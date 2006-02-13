North Finance Company Ltd

A/C No: 127785 Name: 23_23_23_23_nf 2006.03.03 00:34 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 1 969449 4010100 2006.02.13 06:48 buy 0.10 eurusd 1.1900 1.1902 1.2000 2006.02.15 14:31 1.1902 2.00 2 999694 4010100 2006.02.15 15:42 buy 0.10 eurusd 1.1921 1.1923 1.2021 2006.02.15 17:27 1.1923 2.00 3 1002769 4010100 2006.02.15 17:45 sell 0.10 eurusd 1.1889 1.1880 1.1789 2006.02.16 15:53 1.1880 9.00 4 1014046 4010100 2006.02.16 15:55 buy 0.10 eurusd 1.1878 1.1884 1.1978 2006.02.17 03:25 1.1884 6.00 5 1020125 4010100 2006.02.17 08:09 sell 0.10 eurusd 1.1884 1.1856 1.1784 2006.02.27 03:58 1.1856 28.00 6 1092708 4010100 2006.02.27 04:10 buy 0.10 eurusd 1.1862 1.1762 1.1962 2006.02.27 12:30 1.1854 -8.00 7 1092710 4010100 2006.02.27 04:10 buy 0.10 eurusd 1.1862 1.1931 1.1962 2006.03.01 15:32 1.1962 100.00 8 1129003 4010100 2006.03.01 17:18 sell 0.10 eurusd 1.1940 1.1922 1.1840 2006.03.01 23:59 1.1922 18.00 9 1136032 4010100 2006.03.02 02:27 sell 0.10 eurusd 1.1914 1.2014 1.1814 2006.03.02 18:24 1.2014 -100.00 57.00 Summary P/L: 57.00 Winning trades: (7) 165.00 Losing trades: (2) -108.00 Max summary P/L: 157.00 Largest winning trade: 100.00 Largest losing trade: -100.00 Max consecutive winners: 5 (47.00) Max consecutive losers: 1 (-100.00) Max consecutive profit: 118.00 (2) Max consecutive loss: -100.00 (1) Absolute drawdown: * Max drawdown: 100.00 (3.17%) Profit factor: 1.53 Avg. profit factor: 0.44 Risk factor: 0.57

* * *