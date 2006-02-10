Interbank FX, LLC

Account: 267277 Name: hffd Currency: USD 2006 February 16, 04:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
48402522006.02.10 09:08balanceDeposit5 000.00
51405662006.02.15 20:11sell0.10eurusd1.18851.19151.18792006.02.16 00:111.18790.000.001.596.00
51405502006.02.15 20:10sell0.10eurusd1.18841.19141.18782006.02.16 00:111.18780.000.001.596.00
51405492006.02.15 20:10sell0.10eurusd1.18851.19151.18792006.02.16 00:111.18790.000.001.596.00
51404062006.02.15 20:08sell0.10eurusd1.18841.19141.18782006.02.16 00:111.18780.000.001.596.00
51403572006.02.15 20:06sell0.10eurusd1.18841.19141.18782006.02.16 00:111.18780.000.001.596.00
51403302006.02.15 20:05sell0.10eurusd1.18841.19141.18782006.02.16 00:111.18780.000.001.596.00
51400292006.02.15 20:00sell0.10eurusd1.18841.19141.18782006.02.16 00:111.18780.000.001.596.00
51400212006.02.15 20:00sell0.10eurusd1.18851.19151.18792006.02.16 00:111.18790.000.001.596.00
51399802006.02.15 20:00sell0.10eurusd1.18841.19141.18782006.02.16 00:111.18780.000.001.596.00
51236442006.02.15 16:12sell0.01eurusd1.18980.00001.18572006.02.16 04:351.18820.000.000.161.60
51121122006.02.15 15:13sell0.10eurusd1.19331.19631.19272006.02.15 15:271.19270.000.000.006.00
51120352006.02.15 15:12sell0.10eurusd1.19331.19631.19272006.02.15 15:271.19270.000.000.006.00
51120112006.02.15 15:12sell0.10eurusd1.19291.19591.19232006.02.15 15:281.19230.000.000.006.00
51119682006.02.15 15:12sell0.10eurusd1.19301.19601.19242006.02.15 15:281.19240.000.000.006.00
51117972006.02.15 15:10sell0.10eurusd1.19281.19581.19222006.02.15 15:291.19220.000.000.006.00
51117062006.02.15 15:09sell0.10eurusd1.19321.19621.19262006.02.15 15:281.19260.000.000.006.00
51116952006.02.15 15:09sell0.10eurusd1.19331.19631.19272006.02.15 15:101.19270.000.000.006.00
51116892006.02.15 15:09sell0.10eurusd1.19341.19641.19282006.02.15 15:101.19280.000.000.006.00
51116852006.02.15 15:09sell0.10eurusd1.19361.19661.19302006.02.15 15:101.19300.000.000.006.00
51116772006.02.15 15:08sell0.10eurusd1.19371.19671.19312006.02.15 15:091.19310.000.000.006.00
51116712006.02.15 15:08sell0.10eurusd1.19361.19661.19302006.02.15 15:101.19300.000.000.006.00
51116542006.02.15 15:08sell0.10eurusd1.19351.19651.19292006.02.15 15:101.19290.000.000.006.00
51116472006.02.15 15:08sell0.10eurusd1.19341.19641.19282006.02.15 15:101.19280.000.000.006.00
51116252006.02.15 15:08sell0.10eurusd1.19331.19631.19272006.02.15 15:101.19270.000.000.006.00
50740982006.02.15 03:15sell0.10eurusd1.19251.19551.19192006.02.15 06:131.19190.000.000.006.00
50740912006.02.15 03:13sell0.10eurusd1.19241.19541.19182006.02.15 06:141.19180.000.000.006.00
50740692006.02.15 03:12sell0.10eurusd1.19251.19551.19192006.02.15 06:131.19190.000.000.006.00
50740472006.02.15 03:12sell0.10eurusd1.19261.19561.19202006.02.15 06:021.19200.000.000.006.00
50740352006.02.15 03:11sell0.10eurusd1.19251.19551.19192006.02.15 06:131.19190.000.000.006.00
50740312006.02.15 03:11sell0.10eurusd1.19251.19551.19192006.02.15 06:131.19190.000.000.006.00
50740282006.02.15 03:11sell0.10eurusd1.19251.19551.19192006.02.15 06:131.19190.000.000.006.00
50740132006.02.15 03:11sell0.10eurusd1.19241.19541.19182006.02.15 06:141.19180.000.000.006.00
50739802006.02.15 03:09sell0.10eurusd1.19241.19541.19182006.02.15 06:141.19180.000.000.006.00
50739762006.02.15 03:09sell0.10eurusd1.19241.19541.19182006.02.15 06:141.19180.000.000.006.00
50608682006.02.14 21:14sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50608642006.02.14 21:14sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50608492006.02.14 21:13sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50608402006.02.14 21:13sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50608282006.02.14 21:12sell0.10eurusd1.19141.19441.19082006.02.15 09:571.19080.000.000.536.00
50608192006.02.14 21:12sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50608152006.02.14 21:12sell0.10eurusd1.19141.19441.19082006.02.15 09:571.19080.000.000.536.00
50608062006.02.14 21:11sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50607972006.02.14 21:11sell0.10eurusd1.19141.19441.19082006.02.15 09:571.19080.000.000.536.00
50607662006.02.14 21:10sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50607452006.02.14 21:10sell0.10eurusd1.19141.19441.19082006.02.15 09:571.19080.000.000.536.00
50607402006.02.14 21:10sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50607372006.02.14 21:09sell0.10eurusd1.19141.19441.19082006.02.15 09:571.19080.000.000.536.00
50607082006.02.14 21:08sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50606992006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50606942006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50606872006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50606802006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50606742006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50606712006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50606692006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50606632006.02.14 21:07sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50606462006.02.14 21:06sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50606342006.02.14 21:06sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50606062006.02.14 21:06sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50605932006.02.14 21:05sell0.10eurusd1.19151.19451.19092006.02.15 07:461.19090.000.000.536.00
50605812006.02.14 21:05sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50605772006.02.14 21:05sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50605512006.02.14 21:04sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50605402006.02.14 21:03sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50605272006.02.14 21:03sell0.10eurusd1.19161.19461.19102006.02.15 07:461.19100.000.000.536.00
50604552006.02.14 21:02sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50604452006.02.14 21:02sell0.10eurusd1.19181.19481.19122006.02.14 22:401.19120.000.000.536.00
50603952006.02.14 21:01sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50603842006.02.14 21:01sell0.10eurusd1.19181.19481.19122006.02.14 22:401.19120.000.000.536.00
50603572006.02.14 21:01sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50603252006.02.14 21:01sell0.10eurusd1.19181.19481.19122006.02.14 22:401.19120.000.000.536.00
50602942006.02.14 21:01sell0.10eurusd1.19171.19471.19112006.02.15 07:301.19110.000.000.536.00
50588792006.02.14 20:24sell0.10eurusd1.19131.19431.19072006.02.15 09:571.19070.000.000.536.00
51403992006.02.15 20:08buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51403552006.02.15 20:06buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51403152006.02.15 20:05buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51394992006.02.15 19:44buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51394872006.02.15 19:43buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51394782006.02.15 19:43buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51394742006.02.15 19:43buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51394652006.02.15 19:43buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51394512006.02.15 19:42buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51394482006.02.15 19:42buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51394382006.02.15 19:41buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51394272006.02.15 19:40buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51393712006.02.15 19:39buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51392822006.02.15 19:38buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51392642006.02.15 19:37buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51392562006.02.15 19:37buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51392512006.02.15 19:37buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51392402006.02.15 19:37buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51392302006.02.15 19:36buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51392282006.02.15 19:36buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51392102006.02.15 19:36buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51391932006.02.15 19:34buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51391832006.02.15 19:33buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51391592006.02.15 19:32buy0.10eurusd1.18861.18561.18922006.02.15 22:241.18920.000.00-1.796.00
51391322006.02.15 19:31buy0.10eurusd1.18851.18551.18912006.02.15 22:241.18910.000.00-1.796.00
51390742006.02.15 19:31buy0.10eurusd1.18841.18541.18902006.02.15 21:381.18900.000.000.006.00
51390572006.02.15 19:30buy0.10eurusd1.18831.18531.18892006.02.15 21:251.18890.000.000.006.00
51125732006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19441.19141.19502006.02.15 15:191.19500.000.000.006.00
51125342006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19451.19151.19512006.02.15 15:191.19510.000.000.006.00
51124692006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19451.19151.19512006.02.15 15:191.19510.000.000.006.00
51124162006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19431.19131.19492006.02.15 15:181.19490.000.000.006.00
51123842006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19421.19121.19482006.02.15 15:181.19480.000.000.006.00
51123652006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19401.19101.19462006.02.15 15:171.19460.000.000.006.00
51123572006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19391.19091.19452006.02.15 15:171.19450.000.000.006.00
51123532006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19401.19101.19462006.02.15 15:171.19460.000.000.006.00
51123262006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19381.19081.19442006.02.15 15:141.19440.000.000.006.00
51123092006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19391.19091.19452006.02.15 15:171.19450.000.000.006.00
51121642006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19371.19071.19432006.02.15 15:141.19430.000.000.006.00
51121392006.02.15 15:14buy0.10eurusd1.19361.19061.19422006.02.15 15:141.19420.000.000.006.00
51121092006.02.15 15:13buy0.10eurusd1.19341.19041.19402006.02.15 15:141.19400.000.000.006.00
51121062006.02.15 15:13buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51121012006.02.15 15:13buy0.10eurusd1.19311.19011.19372006.02.15 15:141.19370.000.000.006.00
51120982006.02.15 15:13buy0.10eurusd1.19301.19001.19362006.02.15 15:141.19360.000.000.006.00
51120952006.02.15 15:13buy0.10eurusd1.19291.18991.19352006.02.15 15:141.19350.000.000.006.00
51120792006.02.15 15:13buy0.10eurusd1.19291.18991.19352006.02.15 15:141.19350.000.000.006.00
51120512006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19321.19021.19382006.02.15 15:141.19380.000.000.006.00
51120452006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51120402006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19341.19041.19402006.02.15 15:141.19400.000.000.006.00
51120292006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19341.19041.19402006.02.15 15:141.19400.000.000.006.00
51120152006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19321.19021.19382006.02.15 15:141.19380.000.000.006.00
51120062006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19321.19021.19382006.02.15 15:141.19380.000.000.006.00
51119972006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19321.19021.19382006.02.15 15:141.19380.000.000.006.00
51119862006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19301.19001.19362006.02.15 15:141.19360.000.000.006.00
51119772006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19301.19001.19362006.02.15 15:141.19360.000.000.006.00
51119662006.02.15 15:12buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51119572006.02.15 15:11buy0.10eurusd1.19351.19051.19412006.02.15 15:141.19410.000.000.006.00
51119512006.02.15 15:11buy0.10eurusd1.19361.19061.19422006.02.15 15:141.19420.000.000.006.00
51119442006.02.15 15:11buy0.10eurusd1.19361.19061.19422006.02.15 15:141.19420.000.000.006.00
51118892006.02.15 15:10buy0.10eurusd1.19281.18981.19342006.02.15 15:111.19340.000.000.006.00
51118782006.02.15 15:10buy0.10eurusd1.19291.18991.19352006.02.15 15:141.19350.000.000.006.00
51118662006.02.15 15:10buy0.10eurusd1.19291.18991.19352006.02.15 15:141.19350.000.000.006.00
51117932006.02.15 15:10buy0.10eurusd1.19311.19011.19372006.02.15 15:141.19370.000.000.006.00
51117772006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51117752006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19341.19041.19402006.02.15 15:141.19400.000.000.006.00
51117692006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51117592006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51117302006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19321.19021.19382006.02.15 15:141.19380.000.000.006.00
51117242006.02.15 15:09buy0.10eurusd1.19331.19031.19392006.02.15 15:141.19390.000.000.006.00
51116072006.02.15 15:08buy0.10eurusd1.19361.19061.19422006.02.15 15:141.19420.000.000.006.00
50738322006.02.15 03:04buy0.10eurusd1.19231.18931.19292006.02.15 14:001.19290.000.000.006.00
50595402006.02.14 20:44buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50595362006.02.14 20:44buy0.10eurusd1.19181.18881.19242006.02.14 23:151.19240.000.00-0.606.00
50594912006.02.14 20:43buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50594752006.02.14 20:42buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 23:141.19210.000.00-0.606.00
50594612006.02.14 20:41buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 23:141.19200.000.00-0.606.00
50594512006.02.14 20:41buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 23:141.19210.000.00-0.606.00
50594212006.02.14 20:39buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50594142006.02.14 20:39buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 23:141.19230.000.00-0.606.00
50594092006.02.14 20:39buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 23:141.19230.000.00-0.606.00
50593702006.02.14 20:36buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50593652006.02.14 20:36buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 23:141.19230.000.00-0.606.00
50592912006.02.14 20:34buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50592842006.02.14 20:34buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 23:141.19230.000.00-0.606.00
50592502006.02.14 20:31buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50592072006.02.14 20:30buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 23:141.19210.000.00-0.606.00
50591972006.02.14 20:30buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 23:141.19220.000.00-0.606.00
50525142006.02.14 18:13buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50525092006.02.14 18:13buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 19:371.19090.000.000.006.00
50524862006.02.14 18:12buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50524812006.02.14 18:12buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 19:051.19080.000.000.006.00
50524762006.02.14 18:11buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50524742006.02.14 18:11buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50524622006.02.14 18:11buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50524302006.02.14 18:09buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50524212006.02.14 18:09buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50523892006.02.14 18:08buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50523812006.02.14 18:07buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50523792006.02.14 18:07buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50523772006.02.14 18:07buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50523722006.02.14 18:07buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50523662006.02.14 18:07buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50523592006.02.14 18:07buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50523342006.02.14 18:06buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.14 18:581.19050.000.000.006.00
50522962006.02.14 18:04buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50522862006.02.14 18:04buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.14 18:581.19050.000.000.006.00
50522112006.02.14 18:02buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.14 18:581.19050.000.000.006.00
50521692006.02.14 18:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50521572006.02.14 18:01buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 18:581.19070.000.000.006.00
50520372006.02.14 18:00buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 19:051.19080.000.000.006.00
50520332006.02.14 18:00buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 19:371.19090.000.000.006.00
50519382006.02.14 18:00buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 18:581.19060.000.000.006.00
50267482006.02.14 13:15buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.14 13:211.19050.000.000.006.00
50267132006.02.14 13:14buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 13:261.19060.000.000.006.00
50266972006.02.14 13:14buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.14 13:211.19050.000.000.006.00
50266102006.02.14 13:12buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.14 13:261.19060.000.000.006.00
50264392006.02.14 13:10buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 13:311.18720.000.000.00-30.00
50264372006.02.14 13:10buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50264352006.02.14 13:10buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 13:311.18720.000.000.00-30.00
50263362006.02.14 13:08buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50262422006.02.14 13:07buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 13:311.18720.000.000.00-30.00
50262282006.02.14 13:06buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 13:321.18710.000.000.00-30.00
50262172006.02.14 13:06buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 13:311.18720.000.000.00-30.00
50261552006.02.14 13:05buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.14 13:321.18710.000.000.00-30.00
50261422006.02.14 13:05buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.14 13:311.18720.000.000.00-30.00
50261262006.02.14 13:04buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50261192006.02.14 13:04buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50261162006.02.14 13:04buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50261032006.02.14 13:04buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50261012006.02.14 13:04buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50260922006.02.14 13:04buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50260332006.02.14 13:02buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50260272006.02.14 13:02buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50260122006.02.14 13:02buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50259962006.02.14 13:02buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50259932006.02.14 13:02buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.14 13:311.18750.000.000.00-30.00
50259872006.02.14 13:02buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50259462006.02.14 13:01buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50258632006.02.14 13:01buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.14 13:311.18730.000.000.00-30.00
50258412006.02.14 13:00buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50258292006.02.14 13:00buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.14 13:311.18750.000.000.00-30.00
50257682006.02.14 13:00buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50256632006.02.14 13:00buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.14 13:311.18740.000.000.00-30.00
50047402006.02.14 07:12buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 08:301.19180.000.000.006.00
50047292006.02.14 07:12buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 08:301.19190.000.000.006.00
50047142006.02.14 07:12buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50046892006.02.14 07:11buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50046412006.02.14 07:10buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 13:301.18860.000.000.00-30.00
50045692006.02.14 07:09buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50045252006.02.14 07:08buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 08:301.19190.000.000.006.00
50043852006.02.14 07:07buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50043512006.02.14 07:07buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 08:301.19190.000.000.006.00
50043092006.02.14 07:07buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50042622006.02.14 07:06buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50042612006.02.14 07:06buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 13:301.18860.000.000.00-30.00
50042332006.02.14 07:06buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50042252006.02.14 07:05buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50042102006.02.14 07:05buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50041732006.02.14 07:05buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50041152006.02.14 07:05buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 08:301.19190.000.000.006.00
50039852006.02.14 07:04buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50039832006.02.14 07:04buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50039762006.02.14 07:04buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50039032006.02.14 07:04buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50038862006.02.14 07:03buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50038642006.02.14 07:03buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 13:301.18840.000.000.00-30.00
50038282006.02.14 07:03buy0.10eurusd1.19151.18851.19212006.02.14 13:301.18850.000.000.00-30.00
50038202006.02.14 07:02buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 13:301.18860.000.000.00-30.00
50037812006.02.14 07:02buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 13:301.18870.000.000.00-30.00
50037742006.02.14 07:02buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.14 13:301.18860.000.000.00-30.00
50037632006.02.14 07:01buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 13:301.18870.000.000.00-30.00
50036862006.02.14 07:00buy0.10eurusd1.19171.18871.19232006.02.14 13:301.18870.000.000.00-30.00
49985512006.02.14 05:44buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49985492006.02.14 05:44buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49985272006.02.14 05:44buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49985172006.02.14 05:44buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 06:151.19190.000.000.006.00
49984852006.02.14 05:43buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49984792006.02.14 05:43buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49984192006.02.14 05:41buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49983962006.02.14 05:41buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49983652006.02.14 05:40buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49983412006.02.14 05:40buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49983302006.02.14 05:39buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49982932006.02.14 05:39buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 06:151.19190.000.000.006.00
49982162006.02.14 05:38buy0.10eurusd1.19141.18841.19202006.02.14 06:151.19200.000.000.006.00
49981772006.02.14 05:37buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 06:151.19190.000.000.006.00
49981572006.02.14 05:37buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 06:151.19190.000.000.006.00
49981192006.02.14 05:37buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49980422006.02.14 05:36buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 06:151.19190.000.000.006.00
49980342006.02.14 05:36buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49979992006.02.14 05:36buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49978642006.02.14 05:35buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.000.006.00
49977612006.02.14 05:35buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49977412006.02.14 05:34buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.14 06:141.19160.000.000.006.00
49976602006.02.14 05:33buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.14 06:141.19160.000.000.006.00
49976372006.02.14 05:33buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49976242006.02.14 05:33buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.14 06:141.19160.000.000.006.00
49975632006.02.14 05:32buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.000.006.00
49975512006.02.14 05:32buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.14 06:141.19160.000.000.006.00
49974872006.02.14 05:31buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.14 06:141.19160.000.000.006.00
49974352006.02.14 05:30buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.14 06:111.19140.000.000.006.00
49969412006.02.14 05:14buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.14 06:091.19130.000.000.006.00
49969382006.02.14 05:13buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.14 06:141.19150.000.000.006.00
49968942006.02.14 05:12buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.14 06:141.19150.000.000.006.00
49968262006.02.14 05:07buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.14 06:111.19140.000.000.006.00
49967952006.02.14 05:07buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.14 06:111.19140.000.000.006.00
49967752006.02.14 05:06buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.14 06:141.19150.000.000.006.00
49967712006.02.14 05:06buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.14 06:141.19150.000.000.006.00
49966922006.02.14 05:02buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.14 06:141.19150.000.000.006.00
49966792006.02.14 05:01buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.14 06:141.19150.000.000.006.00
49961742006.02.14 04:44buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.14 05:351.19120.000.000.006.00
49961532006.02.14 04:43buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.14 05:351.19120.000.000.006.00
49960422006.02.14 04:41buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.14 05:351.19120.000.000.006.00
49957012006.02.14 04:32buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.14 05:351.19120.000.000.006.00
49956592006.02.14 04:31buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.14 05:351.19120.000.000.006.00
49727802006.02.13 19:00buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49677122006.02.13 17:10buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49674482006.02.13 17:07buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49674342006.02.13 17:06buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49674072006.02.13 17:06buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49673292006.02.13 17:04buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49672602006.02.13 17:04buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49672152006.02.13 17:03buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49671682006.02.13 17:02buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49640292006.02.13 16:14buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49640232006.02.13 16:14buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49640092006.02.13 16:14buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49639942006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 19:351.19130.000.000.006.00
49639812006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49639742006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49639692006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49639642006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49639602006.02.13 16:13buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49639482006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49639422006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49639372006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49639302006.02.13 16:12buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49639002006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49638892006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49638872006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49638842006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49638732006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49638692006.02.13 16:11buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49638612006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49638572006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49638552006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49638442006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49638152006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19131.18831.19192006.02.14 06:151.19190.000.00-0.606.00
49637822006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49637802006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49637772006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49637752006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49637712006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49637672006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49637572006.02.13 16:10buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49637452006.02.13 16:09buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49637282006.02.13 16:09buy0.10eurusd1.19121.18821.19182006.02.14 06:151.19180.000.00-0.606.00
49637192006.02.13 16:09buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49637132006.02.13 16:08buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49636922006.02.13 16:08buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49636792006.02.13 16:08buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49636752006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19111.18811.19172006.02.14 06:141.19170.000.00-0.606.00
49636662006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49636432006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49636212006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49636142006.02.13 16:07buy0.10eurusd1.19101.18801.19162006.02.13 23:371.19160.000.00-0.606.00
49636062006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49635942006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49635912006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49635732006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 23:271.19140.000.00-0.606.00
49635682006.02.13 16:06buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 23:371.19150.000.00-0.606.00
49635572006.02.13 16:05buy0.10eurusd1.19091.18791.19152006.02.13 20:171.19120.000.000.003.00
49433822006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433732006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18931.18631.18992006.02.13 14:521.18990.000.000.006.00
49433432006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433412006.02.13 11:14buy0.10eurusd1.18931.18631.18992006.02.13 14:521.18990.000.000.006.00
49433252006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433192006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18931.18631.18992006.02.13 14:521.18990.000.000.006.00
49433092006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49433012006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432972006.02.13 11:13buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49432892006.02.13 11:12buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432872006.02.13 11:12buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432752006.02.13 11:12buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432662006.02.13 11:11buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432632006.02.13 11:11buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49432542006.02.13 11:11buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49432462006.02.13 11:10buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49432062006.02.13 11:10buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49431752006.02.13 11:10buy0.10eurusd1.18921.18621.18982006.02.13 14:431.18980.000.000.006.00
49431542006.02.13 11:08buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49431492006.02.13 11:08buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49431452006.02.13 11:08buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49431222006.02.13 11:06buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49431192006.02.13 11:06buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49431102006.02.13 11:06buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49430992006.02.13 11:05buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430962006.02.13 11:05buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430632006.02.13 11:05buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49430132006.02.13 11:03buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49429122006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49429032006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49428962006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18881.18581.18942006.02.13 11:261.18940.000.000.006.00
49428912006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49428732006.02.13 11:01buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49428682006.02.13 11:00buy0.10eurusd1.18891.18591.18952006.02.13 11:261.18950.000.000.006.00
49428462006.02.13 11:00buy0.10eurusd1.18901.18601.18962006.02.13 11:271.18960.000.000.006.00
49427952006.02.13 11:00buy0.10eurusd1.18911.18611.18972006.02.13 11:271.18970.000.000.006.00
49279822006.02.13 07:30buy0.10eurusd1.19161.18861.19222006.02.13 09:161.18860.000.000.00-30.00
49265452006.02.13 07:15buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49265332006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49265302006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19081.18781.19142006.02.13 07:291.19140.000.000.006.00
49265292006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49265252006.02.13 07:14buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49265082006.02.13 07:13buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49264942006.02.13 07:12buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49264112006.02.13 07:11buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49263952006.02.13 07:11buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49263682006.02.13 07:10buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49263632006.02.13 07:10buy0.10eurusd1.19071.18771.19132006.02.13 07:291.19130.000.000.006.00
49263252006.02.13 07:09buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49263152006.02.13 07:08buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49263012006.02.13 07:08buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49262982006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49262932006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262902006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262862006.02.13 07:07buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49262792006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262722006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262492006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19061.18761.19122006.02.13 07:291.19120.000.000.006.00
49262182006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19051.18751.19112006.02.13 07:291.19110.000.000.006.00
49262112006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49262002006.02.13 07:06buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49261962006.02.13 07:05buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49261842006.02.13 07:05buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49261482006.02.13 07:05buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49261382006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49261372006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49261272006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49261192006.02.13 07:04buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49260012006.02.13 07:02buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49259842006.02.13 07:02buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49259672006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 07:061.19060.000.000.006.00
49258532006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49258402006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 07:061.19060.000.000.006.00
49258392006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49258222006.02.13 07:01buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 07:061.19060.000.000.006.00
49257652006.02.13 07:00buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 07:151.19070.000.000.006.00
49221772006.02.13 05:13buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221542006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221522006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221492006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221412006.02.13 05:12buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221332006.02.13 05:11buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221312006.02.13 05:11buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49221102006.02.13 05:09buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49221082006.02.13 05:09buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49220802006.02.13 05:06buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49220422006.02.13 05:06buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49220162006.02.13 05:06buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49220112006.02.13 05:05buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49219852006.02.13 05:02buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49219832006.02.13 05:02buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49219332006.02.13 05:00buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49215612006.02.13 04:44buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49215522006.02.13 04:44buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49215502006.02.13 04:44buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49215452006.02.13 04:43buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49215082006.02.13 04:43buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49214752006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19041.18741.19102006.02.13 07:171.19100.000.000.006.00
49214532006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19031.18731.19092006.02.13 07:171.19090.000.000.006.00
49214282006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49214212006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49214152006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19011.18711.19072006.02.13 06:221.19070.000.000.006.00
49214082006.02.13 04:42buy0.10eurusd1.19021.18721.19082006.02.13 07:151.19080.000.000.006.00
49213482006.02.13 04:39buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49212392006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49212382006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18981.18681.19042006.02.13 06:191.19040.000.000.006.00
49212132006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49211872006.02.13 04:35buy0.10eurusd1.18981.18681.19042006.02.13 06:191.19040.000.000.006.00
49211102006.02.13 04:32buy0.10eurusd1.18991.18691.19052006.02.13 06:191.19050.000.000.006.00
49211042006.02.13 04:32buy0.10eurusd1.19001.18701.19062006.02.13 06:191.19060.000.000.006.00
49197832006.02.13 04:07buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49197812006.02.13 04:07buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49197292006.02.13 04:06buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49197062006.02.13 04:05buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49195472006.02.13 04:01buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49195262006.02.13 04:01buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49191412006.02.13 03:44buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49191332006.02.13 03:44buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49191172006.02.13 03:43buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190612006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190592006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190582006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190552006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190532006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190512006.02.13 03:42buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190502006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190492006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190462006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190432006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190392006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49190382006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49190322006.02.13 03:41buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49189912006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49189872006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49189362006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49188962006.02.13 03:40buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49188872006.02.13 03:39buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49188842006.02.13 03:39buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49188772006.02.13 03:39buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49188652006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49188642006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49188512006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49188302006.02.13 03:38buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49187152006.02.13 03:36buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49186932006.02.13 03:36buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49185852006.02.13 03:35buy0.10eurusd1.18941.18641.19002006.02.13 04:421.19000.000.000.006.00
49185142006.02.13 03:35buy0.10eurusd1.18951.18651.19012006.02.13 04:421.19010.000.000.006.00
49183752006.02.13 03:32buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49183702006.02.13 03:32buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49183682006.02.13 03:32buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49183112006.02.13 03:31buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
49183082006.02.13 03:31buy0.10eurusd1.18961.18661.19022006.02.13 04:421.19020.000.000.006.00
49183062006.02.13 03:30buy0.10eurusd1.18971.18671.19032006.02.13 06:181.19030.000.000.006.00
  0.00 0.00 -19.97 1 102.60
Closed P/L: 1 082.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
51588242006.02.16 04:35buy0.01eurusd1.18820.00001.1898 1.18820.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 082.63 Floating P/L: 0.00 Margin: 10.00
Balance: 6 082.63 Equity: 6 082.63 Free Margin: 6 072.63