Strategy Tester Report
KI EA

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2006.02.03 03:00 - 2006.03.14 19:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersConfirm=1; length1=3; length2=10; length3=16; lots=0.1; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseTrail=true; TrailingAct=10; TrailingStep=40; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false; UseADXfloat=false; float=35; UsePriceChannel=true; ConfirmPchannel=1;
Bars in test757Ticks modelled58393Modelling quality78.13%
Initial deposit10000.00
Total net profit255.24Gross profit412.72Gross loss-157.48
Profit factor2.62Expected payoff9.12
Absolute drawdown25.02Maximal drawdown (%)90.76 (0.9%)
Total trades28Short positions (won %)14 (64.29%)Long positions (won %)14 (57.14%)
Profit trades (% of total)17 (60.71%)Loss trades (% of total)11 (39.29%)
Largestprofit trade124.91loss trade-31.96
Averageprofit trade24.28loss trade-14.32
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (191.99)consecutive losses (loss in money)5 (-66.33)
Maximalconsecutive profit (count of wins)191.99 (6)consecutive loss (count of losses)-66.33 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.03 10:00buy10.101.28910.00000.0000
22006.02.03 13:59modify10.101.28911.29180.0000
32006.02.03 14:00modify10.101.28911.29200.0000
42006.02.03 14:58modify10.101.28911.29210.0000
52006.02.03 14:58modify10.101.28911.29220.0000
62006.02.03 14:58modify10.101.28911.29230.0000
72006.02.03 14:58modify10.101.28911.29240.0000
82006.02.03 14:58modify10.101.28911.29250.0000
92006.02.03 14:58modify10.101.28911.29260.0000
102006.02.03 14:58modify10.101.28911.29270.0000
112006.02.03 14:59modify10.101.28911.29380.0000
122006.02.03 15:00modify10.101.28911.29400.0000
132006.02.03 15:07modify10.101.28911.29410.0000
142006.02.03 15:08modify10.101.28911.29420.0000
152006.02.05 22:00s/l10.101.29421.29420.000039.4410039.44
162006.02.07 11:00sell20.101.29670.00000.0000
172006.02.07 17:00close20.101.29860.00000.0000-14.6310024.81
182006.02.08 14:00buy30.101.29940.00000.0000
192006.02.08 15:59modify30.101.29941.29650.0000
202006.02.08 16:53modify30.101.29941.29670.0000
212006.02.08 16:53modify30.101.29941.29690.0000
222006.02.08 16:56modify30.101.29941.29700.0000
232006.02.08 16:58modify30.101.29941.29710.0000
242006.02.08 16:58modify30.101.29941.29720.0000
252006.02.08 16:59modify30.101.29941.29900.0000
262006.02.08 17:32modify30.101.29941.29910.0000
272006.02.08 17:34modify30.101.29941.29920.0000
282006.02.08 17:58modify30.101.29941.29930.0000
292006.02.08 21:59s/l30.101.29931.29930.0000-0.7710024.04
302006.02.09 02:00sell40.101.29820.00000.0000
312006.02.09 06:07modify40.101.29821.30110.0000
322006.02.09 06:07close40.101.29681.30110.000010.8010034.84
332006.02.09 15:00buy50.101.30150.00000.0000
342006.02.09 16:06modify50.101.30151.29860.0000
352006.02.09 16:07modify50.101.30151.29870.0000
362006.02.09 16:08modify50.101.30151.29880.0000
372006.02.09 21:57s/l50.101.29881.29880.0000-20.7910014.05
382006.02.10 05:00sell60.101.29900.00000.0000
392006.02.10 13:59modify60.101.29901.29770.0000
402006.02.10 14:55close60.101.29361.29770.000041.7410055.79
412006.02.10 17:00buy70.101.30530.00000.0000
422006.02.10 19:59modify70.101.30531.30280.0000
432006.02.10 20:56modify70.101.30531.30300.0000
442006.02.10 20:59modify70.101.30531.30430.0000
452006.02.13 08:00close70.101.30661.30430.00009.9510065.74
462006.02.14 07:00sell80.101.30580.00000.0000
472006.02.14 12:00close80.101.30930.00000.0000-26.7310039.01
482006.02.14 13:00buy90.101.30870.00000.0000
492006.02.14 13:59modify90.101.30871.30770.0000
502006.02.14 14:00modify90.101.30871.30780.0000
512006.02.14 14:37modify90.101.30871.30790.0000
522006.02.14 14:38modify90.101.30871.30800.0000
532006.02.14 14:38modify90.101.30871.30810.0000
542006.02.14 14:38modify90.101.30871.30830.0000
552006.02.14 14:38modify90.101.30871.30840.0000
562006.02.14 14:38modify90.101.30871.30860.0000
572006.02.14 14:39modify90.101.30871.30870.0000
582006.02.14 14:39modify90.101.30871.30880.0000
592006.02.14 14:39modify90.101.30871.30910.0000
602006.02.14 14:40modify90.101.30871.30930.0000
612006.02.14 14:40modify90.101.30871.30940.0000
622006.02.14 14:40modify90.101.30871.30950.0000
632006.02.14 17:20s/l90.101.30951.30950.00006.1110045.12
642006.02.15 01:00sell100.101.30750.00000.0000
652006.02.15 08:00close100.101.30810.00000.0000-4.5910040.53
662006.02.15 14:00buy110.101.30640.00000.0000
672006.02.15 15:00close110.101.30560.00000.0000-6.1310034.40
682006.02.15 17:00buy120.101.31120.00000.0000
692006.02.16 08:00close120.101.31000.00000.0000-9.1610025.24
702006.02.16 23:00sell130.101.31000.00000.0000
712006.02.17 03:00close130.101.31420.00000.0000-31.969993.28
722006.02.17 04:00buy140.101.31510.00000.0000
732006.02.17 12:59modify140.101.31511.31310.0000
742006.02.17 13:06modify140.101.31511.31320.0000
752006.02.17 15:59s/l140.101.31321.31320.0000-14.499978.79
762006.02.17 20:00sell150.101.31080.00000.0000
772006.02.19 23:00modify150.101.31081.31360.0000
782006.02.19 23:00close150.101.30951.31360.00009.939988.72
792006.02.21 04:00buy160.101.30910.00000.0000
802006.02.21 07:59modify160.101.30911.30640.0000
812006.02.21 08:30modify160.101.30911.30640.0000
822006.02.21 08:41modify160.101.30911.30660.0000
832006.02.21 12:00close160.101.30961.30660.00003.829992.54
842006.02.21 19:00sell170.101.30720.00000.0000
852006.02.22 09:00close170.101.30950.00000.0000-17.569974.98
862006.02.22 10:00buy180.101.30890.00000.0000
872006.02.22 10:59modify180.101.30891.30810.0000
882006.02.22 11:37modify180.101.30891.30830.0000
892006.02.22 11:37modify180.101.30891.30840.0000
902006.02.22 11:41modify180.101.30891.30850.0000
912006.02.22 13:59modify180.101.30891.30950.0000
922006.02.22 14:19modify180.101.30891.30960.0000
932006.02.22 14:19modify180.101.30891.30980.0000
942006.02.22 14:19modify180.101.30891.30990.0000
952006.02.22 14:20modify180.101.30891.31000.0000
962006.02.22 14:21modify180.101.30891.31020.0000
972006.02.22 14:21modify180.101.30891.31030.0000
982006.02.22 14:21modify180.101.30891.31040.0000
992006.02.22 14:31modify180.101.30891.31040.0000
1002006.02.22 16:08modify180.101.30891.31060.0000
1012006.02.22 16:11modify180.101.30891.31080.0000
1022006.02.22 16:11modify180.101.30891.31090.0000
1032006.02.22 16:11modify180.101.30891.31100.0000
1042006.02.22 17:44s/l180.101.31101.31100.000016.029991.00
1052006.02.23 10:00sell190.101.30660.00000.0000
1062006.02.23 10:59modify190.101.30661.30820.0000
1072006.02.23 11:56close190.101.30411.30820.000019.1710010.17
1082006.02.24 09:00buy200.101.31100.00000.0000
1092006.02.24 09:35modify200.101.31101.30810.0000
1102006.02.24 09:36modify200.101.31101.30820.0000
1112006.02.24 11:55modify200.101.31101.30830.0000
1122006.02.24 11:56modify200.101.31101.30850.0000
1132006.02.24 13:32modify200.101.31101.30870.0000
1142006.02.24 13:33modify200.101.31101.30880.0000
1152006.02.24 13:36modify200.101.31101.30890.0000
1162006.02.24 15:20modify200.101.31101.30910.0000
1172006.02.24 15:21modify200.101.31101.30940.0000
1182006.02.24 15:59modify200.101.31101.31310.0000
1192006.02.24 16:00modify200.101.31101.31330.0000
1202006.02.24 16:59modify200.101.31101.31350.0000
1212006.02.24 19:59modify200.101.31101.31350.0000
1222006.02.24 20:27modify200.101.31101.31370.0000
1232006.02.24 20:59modify200.101.31101.31390.0000
1242006.02.26 22:01modify200.101.31101.31400.0000
1252006.02.26 22:06modify200.101.31101.31410.0000
1262006.02.26 22:06modify200.101.31101.31430.0000
1272006.02.26 22:07modify200.101.31101.31440.0000
1282006.02.26 22:52modify200.101.31101.31450.0000
1292006.02.26 22:53modify200.101.31101.31510.0000
1302006.02.26 22:58modify200.101.31101.31520.0000
1312006.02.26 23:05modify200.101.31101.31530.0000
1322006.02.26 23:05modify200.101.31101.31540.0000
1332006.02.26 23:06modify200.101.31101.31570.0000
1342006.02.26 23:50modify200.101.31101.31580.0000
1352006.02.26 23:50modify200.101.31101.31590.0000
1362006.02.26 23:50modify200.101.31101.31630.0000
1372006.02.26 23:50modify200.101.31101.31650.0000
1382006.02.26 23:50modify200.101.31101.31660.0000
1392006.02.26 23:51modify200.101.31101.31750.0000
1402006.02.26 23:51modify200.101.31101.31760.0000
1412006.02.26 23:51modify200.101.31101.31770.0000
1422006.02.26 23:55modify200.101.31101.31780.0000
1432006.02.26 23:57modify200.101.31101.31800.0000
1442006.02.26 23:57modify200.101.31101.31810.0000
1452006.02.26 23:57modify200.101.31101.31820.0000
1462006.02.27 02:59s/l200.101.31821.31820.000054.6410064.81
1472006.02.28 10:00sell210.101.31820.00000.0000
1482006.02.28 11:44modify210.101.31821.32110.0000
1492006.02.28 11:44close210.101.31701.32110.00009.1110073.92
1502006.03.01 19:00buy220.101.31390.00000.0000
1512006.03.02 04:00close220.101.31250.00000.0000-10.6710063.25
1522006.03.02 11:00sell230.101.31100.00000.0000
1532006.03.02 14:44modify230.101.31101.31390.0000
1542006.03.02 14:44close230.101.30981.31390.00009.1610072.41
1552006.03.06 15:00buy240.101.29650.00000.0000
1562006.03.06 15:02modify240.101.29651.29400.0000
1572006.03.06 15:02modify240.101.29651.29440.0000
1582006.03.06 15:04modify240.101.29651.29460.0000
1592006.03.06 15:06modify240.101.29651.29480.0000
1602006.03.06 15:09modify240.101.29651.29500.0000
1612006.03.06 15:59modify240.101.29651.29530.0000
1622006.03.06 16:00modify240.101.29651.29540.0000
1632006.03.06 16:59modify240.101.29651.29550.0000
1642006.03.06 16:59modify240.101.29651.29590.0000
1652006.03.06 17:00modify240.101.29651.29610.0000
1662006.03.06 17:25modify240.101.29651.29650.0000
1672006.03.06 17:26modify240.101.29651.29670.0000
1682006.03.06 17:27modify240.101.29651.29670.0000
1692006.03.07 00:59modify240.101.29651.29760.0000
1702006.03.07 04:59modify240.101.29651.30070.0000
1712006.03.07 05:00modify240.101.29651.30090.0000
1722006.03.07 05:58modify240.101.29651.30110.0000
1732006.03.07 05:58modify240.101.29651.30120.0000
1742006.03.07 08:59modify240.101.29651.30150.0000
1752006.03.07 09:31modify240.101.29651.30160.0000
1762006.03.07 09:31modify240.101.29651.30180.0000
1772006.03.07 09:31modify240.101.29651.30190.0000
1782006.03.07 09:32modify240.101.29651.30210.0000
1792006.03.07 09:33modify240.101.29651.30220.0000
1802006.03.07 09:33modify240.101.29651.30240.0000
1812006.03.07 09:33modify240.101.29651.30250.0000
1822006.03.07 09:33modify240.101.29651.30270.0000
1832006.03.07 09:33modify240.101.29651.30280.0000
1842006.03.07 09:59modify240.101.29651.30330.0000
1852006.03.07 10:00modify240.101.29651.30340.0000
1862006.03.07 10:31modify240.101.29651.30350.0000
1872006.03.07 10:31modify240.101.29651.30360.0000
1882006.03.07 10:31modify240.101.29651.30370.0000
1892006.03.07 10:33modify240.101.29651.30390.0000
1902006.03.07 10:33modify240.101.29651.30400.0000
1912006.03.07 10:33modify240.101.29651.30410.0000
1922006.03.07 10:33modify240.101.29651.30420.0000
1932006.03.07 10:34modify240.101.29651.30430.0000
1942006.03.07 10:59modify240.101.29651.30550.0000
1952006.03.07 11:00modify240.101.29651.30560.0000
1962006.03.07 11:37modify240.101.29651.30580.0000
1972006.03.07 11:37modify240.101.29651.30610.0000
1982006.03.07 11:37modify240.101.29651.30630.0000
1992006.03.07 11:37modify240.101.29651.30660.0000
2002006.03.07 11:59modify240.101.29651.30750.0000
2012006.03.07 13:59modify240.101.29651.30770.0000
2022006.03.07 14:00modify240.101.29651.30790.0000
2032006.03.07 14:18modify240.101.29651.30800.0000
2042006.03.07 14:18modify240.101.29651.30810.0000
2052006.03.07 14:19modify240.101.29651.30820.0000
2062006.03.07 14:19modify240.101.29651.30850.0000
2072006.03.07 14:20modify240.101.29651.30860.0000
2082006.03.07 14:20modify240.101.29651.30870.0000
2092006.03.07 14:20modify240.101.29651.30880.0000
2102006.03.07 14:21modify240.101.29651.30910.0000
2112006.03.07 15:13modify240.101.29651.30930.0000
2122006.03.07 15:13modify240.101.29651.30940.0000
2132006.03.07 15:13modify240.101.29651.30960.0000
2142006.03.07 15:13modify240.101.29651.30970.0000
2152006.03.07 15:13modify240.101.29651.30990.0000
2162006.03.07 15:13modify240.101.29651.31010.0000
2172006.03.07 15:13modify240.101.29651.31030.0000
2182006.03.07 15:14modify240.101.29651.31040.0000
2192006.03.08 03:00close240.101.31291.31040.0000124.9110197.32
2202006.03.08 12:00sell250.101.31000.00000.0000
2212006.03.08 12:01modify250.101.31001.31300.0000
2222006.03.08 12:01close250.101.30891.31300.00008.4010205.72
2232006.03.08 12:01sell260.101.30860.00000.0000
2242006.03.08 18:15modify260.101.30861.31160.0000
2252006.03.08 18:15close260.101.30751.31160.00008.4110214.13
2262006.03.09 11:00buy270.101.30990.00000.0000
2272006.03.09 11:59modify270.101.30991.30700.0000
2282006.03.09 12:00modify270.101.30991.30720.0000
2292006.03.09 13:00modify270.101.30991.30730.0000
2302006.03.09 13:00modify270.101.30991.30740.0000
2312006.03.09 13:40modify270.101.30991.30740.0000
2322006.03.09 13:59modify270.101.30991.30770.0000
2332006.03.09 14:00modify270.101.30991.30790.0000
2342006.03.09 14:25modify270.101.30991.30800.0000
2352006.03.09 14:26modify270.101.30991.30810.0000
2362006.03.09 14:54modify270.101.30991.30820.0000
2372006.03.09 14:55modify270.101.30991.30830.0000
2382006.03.09 15:05modify270.101.30991.30840.0000
2392006.03.09 15:59modify270.101.30991.30870.0000
2402006.03.09 16:04modify270.101.30991.30870.0000
2412006.03.09 16:09modify270.101.30991.30890.0000
2422006.03.09 16:10modify270.101.30991.30900.0000
2432006.03.09 16:11modify270.101.30991.30910.0000
2442006.03.09 16:13modify270.101.30991.30930.0000
2452006.03.09 16:22modify270.101.30991.30940.0000
2462006.03.09 16:48modify270.101.30991.30950.0000
2472006.03.09 16:48modify270.101.30991.30960.0000
2482006.03.09 16:48modify270.101.30991.30970.0000
2492006.03.09 16:48modify270.101.30991.30980.0000
2502006.03.09 16:48modify270.101.30991.30990.0000
2512006.03.09 16:48modify270.101.30991.31000.0000
2522006.03.09 16:53modify270.101.30991.31010.0000
2532006.03.09 16:53modify270.101.30991.31020.0000
2542006.03.09 17:36modify270.101.30991.31030.0000
2552006.03.09 17:37modify270.101.30991.31040.0000
2562006.03.09 18:00modify270.101.30991.31040.0000
2572006.03.09 18:36modify270.101.30991.31050.0000
2582006.03.09 18:36modify270.101.30991.31070.0000
2592006.03.09 18:37modify270.101.30991.31080.0000
2602006.03.09 18:39modify270.101.30991.31100.0000
2612006.03.10 00:59modify270.101.30991.31180.0000
2622006.03.10 01:00modify270.101.30991.31190.0000
2632006.03.10 01:39modify270.101.30991.31210.0000
2642006.03.10 01:41modify270.101.30991.31220.0000
2652006.03.10 09:00close270.101.31361.31220.000028.1710242.30
2662006.03.13 07:00sell280.101.31540.00000.0000
2672006.03.13 07:59modify280.101.31541.31780.0000
2682006.03.13 08:00close280.101.31371.31780.000012.9410255.24