FXDirectDealer, LLC
A/C No: 271436Name: mindfulway22006 February 20, 06:25 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
2439918 2006/02/07 02:27balancedeposit10000.00
2444837 2006/02/07 11:45buy1.00usdchf1.29661.28661.3026 2006/02/07 18:011.30260.000.00460.61
2448650 2006/02/07 17:18buy1.00gbpusd1.74311.73311.7491 2006/02/10 07:371.74910.00-4.31600.00
2457489 2006/02/08 12:45sell1.00usdjpy118.31119.31117.71 2006/02/10 09:27117.720.00-51.49501.18
2475989 2006/02/10 01:47sell1.00gbpusd1.74331.75331.7373 2006/02/10 15:411.75330.000.00-1000.00
2486671 2006/02/10 16:01sell1.00eurusd1.20131.21131.1953 2006/02/10 17:301.19630.000.00500.00
2485585 2006/02/10 15:45sell1.00gbpusd1.75301.76301.7470 2006/02/10 17:341.74770.000.00530.00
2463988 2006/02/08 23:45buy1.00usdchf1.29901.28901.3050 2006/02/10 17:531.30500.0038.11459.77
2491763 2006/02/10 20:45sell1.00usdjpy117.73118.76117.16 2006/02/14 08:41117.160.00-27.34486.51
2509664 2006/02/14 08:45sell1.00gbpusd1.74421.75421.7382 2006/02/14 11:411.73820.000.00600.00
2514453 2006/02/14 15:45sell1.00usdchf1.31351.32351.3075 2006/02/14 21:391.30750.000.00458.89
2514469 2006/02/14 15:45buy1.00gbpusd1.73061.72061.7366 2006/02/14 21:401.73560.000.00500.00
2518112 2006/02/14 21:45sell1.00gbpusd1.73531.74531.7293 2006/02/15 16:001.74530.00-0.50-1000.00
2547298 2006/02/16 23:31buy1.00usdjpy117.54116.54118.14 2006/02/17 03:38118.140.0011.44507.87
2538304 2006/02/16 10:45buy1.00gbpusd1.73641.72641.7424 2006/02/17 17:131.74140.00-1.80500.00
2554206 2006/02/17 13:45sell1.00usdjpy118.67119.67118.07 2006/02/20 02:02118.070.00-13.73508.17
 0.00-49.624613.00
Deposit/Withdrawal: 10000.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:4563.38
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
No Transactions
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:4563.38 Floating P/L:0.00
Deposit/Withdrawal:10000.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:14563.38 Equity:14563.38
Margin Requirement:0.00 Available Margin:14563.38