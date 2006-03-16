Interbank FX, LLC

Account: 311815 Name: EMAC4 Currency: USD 2006 March 16, 13:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
  0.00 0.00 0.00 0.00
Closed P/L: 0.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
68440722006.03.16 13:22sell0.36eurchf1.56780.00001.5498 1.56850.000.000.00-19.47
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68445522006.03.16 13:27sell0.33eurgbp0.69140.00000.6734 0.69210.000.000.00-40.46
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68439982006.03.16 13:22sell0.50eurusd1.20790.00001.1899 1.21180.000.000.00-195.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68440022006.03.16 13:30buy0.50eurusd1.20911.20211.2181 1.21160.000.000.00125.00
 123EMAC_EURUSD_Hedging
68532192006.03.16 13:47buy0.42usdchf1.29350.00001.3115 1.29410.000.000.0019.47
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68532242006.03.16 13:49buy0.42usdchf1.29451.28751.3035 1.29410.000.000.00-12.98
 123EMAC_USDCHF_Hedging
68532732006.03.16 13:48sell0.37gbpusd1.75230.00001.7343 1.75150.000.000.0029.60
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68532752006.03.16 13:49sell0.37gbpusd1.75131.75831.7423 1.75150.000.000.00-7.40
 123EMAC_GBPUSD_Hedging
  0.00 0.00 0.00 -101.24
 Floating P/L: -101.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
68440742006.03.16 13:22sell stop0.36eurchf1.56681.57381.5578 1.5681EMAC_EURCHF_Hedging
 123EMAC_EURCHF_Hedging
68440752006.03.16 13:22buy stop0.36eurchf1.56921.56221.5782 1.5685EMAC_EURCHF_Hedging
 123EMAC_EURCHF_Hedging
68445542006.03.16 13:27sell stop0.33eurgbp0.69040.69740.6814 0.6917EMAC_EURGBP_Hedging
 123EMAC_EURGBP_Hedging
68445632006.03.16 13:27buy stop0.33eurgbp0.69280.68580.7018 0.6921EMAC_EURGBP_Hedging
 123EMAC_EURGBP_Hedging
68439992006.03.16 13:22sell stop0.50eurusd1.20691.21391.1979 1.2116EMAC_EURUSD_Hedging
 123EMAC_EURUSD_Hedging
68532292006.03.16 13:47sell stop0.42usdchf1.29211.29911.2831 1.2941EMAC_USDCHF_Hedging
 123EMAC_USDCHF_Hedging
68532782006.03.16 13:48buy stop0.37gbpusd1.75371.74671.7627 1.7515EMAC_GBPUSD_Hedging
 123EMAC_GBPUSD_Hedging
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 0.00 Floating P/L: -101.24 Margin: 2 770.00
Balance: 5 442.97 Equity: 5 341.73 Free Margin: 2 571.73