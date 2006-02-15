North Finance Company Ltd

A/C No: 127868 Name: Dmitrii 2006.02.16 20:46 (local time) Closed Transactions: N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Trade P/L 1 1001981 16384 2006.02.15 17:23 sell 0.30 eurusd 1.1952 1.1992 1.1912 2006.02.15 17:27 1.1930 22.00 2 1002065 16384 2006.02.15 17:26 buy 0.20 eurusd 1.1936 1.1896 1.1976 2006.02.15 17:36 1.1896 -40.00 3 1002379 16384 2006.02.15 17:35 sell 0.30 eurusd 1.1911 1.1951 1.1871 2006.02.15 17:45 1.1885 26.00 4 1003793 16384 2006.02.15 18:37 sell 0.30 eurusd 1.1880 1.1920 1.1840 2006.02.16 13:19 1.1854 26.00 5 1010424 16384 2006.02.16 12:10 buy 0.20 eurusd 1.1867 1.1827 1.1907 2006.02.16 18:06 1.1893 26.00 60.00 Summary P/L: 60.00 Winning trades: (4) 100.00 Losing trades: (1) -40.00 Max summary P/L: 60.00 Largest winning trade: 26.00 Largest losing trade: -40.00 Max consecutive winners: 3 (78.00) Max consecutive losers: 1 (-40.00) Max consecutive profit: 78.00 (3) Max consecutive loss: -40.00 (1) Absolute drawdown: * Max drawdown: 40.00 (3.91%) Profit factor: 2.50 Avg. profit factor: 0.63 Risk factor: 1.50

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