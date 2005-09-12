Strategy Tester Report
volatility breakout

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.09.12 01:00 - 2006.02.15 12:00
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersExpert_Name="---- SimpleDailyRangeBreakExpert_v1.0 ----"; Magic=1007; Slippage=6; Trace=false; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Lots=1; TrailingStop=true; InitialStop=true; Data=" Input Data "; BuyPercent=80; SellPercent=80; StopPercent=60; TradePeriod=5; Trade=" Trade Days of Week"; Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; MM_Parameters=" MoneyManagement by L.Williams "; MM=false; MMRisk=0.15; LossMax=1000;
Bars in test2780Ticks modelled31199Modelling quality43.58%
Initial deposit10000.00
Total net profit6347.50Gross profit17601.50Gross loss-11254.00
Profit factor1.56Expected payoff135.05
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)1537.25 (10.7%)
Total trades47Short positions (won %)22 (63.64%)Long positions (won %)25 (56.00%)
Profit trades (% of total)28 (59.57%)Loss trades (% of total)19 (40.43%)
Largestprofit trade2196.75loss trade-913.75
Averageprofit trade628.63loss trade-592.32
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (1046.25)consecutive losses (loss in money)2 (-1537.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2919.00 (2)consecutive loss (count of losses)-1537.25 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.12 01:00buy stop11.001.85011.84380.0000
22005.09.12 01:00sell stop21.001.83251.83880.0000
32005.09.12 08:43sell21.001.83251.83880.0000
42005.09.12 08:49delete11.001.85011.84380.0000
52005.09.13 00:00close21.001.81941.83880.00001304.7511304.75
62005.09.13 00:00buy stop31.001.83891.82430.0000
72005.09.13 00:00sell stop41.001.79911.81370.0000
82005.09.14 00:00delete41.001.79911.81370.0000
92005.09.14 00:00delete31.001.83891.82430.0000
102005.09.14 00:00buy stop51.001.82811.82380.0000
112005.09.14 00:00sell stop61.001.81591.82020.0000
122005.09.14 03:05buy51.001.82811.82380.0000
132005.09.14 03:05delete61.001.81591.82020.0000
142005.09.14 03:10s/l51.001.82381.82380.0000-428.0010876.75
152005.09.15 00:00buy stop71.001.83001.82470.0000
162005.09.15 00:00sell stop81.001.81521.82050.0000
172005.09.15 08:43sell81.001.81521.82050.0000
182005.09.15 08:49delete71.001.83001.82470.0000
192005.09.16 00:00close81.001.80641.82050.0000874.7511751.50
202005.09.16 00:00buy stop91.001.82251.81040.0000
212005.09.16 00:00sell stop101.001.78951.80160.0000
222005.09.19 00:00delete101.001.78951.80160.0000
232005.09.19 00:00delete91.001.82251.81040.0000
242005.09.19 00:00buy stop111.001.81861.81090.0000
252005.09.19 00:00sell stop121.001.79721.80490.0000
262005.09.19 08:21sell121.001.79721.80490.0000
272005.09.19 08:27delete111.001.81861.81090.0000
282005.09.19 13:05s/l121.001.80491.80490.0000-772.0010979.50
292005.09.20 00:00buy stop131.001.81081.80420.0000
302005.09.20 00:00sell stop141.001.79241.79900.0000
312005.09.21 00:00delete141.001.79241.79900.0000
322005.09.21 00:00delete131.001.81081.80420.0000
332005.09.21 00:00buy stop151.001.80761.80150.0000
342005.09.21 00:00sell stop161.001.79061.79670.0000
352005.09.21 07:27buy151.001.80761.80150.0000
362005.09.21 07:27delete161.001.79061.79670.0000
372005.09.22 00:00close151.001.81131.80150.0000372.2511351.75
382005.09.22 00:00buy stop171.001.82511.81510.0000
392005.09.22 00:00sell stop181.001.79751.80750.0000
402005.09.22 14:49sell181.001.79751.80750.0000
412005.09.22 14:54delete171.001.82511.81510.0000
422005.09.23 00:00close181.001.79081.80750.0000664.7512016.50
432005.09.23 00:00buy stop191.001.81231.79620.0000
442005.09.23 00:00sell stop201.001.76851.78460.0000
452005.09.26 00:00delete201.001.76851.78460.0000
462005.09.26 00:00delete191.001.81231.79620.0000
472005.09.26 00:00buy stop211.001.78671.77610.0000
482005.09.26 00:00sell stop221.001.75751.76810.0000
492005.09.27 00:00delete221.001.75751.76810.0000
502005.09.27 00:00delete211.001.78671.77610.0000
512005.09.27 00:00buy stop231.001.78621.78070.0000
522005.09.27 00:00sell stop241.001.77061.77610.0000
532005.09.27 04:05sell241.001.77061.77610.0000
542005.09.27 04:10delete231.001.78621.78070.0000
552005.09.28 00:00close241.001.76771.77610.0000274.2512290.75
562005.09.28 00:00buy stop251.001.77961.77070.0000
572005.09.28 00:00sell stop261.001.75501.76390.0000
582005.09.29 00:00delete261.001.75501.76390.0000
592005.09.29 00:00delete251.001.77961.77070.0000
602005.09.29 00:00buy stop271.001.77781.77100.0000
612005.09.29 00:00sell stop281.001.75881.76560.0000
622005.09.30 00:00delete281.001.75881.76560.0000
632005.09.30 00:00delete271.001.77781.77100.0000
642005.09.30 00:00buy stop291.001.76991.76340.0000
652005.09.30 00:00sell stop301.001.75191.75840.0000
662005.09.30 16:43buy291.001.76991.76340.0000
672005.09.30 16:43delete301.001.75191.75840.0000
682005.09.30 19:05s/l291.001.76341.76340.0000-646.0011644.75
692005.10.03 00:00buy stop311.001.77551.76550.0000
702005.10.03 00:00sell stop321.001.74811.75810.0000
712005.10.04 00:00delete321.001.74811.75810.0000
722005.10.04 00:00delete311.001.77551.76550.0000
732005.10.04 00:00buy stop331.001.76431.75730.0000
742005.10.04 00:00sell stop341.001.74491.75190.0000
752005.10.05 00:00delete341.001.74491.75190.0000
762005.10.05 00:00delete331.001.76431.75730.0000
772005.10.05 00:00buy stop351.001.76811.76160.0000
782005.10.05 00:00sell stop361.001.74991.75640.0000
792005.10.06 00:00delete361.001.74991.75640.0000
802005.10.06 00:00delete351.001.76811.76160.0000
812005.10.06 00:00buy stop371.001.77511.76930.0000
822005.10.06 00:00sell stop381.001.75891.76470.0000
832005.10.06 02:54buy371.001.77511.76930.0000
842005.10.06 02:54delete381.001.75891.76470.0000
852005.10.06 10:05s/l371.001.76931.76930.0000-578.0011066.75
862005.10.07 00:00buy stop391.001.79221.78240.0000
872005.10.07 00:00sell stop401.001.76541.77520.0000
882005.10.07 14:32sell401.001.76541.77520.0000
892005.10.07 14:38delete391.001.79221.78240.0000
902005.10.10 00:00close401.001.76041.77520.0000494.7511561.50
912005.10.10 00:00buy stop411.001.77751.76470.0000
922005.10.10 00:00sell stop421.001.74251.75530.0000
932005.10.11 00:00delete421.001.74251.75530.0000
942005.10.11 00:00delete411.001.77751.76470.0000
952005.10.11 00:00buy stop431.001.76531.75810.0000
962005.10.11 00:00sell stop441.001.74531.75250.0000
972005.10.11 15:32sell441.001.74531.75250.0000
982005.10.11 15:38delete431.001.76531.75810.0000
992005.10.12 15:05s/l441.001.75251.75250.0000-735.7510825.75
1002005.10.13 00:00buy stop451.001.76531.75580.0000
1012005.10.13 00:00sell stop461.001.73931.74880.0000
1022005.10.14 00:00delete461.001.73931.74880.0000
1032005.10.14 00:00delete451.001.76531.75580.0000
1042005.10.14 00:00buy stop471.001.76731.75950.0000
1052005.10.14 00:00sell stop481.001.74571.75350.0000
1062005.10.14 17:05buy471.001.76731.75950.0000
1072005.10.14 17:05delete481.001.74571.75350.0000
1082005.10.17 00:00close471.001.76751.75950.000022.2510848.00
1092005.10.17 00:00buy stop491.001.78561.77230.0000
1102005.10.17 00:00sell stop501.001.74941.76270.0000
1112005.10.18 00:00delete501.001.74941.76270.0000
1122005.10.18 00:00delete491.001.78561.77230.0000
1132005.10.18 00:00buy stop511.001.77011.75770.0000
1142005.10.18 00:00sell stop521.001.73631.74870.0000
1152005.10.19 00:00delete521.001.73631.74870.0000
1162005.10.19 00:00delete511.001.77011.75770.0000
1172005.10.19 00:00buy stop531.001.76021.75360.0000
1182005.10.19 00:00sell stop541.001.74181.74840.0000
1192005.10.19 16:38buy531.001.76021.75360.0000
1202005.10.19 16:38delete541.001.74181.74840.0000
1212005.10.20 00:00close531.001.76391.75360.0000372.2511220.25
1222005.10.20 00:00buy stop551.001.78371.76910.0000
1232005.10.20 00:00sell stop561.001.74411.75870.0000
1242005.10.21 00:00delete561.001.74411.75870.0000
1252005.10.21 00:00delete551.001.78371.76910.0000
1262005.10.21 00:00buy stop571.001.78681.77730.0000
1272005.10.21 00:00sell stop581.001.76081.77030.0000
1282005.10.24 00:00delete581.001.76081.77030.0000
1292005.10.24 00:00delete571.001.78681.77730.0000
1302005.10.24 00:00buy stop591.001.77901.76940.0000
1312005.10.24 00:00sell stop601.001.75261.76220.0000
1322005.10.25 00:00delete601.001.75261.76220.0000
1332005.10.25 00:00delete591.001.77901.76940.0000
1342005.10.25 00:00buy stop611.001.77651.77130.0000
1352005.10.25 00:00sell stop621.001.76191.76710.0000
1362005.10.25 10:54buy611.001.77651.77130.0000
1372005.10.25 10:54delete621.001.76191.76710.0000
1382005.10.26 00:00close611.001.78391.77130.0000746.7511967.00
1392005.10.26 00:00buy stop631.001.80291.78900.0000
1402005.10.26 00:00sell stop641.001.76491.77880.0000
1412005.10.27 00:00delete641.001.76491.77880.0000
1422005.10.27 00:00delete631.001.80291.78900.0000
1432005.10.27 00:00buy stop651.001.78801.77880.0000
1442005.10.27 00:00sell stop661.001.76281.77200.0000
1452005.10.27 10:20buy651.001.78801.77880.0000
1462005.10.27 10:20delete661.001.76281.77200.0000
1472005.10.28 14:34s/l651.001.77881.77880.0000-913.7511053.25
1482005.10.31 00:00buy stop671.001.78471.77680.0000
1492005.10.31 00:00sell stop681.001.76291.77080.0000
1502005.11.01 00:00delete681.001.76291.77080.0000
1512005.11.01 00:00delete671.001.78471.77680.0000
1522005.11.01 00:00buy stop691.001.78021.77130.0000
1532005.11.01 00:00sell stop701.001.75561.76450.0000
1542005.11.02 00:00delete701.001.75561.76450.0000
1552005.11.02 00:00delete691.001.78021.77130.0000
1562005.11.02 00:00buy stop711.001.77641.76940.0000
1572005.11.02 00:00sell stop721.001.75681.76380.0000
1582005.11.02 17:15buy711.001.77641.76940.0000
1592005.11.02 17:15delete721.001.75681.76380.0000
1602005.11.03 00:00close711.001.77651.76940.000012.2511065.50
1612005.11.03 00:00buy stop731.001.78851.77980.0000
1622005.11.03 00:00sell stop741.001.76451.77320.0000
1632005.11.04 00:00delete741.001.76451.77320.0000
1642005.11.04 00:00delete731.001.78851.77980.0000
1652005.11.04 00:00buy stop751.001.77851.77260.0000
1662005.11.04 00:00sell stop761.001.76191.76780.0000
1672005.11.04 16:05sell761.001.76191.76780.0000
1682005.11.04 16:10delete751.001.77851.77260.0000
1692005.11.07 00:00close761.001.74631.76780.00001554.7512620.25
1702005.11.07 00:00buy stop771.001.76661.75140.0000
1712005.11.07 00:00sell stop781.001.72521.74040.0000
1722005.11.08 00:00delete781.001.72521.74040.0000
1732005.11.08 00:00delete771.001.76661.75140.0000
1742005.11.08 00:00buy stop791.001.75301.74530.0000
1752005.11.08 00:00sell stop801.001.73181.73950.0000
1762005.11.09 00:00delete801.001.73181.73950.0000
1772005.11.09 00:00delete791.001.75301.74530.0000
1782005.11.09 00:00buy stop811.001.75501.74700.0000
1792005.11.09 00:00sell stop821.001.73281.74080.0000
1802005.11.10 00:00delete821.001.73281.74080.0000
1812005.11.10 00:00delete811.001.75501.74700.0000
1822005.11.10 00:00buy stop831.001.75161.74570.0000
1832005.11.10 00:00sell stop841.001.73501.74090.0000
1842005.11.10 14:44buy831.001.75161.74570.0000
1852005.11.10 14:44delete841.001.73501.74090.0000
1862005.11.10 15:15s/l831.001.74571.74570.0000-592.0012028.25
1872005.11.11 00:00buy stop851.001.75081.74380.0000
1882005.11.11 00:00sell stop861.001.73141.73840.0000
1892005.11.14 00:00delete861.001.73141.73840.0000
1902005.11.14 00:00delete851.001.75081.74380.0000
1912005.11.14 00:00buy stop871.001.74731.74360.0000
1922005.11.14 00:00sell stop881.001.73671.74040.0000
1932005.11.14 09:39buy871.001.74731.74360.0000
1942005.11.14 09:39delete881.001.73671.74040.0000
1952005.11.14 12:54s/l871.001.74361.74360.0000-368.0011660.25
1962005.11.15 00:00buy stop891.001.75011.74080.0000
1972005.11.15 00:00sell stop901.001.72451.73380.0000
1982005.11.16 00:00delete901.001.72451.73380.0000
1992005.11.16 00:00delete891.001.75011.74080.0000
2002005.11.16 00:00buy stop911.001.74241.73690.0000
2012005.11.16 00:00sell stop921.001.72701.73250.0000
2022005.11.16 11:34sell921.001.72701.73250.0000
2032005.11.16 11:39delete911.001.74241.73690.0000
2042005.11.17 00:00close921.001.71801.73250.0000894.7512555.00
2052005.11.17 00:00buy stop931.001.73661.72260.0000
2062005.11.17 00:00sell stop941.001.69861.71260.0000
2072005.11.18 00:00delete941.001.69861.71260.0000
2082005.11.18 00:00delete931.001.73661.72260.0000
2092005.11.18 00:00buy stop951.001.72491.72030.0000
2102005.11.18 00:00sell stop961.001.71191.71650.0000
2112005.11.18 09:15sell961.001.71191.71650.0000
2122005.11.18 09:20delete951.001.72491.72030.0000
2132005.11.18 15:05s/l961.001.71651.71650.0000-458.0012097.00
2142005.11.21 00:00buy stop971.001.72751.71980.0000
2152005.11.21 00:00sell stop981.001.70611.71380.0000
2162005.11.22 00:00delete981.001.70611.71380.0000
2172005.11.22 00:00delete971.001.72751.71980.0000
2182005.11.22 00:00buy stop991.001.72401.71780.0000
2192005.11.22 00:00sell stop1001.001.70661.71280.0000
2202005.11.23 00:00delete1001.001.70661.71280.0000
2212005.11.23 00:00delete991.001.72401.71780.0000
2222005.11.23 00:00buy stop1011.001.73601.72610.0000
2232005.11.23 00:00sell stop1021.001.70881.71870.0000
2242005.11.24 00:00delete1021.001.70881.71870.0000
2252005.11.24 00:00delete1011.001.73601.72610.0000
2262005.11.24 00:00buy stop1031.001.73001.72500.0000
2272005.11.24 00:00sell stop1041.001.71581.72080.0000
2282005.11.25 00:00delete1041.001.71581.72080.0000
2292005.11.25 00:00delete1031.001.73001.72500.0000
2302005.11.25 00:00buy stop1051.001.72951.72430.0000
2312005.11.25 00:00sell stop1061.001.71471.71990.0000
2322005.11.25 17:54sell1061.001.71471.71990.0000
2332005.11.25 17:59delete1051.001.72951.72430.0000
2342005.11.28 00:00close1061.001.71271.71990.0000194.7512291.75
2352005.11.28 00:00buy stop1071.001.72161.71490.0000
2362005.11.28 00:00sell stop1081.001.70301.70970.0000
2372005.11.28 17:54buy1071.001.72161.71490.0000
2382005.11.28 17:54delete1081.001.70301.70970.0000
2392005.11.29 00:00close1071.001.72871.71490.0000712.2513004.00
2402005.11.29 00:00buy stop1091.001.75221.73490.0000
2412005.11.29 00:00sell stop1101.001.70521.72250.0000
2422005.11.30 00:00delete1101.001.70521.72250.0000
2432005.11.30 00:00delete1091.001.75221.73490.0000
2442005.11.30 00:00buy stop1111.001.72901.71980.0000
2452005.11.30 00:00sell stop1121.001.70381.71300.0000
2462005.11.30 16:05buy1111.001.72901.71980.0000
2472005.11.30 16:05delete1121.001.70381.71300.0000
2482005.12.02 00:00close1111.001.73181.71980.0000284.5013288.50
2492005.12.02 00:00buy stop1131.001.73881.73390.0000
2502005.12.02 00:00sell stop1141.001.72481.72970.0000
2512005.12.02 13:54sell1141.001.72481.72970.0000
2522005.12.02 13:59delete1131.001.73881.73390.0000
2532005.12.02 14:34s/l1141.001.72971.72970.0000-494.0012794.50
2542005.12.05 00:00buy stop1151.001.74201.73430.0000
2552005.12.05 00:00sell stop1161.001.72061.72830.0000
2562005.12.05 14:54buy1151.001.74201.73430.0000
2572005.12.05 14:54delete1161.001.72061.72830.0000
2582005.12.06 11:05s/l1151.001.73431.73430.0000-769.7512024.75
2592005.12.07 00:00buy stop1171.001.75161.74340.0000
2602005.12.07 00:00sell stop1181.001.72881.73700.0000
2612005.12.08 00:00delete1181.001.72881.73700.0000
2622005.12.08 00:00delete1171.001.75161.74340.0000
2632005.12.08 00:00buy stop1191.001.74531.73700.0000
2642005.12.08 00:00sell stop1201.001.72231.73060.0000
2652005.12.08 10:25buy1191.001.74531.73700.0000
2662005.12.08 10:25delete1201.001.72231.73060.0000
2672005.12.09 00:00close1191.001.75251.73700.0000722.2512747.00
2682005.12.09 00:00buy stop1211.001.77161.75760.0000
2692005.12.09 00:00sell stop1221.001.73341.74740.0000
2702005.12.12 00:00delete1221.001.73341.74740.0000
2712005.12.12 00:00delete1211.001.77161.75760.0000
2722005.12.12 00:00buy stop1231.001.75921.75290.0000
2732005.12.12 00:00sell stop1241.001.74161.74790.0000
2742005.12.12 02:34buy1231.001.75921.75290.0000
2752005.12.12 02:34delete1241.001.74161.74790.0000
2762005.12.13 00:00close1231.001.77491.75290.00001572.2514319.25
2772005.12.13 00:00buy stop1251.001.79691.78070.0000
2782005.12.13 00:00sell stop1261.001.75291.76910.0000
2792005.12.14 00:00delete1261.001.75291.76910.0000
2802005.12.14 00:00delete1251.001.79691.78070.0000
2812005.12.14 00:00buy stop1271.001.78011.77240.0000
2822005.12.14 00:00sell stop1281.001.75891.76660.0000
2832005.12.14 09:54buy1271.001.78011.77240.0000
2842005.12.14 09:54delete1281.001.75891.76660.0000
2852005.12.14 10:34s/l1271.001.77241.77240.0000-766.0013553.25
2862005.12.15 00:00buy stop1291.001.78311.77540.0000
2872005.12.15 00:00sell stop1301.001.76191.76960.0000
2882005.12.15 16:54sell1301.001.76191.76960.0000
2892005.12.15 16:59delete1291.001.78311.77540.0000
2902005.12.16 09:10s/l1301.001.76961.76960.0000-771.2512782.00
2912005.12.19 00:00buy stop1311.001.78231.77530.0000
2922005.12.19 00:00sell stop1321.001.76271.76970.0000
2932005.12.19 13:39sell1321.001.76271.76970.0000
2942005.12.19 13:44delete1311.001.78231.77530.0000
2952005.12.21 00:00close1321.001.75431.76970.0000819.0013601.00
2962005.12.21 00:00buy stop1331.001.76681.75740.0000
2972005.12.21 00:00sell stop1341.001.74101.75040.0000
2982005.12.21 16:49sell1341.001.74101.75040.0000
2992005.12.21 16:54delete1331.001.76681.75740.0000
3002005.12.23 00:00close1341.001.73791.75040.0000299.5013900.50
3012005.12.23 00:00buy stop1351.001.74761.74030.0000
3022005.12.23 00:00sell stop1361.001.72741.73470.0000
3032005.12.26 00:00delete1361.001.72741.73470.0000
3042005.12.26 00:00delete1351.001.74761.74030.0000
3052005.12.26 00:00buy stop1371.001.74111.73530.0000
3062005.12.26 00:00sell stop1381.001.72491.73070.0000
3072005.12.27 00:00delete1381.001.72491.73070.0000
3082005.12.27 00:00delete1371.001.74111.73530.0000
3092005.12.27 00:00buy stop1391.001.73881.73480.0000
3102005.12.27 00:00sell stop1401.001.72721.73120.0000
3112005.12.27 20:44sell1401.001.72721.73120.0000
3122005.12.27 20:49delete1391.001.73881.73480.0000
3132005.12.28 07:05s/l1401.001.73121.73120.0000-419.7513480.75
3142005.12.29 00:00buy stop1411.001.74041.72380.0000
3152005.12.29 00:00sell stop1421.001.69521.71180.0000
3162005.12.30 00:00delete1421.001.69521.71180.0000
3172005.12.30 00:00delete1411.001.74041.72380.0000
3182005.12.30 00:00buy stop1431.001.73391.72720.0000
3192005.12.30 00:00sell stop1441.001.71511.72180.0000
3202006.01.02 00:00delete1441.001.71511.72180.0000
3212006.01.02 00:00delete1431.001.73391.72720.0000
3222006.01.02 00:00buy stop1451.001.73231.72470.0000
3232006.01.02 00:00sell stop1461.001.71131.71890.0000
3242006.01.03 00:00delete1461.001.71131.71890.0000
3252006.01.03 00:00delete1451.001.73231.72470.0000
3262006.01.03 00:00buy stop1471.001.72441.72090.0000
3272006.01.03 00:00sell stop1481.001.71421.71770.0000
3282006.01.03 02:39buy1471.001.72441.72090.0000
3292006.01.03 02:39delete1481.001.71421.71770.0000
3302006.01.04 00:00close1471.001.74631.72090.00002196.7515677.50
3312006.01.04 00:00buy stop1491.001.76891.75230.0000
3322006.01.04 00:00sell stop1501.001.72371.74030.0000
3332006.01.05 00:00delete1501.001.72371.74030.0000
3342006.01.05 00:00delete1491.001.76891.75230.0000
3352006.01.05 00:00buy stop1511.001.76891.75920.0000
3362006.01.05 00:00sell stop1521.001.74231.75200.0000
3372006.01.06 00:00delete1521.001.74231.75200.0000
3382006.01.06 00:00delete1511.001.76891.75920.0000
3392006.01.06 00:00buy stop1531.001.76321.75710.0000
3402006.01.06 00:00sell stop1541.001.74601.75210.0000
3412006.01.06 14:54buy1531.001.76321.75710.0000
3422006.01.06 14:54delete1541.001.74601.75210.0000
3432006.01.09 00:00close1531.001.77041.75710.0000722.2516399.75
3442006.01.09 00:00buy stop1551.001.78741.77490.0000
3452006.01.09 00:00sell stop1561.001.75341.76590.0000
3462006.01.10 00:00delete1561.001.75341.76590.0000
3472006.01.10 00:00delete1551.001.78741.77490.0000
3482006.01.10 00:00buy stop1571.001.77351.76770.0000
3492006.01.10 00:00sell stop1581.001.75711.76290.0000
3502006.01.11 00:00delete1581.001.75711.76290.0000
3512006.01.11 00:00delete1571.001.77351.76770.0000
3522006.01.11 00:00buy stop1591.001.77031.76540.0000
3532006.01.11 00:00sell stop1601.001.75631.76120.0000
3542006.01.11 10:54sell1601.001.75631.76120.0000
3552006.01.11 10:59delete1591.001.77031.76540.0000
3562006.01.11 15:39s/l1601.001.76121.76120.0000-494.0015905.75
3572006.01.12 00:00buy stop1611.001.77821.76940.0000
3582006.01.12 00:00sell stop1621.001.75381.76260.0000
3592006.01.13 00:00delete1621.001.75381.76260.0000
3602006.01.13 00:00delete1611.001.77821.76940.0000
3612006.01.13 00:00buy stop1631.001.77261.76370.0000
3622006.01.13 00:00sell stop1641.001.74821.75710.0000
3632006.01.13 14:49buy1631.001.77261.76370.0000
3642006.01.13 14:49delete1641.001.74821.75710.0000
3652006.01.16 00:00close1631.001.77701.76370.0000442.2516348.00
3662006.01.16 00:00buy stop1651.001.79241.78110.0000
3672006.01.16 00:00sell stop1661.001.76161.77290.0000
3682006.01.17 00:00delete1661.001.76161.77290.0000
3692006.01.17 00:00delete1651.001.79241.78110.0000
3702006.01.17 00:00buy stop1671.001.77931.77010.0000
3712006.01.17 00:00sell stop1681.001.75391.76310.0000
3722006.01.18 00:00delete1681.001.75391.76310.0000
3732006.01.18 00:00delete1671.001.77931.77010.0000
3742006.01.18 00:00buy stop1691.001.77791.77100.0000
3752006.01.18 00:00sell stop1701.001.75871.76560.0000
3762006.01.18 19:20sell1701.001.75871.76560.0000
3772006.01.18 19:25delete1691.001.77791.77100.0000
3782006.01.20 00:00close1701.001.75751.76560.0000109.5016457.50
3792006.01.20 00:00buy stop1711.001.76651.75980.0000
3802006.01.20 00:00sell stop1721.001.74771.75440.0000
3812006.01.20 15:15buy1711.001.76651.75980.0000
3822006.01.20 15:15delete1721.001.74771.75440.0000
3832006.01.23 00:00close1711.001.77051.75980.0000402.2516859.75
3842006.01.23 00:00buy stop1731.001.78561.77460.0000
3852006.01.23 00:00sell stop1741.001.75541.76640.0000
3862006.01.23 13:44buy1731.001.78561.77460.0000
3872006.01.23 13:44delete1741.001.75541.76640.0000
3882006.01.24 00:00close1731.001.78651.77460.000092.2516952.00
3892006.01.24 00:00buy stop1751.001.80101.79040.0000
3902006.01.24 00:00sell stop1761.001.77201.78260.0000
3912006.01.25 00:00delete1761.001.77201.78260.0000
3922006.01.25 00:00delete1751.001.80101.79040.0000
3932006.01.25 00:00buy stop1771.001.79071.78520.0000
3942006.01.25 00:00sell stop1781.001.77531.78080.0000
3952006.01.25 10:34buy1771.001.79071.78520.0000
3962006.01.25 10:34delete1781.001.77531.78080.0000
3972006.01.25 20:10s/l1771.001.78521.78520.0000-548.0016404.00
3982006.01.26 00:00buy stop1791.001.79301.78590.0000
3992006.01.26 00:00sell stop1801.001.77321.78030.0000
4002006.01.27 00:00delete1801.001.77321.78030.0000
4012006.01.27 00:00delete1791.001.79301.78590.0000
4022006.01.27 00:00buy stop1811.001.78911.78230.0000
4032006.01.27 00:00sell stop1821.001.77031.77710.0000
4042006.01.27 19:10sell1821.001.77031.77710.0000
4052006.01.27 19:15delete1811.001.78911.78230.0000
4062006.01.30 00:00close1821.001.76771.77710.0000254.7516658.75
4072006.01.30 00:00buy stop1831.001.78471.77190.0000
4082006.01.30 00:00sell stop1841.001.74991.76270.0000
4092006.01.31 00:00delete1841.001.74991.76270.0000
4102006.01.31 00:00delete1831.001.78471.77190.0000
4112006.01.31 00:00buy stop1851.001.77531.77040.0000
4122006.01.31 00:00sell stop1861.001.76151.76640.0000
4132006.01.31 11:54buy1851.001.77531.77040.0000
4142006.01.31 11:54delete1861.001.76151.76640.0000
4152006.01.31 13:44s/l1851.001.77041.77040.0000-488.0016170.75
4162006.02.01 00:00buy stop1871.001.79381.78230.0000
4172006.02.01 00:00sell stop1881.001.76221.77370.0000
4182006.02.02 00:00delete1881.001.76221.77370.0000
4192006.02.02 00:00delete1871.001.79381.78230.0000
4202006.02.02 00:00buy stop1891.001.78201.77670.0000
4212006.02.02 00:00sell stop1901.001.76721.77250.0000
4222006.02.03 00:00delete1901.001.76721.77250.0000
4232006.02.03 00:00delete1891.001.78201.77670.0000
4242006.02.03 00:00buy stop1911.001.78861.78240.0000
4252006.02.03 00:00sell stop1921.001.77141.77760.0000
4262006.02.03 14:39sell1921.001.77141.77760.0000
4272006.02.03 14:44delete1911.001.78861.78240.0000
4282006.02.06 00:00close1921.001.76271.77760.0000864.7517035.50
4292006.02.06 00:00buy stop1931.001.78001.76700.0000
4302006.02.06 00:00sell stop1941.001.74461.75760.0000
4312006.02.06 18:25sell1941.001.74461.75760.0000
4322006.02.06 18:29delete1931.001.78001.76700.0000
4332006.02.08 00:00modify1941.001.74461.75340.0000
4342006.02.09 00:00close1941.001.74111.75340.0000323.7517359.25
4352006.02.09 00:00buy stop1951.001.74871.74300.0000
4362006.02.09 00:00sell stop1961.001.73271.73840.0000
4372006.02.10 00:00delete1961.001.73271.73840.0000
4382006.02.10 00:00delete1951.001.74871.74300.0000
4392006.02.10 00:00buy stop1971.001.74951.74430.0000
4402006.02.10 00:00sell stop1981.001.73471.73990.0000
4412006.02.10 06:54buy1971.001.74951.74430.0000
4422006.02.10 06:54delete1981.001.73471.73990.0000
4432006.02.10 08:10s/l1971.001.74431.74430.0000-524.0016835.25
4442006.02.13 00:00buy stop1991.001.75751.74780.0000
4452006.02.13 00:00sell stop2001.001.73091.74060.0000
4462006.02.14 00:00delete2001.001.73091.74060.0000
4472006.02.14 00:00delete1991.001.75751.74780.0000
4482006.02.14 00:00buy stop2011.001.74781.74310.0000
4492006.02.14 00:00sell stop2021.001.73441.73910.0000
4502006.02.14 13:25sell2021.001.73441.73910.0000
4512006.02.14 13:29delete2011.001.74781.74310.0000
4522006.02.15 11:44s/l2021.001.73911.73910.0000-487.7516347.50