MIG Investments SA

Account: 7630 Name: Philip Smith Currency: USD 2006 February 24, 22:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2271642006.02.20 09:59balanceDeposit10 000.00
2280622006.02.20 15:31sell1.00audusd0.74190.74490.73892006.02.21 02:180.73890.000.00-5.00300.00
2306872006.02.21 10:25sell1.00audusd0.73900.74200.73602006.02.22 12:030.73600.000.00-5.00300.00
2370862006.02.22 17:33sell1.00audusd0.73660.73960.73362006.02.23 11:030.73960.000.00-15.00-300.00
2336912006.02.22 01:08sell1.00euraud1.61351.61651.61052006.02.22 09:571.61650.000.000.00-221.07
2368592006.02.22 16:27sell1.00euraud1.61651.61971.61372006.02.22 22:231.61970.000.000.00-235.42
2382282006.02.22 23:10sell1.00euraud1.61831.62131.61532006.02.23 01:591.62130.000.0024.29-220.44
2386932006.02.23 01:59sell1.00euraud1.62051.62351.61752006.02.23 05:561.61750.000.000.00220.92
2395842006.02.23 07:07buy1.00euraud1.61761.61461.62062006.02.23 09:521.61460.000.000.00-221.10
2432352006.02.23 19:23sell1.00euraud1.61481.61781.61182006.02.24 03:181.61180.000.008.13222.06
2340532006.02.22 03:24sell1.00eurchf1.55941.56241.55642006.02.22 16:081.56240.000.000.00-228.14
2385512006.02.23 01:08sell1.00eurchf1.56241.56541.55942006.02.23 12:061.55940.000.000.00230.08
2422272006.02.23 16:00sell1.00eurchf1.55971.56271.55672006.02.24 16:171.56270.000.00-5.35-228.31
2339772006.02.22 03:01sell1.00eurgbp0.68290.68590.67992006.02.24 08:540.67990.000.0027.93525.75
2280682006.02.20 15:35sell1.00eurjpy141.22141.52140.922006.02.21 10:03141.520.000.00-8.88-252.67
2306362006.02.21 10:03sell1.00eurjpy141.48141.78141.182006.02.22 02:36141.180.000.00-8.83253.25
2339702006.02.22 03:00buy1.00eurjpy141.26140.96141.562006.02.22 14:01140.960.000.000.00-252.95
2361162006.02.22 14:01buy1.00eurjpy140.98140.68141.282006.02.22 14:55140.680.000.000.00-253.48
2365232006.02.22 14:55buy1.00eurjpy140.72140.42141.022006.02.22 17:31141.020.000.000.00253.12
2372032006.02.22 18:00sell1.00eurjpy141.07141.38140.782006.02.23 04:25140.780.000.00-26.59245.20
2422362006.02.23 16:00buy1.00eurjpy139.83139.53140.132006.02.23 17:09139.530.000.000.00-256.52
2426602006.02.23 17:09buy1.00eurjpy139.57139.27139.872006.02.23 18:27139.270.000.000.00-256.78
2434572006.02.23 21:00sell1.00eurjpy139.64139.94139.342006.02.24 01:14139.340.000.00-8.97256.52
2438252006.02.24 01:14buy1.00eurjpy139.35139.04139.642006.02.24 01:25139.040.000.000.00-265.96
2440142006.02.24 01:25buy1.00eurjpy139.06138.76139.362006.02.24 10:58138.760.000.000.00-257.29
2299722006.02.21 07:10sell1.00eurusd1.19311.19611.19012006.02.21 08:281.19130.000.000.00180.00
2325692006.02.21 18:00sell1.00eurusd1.19151.19451.18852006.02.22 11:251.18850.000.005.50300.00
2371072006.02.22 17:43sell1.00eurusd1.19041.19341.18742006.02.23 10:121.19340.000.0016.50-300.00
2409402006.02.23 12:00sell1.00eurusd1.19611.19921.19322006.02.23 15:461.19320.000.000.00290.00
2419122006.02.23 15:46buy1.00eurusd1.19311.19011.19612006.02.24 09:131.19010.000.00-7.50-300.00
2333282006.02.21 22:39sell1.00gbpchf2.28372.28672.28072006.02.22 10:142.28070.000.00-18.34229.08
2351692006.02.22 10:30sell1.00gbpchf2.28412.28712.28112006.02.22 10:462.28200.000.000.00160.48
2356142006.02.22 11:53sell1.00gbpchf2.28382.28682.28082006.02.22 14:362.28680.000.000.00-228.33
2363422006.02.22 14:36sell1.00gbpchf2.28622.28892.28292006.02.22 17:242.28890.000.000.00-205.35
2405272006.02.23 10:41buy1.00gbpchf2.28652.28342.28942006.02.23 13:052.28340.000.000.00-237.81
2411332006.02.23 13:05buy1.00gbpchf2.28562.28262.28862006.02.23 15:412.28860.000.000.00229.65
2421682006.02.23 15:57sell1.00gbpchf2.29012.29312.28712006.02.23 17:172.29310.000.000.00-229.23
2427232006.02.23 17:17sell1.00gbpchf2.29232.29532.28932006.02.24 09:132.29530.000.00-18.34-228.83
2449312006.02.24 09:13sell1.00gbpchf2.29442.29752.29152006.02.24 09:532.29150.000.000.00221.31
2454592006.02.24 10:24sell1.00gbpchf2.29362.29662.29062006.02.24 14:462.29660.000.000.00-228.40
2463962006.02.24 14:46sell1.00gbpchf2.29612.29912.29312006.02.24 20:572.29910.000.000.00-227.74
2277252006.02.20 13:09sell1.00gbpjpy206.15206.45205.852006.02.20 17:50206.450.000.000.00-253.65
2303872006.02.21 09:00sell1.00gbpjpy206.66206.98206.382006.02.21 09:38206.980.000.000.00-269.45
2305242006.02.21 09:38sell1.00gbpjpy206.92207.20206.602006.02.21 11:20207.200.000.000.00-235.71
2335372006.02.21 23:57sell1.00gbpjpy207.30207.60207.002006.02.22 02:17207.000.000.00-22.31252.89
2338262006.02.22 02:17buy1.00gbpjpy207.00206.68207.282006.02.22 10:30207.280.000.000.00235.61
2359152006.02.22 13:00buy1.00gbpjpy206.72206.42207.022006.02.22 14:01206.420.000.000.00-253.00
2361172006.02.22 14:01buy1.00gbpjpy206.50206.20206.802006.02.22 14:19206.200.000.000.00-252.89
2361982006.02.22 14:19buy1.00gbpjpy206.25205.94206.542006.02.22 17:32206.540.000.000.00244.66
2372532006.02.22 18:16sell1.00gbpjpy206.56206.87206.272006.02.22 19:48206.870.000.000.00-261.25
2376652006.02.22 19:48sell1.00gbpjpy206.81207.09206.492006.02.23 00:30206.490.000.00-67.18270.29
2407142006.02.23 11:22sell1.00gbpjpy205.33205.64205.042006.02.23 13:05205.040.000.000.00247.67
2435782006.02.23 22:01sell1.00gbpjpy205.26205.56204.962006.02.24 01:14204.960.000.00-22.66256.43
2438512006.02.24 01:16buy1.00gbpjpy204.67204.37204.972006.02.24 01:17204.370.000.000.00-257.15
2439002006.02.24 01:17buy1.00gbpjpy204.40204.10204.702006.02.24 01:29204.100.000.000.00-257.69
2441042006.02.24 01:29buy1.00gbpjpy204.17203.87204.472006.02.24 01:43204.470.000.000.00257.27
2441822006.02.24 01:43buy1.00gbpjpy204.53204.23204.832006.02.24 02:08204.230.000.000.00-257.38
2442582006.02.24 02:08buy1.00gbpjpy204.25203.95204.552006.02.24 04:35204.550.000.000.00257.03
2447632006.02.24 08:33buy1.00gbpjpy204.33204.03204.632006.02.24 09:16204.630.000.000.00256.59
2453642006.02.24 10:09buy1.00gbpjpy204.33204.03204.632006.02.24 10:40204.030.000.000.00-257.16
2455112006.02.24 10:40buy1.00gbpjpy204.13203.83204.432006.02.24 13:16204.430.000.000.00256.78
2461622006.02.24 14:07sell1.00gbpjpy204.43204.73204.132006.02.24 15:33204.130.000.000.00256.91
2469152006.02.24 16:37buy1.00gbpjpy204.01203.71204.312006.02.24 19:14203.710.000.000.00-256.78
2282322006.02.20 16:13sell1.00gbpusd1.74441.74741.74142006.02.21 14:241.74740.000.00-1.00-300.00
2318342006.02.21 14:24sell1.00gbpusd1.74711.75011.74412006.02.21 15:551.74510.000.000.00200.00
2321702006.02.21 16:06buy1.00gbpusd1.74321.74011.74612006.02.21 20:021.74610.000.000.00290.00
2329052006.02.21 20:02sell1.00gbpusd1.74621.74921.74322006.02.22 09:521.74320.000.00-1.00300.00
2372082006.02.22 18:00sell1.00gbpusd1.74241.74541.73942006.02.23 07:121.74540.000.00-3.00-300.00
2396712006.02.23 07:13sell1.00gbpusd1.74511.74811.74212006.02.23 10:101.74810.000.000.00-300.00
2420632006.02.23 15:54buy1.00gbpusd1.74991.74691.75292006.02.23 18:301.75290.000.000.00300.00
2436302006.02.23 22:59buy1.00gbpusd1.75101.74801.75402006.02.24 09:351.74800.000.000.50-300.00
2451812006.02.24 09:35buy1.00gbpusd1.74831.74521.75122006.02.24 14:351.75120.000.000.00290.00
2299532006.02.21 07:08buy1.00usdcad1.14771.14451.15052006.02.22 11:321.14990.000.002.61191.32
2356732006.02.22 12:02sell1.00usdcad1.14971.15271.14672006.02.23 06:131.14890.000.00-11.7669.63
2394592006.02.23 06:14buy1.00usdcad1.14891.14591.15192006.02.23 10:241.14970.000.000.0069.58
2404392006.02.23 10:25sell1.00usdcad1.14971.15271.14672006.02.23 14:041.14670.000.000.00261.62
2412802006.02.23 14:04buy1.00usdcad1.14681.14381.14982006.02.23 14:521.14980.000.000.00260.89
2415712006.02.23 15:00sell1.00usdcad1.14971.15251.14652006.02.23 15:221.15250.000.000.00-242.93
2417182006.02.23 15:22sell1.00usdcad1.15231.15511.14912006.02.24 13:211.15510.000.00-3.90-242.38
2461792006.02.24 14:17buy1.00usdcad1.15261.14961.15562006.02.24 19:521.14960.000.000.00-260.98
2282912006.02.20 16:57buy1.00usdchf1.30651.30351.30952006.02.20 20:001.30770.000.000.0091.76
2285442006.02.20 20:01sell1.00usdchf1.30761.31061.30462006.02.21 08:271.31060.000.00-10.33-228.90
2308352006.02.21 11:17buy1.00usdchf1.30821.30501.31102006.02.21 14:201.30990.000.000.00129.78
2325642006.02.21 18:00buy1.00usdchf1.30841.30541.31142006.02.22 11:261.31140.000.008.40228.76
2396822006.02.23 07:14buy1.00usdchf1.31101.30801.31402006.02.23 10:141.30800.000.000.00-229.36
2419342006.02.23 15:46sell1.00usdchf1.30731.31031.30432006.02.23 16:331.31030.000.000.00-228.96
2424432006.02.23 16:33sell1.00usdchf1.31031.31321.30722006.02.23 19:571.30720.000.000.00237.15
2436342006.02.23 23:00sell1.00usdchf1.30931.31231.30632006.02.24 09:351.31230.000.00-10.31-228.61
2451832006.02.24 09:35sell1.00usdchf1.31211.31511.30912006.02.24 16:321.31510.000.000.00-228.12
2468352006.02.24 16:32sell1.00usdchf1.31471.31771.31172006.02.24 16:591.31770.000.000.00-227.67
2280012006.02.20 15:00sell1.00usdjpy118.23118.53117.932006.02.21 02:46118.530.000.00-12.67-253.10
2293822006.02.21 02:46sell1.00usdjpy118.51118.80118.202006.02.21 12:15118.800.000.000.00-244.11
2335712006.02.22 00:02sell1.00usdjpy118.81119.11118.512006.02.22 02:26118.510.000.000.00253.14
2339682006.02.22 03:00buy1.00usdjpy118.49118.19118.792006.02.22 09:50118.740.000.000.00210.54
2360832006.02.22 14:00buy1.00usdjpy118.69118.39118.992006.02.22 14:52118.390.000.000.00-253.42
2364792006.02.22 14:52buy1.00usdjpy118.38118.09118.692006.02.23 05:17118.090.000.0030.38-245.58
2420522006.02.23 15:54sell1.00usdjpy117.26117.56116.962006.02.23 18:09116.960.000.000.00256.50
2435632006.02.23 22:00sell1.00usdjpy117.17117.47116.872006.02.24 01:16116.870.000.00-12.81256.70
2438622006.02.24 01:17buy1.00usdjpy116.86116.56117.162006.02.24 01:25116.560.000.000.00-257.38
2440162006.02.24 01:25buy1.00usdjpy116.56116.26116.862006.02.24 09:14116.860.000.000.00256.72
  0.00 0.00 -182.49 -1 655.79
Closed P/L: -1 838.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2421522006.02.23 15:56buy1.00audusd0.73900.73600.7420 0.73950.000.004.0050.00
2452942006.02.24 09:59sell1.00eurgbp0.68070.68370.6777 0.68060.000.006.9817.46
2468972006.02.24 16:37buy1.00eurjpy138.79138.49139.09 138.810.000.005.9917.12
2472342006.02.24 18:00buy1.00eurusd1.18821.18521.1912 1.18770.000.00-7.50-50.00
2477042006.02.24 22:00sell1.00gbpchf2.29862.30162.2956 2.29970.000.00-18.22-83.51
2477562006.02.24 22:58sell1.00gbpusd1.74561.74861.7426 1.74580.000.00-1.00-20.00
2470632006.02.24 16:59sell1.00usdchf1.31731.32031.3143 1.31730.000.00-10.250.00
2472542006.02.24 18:08sell1.00usdjpy116.99117.29116.69 116.890.000.00-12.8485.55
  0.00 0.00 -32.84 16.62
 Floating P/L: -16.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 838.28 Floating P/L: -16.22 Margin: 4 897.38
Balance: 8 161.72 Equity: 8 145.50 Free Margin: 3 248.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 205.76 Gross Loss: 13 044.04 Total Net Profit: -1 838.28
Profit Factor: 0.86 Expected Payoff: -18.57  
Absolute Drawdown: 1 838.28 Maximal Drawdown (%): 1 507.04 (14.9%)  
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 58 (48.28%) Long Positions (won %): 41 (46.34%)
Profit Trades (% of total): 47 (47.47%) Loss trades (% of total): 52 (52.53%)
Largest profit trade: 553.68 loss trade: -315.00
Average profit trade: 238.42 loss trade: -250.85
Maximum consecutive wins ($): 7 (1 727.68) consecutive losses ($): 8 (-1 927.56)
Maximal consecutive profit (count): 1 727.68 (7) consecutive loss (count): -1 927.56 (8)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2