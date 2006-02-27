Interbank FX, LLC

Account: 282703 Name: coders guru Currency: USD 2006 March 7, 14:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56974872006.02.27 14:44balanceDeposit5 000.00
56975352006.02.27 14:46buy0.50eurusd1.18461.18691.20062006.02.28 18:331.19270.000.00-2.98405.00
 12345EMA_CROSS_2
56986822006.02.27 15:02buy0.50gbpusd1.73991.75181.75592006.02.28 18:341.75360.000.001.65685.00
 12345EMA_CROSS_2
57025792006.02.27 16:02buy0.50eurjpy137.59138.02139.192006.02.28 18:34138.220.000.003.45271.83
 12345EMA_CROSS_2
57087952006.02.27 17:46buy0.40eurgbp0.68160.68200.69762006.03.02 14:100.68410.000.00-17.00174.41
 12345EMA_CROSS_2
57088492006.02.27 17:47buy0.30usdcad1.14330.00001.15932006.03.07 14:361.14750.000.006.38109.80
 12345EMA_CROSS_2
57088962006.02.27 17:48buy0.30audusd0.73870.73910.75472006.02.28 18:330.74330.000.000.98138.00
 12345EMA_CROSS_2
57089212006.02.27 17:50sell0.30eurchf1.56591.56261.54992006.03.01 14:061.56120.000.00-3.00107.99
 12345EMA_CROSS_2
58178432006.03.01 00:48buy0.60eurusd1.19470.00001.21062006.03.01 14:061.19590.000.000.0072.00
 12345EMA_CROSS_Trend-Following
58201322006.03.01 01:24buy0.50usdjpy115.91115.92117.522006.03.01 18:40116.120.000.000.0090.42
 12345EMA_CROSS_Counter-Trend
58687582006.03.01 14:06sell0.50eurusd1.19581.19231.17982006.03.01 18:061.19110.000.000.00235.00
 20060227EMA_CROSS_2
58703132006.03.01 14:22buy0.47eurchf1.56141.56351.57742006.03.01 18:401.56440.000.000.00107.35
 20060227EMA_CROSS_2
58715172006.03.01 14:27sell0.42gbpusd1.75841.75521.74242006.03.01 15:431.75400.000.000.00184.80
 20060227EMA_CROSS_Trend-Following
58994132006.03.01 18:18sell0.49gbpusd1.74701.74591.73102006.03.02 13:411.74590.000.00-6.3253.90
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
59015682006.03.01 18:41buy0.52usdjpy116.16116.18117.762006.03.02 14:10116.320.000.0016.0771.53
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
59512482006.03.02 14:10buy0.64usdjpy116.340.00117.942006.03.03 18:20116.430.000.006.5949.47
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
59810082006.03.02 18:02buy0.43gbpusd1.75211.75501.76812006.03.03 15:041.75500.000.001.42124.70
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following[sl]
60731402006.03.03 16:04buy0.48gbpjpy204.040.00205.642006.03.06 00:50204.950.000.0010.37374.84
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following
60731672006.03.03 16:04buy0.43gbpusd1.75290.00001.76892006.03.06 00:501.75930.000.001.42275.20
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following
61036702006.03.06 00:30buy0.46usdjpy116.470.00118.072006.03.06 13:38117.560.000.000.00426.51
 20060303EMA_CROSS_Counter-Trend
61036712006.03.06 00:30buy0.41usdjpy116.470.00118.072006.03.07 14:35117.720.000.004.22435.36
 20060303EMA_CROSS_Counter-Trend
61830762006.03.06 15:27sell0.41eurjpy141.150.00139.552006.03.07 14:36140.150.000.00-2.99348.17
 20060301EMAC_Counter_Immediate
  0.00 0.00 20.26 4 741.28
Closed P/L: 4 761.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
61037692006.03.06 00:31sell0.37audnzd1.11960.00001.1036 1.13190.000.000.91-296.00
 20060303EMA_CROSS_Counter-Trend
61037802006.03.06 00:31sell0.33audnzd1.11970.00001.1037 1.13190.000.000.81-261.85
 20060303EMA_CROSS_Counter-Trend
59554962006.03.02 14:53sell0.56eurgbp0.68490.00000.6689 0.68580.000.0011.76-87.52
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
61036982006.03.06 00:30buy0.37eurgbp0.68700.00000.7030 0.68540.000.00-3.15-102.78
 20060303EMA_CROSS_Counter-Trend
58993832006.03.01 18:18sell0.55eurusd1.19020.00001.1742 1.19040.000.0017.50-11.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
61744732006.03.06 14:00buy0.55gbpusd1.75360.00001.7696 1.73610.000.001.82-962.50
 20060303EMA_CROSS_Trend-Following
61745012006.03.06 14:00buy0.49gbpusd1.75380.00001.7698 1.73610.000.001.62-867.30
 20060303EMA_CROSS_Trend-Following
  0.00 0.00 31.27 -2 588.95
 Floating P/L: -2 557.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 761.54 Floating P/L: -2 557.68 Margin: 2 850.00
Balance: 9 761.54 Equity: 7 203.86 Free Margin: 4 353.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 761.54 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 4 761.54
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 226.74  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 21 Short Positions (won %): 5 (100.00%) Long Positions (won %): 16 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 21 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 686.65 loss trade: 0.00
Average profit trade: 226.74 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 21 (4 761.54) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 761.54 (21) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 21 consecutive losses: 0