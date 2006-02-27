|Account: 282703
|Name: coders guru
|Currency: USD
|2006 March 7, 14:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5697487
|2006.02.27 14:44
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5697535
|2006.02.27 14:46
|buy
|0.50
|eurusd
|1.1846
|1.1869
|1.2006
|2006.02.28 18:33
|1.1927
|0.00
|0.00
|-2.98
|405.00
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5698682
|2006.02.27 15:02
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7399
|1.7518
|1.7559
|2006.02.28 18:34
|1.7536
|0.00
|0.00
|1.65
|685.00
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5702579
|2006.02.27 16:02
|buy
|0.50
|eurjpy
|137.59
|138.02
|139.19
|2006.02.28 18:34
|138.22
|0.00
|0.00
|3.45
|271.83
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5708795
|2006.02.27 17:46
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.6816
|0.6820
|0.6976
|2006.03.02 14:10
|0.6841
|0.00
|0.00
|-17.00
|174.41
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5708849
|2006.02.27 17:47
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1433
|0.0000
|1.1593
|2006.03.07 14:36
|1.1475
|0.00
|0.00
|6.38
|109.80
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5708896
|2006.02.27 17:48
|buy
|0.30
|audusd
|0.7387
|0.7391
|0.7547
|2006.02.28 18:33
|0.7433
|0.00
|0.00
|0.98
|138.00
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5708921
|2006.02.27 17:50
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5659
|1.5626
|1.5499
|2006.03.01 14:06
|1.5612
|0.00
|0.00
|-3.00
|107.99
|
|12345
|EMA_CROSS_2
|5817843
|2006.03.01 00:48
|buy
|0.60
|eurusd
|1.1947
|0.0000
|1.2106
|2006.03.01 14:06
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|
|12345
|EMA_CROSS_Trend-Following
|5820132
|2006.03.01 01:24
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.91
|115.92
|117.52
|2006.03.01 18:40
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|90.42
|
|12345
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|5868758
|2006.03.01 14:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.1958
|1.1923
|1.1798
|2006.03.01 18:06
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|235.00
|
|20060227
|EMA_CROSS_2
|5870313
|2006.03.01 14:22
|buy
|0.47
|eurchf
|1.5614
|1.5635
|1.5774
|2006.03.01 18:40
|1.5644
|0.00
|0.00
|0.00
|107.35
|
|20060227
|EMA_CROSS_2
|5871517
|2006.03.01 14:27
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.7584
|1.7552
|1.7424
|2006.03.01 15:43
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|184.80
|
|20060227
|EMA_CROSS_Trend-Following
|5899413
|2006.03.01 18:18
|sell
|0.49
|gbpusd
|1.7470
|1.7459
|1.7310
|2006.03.02 13:41
|1.7459
|0.00
|0.00
|-6.32
|53.90
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|5901568
|2006.03.01 18:41
|buy
|0.52
|usdjpy
|116.16
|116.18
|117.76
|2006.03.02 14:10
|116.32
|0.00
|0.00
|16.07
|71.53
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|5951248
|2006.03.02 14:10
|buy
|0.64
|usdjpy
|116.34
|0.00
|117.94
|2006.03.03 18:20
|116.43
|0.00
|0.00
|6.59
|49.47
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|5981008
|2006.03.02 18:02
|buy
|0.43
|gbpusd
|1.7521
|1.7550
|1.7681
|2006.03.03 15:04
|1.7550
|0.00
|0.00
|1.42
|124.70
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following[sl]
|6073140
|2006.03.03 16:04
|buy
|0.48
|gbpjpy
|204.04
|0.00
|205.64
|2006.03.06 00:50
|204.95
|0.00
|0.00
|10.37
|374.84
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following
|6073167
|2006.03.03 16:04
|buy
|0.43
|gbpusd
|1.7529
|0.0000
|1.7689
|2006.03.06 00:50
|1.7593
|0.00
|0.00
|1.42
|275.20
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following
|6103670
|2006.03.06 00:30
|buy
|0.46
|usdjpy
|116.47
|0.00
|118.07
|2006.03.06 13:38
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|426.51
|
|20060303
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6103671
|2006.03.06 00:30
|buy
|0.41
|usdjpy
|116.47
|0.00
|118.07
|2006.03.07 14:35
|117.72
|0.00
|0.00
|4.22
|435.36
|
|20060303
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6183076
|2006.03.06 15:27
|sell
|0.41
|eurjpy
|141.15
|0.00
|139.55
|2006.03.07 14:36
|140.15
|0.00
|0.00
|-2.99
|348.17
|
|20060301
|EMAC_Counter_Immediate
|
|0.00
|0.00
|20.26
|4 741.28
|Closed P/L:
|4 761.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6103769
|2006.03.06 00:31
|sell
|0.37
|audnzd
|1.1196
|0.0000
|1.1036
|
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.91
|-296.00
|
|20060303
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6103780
|2006.03.06 00:31
|sell
|0.33
|audnzd
|1.1197
|0.0000
|1.1037
|
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.81
|-261.85
|
|20060303
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|5955496
|2006.03.02 14:53
|sell
|0.56
|eurgbp
|0.6849
|0.0000
|0.6689
|
|0.6858
|0.00
|0.00
|11.76
|-87.52
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6103698
|2006.03.06 00:30
|buy
|0.37
|eurgbp
|0.6870
|0.0000
|0.7030
|
|0.6854
|0.00
|0.00
|-3.15
|-102.78
|
|20060303
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|5899383
|2006.03.01 18:18
|sell
|0.55
|eurusd
|1.1902
|0.0000
|1.1742
|
|1.1904
|0.00
|0.00
|17.50
|-11.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6174473
|2006.03.06 14:00
|buy
|0.55
|gbpusd
|1.7536
|0.0000
|1.7696
|
|1.7361
|0.00
|0.00
|1.82
|-962.50
|
|20060303
|EMA_CROSS_Trend-Following
|6174501
|2006.03.06 14:00
|buy
|0.49
|gbpusd
|1.7538
|0.0000
|1.7698
|
|1.7361
|0.00
|0.00
|1.62
|-867.30
|
|20060303
|EMA_CROSS_Trend-Following
|
|0.00
|0.00
|31.27
|-2 588.95
|
|Floating P/L:
|-2 557.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 761.54
|Floating P/L:
|-2 557.68
|Margin:
|2 850.00
|Balance:
|9 761.54
|Equity:
|7 203.86
|Free Margin:
|4 353.86
|
|Details:
|Gross Profit:
|4 761.54
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|4 761.54
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|226.74
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|
|
|Total Trades:
|21
|Short Positions (won %):
|5 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|16 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|21 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|686.65
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|226.74
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (4 761.54)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 761.54 (21)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|21
|consecutive losses:
|0