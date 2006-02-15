North Finance Company Ltd
|A/C No: 127868
|Name: Dmitrii
|2006.02.20 10:29 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
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|Type
|Lots
|Symbol
|Price
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|3
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|2006.02.15 17:35
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|4
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|9
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|10
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|1.1892
|2006.02.20 04:20
|1.1972
|-40.00
|22.00
|
|Summary P/L:
|22.00
|
|Winning trades:
|(9) 222.00
|Losing trades:
|(5) -200.00
|Max summary P/L:
|101.00
|Largest winning trade:
|32.00
|Largest losing trade:
|-40.00
|Max consecutive winners:
|5 (119.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-40.00)
|Max consecutive profit:
|119.00 (5)
|Max consecutive loss:
|-40.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|79.00 (7.18%)
|Profit factor:
|1.11
|Avg. profit factor:
|0.62
|Risk factor:
|0.28
|
* * *