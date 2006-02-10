Interbank FX, LLC
|Account: 267277
|Name: hffd
|Currency: USD
|2006 February 16, 04:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4840252
|2006.02.10 09:08
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5140566
|2006.02.15 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1915
|1.1879
|2006.02.16 00:11
|1.1879
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140550
|2006.02.15 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1914
|1.1878
|2006.02.16 00:11
|1.1878
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140549
|2006.02.15 20:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1915
|1.1879
|2006.02.16 00:11
|1.1879
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140406
|2006.02.15 20:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1914
|1.1878
|2006.02.16 00:11
|1.1878
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140357
|2006.02.15 20:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1914
|1.1878
|2006.02.16 00:11
|1.1878
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140330
|2006.02.15 20:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1914
|1.1878
|2006.02.16 00:11
|1.1878
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140029
|2006.02.15 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1914
|1.1878
|2006.02.16 00:11
|1.1878
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5140021
|2006.02.15 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1915
|1.1879
|2006.02.16 00:11
|1.1879
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5139980
|2006.02.15 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1914
|1.1878
|2006.02.16 00:11
|1.1878
|0.00
|0.00
|1.59
|6.00
|5123644
|2006.02.15 16:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.1898
|0.0000
|1.1857
|2006.02.16 04:35
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.16
|1.60
|5112112
|2006.02.15 15:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1963
|1.1927
|2006.02.15 15:27
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112035
|2006.02.15 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1963
|1.1927
|2006.02.15 15:27
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112011
|2006.02.15 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.1959
|1.1923
|2006.02.15 15:28
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111968
|2006.02.15 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1930
|1.1960
|1.1924
|2006.02.15 15:28
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111797
|2006.02.15 15:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1928
|1.1958
|1.1922
|2006.02.15 15:29
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111706
|2006.02.15 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1962
|1.1926
|2006.02.15 15:28
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111695
|2006.02.15 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1963
|1.1927
|2006.02.15 15:10
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111689
|2006.02.15 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1964
|1.1928
|2006.02.15 15:10
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111685
|2006.02.15 15:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1966
|1.1930
|2006.02.15 15:10
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111677
|2006.02.15 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1937
|1.1967
|1.1931
|2006.02.15 15:09
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111671
|2006.02.15 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1966
|1.1930
|2006.02.15 15:10
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111654
|2006.02.15 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1965
|1.1929
|2006.02.15 15:10
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111647
|2006.02.15 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1964
|1.1928
|2006.02.15 15:10
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111625
|2006.02.15 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1963
|1.1927
|2006.02.15 15:10
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074098
|2006.02.15 03:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1955
|1.1919
|2006.02.15 06:13
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074091
|2006.02.15 03:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1954
|1.1918
|2006.02.15 06:14
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074069
|2006.02.15 03:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1955
|1.1919
|2006.02.15 06:13
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074047
|2006.02.15 03:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1926
|1.1956
|1.1920
|2006.02.15 06:02
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074035
|2006.02.15 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1955
|1.1919
|2006.02.15 06:13
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074031
|2006.02.15 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1955
|1.1919
|2006.02.15 06:13
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074028
|2006.02.15 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1925
|1.1955
|1.1919
|2006.02.15 06:13
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5074013
|2006.02.15 03:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1954
|1.1918
|2006.02.15 06:14
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5073980
|2006.02.15 03:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1954
|1.1918
|2006.02.15 06:14
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5073976
|2006.02.15 03:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1924
|1.1954
|1.1918
|2006.02.15 06:14
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5060868
|2006.02.14 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060864
|2006.02.14 21:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060849
|2006.02.14 21:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060840
|2006.02.14 21:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060828
|2006.02.14 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1944
|1.1908
|2006.02.15 09:57
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060819
|2006.02.14 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060815
|2006.02.14 21:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1944
|1.1908
|2006.02.15 09:57
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060806
|2006.02.14 21:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060797
|2006.02.14 21:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1944
|1.1908
|2006.02.15 09:57
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060766
|2006.02.14 21:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060745
|2006.02.14 21:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1944
|1.1908
|2006.02.15 09:57
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060740
|2006.02.14 21:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060737
|2006.02.14 21:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1944
|1.1908
|2006.02.15 09:57
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060708
|2006.02.14 21:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060699
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060694
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060687
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060680
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060674
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060671
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060669
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060663
|2006.02.14 21:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060646
|2006.02.14 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060634
|2006.02.14 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060606
|2006.02.14 21:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060593
|2006.02.14 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1945
|1.1909
|2006.02.15 07:46
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060581
|2006.02.14 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060577
|2006.02.14 21:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060551
|2006.02.14 21:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060540
|2006.02.14 21:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060527
|2006.02.14 21:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1946
|1.1910
|2006.02.15 07:46
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060455
|2006.02.14 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060445
|2006.02.14 21:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1948
|1.1912
|2006.02.14 22:40
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060395
|2006.02.14 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060384
|2006.02.14 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1948
|1.1912
|2006.02.14 22:40
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060357
|2006.02.14 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060325
|2006.02.14 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1948
|1.1912
|2006.02.14 22:40
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5060294
|2006.02.14 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1947
|1.1911
|2006.02.15 07:30
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5058879
|2006.02.14 20:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1943
|1.1907
|2006.02.15 09:57
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.53
|6.00
|5140399
|2006.02.15 20:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5140355
|2006.02.15 20:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5140315
|2006.02.15 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139499
|2006.02.15 19:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139487
|2006.02.15 19:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139478
|2006.02.15 19:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139474
|2006.02.15 19:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139465
|2006.02.15 19:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139451
|2006.02.15 19:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139448
|2006.02.15 19:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139438
|2006.02.15 19:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139427
|2006.02.15 19:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139371
|2006.02.15 19:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139282
|2006.02.15 19:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139264
|2006.02.15 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139256
|2006.02.15 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139251
|2006.02.15 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139240
|2006.02.15 19:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139230
|2006.02.15 19:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139228
|2006.02.15 19:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139210
|2006.02.15 19:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139193
|2006.02.15 19:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139183
|2006.02.15 19:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139159
|2006.02.15 19:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1886
|1.1856
|1.1892
|2006.02.15 22:24
|1.1892
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139132
|2006.02.15 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1885
|1.1855
|1.1891
|2006.02.15 22:24
|1.1891
|0.00
|0.00
|-1.79
|6.00
|5139074
|2006.02.15 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1884
|1.1854
|1.1890
|2006.02.15 21:38
|1.1890
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5139057
|2006.02.15 19:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1883
|1.1853
|1.1889
|2006.02.15 21:25
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112573
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1944
|1.1914
|1.1950
|2006.02.15 15:19
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112534
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1945
|1.1915
|1.1951
|2006.02.15 15:19
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112469
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1945
|1.1915
|1.1951
|2006.02.15 15:19
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112416
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1943
|1.1913
|1.1949
|2006.02.15 15:18
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112384
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1942
|1.1912
|1.1948
|2006.02.15 15:18
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112365
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1910
|1.1946
|2006.02.15 15:17
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112357
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1939
|1.1909
|1.1945
|2006.02.15 15:17
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112353
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1940
|1.1910
|1.1946
|2006.02.15 15:17
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112326
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1938
|1.1908
|1.1944
|2006.02.15 15:14
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112309
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1939
|1.1909
|1.1945
|2006.02.15 15:17
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112164
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1937
|1.1907
|1.1943
|2006.02.15 15:14
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112139
|2006.02.15 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1906
|1.1942
|2006.02.15 15:14
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112109
|2006.02.15 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1904
|1.1940
|2006.02.15 15:14
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112106
|2006.02.15 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112101
|2006.02.15 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1931
|1.1901
|1.1937
|2006.02.15 15:14
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112098
|2006.02.15 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1930
|1.1900
|1.1936
|2006.02.15 15:14
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112095
|2006.02.15 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.1899
|1.1935
|2006.02.15 15:14
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112079
|2006.02.15 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.1899
|1.1935
|2006.02.15 15:14
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112051
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1902
|1.1938
|2006.02.15 15:14
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112045
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112040
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1904
|1.1940
|2006.02.15 15:14
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112029
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1904
|1.1940
|2006.02.15 15:14
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112015
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1902
|1.1938
|2006.02.15 15:14
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5112006
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1902
|1.1938
|2006.02.15 15:14
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111997
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1902
|1.1938
|2006.02.15 15:14
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111986
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1930
|1.1900
|1.1936
|2006.02.15 15:14
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111977
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1930
|1.1900
|1.1936
|2006.02.15 15:14
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111966
|2006.02.15 15:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111957
|2006.02.15 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1935
|1.1905
|1.1941
|2006.02.15 15:14
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111951
|2006.02.15 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1906
|1.1942
|2006.02.15 15:14
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111944
|2006.02.15 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1906
|1.1942
|2006.02.15 15:14
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111889
|2006.02.15 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1928
|1.1898
|1.1934
|2006.02.15 15:11
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111878
|2006.02.15 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.1899
|1.1935
|2006.02.15 15:14
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111866
|2006.02.15 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1929
|1.1899
|1.1935
|2006.02.15 15:14
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111793
|2006.02.15 15:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1931
|1.1901
|1.1937
|2006.02.15 15:14
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111777
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111775
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1934
|1.1904
|1.1940
|2006.02.15 15:14
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111769
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111759
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111730
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1932
|1.1902
|1.1938
|2006.02.15 15:14
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111724
|2006.02.15 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1933
|1.1903
|1.1939
|2006.02.15 15:14
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5111607
|2006.02.15 15:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1936
|1.1906
|1.1942
|2006.02.15 15:14
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5073832
|2006.02.15 03:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1923
|1.1893
|1.1929
|2006.02.15 14:00
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5059540
|2006.02.14 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059536
|2006.02.14 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1918
|1.1888
|1.1924
|2006.02.14 23:15
|1.1924
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059491
|2006.02.14 20:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059475
|2006.02.14 20:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 23:14
|1.1921
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059461
|2006.02.14 20:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 23:14
|1.1920
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059451
|2006.02.14 20:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 23:14
|1.1921
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059421
|2006.02.14 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059414
|2006.02.14 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 23:14
|1.1923
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059409
|2006.02.14 20:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 23:14
|1.1923
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059370
|2006.02.14 20:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059365
|2006.02.14 20:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 23:14
|1.1923
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059291
|2006.02.14 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059284
|2006.02.14 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 23:14
|1.1923
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059250
|2006.02.14 20:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059207
|2006.02.14 20:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 23:14
|1.1921
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5059197
|2006.02.14 20:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 23:14
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|5052514
|2006.02.14 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052509
|2006.02.14 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 19:37
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052486
|2006.02.14 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052481
|2006.02.14 18:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 19:05
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052476
|2006.02.14 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052474
|2006.02.14 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052462
|2006.02.14 18:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052430
|2006.02.14 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052421
|2006.02.14 18:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052389
|2006.02.14 18:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052381
|2006.02.14 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052379
|2006.02.14 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052377
|2006.02.14 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052372
|2006.02.14 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052366
|2006.02.14 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052359
|2006.02.14 18:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052334
|2006.02.14 18:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.14 18:58
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052296
|2006.02.14 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052286
|2006.02.14 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.14 18:58
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052211
|2006.02.14 18:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.14 18:58
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052169
|2006.02.14 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052157
|2006.02.14 18:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 18:58
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052037
|2006.02.14 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 19:05
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5052033
|2006.02.14 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 19:37
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5051938
|2006.02.14 18:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 18:58
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5026748
|2006.02.14 13:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.14 13:21
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5026713
|2006.02.14 13:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 13:26
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5026697
|2006.02.14 13:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.14 13:21
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5026610
|2006.02.14 13:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.14 13:26
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5026439
|2006.02.14 13:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 13:31
|1.1872
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026437
|2006.02.14 13:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026435
|2006.02.14 13:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 13:31
|1.1872
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026336
|2006.02.14 13:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026242
|2006.02.14 13:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 13:31
|1.1872
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026228
|2006.02.14 13:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 13:32
|1.1871
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026217
|2006.02.14 13:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 13:31
|1.1872
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026155
|2006.02.14 13:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.14 13:32
|1.1871
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026142
|2006.02.14 13:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.14 13:31
|1.1872
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026126
|2006.02.14 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026119
|2006.02.14 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026116
|2006.02.14 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026103
|2006.02.14 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026101
|2006.02.14 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026092
|2006.02.14 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026033
|2006.02.14 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026027
|2006.02.14 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5026012
|2006.02.14 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025996
|2006.02.14 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025993
|2006.02.14 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.14 13:31
|1.1875
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025987
|2006.02.14 13:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025946
|2006.02.14 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025863
|2006.02.14 13:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.14 13:31
|1.1873
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025841
|2006.02.14 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025829
|2006.02.14 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.14 13:31
|1.1875
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025768
|2006.02.14 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5025663
|2006.02.14 13:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.14 13:31
|1.1874
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004740
|2006.02.14 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 08:30
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5004729
|2006.02.14 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 08:30
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5004714
|2006.02.14 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004689
|2006.02.14 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004641
|2006.02.14 07:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 13:30
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004569
|2006.02.14 07:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004525
|2006.02.14 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 08:30
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5004385
|2006.02.14 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004351
|2006.02.14 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 08:30
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5004309
|2006.02.14 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004262
|2006.02.14 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004261
|2006.02.14 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 13:30
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004233
|2006.02.14 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004225
|2006.02.14 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004210
|2006.02.14 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004173
|2006.02.14 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5004115
|2006.02.14 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 08:30
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5003985
|2006.02.14 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003983
|2006.02.14 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003976
|2006.02.14 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003903
|2006.02.14 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003886
|2006.02.14 07:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003864
|2006.02.14 07:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 13:30
|1.1884
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003828
|2006.02.14 07:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1915
|1.1885
|1.1921
|2006.02.14 13:30
|1.1885
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003820
|2006.02.14 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 13:30
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003781
|2006.02.14 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 13:30
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003774
|2006.02.14 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.14 13:30
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003763
|2006.02.14 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 13:30
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5003686
|2006.02.14 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1917
|1.1887
|1.1923
|2006.02.14 13:30
|1.1887
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4998551
|2006.02.14 05:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998549
|2006.02.14 05:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998527
|2006.02.14 05:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998517
|2006.02.14 05:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 06:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998485
|2006.02.14 05:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998479
|2006.02.14 05:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998419
|2006.02.14 05:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998396
|2006.02.14 05:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998365
|2006.02.14 05:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998341
|2006.02.14 05:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998330
|2006.02.14 05:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998293
|2006.02.14 05:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 06:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998216
|2006.02.14 05:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1914
|1.1884
|1.1920
|2006.02.14 06:15
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998177
|2006.02.14 05:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 06:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998157
|2006.02.14 05:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 06:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998119
|2006.02.14 05:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998042
|2006.02.14 05:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 06:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4998034
|2006.02.14 05:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997999
|2006.02.14 05:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997864
|2006.02.14 05:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997761
|2006.02.14 05:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997741
|2006.02.14 05:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.14 06:14
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997660
|2006.02.14 05:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.14 06:14
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997637
|2006.02.14 05:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997624
|2006.02.14 05:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.14 06:14
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997563
|2006.02.14 05:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997551
|2006.02.14 05:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.14 06:14
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997487
|2006.02.14 05:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.14 06:14
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4997435
|2006.02.14 05:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.14 06:11
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996941
|2006.02.14 05:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.14 06:09
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996938
|2006.02.14 05:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.14 06:14
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996894
|2006.02.14 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.14 06:14
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996826
|2006.02.14 05:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.14 06:11
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996795
|2006.02.14 05:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.14 06:11
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996775
|2006.02.14 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.14 06:14
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996771
|2006.02.14 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.14 06:14
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996692
|2006.02.14 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.14 06:14
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996679
|2006.02.14 05:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.14 06:14
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996174
|2006.02.14 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.14 05:35
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996153
|2006.02.14 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.14 05:35
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4996042
|2006.02.14 04:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.14 05:35
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4995701
|2006.02.14 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.14 05:35
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4995659
|2006.02.14 04:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.14 05:35
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4972780
|2006.02.13 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4967712
|2006.02.13 17:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967448
|2006.02.13 17:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967434
|2006.02.13 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967407
|2006.02.13 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4967329
|2006.02.13 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4967260
|2006.02.13 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967215
|2006.02.13 17:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4967168
|2006.02.13 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4964029
|2006.02.13 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4964023
|2006.02.13 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4964009
|2006.02.13 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963994
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 19:35
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4963981
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963974
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963969
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963964
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963960
|2006.02.13 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963948
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963942
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963937
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963930
|2006.02.13 16:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963900
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963889
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963887
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963884
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963873
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963869
|2006.02.13 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963861
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963857
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963855
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963844
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963815
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1913
|1.1883
|1.1919
|2006.02.14 06:15
|1.1919
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963782
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963780
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963777
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963775
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963771
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963767
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963757
|2006.02.13 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963745
|2006.02.13 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963728
|2006.02.13 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1912
|1.1882
|1.1918
|2006.02.14 06:15
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963719
|2006.02.13 16:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963713
|2006.02.13 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963692
|2006.02.13 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963679
|2006.02.13 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963675
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1911
|1.1881
|1.1917
|2006.02.14 06:14
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963666
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963643
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963621
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963614
|2006.02.13 16:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1910
|1.1880
|1.1916
|2006.02.13 23:37
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963606
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963594
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963591
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963573
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 23:27
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963568
|2006.02.13 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 23:37
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|4963557
|2006.02.13 16:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1909
|1.1879
|1.1915
|2006.02.13 20:17
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4943382
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943373
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|1.1863
|1.1899
|2006.02.13 14:52
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943343
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943341
|2006.02.13 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|1.1863
|1.1899
|2006.02.13 14:52
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943325
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943319
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1893
|1.1863
|1.1899
|2006.02.13 14:52
|1.1899
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943309
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943301
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943297
|2006.02.13 11:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943289
|2006.02.13 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943287
|2006.02.13 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943275
|2006.02.13 11:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943266
|2006.02.13 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943263
|2006.02.13 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943254
|2006.02.13 11:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943246
|2006.02.13 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943206
|2006.02.13 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943175
|2006.02.13 11:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1892
|1.1862
|1.1898
|2006.02.13 14:43
|1.1898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943154
|2006.02.13 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943149
|2006.02.13 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943145
|2006.02.13 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943122
|2006.02.13 11:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943119
|2006.02.13 11:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943110
|2006.02.13 11:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943099
|2006.02.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943096
|2006.02.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943063
|2006.02.13 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4943013
|2006.02.13 11:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942912
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942903
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942896
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1888
|1.1858
|1.1894
|2006.02.13 11:26
|1.1894
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942891
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942873
|2006.02.13 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942868
|2006.02.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1889
|1.1859
|1.1895
|2006.02.13 11:26
|1.1895
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942846
|2006.02.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1890
|1.1860
|1.1896
|2006.02.13 11:27
|1.1896
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4942795
|2006.02.13 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1891
|1.1861
|1.1897
|2006.02.13 11:27
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4927982
|2006.02.13 07:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1916
|1.1886
|1.1922
|2006.02.13 09:16
|1.1886
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|4926545
|2006.02.13 07:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926533
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926530
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1908
|1.1878
|1.1914
|2006.02.13 07:29
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926529
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926525
|2006.02.13 07:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926508
|2006.02.13 07:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926494
|2006.02.13 07:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926411
|2006.02.13 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926395
|2006.02.13 07:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926368
|2006.02.13 07:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926363
|2006.02.13 07:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1907
|1.1877
|1.1913
|2006.02.13 07:29
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926325
|2006.02.13 07:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926315
|2006.02.13 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926301
|2006.02.13 07:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926298
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926293
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926290
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926286
|2006.02.13 07:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926279
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926272
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926249
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1906
|1.1876
|1.1912
|2006.02.13 07:29
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926218
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1905
|1.1875
|1.1911
|2006.02.13 07:29
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926211
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926200
|2006.02.13 07:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926196
|2006.02.13 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926184
|2006.02.13 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926148
|2006.02.13 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926138
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926137
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926127
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926119
|2006.02.13 07:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4926001
|2006.02.13 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925984
|2006.02.13 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925967
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 07:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925853
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925840
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 07:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925839
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925822
|2006.02.13 07:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 07:06
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4925765
|2006.02.13 07:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 07:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922177
|2006.02.13 05:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922154
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922152
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922149
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922141
|2006.02.13 05:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922133
|2006.02.13 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922131
|2006.02.13 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922110
|2006.02.13 05:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922108
|2006.02.13 05:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922080
|2006.02.13 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922042
|2006.02.13 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922016
|2006.02.13 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4922011
|2006.02.13 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921985
|2006.02.13 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921983
|2006.02.13 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921933
|2006.02.13 05:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921561
|2006.02.13 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921552
|2006.02.13 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921550
|2006.02.13 04:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921545
|2006.02.13 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921508
|2006.02.13 04:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921475
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1904
|1.1874
|1.1910
|2006.02.13 07:17
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921453
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1903
|1.1873
|1.1909
|2006.02.13 07:17
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921428
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921421
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921415
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1901
|1.1871
|1.1907
|2006.02.13 06:22
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921408
|2006.02.13 04:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1902
|1.1872
|1.1908
|2006.02.13 07:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921348
|2006.02.13 04:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921239
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921238
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1898
|1.1868
|1.1904
|2006.02.13 06:19
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921213
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921187
|2006.02.13 04:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1898
|1.1868
|1.1904
|2006.02.13 06:19
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921110
|2006.02.13 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1899
|1.1869
|1.1905
|2006.02.13 06:19
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4921104
|2006.02.13 04:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1900
|1.1870
|1.1906
|2006.02.13 06:19
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919783
|2006.02.13 04:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919781
|2006.02.13 04:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919729
|2006.02.13 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919706
|2006.02.13 04:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919547
|2006.02.13 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919526
|2006.02.13 04:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919141
|2006.02.13 03:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919133
|2006.02.13 03:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919117
|2006.02.13 03:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919061
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919059
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919058
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919055
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919053
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919051
|2006.02.13 03:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919050
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919049
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919046
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919043
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919039
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919038
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4919032
|2006.02.13 03:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918991
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918987
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918936
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918896
|2006.02.13 03:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918887
|2006.02.13 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918884
|2006.02.13 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918877
|2006.02.13 03:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918865
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918864
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918851
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918830
|2006.02.13 03:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918715
|2006.02.13 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918693
|2006.02.13 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918585
|2006.02.13 03:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1894
|1.1864
|1.1900
|2006.02.13 04:42
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918514
|2006.02.13 03:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1895
|1.1865
|1.1901
|2006.02.13 04:42
|1.1901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918375
|2006.02.13 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918370
|2006.02.13 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918368
|2006.02.13 03:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918311
|2006.02.13 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918308
|2006.02.13 03:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1896
|1.1866
|1.1902
|2006.02.13 04:42
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4918306
|2006.02.13 03:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.1897
|1.1867
|1.1903
|2006.02.13 06:18
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|
|0.00
|0.00
|-19.97
|1 102.60
|Closed P/L:
|1 082.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5158824
|2006.02.16 04:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.1882
|0.0000
|1.1898
|
|1.1882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 082.63
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|10.00
|Balance:
|6 082.63
|Equity:
|6 082.63
|Free Margin:
|6 072.63