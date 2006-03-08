Interbank FX, LLC

Account: 296334 Name: EMAC333 Currency: USD 2006 March 8, 18:25
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
63991962006.03.08 15:11balanceDeposit5 000.00
63992162006.03.08 15:11sell0.50gbpusd1.73781.73981.73682006.03.08 15:251.73680.000.000.0050.00
 20060306EMAC_GBPUSD_Hedging[tp]
63992252006.03.08 15:11sell0.45eurjpy140.53140.73140.432006.03.08 17:44140.430.000.000.0038.21
 20060306EMAC_EURJPY_Hedging[tp]
63992322006.03.08 15:11sell0.40eurusd1.19261.19461.19162006.03.08 16:011.19160.000.000.0040.00
 20060306EMAC_EURUSD_Hedging[tp]
63992432006.03.08 15:11buy0.36usdjpy117.89117.69117.992006.03.08 17:50117.690.000.000.00-61.18
 123EMAC_USDJPY_Hedging[sl]
63992542006.03.08 15:11buy0.32usdchf1.30831.30631.30932006.03.08 15:381.30930.000.000.0024.44
 123EMAC_USDCHF_Hedging[tp]
64001302006.03.08 15:25sell0.50gbpusd1.73651.73851.73552006.03.08 15:451.73550.000.000.0050.00
 20060306EMAC_GBPUSD_Hedging[tp]
64009232006.03.08 15:38buy0.32usdchf1.30971.30771.31072006.03.08 15:551.30770.000.000.00-48.94
 123EMAC_USDCHF_Hedging[sl]
64011612006.03.08 15:45sell0.50gbpusd1.73531.73731.73432006.03.08 17:151.73730.000.000.00-100.00
 20060306EMAC_GBPUSD_Hedging[sl]
64017582006.03.08 15:55buy0.32usdchf1.30831.30631.30932006.03.08 16:001.30930.000.000.0024.44
 123EMAC_USDCHF_Hedging[tp]
64020872006.03.08 16:00buy0.32usdchf1.30951.30751.31052006.03.08 17:121.30750.000.000.00-48.95
 123EMAC_USDCHF_Hedging[sl]
64061162006.03.08 17:15sell0.50gbpusd1.73681.73881.73582006.03.08 18:231.73580.000.000.0050.00
 20060306EMAC_GBPUSD_Hedging[tp]
  0.00 0.00 0.00 18.02
Closed P/L: 18.02
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
63992212006.03.08 15:11buy0.45eurjpy140.570.00142.37 140.450.000.000.00-45.82
 20060306EMAC_Counter_Immediate
63992282006.03.08 15:11buy0.40eurusd1.19280.00001.2108 1.19170.000.000.00-44.00
 20060306EMAC_Counter_Immediate
64021802006.03.08 16:01sell0.40eurusd1.19141.19341.1904 1.19190.000.000.00-20.00
 20060306EMAC_EURUSD_Hedging
63993732006.03.08 15:12buy0.29gbpchf2.27280.00002.2908 2.27100.000.000.00-39.90
 20060306EMAC_Counter_Immediate
63993752006.03.08 15:12sell0.29gbpchf2.27202.27402.2680 2.27180.000.000.004.44
 20060306EMAC_GBPCHF_Hedging
63992132006.03.08 15:11buy0.50gbpusd1.73820.00001.7562 1.73590.000.000.00-115.00
 20060306EMAC_Counter_Immediate
63992522006.03.08 15:11sell0.32usdchf1.30790.00001.2899 1.30870.000.000.00-19.56
 20060306EMAC_Counter_Immediate
64062352006.03.08 17:19buy0.32usdchf1.30801.30601.3090 1.30830.000.000.007.34
 123EMAC_USDCHF_Hedging
63992402006.03.08 15:11sell0.36usdjpy117.860.00116.06 117.900.000.000.00-12.21
 20060306EMAC_Counter_Immediate
  0.00 0.00 0.00 -284.71
 Floating P/L: -284.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 18.02 Floating P/L: -284.71 Margin: 2 320.00
Balance: 5 018.02 Equity: 4 733.31 Free Margin: 2 413.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 277.09 Gross Loss: 259.07 Total Net Profit: 18.02
Profit Factor: 1.07 Expected Payoff: 1.64  
Absolute Drawdown: 31.98 Maximal Drawdown (%): 48.94 (1.0%)  
 
Total Trades: 11 Short Positions (won %): 6 (83.33%) Long Positions (won %): 5 (40.00%)
Profit Trades (% of total): 7 (63.64%) Loss trades (% of total): 4 (36.36%)
Largest profit trade: 50.00 loss trade: -100.00
Average profit trade: 39.58 loss trade: -64.77
Maximum consecutive wins ($): 3 (124.44) consecutive losses ($): 2 (-148.95)
Maximal consecutive profit (count): 124.44 (3) consecutive loss (count): -148.95 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1