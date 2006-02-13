North Finance Company Ltd
|A/C No: 127785
|Name: 23_23_23_23_nf
|2006.03.03 00:34 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
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|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
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|Close Time
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|2006.02.13 06:48
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|2006.02.15 15:42
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|3
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|2006.02.16 15:55
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|7
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|2006.02.27 04:10
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|9
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|2006.03.02 02:27
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|eurusd
|1.1914
|1.2014
|1.1814
|2006.03.02 18:24
|1.2014
|-100.00
|57.00
|
|Summary P/L:
|57.00
|
|Winning trades:
|(7) 165.00
|Losing trades:
|(2) -108.00
|Max summary P/L:
|157.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-100.00
|Max consecutive winners:
|5 (47.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-100.00)
|Max consecutive profit:
|118.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-100.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|100.00 (3.17%)
|Profit factor:
|1.53
|Avg. profit factor:
|0.44
|Risk factor:
|0.57
|
* * *