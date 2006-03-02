Interbank FX, LLC

Account: 282457 Name: Customer Currency: USD 2006 March 2, 20:14
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
5986860 2006.03.02 19:31 sell 0.10 eurusd 1.2034 1.2054 1.2028 2006.03.02 20:08 1.2030 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5981952 2006.03.02 18:21 sell 0.10 eurusd 1.2019 1.2039 1.2013 2006.03.02 18:31 1.2015 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5980909 2006.03.02 18:00 sell 0.10 eurusd 1.2016 1.2036 1.2010 2006.03.02 19:25 1.2036 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5980454 2006.03.02 17:53 buy 0.10 eurusd 1.2015 1.1985 1.2025 2006.03.02 18:23 1.2019 0.00 0.00 0.00 4.00
  123 STI80
5980409 2006.03.02 17:52 buy 0.10 eurusd 1.2015 1.1995 1.2021 2006.03.02 18:03 1.2019 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5980095 2006.03.02 17:50 buy 0.10 eurusd 1.2018 1.1998 1.2024 2006.03.02 18:00 1.2017 0.00 0.00 0.00 -1.00
  120 STI77
5980083 2006.03.02 17:50 buy 0.10 eurusd 1.2019 1.1999 1.2025 2006.03.02 18:00 1.2015 0.00 0.00 0.00 -4.00
  119 STI76
5979359 2006.03.02 17:44 sell 0.10 eurusd 1.2020 1.2050 1.2010 2006.03.02 17:53 1.2015 0.00 0.00 0.00 5.00
  123 STI80
5975448 2006.03.02 17:01 sell 0.10 eurusd 1.2007 1.2027 1.2001 2006.03.02 17:51 1.2015 0.00 0.00 0.00 -8.00
  132 STI89
5975201 2006.03.02 16:59 sell 0.10 eurusd 1.2002 1.2022 1.1996 2006.03.02 17:34 1.2017 0.00 0.00 0.00 -15.00
  119 STI76
5975107 2006.03.02 16:57 sell 0.10 eurusd 1.1996 1.2026 1.1966 2006.03.02 19:24 1.2026 0.00 0.00 0.00 -30.00
  133 STI90[sl]
5974635 2006.03.02 16:52 sell 0.10 eurusd 1.2002 1.2022 1.1996 2006.03.02 16:55 1.1998 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5974464 2006.03.02 16:49 sell 0.10 eurusd 1.2001 1.2036 1.1993 2006.03.02 19:25 1.2036 0.00 0.00 0.00 -35.00
  127 STI84[sl]
5974082 2006.03.02 16:45 sell 0.10 eurusd 1.2004 1.2024 1.1998 2006.03.02 16:49 1.2002 0.00 0.00 0.00 2.00
  119 STI76
5973377 2006.03.02 16:38 buy 0.10 eurusd 1.2008 1.1988 1.2014 2006.03.02 16:45 1.2004 0.00 0.00 0.00 -4.00
  119 STI76
5972697 2006.03.02 16:32 sell 0.10 eurusd 1.2009 1.2029 1.2003 2006.03.02 16:38 1.2009 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5972695 2006.03.02 16:32 sell 0.10 eurusd 1.2008 1.2038 1.1978 2006.03.02 16:55 1.1997 0.00 0.00 0.00 11.00
  133 STI90
5972592 2006.03.02 16:30 sell 0.10 eurusd 1.2008 1.2043 1.2000 2006.03.02 16:49 1.2002 0.00 0.00 0.00 6.00
  127 STI84
5969309 2006.03.02 16:08 sell 0.10 eurusd 1.1992 1.2022 1.1982 2006.03.02 17:44 1.2022 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5969264 2006.03.02 16:08 sell 0.10 eurusd 1.1991 1.2011 1.1985 2006.03.02 16:24 1.2011 0.00 0.00 0.00 -20.00
  132 STI89[sl]
5968768 2006.03.02 16:02 sell 0.10 eurusd 1.1986 1.2006 1.1980 2006.03.02 16:23 1.2006 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5968339 2006.03.02 16:00 sell 0.10 eurusd 1.1981 1.2031 1.1975 2006.03.02 19:24 1.2031 0.00 0.00 0.00 -50.00
  117 STI74[sl]
5968131 2006.03.02 15:59 buy 0.10 eurusd 1.1985 1.1955 1.1995 2006.03.02 16:08 1.1992 0.00 0.00 0.00 7.00
  123 STI80
5968052 2006.03.02 15:58 buy 0.10 eurusd 1.1985 1.1965 1.1991 2006.03.02 16:07 1.1988 0.00 0.00 0.00 3.00
  132 STI89
5966687 2006.03.02 15:46 buy 0.10 eurusd 1.1993 1.1973 1.1999 2006.03.02 16:02 1.1985 0.00 0.00 0.00 -8.00
  120 STI77
5966674 2006.03.02 15:46 buy 0.10 eurusd 1.1993 1.1973 1.1999 2006.03.02 16:02 1.1985 0.00 0.00 0.00 -8.00
  119 STI76
5964531 2006.03.02 15:34 sell 0.10 eurusd 1.1990 1.2010 1.1984 2006.03.02 15:45 1.1993 0.00 0.00 0.00 -3.00
  119 STI76
5962297 2006.03.02 15:20 sell 0.10 eurusd 1.1992 1.2012 1.1986 2006.03.02 15:30 1.1988 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5961337 2006.03.02 15:14 buy 0.10 eurusd 1.1986 1.1966 1.1992 2006.03.02 15:20 1.1992 0.00 0.00 0.00 6.00
  120 STI77[tp]
5961297 2006.03.02 15:14 buy 0.10 eurusd 1.1986 1.1966 1.1992 2006.03.02 15:17 1.1990 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5959244 2006.03.02 15:09 sell 0.10 eurusd 1.1983 1.2033 1.1943 2006.03.02 19:24 1.2033 0.00 0.00 0.00 -50.00
  124 STI81[sl]
5957967 2006.03.02 15:04 sell 0.10 eurusd 1.1981 1.2031 1.1941 2006.03.02 19:24 1.2031 0.00 0.00 0.00 -50.00
  125 STI82[sl]
5956830 2006.03.02 15:02 sell 0.10 eurusd 1.1962 1.1982 1.1956 2006.03.02 15:04 1.1982 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5954075 2006.03.02 14:42 sell 0.10 eurusd 1.1952 1.1982 1.1942 2006.03.02 15:04 1.1982 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5954059 2006.03.02 14:42 sell 0.10 eurusd 1.1951 1.1971 1.1945 2006.03.02 14:50 1.1947 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5953655 2006.03.02 14:38 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1964 1.1938 2006.03.02 15:02 1.1964 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5953624 2006.03.02 14:37 sell 0.10 eurusd 1.1943 1.1993 1.1937 2006.03.02 15:10 1.1993 0.00 0.00 0.00 -50.00
  118 STI75[sl]
5953361 2006.03.02 14:34 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1964 1.1938 2006.03.02 14:35 1.1939 0.00 0.00 0.00 5.00
  119 STI76
5952914 2006.03.02 14:27 sell 0.10 eurusd 1.1951 1.1971 1.1945 2006.03.02 14:28 1.1947 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5952414 2006.03.02 14:21 sell 0.10 eurusd 1.1949 1.1969 1.1943 2006.03.02 14:23 1.1945 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5952043 2006.03.02 14:15 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1964 1.1938 2006.03.02 14:35 1.1940 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5951940 2006.03.02 14:15 sell 0.10 eurusd 1.1949 1.1979 1.1939 2006.03.02 14:30 1.1943 0.00 0.00 0.00 6.00
  123 STI80
5951924 2006.03.02 14:15 sell 0.10 eurusd 1.1949 1.1969 1.1943 2006.03.02 14:15 1.1945 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5951547 2006.03.02 14:13 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.02 14:35 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5951538 2006.03.02 14:13 sell 0.10 eurusd 1.1943 1.1993 1.1893 2006.03.02 15:10 1.1993 0.00 0.00 0.00 -50.00
  135 STI92[sl]
5951429 2006.03.02 14:12 sell 0.10 eurusd 1.1940 1.1970 1.1910 2006.03.02 15:03 1.1970 0.00 0.00 0.00 -30.00
  133 STI90[sl]
5951412 2006.03.02 14:12 sell 0.10 eurusd 1.1940 1.1975 1.1932 2006.03.02 15:04 1.1975 0.00 0.00 0.00 -35.00
  127 STI84[sl]
5949645 2006.03.02 13:58 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.02 14:01 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5948958 2006.03.02 13:52 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.02 13:58 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5948207 2006.03.02 13:49 buy 0.10 eurusd 1.1948 1.1928 1.1954 2006.03.02 14:05 1.1928 0.00 0.00 0.00 -20.00
  120 STI77[sl]
5948151 2006.03.02 13:49 buy 0.10 eurusd 1.1948 1.1928 1.1954 2006.03.02 14:05 1.1928 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5945846 2006.03.02 13:42 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.02 13:50 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5945745 2006.03.02 13:42 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1894 2006.03.02 14:02 1.1933 0.00 0.00 0.00 11.00
  135 STI92
5945671 2006.03.02 13:42 sell 0.10 eurusd 1.1941 1.1971 1.1911 2006.03.02 14:05 1.1930 0.00 0.00 0.00 11.00
  133 STI90
5945652 2006.03.02 13:42 sell 0.10 eurusd 1.1941 1.1991 1.1891 2006.03.02 15:09 1.1991 0.00 0.00 0.00 -50.00
  134 STI91[sl]
5945638 2006.03.02 13:42 sell 0.10 eurusd 1.1939 1.1959 1.1933 2006.03.02 13:45 1.1959 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5945631 2006.03.02 13:42 sell 0.10 eurusd 1.1940 1.1975 1.1932 2006.03.02 14:02 1.1933 0.00 0.00 0.00 7.00
  127 STI84
5945335 2006.03.02 13:40 sell 0.10 eurusd 1.1935 1.1985 1.1895 2006.03.02 15:09 1.1985 0.00 0.00 0.00 -50.00
  124 STI81[sl]
5945326 2006.03.02 13:40 sell 0.10 eurusd 1.1934 1.1984 1.1894 2006.03.02 15:04 1.1984 0.00 0.00 0.00 -50.00
  125 STI82[sl]
5944776 2006.03.02 13:34 sell 0.10 eurusd 1.1932 1.1962 1.1922 2006.03.02 13:45 1.1962 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5944763 2006.03.02 13:34 sell 0.10 eurusd 1.1931 1.1951 1.1925 2006.03.02 13:38 1.1927 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5944001 2006.03.02 13:27 sell 0.10 eurusd 1.1923 1.1943 1.1917 2006.03.02 13:41 1.1943 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5943318 2006.03.02 13:20 buy 0.10 eurusd 1.1920 1.1900 1.1926 2006.03.02 13:26 1.1922 0.00 0.00 0.00 2.00
  119 STI76
5942960 2006.03.02 13:11 sell 0.10 eurusd 1.1925 1.1945 1.1919 2006.03.02 13:14 1.1921 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5942856 2006.03.02 13:09 buy 0.10 eurusd 1.1921 1.1901 1.1927 2006.03.02 13:11 1.1925 0.00 0.00 0.00 4.00
  120 STI77
5942699 2006.03.02 13:08 buy 0.10 eurusd 1.1920 1.1900 1.1926 2006.03.02 13:11 1.1924 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5942529 2006.03.02 13:05 sell 0.10 eurusd 1.1925 1.1945 1.1919 2006.03.02 13:08 1.1921 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5941988 2006.03.02 13:01 buy 0.10 eurusd 1.1922 1.1872 1.1928 2006.03.02 13:34 1.1928 0.00 0.00 0.00 6.00
  117 STI74[tp]
5941347 2006.03.02 12:58 buy 0.10 eurusd 1.1932 1.1882 1.1938 2006.03.02 13:41 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5941338 2006.03.02 12:58 buy 0.10 eurusd 1.1932 1.1902 1.1942 2006.03.02 13:41 1.1939 0.00 0.00 0.00 7.00
  128 STI85
5941330 2006.03.02 12:58 buy 0.10 eurusd 1.1932 1.1882 1.1982 2006.03.02 13:42 1.1943 0.00 0.00 0.00 11.00
  135 STI92
5940925 2006.03.02 12:53 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1915 1.1941 2006.03.02 13:05 1.1924 0.00 0.00 0.00 -11.00
  120 STI77
5940919 2006.03.02 12:53 buy 0.10 eurusd 1.1936 1.1916 1.1942 2006.03.02 13:05 1.1924 0.00 0.00 0.00 -12.00
  119 STI76
5940835 2006.03.02 12:49 sell 0.10 eurusd 1.1940 1.1970 1.1930 2006.03.02 12:57 1.1933 0.00 0.00 0.00 7.00
  123 STI80
5940821 2006.03.02 12:49 sell 0.10 eurusd 1.1938 1.1958 1.1932 2006.03.02 12:52 1.1937 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5940796 2006.03.02 12:48 sell 0.10 eurusd 1.1936 1.1956 1.1930 2006.03.02 12:57 1.1932 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5940078 2006.03.02 12:19 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1885 1.1985 2006.03.02 13:42 1.1940 0.00 0.00 0.00 5.00
  134 STI91
5940060 2006.03.02 12:19 buy 0.10 eurusd 1.1937 1.1917 1.1943 2006.03.02 12:49 1.1939 0.00 0.00 0.00 2.00
  120 STI77
5940056 2006.03.02 12:19 buy 0.10 eurusd 1.1936 1.1916 1.1942 2006.03.02 12:49 1.1937 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5940030 2006.03.02 12:19 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1900 1.1943 2006.03.02 13:42 1.1940 0.00 0.00 0.00 5.00
  127 STI84
5939794 2006.03.02 12:12 sell 0.10 eurusd 1.1940 1.1970 1.1930 2006.03.02 12:45 1.1933 0.00 0.00 0.00 7.00
  123 STI80
5939774 2006.03.02 12:12 sell 0.10 eurusd 1.1937 1.1957 1.1931 2006.03.02 12:19 1.1937 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5938186 2006.03.02 11:30 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1894 2006.03.02 12:19 1.1935 0.00 0.00 0.00 9.00
  134 STI91
5938167 2006.03.02 11:29 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.02 11:56 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5938129 2006.03.02 11:29 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1894 2006.03.02 12:45 1.1933 0.00 0.00 0.00 11.00
  135 STI92
5937956 2006.03.02 11:27 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1979 1.1936 2006.03.02 12:07 1.1937 0.00 0.00 0.00 7.00
  127 STI84
5937227 2006.03.02 11:08 sell 0.10 eurusd 1.1938 1.1958 1.1932 2006.03.02 12:43 1.1934 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5936565 2006.03.02 10:57 sell 0.10 eurusd 1.1932 1.1952 1.1926 2006.03.02 12:07 1.1936 0.00 0.00 0.00 -4.00
  119 STI76
5935561 2006.03.02 10:38 buy 0.10 eurusd 1.1931 1.1901 1.1941 2006.03.02 11:25 1.1938 0.00 0.00 0.00 7.00
  128 STI85
5935518 2006.03.02 10:37 buy 0.10 eurusd 1.1931 1.1881 1.1937 2006.03.02 11:07 1.1937 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5935436 2006.03.02 10:36 buy 0.10 eurusd 1.1930 1.1880 1.1980 2006.03.02 11:25 1.1941 0.00 0.00 0.00 11.00
  135 STI92
5934937 2006.03.02 10:31 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1915 1.1941 2006.03.02 10:57 1.1932 0.00 0.00 0.00 -3.00
  119 STI76
5934909 2006.03.02 10:31 sell 0.10 eurusd 1.1938 1.1968 1.1928 2006.03.02 10:46 1.1931 0.00 0.00 0.00 7.00
  123 STI80
5934838 2006.03.02 10:28 sell 0.10 eurusd 1.1938 1.1958 1.1932 2006.03.02 10:32 1.1934 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5934398 2006.03.02 10:17 sell 0.10 eurusd 1.1936 1.1956 1.1930 2006.03.02 10:31 1.1936 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5934240 2006.03.02 10:14 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1905 1.1965 2006.03.02 13:42 1.1940 0.00 0.00 0.00 5.00
  133 STI90
5934224 2006.03.02 10:14 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1885 1.1985 2006.03.02 11:29 1.1944 0.00 0.00 0.00 9.00
  134 STI91
5934213 2006.03.02 10:13 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1900 1.1943 2006.03.02 11:27 1.1942 0.00 0.00 0.00 7.00
  127 STI84
5934174 2006.03.02 10:12 buy 0.10 eurusd 1.1936 1.1916 1.1942 2006.03.02 10:17 1.1936 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5933382 2006.03.02 09:56 sell 0.10 eurusd 1.1938 1.1958 1.1932 2006.03.02 10:11 1.1936 0.00 0.00 0.00 2.00
  119 STI76
5933302 2006.03.02 09:53 buy 0.10 eurusd 1.1935 1.1900 1.1943 2006.03.02 10:02 1.1942 0.00 0.00 0.00 7.00
  127 STI84
5932854 2006.03.02 09:42 buy 0.10 eurusd 1.1941 1.1911 1.1951 2006.03.02 10:31 1.1938 0.00 0.00 0.00 -3.00
  123 STI80
5932836 2006.03.02 09:42 buy 0.10 eurusd 1.1940 1.1920 1.1946 2006.03.02 10:27 1.1938 0.00 0.00 0.00 -2.00
  132 STI89
5932726 2006.03.02 09:40 sell 0.10 eurusd 1.1943 1.1963 1.1937 2006.03.02 09:43 1.1939 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5932289 2006.03.02 09:32 buy 0.10 eurusd 1.1944 1.1924 1.1950 2006.03.02 09:39 1.1943 0.00 0.00 0.00 -1.00
  119 STI76
5927888 2006.03.02 08:30 sell 0.10 eurusd 1.1937 1.1957 1.1931 2006.03.02 09:42 1.1941 0.00 0.00 0.00 -4.00
  132 STI89
5926332 2006.03.02 08:00 sell 0.10 eurusd 1.1934 1.1984 1.1894 2006.03.02 13:01 1.1924 0.00 0.00 0.00 10.00
  124 STI81
5926273 2006.03.02 08:00 sell 0.10 eurusd 1.1934 1.1984 1.1894 2006.03.02 13:01 1.1924 0.00 0.00 0.00 10.00
  125 STI82
5925577 2006.03.02 07:45 sell 0.10 eurusd 1.1927 1.1947 1.1921 2006.03.02 09:24 1.1947 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5924879 2006.03.02 07:33 sell 0.10 eurusd 1.1927 1.1947 1.1921 2006.03.02 07:43 1.1926 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5924856 2006.03.02 07:32 buy 0.10 eurusd 1.1926 1.1906 1.1932 2006.03.02 07:53 1.1930 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5924775 2006.03.02 07:31 buy 0.10 eurusd 1.1927 1.1907 1.1933 2006.03.02 07:33 1.1927 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5922954 2006.03.02 06:47 sell 0.10 eurusd 1.1926 1.1946 1.1920 2006.03.02 07:31 1.1927 0.00 0.00 0.00 -1.00
  119 STI76
5922274 2006.03.02 06:29 sell 0.10 eurusd 1.1924 1.1974 1.1874 2006.03.02 10:36 1.1931 0.00 0.00 0.00 -7.00
  135 STI92
5922235 2006.03.02 06:28 sell 0.10 eurusd 1.1924 1.1959 1.1916 2006.03.02 09:53 1.1935 0.00 0.00 0.00 -11.00
  127 STI84
5922112 2006.03.02 06:22 sell 0.10 eurusd 1.1922 1.1942 1.1916 2006.03.02 07:31 1.1926 0.00 0.00 0.00 -4.00
  132 STI89
5921929 2006.03.02 06:11 buy 0.10 eurusd 1.1920 1.1900 1.1926 2006.03.02 06:29 1.1925 0.00 0.00 0.00 5.00
  119 STI76
5919891 2006.03.02 04:57 buy 0.10 eurusd 1.1919 1.1869 1.1969 2006.03.02 06:28 1.1923 0.00 0.00 0.00 4.00
  135 STI92
5919847 2006.03.02 04:57 buy 0.10 eurusd 1.1919 1.1884 1.1927 2006.03.02 06:27 1.1923 0.00 0.00 0.00 4.00
  127 STI84
5919831 2006.03.02 04:56 buy 0.10 eurusd 1.1919 1.1899 1.1925 2006.03.02 05:46 1.1922 0.00 0.00 0.00 3.00
  132 STI89
5918794 2006.03.02 03:57 sell 0.10 eurusd 1.1922 1.1942 1.1916 2006.03.02 06:11 1.1920 0.00 0.00 0.00 2.00
  119 STI76
5918466 2006.03.02 03:36 buy 0.10 eurusd 1.1922 1.1902 1.1928 2006.03.02 03:59 1.1922 0.00 0.00 0.00 0.00
  120 STI77
5918458 2006.03.02 03:36 buy 0.10 eurusd 1.1922 1.1902 1.1928 2006.03.02 03:45 1.1923 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5918249 2006.03.02 03:26 sell 0.10 eurusd 1.1923 1.1973 1.1917 2006.03.02 10:36 1.1931 0.00 0.00 0.00 -8.00
  118 STI75
5917742 2006.03.02 03:00 sell 0.10 eurusd 1.1920 1.1970 1.1914 2006.03.02 13:01 1.1923 0.00 0.00 0.00 -3.00
  117 STI74
5915679 2006.03.02 01:34 sell 0.10 eurusd 1.1915 1.1945 1.1905 2006.03.02 09:17 1.1945 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5915649 2006.03.02 01:33 sell 0.10 eurusd 1.1915 1.1935 1.1909 2006.03.02 04:56 1.1919 0.00 0.00 0.00 -4.00
  132 STI89
5914208 2006.03.02 00:46 buy 0.10 eurusd 1.1915 1.1895 1.1921 2006.03.02 01:33 1.1915 0.00 0.00 0.00 0.00
  132 STI89
5913358 2006.03.02 00:06 sell 0.10 eurusd 1.1917 1.1937 1.1911 2006.03.02 03:35 1.1922 0.00 0.00 0.00 -5.00
  119 STI76
5913291 2006.03.02 00:04 buy 0.10 eurusd 1.1918 1.1898 1.1924 2006.03.02 00:08 1.1917 0.00 0.00 0.00 -1.00
  120 STI77
5913197 2006.03.02 00:02 buy 0.10 eurusd 1.1915 1.1885 1.1925 2006.03.02 01:34 1.1916 0.00 0.00 0.00 1.00
  123 STI80
5913191 2006.03.02 00:02 buy 0.10 eurusd 1.1916 1.1896 1.1922 2006.03.02 00:38 1.1919 0.00 0.00 0.00 3.00
  132 STI89
5913014 2006.03.02 00:01 buy 0.10 eurusd 1.1918 1.1898 1.1924 2006.03.02 00:05 1.1917 0.00 0.00 0.00 -1.00
  119 STI76
5912677 2006.03.01 23:43 sell 0.10 eurusd 1.1921 1.1941 1.1915 2006.03.02 00:01 1.1917 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5912370 2006.03.01 23:26 sell 0.10 eurusd 1.1918 1.1938 1.1912 2006.03.02 00:00 1.1918 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5912064 2006.03.01 23:11 buy 0.10 eurusd 1.1921 1.1901 1.1927 2006.03.01 23:25 1.1918 0.00 0.00 0.00 -3.00
  119 STI76
5911547 2006.03.01 22:46 sell 0.10 eurusd 1.1922 1.1942 1.1916 2006.03.01 23:08 1.1921 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5911520 2006.03.01 22:44 buy 0.10 eurusd 1.1921 1.1901 1.1927 2006.03.01 22:46 1.1922 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5911219 2006.03.01 22:34 sell 0.10 eurusd 1.1924 1.1954 1.1914 2006.03.02 00:02 1.1917 0.00 0.00 0.00 7.00
  123 STI80
5911195 2006.03.01 22:33 sell 0.10 eurusd 1.1923 1.1943 1.1917 2006.03.01 23:23 1.1919 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5910683 2006.03.01 22:19 buy 0.10 eurusd 1.1918 1.1888 1.1928 2006.03.01 22:34 1.1924 0.00 0.00 0.00 6.00
  123 STI80
5910599 2006.03.01 22:15 buy 0.10 eurusd 1.1918 1.1898 1.1924 2006.03.01 22:32 1.1922 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5909934 2006.03.01 22:01 sell 0.10 eurusd 1.1923 1.1973 1.1917 2006.03.02 00:01 1.1917 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5909895 2006.03.01 22:01 sell 0.10 eurusd 1.1923 1.1973 1.1873 2006.03.02 04:57 1.1919 0.00 0.00 0.00 4.00
  135 STI92
5908728 2006.03.01 21:27 sell 0.10 eurusd 1.1915 1.1945 1.1905 2006.03.01 22:18 1.1918 0.00 0.00 1.59 -3.00
  123 STI80
5908714 2006.03.01 21:27 sell 0.10 eurusd 1.1915 1.1935 1.1909 2006.03.01 22:14 1.1918 0.00 0.00 1.59 -3.00
  132 STI89
5907614 2006.03.01 20:54 buy 0.10 eurusd 1.1914 1.1894 1.1920 2006.03.01 21:22 1.1915 0.00 0.00 0.00 1.00
  132 STI89
5907593 2006.03.01 20:53 buy 0.10 eurusd 1.1914 1.1884 1.1924 2006.03.01 21:27 1.1915 0.00 0.00 0.00 1.00
  123 STI80
5906931 2006.03.01 20:37 sell 0.10 eurusd 1.1918 1.1938 1.1912 2006.03.01 20:54 1.1914 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5906899 2006.03.01 20:37 sell 0.10 eurusd 1.1918 1.1948 1.1908 2006.03.01 20:52 1.1914 0.00 0.00 0.00 4.00
  123 STI80
5906744 2006.03.01 20:31 sell 0.10 eurusd 1.1916 1.1936 1.1910 2006.03.01 22:44 1.1920 0.00 0.00 1.59 -4.00
  119 STI76
5905605 2006.03.01 20:07 sell 0.10 eurusd 1.1917 1.1952 1.1909 2006.03.02 04:57 1.1919 0.00 0.00 1.59 -2.00
  127 STI84
5903449 2006.03.01 19:15 sell 0.10 eurusd 1.1910 1.1930 1.1904 2006.03.01 20:23 1.1916 0.00 0.00 0.00 -6.00
  119 STI76
5903268 2006.03.01 19:13 buy 0.10 eurusd 1.1907 1.1887 1.1913 2006.03.01 19:14 1.1911 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5903039 2006.03.01 19:09 buy 0.10 eurusd 1.1908 1.1878 1.1918 2006.03.01 19:29 1.1915 0.00 0.00 0.00 7.00
  123 STI80
5903018 2006.03.01 19:09 buy 0.10 eurusd 1.1910 1.1890 1.1916 2006.03.01 19:15 1.1910 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5902506 2006.03.01 19:01 sell 0.10 eurusd 1.1916 1.1951 1.1908 2006.03.01 19:09 1.1909 0.00 0.00 0.00 7.00
  127 STI84
5901965 2006.03.01 18:51 sell 0.10 eurusd 1.1911 1.1931 1.1905 2006.03.01 19:08 1.1910 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5901275 2006.03.01 18:37 buy 0.10 eurusd 1.1913 1.1893 1.1919 2006.03.01 18:52 1.1911 0.00 0.00 0.00 -2.00
  120 STI77
5901267 2006.03.01 18:37 buy 0.10 eurusd 1.1913 1.1893 1.1919 2006.03.01 18:50 1.1911 0.00 0.00 0.00 -2.00
  119 STI76
5900527 2006.03.01 18:30 sell 0.10 eurusd 1.1911 1.1931 1.1905 2006.03.01 19:09 1.1908 0.00 0.00 0.00 3.00
  132 STI89
5900511 2006.03.01 18:30 sell 0.10 eurusd 1.1911 1.1941 1.1901 2006.03.01 18:47 1.1909 0.00 0.00 0.00 2.00
  123 STI80
5899966 2006.03.01 18:24 sell 0.10 eurusd 1.1901 1.1921 1.1895 2006.03.01 18:37 1.1913 0.00 0.00 0.00 -12.00
  119 STI76
5899533 2006.03.01 18:19 buy 0.10 eurusd 1.1902 1.1872 1.1932 2006.03.01 18:30 1.1912 0.00 0.00 0.00 10.00
  133 STI90
5899497 2006.03.01 18:19 buy 0.10 eurusd 1.1901 1.1851 1.1951 2006.03.01 19:02 1.1916 0.00 0.00 0.00 15.00
  134 STI91
5899478 2006.03.01 18:19 buy 0.10 eurusd 1.1902 1.1867 1.1910 2006.03.01 18:25 1.1908 0.00 0.00 0.00 6.00
  127 STI84
5898700 2006.03.01 18:07 buy 0.10 eurusd 1.1907 1.1857 1.1913 2006.03.01 18:30 1.1913 0.00 0.00 0.00 6.00
  121 STI78[tp]
5898674 2006.03.01 18:07 buy 0.10 eurusd 1.1907 1.1877 1.1917 2006.03.01 18:30 1.1911 0.00 0.00 0.00 4.00
  123 STI80
5898643 2006.03.01 18:07 buy 0.10 eurusd 1.1908 1.1888 1.1914 2006.03.01 18:30 1.1911 0.00 0.00 0.00 3.00
  132 STI89
5895594 2006.03.01 17:32 sell 0.10 eurusd 1.1906 1.1926 1.1900 2006.03.01 18:06 1.1908 0.00 0.00 0.00 -2.00
  132 STI89
5895485 2006.03.01 17:30 sell 0.10 eurusd 1.1906 1.1936 1.1896 2006.03.01 18:07 1.1908 0.00 0.00 0.00 -2.00
  123 STI80
5895467 2006.03.01 17:30 sell 0.10 eurusd 1.1907 1.1957 1.1901 2006.03.01 18:07 1.1906 0.00 0.00 0.00 1.00
  121 STI78
5895367 2006.03.01 17:30 sell 0.10 eurusd 1.1906 1.1956 1.1900 2006.03.01 18:21 1.1900 0.00 0.00 0.00 6.00
  122 STI79[tp]
5895107 2006.03.01 17:26 sell 0.10 eurusd 1.1906 1.1926 1.1900 2006.03.01 18:18 1.1903 0.00 0.00 0.00 3.00
  119 STI76
5889859 2006.03.01 16:52 buy 0.10 eurusd 1.1906 1.1886 1.1912 2006.03.01 17:26 1.1905 0.00 0.00 0.00 -1.00
  119 STI76
5889474 2006.03.01 16:49 buy 0.10 eurusd 1.1908 1.1858 1.1958 2006.03.01 18:32 1.1915 0.00 0.00 0.00 7.00
  126 STI83
5888515 2006.03.01 16:43 buy 0.10 eurusd 1.1908 1.1858 1.1948 2006.03.01 21:53 1.1919 0.00 0.00 0.00 11.00
  125 STI82
5888107 2006.03.01 16:41 buy 0.10 eurusd 1.1908 1.1858 1.1948 2006.03.01 21:57 1.1919 0.00 0.00 0.00 11.00
  124 STI81
5888076 2006.03.01 16:41 buy 0.10 eurusd 1.1908 1.1858 1.1958 2006.03.01 16:46 1.1915 0.00 0.00 0.00 7.00
  126 STI83
5887697 2006.03.01 16:40 buy 0.10 eurusd 1.1916 1.1896 1.1922 2006.03.01 16:50 1.1912 0.00 0.00 0.00 -4.00
  119 STI76
5885261 2006.03.01 16:22 sell 0.10 eurusd 1.1926 1.1946 1.1920 2006.03.01 16:27 1.1923 0.00 0.00 0.00 3.00
  119 STI76
5882448 2006.03.01 15:59 sell 0.10 eurusd 1.1930 1.1950 1.1924 2006.03.01 16:19 1.1926 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5881390 2006.03.01 15:55 buy 0.10 eurusd 1.1928 1.1898 1.1938 2006.03.01 16:58 1.1898 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5880990 2006.03.01 15:53 buy 0.10 eurusd 1.1934 1.1884 1.1940 2006.03.02 03:00 1.1919 0.00 0.00 -1.79 -15.00
  117 STI74
5880753 2006.03.01 15:52 buy 0.10 eurusd 1.1939 1.1889 1.1945 2006.03.02 09:24 1.1945 0.00 0.00 -1.79 6.00
  116 STI73[tp]
5880732 2006.03.01 15:52 buy 0.10 eurusd 1.1940 1.1890 1.1946 2006.03.01 22:01 1.1924 0.00 0.00 -1.79 -16.00
  118 STI75
5880721 2006.03.01 15:51 buy 0.10 eurusd 1.1939 1.1919 1.1945 2006.03.01 16:33 1.1919 0.00 0.00 0.00 -20.00
  132 STI89[sl]
5880703 2006.03.01 15:51 buy 0.10 eurusd 1.1940 1.1910 1.1950 2006.03.01 16:41 1.1910 0.00 0.00 0.00 -30.00
  128 STI85[sl]
5876660 2006.03.01 15:09 buy 0.10 eurusd 1.1934 1.1884 1.1940 2006.03.01 15:15 1.1940 0.00 0.00 0.00 6.00
  117 STI74[tp]
5876389 2006.03.01 15:09 buy 0.10 eurusd 1.1940 1.1890 1.1990 2006.03.01 22:00 1.1921 0.00 0.00 -1.79 -19.00
  135 STI92
5876371 2006.03.01 15:09 buy 0.10 eurusd 1.1938 1.1888 1.1944 2006.03.01 15:18 1.1944 0.00 0.00 0.00 6.00
  116 STI73[tp]
5876340 2006.03.01 15:08 buy 0.10 eurusd 1.1940 1.1890 1.1946 2006.03.01 15:35 1.1946 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5876261 2006.03.01 15:08 buy 0.10 eurusd 1.1940 1.1910 1.1950 2006.03.01 15:35 1.1946 0.00 0.00 0.00 6.00
  128 STI85
5875822 2006.03.01 15:07 buy 0.10 eurusd 1.1949 1.1914 1.1957 2006.03.01 16:33 1.1914 0.00 0.00 0.00 -35.00
  127 STI84[sl]
5875104 2006.03.01 15:02 buy 0.10 eurusd 1.1952 1.1932 1.1958 2006.03.01 15:09 1.1932 0.00 0.00 0.00 -20.00
  120 STI77[sl]
5875099 2006.03.01 15:02 buy 0.10 eurusd 1.1953 1.1933 1.1959 2006.03.01 15:09 1.1933 0.00 0.00 0.00 -20.00
  119 STI76[sl]
5874803 2006.03.01 15:00 buy 0.10 eurusd 1.1949 1.1919 1.1979 2006.03.01 16:33 1.1919 0.00 0.00 0.00 -30.00
  133 STI90[sl]
5874739 2006.03.01 15:00 buy 0.10 eurusd 1.1953 1.1933 1.1959 2006.03.01 15:01 1.1957 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5874161 2006.03.01 14:52 sell 0.10 eurusd 1.1955 1.1975 1.1949 2006.03.01 15:00 1.1953 0.00 0.00 0.00 2.00
  119 STI76
5873904 2006.03.01 14:50 buy 0.10 eurusd 1.1949 1.1899 1.1999 2006.03.01 16:57 1.1899 0.00 0.00 0.00 -50.00
  134 STI91[sl]
5873696 2006.03.01 14:50 buy 0.10 eurusd 1.1954 1.1934 1.1960 2006.03.01 14:52 1.1954 0.00 0.00 0.00 0.00
  120 STI77
5873315 2006.03.01 14:44 buy 0.10 eurusd 1.1954 1.1934 1.1960 2006.03.01 15:09 1.1934 0.00 0.00 0.00 -20.00
  132 STI89[sl]
5873312 2006.03.01 14:44 buy 0.10 eurusd 1.1955 1.1925 1.1965 2006.03.01 15:55 1.1925 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5873305 2006.03.01 14:44 buy 0.10 eurusd 1.1955 1.1905 1.1961 2006.03.01 16:43 1.1905 0.00 0.00 0.00 -50.00
  121 STI78[sl]
5873018 2006.03.01 14:41 buy 0.10 eurusd 1.1955 1.1905 1.1961 2006.03.01 16:43 1.1905 0.00 0.00 0.00 -50.00
  122 STI79[sl]
5872910 2006.03.01 14:41 buy 0.10 eurusd 1.1959 1.1939 1.1965 2006.03.01 14:52 1.1954 0.00 0.00 0.00 -5.00
  119 STI76
5870388 2006.03.01 14:22 sell 0.10 eurusd 1.1966 1.1986 1.1960 2006.03.01 14:27 1.1966 0.00 0.00 0.00 0.00
  119 STI76
5868603 2006.03.01 14:04 sell 0.10 eurusd 1.1961 1.1981 1.1955 2006.03.01 14:21 1.1960 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5867292 2006.03.01 13:49 buy 0.10 eurusd 1.1954 1.1934 1.1960 2006.03.01 13:55 1.1958 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5865597 2006.03.01 13:35 sell 0.10 eurusd 1.1958 1.1978 1.1952 2006.03.01 13:50 1.1953 0.00 0.00 0.00 5.00
  132 STI89
5864641 2006.03.01 13:32 sell 0.10 eurusd 1.1957 1.1977 1.1951 2006.03.01 13:49 1.1954 0.00 0.00 0.00 3.00
  119 STI76
5864403 2006.03.01 13:30 buy 0.10 eurusd 1.1953 1.1933 1.1959 2006.03.01 13:32 1.1958 0.00 0.00 0.00 5.00
  120 STI77
5863913 2006.03.01 13:27 buy 0.10 eurusd 1.1953 1.1933 1.1959 2006.03.01 13:31 1.1957 0.00 0.00 0.00 4.00
  119 STI76
5860821 2006.03.01 13:07 sell 0.10 eurusd 1.1955 1.1975 1.1949 2006.03.01 13:28 1.1951 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5857639 2006.03.01 12:33 sell 0.10 eurusd 1.1943 1.1963 1.1937 2006.03.01 13:26 1.1953 0.00 0.00 0.00 -10.00
  119 STI76
5856516 2006.03.01 12:17 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.01 15:08 1.1939 0.00 0.00 0.00 5.00
  116 STI73
5856438 2006.03.01 12:17 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.01 15:08 1.1940 0.00 0.00 0.00 4.00
  118 STI75
5856269 2006.03.01 12:16 sell 0.10 eurusd 1.1938 1.1958 1.1932 2006.03.01 13:07 1.1958 0.00 0.00 0.00 -20.00
  132 STI89[sl]
5854495 2006.03.01 11:50 sell 0.10 eurusd 1.1941 1.1961 1.1935 2006.03.01 11:56 1.1937 0.00 0.00 0.00 4.00
  132 STI89
5854284 2006.03.01 11:47 sell 0.10 eurusd 1.1941 1.1971 1.1931 2006.03.01 14:23 1.1971 0.00 0.00 0.00 -30.00
  123 STI80[sl]
5854176 2006.03.01 11:46 sell 0.10 eurusd 1.1941 1.1991 1.1935 2006.03.01 14:41 1.1955 0.00 0.00 0.00 -14.00
  121 STI78
5854160 2006.03.01 11:45 sell 0.10 eurusd 1.1941 1.1991 1.1935 2006.03.01 14:41 1.1955 0.00 0.00 0.00 -14.00
  122 STI79
5854013 2006.03.01 11:43 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1894 2006.03.01 15:09 1.1939 0.00 0.00 0.00 5.00
  135 STI92
5853983 2006.03.01 11:43 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.01 11:49 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  116 STI73[tp]
5853858 2006.03.01 11:42 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1994 1.1938 2006.03.01 11:49 1.1938 0.00 0.00 0.00 6.00
  118 STI75[tp]
5853705 2006.03.01 11:41 sell 0.10 eurusd 1.1944 1.1974 1.1914 2006.03.01 14:24 1.1974 0.00 0.00 0.00 -30.00
  133 STI90[sl]
5853644 2006.03.01 11:41 sell 0.10 eurusd 1.1943 1.1993 1.1893 2006.03.01 14:50 1.1949 0.00 0.00 0.00 -6.00
  134 STI91
5852807 2006.03.01 11:35 buy 0.10 eurusd 1.1941 1.1921 1.1947 2006.03.01 11:48 1.1941 0.00 0.00 0.00 0.00
  132 STI89
5852799 2006.03.01 11:35 buy 0.10 eurusd 1.1941 1.1911 1.1951 2006.03.01 11:46 1.1941 0.00 0.00 0.00 0.00
  123 STI80
5852745 2006.03.01 11:34 buy 0.10 eurusd 1.1942 1.1892 1.1948 2006.03.01 11:45 1.1941 0.00 0.00 0.00 -1.00
  121 STI78
5852633 2006.03.01 11:33 buy 0.10 eurusd 1.1942 1.1892 1.1948 2006.03.01 11:45 1.1941 0.00 0.00 0.00 -1.00
  122 STI79
5852514 2006.03.01 11:32 buy 0.10 eurusd 1.1942 1.1922 1.1948 2006.03.01 12:34 1.1943 0.00 0.00 0.00 1.00
  120 STI77
5852164 2006.03.01 11:31 buy 0.10 eurusd 1.1942 1.1922 1.1948 2006.03.01 12:33 1.1943 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5831256 2006.03.01 07:44 buy 0.10 eurusd 1.1936 1.1916 1.1942 2006.03.01 08:03 1.1938 0.00 0.00 0.00 2.00
  119 STI76
5830270 2006.03.01 07:18 sell 0.10 eurusd 1.1935 1.1955 1.1929 2006.03.01 11:35 1.1940 0.00 0.00 0.00 -5.00
  132 STI89
5830214 2006.03.01 07:17 sell 0.10 eurusd 1.1935 1.1965 1.1925 2006.03.01 11:34 1.1942 0.00 0.00 0.00 -7.00
  123 STI80
5830157 2006.03.01 07:15 sell 0.10 eurusd 1.1935 1.1985 1.1929 2006.03.01 11:33 1.1942 0.00 0.00 0.00 -7.00
  121 STI78
5829714 2006.03.01 07:02 buy 0.10 eurusd 1.1934 1.1914 1.1940 2006.03.01 07:17 1.1935 0.00 0.00 0.00 1.00
  132 STI89
5829540 2006.03.01 07:00 buy 0.10 eurusd 1.1933 1.1903 1.1943 2006.03.01 07:16 1.1935 0.00 0.00 0.00 2.00
  123 STI80
5829450 2006.03.01 07:00 buy 0.10 eurusd 1.1934 1.1884 1.1940 2006.03.01 07:15 1.1935 0.00 0.00 0.00 1.00
  121 STI78
5829213 2006.03.01 06:52 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:52 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  143 STI100
5828953 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  140 STI97
5828949 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1935 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -1.00
  140 STI97
5828938 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  140 STI97
5828933 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1935 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -1.00
  140 STI97
5828929 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  140 STI97
5828927 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1935 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -1.00
  140 STI97
5828907 2006.03.01 06:45 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:46 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  140 STI97
5828863 2006.03.01 06:43 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:43 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  138 STI95
5828862 2006.03.01 06:42 sell 0.10 eurusd 1.1935 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:43 1.1936 0.00 0.00 0.00 -1.00
  138 STI95
5828860 2006.03.01 06:42 sell 0.10 eurusd 1.1935 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:43 1.1936 0.00 0.00 0.00 -1.00
  138 STI95
5828857 2006.03.01 06:42 sell 0.10 eurusd 1.1934 0.0000 0.0000 2006.03.01 06:43 1.1936 0.00 0.00 0.00 -2.00
  138 STI95
5828638 2006.03.01 06:30 sell 0.10 eurusd 1.1936 1.1971 1.1928 2006.03.01 14:23 1.1971 0.00 0.00 0.00 -35.00
  127 STI84[sl]
5828342 2006.03.01 06:18 sell 0.10 eurusd 1.1932 1.1952 1.1926 2006.03.01 07:13 1.1931 0.00 0.00 0.00 1.00
  119 STI76
5828294 2006.03.01 06:15 sell 0.10 eurusd 1.1932 1.1952 1.1926 2006.03.01 11:32 1.1941 0.00 0.00 0.00 -9.00
  120 STI77
5792201 2006.02.28 16:11 sell 0.10 eurusd 1.1917 1.1967 1.1911 2006.03.01 05:41 1.1942 0.00 0.00 0.53 -25.00
  20060224 STI_34
5784719 2006.02.28 15:23 sell 0.10 eurusd 1.1918 1.1948 1.1898 2006.03.01 00:24 1.1948 0.00 0.00 0.53 -30.00
  20060224 STI_37[sl]
  0.00 0.00 0.26 -1 076.00
Closed P/L: -1 075.74
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
5972664 2006.03.02 16:31 sell 0.10 eurusd 1.2007 1.2057 1.1957   1.2034 0.00 0.00 0.00 -27.00
  134 STI91
5982101 2006.03.02 18:24 sell 0.10 eurusd 1.2019 1.2049 1.2009   1.2034 0.00 0.00 0.00 -15.00
  123 STI80
5985432 2006.03.02 19:25 sell 0.10 eurusd 1.2034 1.2069 1.2026   1.2034 0.00 0.00 0.00 0.00
  127 STI84
5988839 2006.03.02 20:11 sell 0.10 eurusd 1.2031 1.2051 1.2025   1.2034 0.00 0.00 0.00 -3.00
  119 STI76
  0.00 0.00 0.00 -45.00
  Floating P/L: -45.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 075.74 Floating P/L: -45.00 Margin: 400.00
Balance: 4 998 218.64 Equity: 4 998 173.64 Free Margin: 4 997 773.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 657.21 Gross Loss: 1 732.95 Total Net Profit: -1 075.74
Profit Factor: 0.38 Expected Payoff: -4.19  
Absolute Drawdown: 1 079.74 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 257 Short Positions (won %): 147 (51.70%) Long Positions (won %): 110 (65.45%)
Profit Trades (% of total): 148 (57.59%) Loss trades (% of total): 109 (42.41%)
Largest profit trade: 15.00 loss trade: -50.00
Average profit trade: 4.44 loss trade: -15.90
Maximum consecutive wins ($): 12 (66.00) consecutive losses ($): 14 (-72.94)
Maximal consecutive profit (count): 66.00 (12) consecutive loss (count): -385.00 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3