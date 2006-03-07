Gimex Group

Account: 22278 Name: BrunoFX-ema_cross_modCucurucu_h1 Currency: USD 2006 March 16, 13:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5647282006.03.07 10:10balanceDeposit3 000.00
5647362006.03.07 10:11buy0.30gbpusd1.74141.74441.75742006.03.14 17:071.74440.000.000.4363.00
5647372006.03.07 10:11sell0.30gbpusd1.74111.73761.72512006.03.07 12:001.73760.000.000.0073.50
5677962006.03.07 15:53buy0.26gbpusd1.73611.73991.75212006.03.08 09:121.73990.000.000.0569.16
5677972006.03.07 15:53sell0.26gbpusd1.73581.73571.71982006.03.07 17:031.73570.000.000.001.82
5677982006.03.07 15:53buy0.23eurusd1.19121.19201.20722006.03.08 11:501.19200.000.00-1.6318.40
5677992006.03.07 15:53sell0.23eurusd1.19091.18911.17492006.03.07 20:591.18910.000.000.0041.40
5763102006.03.09 23:02buy0.28gbpusd1.73631.73761.75232006.03.10 11:341.73760.000.000.0625.48
5763112006.03.09 23:02sell0.28gbpusd1.73601.73301.72002006.03.10 14:351.73300.000.00-0.5958.80
5763122006.03.09 23:02buy0.24eurusd1.19121.19481.20722006.03.13 08:501.19480.000.00-3.4086.40
5763132006.03.09 23:02sell0.24eurusd1.19091.19081.17492006.03.10 14:591.19080.000.001.322.40
5843642006.03.14 02:00sell0.30gbpusd1.73691.73621.72092006.03.14 05:271.73620.000.000.0014.70
5843652006.03.14 02:00buy0.30gbpusd1.73721.74421.75322006.03.15 10:301.74420.000.000.06147.00
5894522006.03.15 11:30buy0.36eurusd1.20301.20441.21902006.03.15 15:411.20440.000.000.0050.40
5894552006.03.15 11:30buy0.32gbpusd1.74431.74441.76032006.03.15 14:371.74440.000.000.002.24
  0.00 0.00 -3.70 654.70
Closed P/L: 651.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5894512006.03.15 11:30sell0.36eurusd1.20270.00001.1867 1.20710.000.005.94-158.40
5894532006.03.15 11:30sell0.32gbpusd1.74400.00001.7280 1.74650.000.00-2.02-56.00
  0.00 0.00 3.92 -214.40
 Floating P/L: -210.48
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 651.00 Floating P/L: -210.48 Margin: 823.63
Balance: 3 651.00 Equity: 3 440.52 Free Margin: 2 616.89