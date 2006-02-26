Interbank FX, LLC
|Account: 281617
|Name: Hendrick Stam
|Currency: USD
|2006 March 3, 16:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5627817
|2006.02.26 17:49
|balance
|Deposit
|3 000.00
|5628066
|2006.02.26 23:00
|sell
|0.30
|euraud
|1.6057
|1.6045
|1.5897
|2006.02.27 00:56
|1.6045
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|5628106
|2006.02.26 23:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.08
|116.43
|115.48
|2006.02.27 01:11
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|167.48
|5660073
|2006.02.27 03:27
|sell
|0.30
|euraud
|1.6057
|1.6052
|1.5894
|2006.02.27 07:41
|1.6052
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|5703617
|2006.02.27 16:21
|sell
|0.30
|usdchf
|1.3209
|1.3207
|1.3049
|2006.02.27 17:03
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|5694279
|2006.02.27 13:51
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.07
|116.05
|114.47
|2006.02.27 17:11
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|5708964
|2006.02.27 17:51
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3221
|0.0000
|1.3061
|2006.02.27 18:15
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|18.17
|5712391
|2006.02.27 19:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3211
|0.0000
|1.3051
|2006.02.28 08:56
|1.3196
|0.00
|0.00
|-1.75
|22.73
|5752551
|2006.02.28 09:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3182
|0.0000
|1.3022
|2006.02.28 10:56
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|22.78
|5703620
|2006.02.27 16:21
|buy
|0.20
|audusd
|0.7384
|0.7386
|0.7544
|2006.02.28 10:57
|0.7405
|0.00
|0.00
|0.65
|42.00
|5762675
|2006.02.28 11:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3173
|1.3159
|1.3013
|2006.02.28 15:12
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|48.70
|5708937
|2006.02.27 17:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|116.03
|114.54
|2006.02.28 16:05
|116.03
|0.00
|0.00
|-2.10
|18.96
|5762665
|2006.02.28 11:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7407
|0.7408
|0.7567
|2006.02.28 16:20
|0.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|5628728
|2006.02.26 23:01
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5640
|1.5640
|1.5483
|2006.02.28 17:12
|1.5640
|0.00
|0.00
|-1.50
|0.00
|5684845
|2006.02.27 10:04
|sell
|0.30
|euraud
|1.6054
|0.0000
|1.5894
|2006.02.28 17:45
|1.6047
|0.00
|0.00
|3.39
|15.61
|5793818
|2006.02.28 16:23
|sell
|0.30
|usdchf
|1.3113
|1.3107
|1.2953
|2006.02.28 19:18
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|25.19
|5797969
|2006.02.28 18:03
|buy
|0.20
|euraud
|1.6047
|1.6056
|1.6207
|2006.02.28 22:36
|1.6056
|0.00
|0.00
|-2.38
|13.37
|5793824
|2006.02.28 16:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.81
|115.67
|114.21
|2006.02.28 23:43
|115.67
|0.00
|0.00
|-2.10
|24.21
|5813788
|2006.03.01 00:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.80
|115.82
|117.40
|2006.03.01 02:54
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|5797488
|2006.02.28 17:49
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5635
|0.0000
|1.5475
|2006.03.01 07:53
|1.5619
|0.00
|0.00
|-1.50
|36.67
|5829128
|2006.03.01 06:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3102
|1.3090
|1.2958
|2006.03.01 08:22
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|18.34
|5829107
|2006.03.01 06:50
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.85
|116.06
|117.45
|2006.03.01 12:01
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|82.64
|5704315
|2006.02.27 16:37
|buy
|0.20
|audcad
|0.8448
|0.8456
|0.8608
|2006.03.01 12:10
|0.8456
|0.00
|0.00
|2.22
|14.05
|5852512
|2006.03.01 11:32
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5616
|1.5615
|1.5456
|2006.03.01 13:34
|1.5615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|5852234
|2006.03.01 11:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3079
|1.3060
|1.2935
|2006.03.01 13:49
|1.3060
|0.00
|0.00
|0.00
|29.10
|5796505
|2006.02.28 17:07
|buy
|0.20
|audusd
|0.7433
|0.7454
|0.7593
|2006.03.01 13:55
|0.7457
|0.00
|0.00
|0.65
|48.00
|5857735
|2006.03.01 12:35
|buy
|0.30
|audcad
|0.8474
|0.8475
|0.8634
|2006.03.01 15:00
|0.8475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|5856704
|2006.03.01 12:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.11
|116.12
|117.71
|2006.03.01 18:33
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|5898395
|2006.03.01 18:01
|buy
|0.17
|audcad
|0.8449
|0.8449
|0.8609
|2006.03.02 00:20
|0.8449
|0.00
|0.00
|2.83
|0.00
|5906003
|2006.03.01 20:17
|buy
|0.19
|usdjpy
|116.11
|116.15
|117.71
|2006.03.02 07:16
|116.15
|0.00
|0.00
|5.87
|6.54
|5704334
|2006.02.27 16:37
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1435
|0.0000
|1.1595
|2006.03.02 12:08
|1.1342
|0.00
|0.00
|2.65
|-163.99
|5829114
|2006.03.01 06:50
|buy
|0.30
|euraud
|1.6076
|0.0000
|1.6236
|2006.03.02 12:08
|1.5987
|0.00
|0.00
|-10.71
|-199.29
|5868036
|2006.03.01 13:58
|buy
|0.20
|audusd
|0.7461
|0.0000
|0.7621
|2006.03.02 12:11
|0.7465
|0.00
|0.00
|1.95
|8.00
|5925556
|2006.03.02 07:44
|buy
|0.18
|usdjpy
|116.10
|116.15
|117.70
|2006.03.02 12:11
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|5868034
|2006.03.01 13:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3047
|0.0000
|1.2903
|2006.03.02 13:15
|1.3127
|0.00
|0.00
|-5.25
|-121.89
|5868026
|2006.03.01 13:58
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5606
|0.0000
|1.5446
|2006.03.02 13:16
|1.5646
|0.00
|0.00
|-4.50
|-91.43
|5939788
|2006.03.02 12:12
|buy
|0.19
|usdjpy
|116.21
|116.28
|117.81
|2006.03.02 13:26
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|5943258
|2006.03.02 13:19
|sell
|0.15
|usdchf
|1.3119
|1.3101
|1.3059
|2006.03.02 13:49
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|20.61
|5939816
|2006.03.02 12:13
|buy
|0.17
|eurusd
|1.1939
|1.1943
|1.1999
|2006.03.02 13:49
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|5939659
|2006.03.02 12:09
|buy
|0.19
|euraud
|1.5995
|0.0000
|1.6155
|2006.03.02 14:41
|1.5999
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|5949046
|2006.03.02 13:52
|sell
|0.19
|usdchf
|1.3098
|1.3067
|1.3018
|2006.03.02 15:13
|1.3055
|0.00
|0.00
|0.00
|62.58
|5949051
|2006.03.02 13:52
|buy
|0.17
|eurusd
|1.1947
|1.1981
|1.2007
|2006.03.02 15:13
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|69.70
|5939777
|2006.03.02 12:12
|buy
|0.21
|audusd
|0.7470
|0.7473
|0.7630
|2006.03.02 15:14
|0.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|5961375
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.21
|euraud
|1.6037
|1.6041
|1.6097
|2006.03.02 15:30
|1.6049
|0.00
|0.00
|0.00
|18.82
|5939823
|2006.03.02 12:13
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.7479
|1.7486
|1.7539
|2006.03.02 16:31
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|5961357
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.23
|eurusd
|1.1987
|1.1994
|1.2047
|2006.03.02 16:31
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|5964312
|2006.03.02 15:31
|sell
|0.16
|usdchf
|1.3051
|1.3050
|1.2991
|2006.03.02 16:54
|1.3050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|5975157
|2006.03.02 16:58
|sell
|0.16
|usdchf
|1.3047
|1.3044
|1.2987
|2006.03.02 17:17
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|15.96
|5975155
|2006.03.02 16:58
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.7496
|1.7508
|1.7556
|2006.03.02 17:33
|1.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|5975143
|2006.03.02 16:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2002
|1.2008
|1.2062
|2006.03.02 17:50
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5943238
|2006.03.02 13:18
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5642
|0.0000
|1.5582
|2006.03.02 17:51
|1.5637
|0.00
|0.00
|0.00
|6.15
|5976840
|2006.03.02 17:18
|sell
|0.17
|usdchf
|1.3026
|1.3023
|1.2966
|2006.03.02 17:51
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|5939655
|2006.03.02 12:08
|buy
|0.21
|usdcad
|1.1346
|0.0000
|1.1506
|2006.03.02 18:05
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.95
|5980364
|2006.03.02 17:52
|buy
|0.18
|gbpusd
|1.7515
|0.0000
|1.7575
|2006.03.02 19:11
|1.7521
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|5980335
|2006.03.02 17:52
|sell
|0.23
|usdchf
|1.3013
|1.3006
|1.2953
|2006.03.02 19:39
|1.2996
|0.00
|0.00
|0.00
|30.09
|5980912
|2006.03.02 18:00
|buy
|0.17
|eurusd
|1.2018
|1.2025
|1.2078
|2006.03.02 19:40
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|25.50
|5980338
|2006.03.02 17:52
|sell
|0.21
|eurchf
|1.5637
|1.5636
|1.5577
|2006.03.03 00:43
|1.5636
|0.00
|0.00
|-1.05
|1.62
|5949057
|2006.03.02 13:52
|buy
|0.15
|usdjpy
|116.30
|116.44
|116.90
|2006.03.03 01:07
|116.44
|0.00
|0.00
|1.55
|18.04
|5940404
|2006.03.02 12:33
|sell
|0.14
|audnzd
|1.1198
|1.1197
|1.1138
|2006.03.03 06:05
|1.1197
|0.00
|0.00
|0.34
|0.94
|5984068
|2006.03.02 19:12
|buy
|0.17
|usdcad
|1.1315
|1.1312
|1.1375
|2006.03.03 07:12
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.45
|4.51
|5984036
|2006.03.02 19:11
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.7521
|1.7520
|1.7461
|2006.03.03 08:57
|1.7520
|0.00
|0.00
|-0.82
|1.90
|6031126
|2006.03.03 07:01
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5635
|0.0000
|1.5575
|2006.03.03 09:48
|1.5629
|0.00
|0.00
|0.00
|7.38
|6036462
|2006.03.03 08:33
|buy
|0.17
|usdcad
|1.1335
|1.1342
|1.1495
|2006.03.03 09:57
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|6030879
|2006.03.03 06:56
|buy
|0.18
|eurusd
|1.2021
|1.2022
|1.2081
|2006.03.03 10:41
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|6041343
|2006.03.03 09:51
|buy
|0.17
|gbpusd
|1.7525
|0.0000
|1.7685
|2006.03.03 11:05
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|6046429
|2006.03.03 11:10
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.7542
|1.7548
|1.7702
|2006.03.03 12:12
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|6046487
|2006.03.03 11:11
|buy
|0.17
|eurusd
|1.2016
|1.2021
|1.2176
|2006.03.03 12:31
|1.2021
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|6030856
|2006.03.03 06:56
|sell
|0.22
|audnzd
|1.1183
|0.0000
|1.1123
|2006.03.03 14:06
|1.1181
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|5987522
|2006.03.02 19:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2992
|1.2982
|1.2932
|2006.03.03 14:07
|1.2982
|0.00
|0.00
|-1.75
|15.41
|6052971
|2006.03.03 12:52
|buy
|0.17
|eurusd
|1.2027
|1.2036
|1.2187
|2006.03.03 14:07
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|15.30
|6058771
|2006.03.03 14:13
|buy
|0.19
|eurusd
|1.2040
|1.2046
|1.2200
|2006.03.03 14:33
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|6058769
|2006.03.03 14:13
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2974
|1.2962
|1.2814
|2006.03.03 14:33
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|19.44
|5964306
|2006.03.02 15:31
|sell
|0.18
|euraud
|1.6048
|0.0000
|1.5988
|2006.03.03 14:55
|1.6168
|0.00
|0.00
|2.03
|-161.01
|6030861
|2006.03.03 06:56
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.40
|0.00
|117.00
|2006.03.03 15:03
|116.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.59
|6042258
|2006.03.03 10:10
|buy
|0.17
|usdcad
|1.1349
|0.0000
|1.1509
|2006.03.03 15:04
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|6052930
|2006.03.03 12:49
|sell
|0.19
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7397
|2006.03.03 15:04
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|28.50
|6065024
|2006.03.03 15:05
|buy
|0.23
|usdjpy
|116.60
|0.00
|118.20
|2006.03.03 15:05
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|6065042
|2006.03.03 15:05
|buy
|0.21
|usdcad
|1.1358
|0.0000
|1.1518
|2006.03.03 15:07
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.00
|7.39
|6062746
|2006.03.03 14:55
|sell
|0.19
|euraud
|1.6164
|0.0000
|1.6004
|2006.03.03 15:08
|1.6164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6066698
|2006.03.03 15:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.7527
|0.0000
|1.7687
|2006.03.03 15:10
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|6067460
|2006.03.03 15:11
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.7525
|1.7532
|1.7685
|2006.03.03 15:29
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|6065586
|2006.03.03 15:06
|sell
|0.21
|usdchf
|1.3012
|1.3006
|1.2852
|2006.03.03 15:29
|1.3006
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|
|0.00
|0.00
|-10.83
|691.69
|Closed P/L:
|680.86
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5925553
|2006.03.02 07:44
|buy
|0.21
|audcad
|0.8473
|0.0000
|0.8633
|
|0.8445
|0.00
|0.00
|1.17
|-51.78
|6058801
|2006.03.03 14:14
|sell
|0.17
|audnzd
|1.1169
|0.0000
|1.1009
|
|1.1187
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.36
|5961411
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.18
|audusd
|0.7481
|0.0000
|0.7541
|
|0.7438
|0.00
|0.00
|0.59
|-77.40
|6066668
|2006.03.03 15:08
|buy
|0.21
|euraud
|1.6166
|0.0000
|1.6326
|
|1.6168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|6041269
|2006.03.03 09:50
|buy
|0.19
|eurchf
|1.5627
|0.0000
|1.5787
|
|1.5621
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.78
|6061615
|2006.03.03 14:39
|buy
|0.19
|eurusd
|1.2040
|0.0000
|1.2200
|
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|6066674
|2006.03.03 15:08
|buy
|0.21
|usdcad
|1.1363
|0.0000
|1.1523
|
|1.1354
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.65
|6065602
|2006.03.03 15:06
|buy
|0.19
|usdjpy
|116.77
|0.00
|118.37
|
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.48
|6074671
|2006.03.03 16:16
|buy
|0.19
|gbpusd
|1.7538
|0.0000
|1.7698
|
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|6074675
|2006.03.03 16:16
|sell
|0.17
|usdchf
|1.2986
|0.0000
|1.2826
|
|1.2988
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|
|0.00
|0.00
|1.76
|-258.44
|
|Floating P/L:
|-256.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|680.86
|Floating P/L:
|-256.68
|Margin:
|1 910.00
|Balance:
|3 680.86
|Equity:
|3 424.18
|Free Margin:
|1 514.18