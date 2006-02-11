FIBO Group, Ltd

Account: 28228 Name: Multi-Lot Currency: USD 2006 February 17, 21:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6590912006.02.11 20:44balanceDeposit50 000.00
6591942006.02.12 22:00buy0.10eurusd1.19030.00001.19182006.02.13 02:001.18980.000.000.00-5.00
6592232006.02.12 22:10buy0.10gbpusd1.74430.00001.74582006.02.13 05:251.74280.000.000.00-15.00
6592642006.02.12 22:20buy0.20gbpusd1.74350.00001.74502006.02.13 05:251.74290.000.000.00-12.00
6594852006.02.12 23:51buy0.20eurusd1.18960.00001.19112006.02.13 02:001.18960.000.000.000.00
6596862006.02.13 01:43buy0.40eurusd1.18890.00001.19042006.02.13 02:001.18950.000.000.0024.00
6596912006.02.13 01:50buy0.40gbpusd1.74290.00001.74442006.02.13 05:251.74310.000.000.008.00
6597002006.02.13 02:01buy0.10eurusd1.18990.00001.19142006.02.13 07:231.19070.000.000.008.00
6597082006.02.13 02:17buy0.20eurusd1.18920.00001.19072006.02.13 07:231.19070.000.000.0030.00
6597462006.02.13 03:37buy0.80gbpusd1.74180.00001.74382006.02.13 05:251.74290.000.000.0088.00
6598642006.02.13 05:25buy0.10gbpusd1.74330.00001.74532006.02.13 10:191.74030.000.000.00-30.00
6601462006.02.13 07:23buy0.10eurusd1.19090.00001.19242006.02.13 09:161.18990.000.000.00-10.00
6602202006.02.13 07:43buy0.20eurusd1.19040.00001.19192006.02.13 09:161.19000.000.000.00-8.00
6602712006.02.13 08:01buy0.20gbpusd1.74220.00001.74422006.02.13 10:191.74020.000.000.00-40.00
6605862006.02.13 09:01buy0.40eurusd1.18980.00001.19132006.02.13 09:161.18990.000.000.004.00
6606312006.02.13 09:06buy0.40gbpusd1.74110.00001.74312006.02.13 10:191.74030.000.000.00-32.00
6606492006.02.13 09:07buy0.80eurusd1.18920.00001.19072006.02.13 09:161.19000.000.000.0064.00
6607192006.02.13 09:16sell0.10eurusd1.19000.00001.18852006.02.13 10:111.18910.000.000.009.00
6608582006.02.13 09:42sell0.20eurusd1.19060.00001.18912006.02.13 10:111.18910.000.000.0030.00
6609302006.02.13 09:54buy0.80gbpusd1.74000.00001.74202006.02.13 10:191.74020.000.000.0016.00
6610462006.02.13 10:11sell0.10eurusd1.18900.00001.18752006.02.13 15:201.18800.000.000.0010.00
6610512006.02.13 10:12buy1.60gbpusd1.73890.00001.74092006.02.13 10:181.74000.000.000.00176.00
6611262006.02.13 10:19sell0.10gbpusd1.74020.00001.73822006.02.13 10:251.73820.000.000.0020.00
6611732006.02.13 10:25sell0.10gbpusd1.73770.00001.73572006.02.13 13:171.73820.000.000.00-5.00
6612352006.02.13 10:30sell0.20gbpusd1.73890.00001.73692006.02.13 13:171.73840.000.000.0010.00
6616372006.02.13 11:59sell0.40gbpusd1.73990.00001.73792006.02.13 13:171.73850.000.000.0056.00
6617672006.02.13 12:27sell0.20eurusd1.18960.00001.18812006.02.13 15:201.18810.000.000.0030.00
6620722006.02.13 13:17sell0.10gbpusd1.73800.00001.73602006.02.13 14:241.73880.000.000.00-8.00
6621052006.02.13 13:22sell0.20gbpusd1.73910.00001.73712006.02.13 14:241.73860.000.000.0010.00
6623082006.02.13 14:08sell0.40gbpusd1.74020.00001.73822006.02.13 14:241.73880.000.000.0056.00
6623862006.02.13 14:24sell0.10gbpusd1.73820.00001.73622006.02.13 16:131.74150.000.000.00-33.00
6624302006.02.13 14:27sell0.20gbpusd1.73920.00001.73722006.02.13 16:131.74140.000.000.00-44.00
6627012006.02.13 15:20sell0.10eurusd1.18760.00001.18612006.02.13 15:591.18970.000.000.00-21.00
6627132006.02.13 15:21sell0.20eurusd1.18820.00001.18672006.02.13 15:591.18980.000.000.00-32.00
6627252006.02.13 15:22sell0.40eurusd1.18870.00001.18722006.02.13 15:591.18970.000.000.00-40.00
6627892006.02.13 15:33sell0.40gbpusd1.74030.00001.73832006.02.13 16:131.74150.000.000.00-48.00
6628262006.02.13 15:41sell0.80eurusd1.18930.00001.18782006.02.13 15:591.18980.000.000.00-40.00
6629042006.02.13 15:52sell1.60eurusd1.18990.00001.18842006.02.13 15:591.18970.000.000.0032.00
6629192006.02.13 15:53sell0.80gbpusd1.74130.00001.73932006.02.13 16:121.74140.000.000.00-8.00
6629382006.02.13 15:54sell3.20eurusd1.19050.00001.18902006.02.13 15:591.18980.000.000.00224.00
6629852006.02.13 15:59buy0.10eurusd1.18980.00001.19132006.02.13 16:311.19060.000.000.008.00
6629902006.02.13 15:59buy0.20eurusd1.18920.00001.19072006.02.13 16:311.19070.000.000.0030.00
6630712006.02.13 16:07sell1.60gbpusd1.74240.00001.74042006.02.13 16:121.74130.000.000.00176.00
6631142006.02.13 16:13buy0.10gbpusd1.74170.00001.74372006.02.13 17:461.74370.000.000.0020.00
6631952006.02.13 16:32buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.13 17:501.19040.000.000.00-4.00
6633362006.02.13 16:52buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.13 17:501.19050.000.000.004.00
6634842006.02.13 17:27buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.13 17:501.19060.000.000.0036.00
6635872006.02.13 17:46buy0.10gbpusd1.74400.00001.74602006.02.13 19:581.74320.000.000.00-8.00
6636302006.02.13 17:50buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.13 19:451.19060.000.000.00-2.00
6637712006.02.13 18:13buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.13 19:451.19050.000.000.004.00
6638262006.02.13 18:22buy0.20gbpusd1.74290.00001.74492006.02.13 19:581.74330.000.000.008.00
6641772006.02.13 19:31buy0.40gbpusd1.74180.00001.74382006.02.13 19:571.74320.000.000.0056.00
6641812006.02.13 19:31buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.13 19:451.19060.000.000.0036.00
6642502006.02.13 19:46buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.14 00:111.19060.000.00-1.24-2.00
6643282006.02.13 19:59buy0.10gbpusd1.74370.00001.74572006.02.14 00:191.74290.000.00-0.03-8.00
6644642006.02.13 20:53buy0.20gbpusd1.74260.00001.74462006.02.14 00:191.74310.000.00-0.0610.00
6646582006.02.13 22:39buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.14 00:101.19050.000.00-2.484.00
6646612006.02.13 22:39buy0.40gbpusd1.74150.00001.74352006.02.14 00:191.74290.000.00-0.1356.00
6646852006.02.13 23:00buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.14 00:091.19060.000.00-4.9636.00
6647922006.02.14 00:11buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.14 05:091.19060.000.000.00-2.00
6648402006.02.14 00:19buy0.10gbpusd1.74320.00001.74522006.02.14 07:011.74220.000.000.00-10.00
6649122006.02.14 01:00buy0.10eurchf1.55670.00001.55822006.02.14 14:301.55780.000.000.008.40
6649192006.02.14 01:07buy0.10eurgbp0.68330.00000.68482006.02.14 10:360.68480.000.000.0026.09
6649332006.02.14 01:20buy0.20gbpusd1.74220.00001.74422006.02.14 07:001.74240.000.000.004.00
6649402006.02.14 01:21buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.14 05:091.19050.000.000.004.00
6649692006.02.14 01:40buy0.40eurusd1.18970.00001.19122006.02.14 05:091.19060.000.000.0036.00
6649962006.02.14 02:25buy0.40gbpusd1.74110.00001.74312006.02.14 07:001.74250.000.000.0056.00
6651662006.02.14 05:11buy0.10eurusd1.19080.00001.19232006.02.14 07:151.19190.000.000.0011.00
6651762006.02.14 05:21buy0.20eurusd1.19030.00001.19182006.02.14 07:151.19180.000.000.0030.00
6653232006.02.14 07:01buy0.10gbpusd1.74280.00001.74482006.02.14 08:371.74360.000.000.008.00
6653692006.02.14 07:14buy0.20eurchf1.55610.00001.55762006.02.14 14:301.55760.000.000.0022.91
6653742006.02.14 07:15buy0.10eurusd1.19230.00001.19382006.02.14 08:201.19100.000.000.00-13.00
6654252006.02.14 07:26buy0.20eurusd1.19170.00001.19322006.02.14 08:201.19110.000.000.00-12.00
6656682006.02.14 08:12buy0.40eurusd1.19110.00001.19262006.02.14 08:201.19120.000.000.004.00
6656782006.02.14 08:14buy0.80eurusd1.19050.00001.19202006.02.14 08:201.19130.000.000.0064.00
6657172006.02.14 08:18buy0.20gbpusd1.74170.00001.74372006.02.14 08:371.74370.000.000.0040.00
6657342006.02.14 08:20sell0.10eurusd1.19110.00001.18962006.02.14 12:291.19030.000.000.008.00
6658222006.02.14 08:37buy0.10gbpusd1.74420.00001.74622006.02.15 12:241.74030.000.00-0.03-39.00
6658372006.02.14 08:41buy0.20gbpusd1.74310.00001.74512006.02.15 12:241.74040.000.00-0.06-54.00
6660752006.02.14 09:30sell0.20eurusd1.19170.00001.19022006.02.14 12:291.19020.000.000.0030.00
6661552006.02.14 09:45buy0.40gbpusd1.74210.00001.74412006.02.15 12:241.74030.000.00-0.13-72.00
6663532006.02.14 10:30buy0.80gbpusd1.74100.00001.74302006.02.15 12:241.74040.000.00-0.25-48.00
6663572006.02.14 10:30buy1.60gbpusd1.73990.00001.74192006.02.15 12:241.74020.000.00-0.5048.00
6663902006.02.14 10:32buy3.20gbpusd1.73890.00001.74092006.02.15 12:241.74000.000.00-1.00352.00
6664262006.02.14 10:36buy0.10eurgbp0.68500.00000.68652006.02.14 16:040.68650.000.000.0025.95
6670262006.02.14 12:29sell0.10eurusd1.18990.00001.18842006.02.14 14:301.18870.000.000.0012.00
6672962006.02.14 13:28sell0.20eurusd1.19050.00001.18902006.02.14 14:301.18900.000.000.0030.00
6675752006.02.14 14:30buy0.10eurchf1.55770.00001.55922006.02.16 11:101.55760.000.000.51-0.76
6675882006.02.14 14:30sell0.10eurusd1.18860.00001.18712006.02.14 14:381.18710.000.000.0015.00
6677522006.02.14 14:38sell0.10eurusd1.18670.00001.18522006.02.14 16:071.18790.000.000.00-12.00
6679502006.02.14 14:49sell0.20eurusd1.18730.00001.18582006.02.14 16:071.18780.000.000.00-10.00
6683812006.02.14 15:43sell0.40eurusd1.18790.00001.18642006.02.14 16:071.18790.000.000.000.00
6683992006.02.14 15:44sell0.80eurusd1.18850.00001.18702006.02.14 16:061.18770.000.000.0064.00
6685612006.02.14 16:04buy0.10eurgbp0.68670.00000.68822006.02.16 10:300.68460.000.00-3.60-36.40
6685782006.02.14 16:07buy0.10eurusd1.18780.00001.18932006.02.14 17:071.18880.000.000.0010.00
6688132006.02.14 16:59buy0.20eurusd1.18720.00001.18872006.02.14 17:061.18870.000.000.0030.00
6688602006.02.14 17:07buy0.10eurusd1.18900.00001.19052006.02.14 17:291.19000.000.000.0010.00
6688912006.02.14 17:09buy0.20eurusd1.18850.00001.19002006.02.14 17:291.19000.000.000.0030.00
6690082006.02.14 17:29buy0.10eurusd1.19040.00001.19192006.02.14 20:391.19140.000.000.0010.00
6691032006.02.14 17:49buy0.20eurusd1.18980.00001.19132006.02.14 20:391.19130.000.000.0030.00
6691592006.02.14 17:59buy0.20eurgbp0.68610.00000.68762006.02.16 10:300.68470.000.00-7.18-48.54
6698552006.02.14 20:39buy0.10eurusd1.19180.00001.19332006.02.15 02:451.19270.000.00-1.249.00
6698692006.02.14 20:42buy0.20eurusd1.19120.00001.19272006.02.15 02:451.19270.000.00-2.4830.00
6704452006.02.15 02:45buy0.10eurusd1.19330.00001.19482006.02.15 14:321.19100.000.000.00-23.00
6704512006.02.15 02:48buy0.20eurusd1.19270.00001.19422006.02.15 14:321.19110.000.000.00-32.00
6704782006.02.15 03:16buy0.40eurusd1.19220.00001.19372006.02.15 14:311.19100.000.000.00-48.00
6709232006.02.15 07:22buy0.80eurusd1.19160.00001.19312006.02.15 14:311.19110.000.000.00-40.00
6713632006.02.15 08:46buy1.60eurusd1.19100.00001.19252006.02.15 14:311.19120.000.000.0032.00
6720992006.02.15 11:35buy0.40eurgbp0.68560.00000.68712006.02.16 10:300.68460.000.00-10.79-69.34
6721272006.02.15 11:37buy0.80eurgbp0.68500.00000.68652006.02.16 10:300.68470.000.00-21.58-41.60
6724882006.02.15 12:24buy0.10gbpusd1.74080.00001.74282006.02.15 14:111.74180.000.000.0010.00
6725332006.02.15 12:33buy0.20gbpusd1.73970.00001.74172006.02.15 14:111.74170.000.000.0040.00
6727552006.02.15 13:29buy3.20eurusd1.19050.00001.19202006.02.15 14:311.19110.000.000.00192.00
6727732006.02.15 13:34buy1.60eurgbp0.68450.00000.68602006.02.16 10:300.68460.000.00-43.1527.74
6728622006.02.15 13:57buy3.20eurgbp0.68390.00000.68542006.02.16 10:300.68450.000.00-86.31332.87
6729182006.02.15 14:11buy0.10gbpusd1.74210.00001.74412006.02.15 14:431.74410.000.000.0020.00
6730552006.02.15 14:32buy0.10eurusd1.19120.00001.19272006.02.15 15:001.19270.000.000.0015.00
6731632006.02.15 14:43buy0.10gbpusd1.74440.00001.74642006.02.15 15:041.74640.000.000.0020.00
6733272006.02.15 15:00buy0.10eurusd1.19410.00001.19562006.02.15 15:091.19380.000.000.00-3.00
6733442006.02.15 15:00buy0.20eurusd1.19350.00001.19502006.02.15 15:091.19400.000.000.0010.00
6733632006.02.15 15:01buy0.20eurchf1.55720.00001.55872006.02.16 11:101.55770.000.000.767.62
6733922006.02.15 15:02buy0.40eurusd1.19290.00001.19442006.02.15 15:091.19390.000.000.0040.00
6734092006.02.15 15:04buy0.10gbpusd1.74680.00001.74882006.02.15 16:081.74630.000.000.00-5.00
6734982006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19400.00001.19552006.02.15 15:471.19220.000.000.00-18.00
6735532006.02.15 15:11buy0.20eurusd1.19340.00001.19492006.02.15 15:471.19230.000.000.00-22.00
6737542006.02.15 15:36buy0.40eurusd1.19280.00001.19432006.02.15 15:471.19240.000.000.00-16.00
6737662006.02.15 15:38buy0.20gbpusd1.74570.00001.74772006.02.15 16:071.74640.000.000.0014.00
6737932006.02.15 15:40buy0.80eurusd1.19230.00001.19382006.02.15 15:471.19250.000.000.0016.00
6738192006.02.15 15:42buy1.60eurusd1.19170.00001.19322006.02.15 15:471.19240.000.000.00112.00
6739612006.02.15 15:48sell0.10eurusd1.19230.00001.19082006.02.15 16:011.19140.000.000.009.00
6741952006.02.15 15:59sell0.20eurusd1.19300.00001.19152006.02.15 16:011.19150.000.000.0030.00
6742412006.02.15 16:01buy0.40gbpusd1.74470.00001.74672006.02.15 16:071.74600.000.000.0052.00
6742422006.02.15 16:01sell0.10eurusd1.19100.00001.18952006.02.15 16:271.19340.000.000.00-24.00
6742682006.02.15 16:01sell0.20eurusd1.19160.00001.19012006.02.15 16:271.19350.000.000.00-38.00
6742832006.02.15 16:02sell0.40eurusd1.19220.00001.19072006.02.15 16:271.19360.000.000.00-56.00
6743262006.02.15 16:07sell0.80eurusd1.19270.00001.19122006.02.15 16:271.19350.000.000.00-64.00
6743322006.02.15 16:07sell1.60eurusd1.19330.00001.19182006.02.15 16:271.19340.000.000.00-16.00
6743352006.02.15 16:08buy0.10gbpusd1.74680.00001.74882006.02.15 16:181.74750.000.000.007.00
6743532006.02.15 16:10buy0.20gbpusd1.74570.00001.74772006.02.15 16:181.74770.000.000.0040.00
6744022006.02.15 16:14sell3.20eurusd1.19390.00001.19242006.02.15 16:271.19330.000.000.00192.00
6744632006.02.15 16:18buy0.10gbpusd1.74780.00001.74982006.02.15 16:561.74320.000.000.00-46.00
6745732006.02.15 16:27buy0.20gbpusd1.74680.00001.74882006.02.15 16:561.74340.000.000.00-68.00
6745812006.02.15 16:27sell0.10eurusd1.19300.00001.19152006.02.15 16:331.19150.000.000.0015.00
6745992006.02.15 16:28buy0.40gbpusd1.74570.00001.74772006.02.15 16:561.74350.000.000.00-88.00
6746852006.02.15 16:33sell0.10eurusd1.19110.00001.18962006.02.15 16:361.18960.000.000.0015.00
6746862006.02.15 16:33buy0.80gbpusd1.74470.00001.74672006.02.15 16:561.74340.000.000.00-104.00
6747242006.02.15 16:36buy1.60gbpusd1.74360.00001.74562006.02.15 16:561.74350.000.000.00-16.00
6747432006.02.15 16:36sell0.10eurusd1.18920.00001.18772006.02.15 16:461.18830.000.000.009.00
6747442006.02.15 16:36buy3.20gbpusd1.74250.00001.74452006.02.15 16:561.74360.000.000.00352.00
6748092006.02.15 16:39sell0.20eurusd1.18980.00001.18832006.02.15 16:461.18830.000.000.0030.00
6749472006.02.15 16:46sell0.10eurusd1.18790.00001.18642006.02.15 17:181.18950.000.000.00-16.00
6749782006.02.15 16:47sell0.20eurusd1.18850.00001.18702006.02.15 17:171.18960.000.000.00-22.00
6749862006.02.15 16:48sell0.40eurusd1.18900.00001.18752006.02.15 17:171.18950.000.000.00-20.00
6750652006.02.15 16:56sell0.80eurusd1.18960.00001.18812006.02.15 17:171.18960.000.000.000.00
6750762006.02.15 16:56sell1.60eurusd1.19020.00001.18872006.02.15 17:171.18950.000.000.00112.00
6750852006.02.15 16:57buy0.10gbpusd1.74380.00001.74582006.02.15 17:591.73960.000.000.00-42.00
6752462006.02.15 17:17buy0.20gbpusd1.74280.00001.74482006.02.15 17:591.73980.000.000.00-60.00
6752582006.02.15 17:18sell0.10eurusd1.18930.00001.18782006.02.15 17:491.18780.000.000.0015.00
6753052006.02.15 17:21buy0.40gbpusd1.74170.00001.74372006.02.15 17:591.73960.000.000.00-84.00
6753362006.02.15 17:23buy0.80gbpusd1.74070.00001.74272006.02.15 17:591.73980.000.000.00-72.00
6755782006.02.15 17:48buy1.60gbpusd1.73960.00001.74162006.02.15 17:591.73960.000.000.000.00
6755962006.02.15 17:49sell0.10eurusd1.18760.00001.18612006.02.15 18:271.18830.000.000.00-7.00
6756512006.02.15 17:51buy3.20gbpusd1.73860.00001.74062006.02.15 17:591.73980.000.000.00384.00
6757302006.02.15 17:59buy0.10gbpusd1.74020.00001.74222006.02.15 20:401.73930.000.000.00-9.00
6757322006.02.15 17:59sell0.20eurusd1.18820.00001.18672006.02.15 18:271.18840.000.000.00-4.00
6758112006.02.15 18:11sell0.40eurusd1.18870.00001.18722006.02.15 18:271.18850.000.000.008.00
6758422006.02.15 18:15sell0.80eurusd1.18930.00001.18782006.02.15 18:261.18860.000.000.0056.00
6759222006.02.15 18:27buy0.10eurusd1.18850.00001.19002006.02.16 00:011.18950.000.00-3.7210.00
6759362006.02.15 18:30buy0.20gbpusd1.73900.00001.74102006.02.15 20:391.73920.000.000.004.00
6759512006.02.15 18:33buy0.20eurusd1.18790.00001.18942006.02.16 00:011.18940.000.00-7.4330.00
6761882006.02.15 19:21buy0.40gbpusd1.73790.00001.73992006.02.15 20:391.73930.000.000.0056.00
6765452006.02.15 20:40buy0.10gbpusd1.73960.00001.74162006.02.16 11:271.73550.000.00-0.20-41.00
6771182006.02.16 00:01buy0.10eurusd1.18970.00001.19122006.02.16 07:431.18860.000.000.00-11.00
6771482006.02.16 00:19buy0.20eurusd1.18910.00001.19062006.02.16 07:431.18870.000.000.00-8.00
6771912006.02.16 00:58buy0.40eurusd1.18850.00001.19002006.02.16 07:431.18860.000.000.004.00
6772102006.02.16 01:11buy0.80eurusd1.18790.00001.18942006.02.16 07:431.18870.000.000.0064.00
6776052006.02.16 06:41buy0.20gbpusd1.73860.00001.74062006.02.16 11:271.73560.000.000.00-60.00
6777552006.02.16 07:43buy0.10eurusd1.18900.00001.19052006.02.16 10:391.18820.000.000.00-8.00
6777972006.02.16 07:53buy0.20eurusd1.18850.00001.19002006.02.16 10:391.18830.000.000.00-4.00
6779332006.02.16 08:29buy0.40eurchf1.55660.00001.55812006.02.16 11:101.55770.000.000.0033.54
6782012006.02.16 09:36buy0.40eurusd1.18790.00001.18942006.02.16 10:391.18820.000.000.0012.00
6782042006.02.16 09:36buy0.40gbpusd1.73750.00001.73952006.02.16 11:271.73550.000.000.00-80.00
6782572006.02.16 09:42buy0.80gbpusd1.73650.00001.73852006.02.16 11:271.73530.000.000.00-96.00
6784712006.02.16 10:21buy0.80eurusd1.18730.00001.18882006.02.16 10:391.18810.000.000.0064.00
6785002006.02.16 10:30buy1.60gbpusd1.73530.00001.73732006.02.16 11:271.73520.000.000.00-16.00
6785132006.02.16 10:30buy3.20gbpusd1.73420.00001.73622006.02.16 11:261.73530.000.000.00352.00
6785422006.02.16 10:31buy0.10eurgbp0.68480.00000.68632006.02.16 22:350.68440.000.000.00-6.96
6786372006.02.16 10:39buy0.10eurusd1.18840.00001.18992006.02.16 12:451.18620.000.000.00-22.00
6786492006.02.16 10:40buy0.20eurusd1.18780.00001.18932006.02.16 12:451.18610.000.000.00-34.00
6787012006.02.16 10:47buy0.40eurusd1.18720.00001.18872006.02.16 12:451.18620.000.000.00-40.00
6789682006.02.16 11:10buy0.10eurchf1.55800.00001.55952006.02.16 14:211.55950.000.000.0011.41
6789742006.02.16 11:11buy0.80eurusd1.18660.00001.18812006.02.16 12:451.18630.000.000.00-24.00
6791412006.02.16 11:27buy0.20eurgbp0.68420.00000.68572006.02.16 22:340.68430.000.000.003.48
6791432006.02.16 11:27buy0.10gbpusd1.73600.00001.73802006.02.16 12:301.73390.000.000.00-21.00
6791512006.02.16 11:28buy0.20gbpusd1.73490.00001.73692006.02.16 12:301.73410.000.000.00-16.00
6792302006.02.16 11:36buy0.40gbpusd1.73390.00001.73592006.02.16 12:301.73390.000.000.000.00
6795762006.02.16 12:15buy1.60eurusd1.18610.00001.18762006.02.16 12:441.18620.000.000.0016.00
6795962006.02.16 12:17buy0.80gbpusd1.73280.00001.73482006.02.16 12:301.73410.000.000.00104.00
6796012006.02.16 12:19buy3.20eurusd1.18550.00001.18702006.02.16 12:441.18610.000.000.00192.00
6796662006.02.16 12:31buy0.10gbpusd1.73420.00001.73622006.02.16 15:421.73500.000.000.008.00
6797142006.02.16 12:46sell0.10eurusd1.18610.00001.18462006.02.16 16:141.18690.000.000.00-8.00
6797962006.02.16 13:06sell0.20eurusd1.18660.00001.18512006.02.16 16:141.18700.000.000.00-8.00
6800192006.02.16 14:08buy0.20gbpusd1.73310.00001.73512006.02.16 15:411.73510.000.000.0040.00
6801122006.02.16 14:21buy0.10eurchf1.55990.00001.56142006.02.17 03:411.56030.000.000.133.04
6801312006.02.16 14:23buy0.20eurchf1.55940.00001.56092006.02.17 03:411.56010.000.000.2510.66
6802422006.02.16 14:38sell0.40eurusd1.18720.00001.18572006.02.16 16:141.18690.000.000.0012.00
6803352006.02.16 14:53sell0.80eurusd1.18780.00001.18632006.02.16 16:141.18700.000.000.0064.00
6805662006.02.16 15:42buy0.10gbpusd1.73560.00001.73762006.02.16 16:451.73520.000.000.00-4.00
6806492006.02.16 15:55buy0.20gbpusd1.73460.00001.73662006.02.16 16:451.73500.000.000.008.00
6806852006.02.16 16:01buy0.40eurchf1.55870.00001.56022006.02.17 03:411.56000.000.000.5139.60
6807402006.02.16 16:11buy0.40gbpusd1.73350.00001.73552006.02.16 16:451.73490.000.000.0056.00
6807682006.02.16 16:15sell0.10eurusd1.18650.00001.18502006.02.16 17:421.18820.000.000.00-17.00
6808232006.02.16 16:23sell0.20eurusd1.18710.00001.18562006.02.16 17:421.18810.000.000.00-20.00
6808532006.02.16 16:28sell0.40eurusd1.18770.00001.18622006.02.16 17:421.18820.000.000.00-20.00
6809792006.02.16 16:41sell0.80eurusd1.18830.00001.18682006.02.16 17:421.18810.000.000.0016.00
6810112006.02.16 16:45buy0.10gbpusd1.73540.00001.73742006.02.16 17:061.73640.000.000.0010.00
6810572006.02.16 16:54buy0.20gbpusd1.73430.00001.73632006.02.16 17:061.73630.000.000.0040.00
6811172006.02.16 17:06sell1.60eurusd1.18880.00001.18732006.02.16 17:421.18820.000.000.0096.00
6811292006.02.16 17:06buy0.10gbpusd1.73700.00001.73902006.02.16 20:391.73630.000.000.00-7.00
6811632006.02.16 17:09buy0.20gbpusd1.73600.00001.73802006.02.16 20:391.73640.000.000.008.00
6812212006.02.16 17:18buy0.40gbpusd1.73490.00001.73692006.02.16 20:391.73630.000.000.0056.00
6813752006.02.16 17:42buy0.10eurusd1.18830.00001.18982006.02.16 21:001.18920.000.000.009.00
6814442006.02.16 18:00buy0.20eurusd1.18760.00001.18912006.02.16 21:001.18910.000.000.0030.00
6819412006.02.16 20:39buy0.10gbpusd1.73680.00001.73882006.02.16 21:001.73880.000.000.0020.00
6820312006.02.16 21:00buy0.10eurusd1.18930.00001.19082006.02.16 22:241.19010.000.000.008.00
6820322006.02.16 21:00buy0.10gbpusd1.73920.00001.74122006.02.16 22:241.74020.000.000.0010.00
6820332006.02.16 21:01buy0.40eurgbp0.68370.00000.68522006.02.16 22:340.68440.000.000.0048.69
6822232006.02.16 22:04buy0.20gbpusd1.73820.00001.74022006.02.16 22:241.74020.000.000.0040.00
6822272006.02.16 22:04buy0.20eurusd1.18870.00001.19022006.02.16 22:241.19020.000.000.0030.00
6822852006.02.16 22:24buy0.10gbpusd1.74040.00001.74242006.02.17 06:361.73600.000.00-0.07-44.00
6822862006.02.16 22:24buy0.10eurusd1.19030.00001.19182006.02.17 10:391.18820.000.00-1.24-21.00
6823122006.02.16 22:35buy0.10eurgbp0.68460.00000.68612006.02.17 13:350.68400.000.00-0.90-10.41
6823152006.02.16 22:35buy0.20gbpusd1.73930.00001.74132006.02.17 06:361.73590.000.00-0.13-68.00
6827002006.02.17 02:10buy0.40gbpusd1.73820.00001.74022006.02.17 06:361.73610.000.000.00-84.00
6827072006.02.17 02:18buy0.80gbpusd1.73710.00001.73912006.02.17 06:361.73600.000.000.00-88.00
6827092006.02.17 02:18buy0.20eurusd1.18920.00001.19122006.02.17 10:391.18830.000.000.00-18.00
6827102006.02.17 02:18buy1.60gbpusd1.73610.00001.73812006.02.17 06:351.73610.000.000.000.00
6827332006.02.17 02:45buy0.40eurusd1.18820.00001.19022006.02.17 10:381.18820.000.000.000.00
6827892006.02.17 03:41buy0.10eurchf1.56050.00001.56202006.02.17 04:041.56200.000.000.0011.41
6828002006.02.17 04:04buy0.10eurchf1.56240.00001.56392006.02.17 10:061.56020.000.000.00-16.74
6828012006.02.17 04:06buy0.20eurchf1.56180.00001.56332006.02.17 10:061.56010.000.000.00-25.87
6828052006.02.17 04:17buy3.20gbpusd1.73490.00001.73692006.02.17 06:351.73610.000.000.00384.00
6829782006.02.17 06:36buy0.10gbpusd1.73650.00001.73852006.02.17 11:191.73730.000.000.008.00
6830652006.02.17 07:12buy0.20gbpusd1.73540.00001.73742006.02.17 11:191.73740.000.000.0040.00
6831402006.02.17 07:47buy0.40eurchf1.56130.00001.56282006.02.17 10:061.56000.000.000.00-39.58
6834822006.02.17 09:08buy0.80eurchf1.56070.00001.56222006.02.17 10:051.56010.000.000.00-36.53
6837212006.02.17 10:00buy1.60eurchf1.56000.00001.56152006.02.17 10:051.56000.000.000.000.00
6837432006.02.17 10:00buy3.20eurchf1.55940.00001.56092006.02.17 10:051.56010.000.000.00170.49
6837992006.02.17 10:06sell0.10eurchf1.56010.00001.55862006.02.17 14:121.56240.000.000.00-17.47
6838092006.02.17 10:07buy0.80eurusd1.18710.00001.18912006.02.17 10:381.18830.000.000.0096.00
6839542006.02.17 10:31sell0.20eurchf1.56070.00001.55922006.02.17 14:121.56230.000.000.00-24.31
6839852006.02.17 10:39buy0.10eurusd1.18860.00001.19062006.02.17 15:081.18790.000.000.00-7.00
6841902006.02.17 11:19buy0.10gbpusd1.73780.00001.73982006.02.17 14:121.73500.000.000.00-28.00
6842002006.02.17 11:21buy0.20eurgbp0.68400.00000.68552006.02.17 13:350.68410.000.000.003.47
6843182006.02.17 11:47sell0.40eurchf1.56130.00001.55982006.02.17 14:121.56240.000.000.00-33.42
6843712006.02.17 12:02buy0.20eurusd1.18760.00001.18962006.02.17 15:081.18780.000.000.004.00
6843742006.02.17 12:02buy0.20gbpusd1.73680.00001.73882006.02.17 14:121.73490.000.000.00-38.00
6844552006.02.17 12:17buy0.40eurgbp0.68350.00000.68502006.02.17 13:350.68420.000.000.0048.57
6846602006.02.17 12:59buy0.40gbpusd1.73570.00001.73772006.02.17 14:121.73500.000.000.00-28.00
6846922006.02.17 13:04sell0.80eurchf1.56180.00001.56032006.02.17 14:121.56230.000.000.00-30.39
6847012006.02.17 13:06buy0.40eurusd1.18650.00001.18852006.02.17 15:081.18790.000.000.0056.00
6847072006.02.17 13:06sell1.60eurchf1.56240.00001.56092006.02.17 14:121.56240.000.000.000.00
6847082006.02.17 13:06buy0.80gbpusd1.73470.00001.73672006.02.17 14:121.73490.000.000.0016.00
6848582006.02.17 13:36buy0.10eurgbp0.68440.00000.68592006.02.17 16:340.68530.000.000.0015.67
6848952006.02.17 13:45sell3.20eurchf1.56300.00001.56152006.02.17 14:121.56230.000.000.00170.17
6849862006.02.17 14:03buy1.60gbpusd1.73360.00001.73562006.02.17 14:111.73480.000.000.00192.00
6850592006.02.17 14:12sell0.10eurchf1.56200.00001.56052006.02.17 17:591.56280.000.000.00-6.09
6850622006.02.17 14:13sell0.10gbpusd1.73490.00001.73292006.02.17 18:181.73950.000.000.00-46.00
6850722006.02.17 14:14buy0.20eurgbp0.68390.00000.68542006.02.17 16:340.68540.000.000.0052.24
6851842006.02.17 14:34sell0.20gbpusd1.73600.00001.73402006.02.17 18:181.73960.000.000.00-72.00
6854492006.02.17 15:06sell0.20eurchf1.56260.00001.56112006.02.17 17:591.56290.000.000.00-4.57
6854562006.02.17 15:08buy0.10eurusd1.18810.00001.19012006.02.17 16:061.19010.000.000.0020.00
6854702006.02.17 15:11sell0.40eurchf1.56320.00001.56172006.02.17 17:591.56280.000.000.0012.19
6856132006.02.17 15:46sell0.40gbpusd1.73700.00001.73502006.02.17 18:181.73950.000.000.00-100.00
6856512006.02.17 15:48sell0.80gbpusd1.73810.00001.73612006.02.17 18:181.73950.000.000.00-112.00
6857892006.02.17 16:06buy0.10eurusd1.19050.00001.19252006.02.17 16:201.19250.000.000.0020.00
6858602006.02.17 16:12sell1.60gbpusd1.73920.00001.73722006.02.17 18:181.73930.000.000.00-16.00
6858832006.02.17 16:13sell3.20gbpusd1.74030.00001.73832006.02.17 18:181.73920.000.000.00352.00
6859992006.02.17 16:20buy0.10eurusd1.19280.00001.19482006.02.17 17:211.19370.000.000.009.00
6861442006.02.17 16:34buy0.10eurgbp0.68550.00000.68702006.02.17 18:530.68440.000.000.00-19.15
6864962006.02.17 16:56buy0.20eurgbp0.68490.00000.68642006.02.17 18:530.68430.000.000.00-20.88
6865092006.02.17 16:58buy0.20eurusd1.19180.00001.19382006.02.17 17:211.19380.000.000.0040.00
6865212006.02.17 16:59sell0.80eurchf1.56370.00001.56222006.02.17 17:591.56290.000.000.0048.75
6866372006.02.17 17:21buy0.10eurusd1.19390.00001.19592006.02.17 18:471.18940.000.000.00-45.00
6866632006.02.17 17:26buy0.20eurusd1.19280.00001.19482006.02.17 18:471.18950.000.000.00-66.00
6867552006.02.17 17:48buy0.40eurusd1.19180.00001.19382006.02.17 18:471.18960.000.000.00-88.00
6867662006.02.17 17:49buy0.80eurusd1.19070.00001.19272006.02.17 18:471.18970.000.000.00-80.00
6867882006.02.17 17:52buy0.40eurgbp0.68430.00000.68582006.02.17 18:530.68440.000.000.006.96
6869292006.02.17 18:23buy1.60eurusd1.18970.00001.19172006.02.17 18:471.18980.000.000.0016.00
6869462006.02.17 18:24buy3.20eurusd1.18860.00001.19062006.02.17 18:471.18980.000.000.00384.00
6869552006.02.17 18:24buy0.80eurgbp0.68380.00000.68532006.02.17 18:530.68450.000.000.0097.46
6871182006.02.17 18:47sell0.10eurusd1.18930.00001.18732006.02.17 19:261.19250.000.000.00-32.00
6871302006.02.17 18:52sell0.20eurusd1.19040.00001.18842006.02.17 19:261.19260.000.000.00-44.00
6871432006.02.17 18:53sell0.40eurusd1.19140.00001.18942006.02.17 19:261.19250.000.000.00-44.00
6872992006.02.17 19:12sell0.80eurusd1.19250.00001.19052006.02.17 19:261.19240.000.000.008.00
6873422006.02.17 19:19sell1.60eurusd1.19350.00001.19152006.02.17 19:261.19240.000.000.00176.00
  0.00 0.00 -198.73 4 727.37
Closed P/L: 4 528.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6868432006.02.17 17:59sell0.10eurchf1.56240.00001.5609 1.56410.000.000.00-12.97
6868642006.02.17 18:03sell0.20eurchf1.56300.00001.5615 1.56410.000.000.00-16.79
6873092006.02.17 19:14sell0.40eurchf1.56360.00001.5621 1.56410.000.000.00-15.26
6871472006.02.17 18:53buy0.10eurgbp0.68460.00000.6861 0.68500.000.000.006.97
6873862006.02.17 19:26buy0.10eurusd1.19240.00001.1944 1.19320.000.000.008.00
6869132006.02.17 18:18sell0.10gbpusd1.73920.00001.7372 1.74200.000.000.00-28.00
6871342006.02.17 18:52sell0.20gbpusd1.74030.00001.7383 1.74200.000.000.00-34.00
6872972006.02.17 19:12sell0.40gbpusd1.74130.00001.7393 1.74200.000.000.00-28.00
  0.00 0.00 0.00 -120.05
 Floating P/L: -120.05
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 528.64 Floating P/L: -120.05 Margin: 1 145.49
Balance: 54 528.64 Equity: 54 408.59 Free Margin: 53 263.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 603.98 Gross Loss: 4 075.34 Total Net Profit: 4 528.64
Profit Factor: 2.11 Expected Payoff: 15.35  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 346.00 (0.6%)  
 
Total Trades: 295 Short Positions (won %): 83 (50.60%) Long Positions (won %): 212 (59.91%)
Profit Trades (% of total): 169 (57.29%) Loss trades (% of total): 126 (42.71%)
Largest profit trade: 384.00 loss trade: -112.00
Average profit trade: 50.91 loss trade: -32.34
Maximum consecutive wins ($): 13 (290.35) consecutive losses ($): 7 (-199.59)
Maximal consecutive profit (count): 553.78 (10) consecutive loss (count): -346.00 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2