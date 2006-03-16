Interbank FX, LLC

Account: 311815 Name: EMAC4 Currency: USD 2006 March 16, 13:35
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
68439902006.03.16 13:21balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 0.00
Closed P/L: 0.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
68439982006.03.16 13:22sell0.50eurusd1.20790.00001.1899 1.21090.000.000.00-150.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68440022006.03.16 13:30buy0.50eurusd1.20911.20211.2181 1.21070.000.000.0080.00
 123EMAC_EURUSD_Hedging
68440122006.03.16 13:22buy0.45gbpusd1.74741.74761.7654 1.74960.000.000.0099.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68440132006.03.16 13:30buy0.45gbpusd1.74841.74141.7574 1.74960.000.000.0054.00
 123EMAC_GBPUSD_Hedging
68440572006.03.16 13:22sell0.41usdchf1.29751.29701.2795 1.29490.000.000.0082.32
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68440642006.03.16 13:30sell0.41usdchf1.29651.30351.2875 1.29490.000.000.0050.66
 123EMAC_USDCHF_Hedging
68440722006.03.16 13:22sell0.36eurchf1.56780.00001.5498 1.56780.000.000.000.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate
68445522006.03.16 13:27sell0.33eurgbp0.69140.00000.6734 0.69200.000.000.00-34.65
 20060308EMAC_Counter_Immediate
  0.00 0.00 0.00 181.33
 Floating P/L: 181.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
68439992006.03.16 13:22sell stop0.50eurusd1.20691.21391.1979 1.2107EMAC_EURUSD_Hedging
 123EMAC_EURUSD_Hedging
68440162006.03.16 13:22sell stop0.45gbpusd1.74601.75301.7370 1.7496EMAC_GBPUSD_Hedging
 123EMAC_GBPUSD_Hedging
68440662006.03.16 13:22buy stop0.41usdchf1.29891.29191.3079 1.2949EMAC_USDCHF_Hedging
 123EMAC_USDCHF_Hedging
68440742006.03.16 13:22sell stop0.36eurchf1.56681.57381.5578 1.5674EMAC_EURCHF_Hedging
 123EMAC_EURCHF_Hedging
68440752006.03.16 13:22buy stop0.36eurchf1.56921.56221.5782 1.5678EMAC_EURCHF_Hedging
 123EMAC_EURCHF_Hedging
68445542006.03.16 13:27sell stop0.33eurgbp0.69040.69740.6814 0.6916EMAC_EURGBP_Hedging
 123EMAC_EURGBP_Hedging
68445632006.03.16 13:27buy stop0.33eurgbp0.69280.68580.7018 0.6920EMAC_EURGBP_Hedging
 123EMAC_EURGBP_Hedging
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 0.00 Floating P/L: 181.33 Margin: 2 910.00
Balance: 5 000.00 Equity: 5 181.33 Free Margin: 2 271.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 0.00 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 0.00
Profit Factor: 0.00 Expected Payoff: 0.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 0 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 0 (0.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 0.00 loss trade: 0.00
Average profit trade: 0.00 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 0 (0.00) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 0.00 (0) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 0 consecutive losses: 0