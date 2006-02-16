North Finance Company Ltd

A/C No: 127868 Name: Dmitrii 2006.02.16 20:47 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 0.00 Summary P/L: 0.00 Winning trades: (0) 0.00 Losing trades: (0) 0.00 Max summary P/L: 0.00 Largest winning trade: 0.00 Largest losing trade: 0.00 Max consecutive winners: 0 (0.00) Max consecutive losers: 0 (0.00) Max consecutive profit: 0.00 (0) Max consecutive loss: 0.00 (0) Absolute drawdown: * Max drawdown: 0.00 (0.00%) Profit factor: * Avg. profit factor: * Risk factor: *

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