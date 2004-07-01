Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
PeriodDaily (D1) 2004.07.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2004.07.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=0.1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=10; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true;
Bars in test7287Ticks modelled2546135Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit468.78Gross profit1444.41Gross loss-975.63
Profit factor1.48Expected payoff16.74
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)975.63 (22.0%)
Total trades28Short positions (won %)15 (93.33%)Long positions (won %)13 (100.00%)
Profit trades (% of total)27 (96.43%)Loss trades (% of total)1 (3.57%)
Largestprofit trade205.26loss trade-975.63
Averageprofit trade53.50loss trade-975.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (1444.41)consecutive losses (loss in money)1 (-975.63)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1444.41 (27)consecutive loss (count of losses)-975.63 (1)
Averageconsecutive wins27consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 00:00buy10.30132.640.00134.24
22004.07.02 04:06modify10.30132.64132.64134.24
32004.07.02 04:06modify10.30132.64132.65134.24
42004.07.02 04:06modify10.30132.64132.66134.24
52004.07.02 04:06modify10.30132.64132.67134.24
62004.07.02 04:06modify10.30132.64132.68134.24
72004.07.02 04:06modify10.30132.64132.69134.24
82004.07.02 04:06modify10.30132.64132.70134.24
92004.07.02 04:06modify10.30132.64132.71134.24
102004.07.02 04:06modify10.30132.64132.72134.24
112004.07.02 04:06modify10.30132.64132.73134.24
122004.07.02 04:10modify10.30132.64132.73134.24
132004.07.02 04:10modify10.30132.64132.74134.24
142004.07.02 04:10modify10.30132.64132.75134.24
152004.07.02 04:11modify10.30132.64132.75134.24
162004.07.02 04:11modify10.30132.64132.76134.24
172004.07.02 04:11modify10.30132.64132.77134.24
182004.07.02 04:11modify10.30132.64132.78134.24
192004.07.02 04:11modify10.30132.64132.79134.24
202004.07.02 04:21s/l10.30132.79132.79134.2437.823037.82
212004.07.06 01:42sell20.31134.290.00132.69
222004.07.07 02:40modify20.31134.29134.28132.69
232004.07.07 02:45modify20.31134.29134.27132.69
242004.07.07 02:47modify20.31134.29134.26132.69
252004.07.07 02:48modify20.31134.29134.26132.69
262004.07.07 02:48modify20.31134.29134.25132.69
272004.07.07 02:48modify20.31134.29134.24132.69
282004.07.07 02:49modify20.31134.29134.23132.69
292004.07.07 02:49modify20.31134.29134.22132.69
302004.07.07 02:50modify20.31134.29134.21132.69
312004.07.07 02:50modify20.31134.29134.20132.69
322004.07.07 02:50modify20.31134.29134.19132.69
332004.07.07 02:50modify20.31134.29134.18132.69
342004.07.07 02:50modify20.31134.29134.17132.69
352004.07.07 02:50modify20.31134.29134.16132.69
362004.07.07 02:50modify20.31134.29134.15132.69
372004.07.07 02:56s/l20.31134.15134.15132.6936.473074.29
382004.08.27 00:00buy30.31132.770.00134.37
392004.08.31 12:12modify30.31132.77132.77134.37
402004.08.31 12:19modify30.31132.77132.78134.37
412004.08.31 12:19modify30.31132.77132.79134.37
422004.08.31 12:20modify30.31132.77132.80134.37
432004.08.31 12:27modify30.31132.77132.81134.37
442004.08.31 12:28modify30.31132.77132.82134.37
452004.08.31 12:28modify30.31132.77132.83134.37
462004.08.31 12:28modify30.31132.77132.84134.37
472004.08.31 12:28modify30.31132.77132.86134.37
482004.08.31 12:28modify30.31132.77132.87134.37
492004.08.31 12:29modify30.31132.77132.87134.37
502004.08.31 12:30modify30.31132.77132.88134.37
512004.08.31 12:30modify30.31132.77132.89134.37
522004.08.31 12:30modify30.31132.77132.90134.37
532004.08.31 12:32modify30.31132.77132.90134.37
542004.08.31 12:32modify30.31132.77132.91134.37
552004.08.31 12:32modify30.31132.77132.92134.37
562004.08.31 13:12modify30.31132.77132.92134.37
572004.08.31 13:12modify30.31132.77132.93134.37
582004.08.31 13:35s/l30.31132.93132.93134.3741.693115.98
592004.09.13 12:16sell40.32134.740.00133.14
602004.09.13 13:24modify40.32134.74134.74133.14
612004.09.13 13:40s/l40.32134.74134.74133.140.003115.98
622004.09.13 13:43sell50.32134.740.00133.14
632004.09.14 11:35modify50.32134.74134.73133.14
642004.09.14 11:35modify50.32134.74134.72133.14
652004.09.14 11:37modify50.32134.74134.71133.14
662004.09.14 11:43modify50.32134.74134.71133.14
672004.09.14 11:43modify50.32134.74134.69133.14
682004.09.14 11:43modify50.32134.74134.68133.14
692004.09.14 11:43modify50.32134.74134.67133.14
702004.09.14 11:44modify50.32134.74134.66133.14
712004.09.14 11:52modify50.32134.74134.65133.14
722004.09.14 11:53modify50.32134.74134.64133.14
732004.09.14 11:53modify50.32134.74134.63133.14
742004.09.14 11:53modify50.32134.74134.62133.14
752004.09.14 11:56modify50.32134.74134.62133.14
762004.09.14 11:56modify50.32134.74134.61133.14
772004.09.14 11:57modify50.32134.74134.60133.14
782004.09.14 11:58modify50.32134.74134.60133.14
792004.09.14 11:58modify50.32134.74134.59133.14
802004.09.14 12:00modify50.32134.74134.59133.14
812004.09.14 12:00modify50.32134.74134.58133.14
822004.09.14 12:00modify50.32134.74134.57133.14
832004.09.14 12:44modify50.32134.74134.56133.14
842004.09.14 12:44modify50.32134.74134.55133.14
852004.09.14 12:44modify50.32134.74134.54133.14
862004.09.14 12:50modify50.32134.74134.53133.14
872004.09.14 12:54modify50.32134.74134.53133.14
882004.09.14 13:00modify50.32134.74134.52133.14
892004.09.14 13:01modify50.32134.74134.51133.14
902004.09.14 13:01modify50.32134.74134.50133.14
912004.09.14 13:03modify50.32134.74134.49133.14
922004.09.14 13:03modify50.32134.74134.48133.14
932004.09.14 13:03modify50.32134.74134.47133.14
942004.09.14 13:03modify50.32134.74134.46133.14
952004.09.14 13:04modify50.32134.74134.46133.14
962004.09.14 13:04modify50.32134.74134.45133.14
972004.09.14 13:04modify50.32134.74134.44133.14
982004.09.14 13:05modify50.32134.74134.43133.14
992004.09.14 14:02s/l50.32134.43134.43133.1483.373199.35
1002004.09.16 11:33buy60.32133.270.00134.87
1012004.09.16 17:32modify60.32133.27133.27134.87
1022004.09.16 18:00modify60.32133.27133.29134.87
1032004.09.16 18:00modify60.32133.27133.34134.87
1042004.09.16 18:00modify60.32133.27133.39134.87
1052004.09.16 18:00modify60.32133.27133.42134.87
1062004.09.16 18:02s/l60.32133.42133.42134.8740.343239.69
1072004.09.16 18:20buy70.33133.270.00134.87
1082004.09.16 19:11modify70.33133.27133.27134.87
1092004.09.16 19:12modify70.33133.27133.28134.87
1102004.09.16 19:12modify70.33133.27133.29134.87
1112004.09.16 19:12modify70.33133.27133.30134.87
1122004.09.16 19:12modify70.33133.27133.31134.87
1132004.09.16 19:15modify70.33133.27133.32134.87
1142004.09.16 19:16modify70.33133.27133.33134.87
1152004.09.16 19:16modify70.33133.27133.34134.87
1162004.09.16 19:22modify70.33133.27133.35134.87
1172004.09.16 19:22modify70.33133.27133.36134.87
1182004.09.16 19:23modify70.33133.27133.37134.87
1192004.09.16 19:23modify70.33133.27133.38134.87
1202004.09.16 19:23modify70.33133.27133.40134.87
1212004.09.16 19:24modify70.33133.27133.40134.87
1222004.09.16 19:24modify70.33133.27133.41134.87
1232004.09.16 19:49s/l70.33133.41133.41134.8738.833278.52
1242004.09.17 03:13buy80.33133.440.00135.04
1252004.09.17 08:22modify80.33133.44133.44135.04
1262004.09.17 08:23modify80.33133.44133.46135.04
1272004.09.17 08:27modify80.33133.44133.48135.04
1282004.09.17 08:28modify80.33133.44133.48135.04
1292004.09.17 08:28modify80.33133.44133.49135.04
1302004.09.17 09:06modify80.33133.44133.50135.04
1312004.09.17 09:06modify80.33133.44133.51135.04
1322004.09.17 09:06modify80.33133.44133.52135.04
1332004.09.17 09:06modify80.33133.44133.53135.04
1342004.09.17 09:06modify80.33133.44133.54135.04
1352004.09.17 09:35modify80.33133.44133.54135.04
1362004.09.17 09:36modify80.33133.44133.55135.04
1372004.09.17 09:36modify80.33133.44133.56135.04
1382004.09.17 09:39modify80.33133.44133.58135.04
1392004.09.17 09:39modify80.33133.44133.60135.04
1402004.09.17 09:39modify80.33133.44133.63135.04
1412004.09.17 09:40modify80.33133.44133.64135.04
1422004.09.17 09:40modify80.33133.44133.65135.04
1432004.09.17 09:40modify80.33133.44133.66135.04
1442004.09.17 09:40modify80.33133.44133.67135.04
1452004.09.17 09:40modify80.33133.44133.68135.04
1462004.09.17 09:41modify80.33133.44133.69135.04
1472004.09.17 09:41modify80.33133.44133.70135.04
1482004.09.17 09:41modify80.33133.44133.71135.04
1492004.09.17 09:41modify80.33133.44133.72135.04
1502004.09.17 09:42modify80.33133.44133.73135.04
1512004.09.17 09:42modify80.33133.44133.74135.04
1522004.09.17 09:59modify80.33133.44133.75135.04
1532004.09.17 10:05modify80.33133.44133.76135.04
1542004.09.17 10:06modify80.33133.44133.76135.04
1552004.09.17 10:06modify80.33133.44133.77135.04
1562004.09.17 10:08modify80.33133.44133.78135.04
1572004.09.17 10:09modify80.33133.44133.79135.04
1582004.09.17 10:09modify80.33133.44133.80135.04
1592004.09.17 10:09modify80.33133.44133.81135.04
1602004.09.17 10:16modify80.33133.44133.81135.04
1612004.09.17 10:16modify80.33133.44133.82135.04
1622004.09.17 10:17modify80.33133.44133.83135.04
1632004.09.17 10:17modify80.33133.44133.84135.04
1642004.09.17 10:17modify80.33133.44133.85135.04
1652004.09.17 10:17modify80.33133.44133.86135.04
1662004.09.17 10:19modify80.33133.44133.86135.04
1672004.09.17 10:20modify80.33133.44133.87135.04
1682004.09.17 10:24modify80.33133.44133.88135.04
1692004.09.17 10:24modify80.33133.44133.89135.04
1702004.09.17 10:27modify80.33133.44133.89135.04
1712004.09.17 10:28modify80.33133.44133.90135.04
1722004.09.17 10:28modify80.33133.44133.91135.04
1732004.09.17 10:28modify80.33133.44133.92135.04
1742004.09.17 10:29modify80.33133.44133.93135.04
1752004.09.17 10:30modify80.33133.44133.94135.04
1762004.09.17 10:49modify80.33133.44133.95135.04
1772004.09.17 10:49modify80.33133.44133.98135.04
1782004.09.17 10:49modify80.33133.44134.01135.04
1792004.09.17 11:42modify80.33133.44134.01135.04
1802004.09.17 11:42modify80.33133.44134.02135.04
1812004.09.17 11:42modify80.33133.44134.03135.04
1822004.09.17 12:32modify80.33133.44134.04135.04
1832004.09.17 13:20modify80.33133.44134.05135.04
1842004.09.17 13:20modify80.33133.44134.06135.04
1852004.09.17 13:20modify80.33133.44134.08135.04
1862004.09.17 13:20modify80.33133.44134.10135.04
1872004.09.17 13:20modify80.33133.44134.11135.04
1882004.09.17 13:21modify80.33133.44134.13135.04
1892004.09.17 13:21modify80.33133.44134.14135.04
1902004.09.17 13:21modify80.33133.44134.15135.04
1912004.09.17 13:21modify80.33133.44134.17135.04
1922004.09.17 13:26modify80.33133.44134.18135.04
1932004.09.17 14:43s/l80.33134.18134.18135.04205.263483.78
1942004.09.20 09:53buy90.35133.430.00135.03
1952004.09.20 17:10modify90.35133.43133.43135.03
1962004.09.20 17:10modify90.35133.43133.45135.03
1972004.09.20 17:10modify90.35133.43133.46135.03
1982004.09.20 17:16modify90.35133.43133.47135.03
1992004.09.20 17:16modify90.35133.43133.48135.03
2002004.09.20 17:17modify90.35133.43133.48135.03
2012004.09.20 17:17modify90.35133.43133.49135.03
2022004.09.20 17:17modify90.35133.43133.50135.03
2032004.09.20 17:18modify90.35133.43133.51135.03
2042004.09.20 17:22modify90.35133.43133.51135.03
2052004.09.20 17:22modify90.35133.43133.52135.03
2062004.09.20 17:24modify90.35133.43133.55135.03
2072004.09.20 17:30modify90.35133.43133.56135.03
2082004.09.20 17:30modify90.35133.43133.56135.03
2092004.09.20 17:35modify90.35133.43133.57135.03
2102004.09.20 17:35modify90.35133.43133.58135.03
2112004.09.20 22:58modify90.35133.43133.59135.03
2122004.09.20 23:27modify90.35133.43133.60135.03
2132004.09.21 01:16modify90.35133.43133.61135.03
2142004.09.21 01:19modify90.35133.43133.62135.03
2152004.09.21 01:19modify90.35133.43133.63135.03
2162004.09.21 01:20modify90.35133.43133.64135.03
2172004.09.21 01:26modify90.35133.43133.65135.03
2182004.09.21 01:27modify90.35133.43133.65135.03
2192004.09.21 01:27modify90.35133.43133.66135.03
2202004.09.21 01:29modify90.35133.43133.67135.03
2212004.09.21 01:40modify90.35133.43133.68135.03
2222004.09.21 02:29modify90.35133.43133.68135.03
2232004.09.21 02:30modify90.35133.43133.69135.03
2242004.09.21 02:30modify90.35133.43133.70135.03
2252004.09.21 02:31modify90.35133.43133.70135.03
2262004.09.21 02:31modify90.35133.43133.71135.03
2272004.09.21 02:31modify90.35133.43133.72135.03
2282004.09.21 02:31modify90.35133.43133.73135.03
2292004.09.21 02:42modify90.35133.43133.73135.03
2302004.09.21 02:43modify90.35133.43133.74135.03
2312004.09.21 02:51modify90.35133.43133.75135.03
2322004.09.21 02:51modify90.35133.43133.76135.03
2332004.09.21 02:51modify90.35133.43133.77135.03
2342004.09.21 02:52modify90.35133.43133.77135.03
2352004.09.21 04:45modify90.35133.43133.78135.03
2362004.09.21 05:18modify90.35133.43133.79135.03
2372004.09.21 05:20modify90.35133.43133.80135.03
2382004.09.21 05:22modify90.35133.43133.81135.03
2392004.09.21 05:22modify90.35133.43133.82135.03
2402004.09.21 05:23modify90.35133.43133.83135.03
2412004.09.21 05:23modify90.35133.43133.84135.03
2422004.09.21 05:23modify90.35133.43133.85135.03
2432004.09.21 05:25modify90.35133.43133.87135.03
2442004.09.21 05:25modify90.35133.43133.88135.03
2452004.09.21 05:28modify90.35133.43133.88135.03
2462004.09.21 05:30modify90.35133.43133.89135.03
2472004.09.21 08:31modify90.35133.43133.90135.03
2482004.09.21 08:48modify90.35133.43133.91135.03
2492004.09.21 08:49modify90.35133.43133.92135.03
2502004.09.21 08:50modify90.35133.43133.93135.03
2512004.09.21 08:51modify90.35133.43133.94135.03
2522004.09.21 09:09s/l90.35133.94133.94135.03150.043633.82
2532004.11.22 00:00buy100.37134.500.00136.10
2542004.11.22 05:32modify100.37134.50134.51136.10
2552004.11.22 05:32modify100.37134.50134.52136.10
2562004.11.22 06:07modify100.37134.50134.53136.10
2572004.11.22 08:40s/l100.37134.53134.53136.109.333643.15
2582004.11.22 09:00buy110.37134.510.00136.11
2592004.11.22 18:47modify110.37134.51134.51136.11
2602004.11.22 20:58s/l110.37134.51134.51136.110.003643.15
2612004.11.22 20:59buy120.37134.510.00136.11
2622004.11.23 11:20modify120.37134.51134.51136.11
2632004.11.23 11:20modify120.37134.51134.53136.11
2642004.11.23 11:37modify120.37134.51134.54136.11
2652004.11.23 11:38modify120.37134.51134.54136.11
2662004.11.23 11:38modify120.37134.51134.55136.11
2672004.11.23 11:40modify120.37134.51134.56136.11
2682004.11.23 11:40modify120.37134.51134.58136.11
2692004.11.23 11:40modify120.37134.51134.59136.11
2702004.11.23 11:41modify120.37134.51134.59136.11
2712004.11.23 11:41modify120.37134.51134.60136.11
2722004.11.23 11:41modify120.37134.51134.61136.11
2732004.11.23 11:41modify120.37134.51134.62136.11
2742004.11.23 11:41modify120.37134.51134.63136.11
2752004.11.23 11:43modify120.37134.51134.64136.11
2762004.11.23 11:43modify120.37134.51134.65136.11
2772004.11.23 11:43modify120.37134.51134.66136.11
2782004.11.23 11:57s/l120.37134.66134.66136.1146.653689.80
2792004.11.23 16:33sell130.37135.290.00133.69
2802004.11.24 15:57modify130.37135.29135.28133.69
2812004.11.24 16:23s/l130.37135.28135.28133.693.113692.91
2822004.11.24 16:38sell140.37135.310.00133.71
2832004.11.25 08:48modify140.37135.31135.30133.71
2842004.11.25 08:48modify140.37135.31135.29133.71
2852004.11.25 08:48modify140.37135.31135.28133.71
2862004.11.25 09:46s/l140.37135.28135.28133.719.333702.24
2872004.11.25 09:47sell150.38135.250.00133.65
2882005.01.14 03:47modify150.38135.25135.24133.65
2892005.01.14 03:47modify150.38135.25135.21133.65
2902005.01.14 03:47modify150.38135.25135.19133.65
2912005.01.14 03:48modify150.38135.25135.18133.65
2922005.01.14 03:50modify150.38135.25135.17133.65
2932005.01.14 03:51modify150.38135.25135.16133.65
2942005.01.14 03:51modify150.38135.25135.15133.65
2952005.01.14 03:51modify150.38135.25135.14133.65
2962005.01.14 03:51modify150.38135.25135.13133.65
2972005.01.14 04:14s/l150.38135.13135.13133.6538.323740.56
2982005.02.17 00:00sell160.38137.460.00135.86
2992005.02.17 05:31modify160.38137.46137.46135.86
3002005.02.17 05:31modify160.38137.46137.45135.86
3012005.02.17 08:41s/l160.38137.45137.45135.863.193743.75
3022005.04.27 20:19buy170.38136.930.00138.53
3032005.04.28 02:00modify170.38136.93136.93138.53
3042005.04.28 02:03modify170.38136.93136.94138.53
3052005.04.28 02:05modify170.38136.93136.95138.53
3062005.04.28 02:06modify170.38136.93136.96138.53
3072005.04.28 02:06modify170.38136.93136.97138.53
3082005.04.28 02:08modify170.38136.93136.97138.53
3092005.04.28 02:13modify170.38136.93136.98138.53
3102005.04.28 02:13modify170.38136.93137.00138.53
3112005.04.28 02:14modify170.38136.93137.01138.53
3122005.04.28 02:14modify170.38136.93137.02138.53
3132005.04.28 02:14modify170.38136.93137.04138.53
3142005.04.28 02:14modify170.38136.93137.05138.53
3152005.04.28 02:15modify170.38136.93137.06138.53
3162005.04.28 02:16modify170.38136.93137.08138.53
3172005.04.28 02:21modify170.38136.93137.09138.53
3182005.04.28 02:21modify170.38136.93137.10138.53
3192005.04.28 02:21modify170.38136.93137.12138.53
3202005.04.28 02:21modify170.38136.93137.13138.53
3212005.04.28 02:24modify170.38136.93137.14138.53
3222005.04.28 02:28modify170.38136.93137.15138.53
3232005.04.28 02:29modify170.38136.93137.16138.53
3242005.04.28 03:05s/l170.38137.16137.16138.5373.473817.22
3252005.07.14 00:00sell180.39135.360.00133.76
3262005.07.14 03:19modify180.39135.36135.35133.76
3272005.07.14 03:21modify180.39135.36135.35133.76
3282005.07.14 03:21modify180.39135.36135.34133.76
3292005.07.14 03:42modify180.39135.36135.33133.76
3302005.07.14 03:43modify180.39135.36135.32133.76
3312005.07.14 03:45modify180.39135.36135.32133.76
3322005.07.14 03:47modify180.39135.36135.30133.76
3332005.07.14 03:48modify180.39135.36135.29133.76
3342005.07.14 03:50modify180.39135.36135.27133.76
3352005.07.14 03:51modify180.39135.36135.26133.76
3362005.07.14 03:52modify180.39135.36135.24133.76
3372005.07.14 03:52modify180.39135.36135.23133.76
3382005.07.14 03:52modify180.39135.36135.21133.76
3392005.07.14 03:52modify180.39135.36135.20133.76
3402005.07.14 03:52modify180.39135.36135.19133.76
3412005.07.14 03:54modify180.39135.36135.18133.76
3422005.07.14 03:54modify180.39135.36135.16133.76
3432005.07.14 03:58modify180.39135.36135.15133.76
3442005.07.14 03:58modify180.39135.36135.14133.76
3452005.07.14 04:01modify180.39135.36135.13133.76
3462005.07.14 04:35modify180.39135.36135.12133.76
3472005.07.14 04:35modify180.39135.36135.11133.76
3482005.07.14 04:37modify180.39135.36135.10133.76
3492005.07.14 05:04s/l180.39135.10135.10133.7685.213902.43
3502005.07.14 05:08buy190.40135.080.00136.68
3512005.07.14 10:18modify190.40135.08135.08136.68
3522005.07.14 10:21modify190.40135.08135.09136.68
3532005.07.14 10:22modify190.40135.08135.10136.68
3542005.07.14 10:22modify190.40135.08135.12136.68
3552005.07.14 10:22modify190.40135.08135.13136.68
3562005.07.14 10:22modify190.40135.08135.15136.68
3572005.07.14 10:28modify190.40135.08135.16136.68
3582005.07.14 10:28modify190.40135.08135.17136.68
3592005.07.14 12:08s/l190.40135.17135.17136.6830.263932.69
3602005.08.21 00:00buy200.40134.370.00135.97
3612005.08.23 09:31modify200.40134.37134.38135.97
3622005.08.23 09:31modify200.40134.37134.39135.97
3632005.08.23 09:31modify200.40134.37134.41135.97
3642005.08.23 09:32modify200.40134.37134.42135.97
3652005.08.23 09:35modify200.40134.37134.43135.97
3662005.08.23 09:46modify200.40134.37134.44135.97
3672005.08.23 09:48modify200.40134.37134.45135.97
3682005.08.23 09:48modify200.40134.37134.46135.97
3692005.08.23 09:48modify200.40134.37134.47135.97
3702005.08.23 09:49modify200.40134.37134.48135.97
3712005.08.23 10:07s/l200.40134.48134.48135.9736.983969.67
3722005.08.29 00:00sell210.40135.580.00133.98
3732005.08.29 00:00modify210.40135.58135.49133.98
3742005.08.29 00:00modify210.40135.58135.47133.98
3752005.08.29 00:01modify210.40135.58135.46133.98
3762005.08.29 00:02modify210.40135.58135.46133.98
3772005.08.29 00:03modify210.40135.58135.45133.98
3782005.08.29 00:04modify210.40135.58135.44133.98
3792005.08.29 00:04modify210.40135.58135.44133.98
3802005.08.29 00:05modify210.40135.58135.43133.98
3812005.08.29 01:08s/l210.40135.43135.43133.9850.424020.09
3822005.08.29 01:11sell220.41135.520.00133.92
3832005.08.29 17:59modify220.41135.52135.52133.92
3842005.08.29 17:59modify220.41135.52135.50133.92
3852005.08.29 18:00modify220.41135.52135.49133.92
3862005.08.29 18:14modify220.41135.52135.47133.92
3872005.08.29 18:14modify220.41135.52135.46133.92
3882005.08.29 18:15modify220.41135.52135.46133.92
3892005.08.29 18:15modify220.41135.52135.45133.92
3902005.08.29 18:16modify220.41135.52135.44133.92
3912005.08.29 18:16modify220.41135.52135.43133.92
3922005.08.29 18:30modify220.41135.52135.42133.92
3932005.08.29 18:31modify220.41135.52135.41133.92
3942005.08.29 18:31modify220.41135.52135.40133.92
3952005.08.29 18:31modify220.41135.52135.38133.92
3962005.08.29 19:47modify220.41135.52135.38133.92
3972005.08.29 19:57modify220.41135.52135.36133.92
3982005.08.29 19:57modify220.41135.52135.34133.92
3992005.08.29 20:03modify220.41135.52135.33133.92
4002005.08.29 20:05modify220.41135.52135.33133.92
4012005.08.29 20:34s/l220.41135.33135.33133.9265.464085.55
4022005.08.30 04:27sell230.41135.550.00133.95
4032005.08.30 07:18modify230.41135.55135.55133.95
4042005.08.30 07:18modify230.41135.55135.54133.95
4052005.08.30 07:18modify230.41135.55135.53133.95
4062005.08.30 07:58s/l230.41135.53135.53133.956.894092.44
4072005.08.30 08:01sell240.41135.550.00133.95
4082005.09.12 04:50modify240.41135.55135.54133.95
4092005.09.12 04:50modify240.41135.55135.51133.95
4102005.09.12 04:50modify240.41135.55135.49133.95
4112005.09.12 04:50modify240.41135.55135.46133.95
4122005.09.12 04:50modify240.41135.55135.43133.95
4132005.09.12 04:50modify240.41135.55135.41133.95
4142005.09.12 04:50modify240.41135.55135.38133.95
4152005.09.12 04:50modify240.41135.55135.36133.95
4162005.09.12 04:50modify240.41135.55135.34133.95
4172005.09.12 04:52modify240.41135.55135.33133.95
4182005.09.12 04:52modify240.41135.55135.32133.95
4192005.09.12 05:01modify240.41135.55135.31133.95
4202005.09.12 05:01modify240.41135.55135.30133.95
4212005.09.12 05:01modify240.41135.55135.29133.95
4222005.09.12 05:01modify240.41135.55135.27133.95
4232005.09.12 05:01modify240.41135.55135.26133.95
4242005.09.12 05:01modify240.41135.55135.24133.95
4252005.09.12 05:12s/l240.41135.24135.24133.95106.814199.25
4262005.09.25 08:16buy250.42135.100.00136.70
4272005.09.26 07:11modify250.42135.10135.10136.70
4282005.09.26 09:39modify250.42135.10135.11136.70
4292005.09.26 09:39modify250.42135.10135.13136.70
4302005.09.26 09:41modify250.42135.10135.13136.70
4312005.09.26 09:43modify250.42135.10135.14136.70
4322005.09.26 09:44modify250.42135.10135.15136.70
4332005.09.26 09:52modify250.42135.10135.16136.70
4342005.09.26 09:53modify250.42135.10135.17136.70
4352005.09.26 09:53modify250.42135.10135.18136.70
4362005.09.26 09:53modify250.42135.10135.19136.70
4372005.09.26 09:53modify250.42135.10135.20136.70
4382005.09.26 09:53modify250.42135.10135.21136.70
4392005.09.26 09:53modify250.42135.10135.22136.70
4402005.09.26 09:55modify250.42135.10135.23136.70
4412005.09.26 09:55modify250.42135.10135.24136.70
4422005.09.26 09:55modify250.42135.10135.26136.70
4432005.09.26 09:55modify250.42135.10135.27136.70
4442005.09.26 09:56modify250.42135.10135.29136.70
4452005.09.26 09:57modify250.42135.10135.31136.70
4462005.09.26 10:19modify250.42135.10135.32136.70
4472005.09.26 10:19modify250.42135.10135.33136.70
4482005.09.26 10:20modify250.42135.10135.35136.70
4492005.09.26 10:20modify250.42135.10135.36136.70
4502005.09.26 10:21modify250.42135.10135.37136.70
4512005.09.26 10:21modify250.42135.10135.38136.70
4522005.09.26 10:21modify250.42135.10135.39136.70
4532005.09.26 10:21modify250.42135.10135.40136.70
4542005.09.26 10:22modify250.42135.10135.42136.70
4552005.09.26 10:27modify250.42135.10135.43136.70
4562005.09.26 10:27modify250.42135.10135.44136.70
4572005.09.26 10:27modify250.42135.10135.46136.70
4582005.09.26 10:27modify250.42135.10135.48136.70
4592005.09.26 10:33modify250.42135.10135.48136.70
4602005.09.26 10:33modify250.42135.10135.49136.70
4612005.09.26 11:36s/l250.42135.49135.49136.70137.684336.93
4622005.09.26 13:22sell260.44135.580.00133.98
4632005.09.26 13:43modify260.44135.58135.57133.98
4642005.09.26 13:45modify260.44135.58135.57133.98
4652005.09.26 13:45modify260.44135.58135.56133.98
4662005.09.26 13:46modify260.44135.58135.55133.98
4672005.09.26 13:50modify260.44135.58135.53133.98
4682005.09.26 13:53modify260.44135.58135.52133.98
4692005.09.26 13:53modify260.44135.58135.50133.98
4702005.09.26 13:55modify260.44135.58135.49133.98
4712005.09.26 13:55modify260.44135.58135.48133.98
4722005.09.26 13:56modify260.44135.58135.48133.98
4732005.09.26 13:56modify260.44135.58135.47133.98
4742005.09.26 14:02modify260.44135.58135.47133.98
4752005.09.26 14:03modify260.44135.58135.45133.98
4762005.09.26 14:04modify260.44135.58135.45133.98
4772005.09.26 14:04modify260.44135.58135.44133.98
4782005.09.26 14:04modify260.44135.58135.43133.98
4792005.09.26 14:04modify260.44135.58135.42133.98
4802005.09.26 14:04modify260.44135.58135.41133.98
4812005.09.26 14:05modify260.44135.58135.40133.98
4822005.09.26 14:05modify260.44135.58135.37133.98
4832005.09.26 14:05modify260.44135.58135.35133.98
4842005.09.26 14:05modify260.44135.58135.33133.98
4852005.09.26 14:55modify260.44135.58135.33133.98
4862005.09.26 14:59modify260.44135.58135.32133.98
4872005.09.26 16:28s/l260.44135.32135.32133.9896.134433.06
4882005.09.26 23:59sell270.45135.650.00134.05
4892005.09.27 00:00modify270.45135.65135.63134.05
4902005.09.27 00:00modify270.45135.65135.62134.05
4912005.09.27 00:59s/l270.45135.62135.62134.0511.354444.41
4922005.09.27 01:00sell280.45135.590.00133.99
4932006.02.28 23:59close at stop280.45138.170.00133.99-975.633468.78