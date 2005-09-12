|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.09.12 01:00 - 2006.02.15 12:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Expert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=true; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=80; SellPercent=80; StopPercent=60; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
|Bars in test
|2780
|Ticks modelled
|31199
|Modelling quality
|43.58%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|6347.50
|Gross profit
|17601.50
|Gross loss
|-11254.00
|Profit factor
|1.56
|Expected payoff
|135.05
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1537.25 (10.7%)
|Total trades
|47
|Short positions (won %)
|22 (63.64%)
|Long positions (won %)
|25 (56.00%)
|Profit trades (% of total)
|28 (59.57%)
|Loss trades (% of total)
|19 (40.43%)
|Largest
|profit trade
|2196.75
|loss trade
|-913.75
|Average
|profit trade
|628.63
|loss trade
|-592.32
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1046.25)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1537.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2919.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-1537.25 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.12 01:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.8501
|1.8438
|0.0000
|2
|2005.09.12 01:00
|sell stop
|2
|1.00
|1.8325
|1.8388
|0.0000
|3
|2005.09.12 08:43
|sell
|2
|1.00
|1.8325
|1.8388
|0.0000
|4
|2005.09.12 08:49
|delete
|1
|1.00
|1.8501
|1.8438
|0.0000
|5
|2005.09.13 00:00
|close
|2
|1.00
|1.8194
|1.8388
|0.0000
|1304.75
|11304.75
|6
|2005.09.13 00:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.8389
|1.8243
|0.0000
|7
|2005.09.13 00:00
|sell stop
|4
|1.00
|1.7991
|1.8137
|0.0000
|8
|2005.09.14 00:00
|delete
|4
|1.00
|1.7991
|1.8137
|0.0000
|9
|2005.09.14 00:00
|delete
|3
|1.00
|1.8389
|1.8243
|0.0000
|10
|2005.09.14 00:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.8281
|1.8238
|0.0000
|11
|2005.09.14 00:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.8159
|1.8202
|0.0000
|12
|2005.09.14 03:05
|buy
|5
|1.00
|1.8281
|1.8238
|0.0000
|13
|2005.09.14 03:05
|delete
|6
|1.00
|1.8159
|1.8202
|0.0000
|14
|2005.09.14 03:10
|s/l
|5
|1.00
|1.8238
|1.8238
|0.0000
|-428.00
|10876.75
|15
|2005.09.15 00:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.8300
|1.8247
|0.0000
|16
|2005.09.15 00:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.8152
|1.8205
|0.0000
|17
|2005.09.15 08:43
|sell
|8
|1.00
|1.8152
|1.8205
|0.0000
|18
|2005.09.15 08:49
|delete
|7
|1.00
|1.8300
|1.8247
|0.0000
|19
|2005.09.16 00:00
|close
|8
|1.00
|1.8064
|1.8205
|0.0000
|874.75
|11751.50
|20
|2005.09.16 00:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.8225
|1.8104
|0.0000
|21
|2005.09.16 00:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.7895
|1.8016
|0.0000
|22
|2005.09.19 00:00
|delete
|10
|1.00
|1.7895
|1.8016
|0.0000
|23
|2005.09.19 00:00
|delete
|9
|1.00
|1.8225
|1.8104
|0.0000
|24
|2005.09.19 00:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.8186
|1.8109
|0.0000
|25
|2005.09.19 00:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.7972
|1.8049
|0.0000
|26
|2005.09.19 08:21
|sell
|12
|1.00
|1.7972
|1.8049
|0.0000
|27
|2005.09.19 08:27
|delete
|11
|1.00
|1.8186
|1.8109
|0.0000
|28
|2005.09.19 13:05
|s/l
|12
|1.00
|1.8049
|1.8049
|0.0000
|-772.00
|10979.50
|29
|2005.09.20 00:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.8108
|1.8042
|0.0000
|30
|2005.09.20 00:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.7924
|1.7990
|0.0000
|31
|2005.09.21 00:00
|delete
|14
|1.00
|1.7924
|1.7990
|0.0000
|32
|2005.09.21 00:00
|delete
|13
|1.00
|1.8108
|1.8042
|0.0000
|33
|2005.09.21 00:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.8076
|1.8015
|0.0000
|34
|2005.09.21 00:00
|sell stop
|16
|1.00
|1.7906
|1.7967
|0.0000
|35
|2005.09.21 07:27
|buy
|15
|1.00
|1.8076
|1.8015
|0.0000
|36
|2005.09.21 07:27
|delete
|16
|1.00
|1.7906
|1.7967
|0.0000
|37
|2005.09.22 00:00
|close
|15
|1.00
|1.8113
|1.8015
|0.0000
|372.25
|11351.75
|38
|2005.09.22 00:00
|buy stop
|17
|1.00
|1.8251
|1.8151
|0.0000
|39
|2005.09.22 00:00
|sell stop
|18
|1.00
|1.7975
|1.8075
|0.0000
|40
|2005.09.22 14:49
|sell
|18
|1.00
|1.7975
|1.8075
|0.0000
|41
|2005.09.22 14:54
|delete
|17
|1.00
|1.8251
|1.8151
|0.0000
|42
|2005.09.23 00:00
|close
|18
|1.00
|1.7908
|1.8075
|0.0000
|664.75
|12016.50
|43
|2005.09.23 00:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.8123
|1.7962
|0.0000
|44
|2005.09.23 00:00
|sell stop
|20
|1.00
|1.7685
|1.7846
|0.0000
|45
|2005.09.26 00:00
|delete
|20
|1.00
|1.7685
|1.7846
|0.0000
|46
|2005.09.26 00:00
|delete
|19
|1.00
|1.8123
|1.7962
|0.0000
|47
|2005.09.26 00:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.7867
|1.7761
|0.0000
|48
|2005.09.26 00:00
|sell stop
|22
|1.00
|1.7575
|1.7681
|0.0000
|49
|2005.09.27 00:00
|delete
|22
|1.00
|1.7575
|1.7681
|0.0000
|50
|2005.09.27 00:00
|delete
|21
|1.00
|1.7867
|1.7761
|0.0000
|51
|2005.09.27 00:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.7862
|1.7807
|0.0000
|52
|2005.09.27 00:00
|sell stop
|24
|1.00
|1.7706
|1.7761
|0.0000
|53
|2005.09.27 04:05
|sell
|24
|1.00
|1.7706
|1.7761
|0.0000
|54
|2005.09.27 04:10
|delete
|23
|1.00
|1.7862
|1.7807
|0.0000
|55
|2005.09.28 00:00
|close
|24
|1.00
|1.7677
|1.7761
|0.0000
|274.25
|12290.75
|56
|2005.09.28 00:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.7796
|1.7707
|0.0000
|57
|2005.09.28 00:00
|sell stop
|26
|1.00
|1.7550
|1.7639
|0.0000
|58
|2005.09.29 00:00
|delete
|26
|1.00
|1.7550
|1.7639
|0.0000
|59
|2005.09.29 00:00
|delete
|25
|1.00
|1.7796
|1.7707
|0.0000
|60
|2005.09.29 00:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.7778
|1.7710
|0.0000
|61
|2005.09.29 00:00
|sell stop
|28
|1.00
|1.7588
|1.7656
|0.0000
|62
|2005.09.30 00:00
|delete
|28
|1.00
|1.7588
|1.7656
|0.0000
|63
|2005.09.30 00:00
|delete
|27
|1.00
|1.7778
|1.7710
|0.0000
|64
|2005.09.30 00:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.7699
|1.7634
|0.0000
|65
|2005.09.30 00:00
|sell stop
|30
|1.00
|1.7519
|1.7584
|0.0000
|66
|2005.09.30 16:43
|buy
|29
|1.00
|1.7699
|1.7634
|0.0000
|67
|2005.09.30 16:43
|delete
|30
|1.00
|1.7519
|1.7584
|0.0000
|68
|2005.09.30 19:05
|s/l
|29
|1.00
|1.7634
|1.7634
|0.0000
|-646.00
|11644.75
|69
|2005.10.03 00:00
|buy stop
|31
|1.00
|1.7755
|1.7655
|0.0000
|70
|2005.10.03 00:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.7481
|1.7581
|0.0000
|71
|2005.10.04 00:00
|delete
|32
|1.00
|1.7481
|1.7581
|0.0000
|72
|2005.10.04 00:00
|delete
|31
|1.00
|1.7755
|1.7655
|0.0000
|73
|2005.10.04 00:00
|buy stop
|33
|1.00
|1.7643
|1.7573
|0.0000
|74
|2005.10.04 00:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.7449
|1.7519
|0.0000
|75
|2005.10.05 00:00
|delete
|34
|1.00
|1.7449
|1.7519
|0.0000
|76
|2005.10.05 00:00
|delete
|33
|1.00
|1.7643
|1.7573
|0.0000
|77
|2005.10.05 00:00
|buy stop
|35
|1.00
|1.7681
|1.7616
|0.0000
|78
|2005.10.05 00:00
|sell stop
|36
|1.00
|1.7499
|1.7564
|0.0000
|79
|2005.10.06 00:00
|delete
|36
|1.00
|1.7499
|1.7564
|0.0000
|80
|2005.10.06 00:00
|delete
|35
|1.00
|1.7681
|1.7616
|0.0000
|81
|2005.10.06 00:00
|buy stop
|37
|1.00
|1.7751
|1.7693
|0.0000
|82
|2005.10.06 00:00
|sell stop
|38
|1.00
|1.7589
|1.7647
|0.0000
|83
|2005.10.06 02:54
|buy
|37
|1.00
|1.7751
|1.7693
|0.0000
|84
|2005.10.06 02:54
|delete
|38
|1.00
|1.7589
|1.7647
|0.0000
|85
|2005.10.06 10:05
|s/l
|37
|1.00
|1.7693
|1.7693
|0.0000
|-578.00
|11066.75
|86
|2005.10.07 00:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.7922
|1.7824
|0.0000
|87
|2005.10.07 00:00
|sell stop
|40
|1.00
|1.7654
|1.7752
|0.0000
|88
|2005.10.07 14:32
|sell
|40
|1.00
|1.7654
|1.7752
|0.0000
|89
|2005.10.07 14:38
|delete
|39
|1.00
|1.7922
|1.7824
|0.0000
|90
|2005.10.10 00:00
|close
|40
|1.00
|1.7604
|1.7752
|0.0000
|494.75
|11561.50
|91
|2005.10.10 00:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.7775
|1.7647
|0.0000
|92
|2005.10.10 00:00
|sell stop
|42
|1.00
|1.7425
|1.7553
|0.0000
|93
|2005.10.11 00:00
|delete
|42
|1.00
|1.7425
|1.7553
|0.0000
|94
|2005.10.11 00:00
|delete
|41
|1.00
|1.7775
|1.7647
|0.0000
|95
|2005.10.11 00:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.7653
|1.7581
|0.0000
|96
|2005.10.11 00:00
|sell stop
|44
|1.00
|1.7453
|1.7525
|0.0000
|97
|2005.10.11 15:32
|sell
|44
|1.00
|1.7453
|1.7525
|0.0000
|98
|2005.10.11 15:38
|delete
|43
|1.00
|1.7653
|1.7581
|0.0000
|99
|2005.10.12 15:05
|s/l
|44
|1.00
|1.7525
|1.7525
|0.0000
|-735.75
|10825.75
|100
|2005.10.13 00:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.7653
|1.7558
|0.0000
|101
|2005.10.13 00:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.7393
|1.7488
|0.0000
|102
|2005.10.14 00:00
|delete
|46
|1.00
|1.7393
|1.7488
|0.0000
|103
|2005.10.14 00:00
|delete
|45
|1.00
|1.7653
|1.7558
|0.0000
|104
|2005.10.14 00:00
|buy stop
|47
|1.00
|1.7673
|1.7595
|0.0000
|105
|2005.10.14 00:00
|sell stop
|48
|1.00
|1.7457
|1.7535
|0.0000
|106
|2005.10.14 17:05
|buy
|47
|1.00
|1.7673
|1.7595
|0.0000
|107
|2005.10.14 17:05
|delete
|48
|1.00
|1.7457
|1.7535
|0.0000
|108
|2005.10.17 00:00
|close
|47
|1.00
|1.7675
|1.7595
|0.0000
|22.25
|10848.00
|109
|2005.10.17 00:00
|buy stop
|49
|1.00
|1.7856
|1.7723
|0.0000
|110
|2005.10.17 00:00
|sell stop
|50
|1.00
|1.7494
|1.7627
|0.0000
|111
|2005.10.18 00:00
|delete
|50
|1.00
|1.7494
|1.7627
|0.0000
|112
|2005.10.18 00:00
|delete
|49
|1.00
|1.7856
|1.7723
|0.0000
|113
|2005.10.18 00:00
|buy stop
|51
|1.00
|1.7701
|1.7577
|0.0000
|114
|2005.10.18 00:00
|sell stop
|52
|1.00
|1.7363
|1.7487
|0.0000
|115
|2005.10.19 00:00
|delete
|52
|1.00
|1.7363
|1.7487
|0.0000
|116
|2005.10.19 00:00
|delete
|51
|1.00
|1.7701
|1.7577
|0.0000
|117
|2005.10.19 00:00
|buy stop
|53
|1.00
|1.7602
|1.7536
|0.0000
|118
|2005.10.19 00:00
|sell stop
|54
|1.00
|1.7418
|1.7484
|0.0000
|119
|2005.10.19 16:38
|buy
|53
|1.00
|1.7602
|1.7536
|0.0000
|120
|2005.10.19 16:38
|delete
|54
|1.00
|1.7418
|1.7484
|0.0000
|121
|2005.10.20 00:00
|close
|53
|1.00
|1.7639
|1.7536
|0.0000
|372.25
|11220.25
|122
|2005.10.20 00:00
|buy stop
|55
|1.00
|1.7837
|1.7691
|0.0000
|123
|2005.10.20 00:00
|sell stop
|56
|1.00
|1.7441
|1.7587
|0.0000
|124
|2005.10.21 00:00
|delete
|56
|1.00
|1.7441
|1.7587
|0.0000
|125
|2005.10.21 00:00
|delete
|55
|1.00
|1.7837
|1.7691
|0.0000
|126
|2005.10.21 00:00
|buy stop
|57
|1.00
|1.7868
|1.7773
|0.0000
|127
|2005.10.21 00:00
|sell stop
|58
|1.00
|1.7608
|1.7703
|0.0000
|128
|2005.10.24 00:00
|delete
|58
|1.00
|1.7608
|1.7703
|0.0000
|129
|2005.10.24 00:00
|delete
|57
|1.00
|1.7868
|1.7773
|0.0000
|130
|2005.10.24 00:00
|buy stop
|59
|1.00
|1.7790
|1.7694
|0.0000
|131
|2005.10.24 00:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.7526
|1.7622
|0.0000
|132
|2005.10.25 00:00
|delete
|60
|1.00
|1.7526
|1.7622
|0.0000
|133
|2005.10.25 00:00
|delete
|59
|1.00
|1.7790
|1.7694
|0.0000
|134
|2005.10.25 00:00
|buy stop
|61
|1.00
|1.7765
|1.7713
|0.0000
|135
|2005.10.25 00:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.7619
|1.7671
|0.0000
|136
|2005.10.25 10:54
|buy
|61
|1.00
|1.7765
|1.7713
|0.0000
|137
|2005.10.25 10:54
|delete
|62
|1.00
|1.7619
|1.7671
|0.0000
|138
|2005.10.26 00:00
|close
|61
|1.00
|1.7839
|1.7713
|0.0000
|746.75
|11967.00
|139
|2005.10.26 00:00
|buy stop
|63
|1.00
|1.8029
|1.7890
|0.0000
|140
|2005.10.26 00:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.7649
|1.7788
|0.0000
|141
|2005.10.27 00:00
|delete
|64
|1.00
|1.7649
|1.7788
|0.0000
|142
|2005.10.27 00:00
|delete
|63
|1.00
|1.8029
|1.7890
|0.0000
|143
|2005.10.27 00:00
|buy stop
|65
|1.00
|1.7880
|1.7788
|0.0000
|144
|2005.10.27 00:00
|sell stop
|66
|1.00
|1.7628
|1.7720
|0.0000
|145
|2005.10.27 10:20
|buy
|65
|1.00
|1.7880
|1.7788
|0.0000
|146
|2005.10.27 10:20
|delete
|66
|1.00
|1.7628
|1.7720
|0.0000
|147
|2005.10.28 14:34
|s/l
|65
|1.00
|1.7788
|1.7788
|0.0000
|-913.75
|11053.25
|148
|2005.10.31 00:00
|buy stop
|67
|1.00
|1.7847
|1.7768
|0.0000
|149
|2005.10.31 00:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.7629
|1.7708
|0.0000
|150
|2005.11.01 00:00
|delete
|68
|1.00
|1.7629
|1.7708
|0.0000
|151
|2005.11.01 00:00
|delete
|67
|1.00
|1.7847
|1.7768
|0.0000
|152
|2005.11.01 00:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.7802
|1.7713
|0.0000
|153
|2005.11.01 00:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.7556
|1.7645
|0.0000
|154
|2005.11.02 00:00
|delete
|70
|1.00
|1.7556
|1.7645
|0.0000
|155
|2005.11.02 00:00
|delete
|69
|1.00
|1.7802
|1.7713
|0.0000
|156
|2005.11.02 00:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.7764
|1.7694
|0.0000
|157
|2005.11.02 00:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.7568
|1.7638
|0.0000
|158
|2005.11.02 17:15
|buy
|71
|1.00
|1.7764
|1.7694
|0.0000
|159
|2005.11.02 17:15
|delete
|72
|1.00
|1.7568
|1.7638
|0.0000
|160
|2005.11.03 00:00
|close
|71
|1.00
|1.7765
|1.7694
|0.0000
|12.25
|11065.50
|161
|2005.11.03 00:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.7885
|1.7798
|0.0000
|162
|2005.11.03 00:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.7645
|1.7732
|0.0000
|163
|2005.11.04 00:00
|delete
|74
|1.00
|1.7645
|1.7732
|0.0000
|164
|2005.11.04 00:00
|delete
|73
|1.00
|1.7885
|1.7798
|0.0000
|165
|2005.11.04 00:00
|buy stop
|75
|1.00
|1.7785
|1.7726
|0.0000
|166
|2005.11.04 00:00
|sell stop
|76
|1.00
|1.7619
|1.7678
|0.0000
|167
|2005.11.04 16:05
|sell
|76
|1.00
|1.7619
|1.7678
|0.0000
|168
|2005.11.04 16:10
|delete
|75
|1.00
|1.7785
|1.7726
|0.0000
|169
|2005.11.07 00:00
|close
|76
|1.00
|1.7463
|1.7678
|0.0000
|1554.75
|12620.25
|170
|2005.11.07 00:00
|buy stop
|77
|1.00
|1.7666
|1.7514
|0.0000
|171
|2005.11.07 00:00
|sell stop
|78
|1.00
|1.7252
|1.7404
|0.0000
|172
|2005.11.08 00:00
|delete
|78
|1.00
|1.7252
|1.7404
|0.0000
|173
|2005.11.08 00:00
|delete
|77
|1.00
|1.7666
|1.7514
|0.0000
|174
|2005.11.08 00:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.7530
|1.7453
|0.0000
|175
|2005.11.08 00:00
|sell stop
|80
|1.00
|1.7318
|1.7395
|0.0000
|176
|2005.11.09 00:00
|delete
|80
|1.00
|1.7318
|1.7395
|0.0000
|177
|2005.11.09 00:00
|delete
|79
|1.00
|1.7530
|1.7453
|0.0000
|178
|2005.11.09 00:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.7550
|1.7470
|0.0000
|179
|2005.11.09 00:00
|sell stop
|82
|1.00
|1.7328
|1.7408
|0.0000
|180
|2005.11.10 00:00
|delete
|82
|1.00
|1.7328
|1.7408
|0.0000
|181
|2005.11.10 00:00
|delete
|81
|1.00
|1.7550
|1.7470
|0.0000
|182
|2005.11.10 00:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.7516
|1.7457
|0.0000
|183
|2005.11.10 00:00
|sell stop
|84
|1.00
|1.7350
|1.7409
|0.0000
|184
|2005.11.10 14:44
|buy
|83
|1.00
|1.7516
|1.7457
|0.0000
|185
|2005.11.10 14:44
|delete
|84
|1.00
|1.7350
|1.7409
|0.0000
|186
|2005.11.10 15:15
|s/l
|83
|1.00
|1.7457
|1.7457
|0.0000
|-592.00
|12028.25
|187
|2005.11.11 00:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.7508
|1.7438
|0.0000
|188
|2005.11.11 00:00
|sell stop
|86
|1.00
|1.7314
|1.7384
|0.0000
|189
|2005.11.14 00:00
|delete
|86
|1.00
|1.7314
|1.7384
|0.0000
|190
|2005.11.14 00:00
|delete
|85
|1.00
|1.7508
|1.7438
|0.0000
|191
|2005.11.14 00:00
|buy stop
|87
|1.00
|1.7473
|1.7436
|0.0000
|192
|2005.11.14 00:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.7367
|1.7404
|0.0000
|193
|2005.11.14 09:39
|buy
|87
|1.00
|1.7473
|1.7436
|0.0000
|194
|2005.11.14 09:39
|delete
|88
|1.00
|1.7367
|1.7404
|0.0000
|195
|2005.11.14 12:54
|s/l
|87
|1.00
|1.7436
|1.7436
|0.0000
|-368.00
|11660.25
|196
|2005.11.15 00:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.7501
|1.7408
|0.0000
|197
|2005.11.15 00:00
|sell stop
|90
|1.00
|1.7245
|1.7338
|0.0000
|198
|2005.11.16 00:00
|delete
|90
|1.00
|1.7245
|1.7338
|0.0000
|199
|2005.11.16 00:00
|delete
|89
|1.00
|1.7501
|1.7408
|0.0000
|200
|2005.11.16 00:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.7424
|1.7369
|0.0000
|201
|2005.11.16 00:00
|sell stop
|92
|1.00
|1.7270
|1.7325
|0.0000
|202
|2005.11.16 11:34
|sell
|92
|1.00
|1.7270
|1.7325
|0.0000
|203
|2005.11.16 11:39
|delete
|91
|1.00
|1.7424
|1.7369
|0.0000
|204
|2005.11.17 00:00
|close
|92
|1.00
|1.7180
|1.7325
|0.0000
|894.75
|12555.00
|205
|2005.11.17 00:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.7366
|1.7226
|0.0000
|206
|2005.11.17 00:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.6986
|1.7126
|0.0000
|207
|2005.11.18 00:00
|delete
|94
|1.00
|1.6986
|1.7126
|0.0000
|208
|2005.11.18 00:00
|delete
|93
|1.00
|1.7366
|1.7226
|0.0000
|209
|2005.11.18 00:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.7249
|1.7203
|0.0000
|210
|2005.11.18 00:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.7119
|1.7165
|0.0000
|211
|2005.11.18 09:15
|sell
|96
|1.00
|1.7119
|1.7165
|0.0000
|212
|2005.11.18 09:20
|delete
|95
|1.00
|1.7249
|1.7203
|0.0000
|213
|2005.11.18 15:05
|s/l
|96
|1.00
|1.7165
|1.7165
|0.0000
|-458.00
|12097.00
|214
|2005.11.21 00:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.7275
|1.7198
|0.0000
|215
|2005.11.21 00:00
|sell stop
|98
|1.00
|1.7061
|1.7138
|0.0000
|216
|2005.11.22 00:00
|delete
|98
|1.00
|1.7061
|1.7138
|0.0000
|217
|2005.11.22 00:00
|delete
|97
|1.00
|1.7275
|1.7198
|0.0000
|218
|2005.11.22 00:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.7240
|1.7178
|0.0000
|219
|2005.11.22 00:00
|sell stop
|100
|1.00
|1.7066
|1.7128
|0.0000
|220
|2005.11.23 00:00
|delete
|100
|1.00
|1.7066
|1.7128
|0.0000
|221
|2005.11.23 00:00
|delete
|99
|1.00
|1.7240
|1.7178
|0.0000
|222
|2005.11.23 00:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.7360
|1.7261
|0.0000
|223
|2005.11.23 00:00
|sell stop
|102
|1.00
|1.7088
|1.7187
|0.0000
|224
|2005.11.24 00:00
|delete
|102
|1.00
|1.7088
|1.7187
|0.0000
|225
|2005.11.24 00:00
|delete
|101
|1.00
|1.7360
|1.7261
|0.0000
|226
|2005.11.24 00:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.7300
|1.7250
|0.0000
|227
|2005.11.24 00:00
|sell stop
|104
|1.00
|1.7158
|1.7208
|0.0000
|228
|2005.11.25 00:00
|delete
|104
|1.00
|1.7158
|1.7208
|0.0000
|229
|2005.11.25 00:00
|delete
|103
|1.00
|1.7300
|1.7250
|0.0000
|230
|2005.11.25 00:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.7295
|1.7243
|0.0000
|231
|2005.11.25 00:00
|sell stop
|106
|1.00
|1.7147
|1.7199
|0.0000
|232
|2005.11.25 17:54
|sell
|106
|1.00
|1.7147
|1.7199
|0.0000
|233
|2005.11.25 17:59
|delete
|105
|1.00
|1.7295
|1.7243
|0.0000
|234
|2005.11.28 00:00
|close
|106
|1.00
|1.7127
|1.7199
|0.0000
|194.75
|12291.75
|235
|2005.11.28 00:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.7216
|1.7149
|0.0000
|236
|2005.11.28 00:00
|sell stop
|108
|1.00
|1.7030
|1.7097
|0.0000
|237
|2005.11.28 17:54
|buy
|107
|1.00
|1.7216
|1.7149
|0.0000
|238
|2005.11.28 17:54
|delete
|108
|1.00
|1.7030
|1.7097
|0.0000
|239
|2005.11.29 00:00
|close
|107
|1.00
|1.7287
|1.7149
|0.0000
|712.25
|13004.00
|240
|2005.11.29 00:00
|buy stop
|109
|1.00
|1.7522
|1.7349
|0.0000
|241
|2005.11.29 00:00
|sell stop
|110
|1.00
|1.7052
|1.7225
|0.0000
|242
|2005.11.30 00:00
|delete
|110
|1.00
|1.7052
|1.7225
|0.0000
|243
|2005.11.30 00:00
|delete
|109
|1.00
|1.7522
|1.7349
|0.0000
|244
|2005.11.30 00:00
|buy stop
|111
|1.00
|1.7290
|1.7198
|0.0000
|245
|2005.11.30 00:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.7038
|1.7130
|0.0000
|246
|2005.11.30 16:05
|buy
|111
|1.00
|1.7290
|1.7198
|0.0000
|247
|2005.11.30 16:05
|delete
|112
|1.00
|1.7038
|1.7130
|0.0000
|248
|2005.12.02 00:00
|close
|111
|1.00
|1.7318
|1.7198
|0.0000
|284.50
|13288.50
|249
|2005.12.02 00:00
|buy stop
|113
|1.00
|1.7388
|1.7339
|0.0000
|250
|2005.12.02 00:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.7248
|1.7297
|0.0000
|251
|2005.12.02 13:54
|sell
|114
|1.00
|1.7248
|1.7297
|0.0000
|252
|2005.12.02 13:59
|delete
|113
|1.00
|1.7388
|1.7339
|0.0000
|253
|2005.12.02 14:34
|s/l
|114
|1.00
|1.7297
|1.7297
|0.0000
|-494.00
|12794.50
|254
|2005.12.05 00:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.7420
|1.7343
|0.0000
|255
|2005.12.05 00:00
|sell stop
|116
|1.00
|1.7206
|1.7283
|0.0000
|256
|2005.12.05 14:54
|buy
|115
|1.00
|1.7420
|1.7343
|0.0000
|257
|2005.12.05 14:54
|delete
|116
|1.00
|1.7206
|1.7283
|0.0000
|258
|2005.12.06 11:05
|s/l
|115
|1.00
|1.7343
|1.7343
|0.0000
|-769.75
|12024.75
|259
|2005.12.07 00:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.7516
|1.7434
|0.0000
|260
|2005.12.07 00:00
|sell stop
|118
|1.00
|1.7288
|1.7370
|0.0000
|261
|2005.12.08 00:00
|delete
|118
|1.00
|1.7288
|1.7370
|0.0000
|262
|2005.12.08 00:00
|delete
|117
|1.00
|1.7516
|1.7434
|0.0000
|263
|2005.12.08 00:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.7453
|1.7370
|0.0000
|264
|2005.12.08 00:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.7223
|1.7306
|0.0000
|265
|2005.12.08 10:25
|buy
|119
|1.00
|1.7453
|1.7370
|0.0000
|266
|2005.12.08 10:25
|delete
|120
|1.00
|1.7223
|1.7306
|0.0000
|267
|2005.12.09 00:00
|close
|119
|1.00
|1.7525
|1.7370
|0.0000
|722.25
|12747.00
|268
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.7716
|1.7576
|0.0000
|269
|2005.12.09 00:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.7334
|1.7474
|0.0000
|270
|2005.12.12 00:00
|delete
|122
|1.00
|1.7334
|1.7474
|0.0000
|271
|2005.12.12 00:00
|delete
|121
|1.00
|1.7716
|1.7576
|0.0000
|272
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.7592
|1.7529
|0.0000
|273
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|124
|1.00
|1.7416
|1.7479
|0.0000
|274
|2005.12.12 02:34
|buy
|123
|1.00
|1.7592
|1.7529
|0.0000
|275
|2005.12.12 02:34
|delete
|124
|1.00
|1.7416
|1.7479
|0.0000
|276
|2005.12.13 00:00
|close
|123
|1.00
|1.7749
|1.7529
|0.0000
|1572.25
|14319.25
|277
|2005.12.13 00:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.7969
|1.7807
|0.0000
|278
|2005.12.13 00:00
|sell stop
|126
|1.00
|1.7529
|1.7691
|0.0000
|279
|2005.12.14 00:00
|delete
|126
|1.00
|1.7529
|1.7691
|0.0000
|280
|2005.12.14 00:00
|delete
|125
|1.00
|1.7969
|1.7807
|0.0000
|281
|2005.12.14 00:00
|buy stop
|127
|1.00
|1.7801
|1.7724
|0.0000
|282
|2005.12.14 00:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.7589
|1.7666
|0.0000
|283
|2005.12.14 09:54
|buy
|127
|1.00
|1.7801
|1.7724
|0.0000
|284
|2005.12.14 09:54
|delete
|128
|1.00
|1.7589
|1.7666
|0.0000
|285
|2005.12.14 10:34
|s/l
|127
|1.00
|1.7724
|1.7724
|0.0000
|-766.00
|13553.25
|286
|2005.12.15 00:00
|buy stop
|129
|1.00
|1.7831
|1.7754
|0.0000
|287
|2005.12.15 00:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.7619
|1.7696
|0.0000
|288
|2005.12.15 16:54
|sell
|130
|1.00
|1.7619
|1.7696
|0.0000
|289
|2005.12.15 16:59
|delete
|129
|1.00
|1.7831
|1.7754
|0.0000
|290
|2005.12.16 09:10
|s/l
|130
|1.00
|1.7696
|1.7696
|0.0000
|-771.25
|12782.00
|291
|2005.12.19 00:00
|buy stop
|131
|1.00
|1.7823
|1.7753
|0.0000
|292
|2005.12.19 00:00
|sell stop
|132
|1.00
|1.7627
|1.7697
|0.0000
|293
|2005.12.19 13:39
|sell
|132
|1.00
|1.7627
|1.7697
|0.0000
|294
|2005.12.19 13:44
|delete
|131
|1.00
|1.7823
|1.7753
|0.0000
|295
|2005.12.21 00:00
|close
|132
|1.00
|1.7543
|1.7697
|0.0000
|819.00
|13601.00
|296
|2005.12.21 00:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.7668
|1.7574
|0.0000
|297
|2005.12.21 00:00
|sell stop
|134
|1.00
|1.7410
|1.7504
|0.0000
|298
|2005.12.21 16:49
|sell
|134
|1.00
|1.7410
|1.7504
|0.0000
|299
|2005.12.21 16:54
|delete
|133
|1.00
|1.7668
|1.7574
|0.0000
|300
|2005.12.23 00:00
|close
|134
|1.00
|1.7379
|1.7504
|0.0000
|299.50
|13900.50
|301
|2005.12.23 00:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.7476
|1.7403
|0.0000
|302
|2005.12.23 00:00
|sell stop
|136
|1.00
|1.7274
|1.7347
|0.0000
|303
|2005.12.26 00:00
|delete
|136
|1.00
|1.7274
|1.7347
|0.0000
|304
|2005.12.26 00:00
|delete
|135
|1.00
|1.7476
|1.7403
|0.0000
|305
|2005.12.26 00:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.7411
|1.7353
|0.0000
|306
|2005.12.26 00:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.7249
|1.7307
|0.0000
|307
|2005.12.27 00:00
|delete
|138
|1.00
|1.7249
|1.7307
|0.0000
|308
|2005.12.27 00:00
|delete
|137
|1.00
|1.7411
|1.7353
|0.0000
|309
|2005.12.27 00:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.7388
|1.7348
|0.0000
|310
|2005.12.27 00:00
|sell stop
|140
|1.00
|1.7272
|1.7312
|0.0000
|311
|2005.12.27 20:44
|sell
|140
|1.00
|1.7272
|1.7312
|0.0000
|312
|2005.12.27 20:49
|delete
|139
|1.00
|1.7388
|1.7348
|0.0000
|313
|2005.12.28 07:05
|s/l
|140
|1.00
|1.7312
|1.7312
|0.0000
|-419.75
|13480.75
|314
|2005.12.29 00:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.7404
|1.7238
|0.0000
|315
|2005.12.29 00:00
|sell stop
|142
|1.00
|1.6952
|1.7118
|0.0000
|316
|2005.12.30 00:00
|delete
|142
|1.00
|1.6952
|1.7118
|0.0000
|317
|2005.12.30 00:00
|delete
|141
|1.00
|1.7404
|1.7238
|0.0000
|318
|2005.12.30 00:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.7339
|1.7272
|0.0000
|319
|2005.12.30 00:00
|sell stop
|144
|1.00
|1.7151
|1.7218
|0.0000
|320
|2006.01.02 00:00
|delete
|144
|1.00
|1.7151
|1.7218
|0.0000
|321
|2006.01.02 00:00
|delete
|143
|1.00
|1.7339
|1.7272
|0.0000
|322
|2006.01.02 00:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.7323
|1.7247
|0.0000
|323
|2006.01.02 00:00
|sell stop
|146
|1.00
|1.7113
|1.7189
|0.0000
|324
|2006.01.03 00:00
|delete
|146
|1.00
|1.7113
|1.7189
|0.0000
|325
|2006.01.03 00:00
|delete
|145
|1.00
|1.7323
|1.7247
|0.0000
|326
|2006.01.03 00:00
|buy stop
|147
|1.00
|1.7244
|1.7209
|0.0000
|327
|2006.01.03 00:00
|sell stop
|148
|1.00
|1.7142
|1.7177
|0.0000
|328
|2006.01.03 02:39
|buy
|147
|1.00
|1.7244
|1.7209
|0.0000
|329
|2006.01.03 02:39
|delete
|148
|1.00
|1.7142
|1.7177
|0.0000
|330
|2006.01.04 00:00
|close
|147
|1.00
|1.7463
|1.7209
|0.0000
|2196.75
|15677.50
|331
|2006.01.04 00:00
|buy stop
|149
|1.00
|1.7689
|1.7523
|0.0000
|332
|2006.01.04 00:00
|sell stop
|150
|1.00
|1.7237
|1.7403
|0.0000
|333
|2006.01.05 00:00
|delete
|150
|1.00
|1.7237
|1.7403
|0.0000
|334
|2006.01.05 00:00
|delete
|149
|1.00
|1.7689
|1.7523
|0.0000
|335
|2006.01.05 00:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.7689
|1.7592
|0.0000
|336
|2006.01.05 00:00
|sell stop
|152
|1.00
|1.7423
|1.7520
|0.0000
|337
|2006.01.06 00:00
|delete
|152
|1.00
|1.7423
|1.7520
|0.0000
|338
|2006.01.06 00:00
|delete
|151
|1.00
|1.7689
|1.7592
|0.0000
|339
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.7632
|1.7571
|0.0000
|340
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.7460
|1.7521
|0.0000
|341
|2006.01.06 14:54
|buy
|153
|1.00
|1.7632
|1.7571
|0.0000
|342
|2006.01.06 14:54
|delete
|154
|1.00
|1.7460
|1.7521
|0.0000
|343
|2006.01.09 00:00
|close
|153
|1.00
|1.7704
|1.7571
|0.0000
|722.25
|16399.75
|344
|2006.01.09 00:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.7874
|1.7749
|0.0000
|345
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|156
|1.00
|1.7534
|1.7659
|0.0000
|346
|2006.01.10 00:00
|delete
|156
|1.00
|1.7534
|1.7659
|0.0000
|347
|2006.01.10 00:00
|delete
|155
|1.00
|1.7874
|1.7749
|0.0000
|348
|2006.01.10 00:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.7735
|1.7677
|0.0000
|349
|2006.01.10 00:00
|sell stop
|158
|1.00
|1.7571
|1.7629
|0.0000
|350
|2006.01.11 00:00
|delete
|158
|1.00
|1.7571
|1.7629
|0.0000
|351
|2006.01.11 00:00
|delete
|157
|1.00
|1.7735
|1.7677
|0.0000
|352
|2006.01.11 00:00
|buy stop
|159
|1.00
|1.7703
|1.7654
|0.0000
|353
|2006.01.11 00:00
|sell stop
|160
|1.00
|1.7563
|1.7612
|0.0000
|354
|2006.01.11 10:54
|sell
|160
|1.00
|1.7563
|1.7612
|0.0000
|355
|2006.01.11 10:59
|delete
|159
|1.00
|1.7703
|1.7654
|0.0000
|356
|2006.01.11 15:39
|s/l
|160
|1.00
|1.7612
|1.7612
|0.0000
|-494.00
|15905.75
|357
|2006.01.12 00:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.7782
|1.7694
|0.0000
|358
|2006.01.12 00:00
|sell stop
|162
|1.00
|1.7538
|1.7626
|0.0000
|359
|2006.01.13 00:00
|delete
|162
|1.00
|1.7538
|1.7626
|0.0000
|360
|2006.01.13 00:00
|delete
|161
|1.00
|1.7782
|1.7694
|0.0000
|361
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|163
|1.00
|1.7726
|1.7637
|0.0000
|362
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|164
|1.00
|1.7482
|1.7571
|0.0000
|363
|2006.01.13 14:49
|buy
|163
|1.00
|1.7726
|1.7637
|0.0000
|364
|2006.01.13 14:49
|delete
|164
|1.00
|1.7482
|1.7571
|0.0000
|365
|2006.01.16 00:00
|close
|163
|1.00
|1.7770
|1.7637
|0.0000
|442.25
|16348.00
|366
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.7924
|1.7811
|0.0000
|367
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|166
|1.00
|1.7616
|1.7729
|0.0000
|368
|2006.01.17 00:00
|delete
|166
|1.00
|1.7616
|1.7729
|0.0000
|369
|2006.01.17 00:00
|delete
|165
|1.00
|1.7924
|1.7811
|0.0000
|370
|2006.01.17 00:00
|buy stop
|167
|1.00
|1.7793
|1.7701
|0.0000
|371
|2006.01.17 00:00
|sell stop
|168
|1.00
|1.7539
|1.7631
|0.0000
|372
|2006.01.18 00:00
|delete
|168
|1.00
|1.7539
|1.7631
|0.0000
|373
|2006.01.18 00:00
|delete
|167
|1.00
|1.7793
|1.7701
|0.0000
|374
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|169
|1.00
|1.7779
|1.7710
|0.0000
|375
|2006.01.18 00:00
|sell stop
|170
|1.00
|1.7587
|1.7656
|0.0000
|376
|2006.01.18 19:20
|sell
|170
|1.00
|1.7587
|1.7656
|0.0000
|377
|2006.01.18 19:25
|delete
|169
|1.00
|1.7779
|1.7710
|0.0000
|378
|2006.01.20 00:00
|close
|170
|1.00
|1.7575
|1.7656
|0.0000
|109.50
|16457.50
|379
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|171
|1.00
|1.7665
|1.7598
|0.0000
|380
|2006.01.20 00:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.7477
|1.7544
|0.0000
|381
|2006.01.20 15:15
|buy
|171
|1.00
|1.7665
|1.7598
|0.0000
|382
|2006.01.20 15:15
|delete
|172
|1.00
|1.7477
|1.7544
|0.0000
|383
|2006.01.23 00:00
|close
|171
|1.00
|1.7705
|1.7598
|0.0000
|402.25
|16859.75
|384
|2006.01.23 00:00
|buy stop
|173
|1.00
|1.7856
|1.7746
|0.0000
|385
|2006.01.23 00:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.7554
|1.7664
|0.0000
|386
|2006.01.23 13:44
|buy
|173
|1.00
|1.7856
|1.7746
|0.0000
|387
|2006.01.23 13:44
|delete
|174
|1.00
|1.7554
|1.7664
|0.0000
|388
|2006.01.24 00:00
|close
|173
|1.00
|1.7865
|1.7746
|0.0000
|92.25
|16952.00
|389
|2006.01.24 00:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.8010
|1.7904
|0.0000
|390
|2006.01.24 00:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.7720
|1.7826
|0.0000
|391
|2006.01.25 00:00
|delete
|176
|1.00
|1.7720
|1.7826
|0.0000
|392
|2006.01.25 00:00
|delete
|175
|1.00
|1.8010
|1.7904
|0.0000
|393
|2006.01.25 00:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.7907
|1.7852
|0.0000
|394
|2006.01.25 00:00
|sell stop
|178
|1.00
|1.7753
|1.7808
|0.0000
|395
|2006.01.25 10:34
|buy
|177
|1.00
|1.7907
|1.7852
|0.0000
|396
|2006.01.25 10:34
|delete
|178
|1.00
|1.7753
|1.7808
|0.0000
|397
|2006.01.25 20:10
|s/l
|177
|1.00
|1.7852
|1.7852
|0.0000
|-548.00
|16404.00
|398
|2006.01.26 00:00
|buy stop
|179
|1.00
|1.7930
|1.7859
|0.0000
|399
|2006.01.26 00:00
|sell stop
|180
|1.00
|1.7732
|1.7803
|0.0000
|400
|2006.01.27 00:00
|delete
|180
|1.00
|1.7732
|1.7803
|0.0000
|401
|2006.01.27 00:00
|delete
|179
|1.00
|1.7930
|1.7859
|0.0000
|402
|2006.01.27 00:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.7891
|1.7823
|0.0000
|403
|2006.01.27 00:00
|sell stop
|182
|1.00
|1.7703
|1.7771
|0.0000
|404
|2006.01.27 19:10
|sell
|182
|1.00
|1.7703
|1.7771
|0.0000
|405
|2006.01.27 19:15
|delete
|181
|1.00
|1.7891
|1.7823
|0.0000
|406
|2006.01.30 00:00
|close
|182
|1.00
|1.7677
|1.7771
|0.0000
|254.75
|16658.75
|407
|2006.01.30 00:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.7847
|1.7719
|0.0000
|408
|2006.01.30 00:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.7499
|1.7627
|0.0000
|409
|2006.01.31 00:00
|delete
|184
|1.00
|1.7499
|1.7627
|0.0000
|410
|2006.01.31 00:00
|delete
|183
|1.00
|1.7847
|1.7719
|0.0000
|411
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|185
|1.00
|1.7753
|1.7704
|0.0000
|412
|2006.01.31 00:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.7615
|1.7664
|0.0000
|413
|2006.01.31 11:54
|buy
|185
|1.00
|1.7753
|1.7704
|0.0000
|414
|2006.01.31 11:54
|delete
|186
|1.00
|1.7615
|1.7664
|0.0000
|415
|2006.01.31 13:44
|s/l
|185
|1.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-488.00
|16170.75
|416
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|187
|1.00
|1.7938
|1.7823
|0.0000
|417
|2006.02.01 00:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.7622
|1.7737
|0.0000
|418
|2006.02.02 00:00
|delete
|188
|1.00
|1.7622
|1.7737
|0.0000
|419
|2006.02.02 00:00
|delete
|187
|1.00
|1.7938
|1.7823
|0.0000
|420
|2006.02.02 00:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.7820
|1.7767
|0.0000
|421
|2006.02.02 00:00
|sell stop
|190
|1.00
|1.7672
|1.7725
|0.0000
|422
|2006.02.03 00:00
|delete
|190
|1.00
|1.7672
|1.7725
|0.0000
|423
|2006.02.03 00:00
|delete
|189
|1.00
|1.7820
|1.7767
|0.0000
|424
|2006.02.03 00:00
|buy stop
|191
|1.00
|1.7886
|1.7824
|0.0000
|425
|2006.02.03 00:00
|sell stop
|192
|1.00
|1.7714
|1.7776
|0.0000
|426
|2006.02.03 14:39
|sell
|192
|1.00
|1.7714
|1.7776
|0.0000
|427
|2006.02.03 14:44
|delete
|191
|1.00
|1.7886
|1.7824
|0.0000
|428
|2006.02.06 00:00
|close
|192
|1.00
|1.7627
|1.7776
|0.0000
|864.75
|17035.50
|429
|2006.02.06 00:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.7800
|1.7670
|0.0000
|430
|2006.02.06 00:00
|sell stop
|194
|1.00
|1.7446
|1.7576
|0.0000
|431
|2006.02.06 18:25
|sell
|194
|1.00
|1.7446
|1.7576
|0.0000
|432
|2006.02.06 18:29
|delete
|193
|1.00
|1.7800
|1.7670
|0.0000
|433
|2006.02.08 00:00
|modify
|194
|1.00
|1.7446
|1.7534
|0.0000
|434
|2006.02.09 00:00
|close
|194
|1.00
|1.7411
|1.7534
|0.0000
|323.75
|17359.25
|435
|2006.02.09 00:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.7487
|1.7430
|0.0000
|436
|2006.02.09 00:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.7327
|1.7384
|0.0000
|437
|2006.02.10 00:00
|delete
|196
|1.00
|1.7327
|1.7384
|0.0000
|438
|2006.02.10 00:00
|delete
|195
|1.00
|1.7487
|1.7430
|0.0000
|439
|2006.02.10 00:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.7495
|1.7443
|0.0000
|440
|2006.02.10 00:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.7347
|1.7399
|0.0000
|441
|2006.02.10 06:54
|buy
|197
|1.00
|1.7495
|1.7443
|0.0000
|442
|2006.02.10 06:54
|delete
|198
|1.00
|1.7347
|1.7399
|0.0000
|443
|2006.02.10 08:10
|s/l
|197
|1.00
|1.7443
|1.7443
|0.0000
|-524.00
|16835.25
|444
|2006.02.13 00:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.7575
|1.7478
|0.0000
|445
|2006.02.13 00:00
|sell stop
|200
|1.00
|1.7309
|1.7406
|0.0000
|446
|2006.02.14 00:00
|delete
|200
|1.00
|1.7309
|1.7406
|0.0000
|447
|2006.02.14 00:00
|delete
|199
|1.00
|1.7575
|1.7478
|0.0000
|448
|2006.02.14 00:00
|buy stop
|201
|1.00
|1.7478
|1.7431
|0.0000
|449
|2006.02.14 00:00
|sell stop
|202
|1.00
|1.7344
|1.7391
|0.0000
|450
|2006.02.14 13:25
|sell
|202
|1.00
|1.7344
|1.7391
|0.0000
|451
|2006.02.14 13:29
|delete
|201
|1.00
|1.7478
|1.7431
|0.0000
|452
|2006.02.15 11:44
|s/l
|202
|1.00
|1.7391
|1.7391
|0.0000
|-487.75
|16347.50