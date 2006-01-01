Strategy Tester Report
EMA_CROSSmod

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2006.01.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=10; Show_Settings=true;
Bars in test7364Ticks modelled176119Modelling quality85.91%
Initial deposit50000.00
Total net profit27111.00Gross profit27111.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff1936.50
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)0.00 (0.0%)
Total trades14Short positions (won %)7 (100.00%)Long positions (won %)7 (100.00%)
Profit trades (% of total)14 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade8005.00loss trade0.00
Averageprofit trade1936.50loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (27111.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)27111.00 (14)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins14consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.01 23:59buy15.001.72310.00001.7391
22006.01.01 23:59sell25.001.72280.00001.7068
32006.01.02 06:04modify25.001.72281.72281.7068
42006.01.02 06:10modify25.001.72281.72261.7068
52006.01.02 06:32modify25.001.72281.72251.7068
62006.01.02 06:33modify25.001.72281.72241.7068
72006.01.02 06:42modify25.001.72281.72231.7068
82006.01.02 06:42modify25.001.72281.72221.7068
92006.01.02 06:49modify25.001.72281.72201.7068
102006.01.02 08:31s/l25.001.72201.72201.7068395.0050395.00
112006.01.03 16:52t/p15.001.73910.00001.73918005.0058400.00
122006.01.09 00:00sell36.001.76830.00001.7523
132006.01.09 00:00buy46.001.76860.00001.7846
142006.01.09 01:54modify46.001.76861.76861.7846
152006.01.09 01:54modify46.001.76861.76871.7846
162006.01.09 01:54modify46.001.76861.76881.7846
172006.01.09 01:55modify46.001.76861.76891.7846
182006.01.09 01:55modify46.001.76861.76901.7846
192006.01.09 01:59modify46.001.76861.76921.7846
202006.01.09 02:16s/l46.001.76921.76921.7846360.0058760.00
212006.01.09 10:07buy56.001.76480.00001.7808
222006.01.09 10:07sell66.001.76450.00001.7485
232006.01.09 10:07modify36.001.76831.76671.7523
242006.01.09 10:07modify36.001.76831.76651.7523
252006.01.09 10:07modify36.001.76831.76641.7523
262006.01.09 10:07modify36.001.76831.76631.7523
272006.01.09 10:18modify36.001.76831.76621.7523
282006.01.09 10:18modify36.001.76831.76611.7523
292006.01.09 10:42s/l36.001.76611.76611.75231320.0060080.00
302006.01.09 10:46modify56.001.76481.76481.7808
312006.01.09 10:46modify56.001.76481.76491.7808
322006.01.09 10:47modify56.001.76481.76511.7808
332006.01.09 10:47modify56.001.76481.76531.7808
342006.01.09 10:47modify56.001.76481.76551.7808
352006.01.09 10:47modify56.001.76481.76571.7808
362006.01.09 10:48modify56.001.76481.76591.7808
372006.01.09 11:00modify56.001.76481.76601.7808
382006.01.09 11:00modify56.001.76481.76611.7808
392006.01.09 11:01modify56.001.76481.76631.7808
402006.01.09 11:01modify56.001.76481.76641.7808
412006.01.09 11:01modify56.001.76481.76651.7808
422006.01.09 11:13s/l56.001.76651.76651.78081020.0061100.00
432006.01.09 12:37buy76.001.76480.00001.7808
442006.01.09 12:37sell86.001.76450.00001.7485
452006.01.09 13:19modify76.001.76481.76481.7808
462006.01.09 13:20modify76.001.76481.76491.7808
472006.01.09 13:27modify76.001.76481.76501.7808
482006.01.09 13:28modify76.001.76481.76511.7808
492006.01.09 13:28modify76.001.76481.76521.7808
502006.01.09 13:29modify76.001.76481.76531.7808
512006.01.09 13:29modify76.001.76481.76541.7808
522006.01.09 14:18modify76.001.76481.76551.7808
532006.01.09 14:18modify76.001.76481.76561.7808
542006.01.09 14:19modify76.001.76481.76571.7808
552006.01.09 14:19modify76.001.76481.76581.7808
562006.01.09 14:35modify76.001.76481.76591.7808
572006.01.09 14:41s/l76.001.76591.76591.7808660.0061760.00
582006.01.10 08:26modify66.001.76451.76451.7485
592006.01.10 08:27modify86.001.76451.76451.7485
602006.01.10 08:27modify66.001.76451.76441.7485
612006.01.10 08:27modify66.001.76451.76431.7485
622006.01.10 08:27modify86.001.76451.76441.7485
632006.01.10 08:28modify86.001.76451.76431.7485
642006.01.10 08:28modify66.001.76451.76421.7485
652006.01.10 08:28modify66.001.76451.76411.7485
662006.01.10 08:28modify86.001.76451.76421.7485
672006.01.10 08:29modify86.001.76451.76411.7485
682006.01.10 08:30modify66.001.76451.76401.7485
692006.01.10 08:55s/l66.001.76401.76401.7485294.0062054.00
702006.01.10 08:55s/l86.001.76411.76411.7485234.0062288.00
712006.02.08 02:02buy97.001.74390.00001.7599
722006.02.08 02:02sell107.001.74360.00001.7276
732006.02.08 03:09modify107.001.74361.74361.7276
742006.02.08 03:11modify107.001.74361.74341.7276
752006.02.08 03:11modify107.001.74361.74331.7276
762006.02.08 03:11modify107.001.74361.74311.7276
772006.02.08 03:34modify107.001.74361.74291.7276
782006.02.08 03:35modify107.001.74361.74281.7276
792006.02.08 03:39modify107.001.74361.74271.7276
802006.02.08 03:41modify107.001.74361.74261.7276
812006.02.08 03:41modify107.001.74361.74251.7276
822006.02.08 03:41modify107.001.74361.74241.7276
832006.02.08 04:09modify107.001.74361.74231.7276
842006.02.08 05:06modify107.001.74361.74201.7276
852006.02.08 05:07modify107.001.74361.74191.7276
862006.02.08 05:10modify107.001.74361.74171.7276
872006.02.08 05:11modify107.001.74361.74161.7276
882006.02.08 05:12modify107.001.74361.74151.7276
892006.02.08 05:12modify107.001.74361.74141.7276
902006.02.08 05:12modify107.001.74361.74131.7276
912006.02.08 05:37modify107.001.74361.74071.7276
922006.02.08 05:40modify107.001.74361.74041.7276
932006.02.08 05:41modify107.001.74361.74021.7276
942006.02.08 05:42modify107.001.74361.74011.7276
952006.02.08 05:42modify107.001.74361.74001.7276
962006.02.08 05:43modify107.001.74361.73981.7276
972006.02.08 08:10s/l107.001.73981.73981.72762660.0064948.00
982006.02.08 09:42sell117.001.74560.00001.7296
992006.02.08 09:42buy127.001.74590.00001.7619
1002006.02.08 09:47modify97.001.74391.74391.7599
1012006.02.08 09:48modify97.001.74391.74431.7599
1022006.02.08 09:52s/l97.001.74431.74431.7599280.0065228.00
1032006.02.08 23:05modify117.001.74561.74541.7296
1042006.02.08 23:05modify117.001.74561.74531.7296
1052006.02.08 23:05modify117.001.74561.74501.7296
1062006.02.08 23:06modify117.001.74561.74471.7296
1072006.02.08 23:08s/l117.001.74471.74471.7296630.0065858.00
1082006.02.08 23:10sell136.001.74490.00001.7289
1092006.02.08 23:10buy146.001.74520.00001.7612
1102006.02.08 23:15modify136.001.74491.74471.7289
1112006.02.08 23:18s/l136.001.74471.74471.7289120.0065978.00
1122006.02.10 15:49modify127.001.74591.75451.7619
1132006.02.10 15:50modify146.001.74521.75371.7612
1142006.02.10 15:50s/l127.001.75451.75451.76196027.0072005.00
1152006.02.10 15:50s/l146.001.75371.75371.76125106.0077111.00