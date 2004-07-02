|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 01:00 - 2006.03.01 00:00 (2004.07.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=150; TrailingStop=75; StopLoss=45; UseStopLoss=true; ShortEma=7; LongEma=79; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=0.1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=11; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true;
|Bars in test
|16435
|Ticks modelled
|1624364
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|44700.39
|Gross profit
|71820.64
|Gross loss
|-27120.25
|Profit factor
|2.65
|Expected payoff
|456.13
|Absolute drawdown
|112.21
|Maximal drawdown (%)
|7186.69 (13.1%)
|Total trades
|98
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|98 (52.04%)
|Profit trades (% of total)
|51 (52.04%)
|Loss trades (% of total)
|47 (47.96%)
|Largest
|profit trade
|7564.94
|loss trade
|-2647.73
|Average
|profit trade
|1408.25
|loss trade
|-577.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (12860.38)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1944.17)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|13869.05 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-7186.69 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 07:00
|buy
|1
|0.33
|131.42
|130.97
|132.92
|2
|2004.07.02 02:56
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.43
|132.92
|3
|2004.07.02 02:56
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.44
|132.92
|4
|2004.07.02 02:58
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.45
|132.92
|5
|2004.07.02 02:58
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.46
|132.92
|6
|2004.07.02 02:58
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.47
|132.92
|7
|2004.07.02 03:02
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.48
|132.92
|8
|2004.07.02 03:02
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.49
|132.92
|9
|2004.07.02 03:03
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.49
|132.92
|10
|2004.07.02 03:03
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.50
|132.92
|11
|2004.07.02 03:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.51
|132.92
|12
|2004.07.02 03:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.51
|132.92
|13
|2004.07.02 03:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.52
|132.92
|14
|2004.07.02 03:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.53
|132.92
|15
|2004.07.02 03:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.54
|132.92
|16
|2004.07.02 03:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.55
|132.92
|17
|2004.07.02 03:05
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.56
|132.92
|18
|2004.07.02 03:05
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.57
|132.92
|19
|2004.07.02 03:05
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.58
|132.92
|20
|2004.07.02 03:07
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.59
|132.92
|21
|2004.07.02 03:07
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.60
|132.92
|22
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.61
|132.92
|23
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.62
|132.92
|24
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.63
|132.92
|25
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.64
|132.92
|26
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.65
|132.92
|27
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.66
|132.92
|28
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.67
|132.92
|29
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.68
|132.92
|30
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.69
|132.92
|31
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.70
|132.92
|32
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.71
|132.92
|33
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.72
|132.92
|34
|2004.07.02 03:08
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.73
|132.92
|35
|2004.07.02 04:00
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.74
|132.92
|36
|2004.07.02 04:00
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.76
|132.92
|37
|2004.07.02 04:00
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.77
|132.92
|38
|2004.07.02 04:00
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.78
|132.92
|39
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.78
|132.92
|40
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.79
|132.92
|41
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.80
|132.92
|42
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.81
|132.92
|43
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.82
|132.92
|44
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.83
|132.92
|45
|2004.07.02 04:01
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.84
|132.92
|46
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.85
|132.92
|47
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.86
|132.92
|48
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.88
|132.92
|49
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.89
|132.92
|50
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.91
|132.92
|51
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.93
|132.92
|52
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.95
|132.92
|53
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.96
|132.92
|54
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|131.98
|132.92
|55
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.00
|132.92
|56
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.02
|132.92
|57
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.03
|132.92
|58
|2004.07.02 04:04
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.05
|132.92
|59
|2004.07.02 04:05
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.06
|132.92
|60
|2004.07.02 04:05
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.07
|132.92
|61
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.08
|132.92
|62
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.09
|132.92
|63
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.10
|132.92
|64
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.11
|132.92
|65
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.12
|132.92
|66
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.13
|132.92
|67
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.14
|132.92
|68
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.15
|132.92
|69
|2004.07.02 04:06
|modify
|1
|0.33
|131.42
|132.16
|132.92
|70
|2004.07.02 04:06
|t/p
|1
|0.33
|132.92
|132.16
|132.92
|416.07
|3416.07
|71
|2004.07.09 10:00
|buy
|2
|0.38
|134.10
|133.65
|135.60
|72
|2004.07.12 00:08
|s/l
|2
|0.38
|133.65
|133.65
|135.60
|-143.74
|3272.33
|73
|2004.07.12 15:10
|buy
|3
|0.36
|134.42
|133.97
|135.92
|74
|2004.07.13 12:13
|s/l
|3
|0.36
|133.97
|133.97
|135.92
|-136.17
|3136.16
|75
|2004.07.13 16:43
|buy
|4
|0.35
|134.54
|134.09
|136.04
|76
|2004.07.13 20:53
|s/l
|4
|0.35
|134.09
|134.09
|136.04
|-132.39
|3003.77
|77
|2004.07.13 21:00
|buy
|5
|0.34
|134.01
|133.56
|135.51
|78
|2004.07.14 08:50
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.02
|135.51
|79
|2004.07.14 08:50
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.03
|135.51
|80
|2004.07.14 08:51
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.03
|135.51
|81
|2004.07.14 08:51
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.04
|135.51
|82
|2004.07.14 08:51
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.05
|135.51
|83
|2004.07.14 08:51
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.06
|135.51
|84
|2004.07.14 08:58
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.06
|135.51
|85
|2004.07.14 08:58
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.07
|135.51
|86
|2004.07.14 08:58
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.08
|135.51
|87
|2004.07.14 08:58
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.09
|135.51
|88
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.09
|135.51
|89
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.10
|135.51
|90
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.11
|135.51
|91
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.12
|135.51
|92
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.13
|135.51
|93
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.14
|135.51
|94
|2004.07.14 08:59
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.16
|135.51
|95
|2004.07.14 09:00
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.17
|135.51
|96
|2004.07.14 09:00
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.18
|135.51
|97
|2004.07.14 09:00
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.19
|135.51
|98
|2004.07.14 09:00
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.20
|135.51
|99
|2004.07.14 09:00
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.21
|135.51
|100
|2004.07.14 09:06
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.21
|135.51
|101
|2004.07.14 09:06
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.22
|135.51
|102
|2004.07.14 09:06
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.23
|135.51
|103
|2004.07.14 09:06
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.24
|135.51
|104
|2004.07.14 09:06
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.25
|135.51
|105
|2004.07.14 09:19
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.26
|135.51
|106
|2004.07.14 09:19
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.27
|135.51
|107
|2004.07.14 09:19
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.28
|135.51
|108
|2004.07.14 09:20
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.28
|135.51
|109
|2004.07.14 09:20
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.29
|135.51
|110
|2004.07.14 09:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.30
|135.51
|111
|2004.07.14 09:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.31
|135.51
|112
|2004.07.14 09:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.32
|135.51
|113
|2004.07.14 09:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.33
|135.51
|114
|2004.07.14 09:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.34
|135.51
|115
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.35
|135.51
|116
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.35
|135.51
|117
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.36
|135.51
|118
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.37
|135.51
|119
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.38
|135.51
|120
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.39
|135.51
|121
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.40
|135.51
|122
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.41
|135.51
|123
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.42
|135.51
|124
|2004.07.14 09:22
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.43
|135.51
|125
|2004.07.14 09:23
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.44
|135.51
|126
|2004.07.14 09:23
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.45
|135.51
|127
|2004.07.14 09:23
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.46
|135.51
|128
|2004.07.14 09:23
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.47
|135.51
|129
|2004.07.14 09:25
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.48
|135.51
|130
|2004.07.14 09:25
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.49
|135.51
|131
|2004.07.14 09:26
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.50
|135.51
|132
|2004.07.14 16:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.51
|135.51
|133
|2004.07.14 16:35
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.52
|135.51
|134
|2004.07.14 16:35
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.53
|135.51
|135
|2004.07.14 16:35
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.54
|135.51
|136
|2004.07.15 02:40
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.54
|135.51
|137
|2004.07.15 02:40
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.55
|135.51
|138
|2004.07.15 02:51
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.56
|135.51
|139
|2004.07.15 02:51
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.57
|135.51
|140
|2004.07.15 02:52
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.57
|135.51
|141
|2004.07.15 02:52
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.58
|135.51
|142
|2004.07.15 02:52
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.59
|135.51
|143
|2004.07.15 02:52
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.60
|135.51
|144
|2004.07.15 02:52
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.61
|135.51
|145
|2004.07.15 03:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.62
|135.51
|146
|2004.07.15 03:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.63
|135.51
|147
|2004.07.15 03:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.64
|135.51
|148
|2004.07.15 03:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.65
|135.51
|149
|2004.07.15 03:21
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.66
|135.51
|150
|2004.07.15 05:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.67
|135.51
|151
|2004.07.15 05:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.68
|135.51
|152
|2004.07.15 05:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.69
|135.51
|153
|2004.07.15 05:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.70
|135.51
|154
|2004.07.15 05:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.71
|135.51
|155
|2004.07.15 05:34
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.72
|135.51
|156
|2004.07.15 05:36
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.73
|135.51
|157
|2004.07.15 05:49
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.73
|135.51
|158
|2004.07.15 05:49
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.74
|135.51
|159
|2004.07.15 05:49
|modify
|5
|0.34
|134.01
|134.75
|135.51
|160
|2004.07.15 05:49
|t/p
|5
|0.34
|135.51
|134.75
|135.51
|428.68
|3432.45
|161
|2004.07.19 07:00
|buy
|6
|0.38
|134.75
|134.30
|136.25
|162
|2004.07.19 14:05
|s/l
|6
|0.38
|134.30
|134.30
|136.25
|-143.73
|3288.72
|163
|2004.07.20 10:37
|buy
|7
|0.37
|134.81
|134.36
|136.31
|164
|2004.07.20 13:03
|s/l
|7
|0.37
|134.36
|134.36
|136.31
|-139.95
|3148.77
|165
|2004.07.22 11:03
|buy
|8
|0.35
|134.32
|133.87
|135.82
|166
|2004.07.23 14:35
|s/l
|8
|0.35
|133.87
|133.87
|135.82
|-132.38
|3016.39
|167
|2004.07.27 16:01
|buy
|9
|0.34
|134.07
|133.62
|135.57
|168
|2004.07.27 16:18
|s/l
|9
|0.34
|133.62
|133.62
|135.57
|-128.60
|2887.79
|169
|2004.07.27 17:19
|buy
|10
|0.32
|133.98
|133.53
|135.48
|170
|2004.07.28 18:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|133.99
|135.48
|171
|2004.07.28 18:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.00
|135.48
|172
|2004.07.28 18:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.01
|135.48
|173
|2004.07.28 18:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.02
|135.48
|174
|2004.07.28 18:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.03
|135.48
|175
|2004.07.28 18:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.04
|135.48
|176
|2004.07.28 18:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.05
|135.48
|177
|2004.07.28 18:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.06
|135.48
|178
|2004.07.28 18:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.07
|135.48
|179
|2004.07.28 18:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.08
|135.48
|180
|2004.07.28 18:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.09
|135.48
|181
|2004.07.28 18:35
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.09
|135.48
|182
|2004.07.28 18:36
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.10
|135.48
|183
|2004.07.28 18:36
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.11
|135.48
|184
|2004.07.28 18:36
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.12
|135.48
|185
|2004.07.28 18:36
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.13
|135.48
|186
|2004.07.28 18:44
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.13
|135.48
|187
|2004.07.28 18:44
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.14
|135.48
|188
|2004.07.28 18:49
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.14
|135.48
|189
|2004.07.28 18:49
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.15
|135.48
|190
|2004.07.28 18:51
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.16
|135.48
|191
|2004.07.28 18:52
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.17
|135.48
|192
|2004.07.29 11:12
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.17
|135.48
|193
|2004.07.29 11:13
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.18
|135.48
|194
|2004.07.29 11:13
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.19
|135.48
|195
|2004.07.29 11:13
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.20
|135.48
|196
|2004.07.29 11:16
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.20
|135.48
|197
|2004.07.29 11:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.21
|135.48
|198
|2004.07.29 11:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.21
|135.48
|199
|2004.07.29 11:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.22
|135.48
|200
|2004.07.29 13:10
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.23
|135.48
|201
|2004.07.29 13:11
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.24
|135.48
|202
|2004.07.29 13:11
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.25
|135.48
|203
|2004.07.29 13:11
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.26
|135.48
|204
|2004.07.29 13:11
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.27
|135.48
|205
|2004.07.29 13:12
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.28
|135.48
|206
|2004.07.29 13:12
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.29
|135.48
|207
|2004.07.29 13:12
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.30
|135.48
|208
|2004.07.29 13:14
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.31
|135.48
|209
|2004.07.29 13:14
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.32
|135.48
|210
|2004.07.29 13:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.32
|135.48
|211
|2004.07.29 13:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.33
|135.48
|212
|2004.07.29 13:15
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.34
|135.48
|213
|2004.07.29 13:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.34
|135.48
|214
|2004.07.29 13:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.35
|135.48
|215
|2004.07.29 13:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.36
|135.48
|216
|2004.07.29 13:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.37
|135.48
|217
|2004.07.29 13:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.38
|135.48
|218
|2004.07.29 15:52
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.38
|135.48
|219
|2004.07.29 15:52
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.39
|135.48
|220
|2004.07.29 15:52
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.40
|135.48
|221
|2004.07.29 15:53
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.41
|135.48
|222
|2004.07.29 15:54
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.42
|135.48
|223
|2004.07.29 15:54
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.43
|135.48
|224
|2004.07.29 16:00
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.43
|135.48
|225
|2004.07.29 16:01
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.44
|135.48
|226
|2004.07.29 16:01
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.45
|135.48
|227
|2004.07.29 16:01
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.46
|135.48
|228
|2004.07.29 16:01
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.47
|135.48
|229
|2004.07.29 16:01
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.48
|135.48
|230
|2004.07.29 16:02
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.49
|135.48
|231
|2004.07.29 16:02
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.50
|135.48
|232
|2004.07.29 16:02
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.51
|135.48
|233
|2004.07.29 16:02
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.52
|135.48
|234
|2004.07.29 16:08
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.53
|135.48
|235
|2004.07.29 16:08
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.53
|135.48
|236
|2004.07.29 16:08
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.54
|135.48
|237
|2004.07.29 16:08
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.55
|135.48
|238
|2004.07.29 16:08
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.56
|135.48
|239
|2004.07.29 16:08
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.57
|135.48
|240
|2004.07.29 16:13
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.57
|135.48
|241
|2004.07.29 16:14
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.58
|135.48
|242
|2004.07.29 16:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.59
|135.48
|243
|2004.07.29 16:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.60
|135.48
|244
|2004.07.29 16:17
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.61
|135.48
|245
|2004.07.29 16:18
|modify
|10
|0.32
|133.98
|134.62
|135.48
|246
|2004.07.30 08:04
|s/l
|10
|0.32
|134.62
|134.62
|135.48
|172.14
|3059.93
|247
|2004.07.30 13:00
|buy
|11
|0.34
|134.35
|133.90
|135.85
|248
|2004.07.30 18:00
|s/l
|11
|0.34
|133.90
|133.90
|135.85
|-128.60
|2931.33
|249
|2004.08.04 08:49
|buy
|12
|0.33
|133.94
|133.49
|135.44
|250
|2004.08.05 20:36
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.95
|135.44
|251
|2004.08.05 20:45
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.95
|135.44
|252
|2004.08.05 20:45
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.96
|135.44
|253
|2004.08.05 20:46
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.97
|135.44
|254
|2004.08.05 21:10
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.98
|135.44
|255
|2004.08.05 22:08
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.98
|135.44
|256
|2004.08.05 22:14
|modify
|12
|0.33
|133.94
|133.99
|135.44
|257
|2004.08.05 22:15
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.01
|135.44
|258
|2004.08.05 22:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.02
|135.44
|259
|2004.08.05 22:24
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.03
|135.44
|260
|2004.08.05 22:24
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.04
|135.44
|261
|2004.08.05 22:24
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.05
|135.44
|262
|2004.08.05 22:27
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.05
|135.44
|263
|2004.08.05 22:28
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.06
|135.44
|264
|2004.08.05 22:30
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.07
|135.44
|265
|2004.08.05 22:40
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.07
|135.44
|266
|2004.08.05 22:56
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.08
|135.44
|267
|2004.08.05 22:56
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.09
|135.44
|268
|2004.08.05 22:56
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.10
|135.44
|269
|2004.08.05 22:56
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.11
|135.44
|270
|2004.08.06 07:07
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.12
|135.44
|271
|2004.08.06 07:11
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.12
|135.44
|272
|2004.08.06 07:11
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.13
|135.44
|273
|2004.08.06 07:11
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.14
|135.44
|274
|2004.08.06 07:13
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.15
|135.44
|275
|2004.08.06 07:18
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.16
|135.44
|276
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.17
|135.44
|277
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.18
|135.44
|278
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.19
|135.44
|279
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.20
|135.44
|280
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.21
|135.44
|281
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.22
|135.44
|282
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.23
|135.44
|283
|2004.08.06 07:20
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.24
|135.44
|284
|2004.08.06 17:47
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.24
|135.44
|285
|2004.08.06 17:47
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.25
|135.44
|286
|2004.08.06 17:48
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.26
|135.44
|287
|2004.08.06 17:48
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.27
|135.44
|288
|2004.08.06 17:48
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.28
|135.44
|289
|2004.08.06 17:52
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.28
|135.44
|290
|2004.08.06 17:52
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.29
|135.44
|291
|2004.08.06 17:52
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.30
|135.44
|292
|2004.08.06 17:55
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.31
|135.44
|293
|2004.08.06 17:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.31
|135.44
|294
|2004.08.06 17:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.32
|135.44
|295
|2004.08.06 17:58
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.33
|135.44
|296
|2004.08.06 17:58
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.34
|135.44
|297
|2004.08.06 18:01
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.34
|135.44
|298
|2004.08.06 18:01
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.35
|135.44
|299
|2004.08.06 18:01
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.36
|135.44
|300
|2004.08.06 18:01
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.37
|135.44
|301
|2004.08.06 18:22
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.37
|135.44
|302
|2004.08.06 18:22
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.38
|135.44
|303
|2004.08.06 18:22
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.39
|135.44
|304
|2004.08.06 18:25
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.39
|135.44
|305
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.40
|135.44
|306
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.41
|135.44
|307
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.42
|135.44
|308
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.43
|135.44
|309
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.44
|135.44
|310
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.45
|135.44
|311
|2004.08.06 18:26
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.46
|135.44
|312
|2004.08.06 18:27
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.46
|135.44
|313
|2004.08.06 18:27
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.47
|135.44
|314
|2004.08.06 18:40
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.48
|135.44
|315
|2004.08.06 18:40
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.49
|135.44
|316
|2004.08.06 18:41
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.49
|135.44
|317
|2004.08.06 18:42
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.50
|135.44
|318
|2004.08.06 18:42
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.51
|135.44
|319
|2004.08.06 18:43
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.52
|135.44
|320
|2004.08.06 18:43
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.52
|135.44
|321
|2004.08.06 18:44
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.53
|135.44
|322
|2004.08.06 18:44
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.54
|135.44
|323
|2004.08.06 18:48
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.54
|135.44
|324
|2004.08.06 18:48
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.55
|135.44
|325
|2004.08.06 18:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.56
|135.44
|326
|2004.08.06 18:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.57
|135.44
|327
|2004.08.06 18:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.58
|135.44
|328
|2004.08.06 18:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.59
|135.44
|329
|2004.08.06 18:57
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.60
|135.44
|330
|2004.08.06 18:58
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.60
|135.44
|331
|2004.08.06 18:58
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.61
|135.44
|332
|2004.08.06 18:59
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.62
|135.44
|333
|2004.08.06 18:59
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.63
|135.44
|334
|2004.08.06 18:59
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.64
|135.44
|335
|2004.08.06 18:59
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.65
|135.44
|336
|2004.08.06 18:59
|modify
|12
|0.33
|133.94
|134.66
|135.44
|337
|2004.08.06 18:59
|t/p
|12
|0.33
|135.44
|134.66
|135.44
|416.07
|3347.40
|338
|2004.08.11 18:34
|buy
|13
|0.37
|135.36
|134.91
|136.86
|339
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.37
|136.86
|340
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.38
|136.86
|341
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.39
|136.86
|342
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.40
|136.86
|343
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.41
|136.86
|344
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.42
|136.86
|345
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.43
|136.86
|346
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.44
|136.86
|347
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.45
|136.86
|348
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.46
|136.86
|349
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.47
|136.86
|350
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.48
|136.86
|351
|2004.08.13 01:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.49
|136.86
|352
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.50
|136.86
|353
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.52
|136.86
|354
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.53
|136.86
|355
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.55
|136.86
|356
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.57
|136.86
|357
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.59
|136.86
|358
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.61
|136.86
|359
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.63
|136.86
|360
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.64
|136.86
|361
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.66
|136.86
|362
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.68
|136.86
|363
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.70
|136.86
|364
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.72
|136.86
|365
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.73
|136.86
|366
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.75
|136.86
|367
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.77
|136.86
|368
|2004.08.13 01:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.79
|136.86
|369
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.79
|136.86
|370
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.80
|136.86
|371
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.81
|136.86
|372
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.82
|136.86
|373
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.84
|136.86
|374
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.85
|136.86
|375
|2004.08.13 02:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.86
|136.86
|376
|2004.08.13 02:08
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.87
|136.86
|377
|2004.08.13 02:09
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.87
|136.86
|378
|2004.08.13 02:09
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.88
|136.86
|379
|2004.08.13 02:09
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.89
|136.86
|380
|2004.08.13 02:09
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.90
|136.86
|381
|2004.08.13 02:09
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.91
|136.86
|382
|2004.08.13 02:10
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.92
|136.86
|383
|2004.08.13 02:11
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.92
|136.86
|384
|2004.08.13 02:11
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.93
|136.86
|385
|2004.08.13 02:11
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.94
|136.86
|386
|2004.08.13 02:11
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.95
|136.86
|387
|2004.08.13 02:12
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.95
|136.86
|388
|2004.08.13 02:12
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.96
|136.86
|389
|2004.08.13 02:14
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.96
|136.86
|390
|2004.08.13 02:14
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.97
|136.86
|391
|2004.08.13 02:14
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.98
|136.86
|392
|2004.08.13 02:14
|modify
|13
|0.37
|135.36
|135.99
|136.86
|393
|2004.08.13 02:14
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.00
|136.86
|394
|2004.08.13 02:55
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.01
|136.86
|395
|2004.08.13 03:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.01
|136.86
|396
|2004.08.13 03:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.02
|136.86
|397
|2004.08.13 03:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.03
|136.86
|398
|2004.08.13 03:01
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.04
|136.86
|399
|2004.08.13 06:48
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.04
|136.86
|400
|2004.08.13 06:49
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.05
|136.86
|401
|2004.08.13 06:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.06
|136.86
|402
|2004.08.13 06:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.06
|136.86
|403
|2004.08.13 06:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.07
|136.86
|404
|2004.08.13 06:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.08
|136.86
|405
|2004.08.13 06:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.09
|136.86
|406
|2004.08.13 06:51
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.10
|136.86
|407
|2004.08.13 06:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.10
|136.86
|408
|2004.08.13 06:52
|modify
|13
|0.37
|135.36
|136.11
|136.86
|409
|2004.08.13 06:52
|t/p
|13
|0.37
|136.86
|136.11
|136.86
|466.50
|3813.90
|410
|2004.08.17 12:00
|buy
|14
|0.42
|136.23
|135.78
|137.73
|411
|2004.08.17 15:02
|s/l
|14
|0.42
|135.78
|135.78
|137.73
|-158.86
|3655.04
|412
|2004.08.31 10:28
|buy
|15
|0.41
|132.75
|132.30
|134.25
|413
|2004.09.01 17:48
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.78
|134.25
|414
|2004.09.01 18:29
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.79
|134.25
|415
|2004.09.01 18:29
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.80
|134.25
|416
|2004.09.01 18:31
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.81
|134.25
|417
|2004.09.01 18:32
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.82
|134.25
|418
|2004.09.01 18:44
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.83
|134.25
|419
|2004.09.01 18:47
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.84
|134.25
|420
|2004.09.01 18:48
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.85
|134.25
|421
|2004.09.01 18:56
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.86
|134.25
|422
|2004.09.01 18:57
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.88
|134.25
|423
|2004.09.01 18:58
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.88
|134.25
|424
|2004.09.01 18:58
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.89
|134.25
|425
|2004.09.01 19:00
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.90
|134.25
|426
|2004.09.01 19:07
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.91
|134.25
|427
|2004.09.01 19:12
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.93
|134.25
|428
|2004.09.01 19:12
|modify
|15
|0.41
|132.75
|132.94
|134.25
|429
|2004.09.02 16:20
|s/l
|15
|0.41
|132.94
|132.94
|134.25
|65.48
|3720.52
|430
|2004.09.03 13:00
|buy
|16
|0.41
|132.95
|132.50
|134.45
|431
|2004.09.03 14:59
|s/l
|16
|0.41
|132.50
|132.50
|134.45
|-155.08
|3565.44
|432
|2004.09.06 06:27
|buy
|17
|0.40
|132.99
|132.54
|134.49
|433
|2004.09.07 07:17
|s/l
|17
|0.40
|132.54
|132.54
|134.49
|-151.30
|3414.14
|434
|2004.09.08 19:02
|buy
|18
|0.38
|132.97
|132.52
|134.47
|435
|2004.09.09 10:20
|modify
|18
|0.38
|132.97
|132.98
|134.47
|436
|2004.09.09 10:20
|modify
|18
|0.38
|132.97
|132.99
|134.47
|437
|2004.09.09 10:21
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.00
|134.47
|438
|2004.09.09 10:21
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.01
|134.47
|439
|2004.09.09 10:21
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.02
|134.47
|440
|2004.09.09 11:31
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.04
|134.47
|441
|2004.09.09 11:31
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.06
|134.47
|442
|2004.09.09 11:32
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.07
|134.47
|443
|2004.09.09 11:32
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.08
|134.47
|444
|2004.09.09 11:32
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.09
|134.47
|445
|2004.09.09 11:32
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.10
|134.47
|446
|2004.09.09 11:32
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.11
|134.47
|447
|2004.09.09 11:33
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.12
|134.47
|448
|2004.09.09 11:36
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.13
|134.47
|449
|2004.09.09 11:36
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.14
|134.47
|450
|2004.09.09 12:19
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.15
|134.47
|451
|2004.09.09 12:19
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.16
|134.47
|452
|2004.09.09 12:19
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.17
|134.47
|453
|2004.09.09 12:19
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.17
|134.47
|454
|2004.09.09 12:19
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.18
|134.47
|455
|2004.09.09 12:19
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.19
|134.47
|456
|2004.09.09 12:21
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.20
|134.47
|457
|2004.09.09 12:23
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.20
|134.47
|458
|2004.09.09 12:23
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.21
|134.47
|459
|2004.09.09 12:27
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.22
|134.47
|460
|2004.09.09 13:15
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.23
|134.47
|461
|2004.09.09 23:01
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.24
|134.47
|462
|2004.09.09 23:01
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.25
|134.47
|463
|2004.09.09 23:33
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.26
|134.47
|464
|2004.09.09 23:37
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.26
|134.47
|465
|2004.09.10 01:26
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.27
|134.47
|466
|2004.09.10 01:34
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.28
|134.47
|467
|2004.09.10 01:45
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.30
|134.47
|468
|2004.09.10 01:45
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.31
|134.47
|469
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.33
|134.47
|470
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.37
|134.47
|471
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.41
|134.47
|472
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.44
|134.47
|473
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.48
|134.47
|474
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.51
|134.47
|475
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.55
|134.47
|476
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.59
|134.47
|477
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.62
|134.47
|478
|2004.09.10 01:50
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.65
|134.47
|479
|2004.09.10 01:53
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.66
|134.47
|480
|2004.09.10 01:53
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.67
|134.47
|481
|2004.09.10 01:55
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.68
|134.47
|482
|2004.09.10 01:55
|modify
|18
|0.38
|132.97
|133.71
|134.47
|483
|2004.09.10 01:55
|t/p
|18
|0.38
|134.47
|133.71
|134.47
|479.11
|3893.25
|484
|2004.09.15 00:18
|buy
|19
|0.43
|134.25
|133.80
|135.75
|485
|2004.09.15 09:35
|s/l
|19
|0.43
|133.80
|133.80
|135.75
|-162.65
|3730.60
|486
|2004.09.17 10:49
|buy
|20
|0.42
|134.24
|133.79
|135.74
|487
|2004.09.17 17:50
|s/l
|20
|0.42
|133.79
|133.79
|135.74
|-158.86
|3571.74
|488
|2004.09.20 05:00
|buy
|21
|0.40
|133.80
|133.35
|135.30
|489
|2004.09.20 10:26
|s/l
|21
|0.40
|133.35
|133.35
|135.30
|-151.30
|3420.44
|490
|2004.09.21 02:00
|buy
|22
|0.38
|133.86
|133.41
|135.36
|491
|2004.09.21 14:23
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.86
|135.36
|492
|2004.09.21 14:25
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.87
|135.36
|493
|2004.09.21 14:25
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.88
|135.36
|494
|2004.09.21 14:28
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.88
|135.36
|495
|2004.09.21 14:28
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.89
|135.36
|496
|2004.09.21 14:28
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.90
|135.36
|497
|2004.09.21 14:28
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.91
|135.36
|498
|2004.09.21 14:28
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.92
|135.36
|499
|2004.09.21 14:29
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.92
|135.36
|500
|2004.09.21 14:29
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.93
|135.36
|501
|2004.09.21 14:29
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.94
|135.36
|502
|2004.09.21 14:29
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.95
|135.36
|503
|2004.09.21 14:29
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.96
|135.36
|504
|2004.09.21 14:31
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.96
|135.36
|505
|2004.09.21 14:31
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.97
|135.36
|506
|2004.09.21 14:32
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.98
|135.36
|507
|2004.09.21 14:32
|modify
|22
|0.38
|133.86
|133.99
|135.36
|508
|2004.09.21 14:32
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.00
|135.36
|509
|2004.09.21 14:32
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.01
|135.36
|510
|2004.09.21 14:32
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.02
|135.36
|511
|2004.09.21 14:32
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.03
|135.36
|512
|2004.09.21 14:34
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.03
|135.36
|513
|2004.09.21 14:34
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.04
|135.36
|514
|2004.09.21 15:55
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.04
|135.36
|515
|2004.09.21 15:55
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.05
|135.36
|516
|2004.09.21 15:55
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.06
|135.36
|517
|2004.09.21 15:55
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.07
|135.36
|518
|2004.09.21 15:55
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.08
|135.36
|519
|2004.09.21 15:56
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.09
|135.36
|520
|2004.09.21 15:56
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.10
|135.36
|521
|2004.09.21 15:58
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.10
|135.36
|522
|2004.09.21 15:58
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.11
|135.36
|523
|2004.09.21 15:58
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.12
|135.36
|524
|2004.09.21 15:59
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.14
|135.36
|525
|2004.09.21 16:04
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.14
|135.36
|526
|2004.09.21 16:04
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.15
|135.36
|527
|2004.09.21 16:04
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.16
|135.36
|528
|2004.09.21 16:10
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.17
|135.36
|529
|2004.09.21 16:10
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.18
|135.36
|530
|2004.09.21 16:11
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.18
|135.36
|531
|2004.09.21 16:12
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.19
|135.36
|532
|2004.09.21 16:12
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.20
|135.36
|533
|2004.09.21 16:33
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.20
|135.36
|534
|2004.09.21 16:33
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.21
|135.36
|535
|2004.09.21 16:33
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.22
|135.36
|536
|2004.09.21 16:33
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.23
|135.36
|537
|2004.09.21 16:34
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.23
|135.36
|538
|2004.09.21 16:34
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.24
|135.36
|539
|2004.09.21 18:50
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.24
|135.36
|540
|2004.09.21 18:50
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.25
|135.36
|541
|2004.09.21 18:50
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.26
|135.36
|542
|2004.09.21 18:50
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.28
|135.36
|543
|2004.09.21 20:10
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.28
|135.36
|544
|2004.09.21 20:11
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.29
|135.36
|545
|2004.09.21 20:11
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.30
|135.36
|546
|2004.09.21 20:11
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.31
|135.36
|547
|2004.09.21 20:11
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.32
|135.36
|548
|2004.09.21 20:11
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.33
|135.36
|549
|2004.09.21 20:18
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.34
|135.36
|550
|2004.09.21 20:20
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.43
|135.36
|551
|2004.09.21 20:20
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.46
|135.36
|552
|2004.09.21 20:20
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.51
|135.36
|553
|2004.09.21 20:20
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.55
|135.36
|554
|2004.09.21 20:20
|modify
|22
|0.38
|133.86
|134.60
|135.36
|555
|2004.09.21 20:20
|t/p
|22
|0.38
|135.36
|134.60
|135.36
|479.11
|3899.55
|556
|2004.09.29 17:02
|buy
|23
|0.43
|136.43
|135.98
|137.93
|557
|2004.09.30 14:22
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.43
|137.93
|558
|2004.09.30 14:22
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.44
|137.93
|559
|2004.09.30 14:30
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.45
|137.93
|560
|2004.09.30 14:30
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.46
|137.93
|561
|2004.09.30 14:30
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.48
|137.93
|562
|2004.09.30 14:30
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.49
|137.93
|563
|2004.09.30 14:30
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.50
|137.93
|564
|2004.09.30 14:30
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.51
|137.93
|565
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.53
|137.93
|566
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.55
|137.93
|567
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.57
|137.93
|568
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.58
|137.93
|569
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.60
|137.93
|570
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.62
|137.93
|571
|2004.09.30 14:31
|modify
|23
|0.43
|136.43
|136.64
|137.93
|572
|2004.09.30 18:19
|s/l
|23
|0.43
|136.64
|136.64
|137.93
|75.90
|3975.45
|573
|2004.10.04 13:00
|buy
|24
|0.44
|136.75
|136.30
|138.25
|574
|2004.10.04 16:57
|s/l
|24
|0.44
|136.30
|136.30
|138.25
|-166.43
|3809.02
|575
|2004.10.06 10:00
|buy
|25
|0.42
|136.45
|136.00
|137.95
|576
|2004.10.08 09:59
|s/l
|25
|0.42
|136.00
|136.00
|137.95
|-158.87
|3650.15
|577
|2004.10.14 05:35
|buy
|26
|0.41
|135.57
|135.12
|137.07
|578
|2004.10.15 19:06
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.58
|137.07
|579
|2004.10.15 19:15
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.59
|137.07
|580
|2004.10.17 23:22
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.60
|137.07
|581
|2004.10.17 23:50
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.61
|137.07
|582
|2004.10.17 23:53
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.63
|137.07
|583
|2004.10.17 23:58
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.64
|137.07
|584
|2004.10.18 03:59
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.65
|137.07
|585
|2004.10.18 08:59
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.67
|137.07
|586
|2004.10.18 09:00
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.69
|137.07
|587
|2004.10.18 10:59
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.81
|137.07
|588
|2004.10.18 11:00
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.82
|137.07
|589
|2004.10.18 12:47
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.83
|137.07
|590
|2004.10.18 12:47
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.84
|137.07
|591
|2004.10.18 12:48
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.84
|137.07
|592
|2004.10.18 12:48
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.85
|137.07
|593
|2004.10.18 12:48
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.86
|137.07
|594
|2004.10.18 12:59
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.87
|137.07
|595
|2004.10.18 13:00
|modify
|26
|0.41
|135.57
|135.88
|137.07
|596
|2004.10.18 13:59
|modify
|26
|0.41
|135.57
|136.07
|137.07
|597
|2004.10.19 09:59
|s/l
|26
|0.41
|136.07
|136.07
|137.07
|172.31
|3822.46
|598
|2004.10.19 11:00
|buy
|27
|0.43
|135.89
|135.44
|137.39
|599
|2004.10.21 13:00
|s/l
|27
|0.43
|135.44
|135.44
|137.39
|-162.64
|3659.82
|600
|2004.10.22 11:10
|buy
|28
|0.41
|136.00
|135.55
|137.50
|601
|2004.10.25 20:11
|modify
|28
|0.41
|136.00
|136.01
|137.50
|602
|2004.10.26 01:59
|modify
|28
|0.41
|136.00
|136.02
|137.50
|603
|2004.10.26 02:00
|modify
|28
|0.41
|136.00
|136.03
|137.50
|604
|2004.10.26 02:59
|modify
|28
|0.41
|136.00
|136.18
|137.50
|605
|2004.10.26 03:00
|modify
|28
|0.41
|136.00
|136.19
|137.50
|606
|2004.10.26 14:59
|s/l
|28
|0.41
|136.19
|136.19
|137.50
|65.48
|3725.30
|607
|2004.10.26 16:59
|buy
|29
|0.41
|135.90
|135.45
|137.40
|608
|2004.10.27 18:59
|s/l
|29
|0.41
|135.45
|135.45
|137.40
|-155.09
|3570.21
|609
|2004.11.02 00:59
|buy
|30
|0.40
|135.43
|134.98
|136.93
|610
|2004.11.02 13:59
|s/l
|30
|0.40
|134.98
|134.98
|136.93
|-151.30
|3418.91
|611
|2004.11.08 21:00
|buy
|31
|0.38
|136.35
|135.90
|137.85
|612
|2004.11.10 09:59
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.55
|137.85
|613
|2004.11.10 11:44
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.56
|137.85
|614
|2004.11.10 11:53
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.56
|137.85
|615
|2004.11.10 11:53
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.57
|137.85
|616
|2004.11.10 11:53
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.59
|137.85
|617
|2004.11.10 11:53
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.60
|137.85
|618
|2004.11.10 11:53
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.60
|137.85
|619
|2004.11.10 11:53
|modify
|31
|0.38
|136.35
|136.61
|137.85
|620
|2004.11.10 12:59
|modify
|31
|0.38
|136.35
|137.02
|137.85
|621
|2004.11.10 14:55
|modify
|31
|0.38
|136.35
|137.03
|137.85
|622
|2004.11.10 14:59
|t/p
|31
|0.38
|137.85
|137.03
|137.85
|479.11
|3898.02
|623
|2004.11.12 02:00
|buy
|32
|0.43
|136.78
|136.33
|138.28
|624
|2004.11.15 16:59
|s/l
|32
|0.43
|136.33
|136.33
|138.28
|-162.65
|3735.37
|625
|2004.12.02 07:00
|buy
|33
|0.42
|136.49
|136.04
|137.99
|626
|2004.12.03 00:59
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.58
|137.99
|627
|2004.12.03 02:39
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.59
|137.99
|628
|2004.12.03 02:39
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.60
|137.99
|629
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.60
|137.99
|630
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.62
|137.99
|631
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.63
|137.99
|632
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.64
|137.99
|633
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.65
|137.99
|634
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.67
|137.99
|635
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.68
|137.99
|636
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.69
|137.99
|637
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.70
|137.99
|638
|2004.12.03 02:40
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.72
|137.99
|639
|2004.12.06 07:59
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.90
|137.99
|640
|2004.12.06 08:00
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.92
|137.99
|641
|2004.12.06 09:53
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.93
|137.99
|642
|2004.12.06 14:00
|modify
|33
|0.42
|136.49
|136.93
|137.99
|643
|2004.12.06 14:59
|modify
|33
|0.42
|136.49
|137.04
|137.99
|644
|2004.12.06 15:00
|modify
|33
|0.42
|136.49
|137.05
|137.99
|645
|2004.12.06 15:59
|modify
|33
|0.42
|136.49
|137.18
|137.99
|646
|2004.12.06 16:00
|modify
|33
|0.42
|136.49
|137.19
|137.99
|647
|2004.12.06 16:59
|t/p
|33
|0.42
|137.99
|137.19
|137.99
|529.54
|4264.91
|648
|2004.12.16 10:00
|buy
|34
|0.47
|139.34
|138.89
|140.84
|649
|2004.12.16 12:59
|s/l
|34
|0.47
|138.89
|138.89
|140.84
|-177.77
|4087.14
|650
|2004.12.20 05:00
|buy
|35
|0.45
|139.15
|138.70
|140.65
|651
|2004.12.23 11:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.19
|140.65
|652
|2004.12.23 19:56
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.19
|140.65
|653
|2004.12.23 20:14
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.20
|140.65
|654
|2004.12.23 20:24
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.21
|140.65
|655
|2004.12.23 20:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.21
|140.65
|656
|2004.12.23 21:00
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.22
|140.65
|657
|2004.12.23 21:05
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.23
|140.65
|658
|2004.12.23 21:30
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.23
|140.65
|659
|2004.12.24 01:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.28
|140.65
|660
|2004.12.24 02:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.31
|140.65
|661
|2004.12.24 06:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.38
|140.65
|662
|2004.12.24 07:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.44
|140.65
|663
|2004.12.24 08:00
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.45
|140.65
|664
|2004.12.24 09:35
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.46
|140.65
|665
|2004.12.24 09:35
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.47
|140.65
|666
|2004.12.24 09:36
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.48
|140.65
|667
|2004.12.24 09:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.50
|140.65
|668
|2004.12.24 10:00
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.51
|140.65
|669
|2004.12.24 10:20
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.52
|140.65
|670
|2004.12.24 10:22
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.52
|140.65
|671
|2004.12.24 10:25
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.53
|140.65
|672
|2004.12.27 00:00
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.70
|140.65
|673
|2004.12.27 00:59
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.81
|140.65
|674
|2004.12.27 01:00
|modify
|35
|0.45
|139.15
|139.82
|140.65
|675
|2004.12.29 03:59
|t/p
|35
|0.45
|140.65
|139.82
|140.65
|567.37
|4654.51
|676
|2004.12.30 16:00
|buy
|36
|0.52
|140.48
|140.03
|141.98
|677
|2004.12.30 23:59
|s/l
|36
|0.52
|140.03
|140.03
|141.98
|-196.69
|4457.82
|678
|2005.01.20 18:00
|buy
|37
|0.50
|133.98
|133.53
|135.48
|679
|2005.01.21 09:56
|modify
|37
|0.50
|133.98
|133.99
|135.48
|680
|2005.01.21 09:57
|modify
|37
|0.50
|133.98
|134.00
|135.48
|681
|2005.01.21 09:59
|modify
|37
|0.50
|133.98
|134.01
|135.48
|682
|2005.01.21 18:02
|s/l
|37
|0.50
|134.01
|134.01
|135.48
|12.61
|4470.43
|683
|2005.01.24 17:34
|buy
|38
|0.50
|133.96
|133.51
|135.46
|684
|2005.01.25 07:59
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.10
|135.46
|685
|2005.01.25 08:00
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.11
|135.46
|686
|2005.01.25 09:59
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.28
|135.46
|687
|2005.01.25 10:00
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.29
|135.46
|688
|2005.01.25 10:59
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.47
|135.46
|689
|2005.01.25 13:03
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.48
|135.46
|690
|2005.01.25 13:59
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.49
|135.46
|691
|2005.01.25 14:00
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.50
|135.46
|692
|2005.01.25 16:02
|modify
|38
|0.50
|133.96
|134.51
|135.46
|693
|2005.01.26 02:59
|s/l
|38
|0.50
|134.51
|134.51
|135.46
|231.15
|4701.58
|694
|2005.01.27 17:00
|buy
|39
|0.52
|134.50
|134.05
|136.00
|695
|2005.01.27 20:59
|s/l
|39
|0.52
|134.05
|134.05
|136.00
|-196.69
|4504.89
|696
|2005.01.28 08:00
|buy
|40
|0.50
|134.63
|134.18
|136.13
|697
|2005.02.01 04:59
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.65
|136.13
|698
|2005.02.01 05:59
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.71
|136.13
|699
|2005.02.01 06:00
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.72
|136.13
|700
|2005.02.01 08:07
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.73
|136.13
|701
|2005.02.01 08:07
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.74
|136.13
|702
|2005.02.02 01:59
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.82
|136.13
|703
|2005.02.02 02:00
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.83
|136.13
|704
|2005.02.02 02:59
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.89
|136.13
|705
|2005.02.02 03:00
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.90
|136.13
|706
|2005.02.02 04:00
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.91
|136.13
|707
|2005.02.02 04:10
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.92
|136.13
|708
|2005.02.02 04:13
|modify
|40
|0.50
|134.63
|134.92
|136.13
|709
|2005.02.02 04:59
|modify
|40
|0.50
|134.63
|135.03
|136.13
|710
|2005.02.02 05:00
|modify
|40
|0.50
|134.63
|135.04
|136.13
|711
|2005.02.02 20:59
|s/l
|40
|0.50
|135.04
|135.04
|136.13
|172.31
|4677.20
|712
|2005.02.02 21:00
|buy
|41
|0.52
|134.97
|134.52
|136.47
|713
|2005.02.03 05:48
|modify
|41
|0.52
|134.97
|134.98
|136.47
|714
|2005.02.04 09:59
|s/l
|41
|0.52
|134.98
|134.98
|136.47
|4.37
|4681.57
|715
|2005.02.08 09:54
|buy
|42
|0.52
|134.73
|134.28
|136.23
|716
|2005.02.10 10:59
|modify
|42
|0.52
|134.73
|134.87
|136.23
|717
|2005.02.10 11:00
|modify
|42
|0.52
|134.73
|134.88
|136.23
|718
|2005.02.10 11:59
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.11
|136.23
|719
|2005.02.10 12:00
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.13
|136.23
|720
|2005.02.10 12:59
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.42
|136.23
|721
|2005.02.10 13:00
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.43
|136.23
|722
|2005.02.10 14:39
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.44
|136.23
|723
|2005.02.10 14:39
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.45
|136.23
|724
|2005.02.10 14:39
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.46
|136.23
|725
|2005.02.10 14:39
|modify
|42
|0.52
|134.73
|135.47
|136.23
|726
|2005.02.10 14:39
|t/p
|42
|0.52
|136.23
|135.47
|136.23
|655.63
|5337.20
|727
|2005.02.15 16:00
|buy
|43
|0.59
|135.71
|135.26
|137.21
|728
|2005.02.16 03:59
|modify
|43
|0.59
|135.71
|135.79
|137.21
|729
|2005.02.16 04:59
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.08
|137.21
|730
|2005.02.16 06:56
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.09
|137.21
|731
|2005.02.16 06:56
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.10
|137.21
|732
|2005.02.16 06:59
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.11
|137.21
|733
|2005.02.16 06:59
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.12
|137.21
|734
|2005.02.16 08:29
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.13
|137.21
|735
|2005.02.16 10:59
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.16
|137.21
|736
|2005.02.16 11:59
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.17
|137.21
|737
|2005.02.16 12:00
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.18
|137.21
|738
|2005.02.16 12:23
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.19
|137.21
|739
|2005.02.16 12:24
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.20
|137.21
|740
|2005.02.16 12:24
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.21
|137.21
|741
|2005.02.16 12:24
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.22
|137.21
|742
|2005.02.16 12:25
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.23
|137.21
|743
|2005.02.16 12:25
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.24
|137.21
|744
|2005.02.16 12:25
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.26
|137.21
|745
|2005.02.16 12:25
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.28
|137.21
|746
|2005.02.16 12:26
|modify
|43
|0.59
|135.71
|136.30
|137.21
|747
|2005.02.16 15:59
|t/p
|43
|0.59
|137.21
|136.30
|137.21
|743.88
|6081.08
|748
|2005.02.22 08:59
|buy
|44
|0.67
|137.27
|136.82
|138.77
|749
|2005.02.22 17:59
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.33
|138.77
|750
|2005.02.22 18:00
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.34
|138.77
|751
|2005.02.22 22:59
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.48
|138.77
|752
|2005.02.22 23:00
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.49
|138.77
|753
|2005.02.22 23:59
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.65
|138.77
|754
|2005.02.23 00:59
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.68
|138.77
|755
|2005.02.23 01:15
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.69
|138.77
|756
|2005.02.23 01:15
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.70
|138.77
|757
|2005.02.23 01:20
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.70
|138.77
|758
|2005.02.23 01:21
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.71
|138.77
|759
|2005.02.23 01:22
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.72
|138.77
|760
|2005.02.23 01:22
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.73
|138.77
|761
|2005.02.23 01:22
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.74
|138.77
|762
|2005.02.23 01:22
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.75
|138.77
|763
|2005.02.23 01:23
|modify
|44
|0.67
|137.27
|137.76
|138.77
|764
|2005.02.23 01:59
|t/p
|44
|0.67
|138.77
|137.76
|138.77
|844.75
|6925.83
|765
|2005.02.28 08:00
|buy
|45
|0.77
|138.42
|137.97
|139.92
|766
|2005.03.01 03:59
|s/l
|45
|0.77
|137.97
|137.97
|139.92
|-291.25
|6634.58
|767
|2005.03.03 16:59
|buy
|46
|0.73
|137.94
|137.49
|139.44
|768
|2005.03.07 04:31
|modify
|46
|0.73
|137.94
|137.95
|139.44
|769
|2005.03.07 05:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|137.98
|139.44
|770
|2005.03.07 06:00
|modify
|46
|0.73
|137.94
|137.99
|139.44
|771
|2005.03.07 06:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.00
|139.44
|772
|2005.03.07 07:20
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.01
|139.44
|773
|2005.03.07 08:10
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.01
|139.44
|774
|2005.03.07 08:58
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.03
|139.44
|775
|2005.03.07 08:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.05
|139.44
|776
|2005.03.07 09:11
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.07
|139.44
|777
|2005.03.07 09:19
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.08
|139.44
|778
|2005.03.07 11:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.15
|139.44
|779
|2005.03.07 12:00
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.16
|139.44
|780
|2005.03.07 13:33
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.17
|139.44
|781
|2005.03.07 16:00
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.18
|139.44
|782
|2005.03.07 16:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.22
|139.44
|783
|2005.03.07 20:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.23
|139.44
|784
|2005.03.08 07:21
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.23
|139.44
|785
|2005.03.08 07:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.25
|139.44
|786
|2005.03.08 09:00
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.26
|139.44
|787
|2005.03.08 09:05
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.27
|139.44
|788
|2005.03.08 09:05
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.28
|139.44
|789
|2005.03.08 09:06
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.29
|139.44
|790
|2005.03.08 09:06
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.30
|139.44
|791
|2005.03.08 09:06
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.31
|139.44
|792
|2005.03.08 09:06
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.32
|139.44
|793
|2005.03.08 10:59
|modify
|46
|0.73
|137.94
|138.40
|139.44
|794
|2005.03.08 14:59
|t/p
|46
|0.73
|139.44
|138.40
|139.44
|920.40
|7554.98
|795
|2005.03.15 11:59
|buy
|47
|0.84
|139.68
|139.23
|141.18
|796
|2005.03.15 13:59
|s/l
|47
|0.84
|139.23
|139.23
|141.18
|-317.73
|7237.25
|797
|2005.03.16 15:03
|buy
|48
|0.80
|139.69
|139.24
|141.19
|798
|2005.03.18 13:59
|s/l
|48
|0.80
|139.24
|139.24
|141.19
|-302.59
|6934.66
|799
|2005.03.28 12:59
|buy
|49
|0.77
|137.84
|137.39
|139.34
|800
|2005.03.28 23:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|137.85
|139.34
|801
|2005.03.29 02:58
|modify
|49
|0.77
|137.84
|137.86
|139.34
|802
|2005.03.29 02:58
|modify
|49
|0.77
|137.84
|137.87
|139.34
|803
|2005.03.29 02:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|137.91
|139.34
|804
|2005.03.29 12:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|137.95
|139.34
|805
|2005.03.29 13:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.05
|139.34
|806
|2005.03.29 15:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.07
|139.34
|807
|2005.03.29 16:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.17
|139.34
|808
|2005.03.29 17:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.29
|139.34
|809
|2005.03.29 20:55
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.30
|139.34
|810
|2005.03.29 20:57
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.31
|139.34
|811
|2005.03.29 20:57
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.32
|139.34
|812
|2005.03.29 22:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.35
|139.34
|813
|2005.03.30 07:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.47
|139.34
|814
|2005.03.30 09:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.49
|139.34
|815
|2005.03.30 10:59
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.55
|139.34
|816
|2005.03.30 11:05
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.56
|139.34
|817
|2005.03.30 11:05
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.57
|139.34
|818
|2005.03.30 11:06
|modify
|49
|0.77
|137.84
|138.58
|139.34
|819
|2005.03.30 11:06
|t/p
|49
|0.77
|139.34
|138.58
|139.34
|970.83
|7905.49
|820
|2005.03.31 03:07
|buy
|50
|0.87
|138.60
|138.15
|140.10
|821
|2005.04.01 04:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|138.63
|140.10
|822
|2005.04.05 07:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|138.69
|140.10
|823
|2005.04.06 09:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|138.91
|140.10
|824
|2005.04.06 10:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.03
|140.10
|825
|2005.04.06 12:31
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.04
|140.10
|826
|2005.04.06 12:32
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.05
|140.10
|827
|2005.04.06 12:32
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.06
|140.10
|828
|2005.04.06 12:32
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.07
|140.10
|829
|2005.04.06 15:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.09
|140.10
|830
|2005.04.06 16:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.15
|140.10
|831
|2005.04.06 17:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.17
|140.10
|832
|2005.04.06 23:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.29
|140.10
|833
|2005.04.07 05:59
|modify
|50
|0.87
|138.60
|139.33
|140.10
|834
|2005.04.08 00:59
|s/l
|50
|0.87
|139.33
|139.33
|140.10
|533.84
|8439.33
|835
|2005.04.08 00:59
|buy
|51
|0.93
|139.22
|138.77
|140.72
|836
|2005.04.08 16:59
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.27
|140.72
|837
|2005.04.08 18:26
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.28
|140.72
|838
|2005.04.08 18:26
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.29
|140.72
|839
|2005.04.08 18:28
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.30
|140.72
|840
|2005.04.08 18:28
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.31
|140.72
|841
|2005.04.10 23:01
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.35
|140.72
|842
|2005.04.10 23:01
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.37
|140.72
|843
|2005.04.10 23:09
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.39
|140.72
|844
|2005.04.10 23:09
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.40
|140.72
|845
|2005.04.11 02:59
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.41
|140.72
|846
|2005.04.11 03:59
|modify
|51
|0.93
|139.22
|139.43
|140.72
|847
|2005.04.12 15:59
|s/l
|51
|0.93
|139.43
|139.43
|140.72
|164.16
|8603.49
|848
|2005.04.21 19:27
|buy
|52
|0.95
|139.51
|139.06
|141.01
|849
|2005.04.22 08:59
|s/l
|52
|0.95
|139.06
|139.06
|141.01
|-359.33
|8244.16
|850
|2005.05.06 05:00
|buy
|53
|0.91
|135.46
|135.01
|136.96
|851
|2005.05.06 12:59
|s/l
|53
|0.91
|135.01
|135.01
|136.96
|-344.20
|7899.96
|852
|2005.05.06 12:59
|buy
|54
|0.87
|135.02
|134.57
|136.52
|853
|2005.05.06 16:05
|s/l
|54
|0.87
|134.57
|134.57
|136.52
|-329.07
|7570.89
|854
|2005.05.11 14:00
|buy
|55
|0.84
|135.50
|135.05
|137.00
|855
|2005.05.16 19:59
|s/l
|55
|0.84
|135.05
|135.05
|137.00
|-317.73
|7253.16
|856
|2005.05.17 19:00
|buy
|56
|0.80
|135.40
|134.95
|136.90
|857
|2005.05.30 10:59
|s/l
|56
|0.80
|134.95
|134.95
|136.90
|-302.59
|6950.57
|858
|2005.06.08 10:36
|buy
|57
|0.77
|131.71
|131.26
|133.21
|859
|2005.06.08 18:59
|s/l
|57
|0.77
|131.26
|131.26
|133.21
|-291.25
|6659.32
|860
|2005.06.10 07:00
|buy
|58
|0.74
|131.40
|130.95
|132.90
|861
|2005.06.13 16:59
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.59
|132.90
|862
|2005.06.13 17:59
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.81
|132.90
|863
|2005.06.13 18:00
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.83
|132.90
|864
|2005.06.13 18:59
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.91
|132.90
|865
|2005.06.13 20:53
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.92
|132.90
|866
|2005.06.13 20:53
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.93
|132.90
|867
|2005.06.13 20:53
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.94
|132.90
|868
|2005.06.13 20:59
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.95
|132.90
|869
|2005.06.13 23:17
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.95
|132.90
|870
|2005.06.13 23:26
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.97
|132.90
|871
|2005.06.13 23:29
|modify
|58
|0.74
|131.40
|131.98
|132.90
|872
|2005.06.14 00:59
|t/p
|58
|0.74
|132.90
|131.98
|132.90
|933.01
|7592.33
|873
|2005.06.14 16:21
|buy
|59
|0.84
|131.66
|131.21
|133.16
|874
|2005.06.15 13:59
|modify
|59
|0.84
|131.66
|131.67
|133.16
|875
|2005.06.15 14:00
|modify
|59
|0.84
|131.66
|131.69
|133.16
|876
|2005.06.15 19:53
|modify
|59
|0.84
|131.66
|131.70
|133.16
|877
|2005.06.16 23:59
|s/l
|59
|0.84
|131.70
|131.70
|133.16
|28.24
|7620.57
|878
|2005.06.21 08:59
|buy
|60
|0.84
|132.24
|131.79
|133.74
|879
|2005.06.21 13:59
|s/l
|60
|0.84
|131.79
|131.79
|133.74
|-317.73
|7302.84
|880
|2005.06.24 12:00
|buy
|61
|0.81
|131.82
|131.37
|133.32
|881
|2005.06.27 01:00
|modify
|61
|0.81
|131.82
|131.83
|133.32
|882
|2005.06.27 01:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|131.85
|133.32
|883
|2005.06.27 06:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.19
|133.32
|884
|2005.06.27 08:43
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.20
|133.32
|885
|2005.06.27 08:45
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.21
|133.32
|886
|2005.06.27 09:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.23
|133.32
|887
|2005.06.27 10:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.31
|133.32
|888
|2005.06.27 23:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.35
|133.32
|889
|2005.06.28 00:00
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.37
|133.32
|890
|2005.06.28 00:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.39
|133.32
|891
|2005.06.28 01:59
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.45
|133.32
|892
|2005.06.28 02:00
|modify
|61
|0.81
|131.82
|132.47
|133.32
|893
|2005.06.28 03:59
|t/p
|61
|0.81
|133.32
|132.47
|133.32
|1021.27
|8324.11
|894
|2005.07.04 00:03
|buy
|62
|0.92
|133.31
|132.86
|134.81
|895
|2005.07.04 10:59
|s/l
|62
|0.92
|132.86
|132.86
|134.81
|-347.98
|7976.13
|896
|2005.07.05 10:51
|buy
|63
|0.88
|133.33
|132.88
|134.83
|897
|2005.07.07 09:59
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.42
|134.83
|898
|2005.07.10 23:00
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.52
|134.83
|899
|2005.07.10 23:13
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.53
|134.83
|900
|2005.07.10 23:13
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.54
|134.83
|901
|2005.07.10 23:14
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.57
|134.83
|902
|2005.07.11 04:59
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.59
|134.83
|903
|2005.07.11 05:59
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.62
|134.83
|904
|2005.07.11 06:59
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.83
|134.83
|905
|2005.07.11 07:00
|modify
|63
|0.88
|133.33
|133.84
|134.83
|906
|2005.07.11 14:59
|t/p
|63
|0.88
|134.83
|133.84
|134.83
|1109.52
|9085.65
|907
|2005.07.14 04:00
|buy
|64
|1.00
|135.00
|134.55
|136.50
|908
|2005.07.14 13:59
|modify
|64
|1.00
|135.00
|135.10
|136.50
|909
|2005.07.14 23:59
|modify
|64
|1.00
|135.00
|135.11
|136.50
|910
|2005.07.15 01:24
|modify
|64
|1.00
|135.00
|135.12
|136.50
|911
|2005.07.15 12:59
|s/l
|64
|1.00
|135.12
|135.12
|136.50
|100.86
|9186.51
|912
|2005.07.15 13:00
|buy
|65
|2.00
|135.11
|134.66
|136.61
|913
|2005.07.20 00:59
|modify
|65
|2.00
|135.11
|135.35
|136.61
|914
|2005.07.20 01:59
|modify
|65
|2.00
|135.11
|135.76
|136.61
|915
|2005.07.20 02:59
|modify
|65
|2.00
|135.11
|135.83
|136.61
|916
|2005.07.20 03:10
|modify
|65
|2.00
|135.11
|135.84
|136.61
|917
|2005.07.20 03:10
|t/p
|65
|2.00
|136.61
|135.84
|136.61
|2521.64
|11708.15
|918
|2005.07.21 12:59
|buy
|66
|2.00
|134.57
|134.12
|136.07
|919
|2005.07.21 14:59
|s/l
|66
|2.00
|134.12
|134.12
|136.07
|-756.49
|10951.66
|920
|2005.08.02 11:00
|buy
|67
|2.00
|136.16
|135.71
|137.66
|921
|2005.08.03 09:59
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.29
|137.66
|922
|2005.08.03 17:21
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.30
|137.66
|923
|2005.08.03 17:46
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.31
|137.66
|924
|2005.08.03 17:47
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.32
|137.66
|925
|2005.08.03 21:59
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.34
|137.66
|926
|2005.08.04 00:20
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.34
|137.66
|927
|2005.08.04 00:41
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.35
|137.66
|928
|2005.08.04 02:34
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.36
|137.66
|929
|2005.08.04 03:18
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.37
|137.66
|930
|2005.08.04 10:59
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.69
|137.66
|931
|2005.08.04 13:00
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.70
|137.66
|932
|2005.08.04 13:02
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.71
|137.66
|933
|2005.08.04 13:13
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.72
|137.66
|934
|2005.08.04 13:13
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.73
|137.66
|935
|2005.08.04 13:13
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.74
|137.66
|936
|2005.08.04 13:13
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.75
|137.66
|937
|2005.08.04 13:14
|modify
|67
|2.00
|136.16
|136.76
|137.66
|938
|2005.08.04 14:59
|t/p
|67
|2.00
|137.66
|136.76
|137.66
|2521.65
|13473.31
|939
|2005.08.10 01:59
|buy
|68
|2.00
|137.69
|137.24
|139.19
|940
|2005.08.10 13:59
|s/l
|68
|2.00
|137.24
|137.24
|139.19
|-756.49
|12716.82
|941
|2005.08.23 14:00
|buy
|69
|2.00
|134.41
|133.96
|135.91
|942
|2005.08.24 14:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.44
|135.91
|943
|2005.08.24 15:02
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.45
|135.91
|944
|2005.08.24 15:03
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.46
|135.91
|945
|2005.08.24 15:03
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.47
|135.91
|946
|2005.08.24 19:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.50
|135.91
|947
|2005.08.24 20:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.52
|135.91
|948
|2005.08.24 21:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.53
|135.91
|949
|2005.08.24 22:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.55
|135.91
|950
|2005.08.24 23:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.63
|135.91
|951
|2005.08.25 00:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.73
|135.91
|952
|2005.08.25 02:52
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.75
|135.91
|953
|2005.08.25 02:52
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.76
|135.91
|954
|2005.08.25 02:56
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.77
|135.91
|955
|2005.08.26 01:12
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.78
|135.91
|956
|2005.08.26 01:16
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.78
|135.91
|957
|2005.08.26 01:59
|modify
|69
|2.00
|134.41
|134.93
|135.91
|958
|2005.08.26 10:19
|s/l
|69
|2.00
|134.93
|134.93
|135.91
|874.17
|13590.99
|959
|2005.08.26 13:00
|buy
|70
|2.00
|134.98
|134.53
|136.48
|960
|2005.08.29 00:59
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.07
|136.48
|961
|2005.08.29 01:59
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.09
|136.48
|962
|2005.08.29 02:59
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.11
|136.48
|963
|2005.08.29 03:00
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.12
|136.48
|964
|2005.08.29 03:09
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.13
|136.48
|965
|2005.08.29 03:09
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.14
|136.48
|966
|2005.08.29 03:12
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.14
|136.48
|967
|2005.08.29 03:12
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.15
|136.48
|968
|2005.08.29 03:12
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.16
|136.48
|969
|2005.08.29 03:16
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.17
|136.48
|970
|2005.08.29 03:17
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.18
|136.48
|971
|2005.08.29 03:18
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.19
|136.48
|972
|2005.08.29 05:00
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.24
|136.48
|973
|2005.08.29 05:59
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.26
|136.48
|974
|2005.08.29 06:00
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.27
|136.48
|975
|2005.08.29 06:59
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.29
|136.48
|976
|2005.08.29 07:00
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.30
|136.48
|977
|2005.08.29 07:18
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.32
|136.48
|978
|2005.08.29 07:19
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.32
|136.48
|979
|2005.08.29 07:20
|modify
|70
|2.00
|134.98
|135.33
|136.48
|980
|2005.08.29 15:59
|s/l
|70
|2.00
|135.33
|135.33
|136.48
|588.38
|14179.37
|981
|2005.08.29 21:18
|buy
|71
|2.00
|135.22
|134.77
|136.72
|982
|2005.08.30 15:59
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.33
|136.72
|983
|2005.08.30 23:59
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.41
|136.72
|984
|2005.08.31 01:56
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.41
|136.72
|985
|2005.08.31 09:59
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.46
|136.72
|986
|2005.08.31 10:59
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.49
|136.72
|987
|2005.08.31 13:30
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.50
|136.72
|988
|2005.08.31 13:31
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.51
|136.72
|989
|2005.08.31 13:31
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.53
|136.72
|990
|2005.08.31 13:31
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.55
|136.72
|991
|2005.08.31 13:31
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.56
|136.72
|992
|2005.08.31 14:59
|modify
|71
|2.00
|135.22
|135.94
|136.72
|993
|2005.08.31 15:59
|t/p
|71
|2.00
|136.72
|135.94
|136.72
|2521.65
|16701.02
|994
|2005.09.05 11:00
|buy
|72
|2.00
|136.72
|136.27
|138.22
|995
|2005.09.09 04:59
|modify
|72
|2.00
|136.72
|136.78
|138.22
|996
|2005.09.09 05:00
|modify
|72
|2.00
|136.72
|136.79
|138.22
|997
|2005.09.09 05:59
|modify
|72
|2.00
|136.72
|136.81
|138.22
|998
|2005.09.09 06:47
|modify
|72
|2.00
|136.72
|136.82
|138.22
|999
|2005.09.09 12:59
|s/l
|72
|2.00
|136.82
|136.82
|138.22
|168.10
|16869.12
|1000
|2005.09.09 12:59
|buy
|73
|2.00
|136.55
|136.10
|138.05
|1001
|2005.09.09 20:59
|s/l
|73
|2.00
|136.10
|136.10
|138.05
|-756.49
|16112.63
|1002
|2005.09.19 05:00
|buy
|74
|2.00
|135.42
|134.97
|136.92
|1003
|2005.09.21 04:59
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.45
|136.92
|1004
|2005.09.21 05:59
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.47
|136.92
|1005
|2005.09.21 06:00
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.48
|136.92
|1006
|2005.09.21 06:40
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.49
|136.92
|1007
|2005.09.21 06:40
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.50
|136.92
|1008
|2005.09.21 06:40
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.51
|136.92
|1009
|2005.09.22 00:59
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.70
|136.92
|1010
|2005.09.22 03:12
|modify
|74
|2.00
|135.42
|135.71
|136.92
|1011
|2005.09.22 14:59
|s/l
|74
|2.00
|135.71
|135.71
|136.92
|487.52
|16600.15
|1012
|2005.09.22 14:59
|buy
|75
|2.00
|135.52
|135.07
|137.02
|1013
|2005.09.23 11:00
|s/l
|75
|2.00
|135.07
|135.07
|137.02
|-756.49
|15843.66
|1014
|2005.09.29 13:00
|buy
|76
|2.00
|135.82
|135.37
|137.32
|1015
|2005.09.30 10:59
|modify
|76
|2.00
|135.82
|135.91
|137.32
|1016
|2005.10.05 10:40
|s/l
|76
|2.00
|135.91
|135.91
|137.32
|151.30
|15994.96
|1017
|2005.10.05 16:10
|buy
|77
|2.00
|136.27
|135.82
|137.77
|1018
|2005.10.05 22:59
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.32
|137.77
|1019
|2005.10.06 00:58
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.33
|137.77
|1020
|2005.10.06 00:59
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.34
|137.77
|1021
|2005.10.06 00:59
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.35
|137.77
|1022
|2005.10.06 00:59
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.41
|137.77
|1023
|2005.10.06 02:57
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.42
|137.77
|1024
|2005.10.06 02:57
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.43
|137.77
|1025
|2005.10.06 02:57
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.44
|137.77
|1026
|2005.10.06 02:57
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.45
|137.77
|1027
|2005.10.06 02:57
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.46
|137.77
|1028
|2005.10.06 02:57
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.47
|137.77
|1029
|2005.10.06 02:59
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.51
|137.77
|1030
|2005.10.06 04:29
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.52
|137.77
|1031
|2005.10.06 04:30
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.53
|137.77
|1032
|2005.10.06 04:30
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.54
|137.77
|1033
|2005.10.06 04:34
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.54
|137.77
|1034
|2005.10.06 04:34
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.55
|137.77
|1035
|2005.10.06 04:35
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.56
|137.77
|1036
|2005.10.06 06:14
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.56
|137.77
|1037
|2005.10.06 06:35
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.57
|137.77
|1038
|2005.10.06 06:36
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.58
|137.77
|1039
|2005.10.06 06:46
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.59
|137.77
|1040
|2005.10.06 11:32
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.59
|137.77
|1041
|2005.10.06 11:33
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.60
|137.77
|1042
|2005.10.06 11:33
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.61
|137.77
|1043
|2005.10.06 11:42
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.61
|137.77
|1044
|2005.10.06 13:00
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.62
|137.77
|1045
|2005.10.06 13:21
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.63
|137.77
|1046
|2005.10.06 13:24
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.63
|137.77
|1047
|2005.10.06 13:25
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.64
|137.77
|1048
|2005.10.06 13:59
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.97
|137.77
|1049
|2005.10.06 15:47
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.98
|137.77
|1050
|2005.10.06 15:47
|modify
|77
|2.00
|136.27
|136.99
|137.77
|1051
|2005.10.06 15:47
|modify
|77
|2.00
|136.27
|137.00
|137.77
|1052
|2005.10.06 16:00
|modify
|77
|2.00
|136.27
|137.01
|137.77
|1053
|2005.10.06 16:06
|t/p
|77
|2.00
|137.77
|137.01
|137.77
|2521.65
|18516.61
|1054
|2005.10.11 01:59
|buy
|78
|3.00
|137.26
|136.81
|138.76
|1055
|2005.10.17 06:59
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.33
|138.76
|1056
|2005.10.17 10:17
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.34
|138.76
|1057
|2005.10.17 10:20
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.36
|138.76
|1058
|2005.10.17 10:21
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.38
|138.76
|1059
|2005.10.17 10:22
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.39
|138.76
|1060
|2005.10.17 10:22
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.40
|138.76
|1061
|2005.10.17 10:30
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.42
|138.76
|1062
|2005.10.17 15:59
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.53
|138.76
|1063
|2005.10.17 16:00
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.54
|138.76
|1064
|2005.10.17 16:59
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.69
|138.76
|1065
|2005.10.17 17:00
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.70
|138.76
|1066
|2005.10.18 08:59
|modify
|78
|3.00
|137.26
|137.80
|138.76
|1067
|2005.10.19 06:59
|s/l
|78
|3.00
|137.80
|137.80
|138.76
|1361.69
|19878.30
|1068
|2005.10.19 07:00
|buy
|79
|3.00
|137.81
|137.36
|139.31
|1069
|2005.10.20 19:59
|modify
|79
|3.00
|137.81
|137.88
|139.31
|1070
|2005.10.20 20:00
|modify
|79
|3.00
|137.81
|137.89
|139.31
|1071
|2005.10.20 20:59
|modify
|79
|3.00
|137.81
|137.90
|139.31
|1072
|2005.10.20 21:31
|modify
|79
|3.00
|137.81
|137.91
|139.31
|1073
|2005.10.20 21:47
|modify
|79
|3.00
|137.81
|137.92
|139.31
|1074
|2005.10.20 23:59
|modify
|79
|3.00
|137.81
|137.92
|139.31
|1075
|2005.10.21 00:59
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.12
|139.31
|1076
|2005.10.21 02:17
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.13
|139.31
|1077
|2005.10.21 02:17
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.14
|139.31
|1078
|2005.10.21 02:17
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.15
|139.31
|1079
|2005.10.21 02:17
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.16
|139.31
|1080
|2005.10.21 02:17
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.17
|139.31
|1081
|2005.10.21 02:24
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.18
|139.31
|1082
|2005.10.21 02:24
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.19
|139.31
|1083
|2005.10.21 02:24
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.20
|139.31
|1084
|2005.10.21 02:24
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.21
|139.31
|1085
|2005.10.21 02:24
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.22
|139.31
|1086
|2005.10.21 04:59
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.28
|139.31
|1087
|2005.10.21 06:56
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.30
|139.31
|1088
|2005.10.21 06:57
|modify
|79
|3.00
|137.81
|138.31
|139.31
|1089
|2005.10.23 23:02
|s/l
|79
|3.00
|138.31
|138.31
|139.31
|1260.82
|21139.12
|1090
|2005.10.24 01:31
|buy
|80
|3.00
|138.36
|137.91
|139.86
|1091
|2005.10.25 18:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.37
|139.86
|1092
|2005.10.25 19:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.44
|139.86
|1093
|2005.10.25 20:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.52
|139.86
|1094
|2005.10.25 21:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.54
|139.86
|1095
|2005.10.25 22:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.67
|139.86
|1096
|2005.10.25 23:00
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.68
|139.86
|1097
|2005.10.26 08:16
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.69
|139.86
|1098
|2005.10.26 08:16
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.70
|139.86
|1099
|2005.10.26 11:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.91
|139.86
|1100
|2005.10.26 12:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.92
|139.86
|1101
|2005.10.26 13:48
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.93
|139.86
|1102
|2005.10.26 13:48
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.94
|139.86
|1103
|2005.10.26 13:51
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.95
|139.86
|1104
|2005.10.26 13:52
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.95
|139.86
|1105
|2005.10.26 13:52
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.96
|139.86
|1106
|2005.10.26 13:52
|modify
|80
|3.00
|138.36
|138.97
|139.86
|1107
|2005.10.26 13:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|139.01
|139.86
|1108
|2005.10.26 14:59
|modify
|80
|3.00
|138.36
|139.10
|139.86
|1109
|2005.10.26 15:59
|t/p
|80
|3.00
|139.86
|139.10
|139.86
|3782.46
|24921.58
|1110
|2005.10.28 19:00
|buy
|81
|3.00
|139.55
|139.10
|141.05
|1111
|2005.11.01 21:59
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.58
|141.05
|1112
|2005.11.01 22:50
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.59
|141.05
|1113
|2005.11.01 22:51
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.60
|141.05
|1114
|2005.11.01 22:59
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.67
|141.05
|1115
|2005.11.01 23:00
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.69
|141.05
|1116
|2005.11.02 00:01
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.70
|141.05
|1117
|2005.11.02 00:03
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.71
|141.05
|1118
|2005.11.02 02:59
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.72
|141.05
|1119
|2005.11.02 03:34
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.72
|141.05
|1120
|2005.11.02 03:45
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.73
|141.05
|1121
|2005.11.02 03:59
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.80
|141.05
|1122
|2005.11.02 04:37
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.81
|141.05
|1123
|2005.11.02 04:37
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.82
|141.05
|1124
|2005.11.02 04:37
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.83
|141.05
|1125
|2005.11.02 04:59
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.91
|141.05
|1126
|2005.11.02 05:00
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.94
|141.05
|1127
|2005.11.02 15:46
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.95
|141.05
|1128
|2005.11.02 15:46
|modify
|81
|3.00
|139.55
|139.96
|141.05
|1129
|2005.11.02 15:59
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.19
|141.05
|1130
|2005.11.02 16:46
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.20
|141.05
|1131
|2005.11.02 16:48
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.20
|141.05
|1132
|2005.11.02 16:48
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.21
|141.05
|1133
|2005.11.02 16:48
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.22
|141.05
|1134
|2005.11.02 16:48
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.23
|141.05
|1135
|2005.11.02 16:48
|modify
|81
|3.00
|139.55
|140.24
|141.05
|1136
|2005.11.02 19:59
|t/p
|81
|3.00
|141.05
|140.24
|141.05
|3782.46
|28704.04
|1137
|2005.11.03 19:59
|buy
|82
|4.00
|140.02
|139.57
|141.52
|1138
|2005.11.06 23:53
|s/l
|82
|4.00
|139.57
|139.57
|141.52
|-1512.98
|27191.06
|1139
|2005.11.10 15:38
|buy
|83
|3.00
|138.70
|138.25
|140.20
|1140
|2005.11.10 19:59
|s/l
|83
|3.00
|138.25
|138.25
|140.20
|-1134.74
|26056.32
|1141
|2005.11.17 01:11
|buy
|84
|3.00
|138.99
|138.54
|140.49
|1142
|2005.11.18 01:54
|modify
|84
|3.00
|138.99
|138.99
|140.49
|1143
|2005.11.18 01:54
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.00
|140.49
|1144
|2005.11.18 03:40
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.01
|140.49
|1145
|2005.11.18 14:59
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.24
|140.49
|1146
|2005.11.18 15:29
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.25
|140.49
|1147
|2005.11.18 15:29
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.26
|140.49
|1148
|2005.11.18 15:41
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.27
|140.49
|1149
|2005.11.18 15:41
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.28
|140.49
|1150
|2005.11.18 17:51
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.29
|140.49
|1151
|2005.11.18 17:59
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.38
|140.49
|1152
|2005.11.18 19:59
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.44
|140.49
|1153
|2005.11.18 20:59
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.45
|140.49
|1154
|2005.11.20 23:00
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.64
|140.49
|1155
|2005.11.20 23:26
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.65
|140.49
|1156
|2005.11.20 23:32
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.66
|140.49
|1157
|2005.11.20 23:33
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.67
|140.49
|1158
|2005.11.20 23:51
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.68
|140.49
|1159
|2005.11.20 23:55
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.69
|140.49
|1160
|2005.11.21 01:55
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.70
|140.49
|1161
|2005.11.21 01:55
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.71
|140.49
|1162
|2005.11.21 01:55
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.72
|140.49
|1163
|2005.11.21 03:28
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.72
|140.49
|1164
|2005.11.21 03:59
|modify
|84
|3.00
|138.99
|139.73
|140.49
|1165
|2005.11.21 04:00
|t/p
|84
|3.00
|140.49
|139.73
|140.49
|3782.46
|29838.78
|1166
|2005.11.21 20:00
|buy
|85
|4.00
|139.48
|139.03
|140.98
|1167
|2005.11.22 19:59
|modify
|85
|4.00
|139.48
|139.62
|140.98
|1168
|2005.11.22 20:21
|modify
|85
|4.00
|139.48
|139.63
|140.98
|1169
|2005.11.22 22:59
|modify
|85
|4.00
|139.48
|139.64
|140.98
|1170
|2005.11.22 23:59
|modify
|85
|4.00
|139.48
|139.67
|140.98
|1171
|2005.11.23 00:00
|modify
|85
|4.00
|139.48
|139.68
|140.98
|1172
|2005.11.23 11:59
|s/l
|85
|4.00
|139.68
|139.68
|140.98
|672.44
|30511.22
|1173
|2005.11.23 14:59
|buy
|86
|4.00
|139.67
|139.22
|141.17
|1174
|2005.11.25 03:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.69
|141.17
|1175
|2005.11.25 04:00
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.71
|141.17
|1176
|2005.11.25 13:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.78
|141.17
|1177
|2005.11.25 14:00
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.81
|141.17
|1178
|2005.11.28 15:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.84
|141.17
|1179
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.85
|141.17
|1180
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.86
|141.17
|1181
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.87
|141.17
|1182
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.88
|141.17
|1183
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.89
|141.17
|1184
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.90
|141.17
|1185
|2005.11.28 16:06
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.91
|141.17
|1186
|2005.11.28 16:08
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.92
|141.17
|1187
|2005.11.28 16:10
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.93
|141.17
|1188
|2005.11.28 16:25
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.93
|141.17
|1189
|2005.11.28 16:25
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.94
|141.17
|1190
|2005.11.28 16:25
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.95
|141.17
|1191
|2005.11.28 16:25
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.96
|141.17
|1192
|2005.11.28 16:25
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.97
|141.17
|1193
|2005.11.28 16:25
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.98
|141.17
|1194
|2005.11.28 16:26
|modify
|86
|4.00
|139.67
|139.99
|141.17
|1195
|2005.11.28 16:26
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.00
|141.17
|1196
|2005.11.28 16:27
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.01
|141.17
|1197
|2005.11.28 16:29
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.02
|141.17
|1198
|2005.11.28 16:29
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.03
|141.17
|1199
|2005.11.28 16:30
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.04
|141.17
|1200
|2005.11.28 16:31
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.04
|141.17
|1201
|2005.11.28 16:31
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.05
|141.17
|1202
|2005.11.28 16:31
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.07
|141.17
|1203
|2005.11.28 19:18
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.08
|141.17
|1204
|2005.11.28 19:18
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.10
|141.17
|1205
|2005.11.28 19:18
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.12
|141.17
|1206
|2005.11.28 19:18
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.13
|141.17
|1207
|2005.11.28 21:16
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.13
|141.17
|1208
|2005.11.28 21:20
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.16
|141.17
|1209
|2005.11.28 21:27
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.17
|141.17
|1210
|2005.11.28 21:28
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.18
|141.17
|1211
|2005.11.29 00:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.26
|141.17
|1212
|2005.11.29 01:43
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.28
|141.17
|1213
|2005.11.29 01:50
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.28
|141.17
|1214
|2005.11.29 01:50
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.29
|141.17
|1215
|2005.11.29 01:50
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.30
|141.17
|1216
|2005.11.29 01:50
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.31
|141.17
|1217
|2005.11.30 16:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.32
|141.17
|1218
|2005.11.30 16:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.33
|141.17
|1219
|2005.11.30 16:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.34
|141.17
|1220
|2005.11.30 16:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.35
|141.17
|1221
|2005.11.30 17:24
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.36
|141.17
|1222
|2005.11.30 17:46
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.37
|141.17
|1223
|2005.11.30 17:46
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.38
|141.17
|1224
|2005.11.30 17:54
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.39
|141.17
|1225
|2005.11.30 17:59
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.40
|141.17
|1226
|2005.11.30 18:24
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.41
|141.17
|1227
|2005.11.30 18:34
|modify
|86
|4.00
|139.67
|140.42
|141.17
|1228
|2005.11.30 18:38
|t/p
|86
|4.00
|141.17
|140.42
|141.17
|5043.29
|35554.51
|1229
|2005.12.07 11:00
|buy
|87
|4.00
|141.95
|141.50
|143.45
|1230
|2005.12.08 01:59
|s/l
|87
|4.00
|141.50
|141.50
|143.45
|-1512.99
|34041.52
|1231
|2005.12.08 15:09
|buy
|88
|4.00
|142.07
|141.62
|143.57
|1232
|2005.12.12 01:59
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.19
|143.57
|1233
|2005.12.12 02:55
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.20
|143.57
|1234
|2005.12.12 02:55
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.21
|143.57
|1235
|2005.12.12 02:55
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.22
|143.57
|1236
|2005.12.12 02:59
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.37
|143.57
|1237
|2005.12.12 03:55
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.38
|143.57
|1238
|2005.12.12 03:55
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.39
|143.57
|1239
|2005.12.12 09:59
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.44
|143.57
|1240
|2005.12.12 10:04
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.45
|143.57
|1241
|2005.12.12 10:04
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.46
|143.57
|1242
|2005.12.12 10:04
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.47
|143.57
|1243
|2005.12.12 10:07
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.48
|143.57
|1244
|2005.12.12 10:59
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.57
|143.57
|1245
|2005.12.12 11:33
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.58
|143.57
|1246
|2005.12.12 11:34
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.59
|143.57
|1247
|2005.12.12 11:34
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.60
|143.57
|1248
|2005.12.12 11:37
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.61
|143.57
|1249
|2005.12.12 11:39
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.62
|143.57
|1250
|2005.12.12 13:52
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.63
|143.57
|1251
|2005.12.12 13:52
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.65
|143.57
|1252
|2005.12.12 13:52
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.66
|143.57
|1253
|2005.12.12 13:52
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.68
|143.57
|1254
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.68
|143.57
|1255
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.69
|143.57
|1256
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.70
|143.57
|1257
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.71
|143.57
|1258
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.72
|143.57
|1259
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.73
|143.57
|1260
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.74
|143.57
|1261
|2005.12.12 13:53
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.75
|143.57
|1262
|2005.12.12 13:54
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.76
|143.57
|1263
|2005.12.12 14:25
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.76
|143.57
|1264
|2005.12.12 14:25
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.77
|143.57
|1265
|2005.12.12 14:25
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.78
|143.57
|1266
|2005.12.12 14:37
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.78
|143.57
|1267
|2005.12.12 14:37
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.79
|143.57
|1268
|2005.12.12 14:37
|modify
|88
|4.00
|142.07
|142.81
|143.57
|1269
|2005.12.12 14:37
|t/p
|88
|4.00
|143.57
|142.81
|143.57
|5043.29
|39084.81
|1270
|2005.12.14 05:59
|buy
|89
|5.00
|142.60
|142.15
|144.10
|1271
|2005.12.14 13:59
|s/l
|89
|5.00
|142.15
|142.15
|144.10
|-1891.23
|37193.58
|1272
|2005.12.27 08:20
|buy
|90
|5.00
|138.84
|138.39
|140.34
|1273
|2005.12.28 07:59
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.93
|140.34
|1274
|2005.12.28 08:38
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.94
|140.34
|1275
|2005.12.28 08:48
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.94
|140.34
|1276
|2005.12.28 08:48
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.95
|140.34
|1277
|2005.12.28 13:16
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.97
|140.34
|1278
|2005.12.28 13:17
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.98
|140.34
|1279
|2005.12.28 13:19
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.98
|140.34
|1280
|2005.12.28 13:20
|modify
|90
|5.00
|138.84
|138.99
|140.34
|1281
|2005.12.28 13:24
|modify
|90
|5.00
|138.84
|139.04
|140.34
|1282
|2005.12.28 14:59
|modify
|90
|5.00
|138.84
|139.13
|140.34
|1283
|2005.12.28 15:00
|modify
|90
|5.00
|138.84
|139.14
|140.34
|1284
|2005.12.28 16:28
|modify
|90
|5.00
|138.84
|139.15
|140.34
|1285
|2005.12.30 04:37
|s/l
|90
|5.00
|139.15
|139.15
|140.34
|1302.81
|38496.39
|1286
|2005.12.30 08:59
|buy
|91
|5.00
|139.02
|138.57
|140.52
|1287
|2006.01.04 03:05
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.02
|140.52
|1288
|2006.01.04 03:06
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.03
|140.52
|1289
|2006.01.04 03:06
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.04
|140.52
|1290
|2006.01.04 03:07
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.04
|140.52
|1291
|2006.01.04 03:07
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.05
|140.52
|1292
|2006.01.04 03:10
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.06
|140.52
|1293
|2006.01.04 09:43
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.07
|140.52
|1294
|2006.01.04 09:44
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.08
|140.52
|1295
|2006.01.04 09:44
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.09
|140.52
|1296
|2006.01.04 09:59
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.28
|140.52
|1297
|2006.01.04 10:00
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.29
|140.52
|1298
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.30
|140.52
|1299
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.31
|140.52
|1300
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.32
|140.52
|1301
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.33
|140.52
|1302
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.34
|140.52
|1303
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.35
|140.52
|1304
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.36
|140.52
|1305
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.37
|140.52
|1306
|2006.01.04 10:20
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.38
|140.52
|1307
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.39
|140.52
|1308
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.41
|140.52
|1309
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.43
|140.52
|1310
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.44
|140.52
|1311
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.46
|140.52
|1312
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.48
|140.52
|1313
|2006.01.04 10:21
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.50
|140.52
|1314
|2006.01.04 10:35
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.52
|140.52
|1315
|2006.01.04 10:35
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.53
|140.52
|1316
|2006.01.04 10:36
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.54
|140.52
|1317
|2006.01.04 10:36
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.55
|140.52
|1318
|2006.01.04 10:36
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.56
|140.52
|1319
|2006.01.04 10:37
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.57
|140.52
|1320
|2006.01.04 10:37
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.58
|140.52
|1321
|2006.01.04 10:37
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.59
|140.52
|1322
|2006.01.04 10:37
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.60
|140.52
|1323
|2006.01.04 10:37
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.61
|140.52
|1324
|2006.01.04 10:37
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.62
|140.52
|1325
|2006.01.04 13:38
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.63
|140.52
|1326
|2006.01.04 14:41
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.65
|140.52
|1327
|2006.01.04 14:41
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.66
|140.52
|1328
|2006.01.04 14:41
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.68
|140.52
|1329
|2006.01.04 14:59
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.70
|140.52
|1330
|2006.01.04 15:39
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.71
|140.52
|1331
|2006.01.04 15:43
|modify
|91
|5.00
|139.02
|139.72
|140.52
|1332
|2006.01.04 15:59
|t/p
|91
|5.00
|140.52
|139.72
|140.52
|6304.11
|44800.50
|1333
|2006.01.06 14:00
|buy
|92
|5.00
|139.77
|139.32
|141.27
|1334
|2006.01.06 14:59
|s/l
|92
|5.00
|139.32
|139.32
|141.27
|-1891.24
|42909.26
|1335
|2006.01.12 00:23
|buy
|93
|5.00
|138.62
|138.17
|140.12
|1336
|2006.01.12 10:10
|s/l
|93
|5.00
|138.17
|138.17
|140.12
|-1891.23
|41018.03
|1337
|2006.01.19 10:19
|buy
|94
|5.00
|139.17
|138.72
|140.67
|1338
|2006.01.20 20:07
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.18
|140.67
|1339
|2006.01.22 22:55
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.18
|140.67
|1340
|2006.01.22 22:55
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.19
|140.67
|1341
|2006.01.22 22:58
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.21
|140.67
|1342
|2006.01.22 23:54
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.35
|140.67
|1343
|2006.01.22 23:54
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.38
|140.67
|1344
|2006.01.22 23:58
|modify
|94
|5.00
|139.17
|139.46
|140.67
|1345
|2006.01.23 00:59
|t/p
|94
|5.00
|140.67
|139.46
|140.67
|6304.11
|47322.14
|1346
|2006.01.31 10:00
|buy
|95
|6.00
|141.78
|141.33
|143.28
|1347
|2006.01.31 19:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.84
|143.28
|1348
|2006.01.31 20:00
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.85
|143.28
|1349
|2006.02.01 08:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.86
|143.28
|1350
|2006.02.01 09:44
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.87
|143.28
|1351
|2006.02.01 09:44
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.89
|143.28
|1352
|2006.02.01 09:44
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.90
|143.28
|1353
|2006.02.01 09:45
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.91
|143.28
|1354
|2006.02.01 09:45
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.92
|143.28
|1355
|2006.02.01 10:22
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.92
|143.28
|1356
|2006.02.02 02:34
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.93
|143.28
|1357
|2006.02.02 02:38
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.93
|143.28
|1358
|2006.02.02 02:38
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.94
|143.28
|1359
|2006.02.02 02:38
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.95
|143.28
|1360
|2006.02.02 02:38
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.96
|143.28
|1361
|2006.02.02 02:38
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.97
|143.28
|1362
|2006.02.02 02:38
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.98
|143.28
|1363
|2006.02.02 02:44
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.99
|143.28
|1364
|2006.02.02 05:01
|modify
|95
|6.00
|141.78
|141.99
|143.28
|1365
|2006.02.02 06:44
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.00
|143.28
|1366
|2006.02.02 06:44
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.01
|143.28
|1367
|2006.02.02 06:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.03
|143.28
|1368
|2006.02.02 07:00
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.04
|143.28
|1369
|2006.02.02 08:01
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.06
|143.28
|1370
|2006.02.02 08:02
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.07
|143.28
|1371
|2006.02.02 08:03
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.08
|143.28
|1372
|2006.02.02 08:08
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.09
|143.28
|1373
|2006.02.02 08:09
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.09
|143.28
|1374
|2006.02.02 08:09
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.10
|143.28
|1375
|2006.02.02 08:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.17
|143.28
|1376
|2006.02.02 09:00
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.19
|143.28
|1377
|2006.02.02 09:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.27
|143.28
|1378
|2006.02.02 12:10
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.28
|143.28
|1379
|2006.02.02 12:11
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.28
|143.28
|1380
|2006.02.02 12:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.30
|143.28
|1381
|2006.02.02 13:28
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.31
|143.28
|1382
|2006.02.02 13:30
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.31
|143.28
|1383
|2006.02.02 15:59
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.39
|143.28
|1384
|2006.02.02 16:29
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.40
|143.28
|1385
|2006.02.02 16:29
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.41
|143.28
|1386
|2006.02.02 16:35
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.42
|143.28
|1387
|2006.02.02 17:51
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.42
|143.28
|1388
|2006.02.02 17:51
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.44
|143.28
|1389
|2006.02.02 17:51
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.46
|143.28
|1390
|2006.02.02 17:51
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.47
|143.28
|1391
|2006.02.02 17:51
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.48
|143.28
|1392
|2006.02.02 17:51
|modify
|95
|6.00
|141.78
|142.49
|143.28
|1393
|2006.02.02 17:59
|t/p
|95
|6.00
|143.28
|142.49
|143.28
|7564.94
|54887.08
|1394
|2006.02.06 03:00
|buy
|96
|7.00
|142.57
|142.12
|144.07
|1395
|2006.02.07 07:59
|s/l
|96
|7.00
|142.12
|142.12
|144.07
|-2647.73
|52239.35
|1396
|2006.02.09 15:58
|buy
|97
|6.00
|141.87
|141.42
|143.37
|1397
|2006.02.10 06:31
|s/l
|97
|6.00
|141.42
|141.42
|143.37
|-2269.48
|49969.87
|1398
|2006.02.22 13:59
|buy
|98
|6.00
|140.75
|140.30
|142.25
|1399
|2006.02.23 04:59
|s/l
|98
|6.00
|140.30
|140.30
|142.25
|-2269.48
|47700.39