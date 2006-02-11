|Account: 28228
|Name: Multi-Lot
|Currency: USD
|2006 February 17, 21:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|659091
|2006.02.11 20:44
|balance
|Deposit
|50 000.00
|659194
|2006.02.12 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.13 02:00
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|659223
|2006.02.12 22:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7443
|0.0000
|1.7458
|2006.02.13 05:25
|1.7428
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|659264
|2006.02.12 22:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7435
|0.0000
|1.7450
|2006.02.13 05:25
|1.7429
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|659485
|2006.02.12 23:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1896
|0.0000
|1.1911
|2006.02.13 02:00
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|659686
|2006.02.13 01:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1889
|0.0000
|1.1904
|2006.02.13 02:00
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|659691
|2006.02.13 01:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7444
|2006.02.13 05:25
|1.7431
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|659700
|2006.02.13 02:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|0.0000
|1.1914
|2006.02.13 07:23
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|659708
|2006.02.13 02:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1907
|2006.02.13 07:23
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|659746
|2006.02.13 03:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7418
|0.0000
|1.7438
|2006.02.13 05:25
|1.7429
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|659864
|2006.02.13 05:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7433
|0.0000
|1.7453
|2006.02.13 10:19
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|660146
|2006.02.13 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|0.0000
|1.1924
|2006.02.13 09:16
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|660220
|2006.02.13 07:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1904
|0.0000
|1.1919
|2006.02.13 09:16
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|660271
|2006.02.13 08:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7442
|2006.02.13 10:19
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|660586
|2006.02.13 09:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1913
|2006.02.13 09:16
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|660631
|2006.02.13 09:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7411
|0.0000
|1.7431
|2006.02.13 10:19
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|660649
|2006.02.13 09:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1907
|2006.02.13 09:16
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|660719
|2006.02.13 09:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1900
|0.0000
|1.1885
|2006.02.13 10:11
|1.1891
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|660858
|2006.02.13 09:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1906
|0.0000
|1.1891
|2006.02.13 10:11
|1.1891
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|660930
|2006.02.13 09:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7400
|0.0000
|1.7420
|2006.02.13 10:19
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|661046
|2006.02.13 10:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1890
|0.0000
|1.1875
|2006.02.13 15:20
|1.1880
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|661051
|2006.02.13 10:12
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7389
|0.0000
|1.7409
|2006.02.13 10:18
|1.7400
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|661126
|2006.02.13 10:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7402
|0.0000
|1.7382
|2006.02.13 10:25
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|661173
|2006.02.13 10:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7377
|0.0000
|1.7357
|2006.02.13 13:17
|1.7382
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|661235
|2006.02.13 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7389
|0.0000
|1.7369
|2006.02.13 13:17
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|661637
|2006.02.13 11:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7399
|0.0000
|1.7379
|2006.02.13 13:17
|1.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|661767
|2006.02.13 12:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1896
|0.0000
|1.1881
|2006.02.13 15:20
|1.1881
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|662072
|2006.02.13 13:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7380
|0.0000
|1.7360
|2006.02.13 14:24
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|662105
|2006.02.13 13:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7391
|0.0000
|1.7371
|2006.02.13 14:24
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|662308
|2006.02.13 14:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7402
|0.0000
|1.7382
|2006.02.13 14:24
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|662386
|2006.02.13 14:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7362
|2006.02.13 16:13
|1.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|662430
|2006.02.13 14:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7372
|2006.02.13 16:13
|1.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|662701
|2006.02.13 15:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1876
|0.0000
|1.1861
|2006.02.13 15:59
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|662713
|2006.02.13 15:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1882
|0.0000
|1.1867
|2006.02.13 15:59
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|662725
|2006.02.13 15:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1887
|0.0000
|1.1872
|2006.02.13 15:59
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|662789
|2006.02.13 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7383
|2006.02.13 16:13
|1.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|662826
|2006.02.13 15:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1893
|0.0000
|1.1878
|2006.02.13 15:59
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|662904
|2006.02.13 15:52
|sell
|1.60
|eurusd
|1.1899
|0.0000
|1.1884
|2006.02.13 15:59
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|662919
|2006.02.13 15:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7413
|0.0000
|1.7393
|2006.02.13 16:12
|1.7414
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|662938
|2006.02.13 15:54
|sell
|3.20
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1890
|2006.02.13 15:59
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|662985
|2006.02.13 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1913
|2006.02.13 16:31
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|662990
|2006.02.13 15:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1907
|2006.02.13 16:31
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|663071
|2006.02.13 16:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7424
|0.0000
|1.7404
|2006.02.13 16:12
|1.7413
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|663114
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7417
|0.0000
|1.7437
|2006.02.13 17:46
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|663195
|2006.02.13 16:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.13 17:50
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|663336
|2006.02.13 16:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.13 17:50
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|663484
|2006.02.13 17:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.13 17:50
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|663587
|2006.02.13 17:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|1.7460
|2006.02.13 19:58
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|663630
|2006.02.13 17:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.13 19:45
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|663771
|2006.02.13 18:13
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.13 19:45
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|663826
|2006.02.13 18:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7429
|0.0000
|1.7449
|2006.02.13 19:58
|1.7433
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|664177
|2006.02.13 19:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7418
|0.0000
|1.7438
|2006.02.13 19:57
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|664181
|2006.02.13 19:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.13 19:45
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|664250
|2006.02.13 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.14 00:11
|1.1906
|0.00
|0.00
|-1.24
|-2.00
|664328
|2006.02.13 19:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7437
|0.0000
|1.7457
|2006.02.14 00:19
|1.7429
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.00
|664464
|2006.02.13 20:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7426
|0.0000
|1.7446
|2006.02.14 00:19
|1.7431
|0.00
|0.00
|-0.06
|10.00
|664658
|2006.02.13 22:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.14 00:10
|1.1905
|0.00
|0.00
|-2.48
|4.00
|664661
|2006.02.13 22:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7415
|0.0000
|1.7435
|2006.02.14 00:19
|1.7429
|0.00
|0.00
|-0.13
|56.00
|664685
|2006.02.13 23:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.14 00:09
|1.1906
|0.00
|0.00
|-4.96
|36.00
|664792
|2006.02.14 00:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.14 05:09
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|664840
|2006.02.14 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7432
|0.0000
|1.7452
|2006.02.14 07:01
|1.7422
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|664912
|2006.02.14 01:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5567
|0.0000
|1.5582
|2006.02.14 14:30
|1.5578
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|664919
|2006.02.14 01:07
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6833
|0.0000
|0.6848
|2006.02.14 10:36
|0.6848
|0.00
|0.00
|0.00
|26.09
|664933
|2006.02.14 01:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7442
|2006.02.14 07:00
|1.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|664940
|2006.02.14 01:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.14 05:09
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|664969
|2006.02.14 01:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.14 05:09
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|664996
|2006.02.14 02:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7411
|0.0000
|1.7431
|2006.02.14 07:00
|1.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|665166
|2006.02.14 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|0.0000
|1.1923
|2006.02.14 07:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|665176
|2006.02.14 05:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.14 07:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|665323
|2006.02.14 07:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7428
|0.0000
|1.7448
|2006.02.14 08:37
|1.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|665369
|2006.02.14 07:14
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5561
|0.0000
|1.5576
|2006.02.14 14:30
|1.5576
|0.00
|0.00
|0.00
|22.91
|665374
|2006.02.14 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1923
|0.0000
|1.1938
|2006.02.14 08:20
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|665425
|2006.02.14 07:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1917
|0.0000
|1.1932
|2006.02.14 08:20
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|665668
|2006.02.14 08:12
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1911
|0.0000
|1.1926
|2006.02.14 08:20
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|665678
|2006.02.14 08:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1920
|2006.02.14 08:20
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|665717
|2006.02.14 08:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7417
|0.0000
|1.7437
|2006.02.14 08:37
|1.7437
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|665734
|2006.02.14 08:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|0.0000
|1.1896
|2006.02.14 12:29
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|665822
|2006.02.14 08:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7442
|0.0000
|1.7462
|2006.02.15 12:24
|1.7403
|0.00
|0.00
|-0.03
|-39.00
|665837
|2006.02.14 08:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7431
|0.0000
|1.7451
|2006.02.15 12:24
|1.7404
|0.00
|0.00
|-0.06
|-54.00
|666075
|2006.02.14 09:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1917
|0.0000
|1.1902
|2006.02.14 12:29
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|666155
|2006.02.14 09:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7421
|0.0000
|1.7441
|2006.02.15 12:24
|1.7403
|0.00
|0.00
|-0.13
|-72.00
|666353
|2006.02.14 10:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7410
|0.0000
|1.7430
|2006.02.15 12:24
|1.7404
|0.00
|0.00
|-0.25
|-48.00
|666357
|2006.02.14 10:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7399
|0.0000
|1.7419
|2006.02.15 12:24
|1.7402
|0.00
|0.00
|-0.50
|48.00
|666390
|2006.02.14 10:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.7389
|0.0000
|1.7409
|2006.02.15 12:24
|1.7400
|0.00
|0.00
|-1.00
|352.00
|666426
|2006.02.14 10:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6850
|0.0000
|0.6865
|2006.02.14 16:04
|0.6865
|0.00
|0.00
|0.00
|25.95
|667026
|2006.02.14 12:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1899
|0.0000
|1.1884
|2006.02.14 14:30
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|667296
|2006.02.14 13:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1890
|2006.02.14 14:30
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|667575
|2006.02.14 14:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5577
|0.0000
|1.5592
|2006.02.16 11:10
|1.5576
|0.00
|0.00
|0.51
|-0.76
|667588
|2006.02.14 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1886
|0.0000
|1.1871
|2006.02.14 14:38
|1.1871
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|667752
|2006.02.14 14:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1867
|0.0000
|1.1852
|2006.02.14 16:07
|1.1879
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|667950
|2006.02.14 14:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1873
|0.0000
|1.1858
|2006.02.14 16:07
|1.1878
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|668381
|2006.02.14 15:43
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1879
|0.0000
|1.1864
|2006.02.14 16:07
|1.1879
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|668399
|2006.02.14 15:44
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1870
|2006.02.14 16:06
|1.1877
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|668561
|2006.02.14 16:04
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6867
|0.0000
|0.6882
|2006.02.16 10:30
|0.6846
|0.00
|0.00
|-3.60
|-36.40
|668578
|2006.02.14 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1878
|0.0000
|1.1893
|2006.02.14 17:07
|1.1888
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|668813
|2006.02.14 16:59
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1872
|0.0000
|1.1887
|2006.02.14 17:06
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|668860
|2006.02.14 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|0.0000
|1.1905
|2006.02.14 17:29
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|668891
|2006.02.14 17:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1900
|2006.02.14 17:29
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|669008
|2006.02.14 17:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|0.0000
|1.1919
|2006.02.14 20:39
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|669103
|2006.02.14 17:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1913
|2006.02.14 20:39
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|669159
|2006.02.14 17:59
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6861
|0.0000
|0.6876
|2006.02.16 10:30
|0.6847
|0.00
|0.00
|-7.18
|-48.54
|669855
|2006.02.14 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|0.0000
|1.1933
|2006.02.15 02:45
|1.1927
|0.00
|0.00
|-1.24
|9.00
|669869
|2006.02.14 20:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1912
|0.0000
|1.1927
|2006.02.15 02:45
|1.1927
|0.00
|0.00
|-2.48
|30.00
|670445
|2006.02.15 02:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|0.0000
|1.1948
|2006.02.15 14:32
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|670451
|2006.02.15 02:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1927
|0.0000
|1.1942
|2006.02.15 14:32
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|670478
|2006.02.15 03:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1922
|0.0000
|1.1937
|2006.02.15 14:31
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|670923
|2006.02.15 07:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1916
|0.0000
|1.1931
|2006.02.15 14:31
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|671363
|2006.02.15 08:46
|buy
|1.60
|eurusd
|1.1910
|0.0000
|1.1925
|2006.02.15 14:31
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|672099
|2006.02.15 11:35
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6856
|0.0000
|0.6871
|2006.02.16 10:30
|0.6846
|0.00
|0.00
|-10.79
|-69.34
|672127
|2006.02.15 11:37
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.6850
|0.0000
|0.6865
|2006.02.16 10:30
|0.6847
|0.00
|0.00
|-21.58
|-41.60
|672488
|2006.02.15 12:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7408
|0.0000
|1.7428
|2006.02.15 14:11
|1.7418
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|672533
|2006.02.15 12:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7397
|0.0000
|1.7417
|2006.02.15 14:11
|1.7417
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|672755
|2006.02.15 13:29
|buy
|3.20
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1920
|2006.02.15 14:31
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|672773
|2006.02.15 13:34
|buy
|1.60
|eurgbp
|0.6845
|0.0000
|0.6860
|2006.02.16 10:30
|0.6846
|0.00
|0.00
|-43.15
|27.74
|672862
|2006.02.15 13:57
|buy
|3.20
|eurgbp
|0.6839
|0.0000
|0.6854
|2006.02.16 10:30
|0.6845
|0.00
|0.00
|-86.31
|332.87
|672918
|2006.02.15 14:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7421
|0.0000
|1.7441
|2006.02.15 14:43
|1.7441
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|673055
|2006.02.15 14:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|0.0000
|1.1927
|2006.02.15 15:00
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|673163
|2006.02.15 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7444
|0.0000
|1.7464
|2006.02.15 15:04
|1.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|673327
|2006.02.15 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1941
|0.0000
|1.1956
|2006.02.15 15:09
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|673344
|2006.02.15 15:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|1.1950
|2006.02.15 15:09
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|673363
|2006.02.15 15:01
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5572
|0.0000
|1.5587
|2006.02.16 11:10
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.76
|7.62
|673392
|2006.02.15 15:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1929
|0.0000
|1.1944
|2006.02.15 15:09
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|673409
|2006.02.15 15:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7468
|0.0000
|1.7488
|2006.02.15 16:08
|1.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|673498
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|0.0000
|1.1955
|2006.02.15 15:47
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|673553
|2006.02.15 15:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1934
|0.0000
|1.1949
|2006.02.15 15:47
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|673754
|2006.02.15 15:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1928
|0.0000
|1.1943
|2006.02.15 15:47
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|673766
|2006.02.15 15:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7477
|2006.02.15 16:07
|1.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|673793
|2006.02.15 15:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1923
|0.0000
|1.1938
|2006.02.15 15:47
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|673819
|2006.02.15 15:42
|buy
|1.60
|eurusd
|1.1917
|0.0000
|1.1932
|2006.02.15 15:47
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|673961
|2006.02.15 15:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1923
|0.0000
|1.1908
|2006.02.15 16:01
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|674195
|2006.02.15 15:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1930
|0.0000
|1.1915
|2006.02.15 16:01
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|674241
|2006.02.15 16:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7467
|2006.02.15 16:07
|1.7460
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|674242
|2006.02.15 16:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1910
|0.0000
|1.1895
|2006.02.15 16:27
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|674268
|2006.02.15 16:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1916
|0.0000
|1.1901
|2006.02.15 16:27
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|674283
|2006.02.15 16:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1922
|0.0000
|1.1907
|2006.02.15 16:27
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|674326
|2006.02.15 16:07
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1927
|0.0000
|1.1912
|2006.02.15 16:27
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|674332
|2006.02.15 16:07
|sell
|1.60
|eurusd
|1.1933
|0.0000
|1.1918
|2006.02.15 16:27
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|674335
|2006.02.15 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7468
|0.0000
|1.7488
|2006.02.15 16:18
|1.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|674353
|2006.02.15 16:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7477
|2006.02.15 16:18
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|674402
|2006.02.15 16:14
|sell
|3.20
|eurusd
|1.1939
|0.0000
|1.1924
|2006.02.15 16:27
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|674463
|2006.02.15 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7478
|0.0000
|1.7498
|2006.02.15 16:56
|1.7432
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|674573
|2006.02.15 16:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7468
|0.0000
|1.7488
|2006.02.15 16:56
|1.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|674581
|2006.02.15 16:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1930
|0.0000
|1.1915
|2006.02.15 16:33
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|674599
|2006.02.15 16:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7477
|2006.02.15 16:56
|1.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|674685
|2006.02.15 16:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1911
|0.0000
|1.1896
|2006.02.15 16:36
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|674686
|2006.02.15 16:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7467
|2006.02.15 16:56
|1.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|674724
|2006.02.15 16:36
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7436
|0.0000
|1.7456
|2006.02.15 16:56
|1.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|674743
|2006.02.15 16:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1877
|2006.02.15 16:46
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|674744
|2006.02.15 16:36
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.7425
|0.0000
|1.7445
|2006.02.15 16:56
|1.7436
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|674809
|2006.02.15 16:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1883
|2006.02.15 16:46
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|674947
|2006.02.15 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1879
|0.0000
|1.1864
|2006.02.15 17:18
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|674978
|2006.02.15 16:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1870
|2006.02.15 17:17
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|674986
|2006.02.15 16:48
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1890
|0.0000
|1.1875
|2006.02.15 17:17
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|675065
|2006.02.15 16:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1896
|0.0000
|1.1881
|2006.02.15 17:17
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|675076
|2006.02.15 16:56
|sell
|1.60
|eurusd
|1.1902
|0.0000
|1.1887
|2006.02.15 17:17
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|675085
|2006.02.15 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7438
|0.0000
|1.7458
|2006.02.15 17:59
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|675246
|2006.02.15 17:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7428
|0.0000
|1.7448
|2006.02.15 17:59
|1.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|675258
|2006.02.15 17:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1893
|0.0000
|1.1878
|2006.02.15 17:49
|1.1878
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|675305
|2006.02.15 17:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7417
|0.0000
|1.7437
|2006.02.15 17:59
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|675336
|2006.02.15 17:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7407
|0.0000
|1.7427
|2006.02.15 17:59
|1.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|675578
|2006.02.15 17:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7396
|0.0000
|1.7416
|2006.02.15 17:59
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|675596
|2006.02.15 17:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1876
|0.0000
|1.1861
|2006.02.15 18:27
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|675651
|2006.02.15 17:51
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.7386
|0.0000
|1.7406
|2006.02.15 17:59
|1.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|675730
|2006.02.15 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7402
|0.0000
|1.7422
|2006.02.15 20:40
|1.7393
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|675732
|2006.02.15 17:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1882
|0.0000
|1.1867
|2006.02.15 18:27
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|675811
|2006.02.15 18:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1887
|0.0000
|1.1872
|2006.02.15 18:27
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|675842
|2006.02.15 18:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1893
|0.0000
|1.1878
|2006.02.15 18:26
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|675922
|2006.02.15 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1900
|2006.02.16 00:01
|1.1895
|0.00
|0.00
|-3.72
|10.00
|675936
|2006.02.15 18:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7390
|0.0000
|1.7410
|2006.02.15 20:39
|1.7392
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|675951
|2006.02.15 18:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1879
|0.0000
|1.1894
|2006.02.16 00:01
|1.1894
|0.00
|0.00
|-7.43
|30.00
|676188
|2006.02.15 19:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7379
|0.0000
|1.7399
|2006.02.15 20:39
|1.7393
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|676545
|2006.02.15 20:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7396
|0.0000
|1.7416
|2006.02.16 11:27
|1.7355
|0.00
|0.00
|-0.20
|-41.00
|677118
|2006.02.16 00:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1912
|2006.02.16 07:43
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|677148
|2006.02.16 00:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1891
|0.0000
|1.1906
|2006.02.16 07:43
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|677191
|2006.02.16 00:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1900
|2006.02.16 07:43
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|677210
|2006.02.16 01:11
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1879
|0.0000
|1.1894
|2006.02.16 07:43
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|677605
|2006.02.16 06:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7386
|0.0000
|1.7406
|2006.02.16 11:27
|1.7356
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|677755
|2006.02.16 07:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|0.0000
|1.1905
|2006.02.16 10:39
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|677797
|2006.02.16 07:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1885
|0.0000
|1.1900
|2006.02.16 10:39
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|677933
|2006.02.16 08:29
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5566
|0.0000
|1.5581
|2006.02.16 11:10
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|33.54
|678201
|2006.02.16 09:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1879
|0.0000
|1.1894
|2006.02.16 10:39
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|678204
|2006.02.16 09:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7375
|0.0000
|1.7395
|2006.02.16 11:27
|1.7355
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|678257
|2006.02.16 09:42
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7385
|2006.02.16 11:27
|1.7353
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|678471
|2006.02.16 10:21
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1873
|0.0000
|1.1888
|2006.02.16 10:39
|1.1881
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|678500
|2006.02.16 10:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7353
|0.0000
|1.7373
|2006.02.16 11:27
|1.7352
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|678513
|2006.02.16 10:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.7342
|0.0000
|1.7362
|2006.02.16 11:26
|1.7353
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|678542
|2006.02.16 10:31
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6848
|0.0000
|0.6863
|2006.02.16 22:35
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.96
|678637
|2006.02.16 10:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|0.0000
|1.1899
|2006.02.16 12:45
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|678649
|2006.02.16 10:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1878
|0.0000
|1.1893
|2006.02.16 12:45
|1.1861
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|678701
|2006.02.16 10:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1872
|0.0000
|1.1887
|2006.02.16 12:45
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|678968
|2006.02.16 11:10
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5580
|0.0000
|1.5595
|2006.02.16 14:21
|1.5595
|0.00
|0.00
|0.00
|11.41
|678974
|2006.02.16 11:11
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1866
|0.0000
|1.1881
|2006.02.16 12:45
|1.1863
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|679141
|2006.02.16 11:27
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6842
|0.0000
|0.6857
|2006.02.16 22:34
|0.6843
|0.00
|0.00
|0.00
|3.48
|679143
|2006.02.16 11:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7360
|0.0000
|1.7380
|2006.02.16 12:30
|1.7339
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|679151
|2006.02.16 11:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7349
|0.0000
|1.7369
|2006.02.16 12:30
|1.7341
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|679230
|2006.02.16 11:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7339
|0.0000
|1.7359
|2006.02.16 12:30
|1.7339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|679576
|2006.02.16 12:15
|buy
|1.60
|eurusd
|1.1861
|0.0000
|1.1876
|2006.02.16 12:44
|1.1862
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|679596
|2006.02.16 12:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7328
|0.0000
|1.7348
|2006.02.16 12:30
|1.7341
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|679601
|2006.02.16 12:19
|buy
|3.20
|eurusd
|1.1855
|0.0000
|1.1870
|2006.02.16 12:44
|1.1861
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|679666
|2006.02.16 12:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7342
|0.0000
|1.7362
|2006.02.16 15:42
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|679714
|2006.02.16 12:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1861
|0.0000
|1.1846
|2006.02.16 16:14
|1.1869
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|679796
|2006.02.16 13:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1866
|0.0000
|1.1851
|2006.02.16 16:14
|1.1870
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|680019
|2006.02.16 14:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7331
|0.0000
|1.7351
|2006.02.16 15:41
|1.7351
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|680112
|2006.02.16 14:21
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5599
|0.0000
|1.5614
|2006.02.17 03:41
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.13
|3.04
|680131
|2006.02.16 14:23
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5594
|0.0000
|1.5609
|2006.02.17 03:41
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.25
|10.66
|680242
|2006.02.16 14:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1872
|0.0000
|1.1857
|2006.02.16 16:14
|1.1869
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|680335
|2006.02.16 14:53
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1878
|0.0000
|1.1863
|2006.02.16 16:14
|1.1870
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|680566
|2006.02.16 15:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7356
|0.0000
|1.7376
|2006.02.16 16:45
|1.7352
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|680649
|2006.02.16 15:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7346
|0.0000
|1.7366
|2006.02.16 16:45
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|680685
|2006.02.16 16:01
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5587
|0.0000
|1.5602
|2006.02.17 03:41
|1.5600
|0.00
|0.00
|0.51
|39.60
|680740
|2006.02.16 16:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7335
|0.0000
|1.7355
|2006.02.16 16:45
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|680768
|2006.02.16 16:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1865
|0.0000
|1.1850
|2006.02.16 17:42
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|680823
|2006.02.16 16:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1871
|0.0000
|1.1856
|2006.02.16 17:42
|1.1881
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|680853
|2006.02.16 16:28
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1877
|0.0000
|1.1862
|2006.02.16 17:42
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|680979
|2006.02.16 16:41
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1883
|0.0000
|1.1868
|2006.02.16 17:42
|1.1881
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|681011
|2006.02.16 16:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7354
|0.0000
|1.7374
|2006.02.16 17:06
|1.7364
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|681057
|2006.02.16 16:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7343
|0.0000
|1.7363
|2006.02.16 17:06
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|681117
|2006.02.16 17:06
|sell
|1.60
|eurusd
|1.1888
|0.0000
|1.1873
|2006.02.16 17:42
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|681129
|2006.02.16 17:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7370
|0.0000
|1.7390
|2006.02.16 20:39
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|681163
|2006.02.16 17:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7360
|0.0000
|1.7380
|2006.02.16 20:39
|1.7364
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|681221
|2006.02.16 17:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7349
|0.0000
|1.7369
|2006.02.16 20:39
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|681375
|2006.02.16 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|0.0000
|1.1898
|2006.02.16 21:00
|1.1892
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|681444
|2006.02.16 18:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1876
|0.0000
|1.1891
|2006.02.16 21:00
|1.1891
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|681941
|2006.02.16 20:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7368
|0.0000
|1.7388
|2006.02.16 21:00
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|682031
|2006.02.16 21:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|0.0000
|1.1908
|2006.02.16 22:24
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|682032
|2006.02.16 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7412
|2006.02.16 22:24
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|682033
|2006.02.16 21:01
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6837
|0.0000
|0.6852
|2006.02.16 22:34
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|48.69
|682223
|2006.02.16 22:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7402
|2006.02.16 22:24
|1.7402
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|682227
|2006.02.16 22:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1887
|0.0000
|1.1902
|2006.02.16 22:24
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|682285
|2006.02.16 22:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7404
|0.0000
|1.7424
|2006.02.17 06:36
|1.7360
|0.00
|0.00
|-0.07
|-44.00
|682286
|2006.02.16 22:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|0.0000
|1.1918
|2006.02.17 10:39
|1.1882
|0.00
|0.00
|-1.24
|-21.00
|682312
|2006.02.16 22:35
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6846
|0.0000
|0.6861
|2006.02.17 13:35
|0.6840
|0.00
|0.00
|-0.90
|-10.41
|682315
|2006.02.16 22:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7393
|0.0000
|1.7413
|2006.02.17 06:36
|1.7359
|0.00
|0.00
|-0.13
|-68.00
|682700
|2006.02.17 02:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7402
|2006.02.17 06:36
|1.7361
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|682707
|2006.02.17 02:18
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7371
|0.0000
|1.7391
|2006.02.17 06:36
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|682709
|2006.02.17 02:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1892
|0.0000
|1.1912
|2006.02.17 10:39
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|682710
|2006.02.17 02:18
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7361
|0.0000
|1.7381
|2006.02.17 06:35
|1.7361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|682733
|2006.02.17 02:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1882
|0.0000
|1.1902
|2006.02.17 10:38
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|682789
|2006.02.17 03:41
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5605
|0.0000
|1.5620
|2006.02.17 04:04
|1.5620
|0.00
|0.00
|0.00
|11.41
|682800
|2006.02.17 04:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5624
|0.0000
|1.5639
|2006.02.17 10:06
|1.5602
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.74
|682801
|2006.02.17 04:06
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5618
|0.0000
|1.5633
|2006.02.17 10:06
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.87
|682805
|2006.02.17 04:17
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.7349
|0.0000
|1.7369
|2006.02.17 06:35
|1.7361
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|682978
|2006.02.17 06:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7385
|2006.02.17 11:19
|1.7373
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|683065
|2006.02.17 07:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7354
|0.0000
|1.7374
|2006.02.17 11:19
|1.7374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|683140
|2006.02.17 07:47
|buy
|0.40
|eurchf
|1.5613
|0.0000
|1.5628
|2006.02.17 10:06
|1.5600
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.58
|683482
|2006.02.17 09:08
|buy
|0.80
|eurchf
|1.5607
|0.0000
|1.5622
|2006.02.17 10:05
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.53
|683721
|2006.02.17 10:00
|buy
|1.60
|eurchf
|1.5600
|0.0000
|1.5615
|2006.02.17 10:05
|1.5600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|683743
|2006.02.17 10:00
|buy
|3.20
|eurchf
|1.5594
|0.0000
|1.5609
|2006.02.17 10:05
|1.5601
|0.00
|0.00
|0.00
|170.49
|683799
|2006.02.17 10:06
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5601
|0.0000
|1.5586
|2006.02.17 14:12
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.47
|683809
|2006.02.17 10:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1871
|0.0000
|1.1891
|2006.02.17 10:38
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|683954
|2006.02.17 10:31
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5607
|0.0000
|1.5592
|2006.02.17 14:12
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.31
|683985
|2006.02.17 10:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1886
|0.0000
|1.1906
|2006.02.17 15:08
|1.1879
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|684190
|2006.02.17 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7378
|0.0000
|1.7398
|2006.02.17 14:12
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|684200
|2006.02.17 11:21
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6840
|0.0000
|0.6855
|2006.02.17 13:35
|0.6841
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|684318
|2006.02.17 11:47
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5613
|0.0000
|1.5598
|2006.02.17 14:12
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.42
|684371
|2006.02.17 12:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1876
|0.0000
|1.1896
|2006.02.17 15:08
|1.1878
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|684374
|2006.02.17 12:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7368
|0.0000
|1.7388
|2006.02.17 14:12
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|684455
|2006.02.17 12:17
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6835
|0.0000
|0.6850
|2006.02.17 13:35
|0.6842
|0.00
|0.00
|0.00
|48.57
|684660
|2006.02.17 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7357
|0.0000
|1.7377
|2006.02.17 14:12
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|684692
|2006.02.17 13:04
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5618
|0.0000
|1.5603
|2006.02.17 14:12
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.39
|684701
|2006.02.17 13:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1865
|0.0000
|1.1885
|2006.02.17 15:08
|1.1879
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|684707
|2006.02.17 13:06
|sell
|1.60
|eurchf
|1.5624
|0.0000
|1.5609
|2006.02.17 14:12
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|684708
|2006.02.17 13:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7347
|0.0000
|1.7367
|2006.02.17 14:12
|1.7349
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|684858
|2006.02.17 13:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6844
|0.0000
|0.6859
|2006.02.17 16:34
|0.6853
|0.00
|0.00
|0.00
|15.67
|684895
|2006.02.17 13:45
|sell
|3.20
|eurchf
|1.5630
|0.0000
|1.5615
|2006.02.17 14:12
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|170.17
|684986
|2006.02.17 14:03
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7336
|0.0000
|1.7356
|2006.02.17 14:11
|1.7348
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|685059
|2006.02.17 14:12
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5620
|0.0000
|1.5605
|2006.02.17 17:59
|1.5628
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|685062
|2006.02.17 14:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7349
|0.0000
|1.7329
|2006.02.17 18:18
|1.7395
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|685072
|2006.02.17 14:14
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6839
|0.0000
|0.6854
|2006.02.17 16:34
|0.6854
|0.00
|0.00
|0.00
|52.24
|685184
|2006.02.17 14:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7360
|0.0000
|1.7340
|2006.02.17 18:18
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|685449
|2006.02.17 15:06
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5626
|0.0000
|1.5611
|2006.02.17 17:59
|1.5629
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.57
|685456
|2006.02.17 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1881
|0.0000
|1.1901
|2006.02.17 16:06
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|685470
|2006.02.17 15:11
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5632
|0.0000
|1.5617
|2006.02.17 17:59
|1.5628
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|685613
|2006.02.17 15:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7370
|0.0000
|1.7350
|2006.02.17 18:18
|1.7395
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|685651
|2006.02.17 15:48
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7381
|0.0000
|1.7361
|2006.02.17 18:18
|1.7395
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|685789
|2006.02.17 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|0.0000
|1.1925
|2006.02.17 16:20
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|685860
|2006.02.17 16:12
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7372
|2006.02.17 18:18
|1.7393
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|685883
|2006.02.17 16:13
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7383
|2006.02.17 18:18
|1.7392
|0.00
|0.00
|0.00
|352.00
|685999
|2006.02.17 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1928
|0.0000
|1.1948
|2006.02.17 17:21
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|686144
|2006.02.17 16:34
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6855
|0.0000
|0.6870
|2006.02.17 18:53
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.15
|686496
|2006.02.17 16:56
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6849
|0.0000
|0.6864
|2006.02.17 18:53
|0.6843
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.88
|686509
|2006.02.17 16:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1918
|0.0000
|1.1938
|2006.02.17 17:21
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|686521
|2006.02.17 16:59
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5637
|0.0000
|1.5622
|2006.02.17 17:59
|1.5629
|0.00
|0.00
|0.00
|48.75
|686637
|2006.02.17 17:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1939
|0.0000
|1.1959
|2006.02.17 18:47
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|686663
|2006.02.17 17:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1928
|0.0000
|1.1948
|2006.02.17 18:47
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|686755
|2006.02.17 17:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1918
|0.0000
|1.1938
|2006.02.17 18:47
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|686766
|2006.02.17 17:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.1907
|0.0000
|1.1927
|2006.02.17 18:47
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|686788
|2006.02.17 17:52
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6843
|0.0000
|0.6858
|2006.02.17 18:53
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|686929
|2006.02.17 18:23
|buy
|1.60
|eurusd
|1.1897
|0.0000
|1.1917
|2006.02.17 18:47
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|686946
|2006.02.17 18:24
|buy
|3.20
|eurusd
|1.1886
|0.0000
|1.1906
|2006.02.17 18:47
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|686955
|2006.02.17 18:24
|buy
|0.80
|eurgbp
|0.6838
|0.0000
|0.6853
|2006.02.17 18:53
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.00
|97.46
|687118
|2006.02.17 18:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1893
|0.0000
|1.1873
|2006.02.17 19:26
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|687130
|2006.02.17 18:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.1904
|0.0000
|1.1884
|2006.02.17 19:26
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|687143
|2006.02.17 18:53
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1914
|0.0000
|1.1894
|2006.02.17 19:26
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|687299
|2006.02.17 19:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.1925
|0.0000
|1.1905
|2006.02.17 19:26
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|687342
|2006.02.17 19:19
|sell
|1.60
|eurusd
|1.1935
|0.0000
|1.1915
|2006.02.17 19:26
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|0.00
|0.00
|-198.73
|4 727.37
|Closed P/L:
|4 528.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|686843
|2006.02.17 17:59
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5624
|0.0000
|1.5609
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.97
|686864
|2006.02.17 18:03
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5630
|0.0000
|1.5615
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.79
|687309
|2006.02.17 19:14
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5636
|0.0000
|1.5621
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.26
|687147
|2006.02.17 18:53
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6846
|0.0000
|0.6861
|0.6850
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|687386
|2006.02.17 19:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1924
|0.0000
|1.1944
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|686913
|2006.02.17 18:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7392
|0.0000
|1.7372
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|687134
|2006.02.17 18:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7383
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|687297
|2006.02.17 19:12
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7413
|0.0000
|1.7393
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.05
|Floating P/L:
|-120.05
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 528.64
|Floating P/L:
|-120.05
|Margin:
|1 145.49
|Balance:
|54 528.64
|Equity:
|54 408.59
|Free Margin:
|53 263.11
|Details:
|Gross Profit:
|8 603.98
|Gross Loss:
|4 075.34
|Total Net Profit:
|4 528.64
|Profit Factor:
|2.11
|Expected Payoff:
|15.35
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|346.00 (0.6%)
|Total Trades:
|295
|Short Positions (won %):
|83 (50.60%)
|Long Positions (won %):
|212 (59.91%)
|Profit Trades (% of total):
|169 (57.29%)
|Loss trades (% of total):
|126 (42.71%)
|Largest
|profit trade:
|384.00
|loss trade:
|-112.00
|Average
|profit trade:
|50.91
|loss trade:
|-32.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (290.35)
|consecutive losses ($):
|7 (-199.59)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|553.78 (10)
|consecutive loss (count):
|-346.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2