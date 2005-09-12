|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.09.12 01:00 - 2006.02.15 12:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Expert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=2; TrailingStop=true; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=130; SellPercent=130; StopPercent=70; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.2; LossMax=1000;
|Bars in test
|2780
|Ticks modelled
|31199
|Modelling quality
|43.58%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11476.50
|Gross profit
|18838.00
|Gross loss
|-7361.50
|Profit factor
|2.56
|Expected payoff
|573.83
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|2741.00 (11.3%)
|Total trades
|20
|Short positions (won %)
|8 (75.00%)
|Long positions (won %)
|12 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|14 (70.00%)
|Loss trades (% of total)
|6 (30.00%)
|Largest
|profit trade
|3793.50
|loss trade
|-1403.50
|Average
|profit trade
|1345.57
|loss trade
|-1226.92
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (11933.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-2336.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11933.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-2336.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.12 01:00
|buy stop
|1
|2.00
|1.8553
|1.8480
|0.0000
|2
|2005.09.12 01:00
|sell stop
|2
|2.00
|1.8273
|1.8346
|0.0000
|3
|2005.09.12 09:38
|sell
|2
|2.00
|1.8273
|1.8346
|0.0000
|4
|2005.09.12 09:43
|delete
|1
|2.00
|1.8553
|1.8480
|0.0000
|5
|2005.09.13 00:00
|close
|2
|2.00
|1.8194
|1.8346
|0.0000
|1569.50
|11569.50
|6
|2005.09.13 00:00
|buy stop
|3
|2.00
|1.8511
|1.8340
|0.0000
|7
|2005.09.13 00:00
|sell stop
|4
|2.00
|1.7869
|1.8040
|0.0000
|8
|2005.09.14 00:00
|delete
|4
|2.00
|1.7869
|1.8040
|0.0000
|9
|2005.09.14 00:00
|delete
|3
|2.00
|1.8511
|1.8340
|0.0000
|10
|2005.09.14 00:00
|buy stop
|5
|2.00
|1.8316
|1.8267
|0.0000
|11
|2005.09.14 00:00
|sell stop
|6
|2.00
|1.8124
|1.8173
|0.0000
|12
|2005.09.15 00:00
|delete
|6
|2.00
|1.8124
|1.8173
|0.0000
|13
|2005.09.15 00:00
|delete
|5
|2.00
|1.8316
|1.8267
|0.0000
|14
|2005.09.15 00:00
|buy stop
|7
|2.00
|1.8343
|1.8282
|0.0000
|15
|2005.09.15 00:00
|sell stop
|8
|2.00
|1.8109
|1.8170
|0.0000
|16
|2005.09.15 10:54
|sell
|8
|2.00
|1.8109
|1.8170
|0.0000
|17
|2005.09.15 10:59
|delete
|7
|2.00
|1.8343
|1.8282
|0.0000
|18
|2005.09.16 00:00
|close
|8
|2.00
|1.8064
|1.8170
|0.0000
|889.50
|12459.00
|19
|2005.09.16 00:00
|buy stop
|9
|2.00
|1.8325
|1.8185
|0.0000
|20
|2005.09.16 00:00
|sell stop
|10
|2.00
|1.7795
|1.7935
|0.0000
|21
|2005.09.19 00:00
|delete
|10
|2.00
|1.7795
|1.7935
|0.0000
|22
|2005.09.19 00:00
|delete
|9
|2.00
|1.8325
|1.8185
|0.0000
|23
|2005.09.19 00:00
|buy stop
|11
|2.00
|1.8251
|1.8160
|0.0000
|24
|2005.09.19 00:00
|sell stop
|12
|2.00
|1.7907
|1.7998
|0.0000
|25
|2005.09.20 00:00
|delete
|12
|2.00
|1.7907
|1.7998
|0.0000
|26
|2005.09.20 00:00
|delete
|11
|2.00
|1.8251
|1.8160
|0.0000
|27
|2005.09.20 00:00
|buy stop
|13
|2.00
|1.8163
|1.8086
|0.0000
|28
|2005.09.20 00:00
|sell stop
|14
|2.00
|1.7869
|1.7946
|0.0000
|29
|2005.09.21 00:00
|delete
|14
|2.00
|1.7869
|1.7946
|0.0000
|30
|2005.09.21 00:00
|delete
|13
|2.00
|1.8163
|1.8086
|0.0000
|31
|2005.09.21 00:00
|buy stop
|15
|2.00
|1.8126
|1.8056
|0.0000
|32
|2005.09.21 00:00
|sell stop
|16
|2.00
|1.7856
|1.7926
|0.0000
|33
|2005.09.21 13:49
|buy
|15
|2.00
|1.8126
|1.8056
|0.0000
|34
|2005.09.21 13:49
|delete
|16
|2.00
|1.7856
|1.7926
|0.0000
|35
|2005.09.22 11:21
|s/l
|15
|2.00
|1.8056
|1.8056
|0.0000
|-1403.50
|11055.50
|36
|2005.09.23 00:00
|buy stop
|17
|2.00
|1.8258
|1.8069
|0.0000
|37
|2005.09.23 00:00
|sell stop
|18
|2.00
|1.7550
|1.7739
|0.0000
|38
|2005.09.26 00:00
|delete
|18
|2.00
|1.7550
|1.7739
|0.0000
|39
|2005.09.26 00:00
|delete
|17
|2.00
|1.8258
|1.8069
|0.0000
|40
|2005.09.26 00:00
|buy stop
|19
|2.00
|1.7956
|1.7832
|0.0000
|41
|2005.09.26 00:00
|sell stop
|20
|2.00
|1.7486
|1.7610
|0.0000
|42
|2005.09.27 00:00
|delete
|20
|2.00
|1.7486
|1.7610
|0.0000
|43
|2005.09.27 00:00
|delete
|19
|2.00
|1.7956
|1.7832
|0.0000
|44
|2005.09.27 00:00
|buy stop
|21
|2.00
|1.7909
|1.7844
|0.0000
|45
|2005.09.27 00:00
|sell stop
|22
|2.00
|1.7659
|1.7724
|0.0000
|46
|2005.09.27 08:43
|sell
|22
|2.00
|1.7659
|1.7724
|0.0000
|47
|2005.09.27 08:49
|delete
|21
|2.00
|1.7909
|1.7844
|0.0000
|48
|2005.09.30 00:00
|close
|22
|2.00
|1.7613
|1.7724
|0.0000
|867.50
|11923.00
|49
|2005.09.30 00:00
|buy stop
|23
|2.00
|1.7752
|1.7677
|0.0000
|50
|2005.09.30 00:00
|sell stop
|24
|2.00
|1.7466
|1.7541
|0.0000
|51
|2005.10.03 00:00
|delete
|24
|2.00
|1.7466
|1.7541
|0.0000
|52
|2005.10.03 00:00
|delete
|23
|2.00
|1.7752
|1.7677
|0.0000
|53
|2005.10.03 00:00
|buy stop
|25
|2.00
|1.7838
|1.7722
|0.0000
|54
|2005.10.03 00:00
|sell stop
|26
|2.00
|1.7398
|1.7514
|0.0000
|55
|2005.10.04 00:00
|delete
|26
|2.00
|1.7398
|1.7514
|0.0000
|56
|2005.10.04 00:00
|delete
|25
|2.00
|1.7838
|1.7722
|0.0000
|57
|2005.10.04 00:00
|buy stop
|27
|2.00
|1.7701
|1.7620
|0.0000
|58
|2005.10.04 00:00
|sell stop
|28
|2.00
|1.7391
|1.7472
|0.0000
|59
|2005.10.05 00:00
|delete
|28
|2.00
|1.7391
|1.7472
|0.0000
|60
|2005.10.05 00:00
|delete
|27
|2.00
|1.7701
|1.7620
|0.0000
|61
|2005.10.05 00:00
|buy stop
|29
|2.00
|1.7736
|1.7659
|0.0000
|62
|2005.10.05 00:00
|sell stop
|30
|2.00
|1.7444
|1.7521
|0.0000
|63
|2005.10.06 00:00
|delete
|30
|2.00
|1.7444
|1.7521
|0.0000
|64
|2005.10.06 00:00
|delete
|29
|2.00
|1.7736
|1.7659
|0.0000
|65
|2005.10.06 00:00
|buy stop
|31
|2.00
|1.7799
|1.7732
|0.0000
|66
|2005.10.06 00:00
|sell stop
|32
|2.00
|1.7541
|1.7608
|0.0000
|67
|2005.10.06 19:43
|buy
|31
|2.00
|1.7799
|1.7732
|0.0000
|68
|2005.10.06 19:43
|delete
|32
|2.00
|1.7541
|1.7608
|0.0000
|69
|2005.10.07 08:27
|s/l
|31
|2.00
|1.7732
|1.7732
|0.0000
|-1343.50
|10579.50
|70
|2005.10.10 00:00
|buy stop
|33
|2.00
|1.7882
|1.7732
|0.0000
|71
|2005.10.10 00:00
|sell stop
|34
|2.00
|1.7318
|1.7468
|0.0000
|72
|2005.10.11 00:00
|delete
|34
|2.00
|1.7318
|1.7468
|0.0000
|73
|2005.10.11 00:00
|delete
|33
|2.00
|1.7882
|1.7732
|0.0000
|74
|2005.10.11 00:00
|buy stop
|35
|2.00
|1.7713
|1.7629
|0.0000
|75
|2005.10.11 00:00
|sell stop
|36
|2.00
|1.7393
|1.7477
|0.0000
|76
|2005.10.12 00:00
|delete
|36
|2.00
|1.7393
|1.7477
|0.0000
|77
|2005.10.12 00:00
|delete
|35
|2.00
|1.7713
|1.7629
|0.0000
|78
|2005.10.12 00:00
|buy stop
|37
|2.00
|1.7606
|1.7525
|0.0000
|79
|2005.10.12 00:00
|sell stop
|38
|2.00
|1.7296
|1.7377
|0.0000
|80
|2005.10.13 00:00
|delete
|38
|2.00
|1.7296
|1.7377
|0.0000
|81
|2005.10.13 00:00
|delete
|37
|2.00
|1.7606
|1.7525
|0.0000
|82
|2005.10.13 00:00
|buy stop
|39
|2.00
|1.7731
|1.7621
|0.0000
|83
|2005.10.13 00:00
|sell stop
|40
|2.00
|1.7315
|1.7425
|0.0000
|84
|2005.10.14 00:00
|delete
|40
|2.00
|1.7315
|1.7425
|0.0000
|85
|2005.10.14 00:00
|delete
|39
|2.00
|1.7731
|1.7621
|0.0000
|86
|2005.10.14 00:00
|buy stop
|41
|2.00
|1.7738
|1.7647
|0.0000
|87
|2005.10.14 00:00
|sell stop
|42
|2.00
|1.7392
|1.7483
|0.0000
|88
|2005.10.17 00:00
|delete
|42
|2.00
|1.7392
|1.7483
|0.0000
|89
|2005.10.17 00:00
|delete
|41
|2.00
|1.7738
|1.7647
|0.0000
|90
|2005.10.17 00:00
|buy stop
|43
|2.00
|1.7966
|1.7812
|0.0000
|91
|2005.10.17 00:00
|sell stop
|44
|2.00
|1.7384
|1.7538
|0.0000
|92
|2005.10.18 00:00
|delete
|44
|2.00
|1.7384
|1.7538
|0.0000
|93
|2005.10.18 00:00
|delete
|43
|2.00
|1.7966
|1.7812
|0.0000
|94
|2005.10.18 00:00
|buy stop
|45
|2.00
|1.7804
|1.7660
|0.0000
|95
|2005.10.18 00:00
|sell stop
|46
|2.00
|1.7260
|1.7404
|0.0000
|96
|2005.10.19 00:00
|delete
|46
|2.00
|1.7260
|1.7404
|0.0000
|97
|2005.10.19 00:00
|delete
|45
|2.00
|1.7804
|1.7660
|0.0000
|98
|2005.10.19 00:00
|buy stop
|47
|2.00
|1.7657
|1.7580
|0.0000
|99
|2005.10.19 00:00
|sell stop
|48
|2.00
|1.7363
|1.7440
|0.0000
|100
|2005.10.19 21:16
|buy
|47
|2.00
|1.7657
|1.7580
|0.0000
|101
|2005.10.19 21:16
|delete
|48
|2.00
|1.7363
|1.7440
|0.0000
|102
|2005.10.21 00:00
|close
|47
|2.00
|1.7738
|1.7580
|0.0000
|1629.00
|12208.50
|103
|2005.10.21 00:00
|buy stop
|49
|2.00
|1.7946
|1.7836
|0.0000
|104
|2005.10.21 00:00
|sell stop
|50
|2.00
|1.7530
|1.7640
|0.0000
|105
|2005.10.24 00:00
|delete
|50
|2.00
|1.7530
|1.7640
|0.0000
|106
|2005.10.24 00:00
|delete
|49
|2.00
|1.7946
|1.7836
|0.0000
|107
|2005.10.24 00:00
|buy stop
|51
|2.00
|1.7870
|1.7758
|0.0000
|108
|2005.10.24 00:00
|sell stop
|52
|2.00
|1.7446
|1.7558
|0.0000
|109
|2005.10.25 00:00
|delete
|52
|2.00
|1.7446
|1.7558
|0.0000
|110
|2005.10.25 00:00
|delete
|51
|2.00
|1.7870
|1.7758
|0.0000
|111
|2005.10.25 00:00
|buy stop
|53
|2.00
|1.7808
|1.7748
|0.0000
|112
|2005.10.25 00:00
|sell stop
|54
|2.00
|1.7576
|1.7636
|0.0000
|113
|2005.10.25 15:10
|buy
|53
|2.00
|1.7808
|1.7748
|0.0000
|114
|2005.10.25 15:10
|delete
|54
|2.00
|1.7576
|1.7636
|0.0000
|115
|2005.10.26 00:00
|close
|53
|2.00
|1.7839
|1.7748
|0.0000
|633.50
|12842.00
|116
|2005.10.26 00:00
|buy stop
|55
|2.00
|1.8146
|1.7983
|0.0000
|117
|2005.10.26 00:00
|sell stop
|56
|2.00
|1.7532
|1.7695
|0.0000
|118
|2005.10.27 00:00
|delete
|56
|2.00
|1.7532
|1.7695
|0.0000
|119
|2005.10.27 00:00
|delete
|55
|2.00
|1.8146
|1.7983
|0.0000
|120
|2005.10.27 00:00
|buy stop
|57
|2.00
|1.7956
|1.7849
|0.0000
|121
|2005.10.27 00:00
|sell stop
|58
|2.00
|1.7552
|1.7659
|0.0000
|122
|2005.10.28 00:00
|delete
|58
|2.00
|1.7552
|1.7659
|0.0000
|123
|2005.10.28 00:00
|delete
|57
|2.00
|1.7956
|1.7849
|0.0000
|124
|2005.10.28 00:00
|buy stop
|59
|2.00
|1.8052
|1.7935
|0.0000
|125
|2005.10.28 00:00
|sell stop
|60
|2.00
|1.7608
|1.7725
|0.0000
|126
|2005.10.31 00:00
|delete
|60
|2.00
|1.7608
|1.7725
|0.0000
|127
|2005.10.31 00:00
|delete
|59
|2.00
|1.8052
|1.7935
|0.0000
|128
|2005.10.31 00:00
|buy stop
|61
|2.00
|1.7912
|1.7821
|0.0000
|129
|2005.10.31 00:00
|sell stop
|62
|2.00
|1.7564
|1.7655
|0.0000
|130
|2005.11.01 00:00
|delete
|62
|2.00
|1.7564
|1.7655
|0.0000
|131
|2005.11.01 00:00
|delete
|61
|2.00
|1.7912
|1.7821
|0.0000
|132
|2005.11.01 00:00
|buy stop
|63
|2.00
|1.7877
|1.7772
|0.0000
|133
|2005.11.01 00:00
|sell stop
|64
|2.00
|1.7481
|1.7586
|0.0000
|134
|2005.11.02 00:00
|delete
|64
|2.00
|1.7481
|1.7586
|0.0000
|135
|2005.11.02 00:00
|delete
|63
|2.00
|1.7877
|1.7772
|0.0000
|136
|2005.11.02 00:00
|buy stop
|65
|2.00
|1.7823
|1.7741
|0.0000
|137
|2005.11.02 00:00
|sell stop
|66
|2.00
|1.7509
|1.7591
|0.0000
|138
|2005.11.03 00:00
|delete
|66
|2.00
|1.7509
|1.7591
|0.0000
|139
|2005.11.03 00:00
|delete
|65
|2.00
|1.7823
|1.7741
|0.0000
|140
|2005.11.03 00:00
|buy stop
|67
|2.00
|1.7958
|1.7856
|0.0000
|141
|2005.11.03 00:00
|sell stop
|68
|2.00
|1.7573
|1.7674
|0.0000
|142
|2005.11.04 00:00
|delete
|68
|2.00
|1.7573
|1.7674
|0.0000
|143
|2005.11.04 00:00
|delete
|67
|2.00
|1.7958
|1.7856
|0.0000
|144
|2005.11.04 00:00
|buy stop
|69
|2.00
|1.7835
|1.7765
|0.0000
|145
|2005.11.04 00:00
|sell stop
|70
|2.00
|1.7569
|1.7639
|0.0000
|146
|2005.11.04 16:10
|sell
|70
|2.00
|1.7569
|1.7639
|0.0000
|147
|2005.11.04 16:15
|delete
|69
|2.00
|1.7835
|1.7765
|0.0000
|148
|2005.11.07 00:00
|close
|70
|2.00
|1.7463
|1.7639
|0.0000
|2109.50
|14951.50
|149
|2005.11.07 00:00
|buy stop
|71
|2.00
|1.7793
|1.7615
|0.0000
|150
|2005.11.07 00:00
|sell stop
|72
|2.00
|1.7125
|1.7303
|0.0000
|151
|2005.11.08 00:00
|delete
|72
|2.00
|1.7125
|1.7303
|0.0000
|152
|2005.11.08 00:00
|delete
|71
|2.00
|1.7793
|1.7615
|0.0000
|153
|2005.11.08 00:00
|buy stop
|73
|2.00
|1.7593
|1.7504
|0.0000
|154
|2005.11.08 00:00
|sell stop
|74
|2.00
|1.7255
|1.7344
|0.0000
|155
|2005.11.09 00:00
|delete
|74
|2.00
|1.7255
|1.7344
|0.0000
|156
|2005.11.09 00:00
|delete
|73
|2.00
|1.7593
|1.7504
|0.0000
|157
|2005.11.09 00:00
|buy stop
|75
|2.00
|1.7617
|1.7523
|0.0000
|158
|2005.11.09 00:00
|sell stop
|76
|2.00
|1.7261
|1.7355
|0.0000
|159
|2005.11.10 00:00
|delete
|76
|2.00
|1.7261
|1.7355
|0.0000
|160
|2005.11.10 00:00
|delete
|75
|2.00
|1.7617
|1.7523
|0.0000
|161
|2005.11.10 00:00
|buy stop
|77
|2.00
|1.7566
|1.7496
|0.0000
|162
|2005.11.10 00:00
|sell stop
|78
|2.00
|1.7300
|1.7370
|0.0000
|163
|2005.11.11 00:00
|delete
|78
|2.00
|1.7300
|1.7370
|0.0000
|164
|2005.11.11 00:00
|delete
|77
|2.00
|1.7566
|1.7496
|0.0000
|165
|2005.11.11 00:00
|buy stop
|79
|2.00
|1.7566
|1.7485
|0.0000
|166
|2005.11.11 00:00
|sell stop
|80
|2.00
|1.7256
|1.7337
|0.0000
|167
|2005.11.14 00:00
|delete
|80
|2.00
|1.7256
|1.7337
|0.0000
|168
|2005.11.14 00:00
|delete
|79
|2.00
|1.7566
|1.7485
|0.0000
|169
|2005.11.14 00:00
|buy stop
|81
|2.00
|1.7503
|1.7461
|0.0000
|170
|2005.11.14 00:00
|sell stop
|82
|2.00
|1.7337
|1.7379
|0.0000
|171
|2005.11.15 00:00
|delete
|82
|2.00
|1.7337
|1.7379
|0.0000
|172
|2005.11.15 00:00
|delete
|81
|2.00
|1.7503
|1.7461
|0.0000
|173
|2005.11.15 00:00
|buy stop
|83
|2.00
|1.7579
|1.7470
|0.0000
|174
|2005.11.15 00:00
|sell stop
|84
|2.00
|1.7168
|1.7276
|0.0000
|175
|2005.11.16 00:00
|delete
|84
|2.00
|1.7168
|1.7276
|0.0000
|176
|2005.11.16 00:00
|delete
|83
|2.00
|1.7579
|1.7470
|0.0000
|177
|2005.11.16 00:00
|buy stop
|85
|2.00
|1.7469
|1.7406
|0.0000
|178
|2005.11.16 00:00
|sell stop
|86
|2.00
|1.7225
|1.7288
|0.0000
|179
|2005.11.16 15:05
|sell
|86
|2.00
|1.7225
|1.7288
|0.0000
|180
|2005.11.16 15:10
|delete
|85
|2.00
|1.7469
|1.7406
|0.0000
|181
|2005.11.17 00:00
|close
|86
|2.00
|1.7180
|1.7288
|0.0000
|889.50
|15841.00
|182
|2005.11.17 00:00
|buy stop
|87
|2.00
|1.7482
|1.7319
|0.0000
|183
|2005.11.17 00:00
|sell stop
|88
|2.00
|1.6870
|1.7033
|0.0000
|184
|2005.11.18 00:00
|delete
|88
|2.00
|1.6870
|1.7033
|0.0000
|185
|2005.11.18 00:00
|delete
|87
|2.00
|1.7482
|1.7319
|0.0000
|186
|2005.11.18 00:00
|buy stop
|89
|2.00
|1.7287
|1.7234
|0.0000
|187
|2005.11.18 00:00
|sell stop
|90
|2.00
|1.7081
|1.7134
|0.0000
|188
|2005.11.21 00:00
|delete
|90
|2.00
|1.7081
|1.7134
|0.0000
|189
|2005.11.21 00:00
|delete
|89
|2.00
|1.7287
|1.7234
|0.0000
|190
|2005.11.21 00:00
|buy stop
|91
|2.00
|1.7340
|1.7249
|0.0000
|191
|2005.11.21 00:00
|sell stop
|92
|2.00
|1.6996
|1.7087
|0.0000
|192
|2005.11.22 00:00
|delete
|92
|2.00
|1.6996
|1.7087
|0.0000
|193
|2005.11.22 00:00
|delete
|91
|2.00
|1.7340
|1.7249
|0.0000
|194
|2005.11.22 00:00
|buy stop
|93
|2.00
|1.7292
|1.7219
|0.0000
|195
|2005.11.22 00:00
|sell stop
|94
|2.00
|1.7014
|1.7087
|0.0000
|196
|2005.11.23 00:00
|delete
|94
|2.00
|1.7014
|1.7087
|0.0000
|197
|2005.11.23 00:00
|delete
|93
|2.00
|1.7292
|1.7219
|0.0000
|198
|2005.11.23 00:00
|buy stop
|95
|2.00
|1.7442
|1.7327
|0.0000
|199
|2005.11.23 00:00
|sell stop
|96
|2.00
|1.7006
|1.7121
|0.0000
|200
|2005.11.24 00:00
|delete
|96
|2.00
|1.7006
|1.7121
|0.0000
|201
|2005.11.24 00:00
|delete
|95
|2.00
|1.7442
|1.7327
|0.0000
|202
|2005.11.24 00:00
|buy stop
|97
|2.00
|1.7342
|1.7283
|0.0000
|203
|2005.11.24 00:00
|sell stop
|98
|2.00
|1.7116
|1.7175
|0.0000
|204
|2005.11.25 00:00
|delete
|98
|2.00
|1.7116
|1.7175
|0.0000
|205
|2005.11.25 00:00
|delete
|97
|2.00
|1.7342
|1.7283
|0.0000
|206
|2005.11.25 00:00
|buy stop
|99
|2.00
|1.7339
|1.7278
|0.0000
|207
|2005.11.25 00:00
|sell stop
|100
|2.00
|1.7103
|1.7164
|0.0000
|208
|2005.11.28 00:00
|delete
|100
|2.00
|1.7103
|1.7164
|0.0000
|209
|2005.11.28 00:00
|delete
|99
|2.00
|1.7339
|1.7278
|0.0000
|210
|2005.11.28 00:00
|buy stop
|101
|2.00
|1.7271
|1.7194
|0.0000
|211
|2005.11.28 00:00
|sell stop
|102
|2.00
|1.6975
|1.7052
|0.0000
|212
|2005.11.28 19:44
|buy
|101
|2.00
|1.7271
|1.7194
|0.0000
|213
|2005.11.28 19:44
|delete
|102
|2.00
|1.6975
|1.7052
|0.0000
|214
|2005.11.29 00:00
|close
|101
|2.00
|1.7287
|1.7194
|0.0000
|324.50
|16165.50
|215
|2005.11.29 00:00
|buy stop
|103
|2.00
|1.7667
|1.7464
|0.0000
|216
|2005.11.29 00:00
|sell stop
|104
|2.00
|1.6907
|1.7110
|0.0000
|217
|2005.11.30 00:00
|delete
|104
|2.00
|1.6907
|1.7110
|0.0000
|218
|2005.11.30 00:00
|delete
|103
|2.00
|1.7667
|1.7464
|0.0000
|219
|2005.11.30 00:00
|buy stop
|105
|2.00
|1.7366
|1.7259
|0.0000
|220
|2005.11.30 00:00
|sell stop
|106
|2.00
|1.6962
|1.7069
|0.0000
|221
|2005.12.01 00:00
|delete
|106
|2.00
|1.6962
|1.7069
|0.0000
|222
|2005.12.01 00:00
|delete
|105
|2.00
|1.7366
|1.7259
|0.0000
|223
|2005.12.01 00:00
|buy stop
|107
|2.00
|1.7538
|1.7407
|0.0000
|224
|2005.12.01 00:00
|sell stop
|108
|2.00
|1.7042
|1.7173
|0.0000
|225
|2005.12.02 00:00
|delete
|108
|2.00
|1.7042
|1.7173
|0.0000
|226
|2005.12.02 00:00
|delete
|107
|2.00
|1.7538
|1.7407
|0.0000
|227
|2005.12.02 00:00
|buy stop
|109
|2.00
|1.7430
|1.7372
|0.0000
|228
|2005.12.02 00:00
|sell stop
|110
|2.00
|1.7206
|1.7264
|0.0000
|229
|2005.12.05 00:00
|delete
|110
|2.00
|1.7206
|1.7264
|0.0000
|230
|2005.12.05 00:00
|delete
|109
|2.00
|1.7430
|1.7372
|0.0000
|231
|2005.12.05 00:00
|buy stop
|111
|2.00
|1.7485
|1.7394
|0.0000
|232
|2005.12.05 00:00
|sell stop
|112
|2.00
|1.7141
|1.7232
|0.0000
|233
|2005.12.06 00:00
|delete
|112
|2.00
|1.7141
|1.7232
|0.0000
|234
|2005.12.06 00:00
|delete
|111
|2.00
|1.7485
|1.7394
|0.0000
|235
|2005.12.06 00:00
|buy stop
|113
|2.00
|1.7644
|1.7525
|0.0000
|236
|2005.12.06 00:00
|sell stop
|114
|2.00
|1.7194
|1.7313
|0.0000
|237
|2005.12.07 00:00
|delete
|114
|2.00
|1.7194
|1.7313
|0.0000
|238
|2005.12.07 00:00
|delete
|113
|2.00
|1.7644
|1.7525
|0.0000
|239
|2005.12.07 00:00
|buy stop
|115
|2.00
|1.7585
|1.7489
|0.0000
|240
|2005.12.07 00:00
|sell stop
|116
|2.00
|1.7219
|1.7315
|0.0000
|241
|2005.12.08 00:00
|delete
|116
|2.00
|1.7219
|1.7315
|0.0000
|242
|2005.12.08 00:00
|delete
|115
|2.00
|1.7585
|1.7489
|0.0000
|243
|2005.12.08 00:00
|buy stop
|117
|2.00
|1.7523
|1.7425
|0.0000
|244
|2005.12.08 00:00
|sell stop
|118
|2.00
|1.7153
|1.7251
|0.0000
|245
|2005.12.08 17:25
|buy
|117
|2.00
|1.7523
|1.7425
|0.0000
|246
|2005.12.08 17:25
|delete
|118
|2.00
|1.7153
|1.7251
|0.0000
|247
|2005.12.09 00:00
|close
|117
|2.00
|1.7525
|1.7425
|0.0000
|44.50
|16210.00
|248
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|119
|2.00
|1.7833
|1.7669
|0.0000
|249
|2005.12.09 00:00
|sell stop
|120
|2.00
|1.7217
|1.7381
|0.0000
|250
|2005.12.12 00:00
|delete
|120
|2.00
|1.7217
|1.7381
|0.0000
|251
|2005.12.12 00:00
|delete
|119
|2.00
|1.7833
|1.7669
|0.0000
|252
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|121
|2.00
|1.7644
|1.7571
|0.0000
|253
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|122
|2.00
|1.7364
|1.7437
|0.0000
|254
|2005.12.12 10:20
|buy
|121
|2.00
|1.7644
|1.7571
|0.0000
|255
|2005.12.12 10:20
|delete
|122
|2.00
|1.7364
|1.7437
|0.0000
|256
|2005.12.13 00:00
|close
|121
|2.00
|1.7749
|1.7571
|0.0000
|2104.50
|18314.50
|257
|2005.12.13 00:00
|buy stop
|123
|2.00
|1.8104
|1.7915
|0.0000
|258
|2005.12.13 00:00
|sell stop
|124
|2.00
|1.7394
|1.7583
|0.0000
|259
|2005.12.14 00:00
|delete
|124
|2.00
|1.7394
|1.7583
|0.0000
|260
|2005.12.14 00:00
|delete
|123
|2.00
|1.8104
|1.7915
|0.0000
|261
|2005.12.14 00:00
|buy stop
|125
|2.00
|1.7864
|1.7775
|0.0000
|262
|2005.12.14 00:00
|sell stop
|126
|2.00
|1.7526
|1.7615
|0.0000
|263
|2005.12.15 00:00
|delete
|126
|2.00
|1.7526
|1.7615
|0.0000
|264
|2005.12.15 00:00
|delete
|125
|2.00
|1.7864
|1.7775
|0.0000
|265
|2005.12.15 00:00
|buy stop
|127
|2.00
|1.7894
|1.7805
|0.0000
|266
|2005.12.15 00:00
|sell stop
|128
|2.00
|1.7556
|1.7645
|0.0000
|267
|2005.12.16 00:00
|delete
|128
|2.00
|1.7556
|1.7645
|0.0000
|268
|2005.12.16 00:00
|delete
|127
|2.00
|1.7894
|1.7805
|0.0000
|269
|2005.12.16 00:00
|buy stop
|129
|2.00
|1.7835
|1.7735
|0.0000
|270
|2005.12.16 00:00
|sell stop
|130
|2.00
|1.7457
|1.7557
|0.0000
|271
|2005.12.19 00:00
|delete
|130
|2.00
|1.7457
|1.7557
|0.0000
|272
|2005.12.19 00:00
|delete
|129
|2.00
|1.7835
|1.7735
|0.0000
|273
|2005.12.19 00:00
|buy stop
|131
|2.00
|1.7882
|1.7800
|0.0000
|274
|2005.12.19 00:00
|sell stop
|132
|2.00
|1.7568
|1.7650
|0.0000
|275
|2005.12.20 00:00
|delete
|132
|2.00
|1.7568
|1.7650
|0.0000
|276
|2005.12.20 00:00
|delete
|131
|2.00
|1.7882
|1.7800
|0.0000
|277
|2005.12.20 00:00
|buy stop
|133
|2.00
|1.7810
|1.7712
|0.0000
|278
|2005.12.20 00:00
|sell stop
|134
|2.00
|1.7438
|1.7536
|0.0000
|279
|2005.12.21 00:00
|delete
|134
|2.00
|1.7438
|1.7536
|0.0000
|280
|2005.12.21 00:00
|delete
|133
|2.00
|1.7810
|1.7712
|0.0000
|281
|2005.12.21 00:00
|buy stop
|135
|2.00
|1.7746
|1.7637
|0.0000
|282
|2005.12.21 00:00
|sell stop
|136
|2.00
|1.7332
|1.7441
|0.0000
|283
|2005.12.22 00:00
|delete
|136
|2.00
|1.7332
|1.7441
|0.0000
|284
|2005.12.22 00:00
|delete
|135
|2.00
|1.7746
|1.7637
|0.0000
|285
|2005.12.22 00:00
|buy stop
|137
|2.00
|1.7726
|1.7579
|0.0000
|286
|2005.12.22 00:00
|sell stop
|138
|2.00
|1.7172
|1.7319
|0.0000
|287
|2005.12.23 00:00
|delete
|138
|2.00
|1.7172
|1.7319
|0.0000
|288
|2005.12.23 00:00
|delete
|137
|2.00
|1.7726
|1.7579
|0.0000
|289
|2005.12.23 00:00
|buy stop
|139
|2.00
|1.7536
|1.7452
|0.0000
|290
|2005.12.23 00:00
|sell stop
|140
|2.00
|1.7214
|1.7298
|0.0000
|291
|2005.12.26 00:00
|delete
|140
|2.00
|1.7214
|1.7298
|0.0000
|292
|2005.12.26 00:00
|delete
|139
|2.00
|1.7536
|1.7452
|0.0000
|293
|2005.12.26 00:00
|buy stop
|141
|2.00
|1.7459
|1.7392
|0.0000
|294
|2005.12.26 00:00
|sell stop
|142
|2.00
|1.7201
|1.7268
|0.0000
|295
|2005.12.27 00:00
|delete
|142
|2.00
|1.7201
|1.7268
|0.0000
|296
|2005.12.27 00:00
|delete
|141
|2.00
|1.7459
|1.7392
|0.0000
|297
|2005.12.27 00:00
|buy stop
|143
|2.00
|1.7422
|1.7375
|0.0000
|298
|2005.12.27 00:00
|sell stop
|144
|2.00
|1.7238
|1.7285
|0.0000
|299
|2005.12.28 00:00
|delete
|144
|2.00
|1.7238
|1.7285
|0.0000
|300
|2005.12.28 00:00
|delete
|143
|2.00
|1.7422
|1.7375
|0.0000
|301
|2005.12.28 00:00
|buy stop
|145
|2.00
|1.7429
|1.7345
|0.0000
|302
|2005.12.28 00:00
|sell stop
|146
|2.00
|1.7109
|1.7193
|0.0000
|303
|2005.12.29 00:00
|delete
|146
|2.00
|1.7109
|1.7193
|0.0000
|304
|2005.12.29 00:00
|delete
|145
|2.00
|1.7429
|1.7345
|0.0000
|305
|2005.12.29 00:00
|buy stop
|147
|2.00
|1.7543
|1.7349
|0.0000
|306
|2005.12.29 00:00
|sell stop
|148
|2.00
|1.6813
|1.7007
|0.0000
|307
|2005.12.30 00:00
|delete
|148
|2.00
|1.6813
|1.7007
|0.0000
|308
|2005.12.30 00:00
|delete
|147
|2.00
|1.7543
|1.7349
|0.0000
|309
|2005.12.30 00:00
|buy stop
|149
|2.00
|1.7396
|1.7317
|0.0000
|310
|2005.12.30 00:00
|sell stop
|150
|2.00
|1.7094
|1.7173
|0.0000
|311
|2006.01.02 00:00
|delete
|150
|2.00
|1.7094
|1.7173
|0.0000
|312
|2006.01.02 00:00
|delete
|149
|2.00
|1.7396
|1.7317
|0.0000
|313
|2006.01.02 00:00
|buy stop
|151
|2.00
|1.7386
|1.7298
|0.0000
|314
|2006.01.02 00:00
|sell stop
|152
|2.00
|1.7050
|1.7138
|0.0000
|315
|2006.01.03 00:00
|delete
|152
|2.00
|1.7050
|1.7138
|0.0000
|316
|2006.01.03 00:00
|delete
|151
|2.00
|1.7386
|1.7298
|0.0000
|317
|2006.01.03 00:00
|buy stop
|153
|2.00
|1.7274
|1.7232
|0.0000
|318
|2006.01.03 00:00
|sell stop
|154
|2.00
|1.7112
|1.7154
|0.0000
|319
|2006.01.03 03:54
|buy
|153
|2.00
|1.7274
|1.7232
|0.0000
|320
|2006.01.03 03:54
|delete
|154
|2.00
|1.7112
|1.7154
|0.0000
|321
|2006.01.04 00:00
|close
|153
|2.00
|1.7463
|1.7232
|0.0000
|3793.50
|22108.00
|322
|2006.01.04 00:00
|buy stop
|155
|2.00
|1.7828
|1.7634
|0.0000
|323
|2006.01.04 00:00
|sell stop
|156
|2.00
|1.7098
|1.7292
|0.0000
|324
|2006.01.05 00:00
|delete
|156
|2.00
|1.7098
|1.7292
|0.0000
|325
|2006.01.05 00:00
|delete
|155
|2.00
|1.7828
|1.7634
|0.0000
|326
|2006.01.05 00:00
|buy stop
|157
|2.00
|1.7769
|1.7657
|0.0000
|327
|2006.01.05 00:00
|sell stop
|158
|2.00
|1.7343
|1.7455
|0.0000
|328
|2006.01.06 00:00
|delete
|158
|2.00
|1.7343
|1.7455
|0.0000
|329
|2006.01.06 00:00
|delete
|157
|2.00
|1.7769
|1.7657
|0.0000
|330
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|159
|2.00
|1.7684
|1.7612
|0.0000
|331
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|160
|2.00
|1.7408
|1.7480
|0.0000
|332
|2006.01.06 15:54
|buy
|159
|2.00
|1.7684
|1.7612
|0.0000
|333
|2006.01.06 15:54
|delete
|160
|2.00
|1.7408
|1.7480
|0.0000
|334
|2006.01.09 00:00
|close
|159
|2.00
|1.7704
|1.7612
|0.0000
|404.50
|22512.50
|335
|2006.01.09 00:00
|buy stop
|161
|2.00
|1.7977
|1.7832
|0.0000
|336
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|162
|2.00
|1.7431
|1.7576
|0.0000
|337
|2006.01.10 00:00
|delete
|162
|2.00
|1.7431
|1.7576
|0.0000
|338
|2006.01.10 00:00
|delete
|161
|2.00
|1.7977
|1.7832
|0.0000
|339
|2006.01.10 00:00
|buy stop
|163
|2.00
|1.7784
|1.7716
|0.0000
|340
|2006.01.10 00:00
|sell stop
|164
|2.00
|1.7522
|1.7590
|0.0000
|341
|2006.01.11 00:00
|delete
|164
|2.00
|1.7522
|1.7590
|0.0000
|342
|2006.01.11 00:00
|delete
|163
|2.00
|1.7784
|1.7716
|0.0000
|343
|2006.01.11 00:00
|buy stop
|165
|2.00
|1.7745
|1.7687
|0.0000
|344
|2006.01.11 00:00
|sell stop
|166
|2.00
|1.7521
|1.7579
|0.0000
|345
|2006.01.11 12:25
|sell
|166
|2.00
|1.7521
|1.7579
|0.0000
|346
|2006.01.11 12:29
|delete
|165
|2.00
|1.7745
|1.7687
|0.0000
|347
|2006.01.11 13:00
|s/l
|166
|2.00
|1.7579
|1.7579
|0.0000
|-1164.00
|21348.50
|348
|2006.01.12 00:00
|buy stop
|167
|2.00
|1.7856
|1.7753
|0.0000
|349
|2006.01.12 00:00
|sell stop
|168
|2.00
|1.7464
|1.7567
|0.0000
|350
|2006.01.13 00:00
|delete
|168
|2.00
|1.7464
|1.7567
|0.0000
|351
|2006.01.13 00:00
|delete
|167
|2.00
|1.7856
|1.7753
|0.0000
|352
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|169
|2.00
|1.7799
|1.7696
|0.0000
|353
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|170
|2.00
|1.7409
|1.7512
|0.0000
|354
|2006.01.16 00:00
|delete
|170
|2.00
|1.7409
|1.7512
|0.0000
|355
|2006.01.16 00:00
|delete
|169
|2.00
|1.7799
|1.7696
|0.0000
|356
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|171
|2.00
|1.8017
|1.7886
|0.0000
|357
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|172
|2.00
|1.7523
|1.7654
|0.0000
|358
|2006.01.17 00:00
|delete
|172
|2.00
|1.7523
|1.7654
|0.0000
|359
|2006.01.17 00:00
|delete
|171
|2.00
|1.8017
|1.7886
|0.0000
|360
|2006.01.17 00:00
|buy stop
|173
|2.00
|1.7870
|1.7762
|0.0000
|361
|2006.01.17 00:00
|sell stop
|174
|2.00
|1.7462
|1.7570
|0.0000
|362
|2006.01.18 00:00
|delete
|174
|2.00
|1.7462
|1.7570
|0.0000
|363
|2006.01.18 00:00
|delete
|173
|2.00
|1.7870
|1.7762
|0.0000
|364
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|175
|2.00
|1.7837
|1.7756
|0.0000
|365
|2006.01.18 00:00
|sell stop
|176
|2.00
|1.7530
|1.7610
|0.0000
|366
|2006.01.19 00:00
|delete
|176
|2.00
|1.7530
|1.7610
|0.0000
|367
|2006.01.19 00:00
|delete
|175
|2.00
|1.7837
|1.7756
|0.0000
|368
|2006.01.19 00:00
|buy stop
|177
|2.00
|1.7789
|1.7707
|0.0000
|369
|2006.01.19 00:00
|sell stop
|178
|2.00
|1.7475
|1.7557
|0.0000
|370
|2006.01.20 00:00
|delete
|178
|2.00
|1.7475
|1.7557
|0.0000
|371
|2006.01.20 00:00
|delete
|177
|2.00
|1.7789
|1.7707
|0.0000
|372
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|179
|2.00
|1.7722
|1.7643
|0.0000
|373
|2006.01.20 00:00
|sell stop
|180
|2.00
|1.7420
|1.7499
|0.0000
|374
|2006.01.20 20:39
|buy
|179
|2.00
|1.7722
|1.7643
|0.0000
|375
|2006.01.20 20:39
|delete
|180
|2.00
|1.7420
|1.7499
|0.0000
|376
|2006.01.24 00:00
|close
|179
|2.00
|1.7865
|1.7643
|0.0000
|2869.00
|24217.50
|377
|2006.01.24 00:00
|buy stop
|181
|2.00
|1.8098
|1.7975
|0.0000
|378
|2006.01.24 00:00
|sell stop
|182
|2.00
|1.7632
|1.7755
|0.0000
|379
|2006.01.25 00:00
|delete
|182
|2.00
|1.7632
|1.7755
|0.0000
|380
|2006.01.25 00:00
|delete
|181
|2.00
|1.8098
|1.7975
|0.0000
|381
|2006.01.25 00:00
|buy stop
|183
|2.00
|1.7952
|1.7889
|0.0000
|382
|2006.01.25 00:00
|sell stop
|184
|2.00
|1.7708
|1.7771
|0.0000
|383
|2006.01.26 00:00
|delete
|184
|2.00
|1.7708
|1.7771
|0.0000
|384
|2006.01.26 00:00
|delete
|183
|2.00
|1.7952
|1.7889
|0.0000
|385
|2006.01.26 00:00
|buy stop
|185
|2.00
|1.7990
|1.7906
|0.0000
|386
|2006.01.26 00:00
|sell stop
|186
|2.00
|1.7672
|1.7756
|0.0000
|387
|2006.01.27 00:00
|delete
|186
|2.00
|1.7672
|1.7756
|0.0000
|388
|2006.01.27 00:00
|delete
|185
|2.00
|1.7990
|1.7906
|0.0000
|389
|2006.01.27 00:00
|buy stop
|187
|2.00
|1.7947
|1.7868
|0.0000
|390
|2006.01.27 00:00
|sell stop
|188
|2.00
|1.7647
|1.7726
|0.0000
|391
|2006.01.30 00:00
|delete
|188
|2.00
|1.7647
|1.7726
|0.0000
|392
|2006.01.30 00:00
|delete
|187
|2.00
|1.7947
|1.7868
|0.0000
|393
|2006.01.30 00:00
|buy stop
|189
|2.00
|1.7953
|1.7804
|0.0000
|394
|2006.01.30 00:00
|sell stop
|190
|2.00
|1.7393
|1.7542
|0.0000
|395
|2006.01.31 00:00
|delete
|190
|2.00
|1.7393
|1.7542
|0.0000
|396
|2006.01.31 00:00
|delete
|189
|2.00
|1.7953
|1.7804
|0.0000
|397
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|191
|2.00
|1.7793
|1.7737
|0.0000
|398
|2006.01.31 00:00
|sell stop
|192
|2.00
|1.7575
|1.7631
|0.0000
|399
|2006.01.31 17:34
|buy
|191
|2.00
|1.7793
|1.7737
|0.0000
|400
|2006.01.31 17:34
|delete
|192
|2.00
|1.7575
|1.7631
|0.0000
|401
|2006.02.01 14:34
|s/l
|191
|2.00
|1.7737
|1.7737
|0.0000
|-1114.50
|23103.00
|402
|2006.02.02 00:00
|buy stop
|193
|2.00
|1.7863
|1.7802
|0.0000
|403
|2006.02.02 00:00
|sell stop
|194
|2.00
|1.7629
|1.7690
|0.0000
|404
|2006.02.03 00:00
|delete
|194
|2.00
|1.7629
|1.7690
|0.0000
|405
|2006.02.03 00:00
|delete
|193
|2.00
|1.7863
|1.7802
|0.0000
|406
|2006.02.03 00:00
|buy stop
|195
|2.00
|1.7937
|1.7865
|0.0000
|407
|2006.02.03 00:00
|sell stop
|196
|2.00
|1.7663
|1.7735
|0.0000
|408
|2006.02.03 15:05
|sell
|196
|2.00
|1.7663
|1.7735
|0.0000
|409
|2006.02.03 15:10
|delete
|195
|2.00
|1.7937
|1.7865
|0.0000
|410
|2006.02.06 00:00
|close
|196
|2.00
|1.7627
|1.7735
|0.0000
|709.50
|23812.50
|411
|2006.02.06 00:00
|buy stop
|197
|2.00
|1.7908
|1.7757
|0.0000
|412
|2006.02.06 00:00
|sell stop
|198
|2.00
|1.7338
|1.7489
|0.0000
|413
|2006.02.07 00:00
|delete
|198
|2.00
|1.7338
|1.7489
|0.0000
|414
|2006.02.07 00:00
|delete
|197
|2.00
|1.7908
|1.7757
|0.0000
|415
|2006.02.07 00:00
|buy stop
|199
|2.00
|1.7752
|1.7607
|0.0000
|416
|2006.02.07 00:00
|sell stop
|200
|2.00
|1.7204
|1.7349
|0.0000
|417
|2006.02.08 00:00
|delete
|200
|2.00
|1.7204
|1.7349
|0.0000
|418
|2006.02.08 00:00
|delete
|199
|2.00
|1.7752
|1.7607
|0.0000
|419
|2006.02.08 00:00
|buy stop
|201
|2.00
|1.7611
|1.7534
|0.0000
|420
|2006.02.08 00:00
|sell stop
|202
|2.00
|1.7317
|1.7394
|0.0000
|421
|2006.02.09 00:00
|delete
|202
|2.00
|1.7317
|1.7394
|0.0000
|422
|2006.02.09 00:00
|delete
|201
|2.00
|1.7611
|1.7534
|0.0000
|423
|2006.02.09 00:00
|buy stop
|203
|2.00
|1.7534
|1.7468
|0.0000
|424
|2006.02.09 00:00
|sell stop
|204
|2.00
|1.7279
|1.7346
|0.0000
|425
|2006.02.10 00:00
|delete
|204
|2.00
|1.7279
|1.7346
|0.0000
|426
|2006.02.10 00:00
|delete
|203
|2.00
|1.7534
|1.7468
|0.0000
|427
|2006.02.10 00:00
|buy stop
|205
|2.00
|1.7539
|1.7478
|0.0000
|428
|2006.02.10 00:00
|sell stop
|206
|2.00
|1.7303
|1.7364
|0.0000
|429
|2006.02.10 14:59
|buy
|205
|2.00
|1.7539
|1.7478
|0.0000
|430
|2006.02.10 14:59
|delete
|206
|2.00
|1.7303
|1.7364
|0.0000
|431
|2006.02.10 16:34
|s/l
|205
|2.00
|1.7478
|1.7478
|0.0000
|-1224.00
|22588.50
|432
|2006.02.13 00:00
|buy stop
|207
|2.00
|1.7655
|1.7543
|0.0000
|433
|2006.02.13 00:00
|sell stop
|208
|2.00
|1.7229
|1.7341
|0.0000
|434
|2006.02.14 00:00
|delete
|208
|2.00
|1.7229
|1.7341
|0.0000
|435
|2006.02.14 00:00
|delete
|207
|2.00
|1.7655
|1.7543
|0.0000
|436
|2006.02.14 00:00
|buy stop
|209
|2.00
|1.7518
|1.7462
|0.0000
|437
|2006.02.14 00:00
|sell stop
|210
|2.00
|1.7304
|1.7360
|0.0000
|438
|2006.02.14 14:54
|sell
|210
|2.00
|1.7304
|1.7360
|0.0000
|439
|2006.02.14 14:59
|delete
|209
|2.00
|1.7518
|1.7462
|0.0000
|440
|2006.02.14 20:44
|s/l
|210
|2.00
|1.7360
|1.7360
|0.0000
|-1112.00
|21476.50
|441
|2006.02.15 00:00
|buy stop
|211
|2.00
|1.7566
|1.7452
|0.0000
|442
|2006.02.15 00:00
|sell stop
|212
|2.00
|1.7134
|1.7248
|0.0000