FIBO Group, Ltd

Account: 28228 Name: Multi-Lot Currency: USD 2006 February 15, 02:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6590912006.02.11 20:44balanceDeposit50 000.00
6591942006.02.12 22:00buy0.10eurusd1.19030.00001.19182006.02.13 02:001.18980.000.000.00-5.00
6592232006.02.12 22:10buy0.10gbpusd1.74430.00001.74582006.02.13 05:251.74280.000.000.00-15.00
6592642006.02.12 22:20buy0.20gbpusd1.74350.00001.74502006.02.13 05:251.74290.000.000.00-12.00
6594852006.02.12 23:51buy0.20eurusd1.18960.00001.19112006.02.13 02:001.18960.000.000.000.00
6596862006.02.13 01:43buy0.40eurusd1.18890.00001.19042006.02.13 02:001.18950.000.000.0024.00
6596912006.02.13 01:50buy0.40gbpusd1.74290.00001.74442006.02.13 05:251.74310.000.000.008.00
6597002006.02.13 02:01buy0.10eurusd1.18990.00001.19142006.02.13 07:231.19070.000.000.008.00
6597082006.02.13 02:17buy0.20eurusd1.18920.00001.19072006.02.13 07:231.19070.000.000.0030.00
6597462006.02.13 03:37buy0.80gbpusd1.74180.00001.74382006.02.13 05:251.74290.000.000.0088.00
6598642006.02.13 05:25buy0.10gbpusd1.74330.00001.74532006.02.13 10:191.74030.000.000.00-30.00
6601462006.02.13 07:23buy0.10eurusd1.19090.00001.19242006.02.13 09:161.18990.000.000.00-10.00
6602202006.02.13 07:43buy0.20eurusd1.19040.00001.19192006.02.13 09:161.19000.000.000.00-8.00
6602712006.02.13 08:01buy0.20gbpusd1.74220.00001.74422006.02.13 10:191.74020.000.000.00-40.00
6605862006.02.13 09:01buy0.40eurusd1.18980.00001.19132006.02.13 09:161.18990.000.000.004.00
6606312006.02.13 09:06buy0.40gbpusd1.74110.00001.74312006.02.13 10:191.74030.000.000.00-32.00
6606492006.02.13 09:07buy0.80eurusd1.18920.00001.19072006.02.13 09:161.19000.000.000.0064.00
6607192006.02.13 09:16sell0.10eurusd1.19000.00001.18852006.02.13 10:111.18910.000.000.009.00
6608582006.02.13 09:42sell0.20eurusd1.19060.00001.18912006.02.13 10:111.18910.000.000.0030.00
6609302006.02.13 09:54buy0.80gbpusd1.74000.00001.74202006.02.13 10:191.74020.000.000.0016.00
6610462006.02.13 10:11sell0.10eurusd1.18900.00001.18752006.02.13 15:201.18800.000.000.0010.00
6610512006.02.13 10:12buy1.60gbpusd1.73890.00001.74092006.02.13 10:181.74000.000.000.00176.00
6611262006.02.13 10:19sell0.10gbpusd1.74020.00001.73822006.02.13 10:251.73820.000.000.0020.00
6611732006.02.13 10:25sell0.10gbpusd1.73770.00001.73572006.02.13 13:171.73820.000.000.00-5.00
6612352006.02.13 10:30sell0.20gbpusd1.73890.00001.73692006.02.13 13:171.73840.000.000.0010.00
6616372006.02.13 11:59sell0.40gbpusd1.73990.00001.73792006.02.13 13:171.73850.000.000.0056.00
6617672006.02.13 12:27sell0.20eurusd1.18960.00001.18812006.02.13 15:201.18810.000.000.0030.00
6620722006.02.13 13:17sell0.10gbpusd1.73800.00001.73602006.02.13 14:241.73880.000.000.00-8.00
6621052006.02.13 13:22sell0.20gbpusd1.73910.00001.73712006.02.13 14:241.73860.000.000.0010.00
6623082006.02.13 14:08sell0.40gbpusd1.74020.00001.73822006.02.13 14:241.73880.000.000.0056.00
6623862006.02.13 14:24sell0.10gbpusd1.73820.00001.73622006.02.13 16:131.74150.000.000.00-33.00
6624302006.02.13 14:27sell0.20gbpusd1.73920.00001.73722006.02.13 16:131.74140.000.000.00-44.00
6627012006.02.13 15:20sell0.10eurusd1.18760.00001.18612006.02.13 15:591.18970.000.000.00-21.00
6627132006.02.13 15:21sell0.20eurusd1.18820.00001.18672006.02.13 15:591.18980.000.000.00-32.00
6627252006.02.13 15:22sell0.40eurusd1.18870.00001.18722006.02.13 15:591.18970.000.000.00-40.00
6627892006.02.13 15:33sell0.40gbpusd1.74030.00001.73832006.02.13 16:131.74150.000.000.00-48.00
6628262006.02.13 15:41sell0.80eurusd1.18930.00001.18782006.02.13 15:591.18980.000.000.00-40.00
6629042006.02.13 15:52sell1.60eurusd1.18990.00001.18842006.02.13 15:591.18970.000.000.0032.00
6629192006.02.13 15:53sell0.80gbpusd1.74130.00001.73932006.02.13 16:121.74140.000.000.00-8.00
6629382006.02.13 15:54sell3.20eurusd1.19050.00001.18902006.02.13 15:591.18980.000.000.00224.00
6629852006.02.13 15:59buy0.10eurusd1.18980.00001.19132006.02.13 16:311.19060.000.000.008.00
6629902006.02.13 15:59buy0.20eurusd1.18920.00001.19072006.02.13 16:311.19070.000.000.0030.00
6630712006.02.13 16:07sell1.60gbpusd1.74240.00001.74042006.02.13 16:121.74130.000.000.00176.00
6631142006.02.13 16:13buy0.10gbpusd1.74170.00001.74372006.02.13 17:461.74370.000.000.0020.00
6631952006.02.13 16:32buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.13 17:501.19040.000.000.00-4.00
6633362006.02.13 16:52buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.13 17:501.19050.000.000.004.00
6634842006.02.13 17:27buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.13 17:501.19060.000.000.0036.00
6635872006.02.13 17:46buy0.10gbpusd1.74400.00001.74602006.02.13 19:581.74320.000.000.00-8.00
6636302006.02.13 17:50buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.13 19:451.19060.000.000.00-2.00
6637712006.02.13 18:13buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.13 19:451.19050.000.000.004.00
6638262006.02.13 18:22buy0.20gbpusd1.74290.00001.74492006.02.13 19:581.74330.000.000.008.00
6641772006.02.13 19:31buy0.40gbpusd1.74180.00001.74382006.02.13 19:571.74320.000.000.0056.00
6641812006.02.13 19:31buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.13 19:451.19060.000.000.0036.00
6642502006.02.13 19:46buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.14 00:111.19060.000.00-1.24-2.00
6643282006.02.13 19:59buy0.10gbpusd1.74370.00001.74572006.02.14 00:191.74290.000.00-0.03-8.00
6644642006.02.13 20:53buy0.20gbpusd1.74260.00001.74462006.02.14 00:191.74310.000.00-0.0610.00
6646582006.02.13 22:39buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.14 00:101.19050.000.00-2.484.00
6646612006.02.13 22:39buy0.40gbpusd1.74150.00001.74352006.02.14 00:191.74290.000.00-0.1356.00
6646852006.02.13 23:00buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.14 00:091.19060.000.00-4.9636.00
6647922006.02.14 00:11buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.14 05:091.19060.000.000.00-2.00
6648402006.02.14 00:19buy0.10gbpusd1.74320.00001.74522006.02.14 07:011.74220.000.000.00-10.00
6649122006.02.14 01:00buy0.10eurchf1.55670.00001.55822006.02.14 14:301.55780.000.000.008.40
6649192006.02.14 01:07buy0.10eurgbp0.68330.00000.68482006.02.14 10:360.68480.000.000.0026.09
6649332006.02.14 01:20buy0.20gbpusd1.74220.00001.74422006.02.14 07:001.74240.000.000.004.00
6649402006.02.14 01:21buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.14 05:091.19050.000.000.004.00
6649692006.02.14 01:40buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.14 05:091.19060.000.000.0036.00
6649962006.02.14 02:25buy0.40gbpusd1.74110.00001.74312006.02.14 07:001.74250.000.000.0056.00
6651662006.02.14 05:11buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.14 07:151.19190.000.000.0011.00
6651762006.02.14 05:21buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.14 07:151.19180.000.000.0030.00
6653232006.02.14 07:01buy0.10gbpusd1.74280.00001.74482006.02.14 08:371.74360.000.000.008.00
6653692006.02.14 07:14buy0.20eurchf1.55610.00001.55762006.02.14 14:301.55760.000.000.0022.91
6653742006.02.14 07:15buy0.10eurusd1.19230.00001.19382006.02.14 08:201.19100.000.000.00-13.00
6654252006.02.14 07:26buy0.20eurusd1.19170.00001.19322006.02.14 08:201.19110.000.000.00-12.00
6656682006.02.14 08:12buy0.40eurusd1.19110.00001.19262006.02.14 08:201.19120.000.000.004.00
6656782006.02.14 08:14buy0.80eurusd1.19050.00001.19202006.02.14 08:201.19130.000.000.0064.00
6657172006.02.14 08:18buy0.20gbpusd1.74170.00001.74372006.02.14 08:371.74370.000.000.0040.00
6657342006.02.14 08:20sell0.10eurusd1.19110.00001.18962006.02.14 12:291.19030.000.000.008.00
6660752006.02.14 09:30sell0.20eurusd1.19170.00001.19022006.02.14 12:291.19020.000.000.0030.00
6664262006.02.14 10:36buy0.10eurgbp0.68500.00000.68652006.02.14 16:040.68650.000.000.0025.95
6670262006.02.14 12:29sell0.10eurusd1.18990.00001.18842006.02.14 14:301.18870.000.000.0012.00
6672962006.02.14 13:28sell0.20eurusd1.19050.00001.18902006.02.14 14:301.18900.000.000.0030.00
6675882006.02.14 14:30sell0.10eurusd1.18860.00001.18712006.02.14 14:381.18710.000.000.0015.00
6677522006.02.14 14:38sell0.10eurusd1.18670.00001.18522006.02.14 16:071.18790.000.000.00-12.00
6679502006.02.14 14:49sell0.20eurusd1.18730.00001.18582006.02.14 16:071.18780.000.000.00-10.00
6683812006.02.14 15:43sell0.40eurusd1.18790.00001.18642006.02.14 16:071.18790.000.000.000.00
6683992006.02.14 15:44sell0.80eurusd1.18850.00001.18702006.02.14 16:061.18770.000.000.0064.00
6685782006.02.14 16:07buy0.10eurusd1.18780.00001.18932006.02.14 17:071.18880.000.000.0010.00
6688132006.02.14 16:59buy0.20eurusd1.18720.00001.18872006.02.14 17:061.18870.000.000.0030.00
6688602006.02.14 17:07buy0.10eurusd1.18900.00001.19052006.02.14 17:291.19000.000.000.0010.00
6688912006.02.14 17:09buy0.20eurusd1.18850.00001.19002006.02.14 17:291.19000.000.000.0030.00
6690082006.02.14 17:29buy0.10eurusd1.19040.00001.19192006.02.14 20:391.19140.000.000.0010.00
6691032006.02.14 17:49buy0.20eurusd1.18980.00001.19132006.02.14 20:391.19130.000.000.0030.00
6698552006.02.14 20:39buy0.10eurusd1.19180.00001.19332006.02.15 02:451.19270.000.00-1.249.00
6698692006.02.14 20:42buy0.20eurusd1.19120.00001.19272006.02.15 02:451.19270.000.00-2.4830.00
  0.00 0.00 -12.62 1 533.35
Closed P/L: 1 520.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6658222006.02.14 08:37buy0.10gbpusd1.74420.00001.7462 1.73670.000.00-0.03-75.00
6658372006.02.14 08:41buy0.20gbpusd1.74310.00001.7451 1.73670.000.00-0.06-128.00
6661552006.02.14 09:45buy0.40gbpusd1.74210.00001.7441 1.73670.000.00-0.13-216.00
6663532006.02.14 10:30buy0.80gbpusd1.74100.00001.7430 1.73670.000.00-0.25-344.00
6663572006.02.14 10:30buy1.60gbpusd1.73990.00001.7419 1.73670.000.00-0.50-512.00
6663902006.02.14 10:32buy3.20gbpusd1.73890.00001.7409 1.73670.000.00-1.00-704.00
6675752006.02.14 14:30buy0.10eurchf1.55770.00001.5592 1.55840.000.000.135.36
6685612006.02.14 16:04buy0.10eurgbp0.68670.00000.6882 0.68650.000.00-0.90-3.47
6691592006.02.14 17:59buy0.20eurgbp0.68610.00000.6876 0.68650.000.00-1.7913.89
6704452006.02.15 02:45buy0.10eurusd1.19330.00001.1948 1.19250.000.000.00-8.00
  0.00 0.00 -4.53 -1 971.22
 Floating P/L: -1 975.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 520.73 Floating P/L: -1 975.75 Margin: 5 777.97
Balance: 51 520.73 Equity: 49 544.98 Free Margin: 43 767.02