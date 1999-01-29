Strategy Tester Report
TFX v1_6
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 1999.01.12 05:00 - 2008.02.22 22:00 (1970.02.01 - 2008.02.23)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersStart_Lot_Size=0.01; Lot_Size_Increment=0.01; Long_Short_Balance=false; Balance_Weight=0.01; Double_Lotsize=false; Choose_Own_Progression=true; Trade_1=0.01; Trade_2=0.02; Trade_3=0.03; Trade_4=0.04; Trade_5=0.05; Trade_6=0.01; Trade_7=0.02; Trade_8=0.03; Trade_9=0.04; Trade_10=0.05; Trade_11=0.01; Trade_12=0.02; Trade_13=0.03; Trade_14=0.04; Trade_15=0.05; Trade_16=0.01; Trade_17=0.02; Trade_18=0.03; Trade_19=0.04; Trade_20=0.05; Max_Trades=9; Close_All_Max=false; Pyramid=false; Auto_Restart=true; Use_MA_Entry=false; Next_Trade=20; MA_Period=7; MA_Timeframe=60; Use_Kayvan_Method=true; Bar_Timeframe=60; Bars_Look_Back=1; EntryLag_Long=0; EntryLag_Short=0; Last_Entry_Filter=false; Use_Trailing_Stop=false; Trail_Start=10; TSLoss_Percent=50; Close_By_Percent=false; TP_Percent=0.5; SL_Percent=2; Close_By_Profit=5; Close_By_StopLoss=99999; Slippage=5; Number_Of_Tries=5; Sound=true;
Bars in test55737Ticks modelled24436627Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors102
Initial deposit100.00
Total net profit-42.21Gross profit7855.52Gross loss-7897.73
Profit factor0.99Expected payoff-0.05
Absolute drawdown68.57Maximal drawdown1506.08 (96.30%)Relative drawdown96.30% (1506.08)
Total trades874Short positions (won %)443 (60.72%)Long positions (won %)431 (54.52%)
Profit trades (% of total)504 (57.67%)Loss trades (% of total)370 (42.33%)
Largestprofit trade716.16loss trade-1097.70
Averageprofit trade15.59loss trade-21.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (31.74)consecutive losses (loss in money)8 (-96.87)
Maximalconsecutive profit (count of wins)716.16 (1)consecutive loss (count of losses)-1097.70 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
11999.01.12 05:31sell10.01182.090.000.00
21999.01.12 05:49close10.01181.540.000.005.13105.13
31999.01.12 07:04sell20.01181.800.000.00
41999.01.12 07:55buy30.02181.270.000.00
51999.01.12 08:14close20.01181.510.000.002.70107.83
61999.01.12 08:14close30.02181.440.000.003.17111.00
71999.01.12 08:16sell40.01182.040.000.00
81999.01.12 10:03buy50.02182.970.000.00
91999.01.12 11:35sell60.03183.160.000.00
101999.01.12 15:29close40.01182.410.000.00-3.45107.55
111999.01.12 15:29close50.02182.340.000.00-11.7595.80
121999.01.12 15:29close60.03182.410.000.0020.99116.79
131999.01.12 15:29buy70.01182.460.000.00
141999.01.12 17:07sell80.02182.740.000.00
151999.01.13 01:11buy90.03183.750.000.00
161999.01.13 12:12sell100.04184.380.000.00
171999.01.13 12:23close70.01184.110.000.0015.60132.39
181999.01.13 12:23close80.02184.180.000.00-27.47104.92
191999.01.13 12:23close90.03184.110.000.0010.08115.00
201999.01.13 12:23close100.04184.180.000.007.46122.46
211999.01.13 12:23sell110.01184.160.000.00
221999.01.13 19:38buy120.02186.910.000.00
231999.01.13 20:14sell130.03187.040.000.00
241999.01.20 21:18buy140.04185.580.000.00
251999.01.20 21:27close110.01185.930.000.00-18.63103.83
261999.01.20 21:27close120.02185.860.000.00-16.8486.98
271999.01.20 21:27close130.03185.930.000.0024.70111.69
281999.01.20 21:27close140.04185.860.000.0010.45122.14
291999.01.20 22:01sell150.01185.960.000.00
301999.01.21 05:10buy160.02186.470.000.00
311999.01.21 05:37sell170.03186.750.000.00
321999.01.21 07:16buy180.04186.380.000.00
331999.01.21 07:29close150.01186.610.000.00-6.98115.16
341999.01.21 07:29close160.02186.540.000.001.30116.46
351999.01.21 07:29close170.03186.610.000.003.92120.38
361999.01.21 07:29close180.04186.540.000.005.98126.36
371999.01.21 08:05buy190.01186.250.000.00
381999.01.21 09:09sell200.02186.460.000.00
391999.01.21 09:35close190.01185.980.000.00-2.52123.84
401999.01.21 09:35close200.02186.050.000.007.65131.49
411999.01.21 09:35buy210.01186.010.000.00
421999.01.21 13:47sell220.02185.480.000.00
431999.01.21 20:06buy230.03188.550.000.00
441999.01.22 17:23sell240.04189.690.000.00
451999.01.25 15:19close210.01188.540.000.0024.00155.49
461999.01.25 15:19close220.02188.610.000.00-59.6195.88
471999.01.25 15:19close230.03188.540.000.000.9096.78
481999.01.25 15:19close240.04188.610.000.0039.10135.88
491999.01.25 15:20buy250.01188.620.000.00
501999.01.25 16:07sell260.02189.000.000.00
511999.01.25 17:09buy270.03188.790.000.00
521999.01.25 20:52sell280.04188.760.000.00
531999.01.25 23:44close250.01188.530.000.00-0.84135.04
541999.01.25 23:44close260.02188.600.000.007.47142.51
551999.01.25 23:44close270.03188.530.000.00-7.27135.24
561999.01.25 23:44close280.04188.600.000.005.97141.21
571999.01.25 23:46buy290.01188.640.000.00
581999.01.26 00:48sell300.02188.880.000.00
591999.01.26 01:35close290.01188.350.000.00-2.51138.69
601999.01.26 01:35close300.02188.420.000.008.58147.27
611999.01.26 01:37buy310.01188.500.000.00
621999.01.26 03:08sell320.02188.790.000.00
631999.01.26 03:34close310.01188.400.000.00-0.93146.34
641999.01.26 03:34close320.02188.470.000.005.97152.31
651999.01.26 05:37buy330.01188.360.000.00
661999.01.26 08:11sell340.02188.440.000.00
671999.01.26 08:26buy350.03188.080.000.00
681999.01.26 08:30close330.01188.250.000.00-1.03151.28
691999.01.26 08:30close340.02188.320.000.002.24153.52
701999.01.26 08:30close350.03188.250.000.004.76158.28
711999.01.26 08:45sell360.01188.460.000.00
721999.01.26 10:08buy370.02188.360.000.00
731999.01.26 13:02sell380.03188.430.000.00
741999.01.26 20:06buy390.04189.030.000.00
751999.01.27 15:22close360.01190.090.000.00-15.50142.78
761999.01.27 15:22close370.02190.020.000.0031.37174.15
771999.01.27 15:22close380.03190.090.000.00-47.37126.78
781999.01.27 15:22close390.04190.020.000.0037.75164.53
791999.01.27 15:22sell400.01190.050.000.00
801999.01.27 18:46buy410.02190.540.000.00
811999.01.27 22:01sell420.03190.600.000.00
821999.01.27 22:22buy430.04190.340.000.00
831999.01.28 11:38close400.01190.780.000.00-7.72156.81
841999.01.28 11:38close410.02190.710.000.004.35161.16
851999.01.28 11:38close420.03190.780.000.00-7.77153.39
861999.01.28 11:38close430.04190.710.000.0016.17169.57
871999.01.28 11:39sell440.01190.550.000.00
881999.01.28 14:31buy450.02190.740.000.00
891999.01.28 14:47sell460.03191.170.000.00
901999.01.28 14:54close440.01190.920.000.00-3.46166.11
911999.01.28 14:54close450.02190.850.000.002.05168.16
921999.01.28 14:54close460.03190.920.000.007.00175.16
931999.01.28 16:12sell470.01191.140.000.00
941999.01.28 20:00buy480.02191.970.000.00
951999.01.28 22:27sell490.03192.260.000.00
961999.01.28 22:49buy500.04191.730.000.00
971999.01.28 23:00close470.01192.000.000.00-8.02167.14
981999.01.28 23:00close480.02191.930.000.00-0.75166.39
991999.01.28 23:00close490.03192.000.000.007.27173.66
1001999.01.28 23:00close500.04191.930.000.007.47181.13
1011999.01.28 23:42buy510.01191.540.000.00
1021999.01.29 01:03sell520.02191.870.000.00
1031999.01.29 01:15close510.01191.490.000.00-0.27180.85
1041999.01.29 01:15close520.02191.560.000.005.79186.64
1051999.01.29 01:18buy530.01191.420.000.00
1061999.01.29 07:30sell540.02191.360.000.00
1071999.01.29 08:01buy550.03190.980.000.00
1081999.01.29 08:30close530.01191.160.000.00-2.43184.21
1091999.01.29 08:30close540.02191.230.000.002.42186.63
1101999.01.29 08:30close550.03191.160.000.005.04191.67
1111999.01.29 08:31buy560.01190.970.000.00
1121999.01.29 09:07sell570.02191.170.000.00
1131999.01.29 11:06buy580.03191.570.000.00
1141999.01.29 12:18sell590.04191.730.000.00
1151999.01.29 12:29buy600.05191.400.000.00
1161999.01.29 12:29close560.01191.460.000.004.57196.24
1171999.01.29 12:29close570.02191.530.000.00-6.71189.53
1181999.01.29 12:29close580.03191.460.000.00-3.08186.45
1191999.01.29 12:29close590.04191.530.000.007.46193.91
1201999.01.29 12:29close600.05191.460.000.002.80196.71
1211999.01.29 12:43sell610.01191.740.000.00
1221999.01.29 12:51buy620.02191.370.000.00
1231999.01.29 13:06close610.01191.720.000.000.19196.90
1241999.01.29 13:06close620.02191.650.000.005.22202.12
1251999.01.29 13:39buy630.01191.300.000.00
1261999.01.29 14:28sell640.02191.720.000.00
1271999.01.29 14:37close630.01191.440.000.001.31203.43
1281999.01.29 14:37close640.02191.510.000.003.92207.35
1291999.01.29 15:27buy650.01191.020.000.00
1301999.01.29 17:28sell660.02191.130.000.00
1311999.02.01 00:01buy670.03191.080.000.00
1321999.02.01 05:16sell680.04190.270.000.00
1331999.02.01 06:30buy690.05190.080.000.00
1341999.02.01 07:42sell700.01190.350.000.00
1351999.02.02 14:12close650.01192.140.000.0010.84218.20
1361999.02.02 14:12close660.02192.210.000.00-21.36196.83
1371999.02.02 14:12close670.03192.140.000.0030.27227.10
1381999.02.02 14:12close680.04192.210.000.00-73.60153.50
1391999.02.02 14:12close690.05192.140.000.0097.10250.61
1401999.02.02 14:12close700.01192.210.000.00-17.65232.95
1411999.02.02 14:12sell710.01192.170.000.00
1421999.02.02 15:13close710.01185.890.000.0058.59291.54
1431999.02.02 15:13sell720.01192.260.000.00
1441999.02.02 15:41close720.01191.720.000.005.04296.58
1451999.02.02 18:15buy730.01190.710.000.00
1461999.02.03 02:16sell740.02190.770.000.00
1471999.02.03 03:33buy750.03190.500.000.00
1481999.02.03 05:18sell760.04190.530.000.00
1491999.02.03 06:01close730.01183.910.000.00-63.26233.32
1501999.02.03 06:01close740.02183.980.000.00126.69360.01
1511999.02.03 06:01close750.03183.910.000.00-184.49175.52
1521999.02.03 06:01close760.04183.980.000.00244.42419.94
1531999.02.03 06:03buy770.01184.030.000.00
1541999.02.03 09:37sell780.02183.990.000.00
1551999.02.03 10:49buy790.03183.490.000.00
1561999.02.03 11:19close770.01183.600.000.00-4.01415.93
1571999.02.03 11:19close780.02183.670.000.005.97421.90
1581999.02.03 11:19close790.03183.600.000.003.08424.98
1591999.02.03 12:01buy800.01183.370.000.00
1601999.02.03 12:54sell810.02183.600.000.00
1611999.02.03 13:54close800.01183.110.000.00-2.43422.55
1621999.02.03 13:54close810.02183.180.000.007.83430.38
1631999.02.03 13:55buy820.01183.130.000.00
1641999.02.03 14:33close820.01183.670.000.005.04435.42
1651999.02.03 14:55sell830.01183.890.000.00
1661999.02.04 02:22buy840.02185.270.000.00
1671999.02.04 03:00sell850.03185.620.000.00
1681999.02.04 05:28buy860.04185.450.000.00
1691999.02.04 07:00sell870.05185.590.000.00
1701999.02.04 09:06buy880.01186.180.000.00
1711999.02.04 09:13sell890.02186.530.000.00
1721999.02.04 10:34buy900.03186.110.000.00
1731999.02.04 12:58sell910.04186.170.000.00
1741999.02.04 13:02close830.01185.610.000.00-16.96418.46
1751999.02.04 13:02close840.02185.540.000.005.04423.50
1761999.02.04 13:02close850.03185.610.000.000.28423.78
1771999.02.04 13:02close860.04185.540.000.003.36427.14
1781999.02.04 13:02close870.05185.610.000.00-0.93426.21
1791999.02.04 13:02close880.01185.540.000.00-5.97420.24
1801999.02.04 13:02close890.02185.610.000.0017.16437.40
1811999.02.04 13:02close900.03185.540.000.00-15.96421.44
1821999.02.04 13:02close910.04185.610.000.0020.90442.34
1831999.02.04 13:03buy920.01185.520.000.00
1841999.02.04 16:00sell930.02185.280.000.00
1851999.02.04 16:42buy940.03184.680.000.00
1861999.02.04 18:09sell950.04184.110.000.00
1871999.02.04 18:33close920.01183.220.000.00-21.46420.88
1881999.02.04 18:33close930.02183.290.000.0037.13458.01
1891999.02.04 18:33close940.03183.220.000.00-40.87417.14
1901999.02.04 18:33close950.04183.290.000.0030.60447.74
1911999.02.04 19:21sell960.01184.180.000.00
1921999.02.04 22:09buy970.02184.280.000.00
1931999.02.04 23:22sell980.03184.460.000.00
1941999.02.05 00:51close960.01184.150.000.00-0.02447.72
1951999.02.05 00:51close970.02184.080.000.00-3.34444.38
1961999.02.05 00:51close980.03184.150.000.007.77452.15
1971999.02.05 00:52buy990.01184.070.000.00
1981999.02.05 01:33sell1000.02184.520.000.00
1991999.02.05 02:25close990.01184.280.000.001.96454.11
2001999.02.05 02:25close1000.02184.350.000.003.17457.28
2011999.02.05 03:37sell1010.01184.770.000.00
2021999.02.05 05:40buy1020.02184.330.000.00
2031999.02.05 08:15sell1030.03184.150.000.00
2041999.02.05 09:09close1010.01183.940.000.007.74465.02
2051999.02.05 09:09close1020.02183.870.000.00-8.59456.43
2061999.02.05 09:09close1030.03183.940.000.005.88462.31
2071999.02.05 09:21buy1040.01183.790.000.00
2081999.02.05 10:21close1040.01184.400.000.005.69468.00
2091999.02.05 10:21sell1050.01184.390.000.00
2101999.02.05 13:00buy1060.02185.100.000.00
2111999.02.05 13:15sell1070.03185.630.000.00
2121999.02.05 16:04buy1080.04185.810.000.00
2131999.02.05 18:05sell1090.05185.340.000.00
2141999.02.05 19:56buy1100.01184.750.000.00
2151999.02.05 22:07close1050.01184.250.000.001.31469.31
2161999.02.05 22:07close1060.02184.180.000.00-17.17452.14
2171999.02.05 22:07close1070.03184.250.000.0038.62490.76
2181999.02.05 22:07close1080.04184.180.000.00-60.85429.91
2191999.02.05 22:07close1090.05184.250.000.0050.85480.76
2201999.02.05 22:07close1100.01184.180.000.00-5.32475.44
2211999.02.05 22:09buy1110.01184.210.000.00
2221999.02.05 22:40close1110.01184.880.000.006.25481.69
2231999.02.08 00:29buy1120.01184.440.000.00
2241999.02.08 01:03sell1130.02184.530.000.00
2251999.02.08 02:23buy1140.03184.240.000.00
2261999.02.08 02:26close1120.01184.390.000.00-0.46481.23
2271999.02.08 02:26close1130.02184.460.000.001.31482.54
2281999.02.08 02:26close1140.03184.390.000.004.20486.74
2291999.02.08 02:54buy1150.01184.290.000.00
2301999.02.08 03:47sell1160.02184.620.000.00
2311999.02.08 08:24buy1170.03185.170.000.00
2321999.02.08 09:01sell1180.04185.540.000.00
2331999.02.08 13:47buy1190.05185.420.000.00
2341999.02.08 14:08close1150.01185.600.000.0012.23498.97
2351999.02.08 14:08close1160.02185.670.000.00-19.60479.37
2361999.02.08 14:08close1170.03185.600.000.0012.04491.41
2371999.02.08 14:08close1180.04185.670.000.00-4.85486.56
2381999.02.08 14:08close1190.05185.600.000.008.40494.96
2391999.02.08 14:20sell1200.01185.630.000.00
2401999.02.08 16:45buy1210.02185.560.000.00
2411999.02.08 17:34sell1220.03185.930.000.00
2421999.02.08 21:33buy1230.04187.670.000.00
2431999.02.08 22:32sell1240.05188.010.000.00
2441999.02.08 23:29buy1250.01187.650.000.00
2451999.02.09 01:28sell1260.02187.900.000.00
2461999.02.09 03:20buy1270.03187.520.000.00
2471999.02.09 05:04sell1280.04187.860.000.00
2481999.02.09 16:52close1200.01187.480.000.00-17.56477.40
2491999.02.09 16:52close1210.02187.410.000.0034.92512.32
2501999.02.09 16:52close1220.03187.480.000.00-44.29468.03
2511999.02.09 16:52close1230.04187.410.000.00-8.92459.11
2521999.02.09 16:52close1240.05187.480.000.0023.20482.31
2531999.02.09 16:52close1250.01187.410.000.00-2.04480.27
2541999.02.09 16:52close1260.02187.480.000.007.83488.10
2551999.02.09 16:52close1270.03187.410.000.00-3.08485.02
2561999.02.09 16:52close1280.04187.480.000.0014.18499.20
2571999.02.09 16:52buy1290.01187.470.000.00
2581999.02.09 18:06sell1300.02187.390.000.00
2591999.02.09 19:31buy1310.03187.130.000.00
2601999.02.09 21:07sell1320.04187.070.000.00
2611999.02.09 22:22buy1330.05186.700.000.00
2621999.02.09 22:29close1290.01186.850.000.00-5.79493.41
2631999.02.09 22:29close1300.02186.920.000.008.77502.18
2641999.02.09 22:29close1310.03186.850.000.00-7.84494.34
2651999.02.09 22:29close1320.04186.920.000.005.60499.94
2661999.02.09 22:29close1330.05186.850.000.007.00506.94
2671999.02.09 22:34buy1340.01186.690.000.00
2681999.02.10 01:19sell1350.02186.790.000.00
2691999.02.10 08:43buy1360.03188.170.000.00
2701999.02.10 11:05sell1370.04188.130.000.00
2711999.02.10 14:25buy1380.05187.810.000.00
2721999.02.10 14:44sell1390.01188.120.000.00
2731999.02.10 15:05buy1400.02187.730.000.00
2741999.02.10 20:05sell1410.03186.310.000.00
2751999.02.10 23:08buy1420.04185.860.000.00
2761999.02.12 10:25close1340.01187.550.000.009.01515.95
2771999.02.12 10:25close1350.02187.620.000.00-17.92498.04
2781999.02.12 10:25close1360.03187.550.000.00-15.00483.04
2791999.02.12 10:25close1370.04187.620.000.0014.18497.22
2801999.02.12 10:25close1380.05187.550.000.00-8.19489.03
2811999.02.12 10:25close1390.01187.620.000.003.45492.47
2821999.02.12 10:25close1400.02187.550.000.00-1.79490.69
2831999.02.12 10:25close1410.03187.620.000.00-40.30450.39
2841999.02.12 10:25close1420.04187.550.000.0066.24516.63
2851999.02.12 10:26sell1430.01187.640.000.00
2861999.02.12 10:39close1430.01186.910.000.006.81523.44
2871999.02.12 10:40sell1440.01186.770.000.00
2881999.02.12 12:04buy1450.02186.290.000.00
2891999.02.12 13:34close1440.01186.500.000.002.52525.96
2901999.02.12 13:34close1450.02186.430.000.002.61528.57
2911999.02.12 14:19sell1460.01186.530.000.00
2921999.02.12 14:33close1460.01185.970.000.005.22533.79
2931999.02.12 14:37buy1470.01185.780.000.00
2941999.02.12 16:01sell1480.02185.930.000.00
2951999.02.12 20:16buy1490.03186.270.000.00
2961999.02.15 00:05sell1500.04186.340.000.00
2971999.02.15 00:13buy1510.05186.150.000.00
2981999.02.15 02:01sell1520.01186.180.000.00
2991999.02.15 05:40close1470.01186.590.000.007.76541.55
3001999.02.15 05:40close1480.02186.660.000.00-14.23527.32
3011999.02.15 05:40close1490.03186.590.000.009.54536.86
3021999.02.15 05:40close1500.04186.660.000.00-11.95524.91
3031999.02.15 05:40close1510.05186.590.000.0020.53545.44
3041999.02.15 05:40close1520.01186.660.000.00-4.47540.97
3051999.02.15 05:41sell1530.01186.510.000.00
3061999.02.15 07:05buy1540.02186.300.000.00
3071999.02.15 07:46close1530.01186.870.000.00-3.36537.61
3081999.02.15 07:46close1540.02186.800.000.009.34546.95
3091999.02.15 07:52sell1550.01186.940.000.00
3101999.02.15 08:30close1550.01186.370.000.005.32552.27
3111999.02.15 08:35buy1560.01186.090.000.00
3121999.02.15 10:03sell1570.02186.480.000.00
3131999.02.15 12:03buy1580.03186.470.000.00
3141999.02.15 12:15close1560.01186.910.000.007.65559.92
3151999.02.15 12:15close1570.02186.980.000.00-9.33550.59
3161999.02.15 12:15close1580.03186.910.000.0012.32562.91
3171999.02.15 12:15sell1590.01186.860.000.00
3181999.02.15 17:02buy1600.02188.070.000.00
3191999.02.15 18:16sell1610.03188.290.000.00
3201999.02.15 19:59buy1620.04187.990.000.00
3211999.02.15 22:07sell1630.05187.890.000.00
3221999.02.16 07:06buy1640.01189.740.000.00
3231999.02.16 07:36sell1650.02190.190.000.00
3241999.02.16 13:16buy1660.03191.730.000.00
3251999.02.16 14:02sell1670.04192.240.000.00
3261999.02.16 19:51close1590.01186.920.000.00-0.86562.05
3271999.02.16 19:51close1600.02186.850.000.00-22.38539.67
3281999.02.16 19:51close1610.03186.920.000.0037.43577.10
3291999.02.16 19:51close1620.04186.850.000.00-41.76535.34
3301999.02.16 19:51close1630.05186.920.000.0043.72579.06
3311999.02.16 19:51close1640.01186.850.000.00-26.97552.09
3321999.02.16 19:51close1650.02186.920.000.0061.01613.10
3331999.02.16 19:51close1660.03186.850.000.00-136.62476.48
3341999.02.16 19:51close1670.04186.920.000.00198.52675.00
3351999.02.16 19:52buy1680.01186.960.000.00
3361999.02.16 20:30close1680.01187.530.000.005.32680.32
3371999.02.16 23:03sell1690.01187.470.000.00
3381999.02.16 23:25buy1700.02187.240.000.00
3391999.02.17 00:42close1690.01187.690.000.00-2.35677.97
3401999.02.17 00:42close1700.02187.620.000.007.48685.45
3411999.02.17 01:01buy1710.01186.970.000.00
3421999.02.17 01:21close1710.01193.290.000.0058.98744.43
3431999.02.17 01:22sell1720.01193.300.000.00
3441999.02.17 01:27close1720.01186.970.000.0059.05803.48
3451999.02.17 01:28buy1730.01187.070.000.00
3461999.02.17 03:36close1730.01193.320.000.0058.32861.80
3471999.02.17 03:37sell1740.01193.310.000.00
3481999.02.17 03:39close1740.01187.080.000.0058.12919.92
3491999.02.17 05:09sell1750.01187.200.000.00
3501999.02.17 09:24buy1760.02193.370.000.00
3511999.02.17 10:48sell1770.03194.140.000.00
3521999.02.17 12:40buy1780.04193.650.000.00
3531999.02.17 13:20sell1790.05193.890.000.00
3541999.02.17 18:34buy1800.01194.330.000.00
3551999.02.17 19:40sell1810.02194.910.000.00
3561999.02.17 21:28buy1820.03194.460.000.00
3571999.02.18 01:26sell1830.04194.220.000.00
3581999.02.25 06:12close1750.01192.980.000.00-56.95862.97
3591999.02.25 06:12close1760.02192.910.000.00-4.65858.32
3601999.02.25 06:12close1770.03192.980.000.0023.37881.69
3611999.02.25 06:12close1780.04192.910.000.00-19.75861.95
3621999.02.25 06:12close1790.05192.980.000.0027.29889.23
3631999.02.25 06:12close1800.01192.910.000.00-11.28877.95
3641999.02.25 06:12close1810.02192.980.000.0029.95907.90
3651999.02.25 06:12close1820.03192.910.000.00-37.48870.41
3661999.02.25 06:12close1830.04192.980.000.0037.78908.19
3671999.02.25 06:13buy1840.01193.190.000.00
3681999.02.25 08:23sell1850.02193.090.000.00
3691999.02.25 13:17buy1860.03192.840.000.00
3701999.02.25 14:15sell1870.04193.080.000.00
3711999.02.25 14:15close1840.01192.910.000.00-2.61905.58
3721999.02.25 14:15close1850.02192.980.000.002.05907.63
3731999.02.25 14:15close1860.03192.910.000.001.96909.59
3741999.02.25 14:15close1870.04192.980.000.003.73913.32
3751999.02.25 14:25sell1880.01193.060.000.00
3761999.02.25 15:16buy1890.02192.580.000.00
3771999.02.25 15:55close1880.01192.990.000.000.65913.97
3781999.02.25 15:55close1890.02192.920.000.006.35920.32
3791999.02.25 17:37buy1900.01192.070.000.00
3801999.02.25 20:54sell1910.02191.880.000.00
3811999.02.26 00:01buy1920.03191.570.000.00
3821999.02.26 00:16close1900.01191.890.000.00-1.48918.84
3831999.02.26 00:16close1910.02191.960.000.00-2.11916.73
3841999.02.26 00:16close1920.03191.890.000.008.96925.69
3851999.02.26 01:03sell1930.01192.000.000.00
3861999.02.26 01:18buy1940.02191.490.000.00
3871999.02.26 01:21close1930.01191.690.000.002.89928.58
3881999.02.26 01:21close1940.02191.620.000.002.42931.00
3891999.02.26 01:28buy1950.01191.460.000.00
3901999.02.26 03:57sell1960.02191.660.000.00
3911999.02.26 07:06buy1970.03192.800.000.00
3921999.02.26 08:00sell1980.04193.200.000.00
3931999.02.26 08:33close1950.01192.650.000.0011.11942.11
3941999.02.26 08:33close1960.02192.720.000.00-19.78922.33
3951999.02.26 08:33close1970.03192.650.000.00-4.20918.13
3961999.02.26 08:33close1980.04192.720.000.0017.91936.04
3971999.02.26 08:33buy1990.01192.690.000.00
3981999.02.26 10:10sell2000.02193.150.000.00
3991999.02.26 10:20close1990.01192.930.000.002.24938.28
4001999.02.26 10:20close2000.02193.000.000.002.80941.08
4011999.02.26 10:33sell2010.01193.140.000.00
4021999.02.26 11:06buy2020.02192.640.000.00
4031999.02.26 14:38sell2030.03191.560.000.00
4041999.02.26 16:07close2010.01190.870.000.0021.18962.26
4051999.02.26 16:07close2020.02190.800.000.00-34.34927.92
4061999.02.26 16:07close2030.03190.870.000.0019.31947.23
4071999.02.26 16:08buy2040.01190.650.000.00
4081999.02.26 18:10sell2050.02190.590.000.00
4091999.02.26 21:34buy2060.03190.730.000.00
4101999.02.26 22:40sell2070.04191.120.000.00
4111999.03.01 00:05close2040.01190.410.000.00-2.04945.19
4121999.03.01 00:05close2050.02190.480.000.001.45946.64
4131999.03.01 00:05close2060.03190.410.000.00-8.37938.28
4141999.03.01 00:05close2070.04190.480.000.0022.67960.94
4151999.03.01 00:06buy2080.01190.510.000.00
4161999.03.01 02:00sell2090.02190.480.000.00
4171999.03.01 05:15buy2100.03190.740.000.00
4181999.03.01 07:05close2080.01191.270.000.007.09968.03
4191999.03.01 07:05close2090.02191.340.000.00-16.05951.98
4201999.03.01 07:05close2100.03191.270.000.0014.83966.81
4211999.03.01 07:06sell2110.01191.210.000.00
4221999.03.01 08:36close2110.01190.660.000.005.13971.94
4231999.03.01 08:39buy2120.01190.590.000.00
4241999.03.01 09:17sell2130.02191.080.000.00
4251999.03.01 09:21close2120.01190.760.000.001.58973.52
4261999.03.01 09:21close2130.02190.830.000.004.67978.19
4271999.03.01 09:38buy2140.01190.290.000.00
4281999.03.01 10:33close2140.01190.850.000.005.22983.41
4291999.03.01 11:02sell2150.01191.040.000.00
4301999.03.01 16:33buy2160.02191.860.000.00
4311999.03.01 17:08sell2170.03192.200.000.00
4321999.03.01 20:12buy2180.04192.760.000.00
4331999.03.02 00:08sell2190.05192.660.000.00
4341999.03.02 05:57buy2200.01193.280.000.00
4351999.03.02 06:01sell2210.02193.490.000.00
4361999.03.02 08:19buy2220.03193.120.000.00
4371999.03.02 09:28sell2230.04193.470.000.00
4381999.03.15 07:29close2150.01192.630.000.00-19.08964.34
4391999.03.15 07:29close2160.02192.560.000.0018.58982.92
4401999.03.15 07:29close2170.03192.630.000.00-24.78958.14
4411999.03.15 07:29close2180.04192.560.000.003.56961.71
4421999.03.15 07:29close2190.05192.630.000.00-18.31943.40
4431999.03.15 07:29close2200.01192.560.000.00-4.16939.24
4441999.03.15 07:29close2210.02192.630.000.008.16947.39
4451999.03.15 07:29close2220.03192.560.000.00-7.99939.40
4461999.03.15 07:29close2230.04192.630.000.0015.57954.97
4471999.03.15 07:43buy2240.01192.510.000.00
4481999.03.15 08:21sell2250.02193.030.000.00
4491999.03.15 08:41close2240.01192.870.000.003.36958.33
4501999.03.15 08:41close2250.02192.940.000.001.68960.01
4511999.03.15 10:12buy2260.01192.270.000.00
4521999.03.15 14:31sell2270.02191.460.000.00
4531999.03.15 17:03buy2280.03191.400.000.00
4541999.03.15 19:16sell2290.04191.210.000.00
4551999.03.15 22:40buy2300.05190.950.000.00
4561999.03.15 23:07sell2310.01191.290.000.00
4571999.03.16 01:16buy2320.02190.980.000.00
4581999.03.16 02:32close2260.01191.310.000.00-8.76951.25
4591999.03.16 02:32close2270.02191.380.000.000.88952.13
4601999.03.16 02:32close2280.03191.310.000.00-1.93950.20
4611999.03.16 02:32close2290.04191.380.000.00-7.55942.65
4621999.03.16 02:32close2300.05191.310.000.0017.78960.44
4631999.03.16 02:32close2310.01191.380.000.00-1.14959.29
4641999.03.16 02:32close2320.02191.310.000.006.16965.45
4651999.03.16 02:55sell2330.01191.700.000.00
4661999.03.16 04:13close2330.01191.160.000.005.03970.48
4671999.03.16 04:14buy2340.01191.120.000.00
4681999.03.16 07:49sell2350.02190.800.000.00
4691999.03.16 08:07buy2360.03190.710.000.00
4701999.03.16 08:58sell2370.04191.060.000.00
4711999.03.16 09:03close2340.01190.810.000.00-2.89967.59
4721999.03.16 09:03close2350.02190.880.000.00-1.50966.09
4731999.03.16 09:03close2360.03190.810.000.002.80968.89
4741999.03.16 09:03close2370.04190.880.000.006.72975.61
4751999.03.16 10:34sell2380.01191.010.000.00
4761999.03.16 14:29buy2390.02191.790.000.00
4771999.03.16 17:01sell2400.03191.510.000.00
4781999.03.16 18:01buy2410.04191.290.000.00
4791999.03.16 19:04sell2420.05191.570.000.00
4801999.03.16 22:50buy2430.01191.620.000.00
4811999.03.17 01:28sell2440.02191.460.000.00
4821999.03.17 07:14buy2450.03193.210.000.00
4831999.03.17 10:26sell2460.04193.190.000.00
4841999.03.18 17:17close2380.01191.540.000.00-6.15969.46
4851999.03.18 17:17close2390.02191.470.000.00-4.41965.05
4861999.03.18 17:17close2400.03191.540.000.00-4.48960.58
4871999.03.18 17:17close2410.04191.470.000.009.87970.45
4881999.03.18 17:17close2420.05191.540.000.00-4.66965.78
4891999.03.18 17:17close2430.01191.470.000.00-0.61965.17
4901999.03.18 17:17close2440.02191.540.000.00-3.31961.86
4911999.03.18 17:17close2450.03191.470.000.00-46.94914.92
4921999.03.18 17:17close2460.04191.540.000.0057.93972.85
4931999.03.18 17:18buy2470.01191.640.000.00
4941999.03.18 18:38sell2480.02192.020.000.00
4951999.03.18 19:45close2470.01191.710.000.000.66973.51
4961999.03.18 19:45close2480.02191.780.000.004.48977.99
4971999.03.18 20:23buy2490.01191.600.000.00
4981999.03.18 22:14sell2500.02191.640.000.00
4991999.03.19 01:18buy2510.03191.330.000.00
5001999.03.19 01:41close2490.01191.510.000.00-0.64977.35
5011999.03.19 01:41close2500.02191.580.000.000.51977.86
5021999.03.19 01:41close2510.03191.510.000.005.04982.90
5031999.03.19 01:48buy2520.01191.410.000.00
5041999.03.19 05:57sell2530.02191.460.000.00
5051999.03.19 07:00buy2540.03190.980.000.00
5061999.03.19 07:03close2520.01191.060.000.00-3.27979.63
5071999.03.19 07:03close2530.02191.130.000.006.16985.79
5081999.03.19 07:03close2540.03191.060.000.002.24988.03
5091999.03.19 07:05buy2550.01190.870.000.00
5101999.03.19 08:29sell2560.02191.260.000.00
5111999.03.19 10:52buy2570.03191.050.000.00
5121999.03.19 14:18sell2580.04190.840.000.00
5131999.03.19 16:53buy2590.05190.640.000.00
5141999.03.19 16:58close2550.01190.820.000.00-0.47987.56
5151999.03.19 16:58close2560.02190.890.000.006.91994.47
5161999.03.19 16:58close2570.03190.820.000.00-6.43988.04
5171999.03.19 16:58close2580.04190.890.000.00-1.87986.17
5181999.03.19 16:58close2590.05190.820.000.008.40994.57
5191999.03.19 18:18sell2600.01191.000.000.00
5201999.03.19 20:33buy2610.02190.690.000.00
5211999.03.19 21:08close2600.01191.070.000.00-0.66993.91
5221999.03.19 21:08close2610.02191.000.000.005.78999.69
5231999.03.19 21:14sell2620.01191.090.000.00
5241999.03.22 00:01close2620.01190.550.000.004.741004.43
5251999.03.22 00:08buy2630.01190.540.000.00
5261999.03.22 00:35sell2640.02190.660.000.00
5271999.03.22 00:44buy2650.03190.510.000.00
5281999.03.22 00:53sell2660.04190.660.000.00
5291999.03.22 03:49buy2670.05190.940.000.00
5301999.03.22 06:04sell2680.01191.000.000.00
5311999.03.22 09:58buy2690.02190.880.000.00
5321999.03.22 10:45close2630.01191.160.000.005.781010.21
5331999.03.22 10:45close2640.02191.230.000.00-10.64999.57
5341999.03.22 10:45close2650.03191.160.000.0018.191017.76
5351999.03.22 10:45close2660.04191.230.000.00-21.27996.49
5361999.03.22 10:45close2670.05191.160.000.0010.261006.75
5371999.03.22 10:45close2680.01191.230.000.00-2.151004.60
5381999.03.22 10:45close2690.02191.160.000.005.231009.83
5391999.03.22 11:01sell2700.01191.180.000.00
5401999.03.22 12:38buy2710.02191.130.000.00
5411999.03.22 13:55sell2720.03191.660.000.00
5421999.03.22 13:56close2700.01191.600.000.00-3.921005.91
5431999.03.22 13:56close2710.02191.530.000.007.461013.37
5441999.03.22 13:56close2720.03191.600.000.001.681015.05
5451999.03.22 14:10sell2730.01191.670.000.00
5461999.03.22 20:39buy2740.02192.240.000.00
5471999.03.22 22:40sell2750.03192.560.000.00
5481999.03.23 01:04buy2760.04192.590.000.00
5491999.03.23 01:41sell2770.05193.010.000.00
5501999.03.23 02:14close2730.01192.850.000.00-11.311003.74
5511999.03.23 02:14close2740.02192.780.000.0010.461014.20
5521999.03.23 02:14close2750.03192.850.000.00-9.031005.17
5531999.03.23 02:14close2760.04192.780.000.007.091012.26
5541999.03.23 02:14close2770.05192.850.000.007.461019.72
5551999.03.23 02:19sell2780.01193.140.000.00
5561999.03.23 04:10buy2790.02192.920.000.00
5571999.03.23 05:04sell2800.03193.150.000.00
5581999.03.23 05:17close2780.01192.970.000.001.591021.31
5591999.03.23 05:17close2790.02192.900.000.00-0.381020.93
5601999.03.23 05:17close2800.03192.970.000.005.041025.97
5611999.03.23 05:32sell2810.01193.140.000.00
5621999.03.23 07:46buy2820.02192.830.000.00
5631999.03.23 09:19sell2830.03192.980.000.00
5641999.03.23 09:59close2810.01192.870.000.002.521028.49
5651999.03.23 09:59close2820.02192.800.000.00-0.561027.93
5661999.03.23 09:59close2830.03192.870.000.003.081031.01
5671999.03.23 10:39buy2840.01192.740.000.00
5681999.03.23 13:22sell2850.02192.450.000.00
5691999.03.23 20:45buy2860.03193.060.000.00
5701999.03.23 22:10sell2870.04193.440.000.00
5711999.03.24 01:49buy2880.05193.510.000.00
5721999.03.24 06:05sell2890.01192.560.000.00
5731999.03.24 10:31buy2900.02192.320.000.00
5741999.03.24 12:03sell2910.03192.180.000.00
5751999.03.24 15:02buy2920.04192.820.000.00
5761999.03.26 14:06close2840.01193.790.000.0010.781041.80
5771999.03.26 14:06close2850.02193.860.000.00-29.341012.45
5781999.03.26 14:06close2860.03193.790.000.0023.381035.84
5791999.03.26 14:06close2870.04193.860.000.00-21.741014.09
5801999.03.26 14:06close2880.05193.790.000.0017.011031.10
5811999.03.26 14:06close2890.01193.860.000.00-13.331017.77
5821999.03.26 14:06close2900.02193.790.000.0029.001046.77
5831999.03.26 14:06close2910.03193.860.000.00-50.66996.11
5841999.03.26 14:06close2920.04193.790.000.0039.361035.47
5851999.03.26 14:06sell2930.01193.780.000.00
5861999.03.26 21:01buy2940.02195.090.000.00
5871999.03.26 23:00sell2950.03195.410.000.00
5881999.03.29 00:03buy2960.04195.400.000.00
5891999.03.29 00:16sell2970.05195.420.000.00
5901999.03.29 00:52buy2980.01195.360.000.00
5911999.03.29 00:54sell2990.02195.440.000.00
5921999.03.29 01:13buy3000.03195.240.000.00
5931999.03.29 04:21sell3010.04195.050.000.00
5941999.03.29 04:30close2930.01194.800.000.00-9.811025.66
5951999.03.29 04:30close2940.02194.730.000.00-6.331019.33
5961999.03.29 04:30close2950.03194.800.000.0016.161035.49
5971999.03.29 04:30close2960.04194.730.000.00-25.011010.48
5981999.03.29 04:30close2970.05194.800.000.0028.921039.40
5991999.03.29 04:30close2980.01194.730.000.00-5.881033.52
6001999.03.29 04:30close2990.02194.800.000.0011.941045.46
6011999.03.29 04:30close3000.03194.730.000.00-14.281031.18
6021999.03.29 04:30close3010.04194.800.000.009.331040.51
6031999.03.29 05:10sell3020.01195.160.000.00
6041999.03.29 07:40buy3030.02194.760.000.00
6051999.03.29 07:48close3020.01195.040.000.001.121041.63
6061999.03.29 07:48close3030.02194.970.000.003.921045.55
6071999.03.29 07:49sell3040.01195.090.000.00
6081999.03.29 07:57buy3050.02194.710.000.00
6091999.03.29 08:33close3040.01195.020.000.000.651046.20
6101999.03.29 08:33close3050.02194.950.000.004.471050.67
6111999.03.29 09:04sell3060.01195.000.000.00
6121999.03.29 09:50buy3070.02194.690.000.00
6131999.03.29 10:14close3060.01195.070.000.00-0.651050.02
6141999.03.29 10:14close3070.02195.000.000.005.791055.81
6151999.03.29 10:15sell3080.01195.040.000.00
6161999.03.29 11:22buy3090.02194.700.000.00
6171999.03.29 13:00sell3100.03194.590.000.00
6181999.03.29 15:03buy3110.04194.430.000.00
6191999.03.29 19:13sell3120.05193.450.000.00
6201999.03.30 02:07buy3130.01194.280.000.00
6211999.03.30 03:40sell3140.02194.420.000.00
6221999.03.30 07:09buy3150.03194.400.000.00
6231999.03.30 08:13sell3160.04194.330.000.00
6241999.03.31 08:30close3080.01193.260.000.0015.991071.81
6251999.03.31 08:30close3090.02193.190.000.00-27.391044.41
6261999.03.31 08:30close3100.03193.260.000.0035.401079.81
6271999.03.31 08:30close3110.04193.190.000.00-44.721035.10
6281999.03.31 08:30close3120.05193.260.000.005.841040.94
6291999.03.31 08:30close3130.01193.190.000.00-9.971030.96
6301999.03.31 08:30close3140.02193.260.000.0021.041052.01
6311999.03.31 08:30close3150.03193.190.000.00-33.291018.72
6321999.03.31 08:30close3160.04193.260.000.0038.721057.43
6331999.03.31 08:31buy3170.01193.240.000.00
6341999.03.31 18:46sell3180.02191.390.000.00
6351999.03.31 20:59buy3190.03191.020.000.00
6361999.03.31 21:22sell3200.04191.490.000.00
6371999.03.31 23:55buy3210.05191.480.000.00
6381999.04.01 02:13sell3220.01191.610.000.00
6391999.04.01 02:43buy3230.02191.000.000.00
6401999.04.01 03:46close3170.01191.650.000.00-14.241043.20
6411999.04.01 03:46close3180.02191.720.000.00-7.981035.22
6421999.04.01 03:46close3190.03191.650.000.0019.411054.63
6431999.04.01 03:46close3200.04191.720.000.00-12.221042.41
6441999.04.01 03:46close3210.05191.650.000.0010.891053.30
6451999.04.01 03:46close3220.01191.720.000.00-1.031052.27
6461999.04.01 03:46close3230.02191.650.000.0012.131064.40
6471999.04.01 04:28sell3240.01191.800.000.00
6481999.04.01 05:46buy3250.02191.400.000.00
6491999.04.01 07:19sell3260.03191.520.000.00
6501999.04.01 07:46close3240.01191.430.000.003.461067.86
6511999.04.01 07:46close3250.02191.360.000.00-0.751067.11
6521999.04.01 07:46close3260.03191.430.000.002.521069.63
6531999.04.01 07:53sell3270.01191.520.000.00
6541999.04.01 09:31buy3280.02191.360.000.00
6551999.04.01 10:50sell3290.03191.760.000.00
6561999.04.01 11:48close3270.01191.690.000.00-1.591068.04
6571999.04.01 11:48close3280.02191.620.000.004.851072.89
6581999.04.01 11:48close3290.03191.690.000.001.961074.85
6591999.04.01 12:29sell3300.01191.950.000.00
6601999.04.01 15:25buy3310.02192.090.000.00
6611999.04.01 17:02sell3320.03191.820.000.00
6621999.04.01 22:41buy3330.04193.000.000.00
6631999.04.01 23:18sell3340.05193.530.000.00
6641999.04.02 01:25buy3350.01193.370.000.00
6651999.04.02 02:59sell3360.02193.420.000.00
6661999.04.02 06:07buy3370.03193.370.000.00
6671999.04.02 07:04sell3380.04193.530.000.00
6681999.04.02 12:00close3300.01193.010.000.00-10.181064.67
6691999.04.02 12:00close3310.02192.940.000.0016.251080.92
6701999.04.02 12:00close3320.03193.010.000.00-34.211046.71
6711999.04.02 12:00close3330.04192.940.000.00-1.451045.26
6721999.04.02 12:00close3340.05193.010.000.0022.741068.00
6731999.04.02 12:00close3350.01192.940.000.00-4.011063.99
6741999.04.02 12:00close3360.02193.010.000.007.651071.64
6751999.04.02 12:00close3370.03192.940.000.00-12.031059.61
6761999.04.02 12:00close3380.04193.010.000.0019.401079.01
6771999.04.02 13:03sell3390.01193.310.000.00
6781999.04.02 15:30buy3400.02193.150.000.00
6791999.04.02 16:43sell3410.03193.530.000.00
6801999.04.02 16:45close3390.01193.460.000.00-1.401077.61
6811999.04.02 16:45close3400.02193.390.000.004.481082.09
6821999.04.02 16:45close3410.03193.460.000.001.961084.05
6831999.04.02 16:55sell3420.01193.460.000.00
6841999.04.05 01:06buy3430.02193.280.000.00
6851999.04.05 01:24sell3440.03193.700.000.00
6861999.04.05 07:14buy3450.04194.850.000.00
6871999.04.05 09:51sell3460.05194.840.000.00
6881999.04.05 14:12buy3470.01194.770.000.00
6891999.04.05 15:02sell3480.02194.910.000.00
6901999.04.05 18:34buy3490.03195.110.000.00
6911999.04.05 22:02sell3500.04195.070.000.00
6921999.04.06 05:06close3420.01194.260.000.00-8.081075.98
6931999.04.06 05:06close3430.02194.190.000.0017.371093.35
6941999.04.06 05:06close3440.03194.260.000.00-16.591076.76
6951999.04.06 05:06close3450.04194.190.000.00-23.851052.91
6961999.04.06 05:06close3460.05194.260.000.0025.531078.44
6971999.04.06 05:06close3470.01194.190.000.00-5.211073.23
6981999.04.06 05:06close3480.02194.260.000.0011.521084.75
6991999.04.06 05:06close3490.03194.190.000.00-25.171059.58
7001999.04.06 05:06close3500.04194.260.000.0029.021088.60
7011999.04.06 05:11buy3510.01194.210.000.00
7021999.04.06 06:38sell3520.02194.390.000.00
7031999.04.06 08:00close3510.01193.780.000.00-4.021084.58
7041999.04.06 08:00close3520.02193.850.000.0010.081094.66
7051999.04.06 08:02buy3530.01193.790.000.00
7061999.04.06 10:08sell3540.02193.900.000.00
7071999.04.06 11:42close3530.01193.330.000.00-4.301090.36
7081999.04.06 11:42close3540.02193.400.000.009.321099.68
7091999.04.06 11:44buy3550.01193.320.000.00
7101999.04.06 15:29sell3560.02192.570.000.00
7111999.04.06 16:40buy3570.03191.930.000.00
7121999.04.06 16:54close3550.01192.340.000.00-9.141090.54
7131999.04.06 16:54close3560.02192.410.000.002.991093.53
7141999.04.06 16:54close3570.03192.340.000.0011.481105.01
7151999.04.06 17:02sell3580.01192.480.000.00
7161999.04.06 20:47buy3590.02192.400.000.00
7171999.04.06 23:11sell3600.03192.090.000.00
7181999.04.07 02:31buy3610.04191.920.000.00
7191999.04.07 03:31close3580.01192.510.000.00-0.581104.43
7201999.04.07 03:31close3590.02192.440.000.001.141105.57
7211999.04.07 03:31close3600.03192.510.000.00-12.671092.90
7221999.04.07 03:31close3610.04192.440.000.0019.411112.31
7231999.04.07 04:10sell3620.01192.490.000.00
7241999.04.07 08:54buy3630.02192.060.000.00
7251999.04.07 09:07close3620.01192.340.000.001.401113.71
7261999.04.07 09:07close3630.02192.270.000.003.921117.63
7271999.04.07 09:50buy3640.01191.960.000.00
7281999.04.07 10:31sell3650.02192.340.000.00
7291999.04.07 15:01buy3660.03193.480.000.00
7301999.04.07 17:14sell3670.04193.600.000.00
7311999.04.07 20:01buy3680.05193.450.000.00
7321999.04.07 20:26sell3690.01193.810.000.00
7331999.04.07 21:38close3640.01193.910.000.0018.201135.83
7341999.04.07 21:38close3650.02193.980.000.00-30.601105.23
7351999.04.07 21:38close3660.03193.910.000.0012.041117.27
7361999.04.07 21:38close3670.04193.980.000.00-14.181103.09
7371999.04.07 21:38close3680.05193.910.000.0021.471124.56
7381999.04.07 21:38close3690.01193.980.000.00-1.581122.98
7391999.04.07 21:40sell3700.01193.820.000.00
7401999.04.07 23:32buy3710.02193.640.000.00
7411999.04.08 01:07sell3720.03193.980.000.00
7421999.04.08 01:14close3700.01193.890.000.00-1.561121.42
7431999.04.08 01:14close3710.02193.820.000.004.531125.95
7441999.04.08 01:14close3720.03193.890.000.002.521128.47
7451999.04.08 01:22sell3730.01193.990.000.00
7461999.04.08 03:31buy3740.02193.780.000.00
7471999.04.08 05:34sell3750.03194.030.000.00
7481999.04.08 07:39buy3760.04194.020.000.00
7491999.04.08 10:07sell3770.05193.810.000.00
7501999.04.08 11:07close3730.01193.480.000.004.761133.23
7511999.04.08 11:07close3740.02193.410.000.00-6.911126.32
7521999.04.08 11:07close3750.03193.480.000.0015.391141.71
7531999.04.08 11:07close3760.04193.410.000.00-22.771118.94
7541999.04.08 11:07close3770.05193.480.000.0015.391134.33
7551999.04.08 11:07buy3780.01193.490.000.00
7561999.04.08 12:06sell3790.02193.600.000.00
7571999.04.08 17:33buy3800.03194.310.000.00
7581999.04.08 19:10close3780.01194.970.000.0013.811148.14
7591999.04.08 19:10close3790.02195.040.000.00-26.871121.27
7601999.04.08 19:10close3800.03194.970.000.0018.481139.75
7611999.04.08 19:13sell3810.01195.020.000.00
7621999.04.08 21:41buy3820.02194.630.000.00
7631999.04.08 22:22close3810.01194.980.000.000.381140.13
7641999.04.08 22:22close3820.02194.910.000.005.231145.36
7651999.04.09 01:14sell3830.01194.860.000.00
7661999.04.09 04:47buy3840.02194.660.000.00
7671999.04.09 06:29sell3850.03194.790.000.00
7681999.04.09 06:44close3830.01194.600.000.002.421147.78
7691999.04.09 06:44close3840.02194.530.000.00-2.421145.36
7701999.04.09 06:44close3850.03194.600.000.005.321150.68
7711999.04.09 07:34buy3860.01194.520.000.00
7721999.04.09 10:00sell3870.02194.410.000.00
7731999.04.09 13:20buy3880.03194.340.000.00
7741999.04.09 13:52close3860.01194.700.000.001.681152.36
7751999.04.09 13:52close3870.02194.770.000.00-6.721145.64
7761999.04.09 13:52close3880.03194.700.000.0010.081155.72
7771999.04.09 15:31sell3890.01194.820.000.00
7781999.04.09 15:37buy3900.02194.310.000.00
7791999.04.09 16:27close3890.01194.530.000.002.711158.43
7801999.04.09 16:27close3900.02194.460.000.002.801161.23
7811999.04.09 17:14sell3910.01194.610.000.00
7821999.04.09 19:40buy3920.02194.350.000.00
7831999.04.09 19:53close3910.01194.770.000.00-1.491159.74
7841999.04.09 19:53close3920.02194.700.000.006.531166.27
7851999.04.09 20:52sell3930.01194.940.000.00
7861999.04.09 21:55buy3940.02194.500.000.00
7871999.04.09 23:22sell3950.03194.550.000.00
7881999.04.12 00:02close3930.01194.370.000.005.021171.29
7891999.04.12 00:02close3940.02194.300.000.00-3.351167.94
7901999.04.12 00:02close3950.03194.370.000.004.121172.06
7911999.04.12 00:14buy3960.01194.360.000.00
7921999.04.12 00:32sell3970.02194.590.000.00
7931999.04.12 00:55buy3980.03194.510.000.00
7941999.04.12 02:34sell3990.04194.340.000.00
7951999.04.12 07:38buy4000.05194.480.000.00
7961999.04.12 08:10sell4010.01194.630.000.00
7971999.04.12 08:23buy4020.02194.290.000.00
7981999.04.12 09:22close3960.01194.700.000.003.171175.23
7991999.04.12 09:22close3970.02194.770.000.00-3.361171.87
8001999.04.12 09:22close3980.03194.700.000.005.321177.19
8011999.04.12 09:22close3990.04194.770.000.00-16.051161.14
8021999.04.12 09:22close4000.05194.700.000.0010.271171.41
8031999.04.12 09:22close4010.01194.770.000.00-1.301170.11
8041999.04.12 09:22close4020.02194.700.000.007.651177.76
8051999.04.12 09:32sell4030.01194.690.000.00
8061999.04.12 10:14buy4040.02194.190.000.00
8071999.04.12 13:48sell4050.03193.860.000.00
8081999.04.12 17:15buy4060.04193.940.000.00
8091999.04.12 18:49sell4070.05194.070.000.00
8101999.04.12 19:02close4030.01193.830.000.008.031185.79
8111999.04.12 19:02close4040.02193.760.000.00-8.031177.76
8121999.04.12 19:02close4050.03193.830.000.000.841178.60
8131999.04.12 19:02close4060.04193.760.000.00-6.721171.88
8141999.04.12 19:02close4070.05193.830.000.0011.201183.08
8151999.04.12 19:25sell4080.01194.150.000.00
8161999.04.12 20:37buy4090.02193.750.000.00
8171999.04.12 21:34close4080.01194.040.000.001.031184.11
8181999.04.12 21:34close4090.02193.970.000.004.101188.21
8191999.04.12 21:49sell4100.01194.040.000.00
8201999.04.13 07:05buy4110.02194.570.000.00
8211999.04.13 09:30sell4120.03194.640.000.00
8221999.04.13 11:59buy4130.04194.290.000.00
8231999.04.13 13:34sell4140.05194.570.000.00
8241999.04.13 14:02close4100.01194.400.000.00-3.661184.55
8251999.04.13 14:02close4110.02194.330.000.00-4.481180.07
8261999.04.13 14:02close4120.03194.400.000.006.711186.78
8271999.04.13 14:02close4130.04194.330.000.001.501188.28
8281999.04.13 14:02close4140.05194.400.000.007.931196.21
8291999.04.13 15:02buy4150.01194.280.000.00
8301999.04.13 17:01sell4160.02194.320.000.00
8311999.04.13 17:16buy4170.03194.020.000.00
8321999.04.13 20:31sell4180.04193.700.000.00
8331999.04.13 21:57buy4190.05193.420.000.00
8341999.04.13 23:13sell4200.01193.590.000.00
8351999.04.14 00:14close4150.01193.720.000.00-5.031191.18
8361999.04.14 00:14close4160.02193.790.000.009.281200.46
8371999.04.14 00:14close4170.03193.720.000.00-7.811192.65
8381999.04.14 00:14close4180.04193.790.000.00-4.561188.09
8391999.04.14 00:14close4190.05193.720.000.0014.981203.07
8401999.04.14 00:14close4200.01193.790.000.00-2.161200.91
8411999.04.14 00:16sell4210.01193.700.000.00
8421999.04.14 01:17buy4220.02193.470.000.00
8431999.04.14 06:07sell4230.03192.770.000.00
8441999.04.14 06:59buy4240.04192.350.000.00
8451999.04.14 07:55close4210.01192.660.000.009.701210.61
8461999.04.14 07:55close4220.02192.590.000.00-16.421194.19
8471999.04.14 07:55close4230.03192.660.000.003.081197.27
8481999.04.14 07:55close4240.04192.590.000.008.961206.23
8491999.04.14 08:11sell4250.01192.690.000.00
8501999.04.14 12:16buy4260.02192.810.000.00
8511999.04.14 12:52sell4270.03193.020.000.00
8521999.04.14 14:27close4250.01192.720.000.00-0.281205.95
8531999.04.14 14:27close4260.02192.650.000.00-2.981202.97
8541999.04.14 14:27close4270.03192.720.000.008.391211.36
8551999.04.14 14:31buy4280.01192.580.000.00
8561999.04.14 21:40sell4290.02191.750.000.00
8571999.04.15 06:22buy4300.03191.970.000.00
8581999.04.15 10:02sell4310.04191.780.000.00
8591999.04.15 14:06buy4320.05191.780.000.00
8601999.04.15 16:05sell4330.01191.950.000.00
8611999.04.15 17:58buy4340.02191.680.000.00
8621999.04.15 21:16sell4350.03191.350.000.00
8631999.04.16 02:04buy4360.04191.390.000.00
8641999.04.21 15:01close4280.01192.190.000.00-2.261209.10
8651999.04.21 15:01close4290.02192.260.000.00-13.761195.34
8661999.04.21 15:01close4300.03192.190.000.008.521203.87
8671999.04.21 15:01close4310.04192.260.000.00-22.761181.10
8681999.04.21 15:01close4320.05192.190.000.0023.071204.17
8691999.04.21 15:01close4330.01192.260.000.00-4.101200.07
8701999.04.21 15:01close4340.02192.190.000.0011.091211.16
8711999.04.21 15:01close4350.03192.260.000.00-29.111182.05
8721999.04.21 15:01close4360.04192.190.000.0032.231214.29
8731999.04.21 15:01sell4370.01192.170.000.00
8741999.04.21 17:25buy4380.02192.290.000.00
8751999.04.21 18:02sell4390.03192.530.000.00
8761999.04.21 19:30buy4400.04192.370.000.00
8771999.04.21 21:00sell4410.05192.420.000.00
8781999.04.22 01:16close4370.01192.270.000.00-1.841212.45
8791999.04.22 01:16close4380.02192.200.000.00-0.501211.95
8801999.04.22 01:16close4390.03192.270.000.004.551216.50
8811999.04.22 01:16close4400.04192.200.000.00-3.981212.52
8821999.04.22 01:16close4410.05192.270.000.002.451214.97
8831999.04.22 01:18buy4420.01192.240.000.00
8841999.04.22 02:00sell4430.02192.440.000.00
8851999.04.22 08:05buy4440.03193.040.000.00
8861999.04.22 10:46sell4450.04193.060.000.00
8871999.04.22 12:12buy4460.05192.900.000.00
8881999.04.22 13:21sell4470.01193.130.000.00
8891999.04.22 14:07buy4480.02192.860.000.00
8901999.04.22 16:02sell4490.03192.920.000.00
8911999.04.22 19:53buy4500.04192.980.000.00
8921999.04.22 21:35close4420.01193.150.000.008.491223.46
8931999.04.22 21:35close4430.02193.220.000.00-14.561208.90
8941999.04.22 21:35close4440.03193.150.000.003.071211.97
8951999.04.22 21:35close4450.04193.220.000.00-5.971206.00
8961999.04.22 21:35close4460.05193.150.000.0011.661217.66
8971999.04.22 21:35close4470.01193.220.000.00-0.841216.82
8981999.04.22 21:35close4480.02193.150.000.005.411222.23
8991999.04.22 21:35close4490.03193.220.000.00-8.401213.83
9001999.04.22 21:35close4500.04193.150.000.006.351220.18
9011999.04.22 21:41sell4510.01193.280.000.00
9021999.04.23 01:53buy4520.02193.190.000.00
9031999.04.23 04:09sell4530.03193.000.000.00
9041999.04.23 05:12buy4540.04192.750.000.00
9051999.04.23 05:51close4510.01193.070.000.001.661221.84
9061999.04.23 05:51close4520.02193.000.000.00-3.551218.29
9071999.04.23 05:51close4530.03193.070.000.00-1.961216.33
9081999.04.23 05:51close4540.04193.000.000.009.331225.66
9091999.04.23 06:56sell4550.01193.050.000.00
9101999.04.23 08:22buy4560.02192.830.000.00
9111999.04.23 08:41close4550.01193.330.000.00-2.611223.05
9121999.04.23 08:41close4560.02193.260.000.008.021231.07
9131999.04.23 08:41sell4570.01193.270.000.00
9141999.04.23 10:35buy4580.02193.170.000.00
9151999.04.23 12:13sell4590.03193.150.000.00
9161999.04.23 14:35buy4600.04193.010.000.00
9171999.04.23 17:02sell4610.05193.140.000.00
9181999.04.23 17:18close4570.01193.020.000.002.331233.40
9191999.04.23 17:18close4580.02192.950.000.00-4.101229.30
9201999.04.23 17:18close4590.03193.020.000.003.641232.94
9211999.04.23 17:18close4600.04192.950.000.00-2.241230.70
9221999.04.23 17:18close4610.05193.020.000.005.601236.30
9231999.04.23 17:34sell4620.01193.170.000.00
9241999.04.23 17:57buy4630.02192.890.000.00
9251999.04.23 19:05sell4640.03193.020.000.00
9261999.04.23 19:12close4620.01192.850.000.002.991239.29
9271999.04.23 19:12close4630.02192.780.000.00-2.061237.23
9281999.04.23 19:12close4640.03192.850.000.004.751241.98
9291999.04.23 19:23buy4650.01192.620.000.00
9301999.04.23 20:33sell4660.02193.020.000.00
9311999.04.23 20:54close4650.01192.710.000.000.841242.82
9321999.04.23 20:54close4660.02192.780.000.004.481247.30
9331999.04.23 22:38buy4670.01192.650.000.00
9341999.04.26 00:55sell4680.02192.620.000.00
9351999.04.26 01:31buy4690.03192.300.000.00
9361999.04.26 02:28close4670.01192.500.000.00-1.201246.10
9371999.04.26 02:28close4680.02192.570.000.000.931247.03
9381999.04.26 02:28close4690.03192.500.000.005.601252.63
9391999.04.26 03:03buy4700.01192.110.000.00
9401999.04.26 06:12sell4710.02192.050.000.00
9411999.04.26 06:39buy4720.03191.740.000.00
9421999.04.26 07:51close4700.01191.980.000.00-1.211251.42
9431999.04.26 07:51close4710.02192.050.000.000.001251.42
9441999.04.26 07:51close4720.03191.980.000.006.721258.14
9451999.04.26 07:59sell4730.01192.060.000.00
9461999.04.26 09:25buy4740.02191.920.000.00
9471999.04.26 10:16sell4750.03192.160.000.00
9481999.04.26 15:13close4730.01192.010.000.000.461258.60
9491999.04.26 15:13close4740.02191.940.000.000.381258.98
9501999.04.26 15:13close4750.03192.010.000.004.191263.17
9511999.04.26 15:46buy4760.01191.940.000.00
9521999.04.26 17:36sell4770.02192.080.000.00
9531999.04.26 22:24buy4780.03192.110.000.00
9541999.04.26 23:43close4760.01192.430.000.004.581267.75
9551999.04.26 23:43close4770.02192.500.000.00-7.831259.92
9561999.04.26 23:43close4780.03192.430.000.008.961268.88
9571999.04.26 23:46sell4790.01192.460.000.00
9581999.04.27 02:57buy4800.02192.390.000.00
9591999.04.27 05:12sell4810.03192.460.000.00
9601999.04.27 07:13buy4820.04192.310.000.00
9611999.04.27 07:41close4790.01192.570.000.00-1.331267.54
9621999.04.27 07:41close4800.02192.500.000.002.051269.59
9631999.04.27 07:41close4810.03192.570.000.00-3.081266.51
9641999.04.27 07:41close4820.04192.500.000.007.101273.61
9651999.04.27 07:54buy4830.01192.330.000.00
9661999.04.27 08:16sell4840.02192.510.000.00
9671999.04.27 11:21buy4850.03192.510.000.00
9681999.04.27 12:12sell4860.04192.700.000.00
9691999.04.27 12:36close4830.01192.490.000.001.501275.11
9701999.04.27 12:36close4840.02192.560.000.00-0.931274.18
9711999.04.27 12:36close4850.03192.490.000.00-0.561273.62
9721999.04.27 12:36close4860.04192.560.000.005.231278.85
9731999.04.27 12:49sell4870.01192.700.000.00
9741999.04.27 21:12buy4880.02194.800.000.00
9751999.04.28 07:00sell4890.03192.700.000.00
9761999.04.28 10:18buy4900.04192.700.000.00
9771999.04.28 11:15sell4910.05192.830.000.00
9781999.04.28 13:30buy4920.01192.980.000.00
9791999.04.28 13:37sell4930.02193.360.000.00
9801999.04.28 13:56buy4940.03192.940.000.00
9811999.04.28 18:00sell4950.04192.490.000.00
9821999.04.29 15:09close4870.01191.530.000.009.701288.55
9831999.04.29 15:09close4880.02191.460.000.00-60.761227.80
9841999.04.29 15:09close4890.03191.530.000.0030.021257.82
9851999.04.29 15:09close4900.04191.460.000.00-43.921213.90
9861999.04.29 15:09close4910.05191.530.000.0056.091269.99
9871999.04.29 15:09close4920.01191.460.000.00-13.601256.39
9881999.04.29 15:09close4930.02191.530.000.0032.331288.72
9891999.04.29 15:09close4940.03191.460.000.00-39.671249.05
9901999.04.29 15:09close4950.04191.530.000.0032.181281.24
9911999.04.29 15:09buy4960.01191.520.000.00
9921999.04.29 16:33sell4970.02191.770.000.00
9931999.04.29 18:49buy4980.03191.480.000.00
9941999.04.29 19:03close4960.01191.550.000.000.281281.52
9951999.04.29 19:03close4970.02191.620.000.002.801284.32
9961999.04.29 19:03close4980.03191.550.000.001.961286.28
9971999.04.29 21:58buy4990.01191.390.000.00
9981999.04.29 23:18sell5000.02191.690.000.00
9991999.04.30 02:21buy5010.03191.780.000.00
10001999.04.30 02:37close4990.01192.060.000.006.451292.72
10011999.04.30 02:37close5000.02192.130.000.00-8.821283.91
10021999.04.30 02:37close5010.03192.060.000.007.841291.75
10031999.04.30 02:39sell5020.01192.110.000.00
10041999.04.30 05:33buy5030.02192.130.000.00
10051999.04.30 08:35sell5040.03192.110.000.00
10061999.04.30 14:30buy5050.04192.970.000.00
10071999.04.30 20:32sell5060.05192.050.000.00
10081999.05.03 01:03buy5070.01192.240.000.00
10091999.05.03 01:50sell5080.02192.440.000.00
10101999.05.03 07:19buy5090.03192.710.000.00
10111999.05.03 09:10sell5100.04192.730.000.00
10121999.06.08 18:26close5020.01191.300.000.00-3.661288.09
10131999.06.08 18:26close5030.02191.230.000.00-2.221285.86
10141999.06.08 18:26close5040.03191.300.000.00-10.991274.88
10151999.06.08 18:26close5050.04191.230.000.00-35.811239.06
10161999.06.08 18:26close5060.05191.300.000.00-21.121217.95
10171999.06.08 18:26close5070.01191.230.000.00-2.331215.61
10181999.06.08 18:26close5080.02191.300.000.00-0.561215.05
10191999.06.08 18:26close5090.03191.230.000.00-20.181194.87
10201999.06.08 18:26close5100.04191.300.000.009.701204.57
10211999.06.08 18:26buy5110.01191.250.000.00
10221999.06.08 21:51sell5120.02191.420.000.00
10231999.06.09 02:02buy5130.03191.490.000.00
10241999.06.09 02:23close5110.01191.850.000.005.801210.36
10251999.06.09 02:23close5120.02191.920.000.00-9.941200.43
10261999.06.09 02:23close5130.03191.850.000.0010.081210.51
10271999.06.09 02:25sell5140.01191.950.000.00
10281999.06.09 06:40buy5150.02191.560.000.00
10291999.06.09 08:25sell5160.03191.540.000.00
10301999.06.09 08:28close5140.01191.380.000.005.321215.83
10311999.06.09 08:28close5150.02191.310.000.00-4.661211.17
10321999.06.09 08:28close5160.03191.380.000.004.481215.65
10331999.06.09 08:28sell5170.01191.540.000.00
10341999.06.09 10:57buy5180.02191.380.000.00
10351999.06.09 12:37sell5190.03191.550.000.00
10361999.06.09 12:54close5170.01191.360.000.001.681217.33
10371999.06.09 12:54close5180.02191.290.000.00-1.681215.65
10381999.06.09 12:54close5190.03191.360.000.005.321220.97
10391999.06.09 13:17buy5200.01191.260.000.00
10401999.06.09 16:15sell5210.02190.650.000.00
10411999.06.09 19:09buy5220.03190.600.000.00
10421999.06.09 21:06sell5230.04190.790.000.00
10431999.06.10 02:19buy5240.05190.910.000.00
10441999.06.10 06:07sell5250.01189.580.000.00
10451999.06.10 08:05buy5260.02189.410.000.00
10461999.06.10 09:50sell5270.03189.700.000.00
10471999.06.10 11:16buy5280.04190.710.000.00
10481999.06.11 08:50close5200.01191.490.000.002.931223.89
10491999.06.11 08:50close5210.02191.560.000.00-19.411204.49
10501999.06.11 08:50close5220.03191.490.000.0027.271231.76
10511999.06.11 08:50close5230.04191.560.000.00-33.591198.17
10521999.06.11 08:50close5240.05191.490.000.0028.041226.21
10531999.06.11 08:50close5250.01191.560.000.00-18.771207.44
10541999.06.11 08:50close5260.02191.490.000.0039.211246.65
10551999.06.11 08:50close5270.03191.560.000.00-52.971193.68
10561999.06.11 08:50close5280.04191.490.000.0029.911223.59
10571999.06.11 08:50sell5290.01191.480.000.00
10581999.06.11 10:44buy5300.02191.030.000.00
10591999.06.11 14:00sell5310.03190.680.000.00
10601999.06.11 14:39close5290.01190.380.000.0010.261233.85
10611999.06.11 14:39close5300.02190.310.000.00-13.431220.42
10621999.06.11 14:39close5310.03190.380.000.008.391228.81
10631999.06.11 15:41buy5320.01190.300.000.00
10641999.06.11 18:15sell5330.02190.250.000.00
10651999.06.11 22:12buy5340.03190.760.000.00
10661999.06.14 00:01sell5350.04190.740.000.00
10671999.06.14 00:33buy5360.05190.570.000.00
10681999.06.14 00:39sell5370.01190.620.000.00
10691999.06.14 00:59buy5380.02190.600.000.00
10701999.06.14 01:01sell5390.03190.740.000.00
10711999.06.14 01:55buy5400.04190.480.000.00
10721999.06.14 02:09close5320.01190.700.000.003.931232.74
10731999.06.14 02:09close5330.02190.770.000.00-10.311222.43
10741999.06.14 02:09close5340.03190.700.000.00-1.091221.34
10751999.06.14 02:09close5350.04190.770.000.00-1.121220.22
10761999.06.14 02:09close5360.05190.700.000.006.071226.29
10771999.06.14 02:09close5370.01190.770.000.00-1.401224.89
10781999.06.14 02:09close5380.02190.700.000.001.861226.75
10791999.06.14 02:09close5390.03190.770.000.00-0.841225.91
10801999.06.14 02:09close5400.04190.700.000.008.211234.12
10811999.06.14 02:19sell5410.01191.890.000.00
10821999.06.14 06:47buy5420.02193.630.000.00
10831999.06.14 07:12sell5430.03194.340.000.00
10841999.06.14 11:20buy5440.04194.350.000.00
10851999.06.14 15:20sell5450.05194.140.000.00
10861999.06.14 17:23buy5460.01193.740.000.00
10871999.06.14 20:08sell5470.02193.710.000.00
10881999.06.15 00:53buy5480.03193.640.000.00
10891999.06.15 03:21sell5490.04193.770.000.00
10901999.06.15 05:25close5410.01193.510.000.00-15.411218.71
10911999.06.15 05:25close5420.02193.440.000.00-3.161215.55
10921999.06.15 05:25close5430.03193.510.000.0022.321237.87
10931999.06.15 05:25close5440.04193.440.000.00-33.181204.69
10941999.06.15 05:25close5450.05193.510.000.0027.861232.56
10951999.06.15 05:25close5460.01193.440.000.00-2.601229.95
10961999.06.15 05:25close5470.02193.510.000.003.121233.08
10971999.06.15 05:25close5480.03193.440.000.00-5.601227.48
10981999.06.15 05:25close5490.04193.510.000.009.701237.18
10991999.06.15 06:06sell5500.01193.770.000.00
11001999.06.15 06:46buy5510.02193.440.000.00
11011999.06.15 08:00sell5520.03193.670.000.00
11021999.06.15 08:00close5500.01193.610.000.001.491238.67
11031999.06.15 08:00close5510.02193.540.000.001.871240.54
11041999.06.15 08:00close5520.03193.610.000.001.681242.22
11051999.06.15 08:04sell5530.01193.620.000.00
11061999.06.15 09:56buy5540.02193.300.000.00
11071999.06.15 13:01sell5550.03192.950.000.00
11081999.06.15 14:17buy5560.04192.670.000.00
11091999.06.15 16:20sell5570.05192.610.000.00
11101999.06.15 16:47close5530.01192.420.000.0011.201253.42
11111999.06.15 16:47close5540.02192.350.000.00-17.731235.69
11121999.06.15 16:47close5550.03192.420.000.0014.831250.52
11131999.06.15 16:47close5560.04192.350.000.00-11.941238.58
11141999.06.15 16:47close5570.05192.420.000.008.861247.44
11151999.06.15 18:51buy5580.01192.140.000.00
11161999.06.15 22:04sell5590.02191.940.000.00
11171999.06.16 07:21buy5600.03192.140.000.00
11181999.06.16 10:14sell5610.04191.560.000.00
11191999.06.16 11:19buy5620.05191.060.000.00
11201999.06.16 12:01sell5630.01191.320.000.00
11211999.06.16 13:08buy5640.02190.960.000.00
11221999.06.16 14:32sell5650.03191.320.000.00
11231999.06.16 15:02close5580.01191.630.000.00-4.561242.87
11241999.06.16 15:02close5590.02191.700.000.003.861246.74
11251999.06.16 15:02close5600.03191.630.000.00-14.281232.46
11261999.06.16 15:02close5610.04191.700.000.00-5.221227.24
11271999.06.16 15:02close5620.05191.630.000.0026.591253.83
11281999.06.16 15:02close5630.01191.700.000.00-3.541250.29
11291999.06.16 15:02close5640.02191.630.000.0012.501262.79
11301999.06.16 15:02close5650.03191.700.000.00-10.641252.15
11311999.06.16 15:02sell5660.01191.620.000.00
11321999.06.16 16:30buy5670.02191.330.000.00
11331999.06.16 20:00sell5680.03190.950.000.00
11341999.06.17 00:28buy5690.04191.210.000.00
11351999.06.17 01:17sell5700.05191.280.000.00
11361999.06.17 01:46buy5710.01191.090.000.00
11371999.06.17 03:47close5660.01190.620.000.008.421260.57
11381999.06.17 03:47close5670.02190.550.000.00-13.381247.19
11391999.06.17 03:47close5680.03190.620.000.006.511253.70
11401999.06.17 03:47close5690.04190.550.000.00-24.631229.07
11411999.06.17 03:47close5700.05190.620.000.0030.781259.85
11421999.06.17 03:47close5710.01190.550.000.00-5.041254.81
11431999.06.17 03:48buy5720.01190.710.000.00
11441999.06.17 05:00sell5730.02190.780.000.00
11451999.06.17 06:42buy5740.03190.520.000.00
11461999.06.17 07:17close5720.01190.770.000.000.561255.37
11471999.06.17 07:17close5730.02190.840.000.00-1.121254.25
11481999.06.17 07:17close5740.03190.770.000.007.001261.25
11491999.06.17 07:20sell5750.01190.800.000.00
11501999.06.17 11:44buy5760.02190.930.000.00
11511999.06.17 14:03sell5770.03191.040.000.00
11521999.06.17 15:26buy5780.04190.810.000.00
11531999.06.17 15:27close5750.01191.100.000.00-2.801258.45
11541999.06.17 15:27close5760.02191.030.000.001.861260.31
11551999.06.17 15:27close5770.03191.100.000.00-1.681258.63
11561999.06.17 15:27close5780.04191.030.000.008.221266.85
11571999.06.17 16:32buy5790.01190.730.000.00
11581999.06.17 22:37sell5800.02190.230.000.00
11591999.06.18 01:36buy5810.03190.380.000.00
11601999.06.18 02:20sell5820.04190.740.000.00
11611999.06.18 07:07buy5830.05190.490.000.00
11621999.06.18 07:08close5790.01190.750.000.000.391267.24
11631999.06.18 07:08close5800.02190.820.000.00-11.621255.62
11641999.06.18 07:08close5810.03190.750.000.0010.361265.98
11651999.06.18 07:08close5820.04190.820.000.00-2.981263.00
11661999.06.18 07:08close5830.05190.750.000.0012.131275.13
11671999.06.18 07:18buy5840.01190.770.000.00
11681999.06.18 12:04sell5850.02189.940.000.00
11691999.06.18 12:57buy5860.03189.590.000.00
11701999.06.18 13:34close5840.01190.870.000.000.931276.06
11711999.06.18 13:34close5850.02190.940.000.00-18.661257.40
11721999.06.18 13:34close5860.03190.870.000.0035.841293.24
11731999.06.18 13:34sell5870.01190.900.000.00
11741999.06.18 17:10buy5880.02192.180.000.00
11751999.06.18 19:05sell5890.03192.120.000.00
11761999.06.21 08:11buy5900.04194.330.000.00
11771999.06.21 09:08sell5910.05194.770.000.00
11781999.06.21 12:11buy5920.01194.630.000.00
11791999.06.21 14:01sell5930.02194.580.000.00
11801999.06.21 14:14buy5940.03194.160.000.00
11811999.06.21 14:38sell5950.04194.580.000.00
11821999.06.22 08:44close5870.01193.700.000.00-26.731266.51
11831999.06.22 08:44close5880.02193.630.000.0027.851294.36
11841999.06.22 08:44close5890.03193.700.000.00-46.041248.32
11851999.06.22 08:44close5900.04193.630.000.00-25.341222.98
11861999.06.22 08:44close5910.05193.700.000.0048.391271.37
11871999.06.22 08:44close5920.01193.630.000.00-9.141262.23
11881999.06.22 08:44close5930.02193.700.000.0015.811278.04
11891999.06.22 08:44close5940.03193.630.000.00-14.251263.79
11901999.06.22 08:44close5950.04193.700.000.0031.631295.42
11911999.06.22 08:44buy5960.01193.740.000.00
11921999.06.22 11:17sell5970.02193.460.000.00
11931999.06.22 12:22buy5980.03193.000.000.00
11941999.06.22 12:56close5960.01193.270.000.00-4.391291.03
11951999.06.22 12:56close5970.02193.340.000.002.241293.27
11961999.06.22 12:56close5980.03193.270.000.007.551300.82
11971999.06.22 13:00sell5990.01193.380.000.00
11981999.06.22 14:17buy6000.02193.170.000.00
11991999.06.22 14:29sell6010.03193.530.000.00
12001999.06.22 14:33close5990.01193.460.000.00-0.741300.08
12011999.06.22 14:33close6000.02193.390.000.004.111304.19
12021999.06.22 14:33close6010.03193.460.000.001.961306.15
12031999.06.22 14:48buy6020.01193.170.000.00
12041999.06.22 15:41sell6030.02193.600.000.00
12051999.06.22 16:55close6020.01193.350.000.001.681307.83
12061999.06.22 16:55close6030.02193.420.000.003.361311.19
12071999.06.22 17:00buy6040.01193.270.000.00
12081999.06.22 18:08sell6050.02193.590.000.00
12091999.06.22 19:29close6040.01193.210.000.00-0.561310.63
12101999.06.22 19:29close6050.02193.280.000.005.781316.41
12111999.06.22 19:29buy6060.01193.290.000.00
12121999.06.22 19:58sell6070.02193.700.000.00
12131999.06.22 20:24close6060.01193.420.000.001.211317.62
12141999.06.22 20:24close6070.02193.490.000.003.921321.54
12151999.06.22 22:02sell6080.01193.660.000.00
12161999.06.23 05:08buy6090.02194.020.000.00
12171999.06.23 07:11sell6100.03194.030.000.00
12181999.06.23 09:07buy6110.04193.850.000.00
12191999.06.23 12:40sell6120.05193.230.000.00
12201999.06.23 13:40buy6130.01192.950.000.00
12211999.06.23 18:04sell6140.02192.770.000.00
12221999.06.23 18:37close6080.01192.490.000.0010.621332.16
12231999.06.23 18:37close6090.02192.420.000.00-29.861302.30
12241999.06.23 18:37close6100.03192.490.000.0043.101345.40
12251999.06.23 18:37close6110.04192.420.000.00-53.381292.02
12261999.06.23 18:37close6120.05192.490.000.0034.511326.53
12271999.06.23 18:37close6130.01192.420.000.00-4.951321.58
12281999.06.23 18:37close6140.02192.490.000.005.221326.80
12291999.06.23 20:50sell6150.01192.620.000.00
12301999.06.23 23:44buy6160.02192.720.000.00
12311999.06.24 01:06sell6170.03192.690.000.00
12321999.06.24 03:02buy6180.04192.620.000.00
12331999.06.24 04:26sell6190.05192.650.000.00
12341999.06.24 05:37buy6200.01192.510.000.00
12351999.06.24 07:11sell6210.02192.480.000.00
12361999.06.24 08:24close6150.01192.360.000.001.521328.32
12371999.06.24 08:24close6160.02192.290.000.00-6.841321.48
12381999.06.24 08:24close6170.03192.360.000.009.241330.72
12391999.06.24 08:24close6180.04192.290.000.00-12.321318.40
12401999.06.24 08:24close6190.05192.360.000.0013.531331.93
12411999.06.24 08:24close6200.01192.290.000.00-2.051329.88
12421999.06.24 08:24close6210.02192.360.000.002.241332.12
12431999.06.24 08:38buy6220.01192.210.000.00
12441999.06.24 10:08sell6230.02192.380.000.00
12451999.06.24 11:22buy6240.03192.200.000.00
12461999.06.24 11:35close6220.01192.370.000.001.501333.62
12471999.06.24 11:35close6230.02192.440.000.00-1.121332.50
12481999.06.24 11:35close6240.03192.370.000.004.761337.26
12491999.06.24 11:58sell6250.01192.560.000.00
12501999.06.25 02:18buy6260.02193.470.000.00
12511999.06.25 04:04sell6270.03193.550.000.00
12521999.06.25 05:34buy6280.04193.390.000.00
12531999.06.25 09:06sell6290.05193.350.000.00
12541999.06.25 11:34buy6300.01193.290.000.00
12551999.06.25 14:33sell6310.02193.050.000.00
12561999.06.25 14:50close6250.01192.810.000.00-2.631334.63
12571999.06.25 14:50close6260.02192.740.000.00-13.621321.01
12581999.06.25 14:50close6270.03192.810.000.0020.711341.72
12591999.06.25 14:50close6280.04192.740.000.00-24.261317.46
12601999.06.25 14:50close6290.05192.810.000.0025.191342.65
12611999.06.25 14:50close6300.01192.740.000.00-5.131337.52
12621999.06.25 14:50close6310.02192.810.000.004.481342.00
12631999.06.25 14:58sell6320.01193.060.000.00
12641999.06.25 17:43buy6330.02192.820.000.00
12651999.06.25 19:14sell6340.03193.000.000.00
12661999.06.25 19:14close6320.01192.850.000.001.961343.96
12671999.06.25 19:14close6330.02192.780.000.00-0.751343.21
12681999.06.25 19:14close6340.03192.850.000.004.191347.40
12691999.06.25 19:16sell6350.01192.920.000.00
12701999.06.25 22:07buy6360.02192.470.000.00
12711999.06.25 22:11close6350.01192.770.000.001.391348.79
12721999.06.25 22:11close6360.02192.700.000.004.291353.08
12731999.06.28 00:33buy6370.01192.280.000.00
12741999.06.28 01:51sell6380.02192.660.000.00
12751999.06.28 03:02buy6390.03192.660.000.00
12761999.06.28 06:07sell6400.04192.280.000.00
12771999.06.28 07:26buy6410.05191.970.000.00
12781999.06.28 08:58sell6420.01192.180.000.00
12791999.06.28 09:01close6370.01192.260.000.00-0.191352.89
12801999.06.28 09:01close6380.02192.330.000.006.161359.05
12811999.06.28 09:01close6390.03192.260.000.00-11.201347.85
12821999.06.28 09:01close6400.04192.330.000.00-1.861345.99
12831999.06.28 09:01close6410.05192.260.000.0013.531359.52
12841999.06.28 09:01close6420.01192.330.000.00-1.401358.12
12851999.06.28 09:02sell6430.01192.230.000.00
12861999.06.28 09:02buy6440.02192.130.000.00
12871999.06.28 09:03sell6450.03192.250.000.00
12881999.06.28 09:08buy6460.04192.150.000.00
12891999.06.28 09:08sell6470.05192.240.000.00
12901999.06.28 09:13buy6480.01192.140.000.00
12911999.06.28 09:13sell6490.02192.250.000.00
12921999.06.28 09:23close6430.01192.120.000.001.031359.15
12931999.06.28 09:23close6440.02192.050.000.00-1.491357.66
12941999.06.28 09:23close6450.03192.120.000.003.641361.30
12951999.06.28 09:23close6460.04192.050.000.00-3.731357.57
12961999.06.28 09:23close6470.05192.120.000.005.591363.16
12971999.06.28 09:23close6480.01192.050.000.00-0.841362.32
12981999.06.28 09:23close6490.02192.120.000.002.431364.75
12991999.06.28 09:23buy6500.01192.150.000.00
13001999.06.28 09:47sell6510.02192.220.000.00
13011999.06.28 09:47buy6520.03192.110.000.00
13021999.06.28 09:49sell6530.04192.220.000.00
13031999.06.28 09:50buy6540.05192.150.000.00
13041999.06.28 09:50sell6550.01192.220.000.00
13051999.06.28 09:57close6500.01192.360.000.001.961366.71
13061999.06.28 09:57close6510.02192.430.000.00-3.921362.79
13071999.06.28 09:57close6520.03192.360.000.007.001369.79
13081999.06.28 09:57close6530.04192.430.000.00-7.831361.96
13091999.06.28 09:57close6540.05192.360.000.009.791371.75
13101999.06.28 09:57close6550.01192.430.000.00-1.961369.79
13111999.06.28 09:57sell6560.01192.370.000.00
13121999.06.28 12:31buy6570.02191.900.000.00
13131999.06.28 12:42close6560.01192.130.000.002.241372.03
13141999.06.28 12:42close6570.02192.060.000.002.991375.02
13151999.06.28 12:50buy6580.01191.890.000.00
13161999.06.28 16:59sell6590.02191.850.000.00
13171999.06.28 20:23buy6600.03191.850.000.00
13181999.06.28 21:50close6580.01192.230.000.003.171378.19
13191999.06.28 21:50close6590.02192.300.000.00-8.401369.79
13201999.06.28 21:50close6600.03192.230.000.0010.641380.43
13211999.06.28 21:50sell6610.01192.210.000.00
13221999.06.29 01:00buy6620.02192.150.000.00
13231999.06.29 01:09sell6630.03192.290.000.00
13241999.06.29 03:09buy6640.04192.120.000.00
13251999.06.29 03:51close6610.01192.380.000.00-1.891378.53
13261999.06.29 03:51close6620.02192.310.000.002.981381.51
13271999.06.29 03:51close6630.03192.380.000.00-2.521378.99
13281999.06.29 03:51close6640.04192.310.000.007.091386.08
13291999.06.29 03:56buy6650.01192.130.000.00
13301999.06.29 04:18sell6660.02192.310.000.00
13311999.06.29 06:51buy6670.03191.990.000.00
13321999.06.29 06:51close6650.01192.080.000.00-0.471385.61
13331999.06.29 06:51close6660.02192.150.000.002.991388.60
13341999.06.29 06:51close6670.03192.080.000.002.521391.12
13351999.06.29 07:23sell6680.01192.180.000.00
13361999.06.29 08:07buy6690.02191.910.000.00
13371999.06.29 13:03sell6700.03191.540.000.00
13381999.06.29 14:04buy6710.04191.390.000.00
13391999.06.29 14:17sell6720.05191.620.000.00
13401999.06.29 14:22close6680.01191.460.000.006.721397.84
13411999.06.29 14:22close6690.02191.390.000.00-9.711388.13
13421999.06.29 14:22close6700.03191.460.000.002.241390.37
13431999.06.29 14:22close6710.04191.390.000.000.001390.37
13441999.06.29 14:22close6720.05191.460.000.007.461397.83
13451999.06.29 14:24sell6730.01191.610.000.00
13461999.06.29 14:41buy6740.02191.400.000.00
13471999.06.29 17:01sell6750.03191.140.000.00
13481999.06.29 17:32buy6760.04190.850.000.00
13491999.06.29 19:23sell6770.05190.710.000.00
13501999.06.29 20:26close6730.01190.470.000.0010.631408.46
13511999.06.29 20:26close6740.02190.400.000.00-18.671389.79
13521999.06.29 20:26close6750.03190.470.000.0018.761408.55
13531999.06.29 20:26close6760.04190.400.000.00-16.801391.75
13541999.06.29 20:26close6770.05190.470.000.0011.201402.95
13551999.06.29 20:28buy6780.01190.430.000.00
13561999.06.30 00:47sell6790.02190.500.000.00
13571999.06.30 03:21buy6800.03190.380.000.00
13581999.06.30 03:48close6780.01190.670.000.002.441405.39
13591999.06.30 03:48close6790.02190.740.000.00-4.471400.92
13601999.06.30 03:48close6800.03190.670.000.008.121409.04
13611999.06.30 04:42buy6810.01190.290.000.00
13621999.06.30 06:31sell6820.02190.090.000.00
13631999.06.30 12:38buy6830.03190.460.000.00
13641999.06.30 15:21sell6840.04190.360.000.00
13651999.06.30 18:15buy6850.05190.530.000.00
13661999.06.30 18:48sell6860.01190.950.000.00
13671999.06.30 20:44buy6870.02190.670.000.00
13681999.06.30 20:55sell6880.03191.000.000.00
13691999.06.30 23:42buy6890.04191.090.000.00
13701999.07.01 04:14close6810.01191.150.000.008.611417.65
13711999.07.01 04:14close6820.02191.220.000.00-22.901394.75
13721999.07.01 04:14close6830.03191.150.000.0021.081415.83
13731999.07.01 04:14close6840.04191.220.000.00-35.731380.10
13741999.07.01 04:14close6850.05191.150.000.0031.881411.99
13751999.07.01 04:14close6860.01191.220.000.00-3.431408.56
13761999.07.01 04:14close6870.02191.150.000.0010.141418.70
13771999.07.01 04:14close6880.03191.220.000.00-8.891409.81
13781999.07.01 04:14close6890.04191.150.000.004.601414.41
13791999.07.01 04:14sell6900.01191.130.000.00
13801999.07.01 05:53buy6910.02190.950.000.00
13811999.07.01 06:38sell6920.03191.000.000.00
13821999.07.01 07:08buy6930.04190.900.000.00
13831999.07.01 07:39sell6940.05191.030.000.00
13841999.07.01 07:46close6900.01190.930.000.001.871416.28
13851999.07.01 07:46close6910.02190.860.000.00-1.681414.60
13861999.07.01 07:46close6920.03190.930.000.001.961416.56
13871999.07.01 07:46close6930.04190.860.000.00-1.491415.07
13881999.07.01 07:46close6940.05190.930.000.004.661419.73
13891999.07.01 07:59buy6950.01190.880.000.00
13901999.07.01 10:11sell6960.02190.850.000.00
13911999.07.01 13:18buy6970.03190.910.000.00
13921999.07.01 15:00sell6980.04190.980.000.00
13931999.07.01 16:34buy6990.05190.770.000.00
13941999.07.01 18:08sell7000.01190.860.000.00
13951999.07.01 18:24buy7010.02190.550.000.00
13961999.07.01 20:12sell7020.03190.280.000.00
13971999.07.01 20:40buy7030.04189.960.000.00
13981999.07.02 01:44close6950.01190.470.000.00-3.621416.11
13991999.07.02 01:44close6960.02190.540.000.005.181421.29
14001999.07.02 01:44close6970.03190.470.000.00-11.721409.57
14011999.07.02 01:44close6980.04190.540.000.0015.211424.78
14021999.07.02 01:44close6990.05190.470.000.00-13.021411.76
14031999.07.02 01:44close7000.01190.540.000.002.691414.45
14041999.07.02 01:44close7010.02190.470.000.00-1.101413.35
14051999.07.02 01:44close7020.03190.540.000.00-8.181405.17
14061999.07.02 01:44close7030.04190.470.000.0019.821424.99
14071999.07.02 01:46sell7040.01190.420.000.00
14081999.07.02 02:17buy7050.02190.260.000.00
14091999.07.02 04:11sell7060.03190.320.000.00
14101999.07.02 08:55buy7070.04190.420.000.00
14111999.07.02 10:32sell7080.05190.400.000.00
14121999.07.02 14:20buy7090.01190.670.000.00
14131999.07.02 15:12sell7100.02190.930.000.00
14141999.07.02 19:16buy7110.03190.900.000.00
14151999.07.02 21:24sell7120.04191.030.000.00
14161999.07.06 19:38close7040.01190.500.000.00-1.361423.64
14171999.07.06 19:38close7050.02190.430.000.003.961427.59
14181999.07.06 19:38close7060.03190.500.000.00-6.851420.74
14191999.07.06 19:38close7070.04190.430.000.001.941422.69
14201999.07.06 19:38close7080.05190.500.000.00-7.691415.00
14211999.07.06 19:38close7090.01190.430.000.00-1.851413.15
14221999.07.06 19:38close7100.02190.500.000.006.811419.96
14231999.07.06 19:38close7110.03190.430.000.00-11.971407.99
14241999.07.06 19:38close7120.04190.500.000.0017.351425.34
14251999.07.06 19:40buy7130.01190.470.000.00
14261999.07.06 21:22sell7140.02190.660.000.00
14271999.07.07 03:24buy7150.03190.600.000.00
14281999.07.07 03:39close7130.01190.840.000.003.651428.99
14291999.07.07 03:39close7140.02190.910.000.00-5.281423.71
14301999.07.07 03:39close7150.03190.840.000.006.721430.43
14311999.07.07 03:40buy7160.01190.710.000.00
14321999.07.07 05:29sell7170.02190.900.000.00
14331999.07.07 08:34buy7180.03190.640.000.00
14341999.07.07 08:52close7160.01190.790.000.000.741431.17
14351999.07.07 08:52close7170.02190.860.000.000.751431.92
14361999.07.07 08:52close7180.03190.790.000.004.201436.12
14371999.07.07 09:47buy7190.01190.540.000.00
14381999.07.07 10:19sell7200.02190.770.000.00
14391999.07.07 12:17buy7210.03190.580.000.00
14401999.07.07 16:13sell7220.04190.420.000.00
14411999.07.07 23:58buy7230.05190.490.000.00
14421999.07.08 02:14sell7240.01190.640.000.00
14431999.07.08 06:57buy7250.02190.450.000.00
14441999.07.08 07:17sell7260.03190.560.000.00
14451999.07.08 13:17buy7270.04190.750.000.00
14461999.07.08 14:29close7190.01190.890.000.003.851439.97
14471999.07.08 14:29close7200.02190.960.000.00-5.371434.60
14481999.07.08 14:29close7210.03190.890.000.0010.441445.05
14491999.07.08 14:29close7220.04190.960.000.00-23.791421.26
14501999.07.08 14:29close7230.05190.890.000.0021.611442.87
14511999.07.08 14:29close7240.01190.960.000.00-2.991439.88
14521999.07.08 14:29close7250.02190.890.000.008.211448.09
14531999.07.08 14:29close7260.03190.960.000.00-11.201436.89
14541999.07.08 14:29close7270.04190.890.000.005.231442.12
14551999.07.08 15:30sell7280.01190.910.000.00
14561999.07.08 20:13buy7290.02191.050.000.00
14571999.07.09 00:04sell7300.03191.060.000.00
14581999.07.09 07:46buy7310.04191.280.000.00
14591999.07.09 14:46sell7320.05190.200.000.00
14601999.07.09 18:10buy7330.01189.790.000.00
14611999.07.09 21:55sell7340.02189.950.000.00
14621999.07.12 02:35buy7350.03189.710.000.00
14631999.07.12 04:35sell7360.04189.690.000.00
14641999.07.13 11:39close7280.01189.260.000.0014.481456.60
14651999.07.13 11:39close7290.02189.190.000.00-33.541423.06
14661999.07.13 11:39close7300.03189.260.000.0048.561471.62
14671999.07.13 11:39close7310.04189.190.000.00-76.451395.18
14681999.07.13 11:39close7320.05189.260.000.0040.821435.99
14691999.07.13 11:39close7330.01189.190.000.00-5.211430.79
14701999.07.13 11:39close7340.02189.260.000.0011.661442.45
14711999.07.13 11:39close7350.03189.190.000.00-13.971428.48
14721999.07.13 11:39close7360.04189.260.000.0014.841443.31
14731999.07.13 11:39buy7370.01189.210.000.00
14741999.07.13 13:55sell7380.02189.320.000.00
14751999.07.13 14:46buy7390.03189.010.000.00
14761999.07.13 16:01close7370.01189.150.000.00-0.561442.75
14771999.07.13 16:01close7380.02189.220.000.001.871444.62
14781999.07.13 16:01close7390.03189.150.000.003.921448.54
14791999.07.13 16:02sell7400.01189.140.000.00
14801999.07.14 02:27buy7410.02188.930.000.00
14811999.07.14 04:01sell7420.03189.030.000.00
14821999.07.14 07:02buy7430.04189.000.000.00
14831999.07.14 10:07sell7440.05188.400.000.00
14841999.07.14 15:14buy7450.01188.080.000.00
14851999.07.14 16:36sell7460.02188.470.000.00
14861999.07.14 19:45buy7470.03188.310.000.00
14871999.07.14 21:00sell7480.04188.600.000.00
14881999.07.19 02:23close7400.01188.280.000.006.201454.74
14891999.07.19 02:23close7410.02188.210.000.00-11.471443.27
14901999.07.19 02:23close7420.03188.280.000.0016.441459.71
14911999.07.19 02:23close7430.04188.210.000.00-25.551434.16
14921999.07.19 02:23close7440.05188.280.000.00-1.991432.17
14931999.07.19 02:23close7450.01188.210.000.002.201434.38
14941999.07.19 02:23close7460.02188.280.000.000.521434.89
14951999.07.19 02:23close7470.03188.210.000.000.151435.05
14961999.07.19 02:23close7480.04188.280.000.005.881440.92
14971999.07.19 02:25buy7490.01188.320.000.00
14981999.07.19 06:05sell7500.02187.830.000.00
14991999.07.19 07:43buy7510.03187.770.000.00
15001999.07.19 07:58sell7520.04188.010.000.00
15011999.07.19 08:24buy7530.05187.690.000.00
15021999.07.19 09:36close7490.01187.780.000.00-5.041435.88
15031999.07.19 09:36close7500.02187.850.000.00-0.371435.51
15041999.07.19 09:36close7510.03187.780.000.000.281435.79
15051999.07.19 09:36close7520.04187.850.000.005.971441.76
15061999.07.19 09:36close7530.05187.780.000.004.191445.95
15071999.07.19 10:26buy7540.01187.400.000.00
15081999.07.19 10:54sell7550.02187.780.000.00
15091999.07.19 11:06close7540.01187.480.000.000.741446.69
15101999.07.19 11:06close7550.02187.550.000.004.301450.99
15111999.07.19 11:25buy7560.01187.320.000.00
15121999.07.19 16:13sell7570.02186.770.000.00
15131999.07.19 16:54buy7580.03186.330.000.00
15141999.07.19 18:02sell7590.04186.270.000.00
15151999.07.19 20:12buy7600.05186.800.000.00
15161999.07.19 23:03sell7610.01187.050.000.00
15171999.07.20 01:40buy7620.02187.030.000.00
15181999.07.20 02:15sell7630.03187.290.000.00
15191999.07.20 04:29buy7640.04187.180.000.00
15201999.07.20 11:04close7560.01187.520.000.002.071453.06
15211999.07.20 11:04close7570.02187.590.000.00-15.911437.15
15221999.07.20 11:04close7580.03187.520.000.0033.901471.05
15231999.07.20 11:04close7590.04187.590.000.00-50.471420.58
15241999.07.20 11:04close7600.05187.520.000.0034.571455.15
15251999.07.20 11:04close7610.01187.590.000.00-5.341449.81
15261999.07.20 11:04close7620.02187.520.000.009.141458.95
15271999.07.20 11:04close7630.03187.590.000.00-8.401450.55
15281999.07.20 11:04close7640.04187.520.000.0012.691463.24
15291999.07.20 11:04sell7650.01187.490.000.00
15301999.07.20 11:22close7650.01186.950.000.005.041468.28
15311999.07.20 11:22sell7660.01186.900.000.00
15321999.07.20 12:03buy7670.02186.460.000.00
15331999.07.20 15:04sell7680.03186.040.000.00
15341999.07.20 17:33buy7690.04187.150.000.00
15351999.07.20 19:01sell7700.05186.960.000.00
15361999.07.20 19:55buy7710.01186.640.000.00
15371999.07.20 22:02sell7720.02186.770.000.00
15381999.07.21 02:16buy7730.03187.500.000.00
15391999.07.21 04:39sell7740.04187.480.000.00
15401999.07.22 10:26close7660.01186.240.000.004.941473.22
15411999.07.22 10:26close7670.02186.170.000.00-3.841469.38
15421999.07.22 10:26close7680.03186.240.000.00-9.241460.14
15431999.07.22 10:26close7690.04186.170.000.00-33.441426.70
15441999.07.22 10:26close7700.05186.240.000.0027.521454.22
15451999.07.22 10:26close7710.01186.170.000.00-3.591450.63
15461999.07.22 10:26close7720.02186.240.000.007.461458.09
15471999.07.22 10:26close7730.03186.170.000.00-35.461422.63
15481999.07.22 10:26close7740.04186.240.000.0042.641465.27
15491999.07.22 10:26buy7750.01186.250.000.00
15501999.07.22 11:04sell7760.02186.670.000.00
15511999.07.22 11:08close7750.01186.380.000.001.211466.48
15521999.07.22 11:08close7760.02186.450.000.004.101470.58
15531999.07.22 11:24buy7770.01186.100.000.00
15541999.07.22 13:08sell7780.02186.280.000.00
15551999.07.22 15:51buy7790.03186.440.000.00
15561999.07.22 20:28sell7800.04185.140.000.00
15571999.07.22 21:49buy7810.05184.420.000.00
15581999.07.22 23:17sell7820.01184.610.000.00
15591999.07.23 01:09close7770.01185.430.000.00-6.061464.52
15601999.07.23 01:09close7780.02185.500.000.0013.951478.47
15611999.07.23 01:09close7790.03185.430.000.00-27.681450.79
15621999.07.23 01:09close7800.04185.500.000.00-14.651436.14
15631999.07.23 01:09close7810.05185.430.000.0048.111484.26
15641999.07.23 01:09close7820.01185.500.000.00-8.601475.65
15651999.07.23 01:09sell7830.01185.460.000.00
15661999.07.23 02:35buy7840.02185.210.000.00
15671999.07.23 02:39close7830.01185.640.000.00-1.681473.97
15681999.07.23 02:39close7840.02185.570.000.006.721480.69
15691999.07.23 02:39sell7850.01185.600.000.00
15701999.07.23 05:23buy7860.02185.570.000.00
15711999.07.23 05:48sell7870.03185.730.000.00
15721999.07.23 06:39buy7880.04185.490.000.00
15731999.07.23 06:47close7850.01185.640.000.00-0.381480.31
15741999.07.23 06:47close7860.02185.570.000.000.001480.31
15751999.07.23 06:47close7870.03185.640.000.002.521482.83
15761999.07.23 06:47close7880.04185.570.000.002.991485.82
15771999.07.23 06:59sell7890.01185.750.000.00
15781999.07.23 07:57buy7900.02185.360.000.00
15791999.07.23 14:32sell7910.03184.250.000.00
15801999.07.23 16:11buy7920.04184.030.000.00
15811999.07.23 18:25sell7930.05184.040.000.00
15821999.07.23 21:17buy7940.01183.940.000.00
15831999.07.26 00:01sell7950.02184.440.000.00
15841999.07.26 06:28buy7960.03185.050.000.00
15851999.07.26 11:00sell7970.04184.600.000.00
15861999.07.26 13:24close7890.01183.720.000.0018.631504.45
15871999.07.26 13:24close7900.02183.650.000.00-31.531472.92
15881999.07.26 13:24close7910.03183.720.000.0013.921486.84
15891999.07.26 13:24close7920.04183.650.000.00-13.391473.45
15901999.07.26 13:24close7930.05183.720.000.0013.411486.87
15911999.07.26 13:24close7940.01183.650.000.00-2.511484.35
15921999.07.26 13:24close7950.02183.720.000.0013.441497.79
15931999.07.26 13:24close7960.03183.650.000.00-39.191458.60
15941999.07.26 13:24close7970.04183.720.000.0032.841491.44
15951999.07.26 13:24buy7980.01183.700.000.00
15961999.07.26 15:00sell7990.02184.060.000.00
15971999.07.26 19:19buy8000.03185.230.000.00
15981999.07.26 20:06sell8010.04185.520.000.00
15991999.07.27 02:40buy8020.05185.790.000.00
16001999.07.27 07:02sell8030.01185.320.000.00
16011999.07.27 11:17buy8040.02185.280.000.00
16021999.07.27 13:35sell8050.03185.490.000.00
16031999.07.27 15:50buy8060.04185.330.000.00
16041999.07.29 17:07close7980.01185.910.000.0021.601513.05
16051999.07.29 17:07close7990.02185.980.000.00-38.851474.19
16061999.07.29 17:07close8000.03185.910.000.0021.991496.19
16071999.07.29 17:07close8010.04185.980.000.00-23.231472.95
16081999.07.29 17:07close8020.05185.910.000.009.541482.49
16091999.07.29 17:07close8030.01185.980.000.00-7.371475.12
16101999.07.29 17:07close8040.02185.910.000.0013.321488.44
16111999.07.29 17:07close8050.03185.980.000.00-17.351471.09
16121999.07.29 17:07close8060.04185.910.000.0024.801495.89
16131999.07.29 17:08sell8070.01185.900.000.00
16141999.07.29 22:53buy8080.02186.570.000.00
16151999.07.30 01:18sell8090.03186.700.000.00
16161999.07.30 03:11buy8100.04186.660.000.00
16171999.07.30 06:05sell8110.05186.020.000.00
16181999.07.30 15:43buy8120.01186.480.000.00
16191999.07.30 20:18sell8130.02186.100.000.00
16201999.07.30 21:17buy8140.03185.640.000.00
16211999.08.02 00:01sell8150.04186.200.000.00
16221999.08.02 01:30close8070.01185.720.000.001.071496.97
16231999.08.02 01:30close8080.02185.650.000.00-16.381480.58
16241999.08.02 01:30close8090.03185.720.000.0026.521507.10
16251999.08.02 01:30close8100.04185.650.000.00-36.921470.18
16261999.08.02 01:30close8110.05185.720.000.0012.481482.67
16271999.08.02 01:30close8120.01185.650.000.00-7.541475.12
16281999.08.02 01:30close8130.02185.720.000.006.481481.61
16291999.08.02 01:30close8140.03185.650.000.000.871482.48
16301999.08.02 01:30close8150.04185.720.000.0017.911500.39
16311999.08.02 01:33buy8160.01185.730.000.00
16321999.08.02 05:07sell8170.02184.960.000.00
16331999.08.02 06:24buy8180.03184.820.000.00
16341999.08.02 08:04sell8190.04184.840.000.00
16351999.08.02 09:33buy8200.05184.620.000.00
16361999.08.02 09:44close8160.01185.010.000.00-6.721493.67
16371999.08.02 09:44close8170.02185.080.000.00-2.241491.43
16381999.08.02 09:44close8180.03185.010.000.005.321496.75
16391999.08.02 09:44close8190.04185.080.000.00-8.951487.80
16401999.08.02 09:44close8200.05185.010.000.0018.201506.00
16411999.08.02 11:41buy8210.01184.520.000.00
16421999.08.02 13:44sell8220.02184.930.000.00
16431999.08.02 14:22close8210.01184.660.000.001.311507.31
16441999.08.02 14:22close8220.02184.730.000.003.731511.04
16451999.08.02 14:23sell8230.01184.950.000.00
16461999.08.02 16:01buy8240.02184.930.000.00
16471999.08.02 18:12sell8250.03185.070.000.00
16481999.08.02 18:36close8230.01184.790.000.001.491512.53
16491999.08.02 18:36close8240.02184.720.000.00-3.911508.62
16501999.08.02 18:36close8250.03184.790.000.007.841516.46
16511999.08.02 20:28sell8260.01185.000.000.00
16521999.08.03 09:33buy8270.02186.290.000.00
16531999.08.03 10:12sell8280.03186.630.000.00
16541999.08.03 13:08buy8290.04186.370.000.00
16551999.08.03 14:02sell8300.05186.570.000.00
16561999.08.03 14:08close8260.01186.200.000.00-11.491504.96
16571999.08.03 14:08close8270.02186.130.000.00-2.991501.97
16581999.08.03 14:08close8280.03186.200.000.0012.031514.00
16591999.08.03 14:08close8290.04186.130.000.00-8.961505.04
16601999.08.03 14:08close8300.05186.200.000.0017.261522.30
16611999.08.03 14:14buy8310.01186.210.000.00
16621999.08.03 15:13sell8320.02186.570.000.00
16631999.08.03 15:45close8310.01186.240.000.000.281522.58
16641999.08.03 15:45close8320.02186.310.000.004.851527.43
16651999.08.03 16:21buy8330.01186.050.000.00
16661999.08.03 18:01sell8340.02186.280.000.00
16671999.08.03 21:06buy8350.03186.780.000.00
16681999.08.03 22:29sell8360.04186.830.000.00
16691999.08.04 00:20buy8370.05186.650.000.00
16701999.08.04 04:11sell8380.01186.520.000.00
16711999.08.04 11:12buy8390.02186.550.000.00
16721999.08.04 14:06sell8400.03186.220.000.00
16731999.08.04 15:00buy8410.04186.000.000.00
16741999.08.12 01:07close8330.01186.610.000.007.391534.82
16751999.08.12 01:07close8340.02186.680.000.00-14.131520.69
16761999.08.12 01:07close8350.03186.610.000.001.741522.42
16771999.08.12 01:07close8360.04186.680.000.00-7.741514.68
16781999.08.12 01:07close8370.05186.610.000.007.971522.66
16791999.08.12 01:07close8380.01186.680.000.00-4.521518.13
16801999.08.12 01:07close8390.02186.610.000.005.061523.19
16811999.08.12 01:07close8400.03186.680.000.00-21.971501.22
16821999.08.12 01:07close8410.04186.610.000.0030.641531.87
16831999.08.12 01:07sell8420.01186.640.000.00
16841999.08.12 04:10buy8430.02186.250.000.00
16851999.08.12 07:33sell8440.03186.280.000.00
16861999.08.12 07:48close8420.01186.120.000.004.851536.72
16871999.08.12 07:48close8430.02186.050.000.00-3.731532.99
16881999.08.12 07:48close8440.03186.120.000.004.481537.47
16891999.08.12 07:51buy8450.01186.080.000.00
16901999.08.12 09:00sell8460.02186.260.000.00
16911999.08.12 13:24buy8470.03186.200.000.00
16921999.08.12 13:51close8450.01186.460.000.003.541541.01
16931999.08.12 13:51close8460.02186.530.000.00-5.041535.97
16941999.08.12 13:51close8470.03186.460.000.007.271543.24
16951999.08.12 14:20buy8480.01186.110.000.00
16961999.08.12 15:27sell8490.02186.460.000.00
16971999.08.12 16:20close8480.01186.080.000.00-0.281542.96
16981999.08.12 16:20close8490.02186.150.000.005.791548.75
16991999.08.12 18:03sell8500.01186.350.000.00
17001999.08.12 19:41buy8510.02186.210.000.00
17011999.08.13 03:01sell8520.03185.260.000.00
17021999.08.13 06:43buy8530.04185.300.000.00
17031999.08.13 06:50sell8540.05185.500.000.00
17041999.08.13 08:28buy8550.01185.410.000.00
17051999.08.13 10:39sell8560.02185.480.000.00
17061999.08.13 11:35buy8570.03185.150.000.00
17071999.08.13 14:25close8500.01184.870.000.0013.511562.26
17081999.08.13 14:25close8510.02184.800.000.00-25.921536.34
17091999.08.13 14:25close8520.03184.870.000.0010.921547.26
17101999.08.13 14:25close8530.04184.800.000.00-18.661528.60
17111999.08.13 14:25close8540.05184.870.000.0029.391557.99
17121999.08.13 14:25close8550.01184.800.000.00-5.701552.29
17131999.08.13 14:25close8560.02184.870.000.0011.381563.67
17141999.08.13 14:25close8570.03184.800.000.00-9.801553.87
17151999.08.13 14:25buy8580.01184.850.000.00
17161999.08.13 14:49sell8590.02185.320.000.00
17171999.08.13 14:50close8580.01185.110.000.002.431556.30
17181999.08.13 14:50close8590.02185.180.000.002.621558.92
17191999.08.13 14:50sell8600.01185.290.000.00
17201999.08.13 17:20buy8610.02185.830.000.00
17211999.08.13 18:36sell8620.03186.110.000.00
17221999.08.13 21:11buy8630.04185.790.000.00
17231999.08.13 22:02sell8640.05185.910.000.00
17241999.08.16 02:11buy8650.01185.860.000.00
17251999.08.16 02:47close8600.01185.720.000.00-4.311554.61
17261999.08.16 02:47close8610.02185.650.000.00-2.971551.64
17271999.08.16 02:47close8620.03185.720.000.0010.011561.65
17281999.08.16 02:47close8630.04185.650.000.00-4.441557.21
17291999.08.16 02:47close8640.05185.720.000.007.341564.55
17301999.08.16 02:47close8650.01185.650.000.00-1.961562.59
17311999.08.16 02:48buy8660.01185.750.000.00
17321999.08.16 05:04sell8670.02185.050.000.00
17331999.08.16 06:03buy8680.03184.670.000.00
17341999.08.16 08:36sell8690.04184.670.000.00
17351999.08.16 11:30buy8700.05184.520.000.00
17361999.08.16 14:07sell8710.01184.280.000.00
17371999.08.16 16:12buy8720.02184.000.000.00
17381999.08.17 01:15sell8730.03183.520.000.00
17391999.08.17 08:52buy8740.04183.650.000.00
17402000.09.06 18:40close at stop8740.04152.830.000.00-846.47716.12
17412000.09.06 18:40close at stop8730.03152.900.000.00505.851221.96
17422000.09.06 18:40close at stop8720.02152.830.000.00-429.38792.58
17432000.09.06 18:40close at stop8710.01152.900.000.00175.40967.99
17442000.09.06 18:40close at stop8700.05152.830.000.00-1097.70-129.71
17452000.09.06 18:40close at stop8690.04152.900.000.00716.16586.44
17462000.09.06 18:40close at stop8680.03152.830.000.00-662.81-76.37
17472000.09.06 18:40close at stop8670.02152.900.000.00365.17288.81
17482000.09.06 18:40close at stop8660.01152.830.000.00-231.0157.79