Interbank FX, LLC

Account: 282457 Name: Customer Currency: USD 2006 February 27, 19:49
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
5686658 2006.02.27 10:48 balance Deposit 5 000 000.00
5686901 2006.02.27 10:58 sell 0.10 eurusd 1.1850 1.1860 1.1844 2006.02.27 11:08 1.1853 0.00 0.00 0.00 -3.00
  20060224 STI_31
5686963 2006.02.27 11:00 buy 0.10 eurusd 1.1851 1.1801 1.1857 2006.02.27 11:07 1.1850 0.00 0.00 0.00 -1.00
  20060224 STI_34
5687249 2006.02.27 11:03 sell 0.10 eurusd 1.1846 1.1896 1.1840 2006.02.27 12:15 1.1860 0.00 0.00 0.00 -14.00
  20060224 STI_33
5687553 2006.02.27 11:08 sell 0.10 eurusd 1.1850 1.1900 1.1844 2006.02.27 12:16 1.1858 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_34
5687574 2006.02.27 11:08 buy 0.10 eurusd 1.1854 1.1844 1.1860 2006.02.27 11:44 1.1858 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_31
5688159 2006.02.27 11:28 sell 0.10 eurusd 1.1853 1.1861 1.1847 2006.02.27 12:03 1.1861 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5689165 2006.02.27 11:44 buy 0.10 eurusd 1.1859 1.1849 1.1865 2006.02.27 12:16 1.1856 0.00 0.00 0.00 -3.00
  20060224 STI_31
5689199 2006.02.27 11:45 sell 0.10 eurusd 1.1857 1.1907 1.1837 2006.02.27 13:59 1.1851 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_28
5689226 2006.02.27 11:45 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1876 1.1850 2006.02.27 14:00 1.1850 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_29[tp]
5689260 2006.02.27 11:46 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1906 1.1850 2006.02.27 14:00 1.1850 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_36[tp]
5689272 2006.02.27 11:47 sell 0.10 eurusd 1.1857 1.1887 1.1837 2006.02.27 14:00 1.1851 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_37
5689776 2006.02.27 12:02 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1848 0.0100 2006.02.27 14:10 1.1848 0.00 0.00 0.00 8.00
  20060224 STI_30[sl]
5689830 2006.02.27 12:03 sell 0.10 eurusd 1.1859 1.1867 1.1853 2006.02.27 12:26 1.1857 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5690225 2006.02.27 12:10 sell 0.10 eurusd 1.1859 1.1909 1.1853 2006.02.27 13:54 1.1854 0.00 0.00 0.00 5.00
  20060224 STI_35
5690422 2006.02.27 12:16 buy 0.10 eurusd 1.1858 1.1808 1.1864 2006.02.27 12:20 1.1858 0.00 0.00 0.00 0.00
  20060224 STI_34
5690504 2006.02.27 12:19 buy 0.10 eurusd 1.1860 1.1810 1.1866 2006.02.27 16:39 1.1866 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_33[tp]
5690525 2006.02.27 12:20 sell 0.10 eurusd 1.1859 1.1909 1.1853 2006.02.27 12:28 1.1855 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_34
5690536 2006.02.27 12:20 buy 0.10 eurusd 1.1860 1.1850 1.1866 2006.02.27 13:59 1.1850 0.00 0.00 0.00 -10.00
  20060224 STI_31[sl]
5690967 2006.02.27 12:30 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1906 1.1850 2006.02.27 12:58 1.1859 0.00 0.00 0.00 -3.00
  20060224 STI_34
5690978 2006.02.27 12:30 sell 0.10 eurusd 1.1857 1.1865 1.1851 2006.02.27 12:53 1.1865 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5692554 2006.02.27 13:05 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1906 1.1850 2006.02.27 13:59 1.1852 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_34
5692571 2006.02.27 13:06 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1863 1.1849 2006.02.27 13:59 1.1853 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5694486 2006.02.27 13:59 buy 0.10 eurusd 1.1852 1.1802 1.1858 2006.02.27 15:43 1.1858 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_32[tp]
5694503 2006.02.27 13:59 buy 0.10 eurusd 1.1851 1.1801 1.1871 2006.02.27 15:41 1.1852 0.00 0.00 0.00 1.00
  20060224 STI_28
5694522 2006.02.27 14:00 buy 0.10 eurusd 1.1850 1.1830 1.1856 2006.02.27 15:41 1.1854 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_29
5694553 2006.02.27 14:00 buy 0.10 eurusd 1.1851 1.1801 1.1857 2006.02.27 15:41 1.1852 0.00 0.00 0.00 1.00
  20060224 STI_36
5694692 2006.02.27 14:00 buy 0.10 eurusd 1.1851 1.1821 1.1871 2006.02.27 15:42 1.1853 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_37
5696377 2006.02.27 14:23 sell 0.10 eurusd 1.1848 1.1898 1.1842 2006.02.27 15:00 1.1846 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_34
5696414 2006.02.27 14:23 buy 0.10 eurusd 1.1851 1.1841 1.1857 2006.02.27 15:00 1.1843 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_31
5696455 2006.02.27 14:23 sell 0.10 eurusd 1.1848 1.1856 1.1842 2006.02.27 14:41 1.1846 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5696726 2006.02.27 14:30 buy 0.10 eurusd 1.1852 1.1822 1.1872 2006.02.27 15:41 1.1854 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_30
5696787 2006.02.27 14:32 buy 0.10 eurusd 1.1852 1.1802 1.1872 2006.02.27 15:42 1.1852 0.00 0.00 0.00 0.00
  20060224 STI_38
5697596 2006.02.27 14:51 sell 0.10 eurusd 1.1848 1.1856 1.1842 2006.02.27 15:01 1.1845 0.00 0.00 0.00 3.00
  20060224 STI_39
5698332 2006.02.27 15:00 sell 0.10 eurusd 1.1848 1.1898 1.1842 2006.02.27 15:01 1.1842 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_35[tp]
5698372 2006.02.27 15:00 buy 0.10 eurusd 1.1844 1.1794 1.1850 2006.02.27 15:08 1.1846 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_34
5698403 2006.02.27 15:00 sell 0.10 eurusd 1.1842 1.1852 1.1836 2006.02.27 15:08 1.1846 0.00 0.00 0.00 -4.00
  20060224 STI_31
5698447 2006.02.27 15:01 buy 0.10 eurusd 1.1846 1.1838 1.1852 2006.02.27 15:01 1.1838 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5698727 2006.02.27 15:02 buy 0.10 eurusd 1.1845 1.1837 1.1851 2006.02.27 15:08 1.1844 0.00 0.00 0.00 -1.00
  20060224 STI_39
5699288 2006.02.27 15:08 sell 0.10 eurusd 1.1845 1.1895 1.1839 2006.02.27 15:13 1.1842 0.00 0.00 0.00 3.00
  20060224 STI_34
5699306 2006.02.27 15:08 buy 0.10 eurusd 1.1847 1.1837 1.1853 2006.02.27 15:41 1.1851 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_31
5699324 2006.02.27 15:09 sell 0.10 eurusd 1.1845 1.1853 1.1839 2006.02.27 15:10 1.1844 0.00 0.00 0.00 1.00
  20060224 STI_39
5699738 2006.02.27 15:17 sell 0.10 eurusd 1.1843 1.1893 1.1837 2006.02.27 16:00 1.1857 0.00 0.00 0.00 -14.00
  20060224 STI_34
5699740 2006.02.27 15:17 sell 0.10 eurusd 1.1843 1.1851 1.1837 2006.02.27 15:34 1.1851 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5700833 2006.02.27 15:41 sell 0.10 eurusd 1.1853 1.1903 1.1833 2006.02.27 17:39 1.1845 0.00 0.00 0.00 8.00
  20060224 STI_28
5700895 2006.02.27 15:41 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1875 1.1849 2006.02.27 17:32 1.1849 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_29[tp]
5700915 2006.02.27 15:41 sell 0.10 eurusd 1.1853 1.1852 0.0100 2006.02.27 17:40 1.1845 0.00 0.00 0.00 8.00
  20060224 STI_30
5701000 2006.02.27 15:42 sell 0.10 eurusd 1.1852 1.1902 1.1846 2006.02.27 17:32 1.1846 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_36[tp]
5701014 2006.02.27 15:42 sell 0.10 eurusd 1.1852 1.1902 1.1832 2006.02.27 17:39 1.1845 0.00 0.00 0.00 7.00
  20060224 STI_38
5701019 2006.02.27 15:42 sell 0.10 eurusd 1.1853 1.1883 1.1833 2006.02.27 17:39 1.1845 0.00 0.00 0.00 8.00
  20060224 STI_37
5701233 2006.02.27 15:43 sell 0.10 eurusd 1.1859 1.1909 1.1853 2006.02.27 16:14 1.1853 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_32[tp]
5701899 2006.02.27 15:51 buy 0.10 eurusd 1.1863 1.1853 1.1869 2006.02.27 16:00 1.1855 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_31
5701904 2006.02.27 15:51 sell 0.10 eurusd 1.1861 1.1869 1.1855 2006.02.27 15:52 1.1859 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5702068 2006.02.27 15:55 sell 0.10 eurusd 1.1861 1.1869 1.1855 2006.02.27 15:58 1.1859 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5702274 2006.02.27 16:00 buy 0.10 eurusd 1.1857 1.1849 1.1863 2006.02.27 16:11 1.1856 0.00 0.00 0.00 -1.00
  20060224 STI_39
5702323 2006.02.27 16:00 buy 0.10 eurusd 1.1857 1.1807 1.1863 2006.02.27 16:11 1.1855 0.00 0.00 0.00 -2.00
  20060224 STI_34
5702347 2006.02.27 16:00 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1865 1.1849 2006.02.27 16:11 1.1857 0.00 0.00 0.00 -2.00
  20060224 STI_31
5703043 2006.02.27 16:11 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1905 1.1849 2006.02.27 16:16 1.1851 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_34
5703101 2006.02.27 16:11 buy 0.10 eurusd 1.1859 1.1849 1.1865 2006.02.27 16:16 1.1849 0.00 0.00 0.00 -10.00
  20060224 STI_31[sl]
5703106 2006.02.27 16:11 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1864 1.1850 2006.02.27 16:14 1.1854 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5703251 2006.02.27 16:14 sell 0.10 eurusd 1.1852 1.1902 1.1846 2006.02.27 17:32 1.1846 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_32[tp]
5703590 2006.02.27 16:20 sell 0.10 eurusd 1.1851 1.1901 1.1845 2006.02.27 17:00 1.1858 0.00 0.00 0.00 -7.00
  20060224 STI_34
5703600 2006.02.27 16:20 buy 0.10 eurusd 1.1853 1.1843 1.1859 2006.02.27 16:30 1.1859 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_31[tp]
5703601 2006.02.27 16:20 sell 0.10 eurusd 1.1851 1.1859 1.1845 2006.02.27 16:30 1.1859 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5703888 2006.02.27 16:30 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1875 1.1849 2006.02.27 16:59 1.1860 0.00 0.00 0.00 -5.00
  20060224 STI_40
5703909 2006.02.27 16:30 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1864 1.1850 2006.02.27 16:37 1.1864 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5703916 2006.02.27 16:30 buy 0.10 eurusd 1.1860 1.1850 1.1866 2006.02.27 16:39 1.1864 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_31
5705707 2006.02.27 16:55 buy 0.10 eurusd 1.1863 1.1853 1.1869 2006.02.27 17:00 1.1858 0.00 0.00 0.00 -5.00
  20060224 STI_31
5705709 2006.02.27 16:55 sell 0.10 eurusd 1.1862 1.1870 1.1856 2006.02.27 17:00 1.1859 0.00 0.00 0.00 3.00
  20060224 STI_39
5705969 2006.02.27 17:00 buy 0.10 eurusd 1.1859 1.1839 1.1865 2006.02.27 17:01 1.1861 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_40
5705986 2006.02.27 17:00 buy 0.10 eurusd 1.1858 1.1850 1.1864 2006.02.27 17:01 1.1860 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5705993 2006.02.27 17:00 buy 0.10 eurusd 1.1859 1.1809 1.1865 2006.02.27 17:27 1.1855 0.00 0.00 0.00 -4.00
  20060224 STI_34
5706035 2006.02.27 17:00 sell 0.10 eurusd 1.1857 1.1867 1.1851 2006.02.27 17:20 1.1858 0.00 0.00 0.00 -1.00
  20060224 STI_31
5706080 2006.02.27 17:01 buy 0.10 eurusd 1.1860 1.1840 1.1866 2006.02.27 17:19 1.1856 0.00 0.00 0.00 -4.00
  20060224 STI_40
5706640 2006.02.27 17:11 buy 0.10 eurusd 1.1856 1.1848 1.1862 2006.02.27 17:28 1.1856 0.00 0.00 0.00 0.00
  20060224 STI_39
5707124 2006.02.27 17:20 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1876 1.1850 2006.02.27 17:31 1.1854 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_40
5707414 2006.02.27 17:27 buy 0.10 eurusd 1.1857 1.1847 1.1863 2006.02.27 17:31 1.1850 0.00 0.00 0.00 -7.00
  20060224 STI_31
5707422 2006.02.27 17:28 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1905 1.1849 2006.02.27 17:31 1.1852 0.00 0.00 0.00 3.00
  20060224 STI_34
5707426 2006.02.27 17:28 sell 0.10 eurusd 1.1855 1.1863 1.1849 2006.02.27 17:31 1.1851 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_39
5707547 2006.02.27 17:31 buy 0.10 eurusd 1.1853 1.1833 1.1859 2006.02.27 18:03 1.1855 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_40
5707568 2006.02.27 17:31 sell 0.10 eurusd 1.1849 1.1859 1.1843 2006.02.27 17:32 1.1845 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_31
5707616 2006.02.27 17:31 buy 0.10 eurusd 1.1852 1.1802 1.1858 2006.02.27 18:03 1.1856 0.00 0.00 0.00 4.00
  20060224 STI_34
5707632 2006.02.27 17:31 buy 0.10 eurusd 1.1852 1.1844 1.1858 2006.02.27 17:32 1.1844 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_39[sl]
5707717 2006.02.27 17:32 buy 0.10 eurusd 1.1846 1.1838 1.1852 2006.02.27 17:53 1.1848 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_39
5707740 2006.02.27 17:32 buy 0.10 eurusd 1.1845 1.1825 1.1851 2006.02.27 17:57 1.1851 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_29[tp]
5707788 2006.02.27 17:32 sell 0.10 eurusd 1.1844 1.1854 1.1838 2006.02.27 18:02 1.1854 0.00 0.00 0.00 -10.00
  20060224 STI_31[sl]
5708360 2006.02.27 17:39 buy 0.10 eurusd 1.1845 1.1795 1.1851 2006.02.27 17:57 1.1851 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_36[tp]
5708406 2006.02.27 17:39 buy 0.10 eurusd 1.1845 1.1795 1.1851 2006.02.27 17:57 1.1851 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_32[tp]
5708429 2006.02.27 17:39 buy 0.10 eurusd 1.1844 1.1814 1.1864 2006.02.27 18:18 1.1862 0.00 0.00 0.00 18.00
  20060224 STI_37
5708453 2006.02.27 17:39 buy 0.10 eurusd 1.1844 1.1794 1.1864 2006.02.27 18:18 1.1862 0.00 0.00 0.00 18.00
  20060224 STI_38
5708488 2006.02.27 17:40 buy 0.10 eurusd 1.1844 1.1794 1.1864 2006.02.27 18:18 1.1863 0.00 0.00 0.00 19.00
  20060224 STI_28
5708527 2006.02.27 17:40 buy 0.10 eurusd 1.1845 1.1815 1.1865 2006.02.27 18:18 1.1861 0.00 0.00 0.00 16.00
  20060224 STI_30
5709186 2006.02.27 17:56 buy 0.10 eurusd 1.1851 1.1801 1.1857 2006.02.27 18:12 1.1857 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_33[tp]
5710322 2006.02.27 18:17 sell 0.10 eurusd 1.1861 1.1911 1.1855 2006.02.27 19:16 1.1855 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_36[tp]
5710465 2006.02.27 18:19 sell 0.10 eurusd 1.1863 1.1883 1.1857 2006.02.27 18:27 1.1857 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_29[tp]
5710598 2006.02.27 18:21 buy 0.10 eurusd 1.1859 1.1839 1.1865 2006.02.27 18:23 1.1862 0.00 0.00 0.00 3.00
  20060224 STI_40
5710840 2006.02.27 18:27 buy 0.10 eurusd 1.1857 1.1837 1.1863 2006.02.27 18:28 1.1859 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_40
5711308 2006.02.27 18:40 sell 0.10 eurusd 1.1858 1.1878 1.1852 2006.02.27 18:49 1.1856 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_40
  0.00 0.00 0.00 124.00
Closed P/L: 124.00
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
5700299 2006.02.27 15:29 sell 0.10 eurusd 1.1848 1.1898 1.1842   1.1856 0.00 0.00 0.00 -8.00
  20060224 STI_35
5710376 2006.02.27 18:18 sell 0.10 eurusd 1.1863 1.1893 1.1843   1.1856 0.00 0.00 0.00 7.00
  20060224 STI_37
5710418 2006.02.27 18:18 sell 0.10 eurusd 1.1861 1.1911 1.1841   1.1856 0.00 0.00 0.00 5.00
  20060224 STI_38
5710431 2006.02.27 18:18 sell 0.10 eurusd 1.1862 1.1912 1.1842   1.1856 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_28
5710438 2006.02.27 18:18 sell 0.10 eurusd 1.1862 1.1861 0.0100   1.1856 0.00 0.00 0.00 6.00
  20060224 STI_30
5711354 2006.02.27 18:41 buy 0.10 eurusd 1.1861 1.1851 1.1867   1.1854 0.00 0.00 0.00 -7.00
  20060224 STI_31
5711375 2006.02.27 18:41 sell 0.10 eurusd 1.1858 1.1908 1.1852   1.1856 0.00 0.00 0.00 2.00
  20060224 STI_34
5712326 2006.02.27 19:13 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1864 1.1850   1.1856 0.00 0.00 0.00 0.00
  20060224 STI_39
5712335 2006.02.27 19:13 sell 0.10 eurusd 1.1856 1.1876 1.1850   1.1856 0.00 0.00 0.00 0.00
  20060224 STI_40
  0.00 0.00 0.00 11.00
  Floating P/L: 11.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 124.00 Floating P/L: 11.00 Margin: 800.00
Balance: 5 000 124.00 Equity: 5 000 135.00 Free Margin: 4 999 335.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 315.00 Gross Loss: 191.00 Total Net Profit: 124.00
Profit Factor: 1.65 Expected Payoff: 1.28  
Absolute Drawdown: 40.00 Maximal Drawdown (%): 49.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 97 Short Positions (won %): 52 (69.23%) Long Positions (won %): 45 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 66 (68.04%) Loss trades (% of total): 31 (31.96%)
Largest profit trade: 19.00 loss trade: -14.00
Average profit trade: 4.77 loss trade: -6.16
Maximum consecutive wins ($): 12 (102.00) consecutive losses ($): 5 (-27.00)
Maximal consecutive profit (count): 102.00 (12) consecutive loss (count): -33.00 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2