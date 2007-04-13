Strategy Tester Report
10p3v0.03 - 10-07
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.02 08:00 - 2008.01.18 22:30 (2007.01.01 - 2008.01.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=12; Lots=0.01; InitialStop=150; TrailingStop=0; MaxTrades=7; Multiplier=2; Pips=7; OrderstoProtect=0; Money_management=true;
AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|13851
|Ticks modelled
|1296350
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|526.69
|Gross profit
|1048.88
|Gross loss
|-522.19
|Profit factor
|2.01
|Expected payoff
|0.37
|Absolute drawdown
|37.72
|Maximal drawdown
|414.93 (7.55%)
|Relative drawdown
|7.55% (414.93)
|Total trades
|1429
|Short positions (won %)
|795 (63.65%)
|Long positions (won %)
|634 (63.88%)
|Profit trades (% of total)
|911 (63.75%)
|Loss trades (% of total)
|518 (36.25%)
|Largest
|profit trade
|19.20
|loss trade
|-5.52
|Average
|profit trade
|1.15
|loss trade
|-1.01
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (7.50)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-16.53)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|21.48 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-16.53 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 13:30
|sell
|1
|0.03
|1.3273
|1.3472
|1.3261
|2
|2007.01.02 14:33
|sell
|2
|0.04
|1.3280
|1.3472
|1.3268
|3
|2007.01.02 14:40
|sell
|3
|0.08
|1.3288
|1.3473
|1.3276
|4
|2007.01.02 14:44
|sell
|4
|0.16
|1.3296
|1.3474
|1.3284
|5
|2007.01.02 15:02
|close
|4
|0.16
|1.3286
|1.3474
|1.3284
|1.60
|5001.60
|6
|2007.01.02 15:02
|close
|3
|0.08
|1.3287
|1.3473
|1.3276
|0.08
|5001.68
|7
|2007.01.02 15:03
|close
|2
|0.04
|1.3286
|1.3472
|1.3268
|-0.24
|5001.44
|8
|2007.01.02 15:03
|close
|1
|0.03
|1.3285
|1.3472
|1.3261
|-0.36
|5001.08
|9
|2007.01.03 05:34
|sell
|5
|0.03
|1.3282
|1.3481
|1.3270
|10
|2007.01.03 08:20
|t/p
|5
|0.03
|1.3270
|1.3481
|1.3270
|0.36
|5001.44
|11
|2007.01.03 22:00
|buy
|6
|0.03
|1.3162
|1.2963
|1.3174
|12
|2007.01.04 04:08
|t/p
|6
|0.03
|1.3174
|1.2963
|1.3174
|0.39
|5001.83
|13
|2007.01.04 15:00
|buy
|7
|0.03
|1.3110
|1.2911
|1.3122
|14
|2007.01.04 15:06
|buy
|8
|0.06
|1.3101
|1.2909
|1.3113
|15
|2007.01.04 15:12
|buy
|9
|0.12
|1.3093
|1.2908
|1.3105
|16
|2007.01.04 15:15
|buy
|10
|0.16
|1.3084
|1.2906
|1.3096
|17
|2007.01.04 15:24
|close
|10
|0.16
|1.3095
|1.2906
|1.3096
|1.76
|5003.59
|18
|2007.01.04 15:24
|close
|9
|0.12
|1.3094
|1.2908
|1.3105
|0.12
|5003.71
|19
|2007.01.04 15:24
|close
|8
|0.06
|1.3095
|1.2909
|1.3113
|-0.36
|5003.35
|20
|2007.01.04 15:24
|close
|7
|0.03
|1.3094
|1.2911
|1.3122
|-0.48
|5002.87
|21
|2007.01.05 07:00
|buy
|11
|0.03
|1.3078
|1.2879
|1.3090
|22
|2007.01.05 07:52
|t/p
|11
|0.03
|1.3090
|1.2879
|1.3090
|0.36
|5003.23
|23
|2007.01.05 20:30
|buy
|12
|0.03
|1.3011
|1.2812
|1.3023
|24
|2007.01.05 21:58
|buy
|13
|0.06
|1.3003
|1.2811
|1.3015
|25
|2007.01.08 01:16
|buy
|14
|0.12
|1.2995
|1.2810
|1.3007
|26
|2007.01.08 01:47
|buy
|15
|0.24
|1.2987
|1.2809
|1.2999
|27
|2007.01.08 02:03
|close
|15
|0.24
|1.2997
|1.2809
|1.2999
|2.40
|5005.63
|28
|2007.01.08 02:04
|close
|14
|0.12
|1.2998
|1.2810
|1.3007
|0.36
|5005.99
|29
|2007.01.08 02:04
|close
|13
|0.06
|1.2998
|1.2811
|1.3015
|-0.28
|5005.72
|30
|2007.01.08 02:04
|close
|12
|0.03
|1.2997
|1.2812
|1.3023
|-0.41
|5005.31
|31
|2007.01.08 17:00
|buy
|16
|0.03
|1.3010
|1.2811
|1.3022
|32
|2007.01.08 17:47
|t/p
|16
|0.03
|1.3022
|1.2811
|1.3022
|0.36
|5005.67
|33
|2007.01.09 05:30
|sell
|17
|0.03
|1.3039
|1.3238
|1.3027
|34
|2007.01.09 08:47
|sell
|18
|0.06
|1.3047
|1.3239
|1.3035
|35
|2007.01.09 09:06
|t/p
|18
|0.06
|1.3035
|1.3239
|1.3035
|0.72
|5006.39
|36
|2007.01.09 09:06
|close
|17
|0.03
|1.3035
|1.3238
|1.3027
|0.12
|5006.51
|37
|2007.01.09 20:01
|buy
|19
|0.03
|1.3007
|1.2808
|1.3019
|38
|2007.01.09 20:48
|buy
|20
|0.06
|1.3000
|1.2808
|1.3012
|39
|2007.01.09 23:43
|buy
|21
|0.12
|1.2993
|1.2808
|1.3005
|40
|2007.01.10 01:10
|buy
|22
|0.24
|1.2985
|1.2807
|1.2997
|41
|2007.01.10 01:14
|buy
|23
|0.32
|1.2977
|1.2806
|1.2989
|42
|2007.01.10 01:19
|buy
|24
|0.64
|1.2970
|1.2806
|1.2982
|43
|2007.01.10 01:28
|buy
|25
|1.28
|1.2962
|1.2805
|1.2974
|44
|2007.01.10 02:20
|close
|25
|1.28
|1.2971
|1.2805
|1.2974
|11.52
|5018.03
|45
|2007.01.10 02:20
|close
|24
|0.64
|1.2970
|1.2806
|1.2982
|0.00
|5018.03
|46
|2007.01.10 02:21
|close
|23
|0.32
|1.2971
|1.2806
|1.2989
|-1.92
|5016.11
|47
|2007.01.10 02:22
|close
|22
|0.24
|1.2972
|1.2807
|1.2997
|-3.12
|5012.99
|48
|2007.01.10 02:23
|close
|21
|0.12
|1.2973
|1.2808
|1.3005
|-2.35
|5010.63
|49
|2007.01.10 02:23
|close
|20
|0.06
|1.2970
|1.2808
|1.3012
|-1.78
|5008.86
|50
|2007.01.10 02:24
|close
|19
|0.03
|1.2969
|1.2808
|1.3019
|-1.13
|5007.73
|51
|2007.01.10 06:02
|buy
|26
|0.03
|1.2971
|1.2772
|1.2983
|52
|2007.01.10 06:51
|t/p
|26
|0.03
|1.2983
|1.2772
|1.2983
|0.36
|5008.09
|53
|2007.01.10 22:00
|buy
|27
|0.03
|1.2941
|1.2742
|1.2953
|54
|2007.01.11 02:21
|t/p
|27
|0.03
|1.2953
|1.2742
|1.2953
|0.39
|5008.48
|55
|2007.01.11 15:00
|sell
|28
|0.03
|1.2935
|1.3134
|1.2923
|56
|2007.01.11 15:05
|sell
|29
|0.06
|1.2943
|1.3135
|1.2931
|57
|2007.01.11 15:15
|t/p
|29
|0.06
|1.2931
|1.3135
|1.2931
|0.72
|5009.20
|58
|2007.01.11 15:15
|close
|28
|0.03
|1.2931
|1.3134
|1.2923
|0.12
|5009.32
|59
|2007.01.11 22:30
|buy
|30
|0.03
|1.2895
|1.2696
|1.2907
|60
|2007.01.12 00:20
|buy
|31
|0.06
|1.2887
|1.2695
|1.2899
|61
|2007.01.12 02:03
|buy
|32
|0.12
|1.2879
|1.2694
|1.2891
|62
|2007.01.12 02:52
|close
|32
|0.12
|1.2889
|1.2694
|1.2891
|1.20
|5010.52
|63
|2007.01.12 02:52
|close
|31
|0.06
|1.2888
|1.2695
|1.2899
|0.06
|5010.58
|64
|2007.01.12 02:52
|close
|30
|0.03
|1.2889
|1.2696
|1.2907
|-0.17
|5010.41
|65
|2007.01.12 13:00
|sell
|33
|0.03
|1.2902
|1.3101
|1.2890
|66
|2007.01.12 13:58
|t/p
|33
|0.03
|1.2890
|1.3101
|1.2890
|0.36
|5010.77
|67
|2007.01.12 20:00
|sell
|34
|0.03
|1.2913
|1.3112
|1.2901
|68
|2007.01.12 22:37
|sell
|35
|0.06
|1.2924
|1.3116
|1.2912
|69
|2007.01.15 04:23
|sell
|36
|0.12
|1.2932
|1.3117
|1.2920
|70
|2007.01.15 08:40
|sell
|37
|0.24
|1.2940
|1.3118
|1.2928
|71
|2007.01.15 08:42
|sell
|38
|0.48
|1.2948
|1.3119
|1.2936
|72
|2007.01.15 08:53
|sell
|39
|0.64
|1.2955
|1.3119
|1.2943
|73
|2007.01.15 08:57
|close
|39
|0.64
|1.2945
|1.3119
|1.2943
|6.40
|5017.17
|74
|2007.01.15 08:57
|close
|38
|0.48
|1.2946
|1.3119
|1.2936
|0.96
|5018.13
|75
|2007.01.15 08:57
|close
|37
|0.24
|1.2945
|1.3118
|1.2928
|-1.20
|5016.93
|76
|2007.01.15 08:57
|close
|36
|0.12
|1.2944
|1.3117
|1.2920
|-1.44
|5015.49
|77
|2007.01.15 08:57
|close
|35
|0.06
|1.2945
|1.3116
|1.2912
|-1.29
|5014.20
|78
|2007.01.15 08:57
|close
|34
|0.03
|1.2944
|1.3112
|1.2901
|-0.95
|5013.26
|79
|2007.01.15 14:00
|sell
|40
|0.03
|1.2940
|1.3139
|1.2928
|80
|2007.01.16 01:58
|t/p
|40
|0.03
|1.2928
|1.3139
|1.2928
|0.34
|5013.60
|81
|2007.01.16 05:02
|buy
|41
|0.03
|1.2935
|1.2736
|1.2947
|82
|2007.01.16 06:40
|t/p
|41
|0.03
|1.2947
|1.2736
|1.2947
|0.36
|5013.96
|83
|2007.01.16 14:00
|sell
|42
|0.03
|1.2963
|1.3162
|1.2951
|84
|2007.01.16 14:19
|t/p
|42
|0.03
|1.2951
|1.3162
|1.2951
|0.36
|5014.32
|85
|2007.01.16 23:00
|buy
|43
|0.03
|1.2918
|1.2719
|1.2930
|86
|2007.01.17 06:51
|t/p
|43
|0.03
|1.2930
|1.2719
|1.2930
|0.37
|5014.70
|87
|2007.01.17 16:00
|buy
|44
|0.03
|1.2936
|1.2737
|1.2948
|88
|2007.01.17 16:05
|buy
|45
|0.06
|1.2928
|1.2736
|1.2940
|89
|2007.01.17 16:31
|t/p
|45
|0.06
|1.2940
|1.2736
|1.2940
|0.72
|5015.42
|90
|2007.01.17 16:31
|close
|44
|0.03
|1.2940
|1.2737
|1.2948
|0.12
|5015.54
|91
|2007.01.17 21:01
|sell
|46
|0.03
|1.2930
|1.3129
|1.2918
|92
|2007.01.17 22:42
|sell
|47
|0.06
|1.2938
|1.3130
|1.2926
|93
|2007.01.17 23:32
|sell
|48
|0.12
|1.2945
|1.3130
|1.2933
|94
|2007.01.18 00:14
|close
|48
|0.12
|1.2936
|1.3130
|1.2933
|0.90
|5016.44
|95
|2007.01.18 00:14
|close
|47
|0.06
|1.2937
|1.3130
|1.2926
|-0.03
|5016.40
|96
|2007.01.18 00:15
|close
|46
|0.03
|1.2936
|1.3129
|1.2918
|-0.23
|5016.18
|97
|2007.01.18 08:00
|sell
|49
|0.03
|1.2959
|1.3158
|1.2947
|98
|2007.01.18 08:32
|sell
|50
|0.06
|1.2966
|1.3158
|1.2954
|99
|2007.01.18 10:00
|t/p
|50
|0.06
|1.2954
|1.3158
|1.2954
|0.72
|5016.90
|100
|2007.01.18 10:00
|close
|49
|0.03
|1.2954
|1.3158
|1.2947
|0.15
|5017.05
|101
|2007.01.18 16:30
|buy
|51
|0.03
|1.2952
|1.2753
|1.2964
|102
|2007.01.18 16:32
|buy
|52
|0.06
|1.2944
|1.2752
|1.2956
|103
|2007.01.18 16:49
|t/p
|52
|0.06
|1.2956
|1.2752
|1.2956
|0.72
|5017.77
|104
|2007.01.18 16:49
|close
|51
|0.03
|1.2956
|1.2753
|1.2964
|0.12
|5017.89
|105
|2007.01.19 01:30
|sell
|53
|0.03
|1.2961
|1.3160
|1.2949
|106
|2007.01.19 02:27
|sell
|54
|0.06
|1.2969
|1.3161
|1.2957
|107
|2007.01.19 03:05
|sell
|55
|0.12
|1.2977
|1.3162
|1.2965
|108
|2007.01.19 03:09
|sell
|56
|0.24
|1.2984
|1.3162
|1.2972
|109
|2007.01.19 04:55
|sell
|57
|0.48
|1.2992
|1.3163
|1.2980
|110
|2007.01.19 07:17
|close
|57
|0.48
|1.2984
|1.3163
|1.2980
|3.84
|5021.73
|111
|2007.01.19 07:17
|close
|56
|0.24
|1.2983
|1.3162
|1.2972
|0.24
|5021.97
|112
|2007.01.19 07:17
|close
|55
|0.12
|1.2984
|1.3162
|1.2965
|-0.84
|5021.13
|113
|2007.01.19 07:17
|close
|54
|0.06
|1.2984
|1.3161
|1.2957
|-0.90
|5020.23
|114
|2007.01.19 07:18
|close
|53
|0.03
|1.2983
|1.3160
|1.2949
|-0.66
|5019.57
|115
|2007.01.19 08:30
|sell
|58
|0.03
|1.2983
|1.3182
|1.2971
|116
|2007.01.19 10:39
|t/p
|58
|0.03
|1.2971
|1.3182
|1.2971
|0.36
|5019.93
|117
|2007.01.19 18:30
|buy
|59
|0.03
|1.2964
|1.2765
|1.2976
|118
|2007.01.22 00:00
|buy
|60
|0.06
|1.2956
|1.2764
|1.2968
|119
|2007.01.22 01:39
|t/p
|60
|0.06
|1.2968
|1.2764
|1.2968
|0.72
|5020.65
|120
|2007.01.22 01:39
|close
|59
|0.03
|1.2968
|1.2765
|1.2976
|0.13
|5020.78
|121
|2007.01.22 07:00
|sell
|61
|0.03
|1.2967
|1.3166
|1.2955
|122
|2007.01.22 08:14
|sell
|62
|0.06
|1.2976
|1.3168
|1.2964
|123
|2007.01.22 10:33
|t/p
|62
|0.06
|1.2964
|1.3168
|1.2964
|0.72
|5021.50
|124
|2007.01.22 10:33
|close
|61
|0.03
|1.2964
|1.3166
|1.2955
|0.09
|5021.59
|125
|2007.01.22 17:00
|buy
|63
|0.03
|1.2955
|1.2756
|1.2967
|126
|2007.01.22 18:51
|buy
|64
|0.06
|1.2947
|1.2755
|1.2959
|127
|2007.01.23 01:28
|buy
|65
|0.12
|1.2939
|1.2754
|1.2951
|128
|2007.01.23 03:58
|buy
|66
|0.24
|1.2931
|1.2753
|1.2943
|129
|2007.01.23 04:30
|close
|66
|0.24
|1.2940
|1.2753
|1.2943
|2.16
|5023.75
|130
|2007.01.23 04:30
|close
|65
|0.12
|1.2939
|1.2754
|1.2951
|0.00
|5023.75
|131
|2007.01.23 04:30
|close
|64
|0.06
|1.2940
|1.2755
|1.2959
|-0.40
|5023.35
|132
|2007.01.23 04:30
|close
|63
|0.03
|1.2939
|1.2756
|1.2967
|-0.47
|5022.89
|133
|2007.01.23 06:00
|buy
|67
|0.03
|1.2944
|1.2745
|1.2956
|134
|2007.01.23 07:45
|buy
|68
|0.06
|1.2936
|1.2744
|1.2948
|135
|2007.01.23 08:26
|t/p
|68
|0.06
|1.2948
|1.2744
|1.2948
|0.72
|5023.61
|136
|2007.01.23 08:26
|close
|67
|0.03
|1.2948
|1.2745
|1.2956
|0.12
|5023.73
|137
|2007.01.23 17:30
|sell
|69
|0.03
|1.3026
|1.3225
|1.3014
|138
|2007.01.23 17:37
|sell
|70
|0.06
|1.3034
|1.3226
|1.3022
|139
|2007.01.23 18:14
|t/p
|70
|0.06
|1.3022
|1.3226
|1.3022
|0.72
|5024.45
|140
|2007.01.23 18:14
|close
|69
|0.03
|1.3022
|1.3225
|1.3014
|0.12
|5024.57
|141
|2007.01.24 07:00
|sell
|71
|0.03
|1.3024
|1.3223
|1.3012
|142
|2007.01.24 07:47
|t/p
|71
|0.03
|1.3012
|1.3223
|1.3012
|0.36
|5024.93
|143
|2007.01.24 14:00
|buy
|72
|0.03
|1.3012
|1.2813
|1.3024
|144
|2007.01.24 14:08
|buy
|73
|0.06
|1.3003
|1.2811
|1.3015
|145
|2007.01.24 14:35
|buy
|74
|0.12
|1.2996
|1.2811
|1.3008
|146
|2007.01.24 14:50
|buy
|75
|0.24
|1.2988
|1.2810
|1.3000
|147
|2007.01.24 15:24
|buy
|76
|0.48
|1.2980
|1.2809
|1.2992
|148
|2007.01.24 15:41
|close
|76
|0.48
|1.2988
|1.2809
|1.2992
|3.84
|5028.77
|149
|2007.01.24 15:41
|close
|75
|0.24
|1.2989
|1.2810
|1.3000
|0.24
|5029.01
|150
|2007.01.24 15:41
|close
|74
|0.12
|1.2989
|1.2811
|1.3008
|-0.84
|5028.17
|151
|2007.01.24 15:41
|close
|73
|0.06
|1.2988
|1.2811
|1.3015
|-0.90
|5027.27
|152
|2007.01.24 15:41
|close
|72
|0.03
|1.2989
|1.2813
|1.3024
|-0.69
|5026.58
|153
|2007.01.24 22:00
|buy
|77
|0.03
|1.2958
|1.2759
|1.2970
|154
|2007.01.24 23:01
|t/p
|77
|0.03
|1.2970
|1.2759
|1.2970
|0.36
|5026.94
|155
|2007.01.25 14:30
|sell
|78
|0.03
|1.2978
|1.3177
|1.2966
|156
|2007.01.25 14:33
|sell
|79
|0.06
|1.2986
|1.3178
|1.2974
|157
|2007.01.25 15:02
|t/p
|79
|0.06
|1.2974
|1.3178
|1.2974
|0.72
|5027.66
|158
|2007.01.25 15:02
|close
|78
|0.03
|1.2973
|1.3177
|1.2966
|0.15
|5027.81
|159
|2007.01.26 02:00
|buy
|80
|0.03
|1.2937
|1.2738
|1.2949
|160
|2007.01.26 02:43
|buy
|81
|0.06
|1.2929
|1.2737
|1.2941
|161
|2007.01.26 02:44
|buy
|82
|0.12
|1.2921
|1.2736
|1.2933
|162
|2007.01.26 08:22
|close
|82
|0.12
|1.2931
|1.2736
|1.2933
|1.20
|5029.01
|163
|2007.01.26 08:22
|close
|81
|0.06
|1.2932
|1.2737
|1.2941
|0.18
|5029.19
|164
|2007.01.26 08:22
|close
|80
|0.03
|1.2932
|1.2738
|1.2949
|-0.15
|5029.04
|165
|2007.01.26 15:30
|buy
|83
|0.03
|1.2911
|1.2712
|1.2923
|166
|2007.01.26 15:39
|buy
|84
|0.06
|1.2903
|1.2711
|1.2915
|167
|2007.01.26 15:48
|buy
|85
|0.12
|1.2895
|1.2710
|1.2907
|168
|2007.01.26 15:59
|buy
|86
|0.24
|1.2885
|1.2707
|1.2897
|169
|2007.01.26 16:02
|close
|86
|0.24
|1.2895
|1.2707
|1.2897
|2.40
|5031.44
|170
|2007.01.26 16:02
|close
|85
|0.12
|1.2896
|1.2710
|1.2907
|0.12
|5031.56
|171
|2007.01.26 16:02
|close
|84
|0.06
|1.2895
|1.2711
|1.2915
|-0.48
|5031.08
|172
|2007.01.26 16:02
|close
|83
|0.03
|1.2896
|1.2712
|1.2923
|-0.45
|5030.63
|173
|2007.01.26 17:00
|buy
|87
|0.03
|1.2904
|1.2705
|1.2916
|174
|2007.01.26 18:16
|t/p
|87
|0.03
|1.2916
|1.2705
|1.2916
|0.36
|5030.99
|175
|2007.01.29 07:30
|buy
|88
|0.03
|1.2907
|1.2708
|1.2919
|176
|2007.01.29 08:59
|t/p
|88
|0.03
|1.2919
|1.2708
|1.2919
|0.36
|5031.35
|177
|2007.01.29 23:00
|sell
|89
|0.03
|1.2954
|1.3153
|1.2942
|178
|2007.01.30 00:25
|sell
|90
|0.06
|1.2962
|1.3154
|1.2950
|179
|2007.01.30 01:40
|t/p
|90
|0.06
|1.2950
|1.3154
|1.2950
|0.72
|5032.07
|180
|2007.01.30 01:40
|close
|89
|0.03
|1.2950
|1.3153
|1.2942
|0.10
|5032.17
|181
|2007.01.30 16:00
|sell
|91
|0.03
|1.2950
|1.3149
|1.2938
|182
|2007.01.30 16:10
|sell
|92
|0.06
|1.2958
|1.3150
|1.2946
|183
|2007.01.30 17:18
|t/p
|92
|0.06
|1.2946
|1.3150
|1.2946
|0.72
|5032.89
|184
|2007.01.30 17:18
|close
|91
|0.03
|1.2945
|1.3149
|1.2938
|0.15
|5033.04
|185
|2007.01.31 01:30
|sell
|93
|0.03
|1.2956
|1.3155
|1.2944
|186
|2007.01.31 06:47
|sell
|94
|0.06
|1.2964
|1.3156
|1.2952
|187
|2007.01.31 08:09
|t/p
|94
|0.06
|1.2952
|1.3156
|1.2952
|0.72
|5033.76
|188
|2007.01.31 08:09
|close
|93
|0.03
|1.2952
|1.3155
|1.2944
|0.12
|5033.88
|189
|2007.01.31 14:00
|buy
|95
|0.03
|1.2957
|1.2758
|1.2969
|190
|2007.01.31 14:29
|buy
|96
|0.06
|1.2949
|1.2757
|1.2961
|191
|2007.01.31 14:40
|buy
|97
|0.12
|1.2941
|1.2756
|1.2953
|192
|2007.01.31 14:47
|buy
|98
|0.24
|1.2933
|1.2755
|1.2945
|193
|2007.01.31 15:05
|close
|98
|0.24
|1.2942
|1.2755
|1.2945
|2.16
|5036.04
|194
|2007.01.31 15:05
|close
|97
|0.12
|1.2941
|1.2756
|1.2953
|0.00
|5036.04
|195
|2007.01.31 15:05
|close
|96
|0.06
|1.2942
|1.2757
|1.2961
|-0.42
|5035.62
|196
|2007.01.31 15:05
|close
|95
|0.03
|1.2941
|1.2758
|1.2969
|-0.48
|5035.14
|197
|2007.02.01 00:35
|sell
|99
|0.03
|1.3025
|1.3224
|1.3013
|198
|2007.02.01 02:04
|sell
|100
|0.06
|1.3033
|1.3225
|1.3021
|199
|2007.02.01 08:15
|t/p
|100
|0.06
|1.3021
|1.3225
|1.3021
|0.72
|5035.86
|200
|2007.02.01 08:15
|close
|99
|0.03
|1.3020
|1.3224
|1.3013
|0.15
|5036.01
|201
|2007.02.01 19:00
|sell
|101
|0.03
|1.3018
|1.3217
|1.3006
|202
|2007.02.01 20:04
|sell
|102
|0.06
|1.3026
|1.3218
|1.3014
|203
|2007.02.02 02:17
|t/p
|102
|0.06
|1.3014
|1.3218
|1.3014
|0.69
|5036.70
|204
|2007.02.02 02:17
|close
|101
|0.03
|1.3013
|1.3217
|1.3006
|0.13
|5036.84
|205
|2007.02.02 05:00
|buy
|103
|0.03
|1.3020
|1.2821
|1.3032
|206
|2007.02.02 08:22
|buy
|104
|0.06
|1.3013
|1.2821
|1.3025
|207
|2007.02.02 12:26
|t/p
|104
|0.06
|1.3025
|1.2821
|1.3025
|0.72
|5037.56
|208
|2007.02.02 12:26
|close
|103
|0.03
|1.3025
|1.2821
|1.3032
|0.15
|5037.71
|209
|2007.02.02 12:30
|buy
|105
|0.03
|1.3022
|1.2823
|1.3034
|210
|2007.02.02 14:29
|t/p
|105
|0.03
|1.3034
|1.2823
|1.3034
|0.36
|5038.07
|211
|2007.02.02 22:00
|buy
|106
|0.03
|1.2966
|1.2767
|1.2978
|212
|2007.02.05 00:00
|buy
|107
|0.06
|1.2957
|1.2765
|1.2969
|213
|2007.02.05 03:04
|buy
|108
|0.12
|1.2949
|1.2764
|1.2961
|214
|2007.02.05 03:31
|buy
|109
|0.24
|1.2942
|1.2764
|1.2954
|215
|2007.02.05 07:04
|buy
|110
|0.48
|1.2934
|1.2763
|1.2946
|216
|2007.02.05 08:00
|close
|110
|0.48
|1.2942
|1.2763
|1.2946
|3.84
|5041.91
|217
|2007.02.05 08:00
|close
|109
|0.24
|1.2941
|1.2764
|1.2954
|-0.24
|5041.67
|218
|2007.02.05 08:00
|close
|108
|0.12
|1.2942
|1.2764
|1.2961
|-0.84
|5040.83
|219
|2007.02.05 08:00
|close
|107
|0.06
|1.2941
|1.2765
|1.2969
|-0.96
|5039.87
|220
|2007.02.05 08:00
|close
|106
|0.03
|1.2942
|1.2767
|1.2978
|-0.71
|5039.16
|221
|2007.02.05 17:00
|buy
|111
|0.03
|1.2925
|1.2726
|1.2937
|222
|2007.02.06 07:20
|buy
|112
|0.06
|1.2917
|1.2725
|1.2929
|223
|2007.02.06 09:03
|t/p
|112
|0.06
|1.2929
|1.2725
|1.2929
|0.72
|5039.88
|224
|2007.02.06 09:03
|close
|111
|0.03
|1.2930
|1.2726
|1.2937
|0.16
|5040.04
|225
|2007.02.06 09:30
|buy
|113
|0.03
|1.2925
|1.2726
|1.2937
|226
|2007.02.06 10:28
|t/p
|113
|0.03
|1.2937
|1.2726
|1.2937
|0.36
|5040.40
|227
|2007.02.07 00:01
|sell
|114
|0.03
|1.2982
|1.3181
|1.2970
|228
|2007.02.07 08:43
|sell
|115
|0.06
|1.2990
|1.3182
|1.2978
|229
|2007.02.07 09:52
|t/p
|115
|0.06
|1.2978
|1.3182
|1.2978
|0.72
|5041.12
|230
|2007.02.07 09:52
|close
|114
|0.03
|1.2978
|1.3181
|1.2970
|0.12
|5041.24
|231
|2007.02.07 13:34
|sell
|116
|0.03
|1.2985
|1.3184
|1.2973
|232
|2007.02.07 14:27
|sell
|117
|0.06
|1.2992
|1.3184
|1.2980
|233
|2007.02.07 15:29
|sell
|118
|0.12
|1.3000
|1.3185
|1.2988
|234
|2007.02.07 16:21
|sell
|119
|0.24
|1.3008
|1.3186
|1.2996
|235
|2007.02.07 17:03
|sell
|120
|0.48
|1.3016
|1.3187
|1.3004
|236
|2007.02.07 20:15
|close
|120
|0.48
|1.3008
|1.3187
|1.3004
|3.84
|5045.08
|237
|2007.02.07 20:15
|close
|119
|0.24
|1.3007
|1.3186
|1.2996
|0.24
|5045.32
|238
|2007.02.07 20:15
|close
|118
|0.12
|1.3008
|1.3185
|1.2988
|-0.96
|5044.36
|239
|2007.02.07 20:15
|close
|117
|0.06
|1.3007
|1.3184
|1.2980
|-0.90
|5043.46
|240
|2007.02.07 20:15
|close
|116
|0.03
|1.3008
|1.3184
|1.2973
|-0.69
|5042.77
|241
|2007.02.07 21:00
|sell
|121
|0.03
|1.3005
|1.3204
|1.2993
|242
|2007.02.07 23:25
|sell
|122
|0.06
|1.3013
|1.3205
|1.3001
|243
|2007.02.08 00:43
|sell
|123
|0.12
|1.3020
|1.3205
|1.3008
|244
|2007.02.08 02:59
|close
|123
|0.12
|1.3011
|1.3205
|1.3008
|1.08
|5043.85
|245
|2007.02.08 02:59
|close
|122
|0.06
|1.3012
|1.3205
|1.3001
|-0.03
|5043.82
|246
|2007.02.08 03:00
|close
|121
|0.03
|1.3011
|1.3204
|1.2993
|-0.23
|5043.59
|247
|2007.02.08 15:00
|buy
|124
|0.03
|1.3002
|1.2803
|1.3014
|248
|2007.02.08 15:04
|t/p
|124
|0.03
|1.3014
|1.2803
|1.3014
|0.36
|5043.95
|249
|2007.02.09 00:00
|sell
|125
|0.03
|1.3037
|1.3236
|1.3025
|250
|2007.02.09 08:28
|t/p
|125
|0.03
|1.3025
|1.3236
|1.3025
|0.36
|5044.31
|251
|2007.02.09 15:00
|buy
|126
|0.03
|1.2998
|1.2799
|1.3010
|252
|2007.02.09 15:25
|buy
|127
|0.06
|1.2990
|1.2798
|1.3002
|253
|2007.02.09 18:21
|t/p
|127
|0.06
|1.3002
|1.2798
|1.3002
|0.72
|5045.03
|254
|2007.02.09 18:21
|close
|126
|0.03
|1.3004
|1.2799
|1.3010
|0.18
|5045.21
|255
|2007.02.09 18:21
|buy
|128
|0.03
|1.3007
|1.2808
|1.3019
|256
|2007.02.12 00:23
|t/p
|128
|0.03
|1.3019
|1.2808
|1.3019
|0.37
|5045.58
|257
|2007.02.12 09:30
|sell
|129
|0.03
|1.3008
|1.3207
|1.2996
|258
|2007.02.12 10:21
|t/p
|129
|0.03
|1.2996
|1.3207
|1.2996
|0.36
|5045.94
|259
|2007.02.12 16:30
|buy
|130
|0.03
|1.2962
|1.2763
|1.2974
|260
|2007.02.13 07:56
|t/p
|130
|0.03
|1.2974
|1.2763
|1.2974
|0.37
|5046.32
|261
|2007.02.13 17:30
|sell
|131
|0.03
|1.3017
|1.3216
|1.3005
|262
|2007.02.13 18:17
|sell
|132
|0.06
|1.3025
|1.3217
|1.3013
|263
|2007.02.13 21:35
|sell
|133
|0.12
|1.3032
|1.3217
|1.3020
|264
|2007.02.14 05:17
|sell
|134
|0.24
|1.3040
|1.3218
|1.3028
|265
|2007.02.14 05:38
|sell
|135
|0.48
|1.3048
|1.3219
|1.3036
|266
|2007.02.14 05:44
|close
|135
|0.48
|1.3040
|1.3219
|1.3036
|3.84
|5050.16
|267
|2007.02.14 05:44
|close
|134
|0.24
|1.3041
|1.3218
|1.3028
|-0.24
|5049.92
|268
|2007.02.14 05:44
|close
|133
|0.12
|1.3039
|1.3217
|1.3020
|-0.90
|5049.02
|269
|2007.02.14 05:44
|close
|132
|0.06
|1.3038
|1.3217
|1.3013
|-0.81
|5048.21
|270
|2007.02.14 05:44
|close
|131
|0.03
|1.3036
|1.3216
|1.3005
|-0.59
|5047.62
|271
|2007.02.14 13:30
|sell
|136
|0.03
|1.3074
|1.3273
|1.3062
|272
|2007.02.14 13:43
|sell
|137
|0.06
|1.3082
|1.3274
|1.3070
|273
|2007.02.14 14:29
|sell
|138
|0.12
|1.3093
|1.3278
|1.3081
|274
|2007.02.14 14:30
|close
|138
|0.12
|1.3082
|1.3278
|1.3081
|1.32
|5048.94
|275
|2007.02.14 14:30
|close
|137
|0.06
|1.3081
|1.3274
|1.3070
|0.06
|5049.00
|276
|2007.02.14 14:30
|close
|136
|0.03
|1.3082
|1.3273
|1.3062
|-0.24
|5048.76
|277
|2007.02.14 20:00
|sell
|139
|0.03
|1.3120
|1.3319
|1.3108
|278
|2007.02.14 22:13
|sell
|140
|0.06
|1.3128
|1.3320
|1.3116
|279
|2007.02.15 00:59
|sell
|141
|0.12
|1.3136
|1.3321
|1.3124
|280
|2007.02.15 07:35
|sell
|142
|0.24
|1.3143
|1.3321
|1.3131
|281
|2007.02.15 07:49
|sell
|143
|0.48
|1.3150
|1.3321
|1.3138
|282
|2007.02.15 08:01
|close
|143
|0.48
|1.3142
|1.3321
|1.3138
|3.84
|5052.60
|283
|2007.02.15 08:02
|close
|142
|0.24
|1.3141
|1.3321
|1.3131
|0.48
|5053.08
|284
|2007.02.15 08:02
|close
|141
|0.12
|1.3141
|1.3321
|1.3124
|-0.60
|5052.48
|285
|2007.02.15 08:02
|close
|140
|0.06
|1.3142
|1.3320
|1.3116
|-0.93
|5051.55
|286
|2007.02.15 08:02
|close
|139
|0.03
|1.3142
|1.3319
|1.3108
|-0.71
|5050.84
|287
|2007.02.15 18:30
|sell
|144
|0.03
|1.3141
|1.3340
|1.3129
|288
|2007.02.15 19:01
|t/p
|144
|0.03
|1.3129
|1.3340
|1.3129
|0.36
|5051.20
|289
|2007.02.15 23:31
|sell
|145
|0.03
|1.3137
|1.3336
|1.3125
|290
|2007.02.16 09:16
|t/p
|145
|0.03
|1.3125
|1.3336
|1.3125
|0.34
|5051.55
|291
|2007.02.16 09:16
|buy
|146
|0.03
|1.3125
|1.2926
|1.3137
|292
|2007.02.16 09:20
|buy
|147
|0.06
|1.3117
|1.2925
|1.3129
|293
|2007.02.16 10:18
|t/p
|147
|0.06
|1.3129
|1.2925
|1.3129
|0.72
|5052.27
|294
|2007.02.16 10:18
|close
|146
|0.03
|1.3129
|1.2926
|1.3137
|0.12
|5052.39
|295
|2007.02.16 17:30
|buy
|148
|0.03
|1.3131
|1.2932
|1.3143
|296
|2007.02.19 00:00
|t/p
|148
|0.03
|1.3143
|1.2932
|1.3143
|0.37
|5052.76
|297
|2007.02.19 07:00
|sell
|149
|0.03
|1.3151
|1.3350
|1.3139
|298
|2007.02.19 07:19
|sell
|150
|0.06
|1.3159
|1.3351
|1.3147
|299
|2007.02.19 08:18
|t/p
|150
|0.06
|1.3147
|1.3351
|1.3147
|0.72
|5053.48
|300
|2007.02.19 08:18
|close
|149
|0.03
|1.3147
|1.3350
|1.3139
|0.12
|5053.60
|301
|2007.02.19 16:30
|buy
|151
|0.03
|1.3140
|1.2941
|1.3152
|302
|2007.02.19 18:59
|t/p
|151
|0.03
|1.3152
|1.2941
|1.3152
|0.36
|5053.96
|303
|2007.02.20 00:00
|sell
|152
|0.03
|1.3150
|1.3349
|1.3138
|304
|2007.02.20 02:23
|sell
|153
|0.06
|1.3159
|1.3351
|1.3147
|305
|2007.02.20 03:00
|sell
|154
|0.12
|1.3168
|1.3353
|1.3156
|306
|2007.02.20 03:29
|sell
|155
|0.24
|1.3179
|1.3357
|1.3167
|307
|2007.02.20 06:51
|sell
|156
|0.48
|1.3186
|1.3357
|1.3174
|308
|2007.02.20 07:12
|close
|156
|0.48
|1.3177
|1.3357
|1.3174
|4.32
|5058.28
|309
|2007.02.20 07:13
|close
|155
|0.24
|1.3176
|1.3357
|1.3167
|0.72
|5059.00
|310
|2007.02.20 07:13
|close
|154
|0.12
|1.3177
|1.3353
|1.3156
|-1.08
|5057.92
|311
|2007.02.20 07:13
|close
|153
|0.06
|1.3176
|1.3351
|1.3147
|-1.02
|5056.90
|312
|2007.02.20 07:13
|close
|152
|0.03
|1.3177
|1.3349
|1.3138
|-0.81
|5056.09
|313
|2007.02.20 08:00
|sell
|157
|0.03
|1.3172
|1.3371
|1.3160
|314
|2007.02.20 08:59
|t/p
|157
|0.03
|1.3160
|1.3371
|1.3160
|0.36
|5056.45
|315
|2007.02.20 17:00
|buy
|158
|0.03
|1.3152
|1.2953
|1.3164
|316
|2007.02.20 17:23
|buy
|159
|0.06
|1.3145
|1.2953
|1.3157
|317
|2007.02.20 17:30
|buy
|160
|0.12
|1.3137
|1.2952
|1.3149
|318
|2007.02.21 00:55
|close
|160
|0.12
|1.3147
|1.2952
|1.3149
|1.25
|5057.70
|319
|2007.02.21 00:55
|close
|159
|0.06
|1.3147
|1.2953
|1.3157
|0.14
|5057.84
|320
|2007.02.21 00:55
|close
|158
|0.03
|1.3146
|1.2953
|1.3164
|-0.17
|5057.67
|321
|2007.02.21 11:30
|sell
|161
|0.03
|1.3142
|1.3341
|1.3130
|322
|2007.02.21 11:59
|sell
|162
|0.06
|1.3151
|1.3343
|1.3139
|323
|2007.02.21 12:05
|t/p
|162
|0.06
|1.3139
|1.3343
|1.3139
|0.72
|5058.39
|324
|2007.02.21 12:05
|close
|161
|0.03
|1.3139
|1.3341
|1.3130
|0.09
|5058.48
|325
|2007.02.21 12:30
|sell
|163
|0.03
|1.3128
|1.3327
|1.3116
|326
|2007.02.21 13:55
|sell
|164
|0.06
|1.3136
|1.3328
|1.3124
|327
|2007.02.21 14:16
|sell
|165
|0.12
|1.3144
|1.3329
|1.3132
|328
|2007.02.21 14:30
|close
|165
|0.12
|1.3133
|1.3329
|1.3132
|1.32
|5059.80
|329
|2007.02.21 14:30
|close
|164
|0.06
|1.3130
|1.3328
|1.3124
|0.36
|5060.16
|330
|2007.02.21 14:30
|close
|163
|0.03
|1.3131
|1.3327
|1.3116
|-0.09
|5060.07
|331
|2007.02.21 19:30
|buy
|166
|0.03
|1.3138
|1.2939
|1.3150
|332
|2007.02.22 03:38
|buy
|167
|0.06
|1.3128
|1.2936
|1.3140
|333
|2007.02.22 08:32
|buy
|168
|0.12
|1.3116
|1.2931
|1.3128
|334
|2007.02.22 08:34
|buy
|169
|0.24
|1.3109
|1.2931
|1.3121
|335
|2007.02.22 08:40
|buy
|170
|0.48
|1.3102
|1.2931
|1.3114
|336
|2007.02.22 08:44
|buy
|171
|0.96
|1.3092
|1.2928
|1.3104
|337
|2007.02.22 08:47
|close
|171
|0.96
|1.3101
|1.2928
|1.3104
|8.64
|5068.71
|338
|2007.02.22 08:47
|close
|170
|0.48
|1.3102
|1.2931
|1.3114
|0.00
|5068.71
|339
|2007.02.22 08:47
|close
|169
|0.24
|1.3101
|1.2931
|1.3121
|-1.92
|5066.79
|340
|2007.02.22 08:47
|close
|168
|0.12
|1.3102
|1.2931
|1.3128
|-1.68
|5065.11
|341
|2007.02.22 08:47
|close
|167
|0.06
|1.3101
|1.2936
|1.3140
|-1.62
|5063.49
|342
|2007.02.22 08:47
|close
|166
|0.03
|1.3100
|1.2939
|1.3150
|-1.11
|5062.39
|343
|2007.02.22 14:01
|buy
|172
|0.03
|1.3103
|1.2904
|1.3115
|344
|2007.02.22 17:18
|t/p
|172
|0.03
|1.3115
|1.2904
|1.3115
|0.36
|5062.75
|345
|2007.02.22 23:00
|sell
|173
|0.03
|1.3124
|1.3323
|1.3112
|346
|2007.02.23 07:52
|t/p
|173
|0.03
|1.3112
|1.3323
|1.3112
|0.34
|5063.09
|347
|2007.02.23 09:30
|sell
|174
|0.03
|1.3116
|1.3315
|1.3104
|348
|2007.02.23 09:59
|sell
|175
|0.06
|1.3123
|1.3315
|1.3111
|349
|2007.02.23 10:05
|t/p
|175
|0.06
|1.3111
|1.3315
|1.3111
|0.72
|5063.81
|350
|2007.02.23 10:05
|close
|174
|0.03
|1.3111
|1.3315
|1.3104
|0.15
|5063.96
|351
|2007.02.23 14:30
|buy
|176
|0.03
|1.3132
|1.2933
|1.3144
|352
|2007.02.23 14:34
|buy
|177
|0.06
|1.3124
|1.2932
|1.3136
|353
|2007.02.23 15:05
|t/p
|177
|0.06
|1.3136
|1.2932
|1.3136
|0.72
|5064.68
|354
|2007.02.23 15:05
|close
|176
|0.03
|1.3137
|1.2933
|1.3144
|0.15
|5064.83
|355
|2007.02.23 21:32
|sell
|178
|0.03
|1.3163
|1.3362
|1.3151
|356
|2007.02.26 00:00
|sell
|179
|0.06
|1.3176
|1.3368
|1.3164
|357
|2007.02.26 00:21
|sell
|180
|0.12
|1.3184
|1.3369
|1.3172
|358
|2007.02.26 04:04
|sell
|181
|0.24
|1.3192
|1.3370
|1.3180
|359
|2007.02.26 05:10
|close
|181
|0.24
|1.3183
|1.3370
|1.3180
|2.16
|5066.99
|360
|2007.02.26 05:10
|close
|180
|0.12
|1.3183
|1.3369
|1.3172
|0.12
|5067.11
|361
|2007.02.26 05:10
|close
|179
|0.06
|1.3184
|1.3368
|1.3164
|-0.48
|5066.63
|362
|2007.02.26 05:10
|close
|178
|0.03
|1.3184
|1.3362
|1.3151
|-0.65
|5065.99
|363
|2007.02.26 05:11
|sell
|182
|0.03
|1.3181
|1.3380
|1.3169
|364
|2007.02.26 09:35
|t/p
|182
|0.03
|1.3169
|1.3380
|1.3169
|0.36
|5066.35
|365
|2007.02.26 16:00
|buy
|183
|0.03
|1.3172
|1.2973
|1.3184
|366
|2007.02.26 17:24
|buy
|184
|0.06
|1.3164
|1.2972
|1.3176
|367
|2007.02.26 17:40
|buy
|185
|0.12
|1.3157
|1.2972
|1.3169
|368
|2007.02.26 19:16
|close
|185
|0.12
|1.3166
|1.2972
|1.3169
|1.08
|5067.43
|369
|2007.02.26 19:17
|close
|184
|0.06
|1.3165
|1.2972
|1.3176
|0.06
|5067.49
|370
|2007.02.26 19:17
|close
|183
|0.03
|1.3166
|1.2973
|1.3184
|-0.18
|5067.31
|371
|2007.02.26 20:00
|buy
|186
|0.03
|1.3169
|1.2970
|1.3181
|372
|2007.02.26 20:49
|t/p
|186
|0.03
|1.3181
|1.2970
|1.3181
|0.36
|5067.67
|373
|2007.02.27 02:30
|sell
|187
|0.03
|1.3174
|1.3373
|1.3162
|374
|2007.02.27 03:48
|sell
|188
|0.06
|1.3182
|1.3374
|1.3170
|375
|2007.02.27 07:54
|t/p
|188
|0.06
|1.3170
|1.3374
|1.3170
|0.72
|5068.39
|376
|2007.02.27 07:54
|close
|187
|0.03
|1.3169
|1.3373
|1.3162
|0.15
|5068.54
|377
|2007.02.27 19:30
|sell
|189
|0.03
|1.3240
|1.3439
|1.3228
|378
|2007.02.27 20:41
|sell
|190
|0.06
|1.3248
|1.3440
|1.3236
|379
|2007.02.27 20:44
|sell
|191
|0.12
|1.3255
|1.3440
|1.3243
|380
|2007.02.27 20:53
|close
|191
|0.12
|1.3246
|1.3440
|1.3243
|1.08
|5069.62
|381
|2007.02.27 20:53
|close
|190
|0.06
|1.3245
|1.3440
|1.3236
|0.18
|5069.80
|382
|2007.02.27 20:53
|close
|189
|0.03
|1.3244
|1.3439
|1.3228
|-0.12
|5069.68
|383
|2007.02.28 14:00
|buy
|192
|0.03
|1.3208
|1.3009
|1.3220
|384
|2007.02.28 14:29
|t/p
|192
|0.03
|1.3220
|1.3009
|1.3220
|0.36
|5070.04
|385
|2007.03.01 00:00
|sell
|193
|0.03
|1.3225
|1.3424
|1.3213
|386
|2007.03.01 00:39
|sell
|194
|0.06
|1.3232
|1.3424
|1.3220
|387
|2007.03.01 04:59
|t/p
|194
|0.06
|1.3220
|1.3424
|1.3220
|0.72
|5070.76
|388
|2007.03.01 04:59
|close
|193
|0.03
|1.3220
|1.3424
|1.3213
|0.15
|5070.91
|389
|2007.03.01 21:00
|buy
|195
|0.03
|1.3197
|1.2998
|1.3209
|390
|2007.03.01 21:21
|buy
|196
|0.06
|1.3189
|1.2997
|1.3201
|391
|2007.03.01 22:33
|buy
|197
|0.12
|1.3181
|1.2996
|1.3193
|392
|2007.03.01 23:33
|buy
|198
|0.24
|1.3173
|1.2995
|1.3185
|393
|2007.03.02 00:40
|buy
|199
|0.48
|1.3165
|1.2994
|1.3177
|394
|2007.03.02 06:20
|close
|199
|0.48
|1.3173
|1.2994
|1.3177
|3.84
|5074.75
|395
|2007.03.02 06:20
|close
|198
|0.24
|1.3172
|1.2995
|1.3185
|-0.15
|5074.60
|396
|2007.03.02 06:20
|close
|197
|0.12
|1.3171
|1.2996
|1.3193
|-1.15
|5073.44
|397
|2007.03.02 06:20
|close
|196
|0.06
|1.3172
|1.2997
|1.3201
|-1.00
|5072.45
|398
|2007.03.02 06:21
|close
|195
|0.03
|1.3171
|1.2998
|1.3209
|-0.77
|5071.68
|399
|2007.03.02 14:01
|buy
|200
|0.03
|1.3163
|1.2964
|1.3175
|400
|2007.03.02 14:53
|t/p
|200
|0.03
|1.3175
|1.2964
|1.3175
|0.36
|5072.04
|401
|2007.03.05 01:02
|sell
|201
|0.03
|1.3184
|1.3383
|1.3172
|402
|2007.03.05 01:10
|sell
|202
|0.06
|1.3192
|1.3384
|1.3180
|403
|2007.03.05 01:13
|t/p
|202
|0.06
|1.3180
|1.3384
|1.3180
|0.72
|5072.76
|404
|2007.03.05 01:13
|close
|201
|0.03
|1.3180
|1.3383
|1.3172
|0.12
|5072.88
|405
|2007.03.05 07:00
|buy
|203
|0.03
|1.3160
|1.2961
|1.3172
|406
|2007.03.05 07:49
|buy
|204
|0.06
|1.3152
|1.2960
|1.3164
|407
|2007.03.05 07:59
|buy
|205
|0.12
|1.3145
|1.2960
|1.3157
|408
|2007.03.05 08:01
|buy
|206
|0.24
|1.3137
|1.2959
|1.3149
|409
|2007.03.05 08:04
|close
|206
|0.24
|1.3145
|1.2959
|1.3149
|1.92
|5074.80
|410
|2007.03.05 08:04
|close
|205
|0.12
|1.3146
|1.2960
|1.3157
|0.12
|5074.92
|411
|2007.03.05 08:04
|close
|204
|0.06
|1.3145
|1.2960
|1.3164
|-0.42
|5074.50
|412
|2007.03.05 08:04
|close
|203
|0.03
|1.3146
|1.2961
|1.3172
|-0.42
|5074.08
|413
|2007.03.05 16:30
|buy
|207
|0.03
|1.3111
|1.2912
|1.3123
|414
|2007.03.05 16:52
|buy
|208
|0.06
|1.3103
|1.2911
|1.3115
|415
|2007.03.05 17:48
|buy
|209
|0.12
|1.3095
|1.2910
|1.3107
|416
|2007.03.05 18:33
|buy
|210
|0.24
|1.3088
|1.2910
|1.3100
|417
|2007.03.05 19:53
|close
|210
|0.24
|1.3096
|1.2910
|1.3100
|1.92
|5076.00
|418
|2007.03.05 19:53
|close
|209
|0.12
|1.3095
|1.2910
|1.3107
|0.00
|5076.00
|419
|2007.03.05 19:53
|close
|208
|0.06
|1.3094
|1.2911
|1.3115
|-0.54
|5075.46
|420
|2007.03.05 19:53
|close
|207
|0.03
|1.3094
|1.2912
|1.3123
|-0.51
|5074.95
|421
|2007.03.06 12:30
|sell
|211
|0.03
|1.3110
|1.3309
|1.3098
|422
|2007.03.06 12:50
|sell
|212
|0.06
|1.3118
|1.3310
|1.3106
|423
|2007.03.06 13:40
|t/p
|212
|0.06
|1.3106
|1.3310
|1.3106
|0.72
|5075.67
|424
|2007.03.06 13:40
|close
|211
|0.03
|1.3106
|1.3309
|1.3098
|0.12
|5075.79
|425
|2007.03.07 03:00
|sell
|213
|0.03
|1.3122
|1.3321
|1.3110
|426
|2007.03.07 05:13
|sell
|214
|0.06
|1.3130
|1.3322
|1.3118
|427
|2007.03.07 08:02
|t/p
|214
|0.06
|1.3118
|1.3322
|1.3118
|0.72
|5076.51
|428
|2007.03.07 08:02
|close
|213
|0.03
|1.3118
|1.3321
|1.3110
|0.12
|5076.63
|429
|2007.03.08 00:30
|sell
|215
|0.03
|1.3168
|1.3367
|1.3156
|430
|2007.03.08 00:53
|sell
|216
|0.06
|1.3176
|1.3368
|1.3164
|431
|2007.03.08 09:03
|t/p
|216
|0.06
|1.3164
|1.3368
|1.3164
|0.72
|5077.35
|432
|2007.03.08 09:03
|close
|215
|0.03
|1.3163
|1.3367
|1.3156
|0.15
|5077.50
|433
|2007.03.08 20:04
|buy
|217
|0.03
|1.3131
|1.2932
|1.3143
|434
|2007.03.08 20:38
|t/p
|217
|0.03
|1.3143
|1.2932
|1.3143
|0.36
|5077.86
|435
|2007.03.09 09:00
|sell
|218
|0.03
|1.3144
|1.3343
|1.3132
|436
|2007.03.09 11:53
|sell
|219
|0.06
|1.3152
|1.3344
|1.3140
|437
|2007.03.09 14:30
|t/p
|219
|0.06
|1.3140
|1.3344
|1.3140
|0.72
|5078.58
|438
|2007.03.09 14:30
|close
|218
|0.03
|1.3139
|1.3343
|1.3132
|0.15
|5078.73
|439
|2007.03.09 20:00
|buy
|220
|0.03
|1.3111
|1.2912
|1.3123
|440
|2007.03.12 00:57
|t/p
|220
|0.03
|1.3123
|1.2912
|1.3123
|0.37
|5079.10
|441
|2007.03.12 06:30
|buy
|221
|0.03
|1.3114
|1.2915
|1.3126
|442
|2007.03.12 08:26
|t/p
|221
|0.03
|1.3126
|1.2915
|1.3126
|0.36
|5079.46
|443
|2007.03.12 15:00
|sell
|222
|0.03
|1.3158
|1.3357
|1.3146
|444
|2007.03.12 15:33
|sell
|223
|0.06
|1.3165
|1.3357
|1.3153
|445
|2007.03.12 15:37
|sell
|224
|0.12
|1.3173
|1.3358
|1.3161
|446
|2007.03.12 16:11
|sell
|225
|0.24
|1.3180
|1.3358
|1.3168
|447
|2007.03.12 16:12
|sell
|226
|0.48
|1.3189
|1.3360
|1.3177
|448
|2007.03.12 17:17
|close
|226
|0.48
|1.3180
|1.3360
|1.3177
|4.32
|5083.78
|449
|2007.03.12 17:17
|close
|225
|0.24
|1.3181
|1.3358
|1.3168
|-0.24
|5083.54
|450
|2007.03.12 17:17
|close
|224
|0.12
|1.3180
|1.3358
|1.3161
|-0.84
|5082.70
|451
|2007.03.12 17:17
|close
|223
|0.06
|1.3181
|1.3357
|1.3153
|-0.96
|5081.74
|452
|2007.03.12 17:17
|close
|222
|0.03
|1.3181
|1.3357
|1.3146
|-0.69
|5081.05
|453
|2007.03.12 19:30
|sell
|227
|0.03
|1.3179
|1.3378
|1.3167
|454
|2007.03.12 19:43
|sell
|228
|0.06
|1.3186
|1.3378
|1.3174
|455
|2007.03.12 19:53
|sell
|229
|0.12
|1.3194
|1.3379
|1.3182
|456
|2007.03.13 01:03
|close
|229
|0.12
|1.3184
|1.3379
|1.3182
|1.14
|5082.19
|457
|2007.03.13 01:03
|close
|228
|0.06
|1.3185
|1.3378
|1.3174
|0.03
|5082.22
|458
|2007.03.13 01:04
|close
|227
|0.03
|1.3186
|1.3378
|1.3167
|-0.23
|5081.99
|459
|2007.03.13 12:31
|buy
|230
|0.03
|1.3186
|1.2987
|1.3198
|460
|2007.03.13 13:30
|t/p
|230
|0.03
|1.3198
|1.2987
|1.3198
|0.36
|5082.35
|461
|2007.03.13 20:00
|sell
|231
|0.03
|1.3197
|1.3396
|1.3185
|462
|2007.03.13 22:32
|sell
|232
|0.06
|1.3205
|1.3397
|1.3193
|463
|2007.03.14 00:07
|t/p
|232
|0.06
|1.3193
|1.3397
|1.3193
|0.69
|5083.04
|464
|2007.03.14 00:07
|close
|231
|0.03
|1.3192
|1.3396
|1.3185
|0.13
|5083.18
|465
|2007.03.14 05:30
|buy
|233
|0.03
|1.3201
|1.3002
|1.3213
|466
|2007.03.14 05:54
|buy
|234
|0.06
|1.3193
|1.3001
|1.3205
|467
|2007.03.14 07:43
|buy
|235
|0.12
|1.3184
|1.2999
|1.3196
|468
|2007.03.14 07:47
|close
|235
|0.12
|1.3194
|1.2999
|1.3196
|1.20
|5084.38
|469
|2007.03.14 07:47
|close
|234
|0.06
|1.3193
|1.3001
|1.3205
|0.00
|5084.38
|470
|2007.03.14 07:47
|close
|233
|0.03
|1.3194
|1.3002
|1.3213
|-0.21
|5084.17
|471
|2007.03.14 10:30
|sell
|236
|0.03
|1.3188
|1.3387
|1.3176
|472
|2007.03.14 15:00
|sell
|237
|0.06
|1.3195
|1.3387
|1.3183
|473
|2007.03.14 15:03
|sell
|238
|0.12
|1.3202
|1.3387
|1.3190
|474
|2007.03.14 15:17
|sell
|239
|0.24
|1.3210
|1.3388
|1.3198
|475
|2007.03.14 15:36
|sell
|240
|0.48
|1.3217
|1.3388
|1.3205
|476
|2007.03.14 15:39
|sell
|241
|0.96
|1.3225
|1.3389
|1.3213
|477
|2007.03.14 15:44
|close
|241
|0.96
|1.3217
|1.3389
|1.3213
|7.68
|5091.85
|478
|2007.03.14 15:44
|close
|240
|0.48
|1.3216
|1.3388
|1.3205
|0.48
|5092.33
|479
|2007.03.14 15:44
|close
|239
|0.24
|1.3217
|1.3388
|1.3198
|-1.68
|5090.65
|480
|2007.03.14 15:44
|close
|238
|0.12
|1.3216
|1.3387
|1.3190
|-1.68
|5088.97
|481
|2007.03.14 15:44
|close
|237
|0.06
|1.3217
|1.3387
|1.3183
|-1.32
|5087.65
|482
|2007.03.14 15:44
|close
|236
|0.03
|1.3219
|1.3387
|1.3176
|-0.93
|5086.72
|483
|2007.03.14 21:00
|sell
|242
|0.03
|1.3225
|1.3424
|1.3213
|484
|2007.03.15 00:59
|sell
|243
|0.06
|1.3232
|1.3424
|1.3220
|485
|2007.03.15 01:31
|t/p
|243
|0.06
|1.3220
|1.3424
|1.3220
|0.72
|5087.44
|486
|2007.03.15 01:31
|close
|242
|0.03
|1.3220
|1.3424
|1.3213
|0.10
|5087.54
|487
|2007.03.15 13:30
|buy
|244
|0.03
|1.3218
|1.3019
|1.3230
|488
|2007.03.15 13:30
|buy
|245
|0.06
|1.3210
|1.3018
|1.3222
|489
|2007.03.15 13:31
|t/p
|245
|0.06
|1.3222
|1.3018
|1.3222
|0.72
|5088.26
|490
|2007.03.15 13:31
|close
|244
|0.03
|1.3222
|1.3019
|1.3230
|0.12
|5088.38
|491
|2007.03.15 20:00
|sell
|246
|0.03
|1.3232
|1.3431
|1.3220
|492
|2007.03.15 22:16
|sell
|247
|0.06
|1.3239
|1.3431
|1.3227
|493
|2007.03.16 00:18
|sell
|248
|0.12
|1.3252
|1.3437
|1.3240
|494
|2007.03.16 00:20
|sell
|249
|0.24
|1.3259
|1.3437
|1.3247
|495
|2007.03.16 00:21
|sell
|250
|0.48
|1.3267
|1.3438
|1.3255
|496
|2007.03.16 00:25
|sell
|251
|0.96
|1.3275
|1.3439
|1.3263
|497
|2007.03.16 01:01
|sell
|252
|1.92
|1.3283
|1.3440
|1.3271
|498
|2007.03.16 01:33
|close
|252
|1.92
|1.3275
|1.3440
|1.3271
|15.36
|5103.74
|499
|2007.03.16 01:33
|close
|251
|0.96
|1.3275
|1.3439
|1.3263
|0.00
|5103.74
|500
|2007.03.16 01:33
|close
|250
|0.48
|1.3276
|1.3438
|1.3255
|-4.32
|5099.42
|501
|2007.03.16 01:33
|close
|249
|0.24
|1.3275
|1.3437
|1.3247
|-3.84
|5095.58
|502
|2007.03.16 01:33
|close
|248
|0.12
|1.3278
|1.3437
|1.3240
|-3.12
|5092.46
|503
|2007.03.16 01:34
|close
|247
|0.06
|1.3277
|1.3431
|1.3227
|-2.31
|5090.15
|504
|2007.03.16 01:34
|close
|246
|0.03
|1.3275
|1.3431
|1.3220
|-1.31
|5088.85
|505
|2007.03.16 06:32
|sell
|253
|0.03
|1.3293
|1.3492
|1.3281
|506
|2007.03.16 07:57
|sell
|254
|0.06
|1.3301
|1.3493
|1.3289
|507
|2007.03.16 08:36
|sell
|255
|0.12
|1.3309
|1.3494
|1.3297
|508
|2007.03.16 09:11
|close
|255
|0.12
|1.3299
|1.3494
|1.3297
|1.20
|5090.05
|509
|2007.03.16 09:11
|close
|254
|0.06
|1.3300
|1.3493
|1.3289
|0.06
|5090.11
|510
|2007.03.16 09:11
|close
|253
|0.03
|1.3299
|1.3492
|1.3281
|-0.18
|5089.93
|511
|2007.03.16 13:30
|sell
|256
|0.03
|1.3326
|1.3525
|1.3314
|512
|2007.03.16 13:30
|sell
|257
|0.06
|1.3333
|1.3525
|1.3321
|513
|2007.03.16 14:15
|t/p
|257
|0.06
|1.3321
|1.3525
|1.3321
|0.72
|5090.65
|514
|2007.03.16 14:15
|close
|256
|0.03
|1.3321
|1.3525
|1.3314
|0.15
|5090.80
|515
|2007.03.19 10:00
|buy
|258
|0.03
|1.3306
|1.3107
|1.3318
|516
|2007.03.19 10:49
|buy
|259
|0.06
|1.3298
|1.3106
|1.3310
|517
|2007.03.19 10:59
|buy
|260
|0.12
|1.3290
|1.3105
|1.3302
|518
|2007.03.19 11:20
|buy
|261
|0.24
|1.3282
|1.3104
|1.3294
|519
|2007.03.19 11:46
|close
|261
|0.24
|1.3291
|1.3104
|1.3294
|2.16
|5092.96
|520
|2007.03.19 11:46
|close
|260
|0.12
|1.3292
|1.3105
|1.3302
|0.24
|5093.20
|521
|2007.03.19 11:46
|close
|259
|0.06
|1.3291
|1.3106
|1.3310
|-0.42
|5092.78
|522
|2007.03.19 11:46
|close
|258
|0.03
|1.3290
|1.3107
|1.3318
|-0.48
|5092.30
|523
|2007.03.19 14:30
|buy
|262
|0.03
|1.3307
|1.3108
|1.3319
|524
|2007.03.19 14:48
|buy
|263
|0.06
|1.3298
|1.3106
|1.3310
|525
|2007.03.19 17:22
|buy
|264
|0.12
|1.3291
|1.3106
|1.3303
|526
|2007.03.19 19:59
|close
|264
|0.12
|1.3301
|1.3106
|1.3303
|1.20
|5093.50
|527
|2007.03.19 20:00
|close
|263
|0.06
|1.3300
|1.3106
|1.3310
|0.12
|5093.62
|528
|2007.03.19 20:00
|close
|262
|0.03
|1.3301
|1.3108
|1.3319
|-0.18
|5093.44
|529
|2007.03.19 20:00
|buy
|265
|0.03
|1.3301
|1.3102
|1.3313
|530
|2007.03.19 21:13
|buy
|266
|0.06
|1.3293
|1.3101
|1.3305
|531
|2007.03.19 23:39
|t/p
|266
|0.06
|1.3305
|1.3101
|1.3305
|0.72
|5094.16
|532
|2007.03.19 23:39
|close
|265
|0.03
|1.3306
|1.3102
|1.3313
|0.15
|5094.31
|533
|2007.03.20 03:00
|sell
|267
|0.03
|1.3296
|1.3495
|1.3284
|534
|2007.03.20 03:46
|t/p
|267
|0.03
|1.3284
|1.3495
|1.3284
|0.36
|5094.67
|535
|2007.03.20 07:30
|buy
|268
|0.03
|1.3297
|1.3098
|1.3309
|536
|2007.03.20 09:38
|buy
|269
|0.06
|1.3289
|1.3097
|1.3301
|537
|2007.03.20 10:39
|buy
|270
|0.12
|1.3281
|1.3096
|1.3293
|538
|2007.03.20 11:10
|buy
|271
|0.24
|1.3274
|1.3096
|1.3286
|539
|2007.03.20 11:20
|close
|271
|0.24
|1.3282
|1.3096
|1.3286
|1.92
|5096.59
|540
|2007.03.20 11:20
|close
|270
|0.12
|1.3281
|1.3096
|1.3293
|0.00
|5096.59
|541
|2007.03.20 11:20
|close
|269
|0.06
|1.3282
|1.3097
|1.3301
|-0.42
|5096.17
|542
|2007.03.20 11:21
|close
|268
|0.03
|1.3281
|1.3098
|1.3309
|-0.48
|5095.69
|543
|2007.03.20 14:00
|buy
|272
|0.03
|1.3300
|1.3101
|1.3312
|544
|2007.03.20 14:24
|buy
|273
|0.06
|1.3292
|1.3100
|1.3304
|545
|2007.03.20 18:32
|t/p
|273
|0.06
|1.3304
|1.3100
|1.3304
|0.72
|5096.41
|546
|2007.03.20 18:32
|close
|272
|0.03
|1.3305
|1.3101
|1.3312
|0.15
|5096.56
|547
|2007.03.21 01:00
|sell
|274
|0.03
|1.3312
|1.3511
|1.3300
|548
|2007.03.21 10:47
|t/p
|274
|0.03
|1.3300
|1.3511
|1.3300
|0.36
|5096.92
|549
|2007.03.21 16:30
|buy
|275
|0.03
|1.3304
|1.3105
|1.3316
|550
|2007.03.21 19:15
|t/p
|275
|0.03
|1.3316
|1.3105
|1.3316
|0.36
|5097.28
|551
|2007.03.22 02:30
|sell
|276
|0.03
|1.3389
|1.3588
|1.3377
|552
|2007.03.22 08:09
|t/p
|276
|0.03
|1.3377
|1.3588
|1.3377
|0.36
|5097.64
|553
|2007.03.22 22:30
|buy
|277
|0.03
|1.3335
|1.3136
|1.3347
|554
|2007.03.22 23:21
|buy
|278
|0.06
|1.3327
|1.3135
|1.3339
|555
|2007.03.23 04:55
|buy
|279
|0.12
|1.3319
|1.3134
|1.3331
|556
|2007.03.23 06:06
|close
|279
|0.12
|1.3329
|1.3134
|1.3331
|1.20
|5098.84
|557
|2007.03.23 06:06
|close
|278
|0.06
|1.3326
|1.3135
|1.3339
|-0.04
|5098.80
|558
|2007.03.23 06:07
|close
|277
|0.03
|1.3327
|1.3136
|1.3347
|-0.23
|5098.57
|559
|2007.03.23 13:30
|buy
|280
|0.03
|1.3332
|1.3133
|1.3344
|560
|2007.03.23 14:48
|buy
|281
|0.06
|1.3324
|1.3132
|1.3336
|561
|2007.03.23 14:59
|buy
|282
|0.12
|1.3317
|1.3132
|1.3329
|562
|2007.03.23 15:16
|buy
|283
|0.24
|1.3309
|1.3131
|1.3321
|563
|2007.03.23 15:17
|buy
|284
|0.48
|1.3301
|1.3130
|1.3313
|564
|2007.03.23 15:39
|buy
|285
|0.96
|1.3294
|1.3130
|1.3306
|565
|2007.03.23 15:52
|close
|285
|0.96
|1.3302
|1.3130
|1.3306
|7.68
|5106.25
|566
|2007.03.23 15:52
|close
|284
|0.48
|1.3301
|1.3130
|1.3313
|0.00
|5106.25
|567
|2007.03.23 15:52
|close
|283
|0.24
|1.3304
|1.3131
|1.3321
|-1.20
|5105.05
|568
|2007.03.23 15:53
|close
|282
|0.12
|1.3302
|1.3132
|1.3329
|-1.80
|5103.25
|569
|2007.03.23 15:53
|close
|281
|0.06
|1.3301
|1.3132
|1.3336
|-1.38
|5101.87
|570
|2007.03.23 15:53
|close
|280
|0.03
|1.3303
|1.3133
|1.3344
|-0.87
|5101.00
|571
|2007.03.26 05:00
|buy
|286
|0.03
|1.3266
|1.3067
|1.3278
|572
|2007.03.26 08:10
|t/p
|286
|0.03
|1.3278
|1.3067
|1.3278
|0.36
|5101.36
|573
|2007.03.26 22:00
|sell
|287
|0.03
|1.3329
|1.3528
|1.3317
|574
|2007.03.27 06:17
|sell
|288
|0.06
|1.3337
|1.3529
|1.3325
|575
|2007.03.27 08:32
|t/p
|288
|0.06
|1.3325
|1.3529
|1.3325
|0.72
|5102.08
|576
|2007.03.27 08:32
|close
|287
|0.03
|1.3325
|1.3528
|1.3317
|0.10
|5102.19
|577
|2007.03.27 14:30
|sell
|289
|0.03
|1.3340
|1.3539
|1.3328
|578
|2007.03.27 15:55
|sell
|290
|0.06
|1.3348
|1.3540
|1.3336
|579
|2007.03.27 16:06
|t/p
|290
|0.06
|1.3336
|1.3540
|1.3336
|0.72
|5102.91
|580
|2007.03.27 16:06
|close
|289
|0.03
|1.3336
|1.3539
|1.3328
|0.12
|5103.03
|581
|2007.03.27 19:30
|sell
|291
|0.03
|1.3344
|1.3543
|1.3332
|582
|2007.03.27 23:01
|sell
|292
|0.06
|1.3353
|1.3545
|1.3341
|583
|2007.03.27 23:03
|sell
|293
|0.12
|1.3363
|1.3548
|1.3351
|584
|2007.03.27 23:18
|close
|293
|0.12
|1.3352
|1.3548
|1.3351
|1.32
|5104.35
|585
|2007.03.27 23:18
|close
|292
|0.06
|1.3353
|1.3545
|1.3341
|0.00
|5104.35
|586
|2007.03.27 23:18
|close
|291
|0.03
|1.3355
|1.3543
|1.3332
|-0.33
|5104.02
|587
|2007.03.28 03:01
|sell
|294
|0.03
|1.3352
|1.3551
|1.3340
|588
|2007.03.28 09:33
|t/p
|294
|0.03
|1.3340
|1.3551
|1.3340
|0.36
|5104.38
|589
|2007.03.28 14:00
|buy
|295
|0.03
|1.3348
|1.3149
|1.3360
|590
|2007.03.28 14:29
|t/p
|295
|0.03
|1.3360
|1.3149
|1.3360
|0.36
|5104.74
|591
|2007.03.28 18:00
|sell
|296
|0.03
|1.3331
|1.3530
|1.3319
|592
|2007.03.28 18:21
|sell
|297
|0.06
|1.3339
|1.3531
|1.3327
|593
|2007.03.28 20:27
|t/p
|297
|0.06
|1.3327
|1.3531
|1.3327
|0.72
|5105.46
|594
|2007.03.28 20:27
|close
|296
|0.03
|1.3327
|1.3530
|1.3319
|0.12
|5105.58
|595
|2007.03.29 03:00
|buy
|298
|0.03
|1.3313
|1.3114
|1.3325
|596
|2007.03.29 06:15
|t/p
|298
|0.03
|1.3325
|1.3114
|1.3325
|0.36
|5105.94
|597
|2007.03.29 15:00
|sell
|299
|0.03
|1.3327
|1.3526
|1.3315
|598
|2007.03.29 15:41
|sell
|300
|0.06
|1.3337
|1.3529
|1.3325
|599
|2007.03.29 17:37
|t/p
|300
|0.06
|1.3325
|1.3529
|1.3325
|0.72
|5106.66
|600
|2007.03.29 17:37
|close
|299
|0.03
|1.3325
|1.3526
|1.3315
|0.06
|5106.72
|601
|2007.03.30 05:01
|buy
|301
|0.03
|1.3337
|1.3138
|1.3349
|602
|2007.03.30 09:29
|buy
|302
|0.06
|1.3329
|1.3137
|1.3341
|603
|2007.03.30 09:37
|buy
|303
|0.12
|1.3322
|1.3137
|1.3334
|604
|2007.03.30 10:28
|buy
|304
|0.24
|1.3314
|1.3136
|1.3326
|605
|2007.03.30 11:11
|close
|304
|0.24
|1.3322
|1.3136
|1.3326
|1.92
|5108.64
|606
|2007.03.30 11:12
|close
|303
|0.12
|1.3323
|1.3137
|1.3334
|0.12
|5108.76
|607
|2007.03.30 11:13
|close
|302
|0.06
|1.3322
|1.3137
|1.3341
|-0.42
|5108.34
|608
|2007.03.30 11:13
|close
|301
|0.03
|1.3323
|1.3138
|1.3349
|-0.42
|5107.92
|609
|2007.03.30 15:30
|buy
|305
|0.03
|1.3320
|1.3121
|1.3332
|610
|2007.03.30 15:42
|buy
|306
|0.06
|1.3312
|1.3120
|1.3324
|611
|2007.03.30 15:42
|buy
|307
|0.12
|1.3305
|1.3120
|1.3317
|612
|2007.03.30 15:46
|buy
|308
|0.24
|1.3297
|1.3119
|1.3309
|613
|2007.03.30 15:49
|close
|308
|0.24
|1.3305
|1.3119
|1.3309
|1.92
|5109.84
|614
|2007.03.30 15:49
|close
|307
|0.12
|1.3304
|1.3120
|1.3317
|-0.12
|5109.72
|615
|2007.03.30 15:49
|close
|306
|0.06
|1.3306
|1.3120
|1.3324
|-0.36
|5109.36
|616
|2007.03.30 15:49
|close
|305
|0.03
|1.3307
|1.3121
|1.3332
|-0.39
|5108.97
|617
|2007.03.30 22:30
|sell
|309
|0.03
|1.3356
|1.3555
|1.3344
|618
|2007.04.02 00:00
|sell
|310
|0.06
|1.3375
|1.3567
|1.3363
|619
|2007.04.02 00:51
|t/p
|310
|0.06
|1.3363
|1.3567
|1.3363
|0.72
|5109.69
|620
|2007.04.02 00:51
|close
|309
|0.03
|1.3363
|1.3555
|1.3344
|-0.23
|5109.46
|621
|2007.04.02 09:00
|sell
|311
|0.03
|1.3350
|1.3549
|1.3338
|622
|2007.04.02 09:28
|sell
|312
|0.06
|1.3358
|1.3550
|1.3346
|623
|2007.04.02 09:58
|t/p
|312
|0.06
|1.3346
|1.3550
|1.3346
|0.72
|5110.18
|624
|2007.04.02 09:58
|close
|311
|0.03
|1.3346
|1.3549
|1.3338
|0.12
|5110.30
|625
|2007.04.02 10:00
|sell
|313
|0.03
|1.3345
|1.3544
|1.3333
|626
|2007.04.02 10:03
|sell
|314
|0.06
|1.3354
|1.3546
|1.3342
|627
|2007.04.02 13:44
|sell
|315
|0.12
|1.3362
|1.3547
|1.3350
|628
|2007.04.02 14:51
|sell
|316
|0.24
|1.3370
|1.3548
|1.3358
|629
|2007.04.02 15:12
|sell
|317
|0.48
|1.3378
|1.3549
|1.3366
|630
|2007.04.02 15:33
|close
|317
|0.48
|1.3370
|1.3549
|1.3366
|3.84
|5114.14
|631
|2007.04.02 15:34
|close
|316
|0.24
|1.3372
|1.3548
|1.3358
|-0.48
|5113.66
|632
|2007.04.02 15:34
|close
|315
|0.12
|1.3370
|1.3547
|1.3350
|-0.96
|5112.70
|633
|2007.04.02 15:35
|close
|314
|0.06
|1.3371
|1.3546
|1.3342
|-1.02
|5111.68
|634
|2007.04.02 15:35
|close
|313
|0.03
|1.3370
|1.3544
|1.3333
|-0.75
|5110.93
|635
|2007.04.02 20:03
|sell
|318
|0.03
|1.3365
|1.3564
|1.3353
|636
|2007.04.03 01:35
|sell
|319
|0.06
|1.3373
|1.3565
|1.3361
|637
|2007.04.03 07:49
|t/p
|319
|0.06
|1.3361
|1.3565
|1.3361
|0.72
|5111.65
|638
|2007.04.03 07:49
|close
|318
|0.03
|1.3359
|1.3564
|1.3353
|0.16
|5111.82
|639
|2007.04.03 15:30
|buy
|320
|0.03
|1.3371
|1.3172
|1.3383
|640
|2007.04.03 16:01
|buy
|321
|0.06
|1.3363
|1.3171
|1.3375
|641
|2007.04.03 19:33
|buy
|322
|0.12
|1.3355
|1.3170
|1.3367
|642
|2007.04.03 19:45
|buy
|323
|0.24
|1.3347
|1.3169
|1.3359
|643
|2007.04.03 19:55
|buy
|324
|0.48
|1.3339
|1.3168
|1.3351
|644
|2007.04.03 19:57
|buy
|325
|0.96
|1.3332
|1.3168
|1.3344
|645
|2007.04.03 20:00
|buy
|326
|1.92
|1.3325
|1.3168
|1.3337
|646
|2007.04.03 20:28
|close
|326
|1.92
|1.3333
|1.3168
|1.3337
|15.36
|5127.18
|647
|2007.04.03 20:28
|close
|325
|0.96
|1.3332
|1.3168
|1.3344
|0.00
|5127.18
|648
|2007.04.03 20:29
|close
|324
|0.48
|1.3333
|1.3168
|1.3351
|-2.88
|5124.30
|649
|2007.04.03 20:31
|close
|323
|0.24
|1.3332
|1.3169
|1.3359
|-3.60
|5120.70
|650
|2007.04.03 20:32
|close
|322
|0.12
|1.3331
|1.3170
|1.3367
|-2.88
|5117.82
|651
|2007.04.03 20:33
|close
|321
|0.06
|1.3332
|1.3171
|1.3375
|-1.86
|5115.96
|652
|2007.04.03 20:33
|close
|320
|0.03
|1.3331
|1.3172
|1.3383
|-1.20
|5114.76
|653
|2007.04.04 02:30
|buy
|327
|0.03
|1.3331
|1.3132
|1.3343
|654
|2007.04.04 07:06
|t/p
|327
|0.03
|1.3343
|1.3132
|1.3343
|0.36
|5115.12
|655
|2007.04.04 21:00
|sell
|328
|0.03
|1.3365
|1.3564
|1.3353
|656
|2007.04.04 23:24
|sell
|329
|0.06
|1.3373
|1.3565
|1.3361
|657
|2007.04.05 07:39
|t/p
|329
|0.06
|1.3361
|1.3565
|1.3361
|0.63
|5115.75
|658
|2007.04.05 07:39
|close
|328
|0.03
|1.3361
|1.3564
|1.3353
|0.07
|5115.82
|659
|2007.04.05 12:32
|buy
|330
|0.03
|1.3369
|1.3170
|1.3381
|660
|2007.04.05 13:20
|t/p
|330
|0.03
|1.3381
|1.3170
|1.3381
|0.36
|5116.18
|661
|2007.04.05 20:30
|sell
|331
|0.03
|1.3425
|1.3624
|1.3413
|662
|2007.04.06 08:19
|t/p
|331
|0.03
|1.3413
|1.3624
|1.3413
|0.34
|5116.53
|663
|2007.04.06 14:30
|sell
|332
|0.03
|1.3394
|1.3593
|1.3382
|664
|2007.04.06 14:31
|sell
|333
|0.06
|1.3402
|1.3594
|1.3390
|665
|2007.04.06 14:31
|t/p
|333
|0.06
|1.3390
|1.3594
|1.3390
|0.72
|5117.25
|666
|2007.04.06 14:31
|close
|332
|0.03
|1.3390
|1.3593
|1.3382
|0.12
|5117.37
|667
|2007.04.06 20:34
|buy
|334
|0.03
|1.3378
|1.3179
|1.3390
|668
|2007.04.09 01:34
|buy
|335
|0.06
|1.3370
|1.3178
|1.3382
|669
|2007.04.09 03:06
|buy
|336
|0.12
|1.3362
|1.3177
|1.3374
|670
|2007.04.09 10:25
|close
|336
|0.12
|1.3372
|1.3177
|1.3374
|1.20
|5118.57
|671
|2007.04.09 10:25
|close
|335
|0.06
|1.3371
|1.3178
|1.3382
|0.06
|5118.63
|672
|2007.04.09 10:25
|close
|334
|0.03
|1.3372
|1.3179
|1.3390
|-0.17
|5118.46
|673
|2007.04.09 16:31
|buy
|337
|0.03
|1.3373
|1.3174
|1.3385
|674
|2007.04.09 17:49
|buy
|338
|0.06
|1.3364
|1.3172
|1.3376
|675
|2007.04.09 18:30
|buy
|339
|0.12
|1.3356
|1.3171
|1.3368
|676
|2007.04.09 18:42
|buy
|340
|0.24
|1.3348
|1.3170
|1.3360
|677
|2007.04.09 20:27
|close
|340
|0.24
|1.3357
|1.3170
|1.3360
|2.16
|5120.62
|678
|2007.04.09 20:27
|close
|339
|0.12
|1.3356
|1.3171
|1.3368
|0.00
|5120.62
|679
|2007.04.09 20:29
|close
|338
|0.06
|1.3355
|1.3172
|1.3376
|-0.54
|5120.08
|680
|2007.04.09 20:29
|close
|337
|0.03
|1.3356
|1.3174
|1.3385
|-0.51
|5119.57
|681
|2007.04.09 22:35
|buy
|341
|0.03
|1.3358
|1.3159
|1.3370
|682
|2007.04.10 02:55
|t/p
|341
|0.03
|1.3370
|1.3159
|1.3370
|0.37
|5119.94
|683
|2007.04.10 10:00
|sell
|342
|0.03
|1.3408
|1.3607
|1.3396
|684
|2007.04.10 11:19
|sell
|343
|0.06
|1.3416
|1.3608
|1.3404
|685
|2007.04.10 13:54
|sell
|344
|0.12
|1.3423
|1.3608
|1.3411
|686
|2007.04.10 14:16
|sell
|345
|0.24
|1.3431
|1.3609
|1.3419
|687
|2007.04.10 14:47
|sell
|346
|0.48
|1.3439
|1.3610
|1.3427
|688
|2007.04.10 15:05
|close
|346
|0.48
|1.3431
|1.3610
|1.3427
|3.84
|5123.78
|689
|2007.04.10 15:05
|close
|345
|0.24
|1.3432
|1.3609
|1.3419
|-0.24
|5123.54
|690
|2007.04.10 15:06
|close
|344
|0.12
|1.3433
|1.3608
|1.3411
|-1.20
|5122.34
|691
|2007.04.10 15:07
|close
|343
|0.06
|1.3432
|1.3608
|1.3404
|-0.96
|5121.38
|692
|2007.04.10 15:07
|close
|342
|0.03
|1.3433
|1.3607
|1.3396
|-0.75
|5120.63
|693
|2007.04.10 18:30
|sell
|347
|0.03
|1.3439
|1.3638
|1.3427
|694
|2007.04.10 19:57
|t/p
|347
|0.03
|1.3427
|1.3638
|1.3427
|0.36
|5120.99
|695
|2007.04.11 09:01
|buy
|348
|0.03
|1.3428
|1.3229
|1.3440
|696
|2007.04.11 09:43
|buy
|349
|0.06
|1.3420
|1.3228
|1.3432
|697
|2007.04.11 11:03
|t/p
|349
|0.06
|1.3432
|1.3228
|1.3432
|0.72
|5121.71
|698
|2007.04.11 11:03
|close
|348
|0.03
|1.3434
|1.3229
|1.3440
|0.18
|5121.89
|699
|2007.04.11 13:30
|sell
|350
|0.03
|1.3424
|1.3623
|1.3412
|700
|2007.04.11 16:24
|sell
|351
|0.06
|1.3432
|1.3624
|1.3420
|701
|2007.04.11 16:57
|sell
|352
|0.12
|1.3439
|1.3624
|1.3427
|702
|2007.04.11 18:47
|close
|352
|0.12
|1.3430
|1.3624
|1.3427
|1.08
|5122.97
|703
|2007.04.11 18:47
|close
|351
|0.06
|1.3428
|1.3624
|1.3420
|0.24
|5123.21
|704
|2007.04.11 18:48
|close
|350
|0.03
|1.3429
|1.3623
|1.3412
|-0.15
|5123.06
|705
|2007.04.11 20:30
|sell
|353
|0.03
|1.3419
|1.3618
|1.3407
|706
|2007.04.11 20:41
|sell
|354
|0.06
|1.3427
|1.3619
|1.3415
|707
|2007.04.12 00:19
|sell
|355
|0.12
|1.3435
|1.3620
|1.3423
|708
|2007.04.12 03:35
|sell
|356
|0.24
|1.3443
|1.3621
|1.3431
|709
|2007.04.12 03:41
|sell
|357
|0.48
|1.3451
|1.3622
|1.3439
|710
|2007.04.12 03:42
|sell
|358
|0.96
|1.3459
|1.3623
|1.3447
|711
|2007.04.12 03:42
|sell
|359
|1.92
|1.3467
|1.3624
|1.3455
|712
|2007.04.12 03:42
|close
|359
|1.92
|1.3459
|1.3624
|1.3455
|15.36
|5138.42
|713
|2007.04.12 03:42
|close
|358
|0.96
|1.3457
|1.3623
|1.3447
|1.92
|5140.34
|714
|2007.04.12 03:42
|close
|357
|0.48
|1.3458
|1.3622
|1.3439
|-3.36
|5136.98
|715
|2007.04.12 03:42
|close
|356
|0.24
|1.3459
|1.3621
|1.3431
|-3.84
|5133.14
|716
|2007.04.12 03:42
|close
|355
|0.12
|1.3458
|1.3620
|1.3423
|-2.76
|5130.38
|717
|2007.04.12 03:42
|close
|354
|0.06
|1.3460
|1.3619
|1.3415
|-2.07
|5128.31
|718
|2007.04.12 03:42
|close
|353
|0.03
|1.3462
|1.3618
|1.3407
|-1.34
|5126.97
|719
|2007.04.12 11:00
|sell
|360
|0.03
|1.3447
|1.3646
|1.3435
|720
|2007.04.12 12:49
|sell
|361
|0.06
|1.3455
|1.3647
|1.3443
|721
|2007.04.12 13:35
|sell
|362
|0.12
|1.3463
|1.3648
|1.3451
|722
|2007.04.12 14:50
|close
|362
|0.12
|1.3453
|1.3648
|1.3451
|1.20
|5128.17
|723
|2007.04.12 14:51
|close
|361
|0.06
|1.3454
|1.3647
|1.3443
|0.06
|5128.23
|724
|2007.04.12 14:51
|close
|360
|0.03
|1.3455
|1.3646
|1.3435
|-0.24
|5127.99
|725
|2007.04.12 20:00
|sell
|363
|0.03
|1.3480
|1.3679
|1.3468
|726
|2007.04.12 21:39
|sell
|364
|0.06
|1.3488
|1.3680
|1.3476
|727
|2007.04.13 02:35
|sell
|365
|0.12
|1.3496
|1.3681
|1.3484
|728
|2007.04.13 02:44
|sell
|366
|0.24
|1.3507
|1.3685
|1.3495
|729
|2007.04.13 02:44
|sell
|367
|0.48
|1.3514
|1.3685
|1.3502
|730
|2007.04.13 02:50
|close
|367
|0.48
|1.3506
|1.3685
|1.3502
|3.84
|5131.83
|731
|2007.04.13 02:50
|close
|366
|0.24
|1.3505
|1.3685
|1.3495
|0.48
|5132.31
|732
|2007.04.13 02:50
|close
|365
|0.12
|1.3504
|1.3681
|1.3484
|-0.96
|5131.35
|733
|2007.04.13 02:50
|close
|364
|0.06
|1.3503
|1.3680
|1.3476
|-0.93
|5130.42
|734
|2007.04.13 02:50
|close
|363
|0.03
|1.3504
|1.3679
|1.3468
|-0.74
|5129.69
|735
|2007.04.13 07:31
|sell
|368
|0.03
|1.3506
|1.3705
|1.3494
|736
|2007.04.13 07:41
|sell
|369
|0.06
|1.3514
|1.3706
|1.3502
|737
|2007.04.13 08:25
|sell
|370
|0.12
|1.3521
|1.3706
|1.3509
|738
|2007.04.13 09:18
|sell
|371
|0.24
|1.3529
|1.3707
|1.3517
|739
|2007.04.13 09:51
|close
|371
|0.24
|1.3521
|1.3707
|1.3517
|1.92
|5131.61
|740
|2007.04.13 09:51
|close
|370
|0.12
|1.3520
|1.3706
|1.3509
|0.12
|5131.73
|741
|2007.04.13 09:52
|close
|369
|0.06
|1.3521
|1.3706
|1.3502
|-0.42
|5131.31
|742
|2007.04.13 09:52
|close
|368
|0.03
|1.3520
|1.3705
|1.3494
|-0.42
|5130.89
|743
|2007.04.13 10:30
|sell
|372
|0.03
|1.3518
|1.3717
|1.3506
|744
|2007.04.13 10:41
|sell
|373
|0.06
|1.3526
|1.3718
|1.3514
|745
|2007.04.13 11:58
|sell
|374
|0.12
|1.3534
|1.3719
|1.3522
|746
|2007.04.13 12:27
|sell
|375
|0.24
|1.3543
|1.3721
|1.3531
|747
|2007.04.13 14:06
|close
|375
|0.24
|1.3534
|1.3721
|1.3531
|2.16
|5133.05
|748
|2007.04.13 14:06
|close
|374
|0.12
|1.3535
|1.3719
|1.3522
|-0.12
|5132.93
|749
|2007.04.13 14:06
|close
|373
|0.06
|1.3534
|1.3718
|1.3514
|-0.48
|5132.45
|750
|2007.04.13 14:06
|close
|372
|0.03
|1.3535
|1.3717
|1.3506
|-0.51
|5131.94
|751
|2007.04.13 16:30
|sell
|376
|0.03
|1.3542
|1.3741
|1.3530
|752
|2007.04.13 16:39
|t/p
|376
|0.03
|1.3530
|1.3741
|1.3530
|0.36
|5132.30
|753
|2007.04.16 05:00
|sell
|377
|0.03
|1.3564
|1.3763
|1.3552
|754
|2007.04.16 07:06
|t/p
|377
|0.03
|1.3552
|1.3763
|1.3552
|0.36
|5132.66
|755
|2007.04.17 03:33
|buy
|378
|0.03
|1.3536
|1.3337
|1.3548
|756
|2007.04.17 10:10
|t/p
|378
|0.03
|1.3548
|1.3337
|1.3548
|0.36
|5133.02
|757
|2007.04.17 19:01
|sell
|379
|0.03
|1.3559
|1.3758
|1.3547
|758
|2007.04.17 19:44
|sell
|380
|0.06
|1.3567
|1.3759
|1.3555
|759
|2007.04.17 23:12
|sell
|381
|0.12
|1.3575
|1.3760
|1.3563
|760
|2007.04.18 02:36
|sell
|382
|0.24
|1.3582
|1.3760
|1.3570
|761
|2007.04.18 03:23
|sell
|383
|0.48
|1.3590
|1.3761
|1.3578
|762
|2007.04.18 05:06
|close
|383
|0.48
|1.3582
|1.3761
|1.3578
|3.84
|5136.86
|763
|2007.04.18 05:06
|close
|382
|0.24
|1.3583
|1.3760
|1.3570
|-0.24
|5136.62
|764
|2007.04.18 05:06
|close
|381
|0.12
|1.3582
|1.3760
|1.3563
|-0.90
|5135.72
|765
|2007.04.18 05:06
|close
|380
|0.06
|1.3583
|1.3759
|1.3555
|-0.99
|5134.73
|766
|2007.04.18 05:06
|close
|379
|0.03
|1.3584
|1.3758
|1.3547
|-0.77
|5133.96
|767
|2007.04.18 07:00
|sell
|384
|0.03
|1.3586
|1.3785
|1.3574
|768
|2007.04.18 07:38
|sell
|385
|0.06
|1.3594
|1.3786
|1.3582
|769
|2007.04.18 10:56
|sell
|386
|0.12
|1.3602
|1.3787
|1.3590
|770
|2007.04.18 10:57
|sell
|387
|0.24
|1.3610
|1.3788
|1.3598
|771
|2007.04.18 12:39
|close
|387
|0.24
|1.3601
|1.3788
|1.3598
|2.16
|5136.12
|772
|2007.04.18 12:40
|close
|386
|0.12
|1.3600
|1.3787
|1.3590
|0.24
|5136.36
|773
|2007.04.18 12:40
|close
|385
|0.06
|1.3599
|1.3786
|1.3582
|-0.30
|5136.06
|774
|2007.04.18 12:40
|close
|384
|0.03
|1.3600
|1.3785
|1.3574
|-0.42
|5135.64
|775
|2007.04.18 14:00
|sell
|388
|0.03
|1.3590
|1.3789
|1.3578
|776
|2007.04.18 14:04
|t/p
|388
|0.03
|1.3578
|1.3789
|1.3578
|0.36
|5136.00
|777
|2007.04.18 21:30
|buy
|389
|0.03
|1.3588
|1.3389
|1.3600
|778
|2007.04.18 22:25
|t/p
|389
|0.03
|1.3600
|1.3389
|1.3600
|0.36
|5136.36
|779
|2007.04.19 03:30
|sell
|390
|0.03
|1.3596
|1.3795
|1.3584
|780
|2007.04.19 04:37
|t/p
|390
|0.03
|1.3584
|1.3795
|1.3584
|0.36
|5136.72
|781
|2007.04.19 11:30
|buy
|391
|0.03
|1.3595
|1.3396
|1.3607
|782
|2007.04.19 12:49
|buy
|392
|0.06
|1.3587
|1.3395
|1.3599
|783
|2007.04.19 14:09
|t/p
|392
|0.06
|1.3599
|1.3395
|1.3599
|0.72
|5137.44
|784
|2007.04.19 14:09
|close
|391
|0.03
|1.3599
|1.3396
|1.3607
|0.12
|5137.56
|785
|2007.04.20 03:30
|sell
|393
|0.03
|1.3615
|1.3814
|1.3603
|786
|2007.04.20 08:03
|sell
|394
|0.06
|1.3623
|1.3815
|1.3611
|787
|2007.04.20 08:11
|sell
|395
|0.12
|1.3631
|1.3816
|1.3619
|788
|2007.04.20 09:12
|close
|395
|0.12
|1.3620
|1.3816
|1.3619
|1.32
|5138.88
|789
|2007.04.20 09:12
|close
|394
|0.06
|1.3621
|1.3815
|1.3611
|0.12
|5139.00
|790
|2007.04.20 09:12
|close
|393
|0.03
|1.3620
|1.3814
|1.3603
|-0.15
|5138.85
|791
|2007.04.20 10:00
|sell
|396
|0.03
|1.3613
|1.3812
|1.3601
|792
|2007.04.20 14:55
|t/p
|396
|0.03
|1.3601
|1.3812
|1.3601
|0.36
|5139.21
|793
|2007.04.20 18:31
|buy
|397
|0.03
|1.3607
|1.3408
|1.3619
|794
|2007.04.20 19:37
|buy
|398
|0.06
|1.3599
|1.3407
|1.3611
|795
|2007.04.20 22:27
|buy
|399
|0.12
|1.3591
|1.3406
|1.3603
|796
|2007.04.23 00:01
|t/p
|399
|0.12
|1.3603
|1.3406
|1.3603
|1.49
|5140.70
|797
|2007.04.23 00:01
|close
|398
|0.06
|1.3605
|1.3407
|1.3611
|0.38
|5141.08
|798
|2007.04.23 00:01
|close
|397
|0.03
|1.3603
|1.3408
|1.3619
|-0.11
|5140.97
|799
|2007.04.23 00:32
|buy
|400
|0.03
|1.3606
|1.3407
|1.3618
|800
|2007.04.23 01:24
|buy
|401
|0.06
|1.3598
|1.3406
|1.3610
|801
|2007.04.23 05:22
|buy
|402
|0.12
|1.3590
|1.3405
|1.3602
|802
|2007.04.23 07:54
|buy
|403
|0.24
|1.3582
|1.3404
|1.3594
|803
|2007.04.23 09:08
|buy
|404
|0.48
|1.3574
|1.3403
|1.3586
|804
|2007.04.23 09:28
|close
|404
|0.48
|1.3583
|1.3403
|1.3586
|4.32
|5145.29
|805
|2007.04.23 09:28
|close
|403
|0.24
|1.3582
|1.3404
|1.3594
|0.00
|5145.29
|806
|2007.04.23 09:28
|close
|402
|0.12
|1.3581
|1.3405
|1.3602
|-1.08
|5144.21
|807
|2007.04.23 09:28
|close
|401
|0.06
|1.3582
|1.3406
|1.3610
|-0.96
|5143.25
|808
|2007.04.23 09:29
|close
|400
|0.03
|1.3583
|1.3407
|1.3618
|-0.69
|5142.56
|809
|2007.04.23 16:30
|buy
|405
|0.03
|1.3561
|1.3362
|1.3573
|810
|2007.04.23 17:33
|t/p
|405
|0.03
|1.3573
|1.3362
|1.3573
|0.36
|5142.92
|811
|2007.04.24 03:00
|sell
|406
|0.03
|1.3573
|1.3772
|1.3561
|812
|2007.04.24 03:38
|t/p
|406
|0.03
|1.3561
|1.3772
|1.3561
|0.36
|5143.28
|813
|2007.04.24 08:00
|buy
|407
|0.03
|1.3567
|1.3368
|1.3579
|814
|2007.04.24 08:05
|buy
|408
|0.06
|1.3559
|1.3367
|1.3571
|815
|2007.04.24 08:44
|t/p
|408
|0.06
|1.3571
|1.3367
|1.3571
|0.72
|5144.00
|816
|2007.04.24 08:44
|close
|407
|0.03
|1.3571
|1.3368
|1.3579
|0.12
|5144.12
|817
|2007.04.24 09:00
|buy
|409
|0.03
|1.3571
|1.3372
|1.3583
|818
|2007.04.24 09:45
|buy
|410
|0.06
|1.3563
|1.3371
|1.3575
|819
|2007.04.24 12:37
|t/p
|410
|0.06
|1.3575
|1.3371
|1.3575
|0.72
|5144.84
|820
|2007.04.24 12:37
|close
|409
|0.03
|1.3575
|1.3372
|1.3583
|0.12
|5144.96
|821
|2007.04.25 00:33
|sell
|411
|0.03
|1.3635
|1.3834
|1.3623
|822
|2007.04.25 08:05
|sell
|412
|0.06
|1.3642
|1.3834
|1.3630
|823
|2007.04.25 08:36
|sell
|413
|0.12
|1.3650
|1.3835
|1.3638
|824
|2007.04.25 09:29
|close
|413
|0.12
|1.3640
|1.3835
|1.3638
|1.20
|5146.16
|825
|2007.04.25 09:30
|close
|412
|0.06
|1.3643
|1.3834
|1.3630
|-0.06
|5146.10
|826
|2007.04.25 09:30
|close
|411
|0.03
|1.3641
|1.3834
|1.3623
|-0.18
|5145.92
|827
|2007.04.25 14:30
|sell
|414
|0.03
|1.3633
|1.3832
|1.3621
|828
|2007.04.25 14:31
|sell
|415
|0.06
|1.3640
|1.3832
|1.3628
|829
|2007.04.25 14:40
|t/p
|415
|0.06
|1.3628
|1.3832
|1.3628
|0.72
|5146.64
|830
|2007.04.25 14:40
|close
|414
|0.03
|1.3628
|1.3832
|1.3621
|0.15
|5146.79
|831
|2007.04.25 18:00
|sell
|416
|0.03
|1.3645
|1.3844
|1.3633
|832
|2007.04.26 08:15
|sell
|417
|0.06
|1.3653
|1.3845
|1.3641
|833
|2007.04.26 09:13
|t/p
|417
|0.06
|1.3641
|1.3845
|1.3641
|0.72
|5147.51
|834
|2007.04.26 09:13
|close
|416
|0.03
|1.3640
|1.3844
|1.3633
|0.10
|5147.62
|835
|2007.04.26 09:31
|sell
|418
|0.03
|1.3641
|1.3840
|1.3629
|836
|2007.04.26 11:30
|t/p
|418
|0.03
|1.3629
|1.3840
|1.3629
|0.36
|5147.98
|837
|2007.04.26 19:00
|buy
|419
|0.03
|1.3604
|1.3405
|1.3616
|838
|2007.04.26 23:07
|buy
|420
|0.06
|1.3597
|1.3405
|1.3609
|839
|2007.04.27 00:38
|buy
|421
|0.12
|1.3589
|1.3404
|1.3601
|840
|2007.04.27 02:45
|close
|421
|0.12
|1.3599
|1.3404
|1.3601
|1.20
|5149.18
|841
|2007.04.27 02:46
|close
|420
|0.06
|1.3600
|1.3405
|1.3609
|0.20
|5149.38
|842
|2007.04.27 02:46
|close
|419
|0.03
|1.3599
|1.3405
|1.3616
|-0.14
|5149.24
|843
|2007.04.27 10:00
|buy
|422
|0.03
|1.3601
|1.3402
|1.3613
|844
|2007.04.27 10:13
|t/p
|422
|0.03
|1.3613
|1.3402
|1.3613
|0.36
|5149.60
|845
|2007.04.27 17:30
|sell
|423
|0.03
|1.3606
|1.3805
|1.3594
|846
|2007.04.27 17:34
|sell
|424
|0.06
|1.3614
|1.3806
|1.3602
|847
|2007.04.27 17:36
|sell
|425
|0.12
|1.3621
|1.3806
|1.3609
|848
|2007.04.27 17:37
|sell
|426
|0.24
|1.3628
|1.3806
|1.3616
|849
|2007.04.27 17:40
|close
|426
|0.24
|1.3620
|1.3806
|1.3616
|1.92
|5151.52
|850
|2007.04.27 17:40
|close
|425
|0.12
|1.3619
|1.3806
|1.3609
|0.24
|5151.76
|851
|2007.04.27 17:41
|close
|424
|0.06
|1.3620
|1.3806
|1.3602
|-0.36
|5151.40
|852
|2007.04.27 17:41
|close
|423
|0.03
|1.3621
|1.3805
|1.3594
|-0.45
|5150.95
|853
|2007.04.30 01:30
|sell
|427
|0.03
|1.3617
|1.3816
|1.3605
|854
|2007.04.30 01:54
|sell
|428
|0.06
|1.3625
|1.3817
|1.3613
|855
|2007.04.30 03:50
|sell
|429
|0.12
|1.3633
|1.3818
|1.3621
|856
|2007.04.30 04:24
|sell
|430
|0.24
|1.3641
|1.3819
|1.3629
|857
|2007.04.30 08:00
|close
|430
|0.24
|1.3632
|1.3819
|1.3629
|2.16
|5153.11
|858
|2007.04.30 08:00
|close
|429
|0.12
|1.3633
|1.3818
|1.3621
|0.00
|5153.11
|859
|2007.04.30 08:00
|close
|428
|0.06
|1.3632
|1.3817
|1.3613
|-0.42
|5152.69
|860
|2007.04.30 08:00
|close
|427
|0.03
|1.3631
|1.3816
|1.3605
|-0.42
|5152.27
|861
|2007.04.30 08:00
|sell
|431
|0.03
|1.3630
|1.3829
|1.3618
|862
|2007.04.30 08:09
|t/p
|431
|0.03
|1.3618
|1.3829
|1.3618
|0.36
|5152.63
|863
|2007.04.30 13:00
|buy
|432
|0.03
|1.3616
|1.3417
|1.3628
|864
|2007.04.30 14:10
|buy
|433
|0.06
|1.3608
|1.3416
|1.3620
|865
|2007.04.30 14:29
|t/p
|433
|0.06
|1.3620
|1.3416
|1.3620
|0.72
|5153.35
|866
|2007.04.30 14:29
|close
|432
|0.03
|1.3620
|1.3417
|1.3628
|0.12
|5153.47
|867
|2007.04.30 21:30
|sell
|434
|0.03
|1.3650
|1.3849
|1.3638
|868
|2007.05.01 08:53
|sell
|435
|0.06
|1.3658
|1.3850
|1.3646
|869
|2007.05.01 09:27
|t/p
|435
|0.06
|1.3646
|1.3850
|1.3646
|0.72
|5154.19
|870
|2007.05.01 09:27
|close
|434
|0.03
|1.3646
|1.3849
|1.3638
|0.10
|5154.30
|871
|2007.05.01 09:30
|sell
|436
|0.03
|1.3634
|1.3833
|1.3622
|872
|2007.05.01 10:50
|sell
|437
|0.06
|1.3642
|1.3834
|1.3630
|873
|2007.05.01 13:15
|sell
|438
|0.12
|1.3650
|1.3835
|1.3638
|874
|2007.05.01 14:31
|sell
|439
|0.24
|1.3657
|1.3835
|1.3645
|875
|2007.05.01 15:12
|sell
|440
|0.48
|1.3665
|1.3836
|1.3653
|876
|2007.05.01 15:59
|close
|440
|0.48
|1.3657
|1.3836
|1.3653
|3.84
|5158.14
|877
|2007.05.01 15:59
|close
|439
|0.24
|1.3658
|1.3835
|1.3645
|-0.24
|5157.90
|878
|2007.05.01 15:59
|close
|438
|0.12
|1.3657
|1.3835
|1.3638
|-0.84
|5157.06
|879
|2007.05.01 15:59
|close
|437
|0.06
|1.3658
|1.3834
|1.3630
|-0.96
|5156.10
|880
|2007.05.01 15:59
|close
|436
|0.03
|1.3655
|1.3833
|1.3622
|-0.63
|5155.47
|881
|2007.05.01 21:31
|buy
|441
|0.03
|1.3614
|1.3415
|1.3626
|882
|2007.05.01 22:35
|buy
|442
|0.06
|1.3606
|1.3414
|1.3618
|883
|2007.05.02 00:53
|buy
|443
|0.12
|1.3598
|1.3413
|1.3610
|884
|2007.05.02 05:09
|buy
|444
|0.24
|1.3590
|1.3412
|1.3602
|885
|2007.05.02 05:18
|buy
|445
|0.48
|1.3581
|1.3410
|1.3593
|886
|2007.05.02 05:19
|buy
|446
|0.96
|1.3573
|1.3409
|1.3585
|887
|2007.05.02 05:22
|buy
|447
|1.92
|1.3566
|1.3409
|1.3578
|888
|2007.05.02 06:51
|close
|447
|1.92
|1.3574
|1.3409
|1.3578
|15.36
|5170.83
|889
|2007.05.02 06:51
|close
|446
|0.96
|1.3575
|1.3409
|1.3585
|1.92
|5172.75
|890
|2007.05.02 06:51
|close
|445
|0.48
|1.3576
|1.3410
|1.3593
|-2.40
|5170.35
|891
|2007.05.02 06:53
|close
|444
|0.24
|1.3575
|1.3412
|1.3602
|-3.60
|5166.75
|892
|2007.05.02 06:53
|close
|443
|0.12
|1.3574
|1.3413
|1.3610
|-2.88
|5163.87
|893
|2007.05.02 06:54
|close
|442
|0.06
|1.3573
|1.3414
|1.3618
|-1.96
|5161.91
|894
|2007.05.02 06:54
|close
|441
|0.03
|1.3574
|1.3415
|1.3626
|-1.19
|5160.72
|895
|2007.05.02 08:30
|buy
|448
|0.03
|1.3587
|1.3388
|1.3599
|896
|2007.05.02 08:38
|buy
|449
|0.06
|1.3580
|1.3388
|1.3592
|897
|2007.05.02 09:24
|buy
|450
|0.12
|1.3572
|1.3387
|1.3584
|898
|2007.05.02 10:07
|close
|450
|0.12
|1.3583
|1.3387
|1.3584
|1.32
|5162.04
|899
|2007.05.02 10:07
|close
|449
|0.06
|1.3582
|1.3388
|1.3592
|0.12
|5162.16
|900
|2007.05.02 10:07
|close
|448
|0.03
|1.3581
|1.3388
|1.3599
|-0.18
|5161.98
|901
|2007.05.02 22:00
|sell
|451
|0.03
|1.3592
|1.3791
|1.3580
|902
|2007.05.03 05:54
|sell
|452
|0.06
|1.3600
|1.3792
|1.3588
|903
|2007.05.03 08:00
|sell
|453
|0.12
|1.3608
|1.3793
|1.3596
|904
|2007.05.03 08:02
|sell
|454
|0.24
|1.3615
|1.3793
|1.3603
|905
|2007.05.03 09:13
|close
|454
|0.24
|1.3607
|1.3793
|1.3603
|1.92
|5163.90
|906
|2007.05.03 09:13
|close
|453
|0.12
|1.3608
|1.3793
|1.3596
|0.00
|5163.90
|907
|2007.05.03 09:14
|close
|452
|0.06
|1.3607
|1.3792
|1.3588
|-0.42
|5163.48
|908
|2007.05.03 09:14
|close
|451
|0.03
|1.3608
|1.3791
|1.3580
|-0.53
|5162.96
|909
|2007.05.03 12:30
|sell
|455
|0.03
|1.3607
|1.3806
|1.3595
|910
|2007.05.03 14:11
|sell
|456
|0.06
|1.3615
|1.3807
|1.3603
|911
|2007.05.03 14:32
|t/p
|456
|0.06
|1.3603
|1.3807
|1.3603
|0.72
|5163.68
|912
|2007.05.03 14:32
|close
|455
|0.03
|1.3602
|1.3806
|1.3595
|0.15
|5163.83
|913
|2007.05.03 15:00
|sell
|457
|0.03
|1.3589
|1.3788
|1.3577
|914
|2007.05.03 15:45
|t/p
|457
|0.03
|1.3577
|1.3788
|1.3577
|0.36
|5164.19
|915
|2007.05.04 00:00
|buy
|458
|0.03
|1.3554
|1.3355
|1.3566
|916
|2007.05.04 03:36
|buy
|459
|0.06
|1.3546
|1.3354
|1.3558
|917
|2007.05.04 04:27
|buy
|460
|0.12
|1.3538
|1.3353
|1.3550
|918
|2007.05.04 05:09
|close
|460
|0.12
|1.3549
|1.3353
|1.3550
|1.32
|5165.51
|919
|2007.05.04 05:10
|close
|459
|0.06
|1.3550
|1.3354
|1.3558
|0.24
|5165.75
|920
|2007.05.04 05:10
|close
|458
|0.03
|1.3551
|1.3355
|1.3566
|-0.09
|5165.66
|921
|2007.05.04 22:00
|sell
|461
|0.03
|1.3595
|1.3794
|1.3583
|922
|2007.05.07 02:19
|sell
|462
|0.06
|1.3603
|1.3795
|1.3591
|923
|2007.05.07 04:02
|sell
|463
|0.12
|1.3611
|1.3796
|1.3599
|924
|2007.05.07 06:30
|close
|463
|0.12
|1.3601
|1.3796
|1.3599
|1.20
|5166.86
|925
|2007.05.07 06:30
|close
|462
|0.06
|1.3600
|1.3795
|1.3591
|0.18
|5167.04
|926
|2007.05.07 06:30
|close
|461
|0.03
|1.3601
|1.3794
|1.3583
|-0.20
|5166.84
|927
|2007.05.07 06:30
|sell
|464
|0.03
|1.3598
|1.3797
|1.3586
|928
|2007.05.07 07:45
|sell
|465
|0.06
|1.3606
|1.3798
|1.3594
|929
|2007.05.07 11:56
|sell
|466
|0.12
|1.3613
|1.3798
|1.3601
|930
|2007.05.07 14:31
|sell
|467
|0.24
|1.3620
|1.3798
|1.3608
|931
|2007.05.07 19:29
|close
|467
|0.24
|1.3611
|1.3798
|1.3608
|2.16
|5169.00
|932
|2007.05.07 19:29
|close
|466
|0.12
|1.3612
|1.3798
|1.3601
|0.12
|5169.12
|933
|2007.05.07 19:29
|close
|465
|0.06
|1.3609
|1.3798
|1.3594
|-0.18
|5168.94
|934
|2007.05.07 19:29
|close
|464
|0.03
|1.3610
|1.3797
|1.3586
|-0.36
|5168.58
|935
|2007.05.08 04:00
|buy
|468
|0.03
|1.3607
|1.3408
|1.3619
|936
|2007.05.08 07:47
|t/p
|468
|0.03
|1.3619
|1.3408
|1.3619
|0.36
|5168.94
|937
|2007.05.08 09:30
|sell
|469
|0.03
|1.3599
|1.3798
|1.3587
|938
|2007.05.08 10:15
|t/p
|469
|0.03
|1.3587
|1.3798
|1.3587
|0.36
|5169.30
|939
|2007.05.08 19:30
|buy
|470
|0.03
|1.3543
|1.3344
|1.3555
|940
|2007.05.09 10:13
|buy
|471
|0.06
|1.3535
|1.3343
|1.3547
|941
|2007.05.09 15:04
|t/p
|471
|0.06
|1.3547
|1.3343
|1.3547
|0.72
|5170.02
|942
|2007.05.09 15:04
|close
|470
|0.03
|1.3547
|1.3344
|1.3555
|0.13
|5170.15
|943
|2007.05.09 15:04
|buy
|472
|0.03
|1.3550
|1.3351
|1.3562
|944
|2007.05.09 15:33
|t/p
|472
|0.03
|1.3562
|1.3351
|1.3562
|0.36
|5170.51
|945
|2007.05.09 20:30
|sell
|473
|0.03
|1.3531
|1.3730
|1.3519
|946
|2007.05.10 04:00
|sell
|474
|0.06
|1.3538
|1.3730
|1.3526
|947
|2007.05.10 07:45
|sell
|475
|0.12
|1.3545
|1.3730
|1.3533
|948
|2007.05.10 08:04
|sell
|476
|0.24
|1.3553
|1.3731
|1.3541
|949
|2007.05.10 08:11
|sell
|477
|0.48
|1.3560
|1.3731
|1.3548
|950
|2007.05.10 09:13
|close
|477
|0.48
|1.3551
|1.3731
|1.3548
|4.32
|5174.83
|951
|2007.05.10 09:13
|close
|476
|0.24
|1.3552
|1.3731
|1.3541
|0.24
|5175.07
|952
|2007.05.10 09:14
|close
|475
|0.12
|1.3553
|1.3730
|1.3533
|-0.96
|5174.11
|953
|2007.05.10 09:14
|close
|474
|0.06
|1.3553
|1.3730
|1.3526
|-0.90
|5173.21
|954
|2007.05.10 09:14
|close
|473
|0.03
|1.3552
|1.3730
|1.3519
|-0.68
|5172.54
|955
|2007.05.10 11:30
|sell
|478
|0.03
|1.3524
|1.3723
|1.3512
|956
|2007.05.10 11:33
|sell
|479
|0.06
|1.3532
|1.3724
|1.3520
|957
|2007.05.10 14:29
|sell
|480
|0.12
|1.3539
|1.3724
|1.3527
|958
|2007.05.10 14:30
|close
|480
|0.12
|1.3528
|1.3724
|1.3527
|1.32
|5173.86
|959
|2007.05.10 14:30
|close
|479
|0.06
|1.3529
|1.3724
|1.3520
|0.18
|5174.04
|960
|2007.05.10 14:30
|close
|478
|0.03
|1.3531
|1.3723
|1.3512
|-0.21
|5173.83
|961
|2007.05.10 23:00
|buy
|481
|0.03
|1.3485
|1.3286
|1.3497
|962
|2007.05.10 23:46
|buy
|482
|0.06
|1.3477
|1.3285
|1.3489
|963
|2007.05.11 02:44
|buy
|483
|0.12
|1.3469
|1.3284
|1.3481
|964
|2007.05.11 04:18
|close
|483
|0.12
|1.3479
|1.3284
|1.3481
|1.20
|5175.03
|965
|2007.05.11 04:19
|close
|482
|0.06
|1.3480
|1.3285
|1.3489
|0.20
|5175.23
|966
|2007.05.11 04:19
|close
|481
|0.03
|1.3481
|1.3286
|1.3497
|-0.11
|5175.12
|967
|2007.05.14 00:00
|sell
|484
|0.03
|1.3528
|1.3727
|1.3516
|968
|2007.05.14 00:55
|sell
|485
|0.06
|1.3536
|1.3728
|1.3524
|969
|2007.05.14 01:50
|sell
|486
|0.12
|1.3544
|1.3729
|1.3532
|970
|2007.05.14 02:53
|close
|486
|0.12
|1.3534
|1.3729
|1.3532
|1.20
|5176.32
|971
|2007.05.14 02:53
|close
|485
|0.06
|1.3534
|1.3728
|1.3524
|0.12
|5176.44
|972
|2007.05.14 02:53
|close
|484
|0.03
|1.3535
|1.3727
|1.3516
|-0.21
|5176.23
|973
|2007.05.14 03:30
|sell
|487
|0.03
|1.3533
|1.3732
|1.3521
|974
|2007.05.14 04:09
|sell
|488
|0.06
|1.3541
|1.3733
|1.3529
|975
|2007.05.14 05:24
|sell
|489
|0.12
|1.3549
|1.3734
|1.3537
|976
|2007.05.14 08:14
|close
|489
|0.12
|1.3539
|1.3734
|1.3537
|1.20
|5177.43
|977
|2007.05.14 08:14
|close
|488
|0.06
|1.3540
|1.3733
|1.3529
|0.06
|5177.49
|978
|2007.05.14 08:14
|close
|487
|0.03
|1.3539
|1.3732
|1.3521
|-0.18
|5177.31
|979
|2007.05.14 15:01
|sell
|490
|0.03
|1.3542
|1.3741
|1.3530
|980
|2007.05.14 15:54
|sell
|491
|0.06
|1.3550
|1.3742
|1.3538
|981
|2007.05.14 16:35
|t/p
|491
|0.06
|1.3538
|1.3742
|1.3538
|0.72
|5178.03
|982
|2007.05.14 16:35
|close
|490
|0.03
|1.3537
|1.3741
|1.3530
|0.15
|5178.18
|983
|2007.05.15 07:00
|sell
|492
|0.03
|1.3542
|1.3741
|1.3530
|984
|2007.05.15 08:28
|sell
|493
|0.06
|1.3550
|1.3742
|1.3538
|985
|2007.05.15 08:35
|sell
|494
|0.12
|1.3558
|1.3743
|1.3546
|986
|2007.05.15 09:09
|close
|494
|0.12
|1.3548
|1.3743
|1.3546
|1.20
|5179.38
|987
|2007.05.15 09:09
|close
|493
|0.06
|1.3548
|1.3742
|1.3538
|0.12
|5179.50
|988
|2007.05.15 09:10
|close
|492
|0.03
|1.3547
|1.3741
|1.3530
|-0.15
|5179.35
|989
|2007.05.15 09:30
|sell
|495
|0.03
|1.3536
|1.3735
|1.3524
|990
|2007.05.15 14:30
|sell
|496
|0.06
|1.3544
|1.3736
|1.3532
|991
|2007.05.15 14:32
|sell
|497
|0.12
|1.3552
|1.3737
|1.3540
|992
|2007.05.15 14:33
|sell
|498
|0.24
|1.3560
|1.3738
|1.3548
|993
|2007.05.15 15:04
|close
|498
|0.24
|1.3551
|1.3738
|1.3548
|2.16
|5181.51
|994
|2007.05.15 15:04
|close
|497
|0.12
|1.3552
|1.3737
|1.3540
|0.00
|5181.51
|995
|2007.05.15 15:04
|close
|496
|0.06
|1.3551
|1.3736
|1.3532
|-0.42
|5181.09
|996
|2007.05.15 15:04
|close
|495
|0.03
|1.3550
|1.3735
|1.3524
|-0.42
|5180.67
|997
|2007.05.15 15:04
|buy
|499
|0.03
|1.3551
|1.3352
|1.3563
|998
|2007.05.15 15:09
|buy
|500
|0.06
|1.3543
|1.3351
|1.3555
|999
|2007.05.15 16:31
|t/p
|500
|0.06
|1.3555
|1.3351
|1.3555
|0.72
|5181.39
|1000
|2007.05.15 16:31
|close
|499
|0.03
|1.3556
|1.3352
|1.3563
|0.15
|5181.54
|1001
|2007.05.15 22:00
|sell
|501
|0.03
|1.3587
|1.3786
|1.3575
|1002
|2007.05.16 06:45
|sell
|502
|0.06
|1.3595
|1.3787
|1.3583
|1003
|2007.05.16 07:44
|sell
|503
|0.12
|1.3603
|1.3788
|1.3591
|1004
|2007.05.16 11:29
|close
|503
|0.12
|1.3593
|1.3788
|1.3591
|1.20
|5182.74
|1005
|2007.05.16 11:30
|close
|502
|0.06
|1.3594
|1.3787
|1.3583
|0.06
|5182.80
|1006
|2007.05.16 11:30
|close
|501
|0.03
|1.3595
|1.3786
|1.3575
|-0.26
|5182.55
|1007
|2007.05.16 23:00
|buy
|504
|0.03
|1.3517
|1.3318
|1.3529
|1008
|2007.05.17 02:32
|t/p
|504
|0.03
|1.3529
|1.3318
|1.3529
|0.39
|5182.94
|1009
|2007.05.17 19:00
|buy
|505
|0.03
|1.3498
|1.3299
|1.3510
|1010
|2007.05.18 04:00
|buy
|506
|0.06
|1.3490
|1.3298
|1.3502
|1011
|2007.05.18 07:33
|buy
|507
|0.12
|1.3482
|1.3297
|1.3494
|1012
|2007.05.18 08:15
|close
|507
|0.12
|1.3492
|1.3297
|1.3494
|1.20
|5184.14
|1013
|2007.05.18 08:16
|close
|506
|0.06
|1.3491
|1.3298
|1.3502
|0.06
|5184.20
|1014
|2007.05.18 08:16
|close
|505
|0.03
|1.3492
|1.3299
|1.3510
|-0.17
|5184.03
|1015
|2007.05.18 16:30
|buy
|508
|0.03
|1.3497
|1.3298
|1.3509
|1016
|2007.05.18 16:37
|buy
|509
|0.06
|1.3489
|1.3297
|1.3501
|1017
|2007.05.18 17:02
|t/p
|509
|0.06
|1.3501
|1.3297
|1.3501
|0.72
|5184.75
|1018
|2007.05.18 17:02
|close
|508
|0.03
|1.3501
|1.3298
|1.3509
|0.12
|5184.87
|1019
|2007.05.21 03:30
|sell
|510
|0.03
|1.3513
|1.3712
|1.3501
|1020
|2007.05.21 11:33
|t/p
|510
|0.03
|1.3501
|1.3712
|1.3501
|0.36
|5185.23
|1021
|2007.05.21 17:30
|buy
|511
|0.03
|1.3459
|1.3260
|1.3471
|1022
|2007.05.21 17:46
|buy
|512
|0.06
|1.3451
|1.3259
|1.3463
|1023
|2007.05.21 18:50
|t/p
|512
|0.06
|1.3463
|1.3259
|1.3463
|0.72
|5185.95
|1024
|2007.05.21 18:50
|close
|511
|0.03
|1.3463
|1.3260
|1.3471
|0.12
|5186.07
|1025
|2007.05.22 07:30
|buy
|513
|0.03
|1.3459
|1.3260
|1.3471
|1026
|2007.05.22 08:04
|t/p
|513
|0.03
|1.3471
|1.3260
|1.3471
|0.36
|5186.43
|1027
|2007.05.22 16:30
|buy
|514
|0.03
|1.3470
|1.3271
|1.3482
|1028
|2007.05.22 17:22
|buy
|515
|0.06
|1.3462
|1.3270
|1.3474
|1029
|2007.05.22 18:58
|buy
|516
|0.12
|1.3453
|1.3268
|1.3465
|1030
|2007.05.23 09:33
|buy
|517
|0.24
|1.3445
|1.3267
|1.3457
|1031
|2007.05.23 09:45
|buy
|518
|0.48
|1.3434
|1.3263
|1.3446
|1032
|2007.05.23 09:51
|buy
|519
|0.96
|1.3426
|1.3262
|1.3438
|1033
|2007.05.23 10:06
|buy
|520
|1.92
|1.3419
|1.3262
|1.3431
|1034
|2007.05.23 10:51
|close
|520
|1.92
|1.3427
|1.3262
|1.3431
|15.36
|5201.79
|1035
|2007.05.23 10:52
|close
|519
|0.96
|1.3426
|1.3262
|1.3438
|0.00
|5201.79
|1036
|2007.05.23 10:52
|close
|518
|0.48
|1.3425
|1.3263
|1.3446
|-4.32
|5197.47
|1037
|2007.05.23 10:52
|close
|517
|0.24
|1.3425
|1.3267
|1.3457
|-4.80
|5192.67
|1038
|2007.05.23 10:52
|close
|516
|0.12
|1.3426
|1.3268
|1.3465
|-3.19
|5189.48
|1039
|2007.05.23 10:52
|close
|515
|0.06
|1.3427
|1.3270
|1.3474
|-2.08
|5187.40
|1040
|2007.05.23 10:52
|close
|514
|0.03
|1.3427
|1.3271
|1.3482
|-1.28
|5186.12
|1041
|2007.05.23 13:00
|buy
|521
|0.03
|1.3458
|1.3259
|1.3470
|1042
|2007.05.23 13:40
|t/p
|521
|0.03
|1.3470
|1.3259
|1.3470
|0.36
|5186.48
|1043
|2007.05.23 19:00
|sell
|522
|0.03
|1.3471
|1.3670
|1.3459
|1044
|2007.05.23 19:55
|t/p
|522
|0.03
|1.3459
|1.3670
|1.3459
|0.36
|5186.84
|1045
|2007.05.24 07:34
|buy
|523
|0.03
|1.3456
|1.3257
|1.3468
|1046
|2007.05.24 08:37
|buy
|524
|0.06
|1.3448
|1.3256
|1.3460
|1047
|2007.05.24 09:37
|buy
|525
|0.12
|1.3441
|1.3256
|1.3453
|1048
|2007.05.24 09:45
|buy
|526
|0.24
|1.3432
|1.3254
|1.3444
|1049
|2007.05.24 11:42
|close
|526
|0.24
|1.3441
|1.3254
|1.3444
|2.16
|5189.00
|1050
|2007.05.24 11:42
|close
|525
|0.12
|1.3440
|1.3256
|1.3453
|-0.12
|5188.88
|1051
|2007.05.24 11:43
|close
|524
|0.06
|1.3441
|1.3256
|1.3460
|-0.42
|5188.46
|1052
|2007.05.24 11:43
|close
|523
|0.03
|1.3441
|1.3257
|1.3468
|-0.45
|5188.01
|1053
|2007.05.24 14:00
|buy
|527
|0.03
|1.3442
|1.3243
|1.3454
|1054
|2007.05.24 14:37
|buy
|528
|0.06
|1.3434
|1.3242
|1.3446
|1055
|2007.05.24 14:57
|t/p
|528
|0.06
|1.3446
|1.3242
|1.3446
|0.72
|5188.73
|1056
|2007.05.24 14:57
|close
|527
|0.03
|1.3446
|1.3243
|1.3454
|0.12
|5188.85
|1057
|2007.05.24 19:31
|buy
|529
|0.03
|1.3443
|1.3244
|1.3455
|1058
|2007.05.24 20:35
|buy
|530
|0.06
|1.3435
|1.3243
|1.3447
|1059
|2007.05.24 21:46
|buy
|531
|0.12
|1.3427
|1.3242
|1.3439
|1060
|2007.05.25 02:57
|buy
|532
|0.24
|1.3419
|1.3241
|1.3431
|1061
|2007.05.25 08:11
|close
|532
|0.24
|1.3428
|1.3241
|1.3431
|2.16
|5191.01
|1062
|2007.05.25 08:11
|close
|531
|0.12
|1.3425
|1.3242
|1.3439
|-0.19
|5190.82
|1063
|2007.05.25 08:11
|close
|530
|0.06
|1.3426
|1.3243
|1.3447
|-0.52
|5190.30
|1064
|2007.05.25 08:13
|close
|529
|0.03
|1.3425
|1.3244
|1.3455
|-0.53
|5189.77
|1065
|2007.05.25 08:13
|buy
|533
|0.03
|1.3425
|1.3226
|1.3437
|1066
|2007.05.25 08:33
|t/p
|533
|0.03
|1.3437
|1.3226
|1.3437
|0.36
|5190.13
|1067
|2007.05.25 19:33
|sell
|534
|0.03
|1.3450
|1.3649
|1.3438
|1068
|2007.05.28 09:16
|sell
|535
|0.06
|1.3458
|1.3650
|1.3446
|1069
|2007.05.29 02:54
|t/p
|535
|0.06
|1.3446
|1.3650
|1.3446
|0.69
|5190.82
|1070
|2007.05.29 02:54
|close
|534
|0.03
|1.3445
|1.3649
|1.3438
|0.12
|5190.94
|1071
|2007.05.29 07:31
|buy
|536
|0.03
|1.3442
|1.3243
|1.3454
|1072
|2007.05.29 09:56
|t/p
|536
|0.03
|1.3454
|1.3243
|1.3454
|0.36
|5191.30
|1073
|2007.05.29 17:00
|sell
|537
|0.03
|1.3484
|1.3683
|1.3472
|1074
|2007.05.29 18:18
|t/p
|537
|0.03
|1.3472
|1.3683
|1.3472
|0.36
|5191.66
|1075
|2007.05.30 02:32
|buy
|538
|0.03
|1.3448
|1.3249
|1.3460
|1076
|2007.05.30 03:20
|buy
|539
|0.06
|1.3439
|1.3247
|1.3451
|1077
|2007.05.30 03:35
|t/p
|539
|0.06
|1.3451
|1.3247
|1.3451
|0.72
|5192.38
|1078
|2007.05.30 03:35
|close
|538
|0.03
|1.3451
|1.3249
|1.3460
|0.09
|5192.47
|1079
|2007.05.30 04:00
|buy
|540
|0.03
|1.3451
|1.3252
|1.3463
|1080
|2007.05.30 06:50
|buy
|541
|0.06
|1.3444
|1.3252
|1.3456
|1081
|2007.05.30 08:44
|buy
|542
|0.12
|1.3437
|1.3252
|1.3449
|1082
|2007.05.30 09:03
|buy
|543
|0.24
|1.3429
|1.3251
|1.3441
|1083
|2007.05.30 09:07
|close
|543
|0.24
|1.3437
|1.3251
|1.3441
|1.92
|5194.39
|1084
|2007.05.30 09:08
|close
|542
|0.12
|1.3436
|1.3252
|1.3449
|-0.12
|5194.27
|1085
|2007.05.30 09:08
|close
|541
|0.06
|1.3437
|1.3252
|1.3456
|-0.42
|5193.85
|1086
|2007.05.30 09:08
|close
|540
|0.03
|1.3437
|1.3252
|1.3463
|-0.42
|5193.43
|1087
|2007.05.30 16:00
|buy
|544
|0.03
|1.3436
|1.3237
|1.3448
|1088
|2007.05.30 16:45
|buy
|545
|0.06
|1.3428
|1.3236
|1.3440
|1089
|2007.05.30 17:56
|buy
|546
|0.12
|1.3420
|1.3235
|1.3432
|1090
|2007.05.30 21:21
|close
|546
|0.12
|1.3430
|1.3235
|1.3432
|1.20
|5194.63
|1091
|2007.05.30 21:21
|close
|545
|0.06
|1.3429
|1.3236
|1.3440
|0.06
|5194.69
|1092
|2007.05.30 21:21
|close
|544
|0.03
|1.3428
|1.3237
|1.3448
|-0.24
|5194.45
|1093
|2007.05.30 21:21
|buy
|547
|0.03
|1.3431
|1.3232
|1.3443
|1094
|2007.05.31 08:21
|t/p
|547
|0.03
|1.3443
|1.3232
|1.3443
|0.39
|5194.85
|1095
|2007.05.31 13:00
|sell
|548
|0.03
|1.3439
|1.3638
|1.3427
|1096
|2007.05.31 13:29
|sell
|549
|0.06
|1.3447
|1.3639
|1.3435
|1097
|2007.05.31 14:02
|sell
|550
|0.12
|1.3455
|1.3640
|1.3443
|1098
|2007.05.31 14:21
|sell
|551
|0.24
|1.3463
|1.3641
|1.3451
|1099
|2007.05.31 14:30
|sell
|552
|0.48
|1.3471
|1.3642
|1.3459
|1100
|2007.05.31 14:55
|close
|552
|0.48
|1.3463
|1.3642
|1.3459
|3.84
|5198.69
|1101
|2007.05.31 14:56
|close
|551
|0.24
|1.3464
|1.3641
|1.3451
|-0.24
|5198.45
|1102
|2007.05.31 14:56
|close
|550
|0.12
|1.3465
|1.3640
|1.3443
|-1.20
|5197.25
|1103
|2007.05.31 14:56
|close
|549
|0.06
|1.3466
|1.3639
|1.3435
|-1.14
|5196.11
|1104
|2007.05.31 14:56
|close
|548
|0.03
|1.3466
|1.3638
|1.3427
|-0.81
|5195.30
|1105
|2007.05.31 18:02
|sell
|553
|0.03
|1.3453
|1.3652
|1.3441
|1106
|2007.06.01 09:05
|t/p
|553
|0.03
|1.3441
|1.3652
|1.3441
|0.34
|5195.64
|1107
|2007.06.01 18:00
|buy
|554
|0.03
|1.3442
|1.3243
|1.3454
|1108
|2007.06.04 07:58
|t/p
|554
|0.03
|1.3454
|1.3243
|1.3454
|0.37
|5196.01
|1109
|2007.06.04 09:00
|sell
|555
|0.03
|1.3442
|1.3641
|1.3430
|1110
|2007.06.04 10:07
|sell
|556
|0.06
|1.3450
|1.3642
|1.3438
|1111
|2007.06.04 11:09
|sell
|557
|0.12
|1.3458
|1.3643
|1.3446
|1112
|2007.06.04 11:18
|sell
|558
|0.24
|1.3466
|1.3644
|1.3454
|1113
|2007.06.04 13:54
|sell
|559
|0.48
|1.3475
|1.3646
|1.3463
|1114
|2007.06.04 14:24
|sell
|560
|0.96
|1.3482
|1.3646
|1.3470
|1115
|2007.06.04 15:19
|sell
|561
|1.92
|1.3494
|1.3651
|1.3482
|1116
|2007.06.04 16:25
|close
|561
|1.92
|1.3484
|1.3651
|1.3482
|19.20
|5215.21
|1117
|2007.06.04 16:25
|close
|560
|0.96
|1.3483
|1.3646
|1.3470
|-0.96
|5214.25
|1118
|2007.06.04 16:25
|close
|559
|0.48
|1.3484
|1.3646
|1.3463
|-4.32
|5209.93
|1119
|2007.06.04 16:25
|close
|558
|0.24
|1.3482
|1.3644
|1.3454
|-3.84
|5206.09
|1120
|2007.06.04 16:26
|close
|557
|0.12
|1.3483
|1.3643
|1.3446
|-3.00
|5203.09
|1121
|2007.06.04 16:26
|close
|556
|0.06
|1.3481
|1.3642
|1.3438
|-1.86
|5201.23
|1122
|2007.06.04 16:26
|close
|555
|0.03
|1.3482
|1.3641
|1.3430
|-1.20
|5200.03
|1123
|2007.06.04 19:02
|sell
|562
|0.03
|1.3485
|1.3684
|1.3473
|1124
|2007.06.04 23:23
|sell
|563
|0.06
|1.3493
|1.3685
|1.3481
|1125
|2007.06.05 05:50
|sell
|564
|0.12
|1.3501
|1.3686
|1.3489
|1126
|2007.06.05 08:22
|close
|564
|0.12
|1.3490
|1.3686
|1.3489
|1.32
|5201.35
|1127
|2007.06.05 08:22
|close
|563
|0.06
|1.3492
|1.3685
|1.3481
|0.03
|5201.38
|1128
|2007.06.05 08:22
|close
|562
|0.03
|1.3491
|1.3684
|1.3473
|-0.20
|5201.19
|1129
|2007.06.05 16:30
|sell
|565
|0.03
|1.3512
|1.3711
|1.3500
|1130
|2007.06.05 16:55
|sell
|566
|0.06
|1.3519
|1.3711
|1.3507
|1131
|2007.06.05 18:03
|sell
|567
|0.12
|1.3528
|1.3713
|1.3516
|1132
|2007.06.05 23:49
|close
|567
|0.12
|1.3518
|1.3713
|1.3516
|1.20
|5202.39
|1133
|2007.06.05 23:50
|close
|566
|0.06
|1.3519
|1.3711
|1.3507
|0.00
|5202.39
|1134
|2007.06.05 23:50
|close
|565
|0.03
|1.3520
|1.3711
|1.3500
|-0.24
|5202.15
|1135
|2007.06.06 10:00
|sell
|568
|0.03
|1.3521
|1.3720
|1.3509
|1136
|2007.06.06 13:52
|t/p
|568
|0.03
|1.3509
|1.3720
|1.3509
|0.36
|5202.51
|1137
|2007.06.06 20:30
|buy
|569
|0.03
|1.3503
|1.3304
|1.3515
|1138
|2007.06.07 00:57
|buy
|570
|0.06
|1.3495
|1.3303
|1.3507
|1139
|2007.06.07 06:10
|t/p
|570
|0.06
|1.3507
|1.3303
|1.3507
|0.72
|5203.23
|1140
|2007.06.07 06:10
|close
|569
|0.03
|1.3507
|1.3304
|1.3515
|0.15
|5203.38
|1141
|2007.06.07 23:00
|buy
|571
|0.03
|1.3434
|1.3235
|1.3446
|1142
|2007.06.07 23:43
|buy
|572
|0.06
|1.3425
|1.3233
|1.3437
|1143
|2007.06.08 09:06
|buy
|573
|0.12
|1.3418
|1.3233
|1.3430
|1144
|2007.06.08 09:08
|buy
|574
|0.24
|1.3410
|1.3232
|1.3422
|1145
|2007.06.08 09:18
|buy
|575
|0.48
|1.3402
|1.3231
|1.3414
|1146
|2007.06.08 09:25
|buy
|576
|0.96
|1.3395
|1.3231
|1.3407
|1147
|2007.06.08 10:04
|buy
|577
|1.92
|1.3386
|1.3229
|1.3398
|1148
|2007.06.08 10:08
|close
|577
|1.92
|1.3395
|1.3229
|1.3398
|17.28
|5220.66
|1149
|2007.06.08 10:08
|close
|576
|0.96
|1.3394
|1.3231
|1.3407
|-0.96
|5219.70
|1150
|2007.06.08 10:08
|close
|575
|0.48
|1.3395
|1.3231
|1.3414
|-3.36
|5216.34
|1151
|2007.06.08 10:08
|close
|574
|0.24
|1.3397
|1.3232
|1.3422
|-3.12
|5213.22
|1152
|2007.06.08 10:08
|close
|573
|0.12
|1.3396
|1.3233
|1.3430
|-2.64
|5210.58
|1153
|2007.06.08 10:08
|close
|572
|0.06
|1.3397
|1.3233
|1.3437
|-1.66
|5208.93
|1154
|2007.06.08 10:08
|close
|571
|0.03
|1.3396
|1.3235
|1.3446
|-1.13
|5207.80
|1155
|2007.06.08 16:00
|buy
|578
|0.03
|1.3357
|1.3158
|1.3369
|1156
|2007.06.08 17:11
|buy
|579
|0.06
|1.3349
|1.3157
|1.3361
|1157
|2007.06.08 17:44
|t/p
|579
|0.06
|1.3361
|1.3157
|1.3361
|0.72
|5208.52
|1158
|2007.06.08 17:44
|close
|578
|0.03
|1.3361
|1.3158
|1.3369
|0.12
|5208.64
|1159
|2007.06.11 06:00
|buy
|580
|0.03
|1.3352
|1.3153
|1.3364
|1160
|2007.06.11 08:34
|buy
|581
|0.06
|1.3345
|1.3153
|1.3357
|1161
|2007.06.11 09:28
|buy
|582
|0.12
|1.3337
|1.3152
|1.3349
|1162
|2007.06.11 09:39
|close
|582
|0.12
|1.3347
|1.3152
|1.3349
|1.20
|5209.84
|1163
|2007.06.11 09:39
|close
|581
|0.06
|1.3346
|1.3153
|1.3357
|0.06
|5209.90
|1164
|2007.06.11 09:39
|close
|580
|0.03
|1.3347
|1.3153
|1.3364
|-0.15
|5209.75
|1165
|2007.06.11 10:30
|buy
|583
|0.03
|1.3357
|1.3158
|1.3369
|1166
|2007.06.11 10:43
|buy
|584
|0.06
|1.3349
|1.3157
|1.3361
|1167
|2007.06.11 15:02
|buy
|585
|0.12
|1.3341
|1.3156
|1.3353
|1168
|2007.06.11 17:03
|close
|585
|0.12
|1.3351
|1.3156
|1.3353
|1.20
|5210.95
|1169
|2007.06.11 17:03
|close
|584
|0.06
|1.3350
|1.3157
|1.3361
|0.06
|5211.01
|1170
|2007.06.11 17:03
|close
|583
|0.03
|1.3351
|1.3158
|1.3369
|-0.18
|5210.83
|1171
|2007.06.12 01:00
|sell
|586
|0.03
|1.3352
|1.3551
|1.3340
|1172
|2007.06.12 03:02
|sell
|587
|0.06
|1.3360
|1.3552
|1.3348
|1173
|2007.06.12 08:13
|sell
|588
|0.12
|1.3368
|1.3553
|1.3356
|1174
|2007.06.12 08:44
|close
|588
|0.12
|1.3358
|1.3553
|1.3356
|1.20
|5212.03
|1175
|2007.06.12 08:44
|close
|587
|0.06
|1.3359
|1.3552
|1.3348
|0.06
|5212.09
|1176
|2007.06.12 08:44
|close
|586
|0.03
|1.3358
|1.3551
|1.3340
|-0.18
|5211.91
|1177
|2007.06.12 09:00
|sell
|589
|0.03
|1.3355
|1.3554
|1.3343
|1178
|2007.06.12 10:11
|t/p
|589
|0.03
|1.3343
|1.3554
|1.3343
|0.36
|5212.27
|1179
|2007.06.12 20:00
|buy
|590
|0.03
|1.3334
|1.3135
|1.3346
|1180
|2007.06.12 20:38
|buy
|591
|0.06
|1.3326
|1.3134
|1.3338
|1181
|2007.06.12 20:48
|buy
|592
|0.12
|1.3318
|1.3133
|1.3330
|1182
|2007.06.12 22:10
|buy
|593
|0.24
|1.3310
|1.3132
|1.3322
|1183
|2007.06.13 01:29
|buy
|594
|0.48
|1.3302
|1.3131
|1.3314
|1184
|2007.06.13 02:10
|buy
|595
|0.96
|1.3294
|1.3130
|1.3306
|1185
|2007.06.13 03:34
|close
|595
|0.96
|1.3302
|1.3130
|1.3306
|7.68
|5219.95
|1186
|2007.06.13 03:34
|close
|594
|0.48
|1.3301
|1.3131
|1.3314
|-0.48
|5219.47
|1187
|2007.06.13 03:34
|close
|593
|0.24
|1.3300
|1.3132
|1.3322
|-2.31
|5217.16
|1188
|2007.06.13 03:35
|close
|592
|0.12
|1.3301
|1.3133
|1.3330
|-1.99
|5215.17
|1189
|2007.06.13 03:35
|close
|591
|0.06
|1.3300
|1.3134
|1.3338
|-1.54
|5213.63
|1190
|2007.06.13 03:36
|close
|590
|0.03
|1.3299
|1.3135
|1.3346
|-1.04
|5212.59
|1191
|2007.06.13 04:01
|buy
|596
|0.03
|1.3306
|1.3107
|1.3318
|1192
|2007.06.13 04:51
|buy
|597
|0.06
|1.3298
|1.3106
|1.3310
|1193
|2007.06.13 07:44
|t/p
|597
|0.06
|1.3310
|1.3106
|1.3310
|0.72
|5213.31
|1194
|2007.06.13 07:44
|close
|596
|0.03
|1.3311
|1.3107
|1.3318
|0.15
|5213.46
|1195
|2007.06.13 15:00
|buy
|598
|0.03
|1.3281
|1.3082
|1.3293
|1196
|2007.06.13 15:05
|t/p
|598
|0.03
|1.3293
|1.3082
|1.3293
|0.36
|5213.82
|1197
|2007.06.14 02:30
|sell
|599
|0.03
|1.3308
|1.3507
|1.3296
|1198
|2007.06.14 04:34
|sell
|600
|0.06
|1.3316
|1.3508
|1.3304
|1199
|2007.06.14 08:30
|t/p
|600
|0.06
|1.3304
|1.3508
|1.3304
|0.72
|5214.54
|1200
|2007.06.14 08:30
|close
|599
|0.03
|1.3304
|1.3507
|1.3296
|0.12
|5214.66
|1201
|2007.06.14 21:00
|sell
|601
|0.03
|1.3304
|1.3503
|1.3292
|1202
|2007.06.14 22:56
|sell
|602
|0.06
|1.3312
|1.3504
|1.3300
|1203
|2007.06.15 04:04
|sell
|603
|0.12
|1.3320
|1.3505
|1.3308
|1204
|2007.06.15 04:20
|sell
|604
|0.24
|1.3328
|1.3506
|1.3316
|1205
|2007.06.15 08:02
|close
|604
|0.24
|1.3319
|1.3506
|1.3316
|2.16
|5216.82
|1206
|2007.06.15 08:02
|close
|603
|0.12
|1.3320
|1.3505
|1.3308
|0.00
|5216.82
|1207
|2007.06.15 08:02
|close
|602
|0.06
|1.3319
|1.3504
|1.3300
|-0.45
|5216.37
|1208
|2007.06.15 08:03
|close
|601
|0.03
|1.3318
|1.3503
|1.3292
|-0.44
|5215.93
|1209
|2007.06.15 08:30
|sell
|605
|0.03
|1.3317
|1.3516
|1.3305
|1210
|2007.06.15 14:29
|sell
|606
|0.06
|1.3325
|1.3517
|1.3313
|1211
|2007.06.15 14:30
|sell
|607
|0.12
|1.3333
|1.3518
|1.3321
|1212
|2007.06.15 14:30
|sell
|608
|0.24
|1.3340
|1.3518
|1.3328
|1213
|2007.06.15 14:30
|close
|608
|0.24
|1.3332
|1.3518
|1.3328
|1.92
|5217.85
|1214
|2007.06.15 14:31
|close
|607
|0.12
|1.3330
|1.3518
|1.3321
|0.36
|5218.21
|1215
|2007.06.15 14:31
|close
|606
|0.06
|1.3331
|1.3517
|1.3313
|-0.36
|5217.85
|1216
|2007.06.15 14:31
|close
|605
|0.03
|1.3330
|1.3516
|1.3305
|-0.39
|5217.46
|1217
|2007.06.18 00:31
|sell
|609
|0.03
|1.3382
|1.3581
|1.3370
|1218
|2007.06.18 02:53
|sell
|610
|0.06
|1.3391
|1.3583
|1.3379
|1219
|2007.06.18 08:46
|sell
|611
|0.12
|1.3399
|1.3584
|1.3387
|1220
|2007.06.18 09:50
|close
|611
|0.12
|1.3389
|1.3584
|1.3387
|1.20
|5218.66
|1221
|2007.06.18 09:50
|close
|610
|0.06
|1.3390
|1.3583
|1.3379
|0.06
|5218.72
|1222
|2007.06.18 09:50
|close
|609
|0.03
|1.3391
|1.3581
|1.3370
|-0.27
|5218.45
|1223
|2007.06.18 13:00
|sell
|612
|0.03
|1.3403
|1.3602
|1.3391
|1224
|2007.06.18 13:18
|sell
|613
|0.06
|1.3410
|1.3602
|1.3398
|1225
|2007.06.18 16:10
|t/p
|613
|0.06
|1.3398
|1.3602
|1.3398
|0.72
|5219.17
|1226
|2007.06.18 16:10
|close
|612
|0.03
|1.3398
|1.3602
|1.3391
|0.15
|5219.32
|1227
|2007.06.18 22:31
|sell
|614
|0.03
|1.3410
|1.3609
|1.3398
|1228
|2007.06.19 01:14
|sell
|615
|0.06
|1.3418
|1.3610
|1.3406
|1229
|2007.06.19 02:29
|sell
|616
|0.12
|1.3426
|1.3611
|1.3414
|1230
|2007.06.19 03:49
|close
|616
|0.12
|1.3416
|1.3611
|1.3414
|1.20
|5220.52
|1231
|2007.06.19 03:49
|close
|615
|0.06
|1.3417
|1.3610
|1.3406
|0.06
|5220.58
|1232
|2007.06.19 03:49
|close
|614
|0.03
|1.3416
|1.3609
|1.3398
|-0.20
|5220.39
|1233
|2007.06.19 04:30
|sell
|617
|0.03
|1.3417
|1.3616
|1.3405
|1234
|2007.06.19 05:21
|sell
|618
|0.06
|1.3425
|1.3617
|1.3413
|1235
|2007.06.19 07:58
|sell
|619
|0.12
|1.3433
|1.3618
|1.3421
|1236
|2007.06.19 08:17
|close
|619
|0.12
|1.3422
|1.3618
|1.3421
|1.32
|5221.71
|1237
|2007.06.19 08:17
|close
|618
|0.06
|1.3423
|1.3617
|1.3413
|0.12
|5221.83
|1238
|2007.06.19 08:17
|close
|617
|0.03
|1.3424
|1.3616
|1.3405
|-0.21
|5221.62
|1239
|2007.06.19 09:30
|sell
|620
|0.03
|1.3415
|1.3614
|1.3403
|1240
|2007.06.19 10:45
|t/p
|620
|0.03
|1.3403
|1.3614
|1.3403
|0.36
|5221.98
|1241
|2007.06.19 15:31
|buy
|621
|0.03
|1.3404
|1.3205
|1.3416
|1242
|2007.06.19 18:12
|t/p
|621
|0.03
|1.3416
|1.3205
|1.3416
|0.36
|5222.34
|1243
|2007.06.20 00:31
|sell
|622
|0.03
|1.3422
|1.3621
|1.3410
|1244
|2007.06.20 03:36
|sell
|623
|0.06
|1.3430
|1.3622
|1.3418
|1245
|2007.06.20 09:23
|t/p
|623
|0.06
|1.3418
|1.3622
|1.3418
|0.72
|5223.06
|1246
|2007.06.20 09:23
|close
|622
|0.03
|1.3418
|1.3621
|1.3410
|0.12
|5223.18
|1247
|2007.06.20 16:00
|sell
|624
|0.03
|1.3419
|1.3618
|1.3407
|1248
|2007.06.20 16:19
|sell
|625
|0.06
|1.3427
|1.3619
|1.3415
|1249
|2007.06.20 21:22
|t/p
|625
|0.06
|1.3415
|1.3619
|1.3415
|0.72
|5223.90
|1250
|2007.06.20 21:22
|close
|624
|0.03
|1.3414
|1.3618
|1.3407
|0.15
|5224.05
|1251
|2007.06.21 05:00
|buy
|626
|0.03
|1.3396
|1.3197
|1.3408
|1252
|2007.06.21 09:06
|buy
|627
|0.06
|1.3388
|1.3196
|1.3400
|1253
|2007.06.21 09:06
|buy
|628
|0.12
|1.3380
|1.3195
|1.3392
|1254
|2007.06.21 14:01
|close
|628
|0.12
|1.3390
|1.3195
|1.3392
|1.20
|5225.25
|1255
|2007.06.21 14:01
|close
|627
|0.06
|1.3391
|1.3196
|1.3400
|0.18
|5225.43
|1256
|2007.06.21 14:01
|close
|626
|0.03
|1.3390
|1.3197
|1.3408
|-0.18
|5225.25
|1257
|2007.06.21 14:30
|buy
|629
|0.03
|1.3396
|1.3197
|1.3408
|1258
|2007.06.21 20:08
|buy
|630
|0.06
|1.3389
|1.3197
|1.3401
|1259
|2007.06.22 07:59
|t/p
|630
|0.06
|1.3401
|1.3197
|1.3401
|0.74
|5225.99
|1260
|2007.06.22 07:59
|close
|629
|0.03
|1.3401
|1.3197
|1.3408
|0.16
|5226.15
|1261
|2007.06.22 17:30
|sell
|631
|0.03
|1.3434
|1.3633
|1.3422
|1262
|2007.06.22 18:03
|sell
|632
|0.06
|1.3443
|1.3635
|1.3431
|1263
|2007.06.22 18:55
|sell
|633
|0.12
|1.3451
|1.3636
|1.3439
|1264
|2007.06.22 19:16
|sell
|634
|0.24
|1.3459
|1.3637
|1.3447
|1265
|2007.06.22 20:26
|sell
|635
|0.48
|1.3467
|1.3638
|1.3455
|1266
|2007.06.25 01:22
|close
|635
|0.48
|1.3459
|1.3638
|1.3455
|3.60
|5229.75
|1267
|2007.06.25 01:22
|close
|634
|0.24
|1.3460
|1.3637
|1.3447
|-0.36
|5229.39
|1268
|2007.06.25 01:23
|close
|633
|0.12
|1.3459
|1.3636
|1.3439
|-1.02
|5228.37
|1269
|2007.06.25 01:23
|close
|632
|0.06
|1.3460
|1.3635
|1.3431
|-1.05
|5227.32
|1270
|2007.06.25 01:26
|close
|631
|0.03
|1.3459
|1.3633
|1.3422
|-0.77
|5226.56
|1271
|2007.06.26 02:33
|sell
|636
|0.03
|1.3463
|1.3662
|1.3451
|1272
|2007.06.26 08:37
|t/p
|636
|0.03
|1.3451
|1.3662
|1.3451
|0.36
|5226.92
|1273
|2007.06.26 08:37
|sell
|637
|0.03
|1.3448
|1.3647
|1.3436
|1274
|2007.06.26 09:22
|t/p
|637
|0.03
|1.3436
|1.3647
|1.3436
|0.36
|5227.28
|1275
|2007.06.26 13:00
|buy
|638
|0.03
|1.3464
|1.3265
|1.3476
|1276
|2007.06.26 14:40
|t/p
|638
|0.03
|1.3476
|1.3265
|1.3476
|0.36
|5227.64
|1277
|2007.06.26 22:00
|sell
|639
|0.03
|1.3460
|1.3659
|1.3448
|1278
|2007.06.27 00:52
|t/p
|639
|0.03
|1.3448
|1.3659
|1.3448
|0.34
|5227.98
|1279
|2007.06.27 11:30
|buy
|640
|0.03
|1.3432
|1.3233
|1.3444
|1280
|2007.06.27 13:04
|t/p
|640
|0.03
|1.3444
|1.3233
|1.3444
|0.36
|5228.34
|1281
|2007.06.27 19:00
|buy
|641
|0.03
|1.3444
|1.3245
|1.3456
|1282
|2007.06.28 03:57
|t/p
|641
|0.03
|1.3456
|1.3245
|1.3456
|0.39
|5228.74
|1283
|2007.06.28 07:30
|sell
|642
|0.03
|1.3458
|1.3657
|1.3446
|1284
|2007.06.28 08:08
|sell
|643
|0.06
|1.3466
|1.3658
|1.3454
|1285
|2007.06.28 08:23
|sell
|644
|0.12
|1.3475
|1.3660
|1.3463
|1286
|2007.06.28 08:40
|close
|644
|0.12
|1.3465
|1.3660
|1.3463
|1.20
|5229.94
|1287
|2007.06.28 08:40
|close
|643
|0.06
|1.3466
|1.3658
|1.3454
|0.00
|5229.94
|1288
|2007.06.28 08:40
|close
|642
|0.03
|1.3465
|1.3657
|1.3446
|-0.21
|5229.73
|1289
|2007.06.28 09:30
|sell
|645
|0.03
|1.3441
|1.3640
|1.3429
|1290
|2007.06.28 09:35
|sell
|646
|0.06
|1.3449
|1.3641
|1.3437
|1291
|2007.06.28 11:29
|sell
|647
|0.12
|1.3458
|1.3643
|1.3446
|1292
|2007.06.28 11:44
|sell
|648
|0.24
|1.3467
|1.3645
|1.3455
|1293
|2007.06.28 12:20
|close
|648
|0.24
|1.3458
|1.3645
|1.3455
|2.16
|5231.89
|1294
|2007.06.28 12:20
|close
|647
|0.12
|1.3457
|1.3643
|1.3446
|0.12
|5232.01
|1295
|2007.06.28 12:21
|close
|646
|0.06
|1.3456
|1.3641
|1.3437
|-0.42
|5231.59
|1296
|2007.06.28 12:21
|close
|645
|0.03
|1.3457
|1.3640
|1.3429
|-0.48
|5231.11
|1297
|2007.06.28 17:00
|sell
|649
|0.03
|1.3464
|1.3663
|1.3452
|1298
|2007.06.28 19:53
|t/p
|649
|0.03
|1.3452
|1.3663
|1.3452
|0.36
|5231.47
|1299
|2007.06.29 01:00
|buy
|650
|0.03
|1.3447
|1.3248
|1.3459
|1300
|2007.06.29 01:50
|buy
|651
|0.06
|1.3439
|1.3247
|1.3451
|1301
|2007.06.29 07:38
|t/p
|651
|0.06
|1.3451
|1.3247
|1.3451
|0.72
|5232.19
|1302
|2007.06.29 07:38
|close
|650
|0.03
|1.3451
|1.3248
|1.3459
|0.12
|5232.31
|1303
|2007.06.29 21:30
|sell
|652
|0.03
|1.3533
|1.3732
|1.3521
|1304
|2007.06.29 22:59
|sell
|653
|0.06
|1.3541
|1.3733
|1.3529
|1305
|2007.07.02 09:36
|sell
|654
|0.12
|1.3550
|1.3735
|1.3538
|1306
|2007.07.02 09:37
|sell
|655
|0.24
|1.3558
|1.3736
|1.3546
|1307
|2007.07.02 09:38
|sell
|656
|0.48
|1.3565
|1.3736
|1.3553
|1308
|2007.07.02 09:55
|close
|656
|0.48
|1.3557
|1.3736
|1.3553
|3.84
|5236.15
|1309
|2007.07.02 09:56
|close
|655
|0.24
|1.3558
|1.3736
|1.3546
|0.00
|5236.15
|1310
|2007.07.02 09:56
|close
|654
|0.12
|1.3559
|1.3735
|1.3538
|-1.08
|5235.07
|1311
|2007.07.02 09:57
|close
|653
|0.06
|1.3560
|1.3733
|1.3529
|-1.17
|5233.90
|1312
|2007.07.02 09:58
|close
|652
|0.03
|1.3561
|1.3732
|1.3521
|-0.86
|5233.04
|1313
|2007.07.02 20:31
|sell
|657
|0.03
|1.3620
|1.3819
|1.3608
|1314
|2007.07.02 23:34
|sell
|658
|0.06
|1.3628
|1.3820
|1.3616
|1315
|2007.07.03 03:18
|t/p
|658
|0.06
|1.3616
|1.3820
|1.3616
|0.69
|5233.73
|1316
|2007.07.03 03:18
|close
|657
|0.03
|1.3615
|1.3819
|1.3608
|0.13
|5233.87
|1317
|2007.07.03 15:01
|buy
|659
|0.03
|1.3615
|1.3416
|1.3627
|1318
|2007.07.03 16:05
|buy
|660
|0.06
|1.3607
|1.3415
|1.3619
|1319
|2007.07.03 16:28
|buy
|661
|0.12
|1.3599
|1.3414
|1.3611
|1320
|2007.07.03 16:59
|close
|661
|0.12
|1.3609
|1.3414
|1.3611
|1.20
|5235.07
|1321
|2007.07.03 16:59
|close
|660
|0.06
|1.3610
|1.3415
|1.3619
|0.18
|5235.25
|1322
|2007.07.03 17:00
|close
|659
|0.03
|1.3609
|1.3416
|1.3627
|-0.18
|5235.07
|1323
|2007.07.04 01:01
|buy
|662
|0.03
|1.3614
|1.3415
|1.3626
|1324
|2007.07.04 02:18
|buy
|663
|0.06
|1.3606
|1.3414
|1.3618
|1325
|2007.07.04 07:35
|t/p
|663
|0.06
|1.3618
|1.3414
|1.3618
|0.72
|5235.79
|1326
|2007.07.04 07:35
|close
|662
|0.03
|1.3619
|1.3415
|1.3626
|0.15
|5235.94
|1327
|2007.07.04 11:00
|sell
|664
|0.03
|1.3616
|1.3815
|1.3604
|1328
|2007.07.04 17:02
|sell
|665
|0.06
|1.3624
|1.3816
|1.3612
|1329
|2007.07.04 19:19
|t/p
|665
|0.06
|1.3612
|1.3816
|1.3612
|0.72
|5236.66
|1330
|2007.07.04 19:19
|close
|664
|0.03
|1.3612
|1.3815
|1.3604
|0.12
|5236.78
|1331
|2007.07.04 19:30
|sell
|666
|0.03
|1.3613
|1.3812
|1.3601
|1332
|2007.07.05 08:15
|sell
|667
|0.06
|1.3620
|1.3812
|1.3608
|1333
|2007.07.05 08:53
|t/p
|667
|0.06
|1.3608
|1.3812
|1.3608
|0.72
|5237.50
|1334
|2007.07.05 08:53
|close
|666
|0.03
|1.3607
|1.3812
|1.3601
|0.13
|5237.63
|1335
|2007.07.05 15:00
|sell
|668
|0.03
|1.3625
|1.3824
|1.3613
|1336
|2007.07.05 15:14
|t/p
|668
|0.03
|1.3613
|1.3824
|1.3613
|0.36
|5237.99
|1337
|2007.07.05 22:00
|buy
|669
|0.03
|1.3602
|1.3403
|1.3614
|1338
|2007.07.05 23:54
|buy
|670
|0.06
|1.3594
|1.3402
|1.3606
|1339
|2007.07.06 07:49
|buy
|671
|0.12
|1.3586
|1.3401
|1.3598
|1340
|2007.07.06 10:22
|close
|671
|0.12
|1.3596
|1.3401
|1.3598
|1.20
|5239.19
|1341
|2007.07.06 10:22
|close
|670
|0.06
|1.3595
|1.3402
|1.3606
|0.08
|5239.27
|1342
|2007.07.06 10:23
|close
|669
|0.03
|1.3596
|1.3403
|1.3614
|-0.17
|5239.11
|1343
|2007.07.06 10:30
|buy
|672
|0.03
|1.3600
|1.3401
|1.3612
|1344
|2007.07.06 11:44
|buy
|673
|0.06
|1.3592
|1.3400
|1.3604
|1345
|2007.07.06 13:37
|buy
|674
|0.12
|1.3584
|1.3399
|1.3596
|1346
|2007.07.06 14:08
|close
|674
|0.12
|1.3594
|1.3399
|1.3596
|1.20
|5240.31
|1347
|2007.07.06 14:08
|close
|673
|0.06
|1.3595
|1.3400
|1.3604
|0.18
|5240.49
|1348
|2007.07.06 14:08
|close
|672
|0.03
|1.3596
|1.3401
|1.3612
|-0.12
|5240.37
|1349
|2007.07.06 21:00
|sell
|675
|0.03
|1.3620
|1.3819
|1.3608
|1350
|2007.07.06 22:51
|sell
|676
|0.06
|1.3628
|1.3820
|1.3616
|1351
|2007.07.09 08:13
|t/p
|676
|0.06
|1.3616
|1.3820
|1.3616
|0.69
|5241.06
|1352
|2007.07.09 08:13
|close
|675
|0.03
|1.3616
|1.3819
|1.3608
|0.10
|5241.16
|1353
|2007.07.09 14:30
|sell
|677
|0.03
|1.3622
|1.3821
|1.3610
|1354
|2007.07.09 16:49
|sell
|678
|0.06
|1.3630
|1.3822
|1.3618
|1355
|2007.07.09 18:31
|t/p
|678
|0.06
|1.3618
|1.3822
|1.3618
|0.72
|5241.88
|1356
|2007.07.09 18:31
|close
|677
|0.03
|1.3617
|1.3821
|1.3610
|0.15
|5242.03
|1357
|2007.07.09 23:00
|buy
|679
|0.03
|1.3627
|1.3428
|1.3639
|1358
|2007.07.10 00:50
|buy
|680
|0.06
|1.3617
|1.3425
|1.3629
|1359
|2007.07.10 06:58
|buy
|681
|0.12
|1.3610
|1.3425
|1.3622
|1360
|2007.07.10 07:03
|buy
|682
|0.24
|1.3602
|1.3424
|1.3614
|1361
|2007.07.10 07:49
|close
|682
|0.24
|1.3611
|1.3424
|1.3614
|2.16
|5244.19
|1362
|2007.07.10 07:49
|close
|681
|0.12
|1.3612
|1.3425
|1.3622
|0.24
|5244.43
|1363
|2007.07.10 07:50
|close
|680
|0.06
|1.3611
|1.3425
|1.3629
|-0.36
|5244.07
|1364
|2007.07.10 07:50
|close
|679
|0.03
|1.3610
|1.3428
|1.3639
|-0.50
|5243.57
|1365
|2007.07.10 09:30
|buy
|683
|0.03
|1.3630
|1.3431
|1.3642
|1366
|2007.07.10 10:24
|t/p
|683
|0.03
|1.3642
|1.3431
|1.3642
|0.36
|5243.93
|1367
|2007.07.10 21:30
|sell
|684
|0.03
|1.3728
|1.3927
|1.3716
|1368
|2007.07.10 22:24
|sell
|685
|0.06
|1.3735
|1.3927
|1.3723
|1369
|2007.07.10 22:44
|sell
|686
|0.12
|1.3743
|1.3928
|1.3731
|1370
|2007.07.10 23:49
|sell
|687
|0.24
|1.3757
|1.3935
|1.3745
|1371
|2007.07.10 23:50
|sell
|688
|0.48
|1.3764
|1.3935
|1.3752
|1372
|2007.07.10 23:50
|sell
|689
|0.96
|1.3772
|1.3936
|1.3760
|1373
|2007.07.10 23:51
|sell
|690
|1.92
|1.3780
|1.3937
|1.3768
|1374
|2007.07.10 23:55
|close
|690
|1.92
|1.3771
|1.3937
|1.3768
|17.28
|5261.21
|1375
|2007.07.10 23:55
|close
|689
|0.96
|1.3772
|1.3936
|1.3760
|0.00
|5261.21
|1376
|2007.07.10 23:55
|close
|688
|0.48
|1.3771
|1.3935
|1.3752
|-3.36
|5257.85
|1377
|2007.07.10 23:55
|close
|687
|0.24
|1.3770
|1.3935
|1.3745
|-3.12
|5254.73
|1378
|2007.07.10 23:55
|close
|686
|0.12
|1.3770
|1.3928
|1.3731
|-3.24
|5251.49
|1379
|2007.07.10 23:55
|close
|685
|0.06
|1.3771
|1.3927
|1.3723
|-2.16
|5249.33
|1380
|2007.07.10 23:55
|close
|684
|0.03
|1.3770
|1.3927
|1.3716
|-1.26
|5248.07
|1381
|2007.07.11 02:00
|sell
|691
|0.03
|1.3742
|1.3941
|1.3730
|1382
|2007.07.11 07:37
|sell
|692
|0.06
|1.3749
|1.3941
|1.3737
|1383
|2007.07.11 07:55
|sell
|693
|0.12
|1.3757
|1.3942
|1.3745
|1384
|2007.07.11 08:01
|close
|693
|0.12
|1.3746
|1.3942
|1.3745
|1.32
|5249.39
|1385
|2007.07.11 08:01
|close
|692
|0.06
|1.3747
|1.3941
|1.3737
|0.12
|5249.51
|1386
|2007.07.11 08:01
|close
|691
|0.03
|1.3748
|1.3941
|1.3730
|-0.18
|5249.33
|1387
|2007.07.11 18:00
|sell
|694
|0.03
|1.3755
|1.3954
|1.3743
|1388
|2007.07.11 18:16
|sell
|695
|0.06
|1.3762
|1.3954
|1.3750
|1389
|2007.07.11 18:45
|sell
|696
|0.12
|1.3770
|1.3955
|1.3758
|1390
|2007.07.11 20:18
|t/p
|696
|0.12
|1.3758
|1.3955
|1.3758
|1.44
|5250.77
|1391
|2007.07.11 20:18
|close
|695
|0.06
|1.3758
|1.3954
|1.3750
|0.24
|5251.01
|1392
|2007.07.11 20:20
|close
|694
|0.03
|1.3759
|1.3954
|1.3743
|-0.12
|5250.89
|1393
|2007.07.12 04:38
|buy
|697
|0.03
|1.3754
|1.3555
|1.3766
|1394
|2007.07.12 08:57
|t/p
|697
|0.03
|1.3766
|1.3555
|1.3766
|0.36
|5251.25
|1395
|2007.07.12 15:00
|sell
|698
|0.03
|1.3768
|1.3967
|1.3756
|1396
|2007.07.12 15:23
|sell
|699
|0.06
|1.3775
|1.3967
|1.3763
|1397
|2007.07.12 16:40
|t/p
|699
|0.06
|1.3763
|1.3967
|1.3763
|0.72
|5251.97
|1398
|2007.07.12 16:40
|close
|698
|0.03
|1.3763
|1.3967
|1.3756
|0.15
|5252.12
|1399
|2007.07.12 22:00
|sell
|700
|0.03
|1.3779
|1.3978
|1.3767
|1400
|2007.07.12 22:48
|sell
|701
|0.06
|1.3787
|1.3979
|1.3775
|1401
|2007.07.13 08:02
|t/p
|701
|0.06
|1.3775
|1.3979
|1.3775
|0.69
|5252.81
|1402
|2007.07.13 08:02
|close
|700
|0.03
|1.3775
|1.3978
|1.3767
|0.10
|5252.92
|1403
|2007.07.13 11:00
|buy
|702
|0.03
|1.3784
|1.3585
|1.3796
|1404
|2007.07.13 11:55
|buy
|703
|0.06
|1.3776
|1.3584
|1.3788
|1405
|2007.07.13 12:05
|buy
|704
|0.12
|1.3769
|1.3584
|1.3781
|1406
|2007.07.13 13:22
|close
|704
|0.12
|1.3778
|1.3584
|1.3781
|1.08
|5254.00
|1407
|2007.07.13 13:22
|close
|703
|0.06
|1.3777
|1.3584
|1.3788
|0.06
|5254.06
|1408
|2007.07.13 13:22
|close
|702
|0.03
|1.3778
|1.3585
|1.3796
|-0.18
|5253.88
|1409
|2007.07.13 14:00
|buy
|705
|0.03
|1.3785
|1.3586
|1.3797
|1410
|2007.07.13 14:26
|buy
|706
|0.06
|1.3777
|1.3585
|1.3789
|1411
|2007.07.13 14:30
|t/p
|706
|0.06
|1.3789
|1.3585
|1.3789
|0.72
|5254.60
|1412
|2007.07.13 14:30
|close
|705
|0.03
|1.3791
|1.3586
|1.3797
|0.18
|5254.78
|1413
|2007.07.13 18:30
|sell
|707
|0.03
|1.3788
|1.3987
|1.3776
|1414
|2007.07.16 00:18
|t/p
|707
|0.03
|1.3776
|1.3987
|1.3776
|0.34
|5255.12
|1415
|2007.07.16 04:30
|buy
|708
|0.03
|1.3786
|1.3587
|1.3798
|1416
|2007.07.16 08:49
|buy
|709
|0.06
|1.3778
|1.3586
|1.3790
|1417
|2007.07.16 09:32
|buy
|710
|0.12
|1.3771
|1.3586
|1.3783
|1418
|2007.07.16 09:35
|buy
|711
|0.24
|1.3763
|1.3585
|1.3775
|1419
|2007.07.16 09:40
|close
|711
|0.24
|1.3771
|1.3585
|1.3775
|1.92
|5257.04
|1420
|2007.07.16 09:40
|close
|710
|0.12
|1.3770
|1.3586
|1.3783
|-0.12
|5256.92
|1421
|2007.07.16 09:40
|close
|709
|0.06
|1.3772
|1.3586
|1.3790
|-0.36
|5256.56
|1422
|2007.07.16 09:40
|close
|708
|0.03
|1.3772
|1.3587
|1.3798
|-0.42
|5256.14
|1423
|2007.07.16 14:30
|sell
|712
|0.03
|1.3782
|1.3981
|1.3770
|1424
|2007.07.16 15:51
|sell
|713
|0.06
|1.3790
|1.3982
|1.3778
|1425
|2007.07.16 16:29
|t/p
|713
|0.06
|1.3778
|1.3982
|1.3778
|0.72
|5256.86
|1426
|2007.07.16 16:29
|close
|712
|0.03
|1.3778
|1.3981
|1.3770
|0.12
|5256.98
|1427
|2007.07.16 21:30
|buy
|714
|0.03
|1.3782
|1.3583
|1.3794
|1428
|2007.07.16 22:17
|buy
|715
|0.06
|1.3774
|1.3582
|1.3786
|1429
|2007.07.17 05:47
|t/p
|715
|0.06
|1.3786
|1.3582
|1.3786
|0.74
|5257.72
|1430
|2007.07.17 05:47
|close
|714
|0.03
|1.3786
|1.3583
|1.3794
|0.13
|5257.86
|1431
|2007.07.17 11:30
|sell
|716
|0.03
|1.3767
|1.3966
|1.3755
|1432
|2007.07.17 11:49
|sell
|717
|0.06
|1.3775
|1.3967
|1.3763
|1433
|2007.07.17 14:42
|sell
|718
|0.12
|1.3783
|1.3968
|1.3771
|1434
|2007.07.18 01:12
|sell
|719
|0.24
|1.3791
|1.3969
|1.3779
|1435
|2007.07.18 02:16
|sell
|720
|0.48
|1.3812
|1.3983
|1.3800
|1436
|2007.07.18 02:22
|sell
|721
|0.96
|1.3820
|1.3984
|1.3808
|1437
|2007.07.18 03:14
|close
|721
|0.96
|1.3809
|1.3984
|1.3808
|10.56
|5268.42
|1438
|2007.07.18 03:16
|close
|720
|0.48
|1.3808
|1.3983
|1.3800
|1.92
|5270.34
|1439
|2007.07.18 03:16
|close
|719
|0.24
|1.3808
|1.3969
|1.3779
|-4.08
|5266.26
|1440
|2007.07.18 03:16
|close
|718
|0.12
|1.3809
|1.3968
|1.3771
|-3.18
|5263.08
|1441
|2007.07.18 03:16
|close
|717
|0.06
|1.3808
|1.3967
|1.3763
|-2.01
|5261.07
|1442
|2007.07.18 03:17
|close
|716
|0.03
|1.3809
|1.3966
|1.3755
|-1.28
|5259.79
|1443
|2007.07.18 08:30
|sell
|722
|0.03
|1.3807
|1.4006
|1.3795
|1444
|2007.07.18 08:31
|sell
|723
|0.06
|1.3814
|1.4006
|1.3802
|1445
|2007.07.18 09:38
|t/p
|723
|0.06
|1.3802
|1.4006
|1.3802
|0.72
|5260.51
|1446
|2007.07.18 09:38
|close
|722
|0.03
|1.3801
|1.4006
|1.3795
|0.18
|5260.69
|1447
|2007.07.18 17:00
|buy
|724
|0.03
|1.3809
|1.3610
|1.3821
|1448
|2007.07.18 20:39
|buy
|725
|0.06
|1.3801
|1.3609
|1.3813
|1449
|2007.07.18 20:57
|buy
|726
|0.12
|1.3791
|1.3606
|1.3803
|1450
|2007.07.18 22:43
|close
|726
|0.12
|1.3802
|1.3606
|1.3803
|1.32
|5262.01
|1451
|2007.07.18 22:43
|close
|725
|0.06
|1.3801
|1.3609
|1.3813
|0.00
|5262.01
|1452
|2007.07.18 22:43
|close
|724
|0.03
|1.3800
|1.3610
|1.3821
|-0.27
|5261.74
|1453
|2007.07.19 03:31
|sell
|727
|0.03
|1.3792
|1.3991
|1.3780
|1454
|2007.07.19 05:26
|sell
|728
|0.06
|1.3799
|1.3991
|1.3787
|1455
|2007.07.19 07:54
|t/p
|728
|0.06
|1.3787
|1.3991
|1.3787
|0.72
|5262.46
|1456
|2007.07.19 07:54
|close
|727
|0.03
|1.3787
|1.3991
|1.3780
|0.15
|5262.61
|1457
|2007.07.19 17:30
|sell
|729
|0.03
|1.3808
|1.4007
|1.3796
|1458
|2007.07.19 18:56
|sell
|730
|0.06
|1.3816
|1.4008
|1.3804
|1459
|2007.07.19 20:27
|t/p
|730
|0.06
|1.3804
|1.4008
|1.3804
|0.72
|5263.33
|1460
|2007.07.19 20:27
|close
|729
|0.03
|1.3803
|1.4007
|1.3796
|0.15
|5263.48
|1461
|2007.07.20 03:30
|buy
|731
|0.03
|1.3798
|1.3599
|1.3810
|1462
|2007.07.20 09:32
|buy
|732
|0.06
|1.3790
|1.3598
|1.3802
|1463
|2007.07.20 11:14
|buy
|733
|0.12
|1.3782
|1.3597
|1.3794
|1464
|2007.07.20 11:44
|close
|733
|0.12
|1.3792
|1.3597
|1.3794
|1.20
|5264.68
|1465
|2007.07.20 11:44
|close
|732
|0.06
|1.3791
|1.3598
|1.3802
|0.06
|5264.74
|1466
|2007.07.20 11:44
|close
|731
|0.03
|1.3792
|1.3599
|1.3810
|-0.18
|5264.56
|1467
|2007.07.20 14:30
|buy
|734
|0.03
|1.3811
|1.3612
|1.3823
|1468
|2007.07.20 14:39
|buy
|735
|0.06
|1.3804
|1.3612
|1.3816
|1469
|2007.07.20 16:16
|t/p
|735
|0.06
|1.3816
|1.3612
|1.3816
|0.72
|5265.28
|1470
|2007.07.20 16:16
|close
|734
|0.03
|1.3816
|1.3612
|1.3823
|0.15
|5265.43
|1471
|2007.07.20 21:00
|sell
|736
|0.03
|1.3819
|1.4018
|1.3807
|1472
|2007.07.20 22:29
|sell
|737
|0.06
|1.3827
|1.4019
|1.3815
|1473
|2007.07.23 00:02
|sell
|738
|0.12
|1.3835
|1.4020
|1.3823
|1474
|2007.07.23 08:01
|sell
|739
|0.24
|1.3843
|1.4021
|1.3831
|1475
|2007.07.23 08:31
|close
|739
|0.24
|1.3834
|1.4021
|1.3831
|2.16
|5267.59
|1476
|2007.07.23 08:31
|close
|738
|0.12
|1.3835
|1.4020
|1.3823
|0.00
|5267.59
|1477
|2007.07.23 08:31
|close
|737
|0.06
|1.3834
|1.4019
|1.3815
|-0.45
|5267.14
|1478
|2007.07.23 08:31
|close
|736
|0.03
|1.3833
|1.4018
|1.3807
|-0.44
|5266.71
|1479
|2007.07.23 16:00
|buy
|740
|0.03
|1.3825
|1.3626
|1.3837
|1480
|2007.07.23 16:16
|buy
|741
|0.06
|1.3818
|1.3626
|1.3830
|1481
|2007.07.23 18:32
|buy
|742
|0.12
|1.3810
|1.3625
|1.3822
|1482
|2007.07.23 19:14
|buy
|743
|0.24
|1.3803
|1.3625
|1.3815
|1483
|2007.07.23 23:23
|close
|743
|0.24
|1.3811
|1.3625
|1.3815
|1.92
|5268.63
|1484
|2007.07.23 23:26
|close
|742
|0.12
|1.3812
|1.3625
|1.3822
|0.24
|5268.87
|1485
|2007.07.23 23:27
|close
|741
|0.06
|1.3811
|1.3626
|1.3830
|-0.42
|5268.45
|1486
|2007.07.23 23:27
|close
|740
|0.03
|1.3813
|1.3626
|1.3837
|-0.36
|5268.09
|1487
|2007.07.23 23:27
|buy
|744
|0.03
|1.3814
|1.3615
|1.3826
|1488
|2007.07.24 00:04
|buy
|745
|0.06
|1.3807
|1.3615
|1.3819
|1489
|2007.07.24 02:30
|t/p
|745
|0.06
|1.3819
|1.3615
|1.3819
|0.72
|5268.81
|1490
|2007.07.24 02:30
|close
|744
|0.03
|1.3820
|1.3615
|1.3826
|0.19
|5269.00
|1491
|2007.07.24 08:30
|sell
|746
|0.03
|1.3822
|1.4021
|1.3810
|1492
|2007.07.24 09:15
|t/p
|746
|0.03
|1.3810
|1.4021
|1.3810
|0.36
|5269.36
|1493
|2007.07.24 18:00
|sell
|747
|0.03
|1.3821
|1.4020
|1.3809
|1494
|2007.07.24 21:14
|sell
|748
|0.06
|1.3829
|1.4021
|1.3817
|1495
|2007.07.24 21:42
|t/p
|748
|0.06
|1.3817
|1.4021
|1.3817
|0.72
|5270.08
|1496
|2007.07.24 21:42
|close
|747
|0.03
|1.3817
|1.4020
|1.3809
|0.12
|5270.20
|1497
|2007.07.25 02:00
|sell
|749
|0.03
|1.3817
|1.4016
|1.3805
|1498
|2007.07.25 02:59
|t/p
|749
|0.03
|1.3805
|1.4016
|1.3805
|0.36
|5270.56
|1499
|2007.07.25 07:00
|buy
|750
|0.03
|1.3815
|1.3616
|1.3827
|1500
|2007.07.25 08:17
|buy
|751
|0.06
|1.3807
|1.3615
|1.3819
|1501
|2007.07.25 09:16
|buy
|752
|0.12
|1.3799
|1.3614
|1.3811
|1502
|2007.07.25 09:17
|buy
|753
|0.24
|1.3791
|1.3613
|1.3803
|1503
|2007.07.25 09:26
|buy
|754
|0.48
|1.3783
|1.3612
|1.3795
|1504
|2007.07.25 09:53
|buy
|755
|0.96
|1.3776
|1.3612
|1.3788
|1505
|2007.07.25 09:54
|buy
|756
|1.92
|1.3768
|1.3611
|1.3780
|1506
|2007.07.25 10:05
|close
|756
|1.92
|1.3776
|1.3611
|1.3780
|15.36
|5285.92
|1507
|2007.07.25 10:06
|close
|755
|0.96
|1.3777
|1.3612
|1.3788
|0.96
|5286.88
|1508
|2007.07.25 10:06
|close
|754
|0.48
|1.3776
|1.3612
|1.3795
|-3.36
|5283.52
|1509
|2007.07.25 10:06
|close
|753
|0.24
|1.3777
|1.3613
|1.3803
|-3.36
|5280.16
|1510
|2007.07.25 10:06
|close
|752
|0.12
|1.3776
|1.3614
|1.3811
|-2.76
|5277.40
|1511
|2007.07.25 10:06
|close
|751
|0.06
|1.3777
|1.3615
|1.3819
|-1.80
|5275.60
|1512
|2007.07.25 10:06
|close
|750
|0.03
|1.3776
|1.3616
|1.3827
|-1.17
|5274.43
|1513
|2007.07.25 16:00
|buy
|757
|0.03
|1.3735
|1.3536
|1.3747
|1514
|2007.07.25 16:01
|buy
|758
|0.06
|1.3727
|1.3535
|1.3739
|1515
|2007.07.25 16:02
|buy
|759
|0.12
|1.3720
|1.3535
|1.3732
|1516
|2007.07.25 16:08
|buy
|760
|0.24
|1.3711
|1.3533
|1.3723
|1517
|2007.07.25 16:55
|buy
|761
|0.48
|1.3704
|1.3533
|1.3716
|1518
|2007.07.25 17:04
|close
|761
|0.48
|1.3712
|1.3533
|1.3716
|3.84
|5278.27
|1519
|2007.07.25 17:04
|close
|760
|0.24
|1.3711
|1.3533
|1.3723
|0.00
|5278.27
|1520
|2007.07.25 17:04
|close
|759
|0.12
|1.3712
|1.3535
|1.3732
|-0.96
|5277.31
|1521
|2007.07.25 17:04
|close
|758
|0.06
|1.3711
|1.3535
|1.3739
|-0.96
|5276.35
|1522
|2007.07.25 17:04
|close
|757
|0.03
|1.3712
|1.3536
|1.3747
|-0.69
|5275.66
|1523
|2007.07.25 19:31
|buy
|762
|0.03
|1.3708
|1.3509
|1.3720
|1524
|2007.07.25 22:41
|t/p
|762
|0.03
|1.3720
|1.3509
|1.3720
|0.36
|5276.02
|1525
|2007.07.26 07:02
|buy
|763
|0.03
|1.3712
|1.3513
|1.3724
|1526
|2007.07.26 10:08
|t/p
|763
|0.03
|1.3724
|1.3513
|1.3724
|0.36
|5276.38
|1527
|2007.07.26 14:30
|buy
|764
|0.03
|1.3728
|1.3529
|1.3740
|1528
|2007.07.26 14:49
|buy
|765
|0.06
|1.3720
|1.3528
|1.3732
|1529
|2007.07.26 15:36
|buy
|766
|0.12
|1.3713
|1.3528
|1.3725
|1530
|2007.07.26 15:53
|close
|766
|0.12
|1.3722
|1.3528
|1.3725
|1.08
|5277.46
|1531
|2007.07.26 15:53
|close
|765
|0.06
|1.3721
|1.3528
|1.3732
|0.06
|5277.52
|1532
|2007.07.26 15:53
|close
|764
|0.03
|1.3722
|1.3529
|1.3740
|-0.18
|5277.34
|1533
|2007.07.26 22:30
|sell
|767
|0.03
|1.3743
|1.3942
|1.3731
|1534
|2007.07.27 01:48
|sell
|768
|0.06
|1.3752
|1.3944
|1.3740
|1535
|2007.07.27 03:23
|t/p
|768
|0.06
|1.3740
|1.3944
|1.3740
|0.72
|5278.06
|1536
|2007.07.27 03:23
|close
|767
|0.03
|1.3739
|1.3942
|1.3731
|0.10
|5278.16
|1537
|2007.07.27 16:00
|buy
|769
|0.03
|1.3655
|1.3456
|1.3667
|1538
|2007.07.27 16:07
|buy
|770
|0.06
|1.3648
|1.3456
|1.3660
|1539
|2007.07.27 16:32
|t/p
|770
|0.06
|1.3660
|1.3456
|1.3660
|0.72
|5278.88
|1540
|2007.07.27 16:32
|close
|769
|0.03
|1.3660
|1.3456
|1.3667
|0.15
|5279.03
|1541
|2007.07.30 18:33
|sell
|771
|0.03
|1.3677
|1.3876
|1.3665
|1542
|2007.07.30 18:54
|sell
|772
|0.06
|1.3685
|1.3877
|1.3673
|1543
|2007.07.30 21:05
|sell
|773
|0.12
|1.3693
|1.3878
|1.3681
|1544
|2007.07.30 21:25
|sell
|774
|0.24
|1.3703
|1.3881
|1.3691
|1545
|2007.07.30 21:47
|close
|774
|0.24
|1.3693
|1.3881
|1.3691
|2.40
|5281.43
|1546
|2007.07.30 21:47
|close
|773
|0.12
|1.3692
|1.3878
|1.3681
|0.12
|5281.55
|1547
|2007.07.30 21:48
|close
|772
|0.06
|1.3693
|1.3877
|1.3673
|-0.48
|5281.07
|1548
|2007.07.30 21:48
|close
|771
|0.03
|1.3692
|1.3876
|1.3665
|-0.45
|5280.62
|1549
|2007.07.31 04:00
|sell
|775
|0.03
|1.3709
|1.3908
|1.3697
|1550
|2007.07.31 04:18
|sell
|776
|0.06
|1.3717
|1.3909
|1.3705
|1551
|2007.07.31 07:14
|t/p
|776
|0.06
|1.3705
|1.3909
|1.3705
|0.72
|5281.34
|1552
|2007.07.31 07:14
|close
|775
|0.03
|1.3705
|1.3908
|1.3697
|0.12
|5281.46
|1553
|2007.07.31 16:00
|sell
|777
|0.03
|1.3703
|1.3902
|1.3691
|1554
|2007.07.31 16:16
|t/p
|777
|0.03
|1.3691
|1.3902
|1.3691
|0.36
|5281.82
|1555
|2007.08.01 05:00
|buy
|778
|0.03
|1.3671
|1.3472
|1.3683
|1556
|2007.08.01 05:21
|buy
|779
|0.06
|1.3662
|1.3470
|1.3674
|1557
|2007.08.01 06:19
|buy
|780
|0.12
|1.3654
|1.3469
|1.3666
|1558
|2007.08.01 07:23
|buy
|781
|0.24
|1.3646
|1.3468
|1.3658
|1559
|2007.08.01 08:00
|close
|781
|0.24
|1.3655
|1.3468
|1.3658
|2.16
|5283.98
|1560
|2007.08.01 08:00
|close
|780
|0.12
|1.3656
|1.3469
|1.3666
|0.24
|5284.22
|1561
|2007.08.01 08:00
|close
|779
|0.06
|1.3655
|1.3470
|1.3674
|-0.42
|5283.80
|1562
|2007.08.01 08:00
|close
|778
|0.03
|1.3656
|1.3472
|1.3683
|-0.45
|5283.35
|1563
|2007.08.01 09:30
|buy
|782
|0.03
|1.3663
|1.3464
|1.3675
|1564
|2007.08.01 09:48
|buy
|783
|0.06
|1.3654
|1.3462
|1.3666
|1565
|2007.08.01 10:44
|buy
|784
|0.12
|1.3646
|1.3461
|1.3658
|1566
|2007.08.01 11:40
|close
|784
|0.12
|1.3656
|1.3461
|1.3658
|1.20
|5284.55
|1567
|2007.08.01 11:40
|close
|783
|0.06
|1.3655
|1.3462
|1.3666
|0.06
|5284.61
|1568
|2007.08.01 11:40
|close
|782
|0.03
|1.3656
|1.3464
|1.3675
|-0.21
|5284.40
|1569
|2007.08.01 19:00
|sell
|785
|0.03
|1.3671
|1.3870
|1.3659
|1570
|2007.08.01 19:18
|t/p
|785
|0.03
|1.3659
|1.3870
|1.3659
|0.36
|5284.76
|1571
|2007.08.02 00:02
|buy
|786
|0.03
|1.3676
|1.3477
|1.3688
|1572
|2007.08.02 01:29
|buy
|787
|0.06
|1.3668
|1.3476
|1.3680
|1573
|2007.08.02 02:13
|buy
|788
|0.12
|1.3660
|1.3475
|1.3672
|1574
|2007.08.02 04:54
|close
|788
|0.12
|1.3670
|1.3475
|1.3672
|1.20
|5285.96
|1575
|2007.08.02 04:54
|close
|787
|0.06
|1.3669
|1.3476
|1.3680
|0.06
|5286.02
|1576
|2007.08.02 04:54
|close
|786
|0.03
|1.3670
|1.3477
|1.3688
|-0.18
|5285.84
|1577
|2007.08.02 07:31
|buy
|789
|0.03
|1.3664
|1.3465
|1.3676
|1578
|2007.08.02 11:42
|buy
|790
|0.06
|1.3656
|1.3464
|1.3668
|1579
|2007.08.02 12:06
|t/p
|790
|0.06
|1.3668
|1.3464
|1.3668
|0.72
|5286.56
|1580
|2007.08.02 12:06
|close
|789
|0.03
|1.3669
|1.3465
|1.3676
|0.15
|5286.71
|1581
|2007.08.03 01:00
|sell
|791
|0.03
|1.3704
|1.3903
|1.3692
|1582
|2007.08.03 02:23
|sell
|792
|0.06
|1.3712
|1.3904
|1.3700
|1583
|2007.08.03 02:30
|t/p
|792
|0.06
|1.3700
|1.3904
|1.3700
|0.72
|5287.43
|1584
|2007.08.03 02:30
|close
|791
|0.03
|1.3700
|1.3903
|1.3692
|0.12
|5287.55
|1585
|2007.08.03 22:30
|sell
|793
|0.03
|1.3778
|1.3977
|1.3766
|1586
|2007.08.06 00:00
|sell
|794
|0.06
|1.3834
|1.4026
|1.3822
|1587
|2007.08.06 00:37
|t/p
|794
|0.06
|1.3822
|1.4026
|1.3822
|0.72
|5288.27
|1588
|2007.08.06 00:37
|close
|793
|0.03
|1.3822
|1.3977
|1.3766
|-1.34
|5286.94
|1589
|2007.08.06 03:00
|sell
|795
|0.03
|1.3811
|1.4010
|1.3799
|1590
|2007.08.06 03:24
|sell
|796
|0.06
|1.3819
|1.4011
|1.3807
|1591
|2007.08.06 04:54
|t/p
|796
|0.06
|1.3807
|1.4011
|1.3807
|0.72
|5287.66
|1592
|2007.08.06 04:54
|close
|795
|0.03
|1.3807
|1.4010
|1.3799
|0.12
|5287.78
|1593
|2007.08.07 00:01
|buy
|797
|0.03
|1.3795
|1.3596
|1.3807
|1594
|2007.08.07 01:16
|t/p
|797
|0.03
|1.3807
|1.3596
|1.3807
|0.36
|5288.14
|1595
|2007.08.07 07:32
|sell
|798
|0.03
|1.3801
|1.4000
|1.3789
|1596
|2007.08.07 08:11
|sell
|799
|0.06
|1.3809
|1.4001
|1.3797
|1597
|2007.08.07 08:51
|t/p
|799
|0.06
|1.3797
|1.4001
|1.3797
|0.72
|5288.86
|1598
|2007.08.07 08:51
|close
|798
|0.03
|1.3796
|1.4000
|1.3789
|0.15
|5289.01
|1599
|2007.08.07 21:00
|buy
|800
|0.03
|1.3765
|1.3566
|1.3777
|1600
|2007.08.07 21:32
|buy
|801
|0.06
|1.3757
|1.3565
|1.3769
|1601
|2007.08.07 21:36
|buy
|802
|0.12
|1.3748
|1.3563
|1.3760
|1602
|2007.08.07 22:36
|buy
|803
|0.24
|1.3740
|1.3562
|1.3752
|1603
|2007.08.08 01:44
|close
|803
|0.24
|1.3749
|1.3562
|1.3752
|2.25
|5291.26
|1604
|2007.08.08 01:44
|close
|802
|0.12
|1.3748
|1.3563
|1.3760
|0.05
|5291.30
|1605
|2007.08.08 01:44
|close
|801
|0.06
|1.3747
|1.3565
|1.3769
|-0.58
|5290.73
|1606
|2007.08.08 01:44
|close
|800
|0.03
|1.3747
|1.3566
|1.3777
|-0.53
|5290.20
|1607
|2007.08.08 11:00
|buy
|804
|0.03
|1.3749
|1.3550
|1.3761
|1608
|2007.08.08 11:41
|t/p
|804
|0.03
|1.3761
|1.3550
|1.3761
|0.36
|5290.56
|1609
|2007.08.08 19:30
|sell
|805
|0.03
|1.3799
|1.3998
|1.3787
|1610
|2007.08.08 21:31
|sell
|806
|0.06
|1.3806
|1.3998
|1.3794
|1611
|2007.08.08 21:58
|t/p
|806
|0.06
|1.3794
|1.3998
|1.3794
|0.72
|5291.28
|1612
|2007.08.08 21:58
|close
|805
|0.03
|1.3794
|1.3998
|1.3787
|0.15
|5291.43
|1613
|2007.08.09 18:30
|buy
|807
|0.03
|1.3699
|1.3500
|1.3711
|1614
|2007.08.09 18:36
|buy
|808
|0.06
|1.3689
|1.3497
|1.3701
|1615
|2007.08.09 21:04
|buy
|809
|0.12
|1.3681
|1.3496
|1.3693
|1616
|2007.08.09 22:06
|buy
|810
|0.24
|1.3673
|1.3495
|1.3685
|1617
|2007.08.10 01:49
|buy
|811
|0.48
|1.3665
|1.3494
|1.3677
|1618
|2007.08.10 03:20
|buy
|812
|0.96
|1.3657
|1.3493
|1.3669
|1619
|2007.08.10 04:40
|close
|812
|0.96
|1.3666
|1.3493
|1.3669
|8.64
|5300.07
|1620
|2007.08.10 04:40
|close
|811
|0.48
|1.3665
|1.3494
|1.3677
|0.00
|5300.07
|1621
|2007.08.10 04:41
|close
|810
|0.24
|1.3664
|1.3495
|1.3685
|-2.07
|5298.00
|1622
|2007.08.10 04:41
|close
|809
|0.12
|1.3663
|1.3496
|1.3693
|-2.11
|5295.89
|1623
|2007.08.10 04:41
|close
|808
|0.06
|1.3663
|1.3497
|1.3701
|-1.54
|5294.35
|1624
|2007.08.10 04:41
|close
|807
|0.03
|1.3664
|1.3500
|1.3711
|-1.04
|5293.31
|1625
|2007.08.10 16:00
|buy
|813
|0.03
|1.3688
|1.3489
|1.3700
|1626
|2007.08.10 16:36
|buy
|814
|0.06
|1.3679
|1.3487
|1.3691
|1627
|2007.08.10 18:07
|t/p
|814
|0.06
|1.3691
|1.3487
|1.3691
|0.72
|5294.03
|1628
|2007.08.10 18:07
|close
|813
|0.03
|1.3691
|1.3489
|1.3700
|0.09
|5294.12
|1629
|2007.08.13 01:00
|sell
|815
|0.03
|1.3689
|1.3888
|1.3677
|1630
|2007.08.13 02:06
|sell
|816
|0.06
|1.3696
|1.3888
|1.3684
|1631
|2007.08.13 02:14
|sell
|817
|0.12
|1.3704
|1.3889
|1.3692
|1632
|2007.08.13 07:21
|t/p
|817
|0.12
|1.3692
|1.3889
|1.3692
|1.44
|5295.56
|1633
|2007.08.13 07:21
|close
|816
|0.06
|1.3692
|1.3888
|1.3684
|0.24
|5295.80
|1634
|2007.08.13 07:21
|close
|815
|0.03
|1.3692
|1.3888
|1.3677
|-0.09
|5295.71
|1635
|2007.08.13 07:21
|sell
|818
|0.03
|1.3691
|1.3890
|1.3679
|1636
|2007.08.13 08:33
|sell
|819
|0.06
|1.3699
|1.3891
|1.3687
|1637
|2007.08.13 08:48
|t/p
|819
|0.06
|1.3687
|1.3891
|1.3687
|0.72
|5296.43
|1638
|2007.08.13 08:48
|close
|818
|0.03
|1.3687
|1.3890
|1.3679
|0.12
|5296.55
|1639
|2007.08.13 15:30
|buy
|820
|0.03
|1.3661
|1.3462
|1.3673
|1640
|2007.08.13 15:37
|buy
|821
|0.06
|1.3653
|1.3461
|1.3665
|1641
|2007.08.13 15:55
|buy
|822
|0.12
|1.3645
|1.3460
|1.3657
|1642
|2007.08.13 16:03
|buy
|823
|0.24
|1.3638
|1.3460
|1.3650
|1643
|2007.08.13 16:06
|buy
|824
|0.48
|1.3630
|1.3459
|1.3642
|1644
|2007.08.13 16:52
|buy
|825
|0.96
|1.3622
|1.3458
|1.3634
|1645
|2007.08.13 16:53
|buy
|826
|1.92
|1.3614
|1.3457
|1.3626
|1646
|2007.08.13 17:11
|close
|826
|1.92
|1.3622
|1.3457
|1.3626
|15.36
|5311.91
|1647
|2007.08.13 17:11
|close
|825
|0.96
|1.3621
|1.3458
|1.3634
|-0.96
|5310.95
|1648
|2007.08.13 17:11
|close
|824
|0.48
|1.3622
|1.3459
|1.3642
|-3.84
|5307.11
|1649
|2007.08.13 17:11
|close
|823
|0.24
|1.3621
|1.3460
|1.3650
|-4.08
|5303.03
|1650
|2007.08.13 17:11
|close
|822
|0.12
|1.3622
|1.3460
|1.3657
|-2.76
|5300.27
|1651
|2007.08.13 17:12
|close
|821
|0.06
|1.3623
|1.3461
|1.3665
|-1.80
|5298.47
|1652
|2007.08.13 17:12
|close
|820
|0.03
|1.3624
|1.3462
|1.3673
|-1.11
|5297.36
|1653
|2007.08.13 21:01
|buy
|827
|0.03
|1.3621
|1.3422
|1.3633
|1654
|2007.08.13 21:47
|buy
|828
|0.06
|1.3613
|1.3421
|1.3625
|1655
|2007.08.13 23:37
|buy
|829
|0.12
|1.3605
|1.3420
|1.3617
|1656
|2007.08.14 04:05
|close
|829
|0.12
|1.3615
|1.3420
|1.3617
|1.25
|5298.61
|1657
|2007.08.14 04:06
|close
|828
|0.06
|1.3614
|1.3421
|1.3625
|0.08
|5298.69
|1658
|2007.08.14 04:06
|close
|827
|0.03
|1.3615
|1.3422
|1.3633
|-0.17
|5298.52
|1659
|2007.08.14 14:00
|buy
|830
|0.03
|1.3588
|1.3389
|1.3600
|1660
|2007.08.14 14:32
|buy
|831
|0.06
|1.3579
|1.3387
|1.3591
|1661
|2007.08.14 14:55
|buy
|832
|0.12
|1.3571
|1.3386
|1.3583
|1662
|2007.08.14 15:08
|close
|832
|0.12
|1.3581
|1.3386
|1.3583
|1.20
|5299.72
|1663
|2007.08.14 15:08
|close
|831
|0.06
|1.3582
|1.3387
|1.3591
|0.18
|5299.90
|1664
|2007.08.14 15:08
|close
|830
|0.03
|1.3581
|1.3389
|1.3600
|-0.21
|5299.69
|1665
|2007.08.15 01:30
|buy
|833
|0.03
|1.3531
|1.3332
|1.3543
|1666
|2007.08.15 03:37
|buy
|834
|0.06
|1.3523
|1.3331
|1.3535
|1667
|2007.08.15 06:22
|buy
|835
|0.12
|1.3513
|1.3328
|1.3525
|1668
|2007.08.15 06:39
|buy
|836
|0.24
|1.3505
|1.3327
|1.3517
|1669
|2007.08.15 07:18
|close
|836
|0.24
|1.3514
|1.3327
|1.3517
|2.16
|5301.85
|1670
|2007.08.15 07:18
|close
|835
|0.12
|1.3513
|1.3328
|1.3525
|0.00
|5301.85
|1671
|2007.08.15 07:20
|close
|834
|0.06
|1.3512
|1.3331
|1.3535
|-0.66
|5301.19
|1672
|2007.08.15 07:21
|close
|833
|0.03
|1.3511
|1.3332
|1.3543
|-0.60
|5300.59
|1673
|2007.08.15 11:00
|buy
|837
|0.03
|1.3497
|1.3298
|1.3509
|1674
|2007.08.15 12:12
|buy
|838
|0.06
|1.3489
|1.3297
|1.3501
|1675
|2007.08.15 12:24
|buy
|839
|0.12
|1.3481
|1.3296
|1.3493
|1676
|2007.08.15 13:30
|buy
|840
|0.24
|1.3474
|1.3296
|1.3486
|1677
|2007.08.15 14:54
|buy
|841
|0.48
|1.3465
|1.3294
|1.3477
|1678
|2007.08.15 15:12
|close
|841
|0.48
|1.3474
|1.3294
|1.3477
|4.32
|5304.91
|1679
|2007.08.15 15:12
|close
|840
|0.24
|1.3475
|1.3296
|1.3486
|0.24
|5305.15
|1680
|2007.08.15 15:13
|close
|839
|0.12
|1.3474
|1.3296
|1.3493
|-0.84
|5304.31
|1681
|2007.08.15 15:13
|close
|838
|0.06
|1.3474
|1.3297
|1.3501
|-0.90
|5303.41
|1682
|2007.08.15 15:13
|close
|837
|0.03
|1.3475
|1.3298
|1.3509
|-0.66
|5302.75
|1683
|2007.08.15 16:00
|buy
|842
|0.03
|1.3478
|1.3279
|1.3490
|1684
|2007.08.15 16:16
|t/p
|842
|0.03
|1.3490
|1.3279
|1.3490
|0.36
|5303.11
|1685
|2007.08.16 06:30
|buy
|843
|0.03
|1.3426
|1.3227
|1.3438
|1686
|2007.08.16 07:00
|buy
|844
|0.06
|1.3417
|1.3225
|1.3429
|1687
|2007.08.16 07:47
|buy
|845
|0.12
|1.3408
|1.3223
|1.3420
|1688
|2007.08.16 07:57
|close
|845
|0.12
|1.3418
|1.3223
|1.3420
|1.20
|5304.31
|1689
|2007.08.16 07:57
|close
|844
|0.06
|1.3417
|1.3225
|1.3429
|0.00
|5304.31
|1690
|2007.08.16 07:57
|close
|843
|0.03
|1.3418
|1.3227
|1.3438
|-0.24
|5304.07
|1691
|2007.08.16 15:00
|buy
|846
|0.03
|1.3419
|1.3220
|1.3431
|1692
|2007.08.16 15:44
|t/p
|846
|0.03
|1.3431
|1.3220
|1.3431
|0.36
|5304.43
|1693
|2007.08.16 20:30
|buy
|847
|0.03
|1.3410
|1.3211
|1.3422
|1694
|2007.08.16 20:31
|buy
|848
|0.06
|1.3401
|1.3209
|1.3413
|1695
|2007.08.16 20:35
|t/p
|848
|0.06
|1.3413
|1.3209
|1.3413
|0.72
|5305.15
|1696
|2007.08.16 20:35
|close
|847
|0.03
|1.3413
|1.3211
|1.3422
|0.09
|5305.24
|1697
|2007.08.17 04:01
|sell
|849
|0.03
|1.3420
|1.3619
|1.3408
|1698
|2007.08.17 06:19
|t/p
|849
|0.03
|1.3408
|1.3619
|1.3408
|0.36
|5305.60
|1699
|2007.08.17 19:00
|sell
|850
|0.03
|1.3493
|1.3692
|1.3481
|1700
|2007.08.17 19:12
|sell
|851
|0.06
|1.3501
|1.3693
|1.3489
|1701
|2007.08.17 19:54
|t/p
|851
|0.06
|1.3489
|1.3693
|1.3489
|0.72
|5306.32
|1702
|2007.08.17 19:54
|close
|850
|0.03
|1.3489
|1.3692
|1.3481
|0.12
|5306.44
|1703
|2007.08.20 07:30
|sell
|852
|0.03
|1.3497
|1.3696
|1.3485
|1704
|2007.08.20 08:05
|sell
|853
|0.06
|1.3505
|1.3697
|1.3493
|1705
|2007.08.20 08:31
|t/p
|853
|0.06
|1.3493
|1.3697
|1.3493
|0.72
|5307.16
|1706
|2007.08.20 08:31
|close
|852
|0.03
|1.3491
|1.3696
|1.3485
|0.18
|5307.34
|1707
|2007.08.20 21:30
|buy
|854
|0.03
|1.3486
|1.3287
|1.3498
|1708
|2007.08.20 22:33
|buy
|855
|0.06
|1.3478
|1.3286
|1.3490
|1709
|2007.08.21 01:13
|buy
|856
|0.12
|1.3468
|1.3283
|1.3480
|1710
|2007.08.21 03:38
|close
|856
|0.12
|1.3479
|1.3283
|1.3480
|1.32
|5308.66
|1711
|2007.08.21 03:38
|close
|855
|0.06
|1.3480
|1.3286
|1.3490
|0.14
|5308.80
|1712
|2007.08.21 03:38
|close
|854
|0.03
|1.3479
|1.3287
|1.3498
|-0.20
|5308.60
|1713
|2007.08.21 04:00
|buy
|857
|0.03
|1.3486
|1.3287
|1.3498
|1714
|2007.08.21 04:11
|buy
|858
|0.06
|1.3478
|1.3286
|1.3490
|1715
|2007.08.21 05:12
|buy
|859
|0.12
|1.3470
|1.3285
|1.3482
|1716
|2007.08.21 05:54
|close
|859
|0.12
|1.3480
|1.3285
|1.3482
|1.20
|5309.80
|1717
|2007.08.21 05:54
|close
|858
|0.06
|1.3479
|1.3286
|1.3490
|0.06
|5309.86
|1718
|2007.08.21 05:54
|close
|857
|0.03
|1.3478
|1.3287
|1.3498
|-0.24
|5309.62
|1719
|2007.08.21 17:00
|sell
|860
|0.03
|1.3486
|1.3685
|1.3474
|1720
|2007.08.21 17:02
|sell
|861
|0.06
|1.3494
|1.3686
|1.3482
|1721
|2007.08.21 17:23
|t/p
|861
|0.06
|1.3482
|1.3686
|1.3482
|0.72
|5310.34
|1722
|2007.08.21 17:23
|close
|860
|0.03
|1.3480
|1.3685
|1.3474
|0.18
|5310.52
|1723
|2007.08.22 05:00
|buy
|862
|0.03
|1.3468
|1.3269
|1.3480
|1724
|2007.08.22 07:24
|t/p
|862
|0.03
|1.3480
|1.3269
|1.3480
|0.36
|5310.88
|1725
|2007.08.22 15:00
|sell
|863
|0.03
|1.3479
|1.3678
|1.3467
|1726
|2007.08.22 15:39
|sell
|864
|0.06
|1.3487
|1.3679
|1.3475
|1727
|2007.08.22 15:41
|sell
|865
|0.12
|1.3495
|1.3680
|1.3483
|1728
|2007.08.22 16:10
|sell
|866
|0.24
|1.3502
|1.3680
|1.3490
|1729
|2007.08.22 16:16
|sell
|867
|0.48
|1.3510
|1.3681
|1.3498
|1730
|2007.08.22 16:20
|sell
|868
|0.96
|1.3518
|1.3682
|1.3506
|1731
|2007.08.22 16:30
|close
|868
|0.96
|1.3509
|1.3682
|1.3506
|8.64
|5319.52
|1732
|2007.08.22 16:30
|close
|867
|0.48
|1.3510
|1.3681
|1.3498
|0.00
|5319.52
|1733
|2007.08.22 16:30
|close
|866
|0.24
|1.3511
|1.3680
|1.3490
|-2.16
|5317.36
|1734
|2007.08.22 16:30
|close
|865
|0.12
|1.3511
|1.3680
|1.3483
|-1.92
|5315.44
|1735
|2007.08.22 16:31
|close
|864
|0.06
|1.3510
|1.3679
|1.3475
|-1.38
|5314.06
|1736
|2007.08.22 16:31
|close
|863
|0.03
|1.3509
|1.3678
|1.3467
|-0.90
|5313.16
|1737
|2007.08.22 23:30
|sell
|869
|0.03
|1.3546
|1.3745
|1.3534
|1738
|2007.08.23 00:00
|sell
|870
|0.06
|1.3556
|1.3748
|1.3544
|1739
|2007.08.23 01:27
|t/p
|870
|0.06
|1.3544
|1.3748
|1.3544
|0.72
|5313.88
|1740
|2007.08.23 01:27
|close
|869
|0.03
|1.3544
|1.3745
|1.3534
|0.01
|5313.90
|1741
|2007.08.23 15:30
|sell
|871
|0.03
|1.3560
|1.3759
|1.3548
|1742
|2007.08.23 16:17
|t/p
|871
|0.03
|1.3548
|1.3759
|1.3548
|0.36
|5314.26
|1743
|2007.08.24 00:32
|sell
|872
|0.03
|1.3557
|1.3756
|1.3545
|1744
|2007.08.24 01:55
|sell
|873
|0.06
|1.3565
|1.3757
|1.3553
|1745
|2007.08.24 09:50
|sell
|874
|0.12
|1.3572
|1.3757
|1.3560
|1746
|2007.08.24 10:26
|sell
|875
|0.24
|1.3580
|1.3758
|1.3568
|1747
|2007.08.24 10:33
|sell
|876
|0.48
|1.3588
|1.3759
|1.3576
|1748
|2007.08.24 10:38
|sell
|877
|0.96
|1.3596
|1.3760
|1.3584
|1749
|2007.08.24 12:02
|close
|877
|0.96
|1.3588
|1.3760
|1.3584
|7.68
|5321.94
|1750
|2007.08.24 12:03
|close
|876
|0.48
|1.3587
|1.3759
|1.3576
|0.48
|5322.42
|1751
|2007.08.24 12:03
|close
|875
|0.24
|1.3588
|1.3758
|1.3568
|-1.92
|5320.50
|1752
|2007.08.24 12:03
|close
|874
|0.12
|1.3587
|1.3757
|1.3560
|-1.80
|5318.70
|1753
|2007.08.24 12:03
|close
|873
|0.06
|1.3588
|1.3757
|1.3553
|-1.38
|5317.32
|1754
|2007.08.24 12:03
|close
|872
|0.03
|1.3587
|1.3756
|1.3545
|-0.90
|5316.42
|1755
|2007.08.24 22:30
|sell
|878
|0.03
|1.3668
|1.3867
|1.3656
|1756
|2007.08.24 22:54
|sell
|879
|0.06
|1.3675
|1.3867
|1.3663
|1757
|2007.08.27 02:09
|sell
|880
|0.12
|1.3683
|1.3868
|1.3671
|1758
|2007.08.27 03:13
|close
|880
|0.12
|1.3673
|1.3868
|1.3671
|1.20
|5317.62
|1759
|2007.08.27 03:13
|close
|879
|0.06
|1.3674
|1.3867
|1.3663
|0.03
|5317.65
|1760
|2007.08.27 03:14
|close
|878
|0.03
|1.3673
|1.3867
|1.3656
|-0.17
|5317.48
|1761
|2007.08.27 20:31
|buy
|881
|0.03
|1.3653
|1.3454
|1.3665
|1762
|2007.08.27 22:21
|buy
|882
|0.06
|1.3645
|1.3453
|1.3657
|1763
|2007.08.28 00:37
|buy
|883
|0.12
|1.3637
|1.3452
|1.3649
|1764
|2007.08.28 02:53
|buy
|884
|0.24
|1.3629
|1.3451
|1.3641
|1765
|2007.08.28 08:18
|buy
|885
|0.48
|1.3621
|1.3450
|1.3633
|1766
|2007.08.28 08:35
|close
|885
|0.48
|1.3629
|1.3450
|1.3633
|3.84
|5321.32
|1767
|2007.08.28 08:35
|close
|884
|0.24
|1.3628
|1.3451
|1.3641
|-0.24
|5321.08
|1768
|2007.08.28 08:35
|close
|883
|0.12
|1.3627
|1.3452
|1.3649
|-1.20
|5319.88
|1769
|2007.08.28 08:36
|close
|882
|0.06
|1.3628
|1.3453
|1.3657
|-1.00
|5318.89
|1770
|2007.08.28 08:36
|close
|881
|0.03
|1.3629
|1.3454
|1.3665
|-0.71
|5318.18
|1771
|2007.08.28 09:30
|buy
|886
|0.03
|1.3645
|1.3446
|1.3657
|1772
|2007.08.28 12:00
|t/p
|886
|0.03
|1.3657
|1.3446
|1.3657
|0.36
|5318.54
|1773
|2007.08.28 16:00
|sell
|887
|0.03
|1.3649
|1.3848
|1.3637
|1774
|2007.08.28 17:04
|t/p
|887
|0.03
|1.3637
|1.3848
|1.3637
|0.36
|5318.90
|1775
|2007.08.29 06:00
|buy
|888
|0.03
|1.3588
|1.3389
|1.3600
|1776
|2007.08.29 06:16
|t/p
|888
|0.03
|1.3600
|1.3389
|1.3600
|0.36
|5319.26
|1777
|2007.08.29 21:00
|sell
|889
|0.03
|1.3659
|1.3858
|1.3647
|1778
|2007.08.29 21:58
|sell
|890
|0.06
|1.3667
|1.3859
|1.3655
|1779
|2007.08.29 22:20
|sell
|891
|0.12
|1.3674
|1.3859
|1.3662
|1780
|2007.08.30 01:05
|close
|891
|0.12
|1.3665
|1.3859
|1.3662
|0.90
|5320.16
|1781
|2007.08.30 01:05
|close
|890
|0.06
|1.3666
|1.3859
|1.3655
|-0.03
|5320.13
|1782
|2007.08.30 01:06
|close
|889
|0.03
|1.3667
|1.3858
|1.3647
|-0.29
|5319.84
|1783
|2007.08.30 16:00
|buy
|892
|0.03
|1.3622
|1.3423
|1.3634
|1784
|2007.08.30 16:26
|t/p
|892
|0.03
|1.3634
|1.3423
|1.3634
|0.36
|5320.20
|1785
|2007.08.31 01:00
|buy
|893
|0.03
|1.3644
|1.3445
|1.3656
|1786
|2007.08.31 01:52
|t/p
|893
|0.03
|1.3656
|1.3445
|1.3656
|0.36
|5320.56
|1787
|2007.08.31 07:00
|sell
|894
|0.03
|1.3657
|1.3856
|1.3645
|1788
|2007.08.31 07:48
|sell
|895
|0.06
|1.3665
|1.3857
|1.3653
|1789
|2007.08.31 08:37
|sell
|896
|0.12
|1.3673
|1.3858
|1.3661
|1790
|2007.08.31 09:06
|close
|896
|0.12
|1.3663
|1.3858
|1.3661
|1.20
|5321.76
|1791
|2007.08.31 09:06
|close
|895
|0.06
|1.3663
|1.3857
|1.3653
|0.12
|5321.88
|1792
|2007.08.31 09:06
|close
|894
|0.03
|1.3664
|1.3856
|1.3645
|-0.21
|5321.67
|1793
|2007.08.31 16:30
|sell
|897
|0.03
|1.3639
|1.3838
|1.3627
|1794
|2007.08.31 17:10
|t/p
|897
|0.03
|1.3627
|1.3838
|1.3627
|0.36
|5322.03
|1795
|2007.09.03 01:00
|buy
|898
|0.03
|1.3633
|1.3434
|1.3645
|1796
|2007.09.03 07:44
|t/p
|898
|0.03
|1.3645
|1.3434
|1.3645
|0.36
|5322.39
|1797
|2007.09.03 13:00
|sell
|899
|0.03
|1.3635
|1.3834
|1.3623
|1798
|2007.09.03 16:51
|t/p
|899
|0.03
|1.3623
|1.3834
|1.3623
|0.36
|5322.75
|1799
|2007.09.03 20:31
|buy
|900
|0.03
|1.3622
|1.3423
|1.3634
|1800
|2007.09.03 22:03
|buy
|901
|0.06
|1.3614
|1.3422
|1.3626
|1801
|2007.09.04 09:20
|buy
|902
|0.12
|1.3606
|1.3421
|1.3618
|1802
|2007.09.04 09:30
|close
|902
|0.12
|1.3616
|1.3421
|1.3618
|1.20
|5323.95
|1803
|2007.09.04 09:30
|close
|901
|0.06
|1.3615
|1.3422
|1.3626
|0.08
|5324.04
|1804
|2007.09.04 09:30
|close
|900
|0.03
|1.3616
|1.3423
|1.3634
|-0.17
|5323.87
|1805
|2007.09.04 17:30
|buy
|903
|0.03
|1.3598
|1.3399
|1.3610
|1806
|2007.09.04 18:19
|t/p
|903
|0.03
|1.3610
|1.3399
|1.3610
|0.36
|5324.23
|1807
|2007.09.05 06:00
|sell
|904
|0.03
|1.3616
|1.3815
|1.3604
|1808
|2007.09.05 06:30
|t/p
|904
|0.03
|1.3604
|1.3815
|1.3604
|0.36
|5324.59
|1809
|2007.09.05 12:32
|buy
|905
|0.03
|1.3592
|1.3393
|1.3604
|1810
|2007.09.05 13:29
|buy
|906
|0.06
|1.3584
|1.3392
|1.3596
|1811
|2007.09.05 15:14
|buy
|907
|0.12
|1.3576
|1.3391
|1.3588
|1812
|2007.09.05 15:21
|close
|907
|0.12
|1.3586
|1.3391
|1.3588
|1.20
|5325.79
|1813
|2007.09.05 15:21
|close
|906
|0.06
|1.3586
|1.3392
|1.3596
|0.12
|5325.91
|1814
|2007.09.05 15:21
|close
|905
|0.03
|1.3585
|1.3393
|1.3604
|-0.21
|5325.70
|1815
|2007.09.05 22:31
|sell
|908
|0.03
|1.3655
|1.3854
|1.3643
|1816
|2007.09.05 22:55
|t/p
|908
|0.03
|1.3643
|1.3854
|1.3643
|0.36
|5326.06
|1817
|2007.09.06 21:00
|sell
|909
|0.03
|1.3684
|1.3883
|1.3672
|1818
|2007.09.06 22:43
|sell
|910
|0.06
|1.3692
|1.3884
|1.3680
|1819
|2007.09.07 03:26
|t/p
|910
|0.06
|1.3680
|1.3884
|1.3680
|0.69
|5326.75
|1820
|2007.09.07 03:26
|close
|909
|0.03
|1.3680
|1.3883
|1.3672
|0.10
|5326.85
|1821
|2007.09.07 10:00
|buy
|911
|0.03
|1.3678
|1.3479
|1.3690
|1822
|2007.09.07 10:52
|t/p
|911
|0.03
|1.3690
|1.3479
|1.3690
|0.36
|5327.21
|1823
|2007.09.07 20:30
|sell
|912
|0.03
|1.3769
|1.3968
|1.3757
|1824
|2007.09.10 00:01
|sell
|913
|0.06
|1.3780
|1.3972
|1.3768
|1825
|2007.09.10 08:54
|sell
|914
|0.12
|1.3788
|1.3973
|1.3776
|1826
|2007.09.10 09:01
|close
|914
|0.12
|1.3778
|1.3973
|1.3776
|1.20
|5328.41
|1827
|2007.09.10 09:01
|close
|913
|0.06
|1.3779
|1.3972
|1.3768
|0.06
|5328.47
|1828
|2007.09.10 09:01
|close
|912
|0.03
|1.3779
|1.3968
|1.3757
|-0.32
|5328.16
|1829
|2007.09.10 16:30
|sell
|915
|0.03
|1.3786
|1.3985
|1.3774
|1830
|2007.09.10 17:00
|sell
|916
|0.06
|1.3794
|1.3986
|1.3782
|1831
|2007.09.10 17:13
|t/p
|916
|0.06
|1.3782
|1.3986
|1.3782
|0.72
|5328.88
|1832
|2007.09.10 17:13
|close
|915
|0.03
|1.3782
|1.3985
|1.3774
|0.12
|5329.00
|1833
|2007.09.10 21:30
|sell
|917
|0.03
|1.3798
|1.3997
|1.3786
|1834
|2007.09.10 23:32
|sell
|918
|0.06
|1.3806
|1.3998
|1.3794
|1835
|2007.09.11 01:55
|t/p
|918
|0.06
|1.3794
|1.3998
|1.3794
|0.69
|5329.69
|1836
|2007.09.11 01:55
|close
|917
|0.03
|1.3794
|1.3997
|1.3786
|0.10
|5329.79
|1837
|2007.09.11 19:00
|sell
|919
|0.03
|1.3829
|1.4028
|1.3817
|1838
|2007.09.11 22:09
|sell
|920
|0.06
|1.3837
|1.4029
|1.3825
|1839
|2007.09.12 06:51
|sell
|921
|0.12
|1.3845
|1.4030
|1.3833
|1840
|2007.09.12 07:21
|sell
|922
|0.24
|1.3854
|1.4032
|1.3842
|1841
|2007.09.12 07:21
|sell
|923
|0.48
|1.3863
|1.4034
|1.3851
|1842
|2007.09.12 07:22
|sell
|924
|0.96
|1.3870
|1.4034
|1.3858
|1843
|2007.09.12 08:00
|close
|924
|0.96
|1.3862
|1.4034
|1.3858
|7.68
|5337.47
|1844
|2007.09.12 08:00
|close
|923
|0.48
|1.3863
|1.4034
|1.3851
|0.00
|5337.47
|1845
|2007.09.12 08:00
|close
|922
|0.24
|1.3862
|1.4032
|1.3842
|-1.92
|5335.55
|1846
|2007.09.12 08:00
|close
|921
|0.12
|1.3864
|1.4030
|1.3833
|-2.28
|5333.27
|1847
|2007.09.12 08:00
|close
|920
|0.06
|1.3863
|1.4029
|1.3825
|-1.59
|5331.68
|1848
|2007.09.12 08:00
|close
|919
|0.03
|1.3864
|1.4028
|1.3817
|-1.07
|5330.62
|1849
|2007.09.12 10:30
|sell
|925
|0.03
|1.3845
|1.4044
|1.3833
|1850
|2007.09.12 10:45
|sell
|926
|0.06
|1.3853
|1.4045
|1.3841
|1851
|2007.09.12 10:50
|sell
|927
|0.12
|1.3860
|1.4045
|1.3848
|1852
|2007.09.12 12:36
|sell
|928
|0.24
|1.3868
|1.4046
|1.3856
|1853
|2007.09.12 12:48
|sell
|929
|0.48
|1.3875
|1.4046
|1.3863
|1854
|2007.09.12 13:13
|sell
|930
|0.96
|1.3883
|1.4047
|1.3871
|1855
|2007.09.12 15:13
|close
|930
|0.96
|1.3875
|1.4047
|1.3871
|7.68
|5338.30
|1856
|2007.09.12 15:13
|close
|929
|0.48
|1.3876
|1.4046
|1.3863
|-0.48
|5337.82
|1857
|2007.09.12 15:13
|close
|928
|0.24
|1.3876
|1.4046
|1.3856
|-1.92
|5335.90
|1858
|2007.09.12 15:14
|close
|927
|0.12
|1.3875
|1.4045
|1.3848
|-1.80
|5334.10
|1859
|2007.09.12 15:14
|close
|926
|0.06
|1.3877
|1.4045
|1.3841
|-1.44
|5332.66
|1860
|2007.09.12 15:14
|close
|925
|0.03
|1.3876
|1.4044
|1.3833
|-0.93
|5331.73
|1861
|2007.09.12 16:31
|sell
|931
|0.03
|1.3874
|1.4073
|1.3862
|1862
|2007.09.12 16:33
|sell
|932
|0.06
|1.3883
|1.4075
|1.3871
|1863
|2007.09.12 16:40
|sell
|933
|0.12
|1.3890
|1.4075
|1.3878
|1864
|2007.09.12 16:52
|close
|933
|0.12
|1.3880
|1.4075
|1.3878
|1.20
|5332.93
|1865
|2007.09.12 16:52
|close
|932
|0.06
|1.3881
|1.4075
|1.3871
|0.12
|5333.05
|1866
|2007.09.12 16:52
|close
|931
|0.03
|1.3880
|1.4073
|1.3862
|-0.18
|5332.87
|1867
|2007.09.12 22:00
|sell
|934
|0.03
|1.3904
|1.4103
|1.3892
|1868
|2007.09.13 02:14
|t/p
|934
|0.03
|1.3892
|1.4103
|1.3892
|0.31
|5333.18
|1869
|2007.09.13 13:00
|sell
|935
|0.03
|1.3884
|1.4083
|1.3872
|1870
|2007.09.13 13:15
|sell
|936
|0.06
|1.3893
|1.4085
|1.3881
|1871
|2007.09.13 14:03
|sell
|937
|0.12
|1.3900
|1.4085
|1.3888
|1872
|2007.09.13 14:31
|close
|937
|0.12
|1.3890
|1.4085
|1.3888
|1.20
|5334.38
|1873
|2007.09.13 14:31
|close
|936
|0.06
|1.3891
|1.4085
|1.3881
|0.12
|5334.50
|1874
|2007.09.13 14:31
|close
|935
|0.03
|1.3887
|1.4083
|1.3872
|-0.09
|5334.41
|1875
|2007.09.13 19:00
|buy
|938
|0.03
|1.3897
|1.3698
|1.3909
|1876
|2007.09.13 20:25
|buy
|939
|0.06
|1.3889
|1.3697
|1.3901
|1877
|2007.09.13 20:25
|buy
|940
|0.12
|1.3881
|1.3696
|1.3893
|1878
|2007.09.13 23:21
|buy
|941
|0.24
|1.3873
|1.3695
|1.3885
|1879
|2007.09.13 23:53
|buy
|942
|0.48
|1.3866
|1.3695
|1.3878
|1880
|2007.09.14 00:28
|close
|942
|0.48
|1.3874
|1.3695
|1.3878
|4.02
|5338.43
|1881
|2007.09.14 00:29
|close
|941
|0.24
|1.3873
|1.3695
|1.3885
|0.09
|5338.53
|1882
|2007.09.14 00:29
|close
|940
|0.12
|1.3874
|1.3696
|1.3893
|-0.79
|5337.73
|1883
|2007.09.14 00:30
|close
|939
|0.06
|1.3872
|1.3697
|1.3901
|-1.00
|5336.73
|1884
|2007.09.14 00:31
|close
|938
|0.03
|1.3870
|1.3698
|1.3909
|-0.80
|5335.94
|1885
|2007.09.14 03:30
|buy
|943
|0.03
|1.3877
|1.3678
|1.3889
|1886
|2007.09.14 05:19
|buy
|944
|0.06
|1.3869
|1.3677
|1.3881
|1887
|2007.09.14 08:53
|t/p
|944
|0.06
|1.3881
|1.3677
|1.3881
|0.72
|5336.66
|1888
|2007.09.14 08:53
|close
|943
|0.03
|1.3881
|1.3678
|1.3889
|0.12
|5336.78
|1889
|2007.09.14 16:00
|buy
|945
|0.03
|1.3883
|1.3684
|1.3895
|1890
|2007.09.14 16:00
|buy
|946
|0.06
|1.3876
|1.3684
|1.3888
|1891
|2007.09.14 16:10
|buy
|947
|0.12
|1.3868
|1.3683
|1.3880
|1892
|2007.09.14 16:12
|buy
|948
|0.24
|1.3859
|1.3681
|1.3871
|1893
|2007.09.14 16:20
|buy
|949
|0.48
|1.3851
|1.3680
|1.3863
|1894
|2007.09.14 16:26
|close
|949
|0.48
|1.3859
|1.3680
|1.3863
|3.84
|5340.62
|1895
|2007.09.14 16:26
|close
|948
|0.24
|1.3858
|1.3681
|1.3871
|-0.24
|5340.38
|1896
|2007.09.14 16:26
|close
|947
|0.12
|1.3859
|1.3683
|1.3880
|-1.08
|5339.30
|1897
|2007.09.14 16:26
|close
|946
|0.06
|1.3858
|1.3684
|1.3888
|-1.08
|5338.22
|1898
|2007.09.14 16:26
|close
|945
|0.03
|1.3859
|1.3684
|1.3895
|-0.72
|5337.50
|1899
|2007.09.14 20:30
|buy
|950
|0.03
|1.3877
|1.3678
|1.3889
|1900
|2007.09.17 00:18
|buy
|951
|0.06
|1.3869
|1.3677
|1.3881
|1901
|2007.09.17 01:24
|buy
|952
|0.12
|1.3861
|1.3676
|1.3873
|1902
|2007.09.17 03:20
|close
|952
|0.12
|1.3871
|1.3676
|1.3873
|1.20
|5338.70
|1903
|2007.09.17 03:23
|close
|951
|0.06
|1.3870
|1.3677
|1.3881
|0.06
|5338.76
|1904
|2007.09.17 03:24
|close
|950
|0.03
|1.3871
|1.3678
|1.3889
|-0.17
|5338.59
|1905
|2007.09.17 04:00
|buy
|953
|0.03
|1.3874
|1.3675
|1.3886
|1906
|2007.09.17 08:27
|t/p
|953
|0.03
|1.3886
|1.3675
|1.3886
|0.36
|5338.95
|1907
|2007.09.17 09:30
|sell
|954
|0.03
|1.3857
|1.4056
|1.3845
|1908
|2007.09.17 09:46
|sell
|955
|0.06
|1.3865
|1.4057
|1.3853
|1909
|2007.09.17 10:13
|sell
|956
|0.12
|1.3873
|1.4058
|1.3861
|1910
|2007.09.17 11:50
|close
|956
|0.12
|1.3863
|1.4058
|1.3861
|1.20
|5340.15
|1911
|2007.09.17 11:50
|close
|955
|0.06
|1.3864
|1.4057
|1.3853
|0.06
|5340.21
|1912
|2007.09.17 11:50
|close
|954
|0.03
|1.3863
|1.4056
|1.3845
|-0.18
|5340.03
|1913
|2007.09.17 17:00
|sell
|957
|0.03
|1.3867
|1.4066
|1.3855
|1914
|2007.09.17 17:52
|t/p
|957
|0.03
|1.3855
|1.4066
|1.3855
|0.36
|5340.39
|1915
|2007.09.17 22:00
|buy
|958
|0.03
|1.3869
|1.3670
|1.3881
|1916
|2007.09.17 23:51
|buy
|959
|0.06
|1.3861
|1.3669
|1.3873
|1917
|2007.09.18 07:55
|buy
|960
|0.12
|1.3852
|1.3667
|1.3864
|1918
|2007.09.18 08:20
|buy
|961
|0.24
|1.3843
|1.3665
|1.3855
|1919
|2007.09.18 08:20
|buy
|962
|0.48
|1.3835
|1.3664
|1.3847
|1920
|2007.09.18 08:51
|close
|962
|0.48
|1.3845
|1.3664
|1.3847
|4.80
|5345.19
|1921
|2007.09.18 08:51
|close
|961
|0.24
|1.3844
|1.3665
|1.3855
|0.24
|5345.43
|1922
|2007.09.18 08:51
|close
|960
|0.12
|1.3846
|1.3667
|1.3864
|-0.72
|5344.71
|1923
|2007.09.18 08:51
|close
|959
|0.06
|1.3845
|1.3669
|1.3873
|-0.94
|5343.77
|1924
|2007.09.18 08:51
|close
|958
|0.03
|1.3846
|1.3670
|1.3881
|-0.68
|5343.09
|1925
|2007.09.18 11:00
|buy
|963
|0.03
|1.3862
|1.3663
|1.3874
|1926
|2007.09.18 14:11
|t/p
|963
|0.03
|1.3874
|1.3663
|1.3874
|0.36
|5343.45
|1927
|2007.09.18 18:30
|sell
|964
|0.03
|1.3873
|1.4072
|1.3861
|1928
|2007.09.18 19:25
|sell
|965
|0.06
|1.3881
|1.4073
|1.3869
|1929
|2007.09.18 19:34
|sell
|966
|0.12
|1.3891
|1.4076
|1.3879
|1930
|2007.09.18 20:14
|sell
|967
|0.24
|1.3898
|1.4076
|1.3886
|1931
|2007.09.18 20:15
|sell
|968
|0.48
|1.3914
|1.4085
|1.3902
|1932
|2007.09.18 20:15
|sell
|969
|0.96
|1.3923
|1.4087
|1.3911
|1933
|2007.09.18 20:16
|sell
|970
|1.92
|1.3931
|1.4088
|1.3919
|1934
|2007.09.18 20:20
|close
|970
|1.92
|1.3921
|1.4088
|1.3919
|19.20
|5362.65
|1935
|2007.09.18 20:20
|close
|969
|0.96
|1.3921
|1.4087
|1.3911
|1.92
|5364.57
|1936
|2007.09.18 20:20
|close
|968
|0.48
|1.3920
|1.4085
|1.3902
|-2.88
|5361.69
|1937
|2007.09.18 20:20
|close
|967
|0.24
|1.3921
|1.4076
|1.3886
|-5.52
|5356.17
|1938
|2007.09.18 20:20
|close
|966
|0.12
|1.3922
|1.4076
|1.3879
|-3.72
|5352.45
|1939
|2007.09.18 20:20
|close
|965
|0.06
|1.3920
|1.4073
|1.3869
|-2.34
|5350.11
|1940
|2007.09.18 20:20
|close
|964
|0.03
|1.3918
|1.4072
|1.3861
|-1.35
|5348.76
|1941
|2007.09.19 02:00
|sell
|971
|0.03
|1.3973
|1.4172
|1.3961
|1942
|2007.09.19 07:12
|sell
|972
|0.06
|1.3981
|1.4173
|1.3969
|1943
|2007.09.19 09:36
|t/p
|972
|0.06
|1.3969
|1.4173
|1.3969
|0.72
|5349.48
|1944
|2007.09.19 09:36
|close
|971
|0.03
|1.3968
|1.4172
|1.3961
|0.15
|5349.63
|1945
|2007.09.20 00:03
|buy
|973
|0.03
|1.3967
|1.3768
|1.3979
|1946
|2007.09.20 07:48
|t/p
|973
|0.03
|1.3979
|1.3768
|1.3979
|0.36
|5349.99
|1947
|2007.09.20 14:00
|sell
|974
|0.03
|1.4034
|1.4233
|1.4022
|1948
|2007.09.20 14:01
|sell
|975
|0.06
|1.4041
|1.4233
|1.4029
|1949
|2007.09.20 14:05
|sell
|976
|0.12
|1.4048
|1.4233
|1.4036
|1950
|2007.09.20 14:11
|close
|976
|0.12
|1.4039
|1.4233
|1.4036
|1.08
|5351.07
|1951
|2007.09.20 14:11
|close
|975
|0.06
|1.4040
|1.4233
|1.4029
|0.06
|5351.13
|1952
|2007.09.20 14:11
|close
|974
|0.03
|1.4039
|1.4233
|1.4022
|-0.15
|5350.98
|1953
|2007.09.20 20:30
|sell
|977
|0.03
|1.4067
|1.4266
|1.4055
|1954
|2007.09.20 20:35
|sell
|978
|0.06
|1.4075
|1.4267
|1.4063
|1955
|2007.09.20 20:42
|sell
|979
|0.12
|1.4083
|1.4268
|1.4071
|1956
|2007.09.20 21:04
|close
|979
|0.12
|1.4073
|1.4268
|1.4071
|1.20
|5352.18
|1957
|2007.09.20 21:04
|close
|978
|0.06
|1.4074
|1.4267
|1.4063
|0.06
|5352.24
|1958
|2007.09.20 21:05
|close
|977
|0.03
|1.4073
|1.4266
|1.4055
|-0.18
|5352.06
|1959
|2007.09.21 10:00
|sell
|980
|0.03
|1.4084
|1.4283
|1.4072
|1960
|2007.09.21 10:27
|t/p
|980
|0.03
|1.4072
|1.4283
|1.4072
|0.36
|5352.42
|1961
|2007.09.21 16:00
|buy
|981
|0.03
|1.4078
|1.3879
|1.4090
|1962
|2007.09.21 16:10
|t/p
|981
|0.03
|1.4090
|1.3879
|1.4090
|0.36
|5352.78
|1963
|2007.09.24 07:03
|sell
|982
|0.03
|1.4101
|1.4300
|1.4089
|1964
|2007.09.24 07:55
|sell
|983
|0.06
|1.4109
|1.4301
|1.4097
|1965
|2007.09.24 07:59
|sell
|984
|0.12
|1.4116
|1.4301
|1.4104
|1966
|2007.09.24 08:02
|sell
|985
|0.24
|1.4124
|1.4302
|1.4112
|1967
|2007.09.24 08:35
|close
|985
|0.24
|1.4116
|1.4302
|1.4112
|1.92
|5354.70
|1968
|2007.09.24 08:35
|close
|984
|0.12
|1.4115
|1.4301
|1.4104
|0.12
|5354.82
|1969
|2007.09.24 08:35
|close
|983
|0.06
|1.4114
|1.4301
|1.4097
|-0.30
|5354.52
|1970
|2007.09.24 08:35
|close
|982
|0.03
|1.4115
|1.4300
|1.4089
|-0.42
|5354.10
|1971
|2007.09.24 11:00
|sell
|986
|0.03
|1.4100
|1.4299
|1.4088
|1972
|2007.09.24 11:35
|sell
|987
|0.06
|1.4108
|1.4300
|1.4096
|1973
|2007.09.24 12:29
|sell
|988
|0.12
|1.4115
|1.4300
|1.4103
|1974
|2007.09.24 13:25
|close
|988
|0.12
|1.4106
|1.4300
|1.4103
|1.08
|5355.18
|1975
|2007.09.24 13:25
|close
|987
|0.06
|1.4107
|1.4300
|1.4096
|0.06
|5355.24
|1976
|2007.09.24 13:25
|close
|986
|0.03
|1.4106
|1.4299
|1.4088
|-0.18
|5355.06
|1977
|2007.09.24 23:30
|buy
|989
|0.03
|1.4087
|1.3888
|1.4099
|1978
|2007.09.24 23:58
|buy
|990
|0.06
|1.4079
|1.3887
|1.4091
|1979
|2007.09.25 01:29
|buy
|991
|0.12
|1.4071
|1.3886
|1.4083
|1980
|2007.09.25 03:36
|close
|991
|0.12
|1.4081
|1.3886
|1.4083
|1.20
|5356.26
|1981
|2007.09.25 03:36
|close
|990
|0.06
|1.4082
|1.3887
|1.4091
|0.20
|5356.47
|1982
|2007.09.25 03:37
|close
|989
|0.03
|1.4084
|1.3888
|1.4099
|-0.08
|5356.39
|1983
|2007.09.25 04:00
|buy
|992
|0.03
|1.4079
|1.3880
|1.4091
|1984
|2007.09.25 04:40
|buy
|993
|0.06
|1.4070
|1.3878
|1.4082
|1985
|2007.09.25 05:23
|t/p
|993
|0.06
|1.4082
|1.3878
|1.4082
|0.72
|5357.11
|1986
|2007.09.25 05:23
|close
|992
|0.03
|1.4082
|1.3880
|1.4091
|0.09
|5357.20
|1987
|2007.09.25 22:34
|sell
|994
|0.03
|1.4135
|1.4334
|1.4123
|1988
|2007.09.25 23:21
|sell
|995
|0.06
|1.4143
|1.4335
|1.4131
|1989
|2007.09.26 01:14
|sell
|996
|0.12
|1.4151
|1.4336
|1.4139
|1990
|2007.09.26 01:22
|sell
|997
|0.24
|1.4160
|1.4338
|1.4148
|1991
|2007.09.26 01:55
|close
|997
|0.24
|1.4150
|1.4338
|1.4148
|2.40
|5359.60
|1992
|2007.09.26 01:55
|close
|996
|0.12
|1.4151
|1.4336
|1.4139
|0.00
|5359.60
|1993
|2007.09.26 01:55
|close
|995
|0.06
|1.4148
|1.4335
|1.4131
|-0.33
|5359.27
|1994
|2007.09.26 01:55
|close
|994
|0.03
|1.4149
|1.4334
|1.4123
|-0.44
|5358.83
|1995
|2007.09.26 14:30
|buy
|998
|0.03
|1.4140
|1.3941
|1.4152
|1996
|2007.09.26 14:33
|buy
|999
|0.06
|1.4133
|1.3941
|1.4145
|1997
|2007.09.26 14:36
|buy
|1000
|0.12
|1.4125
|1.3940
|1.4137
|1998
|2007.09.26 17:04
|buy
|1001
|0.24
|1.4117
|1.3939
|1.4129
|1999
|2007.09.26 17:40
|close
|1001
|0.24
|1.4126
|1.3939
|1.4129
|2.16
|5360.99
|2000
|2007.09.26 17:40
|close
|1000
|0.12
|1.4125
|1.3940
|1.4137
|0.00
|5360.99
|2001
|2007.09.26 17:41
|close
|999
|0.06
|1.4126
|1.3941
|1.4145
|-0.42
|5360.57
|2002
|2007.09.26 17:43
|close
|998
|0.03
|1.4125
|1.3941
|1.4152
|-0.45
|5360.12
|2003
|2007.09.26 20:33
|buy
|1002
|0.03
|1.4131
|1.3932
|1.4143
|2004
|2007.09.27 05:08
|t/p
|1002
|0.03
|1.4143
|1.3932
|1.4143
|0.39
|5360.52
|2005
|2007.09.27 11:00
|sell
|1003
|0.03
|1.4139
|1.4338
|1.4127
|2006
|2007.09.27 11:17
|sell
|1004
|0.06
|1.4147
|1.4339
|1.4135
|2007
|2007.09.27 12:02
|sell
|1005
|0.12
|1.4155
|1.4340
|1.4143
|2008
|2007.09.27 13:12
|sell
|1006
|0.24
|1.4163
|1.4341
|1.4151
|2009
|2007.09.27 13:24
|sell
|1007
|0.48
|1.4171
|1.4342
|1.4159
|2010
|2007.09.27 14:16
|sell
|1008
|0.96
|1.4180
|1.4344
|1.4168
|2011
|2007.09.27 14:24
|sell
|1009
|1.92
|1.4187
|1.4344
|1.4175
|2012
|2007.09.27 14:29
|close
|1009
|1.92
|1.4179
|1.4344
|1.4175
|15.36
|5375.88
|2013
|2007.09.27 14:29
|close
|1008
|0.96
|1.4178
|1.4344
|1.4168
|1.92
|5377.80
|2014
|2007.09.27 14:29
|close
|1007
|0.48
|1.4178
|1.4342
|1.4159
|-3.36
|5374.44
|2015
|2007.09.27 14:29
|close
|1006
|0.24
|1.4179
|1.4341
|1.4151
|-3.84
|5370.60
|2016
|2007.09.27 14:29
|close
|1005
|0.12
|1.4180
|1.4340
|1.4143
|-3.00
|5367.60
|2017
|2007.09.27 14:29
|close
|1004
|0.06
|1.4179
|1.4339
|1.4135
|-1.92
|5365.68
|2018
|2007.09.27 14:29
|close
|1003
|0.03
|1.4180
|1.4338
|1.4127
|-1.23
|5364.45
|2019
|2007.09.27 17:00
|sell
|1010
|0.03
|1.4150
|1.4349
|1.4138
|2020
|2007.09.27 17:50
|t/p
|1010
|0.03
|1.4138
|1.4349
|1.4138
|0.36
|5364.81
|2021
|2007.09.28 08:00
|sell
|1011
|0.03
|1.4162
|1.4361
|1.4150
|2022
|2007.09.28 08:31
|sell
|1012
|0.06
|1.4170
|1.4362
|1.4158
|2023
|2007.09.28 09:30
|sell
|1013
|0.12
|1.4177
|1.4362
|1.4165
|2024
|2007.09.28 09:58
|close
|1013
|0.12
|1.4168
|1.4362
|1.4165
|1.08
|5365.89
|2025
|2007.09.28 09:59
|close
|1012
|0.06
|1.4167
|1.4362
|1.4158
|0.18
|5366.07
|2026
|2007.09.28 09:59
|close
|1011
|0.03
|1.4170
|1.4361
|1.4150
|-0.24
|5365.83
|2027
|2007.10.01 01:00
|sell
|1014
|0.03
|1.4267
|1.4466
|1.4255
|2028
|2007.10.01 01:50
|sell
|1015
|0.06
|1.4274
|1.4466
|1.4262
|2029
|2007.10.01 04:28
|t/p
|1015
|0.06
|1.4262
|1.4466
|1.4262
|0.72
|5366.55
|2030
|2007.10.01 04:28
|close
|1014
|0.03
|1.4262
|1.4466
|1.4255
|0.15
|5366.70
|2031
|2007.10.01 17:00
|buy
|1016
|0.03
|1.4241
|1.4042
|1.4253
|2032
|2007.10.01 17:30
|buy
|1017
|0.06
|1.4233
|1.4041
|1.4245
|2033
|2007.10.01 18:02
|buy
|1018
|0.12
|1.4225
|1.4040
|1.4237
|2034
|2007.10.01 19:19
|close
|1018
|0.12
|1.4237
|1.4040
|1.4237
|1.44
|5368.14
|2035
|2007.10.01 19:19
|close
|1017
|0.06
|1.4236
|1.4041
|1.4245
|0.18
|5368.32
|2036
|2007.10.01 19:19
|close
|1016
|0.03
|1.4237
|1.4042
|1.4253
|-0.12
|5368.20
|2037
|2007.10.02 16:00
|buy
|1019
|0.03
|1.4177
|1.3978
|1.4189
|2038
|2007.10.02 16:03
|buy
|1020
|0.06
|1.4169
|1.3977
|1.4181
|2039
|2007.10.02 16:09
|buy
|1021
|0.12
|1.4161
|1.3976
|1.4173
|2040
|2007.10.02 16:13
|buy
|1022
|0.24
|1.4153
|1.3975
|1.4165
|2041
|2007.10.02 16:34
|close
|1022
|0.24
|1.4162
|1.3975
|1.4165
|2.16
|5370.36
|2042
|2007.10.02 16:34
|close
|1021
|0.12
|1.4161
|1.3976
|1.4173
|0.00
|5370.36
|2043
|2007.10.02 16:34
|close
|1020
|0.06
|1.4163
|1.3977
|1.4181
|-0.36
|5370.00
|2044
|2007.10.02 16:34
|close
|1019
|0.03
|1.4163
|1.3978
|1.4189
|-0.42
|5369.58
|2045
|2007.10.03 16:30
|sell
|1023
|0.03
|1.4162
|1.4361
|1.4150
|2046
|2007.10.03 16:42
|t/p
|1023
|0.03
|1.4150
|1.4361
|1.4150
|0.36
|5369.94
|2047
|2007.10.04 01:00
|buy
|1024
|0.03
|1.4099
|1.3900
|1.4111
|2048
|2007.10.04 05:43
|buy
|1025
|0.06
|1.4091
|1.3899
|1.4103
|2049
|2007.10.04 06:37
|buy
|1026
|0.12
|1.4083
|1.3898
|1.4095
|2050
|2007.10.04 06:52
|close
|1026
|0.12
|1.4093
|1.3898
|1.4095
|1.20
|5371.14
|2051
|2007.10.04 06:52
|close
|1025
|0.06
|1.4094
|1.3899
|1.4103
|0.18
|5371.32
|2052
|2007.10.04 06:53
|close
|1024
|0.03
|1.4095
|1.3900
|1.4111
|-0.12
|5371.20
|2053
|2007.10.04 21:30
|sell
|1027
|0.03
|1.4120
|1.4319
|1.4108
|2054
|2007.10.04 21:33
|sell
|1028
|0.06
|1.4127
|1.4319
|1.4115
|2055
|2007.10.04 21:45
|sell
|1029
|0.12
|1.4135
|1.4320
|1.4123
|2056
|2007.10.05 08:06
|close
|1029
|0.12
|1.4125
|1.4320
|1.4123
|1.14
|5372.34
|2057
|2007.10.05 08:06
|close
|1028
|0.06
|1.4125
|1.4319
|1.4115
|0.09
|5372.43
|2058
|2007.10.05 08:07
|close
|1027
|0.03
|1.4124
|1.4319
|1.4108
|-0.14
|5372.29
|2059
|2007.10.05 13:31
|buy
|1030
|0.03
|1.4126
|1.3927
|1.4138
|2060
|2007.10.05 13:52
|t/p
|1030
|0.03
|1.4138
|1.3927
|1.4138
|0.36
|5372.65
|2061
|2007.10.05 16:30
|buy
|1031
|0.03
|1.4145
|1.3946
|1.4157
|2062
|2007.10.05 16:40
|buy
|1032
|0.06
|1.4137
|1.3945
|1.4149
|2063
|2007.10.05 17:02
|t/p
|1032
|0.06
|1.4149
|1.3945
|1.4149
|0.72
|5373.37
|2064
|2007.10.05 17:02
|close
|1031
|0.03
|1.4150
|1.3946
|1.4157
|0.15
|5373.52
|2065
|2007.10.05 22:00
|sell
|1033
|0.03
|1.4134
|1.4333
|1.4122
|2066
|2007.10.08 00:00
|sell
|1034
|0.06
|1.4149
|1.4341
|1.4137
|2067
|2007.10.08 02:20
|t/p
|1034
|0.06
|1.4137
|1.4341
|1.4137
|0.72
|5374.24
|2068
|2007.10.08 02:20
|close
|1033
|0.03
|1.4136
|1.4333
|1.4122
|-0.08
|5374.17
|2069
|2007.10.08 03:00
|sell
|1035
|0.03
|1.4137
|1.4336
|1.4125
|2070
|2007.10.08 08:10
|t/p
|1035
|0.03
|1.4125
|1.4336
|1.4125
|0.36
|5374.53
|2071
|2007.10.08 15:32
|buy
|1036
|0.03
|1.4091
|1.3892
|1.4103
|2072
|2007.10.08 15:43
|buy
|1037
|0.06
|1.4083
|1.3891
|1.4095
|2073
|2007.10.08 15:52
|buy
|1038
|0.12
|1.4075
|1.3890
|1.4087
|2074
|2007.10.08 16:53
|buy
|1039
|0.24
|1.4065
|1.3887
|1.4077
|2075
|2007.10.08 17:44
|buy
|1040
|0.48
|1.4056
|1.3885
|1.4068
|2076
|2007.10.08 18:40
|buy
|1041
|0.96
|1.4048
|1.3884
|1.4060
|2077
|2007.10.08 19:46
|buy
|1042
|1.92
|1.4040
|1.3883
|1.4052
|2078
|2007.10.08 20:54
|close
|1042
|1.92
|1.4049
|1.3883
|1.4052
|17.28
|5391.81
|2079
|2007.10.08 20:55
|close
|1041
|0.96
|1.4048
|1.3884
|1.4060
|0.00
|5391.81
|2080
|2007.10.08 20:55
|close
|1040
|0.48
|1.4047
|1.3885
|1.4068
|-4.32
|5387.49
|2081
|2007.10.08 20:57
|close
|1039
|0.24
|1.4048
|1.3887
|1.4077
|-4.08
|5383.41
|2082
|2007.10.08 20:58
|close
|1038
|0.12
|1.4047
|1.3890
|1.4087
|-3.36
|5380.05
|2083
|2007.10.08 20:58
|close
|1037
|0.06
|1.4048
|1.3891
|1.4095
|-2.10
|5377.95
|2084
|2007.10.08 20:58
|close
|1036
|0.03
|1.4046
|1.3892
|1.4103
|-1.35
|5376.60
|2085
|2007.10.08 22:30
|buy
|1043
|0.03
|1.4044
|1.3845
|1.4056
|2086
|2007.10.08 23:04
|t/p
|1043
|0.03
|1.4056
|1.3845
|1.4056
|0.36
|5376.96
|2087
|2007.10.09 08:30
|buy
|1044
|0.03
|1.4033
|1.3834
|1.4045
|2088
|2007.10.09 08:58
|t/p
|1044
|0.03
|1.4045
|1.3834
|1.4045
|0.36
|5377.32
|2089
|2007.10.10 00:33
|sell
|1045
|0.03
|1.4100
|1.4299
|1.4088
|2090
|2007.10.10 01:33
|sell
|1046
|0.06
|1.4108
|1.4300
|1.4096
|2091
|2007.10.10 02:21
|sell
|1047
|0.12
|1.4116
|1.4301
|1.4104
|2092
|2007.10.10 02:31
|close
|1047
|0.12
|1.4106
|1.4301
|1.4104
|1.20
|5378.52
|2093
|2007.10.10 02:31
|close
|1046
|0.06
|1.4107
|1.4300
|1.4096
|0.06
|5378.58
|2094
|2007.10.10 02:31
|close
|1045
|0.03
|1.4107
|1.4299
|1.4088
|-0.21
|5378.37
|2095
|2007.10.10 18:00
|sell
|1048
|0.03
|1.4155
|1.4354
|1.4143
|2096
|2007.10.10 18:29
|t/p
|1048
|0.03
|1.4143
|1.4354
|1.4143
|0.36
|5378.73
|2097
|2007.10.11 14:00
|sell
|1049
|0.03
|1.4197
|1.4396
|1.4185
|2098
|2007.10.11 14:22
|t/p
|1049
|0.03
|1.4185
|1.4396
|1.4185
|0.36
|5379.09
|2099
|2007.10.11 20:30
|sell
|1050
|0.03
|1.4206
|1.4405
|1.4194
|2100
|2007.10.11 20:30
|sell
|1051
|0.06
|1.4215
|1.4407
|1.4203
|2101
|2007.10.11 21:08
|t/p
|1051
|0.06
|1.4203
|1.4407
|1.4203
|0.72
|5379.81
|2102
|2007.10.11 21:08
|close
|1050
|0.03
|1.4203
|1.4405
|1.4194
|0.09
|5379.90
|2103
|2007.10.12 11:00
|buy
|1052
|0.03
|1.4193
|1.3994
|1.4205
|2104
|2007.10.12 11:07
|buy
|1053
|0.06
|1.4186
|1.3994
|1.4198
|2105
|2007.10.12 11:46
|buy
|1054
|0.12
|1.4177
|1.3992
|1.4189
|2106
|2007.10.12 12:56
|close
|1054
|0.12
|1.4187
|1.3992
|1.4189
|1.20
|5381.10
|2107
|2007.10.12 12:56
|close
|1053
|0.06
|1.4186
|1.3994
|1.4198
|0.00
|5381.10
|2108
|2007.10.12 12:56
|close
|1052
|0.03
|1.4187
|1.3994
|1.4205
|-0.18
|5380.92
|2109
|2007.10.12 15:00
|buy
|1055
|0.03
|1.4197
|1.3998
|1.4209
|2110
|2007.10.12 15:03
|t/p
|1055
|0.03
|1.4209
|1.3998
|1.4209
|0.36
|5381.28
|2111
|2007.10.12 19:33
|buy
|1056
|0.03
|1.4179
|1.3980
|1.4191
|2112
|2007.10.12 21:25
|buy
|1057
|0.06
|1.4171
|1.3979
|1.4183
|2113
|2007.10.15 03:10
|buy
|1058
|0.12
|1.4163
|1.3978
|1.4175
|2114
|2007.10.15 06:14
|close
|1058
|0.12
|1.4173
|1.3978
|1.4175
|1.20
|5382.48
|2115
|2007.10.15 06:14
|close
|1057
|0.06
|1.4171
|1.3979
|1.4183
|0.02
|5382.50
|2116
|2007.10.15 06:14
|close
|1056
|0.03
|1.4172
|1.3980
|1.4191
|-0.20
|5382.30
|2117
|2007.10.15 06:15
|buy
|1059
|0.03
|1.4173
|1.3974
|1.4185
|2118
|2007.10.15 09:00
|t/p
|1059
|0.03
|1.4185
|1.3974
|1.4185
|0.36
|5382.66
|2119
|2007.10.15 15:00
|sell
|1060
|0.03
|1.4213
|1.4412
|1.4201
|2120
|2007.10.15 15:18
|sell
|1061
|0.06
|1.4221
|1.4413
|1.4209
|2121
|2007.10.15 15:47
|sell
|1062
|0.12
|1.4231
|1.4416
|1.4219
|2122
|2007.10.15 17:03
|t/p
|1062
|0.12
|1.4219
|1.4416
|1.4219
|1.44
|5384.10
|2123
|2007.10.15 17:03
|close
|1061
|0.06
|1.4219
|1.4413
|1.4209
|0.12
|5384.22
|2124
|2007.10.15 17:03
|close
|1060
|0.03
|1.4220
|1.4412
|1.4201
|-0.21
|5384.01
|2125
|2007.10.16 07:30
|buy
|1063
|0.03
|1.4211
|1.4012
|1.4223
|2126
|2007.10.16 08:08
|buy
|1064
|0.06
|1.4203
|1.4011
|1.4215
|2127
|2007.10.16 08:50
|t/p
|1064
|0.06
|1.4215
|1.4011
|1.4215
|0.72
|5384.73
|2128
|2007.10.16 08:50
|close
|1063
|0.03
|1.4215
|1.4012
|1.4223
|0.12
|5384.85
|2129
|2007.10.16 16:00
|buy
|1065
|0.03
|1.4177
|1.3978
|1.4189
|2130
|2007.10.16 16:19
|buy
|1066
|0.06
|1.4170
|1.3978
|1.4182
|2131
|2007.10.16 16:42
|buy
|1067
|0.12
|1.4163
|1.3978
|1.4175
|2132
|2007.10.16 16:58
|buy
|1068
|0.24
|1.4155
|1.3977
|1.4167
|2133
|2007.10.16 17:30
|close
|1068
|0.24
|1.4164
|1.3977
|1.4167
|2.16
|5387.01
|2134
|2007.10.16 17:30
|close
|1067
|0.12
|1.4166
|1.3978
|1.4175
|0.36
|5387.37
|2135
|2007.10.16 17:30
|close
|1066
|0.06
|1.4165
|1.3978
|1.4182
|-0.30
|5387.07
|2136
|2007.10.16 17:30
|close
|1065
|0.03
|1.4167
|1.3978
|1.4189
|-0.30
|5386.77
|2137
|2007.10.17 12:30
|sell
|1069
|0.03
|1.4169
|1.4368
|1.4157
|2138
|2007.10.17 13:07
|sell
|1070
|0.06
|1.4177
|1.4369
|1.4165
|2139
|2007.10.17 13:23
|sell
|1071
|0.12
|1.4184
|1.4369
|1.4172
|2140
|2007.10.17 13:28
|sell
|1072
|0.24
|1.4192
|1.4370
|1.4180
|2141
|2007.10.17 13:35
|close
|1072
|0.24
|1.4184
|1.4370
|1.4180
|1.92
|5388.69
|2142
|2007.10.17 13:35
|close
|1071
|0.12
|1.4185
|1.4369
|1.4172
|-0.12
|5388.57
|2143
|2007.10.17 13:36
|close
|1070
|0.06
|1.4184
|1.4369
|1.4165
|-0.42
|5388.15
|2144
|2007.10.17 13:36
|close
|1069
|0.03
|1.4185
|1.4368
|1.4157
|-0.48
|5387.67
|2145
|2007.10.17 18:30
|sell
|1073
|0.03
|1.4194
|1.4393
|1.4182
|2146
|2007.10.17 19:54
|t/p
|1073
|0.03
|1.4182
|1.4393
|1.4182
|0.36
|5388.03
|2147
|2007.10.18 03:00
|sell
|1074
|0.03
|1.4205
|1.4404
|1.4193
|2148
|2007.10.18 03:13
|sell
|1075
|0.06
|1.4213
|1.4405
|1.4201
|2149
|2007.10.18 03:22
|sell
|1076
|0.12
|1.4220
|1.4405
|1.4208
|2150
|2007.10.18 03:45
|sell
|1077
|0.24
|1.4228
|1.4406
|1.4216
|2151
|2007.10.18 04:22
|sell
|1078
|0.48
|1.4236
|1.4407
|1.4224
|2152
|2007.10.18 04:30
|close
|1078
|0.48
|1.4228
|1.4407
|1.4224
|3.84
|5391.87
|2153
|2007.10.18 04:30
|close
|1077
|0.24
|1.4229
|1.4406
|1.4216
|-0.24
|5391.63
|2154
|2007.10.18 04:30
|close
|1076
|0.12
|1.4230
|1.4405
|1.4208
|-1.20
|5390.43
|2155
|2007.10.18 04:30
|close
|1075
|0.06
|1.4229
|1.4405
|1.4201
|-0.96
|5389.47
|2156
|2007.10.18 04:31
|close
|1074
|0.03
|1.4228
|1.4404
|1.4193
|-0.69
|5388.78
|2157
|2007.10.18 18:00
|sell
|1079
|0.03
|1.4290
|1.4489
|1.4278
|2158
|2007.10.18 22:42
|sell
|1080
|0.06
|1.4298
|1.4490
|1.4286
|2159
|2007.10.19 00:16
|t/p
|1080
|0.06
|1.4286
|1.4490
|1.4286
|0.69
|5389.47
|2160
|2007.10.19 00:16
|close
|1079
|0.03
|1.4285
|1.4489
|1.4278
|0.13
|5389.60
|2161
|2007.10.19 09:00
|sell
|1081
|0.03
|1.4297
|1.4496
|1.4285
|2162
|2007.10.19 09:46
|t/p
|1081
|0.03
|1.4285
|1.4496
|1.4285
|0.36
|5389.96
|2163
|2007.10.19 14:30
|buy
|1082
|0.03
|1.4291
|1.4092
|1.4303
|2164
|2007.10.19 14:40
|t/p
|1082
|0.03
|1.4303
|1.4092
|1.4303
|0.36
|5390.32
|2165
|2007.10.19 20:30
|buy
|1083
|0.03
|1.4285
|1.4086
|1.4297
|2166
|2007.10.19 20:48
|t/p
|1083
|0.03
|1.4297
|1.4086
|1.4297
|0.36
|5390.68
|2167
|2007.10.22 04:30
|sell
|1084
|0.03
|1.4312
|1.4511
|1.4300
|2168
|2007.10.22 04:58
|sell
|1085
|0.06
|1.4320
|1.4512
|1.4308
|2169
|2007.10.22 05:56
|t/p
|1085
|0.06
|1.4308
|1.4512
|1.4308
|0.72
|5391.40
|2170
|2007.10.22 05:56
|close
|1084
|0.03
|1.4307
|1.4511
|1.4300
|0.15
|5391.55
|2171
|2007.10.22 20:00
|buy
|1086
|0.03
|1.4154
|1.3955
|1.4166
|2172
|2007.10.22 22:02
|t/p
|1086
|0.03
|1.4166
|1.3955
|1.4166
|0.36
|5391.91
|2173
|2007.10.23 18:30
|sell
|1087
|0.03
|1.4240
|1.4439
|1.4228
|2174
|2007.10.23 18:50
|sell
|1088
|0.06
|1.4249
|1.4441
|1.4237
|2175
|2007.10.23 21:44
|sell
|1089
|0.12
|1.4257
|1.4442
|1.4245
|2176
|2007.10.23 23:59
|sell
|1090
|0.24
|1.4266
|1.4444
|1.4254
|2177
|2007.10.24 00:59
|close
|1090
|0.24
|1.4257
|1.4444
|1.4254
|2.04
|5393.95
|2178
|2007.10.24 01:02
|close
|1089
|0.12
|1.4256
|1.4442
|1.4245
|0.06
|5394.01
|2179
|2007.10.24 01:03
|close
|1088
|0.06
|1.4255
|1.4441
|1.4237
|-0.39
|5393.62
|2180
|2007.10.24 01:03
|close
|1087
|0.03
|1.4256
|1.4439
|1.4228
|-0.50
|5393.13
|2181
|2007.10.24 14:30
|buy
|1091
|0.03
|1.4236
|1.4037
|1.4248
|2182
|2007.10.24 14:33
|t/p
|1091
|0.03
|1.4248
|1.4037
|1.4248
|0.36
|5393.49
|2183
|2007.10.25 02:00
|sell
|1092
|0.03
|1.4259
|1.4458
|1.4247
|2184
|2007.10.25 05:18
|sell
|1093
|0.06
|1.4267
|1.4459
|1.4255
|2185
|2007.10.25 05:29
|sell
|1094
|0.12
|1.4275
|1.4460
|1.4263
|2186
|2007.10.25 05:41
|close
|1094
|0.12
|1.4265
|1.4460
|1.4263
|1.20
|5394.69
|2187
|2007.10.25 05:42
|close
|1093
|0.06
|1.4266
|1.4459
|1.4255
|0.06
|5394.75
|2188
|2007.10.25 05:42
|close
|1092
|0.03
|1.4265
|1.4458
|1.4247
|-0.18
|5394.57
|2189
|2007.10.25 07:30
|sell
|1095
|0.03
|1.4262
|1.4461
|1.4250
|2190
|2007.10.25 08:36
|sell
|1096
|0.06
|1.4270
|1.4462
|1.4258
|2191
|2007.10.25 08:37
|sell
|1097
|0.12
|1.4277
|1.4462
|1.4265
|2192
|2007.10.25 08:39
|sell
|1098
|0.24
|1.4285
|1.4463
|1.4273
|2193
|2007.10.25 08:45
|close
|1098
|0.24
|1.4277
|1.4463
|1.4273
|1.92
|5396.49
|2194
|2007.10.25 08:45
|close
|1097
|0.12
|1.4276
|1.4462
|1.4265
|0.12
|5396.61
|2195
|2007.10.25 08:46
|close
|1096
|0.06
|1.4275
|1.4462
|1.4258
|-0.30
|5396.31
|2196
|2007.10.25 08:46
|close
|1095
|0.03
|1.4273
|1.4461
|1.4250
|-0.33
|5395.98
|2197
|2007.10.25 17:30
|sell
|1099
|0.03
|1.4300
|1.4499
|1.4288
|2198
|2007.10.25 18:47
|sell
|1100
|0.06
|1.4309
|1.4501
|1.4297
|2199
|2007.10.25 19:15
|t/p
|1100
|0.06
|1.4297
|1.4501
|1.4297
|0.72
|5396.70
|2200
|2007.10.25 19:15
|close
|1099
|0.03
|1.4297
|1.4499
|1.4288
|0.09
|5396.79
|2201
|2007.10.26 01:00
|sell
|1101
|0.03
|1.4320
|1.4519
|1.4308
|2202
|2007.10.26 02:47
|sell
|1102
|0.06
|1.4328
|1.4520
|1.4316
|2203
|2007.10.26 03:10
|sell
|1103
|0.12
|1.4335
|1.4520
|1.4323
|2204
|2007.10.26 03:40
|close
|1103
|0.12
|1.4326
|1.4520
|1.4323
|1.08
|5397.87
|2205
|2007.10.26 03:41
|close
|1102
|0.06
|1.4327
|1.4520
|1.4316
|0.06
|5397.93
|2206
|2007.10.26 03:41
|close
|1101
|0.03
|1.4326
|1.4519
|1.4308
|-0.18
|5397.75
|2207
|2007.10.26 13:30
|sell
|1104
|0.03
|1.4363
|1.4562
|1.4351
|2208
|2007.10.26 14:10
|sell
|1105
|0.06
|1.4371
|1.4563
|1.4359
|2209
|2007.10.26 14:14
|sell
|1106
|0.12
|1.4379
|1.4564
|1.4367
|2210
|2007.10.26 14:31
|sell
|1107
|0.24
|1.4387
|1.4565
|1.4375
|2211
|2007.10.26 14:45
|close
|1107
|0.24
|1.4378
|1.4565
|1.4375
|2.16
|5399.91
|2212
|2007.10.26 14:45
|close
|1106
|0.12
|1.4379
|1.4564
|1.4367
|0.00
|5399.91
|2213
|2007.10.26 14:45
|close
|1105
|0.06
|1.4378
|1.4563
|1.4359
|-0.42
|5399.49
|2214
|2007.10.26 14:45
|close
|1104
|0.03
|1.4379
|1.4562
|1.4351
|-0.48
|5399.01
|2215
|2007.10.26 19:31
|sell
|1108
|0.03
|1.4387
|1.4586
|1.4375
|2216
|2007.10.29 00:01
|sell
|1109
|0.06
|1.4411
|1.4603
|1.4399
|2217
|2007.10.29 06:12
|sell
|1110
|0.12
|1.4419
|1.4604
|1.4407
|2218
|2007.10.29 08:39
|sell
|1111
|0.24
|1.4426
|1.4604
|1.4414
|2219
|2007.10.29 08:40
|sell
|1112
|0.48
|1.4434
|1.4605
|1.4422
|2220
|2007.10.29 08:52
|close
|1112
|0.48
|1.4425
|1.4605
|1.4422
|4.32
|5403.33
|2221
|2007.10.29 08:52
|close
|1111
|0.24
|1.4426
|1.4604
|1.4414
|0.00
|5403.33
|2222
|2007.10.29 08:52
|close
|1110
|0.12
|1.4425
|1.4604
|1.4407
|-0.72
|5402.61
|2223
|2007.10.29 08:52
|close
|1109
|0.06
|1.4424
|1.4603
|1.4399
|-0.78
|5401.83
|2224
|2007.10.29 08:52
|close
|1108
|0.03
|1.4423
|1.4586
|1.4375
|-1.10
|5400.73
|2225
|2007.10.29 08:52
|sell
|1113
|0.03
|1.4422
|1.4621
|1.4410
|2226
|2007.10.29 09:08
|sell
|1114
|0.06
|1.4430
|1.4622
|1.4418
|2227
|2007.10.29 10:05
|t/p
|1114
|0.06
|1.4418
|1.4622
|1.4418
|0.72
|5401.45
|2228
|2007.10.29 10:05
|close
|1113
|0.03
|1.4417
|1.4621
|1.4410
|0.15
|5401.60
|2229
|2007.10.29 17:30
|buy
|1115
|0.03
|1.4414
|1.4215
|1.4426
|2230
|2007.10.29 18:13
|t/p
|1115
|0.03
|1.4426
|1.4215
|1.4426
|0.36
|5401.96
|2231
|2007.10.30 00:03
|sell
|1116
|0.03
|1.4417
|1.4616
|1.4405
|2232
|2007.10.30 01:38
|t/p
|1116
|0.03
|1.4405
|1.4616
|1.4405
|0.36
|5402.32
|2233
|2007.10.30 10:00
|buy
|1117
|0.03
|1.4410
|1.4211
|1.4422
|2234
|2007.10.30 10:02
|buy
|1118
|0.06
|1.4402
|1.4210
|1.4414
|2235
|2007.10.30 10:19
|buy
|1119
|0.12
|1.4395
|1.4210
|1.4407
|2236
|2007.10.30 10:55
|buy
|1120
|0.24
|1.4388
|1.4210
|1.4400
|2237
|2007.10.30 12:03
|close
|1120
|0.24
|1.4396
|1.4210
|1.4400
|1.92
|5404.24
|2238
|2007.10.30 12:03
|close
|1119
|0.12
|1.4395
|1.4210
|1.4407
|0.00
|5404.24
|2239
|2007.10.30 12:03
|close
|1118
|0.06
|1.4396
|1.4210
|1.4414
|-0.36
|5403.88
|2240
|2007.10.30 12:03
|close
|1117
|0.03
|1.4395
|1.4211
|1.4422
|-0.45
|5403.43
|2241
|2007.10.31 00:30
|sell
|1121
|0.03
|1.4437
|1.4636
|1.4425
|2242
|2007.10.31 04:33
|sell
|1122
|0.06
|1.4445
|1.4637
|1.4433
|2243
|2007.10.31 07:25
|t/p
|1122
|0.06
|1.4433
|1.4637
|1.4433
|0.72
|5404.15
|2244
|2007.10.31 07:25
|close
|1121
|0.03
|1.4433
|1.4636
|1.4425
|0.12
|5404.27
|2245
|2007.10.31 11:00
|sell
|1123
|0.03
|1.4426
|1.4625
|1.4414
|2246
|2007.10.31 11:02
|sell
|1124
|0.06
|1.4435
|1.4627
|1.4423
|2247
|2007.10.31 11:03
|sell
|1125
|0.12
|1.4443
|1.4628
|1.4431
|2248
|2007.10.31 11:17
|sell
|1126
|0.24
|1.4450
|1.4628
|1.4438
|2249
|2007.10.31 12:57
|sell
|1127
|0.48
|1.4458
|1.4629
|1.4446
|2250
|2007.10.31 13:15
|close
|1127
|0.48
|1.4450
|1.4629
|1.4446
|3.84
|5408.11
|2251
|2007.10.31 13:15
|close
|1126
|0.24
|1.4451
|1.4628
|1.4438
|-0.24
|5407.87
|2252
|2007.10.31 13:15
|close
|1125
|0.12
|1.4450
|1.4628
|1.4431
|-0.84
|5407.03
|2253
|2007.10.31 13:15
|close
|1124
|0.06
|1.4451
|1.4627
|1.4423
|-0.96
|5406.07
|2254
|2007.10.31 13:15
|close
|1123
|0.03
|1.4450
|1.4625
|1.4414
|-0.72
|5405.35
|2255
|2007.10.31 14:00
|sell
|1128
|0.03
|1.4435
|1.4634
|1.4423
|2256
|2007.10.31 14:06
|sell
|1129
|0.06
|1.4443
|1.4635
|1.4431
|2257
|2007.10.31 14:07
|sell
|1130
|0.12
|1.4450
|1.4635
|1.4438
|2258
|2007.10.31 16:53
|sell
|1131
|0.24
|1.4457
|1.4635
|1.4445
|2259
|2007.10.31 16:55
|sell
|1132
|0.48
|1.4465
|1.4636
|1.4453
|2260
|2007.10.31 17:57
|close
|1132
|0.48
|1.4457
|1.4636
|1.4453
|3.84
|5409.19
|2261
|2007.10.31 17:58
|close
|1131
|0.24
|1.4458
|1.4635
|1.4445
|-0.24
|5408.95
|2262
|2007.10.31 17:58
|close
|1130
|0.12
|1.4458
|1.4635
|1.4438
|-0.96
|5407.99
|2263
|2007.10.31 17:58
|close
|1129
|0.06
|1.4457
|1.4635
|1.4431
|-0.84
|5407.15
|2264
|2007.10.31 17:58
|close
|1128
|0.03
|1.4458
|1.4634
|1.4423
|-0.69
|5406.46
|2265
|2007.11.01 00:01
|sell
|1133
|0.03
|1.4470
|1.4669
|1.4458
|2266
|2007.11.01 09:01
|t/p
|1133
|0.03
|1.4458
|1.4669
|1.4458
|0.36
|5406.82
|2267
|2007.11.01 09:01
|sell
|1134
|0.03
|1.4456
|1.4655
|1.4444
|2268
|2007.11.01 09:03
|t/p
|1134
|0.03
|1.4444
|1.4655
|1.4444
|0.36
|5407.18
|2269
|2007.11.01 16:30
|buy
|1135
|0.03
|1.4425
|1.4226
|1.4437
|2270
|2007.11.01 17:06
|t/p
|1135
|0.03
|1.4437
|1.4226
|1.4437
|0.36
|5407.54
|2271
|2007.11.02 02:00
|buy
|1136
|0.03
|1.4430
|1.4231
|1.4442
|2272
|2007.11.02 04:09
|t/p
|1136
|0.03
|1.4442
|1.4231
|1.4442
|0.36
|5407.90
|2273
|2007.11.02 15:00
|sell
|1137
|0.03
|1.4477
|1.4676
|1.4465
|2274
|2007.11.02 15:05
|t/p
|1137
|0.03
|1.4465
|1.4676
|1.4465
|0.36
|5408.26
|2275
|2007.11.02 21:30
|sell
|1138
|0.03
|1.4510
|1.4709
|1.4498
|2276
|2007.11.05 00:02
|sell
|1139
|0.06
|1.4518
|1.4710
|1.4506
|2277
|2007.11.05 00:59
|t/p
|1139
|0.06
|1.4506
|1.4710
|1.4506
|0.72
|5408.98
|2278
|2007.11.05 00:59
|close
|1138
|0.03
|1.4506
|1.4709
|1.4498
|0.10
|5409.09
|2279
|2007.11.05 14:30
|buy
|1140
|0.03
|1.4478
|1.4279
|1.4490
|2280
|2007.11.05 16:59
|buy
|1141
|0.06
|1.4471
|1.4279
|1.4483
|2281
|2007.11.05 17:21
|buy
|1142
|0.12
|1.4464
|1.4279
|1.4476
|2282
|2007.11.05 18:09
|close
|1142
|0.12
|1.4473
|1.4279
|1.4476
|1.08
|5410.17
|2283
|2007.11.05 18:10
|close
|1141
|0.06
|1.4472
|1.4279
|1.4483
|0.06
|5410.23
|2284
|2007.11.05 18:10
|close
|1140
|0.03
|1.4475
|1.4279
|1.4490
|-0.09
|5410.14
|2285
|2007.11.05 23:30
|buy
|1143
|0.03
|1.4477
|1.4278
|1.4489
|2286
|2007.11.06 06:14
|t/p
|1143
|0.03
|1.4489
|1.4278
|1.4489
|0.37
|5410.51
|2287
|2007.11.06 18:00
|sell
|1144
|0.03
|1.4552
|1.4751
|1.4540
|2288
|2007.11.06 23:10
|sell
|1145
|0.06
|1.4559
|1.4751
|1.4547
|2289
|2007.11.06 23:53
|sell
|1146
|0.12
|1.4567
|1.4752
|1.4555
|2290
|2007.11.07 00:16
|close
|1146
|0.12
|1.4556
|1.4752
|1.4555
|1.26
|5411.77
|2291
|2007.11.07 00:16
|close
|1145
|0.06
|1.4557
|1.4751
|1.4547
|0.09
|5411.86
|2292
|2007.11.07 00:16
|close
|1144
|0.03
|1.4558
|1.4751
|1.4540
|-0.20
|5411.66
|2293
|2007.11.07 09:00
|sell
|1147
|0.03
|1.4629
|1.4828
|1.4617
|2294
|2007.11.07 09:51
|sell
|1148
|0.06
|1.4637
|1.4829
|1.4625
|2295
|2007.11.07 09:54
|sell
|1149
|0.12
|1.4645
|1.4830
|1.4633
|2296
|2007.11.07 10:05
|sell
|1150
|0.24
|1.4653
|1.4831
|1.4641
|2297
|2007.11.07 10:08
|sell
|1151
|0.48
|1.4661
|1.4832
|1.4649
|2298
|2007.11.07 10:14
|sell
|1152
|0.96
|1.4668
|1.4832
|1.4656
|2299
|2007.11.07 10:15
|sell
|1153
|1.92
|1.4677
|1.4834
|1.4665
|2300
|2007.11.07 11:41
|close
|1153
|1.92
|1.4668
|1.4834
|1.4665
|17.28
|5428.94
|2301
|2007.11.07 11:41
|close
|1152
|0.96
|1.4669
|1.4832
|1.4656
|-0.96
|5427.98
|2302
|2007.11.07 11:41
|close
|1151
|0.48
|1.4668
|1.4832
|1.4649
|-3.36
|5424.62
|2303
|2007.11.07 11:41
|close
|1150
|0.24
|1.4668
|1.4831
|1.4641
|-3.60
|5421.02
|2304
|2007.11.07 11:41
|close
|1149
|0.12
|1.4670
|1.4830
|1.4633
|-3.00
|5418.02
|2305
|2007.11.07 11:41
|close
|1148
|0.06
|1.4669
|1.4829
|1.4625
|-1.92
|5416.10
|2306
|2007.11.07 11:41
|close
|1147
|0.03
|1.4671
|1.4828
|1.4617
|-1.26
|5414.84
|2307
|2007.11.07 13:30
|sell
|1154
|0.03
|1.4663
|1.4862
|1.4651
|2308
|2007.11.07 13:38
|sell
|1155
|0.06
|1.4671
|1.4863
|1.4659
|2309
|2007.11.07 13:44
|sell
|1156
|0.12
|1.4679
|1.4864
|1.4667
|2310
|2007.11.07 13:52
|sell
|1157
|0.24
|1.4687
|1.4865
|1.4675
|2311
|2007.11.07 13:54
|sell
|1158
|0.48
|1.4694
|1.4865
|1.4682
|2312
|2007.11.07 14:04
|sell
|1159
|0.96
|1.4701
|1.4865
|1.4689
|2313
|2007.11.07 14:04
|sell
|1160
|1.92
|1.4709
|1.4866
|1.4697
|2314
|2007.11.07 14:25
|close
|1160
|1.92
|1.4701
|1.4866
|1.4697
|15.36
|5430.20
|2315
|2007.11.07 14:25
|close
|1159
|0.96
|1.4702
|1.4865
|1.4689
|-0.96
|5429.24
|2316
|2007.11.07 14:25
|close
|1158
|0.48
|1.4701
|1.4865
|1.4682
|-3.36
|5425.88
|2317
|2007.11.07 14:25
|close
|1157
|0.24
|1.4700
|1.4865
|1.4675
|-3.12
|5422.76
|2318
|2007.11.07 14:25
|close
|1156
|0.12
|1.4699
|1.4864
|1.4667
|-2.40
|5420.36
|2319
|2007.11.07 14:25
|close
|1155
|0.06
|1.4700
|1.4863
|1.4659
|-1.74
|5418.62
|2320
|2007.11.07 14:25
|close
|1154
|0.03
|1.4699
|1.4862
|1.4651
|-1.08
|5417.54
|2321
|2007.11.07 15:30
|sell
|1161
|0.03
|1.4679
|1.4878
|1.4667
|2322
|2007.11.07 16:47
|t/p
|1161
|0.03
|1.4667
|1.4878
|1.4667
|0.36
|5417.90
|2323
|2007.11.08 02:30
|buy
|1162
|0.03
|1.4665
|1.4466
|1.4677
|2324
|2007.11.08 02:32
|buy
|1163
|0.06
|1.4657
|1.4465
|1.4669
|2325
|2007.11.08 02:57
|buy
|1164
|0.12
|1.4649
|1.4464
|1.4661
|2326
|2007.11.08 03:18
|buy
|1165
|0.24
|1.4639
|1.4461
|1.4651
|2327
|2007.11.08 03:27
|buy
|1166
|0.48
|1.4631
|1.4460
|1.4643
|2328
|2007.11.08 03:56
|close
|1166
|0.48
|1.4640
|1.4460
|1.4643
|4.32
|5422.22
|2329
|2007.11.08 03:58
|close
|1165
|0.24
|1.4641
|1.4461
|1.4651
|0.48
|5422.70
|2330
|2007.11.08 03:58
|close
|1164
|0.12
|1.4640
|1.4464
|1.4661
|-1.08
|5421.62
|2331
|2007.11.08 03:58
|close
|1163
|0.06
|1.4641
|1.4465
|1.4669
|-0.96
|5420.66
|2332
|2007.11.08 04:00
|close
|1162
|0.03
|1.4640
|1.4466
|1.4677
|-0.75
|5419.91
|2333
|2007.11.08 08:30
|buy
|1167
|0.03
|1.4651
|1.4452
|1.4663
|2334
|2007.11.08 08:49
|t/p
|1167
|0.03
|1.4663
|1.4452
|1.4663
|0.36
|5420.27
|2335
|2007.11.08 14:00
|sell
|1168
|0.03
|1.4654
|1.4853
|1.4642
|2336
|2007.11.08 14:01
|sell
|1169
|0.06
|1.4663
|1.4855
|1.4651
|2337
|2007.11.08 14:05
|sell
|1170
|0.12
|1.4671
|1.4856
|1.4659
|2338
|2007.11.08 14:18
|close
|1170
|0.12
|1.4660
|1.4856
|1.4659
|1.32
|5421.59
|2339
|2007.11.08 14:18
|close
|1169
|0.06
|1.4661
|1.4855
|1.4651
|0.12
|5421.71
|2340
|2007.11.08 14:18
|close
|1168
|0.03
|1.4660
|1.4853
|1.4642
|-0.18
|5421.53
|2341
|2007.11.08 20:30
|sell
|1171
|0.03
|1.4674
|1.4873
|1.4662
|2342
|2007.11.08 20:34
|t/p
|1171
|0.03
|1.4662
|1.4873
|1.4662
|0.36
|5421.89
|2343
|2007.11.09 08:00
|sell
|1172
|0.03
|1.4712
|1.4911
|1.4700
|2344
|2007.11.09 08:06
|sell
|1173
|0.06
|1.4720
|1.4912
|1.4708
|2345
|2007.11.09 08:42
|t/p
|1173
|0.06
|1.4708
|1.4912
|1.4708
|0.72
|5422.61
|2346
|2007.11.09 08:42
|close
|1172
|0.03
|1.4707
|1.4911
|1.4700
|0.15
|5422.76
|2347
|2007.11.09 21:00
|buy
|1174
|0.03
|1.4673
|1.4474
|1.4685
|2348
|2007.11.12 00:00
|buy
|1175
|0.06
|1.4649
|1.4457
|1.4661
|2349
|2007.11.12 00:36
|t/p
|1175
|0.06
|1.4661
|1.4457
|1.4661
|0.72
|5423.48
|2350
|2007.11.12 00:36
|close
|1174
|0.03
|1.4662
|1.4474
|1.4685
|-0.32
|5423.17
|2351
|2007.11.12 08:00
|buy
|1176
|0.03
|1.4646
|1.4447
|1.4658
|2352
|2007.11.12 08:03
|buy
|1177
|0.06
|1.4638
|1.4446
|1.4650
|2353
|2007.11.12 08:05
|buy
|1178
|0.12
|1.4631
|1.4446
|1.4643
|2354
|2007.11.12 08:11
|close
|1178
|0.12
|1.4640
|1.4446
|1.4643
|1.08
|5424.25
|2355
|2007.11.12 08:11
|close
|1177
|0.06
|1.4638
|1.4446
|1.4650
|0.00
|5424.25
|2356
|2007.11.12 08:11
|close
|1176
|0.03
|1.4639
|1.4447
|1.4658
|-0.21
|5424.04
|2357
|2007.11.12 18:30
|buy
|1179
|0.03
|1.4547
|1.4348
|1.4559
|2358
|2007.11.12 20:22
|t/p
|1179
|0.03
|1.4559
|1.4348
|1.4559
|0.36
|5424.40
|2359
|2007.11.13 11:30
|sell
|1180
|0.03
|1.4592
|1.4791
|1.4580
|2360
|2007.11.13 11:55
|t/p
|1180
|0.03
|1.4580
|1.4791
|1.4580
|0.36
|5424.76
|2361
|2007.11.13 17:30
|sell
|1181
|0.03
|1.4592
|1.4791
|1.4580
|2362
|2007.11.13 19:04
|sell
|1182
|0.06
|1.4600
|1.4792
|1.4588
|2363
|2007.11.13 20:38
|t/p
|1182
|0.06
|1.4588
|1.4792
|1.4588
|0.72
|5425.48
|2364
|2007.11.13 20:38
|close
|1181
|0.03
|1.4588
|1.4791
|1.4580
|0.12
|5425.60
|2365
|2007.11.14 08:00
|sell
|1183
|0.03
|1.4658
|1.4857
|1.4646
|2366
|2007.11.14 08:08
|sell
|1184
|0.06
|1.4666
|1.4858
|1.4654
|2367
|2007.11.14 08:17
|t/p
|1184
|0.06
|1.4654
|1.4858
|1.4654
|0.72
|5426.32
|2368
|2007.11.14 08:17
|close
|1183
|0.03
|1.4654
|1.4857
|1.4646
|0.12
|5426.44
|2369
|2007.11.14 17:00
|sell
|1185
|0.03
|1.4690
|1.4889
|1.4678
|2370
|2007.11.14 17:10
|t/p
|1185
|0.03
|1.4678
|1.4889
|1.4678
|0.36
|5426.80
|2371
|2007.11.15 03:00
|buy
|1186
|0.03
|1.4662
|1.4463
|1.4674
|2372
|2007.11.15 03:55
|t/p
|1186
|0.03
|1.4674
|1.4463
|1.4674
|0.36
|5427.16
|2373
|2007.11.15 10:00
|sell
|1187
|0.03
|1.4654
|1.4853
|1.4642
|2374
|2007.11.15 10:16
|t/p
|1187
|0.03
|1.4642
|1.4853
|1.4642
|0.36
|5427.52
|2375
|2007.11.15 17:00
|buy
|1188
|0.03
|1.4626
|1.4427
|1.4638
|2376
|2007.11.15 17:11
|t/p
|1188
|0.03
|1.4638
|1.4427
|1.4638
|0.36
|5427.88
|2377
|2007.11.15 22:31
|buy
|1189
|0.03
|1.4623
|1.4424
|1.4635
|2378
|2007.11.15 22:46
|buy
|1190
|0.06
|1.4616
|1.4424
|1.4628
|2379
|2007.11.16 01:33
|t/p
|1190
|0.06
|1.4628
|1.4424
|1.4628
|0.74
|5428.62
|2380
|2007.11.16 01:33
|close
|1189
|0.03
|1.4628
|1.4424
|1.4635
|0.16
|5428.78
|2381
|2007.11.16 14:00
|buy
|1191
|0.03
|1.4625
|1.4426
|1.4637
|2382
|2007.11.16 14:03
|t/p
|1191
|0.03
|1.4637
|1.4426
|1.4637
|0.36
|5429.14
|2383
|2007.11.16 22:03
|sell
|1192
|0.03
|1.4648
|1.4847
|1.4636
|2384
|2007.11.16 22:17
|sell
|1193
|0.06
|1.4656
|1.4848
|1.4644
|2385
|2007.11.16 22:39
|sell
|1194
|0.12
|1.4664
|1.4849
|1.4652
|2386
|2007.11.19 01:09
|sell
|1195
|0.24
|1.4672
|1.4850
|1.4660
|2387
|2007.11.19 01:13
|sell
|1196
|0.48
|1.4680
|1.4851
|1.4668
|2388
|2007.11.19 03:20
|close
|1196
|0.48
|1.4672
|1.4851
|1.4668
|3.84
|5432.98
|2389
|2007.11.19 03:21
|close
|1195
|0.24
|1.4673
|1.4850
|1.4660
|-0.24
|5432.74
|2390
|2007.11.19 03:21
|close
|1194
|0.12
|1.4675
|1.4849
|1.4652
|-1.38
|5431.36
|2391
|2007.11.19 03:22
|close
|1193
|0.06
|1.4676
|1.4848
|1.4644
|-1.23
|5430.13
|2392
|2007.11.19 03:22
|close
|1192
|0.03
|1.4675
|1.4847
|1.4636
|-0.83
|5429.30
|2393
|2007.11.19 04:30
|sell
|1197
|0.03
|1.4659
|1.4858
|1.4647
|2394
|2007.11.19 06:32
|sell
|1198
|0.06
|1.4666
|1.4858
|1.4654
|2395
|2007.11.19 06:36
|sell
|1199
|0.12
|1.4673
|1.4858
|1.4661
|2396
|2007.11.19 07:23
|sell
|1200
|0.24
|1.4680
|1.4858
|1.4668
|2397
|2007.11.19 07:37
|close
|1200
|0.24
|1.4671
|1.4858
|1.4668
|2.16
|5431.46
|2398
|2007.11.19 07:37
|close
|1199
|0.12
|1.4672
|1.4858
|1.4661
|0.12
|5431.58
|2399
|2007.11.19 07:37
|close
|1198
|0.06
|1.4671
|1.4858
|1.4654
|-0.30
|5431.28
|2400
|2007.11.19 07:37
|close
|1197
|0.03
|1.4670
|1.4858
|1.4647
|-0.33
|5430.95
|2401
|2007.11.19 14:30
|buy
|1201
|0.03
|1.4668
|1.4469
|1.4680
|2402
|2007.11.19 15:04
|buy
|1202
|0.06
|1.4660
|1.4468
|1.4672
|2403
|2007.11.19 16:09
|buy
|1203
|0.12
|1.4653
|1.4468
|1.4665
|2404
|2007.11.19 16:28
|close
|1203
|0.12
|1.4662
|1.4468
|1.4665
|1.08
|5432.03
|2405
|2007.11.19 16:28
|close
|1202
|0.06
|1.4661
|1.4468
|1.4672
|0.06
|5432.09
|2406
|2007.11.19 16:28
|close
|1201
|0.03
|1.4662
|1.4469
|1.4680
|-0.18
|5431.91
|2407
|2007.11.20 00:31
|sell
|1204
|0.03
|1.4661
|1.4860
|1.4649
|2408
|2007.11.20 01:36
|sell
|1205
|0.06
|1.4669
|1.4861
|1.4657
|2409
|2007.11.20 02:15
|t/p
|1205
|0.06
|1.4657
|1.4861
|1.4657
|0.72
|5432.63
|2410
|2007.11.20 02:15
|close
|1204
|0.03
|1.4656
|1.4860
|1.4649
|0.15
|5432.78
|2411
|2007.11.20 06:32
|buy
|1206
|0.03
|1.4662
|1.4463
|1.4674
|2412
|2007.11.20 06:37
|t/p
|1206
|0.03
|1.4674
|1.4463
|1.4674
|0.36
|5433.14
|2413
|2007.11.20 16:00
|sell
|1207
|0.03
|1.4790
|1.4989
|1.4778
|2414
|2007.11.20 16:53
|t/p
|1207
|0.03
|1.4778
|1.4989
|1.4778
|0.36
|5433.50
|2415
|2007.11.21 01:30
|sell
|1208
|0.03
|1.4831
|1.5030
|1.4819
|2416
|2007.11.21 02:27
|t/p
|1208
|0.03
|1.4819
|1.5030
|1.4819
|0.36
|5433.86
|2417
|2007.11.21 15:00
|buy
|1209
|0.03
|1.4842
|1.4643
|1.4854
|2418
|2007.11.21 15:05
|buy
|1210
|0.06
|1.4834
|1.4642
|1.4846
|2419
|2007.11.21 15:11
|buy
|1211
|0.12
|1.4826
|1.4641
|1.4838
|2420
|2007.11.21 15:53
|close
|1211
|0.12
|1.4836
|1.4641
|1.4838
|1.20
|5435.06
|2421
|2007.11.21 15:53
|close
|1210
|0.06
|1.4836
|1.4642
|1.4846
|0.12
|5435.18
|2422
|2007.11.21 15:53
|close
|1209
|0.03
|1.4836
|1.4643
|1.4854
|-0.18
|5435.00
|2423
|2007.11.22 00:31
|sell
|1212
|0.03
|1.4848
|1.5047
|1.4836
|2424
|2007.11.22 00:58
|sell
|1213
|0.06
|1.4856
|1.5048
|1.4844
|2425
|2007.11.22 03:06
|sell
|1214
|0.12
|1.4866
|1.5051
|1.4854
|2426
|2007.11.22 06:22
|close
|1214
|0.12
|1.4854
|1.5051
|1.4854
|1.44
|5436.44
|2427
|2007.11.22 06:23
|close
|1213
|0.06
|1.4856
|1.5048
|1.4844
|0.00
|5436.44
|2428
|2007.11.22 06:23
|close
|1212
|0.03
|1.4857
|1.5047
|1.4836
|-0.27
|5436.17
|2429
|2007.11.22 06:23
|sell
|1215
|0.03
|1.4854
|1.5053
|1.4842
|2430
|2007.11.22 06:33
|sell
|1216
|0.06
|1.4862
|1.5054
|1.4850
|2431
|2007.11.22 07:44
|t/p
|1216
|0.06
|1.4850
|1.5054
|1.4850
|0.72
|5436.89
|2432
|2007.11.22 07:44
|close
|1215
|0.03
|1.4849
|1.5053
|1.4842
|0.15
|5437.04
|2433
|2007.11.22 15:31
|buy
|1217
|0.03
|1.4843
|1.4644
|1.4855
|2434
|2007.11.22 16:22
|buy
|1218
|0.06
|1.4835
|1.4643
|1.4847
|2435
|2007.11.22 16:56
|t/p
|1218
|0.06
|1.4847
|1.4643
|1.4847
|0.72
|5437.76
|2436
|2007.11.22 16:56
|close
|1217
|0.03
|1.4847
|1.4644
|1.4855
|0.12
|5437.88
|2437
|2007.11.23 00:02
|sell
|1219
|0.03
|1.4847
|1.5046
|1.4835
|2438
|2007.11.23 01:09
|sell
|1220
|0.06
|1.4856
|1.5048
|1.4844
|2439
|2007.11.23 02:05
|sell
|1221
|0.12
|1.4864
|1.5049
|1.4852
|2440
|2007.11.23 02:18
|sell
|1222
|0.24
|1.4872
|1.5050
|1.4860
|2441
|2007.11.23 02:20
|sell
|1223
|0.48
|1.4880
|1.5051
|1.4868
|2442
|2007.11.23 02:20
|sell
|1224
|0.96
|1.4888
|1.5052
|1.4876
|2443
|2007.11.23 02:20
|sell
|1225
|1.92
|1.4897
|1.5054
|1.4885
|2444
|2007.11.23 09:13
|close
|1225
|1.92
|1.4888
|1.5054
|1.4885
|17.28
|5455.16
|2445
|2007.11.23 09:13
|close
|1224
|0.96
|1.4886
|1.5052
|1.4876
|1.92
|5457.08
|2446
|2007.11.23 09:13
|close
|1223
|0.48
|1.4885
|1.5051
|1.4868
|-2.40
|5454.68
|2447
|2007.11.23 09:14
|close
|1222
|0.24
|1.4886
|1.5050
|1.4860
|-3.36
|5451.32
|2448
|2007.11.23 09:14
|close
|1221
|0.12
|1.4887
|1.5049
|1.4852
|-2.76
|5448.56
|2449
|2007.11.23 09:14
|close
|1220
|0.06
|1.4886
|1.5048
|1.4844
|-1.80
|5446.76
|2450
|2007.11.23 09:14
|close
|1219
|0.03
|1.4885
|1.5046
|1.4835
|-1.14
|5445.62
|2451
|2007.11.23 17:30
|buy
|1226
|0.03
|1.4824
|1.4625
|1.4836
|2452
|2007.11.23 20:12
|t/p
|1226
|0.03
|1.4836
|1.4625
|1.4836
|0.36
|5445.98
|2453
|2007.11.26 08:30
|buy
|1227
|0.03
|1.4836
|1.4637
|1.4848
|2454
|2007.11.26 08:36
|t/p
|1227
|0.03
|1.4848
|1.4637
|1.4848
|0.36
|5446.34
|2455
|2007.11.26 14:00
|sell
|1228
|0.03
|1.4829
|1.5028
|1.4817
|2456
|2007.11.26 14:02
|sell
|1229
|0.06
|1.4838
|1.5030
|1.4826
|2457
|2007.11.26 14:19
|sell
|1230
|0.12
|1.4846
|1.5031
|1.4834
|2458
|2007.11.26 17:21
|sell
|1231
|0.24
|1.4854
|1.5032
|1.4842
|2459
|2007.11.26 17:45
|sell
|1232
|0.48
|1.4862
|1.5033
|1.4850
|2460
|2007.11.26 18:17
|close
|1232
|0.48
|1.4854
|1.5033
|1.4850
|3.84
|5450.18
|2461
|2007.11.26 18:18
|close
|1231
|0.24
|1.4855
|1.5032
|1.4842
|-0.24
|5449.94
|2462
|2007.11.26 18:18
|close
|1230
|0.12
|1.4854
|1.5031
|1.4834
|-0.96
|5448.98
|2463
|2007.11.26 18:18
|close
|1229
|0.06
|1.4856
|1.5030
|1.4826
|-1.08
|5447.90
|2464
|2007.11.26 18:18
|close
|1228
|0.03
|1.4857
|1.5028
|1.4817
|-0.84
|5447.06
|2465
|2007.11.27 00:31
|sell
|1233
|0.03
|1.4866
|1.5065
|1.4854
|2466
|2007.11.27 00:53
|sell
|1234
|0.06
|1.4874
|1.5066
|1.4862
|2467
|2007.11.27 01:52
|t/p
|1234
|0.06
|1.4862
|1.5066
|1.4862
|0.72
|5447.78
|2468
|2007.11.27 01:52
|close
|1233
|0.03
|1.4862
|1.5065
|1.4854
|0.12
|5447.90
|2469
|2007.11.27 06:00
|sell
|1235
|0.03
|1.4868
|1.5067
|1.4856
|2470
|2007.11.27 07:00
|t/p
|1235
|0.03
|1.4856
|1.5067
|1.4856
|0.36
|5448.26
|2471
|2007.11.27 13:00
|buy
|1236
|0.03
|1.4852
|1.4653
|1.4864
|2472
|2007.11.27 13:22
|buy
|1237
|0.06
|1.4845
|1.4653
|1.4857
|2473
|2007.11.27 14:00
|t/p
|1237
|0.06
|1.4857
|1.4653
|1.4857
|0.72
|5448.98
|2474
|2007.11.27 14:00
|close
|1236
|0.03
|1.4858
|1.4653
|1.4864
|0.18
|5449.16
|2475
|2007.11.27 21:30
|buy
|1238
|0.03
|1.4847
|1.4648
|1.4859
|2476
|2007.11.27 21:38
|buy
|1239
|0.06
|1.4839
|1.4647
|1.4851
|2477
|2007.11.27 21:53
|buy
|1240
|0.12
|1.4832
|1.4647
|1.4844
|2478
|2007.11.27 22:28
|buy
|1241
|0.24
|1.4824
|1.4646
|1.4836
|2479
|2007.11.27 23:01
|close
|1241
|0.24
|1.4832
|1.4646
|1.4836
|1.92
|5451.08
|2480
|2007.11.27 23:01
|close
|1240
|0.12
|1.4831
|1.4647
|1.4844
|-0.12
|5450.96
|2481
|2007.11.27 23:01
|close
|1239
|0.06
|1.4832
|1.4647
|1.4851
|-0.42
|5450.54
|2482
|2007.11.27 23:01
|close
|1238
|0.03
|1.4830
|1.4648
|1.4859
|-0.51
|5450.03
|2483
|2007.11.28 00:30
|buy
|1242
|0.03
|1.4835
|1.4636
|1.4847
|2484
|2007.11.28 02:28
|buy
|1243
|0.06
|1.4827
|1.4635
|1.4839
|2485
|2007.11.28 03:35
|buy
|1244
|0.12
|1.4819
|1.4634
|1.4831
|2486
|2007.11.28 03:37
|buy
|1245
|0.24
|1.4812
|1.4634
|1.4824
|2487
|2007.11.28 04:37
|close
|1245
|0.24
|1.4820
|1.4634
|1.4824
|1.92
|5451.95
|2488
|2007.11.28 04:37
|close
|1244
|0.12
|1.4819
|1.4634
|1.4831
|0.00
|5451.95
|2489
|2007.11.28 04:37
|close
|1243
|0.06
|1.4821
|1.4635
|1.4839
|-0.36
|5451.59
|2490
|2007.11.28 04:37
|close
|1242
|0.03
|1.4822
|1.4636
|1.4847
|-0.39
|5451.20
|2491
|2007.11.28 07:30
|buy
|1246
|0.03
|1.4823
|1.4624
|1.4835
|2492
|2007.11.28 07:52
|buy
|1247
|0.06
|1.4816
|1.4624
|1.4828
|2493
|2007.11.28 08:17
|buy
|1248
|0.12
|1.4809
|1.4624
|1.4821
|2494
|2007.11.28 08:32
|buy
|1249
|0.24
|1.4798
|1.4620
|1.4810
|2495
|2007.11.28 08:33
|buy
|1250
|0.48
|1.4790
|1.4619
|1.4802
|2496
|2007.11.28 08:35
|buy
|1251
|0.96
|1.4781
|1.4617
|1.4793
|2497
|2007.11.28 08:42
|close
|1251
|0.96
|1.4790
|1.4617
|1.4793
|8.64
|5459.84
|2498
|2007.11.28 08:42
|close
|1250
|0.48
|1.4792
|1.4619
|1.4802
|0.96
|5460.80
|2499
|2007.11.28 08:42
|close
|1249
|0.24
|1.4791
|1.4620
|1.4810
|-1.68
|5459.12
|2500
|2007.11.28 08:42
|close
|1248
|0.12
|1.4792
|1.4624
|1.4821
|-2.04
|5457.08
|2501
|2007.11.28 08:42
|close
|1247
|0.06
|1.4791
|1.4624
|1.4828
|-1.50
|5455.58
|2502
|2007.11.28 08:42
|close
|1246
|0.03
|1.4790
|1.4624
|1.4835
|-0.99
|5454.59
|2503
|2007.11.28 14:30
|buy
|1252
|0.03
|1.4761
|1.4562
|1.4773
|2504
|2007.11.28 14:48
|buy
|1253
|0.06
|1.4753
|1.4561
|1.4765
|2505
|2007.11.28 15:01
|t/p
|1253
|0.06
|1.4765
|1.4561
|1.4765
|0.72
|5455.31
|2506
|2007.11.28 15:01
|close
|1252
|0.03
|1.4765
|1.4562
|1.4773
|0.12
|5455.43
|2507
|2007.11.29 02:00
|sell
|1254
|0.03
|1.4826
|1.5025
|1.4814
|2508
|2007.11.29 02:20
|t/p
|1254
|0.03
|1.4814
|1.5025
|1.4814
|0.36
|5455.79
|2509
|2007.11.29 16:00
|buy
|1255
|0.03
|1.4745
|1.4546
|1.4757
|2510
|2007.11.29 16:11
|t/p
|1255
|0.03
|1.4757
|1.4546
|1.4757
|0.36
|5456.15
|2511
|2007.11.30 00:30
|buy
|1256
|0.03
|1.4760
|1.4561
|1.4772
|2512
|2007.11.30 01:16
|t/p
|1256
|0.03
|1.4772
|1.4561
|1.4772
|0.36
|5456.51
|2513
|2007.11.30 08:30
|buy
|1257
|0.03
|1.4749
|1.4550
|1.4761
|2514
|2007.11.30 08:51
|buy
|1258
|0.06
|1.4741
|1.4549
|1.4753
|2515
|2007.11.30 09:26
|buy
|1259
|0.12
|1.4731
|1.4546
|1.4743
|2516
|2007.11.30 09:26
|buy
|1260
|0.24
|1.4724
|1.4546
|1.4736
|2517
|2007.11.30 09:29
|close
|1260
|0.24
|1.4733
|1.4546
|1.4736
|2.16
|5458.67
|2518
|2007.11.30 09:30
|close
|1259
|0.12
|1.4732
|1.4546
|1.4743
|0.12
|5458.79
|2519
|2007.11.30 09:30
|close
|1258
|0.06
|1.4732
|1.4549
|1.4753
|-0.54
|5458.25
|2520
|2007.11.30 09:30
|close
|1257
|0.03
|1.4733
|1.4550
|1.4761
|-0.48
|5457.77
|2521
|2007.11.30 16:30
|sell
|1261
|0.03
|1.4724
|1.4923
|1.4712
|2522
|2007.11.30 16:39
|t/p
|1261
|0.03
|1.4712
|1.4923
|1.4712
|0.36
|5458.13
|2523
|2007.12.03 01:30
|buy
|1262
|0.03
|1.4658
|1.4459
|1.4670
|2524
|2007.12.03 01:35
|buy
|1263
|0.06
|1.4651
|1.4459
|1.4663
|2525
|2007.12.03 02:04
|buy
|1264
|0.12
|1.4643
|1.4458
|1.4655
|2526
|2007.12.03 02:28
|close
|1264
|0.12
|1.4653
|1.4458
|1.4655
|1.20
|5459.33
|2527
|2007.12.03 02:28
|close
|1263
|0.06
|1.4652
|1.4459
|1.4663
|0.06
|5459.39
|2528
|2007.12.03 02:29
|close
|1262
|0.03
|1.4653
|1.4459
|1.4670
|-0.15
|5459.24
|2529
|2007.12.03 14:00
|buy
|1265
|0.03
|1.4659
|1.4460
|1.4671
|2530
|2007.12.03 14:05
|t/p
|1265
|0.03
|1.4671
|1.4460
|1.4671
|0.36
|5459.60
|2531
|2007.12.04 01:30
|sell
|1266
|0.03
|1.4656
|1.4855
|1.4644
|2532
|2007.12.04 05:37
|sell
|1267
|0.06
|1.4664
|1.4856
|1.4652
|2533
|2007.12.04 07:46
|sell
|1268
|0.12
|1.4672
|1.4857
|1.4660
|2534
|2007.12.04 08:21
|close
|1268
|0.12
|1.4662
|1.4857
|1.4660
|1.20
|5460.80
|2535
|2007.12.04 08:21
|close
|1267
|0.06
|1.4661
|1.4856
|1.4652
|0.18
|5460.98
|2536
|2007.12.04 08:21
|close
|1266
|0.03
|1.4660
|1.4855
|1.4644
|-0.12
|5460.86
|2537
|2007.12.04 19:30
|sell
|1269
|0.03
|1.4761
|1.4960
|1.4749
|2538
|2007.12.05 01:31
|t/p
|1269
|0.03
|1.4749
|1.4960
|1.4749
|0.34
|5461.21
|2539
|2007.12.05 19:30
|buy
|1270
|0.03
|1.4668
|1.4469
|1.4680
|2540
|2007.12.05 20:10
|buy
|1271
|0.06
|1.4660
|1.4468
|1.4672
|2541
|2007.12.05 20:12
|buy
|1272
|0.12
|1.4652
|1.4467
|1.4664
|2542
|2007.12.05 20:13
|buy
|1273
|0.24
|1.4644
|1.4466
|1.4656
|2543
|2007.12.05 20:13
|buy
|1274
|0.48
|1.4636
|1.4465
|1.4648
|2544
|2007.12.05 20:16
|buy
|1275
|0.96
|1.4629
|1.4465
|1.4641
|2545
|2007.12.05 20:18
|buy
|1276
|1.92
|1.4621
|1.4464
|1.4633
|2546
|2007.12.06 15:29
|close
|1276
|1.92
|1.4629
|1.4464
|1.4633
|17.56
|5478.77
|2547
|2007.12.06 15:29
|close
|1275
|0.96
|1.4628
|1.4465
|1.4641
|0.14
|5478.91
|2548
|2007.12.06 15:29
|close
|1274
|0.48
|1.4629
|1.4465
|1.4648
|-2.81
|5476.10
|2549
|2007.12.06 15:29
|close
|1273
|0.24
|1.4628
|1.4466
|1.4656
|-3.56
|5472.54
|2550
|2007.12.06 15:29
|close
|1272
|0.12
|1.4629
|1.4467
|1.4664
|-2.62
|5469.91
|2551
|2007.12.06 15:29
|close
|1271
|0.06
|1.4628
|1.4468
|1.4672
|-1.85
|5468.06
|2552
|2007.12.06 15:29
|close
|1270
|0.03
|1.4630
|1.4469
|1.4680
|-1.11
|5466.96
|2553
|2007.12.06 22:30
|sell
|1277
|0.03
|1.4624
|1.4823
|1.4612
|2554
|2007.12.06 22:47
|sell
|1278
|0.06
|1.4632
|1.4824
|1.4620
|2555
|2007.12.06 23:24
|sell
|1279
|0.12
|1.4640
|1.4825
|1.4628
|2556
|2007.12.07 00:57
|sell
|1280
|0.24
|1.4657
|1.4835
|1.4645
|2557
|2007.12.07 01:08
|t/p
|1280
|0.24
|1.4645
|1.4835
|1.4645
|2.88
|5469.84
|2558
|2007.12.07 01:08
|close
|1279
|0.12
|1.4644
|1.4825
|1.4628
|-0.54
|5469.30
|2559
|2007.12.07 01:08
|close
|1278
|0.06
|1.4646
|1.4824
|1.4620
|-0.87
|5468.43
|2560
|2007.12.07 01:08
|close
|1277
|0.03
|1.4645
|1.4823
|1.4612
|-0.65
|5467.78
|2561
|2007.12.07 02:00
|sell
|1281
|0.03
|1.4638
|1.4837
|1.4626
|2562
|2007.12.07 05:12
|t/p
|1281
|0.03
|1.4626
|1.4837
|1.4626
|0.36
|5468.14
|2563
|2007.12.07 11:01
|buy
|1282
|0.03
|1.4625
|1.4426
|1.4637
|2564
|2007.12.07 11:22
|t/p
|1282
|0.03
|1.4637
|1.4426
|1.4637
|0.36
|5468.50
|2565
|2007.12.07 20:30
|sell
|1283
|0.03
|1.4656
|1.4855
|1.4644
|2566
|2007.12.10 02:15
|t/p
|1283
|0.03
|1.4644
|1.4855
|1.4644
|0.34
|5468.85
|2567
|2007.12.10 18:00
|sell
|1284
|0.03
|1.4711
|1.4910
|1.4699
|2568
|2007.12.10 23:44
|sell
|1285
|0.06
|1.4719
|1.4911
|1.4707
|2569
|2007.12.11 00:56
|t/p
|1285
|0.06
|1.4707
|1.4911
|1.4707
|0.69
|5469.54
|2570
|2007.12.11 00:56
|close
|1284
|0.03
|1.4707
|1.4910
|1.4699
|0.10
|5469.64
|2571
|2007.12.11 07:00
|sell
|1286
|0.03
|1.4723
|1.4922
|1.4711
|2572
|2007.12.11 08:12
|sell
|1287
|0.06
|1.4732
|1.4924
|1.4720
|2573
|2007.12.11 08:12
|sell
|1288
|0.12
|1.4741
|1.4926
|1.4729
|2574
|2007.12.11 08:19
|sell
|1289
|0.24
|1.4749
|1.4927
|1.4737
|2575
|2007.12.11 08:37
|close
|1289
|0.24
|1.4740
|1.4927
|1.4737
|2.16
|5471.80
|2576
|2007.12.11 08:37
|close
|1288
|0.12
|1.4739
|1.4926
|1.4729
|0.24
|5472.04
|2577
|2007.12.11 08:37
|close
|1287
|0.06
|1.4738
|1.4924
|1.4720
|-0.36
|5471.68
|2578
|2007.12.11 08:37
|close
|1286
|0.03
|1.4739
|1.4922
|1.4711
|-0.48
|5471.20
|2579
|2007.12.11 09:00
|sell
|1290
|0.03
|1.4721
|1.4920
|1.4709
|2580
|2007.12.11 09:04
|t/p
|1290
|0.03
|1.4709
|1.4920
|1.4709
|0.36
|5471.56
|2581
|2007.12.11 16:00
|buy
|1291
|0.03
|1.4706
|1.4507
|1.4718
|2582
|2007.12.11 16:49
|buy
|1292
|0.06
|1.4697
|1.4505
|1.4709
|2583
|2007.12.11 20:03
|t/p
|1292
|0.06
|1.4709
|1.4505
|1.4709
|0.72
|5472.28
|2584
|2007.12.11 20:03
|close
|1291
|0.03
|1.4711
|1.4507
|1.4718
|0.15
|5472.43
|2585
|2007.12.12 02:00
|buy
|1293
|0.03
|1.4668
|1.4469
|1.4680
|2586
|2007.12.12 03:10
|buy
|1294
|0.06
|1.4660
|1.4468
|1.4672
|2587
|2007.12.12 03:21
|buy
|1295
|0.12
|1.4652
|1.4467
|1.4664
|2588
|2007.12.12 04:00
|close
|1295
|0.12
|1.4662
|1.4467
|1.4664
|1.20
|5473.63
|2589
|2007.12.12 04:00
|close
|1294
|0.06
|1.4661
|1.4468
|1.4672
|0.06
|5473.69
|2590
|2007.12.12 04:00
|close
|1293
|0.03
|1.4662
|1.4469
|1.4680
|-0.18
|5473.51
|2591
|2007.12.12 14:00
|sell
|1296
|0.03
|1.4671
|1.4870
|1.4659
|2592
|2007.12.12 14:03
|sell
|1297
|0.06
|1.4679
|1.4871
|1.4667
|2593
|2007.12.12 14:10
|sell
|1298
|0.12
|1.4686
|1.4871
|1.4674
|2594
|2007.12.12 14:13
|close
|1298
|0.12
|1.4677
|1.4871
|1.4674
|1.08
|5474.59
|2595
|2007.12.12 14:14
|close
|1297
|0.06
|1.4678
|1.4871
|1.4667
|0.06
|5474.65
|2596
|2007.12.12 14:14
|close
|1296
|0.03
|1.4678
|1.4870
|1.4659
|-0.21
|5474.44
|2597
|2007.12.12 15:30
|sell
|1299
|0.03
|1.4672
|1.4871
|1.4660
|2598
|2007.12.12 15:31
|sell
|1300
|0.06
|1.4680
|1.4872
|1.4668
|2599
|2007.12.12 15:42
|sell
|1301
|0.12
|1.4688
|1.4873
|1.4676
|2600
|2007.12.12 16:02
|close
|1301
|0.12
|1.4678
|1.4873
|1.4676
|1.20
|5475.64
|2601
|2007.12.12 16:02
|close
|1300
|0.06
|1.4679
|1.4872
|1.4668
|0.06
|5475.70
|2602
|2007.12.12 16:02
|close
|1299
|0.03
|1.4678
|1.4871
|1.4660
|-0.18
|5475.52
|2603
|2007.12.12 23:30
|sell
|1302
|0.03
|1.4705
|1.4904
|1.4693
|2604
|2007.12.13 00:07
|sell
|1303
|0.06
|1.4713
|1.4905
|1.4701
|2605
|2007.12.13 01:14
|sell
|1304
|0.12
|1.4721
|1.4906
|1.4709
|2606
|2007.12.13 07:28
|close
|1304
|0.12
|1.4711
|1.4906
|1.4709
|1.20
|5476.72
|2607
|2007.12.13 07:28
|close
|1303
|0.06
|1.4712
|1.4905
|1.4701
|0.06
|5476.78
|2608
|2007.12.13 07:29
|close
|1302
|0.03
|1.4711
|1.4904
|1.4693
|-0.23
|5476.56
|2609
|2007.12.13 21:00
|buy
|1305
|0.03
|1.4624
|1.4425
|1.4636
|2610
|2007.12.13 22:57
|t/p
|1305
|0.03
|1.4636
|1.4425
|1.4636
|0.36
|5476.92
|2611
|2007.12.14 20:00
|buy
|1306
|0.03
|1.4427
|1.4228
|1.4439
|2612
|2007.12.14 20:01
|buy
|1307
|0.06
|1.4419
|1.4227
|1.4431
|2613
|2007.12.14 22:55
|t/p
|1307
|0.06
|1.4431
|1.4227
|1.4431
|0.72
|5477.64
|2614
|2007.12.14 22:55
|close
|1306
|0.03
|1.4432
|1.4228
|1.4439
|0.15
|5477.79
|2615
|2007.12.17 14:00
|buy
|1308
|0.03
|1.4388
|1.4189
|1.4400
|2616
|2007.12.17 14:27
|buy
|1309
|0.06
|1.4380
|1.4188
|1.4392
|2617
|2007.12.17 14:47
|t/p
|1309
|0.06
|1.4392
|1.4188
|1.4392
|0.72
|5478.51
|2618
|2007.12.17 14:47
|close
|1308
|0.03
|1.4392
|1.4189
|1.4400
|0.12
|5478.63
|2619
|2007.12.18 03:01
|sell
|1310
|0.03
|1.4390
|1.4589
|1.4378
|2620
|2007.12.18 03:21
|sell
|1311
|0.06
|1.4397
|1.4589
|1.4385
|2621
|2007.12.18 04:09
|sell
|1312
|0.12
|1.4404
|1.4589
|1.4392
|2622
|2007.12.18 04:35
|sell
|1313
|0.24
|1.4412
|1.4590
|1.4400
|2623
|2007.12.18 04:59
|close
|1313
|0.24
|1.4403
|1.4590
|1.4400
|2.16
|5480.79
|2624
|2007.12.18 05:00
|close
|1312
|0.12
|1.4404
|1.4589
|1.4392
|0.00
|5480.79
|2625
|2007.12.18 05:00
|close
|1311
|0.06
|1.4404
|1.4589
|1.4385
|-0.42
|5480.37
|2626
|2007.12.18 05:00
|close
|1310
|0.03
|1.4405
|1.4589
|1.4378
|-0.45
|5479.92
|2627
|2007.12.18 08:30
|sell
|1314
|0.03
|1.4384
|1.4583
|1.4372
|2628
|2007.12.18 08:45
|sell
|1315
|0.06
|1.4392
|1.4584
|1.4380
|2629
|2007.12.18 08:45
|sell
|1316
|0.12
|1.4399
|1.4584
|1.4387
|2630
|2007.12.18 08:58
|sell
|1317
|0.24
|1.4407
|1.4585
|1.4395
|2631
|2007.12.18 09:01
|close
|1317
|0.24
|1.4399
|1.4585
|1.4395
|1.92
|5481.84
|2632
|2007.12.18 09:01
|close
|1316
|0.12
|1.4400
|1.4584
|1.4387
|-0.12
|5481.72
|2633
|2007.12.18 09:01
|close
|1315
|0.06
|1.4399
|1.4584
|1.4380
|-0.42
|5481.30
|2634
|2007.12.18 09:01
|close
|1314
|0.03
|1.4400
|1.4583
|1.4372
|-0.48
|5480.82
|2635
|2007.12.18 09:30
|sell
|1318
|0.03
|1.4380
|1.4579
|1.4368
|2636
|2007.12.18 09:36
|t/p
|1318
|0.03
|1.4368
|1.4579
|1.4368
|0.36
|5481.18
|2637
|2007.12.18 17:30
|sell
|1319
|0.03
|1.4395
|1.4594
|1.4383
|2638
|2007.12.18 18:35
|sell
|1320
|0.06
|1.4403
|1.4595
|1.4391
|2639
|2007.12.18 22:29
|sell
|1321
|0.12
|1.4411
|1.4596
|1.4399
|2640
|2007.12.18 22:45
|sell
|1322
|0.24
|1.4419
|1.4597
|1.4407
|2641
|2007.12.18 23:06
|close
|1322
|0.24
|1.4410
|1.4597
|1.4407
|2.16
|5483.34
|2642
|2007.12.18 23:06
|close
|1321
|0.12
|1.4411
|1.4596
|1.4399
|0.00
|5483.34
|2643
|2007.12.18 23:07
|close
|1320
|0.06
|1.4410
|1.4595
|1.4391
|-0.42
|5482.92
|2644
|2007.12.18 23:07
|close
|1319
|0.03
|1.4413
|1.4594
|1.4383
|-0.54
|5482.38
|2645
|2007.12.19 08:00
|sell
|1323
|0.03
|1.4396
|1.4595
|1.4384
|2646
|2007.12.19 08:39
|t/p
|1323
|0.03
|1.4384
|1.4595
|1.4384
|0.36
|5482.74
|2647
|2007.12.19 13:30
|buy
|1324
|0.03
|1.4399
|1.4200
|1.4411
|2648
|2007.12.19 13:33
|buy
|1325
|0.06
|1.4392
|1.4200
|1.4404
|2649
|2007.12.19 14:00
|buy
|1326
|0.12
|1.4385
|1.4200
|1.4397
|2650
|2007.12.19 14:35
|close
|1326
|0.12
|1.4394
|1.4200
|1.4397
|1.08
|5483.82
|2651
|2007.12.19 14:36
|close
|1325
|0.06
|1.4395
|1.4200
|1.4404
|0.18
|5484.00
|2652
|2007.12.19 14:36
|close
|1324
|0.03
|1.4394
|1.4200
|1.4411
|-0.15
|5483.85
|2653
|2007.12.19 15:00
|buy
|1327
|0.03
|1.4395
|1.4196
|1.4407
|2654
|2007.12.19 15:44
|buy
|1328
|0.06
|1.4387
|1.4195
|1.4399
|2655
|2007.12.19 17:22
|buy
|1329
|0.12
|1.4380
|1.4195
|1.4392
|2656
|2007.12.19 17:30
|buy
|1330
|0.24
|1.4370
|1.4192
|1.4382
|2657
|2007.12.19 17:30
|buy
|1331
|0.48
|1.4362
|1.4191
|1.4374
|2658
|2007.12.19 17:31
|buy
|1332
|0.96
|1.4354
|1.4190
|1.4366
|2659
|2007.12.19 17:33
|buy
|1333
|1.92
|1.4346
|1.4189
|1.4358
|2660
|2007.12.19 18:10
|close
|1333
|1.92
|1.4354
|1.4189
|1.4358
|15.36
|5499.21
|2661
|2007.12.19 18:11
|close
|1332
|0.96
|1.4353
|1.4190
|1.4366
|-0.96
|5498.25
|2662
|2007.12.19 18:11
|close
|1331
|0.48
|1.4352
|1.4191
|1.4374
|-4.80
|5493.45
|2663
|2007.12.19 18:11
|close
|1330
|0.24
|1.4353
|1.4192
|1.4382
|-4.08
|5489.37
|2664
|2007.12.19 18:11
|close
|1329
|0.12
|1.4352
|1.4195
|1.4392
|-3.36
|5486.01
|2665
|2007.12.19 18:11
|close
|1328
|0.06
|1.4353
|1.4195
|1.4399
|-2.04
|5483.97
|2666
|2007.12.19 18:11
|close
|1327
|0.03
|1.4352
|1.4196
|1.4407
|-1.29
|5482.68
|2667
|2007.12.19 21:00
|buy
|1334
|0.03
|1.4383
|1.4184
|1.4395
|2668
|2007.12.19 22:00
|buy
|1335
|0.06
|1.4375
|1.4183
|1.4387
|2669
|2007.12.19 23:03
|t/p
|1335
|0.06
|1.4387
|1.4183
|1.4387
|0.72
|5483.40
|2670
|2007.12.19 23:03
|close
|1334
|0.03
|1.4388
|1.4184
|1.4395
|0.15
|5483.55
|2671
|2007.12.20 15:01
|buy
|1336
|0.03
|1.4348
|1.4149
|1.4360
|2672
|2007.12.20 15:19
|buy
|1337
|0.06
|1.4340
|1.4148
|1.4352
|2673
|2007.12.20 15:27
|buy
|1338
|0.12
|1.4332
|1.4147
|1.4344
|2674
|2007.12.20 15:44
|close
|1338
|0.12
|1.4344
|1.4147
|1.4344
|1.44
|5484.99
|2675
|2007.12.20 15:45
|close
|1337
|0.06
|1.4345
|1.4148
|1.4352
|0.30
|5485.29
|2676
|2007.12.20 15:45
|close
|1336
|0.03
|1.4346
|1.4149
|1.4360
|-0.06
|5485.23
|2677
|2007.12.21 01:00
|buy
|1339
|0.03
|1.4333
|1.4134
|1.4345
|2678
|2007.12.21 03:02
|t/p
|1339
|0.03
|1.4345
|1.4134
|1.4345
|0.36
|5485.59
|2679
|2007.12.21 11:00
|sell
|1340
|0.03
|1.4358
|1.4557
|1.4346
|2680
|2007.12.21 11:23
|sell
|1341
|0.06
|1.4366
|1.4558
|1.4354
|2681
|2007.12.21 11:25
|sell
|1342
|0.12
|1.4373
|1.4558
|1.4361
|2682
|2007.12.21 11:47
|close
|1342
|0.12
|1.4363
|1.4558
|1.4361
|1.20
|5486.79
|2683
|2007.12.21 11:47
|close
|1341
|0.06
|1.4364
|1.4558
|1.4354
|0.12
|5486.91
|2684
|2007.12.21 11:47
|close
|1340
|0.03
|1.4363
|1.4557
|1.4346
|-0.15
|5486.76
|2685
|2007.12.21 17:00
|sell
|1343
|0.03
|1.4370
|1.4569
|1.4358
|2686
|2007.12.21 18:55
|t/p
|1343
|0.03
|1.4358
|1.4569
|1.4358
|0.36
|5487.12
|2687
|2007.12.24 06:30
|sell
|1344
|0.03
|1.4383
|1.4582
|1.4371
|2688
|2007.12.24 10:56
|sell
|1345
|0.06
|1.4391
|1.4583
|1.4379
|2689
|2007.12.24 12:32
|sell
|1346
|0.12
|1.4401
|1.4586
|1.4389
|2690
|2007.12.24 13:11
|sell
|1347
|0.24
|1.4409
|1.4587
|1.4397
|2691
|2007.12.24 14:14
|close
|1347
|0.24
|1.4400
|1.4587
|1.4397
|2.16
|5489.28
|2692
|2007.12.24 14:15
|close
|1346
|0.12
|1.4398
|1.4586
|1.4389
|0.36
|5489.64
|2693
|2007.12.24 14:15
|close
|1345
|0.06
|1.4397
|1.4583
|1.4379
|-0.36
|5489.28
|2694
|2007.12.24 14:15
|close
|1344
|0.03
|1.4398
|1.4582
|1.4371
|-0.45
|5488.83
|2695
|2007.12.24 17:00
|sell
|1348
|0.03
|1.4403
|1.4602
|1.4391
|2696
|2007.12.26 12:00
|sell
|1349
|0.06
|1.4441
|1.4633
|1.4429
|2697
|2007.12.26 14:00
|sell
|1350
|0.12
|1.4450
|1.4635
|1.4438
|2698
|2007.12.26 14:04
|sell
|1351
|0.24
|1.4463
|1.4641
|1.4451
|2699
|2007.12.26 14:05
|sell
|1352
|0.48
|1.4471
|1.4642
|1.4459
|2700
|2007.12.26 14:06
|sell
|1353
|0.96
|1.4478
|1.4642
|1.4466
|2701
|2007.12.26 14:11
|close
|1353
|0.96
|1.4469
|1.4642
|1.4466
|8.64
|5497.47
|2702
|2007.12.26 14:11
|close
|1352
|0.48
|1.4470
|1.4642
|1.4459
|0.48
|5497.95
|2703
|2007.12.26 14:11
|close
|1351
|0.24
|1.4469
|1.4641
|1.4451
|-1.44
|5496.51
|2704
|2007.12.26 14:11
|close
|1350
|0.12
|1.4470
|1.4635
|1.4438
|-2.40
|5494.11
|2705
|2007.12.26 14:11
|close
|1349
|0.06
|1.4471
|1.4633
|1.4429
|-1.80
|5492.31
|2706
|2007.12.26 14:11
|close
|1348
|0.03
|1.4470
|1.4602
|1.4391
|-2.04
|5490.27
|2707
|2007.12.26 20:30
|sell
|1354
|0.03
|1.4504
|1.4703
|1.4492
|2708
|2007.12.26 21:57
|t/p
|1354
|0.03
|1.4492
|1.4703
|1.4492
|0.36
|5490.63
|2709
|2007.12.27 10:00
|sell
|1355
|0.03
|1.4486
|1.4685
|1.4474
|2710
|2007.12.27 10:09
|sell
|1356
|0.06
|1.4494
|1.4686
|1.4482
|2711
|2007.12.27 10:18
|sell
|1357
|0.12
|1.4503
|1.4688
|1.4491
|2712
|2007.12.27 10:24
|close
|1357
|0.12
|1.4492
|1.4688
|1.4491
|1.32
|5491.95
|2713
|2007.12.27 10:24
|close
|1356
|0.06
|1.4493
|1.4686
|1.4482
|0.06
|5492.01
|2714
|2007.12.27 10:24
|close
|1355
|0.03
|1.4492
|1.4685
|1.4474
|-0.18
|5491.83
|2715
|2007.12.27 22:00
|sell
|1358
|0.03
|1.4607
|1.4806
|1.4595
|2716
|2007.12.27 22:21
|sell
|1359
|0.06
|1.4615
|1.4807
|1.4603
|2717
|2007.12.27 22:24
|sell
|1360
|0.12
|1.4623
|1.4808
|1.4611
|2718
|2007.12.27 23:24
|close
|1360
|0.12
|1.4612
|1.4808
|1.4611
|1.32
|5493.15
|2719
|2007.12.27 23:24
|close
|1359
|0.06
|1.4613
|1.4807
|1.4603
|0.12
|5493.27
|2720
|2007.12.27 23:24
|close
|1358
|0.03
|1.4614
|1.4806
|1.4595
|-0.21
|5493.06
|2721
|2007.12.28 15:00
|sell
|1361
|0.03
|1.4681
|1.4880
|1.4669
|2722
|2007.12.28 15:11
|sell
|1362
|0.06
|1.4689
|1.4881
|1.4677
|2723
|2007.12.28 15:16
|sell
|1363
|0.12
|1.4697
|1.4882
|1.4685
|2724
|2007.12.28 15:47
|close
|1363
|0.12
|1.4687
|1.4882
|1.4685
|1.20
|5494.26
|2725
|2007.12.28 15:47
|close
|1362
|0.06
|1.4688
|1.4881
|1.4677
|0.06
|5494.32
|2726
|2007.12.28 15:47
|close
|1361
|0.03
|1.4687
|1.4880
|1.4669
|-0.18
|5494.14
|2727
|2007.12.31 04:30
|sell
|1364
|0.03
|1.4746
|1.4945
|1.4734
|2728
|2007.12.31 08:39
|t/p
|1364
|0.03
|1.4734
|1.4945
|1.4734
|0.36
|5494.50
|2729
|2007.12.31 15:00
|buy
|1365
|0.03
|1.4730
|1.4531
|1.4742
|2730
|2007.12.31 15:06
|buy
|1366
|0.06
|1.4722
|1.4530
|1.4734
|2731
|2007.12.31 15:09
|buy
|1367
|0.12
|1.4713
|1.4528
|1.4725
|2732
|2007.12.31 15:22
|buy
|1368
|0.24
|1.4706
|1.4528
|1.4718
|2733
|2007.12.31 15:33
|buy
|1369
|0.48
|1.4699
|1.4528
|1.4711
|2734
|2007.12.31 15:43
|buy
|1370
|0.96
|1.4691
|1.4527
|1.4703
|2735
|2007.12.31 15:52
|buy
|1371
|1.92
|1.4682
|1.4525
|1.4694
|2736
|2008.01.02 13:05
|close
|1371
|1.92
|1.4691
|1.4525
|1.4694
|18.75
|5513.24
|2737
|2008.01.02 13:05
|close
|1370
|0.96
|1.4692
|1.4527
|1.4703
|1.69
|5514.94
|2738
|2008.01.02 13:05
|close
|1369
|0.48
|1.4691
|1.4528
|1.4711
|-3.47
|5511.46
|2739
|2008.01.02 13:05
|close
|1368
|0.24
|1.4692
|1.4528
|1.4718
|-3.18
|5508.29
|2740
|2008.01.02 13:05
|close
|1367
|0.12
|1.4693
|1.4528
|1.4725
|-2.31
|5505.98
|2741
|2008.01.02 13:05
|close
|1366
|0.06
|1.4692
|1.4530
|1.4734
|-1.75
|5504.22
|2742
|2008.01.02 13:05
|close
|1365
|0.03
|1.4693
|1.4531
|1.4742
|-1.09
|5503.14
|2743
|2008.01.02 23:00
|sell
|1372
|0.03
|1.4715
|1.4914
|1.4703
|2744
|2008.01.02 23:34
|sell
|1373
|0.06
|1.4725
|1.4917
|1.4713
|2745
|2008.01.03 00:46
|t/p
|1373
|0.06
|1.4713
|1.4917
|1.4713
|0.63
|5503.77
|2746
|2008.01.03 00:46
|close
|1372
|0.03
|1.4713
|1.4914
|1.4703
|0.01
|5503.78
|2747
|2008.01.03 10:00
|sell
|1374
|0.03
|1.4697
|1.4896
|1.4685
|2748
|2008.01.03 10:04
|sell
|1375
|0.06
|1.4704
|1.4896
|1.4692
|2749
|2008.01.03 10:05
|sell
|1376
|0.12
|1.4711
|1.4896
|1.4699
|2750
|2008.01.03 10:41
|close
|1376
|0.12
|1.4702
|1.4896
|1.4699
|1.08
|5504.86
|2751
|2008.01.03 10:41
|close
|1375
|0.06
|1.4701
|1.4896
|1.4692
|0.18
|5505.04
|2752
|2008.01.03 10:41
|close
|1374
|0.03
|1.4702
|1.4896
|1.4685
|-0.15
|5504.89
|2753
|2008.01.03 15:30
|sell
|1377
|0.03
|1.4725
|1.4924
|1.4713
|2754
|2008.01.03 15:47
|sell
|1378
|0.06
|1.4732
|1.4924
|1.4720
|2755
|2008.01.03 16:01
|t/p
|1378
|0.06
|1.4720
|1.4924
|1.4720
|0.72
|5505.61
|2756
|2008.01.03 16:01
|close
|1377
|0.03
|1.4719
|1.4924
|1.4713
|0.18
|5505.79
|2757
|2008.01.03 23:30
|sell
|1379
|0.03
|1.4748
|1.4947
|1.4736
|2758
|2008.01.04 06:12
|t/p
|1379
|0.03
|1.4736
|1.4947
|1.4736
|0.34
|5506.14
|2759
|2008.01.04 14:00
|buy
|1380
|0.03
|1.4714
|1.4515
|1.4726
|2760
|2008.01.04 14:12
|t/p
|1380
|0.03
|1.4726
|1.4515
|1.4726
|0.36
|5506.50
|2761
|2008.01.04 20:00
|sell
|1381
|0.03
|1.4768
|1.4967
|1.4756
|2762
|2008.01.04 21:55
|t/p
|1381
|0.03
|1.4756
|1.4967
|1.4756
|0.36
|5506.86
|2763
|2008.01.07 13:00
|buy
|1382
|0.03
|1.4691
|1.4492
|1.4703
|2764
|2008.01.07 13:04
|buy
|1383
|0.06
|1.4683
|1.4491
|1.4695
|2765
|2008.01.07 13:26
|t/p
|1383
|0.06
|1.4695
|1.4491
|1.4695
|0.72
|5507.58
|2766
|2008.01.07 13:26
|close
|1382
|0.03
|1.4695
|1.4492
|1.4703
|0.12
|5507.70
|2767
|2008.01.07 21:30
|buy
|1384
|0.03
|1.4694
|1.4495
|1.4706
|2768
|2008.01.07 22:26
|buy
|1385
|0.06
|1.4686
|1.4494
|1.4698
|2769
|2008.01.08 04:21
|t/p
|1385
|0.06
|1.4698
|1.4494
|1.4698
|0.74
|5508.44
|2770
|2008.01.08 04:21
|close
|1384
|0.03
|1.4699
|1.4495
|1.4706
|0.16
|5508.60
|2771
|2008.01.08 12:00
|sell
|1386
|0.03
|1.4699
|1.4898
|1.4687
|2772
|2008.01.08 12:22
|sell
|1387
|0.06
|1.4708
|1.4900
|1.4696
|2773
|2008.01.08 13:03
|sell
|1388
|0.12
|1.4716
|1.4901
|1.4704
|2774
|2008.01.08 13:22
|sell
|1389
|0.24
|1.4724
|1.4902
|1.4712
|2775
|2008.01.08 13:36
|close
|1389
|0.24
|1.4715
|1.4902
|1.4712
|2.16
|5510.76
|2776
|2008.01.08 13:36
|close
|1388
|0.12
|1.4716
|1.4901
|1.4704
|0.00
|5510.76
|2777
|2008.01.08 13:36
|close
|1387
|0.06
|1.4717
|1.4900
|1.4696
|-0.54
|5510.22
|2778
|2008.01.08 13:36
|close
|1386
|0.03
|1.4716
|1.4898
|1.4687
|-0.51
|5509.71
|2779
|2008.01.08 15:00
|sell
|1390
|0.03
|1.4708
|1.4907
|1.4696
|2780
|2008.01.08 15:27
|sell
|1391
|0.06
|1.4716
|1.4908
|1.4704
|2781
|2008.01.08 15:36
|sell
|1392
|0.12
|1.4725
|1.4910
|1.4713
|2782
|2008.01.08 15:55
|sell
|1393
|0.24
|1.4733
|1.4911
|1.4721
|2783
|2008.01.08 16:00
|sell
|1394
|0.48
|1.4740
|1.4911
|1.4728
|2784
|2008.01.08 16:01
|close
|1394
|0.48
|1.4731
|1.4911
|1.4728
|4.32
|5514.03
|2785
|2008.01.08 16:01
|close
|1393
|0.24
|1.4730
|1.4911
|1.4721
|0.72
|5514.75
|2786
|2008.01.08 16:01
|close
|1392
|0.12
|1.4731
|1.4910
|1.4713
|-0.72
|5514.03
|2787
|2008.01.08 16:01
|close
|1391
|0.06
|1.4730
|1.4908
|1.4704
|-0.84
|5513.19
|2788
|2008.01.08 16:01
|close
|1390
|0.03
|1.4731
|1.4907
|1.4696
|-0.69
|5512.50
|2789
|2008.01.08 17:00
|sell
|1395
|0.03
|1.4714
|1.4913
|1.4702
|2790
|2008.01.09 06:25
|sell
|1396
|0.06
|1.4722
|1.4914
|1.4710
|2791
|2008.01.09 07:05
|sell
|1397
|0.12
|1.4730
|1.4915
|1.4718
|2792
|2008.01.09 07:18
|close
|1397
|0.12
|1.4720
|1.4915
|1.4718
|1.20
|5513.70
|2793
|2008.01.09 07:18
|close
|1396
|0.06
|1.4721
|1.4914
|1.4710
|0.06
|5513.76
|2794
|2008.01.09 07:18
|close
|1395
|0.03
|1.4720
|1.4913
|1.4702
|-0.20
|5513.56
|2795
|2008.01.09 10:00
|sell
|1398
|0.03
|1.4714
|1.4913
|1.4702
|2796
|2008.01.09 13:09
|t/p
|1398
|0.03
|1.4702
|1.4913
|1.4702
|0.36
|5513.92
|2797
|2008.01.09 22:00
|buy
|1399
|0.03
|1.4670
|1.4471
|1.4682
|2798
|2008.01.09 22:05
|buy
|1400
|0.06
|1.4662
|1.4470
|1.4674
|2799
|2008.01.09 23:04
|buy
|1401
|0.12
|1.4655
|1.4470
|1.4667
|2800
|2008.01.10 00:38
|close
|1401
|0.12
|1.4665
|1.4470
|1.4667
|1.34
|5515.26
|2801
|2008.01.10 00:38
|close
|1400
|0.06
|1.4666
|1.4470
|1.4674
|0.31
|5515.57
|2802
|2008.01.10 00:38
|close
|1399
|0.03
|1.4665
|1.4471
|1.4682
|-0.12
|5515.46
|2803
|2008.01.10 09:00
|sell
|1402
|0.03
|1.4672
|1.4871
|1.4660
|2804
|2008.01.10 09:10
|t/p
|1402
|0.03
|1.4660
|1.4871
|1.4660
|0.36
|5515.82
|2805
|2008.01.10 12:30
|sell
|1403
|0.03
|1.4670
|1.4869
|1.4658
|2806
|2008.01.10 12:54
|sell
|1404
|0.06
|1.4678
|1.4870
|1.4666
|2807
|2008.01.10 13:42
|t/p
|1404
|0.06
|1.4666
|1.4870
|1.4666
|0.72
|5516.54
|2808
|2008.01.10 13:42
|close
|1403
|0.03
|1.4665
|1.4869
|1.4658
|0.15
|5516.69
|2809
|2008.01.10 23:30
|sell
|1405
|0.03
|1.4796
|1.4995
|1.4784
|2810
|2008.01.10 23:50
|sell
|1406
|0.06
|1.4803
|1.4995
|1.4791
|2811
|2008.01.11 01:55
|t/p
|1406
|0.06
|1.4791
|1.4995
|1.4791
|0.69
|5517.38
|2812
|2008.01.11 01:55
|close
|1405
|0.03
|1.4790
|1.4995
|1.4784
|0.16
|5517.54
|2813
|2008.01.11 21:00
|sell
|1407
|0.03
|1.4787
|1.4986
|1.4775
|2814
|2008.01.11 21:13
|t/p
|1407
|0.03
|1.4775
|1.4986
|1.4775
|0.36
|5517.90
|2815
|2008.01.14 14:00
|sell
|1408
|0.03
|1.4886
|1.5085
|1.4874
|2816
|2008.01.14 14:14
|sell
|1409
|0.06
|1.4894
|1.5086
|1.4882
|2817
|2008.01.14 14:28
|t/p
|1409
|0.06
|1.4882
|1.5086
|1.4882
|0.72
|5518.62
|2818
|2008.01.14 14:28
|close
|1408
|0.03
|1.4882
|1.5085
|1.4874
|0.12
|5518.74
|2819
|2008.01.15 07:00
|sell
|1410
|0.03
|1.4872
|1.5071
|1.4860
|2820
|2008.01.15 07:48
|sell
|1411
|0.06
|1.4880
|1.5072
|1.4868
|2821
|2008.01.15 07:55
|sell
|1412
|0.12
|1.4888
|1.5073
|1.4876
|2822
|2008.01.15 08:41
|close
|1412
|0.12
|1.4878
|1.5073
|1.4876
|1.20
|5519.94
|2823
|2008.01.15 08:41
|close
|1411
|0.06
|1.4877
|1.5072
|1.4868
|0.18
|5520.12
|2824
|2008.01.15 08:42
|close
|1410
|0.03
|1.4876
|1.5071
|1.4860
|-0.12
|5520.00
|2825
|2008.01.15 09:00
|sell
|1413
|0.03
|1.4867
|1.5066
|1.4855
|2826
|2008.01.15 09:07
|t/p
|1413
|0.03
|1.4855
|1.5066
|1.4855
|0.36
|5520.36
|2827
|2008.01.15 13:30
|buy
|1414
|0.03
|1.4864
|1.4665
|1.4876
|2828
|2008.01.15 14:10
|t/p
|1414
|0.03
|1.4876
|1.4665
|1.4876
|0.36
|5520.72
|2829
|2008.01.15 17:30
|sell
|1415
|0.03
|1.4840
|1.5039
|1.4828
|2830
|2008.01.15 17:35
|t/p
|1415
|0.03
|1.4828
|1.5039
|1.4828
|0.36
|5521.08
|2831
|2008.01.16 02:30
|buy
|1416
|0.03
|1.4805
|1.4606
|1.4817
|2832
|2008.01.16 02:42
|buy
|1417
|0.06
|1.4796
|1.4604
|1.4808
|2833
|2008.01.16 03:06
|t/p
|1417
|0.06
|1.4808
|1.4604
|1.4808
|0.72
|5521.80
|2834
|2008.01.16 03:06
|close
|1416
|0.03
|1.4808
|1.4606
|1.4817
|0.09
|5521.89
|2835
|2008.01.16 15:30
|buy
|1418
|0.03
|1.4805
|1.4606
|1.4817
|2836
|2008.01.16 15:41
|t/p
|1418
|0.03
|1.4817
|1.4606
|1.4817
|0.36
|5522.25
|2837
|2008.01.16 22:30
|buy
|1419
|0.03
|1.4652
|1.4453
|1.4664
|2838
|2008.01.16 23:35
|buy
|1420
|0.06
|1.4643
|1.4451
|1.4655
|2839
|2008.01.16 23:59
|t/p
|1420
|0.06
|1.4655
|1.4451
|1.4655
|0.72
|5522.97
|2840
|2008.01.16 23:59
|close
|1419
|0.03
|1.4658
|1.4453
|1.4664
|0.18
|5523.15
|2841
|2008.01.17 12:30
|buy
|1421
|0.03
|1.4644
|1.4445
|1.4656
|2842
|2008.01.17 13:00
|t/p
|1421
|0.03
|1.4656
|1.4445
|1.4656
|0.36
|5523.51
|2843
|2008.01.17 21:00
|sell
|1422
|0.03
|1.4670
|1.4869
|1.4658
|2844
|2008.01.17 21:31
|t/p
|1422
|0.03
|1.4658
|1.4869
|1.4658
|0.36
|5523.87
|2845
|2008.01.18 05:00
|buy
|1423
|0.03
|1.4639
|1.4440
|1.4651
|2846
|2008.01.18 05:20
|t/p
|1423
|0.03
|1.4651
|1.4440
|1.4651
|0.36
|5524.23
|2847
|2008.01.18 13:00
|buy
|1424
|0.03
|1.4651
|1.4452
|1.4663
|2848
|2008.01.18 13:04
|buy
|1425
|0.06
|1.4644
|1.4452
|1.4656
|2849
|2008.01.18 13:40
|t/p
|1425
|0.06
|1.4656
|1.4452
|1.4656
|0.72
|5524.95
|2850
|2008.01.18 13:40
|close
|1424
|0.03
|1.4656
|1.4452
|1.4663
|0.15
|5525.10
|2851
|2008.01.18 17:00
|sell
|1426
|0.03
|1.4623
|1.4822
|1.4611
|2852
|2008.01.18 17:12
|sell
|1427
|0.06
|1.4630
|1.4822
|1.4618
|2853
|2008.01.18 17:29
|sell
|1428
|0.12
|1.4638
|1.4823
|1.4626
|2854
|2008.01.18 17:31
|sell
|1429
|0.24
|1.4646
|1.4824
|1.4634
|2855
|2008.01.18 17:39
|close
|1429
|0.24
|1.4637
|1.4824
|1.4634
|2.16
|5527.26
|2856
|2008.01.18 17:39
|close
|1428
|0.12
|1.4636
|1.4823
|1.4626
|0.24
|5527.50
|2857
|2008.01.18 17:39
|close
|1427
|0.06
|1.4637
|1.4822
|1.4618
|-0.42
|5527.08
|2858
|2008.01.18 17:39
|close
|1426
|0.03
|1.4636
|1.4822
|1.4611
|-0.39
|5526.69