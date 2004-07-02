Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 01:00 - 2006.03.01 00:00 (2004.07.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=150; TrailingStop=75; StopLoss=45; UseStopLoss=true; ShortEma=7; LongEma=79; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=0.1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=11; UseHourTrade=false; FromHourTrade=8; ToHourTrade=18; Show_Settings=true;
Bars in test16435Ticks modelled1624364Modelling quality89.99%
Initial deposit3000.00
Total net profit44700.39Gross profit71820.64Gross loss-27120.25
Profit factor2.65Expected payoff456.13
Absolute drawdown112.21Maximal drawdown (%)7186.69 (13.1%)
Total trades98Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)98 (52.04%)
Profit trades (% of total)51 (52.04%)Loss trades (% of total)47 (47.96%)
Largestprofit trade7564.94loss trade-2647.73
Averageprofit trade1408.25loss trade-577.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (12860.38)consecutive losses (loss in money)6 (-1944.17)
Maximalconsecutive profit (count of wins)13869.05 (2)consecutive loss (count of losses)-7186.69 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 07:00buy10.33131.42130.97132.92
22004.07.02 02:56modify10.33131.42131.43132.92
32004.07.02 02:56modify10.33131.42131.44132.92
42004.07.02 02:58modify10.33131.42131.45132.92
52004.07.02 02:58modify10.33131.42131.46132.92
62004.07.02 02:58modify10.33131.42131.47132.92
72004.07.02 03:02modify10.33131.42131.48132.92
82004.07.02 03:02modify10.33131.42131.49132.92
92004.07.02 03:03modify10.33131.42131.49132.92
102004.07.02 03:03modify10.33131.42131.50132.92
112004.07.02 03:04modify10.33131.42131.51132.92
122004.07.02 03:04modify10.33131.42131.51132.92
132004.07.02 03:04modify10.33131.42131.52132.92
142004.07.02 03:04modify10.33131.42131.53132.92
152004.07.02 03:04modify10.33131.42131.54132.92
162004.07.02 03:04modify10.33131.42131.55132.92
172004.07.02 03:05modify10.33131.42131.56132.92
182004.07.02 03:05modify10.33131.42131.57132.92
192004.07.02 03:05modify10.33131.42131.58132.92
202004.07.02 03:07modify10.33131.42131.59132.92
212004.07.02 03:07modify10.33131.42131.60132.92
222004.07.02 03:08modify10.33131.42131.61132.92
232004.07.02 03:08modify10.33131.42131.62132.92
242004.07.02 03:08modify10.33131.42131.63132.92
252004.07.02 03:08modify10.33131.42131.64132.92
262004.07.02 03:08modify10.33131.42131.65132.92
272004.07.02 03:08modify10.33131.42131.66132.92
282004.07.02 03:08modify10.33131.42131.67132.92
292004.07.02 03:08modify10.33131.42131.68132.92
302004.07.02 03:08modify10.33131.42131.69132.92
312004.07.02 03:08modify10.33131.42131.70132.92
322004.07.02 03:08modify10.33131.42131.71132.92
332004.07.02 03:08modify10.33131.42131.72132.92
342004.07.02 03:08modify10.33131.42131.73132.92
352004.07.02 04:00modify10.33131.42131.74132.92
362004.07.02 04:00modify10.33131.42131.76132.92
372004.07.02 04:00modify10.33131.42131.77132.92
382004.07.02 04:00modify10.33131.42131.78132.92
392004.07.02 04:01modify10.33131.42131.78132.92
402004.07.02 04:01modify10.33131.42131.79132.92
412004.07.02 04:01modify10.33131.42131.80132.92
422004.07.02 04:01modify10.33131.42131.81132.92
432004.07.02 04:01modify10.33131.42131.82132.92
442004.07.02 04:01modify10.33131.42131.83132.92
452004.07.02 04:01modify10.33131.42131.84132.92
462004.07.02 04:04modify10.33131.42131.85132.92
472004.07.02 04:04modify10.33131.42131.86132.92
482004.07.02 04:04modify10.33131.42131.88132.92
492004.07.02 04:04modify10.33131.42131.89132.92
502004.07.02 04:04modify10.33131.42131.91132.92
512004.07.02 04:04modify10.33131.42131.93132.92
522004.07.02 04:04modify10.33131.42131.95132.92
532004.07.02 04:04modify10.33131.42131.96132.92
542004.07.02 04:04modify10.33131.42131.98132.92
552004.07.02 04:04modify10.33131.42132.00132.92
562004.07.02 04:04modify10.33131.42132.02132.92
572004.07.02 04:04modify10.33131.42132.03132.92
582004.07.02 04:04modify10.33131.42132.05132.92
592004.07.02 04:05modify10.33131.42132.06132.92
602004.07.02 04:05modify10.33131.42132.07132.92
612004.07.02 04:06modify10.33131.42132.08132.92
622004.07.02 04:06modify10.33131.42132.09132.92
632004.07.02 04:06modify10.33131.42132.10132.92
642004.07.02 04:06modify10.33131.42132.11132.92
652004.07.02 04:06modify10.33131.42132.12132.92
662004.07.02 04:06modify10.33131.42132.13132.92
672004.07.02 04:06modify10.33131.42132.14132.92
682004.07.02 04:06modify10.33131.42132.15132.92
692004.07.02 04:06modify10.33131.42132.16132.92
702004.07.02 04:06t/p10.33132.92132.16132.92416.073416.07
712004.07.09 10:00buy20.38134.10133.65135.60
722004.07.12 00:08s/l20.38133.65133.65135.60-143.743272.33
732004.07.12 15:10buy30.36134.42133.97135.92
742004.07.13 12:13s/l30.36133.97133.97135.92-136.173136.16
752004.07.13 16:43buy40.35134.54134.09136.04
762004.07.13 20:53s/l40.35134.09134.09136.04-132.393003.77
772004.07.13 21:00buy50.34134.01133.56135.51
782004.07.14 08:50modify50.34134.01134.02135.51
792004.07.14 08:50modify50.34134.01134.03135.51
802004.07.14 08:51modify50.34134.01134.03135.51
812004.07.14 08:51modify50.34134.01134.04135.51
822004.07.14 08:51modify50.34134.01134.05135.51
832004.07.14 08:51modify50.34134.01134.06135.51
842004.07.14 08:58modify50.34134.01134.06135.51
852004.07.14 08:58modify50.34134.01134.07135.51
862004.07.14 08:58modify50.34134.01134.08135.51
872004.07.14 08:58modify50.34134.01134.09135.51
882004.07.14 08:59modify50.34134.01134.09135.51
892004.07.14 08:59modify50.34134.01134.10135.51
902004.07.14 08:59modify50.34134.01134.11135.51
912004.07.14 08:59modify50.34134.01134.12135.51
922004.07.14 08:59modify50.34134.01134.13135.51
932004.07.14 08:59modify50.34134.01134.14135.51
942004.07.14 08:59modify50.34134.01134.16135.51
952004.07.14 09:00modify50.34134.01134.17135.51
962004.07.14 09:00modify50.34134.01134.18135.51
972004.07.14 09:00modify50.34134.01134.19135.51
982004.07.14 09:00modify50.34134.01134.20135.51
992004.07.14 09:00modify50.34134.01134.21135.51
1002004.07.14 09:06modify50.34134.01134.21135.51
1012004.07.14 09:06modify50.34134.01134.22135.51
1022004.07.14 09:06modify50.34134.01134.23135.51
1032004.07.14 09:06modify50.34134.01134.24135.51
1042004.07.14 09:06modify50.34134.01134.25135.51
1052004.07.14 09:19modify50.34134.01134.26135.51
1062004.07.14 09:19modify50.34134.01134.27135.51
1072004.07.14 09:19modify50.34134.01134.28135.51
1082004.07.14 09:20modify50.34134.01134.28135.51
1092004.07.14 09:20modify50.34134.01134.29135.51
1102004.07.14 09:21modify50.34134.01134.30135.51
1112004.07.14 09:21modify50.34134.01134.31135.51
1122004.07.14 09:21modify50.34134.01134.32135.51
1132004.07.14 09:21modify50.34134.01134.33135.51
1142004.07.14 09:21modify50.34134.01134.34135.51
1152004.07.14 09:22modify50.34134.01134.35135.51
1162004.07.14 09:22modify50.34134.01134.35135.51
1172004.07.14 09:22modify50.34134.01134.36135.51
1182004.07.14 09:22modify50.34134.01134.37135.51
1192004.07.14 09:22modify50.34134.01134.38135.51
1202004.07.14 09:22modify50.34134.01134.39135.51
1212004.07.14 09:22modify50.34134.01134.40135.51
1222004.07.14 09:22modify50.34134.01134.41135.51
1232004.07.14 09:22modify50.34134.01134.42135.51
1242004.07.14 09:22modify50.34134.01134.43135.51
1252004.07.14 09:23modify50.34134.01134.44135.51
1262004.07.14 09:23modify50.34134.01134.45135.51
1272004.07.14 09:23modify50.34134.01134.46135.51
1282004.07.14 09:23modify50.34134.01134.47135.51
1292004.07.14 09:25modify50.34134.01134.48135.51
1302004.07.14 09:25modify50.34134.01134.49135.51
1312004.07.14 09:26modify50.34134.01134.50135.51
1322004.07.14 16:34modify50.34134.01134.51135.51
1332004.07.14 16:35modify50.34134.01134.52135.51
1342004.07.14 16:35modify50.34134.01134.53135.51
1352004.07.14 16:35modify50.34134.01134.54135.51
1362004.07.15 02:40modify50.34134.01134.54135.51
1372004.07.15 02:40modify50.34134.01134.55135.51
1382004.07.15 02:51modify50.34134.01134.56135.51
1392004.07.15 02:51modify50.34134.01134.57135.51
1402004.07.15 02:52modify50.34134.01134.57135.51
1412004.07.15 02:52modify50.34134.01134.58135.51
1422004.07.15 02:52modify50.34134.01134.59135.51
1432004.07.15 02:52modify50.34134.01134.60135.51
1442004.07.15 02:52modify50.34134.01134.61135.51
1452004.07.15 03:21modify50.34134.01134.62135.51
1462004.07.15 03:21modify50.34134.01134.63135.51
1472004.07.15 03:21modify50.34134.01134.64135.51
1482004.07.15 03:21modify50.34134.01134.65135.51
1492004.07.15 03:21modify50.34134.01134.66135.51
1502004.07.15 05:34modify50.34134.01134.67135.51
1512004.07.15 05:34modify50.34134.01134.68135.51
1522004.07.15 05:34modify50.34134.01134.69135.51
1532004.07.15 05:34modify50.34134.01134.70135.51
1542004.07.15 05:34modify50.34134.01134.71135.51
1552004.07.15 05:34modify50.34134.01134.72135.51
1562004.07.15 05:36modify50.34134.01134.73135.51
1572004.07.15 05:49modify50.34134.01134.73135.51
1582004.07.15 05:49modify50.34134.01134.74135.51
1592004.07.15 05:49modify50.34134.01134.75135.51
1602004.07.15 05:49t/p50.34135.51134.75135.51428.683432.45
1612004.07.19 07:00buy60.38134.75134.30136.25
1622004.07.19 14:05s/l60.38134.30134.30136.25-143.733288.72
1632004.07.20 10:37buy70.37134.81134.36136.31
1642004.07.20 13:03s/l70.37134.36134.36136.31-139.953148.77
1652004.07.22 11:03buy80.35134.32133.87135.82
1662004.07.23 14:35s/l80.35133.87133.87135.82-132.383016.39
1672004.07.27 16:01buy90.34134.07133.62135.57
1682004.07.27 16:18s/l90.34133.62133.62135.57-128.602887.79
1692004.07.27 17:19buy100.32133.98133.53135.48
1702004.07.28 18:15modify100.32133.98133.99135.48
1712004.07.28 18:15modify100.32133.98134.00135.48
1722004.07.28 18:15modify100.32133.98134.01135.48
1732004.07.28 18:15modify100.32133.98134.02135.48
1742004.07.28 18:17modify100.32133.98134.03135.48
1752004.07.28 18:17modify100.32133.98134.04135.48
1762004.07.28 18:17modify100.32133.98134.05135.48
1772004.07.28 18:18modify100.32133.98134.06135.48
1782004.07.28 18:18modify100.32133.98134.07135.48
1792004.07.28 18:18modify100.32133.98134.08135.48
1802004.07.28 18:18modify100.32133.98134.09135.48
1812004.07.28 18:35modify100.32133.98134.09135.48
1822004.07.28 18:36modify100.32133.98134.10135.48
1832004.07.28 18:36modify100.32133.98134.11135.48
1842004.07.28 18:36modify100.32133.98134.12135.48
1852004.07.28 18:36modify100.32133.98134.13135.48
1862004.07.28 18:44modify100.32133.98134.13135.48
1872004.07.28 18:44modify100.32133.98134.14135.48
1882004.07.28 18:49modify100.32133.98134.14135.48
1892004.07.28 18:49modify100.32133.98134.15135.48
1902004.07.28 18:51modify100.32133.98134.16135.48
1912004.07.28 18:52modify100.32133.98134.17135.48
1922004.07.29 11:12modify100.32133.98134.17135.48
1932004.07.29 11:13modify100.32133.98134.18135.48
1942004.07.29 11:13modify100.32133.98134.19135.48
1952004.07.29 11:13modify100.32133.98134.20135.48
1962004.07.29 11:16modify100.32133.98134.20135.48
1972004.07.29 11:17modify100.32133.98134.21135.48
1982004.07.29 11:17modify100.32133.98134.21135.48
1992004.07.29 11:17modify100.32133.98134.22135.48
2002004.07.29 13:10modify100.32133.98134.23135.48
2012004.07.29 13:11modify100.32133.98134.24135.48
2022004.07.29 13:11modify100.32133.98134.25135.48
2032004.07.29 13:11modify100.32133.98134.26135.48
2042004.07.29 13:11modify100.32133.98134.27135.48
2052004.07.29 13:12modify100.32133.98134.28135.48
2062004.07.29 13:12modify100.32133.98134.29135.48
2072004.07.29 13:12modify100.32133.98134.30135.48
2082004.07.29 13:14modify100.32133.98134.31135.48
2092004.07.29 13:14modify100.32133.98134.32135.48
2102004.07.29 13:15modify100.32133.98134.32135.48
2112004.07.29 13:15modify100.32133.98134.33135.48
2122004.07.29 13:15modify100.32133.98134.34135.48
2132004.07.29 13:17modify100.32133.98134.34135.48
2142004.07.29 13:17modify100.32133.98134.35135.48
2152004.07.29 13:18modify100.32133.98134.36135.48
2162004.07.29 13:18modify100.32133.98134.37135.48
2172004.07.29 13:18modify100.32133.98134.38135.48
2182004.07.29 15:52modify100.32133.98134.38135.48
2192004.07.29 15:52modify100.32133.98134.39135.48
2202004.07.29 15:52modify100.32133.98134.40135.48
2212004.07.29 15:53modify100.32133.98134.41135.48
2222004.07.29 15:54modify100.32133.98134.42135.48
2232004.07.29 15:54modify100.32133.98134.43135.48
2242004.07.29 16:00modify100.32133.98134.43135.48
2252004.07.29 16:01modify100.32133.98134.44135.48
2262004.07.29 16:01modify100.32133.98134.45135.48
2272004.07.29 16:01modify100.32133.98134.46135.48
2282004.07.29 16:01modify100.32133.98134.47135.48
2292004.07.29 16:01modify100.32133.98134.48135.48
2302004.07.29 16:02modify100.32133.98134.49135.48
2312004.07.29 16:02modify100.32133.98134.50135.48
2322004.07.29 16:02modify100.32133.98134.51135.48
2332004.07.29 16:02modify100.32133.98134.52135.48
2342004.07.29 16:08modify100.32133.98134.53135.48
2352004.07.29 16:08modify100.32133.98134.53135.48
2362004.07.29 16:08modify100.32133.98134.54135.48
2372004.07.29 16:08modify100.32133.98134.55135.48
2382004.07.29 16:08modify100.32133.98134.56135.48
2392004.07.29 16:08modify100.32133.98134.57135.48
2402004.07.29 16:13modify100.32133.98134.57135.48
2412004.07.29 16:14modify100.32133.98134.58135.48
2422004.07.29 16:17modify100.32133.98134.59135.48
2432004.07.29 16:17modify100.32133.98134.60135.48
2442004.07.29 16:17modify100.32133.98134.61135.48
2452004.07.29 16:18modify100.32133.98134.62135.48
2462004.07.30 08:04s/l100.32134.62134.62135.48172.143059.93
2472004.07.30 13:00buy110.34134.35133.90135.85
2482004.07.30 18:00s/l110.34133.90133.90135.85-128.602931.33
2492004.08.04 08:49buy120.33133.94133.49135.44
2502004.08.05 20:36modify120.33133.94133.95135.44
2512004.08.05 20:45modify120.33133.94133.95135.44
2522004.08.05 20:45modify120.33133.94133.96135.44
2532004.08.05 20:46modify120.33133.94133.97135.44
2542004.08.05 21:10modify120.33133.94133.98135.44
2552004.08.05 22:08modify120.33133.94133.98135.44
2562004.08.05 22:14modify120.33133.94133.99135.44
2572004.08.05 22:15modify120.33133.94134.01135.44
2582004.08.05 22:20modify120.33133.94134.02135.44
2592004.08.05 22:24modify120.33133.94134.03135.44
2602004.08.05 22:24modify120.33133.94134.04135.44
2612004.08.05 22:24modify120.33133.94134.05135.44
2622004.08.05 22:27modify120.33133.94134.05135.44
2632004.08.05 22:28modify120.33133.94134.06135.44
2642004.08.05 22:30modify120.33133.94134.07135.44
2652004.08.05 22:40modify120.33133.94134.07135.44
2662004.08.05 22:56modify120.33133.94134.08135.44
2672004.08.05 22:56modify120.33133.94134.09135.44
2682004.08.05 22:56modify120.33133.94134.10135.44
2692004.08.05 22:56modify120.33133.94134.11135.44
2702004.08.06 07:07modify120.33133.94134.12135.44
2712004.08.06 07:11modify120.33133.94134.12135.44
2722004.08.06 07:11modify120.33133.94134.13135.44
2732004.08.06 07:11modify120.33133.94134.14135.44
2742004.08.06 07:13modify120.33133.94134.15135.44
2752004.08.06 07:18modify120.33133.94134.16135.44
2762004.08.06 07:20modify120.33133.94134.17135.44
2772004.08.06 07:20modify120.33133.94134.18135.44
2782004.08.06 07:20modify120.33133.94134.19135.44
2792004.08.06 07:20modify120.33133.94134.20135.44
2802004.08.06 07:20modify120.33133.94134.21135.44
2812004.08.06 07:20modify120.33133.94134.22135.44
2822004.08.06 07:20modify120.33133.94134.23135.44
2832004.08.06 07:20modify120.33133.94134.24135.44
2842004.08.06 17:47modify120.33133.94134.24135.44
2852004.08.06 17:47modify120.33133.94134.25135.44
2862004.08.06 17:48modify120.33133.94134.26135.44
2872004.08.06 17:48modify120.33133.94134.27135.44
2882004.08.06 17:48modify120.33133.94134.28135.44
2892004.08.06 17:52modify120.33133.94134.28135.44
2902004.08.06 17:52modify120.33133.94134.29135.44
2912004.08.06 17:52modify120.33133.94134.30135.44
2922004.08.06 17:55modify120.33133.94134.31135.44
2932004.08.06 17:57modify120.33133.94134.31135.44
2942004.08.06 17:57modify120.33133.94134.32135.44
2952004.08.06 17:58modify120.33133.94134.33135.44
2962004.08.06 17:58modify120.33133.94134.34135.44
2972004.08.06 18:01modify120.33133.94134.34135.44
2982004.08.06 18:01modify120.33133.94134.35135.44
2992004.08.06 18:01modify120.33133.94134.36135.44
3002004.08.06 18:01modify120.33133.94134.37135.44
3012004.08.06 18:22modify120.33133.94134.37135.44
3022004.08.06 18:22modify120.33133.94134.38135.44
3032004.08.06 18:22modify120.33133.94134.39135.44
3042004.08.06 18:25modify120.33133.94134.39135.44
3052004.08.06 18:26modify120.33133.94134.40135.44
3062004.08.06 18:26modify120.33133.94134.41135.44
3072004.08.06 18:26modify120.33133.94134.42135.44
3082004.08.06 18:26modify120.33133.94134.43135.44
3092004.08.06 18:26modify120.33133.94134.44135.44
3102004.08.06 18:26modify120.33133.94134.45135.44
3112004.08.06 18:26modify120.33133.94134.46135.44
3122004.08.06 18:27modify120.33133.94134.46135.44
3132004.08.06 18:27modify120.33133.94134.47135.44
3142004.08.06 18:40modify120.33133.94134.48135.44
3152004.08.06 18:40modify120.33133.94134.49135.44
3162004.08.06 18:41modify120.33133.94134.49135.44
3172004.08.06 18:42modify120.33133.94134.50135.44
3182004.08.06 18:42modify120.33133.94134.51135.44
3192004.08.06 18:43modify120.33133.94134.52135.44
3202004.08.06 18:43modify120.33133.94134.52135.44
3212004.08.06 18:44modify120.33133.94134.53135.44
3222004.08.06 18:44modify120.33133.94134.54135.44
3232004.08.06 18:48modify120.33133.94134.54135.44
3242004.08.06 18:48modify120.33133.94134.55135.44
3252004.08.06 18:57modify120.33133.94134.56135.44
3262004.08.06 18:57modify120.33133.94134.57135.44
3272004.08.06 18:57modify120.33133.94134.58135.44
3282004.08.06 18:57modify120.33133.94134.59135.44
3292004.08.06 18:57modify120.33133.94134.60135.44
3302004.08.06 18:58modify120.33133.94134.60135.44
3312004.08.06 18:58modify120.33133.94134.61135.44
3322004.08.06 18:59modify120.33133.94134.62135.44
3332004.08.06 18:59modify120.33133.94134.63135.44
3342004.08.06 18:59modify120.33133.94134.64135.44
3352004.08.06 18:59modify120.33133.94134.65135.44
3362004.08.06 18:59modify120.33133.94134.66135.44
3372004.08.06 18:59t/p120.33135.44134.66135.44416.073347.40
3382004.08.11 18:34buy130.37135.36134.91136.86
3392004.08.13 01:51modify130.37135.36135.37136.86
3402004.08.13 01:51modify130.37135.36135.38136.86
3412004.08.13 01:51modify130.37135.36135.39136.86
3422004.08.13 01:51modify130.37135.36135.40136.86
3432004.08.13 01:51modify130.37135.36135.41136.86
3442004.08.13 01:51modify130.37135.36135.42136.86
3452004.08.13 01:51modify130.37135.36135.43136.86
3462004.08.13 01:51modify130.37135.36135.44136.86
3472004.08.13 01:51modify130.37135.36135.45136.86
3482004.08.13 01:51modify130.37135.36135.46136.86
3492004.08.13 01:51modify130.37135.36135.47136.86
3502004.08.13 01:51modify130.37135.36135.48136.86
3512004.08.13 01:51modify130.37135.36135.49136.86
3522004.08.13 01:52modify130.37135.36135.50136.86
3532004.08.13 01:52modify130.37135.36135.52136.86
3542004.08.13 01:52modify130.37135.36135.53136.86
3552004.08.13 01:52modify130.37135.36135.55136.86
3562004.08.13 01:52modify130.37135.36135.57136.86
3572004.08.13 01:52modify130.37135.36135.59136.86
3582004.08.13 01:52modify130.37135.36135.61136.86
3592004.08.13 01:52modify130.37135.36135.63136.86
3602004.08.13 01:52modify130.37135.36135.64136.86
3612004.08.13 01:52modify130.37135.36135.66136.86
3622004.08.13 01:52modify130.37135.36135.68136.86
3632004.08.13 01:52modify130.37135.36135.70136.86
3642004.08.13 01:52modify130.37135.36135.72136.86
3652004.08.13 01:52modify130.37135.36135.73136.86
3662004.08.13 01:52modify130.37135.36135.75136.86
3672004.08.13 01:52modify130.37135.36135.77136.86
3682004.08.13 01:52modify130.37135.36135.79136.86
3692004.08.13 02:01modify130.37135.36135.79136.86
3702004.08.13 02:01modify130.37135.36135.80136.86
3712004.08.13 02:01modify130.37135.36135.81136.86
3722004.08.13 02:01modify130.37135.36135.82136.86
3732004.08.13 02:01modify130.37135.36135.84136.86
3742004.08.13 02:01modify130.37135.36135.85136.86
3752004.08.13 02:01modify130.37135.36135.86136.86
3762004.08.13 02:08modify130.37135.36135.87136.86
3772004.08.13 02:09modify130.37135.36135.87136.86
3782004.08.13 02:09modify130.37135.36135.88136.86
3792004.08.13 02:09modify130.37135.36135.89136.86
3802004.08.13 02:09modify130.37135.36135.90136.86
3812004.08.13 02:09modify130.37135.36135.91136.86
3822004.08.13 02:10modify130.37135.36135.92136.86
3832004.08.13 02:11modify130.37135.36135.92136.86
3842004.08.13 02:11modify130.37135.36135.93136.86
3852004.08.13 02:11modify130.37135.36135.94136.86
3862004.08.13 02:11modify130.37135.36135.95136.86
3872004.08.13 02:12modify130.37135.36135.95136.86
3882004.08.13 02:12modify130.37135.36135.96136.86
3892004.08.13 02:14modify130.37135.36135.96136.86
3902004.08.13 02:14modify130.37135.36135.97136.86
3912004.08.13 02:14modify130.37135.36135.98136.86
3922004.08.13 02:14modify130.37135.36135.99136.86
3932004.08.13 02:14modify130.37135.36136.00136.86
3942004.08.13 02:55modify130.37135.36136.01136.86
3952004.08.13 03:01modify130.37135.36136.01136.86
3962004.08.13 03:01modify130.37135.36136.02136.86
3972004.08.13 03:01modify130.37135.36136.03136.86
3982004.08.13 03:01modify130.37135.36136.04136.86
3992004.08.13 06:48modify130.37135.36136.04136.86
4002004.08.13 06:49modify130.37135.36136.05136.86
4012004.08.13 06:51modify130.37135.36136.06136.86
4022004.08.13 06:51modify130.37135.36136.06136.86
4032004.08.13 06:51modify130.37135.36136.07136.86
4042004.08.13 06:51modify130.37135.36136.08136.86
4052004.08.13 06:51modify130.37135.36136.09136.86
4062004.08.13 06:51modify130.37135.36136.10136.86
4072004.08.13 06:52modify130.37135.36136.10136.86
4082004.08.13 06:52modify130.37135.36136.11136.86
4092004.08.13 06:52t/p130.37136.86136.11136.86466.503813.90
4102004.08.17 12:00buy140.42136.23135.78137.73
4112004.08.17 15:02s/l140.42135.78135.78137.73-158.863655.04
4122004.08.31 10:28buy150.41132.75132.30134.25
4132004.09.01 17:48modify150.41132.75132.78134.25
4142004.09.01 18:29modify150.41132.75132.79134.25
4152004.09.01 18:29modify150.41132.75132.80134.25
4162004.09.01 18:31modify150.41132.75132.81134.25
4172004.09.01 18:32modify150.41132.75132.82134.25
4182004.09.01 18:44modify150.41132.75132.83134.25
4192004.09.01 18:47modify150.41132.75132.84134.25
4202004.09.01 18:48modify150.41132.75132.85134.25
4212004.09.01 18:56modify150.41132.75132.86134.25
4222004.09.01 18:57modify150.41132.75132.88134.25
4232004.09.01 18:58modify150.41132.75132.88134.25
4242004.09.01 18:58modify150.41132.75132.89134.25
4252004.09.01 19:00modify150.41132.75132.90134.25
4262004.09.01 19:07modify150.41132.75132.91134.25
4272004.09.01 19:12modify150.41132.75132.93134.25
4282004.09.01 19:12modify150.41132.75132.94134.25
4292004.09.02 16:20s/l150.41132.94132.94134.2565.483720.52
4302004.09.03 13:00buy160.41132.95132.50134.45
4312004.09.03 14:59s/l160.41132.50132.50134.45-155.083565.44
4322004.09.06 06:27buy170.40132.99132.54134.49
4332004.09.07 07:17s/l170.40132.54132.54134.49-151.303414.14
4342004.09.08 19:02buy180.38132.97132.52134.47
4352004.09.09 10:20modify180.38132.97132.98134.47
4362004.09.09 10:20modify180.38132.97132.99134.47
4372004.09.09 10:21modify180.38132.97133.00134.47
4382004.09.09 10:21modify180.38132.97133.01134.47
4392004.09.09 10:21modify180.38132.97133.02134.47
4402004.09.09 11:31modify180.38132.97133.04134.47
4412004.09.09 11:31modify180.38132.97133.06134.47
4422004.09.09 11:32modify180.38132.97133.07134.47
4432004.09.09 11:32modify180.38132.97133.08134.47
4442004.09.09 11:32modify180.38132.97133.09134.47
4452004.09.09 11:32modify180.38132.97133.10134.47
4462004.09.09 11:32modify180.38132.97133.11134.47
4472004.09.09 11:33modify180.38132.97133.12134.47
4482004.09.09 11:36modify180.38132.97133.13134.47
4492004.09.09 11:36modify180.38132.97133.14134.47
4502004.09.09 12:19modify180.38132.97133.15134.47
4512004.09.09 12:19modify180.38132.97133.16134.47
4522004.09.09 12:19modify180.38132.97133.17134.47
4532004.09.09 12:19modify180.38132.97133.17134.47
4542004.09.09 12:19modify180.38132.97133.18134.47
4552004.09.09 12:19modify180.38132.97133.19134.47
4562004.09.09 12:21modify180.38132.97133.20134.47
4572004.09.09 12:23modify180.38132.97133.20134.47
4582004.09.09 12:23modify180.38132.97133.21134.47
4592004.09.09 12:27modify180.38132.97133.22134.47
4602004.09.09 13:15modify180.38132.97133.23134.47
4612004.09.09 23:01modify180.38132.97133.24134.47
4622004.09.09 23:01modify180.38132.97133.25134.47
4632004.09.09 23:33modify180.38132.97133.26134.47
4642004.09.09 23:37modify180.38132.97133.26134.47
4652004.09.10 01:26modify180.38132.97133.27134.47
4662004.09.10 01:34modify180.38132.97133.28134.47
4672004.09.10 01:45modify180.38132.97133.30134.47
4682004.09.10 01:45modify180.38132.97133.31134.47
4692004.09.10 01:50modify180.38132.97133.33134.47
4702004.09.10 01:50modify180.38132.97133.37134.47
4712004.09.10 01:50modify180.38132.97133.41134.47
4722004.09.10 01:50modify180.38132.97133.44134.47
4732004.09.10 01:50modify180.38132.97133.48134.47
4742004.09.10 01:50modify180.38132.97133.51134.47
4752004.09.10 01:50modify180.38132.97133.55134.47
4762004.09.10 01:50modify180.38132.97133.59134.47
4772004.09.10 01:50modify180.38132.97133.62134.47
4782004.09.10 01:50modify180.38132.97133.65134.47
4792004.09.10 01:53modify180.38132.97133.66134.47
4802004.09.10 01:53modify180.38132.97133.67134.47
4812004.09.10 01:55modify180.38132.97133.68134.47
4822004.09.10 01:55modify180.38132.97133.71134.47
4832004.09.10 01:55t/p180.38134.47133.71134.47479.113893.25
4842004.09.15 00:18buy190.43134.25133.80135.75
4852004.09.15 09:35s/l190.43133.80133.80135.75-162.653730.60
4862004.09.17 10:49buy200.42134.24133.79135.74
4872004.09.17 17:50s/l200.42133.79133.79135.74-158.863571.74
4882004.09.20 05:00buy210.40133.80133.35135.30
4892004.09.20 10:26s/l210.40133.35133.35135.30-151.303420.44
4902004.09.21 02:00buy220.38133.86133.41135.36
4912004.09.21 14:23modify220.38133.86133.86135.36
4922004.09.21 14:25modify220.38133.86133.87135.36
4932004.09.21 14:25modify220.38133.86133.88135.36
4942004.09.21 14:28modify220.38133.86133.88135.36
4952004.09.21 14:28modify220.38133.86133.89135.36
4962004.09.21 14:28modify220.38133.86133.90135.36
4972004.09.21 14:28modify220.38133.86133.91135.36
4982004.09.21 14:28modify220.38133.86133.92135.36
4992004.09.21 14:29modify220.38133.86133.92135.36
5002004.09.21 14:29modify220.38133.86133.93135.36
5012004.09.21 14:29modify220.38133.86133.94135.36
5022004.09.21 14:29modify220.38133.86133.95135.36
5032004.09.21 14:29modify220.38133.86133.96135.36
5042004.09.21 14:31modify220.38133.86133.96135.36
5052004.09.21 14:31modify220.38133.86133.97135.36
5062004.09.21 14:32modify220.38133.86133.98135.36
5072004.09.21 14:32modify220.38133.86133.99135.36
5082004.09.21 14:32modify220.38133.86134.00135.36
5092004.09.21 14:32modify220.38133.86134.01135.36
5102004.09.21 14:32modify220.38133.86134.02135.36
5112004.09.21 14:32modify220.38133.86134.03135.36
5122004.09.21 14:34modify220.38133.86134.03135.36
5132004.09.21 14:34modify220.38133.86134.04135.36
5142004.09.21 15:55modify220.38133.86134.04135.36
5152004.09.21 15:55modify220.38133.86134.05135.36
5162004.09.21 15:55modify220.38133.86134.06135.36
5172004.09.21 15:55modify220.38133.86134.07135.36
5182004.09.21 15:55modify220.38133.86134.08135.36
5192004.09.21 15:56modify220.38133.86134.09135.36
5202004.09.21 15:56modify220.38133.86134.10135.36
5212004.09.21 15:58modify220.38133.86134.10135.36
5222004.09.21 15:58modify220.38133.86134.11135.36
5232004.09.21 15:58modify220.38133.86134.12135.36
5242004.09.21 15:59modify220.38133.86134.14135.36
5252004.09.21 16:04modify220.38133.86134.14135.36
5262004.09.21 16:04modify220.38133.86134.15135.36
5272004.09.21 16:04modify220.38133.86134.16135.36
5282004.09.21 16:10modify220.38133.86134.17135.36
5292004.09.21 16:10modify220.38133.86134.18135.36
5302004.09.21 16:11modify220.38133.86134.18135.36
5312004.09.21 16:12modify220.38133.86134.19135.36
5322004.09.21 16:12modify220.38133.86134.20135.36
5332004.09.21 16:33modify220.38133.86134.20135.36
5342004.09.21 16:33modify220.38133.86134.21135.36
5352004.09.21 16:33modify220.38133.86134.22135.36
5362004.09.21 16:33modify220.38133.86134.23135.36
5372004.09.21 16:34modify220.38133.86134.23135.36
5382004.09.21 16:34modify220.38133.86134.24135.36
5392004.09.21 18:50modify220.38133.86134.24135.36
5402004.09.21 18:50modify220.38133.86134.25135.36
5412004.09.21 18:50modify220.38133.86134.26135.36
5422004.09.21 18:50modify220.38133.86134.28135.36
5432004.09.21 20:10modify220.38133.86134.28135.36
5442004.09.21 20:11modify220.38133.86134.29135.36
5452004.09.21 20:11modify220.38133.86134.30135.36
5462004.09.21 20:11modify220.38133.86134.31135.36
5472004.09.21 20:11modify220.38133.86134.32135.36
5482004.09.21 20:11modify220.38133.86134.33135.36
5492004.09.21 20:18modify220.38133.86134.34135.36
5502004.09.21 20:20modify220.38133.86134.43135.36
5512004.09.21 20:20modify220.38133.86134.46135.36
5522004.09.21 20:20modify220.38133.86134.51135.36
5532004.09.21 20:20modify220.38133.86134.55135.36
5542004.09.21 20:20modify220.38133.86134.60135.36
5552004.09.21 20:20t/p220.38135.36134.60135.36479.113899.55
5562004.09.29 17:02buy230.43136.43135.98137.93
5572004.09.30 14:22modify230.43136.43136.43137.93
5582004.09.30 14:22modify230.43136.43136.44137.93
5592004.09.30 14:30modify230.43136.43136.45137.93
5602004.09.30 14:30modify230.43136.43136.46137.93
5612004.09.30 14:30modify230.43136.43136.48137.93
5622004.09.30 14:30modify230.43136.43136.49137.93
5632004.09.30 14:30modify230.43136.43136.50137.93
5642004.09.30 14:30modify230.43136.43136.51137.93
5652004.09.30 14:31modify230.43136.43136.53137.93
5662004.09.30 14:31modify230.43136.43136.55137.93
5672004.09.30 14:31modify230.43136.43136.57137.93
5682004.09.30 14:31modify230.43136.43136.58137.93
5692004.09.30 14:31modify230.43136.43136.60137.93
5702004.09.30 14:31modify230.43136.43136.62137.93
5712004.09.30 14:31modify230.43136.43136.64137.93
5722004.09.30 18:19s/l230.43136.64136.64137.9375.903975.45
5732004.10.04 13:00buy240.44136.75136.30138.25
5742004.10.04 16:57s/l240.44136.30136.30138.25-166.433809.02
5752004.10.06 10:00buy250.42136.45136.00137.95
5762004.10.08 09:59s/l250.42136.00136.00137.95-158.873650.15
5772004.10.14 05:35buy260.41135.57135.12137.07
5782004.10.15 19:06modify260.41135.57135.58137.07
5792004.10.15 19:15modify260.41135.57135.59137.07
5802004.10.17 23:22modify260.41135.57135.60137.07
5812004.10.17 23:50modify260.41135.57135.61137.07
5822004.10.17 23:53modify260.41135.57135.63137.07
5832004.10.17 23:58modify260.41135.57135.64137.07
5842004.10.18 03:59modify260.41135.57135.65137.07
5852004.10.18 08:59modify260.41135.57135.67137.07
5862004.10.18 09:00modify260.41135.57135.69137.07
5872004.10.18 10:59modify260.41135.57135.81137.07
5882004.10.18 11:00modify260.41135.57135.82137.07
5892004.10.18 12:47modify260.41135.57135.83137.07
5902004.10.18 12:47modify260.41135.57135.84137.07
5912004.10.18 12:48modify260.41135.57135.84137.07
5922004.10.18 12:48modify260.41135.57135.85137.07
5932004.10.18 12:48modify260.41135.57135.86137.07
5942004.10.18 12:59modify260.41135.57135.87137.07
5952004.10.18 13:00modify260.41135.57135.88137.07
5962004.10.18 13:59modify260.41135.57136.07137.07
5972004.10.19 09:59s/l260.41136.07136.07137.07172.313822.46
5982004.10.19 11:00buy270.43135.89135.44137.39
5992004.10.21 13:00s/l270.43135.44135.44137.39-162.643659.82
6002004.10.22 11:10buy280.41136.00135.55137.50
6012004.10.25 20:11modify280.41136.00136.01137.50
6022004.10.26 01:59modify280.41136.00136.02137.50
6032004.10.26 02:00modify280.41136.00136.03137.50
6042004.10.26 02:59modify280.41136.00136.18137.50
6052004.10.26 03:00modify280.41136.00136.19137.50
6062004.10.26 14:59s/l280.41136.19136.19137.5065.483725.30
6072004.10.26 16:59buy290.41135.90135.45137.40
6082004.10.27 18:59s/l290.41135.45135.45137.40-155.093570.21
6092004.11.02 00:59buy300.40135.43134.98136.93
6102004.11.02 13:59s/l300.40134.98134.98136.93-151.303418.91
6112004.11.08 21:00buy310.38136.35135.90137.85
6122004.11.10 09:59modify310.38136.35136.55137.85
6132004.11.10 11:44modify310.38136.35136.56137.85
6142004.11.10 11:53modify310.38136.35136.56137.85
6152004.11.10 11:53modify310.38136.35136.57137.85
6162004.11.10 11:53modify310.38136.35136.59137.85
6172004.11.10 11:53modify310.38136.35136.60137.85
6182004.11.10 11:53modify310.38136.35136.60137.85
6192004.11.10 11:53modify310.38136.35136.61137.85
6202004.11.10 12:59modify310.38136.35137.02137.85
6212004.11.10 14:55modify310.38136.35137.03137.85
6222004.11.10 14:59t/p310.38137.85137.03137.85479.113898.02
6232004.11.12 02:00buy320.43136.78136.33138.28
6242004.11.15 16:59s/l320.43136.33136.33138.28-162.653735.37
6252004.12.02 07:00buy330.42136.49136.04137.99
6262004.12.03 00:59modify330.42136.49136.58137.99
6272004.12.03 02:39modify330.42136.49136.59137.99
6282004.12.03 02:39modify330.42136.49136.60137.99
6292004.12.03 02:40modify330.42136.49136.60137.99
6302004.12.03 02:40modify330.42136.49136.62137.99
6312004.12.03 02:40modify330.42136.49136.63137.99
6322004.12.03 02:40modify330.42136.49136.64137.99
6332004.12.03 02:40modify330.42136.49136.65137.99
6342004.12.03 02:40modify330.42136.49136.67137.99
6352004.12.03 02:40modify330.42136.49136.68137.99
6362004.12.03 02:40modify330.42136.49136.69137.99
6372004.12.03 02:40modify330.42136.49136.70137.99
6382004.12.03 02:40modify330.42136.49136.72137.99
6392004.12.06 07:59modify330.42136.49136.90137.99
6402004.12.06 08:00modify330.42136.49136.92137.99
6412004.12.06 09:53modify330.42136.49136.93137.99
6422004.12.06 14:00modify330.42136.49136.93137.99
6432004.12.06 14:59modify330.42136.49137.04137.99
6442004.12.06 15:00modify330.42136.49137.05137.99
6452004.12.06 15:59modify330.42136.49137.18137.99
6462004.12.06 16:00modify330.42136.49137.19137.99
6472004.12.06 16:59t/p330.42137.99137.19137.99529.544264.91
6482004.12.16 10:00buy340.47139.34138.89140.84
6492004.12.16 12:59s/l340.47138.89138.89140.84-177.774087.14
6502004.12.20 05:00buy350.45139.15138.70140.65
6512004.12.23 11:59modify350.45139.15139.19140.65
6522004.12.23 19:56modify350.45139.15139.19140.65
6532004.12.23 20:14modify350.45139.15139.20140.65
6542004.12.23 20:24modify350.45139.15139.21140.65
6552004.12.23 20:59modify350.45139.15139.21140.65
6562004.12.23 21:00modify350.45139.15139.22140.65
6572004.12.23 21:05modify350.45139.15139.23140.65
6582004.12.23 21:30modify350.45139.15139.23140.65
6592004.12.24 01:59modify350.45139.15139.28140.65
6602004.12.24 02:59modify350.45139.15139.31140.65
6612004.12.24 06:59modify350.45139.15139.38140.65
6622004.12.24 07:59modify350.45139.15139.44140.65
6632004.12.24 08:00modify350.45139.15139.45140.65
6642004.12.24 09:35modify350.45139.15139.46140.65
6652004.12.24 09:35modify350.45139.15139.47140.65
6662004.12.24 09:36modify350.45139.15139.48140.65
6672004.12.24 09:59modify350.45139.15139.50140.65
6682004.12.24 10:00modify350.45139.15139.51140.65
6692004.12.24 10:20modify350.45139.15139.52140.65
6702004.12.24 10:22modify350.45139.15139.52140.65
6712004.12.24 10:25modify350.45139.15139.53140.65
6722004.12.27 00:00modify350.45139.15139.70140.65
6732004.12.27 00:59modify350.45139.15139.81140.65
6742004.12.27 01:00modify350.45139.15139.82140.65
6752004.12.29 03:59t/p350.45140.65139.82140.65567.374654.51
6762004.12.30 16:00buy360.52140.48140.03141.98
6772004.12.30 23:59s/l360.52140.03140.03141.98-196.694457.82
6782005.01.20 18:00buy370.50133.98133.53135.48
6792005.01.21 09:56modify370.50133.98133.99135.48
6802005.01.21 09:57modify370.50133.98134.00135.48
6812005.01.21 09:59modify370.50133.98134.01135.48
6822005.01.21 18:02s/l370.50134.01134.01135.4812.614470.43
6832005.01.24 17:34buy380.50133.96133.51135.46
6842005.01.25 07:59modify380.50133.96134.10135.46
6852005.01.25 08:00modify380.50133.96134.11135.46
6862005.01.25 09:59modify380.50133.96134.28135.46
6872005.01.25 10:00modify380.50133.96134.29135.46
6882005.01.25 10:59modify380.50133.96134.47135.46
6892005.01.25 13:03modify380.50133.96134.48135.46
6902005.01.25 13:59modify380.50133.96134.49135.46
6912005.01.25 14:00modify380.50133.96134.50135.46
6922005.01.25 16:02modify380.50133.96134.51135.46
6932005.01.26 02:59s/l380.50134.51134.51135.46231.154701.58
6942005.01.27 17:00buy390.52134.50134.05136.00
6952005.01.27 20:59s/l390.52134.05134.05136.00-196.694504.89
6962005.01.28 08:00buy400.50134.63134.18136.13
6972005.02.01 04:59modify400.50134.63134.65136.13
6982005.02.01 05:59modify400.50134.63134.71136.13
6992005.02.01 06:00modify400.50134.63134.72136.13
7002005.02.01 08:07modify400.50134.63134.73136.13
7012005.02.01 08:07modify400.50134.63134.74136.13
7022005.02.02 01:59modify400.50134.63134.82136.13
7032005.02.02 02:00modify400.50134.63134.83136.13
7042005.02.02 02:59modify400.50134.63134.89136.13
7052005.02.02 03:00modify400.50134.63134.90136.13
7062005.02.02 04:00modify400.50134.63134.91136.13
7072005.02.02 04:10modify400.50134.63134.92136.13
7082005.02.02 04:13modify400.50134.63134.92136.13
7092005.02.02 04:59modify400.50134.63135.03136.13
7102005.02.02 05:00modify400.50134.63135.04136.13
7112005.02.02 20:59s/l400.50135.04135.04136.13172.314677.20
7122005.02.02 21:00buy410.52134.97134.52136.47
7132005.02.03 05:48modify410.52134.97134.98136.47
7142005.02.04 09:59s/l410.52134.98134.98136.474.374681.57
7152005.02.08 09:54buy420.52134.73134.28136.23
7162005.02.10 10:59modify420.52134.73134.87136.23
7172005.02.10 11:00modify420.52134.73134.88136.23
7182005.02.10 11:59modify420.52134.73135.11136.23
7192005.02.10 12:00modify420.52134.73135.13136.23
7202005.02.10 12:59modify420.52134.73135.42136.23
7212005.02.10 13:00modify420.52134.73135.43136.23
7222005.02.10 14:39modify420.52134.73135.44136.23
7232005.02.10 14:39modify420.52134.73135.45136.23
7242005.02.10 14:39modify420.52134.73135.46136.23
7252005.02.10 14:39modify420.52134.73135.47136.23
7262005.02.10 14:39t/p420.52136.23135.47136.23655.635337.20
7272005.02.15 16:00buy430.59135.71135.26137.21
7282005.02.16 03:59modify430.59135.71135.79137.21
7292005.02.16 04:59modify430.59135.71136.08137.21
7302005.02.16 06:56modify430.59135.71136.09137.21
7312005.02.16 06:56modify430.59135.71136.10137.21
7322005.02.16 06:59modify430.59135.71136.11137.21
7332005.02.16 06:59modify430.59135.71136.12137.21
7342005.02.16 08:29modify430.59135.71136.13137.21
7352005.02.16 10:59modify430.59135.71136.16137.21
7362005.02.16 11:59modify430.59135.71136.17137.21
7372005.02.16 12:00modify430.59135.71136.18137.21
7382005.02.16 12:23modify430.59135.71136.19137.21
7392005.02.16 12:24modify430.59135.71136.20137.21
7402005.02.16 12:24modify430.59135.71136.21137.21
7412005.02.16 12:24modify430.59135.71136.22137.21
7422005.02.16 12:25modify430.59135.71136.23137.21
7432005.02.16 12:25modify430.59135.71136.24137.21
7442005.02.16 12:25modify430.59135.71136.26137.21
7452005.02.16 12:25modify430.59135.71136.28137.21
7462005.02.16 12:26modify430.59135.71136.30137.21
7472005.02.16 15:59t/p430.59137.21136.30137.21743.886081.08
7482005.02.22 08:59buy440.67137.27136.82138.77
7492005.02.22 17:59modify440.67137.27137.33138.77
7502005.02.22 18:00modify440.67137.27137.34138.77
7512005.02.22 22:59modify440.67137.27137.48138.77
7522005.02.22 23:00modify440.67137.27137.49138.77
7532005.02.22 23:59modify440.67137.27137.65138.77
7542005.02.23 00:59modify440.67137.27137.68138.77
7552005.02.23 01:15modify440.67137.27137.69138.77
7562005.02.23 01:15modify440.67137.27137.70138.77
7572005.02.23 01:20modify440.67137.27137.70138.77
7582005.02.23 01:21modify440.67137.27137.71138.77
7592005.02.23 01:22modify440.67137.27137.72138.77
7602005.02.23 01:22modify440.67137.27137.73138.77
7612005.02.23 01:22modify440.67137.27137.74138.77
7622005.02.23 01:22modify440.67137.27137.75138.77
7632005.02.23 01:23modify440.67137.27137.76138.77
7642005.02.23 01:59t/p440.67138.77137.76138.77844.756925.83
7652005.02.28 08:00buy450.77138.42137.97139.92
7662005.03.01 03:59s/l450.77137.97137.97139.92-291.256634.58
7672005.03.03 16:59buy460.73137.94137.49139.44
7682005.03.07 04:31modify460.73137.94137.95139.44
7692005.03.07 05:59modify460.73137.94137.98139.44
7702005.03.07 06:00modify460.73137.94137.99139.44
7712005.03.07 06:59modify460.73137.94138.00139.44
7722005.03.07 07:20modify460.73137.94138.01139.44
7732005.03.07 08:10modify460.73137.94138.01139.44
7742005.03.07 08:58modify460.73137.94138.03139.44
7752005.03.07 08:59modify460.73137.94138.05139.44
7762005.03.07 09:11modify460.73137.94138.07139.44
7772005.03.07 09:19modify460.73137.94138.08139.44
7782005.03.07 11:59modify460.73137.94138.15139.44
7792005.03.07 12:00modify460.73137.94138.16139.44
7802005.03.07 13:33modify460.73137.94138.17139.44
7812005.03.07 16:00modify460.73137.94138.18139.44
7822005.03.07 16:59modify460.73137.94138.22139.44
7832005.03.07 20:59modify460.73137.94138.23139.44
7842005.03.08 07:21modify460.73137.94138.23139.44
7852005.03.08 07:59modify460.73137.94138.25139.44
7862005.03.08 09:00modify460.73137.94138.26139.44
7872005.03.08 09:05modify460.73137.94138.27139.44
7882005.03.08 09:05modify460.73137.94138.28139.44
7892005.03.08 09:06modify460.73137.94138.29139.44
7902005.03.08 09:06modify460.73137.94138.30139.44
7912005.03.08 09:06modify460.73137.94138.31139.44
7922005.03.08 09:06modify460.73137.94138.32139.44
7932005.03.08 10:59modify460.73137.94138.40139.44
7942005.03.08 14:59t/p460.73139.44138.40139.44920.407554.98
7952005.03.15 11:59buy470.84139.68139.23141.18
7962005.03.15 13:59s/l470.84139.23139.23141.18-317.737237.25
7972005.03.16 15:03buy480.80139.69139.24141.19
7982005.03.18 13:59s/l480.80139.24139.24141.19-302.596934.66
7992005.03.28 12:59buy490.77137.84137.39139.34
8002005.03.28 23:59modify490.77137.84137.85139.34
8012005.03.29 02:58modify490.77137.84137.86139.34
8022005.03.29 02:58modify490.77137.84137.87139.34
8032005.03.29 02:59modify490.77137.84137.91139.34
8042005.03.29 12:59modify490.77137.84137.95139.34
8052005.03.29 13:59modify490.77137.84138.05139.34
8062005.03.29 15:59modify490.77137.84138.07139.34
8072005.03.29 16:59modify490.77137.84138.17139.34
8082005.03.29 17:59modify490.77137.84138.29139.34
8092005.03.29 20:55modify490.77137.84138.30139.34
8102005.03.29 20:57modify490.77137.84138.31139.34
8112005.03.29 20:57modify490.77137.84138.32139.34
8122005.03.29 22:59modify490.77137.84138.35139.34
8132005.03.30 07:59modify490.77137.84138.47139.34
8142005.03.30 09:59modify490.77137.84138.49139.34
8152005.03.30 10:59modify490.77137.84138.55139.34
8162005.03.30 11:05modify490.77137.84138.56139.34
8172005.03.30 11:05modify490.77137.84138.57139.34
8182005.03.30 11:06modify490.77137.84138.58139.34
8192005.03.30 11:06t/p490.77139.34138.58139.34970.837905.49
8202005.03.31 03:07buy500.87138.60138.15140.10
8212005.04.01 04:59modify500.87138.60138.63140.10
8222005.04.05 07:59modify500.87138.60138.69140.10
8232005.04.06 09:59modify500.87138.60138.91140.10
8242005.04.06 10:59modify500.87138.60139.03140.10
8252005.04.06 12:31modify500.87138.60139.04140.10
8262005.04.06 12:32modify500.87138.60139.05140.10
8272005.04.06 12:32modify500.87138.60139.06140.10
8282005.04.06 12:32modify500.87138.60139.07140.10
8292005.04.06 15:59modify500.87138.60139.09140.10
8302005.04.06 16:59modify500.87138.60139.15140.10
8312005.04.06 17:59modify500.87138.60139.17140.10
8322005.04.06 23:59modify500.87138.60139.29140.10
8332005.04.07 05:59modify500.87138.60139.33140.10
8342005.04.08 00:59s/l500.87139.33139.33140.10533.848439.33
8352005.04.08 00:59buy510.93139.22138.77140.72
8362005.04.08 16:59modify510.93139.22139.27140.72
8372005.04.08 18:26modify510.93139.22139.28140.72
8382005.04.08 18:26modify510.93139.22139.29140.72
8392005.04.08 18:28modify510.93139.22139.30140.72
8402005.04.08 18:28modify510.93139.22139.31140.72
8412005.04.10 23:01modify510.93139.22139.35140.72
8422005.04.10 23:01modify510.93139.22139.37140.72
8432005.04.10 23:09modify510.93139.22139.39140.72
8442005.04.10 23:09modify510.93139.22139.40140.72
8452005.04.11 02:59modify510.93139.22139.41140.72
8462005.04.11 03:59modify510.93139.22139.43140.72
8472005.04.12 15:59s/l510.93139.43139.43140.72164.168603.49
8482005.04.21 19:27buy520.95139.51139.06141.01
8492005.04.22 08:59s/l520.95139.06139.06141.01-359.338244.16
8502005.05.06 05:00buy530.91135.46135.01136.96
8512005.05.06 12:59s/l530.91135.01135.01136.96-344.207899.96
8522005.05.06 12:59buy540.87135.02134.57136.52
8532005.05.06 16:05s/l540.87134.57134.57136.52-329.077570.89
8542005.05.11 14:00buy550.84135.50135.05137.00
8552005.05.16 19:59s/l550.84135.05135.05137.00-317.737253.16
8562005.05.17 19:00buy560.80135.40134.95136.90
8572005.05.30 10:59s/l560.80134.95134.95136.90-302.596950.57
8582005.06.08 10:36buy570.77131.71131.26133.21
8592005.06.08 18:59s/l570.77131.26131.26133.21-291.256659.32
8602005.06.10 07:00buy580.74131.40130.95132.90
8612005.06.13 16:59modify580.74131.40131.59132.90
8622005.06.13 17:59modify580.74131.40131.81132.90
8632005.06.13 18:00modify580.74131.40131.83132.90
8642005.06.13 18:59modify580.74131.40131.91132.90
8652005.06.13 20:53modify580.74131.40131.92132.90
8662005.06.13 20:53modify580.74131.40131.93132.90
8672005.06.13 20:53modify580.74131.40131.94132.90
8682005.06.13 20:59modify580.74131.40131.95132.90
8692005.06.13 23:17modify580.74131.40131.95132.90
8702005.06.13 23:26modify580.74131.40131.97132.90
8712005.06.13 23:29modify580.74131.40131.98132.90
8722005.06.14 00:59t/p580.74132.90131.98132.90933.017592.33
8732005.06.14 16:21buy590.84131.66131.21133.16
8742005.06.15 13:59modify590.84131.66131.67133.16
8752005.06.15 14:00modify590.84131.66131.69133.16
8762005.06.15 19:53modify590.84131.66131.70133.16
8772005.06.16 23:59s/l590.84131.70131.70133.1628.247620.57
8782005.06.21 08:59buy600.84132.24131.79133.74
8792005.06.21 13:59s/l600.84131.79131.79133.74-317.737302.84
8802005.06.24 12:00buy610.81131.82131.37133.32
8812005.06.27 01:00modify610.81131.82131.83133.32
8822005.06.27 01:59modify610.81131.82131.85133.32
8832005.06.27 06:59modify610.81131.82132.19133.32
8842005.06.27 08:43modify610.81131.82132.20133.32
8852005.06.27 08:45modify610.81131.82132.21133.32
8862005.06.27 09:59modify610.81131.82132.23133.32
8872005.06.27 10:59modify610.81131.82132.31133.32
8882005.06.27 23:59modify610.81131.82132.35133.32
8892005.06.28 00:00modify610.81131.82132.37133.32
8902005.06.28 00:59modify610.81131.82132.39133.32
8912005.06.28 01:59modify610.81131.82132.45133.32
8922005.06.28 02:00modify610.81131.82132.47133.32
8932005.06.28 03:59t/p610.81133.32132.47133.321021.278324.11
8942005.07.04 00:03buy620.92133.31132.86134.81
8952005.07.04 10:59s/l620.92132.86132.86134.81-347.987976.13
8962005.07.05 10:51buy630.88133.33132.88134.83
8972005.07.07 09:59modify630.88133.33133.42134.83
8982005.07.10 23:00modify630.88133.33133.52134.83
8992005.07.10 23:13modify630.88133.33133.53134.83
9002005.07.10 23:13modify630.88133.33133.54134.83
9012005.07.10 23:14modify630.88133.33133.57134.83
9022005.07.11 04:59modify630.88133.33133.59134.83
9032005.07.11 05:59modify630.88133.33133.62134.83
9042005.07.11 06:59modify630.88133.33133.83134.83
9052005.07.11 07:00modify630.88133.33133.84134.83
9062005.07.11 14:59t/p630.88134.83133.84134.831109.529085.65
9072005.07.14 04:00buy641.00135.00134.55136.50
9082005.07.14 13:59modify641.00135.00135.10136.50
9092005.07.14 23:59modify641.00135.00135.11136.50
9102005.07.15 01:24modify641.00135.00135.12136.50
9112005.07.15 12:59s/l641.00135.12135.12136.50100.869186.51
9122005.07.15 13:00buy652.00135.11134.66136.61
9132005.07.20 00:59modify652.00135.11135.35136.61
9142005.07.20 01:59modify652.00135.11135.76136.61
9152005.07.20 02:59modify652.00135.11135.83136.61
9162005.07.20 03:10modify652.00135.11135.84136.61
9172005.07.20 03:10t/p652.00136.61135.84136.612521.6411708.15
9182005.07.21 12:59buy662.00134.57134.12136.07
9192005.07.21 14:59s/l662.00134.12134.12136.07-756.4910951.66
9202005.08.02 11:00buy672.00136.16135.71137.66
9212005.08.03 09:59modify672.00136.16136.29137.66
9222005.08.03 17:21modify672.00136.16136.30137.66
9232005.08.03 17:46modify672.00136.16136.31137.66
9242005.08.03 17:47modify672.00136.16136.32137.66
9252005.08.03 21:59modify672.00136.16136.34137.66
9262005.08.04 00:20modify672.00136.16136.34137.66
9272005.08.04 00:41modify672.00136.16136.35137.66
9282005.08.04 02:34modify672.00136.16136.36137.66
9292005.08.04 03:18modify672.00136.16136.37137.66
9302005.08.04 10:59modify672.00136.16136.69137.66
9312005.08.04 13:00modify672.00136.16136.70137.66
9322005.08.04 13:02modify672.00136.16136.71137.66
9332005.08.04 13:13modify672.00136.16136.72137.66
9342005.08.04 13:13modify672.00136.16136.73137.66
9352005.08.04 13:13modify672.00136.16136.74137.66
9362005.08.04 13:13modify672.00136.16136.75137.66
9372005.08.04 13:14modify672.00136.16136.76137.66
9382005.08.04 14:59t/p672.00137.66136.76137.662521.6513473.31
9392005.08.10 01:59buy682.00137.69137.24139.19
9402005.08.10 13:59s/l682.00137.24137.24139.19-756.4912716.82
9412005.08.23 14:00buy692.00134.41133.96135.91
9422005.08.24 14:59modify692.00134.41134.44135.91
9432005.08.24 15:02modify692.00134.41134.45135.91
9442005.08.24 15:03modify692.00134.41134.46135.91
9452005.08.24 15:03modify692.00134.41134.47135.91
9462005.08.24 19:59modify692.00134.41134.50135.91
9472005.08.24 20:59modify692.00134.41134.52135.91
9482005.08.24 21:59modify692.00134.41134.53135.91
9492005.08.24 22:59modify692.00134.41134.55135.91
9502005.08.24 23:59modify692.00134.41134.63135.91
9512005.08.25 00:59modify692.00134.41134.73135.91
9522005.08.25 02:52modify692.00134.41134.75135.91
9532005.08.25 02:52modify692.00134.41134.76135.91
9542005.08.25 02:56modify692.00134.41134.77135.91
9552005.08.26 01:12modify692.00134.41134.78135.91
9562005.08.26 01:16modify692.00134.41134.78135.91
9572005.08.26 01:59modify692.00134.41134.93135.91
9582005.08.26 10:19s/l692.00134.93134.93135.91874.1713590.99
9592005.08.26 13:00buy702.00134.98134.53136.48
9602005.08.29 00:59modify702.00134.98135.07136.48
9612005.08.29 01:59modify702.00134.98135.09136.48
9622005.08.29 02:59modify702.00134.98135.11136.48
9632005.08.29 03:00modify702.00134.98135.12136.48
9642005.08.29 03:09modify702.00134.98135.13136.48
9652005.08.29 03:09modify702.00134.98135.14136.48
9662005.08.29 03:12modify702.00134.98135.14136.48
9672005.08.29 03:12modify702.00134.98135.15136.48
9682005.08.29 03:12modify702.00134.98135.16136.48
9692005.08.29 03:16modify702.00134.98135.17136.48
9702005.08.29 03:17modify702.00134.98135.18136.48
9712005.08.29 03:18modify702.00134.98135.19136.48
9722005.08.29 05:00modify702.00134.98135.24136.48
9732005.08.29 05:59modify702.00134.98135.26136.48
9742005.08.29 06:00modify702.00134.98135.27136.48
9752005.08.29 06:59modify702.00134.98135.29136.48
9762005.08.29 07:00modify702.00134.98135.30136.48
9772005.08.29 07:18modify702.00134.98135.32136.48
9782005.08.29 07:19modify702.00134.98135.32136.48
9792005.08.29 07:20modify702.00134.98135.33136.48
9802005.08.29 15:59s/l702.00135.33135.33136.48588.3814179.37
9812005.08.29 21:18buy712.00135.22134.77136.72
9822005.08.30 15:59modify712.00135.22135.33136.72
9832005.08.30 23:59modify712.00135.22135.41136.72
9842005.08.31 01:56modify712.00135.22135.41136.72
9852005.08.31 09:59modify712.00135.22135.46136.72
9862005.08.31 10:59modify712.00135.22135.49136.72
9872005.08.31 13:30modify712.00135.22135.50136.72
9882005.08.31 13:31modify712.00135.22135.51136.72
9892005.08.31 13:31modify712.00135.22135.53136.72
9902005.08.31 13:31modify712.00135.22135.55136.72
9912005.08.31 13:31modify712.00135.22135.56136.72
9922005.08.31 14:59modify712.00135.22135.94136.72
9932005.08.31 15:59t/p712.00136.72135.94136.722521.6516701.02
9942005.09.05 11:00buy722.00136.72136.27138.22
9952005.09.09 04:59modify722.00136.72136.78138.22
9962005.09.09 05:00modify722.00136.72136.79138.22
9972005.09.09 05:59modify722.00136.72136.81138.22
9982005.09.09 06:47modify722.00136.72136.82138.22
9992005.09.09 12:59s/l722.00136.82136.82138.22168.1016869.12
10002005.09.09 12:59buy732.00136.55136.10138.05
10012005.09.09 20:59s/l732.00136.10136.10138.05-756.4916112.63
10022005.09.19 05:00buy742.00135.42134.97136.92
10032005.09.21 04:59modify742.00135.42135.45136.92
10042005.09.21 05:59modify742.00135.42135.47136.92
10052005.09.21 06:00modify742.00135.42135.48136.92
10062005.09.21 06:40modify742.00135.42135.49136.92
10072005.09.21 06:40modify742.00135.42135.50136.92
10082005.09.21 06:40modify742.00135.42135.51136.92
10092005.09.22 00:59modify742.00135.42135.70136.92
10102005.09.22 03:12modify742.00135.42135.71136.92
10112005.09.22 14:59s/l742.00135.71135.71136.92487.5216600.15
10122005.09.22 14:59buy752.00135.52135.07137.02
10132005.09.23 11:00s/l752.00135.07135.07137.02-756.4915843.66
10142005.09.29 13:00buy762.00135.82135.37137.32
10152005.09.30 10:59modify762.00135.82135.91137.32
10162005.10.05 10:40s/l762.00135.91135.91137.32151.3015994.96
10172005.10.05 16:10buy772.00136.27135.82137.77
10182005.10.05 22:59modify772.00136.27136.32137.77
10192005.10.06 00:58modify772.00136.27136.33137.77
10202005.10.06 00:59modify772.00136.27136.34137.77
10212005.10.06 00:59modify772.00136.27136.35137.77
10222005.10.06 00:59modify772.00136.27136.41137.77
10232005.10.06 02:57modify772.00136.27136.42137.77
10242005.10.06 02:57modify772.00136.27136.43137.77
10252005.10.06 02:57modify772.00136.27136.44137.77
10262005.10.06 02:57modify772.00136.27136.45137.77
10272005.10.06 02:57modify772.00136.27136.46137.77
10282005.10.06 02:57modify772.00136.27136.47137.77
10292005.10.06 02:59modify772.00136.27136.51137.77
10302005.10.06 04:29modify772.00136.27136.52137.77
10312005.10.06 04:30modify772.00136.27136.53137.77
10322005.10.06 04:30modify772.00136.27136.54137.77
10332005.10.06 04:34modify772.00136.27136.54137.77
10342005.10.06 04:34modify772.00136.27136.55137.77
10352005.10.06 04:35modify772.00136.27136.56137.77
10362005.10.06 06:14modify772.00136.27136.56137.77
10372005.10.06 06:35modify772.00136.27136.57137.77
10382005.10.06 06:36modify772.00136.27136.58137.77
10392005.10.06 06:46modify772.00136.27136.59137.77
10402005.10.06 11:32modify772.00136.27136.59137.77
10412005.10.06 11:33modify772.00136.27136.60137.77
10422005.10.06 11:33modify772.00136.27136.61137.77
10432005.10.06 11:42modify772.00136.27136.61137.77
10442005.10.06 13:00modify772.00136.27136.62137.77
10452005.10.06 13:21modify772.00136.27136.63137.77
10462005.10.06 13:24modify772.00136.27136.63137.77
10472005.10.06 13:25modify772.00136.27136.64137.77
10482005.10.06 13:59modify772.00136.27136.97137.77
10492005.10.06 15:47modify772.00136.27136.98137.77
10502005.10.06 15:47modify772.00136.27136.99137.77
10512005.10.06 15:47modify772.00136.27137.00137.77
10522005.10.06 16:00modify772.00136.27137.01137.77
10532005.10.06 16:06t/p772.00137.77137.01137.772521.6518516.61
10542005.10.11 01:59buy783.00137.26136.81138.76
10552005.10.17 06:59modify783.00137.26137.33138.76
10562005.10.17 10:17modify783.00137.26137.34138.76
10572005.10.17 10:20modify783.00137.26137.36138.76
10582005.10.17 10:21modify783.00137.26137.38138.76
10592005.10.17 10:22modify783.00137.26137.39138.76
10602005.10.17 10:22modify783.00137.26137.40138.76
10612005.10.17 10:30modify783.00137.26137.42138.76
10622005.10.17 15:59modify783.00137.26137.53138.76
10632005.10.17 16:00modify783.00137.26137.54138.76
10642005.10.17 16:59modify783.00137.26137.69138.76
10652005.10.17 17:00modify783.00137.26137.70138.76
10662005.10.18 08:59modify783.00137.26137.80138.76
10672005.10.19 06:59s/l783.00137.80137.80138.761361.6919878.30
10682005.10.19 07:00buy793.00137.81137.36139.31
10692005.10.20 19:59modify793.00137.81137.88139.31
10702005.10.20 20:00modify793.00137.81137.89139.31
10712005.10.20 20:59modify793.00137.81137.90139.31
10722005.10.20 21:31modify793.00137.81137.91139.31
10732005.10.20 21:47modify793.00137.81137.92139.31
10742005.10.20 23:59modify793.00137.81137.92139.31
10752005.10.21 00:59modify793.00137.81138.12139.31
10762005.10.21 02:17modify793.00137.81138.13139.31
10772005.10.21 02:17modify793.00137.81138.14139.31
10782005.10.21 02:17modify793.00137.81138.15139.31
10792005.10.21 02:17modify793.00137.81138.16139.31
10802005.10.21 02:17modify793.00137.81138.17139.31
10812005.10.21 02:24modify793.00137.81138.18139.31
10822005.10.21 02:24modify793.00137.81138.19139.31
10832005.10.21 02:24modify793.00137.81138.20139.31
10842005.10.21 02:24modify793.00137.81138.21139.31
10852005.10.21 02:24modify793.00137.81138.22139.31
10862005.10.21 04:59modify793.00137.81138.28139.31
10872005.10.21 06:56modify793.00137.81138.30139.31
10882005.10.21 06:57modify793.00137.81138.31139.31
10892005.10.23 23:02s/l793.00138.31138.31139.311260.8221139.12
10902005.10.24 01:31buy803.00138.36137.91139.86
10912005.10.25 18:59modify803.00138.36138.37139.86
10922005.10.25 19:59modify803.00138.36138.44139.86
10932005.10.25 20:59modify803.00138.36138.52139.86
10942005.10.25 21:59modify803.00138.36138.54139.86
10952005.10.25 22:59modify803.00138.36138.67139.86
10962005.10.25 23:00modify803.00138.36138.68139.86
10972005.10.26 08:16modify803.00138.36138.69139.86
10982005.10.26 08:16modify803.00138.36138.70139.86
10992005.10.26 11:59modify803.00138.36138.91139.86
11002005.10.26 12:59modify803.00138.36138.92139.86
11012005.10.26 13:48modify803.00138.36138.93139.86
11022005.10.26 13:48modify803.00138.36138.94139.86
11032005.10.26 13:51modify803.00138.36138.95139.86
11042005.10.26 13:52modify803.00138.36138.95139.86
11052005.10.26 13:52modify803.00138.36138.96139.86
11062005.10.26 13:52modify803.00138.36138.97139.86
11072005.10.26 13:59modify803.00138.36139.01139.86
11082005.10.26 14:59modify803.00138.36139.10139.86
11092005.10.26 15:59t/p803.00139.86139.10139.863782.4624921.58
11102005.10.28 19:00buy813.00139.55139.10141.05
11112005.11.01 21:59modify813.00139.55139.58141.05
11122005.11.01 22:50modify813.00139.55139.59141.05
11132005.11.01 22:51modify813.00139.55139.60141.05
11142005.11.01 22:59modify813.00139.55139.67141.05
11152005.11.01 23:00modify813.00139.55139.69141.05
11162005.11.02 00:01modify813.00139.55139.70141.05
11172005.11.02 00:03modify813.00139.55139.71141.05
11182005.11.02 02:59modify813.00139.55139.72141.05
11192005.11.02 03:34modify813.00139.55139.72141.05
11202005.11.02 03:45modify813.00139.55139.73141.05
11212005.11.02 03:59modify813.00139.55139.80141.05
11222005.11.02 04:37modify813.00139.55139.81141.05
11232005.11.02 04:37modify813.00139.55139.82141.05
11242005.11.02 04:37modify813.00139.55139.83141.05
11252005.11.02 04:59modify813.00139.55139.91141.05
11262005.11.02 05:00modify813.00139.55139.94141.05
11272005.11.02 15:46modify813.00139.55139.95141.05
11282005.11.02 15:46modify813.00139.55139.96141.05
11292005.11.02 15:59modify813.00139.55140.19141.05
11302005.11.02 16:46modify813.00139.55140.20141.05
11312005.11.02 16:48modify813.00139.55140.20141.05
11322005.11.02 16:48modify813.00139.55140.21141.05
11332005.11.02 16:48modify813.00139.55140.22141.05
11342005.11.02 16:48modify813.00139.55140.23141.05
11352005.11.02 16:48modify813.00139.55140.24141.05
11362005.11.02 19:59t/p813.00141.05140.24141.053782.4628704.04
11372005.11.03 19:59buy824.00140.02139.57141.52
11382005.11.06 23:53s/l824.00139.57139.57141.52-1512.9827191.06
11392005.11.10 15:38buy833.00138.70138.25140.20
11402005.11.10 19:59s/l833.00138.25138.25140.20-1134.7426056.32
11412005.11.17 01:11buy843.00138.99138.54140.49
11422005.11.18 01:54modify843.00138.99138.99140.49
11432005.11.18 01:54modify843.00138.99139.00140.49
11442005.11.18 03:40modify843.00138.99139.01140.49
11452005.11.18 14:59modify843.00138.99139.24140.49
11462005.11.18 15:29modify843.00138.99139.25140.49
11472005.11.18 15:29modify843.00138.99139.26140.49
11482005.11.18 15:41modify843.00138.99139.27140.49
11492005.11.18 15:41modify843.00138.99139.28140.49
11502005.11.18 17:51modify843.00138.99139.29140.49
11512005.11.18 17:59modify843.00138.99139.38140.49
11522005.11.18 19:59modify843.00138.99139.44140.49
11532005.11.18 20:59modify843.00138.99139.45140.49
11542005.11.20 23:00modify843.00138.99139.64140.49
11552005.11.20 23:26modify843.00138.99139.65140.49
11562005.11.20 23:32modify843.00138.99139.66140.49
11572005.11.20 23:33modify843.00138.99139.67140.49
11582005.11.20 23:51modify843.00138.99139.68140.49
11592005.11.20 23:55modify843.00138.99139.69140.49
11602005.11.21 01:55modify843.00138.99139.70140.49
11612005.11.21 01:55modify843.00138.99139.71140.49
11622005.11.21 01:55modify843.00138.99139.72140.49
11632005.11.21 03:28modify843.00138.99139.72140.49
11642005.11.21 03:59modify843.00138.99139.73140.49
11652005.11.21 04:00t/p843.00140.49139.73140.493782.4629838.78
11662005.11.21 20:00buy854.00139.48139.03140.98
11672005.11.22 19:59modify854.00139.48139.62140.98
11682005.11.22 20:21modify854.00139.48139.63140.98
11692005.11.22 22:59modify854.00139.48139.64140.98
11702005.11.22 23:59modify854.00139.48139.67140.98
11712005.11.23 00:00modify854.00139.48139.68140.98
11722005.11.23 11:59s/l854.00139.68139.68140.98672.4430511.22
11732005.11.23 14:59buy864.00139.67139.22141.17
11742005.11.25 03:59modify864.00139.67139.69141.17
11752005.11.25 04:00modify864.00139.67139.71141.17
11762005.11.25 13:59modify864.00139.67139.78141.17
11772005.11.25 14:00modify864.00139.67139.81141.17
11782005.11.28 15:59modify864.00139.67139.84141.17
11792005.11.28 16:06modify864.00139.67139.85141.17
11802005.11.28 16:06modify864.00139.67139.86141.17
11812005.11.28 16:06modify864.00139.67139.87141.17
11822005.11.28 16:06modify864.00139.67139.88141.17
11832005.11.28 16:06modify864.00139.67139.89141.17
11842005.11.28 16:06modify864.00139.67139.90141.17
11852005.11.28 16:06modify864.00139.67139.91141.17
11862005.11.28 16:08modify864.00139.67139.92141.17
11872005.11.28 16:10modify864.00139.67139.93141.17
11882005.11.28 16:25modify864.00139.67139.93141.17
11892005.11.28 16:25modify864.00139.67139.94141.17
11902005.11.28 16:25modify864.00139.67139.95141.17
11912005.11.28 16:25modify864.00139.67139.96141.17
11922005.11.28 16:25modify864.00139.67139.97141.17
11932005.11.28 16:25modify864.00139.67139.98141.17
11942005.11.28 16:26modify864.00139.67139.99141.17
11952005.11.28 16:26modify864.00139.67140.00141.17
11962005.11.28 16:27modify864.00139.67140.01141.17
11972005.11.28 16:29modify864.00139.67140.02141.17
11982005.11.28 16:29modify864.00139.67140.03141.17
11992005.11.28 16:30modify864.00139.67140.04141.17
12002005.11.28 16:31modify864.00139.67140.04141.17
12012005.11.28 16:31modify864.00139.67140.05141.17
12022005.11.28 16:31modify864.00139.67140.07141.17
12032005.11.28 19:18modify864.00139.67140.08141.17
12042005.11.28 19:18modify864.00139.67140.10141.17
12052005.11.28 19:18modify864.00139.67140.12141.17
12062005.11.28 19:18modify864.00139.67140.13141.17
12072005.11.28 21:16modify864.00139.67140.13141.17
12082005.11.28 21:20modify864.00139.67140.16141.17
12092005.11.28 21:27modify864.00139.67140.17141.17
12102005.11.28 21:28modify864.00139.67140.18141.17
12112005.11.29 00:59modify864.00139.67140.26141.17
12122005.11.29 01:43modify864.00139.67140.28141.17
12132005.11.29 01:50modify864.00139.67140.28141.17
12142005.11.29 01:50modify864.00139.67140.29141.17
12152005.11.29 01:50modify864.00139.67140.30141.17
12162005.11.29 01:50modify864.00139.67140.31141.17
12172005.11.30 16:59modify864.00139.67140.32141.17
12182005.11.30 16:59modify864.00139.67140.33141.17
12192005.11.30 16:59modify864.00139.67140.34141.17
12202005.11.30 16:59modify864.00139.67140.35141.17
12212005.11.30 17:24modify864.00139.67140.36141.17
12222005.11.30 17:46modify864.00139.67140.37141.17
12232005.11.30 17:46modify864.00139.67140.38141.17
12242005.11.30 17:54modify864.00139.67140.39141.17
12252005.11.30 17:59modify864.00139.67140.40141.17
12262005.11.30 18:24modify864.00139.67140.41141.17
12272005.11.30 18:34modify864.00139.67140.42141.17
12282005.11.30 18:38t/p864.00141.17140.42141.175043.2935554.51
12292005.12.07 11:00buy874.00141.95141.50143.45
12302005.12.08 01:59s/l874.00141.50141.50143.45-1512.9934041.52
12312005.12.08 15:09buy884.00142.07141.62143.57
12322005.12.12 01:59modify884.00142.07142.19143.57
12332005.12.12 02:55modify884.00142.07142.20143.57
12342005.12.12 02:55modify884.00142.07142.21143.57
12352005.12.12 02:55modify884.00142.07142.22143.57
12362005.12.12 02:59modify884.00142.07142.37143.57
12372005.12.12 03:55modify884.00142.07142.38143.57
12382005.12.12 03:55modify884.00142.07142.39143.57
12392005.12.12 09:59modify884.00142.07142.44143.57
12402005.12.12 10:04modify884.00142.07142.45143.57
12412005.12.12 10:04modify884.00142.07142.46143.57
12422005.12.12 10:04modify884.00142.07142.47143.57
12432005.12.12 10:07modify884.00142.07142.48143.57
12442005.12.12 10:59modify884.00142.07142.57143.57
12452005.12.12 11:33modify884.00142.07142.58143.57
12462005.12.12 11:34modify884.00142.07142.59143.57
12472005.12.12 11:34modify884.00142.07142.60143.57
12482005.12.12 11:37modify884.00142.07142.61143.57
12492005.12.12 11:39modify884.00142.07142.62143.57
12502005.12.12 13:52modify884.00142.07142.63143.57
12512005.12.12 13:52modify884.00142.07142.65143.57
12522005.12.12 13:52modify884.00142.07142.66143.57
12532005.12.12 13:52modify884.00142.07142.68143.57
12542005.12.12 13:53modify884.00142.07142.68143.57
12552005.12.12 13:53modify884.00142.07142.69143.57
12562005.12.12 13:53modify884.00142.07142.70143.57
12572005.12.12 13:53modify884.00142.07142.71143.57
12582005.12.12 13:53modify884.00142.07142.72143.57
12592005.12.12 13:53modify884.00142.07142.73143.57
12602005.12.12 13:53modify884.00142.07142.74143.57
12612005.12.12 13:53modify884.00142.07142.75143.57
12622005.12.12 13:54modify884.00142.07142.76143.57
12632005.12.12 14:25modify884.00142.07142.76143.57
12642005.12.12 14:25modify884.00142.07142.77143.57
12652005.12.12 14:25modify884.00142.07142.78143.57
12662005.12.12 14:37modify884.00142.07142.78143.57
12672005.12.12 14:37modify884.00142.07142.79143.57
12682005.12.12 14:37modify884.00142.07142.81143.57
12692005.12.12 14:37t/p884.00143.57142.81143.575043.2939084.81
12702005.12.14 05:59buy895.00142.60142.15144.10
12712005.12.14 13:59s/l895.00142.15142.15144.10-1891.2337193.58
12722005.12.27 08:20buy905.00138.84138.39140.34
12732005.12.28 07:59modify905.00138.84138.93140.34
12742005.12.28 08:38modify905.00138.84138.94140.34
12752005.12.28 08:48modify905.00138.84138.94140.34
12762005.12.28 08:48modify905.00138.84138.95140.34
12772005.12.28 13:16modify905.00138.84138.97140.34
12782005.12.28 13:17modify905.00138.84138.98140.34
12792005.12.28 13:19modify905.00138.84138.98140.34
12802005.12.28 13:20modify905.00138.84138.99140.34
12812005.12.28 13:24modify905.00138.84139.04140.34
12822005.12.28 14:59modify905.00138.84139.13140.34
12832005.12.28 15:00modify905.00138.84139.14140.34
12842005.12.28 16:28modify905.00138.84139.15140.34
12852005.12.30 04:37s/l905.00139.15139.15140.341302.8138496.39
12862005.12.30 08:59buy915.00139.02138.57140.52
12872006.01.04 03:05modify915.00139.02139.02140.52
12882006.01.04 03:06modify915.00139.02139.03140.52
12892006.01.04 03:06modify915.00139.02139.04140.52
12902006.01.04 03:07modify915.00139.02139.04140.52
12912006.01.04 03:07modify915.00139.02139.05140.52
12922006.01.04 03:10modify915.00139.02139.06140.52
12932006.01.04 09:43modify915.00139.02139.07140.52
12942006.01.04 09:44modify915.00139.02139.08140.52
12952006.01.04 09:44modify915.00139.02139.09140.52
12962006.01.04 09:59modify915.00139.02139.28140.52
12972006.01.04 10:00modify915.00139.02139.29140.52
12982006.01.04 10:20modify915.00139.02139.30140.52
12992006.01.04 10:20modify915.00139.02139.31140.52
13002006.01.04 10:20modify915.00139.02139.32140.52
13012006.01.04 10:20modify915.00139.02139.33140.52
13022006.01.04 10:20modify915.00139.02139.34140.52
13032006.01.04 10:20modify915.00139.02139.35140.52
13042006.01.04 10:20modify915.00139.02139.36140.52
13052006.01.04 10:20modify915.00139.02139.37140.52
13062006.01.04 10:20modify915.00139.02139.38140.52
13072006.01.04 10:21modify915.00139.02139.39140.52
13082006.01.04 10:21modify915.00139.02139.41140.52
13092006.01.04 10:21modify915.00139.02139.43140.52
13102006.01.04 10:21modify915.00139.02139.44140.52
13112006.01.04 10:21modify915.00139.02139.46140.52
13122006.01.04 10:21modify915.00139.02139.48140.52
13132006.01.04 10:21modify915.00139.02139.50140.52
13142006.01.04 10:35modify915.00139.02139.52140.52
13152006.01.04 10:35modify915.00139.02139.53140.52
13162006.01.04 10:36modify915.00139.02139.54140.52
13172006.01.04 10:36modify915.00139.02139.55140.52
13182006.01.04 10:36modify915.00139.02139.56140.52
13192006.01.04 10:37modify915.00139.02139.57140.52
13202006.01.04 10:37modify915.00139.02139.58140.52
13212006.01.04 10:37modify915.00139.02139.59140.52
13222006.01.04 10:37modify915.00139.02139.60140.52
13232006.01.04 10:37modify915.00139.02139.61140.52
13242006.01.04 10:37modify915.00139.02139.62140.52
13252006.01.04 13:38modify915.00139.02139.63140.52
13262006.01.04 14:41modify915.00139.02139.65140.52
13272006.01.04 14:41modify915.00139.02139.66140.52
13282006.01.04 14:41modify915.00139.02139.68140.52
13292006.01.04 14:59modify915.00139.02139.70140.52
13302006.01.04 15:39modify915.00139.02139.71140.52
13312006.01.04 15:43modify915.00139.02139.72140.52
13322006.01.04 15:59t/p915.00140.52139.72140.526304.1144800.50
13332006.01.06 14:00buy925.00139.77139.32141.27
13342006.01.06 14:59s/l925.00139.32139.32141.27-1891.2442909.26
13352006.01.12 00:23buy935.00138.62138.17140.12
13362006.01.12 10:10s/l935.00138.17138.17140.12-1891.2341018.03
13372006.01.19 10:19buy945.00139.17138.72140.67
13382006.01.20 20:07modify945.00139.17139.18140.67
13392006.01.22 22:55modify945.00139.17139.18140.67
13402006.01.22 22:55modify945.00139.17139.19140.67
13412006.01.22 22:58modify945.00139.17139.21140.67
13422006.01.22 23:54modify945.00139.17139.35140.67
13432006.01.22 23:54modify945.00139.17139.38140.67
13442006.01.22 23:58modify945.00139.17139.46140.67
13452006.01.23 00:59t/p945.00140.67139.46140.676304.1147322.14
13462006.01.31 10:00buy956.00141.78141.33143.28
13472006.01.31 19:59modify956.00141.78141.84143.28
13482006.01.31 20:00modify956.00141.78141.85143.28
13492006.02.01 08:59modify956.00141.78141.86143.28
13502006.02.01 09:44modify956.00141.78141.87143.28
13512006.02.01 09:44modify956.00141.78141.89143.28
13522006.02.01 09:44modify956.00141.78141.90143.28
13532006.02.01 09:45modify956.00141.78141.91143.28
13542006.02.01 09:45modify956.00141.78141.92143.28
13552006.02.01 10:22modify956.00141.78141.92143.28
13562006.02.02 02:34modify956.00141.78141.93143.28
13572006.02.02 02:38modify956.00141.78141.93143.28
13582006.02.02 02:38modify956.00141.78141.94143.28
13592006.02.02 02:38modify956.00141.78141.95143.28
13602006.02.02 02:38modify956.00141.78141.96143.28
13612006.02.02 02:38modify956.00141.78141.97143.28
13622006.02.02 02:38modify956.00141.78141.98143.28
13632006.02.02 02:44modify956.00141.78141.99143.28
13642006.02.02 05:01modify956.00141.78141.99143.28
13652006.02.02 06:44modify956.00141.78142.00143.28
13662006.02.02 06:44modify956.00141.78142.01143.28
13672006.02.02 06:59modify956.00141.78142.03143.28
13682006.02.02 07:00modify956.00141.78142.04143.28
13692006.02.02 08:01modify956.00141.78142.06143.28
13702006.02.02 08:02modify956.00141.78142.07143.28
13712006.02.02 08:03modify956.00141.78142.08143.28
13722006.02.02 08:08modify956.00141.78142.09143.28
13732006.02.02 08:09modify956.00141.78142.09143.28
13742006.02.02 08:09modify956.00141.78142.10143.28
13752006.02.02 08:59modify956.00141.78142.17143.28
13762006.02.02 09:00modify956.00141.78142.19143.28
13772006.02.02 09:59modify956.00141.78142.27143.28
13782006.02.02 12:10modify956.00141.78142.28143.28
13792006.02.02 12:11modify956.00141.78142.28143.28
13802006.02.02 12:59modify956.00141.78142.30143.28
13812006.02.02 13:28modify956.00141.78142.31143.28
13822006.02.02 13:30modify956.00141.78142.31143.28
13832006.02.02 15:59modify956.00141.78142.39143.28
13842006.02.02 16:29modify956.00141.78142.40143.28
13852006.02.02 16:29modify956.00141.78142.41143.28
13862006.02.02 16:35modify956.00141.78142.42143.28
13872006.02.02 17:51modify956.00141.78142.42143.28
13882006.02.02 17:51modify956.00141.78142.44143.28
13892006.02.02 17:51modify956.00141.78142.46143.28
13902006.02.02 17:51modify956.00141.78142.47143.28
13912006.02.02 17:51modify956.00141.78142.48143.28
13922006.02.02 17:51modify956.00141.78142.49143.28
13932006.02.02 17:59t/p956.00143.28142.49143.287564.9454887.08
13942006.02.06 03:00buy967.00142.57142.12144.07
13952006.02.07 07:59s/l967.00142.12142.12144.07-2647.7352239.35
13962006.02.09 15:58buy976.00141.87141.42143.37
13972006.02.10 06:31s/l976.00141.42141.42143.37-2269.4849969.87
13982006.02.22 13:59buy986.00140.75140.30142.25
13992006.02.23 04:59s/l986.00140.30140.30142.25-2269.4847700.39