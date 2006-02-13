North Finance Company Ltd
A/C No: 127785Name: 23_23_23_23_nf2006.03.03 00:34 (local time)
 
Closed Transactions:
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57.00
 
Summary P/L:57.00
 
Winning trades:(7) 165.00
Losing trades:(2) -108.00
Max summary P/L:157.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-100.00
Max consecutive winners:5 (47.00)
Max consecutive losers:1 (-100.00)
Max consecutive profit:118.00 (2)
Max consecutive loss:-100.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:100.00 (3.17%)
Profit factor:1.53
Avg. profit factor:0.44
Risk factor:0.57
 
* * *