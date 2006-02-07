|A/C No: 271436
|Name: mindfulway2
|2006 February 20, 06:25 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|2439918
|2006/02/07 02:27
|balance
|deposit
|10000.00
|2444837
|2006/02/07 11:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2966
|1.2866
|1.3026
|2006/02/07 18:01
|1.3026
|0.00
|0.00
|460.61
|2448650
|2006/02/07 17:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7431
|1.7331
|1.7491
|2006/02/10 07:37
|1.7491
|0.00
|-4.31
|600.00
|2457489
|2006/02/08 12:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.31
|119.31
|117.71
|2006/02/10 09:27
|117.72
|0.00
|-51.49
|501.18
|2475989
|2006/02/10 01:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7433
|1.7533
|1.7373
|2006/02/10 15:41
|1.7533
|0.00
|0.00
|-1000.00
|2486671
|2006/02/10 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2013
|1.2113
|1.1953
|2006/02/10 17:30
|1.1963
|0.00
|0.00
|500.00
|2485585
|2006/02/10 15:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7530
|1.7630
|1.7470
|2006/02/10 17:34
|1.7477
|0.00
|0.00
|530.00
|2463988
|2006/02/08 23:45
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2990
|1.2890
|1.3050
|2006/02/10 17:53
|1.3050
|0.00
|38.11
|459.77
|2491763
|2006/02/10 20:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|118.76
|117.16
|2006/02/14 08:41
|117.16
|0.00
|-27.34
|486.51
|2509664
|2006/02/14 08:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7442
|1.7542
|1.7382
|2006/02/14 11:41
|1.7382
|0.00
|0.00
|600.00
|2514453
|2006/02/14 15:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3135
|1.3235
|1.3075
|2006/02/14 21:39
|1.3075
|0.00
|0.00
|458.89
|2514469
|2006/02/14 15:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7306
|1.7206
|1.7366
|2006/02/14 21:40
|1.7356
|0.00
|0.00
|500.00
|2518112
|2006/02/14 21:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7353
|1.7453
|1.7293
|2006/02/15 16:00
|1.7453
|0.00
|-0.50
|-1000.00
|2547298
|2006/02/16 23:31
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.54
|116.54
|118.14
|2006/02/17 03:38
|118.14
|0.00
|11.44
|507.87
|2538304
|2006/02/16 10:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7364
|1.7264
|1.7424
|2006/02/17 17:13
|1.7414
|0.00
|-1.80
|500.00
|2554206
|2006/02/17 13:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.67
|119.67
|118.07
|2006/02/20 02:02
|118.07
|0.00
|-13.73
|508.17
|0.00
|-49.62
|4613.00
|Deposit/Withdrawal: 10000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|4563.38
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|No Transactions
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|4563.38
|Floating P/L:
|0.00
|Deposit/Withdrawal:
|10000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|14563.38
|Equity:
|14563.38
|Margin Requirement:
|0.00
|Available Margin:
|14563.38