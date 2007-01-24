Strategy Tester Report
10p3v0.03 - 10-07
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.02 08:00 - 2008.01.18 22:30 (2007.01.01 - 2008.01.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=42; Lots=0.01; InitialStop=150; TrailingStop=0; MaxTrades=7; Multiplier=2; Pips=22; OrderstoProtect=0; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|13856
|Ticks modelled
|1743788
|Modelling quality
|89.99%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|660.37
|Gross profit
|1378.85
|Gross loss
|-718.48
|Profit factor
|1.92
|Expected payoff
|0.59
|Absolute drawdown
|430.43
|Maximal drawdown
|517.51 (10.17%)
|Relative drawdown
|10.17% (517.51)
|Total trades
|1117
|Short positions (won %)
|556 (47.66%)
|Long positions (won %)
|561 (48.31%)
|Profit trades (% of total)
|536 (47.99%)
|Loss trades (% of total)
|581 (52.01%)
|Largest
|profit trade
|49.92
|loss trade
|-12.00
|Average
|profit trade
|2.57
|loss trade
|-1.24
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (8.44)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-41.42)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|55.68 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-41.42 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 14:00
|sell
|1
|0.03
|1.9711
|2.0015
|1.9669
|2
|2007.01.02 14:40
|sell
|2
|0.04
|1.9733
|2.0015
|1.9691
|3
|2007.01.02 16:11
|close
|2
|0.04
|1.9709
|2.0015
|1.9691
|0.96
|5000.96
|4
|2007.01.02 16:11
|close
|1
|0.03
|1.9708
|2.0015
|1.9669
|0.09
|5001.05
|5
|2007.01.03 20:30
|buy
|3
|0.03
|1.9515
|1.9211
|1.9557
|6
|2007.01.04 07:39
|buy
|4
|0.06
|1.9491
|1.9209
|1.9533
|7
|2007.01.04 08:31
|close
|4
|0.06
|1.9511
|1.9209
|1.9533
|1.20
|5002.25
|8
|2007.01.04 08:31
|close
|3
|0.03
|1.9512
|1.9211
|1.9557
|0.03
|5002.28
|9
|2007.01.04 14:00
|buy
|5
|0.03
|1.9455
|1.9151
|1.9497
|10
|2007.01.04 14:29
|buy
|6
|0.06
|1.9431
|1.9149
|1.9473
|11
|2007.01.04 16:03
|close
|6
|0.06
|1.9451
|1.9149
|1.9473
|1.20
|5003.48
|12
|2007.01.04 16:03
|close
|5
|0.03
|1.9449
|1.9151
|1.9497
|-0.18
|5003.30
|13
|2007.01.05 08:00
|buy
|7
|0.03
|1.9397
|1.9093
|1.9439
|14
|2007.01.05 08:54
|close
|7
|0.03
|1.9431
|1.9093
|1.9439
|1.02
|5004.32
|15
|2007.01.05 20:31
|buy
|8
|0.03
|1.9305
|1.9001
|1.9347
|16
|2007.01.08 01:18
|buy
|9
|0.06
|1.9283
|1.9001
|1.9325
|17
|2007.01.08 06:33
|close
|9
|0.06
|1.9302
|1.9001
|1.9325
|1.14
|5005.46
|18
|2007.01.08 06:33
|close
|8
|0.03
|1.9301
|1.9001
|1.9347
|-0.08
|5005.37
|19
|2007.01.08 15:00
|sell
|10
|0.03
|1.9284
|1.9588
|1.9242
|20
|2007.01.08 15:11
|sell
|11
|0.06
|1.9306
|1.9588
|1.9264
|21
|2007.01.08 15:55
|sell
|12
|0.12
|1.9328
|1.9588
|1.9286
|22
|2007.01.08 16:01
|sell
|13
|0.16
|1.9351
|1.9589
|1.9309
|23
|2007.01.08 17:47
|sell
|14
|0.32
|1.9374
|1.9590
|1.9332
|24
|2007.01.08 18:03
|sell
|15
|0.64
|1.9398
|1.9592
|1.9356
|25
|2007.01.08 20:03
|close
|15
|0.64
|1.9372
|1.9592
|1.9356
|16.64
|5022.01
|26
|2007.01.08 20:03
|close
|14
|0.32
|1.9373
|1.9590
|1.9332
|0.32
|5022.33
|27
|2007.01.08 20:03
|close
|13
|0.16
|1.9372
|1.9589
|1.9309
|-3.36
|5018.97
|28
|2007.01.08 20:03
|close
|12
|0.12
|1.9373
|1.9588
|1.9286
|-5.40
|5013.57
|29
|2007.01.08 20:03
|close
|11
|0.06
|1.9372
|1.9588
|1.9264
|-3.96
|5009.61
|30
|2007.01.08 20:03
|close
|10
|0.03
|1.9371
|1.9588
|1.9242
|-2.61
|5007.00
|31
|2007.01.08 22:34
|sell
|16
|0.03
|1.9375
|1.9679
|1.9333
|32
|2007.01.09 00:51
|sell
|17
|0.06
|1.9397
|1.9679
|1.9355
|33
|2007.01.09 01:12
|sell
|18
|0.12
|1.9419
|1.9679
|1.9377
|34
|2007.01.09 08:40
|sell
|19
|0.16
|1.9442
|1.9680
|1.9400
|35
|2007.01.09 09:53
|close
|19
|0.16
|1.9419
|1.9680
|1.9400
|3.68
|5010.68
|36
|2007.01.09 09:53
|close
|18
|0.12
|1.9420
|1.9679
|1.9377
|-0.12
|5010.56
|37
|2007.01.09 09:53
|close
|17
|0.06
|1.9419
|1.9679
|1.9355
|-1.32
|5009.24
|38
|2007.01.09 09:53
|close
|16
|0.03
|1.9418
|1.9679
|1.9333
|-1.34
|5007.91
|39
|2007.01.10 06:01
|buy
|20
|0.03
|1.9367
|1.9063
|1.9409
|40
|2007.01.10 08:38
|close
|20
|0.03
|1.9401
|1.9063
|1.9409
|1.02
|5008.93
|41
|2007.01.10 13:33
|sell
|21
|0.03
|1.9379
|1.9683
|1.9337
|42
|2007.01.10 16:12
|close
|21
|0.03
|1.9345
|1.9683
|1.9337
|1.02
|5009.95
|43
|2007.01.10 23:30
|buy
|22
|0.03
|1.9328
|1.9024
|1.9370
|44
|2007.01.11 10:19
|close
|22
|0.03
|1.9362
|1.9024
|1.9370
|1.14
|5011.08
|45
|2007.01.11 17:00
|sell
|23
|0.03
|1.9414
|1.9718
|1.9372
|46
|2007.01.11 17:54
|sell
|24
|0.06
|1.9436
|1.9718
|1.9394
|47
|2007.01.11 22:24
|sell
|25
|0.12
|1.9459
|1.9719
|1.9417
|48
|2007.01.11 23:32
|close
|25
|0.12
|1.9440
|1.9719
|1.9417
|2.28
|5013.36
|49
|2007.01.11 23:32
|close
|24
|0.06
|1.9443
|1.9718
|1.9394
|-0.42
|5012.94
|50
|2007.01.11 23:32
|close
|23
|0.03
|1.9440
|1.9718
|1.9372
|-0.78
|5012.16
|51
|2007.01.12 07:00
|sell
|26
|0.03
|1.9447
|1.9751
|1.9405
|52
|2007.01.12 07:39
|sell
|27
|0.06
|1.9470
|1.9752
|1.9428
|53
|2007.01.12 10:02
|close
|27
|0.06
|1.9450
|1.9752
|1.9428
|1.20
|5013.36
|54
|2007.01.12 10:02
|close
|26
|0.03
|1.9451
|1.9751
|1.9405
|-0.12
|5013.24
|55
|2007.01.12 10:02
|sell
|28
|0.03
|1.9448
|1.9752
|1.9406
|56
|2007.01.12 10:24
|sell
|29
|0.06
|1.9471
|1.9753
|1.9429
|57
|2007.01.12 10:54
|sell
|30
|0.12
|1.9493
|1.9753
|1.9451
|58
|2007.01.12 14:30
|close
|30
|0.12
|1.9474
|1.9753
|1.9451
|2.28
|5015.52
|59
|2007.01.12 14:30
|close
|29
|0.06
|1.9469
|1.9753
|1.9429
|0.12
|5015.64
|60
|2007.01.12 14:30
|close
|28
|0.03
|1.9464
|1.9752
|1.9406
|-0.48
|5015.16
|61
|2007.01.12 20:00
|sell
|31
|0.03
|1.9566
|1.9870
|1.9524
|62
|2007.01.12 22:32
|sell
|32
|0.06
|1.9589
|1.9871
|1.9547
|63
|2007.01.15 05:00
|sell
|33
|0.12
|1.9611
|1.9871
|1.9569
|64
|2007.01.15 08:09
|close
|33
|0.12
|1.9593
|1.9871
|1.9569
|2.16
|5017.32
|65
|2007.01.15 08:09
|close
|32
|0.06
|1.9594
|1.9871
|1.9547
|-0.39
|5016.93
|66
|2007.01.15 08:10
|close
|31
|0.03
|1.9595
|1.9870
|1.9524
|-0.92
|5016.02
|67
|2007.01.15 15:00
|sell
|34
|0.03
|1.9655
|1.9959
|1.9613
|68
|2007.01.16 08:09
|sell
|35
|0.06
|1.9677
|1.9959
|1.9635
|69
|2007.01.16 09:58
|close
|35
|0.06
|1.9658
|1.9959
|1.9635
|1.14
|5017.16
|70
|2007.01.16 09:58
|close
|34
|0.03
|1.9655
|1.9959
|1.9613
|-0.05
|5017.11
|71
|2007.01.16 14:00
|sell
|36
|0.03
|1.9670
|1.9974
|1.9628
|72
|2007.01.16 15:52
|close
|36
|0.03
|1.9635
|1.9974
|1.9628
|1.05
|5018.16
|73
|2007.01.16 21:30
|buy
|37
|0.03
|1.9621
|1.9317
|1.9663
|74
|2007.01.17 09:00
|close
|37
|0.03
|1.9655
|1.9317
|1.9663
|1.06
|5019.22
|75
|2007.01.17 20:30
|sell
|38
|0.03
|1.9682
|1.9986
|1.9640
|76
|2007.01.17 23:32
|sell
|39
|0.06
|1.9704
|1.9986
|1.9662
|77
|2007.01.18 03:22
|sell
|40
|0.12
|1.9726
|1.9986
|1.9684
|78
|2007.01.18 08:32
|sell
|41
|0.24
|1.9748
|1.9986
|1.9706
|79
|2007.01.18 09:07
|sell
|42
|0.32
|1.9771
|1.9987
|1.9729
|80
|2007.01.18 10:14
|close
|42
|0.32
|1.9745
|1.9987
|1.9729
|8.32
|5027.54
|81
|2007.01.18 10:15
|close
|41
|0.24
|1.9744
|1.9986
|1.9706
|0.96
|5028.50
|82
|2007.01.18 10:15
|close
|40
|0.12
|1.9743
|1.9986
|1.9684
|-2.04
|5026.46
|83
|2007.01.18 10:15
|close
|39
|0.06
|1.9742
|1.9986
|1.9662
|-2.55
|5023.91
|84
|2007.01.18 10:15
|close
|38
|0.03
|1.9741
|1.9986
|1.9640
|-1.91
|5022.00
|85
|2007.01.18 11:00
|sell
|43
|0.03
|1.9722
|2.0026
|1.9680
|86
|2007.01.18 13:25
|close
|43
|0.03
|1.9688
|2.0026
|1.9680
|1.02
|5023.02
|87
|2007.01.18 17:00
|buy
|44
|0.03
|1.9724
|1.9420
|1.9766
|88
|2007.01.19 03:06
|close
|44
|0.03
|1.9758
|1.9420
|1.9766
|1.06
|5024.08
|89
|2007.01.19 08:00
|sell
|45
|0.03
|1.9752
|2.0056
|1.9710
|90
|2007.01.19 10:51
|close
|45
|0.03
|1.9718
|2.0056
|1.9710
|1.02
|5025.10
|91
|2007.01.19 17:30
|buy
|46
|0.03
|1.9757
|1.9453
|1.9799
|92
|2007.01.19 20:31
|buy
|47
|0.06
|1.9735
|1.9453
|1.9777
|93
|2007.01.22 03:30
|close
|47
|0.06
|1.9754
|1.9453
|1.9777
|1.22
|5026.31
|94
|2007.01.22 03:30
|close
|46
|0.03
|1.9753
|1.9453
|1.9799
|-0.08
|5026.23
|95
|2007.01.22 07:00
|sell
|48
|0.03
|1.9745
|2.0049
|1.9703
|96
|2007.01.22 17:02
|sell
|49
|0.06
|1.9767
|2.0049
|1.9725
|97
|2007.01.23 03:39
|sell
|50
|0.12
|1.9790
|2.0050
|1.9748
|98
|2007.01.23 08:35
|sell
|51
|0.24
|1.9812
|2.0050
|1.9770
|99
|2007.01.23 09:18
|sell
|52
|0.48
|1.9834
|2.0050
|1.9792
|100
|2007.01.23 11:09
|sell
|53
|0.64
|1.9856
|2.0050
|1.9814
|101
|2007.01.23 11:59
|close
|53
|0.64
|1.9831
|2.0050
|1.9814
|16.00
|5042.23
|102
|2007.01.23 11:59
|close
|52
|0.48
|1.9833
|2.0050
|1.9792
|0.48
|5042.71
|103
|2007.01.23 11:59
|close
|51
|0.24
|1.9832
|2.0050
|1.9770
|-4.80
|5037.91
|104
|2007.01.23 11:59
|close
|50
|0.12
|1.9836
|2.0050
|1.9748
|-5.52
|5032.39
|105
|2007.01.23 12:00
|close
|49
|0.06
|1.9835
|2.0049
|1.9725
|-4.17
|5028.22
|106
|2007.01.23 12:00
|close
|48
|0.03
|1.9835
|2.0049
|1.9703
|-2.75
|5025.48
|107
|2007.01.23 17:00
|sell
|54
|0.03
|1.9867
|2.0171
|1.9825
|108
|2007.01.23 19:36
|close
|54
|0.03
|1.9832
|2.0171
|1.9825
|1.05
|5026.53
|109
|2007.01.24 04:31
|buy
|55
|0.03
|1.9823
|1.9519
|1.9865
|110
|2007.01.24 07:30
|buy
|56
|0.06
|1.9800
|1.9518
|1.9842
|111
|2007.01.24 07:45
|buy
|57
|0.12
|1.9778
|1.9518
|1.9820
|112
|2007.01.24 08:49
|buy
|58
|0.24
|1.9755
|1.9517
|1.9797
|113
|2007.01.24 09:16
|buy
|59
|0.48
|1.9730
|1.9514
|1.9772
|114
|2007.01.24 10:30
|buy
|60
|0.64
|1.9707
|1.9513
|1.9749
|115
|2007.01.24 10:47
|close
|60
|0.64
|1.9734
|1.9513
|1.9749
|17.28
|5043.81
|116
|2007.01.24 10:47
|close
|59
|0.48
|1.9735
|1.9514
|1.9772
|2.40
|5046.21
|117
|2007.01.24 10:47
|close
|58
|0.24
|1.9736
|1.9517
|1.9797
|-4.56
|5041.65
|118
|2007.01.24 10:47
|close
|57
|0.12
|1.9736
|1.9518
|1.9820
|-5.04
|5036.61
|119
|2007.01.24 10:47
|close
|56
|0.06
|1.9735
|1.9518
|1.9842
|-3.90
|5032.71
|120
|2007.01.24 10:47
|close
|55
|0.03
|1.9734
|1.9519
|1.9865
|-2.67
|5030.04
|121
|2007.01.24 13:00
|buy
|61
|0.03
|1.9753
|1.9449
|1.9795
|122
|2007.01.24 13:36
|buy
|62
|0.06
|1.9731
|1.9449
|1.9773
|123
|2007.01.24 14:10
|buy
|63
|0.12
|1.9709
|1.9449
|1.9751
|124
|2007.01.24 14:21
|close
|63
|0.12
|1.9728
|1.9449
|1.9751
|2.28
|5032.32
|125
|2007.01.24 14:21
|close
|62
|0.06
|1.9727
|1.9449
|1.9773
|-0.24
|5032.08
|126
|2007.01.24 14:21
|close
|61
|0.03
|1.9729
|1.9449
|1.9795
|-0.72
|5031.36
|127
|2007.01.24 19:31
|buy
|64
|0.03
|1.9673
|1.9369
|1.9715
|128
|2007.01.25 09:07
|close
|64
|0.03
|1.9707
|1.9369
|1.9715
|1.14
|5032.49
|129
|2007.01.25 18:00
|sell
|65
|0.03
|1.9703
|2.0007
|1.9661
|130
|2007.01.25 20:03
|close
|65
|0.03
|1.9668
|2.0007
|1.9661
|1.05
|5033.54
|131
|2007.01.26 02:00
|buy
|66
|0.03
|1.9656
|1.9352
|1.9698
|132
|2007.01.26 09:10
|buy
|67
|0.06
|1.9633
|1.9351
|1.9675
|133
|2007.01.26 11:46
|buy
|68
|0.12
|1.9611
|1.9351
|1.9653
|134
|2007.01.26 12:38
|buy
|69
|0.24
|1.9589
|1.9351
|1.9631
|135
|2007.01.26 12:50
|close
|69
|0.24
|1.9608
|1.9351
|1.9631
|4.56
|5038.10
|136
|2007.01.26 12:50
|close
|68
|0.12
|1.9607
|1.9351
|1.9653
|-0.48
|5037.62
|137
|2007.01.26 12:50
|close
|67
|0.06
|1.9608
|1.9351
|1.9675
|-1.50
|5036.12
|138
|2007.01.26 12:50
|close
|66
|0.03
|1.9608
|1.9352
|1.9698
|-1.44
|5034.68
|139
|2007.01.26 17:30
|buy
|70
|0.03
|1.9612
|1.9308
|1.9654
|140
|2007.01.26 19:10
|buy
|71
|0.06
|1.9589
|1.9307
|1.9631
|141
|2007.01.29 00:00
|close
|71
|0.06
|1.9610
|1.9307
|1.9631
|1.34
|5036.02
|142
|2007.01.29 00:00
|close
|70
|0.03
|1.9609
|1.9308
|1.9654
|-0.05
|5035.97
|143
|2007.01.29 05:00
|buy
|72
|0.03
|1.9591
|1.9287
|1.9633
|144
|2007.01.29 08:24
|buy
|73
|0.06
|1.9568
|1.9286
|1.9610
|145
|2007.01.29 08:54
|close
|73
|0.06
|1.9587
|1.9286
|1.9610
|1.14
|5037.11
|146
|2007.01.29 08:54
|close
|72
|0.03
|1.9586
|1.9287
|1.9633
|-0.15
|5036.96
|147
|2007.01.29 09:00
|buy
|74
|0.03
|1.9604
|1.9300
|1.9646
|148
|2007.01.29 10:00
|buy
|75
|0.06
|1.9581
|1.9299
|1.9623
|149
|2007.01.29 12:25
|buy
|76
|0.12
|1.9559
|1.9299
|1.9601
|150
|2007.01.29 15:53
|close
|76
|0.12
|1.9579
|1.9299
|1.9601
|2.40
|5039.36
|151
|2007.01.29 15:53
|close
|75
|0.06
|1.9578
|1.9299
|1.9623
|-0.18
|5039.18
|152
|2007.01.29 15:53
|close
|74
|0.03
|1.9577
|1.9300
|1.9646
|-0.81
|5038.37
|153
|2007.01.29 16:30
|buy
|77
|0.03
|1.9589
|1.9285
|1.9631
|154
|2007.01.30 02:48
|close
|77
|0.03
|1.9624
|1.9285
|1.9631
|1.09
|5039.45
|155
|2007.01.30 06:30
|sell
|78
|0.03
|1.9624
|1.9928
|1.9582
|156
|2007.01.30 08:16
|sell
|79
|0.06
|1.9646
|1.9928
|1.9604
|157
|2007.01.30 08:44
|sell
|80
|0.12
|1.9668
|1.9928
|1.9626
|158
|2007.01.30 09:29
|sell
|81
|0.24
|1.9691
|1.9929
|1.9649
|159
|2007.01.30 09:53
|close
|81
|0.24
|1.9671
|1.9929
|1.9649
|4.80
|5044.25
|160
|2007.01.30 09:53
|close
|80
|0.12
|1.9671
|1.9928
|1.9626
|-0.36
|5043.89
|161
|2007.01.30 09:53
|close
|79
|0.06
|1.9672
|1.9928
|1.9604
|-1.56
|5042.33
|162
|2007.01.30 09:53
|close
|78
|0.03
|1.9671
|1.9928
|1.9582
|-1.41
|5040.92
|163
|2007.01.30 12:00
|sell
|82
|0.03
|1.9644
|1.9948
|1.9602
|164
|2007.01.30 16:37
|close
|82
|0.03
|1.9610
|1.9948
|1.9602
|1.02
|5041.94
|165
|2007.01.30 22:31
|buy
|83
|0.03
|1.9630
|1.9326
|1.9672
|166
|2007.01.31 08:07
|buy
|84
|0.06
|1.9608
|1.9326
|1.9650
|167
|2007.01.31 08:49
|buy
|85
|0.12
|1.9585
|1.9325
|1.9627
|168
|2007.01.31 09:00
|buy
|86
|0.24
|1.9561
|1.9323
|1.9603
|169
|2007.01.31 09:36
|buy
|87
|0.48
|1.9538
|1.9322
|1.9580
|170
|2007.01.31 10:35
|buy
|88
|0.64
|1.9514
|1.9320
|1.9556
|171
|2007.01.31 11:29
|close
|88
|0.64
|1.9541
|1.9320
|1.9556
|17.28
|5059.22
|172
|2007.01.31 11:30
|close
|87
|0.48
|1.9539
|1.9322
|1.9580
|0.48
|5059.70
|173
|2007.01.31 11:30
|close
|86
|0.24
|1.9538
|1.9323
|1.9603
|-5.52
|5054.18
|174
|2007.01.31 11:30
|close
|85
|0.12
|1.9539
|1.9325
|1.9627
|-5.52
|5048.66
|175
|2007.01.31 11:30
|close
|84
|0.06
|1.9538
|1.9326
|1.9650
|-4.20
|5044.46
|176
|2007.01.31 11:30
|close
|83
|0.03
|1.9537
|1.9326
|1.9672
|-2.75
|5041.71
|177
|2007.01.31 16:30
|buy
|89
|0.03
|1.9569
|1.9265
|1.9611
|178
|2007.01.31 17:07
|close
|89
|0.03
|1.9604
|1.9265
|1.9611
|1.05
|5042.76
|179
|2007.02.01 01:00
|sell
|90
|0.03
|1.9633
|1.9937
|1.9591
|180
|2007.02.01 08:50
|sell
|91
|0.06
|1.9655
|1.9937
|1.9613
|181
|2007.02.01 10:11
|close
|91
|0.06
|1.9635
|1.9937
|1.9613
|1.20
|5043.96
|182
|2007.02.01 10:11
|close
|90
|0.03
|1.9635
|1.9937
|1.9591
|-0.06
|5043.90
|183
|2007.02.01 18:30
|sell
|92
|0.03
|1.9686
|1.9990
|1.9644
|184
|2007.02.02 09:16
|close
|92
|0.03
|1.9652
|1.9990
|1.9644
|0.97
|5044.88
|185
|2007.02.02 17:30
|sell
|93
|0.03
|1.9675
|1.9979
|1.9633
|186
|2007.02.05 06:17
|close
|93
|0.03
|1.9641
|1.9979
|1.9633
|0.97
|5045.85
|187
|2007.02.05 08:30
|buy
|94
|0.03
|1.9654
|1.9350
|1.9696
|188
|2007.02.05 10:16
|buy
|95
|0.06
|1.9631
|1.9349
|1.9673
|189
|2007.02.05 10:40
|buy
|96
|0.12
|1.9609
|1.9349
|1.9651
|190
|2007.02.05 10:52
|buy
|97
|0.24
|1.9586
|1.9348
|1.9628
|191
|2007.02.05 11:59
|buy
|98
|0.48
|1.9564
|1.9348
|1.9606
|192
|2007.02.05 12:17
|close
|98
|0.48
|1.9584
|1.9348
|1.9606
|9.60
|5055.45
|193
|2007.02.05 12:17
|close
|97
|0.24
|1.9583
|1.9348
|1.9628
|-0.72
|5054.73
|194
|2007.02.05 12:17
|close
|96
|0.12
|1.9583
|1.9349
|1.9651
|-3.12
|5051.61
|195
|2007.02.05 12:18
|close
|95
|0.06
|1.9581
|1.9349
|1.9673
|-3.00
|5048.61
|196
|2007.02.05 12:18
|close
|94
|0.03
|1.9583
|1.9350
|1.9696
|-2.13
|5046.48
|197
|2007.02.05 16:30
|buy
|99
|0.03
|1.9591
|1.9287
|1.9633
|198
|2007.02.06 09:02
|close
|99
|0.03
|1.9625
|1.9287
|1.9633
|1.06
|5047.54
|199
|2007.02.06 17:30
|sell
|100
|0.03
|1.9687
|1.9991
|1.9645
|200
|2007.02.06 19:23
|sell
|101
|0.06
|1.9711
|1.9993
|1.9669
|201
|2007.02.07 01:48
|close
|101
|0.06
|1.9691
|1.9993
|1.9669
|1.11
|5048.65
|202
|2007.02.07 01:48
|close
|100
|0.03
|1.9692
|1.9991
|1.9645
|-0.20
|5048.45
|203
|2007.02.07 10:00
|sell
|102
|0.03
|1.9695
|1.9999
|1.9653
|204
|2007.02.07 14:09
|sell
|103
|0.06
|1.9717
|1.9999
|1.9675
|205
|2007.02.07 15:58
|close
|103
|0.06
|1.9698
|1.9999
|1.9675
|1.14
|5049.59
|206
|2007.02.07 15:59
|close
|102
|0.03
|1.9697
|1.9999
|1.9653
|-0.06
|5049.53
|207
|2007.02.07 16:00
|sell
|104
|0.03
|1.9689
|1.9993
|1.9647
|208
|2007.02.08 00:28
|sell
|105
|0.06
|1.9711
|1.9993
|1.9669
|209
|2007.02.08 08:30
|close
|105
|0.06
|1.9692
|1.9993
|1.9669
|1.14
|5050.67
|210
|2007.02.08 08:30
|close
|104
|0.03
|1.9691
|1.9993
|1.9647
|-0.20
|5050.48
|211
|2007.02.08 08:31
|sell
|106
|0.03
|1.9686
|1.9990
|1.9644
|212
|2007.02.08 13:04
|close
|106
|0.03
|1.9649
|1.9990
|1.9644
|1.11
|5051.59
|213
|2007.02.08 19:00
|buy
|107
|0.03
|1.9581
|1.9277
|1.9623
|214
|2007.02.09 08:29
|buy
|108
|0.06
|1.9557
|1.9275
|1.9599
|215
|2007.02.09 08:32
|buy
|109
|0.12
|1.9534
|1.9274
|1.9576
|216
|2007.02.09 08:45
|buy
|110
|0.24
|1.9511
|1.9273
|1.9553
|217
|2007.02.09 10:36
|buy
|111
|0.48
|1.9488
|1.9272
|1.9530
|218
|2007.02.09 10:50
|buy
|112
|0.96
|1.9462
|1.9268
|1.9504
|219
|2007.02.09 11:48
|close
|112
|0.96
|1.9485
|1.9268
|1.9504
|22.08
|5073.67
|220
|2007.02.09 11:48
|close
|111
|0.48
|1.9486
|1.9272
|1.9530
|-0.96
|5072.71
|221
|2007.02.09 11:49
|close
|110
|0.24
|1.9487
|1.9273
|1.9553
|-5.76
|5066.95
|222
|2007.02.09 11:49
|close
|109
|0.12
|1.9488
|1.9274
|1.9576
|-5.52
|5061.43
|223
|2007.02.09 11:50
|close
|108
|0.06
|1.9489
|1.9275
|1.9599
|-4.08
|5057.35
|224
|2007.02.09 11:51
|close
|107
|0.03
|1.9488
|1.9277
|1.9623
|-2.75
|5054.59
|225
|2007.02.09 15:00
|buy
|113
|0.03
|1.9478
|1.9174
|1.9520
|226
|2007.02.09 19:04
|close
|113
|0.03
|1.9512
|1.9174
|1.9520
|1.02
|5055.61
|227
|2007.02.12 09:30
|sell
|114
|0.03
|1.9499
|1.9803
|1.9457
|228
|2007.02.12 10:49
|close
|114
|0.03
|1.9465
|1.9803
|1.9457
|1.02
|5056.63
|229
|2007.02.12 16:00
|buy
|115
|0.03
|1.9471
|1.9167
|1.9513
|230
|2007.02.13 08:55
|close
|115
|0.03
|1.9505
|1.9167
|1.9513
|1.06
|5057.69
|231
|2007.02.13 10:30
|sell
|116
|0.03
|1.9455
|1.9759
|1.9413
|232
|2007.02.13 10:43
|close
|116
|0.03
|1.9419
|1.9759
|1.9413
|1.08
|5058.77
|233
|2007.02.13 15:30
|buy
|117
|0.03
|1.9440
|1.9136
|1.9482
|234
|2007.02.14 00:22
|close
|117
|0.03
|1.9474
|1.9136
|1.9482
|1.06
|5059.83
|235
|2007.02.14 06:31
|sell
|118
|0.03
|1.9462
|1.9766
|1.9420
|236
|2007.02.14 08:08
|sell
|119
|0.06
|1.9485
|1.9767
|1.9443
|237
|2007.02.14 08:44
|sell
|120
|0.12
|1.9507
|1.9767
|1.9465
|238
|2007.02.14 09:10
|sell
|121
|0.24
|1.9530
|1.9768
|1.9488
|239
|2007.02.14 10:38
|close
|121
|0.24
|1.9511
|1.9768
|1.9488
|4.56
|5064.39
|240
|2007.02.14 10:38
|close
|120
|0.12
|1.9512
|1.9767
|1.9465
|-0.60
|5063.79
|241
|2007.02.14 10:38
|close
|119
|0.06
|1.9513
|1.9767
|1.9443
|-1.68
|5062.11
|242
|2007.02.14 10:38
|close
|118
|0.03
|1.9512
|1.9766
|1.9420
|-1.50
|5060.61
|243
|2007.02.14 20:30
|sell
|122
|0.03
|1.9616
|1.9920
|1.9574
|244
|2007.02.15 00:55
|sell
|123
|0.06
|1.9638
|1.9920
|1.9596
|245
|2007.02.15 07:49
|sell
|124
|0.12
|1.9660
|1.9920
|1.9618
|246
|2007.02.15 08:52
|close
|124
|0.12
|1.9641
|1.9920
|1.9618
|2.28
|5062.89
|247
|2007.02.15 08:52
|close
|123
|0.06
|1.9642
|1.9920
|1.9596
|-0.24
|5062.65
|248
|2007.02.15 08:52
|close
|122
|0.03
|1.9643
|1.9920
|1.9574
|-0.95
|5061.70
|249
|2007.02.15 11:00
|sell
|125
|0.03
|1.9574
|1.9878
|1.9532
|250
|2007.02.15 15:00
|sell
|126
|0.06
|1.9596
|1.9878
|1.9554
|251
|2007.02.15 15:02
|close
|126
|0.06
|1.9577
|1.9878
|1.9554
|1.14
|5062.84
|252
|2007.02.15 15:02
|close
|125
|0.03
|1.9576
|1.9878
|1.9532
|-0.06
|5062.78
|253
|2007.02.15 21:00
|buy
|127
|0.03
|1.9551
|1.9247
|1.9593
|254
|2007.02.15 22:09
|buy
|128
|0.06
|1.9529
|1.9247
|1.9571
|255
|2007.02.16 00:24
|buy
|129
|0.12
|1.9507
|1.9247
|1.9549
|256
|2007.02.16 03:33
|close
|129
|0.12
|1.9525
|1.9247
|1.9549
|2.16
|5064.94
|257
|2007.02.16 03:33
|close
|128
|0.06
|1.9527
|1.9247
|1.9571
|-0.04
|5064.90
|258
|2007.02.16 03:35
|close
|127
|0.03
|1.9526
|1.9247
|1.9593
|-0.71
|5064.19
|259
|2007.02.16 14:30
|buy
|130
|0.03
|1.9507
|1.9203
|1.9549
|260
|2007.02.16 14:45
|buy
|131
|0.06
|1.9482
|1.9200
|1.9524
|261
|2007.02.16 17:10
|close
|131
|0.06
|1.9502
|1.9200
|1.9524
|1.20
|5065.39
|262
|2007.02.16 17:10
|close
|130
|0.03
|1.9503
|1.9203
|1.9549
|-0.12
|5065.27
|263
|2007.02.19 08:00
|sell
|132
|0.03
|1.9545
|1.9849
|1.9503
|264
|2007.02.19 09:14
|close
|132
|0.03
|1.9509
|1.9849
|1.9503
|1.08
|5066.35
|265
|2007.02.19 17:00
|buy
|133
|0.03
|1.9479
|1.9175
|1.9521
|266
|2007.02.19 18:13
|close
|133
|0.03
|1.9515
|1.9175
|1.9521
|1.08
|5067.43
|267
|2007.02.20 00:30
|sell
|134
|0.03
|1.9507
|1.9811
|1.9465
|268
|2007.02.20 03:02
|sell
|135
|0.06
|1.9531
|1.9813
|1.9489
|269
|2007.02.20 09:10
|close
|135
|0.06
|1.9511
|1.9813
|1.9489
|1.20
|5068.63
|270
|2007.02.20 09:10
|close
|134
|0.03
|1.9509
|1.9811
|1.9465
|-0.06
|5068.57
|271
|2007.02.20 14:30
|buy
|136
|0.03
|1.9537
|1.9233
|1.9579
|272
|2007.02.20 16:55
|close
|136
|0.03
|1.9571
|1.9233
|1.9579
|1.02
|5069.59
|273
|2007.02.20 20:30
|sell
|137
|0.03
|1.9540
|1.9844
|1.9498
|274
|2007.02.21 00:54
|sell
|138
|0.06
|1.9562
|1.9844
|1.9520
|275
|2007.02.21 04:46
|close
|138
|0.06
|1.9543
|1.9844
|1.9520
|1.14
|5070.73
|276
|2007.02.21 04:46
|close
|137
|0.03
|1.9542
|1.9844
|1.9498
|-0.11
|5070.62
|277
|2007.02.21 17:30
|buy
|139
|0.03
|1.9533
|1.9229
|1.9575
|278
|2007.02.22 08:19
|buy
|140
|0.06
|1.9511
|1.9229
|1.9553
|279
|2007.02.22 08:52
|buy
|141
|0.12
|1.9488
|1.9228
|1.9530
|280
|2007.02.22 09:37
|buy
|142
|0.24
|1.9464
|1.9226
|1.9506
|281
|2007.02.22 10:01
|close
|142
|0.24
|1.9484
|1.9226
|1.9506
|4.80
|5075.42
|282
|2007.02.22 10:01
|close
|141
|0.12
|1.9483
|1.9228
|1.9530
|-0.60
|5074.82
|283
|2007.02.22 10:01
|close
|140
|0.06
|1.9485
|1.9229
|1.9553
|-1.56
|5073.26
|284
|2007.02.22 10:01
|close
|139
|0.03
|1.9485
|1.9229
|1.9575
|-1.32
|5071.94
|285
|2007.02.22 13:00
|buy
|143
|0.03
|1.9508
|1.9204
|1.9550
|286
|2007.02.22 17:14
|close
|143
|0.03
|1.9542
|1.9204
|1.9550
|1.02
|5072.96
|287
|2007.02.22 22:38
|sell
|144
|0.03
|1.9560
|1.9864
|1.9518
|288
|2007.02.23 08:27
|sell
|145
|0.06
|1.9583
|1.9865
|1.9541
|289
|2007.02.23 10:05
|close
|145
|0.06
|1.9563
|1.9865
|1.9541
|1.20
|5074.16
|290
|2007.02.23 10:05
|close
|144
|0.03
|1.9560
|1.9864
|1.9518
|-0.05
|5074.11
|291
|2007.02.23 11:30
|sell
|146
|0.03
|1.9568
|1.9872
|1.9526
|292
|2007.02.23 13:43
|sell
|147
|0.06
|1.9590
|1.9872
|1.9548
|293
|2007.02.23 14:02
|sell
|148
|0.12
|1.9613
|1.9873
|1.9571
|294
|2007.02.23 15:19
|sell
|149
|0.24
|1.9636
|1.9874
|1.9594
|295
|2007.02.26 09:39
|sell
|150
|0.48
|1.9659
|1.9875
|1.9617
|296
|2007.02.26 09:50
|close
|150
|0.48
|1.9637
|1.9875
|1.9617
|10.56
|5084.67
|297
|2007.02.26 09:50
|close
|149
|0.24
|1.9638
|1.9874
|1.9594
|-0.85
|5083.83
|298
|2007.02.26 09:50
|close
|148
|0.12
|1.9635
|1.9873
|1.9571
|-2.82
|5081.01
|299
|2007.02.26 09:50
|close
|147
|0.06
|1.9632
|1.9872
|1.9548
|-2.61
|5078.40
|300
|2007.02.26 09:50
|close
|146
|0.03
|1.9634
|1.9872
|1.9526
|-2.03
|5076.37
|301
|2007.02.26 10:30
|sell
|151
|0.03
|1.9621
|1.9925
|1.9579
|302
|2007.02.26 16:50
|sell
|152
|0.06
|1.9644
|1.9926
|1.9602
|303
|2007.02.26 17:31
|close
|152
|0.06
|1.9625
|1.9926
|1.9602
|1.14
|5077.51
|304
|2007.02.26 17:31
|close
|151
|0.03
|1.9627
|1.9925
|1.9579
|-0.18
|5077.33
|305
|2007.02.26 18:00
|buy
|153
|0.03
|1.9631
|1.9327
|1.9673
|306
|2007.02.27 08:32
|buy
|154
|0.06
|1.9609
|1.9327
|1.9651
|307
|2007.02.27 09:15
|close
|154
|0.06
|1.9629
|1.9327
|1.9651
|1.20
|5078.53
|308
|2007.02.27 09:15
|close
|153
|0.03
|1.9629
|1.9327
|1.9673
|-0.02
|5078.51
|309
|2007.02.27 14:00
|sell
|155
|0.03
|1.9636
|1.9940
|1.9594
|310
|2007.02.27 14:29
|sell
|156
|0.06
|1.9658
|1.9940
|1.9616
|311
|2007.02.27 16:01
|close
|156
|0.06
|1.9639
|1.9940
|1.9616
|1.14
|5079.65
|312
|2007.02.27 16:01
|close
|155
|0.03
|1.9638
|1.9940
|1.9594
|-0.06
|5079.59
|313
|2007.02.27 20:00
|sell
|157
|0.03
|1.9639
|1.9943
|1.9597
|314
|2007.02.27 21:23
|close
|157
|0.03
|1.9605
|1.9943
|1.9597
|1.02
|5080.61
|315
|2007.02.28 02:00
|buy
|158
|0.03
|1.9627
|1.9323
|1.9669
|316
|2007.02.28 08:05
|buy
|159
|0.06
|1.9603
|1.9321
|1.9645
|317
|2007.02.28 08:11
|buy
|160
|0.12
|1.9580
|1.9320
|1.9622
|318
|2007.02.28 08:45
|close
|160
|0.12
|1.9600
|1.9320
|1.9622
|2.40
|5083.01
|319
|2007.02.28 08:45
|close
|159
|0.06
|1.9599
|1.9321
|1.9645
|-0.24
|5082.77
|320
|2007.02.28 08:45
|close
|158
|0.03
|1.9597
|1.9323
|1.9669
|-0.90
|5081.87
|321
|2007.02.28 13:30
|buy
|161
|0.03
|1.9591
|1.9287
|1.9633
|322
|2007.02.28 14:08
|close
|161
|0.03
|1.9625
|1.9287
|1.9633
|1.02
|5082.89
|323
|2007.03.01 01:30
|sell
|162
|0.03
|1.9628
|1.9932
|1.9586
|324
|2007.03.01 03:29
|sell
|163
|0.06
|1.9651
|1.9933
|1.9609
|325
|2007.03.01 04:52
|close
|163
|0.06
|1.9632
|1.9933
|1.9609
|1.14
|5084.03
|326
|2007.03.01 04:52
|close
|162
|0.03
|1.9629
|1.9932
|1.9586
|-0.03
|5084.00
|327
|2007.03.01 12:00
|buy
|164
|0.03
|1.9617
|1.9313
|1.9659
|328
|2007.03.01 16:00
|buy
|165
|0.06
|1.9595
|1.9313
|1.9637
|329
|2007.03.01 17:02
|buy
|166
|0.12
|1.9573
|1.9313
|1.9615
|330
|2007.03.01 19:48
|close
|166
|0.12
|1.9591
|1.9313
|1.9615
|2.16
|5086.16
|331
|2007.03.01 19:48
|close
|165
|0.06
|1.9590
|1.9313
|1.9637
|-0.30
|5085.86
|332
|2007.03.01 19:48
|close
|164
|0.03
|1.9590
|1.9313
|1.9659
|-0.81
|5085.05
|333
|2007.03.01 21:00
|buy
|167
|0.03
|1.9608
|1.9304
|1.9650
|334
|2007.03.01 22:32
|buy
|168
|0.06
|1.9585
|1.9303
|1.9627
|335
|2007.03.02 07:21
|buy
|169
|0.12
|1.9561
|1.9301
|1.9603
|336
|2007.03.02 07:43
|buy
|170
|0.24
|1.9537
|1.9299
|1.9579
|337
|2007.03.02 08:34
|close
|170
|0.24
|1.9558
|1.9299
|1.9579
|5.04
|5090.09
|338
|2007.03.02 08:34
|close
|169
|0.12
|1.9557
|1.9301
|1.9603
|-0.48
|5089.61
|339
|2007.03.02 08:34
|close
|168
|0.06
|1.9559
|1.9303
|1.9627
|-1.48
|5088.12
|340
|2007.03.02 08:34
|close
|167
|0.03
|1.9560
|1.9304
|1.9650
|-1.40
|5086.72
|341
|2007.03.02 17:30
|buy
|171
|0.03
|1.9459
|1.9155
|1.9501
|342
|2007.03.02 20:59
|buy
|172
|0.06
|1.9437
|1.9155
|1.9479
|343
|2007.03.05 00:28
|buy
|173
|0.12
|1.9414
|1.9154
|1.9456
|344
|2007.03.05 00:38
|buy
|174
|0.24
|1.9390
|1.9152
|1.9432
|345
|2007.03.05 00:43
|buy
|175
|0.48
|1.9367
|1.9151
|1.9409
|346
|2007.03.05 00:59
|buy
|176
|0.96
|1.9344
|1.9150
|1.9386
|347
|2007.03.05 01:04
|buy
|177
|1.28
|1.9321
|1.9149
|1.9363
|348
|2007.03.07 00:09
|close
|177
|1.28
|1.9351
|1.9149
|1.9363
|41.68
|5128.40
|349
|2007.03.07 00:09
|close
|176
|0.96
|1.9350
|1.9150
|1.9386
|8.22
|5136.62
|350
|2007.03.07 00:09
|close
|175
|0.48
|1.9352
|1.9151
|1.9409
|-5.97
|5130.65
|351
|2007.03.07 00:09
|close
|174
|0.24
|1.9354
|1.9152
|1.9432
|-8.03
|5122.63
|352
|2007.03.07 00:09
|close
|173
|0.12
|1.9353
|1.9154
|1.9456
|-7.01
|5115.61
|353
|2007.03.07 00:09
|close
|172
|0.06
|1.9355
|1.9155
|1.9479
|-4.69
|5110.92
|354
|2007.03.07 00:09
|close
|171
|0.03
|1.9357
|1.9155
|1.9501
|-2.94
|5107.98
|355
|2007.03.07 03:00
|sell
|178
|0.03
|1.9297
|1.9601
|1.9255
|356
|2007.03.07 08:41
|sell
|179
|0.06
|1.9322
|1.9604
|1.9280
|357
|2007.03.07 08:55
|close
|179
|0.06
|1.9302
|1.9604
|1.9280
|1.20
|5109.18
|358
|2007.03.07 08:55
|close
|178
|0.03
|1.9301
|1.9601
|1.9255
|-0.12
|5109.06
|359
|2007.03.07 14:30
|buy
|180
|0.03
|1.9296
|1.8992
|1.9338
|360
|2007.03.07 20:24
|close
|180
|0.03
|1.9332
|1.8992
|1.9338
|1.08
|5110.14
|361
|2007.03.08 00:01
|sell
|181
|0.03
|1.9303
|1.9607
|1.9261
|362
|2007.03.08 04:08
|sell
|182
|0.06
|1.9325
|1.9607
|1.9283
|363
|2007.03.08 04:55
|close
|182
|0.06
|1.9306
|1.9607
|1.9283
|1.14
|5111.28
|364
|2007.03.08 04:57
|close
|181
|0.03
|1.9304
|1.9607
|1.9261
|-0.03
|5111.25
|365
|2007.03.08 05:32
|buy
|183
|0.03
|1.9315
|1.9011
|1.9357
|366
|2007.03.08 11:37
|close
|183
|0.03
|1.9350
|1.9011
|1.9357
|1.05
|5112.30
|367
|2007.03.08 13:30
|sell
|184
|0.03
|1.9310
|1.9614
|1.9268
|368
|2007.03.08 15:20
|close
|184
|0.03
|1.9275
|1.9614
|1.9268
|1.05
|5113.35
|369
|2007.03.08 20:30
|buy
|185
|0.03
|1.9299
|1.8995
|1.9341
|370
|2007.03.09 06:01
|close
|185
|0.03
|1.9334
|1.8995
|1.9341
|1.09
|5114.44
|371
|2007.03.09 09:01
|sell
|186
|0.03
|1.9293
|1.9597
|1.9251
|372
|2007.03.09 12:06
|sell
|187
|0.06
|1.9315
|1.9597
|1.9273
|373
|2007.03.09 14:29
|sell
|188
|0.12
|1.9337
|1.9597
|1.9295
|374
|2007.03.09 14:30
|close
|188
|0.12
|1.9317
|1.9597
|1.9295
|2.40
|5116.84
|375
|2007.03.09 14:30
|close
|187
|0.06
|1.9318
|1.9597
|1.9273
|-0.18
|5116.66
|376
|2007.03.09 14:30
|close
|186
|0.03
|1.9319
|1.9597
|1.9251
|-0.78
|5115.88
|377
|2007.03.09 16:30
|sell
|189
|0.03
|1.9299
|1.9603
|1.9257
|378
|2007.03.09 16:59
|sell
|190
|0.06
|1.9322
|1.9604
|1.9280
|379
|2007.03.12 00:01
|sell
|191
|0.12
|1.9345
|1.9605
|1.9303
|380
|2007.03.12 00:50
|sell
|192
|0.24
|1.9367
|1.9605
|1.9325
|381
|2007.03.12 01:36
|close
|192
|0.24
|1.9348
|1.9605
|1.9325
|4.56
|5120.44
|382
|2007.03.12 01:36
|close
|191
|0.12
|1.9346
|1.9605
|1.9303
|-0.12
|5120.32
|383
|2007.03.12 01:37
|close
|190
|0.06
|1.9344
|1.9604
|1.9280
|-1.41
|5118.91
|384
|2007.03.12 01:37
|close
|189
|0.03
|1.9346
|1.9603
|1.9257
|-1.46
|5117.45
|385
|2007.03.12 04:00
|sell
|193
|0.03
|1.9334
|1.9638
|1.9292
|386
|2007.03.12 07:57
|sell
|194
|0.06
|1.9357
|1.9639
|1.9315
|387
|2007.03.12 08:34
|sell
|195
|0.12
|1.9384
|1.9644
|1.9342
|388
|2007.03.12 10:34
|sell
|196
|0.24
|1.9407
|1.9645
|1.9365
|389
|2007.03.12 11:08
|sell
|197
|0.48
|1.9430
|1.9646
|1.9388
|390
|2007.03.12 12:34
|close
|197
|0.48
|1.9408
|1.9646
|1.9388
|10.56
|5128.01
|391
|2007.03.12 12:34
|close
|196
|0.24
|1.9409
|1.9645
|1.9365
|-0.48
|5127.53
|392
|2007.03.12 12:34
|close
|195
|0.12
|1.9407
|1.9644
|1.9342
|-2.76
|5124.77
|393
|2007.03.12 12:34
|close
|194
|0.06
|1.9406
|1.9639
|1.9315
|-2.94
|5121.83
|394
|2007.03.12 12:34
|close
|193
|0.03
|1.9405
|1.9638
|1.9292
|-2.13
|5119.70
|395
|2007.03.12 13:30
|sell
|198
|0.03
|1.9313
|1.9617
|1.9271
|396
|2007.03.12 14:15
|close
|198
|0.03
|1.9277
|1.9617
|1.9271
|1.08
|5120.78
|397
|2007.03.12 19:00
|buy
|199
|0.03
|1.9325
|1.9021
|1.9367
|398
|2007.03.13 02:07
|buy
|200
|0.06
|1.9303
|1.9021
|1.9345
|399
|2007.03.13 05:58
|close
|200
|0.06
|1.9324
|1.9021
|1.9345
|1.26
|5122.04
|400
|2007.03.13 05:58
|close
|199
|0.03
|1.9325
|1.9021
|1.9367
|0.04
|5122.08
|401
|2007.03.13 12:00
|buy
|201
|0.03
|1.9296
|1.8992
|1.9338
|402
|2007.03.13 14:00
|close
|201
|0.03
|1.9332
|1.8992
|1.9338
|1.08
|5123.16
|403
|2007.03.13 19:01
|sell
|202
|0.03
|1.9317
|1.9621
|1.9275
|404
|2007.03.13 23:27
|close
|202
|0.03
|1.9283
|1.9621
|1.9275
|1.02
|5124.18
|405
|2007.03.14 02:00
|buy
|203
|0.03
|1.9303
|1.8999
|1.9345
|406
|2007.03.14 05:53
|buy
|204
|0.06
|1.9279
|1.8997
|1.9321
|407
|2007.03.14 07:43
|buy
|205
|0.12
|1.9255
|1.8995
|1.9297
|408
|2007.03.14 08:16
|buy
|206
|0.24
|1.9232
|1.8994
|1.9274
|409
|2007.03.14 09:22
|close
|206
|0.24
|1.9253
|1.8994
|1.9274
|5.04
|5129.22
|410
|2007.03.14 09:22
|close
|205
|0.12
|1.9252
|1.8995
|1.9297
|-0.36
|5128.86
|411
|2007.03.14 09:22
|close
|204
|0.06
|1.9250
|1.8997
|1.9321
|-1.74
|5127.12
|412
|2007.03.14 09:22
|close
|203
|0.03
|1.9251
|1.8999
|1.9345
|-1.56
|5125.56
|413
|2007.03.14 13:00
|buy
|207
|0.03
|1.9249
|1.8945
|1.9291
|414
|2007.03.14 13:25
|buy
|208
|0.06
|1.9227
|1.8945
|1.9269
|415
|2007.03.14 14:04
|close
|208
|0.06
|1.9247
|1.8945
|1.9269
|1.20
|5126.76
|416
|2007.03.14 14:04
|close
|207
|0.03
|1.9246
|1.8945
|1.9291
|-0.09
|5126.67
|417
|2007.03.14 23:03
|sell
|209
|0.03
|1.9343
|1.9647
|1.9301
|418
|2007.03.15 00:39
|sell
|210
|0.06
|1.9368
|1.9650
|1.9326
|419
|2007.03.15 00:45
|sell
|211
|0.12
|1.9392
|1.9652
|1.9350
|420
|2007.03.15 01:14
|close
|211
|0.12
|1.9372
|1.9652
|1.9350
|2.40
|5129.07
|421
|2007.03.15 01:14
|close
|210
|0.06
|1.9368
|1.9650
|1.9326
|0.00
|5129.07
|422
|2007.03.15 01:14
|close
|209
|0.03
|1.9369
|1.9647
|1.9301
|-0.92
|5128.15
|423
|2007.03.15 16:31
|sell
|212
|0.03
|1.9350
|1.9654
|1.9308
|424
|2007.03.15 17:11
|sell
|213
|0.06
|1.9372
|1.9654
|1.9330
|425
|2007.03.15 18:08
|close
|213
|0.06
|1.9353
|1.9654
|1.9330
|1.14
|5129.29
|426
|2007.03.15 18:09
|close
|212
|0.03
|1.9351
|1.9654
|1.9308
|-0.03
|5129.26
|427
|2007.03.15 23:30
|sell
|214
|0.03
|1.9364
|1.9668
|1.9322
|428
|2007.03.16 01:01
|sell
|215
|0.06
|1.9388
|1.9670
|1.9346
|429
|2007.03.16 01:35
|close
|215
|0.06
|1.9366
|1.9670
|1.9346
|1.32
|5130.58
|430
|2007.03.16 01:35
|close
|214
|0.03
|1.9367
|1.9668
|1.9322
|-0.14
|5130.45
|431
|2007.03.16 06:01
|sell
|216
|0.03
|1.9374
|1.9678
|1.9332
|432
|2007.03.16 08:08
|sell
|217
|0.06
|1.9400
|1.9682
|1.9358
|433
|2007.03.16 08:36
|sell
|218
|0.12
|1.9424
|1.9684
|1.9382
|434
|2007.03.16 09:15
|close
|218
|0.12
|1.9404
|1.9684
|1.9382
|2.40
|5132.85
|435
|2007.03.16 09:15
|close
|217
|0.06
|1.9405
|1.9682
|1.9358
|-0.30
|5132.55
|436
|2007.03.16 09:15
|close
|216
|0.03
|1.9404
|1.9678
|1.9332
|-0.90
|5131.65
|437
|2007.03.16 15:30
|sell
|219
|0.03
|1.9461
|1.9765
|1.9419
|438
|2007.03.16 16:59
|close
|219
|0.03
|1.9427
|1.9765
|1.9419
|1.02
|5132.67
|439
|2007.03.19 04:00
|buy
|220
|0.03
|1.9421
|1.9117
|1.9463
|440
|2007.03.19 09:38
|close
|220
|0.03
|1.9455
|1.9117
|1.9463
|1.02
|5133.69
|441
|2007.03.19 18:00
|sell
|221
|0.03
|1.9444
|1.9748
|1.9402
|442
|2007.03.20 08:24
|sell
|222
|0.06
|1.9467
|1.9749
|1.9425
|443
|2007.03.20 08:38
|sell
|223
|0.12
|1.9489
|1.9749
|1.9447
|444
|2007.03.20 09:04
|close
|223
|0.12
|1.9471
|1.9749
|1.9447
|2.16
|5135.85
|445
|2007.03.20 09:04
|close
|222
|0.06
|1.9472
|1.9749
|1.9425
|-0.30
|5135.55
|446
|2007.03.20 09:05
|close
|221
|0.03
|1.9471
|1.9748
|1.9402
|-0.86
|5134.69
|447
|2007.03.20 17:00
|sell
|224
|0.03
|1.9577
|1.9881
|1.9535
|448
|2007.03.20 17:36
|sell
|225
|0.06
|1.9600
|1.9882
|1.9558
|449
|2007.03.20 18:59
|sell
|226
|0.12
|1.9622
|1.9882
|1.9580
|450
|2007.03.21 08:51
|sell
|227
|0.24
|1.9645
|1.9883
|1.9603
|451
|2007.03.21 09:18
|close
|227
|0.24
|1.9625
|1.9883
|1.9603
|4.80
|5139.49
|452
|2007.03.21 09:18
|close
|226
|0.12
|1.9626
|1.9882
|1.9580
|-0.66
|5138.83
|453
|2007.03.21 09:18
|close
|225
|0.06
|1.9624
|1.9882
|1.9558
|-1.53
|5137.30
|454
|2007.03.21 09:18
|close
|224
|0.03
|1.9622
|1.9881
|1.9535
|-1.40
|5135.90
|455
|2007.03.21 10:00
|sell
|228
|0.03
|1.9620
|1.9924
|1.9578
|456
|2007.03.21 10:30
|close
|228
|0.03
|1.9586
|1.9924
|1.9578
|1.02
|5136.92
|457
|2007.03.21 17:30
|buy
|229
|0.03
|1.9592
|1.9288
|1.9634
|458
|2007.03.21 19:15
|close
|229
|0.03
|1.9627
|1.9288
|1.9634
|1.05
|5137.97
|459
|2007.03.22 01:30
|sell
|230
|0.03
|1.9673
|1.9977
|1.9631
|460
|2007.03.22 10:30
|sell
|231
|0.06
|1.9712
|1.9994
|1.9670
|461
|2007.03.22 12:45
|close
|231
|0.06
|1.9687
|1.9994
|1.9670
|1.50
|5139.47
|462
|2007.03.22 12:45
|close
|230
|0.03
|1.9684
|1.9977
|1.9631
|-0.33
|5139.14
|463
|2007.03.22 14:01
|sell
|232
|0.03
|1.9674
|1.9978
|1.9632
|464
|2007.03.22 15:06
|sell
|233
|0.06
|1.9696
|1.9978
|1.9654
|465
|2007.03.22 16:12
|close
|233
|0.06
|1.9676
|1.9978
|1.9654
|1.20
|5140.34
|466
|2007.03.22 16:12
|close
|232
|0.03
|1.9677
|1.9978
|1.9632
|-0.09
|5140.25
|467
|2007.03.22 23:21
|buy
|234
|0.03
|1.9645
|1.9341
|1.9687
|468
|2007.03.23 09:38
|close
|234
|0.03
|1.9679
|1.9341
|1.9687
|1.06
|5141.31
|469
|2007.03.26 06:00
|buy
|235
|0.03
|1.9594
|1.9290
|1.9636
|470
|2007.03.26 07:42
|close
|235
|0.03
|1.9630
|1.9290
|1.9636
|1.08
|5142.39
|471
|2007.03.26 13:00
|buy
|236
|0.03
|1.9619
|1.9315
|1.9661
|472
|2007.03.26 15:27
|close
|236
|0.03
|1.9654
|1.9315
|1.9661
|1.05
|5143.44
|473
|2007.03.26 22:00
|sell
|237
|0.03
|1.9691
|1.9995
|1.9649
|474
|2007.03.27 10:48
|close
|237
|0.03
|1.9656
|1.9995
|1.9649
|1.00
|5144.45
|475
|2007.03.27 16:00
|buy
|238
|0.03
|1.9659
|1.9355
|1.9701
|476
|2007.03.27 16:10
|buy
|239
|0.06
|1.9635
|1.9353
|1.9677
|477
|2007.03.27 16:17
|close
|239
|0.06
|1.9656
|1.9353
|1.9677
|1.26
|5145.71
|478
|2007.03.27 16:18
|close
|238
|0.03
|1.9658
|1.9355
|1.9701
|-0.03
|5145.68
|479
|2007.03.28 05:30
|buy
|240
|0.03
|1.9665
|1.9361
|1.9707
|480
|2007.03.28 06:31
|buy
|241
|0.06
|1.9641
|1.9359
|1.9683
|481
|2007.03.28 10:29
|buy
|242
|0.12
|1.9618
|1.9358
|1.9660
|482
|2007.03.28 11:52
|close
|242
|0.12
|1.9637
|1.9358
|1.9660
|2.28
|5147.96
|483
|2007.03.28 11:52
|close
|241
|0.06
|1.9638
|1.9359
|1.9683
|-0.18
|5147.78
|484
|2007.03.28 11:52
|close
|240
|0.03
|1.9637
|1.9361
|1.9707
|-0.84
|5146.94
|485
|2007.03.28 13:00
|buy
|243
|0.03
|1.9647
|1.9343
|1.9689
|486
|2007.03.28 16:36
|close
|243
|0.03
|1.9681
|1.9343
|1.9689
|1.02
|5147.96
|487
|2007.03.29 01:02
|buy
|244
|0.03
|1.9624
|1.9320
|1.9666
|488
|2007.03.29 08:54
|close
|244
|0.03
|1.9658
|1.9320
|1.9666
|1.02
|5148.98
|489
|2007.03.29 12:30
|sell
|245
|0.03
|1.9638
|1.9942
|1.9596
|490
|2007.03.30 09:18
|close
|245
|0.03
|1.9604
|1.9942
|1.9596
|0.97
|5149.95
|491
|2007.03.30 14:30
|buy
|246
|0.03
|1.9583
|1.9279
|1.9625
|492
|2007.03.30 14:39
|buy
|247
|0.06
|1.9559
|1.9277
|1.9601
|493
|2007.03.30 15:19
|close
|247
|0.06
|1.9579
|1.9277
|1.9601
|1.20
|5151.15
|494
|2007.03.30 15:19
|close
|246
|0.03
|1.9578
|1.9279
|1.9625
|-0.15
|5151.00
|495
|2007.03.30 15:30
|buy
|248
|0.03
|1.9584
|1.9280
|1.9626
|496
|2007.03.30 16:06
|buy
|249
|0.06
|1.9561
|1.9279
|1.9603
|497
|2007.03.30 16:34
|close
|249
|0.06
|1.9580
|1.9279
|1.9603
|1.14
|5152.14
|498
|2007.03.30 16:35
|close
|248
|0.03
|1.9579
|1.9280
|1.9626
|-0.15
|5151.99
|499
|2007.04.02 00:00
|sell
|250
|0.03
|1.9693
|1.9997
|1.9651
|500
|2007.04.02 08:39
|sell
|251
|0.06
|1.9715
|1.9997
|1.9673
|501
|2007.04.02 09:36
|sell
|252
|0.12
|1.9737
|1.9997
|1.9695
|502
|2007.04.02 09:58
|close
|252
|0.12
|1.9719
|1.9997
|1.9695
|2.16
|5154.15
|503
|2007.04.02 09:58
|close
|251
|0.06
|1.9718
|1.9997
|1.9673
|-0.18
|5153.97
|504
|2007.04.02 09:58
|close
|250
|0.03
|1.9717
|1.9997
|1.9651
|-0.72
|5153.25
|505
|2007.04.02 18:30
|sell
|253
|0.03
|1.9788
|2.0092
|1.9746
|506
|2007.04.03 09:12
|sell
|254
|0.06
|1.9811
|2.0093
|1.9769
|507
|2007.04.03 09:58
|close
|254
|0.06
|1.9792
|2.0093
|1.9769
|1.14
|5154.39
|508
|2007.04.03 09:58
|close
|253
|0.03
|1.9793
|2.0092
|1.9746
|-0.20
|5154.19
|509
|2007.04.03 11:00
|sell
|255
|0.03
|1.9785
|2.0089
|1.9743
|510
|2007.04.03 12:37
|close
|255
|0.03
|1.9751
|2.0089
|1.9743
|1.02
|5155.21
|511
|2007.04.03 16:00
|buy
|256
|0.03
|1.9774
|1.9470
|1.9816
|512
|2007.04.03 19:47
|buy
|257
|0.06
|1.9751
|1.9469
|1.9793
|513
|2007.04.04 03:59
|buy
|258
|0.12
|1.9729
|1.9469
|1.9771
|514
|2007.04.04 06:57
|close
|258
|0.12
|1.9748
|1.9469
|1.9771
|2.28
|5157.49
|515
|2007.04.04 06:57
|close
|257
|0.06
|1.9747
|1.9469
|1.9793
|-0.16
|5157.33
|516
|2007.04.04 06:57
|close
|256
|0.03
|1.9748
|1.9470
|1.9816
|-0.74
|5156.59
|517
|2007.04.04 21:31
|sell
|259
|0.03
|1.9745
|2.0049
|1.9703
|518
|2007.04.05 09:35
|sell
|260
|0.06
|1.9767
|2.0049
|1.9725
|519
|2007.04.05 10:30
|close
|260
|0.06
|1.9748
|2.0049
|1.9725
|1.14
|5157.73
|520
|2007.04.05 10:30
|close
|259
|0.03
|1.9747
|2.0049
|1.9703
|-0.20
|5157.53
|521
|2007.04.05 17:30
|buy
|261
|0.03
|1.9714
|1.9410
|1.9756
|522
|2007.04.06 14:13
|buy
|262
|0.06
|1.9690
|1.9408
|1.9732
|523
|2007.04.06 14:30
|buy
|263
|0.12
|1.9665
|1.9405
|1.9707
|524
|2007.04.06 14:31
|close
|263
|0.12
|1.9684
|1.9405
|1.9707
|2.28
|5159.81
|525
|2007.04.06 14:31
|close
|262
|0.06
|1.9685
|1.9408
|1.9732
|-0.30
|5159.51
|526
|2007.04.06 14:31
|close
|261
|0.03
|1.9684
|1.9410
|1.9756
|-0.86
|5158.65
|527
|2007.04.06 20:30
|buy
|264
|0.03
|1.9656
|1.9352
|1.9698
|528
|2007.04.09 13:28
|buy
|265
|0.06
|1.9633
|1.9351
|1.9675
|529
|2007.04.09 15:56
|buy
|266
|0.12
|1.9610
|1.9350
|1.9652
|530
|2007.04.10 02:36
|close
|266
|0.12
|1.9629
|1.9350
|1.9652
|2.43
|5161.08
|531
|2007.04.10 02:36
|close
|265
|0.06
|1.9628
|1.9351
|1.9675
|-0.22
|5160.86
|532
|2007.04.10 02:36
|close
|264
|0.03
|1.9629
|1.9352
|1.9698
|-0.73
|5160.13
|533
|2007.04.10 10:00
|sell
|267
|0.03
|1.9674
|1.9978
|1.9632
|534
|2007.04.10 10:10
|sell
|268
|0.06
|1.9697
|1.9979
|1.9655
|535
|2007.04.10 12:54
|sell
|269
|0.12
|1.9720
|1.9980
|1.9678
|536
|2007.04.10 13:30
|sell
|270
|0.24
|1.9742
|1.9980
|1.9700
|537
|2007.04.10 16:07
|close
|270
|0.24
|1.9722
|1.9980
|1.9700
|4.80
|5164.93
|538
|2007.04.10 16:07
|close
|269
|0.12
|1.9723
|1.9980
|1.9678
|-0.36
|5164.57
|539
|2007.04.10 16:07
|close
|268
|0.06
|1.9721
|1.9979
|1.9655
|-1.44
|5163.13
|540
|2007.04.10 16:07
|close
|267
|0.03
|1.9718
|1.9978
|1.9632
|-1.32
|5161.81
|541
|2007.04.10 16:30
|sell
|271
|0.03
|1.9732
|2.0036
|1.9690
|542
|2007.04.11 03:54
|sell
|272
|0.06
|1.9754
|2.0036
|1.9712
|543
|2007.04.11 04:08
|sell
|273
|0.12
|1.9778
|2.0038
|1.9736
|544
|2007.04.11 05:10
|close
|273
|0.12
|1.9759
|2.0038
|1.9736
|2.28
|5164.09
|545
|2007.04.11 05:10
|close
|272
|0.06
|1.9758
|2.0036
|1.9712
|-0.24
|5163.85
|546
|2007.04.11 05:10
|close
|271
|0.03
|1.9759
|2.0036
|1.9690
|-0.86
|5162.99
|547
|2007.04.11 11:30
|sell
|274
|0.03
|1.9773
|2.0077
|1.9731
|548
|2007.04.11 20:13
|close
|274
|0.03
|1.9739
|2.0077
|1.9731
|1.02
|5164.01
|549
|2007.04.12 01:30
|buy
|275
|0.03
|1.9769
|1.9465
|1.9811
|550
|2007.04.12 02:59
|buy
|276
|0.06
|1.9746
|1.9464
|1.9788
|551
|2007.04.12 03:42
|close
|276
|0.06
|1.9765
|1.9464
|1.9788
|1.14
|5165.15
|552
|2007.04.12 03:42
|close
|275
|0.03
|1.9764
|1.9465
|1.9811
|-0.15
|5165.00
|553
|2007.04.12 05:31
|buy
|277
|0.03
|1.9762
|1.9458
|1.9804
|554
|2007.04.12 10:59
|buy
|278
|0.06
|1.9740
|1.9458
|1.9782
|555
|2007.04.12 12:38
|close
|278
|0.06
|1.9759
|1.9458
|1.9782
|1.14
|5166.14
|556
|2007.04.12 12:39
|close
|277
|0.03
|1.9760
|1.9458
|1.9804
|-0.06
|5166.08
|557
|2007.04.12 18:30
|sell
|279
|0.03
|1.9771
|2.0075
|1.9729
|558
|2007.04.12 21:42
|sell
|280
|0.06
|1.9794
|2.0076
|1.9752
|559
|2007.04.13 03:23
|sell
|281
|0.12
|1.9818
|2.0078
|1.9776
|560
|2007.04.13 07:44
|sell
|282
|0.24
|1.9840
|2.0078
|1.9798
|561
|2007.04.13 08:27
|sell
|283
|0.48
|1.9863
|2.0079
|1.9821
|562
|2007.04.13 13:51
|sell
|284
|0.96
|1.9885
|2.0079
|1.9843
|563
|2007.04.13 14:38
|close
|284
|0.96
|1.9864
|2.0079
|1.9843
|20.16
|5186.24
|564
|2007.04.13 14:38
|close
|283
|0.48
|1.9865
|2.0079
|1.9821
|-0.96
|5185.28
|565
|2007.04.13 14:38
|close
|282
|0.24
|1.9864
|2.0078
|1.9798
|-5.76
|5179.52
|566
|2007.04.13 14:38
|close
|281
|0.12
|1.9866
|2.0078
|1.9776
|-5.76
|5173.76
|567
|2007.04.13 14:38
|close
|280
|0.06
|1.9865
|2.0076
|1.9752
|-4.35
|5169.41
|568
|2007.04.13 14:38
|close
|279
|0.03
|1.9867
|2.0075
|1.9729
|-2.93
|5166.49
|569
|2007.04.13 15:30
|sell
|285
|0.03
|1.9868
|2.0172
|1.9826
|570
|2007.04.13 16:39
|close
|285
|0.03
|1.9833
|2.0172
|1.9826
|1.05
|5167.54
|571
|2007.04.16 04:30
|sell
|286
|0.03
|1.9883
|2.0187
|1.9841
|572
|2007.04.16 10:33
|sell
|287
|0.06
|1.9905
|2.0187
|1.9863
|573
|2007.04.16 11:25
|sell
|288
|0.12
|1.9928
|2.0188
|1.9886
|574
|2007.04.16 14:21
|close
|288
|0.12
|1.9910
|2.0188
|1.9886
|2.16
|5169.70
|575
|2007.04.16 14:21
|close
|287
|0.06
|1.9908
|2.0187
|1.9863
|-0.18
|5169.52
|576
|2007.04.16 14:21
|close
|286
|0.03
|1.9909
|2.0187
|1.9841
|-0.78
|5168.74
|577
|2007.04.16 15:31
|sell
|289
|0.03
|1.9914
|2.0218
|1.9872
|578
|2007.04.17 10:29
|sell
|290
|0.06
|1.9938
|2.0220
|1.9896
|579
|2007.04.17 10:29
|sell
|291
|0.12
|1.9964
|2.0224
|1.9922
|580
|2007.04.17 10:30
|sell
|292
|0.24
|1.9987
|2.0225
|1.9945
|581
|2007.04.17 11:26
|close
|292
|0.24
|1.9965
|2.0225
|1.9945
|5.28
|5174.02
|582
|2007.04.17 11:26
|close
|291
|0.12
|1.9967
|2.0224
|1.9922
|-0.36
|5173.66
|583
|2007.04.17 11:26
|close
|290
|0.06
|1.9968
|2.0220
|1.9896
|-1.80
|5171.86
|584
|2007.04.17 11:26
|close
|289
|0.03
|1.9970
|2.0218
|1.9872
|-1.73
|5170.13
|585
|2007.04.17 18:30
|sell
|293
|0.03
|2.0045
|2.0349
|2.0003
|586
|2007.04.17 21:19
|sell
|294
|0.06
|2.0067
|2.0349
|2.0025
|587
|2007.04.18 07:39
|sell
|295
|0.12
|2.0090
|2.0350
|2.0048
|588
|2007.04.18 10:29
|sell
|296
|0.24
|2.0114
|2.0352
|2.0072
|589
|2007.04.18 13:22
|close
|296
|0.24
|2.0094
|2.0352
|2.0072
|4.80
|5174.93
|590
|2007.04.18 13:22
|close
|295
|0.12
|2.0095
|2.0350
|2.0048
|-0.60
|5174.33
|591
|2007.04.18 13:22
|close
|294
|0.06
|2.0094
|2.0349
|2.0025
|-1.71
|5172.62
|592
|2007.04.18 13:22
|close
|293
|0.03
|2.0095
|2.0349
|2.0003
|-1.55
|5171.07
|593
|2007.04.18 13:30
|sell
|297
|0.03
|2.0086
|2.0390
|2.0044
|594
|2007.04.18 14:04
|close
|297
|0.03
|2.0051
|2.0390
|2.0044
|1.05
|5172.12
|595
|2007.04.18 21:30
|buy
|298
|0.03
|2.0065
|1.9761
|2.0107
|596
|2007.04.19 04:42
|buy
|299
|0.06
|2.0042
|1.9760
|2.0084
|597
|2007.04.19 08:28
|buy
|300
|0.12
|2.0019
|1.9759
|2.0061
|598
|2007.04.19 08:44
|buy
|301
|0.24
|1.9995
|1.9757
|2.0037
|599
|2007.04.19 09:02
|close
|301
|0.24
|2.0015
|1.9757
|2.0037
|4.80
|5176.92
|600
|2007.04.19 09:02
|close
|300
|0.12
|2.0014
|1.9759
|2.0061
|-0.60
|5176.32
|601
|2007.04.19 09:02
|close
|299
|0.06
|2.0015
|1.9760
|2.0084
|-1.62
|5174.70
|602
|2007.04.19 09:02
|close
|298
|0.03
|2.0014
|1.9761
|2.0107
|-1.41
|5173.29
|603
|2007.04.19 11:00
|buy
|302
|0.03
|2.0037
|1.9733
|2.0079
|604
|2007.04.19 12:40
|buy
|303
|0.06
|2.0014
|1.9732
|2.0056
|605
|2007.04.19 14:36
|close
|303
|0.06
|2.0033
|1.9732
|2.0056
|1.14
|5174.43
|606
|2007.04.19 14:36
|close
|302
|0.03
|2.0032
|1.9733
|2.0079
|-0.15
|5174.28
|607
|2007.04.19 16:30
|buy
|304
|0.03
|2.0025
|1.9721
|2.0067
|608
|2007.04.20 08:14
|close
|304
|0.03
|2.0059
|1.9721
|2.0067
|1.06
|5175.34
|609
|2007.04.20 11:00
|sell
|305
|0.03
|2.0008
|2.0312
|1.9966
|610
|2007.04.20 11:13
|sell
|306
|0.06
|2.0030
|2.0312
|1.9988
|611
|2007.04.20 18:02
|close
|306
|0.06
|2.0009
|2.0312
|1.9988
|1.26
|5176.60
|612
|2007.04.20 18:02
|close
|305
|0.03
|2.0012
|2.0312
|1.9966
|-0.12
|5176.48
|613
|2007.04.20 20:30
|sell
|307
|0.03
|2.0031
|2.0335
|1.9989
|614
|2007.04.23 00:01
|sell
|308
|0.06
|2.0055
|2.0337
|2.0013
|615
|2007.04.23 02:01
|close
|308
|0.06
|2.0035
|2.0337
|2.0013
|1.20
|5177.68
|616
|2007.04.23 02:01
|close
|307
|0.03
|2.0036
|2.0335
|1.9989
|-0.20
|5177.48
|617
|2007.04.23 02:30
|sell
|309
|0.03
|2.0029
|2.0333
|1.9987
|618
|2007.04.23 08:44
|close
|309
|0.03
|1.9993
|2.0333
|1.9987
|1.08
|5178.56
|619
|2007.04.23 13:30
|buy
|310
|0.03
|2.0015
|1.9711
|2.0057
|620
|2007.04.23 15:07
|buy
|311
|0.06
|1.9992
|1.9710
|2.0034
|621
|2007.04.23 17:11
|close
|311
|0.06
|2.0012
|1.9710
|2.0034
|1.20
|5179.76
|622
|2007.04.23 17:11
|close
|310
|0.03
|2.0011
|1.9711
|2.0057
|-0.12
|5179.64
|623
|2007.04.24 02:00
|buy
|312
|0.03
|2.0016
|1.9712
|2.0058
|624
|2007.04.24 03:36
|buy
|313
|0.06
|1.9993
|1.9711
|2.0035
|625
|2007.04.24 04:23
|buy
|314
|0.12
|1.9970
|1.9710
|2.0012
|626
|2007.04.24 11:59
|close
|314
|0.12
|1.9989
|1.9710
|2.0012
|2.28
|5181.92
|627
|2007.04.24 11:59
|close
|313
|0.06
|1.9988
|1.9711
|2.0035
|-0.30
|5181.62
|628
|2007.04.24 11:59
|close
|312
|0.03
|1.9989
|1.9712
|2.0058
|-0.81
|5180.81
|629
|2007.04.24 20:00
|sell
|315
|0.03
|2.0005
|2.0309
|1.9963
|630
|2007.04.24 22:32
|sell
|316
|0.06
|2.0027
|2.0309
|1.9985
|631
|2007.04.25 08:11
|sell
|317
|0.12
|2.0050
|2.0310
|2.0008
|632
|2007.04.25 09:19
|close
|317
|0.12
|2.0032
|2.0310
|2.0008
|2.16
|5182.97
|633
|2007.04.25 09:19
|close
|316
|0.06
|2.0033
|2.0309
|1.9985
|-0.45
|5182.52
|634
|2007.04.25 09:19
|close
|315
|0.03
|2.0031
|2.0309
|1.9963
|-0.83
|5181.69
|635
|2007.04.25 13:00
|sell
|318
|0.03
|2.0044
|2.0348
|2.0002
|636
|2007.04.25 14:40
|close
|318
|0.03
|2.0010
|2.0348
|2.0002
|1.02
|5182.71
|637
|2007.04.26 02:30
|buy
|319
|0.03
|2.0023
|1.9719
|2.0065
|638
|2007.04.26 07:58
|close
|319
|0.03
|2.0057
|1.9719
|2.0065
|1.02
|5183.73
|639
|2007.04.26 11:00
|sell
|320
|0.03
|2.0031
|2.0335
|1.9989
|640
|2007.04.26 11:33
|close
|320
|0.03
|1.9996
|2.0335
|1.9989
|1.05
|5184.78
|641
|2007.04.26 19:30
|buy
|321
|0.03
|1.9914
|1.9610
|1.9956
|642
|2007.04.27 08:07
|buy
|322
|0.06
|1.9891
|1.9609
|1.9933
|643
|2007.04.27 08:57
|buy
|323
|0.12
|1.9869
|1.9609
|1.9911
|644
|2007.04.27 09:21
|close
|323
|0.12
|1.9887
|1.9609
|1.9911
|2.16
|5186.94
|645
|2007.04.27 09:21
|close
|322
|0.06
|1.9886
|1.9609
|1.9933
|-0.30
|5186.64
|646
|2007.04.27 09:21
|close
|321
|0.03
|1.9887
|1.9610
|1.9956
|-0.77
|5185.87
|647
|2007.04.27 10:30
|buy
|324
|0.03
|1.9947
|1.9643
|1.9989
|648
|2007.04.27 12:40
|close
|324
|0.03
|1.9981
|1.9643
|1.9989
|1.02
|5186.89
|649
|2007.04.27 18:00
|sell
|325
|0.03
|1.9984
|2.0288
|1.9942
|650
|2007.04.30 01:11
|close
|325
|0.03
|1.9950
|2.0288
|1.9942
|0.97
|5187.87
|651
|2007.04.30 05:32
|buy
|326
|0.03
|1.9967
|1.9663
|2.0009
|652
|2007.04.30 08:01
|buy
|327
|0.06
|1.9945
|1.9663
|1.9987
|653
|2007.04.30 08:47
|close
|327
|0.06
|1.9966
|1.9663
|1.9987
|1.26
|5189.13
|654
|2007.04.30 08:47
|close
|326
|0.03
|1.9965
|1.9663
|2.0009
|-0.06
|5189.07
|655
|2007.04.30 13:00
|buy
|328
|0.03
|1.9951
|1.9647
|1.9993
|656
|2007.04.30 14:14
|buy
|329
|0.06
|1.9929
|1.9647
|1.9971
|657
|2007.04.30 14:32
|close
|329
|0.06
|1.9948
|1.9647
|1.9971
|1.14
|5190.21
|658
|2007.04.30 14:32
|close
|328
|0.03
|1.9947
|1.9647
|1.9993
|-0.12
|5190.09
|659
|2007.04.30 22:00
|sell
|330
|0.03
|1.9994
|2.0298
|1.9952
|660
|2007.05.01 08:48
|sell
|331
|0.06
|2.0017
|2.0299
|1.9975
|661
|2007.05.01 09:31
|close
|331
|0.06
|1.9996
|2.0299
|1.9975
|1.26
|5191.35
|662
|2007.05.01 09:31
|close
|330
|0.03
|1.9993
|2.0298
|1.9952
|-0.02
|5191.33
|663
|2007.05.01 16:30
|sell
|332
|0.03
|2.0006
|2.0310
|1.9964
|664
|2007.05.02 02:37
|close
|332
|0.03
|1.9972
|2.0310
|1.9964
|0.97
|5192.31
|665
|2007.05.02 03:30
|buy
|333
|0.03
|1.9989
|1.9685
|2.0031
|666
|2007.05.02 04:07
|buy
|334
|0.06
|1.9967
|1.9685
|2.0009
|667
|2007.05.02 05:22
|buy
|335
|0.12
|1.9945
|1.9685
|1.9987
|668
|2007.05.02 07:52
|close
|335
|0.12
|1.9964
|1.9685
|1.9987
|2.28
|5194.59
|669
|2007.05.02 07:52
|close
|334
|0.06
|1.9963
|1.9685
|2.0009
|-0.24
|5194.35
|670
|2007.05.02 07:52
|close
|333
|0.03
|1.9964
|1.9685
|2.0031
|-0.75
|5193.60
|671
|2007.05.02 11:00
|buy
|336
|0.03
|1.9942
|1.9638
|1.9984
|672
|2007.05.02 12:43
|buy
|337
|0.06
|1.9920
|1.9638
|1.9962
|673
|2007.05.02 13:00
|buy
|338
|0.12
|1.9898
|1.9638
|1.9940
|674
|2007.05.02 14:03
|close
|338
|0.12
|1.9916
|1.9638
|1.9940
|2.16
|5195.76
|675
|2007.05.02 14:03
|close
|337
|0.06
|1.9916
|1.9638
|1.9962
|-0.24
|5195.52
|676
|2007.05.02 14:03
|close
|336
|0.03
|1.9915
|1.9638
|1.9984
|-0.81
|5194.71
|677
|2007.05.02 17:00
|buy
|339
|0.03
|1.9907
|1.9603
|1.9949
|678
|2007.05.03 00:27
|buy
|340
|0.06
|1.9885
|1.9603
|1.9927
|679
|2007.05.03 05:11
|close
|340
|0.06
|1.9905
|1.9603
|1.9927
|1.20
|5195.91
|680
|2007.05.03 05:11
|close
|339
|0.03
|1.9902
|1.9603
|1.9949
|-0.03
|5195.87
|681
|2007.05.03 15:00
|sell
|341
|0.03
|1.9904
|2.0208
|1.9862
|682
|2007.05.03 16:24
|close
|341
|0.03
|1.9870
|2.0208
|1.9862
|1.02
|5196.89
|683
|2007.05.03 22:00
|buy
|342
|0.03
|1.9885
|1.9581
|1.9927
|684
|2007.05.04 03:34
|buy
|343
|0.06
|1.9861
|1.9579
|1.9903
|685
|2007.05.04 09:02
|close
|343
|0.06
|1.9881
|1.9579
|1.9903
|1.20
|5198.09
|686
|2007.05.04 09:02
|close
|342
|0.03
|1.9880
|1.9581
|1.9927
|-0.11
|5197.98
|687
|2007.05.04 13:00
|buy
|344
|0.03
|1.9874
|1.9570
|1.9916
|688
|2007.05.04 14:30
|close
|344
|0.03
|1.9912
|1.9570
|1.9916
|1.14
|5199.12
|689
|2007.05.04 22:01
|sell
|345
|0.03
|1.9932
|2.0236
|1.9890
|690
|2007.05.07 03:12
|sell
|346
|0.06
|1.9955
|2.0237
|1.9913
|691
|2007.05.07 19:54
|close
|346
|0.06
|1.9936
|2.0237
|1.9913
|1.14
|5200.26
|692
|2007.05.07 19:54
|close
|345
|0.03
|1.9937
|2.0236
|1.9890
|-0.20
|5200.06
|693
|2007.05.08 01:30
|buy
|347
|0.03
|1.9933
|1.9629
|1.9975
|694
|2007.05.08 16:17
|buy
|348
|0.06
|1.9911
|1.9629
|1.9953
|695
|2007.05.08 19:46
|buy
|349
|0.12
|1.9888
|1.9628
|1.9930
|696
|2007.05.09 04:49
|close
|349
|0.12
|1.9906
|1.9628
|1.9930
|2.31
|5202.38
|697
|2007.05.09 04:51
|close
|348
|0.06
|1.9905
|1.9629
|1.9953
|-0.28
|5202.09
|698
|2007.05.09 04:51
|close
|347
|0.03
|1.9906
|1.9629
|1.9975
|-0.77
|5201.32
|699
|2007.05.09 11:30
|buy
|350
|0.03
|1.9907
|1.9603
|1.9949
|700
|2007.05.09 14:52
|close
|350
|0.03
|1.9941
|1.9603
|1.9949
|1.02
|5202.34
|701
|2007.05.09 20:00
|sell
|351
|0.03
|1.9966
|2.0270
|1.9924
|702
|2007.05.09 20:41
|close
|351
|0.03
|1.9932
|2.0270
|1.9924
|1.02
|5203.36
|703
|2007.05.10 06:31
|buy
|352
|0.03
|1.9945
|1.9641
|1.9987
|704
|2007.05.10 10:14
|buy
|353
|0.06
|1.9920
|1.9638
|1.9962
|705
|2007.05.10 10:30
|buy
|354
|0.12
|1.9897
|1.9637
|1.9939
|706
|2007.05.10 10:34
|close
|354
|0.12
|1.9916
|1.9637
|1.9939
|2.28
|5205.64
|707
|2007.05.10 10:34
|close
|353
|0.06
|1.9917
|1.9638
|1.9962
|-0.18
|5205.46
|708
|2007.05.10 10:34
|close
|352
|0.03
|1.9916
|1.9641
|1.9987
|-0.87
|5204.59
|709
|2007.05.10 22:02
|buy
|355
|0.03
|1.9798
|1.9494
|1.9840
|710
|2007.05.11 00:08
|buy
|356
|0.06
|1.9776
|1.9494
|1.9818
|711
|2007.05.11 00:51
|close
|356
|0.06
|1.9795
|1.9494
|1.9818
|1.14
|5205.73
|712
|2007.05.11 00:51
|close
|355
|0.03
|1.9796
|1.9494
|1.9840
|-0.02
|5205.71
|713
|2007.05.11 12:00
|buy
|357
|0.03
|1.9792
|1.9488
|1.9834
|714
|2007.05.11 16:26
|close
|357
|0.03
|1.9826
|1.9488
|1.9834
|1.02
|5206.73
|715
|2007.05.11 20:30
|sell
|358
|0.03
|1.9811
|2.0115
|1.9769
|716
|2007.05.14 01:16
|sell
|359
|0.06
|1.9835
|2.0117
|1.9793
|717
|2007.05.14 10:30
|close
|359
|0.06
|1.9813
|2.0117
|1.9793
|1.32
|5208.05
|718
|2007.05.14 10:30
|close
|358
|0.03
|1.9814
|2.0115
|1.9769
|-0.14
|5207.92
|719
|2007.05.14 18:30
|buy
|360
|0.03
|1.9801
|1.9497
|1.9843
|720
|2007.05.15 10:33
|buy
|361
|0.06
|1.9778
|1.9496
|1.9820
|721
|2007.05.15 11:06
|buy
|362
|0.12
|1.9754
|1.9494
|1.9796
|722
|2007.05.15 14:09
|close
|362
|0.12
|1.9773
|1.9494
|1.9796
|2.28
|5210.20
|723
|2007.05.15 14:09
|close
|361
|0.06
|1.9774
|1.9496
|1.9820
|-0.24
|5209.96
|724
|2007.05.15 14:09
|close
|360
|0.03
|1.9775
|1.9497
|1.9843
|-0.74
|5209.21
|725
|2007.05.15 16:00
|buy
|363
|0.03
|1.9786
|1.9482
|1.9828
|726
|2007.05.15 16:32
|close
|363
|0.03
|1.9820
|1.9482
|1.9828
|1.02
|5210.23
|727
|2007.05.15 22:30
|sell
|364
|0.03
|1.9849
|2.0153
|1.9807
|728
|2007.05.16 08:45
|sell
|365
|0.06
|1.9871
|2.0153
|1.9829
|729
|2007.05.16 10:30
|close
|365
|0.06
|1.9851
|2.0153
|1.9829
|1.20
|5211.43
|730
|2007.05.16 10:30
|close
|364
|0.03
|1.9851
|2.0153
|1.9807
|-0.11
|5211.33
|731
|2007.05.16 11:00
|sell
|366
|0.03
|1.9855
|2.0159
|1.9813
|732
|2007.05.16 13:38
|close
|366
|0.03
|1.9821
|2.0159
|1.9813
|1.02
|5212.35
|733
|2007.05.16 23:00
|buy
|367
|0.03
|1.9773
|1.9469
|1.9815
|734
|2007.05.17 13:17
|buy
|368
|0.06
|1.9750
|1.9468
|1.9792
|735
|2007.05.17 13:49
|close
|368
|0.06
|1.9769
|1.9468
|1.9792
|1.14
|5213.49
|736
|2007.05.17 13:49
|close
|367
|0.03
|1.9767
|1.9469
|1.9815
|-0.06
|5213.42
|737
|2007.05.17 19:30
|buy
|369
|0.03
|1.9750
|1.9446
|1.9792
|738
|2007.05.18 10:30
|buy
|370
|0.06
|1.9723
|1.9441
|1.9765
|739
|2007.05.18 17:01
|close
|370
|0.06
|1.9744
|1.9441
|1.9765
|1.26
|5214.68
|740
|2007.05.18 17:01
|close
|369
|0.03
|1.9743
|1.9446
|1.9792
|-0.17
|5214.51
|741
|2007.05.21 00:02
|sell
|371
|0.03
|1.9745
|2.0049
|1.9703
|742
|2007.05.21 11:22
|close
|371
|0.03
|1.9711
|2.0049
|1.9703
|1.02
|5215.53
|743
|2007.05.21 17:30
|buy
|372
|0.03
|1.9701
|1.9397
|1.9743
|744
|2007.05.22 14:12
|close
|372
|0.03
|1.9735
|1.9397
|1.9743
|1.06
|5216.59
|745
|2007.05.22 20:31
|sell
|373
|0.03
|1.9747
|2.0051
|1.9705
|746
|2007.05.23 11:11
|sell
|374
|0.06
|1.9769
|2.0051
|1.9727
|747
|2007.05.23 12:26
|sell
|375
|0.12
|1.9791
|2.0051
|1.9749
|748
|2007.05.23 12:44
|sell
|376
|0.24
|1.9813
|2.0051
|1.9771
|749
|2007.05.23 13:26
|sell
|377
|0.48
|1.9836
|2.0052
|1.9794
|750
|2007.05.23 13:46
|sell
|378
|0.96
|1.9859
|2.0053
|1.9817
|751
|2007.05.23 16:26
|sell
|379
|1.92
|1.9883
|2.0055
|1.9841
|752
|2007.05.23 19:39
|close
|379
|1.92
|1.9858
|2.0055
|1.9841
|48.00
|5264.59
|753
|2007.05.23 19:39
|close
|378
|0.96
|1.9859
|2.0053
|1.9817
|0.00
|5264.59
|754
|2007.05.23 19:39
|close
|377
|0.48
|1.9860
|2.0052
|1.9794
|-11.52
|5253.07
|755
|2007.05.23 19:40
|close
|376
|0.24
|1.9861
|2.0051
|1.9771
|-11.52
|5241.55
|756
|2007.05.23 19:40
|close
|375
|0.12
|1.9860
|2.0051
|1.9749
|-8.28
|5233.27
|757
|2007.05.23 19:40
|close
|374
|0.06
|1.9859
|2.0051
|1.9727
|-5.40
|5227.87
|758
|2007.05.23 19:40
|close
|373
|0.03
|1.9858
|2.0051
|1.9705
|-3.38
|5224.50
|759
|2007.05.24 10:00
|sell
|380
|0.03
|1.9852
|2.0156
|1.9810
|760
|2007.05.24 13:18
|sell
|381
|0.06
|1.9874
|2.0156
|1.9832
|761
|2007.05.24 14:35
|close
|381
|0.06
|1.9855
|2.0156
|1.9832
|1.14
|5225.64
|762
|2007.05.24 14:35
|close
|380
|0.03
|1.9856
|2.0156
|1.9810
|-0.12
|5225.52
|763
|2007.05.24 16:30
|sell
|382
|0.03
|1.9841
|2.0145
|1.9799
|764
|2007.05.24 18:18
|sell
|383
|0.06
|1.9863
|2.0145
|1.9821
|765
|2007.05.25 03:05
|close
|383
|0.06
|1.9844
|2.0145
|1.9821
|1.05
|5226.56
|766
|2007.05.25 03:05
|close
|382
|0.03
|1.9843
|2.0145
|1.9799
|-0.11
|5226.46
|767
|2007.05.25 05:00
|buy
|384
|0.03
|1.9858
|1.9554
|1.9900
|768
|2007.05.28 01:36
|buy
|385
|0.06
|1.9836
|1.9554
|1.9878
|769
|2007.05.29 09:52
|close
|385
|0.06
|1.9855
|1.9554
|1.9878
|1.22
|5227.68
|770
|2007.05.29 09:52
|close
|384
|0.03
|1.9854
|1.9554
|1.9900
|-0.04
|5227.63
|771
|2007.05.29 14:00
|sell
|386
|0.03
|1.9862
|2.0166
|1.9820
|772
|2007.05.29 16:56
|close
|386
|0.03
|1.9828
|2.0166
|1.9820
|1.02
|5228.65
|773
|2007.05.29 23:00
|buy
|387
|0.03
|1.9815
|1.9511
|1.9857
|774
|2007.05.30 08:40
|buy
|388
|0.06
|1.9792
|1.9510
|1.9834
|775
|2007.05.30 09:03
|buy
|389
|0.12
|1.9769
|1.9509
|1.9811
|776
|2007.05.30 10:15
|close
|389
|0.12
|1.9790
|1.9509
|1.9811
|2.52
|5231.17
|777
|2007.05.30 10:16
|close
|388
|0.06
|1.9789
|1.9510
|1.9834
|-0.18
|5230.99
|778
|2007.05.30 10:16
|close
|387
|0.03
|1.9790
|1.9511
|1.9857
|-0.71
|5230.28
|779
|2007.05.30 16:00
|buy
|390
|0.03
|1.9765
|1.9461
|1.9807
|780
|2007.05.30 19:21
|buy
|391
|0.06
|1.9743
|1.9461
|1.9785
|781
|2007.05.30 20:39
|close
|391
|0.06
|1.9762
|1.9461
|1.9785
|1.14
|5231.42
|782
|2007.05.30 20:39
|close
|390
|0.03
|1.9761
|1.9461
|1.9807
|-0.12
|5231.30
|783
|2007.05.31 12:30
|buy
|392
|0.03
|1.9763
|1.9459
|1.9805
|784
|2007.05.31 14:30
|close
|392
|0.03
|1.9798
|1.9459
|1.9805
|1.05
|5232.35
|785
|2007.06.01 00:36
|sell
|393
|0.03
|1.9796
|2.0100
|1.9754
|786
|2007.06.01 14:35
|sell
|394
|0.06
|1.9818
|2.0100
|1.9776
|787
|2007.06.01 14:38
|close
|394
|0.06
|1.9799
|2.0100
|1.9776
|1.14
|5233.49
|788
|2007.06.01 14:38
|close
|393
|0.03
|1.9797
|2.0100
|1.9754
|-0.03
|5233.46
|789
|2007.06.01 14:39
|buy
|395
|0.03
|1.9798
|1.9494
|1.9840
|790
|2007.06.01 14:49
|buy
|396
|0.06
|1.9776
|1.9494
|1.9818
|791
|2007.06.01 15:03
|close
|396
|0.06
|1.9795
|1.9494
|1.9818
|1.14
|5234.60
|792
|2007.06.01 15:03
|close
|395
|0.03
|1.9794
|1.9494
|1.9840
|-0.12
|5234.48
|793
|2007.06.04 01:30
|sell
|397
|0.03
|1.9815
|2.0119
|1.9773
|794
|2007.06.04 06:03
|sell
|398
|0.06
|1.9840
|2.0122
|1.9798
|795
|2007.06.04 11:16
|sell
|399
|0.12
|1.9862
|2.0122
|1.9820
|796
|2007.06.04 14:13
|sell
|400
|0.24
|1.9885
|2.0123
|1.9843
|797
|2007.06.04 15:19
|sell
|401
|0.48
|1.9908
|2.0124
|1.9866
|798
|2007.06.05 09:16
|sell
|402
|0.96
|1.9932
|2.0126
|1.9890
|799
|2007.06.05 14:16
|sell
|403
|1.92
|1.9955
|2.0127
|1.9913
|800
|2007.06.05 15:59
|close
|403
|1.92
|1.9929
|2.0127
|1.9913
|49.92
|5284.40
|801
|2007.06.05 15:59
|close
|402
|0.96
|1.9926
|2.0126
|1.9890
|5.76
|5290.16
|802
|2007.06.05 15:59
|close
|401
|0.48
|1.9927
|2.0124
|1.9866
|-9.85
|5280.31
|803
|2007.06.05 15:59
|close
|400
|0.24
|1.9928
|2.0123
|1.9843
|-10.69
|5269.63
|804
|2007.06.05 15:59
|close
|399
|0.12
|1.9922
|2.0122
|1.9820
|-7.38
|5262.24
|805
|2007.06.05 15:59
|close
|398
|0.06
|1.9916
|2.0122
|1.9798
|-4.65
|5257.59
|806
|2007.06.05 15:59
|close
|397
|0.03
|1.9918
|2.0119
|1.9773
|-3.14
|5254.46
|807
|2007.06.05 16:00
|sell
|404
|0.03
|1.9924
|2.0228
|1.9882
|808
|2007.06.06 04:06
|sell
|405
|0.06
|1.9946
|2.0228
|1.9904
|809
|2007.06.06 10:25
|close
|405
|0.06
|1.9926
|2.0228
|1.9904
|1.20
|5255.66
|810
|2007.06.06 10:25
|close
|404
|0.03
|1.9927
|2.0228
|1.9882
|-0.14
|5255.52
|811
|2007.06.06 15:30
|buy
|406
|0.03
|1.9940
|1.9636
|1.9982
|812
|2007.06.06 17:48
|buy
|407
|0.06
|1.9918
|1.9636
|1.9960
|813
|2007.06.07 06:13
|close
|407
|0.06
|1.9937
|1.9636
|1.9960
|1.37
|5256.89
|814
|2007.06.07 06:13
|close
|406
|0.03
|1.9938
|1.9636
|1.9982
|0.06
|5256.95
|815
|2007.06.07 10:00
|sell
|408
|0.03
|1.9924
|2.0228
|1.9882
|816
|2007.06.07 12:19
|close
|408
|0.03
|1.9888
|2.0228
|1.9882
|1.08
|5258.03
|817
|2007.06.07 22:00
|buy
|409
|0.03
|1.9776
|1.9472
|1.9818
|818
|2007.06.08 09:06
|buy
|410
|0.06
|1.9753
|1.9471
|1.9795
|819
|2007.06.08 09:20
|buy
|411
|0.12
|1.9731
|1.9471
|1.9773
|820
|2007.06.08 09:25
|buy
|412
|0.24
|1.9708
|1.9470
|1.9750
|821
|2007.06.08 09:53
|buy
|413
|0.48
|1.9685
|1.9469
|1.9727
|822
|2007.06.08 10:32
|close
|413
|0.48
|1.9706
|1.9469
|1.9727
|10.08
|5268.11
|823
|2007.06.08 10:32
|close
|412
|0.24
|1.9708
|1.9470
|1.9750
|0.00
|5268.11
|824
|2007.06.08 10:32
|close
|411
|0.12
|1.9707
|1.9471
|1.9773
|-2.88
|5265.23
|825
|2007.06.08 10:32
|close
|410
|0.06
|1.9708
|1.9471
|1.9795
|-2.70
|5262.53
|826
|2007.06.08 10:32
|close
|409
|0.03
|1.9710
|1.9472
|1.9818
|-1.94
|5260.58
|827
|2007.06.08 15:30
|buy
|414
|0.03
|1.9676
|1.9372
|1.9718
|828
|2007.06.08 17:24
|buy
|415
|0.06
|1.9654
|1.9372
|1.9696
|829
|2007.06.08 21:25
|close
|415
|0.06
|1.9673
|1.9372
|1.9696
|1.14
|5261.72
|830
|2007.06.08 21:26
|close
|414
|0.03
|1.9671
|1.9372
|1.9718
|-0.15
|5261.57
|831
|2007.06.11 10:30
|buy
|416
|0.03
|1.9684
|1.9380
|1.9726
|832
|2007.06.11 12:43
|buy
|417
|0.06
|1.9662
|1.9380
|1.9704
|833
|2007.06.11 14:06
|close
|417
|0.06
|1.9681
|1.9380
|1.9704
|1.14
|5262.71
|834
|2007.06.11 14:06
|close
|416
|0.03
|1.9680
|1.9380
|1.9726
|-0.12
|5262.59
|835
|2007.06.11 14:30
|buy
|418
|0.03
|1.9682
|1.9378
|1.9724
|836
|2007.06.11 16:49
|buy
|419
|0.06
|1.9660
|1.9378
|1.9702
|837
|2007.06.11 17:02
|close
|419
|0.06
|1.9679
|1.9378
|1.9702
|1.14
|5263.73
|838
|2007.06.11 17:02
|close
|418
|0.03
|1.9677
|1.9378
|1.9724
|-0.15
|5263.58
|839
|2007.06.12 00:30
|sell
|420
|0.03
|1.9690
|1.9994
|1.9648
|840
|2007.06.12 02:45
|sell
|421
|0.06
|1.9713
|1.9995
|1.9671
|841
|2007.06.12 08:05
|sell
|422
|0.12
|1.9735
|1.9995
|1.9693
|842
|2007.06.12 10:33
|close
|422
|0.12
|1.9717
|1.9995
|1.9693
|2.16
|5265.74
|843
|2007.06.12 10:33
|close
|421
|0.06
|1.9716
|1.9995
|1.9671
|-0.18
|5265.56
|844
|2007.06.12 10:33
|close
|420
|0.03
|1.9717
|1.9994
|1.9648
|-0.81
|5264.75
|845
|2007.06.12 10:33
|sell
|423
|0.03
|1.9712
|2.0016
|1.9670
|846
|2007.06.12 12:10
|sell
|424
|0.06
|1.9735
|2.0017
|1.9693
|847
|2007.06.12 19:32
|sell
|425
|0.12
|1.9758
|2.0018
|1.9716
|848
|2007.06.12 19:58
|sell
|426
|0.24
|1.9780
|2.0018
|1.9738
|849
|2007.06.12 20:42
|close
|426
|0.24
|1.9761
|2.0018
|1.9738
|4.56
|5269.31
|850
|2007.06.12 20:42
|close
|425
|0.12
|1.9762
|2.0018
|1.9716
|-0.48
|5268.83
|851
|2007.06.12 20:42
|close
|424
|0.06
|1.9763
|2.0017
|1.9693
|-1.68
|5267.15
|852
|2007.06.12 20:42
|close
|423
|0.03
|1.9762
|2.0016
|1.9670
|-1.50
|5265.65
|853
|2007.06.12 22:30
|sell
|427
|0.03
|1.9744
|2.0048
|1.9702
|854
|2007.06.13 09:38
|close
|427
|0.03
|1.9710
|2.0048
|1.9702
|0.97
|5266.63
|855
|2007.06.13 16:00
|buy
|428
|0.03
|1.9698
|1.9394
|1.9740
|856
|2007.06.13 16:43
|close
|428
|0.03
|1.9733
|1.9394
|1.9740
|1.05
|5267.68
|857
|2007.06.14 01:00
|sell
|429
|0.03
|1.9723
|2.0027
|1.9681
|858
|2007.06.14 10:47
|close
|429
|0.03
|1.9688
|2.0027
|1.9681
|1.05
|5268.73
|859
|2007.06.14 17:00
|buy
|430
|0.03
|1.9700
|1.9396
|1.9742
|860
|2007.06.15 14:49
|close
|430
|0.03
|1.9734
|1.9396
|1.9742
|1.06
|5269.79
|861
|2007.06.15 21:01
|sell
|431
|0.03
|1.9749
|2.0053
|1.9707
|862
|2007.06.18 01:58
|sell
|432
|0.06
|1.9772
|2.0054
|1.9730
|863
|2007.06.18 08:44
|sell
|433
|0.12
|1.9795
|2.0055
|1.9753
|864
|2007.06.18 08:46
|sell
|434
|0.24
|1.9818
|2.0056
|1.9776
|865
|2007.06.18 09:18
|sell
|435
|0.48
|1.9840
|2.0056
|1.9798
|866
|2007.06.18 11:58
|close
|435
|0.48
|1.9820
|2.0056
|1.9798
|9.60
|5279.39
|867
|2007.06.18 11:58
|close
|434
|0.24
|1.9821
|2.0056
|1.9776
|-0.72
|5278.67
|868
|2007.06.18 11:58
|close
|433
|0.12
|1.9820
|2.0055
|1.9753
|-3.00
|5275.67
|869
|2007.06.18 11:58
|close
|432
|0.06
|1.9821
|2.0054
|1.9730
|-2.94
|5272.73
|870
|2007.06.18 11:58
|close
|431
|0.03
|1.9821
|2.0053
|1.9707
|-2.21
|5270.52
|871
|2007.06.18 13:00
|sell
|436
|0.03
|1.9810
|2.0114
|1.9768
|872
|2007.06.18 18:27
|sell
|437
|0.06
|1.9832
|2.0114
|1.9790
|873
|2007.06.19 07:57
|sell
|438
|0.12
|1.9854
|2.0114
|1.9812
|874
|2007.06.19 10:41
|close
|438
|0.12
|1.9836
|2.0114
|1.9812
|2.16
|5272.68
|875
|2007.06.19 10:41
|close
|437
|0.06
|1.9836
|2.0114
|1.9790
|-0.33
|5272.35
|876
|2007.06.19 10:42
|close
|436
|0.03
|1.9837
|2.0114
|1.9768
|-0.86
|5271.49
|877
|2007.06.19 20:01
|sell
|439
|0.03
|1.9880
|2.0184
|1.9838
|878
|2007.06.20 10:30
|sell
|440
|0.06
|1.9909
|2.0191
|1.9867
|879
|2007.06.20 12:03
|sell
|441
|0.12
|1.9933
|2.0193
|1.9891
|880
|2007.06.20 23:33
|close
|441
|0.12
|1.9893
|2.0193
|1.9891
|4.80
|5276.29
|881
|2007.06.20 23:33
|close
|440
|0.06
|1.9934
|2.0191
|1.9867
|-1.50
|5274.79
|882
|2007.06.20 23:37
|close
|439
|0.03
|1.9935
|2.0184
|1.9838
|-1.70
|5273.10
|883
|2007.06.21 08:30
|buy
|442
|0.03
|1.9925
|1.9621
|1.9967
|884
|2007.06.21 11:49
|buy
|443
|0.06
|1.9903
|1.9621
|1.9945
|885
|2007.06.21 13:38
|close
|443
|0.06
|1.9922
|1.9621
|1.9945
|1.14
|5274.24
|886
|2007.06.21 13:38
|close
|442
|0.03
|1.9923
|1.9621
|1.9967
|-0.06
|5274.18
|887
|2007.06.21 14:30
|buy
|444
|0.03
|1.9930
|1.9626
|1.9972
|888
|2007.06.22 13:08
|close
|444
|0.03
|1.9965
|1.9626
|1.9972
|1.09
|5275.27
|889
|2007.06.22 17:30
|sell
|445
|0.03
|1.9966
|2.0270
|1.9924
|890
|2007.06.22 19:33
|sell
|446
|0.06
|1.9989
|2.0271
|1.9947
|891
|2007.06.25 16:48
|close
|446
|0.06
|1.9970
|2.0271
|1.9947
|1.05
|5276.32
|892
|2007.06.25 16:48
|close
|445
|0.03
|1.9971
|2.0270
|1.9924
|-0.20
|5276.12
|893
|2007.06.25 21:01
|buy
|447
|0.03
|1.9989
|1.9685
|2.0031
|894
|2007.06.26 09:05
|buy
|448
|0.06
|1.9965
|1.9683
|2.0007
|895
|2007.06.26 10:41
|close
|448
|0.06
|1.9985
|1.9683
|2.0007
|1.20
|5277.32
|896
|2007.06.26 10:42
|close
|447
|0.03
|1.9984
|1.9685
|2.0031
|-0.11
|5277.21
|897
|2007.06.26 12:30
|buy
|449
|0.03
|1.9987
|1.9683
|2.0029
|898
|2007.06.27 08:14
|buy
|450
|0.06
|1.9965
|1.9683
|2.0007
|899
|2007.06.27 08:24
|buy
|451
|0.12
|1.9942
|1.9682
|1.9984
|900
|2007.06.27 12:59
|close
|451
|0.12
|1.9960
|1.9682
|1.9984
|2.16
|5279.37
|901
|2007.06.27 12:59
|close
|450
|0.06
|1.9961
|1.9683
|2.0007
|-0.24
|5279.13
|902
|2007.06.27 12:59
|close
|449
|0.03
|1.9960
|1.9683
|2.0029
|-0.77
|5278.36
|903
|2007.06.27 13:00
|buy
|452
|0.03
|1.9965
|1.9661
|2.0007
|904
|2007.06.28 00:30
|close
|452
|0.03
|2.0000
|1.9661
|2.0007
|1.17
|5279.52
|905
|2007.06.28 03:30
|sell
|453
|0.03
|1.9981
|2.0285
|1.9939
|906
|2007.06.28 07:58
|sell
|454
|0.06
|2.0004
|2.0286
|1.9962
|907
|2007.06.28 08:08
|sell
|455
|0.12
|2.0027
|2.0287
|1.9985
|908
|2007.06.28 10:50
|close
|455
|0.12
|2.0009
|2.0287
|1.9985
|2.16
|5281.68
|909
|2007.06.28 10:50
|close
|454
|0.06
|2.0009
|2.0286
|1.9962
|-0.30
|5281.38
|910
|2007.06.28 10:50
|close
|453
|0.03
|2.0010
|2.0285
|1.9939
|-0.87
|5280.51
|911
|2007.06.28 12:30
|sell
|456
|0.03
|2.0016
|2.0320
|1.9974
|912
|2007.06.29 08:23
|sell
|457
|0.06
|2.0039
|2.0321
|1.9997
|913
|2007.06.29 09:14
|close
|457
|0.06
|2.0020
|2.0321
|1.9997
|1.14
|5281.65
|914
|2007.06.29 09:14
|close
|456
|0.03
|2.0018
|2.0320
|1.9974
|-0.11
|5281.55
|915
|2007.06.29 10:30
|sell
|458
|0.03
|2.0017
|2.0321
|1.9975
|916
|2007.06.29 11:55
|sell
|459
|0.06
|2.0040
|2.0322
|1.9998
|917
|2007.06.29 15:00
|sell
|460
|0.12
|2.0062
|2.0322
|2.0020
|918
|2007.06.29 16:02
|close
|460
|0.12
|2.0044
|2.0322
|2.0020
|2.16
|5283.71
|919
|2007.06.29 16:03
|close
|459
|0.06
|2.0045
|2.0322
|1.9998
|-0.30
|5283.41
|920
|2007.06.29 16:03
|close
|458
|0.03
|2.0046
|2.0321
|1.9975
|-0.87
|5282.54
|921
|2007.07.02 02:00
|sell
|461
|0.03
|2.0080
|2.0384
|2.0038
|922
|2007.07.02 07:51
|sell
|462
|0.06
|2.0102
|2.0384
|2.0060
|923
|2007.07.02 08:52
|close
|462
|0.06
|2.0083
|2.0384
|2.0060
|1.14
|5283.68
|924
|2007.07.02 08:53
|close
|461
|0.03
|2.0082
|2.0384
|2.0038
|-0.06
|5283.62
|925
|2007.07.02 11:31
|sell
|463
|0.03
|2.0104
|2.0408
|2.0062
|926
|2007.07.02 16:31
|sell
|464
|0.06
|2.0127
|2.0409
|2.0085
|927
|2007.07.02 17:26
|sell
|465
|0.12
|2.0150
|2.0410
|2.0108
|928
|2007.07.02 22:04
|sell
|466
|0.24
|2.0173
|2.0411
|2.0131
|929
|2007.07.03 08:13
|sell
|467
|0.48
|2.0195
|2.0411
|2.0153
|930
|2007.07.03 09:02
|close
|467
|0.48
|2.0175
|2.0411
|2.0153
|9.60
|5293.22
|931
|2007.07.03 09:02
|close
|466
|0.24
|2.0176
|2.0411
|2.0131
|-1.09
|5292.13
|932
|2007.07.03 09:02
|close
|465
|0.12
|2.0175
|2.0410
|2.0108
|-3.18
|5288.95
|933
|2007.07.03 09:02
|close
|464
|0.06
|2.0173
|2.0409
|2.0085
|-2.85
|5286.10
|934
|2007.07.03 09:02
|close
|463
|0.03
|2.0174
|2.0408
|2.0062
|-2.15
|5283.95
|935
|2007.07.03 16:00
|buy
|468
|0.03
|2.0170
|1.9866
|2.0212
|936
|2007.07.04 08:07
|close
|468
|0.03
|2.0204
|1.9866
|2.0212
|1.06
|5285.01
|937
|2007.07.04 10:30
|sell
|469
|0.03
|2.0177
|2.0481
|2.0135
|938
|2007.07.05 12:43
|close
|469
|0.03
|2.0143
|2.0481
|2.0135
|0.88
|5285.89
|939
|2007.07.05 21:00
|buy
|470
|0.03
|2.0124
|1.9820
|2.0166
|940
|2007.07.06 07:44
|buy
|471
|0.06
|2.0102
|1.9820
|2.0144
|941
|2007.07.06 10:30
|close
|471
|0.06
|2.0125
|1.9820
|2.0144
|1.38
|5287.27
|942
|2007.07.06 10:30
|close
|470
|0.03
|2.0126
|1.9820
|2.0166
|0.10
|5287.37
|943
|2007.07.06 10:30
|buy
|472
|0.03
|2.0129
|1.9825
|2.0171
|944
|2007.07.06 10:40
|buy
|473
|0.06
|2.0107
|1.9825
|2.0149
|945
|2007.07.06 14:30
|buy
|474
|0.12
|2.0084
|1.9824
|2.0126
|946
|2007.07.06 14:51
|buy
|475
|0.24
|2.0061
|1.9823
|2.0103
|947
|2007.07.06 14:59
|close
|475
|0.24
|2.0081
|1.9823
|2.0103
|4.80
|5292.17
|948
|2007.07.06 14:59
|close
|474
|0.12
|2.0080
|1.9824
|2.0126
|-0.48
|5291.69
|949
|2007.07.06 14:59
|close
|473
|0.06
|2.0081
|1.9825
|2.0149
|-1.56
|5290.13
|950
|2007.07.06 14:59
|close
|472
|0.03
|2.0080
|1.9825
|2.0171
|-1.47
|5288.66
|951
|2007.07.06 16:30
|buy
|476
|0.03
|2.0139
|1.9835
|2.0181
|952
|2007.07.06 17:46
|buy
|477
|0.06
|2.0116
|1.9834
|2.0158
|953
|2007.07.09 09:40
|close
|477
|0.06
|2.0135
|1.9834
|2.0158
|1.22
|5289.88
|954
|2007.07.09 09:40
|close
|476
|0.03
|2.0136
|1.9835
|2.0181
|-0.05
|5289.83
|955
|2007.07.09 15:30
|sell
|478
|0.03
|2.0140
|2.0444
|2.0098
|956
|2007.07.09 17:46
|sell
|479
|0.06
|2.0162
|2.0444
|2.0120
|957
|2007.07.10 07:02
|close
|479
|0.06
|2.0141
|2.0444
|2.0120
|1.17
|5291.00
|958
|2007.07.10 07:02
|close
|478
|0.03
|2.0142
|2.0444
|2.0098
|-0.11
|5290.89
|959
|2007.07.11 00:30
|sell
|480
|0.03
|2.0261
|2.0565
|2.0219
|960
|2007.07.11 08:21
|sell
|481
|0.06
|2.0283
|2.0565
|2.0241
|961
|2007.07.11 11:45
|sell
|482
|0.12
|2.0307
|2.0567
|2.0265
|962
|2007.07.11 13:37
|sell
|483
|0.24
|2.0329
|2.0567
|2.0287
|963
|2007.07.11 14:38
|close
|483
|0.24
|2.0310
|2.0567
|2.0287
|4.56
|5295.45
|964
|2007.07.11 14:38
|close
|482
|0.12
|2.0311
|2.0567
|2.0265
|-0.48
|5294.97
|965
|2007.07.11 14:38
|close
|481
|0.06
|2.0310
|2.0565
|2.0241
|-1.62
|5293.35
|966
|2007.07.11 14:38
|close
|480
|0.03
|2.0311
|2.0565
|2.0219
|-1.50
|5291.85
|967
|2007.07.11 18:00
|sell
|484
|0.03
|2.0317
|2.0621
|2.0275
|968
|2007.07.11 21:09
|sell
|485
|0.06
|2.0339
|2.0621
|2.0297
|969
|2007.07.11 22:13
|close
|485
|0.06
|2.0320
|2.0621
|2.0297
|1.14
|5292.99
|970
|2007.07.11 22:14
|close
|484
|0.03
|2.0319
|2.0621
|2.0275
|-0.06
|5292.93
|971
|2007.07.12 06:31
|sell
|486
|0.03
|2.0312
|2.0616
|2.0270
|972
|2007.07.12 09:31
|sell
|487
|0.06
|2.0334
|2.0616
|2.0292
|973
|2007.07.12 09:57
|sell
|488
|0.12
|2.0356
|2.0616
|2.0314
|974
|2007.07.12 10:28
|close
|488
|0.12
|2.0338
|2.0616
|2.0314
|2.16
|5295.09
|975
|2007.07.12 10:28
|close
|487
|0.06
|2.0339
|2.0616
|2.0292
|-0.30
|5294.79
|976
|2007.07.12 10:28
|close
|486
|0.03
|2.0338
|2.0616
|2.0270
|-0.78
|5294.01
|977
|2007.07.12 13:30
|sell
|489
|0.03
|2.0320
|2.0624
|2.0278
|978
|2007.07.12 15:03
|close
|489
|0.03
|2.0286
|2.0624
|2.0278
|1.02
|5295.03
|979
|2007.07.12 19:33
|buy
|490
|0.03
|2.0313
|2.0009
|2.0355
|980
|2007.07.12 21:28
|buy
|491
|0.06
|2.0290
|2.0008
|2.0332
|981
|2007.07.13 08:50
|buy
|492
|0.12
|2.0267
|2.0007
|2.0309
|982
|2007.07.13 09:32
|close
|492
|0.12
|2.0286
|2.0007
|2.0309
|2.28
|5297.31
|983
|2007.07.13 09:32
|close
|491
|0.06
|2.0284
|2.0008
|2.0332
|-0.28
|5297.03
|984
|2007.07.13 09:32
|close
|490
|0.03
|2.0285
|2.0009
|2.0355
|-0.80
|5296.23
|985
|2007.07.13 10:00
|buy
|493
|0.03
|2.0303
|1.9999
|2.0345
|986
|2007.07.13 14:29
|close
|493
|0.03
|2.0337
|1.9999
|2.0345
|1.02
|5297.25
|987
|2007.07.13 18:30
|sell
|494
|0.03
|2.0344
|2.0648
|2.0302
|988
|2007.07.16 09:58
|sell
|495
|0.06
|2.0366
|2.0648
|2.0324
|989
|2007.07.16 11:23
|sell
|496
|0.12
|2.0388
|2.0648
|2.0346
|990
|2007.07.16 14:09
|close
|496
|0.12
|2.0370
|2.0648
|2.0346
|2.16
|5299.41
|991
|2007.07.16 14:10
|close
|495
|0.06
|2.0371
|2.0648
|2.0324
|-0.30
|5299.11
|992
|2007.07.16 14:10
|close
|494
|0.03
|2.0372
|2.0648
|2.0302
|-0.89
|5298.22
|993
|2007.07.16 14:30
|sell
|497
|0.03
|2.0371
|2.0675
|2.0329
|994
|2007.07.16 15:52
|sell
|498
|0.06
|2.0394
|2.0676
|2.0352
|995
|2007.07.16 16:34
|close
|498
|0.06
|2.0375
|2.0676
|2.0352
|1.14
|5299.36
|996
|2007.07.16 16:34
|close
|497
|0.03
|2.0376
|2.0675
|2.0329
|-0.15
|5299.21
|997
|2007.07.17 05:00
|buy
|499
|0.03
|2.0370
|2.0066
|2.0412
|998
|2007.07.17 10:30
|close
|499
|0.03
|2.0405
|2.0066
|2.0412
|1.05
|5300.26
|999
|2007.07.17 17:00
|sell
|500
|0.03
|2.0446
|2.0750
|2.0404
|1000
|2007.07.17 18:46
|sell
|501
|0.06
|2.0468
|2.0750
|2.0426
|1001
|2007.07.18 01:35
|sell
|502
|0.12
|2.0491
|2.0751
|2.0449
|1002
|2007.07.18 05:06
|sell
|503
|0.24
|2.0514
|2.0752
|2.0472
|1003
|2007.07.18 06:04
|sell
|504
|0.48
|2.0536
|2.0752
|2.0494
|1004
|2007.07.18 09:54
|close
|504
|0.48
|2.0516
|2.0752
|2.0494
|9.60
|5309.86
|1005
|2007.07.18 09:54
|close
|503
|0.24
|2.0517
|2.0752
|2.0472
|-0.72
|5309.14
|1006
|2007.07.18 09:54
|close
|502
|0.12
|2.0516
|2.0751
|2.0449
|-3.00
|5306.14
|1007
|2007.07.18 09:54
|close
|501
|0.06
|2.0514
|2.0750
|2.0426
|-2.85
|5303.29
|1008
|2007.07.18 09:54
|close
|500
|0.03
|2.0515
|2.0750
|2.0404
|-2.12
|5301.17
|1009
|2007.07.18 10:00
|sell
|505
|0.03
|2.0509
|2.0813
|2.0467
|1010
|2007.07.18 14:43
|close
|505
|0.03
|2.0472
|2.0813
|2.0467
|1.11
|5302.28
|1011
|2007.07.18 22:00
|sell
|506
|0.03
|2.0524
|2.0828
|2.0482
|1012
|2007.07.19 12:54
|close
|506
|0.03
|2.0490
|2.0828
|2.0482
|0.88
|5303.17
|1013
|2007.07.19 17:00
|buy
|507
|0.03
|2.0499
|2.0195
|2.0541
|1014
|2007.07.19 17:32
|buy
|508
|0.06
|2.0476
|2.0194
|2.0518
|1015
|2007.07.19 18:00
|close
|508
|0.06
|2.0495
|2.0194
|2.0518
|1.14
|5304.31
|1016
|2007.07.19 18:01
|close
|507
|0.03
|2.0494
|2.0195
|2.0541
|-0.15
|5304.16
|1017
|2007.07.20 20:01
|sell
|509
|0.03
|2.0552
|2.0856
|2.0510
|1018
|2007.07.23 03:13
|sell
|510
|0.06
|2.0575
|2.0857
|2.0533
|1019
|2007.07.23 07:59
|sell
|511
|0.12
|2.0597
|2.0857
|2.0555
|1020
|2007.07.23 08:46
|close
|511
|0.12
|2.0579
|2.0857
|2.0555
|2.16
|5306.32
|1021
|2007.07.23 08:46
|close
|510
|0.06
|2.0580
|2.0857
|2.0533
|-0.30
|5306.02
|1022
|2007.07.23 08:46
|close
|509
|0.03
|2.0579
|2.0856
|2.0510
|-0.86
|5305.16
|1023
|2007.07.23 09:00
|sell
|512
|0.03
|2.0577
|2.0881
|2.0535
|1024
|2007.07.24 02:18
|sell
|513
|0.06
|2.0601
|2.0883
|2.0559
|1025
|2007.07.24 02:30
|sell
|514
|0.12
|2.0624
|2.0884
|2.0582
|1026
|2007.07.24 07:35
|sell
|515
|0.24
|2.0647
|2.0885
|2.0605
|1027
|2007.07.24 09:38
|close
|515
|0.24
|2.0626
|2.0885
|2.0605
|5.04
|5310.20
|1028
|2007.07.24 09:38
|close
|514
|0.12
|2.0627
|2.0884
|2.0582
|-0.36
|5309.84
|1029
|2007.07.24 09:38
|close
|513
|0.06
|2.0628
|2.0883
|2.0559
|-1.62
|5308.22
|1030
|2007.07.24 09:38
|close
|512
|0.03
|2.0627
|2.0881
|2.0535
|-1.55
|5306.68
|1031
|2007.07.24 17:30
|sell
|516
|0.03
|2.0617
|2.0921
|2.0575
|1032
|2007.07.25 02:25
|close
|516
|0.03
|2.0581
|2.0921
|2.0575
|1.03
|5307.71
|1033
|2007.07.25 07:00
|buy
|517
|0.03
|2.0598
|2.0294
|2.0640
|1034
|2007.07.25 09:28
|buy
|518
|0.06
|2.0576
|2.0294
|2.0618
|1035
|2007.07.25 09:57
|buy
|519
|0.12
|2.0553
|2.0293
|2.0595
|1036
|2007.07.25 10:44
|buy
|520
|0.24
|2.0530
|2.0292
|2.0572
|1037
|2007.07.25 12:36
|buy
|521
|0.48
|2.0507
|2.0291
|2.0549
|1038
|2007.07.25 12:48
|close
|521
|0.48
|2.0528
|2.0291
|2.0549
|10.08
|5317.79
|1039
|2007.07.25 12:48
|close
|520
|0.24
|2.0529
|2.0292
|2.0572
|-0.24
|5317.55
|1040
|2007.07.25 12:48
|close
|519
|0.12
|2.0528
|2.0293
|2.0595
|-3.00
|5314.55
|1041
|2007.07.25 12:48
|close
|518
|0.06
|2.0529
|2.0294
|2.0618
|-2.82
|5311.73
|1042
|2007.07.25 12:48
|close
|517
|0.03
|2.0531
|2.0294
|2.0640
|-2.01
|5309.72
|1043
|2007.07.25 15:00
|buy
|522
|0.03
|2.0537
|2.0233
|2.0579
|1044
|2007.07.25 16:44
|buy
|523
|0.06
|2.0514
|2.0232
|2.0556
|1045
|2007.07.25 17:15
|buy
|524
|0.12
|2.0492
|2.0232
|2.0534
|1046
|2007.07.25 17:35
|close
|524
|0.12
|2.0510
|2.0232
|2.0534
|2.16
|5311.88
|1047
|2007.07.25 17:35
|close
|523
|0.06
|2.0509
|2.0232
|2.0556
|-0.30
|5311.58
|1048
|2007.07.25 17:35
|close
|522
|0.03
|2.0510
|2.0233
|2.0579
|-0.81
|5310.77
|1049
|2007.07.25 19:30
|buy
|525
|0.03
|2.0510
|2.0206
|2.0552
|1050
|2007.07.26 08:06
|buy
|526
|0.06
|2.0488
|2.0206
|2.0530
|1051
|2007.07.26 08:32
|close
|526
|0.06
|2.0507
|2.0206
|2.0530
|1.14
|5311.91
|1052
|2007.07.26 08:33
|close
|525
|0.03
|2.0501
|2.0206
|2.0552
|-0.15
|5311.76
|1053
|2007.07.26 10:30
|buy
|527
|0.03
|2.0508
|2.0204
|2.0550
|1054
|2007.07.26 10:50
|buy
|528
|0.06
|2.0484
|2.0202
|2.0526
|1055
|2007.07.26 13:15
|buy
|529
|0.12
|2.0462
|2.0202
|2.0504
|1056
|2007.07.26 13:20
|buy
|530
|0.24
|2.0434
|2.0196
|2.0476
|1057
|2007.07.26 14:19
|close
|530
|0.24
|2.0457
|2.0196
|2.0476
|5.52
|5317.28
|1058
|2007.07.26 14:19
|close
|529
|0.12
|2.0458
|2.0202
|2.0504
|-0.48
|5316.80
|1059
|2007.07.26 14:19
|close
|528
|0.06
|2.0460
|2.0202
|2.0526
|-1.44
|5315.36
|1060
|2007.07.26 14:19
|close
|527
|0.03
|2.0459
|2.0204
|2.0550
|-1.47
|5313.89
|1061
|2007.07.26 16:30
|buy
|531
|0.03
|2.0474
|2.0170
|2.0516
|1062
|2007.07.26 18:20
|close
|531
|0.03
|2.0508
|2.0170
|2.0516
|1.02
|5314.91
|1063
|2007.07.26 22:31
|sell
|532
|0.03
|2.0492
|2.0796
|2.0450
|1064
|2007.07.26 23:33
|close
|532
|0.03
|2.0457
|2.0796
|2.0450
|1.05
|5315.96
|1065
|2007.07.27 04:02
|buy
|533
|0.03
|2.0485
|2.0181
|2.0527
|1066
|2007.07.27 06:51
|buy
|534
|0.06
|2.0462
|2.0180
|2.0504
|1067
|2007.07.27 07:41
|buy
|535
|0.12
|2.0436
|2.0176
|2.0478
|1068
|2007.07.27 08:07
|buy
|536
|0.24
|2.0414
|2.0176
|2.0456
|1069
|2007.07.27 08:15
|buy
|537
|0.48
|2.0391
|2.0175
|2.0433
|1070
|2007.07.27 08:25
|close
|537
|0.48
|2.0412
|2.0175
|2.0433
|10.08
|5326.04
|1071
|2007.07.27 08:25
|close
|536
|0.24
|2.0414
|2.0176
|2.0456
|0.00
|5326.04
|1072
|2007.07.27 08:25
|close
|535
|0.12
|2.0415
|2.0176
|2.0478
|-2.52
|5323.52
|1073
|2007.07.27 08:25
|close
|534
|0.06
|2.0414
|2.0180
|2.0504
|-2.88
|5320.64
|1074
|2007.07.27 08:25
|close
|533
|0.03
|2.0415
|2.0181
|2.0527
|-2.10
|5318.54
|1075
|2007.07.27 16:30
|buy
|538
|0.03
|2.0309
|2.0005
|2.0351
|1076
|2007.07.27 17:05
|buy
|539
|0.06
|2.0285
|2.0003
|2.0327
|1077
|2007.07.27 18:12
|buy
|540
|0.12
|2.0263
|2.0003
|2.0305
|1078
|2007.07.27 22:49
|buy
|541
|0.24
|2.0239
|2.0001
|2.0281
|1079
|2007.07.30 00:03
|buy
|542
|0.48
|2.0211
|1.9995
|2.0253
|1080
|2007.07.30 00:23
|buy
|543
|0.96
|2.0188
|1.9994
|2.0230
|1081
|2007.07.30 00:28
|close
|543
|0.96
|2.0214
|1.9994
|2.0230
|24.96
|5343.50
|1082
|2007.07.30 00:28
|close
|542
|0.48
|2.0212
|1.9995
|2.0253
|0.48
|5343.98
|1083
|2007.07.30 00:28
|close
|541
|0.24
|2.0219
|2.0001
|2.0281
|-4.49
|5339.48
|1084
|2007.07.30 00:29
|close
|540
|0.12
|2.0217
|2.0003
|2.0305
|-5.37
|5334.12
|1085
|2007.07.30 00:29
|close
|539
|0.06
|2.0218
|2.0003
|2.0327
|-3.94
|5330.17
|1086
|2007.07.30 00:29
|close
|538
|0.03
|2.0220
|2.0005
|2.0351
|-2.63
|5327.54
|1087
|2007.07.30 15:00
|buy
|544
|0.03
|2.0277
|1.9973
|2.0319
|1088
|2007.07.30 15:41
|buy
|545
|0.06
|2.0253
|1.9971
|2.0295
|1089
|2007.07.30 20:59
|buy
|546
|0.12
|2.0230
|1.9970
|2.0272
|1090
|2007.07.30 21:25
|close
|546
|0.12
|2.0249
|1.9970
|2.0272
|2.28
|5329.82
|1091
|2007.07.30 21:25
|close
|545
|0.06
|2.0250
|1.9971
|2.0295
|-0.18
|5329.64
|1092
|2007.07.30 21:25
|close
|544
|0.03
|2.0249
|1.9973
|2.0319
|-0.84
|5328.80
|1093
|2007.07.30 21:30
|buy
|547
|0.03
|2.0257
|1.9953
|2.0299
|1094
|2007.07.31 01:05
|close
|547
|0.03
|2.0291
|1.9953
|2.0299
|1.06
|5329.86
|1095
|2007.07.31 07:00
|sell
|548
|0.03
|2.0311
|2.0615
|2.0269
|1096
|2007.07.31 07:33
|close
|548
|0.03
|2.0277
|2.0615
|2.0269
|1.02
|5330.88
|1097
|2007.07.31 16:00
|sell
|549
|0.03
|2.0308
|2.0612
|2.0266
|1098
|2007.07.31 17:08
|sell
|550
|0.06
|2.0331
|2.0613
|2.0289
|1099
|2007.07.31 17:46
|sell
|551
|0.12
|2.0353
|2.0613
|2.0311
|1100
|2007.07.31 18:37
|sell
|552
|0.24
|2.0376
|2.0614
|2.0334
|1101
|2007.07.31 19:28
|close
|552
|0.24
|2.0357
|2.0614
|2.0334
|4.56
|5335.44
|1102
|2007.07.31 19:28
|close
|551
|0.12
|2.0356
|2.0613
|2.0311
|-0.36
|5335.08
|1103
|2007.07.31 19:28
|close
|550
|0.06
|2.0357
|2.0613
|2.0289
|-1.56
|5333.52
|1104
|2007.07.31 19:28
|close
|549
|0.03
|2.0356
|2.0612
|2.0266
|-1.44
|5332.08
|1105
|2007.07.31 21:32
|sell
|553
|0.03
|2.0336
|2.0640
|2.0294
|1106
|2007.07.31 23:13
|close
|553
|0.03
|2.0301
|2.0640
|2.0294
|1.05
|5333.13
|1107
|2007.08.01 12:00
|buy
|554
|0.03
|2.0253
|1.9949
|2.0295
|1108
|2007.08.01 12:09
|buy
|555
|0.06
|2.0230
|1.9948
|2.0272
|1109
|2007.08.01 13:01
|close
|555
|0.06
|2.0250
|1.9948
|2.0272
|1.20
|5334.33
|1110
|2007.08.01 13:01
|close
|554
|0.03
|2.0249
|1.9949
|2.0295
|-0.12
|5334.21
|1111
|2007.08.01 20:00
|sell
|556
|0.03
|2.0283
|2.0587
|2.0241
|1112
|2007.08.01 21:54
|sell
|557
|0.06
|2.0306
|2.0588
|2.0264
|1113
|2007.08.02 00:18
|sell
|558
|0.12
|2.0329
|2.0589
|2.0287
|1114
|2007.08.02 01:28
|close
|558
|0.12
|2.0310
|2.0589
|2.0287
|2.28
|5336.49
|1115
|2007.08.02 01:28
|close
|557
|0.06
|2.0307
|2.0588
|2.0264
|-0.33
|5336.16
|1116
|2007.08.02 01:28
|close
|556
|0.03
|2.0306
|2.0587
|2.0241
|-0.83
|5335.33
|1117
|2007.08.02 02:00
|sell
|559
|0.03
|2.0297
|2.0601
|2.0255
|1118
|2007.08.02 04:53
|sell
|560
|0.06
|2.0320
|2.0602
|2.0278
|1119
|2007.08.02 05:41
|close
|560
|0.06
|2.0297
|2.0602
|2.0278
|1.38
|5336.71
|1120
|2007.08.02 05:42
|close
|559
|0.03
|2.0295
|2.0601
|2.0255
|0.06
|5336.77
|1121
|2007.08.02 10:00
|sell
|561
|0.03
|2.0301
|2.0605
|2.0259
|1122
|2007.08.02 14:52
|sell
|562
|0.06
|2.0324
|2.0606
|2.0282
|1123
|2007.08.02 17:33
|sell
|563
|0.12
|2.0346
|2.0606
|2.0304
|1124
|2007.08.02 18:06
|sell
|564
|0.24
|2.0369
|2.0607
|2.0327
|1125
|2007.08.03 14:14
|close
|564
|0.24
|2.0350
|2.0607
|2.0327
|4.19
|5340.96
|1126
|2007.08.03 14:14
|close
|563
|0.12
|2.0349
|2.0606
|2.0304
|-0.54
|5340.42
|1127
|2007.08.03 14:14
|close
|562
|0.06
|2.0348
|2.0606
|2.0282
|-1.53
|5338.89
|1128
|2007.08.03 14:14
|close
|561
|0.03
|2.0347
|2.0605
|2.0259
|-1.43
|5337.47
|1129
|2007.08.03 22:30
|sell
|565
|0.03
|2.0408
|2.0712
|2.0366
|1130
|2007.08.06 01:17
|sell
|566
|0.06
|2.0431
|2.0713
|2.0389
|1131
|2007.08.06 01:59
|close
|566
|0.06
|2.0411
|2.0713
|2.0389
|1.20
|5338.67
|1132
|2007.08.06 02:00
|close
|565
|0.03
|2.0410
|2.0712
|2.0366
|-0.11
|5338.56
|1133
|2007.08.06 11:00
|sell
|567
|0.03
|2.0419
|2.0723
|2.0377
|1134
|2007.08.06 11:31
|close
|567
|0.03
|2.0385
|2.0723
|2.0377
|1.02
|5339.58
|1135
|2007.08.06 18:30
|buy
|568
|0.03
|2.0302
|1.9998
|2.0344
|1136
|2007.08.07 07:15
|close
|568
|0.03
|2.0336
|1.9998
|2.0344
|1.06
|5340.64
|1137
|2007.08.07 14:30
|buy
|569
|0.03
|2.0274
|1.9970
|2.0316
|1138
|2007.08.07 14:43
|buy
|570
|0.06
|2.0251
|1.9969
|2.0293
|1139
|2007.08.07 15:18
|buy
|571
|0.12
|2.0227
|1.9967
|2.0269
|1140
|2007.08.07 16:05
|buy
|572
|0.24
|2.0205
|1.9967
|2.0247
|1141
|2007.08.07 18:15
|close
|572
|0.24
|2.0224
|1.9967
|2.0247
|4.56
|5345.20
|1142
|2007.08.07 18:15
|close
|571
|0.12
|2.0225
|1.9967
|2.0269
|-0.24
|5344.96
|1143
|2007.08.07 18:15
|close
|570
|0.06
|2.0224
|1.9969
|2.0293
|-1.62
|5343.34
|1144
|2007.08.07 18:15
|close
|569
|0.03
|2.0225
|1.9970
|2.0316
|-1.47
|5341.87
|1145
|2007.08.07 19:30
|buy
|573
|0.03
|2.0227
|1.9923
|2.0269
|1146
|2007.08.07 20:19
|buy
|574
|0.06
|2.0205
|1.9923
|2.0247
|1147
|2007.08.07 20:28
|close
|574
|0.06
|2.0224
|1.9923
|2.0247
|1.14
|5343.01
|1148
|2007.08.07 20:28
|close
|573
|0.03
|2.0225
|1.9923
|2.0269
|-0.06
|5342.95
|1149
|2007.08.08 10:30
|buy
|575
|0.03
|2.0252
|1.9948
|2.0294
|1150
|2007.08.08 11:34
|buy
|576
|0.06
|2.0229
|1.9947
|2.0271
|1151
|2007.08.08 12:00
|close
|576
|0.06
|2.0248
|1.9947
|2.0271
|1.14
|5344.09
|1152
|2007.08.08 12:00
|close
|575
|0.03
|2.0247
|1.9948
|2.0294
|-0.15
|5343.94
|1153
|2007.08.08 19:30
|sell
|577
|0.03
|2.0368
|2.0672
|2.0326
|1154
|2007.08.09 08:10
|sell
|578
|0.06
|2.0390
|2.0672
|2.0348
|1155
|2007.08.09 08:22
|close
|578
|0.06
|2.0371
|2.0672
|2.0348
|1.14
|5345.08
|1156
|2007.08.09 08:23
|close
|577
|0.03
|2.0374
|2.0672
|2.0326
|-0.32
|5344.76
|1157
|2007.08.09 17:30
|buy
|579
|0.03
|2.0277
|1.9973
|2.0319
|1158
|2007.08.09 19:09
|buy
|580
|0.06
|2.0252
|1.9970
|2.0294
|1159
|2007.08.09 22:05
|buy
|581
|0.12
|2.0230
|1.9970
|2.0272
|1160
|2007.08.10 03:57
|buy
|582
|0.24
|2.0207
|1.9969
|2.0249
|1161
|2007.08.10 04:40
|close
|582
|0.24
|2.0227
|1.9969
|2.0249
|4.80
|5349.56
|1162
|2007.08.10 04:40
|close
|581
|0.12
|2.0226
|1.9970
|2.0272
|-0.33
|5349.23
|1163
|2007.08.10 04:41
|close
|580
|0.06
|2.0227
|1.9970
|2.0294
|-1.42
|5347.81
|1164
|2007.08.10 04:41
|close
|579
|0.03
|2.0230
|1.9973
|2.0319
|-1.37
|5346.44
|1165
|2007.08.10 16:30
|buy
|583
|0.03
|2.0204
|1.9900
|2.0246
|1166
|2007.08.10 18:14
|close
|583
|0.03
|2.0239
|1.9900
|2.0246
|1.05
|5347.49
|1167
|2007.08.13 01:37
|sell
|584
|0.03
|2.0213
|2.0517
|2.0171
|1168
|2007.08.13 03:22
|sell
|585
|0.06
|2.0237
|2.0519
|2.0195
|1169
|2007.08.13 09:05
|close
|585
|0.06
|2.0216
|2.0519
|2.0195
|1.26
|5348.75
|1170
|2007.08.13 09:05
|close
|584
|0.03
|2.0217
|2.0517
|2.0171
|-0.12
|5348.63
|1171
|2007.08.13 15:30
|buy
|586
|0.03
|2.0156
|1.9852
|2.0198
|1172
|2007.08.13 16:05
|buy
|587
|0.06
|2.0133
|1.9851
|2.0175
|1173
|2007.08.14 01:39
|buy
|588
|0.12
|2.0111
|1.9851
|2.0153
|1174
|2007.08.14 08:32
|close
|588
|0.12
|2.0129
|1.9851
|2.0153
|2.16
|5350.79
|1175
|2007.08.14 08:32
|close
|587
|0.06
|2.0128
|1.9851
|2.0175
|-0.22
|5350.57
|1176
|2007.08.14 08:32
|close
|586
|0.03
|2.0129
|1.9852
|2.0198
|-0.77
|5349.80
|1177
|2007.08.14 16:00
|buy
|589
|0.03
|2.0012
|1.9708
|2.0054
|1178
|2007.08.14 19:52
|buy
|590
|0.06
|1.9989
|1.9707
|2.0031
|1179
|2007.08.14 20:04
|buy
|591
|0.12
|1.9967
|1.9707
|2.0009
|1180
|2007.08.14 20:40
|close
|591
|0.12
|1.9985
|1.9707
|2.0009
|2.16
|5351.96
|1181
|2007.08.14 20:40
|close
|590
|0.06
|1.9986
|1.9707
|2.0031
|-0.18
|5351.78
|1182
|2007.08.14 20:40
|close
|589
|0.03
|1.9987
|1.9708
|2.0054
|-0.75
|5351.03
|1183
|2007.08.15 10:00
|buy
|592
|0.03
|1.9910
|1.9606
|1.9952
|1184
|2007.08.15 10:31
|buy
|593
|0.06
|1.9888
|1.9606
|1.9930
|1185
|2007.08.15 11:52
|close
|593
|0.06
|1.9907
|1.9606
|1.9930
|1.14
|5352.17
|1186
|2007.08.15 11:52
|close
|592
|0.03
|1.9908
|1.9606
|1.9952
|-0.06
|5352.11
|1187
|2007.08.15 22:31
|sell
|594
|0.03
|1.9918
|2.0222
|1.9876
|1188
|2007.08.15 23:04
|close
|594
|0.03
|1.9883
|2.0222
|1.9876
|1.05
|5353.16
|1189
|2007.08.16 06:30
|buy
|595
|0.03
|1.9870
|1.9566
|1.9912
|1190
|2007.08.16 07:15
|buy
|596
|0.06
|1.9848
|1.9566
|1.9890
|1191
|2007.08.16 08:31
|buy
|597
|0.12
|1.9824
|1.9564
|1.9866
|1192
|2007.08.16 09:17
|close
|597
|0.12
|1.9844
|1.9564
|1.9866
|2.40
|5355.56
|1193
|2007.08.16 09:17
|close
|596
|0.06
|1.9843
|1.9566
|1.9890
|-0.30
|5355.26
|1194
|2007.08.16 09:17
|close
|595
|0.03
|1.9842
|1.9566
|1.9912
|-0.84
|5354.42
|1195
|2007.08.16 10:30
|buy
|598
|0.03
|1.9856
|1.9552
|1.9898
|1196
|2007.08.16 10:48
|buy
|599
|0.06
|1.9833
|1.9551
|1.9875
|1197
|2007.08.16 11:20
|close
|599
|0.06
|1.9852
|1.9551
|1.9875
|1.14
|5355.56
|1198
|2007.08.16 11:21
|close
|598
|0.03
|1.9853
|1.9552
|1.9898
|-0.09
|5355.47
|1199
|2007.08.16 14:00
|buy
|600
|0.03
|1.9829
|1.9525
|1.9871
|1200
|2007.08.16 15:20
|close
|600
|0.03
|1.9864
|1.9525
|1.9871
|1.05
|5356.52
|1201
|2007.08.16 22:00
|buy
|601
|0.03
|1.9827
|1.9523
|1.9869
|1202
|2007.08.17 03:22
|buy
|602
|0.06
|1.9804
|1.9522
|1.9846
|1203
|2007.08.17 05:20
|buy
|603
|0.12
|1.9782
|1.9522
|1.9824
|1204
|2007.08.17 06:56
|buy
|604
|0.24
|1.9759
|1.9521
|1.9801
|1205
|2007.08.17 07:03
|close
|604
|0.24
|1.9779
|1.9521
|1.9801
|4.80
|5361.32
|1206
|2007.08.17 07:03
|close
|603
|0.12
|1.9781
|1.9522
|1.9824
|-0.12
|5361.20
|1207
|2007.08.17 07:03
|close
|602
|0.06
|1.9780
|1.9522
|1.9846
|-1.44
|5359.76
|1208
|2007.08.17 07:03
|close
|601
|0.03
|1.9783
|1.9523
|1.9869
|-1.28
|5358.47
|1209
|2007.08.17 12:00
|buy
|605
|0.03
|1.9764
|1.9460
|1.9806
|1210
|2007.08.17 14:01
|close
|605
|0.03
|1.9798
|1.9460
|1.9806
|1.02
|5359.49
|1211
|2007.08.17 19:00
|sell
|606
|0.03
|1.9807
|2.0111
|1.9765
|1212
|2007.08.17 19:21
|sell
|607
|0.06
|1.9830
|2.0112
|1.9788
|1213
|2007.08.17 19:51
|close
|607
|0.06
|1.9811
|2.0112
|1.9788
|1.14
|5360.63
|1214
|2007.08.17 19:51
|close
|606
|0.03
|1.9810
|2.0111
|1.9765
|-0.09
|5360.54
|1215
|2007.08.20 06:00
|buy
|608
|0.03
|1.9790
|1.9486
|1.9832
|1216
|2007.08.20 06:40
|close
|608
|0.03
|1.9824
|1.9486
|1.9832
|1.02
|5361.56
|1217
|2007.08.20 14:00
|sell
|609
|0.03
|1.9855
|2.0159
|1.9813
|1218
|2007.08.20 14:32
|sell
|610
|0.06
|1.9877
|2.0159
|1.9835
|1219
|2007.08.20 15:43
|close
|610
|0.06
|1.9858
|2.0159
|1.9835
|1.14
|5362.70
|1220
|2007.08.20 15:43
|close
|609
|0.03
|1.9858
|2.0159
|1.9813
|-0.09
|5362.61
|1221
|2007.08.21 01:30
|sell
|611
|0.03
|1.9858
|2.0162
|1.9816
|1222
|2007.08.21 03:58
|sell
|612
|0.06
|1.9881
|2.0163
|1.9839
|1223
|2007.08.21 04:53
|close
|612
|0.06
|1.9862
|2.0163
|1.9839
|1.14
|5363.75
|1224
|2007.08.21 04:53
|close
|611
|0.03
|1.9863
|2.0162
|1.9816
|-0.15
|5363.60
|1225
|2007.08.21 13:30
|buy
|613
|0.03
|1.9848
|1.9544
|1.9890
|1226
|2007.08.21 14:15
|buy
|614
|0.06
|1.9825
|1.9543
|1.9867
|1227
|2007.08.21 15:15
|buy
|615
|0.12
|1.9802
|1.9542
|1.9844
|1228
|2007.08.21 16:35
|close
|615
|0.12
|1.9821
|1.9542
|1.9844
|2.28
|5365.88
|1229
|2007.08.21 16:35
|close
|614
|0.06
|1.9820
|1.9543
|1.9867
|-0.30
|5365.58
|1230
|2007.08.21 16:35
|close
|613
|0.03
|1.9821
|1.9544
|1.9890
|-0.81
|5364.77
|1231
|2007.08.22 02:00
|buy
|616
|0.03
|1.9838
|1.9534
|1.9880
|1232
|2007.08.22 02:19
|buy
|617
|0.06
|1.9816
|1.9534
|1.9858
|1233
|2007.08.22 02:55
|close
|617
|0.06
|1.9835
|1.9534
|1.9858
|1.14
|5365.91
|1234
|2007.08.22 02:55
|close
|616
|0.03
|1.9834
|1.9534
|1.9880
|-0.12
|5365.79
|1235
|2007.08.22 21:00
|sell
|618
|0.03
|1.9915
|2.0219
|1.9873
|1236
|2007.08.22 23:24
|sell
|619
|0.06
|1.9937
|2.0219
|1.9895
|1237
|2007.08.23 02:47
|sell
|620
|0.12
|1.9963
|2.0223
|1.9921
|1238
|2007.08.23 03:28
|close
|620
|0.12
|1.9943
|2.0223
|1.9921
|2.40
|5368.19
|1239
|2007.08.23 03:28
|close
|619
|0.06
|1.9944
|2.0219
|1.9895
|-0.69
|5367.50
|1240
|2007.08.23 03:28
|close
|618
|0.03
|1.9943
|2.0219
|1.9873
|-0.98
|5366.52
|1241
|2007.08.23 03:28
|sell
|621
|0.03
|1.9941
|2.0245
|1.9899
|1242
|2007.08.23 05:30
|sell
|622
|0.06
|1.9964
|2.0246
|1.9922
|1243
|2007.08.23 07:23
|close
|622
|0.06
|1.9944
|2.0246
|1.9922
|1.20
|5367.72
|1244
|2007.08.23 07:23
|close
|621
|0.03
|1.9945
|2.0245
|1.9899
|-0.12
|5367.60
|1245
|2007.08.23 16:30
|sell
|623
|0.03
|2.0041
|2.0345
|1.9999
|1246
|2007.08.24 08:35
|close
|623
|0.03
|2.0006
|2.0345
|1.9999
|1.00
|5368.61
|1247
|2007.08.24 12:00
|buy
|624
|0.03
|2.0025
|1.9721
|2.0067
|1248
|2007.08.24 14:09
|close
|624
|0.03
|2.0059
|1.9721
|2.0067
|1.02
|5369.63
|1249
|2007.08.27 00:30
|sell
|625
|0.03
|2.0140
|2.0444
|2.0098
|1250
|2007.08.27 01:02
|sell
|626
|0.06
|2.0162
|2.0444
|2.0120
|1251
|2007.08.27 02:10
|sell
|627
|0.12
|2.0185
|2.0445
|2.0143
|1252
|2007.08.27 03:44
|close
|627
|0.12
|2.0167
|2.0445
|2.0143
|2.16
|5371.79
|1253
|2007.08.27 03:45
|close
|626
|0.06
|2.0168
|2.0444
|2.0120
|-0.36
|5371.43
|1254
|2007.08.27 03:45
|close
|625
|0.03
|2.0167
|2.0444
|2.0098
|-0.81
|5370.62
|1255
|2007.08.27 05:00
|sell
|628
|0.03
|2.0159
|2.0463
|2.0117
|1256
|2007.08.27 08:01
|sell
|629
|0.06
|2.0182
|2.0464
|2.0140
|1257
|2007.08.27 09:55
|close
|629
|0.06
|2.0163
|2.0464
|2.0140
|1.14
|5371.76
|1258
|2007.08.27 09:55
|close
|628
|0.03
|2.0162
|2.0463
|2.0117
|-0.09
|5371.67
|1259
|2007.08.28 09:30
|buy
|630
|0.03
|2.0069
|1.9765
|2.0111
|1260
|2007.08.28 12:39
|close
|630
|0.03
|2.0103
|1.9765
|2.0111
|1.02
|5372.69
|1261
|2007.08.28 17:30
|sell
|631
|0.03
|2.0080
|2.0384
|2.0038
|1262
|2007.08.28 21:26
|close
|631
|0.03
|2.0046
|2.0384
|2.0038
|1.02
|5373.71
|1263
|2007.08.29 05:00
|buy
|632
|0.03
|1.9995
|1.9691
|2.0037
|1264
|2007.08.29 06:04
|close
|632
|0.03
|2.0029
|1.9691
|2.0037
|1.02
|5374.73
|1265
|2007.08.29 20:00
|sell
|633
|0.03
|2.0156
|2.0460
|2.0114
|1266
|2007.08.29 21:26
|sell
|634
|0.06
|2.0178
|2.0460
|2.0136
|1267
|2007.08.30 01:50
|close
|634
|0.06
|2.0159
|2.0460
|2.0136
|0.87
|5375.59
|1268
|2007.08.30 01:50
|close
|633
|0.03
|2.0161
|2.0460
|2.0114
|-0.29
|5375.31
|1269
|2007.08.30 15:30
|buy
|635
|0.03
|2.0106
|1.9802
|2.0148
|1270
|2007.08.30 16:26
|close
|635
|0.03
|2.0140
|1.9802
|2.0148
|1.02
|5376.33
|1271
|2007.08.30 21:30
|sell
|636
|0.03
|2.0130
|2.0434
|2.0088
|1272
|2007.08.31 01:58
|sell
|637
|0.06
|2.0153
|2.0435
|2.0111
|1273
|2007.08.31 07:04
|close
|637
|0.06
|2.0134
|2.0435
|2.0111
|1.14
|5377.47
|1274
|2007.08.31 07:04
|close
|636
|0.03
|2.0132
|2.0434
|2.0088
|-0.11
|5377.36
|1275
|2007.08.31 07:30
|sell
|638
|0.03
|2.0132
|2.0436
|2.0090
|1276
|2007.08.31 07:57
|sell
|639
|0.06
|2.0156
|2.0438
|2.0114
|1277
|2007.08.31 10:12
|close
|639
|0.06
|2.0134
|2.0438
|2.0114
|1.32
|5378.68
|1278
|2007.08.31 10:13
|close
|638
|0.03
|2.0133
|2.0436
|2.0090
|-0.03
|5378.65
|1279
|2007.08.31 10:30
|sell
|640
|0.03
|2.0136
|2.0440
|2.0094
|1280
|2007.08.31 10:59
|sell
|641
|0.06
|2.0159
|2.0441
|2.0117
|1281
|2007.08.31 11:28
|sell
|642
|0.12
|2.0181
|2.0441
|2.0139
|1282
|2007.08.31 12:13
|sell
|643
|0.24
|2.0203
|2.0441
|2.0161
|1283
|2007.08.31 13:13
|close
|643
|0.24
|2.0183
|2.0441
|2.0161
|4.80
|5383.45
|1284
|2007.08.31 13:13
|close
|642
|0.12
|2.0184
|2.0441
|2.0139
|-0.36
|5383.09
|1285
|2007.08.31 13:14
|close
|641
|0.06
|2.0185
|2.0441
|2.0117
|-1.56
|5381.53
|1286
|2007.08.31 13:14
|close
|640
|0.03
|2.0186
|2.0440
|2.0094
|-1.50
|5380.03
|1287
|2007.08.31 16:00
|sell
|644
|0.03
|2.0161
|2.0465
|2.0119
|1288
|2007.08.31 16:11
|close
|644
|0.03
|2.0127
|2.0465
|2.0119
|1.02
|5381.05
|1289
|2007.09.03 05:31
|buy
|645
|0.03
|2.0168
|1.9864
|2.0210
|1290
|2007.09.03 08:30
|close
|645
|0.03
|2.0204
|1.9864
|2.0210
|1.08
|5382.13
|1291
|2007.09.03 12:30
|sell
|646
|0.03
|2.0182
|2.0486
|2.0140
|1292
|2007.09.04 10:18
|close
|646
|0.03
|2.0147
|2.0486
|2.0140
|1.00
|5383.14
|1293
|2007.09.04 18:00
|buy
|647
|0.03
|2.0111
|1.9807
|2.0153
|1294
|2007.09.04 18:34
|close
|647
|0.03
|2.0145
|1.9807
|2.0153
|1.02
|5384.16
|1295
|2007.09.05 05:30
|sell
|648
|0.03
|2.0137
|2.0441
|2.0095
|1296
|2007.09.05 06:38
|close
|648
|0.03
|2.0103
|2.0441
|2.0095
|1.02
|5385.18
|1297
|2007.09.05 12:30
|buy
|649
|0.03
|2.0109
|1.9805
|2.0151
|1298
|2007.09.05 16:06
|close
|649
|0.03
|2.0143
|1.9805
|2.0151
|1.02
|5386.20
|1299
|2007.09.05 22:08
|sell
|650
|0.03
|2.0206
|2.0510
|2.0164
|1300
|2007.09.06 09:24
|sell
|651
|0.06
|2.0231
|2.0513
|2.0189
|1301
|2007.09.06 10:20
|sell
|652
|0.12
|2.0253
|2.0513
|2.0211
|1302
|2007.09.06 10:30
|close
|652
|0.12
|2.0234
|2.0513
|2.0211
|2.28
|5388.48
|1303
|2007.09.06 10:30
|close
|651
|0.06
|2.0232
|2.0513
|2.0189
|-0.06
|5388.42
|1304
|2007.09.06 10:30
|close
|650
|0.03
|2.0233
|2.0510
|2.0164
|-0.95
|5387.47
|1305
|2007.09.06 13:30
|sell
|653
|0.03
|2.0183
|2.0487
|2.0141
|1306
|2007.09.06 14:55
|close
|653
|0.03
|2.0149
|2.0487
|2.0141
|1.02
|5388.49
|1307
|2007.09.07 00:30
|sell
|654
|0.03
|2.0237
|2.0541
|2.0195
|1308
|2007.09.07 02:40
|close
|654
|0.03
|2.0203
|2.0541
|2.0195
|1.02
|5389.51
|1309
|2007.09.07 08:30
|buy
|655
|0.03
|2.0213
|1.9909
|2.0255
|1310
|2007.09.07 08:47
|buy
|656
|0.06
|2.0190
|1.9908
|2.0232
|1311
|2007.09.07 09:18
|buy
|657
|0.12
|2.0167
|1.9907
|2.0209
|1312
|2007.09.07 09:54
|close
|657
|0.12
|2.0185
|1.9907
|2.0209
|2.16
|5391.67
|1313
|2007.09.07 09:54
|close
|656
|0.06
|2.0184
|1.9908
|2.0232
|-0.36
|5391.31
|1314
|2007.09.07 09:54
|close
|655
|0.03
|2.0186
|1.9909
|2.0255
|-0.81
|5390.50
|1315
|2007.09.07 12:00
|buy
|658
|0.03
|2.0214
|1.9910
|2.0256
|1316
|2007.09.07 14:30
|close
|658
|0.03
|2.0251
|1.9910
|2.0256
|1.11
|5391.61
|1317
|2007.09.07 21:31
|sell
|659
|0.03
|2.0278
|2.0582
|2.0236
|1318
|2007.09.10 03:52
|sell
|660
|0.06
|2.0301
|2.0583
|2.0259
|1319
|2007.09.10 08:31
|close
|660
|0.06
|2.0281
|2.0583
|2.0259
|1.20
|5392.81
|1320
|2007.09.10 08:31
|close
|659
|0.03
|2.0282
|2.0582
|2.0236
|-0.17
|5392.64
|1321
|2007.09.10 16:00
|sell
|661
|0.03
|2.0304
|2.0608
|2.0262
|1322
|2007.09.11 02:19
|close
|661
|0.03
|2.0270
|2.0608
|2.0262
|0.97
|5393.62
|1323
|2007.09.11 05:00
|buy
|662
|0.03
|2.0273
|1.9969
|2.0315
|1324
|2007.09.11 08:03
|buy
|663
|0.06
|2.0248
|1.9966
|2.0290
|1325
|2007.09.11 08:33
|close
|663
|0.06
|2.0268
|1.9966
|2.0290
|1.20
|5394.82
|1326
|2007.09.11 08:33
|close
|662
|0.03
|2.0269
|1.9969
|2.0315
|-0.12
|5394.70
|1327
|2007.09.11 11:00
|buy
|664
|0.03
|2.0290
|1.9986
|2.0332
|1328
|2007.09.11 14:14
|close
|664
|0.03
|2.0324
|1.9986
|2.0332
|1.02
|5395.72
|1329
|2007.09.11 17:00
|sell
|665
|0.03
|2.0296
|2.0600
|2.0254
|1330
|2007.09.11 17:03
|sell
|666
|0.06
|2.0319
|2.0601
|2.0277
|1331
|2007.09.11 18:23
|close
|666
|0.06
|2.0300
|2.0601
|2.0277
|1.14
|5396.86
|1332
|2007.09.11 18:23
|close
|665
|0.03
|2.0300
|2.0600
|2.0254
|-0.12
|5396.74
|1333
|2007.09.12 01:00
|sell
|667
|0.03
|2.0327
|2.0631
|2.0285
|1334
|2007.09.12 03:04
|close
|667
|0.03
|2.0292
|2.0631
|2.0285
|1.05
|5397.79
|1335
|2007.09.12 10:30
|sell
|668
|0.03
|2.0324
|2.0628
|2.0282
|1336
|2007.09.12 10:44
|sell
|669
|0.06
|2.0346
|2.0628
|2.0304
|1337
|2007.09.12 13:48
|close
|669
|0.06
|2.0327
|2.0628
|2.0304
|1.14
|5398.93
|1338
|2007.09.12 13:48
|close
|668
|0.03
|2.0326
|2.0628
|2.0282
|-0.06
|5398.87
|1339
|2007.09.12 14:00
|sell
|670
|0.03
|2.0309
|2.0613
|2.0267
|1340
|2007.09.13 01:35
|close
|670
|0.03
|2.0275
|2.0613
|2.0267
|0.88
|5399.75
|1341
|2007.09.13 05:31
|buy
|671
|0.03
|2.0285
|1.9981
|2.0327
|1342
|2007.09.13 08:49
|buy
|672
|0.06
|2.0263
|1.9981
|2.0305
|1343
|2007.09.13 10:03
|close
|672
|0.06
|2.0283
|1.9981
|2.0305
|1.20
|5400.95
|1344
|2007.09.13 10:03
|close
|671
|0.03
|2.0282
|1.9981
|2.0327
|-0.09
|5400.86
|1345
|2007.09.13 13:30
|buy
|673
|0.03
|2.0272
|1.9968
|2.0314
|1346
|2007.09.13 15:16
|buy
|674
|0.06
|2.0249
|1.9967
|2.0291
|1347
|2007.09.13 15:51
|close
|674
|0.06
|2.0269
|1.9967
|2.0291
|1.20
|5402.06
|1348
|2007.09.13 15:51
|close
|673
|0.03
|2.0268
|1.9968
|2.0314
|-0.12
|5401.94
|1349
|2007.09.13 22:30
|sell
|675
|0.03
|2.0265
|2.0569
|2.0223
|1350
|2007.09.13 23:08
|close
|675
|0.03
|2.0230
|2.0569
|2.0223
|1.05
|5402.99
|1351
|2007.09.14 06:01
|buy
|676
|0.03
|2.0197
|1.9893
|2.0239
|1352
|2007.09.14 09:33
|buy
|677
|0.06
|2.0174
|1.9892
|2.0216
|1353
|2007.09.14 12:13
|buy
|678
|0.12
|2.0151
|1.9891
|2.0193
|1354
|2007.09.14 12:57
|buy
|679
|0.24
|2.0128
|1.9890
|2.0170
|1355
|2007.09.14 13:22
|buy
|680
|0.48
|2.0101
|1.9885
|2.0143
|1356
|2007.09.14 13:50
|close
|680
|0.48
|2.0124
|1.9885
|2.0143
|11.04
|5414.03
|1357
|2007.09.14 13:50
|close
|679
|0.24
|2.0123
|1.9890
|2.0170
|-1.20
|5412.83
|1358
|2007.09.14 13:50
|close
|678
|0.12
|2.0124
|1.9891
|2.0193
|-3.24
|5409.59
|1359
|2007.09.14 13:50
|close
|677
|0.06
|2.0123
|1.9892
|2.0216
|-3.06
|5406.53
|1360
|2007.09.14 13:50
|close
|676
|0.03
|2.0122
|1.9893
|2.0239
|-2.25
|5404.28
|1361
|2007.09.14 20:00
|buy
|681
|0.03
|2.0099
|1.9795
|2.0141
|1362
|2007.09.14 21:55
|buy
|682
|0.06
|2.0077
|1.9795
|2.0119
|1363
|2007.09.17 00:16
|buy
|683
|0.12
|2.0054
|1.9794
|2.0096
|1364
|2007.09.17 02:43
|close
|683
|0.12
|2.0072
|1.9794
|2.0096
|2.16
|5406.44
|1365
|2007.09.17 02:43
|close
|682
|0.06
|2.0071
|1.9795
|2.0119
|-0.28
|5406.16
|1366
|2007.09.17 02:43
|close
|681
|0.03
|2.0072
|1.9795
|2.0141
|-0.77
|5405.39
|1367
|2007.09.17 02:43
|buy
|684
|0.03
|2.0075
|1.9771
|2.0117
|1368
|2007.09.17 08:27
|buy
|685
|0.06
|2.0052
|1.9770
|2.0094
|1369
|2007.09.17 08:40
|buy
|686
|0.12
|2.0029
|1.9769
|2.0071
|1370
|2007.09.17 08:44
|buy
|687
|0.24
|2.0005
|1.9767
|2.0047
|1371
|2007.09.17 10:41
|buy
|688
|0.48
|1.9981
|1.9765
|2.0023
|1372
|2007.09.17 10:59
|buy
|689
|0.96
|1.9957
|1.9763
|1.9999
|1373
|2007.09.17 12:11
|close
|689
|0.96
|1.9980
|1.9763
|1.9999
|22.08
|5427.47
|1374
|2007.09.17 12:11
|close
|688
|0.48
|1.9980
|1.9765
|2.0023
|-0.48
|5426.99
|1375
|2007.09.17 12:11
|close
|687
|0.24
|1.9979
|1.9767
|2.0047
|-6.24
|5420.75
|1376
|2007.09.17 12:11
|close
|686
|0.12
|1.9980
|1.9769
|2.0071
|-5.88
|5414.87
|1377
|2007.09.17 12:11
|close
|685
|0.06
|1.9978
|1.9770
|2.0094
|-4.44
|5410.43
|1378
|2007.09.17 12:12
|close
|684
|0.03
|1.9977
|1.9771
|2.0117
|-2.94
|5407.49
|1379
|2007.09.17 14:00
|buy
|690
|0.03
|2.0004
|1.9700
|2.0046
|1380
|2007.09.17 17:32
|buy
|691
|0.06
|1.9980
|1.9698
|2.0022
|1381
|2007.09.17 17:46
|buy
|692
|0.12
|1.9957
|1.9697
|1.9999
|1382
|2007.09.17 17:52
|buy
|693
|0.24
|1.9935
|1.9697
|1.9977
|1383
|2007.09.17 18:58
|close
|693
|0.24
|1.9954
|1.9697
|1.9977
|4.56
|5412.05
|1384
|2007.09.17 18:58
|close
|692
|0.12
|1.9956
|1.9697
|1.9999
|-0.12
|5411.93
|1385
|2007.09.17 18:58
|close
|691
|0.06
|1.9955
|1.9698
|2.0022
|-1.50
|5410.43
|1386
|2007.09.17 18:58
|close
|690
|0.03
|1.9957
|1.9700
|2.0046
|-1.41
|5409.02
|1387
|2007.09.17 22:02
|buy
|694
|0.03
|1.9955
|1.9651
|1.9997
|1388
|2007.09.18 01:35
|buy
|695
|0.06
|1.9933
|1.9651
|1.9975
|1389
|2007.09.18 02:45
|buy
|696
|0.12
|1.9911
|1.9651
|1.9953
|1390
|2007.09.18 03:26
|buy
|697
|0.24
|1.9889
|1.9651
|1.9931
|1391
|2007.09.18 03:50
|close
|697
|0.24
|1.9909
|1.9651
|1.9931
|4.80
|5413.82
|1392
|2007.09.18 03:50
|close
|696
|0.12
|1.9907
|1.9651
|1.9953
|-0.48
|5413.34
|1393
|2007.09.18 03:51
|close
|695
|0.06
|1.9910
|1.9651
|1.9975
|-1.38
|5411.96
|1394
|2007.09.18 03:51
|close
|694
|0.03
|1.9906
|1.9651
|1.9997
|-1.43
|5410.52
|1395
|2007.09.18 07:00
|buy
|698
|0.03
|1.9907
|1.9603
|1.9949
|1396
|2007.09.18 07:57
|buy
|699
|0.06
|1.9884
|1.9602
|1.9926
|1397
|2007.09.18 08:07
|close
|699
|0.06
|1.9903
|1.9602
|1.9926
|1.14
|5411.66
|1398
|2007.09.18 08:07
|close
|698
|0.03
|1.9902
|1.9603
|1.9949
|-0.15
|5411.51
|1399
|2007.09.18 14:30
|buy
|700
|0.03
|1.9955
|1.9651
|1.9997
|1400
|2007.09.18 14:39
|close
|700
|0.03
|1.9989
|1.9651
|1.9997
|1.02
|5412.53
|1401
|2007.09.19 01:32
|sell
|701
|0.03
|2.0117
|2.0421
|2.0075
|1402
|2007.09.19 07:14
|sell
|702
|0.06
|2.0143
|2.0425
|2.0101
|1403
|2007.09.19 08:13
|sell
|703
|0.12
|2.0166
|2.0426
|2.0124
|1404
|2007.09.19 09:12
|close
|703
|0.12
|2.0147
|2.0426
|2.0124
|2.28
|5414.81
|1405
|2007.09.19 09:12
|close
|702
|0.06
|2.0148
|2.0425
|2.0101
|-0.30
|5414.51
|1406
|2007.09.19 09:12
|close
|701
|0.03
|2.0149
|2.0421
|2.0075
|-0.96
|5413.55
|1407
|2007.09.19 18:30
|buy
|704
|0.03
|1.9998
|1.9694
|2.0040
|1408
|2007.09.20 08:32
|close
|704
|0.03
|2.0032
|1.9694
|2.0040
|1.14
|5414.69
|1409
|2007.09.20 09:00
|buy
|705
|0.03
|2.0036
|1.9732
|2.0078
|1410
|2007.09.20 09:22
|close
|705
|0.03
|2.0070
|1.9732
|2.0078
|1.02
|5415.71
|1411
|2007.09.20 19:30
|sell
|706
|0.03
|2.0088
|2.0392
|2.0046
|1412
|2007.09.21 02:26
|sell
|707
|0.06
|2.0114
|2.0396
|2.0072
|1413
|2007.09.21 05:59
|close
|707
|0.06
|2.0093
|2.0396
|2.0072
|1.26
|5416.97
|1414
|2007.09.21 06:00
|close
|706
|0.03
|2.0094
|2.0392
|2.0046
|-0.23
|5416.74
|1415
|2007.09.21 06:01
|sell
|708
|0.03
|2.0091
|2.0395
|2.0049
|1416
|2007.09.21 06:58
|sell
|709
|0.06
|2.0114
|2.0396
|2.0072
|1417
|2007.09.21 08:06
|close
|709
|0.06
|2.0094
|2.0396
|2.0072
|1.20
|5417.94
|1418
|2007.09.21 08:06
|close
|708
|0.03
|2.0095
|2.0395
|2.0049
|-0.12
|5417.82
|1419
|2007.09.21 20:00
|sell
|710
|0.03
|2.0189
|2.0493
|2.0147
|1420
|2007.09.24 00:02
|sell
|711
|0.06
|2.0211
|2.0493
|2.0169
|1421
|2007.09.24 03:09
|sell
|712
|0.12
|2.0238
|2.0498
|2.0196
|1422
|2007.09.24 03:16
|sell
|713
|0.24
|2.0261
|2.0499
|2.0219
|1423
|2007.09.24 07:59
|sell
|714
|0.48
|2.0283
|2.0499
|2.0241
|1424
|2007.09.24 08:20
|sell
|715
|0.96
|2.0307
|2.0501
|2.0265
|1425
|2007.09.24 09:02
|close
|715
|0.96
|2.0285
|2.0501
|2.0265
|21.12
|5438.94
|1426
|2007.09.24 09:02
|close
|714
|0.48
|2.0286
|2.0499
|2.0241
|-1.44
|5437.50
|1427
|2007.09.24 09:02
|close
|713
|0.24
|2.0285
|2.0499
|2.0219
|-5.76
|5431.74
|1428
|2007.09.24 09:02
|close
|712
|0.12
|2.0286
|2.0498
|2.0196
|-5.76
|5425.98
|1429
|2007.09.24 09:02
|close
|711
|0.06
|2.0285
|2.0493
|2.0169
|-4.44
|5421.54
|1430
|2007.09.24 09:02
|close
|710
|0.03
|2.0283
|2.0493
|2.0147
|-2.87
|5418.68
|1431
|2007.09.24 10:30
|sell
|716
|0.03
|2.0250
|2.0554
|2.0208
|1432
|2007.09.24 12:02
|sell
|717
|0.06
|2.0273
|2.0555
|2.0231
|1433
|2007.09.24 12:21
|close
|717
|0.06
|2.0254
|2.0555
|2.0231
|1.14
|5419.82
|1434
|2007.09.24 12:21
|close
|716
|0.03
|2.0253
|2.0554
|2.0208
|-0.09
|5419.73
|1435
|2007.09.24 23:00
|buy
|718
|0.03
|2.0225
|1.9921
|2.0267
|1436
|2007.09.25 02:01
|buy
|719
|0.06
|2.0202
|1.9920
|2.0244
|1437
|2007.09.25 02:13
|buy
|720
|0.12
|2.0180
|1.9920
|2.0222
|1438
|2007.09.25 02:25
|buy
|721
|0.24
|2.0158
|1.9920
|2.0200
|1439
|2007.09.25 03:00
|buy
|722
|0.48
|2.0135
|1.9919
|2.0177
|1440
|2007.09.25 03:19
|close
|722
|0.48
|2.0156
|1.9919
|2.0177
|10.08
|5429.81
|1441
|2007.09.25 03:19
|close
|721
|0.24
|2.0155
|1.9920
|2.0200
|-0.72
|5429.09
|1442
|2007.09.25 03:19
|close
|720
|0.12
|2.0154
|1.9920
|2.0222
|-3.12
|5425.97
|1443
|2007.09.25 03:20
|close
|719
|0.06
|2.0153
|1.9920
|2.0244
|-2.94
|5423.03
|1444
|2007.09.25 03:20
|close
|718
|0.03
|2.0154
|1.9921
|2.0267
|-2.09
|5420.94
|1445
|2007.09.25 10:30
|buy
|723
|0.03
|2.0124
|1.9820
|2.0166
|1446
|2007.09.25 12:40
|buy
|724
|0.06
|2.0102
|1.9820
|2.0144
|1447
|2007.09.25 13:59
|close
|724
|0.06
|2.0122
|1.9820
|2.0144
|1.20
|5422.14
|1448
|2007.09.25 13:59
|close
|723
|0.03
|2.0121
|1.9820
|2.0166
|-0.09
|5422.05
|1449
|2007.09.25 23:36
|sell
|725
|0.03
|2.0188
|2.0492
|2.0146
|1450
|2007.09.26 01:22
|sell
|726
|0.06
|2.0211
|2.0493
|2.0169
|1451
|2007.09.26 01:57
|close
|726
|0.06
|2.0192
|2.0493
|2.0169
|1.14
|5423.19
|1452
|2007.09.26 01:57
|close
|725
|0.03
|2.0191
|2.0492
|2.0146
|-0.14
|5423.05
|1453
|2007.09.26 02:00
|sell
|727
|0.03
|2.0180
|2.0484
|2.0138
|1454
|2007.09.26 10:27
|close
|727
|0.03
|2.0144
|2.0484
|2.0138
|1.08
|5424.13
|1455
|2007.09.26 14:30
|buy
|728
|0.03
|2.0180
|1.9876
|2.0222
|1456
|2007.09.26 16:07
|buy
|729
|0.06
|2.0158
|1.9876
|2.0200
|1457
|2007.09.27 06:48
|close
|729
|0.06
|2.0177
|1.9876
|2.0200
|1.37
|5425.50
|1458
|2007.09.27 06:48
|close
|728
|0.03
|2.0178
|1.9876
|2.0222
|0.06
|5425.56
|1459
|2007.09.27 16:30
|sell
|730
|0.03
|2.0230
|2.0534
|2.0188
|1460
|2007.09.27 19:08
|sell
|731
|0.06
|2.0253
|2.0535
|2.0211
|1461
|2007.09.27 22:58
|sell
|732
|0.12
|2.0276
|2.0536
|2.0234
|1462
|2007.09.28 03:30
|close
|732
|0.12
|2.0257
|2.0536
|2.0234
|2.10
|5427.65
|1463
|2007.09.28 03:30
|close
|731
|0.06
|2.0258
|2.0535
|2.0211
|-0.39
|5427.26
|1464
|2007.09.28 03:30
|close
|730
|0.03
|2.0257
|2.0534
|2.0188
|-0.86
|5426.41
|1465
|2007.09.28 10:30
|buy
|733
|0.03
|2.0280
|1.9976
|2.0322
|1466
|2007.09.28 12:25
|t/p
|733
|0.03
|2.0322
|1.9976
|2.0322
|1.26
|5427.67
|1467
|2007.10.01 01:01
|sell
|734
|0.03
|2.0453
|2.0757
|2.0411
|1468
|2007.10.01 08:21
|sell
|735
|0.06
|2.0476
|2.0758
|2.0434
|1469
|2007.10.01 09:59
|close
|735
|0.06
|2.0457
|2.0758
|2.0434
|1.14
|5428.81
|1470
|2007.10.01 09:59
|close
|734
|0.03
|2.0458
|2.0757
|2.0411
|-0.15
|5428.66
|1471
|2007.10.01 17:00
|buy
|736
|0.03
|2.0434
|2.0130
|2.0476
|1472
|2007.10.02 04:21
|buy
|737
|0.06
|2.0410
|2.0128
|2.0452
|1473
|2007.10.02 08:18
|buy
|738
|0.12
|2.0388
|2.0128
|2.0430
|1474
|2007.10.02 12:02
|close
|738
|0.12
|2.0406
|2.0128
|2.0430
|2.16
|5430.82
|1475
|2007.10.02 12:02
|close
|737
|0.06
|2.0405
|2.0128
|2.0452
|-0.30
|5430.52
|1476
|2007.10.02 12:02
|close
|736
|0.03
|2.0406
|2.0130
|2.0476
|-0.80
|5429.72
|1477
|2007.10.02 12:30
|buy
|739
|0.03
|2.0420
|2.0116
|2.0462
|1478
|2007.10.02 12:40
|buy
|740
|0.06
|2.0396
|2.0114
|2.0438
|1479
|2007.10.02 14:09
|close
|740
|0.06
|2.0416
|2.0114
|2.0438
|1.20
|5430.92
|1480
|2007.10.02 14:09
|close
|739
|0.03
|2.0415
|2.0116
|2.0462
|-0.15
|5430.77
|1481
|2007.10.03 07:30
|sell
|741
|0.03
|2.0410
|2.0714
|2.0368
|1482
|2007.10.03 10:44
|close
|741
|0.03
|2.0376
|2.0714
|2.0368
|1.02
|5431.79
|1483
|2007.10.03 14:00
|buy
|742
|0.03
|2.0409
|2.0105
|2.0451
|1484
|2007.10.03 15:20
|buy
|743
|0.06
|2.0385
|2.0103
|2.0427
|1485
|2007.10.03 16:53
|buy
|744
|0.12
|2.0363
|2.0103
|2.0405
|1486
|2007.10.03 17:05
|close
|744
|0.12
|2.0381
|2.0103
|2.0405
|2.16
|5433.95
|1487
|2007.10.03 17:05
|close
|743
|0.06
|2.0380
|2.0103
|2.0427
|-0.30
|5433.65
|1488
|2007.10.03 17:05
|close
|742
|0.03
|2.0383
|2.0105
|2.0451
|-0.78
|5432.87
|1489
|2007.10.04 00:30
|buy
|745
|0.03
|2.0320
|2.0016
|2.0362
|1490
|2007.10.04 05:47
|buy
|746
|0.06
|2.0297
|2.0015
|2.0339
|1491
|2007.10.04 07:01
|close
|746
|0.06
|2.0316
|2.0015
|2.0339
|1.14
|5434.01
|1492
|2007.10.04 07:01
|close
|745
|0.03
|2.0315
|2.0016
|2.0362
|-0.15
|5433.86
|1493
|2007.10.04 11:00
|buy
|747
|0.03
|2.0319
|2.0015
|2.0361
|1494
|2007.10.04 13:03
|close
|747
|0.03
|2.0353
|2.0015
|2.0361
|1.02
|5434.88
|1495
|2007.10.04 20:30
|sell
|748
|0.03
|2.0378
|2.0682
|2.0336
|1496
|2007.10.04 23:15
|sell
|749
|0.06
|2.0401
|2.0683
|2.0359
|1497
|2007.10.05 00:52
|close
|749
|0.06
|2.0381
|2.0683
|2.0359
|1.11
|5435.98
|1498
|2007.10.05 00:53
|close
|748
|0.03
|2.0382
|2.0682
|2.0336
|-0.17
|5435.82
|1499
|2007.10.05 13:00
|buy
|750
|0.03
|2.0400
|2.0096
|2.0442
|1500
|2007.10.05 14:31
|buy
|751
|0.06
|2.0321
|2.0039
|2.0363
|1501
|2007.10.05 15:37
|close
|751
|0.06
|2.0361
|2.0039
|2.0363
|2.40
|5438.22
|1502
|2007.10.05 15:37
|close
|750
|0.03
|2.0363
|2.0096
|2.0442
|-1.11
|5437.11
|1503
|2007.10.05 16:00
|buy
|752
|0.03
|2.0401
|2.0097
|2.0443
|1504
|2007.10.05 17:53
|close
|752
|0.03
|2.0435
|2.0097
|2.0443
|1.02
|5438.13
|1505
|2007.10.05 22:00
|sell
|753
|0.03
|2.0421
|2.0725
|2.0379
|1506
|2007.10.08 09:37
|close
|753
|0.03
|2.0387
|2.0725
|2.0379
|0.97
|5439.10
|1507
|2007.10.08 14:30
|buy
|754
|0.03
|2.0393
|2.0089
|2.0435
|1508
|2007.10.08 16:54
|buy
|755
|0.06
|2.0370
|2.0088
|2.0412
|1509
|2007.10.08 19:17
|buy
|756
|0.12
|2.0348
|2.0088
|2.0390
|1510
|2007.10.08 23:14
|close
|756
|0.12
|2.0366
|2.0088
|2.0390
|2.16
|5441.26
|1511
|2007.10.08 23:14
|close
|755
|0.06
|2.0368
|2.0088
|2.0412
|-0.12
|5441.14
|1512
|2007.10.08 23:14
|close
|754
|0.03
|2.0367
|2.0089
|2.0435
|-0.78
|5440.36
|1513
|2007.10.09 09:00
|buy
|757
|0.03
|2.0337
|2.0033
|2.0379
|1514
|2007.10.09 11:27
|buy
|758
|0.06
|2.0313
|2.0031
|2.0355
|1515
|2007.10.09 13:13
|buy
|759
|0.12
|2.0290
|2.0030
|2.0332
|1516
|2007.10.09 15:23
|buy
|760
|0.24
|2.0265
|2.0027
|2.0307
|1517
|2007.10.09 15:50
|close
|760
|0.24
|2.0287
|2.0027
|2.0307
|5.28
|5445.64
|1518
|2007.10.09 15:50
|close
|759
|0.12
|2.0286
|2.0030
|2.0332
|-0.48
|5445.16
|1519
|2007.10.09 15:50
|close
|758
|0.06
|2.0287
|2.0031
|2.0355
|-1.56
|5443.60
|1520
|2007.10.09 15:50
|close
|757
|0.03
|2.0286
|2.0033
|2.0379
|-1.53
|5442.07
|1521
|2007.10.09 17:00
|buy
|761
|0.03
|2.0337
|2.0033
|2.0379
|1522
|2007.10.09 20:02
|buy
|762
|0.06
|2.0314
|2.0032
|2.0356
|1523
|2007.10.09 20:03
|close
|762
|0.06
|2.0335
|2.0032
|2.0356
|1.26
|5443.33
|1524
|2007.10.09 20:03
|close
|761
|0.03
|2.0333
|2.0033
|2.0379
|-0.12
|5443.21
|1525
|2007.10.10 05:01
|sell
|763
|0.03
|2.0388
|2.0692
|2.0346
|1526
|2007.10.10 09:10
|sell
|764
|0.06
|2.0412
|2.0694
|2.0370
|1527
|2007.10.10 09:50
|sell
|765
|0.12
|2.0434
|2.0694
|2.0392
|1528
|2007.10.10 11:34
|sell
|766
|0.24
|2.0458
|2.0696
|2.0416
|1529
|2007.10.10 13:14
|close
|766
|0.24
|2.0438
|2.0696
|2.0416
|4.80
|5448.01
|1530
|2007.10.10 13:15
|close
|765
|0.12
|2.0437
|2.0694
|2.0392
|-0.36
|5447.65
|1531
|2007.10.10 13:15
|close
|764
|0.06
|2.0435
|2.0694
|2.0370
|-1.38
|5446.27
|1532
|2007.10.10 13:15
|close
|763
|0.03
|2.0436
|2.0692
|2.0346
|-1.44
|5444.83
|1533
|2007.10.10 14:00
|sell
|767
|0.03
|2.0400
|2.0704
|2.0358
|1534
|2007.10.10 14:10
|sell
|768
|0.06
|2.0422
|2.0704
|2.0380
|1535
|2007.10.10 14:33
|sell
|769
|0.12
|2.0445
|2.0705
|2.0403
|1536
|2007.10.10 14:37
|close
|769
|0.12
|2.0427
|2.0705
|2.0403
|2.16
|5446.99
|1537
|2007.10.10 14:37
|close
|768
|0.06
|2.0428
|2.0704
|2.0380
|-0.36
|5446.63
|1538
|2007.10.10 14:37
|close
|767
|0.03
|2.0430
|2.0704
|2.0358
|-0.90
|5445.73
|1539
|2007.10.11 06:00
|buy
|770
|0.03
|2.0409
|2.0105
|2.0451
|1540
|2007.10.11 08:06
|buy
|771
|0.06
|2.0385
|2.0103
|2.0427
|1541
|2007.10.11 09:04
|buy
|772
|0.12
|2.0363
|2.0103
|2.0405
|1542
|2007.10.11 09:55
|close
|772
|0.12
|2.0381
|2.0103
|2.0405
|2.16
|5447.89
|1543
|2007.10.11 09:56
|close
|771
|0.06
|2.0379
|2.0103
|2.0427
|-0.36
|5447.53
|1544
|2007.10.11 09:56
|close
|770
|0.03
|2.0378
|2.0105
|2.0451
|-0.93
|5446.60
|1545
|2007.10.11 11:00
|buy
|773
|0.03
|2.0411
|2.0107
|2.0453
|1546
|2007.10.11 12:36
|buy
|774
|0.06
|2.0387
|2.0105
|2.0429
|1547
|2007.10.11 14:17
|buy
|775
|0.12
|2.0365
|2.0105
|2.0407
|1548
|2007.10.11 14:23
|buy
|776
|0.24
|2.0342
|2.0104
|2.0384
|1549
|2007.10.11 14:29
|close
|776
|0.24
|2.0361
|2.0104
|2.0384
|4.56
|5451.16
|1550
|2007.10.11 14:29
|close
|775
|0.12
|2.0362
|2.0105
|2.0407
|-0.36
|5450.80
|1551
|2007.10.11 14:29
|close
|774
|0.06
|2.0361
|2.0105
|2.0429
|-1.56
|5449.24
|1552
|2007.10.11 14:29
|close
|773
|0.03
|2.0362
|2.0107
|2.0453
|-1.47
|5447.77
|1553
|2007.10.12 00:00
|buy
|777
|0.03
|2.0344
|2.0040
|2.0386
|1554
|2007.10.12 03:09
|buy
|778
|0.06
|2.0321
|2.0039
|2.0363
|1555
|2007.10.12 08:06
|buy
|779
|0.12
|2.0298
|2.0038
|2.0340
|1556
|2007.10.12 08:17
|buy
|780
|0.24
|2.0275
|2.0037
|2.0317
|1557
|2007.10.12 09:32
|buy
|781
|0.48
|2.0253
|2.0037
|2.0295
|1558
|2007.10.12 10:44
|close
|781
|0.48
|2.0273
|2.0037
|2.0295
|9.60
|5457.37
|1559
|2007.10.12 10:44
|close
|780
|0.24
|2.0274
|2.0037
|2.0317
|-0.24
|5457.13
|1560
|2007.10.12 10:44
|close
|779
|0.12
|2.0273
|2.0038
|2.0340
|-3.00
|5454.13
|1561
|2007.10.12 10:44
|close
|778
|0.06
|2.0275
|2.0039
|2.0363
|-2.76
|5451.37
|1562
|2007.10.12 10:44
|close
|777
|0.03
|2.0274
|2.0040
|2.0386
|-2.10
|5449.27
|1563
|2007.10.12 13:31
|buy
|782
|0.03
|2.0268
|1.9964
|2.0310
|1564
|2007.10.12 14:29
|close
|782
|0.03
|2.0302
|1.9964
|2.0310
|1.02
|5450.29
|1565
|2007.10.12 22:01
|sell
|783
|0.03
|2.0333
|2.0637
|2.0291
|1566
|2007.10.12 22:37
|sell
|784
|0.06
|2.0355
|2.0637
|2.0313
|1567
|2007.10.15 02:18
|close
|784
|0.06
|2.0336
|2.0637
|2.0313
|1.05
|5451.34
|1568
|2007.10.15 02:19
|close
|783
|0.03
|2.0335
|2.0637
|2.0291
|-0.11
|5451.24
|1569
|2007.10.15 08:30
|sell
|785
|0.03
|2.0340
|2.0644
|2.0298
|1570
|2007.10.15 08:52
|sell
|786
|0.06
|2.0362
|2.0644
|2.0320
|1571
|2007.10.15 09:20
|close
|786
|0.06
|2.0343
|2.0644
|2.0320
|1.14
|5452.38
|1572
|2007.10.15 09:20
|close
|785
|0.03
|2.0341
|2.0644
|2.0298
|-0.03
|5452.35
|1573
|2007.10.15 18:00
|sell
|787
|0.03
|2.0417
|2.0721
|2.0375
|1574
|2007.10.16 09:24
|close
|787
|0.03
|2.0382
|2.0721
|2.0375
|1.00
|5453.35
|1575
|2007.10.16 15:30
|buy
|788
|0.03
|2.0365
|2.0061
|2.0407
|1576
|2007.10.16 16:02
|buy
|789
|0.06
|2.0342
|2.0060
|2.0384
|1577
|2007.10.16 16:08
|close
|789
|0.06
|2.0362
|2.0060
|2.0384
|1.20
|5454.55
|1578
|2007.10.16 16:08
|close
|788
|0.03
|2.0361
|2.0061
|2.0407
|-0.12
|5454.43
|1579
|2007.10.17 19:00
|sell
|790
|0.03
|2.0374
|2.0678
|2.0332
|1580
|2007.10.17 22:19
|sell
|791
|0.06
|2.0397
|2.0679
|2.0355
|1581
|2007.10.18 00:02
|sell
|792
|0.12
|2.0420
|2.0680
|2.0378
|1582
|2007.10.18 00:21
|close
|792
|0.12
|2.0395
|2.0680
|2.0378
|3.00
|5457.43
|1583
|2007.10.18 00:22
|close
|791
|0.06
|2.0394
|2.0679
|2.0355
|-0.09
|5457.34
|1584
|2007.10.18 00:22
|close
|790
|0.03
|2.0399
|2.0678
|2.0332
|-0.89
|5456.45
|1585
|2007.10.18 02:31
|sell
|793
|0.03
|2.0387
|2.0691
|2.0345
|1586
|2007.10.18 03:13
|sell
|794
|0.06
|2.0410
|2.0692
|2.0368
|1587
|2007.10.18 06:37
|close
|794
|0.06
|2.0391
|2.0692
|2.0368
|1.14
|5457.59
|1588
|2007.10.18 06:37
|close
|793
|0.03
|2.0389
|2.0691
|2.0345
|-0.06
|5457.53
|1589
|2007.10.18 17:30
|sell
|795
|0.03
|2.0465
|2.0769
|2.0423
|1590
|2007.10.18 23:50
|close
|795
|0.03
|2.0431
|2.0769
|2.0423
|1.02
|5458.55
|1591
|2007.10.19 09:00
|sell
|796
|0.03
|2.0450
|2.0754
|2.0408
|1592
|2007.10.19 09:09
|close
|796
|0.03
|2.0415
|2.0754
|2.0408
|1.05
|5459.60
|1593
|2007.10.19 17:00
|sell
|797
|0.03
|2.0457
|2.0761
|2.0415
|1594
|2007.10.19 17:51
|sell
|798
|0.06
|2.0480
|2.0762
|2.0438
|1595
|2007.10.19 21:39
|sell
|799
|0.12
|2.0503
|2.0763
|2.0461
|1596
|2007.10.22 00:01
|sell
|800
|0.24
|2.0536
|2.0774
|2.0494
|1597
|2007.10.22 00:14
|close
|800
|0.24
|2.0511
|2.0774
|2.0494
|6.00
|5465.60
|1598
|2007.10.22 00:14
|close
|799
|0.12
|2.0507
|2.0763
|2.0461
|-0.66
|5464.94
|1599
|2007.10.22 00:14
|close
|798
|0.06
|2.0508
|2.0762
|2.0438
|-1.77
|5463.17
|1600
|2007.10.22 00:14
|close
|797
|0.03
|2.0505
|2.0761
|2.0415
|-1.49
|5461.68
|1601
|2007.10.22 03:00
|sell
|801
|0.03
|2.0499
|2.0803
|2.0457
|1602
|2007.10.22 07:39
|sell
|802
|0.06
|2.0523
|2.0805
|2.0481
|1603
|2007.10.22 08:08
|close
|802
|0.06
|2.0503
|2.0805
|2.0481
|1.20
|5462.88
|1604
|2007.10.22 08:08
|close
|801
|0.03
|2.0502
|2.0803
|2.0457
|-0.09
|5462.79
|1605
|2007.10.22 10:00
|sell
|803
|0.03
|2.0493
|2.0797
|2.0451
|1606
|2007.10.22 11:36
|close
|803
|0.03
|2.0459
|2.0797
|2.0451
|1.02
|5463.81
|1607
|2007.10.22 20:00
|buy
|804
|0.03
|2.0300
|1.9996
|2.0342
|1608
|2007.10.22 22:48
|close
|804
|0.03
|2.0335
|1.9996
|2.0342
|1.05
|5464.86
|1609
|2007.10.23 19:00
|sell
|805
|0.03
|2.0493
|2.0797
|2.0451
|1610
|2007.10.23 22:06
|sell
|806
|0.06
|2.0515
|2.0797
|2.0473
|1611
|2007.10.24 02:49
|close
|806
|0.06
|2.0496
|2.0797
|2.0473
|1.05
|5465.91
|1612
|2007.10.24 02:49
|close
|805
|0.03
|2.0495
|2.0797
|2.0451
|-0.11
|5465.80
|1613
|2007.10.24 12:00
|buy
|807
|0.03
|2.0497
|2.0193
|2.0539
|1614
|2007.10.24 13:35
|buy
|808
|0.06
|2.0472
|2.0190
|2.0514
|1615
|2007.10.24 14:56
|close
|808
|0.06
|2.0492
|2.0190
|2.0514
|1.20
|5467.00
|1616
|2007.10.24 14:56
|close
|807
|0.03
|2.0494
|2.0193
|2.0539
|-0.09
|5466.91
|1617
|2007.10.24 15:00
|buy
|809
|0.03
|2.0496
|2.0192
|2.0538
|1618
|2007.10.24 16:47
|buy
|810
|0.06
|2.0474
|2.0192
|2.0516
|1619
|2007.10.24 18:08
|close
|810
|0.06
|2.0493
|2.0192
|2.0516
|1.14
|5468.05
|1620
|2007.10.24 18:08
|close
|809
|0.03
|2.0494
|2.0192
|2.0538
|-0.06
|5467.99
|1621
|2007.10.24 21:00
|buy
|811
|0.03
|2.0494
|2.0190
|2.0536
|1622
|2007.10.25 03:05
|buy
|812
|0.06
|2.0471
|2.0189
|2.0513
|1623
|2007.10.25 08:39
|close
|812
|0.06
|2.0490
|2.0189
|2.0513
|1.14
|5469.13
|1624
|2007.10.25 08:39
|close
|811
|0.03
|2.0489
|2.0190
|2.0536
|-0.03
|5469.10
|1625
|2007.10.25 09:00
|buy
|813
|0.03
|2.0485
|2.0181
|2.0527
|1626
|2007.10.25 12:05
|close
|813
|0.03
|2.0522
|2.0181
|2.0527
|1.11
|5470.21
|1627
|2007.10.25 16:30
|sell
|814
|0.03
|2.0486
|2.0790
|2.0444
|1628
|2007.10.25 18:47
|sell
|815
|0.06
|2.0508
|2.0790
|2.0466
|1629
|2007.10.26 07:47
|sell
|816
|0.12
|2.0531
|2.0791
|2.0489
|1630
|2007.10.26 08:05
|close
|816
|0.12
|2.0512
|2.0791
|2.0489
|2.28
|5472.49
|1631
|2007.10.26 08:05
|close
|815
|0.06
|2.0514
|2.0790
|2.0466
|-0.45
|5472.04
|1632
|2007.10.26 08:05
|close
|814
|0.03
|2.0515
|2.0790
|2.0444
|-0.92
|5471.12
|1633
|2007.10.26 12:30
|sell
|817
|0.03
|2.0531
|2.0835
|2.0489
|1634
|2007.10.26 13:25
|close
|817
|0.03
|2.0496
|2.0835
|2.0489
|1.05
|5472.17
|1635
|2007.10.26 20:30
|buy
|818
|0.03
|2.0518
|2.0214
|2.0560
|1636
|2007.10.29 04:37
|close
|818
|0.03
|2.0553
|2.0214
|2.0560
|1.09
|5473.26
|1637
|2007.10.29 15:00
|sell
|819
|0.03
|2.0577
|2.0881
|2.0535
|1638
|2007.10.29 16:07
|sell
|820
|0.06
|2.0600
|2.0882
|2.0558
|1639
|2007.10.29 17:08
|sell
|821
|0.12
|2.0622
|2.0882
|2.0580
|1640
|2007.10.30 01:37
|close
|821
|0.12
|2.0602
|2.0882
|2.0580
|2.22
|5475.48
|1641
|2007.10.30 01:37
|close
|820
|0.06
|2.0601
|2.0882
|2.0558
|-0.15
|5475.33
|1642
|2007.10.30 01:38
|close
|819
|0.03
|2.0600
|2.0881
|2.0535
|-0.74
|5474.59
|1643
|2007.10.30 18:00
|sell
|822
|0.03
|2.0669
|2.0973
|2.0627
|1644
|2007.10.30 20:34
|sell
|823
|0.06
|2.0694
|2.0976
|2.0652
|1645
|2007.10.30 22:22
|close
|823
|0.06
|2.0671
|2.0976
|2.0652
|1.38
|5475.97
|1646
|2007.10.30 22:23
|close
|822
|0.03
|2.0669
|2.0973
|2.0627
|0.00
|5475.97
|1647
|2007.10.31 12:30
|sell
|824
|0.03
|2.0715
|2.1019
|2.0673
|1648
|2007.10.31 16:51
|sell
|825
|0.06
|2.0739
|2.1021
|2.0697
|1649
|2007.10.31 16:59
|sell
|826
|0.12
|2.0764
|2.1024
|2.0722
|1650
|2007.10.31 17:09
|sell
|827
|0.24
|2.0787
|2.1025
|2.0745
|1651
|2007.10.31 19:15
|close
|827
|0.24
|2.0766
|2.1025
|2.0745
|5.04
|5481.01
|1652
|2007.10.31 19:15
|close
|826
|0.12
|2.0762
|2.1024
|2.0722
|0.24
|5481.25
|1653
|2007.10.31 19:15
|close
|825
|0.06
|2.0757
|2.1021
|2.0697
|-1.08
|5480.17
|1654
|2007.10.31 19:15
|close
|824
|0.03
|2.0759
|2.1019
|2.0673
|-1.32
|5478.85
|1655
|2007.11.01 00:02
|sell
|828
|0.03
|2.0803
|2.1107
|2.0761
|1656
|2007.11.01 10:30
|close
|828
|0.03
|2.0769
|2.1107
|2.0761
|1.02
|5479.87
|1657
|2007.11.01 16:30
|sell
|829
|0.03
|2.0791
|2.1095
|2.0749
|1658
|2007.11.01 16:59
|sell
|830
|0.06
|2.0813
|2.1095
|2.0771
|1659
|2007.11.01 17:11
|sell
|831
|0.12
|2.0836
|2.1096
|2.0794
|1660
|2007.11.01 17:20
|sell
|832
|0.24
|2.0859
|2.1097
|2.0817
|1661
|2007.11.01 18:33
|close
|832
|0.24
|2.0839
|2.1097
|2.0817
|4.80
|5484.67
|1662
|2007.11.01 18:33
|close
|831
|0.12
|2.0840
|2.1096
|2.0794
|-0.48
|5484.19
|1663
|2007.11.01 18:33
|close
|830
|0.06
|2.0841
|2.1095
|2.0771
|-1.68
|5482.51
|1664
|2007.11.01 18:34
|close
|829
|0.03
|2.0840
|2.1095
|2.0749
|-1.47
|5481.04
|1665
|2007.11.01 20:30
|sell
|833
|0.03
|2.0804
|2.1108
|2.0762
|1666
|2007.11.02 01:14
|close
|833
|0.03
|2.0769
|2.1108
|2.0762
|1.00
|5482.05
|1667
|2007.11.02 03:00
|buy
|834
|0.03
|2.0801
|2.0497
|2.0843
|1668
|2007.11.02 05:39
|buy
|835
|0.06
|2.0778
|2.0496
|2.0820
|1669
|2007.11.02 06:04
|close
|835
|0.06
|2.0797
|2.0496
|2.0820
|1.14
|5483.19
|1670
|2007.11.02 06:04
|close
|834
|0.03
|2.0798
|2.0497
|2.0843
|-0.09
|5483.10
|1671
|2007.11.02 08:00
|buy
|836
|0.03
|2.0820
|2.0516
|2.0862
|1672
|2007.11.02 10:15
|close
|836
|0.03
|2.0855
|2.0516
|2.0862
|1.05
|5484.15
|1673
|2007.11.02 14:00
|sell
|837
|0.03
|2.0813
|2.1117
|2.0771
|1674
|2007.11.02 14:08
|sell
|838
|0.06
|2.0837
|2.1119
|2.0795
|1675
|2007.11.02 15:05
|close
|838
|0.06
|2.0817
|2.1119
|2.0795
|1.20
|5485.35
|1676
|2007.11.02 15:06
|close
|837
|0.03
|2.0819
|2.1117
|2.0771
|-0.18
|5485.17
|1677
|2007.11.05 00:30
|sell
|839
|0.03
|2.0883
|2.1187
|2.0841
|1678
|2007.11.05 09:07
|close
|839
|0.03
|2.0848
|2.1187
|2.0841
|1.05
|5486.22
|1679
|2007.11.05 16:30
|buy
|840
|0.03
|2.0815
|2.0511
|2.0857
|1680
|2007.11.05 17:21
|buy
|841
|0.06
|2.0792
|2.0510
|2.0834
|1681
|2007.11.05 21:12
|close
|841
|0.06
|2.0811
|2.0510
|2.0834
|1.14
|5487.36
|1682
|2007.11.05 21:12
|close
|840
|0.03
|2.0810
|2.0511
|2.0857
|-0.15
|5487.21
|1683
|2007.11.06 12:00
|sell
|842
|0.03
|2.0848
|2.1152
|2.0806
|1684
|2007.11.06 12:12
|sell
|843
|0.06
|2.0871
|2.1153
|2.0829
|1685
|2007.11.06 15:07
|sell
|844
|0.12
|2.0893
|2.1153
|2.0851
|1686
|2007.11.06 16:25
|close
|844
|0.12
|2.0875
|2.1153
|2.0851
|2.16
|5489.37
|1687
|2007.11.06 16:25
|close
|843
|0.06
|2.0876
|2.1153
|2.0829
|-0.30
|5489.07
|1688
|2007.11.06 16:25
|close
|842
|0.03
|2.0877
|2.1152
|2.0806
|-0.87
|5488.20
|1689
|2007.11.06 17:00
|sell
|845
|0.03
|2.0875
|2.1179
|2.0833
|1690
|2007.11.07 03:27
|sell
|846
|0.06
|2.0898
|2.1180
|2.0856
|1691
|2007.11.07 03:28
|sell
|847
|0.12
|2.0921
|2.1181
|2.0879
|1692
|2007.11.07 03:29
|sell
|848
|0.24
|2.0943
|2.1181
|2.0901
|1693
|2007.11.07 03:32
|close
|848
|0.24
|2.0924
|2.1181
|2.0901
|4.56
|5492.76
|1694
|2007.11.07 03:33
|close
|847
|0.12
|2.0923
|2.1181
|2.0879
|-0.24
|5492.52
|1695
|2007.11.07 03:33
|close
|846
|0.06
|2.0922
|2.1180
|2.0856
|-1.44
|5491.08
|1696
|2007.11.07 03:33
|close
|845
|0.03
|2.0920
|2.1179
|2.0833
|-1.40
|5489.68
|1697
|2007.11.07 09:30
|sell
|849
|0.03
|2.0938
|2.1242
|2.0896
|1698
|2007.11.07 09:56
|sell
|850
|0.06
|2.0961
|2.1243
|2.0919
|1699
|2007.11.07 10:14
|sell
|851
|0.12
|2.0983
|2.1243
|2.0941
|1700
|2007.11.07 10:22
|sell
|852
|0.24
|2.1008
|2.1246
|2.0966
|1701
|2007.11.07 10:56
|sell
|853
|0.48
|2.1031
|2.1247
|2.0989
|1702
|2007.11.07 11:34
|close
|853
|0.48
|2.1010
|2.1247
|2.0989
|10.08
|5499.76
|1703
|2007.11.07 11:34
|close
|852
|0.24
|2.1011
|2.1246
|2.0966
|-0.72
|5499.04
|1704
|2007.11.07 11:34
|close
|851
|0.12
|2.1012
|2.1243
|2.0941
|-3.48
|5495.56
|1705
|2007.11.07 11:34
|close
|850
|0.06
|2.1011
|2.1243
|2.0919
|-3.00
|5492.56
|1706
|2007.11.07 11:34
|close
|849
|0.03
|2.1012
|2.1242
|2.0896
|-2.22
|5490.34
|1707
|2007.11.07 16:30
|sell
|854
|0.03
|2.1034
|2.1338
|2.0992
|1708
|2007.11.07 23:12
|close
|854
|0.03
|2.1000
|2.1338
|2.0992
|1.02
|5491.36
|1709
|2007.11.08 09:00
|buy
|855
|0.03
|2.1021
|2.0717
|2.1063
|1710
|2007.11.08 09:01
|buy
|856
|0.06
|2.0997
|2.0715
|2.1039
|1711
|2007.11.08 09:07
|close
|856
|0.06
|2.1018
|2.0715
|2.1039
|1.26
|5492.62
|1712
|2007.11.08 09:07
|close
|855
|0.03
|2.1017
|2.0717
|2.1063
|-0.12
|5492.50
|1713
|2007.11.08 21:00
|sell
|857
|0.03
|2.1085
|2.1389
|2.1043
|1714
|2007.11.09 02:25
|sell
|858
|0.06
|2.1108
|2.1390
|2.1066
|1715
|2007.11.09 02:37
|sell
|859
|0.12
|2.1135
|2.1395
|2.1093
|1716
|2007.11.09 02:54
|close
|859
|0.12
|2.1115
|2.1395
|2.1093
|2.40
|5494.90
|1717
|2007.11.09 02:54
|close
|858
|0.06
|2.1116
|2.1390
|2.1066
|-0.48
|5494.42
|1718
|2007.11.09 02:54
|close
|857
|0.03
|2.1113
|2.1389
|2.1043
|-0.89
|5493.53
|1719
|2007.11.09 09:00
|sell
|860
|0.03
|2.1107
|2.1411
|2.1065
|1720
|2007.11.09 11:10
|sell
|861
|0.06
|2.1129
|2.1411
|2.1087
|1721
|2007.11.09 11:24
|sell
|862
|0.12
|2.1153
|2.1413
|2.1111
|1722
|2007.11.09 11:37
|close
|862
|0.12
|2.1134
|2.1413
|2.1111
|2.28
|5495.81
|1723
|2007.11.09 11:37
|close
|861
|0.06
|2.1133
|2.1411
|2.1087
|-0.24
|5495.57
|1724
|2007.11.09 11:37
|close
|860
|0.03
|2.1132
|2.1411
|2.1065
|-0.75
|5494.82
|1725
|2007.11.09 21:30
|buy
|863
|0.03
|2.0921
|2.0617
|2.0963
|1726
|2007.11.09 22:29
|buy
|864
|0.06
|2.0899
|2.0617
|2.0941
|1727
|2007.11.12 00:00
|buy
|865
|0.12
|2.0832
|2.0572
|2.0874
|1728
|2007.11.12 00:48
|close
|865
|0.12
|2.0869
|2.0572
|2.0874
|4.44
|5499.26
|1729
|2007.11.12 00:48
|close
|864
|0.06
|2.0870
|2.0617
|2.0941
|-1.66
|5497.60
|1730
|2007.11.12 00:48
|close
|863
|0.03
|2.0869
|2.0617
|2.0963
|-1.52
|5496.08
|1731
|2007.11.12 04:30
|buy
|866
|0.03
|2.0827
|2.0523
|2.0869
|1732
|2007.11.12 04:34
|buy
|867
|0.06
|2.0800
|2.0518
|2.0842
|1733
|2007.11.12 05:30
|buy
|868
|0.12
|2.0778
|2.0518
|2.0820
|1734
|2007.11.12 06:13
|close
|868
|0.12
|2.0797
|2.0518
|2.0820
|2.28
|5498.36
|1735
|2007.11.12 06:13
|close
|867
|0.06
|2.0796
|2.0518
|2.0842
|-0.24
|5498.12
|1736
|2007.11.12 06:13
|close
|866
|0.03
|2.0799
|2.0523
|2.0869
|-0.84
|5497.28
|1737
|2007.11.12 07:00
|buy
|869
|0.03
|2.0805
|2.0501
|2.0847
|1738
|2007.11.12 07:26
|buy
|870
|0.06
|2.0781
|2.0499
|2.0823
|1739
|2007.11.12 07:42
|close
|870
|0.06
|2.0804
|2.0499
|2.0823
|1.38
|5498.66
|1740
|2007.11.12 07:42
|close
|869
|0.03
|2.0803
|2.0501
|2.0847
|-0.06
|5498.60
|1741
|2007.11.12 19:00
|buy
|871
|0.03
|2.0642
|2.0338
|2.0684
|1742
|2007.11.12 19:43
|buy
|872
|0.06
|2.0620
|2.0338
|2.0662
|1743
|2007.11.12 20:13
|buy
|873
|0.12
|2.0595
|2.0335
|2.0637
|1744
|2007.11.12 20:22
|close
|873
|0.12
|2.0614
|2.0335
|2.0637
|2.28
|5500.88
|1745
|2007.11.12 20:22
|close
|872
|0.06
|2.0616
|2.0338
|2.0662
|-0.24
|5500.64
|1746
|2007.11.12 20:22
|close
|871
|0.03
|2.0615
|2.0338
|2.0684
|-0.81
|5499.83
|1747
|2007.11.13 01:00
|buy
|874
|0.03
|2.0543
|2.0239
|2.0585
|1748
|2007.11.13 02:13
|close
|874
|0.03
|2.0578
|2.0239
|2.0585
|1.05
|5500.88
|1749
|2007.11.13 18:00
|sell
|875
|0.03
|2.0727
|2.1031
|2.0685
|1750
|2007.11.13 20:55
|close
|875
|0.03
|2.0693
|2.1031
|2.0685
|1.02
|5501.90
|1751
|2007.11.14 06:30
|sell
|876
|0.03
|2.0763
|2.1067
|2.0721
|1752
|2007.11.14 07:07
|sell
|877
|0.06
|2.0786
|2.1068
|2.0744
|1753
|2007.11.14 08:40
|sell
|878
|0.12
|2.0808
|2.1068
|2.0766
|1754
|2007.11.14 09:01
|close
|878
|0.12
|2.0789
|2.1068
|2.0766
|2.28
|5504.18
|1755
|2007.11.14 09:01
|close
|877
|0.06
|2.0788
|2.1068
|2.0744
|-0.12
|5504.06
|1756
|2007.11.14 09:01
|close
|876
|0.03
|2.0789
|2.1067
|2.0721
|-0.78
|5503.28
|1757
|2007.11.14 09:30
|sell
|879
|0.03
|2.0749
|2.1053
|2.0707
|1758
|2007.11.14 09:31
|sell
|880
|0.06
|2.0771
|2.1053
|2.0729
|1759
|2007.11.14 09:58
|close
|880
|0.06
|2.0752
|2.1053
|2.0729
|1.14
|5504.42
|1760
|2007.11.14 09:58
|close
|879
|0.03
|2.0753
|2.1053
|2.0707
|-0.12
|5504.30
|1761
|2007.11.14 12:00
|sell
|881
|0.03
|2.0722
|2.1026
|2.0680
|1762
|2007.11.14 12:12
|close
|881
|0.03
|2.0687
|2.1026
|2.0680
|1.05
|5505.35
|1763
|2007.11.15 01:00
|buy
|882
|0.03
|2.0529
|2.0225
|2.0571
|1764
|2007.11.15 02:15
|close
|882
|0.03
|2.0563
|2.0225
|2.0571
|1.02
|5506.37
|1765
|2007.11.15 16:00
|buy
|883
|0.03
|2.0484
|2.0180
|2.0526
|1766
|2007.11.15 16:59
|buy
|884
|0.06
|2.0462
|2.0180
|2.0504
|1767
|2007.11.15 18:25
|close
|884
|0.06
|2.0481
|2.0180
|2.0504
|1.14
|5507.51
|1768
|2007.11.15 18:25
|close
|883
|0.03
|2.0482
|2.0180
|2.0526
|-0.06
|5507.45
|1769
|2007.11.15 21:30
|buy
|885
|0.03
|2.0448
|2.0144
|2.0490
|1770
|2007.11.16 03:36
|buy
|886
|0.06
|2.0425
|2.0143
|2.0467
|1771
|2007.11.16 05:31
|close
|886
|0.06
|2.0444
|2.0143
|2.0467
|1.14
|5508.59
|1772
|2007.11.16 05:31
|close
|885
|0.03
|2.0443
|2.0144
|2.0490
|-0.11
|5508.48
|1773
|2007.11.16 14:30
|buy
|887
|0.03
|2.0454
|2.0150
|2.0496
|1774
|2007.11.16 15:22
|close
|887
|0.03
|2.0488
|2.0150
|2.0496
|1.02
|5509.50
|1775
|2007.11.19 03:30
|sell
|888
|0.03
|2.0544
|2.0848
|2.0502
|1776
|2007.11.19 08:14
|close
|888
|0.03
|2.0509
|2.0848
|2.0502
|1.05
|5510.55
|1777
|2007.11.19 13:00
|buy
|889
|0.03
|2.0530
|2.0226
|2.0572
|1778
|2007.11.19 13:30
|buy
|890
|0.06
|2.0505
|2.0223
|2.0547
|1779
|2007.11.19 14:17
|close
|890
|0.06
|2.0525
|2.0223
|2.0547
|1.20
|5511.75
|1780
|2007.11.19 14:17
|close
|889
|0.03
|2.0526
|2.0226
|2.0572
|-0.12
|5511.63
|1781
|2007.11.19 17:30
|sell
|891
|0.03
|2.0496
|2.0800
|2.0454
|1782
|2007.11.19 20:02
|close
|891
|0.03
|2.0461
|2.0800
|2.0454
|1.05
|5512.68
|1783
|2007.11.19 22:30
|buy
|892
|0.03
|2.0498
|2.0194
|2.0540
|1784
|2007.11.20 02:18
|buy
|893
|0.06
|2.0476
|2.0194
|2.0518
|1785
|2007.11.20 04:54
|close
|893
|0.06
|2.0496
|2.0194
|2.0518
|1.20
|5513.88
|1786
|2007.11.20 04:54
|close
|892
|0.03
|2.0495
|2.0194
|2.0540
|-0.05
|5513.83
|1787
|2007.11.20 05:30
|buy
|894
|0.03
|2.0496
|2.0192
|2.0538
|1788
|2007.11.20 07:32
|close
|894
|0.03
|2.0530
|2.0192
|2.0538
|1.02
|5514.85
|1789
|2007.11.20 14:00
|sell
|895
|0.03
|2.0610
|2.0914
|2.0568
|1790
|2007.11.20 14:26
|sell
|896
|0.06
|2.0633
|2.0915
|2.0591
|1791
|2007.11.20 14:42
|sell
|897
|0.12
|2.0655
|2.0915
|2.0613
|1792
|2007.11.20 14:44
|close
|897
|0.12
|2.0637
|2.0915
|2.0613
|2.16
|5517.01
|1793
|2007.11.20 14:44
|close
|896
|0.06
|2.0636
|2.0915
|2.0591
|-0.18
|5516.83
|1794
|2007.11.20 14:44
|close
|895
|0.03
|2.0637
|2.0914
|2.0568
|-0.81
|5516.02
|1795
|2007.11.21 09:00
|sell
|898
|0.03
|2.0645
|2.0949
|2.0603
|1796
|2007.11.21 09:35
|close
|898
|0.03
|2.0611
|2.0949
|2.0603
|1.02
|5517.04
|1797
|2007.11.21 15:30
|buy
|899
|0.03
|2.0589
|2.0285
|2.0631
|1798
|2007.11.21 16:08
|buy
|900
|0.06
|2.0566
|2.0284
|2.0608
|1799
|2007.11.21 17:42
|close
|900
|0.06
|2.0586
|2.0284
|2.0608
|1.20
|5518.24
|1800
|2007.11.21 17:42
|close
|899
|0.03
|2.0585
|2.0285
|2.0631
|-0.12
|5518.12
|1801
|2007.11.22 01:00
|sell
|901
|0.03
|2.0630
|2.0934
|2.0588
|1802
|2007.11.22 03:35
|sell
|902
|0.06
|2.0652
|2.0934
|2.0610
|1803
|2007.11.22 05:11
|sell
|903
|0.12
|2.0676
|2.0936
|2.0634
|1804
|2007.11.22 05:36
|close
|903
|0.12
|2.0657
|2.0936
|2.0634
|2.28
|5520.40
|1805
|2007.11.22 05:36
|close
|902
|0.06
|2.0658
|2.0934
|2.0610
|-0.36
|5520.04
|1806
|2007.11.22 05:36
|close
|901
|0.03
|2.0657
|2.0934
|2.0588
|-0.81
|5519.23
|1807
|2007.11.22 08:30
|sell
|904
|0.03
|2.0626
|2.0930
|2.0584
|1808
|2007.11.22 08:47
|sell
|905
|0.06
|2.0648
|2.0930
|2.0606
|1809
|2007.11.22 10:10
|close
|905
|0.06
|2.0629
|2.0930
|2.0606
|1.14
|5520.37
|1810
|2007.11.22 10:10
|close
|904
|0.03
|2.0630
|2.0930
|2.0584
|-0.12
|5520.25
|1811
|2007.11.22 21:06
|buy
|906
|0.03
|2.0631
|2.0327
|2.0673
|1812
|2007.11.22 22:51
|buy
|907
|0.06
|2.0608
|2.0326
|2.0650
|1813
|2007.11.22 23:02
|close
|907
|0.06
|2.0627
|2.0326
|2.0650
|1.14
|5521.39
|1814
|2007.11.22 23:02
|close
|906
|0.03
|2.0625
|2.0327
|2.0673
|-0.18
|5521.21
|1815
|2007.11.23 07:00
|sell
|908
|0.03
|2.0707
|2.1011
|2.0665
|1816
|2007.11.23 09:03
|sell
|909
|0.06
|2.0730
|2.1012
|2.0688
|1817
|2007.11.23 09:14
|close
|909
|0.06
|2.0711
|2.1012
|2.0688
|1.14
|5522.35
|1818
|2007.11.23 09:14
|close
|908
|0.03
|2.0712
|2.1011
|2.0665
|-0.15
|5522.20
|1819
|2007.11.23 18:00
|buy
|910
|0.03
|2.0566
|2.0262
|2.0608
|1820
|2007.11.23 18:46
|close
|910
|0.03
|2.0600
|2.0262
|2.0608
|1.02
|5523.22
|1821
|2007.11.26 14:00
|sell
|911
|0.03
|2.0675
|2.0979
|2.0633
|1822
|2007.11.26 19:58
|sell
|912
|0.06
|2.0698
|2.0980
|2.0656
|1823
|2007.11.26 20:39
|sell
|913
|0.12
|2.0720
|2.0980
|2.0678
|1824
|2007.11.26 21:57
|close
|913
|0.12
|2.0702
|2.0980
|2.0678
|2.16
|5525.38
|1825
|2007.11.26 21:58
|close
|912
|0.06
|2.0704
|2.0980
|2.0656
|-0.36
|5525.02
|1826
|2007.11.26 21:58
|close
|911
|0.03
|2.0702
|2.0979
|2.0633
|-0.81
|5524.21
|1827
|2007.11.27 00:03
|sell
|914
|0.03
|2.0697
|2.1001
|2.0655
|1828
|2007.11.27 02:22
|sell
|915
|0.06
|2.0725
|2.1007
|2.0683
|1829
|2007.11.27 03:56
|sell
|916
|0.12
|2.0747
|2.1007
|2.0705
|1830
|2007.11.27 04:43
|close
|916
|0.12
|2.0728
|2.1007
|2.0705
|2.28
|5526.49
|1831
|2007.11.27 04:44
|close
|915
|0.06
|2.0729
|2.1007
|2.0683
|-0.24
|5526.25
|1832
|2007.11.27 04:44
|close
|914
|0.03
|2.0728
|2.1001
|2.0655
|-0.93
|5525.32
|1833
|2007.11.27 07:00
|sell
|917
|0.03
|2.0723
|2.1027
|2.0681
|1834
|2007.11.27 09:26
|close
|917
|0.03
|2.0688
|2.1027
|2.0681
|1.05
|5526.37
|1835
|2007.11.27 14:30
|buy
|918
|0.03
|2.0715
|2.0411
|2.0757
|1836
|2007.11.27 15:07
|buy
|919
|0.06
|2.0691
|2.0409
|2.0733
|1837
|2007.11.27 16:10
|close
|919
|0.06
|2.0711
|2.0409
|2.0733
|1.20
|5527.57
|1838
|2007.11.27 16:10
|close
|918
|0.03
|2.0710
|2.0411
|2.0757
|-0.15
|5527.42
|1839
|2007.11.27 21:00
|buy
|920
|0.03
|2.0694
|2.0390
|2.0736
|1840
|2007.11.27 23:23
|buy
|921
|0.06
|2.0672
|2.0390
|2.0714
|1841
|2007.11.28 03:32
|buy
|922
|0.12
|2.0649
|2.0389
|2.0691
|1842
|2007.11.28 04:33
|close
|922
|0.12
|2.0667
|2.0389
|2.0691
|2.16
|5529.58
|1843
|2007.11.28 04:34
|close
|921
|0.06
|2.0668
|2.0390
|2.0714
|-0.16
|5529.41
|1844
|2007.11.28 04:35
|close
|920
|0.03
|2.0666
|2.0390
|2.0736
|-0.80
|5528.61
|1845
|2007.11.28 06:00
|buy
|923
|0.03
|2.0671
|2.0367
|2.0713
|1846
|2007.11.28 08:18
|buy
|924
|0.06
|2.0648
|2.0366
|2.0690
|1847
|2007.11.28 08:34
|buy
|925
|0.12
|2.0626
|2.0366
|2.0668
|1848
|2007.11.28 08:43
|buy
|926
|0.24
|2.0604
|2.0366
|2.0646
|1849
|2007.11.28 08:55
|close
|926
|0.24
|2.0623
|2.0366
|2.0646
|4.56
|5533.17
|1850
|2007.11.28 08:55
|close
|925
|0.12
|2.0622
|2.0366
|2.0668
|-0.48
|5532.69
|1851
|2007.11.28 08:55
|close
|924
|0.06
|2.0621
|2.0366
|2.0690
|-1.62
|5531.07
|1852
|2007.11.28 08:55
|close
|923
|0.03
|2.0622
|2.0367
|2.0713
|-1.47
|5529.60
|1853
|2007.11.28 13:30
|buy
|927
|0.03
|2.0640
|2.0336
|2.0682
|1854
|2007.11.28 13:55
|buy
|928
|0.06
|2.0618
|2.0336
|2.0660
|1855
|2007.11.28 14:02
|close
|928
|0.06
|2.0637
|2.0336
|2.0660
|1.14
|5530.74
|1856
|2007.11.28 14:02
|close
|927
|0.03
|2.0636
|2.0336
|2.0682
|-0.12
|5530.62
|1857
|2007.11.29 01:00
|sell
|929
|0.03
|2.0784
|2.1088
|2.0742
|1858
|2007.11.29 07:01
|close
|929
|0.03
|2.0750
|2.1088
|2.0742
|1.02
|5531.64
|1859
|2007.11.29 16:00
|buy
|930
|0.03
|2.0627
|2.0323
|2.0669
|1860
|2007.11.30 01:46
|close
|930
|0.03
|2.0664
|2.0323
|2.0669
|1.15
|5532.79
|1861
|2007.11.30 08:30
|buy
|931
|0.03
|2.0642
|2.0338
|2.0684
|1862
|2007.11.30 09:17
|close
|931
|0.03
|2.0677
|2.0338
|2.0684
|1.05
|5533.84
|1863
|2007.11.30 15:00
|sell
|932
|0.03
|2.0665
|2.0969
|2.0623
|1864
|2007.11.30 15:52
|close
|932
|0.03
|2.0631
|2.0969
|2.0623
|1.02
|5534.86
|1865
|2007.11.30 22:30
|buy
|933
|0.03
|2.0579
|2.0275
|2.0621
|1866
|2007.12.03 01:21
|buy
|934
|0.06
|2.0555
|2.0273
|2.0597
|1867
|2007.12.03 02:51
|close
|934
|0.06
|2.0575
|2.0273
|2.0597
|1.20
|5536.06
|1868
|2007.12.03 02:51
|close
|933
|0.03
|2.0574
|2.0275
|2.0621
|-0.11
|5535.95
|1869
|2007.12.03 11:00
|buy
|935
|0.03
|2.0597
|2.0293
|2.0639
|1870
|2007.12.03 11:04
|close
|935
|0.03
|2.0631
|2.0293
|2.0639
|1.02
|5536.97
|1871
|2007.12.03 19:00
|sell
|936
|0.03
|2.0641
|2.0945
|2.0599
|1872
|2007.12.03 20:09
|sell
|937
|0.06
|2.0664
|2.0946
|2.0622
|1873
|2007.12.03 23:42
|close
|937
|0.06
|2.0645
|2.0946
|2.0622
|1.14
|5538.11
|1874
|2007.12.03 23:43
|close
|936
|0.03
|2.0646
|2.0945
|2.0599
|-0.15
|5537.96
|1875
|2007.12.04 08:30
|sell
|938
|0.03
|2.0634
|2.0938
|2.0592
|1876
|2007.12.04 08:40
|sell
|939
|0.06
|2.0658
|2.0940
|2.0616
|1877
|2007.12.04 09:38
|close
|939
|0.06
|2.0637
|2.0940
|2.0616
|1.26
|5539.22
|1878
|2007.12.04 09:38
|close
|938
|0.03
|2.0636
|2.0938
|2.0592
|-0.06
|5539.16
|1879
|2007.12.04 10:30
|sell
|940
|0.03
|2.0608
|2.0912
|2.0566
|1880
|2007.12.04 12:09
|sell
|941
|0.06
|2.0631
|2.0913
|2.0589
|1881
|2007.12.04 12:13
|sell
|942
|0.12
|2.0653
|2.0913
|2.0611
|1882
|2007.12.04 12:30
|close
|942
|0.12
|2.0635
|2.0913
|2.0611
|2.16
|5541.32
|1883
|2007.12.04 12:30
|close
|941
|0.06
|2.0635
|2.0913
|2.0589
|-0.24
|5541.08
|1884
|2007.12.04 12:30
|close
|940
|0.03
|2.0636
|2.0912
|2.0566
|-0.84
|5540.24
|1885
|2007.12.04 14:30
|buy
|943
|0.03
|2.0632
|2.0328
|2.0674
|1886
|2007.12.04 15:03
|buy
|944
|0.06
|2.0608
|2.0326
|2.0650
|1887
|2007.12.04 16:50
|buy
|945
|0.12
|2.0586
|2.0326
|2.0628
|1888
|2007.12.04 20:18
|buy
|946
|0.24
|2.0564
|2.0326
|2.0606
|1889
|2007.12.04 22:11
|close
|946
|0.24
|2.0583
|2.0326
|2.0606
|4.56
|5544.80
|1890
|2007.12.04 22:11
|close
|945
|0.12
|2.0587
|2.0326
|2.0628
|0.12
|5544.92
|1891
|2007.12.04 22:12
|close
|944
|0.06
|2.0588
|2.0326
|2.0650
|-1.20
|5543.72
|1892
|2007.12.04 22:12
|close
|943
|0.03
|2.0589
|2.0328
|2.0674
|-1.29
|5542.43
|1893
|2007.12.04 22:31
|buy
|947
|0.03
|2.0593
|2.0289
|2.0635
|1894
|2007.12.05 01:06
|buy
|948
|0.06
|2.0570
|2.0288
|2.0612
|1895
|2007.12.05 08:07
|buy
|949
|0.12
|2.0548
|2.0288
|2.0590
|1896
|2007.12.05 09:01
|buy
|950
|0.24
|2.0525
|2.0287
|2.0567
|1897
|2007.12.05 09:05
|buy
|951
|0.48
|2.0502
|2.0286
|2.0544
|1898
|2007.12.05 09:11
|buy
|952
|0.96
|2.0477
|2.0283
|2.0519
|1899
|2007.12.05 09:12
|buy
|953
|1.92
|2.0452
|2.0280
|2.0494
|1900
|2007.12.05 09:14
|close
|953
|1.92
|2.0476
|2.0280
|2.0494
|46.08
|5588.51
|1901
|2007.12.05 09:14
|close
|952
|0.96
|2.0476
|2.0283
|2.0519
|-0.96
|5587.55
|1902
|2007.12.05 09:15
|close
|951
|0.48
|2.0477
|2.0286
|2.0544
|-12.00
|5575.55
|1903
|2007.12.05 09:15
|close
|950
|0.24
|2.0478
|2.0287
|2.0567
|-11.28
|5564.27
|1904
|2007.12.05 09:15
|close
|949
|0.12
|2.0479
|2.0288
|2.0590
|-8.28
|5555.99
|1905
|2007.12.05 09:15
|close
|948
|0.06
|2.0478
|2.0288
|2.0612
|-5.52
|5550.47
|1906
|2007.12.05 09:15
|close
|947
|0.03
|2.0479
|2.0289
|2.0635
|-3.38
|5547.09
|1907
|2007.12.05 19:30
|buy
|954
|0.03
|2.0283
|1.9979
|2.0325
|1908
|2007.12.05 20:18
|buy
|955
|0.06
|2.0260
|1.9978
|2.0302
|1909
|2007.12.05 22:30
|close
|955
|0.06
|2.0279
|1.9978
|2.0302
|1.14
|5548.23
|1910
|2007.12.05 22:30
|close
|954
|0.03
|2.0280
|1.9979
|2.0325
|-0.09
|5548.14
|1911
|2007.12.06 11:00
|buy
|956
|0.03
|2.0281
|1.9977
|2.0323
|1912
|2007.12.06 12:36
|buy
|957
|0.06
|2.0258
|1.9976
|2.0300
|1913
|2007.12.06 13:00
|buy
|958
|0.12
|2.0233
|1.9973
|2.0275
|1914
|2007.12.06 13:00
|buy
|959
|0.24
|2.0209
|1.9971
|2.0251
|1915
|2007.12.06 13:00
|buy
|960
|0.48
|2.0183
|1.9967
|2.0225
|1916
|2007.12.06 13:00
|close
|960
|0.48
|2.0222
|1.9967
|2.0225
|18.72
|5566.86
|1917
|2007.12.06 13:01
|close
|959
|0.24
|2.0219
|1.9971
|2.0251
|2.40
|5569.26
|1918
|2007.12.06 13:01
|close
|958
|0.12
|2.0218
|1.9973
|2.0275
|-1.80
|5567.46
|1919
|2007.12.06 13:01
|close
|957
|0.06
|2.0216
|1.9976
|2.0300
|-2.52
|5564.94
|1920
|2007.12.06 13:01
|close
|956
|0.03
|2.0215
|1.9977
|2.0323
|-1.98
|5562.96
|1921
|2007.12.06 15:00
|buy
|961
|0.03
|2.0298
|1.9994
|2.0340
|1922
|2007.12.06 15:08
|buy
|962
|0.06
|2.0276
|1.9994
|2.0318
|1923
|2007.12.06 16:32
|buy
|963
|0.12
|2.0252
|1.9992
|2.0294
|1924
|2007.12.06 17:44
|close
|963
|0.12
|2.0271
|1.9992
|2.0294
|2.28
|5565.24
|1925
|2007.12.06 17:44
|close
|962
|0.06
|2.0270
|1.9994
|2.0318
|-0.36
|5564.88
|1926
|2007.12.06 17:44
|close
|961
|0.03
|2.0272
|1.9994
|2.0340
|-0.78
|5564.10
|1927
|2007.12.07 01:30
|sell
|964
|0.03
|2.0265
|2.0569
|2.0223
|1928
|2007.12.07 08:38
|close
|964
|0.03
|2.0231
|2.0569
|2.0223
|1.02
|5565.12
|1929
|2007.12.07 10:00
|buy
|965
|0.03
|2.0261
|1.9957
|2.0303
|1930
|2007.12.07 11:08
|close
|965
|0.03
|2.0295
|1.9957
|2.0303
|1.02
|5566.14
|1931
|2007.12.07 16:00
|sell
|966
|0.03
|2.0287
|2.0591
|2.0245
|1932
|2007.12.07 18:14
|sell
|967
|0.06
|2.0310
|2.0592
|2.0268
|1933
|2007.12.07 18:36
|close
|967
|0.06
|2.0291
|2.0592
|2.0268
|1.14
|5567.28
|1934
|2007.12.07 18:36
|close
|966
|0.03
|2.0292
|2.0591
|2.0245
|-0.15
|5567.13
|1935
|2007.12.10 04:00
|sell
|968
|0.03
|2.0316
|2.0620
|2.0274
|1936
|2007.12.10 08:52
|sell
|969
|0.06
|2.0343
|2.0625
|2.0301
|1937
|2007.12.10 09:01
|close
|969
|0.06
|2.0322
|2.0625
|2.0301
|1.26
|5568.39
|1938
|2007.12.10 09:01
|close
|968
|0.03
|2.0320
|2.0620
|2.0274
|-0.12
|5568.27
|1939
|2007.12.10 18:00
|sell
|970
|0.03
|2.0455
|2.0759
|2.0413
|1940
|2007.12.10 22:08
|sell
|971
|0.06
|2.0478
|2.0760
|2.0436
|1941
|2007.12.11 00:23
|close
|971
|0.06
|2.0459
|2.0760
|2.0436
|1.05
|5569.32
|1942
|2007.12.11 00:25
|close
|970
|0.03
|2.0460
|2.0759
|2.0413
|-0.20
|5569.12
|1943
|2007.12.11 10:00
|sell
|972
|0.03
|2.0464
|2.0768
|2.0422
|1944
|2007.12.11 10:30
|sell
|973
|0.06
|2.0487
|2.0769
|2.0445
|1945
|2007.12.11 10:56
|sell
|974
|0.12
|2.0511
|2.0771
|2.0469
|1946
|2007.12.11 11:21
|close
|974
|0.12
|2.0492
|2.0771
|2.0469
|2.28
|5571.40
|1947
|2007.12.11 11:21
|close
|973
|0.06
|2.0491
|2.0769
|2.0445
|-0.24
|5571.16
|1948
|2007.12.11 11:22
|close
|972
|0.03
|2.0495
|2.0768
|2.0422
|-0.93
|5570.23
|1949
|2007.12.11 12:30
|sell
|975
|0.03
|2.0474
|2.0778
|2.0432
|1950
|2007.12.11 13:02
|sell
|976
|0.06
|2.0496
|2.0778
|2.0454
|1951
|2007.12.11 15:14
|close
|976
|0.06
|2.0477
|2.0778
|2.0454
|1.14
|5571.37
|1952
|2007.12.11 15:14
|close
|975
|0.03
|2.0476
|2.0778
|2.0432
|-0.06
|5571.31
|1953
|2007.12.12 01:00
|buy
|977
|0.03
|2.0358
|2.0054
|2.0400
|1954
|2007.12.12 07:19
|close
|977
|0.03
|2.0392
|2.0054
|2.0400
|1.02
|5572.33
|1955
|2007.12.12 19:00
|sell
|978
|0.03
|2.0454
|2.0758
|2.0412
|1956
|2007.12.12 19:45
|sell
|979
|0.06
|2.0476
|2.0758
|2.0434
|1957
|2007.12.13 00:55
|close
|979
|0.06
|2.0456
|2.0758
|2.0434
|0.93
|5573.26
|1958
|2007.12.13 00:55
|close
|978
|0.03
|2.0458
|2.0758
|2.0412
|-0.26
|5573.00
|1959
|2007.12.13 07:30
|sell
|980
|0.03
|2.0445
|2.0749
|2.0403
|1960
|2007.12.13 09:18
|close
|980
|0.03
|2.0411
|2.0749
|2.0403
|1.02
|5574.02
|1961
|2007.12.13 13:00
|buy
|981
|0.03
|2.0438
|2.0134
|2.0480
|1962
|2007.12.13 13:31
|buy
|982
|0.06
|2.0415
|2.0133
|2.0457
|1963
|2007.12.13 14:30
|buy
|983
|0.12
|2.0390
|2.0130
|2.0432
|1964
|2007.12.13 14:54
|close
|983
|0.12
|2.0412
|2.0130
|2.0432
|2.64
|5576.66
|1965
|2007.12.13 14:54
|close
|982
|0.06
|2.0413
|2.0133
|2.0457
|-0.12
|5576.54
|1966
|2007.12.13 14:54
|close
|981
|0.03
|2.0412
|2.0134
|2.0480
|-0.78
|5575.76
|1967
|2007.12.13 20:01
|buy
|984
|0.03
|2.0384
|2.0080
|2.0426
|1968
|2007.12.13 22:26
|close
|984
|0.03
|2.0418
|2.0080
|2.0426
|1.02
|5576.78
|1969
|2007.12.14 06:00
|sell
|985
|0.03
|2.0392
|2.0696
|2.0350
|1970
|2007.12.14 06:32
|sell
|986
|0.06
|2.0415
|2.0697
|2.0373
|1971
|2007.12.14 07:43
|sell
|987
|0.12
|2.0439
|2.0699
|2.0397
|1972
|2007.12.14 08:16
|close
|987
|0.12
|2.0419
|2.0699
|2.0397
|2.40
|5579.18
|1973
|2007.12.14 08:16
|close
|986
|0.06
|2.0420
|2.0697
|2.0373
|-0.30
|5578.88
|1974
|2007.12.14 08:16
|close
|985
|0.03
|2.0419
|2.0696
|2.0350
|-0.81
|5578.07
|1975
|2007.12.14 08:30
|sell
|988
|0.03
|2.0394
|2.0698
|2.0352
|1976
|2007.12.14 10:15
|close
|988
|0.03
|2.0360
|2.0698
|2.0352
|1.02
|5579.09
|1977
|2007.12.14 19:00
|buy
|989
|0.03
|2.0221
|1.9917
|2.0263
|1978
|2007.12.14 19:31
|buy
|990
|0.06
|2.0197
|1.9915
|2.0239
|1979
|2007.12.14 19:41
|buy
|991
|0.12
|2.0174
|1.9914
|2.0216
|1980
|2007.12.14 21:06
|buy
|992
|0.24
|2.0151
|1.9913
|2.0193
|1981
|2007.12.14 21:50
|close
|992
|0.24
|2.0171
|1.9913
|2.0193
|4.80
|5583.89
|1982
|2007.12.14 21:50
|close
|991
|0.12
|2.0170
|1.9914
|2.0216
|-0.48
|5583.41
|1983
|2007.12.14 21:50
|close
|990
|0.06
|2.0171
|1.9915
|2.0239
|-1.56
|5581.85
|1984
|2007.12.14 21:51
|close
|989
|0.03
|2.0172
|1.9917
|2.0263
|-1.47
|5580.38
|1985
|2007.12.14 22:00
|buy
|993
|0.03
|2.0175
|1.9871
|2.0217
|1986
|2007.12.17 00:32
|buy
|994
|0.06
|2.0153
|1.9871
|2.0195
|1987
|2007.12.17 01:47
|close
|994
|0.06
|2.0173
|1.9871
|2.0195
|1.20
|5581.58
|1988
|2007.12.17 01:47
|close
|993
|0.03
|2.0178
|1.9871
|2.0217
|0.13
|5581.71
|1989
|2007.12.17 13:00
|buy
|995
|0.03
|2.0181
|1.9877
|2.0223
|1990
|2007.12.17 13:24
|buy
|996
|0.06
|2.0158
|1.9876
|2.0200
|1991
|2007.12.17 16:16
|close
|996
|0.06
|2.0177
|1.9876
|2.0200
|1.14
|5582.85
|1992
|2007.12.17 16:16
|close
|995
|0.03
|2.0176
|1.9877
|2.0223
|-0.15
|5582.70
|1993
|2007.12.18 01:30
|sell
|997
|0.03
|2.0189
|2.0493
|2.0147
|1994
|2007.12.18 03:09
|sell
|998
|0.06
|2.0211
|2.0493
|2.0169
|1995
|2007.12.18 05:18
|close
|998
|0.06
|2.0192
|2.0493
|2.0169
|1.14
|5583.84
|1996
|2007.12.18 05:18
|close
|997
|0.03
|2.0193
|2.0493
|2.0147
|-0.12
|5583.72
|1997
|2007.12.18 15:00
|buy
|999
|0.03
|2.0175
|1.9871
|2.0217
|1998
|2007.12.18 17:46
|buy
|1000
|0.06
|2.0153
|1.9871
|2.0195
|1999
|2007.12.18 17:52
|buy
|1001
|0.12
|2.0130
|1.9870
|2.0172
|2000
|2007.12.18 23:05
|close
|1001
|0.12
|2.0148
|1.9870
|2.0172
|2.16
|5585.88
|2001
|2007.12.18 23:05
|close
|1000
|0.06
|2.0145
|1.9871
|2.0195
|-0.48
|5585.40
|2002
|2007.12.18 23:05
|close
|999
|0.03
|2.0147
|1.9871
|2.0217
|-0.84
|5584.56
|2003
|2007.12.18 23:06
|buy
|1002
|0.03
|2.0145
|1.9841
|2.0187
|2004
|2007.12.19 07:52
|buy
|1003
|0.06
|2.0123
|1.9841
|2.0165
|2005
|2007.12.19 08:04
|buy
|1004
|0.12
|2.0100
|1.9840
|2.0142
|2006
|2007.12.19 08:09
|close
|1004
|0.12
|2.0119
|1.9840
|2.0142
|2.28
|5586.84
|2007
|2007.12.19 08:09
|close
|1003
|0.06
|2.0118
|1.9841
|2.0165
|-0.30
|5586.54
|2008
|2007.12.19 08:09
|close
|1002
|0.03
|2.0117
|1.9841
|2.0187
|-0.80
|5585.74
|2009
|2007.12.19 10:30
|buy
|1005
|0.03
|2.0170
|1.9866
|2.0212
|2010
|2007.12.19 10:30
|buy
|1006
|0.06
|2.0147
|1.9865
|2.0189
|2011
|2007.12.19 10:30
|buy
|1007
|0.12
|2.0123
|1.9863
|2.0165
|2012
|2007.12.19 10:37
|buy
|1008
|0.24
|2.0100
|1.9862
|2.0142
|2013
|2007.12.19 10:40
|close
|1008
|0.24
|2.0120
|1.9862
|2.0142
|4.80
|5590.54
|2014
|2007.12.19 10:40
|close
|1007
|0.12
|2.0119
|1.9863
|2.0165
|-0.48
|5590.06
|2015
|2007.12.19 10:40
|close
|1006
|0.06
|2.0120
|1.9865
|2.0189
|-1.62
|5588.44
|2016
|2007.12.19 10:40
|close
|1005
|0.03
|2.0119
|1.9866
|2.0212
|-1.53
|5586.91
|2017
|2007.12.19 16:30
|buy
|1009
|0.03
|2.0060
|1.9756
|2.0102
|2018
|2007.12.19 16:59
|buy
|1010
|0.06
|2.0037
|1.9755
|2.0079
|2019
|2007.12.19 17:04
|buy
|1011
|0.12
|2.0014
|1.9754
|2.0056
|2020
|2007.12.19 17:19
|buy
|1012
|0.24
|1.9991
|1.9753
|2.0033
|2021
|2007.12.19 17:32
|buy
|1013
|0.48
|1.9969
|1.9753
|2.0011
|2022
|2007.12.19 17:58
|buy
|1014
|0.96
|1.9946
|1.9752
|1.9988
|2023
|2007.12.19 18:43
|close
|1014
|0.96
|1.9969
|1.9752
|1.9988
|22.08
|5608.99
|2024
|2007.12.19 18:43
|close
|1013
|0.48
|1.9968
|1.9753
|2.0011
|-0.48
|5608.51
|2025
|2007.12.19 18:43
|close
|1012
|0.24
|1.9967
|1.9753
|2.0033
|-5.76
|5602.75
|2026
|2007.12.19 18:43
|close
|1011
|0.12
|1.9968
|1.9754
|2.0056
|-5.52
|5597.23
|2027
|2007.12.19 18:43
|close
|1010
|0.06
|1.9968
|1.9755
|2.0079
|-4.14
|5593.09
|2028
|2007.12.19 18:44
|close
|1009
|0.03
|1.9966
|1.9756
|2.0102
|-2.82
|5590.27
|2029
|2007.12.19 21:30
|buy
|1015
|0.03
|1.9985
|1.9681
|2.0027
|2030
|2007.12.19 23:52
|buy
|1016
|0.06
|1.9961
|1.9679
|2.0003
|2031
|2007.12.20 01:09
|close
|1016
|0.06
|1.9981
|1.9679
|2.0003
|1.43
|5591.70
|2032
|2007.12.20 01:10
|close
|1015
|0.03
|1.9980
|1.9681
|2.0027
|-0.03
|5591.66
|2033
|2007.12.20 20:00
|buy
|1017
|0.03
|1.9831
|1.9527
|1.9873
|2034
|2007.12.20 23:08
|buy
|1018
|0.06
|1.9756
|1.9474
|1.9798
|2035
|2007.12.20 23:08
|buy
|1019
|0.12
|1.9711
|1.9451
|1.9753
|2036
|2007.12.20 23:11
|buy
|1020
|0.24
|1.9631
|1.9393
|1.9673
|2037
|2007.12.20 23:14
|t/p
|1018
|0.06
|1.9798
|1.9474
|1.9798
|2.52
|5594.18
|2038
|2007.12.20 23:14
|t/p
|1019
|0.12
|1.9753
|1.9451
|1.9753
|5.04
|5599.22
|2039
|2007.12.20 23:14
|t/p
|1020
|0.24
|1.9673
|1.9393
|1.9673
|10.08
|5609.30
|2040
|2007.12.20 23:14
|close
|1017
|0.03
|1.9833
|1.9527
|1.9873
|0.06
|5609.36
|2041
|2007.12.21 09:30
|sell
|1021
|0.03
|1.9859
|2.0163
|1.9817
|2042
|2007.12.21 10:59
|close
|1021
|0.03
|1.9825
|2.0163
|1.9817
|1.02
|5610.38
|2043
|2007.12.21 16:30
|buy
|1022
|0.03
|1.9873
|1.9569
|1.9915
|2044
|2007.12.21 16:47
|buy
|1023
|0.06
|1.9851
|1.9569
|1.9893
|2045
|2007.12.21 17:03
|buy
|1024
|0.12
|1.9827
|1.9567
|1.9869
|2046
|2007.12.21 20:00
|close
|1024
|0.12
|1.9846
|1.9567
|1.9869
|2.28
|5612.66
|2047
|2007.12.21 20:01
|close
|1023
|0.06
|1.9847
|1.9569
|1.9893
|-0.24
|5612.42
|2048
|2007.12.21 20:01
|close
|1022
|0.03
|1.9847
|1.9569
|1.9915
|-0.78
|5611.64
|2049
|2007.12.24 00:00
|buy
|1025
|0.03
|1.9838
|1.9534
|1.9880
|2050
|2007.12.24 02:25
|buy
|1026
|0.06
|1.9815
|1.9533
|1.9857
|2051
|2007.12.24 03:53
|close
|1026
|0.06
|1.9834
|1.9533
|1.9857
|1.14
|5612.78
|2052
|2007.12.24 03:53
|close
|1025
|0.03
|1.9833
|1.9534
|1.9880
|-0.15
|5612.63
|2053
|2007.12.26 12:30
|buy
|1027
|0.03
|1.9822
|1.9518
|1.9864
|2054
|2007.12.27 04:02
|close
|1027
|0.03
|1.9856
|1.9518
|1.9864
|1.14
|5613.77
|2055
|2007.12.27 08:30
|sell
|1028
|0.03
|1.9856
|2.0160
|1.9814
|2056
|2007.12.27 08:58
|sell
|1029
|0.06
|1.9881
|2.0163
|1.9839
|2057
|2007.12.27 09:05
|close
|1029
|0.06
|1.9861
|2.0163
|1.9839
|1.20
|5614.97
|2058
|2007.12.27 09:05
|close
|1028
|0.03
|1.9860
|2.0160
|1.9814
|-0.12
|5614.85
|2059
|2007.12.27 13:01
|sell
|1030
|0.03
|1.9883
|2.0187
|1.9841
|2060
|2007.12.27 13:21
|sell
|1031
|0.06
|1.9905
|2.0187
|1.9863
|2061
|2007.12.27 14:23
|sell
|1032
|0.12
|1.9929
|2.0189
|1.9887
|2062
|2007.12.27 14:46
|sell
|1033
|0.24
|1.9952
|2.0190
|1.9910
|2063
|2007.12.27 15:09
|close
|1033
|0.24
|1.9930
|2.0190
|1.9910
|5.28
|5620.13
|2064
|2007.12.27 15:09
|close
|1032
|0.12
|1.9931
|2.0189
|1.9887
|-0.24
|5619.89
|2065
|2007.12.27 15:09
|close
|1031
|0.06
|1.9932
|2.0187
|1.9863
|-1.62
|5618.27
|2066
|2007.12.27 15:10
|close
|1030
|0.03
|1.9933
|2.0187
|1.9841
|-1.50
|5616.77
|2067
|2007.12.27 16:30
|sell
|1034
|0.03
|1.9898
|2.0202
|1.9856
|2068
|2007.12.27 17:18
|sell
|1035
|0.06
|1.9920
|2.0202
|1.9878
|2069
|2007.12.27 17:30
|close
|1035
|0.06
|1.9901
|2.0202
|1.9878
|1.14
|5617.91
|2070
|2007.12.27 17:30
|close
|1034
|0.03
|1.9901
|2.0202
|1.9856
|-0.09
|5617.82
|2071
|2007.12.27 23:30
|sell
|1036
|0.03
|1.9954
|2.0258
|1.9912
|2072
|2007.12.28 03:01
|sell
|1037
|0.06
|1.9977
|2.0259
|1.9935
|2073
|2007.12.28 04:56
|close
|1037
|0.06
|1.9958
|2.0259
|1.9935
|1.14
|5618.96
|2074
|2007.12.28 04:56
|close
|1036
|0.03
|1.9959
|2.0258
|1.9912
|-0.20
|5618.76
|2075
|2007.12.28 14:30
|sell
|1038
|0.03
|1.9961
|2.0265
|1.9919
|2076
|2007.12.28 15:35
|close
|1038
|0.03
|1.9927
|2.0265
|1.9919
|1.02
|5619.78
|2077
|2007.12.28 22:00
|buy
|1039
|0.03
|1.9934
|1.9630
|1.9976
|2078
|2007.12.28 22:55
|close
|1039
|0.03
|1.9969
|1.9630
|1.9976
|1.05
|5620.83
|2079
|2007.12.31 08:08
|sell
|1040
|0.03
|1.9979
|2.0283
|1.9937
|2080
|2007.12.31 11:02
|sell
|1041
|0.06
|2.0004
|2.0286
|1.9962
|2081
|2007.12.31 11:16
|sell
|1042
|0.12
|2.0029
|2.0289
|1.9987
|2082
|2007.12.31 11:48
|sell
|1043
|0.24
|2.0055
|2.0293
|2.0013
|2083
|2007.12.31 12:10
|close
|1043
|0.24
|2.0033
|2.0293
|2.0013
|5.28
|5626.11
|2084
|2007.12.31 12:11
|close
|1042
|0.12
|2.0034
|2.0289
|1.9987
|-0.60
|5625.51
|2085
|2007.12.31 12:11
|close
|1041
|0.06
|2.0033
|2.0286
|1.9962
|-1.74
|5623.77
|2086
|2007.12.31 12:11
|close
|1040
|0.03
|2.0034
|2.0283
|1.9937
|-1.65
|5622.12
|2087
|2007.12.31 16:30
|sell
|1044
|0.03
|1.9986
|2.0290
|1.9944
|2088
|2007.12.31 16:47
|close
|1044
|0.03
|1.9952
|2.0290
|1.9944
|1.02
|5623.14
|2089
|2008.01.02 17:30
|buy
|1045
|0.03
|1.9809
|1.9505
|1.9851
|2090
|2008.01.03 09:23
|buy
|1046
|0.06
|1.9786
|1.9504
|1.9828
|2091
|2008.01.03 09:35
|buy
|1047
|0.12
|1.9764
|1.9504
|1.9806
|2092
|2008.01.03 09:43
|close
|1047
|0.12
|1.9783
|1.9504
|1.9806
|2.28
|5625.42
|2093
|2008.01.03 09:43
|close
|1046
|0.06
|1.9782
|1.9504
|1.9828
|-0.24
|5625.18
|2094
|2008.01.03 09:43
|close
|1045
|0.03
|1.9781
|1.9505
|1.9851
|-0.72
|5624.46
|2095
|2008.01.03 14:00
|buy
|1048
|0.03
|1.9789
|1.9485
|1.9831
|2096
|2008.01.03 14:10
|close
|1048
|0.03
|1.9823
|1.9485
|1.9831
|1.02
|5625.48
|2097
|2008.01.03 19:30
|buy
|1049
|0.03
|1.9752
|1.9448
|1.9794
|2098
|2008.01.03 22:08
|buy
|1050
|0.06
|1.9728
|1.9446
|1.9770
|2099
|2008.01.04 08:02
|buy
|1051
|0.12
|1.9706
|1.9446
|1.9748
|2100
|2008.01.04 08:32
|buy
|1052
|0.24
|1.9683
|1.9445
|1.9725
|2101
|2008.01.04 08:56
|close
|1052
|0.24
|1.9702
|1.9445
|1.9725
|4.56
|5630.04
|2102
|2008.01.04 08:56
|close
|1051
|0.12
|1.9701
|1.9446
|1.9748
|-0.60
|5629.44
|2103
|2008.01.04 08:57
|close
|1050
|0.06
|1.9702
|1.9446
|1.9770
|-1.48
|5627.95
|2104
|2008.01.04 08:57
|close
|1049
|0.03
|1.9702
|1.9448
|1.9794
|-1.46
|5626.49
|2105
|2008.01.04 11:00
|buy
|1053
|0.03
|1.9770
|1.9466
|1.9812
|2106
|2008.01.04 13:30
|buy
|1054
|0.06
|1.9748
|1.9466
|1.9790
|2107
|2008.01.04 14:10
|close
|1054
|0.06
|1.9767
|1.9466
|1.9790
|1.14
|5627.63
|2108
|2008.01.04 14:10
|close
|1053
|0.03
|1.9766
|1.9466
|1.9812
|-0.12
|5627.51
|2109
|2008.01.04 16:30
|sell
|1055
|0.03
|1.9743
|2.0047
|1.9701
|2110
|2008.01.04 16:43
|sell
|1056
|0.06
|1.9765
|2.0047
|1.9723
|2111
|2008.01.04 16:52
|close
|1056
|0.06
|1.9746
|2.0047
|1.9723
|1.14
|5628.65
|2112
|2008.01.04 16:52
|close
|1055
|0.03
|1.9747
|2.0047
|1.9701
|-0.12
|5628.53
|2113
|2008.01.07 07:00
|buy
|1057
|0.03
|1.9708
|1.9404
|1.9750
|2114
|2008.01.07 07:26
|buy
|1058
|0.06
|1.9686
|1.9404
|1.9728
|2115
|2008.01.07 07:51
|close
|1058
|0.06
|1.9705
|1.9404
|1.9728
|1.14
|5629.67
|2116
|2008.01.07 07:51
|close
|1057
|0.03
|1.9704
|1.9404
|1.9750
|-0.12
|5629.55
|2117
|2008.01.07 08:00
|buy
|1059
|0.03
|1.9701
|1.9397
|1.9743
|2118
|2008.01.07 08:45
|buy
|1060
|0.06
|1.9678
|1.9396
|1.9720
|2119
|2008.01.07 09:28
|close
|1060
|0.06
|1.9697
|1.9396
|1.9720
|1.14
|5630.69
|2120
|2008.01.07 09:28
|close
|1059
|0.03
|1.9696
|1.9397
|1.9743
|-0.15
|5630.54
|2121
|2008.01.07 10:00
|buy
|1061
|0.03
|1.9730
|1.9426
|1.9772
|2122
|2008.01.07 11:05
|buy
|1062
|0.06
|1.9708
|1.9426
|1.9750
|2123
|2008.01.07 12:04
|close
|1062
|0.06
|1.9727
|1.9426
|1.9750
|1.14
|5631.68
|2124
|2008.01.07 12:04
|close
|1061
|0.03
|1.9726
|1.9426
|1.9772
|-0.12
|5631.56
|2125
|2008.01.07 17:30
|sell
|1063
|0.03
|1.9684
|1.9988
|1.9642
|2126
|2008.01.07 17:53
|sell
|1064
|0.06
|1.9706
|1.9988
|1.9664
|2127
|2008.01.07 22:19
|close
|1064
|0.06
|1.9687
|1.9988
|1.9664
|1.14
|5632.70
|2128
|2008.01.07 22:20
|close
|1063
|0.03
|1.9686
|1.9988
|1.9642
|-0.06
|5632.64
|2129
|2008.01.08 03:00
|buy
|1065
|0.03
|1.9702
|1.9398
|1.9744
|2130
|2008.01.08 07:53
|close
|1065
|0.03
|1.9736
|1.9398
|1.9744
|1.02
|5633.66
|2131
|2008.01.08 12:30
|sell
|1066
|0.03
|1.9759
|2.0063
|1.9717
|2132
|2008.01.08 16:00
|sell
|1067
|0.06
|1.9782
|2.0064
|1.9740
|2133
|2008.01.08 16:08
|close
|1067
|0.06
|1.9763
|2.0064
|1.9740
|1.14
|5634.80
|2134
|2008.01.08 16:08
|close
|1066
|0.03
|1.9764
|2.0063
|1.9717
|-0.15
|5634.65
|2135
|2008.01.09 00:30
|buy
|1068
|0.03
|1.9736
|1.9432
|1.9778
|2136
|2008.01.09 08:12
|buy
|1069
|0.06
|1.9710
|1.9428
|1.9752
|2137
|2008.01.09 08:31
|buy
|1070
|0.12
|1.9687
|1.9427
|1.9729
|2138
|2008.01.09 08:36
|close
|1070
|0.12
|1.9706
|1.9427
|1.9729
|2.28
|5636.93
|2139
|2008.01.09 08:36
|close
|1069
|0.06
|1.9707
|1.9428
|1.9752
|-0.18
|5636.75
|2140
|2008.01.09 08:36
|close
|1068
|0.03
|1.9708
|1.9432
|1.9778
|-0.84
|5635.91
|2141
|2008.01.09 20:00
|buy
|1071
|0.03
|1.9574
|1.9270
|1.9616
|2142
|2008.01.10 08:50
|buy
|1072
|0.06
|1.9551
|1.9269
|1.9593
|2143
|2008.01.10 09:27
|close
|1072
|0.06
|1.9570
|1.9269
|1.9593
|1.14
|5637.05
|2144
|2008.01.10 09:28
|close
|1071
|0.03
|1.9571
|1.9270
|1.9616
|0.03
|5637.08
|2145
|2008.01.10 09:30
|buy
|1073
|0.03
|1.9573
|1.9269
|1.9615
|2146
|2008.01.10 10:50
|close
|1073
|0.03
|1.9607
|1.9269
|1.9615
|1.02
|5638.10
|2147
|2008.01.10 14:30
|sell
|1074
|0.03
|1.9563
|1.9867
|1.9521
|2148
|2008.01.10 15:24
|sell
|1075
|0.06
|1.9586
|1.9868
|1.9544
|2149
|2008.01.10 15:39
|sell
|1076
|0.12
|1.9609
|1.9869
|1.9567
|2150
|2008.01.10 15:58
|close
|1076
|0.12
|1.9591
|1.9869
|1.9567
|2.16
|5640.26
|2151
|2008.01.10 15:58
|close
|1075
|0.06
|1.9590
|1.9868
|1.9544
|-0.24
|5640.02
|2152
|2008.01.10 15:58
|close
|1074
|0.03
|1.9588
|1.9867
|1.9521
|-0.75
|5639.27
|2153
|2008.01.10 19:00
|buy
|1077
|0.03
|1.9591
|1.9287
|1.9633
|2154
|2008.01.10 21:38
|close
|1077
|0.03
|1.9625
|1.9287
|1.9633
|1.02
|5640.29
|2155
|2008.01.11 02:00
|sell
|1078
|0.03
|1.9609
|1.9913
|1.9567
|2156
|2008.01.11 04:40
|sell
|1079
|0.06
|1.9631
|1.9913
|1.9589
|2157
|2008.01.11 06:52
|close
|1079
|0.06
|1.9612
|1.9913
|1.9589
|1.14
|5641.43
|2158
|2008.01.11 06:52
|close
|1078
|0.03
|1.9610
|1.9913
|1.9567
|-0.03
|5641.40
|2159
|2008.01.11 12:30
|buy
|1080
|0.03
|1.9570
|1.9266
|1.9612
|2160
|2008.01.11 14:01
|close
|1080
|0.03
|1.9605
|1.9266
|1.9612
|1.05
|5642.45
|2161
|2008.01.11 20:30
|sell
|1081
|0.03
|1.9572
|1.9876
|1.9530
|2162
|2008.01.14 00:25
|sell
|1082
|0.06
|1.9594
|1.9876
|1.9552
|2163
|2008.01.14 07:09
|sell
|1083
|0.12
|1.9617
|1.9877
|1.9575
|2164
|2008.01.14 08:58
|sell
|1084
|0.24
|1.9640
|1.9878
|1.9598
|2165
|2008.01.14 09:46
|close
|1084
|0.24
|1.9619
|1.9878
|1.9598
|5.04
|5647.49
|2166
|2008.01.14 09:46
|close
|1083
|0.12
|1.9616
|1.9877
|1.9575
|0.12
|5647.61
|2167
|2008.01.14 09:46
|close
|1082
|0.06
|1.9617
|1.9876
|1.9552
|-1.38
|5646.23
|2168
|2008.01.14 09:46
|close
|1081
|0.03
|1.9618
|1.9876
|1.9530
|-1.43
|5644.80
|2169
|2008.01.14 13:00
|sell
|1085
|0.03
|1.9628
|1.9932
|1.9586
|2170
|2008.01.14 14:07
|close
|1085
|0.03
|1.9594
|1.9932
|1.9586
|1.02
|5645.82
|2171
|2008.01.15 02:30
|buy
|1086
|0.03
|1.9564
|1.9260
|1.9606
|2172
|2008.01.15 10:11
|close
|1086
|0.03
|1.9598
|1.9260
|1.9606
|1.02
|5646.84
|2173
|2008.01.15 18:00
|sell
|1087
|0.03
|1.9668
|1.9972
|1.9626
|2174
|2008.01.15 22:04
|close
|1087
|0.03
|1.9634
|1.9972
|1.9626
|1.02
|5647.86
|2175
|2008.01.16 04:01
|buy
|1088
|0.03
|1.9631
|1.9327
|1.9673
|2176
|2008.01.16 05:29
|buy
|1089
|0.06
|1.9608
|1.9326
|1.9650
|2177
|2008.01.16 07:55
|buy
|1090
|0.12
|1.9585
|1.9325
|1.9627
|2178
|2008.01.16 09:06
|close
|1090
|0.12
|1.9603
|1.9325
|1.9627
|2.16
|5650.02
|2179
|2008.01.16 09:06
|close
|1089
|0.06
|1.9605
|1.9326
|1.9650
|-0.18
|5649.84
|2180
|2008.01.16 09:06
|close
|1088
|0.03
|1.9604
|1.9327
|1.9673
|-0.81
|5649.03
|2181
|2008.01.16 10:00
|buy
|1091
|0.03
|1.9620
|1.9316
|1.9662
|2182
|2008.01.16 10:15
|buy
|1092
|0.06
|1.9597
|1.9315
|1.9639
|2183
|2008.01.16 11:20
|buy
|1093
|0.12
|1.9575
|1.9315
|1.9617
|2184
|2008.01.16 11:47
|buy
|1094
|0.24
|1.9553
|1.9315
|1.9595
|2185
|2008.01.16 12:06
|close
|1094
|0.24
|1.9572
|1.9315
|1.9595
|4.56
|5653.59
|2186
|2008.01.16 12:06
|close
|1093
|0.12
|1.9571
|1.9315
|1.9617
|-0.48
|5653.11
|2187
|2008.01.16 12:06
|close
|1092
|0.06
|1.9572
|1.9315
|1.9639
|-1.50
|5651.61
|2188
|2008.01.16 12:06
|close
|1091
|0.03
|1.9574
|1.9316
|1.9662
|-1.38
|5650.23
|2189
|2008.01.16 14:30
|buy
|1095
|0.03
|1.9634
|1.9330
|1.9676
|2190
|2008.01.16 14:37
|buy
|1096
|0.06
|1.9611
|1.9329
|1.9653
|2191
|2008.01.16 14:45
|close
|1096
|0.06
|1.9631
|1.9329
|1.9653
|1.20
|5651.43
|2192
|2008.01.16 14:45
|close
|1095
|0.03
|1.9632
|1.9330
|1.9676
|-0.06
|5651.37
|2193
|2008.01.16 19:00
|sell
|1097
|0.03
|1.9596
|1.9900
|1.9554
|2194
|2008.01.16 19:33
|sell
|1098
|0.06
|1.9619
|1.9901
|1.9577
|2195
|2008.01.16 20:26
|sell
|1099
|0.12
|1.9642
|1.9902
|1.9600
|2196
|2008.01.16 23:27
|close
|1099
|0.12
|1.9624
|1.9902
|1.9600
|2.16
|5653.53
|2197
|2008.01.16 23:27
|close
|1098
|0.06
|1.9622
|1.9901
|1.9577
|-0.18
|5653.35
|2198
|2008.01.16 23:27
|close
|1097
|0.03
|1.9624
|1.9900
|1.9554
|-0.84
|5652.51
|2199
|2008.01.17 08:30
|sell
|1100
|0.03
|1.9624
|1.9928
|1.9582
|2200
|2008.01.17 08:35
|sell
|1101
|0.06
|1.9646
|1.9928
|1.9604
|2201
|2008.01.17 09:02
|close
|1101
|0.06
|1.9627
|1.9928
|1.9604
|1.14
|5653.65
|2202
|2008.01.17 09:02
|close
|1100
|0.03
|1.9628
|1.9928
|1.9582
|-0.12
|5653.53
|2203
|2008.01.17 09:30
|sell
|1102
|0.03
|1.9626
|1.9930
|1.9584
|2204
|2008.01.17 09:33
|sell
|1103
|0.06
|1.9649
|1.9931
|1.9607
|2205
|2008.01.17 09:34
|sell
|1104
|0.12
|1.9673
|1.9933
|1.9631
|2206
|2008.01.17 10:02
|sell
|1105
|0.24
|1.9697
|1.9935
|1.9655
|2207
|2008.01.17 10:53
|close
|1105
|0.24
|1.9677
|1.9935
|1.9655
|4.80
|5658.33
|2208
|2008.01.17 10:53
|close
|1104
|0.12
|1.9676
|1.9933
|1.9631
|-0.36
|5657.97
|2209
|2008.01.17 10:53
|close
|1103
|0.06
|1.9677
|1.9931
|1.9607
|-1.68
|5656.29
|2210
|2008.01.17 10:53
|close
|1102
|0.03
|1.9676
|1.9930
|1.9584
|-1.50
|5654.79
|2211
|2008.01.17 13:00
|sell
|1106
|0.03
|1.9624
|1.9928
|1.9582
|2212
|2008.01.17 13:11
|sell
|1107
|0.06
|1.9646
|1.9928
|1.9604
|2213
|2008.01.17 13:31
|sell
|1108
|0.12
|1.9669
|1.9929
|1.9627
|2214
|2008.01.17 14:03
|sell
|1109
|0.24
|1.9691
|1.9929
|1.9649
|2215
|2008.01.17 14:35
|close
|1109
|0.24
|1.9671
|1.9929
|1.9649
|4.80
|5659.59
|2216
|2008.01.17 14:35
|close
|1108
|0.12
|1.9670
|1.9929
|1.9627
|-0.12
|5659.47
|2217
|2008.01.17 14:35
|close
|1107
|0.06
|1.9671
|1.9928
|1.9604
|-1.50
|5657.97
|2218
|2008.01.17 14:35
|close
|1106
|0.03
|1.9670
|1.9928
|1.9582
|-1.38
|5656.59
|2219
|2008.01.17 19:30
|sell
|1110
|0.03
|1.9725
|2.0029
|1.9683
|2220
|2008.01.17 21:31
|close
|1110
|0.03
|1.9689
|2.0029
|1.9683
|1.08
|5657.67
|2221
|2008.01.18 08:30
|buy
|1111
|0.03
|1.9703
|1.9399
|1.9745
|2222
|2008.01.18 09:01
|buy
|1112
|0.06
|1.9680
|1.9398
|1.9722
|2223
|2008.01.18 09:25
|close
|1112
|0.06
|1.9699
|1.9398
|1.9722
|1.14
|5658.81
|2224
|2008.01.18 09:25
|close
|1111
|0.03
|1.9700
|1.9399
|1.9745
|-0.09
|5658.72
|2225
|2008.01.18 16:00
|buy
|1113
|0.03
|1.9594
|1.9290
|1.9636
|2226
|2008.01.18 16:44
|buy
|1114
|0.06
|1.9571
|1.9289
|1.9613
|2227
|2008.01.18 16:54
|buy
|1115
|0.12
|1.9549
|1.9289
|1.9591
|2228
|2008.01.18 17:24
|buy
|1116
|0.24
|1.9527
|1.9289
|1.9569
|2229
|2008.01.18 17:30
|close
|1116
|0.24
|1.9546
|1.9289
|1.9569
|4.56
|5663.28
|2230
|2008.01.18 17:31
|close
|1115
|0.12
|1.9547
|1.9289
|1.9591
|-0.24
|5663.04
|2231
|2008.01.18 17:31
|close
|1114
|0.06
|1.9548
|1.9289
|1.9613
|-1.38
|5661.66
|2232
|2008.01.18 17:31
|close
|1113
|0.03
|1.9549
|1.9290
|1.9636
|-1.35
|5660.31
|2233
|2008.01.18 20:30
|buy
|1117
|0.03
|1.9551
|1.9247
|1.9593
|2234
|2008.01.18 23:00
|close at stop
|1117
|0.03
|1.9553
|1.9247
|1.9593
|0.06
|5660.37