|Account: 296334
|Name: EMAC333
|Currency: USD
|2006 March 8, 18:25
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6399196
|2006.03.08 15:11
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6399216
|2006.03.08 15:11
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7378
|1.7398
|1.7368
|2006.03.08 15:25
|1.7368
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|20060306
|EMAC_GBPUSD_Hedging[tp]
|6399225
|2006.03.08 15:11
|sell
|0.45
|eurjpy
|140.53
|140.73
|140.43
|2006.03.08 17:44
|140.43
|0.00
|0.00
|0.00
|38.21
|20060306
|EMAC_EURJPY_Hedging[tp]
|6399232
|2006.03.08 15:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1926
|1.1946
|1.1916
|2006.03.08 16:01
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20060306
|EMAC_EURUSD_Hedging[tp]
|6399243
|2006.03.08 15:11
|buy
|0.36
|usdjpy
|117.89
|117.69
|117.99
|2006.03.08 17:50
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.18
|123
|EMAC_USDJPY_Hedging[sl]
|6399254
|2006.03.08 15:11
|buy
|0.32
|usdchf
|1.3083
|1.3063
|1.3093
|2006.03.08 15:38
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|24.44
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging[tp]
|6400130
|2006.03.08 15:25
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7365
|1.7385
|1.7355
|2006.03.08 15:45
|1.7355
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|20060306
|EMAC_GBPUSD_Hedging[tp]
|6400923
|2006.03.08 15:38
|buy
|0.32
|usdchf
|1.3097
|1.3077
|1.3107
|2006.03.08 15:55
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.94
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging[sl]
|6401161
|2006.03.08 15:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7353
|1.7373
|1.7343
|2006.03.08 17:15
|1.7373
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|20060306
|EMAC_GBPUSD_Hedging[sl]
|6401758
|2006.03.08 15:55
|buy
|0.32
|usdchf
|1.3083
|1.3063
|1.3093
|2006.03.08 16:00
|1.3093
|0.00
|0.00
|0.00
|24.44
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging[tp]
|6402087
|2006.03.08 16:00
|buy
|0.32
|usdchf
|1.3095
|1.3075
|1.3105
|2006.03.08 17:12
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.95
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging[sl]
|6406116
|2006.03.08 17:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7368
|1.7388
|1.7358
|2006.03.08 18:23
|1.7358
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|20060306
|EMAC_GBPUSD_Hedging[tp]
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|Closed P/L:
|18.02
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6399221
|2006.03.08 15:11
|buy
|0.45
|eurjpy
|140.57
|0.00
|142.37
|140.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.82
|20060306
|EMAC_Counter_Immediate
|6399228
|2006.03.08 15:11
|buy
|0.40
|eurusd
|1.1928
|0.0000
|1.2108
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|20060306
|EMAC_Counter_Immediate
|6402180
|2006.03.08 16:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.1914
|1.1934
|1.1904
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|20060306
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6399373
|2006.03.08 15:12
|buy
|0.29
|gbpchf
|2.2728
|0.0000
|2.2908
|2.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.90
|20060306
|EMAC_Counter_Immediate
|6399375
|2006.03.08 15:12
|sell
|0.29
|gbpchf
|2.2720
|2.2740
|2.2680
|2.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|20060306
|EMAC_GBPCHF_Hedging
|6399213
|2006.03.08 15:11
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7382
|0.0000
|1.7562
|1.7359
|0.00
|0.00
|0.00
|-115.00
|20060306
|EMAC_Counter_Immediate
|6399252
|2006.03.08 15:11
|sell
|0.32
|usdchf
|1.3079
|0.0000
|1.2899
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.56
|20060306
|EMAC_Counter_Immediate
|6406235
|2006.03.08 17:19
|buy
|0.32
|usdchf
|1.3080
|1.3060
|1.3090
|1.3083
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6399240
|2006.03.08 15:11
|sell
|0.36
|usdjpy
|117.86
|0.00
|116.06
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.21
|20060306
|EMAC_Counter_Immediate
|0.00
|0.00
|0.00
|-284.71
|Floating P/L:
|-284.71
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|18.02
|Floating P/L:
|-284.71
|Margin:
|2 320.00
|Balance:
|5 018.02
|Equity:
|4 733.31
|Free Margin:
|2 413.31
|Details:
|Gross Profit:
|277.09
|Gross Loss:
|259.07
|Total Net Profit:
|18.02
|Profit Factor:
|1.07
|Expected Payoff:
|1.64
|Absolute Drawdown:
|31.98
|Maximal Drawdown (%):
|48.94 (1.0%)
|Total Trades:
|11
|Short Positions (won %):
|6 (83.33%)
|Long Positions (won %):
|5 (40.00%)
|Profit Trades (% of total):
|7 (63.64%)
|Loss trades (% of total):
|4 (36.36%)
|Largest
|profit trade:
|50.00
|loss trade:
|-100.00
|Average
|profit trade:
|39.58
|loss trade:
|-64.77
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (124.44)
|consecutive losses ($):
|2 (-148.95)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|124.44 (3)
|consecutive loss (count):
|-148.95 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1