North Finance Company Ltd
|A/C No: 127868
|Name: Dmitrii
|2006.02.20 10:30 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|972251
|16384
|2006.02.13 11:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7385
|1.7410
|1.7360
|2006.02.13 15:25
|1.7369
|16.00
|2
|975496
|16384
|2006.02.13 16:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7418
|1.7393
|1.7443
|2006.02.13 17:37
|1.7430
|12.00
|3
|975640
|16384
|2006.02.13 16:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7401
|1.7426
|1.7376
|2006.02.13 17:06
|1.7426
|-25.00
|4
|976551
|16384
|2006.02.13 17:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7420
|1.7445
|1.7395
|2006.02.14 03:26
|1.7408
|12.00
|5
|982011
|16384
|2006.02.14 09:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7431
|1.7456
|1.7406
|2006.02.14 11:30
|1.7413
|18.00
|6
|983775
|16384
|2006.02.14 12:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7384
|1.7409
|1.7359
|2006.02.14 12:35
|1.7370
|14.00
|7
|984655
|16384
|2006.02.14 14:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7352
|1.7327
|1.7377
|2006.02.14 15:31
|1.7327
|-25.00
|8
|985558
|16384
|2006.02.14 15:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7337
|1.7362
|1.7312
|2006.02.14 15:37
|1.7322
|15.00
|9
|986628
|16384
|2006.02.14 16:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7300
|1.7325
|1.7275
|2006.02.14 16:44
|1.7325
|-25.00
|10
|988499
|16384
|2006.02.14 18:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7343
|1.7368
|1.7318
|2006.02.14 20:34
|1.7330
|13.00
|11
|989768
|16384
|2006.02.14 21:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7353
|1.7378
|1.7328
|2006.02.15 00:35
|1.7360
|-7.00
|12
|1003412
|16384
|2006.02.15 18:17
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.7420
|1.7445
|1.7395
|2006.02.15 18:23
|1.7405
|15.00
|13
|1022482
|16384
|2006.02.17 12:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7376
|1.7351
|1.7401
|2006.02.17 14:05
|1.7351
|-25.00
|14
|1023459
|16384
|2006.02.17 13:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7358
|1.7383
|1.7333
|2006.02.17 14:06
|1.7346
|12.00
|20.00
|
|Summary P/L:
|20.00
|
|Winning trades:
|(9) 127.00
|Losing trades:
|(5) -107.00
|Max summary P/L:
|47.00
|Largest winning trade:
|18.00
|Largest losing trade:
|-25.00
|Max consecutive winners:
|3 (44.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-25.00)
|Max consecutive profit:
|44.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-25.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|39.00 (3.72%)
|Profit factor:
|1.19
|Avg. profit factor:
|0.66
|Risk factor:
|0.51
|
* * *