MIG Investments SA

Account: 7782 Name: Philip Smith Currency: USD 2006 February 24, 22:58
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2344852006.02.22 06:57balanceDeposit10 000.00
2370912006.02.22 17:34sell1.00audusd0.73650.73860.73362006.02.23 10:120.73860.000.00-15.00-210.00
2346762006.02.22 08:24buy1.00euraud1.61261.61031.61532006.02.22 09:131.61530.000.000.00199.05
2368622006.02.22 16:27sell1.00euraud1.61671.61871.61372006.02.22 18:341.61870.000.000.00-147.24
2382292006.02.22 23:10sell1.00euraud1.61831.62031.61532006.02.22 23:141.62030.000.000.00-147.12
2382362006.02.22 23:14sell1.00euraud1.61971.62171.61672006.02.23 07:101.61670.000.0024.29221.16
2396422006.02.23 07:10buy1.00euraud1.61661.61461.61962006.02.23 09:521.61460.000.000.00-147.40
2432362006.02.23 19:23sell1.00euraud1.61481.61681.61182006.02.24 03:181.61180.000.008.13222.06
2346052006.02.22 08:06buy1.00eurchf1.55881.55681.56182006.02.22 16:061.56180.000.000.00228.28
2385522006.02.23 01:08sell1.00eurchf1.56241.56441.55942006.02.23 12:061.55940.000.000.00230.08
2422282006.02.23 16:00sell1.00eurchf1.55971.56171.55672006.02.24 15:041.56170.000.00-5.35-152.36
2347072006.02.22 08:31buy1.00eurgbp0.68260.68050.68552006.02.23 17:150.68050.000.00-28.76-367.79
2359182006.02.22 13:00buy1.00eurjpy141.10140.90141.402006.02.22 14:02140.900.000.000.00-168.66
2361272006.02.22 14:02buy1.00eurjpy140.94140.73141.232006.02.22 14:34140.730.000.000.00-177.25
2363222006.02.22 14:34buy1.00eurjpy140.77140.57141.072006.02.22 17:48141.070.000.000.00253.19
2372022006.02.22 18:00sell1.00eurjpy141.08141.28140.782006.02.23 04:25140.780.000.00-26.59253.66
2422372006.02.23 16:00buy1.00eurjpy139.83139.63140.132006.02.23 16:55139.630.000.000.00-170.77
2425672006.02.23 16:56buy1.00eurjpy139.66139.46139.962006.02.23 17:19139.460.000.000.00-170.94
2427342006.02.23 17:19buy1.00eurjpy139.49139.29139.792006.02.23 18:27139.290.000.000.00-171.17
2434602006.02.23 21:00sell1.00eurjpy139.64139.84139.342006.02.24 01:14139.340.000.00-8.97256.52
2438272006.02.24 01:15buy1.00eurjpy139.34139.14139.642006.02.24 01:17139.140.000.000.00-171.34
2439152006.02.24 01:17buy1.00eurjpy139.13138.92139.422006.02.24 01:28138.920.000.000.00-180.32
2440962006.02.24 01:29buy1.00eurjpy138.96138.76139.262006.02.24 09:24139.260.000.000.00256.30
2371092006.02.22 17:43sell1.00eurusd1.19031.19241.18742006.02.22 18:421.19240.000.000.00-210.00
2388502006.02.23 04:07buy1.00eurusd1.19031.18831.19332006.02.23 10:141.19330.000.000.00300.00
2409422006.02.23 12:00sell1.00eurusd1.19611.19811.19312006.02.23 15:461.19310.000.000.00300.00
2419182006.02.23 15:46buy1.00eurusd1.19321.19121.19622006.02.23 15:561.19120.000.000.00-200.00
2421602006.02.23 15:56buy1.00eurusd1.19141.18941.19442006.02.24 09:141.18940.000.00-7.50-200.00
2346252006.02.22 08:15sell1.00gbpchf2.28382.28582.28082006.02.22 10:142.28080.000.000.00229.08
2351662006.02.22 10:30sell1.00gbpchf2.28422.28592.28092006.02.22 14:302.28590.000.000.00-129.24
2362732006.02.22 14:30sell1.00gbpchf2.28542.28712.28212006.02.22 16:062.28710.000.000.00-129.33
2405292006.02.23 10:41buy1.00gbpchf2.28652.28442.28942006.02.23 12:292.28440.000.000.00-161.12
2410272006.02.23 12:29buy1.00gbpchf2.28502.28302.28802006.02.23 13:052.28300.000.000.00-153.42
2411342006.02.23 13:05buy1.00gbpchf2.28562.28362.28862006.02.23 15:412.28860.000.000.00229.65
2421692006.02.23 15:57sell1.00gbpchf2.29012.29212.28712006.02.23 16:332.29210.000.000.00-152.58
2424502006.02.23 16:33sell1.00gbpchf2.29132.29332.28832006.02.23 17:242.29330.000.000.00-152.75
2427492006.02.23 17:24sell1.00gbpchf2.29252.29452.28952006.02.24 08:542.29450.000.00-18.34-152.74
2448152006.02.24 08:54sell1.00gbpchf2.29412.29602.29102006.02.24 09:592.29100.000.000.00236.51
2454602006.02.24 10:24sell1.00gbpchf2.29362.29562.29062006.02.24 12:422.29560.000.000.00-152.43
2459572006.02.24 12:42sell1.00gbpchf2.29472.29662.29162006.02.24 14:462.29660.000.000.00-144.65
2463972006.02.24 14:46sell1.00gbpchf2.29612.29812.29312006.02.24 16:182.29810.000.000.00-152.15
2472382006.02.24 18:00sell1.00gbpchf2.29632.29832.29332006.02.24 18:092.29830.000.000.00-151.83
2472832006.02.24 18:10sell1.00gbpchf2.29782.29982.29482006.02.24 18:542.29480.000.000.00227.84
2474422006.02.24 19:32sell1.00gbpchf2.29652.29842.29342006.02.24 20:262.29840.000.000.00-144.16
2359132006.02.22 13:00buy1.00gbpjpy206.71206.52207.022006.02.22 14:01206.520.000.000.00-160.14
2361092006.02.22 14:01buy1.00gbpjpy206.57206.39206.892006.02.22 14:05206.390.000.000.00-151.76
2361372006.02.22 14:05buy1.00gbpjpy206.47206.27206.772006.02.22 14:14206.270.000.000.00-168.58
2361672006.02.22 14:14buy1.00gbpjpy206.37206.15206.652006.02.22 14:21206.150.000.000.00-185.43
2362122006.02.22 14:21buy1.00gbpjpy206.25206.05206.552006.02.22 14:53206.050.000.000.00-169.05
2365082006.02.22 14:53buy1.00gbpjpy206.12205.91206.412006.02.22 15:41206.410.000.000.00244.48
2372592006.02.22 18:16sell1.00gbpjpy206.57206.77206.272006.02.22 19:17206.770.000.000.00-168.60
2375392006.02.22 19:17sell1.00gbpjpy206.70206.90206.402006.02.23 00:31206.400.000.00-67.18253.46
2407162006.02.23 11:22sell1.00gbpjpy205.33205.54205.042006.02.23 13:05205.040.000.000.00247.67
2435802006.02.23 22:01sell1.00gbpjpy205.26205.46204.962006.02.24 01:14204.960.000.00-22.66256.43
2438542006.02.24 01:16buy1.00gbpjpy204.67204.47204.972006.02.24 01:17204.470.000.000.00-171.31
2439202006.02.24 01:17buy1.00gbpjpy204.45204.22204.722006.02.24 01:27204.220.000.000.00-197.44
2440502006.02.24 01:27buy1.00gbpjpy204.29204.09204.592006.02.24 09:16204.590.000.000.00256.65
2453652006.02.24 10:09buy1.00gbpjpy204.33204.13204.632006.02.24 10:22204.130.000.000.00-171.32
2454532006.02.24 10:22buy1.00gbpjpy204.18203.98204.482006.02.24 11:02203.980.000.000.00-171.47
2455972006.02.24 11:02buy1.00gbpjpy204.07203.85204.352006.02.24 12:31204.350.000.000.00239.60
2459372006.02.24 12:31buy1.00gbpjpy204.34204.13204.632006.02.24 15:32204.130.000.000.00-179.81
2469172006.02.24 16:37buy1.00gbpjpy204.02203.81204.312006.02.24 18:45203.810.000.000.00-179.63
2372092006.02.22 18:00sell1.00gbpusd1.74241.74441.73942006.02.23 05:591.74440.000.00-3.00-200.00
2393942006.02.23 05:59sell1.00gbpusd1.74391.74591.74092006.02.23 07:141.74590.000.000.00-200.00
2396892006.02.23 07:14sell1.00gbpusd1.74571.74771.74272006.02.23 09:071.74770.000.000.00-200.00
2420652006.02.23 15:54buy1.00gbpusd1.74991.74791.75292006.02.23 16:211.74790.000.000.00-200.00
2423822006.02.23 16:22buy1.00gbpusd1.74801.74601.75102006.02.23 16:561.75100.000.000.00300.00
2436332006.02.23 22:59buy1.00gbpusd1.75121.74901.75402006.02.24 09:281.74900.000.000.50-220.00
2451142006.02.24 09:28buy1.00gbpusd1.74931.74731.75232006.02.24 10:001.74730.000.000.00-200.00
2453102006.02.24 10:00buy1.00gbpusd1.74771.74581.75082006.02.24 14:301.75080.000.000.00310.00
2356692006.02.22 12:02sell1.00usdcad1.14971.15171.14672006.02.23 14:041.14670.000.00-11.76261.62
2412792006.02.23 14:04buy1.00usdcad1.14671.14471.14972006.02.23 14:521.14970.000.000.00260.94
2415722006.02.23 15:00sell1.00usdcad1.14971.15151.14652006.02.23 15:211.15150.000.000.00-156.32
2417122006.02.23 15:21sell1.00usdcad1.15101.15301.14802006.02.23 15:411.15300.000.000.00-173.46
2418622006.02.23 15:41sell1.00usdcad1.15281.15481.14982006.02.24 13:141.15480.000.00-3.90-173.19
2461812006.02.24 14:17buy1.00usdcad1.15261.15061.15562006.02.24 14:301.15060.000.000.00-173.82
2462542006.02.24 14:30buy1.00usdcad1.15091.14891.15392006.02.24 15:271.15390.000.000.00259.99
2396672006.02.23 07:12buy1.00usdchf1.31111.30901.31402006.02.23 10:111.30900.000.000.00-160.43
2419332006.02.23 15:46sell1.00usdchf1.30731.30931.30432006.02.23 15:561.30930.000.000.00-152.75
2421422006.02.23 15:56sell1.00usdchf1.30921.31121.30622006.02.24 09:131.31120.000.00-10.31-152.53
2449392006.02.24 09:13sell1.00usdchf1.31091.31301.30802006.02.24 11:541.31300.000.000.00-159.94
2457652006.02.24 11:54sell1.00usdchf1.31271.31471.30972006.02.24 16:221.31470.000.000.00-152.13
2467522006.02.24 16:22sell1.00usdchf1.31441.31641.31142006.02.24 16:371.31640.000.000.00-151.93
2468912006.02.24 16:37sell1.00usdchf1.31621.31821.31322006.02.24 21:571.31820.000.000.00-151.72
2360852006.02.22 14:00buy1.00usdjpy118.69118.49118.992006.02.22 14:34118.490.000.000.00-168.79
2363202006.02.22 14:34buy1.00usdjpy118.50118.30118.802006.02.22 14:52118.300.000.000.00-169.06
2364982006.02.22 14:52buy1.00usdjpy118.32118.12118.622006.02.22 15:41118.620.000.000.00252.91
2366762006.02.22 15:41buy1.00usdjpy118.65118.45118.952006.02.22 17:43118.450.000.000.00-168.85
2382162006.02.22 23:05buy1.00usdjpy118.51118.31118.812006.02.23 00:32118.310.000.0030.38-169.05
2384492006.02.23 00:32buy1.00usdjpy118.31118.12118.622006.02.23 04:39118.120.000.000.00-160.85
2420532006.02.23 15:54sell1.00usdjpy117.27117.46116.962006.02.23 18:09116.960.000.000.00265.05
2435702006.02.23 22:00sell1.00usdjpy117.16117.37116.872006.02.24 01:16116.870.000.00-12.81248.14
2438602006.02.24 01:17buy1.00usdjpy116.86116.67117.172006.02.24 01:17116.670.000.000.00-162.87
2439062006.02.24 01:17buy1.00usdjpy116.69116.49116.992006.02.24 01:27116.490.000.000.00-171.69
2440522006.02.24 01:27buy1.00usdjpy116.50116.30116.802006.02.24 09:13116.800.000.000.00256.85
  0.00 0.00 -178.83 -3 435.51
Closed P/L: -3 614.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2421512006.02.23 15:56buy1.00audusd0.73900.73700.7420 0.73950.000.004.0050.00
2427182006.02.23 17:17buy1.00eurgbp0.68070.67860.6836 0.68040.000.00-19.24-52.37
2468932006.02.24 16:37buy1.00eurjpy138.79138.59139.09 138.810.000.005.9917.12
2472372006.02.24 18:00buy1.00eurusd1.18811.18621.1912 1.18770.000.00-7.50-40.00
2477052006.02.24 22:00sell1.00gbpchf2.29862.30062.2956 2.29970.000.00-18.22-83.51
2477592006.02.24 22:58sell1.00gbpusd1.74561.74761.7426 1.74580.000.00-1.00-20.00
2472572006.02.24 18:08sell1.00usdjpy116.99117.19116.69 116.890.000.00-12.8485.55
  0.00 0.00 -48.81 -43.21
 Floating P/L: -92.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 614.34 Floating P/L: -92.02 Margin: 4 398.28
Balance: 6 385.66 Equity: 6 293.64 Free Margin: 1 895.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 439.62 Gross Loss: 11 053.96 Total Net Profit: -3 614.34
Profit Factor: 0.67 Expected Payoff: -38.45  
Absolute Drawdown: 3 614.34 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 94 Short Positions (won %): 43 (34.88%) Long Positions (won %): 51 (29.41%)
Profit Trades (% of total): 30 (31.91%) Loss trades (% of total): 64 (68.09%)
Largest profit trade: 310.00 loss trade: -396.55
Average profit trade: 247.99 loss trade: -172.72
Maximum consecutive wins ($): 3 (758.47) consecutive losses ($): 10 (-1 647.96)
Maximal consecutive profit (count): 758.47 (3) consecutive loss (count): -1 647.96 (10)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3