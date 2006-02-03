|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.03 03:00 - 2006.03.14 19:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Confirm=1; length1=3; length2=10; length3=16; lots=0.1; TakeProfit=0; StopLoss=0; UseTrail=true; TrailingAct=10; TrailingStep=40; UseADX=false; ADXthresh=30; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; Reverse=false; UseADXfloat=false; float=35; UsePriceChannel=true; ConfirmPchannel=1;
|Bars in test
|757
|Ticks modelled
|58393
|Modelling quality
|78.13%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|255.24
|Gross profit
|412.72
|Gross loss
|-157.48
|Profit factor
|2.62
|Expected payoff
|9.12
|Absolute drawdown
|25.02
|Maximal drawdown (%)
|90.76 (0.9%)
|Total trades
|28
|Short positions (won %)
|14 (64.29%)
|Long positions (won %)
|14 (57.14%)
|Profit trades (% of total)
|17 (60.71%)
|Loss trades (% of total)
|11 (39.29%)
|Largest
|profit trade
|124.91
|loss trade
|-31.96
|Average
|profit trade
|24.28
|loss trade
|-14.32
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (191.99)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-66.33)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|191.99 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-66.33 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.03 10:00
|buy
|1
|0.10
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.02.03 13:59
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2918
|0.0000
|3
|2006.02.03 14:00
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2920
|0.0000
|4
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2921
|0.0000
|5
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2922
|0.0000
|6
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2923
|0.0000
|7
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2924
|0.0000
|8
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2925
|0.0000
|9
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2926
|0.0000
|10
|2006.02.03 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2927
|0.0000
|11
|2006.02.03 14:59
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2938
|0.0000
|12
|2006.02.03 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2940
|0.0000
|13
|2006.02.03 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2941
|0.0000
|14
|2006.02.03 15:08
|modify
|1
|0.10
|1.2891
|1.2942
|0.0000
|15
|2006.02.05 22:00
|s/l
|1
|0.10
|1.2942
|1.2942
|0.0000
|39.44
|10039.44
|16
|2006.02.07 11:00
|sell
|2
|0.10
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|17
|2006.02.07 17:00
|close
|2
|0.10
|1.2986
|0.0000
|0.0000
|-14.63
|10024.81
|18
|2006.02.08 14:00
|buy
|3
|0.10
|1.2994
|0.0000
|0.0000
|19
|2006.02.08 15:59
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2965
|0.0000
|20
|2006.02.08 16:53
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2967
|0.0000
|21
|2006.02.08 16:53
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2969
|0.0000
|22
|2006.02.08 16:56
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2970
|0.0000
|23
|2006.02.08 16:58
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2971
|0.0000
|24
|2006.02.08 16:58
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2972
|0.0000
|25
|2006.02.08 16:59
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2990
|0.0000
|26
|2006.02.08 17:32
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2991
|0.0000
|27
|2006.02.08 17:34
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2992
|0.0000
|28
|2006.02.08 17:58
|modify
|3
|0.10
|1.2994
|1.2993
|0.0000
|29
|2006.02.08 21:59
|s/l
|3
|0.10
|1.2993
|1.2993
|0.0000
|-0.77
|10024.04
|30
|2006.02.09 02:00
|sell
|4
|0.10
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.02.09 06:07
|modify
|4
|0.10
|1.2982
|1.3011
|0.0000
|32
|2006.02.09 06:07
|close
|4
|0.10
|1.2968
|1.3011
|0.0000
|10.80
|10034.84
|33
|2006.02.09 15:00
|buy
|5
|0.10
|1.3015
|0.0000
|0.0000
|34
|2006.02.09 16:06
|modify
|5
|0.10
|1.3015
|1.2986
|0.0000
|35
|2006.02.09 16:07
|modify
|5
|0.10
|1.3015
|1.2987
|0.0000
|36
|2006.02.09 16:08
|modify
|5
|0.10
|1.3015
|1.2988
|0.0000
|37
|2006.02.09 21:57
|s/l
|5
|0.10
|1.2988
|1.2988
|0.0000
|-20.79
|10014.05
|38
|2006.02.10 05:00
|sell
|6
|0.10
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|39
|2006.02.10 13:59
|modify
|6
|0.10
|1.2990
|1.2977
|0.0000
|40
|2006.02.10 14:55
|close
|6
|0.10
|1.2936
|1.2977
|0.0000
|41.74
|10055.79
|41
|2006.02.10 17:00
|buy
|7
|0.10
|1.3053
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.02.10 19:59
|modify
|7
|0.10
|1.3053
|1.3028
|0.0000
|43
|2006.02.10 20:56
|modify
|7
|0.10
|1.3053
|1.3030
|0.0000
|44
|2006.02.10 20:59
|modify
|7
|0.10
|1.3053
|1.3043
|0.0000
|45
|2006.02.13 08:00
|close
|7
|0.10
|1.3066
|1.3043
|0.0000
|9.95
|10065.74
|46
|2006.02.14 07:00
|sell
|8
|0.10
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|47
|2006.02.14 12:00
|close
|8
|0.10
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|-26.73
|10039.01
|48
|2006.02.14 13:00
|buy
|9
|0.10
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|49
|2006.02.14 13:59
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3077
|0.0000
|50
|2006.02.14 14:00
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3078
|0.0000
|51
|2006.02.14 14:37
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3079
|0.0000
|52
|2006.02.14 14:38
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3080
|0.0000
|53
|2006.02.14 14:38
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3081
|0.0000
|54
|2006.02.14 14:38
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3083
|0.0000
|55
|2006.02.14 14:38
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3084
|0.0000
|56
|2006.02.14 14:38
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3086
|0.0000
|57
|2006.02.14 14:39
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3087
|0.0000
|58
|2006.02.14 14:39
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3088
|0.0000
|59
|2006.02.14 14:39
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3091
|0.0000
|60
|2006.02.14 14:40
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3093
|0.0000
|61
|2006.02.14 14:40
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3094
|0.0000
|62
|2006.02.14 14:40
|modify
|9
|0.10
|1.3087
|1.3095
|0.0000
|63
|2006.02.14 17:20
|s/l
|9
|0.10
|1.3095
|1.3095
|0.0000
|6.11
|10045.12
|64
|2006.02.15 01:00
|sell
|10
|0.10
|1.3075
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.02.15 08:00
|close
|10
|0.10
|1.3081
|0.0000
|0.0000
|-4.59
|10040.53
|66
|2006.02.15 14:00
|buy
|11
|0.10
|1.3064
|0.0000
|0.0000
|67
|2006.02.15 15:00
|close
|11
|0.10
|1.3056
|0.0000
|0.0000
|-6.13
|10034.40
|68
|2006.02.15 17:00
|buy
|12
|0.10
|1.3112
|0.0000
|0.0000
|69
|2006.02.16 08:00
|close
|12
|0.10
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|-9.16
|10025.24
|70
|2006.02.16 23:00
|sell
|13
|0.10
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|71
|2006.02.17 03:00
|close
|13
|0.10
|1.3142
|0.0000
|0.0000
|-31.96
|9993.28
|72
|2006.02.17 04:00
|buy
|14
|0.10
|1.3151
|0.0000
|0.0000
|73
|2006.02.17 12:59
|modify
|14
|0.10
|1.3151
|1.3131
|0.0000
|74
|2006.02.17 13:06
|modify
|14
|0.10
|1.3151
|1.3132
|0.0000
|75
|2006.02.17 15:59
|s/l
|14
|0.10
|1.3132
|1.3132
|0.0000
|-14.49
|9978.79
|76
|2006.02.17 20:00
|sell
|15
|0.10
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|77
|2006.02.19 23:00
|modify
|15
|0.10
|1.3108
|1.3136
|0.0000
|78
|2006.02.19 23:00
|close
|15
|0.10
|1.3095
|1.3136
|0.0000
|9.93
|9988.72
|79
|2006.02.21 04:00
|buy
|16
|0.10
|1.3091
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.02.21 07:59
|modify
|16
|0.10
|1.3091
|1.3064
|0.0000
|81
|2006.02.21 08:30
|modify
|16
|0.10
|1.3091
|1.3064
|0.0000
|82
|2006.02.21 08:41
|modify
|16
|0.10
|1.3091
|1.3066
|0.0000
|83
|2006.02.21 12:00
|close
|16
|0.10
|1.3096
|1.3066
|0.0000
|3.82
|9992.54
|84
|2006.02.21 19:00
|sell
|17
|0.10
|1.3072
|0.0000
|0.0000
|85
|2006.02.22 09:00
|close
|17
|0.10
|1.3095
|0.0000
|0.0000
|-17.56
|9974.98
|86
|2006.02.22 10:00
|buy
|18
|0.10
|1.3089
|0.0000
|0.0000
|87
|2006.02.22 10:59
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3081
|0.0000
|88
|2006.02.22 11:37
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3083
|0.0000
|89
|2006.02.22 11:37
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3084
|0.0000
|90
|2006.02.22 11:41
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3085
|0.0000
|91
|2006.02.22 13:59
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3095
|0.0000
|92
|2006.02.22 14:19
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3096
|0.0000
|93
|2006.02.22 14:19
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3098
|0.0000
|94
|2006.02.22 14:19
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3099
|0.0000
|95
|2006.02.22 14:20
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3100
|0.0000
|96
|2006.02.22 14:21
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3102
|0.0000
|97
|2006.02.22 14:21
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3103
|0.0000
|98
|2006.02.22 14:21
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3104
|0.0000
|99
|2006.02.22 14:31
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3104
|0.0000
|100
|2006.02.22 16:08
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3106
|0.0000
|101
|2006.02.22 16:11
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3108
|0.0000
|102
|2006.02.22 16:11
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3109
|0.0000
|103
|2006.02.22 16:11
|modify
|18
|0.10
|1.3089
|1.3110
|0.0000
|104
|2006.02.22 17:44
|s/l
|18
|0.10
|1.3110
|1.3110
|0.0000
|16.02
|9991.00
|105
|2006.02.23 10:00
|sell
|19
|0.10
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|106
|2006.02.23 10:59
|modify
|19
|0.10
|1.3066
|1.3082
|0.0000
|107
|2006.02.23 11:56
|close
|19
|0.10
|1.3041
|1.3082
|0.0000
|19.17
|10010.17
|108
|2006.02.24 09:00
|buy
|20
|0.10
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|109
|2006.02.24 09:35
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3081
|0.0000
|110
|2006.02.24 09:36
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3082
|0.0000
|111
|2006.02.24 11:55
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3083
|0.0000
|112
|2006.02.24 11:56
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3085
|0.0000
|113
|2006.02.24 13:32
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3087
|0.0000
|114
|2006.02.24 13:33
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3088
|0.0000
|115
|2006.02.24 13:36
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3089
|0.0000
|116
|2006.02.24 15:20
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3091
|0.0000
|117
|2006.02.24 15:21
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3094
|0.0000
|118
|2006.02.24 15:59
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3131
|0.0000
|119
|2006.02.24 16:00
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3133
|0.0000
|120
|2006.02.24 16:59
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3135
|0.0000
|121
|2006.02.24 19:59
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3135
|0.0000
|122
|2006.02.24 20:27
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3137
|0.0000
|123
|2006.02.24 20:59
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3139
|0.0000
|124
|2006.02.26 22:01
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3140
|0.0000
|125
|2006.02.26 22:06
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3141
|0.0000
|126
|2006.02.26 22:06
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3143
|0.0000
|127
|2006.02.26 22:07
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3144
|0.0000
|128
|2006.02.26 22:52
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3145
|0.0000
|129
|2006.02.26 22:53
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3151
|0.0000
|130
|2006.02.26 22:58
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3152
|0.0000
|131
|2006.02.26 23:05
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3153
|0.0000
|132
|2006.02.26 23:05
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3154
|0.0000
|133
|2006.02.26 23:06
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3157
|0.0000
|134
|2006.02.26 23:50
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3158
|0.0000
|135
|2006.02.26 23:50
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3159
|0.0000
|136
|2006.02.26 23:50
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3163
|0.0000
|137
|2006.02.26 23:50
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3165
|0.0000
|138
|2006.02.26 23:50
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3166
|0.0000
|139
|2006.02.26 23:51
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3175
|0.0000
|140
|2006.02.26 23:51
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3176
|0.0000
|141
|2006.02.26 23:51
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3177
|0.0000
|142
|2006.02.26 23:55
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3178
|0.0000
|143
|2006.02.26 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3180
|0.0000
|144
|2006.02.26 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3181
|0.0000
|145
|2006.02.26 23:57
|modify
|20
|0.10
|1.3110
|1.3182
|0.0000
|146
|2006.02.27 02:59
|s/l
|20
|0.10
|1.3182
|1.3182
|0.0000
|54.64
|10064.81
|147
|2006.02.28 10:00
|sell
|21
|0.10
|1.3182
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.02.28 11:44
|modify
|21
|0.10
|1.3182
|1.3211
|0.0000
|149
|2006.02.28 11:44
|close
|21
|0.10
|1.3170
|1.3211
|0.0000
|9.11
|10073.92
|150
|2006.03.01 19:00
|buy
|22
|0.10
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|151
|2006.03.02 04:00
|close
|22
|0.10
|1.3125
|0.0000
|0.0000
|-10.67
|10063.25
|152
|2006.03.02 11:00
|sell
|23
|0.10
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|153
|2006.03.02 14:44
|modify
|23
|0.10
|1.3110
|1.3139
|0.0000
|154
|2006.03.02 14:44
|close
|23
|0.10
|1.3098
|1.3139
|0.0000
|9.16
|10072.41
|155
|2006.03.06 15:00
|buy
|24
|0.10
|1.2965
|0.0000
|0.0000
|156
|2006.03.06 15:02
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2940
|0.0000
|157
|2006.03.06 15:02
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2944
|0.0000
|158
|2006.03.06 15:04
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2946
|0.0000
|159
|2006.03.06 15:06
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2948
|0.0000
|160
|2006.03.06 15:09
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2950
|0.0000
|161
|2006.03.06 15:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2953
|0.0000
|162
|2006.03.06 16:00
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2954
|0.0000
|163
|2006.03.06 16:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2955
|0.0000
|164
|2006.03.06 16:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2959
|0.0000
|165
|2006.03.06 17:00
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2961
|0.0000
|166
|2006.03.06 17:25
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2965
|0.0000
|167
|2006.03.06 17:26
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2967
|0.0000
|168
|2006.03.06 17:27
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2967
|0.0000
|169
|2006.03.07 00:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.2976
|0.0000
|170
|2006.03.07 04:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3007
|0.0000
|171
|2006.03.07 05:00
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3009
|0.0000
|172
|2006.03.07 05:58
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3011
|0.0000
|173
|2006.03.07 05:58
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3012
|0.0000
|174
|2006.03.07 08:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3015
|0.0000
|175
|2006.03.07 09:31
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3016
|0.0000
|176
|2006.03.07 09:31
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3018
|0.0000
|177
|2006.03.07 09:31
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3019
|0.0000
|178
|2006.03.07 09:32
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3021
|0.0000
|179
|2006.03.07 09:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3022
|0.0000
|180
|2006.03.07 09:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3024
|0.0000
|181
|2006.03.07 09:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3025
|0.0000
|182
|2006.03.07 09:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3027
|0.0000
|183
|2006.03.07 09:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3028
|0.0000
|184
|2006.03.07 09:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3033
|0.0000
|185
|2006.03.07 10:00
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3034
|0.0000
|186
|2006.03.07 10:31
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3035
|0.0000
|187
|2006.03.07 10:31
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3036
|0.0000
|188
|2006.03.07 10:31
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3037
|0.0000
|189
|2006.03.07 10:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3039
|0.0000
|190
|2006.03.07 10:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3040
|0.0000
|191
|2006.03.07 10:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3041
|0.0000
|192
|2006.03.07 10:33
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3042
|0.0000
|193
|2006.03.07 10:34
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3043
|0.0000
|194
|2006.03.07 10:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3055
|0.0000
|195
|2006.03.07 11:00
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3056
|0.0000
|196
|2006.03.07 11:37
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3058
|0.0000
|197
|2006.03.07 11:37
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3061
|0.0000
|198
|2006.03.07 11:37
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3063
|0.0000
|199
|2006.03.07 11:37
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3066
|0.0000
|200
|2006.03.07 11:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3075
|0.0000
|201
|2006.03.07 13:59
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3077
|0.0000
|202
|2006.03.07 14:00
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3079
|0.0000
|203
|2006.03.07 14:18
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3080
|0.0000
|204
|2006.03.07 14:18
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3081
|0.0000
|205
|2006.03.07 14:19
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3082
|0.0000
|206
|2006.03.07 14:19
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3085
|0.0000
|207
|2006.03.07 14:20
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3086
|0.0000
|208
|2006.03.07 14:20
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3087
|0.0000
|209
|2006.03.07 14:20
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3088
|0.0000
|210
|2006.03.07 14:21
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3091
|0.0000
|211
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3093
|0.0000
|212
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3094
|0.0000
|213
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3096
|0.0000
|214
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3097
|0.0000
|215
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3099
|0.0000
|216
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3101
|0.0000
|217
|2006.03.07 15:13
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3103
|0.0000
|218
|2006.03.07 15:14
|modify
|24
|0.10
|1.2965
|1.3104
|0.0000
|219
|2006.03.08 03:00
|close
|24
|0.10
|1.3129
|1.3104
|0.0000
|124.91
|10197.32
|220
|2006.03.08 12:00
|sell
|25
|0.10
|1.3100
|0.0000
|0.0000
|221
|2006.03.08 12:01
|modify
|25
|0.10
|1.3100
|1.3130
|0.0000
|222
|2006.03.08 12:01
|close
|25
|0.10
|1.3089
|1.3130
|0.0000
|8.40
|10205.72
|223
|2006.03.08 12:01
|sell
|26
|0.10
|1.3086
|0.0000
|0.0000
|224
|2006.03.08 18:15
|modify
|26
|0.10
|1.3086
|1.3116
|0.0000
|225
|2006.03.08 18:15
|close
|26
|0.10
|1.3075
|1.3116
|0.0000
|8.41
|10214.13
|226
|2006.03.09 11:00
|buy
|27
|0.10
|1.3099
|0.0000
|0.0000
|227
|2006.03.09 11:59
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3070
|0.0000
|228
|2006.03.09 12:00
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3072
|0.0000
|229
|2006.03.09 13:00
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3073
|0.0000
|230
|2006.03.09 13:00
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3074
|0.0000
|231
|2006.03.09 13:40
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3074
|0.0000
|232
|2006.03.09 13:59
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3077
|0.0000
|233
|2006.03.09 14:00
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3079
|0.0000
|234
|2006.03.09 14:25
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3080
|0.0000
|235
|2006.03.09 14:26
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3081
|0.0000
|236
|2006.03.09 14:54
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3082
|0.0000
|237
|2006.03.09 14:55
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3083
|0.0000
|238
|2006.03.09 15:05
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3084
|0.0000
|239
|2006.03.09 15:59
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3087
|0.0000
|240
|2006.03.09 16:04
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3087
|0.0000
|241
|2006.03.09 16:09
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3089
|0.0000
|242
|2006.03.09 16:10
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3090
|0.0000
|243
|2006.03.09 16:11
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3091
|0.0000
|244
|2006.03.09 16:13
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3093
|0.0000
|245
|2006.03.09 16:22
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3094
|0.0000
|246
|2006.03.09 16:48
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3095
|0.0000
|247
|2006.03.09 16:48
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3096
|0.0000
|248
|2006.03.09 16:48
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3097
|0.0000
|249
|2006.03.09 16:48
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3098
|0.0000
|250
|2006.03.09 16:48
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3099
|0.0000
|251
|2006.03.09 16:48
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3100
|0.0000
|252
|2006.03.09 16:53
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3101
|0.0000
|253
|2006.03.09 16:53
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3102
|0.0000
|254
|2006.03.09 17:36
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3103
|0.0000
|255
|2006.03.09 17:37
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3104
|0.0000
|256
|2006.03.09 18:00
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3104
|0.0000
|257
|2006.03.09 18:36
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3105
|0.0000
|258
|2006.03.09 18:36
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3107
|0.0000
|259
|2006.03.09 18:37
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3108
|0.0000
|260
|2006.03.09 18:39
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3110
|0.0000
|261
|2006.03.10 00:59
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3118
|0.0000
|262
|2006.03.10 01:00
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3119
|0.0000
|263
|2006.03.10 01:39
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3121
|0.0000
|264
|2006.03.10 01:41
|modify
|27
|0.10
|1.3099
|1.3122
|0.0000
|265
|2006.03.10 09:00
|close
|27
|0.10
|1.3136
|1.3122
|0.0000
|28.17
|10242.30
|266
|2006.03.13 07:00
|sell
|28
|0.10
|1.3154
|0.0000
|0.0000
|267
|2006.03.13 07:59
|modify
|28
|0.10
|1.3154
|1.3178
|0.0000
|268
|2006.03.13 08:00
|close
|28
|0.10
|1.3137
|1.3178
|0.0000
|12.94
|10255.24