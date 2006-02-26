Interbank FX, LLC

Account: 281617 Name: Hendrick Stam Currency: USD 2006 March 2, 16:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56278172006.02.26 17:49balanceDeposit3 000.00
57043152006.02.27 16:37buy0.20audcad0.84480.84560.86082006.03.01 12:100.84560.000.002.2214.05
58577352006.03.01 12:35buy0.30audcad0.84740.84750.86342006.03.01 15:000.84750.000.000.002.63
58983952006.03.01 18:01buy0.17audcad0.84490.84490.86092006.03.02 00:200.84490.000.002.830.00
57036202006.02.27 16:21buy0.20audusd0.73840.73860.75442006.02.28 10:570.74050.000.000.6542.00
57626652006.02.28 11:15buy0.20audusd0.74070.74080.75672006.02.28 16:200.74250.000.000.0036.00
57965052006.02.28 17:07buy0.20audusd0.74330.74540.75932006.03.01 13:550.74570.000.000.6548.00
58680362006.03.01 13:58buy0.20audusd0.74610.00000.76212006.03.02 12:110.74650.000.001.958.00
59397772006.03.02 12:12buy0.21audusd0.74700.74730.76302006.03.02 15:140.74760.000.000.0012.60
56280662006.02.26 23:00sell0.30euraud1.60571.60451.58972006.02.27 00:561.60450.000.000.0026.58
56600732006.02.27 03:27sell0.30euraud1.60571.60521.58942006.02.27 07:411.60520.000.000.0011.09
56848452006.02.27 10:04sell0.30euraud1.60540.00001.58942006.02.28 17:451.60470.000.003.3915.61
57979692006.02.28 18:03buy0.20euraud1.60471.60561.62072006.02.28 22:361.60560.000.00-2.3813.37
58291142006.03.01 06:50buy0.30euraud1.60760.00001.62362006.03.02 12:081.59870.000.00-10.71-199.29
59396592006.03.02 12:09buy0.19euraud1.59950.00001.61552006.03.02 14:411.59990.000.000.005.67
59613752006.03.02 15:14buy0.21euraud1.60371.60411.60972006.03.02 15:301.60490.000.000.0018.82
56287282006.02.26 23:01sell0.30eurchf1.56401.56401.54832006.02.28 17:121.56400.000.00-1.500.00
57974882006.02.28 17:49sell0.30eurchf1.56350.00001.54752006.03.01 07:531.56190.000.00-1.5036.67
58525122006.03.01 11:32sell0.30eurchf1.56161.56151.54562006.03.01 13:341.56150.000.000.002.30
58680262006.03.01 13:58sell0.30eurchf1.56060.00001.54462006.03.02 13:161.56460.000.00-4.50-91.43
59398162006.03.02 12:13buy0.17eurusd1.19391.19431.19992006.03.02 13:491.19430.000.000.006.80
59490512006.03.02 13:52buy0.17eurusd1.19471.19811.20072006.03.02 15:131.19880.000.000.0069.70
59613572006.03.02 15:14buy0.23eurusd1.19871.19941.20472006.03.02 16:311.20070.000.000.0046.00
59398232006.03.02 12:13buy0.15gbpusd1.74791.74861.75392006.03.02 16:311.75040.000.000.0037.50
57043342006.02.27 16:37buy0.20usdcad1.14350.00001.15952006.03.02 12:081.13420.000.002.65-163.99
57036172006.02.27 16:21sell0.30usdchf1.32091.32071.30492006.02.27 17:031.32070.000.000.004.54
57089642006.02.27 17:51sell0.20usdchf1.32210.00001.30612006.02.27 18:151.32090.000.000.0018.17
57123912006.02.27 19:14sell0.20usdchf1.32110.00001.30512006.02.28 08:561.31960.000.00-1.7522.73
57525512006.02.28 09:21sell0.20usdchf1.31820.00001.30222006.02.28 10:561.31670.000.000.0022.78
57626752006.02.28 11:15sell0.20usdchf1.31731.31591.30132006.02.28 15:121.31410.000.000.0048.70
57938182006.02.28 16:23sell0.30usdchf1.31131.31071.29532006.02.28 19:181.31020.000.000.0025.19
58291282006.03.01 06:50sell0.20usdchf1.31021.30901.29582006.03.01 08:221.30900.000.000.0018.34
58522342006.03.01 11:31sell0.20usdchf1.30791.30601.29352006.03.01 13:491.30600.000.000.0029.10
58680342006.03.01 13:58sell0.20usdchf1.30470.00001.29032006.03.02 13:151.31270.000.00-5.25-121.89
59432582006.03.02 13:19sell0.15usdchf1.31191.31011.30592006.03.02 13:491.31010.000.000.0020.61
59490462006.03.02 13:52sell0.19usdchf1.30981.30671.30182006.03.02 15:131.30550.000.000.0062.58
56281062006.02.26 23:00sell0.30usdjpy117.08116.43115.482006.02.27 01:11116.430.000.000.00167.48
56942792006.02.27 13:51sell0.30usdjpy116.07116.05114.472006.02.27 17:11116.050.000.000.005.17
57089372006.02.27 17:50sell0.20usdjpy116.14116.03114.542006.02.28 16:05116.030.000.00-2.1018.96
57938242006.02.28 16:23sell0.20usdjpy115.81115.67114.212006.02.28 23:43115.670.000.00-2.1024.21
58137882006.03.01 00:00buy0.30usdjpy115.80115.82117.402006.03.01 02:54115.820.000.000.005.18
58291072006.03.01 06:50buy0.30usdjpy115.85116.06117.452006.03.01 12:01116.170.000.000.0082.64
58567042006.03.01 12:20buy0.30usdjpy116.11116.12117.712006.03.01 18:33116.120.000.000.002.58
59060032006.03.01 20:17buy0.19usdjpy116.11116.15117.712006.03.02 07:16116.150.000.005.876.54
59255562006.03.02 07:44buy0.18usdjpy116.10116.15117.702006.03.02 12:11116.210.000.000.0017.04
59397882006.03.02 12:12buy0.19usdjpy116.21116.28117.812006.03.02 13:26116.280.000.000.0011.44
  0.00 0.00 -11.58 490.77
Closed P/L: 479.19
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
59255532006.03.02 07:44buy0.21audcad0.84730.00000.8633 0.84470.000.000.00-48.24
59404042006.03.02 12:33sell0.14audnzd1.11980.00001.1138 1.12220.000.000.00-22.37
59614112006.03.02 15:14buy0.18audusd0.74810.00000.7541 0.74640.000.000.00-30.60
59643062006.03.02 15:31sell0.18euraud1.60480.00001.5988 1.60870.000.000.00-52.43
59432382006.03.02 13:18sell0.16eurchf1.56420.00001.5582 1.56520.000.000.00-12.27
59396552006.03.02 12:08buy0.21usdcad1.13460.00001.1506 1.13180.000.000.00-51.95
59643122006.03.02 15:31sell0.16usdchf1.30511.30501.2991 1.30400.000.000.0013.50
59490572006.03.02 13:52buy0.15usdjpy116.300.00116.90 116.060.000.000.00-31.02
  0.00 0.00 0.00 -235.38
 Floating P/L: -235.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 479.19 Floating P/L: -235.38 Margin: 1 390.00
Balance: 3 479.19 Equity: 3 243.81 Free Margin: 1 853.81