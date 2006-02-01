Interbank FX, LLC

Account: 258083 Name: Andy Irawan Currency: USD 2006 February 28, 00:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
43695702006.01.31 20:55sell 1.00eurjpy142.500.00141.702006.02.01 12:24142.31 0.000.000.00 161.62
43696172006.01.31 20:56sell 1.00eurusd1.21490.00001.20302006.02.01 12:241.2107 0.000.000.00 420.00
43854582006.02.01 07:32buy 1.00usdjpy117.220.00118.002006.02.01 10:27117.62 0.000.000.00 340.08
43855042006.02.01 07:33buy 1.00gbpusd1.77951.77501.78502006.02.01 10:101.7778 0.000.000.00 -170.00
44477802006.02.02 08:11buy 1.00gbpjpy210.000.000.002006.02.02 09:57210.20 0.000.000.00 168.80
44616982006.02.02 13:56sell 1.00eurusd1.20471.20701.20002006.02.02 15:021.2070 0.000.000.00 -230.00
44777452006.02.02 21:17buy 1.00gbpusd1.78050.00001.78302006.02.03 14:111.7653 0.000.003.30 -1 520.00
44824752006.02.02 23:37sell 1.00eurusd1.20831.21101.20502006.02.03 01:111.2110 0.000.000.00 -270.00
44958782006.02.03 07:56sell 1.00eurusd1.20740.00000.00002006.02.03 13:431.2037 0.000.000.00 370.00
45040882006.02.03 12:31buy 1.00eurjpy143.08142.70143.552006.02.06 02:36142.70 0.000.006.90 -320.27
45133302006.02.03 14:08sell 1.00gbpusd1.76490.00000.00002006.02.03 14:111.7657 0.000.000.00 -80.00
45171392006.02.03 14:39buy 1.00audusd0.74880.00000.00002006.02.06 17:040.7424 0.000.003.25 -640.00
45414202006.02.06 02:40buy 1.00eurjpy142.75142.50143.532006.02.06 04:38142.50 0.000.000.00 -210.81
45526592006.02.06 07:47sell 1.00gbpjpy208.31208.900.002006.02.07 06:58208.01 0.000.00-23.10 252.36
45530942006.02.06 07:56buy 1.00gbpusd1.75671.75100.00002006.02.06 11:451.7510 0.000.000.00 -570.00
45592992006.02.06 10:08buy 1.00eurusd1.19900.00000.00002006.02.10 00:031.2002 0.000.00-35.70 120.00
45663102006.02.06 12:28buy 1.00gbpusd1.75350.00000.00002006.02.10 14:391.7550 0.000.0019.80 150.00
45812852006.02.06 17:03buy 1.00gbpusd1.74600.00000.00002006.02.10 05:551.7473 0.000.0019.80 130.00
46092232006.02.07 06:59buy 1.00audusd0.74350.00000.00002006.02.14 20:410.7416 0.000.0022.75 -190.00
46092632006.02.07 07:01sell 1.00usdjpy118.85119.10118.402006.02.07 07:49118.40 0.000.000.00 380.07
46196922006.02.07 08:44sell 5.00gbpjpy206.76207.20206.002006.02.07 08:56206.69 0.000.000.00 296.03
46225192006.02.07 09:09buy 4.00gbpjpy206.580.000.002006.02.07 09:09206.48 0.000.000.00 -338.64
46225302006.02.07 09:09buy 1.00gbpjpy206.580.000.002006.02.21 09:34206.70 0.000.00302.40 101.14
46355162006.02.07 12:24buy 4.00eurjpy141.270.000.002006.02.08 11:19141.57 0.000.0027.60 1 015.05
46399512006.02.07 13:34buy 1.00usdjpy117.990.000.002006.02.08 11:19118.22 0.000.0010.30 194.55
46533592006.02.07 16:21buy 1.00gbpjpy205.740.000.002006.02.08 11:20206.13 0.000.0021.60 329.89
46827962006.02.08 04:12buy 1.00audusd0.73980.00000.00002006.02.10 00:030.7412 0.000.0013.00 140.00
46882152006.02.08 06:57sell 1.00gbpjpy205.240.000.002006.02.08 07:02205.42 0.000.000.00 -152.81
46887352006.02.08 07:02buy 1.00gbpjpy205.420.000.002006.02.08 07:23205.59 0.000.000.00 144.09
47017842006.02.08 11:28sell 1.00gbpjpy206.12206.50205.602006.02.08 13:04206.50 0.000.000.00 -320.79
47019452006.02.08 11:33sell 1.00eurjpy141.58141.80141.002006.02.08 18:35141.80 0.000.000.00 -185.43
47094812006.02.08 13:27sell 1.00gbpjpy206.17206.50205.602006.02.08 15:53206.50 0.000.000.00 -278.30
47095402006.02.08 13:28buy 1.00eurusd1.19540.00000.00002006.02.09 13:551.1981 0.000.00-17.85 270.00
47396432006.02.09 00:10buy 1.00gbpusd1.74140.00000.00002006.02.10 00:061.7448 0.000.003.30 340.00
47587602006.02.09 07:09sell 1.00usdjpy118.640.000.002006.02.09 13:55118.43 0.000.000.00 177.32
47638662006.02.09 08:42sell 1.00eurjpy141.92142.30141.002006.02.09 13:55141.91 0.000.000.00 8.44
47873622006.02.09 16:38buy limit 1.00gbpusd1.73530.00000.00002006.02.13 05:501.7434cancelled
48090112006.02.10 00:05sell 1.00eurusd1.19961.20201.19622006.02.10 06:171.1988 0.000.000.00 80.00
48244892006.02.10 05:45buy 1.00usdjpy117.870.000.002006.02.13 05:49117.91 0.000.0010.30 33.92
48254672006.02.10 05:53buy 1.00gbpjpy206.300.000.002006.02.17 15:10206.02 0.000.00151.20 -236.21
48428052006.02.10 09:54buy 1.00gbpjpy204.910.000.002006.02.10 10:54205.38 0.000.000.00 399.76
48430312006.02.10 09:56buy 1.00eurjpy140.690.000.002006.02.10 10:55140.72 0.000.000.00 25.52
48433212006.02.10 09:59buy 1.00usdjpy117.470.000.002006.02.10 10:54117.57 0.000.000.00 85.06
48522832006.02.10 12:46buy 1.00usdjpy117.640.000.002006.02.10 16:40117.63 0.000.000.00 -8.50
48525572006.02.10 12:53buy 1.00eurjpy140.780.000.002006.02.17 15:10141.08 0.000.0048.30 253.08
48550252006.02.10 13:22sell 1.00gbpjpy205.85206.20205.002006.02.10 13:54205.54 0.000.000.00 264.76
48666932006.02.10 14:10buy 1.00usdjpy116.950.000.002006.02.10 16:40117.63 0.000.000.00 578.08
48697022006.02.10 14:40buy 1.00gbpjpy205.520.000.002006.02.13 05:49205.53 0.000.0021.60 8.49
48880662006.02.10 16:26buy 1.00eurusd1.19200.00000.00002006.02.14 20:411.1913 0.000.00-11.90 -70.00
48883052006.02.10 16:29buy 1.00eurjpy140.250.000.002006.02.13 05:49140.25 0.000.006.90 0.00
48883342006.02.10 16:29buy 1.00gbpusd1.74520.00000.00002006.02.15 15:271.7466 0.000.009.90 140.00
48892902006.02.10 16:41buy 1.00audusd0.73790.00000.00002006.02.13 15:130.7389 0.000.003.25 100.00
48914132006.02.10 17:15sell 1.00usdchf1.30371.30700.00002006.02.10 19:541.3070 0.000.000.00 -252.49
49112312006.02.13 00:25sell 1.00usdjpy117.60118.00117.002006.02.13 03:37118.00 0.000.000.00 -338.98
49147252006.02.13 01:21sell 1.00eurjpy140.14140.30139.872006.02.13 03:36140.30 0.000.000.00 -135.65
49210972006.02.13 04:32buy 1.00audusd0.73720.00000.00002006.02.13 15:130.7389 0.000.000.00 170.00
49229692006.02.13 09:25buy 1.00gbpusd1.73891.73501.75002006.02.13 15:141.7416 0.000.000.00 270.00
49263532006.02.13 07:10sell 1.00usdcad1.15401.15551.15112006.02.13 09:411.1555 0.000.000.00 -129.81
49322842006.02.13 08:23sell 1.00usdjpy117.90118.20117.672006.02.13 09:23118.20 0.000.000.00 -253.81
49415382006.02.13 10:34sell 1.00usdjpy118.17118.50117.502006.02.13 15:13117.90 0.000.000.00 229.01
49415742006.02.13 10:35sell 1.00usdchf1.30891.31001.30102006.02.13 10:521.3100 0.000.000.00 -83.97
49416512006.02.13 10:38buy 1.00eurusd1.18860.00000.00002006.02.13 15:131.1899 0.000.000.00 130.00
49597012006.02.13 15:23sell 1.00gbpusd1.74121.74401.73872006.02.13 16:451.7440 0.000.000.00 -280.00
49702872006.02.13 18:10buy 1.00audusd0.73910.00000.00002006.02.14 20:390.7416 0.000.003.25 250.00
49703862006.02.13 18:15buy 1.00eurjpy140.080.000.002006.02.15 04:46140.20 0.000.0013.80 102.03
50262452006.02.14 13:07buy 1.00gbpusd1.73500.00000.00002006.02.14 20:391.7363 0.000.000.00 130.00
50389322006.02.14 14:46buy 1.00gbpjpy203.210.000.002006.02.14 20:40203.74 0.000.000.00 451.60
50396062006.02.14 14:53buy 1.00eurjpy139.420.000.002006.02.14 20:39139.82 0.000.000.00 340.84
50595702006.02.14 20:45buy 1.00usdjpy117.420.000.002006.02.15 04:47117.61 0.000.0010.30 161.55
50600092006.02.14 20:57sell 1.00audusd0.74170.74500.73802006.02.15 04:470.7407 0.000.00-3.75 100.00
50606422006.02.14 21:06sell 1.00gbpusd1.73651.74001.73112006.02.15 09:371.7352 0.000.00-4.30 130.00
50606772006.02.14 21:07sell 1.00eurusd1.19161.19351.18872006.02.15 09:371.1914 0.000.005.30 20.00
50749402006.02.15 03:41sell 1.00eurusd1.19221.19551.18872006.02.15 15:191.1955 0.000.000.00 -330.00
50764172006.02.15 04:43sell 1.00gbpjpy204.22205.000.002006.02.15 09:37204.07 0.000.000.00 127.55
50901752006.02.15 10:40sell 1.00gbpusd1.73761.74000.00002006.02.15 11:161.7400 0.000.000.00 -240.00
50910652006.02.15 13:43sell 1.00gbpusd1.74400.00000.00002006.02.15 23:361.7407 0.000.00-12.90 330.00
50941762006.02.15 12:17sell 1.00gbpjpy204.52205.000.002006.02.15 13:47205.00 0.000.000.00 -408.58
51069812006.02.15 14:31buy 1.00usdjpy117.280.000.002006.02.15 23:35117.87 0.000.0030.90 500.55
51161892006.02.15 15:27sell 1.00eurusd1.19300.00000.00002006.02.15 23:351.1890 0.000.0015.90 400.00
51162322006.02.15 15:27sell 1.00gbpusd1.74580.00000.00002006.02.15 23:351.7407 0.000.00-12.90 510.00
51163712006.02.15 15:28buy 1.00usdjpy117.040.000.002006.02.15 23:35117.87 0.000.0030.90 704.17
51511222006.02.16 00:16sell 1.00eurjpy140.06140.20139.502006.02.16 00:33140.20 0.000.000.00 -118.58
51608142006.02.16 05:26sell 1.00gbpjpy204.81205.000.002006.02.16 12:04204.65 0.000.000.00 135.58
51650042006.02.16 07:00buy 1.00eurjpy140.060.000.002006.02.16 15:36140.20 0.000.000.00 118.60
51727722006.02.16 09:24buy 1.00usdjpy117.90117.50119.002006.02.16 12:05117.97 0.000.000.00 59.34
51727912006.02.16 09:24buy 1.00usdchf1.31191.30941.32002006.02.16 12:041.3131 0.000.000.00 91.39
51729042006.02.16 20:56buy 1.00eurusd1.19000.00001.19502006.02.16 22:281.1903 0.000.00-5.95 30.00
51730712006.02.16 09:28buy 1.00gbpusd1.73760.00001.74322006.02.16 12:051.7342 0.000.000.00 -340.00
51732442006.02.16 09:30sell 2.00gbpusd1.73500.00001.72772006.02.16 12:051.7348 0.000.000.00 40.00
51889592006.02.16 13:00sell 1.00gbpjpy204.680.000.002006.02.16 23:57204.43 0.000.00-23.10 212.76
51893492006.02.16 13:02sell 1.00eurusd1.18621.19001.18112006.02.16 20:561.1900 0.000.000.00 -380.00
51904102006.02.16 16:06buy 1.00gbpusd1.73601.73811.74332006.02.16 23:571.7395 0.000.003.30 350.00
51923932006.02.16 13:37sell 1.00usdjpy118.18117.80117.002006.02.16 23:57117.49 0.000.00-10.50 587.28
51933572006.02.17 12:59sell 1.00gbpusd1.73400.00001.72502006.02.17 15:231.7420 0.000.000.00 -800.00
52253472006.02.16 23:48buy 1.00eurjpy139.990.000.002006.02.17 05:56140.34 0.000.000.00 296.46
52253972006.02.16 23:50sell 1.00usdjpy117.470.00116.002006.02.16 23:57117.50 0.000.000.00 -25.53
52285422006.02.17 00:07sell 1.00eurusd1.19001.18901.18702006.02.17 09:071.1870 0.000.000.00 300.00
52520002006.02.17 08:42buy 1.00gbpusd1.73691.73501.74002006.02.17 09:001.7350 0.000.000.00 -190.00
52541702006.02.17 09:05sell 1.00gbpjpy205.32205.50205.002006.02.17 09:12205.50 0.000.000.00 -151.97
52555122006.02.17 09:22sell 1.00usdjpy118.43118.70118.002006.02.17 11:31118.70 0.000.000.00 -227.46
52601872006.02.17 10:41sell 1.00eurjpy140.54141.00139.572006.02.17 11:35141.00 0.000.000.00 -387.37
52603832006.02.17 10:45buy 1.00eurusd1.18800.00000.00002006.02.17 15:051.1897 0.000.000.00 170.00
52608252006.02.17 10:49buy 1.00gbpusd1.73750.00000.00002006.02.17 15:051.7382 0.000.000.00 70.00
52608782006.02.17 10:51sell 1.00usdchf1.31421.31800.00002006.02.17 15:051.3133 0.000.000.00 68.53
52609732006.02.17 10:52buy 1.00audusd0.73630.00000.00002006.02.17 15:060.7363 0.000.000.00 0.00
52703282006.02.17 12:44sell 1.00gbpjpy205.90206.300.002006.02.17 15:13206.30 0.000.000.00 -337.64
52731322006.02.17 13:20sell 1.00usdjpy118.74119.500.002006.02.17 15:06118.50 0.000.000.00 202.53
52857382006.02.17 15:17sell 1.00eurusd1.19161.19500.00002006.02.19 23:491.1950 0.000.005.30 -340.00
52874952006.02.17 15:23sell 1.00gbpusd1.74141.74501.73772006.02.17 17:241.7377 0.000.000.00 370.00
53286602006.02.20 02:04sell 2.00eurusd1.19481.19781.18872006.02.20 09:031.1938 0.000.000.00 200.00
53289202006.02.20 02:17sell 1.00gbpjpy205.98206.22205.502006.02.20 04:42206.22 0.000.000.00 -203.13
53289582006.02.20 02:18buy 1.00usdcad1.15130.00000.00002006.02.23 14:501.1527 0.000.0013.25 121.45
53316112006.02.20 02:32buy 1.00usdchf1.30661.30221.31332006.02.20 09:031.3085 0.000.000.00 145.20
53405872006.02.20 07:43sell 1.00eurjpy141.28141.50140.502006.02.20 09:03141.14 0.000.000.00 118.40
53452782006.02.20 09:05buy 1.00eurusd1.19380.00000.00002006.02.23 12:091.1958 0.000.00-29.75 200.00
53453192006.02.20 09:07buy 1.00gbpusd1.74150.00000.00002006.02.22 04:081.7454 0.000.006.60 390.00
53753122006.02.21 06:49buy 1.00audusd0.73860.00000.00002006.02.23 12:090.7413 0.000.0013.00 270.00
53779922006.02.21 07:39buy 1.00eurusd1.19140.00001.19332006.02.23 09:151.1933 0.000.00-23.80 190.00
53780202006.02.21 07:40sell 1.00eurjpy141.24141.50140.772006.02.21 08:39141.50 0.000.000.00 -218.89
53788752006.02.21 07:48sell 3.00usdjpy118.52119.00118.002006.02.21 13:11119.00 0.000.000.00 -1 210.08
53920032006.02.21 12:06buy 3.00usdcad1.14770.00000.00002006.02.22 04:071.1482 0.000.007.95 130.64
53931672006.02.22 10:26buy 3.00eurusd1.18770.00000.00002006.02.22 21:071.1904 0.000.000.00 810.00
53972872006.02.21 13:33sell 3.00gbpusd1.74681.75001.74272006.02.21 15:181.7443 0.000.000.00 750.00
53986232006.02.21 13:59sell 1.00gbpjpy207.36208.000.002006.02.22 00:03207.44 0.000.00-23.10 -67.32
54021262006.02.21 15:19sell 2.00usdjpy118.91119.11118.502006.02.22 01:36118.50 0.000.00-21.00 691.98
54022622006.02.21 15:21buy 1.00usdcad1.14610.00000.00002006.02.22 04:071.1482 0.000.002.65 182.89
54351202006.02.22 09:24buy 2.00gbpjpy206.940.000.002006.02.22 09:33207.21 0.000.000.00 454.54
54351652006.02.22 09:26buy 2.00eurusd1.19010.00001.19272006.02.22 21:061.1904 0.000.000.00 60.00
54352462006.02.22 09:27buy 1.00gbpusd1.74240.00000.00002006.02.22 09:331.7445 0.000.000.00 210.00
54352722006.02.22 09:28buy 1.00audusd0.73670.00000.00002006.02.23 12:090.7411 0.000.009.75 440.00
54361912006.02.22 09:40buy 1.00usdcad1.14970.00000.00002006.02.23 14:501.1527 0.000.007.95 260.26
54402772006.02.22 10:33buy 1.00gbpusd1.73990.00000.00002006.02.22 21:071.7427 0.000.000.00 280.00
54413992006.02.22 10:37buy 1.00eurjpy141.030.000.002006.02.22 21:07141.09 0.000.000.00 50.62
54415532006.02.23 06:05buy 1.00eurjpy140.020.000.002006.02.23 12:10140.04 0.000.000.00 17.08
54481442006.02.22 13:01buy 1.00gbpjpy206.480.000.002006.02.22 21:07206.57 0.000.000.00 75.95
54484842006.02.22 13:04sell 1.00usdchf1.31231.31501.30802006.02.22 13:301.3150 0.000.000.00 -205.32
54513472006.02.22 13:27buy 1.00eurusd1.18710.00000.00002006.02.22 21:081.1904 0.000.000.00 330.00
54981852006.02.23 06:11buy 1.00usdjpy117.40117.210.002006.02.23 09:10117.21 0.000.000.00 -162.10
54994642006.02.23 05:58buy 1.00gbpjpy205.160.000.002006.02.23 12:10205.22 0.000.000.00 51.25
55144342006.02.23 09:50sell 1.00gbpusd1.74961.75301.74332006.02.23 10:411.7530 0.000.000.00 -340.00
55256402006.02.23 12:08buy 1.00usdchf1.30370.00000.00002006.02.23 14:511.3077 0.000.000.00 305.88
55257232006.02.23 12:11sell 1.00gbpusd1.75311.77001.74502006.02.23 14:511.7508 0.000.000.00 230.00
55648592006.02.24 00:06buy 1.00audusd0.73940.00000.74222006.02.24 10:170.7414 0.000.000.00 200.00
55751492006.02.24 05:31buy 1.00usdjpy116.610.000.002006.02.24 10:18116.64 0.000.000.00 25.72
55754712006.02.24 05:49buy 1.00usdjpy116.610.000.002006.02.24 10:18116.63 0.000.000.00 17.15
56402302006.02.27 00:56buy 1.00usdjpy116.42116.000.002006.02.27 01:57116.00 0.000.000.00 -362.07
56405022006.02.27 00:22buy 1.00audusd0.73820.00000.74002006.02.27 03:310.7387 0.000.000.00 50.00
56406242006.02.27 00:23buy 1.00eurusd1.18380.00000.00002006.02.27 03:321.1866 0.000.000.00 280.00
56409132006.02.27 00:27sell 1.00usdchf1.32140.00001.31622006.02.27 03:321.3180 0.000.000.00 257.97
56410602006.02.27 00:28buy 1.00gbpusd1.74050.00000.00002006.02.27 03:311.7445 0.000.000.00 400.00
56600272006.02.27 03:27sell 1.00gbpjpy202.29202.50201.802006.02.27 03:50202.17 0.000.000.00 103.55
56616632006.02.27 03:58sell 1.00gbpusd1.74451.74801.74002006.02.27 08:101.7400 0.000.000.00 450.00
  0.00 0.00 625.95 10 075.90
Closed P/L: 10 701.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
         
    
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
54042412006.02.21 16:02buy limit 2.00gbpusd1.73220.00000.0000 1.7396
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 701.85 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 20  701.85 Equity: 20 701.85 Free Margin: 20 701.85