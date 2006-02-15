North Finance Company Ltd

A/C No: 127868 Name: Dmitrii 2006.02.20 10:29 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 1 1001981 16384 2006.02.15 17:23 sell 0.30 eurusd 1.1952 1.1992 1.1912 2006.02.15 17:27 1.1930 22.00 2 1002065 16384 2006.02.15 17:26 buy 0.20 eurusd 1.1936 1.1896 1.1976 2006.02.15 17:36 1.1896 -40.00 3 1002379 16384 2006.02.15 17:35 sell 0.30 eurusd 1.1911 1.1951 1.1871 2006.02.15 17:45 1.1885 26.00 4 1003793 16384 2006.02.15 18:37 sell 0.30 eurusd 1.1880 1.1920 1.1840 2006.02.16 13:19 1.1854 26.00 5 1010424 16384 2006.02.16 12:10 buy 0.20 eurusd 1.1867 1.1827 1.1907 2006.02.16 18:06 1.1893 26.00 6 1015474 16384 2006.02.16 18:06 sell 0.30 eurusd 1.1889 1.1929 1.1849 2006.02.17 11:07 1.1868 21.00 7 1016043 16384 2006.02.16 18:57 buy 0.30 eurusd 1.1878 1.1838 1.1918 2006.02.16 22:55 1.1898 20.00 8 1018332 16384 2006.02.17 01:51 buy 0.30 eurusd 1.1907 1.1867 1.1947 2006.02.17 11:07 1.1867 -40.00 9 1026406 16384 2006.02.17 17:13 sell 0.40 eurusd 1.1919 1.1959 1.1879 2006.02.17 19:23 1.1887 32.00 10 1026852 16384 2006.02.17 17:31 buy 0.10 eurusd 1.1939 1.1899 1.1979 2006.02.17 18:52 1.1899 -40.00 11 1028594 16384 2006.02.17 19:31 buy 0.10 eurusd 1.1889 1.1849 1.1929 2006.02.17 19:53 1.1913 24.00 12 1028910 16384 2006.02.17 19:52 sell 0.10 eurusd 1.1901 1.1941 1.1861 2006.02.17 20:19 1.1941 -40.00 13 1029176 16384 2006.02.17 20:06 buy 0.10 eurusd 1.1924 1.1884 1.1964 2006.02.20 01:58 1.1949 25.00 14 1029918 16384 2006.02.17 21:01 sell 0.10 eurusd 1.1932 1.1972 1.1892 2006.02.20 04:20 1.1972 -40.00 22.00 Summary P/L: 22.00 Winning trades: (9) 222.00 Losing trades: (5) -200.00 Max summary P/L: 101.00 Largest winning trade: 32.00 Largest losing trade: -40.00 Max consecutive winners: 5 (119.00) Max consecutive losers: 1 (-40.00) Max consecutive profit: 119.00 (5) Max consecutive loss: -40.00 (1) Absolute drawdown: * Max drawdown: 79.00 (7.18%) Profit factor: 1.11 Avg. profit factor: 0.62 Risk factor: 0.28

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