|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=10; Show_Settings=true;
|Bars in test
|7364
|Ticks modelled
|176119
|Modelling quality
|85.91%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|7432.00
|Gross profit
|7432.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|675.64
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|0.00 (0.0%)
|Total trades
|11
|Short positions (won %)
|4 (100.00%)
|Long positions (won %)
|7 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|11 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|1855.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|675.64
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (7432.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7432.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.01 23:59
|buy
|1
|5.00
|1.7231
|0.0000
|1.7391
|2
|2006.01.03 03:07
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7231
|1.7391
|3
|2006.01.03 03:07
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7232
|1.7391
|4
|2006.01.03 03:08
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7233
|1.7391
|5
|2006.01.03 03:09
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7235
|1.7391
|6
|2006.01.03 03:09
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7236
|1.7391
|7
|2006.01.03 03:22
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7237
|1.7391
|8
|2006.01.03 03:22
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7240
|1.7391
|9
|2006.01.03 03:22
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7241
|1.7391
|10
|2006.01.03 03:22
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7242
|1.7391
|11
|2006.01.03 03:23
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7245
|1.7391
|12
|2006.01.03 03:23
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7246
|1.7391
|13
|2006.01.03 03:29
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7247
|1.7391
|14
|2006.01.03 03:34
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7248
|1.7391
|15
|2006.01.03 03:39
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7249
|1.7391
|16
|2006.01.03 03:42
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7250
|1.7391
|17
|2006.01.03 03:43
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7251
|1.7391
|18
|2006.01.03 03:44
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7252
|1.7391
|19
|2006.01.03 03:48
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7254
|1.7391
|20
|2006.01.03 03:48
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7255
|1.7391
|21
|2006.01.03 03:50
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7256
|1.7391
|22
|2006.01.03 03:52
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7257
|1.7391
|23
|2006.01.03 03:52
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7260
|1.7391
|24
|2006.01.03 03:53
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7261
|1.7391
|25
|2006.01.03 03:59
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7262
|1.7391
|26
|2006.01.03 03:59
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7263
|1.7391
|27
|2006.01.03 04:08
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7265
|1.7391
|28
|2006.01.03 04:08
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7266
|1.7391
|29
|2006.01.03 04:22
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7267
|1.7391
|30
|2006.01.03 04:23
|modify
|1
|5.00
|1.7231
|1.7268
|1.7391
|31
|2006.01.03 05:05
|s/l
|1
|5.00
|1.7268
|1.7268
|1.7391
|1855.00
|51855.00
|32
|2006.01.09 00:00
|sell
|2
|6.00
|1.7683
|0.0000
|1.7523
|33
|2006.01.09 09:21
|modify
|2
|6.00
|1.7683
|1.7683
|1.7523
|34
|2006.01.09 09:21
|modify
|2
|6.00
|1.7683
|1.7681
|1.7523
|35
|2006.01.09 09:21
|modify
|2
|6.00
|1.7683
|1.7680
|1.7523
|36
|2006.01.09 09:21
|modify
|2
|6.00
|1.7683
|1.7678
|1.7523
|37
|2006.01.09 09:21
|modify
|2
|6.00
|1.7683
|1.7677
|1.7523
|38
|2006.01.09 09:21
|modify
|2
|6.00
|1.7683
|1.7676
|1.7523
|39
|2006.01.09 09:31
|s/l
|2
|6.00
|1.7676
|1.7676
|1.7523
|420.00
|52275.00
|40
|2006.01.09 10:07
|buy
|3
|6.00
|1.7648
|0.0000
|1.7808
|41
|2006.01.09 10:46
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7648
|1.7808
|42
|2006.01.09 10:46
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7649
|1.7808
|43
|2006.01.09 10:47
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7651
|1.7808
|44
|2006.01.09 10:47
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7653
|1.7808
|45
|2006.01.09 10:47
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7655
|1.7808
|46
|2006.01.09 10:47
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7657
|1.7808
|47
|2006.01.09 10:48
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7659
|1.7808
|48
|2006.01.09 11:00
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7660
|1.7808
|49
|2006.01.09 11:00
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7661
|1.7808
|50
|2006.01.09 11:01
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7663
|1.7808
|51
|2006.01.09 11:01
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7664
|1.7808
|52
|2006.01.09 11:01
|modify
|3
|6.00
|1.7648
|1.7665
|1.7808
|53
|2006.01.09 11:13
|s/l
|3
|6.00
|1.7665
|1.7665
|1.7808
|1020.00
|53295.00
|54
|2006.01.09 12:37
|buy
|4
|6.00
|1.7648
|0.0000
|1.7808
|55
|2006.01.09 13:19
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7648
|1.7808
|56
|2006.01.09 13:20
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7649
|1.7808
|57
|2006.01.09 13:27
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7650
|1.7808
|58
|2006.01.09 13:28
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7651
|1.7808
|59
|2006.01.09 13:28
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7652
|1.7808
|60
|2006.01.09 13:29
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7653
|1.7808
|61
|2006.01.09 13:29
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7654
|1.7808
|62
|2006.01.09 14:18
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7655
|1.7808
|63
|2006.01.09 14:18
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7656
|1.7808
|64
|2006.01.09 14:19
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7657
|1.7808
|65
|2006.01.09 14:19
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7658
|1.7808
|66
|2006.01.09 14:35
|modify
|4
|6.00
|1.7648
|1.7659
|1.7808
|67
|2006.01.09 14:41
|s/l
|4
|6.00
|1.7659
|1.7659
|1.7808
|660.00
|53955.00
|68
|2006.01.09 16:07
|buy
|5
|6.00
|1.7648
|0.0000
|1.7808
|69
|2006.01.09 16:31
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7648
|1.7808
|70
|2006.01.09 16:31
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7649
|1.7808
|71
|2006.01.09 16:31
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7650
|1.7808
|72
|2006.01.09 16:31
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7651
|1.7808
|73
|2006.01.09 16:31
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7652
|1.7808
|74
|2006.01.09 16:40
|s/l
|5
|6.00
|1.7652
|1.7652
|1.7808
|240.00
|54195.00
|75
|2006.01.09 16:41
|buy
|6
|6.00
|1.7647
|0.0000
|1.7807
|76
|2006.01.09 18:35
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7647
|1.7807
|77
|2006.01.09 18:35
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7648
|1.7807
|78
|2006.01.09 18:35
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7650
|1.7807
|79
|2006.01.09 18:36
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7652
|1.7807
|80
|2006.01.09 18:36
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7654
|1.7807
|81
|2006.01.09 18:36
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7655
|1.7807
|82
|2006.01.09 18:36
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7657
|1.7807
|83
|2006.01.09 18:36
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7659
|1.7807
|84
|2006.01.09 18:50
|modify
|6
|6.00
|1.7647
|1.7660
|1.7807
|85
|2006.01.09 19:14
|s/l
|6
|6.00
|1.7660
|1.7660
|1.7807
|780.00
|54975.00
|86
|2006.01.09 20:55
|buy
|7
|6.00
|1.7648
|0.0000
|1.7808
|87
|2006.01.10 09:26
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7648
|1.7808
|88
|2006.01.10 09:26
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7649
|1.7808
|89
|2006.01.10 09:26
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7650
|1.7808
|90
|2006.01.10 09:26
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7652
|1.7808
|91
|2006.01.10 09:26
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7653
|1.7808
|92
|2006.01.10 09:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7654
|1.7808
|93
|2006.01.10 09:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7655
|1.7808
|94
|2006.01.10 09:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7656
|1.7808
|95
|2006.01.10 09:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7657
|1.7808
|96
|2006.01.10 09:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7658
|1.7808
|97
|2006.01.10 09:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7659
|1.7808
|98
|2006.01.10 09:41
|s/l
|7
|6.00
|1.7659
|1.7659
|1.7808
|663.00
|55638.00
|99
|2006.02.08 02:02
|buy
|8
|6.00
|1.7439
|0.0000
|1.7599
|100
|2006.02.08 09:47
|modify
|8
|6.00
|1.7439
|1.7439
|1.7599
|101
|2006.02.08 09:48
|modify
|8
|6.00
|1.7439
|1.7443
|1.7599
|102
|2006.02.08 09:52
|s/l
|8
|6.00
|1.7443
|1.7443
|1.7599
|240.00
|55878.00
|103
|2006.02.08 09:54
|sell
|9
|6.00
|1.7451
|0.0000
|1.7291
|104
|2006.02.08 23:05
|modify
|9
|6.00
|1.7451
|1.7450
|1.7291
|105
|2006.02.08 23:06
|modify
|9
|6.00
|1.7451
|1.7447
|1.7291
|106
|2006.02.08 23:08
|s/l
|9
|6.00
|1.7447
|1.7447
|1.7291
|240.00
|56118.00
|107
|2006.02.08 23:10
|sell
|10
|6.00
|1.7449
|0.0000
|1.7289
|108
|2006.02.08 23:15
|modify
|10
|6.00
|1.7449
|1.7447
|1.7289
|109
|2006.02.08 23:18
|s/l
|10
|6.00
|1.7447
|1.7447
|1.7289
|120.00
|56238.00
|110
|2006.02.08 23:19
|sell
|11
|6.00
|1.7449
|0.0000
|1.7289
|111
|2006.02.08 23:24
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7447
|1.7289
|112
|2006.02.08 23:29
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7442
|1.7289
|113
|2006.02.08 23:29
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7440
|1.7289
|114
|2006.02.08 23:30
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7439
|1.7289
|115
|2006.02.08 23:33
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7437
|1.7289
|116
|2006.02.08 23:34
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7436
|1.7289
|117
|2006.02.08 23:35
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7434
|1.7289
|118
|2006.02.08 23:35
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7433
|1.7289
|119
|2006.02.08 23:35
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7431
|1.7289
|120
|2006.02.08 23:36
|modify
|11
|6.00
|1.7449
|1.7429
|1.7289
|121
|2006.02.09 00:03
|s/l
|11
|6.00
|1.7429
|1.7429
|1.7289
|1194.00
|57432.00