Interbank FX, LLC
|Account: 311815
|Name: EMAC4
|Currency: USD
|2006 March 16, 13:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Closed P/L:
|0.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6844072
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.36
|eurchf
|1.5678
|0.0000
|1.5498
|
|1.5685
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.47
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844552
|2006.03.16 13:27
|sell
|0.33
|eurgbp
|0.6914
|0.0000
|0.6734
|
|0.6921
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.46
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6843998
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2079
|0.0000
|1.1899
|
|1.2118
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.00
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844002
|2006.03.16 13:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2091
|1.2021
|1.2181
|
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|
|123
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6853219
|2006.03.16 13:47
|buy
|0.42
|usdchf
|1.2935
|0.0000
|1.3115
|
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|19.47
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6853224
|2006.03.16 13:49
|buy
|0.42
|usdchf
|1.2945
|1.2875
|1.3035
|
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.98
|
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6853273
|2006.03.16 13:48
|sell
|0.37
|gbpusd
|1.7523
|0.0000
|1.7343
|
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|29.60
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6853275
|2006.03.16 13:49
|sell
|0.37
|gbpusd
|1.7513
|1.7583
|1.7423
|
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.24
|
|Floating P/L:
|-101.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|6844074
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.36
|eurchf
|1.5668
|1.5738
|1.5578
|
|1.5681
|EMAC_EURCHF_Hedging
|
|123
|EMAC_EURCHF_Hedging
|6844075
|2006.03.16 13:22
|buy stop
|0.36
|eurchf
|1.5692
|1.5622
|1.5782
|
|1.5685
|EMAC_EURCHF_Hedging
|
|123
|EMAC_EURCHF_Hedging
|6844554
|2006.03.16 13:27
|sell stop
|0.33
|eurgbp
|0.6904
|0.6974
|0.6814
|
|0.6917
|EMAC_EURGBP_Hedging
|
|123
|EMAC_EURGBP_Hedging
|6844563
|2006.03.16 13:27
|buy stop
|0.33
|eurgbp
|0.6928
|0.6858
|0.7018
|
|0.6921
|EMAC_EURGBP_Hedging
|
|123
|EMAC_EURGBP_Hedging
|6843999
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.50
|eurusd
|1.2069
|1.2139
|1.1979
|
|1.2116
|EMAC_EURUSD_Hedging
|
|123
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6853229
|2006.03.16 13:47
|sell stop
|0.42
|usdchf
|1.2921
|1.2991
|1.2831
|
|1.2941
|EMAC_USDCHF_Hedging
|
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6853278
|2006.03.16 13:48
|buy stop
|0.37
|gbpusd
|1.7537
|1.7467
|1.7627
|
|1.7515
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|0.00
|Floating P/L:
|-101.24
|Margin:
|2 770.00
|Balance:
|5 442.97
|Equity:
|5 341.73
|Free Margin:
|2 571.73