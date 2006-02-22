|Account: 7782
|Name: Philip Smith
|Currency: USD
|2006 February 24, 22:58
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|234485
|2006.02.22 06:57
|balance
|Deposit
|10 000.00
|237091
|2006.02.22 17:34
|sell
|1.00
|audusd
|0.7365
|0.7386
|0.7336
|2006.02.23 10:12
|0.7386
|0.00
|0.00
|-15.00
|-210.00
|234676
|2006.02.22 08:24
|buy
|1.00
|euraud
|1.6126
|1.6103
|1.6153
|2006.02.22 09:13
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.00
|199.05
|236862
|2006.02.22 16:27
|sell
|1.00
|euraud
|1.6167
|1.6187
|1.6137
|2006.02.22 18:34
|1.6187
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.24
|238229
|2006.02.22 23:10
|sell
|1.00
|euraud
|1.6183
|1.6203
|1.6153
|2006.02.22 23:14
|1.6203
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.12
|238236
|2006.02.22 23:14
|sell
|1.00
|euraud
|1.6197
|1.6217
|1.6167
|2006.02.23 07:10
|1.6167
|0.00
|0.00
|24.29
|221.16
|239642
|2006.02.23 07:10
|buy
|1.00
|euraud
|1.6166
|1.6146
|1.6196
|2006.02.23 09:52
|1.6146
|0.00
|0.00
|0.00
|-147.40
|243236
|2006.02.23 19:23
|sell
|1.00
|euraud
|1.6148
|1.6168
|1.6118
|2006.02.24 03:18
|1.6118
|0.00
|0.00
|8.13
|222.06
|234605
|2006.02.22 08:06
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5588
|1.5568
|1.5618
|2006.02.22 16:06
|1.5618
|0.00
|0.00
|0.00
|228.28
|238552
|2006.02.23 01:08
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5624
|1.5644
|1.5594
|2006.02.23 12:06
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|230.08
|242228
|2006.02.23 16:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5597
|1.5617
|1.5567
|2006.02.24 15:04
|1.5617
|0.00
|0.00
|-5.35
|-152.36
|234707
|2006.02.22 08:31
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6826
|0.6805
|0.6855
|2006.02.23 17:15
|0.6805
|0.00
|0.00
|-28.76
|-367.79
|235918
|2006.02.22 13:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.10
|140.90
|141.40
|2006.02.22 14:02
|140.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.66
|236127
|2006.02.22 14:02
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.94
|140.73
|141.23
|2006.02.22 14:34
|140.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.25
|236322
|2006.02.22 14:34
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.77
|140.57
|141.07
|2006.02.22 17:48
|141.07
|0.00
|0.00
|0.00
|253.19
|237202
|2006.02.22 18:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.08
|141.28
|140.78
|2006.02.23 04:25
|140.78
|0.00
|0.00
|-26.59
|253.66
|242237
|2006.02.23 16:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.83
|139.63
|140.13
|2006.02.23 16:55
|139.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.77
|242567
|2006.02.23 16:56
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.66
|139.46
|139.96
|2006.02.23 17:19
|139.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.94
|242734
|2006.02.23 17:19
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.49
|139.29
|139.79
|2006.02.23 18:27
|139.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.17
|243460
|2006.02.23 21:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|139.64
|139.84
|139.34
|2006.02.24 01:14
|139.34
|0.00
|0.00
|-8.97
|256.52
|243827
|2006.02.24 01:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.34
|139.14
|139.64
|2006.02.24 01:17
|139.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.34
|243915
|2006.02.24 01:17
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.13
|138.92
|139.42
|2006.02.24 01:28
|138.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.32
|244096
|2006.02.24 01:29
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.96
|138.76
|139.26
|2006.02.24 09:24
|139.26
|0.00
|0.00
|0.00
|256.30
|237109
|2006.02.22 17:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1903
|1.1924
|1.1874
|2006.02.22 18:42
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.00
|238850
|2006.02.23 04:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1903
|1.1883
|1.1933
|2006.02.23 10:14
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|240942
|2006.02.23 12:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1961
|1.1981
|1.1931
|2006.02.23 15:46
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|241918
|2006.02.23 15:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1932
|1.1912
|1.1962
|2006.02.23 15:56
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|242160
|2006.02.23 15:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1914
|1.1894
|1.1944
|2006.02.24 09:14
|1.1894
|0.00
|0.00
|-7.50
|-200.00
|234625
|2006.02.22 08:15
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2838
|2.2858
|2.2808
|2006.02.22 10:14
|2.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|229.08
|235166
|2006.02.22 10:30
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2842
|2.2859
|2.2809
|2006.02.22 14:30
|2.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.24
|236273
|2006.02.22 14:30
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2854
|2.2871
|2.2821
|2006.02.22 16:06
|2.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.33
|240529
|2006.02.23 10:41
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2865
|2.2844
|2.2894
|2006.02.23 12:29
|2.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.12
|241027
|2006.02.23 12:29
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2850
|2.2830
|2.2880
|2006.02.23 13:05
|2.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.42
|241134
|2006.02.23 13:05
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2856
|2.2836
|2.2886
|2006.02.23 15:41
|2.2886
|0.00
|0.00
|0.00
|229.65
|242169
|2006.02.23 15:57
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2901
|2.2921
|2.2871
|2006.02.23 16:33
|2.2921
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.58
|242450
|2006.02.23 16:33
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2913
|2.2933
|2.2883
|2006.02.23 17:24
|2.2933
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.75
|242749
|2006.02.23 17:24
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2925
|2.2945
|2.2895
|2006.02.24 08:54
|2.2945
|0.00
|0.00
|-18.34
|-152.74
|244815
|2006.02.24 08:54
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2941
|2.2960
|2.2910
|2006.02.24 09:59
|2.2910
|0.00
|0.00
|0.00
|236.51
|245460
|2006.02.24 10:24
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2936
|2.2956
|2.2906
|2006.02.24 12:42
|2.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.43
|245957
|2006.02.24 12:42
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2947
|2.2966
|2.2916
|2006.02.24 14:46
|2.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.65
|246397
|2006.02.24 14:46
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2961
|2.2981
|2.2931
|2006.02.24 16:18
|2.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.15
|247238
|2006.02.24 18:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2963
|2.2983
|2.2933
|2006.02.24 18:09
|2.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.83
|247283
|2006.02.24 18:10
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2978
|2.2998
|2.2948
|2006.02.24 18:54
|2.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|227.84
|247442
|2006.02.24 19:32
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2965
|2.2984
|2.2934
|2006.02.24 20:26
|2.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.16
|235913
|2006.02.22 13:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.71
|206.52
|207.02
|2006.02.22 14:01
|206.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.14
|236109
|2006.02.22 14:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.57
|206.39
|206.89
|2006.02.22 14:05
|206.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.76
|236137
|2006.02.22 14:05
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.47
|206.27
|206.77
|2006.02.22 14:14
|206.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.58
|236167
|2006.02.22 14:14
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.37
|206.15
|206.65
|2006.02.22 14:21
|206.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.43
|236212
|2006.02.22 14:21
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.25
|206.05
|206.55
|2006.02.22 14:53
|206.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.05
|236508
|2006.02.22 14:53
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.12
|205.91
|206.41
|2006.02.22 15:41
|206.41
|0.00
|0.00
|0.00
|244.48
|237259
|2006.02.22 18:16
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.57
|206.77
|206.27
|2006.02.22 19:17
|206.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.60
|237539
|2006.02.22 19:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.70
|206.90
|206.40
|2006.02.23 00:31
|206.40
|0.00
|0.00
|-67.18
|253.46
|240716
|2006.02.23 11:22
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.33
|205.54
|205.04
|2006.02.23 13:05
|205.04
|0.00
|0.00
|0.00
|247.67
|243580
|2006.02.23 22:01
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.26
|205.46
|204.96
|2006.02.24 01:14
|204.96
|0.00
|0.00
|-22.66
|256.43
|243854
|2006.02.24 01:16
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.67
|204.47
|204.97
|2006.02.24 01:17
|204.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.31
|243920
|2006.02.24 01:17
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.45
|204.22
|204.72
|2006.02.24 01:27
|204.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-197.44
|244050
|2006.02.24 01:27
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.29
|204.09
|204.59
|2006.02.24 09:16
|204.59
|0.00
|0.00
|0.00
|256.65
|245365
|2006.02.24 10:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.33
|204.13
|204.63
|2006.02.24 10:22
|204.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.32
|245453
|2006.02.24 10:22
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.18
|203.98
|204.48
|2006.02.24 11:02
|203.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.47
|245597
|2006.02.24 11:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.07
|203.85
|204.35
|2006.02.24 12:31
|204.35
|0.00
|0.00
|0.00
|239.60
|245937
|2006.02.24 12:31
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.34
|204.13
|204.63
|2006.02.24 15:32
|204.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.81
|246917
|2006.02.24 16:37
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.02
|203.81
|204.31
|2006.02.24 18:45
|203.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.63
|237209
|2006.02.22 18:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7424
|1.7444
|1.7394
|2006.02.23 05:59
|1.7444
|0.00
|0.00
|-3.00
|-200.00
|239394
|2006.02.23 05:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7439
|1.7459
|1.7409
|2006.02.23 07:14
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|239689
|2006.02.23 07:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7457
|1.7477
|1.7427
|2006.02.23 09:07
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|242065
|2006.02.23 15:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7499
|1.7479
|1.7529
|2006.02.23 16:21
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|242382
|2006.02.23 16:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7480
|1.7460
|1.7510
|2006.02.23 16:56
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|243633
|2006.02.23 22:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7512
|1.7490
|1.7540
|2006.02.24 09:28
|1.7490
|0.00
|0.00
|0.50
|-220.00
|245114
|2006.02.24 09:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7493
|1.7473
|1.7523
|2006.02.24 10:00
|1.7473
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|245310
|2006.02.24 10:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7477
|1.7458
|1.7508
|2006.02.24 14:30
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|310.00
|235669
|2006.02.22 12:02
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1497
|1.1517
|1.1467
|2006.02.23 14:04
|1.1467
|0.00
|0.00
|-11.76
|261.62
|241279
|2006.02.23 14:04
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1467
|1.1447
|1.1497
|2006.02.23 14:52
|1.1497
|0.00
|0.00
|0.00
|260.94
|241572
|2006.02.23 15:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1497
|1.1515
|1.1465
|2006.02.23 15:21
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.32
|241712
|2006.02.23 15:21
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1510
|1.1530
|1.1480
|2006.02.23 15:41
|1.1530
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.46
|241862
|2006.02.23 15:41
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1528
|1.1548
|1.1498
|2006.02.24 13:14
|1.1548
|0.00
|0.00
|-3.90
|-173.19
|246181
|2006.02.24 14:17
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1526
|1.1506
|1.1556
|2006.02.24 14:30
|1.1506
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.82
|246254
|2006.02.24 14:30
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1509
|1.1489
|1.1539
|2006.02.24 15:27
|1.1539
|0.00
|0.00
|0.00
|259.99
|239667
|2006.02.23 07:12
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3111
|1.3090
|1.3140
|2006.02.23 10:11
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.43
|241933
|2006.02.23 15:46
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3073
|1.3093
|1.3043
|2006.02.23 15:56
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.75
|242142
|2006.02.23 15:56
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3092
|1.3112
|1.3062
|2006.02.24 09:13
|1.3112
|0.00
|0.00
|-10.31
|-152.53
|244939
|2006.02.24 09:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3109
|1.3130
|1.3080
|2006.02.24 11:54
|1.3130
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.94
|245765
|2006.02.24 11:54
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3127
|1.3147
|1.3097
|2006.02.24 16:22
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.13
|246752
|2006.02.24 16:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3144
|1.3164
|1.3114
|2006.02.24 16:37
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.93
|246891
|2006.02.24 16:37
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3162
|1.3182
|1.3132
|2006.02.24 21:57
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.72
|236085
|2006.02.22 14:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.69
|118.49
|118.99
|2006.02.22 14:34
|118.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.79
|236320
|2006.02.22 14:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.50
|118.30
|118.80
|2006.02.22 14:52
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-169.06
|236498
|2006.02.22 14:52
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.32
|118.12
|118.62
|2006.02.22 15:41
|118.62
|0.00
|0.00
|0.00
|252.91
|236676
|2006.02.22 15:41
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.65
|118.45
|118.95
|2006.02.22 17:43
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.85
|238216
|2006.02.22 23:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.51
|118.31
|118.81
|2006.02.23 00:32
|118.31
|0.00
|0.00
|30.38
|-169.05
|238449
|2006.02.23 00:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.31
|118.12
|118.62
|2006.02.23 04:39
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.85
|242053
|2006.02.23 15:54
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.27
|117.46
|116.96
|2006.02.23 18:09
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|265.05
|243570
|2006.02.23 22:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.16
|117.37
|116.87
|2006.02.24 01:16
|116.87
|0.00
|0.00
|-12.81
|248.14
|243860
|2006.02.24 01:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.86
|116.67
|117.17
|2006.02.24 01:17
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.87
|243906
|2006.02.24 01:17
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.69
|116.49
|116.99
|2006.02.24 01:27
|116.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-171.69
|244052
|2006.02.24 01:27
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.50
|116.30
|116.80
|2006.02.24 09:13
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|256.85
|0.00
|0.00
|-178.83
|-3 435.51
|Closed P/L:
|-3 614.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|242151
|2006.02.23 15:56
|buy
|1.00
|audusd
|0.7390
|0.7370
|0.7420
|0.7395
|0.00
|0.00
|4.00
|50.00
|242718
|2006.02.23 17:17
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6807
|0.6786
|0.6836
|0.6804
|0.00
|0.00
|-19.24
|-52.37
|246893
|2006.02.24 16:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|138.79
|138.59
|139.09
|138.81
|0.00
|0.00
|5.99
|17.12
|247237
|2006.02.24 18:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1881
|1.1862
|1.1912
|1.1877
|0.00
|0.00
|-7.50
|-40.00
|247705
|2006.02.24 22:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2986
|2.3006
|2.2956
|2.2997
|0.00
|0.00
|-18.22
|-83.51
|247759
|2006.02.24 22:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7456
|1.7476
|1.7426
|1.7458
|0.00
|0.00
|-1.00
|-20.00
|247257
|2006.02.24 18:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.99
|117.19
|116.69
|116.89
|0.00
|0.00
|-12.84
|85.55
|0.00
|0.00
|-48.81
|-43.21
|Floating P/L:
|-92.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-3 614.34
|Floating P/L:
|-92.02
|Margin:
|4 398.28
|Balance:
|6 385.66
|Equity:
|6 293.64
|Free Margin:
|1 895.36
|Details:
|Gross Profit:
|7 439.62
|Gross Loss:
|11 053.96
|Total Net Profit:
|-3 614.34
|Profit Factor:
|0.67
|Expected Payoff:
|-38.45
|Absolute Drawdown:
|3 614.34
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|94
|Short Positions (won %):
|43 (34.88%)
|Long Positions (won %):
|51 (29.41%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (31.91%)
|Loss trades (% of total):
|64 (68.09%)
|Largest
|profit trade:
|310.00
|loss trade:
|-396.55
|Average
|profit trade:
|247.99
|loss trade:
|-172.72
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (758.47)
|consecutive losses ($):
|10 (-1 647.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|758.47 (3)
|consecutive loss (count):
|-1 647.96 (10)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3