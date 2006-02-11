FIBO Group, Ltd
|Account: 28228
|Name: Multi-Lot
|Currency: USD
|2006 February 15, 02:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|659091
|2006.02.11 20:44
|balance
|Deposit
|50 000.00
|659194
|2006.02.12 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.13 02:00
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|659223
|2006.02.12 22:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7443
|0.0000
|1.7458
|2006.02.13 05:25
|1.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|659264
|2006.02.12 22:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7435
|0.0000
|1.7450
|2006.02.13 05:25
|1.7429
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|659485
|2006.02.12 23:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1896
|0.0000
|1.1911
|2006.02.13 02:00
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|659686
|2006.02.13 01:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1889
|0.0000
|1.1904
|2006.02.13 02:00
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|659691
|2006.02.13 01:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7444
|2006.02.13 05:25
|1.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|659700
|2006.02.13 02:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|0.0000
|1.1914
|2006.02.13 07:23
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|659708
|2006.02.13 02:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1907
|2006.02.13 07:23
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|659746
|2006.02.13 03:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7418
|0.0000
|1.7438
|2006.02.13 05:25
|1.7429
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|659864
|2006.02.13 05:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7453
|2006.02.13 10:19
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|660146
|2006.02.13 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|0.0000
|1.1924
|2006.02.13 09:16
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|660220
|2006.02.13 07:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1904
|0.0000
|1.1919
|2006.02.13 09:16
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|660271
|2006.02.13 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7442
|2006.02.13 10:19
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|660586
|2006.02.13 09:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1913
|2006.02.13 09:16
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|660631
|2006.02.13 09:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7411
|0.0000
|1.7431
|2006.02.13 10:19
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|660649
|2006.02.13 09:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1907
|2006.02.13 09:16
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|660719
|2006.02.13 09:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1900
|0.0000
|1.1885
|2006.02.13 10:11
|1.1891
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|660858
|2006.02.13 09:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1906
|0.0000
|1.1891
|2006.02.13 10:11
|1.1891
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|660930
|2006.02.13 09:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7400
|0.0000
|1.7420
|2006.02.13 10:19
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|661046
|2006.02.13 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1890
|0.0000
|1.1875
|2006.02.13 15:20
|1.1880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|661051
|2006.02.13 10:12
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7389
|0.0000
|1.7409
|2006.02.13 10:18
|1.7400
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|661126
|2006.02.13 10:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7402
|0.0000
|1.7382
|2006.02.13 10:25
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|661173
|2006.02.13 10:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|0.0000
|1.7357
|2006.02.13 13:17
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|661235
|2006.02.13 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7389
|0.0000
|1.7369
|2006.02.13 13:17
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|661637
|2006.02.13 11:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7399
|0.0000
|1.7379
|2006.02.13 13:17
|1.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|661767
|2006.02.13 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1896
|0.0000
|1.1881
|2006.02.13 15:20
|1.1881
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|662072
|2006.02.13 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7380
|0.0000
|1.7360
|2006.02.13 14:24
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|662105
|2006.02.13 13:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7391
|0.0000
|1.7371
|2006.02.13 14:24
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|662308
|2006.02.13 14:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7402
|0.0000
|1.7382
|2006.02.13 14:24
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|662386
|2006.02.13 14:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7362
|2006.02.13 16:13
|1.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|662430
|2006.02.13 14:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7372
|2006.02.13 16:13
|1.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|662701
|2006.02.13 15:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1876
|0.0000
|1.1861
|2006.02.13 15:59
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|662713
|2006.02.13 15:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1882
|0.0000
|1.1867
|2006.02.13 15:59
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|662725
|2006.02.13 15:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1887
|0.0000
|1.1872
|2006.02.13 15:59
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|662789
|2006.02.13 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7383
|2006.02.13 16:13
|1.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|662826
|2006.02.13 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1893
|0.0000
|1.1878
|2006.02.13 15:59
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|662904
|2006.02.13 15:52
|sell
|1.60
|eurusd
|1.1899
|0.0000
|1.1884
|2006.02.13 15:59
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|662919
|2006.02.13 15:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7413
|0.0000
|1.7393
|2006.02.13 16:12
|1.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|662938
|2006.02.13 15:54
|sell
|3.20
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1890
|2006.02.13 15:59
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|662985
|2006.02.13 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1913
|2006.02.13 16:31
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|662990
|2006.02.13 15:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1907
|2006.02.13 16:31
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|663071
|2006.02.13 16:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7424
|0.0000
|1.7404
|2006.02.13 16:12
|1.7413
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|663114
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7417
|0.0000
|1.7437
|2006.02.13 17:46
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|663195
|2006.02.13 16:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.13 17:50
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|663336
|2006.02.13 16:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.13 17:50
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|663484
|2006.02.13 17:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.13 17:50
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|663587
|2006.02.13 17:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|1.7460
|2006.02.13 19:58
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|663630
|2006.02.13 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.13 19:45
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|663771
|2006.02.13 18:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.13 19:45
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|663826
|2006.02.13 18:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7449
|2006.02.13 19:58
|1.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|664177
|2006.02.13 19:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7418
|0.0000
|1.7438
|2006.02.13 19:57
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|664181
|2006.02.13 19:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.13 19:45
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|664250
|2006.02.13 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.14 00:11
|1.1906
|0.00
|0.00
|-1.24
|-2.00
|664328
|2006.02.13 19:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7437
|0.0000
|1.7457
|2006.02.14 00:19
|1.7429
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.00
|664464
|2006.02.13 20:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7426
|0.0000
|1.7446
|2006.02.14 00:19
|1.7431
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.00
|664658
|2006.02.13 22:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.14 00:10
|1.1905
|0.00
|0.00
|-2.48
|4.00
|664661
|2006.02.13 22:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7415
|0.0000
|1.7435
|2006.02.14 00:19
|1.7429
|0.00
|0.00
|-0.13
|56.00
|664685
|2006.02.13 23:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.14 00:09
|1.1906
|0.00
|0.00
|-4.96
|36.00
|664792
|2006.02.14 00:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.14 05:09
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|664840
|2006.02.14 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7432
|0.0000
|1.7452
|2006.02.14 07:01
|1.7422
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|664912
|2006.02.14 01:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5567
|0.0000
|1.5582
|2006.02.14 14:30
|1.5578
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|664919
|2006.02.14 01:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6833
|0.0000
|0.6848
|2006.02.14 10:36
|0.6848
|0.00
|0.00
|0.00
|26.09
|664933
|2006.02.14 01:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7442
|2006.02.14 07:00
|1.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|664940
|2006.02.14 01:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.14 05:09
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|664969
|2006.02.14 01:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.14 05:09
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|664996
|2006.02.14 02:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7411
|0.0000
|1.7431
|2006.02.14 07:00
|1.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|665166
|2006.02.14 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.14 07:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|665176
|2006.02.14 05:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.14 07:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|665323
|2006.02.14 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7428
|0.0000
|1.7448
|2006.02.14 08:37
|1.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|665369
|2006.02.14 07:14
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5561
|0.0000
|1.5576
|2006.02.14 14:30
|1.5576
|0.00
|0.00
|0.00
|22.91
|665374
|2006.02.14 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1923
|0.0000
|1.1938
|2006.02.14 08:20
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|665425
|2006.02.14 07:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1917
|0.0000
|1.1932
|2006.02.14 08:20
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|665668
|2006.02.14 08:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1911
|0.0000
|1.1926
|2006.02.14 08:20
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|665678
|2006.02.14 08:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1920
|2006.02.14 08:20
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|665717
|2006.02.14 08:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7417
|0.0000
|1.7437
|2006.02.14 08:37
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|665734
|2006.02.14 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|0.0000
|1.1896
|2006.02.14 12:29
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|666075
|2006.02.14 09:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1917
|0.0000
|1.1902
|2006.02.14 12:29
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|666426
|2006.02.14 10:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6850
|0.0000
|0.6865
|2006.02.14 16:04
|0.6865
|0.00
|0.00
|0.00
|25.95
|667026
|2006.02.14 12:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1899
|0.0000
|1.1884
|2006.02.14 14:30
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|667296
|2006.02.14 13:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1890
|2006.02.14 14:30
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|667588
|2006.02.14 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1886
|0.0000
|1.1871
|2006.02.14 14:38
|1.1871
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|667752
|2006.02.14 14:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1867
|0.0000
|1.1852
|2006.02.14 16:07
|1.1879
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|667950
|2006.02.14 14:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1873
|0.0000
|1.1858
|2006.02.14 16:07
|1.1878
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|668381
|2006.02.14 15:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1879
|0.0000
|1.1864
|2006.02.14 16:07
|1.1879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|668399
|2006.02.14 15:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1870
|2006.02.14 16:06
|1.1877
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|668578
|2006.02.14 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1878
|0.0000
|1.1893
|2006.02.14 17:07
|1.1888
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|668813
|2006.02.14 16:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1872
|0.0000
|1.1887
|2006.02.14 17:06
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|668860
|2006.02.14 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|0.0000
|1.1905
|2006.02.14 17:29
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|668891
|2006.02.14 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1900
|2006.02.14 17:29
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|669008
|2006.02.14 17:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|0.0000
|1.1919
|2006.02.14 20:39
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|669103
|2006.02.14 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1913
|2006.02.14 20:39
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|669855
|2006.02.14 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|0.0000
|1.1933
|2006.02.15 02:45
|1.1927
|0.00
|0.00
|-1.24
|9.00
|669869
|2006.02.14 20:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1912
|0.0000
|1.1927
|2006.02.15 02:45
|1.1927
|0.00
|0.00
|-2.48
|30.00
|
|0.00
|0.00
|-12.62
|1 533.35
|Closed P/L:
|1 520.73
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|665822
|2006.02.14 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7442
|0.0000
|1.7462
|
|1.7367
|0.00
|0.00
|-0.03
|-75.00
|665837
|2006.02.14 08:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7431
|0.0000
|1.7451
|
|1.7367
|0.00
|0.00
|-0.06
|-128.00
|666155
|2006.02.14 09:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7421
|0.0000
|1.7441
|
|1.7367
|0.00
|0.00
|-0.13
|-216.00
|666353
|2006.02.14 10:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7410
|0.0000
|1.7430
|
|1.7367
|0.00
|0.00
|-0.25
|-344.00
|666357
|2006.02.14 10:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7399
|0.0000
|1.7419
|
|1.7367
|0.00
|0.00
|-0.50
|-512.00
|666390
|2006.02.14 10:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.7389
|0.0000
|1.7409
|
|1.7367
|0.00
|0.00
|-1.00
|-704.00
|667575
|2006.02.14 14:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5577
|0.0000
|1.5592
|
|1.5584
|0.00
|0.00
|0.13
|5.36
|668561
|2006.02.14 16:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6867
|0.0000
|0.6882
|
|0.6865
|0.00
|0.00
|-0.90
|-3.47
|669159
|2006.02.14 17:59
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6861
|0.0000
|0.6876
|
|0.6865
|0.00
|0.00
|-1.79
|13.89
|670445
|2006.02.15 02:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|0.0000
|1.1948
|
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|
|0.00
|0.00
|-4.53
|-1 971.22
|
|Floating P/L:
|-1 975.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 520.73
|Floating P/L:
|-1 975.75
|Margin:
|5 777.97
|Balance:
|51 520.73
|Equity:
|49 544.98
|Free Margin:
|43 767.02