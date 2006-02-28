|A/C No: 31066
|Name: 22222222fibo2
|2006.03.02 02:20 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|723932
|20060224
|2006.02.28 15:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7468
|1.7418
|1.7668
|2006.02.28 16:00
|1.7474
|6.00
|2
|724125
|20060224
|2006.02.28 16:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7488
|1.7538
|1.7288
|2006.02.28 17:14
|1.7538
|-50.00
|3
|725383
|20060224
|2006.02.28 19:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7542
|1.7592
|1.7342
|2006.02.28 23:31
|1.7535
|7.00
|4
|726112
|20060224
|2006.02.28 23:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7539
|1.7589
|1.7339
|2006.03.01 05:28
|1.7544
|-5.00
|5
|726585
|20060224
|2006.03.01 05:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7544
|1.7494
|1.7744
|2006.03.01 05:58
|1.7551
|7.00
|6
|728207
|20060224
|2006.03.01 12:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7612
|1.7362
|2006.03.01 15:50
|1.7562
|0.00
|7
|729235
|20060224
|2006.03.01 15:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7512
|1.7762
|2006.03.01 15:52
|1.7569
|7.00
|8
|729328
|20060224
|2006.03.01 16:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7562
|1.7512
|1.7762
|2006.03.01 17:33
|1.7512
|-50.00
|9
|730797
|20060224
|2006.03.01 20:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7493
|1.7543
|1.7293
|2006.03.01 20:09
|1.7487
|6.00
|10
|730857
|20060224
|2006.03.01 20:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7492
|1.7542
|1.7292
|2006.03.01 22:00
|1.7490
|2.00
|11
|731200
|20060224
|2006.03.01 22:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7490
|1.7440
|1.7690
|2006.03.01 22:47
|1.7497
|7.00
|12
|731325
|20060224
|2006.03.01 23:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7501
|1.7551
|1.7301
|2006.03.02 01:03
|1.7494
|7.00
|13
|731559
|20060224
|2006.03.02 01:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7493
|1.7443
|1.7693
|2006.03.02 03:49
|1.7493
|0.00
|-56.00
|Summary P/L:
|-56.00
|Winning trades:
|(8) 49.00
|Losing trades:
|(3) -105.00
|Max summary P/L:
|6.00
|Largest winning trade:
|7.00
|Largest losing trade:
|-50.00
|Max consecutive winners:
|4 (22.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-50.00)
|Max consecutive profit:
|22.00 (4)
|Max consecutive loss:
|-50.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|84.00 (2.79%)
|Profit factor:
|0.47
|Avg. profit factor:
|0.18
|Risk factor:
|-0.67