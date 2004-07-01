|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|Daily (D1) 2004.07.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2004.07.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=0.1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=10; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true;
|Bars in test
|7287
|Ticks modelled
|2546135
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|468.78
|Gross profit
|1444.41
|Gross loss
|-975.63
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|16.74
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|975.63 (22.0%)
|Total trades
|28
|Short positions (won %)
|15 (93.33%)
|Long positions (won %)
|13 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|27 (96.43%)
|Loss trades (% of total)
|1 (3.57%)
|Largest
|profit trade
|205.26
|loss trade
|-975.63
|Average
|profit trade
|53.50
|loss trade
|-975.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (1444.41)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-975.63)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1444.41 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-975.63 (1)
|Average
|consecutive wins
|27
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 00:00
|buy
|1
|0.30
|132.64
|0.00
|134.24
|2
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.64
|134.24
|3
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.65
|134.24
|4
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.66
|134.24
|5
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.67
|134.24
|6
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.68
|134.24
|7
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.69
|134.24
|8
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.70
|134.24
|9
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.71
|134.24
|10
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.72
|134.24
|11
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.73
|134.24
|12
|2004.07.02 04:10
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.73
|134.24
|13
|2004.07.02 04:10
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.74
|134.24
|14
|2004.07.02 04:10
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.75
|134.24
|15
|2004.07.02 04:11
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.75
|134.24
|16
|2004.07.02 04:11
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.76
|134.24
|17
|2004.07.02 04:11
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.77
|134.24
|18
|2004.07.02 04:11
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.78
|134.24
|19
|2004.07.02 04:11
|modify
|1
|0.30
|132.64
|132.79
|134.24
|20
|2004.07.02 04:21
|s/l
|1
|0.30
|132.79
|132.79
|134.24
|37.82
|3037.82
|21
|2004.07.06 01:42
|sell
|2
|0.31
|134.29
|0.00
|132.69
|22
|2004.07.07 02:40
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.28
|132.69
|23
|2004.07.07 02:45
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.27
|132.69
|24
|2004.07.07 02:47
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.26
|132.69
|25
|2004.07.07 02:48
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.26
|132.69
|26
|2004.07.07 02:48
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.25
|132.69
|27
|2004.07.07 02:48
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.24
|132.69
|28
|2004.07.07 02:49
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.23
|132.69
|29
|2004.07.07 02:49
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.22
|132.69
|30
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.21
|132.69
|31
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.20
|132.69
|32
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.19
|132.69
|33
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.18
|132.69
|34
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.17
|132.69
|35
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.16
|132.69
|36
|2004.07.07 02:50
|modify
|2
|0.31
|134.29
|134.15
|132.69
|37
|2004.07.07 02:56
|s/l
|2
|0.31
|134.15
|134.15
|132.69
|36.47
|3074.29
|38
|2004.08.27 00:00
|buy
|3
|0.31
|132.77
|0.00
|134.37
|39
|2004.08.31 12:12
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.77
|134.37
|40
|2004.08.31 12:19
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.78
|134.37
|41
|2004.08.31 12:19
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.79
|134.37
|42
|2004.08.31 12:20
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.80
|134.37
|43
|2004.08.31 12:27
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.81
|134.37
|44
|2004.08.31 12:28
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.82
|134.37
|45
|2004.08.31 12:28
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.83
|134.37
|46
|2004.08.31 12:28
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.84
|134.37
|47
|2004.08.31 12:28
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.86
|134.37
|48
|2004.08.31 12:28
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.87
|134.37
|49
|2004.08.31 12:29
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.87
|134.37
|50
|2004.08.31 12:30
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.88
|134.37
|51
|2004.08.31 12:30
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.89
|134.37
|52
|2004.08.31 12:30
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.90
|134.37
|53
|2004.08.31 12:32
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.90
|134.37
|54
|2004.08.31 12:32
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.91
|134.37
|55
|2004.08.31 12:32
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.92
|134.37
|56
|2004.08.31 13:12
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.92
|134.37
|57
|2004.08.31 13:12
|modify
|3
|0.31
|132.77
|132.93
|134.37
|58
|2004.08.31 13:35
|s/l
|3
|0.31
|132.93
|132.93
|134.37
|41.69
|3115.98
|59
|2004.09.13 12:16
|sell
|4
|0.32
|134.74
|0.00
|133.14
|60
|2004.09.13 13:24
|modify
|4
|0.32
|134.74
|134.74
|133.14
|61
|2004.09.13 13:40
|s/l
|4
|0.32
|134.74
|134.74
|133.14
|0.00
|3115.98
|62
|2004.09.13 13:43
|sell
|5
|0.32
|134.74
|0.00
|133.14
|63
|2004.09.14 11:35
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.73
|133.14
|64
|2004.09.14 11:35
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.72
|133.14
|65
|2004.09.14 11:37
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.71
|133.14
|66
|2004.09.14 11:43
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.71
|133.14
|67
|2004.09.14 11:43
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.69
|133.14
|68
|2004.09.14 11:43
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.68
|133.14
|69
|2004.09.14 11:43
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.67
|133.14
|70
|2004.09.14 11:44
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.66
|133.14
|71
|2004.09.14 11:52
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.65
|133.14
|72
|2004.09.14 11:53
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.64
|133.14
|73
|2004.09.14 11:53
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.63
|133.14
|74
|2004.09.14 11:53
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.62
|133.14
|75
|2004.09.14 11:56
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.62
|133.14
|76
|2004.09.14 11:56
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.61
|133.14
|77
|2004.09.14 11:57
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.60
|133.14
|78
|2004.09.14 11:58
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.60
|133.14
|79
|2004.09.14 11:58
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.59
|133.14
|80
|2004.09.14 12:00
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.59
|133.14
|81
|2004.09.14 12:00
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.58
|133.14
|82
|2004.09.14 12:00
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.57
|133.14
|83
|2004.09.14 12:44
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.56
|133.14
|84
|2004.09.14 12:44
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.55
|133.14
|85
|2004.09.14 12:44
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.54
|133.14
|86
|2004.09.14 12:50
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.53
|133.14
|87
|2004.09.14 12:54
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.53
|133.14
|88
|2004.09.14 13:00
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.52
|133.14
|89
|2004.09.14 13:01
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.51
|133.14
|90
|2004.09.14 13:01
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.50
|133.14
|91
|2004.09.14 13:03
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.49
|133.14
|92
|2004.09.14 13:03
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.48
|133.14
|93
|2004.09.14 13:03
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.47
|133.14
|94
|2004.09.14 13:03
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.46
|133.14
|95
|2004.09.14 13:04
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.46
|133.14
|96
|2004.09.14 13:04
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.45
|133.14
|97
|2004.09.14 13:04
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.44
|133.14
|98
|2004.09.14 13:05
|modify
|5
|0.32
|134.74
|134.43
|133.14
|99
|2004.09.14 14:02
|s/l
|5
|0.32
|134.43
|134.43
|133.14
|83.37
|3199.35
|100
|2004.09.16 11:33
|buy
|6
|0.32
|133.27
|0.00
|134.87
|101
|2004.09.16 17:32
|modify
|6
|0.32
|133.27
|133.27
|134.87
|102
|2004.09.16 18:00
|modify
|6
|0.32
|133.27
|133.29
|134.87
|103
|2004.09.16 18:00
|modify
|6
|0.32
|133.27
|133.34
|134.87
|104
|2004.09.16 18:00
|modify
|6
|0.32
|133.27
|133.39
|134.87
|105
|2004.09.16 18:00
|modify
|6
|0.32
|133.27
|133.42
|134.87
|106
|2004.09.16 18:02
|s/l
|6
|0.32
|133.42
|133.42
|134.87
|40.34
|3239.69
|107
|2004.09.16 18:20
|buy
|7
|0.33
|133.27
|0.00
|134.87
|108
|2004.09.16 19:11
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.27
|134.87
|109
|2004.09.16 19:12
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.28
|134.87
|110
|2004.09.16 19:12
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.29
|134.87
|111
|2004.09.16 19:12
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.30
|134.87
|112
|2004.09.16 19:12
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.31
|134.87
|113
|2004.09.16 19:15
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.32
|134.87
|114
|2004.09.16 19:16
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.33
|134.87
|115
|2004.09.16 19:16
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.34
|134.87
|116
|2004.09.16 19:22
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.35
|134.87
|117
|2004.09.16 19:22
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.36
|134.87
|118
|2004.09.16 19:23
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.37
|134.87
|119
|2004.09.16 19:23
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.38
|134.87
|120
|2004.09.16 19:23
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.40
|134.87
|121
|2004.09.16 19:24
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.40
|134.87
|122
|2004.09.16 19:24
|modify
|7
|0.33
|133.27
|133.41
|134.87
|123
|2004.09.16 19:49
|s/l
|7
|0.33
|133.41
|133.41
|134.87
|38.83
|3278.52
|124
|2004.09.17 03:13
|buy
|8
|0.33
|133.44
|0.00
|135.04
|125
|2004.09.17 08:22
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.44
|135.04
|126
|2004.09.17 08:23
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.46
|135.04
|127
|2004.09.17 08:27
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.48
|135.04
|128
|2004.09.17 08:28
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.48
|135.04
|129
|2004.09.17 08:28
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.49
|135.04
|130
|2004.09.17 09:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.50
|135.04
|131
|2004.09.17 09:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.51
|135.04
|132
|2004.09.17 09:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.52
|135.04
|133
|2004.09.17 09:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.53
|135.04
|134
|2004.09.17 09:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.54
|135.04
|135
|2004.09.17 09:35
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.54
|135.04
|136
|2004.09.17 09:36
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.55
|135.04
|137
|2004.09.17 09:36
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.56
|135.04
|138
|2004.09.17 09:39
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.58
|135.04
|139
|2004.09.17 09:39
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.60
|135.04
|140
|2004.09.17 09:39
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.63
|135.04
|141
|2004.09.17 09:40
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.64
|135.04
|142
|2004.09.17 09:40
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.65
|135.04
|143
|2004.09.17 09:40
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.66
|135.04
|144
|2004.09.17 09:40
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.67
|135.04
|145
|2004.09.17 09:40
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.68
|135.04
|146
|2004.09.17 09:41
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.69
|135.04
|147
|2004.09.17 09:41
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.70
|135.04
|148
|2004.09.17 09:41
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.71
|135.04
|149
|2004.09.17 09:41
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.72
|135.04
|150
|2004.09.17 09:42
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.73
|135.04
|151
|2004.09.17 09:42
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.74
|135.04
|152
|2004.09.17 09:59
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.75
|135.04
|153
|2004.09.17 10:05
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.76
|135.04
|154
|2004.09.17 10:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.76
|135.04
|155
|2004.09.17 10:06
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.77
|135.04
|156
|2004.09.17 10:08
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.78
|135.04
|157
|2004.09.17 10:09
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.79
|135.04
|158
|2004.09.17 10:09
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.80
|135.04
|159
|2004.09.17 10:09
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.81
|135.04
|160
|2004.09.17 10:16
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.81
|135.04
|161
|2004.09.17 10:16
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.82
|135.04
|162
|2004.09.17 10:17
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.83
|135.04
|163
|2004.09.17 10:17
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.84
|135.04
|164
|2004.09.17 10:17
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.85
|135.04
|165
|2004.09.17 10:17
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.86
|135.04
|166
|2004.09.17 10:19
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.86
|135.04
|167
|2004.09.17 10:20
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.87
|135.04
|168
|2004.09.17 10:24
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.88
|135.04
|169
|2004.09.17 10:24
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.89
|135.04
|170
|2004.09.17 10:27
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.89
|135.04
|171
|2004.09.17 10:28
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.90
|135.04
|172
|2004.09.17 10:28
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.91
|135.04
|173
|2004.09.17 10:28
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.92
|135.04
|174
|2004.09.17 10:29
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.93
|135.04
|175
|2004.09.17 10:30
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.94
|135.04
|176
|2004.09.17 10:49
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.95
|135.04
|177
|2004.09.17 10:49
|modify
|8
|0.33
|133.44
|133.98
|135.04
|178
|2004.09.17 10:49
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.01
|135.04
|179
|2004.09.17 11:42
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.01
|135.04
|180
|2004.09.17 11:42
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.02
|135.04
|181
|2004.09.17 11:42
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.03
|135.04
|182
|2004.09.17 12:32
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.04
|135.04
|183
|2004.09.17 13:20
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.05
|135.04
|184
|2004.09.17 13:20
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.06
|135.04
|185
|2004.09.17 13:20
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.08
|135.04
|186
|2004.09.17 13:20
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.10
|135.04
|187
|2004.09.17 13:20
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.11
|135.04
|188
|2004.09.17 13:21
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.13
|135.04
|189
|2004.09.17 13:21
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.14
|135.04
|190
|2004.09.17 13:21
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.15
|135.04
|191
|2004.09.17 13:21
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.17
|135.04
|192
|2004.09.17 13:26
|modify
|8
|0.33
|133.44
|134.18
|135.04
|193
|2004.09.17 14:43
|s/l
|8
|0.33
|134.18
|134.18
|135.04
|205.26
|3483.78
|194
|2004.09.20 09:53
|buy
|9
|0.35
|133.43
|0.00
|135.03
|195
|2004.09.20 17:10
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.43
|135.03
|196
|2004.09.20 17:10
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.45
|135.03
|197
|2004.09.20 17:10
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.46
|135.03
|198
|2004.09.20 17:16
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.47
|135.03
|199
|2004.09.20 17:16
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.48
|135.03
|200
|2004.09.20 17:17
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.48
|135.03
|201
|2004.09.20 17:17
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.49
|135.03
|202
|2004.09.20 17:17
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.50
|135.03
|203
|2004.09.20 17:18
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.51
|135.03
|204
|2004.09.20 17:22
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.51
|135.03
|205
|2004.09.20 17:22
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.52
|135.03
|206
|2004.09.20 17:24
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.55
|135.03
|207
|2004.09.20 17:30
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.56
|135.03
|208
|2004.09.20 17:30
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.56
|135.03
|209
|2004.09.20 17:35
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.57
|135.03
|210
|2004.09.20 17:35
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.58
|135.03
|211
|2004.09.20 22:58
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.59
|135.03
|212
|2004.09.20 23:27
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.60
|135.03
|213
|2004.09.21 01:16
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.61
|135.03
|214
|2004.09.21 01:19
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.62
|135.03
|215
|2004.09.21 01:19
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.63
|135.03
|216
|2004.09.21 01:20
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.64
|135.03
|217
|2004.09.21 01:26
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.65
|135.03
|218
|2004.09.21 01:27
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.65
|135.03
|219
|2004.09.21 01:27
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.66
|135.03
|220
|2004.09.21 01:29
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.67
|135.03
|221
|2004.09.21 01:40
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.68
|135.03
|222
|2004.09.21 02:29
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.68
|135.03
|223
|2004.09.21 02:30
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.69
|135.03
|224
|2004.09.21 02:30
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.70
|135.03
|225
|2004.09.21 02:31
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.70
|135.03
|226
|2004.09.21 02:31
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.71
|135.03
|227
|2004.09.21 02:31
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.72
|135.03
|228
|2004.09.21 02:31
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.73
|135.03
|229
|2004.09.21 02:42
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.73
|135.03
|230
|2004.09.21 02:43
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.74
|135.03
|231
|2004.09.21 02:51
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.75
|135.03
|232
|2004.09.21 02:51
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.76
|135.03
|233
|2004.09.21 02:51
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.77
|135.03
|234
|2004.09.21 02:52
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.77
|135.03
|235
|2004.09.21 04:45
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.78
|135.03
|236
|2004.09.21 05:18
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.79
|135.03
|237
|2004.09.21 05:20
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.80
|135.03
|238
|2004.09.21 05:22
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.81
|135.03
|239
|2004.09.21 05:22
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.82
|135.03
|240
|2004.09.21 05:23
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.83
|135.03
|241
|2004.09.21 05:23
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.84
|135.03
|242
|2004.09.21 05:23
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.85
|135.03
|243
|2004.09.21 05:25
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.87
|135.03
|244
|2004.09.21 05:25
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.88
|135.03
|245
|2004.09.21 05:28
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.88
|135.03
|246
|2004.09.21 05:30
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.89
|135.03
|247
|2004.09.21 08:31
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.90
|135.03
|248
|2004.09.21 08:48
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.91
|135.03
|249
|2004.09.21 08:49
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.92
|135.03
|250
|2004.09.21 08:50
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.93
|135.03
|251
|2004.09.21 08:51
|modify
|9
|0.35
|133.43
|133.94
|135.03
|252
|2004.09.21 09:09
|s/l
|9
|0.35
|133.94
|133.94
|135.03
|150.04
|3633.82
|253
|2004.11.22 00:00
|buy
|10
|0.37
|134.50
|0.00
|136.10
|254
|2004.11.22 05:32
|modify
|10
|0.37
|134.50
|134.51
|136.10
|255
|2004.11.22 05:32
|modify
|10
|0.37
|134.50
|134.52
|136.10
|256
|2004.11.22 06:07
|modify
|10
|0.37
|134.50
|134.53
|136.10
|257
|2004.11.22 08:40
|s/l
|10
|0.37
|134.53
|134.53
|136.10
|9.33
|3643.15
|258
|2004.11.22 09:00
|buy
|11
|0.37
|134.51
|0.00
|136.11
|259
|2004.11.22 18:47
|modify
|11
|0.37
|134.51
|134.51
|136.11
|260
|2004.11.22 20:58
|s/l
|11
|0.37
|134.51
|134.51
|136.11
|0.00
|3643.15
|261
|2004.11.22 20:59
|buy
|12
|0.37
|134.51
|0.00
|136.11
|262
|2004.11.23 11:20
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.51
|136.11
|263
|2004.11.23 11:20
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.53
|136.11
|264
|2004.11.23 11:37
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.54
|136.11
|265
|2004.11.23 11:38
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.54
|136.11
|266
|2004.11.23 11:38
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.55
|136.11
|267
|2004.11.23 11:40
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.56
|136.11
|268
|2004.11.23 11:40
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.58
|136.11
|269
|2004.11.23 11:40
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.59
|136.11
|270
|2004.11.23 11:41
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.59
|136.11
|271
|2004.11.23 11:41
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.60
|136.11
|272
|2004.11.23 11:41
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.61
|136.11
|273
|2004.11.23 11:41
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.62
|136.11
|274
|2004.11.23 11:41
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.63
|136.11
|275
|2004.11.23 11:43
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.64
|136.11
|276
|2004.11.23 11:43
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.65
|136.11
|277
|2004.11.23 11:43
|modify
|12
|0.37
|134.51
|134.66
|136.11
|278
|2004.11.23 11:57
|s/l
|12
|0.37
|134.66
|134.66
|136.11
|46.65
|3689.80
|279
|2004.11.23 16:33
|sell
|13
|0.37
|135.29
|0.00
|133.69
|280
|2004.11.24 15:57
|modify
|13
|0.37
|135.29
|135.28
|133.69
|281
|2004.11.24 16:23
|s/l
|13
|0.37
|135.28
|135.28
|133.69
|3.11
|3692.91
|282
|2004.11.24 16:38
|sell
|14
|0.37
|135.31
|0.00
|133.71
|283
|2004.11.25 08:48
|modify
|14
|0.37
|135.31
|135.30
|133.71
|284
|2004.11.25 08:48
|modify
|14
|0.37
|135.31
|135.29
|133.71
|285
|2004.11.25 08:48
|modify
|14
|0.37
|135.31
|135.28
|133.71
|286
|2004.11.25 09:46
|s/l
|14
|0.37
|135.28
|135.28
|133.71
|9.33
|3702.24
|287
|2004.11.25 09:47
|sell
|15
|0.38
|135.25
|0.00
|133.65
|288
|2005.01.14 03:47
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.24
|133.65
|289
|2005.01.14 03:47
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.21
|133.65
|290
|2005.01.14 03:47
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.19
|133.65
|291
|2005.01.14 03:48
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.18
|133.65
|292
|2005.01.14 03:50
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.17
|133.65
|293
|2005.01.14 03:51
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.16
|133.65
|294
|2005.01.14 03:51
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.15
|133.65
|295
|2005.01.14 03:51
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.14
|133.65
|296
|2005.01.14 03:51
|modify
|15
|0.38
|135.25
|135.13
|133.65
|297
|2005.01.14 04:14
|s/l
|15
|0.38
|135.13
|135.13
|133.65
|38.32
|3740.56
|298
|2005.02.17 00:00
|sell
|16
|0.38
|137.46
|0.00
|135.86
|299
|2005.02.17 05:31
|modify
|16
|0.38
|137.46
|137.46
|135.86
|300
|2005.02.17 05:31
|modify
|16
|0.38
|137.46
|137.45
|135.86
|301
|2005.02.17 08:41
|s/l
|16
|0.38
|137.45
|137.45
|135.86
|3.19
|3743.75
|302
|2005.04.27 20:19
|buy
|17
|0.38
|136.93
|0.00
|138.53
|303
|2005.04.28 02:00
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.93
|138.53
|304
|2005.04.28 02:03
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.94
|138.53
|305
|2005.04.28 02:05
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.95
|138.53
|306
|2005.04.28 02:06
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.96
|138.53
|307
|2005.04.28 02:06
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.97
|138.53
|308
|2005.04.28 02:08
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.97
|138.53
|309
|2005.04.28 02:13
|modify
|17
|0.38
|136.93
|136.98
|138.53
|310
|2005.04.28 02:13
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.00
|138.53
|311
|2005.04.28 02:14
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.01
|138.53
|312
|2005.04.28 02:14
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.02
|138.53
|313
|2005.04.28 02:14
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.04
|138.53
|314
|2005.04.28 02:14
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.05
|138.53
|315
|2005.04.28 02:15
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.06
|138.53
|316
|2005.04.28 02:16
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.08
|138.53
|317
|2005.04.28 02:21
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.09
|138.53
|318
|2005.04.28 02:21
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.10
|138.53
|319
|2005.04.28 02:21
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.12
|138.53
|320
|2005.04.28 02:21
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.13
|138.53
|321
|2005.04.28 02:24
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.14
|138.53
|322
|2005.04.28 02:28
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.15
|138.53
|323
|2005.04.28 02:29
|modify
|17
|0.38
|136.93
|137.16
|138.53
|324
|2005.04.28 03:05
|s/l
|17
|0.38
|137.16
|137.16
|138.53
|73.47
|3817.22
|325
|2005.07.14 00:00
|sell
|18
|0.39
|135.36
|0.00
|133.76
|326
|2005.07.14 03:19
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.35
|133.76
|327
|2005.07.14 03:21
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.35
|133.76
|328
|2005.07.14 03:21
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.34
|133.76
|329
|2005.07.14 03:42
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.33
|133.76
|330
|2005.07.14 03:43
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.32
|133.76
|331
|2005.07.14 03:45
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.32
|133.76
|332
|2005.07.14 03:47
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.30
|133.76
|333
|2005.07.14 03:48
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.29
|133.76
|334
|2005.07.14 03:50
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.27
|133.76
|335
|2005.07.14 03:51
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.26
|133.76
|336
|2005.07.14 03:52
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.24
|133.76
|337
|2005.07.14 03:52
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.23
|133.76
|338
|2005.07.14 03:52
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.21
|133.76
|339
|2005.07.14 03:52
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.20
|133.76
|340
|2005.07.14 03:52
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.19
|133.76
|341
|2005.07.14 03:54
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.18
|133.76
|342
|2005.07.14 03:54
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.16
|133.76
|343
|2005.07.14 03:58
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.15
|133.76
|344
|2005.07.14 03:58
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.14
|133.76
|345
|2005.07.14 04:01
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.13
|133.76
|346
|2005.07.14 04:35
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.12
|133.76
|347
|2005.07.14 04:35
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.11
|133.76
|348
|2005.07.14 04:37
|modify
|18
|0.39
|135.36
|135.10
|133.76
|349
|2005.07.14 05:04
|s/l
|18
|0.39
|135.10
|135.10
|133.76
|85.21
|3902.43
|350
|2005.07.14 05:08
|buy
|19
|0.40
|135.08
|0.00
|136.68
|351
|2005.07.14 10:18
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.08
|136.68
|352
|2005.07.14 10:21
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.09
|136.68
|353
|2005.07.14 10:22
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.10
|136.68
|354
|2005.07.14 10:22
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.12
|136.68
|355
|2005.07.14 10:22
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.13
|136.68
|356
|2005.07.14 10:22
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.15
|136.68
|357
|2005.07.14 10:28
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.16
|136.68
|358
|2005.07.14 10:28
|modify
|19
|0.40
|135.08
|135.17
|136.68
|359
|2005.07.14 12:08
|s/l
|19
|0.40
|135.17
|135.17
|136.68
|30.26
|3932.69
|360
|2005.08.21 00:00
|buy
|20
|0.40
|134.37
|0.00
|135.97
|361
|2005.08.23 09:31
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.38
|135.97
|362
|2005.08.23 09:31
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.39
|135.97
|363
|2005.08.23 09:31
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.41
|135.97
|364
|2005.08.23 09:32
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.42
|135.97
|365
|2005.08.23 09:35
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.43
|135.97
|366
|2005.08.23 09:46
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.44
|135.97
|367
|2005.08.23 09:48
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.45
|135.97
|368
|2005.08.23 09:48
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.46
|135.97
|369
|2005.08.23 09:48
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.47
|135.97
|370
|2005.08.23 09:49
|modify
|20
|0.40
|134.37
|134.48
|135.97
|371
|2005.08.23 10:07
|s/l
|20
|0.40
|134.48
|134.48
|135.97
|36.98
|3969.67
|372
|2005.08.29 00:00
|sell
|21
|0.40
|135.58
|0.00
|133.98
|373
|2005.08.29 00:00
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.49
|133.98
|374
|2005.08.29 00:00
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.47
|133.98
|375
|2005.08.29 00:01
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.46
|133.98
|376
|2005.08.29 00:02
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.46
|133.98
|377
|2005.08.29 00:03
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.45
|133.98
|378
|2005.08.29 00:04
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.44
|133.98
|379
|2005.08.29 00:04
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.44
|133.98
|380
|2005.08.29 00:05
|modify
|21
|0.40
|135.58
|135.43
|133.98
|381
|2005.08.29 01:08
|s/l
|21
|0.40
|135.43
|135.43
|133.98
|50.42
|4020.09
|382
|2005.08.29 01:11
|sell
|22
|0.41
|135.52
|0.00
|133.92
|383
|2005.08.29 17:59
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.52
|133.92
|384
|2005.08.29 17:59
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.50
|133.92
|385
|2005.08.29 18:00
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.49
|133.92
|386
|2005.08.29 18:14
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.47
|133.92
|387
|2005.08.29 18:14
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.46
|133.92
|388
|2005.08.29 18:15
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.46
|133.92
|389
|2005.08.29 18:15
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.45
|133.92
|390
|2005.08.29 18:16
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.44
|133.92
|391
|2005.08.29 18:16
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.43
|133.92
|392
|2005.08.29 18:30
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.42
|133.92
|393
|2005.08.29 18:31
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.41
|133.92
|394
|2005.08.29 18:31
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.40
|133.92
|395
|2005.08.29 18:31
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.38
|133.92
|396
|2005.08.29 19:47
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.38
|133.92
|397
|2005.08.29 19:57
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.36
|133.92
|398
|2005.08.29 19:57
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.34
|133.92
|399
|2005.08.29 20:03
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.33
|133.92
|400
|2005.08.29 20:05
|modify
|22
|0.41
|135.52
|135.33
|133.92
|401
|2005.08.29 20:34
|s/l
|22
|0.41
|135.33
|135.33
|133.92
|65.46
|4085.55
|402
|2005.08.30 04:27
|sell
|23
|0.41
|135.55
|0.00
|133.95
|403
|2005.08.30 07:18
|modify
|23
|0.41
|135.55
|135.55
|133.95
|404
|2005.08.30 07:18
|modify
|23
|0.41
|135.55
|135.54
|133.95
|405
|2005.08.30 07:18
|modify
|23
|0.41
|135.55
|135.53
|133.95
|406
|2005.08.30 07:58
|s/l
|23
|0.41
|135.53
|135.53
|133.95
|6.89
|4092.44
|407
|2005.08.30 08:01
|sell
|24
|0.41
|135.55
|0.00
|133.95
|408
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.54
|133.95
|409
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.51
|133.95
|410
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.49
|133.95
|411
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.46
|133.95
|412
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.43
|133.95
|413
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.41
|133.95
|414
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.38
|133.95
|415
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.36
|133.95
|416
|2005.09.12 04:50
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.34
|133.95
|417
|2005.09.12 04:52
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.33
|133.95
|418
|2005.09.12 04:52
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.32
|133.95
|419
|2005.09.12 05:01
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.31
|133.95
|420
|2005.09.12 05:01
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.30
|133.95
|421
|2005.09.12 05:01
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.29
|133.95
|422
|2005.09.12 05:01
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.27
|133.95
|423
|2005.09.12 05:01
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.26
|133.95
|424
|2005.09.12 05:01
|modify
|24
|0.41
|135.55
|135.24
|133.95
|425
|2005.09.12 05:12
|s/l
|24
|0.41
|135.24
|135.24
|133.95
|106.81
|4199.25
|426
|2005.09.25 08:16
|buy
|25
|0.42
|135.10
|0.00
|136.70
|427
|2005.09.26 07:11
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.10
|136.70
|428
|2005.09.26 09:39
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.11
|136.70
|429
|2005.09.26 09:39
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.13
|136.70
|430
|2005.09.26 09:41
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.13
|136.70
|431
|2005.09.26 09:43
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.14
|136.70
|432
|2005.09.26 09:44
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.15
|136.70
|433
|2005.09.26 09:52
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.16
|136.70
|434
|2005.09.26 09:53
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.17
|136.70
|435
|2005.09.26 09:53
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.18
|136.70
|436
|2005.09.26 09:53
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.19
|136.70
|437
|2005.09.26 09:53
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.20
|136.70
|438
|2005.09.26 09:53
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.21
|136.70
|439
|2005.09.26 09:53
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.22
|136.70
|440
|2005.09.26 09:55
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.23
|136.70
|441
|2005.09.26 09:55
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.24
|136.70
|442
|2005.09.26 09:55
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.26
|136.70
|443
|2005.09.26 09:55
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.27
|136.70
|444
|2005.09.26 09:56
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.29
|136.70
|445
|2005.09.26 09:57
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.31
|136.70
|446
|2005.09.26 10:19
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.32
|136.70
|447
|2005.09.26 10:19
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.33
|136.70
|448
|2005.09.26 10:20
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.35
|136.70
|449
|2005.09.26 10:20
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.36
|136.70
|450
|2005.09.26 10:21
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.37
|136.70
|451
|2005.09.26 10:21
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.38
|136.70
|452
|2005.09.26 10:21
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.39
|136.70
|453
|2005.09.26 10:21
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.40
|136.70
|454
|2005.09.26 10:22
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.42
|136.70
|455
|2005.09.26 10:27
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.43
|136.70
|456
|2005.09.26 10:27
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.44
|136.70
|457
|2005.09.26 10:27
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.46
|136.70
|458
|2005.09.26 10:27
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.48
|136.70
|459
|2005.09.26 10:33
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.48
|136.70
|460
|2005.09.26 10:33
|modify
|25
|0.42
|135.10
|135.49
|136.70
|461
|2005.09.26 11:36
|s/l
|25
|0.42
|135.49
|135.49
|136.70
|137.68
|4336.93
|462
|2005.09.26 13:22
|sell
|26
|0.44
|135.58
|0.00
|133.98
|463
|2005.09.26 13:43
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.57
|133.98
|464
|2005.09.26 13:45
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.57
|133.98
|465
|2005.09.26 13:45
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.56
|133.98
|466
|2005.09.26 13:46
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.55
|133.98
|467
|2005.09.26 13:50
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.53
|133.98
|468
|2005.09.26 13:53
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.52
|133.98
|469
|2005.09.26 13:53
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.50
|133.98
|470
|2005.09.26 13:55
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.49
|133.98
|471
|2005.09.26 13:55
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.48
|133.98
|472
|2005.09.26 13:56
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.48
|133.98
|473
|2005.09.26 13:56
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.47
|133.98
|474
|2005.09.26 14:02
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.47
|133.98
|475
|2005.09.26 14:03
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.45
|133.98
|476
|2005.09.26 14:04
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.45
|133.98
|477
|2005.09.26 14:04
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.44
|133.98
|478
|2005.09.26 14:04
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.43
|133.98
|479
|2005.09.26 14:04
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.42
|133.98
|480
|2005.09.26 14:04
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.41
|133.98
|481
|2005.09.26 14:05
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.40
|133.98
|482
|2005.09.26 14:05
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.37
|133.98
|483
|2005.09.26 14:05
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.35
|133.98
|484
|2005.09.26 14:05
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.33
|133.98
|485
|2005.09.26 14:55
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.33
|133.98
|486
|2005.09.26 14:59
|modify
|26
|0.44
|135.58
|135.32
|133.98
|487
|2005.09.26 16:28
|s/l
|26
|0.44
|135.32
|135.32
|133.98
|96.13
|4433.06
|488
|2005.09.26 23:59
|sell
|27
|0.45
|135.65
|0.00
|134.05
|489
|2005.09.27 00:00
|modify
|27
|0.45
|135.65
|135.63
|134.05
|490
|2005.09.27 00:00
|modify
|27
|0.45
|135.65
|135.62
|134.05
|491
|2005.09.27 00:59
|s/l
|27
|0.45
|135.62
|135.62
|134.05
|11.35
|4444.41
|492
|2005.09.27 01:00
|sell
|28
|0.45
|135.59
|0.00
|133.99
|493
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|28
|0.45
|138.17
|0.00
|133.99
|-975.63
|3468.78