Strategy Tester Report
10p3v0.03 - 10-07
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.02 08:00 - 2008.01.18 22:30 (2007.01.01 - 2008.01.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=42; Lots=0.01; InitialStop=150; TrailingStop=0; MaxTrades=7; Multiplier=2; Pips=22; OrderstoProtect=0; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test13856Ticks modelled1743788Modelling quality89.99%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit660.37Gross profit1378.85Gross loss-718.48
Profit factor1.92Expected payoff0.59
Absolute drawdown430.43Maximal drawdown517.51 (10.17%)Relative drawdown10.17% (517.51)
Total trades1117Short positions (won %)556 (47.66%)Long positions (won %)561 (48.31%)
Profit trades (% of total)536 (47.99%)Loss trades (% of total)581 (52.01%)
Largestprofit trade49.92loss trade-12.00
Averageprofit trade2.57loss trade-1.24
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (8.44)consecutive losses (loss in money)6 (-41.42)
Maximalconsecutive profit (count of wins)55.68 (2)consecutive loss (count of losses)-41.42 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 14:00sell10.031.97112.00151.9669
22007.01.02 14:40sell20.041.97332.00151.9691
32007.01.02 16:11close20.041.97092.00151.96910.965000.96
42007.01.02 16:11close10.031.97082.00151.96690.095001.05
52007.01.03 20:30buy30.031.95151.92111.9557
62007.01.04 07:39buy40.061.94911.92091.9533
72007.01.04 08:31close40.061.95111.92091.95331.205002.25
82007.01.04 08:31close30.031.95121.92111.95570.035002.28
92007.01.04 14:00buy50.031.94551.91511.9497
102007.01.04 14:29buy60.061.94311.91491.9473
112007.01.04 16:03close60.061.94511.91491.94731.205003.48
122007.01.04 16:03close50.031.94491.91511.9497-0.185003.30
132007.01.05 08:00buy70.031.93971.90931.9439
142007.01.05 08:54close70.031.94311.90931.94391.025004.32
152007.01.05 20:31buy80.031.93051.90011.9347
162007.01.08 01:18buy90.061.92831.90011.9325
172007.01.08 06:33close90.061.93021.90011.93251.145005.46
182007.01.08 06:33close80.031.93011.90011.9347-0.085005.37
192007.01.08 15:00sell100.031.92841.95881.9242
202007.01.08 15:11sell110.061.93061.95881.9264
212007.01.08 15:55sell120.121.93281.95881.9286
222007.01.08 16:01sell130.161.93511.95891.9309
232007.01.08 17:47sell140.321.93741.95901.9332
242007.01.08 18:03sell150.641.93981.95921.9356
252007.01.08 20:03close150.641.93721.95921.935616.645022.01
262007.01.08 20:03close140.321.93731.95901.93320.325022.33
272007.01.08 20:03close130.161.93721.95891.9309-3.365018.97
282007.01.08 20:03close120.121.93731.95881.9286-5.405013.57
292007.01.08 20:03close110.061.93721.95881.9264-3.965009.61
302007.01.08 20:03close100.031.93711.95881.9242-2.615007.00
312007.01.08 22:34sell160.031.93751.96791.9333
322007.01.09 00:51sell170.061.93971.96791.9355
332007.01.09 01:12sell180.121.94191.96791.9377
342007.01.09 08:40sell190.161.94421.96801.9400
352007.01.09 09:53close190.161.94191.96801.94003.685010.68
362007.01.09 09:53close180.121.94201.96791.9377-0.125010.56
372007.01.09 09:53close170.061.94191.96791.9355-1.325009.24
382007.01.09 09:53close160.031.94181.96791.9333-1.345007.91
392007.01.10 06:01buy200.031.93671.90631.9409
402007.01.10 08:38close200.031.94011.90631.94091.025008.93
412007.01.10 13:33sell210.031.93791.96831.9337
422007.01.10 16:12close210.031.93451.96831.93371.025009.95
432007.01.10 23:30buy220.031.93281.90241.9370
442007.01.11 10:19close220.031.93621.90241.93701.145011.08
452007.01.11 17:00sell230.031.94141.97181.9372
462007.01.11 17:54sell240.061.94361.97181.9394
472007.01.11 22:24sell250.121.94591.97191.9417
482007.01.11 23:32close250.121.94401.97191.94172.285013.36
492007.01.11 23:32close240.061.94431.97181.9394-0.425012.94
502007.01.11 23:32close230.031.94401.97181.9372-0.785012.16
512007.01.12 07:00sell260.031.94471.97511.9405
522007.01.12 07:39sell270.061.94701.97521.9428
532007.01.12 10:02close270.061.94501.97521.94281.205013.36
542007.01.12 10:02close260.031.94511.97511.9405-0.125013.24
552007.01.12 10:02sell280.031.94481.97521.9406
562007.01.12 10:24sell290.061.94711.97531.9429
572007.01.12 10:54sell300.121.94931.97531.9451
582007.01.12 14:30close300.121.94741.97531.94512.285015.52
592007.01.12 14:30close290.061.94691.97531.94290.125015.64
602007.01.12 14:30close280.031.94641.97521.9406-0.485015.16
612007.01.12 20:00sell310.031.95661.98701.9524
622007.01.12 22:32sell320.061.95891.98711.9547
632007.01.15 05:00sell330.121.96111.98711.9569
642007.01.15 08:09close330.121.95931.98711.95692.165017.32
652007.01.15 08:09close320.061.95941.98711.9547-0.395016.93
662007.01.15 08:10close310.031.95951.98701.9524-0.925016.02
672007.01.15 15:00sell340.031.96551.99591.9613
682007.01.16 08:09sell350.061.96771.99591.9635
692007.01.16 09:58close350.061.96581.99591.96351.145017.16
702007.01.16 09:58close340.031.96551.99591.9613-0.055017.11
712007.01.16 14:00sell360.031.96701.99741.9628
722007.01.16 15:52close360.031.96351.99741.96281.055018.16
732007.01.16 21:30buy370.031.96211.93171.9663
742007.01.17 09:00close370.031.96551.93171.96631.065019.22
752007.01.17 20:30sell380.031.96821.99861.9640
762007.01.17 23:32sell390.061.97041.99861.9662
772007.01.18 03:22sell400.121.97261.99861.9684
782007.01.18 08:32sell410.241.97481.99861.9706
792007.01.18 09:07sell420.321.97711.99871.9729
802007.01.18 10:14close420.321.97451.99871.97298.325027.54
812007.01.18 10:15close410.241.97441.99861.97060.965028.50
822007.01.18 10:15close400.121.97431.99861.9684-2.045026.46
832007.01.18 10:15close390.061.97421.99861.9662-2.555023.91
842007.01.18 10:15close380.031.97411.99861.9640-1.915022.00
852007.01.18 11:00sell430.031.97222.00261.9680
862007.01.18 13:25close430.031.96882.00261.96801.025023.02
872007.01.18 17:00buy440.031.97241.94201.9766
882007.01.19 03:06close440.031.97581.94201.97661.065024.08
892007.01.19 08:00sell450.031.97522.00561.9710
902007.01.19 10:51close450.031.97182.00561.97101.025025.10
912007.01.19 17:30buy460.031.97571.94531.9799
922007.01.19 20:31buy470.061.97351.94531.9777
932007.01.22 03:30close470.061.97541.94531.97771.225026.31
942007.01.22 03:30close460.031.97531.94531.9799-0.085026.23
952007.01.22 07:00sell480.031.97452.00491.9703
962007.01.22 17:02sell490.061.97672.00491.9725
972007.01.23 03:39sell500.121.97902.00501.9748
982007.01.23 08:35sell510.241.98122.00501.9770
992007.01.23 09:18sell520.481.98342.00501.9792
1002007.01.23 11:09sell530.641.98562.00501.9814
1012007.01.23 11:59close530.641.98312.00501.981416.005042.23
1022007.01.23 11:59close520.481.98332.00501.97920.485042.71
1032007.01.23 11:59close510.241.98322.00501.9770-4.805037.91
1042007.01.23 11:59close500.121.98362.00501.9748-5.525032.39
1052007.01.23 12:00close490.061.98352.00491.9725-4.175028.22
1062007.01.23 12:00close480.031.98352.00491.9703-2.755025.48
1072007.01.23 17:00sell540.031.98672.01711.9825
1082007.01.23 19:36close540.031.98322.01711.98251.055026.53
1092007.01.24 04:31buy550.031.98231.95191.9865
1102007.01.24 07:30buy560.061.98001.95181.9842
1112007.01.24 07:45buy570.121.97781.95181.9820
1122007.01.24 08:49buy580.241.97551.95171.9797
1132007.01.24 09:16buy590.481.97301.95141.9772
1142007.01.24 10:30buy600.641.97071.95131.9749
1152007.01.24 10:47close600.641.97341.95131.974917.285043.81
1162007.01.24 10:47close590.481.97351.95141.97722.405046.21
1172007.01.24 10:47close580.241.97361.95171.9797-4.565041.65
1182007.01.24 10:47close570.121.97361.95181.9820-5.045036.61
1192007.01.24 10:47close560.061.97351.95181.9842-3.905032.71
1202007.01.24 10:47close550.031.97341.95191.9865-2.675030.04
1212007.01.24 13:00buy610.031.97531.94491.9795
1222007.01.24 13:36buy620.061.97311.94491.9773
1232007.01.24 14:10buy630.121.97091.94491.9751
1242007.01.24 14:21close630.121.97281.94491.97512.285032.32
1252007.01.24 14:21close620.061.97271.94491.9773-0.245032.08
1262007.01.24 14:21close610.031.97291.94491.9795-0.725031.36
1272007.01.24 19:31buy640.031.96731.93691.9715
1282007.01.25 09:07close640.031.97071.93691.97151.145032.49
1292007.01.25 18:00sell650.031.97032.00071.9661
1302007.01.25 20:03close650.031.96682.00071.96611.055033.54
1312007.01.26 02:00buy660.031.96561.93521.9698
1322007.01.26 09:10buy670.061.96331.93511.9675
1332007.01.26 11:46buy680.121.96111.93511.9653
1342007.01.26 12:38buy690.241.95891.93511.9631
1352007.01.26 12:50close690.241.96081.93511.96314.565038.10
1362007.01.26 12:50close680.121.96071.93511.9653-0.485037.62
1372007.01.26 12:50close670.061.96081.93511.9675-1.505036.12
1382007.01.26 12:50close660.031.96081.93521.9698-1.445034.68
1392007.01.26 17:30buy700.031.96121.93081.9654
1402007.01.26 19:10buy710.061.95891.93071.9631
1412007.01.29 00:00close710.061.96101.93071.96311.345036.02
1422007.01.29 00:00close700.031.96091.93081.9654-0.055035.97
1432007.01.29 05:00buy720.031.95911.92871.9633
1442007.01.29 08:24buy730.061.95681.92861.9610
1452007.01.29 08:54close730.061.95871.92861.96101.145037.11
1462007.01.29 08:54close720.031.95861.92871.9633-0.155036.96
1472007.01.29 09:00buy740.031.96041.93001.9646
1482007.01.29 10:00buy750.061.95811.92991.9623
1492007.01.29 12:25buy760.121.95591.92991.9601
1502007.01.29 15:53close760.121.95791.92991.96012.405039.36
1512007.01.29 15:53close750.061.95781.92991.9623-0.185039.18
1522007.01.29 15:53close740.031.95771.93001.9646-0.815038.37
1532007.01.29 16:30buy770.031.95891.92851.9631
1542007.01.30 02:48close770.031.96241.92851.96311.095039.45
1552007.01.30 06:30sell780.031.96241.99281.9582
1562007.01.30 08:16sell790.061.96461.99281.9604
1572007.01.30 08:44sell800.121.96681.99281.9626
1582007.01.30 09:29sell810.241.96911.99291.9649
1592007.01.30 09:53close810.241.96711.99291.96494.805044.25
1602007.01.30 09:53close800.121.96711.99281.9626-0.365043.89
1612007.01.30 09:53close790.061.96721.99281.9604-1.565042.33
1622007.01.30 09:53close780.031.96711.99281.9582-1.415040.92
1632007.01.30 12:00sell820.031.96441.99481.9602
1642007.01.30 16:37close820.031.96101.99481.96021.025041.94
1652007.01.30 22:31buy830.031.96301.93261.9672
1662007.01.31 08:07buy840.061.96081.93261.9650
1672007.01.31 08:49buy850.121.95851.93251.9627
1682007.01.31 09:00buy860.241.95611.93231.9603
1692007.01.31 09:36buy870.481.95381.93221.9580
1702007.01.31 10:35buy880.641.95141.93201.9556
1712007.01.31 11:29close880.641.95411.93201.955617.285059.22
1722007.01.31 11:30close870.481.95391.93221.95800.485059.70
1732007.01.31 11:30close860.241.95381.93231.9603-5.525054.18
1742007.01.31 11:30close850.121.95391.93251.9627-5.525048.66
1752007.01.31 11:30close840.061.95381.93261.9650-4.205044.46
1762007.01.31 11:30close830.031.95371.93261.9672-2.755041.71
1772007.01.31 16:30buy890.031.95691.92651.9611
1782007.01.31 17:07close890.031.96041.92651.96111.055042.76
1792007.02.01 01:00sell900.031.96331.99371.9591
1802007.02.01 08:50sell910.061.96551.99371.9613
1812007.02.01 10:11close910.061.96351.99371.96131.205043.96
1822007.02.01 10:11close900.031.96351.99371.9591-0.065043.90
1832007.02.01 18:30sell920.031.96861.99901.9644
1842007.02.02 09:16close920.031.96521.99901.96440.975044.88
1852007.02.02 17:30sell930.031.96751.99791.9633
1862007.02.05 06:17close930.031.96411.99791.96330.975045.85
1872007.02.05 08:30buy940.031.96541.93501.9696
1882007.02.05 10:16buy950.061.96311.93491.9673
1892007.02.05 10:40buy960.121.96091.93491.9651
1902007.02.05 10:52buy970.241.95861.93481.9628
1912007.02.05 11:59buy980.481.95641.93481.9606
1922007.02.05 12:17close980.481.95841.93481.96069.605055.45
1932007.02.05 12:17close970.241.95831.93481.9628-0.725054.73
1942007.02.05 12:17close960.121.95831.93491.9651-3.125051.61
1952007.02.05 12:18close950.061.95811.93491.9673-3.005048.61
1962007.02.05 12:18close940.031.95831.93501.9696-2.135046.48
1972007.02.05 16:30buy990.031.95911.92871.9633
1982007.02.06 09:02close990.031.96251.92871.96331.065047.54
1992007.02.06 17:30sell1000.031.96871.99911.9645
2002007.02.06 19:23sell1010.061.97111.99931.9669
2012007.02.07 01:48close1010.061.96911.99931.96691.115048.65
2022007.02.07 01:48close1000.031.96921.99911.9645-0.205048.45
2032007.02.07 10:00sell1020.031.96951.99991.9653
2042007.02.07 14:09sell1030.061.97171.99991.9675
2052007.02.07 15:58close1030.061.96981.99991.96751.145049.59
2062007.02.07 15:59close1020.031.96971.99991.9653-0.065049.53
2072007.02.07 16:00sell1040.031.96891.99931.9647
2082007.02.08 00:28sell1050.061.97111.99931.9669
2092007.02.08 08:30close1050.061.96921.99931.96691.145050.67
2102007.02.08 08:30close1040.031.96911.99931.9647-0.205050.48
2112007.02.08 08:31sell1060.031.96861.99901.9644
2122007.02.08 13:04close1060.031.96491.99901.96441.115051.59
2132007.02.08 19:00buy1070.031.95811.92771.9623
2142007.02.09 08:29buy1080.061.95571.92751.9599
2152007.02.09 08:32buy1090.121.95341.92741.9576
2162007.02.09 08:45buy1100.241.95111.92731.9553
2172007.02.09 10:36buy1110.481.94881.92721.9530
2182007.02.09 10:50buy1120.961.94621.92681.9504
2192007.02.09 11:48close1120.961.94851.92681.950422.085073.67
2202007.02.09 11:48close1110.481.94861.92721.9530-0.965072.71
2212007.02.09 11:49close1100.241.94871.92731.9553-5.765066.95
2222007.02.09 11:49close1090.121.94881.92741.9576-5.525061.43
2232007.02.09 11:50close1080.061.94891.92751.9599-4.085057.35
2242007.02.09 11:51close1070.031.94881.92771.9623-2.755054.59
2252007.02.09 15:00buy1130.031.94781.91741.9520
2262007.02.09 19:04close1130.031.95121.91741.95201.025055.61
2272007.02.12 09:30sell1140.031.94991.98031.9457
2282007.02.12 10:49close1140.031.94651.98031.94571.025056.63
2292007.02.12 16:00buy1150.031.94711.91671.9513
2302007.02.13 08:55close1150.031.95051.91671.95131.065057.69
2312007.02.13 10:30sell1160.031.94551.97591.9413
2322007.02.13 10:43close1160.031.94191.97591.94131.085058.77
2332007.02.13 15:30buy1170.031.94401.91361.9482
2342007.02.14 00:22close1170.031.94741.91361.94821.065059.83
2352007.02.14 06:31sell1180.031.94621.97661.9420
2362007.02.14 08:08sell1190.061.94851.97671.9443
2372007.02.14 08:44sell1200.121.95071.97671.9465
2382007.02.14 09:10sell1210.241.95301.97681.9488
2392007.02.14 10:38close1210.241.95111.97681.94884.565064.39
2402007.02.14 10:38close1200.121.95121.97671.9465-0.605063.79
2412007.02.14 10:38close1190.061.95131.97671.9443-1.685062.11
2422007.02.14 10:38close1180.031.95121.97661.9420-1.505060.61
2432007.02.14 20:30sell1220.031.96161.99201.9574
2442007.02.15 00:55sell1230.061.96381.99201.9596
2452007.02.15 07:49sell1240.121.96601.99201.9618
2462007.02.15 08:52close1240.121.96411.99201.96182.285062.89
2472007.02.15 08:52close1230.061.96421.99201.9596-0.245062.65
2482007.02.15 08:52close1220.031.96431.99201.9574-0.955061.70
2492007.02.15 11:00sell1250.031.95741.98781.9532
2502007.02.15 15:00sell1260.061.95961.98781.9554
2512007.02.15 15:02close1260.061.95771.98781.95541.145062.84
2522007.02.15 15:02close1250.031.95761.98781.9532-0.065062.78
2532007.02.15 21:00buy1270.031.95511.92471.9593
2542007.02.15 22:09buy1280.061.95291.92471.9571
2552007.02.16 00:24buy1290.121.95071.92471.9549
2562007.02.16 03:33close1290.121.95251.92471.95492.165064.94
2572007.02.16 03:33close1280.061.95271.92471.9571-0.045064.90
2582007.02.16 03:35close1270.031.95261.92471.9593-0.715064.19
2592007.02.16 14:30buy1300.031.95071.92031.9549
2602007.02.16 14:45buy1310.061.94821.92001.9524
2612007.02.16 17:10close1310.061.95021.92001.95241.205065.39
2622007.02.16 17:10close1300.031.95031.92031.9549-0.125065.27
2632007.02.19 08:00sell1320.031.95451.98491.9503
2642007.02.19 09:14close1320.031.95091.98491.95031.085066.35
2652007.02.19 17:00buy1330.031.94791.91751.9521
2662007.02.19 18:13close1330.031.95151.91751.95211.085067.43
2672007.02.20 00:30sell1340.031.95071.98111.9465
2682007.02.20 03:02sell1350.061.95311.98131.9489
2692007.02.20 09:10close1350.061.95111.98131.94891.205068.63
2702007.02.20 09:10close1340.031.95091.98111.9465-0.065068.57
2712007.02.20 14:30buy1360.031.95371.92331.9579
2722007.02.20 16:55close1360.031.95711.92331.95791.025069.59
2732007.02.20 20:30sell1370.031.95401.98441.9498
2742007.02.21 00:54sell1380.061.95621.98441.9520
2752007.02.21 04:46close1380.061.95431.98441.95201.145070.73
2762007.02.21 04:46close1370.031.95421.98441.9498-0.115070.62
2772007.02.21 17:30buy1390.031.95331.92291.9575
2782007.02.22 08:19buy1400.061.95111.92291.9553
2792007.02.22 08:52buy1410.121.94881.92281.9530
2802007.02.22 09:37buy1420.241.94641.92261.9506
2812007.02.22 10:01close1420.241.94841.92261.95064.805075.42
2822007.02.22 10:01close1410.121.94831.92281.9530-0.605074.82
2832007.02.22 10:01close1400.061.94851.92291.9553-1.565073.26
2842007.02.22 10:01close1390.031.94851.92291.9575-1.325071.94
2852007.02.22 13:00buy1430.031.95081.92041.9550
2862007.02.22 17:14close1430.031.95421.92041.95501.025072.96
2872007.02.22 22:38sell1440.031.95601.98641.9518
2882007.02.23 08:27sell1450.061.95831.98651.9541
2892007.02.23 10:05close1450.061.95631.98651.95411.205074.16
2902007.02.23 10:05close1440.031.95601.98641.9518-0.055074.11
2912007.02.23 11:30sell1460.031.95681.98721.9526
2922007.02.23 13:43sell1470.061.95901.98721.9548
2932007.02.23 14:02sell1480.121.96131.98731.9571
2942007.02.23 15:19sell1490.241.96361.98741.9594
2952007.02.26 09:39sell1500.481.96591.98751.9617
2962007.02.26 09:50close1500.481.96371.98751.961710.565084.67
2972007.02.26 09:50close1490.241.96381.98741.9594-0.855083.83
2982007.02.26 09:50close1480.121.96351.98731.9571-2.825081.01
2992007.02.26 09:50close1470.061.96321.98721.9548-2.615078.40
3002007.02.26 09:50close1460.031.96341.98721.9526-2.035076.37
3012007.02.26 10:30sell1510.031.96211.99251.9579
3022007.02.26 16:50sell1520.061.96441.99261.9602
3032007.02.26 17:31close1520.061.96251.99261.96021.145077.51
3042007.02.26 17:31close1510.031.96271.99251.9579-0.185077.33
3052007.02.26 18:00buy1530.031.96311.93271.9673
3062007.02.27 08:32buy1540.061.96091.93271.9651
3072007.02.27 09:15close1540.061.96291.93271.96511.205078.53
3082007.02.27 09:15close1530.031.96291.93271.9673-0.025078.51
3092007.02.27 14:00sell1550.031.96361.99401.9594
3102007.02.27 14:29sell1560.061.96581.99401.9616
3112007.02.27 16:01close1560.061.96391.99401.96161.145079.65
3122007.02.27 16:01close1550.031.96381.99401.9594-0.065079.59
3132007.02.27 20:00sell1570.031.96391.99431.9597
3142007.02.27 21:23close1570.031.96051.99431.95971.025080.61
3152007.02.28 02:00buy1580.031.96271.93231.9669
3162007.02.28 08:05buy1590.061.96031.93211.9645
3172007.02.28 08:11buy1600.121.95801.93201.9622
3182007.02.28 08:45close1600.121.96001.93201.96222.405083.01
3192007.02.28 08:45close1590.061.95991.93211.9645-0.245082.77
3202007.02.28 08:45close1580.031.95971.93231.9669-0.905081.87
3212007.02.28 13:30buy1610.031.95911.92871.9633
3222007.02.28 14:08close1610.031.96251.92871.96331.025082.89
3232007.03.01 01:30sell1620.031.96281.99321.9586
3242007.03.01 03:29sell1630.061.96511.99331.9609
3252007.03.01 04:52close1630.061.96321.99331.96091.145084.03
3262007.03.01 04:52close1620.031.96291.99321.9586-0.035084.00
3272007.03.01 12:00buy1640.031.96171.93131.9659
3282007.03.01 16:00buy1650.061.95951.93131.9637
3292007.03.01 17:02buy1660.121.95731.93131.9615
3302007.03.01 19:48close1660.121.95911.93131.96152.165086.16
3312007.03.01 19:48close1650.061.95901.93131.9637-0.305085.86
3322007.03.01 19:48close1640.031.95901.93131.9659-0.815085.05
3332007.03.01 21:00buy1670.031.96081.93041.9650
3342007.03.01 22:32buy1680.061.95851.93031.9627
3352007.03.02 07:21buy1690.121.95611.93011.9603
3362007.03.02 07:43buy1700.241.95371.92991.9579
3372007.03.02 08:34close1700.241.95581.92991.95795.045090.09
3382007.03.02 08:34close1690.121.95571.93011.9603-0.485089.61
3392007.03.02 08:34close1680.061.95591.93031.9627-1.485088.12
3402007.03.02 08:34close1670.031.95601.93041.9650-1.405086.72
3412007.03.02 17:30buy1710.031.94591.91551.9501
3422007.03.02 20:59buy1720.061.94371.91551.9479
3432007.03.05 00:28buy1730.121.94141.91541.9456
3442007.03.05 00:38buy1740.241.93901.91521.9432
3452007.03.05 00:43buy1750.481.93671.91511.9409
3462007.03.05 00:59buy1760.961.93441.91501.9386
3472007.03.05 01:04buy1771.281.93211.91491.9363
3482007.03.07 00:09close1771.281.93511.91491.936341.685128.40
3492007.03.07 00:09close1760.961.93501.91501.93868.225136.62
3502007.03.07 00:09close1750.481.93521.91511.9409-5.975130.65
3512007.03.07 00:09close1740.241.93541.91521.9432-8.035122.63
3522007.03.07 00:09close1730.121.93531.91541.9456-7.015115.61
3532007.03.07 00:09close1720.061.93551.91551.9479-4.695110.92
3542007.03.07 00:09close1710.031.93571.91551.9501-2.945107.98
3552007.03.07 03:00sell1780.031.92971.96011.9255
3562007.03.07 08:41sell1790.061.93221.96041.9280
3572007.03.07 08:55close1790.061.93021.96041.92801.205109.18
3582007.03.07 08:55close1780.031.93011.96011.9255-0.125109.06
3592007.03.07 14:30buy1800.031.92961.89921.9338
3602007.03.07 20:24close1800.031.93321.89921.93381.085110.14
3612007.03.08 00:01sell1810.031.93031.96071.9261
3622007.03.08 04:08sell1820.061.93251.96071.9283
3632007.03.08 04:55close1820.061.93061.96071.92831.145111.28
3642007.03.08 04:57close1810.031.93041.96071.9261-0.035111.25
3652007.03.08 05:32buy1830.031.93151.90111.9357
3662007.03.08 11:37close1830.031.93501.90111.93571.055112.30
3672007.03.08 13:30sell1840.031.93101.96141.9268
3682007.03.08 15:20close1840.031.92751.96141.92681.055113.35
3692007.03.08 20:30buy1850.031.92991.89951.9341
3702007.03.09 06:01close1850.031.93341.89951.93411.095114.44
3712007.03.09 09:01sell1860.031.92931.95971.9251
3722007.03.09 12:06sell1870.061.93151.95971.9273
3732007.03.09 14:29sell1880.121.93371.95971.9295
3742007.03.09 14:30close1880.121.93171.95971.92952.405116.84
3752007.03.09 14:30close1870.061.93181.95971.9273-0.185116.66
3762007.03.09 14:30close1860.031.93191.95971.9251-0.785115.88
3772007.03.09 16:30sell1890.031.92991.96031.9257
3782007.03.09 16:59sell1900.061.93221.96041.9280
3792007.03.12 00:01sell1910.121.93451.96051.9303
3802007.03.12 00:50sell1920.241.93671.96051.9325
3812007.03.12 01:36close1920.241.93481.96051.93254.565120.44
3822007.03.12 01:36close1910.121.93461.96051.9303-0.125120.32
3832007.03.12 01:37close1900.061.93441.96041.9280-1.415118.91
3842007.03.12 01:37close1890.031.93461.96031.9257-1.465117.45
3852007.03.12 04:00sell1930.031.93341.96381.9292
3862007.03.12 07:57sell1940.061.93571.96391.9315
3872007.03.12 08:34sell1950.121.93841.96441.9342
3882007.03.12 10:34sell1960.241.94071.96451.9365
3892007.03.12 11:08sell1970.481.94301.96461.9388
3902007.03.12 12:34close1970.481.94081.96461.938810.565128.01
3912007.03.12 12:34close1960.241.94091.96451.9365-0.485127.53
3922007.03.12 12:34close1950.121.94071.96441.9342-2.765124.77
3932007.03.12 12:34close1940.061.94061.96391.9315-2.945121.83
3942007.03.12 12:34close1930.031.94051.96381.9292-2.135119.70
3952007.03.12 13:30sell1980.031.93131.96171.9271
3962007.03.12 14:15close1980.031.92771.96171.92711.085120.78
3972007.03.12 19:00buy1990.031.93251.90211.9367
3982007.03.13 02:07buy2000.061.93031.90211.9345
3992007.03.13 05:58close2000.061.93241.90211.93451.265122.04
4002007.03.13 05:58close1990.031.93251.90211.93670.045122.08
4012007.03.13 12:00buy2010.031.92961.89921.9338
4022007.03.13 14:00close2010.031.93321.89921.93381.085123.16
4032007.03.13 19:01sell2020.031.93171.96211.9275
4042007.03.13 23:27close2020.031.92831.96211.92751.025124.18
4052007.03.14 02:00buy2030.031.93031.89991.9345
4062007.03.14 05:53buy2040.061.92791.89971.9321
4072007.03.14 07:43buy2050.121.92551.89951.9297
4082007.03.14 08:16buy2060.241.92321.89941.9274
4092007.03.14 09:22close2060.241.92531.89941.92745.045129.22
4102007.03.14 09:22close2050.121.92521.89951.9297-0.365128.86
4112007.03.14 09:22close2040.061.92501.89971.9321-1.745127.12
4122007.03.14 09:22close2030.031.92511.89991.9345-1.565125.56
4132007.03.14 13:00buy2070.031.92491.89451.9291
4142007.03.14 13:25buy2080.061.92271.89451.9269
4152007.03.14 14:04close2080.061.92471.89451.92691.205126.76
4162007.03.14 14:04close2070.031.92461.89451.9291-0.095126.67
4172007.03.14 23:03sell2090.031.93431.96471.9301
4182007.03.15 00:39sell2100.061.93681.96501.9326
4192007.03.15 00:45sell2110.121.93921.96521.9350
4202007.03.15 01:14close2110.121.93721.96521.93502.405129.07
4212007.03.15 01:14close2100.061.93681.96501.93260.005129.07
4222007.03.15 01:14close2090.031.93691.96471.9301-0.925128.15
4232007.03.15 16:31sell2120.031.93501.96541.9308
4242007.03.15 17:11sell2130.061.93721.96541.9330
4252007.03.15 18:08close2130.061.93531.96541.93301.145129.29
4262007.03.15 18:09close2120.031.93511.96541.9308-0.035129.26
4272007.03.15 23:30sell2140.031.93641.96681.9322
4282007.03.16 01:01sell2150.061.93881.96701.9346
4292007.03.16 01:35close2150.061.93661.96701.93461.325130.58
4302007.03.16 01:35close2140.031.93671.96681.9322-0.145130.45
4312007.03.16 06:01sell2160.031.93741.96781.9332
4322007.03.16 08:08sell2170.061.94001.96821.9358
4332007.03.16 08:36sell2180.121.94241.96841.9382
4342007.03.16 09:15close2180.121.94041.96841.93822.405132.85
4352007.03.16 09:15close2170.061.94051.96821.9358-0.305132.55
4362007.03.16 09:15close2160.031.94041.96781.9332-0.905131.65
4372007.03.16 15:30sell2190.031.94611.97651.9419
4382007.03.16 16:59close2190.031.94271.97651.94191.025132.67
4392007.03.19 04:00buy2200.031.94211.91171.9463
4402007.03.19 09:38close2200.031.94551.91171.94631.025133.69
4412007.03.19 18:00sell2210.031.94441.97481.9402
4422007.03.20 08:24sell2220.061.94671.97491.9425
4432007.03.20 08:38sell2230.121.94891.97491.9447
4442007.03.20 09:04close2230.121.94711.97491.94472.165135.85
4452007.03.20 09:04close2220.061.94721.97491.9425-0.305135.55
4462007.03.20 09:05close2210.031.94711.97481.9402-0.865134.69
4472007.03.20 17:00sell2240.031.95771.98811.9535
4482007.03.20 17:36sell2250.061.96001.98821.9558
4492007.03.20 18:59sell2260.121.96221.98821.9580
4502007.03.21 08:51sell2270.241.96451.98831.9603
4512007.03.21 09:18close2270.241.96251.98831.96034.805139.49
4522007.03.21 09:18close2260.121.96261.98821.9580-0.665138.83
4532007.03.21 09:18close2250.061.96241.98821.9558-1.535137.30
4542007.03.21 09:18close2240.031.96221.98811.9535-1.405135.90
4552007.03.21 10:00sell2280.031.96201.99241.9578
4562007.03.21 10:30close2280.031.95861.99241.95781.025136.92
4572007.03.21 17:30buy2290.031.95921.92881.9634
4582007.03.21 19:15close2290.031.96271.92881.96341.055137.97
4592007.03.22 01:30sell2300.031.96731.99771.9631
4602007.03.22 10:30sell2310.061.97121.99941.9670
4612007.03.22 12:45close2310.061.96871.99941.96701.505139.47
4622007.03.22 12:45close2300.031.96841.99771.9631-0.335139.14
4632007.03.22 14:01sell2320.031.96741.99781.9632
4642007.03.22 15:06sell2330.061.96961.99781.9654
4652007.03.22 16:12close2330.061.96761.99781.96541.205140.34
4662007.03.22 16:12close2320.031.96771.99781.9632-0.095140.25
4672007.03.22 23:21buy2340.031.96451.93411.9687
4682007.03.23 09:38close2340.031.96791.93411.96871.065141.31
4692007.03.26 06:00buy2350.031.95941.92901.9636
4702007.03.26 07:42close2350.031.96301.92901.96361.085142.39
4712007.03.26 13:00buy2360.031.96191.93151.9661
4722007.03.26 15:27close2360.031.96541.93151.96611.055143.44
4732007.03.26 22:00sell2370.031.96911.99951.9649
4742007.03.27 10:48close2370.031.96561.99951.96491.005144.45
4752007.03.27 16:00buy2380.031.96591.93551.9701
4762007.03.27 16:10buy2390.061.96351.93531.9677
4772007.03.27 16:17close2390.061.96561.93531.96771.265145.71
4782007.03.27 16:18close2380.031.96581.93551.9701-0.035145.68
4792007.03.28 05:30buy2400.031.96651.93611.9707
4802007.03.28 06:31buy2410.061.96411.93591.9683
4812007.03.28 10:29buy2420.121.96181.93581.9660
4822007.03.28 11:52close2420.121.96371.93581.96602.285147.96
4832007.03.28 11:52close2410.061.96381.93591.9683-0.185147.78
4842007.03.28 11:52close2400.031.96371.93611.9707-0.845146.94
4852007.03.28 13:00buy2430.031.96471.93431.9689
4862007.03.28 16:36close2430.031.96811.93431.96891.025147.96
4872007.03.29 01:02buy2440.031.96241.93201.9666
4882007.03.29 08:54close2440.031.96581.93201.96661.025148.98
4892007.03.29 12:30sell2450.031.96381.99421.9596
4902007.03.30 09:18close2450.031.96041.99421.95960.975149.95
4912007.03.30 14:30buy2460.031.95831.92791.9625
4922007.03.30 14:39buy2470.061.95591.92771.9601
4932007.03.30 15:19close2470.061.95791.92771.96011.205151.15
4942007.03.30 15:19close2460.031.95781.92791.9625-0.155151.00
4952007.03.30 15:30buy2480.031.95841.92801.9626
4962007.03.30 16:06buy2490.061.95611.92791.9603
4972007.03.30 16:34close2490.061.95801.92791.96031.145152.14
4982007.03.30 16:35close2480.031.95791.92801.9626-0.155151.99
4992007.04.02 00:00sell2500.031.96931.99971.9651
5002007.04.02 08:39sell2510.061.97151.99971.9673
5012007.04.02 09:36sell2520.121.97371.99971.9695
5022007.04.02 09:58close2520.121.97191.99971.96952.165154.15
5032007.04.02 09:58close2510.061.97181.99971.9673-0.185153.97
5042007.04.02 09:58close2500.031.97171.99971.9651-0.725153.25
5052007.04.02 18:30sell2530.031.97882.00921.9746
5062007.04.03 09:12sell2540.061.98112.00931.9769
5072007.04.03 09:58close2540.061.97922.00931.97691.145154.39
5082007.04.03 09:58close2530.031.97932.00921.9746-0.205154.19
5092007.04.03 11:00sell2550.031.97852.00891.9743
5102007.04.03 12:37close2550.031.97512.00891.97431.025155.21
5112007.04.03 16:00buy2560.031.97741.94701.9816
5122007.04.03 19:47buy2570.061.97511.94691.9793
5132007.04.04 03:59buy2580.121.97291.94691.9771
5142007.04.04 06:57close2580.121.97481.94691.97712.285157.49
5152007.04.04 06:57close2570.061.97471.94691.9793-0.165157.33
5162007.04.04 06:57close2560.031.97481.94701.9816-0.745156.59
5172007.04.04 21:31sell2590.031.97452.00491.9703
5182007.04.05 09:35sell2600.061.97672.00491.9725
5192007.04.05 10:30close2600.061.97482.00491.97251.145157.73
5202007.04.05 10:30close2590.031.97472.00491.9703-0.205157.53
5212007.04.05 17:30buy2610.031.97141.94101.9756
5222007.04.06 14:13buy2620.061.96901.94081.9732
5232007.04.06 14:30buy2630.121.96651.94051.9707
5242007.04.06 14:31close2630.121.96841.94051.97072.285159.81
5252007.04.06 14:31close2620.061.96851.94081.9732-0.305159.51
5262007.04.06 14:31close2610.031.96841.94101.9756-0.865158.65
5272007.04.06 20:30buy2640.031.96561.93521.9698
5282007.04.09 13:28buy2650.061.96331.93511.9675
5292007.04.09 15:56buy2660.121.96101.93501.9652
5302007.04.10 02:36close2660.121.96291.93501.96522.435161.08
5312007.04.10 02:36close2650.061.96281.93511.9675-0.225160.86
5322007.04.10 02:36close2640.031.96291.93521.9698-0.735160.13
5332007.04.10 10:00sell2670.031.96741.99781.9632
5342007.04.10 10:10sell2680.061.96971.99791.9655
5352007.04.10 12:54sell2690.121.97201.99801.9678
5362007.04.10 13:30sell2700.241.97421.99801.9700
5372007.04.10 16:07close2700.241.97221.99801.97004.805164.93
5382007.04.10 16:07close2690.121.97231.99801.9678-0.365164.57
5392007.04.10 16:07close2680.061.97211.99791.9655-1.445163.13
5402007.04.10 16:07close2670.031.97181.99781.9632-1.325161.81
5412007.04.10 16:30sell2710.031.97322.00361.9690
5422007.04.11 03:54sell2720.061.97542.00361.9712
5432007.04.11 04:08sell2730.121.97782.00381.9736
5442007.04.11 05:10close2730.121.97592.00381.97362.285164.09
5452007.04.11 05:10close2720.061.97582.00361.9712-0.245163.85
5462007.04.11 05:10close2710.031.97592.00361.9690-0.865162.99
5472007.04.11 11:30sell2740.031.97732.00771.9731
5482007.04.11 20:13close2740.031.97392.00771.97311.025164.01
5492007.04.12 01:30buy2750.031.97691.94651.9811
5502007.04.12 02:59buy2760.061.97461.94641.9788
5512007.04.12 03:42close2760.061.97651.94641.97881.145165.15
5522007.04.12 03:42close2750.031.97641.94651.9811-0.155165.00
5532007.04.12 05:31buy2770.031.97621.94581.9804
5542007.04.12 10:59buy2780.061.97401.94581.9782
5552007.04.12 12:38close2780.061.97591.94581.97821.145166.14
5562007.04.12 12:39close2770.031.97601.94581.9804-0.065166.08
5572007.04.12 18:30sell2790.031.97712.00751.9729
5582007.04.12 21:42sell2800.061.97942.00761.9752
5592007.04.13 03:23sell2810.121.98182.00781.9776
5602007.04.13 07:44sell2820.241.98402.00781.9798
5612007.04.13 08:27sell2830.481.98632.00791.9821
5622007.04.13 13:51sell2840.961.98852.00791.9843
5632007.04.13 14:38close2840.961.98642.00791.984320.165186.24
5642007.04.13 14:38close2830.481.98652.00791.9821-0.965185.28
5652007.04.13 14:38close2820.241.98642.00781.9798-5.765179.52
5662007.04.13 14:38close2810.121.98662.00781.9776-5.765173.76
5672007.04.13 14:38close2800.061.98652.00761.9752-4.355169.41
5682007.04.13 14:38close2790.031.98672.00751.9729-2.935166.49
5692007.04.13 15:30sell2850.031.98682.01721.9826
5702007.04.13 16:39close2850.031.98332.01721.98261.055167.54
5712007.04.16 04:30sell2860.031.98832.01871.9841
5722007.04.16 10:33sell2870.061.99052.01871.9863
5732007.04.16 11:25sell2880.121.99282.01881.9886
5742007.04.16 14:21close2880.121.99102.01881.98862.165169.70
5752007.04.16 14:21close2870.061.99082.01871.9863-0.185169.52
5762007.04.16 14:21close2860.031.99092.01871.9841-0.785168.74
5772007.04.16 15:31sell2890.031.99142.02181.9872
5782007.04.17 10:29sell2900.061.99382.02201.9896
5792007.04.17 10:29sell2910.121.99642.02241.9922
5802007.04.17 10:30sell2920.241.99872.02251.9945
5812007.04.17 11:26close2920.241.99652.02251.99455.285174.02
5822007.04.17 11:26close2910.121.99672.02241.9922-0.365173.66
5832007.04.17 11:26close2900.061.99682.02201.9896-1.805171.86
5842007.04.17 11:26close2890.031.99702.02181.9872-1.735170.13
5852007.04.17 18:30sell2930.032.00452.03492.0003
5862007.04.17 21:19sell2940.062.00672.03492.0025
5872007.04.18 07:39sell2950.122.00902.03502.0048
5882007.04.18 10:29sell2960.242.01142.03522.0072
5892007.04.18 13:22close2960.242.00942.03522.00724.805174.93
5902007.04.18 13:22close2950.122.00952.03502.0048-0.605174.33
5912007.04.18 13:22close2940.062.00942.03492.0025-1.715172.62
5922007.04.18 13:22close2930.032.00952.03492.0003-1.555171.07
5932007.04.18 13:30sell2970.032.00862.03902.0044
5942007.04.18 14:04close2970.032.00512.03902.00441.055172.12
5952007.04.18 21:30buy2980.032.00651.97612.0107
5962007.04.19 04:42buy2990.062.00421.97602.0084
5972007.04.19 08:28buy3000.122.00191.97592.0061
5982007.04.19 08:44buy3010.241.99951.97572.0037
5992007.04.19 09:02close3010.242.00151.97572.00374.805176.92
6002007.04.19 09:02close3000.122.00141.97592.0061-0.605176.32
6012007.04.19 09:02close2990.062.00151.97602.0084-1.625174.70
6022007.04.19 09:02close2980.032.00141.97612.0107-1.415173.29
6032007.04.19 11:00buy3020.032.00371.97332.0079
6042007.04.19 12:40buy3030.062.00141.97322.0056
6052007.04.19 14:36close3030.062.00331.97322.00561.145174.43
6062007.04.19 14:36close3020.032.00321.97332.0079-0.155174.28
6072007.04.19 16:30buy3040.032.00251.97212.0067
6082007.04.20 08:14close3040.032.00591.97212.00671.065175.34
6092007.04.20 11:00sell3050.032.00082.03121.9966
6102007.04.20 11:13sell3060.062.00302.03121.9988
6112007.04.20 18:02close3060.062.00092.03121.99881.265176.60
6122007.04.20 18:02close3050.032.00122.03121.9966-0.125176.48
6132007.04.20 20:30sell3070.032.00312.03351.9989
6142007.04.23 00:01sell3080.062.00552.03372.0013
6152007.04.23 02:01close3080.062.00352.03372.00131.205177.68
6162007.04.23 02:01close3070.032.00362.03351.9989-0.205177.48
6172007.04.23 02:30sell3090.032.00292.03331.9987
6182007.04.23 08:44close3090.031.99932.03331.99871.085178.56
6192007.04.23 13:30buy3100.032.00151.97112.0057
6202007.04.23 15:07buy3110.061.99921.97102.0034
6212007.04.23 17:11close3110.062.00121.97102.00341.205179.76
6222007.04.23 17:11close3100.032.00111.97112.0057-0.125179.64
6232007.04.24 02:00buy3120.032.00161.97122.0058
6242007.04.24 03:36buy3130.061.99931.97112.0035
6252007.04.24 04:23buy3140.121.99701.97102.0012
6262007.04.24 11:59close3140.121.99891.97102.00122.285181.92
6272007.04.24 11:59close3130.061.99881.97112.0035-0.305181.62
6282007.04.24 11:59close3120.031.99891.97122.0058-0.815180.81
6292007.04.24 20:00sell3150.032.00052.03091.9963
6302007.04.24 22:32sell3160.062.00272.03091.9985
6312007.04.25 08:11sell3170.122.00502.03102.0008
6322007.04.25 09:19close3170.122.00322.03102.00082.165182.97
6332007.04.25 09:19close3160.062.00332.03091.9985-0.455182.52
6342007.04.25 09:19close3150.032.00312.03091.9963-0.835181.69
6352007.04.25 13:00sell3180.032.00442.03482.0002
6362007.04.25 14:40close3180.032.00102.03482.00021.025182.71
6372007.04.26 02:30buy3190.032.00231.97192.0065
6382007.04.26 07:58close3190.032.00571.97192.00651.025183.73
6392007.04.26 11:00sell3200.032.00312.03351.9989
6402007.04.26 11:33close3200.031.99962.03351.99891.055184.78
6412007.04.26 19:30buy3210.031.99141.96101.9956
6422007.04.27 08:07buy3220.061.98911.96091.9933
6432007.04.27 08:57buy3230.121.98691.96091.9911
6442007.04.27 09:21close3230.121.98871.96091.99112.165186.94
6452007.04.27 09:21close3220.061.98861.96091.9933-0.305186.64
6462007.04.27 09:21close3210.031.98871.96101.9956-0.775185.87
6472007.04.27 10:30buy3240.031.99471.96431.9989
6482007.04.27 12:40close3240.031.99811.96431.99891.025186.89
6492007.04.27 18:00sell3250.031.99842.02881.9942
6502007.04.30 01:11close3250.031.99502.02881.99420.975187.87
6512007.04.30 05:32buy3260.031.99671.96632.0009
6522007.04.30 08:01buy3270.061.99451.96631.9987
6532007.04.30 08:47close3270.061.99661.96631.99871.265189.13
6542007.04.30 08:47close3260.031.99651.96632.0009-0.065189.07
6552007.04.30 13:00buy3280.031.99511.96471.9993
6562007.04.30 14:14buy3290.061.99291.96471.9971
6572007.04.30 14:32close3290.061.99481.96471.99711.145190.21
6582007.04.30 14:32close3280.031.99471.96471.9993-0.125190.09
6592007.04.30 22:00sell3300.031.99942.02981.9952
6602007.05.01 08:48sell3310.062.00172.02991.9975
6612007.05.01 09:31close3310.061.99962.02991.99751.265191.35
6622007.05.01 09:31close3300.031.99932.02981.9952-0.025191.33
6632007.05.01 16:30sell3320.032.00062.03101.9964
6642007.05.02 02:37close3320.031.99722.03101.99640.975192.31
6652007.05.02 03:30buy3330.031.99891.96852.0031
6662007.05.02 04:07buy3340.061.99671.96852.0009
6672007.05.02 05:22buy3350.121.99451.96851.9987
6682007.05.02 07:52close3350.121.99641.96851.99872.285194.59
6692007.05.02 07:52close3340.061.99631.96852.0009-0.245194.35
6702007.05.02 07:52close3330.031.99641.96852.0031-0.755193.60
6712007.05.02 11:00buy3360.031.99421.96381.9984
6722007.05.02 12:43buy3370.061.99201.96381.9962
6732007.05.02 13:00buy3380.121.98981.96381.9940
6742007.05.02 14:03close3380.121.99161.96381.99402.165195.76
6752007.05.02 14:03close3370.061.99161.96381.9962-0.245195.52
6762007.05.02 14:03close3360.031.99151.96381.9984-0.815194.71
6772007.05.02 17:00buy3390.031.99071.96031.9949
6782007.05.03 00:27buy3400.061.98851.96031.9927
6792007.05.03 05:11close3400.061.99051.96031.99271.205195.91
6802007.05.03 05:11close3390.031.99021.96031.9949-0.035195.87
6812007.05.03 15:00sell3410.031.99042.02081.9862
6822007.05.03 16:24close3410.031.98702.02081.98621.025196.89
6832007.05.03 22:00buy3420.031.98851.95811.9927
6842007.05.04 03:34buy3430.061.98611.95791.9903
6852007.05.04 09:02close3430.061.98811.95791.99031.205198.09
6862007.05.04 09:02close3420.031.98801.95811.9927-0.115197.98
6872007.05.04 13:00buy3440.031.98741.95701.9916
6882007.05.04 14:30close3440.031.99121.95701.99161.145199.12
6892007.05.04 22:01sell3450.031.99322.02361.9890
6902007.05.07 03:12sell3460.061.99552.02371.9913
6912007.05.07 19:54close3460.061.99362.02371.99131.145200.26
6922007.05.07 19:54close3450.031.99372.02361.9890-0.205200.06
6932007.05.08 01:30buy3470.031.99331.96291.9975
6942007.05.08 16:17buy3480.061.99111.96291.9953
6952007.05.08 19:46buy3490.121.98881.96281.9930
6962007.05.09 04:49close3490.121.99061.96281.99302.315202.38
6972007.05.09 04:51close3480.061.99051.96291.9953-0.285202.09
6982007.05.09 04:51close3470.031.99061.96291.9975-0.775201.32
6992007.05.09 11:30buy3500.031.99071.96031.9949
7002007.05.09 14:52close3500.031.99411.96031.99491.025202.34
7012007.05.09 20:00sell3510.031.99662.02701.9924
7022007.05.09 20:41close3510.031.99322.02701.99241.025203.36
7032007.05.10 06:31buy3520.031.99451.96411.9987
7042007.05.10 10:14buy3530.061.99201.96381.9962
7052007.05.10 10:30buy3540.121.98971.96371.9939
7062007.05.10 10:34close3540.121.99161.96371.99392.285205.64
7072007.05.10 10:34close3530.061.99171.96381.9962-0.185205.46
7082007.05.10 10:34close3520.031.99161.96411.9987-0.875204.59
7092007.05.10 22:02buy3550.031.97981.94941.9840
7102007.05.11 00:08buy3560.061.97761.94941.9818
7112007.05.11 00:51close3560.061.97951.94941.98181.145205.73
7122007.05.11 00:51close3550.031.97961.94941.9840-0.025205.71
7132007.05.11 12:00buy3570.031.97921.94881.9834
7142007.05.11 16:26close3570.031.98261.94881.98341.025206.73
7152007.05.11 20:30sell3580.031.98112.01151.9769
7162007.05.14 01:16sell3590.061.98352.01171.9793
7172007.05.14 10:30close3590.061.98132.01171.97931.325208.05
7182007.05.14 10:30close3580.031.98142.01151.9769-0.145207.92
7192007.05.14 18:30buy3600.031.98011.94971.9843
7202007.05.15 10:33buy3610.061.97781.94961.9820
7212007.05.15 11:06buy3620.121.97541.94941.9796
7222007.05.15 14:09close3620.121.97731.94941.97962.285210.20
7232007.05.15 14:09close3610.061.97741.94961.9820-0.245209.96
7242007.05.15 14:09close3600.031.97751.94971.9843-0.745209.21
7252007.05.15 16:00buy3630.031.97861.94821.9828
7262007.05.15 16:32close3630.031.98201.94821.98281.025210.23
7272007.05.15 22:30sell3640.031.98492.01531.9807
7282007.05.16 08:45sell3650.061.98712.01531.9829
7292007.05.16 10:30close3650.061.98512.01531.98291.205211.43
7302007.05.16 10:30close3640.031.98512.01531.9807-0.115211.33
7312007.05.16 11:00sell3660.031.98552.01591.9813
7322007.05.16 13:38close3660.031.98212.01591.98131.025212.35
7332007.05.16 23:00buy3670.031.97731.94691.9815
7342007.05.17 13:17buy3680.061.97501.94681.9792
7352007.05.17 13:49close3680.061.97691.94681.97921.145213.49
7362007.05.17 13:49close3670.031.97671.94691.9815-0.065213.42
7372007.05.17 19:30buy3690.031.97501.94461.9792
7382007.05.18 10:30buy3700.061.97231.94411.9765
7392007.05.18 17:01close3700.061.97441.94411.97651.265214.68
7402007.05.18 17:01close3690.031.97431.94461.9792-0.175214.51
7412007.05.21 00:02sell3710.031.97452.00491.9703
7422007.05.21 11:22close3710.031.97112.00491.97031.025215.53
7432007.05.21 17:30buy3720.031.97011.93971.9743
7442007.05.22 14:12close3720.031.97351.93971.97431.065216.59
7452007.05.22 20:31sell3730.031.97472.00511.9705
7462007.05.23 11:11sell3740.061.97692.00511.9727
7472007.05.23 12:26sell3750.121.97912.00511.9749
7482007.05.23 12:44sell3760.241.98132.00511.9771
7492007.05.23 13:26sell3770.481.98362.00521.9794
7502007.05.23 13:46sell3780.961.98592.00531.9817
7512007.05.23 16:26sell3791.921.98832.00551.9841
7522007.05.23 19:39close3791.921.98582.00551.984148.005264.59
7532007.05.23 19:39close3780.961.98592.00531.98170.005264.59
7542007.05.23 19:39close3770.481.98602.00521.9794-11.525253.07
7552007.05.23 19:40close3760.241.98612.00511.9771-11.525241.55
7562007.05.23 19:40close3750.121.98602.00511.9749-8.285233.27
7572007.05.23 19:40close3740.061.98592.00511.9727-5.405227.87
7582007.05.23 19:40close3730.031.98582.00511.9705-3.385224.50
7592007.05.24 10:00sell3800.031.98522.01561.9810
7602007.05.24 13:18sell3810.061.98742.01561.9832
7612007.05.24 14:35close3810.061.98552.01561.98321.145225.64
7622007.05.24 14:35close3800.031.98562.01561.9810-0.125225.52
7632007.05.24 16:30sell3820.031.98412.01451.9799
7642007.05.24 18:18sell3830.061.98632.01451.9821
7652007.05.25 03:05close3830.061.98442.01451.98211.055226.56
7662007.05.25 03:05close3820.031.98432.01451.9799-0.115226.46
7672007.05.25 05:00buy3840.031.98581.95541.9900
7682007.05.28 01:36buy3850.061.98361.95541.9878
7692007.05.29 09:52close3850.061.98551.95541.98781.225227.68
7702007.05.29 09:52close3840.031.98541.95541.9900-0.045227.63
7712007.05.29 14:00sell3860.031.98622.01661.9820
7722007.05.29 16:56close3860.031.98282.01661.98201.025228.65
7732007.05.29 23:00buy3870.031.98151.95111.9857
7742007.05.30 08:40buy3880.061.97921.95101.9834
7752007.05.30 09:03buy3890.121.97691.95091.9811
7762007.05.30 10:15close3890.121.97901.95091.98112.525231.17
7772007.05.30 10:16close3880.061.97891.95101.9834-0.185230.99
7782007.05.30 10:16close3870.031.97901.95111.9857-0.715230.28
7792007.05.30 16:00buy3900.031.97651.94611.9807
7802007.05.30 19:21buy3910.061.97431.94611.9785
7812007.05.30 20:39close3910.061.97621.94611.97851.145231.42
7822007.05.30 20:39close3900.031.97611.94611.9807-0.125231.30
7832007.05.31 12:30buy3920.031.97631.94591.9805
7842007.05.31 14:30close3920.031.97981.94591.98051.055232.35
7852007.06.01 00:36sell3930.031.97962.01001.9754
7862007.06.01 14:35sell3940.061.98182.01001.9776
7872007.06.01 14:38close3940.061.97992.01001.97761.145233.49
7882007.06.01 14:38close3930.031.97972.01001.9754-0.035233.46
7892007.06.01 14:39buy3950.031.97981.94941.9840
7902007.06.01 14:49buy3960.061.97761.94941.9818
7912007.06.01 15:03close3960.061.97951.94941.98181.145234.60
7922007.06.01 15:03close3950.031.97941.94941.9840-0.125234.48
7932007.06.04 01:30sell3970.031.98152.01191.9773
7942007.06.04 06:03sell3980.061.98402.01221.9798
7952007.06.04 11:16sell3990.121.98622.01221.9820
7962007.06.04 14:13sell4000.241.98852.01231.9843
7972007.06.04 15:19sell4010.481.99082.01241.9866
7982007.06.05 09:16sell4020.961.99322.01261.9890
7992007.06.05 14:16sell4031.921.99552.01271.9913
8002007.06.05 15:59close4031.921.99292.01271.991349.925284.40
8012007.06.05 15:59close4020.961.99262.01261.98905.765290.16
8022007.06.05 15:59close4010.481.99272.01241.9866-9.855280.31
8032007.06.05 15:59close4000.241.99282.01231.9843-10.695269.63
8042007.06.05 15:59close3990.121.99222.01221.9820-7.385262.24
8052007.06.05 15:59close3980.061.99162.01221.9798-4.655257.59
8062007.06.05 15:59close3970.031.99182.01191.9773-3.145254.46
8072007.06.05 16:00sell4040.031.99242.02281.9882
8082007.06.06 04:06sell4050.061.99462.02281.9904
8092007.06.06 10:25close4050.061.99262.02281.99041.205255.66
8102007.06.06 10:25close4040.031.99272.02281.9882-0.145255.52
8112007.06.06 15:30buy4060.031.99401.96361.9982
8122007.06.06 17:48buy4070.061.99181.96361.9960
8132007.06.07 06:13close4070.061.99371.96361.99601.375256.89
8142007.06.07 06:13close4060.031.99381.96361.99820.065256.95
8152007.06.07 10:00sell4080.031.99242.02281.9882
8162007.06.07 12:19close4080.031.98882.02281.98821.085258.03
8172007.06.07 22:00buy4090.031.97761.94721.9818
8182007.06.08 09:06buy4100.061.97531.94711.9795
8192007.06.08 09:20buy4110.121.97311.94711.9773
8202007.06.08 09:25buy4120.241.97081.94701.9750
8212007.06.08 09:53buy4130.481.96851.94691.9727
8222007.06.08 10:32close4130.481.97061.94691.972710.085268.11
8232007.06.08 10:32close4120.241.97081.94701.97500.005268.11
8242007.06.08 10:32close4110.121.97071.94711.9773-2.885265.23
8252007.06.08 10:32close4100.061.97081.94711.9795-2.705262.53
8262007.06.08 10:32close4090.031.97101.94721.9818-1.945260.58
8272007.06.08 15:30buy4140.031.96761.93721.9718
8282007.06.08 17:24buy4150.061.96541.93721.9696
8292007.06.08 21:25close4150.061.96731.93721.96961.145261.72
8302007.06.08 21:26close4140.031.96711.93721.9718-0.155261.57
8312007.06.11 10:30buy4160.031.96841.93801.9726
8322007.06.11 12:43buy4170.061.96621.93801.9704
8332007.06.11 14:06close4170.061.96811.93801.97041.145262.71
8342007.06.11 14:06close4160.031.96801.93801.9726-0.125262.59
8352007.06.11 14:30buy4180.031.96821.93781.9724
8362007.06.11 16:49buy4190.061.96601.93781.9702
8372007.06.11 17:02close4190.061.96791.93781.97021.145263.73
8382007.06.11 17:02close4180.031.96771.93781.9724-0.155263.58
8392007.06.12 00:30sell4200.031.96901.99941.9648
8402007.06.12 02:45sell4210.061.97131.99951.9671
8412007.06.12 08:05sell4220.121.97351.99951.9693
8422007.06.12 10:33close4220.121.97171.99951.96932.165265.74
8432007.06.12 10:33close4210.061.97161.99951.9671-0.185265.56
8442007.06.12 10:33close4200.031.97171.99941.9648-0.815264.75
8452007.06.12 10:33sell4230.031.97122.00161.9670
8462007.06.12 12:10sell4240.061.97352.00171.9693
8472007.06.12 19:32sell4250.121.97582.00181.9716
8482007.06.12 19:58sell4260.241.97802.00181.9738
8492007.06.12 20:42close4260.241.97612.00181.97384.565269.31
8502007.06.12 20:42close4250.121.97622.00181.9716-0.485268.83
8512007.06.12 20:42close4240.061.97632.00171.9693-1.685267.15
8522007.06.12 20:42close4230.031.97622.00161.9670-1.505265.65
8532007.06.12 22:30sell4270.031.97442.00481.9702
8542007.06.13 09:38close4270.031.97102.00481.97020.975266.63
8552007.06.13 16:00buy4280.031.96981.93941.9740
8562007.06.13 16:43close4280.031.97331.93941.97401.055267.68
8572007.06.14 01:00sell4290.031.97232.00271.9681
8582007.06.14 10:47close4290.031.96882.00271.96811.055268.73
8592007.06.14 17:00buy4300.031.97001.93961.9742
8602007.06.15 14:49close4300.031.97341.93961.97421.065269.79
8612007.06.15 21:01sell4310.031.97492.00531.9707
8622007.06.18 01:58sell4320.061.97722.00541.9730
8632007.06.18 08:44sell4330.121.97952.00551.9753
8642007.06.18 08:46sell4340.241.98182.00561.9776
8652007.06.18 09:18sell4350.481.98402.00561.9798
8662007.06.18 11:58close4350.481.98202.00561.97989.605279.39
8672007.06.18 11:58close4340.241.98212.00561.9776-0.725278.67
8682007.06.18 11:58close4330.121.98202.00551.9753-3.005275.67
8692007.06.18 11:58close4320.061.98212.00541.9730-2.945272.73
8702007.06.18 11:58close4310.031.98212.00531.9707-2.215270.52
8712007.06.18 13:00sell4360.031.98102.01141.9768
8722007.06.18 18:27sell4370.061.98322.01141.9790
8732007.06.19 07:57sell4380.121.98542.01141.9812
8742007.06.19 10:41close4380.121.98362.01141.98122.165272.68
8752007.06.19 10:41close4370.061.98362.01141.9790-0.335272.35
8762007.06.19 10:42close4360.031.98372.01141.9768-0.865271.49
8772007.06.19 20:01sell4390.031.98802.01841.9838
8782007.06.20 10:30sell4400.061.99092.01911.9867
8792007.06.20 12:03sell4410.121.99332.01931.9891
8802007.06.20 23:33close4410.121.98932.01931.98914.805276.29
8812007.06.20 23:33close4400.061.99342.01911.9867-1.505274.79
8822007.06.20 23:37close4390.031.99352.01841.9838-1.705273.10
8832007.06.21 08:30buy4420.031.99251.96211.9967
8842007.06.21 11:49buy4430.061.99031.96211.9945
8852007.06.21 13:38close4430.061.99221.96211.99451.145274.24
8862007.06.21 13:38close4420.031.99231.96211.9967-0.065274.18
8872007.06.21 14:30buy4440.031.99301.96261.9972
8882007.06.22 13:08close4440.031.99651.96261.99721.095275.27
8892007.06.22 17:30sell4450.031.99662.02701.9924
8902007.06.22 19:33sell4460.061.99892.02711.9947
8912007.06.25 16:48close4460.061.99702.02711.99471.055276.32
8922007.06.25 16:48close4450.031.99712.02701.9924-0.205276.12
8932007.06.25 21:01buy4470.031.99891.96852.0031
8942007.06.26 09:05buy4480.061.99651.96832.0007
8952007.06.26 10:41close4480.061.99851.96832.00071.205277.32
8962007.06.26 10:42close4470.031.99841.96852.0031-0.115277.21
8972007.06.26 12:30buy4490.031.99871.96832.0029
8982007.06.27 08:14buy4500.061.99651.96832.0007
8992007.06.27 08:24buy4510.121.99421.96821.9984
9002007.06.27 12:59close4510.121.99601.96821.99842.165279.37
9012007.06.27 12:59close4500.061.99611.96832.0007-0.245279.13
9022007.06.27 12:59close4490.031.99601.96832.0029-0.775278.36
9032007.06.27 13:00buy4520.031.99651.96612.0007
9042007.06.28 00:30close4520.032.00001.96612.00071.175279.52
9052007.06.28 03:30sell4530.031.99812.02851.9939
9062007.06.28 07:58sell4540.062.00042.02861.9962
9072007.06.28 08:08sell4550.122.00272.02871.9985
9082007.06.28 10:50close4550.122.00092.02871.99852.165281.68
9092007.06.28 10:50close4540.062.00092.02861.9962-0.305281.38
9102007.06.28 10:50close4530.032.00102.02851.9939-0.875280.51
9112007.06.28 12:30sell4560.032.00162.03201.9974
9122007.06.29 08:23sell4570.062.00392.03211.9997
9132007.06.29 09:14close4570.062.00202.03211.99971.145281.65
9142007.06.29 09:14close4560.032.00182.03201.9974-0.115281.55
9152007.06.29 10:30sell4580.032.00172.03211.9975
9162007.06.29 11:55sell4590.062.00402.03221.9998
9172007.06.29 15:00sell4600.122.00622.03222.0020
9182007.06.29 16:02close4600.122.00442.03222.00202.165283.71
9192007.06.29 16:03close4590.062.00452.03221.9998-0.305283.41
9202007.06.29 16:03close4580.032.00462.03211.9975-0.875282.54
9212007.07.02 02:00sell4610.032.00802.03842.0038
9222007.07.02 07:51sell4620.062.01022.03842.0060
9232007.07.02 08:52close4620.062.00832.03842.00601.145283.68
9242007.07.02 08:53close4610.032.00822.03842.0038-0.065283.62
9252007.07.02 11:31sell4630.032.01042.04082.0062
9262007.07.02 16:31sell4640.062.01272.04092.0085
9272007.07.02 17:26sell4650.122.01502.04102.0108
9282007.07.02 22:04sell4660.242.01732.04112.0131
9292007.07.03 08:13sell4670.482.01952.04112.0153
9302007.07.03 09:02close4670.482.01752.04112.01539.605293.22
9312007.07.03 09:02close4660.242.01762.04112.0131-1.095292.13
9322007.07.03 09:02close4650.122.01752.04102.0108-3.185288.95
9332007.07.03 09:02close4640.062.01732.04092.0085-2.855286.10
9342007.07.03 09:02close4630.032.01742.04082.0062-2.155283.95
9352007.07.03 16:00buy4680.032.01701.98662.0212
9362007.07.04 08:07close4680.032.02041.98662.02121.065285.01
9372007.07.04 10:30sell4690.032.01772.04812.0135
9382007.07.05 12:43close4690.032.01432.04812.01350.885285.89
9392007.07.05 21:00buy4700.032.01241.98202.0166
9402007.07.06 07:44buy4710.062.01021.98202.0144
9412007.07.06 10:30close4710.062.01251.98202.01441.385287.27
9422007.07.06 10:30close4700.032.01261.98202.01660.105287.37
9432007.07.06 10:30buy4720.032.01291.98252.0171
9442007.07.06 10:40buy4730.062.01071.98252.0149
9452007.07.06 14:30buy4740.122.00841.98242.0126
9462007.07.06 14:51buy4750.242.00611.98232.0103
9472007.07.06 14:59close4750.242.00811.98232.01034.805292.17
9482007.07.06 14:59close4740.122.00801.98242.0126-0.485291.69
9492007.07.06 14:59close4730.062.00811.98252.0149-1.565290.13
9502007.07.06 14:59close4720.032.00801.98252.0171-1.475288.66
9512007.07.06 16:30buy4760.032.01391.98352.0181
9522007.07.06 17:46buy4770.062.01161.98342.0158
9532007.07.09 09:40close4770.062.01351.98342.01581.225289.88
9542007.07.09 09:40close4760.032.01361.98352.0181-0.055289.83
9552007.07.09 15:30sell4780.032.01402.04442.0098
9562007.07.09 17:46sell4790.062.01622.04442.0120
9572007.07.10 07:02close4790.062.01412.04442.01201.175291.00
9582007.07.10 07:02close4780.032.01422.04442.0098-0.115290.89
9592007.07.11 00:30sell4800.032.02612.05652.0219
9602007.07.11 08:21sell4810.062.02832.05652.0241
9612007.07.11 11:45sell4820.122.03072.05672.0265
9622007.07.11 13:37sell4830.242.03292.05672.0287
9632007.07.11 14:38close4830.242.03102.05672.02874.565295.45
9642007.07.11 14:38close4820.122.03112.05672.0265-0.485294.97
9652007.07.11 14:38close4810.062.03102.05652.0241-1.625293.35
9662007.07.11 14:38close4800.032.03112.05652.0219-1.505291.85
9672007.07.11 18:00sell4840.032.03172.06212.0275
9682007.07.11 21:09sell4850.062.03392.06212.0297
9692007.07.11 22:13close4850.062.03202.06212.02971.145292.99
9702007.07.11 22:14close4840.032.03192.06212.0275-0.065292.93
9712007.07.12 06:31sell4860.032.03122.06162.0270
9722007.07.12 09:31sell4870.062.03342.06162.0292
9732007.07.12 09:57sell4880.122.03562.06162.0314
9742007.07.12 10:28close4880.122.03382.06162.03142.165295.09
9752007.07.12 10:28close4870.062.03392.06162.0292-0.305294.79
9762007.07.12 10:28close4860.032.03382.06162.0270-0.785294.01
9772007.07.12 13:30sell4890.032.03202.06242.0278
9782007.07.12 15:03close4890.032.02862.06242.02781.025295.03
9792007.07.12 19:33buy4900.032.03132.00092.0355
9802007.07.12 21:28buy4910.062.02902.00082.0332
9812007.07.13 08:50buy4920.122.02672.00072.0309
9822007.07.13 09:32close4920.122.02862.00072.03092.285297.31
9832007.07.13 09:32close4910.062.02842.00082.0332-0.285297.03
9842007.07.13 09:32close4900.032.02852.00092.0355-0.805296.23
9852007.07.13 10:00buy4930.032.03031.99992.0345
9862007.07.13 14:29close4930.032.03371.99992.03451.025297.25
9872007.07.13 18:30sell4940.032.03442.06482.0302
9882007.07.16 09:58sell4950.062.03662.06482.0324
9892007.07.16 11:23sell4960.122.03882.06482.0346
9902007.07.16 14:09close4960.122.03702.06482.03462.165299.41
9912007.07.16 14:10close4950.062.03712.06482.0324-0.305299.11
9922007.07.16 14:10close4940.032.03722.06482.0302-0.895298.22
9932007.07.16 14:30sell4970.032.03712.06752.0329
9942007.07.16 15:52sell4980.062.03942.06762.0352
9952007.07.16 16:34close4980.062.03752.06762.03521.145299.36
9962007.07.16 16:34close4970.032.03762.06752.0329-0.155299.21
9972007.07.17 05:00buy4990.032.03702.00662.0412
9982007.07.17 10:30close4990.032.04052.00662.04121.055300.26
9992007.07.17 17:00sell5000.032.04462.07502.0404
10002007.07.17 18:46sell5010.062.04682.07502.0426
10012007.07.18 01:35sell5020.122.04912.07512.0449
10022007.07.18 05:06sell5030.242.05142.07522.0472
10032007.07.18 06:04sell5040.482.05362.07522.0494
10042007.07.18 09:54close5040.482.05162.07522.04949.605309.86
10052007.07.18 09:54close5030.242.05172.07522.0472-0.725309.14
10062007.07.18 09:54close5020.122.05162.07512.0449-3.005306.14
10072007.07.18 09:54close5010.062.05142.07502.0426-2.855303.29
10082007.07.18 09:54close5000.032.05152.07502.0404-2.125301.17
10092007.07.18 10:00sell5050.032.05092.08132.0467
10102007.07.18 14:43close5050.032.04722.08132.04671.115302.28
10112007.07.18 22:00sell5060.032.05242.08282.0482
10122007.07.19 12:54close5060.032.04902.08282.04820.885303.17
10132007.07.19 17:00buy5070.032.04992.01952.0541
10142007.07.19 17:32buy5080.062.04762.01942.0518
10152007.07.19 18:00close5080.062.04952.01942.05181.145304.31
10162007.07.19 18:01close5070.032.04942.01952.0541-0.155304.16
10172007.07.20 20:01sell5090.032.05522.08562.0510
10182007.07.23 03:13sell5100.062.05752.08572.0533
10192007.07.23 07:59sell5110.122.05972.08572.0555
10202007.07.23 08:46close5110.122.05792.08572.05552.165306.32
10212007.07.23 08:46close5100.062.05802.08572.0533-0.305306.02
10222007.07.23 08:46close5090.032.05792.08562.0510-0.865305.16
10232007.07.23 09:00sell5120.032.05772.08812.0535
10242007.07.24 02:18sell5130.062.06012.08832.0559
10252007.07.24 02:30sell5140.122.06242.08842.0582
10262007.07.24 07:35sell5150.242.06472.08852.0605
10272007.07.24 09:38close5150.242.06262.08852.06055.045310.20
10282007.07.24 09:38close5140.122.06272.08842.0582-0.365309.84
10292007.07.24 09:38close5130.062.06282.08832.0559-1.625308.22
10302007.07.24 09:38close5120.032.06272.08812.0535-1.555306.68
10312007.07.24 17:30sell5160.032.06172.09212.0575
10322007.07.25 02:25close5160.032.05812.09212.05751.035307.71
10332007.07.25 07:00buy5170.032.05982.02942.0640
10342007.07.25 09:28buy5180.062.05762.02942.0618
10352007.07.25 09:57buy5190.122.05532.02932.0595
10362007.07.25 10:44buy5200.242.05302.02922.0572
10372007.07.25 12:36buy5210.482.05072.02912.0549
10382007.07.25 12:48close5210.482.05282.02912.054910.085317.79
10392007.07.25 12:48close5200.242.05292.02922.0572-0.245317.55
10402007.07.25 12:48close5190.122.05282.02932.0595-3.005314.55
10412007.07.25 12:48close5180.062.05292.02942.0618-2.825311.73
10422007.07.25 12:48close5170.032.05312.02942.0640-2.015309.72
10432007.07.25 15:00buy5220.032.05372.02332.0579
10442007.07.25 16:44buy5230.062.05142.02322.0556
10452007.07.25 17:15buy5240.122.04922.02322.0534
10462007.07.25 17:35close5240.122.05102.02322.05342.165311.88
10472007.07.25 17:35close5230.062.05092.02322.0556-0.305311.58
10482007.07.25 17:35close5220.032.05102.02332.0579-0.815310.77
10492007.07.25 19:30buy5250.032.05102.02062.0552
10502007.07.26 08:06buy5260.062.04882.02062.0530
10512007.07.26 08:32close5260.062.05072.02062.05301.145311.91
10522007.07.26 08:33close5250.032.05012.02062.0552-0.155311.76
10532007.07.26 10:30buy5270.032.05082.02042.0550
10542007.07.26 10:50buy5280.062.04842.02022.0526
10552007.07.26 13:15buy5290.122.04622.02022.0504
10562007.07.26 13:20buy5300.242.04342.01962.0476
10572007.07.26 14:19close5300.242.04572.01962.04765.525317.28
10582007.07.26 14:19close5290.122.04582.02022.0504-0.485316.80
10592007.07.26 14:19close5280.062.04602.02022.0526-1.445315.36
10602007.07.26 14:19close5270.032.04592.02042.0550-1.475313.89
10612007.07.26 16:30buy5310.032.04742.01702.0516
10622007.07.26 18:20close5310.032.05082.01702.05161.025314.91
10632007.07.26 22:31sell5320.032.04922.07962.0450
10642007.07.26 23:33close5320.032.04572.07962.04501.055315.96
10652007.07.27 04:02buy5330.032.04852.01812.0527
10662007.07.27 06:51buy5340.062.04622.01802.0504
10672007.07.27 07:41buy5350.122.04362.01762.0478
10682007.07.27 08:07buy5360.242.04142.01762.0456
10692007.07.27 08:15buy5370.482.03912.01752.0433
10702007.07.27 08:25close5370.482.04122.01752.043310.085326.04
10712007.07.27 08:25close5360.242.04142.01762.04560.005326.04
10722007.07.27 08:25close5350.122.04152.01762.0478-2.525323.52
10732007.07.27 08:25close5340.062.04142.01802.0504-2.885320.64
10742007.07.27 08:25close5330.032.04152.01812.0527-2.105318.54
10752007.07.27 16:30buy5380.032.03092.00052.0351
10762007.07.27 17:05buy5390.062.02852.00032.0327
10772007.07.27 18:12buy5400.122.02632.00032.0305
10782007.07.27 22:49buy5410.242.02392.00012.0281
10792007.07.30 00:03buy5420.482.02111.99952.0253
10802007.07.30 00:23buy5430.962.01881.99942.0230
10812007.07.30 00:28close5430.962.02141.99942.023024.965343.50
10822007.07.30 00:28close5420.482.02121.99952.02530.485343.98
10832007.07.30 00:28close5410.242.02192.00012.0281-4.495339.48
10842007.07.30 00:29close5400.122.02172.00032.0305-5.375334.12
10852007.07.30 00:29close5390.062.02182.00032.0327-3.945330.17
10862007.07.30 00:29close5380.032.02202.00052.0351-2.635327.54
10872007.07.30 15:00buy5440.032.02771.99732.0319
10882007.07.30 15:41buy5450.062.02531.99712.0295
10892007.07.30 20:59buy5460.122.02301.99702.0272
10902007.07.30 21:25close5460.122.02491.99702.02722.285329.82
10912007.07.30 21:25close5450.062.02501.99712.0295-0.185329.64
10922007.07.30 21:25close5440.032.02491.99732.0319-0.845328.80
10932007.07.30 21:30buy5470.032.02571.99532.0299
10942007.07.31 01:05close5470.032.02911.99532.02991.065329.86
10952007.07.31 07:00sell5480.032.03112.06152.0269
10962007.07.31 07:33close5480.032.02772.06152.02691.025330.88
10972007.07.31 16:00sell5490.032.03082.06122.0266
10982007.07.31 17:08sell5500.062.03312.06132.0289
10992007.07.31 17:46sell5510.122.03532.06132.0311
11002007.07.31 18:37sell5520.242.03762.06142.0334
11012007.07.31 19:28close5520.242.03572.06142.03344.565335.44
11022007.07.31 19:28close5510.122.03562.06132.0311-0.365335.08
11032007.07.31 19:28close5500.062.03572.06132.0289-1.565333.52
11042007.07.31 19:28close5490.032.03562.06122.0266-1.445332.08
11052007.07.31 21:32sell5530.032.03362.06402.0294
11062007.07.31 23:13close5530.032.03012.06402.02941.055333.13
11072007.08.01 12:00buy5540.032.02531.99492.0295
11082007.08.01 12:09buy5550.062.02301.99482.0272
11092007.08.01 13:01close5550.062.02501.99482.02721.205334.33
11102007.08.01 13:01close5540.032.02491.99492.0295-0.125334.21
11112007.08.01 20:00sell5560.032.02832.05872.0241
11122007.08.01 21:54sell5570.062.03062.05882.0264
11132007.08.02 00:18sell5580.122.03292.05892.0287
11142007.08.02 01:28close5580.122.03102.05892.02872.285336.49
11152007.08.02 01:28close5570.062.03072.05882.0264-0.335336.16
11162007.08.02 01:28close5560.032.03062.05872.0241-0.835335.33
11172007.08.02 02:00sell5590.032.02972.06012.0255
11182007.08.02 04:53sell5600.062.03202.06022.0278
11192007.08.02 05:41close5600.062.02972.06022.02781.385336.71
11202007.08.02 05:42close5590.032.02952.06012.02550.065336.77
11212007.08.02 10:00sell5610.032.03012.06052.0259
11222007.08.02 14:52sell5620.062.03242.06062.0282
11232007.08.02 17:33sell5630.122.03462.06062.0304
11242007.08.02 18:06sell5640.242.03692.06072.0327
11252007.08.03 14:14close5640.242.03502.06072.03274.195340.96
11262007.08.03 14:14close5630.122.03492.06062.0304-0.545340.42
11272007.08.03 14:14close5620.062.03482.06062.0282-1.535338.89
11282007.08.03 14:14close5610.032.03472.06052.0259-1.435337.47
11292007.08.03 22:30sell5650.032.04082.07122.0366
11302007.08.06 01:17sell5660.062.04312.07132.0389
11312007.08.06 01:59close5660.062.04112.07132.03891.205338.67
11322007.08.06 02:00close5650.032.04102.07122.0366-0.115338.56
11332007.08.06 11:00sell5670.032.04192.07232.0377
11342007.08.06 11:31close5670.032.03852.07232.03771.025339.58
11352007.08.06 18:30buy5680.032.03021.99982.0344
11362007.08.07 07:15close5680.032.03361.99982.03441.065340.64
11372007.08.07 14:30buy5690.032.02741.99702.0316
11382007.08.07 14:43buy5700.062.02511.99692.0293
11392007.08.07 15:18buy5710.122.02271.99672.0269
11402007.08.07 16:05buy5720.242.02051.99672.0247
11412007.08.07 18:15close5720.242.02241.99672.02474.565345.20
11422007.08.07 18:15close5710.122.02251.99672.0269-0.245344.96
11432007.08.07 18:15close5700.062.02241.99692.0293-1.625343.34
11442007.08.07 18:15close5690.032.02251.99702.0316-1.475341.87
11452007.08.07 19:30buy5730.032.02271.99232.0269
11462007.08.07 20:19buy5740.062.02051.99232.0247
11472007.08.07 20:28close5740.062.02241.99232.02471.145343.01
11482007.08.07 20:28close5730.032.02251.99232.0269-0.065342.95
11492007.08.08 10:30buy5750.032.02521.99482.0294
11502007.08.08 11:34buy5760.062.02291.99472.0271
11512007.08.08 12:00close5760.062.02481.99472.02711.145344.09
11522007.08.08 12:00close5750.032.02471.99482.0294-0.155343.94
11532007.08.08 19:30sell5770.032.03682.06722.0326
11542007.08.09 08:10sell5780.062.03902.06722.0348
11552007.08.09 08:22close5780.062.03712.06722.03481.145345.08
11562007.08.09 08:23close5770.032.03742.06722.0326-0.325344.76
11572007.08.09 17:30buy5790.032.02771.99732.0319
11582007.08.09 19:09buy5800.062.02521.99702.0294
11592007.08.09 22:05buy5810.122.02301.99702.0272
11602007.08.10 03:57buy5820.242.02071.99692.0249
11612007.08.10 04:40close5820.242.02271.99692.02494.805349.56
11622007.08.10 04:40close5810.122.02261.99702.0272-0.335349.23
11632007.08.10 04:41close5800.062.02271.99702.0294-1.425347.81
11642007.08.10 04:41close5790.032.02301.99732.0319-1.375346.44
11652007.08.10 16:30buy5830.032.02041.99002.0246
11662007.08.10 18:14close5830.032.02391.99002.02461.055347.49
11672007.08.13 01:37sell5840.032.02132.05172.0171
11682007.08.13 03:22sell5850.062.02372.05192.0195
11692007.08.13 09:05close5850.062.02162.05192.01951.265348.75
11702007.08.13 09:05close5840.032.02172.05172.0171-0.125348.63
11712007.08.13 15:30buy5860.032.01561.98522.0198
11722007.08.13 16:05buy5870.062.01331.98512.0175
11732007.08.14 01:39buy5880.122.01111.98512.0153
11742007.08.14 08:32close5880.122.01291.98512.01532.165350.79
11752007.08.14 08:32close5870.062.01281.98512.0175-0.225350.57
11762007.08.14 08:32close5860.032.01291.98522.0198-0.775349.80
11772007.08.14 16:00buy5890.032.00121.97082.0054
11782007.08.14 19:52buy5900.061.99891.97072.0031
11792007.08.14 20:04buy5910.121.99671.97072.0009
11802007.08.14 20:40close5910.121.99851.97072.00092.165351.96
11812007.08.14 20:40close5900.061.99861.97072.0031-0.185351.78
11822007.08.14 20:40close5890.031.99871.97082.0054-0.755351.03
11832007.08.15 10:00buy5920.031.99101.96061.9952
11842007.08.15 10:31buy5930.061.98881.96061.9930
11852007.08.15 11:52close5930.061.99071.96061.99301.145352.17
11862007.08.15 11:52close5920.031.99081.96061.9952-0.065352.11
11872007.08.15 22:31sell5940.031.99182.02221.9876
11882007.08.15 23:04close5940.031.98832.02221.98761.055353.16
11892007.08.16 06:30buy5950.031.98701.95661.9912
11902007.08.16 07:15buy5960.061.98481.95661.9890
11912007.08.16 08:31buy5970.121.98241.95641.9866
11922007.08.16 09:17close5970.121.98441.95641.98662.405355.56
11932007.08.16 09:17close5960.061.98431.95661.9890-0.305355.26
11942007.08.16 09:17close5950.031.98421.95661.9912-0.845354.42
11952007.08.16 10:30buy5980.031.98561.95521.9898
11962007.08.16 10:48buy5990.061.98331.95511.9875
11972007.08.16 11:20close5990.061.98521.95511.98751.145355.56
11982007.08.16 11:21close5980.031.98531.95521.9898-0.095355.47
11992007.08.16 14:00buy6000.031.98291.95251.9871
12002007.08.16 15:20close6000.031.98641.95251.98711.055356.52
12012007.08.16 22:00buy6010.031.98271.95231.9869
12022007.08.17 03:22buy6020.061.98041.95221.9846
12032007.08.17 05:20buy6030.121.97821.95221.9824
12042007.08.17 06:56buy6040.241.97591.95211.9801
12052007.08.17 07:03close6040.241.97791.95211.98014.805361.32
12062007.08.17 07:03close6030.121.97811.95221.9824-0.125361.20
12072007.08.17 07:03close6020.061.97801.95221.9846-1.445359.76
12082007.08.17 07:03close6010.031.97831.95231.9869-1.285358.47
12092007.08.17 12:00buy6050.031.97641.94601.9806
12102007.08.17 14:01close6050.031.97981.94601.98061.025359.49
12112007.08.17 19:00sell6060.031.98072.01111.9765
12122007.08.17 19:21sell6070.061.98302.01121.9788
12132007.08.17 19:51close6070.061.98112.01121.97881.145360.63
12142007.08.17 19:51close6060.031.98102.01111.9765-0.095360.54
12152007.08.20 06:00buy6080.031.97901.94861.9832
12162007.08.20 06:40close6080.031.98241.94861.98321.025361.56
12172007.08.20 14:00sell6090.031.98552.01591.9813
12182007.08.20 14:32sell6100.061.98772.01591.9835
12192007.08.20 15:43close6100.061.98582.01591.98351.145362.70
12202007.08.20 15:43close6090.031.98582.01591.9813-0.095362.61
12212007.08.21 01:30sell6110.031.98582.01621.9816
12222007.08.21 03:58sell6120.061.98812.01631.9839
12232007.08.21 04:53close6120.061.98622.01631.98391.145363.75
12242007.08.21 04:53close6110.031.98632.01621.9816-0.155363.60
12252007.08.21 13:30buy6130.031.98481.95441.9890
12262007.08.21 14:15buy6140.061.98251.95431.9867
12272007.08.21 15:15buy6150.121.98021.95421.9844
12282007.08.21 16:35close6150.121.98211.95421.98442.285365.88
12292007.08.21 16:35close6140.061.98201.95431.9867-0.305365.58
12302007.08.21 16:35close6130.031.98211.95441.9890-0.815364.77
12312007.08.22 02:00buy6160.031.98381.95341.9880
12322007.08.22 02:19buy6170.061.98161.95341.9858
12332007.08.22 02:55close6170.061.98351.95341.98581.145365.91
12342007.08.22 02:55close6160.031.98341.95341.9880-0.125365.79
12352007.08.22 21:00sell6180.031.99152.02191.9873
12362007.08.22 23:24sell6190.061.99372.02191.9895
12372007.08.23 02:47sell6200.121.99632.02231.9921
12382007.08.23 03:28close6200.121.99432.02231.99212.405368.19
12392007.08.23 03:28close6190.061.99442.02191.9895-0.695367.50
12402007.08.23 03:28close6180.031.99432.02191.9873-0.985366.52
12412007.08.23 03:28sell6210.031.99412.02451.9899
12422007.08.23 05:30sell6220.061.99642.02461.9922
12432007.08.23 07:23close6220.061.99442.02461.99221.205367.72
12442007.08.23 07:23close6210.031.99452.02451.9899-0.125367.60
12452007.08.23 16:30sell6230.032.00412.03451.9999
12462007.08.24 08:35close6230.032.00062.03451.99991.005368.61
12472007.08.24 12:00buy6240.032.00251.97212.0067
12482007.08.24 14:09close6240.032.00591.97212.00671.025369.63
12492007.08.27 00:30sell6250.032.01402.04442.0098
12502007.08.27 01:02sell6260.062.01622.04442.0120
12512007.08.27 02:10sell6270.122.01852.04452.0143
12522007.08.27 03:44close6270.122.01672.04452.01432.165371.79
12532007.08.27 03:45close6260.062.01682.04442.0120-0.365371.43
12542007.08.27 03:45close6250.032.01672.04442.0098-0.815370.62
12552007.08.27 05:00sell6280.032.01592.04632.0117
12562007.08.27 08:01sell6290.062.01822.04642.0140
12572007.08.27 09:55close6290.062.01632.04642.01401.145371.76
12582007.08.27 09:55close6280.032.01622.04632.0117-0.095371.67
12592007.08.28 09:30buy6300.032.00691.97652.0111
12602007.08.28 12:39close6300.032.01031.97652.01111.025372.69
12612007.08.28 17:30sell6310.032.00802.03842.0038
12622007.08.28 21:26close6310.032.00462.03842.00381.025373.71
12632007.08.29 05:00buy6320.031.99951.96912.0037
12642007.08.29 06:04close6320.032.00291.96912.00371.025374.73
12652007.08.29 20:00sell6330.032.01562.04602.0114
12662007.08.29 21:26sell6340.062.01782.04602.0136
12672007.08.30 01:50close6340.062.01592.04602.01360.875375.59
12682007.08.30 01:50close6330.032.01612.04602.0114-0.295375.31
12692007.08.30 15:30buy6350.032.01061.98022.0148
12702007.08.30 16:26close6350.032.01401.98022.01481.025376.33
12712007.08.30 21:30sell6360.032.01302.04342.0088
12722007.08.31 01:58sell6370.062.01532.04352.0111
12732007.08.31 07:04close6370.062.01342.04352.01111.145377.47
12742007.08.31 07:04close6360.032.01322.04342.0088-0.115377.36
12752007.08.31 07:30sell6380.032.01322.04362.0090
12762007.08.31 07:57sell6390.062.01562.04382.0114
12772007.08.31 10:12close6390.062.01342.04382.01141.325378.68
12782007.08.31 10:13close6380.032.01332.04362.0090-0.035378.65
12792007.08.31 10:30sell6400.032.01362.04402.0094
12802007.08.31 10:59sell6410.062.01592.04412.0117
12812007.08.31 11:28sell6420.122.01812.04412.0139
12822007.08.31 12:13sell6430.242.02032.04412.0161
12832007.08.31 13:13close6430.242.01832.04412.01614.805383.45
12842007.08.31 13:13close6420.122.01842.04412.0139-0.365383.09
12852007.08.31 13:14close6410.062.01852.04412.0117-1.565381.53
12862007.08.31 13:14close6400.032.01862.04402.0094-1.505380.03
12872007.08.31 16:00sell6440.032.01612.04652.0119
12882007.08.31 16:11close6440.032.01272.04652.01191.025381.05
12892007.09.03 05:31buy6450.032.01681.98642.0210
12902007.09.03 08:30close6450.032.02041.98642.02101.085382.13
12912007.09.03 12:30sell6460.032.01822.04862.0140
12922007.09.04 10:18close6460.032.01472.04862.01401.005383.14
12932007.09.04 18:00buy6470.032.01111.98072.0153
12942007.09.04 18:34close6470.032.01451.98072.01531.025384.16
12952007.09.05 05:30sell6480.032.01372.04412.0095
12962007.09.05 06:38close6480.032.01032.04412.00951.025385.18
12972007.09.05 12:30buy6490.032.01091.98052.0151
12982007.09.05 16:06close6490.032.01431.98052.01511.025386.20
12992007.09.05 22:08sell6500.032.02062.05102.0164
13002007.09.06 09:24sell6510.062.02312.05132.0189
13012007.09.06 10:20sell6520.122.02532.05132.0211
13022007.09.06 10:30close6520.122.02342.05132.02112.285388.48
13032007.09.06 10:30close6510.062.02322.05132.0189-0.065388.42
13042007.09.06 10:30close6500.032.02332.05102.0164-0.955387.47
13052007.09.06 13:30sell6530.032.01832.04872.0141
13062007.09.06 14:55close6530.032.01492.04872.01411.025388.49
13072007.09.07 00:30sell6540.032.02372.05412.0195
13082007.09.07 02:40close6540.032.02032.05412.01951.025389.51
13092007.09.07 08:30buy6550.032.02131.99092.0255
13102007.09.07 08:47buy6560.062.01901.99082.0232
13112007.09.07 09:18buy6570.122.01671.99072.0209
13122007.09.07 09:54close6570.122.01851.99072.02092.165391.67
13132007.09.07 09:54close6560.062.01841.99082.0232-0.365391.31
13142007.09.07 09:54close6550.032.01861.99092.0255-0.815390.50
13152007.09.07 12:00buy6580.032.02141.99102.0256
13162007.09.07 14:30close6580.032.02511.99102.02561.115391.61
13172007.09.07 21:31sell6590.032.02782.05822.0236
13182007.09.10 03:52sell6600.062.03012.05832.0259
13192007.09.10 08:31close6600.062.02812.05832.02591.205392.81
13202007.09.10 08:31close6590.032.02822.05822.0236-0.175392.64
13212007.09.10 16:00sell6610.032.03042.06082.0262
13222007.09.11 02:19close6610.032.02702.06082.02620.975393.62
13232007.09.11 05:00buy6620.032.02731.99692.0315
13242007.09.11 08:03buy6630.062.02481.99662.0290
13252007.09.11 08:33close6630.062.02681.99662.02901.205394.82
13262007.09.11 08:33close6620.032.02691.99692.0315-0.125394.70
13272007.09.11 11:00buy6640.032.02901.99862.0332
13282007.09.11 14:14close6640.032.03241.99862.03321.025395.72
13292007.09.11 17:00sell6650.032.02962.06002.0254
13302007.09.11 17:03sell6660.062.03192.06012.0277
13312007.09.11 18:23close6660.062.03002.06012.02771.145396.86
13322007.09.11 18:23close6650.032.03002.06002.0254-0.125396.74
13332007.09.12 01:00sell6670.032.03272.06312.0285
13342007.09.12 03:04close6670.032.02922.06312.02851.055397.79
13352007.09.12 10:30sell6680.032.03242.06282.0282
13362007.09.12 10:44sell6690.062.03462.06282.0304
13372007.09.12 13:48close6690.062.03272.06282.03041.145398.93
13382007.09.12 13:48close6680.032.03262.06282.0282-0.065398.87
13392007.09.12 14:00sell6700.032.03092.06132.0267
13402007.09.13 01:35close6700.032.02752.06132.02670.885399.75
13412007.09.13 05:31buy6710.032.02851.99812.0327
13422007.09.13 08:49buy6720.062.02631.99812.0305
13432007.09.13 10:03close6720.062.02831.99812.03051.205400.95
13442007.09.13 10:03close6710.032.02821.99812.0327-0.095400.86
13452007.09.13 13:30buy6730.032.02721.99682.0314
13462007.09.13 15:16buy6740.062.02491.99672.0291
13472007.09.13 15:51close6740.062.02691.99672.02911.205402.06
13482007.09.13 15:51close6730.032.02681.99682.0314-0.125401.94
13492007.09.13 22:30sell6750.032.02652.05692.0223
13502007.09.13 23:08close6750.032.02302.05692.02231.055402.99
13512007.09.14 06:01buy6760.032.01971.98932.0239
13522007.09.14 09:33buy6770.062.01741.98922.0216
13532007.09.14 12:13buy6780.122.01511.98912.0193
13542007.09.14 12:57buy6790.242.01281.98902.0170
13552007.09.14 13:22buy6800.482.01011.98852.0143
13562007.09.14 13:50close6800.482.01241.98852.014311.045414.03
13572007.09.14 13:50close6790.242.01231.98902.0170-1.205412.83
13582007.09.14 13:50close6780.122.01241.98912.0193-3.245409.59
13592007.09.14 13:50close6770.062.01231.98922.0216-3.065406.53
13602007.09.14 13:50close6760.032.01221.98932.0239-2.255404.28
13612007.09.14 20:00buy6810.032.00991.97952.0141
13622007.09.14 21:55buy6820.062.00771.97952.0119
13632007.09.17 00:16buy6830.122.00541.97942.0096
13642007.09.17 02:43close6830.122.00721.97942.00962.165406.44
13652007.09.17 02:43close6820.062.00711.97952.0119-0.285406.16
13662007.09.17 02:43close6810.032.00721.97952.0141-0.775405.39
13672007.09.17 02:43buy6840.032.00751.97712.0117
13682007.09.17 08:27buy6850.062.00521.97702.0094
13692007.09.17 08:40buy6860.122.00291.97692.0071
13702007.09.17 08:44buy6870.242.00051.97672.0047
13712007.09.17 10:41buy6880.481.99811.97652.0023
13722007.09.17 10:59buy6890.961.99571.97631.9999
13732007.09.17 12:11close6890.961.99801.97631.999922.085427.47
13742007.09.17 12:11close6880.481.99801.97652.0023-0.485426.99
13752007.09.17 12:11close6870.241.99791.97672.0047-6.245420.75
13762007.09.17 12:11close6860.121.99801.97692.0071-5.885414.87
13772007.09.17 12:11close6850.061.99781.97702.0094-4.445410.43
13782007.09.17 12:12close6840.031.99771.97712.0117-2.945407.49
13792007.09.17 14:00buy6900.032.00041.97002.0046
13802007.09.17 17:32buy6910.061.99801.96982.0022
13812007.09.17 17:46buy6920.121.99571.96971.9999
13822007.09.17 17:52buy6930.241.99351.96971.9977
13832007.09.17 18:58close6930.241.99541.96971.99774.565412.05
13842007.09.17 18:58close6920.121.99561.96971.9999-0.125411.93
13852007.09.17 18:58close6910.061.99551.96982.0022-1.505410.43
13862007.09.17 18:58close6900.031.99571.97002.0046-1.415409.02
13872007.09.17 22:02buy6940.031.99551.96511.9997
13882007.09.18 01:35buy6950.061.99331.96511.9975
13892007.09.18 02:45buy6960.121.99111.96511.9953
13902007.09.18 03:26buy6970.241.98891.96511.9931
13912007.09.18 03:50close6970.241.99091.96511.99314.805413.82
13922007.09.18 03:50close6960.121.99071.96511.9953-0.485413.34
13932007.09.18 03:51close6950.061.99101.96511.9975-1.385411.96
13942007.09.18 03:51close6940.031.99061.96511.9997-1.435410.52
13952007.09.18 07:00buy6980.031.99071.96031.9949
13962007.09.18 07:57buy6990.061.98841.96021.9926
13972007.09.18 08:07close6990.061.99031.96021.99261.145411.66
13982007.09.18 08:07close6980.031.99021.96031.9949-0.155411.51
13992007.09.18 14:30buy7000.031.99551.96511.9997
14002007.09.18 14:39close7000.031.99891.96511.99971.025412.53
14012007.09.19 01:32sell7010.032.01172.04212.0075
14022007.09.19 07:14sell7020.062.01432.04252.0101
14032007.09.19 08:13sell7030.122.01662.04262.0124
14042007.09.19 09:12close7030.122.01472.04262.01242.285414.81
14052007.09.19 09:12close7020.062.01482.04252.0101-0.305414.51
14062007.09.19 09:12close7010.032.01492.04212.0075-0.965413.55
14072007.09.19 18:30buy7040.031.99981.96942.0040
14082007.09.20 08:32close7040.032.00321.96942.00401.145414.69
14092007.09.20 09:00buy7050.032.00361.97322.0078
14102007.09.20 09:22close7050.032.00701.97322.00781.025415.71
14112007.09.20 19:30sell7060.032.00882.03922.0046
14122007.09.21 02:26sell7070.062.01142.03962.0072
14132007.09.21 05:59close7070.062.00932.03962.00721.265416.97
14142007.09.21 06:00close7060.032.00942.03922.0046-0.235416.74
14152007.09.21 06:01sell7080.032.00912.03952.0049
14162007.09.21 06:58sell7090.062.01142.03962.0072
14172007.09.21 08:06close7090.062.00942.03962.00721.205417.94
14182007.09.21 08:06close7080.032.00952.03952.0049-0.125417.82
14192007.09.21 20:00sell7100.032.01892.04932.0147
14202007.09.24 00:02sell7110.062.02112.04932.0169
14212007.09.24 03:09sell7120.122.02382.04982.0196
14222007.09.24 03:16sell7130.242.02612.04992.0219
14232007.09.24 07:59sell7140.482.02832.04992.0241
14242007.09.24 08:20sell7150.962.03072.05012.0265
14252007.09.24 09:02close7150.962.02852.05012.026521.125438.94
14262007.09.24 09:02close7140.482.02862.04992.0241-1.445437.50
14272007.09.24 09:02close7130.242.02852.04992.0219-5.765431.74
14282007.09.24 09:02close7120.122.02862.04982.0196-5.765425.98
14292007.09.24 09:02close7110.062.02852.04932.0169-4.445421.54
14302007.09.24 09:02close7100.032.02832.04932.0147-2.875418.68
14312007.09.24 10:30sell7160.032.02502.05542.0208
14322007.09.24 12:02sell7170.062.02732.05552.0231
14332007.09.24 12:21close7170.062.02542.05552.02311.145419.82
14342007.09.24 12:21close7160.032.02532.05542.0208-0.095419.73
14352007.09.24 23:00buy7180.032.02251.99212.0267
14362007.09.25 02:01buy7190.062.02021.99202.0244
14372007.09.25 02:13buy7200.122.01801.99202.0222
14382007.09.25 02:25buy7210.242.01581.99202.0200
14392007.09.25 03:00buy7220.482.01351.99192.0177
14402007.09.25 03:19close7220.482.01561.99192.017710.085429.81
14412007.09.25 03:19close7210.242.01551.99202.0200-0.725429.09
14422007.09.25 03:19close7200.122.01541.99202.0222-3.125425.97
14432007.09.25 03:20close7190.062.01531.99202.0244-2.945423.03
14442007.09.25 03:20close7180.032.01541.99212.0267-2.095420.94
14452007.09.25 10:30buy7230.032.01241.98202.0166
14462007.09.25 12:40buy7240.062.01021.98202.0144
14472007.09.25 13:59close7240.062.01221.98202.01441.205422.14
14482007.09.25 13:59close7230.032.01211.98202.0166-0.095422.05
14492007.09.25 23:36sell7250.032.01882.04922.0146
14502007.09.26 01:22sell7260.062.02112.04932.0169
14512007.09.26 01:57close7260.062.01922.04932.01691.145423.19
14522007.09.26 01:57close7250.032.01912.04922.0146-0.145423.05
14532007.09.26 02:00sell7270.032.01802.04842.0138
14542007.09.26 10:27close7270.032.01442.04842.01381.085424.13
14552007.09.26 14:30buy7280.032.01801.98762.0222
14562007.09.26 16:07buy7290.062.01581.98762.0200
14572007.09.27 06:48close7290.062.01771.98762.02001.375425.50
14582007.09.27 06:48close7280.032.01781.98762.02220.065425.56
14592007.09.27 16:30sell7300.032.02302.05342.0188
14602007.09.27 19:08sell7310.062.02532.05352.0211
14612007.09.27 22:58sell7320.122.02762.05362.0234
14622007.09.28 03:30close7320.122.02572.05362.02342.105427.65
14632007.09.28 03:30close7310.062.02582.05352.0211-0.395427.26
14642007.09.28 03:30close7300.032.02572.05342.0188-0.865426.41
14652007.09.28 10:30buy7330.032.02801.99762.0322
14662007.09.28 12:25t/p7330.032.03221.99762.03221.265427.67
14672007.10.01 01:01sell7340.032.04532.07572.0411
14682007.10.01 08:21sell7350.062.04762.07582.0434
14692007.10.01 09:59close7350.062.04572.07582.04341.145428.81
14702007.10.01 09:59close7340.032.04582.07572.0411-0.155428.66
14712007.10.01 17:00buy7360.032.04342.01302.0476
14722007.10.02 04:21buy7370.062.04102.01282.0452
14732007.10.02 08:18buy7380.122.03882.01282.0430
14742007.10.02 12:02close7380.122.04062.01282.04302.165430.82
14752007.10.02 12:02close7370.062.04052.01282.0452-0.305430.52
14762007.10.02 12:02close7360.032.04062.01302.0476-0.805429.72
14772007.10.02 12:30buy7390.032.04202.01162.0462
14782007.10.02 12:40buy7400.062.03962.01142.0438
14792007.10.02 14:09close7400.062.04162.01142.04381.205430.92
14802007.10.02 14:09close7390.032.04152.01162.0462-0.155430.77
14812007.10.03 07:30sell7410.032.04102.07142.0368
14822007.10.03 10:44close7410.032.03762.07142.03681.025431.79
14832007.10.03 14:00buy7420.032.04092.01052.0451
14842007.10.03 15:20buy7430.062.03852.01032.0427
14852007.10.03 16:53buy7440.122.03632.01032.0405
14862007.10.03 17:05close7440.122.03812.01032.04052.165433.95
14872007.10.03 17:05close7430.062.03802.01032.0427-0.305433.65
14882007.10.03 17:05close7420.032.03832.01052.0451-0.785432.87
14892007.10.04 00:30buy7450.032.03202.00162.0362
14902007.10.04 05:47buy7460.062.02972.00152.0339
14912007.10.04 07:01close7460.062.03162.00152.03391.145434.01
14922007.10.04 07:01close7450.032.03152.00162.0362-0.155433.86
14932007.10.04 11:00buy7470.032.03192.00152.0361
14942007.10.04 13:03close7470.032.03532.00152.03611.025434.88
14952007.10.04 20:30sell7480.032.03782.06822.0336
14962007.10.04 23:15sell7490.062.04012.06832.0359
14972007.10.05 00:52close7490.062.03812.06832.03591.115435.98
14982007.10.05 00:53close7480.032.03822.06822.0336-0.175435.82
14992007.10.05 13:00buy7500.032.04002.00962.0442
15002007.10.05 14:31buy7510.062.03212.00392.0363
15012007.10.05 15:37close7510.062.03612.00392.03632.405438.22
15022007.10.05 15:37close7500.032.03632.00962.0442-1.115437.11
15032007.10.05 16:00buy7520.032.04012.00972.0443
15042007.10.05 17:53close7520.032.04352.00972.04431.025438.13
15052007.10.05 22:00sell7530.032.04212.07252.0379
15062007.10.08 09:37close7530.032.03872.07252.03790.975439.10
15072007.10.08 14:30buy7540.032.03932.00892.0435
15082007.10.08 16:54buy7550.062.03702.00882.0412
15092007.10.08 19:17buy7560.122.03482.00882.0390
15102007.10.08 23:14close7560.122.03662.00882.03902.165441.26
15112007.10.08 23:14close7550.062.03682.00882.0412-0.125441.14
15122007.10.08 23:14close7540.032.03672.00892.0435-0.785440.36
15132007.10.09 09:00buy7570.032.03372.00332.0379
15142007.10.09 11:27buy7580.062.03132.00312.0355
15152007.10.09 13:13buy7590.122.02902.00302.0332
15162007.10.09 15:23buy7600.242.02652.00272.0307
15172007.10.09 15:50close7600.242.02872.00272.03075.285445.64
15182007.10.09 15:50close7590.122.02862.00302.0332-0.485445.16
15192007.10.09 15:50close7580.062.02872.00312.0355-1.565443.60
15202007.10.09 15:50close7570.032.02862.00332.0379-1.535442.07
15212007.10.09 17:00buy7610.032.03372.00332.0379
15222007.10.09 20:02buy7620.062.03142.00322.0356
15232007.10.09 20:03close7620.062.03352.00322.03561.265443.33
15242007.10.09 20:03close7610.032.03332.00332.0379-0.125443.21
15252007.10.10 05:01sell7630.032.03882.06922.0346
15262007.10.10 09:10sell7640.062.04122.06942.0370
15272007.10.10 09:50sell7650.122.04342.06942.0392
15282007.10.10 11:34sell7660.242.04582.06962.0416
15292007.10.10 13:14close7660.242.04382.06962.04164.805448.01
15302007.10.10 13:15close7650.122.04372.06942.0392-0.365447.65
15312007.10.10 13:15close7640.062.04352.06942.0370-1.385446.27
15322007.10.10 13:15close7630.032.04362.06922.0346-1.445444.83
15332007.10.10 14:00sell7670.032.04002.07042.0358
15342007.10.10 14:10sell7680.062.04222.07042.0380
15352007.10.10 14:33sell7690.122.04452.07052.0403
15362007.10.10 14:37close7690.122.04272.07052.04032.165446.99
15372007.10.10 14:37close7680.062.04282.07042.0380-0.365446.63
15382007.10.10 14:37close7670.032.04302.07042.0358-0.905445.73
15392007.10.11 06:00buy7700.032.04092.01052.0451
15402007.10.11 08:06buy7710.062.03852.01032.0427
15412007.10.11 09:04buy7720.122.03632.01032.0405
15422007.10.11 09:55close7720.122.03812.01032.04052.165447.89
15432007.10.11 09:56close7710.062.03792.01032.0427-0.365447.53
15442007.10.11 09:56close7700.032.03782.01052.0451-0.935446.60
15452007.10.11 11:00buy7730.032.04112.01072.0453
15462007.10.11 12:36buy7740.062.03872.01052.0429
15472007.10.11 14:17buy7750.122.03652.01052.0407
15482007.10.11 14:23buy7760.242.03422.01042.0384
15492007.10.11 14:29close7760.242.03612.01042.03844.565451.16
15502007.10.11 14:29close7750.122.03622.01052.0407-0.365450.80
15512007.10.11 14:29close7740.062.03612.01052.0429-1.565449.24
15522007.10.11 14:29close7730.032.03622.01072.0453-1.475447.77
15532007.10.12 00:00buy7770.032.03442.00402.0386
15542007.10.12 03:09buy7780.062.03212.00392.0363
15552007.10.12 08:06buy7790.122.02982.00382.0340
15562007.10.12 08:17buy7800.242.02752.00372.0317
15572007.10.12 09:32buy7810.482.02532.00372.0295
15582007.10.12 10:44close7810.482.02732.00372.02959.605457.37
15592007.10.12 10:44close7800.242.02742.00372.0317-0.245457.13
15602007.10.12 10:44close7790.122.02732.00382.0340-3.005454.13
15612007.10.12 10:44close7780.062.02752.00392.0363-2.765451.37
15622007.10.12 10:44close7770.032.02742.00402.0386-2.105449.27
15632007.10.12 13:31buy7820.032.02681.99642.0310
15642007.10.12 14:29close7820.032.03021.99642.03101.025450.29
15652007.10.12 22:01sell7830.032.03332.06372.0291
15662007.10.12 22:37sell7840.062.03552.06372.0313
15672007.10.15 02:18close7840.062.03362.06372.03131.055451.34
15682007.10.15 02:19close7830.032.03352.06372.0291-0.115451.24
15692007.10.15 08:30sell7850.032.03402.06442.0298
15702007.10.15 08:52sell7860.062.03622.06442.0320
15712007.10.15 09:20close7860.062.03432.06442.03201.145452.38
15722007.10.15 09:20close7850.032.03412.06442.0298-0.035452.35
15732007.10.15 18:00sell7870.032.04172.07212.0375
15742007.10.16 09:24close7870.032.03822.07212.03751.005453.35
15752007.10.16 15:30buy7880.032.03652.00612.0407
15762007.10.16 16:02buy7890.062.03422.00602.0384
15772007.10.16 16:08close7890.062.03622.00602.03841.205454.55
15782007.10.16 16:08close7880.032.03612.00612.0407-0.125454.43
15792007.10.17 19:00sell7900.032.03742.06782.0332
15802007.10.17 22:19sell7910.062.03972.06792.0355
15812007.10.18 00:02sell7920.122.04202.06802.0378
15822007.10.18 00:21close7920.122.03952.06802.03783.005457.43
15832007.10.18 00:22close7910.062.03942.06792.0355-0.095457.34
15842007.10.18 00:22close7900.032.03992.06782.0332-0.895456.45
15852007.10.18 02:31sell7930.032.03872.06912.0345
15862007.10.18 03:13sell7940.062.04102.06922.0368
15872007.10.18 06:37close7940.062.03912.06922.03681.145457.59
15882007.10.18 06:37close7930.032.03892.06912.0345-0.065457.53
15892007.10.18 17:30sell7950.032.04652.07692.0423
15902007.10.18 23:50close7950.032.04312.07692.04231.025458.55
15912007.10.19 09:00sell7960.032.04502.07542.0408
15922007.10.19 09:09close7960.032.04152.07542.04081.055459.60
15932007.10.19 17:00sell7970.032.04572.07612.0415
15942007.10.19 17:51sell7980.062.04802.07622.0438
15952007.10.19 21:39sell7990.122.05032.07632.0461
15962007.10.22 00:01sell8000.242.05362.07742.0494
15972007.10.22 00:14close8000.242.05112.07742.04946.005465.60
15982007.10.22 00:14close7990.122.05072.07632.0461-0.665464.94
15992007.10.22 00:14close7980.062.05082.07622.0438-1.775463.17
16002007.10.22 00:14close7970.032.05052.07612.0415-1.495461.68
16012007.10.22 03:00sell8010.032.04992.08032.0457
16022007.10.22 07:39sell8020.062.05232.08052.0481
16032007.10.22 08:08close8020.062.05032.08052.04811.205462.88
16042007.10.22 08:08close8010.032.05022.08032.0457-0.095462.79
16052007.10.22 10:00sell8030.032.04932.07972.0451
16062007.10.22 11:36close8030.032.04592.07972.04511.025463.81
16072007.10.22 20:00buy8040.032.03001.99962.0342
16082007.10.22 22:48close8040.032.03351.99962.03421.055464.86
16092007.10.23 19:00sell8050.032.04932.07972.0451
16102007.10.23 22:06sell8060.062.05152.07972.0473
16112007.10.24 02:49close8060.062.04962.07972.04731.055465.91
16122007.10.24 02:49close8050.032.04952.07972.0451-0.115465.80
16132007.10.24 12:00buy8070.032.04972.01932.0539
16142007.10.24 13:35buy8080.062.04722.01902.0514
16152007.10.24 14:56close8080.062.04922.01902.05141.205467.00
16162007.10.24 14:56close8070.032.04942.01932.0539-0.095466.91
16172007.10.24 15:00buy8090.032.04962.01922.0538
16182007.10.24 16:47buy8100.062.04742.01922.0516
16192007.10.24 18:08close8100.062.04932.01922.05161.145468.05
16202007.10.24 18:08close8090.032.04942.01922.0538-0.065467.99
16212007.10.24 21:00buy8110.032.04942.01902.0536
16222007.10.25 03:05buy8120.062.04712.01892.0513
16232007.10.25 08:39close8120.062.04902.01892.05131.145469.13
16242007.10.25 08:39close8110.032.04892.01902.0536-0.035469.10
16252007.10.25 09:00buy8130.032.04852.01812.0527
16262007.10.25 12:05close8130.032.05222.01812.05271.115470.21
16272007.10.25 16:30sell8140.032.04862.07902.0444
16282007.10.25 18:47sell8150.062.05082.07902.0466
16292007.10.26 07:47sell8160.122.05312.07912.0489
16302007.10.26 08:05close8160.122.05122.07912.04892.285472.49
16312007.10.26 08:05close8150.062.05142.07902.0466-0.455472.04
16322007.10.26 08:05close8140.032.05152.07902.0444-0.925471.12
16332007.10.26 12:30sell8170.032.05312.08352.0489
16342007.10.26 13:25close8170.032.04962.08352.04891.055472.17
16352007.10.26 20:30buy8180.032.05182.02142.0560
16362007.10.29 04:37close8180.032.05532.02142.05601.095473.26
16372007.10.29 15:00sell8190.032.05772.08812.0535
16382007.10.29 16:07sell8200.062.06002.08822.0558
16392007.10.29 17:08sell8210.122.06222.08822.0580
16402007.10.30 01:37close8210.122.06022.08822.05802.225475.48
16412007.10.30 01:37close8200.062.06012.08822.0558-0.155475.33
16422007.10.30 01:38close8190.032.06002.08812.0535-0.745474.59
16432007.10.30 18:00sell8220.032.06692.09732.0627
16442007.10.30 20:34sell8230.062.06942.09762.0652
16452007.10.30 22:22close8230.062.06712.09762.06521.385475.97
16462007.10.30 22:23close8220.032.06692.09732.06270.005475.97
16472007.10.31 12:30sell8240.032.07152.10192.0673
16482007.10.31 16:51sell8250.062.07392.10212.0697
16492007.10.31 16:59sell8260.122.07642.10242.0722
16502007.10.31 17:09sell8270.242.07872.10252.0745
16512007.10.31 19:15close8270.242.07662.10252.07455.045481.01
16522007.10.31 19:15close8260.122.07622.10242.07220.245481.25
16532007.10.31 19:15close8250.062.07572.10212.0697-1.085480.17
16542007.10.31 19:15close8240.032.07592.10192.0673-1.325478.85
16552007.11.01 00:02sell8280.032.08032.11072.0761
16562007.11.01 10:30close8280.032.07692.11072.07611.025479.87
16572007.11.01 16:30sell8290.032.07912.10952.0749
16582007.11.01 16:59sell8300.062.08132.10952.0771
16592007.11.01 17:11sell8310.122.08362.10962.0794
16602007.11.01 17:20sell8320.242.08592.10972.0817
16612007.11.01 18:33close8320.242.08392.10972.08174.805484.67
16622007.11.01 18:33close8310.122.08402.10962.0794-0.485484.19
16632007.11.01 18:33close8300.062.08412.10952.0771-1.685482.51
16642007.11.01 18:34close8290.032.08402.10952.0749-1.475481.04
16652007.11.01 20:30sell8330.032.08042.11082.0762
16662007.11.02 01:14close8330.032.07692.11082.07621.005482.05
16672007.11.02 03:00buy8340.032.08012.04972.0843
16682007.11.02 05:39buy8350.062.07782.04962.0820
16692007.11.02 06:04close8350.062.07972.04962.08201.145483.19
16702007.11.02 06:04close8340.032.07982.04972.0843-0.095483.10
16712007.11.02 08:00buy8360.032.08202.05162.0862
16722007.11.02 10:15close8360.032.08552.05162.08621.055484.15
16732007.11.02 14:00sell8370.032.08132.11172.0771
16742007.11.02 14:08sell8380.062.08372.11192.0795
16752007.11.02 15:05close8380.062.08172.11192.07951.205485.35
16762007.11.02 15:06close8370.032.08192.11172.0771-0.185485.17
16772007.11.05 00:30sell8390.032.08832.11872.0841
16782007.11.05 09:07close8390.032.08482.11872.08411.055486.22
16792007.11.05 16:30buy8400.032.08152.05112.0857
16802007.11.05 17:21buy8410.062.07922.05102.0834
16812007.11.05 21:12close8410.062.08112.05102.08341.145487.36
16822007.11.05 21:12close8400.032.08102.05112.0857-0.155487.21
16832007.11.06 12:00sell8420.032.08482.11522.0806
16842007.11.06 12:12sell8430.062.08712.11532.0829
16852007.11.06 15:07sell8440.122.08932.11532.0851
16862007.11.06 16:25close8440.122.08752.11532.08512.165489.37
16872007.11.06 16:25close8430.062.08762.11532.0829-0.305489.07
16882007.11.06 16:25close8420.032.08772.11522.0806-0.875488.20
16892007.11.06 17:00sell8450.032.08752.11792.0833
16902007.11.07 03:27sell8460.062.08982.11802.0856
16912007.11.07 03:28sell8470.122.09212.11812.0879
16922007.11.07 03:29sell8480.242.09432.11812.0901
16932007.11.07 03:32close8480.242.09242.11812.09014.565492.76
16942007.11.07 03:33close8470.122.09232.11812.0879-0.245492.52
16952007.11.07 03:33close8460.062.09222.11802.0856-1.445491.08
16962007.11.07 03:33close8450.032.09202.11792.0833-1.405489.68
16972007.11.07 09:30sell8490.032.09382.12422.0896
16982007.11.07 09:56sell8500.062.09612.12432.0919
16992007.11.07 10:14sell8510.122.09832.12432.0941
17002007.11.07 10:22sell8520.242.10082.12462.0966
17012007.11.07 10:56sell8530.482.10312.12472.0989
17022007.11.07 11:34close8530.482.10102.12472.098910.085499.76
17032007.11.07 11:34close8520.242.10112.12462.0966-0.725499.04
17042007.11.07 11:34close8510.122.10122.12432.0941-3.485495.56
17052007.11.07 11:34close8500.062.10112.12432.0919-3.005492.56
17062007.11.07 11:34close8490.032.10122.12422.0896-2.225490.34
17072007.11.07 16:30sell8540.032.10342.13382.0992
17082007.11.07 23:12close8540.032.10002.13382.09921.025491.36
17092007.11.08 09:00buy8550.032.10212.07172.1063
17102007.11.08 09:01buy8560.062.09972.07152.1039
17112007.11.08 09:07close8560.062.10182.07152.10391.265492.62
17122007.11.08 09:07close8550.032.10172.07172.1063-0.125492.50
17132007.11.08 21:00sell8570.032.10852.13892.1043
17142007.11.09 02:25sell8580.062.11082.13902.1066
17152007.11.09 02:37sell8590.122.11352.13952.1093
17162007.11.09 02:54close8590.122.11152.13952.10932.405494.90
17172007.11.09 02:54close8580.062.11162.13902.1066-0.485494.42
17182007.11.09 02:54close8570.032.11132.13892.1043-0.895493.53
17192007.11.09 09:00sell8600.032.11072.14112.1065
17202007.11.09 11:10sell8610.062.11292.14112.1087
17212007.11.09 11:24sell8620.122.11532.14132.1111
17222007.11.09 11:37close8620.122.11342.14132.11112.285495.81
17232007.11.09 11:37close8610.062.11332.14112.1087-0.245495.57
17242007.11.09 11:37close8600.032.11322.14112.1065-0.755494.82
17252007.11.09 21:30buy8630.032.09212.06172.0963
17262007.11.09 22:29buy8640.062.08992.06172.0941
17272007.11.12 00:00buy8650.122.08322.05722.0874
17282007.11.12 00:48close8650.122.08692.05722.08744.445499.26
17292007.11.12 00:48close8640.062.08702.06172.0941-1.665497.60
17302007.11.12 00:48close8630.032.08692.06172.0963-1.525496.08
17312007.11.12 04:30buy8660.032.08272.05232.0869
17322007.11.12 04:34buy8670.062.08002.05182.0842
17332007.11.12 05:30buy8680.122.07782.05182.0820
17342007.11.12 06:13close8680.122.07972.05182.08202.285498.36
17352007.11.12 06:13close8670.062.07962.05182.0842-0.245498.12
17362007.11.12 06:13close8660.032.07992.05232.0869-0.845497.28
17372007.11.12 07:00buy8690.032.08052.05012.0847
17382007.11.12 07:26buy8700.062.07812.04992.0823
17392007.11.12 07:42close8700.062.08042.04992.08231.385498.66
17402007.11.12 07:42close8690.032.08032.05012.0847-0.065498.60
17412007.11.12 19:00buy8710.032.06422.03382.0684
17422007.11.12 19:43buy8720.062.06202.03382.0662
17432007.11.12 20:13buy8730.122.05952.03352.0637
17442007.11.12 20:22close8730.122.06142.03352.06372.285500.88
17452007.11.12 20:22close8720.062.06162.03382.0662-0.245500.64
17462007.11.12 20:22close8710.032.06152.03382.0684-0.815499.83
17472007.11.13 01:00buy8740.032.05432.02392.0585
17482007.11.13 02:13close8740.032.05782.02392.05851.055500.88
17492007.11.13 18:00sell8750.032.07272.10312.0685
17502007.11.13 20:55close8750.032.06932.10312.06851.025501.90
17512007.11.14 06:30sell8760.032.07632.10672.0721
17522007.11.14 07:07sell8770.062.07862.10682.0744
17532007.11.14 08:40sell8780.122.08082.10682.0766
17542007.11.14 09:01close8780.122.07892.10682.07662.285504.18
17552007.11.14 09:01close8770.062.07882.10682.0744-0.125504.06
17562007.11.14 09:01close8760.032.07892.10672.0721-0.785503.28
17572007.11.14 09:30sell8790.032.07492.10532.0707
17582007.11.14 09:31sell8800.062.07712.10532.0729
17592007.11.14 09:58close8800.062.07522.10532.07291.145504.42
17602007.11.14 09:58close8790.032.07532.10532.0707-0.125504.30
17612007.11.14 12:00sell8810.032.07222.10262.0680
17622007.11.14 12:12close8810.032.06872.10262.06801.055505.35
17632007.11.15 01:00buy8820.032.05292.02252.0571
17642007.11.15 02:15close8820.032.05632.02252.05711.025506.37
17652007.11.15 16:00buy8830.032.04842.01802.0526
17662007.11.15 16:59buy8840.062.04622.01802.0504
17672007.11.15 18:25close8840.062.04812.01802.05041.145507.51
17682007.11.15 18:25close8830.032.04822.01802.0526-0.065507.45
17692007.11.15 21:30buy8850.032.04482.01442.0490
17702007.11.16 03:36buy8860.062.04252.01432.0467
17712007.11.16 05:31close8860.062.04442.01432.04671.145508.59
17722007.11.16 05:31close8850.032.04432.01442.0490-0.115508.48
17732007.11.16 14:30buy8870.032.04542.01502.0496
17742007.11.16 15:22close8870.032.04882.01502.04961.025509.50
17752007.11.19 03:30sell8880.032.05442.08482.0502
17762007.11.19 08:14close8880.032.05092.08482.05021.055510.55
17772007.11.19 13:00buy8890.032.05302.02262.0572
17782007.11.19 13:30buy8900.062.05052.02232.0547
17792007.11.19 14:17close8900.062.05252.02232.05471.205511.75
17802007.11.19 14:17close8890.032.05262.02262.0572-0.125511.63
17812007.11.19 17:30sell8910.032.04962.08002.0454
17822007.11.19 20:02close8910.032.04612.08002.04541.055512.68
17832007.11.19 22:30buy8920.032.04982.01942.0540
17842007.11.20 02:18buy8930.062.04762.01942.0518
17852007.11.20 04:54close8930.062.04962.01942.05181.205513.88
17862007.11.20 04:54close8920.032.04952.01942.0540-0.055513.83
17872007.11.20 05:30buy8940.032.04962.01922.0538
17882007.11.20 07:32close8940.032.05302.01922.05381.025514.85
17892007.11.20 14:00sell8950.032.06102.09142.0568
17902007.11.20 14:26sell8960.062.06332.09152.0591
17912007.11.20 14:42sell8970.122.06552.09152.0613
17922007.11.20 14:44close8970.122.06372.09152.06132.165517.01
17932007.11.20 14:44close8960.062.06362.09152.0591-0.185516.83
17942007.11.20 14:44close8950.032.06372.09142.0568-0.815516.02
17952007.11.21 09:00sell8980.032.06452.09492.0603
17962007.11.21 09:35close8980.032.06112.09492.06031.025517.04
17972007.11.21 15:30buy8990.032.05892.02852.0631
17982007.11.21 16:08buy9000.062.05662.02842.0608
17992007.11.21 17:42close9000.062.05862.02842.06081.205518.24
18002007.11.21 17:42close8990.032.05852.02852.0631-0.125518.12
18012007.11.22 01:00sell9010.032.06302.09342.0588
18022007.11.22 03:35sell9020.062.06522.09342.0610
18032007.11.22 05:11sell9030.122.06762.09362.0634
18042007.11.22 05:36close9030.122.06572.09362.06342.285520.40
18052007.11.22 05:36close9020.062.06582.09342.0610-0.365520.04
18062007.11.22 05:36close9010.032.06572.09342.0588-0.815519.23
18072007.11.22 08:30sell9040.032.06262.09302.0584
18082007.11.22 08:47sell9050.062.06482.09302.0606
18092007.11.22 10:10close9050.062.06292.09302.06061.145520.37
18102007.11.22 10:10close9040.032.06302.09302.0584-0.125520.25
18112007.11.22 21:06buy9060.032.06312.03272.0673
18122007.11.22 22:51buy9070.062.06082.03262.0650
18132007.11.22 23:02close9070.062.06272.03262.06501.145521.39
18142007.11.22 23:02close9060.032.06252.03272.0673-0.185521.21
18152007.11.23 07:00sell9080.032.07072.10112.0665
18162007.11.23 09:03sell9090.062.07302.10122.0688
18172007.11.23 09:14close9090.062.07112.10122.06881.145522.35
18182007.11.23 09:14close9080.032.07122.10112.0665-0.155522.20
18192007.11.23 18:00buy9100.032.05662.02622.0608
18202007.11.23 18:46close9100.032.06002.02622.06081.025523.22
18212007.11.26 14:00sell9110.032.06752.09792.0633
18222007.11.26 19:58sell9120.062.06982.09802.0656
18232007.11.26 20:39sell9130.122.07202.09802.0678
18242007.11.26 21:57close9130.122.07022.09802.06782.165525.38
18252007.11.26 21:58close9120.062.07042.09802.0656-0.365525.02
18262007.11.26 21:58close9110.032.07022.09792.0633-0.815524.21
18272007.11.27 00:03sell9140.032.06972.10012.0655
18282007.11.27 02:22sell9150.062.07252.10072.0683
18292007.11.27 03:56sell9160.122.07472.10072.0705
18302007.11.27 04:43close9160.122.07282.10072.07052.285526.49
18312007.11.27 04:44close9150.062.07292.10072.0683-0.245526.25
18322007.11.27 04:44close9140.032.07282.10012.0655-0.935525.32
18332007.11.27 07:00sell9170.032.07232.10272.0681
18342007.11.27 09:26close9170.032.06882.10272.06811.055526.37
18352007.11.27 14:30buy9180.032.07152.04112.0757
18362007.11.27 15:07buy9190.062.06912.04092.0733
18372007.11.27 16:10close9190.062.07112.04092.07331.205527.57
18382007.11.27 16:10close9180.032.07102.04112.0757-0.155527.42
18392007.11.27 21:00buy9200.032.06942.03902.0736
18402007.11.27 23:23buy9210.062.06722.03902.0714
18412007.11.28 03:32buy9220.122.06492.03892.0691
18422007.11.28 04:33close9220.122.06672.03892.06912.165529.58
18432007.11.28 04:34close9210.062.06682.03902.0714-0.165529.41
18442007.11.28 04:35close9200.032.06662.03902.0736-0.805528.61
18452007.11.28 06:00buy9230.032.06712.03672.0713
18462007.11.28 08:18buy9240.062.06482.03662.0690
18472007.11.28 08:34buy9250.122.06262.03662.0668
18482007.11.28 08:43buy9260.242.06042.03662.0646
18492007.11.28 08:55close9260.242.06232.03662.06464.565533.17
18502007.11.28 08:55close9250.122.06222.03662.0668-0.485532.69
18512007.11.28 08:55close9240.062.06212.03662.0690-1.625531.07
18522007.11.28 08:55close9230.032.06222.03672.0713-1.475529.60
18532007.11.28 13:30buy9270.032.06402.03362.0682
18542007.11.28 13:55buy9280.062.06182.03362.0660
18552007.11.28 14:02close9280.062.06372.03362.06601.145530.74
18562007.11.28 14:02close9270.032.06362.03362.0682-0.125530.62
18572007.11.29 01:00sell9290.032.07842.10882.0742
18582007.11.29 07:01close9290.032.07502.10882.07421.025531.64
18592007.11.29 16:00buy9300.032.06272.03232.0669
18602007.11.30 01:46close9300.032.06642.03232.06691.155532.79
18612007.11.30 08:30buy9310.032.06422.03382.0684
18622007.11.30 09:17close9310.032.06772.03382.06841.055533.84
18632007.11.30 15:00sell9320.032.06652.09692.0623
18642007.11.30 15:52close9320.032.06312.09692.06231.025534.86
18652007.11.30 22:30buy9330.032.05792.02752.0621
18662007.12.03 01:21buy9340.062.05552.02732.0597
18672007.12.03 02:51close9340.062.05752.02732.05971.205536.06
18682007.12.03 02:51close9330.032.05742.02752.0621-0.115535.95
18692007.12.03 11:00buy9350.032.05972.02932.0639
18702007.12.03 11:04close9350.032.06312.02932.06391.025536.97
18712007.12.03 19:00sell9360.032.06412.09452.0599
18722007.12.03 20:09sell9370.062.06642.09462.0622
18732007.12.03 23:42close9370.062.06452.09462.06221.145538.11
18742007.12.03 23:43close9360.032.06462.09452.0599-0.155537.96
18752007.12.04 08:30sell9380.032.06342.09382.0592
18762007.12.04 08:40sell9390.062.06582.09402.0616
18772007.12.04 09:38close9390.062.06372.09402.06161.265539.22
18782007.12.04 09:38close9380.032.06362.09382.0592-0.065539.16
18792007.12.04 10:30sell9400.032.06082.09122.0566
18802007.12.04 12:09sell9410.062.06312.09132.0589
18812007.12.04 12:13sell9420.122.06532.09132.0611
18822007.12.04 12:30close9420.122.06352.09132.06112.165541.32
18832007.12.04 12:30close9410.062.06352.09132.0589-0.245541.08
18842007.12.04 12:30close9400.032.06362.09122.0566-0.845540.24
18852007.12.04 14:30buy9430.032.06322.03282.0674
18862007.12.04 15:03buy9440.062.06082.03262.0650
18872007.12.04 16:50buy9450.122.05862.03262.0628
18882007.12.04 20:18buy9460.242.05642.03262.0606
18892007.12.04 22:11close9460.242.05832.03262.06064.565544.80
18902007.12.04 22:11close9450.122.05872.03262.06280.125544.92
18912007.12.04 22:12close9440.062.05882.03262.0650-1.205543.72
18922007.12.04 22:12close9430.032.05892.03282.0674-1.295542.43
18932007.12.04 22:31buy9470.032.05932.02892.0635
18942007.12.05 01:06buy9480.062.05702.02882.0612
18952007.12.05 08:07buy9490.122.05482.02882.0590
18962007.12.05 09:01buy9500.242.05252.02872.0567
18972007.12.05 09:05buy9510.482.05022.02862.0544
18982007.12.05 09:11buy9520.962.04772.02832.0519
18992007.12.05 09:12buy9531.922.04522.02802.0494
19002007.12.05 09:14close9531.922.04762.02802.049446.085588.51
19012007.12.05 09:14close9520.962.04762.02832.0519-0.965587.55
19022007.12.05 09:15close9510.482.04772.02862.0544-12.005575.55
19032007.12.05 09:15close9500.242.04782.02872.0567-11.285564.27
19042007.12.05 09:15close9490.122.04792.02882.0590-8.285555.99
19052007.12.05 09:15close9480.062.04782.02882.0612-5.525550.47
19062007.12.05 09:15close9470.032.04792.02892.0635-3.385547.09
19072007.12.05 19:30buy9540.032.02831.99792.0325
19082007.12.05 20:18buy9550.062.02601.99782.0302
19092007.12.05 22:30close9550.062.02791.99782.03021.145548.23
19102007.12.05 22:30close9540.032.02801.99792.0325-0.095548.14
19112007.12.06 11:00buy9560.032.02811.99772.0323
19122007.12.06 12:36buy9570.062.02581.99762.0300
19132007.12.06 13:00buy9580.122.02331.99732.0275
19142007.12.06 13:00buy9590.242.02091.99712.0251
19152007.12.06 13:00buy9600.482.01831.99672.0225
19162007.12.06 13:00close9600.482.02221.99672.022518.725566.86
19172007.12.06 13:01close9590.242.02191.99712.02512.405569.26
19182007.12.06 13:01close9580.122.02181.99732.0275-1.805567.46
19192007.12.06 13:01close9570.062.02161.99762.0300-2.525564.94
19202007.12.06 13:01close9560.032.02151.99772.0323-1.985562.96
19212007.12.06 15:00buy9610.032.02981.99942.0340
19222007.12.06 15:08buy9620.062.02761.99942.0318
19232007.12.06 16:32buy9630.122.02521.99922.0294
19242007.12.06 17:44close9630.122.02711.99922.02942.285565.24
19252007.12.06 17:44close9620.062.02701.99942.0318-0.365564.88
19262007.12.06 17:44close9610.032.02721.99942.0340-0.785564.10
19272007.12.07 01:30sell9640.032.02652.05692.0223
19282007.12.07 08:38close9640.032.02312.05692.02231.025565.12
19292007.12.07 10:00buy9650.032.02611.99572.0303
19302007.12.07 11:08close9650.032.02951.99572.03031.025566.14
19312007.12.07 16:00sell9660.032.02872.05912.0245
19322007.12.07 18:14sell9670.062.03102.05922.0268
19332007.12.07 18:36close9670.062.02912.05922.02681.145567.28
19342007.12.07 18:36close9660.032.02922.05912.0245-0.155567.13
19352007.12.10 04:00sell9680.032.03162.06202.0274
19362007.12.10 08:52sell9690.062.03432.06252.0301
19372007.12.10 09:01close9690.062.03222.06252.03011.265568.39
19382007.12.10 09:01close9680.032.03202.06202.0274-0.125568.27
19392007.12.10 18:00sell9700.032.04552.07592.0413
19402007.12.10 22:08sell9710.062.04782.07602.0436
19412007.12.11 00:23close9710.062.04592.07602.04361.055569.32
19422007.12.11 00:25close9700.032.04602.07592.0413-0.205569.12
19432007.12.11 10:00sell9720.032.04642.07682.0422
19442007.12.11 10:30sell9730.062.04872.07692.0445
19452007.12.11 10:56sell9740.122.05112.07712.0469
19462007.12.11 11:21close9740.122.04922.07712.04692.285571.40
19472007.12.11 11:21close9730.062.04912.07692.0445-0.245571.16
19482007.12.11 11:22close9720.032.04952.07682.0422-0.935570.23
19492007.12.11 12:30sell9750.032.04742.07782.0432
19502007.12.11 13:02sell9760.062.04962.07782.0454
19512007.12.11 15:14close9760.062.04772.07782.04541.145571.37
19522007.12.11 15:14close9750.032.04762.07782.0432-0.065571.31
19532007.12.12 01:00buy9770.032.03582.00542.0400
19542007.12.12 07:19close9770.032.03922.00542.04001.025572.33
19552007.12.12 19:00sell9780.032.04542.07582.0412
19562007.12.12 19:45sell9790.062.04762.07582.0434
19572007.12.13 00:55close9790.062.04562.07582.04340.935573.26
19582007.12.13 00:55close9780.032.04582.07582.0412-0.265573.00
19592007.12.13 07:30sell9800.032.04452.07492.0403
19602007.12.13 09:18close9800.032.04112.07492.04031.025574.02
19612007.12.13 13:00buy9810.032.04382.01342.0480
19622007.12.13 13:31buy9820.062.04152.01332.0457
19632007.12.13 14:30buy9830.122.03902.01302.0432
19642007.12.13 14:54close9830.122.04122.01302.04322.645576.66
19652007.12.13 14:54close9820.062.04132.01332.0457-0.125576.54
19662007.12.13 14:54close9810.032.04122.01342.0480-0.785575.76
19672007.12.13 20:01buy9840.032.03842.00802.0426
19682007.12.13 22:26close9840.032.04182.00802.04261.025576.78
19692007.12.14 06:00sell9850.032.03922.06962.0350
19702007.12.14 06:32sell9860.062.04152.06972.0373
19712007.12.14 07:43sell9870.122.04392.06992.0397
19722007.12.14 08:16close9870.122.04192.06992.03972.405579.18
19732007.12.14 08:16close9860.062.04202.06972.0373-0.305578.88
19742007.12.14 08:16close9850.032.04192.06962.0350-0.815578.07
19752007.12.14 08:30sell9880.032.03942.06982.0352
19762007.12.14 10:15close9880.032.03602.06982.03521.025579.09
19772007.12.14 19:00buy9890.032.02211.99172.0263
19782007.12.14 19:31buy9900.062.01971.99152.0239
19792007.12.14 19:41buy9910.122.01741.99142.0216
19802007.12.14 21:06buy9920.242.01511.99132.0193
19812007.12.14 21:50close9920.242.01711.99132.01934.805583.89
19822007.12.14 21:50close9910.122.01701.99142.0216-0.485583.41
19832007.12.14 21:50close9900.062.01711.99152.0239-1.565581.85
19842007.12.14 21:51close9890.032.01721.99172.0263-1.475580.38
19852007.12.14 22:00buy9930.032.01751.98712.0217
19862007.12.17 00:32buy9940.062.01531.98712.0195
19872007.12.17 01:47close9940.062.01731.98712.01951.205581.58
19882007.12.17 01:47close9930.032.01781.98712.02170.135581.71
19892007.12.17 13:00buy9950.032.01811.98772.0223
19902007.12.17 13:24buy9960.062.01581.98762.0200
19912007.12.17 16:16close9960.062.01771.98762.02001.145582.85
19922007.12.17 16:16close9950.032.01761.98772.0223-0.155582.70
19932007.12.18 01:30sell9970.032.01892.04932.0147
19942007.12.18 03:09sell9980.062.02112.04932.0169
19952007.12.18 05:18close9980.062.01922.04932.01691.145583.84
19962007.12.18 05:18close9970.032.01932.04932.0147-0.125583.72
19972007.12.18 15:00buy9990.032.01751.98712.0217
19982007.12.18 17:46buy10000.062.01531.98712.0195
19992007.12.18 17:52buy10010.122.01301.98702.0172
20002007.12.18 23:05close10010.122.01481.98702.01722.165585.88
20012007.12.18 23:05close10000.062.01451.98712.0195-0.485585.40
20022007.12.18 23:05close9990.032.01471.98712.0217-0.845584.56
20032007.12.18 23:06buy10020.032.01451.98412.0187
20042007.12.19 07:52buy10030.062.01231.98412.0165
20052007.12.19 08:04buy10040.122.01001.98402.0142
20062007.12.19 08:09close10040.122.01191.98402.01422.285586.84
20072007.12.19 08:09close10030.062.01181.98412.0165-0.305586.54
20082007.12.19 08:09close10020.032.01171.98412.0187-0.805585.74
20092007.12.19 10:30buy10050.032.01701.98662.0212
20102007.12.19 10:30buy10060.062.01471.98652.0189
20112007.12.19 10:30buy10070.122.01231.98632.0165
20122007.12.19 10:37buy10080.242.01001.98622.0142
20132007.12.19 10:40close10080.242.01201.98622.01424.805590.54
20142007.12.19 10:40close10070.122.01191.98632.0165-0.485590.06
20152007.12.19 10:40close10060.062.01201.98652.0189-1.625588.44
20162007.12.19 10:40close10050.032.01191.98662.0212-1.535586.91
20172007.12.19 16:30buy10090.032.00601.97562.0102
20182007.12.19 16:59buy10100.062.00371.97552.0079
20192007.12.19 17:04buy10110.122.00141.97542.0056
20202007.12.19 17:19buy10120.241.99911.97532.0033
20212007.12.19 17:32buy10130.481.99691.97532.0011
20222007.12.19 17:58buy10140.961.99461.97521.9988
20232007.12.19 18:43close10140.961.99691.97521.998822.085608.99
20242007.12.19 18:43close10130.481.99681.97532.0011-0.485608.51
20252007.12.19 18:43close10120.241.99671.97532.0033-5.765602.75
20262007.12.19 18:43close10110.121.99681.97542.0056-5.525597.23
20272007.12.19 18:43close10100.061.99681.97552.0079-4.145593.09
20282007.12.19 18:44close10090.031.99661.97562.0102-2.825590.27
20292007.12.19 21:30buy10150.031.99851.96812.0027
20302007.12.19 23:52buy10160.061.99611.96792.0003
20312007.12.20 01:09close10160.061.99811.96792.00031.435591.70
20322007.12.20 01:10close10150.031.99801.96812.0027-0.035591.66
20332007.12.20 20:00buy10170.031.98311.95271.9873
20342007.12.20 23:08buy10180.061.97561.94741.9798
20352007.12.20 23:08buy10190.121.97111.94511.9753
20362007.12.20 23:11buy10200.241.96311.93931.9673
20372007.12.20 23:14t/p10180.061.97981.94741.97982.525594.18
20382007.12.20 23:14t/p10190.121.97531.94511.97535.045599.22
20392007.12.20 23:14t/p10200.241.96731.93931.967310.085609.30
20402007.12.20 23:14close10170.031.98331.95271.98730.065609.36
20412007.12.21 09:30sell10210.031.98592.01631.9817
20422007.12.21 10:59close10210.031.98252.01631.98171.025610.38
20432007.12.21 16:30buy10220.031.98731.95691.9915
20442007.12.21 16:47buy10230.061.98511.95691.9893
20452007.12.21 17:03buy10240.121.98271.95671.9869
20462007.12.21 20:00close10240.121.98461.95671.98692.285612.66
20472007.12.21 20:01close10230.061.98471.95691.9893-0.245612.42
20482007.12.21 20:01close10220.031.98471.95691.9915-0.785611.64
20492007.12.24 00:00buy10250.031.98381.95341.9880
20502007.12.24 02:25buy10260.061.98151.95331.9857
20512007.12.24 03:53close10260.061.98341.95331.98571.145612.78
20522007.12.24 03:53close10250.031.98331.95341.9880-0.155612.63
20532007.12.26 12:30buy10270.031.98221.95181.9864
20542007.12.27 04:02close10270.031.98561.95181.98641.145613.77
20552007.12.27 08:30sell10280.031.98562.01601.9814
20562007.12.27 08:58sell10290.061.98812.01631.9839
20572007.12.27 09:05close10290.061.98612.01631.98391.205614.97
20582007.12.27 09:05close10280.031.98602.01601.9814-0.125614.85
20592007.12.27 13:01sell10300.031.98832.01871.9841
20602007.12.27 13:21sell10310.061.99052.01871.9863
20612007.12.27 14:23sell10320.121.99292.01891.9887
20622007.12.27 14:46sell10330.241.99522.01901.9910
20632007.12.27 15:09close10330.241.99302.01901.99105.285620.13
20642007.12.27 15:09close10320.121.99312.01891.9887-0.245619.89
20652007.12.27 15:09close10310.061.99322.01871.9863-1.625618.27
20662007.12.27 15:10close10300.031.99332.01871.9841-1.505616.77
20672007.12.27 16:30sell10340.031.98982.02021.9856
20682007.12.27 17:18sell10350.061.99202.02021.9878
20692007.12.27 17:30close10350.061.99012.02021.98781.145617.91
20702007.12.27 17:30close10340.031.99012.02021.9856-0.095617.82
20712007.12.27 23:30sell10360.031.99542.02581.9912
20722007.12.28 03:01sell10370.061.99772.02591.9935
20732007.12.28 04:56close10370.061.99582.02591.99351.145618.96
20742007.12.28 04:56close10360.031.99592.02581.9912-0.205618.76
20752007.12.28 14:30sell10380.031.99612.02651.9919
20762007.12.28 15:35close10380.031.99272.02651.99191.025619.78
20772007.12.28 22:00buy10390.031.99341.96301.9976
20782007.12.28 22:55close10390.031.99691.96301.99761.055620.83
20792007.12.31 08:08sell10400.031.99792.02831.9937
20802007.12.31 11:02sell10410.062.00042.02861.9962
20812007.12.31 11:16sell10420.122.00292.02891.9987
20822007.12.31 11:48sell10430.242.00552.02932.0013
20832007.12.31 12:10close10430.242.00332.02932.00135.285626.11
20842007.12.31 12:11close10420.122.00342.02891.9987-0.605625.51
20852007.12.31 12:11close10410.062.00332.02861.9962-1.745623.77
20862007.12.31 12:11close10400.032.00342.02831.9937-1.655622.12
20872007.12.31 16:30sell10440.031.99862.02901.9944
20882007.12.31 16:47close10440.031.99522.02901.99441.025623.14
20892008.01.02 17:30buy10450.031.98091.95051.9851
20902008.01.03 09:23buy10460.061.97861.95041.9828
20912008.01.03 09:35buy10470.121.97641.95041.9806
20922008.01.03 09:43close10470.121.97831.95041.98062.285625.42
20932008.01.03 09:43close10460.061.97821.95041.9828-0.245625.18
20942008.01.03 09:43close10450.031.97811.95051.9851-0.725624.46
20952008.01.03 14:00buy10480.031.97891.94851.9831
20962008.01.03 14:10close10480.031.98231.94851.98311.025625.48
20972008.01.03 19:30buy10490.031.97521.94481.9794
20982008.01.03 22:08buy10500.061.97281.94461.9770
20992008.01.04 08:02buy10510.121.97061.94461.9748
21002008.01.04 08:32buy10520.241.96831.94451.9725
21012008.01.04 08:56close10520.241.97021.94451.97254.565630.04
21022008.01.04 08:56close10510.121.97011.94461.9748-0.605629.44
21032008.01.04 08:57close10500.061.97021.94461.9770-1.485627.95
21042008.01.04 08:57close10490.031.97021.94481.9794-1.465626.49
21052008.01.04 11:00buy10530.031.97701.94661.9812
21062008.01.04 13:30buy10540.061.97481.94661.9790
21072008.01.04 14:10close10540.061.97671.94661.97901.145627.63
21082008.01.04 14:10close10530.031.97661.94661.9812-0.125627.51
21092008.01.04 16:30sell10550.031.97432.00471.9701
21102008.01.04 16:43sell10560.061.97652.00471.9723
21112008.01.04 16:52close10560.061.97462.00471.97231.145628.65
21122008.01.04 16:52close10550.031.97472.00471.9701-0.125628.53
21132008.01.07 07:00buy10570.031.97081.94041.9750
21142008.01.07 07:26buy10580.061.96861.94041.9728
21152008.01.07 07:51close10580.061.97051.94041.97281.145629.67
21162008.01.07 07:51close10570.031.97041.94041.9750-0.125629.55
21172008.01.07 08:00buy10590.031.97011.93971.9743
21182008.01.07 08:45buy10600.061.96781.93961.9720
21192008.01.07 09:28close10600.061.96971.93961.97201.145630.69
21202008.01.07 09:28close10590.031.96961.93971.9743-0.155630.54
21212008.01.07 10:00buy10610.031.97301.94261.9772
21222008.01.07 11:05buy10620.061.97081.94261.9750
21232008.01.07 12:04close10620.061.97271.94261.97501.145631.68
21242008.01.07 12:04close10610.031.97261.94261.9772-0.125631.56
21252008.01.07 17:30sell10630.031.96841.99881.9642
21262008.01.07 17:53sell10640.061.97061.99881.9664
21272008.01.07 22:19close10640.061.96871.99881.96641.145632.70
21282008.01.07 22:20close10630.031.96861.99881.9642-0.065632.64
21292008.01.08 03:00buy10650.031.97021.93981.9744
21302008.01.08 07:53close10650.031.97361.93981.97441.025633.66
21312008.01.08 12:30sell10660.031.97592.00631.9717
21322008.01.08 16:00sell10670.061.97822.00641.9740
21332008.01.08 16:08close10670.061.97632.00641.97401.145634.80
21342008.01.08 16:08close10660.031.97642.00631.9717-0.155634.65
21352008.01.09 00:30buy10680.031.97361.94321.9778
21362008.01.09 08:12buy10690.061.97101.94281.9752
21372008.01.09 08:31buy10700.121.96871.94271.9729
21382008.01.09 08:36close10700.121.97061.94271.97292.285636.93
21392008.01.09 08:36close10690.061.97071.94281.9752-0.185636.75
21402008.01.09 08:36close10680.031.97081.94321.9778-0.845635.91
21412008.01.09 20:00buy10710.031.95741.92701.9616
21422008.01.10 08:50buy10720.061.95511.92691.9593
21432008.01.10 09:27close10720.061.95701.92691.95931.145637.05
21442008.01.10 09:28close10710.031.95711.92701.96160.035637.08
21452008.01.10 09:30buy10730.031.95731.92691.9615
21462008.01.10 10:50close10730.031.96071.92691.96151.025638.10
21472008.01.10 14:30sell10740.031.95631.98671.9521
21482008.01.10 15:24sell10750.061.95861.98681.9544
21492008.01.10 15:39sell10760.121.96091.98691.9567
21502008.01.10 15:58close10760.121.95911.98691.95672.165640.26
21512008.01.10 15:58close10750.061.95901.98681.9544-0.245640.02
21522008.01.10 15:58close10740.031.95881.98671.9521-0.755639.27
21532008.01.10 19:00buy10770.031.95911.92871.9633
21542008.01.10 21:38close10770.031.96251.92871.96331.025640.29
21552008.01.11 02:00sell10780.031.96091.99131.9567
21562008.01.11 04:40sell10790.061.96311.99131.9589
21572008.01.11 06:52close10790.061.96121.99131.95891.145641.43
21582008.01.11 06:52close10780.031.96101.99131.9567-0.035641.40
21592008.01.11 12:30buy10800.031.95701.92661.9612
21602008.01.11 14:01close10800.031.96051.92661.96121.055642.45
21612008.01.11 20:30sell10810.031.95721.98761.9530
21622008.01.14 00:25sell10820.061.95941.98761.9552
21632008.01.14 07:09sell10830.121.96171.98771.9575
21642008.01.14 08:58sell10840.241.96401.98781.9598
21652008.01.14 09:46close10840.241.96191.98781.95985.045647.49
21662008.01.14 09:46close10830.121.96161.98771.95750.125647.61
21672008.01.14 09:46close10820.061.96171.98761.9552-1.385646.23
21682008.01.14 09:46close10810.031.96181.98761.9530-1.435644.80
21692008.01.14 13:00sell10850.031.96281.99321.9586
21702008.01.14 14:07close10850.031.95941.99321.95861.025645.82
21712008.01.15 02:30buy10860.031.95641.92601.9606
21722008.01.15 10:11close10860.031.95981.92601.96061.025646.84
21732008.01.15 18:00sell10870.031.96681.99721.9626
21742008.01.15 22:04close10870.031.96341.99721.96261.025647.86
21752008.01.16 04:01buy10880.031.96311.93271.9673
21762008.01.16 05:29buy10890.061.96081.93261.9650
21772008.01.16 07:55buy10900.121.95851.93251.9627
21782008.01.16 09:06close10900.121.96031.93251.96272.165650.02
21792008.01.16 09:06close10890.061.96051.93261.9650-0.185649.84
21802008.01.16 09:06close10880.031.96041.93271.9673-0.815649.03
21812008.01.16 10:00buy10910.031.96201.93161.9662
21822008.01.16 10:15buy10920.061.95971.93151.9639
21832008.01.16 11:20buy10930.121.95751.93151.9617
21842008.01.16 11:47buy10940.241.95531.93151.9595
21852008.01.16 12:06close10940.241.95721.93151.95954.565653.59
21862008.01.16 12:06close10930.121.95711.93151.9617-0.485653.11
21872008.01.16 12:06close10920.061.95721.93151.9639-1.505651.61
21882008.01.16 12:06close10910.031.95741.93161.9662-1.385650.23
21892008.01.16 14:30buy10950.031.96341.93301.9676
21902008.01.16 14:37buy10960.061.96111.93291.9653
21912008.01.16 14:45close10960.061.96311.93291.96531.205651.43
21922008.01.16 14:45close10950.031.96321.93301.9676-0.065651.37
21932008.01.16 19:00sell10970.031.95961.99001.9554
21942008.01.16 19:33sell10980.061.96191.99011.9577
21952008.01.16 20:26sell10990.121.96421.99021.9600
21962008.01.16 23:27close10990.121.96241.99021.96002.165653.53
21972008.01.16 23:27close10980.061.96221.99011.9577-0.185653.35
21982008.01.16 23:27close10970.031.96241.99001.9554-0.845652.51
21992008.01.17 08:30sell11000.031.96241.99281.9582
22002008.01.17 08:35sell11010.061.96461.99281.9604
22012008.01.17 09:02close11010.061.96271.99281.96041.145653.65
22022008.01.17 09:02close11000.031.96281.99281.9582-0.125653.53
22032008.01.17 09:30sell11020.031.96261.99301.9584
22042008.01.17 09:33sell11030.061.96491.99311.9607
22052008.01.17 09:34sell11040.121.96731.99331.9631
22062008.01.17 10:02sell11050.241.96971.99351.9655
22072008.01.17 10:53close11050.241.96771.99351.96554.805658.33
22082008.01.17 10:53close11040.121.96761.99331.9631-0.365657.97
22092008.01.17 10:53close11030.061.96771.99311.9607-1.685656.29
22102008.01.17 10:53close11020.031.96761.99301.9584-1.505654.79
22112008.01.17 13:00sell11060.031.96241.99281.9582
22122008.01.17 13:11sell11070.061.96461.99281.9604
22132008.01.17 13:31sell11080.121.96691.99291.9627
22142008.01.17 14:03sell11090.241.96911.99291.9649
22152008.01.17 14:35close11090.241.96711.99291.96494.805659.59
22162008.01.17 14:35close11080.121.96701.99291.9627-0.125659.47
22172008.01.17 14:35close11070.061.96711.99281.9604-1.505657.97
22182008.01.17 14:35close11060.031.96701.99281.9582-1.385656.59
22192008.01.17 19:30sell11100.031.97252.00291.9683
22202008.01.17 21:31close11100.031.96892.00291.96831.085657.67
22212008.01.18 08:30buy11110.031.97031.93991.9745
22222008.01.18 09:01buy11120.061.96801.93981.9722
22232008.01.18 09:25close11120.061.96991.93981.97221.145658.81
22242008.01.18 09:25close11110.031.97001.93991.9745-0.095658.72
22252008.01.18 16:00buy11130.031.95941.92901.9636
22262008.01.18 16:44buy11140.061.95711.92891.9613
22272008.01.18 16:54buy11150.121.95491.92891.9591
22282008.01.18 17:24buy11160.241.95271.92891.9569
22292008.01.18 17:30close11160.241.95461.92891.95694.565663.28
22302008.01.18 17:31close11150.121.95471.92891.9591-0.245663.04
22312008.01.18 17:31close11140.061.95481.92891.9613-1.385661.66
22322008.01.18 17:31close11130.031.95491.92901.9636-1.355660.31
22332008.01.18 20:30buy11170.031.95511.92471.9593
22342008.01.18 23:00close at stop11170.031.95531.92471.95930.065660.37