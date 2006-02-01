Interbank FX, LLC
|Account: 258083
|Name: Andy Irawan
|Currency: USD
|2006 February 28, 00:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4369570
|2006.01.31 20:55
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.50
|0.00
|141.70
|2006.02.01 12:24
|142.31
|0.00
|0.00
|0.00
|161.62
|4369617
|2006.01.31 20:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2149
|0.0000
|1.2030
|2006.02.01 12:24
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|4385458
|2006.02.01 07:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.22
|0.00
|118.00
|2006.02.01 10:27
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|340.08
|4385504
|2006.02.01 07:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7795
|1.7750
|1.7850
|2006.02.01 10:10
|1.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|-170.00
|4447780
|2006.02.02 08:11
|buy
|1.00
|gbpjpy
|210.00
|0.00
|0.00
|2006.02.02 09:57
|210.20
|0.00
|0.00
|0.00
|168.80
|4461698
|2006.02.02 13:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2047
|1.2070
|1.2000
|2006.02.02 15:02
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|4477745
|2006.02.02 21:17
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7805
|0.0000
|1.7830
|2006.02.03 14:11
|1.7653
|0.00
|0.00
|3.30
|-1 520.00
|4482475
|2006.02.02 23:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2083
|1.2110
|1.2050
|2006.02.03 01:11
|1.2110
|0.00
|0.00
|0.00
|-270.00
|4495878
|2006.02.03 07:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 13:43
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|370.00
|4504088
|2006.02.03 12:31
|buy
|1.00
|eurjpy
|143.08
|142.70
|143.55
|2006.02.06 02:36
|142.70
|0.00
|0.00
|6.90
|-320.27
|4513330
|2006.02.03 14:08
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7649
|0.0000
|0.0000
|2006.02.03 14:11
|1.7657
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|4517139
|2006.02.03 14:39
|buy
|1.00
|audusd
|0.7488
|0.0000
|0.0000
|2006.02.06 17:04
|0.7424
|0.00
|0.00
|3.25
|-640.00
|4541420
|2006.02.06 02:40
|buy
|1.00
|eurjpy
|142.75
|142.50
|143.53
|2006.02.06 04:38
|142.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-210.81
|4552659
|2006.02.06 07:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|208.31
|208.90
|0.00
|2006.02.07 06:58
|208.01
|0.00
|0.00
|-23.10
|252.36
|4553094
|2006.02.06 07:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7567
|1.7510
|0.0000
|2006.02.06 11:45
|1.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|-570.00
|4559299
|2006.02.06 10:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|2006.02.10 00:03
|1.2002
|0.00
|0.00
|-35.70
|120.00
|4566310
|2006.02.06 12:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7535
|0.0000
|0.0000
|2006.02.10 14:39
|1.7550
|0.00
|0.00
|19.80
|150.00
|4581285
|2006.02.06 17:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7460
|0.0000
|0.0000
|2006.02.10 05:55
|1.7473
|0.00
|0.00
|19.80
|130.00
|4609223
|2006.02.07 06:59
|buy
|1.00
|audusd
|0.7435
|0.0000
|0.0000
|2006.02.14 20:41
|0.7416
|0.00
|0.00
|22.75
|-190.00
|4609263
|2006.02.07 07:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.85
|119.10
|118.40
|2006.02.07 07:49
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|380.07
|4619692
|2006.02.07 08:44
|sell
|5.00
|gbpjpy
|206.76
|207.20
|206.00
|2006.02.07 08:56
|206.69
|0.00
|0.00
|0.00
|296.03
|4622519
|2006.02.07 09:09
|buy
|4.00
|gbpjpy
|206.58
|0.00
|0.00
|2006.02.07 09:09
|206.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.64
|4622530
|2006.02.07 09:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.58
|0.00
|0.00
|2006.02.21 09:34
|206.70
|0.00
|0.00
|302.40
|101.14
|4635516
|2006.02.07 12:24
|buy
|4.00
|eurjpy
|141.27
|0.00
|0.00
|2006.02.08 11:19
|141.57
|0.00
|0.00
|27.60
|1 015.05
|4639951
|2006.02.07 13:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.99
|0.00
|0.00
|2006.02.08 11:19
|118.22
|0.00
|0.00
|10.30
|194.55
|4653359
|2006.02.07 16:21
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.74
|0.00
|0.00
|2006.02.08 11:20
|206.13
|0.00
|0.00
|21.60
|329.89
|4682796
|2006.02.08 04:12
|buy
|1.00
|audusd
|0.7398
|0.0000
|0.0000
|2006.02.10 00:03
|0.7412
|0.00
|0.00
|13.00
|140.00
|4688215
|2006.02.08 06:57
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.24
|0.00
|0.00
|2006.02.08 07:02
|205.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.81
|4688735
|2006.02.08 07:02
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.42
|0.00
|0.00
|2006.02.08 07:23
|205.59
|0.00
|0.00
|0.00
|144.09
|4701784
|2006.02.08 11:28
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.12
|206.50
|205.60
|2006.02.08 13:04
|206.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.79
|4701945
|2006.02.08 11:33
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.58
|141.80
|141.00
|2006.02.08 18:35
|141.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-185.43
|4709481
|2006.02.08 13:27
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.17
|206.50
|205.60
|2006.02.08 15:53
|206.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-278.30
|4709540
|2006.02.08 13:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|2006.02.09 13:55
|1.1981
|0.00
|0.00
|-17.85
|270.00
|4739643
|2006.02.09 00:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|2006.02.10 00:06
|1.7448
|0.00
|0.00
|3.30
|340.00
|4758760
|2006.02.09 07:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.64
|0.00
|0.00
|2006.02.09 13:55
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|177.32
|4763866
|2006.02.09 08:42
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.92
|142.30
|141.00
|2006.02.09 13:55
|141.91
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|4787362
|2006.02.09 16:38
|buy limit
|1.00
|gbpusd
|1.7353
|0.0000
|0.0000
|2006.02.13 05:50
|1.7434
|cancelled
|4809011
|2006.02.10 00:05
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1996
|1.2020
|1.1962
|2006.02.10 06:17
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4824489
|2006.02.10 05:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.87
|0.00
|0.00
|2006.02.13 05:49
|117.91
|0.00
|0.00
|10.30
|33.92
|4825467
|2006.02.10 05:53
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.30
|0.00
|0.00
|2006.02.17 15:10
|206.02
|0.00
|0.00
|151.20
|-236.21
|4842805
|2006.02.10 09:54
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.91
|0.00
|0.00
|2006.02.10 10:54
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|399.76
|4843031
|2006.02.10 09:56
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.69
|0.00
|0.00
|2006.02.10 10:55
|140.72
|0.00
|0.00
|0.00
|25.52
|4843321
|2006.02.10 09:59
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.47
|0.00
|0.00
|2006.02.10 10:54
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|85.06
|4852283
|2006.02.10 12:46
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.64
|0.00
|0.00
|2006.02.10 16:40
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.50
|4852557
|2006.02.10 12:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.78
|0.00
|0.00
|2006.02.17 15:10
|141.08
|0.00
|0.00
|48.30
|253.08
|4855025
|2006.02.10 13:22
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.85
|206.20
|205.00
|2006.02.10 13:54
|205.54
|0.00
|0.00
|0.00
|264.76
|4866693
|2006.02.10 14:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2006.02.10 16:40
|117.63
|0.00
|0.00
|0.00
|578.08
|4869702
|2006.02.10 14:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.52
|0.00
|0.00
|2006.02.13 05:49
|205.53
|0.00
|0.00
|21.60
|8.49
|4888066
|2006.02.10 16:26
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1920
|0.0000
|0.0000
|2006.02.14 20:41
|1.1913
|0.00
|0.00
|-11.90
|-70.00
|4888305
|2006.02.10 16:29
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.25
|0.00
|0.00
|2006.02.13 05:49
|140.25
|0.00
|0.00
|6.90
|0.00
|4888334
|2006.02.10 16:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7452
|0.0000
|0.0000
|2006.02.15 15:27
|1.7466
|0.00
|0.00
|9.90
|140.00
|4889290
|2006.02.10 16:41
|buy
|1.00
|audusd
|0.7379
|0.0000
|0.0000
|2006.02.13 15:13
|0.7389
|0.00
|0.00
|3.25
|100.00
|4891413
|2006.02.10 17:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3037
|1.3070
|0.0000
|2006.02.10 19:54
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|-252.49
|4911231
|2006.02.13 00:25
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.60
|118.00
|117.00
|2006.02.13 03:37
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-338.98
|4914725
|2006.02.13 01:21
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.14
|140.30
|139.87
|2006.02.13 03:36
|140.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.65
|4921097
|2006.02.13 04:32
|buy
|1.00
|audusd
|0.7372
|0.0000
|0.0000
|2006.02.13 15:13
|0.7389
|0.00
|0.00
|0.00
|170.00
|4922969
|2006.02.13 09:25
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7389
|1.7350
|1.7500
|2006.02.13 15:14
|1.7416
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|4926353
|2006.02.13 07:10
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1540
|1.1555
|1.1511
|2006.02.13 09:41
|1.1555
|0.00
|0.00
|0.00
|-129.81
|4932284
|2006.02.13 08:23
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.90
|118.20
|117.67
|2006.02.13 09:23
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-253.81
|4941538
|2006.02.13 10:34
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.17
|118.50
|117.50
|2006.02.13 15:13
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|229.01
|4941574
|2006.02.13 10:35
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3089
|1.3100
|1.3010
|2006.02.13 10:52
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.97
|4941651
|2006.02.13 10:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1886
|0.0000
|0.0000
|2006.02.13 15:13
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|4959701
|2006.02.13 15:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7412
|1.7440
|1.7387
|2006.02.13 16:45
|1.7440
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|4970287
|2006.02.13 18:10
|buy
|1.00
|audusd
|0.7391
|0.0000
|0.0000
|2006.02.14 20:39
|0.7416
|0.00
|0.00
|3.25
|250.00
|4970386
|2006.02.13 18:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.08
|0.00
|0.00
|2006.02.15 04:46
|140.20
|0.00
|0.00
|13.80
|102.03
|5026245
|2006.02.14 13:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7350
|0.0000
|0.0000
|2006.02.14 20:39
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|5038932
|2006.02.14 14:46
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.21
|0.00
|0.00
|2006.02.14 20:40
|203.74
|0.00
|0.00
|0.00
|451.60
|5039606
|2006.02.14 14:53
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.42
|0.00
|0.00
|2006.02.14 20:39
|139.82
|0.00
|0.00
|0.00
|340.84
|5059570
|2006.02.14 20:45
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.42
|0.00
|0.00
|2006.02.15 04:47
|117.61
|0.00
|0.00
|10.30
|161.55
|5060009
|2006.02.14 20:57
|sell
|1.00
|audusd
|0.7417
|0.7450
|0.7380
|2006.02.15 04:47
|0.7407
|0.00
|0.00
|-3.75
|100.00
|5060642
|2006.02.14 21:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7365
|1.7400
|1.7311
|2006.02.15 09:37
|1.7352
|0.00
|0.00
|-4.30
|130.00
|5060677
|2006.02.14 21:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1916
|1.1935
|1.1887
|2006.02.15 09:37
|1.1914
|0.00
|0.00
|5.30
|20.00
|5074940
|2006.02.15 03:41
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1922
|1.1955
|1.1887
|2006.02.15 15:19
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|5076417
|2006.02.15 04:43
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.22
|205.00
|0.00
|2006.02.15 09:37
|204.07
|0.00
|0.00
|0.00
|127.55
|5090175
|2006.02.15 10:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7376
|1.7400
|0.0000
|2006.02.15 11:16
|1.7400
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|5091065
|2006.02.15 13:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|0.0000
|2006.02.15 23:36
|1.7407
|0.00
|0.00
|-12.90
|330.00
|5094176
|2006.02.15 12:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.52
|205.00
|0.00
|2006.02.15 13:47
|205.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.58
|5106981
|2006.02.15 14:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.28
|0.00
|0.00
|2006.02.15 23:35
|117.87
|0.00
|0.00
|30.90
|500.55
|5116189
|2006.02.15 15:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|2006.02.15 23:35
|1.1890
|0.00
|0.00
|15.90
|400.00
|5116232
|2006.02.15 15:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7458
|0.0000
|0.0000
|2006.02.15 23:35
|1.7407
|0.00
|0.00
|-12.90
|510.00
|5116371
|2006.02.15 15:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.04
|0.00
|0.00
|2006.02.15 23:35
|117.87
|0.00
|0.00
|30.90
|704.17
|5151122
|2006.02.16 00:16
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.06
|140.20
|139.50
|2006.02.16 00:33
|140.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.58
|5160814
|2006.02.16 05:26
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.81
|205.00
|0.00
|2006.02.16 12:04
|204.65
|0.00
|0.00
|0.00
|135.58
|5165004
|2006.02.16 07:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.06
|0.00
|0.00
|2006.02.16 15:36
|140.20
|0.00
|0.00
|0.00
|118.60
|5172772
|2006.02.16 09:24
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.90
|117.50
|119.00
|2006.02.16 12:05
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|59.34
|5172791
|2006.02.16 09:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3119
|1.3094
|1.3200
|2006.02.16 12:04
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|91.39
|5172904
|2006.02.16 20:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1900
|0.0000
|1.1950
|2006.02.16 22:28
|1.1903
|0.00
|0.00
|-5.95
|30.00
|5173071
|2006.02.16 09:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7376
|0.0000
|1.7432
|2006.02.16 12:05
|1.7342
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|5173244
|2006.02.16 09:30
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7350
|0.0000
|1.7277
|2006.02.16 12:05
|1.7348
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5188959
|2006.02.16 13:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.68
|0.00
|0.00
|2006.02.16 23:57
|204.43
|0.00
|0.00
|-23.10
|212.76
|5189349
|2006.02.16 13:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1862
|1.1900
|1.1811
|2006.02.16 20:56
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|-380.00
|5190410
|2006.02.16 16:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7360
|1.7381
|1.7433
|2006.02.16 23:57
|1.7395
|0.00
|0.00
|3.30
|350.00
|5192393
|2006.02.16 13:37
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.18
|117.80
|117.00
|2006.02.16 23:57
|117.49
|0.00
|0.00
|-10.50
|587.28
|5193357
|2006.02.17 12:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7340
|0.0000
|1.7250
|2006.02.17 15:23
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|5225347
|2006.02.16 23:48
|buy
|1.00
|eurjpy
|139.99
|0.00
|0.00
|2006.02.17 05:56
|140.34
|0.00
|0.00
|0.00
|296.46
|5225397
|2006.02.16 23:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.47
|0.00
|116.00
|2006.02.16 23:57
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.53
|5228542
|2006.02.17 00:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1900
|1.1890
|1.1870
|2006.02.17 09:07
|1.1870
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|5252000
|2006.02.17 08:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7369
|1.7350
|1.7400
|2006.02.17 09:00
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|5254170
|2006.02.17 09:05
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.32
|205.50
|205.00
|2006.02.17 09:12
|205.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.97
|5255512
|2006.02.17 09:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.43
|118.70
|118.00
|2006.02.17 11:31
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-227.46
|5260187
|2006.02.17 10:41
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.54
|141.00
|139.57
|2006.02.17 11:35
|141.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-387.37
|5260383
|2006.02.17 10:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1880
|0.0000
|0.0000
|2006.02.17 15:05
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|170.00
|5260825
|2006.02.17 10:49
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7375
|0.0000
|0.0000
|2006.02.17 15:05
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|5260878
|2006.02.17 10:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3142
|1.3180
|0.0000
|2006.02.17 15:05
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|68.53
|5260973
|2006.02.17 10:52
|buy
|1.00
|audusd
|0.7363
|0.0000
|0.0000
|2006.02.17 15:06
|0.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5270328
|2006.02.17 12:44
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.90
|206.30
|0.00
|2006.02.17 15:13
|206.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-337.64
|5273132
|2006.02.17 13:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.74
|119.50
|0.00
|2006.02.17 15:06
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|202.53
|5285738
|2006.02.17 15:17
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1916
|1.1950
|0.0000
|2006.02.19 23:49
|1.1950
|0.00
|0.00
|5.30
|-340.00
|5287495
|2006.02.17 15:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7414
|1.7450
|1.7377
|2006.02.17 17:24
|1.7377
|0.00
|0.00
|0.00
|370.00
|5328660
|2006.02.20 02:04
|sell
|2.00
|eurusd
|1.1948
|1.1978
|1.1887
|2006.02.20 09:03
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|5328920
|2006.02.20 02:17
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.98
|206.22
|205.50
|2006.02.20 04:42
|206.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.13
|5328958
|2006.02.20 02:18
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1513
|0.0000
|0.0000
|2006.02.23 14:50
|1.1527
|0.00
|0.00
|13.25
|121.45
|5331611
|2006.02.20 02:32
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3066
|1.3022
|1.3133
|2006.02.20 09:03
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|145.20
|5340587
|2006.02.20 07:43
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.28
|141.50
|140.50
|2006.02.20 09:03
|141.14
|0.00
|0.00
|0.00
|118.40
|5345278
|2006.02.20 09:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1938
|0.0000
|0.0000
|2006.02.23 12:09
|1.1958
|0.00
|0.00
|-29.75
|200.00
|5345319
|2006.02.20 09:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7415
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 04:08
|1.7454
|0.00
|0.00
|6.60
|390.00
|5375312
|2006.02.21 06:49
|buy
|1.00
|audusd
|0.7386
|0.0000
|0.0000
|2006.02.23 12:09
|0.7413
|0.00
|0.00
|13.00
|270.00
|5377992
|2006.02.21 07:39
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1914
|0.0000
|1.1933
|2006.02.23 09:15
|1.1933
|0.00
|0.00
|-23.80
|190.00
|5378020
|2006.02.21 07:40
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.24
|141.50
|140.77
|2006.02.21 08:39
|141.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-218.89
|5378875
|2006.02.21 07:48
|sell
|3.00
|usdjpy
|118.52
|119.00
|118.00
|2006.02.21 13:11
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 210.08
|5392003
|2006.02.21 12:06
|buy
|3.00
|usdcad
|1.1477
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 04:07
|1.1482
|0.00
|0.00
|7.95
|130.64
|5393167
|2006.02.22 10:26
|buy
|3.00
|eurusd
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 21:07
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|810.00
|5397287
|2006.02.21 13:33
|sell
|3.00
|gbpusd
|1.7468
|1.7500
|1.7427
|2006.02.21 15:18
|1.7443
|0.00
|0.00
|0.00
|750.00
|5398623
|2006.02.21 13:59
|sell
|1.00
|gbpjpy
|207.36
|208.00
|0.00
|2006.02.22 00:03
|207.44
|0.00
|0.00
|-23.10
|-67.32
|5402126
|2006.02.21 15:19
|sell
|2.00
|usdjpy
|118.91
|119.11
|118.50
|2006.02.22 01:36
|118.50
|0.00
|0.00
|-21.00
|691.98
|5402262
|2006.02.21 15:21
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1461
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 04:07
|1.1482
|0.00
|0.00
|2.65
|182.89
|5435120
|2006.02.22 09:24
|buy
|2.00
|gbpjpy
|206.94
|0.00
|0.00
|2006.02.22 09:33
|207.21
|0.00
|0.00
|0.00
|454.54
|5435165
|2006.02.22 09:26
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1901
|0.0000
|1.1927
|2006.02.22 21:06
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|5435246
|2006.02.22 09:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7424
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 09:33
|1.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|5435272
|2006.02.22 09:28
|buy
|1.00
|audusd
|0.7367
|0.0000
|0.0000
|2006.02.23 12:09
|0.7411
|0.00
|0.00
|9.75
|440.00
|5436191
|2006.02.22 09:40
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1497
|0.0000
|0.0000
|2006.02.23 14:50
|1.1527
|0.00
|0.00
|7.95
|260.26
|5440277
|2006.02.22 10:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7399
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 21:07
|1.7427
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|5441399
|2006.02.22 10:37
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.03
|0.00
|0.00
|2006.02.22 21:07
|141.09
|0.00
|0.00
|0.00
|50.62
|5441553
|2006.02.23 06:05
|buy
|1.00
|eurjpy
|140.02
|0.00
|0.00
|2006.02.23 12:10
|140.04
|0.00
|0.00
|0.00
|17.08
|5448144
|2006.02.22 13:01
|buy
|1.00
|gbpjpy
|206.48
|0.00
|0.00
|2006.02.22 21:07
|206.57
|0.00
|0.00
|0.00
|75.95
|5448484
|2006.02.22 13:04
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3123
|1.3150
|1.3080
|2006.02.22 13:30
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|-205.32
|5451347
|2006.02.22 13:27
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1871
|0.0000
|0.0000
|2006.02.22 21:08
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|330.00
|5498185
|2006.02.23 06:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.40
|117.21
|0.00
|2006.02.23 09:10
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.10
|5499464
|2006.02.23 05:58
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.16
|0.00
|0.00
|2006.02.23 12:10
|205.22
|0.00
|0.00
|0.00
|51.25
|5514434
|2006.02.23 09:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7496
|1.7530
|1.7433
|2006.02.23 10:41
|1.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|-340.00
|5525640
|2006.02.23 12:08
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|2006.02.23 14:51
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|305.88
|5525723
|2006.02.23 12:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7531
|1.7700
|1.7450
|2006.02.23 14:51
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|230.00
|5564859
|2006.02.24 00:06
|buy
|1.00
|audusd
|0.7394
|0.0000
|0.7422
|2006.02.24 10:17
|0.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|5575149
|2006.02.24 05:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|0.00
|0.00
|2006.02.24 10:18
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|25.72
|5575471
|2006.02.24 05:49
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.61
|0.00
|0.00
|2006.02.24 10:18
|116.63
|0.00
|0.00
|0.00
|17.15
|5640230
|2006.02.27 00:56
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.42
|116.00
|0.00
|2006.02.27 01:57
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-362.07
|5640502
|2006.02.27 00:22
|buy
|1.00
|audusd
|0.7382
|0.0000
|0.7400
|2006.02.27 03:31
|0.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|5640624
|2006.02.27 00:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1838
|0.0000
|0.0000
|2006.02.27 03:32
|1.1866
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|5640913
|2006.02.27 00:27
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3214
|0.0000
|1.3162
|2006.02.27 03:32
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|257.97
|5641060
|2006.02.27 00:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7405
|0.0000
|0.0000
|2006.02.27 03:31
|1.7445
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|5660027
|2006.02.27 03:27
|sell
|1.00
|gbpjpy
|202.29
|202.50
|201.80
|2006.02.27 03:50
|202.17
|0.00
|0.00
|0.00
|103.55
|5661663
|2006.02.27 03:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7445
|1.7480
|1.7400
|2006.02.27 08:10
|1.7400
|0.00
|0.00
|0.00
|450.00
|
|0.00
|0.00
|625.95
|10 075.90
|Closed P/L:
|10 701.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|
|
|
|
|
|
|
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|5404241
|2006.02.21 16:02
|buy limit
|2.00
|gbpusd
|1.7322
|0.0000
|0.0000
|
|1.7396
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|10 701.85
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|20 701.85
|Equity:
|20 701.85
|Free Margin:
|20 701.85