North Finance Company Ltd
|A/C No: 127868
|Name: Dmitrii
|2006.02.16 20:46 (local time)
|
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Trade P/L
|1
|1001981
|16384
|2006.02.15 17:23
|sell
|0.30
|eurusd
|1.1952
|1.1992
|1.1912
|2006.02.15 17:27
|1.1930
|22.00
|2
|1002065
|16384
|2006.02.15 17:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1936
|1.1896
|1.1976
|2006.02.15 17:36
|1.1896
|-40.00
|3
|1002379
|16384
|2006.02.15 17:35
|sell
|0.30
|eurusd
|1.1911
|1.1951
|1.1871
|2006.02.15 17:45
|1.1885
|26.00
|4
|1003793
|16384
|2006.02.15 18:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.1880
|1.1920
|1.1840
|2006.02.16 13:19
|1.1854
|26.00
|5
|1010424
|16384
|2006.02.16 12:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.1867
|1.1827
|1.1907
|2006.02.16 18:06
|1.1893
|26.00
|60.00
|
|Summary P/L:
|60.00
|
|Winning trades:
|(4) 100.00
|Losing trades:
|(1) -40.00
|Max summary P/L:
|60.00
|Largest winning trade:
|26.00
|Largest losing trade:
|-40.00
|Max consecutive winners:
|3 (78.00)
|Max consecutive losers:
|1 (-40.00)
|Max consecutive profit:
|78.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-40.00 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|40.00 (3.91%)
|Profit factor:
|2.50
|Avg. profit factor:
|0.63
|Risk factor:
|1.50
|
* * *