1222.001.73641.74370.0000
2562005.12.13 00:00close1212.001.77491.75710.00002104.5018314.50
2572005.12.13 00:00buy stop1232.001.81041.79150.0000
2582005.12.13 00:00sell stop1242.001.73941.75830.0000
2592005.12.14 00:00delete1242.001.73941.75830.0000
2602005.12.14 00:00delete1232.001.81041.79150.0000
2612005.12.14 00:00buy stop1252.001.78641.77750.0000
2622005.12.14 00:00sell stop1262.001.75261.76150.0000
2632005.12.15 00:00delete1262.001.75261.76150.0000
2642005.12.15 00:00delete1252.001.78641.77750.0000
2652005.12.15 00:00buy stop1272.001.78941.78050.0000
2662005.12.15 00:00sell stop1282.001.75561.76450.0000
2672005.12.16 00:00delete1282.001.75561.76450.0000
2682005.12.16 00:00delete1272.001.78941.78050.0000
2692005.12.16 00:00buy stop1292.001.78351.77350.0000
2702005.12.16 00:00sell stop1302.001.74571.75570.0000
2712005.12.19 00:00delete1302.001.74571.75570.0000
2722005.12.19 00:00delete1292.001.78351.77350.0000
2732005.12.19 00:00buy stop1312.001.78821.78000.0000
2742005.12.19 00:00sell stop1322.001.75681.76500.0000
2752005.12.20 00:00delete1322.001.75681.76500.0000
2762005.12.20 00:00delete1312.001.78821.78000.0000
2772005.12.20 00:00buy stop1332.001.78101.77120.0000
2782005.12.20 00:00sell stop1342.001.74381.75360.0000
2792005.12.21 00:00delete1342.001.74381.75360.0000
2802005.12.21 00:00delete1332.001.78101.77120.0000
2812005.12.21 00:00buy stop1352.001.77461.76370.0000
2822005.12.21 00:00sell stop1362.001.73321.74410.0000
2832005.12.22 00:00delete1362.001.73321.74410.0000
2842005.12.22 00:00delete1352.001.77461.76370.0000
2852005.12.22 00:00buy stop1372.001.77261.75790.0000
2862005.12.22 00:00sell stop1382.001.71721.73190.0000
2872005.12.23 00:00delete1382.001.71721.73190.0000
2882005.12.23 00:00delete1372.001.77261.75790.0000
2892005.12.23 00:00buy stop1392.001.75361.74520.0000
2902005.12.23 00:00sell stop1402.001.72141.72980.0000
2912005.12.26 00:00delete1402.001.72141.72980.0000
2922005.12.26 00:00delete1392.001.75361.74520.0000
2932005.12.26 00:00buy stop1412.001.74591.73920.0000
2942005.12.26 00:00sell stop1422.001.72011.72680.0000
2952005.12.27 00:00delete1422.001.72011.72680.0000
2962005.12.27 00:00delete1412.001.74591.73920.0000
2972005.12.27 00:00buy stop1432.001.74221.73750.0000
2982005.12.27 00:00sell stop1442.001.72381.72850.0000
2992005.12.28 00:00delete1442.001.72381.72850.0000
3002005.12.28 00:00delete1432.001.74221.73750.0000
3012005.12.28 00:00buy stop1452.001.74291.73450.0000
3022005.12.28 00:00sell stop1462.001.71091.71930.0000
3032005.12.29 00:00delete1462.001.71091.71930.0000
3042005.12.29 00:00delete1452.001.74291.73450.0000
3052005.12.29 00:00buy stop1472.001.75431.73490.0000
3062005.12.29 00:00sell stop1482.001.68131.70070.0000
3072005.12.30 00:00delete1482.001.68131.70070.0000
3082005.12.30 00:00delete1472.001.75431.73490.0000
3092005.12.30 00:00buy stop1492.001.73961.73170.0000
3102005.12.30 00:00sell stop1502.001.70941.71730.0000
3112006.01.02 00:00delete1502.001.70941.71730.0000
3122006.01.02 00:00delete1492.001.73961.73170.0000
3132006.01.02 00:00buy stop1512.001.73861.72980.0000
3142006.01.02 00:00sell stop1522.001.70501.71380.0000
3152006.01.03 00:00delete1522.001.70501.71380.0000
3162006.01.03 00:00delete1512.001.73861.72980.0000
3172006.01.03 00:00buy stop1532.001.72741.72320.0000
3182006.01.03 00:00sell stop1542.001.71121.71540.0000
3192006.01.03 03:54buy1532.001.72741.72320.0000
3202006.01.03 03:54delete1542.001.71121.71540.0000
3212006.01.04 00:00close1532.001.74631.72320.00003793.5022108.00
3222006.01.04 00:00buy stop1552.001.78281.76340.0000
3232006.01.04 00:00sell stop1562.001.70981.72920.0000
3242006.01.05 00:00delete1562.001.70981.72920.0000
3252006.01.05 00:00delete1552.001.78281.76340.0000
3262006.01.05 00:00buy stop1572.001.77691.76570.0000
3272006.01.05 00:00sell stop1582.001.73431.74550.0000
3282006.01.06 00:00delete1582.001.73431.74550.0000
3292006.01.06 00:00delete1572.001.77691.76570.0000
3302006.01.06 00:00buy stop1592.001.76841.76120.0000
3312006.01.06 00:00sell stop1602.001.74081.74800.0000
3322006.01.06 15:54buy1592.001.76841.76120.0000
3332006.01.06 15:54delete1602.001.74081.74800.0000
3342006.01.09 00:00close1592.001.77041.76120.0000404.5022512.50
3352006.01.09 00:00buy stop1612.001.79771.78320.0000
3362006.01.09 00:00sell stop1622.001.74311.75760.0000
3372006.01.10 00:00delete1622.001.74311.75760.0000
3382006.01.10 00:00delete1612.001.79771.78320.0000
3392006.01.10 00:00buy stop1632.001.77841.77160.0000
3402006.01.10 00:00sell stop1642.001.75221.75900.0000
3412006.01.11 00:00delete1642.001.75221.75900.0000
3422006.01.11 00:00delete1632.001.77841.77160.0000
3432006.01.11 00:00buy stop1652.001.77451.76870.0000
3442006.01.11 00:00sell stop1662.001.75211.75790.0000
3452006.01.11 12:25sell1662.001.75211.75790.0000
3462006.01.11 12:29delete1652.001.77451.76870.0000
3472006.01.11 13:00s/l1662.001.75791.75790.0000-1164.0021348.50
3482006.01.12 00:00buy stop1672.001.78561.77530.0000
3492006.01.12 00:00sell stop1682.001.74641.75670.0000
3502006.01.13 00:00delete1682.001.74641.75670.0000
3512006.01.13 00:00delete1672.001.78561.77530.0000
3522006.01.13 00:00buy stop1692.001.77991.76960.0000
3532006.01.13 00:00sell stop1702.001.74091.75120.0000
3542006.01.16 00:00delete1702.001.74091.75120.0000
3552006.01.16 00:00delete1692.001.77991.76960.0000
3562006.01.16 00:00buy stop1712.001.80171.78860.0000
3572006.01.16 00:00sell stop1722.001.75231.76540.0000
3582006.01.17 00:00delete1722.001.75231.76540.0000
3592006.01.17 00:00delete1712.001.80171.78860.0000
3602006.01.17 00:00buy stop1732.001.78701.77620.0000
3612006.01.17 00:00sell stop1742.001.74621.75700.0000
3622006.01.18 00:00delete1742.001.74621.75700.0000
3632006.01.18 00:00delete1732.001.78701.77620.0000
3642006.01.18 00:00buy stop1752.001.78371.77560.0000
3652006.01.18 00:00sell stop1762.001.75301.76100.0000
3662006.01.19 00:00delete1762.001.75301.76100.0000
3672006.01.19 00:00delete1752.001.78371.77560.0000
3682006.01.19 00:00buy stop1772.001.77891.77070.0000
3692006.01.19 00:00sell stop1782.001.74751.75570.0000
3702006.01.20 00:00delete1782.001.74751.75570.0000
3712006.01.20 00:00delete1772.001.77891.77070.0000
3722006.01.20 00:00buy stop1792.001.77221.76430.0000
3732006.01.20 00:00sell stop1802.001.74201.74990.0000
3742006.01.20 20:39buy1792.001.77221.76430.0000
3752006.01.20 20:39delete1802.001.74201.74990.0000
3762006.01.24 00:00close1792.001.78651.76430.00002869.0024217.50
3772006.01.24 00:00buy stop1812.001.80981.79750.0000
3782006.01.24 00:00sell stop1822.001.76321.77550.0000
3792006.01.25 00:00delete1822.001.76321.77550.0000
3802006.01.25 00:00delete1812.001.80981.79750.0000
3812006.01.25 00:00buy stop1832.001.79521.78890.0000
3822006.01.25 00:00sell stop1842.001.77081.77710.0000
3832006.01.26 00:00delete1842.001.77081.77710.0000
3842006.01.26 00:00delete1832.001.79521.78890.0000
3852006.01.26 00:00buy stop1852.001.79901.79060.0000
3862006.01.26 00:00sell stop1862.001.76721.77560.0000
3872006.01.27 00:00delete1862.001.76721.77560.0000
3882006.01.27 00:00delete1852.001.79901.79060.0000
3892006.01.27 00:00buy stop1872.001.79471.78680.0000
3902006.01.27 00:00sell stop1882.001.76471.77260.0000
3912006.01.30 00:00delete1882.001.76471.77260.0000
3922006.01.30 00:00delete1872.001.79471.78680.0000
3932006.01.30 00:00buy stop1892.001.79531.78040.0000
3942006.01.30 00:00sell stop1902.001.73931.75420.0000
3952006.01.31 00:00delete1902.001.73931.75420.0000
3962006.01.31 00:00delete1892.001.79531.78040.0000
3972006.01.31 00:00buy stop1912.001.77931.77370.0000
3982006.01.31 00:00sell stop1922.001.75751.76310.0000
3992006.01.31 17:34buy1912.001.77931.77370.0000
4002006.01.31 17:34delete1922.001.75751.76310.0000
4012006.02.01 14:34s/l1912.001.77371.77370.0000-1114.5023103.00
4022006.02.02 00:00buy stop1932.001.78631.78020.0000
4032006.02.02 00:00sell stop1942.001.76291.76900.0000
4042006.02.03 00:00delete1942.001.76291.76900.0000
4052006.02.03 00:00delete1932.001.78631.78020.0000
4062006.02.03 00:00buy stop1952.001.79371.78650.0000
4072006.02.03 00:00sell stop1962.001.76631.77350.0000
4082006.02.03 15:05sell1962.001.76631.77350.0000
4092006.02.03 15:10delete1952.001.79371.78650.0000
4102006.02.06 00:00close1962.001.76271.77350.0000709.5023812.50
4112006.02.06 00:00buy stop1972.001.79081.77570.0000
4122006.02.06 00:00sell stop1982.001.73381.74890.0000
4132006.02.07 00:00delete1982.001.73381.74890.0000
4142006.02.07 00:00delete1972.001.79081.77570.0000
4152006.02.07 00:00buy stop1992.001.77521.76070.0000
4162006.02.07 00:00sell stop2002.001.72041.73490.0000
4172006.02.08 00:00delete2002.001.72041.73490.0000
4182006.02.08 00:00delete1992.001.77521.76070.0000
4192006.02.08 00:00buy stop2012.001.76111.75340.0000
4202006.02.08 00:00sell stop2022.001.73171.73940.0000
4212006.02.09 00:00delete2022.001.73171.73940.0000
4222006.02.09 00:00delete2012.001.76111.75340.0000
4232006.02.09 00:00buy stop2032.001.75341.74680.0000
4242006.02.09 00:00sell stop2042.001.72791.73460.0000
4252006.02.10 00:00delete2042.001.72791.73460.0000
4262006.02.10 00:00delete2032.001.75341.74680.0000
4272006.02.10 00:00buy stop2052.001.75391.74780.0000
4282006.02.10 00:00sell stop2062.001.73031.73640.0000
4292006.02.10 14:59buy2052.001.75391.74780.0000
4302006.02.10 14:59delete2062.001.73031.73640.0000
4312006.02.10 16:34s/l2052.001.74781.74780.0000-1224.0022588.50
4322006.02.13 00:00buy stop2072.001.76551.75430.0000
4332006.02.13 00:00sell stop2082.001.72291.73410.0000
4342006.02.14 00:00delete2082.001.72291.73410.0000
4352006.02.14 00:00delete2072.001.76551.75430.0000
4362006.02.14 00:00buy stop2092.001.75181.74620.0000
4372006.02.14 00:00sell stop2102.001.73041.73600.0000
4382006.02.14 14:54sell2102.001.73041.73600.0000
4392006.02.14 14:59delete2092.001.75181.74620.0000
4402006.02.14 20:44s/l2102.001.73601.73600.0000-1112.0021476.50
4412006.02.15 00:00buy stop2112.001.75661.74520.0000
4422006.02.15 00:00sell stop2122.001.71341.72480.0000