MIG Investments SA

Account: 8898 Name: jean-François 10000 Currency: USD 2006 March 8, 14:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3296312006.03.08 00:33buy2.00gbpusd1.73631.73101.73732006.03.08 04:251.73730.000.000.00200.00
  [tp]
3296332006.03.08 00:33buy2.00eurjpy139.99139.41140.092006.03.08 08:14140.090.000.000.00170.03
  [tp]
3296512006.03.08 00:45sell2.00usdjpy117.72118.24117.672006.03.08 01:52117.670.000.000.0084.98
  [tp]
3296912006.03.08 01:09buy2.00eurusd1.18881.18361.18982006.03.08 04:251.18980.000.000.00200.00
  [tp]
3316602006.03.08 06:54buy2.00audusd0.73480.72960.73532006.03.08 08:170.73530.000.000.00100.00
  [tp]
3316872006.03.08 06:56buy2.00eurusd1.19021.18501.19102006.03.08 08:121.19100.000.000.00160.00
  [tp]
3316972006.03.08 06:57buy2.00gbpusd1.73731.73211.73812006.03.08 08:201.73810.000.000.00160.00
  [tp]
3317152006.03.08 06:58buy2.00usdjpy117.74117.24117.852006.03.08 11:50117.850.000.000.00186.68
  [tp]
3317222006.03.08 06:59sell2.00usdcad1.14911.15421.14822006.03.08 08:341.14820.000.000.00156.77
  [tp]
3322442006.03.08 07:44sell2.00usdjpy117.69118.21117.612006.03.08 08:05117.610.000.000.00136.04
  [tp]
3322482006.03.08 07:44sell2.00gbpusd1.73601.74131.73532006.03.08 08:391.74040.000.000.00-880.00
3327182006.03.08 08:27buy2.00eurusd1.19131.18611.19212006.03.08 09:001.19210.000.000.00160.00
  [tp]
3327602006.03.08 08:29buy2.00eurjpy140.16139.64140.242006.03.08 10:33140.240.000.000.00135.93
  [tp]
3327842006.03.08 08:30buy2.00gbpusd1.73931.73491.74032006.03.08 11:041.74030.000.000.00200.00
  [tp]
3330202006.03.08 08:43sell2.00usdjpy117.63118.14117.612006.03.08 10:53117.700.000.000.00-118.95
3331122006.03.08 08:53sell2.00usdcad1.14791.15331.14732006.03.08 10:481.15080.000.000.00-504.00
3333142006.03.08 09:02buy2.00eurusd1.19221.18681.19302006.03.08 10:521.19300.000.000.00160.00
  [tp]
3341632006.03.08 09:56buy2.00gbpusd1.73791.73261.73912006.03.08 10:351.73910.000.000.00240.00
  [tp]
3341842006.03.08 09:57buy2.00eurusd1.19091.18571.19222006.03.08 10:501.19220.000.000.00260.00
  [tp]
3345362006.03.08 10:35buy2.00eurjpy140.29139.77140.362006.03.08 10:51140.360.000.000.00118.92
  [tp]
3347482006.03.08 10:49buy2.00usdcad1.15081.14541.15152006.03.08 11:241.15150.000.000.00121.57
  [tp]
3348622006.03.08 10:52buy2.00eurjpy140.43139.87140.502006.03.08 11:06140.500.000.000.00118.96
  [tp]
3349452006.03.08 10:55buy2.00eurusd1.19271.18741.19342006.03.08 11:031.19340.000.000.00140.00
  [tp]
3350262006.03.08 10:57buy2.00gbpusd1.73871.73341.73942006.03.08 11:031.73940.000.000.00140.00
  [tp]
3350612006.03.08 10:58buy2.00eurjpy140.36139.85140.452006.03.08 11:03140.450.000.000.00152.93
  [tp]
3356752006.03.08 11:27buy2.00usdjpy117.75117.23117.852006.03.08 11:50117.850.000.000.00169.71
  [tp]
3357212006.03.08 11:29buy2.00usdcad1.15131.14601.15202006.03.08 12:331.15200.000.000.00121.50
  [tp]
3362972006.03.08 11:52buy2.00usdcad1.15100.00000.00002006.03.08 12:411.15230.000.000.00225.64
3370142006.03.08 12:43buy2.00usdcad1.15241.14721.15322006.03.08 13:011.15320.000.000.00138.73
  [tp]
3379252006.03.08 14:07sell2.00gbpusd1.73761.74291.73692006.03.08 14:131.73690.000.000.00140.00
  [tp]
  0.00 0.00 0.00 2 795.44
Closed P/L: 2 795.44
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3327302006.03.08 08:28buy2.00audusd0.73560.73040.7364 0.73340.000.000.00-440.00
3363052006.03.08 11:52buy2.00audusd0.73520.73000.7360 0.73340.000.000.00-360.00
3370352006.03.08 12:44buy2.00eurjpy140.52140.00140.60 140.390.000.000.00-220.61
3379342006.03.08 14:09sell2.00eurjpy140.30140.85140.25 140.420.000.000.00-203.61
3379352006.03.08 14:09sell2.00usdjpy117.75118.27117.70 117.870.000.000.00-203.61
3379642006.03.08 14:13sell2.00gbpusd1.73631.74141.7356 1.73610.000.000.0040.00
3380462006.03.08 14:26sell2.00audusd0.73380.73920.7332 0.73360.000.000.0040.00
  0.00 0.00 0.00 -1 347.83
 Floating P/L: -1 347.83
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 795.44 Floating P/L: -1 347.83 Margin: 3 471.17
Balance: 14 204.10 Equity: 12 856.27 Free Margin: 9 385.10