|Account: 311815
|Name: EMAC4
|Currency: USD
|2006 March 16, 13:35
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6843990
|2006.03.16 13:21
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Closed P/L:
|0.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6843998
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2079
|0.0000
|1.1899
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.00
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844002
|2006.03.16 13:30
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2091
|1.2021
|1.2181
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6844012
|2006.03.16 13:22
|buy
|0.45
|gbpusd
|1.7474
|1.7476
|1.7654
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844013
|2006.03.16 13:30
|buy
|0.45
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7574
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|6844057
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.41
|usdchf
|1.2975
|1.2970
|1.2795
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|82.32
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844064
|2006.03.16 13:30
|sell
|0.41
|usdchf
|1.2965
|1.3035
|1.2875
|1.2949
|0.00
|0.00
|0.00
|50.66
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6844072
|2006.03.16 13:22
|sell
|0.36
|eurchf
|1.5678
|0.0000
|1.5498
|1.5678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|6844552
|2006.03.16 13:27
|sell
|0.33
|eurgbp
|0.6914
|0.0000
|0.6734
|0.6920
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.65
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|0.00
|0.00
|0.00
|181.33
|Floating P/L:
|181.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|6843999
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.50
|eurusd
|1.2069
|1.2139
|1.1979
|1.2107
|EMAC_EURUSD_Hedging
|123
|EMAC_EURUSD_Hedging
|6844016
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.45
|gbpusd
|1.7460
|1.7530
|1.7370
|1.7496
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|123
|EMAC_GBPUSD_Hedging
|6844066
|2006.03.16 13:22
|buy stop
|0.41
|usdchf
|1.2989
|1.2919
|1.3079
|1.2949
|EMAC_USDCHF_Hedging
|123
|EMAC_USDCHF_Hedging
|6844074
|2006.03.16 13:22
|sell stop
|0.36
|eurchf
|1.5668
|1.5738
|1.5578
|1.5674
|EMAC_EURCHF_Hedging
|123
|EMAC_EURCHF_Hedging
|6844075
|2006.03.16 13:22
|buy stop
|0.36
|eurchf
|1.5692
|1.5622
|1.5782
|1.5678
|EMAC_EURCHF_Hedging
|123
|EMAC_EURCHF_Hedging
|6844554
|2006.03.16 13:27
|sell stop
|0.33
|eurgbp
|0.6904
|0.6974
|0.6814
|0.6916
|EMAC_EURGBP_Hedging
|123
|EMAC_EURGBP_Hedging
|6844563
|2006.03.16 13:27
|buy stop
|0.33
|eurgbp
|0.6928
|0.6858
|0.7018
|0.6920
|EMAC_EURGBP_Hedging
|123
|EMAC_EURGBP_Hedging
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|0.00
|Floating P/L:
|181.33
|Margin:
|2 910.00
|Balance:
|5 000.00
|Equity:
|5 181.33
|Free Margin:
|2 271.33
|Details:
|Gross Profit:
|0.00
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|0.00
|Profit Factor:
|0.00
|Expected Payoff:
|0.00
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|0
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|0.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|0.00
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|0 (0.00)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|0.00 (0)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|0
|consecutive losses:
|0