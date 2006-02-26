Interbank FX, LLC

Account: 281617 Name: Hendrick Stam Currency: USD 2006 March 3, 16:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56278172006.02.26 17:49balanceDeposit3 000.00
56280662006.02.26 23:00sell0.30euraud1.60571.60451.58972006.02.27 00:561.60450.000.000.0026.58
56281062006.02.26 23:00sell0.30usdjpy117.08116.43115.482006.02.27 01:11116.430.000.000.00167.48
56600732006.02.27 03:27sell0.30euraud1.60571.60521.58942006.02.27 07:411.60520.000.000.0011.09
57036172006.02.27 16:21sell0.30usdchf1.32091.32071.30492006.02.27 17:031.32070.000.000.004.54
56942792006.02.27 13:51sell0.30usdjpy116.07116.05114.472006.02.27 17:11116.050.000.000.005.17
57089642006.02.27 17:51sell0.20usdchf1.32210.00001.30612006.02.27 18:151.32090.000.000.0018.17
57123912006.02.27 19:14sell0.20usdchf1.32110.00001.30512006.02.28 08:561.31960.000.00-1.7522.73
57525512006.02.28 09:21sell0.20usdchf1.31820.00001.30222006.02.28 10:561.31670.000.000.0022.78
57036202006.02.27 16:21buy0.20audusd0.73840.73860.75442006.02.28 10:570.74050.000.000.6542.00
57626752006.02.28 11:15sell0.20usdchf1.31731.31591.30132006.02.28 15:121.31410.000.000.0048.70
57089372006.02.27 17:50sell0.20usdjpy116.14116.03114.542006.02.28 16:05116.030.000.00-2.1018.96
57626652006.02.28 11:15buy0.20audusd0.74070.74080.75672006.02.28 16:200.74250.000.000.0036.00
56287282006.02.26 23:01sell0.30eurchf1.56401.56401.54832006.02.28 17:121.56400.000.00-1.500.00
56848452006.02.27 10:04sell0.30euraud1.60540.00001.58942006.02.28 17:451.60470.000.003.3915.61
57938182006.02.28 16:23sell0.30usdchf1.31131.31071.29532006.02.28 19:181.31020.000.000.0025.19
57979692006.02.28 18:03buy0.20euraud1.60471.60561.62072006.02.28 22:361.60560.000.00-2.3813.37
57938242006.02.28 16:23sell0.20usdjpy115.81115.67114.212006.02.28 23:43115.670.000.00-2.1024.21
58137882006.03.01 00:00buy0.30usdjpy115.80115.82117.402006.03.01 02:54115.820.000.000.005.18
57974882006.02.28 17:49sell0.30eurchf1.56350.00001.54752006.03.01 07:531.56190.000.00-1.5036.67
58291282006.03.01 06:50sell0.20usdchf1.31021.30901.29582006.03.01 08:221.30900.000.000.0018.34
58291072006.03.01 06:50buy0.30usdjpy115.85116.06117.452006.03.01 12:01116.170.000.000.0082.64
57043152006.02.27 16:37buy0.20audcad0.84480.84560.86082006.03.01 12:100.84560.000.002.2214.05
58525122006.03.01 11:32sell0.30eurchf1.56161.56151.54562006.03.01 13:341.56150.000.000.002.30
58522342006.03.01 11:31sell0.20usdchf1.30791.30601.29352006.03.01 13:491.30600.000.000.0029.10
57965052006.02.28 17:07buy0.20audusd0.74330.74540.75932006.03.01 13:550.74570.000.000.6548.00
58577352006.03.01 12:35buy0.30audcad0.84740.84750.86342006.03.01 15:000.84750.000.000.002.63
58567042006.03.01 12:20buy0.30usdjpy116.11116.12117.712006.03.01 18:33116.120.000.000.002.58
58983952006.03.01 18:01buy0.17audcad0.84490.84490.86092006.03.02 00:200.84490.000.002.830.00
59060032006.03.01 20:17buy0.19usdjpy116.11116.15117.712006.03.02 07:16116.150.000.005.876.54
57043342006.02.27 16:37buy0.20usdcad1.14350.00001.15952006.03.02 12:081.13420.000.002.65-163.99
58291142006.03.01 06:50buy0.30euraud1.60760.00001.62362006.03.02 12:081.59870.000.00-10.71-199.29
58680362006.03.01 13:58buy0.20audusd0.74610.00000.76212006.03.02 12:110.74650.000.001.958.00
59255562006.03.02 07:44buy0.18usdjpy116.10116.15117.702006.03.02 12:11116.210.000.000.0017.04
58680342006.03.01 13:58sell0.20usdchf1.30470.00001.29032006.03.02 13:151.31270.000.00-5.25-121.89
58680262006.03.01 13:58sell0.30eurchf1.56060.00001.54462006.03.02 13:161.56460.000.00-4.50-91.43
59397882006.03.02 12:12buy0.19usdjpy116.21116.28117.812006.03.02 13:26116.280.000.000.0011.44
59432582006.03.02 13:19sell0.15usdchf1.31191.31011.30592006.03.02 13:491.31010.000.000.0020.61
59398162006.03.02 12:13buy0.17eurusd1.19391.19431.19992006.03.02 13:491.19430.000.000.006.80
59396592006.03.02 12:09buy0.19euraud1.59950.00001.61552006.03.02 14:411.59990.000.000.005.67
59490462006.03.02 13:52sell0.19usdchf1.30981.30671.30182006.03.02 15:131.30550.000.000.0062.58
59490512006.03.02 13:52buy0.17eurusd1.19471.19811.20072006.03.02 15:131.19880.000.000.0069.70
59397772006.03.02 12:12buy0.21audusd0.74700.74730.76302006.03.02 15:140.74760.000.000.0012.60
59613752006.03.02 15:14buy0.21euraud1.60371.60411.60972006.03.02 15:301.60490.000.000.0018.82
59398232006.03.02 12:13buy0.15gbpusd1.74791.74861.75392006.03.02 16:311.75040.000.000.0037.50
59613572006.03.02 15:14buy0.23eurusd1.19871.19941.20472006.03.02 16:311.20070.000.000.0046.00
59643122006.03.02 15:31sell0.16usdchf1.30511.30501.29912006.03.02 16:541.30500.000.000.001.23
59751572006.03.02 16:58sell0.16usdchf1.30471.30441.29872006.03.02 17:171.30340.000.000.0015.96
59751552006.03.02 16:58buy0.18gbpusd1.74961.75081.75562006.03.02 17:331.75080.000.000.0021.60
59751432006.03.02 16:57buy0.20eurusd1.20021.20081.20622006.03.02 17:501.20160.000.000.0028.00
59432382006.03.02 13:18sell0.16eurchf1.56420.00001.55822006.03.02 17:511.56370.000.000.006.15
59768402006.03.02 17:18sell0.17usdchf1.30261.30231.29662006.03.02 17:511.30170.000.000.0011.75
59396552006.03.02 12:08buy0.21usdcad1.13460.00001.15062006.03.02 18:051.13180.000.000.00-51.95
59803642006.03.02 17:52buy0.18gbpusd1.75150.00001.75752006.03.02 19:111.75210.000.000.0010.80
59803352006.03.02 17:52sell0.23usdchf1.30131.30061.29532006.03.02 19:391.29960.000.000.0030.09
59809122006.03.02 18:00buy0.17eurusd1.20181.20251.20782006.03.02 19:401.20330.000.000.0025.50
59803382006.03.02 17:52sell0.21eurchf1.56371.56361.55772006.03.03 00:431.56360.000.00-1.051.62
59490572006.03.02 13:52buy0.15usdjpy116.30116.44116.902006.03.03 01:07116.440.000.001.5518.04
59404042006.03.02 12:33sell0.14audnzd1.11981.11971.11382006.03.03 06:051.11970.000.000.340.94
59840682006.03.02 19:12buy0.17usdcad1.13151.13121.13752006.03.03 07:121.13180.000.000.454.51
59840362006.03.02 19:11sell0.19gbpusd1.75211.75201.74612006.03.03 08:571.75200.000.00-0.821.90
60311262006.03.03 07:01sell0.16eurchf1.56350.00001.55752006.03.03 09:481.56290.000.000.007.38
60364622006.03.03 08:33buy0.17usdcad1.13351.13421.14952006.03.03 09:571.13420.000.000.0010.49
60308792006.03.03 06:56buy0.18eurusd1.20211.20221.20812006.03.03 10:411.20220.000.000.001.80
60413432006.03.03 09:51buy0.17gbpusd1.75250.00001.76852006.03.03 11:051.75340.000.000.0015.30
60464292006.03.03 11:10buy0.19gbpusd1.75421.75481.77022006.03.03 12:121.75570.000.000.0028.50
60464872006.03.03 11:11buy0.17eurusd1.20161.20211.21762006.03.03 12:311.20210.000.000.008.50
60308562006.03.03 06:56sell0.22audnzd1.11830.00001.11232006.03.03 14:061.11810.000.000.002.93
59875222006.03.02 19:40sell0.20usdchf1.29921.29821.29322006.03.03 14:071.29820.000.00-1.7515.41
60529712006.03.03 12:52buy0.17eurusd1.20271.20361.21872006.03.03 14:071.20360.000.000.0015.30
60587712006.03.03 14:13buy0.19eurusd1.20401.20461.22002006.03.03 14:331.20460.000.000.0011.40
60587692006.03.03 14:13sell0.21usdchf1.29741.29621.28142006.03.03 14:331.29620.000.000.0019.44
59643062006.03.02 15:31sell0.18euraud1.60480.00001.59882006.03.03 14:551.61680.000.002.03-161.01
60308612006.03.03 06:56buy0.20usdjpy116.400.00117.002006.03.03 15:03116.450.000.000.008.59
60422582006.03.03 10:10buy0.17usdcad1.13490.00001.15092006.03.03 15:041.13550.000.000.008.98
60529302006.03.03 12:49sell0.19gbpusd1.75570.00001.73972006.03.03 15:041.75420.000.000.0028.50
60650242006.03.03 15:05buy0.23usdjpy116.600.00118.202006.03.03 15:05116.670.000.000.0013.80
60650422006.03.03 15:05buy0.21usdcad1.13580.00001.15182006.03.03 15:071.13620.000.000.007.39
60627462006.03.03 14:55sell0.19euraud1.61640.00001.60042006.03.03 15:081.61640.000.000.000.00
60666982006.03.03 15:08buy0.16gbpusd1.75270.00001.76872006.03.03 15:101.75340.000.000.0011.20
60674602006.03.03 15:11buy0.16gbpusd1.75251.75321.76852006.03.03 15:291.75320.000.000.0011.20
60655862006.03.03 15:06sell0.21usdchf1.30121.30061.28522006.03.03 15:291.30060.000.000.009.68
  0.00 0.00 -10.83 691.69
Closed P/L: 680.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
59255532006.03.02 07:44buy0.21audcad0.84730.00000.8633 0.84450.000.001.17-51.78
60588012006.03.03 14:14sell0.17audnzd1.11690.00001.1009 1.11870.000.000.00-20.36
59614112006.03.02 15:14buy0.18audusd0.74810.00000.7541 0.74380.000.000.59-77.40
60666682006.03.03 15:08buy0.21euraud1.61660.00001.6326 1.61680.000.000.003.13
60412692006.03.03 09:50buy0.19eurchf1.56270.00001.5787 1.56210.000.000.00-8.78
60616152006.03.03 14:39buy0.19eurusd1.20400.00001.2200 1.20310.000.000.00-17.10
60666742006.03.03 15:08buy0.21usdcad1.13630.00001.1523 1.13540.000.000.00-16.65
60656022006.03.03 15:06buy0.19usdjpy116.770.00118.37 116.430.000.000.00-55.48
60746712006.03.03 16:16buy0.19gbpusd1.75380.00001.7698 1.75320.000.000.00-11.40
60746752006.03.03 16:16sell0.17usdchf1.29860.00001.2826 1.29880.000.000.00-2.62
  0.00 0.00 1.76 -258.44
 Floating P/L: -256.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 680.86 Floating P/L: -256.68 Margin: 1 910.00
Balance: 3 680.86 Equity: 3 424.18 Free Margin: 1 514.18