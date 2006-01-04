|A/C No: 137820
|Name: 13_13_13_13
|2006.02.15 19:20 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|2563862
|0
|2006.01.02 23:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1818
|1.1918
|1.1718
|2006.01.03 15:36
|1.1918
|-100.00
|2
|2602519
|0
|2006.01.04 10:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2077
|1.2080
|1.2177
|2006.01.04 14:01
|1.2080
|3.00
|3
|2612659
|0
|2006.01.04 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2090
|1.2113
|1.2190
|2006.01.04 23:10
|1.2113
|23.00
|4
|2628937
|0
|2006.01.05 11:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2086
|1.2085
|1.1986
|2006.01.09 18:37
|1.2085
|1.00
|5
|2683806
|0
|2006.01.10 00:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2078
|1.2067
|1.1978
|2006.01.10 09:01
|1.2067
|11.00
|6
|2688790
|0
|2006.01.10 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2073
|1.2078
|1.2173
|2006.01.10 13:15
|1.2078
|5.00
|7
|2700548
|0
|2006.01.10 19:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2076
|1.2131
|1.2176
|2006.01.12 13:01
|1.2131
|55.00
|8
|2752148
|0
|2006.01.13 00:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2043
|1.2052
|1.2143
|2006.01.13 12:02
|1.2052
|9.00
|9
|2769790
|0
|2006.01.13 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2077
|1.2143
|1.2177
|2006.01.16 03:16
|1.2143
|66.00
|10
|2778839
|0
|2006.01.16 03:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2146
|1.2108
|1.2046
|2006.01.17 03:09
|1.2108
|38.00
|11
|2795878
|0
|2006.01.17 04:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2112
|1.2121
|1.2212
|2006.01.18 10:22
|1.2121
|9.00
|12
|2827300
|0
|2006.01.18 13:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2108
|1.2102
|1.2008
|2006.01.18 20:49
|1.2102
|6.00
|13
|2836980
|0
|2006.01.18 20:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2105
|1.2171
|1.2205
|2006.01.23 01:40
|1.2205
|100.00
|14
|2889678
|0
|2006.01.23 09:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2232
|1.2192
|1.2132
|2006.01.27 14:30
|1.2192
|40.00
|15
|2982294
|0
|2006.01.27 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2173
|1.2106
|1.2073
|2006.01.30 14:19
|1.2073
|100.00
|16
|3005358
|0
|2006.01.30 15:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2092
|1.2158
|1.2192
|2006.01.31 20:15
|1.2158
|66.00
|17
|3034195
|0
|2006.01.31 20:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2123
|1.2106
|1.2023
|2006.02.01 16:07
|1.2106
|17.00
|18
|3053889
|0
|2006.02.01 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2110
|1.2010
|1.2210
|2006.02.03 14:55
|1.2010
|-100.00
|19
|3104466
|0
|2006.02.06 03:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2021
|1.1978
|1.1921
|2006.02.07 04:23
|1.1978
|43.00
|20
|3139217
|0
|2006.02.07 12:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1986
|1.1974
|1.1886
|2006.02.07 17:56
|1.1974
|12.00
|21
|3151640
|0
|2006.02.07 22:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1979
|1.1983
|1.2079
|2006.02.10 01:08
|1.1983
|4.00
|22
|3202865
|0
|2006.02.10 01:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1966
|1.1932
|1.1866
|2006.02.10 18:07
|1.1932
|34.00
|442.00
|Summary P/L:
|442.00
|Winning trades:
|(20) 642.00
|Losing trades:
|(2) -200.00
|Max summary P/L:
|449.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-100.00
|Max consecutive winners:
|16 (549.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-100.00)
|Max consecutive profit:
|549.00 (16)
|Max consecutive loss:
|-100.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|100.00 (2.00%)
|Profit factor:
|3.21
|Avg. profit factor:
|0.32
|Risk factor:
|4.42