|Account: 22278
|Name: BrunoFX-ema_cross_modCucurucu_h1
|Currency: USD
|2006 March 16, 13:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|564728
|2006.03.07 10:10
|balance
|Deposit
|3 000.00
|564736
|2006.03.07 10:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7414
|1.7444
|1.7574
|2006.03.14 17:07
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.43
|63.00
|564737
|2006.03.07 10:11
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7411
|1.7376
|1.7251
|2006.03.07 12:00
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.00
|73.50
|567796
|2006.03.07 15:53
|buy
|0.26
|gbpusd
|1.7361
|1.7399
|1.7521
|2006.03.08 09:12
|1.7399
|0.00
|0.00
|0.05
|69.16
|567797
|2006.03.07 15:53
|sell
|0.26
|gbpusd
|1.7358
|1.7357
|1.7198
|2006.03.07 17:03
|1.7357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|567798
|2006.03.07 15:53
|buy
|0.23
|eurusd
|1.1912
|1.1920
|1.2072
|2006.03.08 11:50
|1.1920
|0.00
|0.00
|-1.63
|18.40
|567799
|2006.03.07 15:53
|sell
|0.23
|eurusd
|1.1909
|1.1891
|1.1749
|2006.03.07 20:59
|1.1891
|0.00
|0.00
|0.00
|41.40
|576310
|2006.03.09 23:02
|buy
|0.28
|gbpusd
|1.7363
|1.7376
|1.7523
|2006.03.10 11:34
|1.7376
|0.00
|0.00
|0.06
|25.48
|576311
|2006.03.09 23:02
|sell
|0.28
|gbpusd
|1.7360
|1.7330
|1.7200
|2006.03.10 14:35
|1.7330
|0.00
|0.00
|-0.59
|58.80
|576312
|2006.03.09 23:02
|buy
|0.24
|eurusd
|1.1912
|1.1948
|1.2072
|2006.03.13 08:50
|1.1948
|0.00
|0.00
|-3.40
|86.40
|576313
|2006.03.09 23:02
|sell
|0.24
|eurusd
|1.1909
|1.1908
|1.1749
|2006.03.10 14:59
|1.1908
|0.00
|0.00
|1.32
|2.40
|584364
|2006.03.14 02:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7369
|1.7362
|1.7209
|2006.03.14 05:27
|1.7362
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|584365
|2006.03.14 02:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.7372
|1.7442
|1.7532
|2006.03.15 10:30
|1.7442
|0.00
|0.00
|0.06
|147.00
|589452
|2006.03.15 11:30
|buy
|0.36
|eurusd
|1.2030
|1.2044
|1.2190
|2006.03.15 15:41
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|589455
|2006.03.15 11:30
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.7443
|1.7444
|1.7603
|2006.03.15 14:37
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|0.00
|0.00
|-3.70
|654.70
|Closed P/L:
|651.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|589451
|2006.03.15 11:30
|sell
|0.36
|eurusd
|1.2027
|0.0000
|1.1867
|1.2071
|0.00
|0.00
|5.94
|-158.40
|589453
|2006.03.15 11:30
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|1.7280
|1.7465
|0.00
|0.00
|-2.02
|-56.00
|0.00
|0.00
|3.92
|-214.40
|Floating P/L:
|-210.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|651.00
|Floating P/L:
|-210.48
|Margin:
|823.63
|Balance:
|3 651.00
|Equity:
|3 440.52
|Free Margin:
|2 616.89