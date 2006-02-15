North Finance Company Ltd
A/C No: 127868Name: Dmitrii2006.02.16 20:46 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
11001981163842006.02.15 17:23sell0.30eurusd1.19521.19921.19122006.02.15 17:271.193022.00
21002065163842006.02.15 17:26buy0.20eurusd1.19361.18961.19762006.02.15 17:361.1896-40.00
31002379163842006.02.15 17:35sell0.30eurusd1.19111.19511.18712006.02.15 17:451.188526.00
41003793163842006.02.15 18:37sell0.30eurusd1.18801.19201.18402006.02.16 13:191.185426.00
51010424163842006.02.16 12:10buy0.20eurusd1.18671.18271.19072006.02.16 18:061.189326.00
60.00
 
Summary P/L:60.00
 
Winning trades:(4) 100.00
Losing trades:(1) -40.00
Max summary P/L:60.00
Largest winning trade:26.00
Largest losing trade:-40.00
Max consecutive winners:3 (78.00)
Max consecutive losers:1 (-40.00)
Max consecutive profit:78.00 (3)
Max consecutive loss:-40.00 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:40.00 (3.91%)
Profit factor:2.50
Avg. profit factor:0.63
Risk factor:1.50
 
* * *