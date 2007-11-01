Strategy Tester Report
TFX v1_6
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Long_Short_Balance=false; Balance_Weight=0.1; Double_Lotsize=false; Choose_Own_Progression=false; Trade_1=0; Trade_2=0; Trade_3=0; Trade_4=0; Trade_5=0; Trade_6=0; Trade_7=0; Trade_8=0; Trade_9=0; Trade_10=0; Trade_11=0; Trade_12=0; Trade_13=0; Trade_14=0; Trade_15=0; Trade_16=0; Trade_17=0; Trade_18=0; Trade_19=0; Trade_20=0; Max_Trades=20; Close_All_Max=false; Pyramid=true; Auto_Restart=true; Use_MA_Entry=true; Next_Trade=20; MA_Period=7; MA_Timeframe=60; Use_Kayvan_Method=false; Bar_Timeframe=60; Bars_Look_Back=1; EntryLag_Long=0; EntryLag_Short=0; Last_Entry_Filter=false; Use_Trailing_Stop=true; Trail_Start=10; TSLoss_Percent=50; Close_By_Percent=false; TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=99999; Slippage=5; Number_Of_Tries=5; Sound=true;
Bars in test1500Ticks modelled141960Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit1871.88Gross profit52042.80Gross loss-50170.92
Profit factor1.04Expected payoff5.47
Absolute drawdown1947.12Maximal drawdown3963.24 (7.62%)Relative drawdown7.62% (3963.24)
Total trades342Short positions (won %)163 (47.24%)Long positions (won %)179 (70.39%)
Profit trades (% of total)203 (59.36%)Loss trades (% of total)139 (40.64%)
Largestprofit trade1449.58loss trade-1719.62
Averageprofit trade256.37loss trade-360.94
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (4292.85)consecutive losses (loss in money)7 (-499.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4292.85 (8)consecutive loss (count of losses)-2641.86 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.11.01 00:01buy10.101.44810.00000.0000
22007.11.01 03:29sell20.201.44610.00000.0000
32007.11.01 10:03sell30.301.44410.00000.0000
42007.11.01 10:10close10.101.44350.00000.0000-46.0049954.00
52007.11.01 10:10close20.201.44370.00000.000048.0050002.00
62007.11.01 10:10close30.301.44370.00000.000012.0050014.00
72007.11.01 10:10sell40.101.44340.00000.0000
82007.11.01 13:06sell50.201.44140.00000.0000
92007.11.01 13:21close40.101.44150.00000.000019.0050033.00
102007.11.01 13:21close50.201.44150.00000.0000-2.0050031.00
112007.11.01 13:21sell60.101.44120.00000.0000
122007.11.01 14:11buy70.201.44330.00000.0000
132007.11.01 14:52sell80.301.44130.00000.0000
142007.11.01 17:52buy90.401.44330.00000.0000
152007.11.01 18:12buy100.501.44530.00000.0000
162007.11.01 18:20close60.101.44650.00000.0000-53.0049978.00
172007.11.01 18:20close70.201.44630.00000.000060.0050038.00
182007.11.01 18:20close80.301.44650.00000.0000-156.0049882.00
192007.11.01 18:20close90.401.44630.00000.0000120.0050002.00
202007.11.01 18:20close100.501.44630.00000.000050.0050052.00
212007.11.01 18:21buy110.101.44660.00000.0000
222007.11.01 19:54sell120.201.44450.00000.0000
232007.11.01 20:41buy130.301.44650.00000.0000
242007.11.01 21:39sell140.401.44450.00000.0000
252007.11.01 22:28sell150.501.44240.00000.0000
262007.11.02 05:10buy160.601.44440.00000.0000
272007.11.02 08:09sell170.701.44240.00000.0000
282007.11.02 08:57buy180.801.44440.00000.0000
292007.11.02 09:02buy190.901.44640.00000.0000
302007.11.02 11:15buy201.001.44860.00000.0000
312007.11.02 14:30sell211.101.44630.00000.0000
322007.11.02 14:31buy221.201.44830.00000.0000
332007.11.02 14:41buy231.301.45030.00000.0000
342007.11.02 14:41buy241.401.45240.00000.0000
352007.11.02 14:41close110.101.45170.00000.000051.2750103.27
362007.11.02 14:41close120.201.45190.00000.0000-148.9549954.32
372007.11.02 14:41close130.301.45170.00000.0000156.8150111.12
382007.11.02 14:41close140.401.45190.00000.0000-297.9149813.22
392007.11.02 14:41close150.501.45190.00000.0000-477.3849335.84
402007.11.02 14:41close160.601.45170.00000.0000438.0049773.84
412007.11.02 14:41close170.701.45190.00000.0000-665.0049108.84
422007.11.02 14:41close180.801.45170.00000.0000584.0049692.84
432007.11.02 14:41close190.901.45170.00000.0000477.0050169.84
442007.11.02 14:41close201.001.45170.00000.0000310.0050479.84
452007.11.02 14:41close211.101.45190.00000.0000-616.0049863.84
462007.11.02 14:41close221.201.45170.00000.0000408.0050271.84
472007.11.02 14:41close231.301.45170.00000.0000182.0050453.84
482007.11.02 14:41close241.401.45170.00000.0000-98.0050355.84
492007.11.02 14:42buy250.101.45180.00000.0000
502007.11.02 14:46sell260.201.44970.00000.0000
512007.11.02 14:53sell270.301.44770.00000.0000
522007.11.02 15:07buy280.401.44980.00000.0000
532007.11.02 15:14sell290.501.44760.00000.0000
542007.11.02 16:41buy300.601.44960.00000.0000
552007.11.02 18:53buy310.701.45160.00000.0000
562007.11.02 21:00sell320.801.44960.00000.0000
572007.11.02 21:45buy330.901.45160.00000.0000
582007.11.05 02:03sell341.001.44960.00000.0000
592007.11.05 09:14sell351.101.44760.00000.0000
602007.11.05 09:44buy361.201.44960.00000.0000
612007.11.05 10:01sell371.301.44760.00000.0000
622007.11.05 10:20sell381.401.44560.00000.0000
632007.11.05 11:54buy391.501.44760.00000.0000
642007.11.05 12:49sell401.601.44560.00000.0000
652007.11.05 13:53buy411.701.44760.00000.0000
662007.11.06 07:55buy421.801.44960.00000.0000
672007.11.06 09:35buy431.901.45160.00000.0000
682007.11.06 13:05buy442.001.45360.00000.0000
692007.11.06 16:06close250.101.45610.00000.000043.5450399.38
702007.11.06 16:06close260.201.45630.00000.0000-133.9150265.47
712007.11.06 16:06close270.301.45630.00000.0000-260.8650004.61
722007.11.06 16:06close280.401.45610.00000.0000254.1550258.77
732007.11.06 16:06close290.501.45630.00000.0000-439.7649819.00
742007.11.06 16:06close300.601.45610.00000.0000393.2350212.23
752007.11.06 16:06close310.701.45610.00000.0000318.7750531.00
762007.11.06 16:06close320.801.45630.00000.0000-543.6249987.38
772007.11.06 16:06close330.901.45610.00000.0000409.8550397.23
782007.11.06 16:06close341.001.45630.00000.0000-674.7649722.47
792007.11.06 16:06close351.101.45630.00000.0000-962.2448760.23
802007.11.06 16:06close361.201.45610.00000.0000783.2349543.46
812007.11.06 16:06close371.301.45630.00000.0000-1137.1948406.27
822007.11.06 16:06close381.401.45630.00000.0000-1504.6746901.60
832007.11.06 16:06close391.501.45610.00000.00001279.0448180.64
842007.11.06 16:06close401.601.45630.00000.0000-1719.6246461.01
852007.11.06 16:06close411.701.45610.00000.00001449.5847910.59
862007.11.06 16:06close421.801.45610.00000.00001170.0049080.59
872007.11.06 16:06close431.901.45610.00000.0000855.0049935.59
882007.11.06 16:06close442.001.45610.00000.0000500.0050435.59
892007.11.06 16:06buy450.101.45640.00000.0000
902007.11.07 04:27buy460.201.45840.00000.0000
912007.11.07 04:28buy470.301.46200.00000.0000
922007.11.07 04:29buy480.401.46400.00000.0000
932007.11.07 04:30buy490.501.46640.00000.0000
942007.11.07 04:30close450.101.46470.00000.000083.2750518.86
952007.11.07 04:30close460.201.46470.00000.0000126.0050644.86
962007.11.07 04:30close470.301.46470.00000.000081.0050725.86
972007.11.07 04:30close480.401.46470.00000.000028.0050753.86
982007.11.07 04:30close490.501.46470.00000.0000-85.0050668.86
992007.11.07 04:30buy500.101.46500.00000.0000
1002007.11.07 04:32sell510.201.46300.00000.0000
1012007.11.07 04:37buy520.301.46500.00000.0000
1022007.11.07 04:46sell530.401.46300.00000.0000
1032007.11.07 04:51sell540.501.46080.00000.0000
1042007.11.07 04:52buy550.601.46290.00000.0000
1052007.11.07 05:04sell560.701.46070.00000.0000
1062007.11.07 05:20buy570.801.46300.00000.0000
1072007.11.07 07:26buy580.901.46510.00000.0000
1082007.11.07 09:12sell591.001.46310.00000.0000
1092007.11.07 10:57buy601.101.46510.00000.0000
1102007.11.07 11:14buy611.201.46710.00000.0000
1112007.11.07 11:21buy621.301.46910.00000.0000
1122007.11.07 11:23close500.101.46950.00000.000045.0050713.86
1132007.11.07 11:23close510.201.46970.00000.0000-134.0050579.86
1142007.11.07 11:23close520.301.46950.00000.0000135.0050714.86
1152007.11.07 11:23close530.401.46970.00000.0000-268.0050446.86
1162007.11.07 11:23close540.501.46970.00000.0000-445.0050001.86
1172007.11.07 11:23close550.601.46950.00000.0000396.0050397.86
1182007.11.07 11:23close560.701.46970.00000.0000-630.0049767.86
1192007.11.07 11:23close570.801.46950.00000.0000520.0050287.86
1202007.11.07 11:23close580.901.46950.00000.0000396.0050683.86
1212007.11.07 11:23close591.001.46970.00000.0000-660.0050023.86
1222007.11.07 11:23close601.101.46950.00000.0000484.0050507.86
1232007.11.07 11:23close611.201.46950.00000.0000288.0050795.86
1242007.11.07 11:23close621.301.46950.00000.000052.0050847.86
1252007.11.07 11:23buy630.101.46960.00000.0000
1262007.11.07 12:09sell640.201.46760.00000.0000
1272007.11.07 14:54buy650.301.46970.00000.0000
1282007.11.07 15:04buy660.401.47170.00000.0000
1292007.11.07 15:06close630.101.47220.00000.000026.0050873.86
1302007.11.07 15:06close640.201.47240.00000.0000-96.0050777.86
1312007.11.07 15:06close650.301.47220.00000.000075.0050852.86
1322007.11.07 15:06close660.401.47220.00000.000020.0050872.86
1332007.11.07 15:06buy670.101.47250.00000.0000
1342007.11.07 15:21sell680.201.47050.00000.0000
1352007.11.07 16:23sell690.301.46850.00000.0000
1362007.11.07 16:46close670.101.46770.00000.0000-48.0050824.86
1372007.11.07 16:46close680.201.46790.00000.000052.0050876.86
1382007.11.07 16:46close690.301.46790.00000.000018.0050894.86
1392007.11.07 16:46buy700.101.46780.00000.0000
1402007.11.07 18:09sell710.201.46580.00000.0000
1412007.11.07 20:55buy720.301.46780.00000.0000
1422007.11.07 22:05sell730.401.46570.00000.0000
1432007.11.07 22:27sell740.501.46370.00000.0000
1442007.11.07 22:28close700.101.46260.00000.0000-52.0050842.86
1452007.11.07 22:28close710.201.46280.00000.000060.0050902.86
1462007.11.07 22:28close720.301.46260.00000.0000-156.0050746.86
1472007.11.07 22:28close730.401.46280.00000.0000116.0050862.86
1482007.11.07 22:28close740.501.46280.00000.000045.0050907.86
1492007.11.07 22:28sell750.101.46250.00000.0000
1502007.11.07 23:12buy760.201.46450.00000.0000
1512007.11.08 00:17sell770.301.46250.00000.0000
1522007.11.08 02:38buy780.401.46450.00000.0000
1532007.11.08 03:10buy790.501.46660.00000.0000
1542007.11.08 04:09sell800.601.46460.00000.0000
1552007.11.08 07:59sell810.701.46260.00000.0000
1562007.11.08 08:36buy820.801.46470.00000.0000
1572007.11.08 09:03sell830.901.46260.00000.0000
1582007.11.08 09:18buy841.001.46460.00000.0000
1592007.11.08 09:49buy851.101.46660.00000.0000
1602007.11.08 14:15sell861.201.46450.00000.0000
1612007.11.08 15:01buy871.301.46650.00000.0000
1622007.11.08 15:58sell881.401.46450.00000.0000
1632007.11.08 16:04buy891.501.46650.00000.0000
1642007.11.08 17:01buy901.601.46860.00000.0000
1652007.11.08 19:20sell911.701.46660.00000.0000
1662007.11.08 19:46buy921.801.46860.00000.0000
1672007.11.08 21:31sell931.901.46660.00000.0000
1682007.11.09 02:04buy942.001.46870.00000.0000
1692007.11.09 03:38close750.101.47350.00000.0000-111.9150795.96
1702007.11.09 03:38close760.201.47330.00000.0000178.1550974.11
1712007.11.09 03:38close770.301.47350.00000.0000-331.4350642.68
1722007.11.09 03:38close780.401.47330.00000.0000353.0850995.76
1732007.11.09 03:38close790.501.47330.00000.0000336.3551332.11
1742007.11.09 03:38close800.601.47350.00000.0000-536.8650795.25
1752007.11.09 03:38close810.701.47350.00000.0000-766.3350028.91
1762007.11.09 03:38close820.801.47330.00000.0000690.1550719.07
1772007.11.09 03:38close830.901.47350.00000.0000-985.2949733.78
1782007.11.09 03:38close841.001.47330.00000.0000872.6950606.47
1792007.11.09 03:38close851.101.47330.00000.0000739.9651346.43
1802007.11.09 03:38close861.201.47350.00000.0000-1085.7250260.72
1812007.11.09 03:38close871.301.47330.00000.0000887.5051148.22
1822007.11.09 03:38close881.401.47350.00000.0000-1266.6749881.55
1832007.11.09 03:38close891.501.47330.00000.00001024.0450905.59
1842007.11.09 03:38close901.601.47330.00000.0000756.3151661.90
1852007.11.09 03:38close911.701.47350.00000.0000-1181.1050480.80
1862007.11.09 03:38close921.801.47330.00000.0000850.8551331.65
1872007.11.09 03:38close931.901.47350.00000.0000-1320.0550011.60
1882007.11.09 03:38close942.001.47330.00000.0000920.0050931.60
1892007.11.09 03:38buy950.101.47360.00000.0000
1902007.11.09 03:54sell960.201.47160.00000.0000
1912007.11.09 04:28sell970.301.46960.00000.0000
1922007.11.09 05:31buy980.401.47160.00000.0000
1932007.11.09 05:52buy990.501.47360.00000.0000
1942007.11.09 06:24sell1000.601.47160.00000.0000
1952007.11.09 09:43sell1010.701.46950.00000.0000
1962007.11.09 11:33buy1020.801.47150.00000.0000
1972007.11.09 12:11buy1030.901.47350.00000.0000
1982007.11.09 12:37sell1041.001.47150.00000.0000
1992007.11.09 12:49sell1051.101.46950.00000.0000
2002007.11.09 13:03buy1061.201.47150.00000.0000
2012007.11.09 13:16sell1071.301.46940.00000.0000
2022007.11.09 13:34sell1081.401.46740.00000.0000
2032007.11.09 14:31buy1091.501.46940.00000.0000
2042007.11.09 14:46sell1101.601.46740.00000.0000
2052007.11.09 16:17buy1111.701.46950.00000.0000
2062007.11.09 16:50sell1121.801.46750.00000.0000
2072007.11.09 18:29sell1131.901.46550.00000.0000
2082007.11.09 18:36sell1142.001.46340.00000.0000
2092007.11.09 18:37close950.101.46340.00000.0000-102.0050829.60
2102007.11.09 18:37close960.201.46360.00000.0000160.0050989.60
2112007.11.09 18:37close970.301.46360.00000.0000180.0051169.60
2122007.11.09 18:37close980.401.46340.00000.0000-328.0050841.60
2132007.11.09 18:37close990.501.46340.00000.0000-510.0050331.60
2142007.11.09 18:37close1000.601.46360.00000.0000480.0050811.60
2152007.11.09 18:37close1010.701.46360.00000.0000413.0051224.60
2162007.11.09 18:37close1020.801.46340.00000.0000-648.0050576.60
2172007.11.09 18:37close1030.901.46340.00000.0000-909.0049667.60
2182007.11.09 18:37close1041.001.46360.00000.0000790.0050457.60
2192007.11.09 18:37close1051.101.46360.00000.0000649.0051106.60
2202007.11.09 18:37close1061.201.46340.00000.0000-972.0050134.60
2212007.11.09 18:37close1071.301.46360.00000.0000754.0050888.60
2222007.11.09 18:37close1081.401.46360.00000.0000532.0051420.60
2232007.11.09 18:37close1091.501.46340.00000.0000-900.0050520.60
2242007.11.09 18:37close1101.601.46360.00000.0000608.0051128.60
2252007.11.09 18:37close1111.701.46340.00000.0000-1037.0050091.60
2262007.11.09 18:37close1121.801.46360.00000.0000702.0050793.60
2272007.11.09 18:37close1131.901.46360.00000.0000361.0051154.60
2282007.11.09 18:37close1142.001.46360.00000.0000-40.0051114.60
2292007.11.09 18:37sell1150.101.46360.00000.0000
2302007.11.09 18:44buy1160.201.46570.00000.0000
2312007.11.09 19:12buy1170.301.46770.00000.0000
2322007.11.09 19:16close1150.101.46840.00000.0000-48.0051066.60
2332007.11.09 19:16close1160.201.46820.00000.000050.0051116.60
2342007.11.09 19:16close1170.301.46820.00000.000015.0051131.60
2352007.11.09 19:16buy1180.101.46830.00000.0000
2362007.11.09 20:08sell1190.201.46630.00000.0000
2372007.11.12 02:09sell1200.301.46430.00000.0000
2382007.11.12 03:12close1180.101.46360.00000.0000-46.7351084.87
2392007.11.12 03:12close1190.201.46380.00000.000049.0551133.91
2402007.11.12 03:12close1200.301.46380.00000.000015.0051148.91
2412007.11.12 03:12sell1210.101.46350.00000.0000
2422007.11.12 04:43buy1220.201.46550.00000.0000
2432007.11.12 05:33sell1230.301.46350.00000.0000
2442007.11.12 09:36buy1240.401.46550.00000.0000
2452007.11.12 09:54sell1250.501.46350.00000.0000
2462007.11.12 10:58sell1260.601.46150.00000.0000
2472007.11.12 11:00close1210.101.46030.00000.000032.0051180.91
2482007.11.12 11:00close1220.201.46010.00000.0000-108.0051072.91
2492007.11.12 11:00close1230.301.46030.00000.000096.0051168.91
2502007.11.12 11:00close1240.401.46010.00000.0000-216.0050952.91
2512007.11.12 11:00close1250.501.46030.00000.0000160.0051112.91
2522007.11.12 11:00close1260.601.46030.00000.000072.0051184.91
2532007.11.12 11:01sell1270.101.46020.00000.0000
2542007.11.12 11:02sell1280.201.45820.00000.0000
2552007.11.12 11:09buy1290.301.46020.00000.0000
2562007.11.12 12:10sell1300.401.45810.00000.0000
2572007.11.12 13:09sell1310.501.45610.00000.0000
2582007.11.12 13:13close1270.101.45570.00000.000045.0051229.91
2592007.11.12 13:13close1280.201.45570.00000.000050.0051279.91
2602007.11.12 13:13close1290.301.45550.00000.0000-141.0051138.91
2612007.11.12 13:13close1300.401.45570.00000.000096.0051234.91
2622007.11.12 13:13close1310.501.45570.00000.000020.0051254.91
2632007.11.12 13:13sell1320.101.45540.00000.0000
2642007.11.12 13:28buy1330.201.45740.00000.0000
2652007.11.12 13:57sell1340.301.45530.00000.0000
2662007.11.12 14:44buy1350.401.45750.00000.0000
2672007.11.12 16:00sell1360.501.45550.00000.0000
2682007.11.12 16:22sell1370.601.45350.00000.0000
2692007.11.12 16:47buy1380.701.45550.00000.0000
2702007.11.12 17:09sell1390.801.45350.00000.0000
2712007.11.12 21:20buy1400.901.45550.00000.0000
2722007.11.12 22:48sell1411.001.45350.00000.0000
2732007.11.13 02:38buy1421.101.45550.00000.0000
2742007.11.13 03:56buy1431.201.45750.00000.0000
2752007.11.13 08:50buy1441.301.45950.00000.0000
2762007.11.13 09:01buy1451.401.46150.00000.0000
2772007.11.13 09:31buy1461.501.46350.00000.0000
2782007.11.13 09:31close1320.101.46230.00000.0000-69.4851185.44
2792007.11.13 09:31close1330.201.46210.00000.000094.5451279.98
2802007.11.13 09:31close1340.301.46230.00000.0000-211.4351068.55
2812007.11.13 09:31close1350.401.46210.00000.0000185.0851253.62
2822007.11.13 09:31close1360.501.46230.00000.0000-342.3850911.24
2832007.11.13 09:31close1370.601.46230.00000.0000-530.8650380.38
2842007.11.13 09:31close1380.701.46210.00000.0000463.8950844.27
2852007.11.13 09:31close1390.801.46230.00000.0000-707.8150136.46
2862007.11.13 09:31close1400.901.46210.00000.0000596.4250732.88
2872007.11.13 09:31close1411.001.46230.00000.0000-884.7649848.12
2882007.11.13 09:31close1421.101.46210.00000.0000726.0050574.12
2892007.11.13 09:31close1431.201.46210.00000.0000552.0051126.12
2902007.11.13 09:31close1441.301.46210.00000.0000338.0051464.12
2912007.11.13 09:31close1451.401.46210.00000.000084.0051548.12
2922007.11.13 09:31close1461.501.46210.00000.0000-210.0051338.12
2932007.11.13 09:32buy1470.101.46240.00000.0000
2942007.11.13 10:47sell1480.201.46040.00000.0000
2952007.11.13 11:53sell1490.301.45840.00000.0000
2962007.11.13 12:57close1470.101.45770.00000.0000-47.0051291.12
2972007.11.13 12:57close1480.201.45790.00000.000050.0051341.12
2982007.11.13 12:57close1490.301.45790.00000.000015.0051356.12
2992007.11.13 12:58sell1500.101.45760.00000.0000
3002007.11.13 13:50buy1510.201.45960.00000.0000
3012007.11.13 14:30buy1520.301.46170.00000.0000
3022007.11.13 15:19sell1530.401.45970.00000.0000
3032007.11.13 17:03buy1540.501.46170.00000.0000
3042007.11.13 18:11sell1550.601.45970.00000.0000
3052007.11.14 00:52buy1560.701.46170.00000.0000
3062007.11.14 03:59buy1570.801.46410.00000.0000
3072007.11.14 04:14close1500.101.46510.00000.0000-75.4851280.64
3082007.11.14 04:14close1510.201.46490.00000.0000106.5451387.18
3092007.11.14 04:14close1520.301.46490.00000.000096.8151483.99
3102007.11.14 04:14close1530.401.46510.00000.0000-217.9151266.08
3112007.11.14 04:14close1540.501.46490.00000.0000161.3551427.43
3122007.11.14 04:14close1550.601.46510.00000.0000-326.8651100.57
3132007.11.14 04:14close1560.701.46490.00000.0000224.0051324.57
3142007.11.14 04:14close1570.801.46490.00000.000064.0051388.57
3152007.11.14 04:14buy1580.101.46500.00000.0000
3162007.11.14 08:07buy1590.201.46700.00000.0000
3172007.11.14 08:19close1580.101.46670.00000.000017.0051405.57
3182007.11.14 08:19close1590.201.46670.00000.0000-6.0051399.57
3192007.11.14 08:19buy1600.101.46700.00000.0000
3202007.11.14 09:18sell1610.201.46500.00000.0000
3212007.11.14 11:16buy1620.301.46700.00000.0000
3222007.11.14 12:22buy1630.401.46900.00000.0000
3232007.11.14 12:25close1600.101.46950.00000.000025.0051424.57
3242007.11.14 12:25close1610.201.46970.00000.0000-94.0051330.57
3252007.11.14 12:25close1620.301.46950.00000.000075.0051405.57
3262007.11.14 12:25close1630.401.46950.00000.000020.0051425.57
3272007.11.14 12:25buy1640.101.46990.00000.0000
3282007.11.14 13:45sell1650.201.46790.00000.0000
3292007.11.14 15:08buy1660.301.47000.00000.0000
3302007.11.14 16:13buy1670.401.47200.00000.0000
3312007.11.14 16:14close1640.101.47240.00000.000025.0051450.57
3322007.11.14 16:14close1650.201.47260.00000.0000-94.0051356.57
3332007.11.14 16:14close1660.301.47240.00000.000072.0051428.57
3342007.11.14 16:14close1670.401.47240.00000.000016.0051444.57
3352007.11.14 16:14buy1680.101.47270.00000.0000
3362007.11.14 16:24sell1690.201.47070.00000.0000
3372007.11.14 18:02sell1700.301.46850.00000.0000
3382007.11.14 18:09close1680.101.46800.00000.0000-47.0051397.57
3392007.11.14 18:09close1690.201.46820.00000.000050.0051447.57
3402007.11.14 18:09close1700.301.46820.00000.00009.0051456.57
3412007.11.14 18:10sell1710.101.46790.00000.0000
3422007.11.14 20:40sell1720.201.46590.00000.0000
3432007.11.14 21:13close1710.101.46610.00000.000018.0051474.57
3442007.11.14 21:13close1720.201.46610.00000.0000-4.0051470.57
3452007.11.14 21:13sell1730.101.46580.00000.0000
3462007.11.15 04:55buy1740.201.46780.00000.0000
3472007.11.15 08:44buy1750.301.46990.00000.0000
3482007.11.15 09:32sell1760.401.46790.00000.0000
3492007.11.15 10:55sell1770.501.46590.00000.0000
3502007.11.15 11:16sell1780.601.46390.00000.0000
3512007.11.15 11:18close1730.101.46380.00000.000018.5751489.14
3522007.11.15 11:18close1740.201.46360.00000.0000-84.0051405.14
3532007.11.15 11:18close1750.301.46360.00000.0000-189.0051216.14
3542007.11.15 11:18close1760.401.46380.00000.0000164.0051380.14
3552007.11.15 11:18close1770.501.46380.00000.0000105.0051485.14
3562007.11.15 11:18close1780.601.46380.00000.00006.0051491.14
3572007.11.15 11:18sell1790.101.46350.00000.0000
3582007.11.15 11:42buy1800.201.46550.00000.0000
3592007.11.15 12:14sell1810.301.46350.00000.0000
3602007.11.15 12:46sell1820.401.46150.00000.0000
3612007.11.15 12:48close1790.101.46110.00000.000024.0051515.14
3622007.11.15 12:48close1800.201.46090.00000.0000-92.0051423.14
3632007.11.15 12:48close1810.301.46110.00000.000072.0051495.14
3642007.11.15 12:48close1820.401.46110.00000.000016.0051511.14
3652007.11.15 12:48sell1830.101.46080.00000.0000
3662007.11.15 13:03buy1840.201.46290.00000.0000
3672007.11.15 15:47sell1850.301.46080.00000.0000
3682007.11.15 16:08buy1860.401.46290.00000.0000
3692007.11.16 10:13sell1870.501.46080.00000.0000
3702007.11.16 10:20sell1880.601.45880.00000.0000
3712007.11.16 11:00buy1890.701.46090.00000.0000
3722007.11.16 12:49sell1900.801.45890.00000.0000
3732007.11.16 13:28buy1910.901.46090.00000.0000
3742007.11.16 13:59sell1921.001.45890.00000.0000
3752007.11.16 14:18buy1931.101.46100.00000.0000
3762007.11.16 14:41buy1941.201.46300.00000.0000
3772007.11.16 15:08buy1951.301.46530.00000.0000
3782007.11.16 15:54sell1961.401.46320.00000.0000
3792007.11.16 16:00buy1971.501.46520.00000.0000
3802007.11.16 16:23buy1981.601.46730.00000.0000
3812007.11.16 17:00sell1991.701.46530.00000.0000
3822007.11.16 17:27sell2001.801.46320.00000.0000
3832007.11.16 18:53buy2011.901.46540.00000.0000
3842007.11.19 02:09buy2022.001.46740.00000.0000
3852007.11.20 09:24close1830.101.47010.00000.0000-94.4351416.71
3862007.11.20 09:24close1840.201.46990.00000.0000141.6251558.33
3872007.11.20 09:24close1850.301.47010.00000.0000-283.2951275.04
3882007.11.20 09:24close1860.401.46990.00000.0000283.2351558.27
3892007.11.20 09:24close1870.501.47010.00000.0000-469.7651088.51
3902007.11.20 09:24close1880.601.47010.00000.0000-683.7250404.79
3912007.11.20 09:24close1890.701.46990.00000.0000633.7751038.56
3922007.11.20 09:24close1900.801.47010.00000.0000-903.6250134.94
3932007.11.20 09:24close1910.901.46990.00000.0000814.8550949.79
3942007.11.20 09:24close1921.001.47010.00000.0000-1129.5349820.26
3952007.11.20 09:24close1931.101.46990.00000.0000984.9350805.19
3962007.11.20 09:24close1941.201.46990.00000.0000834.4651639.65
3972007.11.20 09:24close1951.301.46990.00000.0000605.0052244.65
3982007.11.20 09:24close1961.401.47010.00000.0000-979.3451265.31
3992007.11.20 09:24close1971.501.46990.00000.0000713.0851978.39
4002007.11.20 09:24close1981.601.46990.00000.0000424.6252403.01
4012007.11.20 09:24close1991.701.47010.00000.0000-832.2051570.81
4022007.11.20 09:24close2001.801.47010.00000.0000-1259.1550311.66
4032007.11.20 09:24close2011.901.46990.00000.0000865.2351176.90
4042007.11.20 09:24close2022.001.46990.00000.0000505.3951682.29
4052007.11.20 09:24buy2030.101.47000.00000.0000
4062007.11.20 09:32buy2040.201.47200.00000.0000
4072007.11.20 09:33close2030.101.47220.00000.000022.0051704.29
4082007.11.20 09:33close2040.201.47220.00000.00004.0051708.29
4092007.11.20 09:33buy2050.101.47250.00000.0000
4102007.11.20 10:02buy2060.201.47450.00000.0000
4112007.11.20 10:08buy2070.301.47650.00000.0000
4122007.11.20 10:09close2050.101.47580.00000.000033.0051741.29
4132007.11.20 10:09close2060.201.47580.00000.000026.0051767.29
4142007.11.20 10:09close2070.301.47580.00000.0000-21.0051746.29
4152007.11.20 10:09buy2080.101.47590.00000.0000
4162007.11.20 10:33sell2090.201.47380.00000.0000
4172007.11.20 11:22buy2100.301.47580.00000.0000
4182007.11.20 11:29buy2110.401.47780.00000.0000
4192007.11.20 12:15close2080.101.47850.00000.000026.0051772.29
4202007.11.20 12:15close2090.201.47870.00000.0000-98.0051674.29
4212007.11.20 12:15close2100.301.47850.00000.000081.0051755.29
4222007.11.20 12:15close2110.401.47850.00000.000028.0051783.29
4232007.11.20 12:16buy2120.101.47880.00000.0000
4242007.11.20 15:59buy2130.201.48080.00000.0000
4252007.11.20 16:01close2120.101.48070.00000.000019.0051802.29
4262007.11.20 16:01close2130.201.48070.00000.0000-2.0051800.29
4272007.11.20 16:01buy2140.101.48100.00000.0000
4282007.11.20 16:40sell2150.201.47880.00000.0000
4292007.11.20 21:12buy2160.301.48090.00000.0000
4302007.11.20 23:15buy2170.401.48300.00000.0000
4312007.11.20 23:39close2140.101.48380.00000.000028.0051828.29
4322007.11.20 23:39close2150.201.48400.00000.0000-104.0051724.29
4332007.11.20 23:39close2160.301.48380.00000.000087.0051811.29
4342007.11.20 23:39close2170.401.48380.00000.000032.0051843.29
4352007.11.20 23:39buy2180.101.48410.00000.0000
4362007.11.21 01:40sell2190.201.48210.00000.0000
4372007.11.21 06:46buy2200.301.48410.00000.0000
4382007.11.21 09:46sell2210.401.48210.00000.0000
4392007.11.21 10:02sell2220.501.48010.00000.0000
4402007.11.21 10:06close2180.101.47900.00000.0000-50.7351792.55
4412007.11.21 10:06close2190.201.47920.00000.000058.0051850.55
4422007.11.21 10:06close2200.301.47900.00000.0000-153.0051697.55
4432007.11.21 10:06close2210.401.47920.00000.0000116.0051813.55
4442007.11.21 10:06close2220.501.47920.00000.000045.0051858.55
4452007.11.21 10:06sell2230.101.47890.00000.0000
4462007.11.21 11:16buy2240.201.48100.00000.0000
4472007.11.21 12:04sell2250.301.47890.00000.0000
4482007.11.21 12:12buy2260.401.48100.00000.0000
4492007.11.21 12:27sell2270.501.47890.00000.0000
4502007.11.21 15:06buy2280.601.48100.00000.0000
4512007.11.21 15:44buy2290.701.48300.00000.0000
4522007.11.21 21:48buy2300.801.48500.00000.0000
4532007.11.21 21:51close2230.101.48500.00000.0000-61.0051797.55
4542007.11.21 21:51close2240.201.48480.00000.000076.0051873.55
4552007.11.21 21:51close2250.301.48500.00000.0000-183.0051690.55
4562007.11.21 21:51close2260.401.48480.00000.0000152.0051842.55
4572007.11.21 21:51close2270.501.48500.00000.0000-305.0051537.55
4582007.11.21 21:51close2280.601.48480.00000.0000228.0051765.55
4592007.11.21 21:51close2290.701.48480.00000.0000126.0051891.55
4602007.11.21 21:51close2300.801.48480.00000.0000-16.0051875.55
4612007.11.21 21:51buy2310.101.48510.00000.0000
4622007.11.21 22:17buy2320.201.48710.00000.0000
4632007.11.21 23:08sell2330.301.48510.00000.0000
4642007.11.22 04:18buy2340.401.48720.00000.0000
4652007.11.22 07:22sell2350.501.48520.00000.0000
4662007.11.22 09:30sell2360.601.48320.00000.0000
4672007.11.22 09:52buy2370.701.48520.00000.0000
4682007.11.22 10:05sell2380.801.48320.00000.0000
4692007.11.22 18:24buy2390.901.48520.00000.0000
4702007.11.23 03:18buy2401.001.48740.00000.0000
4712007.11.23 03:20buy2411.101.48940.00000.0000
4722007.11.23 03:21close2310.101.49040.00000.000054.0851929.63
4732007.11.23 03:21close2320.201.49040.00000.000068.1551997.79
4742007.11.23 03:21close2330.301.49060.00000.0000-170.7251827.07
4752007.11.23 03:21close2340.401.49040.00000.0000129.0851956.15
4762007.11.23 03:21close2350.501.49060.00000.0000-272.3851683.77
4772007.11.23 03:21close2360.601.49060.00000.0000-446.8651236.91
4782007.11.23 03:21close2370.701.49040.00000.0000365.8951602.79
4792007.11.23 03:21close2380.801.49060.00000.0000-595.8151006.98
4802007.11.23 03:21close2390.901.49040.00000.0000470.4251477.40
4812007.11.23 03:21close2401.001.49040.00000.0000300.0051777.40
4822007.11.23 03:21close2411.101.49040.00000.0000110.0051887.40
4832007.11.23 03:21buy2420.101.49050.00000.0000
4842007.11.23 03:51buy2430.201.49250.00000.0000
4852007.11.23 03:52close2420.101.49220.00000.000017.0051904.40
4862007.11.23 03:52close2430.201.49220.00000.0000-6.0051898.40
4872007.11.23 03:52buy2440.101.49230.00000.0000
4882007.11.23 04:31buy2450.201.49430.00000.0000
4892007.11.23 04:32buy2460.301.49630.00000.0000
4902007.11.23 04:34close2440.101.49570.00000.000034.0051932.40
4912007.11.23 04:34close2450.201.49570.00000.000028.0051960.40
4922007.11.23 04:34close2460.301.49570.00000.0000-18.0051942.40
4932007.11.23 04:34buy2470.101.49600.00000.0000
4942007.11.23 04:39sell2480.201.49390.00000.0000
4952007.11.23 07:44sell2490.301.49190.00000.0000
4962007.11.23 09:02close2470.101.49110.00000.0000-49.0051893.40
4972007.11.23 09:02close2480.201.49130.00000.000052.0051945.40
4982007.11.23 09:02close2490.301.49130.00000.000018.0051963.40
4992007.11.23 09:02buy2500.101.49120.00000.0000
5002007.11.23 09:58buy2510.201.49320.00000.0000
5012007.11.23 09:59close2500.101.49290.00000.000017.0051980.40
5022007.11.23 09:59close2510.201.49290.00000.0000-6.0051974.40
5032007.11.23 09:59buy2520.101.49320.00000.0000
5042007.11.23 10:10sell2530.201.49120.00000.0000
5052007.11.23 10:13sell2540.301.48920.00000.0000
5062007.11.23 10:15sell2550.401.48720.00000.0000
5072007.11.23 10:15close2520.101.48760.00000.0000-56.0051918.40
5082007.11.23 10:15close2530.201.48780.00000.000068.0051986.40
5092007.11.23 10:15close2540.301.48780.00000.000042.0052028.40
5102007.11.23 10:15close2550.401.48780.00000.0000-24.0052004.40
5112007.11.23 10:15sell2560.101.48780.00000.0000
5122007.11.23 10:25sell2570.201.48580.00000.0000
5132007.11.23 10:25close2560.101.48570.00000.000021.0052025.40
5142007.11.23 10:25close2570.201.48570.00000.00002.0052027.40
5152007.11.23 10:25sell2580.101.48560.00000.0000
5162007.11.23 10:29buy2590.201.48760.00000.0000
5172007.11.23 10:58sell2600.301.48560.00000.0000
5182007.11.23 11:08sell2610.401.48200.00000.0000
5192007.11.23 11:14buy2620.501.48400.00000.0000
5202007.11.23 11:23sell2630.601.48200.00000.0000
5212007.11.23 11:31sell2640.701.48000.00000.0000
5222007.11.23 11:32close2580.101.48010.00000.000055.0052082.40
5232007.11.23 11:32close2590.201.47990.00000.0000-154.0051928.40
5242007.11.23 11:32close2600.301.48010.00000.0000165.0052093.40
5252007.11.23 11:32close2610.401.48010.00000.000076.0052169.40
5262007.11.23 11:32close2620.501.47990.00000.0000-205.0051964.40
5272007.11.23 11:32close2630.601.48010.00000.0000114.0052078.40
5282007.11.23 11:32close2640.701.48010.00000.0000-7.0052071.40
5292007.11.23 11:32sell2650.101.47980.00000.0000
5302007.11.23 11:35buy2660.201.48180.00000.0000
5312007.11.23 12:23sell2670.301.47970.00000.0000
5322007.11.23 13:33buy2680.401.48190.00000.0000
5332007.11.23 15:16sell2690.501.47980.00000.0000
5342007.11.23 16:00buy2700.601.48180.00000.0000
5352007.11.23 16:51sell2710.701.47980.00000.0000
5362007.11.23 18:06buy2720.801.48180.00000.0000
5372007.11.23 21:12buy2730.901.48380.00000.0000
5382007.11.26 03:53sell2741.001.48180.00000.0000
5392007.11.26 05:43buy2751.101.48380.00000.0000
5402007.11.26 06:39sell2761.201.48180.00000.0000
5412007.11.26 09:23buy2771.301.48380.00000.0000
5422007.11.26 09:41buy2781.401.48580.00000.0000
5432007.11.26 10:14sell2791.501.48380.00000.0000
5442007.11.26 10:35buy2801.601.48580.00000.0000
5452007.11.26 12:05buy2811.701.48780.00000.0000
5462007.11.26 13:27close2650.101.48850.00000.0000-87.4851983.93
5472007.11.26 13:27close2660.201.48830.00000.0000130.5452114.47
5482007.11.26 13:27close2670.301.48850.00000.0000-265.4351849.04
5492007.11.26 13:27close2680.401.48830.00000.0000257.0852106.12
5502007.11.26 13:27close2690.501.48850.00000.0000-437.3851668.73
5512007.11.26 13:27close2700.601.48830.00000.0000391.6252060.35
5522007.11.26 13:27close2710.701.48850.00000.0000-612.3351448.01
5532007.11.26 13:27close2720.801.48830.00000.0000522.1551970.17
5542007.11.26 13:27close2730.901.48830.00000.0000407.4252377.59
5552007.11.26 13:27close2741.001.48850.00000.0000-670.0051707.59
5562007.11.26 13:27close2751.101.48830.00000.0000495.0052202.59
5572007.11.26 13:27close2761.201.48850.00000.0000-804.0051398.59
5582007.11.26 13:27close2771.301.48830.00000.0000585.0051983.59
5592007.11.26 13:27close2781.401.48830.00000.0000350.0052333.59
5602007.11.26 13:27close2791.501.48850.00000.0000-705.0051628.59
5612007.11.26 13:27close2801.601.48830.00000.0000400.0052028.59
5622007.11.26 13:27close2811.701.48830.00000.000085.0052113.59
5632007.11.26 13:27buy2820.101.48860.00000.0000
5642007.11.26 13:33sell2830.201.48660.00000.0000
5652007.11.26 13:42sell2840.301.48460.00000.0000
5662007.11.26 14:06close2820.101.48390.00000.0000-47.0052066.59
5672007.11.26 14:06close2830.201.48410.00000.000050.0052116.59
5682007.11.26 14:06close2840.301.48410.00000.000015.0052131.59
5692007.11.26 14:06sell2850.101.48380.00000.0000
5702007.11.26 18:21buy2860.201.48580.00000.0000
5712007.11.26 22:09buy2870.301.48780.00000.0000
5722007.11.27 02:54sell2880.401.48580.00000.0000
5732007.11.27 05:24buy2890.501.48800.00000.0000
5742007.11.27 06:42sell2900.601.48600.00000.0000
5752007.11.27 10:05sell2910.701.48340.00000.0000
5762007.11.27 12:26buy2920.801.48540.00000.0000
5772007.11.27 15:12buy2930.901.48740.00000.0000
5782007.11.27 15:18buy2941.001.48940.00000.0000
5792007.11.27 16:03sell2951.101.48740.00000.0000
5802007.11.27 18:08sell2961.201.48540.00000.0000
5812007.11.27 18:14sell2971.301.48340.00000.0000
5822007.11.27 18:50sell2981.401.48140.00000.0000
5832007.11.27 20:27buy2991.501.48340.00000.0000
5842007.11.28 04:35sell3001.601.48140.00000.0000
5852007.11.28 09:32sell3011.701.47930.00000.0000
5862007.11.28 09:33close2850.101.47930.00000.000044.0552175.64
5872007.11.28 09:33close2860.201.47910.00000.0000-132.9252042.72
5882007.11.28 09:33close2870.301.47910.00000.0000-259.3851783.33
5892007.11.28 09:33close2880.401.47930.00000.0000258.0952041.43
5902007.11.28 09:33close2890.501.47910.00000.0000-443.6551597.77
5912007.11.28 09:33close2900.601.47930.00000.0000399.1451996.92
5922007.11.28 09:33close2910.701.47930.00000.0000283.6752280.58
5932007.11.28 09:33close2920.801.47910.00000.0000-501.8551778.74
5942007.11.28 09:33close2930.901.47910.00000.0000-744.5851034.16
5952007.11.28 09:33close2941.001.47910.00000.0000-1027.3150006.85
5962007.11.28 09:33close2951.101.47930.00000.0000885.7650892.61
5972007.11.28 09:33close2961.201.47930.00000.0000726.2851618.90
5982007.11.28 09:33close2971.301.47930.00000.0000526.8152145.70
5992007.11.28 09:33close2981.401.47930.00000.0000287.3352433.03
6002007.11.28 09:33close2991.501.47910.00000.0000-640.9651792.07
6012007.11.28 09:33close3001.601.47930.00000.0000336.0052128.07
6022007.11.28 09:33close3011.701.47930.00000.00000.0052128.07
6032007.11.28 09:33sell3020.101.47900.00000.0000
6042007.11.28 09:45sell3030.201.47690.00000.0000
6052007.11.28 09:46close3020.101.47720.00000.000018.0052146.07
6062007.11.28 09:46close3030.201.47720.00000.0000-6.0052140.07
6072007.11.28 09:46sell3040.101.47690.00000.0000
6082007.11.28 10:21sell3050.201.47480.00000.0000
6092007.11.28 10:25close3040.101.47510.00000.000018.0052158.07
6102007.11.28 10:25close3050.201.47510.00000.0000-6.0052152.07
6112007.11.28 10:25sell3060.101.47480.00000.0000
6122007.11.28 10:41sell3070.201.47280.00000.0000
6132007.11.28 10:53close3060.101.47300.00000.000018.0052170.07
6142007.11.28 10:53close3070.201.47300.00000.0000-4.0052166.07
6152007.11.28 10:53sell3080.101.47270.00000.0000
6162007.11.28 11:11buy3090.201.47470.00000.0000
6172007.11.28 12:36sell3100.301.47270.00000.0000
6182007.11.28 13:14buy3110.401.47470.00000.0000
6192007.11.28 13:44sell3120.501.47270.00000.0000
6202007.11.28 15:13buy3130.601.47470.00000.0000
6212007.11.28 15:32buy3140.701.47670.00000.0000
6222007.11.28 17:21sell3150.801.47470.00000.0000
6232007.11.28 17:54buy3160.901.47670.00000.0000
6242007.11.28 18:12sell3171.001.47470.00000.0000
6252007.11.28 19:14buy3181.101.47670.00000.0000
6262007.11.28 20:56buy3191.201.47870.00000.0000
6272007.11.28 21:01close3080.101.48020.00000.0000-75.0052091.07
6282007.11.28 21:01close3090.201.48000.00000.0000106.0052197.07
6292007.11.28 21:01close3100.301.48020.00000.0000-225.0051972.07
6302007.11.28 21:01close3110.401.48000.00000.0000212.0052184.07
6312007.11.28 21:01close3120.501.48020.00000.0000-375.0051809.07
6322007.11.28 21:01close3130.601.48000.00000.0000318.0052127.07
6332007.11.28 21:01close3140.701.48000.00000.0000231.0052358.07
6342007.11.28 21:01close3150.801.48020.00000.0000-440.0051918.07
6352007.11.28 21:01close3160.901.48000.00000.0000297.0052215.07
6362007.11.28 21:01close3171.001.48020.00000.0000-550.0051665.07
6372007.11.28 21:01close3181.101.48000.00000.0000363.0052028.07
6382007.11.28 21:01close3191.201.48000.00000.0000156.0052184.07
6392007.11.28 21:01buy3200.101.48030.00000.0000
6402007.11.28 21:31buy3210.201.48230.00000.0000
6412007.11.28 21:33buy3220.301.48430.00000.0000
6422007.11.28 21:36close3200.101.48370.00000.000034.0052218.07
6432007.11.28 21:36close3210.201.48370.00000.000028.0052246.07
6442007.11.28 21:36close3220.301.48370.00000.0000-18.0052228.07
6452007.11.28 21:37buy3230.101.48400.00000.0000
6462007.11.29 03:07sell3240.201.48200.00000.0000
6472007.11.29 04:56buy3250.301.48400.00000.0000
6482007.11.29 06:42sell3260.401.48200.00000.0000
6492007.11.29 09:09sell3270.501.47990.00000.0000
6502007.11.29 09:34buy3280.601.48190.00000.0000
6512007.11.29 10:02sell3290.701.47990.00000.0000
6522007.11.29 10:08sell3300.801.47790.00000.0000
6532007.11.29 10:10close3230.101.47730.00000.0000-66.1952161.88
6542007.11.29 10:10close3240.201.47750.00000.000090.0052251.88
6552007.11.29 10:10close3250.301.47730.00000.0000-201.0052050.88
6562007.11.29 10:10close3260.401.47750.00000.0000180.0052230.88
6572007.11.29 10:10close3270.501.47750.00000.0000120.0052350.88
6582007.11.29 10:10close3280.601.47730.00000.0000-276.0052074.88
6592007.11.29 10:10close3290.701.47750.00000.0000168.0052242.88
6602007.11.29 10:10close3300.801.47750.00000.000032.0052274.88
6612007.11.29 10:10sell3310.101.47720.00000.0000
6622007.11.29 10:19sell3320.201.47520.00000.0000
6632007.11.29 10:31sell3330.301.47320.00000.0000
6642007.11.29 10:33close3310.101.47390.00000.000033.0052307.88
6652007.11.29 10:33close3320.201.47390.00000.000026.0052333.88
6662007.11.29 10:33close3330.301.47390.00000.0000-21.0052312.88
6672007.11.29 10:33sell3340.101.47380.00000.0000
6682007.11.29 10:52buy3350.201.47590.00000.0000
6692007.11.29 11:00sell3360.301.47390.00000.0000
6702007.11.29 12:19buy3370.401.47590.00000.0000
6712007.11.29 12:40sell3380.501.47390.00000.0000
6722007.11.29 17:11buy3390.601.47590.00000.0000
6732007.11.29 17:19buy3400.701.47790.00000.0000
6742007.11.29 19:36sell3410.801.47590.00000.0000
6752007.11.29 22:53sell3420.901.47390.00000.0000
6762007.11.29 23:59close at stop3420.901.47450.00000.0000-54.0052258.88
6772007.11.29 23:59close at stop3410.801.47450.00000.0000112.0052370.88
6782007.11.29 23:59close at stop3400.701.47430.00000.0000-252.0052118.88
6792007.11.29 23:59close at stop3390.601.47430.00000.0000-96.0052022.88
6802007.11.29 23:59close at stop3380.501.47450.00000.0000-30.0051992.88
6812007.11.29 23:59close at stop3370.401.47430.00000.0000-64.0051928.88
6822007.11.29 23:59close at stop3360.301.47450.00000.0000-18.0051910.88
6832007.11.29 23:59close at stop3350.201.47430.00000.0000-32.0051878.88
6842007.11.29 23:59close at stop3340.101.47450.00000.0000-7.0051871.88