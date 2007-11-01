Strategy Tester Report
TFX v1_6
FXDD-MT4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.11.01 00:00 - 2007.11.29 23:00 (2007.11.01 - 2007.11.30)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.1; Lot_Size_Increment=0.1; Long_Short_Balance=false;
Balance_Weight=0.1; Double_Lotsize=false;
Choose_Own_Progression=false;
Trade_1=0; Trade_2=0; Trade_3=0; Trade_4=0; Trade_5=0; Trade_6=0; Trade_7=0; Trade_8=0; Trade_9=0; Trade_10=0; Trade_11=0; Trade_12=0; Trade_13=0; Trade_14=0; Trade_15=0; Trade_16=0; Trade_17=0; Trade_18=0; Trade_19=0; Trade_20=0; Max_Trades=20; Close_All_Max=false;
Pyramid=true;
Auto_Restart=true;
Use_MA_Entry=true;
Next_Trade=20; MA_Period=7; MA_Timeframe=60; Use_Kayvan_Method=false;
Bar_Timeframe=60; Bars_Look_Back=1; EntryLag_Long=0; EntryLag_Short=0; Last_Entry_Filter=false;
Use_Trailing_Stop=true;
Trail_Start=10; TSLoss_Percent=50; Close_By_Percent=false;
TP_Percent=5; SL_Percent=10; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=99999; Slippage=5; Number_Of_Tries=5; Sound=true;
|Bars in test
|1500
|Ticks modelled
|141960
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|1871.88
|Gross profit
|52042.80
|Gross loss
|-50170.92
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|5.47
|Absolute drawdown
|1947.12
|Maximal drawdown
|3963.24 (7.62%)
|Relative drawdown
|7.62% (3963.24)
|Total trades
|342
|Short positions (won %)
|163 (47.24%)
|Long positions (won %)
|179 (70.39%)
|Profit trades (% of total)
|203 (59.36%)
|Loss trades (% of total)
|139 (40.64%)
|Largest
|profit trade
|1449.58
|loss trade
|-1719.62
|Average
|profit trade
|256.37
|loss trade
|-360.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (4292.85)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-499.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4292.85 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-2641.86 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.11.01 00:01
|buy
|1
|0.10
|1.4481
|0.0000
|0.0000
|2
|2007.11.01 03:29
|sell
|2
|0.20
|1.4461
|0.0000
|0.0000
|3
|2007.11.01 10:03
|sell
|3
|0.30
|1.4441
|0.0000
|0.0000
|4
|2007.11.01 10:10
|close
|1
|0.10
|1.4435
|0.0000
|0.0000
|-46.00
|49954.00
|5
|2007.11.01 10:10
|close
|2
|0.20
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|48.00
|50002.00
|6
|2007.11.01 10:10
|close
|3
|0.30
|1.4437
|0.0000
|0.0000
|12.00
|50014.00
|7
|2007.11.01 10:10
|sell
|4
|0.10
|1.4434
|0.0000
|0.0000
|8
|2007.11.01 13:06
|sell
|5
|0.20
|1.4414
|0.0000
|0.0000
|9
|2007.11.01 13:21
|close
|4
|0.10
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|19.00
|50033.00
|10
|2007.11.01 13:21
|close
|5
|0.20
|1.4415
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|50031.00
|11
|2007.11.01 13:21
|sell
|6
|0.10
|1.4412
|0.0000
|0.0000
|12
|2007.11.01 14:11
|buy
|7
|0.20
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|13
|2007.11.01 14:52
|sell
|8
|0.30
|1.4413
|0.0000
|0.0000
|14
|2007.11.01 17:52
|buy
|9
|0.40
|1.4433
|0.0000
|0.0000
|15
|2007.11.01 18:12
|buy
|10
|0.50
|1.4453
|0.0000
|0.0000
|16
|2007.11.01 18:20
|close
|6
|0.10
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|-53.00
|49978.00
|17
|2007.11.01 18:20
|close
|7
|0.20
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50038.00
|18
|2007.11.01 18:20
|close
|8
|0.30
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|49882.00
|19
|2007.11.01 18:20
|close
|9
|0.40
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|120.00
|50002.00
|20
|2007.11.01 18:20
|close
|10
|0.50
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|50.00
|50052.00
|21
|2007.11.01 18:21
|buy
|11
|0.10
|1.4466
|0.0000
|0.0000
|22
|2007.11.01 19:54
|sell
|12
|0.20
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|23
|2007.11.01 20:41
|buy
|13
|0.30
|1.4465
|0.0000
|0.0000
|24
|2007.11.01 21:39
|sell
|14
|0.40
|1.4445
|0.0000
|0.0000
|25
|2007.11.01 22:28
|sell
|15
|0.50
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|26
|2007.11.02 05:10
|buy
|16
|0.60
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|27
|2007.11.02 08:09
|sell
|17
|0.70
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|28
|2007.11.02 08:57
|buy
|18
|0.80
|1.4444
|0.0000
|0.0000
|29
|2007.11.02 09:02
|buy
|19
|0.90
|1.4464
|0.0000
|0.0000
|30
|2007.11.02 11:15
|buy
|20
|1.00
|1.4486
|0.0000
|0.0000
|31
|2007.11.02 14:30
|sell
|21
|1.10
|1.4463
|0.0000
|0.0000
|32
|2007.11.02 14:31
|buy
|22
|1.20
|1.4483
|0.0000
|0.0000
|33
|2007.11.02 14:41
|buy
|23
|1.30
|1.4503
|0.0000
|0.0000
|34
|2007.11.02 14:41
|buy
|24
|1.40
|1.4524
|0.0000
|0.0000
|35
|2007.11.02 14:41
|close
|11
|0.10
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|51.27
|50103.27
|36
|2007.11.02 14:41
|close
|12
|0.20
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-148.95
|49954.32
|37
|2007.11.02 14:41
|close
|13
|0.30
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|156.81
|50111.12
|38
|2007.11.02 14:41
|close
|14
|0.40
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-297.91
|49813.22
|39
|2007.11.02 14:41
|close
|15
|0.50
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-477.38
|49335.84
|40
|2007.11.02 14:41
|close
|16
|0.60
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|438.00
|49773.84
|41
|2007.11.02 14:41
|close
|17
|0.70
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-665.00
|49108.84
|42
|2007.11.02 14:41
|close
|18
|0.80
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|584.00
|49692.84
|43
|2007.11.02 14:41
|close
|19
|0.90
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|477.00
|50169.84
|44
|2007.11.02 14:41
|close
|20
|1.00
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|310.00
|50479.84
|45
|2007.11.02 14:41
|close
|21
|1.10
|1.4519
|0.0000
|0.0000
|-616.00
|49863.84
|46
|2007.11.02 14:41
|close
|22
|1.20
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|408.00
|50271.84
|47
|2007.11.02 14:41
|close
|23
|1.30
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|182.00
|50453.84
|48
|2007.11.02 14:41
|close
|24
|1.40
|1.4517
|0.0000
|0.0000
|-98.00
|50355.84
|49
|2007.11.02 14:42
|buy
|25
|0.10
|1.4518
|0.0000
|0.0000
|50
|2007.11.02 14:46
|sell
|26
|0.20
|1.4497
|0.0000
|0.0000
|51
|2007.11.02 14:53
|sell
|27
|0.30
|1.4477
|0.0000
|0.0000
|52
|2007.11.02 15:07
|buy
|28
|0.40
|1.4498
|0.0000
|0.0000
|53
|2007.11.02 15:14
|sell
|29
|0.50
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|54
|2007.11.02 16:41
|buy
|30
|0.60
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|55
|2007.11.02 18:53
|buy
|31
|0.70
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|56
|2007.11.02 21:00
|sell
|32
|0.80
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|57
|2007.11.02 21:45
|buy
|33
|0.90
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|58
|2007.11.05 02:03
|sell
|34
|1.00
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|59
|2007.11.05 09:14
|sell
|35
|1.10
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|60
|2007.11.05 09:44
|buy
|36
|1.20
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|61
|2007.11.05 10:01
|sell
|37
|1.30
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|62
|2007.11.05 10:20
|sell
|38
|1.40
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|63
|2007.11.05 11:54
|buy
|39
|1.50
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|64
|2007.11.05 12:49
|sell
|40
|1.60
|1.4456
|0.0000
|0.0000
|65
|2007.11.05 13:53
|buy
|41
|1.70
|1.4476
|0.0000
|0.0000
|66
|2007.11.06 07:55
|buy
|42
|1.80
|1.4496
|0.0000
|0.0000
|67
|2007.11.06 09:35
|buy
|43
|1.90
|1.4516
|0.0000
|0.0000
|68
|2007.11.06 13:05
|buy
|44
|2.00
|1.4536
|0.0000
|0.0000
|69
|2007.11.06 16:06
|close
|25
|0.10
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|43.54
|50399.38
|70
|2007.11.06 16:06
|close
|26
|0.20
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-133.91
|50265.47
|71
|2007.11.06 16:06
|close
|27
|0.30
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-260.86
|50004.61
|72
|2007.11.06 16:06
|close
|28
|0.40
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|254.15
|50258.77
|73
|2007.11.06 16:06
|close
|29
|0.50
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-439.76
|49819.00
|74
|2007.11.06 16:06
|close
|30
|0.60
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|393.23
|50212.23
|75
|2007.11.06 16:06
|close
|31
|0.70
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|318.77
|50531.00
|76
|2007.11.06 16:06
|close
|32
|0.80
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-543.62
|49987.38
|77
|2007.11.06 16:06
|close
|33
|0.90
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|409.85
|50397.23
|78
|2007.11.06 16:06
|close
|34
|1.00
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-674.76
|49722.47
|79
|2007.11.06 16:06
|close
|35
|1.10
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-962.24
|48760.23
|80
|2007.11.06 16:06
|close
|36
|1.20
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|783.23
|49543.46
|81
|2007.11.06 16:06
|close
|37
|1.30
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-1137.19
|48406.27
|82
|2007.11.06 16:06
|close
|38
|1.40
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-1504.67
|46901.60
|83
|2007.11.06 16:06
|close
|39
|1.50
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|1279.04
|48180.64
|84
|2007.11.06 16:06
|close
|40
|1.60
|1.4563
|0.0000
|0.0000
|-1719.62
|46461.01
|85
|2007.11.06 16:06
|close
|41
|1.70
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|1449.58
|47910.59
|86
|2007.11.06 16:06
|close
|42
|1.80
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|1170.00
|49080.59
|87
|2007.11.06 16:06
|close
|43
|1.90
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|855.00
|49935.59
|88
|2007.11.06 16:06
|close
|44
|2.00
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|500.00
|50435.59
|89
|2007.11.06 16:06
|buy
|45
|0.10
|1.4564
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.11.07 04:27
|buy
|46
|0.20
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.11.07 04:28
|buy
|47
|0.30
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|92
|2007.11.07 04:29
|buy
|48
|0.40
|1.4640
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.11.07 04:30
|buy
|49
|0.50
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.11.07 04:30
|close
|45
|0.10
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|83.27
|50518.86
|95
|2007.11.07 04:30
|close
|46
|0.20
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|126.00
|50644.86
|96
|2007.11.07 04:30
|close
|47
|0.30
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|81.00
|50725.86
|97
|2007.11.07 04:30
|close
|48
|0.40
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|28.00
|50753.86
|98
|2007.11.07 04:30
|close
|49
|0.50
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|-85.00
|50668.86
|99
|2007.11.07 04:30
|buy
|50
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.11.07 04:32
|sell
|51
|0.20
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|101
|2007.11.07 04:37
|buy
|52
|0.30
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.11.07 04:46
|sell
|53
|0.40
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.11.07 04:51
|sell
|54
|0.50
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.11.07 04:52
|buy
|55
|0.60
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.11.07 05:04
|sell
|56
|0.70
|1.4607
|0.0000
|0.0000
|106
|2007.11.07 05:20
|buy
|57
|0.80
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.11.07 07:26
|buy
|58
|0.90
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.11.07 09:12
|sell
|59
|1.00
|1.4631
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.11.07 10:57
|buy
|60
|1.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|110
|2007.11.07 11:14
|buy
|61
|1.20
|1.4671
|0.0000
|0.0000
|111
|2007.11.07 11:21
|buy
|62
|1.30
|1.4691
|0.0000
|0.0000
|112
|2007.11.07 11:23
|close
|50
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|45.00
|50713.86
|113
|2007.11.07 11:23
|close
|51
|0.20
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-134.00
|50579.86
|114
|2007.11.07 11:23
|close
|52
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|135.00
|50714.86
|115
|2007.11.07 11:23
|close
|53
|0.40
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-268.00
|50446.86
|116
|2007.11.07 11:23
|close
|54
|0.50
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-445.00
|50001.86
|117
|2007.11.07 11:23
|close
|55
|0.60
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|396.00
|50397.86
|118
|2007.11.07 11:23
|close
|56
|0.70
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-630.00
|49767.86
|119
|2007.11.07 11:23
|close
|57
|0.80
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|520.00
|50287.86
|120
|2007.11.07 11:23
|close
|58
|0.90
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|396.00
|50683.86
|121
|2007.11.07 11:23
|close
|59
|1.00
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-660.00
|50023.86
|122
|2007.11.07 11:23
|close
|60
|1.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|484.00
|50507.86
|123
|2007.11.07 11:23
|close
|61
|1.20
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|288.00
|50795.86
|124
|2007.11.07 11:23
|close
|62
|1.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50847.86
|125
|2007.11.07 11:23
|buy
|63
|0.10
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|126
|2007.11.07 12:09
|sell
|64
|0.20
|1.4676
|0.0000
|0.0000
|127
|2007.11.07 14:54
|buy
|65
|0.30
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.11.07 15:04
|buy
|66
|0.40
|1.4717
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.11.07 15:06
|close
|63
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|26.00
|50873.86
|130
|2007.11.07 15:06
|close
|64
|0.20
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|50777.86
|131
|2007.11.07 15:06
|close
|65
|0.30
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|75.00
|50852.86
|132
|2007.11.07 15:06
|close
|66
|0.40
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|20.00
|50872.86
|133
|2007.11.07 15:06
|buy
|67
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.11.07 15:21
|sell
|68
|0.20
|1.4705
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.11.07 16:23
|sell
|69
|0.30
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.11.07 16:46
|close
|67
|0.10
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|50824.86
|137
|2007.11.07 16:46
|close
|68
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|52.00
|50876.86
|138
|2007.11.07 16:46
|close
|69
|0.30
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|18.00
|50894.86
|139
|2007.11.07 16:46
|buy
|70
|0.10
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.11.07 18:09
|sell
|71
|0.20
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|141
|2007.11.07 20:55
|buy
|72
|0.30
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|142
|2007.11.07 22:05
|sell
|73
|0.40
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|143
|2007.11.07 22:27
|sell
|74
|0.50
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|144
|2007.11.07 22:28
|close
|70
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-52.00
|50842.86
|145
|2007.11.07 22:28
|close
|71
|0.20
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|60.00
|50902.86
|146
|2007.11.07 22:28
|close
|72
|0.30
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|-156.00
|50746.86
|147
|2007.11.07 22:28
|close
|73
|0.40
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|116.00
|50862.86
|148
|2007.11.07 22:28
|close
|74
|0.50
|1.4628
|0.0000
|0.0000
|45.00
|50907.86
|149
|2007.11.07 22:28
|sell
|75
|0.10
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|150
|2007.11.07 23:12
|buy
|76
|0.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|151
|2007.11.08 00:17
|sell
|77
|0.30
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.11.08 02:38
|buy
|78
|0.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|153
|2007.11.08 03:10
|buy
|79
|0.50
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|154
|2007.11.08 04:09
|sell
|80
|0.60
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|155
|2007.11.08 07:59
|sell
|81
|0.70
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.11.08 08:36
|buy
|82
|0.80
|1.4647
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.11.08 09:03
|sell
|83
|0.90
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.11.08 09:18
|buy
|84
|1.00
|1.4646
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.11.08 09:49
|buy
|85
|1.10
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|160
|2007.11.08 14:15
|sell
|86
|1.20
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|161
|2007.11.08 15:01
|buy
|87
|1.30
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|162
|2007.11.08 15:58
|sell
|88
|1.40
|1.4645
|0.0000
|0.0000
|163
|2007.11.08 16:04
|buy
|89
|1.50
|1.4665
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.11.08 17:01
|buy
|90
|1.60
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.11.08 19:20
|sell
|91
|1.70
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.11.08 19:46
|buy
|92
|1.80
|1.4686
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.11.08 21:31
|sell
|93
|1.90
|1.4666
|0.0000
|0.0000
|168
|2007.11.09 02:04
|buy
|94
|2.00
|1.4687
|0.0000
|0.0000
|169
|2007.11.09 03:38
|close
|75
|0.10
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-111.91
|50795.96
|170
|2007.11.09 03:38
|close
|76
|0.20
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|178.15
|50974.11
|171
|2007.11.09 03:38
|close
|77
|0.30
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-331.43
|50642.68
|172
|2007.11.09 03:38
|close
|78
|0.40
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|353.08
|50995.76
|173
|2007.11.09 03:38
|close
|79
|0.50
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|336.35
|51332.11
|174
|2007.11.09 03:38
|close
|80
|0.60
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-536.86
|50795.25
|175
|2007.11.09 03:38
|close
|81
|0.70
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-766.33
|50028.91
|176
|2007.11.09 03:38
|close
|82
|0.80
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|690.15
|50719.07
|177
|2007.11.09 03:38
|close
|83
|0.90
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-985.29
|49733.78
|178
|2007.11.09 03:38
|close
|84
|1.00
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|872.69
|50606.47
|179
|2007.11.09 03:38
|close
|85
|1.10
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|739.96
|51346.43
|180
|2007.11.09 03:38
|close
|86
|1.20
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-1085.72
|50260.72
|181
|2007.11.09 03:38
|close
|87
|1.30
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|887.50
|51148.22
|182
|2007.11.09 03:38
|close
|88
|1.40
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-1266.67
|49881.55
|183
|2007.11.09 03:38
|close
|89
|1.50
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|1024.04
|50905.59
|184
|2007.11.09 03:38
|close
|90
|1.60
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|756.31
|51661.90
|185
|2007.11.09 03:38
|close
|91
|1.70
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-1181.10
|50480.80
|186
|2007.11.09 03:38
|close
|92
|1.80
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|850.85
|51331.65
|187
|2007.11.09 03:38
|close
|93
|1.90
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|-1320.05
|50011.60
|188
|2007.11.09 03:38
|close
|94
|2.00
|1.4733
|0.0000
|0.0000
|920.00
|50931.60
|189
|2007.11.09 03:38
|buy
|95
|0.10
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|190
|2007.11.09 03:54
|sell
|96
|0.20
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|191
|2007.11.09 04:28
|sell
|97
|0.30
|1.4696
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.11.09 05:31
|buy
|98
|0.40
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.11.09 05:52
|buy
|99
|0.50
|1.4736
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.11.09 06:24
|sell
|100
|0.60
|1.4716
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.11.09 09:43
|sell
|101
|0.70
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|196
|2007.11.09 11:33
|buy
|102
|0.80
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|197
|2007.11.09 12:11
|buy
|103
|0.90
|1.4735
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.11.09 12:37
|sell
|104
|1.00
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.11.09 12:49
|sell
|105
|1.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.11.09 13:03
|buy
|106
|1.20
|1.4715
|0.0000
|0.0000
|201
|2007.11.09 13:16
|sell
|107
|1.30
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.11.09 13:34
|sell
|108
|1.40
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|203
|2007.11.09 14:31
|buy
|109
|1.50
|1.4694
|0.0000
|0.0000
|204
|2007.11.09 14:46
|sell
|110
|1.60
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|205
|2007.11.09 16:17
|buy
|111
|1.70
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.11.09 16:50
|sell
|112
|1.80
|1.4675
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.11.09 18:29
|sell
|113
|1.90
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.11.09 18:36
|sell
|114
|2.00
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.11.09 18:37
|close
|95
|0.10
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-102.00
|50829.60
|210
|2007.11.09 18:37
|close
|96
|0.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|160.00
|50989.60
|211
|2007.11.09 18:37
|close
|97
|0.30
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|180.00
|51169.60
|212
|2007.11.09 18:37
|close
|98
|0.40
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-328.00
|50841.60
|213
|2007.11.09 18:37
|close
|99
|0.50
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-510.00
|50331.60
|214
|2007.11.09 18:37
|close
|100
|0.60
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|480.00
|50811.60
|215
|2007.11.09 18:37
|close
|101
|0.70
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|413.00
|51224.60
|216
|2007.11.09 18:37
|close
|102
|0.80
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-648.00
|50576.60
|217
|2007.11.09 18:37
|close
|103
|0.90
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-909.00
|49667.60
|218
|2007.11.09 18:37
|close
|104
|1.00
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|790.00
|50457.60
|219
|2007.11.09 18:37
|close
|105
|1.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|649.00
|51106.60
|220
|2007.11.09 18:37
|close
|106
|1.20
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-972.00
|50134.60
|221
|2007.11.09 18:37
|close
|107
|1.30
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|754.00
|50888.60
|222
|2007.11.09 18:37
|close
|108
|1.40
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|532.00
|51420.60
|223
|2007.11.09 18:37
|close
|109
|1.50
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-900.00
|50520.60
|224
|2007.11.09 18:37
|close
|110
|1.60
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|608.00
|51128.60
|225
|2007.11.09 18:37
|close
|111
|1.70
|1.4634
|0.0000
|0.0000
|-1037.00
|50091.60
|226
|2007.11.09 18:37
|close
|112
|1.80
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|702.00
|50793.60
|227
|2007.11.09 18:37
|close
|113
|1.90
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|361.00
|51154.60
|228
|2007.11.09 18:37
|close
|114
|2.00
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-40.00
|51114.60
|229
|2007.11.09 18:37
|sell
|115
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|230
|2007.11.09 18:44
|buy
|116
|0.20
|1.4657
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.11.09 19:12
|buy
|117
|0.30
|1.4677
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.11.09 19:16
|close
|115
|0.10
|1.4684
|0.0000
|0.0000
|-48.00
|51066.60
|233
|2007.11.09 19:16
|close
|116
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|50.00
|51116.60
|234
|2007.11.09 19:16
|close
|117
|0.30
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|15.00
|51131.60
|235
|2007.11.09 19:16
|buy
|118
|0.10
|1.4683
|0.0000
|0.0000
|236
|2007.11.09 20:08
|sell
|119
|0.20
|1.4663
|0.0000
|0.0000
|237
|2007.11.12 02:09
|sell
|120
|0.30
|1.4643
|0.0000
|0.0000
|238
|2007.11.12 03:12
|close
|118
|0.10
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-46.73
|51084.87
|239
|2007.11.12 03:12
|close
|119
|0.20
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|49.05
|51133.91
|240
|2007.11.12 03:12
|close
|120
|0.30
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|15.00
|51148.91
|241
|2007.11.12 03:12
|sell
|121
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|242
|2007.11.12 04:43
|buy
|122
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|243
|2007.11.12 05:33
|sell
|123
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|244
|2007.11.12 09:36
|buy
|124
|0.40
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|245
|2007.11.12 09:54
|sell
|125
|0.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|246
|2007.11.12 10:58
|sell
|126
|0.60
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|247
|2007.11.12 11:00
|close
|121
|0.10
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|32.00
|51180.91
|248
|2007.11.12 11:00
|close
|122
|0.20
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-108.00
|51072.91
|249
|2007.11.12 11:00
|close
|123
|0.30
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|96.00
|51168.91
|250
|2007.11.12 11:00
|close
|124
|0.40
|1.4601
|0.0000
|0.0000
|-216.00
|50952.91
|251
|2007.11.12 11:00
|close
|125
|0.50
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|160.00
|51112.91
|252
|2007.11.12 11:00
|close
|126
|0.60
|1.4603
|0.0000
|0.0000
|72.00
|51184.91
|253
|2007.11.12 11:01
|sell
|127
|0.10
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.11.12 11:02
|sell
|128
|0.20
|1.4582
|0.0000
|0.0000
|255
|2007.11.12 11:09
|buy
|129
|0.30
|1.4602
|0.0000
|0.0000
|256
|2007.11.12 12:10
|sell
|130
|0.40
|1.4581
|0.0000
|0.0000
|257
|2007.11.12 13:09
|sell
|131
|0.50
|1.4561
|0.0000
|0.0000
|258
|2007.11.12 13:13
|close
|127
|0.10
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|45.00
|51229.91
|259
|2007.11.12 13:13
|close
|128
|0.20
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|50.00
|51279.91
|260
|2007.11.12 13:13
|close
|129
|0.30
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|-141.00
|51138.91
|261
|2007.11.12 13:13
|close
|130
|0.40
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|96.00
|51234.91
|262
|2007.11.12 13:13
|close
|131
|0.50
|1.4557
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51254.91
|263
|2007.11.12 13:13
|sell
|132
|0.10
|1.4554
|0.0000
|0.0000
|264
|2007.11.12 13:28
|buy
|133
|0.20
|1.4574
|0.0000
|0.0000
|265
|2007.11.12 13:57
|sell
|134
|0.30
|1.4553
|0.0000
|0.0000
|266
|2007.11.12 14:44
|buy
|135
|0.40
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|267
|2007.11.12 16:00
|sell
|136
|0.50
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|268
|2007.11.12 16:22
|sell
|137
|0.60
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|269
|2007.11.12 16:47
|buy
|138
|0.70
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|270
|2007.11.12 17:09
|sell
|139
|0.80
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|271
|2007.11.12 21:20
|buy
|140
|0.90
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|272
|2007.11.12 22:48
|sell
|141
|1.00
|1.4535
|0.0000
|0.0000
|273
|2007.11.13 02:38
|buy
|142
|1.10
|1.4555
|0.0000
|0.0000
|274
|2007.11.13 03:56
|buy
|143
|1.20
|1.4575
|0.0000
|0.0000
|275
|2007.11.13 08:50
|buy
|144
|1.30
|1.4595
|0.0000
|0.0000
|276
|2007.11.13 09:01
|buy
|145
|1.40
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|277
|2007.11.13 09:31
|buy
|146
|1.50
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|278
|2007.11.13 09:31
|close
|132
|0.10
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-69.48
|51185.44
|279
|2007.11.13 09:31
|close
|133
|0.20
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|94.54
|51279.98
|280
|2007.11.13 09:31
|close
|134
|0.30
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-211.43
|51068.55
|281
|2007.11.13 09:31
|close
|135
|0.40
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|185.08
|51253.62
|282
|2007.11.13 09:31
|close
|136
|0.50
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-342.38
|50911.24
|283
|2007.11.13 09:31
|close
|137
|0.60
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-530.86
|50380.38
|284
|2007.11.13 09:31
|close
|138
|0.70
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|463.89
|50844.27
|285
|2007.11.13 09:31
|close
|139
|0.80
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-707.81
|50136.46
|286
|2007.11.13 09:31
|close
|140
|0.90
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|596.42
|50732.88
|287
|2007.11.13 09:31
|close
|141
|1.00
|1.4623
|0.0000
|0.0000
|-884.76
|49848.12
|288
|2007.11.13 09:31
|close
|142
|1.10
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|726.00
|50574.12
|289
|2007.11.13 09:31
|close
|143
|1.20
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|552.00
|51126.12
|290
|2007.11.13 09:31
|close
|144
|1.30
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|338.00
|51464.12
|291
|2007.11.13 09:31
|close
|145
|1.40
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|84.00
|51548.12
|292
|2007.11.13 09:31
|close
|146
|1.50
|1.4621
|0.0000
|0.0000
|-210.00
|51338.12
|293
|2007.11.13 09:32
|buy
|147
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|294
|2007.11.13 10:47
|sell
|148
|0.20
|1.4604
|0.0000
|0.0000
|295
|2007.11.13 11:53
|sell
|149
|0.30
|1.4584
|0.0000
|0.0000
|296
|2007.11.13 12:57
|close
|147
|0.10
|1.4577
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|51291.12
|297
|2007.11.13 12:57
|close
|148
|0.20
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|50.00
|51341.12
|298
|2007.11.13 12:57
|close
|149
|0.30
|1.4579
|0.0000
|0.0000
|15.00
|51356.12
|299
|2007.11.13 12:58
|sell
|150
|0.10
|1.4576
|0.0000
|0.0000
|300
|2007.11.13 13:50
|buy
|151
|0.20
|1.4596
|0.0000
|0.0000
|301
|2007.11.13 14:30
|buy
|152
|0.30
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|302
|2007.11.13 15:19
|sell
|153
|0.40
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|303
|2007.11.13 17:03
|buy
|154
|0.50
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|304
|2007.11.13 18:11
|sell
|155
|0.60
|1.4597
|0.0000
|0.0000
|305
|2007.11.14 00:52
|buy
|156
|0.70
|1.4617
|0.0000
|0.0000
|306
|2007.11.14 03:59
|buy
|157
|0.80
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|307
|2007.11.14 04:14
|close
|150
|0.10
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|-75.48
|51280.64
|308
|2007.11.14 04:14
|close
|151
|0.20
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|106.54
|51387.18
|309
|2007.11.14 04:14
|close
|152
|0.30
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|96.81
|51483.99
|310
|2007.11.14 04:14
|close
|153
|0.40
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|-217.91
|51266.08
|311
|2007.11.14 04:14
|close
|154
|0.50
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|161.35
|51427.43
|312
|2007.11.14 04:14
|close
|155
|0.60
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|-326.86
|51100.57
|313
|2007.11.14 04:14
|close
|156
|0.70
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|224.00
|51324.57
|314
|2007.11.14 04:14
|close
|157
|0.80
|1.4649
|0.0000
|0.0000
|64.00
|51388.57
|315
|2007.11.14 04:14
|buy
|158
|0.10
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|316
|2007.11.14 08:07
|buy
|159
|0.20
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|317
|2007.11.14 08:19
|close
|158
|0.10
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|17.00
|51405.57
|318
|2007.11.14 08:19
|close
|159
|0.20
|1.4667
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|51399.57
|319
|2007.11.14 08:19
|buy
|160
|0.10
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|320
|2007.11.14 09:18
|sell
|161
|0.20
|1.4650
|0.0000
|0.0000
|321
|2007.11.14 11:16
|buy
|162
|0.30
|1.4670
|0.0000
|0.0000
|322
|2007.11.14 12:22
|buy
|163
|0.40
|1.4690
|0.0000
|0.0000
|323
|2007.11.14 12:25
|close
|160
|0.10
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|25.00
|51424.57
|324
|2007.11.14 12:25
|close
|161
|0.20
|1.4697
|0.0000
|0.0000
|-94.00
|51330.57
|325
|2007.11.14 12:25
|close
|162
|0.30
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|75.00
|51405.57
|326
|2007.11.14 12:25
|close
|163
|0.40
|1.4695
|0.0000
|0.0000
|20.00
|51425.57
|327
|2007.11.14 12:25
|buy
|164
|0.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|328
|2007.11.14 13:45
|sell
|165
|0.20
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|329
|2007.11.14 15:08
|buy
|166
|0.30
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|330
|2007.11.14 16:13
|buy
|167
|0.40
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|331
|2007.11.14 16:14
|close
|164
|0.10
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|25.00
|51450.57
|332
|2007.11.14 16:14
|close
|165
|0.20
|1.4726
|0.0000
|0.0000
|-94.00
|51356.57
|333
|2007.11.14 16:14
|close
|166
|0.30
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|72.00
|51428.57
|334
|2007.11.14 16:14
|close
|167
|0.40
|1.4724
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51444.57
|335
|2007.11.14 16:14
|buy
|168
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|336
|2007.11.14 16:24
|sell
|169
|0.20
|1.4707
|0.0000
|0.0000
|337
|2007.11.14 18:02
|sell
|170
|0.30
|1.4685
|0.0000
|0.0000
|338
|2007.11.14 18:09
|close
|168
|0.10
|1.4680
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|51397.57
|339
|2007.11.14 18:09
|close
|169
|0.20
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|50.00
|51447.57
|340
|2007.11.14 18:09
|close
|170
|0.30
|1.4682
|0.0000
|0.0000
|9.00
|51456.57
|341
|2007.11.14 18:10
|sell
|171
|0.10
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|342
|2007.11.14 20:40
|sell
|172
|0.20
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|343
|2007.11.14 21:13
|close
|171
|0.10
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51474.57
|344
|2007.11.14 21:13
|close
|172
|0.20
|1.4661
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|51470.57
|345
|2007.11.14 21:13
|sell
|173
|0.10
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|346
|2007.11.15 04:55
|buy
|174
|0.20
|1.4678
|0.0000
|0.0000
|347
|2007.11.15 08:44
|buy
|175
|0.30
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|348
|2007.11.15 09:32
|sell
|176
|0.40
|1.4679
|0.0000
|0.0000
|349
|2007.11.15 10:55
|sell
|177
|0.50
|1.4659
|0.0000
|0.0000
|350
|2007.11.15 11:16
|sell
|178
|0.60
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|351
|2007.11.15 11:18
|close
|173
|0.10
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|18.57
|51489.14
|352
|2007.11.15 11:18
|close
|174
|0.20
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-84.00
|51405.14
|353
|2007.11.15 11:18
|close
|175
|0.30
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|-189.00
|51216.14
|354
|2007.11.15 11:18
|close
|176
|0.40
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|164.00
|51380.14
|355
|2007.11.15 11:18
|close
|177
|0.50
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|105.00
|51485.14
|356
|2007.11.15 11:18
|close
|178
|0.60
|1.4638
|0.0000
|0.0000
|6.00
|51491.14
|357
|2007.11.15 11:18
|sell
|179
|0.10
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|358
|2007.11.15 11:42
|buy
|180
|0.20
|1.4655
|0.0000
|0.0000
|359
|2007.11.15 12:14
|sell
|181
|0.30
|1.4635
|0.0000
|0.0000
|360
|2007.11.15 12:46
|sell
|182
|0.40
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|361
|2007.11.15 12:48
|close
|179
|0.10
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|24.00
|51515.14
|362
|2007.11.15 12:48
|close
|180
|0.20
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|-92.00
|51423.14
|363
|2007.11.15 12:48
|close
|181
|0.30
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|72.00
|51495.14
|364
|2007.11.15 12:48
|close
|182
|0.40
|1.4611
|0.0000
|0.0000
|16.00
|51511.14
|365
|2007.11.15 12:48
|sell
|183
|0.10
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|366
|2007.11.15 13:03
|buy
|184
|0.20
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|367
|2007.11.15 15:47
|sell
|185
|0.30
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|368
|2007.11.15 16:08
|buy
|186
|0.40
|1.4629
|0.0000
|0.0000
|369
|2007.11.16 10:13
|sell
|187
|0.50
|1.4608
|0.0000
|0.0000
|370
|2007.11.16 10:20
|sell
|188
|0.60
|1.4588
|0.0000
|0.0000
|371
|2007.11.16 11:00
|buy
|189
|0.70
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|372
|2007.11.16 12:49
|sell
|190
|0.80
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|373
|2007.11.16 13:28
|buy
|191
|0.90
|1.4609
|0.0000
|0.0000
|374
|2007.11.16 13:59
|sell
|192
|1.00
|1.4589
|0.0000
|0.0000
|375
|2007.11.16 14:18
|buy
|193
|1.10
|1.4610
|0.0000
|0.0000
|376
|2007.11.16 14:41
|buy
|194
|1.20
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|377
|2007.11.16 15:08
|buy
|195
|1.30
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|378
|2007.11.16 15:54
|sell
|196
|1.40
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|379
|2007.11.16 16:00
|buy
|197
|1.50
|1.4652
|0.0000
|0.0000
|380
|2007.11.16 16:23
|buy
|198
|1.60
|1.4673
|0.0000
|0.0000
|381
|2007.11.16 17:00
|sell
|199
|1.70
|1.4653
|0.0000
|0.0000
|382
|2007.11.16 17:27
|sell
|200
|1.80
|1.4632
|0.0000
|0.0000
|383
|2007.11.16 18:53
|buy
|201
|1.90
|1.4654
|0.0000
|0.0000
|384
|2007.11.19 02:09
|buy
|202
|2.00
|1.4674
|0.0000
|0.0000
|385
|2007.11.20 09:24
|close
|183
|0.10
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-94.43
|51416.71
|386
|2007.11.20 09:24
|close
|184
|0.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|141.62
|51558.33
|387
|2007.11.20 09:24
|close
|185
|0.30
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-283.29
|51275.04
|388
|2007.11.20 09:24
|close
|186
|0.40
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|283.23
|51558.27
|389
|2007.11.20 09:24
|close
|187
|0.50
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-469.76
|51088.51
|390
|2007.11.20 09:24
|close
|188
|0.60
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-683.72
|50404.79
|391
|2007.11.20 09:24
|close
|189
|0.70
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|633.77
|51038.56
|392
|2007.11.20 09:24
|close
|190
|0.80
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-903.62
|50134.94
|393
|2007.11.20 09:24
|close
|191
|0.90
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|814.85
|50949.79
|394
|2007.11.20 09:24
|close
|192
|1.00
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-1129.53
|49820.26
|395
|2007.11.20 09:24
|close
|193
|1.10
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|984.93
|50805.19
|396
|2007.11.20 09:24
|close
|194
|1.20
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|834.46
|51639.65
|397
|2007.11.20 09:24
|close
|195
|1.30
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|605.00
|52244.65
|398
|2007.11.20 09:24
|close
|196
|1.40
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-979.34
|51265.31
|399
|2007.11.20 09:24
|close
|197
|1.50
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|713.08
|51978.39
|400
|2007.11.20 09:24
|close
|198
|1.60
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|424.62
|52403.01
|401
|2007.11.20 09:24
|close
|199
|1.70
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-832.20
|51570.81
|402
|2007.11.20 09:24
|close
|200
|1.80
|1.4701
|0.0000
|0.0000
|-1259.15
|50311.66
|403
|2007.11.20 09:24
|close
|201
|1.90
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|865.23
|51176.90
|404
|2007.11.20 09:24
|close
|202
|2.00
|1.4699
|0.0000
|0.0000
|505.39
|51682.29
|405
|2007.11.20 09:24
|buy
|203
|0.10
|1.4700
|0.0000
|0.0000
|406
|2007.11.20 09:32
|buy
|204
|0.20
|1.4720
|0.0000
|0.0000
|407
|2007.11.20 09:33
|close
|203
|0.10
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|22.00
|51704.29
|408
|2007.11.20 09:33
|close
|204
|0.20
|1.4722
|0.0000
|0.0000
|4.00
|51708.29
|409
|2007.11.20 09:33
|buy
|205
|0.10
|1.4725
|0.0000
|0.0000
|410
|2007.11.20 10:02
|buy
|206
|0.20
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|411
|2007.11.20 10:08
|buy
|207
|0.30
|1.4765
|0.0000
|0.0000
|412
|2007.11.20 10:09
|close
|205
|0.10
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|33.00
|51741.29
|413
|2007.11.20 10:09
|close
|206
|0.20
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|26.00
|51767.29
|414
|2007.11.20 10:09
|close
|207
|0.30
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|51746.29
|415
|2007.11.20 10:09
|buy
|208
|0.10
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|416
|2007.11.20 10:33
|sell
|209
|0.20
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|417
|2007.11.20 11:22
|buy
|210
|0.30
|1.4758
|0.0000
|0.0000
|418
|2007.11.20 11:29
|buy
|211
|0.40
|1.4778
|0.0000
|0.0000
|419
|2007.11.20 12:15
|close
|208
|0.10
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|26.00
|51772.29
|420
|2007.11.20 12:15
|close
|209
|0.20
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|-98.00
|51674.29
|421
|2007.11.20 12:15
|close
|210
|0.30
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|81.00
|51755.29
|422
|2007.11.20 12:15
|close
|211
|0.40
|1.4785
|0.0000
|0.0000
|28.00
|51783.29
|423
|2007.11.20 12:16
|buy
|212
|0.10
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|424
|2007.11.20 15:59
|buy
|213
|0.20
|1.4808
|0.0000
|0.0000
|425
|2007.11.20 16:01
|close
|212
|0.10
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|19.00
|51802.29
|426
|2007.11.20 16:01
|close
|213
|0.20
|1.4807
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|51800.29
|427
|2007.11.20 16:01
|buy
|214
|0.10
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|428
|2007.11.20 16:40
|sell
|215
|0.20
|1.4788
|0.0000
|0.0000
|429
|2007.11.20 21:12
|buy
|216
|0.30
|1.4809
|0.0000
|0.0000
|430
|2007.11.20 23:15
|buy
|217
|0.40
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|431
|2007.11.20 23:39
|close
|214
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|28.00
|51828.29
|432
|2007.11.20 23:39
|close
|215
|0.20
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|-104.00
|51724.29
|433
|2007.11.20 23:39
|close
|216
|0.30
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|87.00
|51811.29
|434
|2007.11.20 23:39
|close
|217
|0.40
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|32.00
|51843.29
|435
|2007.11.20 23:39
|buy
|218
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|436
|2007.11.21 01:40
|sell
|219
|0.20
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|437
|2007.11.21 06:46
|buy
|220
|0.30
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|438
|2007.11.21 09:46
|sell
|221
|0.40
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|439
|2007.11.21 10:02
|sell
|222
|0.50
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|440
|2007.11.21 10:06
|close
|218
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|-50.73
|51792.55
|441
|2007.11.21 10:06
|close
|219
|0.20
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|58.00
|51850.55
|442
|2007.11.21 10:06
|close
|220
|0.30
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|-153.00
|51697.55
|443
|2007.11.21 10:06
|close
|221
|0.40
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|116.00
|51813.55
|444
|2007.11.21 10:06
|close
|222
|0.50
|1.4792
|0.0000
|0.0000
|45.00
|51858.55
|445
|2007.11.21 10:06
|sell
|223
|0.10
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|446
|2007.11.21 11:16
|buy
|224
|0.20
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|447
|2007.11.21 12:04
|sell
|225
|0.30
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|448
|2007.11.21 12:12
|buy
|226
|0.40
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|449
|2007.11.21 12:27
|sell
|227
|0.50
|1.4789
|0.0000
|0.0000
|450
|2007.11.21 15:06
|buy
|228
|0.60
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|451
|2007.11.21 15:44
|buy
|229
|0.70
|1.4830
|0.0000
|0.0000
|452
|2007.11.21 21:48
|buy
|230
|0.80
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|453
|2007.11.21 21:51
|close
|223
|0.10
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-61.00
|51797.55
|454
|2007.11.21 21:51
|close
|224
|0.20
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|76.00
|51873.55
|455
|2007.11.21 21:51
|close
|225
|0.30
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-183.00
|51690.55
|456
|2007.11.21 21:51
|close
|226
|0.40
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|152.00
|51842.55
|457
|2007.11.21 21:51
|close
|227
|0.50
|1.4850
|0.0000
|0.0000
|-305.00
|51537.55
|458
|2007.11.21 21:51
|close
|228
|0.60
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|228.00
|51765.55
|459
|2007.11.21 21:51
|close
|229
|0.70
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|126.00
|51891.55
|460
|2007.11.21 21:51
|close
|230
|0.80
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|51875.55
|461
|2007.11.21 21:51
|buy
|231
|0.10
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|462
|2007.11.21 22:17
|buy
|232
|0.20
|1.4871
|0.0000
|0.0000
|463
|2007.11.21 23:08
|sell
|233
|0.30
|1.4851
|0.0000
|0.0000
|464
|2007.11.22 04:18
|buy
|234
|0.40
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|465
|2007.11.22 07:22
|sell
|235
|0.50
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|466
|2007.11.22 09:30
|sell
|236
|0.60
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|467
|2007.11.22 09:52
|buy
|237
|0.70
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|468
|2007.11.22 10:05
|sell
|238
|0.80
|1.4832
|0.0000
|0.0000
|469
|2007.11.22 18:24
|buy
|239
|0.90
|1.4852
|0.0000
|0.0000
|470
|2007.11.23 03:18
|buy
|240
|1.00
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|471
|2007.11.23 03:20
|buy
|241
|1.10
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|472
|2007.11.23 03:21
|close
|231
|0.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|54.08
|51929.63
|473
|2007.11.23 03:21
|close
|232
|0.20
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|68.15
|51997.79
|474
|2007.11.23 03:21
|close
|233
|0.30
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-170.72
|51827.07
|475
|2007.11.23 03:21
|close
|234
|0.40
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|129.08
|51956.15
|476
|2007.11.23 03:21
|close
|235
|0.50
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-272.38
|51683.77
|477
|2007.11.23 03:21
|close
|236
|0.60
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-446.86
|51236.91
|478
|2007.11.23 03:21
|close
|237
|0.70
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|365.89
|51602.79
|479
|2007.11.23 03:21
|close
|238
|0.80
|1.4906
|0.0000
|0.0000
|-595.81
|51006.98
|480
|2007.11.23 03:21
|close
|239
|0.90
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|470.42
|51477.40
|481
|2007.11.23 03:21
|close
|240
|1.00
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|300.00
|51777.40
|482
|2007.11.23 03:21
|close
|241
|1.10
|1.4904
|0.0000
|0.0000
|110.00
|51887.40
|483
|2007.11.23 03:21
|buy
|242
|0.10
|1.4905
|0.0000
|0.0000
|484
|2007.11.23 03:51
|buy
|243
|0.20
|1.4925
|0.0000
|0.0000
|485
|2007.11.23 03:52
|close
|242
|0.10
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|17.00
|51904.40
|486
|2007.11.23 03:52
|close
|243
|0.20
|1.4922
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|51898.40
|487
|2007.11.23 03:52
|buy
|244
|0.10
|1.4923
|0.0000
|0.0000
|488
|2007.11.23 04:31
|buy
|245
|0.20
|1.4943
|0.0000
|0.0000
|489
|2007.11.23 04:32
|buy
|246
|0.30
|1.4963
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.11.23 04:34
|close
|244
|0.10
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|34.00
|51932.40
|491
|2007.11.23 04:34
|close
|245
|0.20
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|28.00
|51960.40
|492
|2007.11.23 04:34
|close
|246
|0.30
|1.4957
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|51942.40
|493
|2007.11.23 04:34
|buy
|247
|0.10
|1.4960
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.11.23 04:39
|sell
|248
|0.20
|1.4939
|0.0000
|0.0000
|495
|2007.11.23 07:44
|sell
|249
|0.30
|1.4919
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.11.23 09:02
|close
|247
|0.10
|1.4911
|0.0000
|0.0000
|-49.00
|51893.40
|497
|2007.11.23 09:02
|close
|248
|0.20
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|52.00
|51945.40
|498
|2007.11.23 09:02
|close
|249
|0.30
|1.4913
|0.0000
|0.0000
|18.00
|51963.40
|499
|2007.11.23 09:02
|buy
|250
|0.10
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.11.23 09:58
|buy
|251
|0.20
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|501
|2007.11.23 09:59
|close
|250
|0.10
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|17.00
|51980.40
|502
|2007.11.23 09:59
|close
|251
|0.20
|1.4929
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|51974.40
|503
|2007.11.23 09:59
|buy
|252
|0.10
|1.4932
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.11.23 10:10
|sell
|253
|0.20
|1.4912
|0.0000
|0.0000
|505
|2007.11.23 10:13
|sell
|254
|0.30
|1.4892
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.11.23 10:15
|sell
|255
|0.40
|1.4872
|0.0000
|0.0000
|507
|2007.11.23 10:15
|close
|252
|0.10
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|-56.00
|51918.40
|508
|2007.11.23 10:15
|close
|253
|0.20
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|68.00
|51986.40
|509
|2007.11.23 10:15
|close
|254
|0.30
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|42.00
|52028.40
|510
|2007.11.23 10:15
|close
|255
|0.40
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|52004.40
|511
|2007.11.23 10:15
|sell
|256
|0.10
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.11.23 10:25
|sell
|257
|0.20
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|513
|2007.11.23 10:25
|close
|256
|0.10
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|21.00
|52025.40
|514
|2007.11.23 10:25
|close
|257
|0.20
|1.4857
|0.0000
|0.0000
|2.00
|52027.40
|515
|2007.11.23 10:25
|sell
|258
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.11.23 10:29
|buy
|259
|0.20
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|517
|2007.11.23 10:58
|sell
|260
|0.30
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.11.23 11:08
|sell
|261
|0.40
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|519
|2007.11.23 11:14
|buy
|262
|0.50
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.11.23 11:23
|sell
|263
|0.60
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|521
|2007.11.23 11:31
|sell
|264
|0.70
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.11.23 11:32
|close
|258
|0.10
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|55.00
|52082.40
|523
|2007.11.23 11:32
|close
|259
|0.20
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-154.00
|51928.40
|524
|2007.11.23 11:32
|close
|260
|0.30
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|165.00
|52093.40
|525
|2007.11.23 11:32
|close
|261
|0.40
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|76.00
|52169.40
|526
|2007.11.23 11:32
|close
|262
|0.50
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|-205.00
|51964.40
|527
|2007.11.23 11:32
|close
|263
|0.60
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|114.00
|52078.40
|528
|2007.11.23 11:32
|close
|264
|0.70
|1.4801
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|52071.40
|529
|2007.11.23 11:32
|sell
|265
|0.10
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.11.23 11:35
|buy
|266
|0.20
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|531
|2007.11.23 12:23
|sell
|267
|0.30
|1.4797
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.23 13:33
|buy
|268
|0.40
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|533
|2007.11.23 15:16
|sell
|269
|0.50
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.23 16:00
|buy
|270
|0.60
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|535
|2007.11.23 16:51
|sell
|271
|0.70
|1.4798
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.11.23 18:06
|buy
|272
|0.80
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|537
|2007.11.23 21:12
|buy
|273
|0.90
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.11.26 03:53
|sell
|274
|1.00
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|539
|2007.11.26 05:43
|buy
|275
|1.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.11.26 06:39
|sell
|276
|1.20
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|541
|2007.11.26 09:23
|buy
|277
|1.30
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|542
|2007.11.26 09:41
|buy
|278
|1.40
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|543
|2007.11.26 10:14
|sell
|279
|1.50
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|544
|2007.11.26 10:35
|buy
|280
|1.60
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|545
|2007.11.26 12:05
|buy
|281
|1.70
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|546
|2007.11.26 13:27
|close
|265
|0.10
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-87.48
|51983.93
|547
|2007.11.26 13:27
|close
|266
|0.20
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|130.54
|52114.47
|548
|2007.11.26 13:27
|close
|267
|0.30
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-265.43
|51849.04
|549
|2007.11.26 13:27
|close
|268
|0.40
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|257.08
|52106.12
|550
|2007.11.26 13:27
|close
|269
|0.50
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-437.38
|51668.73
|551
|2007.11.26 13:27
|close
|270
|0.60
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|391.62
|52060.35
|552
|2007.11.26 13:27
|close
|271
|0.70
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-612.33
|51448.01
|553
|2007.11.26 13:27
|close
|272
|0.80
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|522.15
|51970.17
|554
|2007.11.26 13:27
|close
|273
|0.90
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|407.42
|52377.59
|555
|2007.11.26 13:27
|close
|274
|1.00
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-670.00
|51707.59
|556
|2007.11.26 13:27
|close
|275
|1.10
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|495.00
|52202.59
|557
|2007.11.26 13:27
|close
|276
|1.20
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-804.00
|51398.59
|558
|2007.11.26 13:27
|close
|277
|1.30
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|585.00
|51983.59
|559
|2007.11.26 13:27
|close
|278
|1.40
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|350.00
|52333.59
|560
|2007.11.26 13:27
|close
|279
|1.50
|1.4885
|0.0000
|0.0000
|-705.00
|51628.59
|561
|2007.11.26 13:27
|close
|280
|1.60
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|400.00
|52028.59
|562
|2007.11.26 13:27
|close
|281
|1.70
|1.4883
|0.0000
|0.0000
|85.00
|52113.59
|563
|2007.11.26 13:27
|buy
|282
|0.10
|1.4886
|0.0000
|0.0000
|564
|2007.11.26 13:33
|sell
|283
|0.20
|1.4866
|0.0000
|0.0000
|565
|2007.11.26 13:42
|sell
|284
|0.30
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|566
|2007.11.26 14:06
|close
|282
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|-47.00
|52066.59
|567
|2007.11.26 14:06
|close
|283
|0.20
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|50.00
|52116.59
|568
|2007.11.26 14:06
|close
|284
|0.30
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|15.00
|52131.59
|569
|2007.11.26 14:06
|sell
|285
|0.10
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|570
|2007.11.26 18:21
|buy
|286
|0.20
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|571
|2007.11.26 22:09
|buy
|287
|0.30
|1.4878
|0.0000
|0.0000
|572
|2007.11.27 02:54
|sell
|288
|0.40
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|573
|2007.11.27 05:24
|buy
|289
|0.50
|1.4880
|0.0000
|0.0000
|574
|2007.11.27 06:42
|sell
|290
|0.60
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|575
|2007.11.27 10:05
|sell
|291
|0.70
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|576
|2007.11.27 12:26
|buy
|292
|0.80
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|577
|2007.11.27 15:12
|buy
|293
|0.90
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|578
|2007.11.27 15:18
|buy
|294
|1.00
|1.4894
|0.0000
|0.0000
|579
|2007.11.27 16:03
|sell
|295
|1.10
|1.4874
|0.0000
|0.0000
|580
|2007.11.27 18:08
|sell
|296
|1.20
|1.4854
|0.0000
|0.0000
|581
|2007.11.27 18:14
|sell
|297
|1.30
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|582
|2007.11.27 18:50
|sell
|298
|1.40
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|583
|2007.11.27 20:27
|buy
|299
|1.50
|1.4834
|0.0000
|0.0000
|584
|2007.11.28 04:35
|sell
|300
|1.60
|1.4814
|0.0000
|0.0000
|585
|2007.11.28 09:32
|sell
|301
|1.70
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|586
|2007.11.28 09:33
|close
|285
|0.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|44.05
|52175.64
|587
|2007.11.28 09:33
|close
|286
|0.20
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-132.92
|52042.72
|588
|2007.11.28 09:33
|close
|287
|0.30
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-259.38
|51783.33
|589
|2007.11.28 09:33
|close
|288
|0.40
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|258.09
|52041.43
|590
|2007.11.28 09:33
|close
|289
|0.50
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-443.65
|51597.77
|591
|2007.11.28 09:33
|close
|290
|0.60
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|399.14
|51996.92
|592
|2007.11.28 09:33
|close
|291
|0.70
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|283.67
|52280.58
|593
|2007.11.28 09:33
|close
|292
|0.80
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-501.85
|51778.74
|594
|2007.11.28 09:33
|close
|293
|0.90
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-744.58
|51034.16
|595
|2007.11.28 09:33
|close
|294
|1.00
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-1027.31
|50006.85
|596
|2007.11.28 09:33
|close
|295
|1.10
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|885.76
|50892.61
|597
|2007.11.28 09:33
|close
|296
|1.20
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|726.28
|51618.90
|598
|2007.11.28 09:33
|close
|297
|1.30
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|526.81
|52145.70
|599
|2007.11.28 09:33
|close
|298
|1.40
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|287.33
|52433.03
|600
|2007.11.28 09:33
|close
|299
|1.50
|1.4791
|0.0000
|0.0000
|-640.96
|51792.07
|601
|2007.11.28 09:33
|close
|300
|1.60
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|336.00
|52128.07
|602
|2007.11.28 09:33
|close
|301
|1.70
|1.4793
|0.0000
|0.0000
|0.00
|52128.07
|603
|2007.11.28 09:33
|sell
|302
|0.10
|1.4790
|0.0000
|0.0000
|604
|2007.11.28 09:45
|sell
|303
|0.20
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|605
|2007.11.28 09:46
|close
|302
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52146.07
|606
|2007.11.28 09:46
|close
|303
|0.20
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|52140.07
|607
|2007.11.28 09:46
|sell
|304
|0.10
|1.4769
|0.0000
|0.0000
|608
|2007.11.28 10:21
|sell
|305
|0.20
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|609
|2007.11.28 10:25
|close
|304
|0.10
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52158.07
|610
|2007.11.28 10:25
|close
|305
|0.20
|1.4751
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|52152.07
|611
|2007.11.28 10:25
|sell
|306
|0.10
|1.4748
|0.0000
|0.0000
|612
|2007.11.28 10:41
|sell
|307
|0.20
|1.4728
|0.0000
|0.0000
|613
|2007.11.28 10:53
|close
|306
|0.10
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|18.00
|52170.07
|614
|2007.11.28 10:53
|close
|307
|0.20
|1.4730
|0.0000
|0.0000
|-4.00
|52166.07
|615
|2007.11.28 10:53
|sell
|308
|0.10
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|616
|2007.11.28 11:11
|buy
|309
|0.20
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|617
|2007.11.28 12:36
|sell
|310
|0.30
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|618
|2007.11.28 13:14
|buy
|311
|0.40
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|619
|2007.11.28 13:44
|sell
|312
|0.50
|1.4727
|0.0000
|0.0000
|620
|2007.11.28 15:13
|buy
|313
|0.60
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|621
|2007.11.28 15:32
|buy
|314
|0.70
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|622
|2007.11.28 17:21
|sell
|315
|0.80
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|623
|2007.11.28 17:54
|buy
|316
|0.90
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|624
|2007.11.28 18:12
|sell
|317
|1.00
|1.4747
|0.0000
|0.0000
|625
|2007.11.28 19:14
|buy
|318
|1.10
|1.4767
|0.0000
|0.0000
|626
|2007.11.28 20:56
|buy
|319
|1.20
|1.4787
|0.0000
|0.0000
|627
|2007.11.28 21:01
|close
|308
|0.10
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-75.00
|52091.07
|628
|2007.11.28 21:01
|close
|309
|0.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|106.00
|52197.07
|629
|2007.11.28 21:01
|close
|310
|0.30
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-225.00
|51972.07
|630
|2007.11.28 21:01
|close
|311
|0.40
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|212.00
|52184.07
|631
|2007.11.28 21:01
|close
|312
|0.50
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-375.00
|51809.07
|632
|2007.11.28 21:01
|close
|313
|0.60
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|318.00
|52127.07
|633
|2007.11.28 21:01
|close
|314
|0.70
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|231.00
|52358.07
|634
|2007.11.28 21:01
|close
|315
|0.80
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-440.00
|51918.07
|635
|2007.11.28 21:01
|close
|316
|0.90
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|297.00
|52215.07
|636
|2007.11.28 21:01
|close
|317
|1.00
|1.4802
|0.0000
|0.0000
|-550.00
|51665.07
|637
|2007.11.28 21:01
|close
|318
|1.10
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|363.00
|52028.07
|638
|2007.11.28 21:01
|close
|319
|1.20
|1.4800
|0.0000
|0.0000
|156.00
|52184.07
|639
|2007.11.28 21:01
|buy
|320
|0.10
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|640
|2007.11.28 21:31
|buy
|321
|0.20
|1.4823
|0.0000
|0.0000
|641
|2007.11.28 21:33
|buy
|322
|0.30
|1.4843
|0.0000
|0.0000
|642
|2007.11.28 21:36
|close
|320
|0.10
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|34.00
|52218.07
|643
|2007.11.28 21:36
|close
|321
|0.20
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|28.00
|52246.07
|644
|2007.11.28 21:36
|close
|322
|0.30
|1.4837
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|52228.07
|645
|2007.11.28 21:37
|buy
|323
|0.10
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|646
|2007.11.29 03:07
|sell
|324
|0.20
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|647
|2007.11.29 04:56
|buy
|325
|0.30
|1.4840
|0.0000
|0.0000
|648
|2007.11.29 06:42
|sell
|326
|0.40
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|649
|2007.11.29 09:09
|sell
|327
|0.50
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|650
|2007.11.29 09:34
|buy
|328
|0.60
|1.4819
|0.0000
|0.0000
|651
|2007.11.29 10:02
|sell
|329
|0.70
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|652
|2007.11.29 10:08
|sell
|330
|0.80
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|653
|2007.11.29 10:10
|close
|323
|0.10
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|-66.19
|52161.88
|654
|2007.11.29 10:10
|close
|324
|0.20
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|90.00
|52251.88
|655
|2007.11.29 10:10
|close
|325
|0.30
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|-201.00
|52050.88
|656
|2007.11.29 10:10
|close
|326
|0.40
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|180.00
|52230.88
|657
|2007.11.29 10:10
|close
|327
|0.50
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|120.00
|52350.88
|658
|2007.11.29 10:10
|close
|328
|0.60
|1.4773
|0.0000
|0.0000
|-276.00
|52074.88
|659
|2007.11.29 10:10
|close
|329
|0.70
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|168.00
|52242.88
|660
|2007.11.29 10:10
|close
|330
|0.80
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|32.00
|52274.88
|661
|2007.11.29 10:10
|sell
|331
|0.10
|1.4772
|0.0000
|0.0000
|662
|2007.11.29 10:19
|sell
|332
|0.20
|1.4752
|0.0000
|0.0000
|663
|2007.11.29 10:31
|sell
|333
|0.30
|1.4732
|0.0000
|0.0000
|664
|2007.11.29 10:33
|close
|331
|0.10
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|33.00
|52307.88
|665
|2007.11.29 10:33
|close
|332
|0.20
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|26.00
|52333.88
|666
|2007.11.29 10:33
|close
|333
|0.30
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|52312.88
|667
|2007.11.29 10:33
|sell
|334
|0.10
|1.4738
|0.0000
|0.0000
|668
|2007.11.29 10:52
|buy
|335
|0.20
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|669
|2007.11.29 11:00
|sell
|336
|0.30
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|670
|2007.11.29 12:19
|buy
|337
|0.40
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|671
|2007.11.29 12:40
|sell
|338
|0.50
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|672
|2007.11.29 17:11
|buy
|339
|0.60
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|673
|2007.11.29 17:19
|buy
|340
|0.70
|1.4779
|0.0000
|0.0000
|674
|2007.11.29 19:36
|sell
|341
|0.80
|1.4759
|0.0000
|0.0000
|675
|2007.11.29 22:53
|sell
|342
|0.90
|1.4739
|0.0000
|0.0000
|676
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|342
|0.90
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-54.00
|52258.88
|677
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|341
|0.80
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|112.00
|52370.88
|678
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|340
|0.70
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-252.00
|52118.88
|679
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|339
|0.60
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-96.00
|52022.88
|680
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|338
|0.50
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|51992.88
|681
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|337
|0.40
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-64.00
|51928.88
|682
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|336
|0.30
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|51910.88
|683
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|335
|0.20
|1.4743
|0.0000
|0.0000
|-32.00
|51878.88
|684
|2007.11.29 23:59
|close at stop
|334
|0.10
|1.4745
|0.0000
|0.0000
|-7.00
|51871.88