FIBO Group, Ltd.
A/C No: 31066Name: 22222222fibo22006.03.02 02:20 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
1723932200602242006.02.28 15:54buy0.10gbpusd1.74681.74181.76682006.02.28 16:001.74746.00
2724125200602242006.02.28 16:12sell0.10gbpusd1.74881.75381.72882006.02.28 17:141.7538-50.00
3725383200602242006.02.28 19:30sell0.10gbpusd1.75421.75921.73422006.02.28 23:311.75357.00
4726112200602242006.02.28 23:49sell0.10gbpusd1.75391.75891.73392006.03.01 05:281.7544-5.00
5726585200602242006.03.01 05:30buy0.10gbpusd1.75441.74941.77442006.03.01 05:581.75517.00
6728207200602242006.03.01 12:40sell0.10gbpusd1.75621.76121.73622006.03.01 15:501.75620.00
7729235200602242006.03.01 15:50buy0.10gbpusd1.75621.75121.77622006.03.01 15:521.75697.00
8729328200602242006.03.01 16:02buy0.10gbpusd1.75621.75121.77622006.03.01 17:331.7512-50.00
9730797200602242006.03.01 20:00sell0.10gbpusd1.74931.75431.72932006.03.01 20:091.74876.00
10730857200602242006.03.01 20:11sell0.10gbpusd1.74921.75421.72922006.03.01 22:001.74902.00
11731200200602242006.03.01 22:01buy0.10gbpusd1.74901.74401.76902006.03.01 22:471.74977.00
12731325200602242006.03.01 23:06sell0.10gbpusd1.75011.75511.73012006.03.02 01:031.74947.00
13731559200602242006.03.02 01:17buy0.10gbpusd1.74931.74431.76932006.03.02 03:491.74930.00
-56.00
 
Summary P/L:-56.00
 
Winning trades:(8) 49.00
Losing trades:(3) -105.00
Max summary P/L:6.00
Largest winning trade:7.00
Largest losing trade:-50.00
Max consecutive winners:4 (22.00)
Max consecutive losers:1 (-50.00)
Max consecutive profit:22.00 (4)
Max consecutive loss:-50.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:84.00 (2.79%)
Profit factor:0.47
Avg. profit factor:0.18
Risk factor:-0.67
 
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