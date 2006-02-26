Interbank FX, LLC
|Account: 281617
|Name: Hendrick Stam
|Currency: USD
|2006 March 2, 16:47
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5627817
|2006.02.26 17:49
|balance
|Deposit
|3 000.00
|5704315
|2006.02.27 16:37
|buy
|0.20
|audcad
|0.8448
|0.8456
|0.8608
|2006.03.01 12:10
|0.8456
|0.00
|0.00
|2.22
|14.05
|5857735
|2006.03.01 12:35
|buy
|0.30
|audcad
|0.8474
|0.8475
|0.8634
|2006.03.01 15:00
|0.8475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|5898395
|2006.03.01 18:01
|buy
|0.17
|audcad
|0.8449
|0.8449
|0.8609
|2006.03.02 00:20
|0.8449
|0.00
|0.00
|2.83
|0.00
|5703620
|2006.02.27 16:21
|buy
|0.20
|audusd
|0.7384
|0.7386
|0.7544
|2006.02.28 10:57
|0.7405
|0.00
|0.00
|0.65
|42.00
|5762665
|2006.02.28 11:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7407
|0.7408
|0.7567
|2006.02.28 16:20
|0.7425
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|5796505
|2006.02.28 17:07
|buy
|0.20
|audusd
|0.7433
|0.7454
|0.7593
|2006.03.01 13:55
|0.7457
|0.00
|0.00
|0.65
|48.00
|5868036
|2006.03.01 13:58
|buy
|0.20
|audusd
|0.7461
|0.0000
|0.7621
|2006.03.02 12:11
|0.7465
|0.00
|0.00
|1.95
|8.00
|5939777
|2006.03.02 12:12
|buy
|0.21
|audusd
|0.7470
|0.7473
|0.7630
|2006.03.02 15:14
|0.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|5628066
|2006.02.26 23:00
|sell
|0.30
|euraud
|1.6057
|1.6045
|1.5897
|2006.02.27 00:56
|1.6045
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|5660073
|2006.02.27 03:27
|sell
|0.30
|euraud
|1.6057
|1.6052
|1.5894
|2006.02.27 07:41
|1.6052
|0.00
|0.00
|0.00
|11.09
|5684845
|2006.02.27 10:04
|sell
|0.30
|euraud
|1.6054
|0.0000
|1.5894
|2006.02.28 17:45
|1.6047
|0.00
|0.00
|3.39
|15.61
|5797969
|2006.02.28 18:03
|buy
|0.20
|euraud
|1.6047
|1.6056
|1.6207
|2006.02.28 22:36
|1.6056
|0.00
|0.00
|-2.38
|13.37
|5829114
|2006.03.01 06:50
|buy
|0.30
|euraud
|1.6076
|0.0000
|1.6236
|2006.03.02 12:08
|1.5987
|0.00
|0.00
|-10.71
|-199.29
|5939659
|2006.03.02 12:09
|buy
|0.19
|euraud
|1.5995
|0.0000
|1.6155
|2006.03.02 14:41
|1.5999
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|5961375
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.21
|euraud
|1.6037
|1.6041
|1.6097
|2006.03.02 15:30
|1.6049
|0.00
|0.00
|0.00
|18.82
|5628728
|2006.02.26 23:01
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5640
|1.5640
|1.5483
|2006.02.28 17:12
|1.5640
|0.00
|0.00
|-1.50
|0.00
|5797488
|2006.02.28 17:49
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5635
|0.0000
|1.5475
|2006.03.01 07:53
|1.5619
|0.00
|0.00
|-1.50
|36.67
|5852512
|2006.03.01 11:32
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5616
|1.5615
|1.5456
|2006.03.01 13:34
|1.5615
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|5868026
|2006.03.01 13:58
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5606
|0.0000
|1.5446
|2006.03.02 13:16
|1.5646
|0.00
|0.00
|-4.50
|-91.43
|5939816
|2006.03.02 12:13
|buy
|0.17
|eurusd
|1.1939
|1.1943
|1.1999
|2006.03.02 13:49
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|5949051
|2006.03.02 13:52
|buy
|0.17
|eurusd
|1.1947
|1.1981
|1.2007
|2006.03.02 15:13
|1.1988
|0.00
|0.00
|0.00
|69.70
|5961357
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.23
|eurusd
|1.1987
|1.1994
|1.2047
|2006.03.02 16:31
|1.2007
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|5939823
|2006.03.02 12:13
|buy
|0.15
|gbpusd
|1.7479
|1.7486
|1.7539
|2006.03.02 16:31
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|37.50
|5704334
|2006.02.27 16:37
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1435
|0.0000
|1.1595
|2006.03.02 12:08
|1.1342
|0.00
|0.00
|2.65
|-163.99
|5703617
|2006.02.27 16:21
|sell
|0.30
|usdchf
|1.3209
|1.3207
|1.3049
|2006.02.27 17:03
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|4.54
|5708964
|2006.02.27 17:51
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3221
|0.0000
|1.3061
|2006.02.27 18:15
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|18.17
|5712391
|2006.02.27 19:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3211
|0.0000
|1.3051
|2006.02.28 08:56
|1.3196
|0.00
|0.00
|-1.75
|22.73
|5752551
|2006.02.28 09:21
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3182
|0.0000
|1.3022
|2006.02.28 10:56
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|22.78
|5762675
|2006.02.28 11:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3173
|1.3159
|1.3013
|2006.02.28 15:12
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|48.70
|5793818
|2006.02.28 16:23
|sell
|0.30
|usdchf
|1.3113
|1.3107
|1.2953
|2006.02.28 19:18
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|25.19
|5829128
|2006.03.01 06:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3102
|1.3090
|1.2958
|2006.03.01 08:22
|1.3090
|0.00
|0.00
|0.00
|18.34
|5852234
|2006.03.01 11:31
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3079
|1.3060
|1.2935
|2006.03.01 13:49
|1.3060
|0.00
|0.00
|0.00
|29.10
|5868034
|2006.03.01 13:58
|sell
|0.20
|usdchf
|1.3047
|0.0000
|1.2903
|2006.03.02 13:15
|1.3127
|0.00
|0.00
|-5.25
|-121.89
|5943258
|2006.03.02 13:19
|sell
|0.15
|usdchf
|1.3119
|1.3101
|1.3059
|2006.03.02 13:49
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|20.61
|5949046
|2006.03.02 13:52
|sell
|0.19
|usdchf
|1.3098
|1.3067
|1.3018
|2006.03.02 15:13
|1.3055
|0.00
|0.00
|0.00
|62.58
|5628106
|2006.02.26 23:00
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.08
|116.43
|115.48
|2006.02.27 01:11
|116.43
|0.00
|0.00
|0.00
|167.48
|5694279
|2006.02.27 13:51
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.07
|116.05
|114.47
|2006.02.27 17:11
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|5708937
|2006.02.27 17:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|116.03
|114.54
|2006.02.28 16:05
|116.03
|0.00
|0.00
|-2.10
|18.96
|5793824
|2006.02.28 16:23
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.81
|115.67
|114.21
|2006.02.28 23:43
|115.67
|0.00
|0.00
|-2.10
|24.21
|5813788
|2006.03.01 00:00
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.80
|115.82
|117.40
|2006.03.01 02:54
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|5829107
|2006.03.01 06:50
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.85
|116.06
|117.45
|2006.03.01 12:01
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|82.64
|5856704
|2006.03.01 12:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.11
|116.12
|117.71
|2006.03.01 18:33
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|5906003
|2006.03.01 20:17
|buy
|0.19
|usdjpy
|116.11
|116.15
|117.71
|2006.03.02 07:16
|116.15
|0.00
|0.00
|5.87
|6.54
|5925556
|2006.03.02 07:44
|buy
|0.18
|usdjpy
|116.10
|116.15
|117.70
|2006.03.02 12:11
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.04
|5939788
|2006.03.02 12:12
|buy
|0.19
|usdjpy
|116.21
|116.28
|117.81
|2006.03.02 13:26
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|11.44
|
|0.00
|0.00
|-11.58
|490.77
|Closed P/L:
|479.19
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5925553
|2006.03.02 07:44
|buy
|0.21
|audcad
|0.8473
|0.0000
|0.8633
|
|0.8447
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.24
|5940404
|2006.03.02 12:33
|sell
|0.14
|audnzd
|1.1198
|0.0000
|1.1138
|
|1.1222
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.37
|5961411
|2006.03.02 15:14
|buy
|0.18
|audusd
|0.7481
|0.0000
|0.7541
|
|0.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.60
|5964306
|2006.03.02 15:31
|sell
|0.18
|euraud
|1.6048
|0.0000
|1.5988
|
|1.6087
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.43
|5943238
|2006.03.02 13:18
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5642
|0.0000
|1.5582
|
|1.5652
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.27
|5939655
|2006.03.02 12:08
|buy
|0.21
|usdcad
|1.1346
|0.0000
|1.1506
|
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.95
|5964312
|2006.03.02 15:31
|sell
|0.16
|usdchf
|1.3051
|1.3050
|1.2991
|
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|5949057
|2006.03.02 13:52
|buy
|0.15
|usdjpy
|116.30
|0.00
|116.90
|
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.02
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.38
|
|Floating P/L:
|-235.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|479.19
|Floating P/L:
|-235.38
|Margin:
|1 390.00
|Balance:
|3 479.19
|Equity:
|3 243.81
|Free Margin:
|1 853.81