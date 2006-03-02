|Account: 282457
|Name: Customer
|Currency: USD
|2006 March 2, 20:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5986860
|2006.03.02 19:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2034
|1.2054
|1.2028
|2006.03.02 20:08
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5981952
|2006.03.02 18:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2019
|1.2039
|1.2013
|2006.03.02 18:31
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5980909
|2006.03.02 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2016
|1.2036
|1.2010
|2006.03.02 19:25
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5980454
|2006.03.02 17:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2015
|1.1985
|1.2025
|2006.03.02 18:23
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123
|STI80
|5980409
|2006.03.02 17:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2015
|1.1995
|1.2021
|2006.03.02 18:03
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5980095
|2006.03.02 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2018
|1.1998
|1.2024
|2006.03.02 18:00
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|120
|STI77
|5980083
|2006.03.02 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2019
|1.1999
|1.2025
|2006.03.02 18:00
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|119
|STI76
|5979359
|2006.03.02 17:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2020
|1.2050
|1.2010
|2006.03.02 17:53
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123
|STI80
|5975448
|2006.03.02 17:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2007
|1.2027
|1.2001
|2006.03.02 17:51
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|132
|STI89
|5975201
|2006.03.02 16:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2002
|1.2022
|1.1996
|2006.03.02 17:34
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|119
|STI76
|5975107
|2006.03.02 16:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1996
|1.2026
|1.1966
|2006.03.02 19:24
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|133
|STI90[sl]
|5974635
|2006.03.02 16:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2002
|1.2022
|1.1996
|2006.03.02 16:55
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5974464
|2006.03.02 16:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2001
|1.2036
|1.1993
|2006.03.02 19:25
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|127
|STI84[sl]
|5974082
|2006.03.02 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2004
|1.2024
|1.1998
|2006.03.02 16:49
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|119
|STI76
|5973377
|2006.03.02 16:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2008
|1.1988
|1.2014
|2006.03.02 16:45
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|119
|STI76
|5972697
|2006.03.02 16:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2009
|1.2029
|1.2003
|2006.03.02 16:38
|1.2009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5972695
|2006.03.02 16:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2008
|1.2038
|1.1978
|2006.03.02 16:55
|1.1997
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|133
|STI90
|5972592
|2006.03.02 16:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2008
|1.2043
|1.2000
|2006.03.02 16:49
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|127
|STI84
|5969309
|2006.03.02 16:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1992
|1.2022
|1.1982
|2006.03.02 17:44
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5969264
|2006.03.02 16:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1991
|1.2011
|1.1985
|2006.03.02 16:24
|1.2011
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|132
|STI89[sl]
|5968768
|2006.03.02 16:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1986
|1.2006
|1.1980
|2006.03.02 16:23
|1.2006
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5968339
|2006.03.02 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1981
|1.2031
|1.1975
|2006.03.02 19:24
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|117
|STI74[sl]
|5968131
|2006.03.02 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1985
|1.1955
|1.1995
|2006.03.02 16:08
|1.1992
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123
|STI80
|5968052
|2006.03.02 15:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1985
|1.1965
|1.1991
|2006.03.02 16:07
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|132
|STI89
|5966687
|2006.03.02 15:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1993
|1.1973
|1.1999
|2006.03.02 16:02
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|120
|STI77
|5966674
|2006.03.02 15:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1993
|1.1973
|1.1999
|2006.03.02 16:02
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|119
|STI76
|5964531
|2006.03.02 15:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1990
|1.2010
|1.1984
|2006.03.02 15:45
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|119
|STI76
|5962297
|2006.03.02 15:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1992
|1.2012
|1.1986
|2006.03.02 15:30
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5961337
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1986
|1.1966
|1.1992
|2006.03.02 15:20
|1.1992
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|120
|STI77[tp]
|5961297
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1986
|1.1966
|1.1992
|2006.03.02 15:17
|1.1990
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5959244
|2006.03.02 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1983
|1.2033
|1.1943
|2006.03.02 19:24
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|124
|STI81[sl]
|5957967
|2006.03.02 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1981
|1.2031
|1.1941
|2006.03.02 19:24
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|125
|STI82[sl]
|5956830
|2006.03.02 15:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1962
|1.1982
|1.1956
|2006.03.02 15:04
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5954075
|2006.03.02 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1952
|1.1982
|1.1942
|2006.03.02 15:04
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5954059
|2006.03.02 14:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1951
|1.1971
|1.1945
|2006.03.02 14:50
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5953655
|2006.03.02 14:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1964
|1.1938
|2006.03.02 15:02
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5953624
|2006.03.02 14:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.1993
|1.1937
|2006.03.02 15:10
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|118
|STI75[sl]
|5953361
|2006.03.02 14:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1964
|1.1938
|2006.03.02 14:35
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|119
|STI76
|5952914
|2006.03.02 14:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1951
|1.1971
|1.1945
|2006.03.02 14:28
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5952414
|2006.03.02 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.1969
|1.1943
|2006.03.02 14:23
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5952043
|2006.03.02 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1964
|1.1938
|2006.03.02 14:35
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5951940
|2006.03.02 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.1979
|1.1939
|2006.03.02 14:30
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|123
|STI80
|5951924
|2006.03.02 14:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.1969
|1.1943
|2006.03.02 14:15
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5951547
|2006.03.02 14:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.02 14:35
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5951538
|2006.03.02 14:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.1993
|1.1893
|2006.03.02 15:10
|1.1993
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|135
|STI92[sl]
|5951429
|2006.03.02 14:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1970
|1.1910
|2006.03.02 15:03
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|133
|STI90[sl]
|5951412
|2006.03.02 14:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1975
|1.1932
|2006.03.02 15:04
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|127
|STI84[sl]
|5949645
|2006.03.02 13:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.02 14:01
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5948958
|2006.03.02 13:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.02 13:58
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5948207
|2006.03.02 13:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1948
|1.1928
|1.1954
|2006.03.02 14:05
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|120
|STI77[sl]
|5948151
|2006.03.02 13:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1948
|1.1928
|1.1954
|2006.03.02 14:05
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5945846
|2006.03.02 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.02 13:50
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5945745
|2006.03.02 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1894
|2006.03.02 14:02
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|135
|STI92
|5945671
|2006.03.02 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1971
|1.1911
|2006.03.02 14:05
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|133
|STI90
|5945652
|2006.03.02 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1991
|1.1891
|2006.03.02 15:09
|1.1991
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|134
|STI91[sl]
|5945638
|2006.03.02 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1939
|1.1959
|1.1933
|2006.03.02 13:45
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5945631
|2006.03.02 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1975
|1.1932
|2006.03.02 14:02
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|127
|STI84
|5945335
|2006.03.02 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1985
|1.1895
|2006.03.02 15:09
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|124
|STI81[sl]
|5945326
|2006.03.02 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1984
|1.1894
|2006.03.02 15:04
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|125
|STI82[sl]
|5944776
|2006.03.02 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1962
|1.1922
|2006.03.02 13:45
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5944763
|2006.03.02 13:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1931
|1.1951
|1.1925
|2006.03.02 13:38
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5944001
|2006.03.02 13:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.1943
|1.1917
|2006.03.02 13:41
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5943318
|2006.03.02 13:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1920
|1.1900
|1.1926
|2006.03.02 13:26
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|119
|STI76
|5942960
|2006.03.02 13:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1945
|1.1919
|2006.03.02 13:14
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5942856
|2006.03.02 13:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1921
|1.1901
|1.1927
|2006.03.02 13:11
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|120
|STI77
|5942699
|2006.03.02 13:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1920
|1.1900
|1.1926
|2006.03.02 13:11
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5942529
|2006.03.02 13:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1945
|1.1919
|2006.03.02 13:08
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5941988
|2006.03.02 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1922
|1.1872
|1.1928
|2006.03.02 13:34
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|117
|STI74[tp]
|5941347
|2006.03.02 12:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1882
|1.1938
|2006.03.02 13:41
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5941338
|2006.03.02 12:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1902
|1.1942
|2006.03.02 13:41
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|128
|STI85
|5941330
|2006.03.02 12:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1882
|1.1982
|2006.03.02 13:42
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|135
|STI92
|5940925
|2006.03.02 12:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1915
|1.1941
|2006.03.02 13:05
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|120
|STI77
|5940919
|2006.03.02 12:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1916
|1.1942
|2006.03.02 13:05
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|119
|STI76
|5940835
|2006.03.02 12:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1970
|1.1930
|2006.03.02 12:57
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123
|STI80
|5940821
|2006.03.02 12:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1958
|1.1932
|2006.03.02 12:52
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5940796
|2006.03.02 12:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1956
|1.1930
|2006.03.02 12:57
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5940078
|2006.03.02 12:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1885
|1.1985
|2006.03.02 13:42
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|134
|STI91
|5940060
|2006.03.02 12:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1937
|1.1917
|1.1943
|2006.03.02 12:49
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|120
|STI77
|5940056
|2006.03.02 12:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1916
|1.1942
|2006.03.02 12:49
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5940030
|2006.03.02 12:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1900
|1.1943
|2006.03.02 13:42
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|127
|STI84
|5939794
|2006.03.02 12:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1970
|1.1930
|2006.03.02 12:45
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123
|STI80
|5939774
|2006.03.02 12:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1937
|1.1957
|1.1931
|2006.03.02 12:19
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5938186
|2006.03.02 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1894
|2006.03.02 12:19
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|134
|STI91
|5938167
|2006.03.02 11:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.02 11:56
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5938129
|2006.03.02 11:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1894
|2006.03.02 12:45
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|135
|STI92
|5937956
|2006.03.02 11:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1979
|1.1936
|2006.03.02 12:07
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|127
|STI84
|5937227
|2006.03.02 11:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1958
|1.1932
|2006.03.02 12:43
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5936565
|2006.03.02 10:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1952
|1.1926
|2006.03.02 12:07
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|119
|STI76
|5935561
|2006.03.02 10:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1931
|1.1901
|1.1941
|2006.03.02 11:25
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|128
|STI85
|5935518
|2006.03.02 10:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1931
|1.1881
|1.1937
|2006.03.02 11:07
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5935436
|2006.03.02 10:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1930
|1.1880
|1.1980
|2006.03.02 11:25
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|135
|STI92
|5934937
|2006.03.02 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1915
|1.1941
|2006.03.02 10:57
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|119
|STI76
|5934909
|2006.03.02 10:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1968
|1.1928
|2006.03.02 10:46
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123
|STI80
|5934838
|2006.03.02 10:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1958
|1.1932
|2006.03.02 10:32
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5934398
|2006.03.02 10:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1956
|1.1930
|2006.03.02 10:31
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5934240
|2006.03.02 10:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1905
|1.1965
|2006.03.02 13:42
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|133
|STI90
|5934224
|2006.03.02 10:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1885
|1.1985
|2006.03.02 11:29
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|134
|STI91
|5934213
|2006.03.02 10:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1900
|1.1943
|2006.03.02 11:27
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|127
|STI84
|5934174
|2006.03.02 10:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1916
|1.1942
|2006.03.02 10:17
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5933382
|2006.03.02 09:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1958
|1.1932
|2006.03.02 10:11
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|119
|STI76
|5933302
|2006.03.02 09:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1900
|1.1943
|2006.03.02 10:02
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|127
|STI84
|5932854
|2006.03.02 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1911
|1.1951
|2006.03.02 10:31
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|123
|STI80
|5932836
|2006.03.02 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1920
|1.1946
|2006.03.02 10:27
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|132
|STI89
|5932726
|2006.03.02 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.1963
|1.1937
|2006.03.02 09:43
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5932289
|2006.03.02 09:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1924
|1.1950
|2006.03.02 09:39
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|119
|STI76
|5927888
|2006.03.02 08:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1937
|1.1957
|1.1931
|2006.03.02 09:42
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|132
|STI89
|5926332
|2006.03.02 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1984
|1.1894
|2006.03.02 13:01
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|124
|STI81
|5926273
|2006.03.02 08:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1984
|1.1894
|2006.03.02 13:01
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|125
|STI82
|5925577
|2006.03.02 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1927
|1.1947
|1.1921
|2006.03.02 09:24
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5924879
|2006.03.02 07:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1927
|1.1947
|1.1921
|2006.03.02 07:43
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5924856
|2006.03.02 07:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1926
|1.1906
|1.1932
|2006.03.02 07:53
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5924775
|2006.03.02 07:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1927
|1.1907
|1.1933
|2006.03.02 07:33
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5922954
|2006.03.02 06:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1926
|1.1946
|1.1920
|2006.03.02 07:31
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|119
|STI76
|5922274
|2006.03.02 06:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1974
|1.1874
|2006.03.02 10:36
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|135
|STI92
|5922235
|2006.03.02 06:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1959
|1.1916
|2006.03.02 09:53
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|127
|STI84
|5922112
|2006.03.02 06:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1922
|1.1942
|1.1916
|2006.03.02 07:31
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|132
|STI89
|5921929
|2006.03.02 06:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1920
|1.1900
|1.1926
|2006.03.02 06:29
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|119
|STI76
|5919891
|2006.03.02 04:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1919
|1.1869
|1.1969
|2006.03.02 06:28
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|135
|STI92
|5919847
|2006.03.02 04:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1919
|1.1884
|1.1927
|2006.03.02 06:27
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|127
|STI84
|5919831
|2006.03.02 04:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1919
|1.1899
|1.1925
|2006.03.02 05:46
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|132
|STI89
|5918794
|2006.03.02 03:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1922
|1.1942
|1.1916
|2006.03.02 06:11
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|119
|STI76
|5918466
|2006.03.02 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1922
|1.1902
|1.1928
|2006.03.02 03:59
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|120
|STI77
|5918458
|2006.03.02 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1922
|1.1902
|1.1928
|2006.03.02 03:45
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5918249
|2006.03.02 03:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.1973
|1.1917
|2006.03.02 10:36
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|118
|STI75
|5917742
|2006.03.02 03:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1920
|1.1970
|1.1914
|2006.03.02 13:01
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|117
|STI74
|5915679
|2006.03.02 01:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1905
|2006.03.02 09:17
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5915649
|2006.03.02 01:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1935
|1.1909
|2006.03.02 04:56
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|132
|STI89
|5914208
|2006.03.02 00:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1895
|1.1921
|2006.03.02 01:33
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|132
|STI89
|5913358
|2006.03.02 00:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1937
|1.1911
|2006.03.02 03:35
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|119
|STI76
|5913291
|2006.03.02 00:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1898
|1.1924
|2006.03.02 00:08
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|120
|STI77
|5913197
|2006.03.02 00:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1925
|2006.03.02 01:34
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123
|STI80
|5913191
|2006.03.02 00:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1896
|1.1922
|2006.03.02 00:38
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|132
|STI89
|5913014
|2006.03.02 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1898
|1.1924
|2006.03.02 00:05
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|119
|STI76
|5912677
|2006.03.01 23:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1921
|1.1941
|1.1915
|2006.03.02 00:01
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5912370
|2006.03.01 23:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1938
|1.1912
|2006.03.02 00:00
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5912064
|2006.03.01 23:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1921
|1.1901
|1.1927
|2006.03.01 23:25
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|119
|STI76
|5911547
|2006.03.01 22:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1922
|1.1942
|1.1916
|2006.03.01 23:08
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5911520
|2006.03.01 22:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1921
|1.1901
|1.1927
|2006.03.01 22:46
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5911219
|2006.03.01 22:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1954
|1.1914
|2006.03.02 00:02
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123
|STI80
|5911195
|2006.03.01 22:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.1943
|1.1917
|2006.03.01 23:23
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5910683
|2006.03.01 22:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1888
|1.1928
|2006.03.01 22:34
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|123
|STI80
|5910599
|2006.03.01 22:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1898
|1.1924
|2006.03.01 22:32
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5909934
|2006.03.01 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.1973
|1.1917
|2006.03.02 00:01
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5909895
|2006.03.01 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.1973
|1.1873
|2006.03.02 04:57
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|135
|STI92
|5908728
|2006.03.01 21:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1905
|2006.03.01 22:18
|1.1918
|0.00
|0.00
|1.59
|-3.00
|123
|STI80
|5908714
|2006.03.01 21:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1935
|1.1909
|2006.03.01 22:14
|1.1918
|0.00
|0.00
|1.59
|-3.00
|132
|STI89
|5907614
|2006.03.01 20:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1894
|1.1920
|2006.03.01 21:22
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|132
|STI89
|5907593
|2006.03.01 20:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1924
|2006.03.01 21:27
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123
|STI80
|5906931
|2006.03.01 20:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1938
|1.1912
|2006.03.01 20:54
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5906899
|2006.03.01 20:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1948
|1.1908
|2006.03.01 20:52
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123
|STI80
|5906744
|2006.03.01 20:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1936
|1.1910
|2006.03.01 22:44
|1.1920
|0.00
|0.00
|1.59
|-4.00
|119
|STI76
|5905605
|2006.03.01 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1952
|1.1909
|2006.03.02 04:57
|1.1919
|0.00
|0.00
|1.59
|-2.00
|127
|STI84
|5903449
|2006.03.01 19:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1930
|1.1904
|2006.03.01 20:23
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|119
|STI76
|5903268
|2006.03.01 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1887
|1.1913
|2006.03.01 19:14
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5903039
|2006.03.01 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1918
|2006.03.01 19:29
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123
|STI80
|5903018
|2006.03.01 19:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1890
|1.1916
|2006.03.01 19:15
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5902506
|2006.03.01 19:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1951
|1.1908
|2006.03.01 19:09
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|127
|STI84
|5901965
|2006.03.01 18:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1931
|1.1905
|2006.03.01 19:08
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5901275
|2006.03.01 18:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1893
|1.1919
|2006.03.01 18:52
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|120
|STI77
|5901267
|2006.03.01 18:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1893
|1.1919
|2006.03.01 18:50
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|119
|STI76
|5900527
|2006.03.01 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1931
|1.1905
|2006.03.01 19:09
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|132
|STI89
|5900511
|2006.03.01 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1941
|1.1901
|2006.03.01 18:47
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123
|STI80
|5899966
|2006.03.01 18:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1921
|1.1895
|2006.03.01 18:37
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|119
|STI76
|5899533
|2006.03.01 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1932
|2006.03.01 18:30
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|133
|STI90
|5899497
|2006.03.01 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1851
|1.1951
|2006.03.01 19:02
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|134
|STI91
|5899478
|2006.03.01 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1867
|1.1910
|2006.03.01 18:25
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|127
|STI84
|5898700
|2006.03.01 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1857
|1.1913
|2006.03.01 18:30
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|121
|STI78[tp]
|5898674
|2006.03.01 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1917
|2006.03.01 18:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123
|STI80
|5898643
|2006.03.01 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1888
|1.1914
|2006.03.01 18:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|132
|STI89
|5895594
|2006.03.01 17:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1926
|1.1900
|2006.03.01 18:06
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|132
|STI89
|5895485
|2006.03.01 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1936
|1.1896
|2006.03.01 18:07
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|123
|STI80
|5895467
|2006.03.01 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1957
|1.1901
|2006.03.01 18:07
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|121
|STI78
|5895367
|2006.03.01 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1956
|1.1900
|2006.03.01 18:21
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|122
|STI79[tp]
|5895107
|2006.03.01 17:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1926
|1.1900
|2006.03.01 18:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|119
|STI76
|5889859
|2006.03.01 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1886
|1.1912
|2006.03.01 17:26
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|119
|STI76
|5889474
|2006.03.01 16:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1858
|1.1958
|2006.03.01 18:32
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|126
|STI83
|5888515
|2006.03.01 16:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1858
|1.1948
|2006.03.01 21:53
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|125
|STI82
|5888107
|2006.03.01 16:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1858
|1.1948
|2006.03.01 21:57
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|124
|STI81
|5888076
|2006.03.01 16:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1858
|1.1958
|2006.03.01 16:46
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|126
|STI83
|5887697
|2006.03.01 16:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1896
|1.1922
|2006.03.01 16:50
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|119
|STI76
|5885261
|2006.03.01 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1926
|1.1946
|1.1920
|2006.03.01 16:27
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|119
|STI76
|5882448
|2006.03.01 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1930
|1.1950
|1.1924
|2006.03.01 16:19
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5881390
|2006.03.01 15:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1928
|1.1898
|1.1938
|2006.03.01 16:58
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5880990
|2006.03.01 15:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1884
|1.1940
|2006.03.02 03:00
|1.1919
|0.00
|0.00
|-1.79
|-15.00
|117
|STI74
|5880753
|2006.03.01 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1939
|1.1889
|1.1945
|2006.03.02 09:24
|1.1945
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|116
|STI73[tp]
|5880732
|2006.03.01 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1890
|1.1946
|2006.03.01 22:01
|1.1924
|0.00
|0.00
|-1.79
|-16.00
|118
|STI75
|5880721
|2006.03.01 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1939
|1.1919
|1.1945
|2006.03.01 16:33
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|132
|STI89[sl]
|5880703
|2006.03.01 15:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1910
|1.1950
|2006.03.01 16:41
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|128
|STI85[sl]
|5876660
|2006.03.01 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1884
|1.1940
|2006.03.01 15:15
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|117
|STI74[tp]
|5876389
|2006.03.01 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1890
|1.1990
|2006.03.01 22:00
|1.1921
|0.00
|0.00
|-1.79
|-19.00
|135
|STI92
|5876371
|2006.03.01 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1888
|1.1944
|2006.03.01 15:18
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|116
|STI73[tp]
|5876340
|2006.03.01 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1890
|1.1946
|2006.03.01 15:35
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5876261
|2006.03.01 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1910
|1.1950
|2006.03.01 15:35
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|128
|STI85
|5875822
|2006.03.01 15:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.1914
|1.1957
|2006.03.01 16:33
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|127
|STI84[sl]
|5875104
|2006.03.01 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1952
|1.1932
|1.1958
|2006.03.01 15:09
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|120
|STI77[sl]
|5875099
|2006.03.01 15:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.1933
|1.1959
|2006.03.01 15:09
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|119
|STI76[sl]
|5874803
|2006.03.01 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.1919
|1.1979
|2006.03.01 16:33
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|133
|STI90[sl]
|5874739
|2006.03.01 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.1933
|1.1959
|2006.03.01 15:01
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5874161
|2006.03.01 14:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1955
|1.1975
|1.1949
|2006.03.01 15:00
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|119
|STI76
|5873904
|2006.03.01 14:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1949
|1.1899
|1.1999
|2006.03.01 16:57
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|134
|STI91[sl]
|5873696
|2006.03.01 14:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1954
|1.1934
|1.1960
|2006.03.01 14:52
|1.1954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|120
|STI77
|5873315
|2006.03.01 14:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1954
|1.1934
|1.1960
|2006.03.01 15:09
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|132
|STI89[sl]
|5873312
|2006.03.01 14:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1955
|1.1925
|1.1965
|2006.03.01 15:55
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5873305
|2006.03.01 14:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1955
|1.1905
|1.1961
|2006.03.01 16:43
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|121
|STI78[sl]
|5873018
|2006.03.01 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1955
|1.1905
|1.1961
|2006.03.01 16:43
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|122
|STI79[sl]
|5872910
|2006.03.01 14:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1959
|1.1939
|1.1965
|2006.03.01 14:52
|1.1954
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|119
|STI76
|5870388
|2006.03.01 14:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1966
|1.1986
|1.1960
|2006.03.01 14:27
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|STI76
|5868603
|2006.03.01 14:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1961
|1.1981
|1.1955
|2006.03.01 14:21
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5867292
|2006.03.01 13:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1954
|1.1934
|1.1960
|2006.03.01 13:55
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5865597
|2006.03.01 13:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1958
|1.1978
|1.1952
|2006.03.01 13:50
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|132
|STI89
|5864641
|2006.03.01 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1957
|1.1977
|1.1951
|2006.03.01 13:49
|1.1954
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|119
|STI76
|5864403
|2006.03.01 13:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.1933
|1.1959
|2006.03.01 13:32
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|120
|STI77
|5863913
|2006.03.01 13:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1953
|1.1933
|1.1959
|2006.03.01 13:31
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|119
|STI76
|5860821
|2006.03.01 13:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1955
|1.1975
|1.1949
|2006.03.01 13:28
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5857639
|2006.03.01 12:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.1963
|1.1937
|2006.03.01 13:26
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|119
|STI76
|5856516
|2006.03.01 12:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.01 15:08
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|116
|STI73
|5856438
|2006.03.01 12:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.01 15:08
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|118
|STI75
|5856269
|2006.03.01 12:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1958
|1.1932
|2006.03.01 13:07
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|132
|STI89[sl]
|5854495
|2006.03.01 11:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1961
|1.1935
|2006.03.01 11:56
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|132
|STI89
|5854284
|2006.03.01 11:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1971
|1.1931
|2006.03.01 14:23
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123
|STI80[sl]
|5854176
|2006.03.01 11:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1991
|1.1935
|2006.03.01 14:41
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|121
|STI78
|5854160
|2006.03.01 11:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1991
|1.1935
|2006.03.01 14:41
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|122
|STI79
|5854013
|2006.03.01 11:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1894
|2006.03.01 15:09
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|135
|STI92
|5853983
|2006.03.01 11:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.01 11:49
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|116
|STI73[tp]
|5853858
|2006.03.01 11:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1994
|1.1938
|2006.03.01 11:49
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|118
|STI75[tp]
|5853705
|2006.03.01 11:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1974
|1.1914
|2006.03.01 14:24
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|133
|STI90[sl]
|5853644
|2006.03.01 11:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.1993
|1.1893
|2006.03.01 14:50
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|134
|STI91
|5852807
|2006.03.01 11:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1921
|1.1947
|2006.03.01 11:48
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|132
|STI89
|5852799
|2006.03.01 11:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1941
|1.1911
|1.1951
|2006.03.01 11:46
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123
|STI80
|5852745
|2006.03.01 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1942
|1.1892
|1.1948
|2006.03.01 11:45
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|121
|STI78
|5852633
|2006.03.01 11:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1942
|1.1892
|1.1948
|2006.03.01 11:45
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|122
|STI79
|5852514
|2006.03.01 11:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1942
|1.1922
|1.1948
|2006.03.01 12:34
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|120
|STI77
|5852164
|2006.03.01 11:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1942
|1.1922
|1.1948
|2006.03.01 12:33
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5831256
|2006.03.01 07:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1916
|1.1942
|2006.03.01 08:03
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|119
|STI76
|5830270
|2006.03.01 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1955
|1.1929
|2006.03.01 11:35
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|132
|STI89
|5830214
|2006.03.01 07:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1965
|1.1925
|2006.03.01 11:34
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|123
|STI80
|5830157
|2006.03.01 07:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1985
|1.1929
|2006.03.01 11:33
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|121
|STI78
|5829714
|2006.03.01 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1914
|1.1940
|2006.03.01 07:17
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|132
|STI89
|5829540
|2006.03.01 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1943
|2006.03.01 07:16
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123
|STI80
|5829450
|2006.03.01 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1884
|1.1940
|2006.03.01 07:15
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|121
|STI78
|5829213
|2006.03.01 06:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:52
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|143
|STI100
|5828953
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|140
|STI97
|5828949
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|140
|STI97
|5828938
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|140
|STI97
|5828933
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|140
|STI97
|5828929
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|140
|STI97
|5828927
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|140
|STI97
|5828907
|2006.03.01 06:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:46
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|140
|STI97
|5828863
|2006.03.01 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:43
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|138
|STI95
|5828862
|2006.03.01 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:43
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|138
|STI95
|5828860
|2006.03.01 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:43
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|138
|STI95
|5828857
|2006.03.01 06:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|2006.03.01 06:43
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|138
|STI95
|5828638
|2006.03.01 06:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1971
|1.1928
|2006.03.01 14:23
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|127
|STI84[sl]
|5828342
|2006.03.01 06:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1952
|1.1926
|2006.03.01 07:13
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|119
|STI76
|5828294
|2006.03.01 06:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1952
|1.1926
|2006.03.01 11:32
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|120
|STI77
|5792201
|2006.02.28 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1967
|1.1911
|2006.03.01 05:41
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.53
|-25.00
|20060224
|STI_34
|5784719
|2006.02.28 15:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1948
|1.1898
|2006.03.01 00:24
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.53
|-30.00
|20060224
|STI_37[sl]
|0.00
|0.00
|0.26
|-1 076.00
|Closed P/L:
|-1 075.74
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5972664
|2006.03.02 16:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2007
|1.2057
|1.1957
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|134
|STI91
|5982101
|2006.03.02 18:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2019
|1.2049
|1.2009
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|123
|STI80
|5985432
|2006.03.02 19:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2034
|1.2069
|1.2026
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|127
|STI84
|5988839
|2006.03.02 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2031
|1.2051
|1.2025
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|119
|STI76
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|Floating P/L:
|-45.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 075.74
|Floating P/L:
|-45.00
|Margin:
|400.00
|Balance:
|4 998 218.64
|Equity:
|4 998 173.64
|Free Margin:
|4 997 773.64
|Details:
|Gross Profit:
|657.21
|Gross Loss:
|1 732.95
|Total Net Profit:
|-1 075.74
|Profit Factor:
|0.38
|Expected Payoff:
|-4.19
|Absolute Drawdown:
|1 079.74
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|257
|Short Positions (won %):
|147 (51.70%)
|Long Positions (won %):
|110 (65.45%)
|Profit Trades (% of total):
|148 (57.59%)
|Loss trades (% of total):
|109 (42.41%)
|Largest
|profit trade:
|15.00
|loss trade:
|-50.00
|Average
|profit trade:
|4.44
|loss trade:
|-15.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (66.00)
|consecutive losses ($):
|14 (-72.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|66.00 (12)
|consecutive loss (count):
|-385.00 (10)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3