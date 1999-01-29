Strategy Tester Report
TFX v1_6
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 1999.01.12 05:00 - 2008.02.22 22:00 (1970.02.01 - 2008.02.23)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Start_Lot_Size=0.01; Lot_Size_Increment=0.01; Long_Short_Balance=false;
Balance_Weight=0.01; Double_Lotsize=false;
Choose_Own_Progression=true;
Trade_1=0.01; Trade_2=0.02; Trade_3=0.03; Trade_4=0.04; Trade_5=0.05; Trade_6=0.01; Trade_7=0.02; Trade_8=0.03; Trade_9=0.04; Trade_10=0.05; Trade_11=0.01; Trade_12=0.02; Trade_13=0.03; Trade_14=0.04; Trade_15=0.05; Trade_16=0.01; Trade_17=0.02; Trade_18=0.03; Trade_19=0.04; Trade_20=0.05; Max_Trades=9; Close_All_Max=false;
Pyramid=false;
Auto_Restart=true;
Use_MA_Entry=false;
Next_Trade=20; MA_Period=7; MA_Timeframe=60; Use_Kayvan_Method=true;
Bar_Timeframe=60; Bars_Look_Back=1; EntryLag_Long=0; EntryLag_Short=0; Last_Entry_Filter=false;
Use_Trailing_Stop=false;
Trail_Start=10; TSLoss_Percent=50; Close_By_Percent=false;
TP_Percent=0.5; SL_Percent=2; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=99999; Slippage=5; Number_Of_Tries=5; Sound=true;
|Bars in test
|55737
|Ticks modelled
|24436627
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|102
|Initial deposit
|100.00
|Total net profit
|-42.21
|Gross profit
|7855.52
|Gross loss
|-7897.73
|Profit factor
|0.99
|Expected payoff
|-0.05
|Absolute drawdown
|68.57
|Maximal drawdown
|1506.08 (96.30%)
|Relative drawdown
|96.30% (1506.08)
|Total trades
|874
|Short positions (won %)
|443 (60.72%)
|Long positions (won %)
|431 (54.52%)
|Profit trades (% of total)
|504 (57.67%)
|Loss trades (% of total)
|370 (42.33%)
|Largest
|profit trade
|716.16
|loss trade
|-1097.70
|Average
|profit trade
|15.59
|loss trade
|-21.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (31.74)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-96.87)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|716.16 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-1097.70 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|1999.01.12 05:31
|sell
|1
|0.01
|182.09
|0.00
|0.00
|2
|1999.01.12 05:49
|close
|1
|0.01
|181.54
|0.00
|0.00
|5.13
|105.13
|3
|1999.01.12 07:04
|sell
|2
|0.01
|181.80
|0.00
|0.00
|4
|1999.01.12 07:55
|buy
|3
|0.02
|181.27
|0.00
|0.00
|5
|1999.01.12 08:14
|close
|2
|0.01
|181.51
|0.00
|0.00
|2.70
|107.83
|6
|1999.01.12 08:14
|close
|3
|0.02
|181.44
|0.00
|0.00
|3.17
|111.00
|7
|1999.01.12 08:16
|sell
|4
|0.01
|182.04
|0.00
|0.00
|8
|1999.01.12 10:03
|buy
|5
|0.02
|182.97
|0.00
|0.00
|9
|1999.01.12 11:35
|sell
|6
|0.03
|183.16
|0.00
|0.00
|10
|1999.01.12 15:29
|close
|4
|0.01
|182.41
|0.00
|0.00
|-3.45
|107.55
|11
|1999.01.12 15:29
|close
|5
|0.02
|182.34
|0.00
|0.00
|-11.75
|95.80
|12
|1999.01.12 15:29
|close
|6
|0.03
|182.41
|0.00
|0.00
|20.99
|116.79
|13
|1999.01.12 15:29
|buy
|7
|0.01
|182.46
|0.00
|0.00
|14
|1999.01.12 17:07
|sell
|8
|0.02
|182.74
|0.00
|0.00
|15
|1999.01.13 01:11
|buy
|9
|0.03
|183.75
|0.00
|0.00
|16
|1999.01.13 12:12
|sell
|10
|0.04
|184.38
|0.00
|0.00
|17
|1999.01.13 12:23
|close
|7
|0.01
|184.11
|0.00
|0.00
|15.60
|132.39
|18
|1999.01.13 12:23
|close
|8
|0.02
|184.18
|0.00
|0.00
|-27.47
|104.92
|19
|1999.01.13 12:23
|close
|9
|0.03
|184.11
|0.00
|0.00
|10.08
|115.00
|20
|1999.01.13 12:23
|close
|10
|0.04
|184.18
|0.00
|0.00
|7.46
|122.46
|21
|1999.01.13 12:23
|sell
|11
|0.01
|184.16
|0.00
|0.00
|22
|1999.01.13 19:38
|buy
|12
|0.02
|186.91
|0.00
|0.00
|23
|1999.01.13 20:14
|sell
|13
|0.03
|187.04
|0.00
|0.00
|24
|1999.01.20 21:18
|buy
|14
|0.04
|185.58
|0.00
|0.00
|25
|1999.01.20 21:27
|close
|11
|0.01
|185.93
|0.00
|0.00
|-18.63
|103.83
|26
|1999.01.20 21:27
|close
|12
|0.02
|185.86
|0.00
|0.00
|-16.84
|86.98
|27
|1999.01.20 21:27
|close
|13
|0.03
|185.93
|0.00
|0.00
|24.70
|111.69
|28
|1999.01.20 21:27
|close
|14
|0.04
|185.86
|0.00
|0.00
|10.45
|122.14
|29
|1999.01.20 22:01
|sell
|15
|0.01
|185.96
|0.00
|0.00
|30
|1999.01.21 05:10
|buy
|16
|0.02
|186.47
|0.00
|0.00
|31
|1999.01.21 05:37
|sell
|17
|0.03
|186.75
|0.00
|0.00
|32
|1999.01.21 07:16
|buy
|18
|0.04
|186.38
|0.00
|0.00
|33
|1999.01.21 07:29
|close
|15
|0.01
|186.61
|0.00
|0.00
|-6.98
|115.16
|34
|1999.01.21 07:29
|close
|16
|0.02
|186.54
|0.00
|0.00
|1.30
|116.46
|35
|1999.01.21 07:29
|close
|17
|0.03
|186.61
|0.00
|0.00
|3.92
|120.38
|36
|1999.01.21 07:29
|close
|18
|0.04
|186.54
|0.00
|0.00
|5.98
|126.36
|37
|1999.01.21 08:05
|buy
|19
|0.01
|186.25
|0.00
|0.00
|38
|1999.01.21 09:09
|sell
|20
|0.02
|186.46
|0.00
|0.00
|39
|1999.01.21 09:35
|close
|19
|0.01
|185.98
|0.00
|0.00
|-2.52
|123.84
|40
|1999.01.21 09:35
|close
|20
|0.02
|186.05
|0.00
|0.00
|7.65
|131.49
|41
|1999.01.21 09:35
|buy
|21
|0.01
|186.01
|0.00
|0.00
|42
|1999.01.21 13:47
|sell
|22
|0.02
|185.48
|0.00
|0.00
|43
|1999.01.21 20:06
|buy
|23
|0.03
|188.55
|0.00
|0.00
|44
|1999.01.22 17:23
|sell
|24
|0.04
|189.69
|0.00
|0.00
|45
|1999.01.25 15:19
|close
|21
|0.01
|188.54
|0.00
|0.00
|24.00
|155.49
|46
|1999.01.25 15:19
|close
|22
|0.02
|188.61
|0.00
|0.00
|-59.61
|95.88
|47
|1999.01.25 15:19
|close
|23
|0.03
|188.54
|0.00
|0.00
|0.90
|96.78
|48
|1999.01.25 15:19
|close
|24
|0.04
|188.61
|0.00
|0.00
|39.10
|135.88
|49
|1999.01.25 15:20
|buy
|25
|0.01
|188.62
|0.00
|0.00
|50
|1999.01.25 16:07
|sell
|26
|0.02
|189.00
|0.00
|0.00
|51
|1999.01.25 17:09
|buy
|27
|0.03
|188.79
|0.00
|0.00
|52
|1999.01.25 20:52
|sell
|28
|0.04
|188.76
|0.00
|0.00
|53
|1999.01.25 23:44
|close
|25
|0.01
|188.53
|0.00
|0.00
|-0.84
|135.04
|54
|1999.01.25 23:44
|close
|26
|0.02
|188.60
|0.00
|0.00
|7.47
|142.51
|55
|1999.01.25 23:44
|close
|27
|0.03
|188.53
|0.00
|0.00
|-7.27
|135.24
|56
|1999.01.25 23:44
|close
|28
|0.04
|188.60
|0.00
|0.00
|5.97
|141.21
|57
|1999.01.25 23:46
|buy
|29
|0.01
|188.64
|0.00
|0.00
|58
|1999.01.26 00:48
|sell
|30
|0.02
|188.88
|0.00
|0.00
|59
|1999.01.26 01:35
|close
|29
|0.01
|188.35
|0.00
|0.00
|-2.51
|138.69
|60
|1999.01.26 01:35
|close
|30
|0.02
|188.42
|0.00
|0.00
|8.58
|147.27
|61
|1999.01.26 01:37
|buy
|31
|0.01
|188.50
|0.00
|0.00
|62
|1999.01.26 03:08
|sell
|32
|0.02
|188.79
|0.00
|0.00
|63
|1999.01.26 03:34
|close
|31
|0.01
|188.40
|0.00
|0.00
|-0.93
|146.34
|64
|1999.01.26 03:34
|close
|32
|0.02
|188.47
|0.00
|0.00
|5.97
|152.31
|65
|1999.01.26 05:37
|buy
|33
|0.01
|188.36
|0.00
|0.00
|66
|1999.01.26 08:11
|sell
|34
|0.02
|188.44
|0.00
|0.00
|67
|1999.01.26 08:26
|buy
|35
|0.03
|188.08
|0.00
|0.00
|68
|1999.01.26 08:30
|close
|33
|0.01
|188.25
|0.00
|0.00
|-1.03
|151.28
|69
|1999.01.26 08:30
|close
|34
|0.02
|188.32
|0.00
|0.00
|2.24
|153.52
|70
|1999.01.26 08:30
|close
|35
|0.03
|188.25
|0.00
|0.00
|4.76
|158.28
|71
|1999.01.26 08:45
|sell
|36
|0.01
|188.46
|0.00
|0.00
|72
|1999.01.26 10:08
|buy
|37
|0.02
|188.36
|0.00
|0.00
|73
|1999.01.26 13:02
|sell
|38
|0.03
|188.43
|0.00
|0.00
|74
|1999.01.26 20:06
|buy
|39
|0.04
|189.03
|0.00
|0.00
|75
|1999.01.27 15:22
|close
|36
|0.01
|190.09
|0.00
|0.00
|-15.50
|142.78
|76
|1999.01.27 15:22
|close
|37
|0.02
|190.02
|0.00
|0.00
|31.37
|174.15
|77
|1999.01.27 15:22
|close
|38
|0.03
|190.09
|0.00
|0.00
|-47.37
|126.78
|78
|1999.01.27 15:22
|close
|39
|0.04
|190.02
|0.00
|0.00
|37.75
|164.53
|79
|1999.01.27 15:22
|sell
|40
|0.01
|190.05
|0.00
|0.00
|80
|1999.01.27 18:46
|buy
|41
|0.02
|190.54
|0.00
|0.00
|81
|1999.01.27 22:01
|sell
|42
|0.03
|190.60
|0.00
|0.00
|82
|1999.01.27 22:22
|buy
|43
|0.04
|190.34
|0.00
|0.00
|83
|1999.01.28 11:38
|close
|40
|0.01
|190.78
|0.00
|0.00
|-7.72
|156.81
|84
|1999.01.28 11:38
|close
|41
|0.02
|190.71
|0.00
|0.00
|4.35
|161.16
|85
|1999.01.28 11:38
|close
|42
|0.03
|190.78
|0.00
|0.00
|-7.77
|153.39
|86
|1999.01.28 11:38
|close
|43
|0.04
|190.71
|0.00
|0.00
|16.17
|169.57
|87
|1999.01.28 11:39
|sell
|44
|0.01
|190.55
|0.00
|0.00
|88
|1999.01.28 14:31
|buy
|45
|0.02
|190.74
|0.00
|0.00
|89
|1999.01.28 14:47
|sell
|46
|0.03
|191.17
|0.00
|0.00
|90
|1999.01.28 14:54
|close
|44
|0.01
|190.92
|0.00
|0.00
|-3.46
|166.11
|91
|1999.01.28 14:54
|close
|45
|0.02
|190.85
|0.00
|0.00
|2.05
|168.16
|92
|1999.01.28 14:54
|close
|46
|0.03
|190.92
|0.00
|0.00
|7.00
|175.16
|93
|1999.01.28 16:12
|sell
|47
|0.01
|191.14
|0.00
|0.00
|94
|1999.01.28 20:00
|buy
|48
|0.02
|191.97
|0.00
|0.00
|95
|1999.01.28 22:27
|sell
|49
|0.03
|192.26
|0.00
|0.00
|96
|1999.01.28 22:49
|buy
|50
|0.04
|191.73
|0.00
|0.00
|97
|1999.01.28 23:00
|close
|47
|0.01
|192.00
|0.00
|0.00
|-8.02
|167.14
|98
|1999.01.28 23:00
|close
|48
|0.02
|191.93
|0.00
|0.00
|-0.75
|166.39
|99
|1999.01.28 23:00
|close
|49
|0.03
|192.00
|0.00
|0.00
|7.27
|173.66
|100
|1999.01.28 23:00
|close
|50
|0.04
|191.93
|0.00
|0.00
|7.47
|181.13
|101
|1999.01.28 23:42
|buy
|51
|0.01
|191.54
|0.00
|0.00
|102
|1999.01.29 01:03
|sell
|52
|0.02
|191.87
|0.00
|0.00
|103
|1999.01.29 01:15
|close
|51
|0.01
|191.49
|0.00
|0.00
|-0.27
|180.85
|104
|1999.01.29 01:15
|close
|52
|0.02
|191.56
|0.00
|0.00
|5.79
|186.64
|105
|1999.01.29 01:18
|buy
|53
|0.01
|191.42
|0.00
|0.00
|106
|1999.01.29 07:30
|sell
|54
|0.02
|191.36
|0.00
|0.00
|107
|1999.01.29 08:01
|buy
|55
|0.03
|190.98
|0.00
|0.00
|108
|1999.01.29 08:30
|close
|53
|0.01
|191.16
|0.00
|0.00
|-2.43
|184.21
|109
|1999.01.29 08:30
|close
|54
|0.02
|191.23
|0.00
|0.00
|2.42
|186.63
|110
|1999.01.29 08:30
|close
|55
|0.03
|191.16
|0.00
|0.00
|5.04
|191.67
|111
|1999.01.29 08:31
|buy
|56
|0.01
|190.97
|0.00
|0.00
|112
|1999.01.29 09:07
|sell
|57
|0.02
|191.17
|0.00
|0.00
|113
|1999.01.29 11:06
|buy
|58
|0.03
|191.57
|0.00
|0.00
|114
|1999.01.29 12:18
|sell
|59
|0.04
|191.73
|0.00
|0.00
|115
|1999.01.29 12:29
|buy
|60
|0.05
|191.40
|0.00
|0.00
|116
|1999.01.29 12:29
|close
|56
|0.01
|191.46
|0.00
|0.00
|4.57
|196.24
|117
|1999.01.29 12:29
|close
|57
|0.02
|191.53
|0.00
|0.00
|-6.71
|189.53
|118
|1999.01.29 12:29
|close
|58
|0.03
|191.46
|0.00
|0.00
|-3.08
|186.45
|119
|1999.01.29 12:29
|close
|59
|0.04
|191.53
|0.00
|0.00
|7.46
|193.91
|120
|1999.01.29 12:29
|close
|60
|0.05
|191.46
|0.00
|0.00
|2.80
|196.71
|121
|1999.01.29 12:43
|sell
|61
|0.01
|191.74
|0.00
|0.00
|122
|1999.01.29 12:51
|buy
|62
|0.02
|191.37
|0.00
|0.00
|123
|1999.01.29 13:06
|close
|61
|0.01
|191.72
|0.00
|0.00
|0.19
|196.90
|124
|1999.01.29 13:06
|close
|62
|0.02
|191.65
|0.00
|0.00
|5.22
|202.12
|125
|1999.01.29 13:39
|buy
|63
|0.01
|191.30
|0.00
|0.00
|126
|1999.01.29 14:28
|sell
|64
|0.02
|191.72
|0.00
|0.00
|127
|1999.01.29 14:37
|close
|63
|0.01
|191.44
|0.00
|0.00
|1.31
|203.43
|128
|1999.01.29 14:37
|close
|64
|0.02
|191.51
|0.00
|0.00
|3.92
|207.35
|129
|1999.01.29 15:27
|buy
|65
|0.01
|191.02
|0.00
|0.00
|130
|1999.01.29 17:28
|sell
|66
|0.02
|191.13
|0.00
|0.00
|131
|1999.02.01 00:01
|buy
|67
|0.03
|191.08
|0.00
|0.00
|132
|1999.02.01 05:16
|sell
|68
|0.04
|190.27
|0.00
|0.00
|133
|1999.02.01 06:30
|buy
|69
|0.05
|190.08
|0.00
|0.00
|134
|1999.02.01 07:42
|sell
|70
|0.01
|190.35
|0.00
|0.00
|135
|1999.02.02 14:12
|close
|65
|0.01
|192.14
|0.00
|0.00
|10.84
|218.20
|136
|1999.02.02 14:12
|close
|66
|0.02
|192.21
|0.00
|0.00
|-21.36
|196.83
|137
|1999.02.02 14:12
|close
|67
|0.03
|192.14
|0.00
|0.00
|30.27
|227.10
|138
|1999.02.02 14:12
|close
|68
|0.04
|192.21
|0.00
|0.00
|-73.60
|153.50
|139
|1999.02.02 14:12
|close
|69
|0.05
|192.14
|0.00
|0.00
|97.10
|250.61
|140
|1999.02.02 14:12
|close
|70
|0.01
|192.21
|0.00
|0.00
|-17.65
|232.95
|141
|1999.02.02 14:12
|sell
|71
|0.01
|192.17
|0.00
|0.00
|142
|1999.02.02 15:13
|close
|71
|0.01
|185.89
|0.00
|0.00
|58.59
|291.54
|143
|1999.02.02 15:13
|sell
|72
|0.01
|192.26
|0.00
|0.00
|144
|1999.02.02 15:41
|close
|72
|0.01
|191.72
|0.00
|0.00
|5.04
|296.58
|145
|1999.02.02 18:15
|buy
|73
|0.01
|190.71
|0.00
|0.00
|146
|1999.02.03 02:16
|sell
|74
|0.02
|190.77
|0.00
|0.00
|147
|1999.02.03 03:33
|buy
|75
|0.03
|190.50
|0.00
|0.00
|148
|1999.02.03 05:18
|sell
|76
|0.04
|190.53
|0.00
|0.00
|149
|1999.02.03 06:01
|close
|73
|0.01
|183.91
|0.00
|0.00
|-63.26
|233.32
|150
|1999.02.03 06:01
|close
|74
|0.02
|183.98
|0.00
|0.00
|126.69
|360.01
|151
|1999.02.03 06:01
|close
|75
|0.03
|183.91
|0.00
|0.00
|-184.49
|175.52
|152
|1999.02.03 06:01
|close
|76
|0.04
|183.98
|0.00
|0.00
|244.42
|419.94
|153
|1999.02.03 06:03
|buy
|77
|0.01
|184.03
|0.00
|0.00
|154
|1999.02.03 09:37
|sell
|78
|0.02
|183.99
|0.00
|0.00
|155
|1999.02.03 10:49
|buy
|79
|0.03
|183.49
|0.00
|0.00
|156
|1999.02.03 11:19
|close
|77
|0.01
|183.60
|0.00
|0.00
|-4.01
|415.93
|157
|1999.02.03 11:19
|close
|78
|0.02
|183.67
|0.00
|0.00
|5.97
|421.90
|158
|1999.02.03 11:19
|close
|79
|0.03
|183.60
|0.00
|0.00
|3.08
|424.98
|159
|1999.02.03 12:01
|buy
|80
|0.01
|183.37
|0.00
|0.00
|160
|1999.02.03 12:54
|sell
|81
|0.02
|183.60
|0.00
|0.00
|161
|1999.02.03 13:54
|close
|80
|0.01
|183.11
|0.00
|0.00
|-2.43
|422.55
|162
|1999.02.03 13:54
|close
|81
|0.02
|183.18
|0.00
|0.00
|7.83
|430.38
|163
|1999.02.03 13:55
|buy
|82
|0.01
|183.13
|0.00
|0.00
|164
|1999.02.03 14:33
|close
|82
|0.01
|183.67
|0.00
|0.00
|5.04
|435.42
|165
|1999.02.03 14:55
|sell
|83
|0.01
|183.89
|0.00
|0.00
|166
|1999.02.04 02:22
|buy
|84
|0.02
|185.27
|0.00
|0.00
|167
|1999.02.04 03:00
|sell
|85
|0.03
|185.62
|0.00
|0.00
|168
|1999.02.04 05:28
|buy
|86
|0.04
|185.45
|0.00
|0.00
|169
|1999.02.04 07:00
|sell
|87
|0.05
|185.59
|0.00
|0.00
|170
|1999.02.04 09:06
|buy
|88
|0.01
|186.18
|0.00
|0.00
|171
|1999.02.04 09:13
|sell
|89
|0.02
|186.53
|0.00
|0.00
|172
|1999.02.04 10:34
|buy
|90
|0.03
|186.11
|0.00
|0.00
|173
|1999.02.04 12:58
|sell
|91
|0.04
|186.17
|0.00
|0.00
|174
|1999.02.04 13:02
|close
|83
|0.01
|185.61
|0.00
|0.00
|-16.96
|418.46
|175
|1999.02.04 13:02
|close
|84
|0.02
|185.54
|0.00
|0.00
|5.04
|423.50
|176
|1999.02.04 13:02
|close
|85
|0.03
|185.61
|0.00
|0.00
|0.28
|423.78
|177
|1999.02.04 13:02
|close
|86
|0.04
|185.54
|0.00
|0.00
|3.36
|427.14
|178
|1999.02.04 13:02
|close
|87
|0.05
|185.61
|0.00
|0.00
|-0.93
|426.21
|179
|1999.02.04 13:02
|close
|88
|0.01
|185.54
|0.00
|0.00
|-5.97
|420.24
|180
|1999.02.04 13:02
|close
|89
|0.02
|185.61
|0.00
|0.00
|17.16
|437.40
|181
|1999.02.04 13:02
|close
|90
|0.03
|185.54
|0.00
|0.00
|-15.96
|421.44
|182
|1999.02.04 13:02
|close
|91
|0.04
|185.61
|0.00
|0.00
|20.90
|442.34
|183
|1999.02.04 13:03
|buy
|92
|0.01
|185.52
|0.00
|0.00
|184
|1999.02.04 16:00
|sell
|93
|0.02
|185.28
|0.00
|0.00
|185
|1999.02.04 16:42
|buy
|94
|0.03
|184.68
|0.00
|0.00
|186
|1999.02.04 18:09
|sell
|95
|0.04
|184.11
|0.00
|0.00
|187
|1999.02.04 18:33
|close
|92
|0.01
|183.22
|0.00
|0.00
|-21.46
|420.88
|188
|1999.02.04 18:33
|close
|93
|0.02
|183.29
|0.00
|0.00
|37.13
|458.01
|189
|1999.02.04 18:33
|close
|94
|0.03
|183.22
|0.00
|0.00
|-40.87
|417.14
|190
|1999.02.04 18:33
|close
|95
|0.04
|183.29
|0.00
|0.00
|30.60
|447.74
|191
|1999.02.04 19:21
|sell
|96
|0.01
|184.18
|0.00
|0.00
|192
|1999.02.04 22:09
|buy
|97
|0.02
|184.28
|0.00
|0.00
|193
|1999.02.04 23:22
|sell
|98
|0.03
|184.46
|0.00
|0.00
|194
|1999.02.05 00:51
|close
|96
|0.01
|184.15
|0.00
|0.00
|-0.02
|447.72
|195
|1999.02.05 00:51
|close
|97
|0.02
|184.08
|0.00
|0.00
|-3.34
|444.38
|196
|1999.02.05 00:51
|close
|98
|0.03
|184.15
|0.00
|0.00
|7.77
|452.15
|197
|1999.02.05 00:52
|buy
|99
|0.01
|184.07
|0.00
|0.00
|198
|1999.02.05 01:33
|sell
|100
|0.02
|184.52
|0.00
|0.00
|199
|1999.02.05 02:25
|close
|99
|0.01
|184.28
|0.00
|0.00
|1.96
|454.11
|200
|1999.02.05 02:25
|close
|100
|0.02
|184.35
|0.00
|0.00
|3.17
|457.28
|201
|1999.02.05 03:37
|sell
|101
|0.01
|184.77
|0.00
|0.00
|202
|1999.02.05 05:40
|buy
|102
|0.02
|184.33
|0.00
|0.00
|203
|1999.02.05 08:15
|sell
|103
|0.03
|184.15
|0.00
|0.00
|204
|1999.02.05 09:09
|close
|101
|0.01
|183.94
|0.00
|0.00
|7.74
|465.02
|205
|1999.02.05 09:09
|close
|102
|0.02
|183.87
|0.00
|0.00
|-8.59
|456.43
|206
|1999.02.05 09:09
|close
|103
|0.03
|183.94
|0.00
|0.00
|5.88
|462.31
|207
|1999.02.05 09:21
|buy
|104
|0.01
|183.79
|0.00
|0.00
|208
|1999.02.05 10:21
|close
|104
|0.01
|184.40
|0.00
|0.00
|5.69
|468.00
|209
|1999.02.05 10:21
|sell
|105
|0.01
|184.39
|0.00
|0.00
|210
|1999.02.05 13:00
|buy
|106
|0.02
|185.10
|0.00
|0.00
|211
|1999.02.05 13:15
|sell
|107
|0.03
|185.63
|0.00
|0.00
|212
|1999.02.05 16:04
|buy
|108
|0.04
|185.81
|0.00
|0.00
|213
|1999.02.05 18:05
|sell
|109
|0.05
|185.34
|0.00
|0.00
|214
|1999.02.05 19:56
|buy
|110
|0.01
|184.75
|0.00
|0.00
|215
|1999.02.05 22:07
|close
|105
|0.01
|184.25
|0.00
|0.00
|1.31
|469.31
|216
|1999.02.05 22:07
|close
|106
|0.02
|184.18
|0.00
|0.00
|-17.17
|452.14
|217
|1999.02.05 22:07
|close
|107
|0.03
|184.25
|0.00
|0.00
|38.62
|490.76
|218
|1999.02.05 22:07
|close
|108
|0.04
|184.18
|0.00
|0.00
|-60.85
|429.91
|219
|1999.02.05 22:07
|close
|109
|0.05
|184.25
|0.00
|0.00
|50.85
|480.76
|220
|1999.02.05 22:07
|close
|110
|0.01
|184.18
|0.00
|0.00
|-5.32
|475.44
|221
|1999.02.05 22:09
|buy
|111
|0.01
|184.21
|0.00
|0.00
|222
|1999.02.05 22:40
|close
|111
|0.01
|184.88
|0.00
|0.00
|6.25
|481.69
|223
|1999.02.08 00:29
|buy
|112
|0.01
|184.44
|0.00
|0.00
|224
|1999.02.08 01:03
|sell
|113
|0.02
|184.53
|0.00
|0.00
|225
|1999.02.08 02:23
|buy
|114
|0.03
|184.24
|0.00
|0.00
|226
|1999.02.08 02:26
|close
|112
|0.01
|184.39
|0.00
|0.00
|-0.46
|481.23
|227
|1999.02.08 02:26
|close
|113
|0.02
|184.46
|0.00
|0.00
|1.31
|482.54
|228
|1999.02.08 02:26
|close
|114
|0.03
|184.39
|0.00
|0.00
|4.20
|486.74
|229
|1999.02.08 02:54
|buy
|115
|0.01
|184.29
|0.00
|0.00
|230
|1999.02.08 03:47
|sell
|116
|0.02
|184.62
|0.00
|0.00
|231
|1999.02.08 08:24
|buy
|117
|0.03
|185.17
|0.00
|0.00
|232
|1999.02.08 09:01
|sell
|118
|0.04
|185.54
|0.00
|0.00
|233
|1999.02.08 13:47
|buy
|119
|0.05
|185.42
|0.00
|0.00
|234
|1999.02.08 14:08
|close
|115
|0.01
|185.60
|0.00
|0.00
|12.23
|498.97
|235
|1999.02.08 14:08
|close
|116
|0.02
|185.67
|0.00
|0.00
|-19.60
|479.37
|236
|1999.02.08 14:08
|close
|117
|0.03
|185.60
|0.00
|0.00
|12.04
|491.41
|237
|1999.02.08 14:08
|close
|118
|0.04
|185.67
|0.00
|0.00
|-4.85
|486.56
|238
|1999.02.08 14:08
|close
|119
|0.05
|185.60
|0.00
|0.00
|8.40
|494.96
|239
|1999.02.08 14:20
|sell
|120
|0.01
|185.63
|0.00
|0.00
|240
|1999.02.08 16:45
|buy
|121
|0.02
|185.56
|0.00
|0.00
|241
|1999.02.08 17:34
|sell
|122
|0.03
|185.93
|0.00
|0.00
|242
|1999.02.08 21:33
|buy
|123
|0.04
|187.67
|0.00
|0.00
|243
|1999.02.08 22:32
|sell
|124
|0.05
|188.01
|0.00
|0.00
|244
|1999.02.08 23:29
|buy
|125
|0.01
|187.65
|0.00
|0.00
|245
|1999.02.09 01:28
|sell
|126
|0.02
|187.90
|0.00
|0.00
|246
|1999.02.09 03:20
|buy
|127
|0.03
|187.52
|0.00
|0.00
|247
|1999.02.09 05:04
|sell
|128
|0.04
|187.86
|0.00
|0.00
|248
|1999.02.09 16:52
|close
|120
|0.01
|187.48
|0.00
|0.00
|-17.56
|477.40
|249
|1999.02.09 16:52
|close
|121
|0.02
|187.41
|0.00
|0.00
|34.92
|512.32
|250
|1999.02.09 16:52
|close
|122
|0.03
|187.48
|0.00
|0.00
|-44.29
|468.03
|251
|1999.02.09 16:52
|close
|123
|0.04
|187.41
|0.00
|0.00
|-8.92
|459.11
|252
|1999.02.09 16:52
|close
|124
|0.05
|187.48
|0.00
|0.00
|23.20
|482.31
|253
|1999.02.09 16:52
|close
|125
|0.01
|187.41
|0.00
|0.00
|-2.04
|480.27
|254
|1999.02.09 16:52
|close
|126
|0.02
|187.48
|0.00
|0.00
|7.83
|488.10
|255
|1999.02.09 16:52
|close
|127
|0.03
|187.41
|0.00
|0.00
|-3.08
|485.02
|256
|1999.02.09 16:52
|close
|128
|0.04
|187.48
|0.00
|0.00
|14.18
|499.20
|257
|1999.02.09 16:52
|buy
|129
|0.01
|187.47
|0.00
|0.00
|258
|1999.02.09 18:06
|sell
|130
|0.02
|187.39
|0.00
|0.00
|259
|1999.02.09 19:31
|buy
|131
|0.03
|187.13
|0.00
|0.00
|260
|1999.02.09 21:07
|sell
|132
|0.04
|187.07
|0.00
|0.00
|261
|1999.02.09 22:22
|buy
|133
|0.05
|186.70
|0.00
|0.00
|262
|1999.02.09 22:29
|close
|129
|0.01
|186.85
|0.00
|0.00
|-5.79
|493.41
|263
|1999.02.09 22:29
|close
|130
|0.02
|186.92
|0.00
|0.00
|8.77
|502.18
|264
|1999.02.09 22:29
|close
|131
|0.03
|186.85
|0.00
|0.00
|-7.84
|494.34
|265
|1999.02.09 22:29
|close
|132
|0.04
|186.92
|0.00
|0.00
|5.60
|499.94
|266
|1999.02.09 22:29
|close
|133
|0.05
|186.85
|0.00
|0.00
|7.00
|506.94
|267
|1999.02.09 22:34
|buy
|134
|0.01
|186.69
|0.00
|0.00
|268
|1999.02.10 01:19
|sell
|135
|0.02
|186.79
|0.00
|0.00
|269
|1999.02.10 08:43
|buy
|136
|0.03
|188.17
|0.00
|0.00
|270
|1999.02.10 11:05
|sell
|137
|0.04
|188.13
|0.00
|0.00
|271
|1999.02.10 14:25
|buy
|138
|0.05
|187.81
|0.00
|0.00
|272
|1999.02.10 14:44
|sell
|139
|0.01
|188.12
|0.00
|0.00
|273
|1999.02.10 15:05
|buy
|140
|0.02
|187.73
|0.00
|0.00
|274
|1999.02.10 20:05
|sell
|141
|0.03
|186.31
|0.00
|0.00
|275
|1999.02.10 23:08
|buy
|142
|0.04
|185.86
|0.00
|0.00
|276
|1999.02.12 10:25
|close
|134
|0.01
|187.55
|0.00
|0.00
|9.01
|515.95
|277
|1999.02.12 10:25
|close
|135
|0.02
|187.62
|0.00
|0.00
|-17.92
|498.04
|278
|1999.02.12 10:25
|close
|136
|0.03
|187.55
|0.00
|0.00
|-15.00
|483.04
|279
|1999.02.12 10:25
|close
|137
|0.04
|187.62
|0.00
|0.00
|14.18
|497.22
|280
|1999.02.12 10:25
|close
|138
|0.05
|187.55
|0.00
|0.00
|-8.19
|489.03
|281
|1999.02.12 10:25
|close
|139
|0.01
|187.62
|0.00
|0.00
|3.45
|492.47
|282
|1999.02.12 10:25
|close
|140
|0.02
|187.55
|0.00
|0.00
|-1.79
|490.69
|283
|1999.02.12 10:25
|close
|141
|0.03
|187.62
|0.00
|0.00
|-40.30
|450.39
|284
|1999.02.12 10:25
|close
|142
|0.04
|187.55
|0.00
|0.00
|66.24
|516.63
|285
|1999.02.12 10:26
|sell
|143
|0.01
|187.64
|0.00
|0.00
|286
|1999.02.12 10:39
|close
|143
|0.01
|186.91
|0.00
|0.00
|6.81
|523.44
|287
|1999.02.12 10:40
|sell
|144
|0.01
|186.77
|0.00
|0.00
|288
|1999.02.12 12:04
|buy
|145
|0.02
|186.29
|0.00
|0.00
|289
|1999.02.12 13:34
|close
|144
|0.01
|186.50
|0.00
|0.00
|2.52
|525.96
|290
|1999.02.12 13:34
|close
|145
|0.02
|186.43
|0.00
|0.00
|2.61
|528.57
|291
|1999.02.12 14:19
|sell
|146
|0.01
|186.53
|0.00
|0.00
|292
|1999.02.12 14:33
|close
|146
|0.01
|185.97
|0.00
|0.00
|5.22
|533.79
|293
|1999.02.12 14:37
|buy
|147
|0.01
|185.78
|0.00
|0.00
|294
|1999.02.12 16:01
|sell
|148
|0.02
|185.93
|0.00
|0.00
|295
|1999.02.12 20:16
|buy
|149
|0.03
|186.27
|0.00
|0.00
|296
|1999.02.15 00:05
|sell
|150
|0.04
|186.34
|0.00
|0.00
|297
|1999.02.15 00:13
|buy
|151
|0.05
|186.15
|0.00
|0.00
|298
|1999.02.15 02:01
|sell
|152
|0.01
|186.18
|0.00
|0.00
|299
|1999.02.15 05:40
|close
|147
|0.01
|186.59
|0.00
|0.00
|7.76
|541.55
|300
|1999.02.15 05:40
|close
|148
|0.02
|186.66
|0.00
|0.00
|-14.23
|527.32
|301
|1999.02.15 05:40
|close
|149
|0.03
|186.59
|0.00
|0.00
|9.54
|536.86
|302
|1999.02.15 05:40
|close
|150
|0.04
|186.66
|0.00
|0.00
|-11.95
|524.91
|303
|1999.02.15 05:40
|close
|151
|0.05
|186.59
|0.00
|0.00
|20.53
|545.44
|304
|1999.02.15 05:40
|close
|152
|0.01
|186.66
|0.00
|0.00
|-4.47
|540.97
|305
|1999.02.15 05:41
|sell
|153
|0.01
|186.51
|0.00
|0.00
|306
|1999.02.15 07:05
|buy
|154
|0.02
|186.30
|0.00
|0.00
|307
|1999.02.15 07:46
|close
|153
|0.01
|186.87
|0.00
|0.00
|-3.36
|537.61
|308
|1999.02.15 07:46
|close
|154
|0.02
|186.80
|0.00
|0.00
|9.34
|546.95
|309
|1999.02.15 07:52
|sell
|155
|0.01
|186.94
|0.00
|0.00
|310
|1999.02.15 08:30
|close
|155
|0.01
|186.37
|0.00
|0.00
|5.32
|552.27
|311
|1999.02.15 08:35
|buy
|156
|0.01
|186.09
|0.00
|0.00
|312
|1999.02.15 10:03
|sell
|157
|0.02
|186.48
|0.00
|0.00
|313
|1999.02.15 12:03
|buy
|158
|0.03
|186.47
|0.00
|0.00
|314
|1999.02.15 12:15
|close
|156
|0.01
|186.91
|0.00
|0.00
|7.65
|559.92
|315
|1999.02.15 12:15
|close
|157
|0.02
|186.98
|0.00
|0.00
|-9.33
|550.59
|316
|1999.02.15 12:15
|close
|158
|0.03
|186.91
|0.00
|0.00
|12.32
|562.91
|317
|1999.02.15 12:15
|sell
|159
|0.01
|186.86
|0.00
|0.00
|318
|1999.02.15 17:02
|buy
|160
|0.02
|188.07
|0.00
|0.00
|319
|1999.02.15 18:16
|sell
|161
|0.03
|188.29
|0.00
|0.00
|320
|1999.02.15 19:59
|buy
|162
|0.04
|187.99
|0.00
|0.00
|321
|1999.02.15 22:07
|sell
|163
|0.05
|187.89
|0.00
|0.00
|322
|1999.02.16 07:06
|buy
|164
|0.01
|189.74
|0.00
|0.00
|323
|1999.02.16 07:36
|sell
|165
|0.02
|190.19
|0.00
|0.00
|324
|1999.02.16 13:16
|buy
|166
|0.03
|191.73
|0.00
|0.00
|325
|1999.02.16 14:02
|sell
|167
|0.04
|192.24
|0.00
|0.00
|326
|1999.02.16 19:51
|close
|159
|0.01
|186.92
|0.00
|0.00
|-0.86
|562.05
|327
|1999.02.16 19:51
|close
|160
|0.02
|186.85
|0.00
|0.00
|-22.38
|539.67
|328
|1999.02.16 19:51
|close
|161
|0.03
|186.92
|0.00
|0.00
|37.43
|577.10
|329
|1999.02.16 19:51
|close
|162
|0.04
|186.85
|0.00
|0.00
|-41.76
|535.34
|330
|1999.02.16 19:51
|close
|163
|0.05
|186.92
|0.00
|0.00
|43.72
|579.06
|331
|1999.02.16 19:51
|close
|164
|0.01
|186.85
|0.00
|0.00
|-26.97
|552.09
|332
|1999.02.16 19:51
|close
|165
|0.02
|186.92
|0.00
|0.00
|61.01
|613.10
|333
|1999.02.16 19:51
|close
|166
|0.03
|186.85
|0.00
|0.00
|-136.62
|476.48
|334
|1999.02.16 19:51
|close
|167
|0.04
|186.92
|0.00
|0.00
|198.52
|675.00
|335
|1999.02.16 19:52
|buy
|168
|0.01
|186.96
|0.00
|0.00
|336
|1999.02.16 20:30
|close
|168
|0.01
|187.53
|0.00
|0.00
|5.32
|680.32
|337
|1999.02.16 23:03
|sell
|169
|0.01
|187.47
|0.00
|0.00
|338
|1999.02.16 23:25
|buy
|170
|0.02
|187.24
|0.00
|0.00
|339
|1999.02.17 00:42
|close
|169
|0.01
|187.69
|0.00
|0.00
|-2.35
|677.97
|340
|1999.02.17 00:42
|close
|170
|0.02
|187.62
|0.00
|0.00
|7.48
|685.45
|341
|1999.02.17 01:01
|buy
|171
|0.01
|186.97
|0.00
|0.00
|342
|1999.02.17 01:21
|close
|171
|0.01
|193.29
|0.00
|0.00
|58.98
|744.43
|343
|1999.02.17 01:22
|sell
|172
|0.01
|193.30
|0.00
|0.00
|344
|1999.02.17 01:27
|close
|172
|0.01
|186.97
|0.00
|0.00
|59.05
|803.48
|345
|1999.02.17 01:28
|buy
|173
|0.01
|187.07
|0.00
|0.00
|346
|1999.02.17 03:36
|close
|173
|0.01
|193.32
|0.00
|0.00
|58.32
|861.80
|347
|1999.02.17 03:37
|sell
|174
|0.01
|193.31
|0.00
|0.00
|348
|1999.02.17 03:39
|close
|174
|0.01
|187.08
|0.00
|0.00
|58.12
|919.92
|349
|1999.02.17 05:09
|sell
|175
|0.01
|187.20
|0.00
|0.00
|350
|1999.02.17 09:24
|buy
|176
|0.02
|193.37
|0.00
|0.00
|351
|1999.02.17 10:48
|sell
|177
|0.03
|194.14
|0.00
|0.00
|352
|1999.02.17 12:40
|buy
|178
|0.04
|193.65
|0.00
|0.00
|353
|1999.02.17 13:20
|sell
|179
|0.05
|193.89
|0.00
|0.00
|354
|1999.02.17 18:34
|buy
|180
|0.01
|194.33
|0.00
|0.00
|355
|1999.02.17 19:40
|sell
|181
|0.02
|194.91
|0.00
|0.00
|356
|1999.02.17 21:28
|buy
|182
|0.03
|194.46
|0.00
|0.00
|357
|1999.02.18 01:26
|sell
|183
|0.04
|194.22
|0.00
|0.00
|358
|1999.02.25 06:12
|close
|175
|0.01
|192.98
|0.00
|0.00
|-56.95
|862.97
|359
|1999.02.25 06:12
|close
|176
|0.02
|192.91
|0.00
|0.00
|-4.65
|858.32
|360
|1999.02.25 06:12
|close
|177
|0.03
|192.98
|0.00
|0.00
|23.37
|881.69
|361
|1999.02.25 06:12
|close
|178
|0.04
|192.91
|0.00
|0.00
|-19.75
|861.95
|362
|1999.02.25 06:12
|close
|179
|0.05
|192.98
|0.00
|0.00
|27.29
|889.23
|363
|1999.02.25 06:12
|close
|180
|0.01
|192.91
|0.00
|0.00
|-11.28
|877.95
|364
|1999.02.25 06:12
|close
|181
|0.02
|192.98
|0.00
|0.00
|29.95
|907.90
|365
|1999.02.25 06:12
|close
|182
|0.03
|192.91
|0.00
|0.00
|-37.48
|870.41
|366
|1999.02.25 06:12
|close
|183
|0.04
|192.98
|0.00
|0.00
|37.78
|908.19
|367
|1999.02.25 06:13
|buy
|184
|0.01
|193.19
|0.00
|0.00
|368
|1999.02.25 08:23
|sell
|185
|0.02
|193.09
|0.00
|0.00
|369
|1999.02.25 13:17
|buy
|186
|0.03
|192.84
|0.00
|0.00
|370
|1999.02.25 14:15
|sell
|187
|0.04
|193.08
|0.00
|0.00
|371
|1999.02.25 14:15
|close
|184
|0.01
|192.91
|0.00
|0.00
|-2.61
|905.58
|372
|1999.02.25 14:15
|close
|185
|0.02
|192.98
|0.00
|0.00
|2.05
|907.63
|373
|1999.02.25 14:15
|close
|186
|0.03
|192.91
|0.00
|0.00
|1.96
|909.59
|374
|1999.02.25 14:15
|close
|187
|0.04
|192.98
|0.00
|0.00
|3.73
|913.32
|375
|1999.02.25 14:25
|sell
|188
|0.01
|193.06
|0.00
|0.00
|376
|1999.02.25 15:16
|buy
|189
|0.02
|192.58
|0.00
|0.00
|377
|1999.02.25 15:55
|close
|188
|0.01
|192.99
|0.00
|0.00
|0.65
|913.97
|378
|1999.02.25 15:55
|close
|189
|0.02
|192.92
|0.00
|0.00
|6.35
|920.32
|379
|1999.02.25 17:37
|buy
|190
|0.01
|192.07
|0.00
|0.00
|380
|1999.02.25 20:54
|sell
|191
|0.02
|191.88
|0.00
|0.00
|381
|1999.02.26 00:01
|buy
|192
|0.03
|191.57
|0.00
|0.00
|382
|1999.02.26 00:16
|close
|190
|0.01
|191.89
|0.00
|0.00
|-1.48
|918.84
|383
|1999.02.26 00:16
|close
|191
|0.02
|191.96
|0.00
|0.00
|-2.11
|916.73
|384
|1999.02.26 00:16
|close
|192
|0.03
|191.89
|0.00
|0.00
|8.96
|925.69
|385
|1999.02.26 01:03
|sell
|193
|0.01
|192.00
|0.00
|0.00
|386
|1999.02.26 01:18
|buy
|194
|0.02
|191.49
|0.00
|0.00
|387
|1999.02.26 01:21
|close
|193
|0.01
|191.69
|0.00
|0.00
|2.89
|928.58
|388
|1999.02.26 01:21
|close
|194
|0.02
|191.62
|0.00
|0.00
|2.42
|931.00
|389
|1999.02.26 01:28
|buy
|195
|0.01
|191.46
|0.00
|0.00
|390
|1999.02.26 03:57
|sell
|196
|0.02
|191.66
|0.00
|0.00
|391
|1999.02.26 07:06
|buy
|197
|0.03
|192.80
|0.00
|0.00
|392
|1999.02.26 08:00
|sell
|198
|0.04
|193.20
|0.00
|0.00
|393
|1999.02.26 08:33
|close
|195
|0.01
|192.65
|0.00
|0.00
|11.11
|942.11
|394
|1999.02.26 08:33
|close
|196
|0.02
|192.72
|0.00
|0.00
|-19.78
|922.33
|395
|1999.02.26 08:33
|close
|197
|0.03
|192.65
|0.00
|0.00
|-4.20
|918.13
|396
|1999.02.26 08:33
|close
|198
|0.04
|192.72
|0.00
|0.00
|17.91
|936.04
|397
|1999.02.26 08:33
|buy
|199
|0.01
|192.69
|0.00
|0.00
|398
|1999.02.26 10:10
|sell
|200
|0.02
|193.15
|0.00
|0.00
|399
|1999.02.26 10:20
|close
|199
|0.01
|192.93
|0.00
|0.00
|2.24
|938.28
|400
|1999.02.26 10:20
|close
|200
|0.02
|193.00
|0.00
|0.00
|2.80
|941.08
|401
|1999.02.26 10:33
|sell
|201
|0.01
|193.14
|0.00
|0.00
|402
|1999.02.26 11:06
|buy
|202
|0.02
|192.64
|0.00
|0.00
|403
|1999.02.26 14:38
|sell
|203
|0.03
|191.56
|0.00
|0.00
|404
|1999.02.26 16:07
|close
|201
|0.01
|190.87
|0.00
|0.00
|21.18
|962.26
|405
|1999.02.26 16:07
|close
|202
|0.02
|190.80
|0.00
|0.00
|-34.34
|927.92
|406
|1999.02.26 16:07
|close
|203
|0.03
|190.87
|0.00
|0.00
|19.31
|947.23
|407
|1999.02.26 16:08
|buy
|204
|0.01
|190.65
|0.00
|0.00
|408
|1999.02.26 18:10
|sell
|205
|0.02
|190.59
|0.00
|0.00
|409
|1999.02.26 21:34
|buy
|206
|0.03
|190.73
|0.00
|0.00
|410
|1999.02.26 22:40
|sell
|207
|0.04
|191.12
|0.00
|0.00
|411
|1999.03.01 00:05
|close
|204
|0.01
|190.41
|0.00
|0.00
|-2.04
|945.19
|412
|1999.03.01 00:05
|close
|205
|0.02
|190.48
|0.00
|0.00
|1.45
|946.64
|413
|1999.03.01 00:05
|close
|206
|0.03
|190.41
|0.00
|0.00
|-8.37
|938.28
|414
|1999.03.01 00:05
|close
|207
|0.04
|190.48
|0.00
|0.00
|22.67
|960.94
|415
|1999.03.01 00:06
|buy
|208
|0.01
|190.51
|0.00
|0.00
|416
|1999.03.01 02:00
|sell
|209
|0.02
|190.48
|0.00
|0.00
|417
|1999.03.01 05:15
|buy
|210
|0.03
|190.74
|0.00
|0.00
|418
|1999.03.01 07:05
|close
|208
|0.01
|191.27
|0.00
|0.00
|7.09
|968.03
|419
|1999.03.01 07:05
|close
|209
|0.02
|191.34
|0.00
|0.00
|-16.05
|951.98
|420
|1999.03.01 07:05
|close
|210
|0.03
|191.27
|0.00
|0.00
|14.83
|966.81
|421
|1999.03.01 07:06
|sell
|211
|0.01
|191.21
|0.00
|0.00
|422
|1999.03.01 08:36
|close
|211
|0.01
|190.66
|0.00
|0.00
|5.13
|971.94
|423
|1999.03.01 08:39
|buy
|212
|0.01
|190.59
|0.00
|0.00
|424
|1999.03.01 09:17
|sell
|213
|0.02
|191.08
|0.00
|0.00
|425
|1999.03.01 09:21
|close
|212
|0.01
|190.76
|0.00
|0.00
|1.58
|973.52
|426
|1999.03.01 09:21
|close
|213
|0.02
|190.83
|0.00
|0.00
|4.67
|978.19
|427
|1999.03.01 09:38
|buy
|214
|0.01
|190.29
|0.00
|0.00
|428
|1999.03.01 10:33
|close
|214
|0.01
|190.85
|0.00
|0.00
|5.22
|983.41
|429
|1999.03.01 11:02
|sell
|215
|0.01
|191.04
|0.00
|0.00
|430
|1999.03.01 16:33
|buy
|216
|0.02
|191.86
|0.00
|0.00
|431
|1999.03.01 17:08
|sell
|217
|0.03
|192.20
|0.00
|0.00
|432
|1999.03.01 20:12
|buy
|218
|0.04
|192.76
|0.00
|0.00
|433
|1999.03.02 00:08
|sell
|219
|0.05
|192.66
|0.00
|0.00
|434
|1999.03.02 05:57
|buy
|220
|0.01
|193.28
|0.00
|0.00
|435
|1999.03.02 06:01
|sell
|221
|0.02
|193.49
|0.00
|0.00
|436
|1999.03.02 08:19
|buy
|222
|0.03
|193.12
|0.00
|0.00
|437
|1999.03.02 09:28
|sell
|223
|0.04
|193.47
|0.00
|0.00
|438
|1999.03.15 07:29
|close
|215
|0.01
|192.63
|0.00
|0.00
|-19.08
|964.34
|439
|1999.03.15 07:29
|close
|216
|0.02
|192.56
|0.00
|0.00
|18.58
|982.92
|440
|1999.03.15 07:29
|close
|217
|0.03
|192.63
|0.00
|0.00
|-24.78
|958.14
|441
|1999.03.15 07:29
|close
|218
|0.04
|192.56
|0.00
|0.00
|3.56
|961.71
|442
|1999.03.15 07:29
|close
|219
|0.05
|192.63
|0.00
|0.00
|-18.31
|943.40
|443
|1999.03.15 07:29
|close
|220
|0.01
|192.56
|0.00
|0.00
|-4.16
|939.24
|444
|1999.03.15 07:29
|close
|221
|0.02
|192.63
|0.00
|0.00
|8.16
|947.39
|445
|1999.03.15 07:29
|close
|222
|0.03
|192.56
|0.00
|0.00
|-7.99
|939.40
|446
|1999.03.15 07:29
|close
|223
|0.04
|192.63
|0.00
|0.00
|15.57
|954.97
|447
|1999.03.15 07:43
|buy
|224
|0.01
|192.51
|0.00
|0.00
|448
|1999.03.15 08:21
|sell
|225
|0.02
|193.03
|0.00
|0.00
|449
|1999.03.15 08:41
|close
|224
|0.01
|192.87
|0.00
|0.00
|3.36
|958.33
|450
|1999.03.15 08:41
|close
|225
|0.02
|192.94
|0.00
|0.00
|1.68
|960.01
|451
|1999.03.15 10:12
|buy
|226
|0.01
|192.27
|0.00
|0.00
|452
|1999.03.15 14:31
|sell
|227
|0.02
|191.46
|0.00
|0.00
|453
|1999.03.15 17:03
|buy
|228
|0.03
|191.40
|0.00
|0.00
|454
|1999.03.15 19:16
|sell
|229
|0.04
|191.21
|0.00
|0.00
|455
|1999.03.15 22:40
|buy
|230
|0.05
|190.95
|0.00
|0.00
|456
|1999.03.15 23:07
|sell
|231
|0.01
|191.29
|0.00
|0.00
|457
|1999.03.16 01:16
|buy
|232
|0.02
|190.98
|0.00
|0.00
|458
|1999.03.16 02:32
|close
|226
|0.01
|191.31
|0.00
|0.00
|-8.76
|951.25
|459
|1999.03.16 02:32
|close
|227
|0.02
|191.38
|0.00
|0.00
|0.88
|952.13
|460
|1999.03.16 02:32
|close
|228
|0.03
|191.31
|0.00
|0.00
|-1.93
|950.20
|461
|1999.03.16 02:32
|close
|229
|0.04
|191.38
|0.00
|0.00
|-7.55
|942.65
|462
|1999.03.16 02:32
|close
|230
|0.05
|191.31
|0.00
|0.00
|17.78
|960.44
|463
|1999.03.16 02:32
|close
|231
|0.01
|191.38
|0.00
|0.00
|-1.14
|959.29
|464
|1999.03.16 02:32
|close
|232
|0.02
|191.31
|0.00
|0.00
|6.16
|965.45
|465
|1999.03.16 02:55
|sell
|233
|0.01
|191.70
|0.00
|0.00
|466
|1999.03.16 04:13
|close
|233
|0.01
|191.16
|0.00
|0.00
|5.03
|970.48
|467
|1999.03.16 04:14
|buy
|234
|0.01
|191.12
|0.00
|0.00
|468
|1999.03.16 07:49
|sell
|235
|0.02
|190.80
|0.00
|0.00
|469
|1999.03.16 08:07
|buy
|236
|0.03
|190.71
|0.00
|0.00
|470
|1999.03.16 08:58
|sell
|237
|0.04
|191.06
|0.00
|0.00
|471
|1999.03.16 09:03
|close
|234
|0.01
|190.81
|0.00
|0.00
|-2.89
|967.59
|472
|1999.03.16 09:03
|close
|235
|0.02
|190.88
|0.00
|0.00
|-1.50
|966.09
|473
|1999.03.16 09:03
|close
|236
|0.03
|190.81
|0.00
|0.00
|2.80
|968.89
|474
|1999.03.16 09:03
|close
|237
|0.04
|190.88
|0.00
|0.00
|6.72
|975.61
|475
|1999.03.16 10:34
|sell
|238
|0.01
|191.01
|0.00
|0.00
|476
|1999.03.16 14:29
|buy
|239
|0.02
|191.79
|0.00
|0.00
|477
|1999.03.16 17:01
|sell
|240
|0.03
|191.51
|0.00
|0.00
|478
|1999.03.16 18:01
|buy
|241
|0.04
|191.29
|0.00
|0.00
|479
|1999.03.16 19:04
|sell
|242
|0.05
|191.57
|0.00
|0.00
|480
|1999.03.16 22:50
|buy
|243
|0.01
|191.62
|0.00
|0.00
|481
|1999.03.17 01:28
|sell
|244
|0.02
|191.46
|0.00
|0.00
|482
|1999.03.17 07:14
|buy
|245
|0.03
|193.21
|0.00
|0.00
|483
|1999.03.17 10:26
|sell
|246
|0.04
|193.19
|0.00
|0.00
|484
|1999.03.18 17:17
|close
|238
|0.01
|191.54
|0.00
|0.00
|-6.15
|969.46
|485
|1999.03.18 17:17
|close
|239
|0.02
|191.47
|0.00
|0.00
|-4.41
|965.05
|486
|1999.03.18 17:17
|close
|240
|0.03
|191.54
|0.00
|0.00
|-4.48
|960.58
|487
|1999.03.18 17:17
|close
|241
|0.04
|191.47
|0.00
|0.00
|9.87
|970.45
|488
|1999.03.18 17:17
|close
|242
|0.05
|191.54
|0.00
|0.00
|-4.66
|965.78
|489
|1999.03.18 17:17
|close
|243
|0.01
|191.47
|0.00
|0.00
|-0.61
|965.17
|490
|1999.03.18 17:17
|close
|244
|0.02
|191.54
|0.00
|0.00
|-3.31
|961.86
|491
|1999.03.18 17:17
|close
|245
|0.03
|191.47
|0.00
|0.00
|-46.94
|914.92
|492
|1999.03.18 17:17
|close
|246
|0.04
|191.54
|0.00
|0.00
|57.93
|972.85
|493
|1999.03.18 17:18
|buy
|247
|0.01
|191.64
|0.00
|0.00
|494
|1999.03.18 18:38
|sell
|248
|0.02
|192.02
|0.00
|0.00
|495
|1999.03.18 19:45
|close
|247
|0.01
|191.71
|0.00
|0.00
|0.66
|973.51
|496
|1999.03.18 19:45
|close
|248
|0.02
|191.78
|0.00
|0.00
|4.48
|977.99
|497
|1999.03.18 20:23
|buy
|249
|0.01
|191.60
|0.00
|0.00
|498
|1999.03.18 22:14
|sell
|250
|0.02
|191.64
|0.00
|0.00
|499
|1999.03.19 01:18
|buy
|251
|0.03
|191.33
|0.00
|0.00
|500
|1999.03.19 01:41
|close
|249
|0.01
|191.51
|0.00
|0.00
|-0.64
|977.35
|501
|1999.03.19 01:41
|close
|250
|0.02
|191.58
|0.00
|0.00
|0.51
|977.86
|502
|1999.03.19 01:41
|close
|251
|0.03
|191.51
|0.00
|0.00
|5.04
|982.90
|503
|1999.03.19 01:48
|buy
|252
|0.01
|191.41
|0.00
|0.00
|504
|1999.03.19 05:57
|sell
|253
|0.02
|191.46
|0.00
|0.00
|505
|1999.03.19 07:00
|buy
|254
|0.03
|190.98
|0.00
|0.00
|506
|1999.03.19 07:03
|close
|252
|0.01
|191.06
|0.00
|0.00
|-3.27
|979.63
|507
|1999.03.19 07:03
|close
|253
|0.02
|191.13
|0.00
|0.00
|6.16
|985.79
|508
|1999.03.19 07:03
|close
|254
|0.03
|191.06
|0.00
|0.00
|2.24
|988.03
|509
|1999.03.19 07:05
|buy
|255
|0.01
|190.87
|0.00
|0.00
|510
|1999.03.19 08:29
|sell
|256
|0.02
|191.26
|0.00
|0.00
|511
|1999.03.19 10:52
|buy
|257
|0.03
|191.05
|0.00
|0.00
|512
|1999.03.19 14:18
|sell
|258
|0.04
|190.84
|0.00
|0.00
|513
|1999.03.19 16:53
|buy
|259
|0.05
|190.64
|0.00
|0.00
|514
|1999.03.19 16:58
|close
|255
|0.01
|190.82
|0.00
|0.00
|-0.47
|987.56
|515
|1999.03.19 16:58
|close
|256
|0.02
|190.89
|0.00
|0.00
|6.91
|994.47
|516
|1999.03.19 16:58
|close
|257
|0.03
|190.82
|0.00
|0.00
|-6.43
|988.04
|517
|1999.03.19 16:58
|close
|258
|0.04
|190.89
|0.00
|0.00
|-1.87
|986.17
|518
|1999.03.19 16:58
|close
|259
|0.05
|190.82
|0.00
|0.00
|8.40
|994.57
|519
|1999.03.19 18:18
|sell
|260
|0.01
|191.00
|0.00
|0.00
|520
|1999.03.19 20:33
|buy
|261
|0.02
|190.69
|0.00
|0.00
|521
|1999.03.19 21:08
|close
|260
|0.01
|191.07
|0.00
|0.00
|-0.66
|993.91
|522
|1999.03.19 21:08
|close
|261
|0.02
|191.00
|0.00
|0.00
|5.78
|999.69
|523
|1999.03.19 21:14
|sell
|262
|0.01
|191.09
|0.00
|0.00
|524
|1999.03.22 00:01
|close
|262
|0.01
|190.55
|0.00
|0.00
|4.74
|1004.43
|525
|1999.03.22 00:08
|buy
|263
|0.01
|190.54
|0.00
|0.00
|526
|1999.03.22 00:35
|sell
|264
|0.02
|190.66
|0.00
|0.00
|527
|1999.03.22 00:44
|buy
|265
|0.03
|190.51
|0.00
|0.00
|528
|1999.03.22 00:53
|sell
|266
|0.04
|190.66
|0.00
|0.00
|529
|1999.03.22 03:49
|buy
|267
|0.05
|190.94
|0.00
|0.00
|530
|1999.03.22 06:04
|sell
|268
|0.01
|191.00
|0.00
|0.00
|531
|1999.03.22 09:58
|buy
|269
|0.02
|190.88
|0.00
|0.00
|532
|1999.03.22 10:45
|close
|263
|0.01
|191.16
|0.00
|0.00
|5.78
|1010.21
|533
|1999.03.22 10:45
|close
|264
|0.02
|191.23
|0.00
|0.00
|-10.64
|999.57
|534
|1999.03.22 10:45
|close
|265
|0.03
|191.16
|0.00
|0.00
|18.19
|1017.76
|535
|1999.03.22 10:45
|close
|266
|0.04
|191.23
|0.00
|0.00
|-21.27
|996.49
|536
|1999.03.22 10:45
|close
|267
|0.05
|191.16
|0.00
|0.00
|10.26
|1006.75
|537
|1999.03.22 10:45
|close
|268
|0.01
|191.23
|0.00
|0.00
|-2.15
|1004.60
|538
|1999.03.22 10:45
|close
|269
|0.02
|191.16
|0.00
|0.00
|5.23
|1009.83
|539
|1999.03.22 11:01
|sell
|270
|0.01
|191.18
|0.00
|0.00
|540
|1999.03.22 12:38
|buy
|271
|0.02
|191.13
|0.00
|0.00
|541
|1999.03.22 13:55
|sell
|272
|0.03
|191.66
|0.00
|0.00
|542
|1999.03.22 13:56
|close
|270
|0.01
|191.60
|0.00
|0.00
|-3.92
|1005.91
|543
|1999.03.22 13:56
|close
|271
|0.02
|191.53
|0.00
|0.00
|7.46
|1013.37
|544
|1999.03.22 13:56
|close
|272
|0.03
|191.60
|0.00
|0.00
|1.68
|1015.05
|545
|1999.03.22 14:10
|sell
|273
|0.01
|191.67
|0.00
|0.00
|546
|1999.03.22 20:39
|buy
|274
|0.02
|192.24
|0.00
|0.00
|547
|1999.03.22 22:40
|sell
|275
|0.03
|192.56
|0.00
|0.00
|548
|1999.03.23 01:04
|buy
|276
|0.04
|192.59
|0.00
|0.00
|549
|1999.03.23 01:41
|sell
|277
|0.05
|193.01
|0.00
|0.00
|550
|1999.03.23 02:14
|close
|273
|0.01
|192.85
|0.00
|0.00
|-11.31
|1003.74
|551
|1999.03.23 02:14
|close
|274
|0.02
|192.78
|0.00
|0.00
|10.46
|1014.20
|552
|1999.03.23 02:14
|close
|275
|0.03
|192.85
|0.00
|0.00
|-9.03
|1005.17
|553
|1999.03.23 02:14
|close
|276
|0.04
|192.78
|0.00
|0.00
|7.09
|1012.26
|554
|1999.03.23 02:14
|close
|277
|0.05
|192.85
|0.00
|0.00
|7.46
|1019.72
|555
|1999.03.23 02:19
|sell
|278
|0.01
|193.14
|0.00
|0.00
|556
|1999.03.23 04:10
|buy
|279
|0.02
|192.92
|0.00
|0.00
|557
|1999.03.23 05:04
|sell
|280
|0.03
|193.15
|0.00
|0.00
|558
|1999.03.23 05:17
|close
|278
|0.01
|192.97
|0.00
|0.00
|1.59
|1021.31
|559
|1999.03.23 05:17
|close
|279
|0.02
|192.90
|0.00
|0.00
|-0.38
|1020.93
|560
|1999.03.23 05:17
|close
|280
|0.03
|192.97
|0.00
|0.00
|5.04
|1025.97
|561
|1999.03.23 05:32
|sell
|281
|0.01
|193.14
|0.00
|0.00
|562
|1999.03.23 07:46
|buy
|282
|0.02
|192.83
|0.00
|0.00
|563
|1999.03.23 09:19
|sell
|283
|0.03
|192.98
|0.00
|0.00
|564
|1999.03.23 09:59
|close
|281
|0.01
|192.87
|0.00
|0.00
|2.52
|1028.49
|565
|1999.03.23 09:59
|close
|282
|0.02
|192.80
|0.00
|0.00
|-0.56
|1027.93
|566
|1999.03.23 09:59
|close
|283
|0.03
|192.87
|0.00
|0.00
|3.08
|1031.01
|567
|1999.03.23 10:39
|buy
|284
|0.01
|192.74
|0.00
|0.00
|568
|1999.03.23 13:22
|sell
|285
|0.02
|192.45
|0.00
|0.00
|569
|1999.03.23 20:45
|buy
|286
|0.03
|193.06
|0.00
|0.00
|570
|1999.03.23 22:10
|sell
|287
|0.04
|193.44
|0.00
|0.00
|571
|1999.03.24 01:49
|buy
|288
|0.05
|193.51
|0.00
|0.00
|572
|1999.03.24 06:05
|sell
|289
|0.01
|192.56
|0.00
|0.00
|573
|1999.03.24 10:31
|buy
|290
|0.02
|192.32
|0.00
|0.00
|574
|1999.03.24 12:03
|sell
|291
|0.03
|192.18
|0.00
|0.00
|575
|1999.03.24 15:02
|buy
|292
|0.04
|192.82
|0.00
|0.00
|576
|1999.03.26 14:06
|close
|284
|0.01
|193.79
|0.00
|0.00
|10.78
|1041.80
|577
|1999.03.26 14:06
|close
|285
|0.02
|193.86
|0.00
|0.00
|-29.34
|1012.45
|578
|1999.03.26 14:06
|close
|286
|0.03
|193.79
|0.00
|0.00
|23.38
|1035.84
|579
|1999.03.26 14:06
|close
|287
|0.04
|193.86
|0.00
|0.00
|-21.74
|1014.09
|580
|1999.03.26 14:06
|close
|288
|0.05
|193.79
|0.00
|0.00
|17.01
|1031.10
|581
|1999.03.26 14:06
|close
|289
|0.01
|193.86
|0.00
|0.00
|-13.33
|1017.77
|582
|1999.03.26 14:06
|close
|290
|0.02
|193.79
|0.00
|0.00
|29.00
|1046.77
|583
|1999.03.26 14:06
|close
|291
|0.03
|193.86
|0.00
|0.00
|-50.66
|996.11
|584
|1999.03.26 14:06
|close
|292
|0.04
|193.79
|0.00
|0.00
|39.36
|1035.47
|585
|1999.03.26 14:06
|sell
|293
|0.01
|193.78
|0.00
|0.00
|586
|1999.03.26 21:01
|buy
|294
|0.02
|195.09
|0.00
|0.00
|587
|1999.03.26 23:00
|sell
|295
|0.03
|195.41
|0.00
|0.00
|588
|1999.03.29 00:03
|buy
|296
|0.04
|195.40
|0.00
|0.00
|589
|1999.03.29 00:16
|sell
|297
|0.05
|195.42
|0.00
|0.00
|590
|1999.03.29 00:52
|buy
|298
|0.01
|195.36
|0.00
|0.00
|591
|1999.03.29 00:54
|sell
|299
|0.02
|195.44
|0.00
|0.00
|592
|1999.03.29 01:13
|buy
|300
|0.03
|195.24
|0.00
|0.00
|593
|1999.03.29 04:21
|sell
|301
|0.04
|195.05
|0.00
|0.00
|594
|1999.03.29 04:30
|close
|293
|0.01
|194.80
|0.00
|0.00
|-9.81
|1025.66
|595
|1999.03.29 04:30
|close
|294
|0.02
|194.73
|0.00
|0.00
|-6.33
|1019.33
|596
|1999.03.29 04:30
|close
|295
|0.03
|194.80
|0.00
|0.00
|16.16
|1035.49
|597
|1999.03.29 04:30
|close
|296
|0.04
|194.73
|0.00
|0.00
|-25.01
|1010.48
|598
|1999.03.29 04:30
|close
|297
|0.05
|194.80
|0.00
|0.00
|28.92
|1039.40
|599
|1999.03.29 04:30
|close
|298
|0.01
|194.73
|0.00
|0.00
|-5.88
|1033.52
|600
|1999.03.29 04:30
|close
|299
|0.02
|194.80
|0.00
|0.00
|11.94
|1045.46
|601
|1999.03.29 04:30
|close
|300
|0.03
|194.73
|0.00
|0.00
|-14.28
|1031.18
|602
|1999.03.29 04:30
|close
|301
|0.04
|194.80
|0.00
|0.00
|9.33
|1040.51
|603
|1999.03.29 05:10
|sell
|302
|0.01
|195.16
|0.00
|0.00
|604
|1999.03.29 07:40
|buy
|303
|0.02
|194.76
|0.00
|0.00
|605
|1999.03.29 07:48
|close
|302
|0.01
|195.04
|0.00
|0.00
|1.12
|1041.63
|606
|1999.03.29 07:48
|close
|303
|0.02
|194.97
|0.00
|0.00
|3.92
|1045.55
|607
|1999.03.29 07:49
|sell
|304
|0.01
|195.09
|0.00
|0.00
|608
|1999.03.29 07:57
|buy
|305
|0.02
|194.71
|0.00
|0.00
|609
|1999.03.29 08:33
|close
|304
|0.01
|195.02
|0.00
|0.00
|0.65
|1046.20
|610
|1999.03.29 08:33
|close
|305
|0.02
|194.95
|0.00
|0.00
|4.47
|1050.67
|611
|1999.03.29 09:04
|sell
|306
|0.01
|195.00
|0.00
|0.00
|612
|1999.03.29 09:50
|buy
|307
|0.02
|194.69
|0.00
|0.00
|613
|1999.03.29 10:14
|close
|306
|0.01
|195.07
|0.00
|0.00
|-0.65
|1050.02
|614
|1999.03.29 10:14
|close
|307
|0.02
|195.00
|0.00
|0.00
|5.79
|1055.81
|615
|1999.03.29 10:15
|sell
|308
|0.01
|195.04
|0.00
|0.00
|616
|1999.03.29 11:22
|buy
|309
|0.02
|194.70
|0.00
|0.00
|617
|1999.03.29 13:00
|sell
|310
|0.03
|194.59
|0.00
|0.00
|618
|1999.03.29 15:03
|buy
|311
|0.04
|194.43
|0.00
|0.00
|619
|1999.03.29 19:13
|sell
|312
|0.05
|193.45
|0.00
|0.00
|620
|1999.03.30 02:07
|buy
|313
|0.01
|194.28
|0.00
|0.00
|621
|1999.03.30 03:40
|sell
|314
|0.02
|194.42
|0.00
|0.00
|622
|1999.03.30 07:09
|buy
|315
|0.03
|194.40
|0.00
|0.00
|623
|1999.03.30 08:13
|sell
|316
|0.04
|194.33
|0.00
|0.00
|624
|1999.03.31 08:30
|close
|308
|0.01
|193.26
|0.00
|0.00
|15.99
|1071.81
|625
|1999.03.31 08:30
|close
|309
|0.02
|193.19
|0.00
|0.00
|-27.39
|1044.41
|626
|1999.03.31 08:30
|close
|310
|0.03
|193.26
|0.00
|0.00
|35.40
|1079.81
|627
|1999.03.31 08:30
|close
|311
|0.04
|193.19
|0.00
|0.00
|-44.72
|1035.10
|628
|1999.03.31 08:30
|close
|312
|0.05
|193.26
|0.00
|0.00
|5.84
|1040.94
|629
|1999.03.31 08:30
|close
|313
|0.01
|193.19
|0.00
|0.00
|-9.97
|1030.96
|630
|1999.03.31 08:30
|close
|314
|0.02
|193.26
|0.00
|0.00
|21.04
|1052.01
|631
|1999.03.31 08:30
|close
|315
|0.03
|193.19
|0.00
|0.00
|-33.29
|1018.72
|632
|1999.03.31 08:30
|close
|316
|0.04
|193.26
|0.00
|0.00
|38.72
|1057.43
|633
|1999.03.31 08:31
|buy
|317
|0.01
|193.24
|0.00
|0.00
|634
|1999.03.31 18:46
|sell
|318
|0.02
|191.39
|0.00
|0.00
|635
|1999.03.31 20:59
|buy
|319
|0.03
|191.02
|0.00
|0.00
|636
|1999.03.31 21:22
|sell
|320
|0.04
|191.49
|0.00
|0.00
|637
|1999.03.31 23:55
|buy
|321
|0.05
|191.48
|0.00
|0.00
|638
|1999.04.01 02:13
|sell
|322
|0.01
|191.61
|0.00
|0.00
|639
|1999.04.01 02:43
|buy
|323
|0.02
|191.00
|0.00
|0.00
|640
|1999.04.01 03:46
|close
|317
|0.01
|191.65
|0.00
|0.00
|-14.24
|1043.20
|641
|1999.04.01 03:46
|close
|318
|0.02
|191.72
|0.00
|0.00
|-7.98
|1035.22
|642
|1999.04.01 03:46
|close
|319
|0.03
|191.65
|0.00
|0.00
|19.41
|1054.63
|643
|1999.04.01 03:46
|close
|320
|0.04
|191.72
|0.00
|0.00
|-12.22
|1042.41
|644
|1999.04.01 03:46
|close
|321
|0.05
|191.65
|0.00
|0.00
|10.89
|1053.30
|645
|1999.04.01 03:46
|close
|322
|0.01
|191.72
|0.00
|0.00
|-1.03
|1052.27
|646
|1999.04.01 03:46
|close
|323
|0.02
|191.65
|0.00
|0.00
|12.13
|1064.40
|647
|1999.04.01 04:28
|sell
|324
|0.01
|191.80
|0.00
|0.00
|648
|1999.04.01 05:46
|buy
|325
|0.02
|191.40
|0.00
|0.00
|649
|1999.04.01 07:19
|sell
|326
|0.03
|191.52
|0.00
|0.00
|650
|1999.04.01 07:46
|close
|324
|0.01
|191.43
|0.00
|0.00
|3.46
|1067.86
|651
|1999.04.01 07:46
|close
|325
|0.02
|191.36
|0.00
|0.00
|-0.75
|1067.11
|652
|1999.04.01 07:46
|close
|326
|0.03
|191.43
|0.00
|0.00
|2.52
|1069.63
|653
|1999.04.01 07:53
|sell
|327
|0.01
|191.52
|0.00
|0.00
|654
|1999.04.01 09:31
|buy
|328
|0.02
|191.36
|0.00
|0.00
|655
|1999.04.01 10:50
|sell
|329
|0.03
|191.76
|0.00
|0.00
|656
|1999.04.01 11:48
|close
|327
|0.01
|191.69
|0.00
|0.00
|-1.59
|1068.04
|657
|1999.04.01 11:48
|close
|328
|0.02
|191.62
|0.00
|0.00
|4.85
|1072.89
|658
|1999.04.01 11:48
|close
|329
|0.03
|191.69
|0.00
|0.00
|1.96
|1074.85
|659
|1999.04.01 12:29
|sell
|330
|0.01
|191.95
|0.00
|0.00
|660
|1999.04.01 15:25
|buy
|331
|0.02
|192.09
|0.00
|0.00
|661
|1999.04.01 17:02
|sell
|332
|0.03
|191.82
|0.00
|0.00
|662
|1999.04.01 22:41
|buy
|333
|0.04
|193.00
|0.00
|0.00
|663
|1999.04.01 23:18
|sell
|334
|0.05
|193.53
|0.00
|0.00
|664
|1999.04.02 01:25
|buy
|335
|0.01
|193.37
|0.00
|0.00
|665
|1999.04.02 02:59
|sell
|336
|0.02
|193.42
|0.00
|0.00
|666
|1999.04.02 06:07
|buy
|337
|0.03
|193.37
|0.00
|0.00
|667
|1999.04.02 07:04
|sell
|338
|0.04
|193.53
|0.00
|0.00
|668
|1999.04.02 12:00
|close
|330
|0.01
|193.01
|0.00
|0.00
|-10.18
|1064.67
|669
|1999.04.02 12:00
|close
|331
|0.02
|192.94
|0.00
|0.00
|16.25
|1080.92
|670
|1999.04.02 12:00
|close
|332
|0.03
|193.01
|0.00
|0.00
|-34.21
|1046.71
|671
|1999.04.02 12:00
|close
|333
|0.04
|192.94
|0.00
|0.00
|-1.45
|1045.26
|672
|1999.04.02 12:00
|close
|334
|0.05
|193.01
|0.00
|0.00
|22.74
|1068.00
|673
|1999.04.02 12:00
|close
|335
|0.01
|192.94
|0.00
|0.00
|-4.01
|1063.99
|674
|1999.04.02 12:00
|close
|336
|0.02
|193.01
|0.00
|0.00
|7.65
|1071.64
|675
|1999.04.02 12:00
|close
|337
|0.03
|192.94
|0.00
|0.00
|-12.03
|1059.61
|676
|1999.04.02 12:00
|close
|338
|0.04
|193.01
|0.00
|0.00
|19.40
|1079.01
|677
|1999.04.02 13:03
|sell
|339
|0.01
|193.31
|0.00
|0.00
|678
|1999.04.02 15:30
|buy
|340
|0.02
|193.15
|0.00
|0.00
|679
|1999.04.02 16:43
|sell
|341
|0.03
|193.53
|0.00
|0.00
|680
|1999.04.02 16:45
|close
|339
|0.01
|193.46
|0.00
|0.00
|-1.40
|1077.61
|681
|1999.04.02 16:45
|close
|340
|0.02
|193.39
|0.00
|0.00
|4.48
|1082.09
|682
|1999.04.02 16:45
|close
|341
|0.03
|193.46
|0.00
|0.00
|1.96
|1084.05
|683
|1999.04.02 16:55
|sell
|342
|0.01
|193.46
|0.00
|0.00
|684
|1999.04.05 01:06
|buy
|343
|0.02
|193.28
|0.00
|0.00
|685
|1999.04.05 01:24
|sell
|344
|0.03
|193.70
|0.00
|0.00
|686
|1999.04.05 07:14
|buy
|345
|0.04
|194.85
|0.00
|0.00
|687
|1999.04.05 09:51
|sell
|346
|0.05
|194.84
|0.00
|0.00
|688
|1999.04.05 14:12
|buy
|347
|0.01
|194.77
|0.00
|0.00
|689
|1999.04.05 15:02
|sell
|348
|0.02
|194.91
|0.00
|0.00
|690
|1999.04.05 18:34
|buy
|349
|0.03
|195.11
|0.00
|0.00
|691
|1999.04.05 22:02
|sell
|350
|0.04
|195.07
|0.00
|0.00
|692
|1999.04.06 05:06
|close
|342
|0.01
|194.26
|0.00
|0.00
|-8.08
|1075.98
|693
|1999.04.06 05:06
|close
|343
|0.02
|194.19
|0.00
|0.00
|17.37
|1093.35
|694
|1999.04.06 05:06
|close
|344
|0.03
|194.26
|0.00
|0.00
|-16.59
|1076.76
|695
|1999.04.06 05:06
|close
|345
|0.04
|194.19
|0.00
|0.00
|-23.85
|1052.91
|696
|1999.04.06 05:06
|close
|346
|0.05
|194.26
|0.00
|0.00
|25.53
|1078.44
|697
|1999.04.06 05:06
|close
|347
|0.01
|194.19
|0.00
|0.00
|-5.21
|1073.23
|698
|1999.04.06 05:06
|close
|348
|0.02
|194.26
|0.00
|0.00
|11.52
|1084.75
|699
|1999.04.06 05:06
|close
|349
|0.03
|194.19
|0.00
|0.00
|-25.17
|1059.58
|700
|1999.04.06 05:06
|close
|350
|0.04
|194.26
|0.00
|0.00
|29.02
|1088.60
|701
|1999.04.06 05:11
|buy
|351
|0.01
|194.21
|0.00
|0.00
|702
|1999.04.06 06:38
|sell
|352
|0.02
|194.39
|0.00
|0.00
|703
|1999.04.06 08:00
|close
|351
|0.01
|193.78
|0.00
|0.00
|-4.02
|1084.58
|704
|1999.04.06 08:00
|close
|352
|0.02
|193.85
|0.00
|0.00
|10.08
|1094.66
|705
|1999.04.06 08:02
|buy
|353
|0.01
|193.79
|0.00
|0.00
|706
|1999.04.06 10:08
|sell
|354
|0.02
|193.90
|0.00
|0.00
|707
|1999.04.06 11:42
|close
|353
|0.01
|193.33
|0.00
|0.00
|-4.30
|1090.36
|708
|1999.04.06 11:42
|close
|354
|0.02
|193.40
|0.00
|0.00
|9.32
|1099.68
|709
|1999.04.06 11:44
|buy
|355
|0.01
|193.32
|0.00
|0.00
|710
|1999.04.06 15:29
|sell
|356
|0.02
|192.57
|0.00
|0.00
|711
|1999.04.06 16:40
|buy
|357
|0.03
|191.93
|0.00
|0.00
|712
|1999.04.06 16:54
|close
|355
|0.01
|192.34
|0.00
|0.00
|-9.14
|1090.54
|713
|1999.04.06 16:54
|close
|356
|0.02
|192.41
|0.00
|0.00
|2.99
|1093.53
|714
|1999.04.06 16:54
|close
|357
|0.03
|192.34
|0.00
|0.00
|11.48
|1105.01
|715
|1999.04.06 17:02
|sell
|358
|0.01
|192.48
|0.00
|0.00
|716
|1999.04.06 20:47
|buy
|359
|0.02
|192.40
|0.00
|0.00
|717
|1999.04.06 23:11
|sell
|360
|0.03
|192.09
|0.00
|0.00
|718
|1999.04.07 02:31
|buy
|361
|0.04
|191.92
|0.00
|0.00
|719
|1999.04.07 03:31
|close
|358
|0.01
|192.51
|0.00
|0.00
|-0.58
|1104.43
|720
|1999.04.07 03:31
|close
|359
|0.02
|192.44
|0.00
|0.00
|1.14
|1105.57
|721
|1999.04.07 03:31
|close
|360
|0.03
|192.51
|0.00
|0.00
|-12.67
|1092.90
|722
|1999.04.07 03:31
|close
|361
|0.04
|192.44
|0.00
|0.00
|19.41
|1112.31
|723
|1999.04.07 04:10
|sell
|362
|0.01
|192.49
|0.00
|0.00
|724
|1999.04.07 08:54
|buy
|363
|0.02
|192.06
|0.00
|0.00
|725
|1999.04.07 09:07
|close
|362
|0.01
|192.34
|0.00
|0.00
|1.40
|1113.71
|726
|1999.04.07 09:07
|close
|363
|0.02
|192.27
|0.00
|0.00
|3.92
|1117.63
|727
|1999.04.07 09:50
|buy
|364
|0.01
|191.96
|0.00
|0.00
|728
|1999.04.07 10:31
|sell
|365
|0.02
|192.34
|0.00
|0.00
|729
|1999.04.07 15:01
|buy
|366
|0.03
|193.48
|0.00
|0.00
|730
|1999.04.07 17:14
|sell
|367
|0.04
|193.60
|0.00
|0.00
|731
|1999.04.07 20:01
|buy
|368
|0.05
|193.45
|0.00
|0.00
|732
|1999.04.07 20:26
|sell
|369
|0.01
|193.81
|0.00
|0.00
|733
|1999.04.07 21:38
|close
|364
|0.01
|193.91
|0.00
|0.00
|18.20
|1135.83
|734
|1999.04.07 21:38
|close
|365
|0.02
|193.98
|0.00
|0.00
|-30.60
|1105.23
|735
|1999.04.07 21:38
|close
|366
|0.03
|193.91
|0.00
|0.00
|12.04
|1117.27
|736
|1999.04.07 21:38
|close
|367
|0.04
|193.98
|0.00
|0.00
|-14.18
|1103.09
|737
|1999.04.07 21:38
|close
|368
|0.05
|193.91
|0.00
|0.00
|21.47
|1124.56
|738
|1999.04.07 21:38
|close
|369
|0.01
|193.98
|0.00
|0.00
|-1.58
|1122.98
|739
|1999.04.07 21:40
|sell
|370
|0.01
|193.82
|0.00
|0.00
|740
|1999.04.07 23:32
|buy
|371
|0.02
|193.64
|0.00
|0.00
|741
|1999.04.08 01:07
|sell
|372
|0.03
|193.98
|0.00
|0.00
|742
|1999.04.08 01:14
|close
|370
|0.01
|193.89
|0.00
|0.00
|-1.56
|1121.42
|743
|1999.04.08 01:14
|close
|371
|0.02
|193.82
|0.00
|0.00
|4.53
|1125.95
|744
|1999.04.08 01:14
|close
|372
|0.03
|193.89
|0.00
|0.00
|2.52
|1128.47
|745
|1999.04.08 01:22
|sell
|373
|0.01
|193.99
|0.00
|0.00
|746
|1999.04.08 03:31
|buy
|374
|0.02
|193.78
|0.00
|0.00
|747
|1999.04.08 05:34
|sell
|375
|0.03
|194.03
|0.00
|0.00
|748
|1999.04.08 07:39
|buy
|376
|0.04
|194.02
|0.00
|0.00
|749
|1999.04.08 10:07
|sell
|377
|0.05
|193.81
|0.00
|0.00
|750
|1999.04.08 11:07
|close
|373
|0.01
|193.48
|0.00
|0.00
|4.76
|1133.23
|751
|1999.04.08 11:07
|close
|374
|0.02
|193.41
|0.00
|0.00
|-6.91
|1126.32
|752
|1999.04.08 11:07
|close
|375
|0.03
|193.48
|0.00
|0.00
|15.39
|1141.71
|753
|1999.04.08 11:07
|close
|376
|0.04
|193.41
|0.00
|0.00
|-22.77
|1118.94
|754
|1999.04.08 11:07
|close
|377
|0.05
|193.48
|0.00
|0.00
|15.39
|1134.33
|755
|1999.04.08 11:07
|buy
|378
|0.01
|193.49
|0.00
|0.00
|756
|1999.04.08 12:06
|sell
|379
|0.02
|193.60
|0.00
|0.00
|757
|1999.04.08 17:33
|buy
|380
|0.03
|194.31
|0.00
|0.00
|758
|1999.04.08 19:10
|close
|378
|0.01
|194.97
|0.00
|0.00
|13.81
|1148.14
|759
|1999.04.08 19:10
|close
|379
|0.02
|195.04
|0.00
|0.00
|-26.87
|1121.27
|760
|1999.04.08 19:10
|close
|380
|0.03
|194.97
|0.00
|0.00
|18.48
|1139.75
|761
|1999.04.08 19:13
|sell
|381
|0.01
|195.02
|0.00
|0.00
|762
|1999.04.08 21:41
|buy
|382
|0.02
|194.63
|0.00
|0.00
|763
|1999.04.08 22:22
|close
|381
|0.01
|194.98
|0.00
|0.00
|0.38
|1140.13
|764
|1999.04.08 22:22
|close
|382
|0.02
|194.91
|0.00
|0.00
|5.23
|1145.36
|765
|1999.04.09 01:14
|sell
|383
|0.01
|194.86
|0.00
|0.00
|766
|1999.04.09 04:47
|buy
|384
|0.02
|194.66
|0.00
|0.00
|767
|1999.04.09 06:29
|sell
|385
|0.03
|194.79
|0.00
|0.00
|768
|1999.04.09 06:44
|close
|383
|0.01
|194.60
|0.00
|0.00
|2.42
|1147.78
|769
|1999.04.09 06:44
|close
|384
|0.02
|194.53
|0.00
|0.00
|-2.42
|1145.36
|770
|1999.04.09 06:44
|close
|385
|0.03
|194.60
|0.00
|0.00
|5.32
|1150.68
|771
|1999.04.09 07:34
|buy
|386
|0.01
|194.52
|0.00
|0.00
|772
|1999.04.09 10:00
|sell
|387
|0.02
|194.41
|0.00
|0.00
|773
|1999.04.09 13:20
|buy
|388
|0.03
|194.34
|0.00
|0.00
|774
|1999.04.09 13:52
|close
|386
|0.01
|194.70
|0.00
|0.00
|1.68
|1152.36
|775
|1999.04.09 13:52
|close
|387
|0.02
|194.77
|0.00
|0.00
|-6.72
|1145.64
|776
|1999.04.09 13:52
|close
|388
|0.03
|194.70
|0.00
|0.00
|10.08
|1155.72
|777
|1999.04.09 15:31
|sell
|389
|0.01
|194.82
|0.00
|0.00
|778
|1999.04.09 15:37
|buy
|390
|0.02
|194.31
|0.00
|0.00
|779
|1999.04.09 16:27
|close
|389
|0.01
|194.53
|0.00
|0.00
|2.71
|1158.43
|780
|1999.04.09 16:27
|close
|390
|0.02
|194.46
|0.00
|0.00
|2.80
|1161.23
|781
|1999.04.09 17:14
|sell
|391
|0.01
|194.61
|0.00
|0.00
|782
|1999.04.09 19:40
|buy
|392
|0.02
|194.35
|0.00
|0.00
|783
|1999.04.09 19:53
|close
|391
|0.01
|194.77
|0.00
|0.00
|-1.49
|1159.74
|784
|1999.04.09 19:53
|close
|392
|0.02
|194.70
|0.00
|0.00
|6.53
|1166.27
|785
|1999.04.09 20:52
|sell
|393
|0.01
|194.94
|0.00
|0.00
|786
|1999.04.09 21:55
|buy
|394
|0.02
|194.50
|0.00
|0.00
|787
|1999.04.09 23:22
|sell
|395
|0.03
|194.55
|0.00
|0.00
|788
|1999.04.12 00:02
|close
|393
|0.01
|194.37
|0.00
|0.00
|5.02
|1171.29
|789
|1999.04.12 00:02
|close
|394
|0.02
|194.30
|0.00
|0.00
|-3.35
|1167.94
|790
|1999.04.12 00:02
|close
|395
|0.03
|194.37
|0.00
|0.00
|4.12
|1172.06
|791
|1999.04.12 00:14
|buy
|396
|0.01
|194.36
|0.00
|0.00
|792
|1999.04.12 00:32
|sell
|397
|0.02
|194.59
|0.00
|0.00
|793
|1999.04.12 00:55
|buy
|398
|0.03
|194.51
|0.00
|0.00
|794
|1999.04.12 02:34
|sell
|399
|0.04
|194.34
|0.00
|0.00
|795
|1999.04.12 07:38
|buy
|400
|0.05
|194.48
|0.00
|0.00
|796
|1999.04.12 08:10
|sell
|401
|0.01
|194.63
|0.00
|0.00
|797
|1999.04.12 08:23
|buy
|402
|0.02
|194.29
|0.00
|0.00
|798
|1999.04.12 09:22
|close
|396
|0.01
|194.70
|0.00
|0.00
|3.17
|1175.23
|799
|1999.04.12 09:22
|close
|397
|0.02
|194.77
|0.00
|0.00
|-3.36
|1171.87
|800
|1999.04.12 09:22
|close
|398
|0.03
|194.70
|0.00
|0.00
|5.32
|1177.19
|801
|1999.04.12 09:22
|close
|399
|0.04
|194.77
|0.00
|0.00
|-16.05
|1161.14
|802
|1999.04.12 09:22
|close
|400
|0.05
|194.70
|0.00
|0.00
|10.27
|1171.41
|803
|1999.04.12 09:22
|close
|401
|0.01
|194.77
|0.00
|0.00
|-1.30
|1170.11
|804
|1999.04.12 09:22
|close
|402
|0.02
|194.70
|0.00
|0.00
|7.65
|1177.76
|805
|1999.04.12 09:32
|sell
|403
|0.01
|194.69
|0.00
|0.00
|806
|1999.04.12 10:14
|buy
|404
|0.02
|194.19
|0.00
|0.00
|807
|1999.04.12 13:48
|sell
|405
|0.03
|193.86
|0.00
|0.00
|808
|1999.04.12 17:15
|buy
|406
|0.04
|193.94
|0.00
|0.00
|809
|1999.04.12 18:49
|sell
|407
|0.05
|194.07
|0.00
|0.00
|810
|1999.04.12 19:02
|close
|403
|0.01
|193.83
|0.00
|0.00
|8.03
|1185.79
|811
|1999.04.12 19:02
|close
|404
|0.02
|193.76
|0.00
|0.00
|-8.03
|1177.76
|812
|1999.04.12 19:02
|close
|405
|0.03
|193.83
|0.00
|0.00
|0.84
|1178.60
|813
|1999.04.12 19:02
|close
|406
|0.04
|193.76
|0.00
|0.00
|-6.72
|1171.88
|814
|1999.04.12 19:02
|close
|407
|0.05
|193.83
|0.00
|0.00
|11.20
|1183.08
|815
|1999.04.12 19:25
|sell
|408
|0.01
|194.15
|0.00
|0.00
|816
|1999.04.12 20:37
|buy
|409
|0.02
|193.75
|0.00
|0.00
|817
|1999.04.12 21:34
|close
|408
|0.01
|194.04
|0.00
|0.00
|1.03
|1184.11
|818
|1999.04.12 21:34
|close
|409
|0.02
|193.97
|0.00
|0.00
|4.10
|1188.21
|819
|1999.04.12 21:49
|sell
|410
|0.01
|194.04
|0.00
|0.00
|820
|1999.04.13 07:05
|buy
|411
|0.02
|194.57
|0.00
|0.00
|821
|1999.04.13 09:30
|sell
|412
|0.03
|194.64
|0.00
|0.00
|822
|1999.04.13 11:59
|buy
|413
|0.04
|194.29
|0.00
|0.00
|823
|1999.04.13 13:34
|sell
|414
|0.05
|194.57
|0.00
|0.00
|824
|1999.04.13 14:02
|close
|410
|0.01
|194.40
|0.00
|0.00
|-3.66
|1184.55
|825
|1999.04.13 14:02
|close
|411
|0.02
|194.33
|0.00
|0.00
|-4.48
|1180.07
|826
|1999.04.13 14:02
|close
|412
|0.03
|194.40
|0.00
|0.00
|6.71
|1186.78
|827
|1999.04.13 14:02
|close
|413
|0.04
|194.33
|0.00
|0.00
|1.50
|1188.28
|828
|1999.04.13 14:02
|close
|414
|0.05
|194.40
|0.00
|0.00
|7.93
|1196.21
|829
|1999.04.13 15:02
|buy
|415
|0.01
|194.28
|0.00
|0.00
|830
|1999.04.13 17:01
|sell
|416
|0.02
|194.32
|0.00
|0.00
|831
|1999.04.13 17:16
|buy
|417
|0.03
|194.02
|0.00
|0.00
|832
|1999.04.13 20:31
|sell
|418
|0.04
|193.70
|0.00
|0.00
|833
|1999.04.13 21:57
|buy
|419
|0.05
|193.42
|0.00
|0.00
|834
|1999.04.13 23:13
|sell
|420
|0.01
|193.59
|0.00
|0.00
|835
|1999.04.14 00:14
|close
|415
|0.01
|193.72
|0.00
|0.00
|-5.03
|1191.18
|836
|1999.04.14 00:14
|close
|416
|0.02
|193.79
|0.00
|0.00
|9.28
|1200.46
|837
|1999.04.14 00:14
|close
|417
|0.03
|193.72
|0.00
|0.00
|-7.81
|1192.65
|838
|1999.04.14 00:14
|close
|418
|0.04
|193.79
|0.00
|0.00
|-4.56
|1188.09
|839
|1999.04.14 00:14
|close
|419
|0.05
|193.72
|0.00
|0.00
|14.98
|1203.07
|840
|1999.04.14 00:14
|close
|420
|0.01
|193.79
|0.00
|0.00
|-2.16
|1200.91
|841
|1999.04.14 00:16
|sell
|421
|0.01
|193.70
|0.00
|0.00
|842
|1999.04.14 01:17
|buy
|422
|0.02
|193.47
|0.00
|0.00
|843
|1999.04.14 06:07
|sell
|423
|0.03
|192.77
|0.00
|0.00
|844
|1999.04.14 06:59
|buy
|424
|0.04
|192.35
|0.00
|0.00
|845
|1999.04.14 07:55
|close
|421
|0.01
|192.66
|0.00
|0.00
|9.70
|1210.61
|846
|1999.04.14 07:55
|close
|422
|0.02
|192.59
|0.00
|0.00
|-16.42
|1194.19
|847
|1999.04.14 07:55
|close
|423
|0.03
|192.66
|0.00
|0.00
|3.08
|1197.27
|848
|1999.04.14 07:55
|close
|424
|0.04
|192.59
|0.00
|0.00
|8.96
|1206.23
|849
|1999.04.14 08:11
|sell
|425
|0.01
|192.69
|0.00
|0.00
|850
|1999.04.14 12:16
|buy
|426
|0.02
|192.81
|0.00
|0.00
|851
|1999.04.14 12:52
|sell
|427
|0.03
|193.02
|0.00
|0.00
|852
|1999.04.14 14:27
|close
|425
|0.01
|192.72
|0.00
|0.00
|-0.28
|1205.95
|853
|1999.04.14 14:27
|close
|426
|0.02
|192.65
|0.00
|0.00
|-2.98
|1202.97
|854
|1999.04.14 14:27
|close
|427
|0.03
|192.72
|0.00
|0.00
|8.39
|1211.36
|855
|1999.04.14 14:31
|buy
|428
|0.01
|192.58
|0.00
|0.00
|856
|1999.04.14 21:40
|sell
|429
|0.02
|191.75
|0.00
|0.00
|857
|1999.04.15 06:22
|buy
|430
|0.03
|191.97
|0.00
|0.00
|858
|1999.04.15 10:02
|sell
|431
|0.04
|191.78
|0.00
|0.00
|859
|1999.04.15 14:06
|buy
|432
|0.05
|191.78
|0.00
|0.00
|860
|1999.04.15 16:05
|sell
|433
|0.01
|191.95
|0.00
|0.00
|861
|1999.04.15 17:58
|buy
|434
|0.02
|191.68
|0.00
|0.00
|862
|1999.04.15 21:16
|sell
|435
|0.03
|191.35
|0.00
|0.00
|863
|1999.04.16 02:04
|buy
|436
|0.04
|191.39
|0.00
|0.00
|864
|1999.04.21 15:01
|close
|428
|0.01
|192.19
|0.00
|0.00
|-2.26
|1209.10
|865
|1999.04.21 15:01
|close
|429
|0.02
|192.26
|0.00
|0.00
|-13.76
|1195.34
|866
|1999.04.21 15:01
|close
|430
|0.03
|192.19
|0.00
|0.00
|8.52
|1203.87
|867
|1999.04.21 15:01
|close
|431
|0.04
|192.26
|0.00
|0.00
|-22.76
|1181.10
|868
|1999.04.21 15:01
|close
|432
|0.05
|192.19
|0.00
|0.00
|23.07
|1204.17
|869
|1999.04.21 15:01
|close
|433
|0.01
|192.26
|0.00
|0.00
|-4.10
|1200.07
|870
|1999.04.21 15:01
|close
|434
|0.02
|192.19
|0.00
|0.00
|11.09
|1211.16
|871
|1999.04.21 15:01
|close
|435
|0.03
|192.26
|0.00
|0.00
|-29.11
|1182.05
|872
|1999.04.21 15:01
|close
|436
|0.04
|192.19
|0.00
|0.00
|32.23
|1214.29
|873
|1999.04.21 15:01
|sell
|437
|0.01
|192.17
|0.00
|0.00
|874
|1999.04.21 17:25
|buy
|438
|0.02
|192.29
|0.00
|0.00
|875
|1999.04.21 18:02
|sell
|439
|0.03
|192.53
|0.00
|0.00
|876
|1999.04.21 19:30
|buy
|440
|0.04
|192.37
|0.00
|0.00
|877
|1999.04.21 21:00
|sell
|441
|0.05
|192.42
|0.00
|0.00
|878
|1999.04.22 01:16
|close
|437
|0.01
|192.27
|0.00
|0.00
|-1.84
|1212.45
|879
|1999.04.22 01:16
|close
|438
|0.02
|192.20
|0.00
|0.00
|-0.50
|1211.95
|880
|1999.04.22 01:16
|close
|439
|0.03
|192.27
|0.00
|0.00
|4.55
|1216.50
|881
|1999.04.22 01:16
|close
|440
|0.04
|192.20
|0.00
|0.00
|-3.98
|1212.52
|882
|1999.04.22 01:16
|close
|441
|0.05
|192.27
|0.00
|0.00
|2.45
|1214.97
|883
|1999.04.22 01:18
|buy
|442
|0.01
|192.24
|0.00
|0.00
|884
|1999.04.22 02:00
|sell
|443
|0.02
|192.44
|0.00
|0.00
|885
|1999.04.22 08:05
|buy
|444
|0.03
|193.04
|0.00
|0.00
|886
|1999.04.22 10:46
|sell
|445
|0.04
|193.06
|0.00
|0.00
|887
|1999.04.22 12:12
|buy
|446
|0.05
|192.90
|0.00
|0.00
|888
|1999.04.22 13:21
|sell
|447
|0.01
|193.13
|0.00
|0.00
|889
|1999.04.22 14:07
|buy
|448
|0.02
|192.86
|0.00
|0.00
|890
|1999.04.22 16:02
|sell
|449
|0.03
|192.92
|0.00
|0.00
|891
|1999.04.22 19:53
|buy
|450
|0.04
|192.98
|0.00
|0.00
|892
|1999.04.22 21:35
|close
|442
|0.01
|193.15
|0.00
|0.00
|8.49
|1223.46
|893
|1999.04.22 21:35
|close
|443
|0.02
|193.22
|0.00
|0.00
|-14.56
|1208.90
|894
|1999.04.22 21:35
|close
|444
|0.03
|193.15
|0.00
|0.00
|3.07
|1211.97
|895
|1999.04.22 21:35
|close
|445
|0.04
|193.22
|0.00
|0.00
|-5.97
|1206.00
|896
|1999.04.22 21:35
|close
|446
|0.05
|193.15
|0.00
|0.00
|11.66
|1217.66
|897
|1999.04.22 21:35
|close
|447
|0.01
|193.22
|0.00
|0.00
|-0.84
|1216.82
|898
|1999.04.22 21:35
|close
|448
|0.02
|193.15
|0.00
|0.00
|5.41
|1222.23
|899
|1999.04.22 21:35
|close
|449
|0.03
|193.22
|0.00
|0.00
|-8.40
|1213.83
|900
|1999.04.22 21:35
|close
|450
|0.04
|193.15
|0.00
|0.00
|6.35
|1220.18
|901
|1999.04.22 21:41
|sell
|451
|0.01
|193.28
|0.00
|0.00
|902
|1999.04.23 01:53
|buy
|452
|0.02
|193.19
|0.00
|0.00
|903
|1999.04.23 04:09
|sell
|453
|0.03
|193.00
|0.00
|0.00
|904
|1999.04.23 05:12
|buy
|454
|0.04
|192.75
|0.00
|0.00
|905
|1999.04.23 05:51
|close
|451
|0.01
|193.07
|0.00
|0.00
|1.66
|1221.84
|906
|1999.04.23 05:51
|close
|452
|0.02
|193.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|1218.29
|907
|1999.04.23 05:51
|close
|453
|0.03
|193.07
|0.00
|0.00
|-1.96
|1216.33
|908
|1999.04.23 05:51
|close
|454
|0.04
|193.00
|0.00
|0.00
|9.33
|1225.66
|909
|1999.04.23 06:56
|sell
|455
|0.01
|193.05
|0.00
|0.00
|910
|1999.04.23 08:22
|buy
|456
|0.02
|192.83
|0.00
|0.00
|911
|1999.04.23 08:41
|close
|455
|0.01
|193.33
|0.00
|0.00
|-2.61
|1223.05
|912
|1999.04.23 08:41
|close
|456
|0.02
|193.26
|0.00
|0.00
|8.02
|1231.07
|913
|1999.04.23 08:41
|sell
|457
|0.01
|193.27
|0.00
|0.00
|914
|1999.04.23 10:35
|buy
|458
|0.02
|193.17
|0.00
|0.00
|915
|1999.04.23 12:13
|sell
|459
|0.03
|193.15
|0.00
|0.00
|916
|1999.04.23 14:35
|buy
|460
|0.04
|193.01
|0.00
|0.00
|917
|1999.04.23 17:02
|sell
|461
|0.05
|193.14
|0.00
|0.00
|918
|1999.04.23 17:18
|close
|457
|0.01
|193.02
|0.00
|0.00
|2.33
|1233.40
|919
|1999.04.23 17:18
|close
|458
|0.02
|192.95
|0.00
|0.00
|-4.10
|1229.30
|920
|1999.04.23 17:18
|close
|459
|0.03
|193.02
|0.00
|0.00
|3.64
|1232.94
|921
|1999.04.23 17:18
|close
|460
|0.04
|192.95
|0.00
|0.00
|-2.24
|1230.70
|922
|1999.04.23 17:18
|close
|461
|0.05
|193.02
|0.00
|0.00
|5.60
|1236.30
|923
|1999.04.23 17:34
|sell
|462
|0.01
|193.17
|0.00
|0.00
|924
|1999.04.23 17:57
|buy
|463
|0.02
|192.89
|0.00
|0.00
|925
|1999.04.23 19:05
|sell
|464
|0.03
|193.02
|0.00
|0.00
|926
|1999.04.23 19:12
|close
|462
|0.01
|192.85
|0.00
|0.00
|2.99
|1239.29
|927
|1999.04.23 19:12
|close
|463
|0.02
|192.78
|0.00
|0.00
|-2.06
|1237.23
|928
|1999.04.23 19:12
|close
|464
|0.03
|192.85
|0.00
|0.00
|4.75
|1241.98
|929
|1999.04.23 19:23
|buy
|465
|0.01
|192.62
|0.00
|0.00
|930
|1999.04.23 20:33
|sell
|466
|0.02
|193.02
|0.00
|0.00
|931
|1999.04.23 20:54
|close
|465
|0.01
|192.71
|0.00
|0.00
|0.84
|1242.82
|932
|1999.04.23 20:54
|close
|466
|0.02
|192.78
|0.00
|0.00
|4.48
|1247.30
|933
|1999.04.23 22:38
|buy
|467
|0.01
|192.65
|0.00
|0.00
|934
|1999.04.26 00:55
|sell
|468
|0.02
|192.62
|0.00
|0.00
|935
|1999.04.26 01:31
|buy
|469
|0.03
|192.30
|0.00
|0.00
|936
|1999.04.26 02:28
|close
|467
|0.01
|192.50
|0.00
|0.00
|-1.20
|1246.10
|937
|1999.04.26 02:28
|close
|468
|0.02
|192.57
|0.00
|0.00
|0.93
|1247.03
|938
|1999.04.26 02:28
|close
|469
|0.03
|192.50
|0.00
|0.00
|5.60
|1252.63
|939
|1999.04.26 03:03
|buy
|470
|0.01
|192.11
|0.00
|0.00
|940
|1999.04.26 06:12
|sell
|471
|0.02
|192.05
|0.00
|0.00
|941
|1999.04.26 06:39
|buy
|472
|0.03
|191.74
|0.00
|0.00
|942
|1999.04.26 07:51
|close
|470
|0.01
|191.98
|0.00
|0.00
|-1.21
|1251.42
|943
|1999.04.26 07:51
|close
|471
|0.02
|192.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1251.42
|944
|1999.04.26 07:51
|close
|472
|0.03
|191.98
|0.00
|0.00
|6.72
|1258.14
|945
|1999.04.26 07:59
|sell
|473
|0.01
|192.06
|0.00
|0.00
|946
|1999.04.26 09:25
|buy
|474
|0.02
|191.92
|0.00
|0.00
|947
|1999.04.26 10:16
|sell
|475
|0.03
|192.16
|0.00
|0.00
|948
|1999.04.26 15:13
|close
|473
|0.01
|192.01
|0.00
|0.00
|0.46
|1258.60
|949
|1999.04.26 15:13
|close
|474
|0.02
|191.94
|0.00
|0.00
|0.38
|1258.98
|950
|1999.04.26 15:13
|close
|475
|0.03
|192.01
|0.00
|0.00
|4.19
|1263.17
|951
|1999.04.26 15:46
|buy
|476
|0.01
|191.94
|0.00
|0.00
|952
|1999.04.26 17:36
|sell
|477
|0.02
|192.08
|0.00
|0.00
|953
|1999.04.26 22:24
|buy
|478
|0.03
|192.11
|0.00
|0.00
|954
|1999.04.26 23:43
|close
|476
|0.01
|192.43
|0.00
|0.00
|4.58
|1267.75
|955
|1999.04.26 23:43
|close
|477
|0.02
|192.50
|0.00
|0.00
|-7.83
|1259.92
|956
|1999.04.26 23:43
|close
|478
|0.03
|192.43
|0.00
|0.00
|8.96
|1268.88
|957
|1999.04.26 23:46
|sell
|479
|0.01
|192.46
|0.00
|0.00
|958
|1999.04.27 02:57
|buy
|480
|0.02
|192.39
|0.00
|0.00
|959
|1999.04.27 05:12
|sell
|481
|0.03
|192.46
|0.00
|0.00
|960
|1999.04.27 07:13
|buy
|482
|0.04
|192.31
|0.00
|0.00
|961
|1999.04.27 07:41
|close
|479
|0.01
|192.57
|0.00
|0.00
|-1.33
|1267.54
|962
|1999.04.27 07:41
|close
|480
|0.02
|192.50
|0.00
|0.00
|2.05
|1269.59
|963
|1999.04.27 07:41
|close
|481
|0.03
|192.57
|0.00
|0.00
|-3.08
|1266.51
|964
|1999.04.27 07:41
|close
|482
|0.04
|192.50
|0.00
|0.00
|7.10
|1273.61
|965
|1999.04.27 07:54
|buy
|483
|0.01
|192.33
|0.00
|0.00
|966
|1999.04.27 08:16
|sell
|484
|0.02
|192.51
|0.00
|0.00
|967
|1999.04.27 11:21
|buy
|485
|0.03
|192.51
|0.00
|0.00
|968
|1999.04.27 12:12
|sell
|486
|0.04
|192.70
|0.00
|0.00
|969
|1999.04.27 12:36
|close
|483
|0.01
|192.49
|0.00
|0.00
|1.50
|1275.11
|970
|1999.04.27 12:36
|close
|484
|0.02
|192.56
|0.00
|0.00
|-0.93
|1274.18
|971
|1999.04.27 12:36
|close
|485
|0.03
|192.49
|0.00
|0.00
|-0.56
|1273.62
|972
|1999.04.27 12:36
|close
|486
|0.04
|192.56
|0.00
|0.00
|5.23
|1278.85
|973
|1999.04.27 12:49
|sell
|487
|0.01
|192.70
|0.00
|0.00
|974
|1999.04.27 21:12
|buy
|488
|0.02
|194.80
|0.00
|0.00
|975
|1999.04.28 07:00
|sell
|489
|0.03
|192.70
|0.00
|0.00
|976
|1999.04.28 10:18
|buy
|490
|0.04
|192.70
|0.00
|0.00
|977
|1999.04.28 11:15
|sell
|491
|0.05
|192.83
|0.00
|0.00
|978
|1999.04.28 13:30
|buy
|492
|0.01
|192.98
|0.00
|0.00
|979
|1999.04.28 13:37
|sell
|493
|0.02
|193.36
|0.00
|0.00
|980
|1999.04.28 13:56
|buy
|494
|0.03
|192.94
|0.00
|0.00
|981
|1999.04.28 18:00
|sell
|495
|0.04
|192.49
|0.00
|0.00
|982
|1999.04.29 15:09
|close
|487
|0.01
|191.53
|0.00
|0.00
|9.70
|1288.55
|983
|1999.04.29 15:09
|close
|488
|0.02
|191.46
|0.00
|0.00
|-60.76
|1227.80
|984
|1999.04.29 15:09
|close
|489
|0.03
|191.53
|0.00
|0.00
|30.02
|1257.82
|985
|1999.04.29 15:09
|close
|490
|0.04
|191.46
|0.00
|0.00
|-43.92
|1213.90
|986
|1999.04.29 15:09
|close
|491
|0.05
|191.53
|0.00
|0.00
|56.09
|1269.99
|987
|1999.04.29 15:09
|close
|492
|0.01
|191.46
|0.00
|0.00
|-13.60
|1256.39
|988
|1999.04.29 15:09
|close
|493
|0.02
|191.53
|0.00
|0.00
|32.33
|1288.72
|989
|1999.04.29 15:09
|close
|494
|0.03
|191.46
|0.00
|0.00
|-39.67
|1249.05
|990
|1999.04.29 15:09
|close
|495
|0.04
|191.53
|0.00
|0.00
|32.18
|1281.24
|991
|1999.04.29 15:09
|buy
|496
|0.01
|191.52
|0.00
|0.00
|992
|1999.04.29 16:33
|sell
|497
|0.02
|191.77
|0.00
|0.00
|993
|1999.04.29 18:49
|buy
|498
|0.03
|191.48
|0.00
|0.00
|994
|1999.04.29 19:03
|close
|496
|0.01
|191.55
|0.00
|0.00
|0.28
|1281.52
|995
|1999.04.29 19:03
|close
|497
|0.02
|191.62
|0.00
|0.00
|2.80
|1284.32
|996
|1999.04.29 19:03
|close
|498
|0.03
|191.55
|0.00
|0.00
|1.96
|1286.28
|997
|1999.04.29 21:58
|buy
|499
|0.01
|191.39
|0.00
|0.00
|998
|1999.04.29 23:18
|sell
|500
|0.02
|191.69
|0.00
|0.00
|999
|1999.04.30 02:21
|buy
|501
|0.03
|191.78
|0.00
|0.00
|1000
|1999.04.30 02:37
|close
|499
|0.01
|192.06
|0.00
|0.00
|6.45
|1292.72
|1001
|1999.04.30 02:37
|close
|500
|0.02
|192.13
|0.00
|0.00
|-8.82
|1283.91
|1002
|1999.04.30 02:37
|close
|501
|0.03
|192.06
|0.00
|0.00
|7.84
|1291.75
|1003
|1999.04.30 02:39
|sell
|502
|0.01
|192.11
|0.00
|0.00
|1004
|1999.04.30 05:33
|buy
|503
|0.02
|192.13
|0.00
|0.00
|1005
|1999.04.30 08:35
|sell
|504
|0.03
|192.11
|0.00
|0.00
|1006
|1999.04.30 14:30
|buy
|505
|0.04
|192.97
|0.00
|0.00
|1007
|1999.04.30 20:32
|sell
|506
|0.05
|192.05
|0.00
|0.00
|1008
|1999.05.03 01:03
|buy
|507
|0.01
|192.24
|0.00
|0.00
|1009
|1999.05.03 01:50
|sell
|508
|0.02
|192.44
|0.00
|0.00
|1010
|1999.05.03 07:19
|buy
|509
|0.03
|192.71
|0.00
|0.00
|1011
|1999.05.03 09:10
|sell
|510
|0.04
|192.73
|0.00
|0.00
|1012
|1999.06.08 18:26
|close
|502
|0.01
|191.30
|0.00
|0.00
|-3.66
|1288.09
|1013
|1999.06.08 18:26
|close
|503
|0.02
|191.23
|0.00
|0.00
|-2.22
|1285.86
|1014
|1999.06.08 18:26
|close
|504
|0.03
|191.30
|0.00
|0.00
|-10.99
|1274.88
|1015
|1999.06.08 18:26
|close
|505
|0.04
|191.23
|0.00
|0.00
|-35.81
|1239.06
|1016
|1999.06.08 18:26
|close
|506
|0.05
|191.30
|0.00
|0.00
|-21.12
|1217.95
|1017
|1999.06.08 18:26
|close
|507
|0.01
|191.23
|0.00
|0.00
|-2.33
|1215.61
|1018
|1999.06.08 18:26
|close
|508
|0.02
|191.30
|0.00
|0.00
|-0.56
|1215.05
|1019
|1999.06.08 18:26
|close
|509
|0.03
|191.23
|0.00
|0.00
|-20.18
|1194.87
|1020
|1999.06.08 18:26
|close
|510
|0.04
|191.30
|0.00
|0.00
|9.70
|1204.57
|1021
|1999.06.08 18:26
|buy
|511
|0.01
|191.25
|0.00
|0.00
|1022
|1999.06.08 21:51
|sell
|512
|0.02
|191.42
|0.00
|0.00
|1023
|1999.06.09 02:02
|buy
|513
|0.03
|191.49
|0.00
|0.00
|1024
|1999.06.09 02:23
|close
|511
|0.01
|191.85
|0.00
|0.00
|5.80
|1210.36
|1025
|1999.06.09 02:23
|close
|512
|0.02
|191.92
|0.00
|0.00
|-9.94
|1200.43
|1026
|1999.06.09 02:23
|close
|513
|0.03
|191.85
|0.00
|0.00
|10.08
|1210.51
|1027
|1999.06.09 02:25
|sell
|514
|0.01
|191.95
|0.00
|0.00
|1028
|1999.06.09 06:40
|buy
|515
|0.02
|191.56
|0.00
|0.00
|1029
|1999.06.09 08:25
|sell
|516
|0.03
|191.54
|0.00
|0.00
|1030
|1999.06.09 08:28
|close
|514
|0.01
|191.38
|0.00
|0.00
|5.32
|1215.83
|1031
|1999.06.09 08:28
|close
|515
|0.02
|191.31
|0.00
|0.00
|-4.66
|1211.17
|1032
|1999.06.09 08:28
|close
|516
|0.03
|191.38
|0.00
|0.00
|4.48
|1215.65
|1033
|1999.06.09 08:28
|sell
|517
|0.01
|191.54
|0.00
|0.00
|1034
|1999.06.09 10:57
|buy
|518
|0.02
|191.38
|0.00
|0.00
|1035
|1999.06.09 12:37
|sell
|519
|0.03
|191.55
|0.00
|0.00
|1036
|1999.06.09 12:54
|close
|517
|0.01
|191.36
|0.00
|0.00
|1.68
|1217.33
|1037
|1999.06.09 12:54
|close
|518
|0.02
|191.29
|0.00
|0.00
|-1.68
|1215.65
|1038
|1999.06.09 12:54
|close
|519
|0.03
|191.36
|0.00
|0.00
|5.32
|1220.97
|1039
|1999.06.09 13:17
|buy
|520
|0.01
|191.26
|0.00
|0.00
|1040
|1999.06.09 16:15
|sell
|521
|0.02
|190.65
|0.00
|0.00
|1041
|1999.06.09 19:09
|buy
|522
|0.03
|190.60
|0.00
|0.00
|1042
|1999.06.09 21:06
|sell
|523
|0.04
|190.79
|0.00
|0.00
|1043
|1999.06.10 02:19
|buy
|524
|0.05
|190.91
|0.00
|0.00
|1044
|1999.06.10 06:07
|sell
|525
|0.01
|189.58
|0.00
|0.00
|1045
|1999.06.10 08:05
|buy
|526
|0.02
|189.41
|0.00
|0.00
|1046
|1999.06.10 09:50
|sell
|527
|0.03
|189.70
|0.00
|0.00
|1047
|1999.06.10 11:16
|buy
|528
|0.04
|190.71
|0.00
|0.00
|1048
|1999.06.11 08:50
|close
|520
|0.01
|191.49
|0.00
|0.00
|2.93
|1223.89
|1049
|1999.06.11 08:50
|close
|521
|0.02
|191.56
|0.00
|0.00
|-19.41
|1204.49
|1050
|1999.06.11 08:50
|close
|522
|0.03
|191.49
|0.00
|0.00
|27.27
|1231.76
|1051
|1999.06.11 08:50
|close
|523
|0.04
|191.56
|0.00
|0.00
|-33.59
|1198.17
|1052
|1999.06.11 08:50
|close
|524
|0.05
|191.49
|0.00
|0.00
|28.04
|1226.21
|1053
|1999.06.11 08:50
|close
|525
|0.01
|191.56
|0.00
|0.00
|-18.77
|1207.44
|1054
|1999.06.11 08:50
|close
|526
|0.02
|191.49
|0.00
|0.00
|39.21
|1246.65
|1055
|1999.06.11 08:50
|close
|527
|0.03
|191.56
|0.00
|0.00
|-52.97
|1193.68
|1056
|1999.06.11 08:50
|close
|528
|0.04
|191.49
|0.00
|0.00
|29.91
|1223.59
|1057
|1999.06.11 08:50
|sell
|529
|0.01
|191.48
|0.00
|0.00
|1058
|1999.06.11 10:44
|buy
|530
|0.02
|191.03
|0.00
|0.00
|1059
|1999.06.11 14:00
|sell
|531
|0.03
|190.68
|0.00
|0.00
|1060
|1999.06.11 14:39
|close
|529
|0.01
|190.38
|0.00
|0.00
|10.26
|1233.85
|1061
|1999.06.11 14:39
|close
|530
|0.02
|190.31
|0.00
|0.00
|-13.43
|1220.42
|1062
|1999.06.11 14:39
|close
|531
|0.03
|190.38
|0.00
|0.00
|8.39
|1228.81
|1063
|1999.06.11 15:41
|buy
|532
|0.01
|190.30
|0.00
|0.00
|1064
|1999.06.11 18:15
|sell
|533
|0.02
|190.25
|0.00
|0.00
|1065
|1999.06.11 22:12
|buy
|534
|0.03
|190.76
|0.00
|0.00
|1066
|1999.06.14 00:01
|sell
|535
|0.04
|190.74
|0.00
|0.00
|1067
|1999.06.14 00:33
|buy
|536
|0.05
|190.57
|0.00
|0.00
|1068
|1999.06.14 00:39
|sell
|537
|0.01
|190.62
|0.00
|0.00
|1069
|1999.06.14 00:59
|buy
|538
|0.02
|190.60
|0.00
|0.00
|1070
|1999.06.14 01:01
|sell
|539
|0.03
|190.74
|0.00
|0.00
|1071
|1999.06.14 01:55
|buy
|540
|0.04
|190.48
|0.00
|0.00
|1072
|1999.06.14 02:09
|close
|532
|0.01
|190.70
|0.00
|0.00
|3.93
|1232.74
|1073
|1999.06.14 02:09
|close
|533
|0.02
|190.77
|0.00
|0.00
|-10.31
|1222.43
|1074
|1999.06.14 02:09
|close
|534
|0.03
|190.70
|0.00
|0.00
|-1.09
|1221.34
|1075
|1999.06.14 02:09
|close
|535
|0.04
|190.77
|0.00
|0.00
|-1.12
|1220.22
|1076
|1999.06.14 02:09
|close
|536
|0.05
|190.70
|0.00
|0.00
|6.07
|1226.29
|1077
|1999.06.14 02:09
|close
|537
|0.01
|190.77
|0.00
|0.00
|-1.40
|1224.89
|1078
|1999.06.14 02:09
|close
|538
|0.02
|190.70
|0.00
|0.00
|1.86
|1226.75
|1079
|1999.06.14 02:09
|close
|539
|0.03
|190.77
|0.00
|0.00
|-0.84
|1225.91
|1080
|1999.06.14 02:09
|close
|540
|0.04
|190.70
|0.00
|0.00
|8.21
|1234.12
|1081
|1999.06.14 02:19
|sell
|541
|0.01
|191.89
|0.00
|0.00
|1082
|1999.06.14 06:47
|buy
|542
|0.02
|193.63
|0.00
|0.00
|1083
|1999.06.14 07:12
|sell
|543
|0.03
|194.34
|0.00
|0.00
|1084
|1999.06.14 11:20
|buy
|544
|0.04
|194.35
|0.00
|0.00
|1085
|1999.06.14 15:20
|sell
|545
|0.05
|194.14
|0.00
|0.00
|1086
|1999.06.14 17:23
|buy
|546
|0.01
|193.74
|0.00
|0.00
|1087
|1999.06.14 20:08
|sell
|547
|0.02
|193.71
|0.00
|0.00
|1088
|1999.06.15 00:53
|buy
|548
|0.03
|193.64
|0.00
|0.00
|1089
|1999.06.15 03:21
|sell
|549
|0.04
|193.77
|0.00
|0.00
|1090
|1999.06.15 05:25
|close
|541
|0.01
|193.51
|0.00
|0.00
|-15.41
|1218.71
|1091
|1999.06.15 05:25
|close
|542
|0.02
|193.44
|0.00
|0.00
|-3.16
|1215.55
|1092
|1999.06.15 05:25
|close
|543
|0.03
|193.51
|0.00
|0.00
|22.32
|1237.87
|1093
|1999.06.15 05:25
|close
|544
|0.04
|193.44
|0.00
|0.00
|-33.18
|1204.69
|1094
|1999.06.15 05:25
|close
|545
|0.05
|193.51
|0.00
|0.00
|27.86
|1232.56
|1095
|1999.06.15 05:25
|close
|546
|0.01
|193.44
|0.00
|0.00
|-2.60
|1229.95
|1096
|1999.06.15 05:25
|close
|547
|0.02
|193.51
|0.00
|0.00
|3.12
|1233.08
|1097
|1999.06.15 05:25
|close
|548
|0.03
|193.44
|0.00
|0.00
|-5.60
|1227.48
|1098
|1999.06.15 05:25
|close
|549
|0.04
|193.51
|0.00
|0.00
|9.70
|1237.18
|1099
|1999.06.15 06:06
|sell
|550
|0.01
|193.77
|0.00
|0.00
|1100
|1999.06.15 06:46
|buy
|551
|0.02
|193.44
|0.00
|0.00
|1101
|1999.06.15 08:00
|sell
|552
|0.03
|193.67
|0.00
|0.00
|1102
|1999.06.15 08:00
|close
|550
|0.01
|193.61
|0.00
|0.00
|1.49
|1238.67
|1103
|1999.06.15 08:00
|close
|551
|0.02
|193.54
|0.00
|0.00
|1.87
|1240.54
|1104
|1999.06.15 08:00
|close
|552
|0.03
|193.61
|0.00
|0.00
|1.68
|1242.22
|1105
|1999.06.15 08:04
|sell
|553
|0.01
|193.62
|0.00
|0.00
|1106
|1999.06.15 09:56
|buy
|554
|0.02
|193.30
|0.00
|0.00
|1107
|1999.06.15 13:01
|sell
|555
|0.03
|192.95
|0.00
|0.00
|1108
|1999.06.15 14:17
|buy
|556
|0.04
|192.67
|0.00
|0.00
|1109
|1999.06.15 16:20
|sell
|557
|0.05
|192.61
|0.00
|0.00
|1110
|1999.06.15 16:47
|close
|553
|0.01
|192.42
|0.00
|0.00
|11.20
|1253.42
|1111
|1999.06.15 16:47
|close
|554
|0.02
|192.35
|0.00
|0.00
|-17.73
|1235.69
|1112
|1999.06.15 16:47
|close
|555
|0.03
|192.42
|0.00
|0.00
|14.83
|1250.52
|1113
|1999.06.15 16:47
|close
|556
|0.04
|192.35
|0.00
|0.00
|-11.94
|1238.58
|1114
|1999.06.15 16:47
|close
|557
|0.05
|192.42
|0.00
|0.00
|8.86
|1247.44
|1115
|1999.06.15 18:51
|buy
|558
|0.01
|192.14
|0.00
|0.00
|1116
|1999.06.15 22:04
|sell
|559
|0.02
|191.94
|0.00
|0.00
|1117
|1999.06.16 07:21
|buy
|560
|0.03
|192.14
|0.00
|0.00
|1118
|1999.06.16 10:14
|sell
|561
|0.04
|191.56
|0.00
|0.00
|1119
|1999.06.16 11:19
|buy
|562
|0.05
|191.06
|0.00
|0.00
|1120
|1999.06.16 12:01
|sell
|563
|0.01
|191.32
|0.00
|0.00
|1121
|1999.06.16 13:08
|buy
|564
|0.02
|190.96
|0.00
|0.00
|1122
|1999.06.16 14:32
|sell
|565
|0.03
|191.32
|0.00
|0.00
|1123
|1999.06.16 15:02
|close
|558
|0.01
|191.63
|0.00
|0.00
|-4.56
|1242.87
|1124
|1999.06.16 15:02
|close
|559
|0.02
|191.70
|0.00
|0.00
|3.86
|1246.74
|1125
|1999.06.16 15:02
|close
|560
|0.03
|191.63
|0.00
|0.00
|-14.28
|1232.46
|1126
|1999.06.16 15:02
|close
|561
|0.04
|191.70
|0.00
|0.00
|-5.22
|1227.24
|1127
|1999.06.16 15:02
|close
|562
|0.05
|191.63
|0.00
|0.00
|26.59
|1253.83
|1128
|1999.06.16 15:02
|close
|563
|0.01
|191.70
|0.00
|0.00
|-3.54
|1250.29
|1129
|1999.06.16 15:02
|close
|564
|0.02
|191.63
|0.00
|0.00
|12.50
|1262.79
|1130
|1999.06.16 15:02
|close
|565
|0.03
|191.70
|0.00
|0.00
|-10.64
|1252.15
|1131
|1999.06.16 15:02
|sell
|566
|0.01
|191.62
|0.00
|0.00
|1132
|1999.06.16 16:30
|buy
|567
|0.02
|191.33
|0.00
|0.00
|1133
|1999.06.16 20:00
|sell
|568
|0.03
|190.95
|0.00
|0.00
|1134
|1999.06.17 00:28
|buy
|569
|0.04
|191.21
|0.00
|0.00
|1135
|1999.06.17 01:17
|sell
|570
|0.05
|191.28
|0.00
|0.00
|1136
|1999.06.17 01:46
|buy
|571
|0.01
|191.09
|0.00
|0.00
|1137
|1999.06.17 03:47
|close
|566
|0.01
|190.62
|0.00
|0.00
|8.42
|1260.57
|1138
|1999.06.17 03:47
|close
|567
|0.02
|190.55
|0.00
|0.00
|-13.38
|1247.19
|1139
|1999.06.17 03:47
|close
|568
|0.03
|190.62
|0.00
|0.00
|6.51
|1253.70
|1140
|1999.06.17 03:47
|close
|569
|0.04
|190.55
|0.00
|0.00
|-24.63
|1229.07
|1141
|1999.06.17 03:47
|close
|570
|0.05
|190.62
|0.00
|0.00
|30.78
|1259.85
|1142
|1999.06.17 03:47
|close
|571
|0.01
|190.55
|0.00
|0.00
|-5.04
|1254.81
|1143
|1999.06.17 03:48
|buy
|572
|0.01
|190.71
|0.00
|0.00
|1144
|1999.06.17 05:00
|sell
|573
|0.02
|190.78
|0.00
|0.00
|1145
|1999.06.17 06:42
|buy
|574
|0.03
|190.52
|0.00
|0.00
|1146
|1999.06.17 07:17
|close
|572
|0.01
|190.77
|0.00
|0.00
|0.56
|1255.37
|1147
|1999.06.17 07:17
|close
|573
|0.02
|190.84
|0.00
|0.00
|-1.12
|1254.25
|1148
|1999.06.17 07:17
|close
|574
|0.03
|190.77
|0.00
|0.00
|7.00
|1261.25
|1149
|1999.06.17 07:20
|sell
|575
|0.01
|190.80
|0.00
|0.00
|1150
|1999.06.17 11:44
|buy
|576
|0.02
|190.93
|0.00
|0.00
|1151
|1999.06.17 14:03
|sell
|577
|0.03
|191.04
|0.00
|0.00
|1152
|1999.06.17 15:26
|buy
|578
|0.04
|190.81
|0.00
|0.00
|1153
|1999.06.17 15:27
|close
|575
|0.01
|191.10
|0.00
|0.00
|-2.80
|1258.45
|1154
|1999.06.17 15:27
|close
|576
|0.02
|191.03
|0.00
|0.00
|1.86
|1260.31
|1155
|1999.06.17 15:27
|close
|577
|0.03
|191.10
|0.00
|0.00
|-1.68
|1258.63
|1156
|1999.06.17 15:27
|close
|578
|0.04
|191.03
|0.00
|0.00
|8.22
|1266.85
|1157
|1999.06.17 16:32
|buy
|579
|0.01
|190.73
|0.00
|0.00
|1158
|1999.06.17 22:37
|sell
|580
|0.02
|190.23
|0.00
|0.00
|1159
|1999.06.18 01:36
|buy
|581
|0.03
|190.38
|0.00
|0.00
|1160
|1999.06.18 02:20
|sell
|582
|0.04
|190.74
|0.00
|0.00
|1161
|1999.06.18 07:07
|buy
|583
|0.05
|190.49
|0.00
|0.00
|1162
|1999.06.18 07:08
|close
|579
|0.01
|190.75
|0.00
|0.00
|0.39
|1267.24
|1163
|1999.06.18 07:08
|close
|580
|0.02
|190.82
|0.00
|0.00
|-11.62
|1255.62
|1164
|1999.06.18 07:08
|close
|581
|0.03
|190.75
|0.00
|0.00
|10.36
|1265.98
|1165
|1999.06.18 07:08
|close
|582
|0.04
|190.82
|0.00
|0.00
|-2.98
|1263.00
|1166
|1999.06.18 07:08
|close
|583
|0.05
|190.75
|0.00
|0.00
|12.13
|1275.13
|1167
|1999.06.18 07:18
|buy
|584
|0.01
|190.77
|0.00
|0.00
|1168
|1999.06.18 12:04
|sell
|585
|0.02
|189.94
|0.00
|0.00
|1169
|1999.06.18 12:57
|buy
|586
|0.03
|189.59
|0.00
|0.00
|1170
|1999.06.18 13:34
|close
|584
|0.01
|190.87
|0.00
|0.00
|0.93
|1276.06
|1171
|1999.06.18 13:34
|close
|585
|0.02
|190.94
|0.00
|0.00
|-18.66
|1257.40
|1172
|1999.06.18 13:34
|close
|586
|0.03
|190.87
|0.00
|0.00
|35.84
|1293.24
|1173
|1999.06.18 13:34
|sell
|587
|0.01
|190.90
|0.00
|0.00
|1174
|1999.06.18 17:10
|buy
|588
|0.02
|192.18
|0.00
|0.00
|1175
|1999.06.18 19:05
|sell
|589
|0.03
|192.12
|0.00
|0.00
|1176
|1999.06.21 08:11
|buy
|590
|0.04
|194.33
|0.00
|0.00
|1177
|1999.06.21 09:08
|sell
|591
|0.05
|194.77
|0.00
|0.00
|1178
|1999.06.21 12:11
|buy
|592
|0.01
|194.63
|0.00
|0.00
|1179
|1999.06.21 14:01
|sell
|593
|0.02
|194.58
|0.00
|0.00
|1180
|1999.06.21 14:14
|buy
|594
|0.03
|194.16
|0.00
|0.00
|1181
|1999.06.21 14:38
|sell
|595
|0.04
|194.58
|0.00
|0.00
|1182
|1999.06.22 08:44
|close
|587
|0.01
|193.70
|0.00
|0.00
|-26.73
|1266.51
|1183
|1999.06.22 08:44
|close
|588
|0.02
|193.63
|0.00
|0.00
|27.85
|1294.36
|1184
|1999.06.22 08:44
|close
|589
|0.03
|193.70
|0.00
|0.00
|-46.04
|1248.32
|1185
|1999.06.22 08:44
|close
|590
|0.04
|193.63
|0.00
|0.00
|-25.34
|1222.98
|1186
|1999.06.22 08:44
|close
|591
|0.05
|193.70
|0.00
|0.00
|48.39
|1271.37
|1187
|1999.06.22 08:44
|close
|592
|0.01
|193.63
|0.00
|0.00
|-9.14
|1262.23
|1188
|1999.06.22 08:44
|close
|593
|0.02
|193.70
|0.00
|0.00
|15.81
|1278.04
|1189
|1999.06.22 08:44
|close
|594
|0.03
|193.63
|0.00
|0.00
|-14.25
|1263.79
|1190
|1999.06.22 08:44
|close
|595
|0.04
|193.70
|0.00
|0.00
|31.63
|1295.42
|1191
|1999.06.22 08:44
|buy
|596
|0.01
|193.74
|0.00
|0.00
|1192
|1999.06.22 11:17
|sell
|597
|0.02
|193.46
|0.00
|0.00
|1193
|1999.06.22 12:22
|buy
|598
|0.03
|193.00
|0.00
|0.00
|1194
|1999.06.22 12:56
|close
|596
|0.01
|193.27
|0.00
|0.00
|-4.39
|1291.03
|1195
|1999.06.22 12:56
|close
|597
|0.02
|193.34
|0.00
|0.00
|2.24
|1293.27
|1196
|1999.06.22 12:56
|close
|598
|0.03
|193.27
|0.00
|0.00
|7.55
|1300.82
|1197
|1999.06.22 13:00
|sell
|599
|0.01
|193.38
|0.00
|0.00
|1198
|1999.06.22 14:17
|buy
|600
|0.02
|193.17
|0.00
|0.00
|1199
|1999.06.22 14:29
|sell
|601
|0.03
|193.53
|0.00
|0.00
|1200
|1999.06.22 14:33
|close
|599
|0.01
|193.46
|0.00
|0.00
|-0.74
|1300.08
|1201
|1999.06.22 14:33
|close
|600
|0.02
|193.39
|0.00
|0.00
|4.11
|1304.19
|1202
|1999.06.22 14:33
|close
|601
|0.03
|193.46
|0.00
|0.00
|1.96
|1306.15
|1203
|1999.06.22 14:48
|buy
|602
|0.01
|193.17
|0.00
|0.00
|1204
|1999.06.22 15:41
|sell
|603
|0.02
|193.60
|0.00
|0.00
|1205
|1999.06.22 16:55
|close
|602
|0.01
|193.35
|0.00
|0.00
|1.68
|1307.83
|1206
|1999.06.22 16:55
|close
|603
|0.02
|193.42
|0.00
|0.00
|3.36
|1311.19
|1207
|1999.06.22 17:00
|buy
|604
|0.01
|193.27
|0.00
|0.00
|1208
|1999.06.22 18:08
|sell
|605
|0.02
|193.59
|0.00
|0.00
|1209
|1999.06.22 19:29
|close
|604
|0.01
|193.21
|0.00
|0.00
|-0.56
|1310.63
|1210
|1999.06.22 19:29
|close
|605
|0.02
|193.28
|0.00
|0.00
|5.78
|1316.41
|1211
|1999.06.22 19:29
|buy
|606
|0.01
|193.29
|0.00
|0.00
|1212
|1999.06.22 19:58
|sell
|607
|0.02
|193.70
|0.00
|0.00
|1213
|1999.06.22 20:24
|close
|606
|0.01
|193.42
|0.00
|0.00
|1.21
|1317.62
|1214
|1999.06.22 20:24
|close
|607
|0.02
|193.49
|0.00
|0.00
|3.92
|1321.54
|1215
|1999.06.22 22:02
|sell
|608
|0.01
|193.66
|0.00
|0.00
|1216
|1999.06.23 05:08
|buy
|609
|0.02
|194.02
|0.00
|0.00
|1217
|1999.06.23 07:11
|sell
|610
|0.03
|194.03
|0.00
|0.00
|1218
|1999.06.23 09:07
|buy
|611
|0.04
|193.85
|0.00
|0.00
|1219
|1999.06.23 12:40
|sell
|612
|0.05
|193.23
|0.00
|0.00
|1220
|1999.06.23 13:40
|buy
|613
|0.01
|192.95
|0.00
|0.00
|1221
|1999.06.23 18:04
|sell
|614
|0.02
|192.77
|0.00
|0.00
|1222
|1999.06.23 18:37
|close
|608
|0.01
|192.49
|0.00
|0.00
|10.62
|1332.16
|1223
|1999.06.23 18:37
|close
|609
|0.02
|192.42
|0.00
|0.00
|-29.86
|1302.30
|1224
|1999.06.23 18:37
|close
|610
|0.03
|192.49
|0.00
|0.00
|43.10
|1345.40
|1225
|1999.06.23 18:37
|close
|611
|0.04
|192.42
|0.00
|0.00
|-53.38
|1292.02
|1226
|1999.06.23 18:37
|close
|612
|0.05
|192.49
|0.00
|0.00
|34.51
|1326.53
|1227
|1999.06.23 18:37
|close
|613
|0.01
|192.42
|0.00
|0.00
|-4.95
|1321.58
|1228
|1999.06.23 18:37
|close
|614
|0.02
|192.49
|0.00
|0.00
|5.22
|1326.80
|1229
|1999.06.23 20:50
|sell
|615
|0.01
|192.62
|0.00
|0.00
|1230
|1999.06.23 23:44
|buy
|616
|0.02
|192.72
|0.00
|0.00
|1231
|1999.06.24 01:06
|sell
|617
|0.03
|192.69
|0.00
|0.00
|1232
|1999.06.24 03:02
|buy
|618
|0.04
|192.62
|0.00
|0.00
|1233
|1999.06.24 04:26
|sell
|619
|0.05
|192.65
|0.00
|0.00
|1234
|1999.06.24 05:37
|buy
|620
|0.01
|192.51
|0.00
|0.00
|1235
|1999.06.24 07:11
|sell
|621
|0.02
|192.48
|0.00
|0.00
|1236
|1999.06.24 08:24
|close
|615
|0.01
|192.36
|0.00
|0.00
|1.52
|1328.32
|1237
|1999.06.24 08:24
|close
|616
|0.02
|192.29
|0.00
|0.00
|-6.84
|1321.48
|1238
|1999.06.24 08:24
|close
|617
|0.03
|192.36
|0.00
|0.00
|9.24
|1330.72
|1239
|1999.06.24 08:24
|close
|618
|0.04
|192.29
|0.00
|0.00
|-12.32
|1318.40
|1240
|1999.06.24 08:24
|close
|619
|0.05
|192.36
|0.00
|0.00
|13.53
|1331.93
|1241
|1999.06.24 08:24
|close
|620
|0.01
|192.29
|0.00
|0.00
|-2.05
|1329.88
|1242
|1999.06.24 08:24
|close
|621
|0.02
|192.36
|0.00
|0.00
|2.24
|1332.12
|1243
|1999.06.24 08:38
|buy
|622
|0.01
|192.21
|0.00
|0.00
|1244
|1999.06.24 10:08
|sell
|623
|0.02
|192.38
|0.00
|0.00
|1245
|1999.06.24 11:22
|buy
|624
|0.03
|192.20
|0.00
|0.00
|1246
|1999.06.24 11:35
|close
|622
|0.01
|192.37
|0.00
|0.00
|1.50
|1333.62
|1247
|1999.06.24 11:35
|close
|623
|0.02
|192.44
|0.00
|0.00
|-1.12
|1332.50
|1248
|1999.06.24 11:35
|close
|624
|0.03
|192.37
|0.00
|0.00
|4.76
|1337.26
|1249
|1999.06.24 11:58
|sell
|625
|0.01
|192.56
|0.00
|0.00
|1250
|1999.06.25 02:18
|buy
|626
|0.02
|193.47
|0.00
|0.00
|1251
|1999.06.25 04:04
|sell
|627
|0.03
|193.55
|0.00
|0.00
|1252
|1999.06.25 05:34
|buy
|628
|0.04
|193.39
|0.00
|0.00
|1253
|1999.06.25 09:06
|sell
|629
|0.05
|193.35
|0.00
|0.00
|1254
|1999.06.25 11:34
|buy
|630
|0.01
|193.29
|0.00
|0.00
|1255
|1999.06.25 14:33
|sell
|631
|0.02
|193.05
|0.00
|0.00
|1256
|1999.06.25 14:50
|close
|625
|0.01
|192.81
|0.00
|0.00
|-2.63
|1334.63
|1257
|1999.06.25 14:50
|close
|626
|0.02
|192.74
|0.00
|0.00
|-13.62
|1321.01
|1258
|1999.06.25 14:50
|close
|627
|0.03
|192.81
|0.00
|0.00
|20.71
|1341.72
|1259
|1999.06.25 14:50
|close
|628
|0.04
|192.74
|0.00
|0.00
|-24.26
|1317.46
|1260
|1999.06.25 14:50
|close
|629
|0.05
|192.81
|0.00
|0.00
|25.19
|1342.65
|1261
|1999.06.25 14:50
|close
|630
|0.01
|192.74
|0.00
|0.00
|-5.13
|1337.52
|1262
|1999.06.25 14:50
|close
|631
|0.02
|192.81
|0.00
|0.00
|4.48
|1342.00
|1263
|1999.06.25 14:58
|sell
|632
|0.01
|193.06
|0.00
|0.00
|1264
|1999.06.25 17:43
|buy
|633
|0.02
|192.82
|0.00
|0.00
|1265
|1999.06.25 19:14
|sell
|634
|0.03
|193.00
|0.00
|0.00
|1266
|1999.06.25 19:14
|close
|632
|0.01
|192.85
|0.00
|0.00
|1.96
|1343.96
|1267
|1999.06.25 19:14
|close
|633
|0.02
|192.78
|0.00
|0.00
|-0.75
|1343.21
|1268
|1999.06.25 19:14
|close
|634
|0.03
|192.85
|0.00
|0.00
|4.19
|1347.40
|1269
|1999.06.25 19:16
|sell
|635
|0.01
|192.92
|0.00
|0.00
|1270
|1999.06.25 22:07
|buy
|636
|0.02
|192.47
|0.00
|0.00
|1271
|1999.06.25 22:11
|close
|635
|0.01
|192.77
|0.00
|0.00
|1.39
|1348.79
|1272
|1999.06.25 22:11
|close
|636
|0.02
|192.70
|0.00
|0.00
|4.29
|1353.08
|1273
|1999.06.28 00:33
|buy
|637
|0.01
|192.28
|0.00
|0.00
|1274
|1999.06.28 01:51
|sell
|638
|0.02
|192.66
|0.00
|0.00
|1275
|1999.06.28 03:02
|buy
|639
|0.03
|192.66
|0.00
|0.00
|1276
|1999.06.28 06:07
|sell
|640
|0.04
|192.28
|0.00
|0.00
|1277
|1999.06.28 07:26
|buy
|641
|0.05
|191.97
|0.00
|0.00
|1278
|1999.06.28 08:58
|sell
|642
|0.01
|192.18
|0.00
|0.00
|1279
|1999.06.28 09:01
|close
|637
|0.01
|192.26
|0.00
|0.00
|-0.19
|1352.89
|1280
|1999.06.28 09:01
|close
|638
|0.02
|192.33
|0.00
|0.00
|6.16
|1359.05
|1281
|1999.06.28 09:01
|close
|639
|0.03
|192.26
|0.00
|0.00
|-11.20
|1347.85
|1282
|1999.06.28 09:01
|close
|640
|0.04
|192.33
|0.00
|0.00
|-1.86
|1345.99
|1283
|1999.06.28 09:01
|close
|641
|0.05
|192.26
|0.00
|0.00
|13.53
|1359.52
|1284
|1999.06.28 09:01
|close
|642
|0.01
|192.33
|0.00
|0.00
|-1.40
|1358.12
|1285
|1999.06.28 09:02
|sell
|643
|0.01
|192.23
|0.00
|0.00
|1286
|1999.06.28 09:02
|buy
|644
|0.02
|192.13
|0.00
|0.00
|1287
|1999.06.28 09:03
|sell
|645
|0.03
|192.25
|0.00
|0.00
|1288
|1999.06.28 09:08
|buy
|646
|0.04
|192.15
|0.00
|0.00
|1289
|1999.06.28 09:08
|sell
|647
|0.05
|192.24
|0.00
|0.00
|1290
|1999.06.28 09:13
|buy
|648
|0.01
|192.14
|0.00
|0.00
|1291
|1999.06.28 09:13
|sell
|649
|0.02
|192.25
|0.00
|0.00
|1292
|1999.06.28 09:23
|close
|643
|0.01
|192.12
|0.00
|0.00
|1.03
|1359.15
|1293
|1999.06.28 09:23
|close
|644
|0.02
|192.05
|0.00
|0.00
|-1.49
|1357.66
|1294
|1999.06.28 09:23
|close
|645
|0.03
|192.12
|0.00
|0.00
|3.64
|1361.30
|1295
|1999.06.28 09:23
|close
|646
|0.04
|192.05
|0.00
|0.00
|-3.73
|1357.57
|1296
|1999.06.28 09:23
|close
|647
|0.05
|192.12
|0.00
|0.00
|5.59
|1363.16
|1297
|1999.06.28 09:23
|close
|648
|0.01
|192.05
|0.00
|0.00
|-0.84
|1362.32
|1298
|1999.06.28 09:23
|close
|649
|0.02
|192.12
|0.00
|0.00
|2.43
|1364.75
|1299
|1999.06.28 09:23
|buy
|650
|0.01
|192.15
|0.00
|0.00
|1300
|1999.06.28 09:47
|sell
|651
|0.02
|192.22
|0.00
|0.00
|1301
|1999.06.28 09:47
|buy
|652
|0.03
|192.11
|0.00
|0.00
|1302
|1999.06.28 09:49
|sell
|653
|0.04
|192.22
|0.00
|0.00
|1303
|1999.06.28 09:50
|buy
|654
|0.05
|192.15
|0.00
|0.00
|1304
|1999.06.28 09:50
|sell
|655
|0.01
|192.22
|0.00
|0.00
|1305
|1999.06.28 09:57
|close
|650
|0.01
|192.36
|0.00
|0.00
|1.96
|1366.71
|1306
|1999.06.28 09:57
|close
|651
|0.02
|192.43
|0.00
|0.00
|-3.92
|1362.79
|1307
|1999.06.28 09:57
|close
|652
|0.03
|192.36
|0.00
|0.00
|7.00
|1369.79
|1308
|1999.06.28 09:57
|close
|653
|0.04
|192.43
|0.00
|0.00
|-7.83
|1361.96
|1309
|1999.06.28 09:57
|close
|654
|0.05
|192.36
|0.00
|0.00
|9.79
|1371.75
|1310
|1999.06.28 09:57
|close
|655
|0.01
|192.43
|0.00
|0.00
|-1.96
|1369.79
|1311
|1999.06.28 09:57
|sell
|656
|0.01
|192.37
|0.00
|0.00
|1312
|1999.06.28 12:31
|buy
|657
|0.02
|191.90
|0.00
|0.00
|1313
|1999.06.28 12:42
|close
|656
|0.01
|192.13
|0.00
|0.00
|2.24
|1372.03
|1314
|1999.06.28 12:42
|close
|657
|0.02
|192.06
|0.00
|0.00
|2.99
|1375.02
|1315
|1999.06.28 12:50
|buy
|658
|0.01
|191.89
|0.00
|0.00
|1316
|1999.06.28 16:59
|sell
|659
|0.02
|191.85
|0.00
|0.00
|1317
|1999.06.28 20:23
|buy
|660
|0.03
|191.85
|0.00
|0.00
|1318
|1999.06.28 21:50
|close
|658
|0.01
|192.23
|0.00
|0.00
|3.17
|1378.19
|1319
|1999.06.28 21:50
|close
|659
|0.02
|192.30
|0.00
|0.00
|-8.40
|1369.79
|1320
|1999.06.28 21:50
|close
|660
|0.03
|192.23
|0.00
|0.00
|10.64
|1380.43
|1321
|1999.06.28 21:50
|sell
|661
|0.01
|192.21
|0.00
|0.00
|1322
|1999.06.29 01:00
|buy
|662
|0.02
|192.15
|0.00
|0.00
|1323
|1999.06.29 01:09
|sell
|663
|0.03
|192.29
|0.00
|0.00
|1324
|1999.06.29 03:09
|buy
|664
|0.04
|192.12
|0.00
|0.00
|1325
|1999.06.29 03:51
|close
|661
|0.01
|192.38
|0.00
|0.00
|-1.89
|1378.53
|1326
|1999.06.29 03:51
|close
|662
|0.02
|192.31
|0.00
|0.00
|2.98
|1381.51
|1327
|1999.06.29 03:51
|close
|663
|0.03
|192.38
|0.00
|0.00
|-2.52
|1378.99
|1328
|1999.06.29 03:51
|close
|664
|0.04
|192.31
|0.00
|0.00
|7.09
|1386.08
|1329
|1999.06.29 03:56
|buy
|665
|0.01
|192.13
|0.00
|0.00
|1330
|1999.06.29 04:18
|sell
|666
|0.02
|192.31
|0.00
|0.00
|1331
|1999.06.29 06:51
|buy
|667
|0.03
|191.99
|0.00
|0.00
|1332
|1999.06.29 06:51
|close
|665
|0.01
|192.08
|0.00
|0.00
|-0.47
|1385.61
|1333
|1999.06.29 06:51
|close
|666
|0.02
|192.15
|0.00
|0.00
|2.99
|1388.60
|1334
|1999.06.29 06:51
|close
|667
|0.03
|192.08
|0.00
|0.00
|2.52
|1391.12
|1335
|1999.06.29 07:23
|sell
|668
|0.01
|192.18
|0.00
|0.00
|1336
|1999.06.29 08:07
|buy
|669
|0.02
|191.91
|0.00
|0.00
|1337
|1999.06.29 13:03
|sell
|670
|0.03
|191.54
|0.00
|0.00
|1338
|1999.06.29 14:04
|buy
|671
|0.04
|191.39
|0.00
|0.00
|1339
|1999.06.29 14:17
|sell
|672
|0.05
|191.62
|0.00
|0.00
|1340
|1999.06.29 14:22
|close
|668
|0.01
|191.46
|0.00
|0.00
|6.72
|1397.84
|1341
|1999.06.29 14:22
|close
|669
|0.02
|191.39
|0.00
|0.00
|-9.71
|1388.13
|1342
|1999.06.29 14:22
|close
|670
|0.03
|191.46
|0.00
|0.00
|2.24
|1390.37
|1343
|1999.06.29 14:22
|close
|671
|0.04
|191.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1390.37
|1344
|1999.06.29 14:22
|close
|672
|0.05
|191.46
|0.00
|0.00
|7.46
|1397.83
|1345
|1999.06.29 14:24
|sell
|673
|0.01
|191.61
|0.00
|0.00
|1346
|1999.06.29 14:41
|buy
|674
|0.02
|191.40
|0.00
|0.00
|1347
|1999.06.29 17:01
|sell
|675
|0.03
|191.14
|0.00
|0.00
|1348
|1999.06.29 17:32
|buy
|676
|0.04
|190.85
|0.00
|0.00
|1349
|1999.06.29 19:23
|sell
|677
|0.05
|190.71
|0.00
|0.00
|1350
|1999.06.29 20:26
|close
|673
|0.01
|190.47
|0.00
|0.00
|10.63
|1408.46
|1351
|1999.06.29 20:26
|close
|674
|0.02
|190.40
|0.00
|0.00
|-18.67
|1389.79
|1352
|1999.06.29 20:26
|close
|675
|0.03
|190.47
|0.00
|0.00
|18.76
|1408.55
|1353
|1999.06.29 20:26
|close
|676
|0.04
|190.40
|0.00
|0.00
|-16.80
|1391.75
|1354
|1999.06.29 20:26
|close
|677
|0.05
|190.47
|0.00
|0.00
|11.20
|1402.95
|1355
|1999.06.29 20:28
|buy
|678
|0.01
|190.43
|0.00
|0.00
|1356
|1999.06.30 00:47
|sell
|679
|0.02
|190.50
|0.00
|0.00
|1357
|1999.06.30 03:21
|buy
|680
|0.03
|190.38
|0.00
|0.00
|1358
|1999.06.30 03:48
|close
|678
|0.01
|190.67
|0.00
|0.00
|2.44
|1405.39
|1359
|1999.06.30 03:48
|close
|679
|0.02
|190.74
|0.00
|0.00
|-4.47
|1400.92
|1360
|1999.06.30 03:48
|close
|680
|0.03
|190.67
|0.00
|0.00
|8.12
|1409.04
|1361
|1999.06.30 04:42
|buy
|681
|0.01
|190.29
|0.00
|0.00
|1362
|1999.06.30 06:31
|sell
|682
|0.02
|190.09
|0.00
|0.00
|1363
|1999.06.30 12:38
|buy
|683
|0.03
|190.46
|0.00
|0.00
|1364
|1999.06.30 15:21
|sell
|684
|0.04
|190.36
|0.00
|0.00
|1365
|1999.06.30 18:15
|buy
|685
|0.05
|190.53
|0.00
|0.00
|1366
|1999.06.30 18:48
|sell
|686
|0.01
|190.95
|0.00
|0.00
|1367
|1999.06.30 20:44
|buy
|687
|0.02
|190.67
|0.00
|0.00
|1368
|1999.06.30 20:55
|sell
|688
|0.03
|191.00
|0.00
|0.00
|1369
|1999.06.30 23:42
|buy
|689
|0.04
|191.09
|0.00
|0.00
|1370
|1999.07.01 04:14
|close
|681
|0.01
|191.15
|0.00
|0.00
|8.61
|1417.65
|1371
|1999.07.01 04:14
|close
|682
|0.02
|191.22
|0.00
|0.00
|-22.90
|1394.75
|1372
|1999.07.01 04:14
|close
|683
|0.03
|191.15
|0.00
|0.00
|21.08
|1415.83
|1373
|1999.07.01 04:14
|close
|684
|0.04
|191.22
|0.00
|0.00
|-35.73
|1380.10
|1374
|1999.07.01 04:14
|close
|685
|0.05
|191.15
|0.00
|0.00
|31.88
|1411.99
|1375
|1999.07.01 04:14
|close
|686
|0.01
|191.22
|0.00
|0.00
|-3.43
|1408.56
|1376
|1999.07.01 04:14
|close
|687
|0.02
|191.15
|0.00
|0.00
|10.14
|1418.70
|1377
|1999.07.01 04:14
|close
|688
|0.03
|191.22
|0.00
|0.00
|-8.89
|1409.81
|1378
|1999.07.01 04:14
|close
|689
|0.04
|191.15
|0.00
|0.00
|4.60
|1414.41
|1379
|1999.07.01 04:14
|sell
|690
|0.01
|191.13
|0.00
|0.00
|1380
|1999.07.01 05:53
|buy
|691
|0.02
|190.95
|0.00
|0.00
|1381
|1999.07.01 06:38
|sell
|692
|0.03
|191.00
|0.00
|0.00
|1382
|1999.07.01 07:08
|buy
|693
|0.04
|190.90
|0.00
|0.00
|1383
|1999.07.01 07:39
|sell
|694
|0.05
|191.03
|0.00
|0.00
|1384
|1999.07.01 07:46
|close
|690
|0.01
|190.93
|0.00
|0.00
|1.87
|1416.28
|1385
|1999.07.01 07:46
|close
|691
|0.02
|190.86
|0.00
|0.00
|-1.68
|1414.60
|1386
|1999.07.01 07:46
|close
|692
|0.03
|190.93
|0.00
|0.00
|1.96
|1416.56
|1387
|1999.07.01 07:46
|close
|693
|0.04
|190.86
|0.00
|0.00
|-1.49
|1415.07
|1388
|1999.07.01 07:46
|close
|694
|0.05
|190.93
|0.00
|0.00
|4.66
|1419.73
|1389
|1999.07.01 07:59
|buy
|695
|0.01
|190.88
|0.00
|0.00
|1390
|1999.07.01 10:11
|sell
|696
|0.02
|190.85
|0.00
|0.00
|1391
|1999.07.01 13:18
|buy
|697
|0.03
|190.91
|0.00
|0.00
|1392
|1999.07.01 15:00
|sell
|698
|0.04
|190.98
|0.00
|0.00
|1393
|1999.07.01 16:34
|buy
|699
|0.05
|190.77
|0.00
|0.00
|1394
|1999.07.01 18:08
|sell
|700
|0.01
|190.86
|0.00
|0.00
|1395
|1999.07.01 18:24
|buy
|701
|0.02
|190.55
|0.00
|0.00
|1396
|1999.07.01 20:12
|sell
|702
|0.03
|190.28
|0.00
|0.00
|1397
|1999.07.01 20:40
|buy
|703
|0.04
|189.96
|0.00
|0.00
|1398
|1999.07.02 01:44
|close
|695
|0.01
|190.47
|0.00
|0.00
|-3.62
|1416.11
|1399
|1999.07.02 01:44
|close
|696
|0.02
|190.54
|0.00
|0.00
|5.18
|1421.29
|1400
|1999.07.02 01:44
|close
|697
|0.03
|190.47
|0.00
|0.00
|-11.72
|1409.57
|1401
|1999.07.02 01:44
|close
|698
|0.04
|190.54
|0.00
|0.00
|15.21
|1424.78
|1402
|1999.07.02 01:44
|close
|699
|0.05
|190.47
|0.00
|0.00
|-13.02
|1411.76
|1403
|1999.07.02 01:44
|close
|700
|0.01
|190.54
|0.00
|0.00
|2.69
|1414.45
|1404
|1999.07.02 01:44
|close
|701
|0.02
|190.47
|0.00
|0.00
|-1.10
|1413.35
|1405
|1999.07.02 01:44
|close
|702
|0.03
|190.54
|0.00
|0.00
|-8.18
|1405.17
|1406
|1999.07.02 01:44
|close
|703
|0.04
|190.47
|0.00
|0.00
|19.82
|1424.99
|1407
|1999.07.02 01:46
|sell
|704
|0.01
|190.42
|0.00
|0.00
|1408
|1999.07.02 02:17
|buy
|705
|0.02
|190.26
|0.00
|0.00
|1409
|1999.07.02 04:11
|sell
|706
|0.03
|190.32
|0.00
|0.00
|1410
|1999.07.02 08:55
|buy
|707
|0.04
|190.42
|0.00
|0.00
|1411
|1999.07.02 10:32
|sell
|708
|0.05
|190.40
|0.00
|0.00
|1412
|1999.07.02 14:20
|buy
|709
|0.01
|190.67
|0.00
|0.00
|1413
|1999.07.02 15:12
|sell
|710
|0.02
|190.93
|0.00
|0.00
|1414
|1999.07.02 19:16
|buy
|711
|0.03
|190.90
|0.00
|0.00
|1415
|1999.07.02 21:24
|sell
|712
|0.04
|191.03
|0.00
|0.00
|1416
|1999.07.06 19:38
|close
|704
|0.01
|190.50
|0.00
|0.00
|-1.36
|1423.64
|1417
|1999.07.06 19:38
|close
|705
|0.02
|190.43
|0.00
|0.00
|3.96
|1427.59
|1418
|1999.07.06 19:38
|close
|706
|0.03
|190.50
|0.00
|0.00
|-6.85
|1420.74
|1419
|1999.07.06 19:38
|close
|707
|0.04
|190.43
|0.00
|0.00
|1.94
|1422.69
|1420
|1999.07.06 19:38
|close
|708
|0.05
|190.50
|0.00
|0.00
|-7.69
|1415.00
|1421
|1999.07.06 19:38
|close
|709
|0.01
|190.43
|0.00
|0.00
|-1.85
|1413.15
|1422
|1999.07.06 19:38
|close
|710
|0.02
|190.50
|0.00
|0.00
|6.81
|1419.96
|1423
|1999.07.06 19:38
|close
|711
|0.03
|190.43
|0.00
|0.00
|-11.97
|1407.99
|1424
|1999.07.06 19:38
|close
|712
|0.04
|190.50
|0.00
|0.00
|17.35
|1425.34
|1425
|1999.07.06 19:40
|buy
|713
|0.01
|190.47
|0.00
|0.00
|1426
|1999.07.06 21:22
|sell
|714
|0.02
|190.66
|0.00
|0.00
|1427
|1999.07.07 03:24
|buy
|715
|0.03
|190.60
|0.00
|0.00
|1428
|1999.07.07 03:39
|close
|713
|0.01
|190.84
|0.00
|0.00
|3.65
|1428.99
|1429
|1999.07.07 03:39
|close
|714
|0.02
|190.91
|0.00
|0.00
|-5.28
|1423.71
|1430
|1999.07.07 03:39
|close
|715
|0.03
|190.84
|0.00
|0.00
|6.72
|1430.43
|1431
|1999.07.07 03:40
|buy
|716
|0.01
|190.71
|0.00
|0.00
|1432
|1999.07.07 05:29
|sell
|717
|0.02
|190.90
|0.00
|0.00
|1433
|1999.07.07 08:34
|buy
|718
|0.03
|190.64
|0.00
|0.00
|1434
|1999.07.07 08:52
|close
|716
|0.01
|190.79
|0.00
|0.00
|0.74
|1431.17
|1435
|1999.07.07 08:52
|close
|717
|0.02
|190.86
|0.00
|0.00
|0.75
|1431.92
|1436
|1999.07.07 08:52
|close
|718
|0.03
|190.79
|0.00
|0.00
|4.20
|1436.12
|1437
|1999.07.07 09:47
|buy
|719
|0.01
|190.54
|0.00
|0.00
|1438
|1999.07.07 10:19
|sell
|720
|0.02
|190.77
|0.00
|0.00
|1439
|1999.07.07 12:17
|buy
|721
|0.03
|190.58
|0.00
|0.00
|1440
|1999.07.07 16:13
|sell
|722
|0.04
|190.42
|0.00
|0.00
|1441
|1999.07.07 23:58
|buy
|723
|0.05
|190.49
|0.00
|0.00
|1442
|1999.07.08 02:14
|sell
|724
|0.01
|190.64
|0.00
|0.00
|1443
|1999.07.08 06:57
|buy
|725
|0.02
|190.45
|0.00
|0.00
|1444
|1999.07.08 07:17
|sell
|726
|0.03
|190.56
|0.00
|0.00
|1445
|1999.07.08 13:17
|buy
|727
|0.04
|190.75
|0.00
|0.00
|1446
|1999.07.08 14:29
|close
|719
|0.01
|190.89
|0.00
|0.00
|3.85
|1439.97
|1447
|1999.07.08 14:29
|close
|720
|0.02
|190.96
|0.00
|0.00
|-5.37
|1434.60
|1448
|1999.07.08 14:29
|close
|721
|0.03
|190.89
|0.00
|0.00
|10.44
|1445.05
|1449
|1999.07.08 14:29
|close
|722
|0.04
|190.96
|0.00
|0.00
|-23.79
|1421.26
|1450
|1999.07.08 14:29
|close
|723
|0.05
|190.89
|0.00
|0.00
|21.61
|1442.87
|1451
|1999.07.08 14:29
|close
|724
|0.01
|190.96
|0.00
|0.00
|-2.99
|1439.88
|1452
|1999.07.08 14:29
|close
|725
|0.02
|190.89
|0.00
|0.00
|8.21
|1448.09
|1453
|1999.07.08 14:29
|close
|726
|0.03
|190.96
|0.00
|0.00
|-11.20
|1436.89
|1454
|1999.07.08 14:29
|close
|727
|0.04
|190.89
|0.00
|0.00
|5.23
|1442.12
|1455
|1999.07.08 15:30
|sell
|728
|0.01
|190.91
|0.00
|0.00
|1456
|1999.07.08 20:13
|buy
|729
|0.02
|191.05
|0.00
|0.00
|1457
|1999.07.09 00:04
|sell
|730
|0.03
|191.06
|0.00
|0.00
|1458
|1999.07.09 07:46
|buy
|731
|0.04
|191.28
|0.00
|0.00
|1459
|1999.07.09 14:46
|sell
|732
|0.05
|190.20
|0.00
|0.00
|1460
|1999.07.09 18:10
|buy
|733
|0.01
|189.79
|0.00
|0.00
|1461
|1999.07.09 21:55
|sell
|734
|0.02
|189.95
|0.00
|0.00
|1462
|1999.07.12 02:35
|buy
|735
|0.03
|189.71
|0.00
|0.00
|1463
|1999.07.12 04:35
|sell
|736
|0.04
|189.69
|0.00
|0.00
|1464
|1999.07.13 11:39
|close
|728
|0.01
|189.26
|0.00
|0.00
|14.48
|1456.60
|1465
|1999.07.13 11:39
|close
|729
|0.02
|189.19
|0.00
|0.00
|-33.54
|1423.06
|1466
|1999.07.13 11:39
|close
|730
|0.03
|189.26
|0.00
|0.00
|48.56
|1471.62
|1467
|1999.07.13 11:39
|close
|731
|0.04
|189.19
|0.00
|0.00
|-76.45
|1395.18
|1468
|1999.07.13 11:39
|close
|732
|0.05
|189.26
|0.00
|0.00
|40.82
|1435.99
|1469
|1999.07.13 11:39
|close
|733
|0.01
|189.19
|0.00
|0.00
|-5.21
|1430.79
|1470
|1999.07.13 11:39
|close
|734
|0.02
|189.26
|0.00
|0.00
|11.66
|1442.45
|1471
|1999.07.13 11:39
|close
|735
|0.03
|189.19
|0.00
|0.00
|-13.97
|1428.48
|1472
|1999.07.13 11:39
|close
|736
|0.04
|189.26
|0.00
|0.00
|14.84
|1443.31
|1473
|1999.07.13 11:39
|buy
|737
|0.01
|189.21
|0.00
|0.00
|1474
|1999.07.13 13:55
|sell
|738
|0.02
|189.32
|0.00
|0.00
|1475
|1999.07.13 14:46
|buy
|739
|0.03
|189.01
|0.00
|0.00
|1476
|1999.07.13 16:01
|close
|737
|0.01
|189.15
|0.00
|0.00
|-0.56
|1442.75
|1477
|1999.07.13 16:01
|close
|738
|0.02
|189.22
|0.00
|0.00
|1.87
|1444.62
|1478
|1999.07.13 16:01
|close
|739
|0.03
|189.15
|0.00
|0.00
|3.92
|1448.54
|1479
|1999.07.13 16:02
|sell
|740
|0.01
|189.14
|0.00
|0.00
|1480
|1999.07.14 02:27
|buy
|741
|0.02
|188.93
|0.00
|0.00
|1481
|1999.07.14 04:01
|sell
|742
|0.03
|189.03
|0.00
|0.00
|1482
|1999.07.14 07:02
|buy
|743
|0.04
|189.00
|0.00
|0.00
|1483
|1999.07.14 10:07
|sell
|744
|0.05
|188.40
|0.00
|0.00
|1484
|1999.07.14 15:14
|buy
|745
|0.01
|188.08
|0.00
|0.00
|1485
|1999.07.14 16:36
|sell
|746
|0.02
|188.47
|0.00
|0.00
|1486
|1999.07.14 19:45
|buy
|747
|0.03
|188.31
|0.00
|0.00
|1487
|1999.07.14 21:00
|sell
|748
|0.04
|188.60
|0.00
|0.00
|1488
|1999.07.19 02:23
|close
|740
|0.01
|188.28
|0.00
|0.00
|6.20
|1454.74
|1489
|1999.07.19 02:23
|close
|741
|0.02
|188.21
|0.00
|0.00
|-11.47
|1443.27
|1490
|1999.07.19 02:23
|close
|742
|0.03
|188.28
|0.00
|0.00
|16.44
|1459.71
|1491
|1999.07.19 02:23
|close
|743
|0.04
|188.21
|0.00
|0.00
|-25.55
|1434.16
|1492
|1999.07.19 02:23
|close
|744
|0.05
|188.28
|0.00
|0.00
|-1.99
|1432.17
|1493
|1999.07.19 02:23
|close
|745
|0.01
|188.21
|0.00
|0.00
|2.20
|1434.38
|1494
|1999.07.19 02:23
|close
|746
|0.02
|188.28
|0.00
|0.00
|0.52
|1434.89
|1495
|1999.07.19 02:23
|close
|747
|0.03
|188.21
|0.00
|0.00
|0.15
|1435.05
|1496
|1999.07.19 02:23
|close
|748
|0.04
|188.28
|0.00
|0.00
|5.88
|1440.92
|1497
|1999.07.19 02:25
|buy
|749
|0.01
|188.32
|0.00
|0.00
|1498
|1999.07.19 06:05
|sell
|750
|0.02
|187.83
|0.00
|0.00
|1499
|1999.07.19 07:43
|buy
|751
|0.03
|187.77
|0.00
|0.00
|1500
|1999.07.19 07:58
|sell
|752
|0.04
|188.01
|0.00
|0.00
|1501
|1999.07.19 08:24
|buy
|753
|0.05
|187.69
|0.00
|0.00
|1502
|1999.07.19 09:36
|close
|749
|0.01
|187.78
|0.00
|0.00
|-5.04
|1435.88
|1503
|1999.07.19 09:36
|close
|750
|0.02
|187.85
|0.00
|0.00
|-0.37
|1435.51
|1504
|1999.07.19 09:36
|close
|751
|0.03
|187.78
|0.00
|0.00
|0.28
|1435.79
|1505
|1999.07.19 09:36
|close
|752
|0.04
|187.85
|0.00
|0.00
|5.97
|1441.76
|1506
|1999.07.19 09:36
|close
|753
|0.05
|187.78
|0.00
|0.00
|4.19
|1445.95
|1507
|1999.07.19 10:26
|buy
|754
|0.01
|187.40
|0.00
|0.00
|1508
|1999.07.19 10:54
|sell
|755
|0.02
|187.78
|0.00
|0.00
|1509
|1999.07.19 11:06
|close
|754
|0.01
|187.48
|0.00
|0.00
|0.74
|1446.69
|1510
|1999.07.19 11:06
|close
|755
|0.02
|187.55
|0.00
|0.00
|4.30
|1450.99
|1511
|1999.07.19 11:25
|buy
|756
|0.01
|187.32
|0.00
|0.00
|1512
|1999.07.19 16:13
|sell
|757
|0.02
|186.77
|0.00
|0.00
|1513
|1999.07.19 16:54
|buy
|758
|0.03
|186.33
|0.00
|0.00
|1514
|1999.07.19 18:02
|sell
|759
|0.04
|186.27
|0.00
|0.00
|1515
|1999.07.19 20:12
|buy
|760
|0.05
|186.80
|0.00
|0.00
|1516
|1999.07.19 23:03
|sell
|761
|0.01
|187.05
|0.00
|0.00
|1517
|1999.07.20 01:40
|buy
|762
|0.02
|187.03
|0.00
|0.00
|1518
|1999.07.20 02:15
|sell
|763
|0.03
|187.29
|0.00
|0.00
|1519
|1999.07.20 04:29
|buy
|764
|0.04
|187.18
|0.00
|0.00
|1520
|1999.07.20 11:04
|close
|756
|0.01
|187.52
|0.00
|0.00
|2.07
|1453.06
|1521
|1999.07.20 11:04
|close
|757
|0.02
|187.59
|0.00
|0.00
|-15.91
|1437.15
|1522
|1999.07.20 11:04
|close
|758
|0.03
|187.52
|0.00
|0.00
|33.90
|1471.05
|1523
|1999.07.20 11:04
|close
|759
|0.04
|187.59
|0.00
|0.00
|-50.47
|1420.58
|1524
|1999.07.20 11:04
|close
|760
|0.05
|187.52
|0.00
|0.00
|34.57
|1455.15
|1525
|1999.07.20 11:04
|close
|761
|0.01
|187.59
|0.00
|0.00
|-5.34
|1449.81
|1526
|1999.07.20 11:04
|close
|762
|0.02
|187.52
|0.00
|0.00
|9.14
|1458.95
|1527
|1999.07.20 11:04
|close
|763
|0.03
|187.59
|0.00
|0.00
|-8.40
|1450.55
|1528
|1999.07.20 11:04
|close
|764
|0.04
|187.52
|0.00
|0.00
|12.69
|1463.24
|1529
|1999.07.20 11:04
|sell
|765
|0.01
|187.49
|0.00
|0.00
|1530
|1999.07.20 11:22
|close
|765
|0.01
|186.95
|0.00
|0.00
|5.04
|1468.28
|1531
|1999.07.20 11:22
|sell
|766
|0.01
|186.90
|0.00
|0.00
|1532
|1999.07.20 12:03
|buy
|767
|0.02
|186.46
|0.00
|0.00
|1533
|1999.07.20 15:04
|sell
|768
|0.03
|186.04
|0.00
|0.00
|1534
|1999.07.20 17:33
|buy
|769
|0.04
|187.15
|0.00
|0.00
|1535
|1999.07.20 19:01
|sell
|770
|0.05
|186.96
|0.00
|0.00
|1536
|1999.07.20 19:55
|buy
|771
|0.01
|186.64
|0.00
|0.00
|1537
|1999.07.20 22:02
|sell
|772
|0.02
|186.77
|0.00
|0.00
|1538
|1999.07.21 02:16
|buy
|773
|0.03
|187.50
|0.00
|0.00
|1539
|1999.07.21 04:39
|sell
|774
|0.04
|187.48
|0.00
|0.00
|1540
|1999.07.22 10:26
|close
|766
|0.01
|186.24
|0.00
|0.00
|4.94
|1473.22
|1541
|1999.07.22 10:26
|close
|767
|0.02
|186.17
|0.00
|0.00
|-3.84
|1469.38
|1542
|1999.07.22 10:26
|close
|768
|0.03
|186.24
|0.00
|0.00
|-9.24
|1460.14
|1543
|1999.07.22 10:26
|close
|769
|0.04
|186.17
|0.00
|0.00
|-33.44
|1426.70
|1544
|1999.07.22 10:26
|close
|770
|0.05
|186.24
|0.00
|0.00
|27.52
|1454.22
|1545
|1999.07.22 10:26
|close
|771
|0.01
|186.17
|0.00
|0.00
|-3.59
|1450.63
|1546
|1999.07.22 10:26
|close
|772
|0.02
|186.24
|0.00
|0.00
|7.46
|1458.09
|1547
|1999.07.22 10:26
|close
|773
|0.03
|186.17
|0.00
|0.00
|-35.46
|1422.63
|1548
|1999.07.22 10:26
|close
|774
|0.04
|186.24
|0.00
|0.00
|42.64
|1465.27
|1549
|1999.07.22 10:26
|buy
|775
|0.01
|186.25
|0.00
|0.00
|1550
|1999.07.22 11:04
|sell
|776
|0.02
|186.67
|0.00
|0.00
|1551
|1999.07.22 11:08
|close
|775
|0.01
|186.38
|0.00
|0.00
|1.21
|1466.48
|1552
|1999.07.22 11:08
|close
|776
|0.02
|186.45
|0.00
|0.00
|4.10
|1470.58
|1553
|1999.07.22 11:24
|buy
|777
|0.01
|186.10
|0.00
|0.00
|1554
|1999.07.22 13:08
|sell
|778
|0.02
|186.28
|0.00
|0.00
|1555
|1999.07.22 15:51
|buy
|779
|0.03
|186.44
|0.00
|0.00
|1556
|1999.07.22 20:28
|sell
|780
|0.04
|185.14
|0.00
|0.00
|1557
|1999.07.22 21:49
|buy
|781
|0.05
|184.42
|0.00
|0.00
|1558
|1999.07.22 23:17
|sell
|782
|0.01
|184.61
|0.00
|0.00
|1559
|1999.07.23 01:09
|close
|777
|0.01
|185.43
|0.00
|0.00
|-6.06
|1464.52
|1560
|1999.07.23 01:09
|close
|778
|0.02
|185.50
|0.00
|0.00
|13.95
|1478.47
|1561
|1999.07.23 01:09
|close
|779
|0.03
|185.43
|0.00
|0.00
|-27.68
|1450.79
|1562
|1999.07.23 01:09
|close
|780
|0.04
|185.50
|0.00
|0.00
|-14.65
|1436.14
|1563
|1999.07.23 01:09
|close
|781
|0.05
|185.43
|0.00
|0.00
|48.11
|1484.26
|1564
|1999.07.23 01:09
|close
|782
|0.01
|185.50
|0.00
|0.00
|-8.60
|1475.65
|1565
|1999.07.23 01:09
|sell
|783
|0.01
|185.46
|0.00
|0.00
|1566
|1999.07.23 02:35
|buy
|784
|0.02
|185.21
|0.00
|0.00
|1567
|1999.07.23 02:39
|close
|783
|0.01
|185.64
|0.00
|0.00
|-1.68
|1473.97
|1568
|1999.07.23 02:39
|close
|784
|0.02
|185.57
|0.00
|0.00
|6.72
|1480.69
|1569
|1999.07.23 02:39
|sell
|785
|0.01
|185.60
|0.00
|0.00
|1570
|1999.07.23 05:23
|buy
|786
|0.02
|185.57
|0.00
|0.00
|1571
|1999.07.23 05:48
|sell
|787
|0.03
|185.73
|0.00
|0.00
|1572
|1999.07.23 06:39
|buy
|788
|0.04
|185.49
|0.00
|0.00
|1573
|1999.07.23 06:47
|close
|785
|0.01
|185.64
|0.00
|0.00
|-0.38
|1480.31
|1574
|1999.07.23 06:47
|close
|786
|0.02
|185.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1480.31
|1575
|1999.07.23 06:47
|close
|787
|0.03
|185.64
|0.00
|0.00
|2.52
|1482.83
|1576
|1999.07.23 06:47
|close
|788
|0.04
|185.57
|0.00
|0.00
|2.99
|1485.82
|1577
|1999.07.23 06:59
|sell
|789
|0.01
|185.75
|0.00
|0.00
|1578
|1999.07.23 07:57
|buy
|790
|0.02
|185.36
|0.00
|0.00
|1579
|1999.07.23 14:32
|sell
|791
|0.03
|184.25
|0.00
|0.00
|1580
|1999.07.23 16:11
|buy
|792
|0.04
|184.03
|0.00
|0.00
|1581
|1999.07.23 18:25
|sell
|793
|0.05
|184.04
|0.00
|0.00
|1582
|1999.07.23 21:17
|buy
|794
|0.01
|183.94
|0.00
|0.00
|1583
|1999.07.26 00:01
|sell
|795
|0.02
|184.44
|0.00
|0.00
|1584
|1999.07.26 06:28
|buy
|796
|0.03
|185.05
|0.00
|0.00
|1585
|1999.07.26 11:00
|sell
|797
|0.04
|184.60
|0.00
|0.00
|1586
|1999.07.26 13:24
|close
|789
|0.01
|183.72
|0.00
|0.00
|18.63
|1504.45
|1587
|1999.07.26 13:24
|close
|790
|0.02
|183.65
|0.00
|0.00
|-31.53
|1472.92
|1588
|1999.07.26 13:24
|close
|791
|0.03
|183.72
|0.00
|0.00
|13.92
|1486.84
|1589
|1999.07.26 13:24
|close
|792
|0.04
|183.65
|0.00
|0.00
|-13.39
|1473.45
|1590
|1999.07.26 13:24
|close
|793
|0.05
|183.72
|0.00
|0.00
|13.41
|1486.87
|1591
|1999.07.26 13:24
|close
|794
|0.01
|183.65
|0.00
|0.00
|-2.51
|1484.35
|1592
|1999.07.26 13:24
|close
|795
|0.02
|183.72
|0.00
|0.00
|13.44
|1497.79
|1593
|1999.07.26 13:24
|close
|796
|0.03
|183.65
|0.00
|0.00
|-39.19
|1458.60
|1594
|1999.07.26 13:24
|close
|797
|0.04
|183.72
|0.00
|0.00
|32.84
|1491.44
|1595
|1999.07.26 13:24
|buy
|798
|0.01
|183.70
|0.00
|0.00
|1596
|1999.07.26 15:00
|sell
|799
|0.02
|184.06
|0.00
|0.00
|1597
|1999.07.26 19:19
|buy
|800
|0.03
|185.23
|0.00
|0.00
|1598
|1999.07.26 20:06
|sell
|801
|0.04
|185.52
|0.00
|0.00
|1599
|1999.07.27 02:40
|buy
|802
|0.05
|185.79
|0.00
|0.00
|1600
|1999.07.27 07:02
|sell
|803
|0.01
|185.32
|0.00
|0.00
|1601
|1999.07.27 11:17
|buy
|804
|0.02
|185.28
|0.00
|0.00
|1602
|1999.07.27 13:35
|sell
|805
|0.03
|185.49
|0.00
|0.00
|1603
|1999.07.27 15:50
|buy
|806
|0.04
|185.33
|0.00
|0.00
|1604
|1999.07.29 17:07
|close
|798
|0.01
|185.91
|0.00
|0.00
|21.60
|1513.05
|1605
|1999.07.29 17:07
|close
|799
|0.02
|185.98
|0.00
|0.00
|-38.85
|1474.19
|1606
|1999.07.29 17:07
|close
|800
|0.03
|185.91
|0.00
|0.00
|21.99
|1496.19
|1607
|1999.07.29 17:07
|close
|801
|0.04
|185.98
|0.00
|0.00
|-23.23
|1472.95
|1608
|1999.07.29 17:07
|close
|802
|0.05
|185.91
|0.00
|0.00
|9.54
|1482.49
|1609
|1999.07.29 17:07
|close
|803
|0.01
|185.98
|0.00
|0.00
|-7.37
|1475.12
|1610
|1999.07.29 17:07
|close
|804
|0.02
|185.91
|0.00
|0.00
|13.32
|1488.44
|1611
|1999.07.29 17:07
|close
|805
|0.03
|185.98
|0.00
|0.00
|-17.35
|1471.09
|1612
|1999.07.29 17:07
|close
|806
|0.04
|185.91
|0.00
|0.00
|24.80
|1495.89
|1613
|1999.07.29 17:08
|sell
|807
|0.01
|185.90
|0.00
|0.00
|1614
|1999.07.29 22:53
|buy
|808
|0.02
|186.57
|0.00
|0.00
|1615
|1999.07.30 01:18
|sell
|809
|0.03
|186.70
|0.00
|0.00
|1616
|1999.07.30 03:11
|buy
|810
|0.04
|186.66
|0.00
|0.00
|1617
|1999.07.30 06:05
|sell
|811
|0.05
|186.02
|0.00
|0.00
|1618
|1999.07.30 15:43
|buy
|812
|0.01
|186.48
|0.00
|0.00
|1619
|1999.07.30 20:18
|sell
|813
|0.02
|186.10
|0.00
|0.00
|1620
|1999.07.30 21:17
|buy
|814
|0.03
|185.64
|0.00
|0.00
|1621
|1999.08.02 00:01
|sell
|815
|0.04
|186.20
|0.00
|0.00
|1622
|1999.08.02 01:30
|close
|807
|0.01
|185.72
|0.00
|0.00
|1.07
|1496.97
|1623
|1999.08.02 01:30
|close
|808
|0.02
|185.65
|0.00
|0.00
|-16.38
|1480.58
|1624
|1999.08.02 01:30
|close
|809
|0.03
|185.72
|0.00
|0.00
|26.52
|1507.10
|1625
|1999.08.02 01:30
|close
|810
|0.04
|185.65
|0.00
|0.00
|-36.92
|1470.18
|1626
|1999.08.02 01:30
|close
|811
|0.05
|185.72
|0.00
|0.00
|12.48
|1482.67
|1627
|1999.08.02 01:30
|close
|812
|0.01
|185.65
|0.00
|0.00
|-7.54
|1475.12
|1628
|1999.08.02 01:30
|close
|813
|0.02
|185.72
|0.00
|0.00
|6.48
|1481.61
|1629
|1999.08.02 01:30
|close
|814
|0.03
|185.65
|0.00
|0.00
|0.87
|1482.48
|1630
|1999.08.02 01:30
|close
|815
|0.04
|185.72
|0.00
|0.00
|17.91
|1500.39
|1631
|1999.08.02 01:33
|buy
|816
|0.01
|185.73
|0.00
|0.00
|1632
|1999.08.02 05:07
|sell
|817
|0.02
|184.96
|0.00
|0.00
|1633
|1999.08.02 06:24
|buy
|818
|0.03
|184.82
|0.00
|0.00
|1634
|1999.08.02 08:04
|sell
|819
|0.04
|184.84
|0.00
|0.00
|1635
|1999.08.02 09:33
|buy
|820
|0.05
|184.62
|0.00
|0.00
|1636
|1999.08.02 09:44
|close
|816
|0.01
|185.01
|0.00
|0.00
|-6.72
|1493.67
|1637
|1999.08.02 09:44
|close
|817
|0.02
|185.08
|0.00
|0.00
|-2.24
|1491.43
|1638
|1999.08.02 09:44
|close
|818
|0.03
|185.01
|0.00
|0.00
|5.32
|1496.75
|1639
|1999.08.02 09:44
|close
|819
|0.04
|185.08
|0.00
|0.00
|-8.95
|1487.80
|1640
|1999.08.02 09:44
|close
|820
|0.05
|185.01
|0.00
|0.00
|18.20
|1506.00
|1641
|1999.08.02 11:41
|buy
|821
|0.01
|184.52
|0.00
|0.00
|1642
|1999.08.02 13:44
|sell
|822
|0.02
|184.93
|0.00
|0.00
|1643
|1999.08.02 14:22
|close
|821
|0.01
|184.66
|0.00
|0.00
|1.31
|1507.31
|1644
|1999.08.02 14:22
|close
|822
|0.02
|184.73
|0.00
|0.00
|3.73
|1511.04
|1645
|1999.08.02 14:23
|sell
|823
|0.01
|184.95
|0.00
|0.00
|1646
|1999.08.02 16:01
|buy
|824
|0.02
|184.93
|0.00
|0.00
|1647
|1999.08.02 18:12
|sell
|825
|0.03
|185.07
|0.00
|0.00
|1648
|1999.08.02 18:36
|close
|823
|0.01
|184.79
|0.00
|0.00
|1.49
|1512.53
|1649
|1999.08.02 18:36
|close
|824
|0.02
|184.72
|0.00
|0.00
|-3.91
|1508.62
|1650
|1999.08.02 18:36
|close
|825
|0.03
|184.79
|0.00
|0.00
|7.84
|1516.46
|1651
|1999.08.02 20:28
|sell
|826
|0.01
|185.00
|0.00
|0.00
|1652
|1999.08.03 09:33
|buy
|827
|0.02
|186.29
|0.00
|0.00
|1653
|1999.08.03 10:12
|sell
|828
|0.03
|186.63
|0.00
|0.00
|1654
|1999.08.03 13:08
|buy
|829
|0.04
|186.37
|0.00
|0.00
|1655
|1999.08.03 14:02
|sell
|830
|0.05
|186.57
|0.00
|0.00
|1656
|1999.08.03 14:08
|close
|826
|0.01
|186.20
|0.00
|0.00
|-11.49
|1504.96
|1657
|1999.08.03 14:08
|close
|827
|0.02
|186.13
|0.00
|0.00
|-2.99
|1501.97
|1658
|1999.08.03 14:08
|close
|828
|0.03
|186.20
|0.00
|0.00
|12.03
|1514.00
|1659
|1999.08.03 14:08
|close
|829
|0.04
|186.13
|0.00
|0.00
|-8.96
|1505.04
|1660
|1999.08.03 14:08
|close
|830
|0.05
|186.20
|0.00
|0.00
|17.26
|1522.30
|1661
|1999.08.03 14:14
|buy
|831
|0.01
|186.21
|0.00
|0.00
|1662
|1999.08.03 15:13
|sell
|832
|0.02
|186.57
|0.00
|0.00
|1663
|1999.08.03 15:45
|close
|831
|0.01
|186.24
|0.00
|0.00
|0.28
|1522.58
|1664
|1999.08.03 15:45
|close
|832
|0.02
|186.31
|0.00
|0.00
|4.85
|1527.43
|1665
|1999.08.03 16:21
|buy
|833
|0.01
|186.05
|0.00
|0.00
|1666
|1999.08.03 18:01
|sell
|834
|0.02
|186.28
|0.00
|0.00
|1667
|1999.08.03 21:06
|buy
|835
|0.03
|186.78
|0.00
|0.00
|1668
|1999.08.03 22:29
|sell
|836
|0.04
|186.83
|0.00
|0.00
|1669
|1999.08.04 00:20
|buy
|837
|0.05
|186.65
|0.00
|0.00
|1670
|1999.08.04 04:11
|sell
|838
|0.01
|186.52
|0.00
|0.00
|1671
|1999.08.04 11:12
|buy
|839
|0.02
|186.55
|0.00
|0.00
|1672
|1999.08.04 14:06
|sell
|840
|0.03
|186.22
|0.00
|0.00
|1673
|1999.08.04 15:00
|buy
|841
|0.04
|186.00
|0.00
|0.00
|1674
|1999.08.12 01:07
|close
|833
|0.01
|186.61
|0.00
|0.00
|7.39
|1534.82
|1675
|1999.08.12 01:07
|close
|834
|0.02
|186.68
|0.00
|0.00
|-14.13
|1520.69
|1676
|1999.08.12 01:07
|close
|835
|0.03
|186.61
|0.00
|0.00
|1.74
|1522.42
|1677
|1999.08.12 01:07
|close
|836
|0.04
|186.68
|0.00
|0.00
|-7.74
|1514.68
|1678
|1999.08.12 01:07
|close
|837
|0.05
|186.61
|0.00
|0.00
|7.97
|1522.66
|1679
|1999.08.12 01:07
|close
|838
|0.01
|186.68
|0.00
|0.00
|-4.52
|1518.13
|1680
|1999.08.12 01:07
|close
|839
|0.02
|186.61
|0.00
|0.00
|5.06
|1523.19
|1681
|1999.08.12 01:07
|close
|840
|0.03
|186.68
|0.00
|0.00
|-21.97
|1501.22
|1682
|1999.08.12 01:07
|close
|841
|0.04
|186.61
|0.00
|0.00
|30.64
|1531.87
|1683
|1999.08.12 01:07
|sell
|842
|0.01
|186.64
|0.00
|0.00
|1684
|1999.08.12 04:10
|buy
|843
|0.02
|186.25
|0.00
|0.00
|1685
|1999.08.12 07:33
|sell
|844
|0.03
|186.28
|0.00
|0.00
|1686
|1999.08.12 07:48
|close
|842
|0.01
|186.12
|0.00
|0.00
|4.85
|1536.72
|1687
|1999.08.12 07:48
|close
|843
|0.02
|186.05
|0.00
|0.00
|-3.73
|1532.99
|1688
|1999.08.12 07:48
|close
|844
|0.03
|186.12
|0.00
|0.00
|4.48
|1537.47
|1689
|1999.08.12 07:51
|buy
|845
|0.01
|186.08
|0.00
|0.00
|1690
|1999.08.12 09:00
|sell
|846
|0.02
|186.26
|0.00
|0.00
|1691
|1999.08.12 13:24
|buy
|847
|0.03
|186.20
|0.00
|0.00
|1692
|1999.08.12 13:51
|close
|845
|0.01
|186.46
|0.00
|0.00
|3.54
|1541.01
|1693
|1999.08.12 13:51
|close
|846
|0.02
|186.53
|0.00
|0.00
|-5.04
|1535.97
|1694
|1999.08.12 13:51
|close
|847
|0.03
|186.46
|0.00
|0.00
|7.27
|1543.24
|1695
|1999.08.12 14:20
|buy
|848
|0.01
|186.11
|0.00
|0.00
|1696
|1999.08.12 15:27
|sell
|849
|0.02
|186.46
|0.00
|0.00
|1697
|1999.08.12 16:20
|close
|848
|0.01
|186.08
|0.00
|0.00
|-0.28
|1542.96
|1698
|1999.08.12 16:20
|close
|849
|0.02
|186.15
|0.00
|0.00
|5.79
|1548.75
|1699
|1999.08.12 18:03
|sell
|850
|0.01
|186.35
|0.00
|0.00
|1700
|1999.08.12 19:41
|buy
|851
|0.02
|186.21
|0.00
|0.00
|1701
|1999.08.13 03:01
|sell
|852
|0.03
|185.26
|0.00
|0.00
|1702
|1999.08.13 06:43
|buy
|853
|0.04
|185.30
|0.00
|0.00
|1703
|1999.08.13 06:50
|sell
|854
|0.05
|185.50
|0.00
|0.00
|1704
|1999.08.13 08:28
|buy
|855
|0.01
|185.41
|0.00
|0.00
|1705
|1999.08.13 10:39
|sell
|856
|0.02
|185.48
|0.00
|0.00
|1706
|1999.08.13 11:35
|buy
|857
|0.03
|185.15
|0.00
|0.00
|1707
|1999.08.13 14:25
|close
|850
|0.01
|184.87
|0.00
|0.00
|13.51
|1562.26
|1708
|1999.08.13 14:25
|close
|851
|0.02
|184.80
|0.00
|0.00
|-25.92
|1536.34
|1709
|1999.08.13 14:25
|close
|852
|0.03
|184.87
|0.00
|0.00
|10.92
|1547.26
|1710
|1999.08.13 14:25
|close
|853
|0.04
|184.80
|0.00
|0.00
|-18.66
|1528.60
|1711
|1999.08.13 14:25
|close
|854
|0.05
|184.87
|0.00
|0.00
|29.39
|1557.99
|1712
|1999.08.13 14:25
|close
|855
|0.01
|184.80
|0.00
|0.00
|-5.70
|1552.29
|1713
|1999.08.13 14:25
|close
|856
|0.02
|184.87
|0.00
|0.00
|11.38
|1563.67
|1714
|1999.08.13 14:25
|close
|857
|0.03
|184.80
|0.00
|0.00
|-9.80
|1553.87
|1715
|1999.08.13 14:25
|buy
|858
|0.01
|184.85
|0.00
|0.00
|1716
|1999.08.13 14:49
|sell
|859
|0.02
|185.32
|0.00
|0.00
|1717
|1999.08.13 14:50
|close
|858
|0.01
|185.11
|0.00
|0.00
|2.43
|1556.30
|1718
|1999.08.13 14:50
|close
|859
|0.02
|185.18
|0.00
|0.00
|2.62
|1558.92
|1719
|1999.08.13 14:50
|sell
|860
|0.01
|185.29
|0.00
|0.00
|1720
|1999.08.13 17:20
|buy
|861
|0.02
|185.83
|0.00
|0.00
|1721
|1999.08.13 18:36
|sell
|862
|0.03
|186.11
|0.00
|0.00
|1722
|1999.08.13 21:11
|buy
|863
|0.04
|185.79
|0.00
|0.00
|1723
|1999.08.13 22:02
|sell
|864
|0.05
|185.91
|0.00
|0.00
|1724
|1999.08.16 02:11
|buy
|865
|0.01
|185.86
|0.00
|0.00
|1725
|1999.08.16 02:47
|close
|860
|0.01
|185.72
|0.00
|0.00
|-4.31
|1554.61
|1726
|1999.08.16 02:47
|close
|861
|0.02
|185.65
|0.00
|0.00
|-2.97
|1551.64
|1727
|1999.08.16 02:47
|close
|862
|0.03
|185.72
|0.00
|0.00
|10.01
|1561.65
|1728
|1999.08.16 02:47
|close
|863
|0.04
|185.65
|0.00
|0.00
|-4.44
|1557.21
|1729
|1999.08.16 02:47
|close
|864
|0.05
|185.72
|0.00
|0.00
|7.34
|1564.55
|1730
|1999.08.16 02:47
|close
|865
|0.01
|185.65
|0.00
|0.00
|-1.96
|1562.59
|1731
|1999.08.16 02:48
|buy
|866
|0.01
|185.75
|0.00
|0.00
|1732
|1999.08.16 05:04
|sell
|867
|0.02
|185.05
|0.00
|0.00
|1733
|1999.08.16 06:03
|buy
|868
|0.03
|184.67
|0.00
|0.00
|1734
|1999.08.16 08:36
|sell
|869
|0.04
|184.67
|0.00
|0.00
|1735
|1999.08.16 11:30
|buy
|870
|0.05
|184.52
|0.00
|0.00
|1736
|1999.08.16 14:07
|sell
|871
|0.01
|184.28
|0.00
|0.00
|1737
|1999.08.16 16:12
|buy
|872
|0.02
|184.00
|0.00
|0.00
|1738
|1999.08.17 01:15
|sell
|873
|0.03
|183.52
|0.00
|0.00
|1739
|1999.08.17 08:52
|buy
|874
|0.04
|183.65
|0.00
|0.00
|1740
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|874
|0.04
|152.83
|0.00
|0.00
|-846.47
|716.12
|1741
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|873
|0.03
|152.90
|0.00
|0.00
|505.85
|1221.96
|1742
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|872
|0.02
|152.83
|0.00
|0.00
|-429.38
|792.58
|1743
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|871
|0.01
|152.90
|0.00
|0.00
|175.40
|967.99
|1744
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|870
|0.05
|152.83
|0.00
|0.00
|-1097.70
|-129.71
|1745
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|869
|0.04
|152.90
|0.00
|0.00
|716.16
|586.44
|1746
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|868
|0.03
|152.83
|0.00
|0.00
|-662.81
|-76.37
|1747
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|867
|0.02
|152.90
|0.00
|0.00
|365.17
|288.81
|1748
|2000.09.06 18:40
|close at stop
|866
|0.01
|152.83
|0.00
|0.00
|-231.01
|57.79