North Finance Co Ltd

Account: 127579 Name: EMACross113 Currency: USD 2006 March 8, 00:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
9674192006.02.11 21:48balanceDeposit25 000.00
9832452006.02.14 11:38buy1.00gbpchf2.27192.27762.28292006.02.15 17:182.27760.000.006.12437.22
10003732006.02.15 16:11sell1.00audusd0.74340.73950.73242006.02.16 23:370.73950.000.00-18.00390.00
10070552006.02.16 07:25buy2.00gbpusd1.73980.00001.74112006.02.17 17:141.74110.000.004.00260.00
10070572006.02.16 07:25sell1.00gbpchf2.27972.27942.27222006.02.16 11:262.27940.000.000.0022.86
10070682006.02.16 07:30buy1.30eurusd1.18860.00001.18962006.02.16 22:551.18960.000.000.00130.00
10094622006.02.16 11:26sell1.00gbpchf2.27842.27492.27092006.02.16 12:182.27490.000.000.00266.71
10106392006.02.16 12:18sell1.00gbpchf2.27392.27192.26642006.03.06 01:362.27190.000.00-146.61154.80
10175132006.02.16 22:57buy1.30eurusd1.18951.18701.19052006.02.16 23:281.19050.000.000.00130.00
10177252006.02.16 23:28buy1.30eurusd1.19071.18821.19172006.02.17 03:431.18820.000.00-5.20-325.00
10177962006.02.16 23:38buy1.00audusd0.73960.73970.74712006.02.21 02:030.73970.000.009.0010.00
10306752006.02.20 01:01sell3.00eurusd1.19261.19121.18262006.02.21 18:491.19120.000.006.00420.00
10309552006.02.20 01:59sell3.00gbpusd1.74211.74101.73212006.02.22 12:591.74100.000.00-30.00330.00
10675892006.02.23 10:05sell3.00gbpusd1.74641.74501.73642006.02.24 21:311.74500.000.00-15.00420.00
10698302006.02.23 12:18sell3.00eurusd1.19471.19261.18472006.02.23 18:071.19260.000.000.00630.00
10703702006.02.23 12:50sell3.00audusd0.74050.74000.73052006.02.24 04:170.74000.000.00-18.00150.00
10788622006.02.24 04:37sell3.00audusd0.74020.73950.73022006.02.27 04:000.73950.000.00-9.00210.00
10911292006.02.27 01:01buy3.00chfjpy88.8289.1089.822006.03.02 20:1289.100.000.0012.93723.96
10913412006.02.27 01:16buy3.00eurjpy138.83138.85139.832006.03.02 16:57138.850.000.0012.9251.65
11117542006.02.28 12:30sell3.00gbpusd1.74561.73781.73562006.03.07 12:361.73560.000.0021.003 000.00
11160112006.02.28 17:24sell2.00eurusd1.19201.19121.18202006.03.01 19:341.19120.000.004.00160.00
11354702006.03.01 23:59sell2.00eurusd1.19201.19201.18202006.03.07 14:431.19200.000.0024.000.00
11493552006.03.02 19:27sell3.00eurjpy139.59139.51138.592006.03.02 21:24139.510.000.000.00207.01
  0.00 0.00 -141.84 7 779.21
Closed P/L: 7 637.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
11121272006.02.28 12:46sell2.00audusd0.73970.73450.7297 0.73270.000.00-48.001 400.00
11526832006.03.03 02:31sell2.00chfjpy89.370.0088.37 89.670.000.00-15.35-509.38
11525542006.03.03 02:13sell3.00eurjpy139.570.00138.57 139.970.000.00-38.40-1 018.76
  0.00 0.00 -101.75 -128.14
 Floating P/L: -229.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7 637.37 Floating P/L: -229.89 Margin: 1 657.13
Balance: 32 637.37 Equity: 32 407.48 Free Margin: 30 750.35