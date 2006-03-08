|Account: 8898
|Name: jean-François 10000
|Currency: USD
|2006 March 8, 14:42
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|329631
|2006.03.08 00:33
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7363
|1.7310
|1.7373
|2006.03.08 04:25
|1.7373
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|[tp]
|329633
|2006.03.08 00:33
|buy
|2.00
|eurjpy
|139.99
|139.41
|140.09
|2006.03.08 08:14
|140.09
|0.00
|0.00
|0.00
|170.03
|[tp]
|329651
|2006.03.08 00:45
|sell
|2.00
|usdjpy
|117.72
|118.24
|117.67
|2006.03.08 01:52
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|84.98
|[tp]
|329691
|2006.03.08 01:09
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1888
|1.1836
|1.1898
|2006.03.08 04:25
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|[tp]
|331660
|2006.03.08 06:54
|buy
|2.00
|audusd
|0.7348
|0.7296
|0.7353
|2006.03.08 08:17
|0.7353
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]
|331687
|2006.03.08 06:56
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1902
|1.1850
|1.1910
|2006.03.08 08:12
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|[tp]
|331697
|2006.03.08 06:57
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7373
|1.7321
|1.7381
|2006.03.08 08:20
|1.7381
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|[tp]
|331715
|2006.03.08 06:58
|buy
|2.00
|usdjpy
|117.74
|117.24
|117.85
|2006.03.08 11:50
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|186.68
|[tp]
|331722
|2006.03.08 06:59
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1491
|1.1542
|1.1482
|2006.03.08 08:34
|1.1482
|0.00
|0.00
|0.00
|156.77
|[tp]
|332244
|2006.03.08 07:44
|sell
|2.00
|usdjpy
|117.69
|118.21
|117.61
|2006.03.08 08:05
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|136.04
|[tp]
|332248
|2006.03.08 07:44
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7360
|1.7413
|1.7353
|2006.03.08 08:39
|1.7404
|0.00
|0.00
|0.00
|-880.00
|332718
|2006.03.08 08:27
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1913
|1.1861
|1.1921
|2006.03.08 09:00
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|[tp]
|332760
|2006.03.08 08:29
|buy
|2.00
|eurjpy
|140.16
|139.64
|140.24
|2006.03.08 10:33
|140.24
|0.00
|0.00
|0.00
|135.93
|[tp]
|332784
|2006.03.08 08:30
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7393
|1.7349
|1.7403
|2006.03.08 11:04
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|[tp]
|333020
|2006.03.08 08:43
|sell
|2.00
|usdjpy
|117.63
|118.14
|117.61
|2006.03.08 10:53
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.95
|333112
|2006.03.08 08:53
|sell
|2.00
|usdcad
|1.1479
|1.1533
|1.1473
|2006.03.08 10:48
|1.1508
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|333314
|2006.03.08 09:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1922
|1.1868
|1.1930
|2006.03.08 10:52
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|[tp]
|334163
|2006.03.08 09:56
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7379
|1.7326
|1.7391
|2006.03.08 10:35
|1.7391
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|[tp]
|334184
|2006.03.08 09:57
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1909
|1.1857
|1.1922
|2006.03.08 10:50
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|[tp]
|334536
|2006.03.08 10:35
|buy
|2.00
|eurjpy
|140.29
|139.77
|140.36
|2006.03.08 10:51
|140.36
|0.00
|0.00
|0.00
|118.92
|[tp]
|334748
|2006.03.08 10:49
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1508
|1.1454
|1.1515
|2006.03.08 11:24
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.00
|121.57
|[tp]
|334862
|2006.03.08 10:52
|buy
|2.00
|eurjpy
|140.43
|139.87
|140.50
|2006.03.08 11:06
|140.50
|0.00
|0.00
|0.00
|118.96
|[tp]
|334945
|2006.03.08 10:55
|buy
|2.00
|eurusd
|1.1927
|1.1874
|1.1934
|2006.03.08 11:03
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|[tp]
|335026
|2006.03.08 10:57
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7387
|1.7334
|1.7394
|2006.03.08 11:03
|1.7394
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|[tp]
|335061
|2006.03.08 10:58
|buy
|2.00
|eurjpy
|140.36
|139.85
|140.45
|2006.03.08 11:03
|140.45
|0.00
|0.00
|0.00
|152.93
|[tp]
|335675
|2006.03.08 11:27
|buy
|2.00
|usdjpy
|117.75
|117.23
|117.85
|2006.03.08 11:50
|117.85
|0.00
|0.00
|0.00
|169.71
|[tp]
|335721
|2006.03.08 11:29
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1513
|1.1460
|1.1520
|2006.03.08 12:33
|1.1520
|0.00
|0.00
|0.00
|121.50
|[tp]
|336297
|2006.03.08 11:52
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1510
|0.0000
|0.0000
|2006.03.08 12:41
|1.1523
|0.00
|0.00
|0.00
|225.64
|337014
|2006.03.08 12:43
|buy
|2.00
|usdcad
|1.1524
|1.1472
|1.1532
|2006.03.08 13:01
|1.1532
|0.00
|0.00
|0.00
|138.73
|[tp]
|337925
|2006.03.08 14:07
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7376
|1.7429
|1.7369
|2006.03.08 14:13
|1.7369
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|[tp]
|0.00
|0.00
|0.00
|2 795.44
|Closed P/L:
|2 795.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|332730
|2006.03.08 08:28
|buy
|2.00
|audusd
|0.7356
|0.7304
|0.7364
|0.7334
|0.00
|0.00
|0.00
|-440.00
|336305
|2006.03.08 11:52
|buy
|2.00
|audusd
|0.7352
|0.7300
|0.7360
|0.7334
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|337035
|2006.03.08 12:44
|buy
|2.00
|eurjpy
|140.52
|140.00
|140.60
|140.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.61
|337934
|2006.03.08 14:09
|sell
|2.00
|eurjpy
|140.30
|140.85
|140.25
|140.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.61
|337935
|2006.03.08 14:09
|sell
|2.00
|usdjpy
|117.75
|118.27
|117.70
|117.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-203.61
|337964
|2006.03.08 14:13
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7363
|1.7414
|1.7356
|1.7361
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|338046
|2006.03.08 14:26
|sell
|2.00
|audusd
|0.7338
|0.7392
|0.7332
|0.7336
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 347.83
|Floating P/L:
|-1 347.83
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 795.44
|Floating P/L:
|-1 347.83
|Margin:
|3 471.17
|Balance:
|14 204.10
|Equity:
|12 856.27
|Free Margin:
|9 385.10