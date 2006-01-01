|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2006.01.01 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=160; TrailingStop=20; StopLoss=70; UseStopLoss=false; ShortEma=10; LongEma=80; immediate_trade=true; reversal=true; Lots=1; MM=true; AccountIsMicro=false; Risk=10; Show_Settings=true;
|Bars in test
|7364
|Ticks modelled
|176119
|Modelling quality
|85.91%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|27111.00
|Gross profit
|27111.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|1936.50
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|0.00 (0.0%)
|Total trades
|14
|Short positions (won %)
|7 (100.00%)
|Long positions (won %)
|7 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|14 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|8005.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|1936.50
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (27111.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|27111.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.01 23:59
|buy
|1
|5.00
|1.7231
|0.0000
|1.7391
|2
|2006.01.01 23:59
|sell
|2
|5.00
|1.7228
|0.0000
|1.7068
|3
|2006.01.02 06:04
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7228
|1.7068
|4
|2006.01.02 06:10
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7226
|1.7068
|5
|2006.01.02 06:32
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7225
|1.7068
|6
|2006.01.02 06:33
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7224
|1.7068
|7
|2006.01.02 06:42
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7223
|1.7068
|8
|2006.01.02 06:42
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7222
|1.7068
|9
|2006.01.02 06:49
|modify
|2
|5.00
|1.7228
|1.7220
|1.7068
|10
|2006.01.02 08:31
|s/l
|2
|5.00
|1.7220
|1.7220
|1.7068
|395.00
|50395.00
|11
|2006.01.03 16:52
|t/p
|1
|5.00
|1.7391
|0.0000
|1.7391
|8005.00
|58400.00
|12
|2006.01.09 00:00
|sell
|3
|6.00
|1.7683
|0.0000
|1.7523
|13
|2006.01.09 00:00
|buy
|4
|6.00
|1.7686
|0.0000
|1.7846
|14
|2006.01.09 01:54
|modify
|4
|6.00
|1.7686
|1.7686
|1.7846
|15
|2006.01.09 01:54
|modify
|4
|6.00
|1.7686
|1.7687
|1.7846
|16
|2006.01.09 01:54
|modify
|4
|6.00
|1.7686
|1.7688
|1.7846
|17
|2006.01.09 01:55
|modify
|4
|6.00
|1.7686
|1.7689
|1.7846
|18
|2006.01.09 01:55
|modify
|4
|6.00
|1.7686
|1.7690
|1.7846
|19
|2006.01.09 01:59
|modify
|4
|6.00
|1.7686
|1.7692
|1.7846
|20
|2006.01.09 02:16
|s/l
|4
|6.00
|1.7692
|1.7692
|1.7846
|360.00
|58760.00
|21
|2006.01.09 10:07
|buy
|5
|6.00
|1.7648
|0.0000
|1.7808
|22
|2006.01.09 10:07
|sell
|6
|6.00
|1.7645
|0.0000
|1.7485
|23
|2006.01.09 10:07
|modify
|3
|6.00
|1.7683
|1.7667
|1.7523
|24
|2006.01.09 10:07
|modify
|3
|6.00
|1.7683
|1.7665
|1.7523
|25
|2006.01.09 10:07
|modify
|3
|6.00
|1.7683
|1.7664
|1.7523
|26
|2006.01.09 10:07
|modify
|3
|6.00
|1.7683
|1.7663
|1.7523
|27
|2006.01.09 10:18
|modify
|3
|6.00
|1.7683
|1.7662
|1.7523
|28
|2006.01.09 10:18
|modify
|3
|6.00
|1.7683
|1.7661
|1.7523
|29
|2006.01.09 10:42
|s/l
|3
|6.00
|1.7661
|1.7661
|1.7523
|1320.00
|60080.00
|30
|2006.01.09 10:46
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7648
|1.7808
|31
|2006.01.09 10:46
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7649
|1.7808
|32
|2006.01.09 10:47
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7651
|1.7808
|33
|2006.01.09 10:47
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7653
|1.7808
|34
|2006.01.09 10:47
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7655
|1.7808
|35
|2006.01.09 10:47
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7657
|1.7808
|36
|2006.01.09 10:48
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7659
|1.7808
|37
|2006.01.09 11:00
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7660
|1.7808
|38
|2006.01.09 11:00
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7661
|1.7808
|39
|2006.01.09 11:01
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7663
|1.7808
|40
|2006.01.09 11:01
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7664
|1.7808
|41
|2006.01.09 11:01
|modify
|5
|6.00
|1.7648
|1.7665
|1.7808
|42
|2006.01.09 11:13
|s/l
|5
|6.00
|1.7665
|1.7665
|1.7808
|1020.00
|61100.00
|43
|2006.01.09 12:37
|buy
|7
|6.00
|1.7648
|0.0000
|1.7808
|44
|2006.01.09 12:37
|sell
|8
|6.00
|1.7645
|0.0000
|1.7485
|45
|2006.01.09 13:19
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7648
|1.7808
|46
|2006.01.09 13:20
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7649
|1.7808
|47
|2006.01.09 13:27
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7650
|1.7808
|48
|2006.01.09 13:28
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7651
|1.7808
|49
|2006.01.09 13:28
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7652
|1.7808
|50
|2006.01.09 13:29
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7653
|1.7808
|51
|2006.01.09 13:29
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7654
|1.7808
|52
|2006.01.09 14:18
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7655
|1.7808
|53
|2006.01.09 14:18
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7656
|1.7808
|54
|2006.01.09 14:19
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7657
|1.7808
|55
|2006.01.09 14:19
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7658
|1.7808
|56
|2006.01.09 14:35
|modify
|7
|6.00
|1.7648
|1.7659
|1.7808
|57
|2006.01.09 14:41
|s/l
|7
|6.00
|1.7659
|1.7659
|1.7808
|660.00
|61760.00
|58
|2006.01.10 08:26
|modify
|6
|6.00
|1.7645
|1.7645
|1.7485
|59
|2006.01.10 08:27
|modify
|8
|6.00
|1.7645
|1.7645
|1.7485
|60
|2006.01.10 08:27
|modify
|6
|6.00
|1.7645
|1.7644
|1.7485
|61
|2006.01.10 08:27
|modify
|6
|6.00
|1.7645
|1.7643
|1.7485
|62
|2006.01.10 08:27
|modify
|8
|6.00
|1.7645
|1.7644
|1.7485
|63
|2006.01.10 08:28
|modify
|8
|6.00
|1.7645
|1.7643
|1.7485
|64
|2006.01.10 08:28
|modify
|6
|6.00
|1.7645
|1.7642
|1.7485
|65
|2006.01.10 08:28
|modify
|6
|6.00
|1.7645
|1.7641
|1.7485
|66
|2006.01.10 08:28
|modify
|8
|6.00
|1.7645
|1.7642
|1.7485
|67
|2006.01.10 08:29
|modify
|8
|6.00
|1.7645
|1.7641
|1.7485
|68
|2006.01.10 08:30
|modify
|6
|6.00
|1.7645
|1.7640
|1.7485
|69
|2006.01.10 08:55
|s/l
|6
|6.00
|1.7640
|1.7640
|1.7485
|294.00
|62054.00
|70
|2006.01.10 08:55
|s/l
|8
|6.00
|1.7641
|1.7641
|1.7485
|234.00
|62288.00
|71
|2006.02.08 02:02
|buy
|9
|7.00
|1.7439
|0.0000
|1.7599
|72
|2006.02.08 02:02
|sell
|10
|7.00
|1.7436
|0.0000
|1.7276
|73
|2006.02.08 03:09
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7436
|1.7276
|74
|2006.02.08 03:11
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7434
|1.7276
|75
|2006.02.08 03:11
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7433
|1.7276
|76
|2006.02.08 03:11
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7431
|1.7276
|77
|2006.02.08 03:34
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7429
|1.7276
|78
|2006.02.08 03:35
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7428
|1.7276
|79
|2006.02.08 03:39
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7427
|1.7276
|80
|2006.02.08 03:41
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7426
|1.7276
|81
|2006.02.08 03:41
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7425
|1.7276
|82
|2006.02.08 03:41
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7424
|1.7276
|83
|2006.02.08 04:09
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7423
|1.7276
|84
|2006.02.08 05:06
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7420
|1.7276
|85
|2006.02.08 05:07
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7419
|1.7276
|86
|2006.02.08 05:10
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7417
|1.7276
|87
|2006.02.08 05:11
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7416
|1.7276
|88
|2006.02.08 05:12
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7415
|1.7276
|89
|2006.02.08 05:12
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7414
|1.7276
|90
|2006.02.08 05:12
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7413
|1.7276
|91
|2006.02.08 05:37
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7407
|1.7276
|92
|2006.02.08 05:40
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7404
|1.7276
|93
|2006.02.08 05:41
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7402
|1.7276
|94
|2006.02.08 05:42
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7401
|1.7276
|95
|2006.02.08 05:42
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7400
|1.7276
|96
|2006.02.08 05:43
|modify
|10
|7.00
|1.7436
|1.7398
|1.7276
|97
|2006.02.08 08:10
|s/l
|10
|7.00
|1.7398
|1.7398
|1.7276
|2660.00
|64948.00
|98
|2006.02.08 09:42
|sell
|11
|7.00
|1.7456
|0.0000
|1.7296
|99
|2006.02.08 09:42
|buy
|12
|7.00
|1.7459
|0.0000
|1.7619
|100
|2006.02.08 09:47
|modify
|9
|7.00
|1.7439
|1.7439
|1.7599
|101
|2006.02.08 09:48
|modify
|9
|7.00
|1.7439
|1.7443
|1.7599
|102
|2006.02.08 09:52
|s/l
|9
|7.00
|1.7443
|1.7443
|1.7599
|280.00
|65228.00
|103
|2006.02.08 23:05
|modify
|11
|7.00
|1.7456
|1.7454
|1.7296
|104
|2006.02.08 23:05
|modify
|11
|7.00
|1.7456
|1.7453
|1.7296
|105
|2006.02.08 23:05
|modify
|11
|7.00
|1.7456
|1.7450
|1.7296
|106
|2006.02.08 23:06
|modify
|11
|7.00
|1.7456
|1.7447
|1.7296
|107
|2006.02.08 23:08
|s/l
|11
|7.00
|1.7447
|1.7447
|1.7296
|630.00
|65858.00
|108
|2006.02.08 23:10
|sell
|13
|6.00
|1.7449
|0.0000
|1.7289
|109
|2006.02.08 23:10
|buy
|14
|6.00
|1.7452
|0.0000
|1.7612
|110
|2006.02.08 23:15
|modify
|13
|6.00
|1.7449
|1.7447
|1.7289
|111
|2006.02.08 23:18
|s/l
|13
|6.00
|1.7447
|1.7447
|1.7289
|120.00
|65978.00
|112
|2006.02.10 15:49
|modify
|12
|7.00
|1.7459
|1.7545
|1.7619
|113
|2006.02.10 15:50
|modify
|14
|6.00
|1.7452
|1.7537
|1.7612
|114
|2006.02.10 15:50
|s/l
|12
|7.00
|1.7545
|1.7545
|1.7619
|6027.00
|72005.00
|115
|2006.02.10 15:50
|s/l
|14
|6.00
|1.7537
|1.7537
|1.7612
|5106.00
|77111.00