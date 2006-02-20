|Account: 7630
|Name: Philip Smith
|Currency: USD
|2006 February 24, 22:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|227164
|2006.02.20 09:59
|balance
|Deposit
|10 000.00
|228062
|2006.02.20 15:31
|sell
|1.00
|audusd
|0.7419
|0.7449
|0.7389
|2006.02.21 02:18
|0.7389
|0.00
|0.00
|-5.00
|300.00
|230687
|2006.02.21 10:25
|sell
|1.00
|audusd
|0.7390
|0.7420
|0.7360
|2006.02.22 12:03
|0.7360
|0.00
|0.00
|-5.00
|300.00
|237086
|2006.02.22 17:33
|sell
|1.00
|audusd
|0.7366
|0.7396
|0.7336
|2006.02.23 11:03
|0.7396
|0.00
|0.00
|-15.00
|-300.00
|233691
|2006.02.22 01:08
|sell
|1.00
|euraud
|1.6135
|1.6165
|1.6105
|2006.02.22 09:57
|1.6165
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.07
|236859
|2006.02.22 16:27
|sell
|1.00
|euraud
|1.6165
|1.6197
|1.6137
|2006.02.22 22:23
|1.6197
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.42
|238228
|2006.02.22 23:10
|sell
|1.00
|euraud
|1.6183
|1.6213
|1.6153
|2006.02.23 01:59
|1.6213
|0.00
|0.00
|24.29
|-220.44
|238693
|2006.02.23 01:59
|sell
|1.00
|euraud
|1.6205
|1.6235
|1.6175
|2006.02.23 05:56
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|220.92
|239584
|2006.02.23 07:07
|buy
|1.00
|euraud
|1.6176
|1.6146
|1.6206
|2006.02.23 09:52
|1.6146
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.10
|243235
|2006.02.23 19:23
|sell
|1.00
|euraud
|1.6148
|1.6178
|1.6118
|2006.02.24 03:18
|1.6118
|0.00
|0.00
|8.13
|222.06
|234053
|2006.02.22 03:24
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5594
|1.5624
|1.5564
|2006.02.22 16:08
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.14
|238551
|2006.02.23 01:08
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5624
|1.5654
|1.5594
|2006.02.23 12:06
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|230.08
|242227
|2006.02.23 16:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5597
|1.5627
|1.5567
|2006.02.24 16:17
|1.5627
|0.00
|0.00
|-5.35
|-228.31
|233977
|2006.02.22 03:01
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6829
|0.6859
|0.6799
|2006.02.24 08:54
|0.6799
|0.00
|0.00
|27.93
|525.75
|228068
|2006.02.20 15:35
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.22
|141.52
|140.92
|2006.02.21 10:03
|141.52
|0.00
|0.00
|-8.88
|-252.67
|230636
|2006.02.21 10:03
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.48
|141.78
|141.18
|2006.02.22 02:36
|141.18
|0.00
|0.00
|-8.83
|253.25
|233970
|2006.02.22 03:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.26
|140.96
|141.56
|2006.02.22 14:01
|140.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.95
|236116
|2006.02.22 14:01
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.98
|140.68
|141.28
|2006.02.22 14:55
|140.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.48
|236523
|2006.02.22 14:55
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.72
|140.42
|141.02
|2006.02.22 17:31
|141.02
|0.00
|0.00
|0.00
|253.12
|237203
|2006.02.22 18:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.07
|141.38
|140.78
|2006.02.23 04:25
|140.78
|0.00
|0.00
|-26.59
|245.20
|242236
|2006.02.23 16:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.83
|139.53
|140.13
|2006.02.23 17:09
|139.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.52
|242660
|2006.02.23 17:09
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.57
|139.27
|139.87
|2006.02.23 18:27
|139.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.78
|243457
|2006.02.23 21:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.64
|139.94
|139.34
|2006.02.24 01:14
|139.34
|0.00
|0.00
|-8.97
|256.52
|243825
|2006.02.24 01:14
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.35
|139.04
|139.64
|2006.02.24 01:25
|139.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-265.96
|244014
|2006.02.24 01:25
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.06
|138.76
|139.36
|2006.02.24 10:58
|138.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.29
|229972
|2006.02.21 07:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1931
|1.1961
|1.1901
|2006.02.21 08:28
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|232569
|2006.02.21 18:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1885
|2006.02.22 11:25
|1.1885
|0.00
|0.00
|5.50
|300.00
|237107
|2006.02.22 17:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1904
|1.1934
|1.1874
|2006.02.23 10:12
|1.1934
|0.00
|0.00
|16.50
|-300.00
|240940
|2006.02.23 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1961
|1.1992
|1.1932
|2006.02.23 15:46
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|241912
|2006.02.23 15:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1931
|1.1901
|1.1961
|2006.02.24 09:13
|1.1901
|0.00
|0.00
|-7.50
|-300.00
|233328
|2006.02.21 22:39
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2837
|2.2867
|2.2807
|2006.02.22 10:14
|2.2807
|0.00
|0.00
|-18.34
|229.08
|235169
|2006.02.22 10:30
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2841
|2.2871
|2.2811
|2006.02.22 10:46
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|160.48
|235614
|2006.02.22 11:53
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2838
|2.2868
|2.2808
|2006.02.22 14:36
|2.2868
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.33
|236342
|2006.02.22 14:36
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2862
|2.2889
|2.2829
|2006.02.22 17:24
|2.2889
|0.00
|0.00
|0.00
|-205.35
|240527
|2006.02.23 10:41
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2865
|2.2834
|2.2894
|2006.02.23 13:05
|2.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|-237.81
|241133
|2006.02.23 13:05
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2856
|2.2826
|2.2886
|2006.02.23 15:41
|2.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|229.65
|242168
|2006.02.23 15:57
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2901
|2.2931
|2.2871
|2006.02.23 17:17
|2.2931
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.23
|242723
|2006.02.23 17:17
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2923
|2.2953
|2.2893
|2006.02.24 09:13
|2.2953
|0.00
|0.00
|-18.34
|-228.83
|244931
|2006.02.24 09:13
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2944
|2.2975
|2.2915
|2006.02.24 09:53
|2.2915
|0.00
|0.00
|0.00
|221.31
|245459
|2006.02.24 10:24
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2936
|2.2966
|2.2906
|2006.02.24 14:46
|2.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.40
|246396
|2006.02.24 14:46
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2961
|2.2991
|2.2931
|2006.02.24 20:57
|2.2991
|0.00
|0.00
|0.00
|-227.74
|227725
|2006.02.20 13:09
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.15
|206.45
|205.85
|2006.02.20 17:50
|206.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.65
|230387
|2006.02.21 09:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.66
|206.98
|206.38
|2006.02.21 09:38
|206.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-269.45
|230524
|2006.02.21 09:38
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.92
|207.20
|206.60
|2006.02.21 11:20
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.71
|233537
|2006.02.21 23:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.30
|207.60
|207.00
|2006.02.22 02:17
|207.00
|0.00
|0.00
|-22.31
|252.89
|233826
|2006.02.22 02:17
|buy
|1.00
|gbpjpy
|207.00
|206.68
|207.28
|2006.02.22 10:30
|207.28
|0.00
|0.00
|0.00
|235.61
|235915
|2006.02.22 13:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.72
|206.42
|207.02
|2006.02.22 14:01
|206.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.00
|236117
|2006.02.22 14:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.50
|206.20
|206.80
|2006.02.22 14:19
|206.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.89
|236198
|2006.02.22 14:19
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.25
|205.94
|206.54
|2006.02.22 17:32
|206.54
|0.00
|0.00
|0.00
|244.66
|237253
|2006.02.22 18:16
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.56
|206.87
|206.27
|2006.02.22 19:48
|206.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-261.25
|237665
|2006.02.22 19:48
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.81
|207.09
|206.49
|2006.02.23 00:30
|206.49
|0.00
|0.00
|-67.18
|270.29
|240714
|2006.02.23 11:22
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.33
|205.64
|205.04
|2006.02.23 13:05
|205.04
|0.00
|0.00
|0.00
|247.67
|243578
|2006.02.23 22:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.26
|205.56
|204.96
|2006.02.24 01:14
|204.96
|0.00
|0.00
|-22.66
|256.43
|243851
|2006.02.24 01:16
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.67
|204.37
|204.97
|2006.02.24 01:17
|204.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.15
|243900
|2006.02.24 01:17
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.40
|204.10
|204.70
|2006.02.24 01:29
|204.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.69
|244104
|2006.02.24 01:29
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.17
|203.87
|204.47
|2006.02.24 01:43
|204.47
|0.00
|0.00
|0.00
|257.27
|244182
|2006.02.24 01:43
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.53
|204.23
|204.83
|2006.02.24 02:08
|204.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.38
|244258
|2006.02.24 02:08
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.25
|203.95
|204.55
|2006.02.24 04:35
|204.55
|0.00
|0.00
|0.00
|257.03
|244763
|2006.02.24 08:33
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.33
|204.03
|204.63
|2006.02.24 09:16
|204.63
|0.00
|0.00
|0.00
|256.59
|245364
|2006.02.24 10:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.33
|204.03
|204.63
|2006.02.24 10:40
|204.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.16
|245511
|2006.02.24 10:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.13
|203.83
|204.43
|2006.02.24 13:16
|204.43
|0.00
|0.00
|0.00
|256.78
|246162
|2006.02.24 14:07
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.43
|204.73
|204.13
|2006.02.24 15:33
|204.13
|0.00
|0.00
|0.00
|256.91
|246915
|2006.02.24 16:37
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.01
|203.71
|204.31
|2006.02.24 19:14
|203.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.78
|228232
|2006.02.20 16:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7444
|1.7474
|1.7414
|2006.02.21 14:24
|1.7474
|0.00
|0.00
|-1.00
|-300.00
|231834
|2006.02.21 14:24
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7471
|1.7501
|1.7441
|2006.02.21 15:55
|1.7451
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|232170
|2006.02.21 16:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7432
|1.7401
|1.7461
|2006.02.21 20:02
|1.7461
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|232905
|2006.02.21 20:02
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7462
|1.7492
|1.7432
|2006.02.22 09:52
|1.7432
|0.00
|0.00
|-1.00
|300.00
|237208
|2006.02.22 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7424
|1.7454
|1.7394
|2006.02.23 07:12
|1.7454
|0.00
|0.00
|-3.00
|-300.00
|239671
|2006.02.23 07:13
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7451
|1.7481
|1.7421
|2006.02.23 10:10
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|242063
|2006.02.23 15:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7499
|1.7469
|1.7529
|2006.02.23 18:30
|1.7529
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|243630
|2006.02.23 22:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7510
|1.7480
|1.7540
|2006.02.24 09:35
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.50
|-300.00
|245181
|2006.02.24 09:35
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7483
|1.7452
|1.7512
|2006.02.24 14:35
|1.7512
|0.00
|0.00
|0.00
|290.00
|229953
|2006.02.21 07:08
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1477
|1.1445
|1.1505
|2006.02.22 11:32
|1.1499
|0.00
|0.00
|2.61
|191.32
|235673
|2006.02.22 12:02
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1497
|1.1527
|1.1467
|2006.02.23 06:13
|1.1489
|0.00
|0.00
|-11.76
|69.63
|239459
|2006.02.23 06:14
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1489
|1.1459
|1.1519
|2006.02.23 10:24
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|69.58
|240439
|2006.02.23 10:25
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1497
|1.1527
|1.1467
|2006.02.23 14:04
|1.1467
|0.00
|0.00
|0.00
|261.62
|241280
|2006.02.23 14:04
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1468
|1.1438
|1.1498
|2006.02.23 14:52
|1.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|260.89
|241571
|2006.02.23 15:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1497
|1.1525
|1.1465
|2006.02.23 15:22
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|-242.93
|241718
|2006.02.23 15:22
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1523
|1.1551
|1.1491
|2006.02.24 13:21
|1.1551
|0.00
|0.00
|-3.90
|-242.38
|246179
|2006.02.24 14:17
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1526
|1.1496
|1.1556
|2006.02.24 19:52
|1.1496
|0.00
|0.00
|0.00
|-260.98
|228291
|2006.02.20 16:57
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3065
|1.3035
|1.3095
|2006.02.20 20:00
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|91.76
|228544
|2006.02.20 20:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3076
|1.3106
|1.3046
|2006.02.21 08:27
|1.3106
|0.00
|0.00
|-10.33
|-228.90
|230835
|2006.02.21 11:17
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3082
|1.3050
|1.3110
|2006.02.21 14:20
|1.3099
|0.00
|0.00
|0.00
|129.78
|232564
|2006.02.21 18:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3084
|1.3054
|1.3114
|2006.02.22 11:26
|1.3114
|0.00
|0.00
|8.40
|228.76
|239682
|2006.02.23 07:14
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3110
|1.3080
|1.3140
|2006.02.23 10:14
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.36
|241934
|2006.02.23 15:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3073
|1.3103
|1.3043
|2006.02.23 16:33
|1.3103
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.96
|242443
|2006.02.23 16:33
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3103
|1.3132
|1.3072
|2006.02.23 19:57
|1.3072
|0.00
|0.00
|0.00
|237.15
|243634
|2006.02.23 23:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3093
|1.3123
|1.3063
|2006.02.24 09:35
|1.3123
|0.00
|0.00
|-10.31
|-228.61
|245183
|2006.02.24 09:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3121
|1.3151
|1.3091
|2006.02.24 16:32
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|-228.12
|246835
|2006.02.24 16:32
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3147
|1.3177
|1.3117
|2006.02.24 16:59
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-227.67
|228001
|2006.02.20 15:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.23
|118.53
|117.93
|2006.02.21 02:46
|118.53
|0.00
|0.00
|-12.67
|-253.10
|229382
|2006.02.21 02:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.51
|118.80
|118.20
|2006.02.21 12:15
|118.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-244.11
|233571
|2006.02.22 00:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.81
|119.11
|118.51
|2006.02.22 02:26
|118.51
|0.00
|0.00
|0.00
|253.14
|233968
|2006.02.22 03:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.49
|118.19
|118.79
|2006.02.22 09:50
|118.74
|0.00
|0.00
|0.00
|210.54
|236083
|2006.02.22 14:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.69
|118.39
|118.99
|2006.02.22 14:52
|118.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.42
|236479
|2006.02.22 14:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.38
|118.09
|118.69
|2006.02.23 05:17
|118.09
|0.00
|0.00
|30.38
|-245.58
|242052
|2006.02.23 15:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.26
|117.56
|116.96
|2006.02.23 18:09
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|256.50
|243563
|2006.02.23 22:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.17
|117.47
|116.87
|2006.02.24 01:16
|116.87
|0.00
|0.00
|-12.81
|256.70
|243862
|2006.02.24 01:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.86
|116.56
|117.16
|2006.02.24 01:25
|116.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.38
|244016
|2006.02.24 01:25
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.56
|116.26
|116.86
|2006.02.24 09:14
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|256.72
|0.00
|0.00
|-182.49
|-1 655.79
|Closed P/L:
|-1 838.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|242152
|2006.02.23 15:56
|buy
|1.00
|audusd
|0.7390
|0.7360
|0.7420
|0.7395
|0.00
|0.00
|4.00
|50.00
|245294
|2006.02.24 09:59
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6807
|0.6837
|0.6777
|0.6806
|0.00
|0.00
|6.98
|17.46
|246897
|2006.02.24 16:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.79
|138.49
|139.09
|138.81
|0.00
|0.00
|5.99
|17.12
|247234
|2006.02.24 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1882
|1.1852
|1.1912
|1.1877
|0.00
|0.00
|-7.50
|-50.00
|247704
|2006.02.24 22:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2986
|2.3016
|2.2956
|2.2997
|0.00
|0.00
|-18.22
|-83.51
|247756
|2006.02.24 22:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7456
|1.7486
|1.7426
|1.7458
|0.00
|0.00
|-1.00
|-20.00
|247063
|2006.02.24 16:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3173
|1.3203
|1.3143
|1.3173
|0.00
|0.00
|-10.25
|0.00
|247254
|2006.02.24 18:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.29
|116.69
|116.89
|0.00
|0.00
|-12.84
|85.55
|0.00
|0.00
|-32.84
|16.62
|Floating P/L:
|-16.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 838.28
|Floating P/L:
|-16.22
|Margin:
|4 897.38
|Balance:
|8 161.72
|Equity:
|8 145.50
|Free Margin:
|3 248.13
|Details:
|Gross Profit:
|11 205.76
|Gross Loss:
|13 044.04
|Total Net Profit:
|-1 838.28
|Profit Factor:
|0.86
|Expected Payoff:
|-18.57
|Absolute Drawdown:
|1 838.28
|Maximal Drawdown (%):
|1 507.04 (14.9%)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|58 (48.28%)
|Long Positions (won %):
|41 (46.34%)
|Profit Trades (% of total):
|47 (47.47%)
|Loss trades (% of total):
|52 (52.53%)
|Largest
|profit trade:
|553.68
|loss trade:
|-315.00
|Average
|profit trade:
|238.42
|loss trade:
|-250.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (1 727.68)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 927.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 727.68 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 927.56 (8)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2