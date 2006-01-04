Alpari Ltd.
A/C No: 137820Name: 13_13_13_132006.02.15 19:20 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
1256386202006.01.02 23:07sell0.10eurusd1.18181.19181.17182006.01.03 15:361.1918-100.00
2260251902006.01.04 10:21buy0.10eurusd1.20771.20801.21772006.01.04 14:011.20803.00
3261265902006.01.04 16:34buy0.10eurusd1.20901.21131.21902006.01.04 23:101.211323.00
4262893702006.01.05 11:42sell0.10eurusd1.20861.20851.19862006.01.09 18:371.20851.00
5268380602006.01.10 00:31sell0.10eurusd1.20781.20671.19782006.01.10 09:011.206711.00
6268879002006.01.10 09:13buy0.10eurusd1.20731.20781.21732006.01.10 13:151.20785.00
7270054802006.01.10 19:44buy0.10eurusd1.20761.21311.21762006.01.12 13:011.213155.00
8275214802006.01.13 00:18buy0.10eurusd1.20431.20521.21432006.01.13 12:021.20529.00
9276979002006.01.13 14:45buy0.10eurusd1.20771.21431.21772006.01.16 03:161.214366.00
10277883902006.01.16 03:34sell0.10eurusd1.21461.21081.20462006.01.17 03:091.210838.00
11279587802006.01.17 04:11buy0.10eurusd1.21121.21211.22122006.01.18 10:221.21219.00
12282730002006.01.18 13:28sell0.10eurusd1.21081.21021.20082006.01.18 20:491.21026.00
13283698002006.01.18 20:53buy0.10eurusd1.21051.21711.22052006.01.23 01:401.2205100.00
14288967802006.01.23 09:59sell0.10eurusd1.22321.21921.21322006.01.27 14:301.219240.00
15298229402006.01.27 16:25sell0.10eurusd1.21731.21061.20732006.01.30 14:191.2073100.00
16300535802006.01.30 15:24buy0.10eurusd1.20921.21581.21922006.01.31 20:151.215866.00
17303419502006.01.31 20:33sell0.10eurusd1.21231.21061.20232006.02.01 16:071.210617.00
18305388902006.02.01 16:17buy0.10eurusd1.21101.20101.22102006.02.03 14:551.2010-100.00
19310446602006.02.06 03:53sell0.10eurusd1.20211.19781.19212006.02.07 04:231.197843.00
20313921702006.02.07 12:46sell0.10eurusd1.19861.19741.18862006.02.07 17:561.197412.00
21315164002006.02.07 22:13buy0.10eurusd1.19791.19831.20792006.02.10 01:081.19834.00
22320286502006.02.10 01:47sell0.10eurusd1.19661.19321.18662006.02.10 18:071.193234.00
442.00
 
Summary P/L:442.00
 
Winning trades:(20) 642.00
Losing trades:(2) -200.00
Max summary P/L:449.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:16 (549.00)
Max consecutive losers:1 (-100.00)
Max consecutive profit:549.00 (16)
Max consecutive loss:-100.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:100.00 (2.00%)
Profit factor:3.21
Avg. profit factor:0.32
Risk factor:4.42
 
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