Strategy Tester Report
EMA_CROSS_2

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.01.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=10; Show_Settings=true;
Bars in test7364Ticks modelled176119Modelling quality85.91%
Initial deposit50000.00
Total net profit7432.00Gross profit7432.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff675.64
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)0.00 (0.0%)
Total trades11Short positions (won %)4 (100.00%)Long positions (won %)7 (100.00%)
Profit trades (% of total)11 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade1855.00loss trade0.00
Averageprofit trade675.64loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (7432.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7432.00 (11)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins11consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.01 23:59buy15.001.72310.00001.7391
22006.01.03 03:07modify15.001.72311.72311.7391
32006.01.03 03:07modify15.001.72311.72321.7391
42006.01.03 03:08modify15.001.72311.72331.7391
52006.01.03 03:09modify15.001.72311.72351.7391
62006.01.03 03:09modify15.001.72311.72361.7391
72006.01.03 03:22modify15.001.72311.72371.7391
82006.01.03 03:22modify15.001.72311.72401.7391
92006.01.03 03:22modify15.001.72311.72411.7391
102006.01.03 03:22modify15.001.72311.72421.7391
112006.01.03 03:23modify15.001.72311.72451.7391
122006.01.03 03:23modify15.001.72311.72461.7391
132006.01.03 03:29modify15.001.72311.72471.7391
142006.01.03 03:34modify15.001.72311.72481.7391
152006.01.03 03:39modify15.001.72311.72491.7391
162006.01.03 03:42modify15.001.72311.72501.7391
172006.01.03 03:43modify15.001.72311.72511.7391
182006.01.03 03:44modify15.001.72311.72521.7391
192006.01.03 03:48modify15.001.72311.72541.7391
202006.01.03 03:48modify15.001.72311.72551.7391
212006.01.03 03:50modify15.001.72311.72561.7391
222006.01.03 03:52modify15.001.72311.72571.7391
232006.01.03 03:52modify15.001.72311.72601.7391
242006.01.03 03:53modify15.001.72311.72611.7391
252006.01.03 03:59modify15.001.72311.72621.7391
262006.01.03 03:59modify15.001.72311.72631.7391
272006.01.03 04:08modify15.001.72311.72651.7391
282006.01.03 04:08modify15.001.72311.72661.7391
292006.01.03 04:22modify15.001.72311.72671.7391
302006.01.03 04:23modify15.001.72311.72681.7391
312006.01.03 05:05s/l15.001.72681.72681.73911855.0051855.00
322006.01.09 00:00sell26.001.76830.00001.7523
332006.01.09 09:21modify26.001.76831.76831.7523
342006.01.09 09:21modify26.001.76831.76811.7523
352006.01.09 09:21modify26.001.76831.76801.7523
362006.01.09 09:21modify26.001.76831.76781.7523
372006.01.09 09:21modify26.001.76831.76771.7523
382006.01.09 09:21modify26.001.76831.76761.7523
392006.01.09 09:31s/l26.001.76761.76761.7523420.0052275.00
402006.01.09 10:07buy36.001.76480.00001.7808
412006.01.09 10:46modify36.001.76481.76481.7808
422006.01.09 10:46modify36.001.76481.76491.7808
432006.01.09 10:47modify36.001.76481.76511.7808
442006.01.09 10:47modify36.001.76481.76531.7808
452006.01.09 10:47modify36.001.76481.76551.7808
462006.01.09 10:47modify36.001.76481.76571.7808
472006.01.09 10:48modify36.001.76481.76591.7808
482006.01.09 11:00modify36.001.76481.76601.7808
492006.01.09 11:00modify36.001.76481.76611.7808
502006.01.09 11:01modify36.001.76481.76631.7808
512006.01.09 11:01modify36.001.76481.76641.7808
522006.01.09 11:01modify36.001.76481.76651.7808
532006.01.09 11:13s/l36.001.76651.76651.78081020.0053295.00
542006.01.09 12:37buy46.001.76480.00001.7808
552006.01.09 13:19modify46.001.76481.76481.7808
562006.01.09 13:20modify46.001.76481.76491.7808
572006.01.09 13:27modify46.001.76481.76501.7808
582006.01.09 13:28modify46.001.76481.76511.7808
592006.01.09 13:28modify46.001.76481.76521.7808
602006.01.09 13:29modify46.001.76481.76531.7808
612006.01.09 13:29modify46.001.76481.76541.7808
622006.01.09 14:18modify46.001.76481.76551.7808
632006.01.09 14:18modify46.001.76481.76561.7808
642006.01.09 14:19modify46.001.76481.76571.7808
652006.01.09 14:19modify46.001.76481.76581.7808
662006.01.09 14:35modify46.001.76481.76591.7808
672006.01.09 14:41s/l46.001.76591.76591.7808660.0053955.00
682006.01.09 16:07buy56.001.76480.00001.7808
692006.01.09 16:31modify56.001.76481.76481.7808
702006.01.09 16:31modify56.001.76481.76491.7808
712006.01.09 16:31modify56.001.76481.76501.7808
722006.01.09 16:31modify56.001.76481.76511.7808
732006.01.09 16:31modify56.001.76481.76521.7808
742006.01.09 16:40s/l56.001.76521.76521.7808240.0054195.00
752006.01.09 16:41buy66.001.76470.00001.7807
762006.01.09 18:35modify66.001.76471.76471.7807
772006.01.09 18:35modify66.001.76471.76481.7807
782006.01.09 18:35modify66.001.76471.76501.7807
792006.01.09 18:36modify66.001.76471.76521.7807
802006.01.09 18:36modify66.001.76471.76541.7807
812006.01.09 18:36modify66.001.76471.76551.7807
822006.01.09 18:36modify66.001.76471.76571.7807
832006.01.09 18:36modify66.001.76471.76591.7807
842006.01.09 18:50modify66.001.76471.76601.7807
852006.01.09 19:14s/l66.001.76601.76601.7807780.0054975.00
862006.01.09 20:55buy76.001.76480.00001.7808
872006.01.10 09:26modify76.001.76481.76481.7808
882006.01.10 09:26modify76.001.76481.76491.7808
892006.01.10 09:26modify76.001.76481.76501.7808
902006.01.10 09:26modify76.001.76481.76521.7808
912006.01.10 09:26modify76.001.76481.76531.7808
922006.01.10 09:35modify76.001.76481.76541.7808
932006.01.10 09:35modify76.001.76481.76551.7808
942006.01.10 09:35modify76.001.76481.76561.7808
952006.01.10 09:35modify76.001.76481.76571.7808
962006.01.10 09:35modify76.001.76481.76581.7808
972006.01.10 09:35modify76.001.76481.76591.7808
982006.01.10 09:41s/l76.001.76591.76591.7808663.0055638.00
992006.02.08 02:02buy86.001.74390.00001.7599
1002006.02.08 09:47modify86.001.74391.74391.7599
1012006.02.08 09:48modify86.001.74391.74431.7599
1022006.02.08 09:52s/l86.001.74431.74431.7599240.0055878.00
1032006.02.08 09:54sell96.001.74510.00001.7291
1042006.02.08 23:05modify96.001.74511.74501.7291
1052006.02.08 23:06modify96.001.74511.74471.7291
1062006.02.08 23:08s/l96.001.74471.74471.7291240.0056118.00
1072006.02.08 23:10sell106.001.74490.00001.7289
1082006.02.08 23:15modify106.001.74491.74471.7289
1092006.02.08 23:18s/l106.001.74471.74471.7289120.0056238.00
1102006.02.08 23:19sell116.001.74490.00001.7289
1112006.02.08 23:24modify116.001.74491.74471.7289
1122006.02.08 23:29modify116.001.74491.74421.7289
1132006.02.08 23:29modify116.001.74491.74401.7289
1142006.02.08 23:30modify116.001.74491.74391.7289
1152006.02.08 23:33modify116.001.74491.74371.7289
1162006.02.08 23:34modify116.001.74491.74361.7289
1172006.02.08 23:35modify116.001.74491.74341.7289
1182006.02.08 23:35modify116.001.74491.74331.7289
1192006.02.08 23:35modify116.001.74491.74311.7289
1202006.02.08 23:36modify116.001.74491.74291.7289
1212006.02.09 00:03s/l116.001.74291.74291.72891194.0057432.00