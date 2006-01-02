Alpari Ltd.
A/C No: 134358Name: 888882006.02.15 16:19 (local time)
 
Closed Transactions:
NTicketMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceTrade P/L
1256319022006.01.02 21:40buy stop0.10eurusd1.19501.17141.20392006.01.02 23:001.18220.00
2256321242006.01.02 21:42buy stop0.10eurusd1.19501.17141.20942006.01.02 23:001.18240.00
3256321462006.01.02 21:42buy stop0.10eurusd1.19501.17141.21832006.01.02 23:001.18230.00
4256321512006.01.02 21:42sell stop0.10eurusd1.17141.19501.16252006.01.02 23:011.18210.00
5256321632006.01.02 21:42sell stop0.10eurusd1.17141.19501.15702006.01.02 23:011.18220.00
6256322852006.01.02 21:43sell stop0.10eurusd1.17141.19501.14812006.01.02 23:011.18210.00
7256471512006.01.03 01:01sell stop0.10eurusd1.17121.19481.16232006.01.03 23:001.20110.00
8256471732006.01.03 01:02sell stop0.10eurusd1.17121.19481.15682006.01.03 23:011.20130.00
9256472152006.01.03 01:02sell stop0.10eurusd1.17121.19481.14792006.01.03 23:001.20110.00
10256466722006.01.03 16:00buy0.10eurusd1.19481.19161.20372006.01.04 01:201.203789.00
11256470942006.01.03 16:00buy0.10eurusd1.19481.19721.20922006.01.04 10:351.2092144.00
12256471062006.01.03 16:00buy0.10eurusd1.19481.20691.21812006.01.05 12:061.2069121.00
13259325312006.01.04 01:00sell stop0.10eurusd1.17961.20341.17072006.01.04 23:101.21100.00
14259326532006.01.04 01:00sell stop0.10eurusd1.17961.20341.16522006.01.04 23:101.21120.00
15259328052006.01.04 01:00sell stop0.10eurusd1.17961.20341.15632006.01.04 23:101.21110.00
16259367922006.01.04 01:28buy0.10eurusd1.20351.20101.21242006.01.04 18:291.212489.00
17260373742006.01.04 10:37buy0.10eurusd1.20921.20681.22362006.01.05 12:061.2068-24.00
18261567722006.01.04 18:29buy0.10eurusd1.21301.20881.22192006.01.06 14:361.2088-42.00
19262066312006.01.05 01:00sell stop0.10eurusd1.19231.21641.18342006.01.05 23:011.21090.00
20262074132006.01.05 01:00sell stop0.10eurusd1.19231.21641.17792006.01.05 23:001.21100.00
21262074652006.01.05 01:00sell stop0.10eurusd1.19231.21641.16902006.01.05 23:011.21090.00
22262971762006.01.05 12:06buy stop0.10eurusd1.21891.19481.24222006.01.05 23:001.21130.00
23262972942006.01.05 12:06buy stop0.10eurusd1.21891.19481.23332006.01.05 23:011.21120.00
24264337542006.01.06 01:00buy stop0.10eurusd1.22031.19621.23472006.01.09 23:031.20870.00
25264342762006.01.06 01:00buy stop0.10eurusd1.22031.19621.24362006.01.09 23:041.20860.00
26264344612006.01.06 01:00sell stop0.10eurusd1.19621.22031.18732006.01.09 23:041.20830.00
27264344932006.01.06 01:00sell stop0.10eurusd1.19621.22031.18182006.01.09 23:071.20840.00
28264345752006.01.06 01:00sell stop0.10eurusd1.19621.22031.17292006.01.09 23:081.20830.00
29265221822006.01.06 14:36buy stop0.10eurusd1.22091.19671.22982006.01.09 23:081.20870.00
30268404022006.01.10 01:01buy stop0.10eurusd1.22171.19751.23062006.01.10 23:001.20660.00
31268404842006.01.10 01:01buy stop0.10eurusd1.22171.19751.23612006.01.10 23:001.20640.00
32268406662006.01.10 01:03buy stop0.10eurusd1.22171.19751.24502006.01.10 23:001.20660.00
33268407112006.01.10 01:03sell stop0.10eurusd1.19751.22171.18862006.01.10 23:011.20620.00
34268407232006.01.10 01:04sell stop0.10eurusd1.19751.22171.18312006.01.10 23:011.20610.00
35268407452006.01.10 01:04sell stop0.10eurusd1.19751.22161.17422006.01.10 23:021.20620.00
36270313322006.01.11 01:04buy stop0.10eurusd1.21951.19531.22842006.01.11 23:001.21270.00
37270313442006.01.11 01:04buy stop0.10eurusd1.21951.19531.23392006.01.11 23:001.21290.00
38270313562006.01.11 01:04buy stop0.10eurusd1.21951.19531.24282006.01.11 23:011.21310.00
39270313712006.01.11 01:04sell stop0.10eurusd1.19531.21951.18642006.01.11 23:011.21280.00
40270314132006.01.11 01:05sell stop0.10eurusd1.19531.21951.18092006.01.11 23:011.21270.00
41270314452006.01.11 01:05sell stop0.10eurusd1.19531.21951.17202006.01.11 23:011.21280.00
42272349742006.01.12 01:06buy stop0.10eurusd1.22141.19721.23582006.01.12 23:071.20410.00
43272349922006.01.12 01:07buy stop0.10eurusd1.22141.19721.23032006.01.12 23:071.20400.00
44272350062006.01.12 01:07buy stop0.10eurusd1.22141.19721.24472006.01.12 23:071.20410.00
45272350212006.01.12 01:07sell stop0.10eurusd1.19721.22141.18832006.01.12 23:071.20370.00
46272350332006.01.12 01:07sell stop0.10eurusd1.19721.22141.18282006.01.12 23:081.20380.00
47272350452006.01.12 01:07sell stop0.10eurusd1.19721.22141.17392006.01.12 23:081.20370.00
48275322822006.01.13 01:00buy stop0.10eurusd1.22011.19591.22902006.01.16 23:001.21290.00
49275323042006.01.13 01:01buy stop0.10eurusd1.22011.19591.23452006.01.16 23:001.21270.00
50275323862006.01.13 01:01buy stop0.10eurusd1.22011.19591.24342006.01.16 23:061.21270.00
51275324012006.01.13 01:01sell stop0.10eurusd1.19591.22011.18702006.01.16 23:061.21230.00
52275325432006.01.13 01:01sell stop0.10eurusd1.19591.22011.18152006.01.16 23:071.21210.00
53275326252006.01.13 01:01sell stop0.10eurusd1.19591.22011.17262006.01.16 23:071.21230.00
54279429222006.01.17 01:00buy stop0.10eurusd1.22371.19951.23262006.01.17 23:001.21080.00
55279430642006.01.17 01:00buy stop0.10eurusd1.22371.19951.23812006.01.17 23:001.21090.00
56279430862006.01.17 01:00buy stop0.10eurusd1.22371.19951.24702006.01.17 23:001.21080.00
57279431112006.01.17 01:00sell stop0.10eurusd1.19951.22371.19062006.01.17 23:001.21060.00
58279431232006.01.17 01:00sell stop0.10eurusd1.19951.22371.18512006.01.17 23:001.21050.00
59279431452006.01.17 01:00sell stop0.10eurusd1.19951.22371.17622006.01.17 23:011.21030.00
60281614122006.01.18 01:00buy stop0.10eurusd1.22211.19791.23102006.01.18 23:001.21130.00
61281614642006.01.18 01:00buy stop0.10eurusd1.22211.19791.23652006.01.18 23:011.21120.00
62281615262006.01.18 01:00buy stop0.10eurusd1.22211.19791.24542006.01.18 23:011.21130.00
63281615612006.01.18 01:00sell stop0.10eurusd1.19791.22211.18902006.01.18 23:021.21110.00
64281616632006.01.18 01:00sell stop0.10eurusd1.19791.22211.18352006.01.18 23:021.21100.00
65281616852006.01.18 01:00sell stop0.10eurusd1.19791.22211.17462006.01.18 23:021.21110.00
66283909022006.01.19 01:00buy stop0.10eurusd1.22251.19831.23142006.01.19 23:011.20980.00
67283909542006.01.19 01:00buy stop0.10eurusd1.22251.19831.23692006.01.19 23:021.20990.00
68283909862006.01.19 01:00buy stop0.10eurusd1.22251.19831.24582006.01.19 23:051.20980.00
69283910212006.01.19 01:00sell stop0.10eurusd1.19831.22251.18942006.01.19 23:051.20940.00
70283910432006.01.19 01:00sell stop0.10eurusd1.19831.22251.18392006.01.19 23:051.20930.00
71283910752006.01.19 01:00sell stop0.10eurusd1.19831.22251.17502006.01.19 23:051.20920.00
72286015812006.01.20 01:02sell stop0.10eurusd1.19731.22151.18842006.01.23 23:011.23010.00
73286016132006.01.20 01:02sell stop0.10eurusd1.19731.22151.18292006.01.23 23:021.23010.00
74286016252006.01.20 01:02sell stop0.10eurusd1.19731.22151.17402006.01.23 23:011.23010.00
75286015122006.01.23 01:40buy0.10eurusd1.22151.22121.23042006.01.23 21:211.230489.00
76286015442006.01.23 01:40buy0.10eurusd1.22151.22571.23592006.01.24 14:581.225742.00
77286015762006.01.23 01:40buy0.10eurusd1.22151.22571.24482006.01.24 14:581.225742.00
78290294822006.01.23 21:21buy stop0.10eurusd1.23341.20901.24232006.01.23 23:071.23030.00
79290513222006.01.24 01:00buy stop0.10eurusd1.23511.21071.24402006.01.24 23:001.22820.00
80290514012006.01.24 01:01sell stop0.10eurusd1.21071.23511.20182006.01.24 23:011.22760.00
81290514232006.01.24 01:01sell stop0.10eurusd1.21071.23511.19632006.01.24 23:021.22750.00
82290514352006.01.24 01:01sell stop0.10eurusd1.21071.23511.18742006.01.24 23:061.22740.00
83291678942006.01.24 14:58buy stop0.10eurusd1.23791.21341.25232006.01.24 23:061.22780.00
84291679162006.01.24 14:58buy stop0.10eurusd1.23791.21341.26122006.01.24 23:071.22790.00
85292467522006.01.25 01:02buy stop0.10eurusd1.23881.21431.24772006.01.25 23:001.22430.00
86292467942006.01.25 01:02buy stop0.10eurusd1.23881.21431.25322006.01.25 23:001.22420.00
87292468162006.01.25 01:02buy stop0.10eurusd1.23881.21431.26212006.01.25 23:011.22430.00
88292468412006.01.25 01:02sell stop0.10eurusd1.21431.23881.20542006.01.25 23:011.22420.00
89292468632006.01.25 01:02sell stop0.10eurusd1.21431.23881.19992006.01.25 23:011.22400.00
90292468752006.01.25 01:02sell stop0.10eurusd1.21431.23881.19102006.01.25 23:031.22420.00
91294731922006.01.26 01:00buy stop0.10eurusd1.23871.21421.24762006.01.26 23:011.22090.00
92294732842006.01.26 01:00buy stop0.10eurusd1.23871.21421.25312006.01.26 23:011.22100.00
93294733362006.01.26 01:02buy stop0.10eurusd1.23871.21421.26202006.01.26 23:011.22110.00
94294733712006.01.26 01:02sell stop0.10eurusd1.21421.23871.20532006.01.26 23:031.22070.00
95294733932006.01.26 01:02sell stop0.10eurusd1.21421.23871.19982006.01.26 23:041.22060.00
96294734052006.01.26 01:02sell stop0.10eurusd1.21421.23871.19092006.01.26 23:051.22060.00
97296689322006.01.27 01:00buy stop0.10eurusd1.23621.21171.24512006.01.30 23:011.20920.00
98296690942006.01.27 01:00buy stop0.10eurusd1.23621.21171.25062006.01.30 23:021.20930.00
99296691362006.01.27 01:00buy stop0.10eurusd1.23621.21171.25952006.01.30 23:021.20920.00
100296691812006.01.27 17:13sell0.10eurusd1.21171.21051.20282006.01.31 08:461.210512.00
101296691932006.01.27 17:13sell0.10eurusd1.21171.21051.19732006.01.31 08:461.210512.00
102296692052006.01.27 17:13sell0.10eurusd1.21171.21051.18842006.01.31 08:461.210512.00
103301373262006.01.31 01:02buy stop0.10eurusd1.22331.19901.24662006.01.31 23:031.21540.00
104301374422006.01.31 01:05buy stop0.10eurusd1.22331.19901.23222006.01.31 23:031.21560.00
105301375342006.01.31 01:07buy stop0.10eurusd1.22331.19901.23772006.01.31 23:031.21540.00
106301765312006.01.31 08:46sell stop0.10eurusd1.19841.22261.18952006.01.31 23:031.21530.00
107301766032006.01.31 08:46sell stop0.10eurusd1.19841.22271.18402006.01.31 23:031.21510.00
108301766452006.01.31 08:46sell stop0.10eurusd1.19841.22261.17512006.01.31 23:031.21530.00
109303781962006.02.01 01:02buy stop0.10eurusd1.22451.20031.24782006.02.01 23:041.20670.00
110303782322006.02.01 01:02buy stop0.10eurusd1.22451.20031.23342006.02.01 23:041.20670.00
111303782742006.02.01 01:02buy stop0.10eurusd1.22451.20031.23892006.02.01 23:051.20680.00
112303784712006.02.01 01:06sell stop0.10eurusd1.20031.22451.19142006.02.01 23:051.20660.00
113303785432006.02.01 01:07sell stop0.10eurusd1.20031.22451.18592006.02.01 23:051.20650.00
114303786552006.02.01 01:08sell stop0.10eurusd1.20031.22451.17702006.02.01 23:061.20640.00
115306195822006.02.02 01:00buy stop0.10eurusd1.22231.19811.23122006.02.02 23:001.20930.00
116306196742006.02.02 01:03buy stop0.10eurusd1.22231.19811.23672006.02.02 23:001.20940.00
117306197362006.02.02 01:04buy stop0.10eurusd1.22231.19811.24562006.02.02 23:051.20940.00
118306197812006.02.02 01:05sell stop0.10eurusd1.19811.22231.18922006.02.02 23:051.20920.00
119306198732006.02.02 01:06sell stop0.10eurusd1.19811.22231.18372006.02.02 23:051.20930.00
120306199352006.02.02 01:06sell stop0.10eurusd1.19811.22231.17482006.02.02 23:061.20940.00
121308201062006.02.03 01:01buy stop0.10eurusd1.22051.19631.24382006.02.06 23:001.19690.00
122308201122006.02.03 01:01buy stop0.10eurusd1.22051.19631.22942006.02.06 23:011.19680.00
123308201342006.02.03 01:01buy stop0.10eurusd1.22051.19631.23492006.02.06 23:011.19670.00
124308201512006.02.06 14:26sell0.10eurusd1.19631.19931.18742006.02.07 08:501.1993-30.00
125308201632006.02.06 14:26sell0.10eurusd1.19631.19931.18192006.02.07 08:501.1993-30.00
126308201752006.02.06 14:26sell0.10eurusd1.19631.19931.17302006.02.07 08:501.1993-30.00
127312775822006.02.07 01:00buy stop0.10eurusd1.21181.18781.22072006.02.07 23:001.19820.00
128312776442006.02.07 01:00buy stop0.10eurusd1.21181.18781.22622006.02.07 23:001.19810.00
129312777262006.02.07 01:00buy stop0.10eurusd1.21181.18781.23512006.02.07 23:001.19820.00
130313270812006.02.07 08:50sell stop0.10eurusd1.18691.21081.17802006.02.07 23:011.19780.00
131313271832006.02.07 08:50sell stop0.10eurusd1.18691.21081.17252006.02.07 23:011.19790.00
132313272352006.02.07 08:50sell stop0.10eurusd1.18691.21081.16362006.02.07 23:021.19780.00
133315367522006.02.08 01:01buy stop0.10eurusd1.21021.18621.21912006.02.08 23:001.19640.00
134315368542006.02.08 01:02buy stop0.10eurusd1.21021.18621.22462006.02.08 23:001.19650.00
135315369262006.02.08 01:02buy stop0.10eurusd1.21021.18621.23352006.02.08 23:011.19660.00
136315369512006.02.08 01:02sell stop0.10eurusd1.18621.21021.17732006.02.08 23:011.19620.00
137315369932006.02.08 01:03sell stop0.10eurusd1.18621.21021.17182006.02.08 23:011.19630.00
138315370352006.02.08 01:03sell stop0.10eurusd1.18621.21021.16292006.02.08 23:011.19610.00
139318040822006.02.09 01:01buy stop0.10eurusd1.20841.18441.21732006.02.09 23:001.19810.00
140318041442006.02.09 01:02buy stop0.10eurusd1.20841.18441.22282006.02.09 23:011.19820.00
141318041962006.02.09 01:02buy stop0.10eurusd1.20841.18441.23172006.02.09 23:041.19810.00
142318042312006.02.09 01:02sell stop0.10eurusd1.18441.20841.17552006.02.09 23:041.19800.00
143318042532006.02.09 01:02sell stop0.10eurusd1.18441.20841.17002006.02.09 23:041.19790.00
144318042652006.02.09 01:02sell stop0.10eurusd1.18441.20841.16112006.02.09 23:041.19800.00
496.00
 
Summary P/L:496.00
 
Winning trades:(10) 652.00
Losing trades:(5) -156.00
Max summary P/L:586.00
Largest winning trade:144.00
Largest losing trade:-42.00
Max consecutive winners:6 (209.00)
Max consecutive losers:3 (-90.00)
Max consecutive profit:443.00 (4)
Max consecutive loss:-90.00 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:90.00 (1.61%)
Profit factor:4.18
Avg. profit factor:2.09
Risk factor:5.51
 
* * *