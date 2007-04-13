Strategy Tester Report
10p3v0.03 - 10-07
InterbankFX-MT4 Mini Accounts 2 (Build 211)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.02 08:00 - 2008.01.18 22:30 (2007.01.01 - 2008.01.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=12; Lots=0.01; InitialStop=150; TrailingStop=0; MaxTrades=7; Multiplier=2; Pips=7; OrderstoProtect=0; Money_management=true; AccountType=1; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=false; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test13851Ticks modelled1296350Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit5000.00
Total net profit526.69Gross profit1048.88Gross loss-522.19
Profit factor2.01Expected payoff0.37
Absolute drawdown37.72Maximal drawdown414.93 (7.55%)Relative drawdown7.55% (414.93)
Total trades1429Short positions (won %)795 (63.65%)Long positions (won %)634 (63.88%)
Profit trades (% of total)911 (63.75%)Loss trades (% of total)518 (36.25%)
Largestprofit trade19.20loss trade-5.52
Averageprofit trade1.15loss trade-1.01
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (7.50)consecutive losses (loss in money)6 (-16.53)
Maximalconsecutive profit (count of wins)21.48 (3)consecutive loss (count of losses)-16.53 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 13:30sell10.031.32731.34721.3261
22007.01.02 14:33sell20.041.32801.34721.3268
32007.01.02 14:40sell30.081.32881.34731.3276
42007.01.02 14:44sell40.161.32961.34741.3284
52007.01.02 15:02close40.161.32861.34741.32841.605001.60
62007.01.02 15:02close30.081.32871.34731.32760.085001.68
72007.01.02 15:03close20.041.32861.34721.3268-0.245001.44
82007.01.02 15:03close10.031.32851.34721.3261-0.365001.08
92007.01.03 05:34sell50.031.32821.34811.3270
102007.01.03 08:20t/p50.031.32701.34811.32700.365001.44
112007.01.03 22:00buy60.031.31621.29631.3174
122007.01.04 04:08t/p60.031.31741.29631.31740.395001.83
132007.01.04 15:00buy70.031.31101.29111.3122
142007.01.04 15:06buy80.061.31011.29091.3113
152007.01.04 15:12buy90.121.30931.29081.3105
162007.01.04 15:15buy100.161.30841.29061.3096
172007.01.04 15:24close100.161.30951.29061.30961.765003.59
182007.01.04 15:24close90.121.30941.29081.31050.125003.71
192007.01.04 15:24close80.061.30951.29091.3113-0.365003.35
202007.01.04 15:24close70.031.30941.29111.3122-0.485002.87
212007.01.05 07:00buy110.031.30781.28791.3090
222007.01.05 07:52t/p110.031.30901.28791.30900.365003.23
232007.01.05 20:30buy120.031.30111.28121.3023
242007.01.05 21:58buy130.061.30031.28111.3015
252007.01.08 01:16buy140.121.29951.28101.3007
262007.01.08 01:47buy150.241.29871.28091.2999
272007.01.08 02:03close150.241.29971.28091.29992.405005.63
282007.01.08 02:04close140.121.29981.28101.30070.365005.99
292007.01.08 02:04close130.061.29981.28111.3015-0.285005.72
302007.01.08 02:04close120.031.29971.28121.3023-0.415005.31
312007.01.08 17:00buy160.031.30101.28111.3022
322007.01.08 17:47t/p160.031.30221.28111.30220.365005.67
332007.01.09 05:30sell170.031.30391.32381.3027
342007.01.09 08:47sell180.061.30471.32391.3035
352007.01.09 09:06t/p180.061.30351.32391.30350.725006.39
362007.01.09 09:06close170.031.30351.32381.30270.125006.51
372007.01.09 20:01buy190.031.30071.28081.3019
382007.01.09 20:48buy200.061.30001.28081.3012
392007.01.09 23:43buy210.121.29931.28081.3005
402007.01.10 01:10buy220.241.29851.28071.2997
412007.01.10 01:14buy230.321.29771.28061.2989
422007.01.10 01:19buy240.641.29701.28061.2982
432007.01.10 01:28buy251.281.29621.28051.2974
442007.01.10 02:20close251.281.29711.28051.297411.525018.03
452007.01.10 02:20close240.641.29701.28061.29820.005018.03
462007.01.10 02:21close230.321.29711.28061.2989-1.925016.11
472007.01.10 02:22close220.241.29721.28071.2997-3.125012.99
482007.01.10 02:23close210.121.29731.28081.3005-2.355010.63
492007.01.10 02:23close200.061.29701.28081.3012-1.785008.86
502007.01.10 02:24close190.031.29691.28081.3019-1.135007.73
512007.01.10 06:02buy260.031.29711.27721.2983
522007.01.10 06:51t/p260.031.29831.27721.29830.365008.09
532007.01.10 22:00buy270.031.29411.27421.2953
542007.01.11 02:21t/p270.031.29531.27421.29530.395008.48
552007.01.11 15:00sell280.031.29351.31341.2923
562007.01.11 15:05sell290.061.29431.31351.2931
572007.01.11 15:15t/p290.061.29311.31351.29310.725009.20
582007.01.11 15:15close280.031.29311.31341.29230.125009.32
592007.01.11 22:30buy300.031.28951.26961.2907
602007.01.12 00:20buy310.061.28871.26951.2899
612007.01.12 02:03buy320.121.28791.26941.2891
622007.01.12 02:52close320.121.28891.26941.28911.205010.52
632007.01.12 02:52close310.061.28881.26951.28990.065010.58
642007.01.12 02:52close300.031.28891.26961.2907-0.175010.41
652007.01.12 13:00sell330.031.29021.31011.2890
662007.01.12 13:58t/p330.031.28901.31011.28900.365010.77
672007.01.12 20:00sell340.031.29131.31121.2901
682007.01.12 22:37sell350.061.29241.31161.2912
692007.01.15 04:23sell360.121.29321.31171.2920
702007.01.15 08:40sell370.241.29401.31181.2928
712007.01.15 08:42sell380.481.29481.31191.2936
722007.01.15 08:53sell390.641.29551.31191.2943
732007.01.15 08:57close390.641.29451.31191.29436.405017.17
742007.01.15 08:57close380.481.29461.31191.29360.965018.13
752007.01.15 08:57close370.241.29451.31181.2928-1.205016.93
762007.01.15 08:57close360.121.29441.31171.2920-1.445015.49
772007.01.15 08:57close350.061.29451.31161.2912-1.295014.20
782007.01.15 08:57close340.031.29441.31121.2901-0.955013.26
792007.01.15 14:00sell400.031.29401.31391.2928
802007.01.16 01:58t/p400.031.29281.31391.29280.345013.60
812007.01.16 05:02buy410.031.29351.27361.2947
822007.01.16 06:40t/p410.031.29471.27361.29470.365013.96
832007.01.16 14:00sell420.031.29631.31621.2951
842007.01.16 14:19t/p420.031.29511.31621.29510.365014.32
852007.01.16 23:00buy430.031.29181.27191.2930
862007.01.17 06:51t/p430.031.29301.27191.29300.375014.70
872007.01.17 16:00buy440.031.29361.27371.2948
882007.01.17 16:05buy450.061.29281.27361.2940
892007.01.17 16:31t/p450.061.29401.27361.29400.725015.42
902007.01.17 16:31close440.031.29401.27371.29480.125015.54
912007.01.17 21:01sell460.031.29301.31291.2918
922007.01.17 22:42sell470.061.29381.31301.2926
932007.01.17 23:32sell480.121.29451.31301.2933
942007.01.18 00:14close480.121.29361.31301.29330.905016.44
952007.01.18 00:14close470.061.29371.31301.2926-0.035016.40
962007.01.18 00:15close460.031.29361.31291.2918-0.235016.18
972007.01.18 08:00sell490.031.29591.31581.2947
982007.01.18 08:32sell500.061.29661.31581.2954
992007.01.18 10:00t/p500.061.29541.31581.29540.725016.90
1002007.01.18 10:00close490.031.29541.31581.29470.155017.05
1012007.01.18 16:30buy510.031.29521.27531.2964
1022007.01.18 16:32buy520.061.29441.27521.2956
1032007.01.18 16:49t/p520.061.29561.27521.29560.725017.77
1042007.01.18 16:49close510.031.29561.27531.29640.125017.89
1052007.01.19 01:30sell530.031.29611.31601.2949
1062007.01.19 02:27sell540.061.29691.31611.2957
1072007.01.19 03:05sell550.121.29771.31621.2965
1082007.01.19 03:09sell560.241.29841.31621.2972
1092007.01.19 04:55sell570.481.29921.31631.2980
1102007.01.19 07:17close570.481.29841.31631.29803.845021.73
1112007.01.19 07:17close560.241.29831.31621.29720.245021.97
1122007.01.19 07:17close550.121.29841.31621.2965-0.845021.13
1132007.01.19 07:17close540.061.29841.31611.2957-0.905020.23
1142007.01.19 07:18close530.031.29831.31601.2949-0.665019.57
1152007.01.19 08:30sell580.031.29831.31821.2971
1162007.01.19 10:39t/p580.031.29711.31821.29710.365019.93
1172007.01.19 18:30buy590.031.29641.27651.2976
1182007.01.22 00:00buy600.061.29561.27641.2968
1192007.01.22 01:39t/p600.061.29681.27641.29680.725020.65
1202007.01.22 01:39close590.031.29681.27651.29760.135020.78
1212007.01.22 07:00sell610.031.29671.31661.2955
1222007.01.22 08:14sell620.061.29761.31681.2964
1232007.01.22 10:33t/p620.061.29641.31681.29640.725021.50
1242007.01.22 10:33close610.031.29641.31661.29550.095021.59
1252007.01.22 17:00buy630.031.29551.27561.2967
1262007.01.22 18:51buy640.061.29471.27551.2959
1272007.01.23 01:28buy650.121.29391.27541.2951
1282007.01.23 03:58buy660.241.29311.27531.2943
1292007.01.23 04:30close660.241.29401.27531.29432.165023.75
1302007.01.23 04:30close650.121.29391.27541.29510.005023.75
1312007.01.23 04:30close640.061.29401.27551.2959-0.405023.35
1322007.01.23 04:30close630.031.29391.27561.2967-0.475022.89
1332007.01.23 06:00buy670.031.29441.27451.2956
1342007.01.23 07:45buy680.061.29361.27441.2948
1352007.01.23 08:26t/p680.061.29481.27441.29480.725023.61
1362007.01.23 08:26close670.031.29481.27451.29560.125023.73
1372007.01.23 17:30sell690.031.30261.32251.3014
1382007.01.23 17:37sell700.061.30341.32261.3022
1392007.01.23 18:14t/p700.061.30221.32261.30220.725024.45
1402007.01.23 18:14close690.031.30221.32251.30140.125024.57
1412007.01.24 07:00sell710.031.30241.32231.3012
1422007.01.24 07:47t/p710.031.30121.32231.30120.365024.93
1432007.01.24 14:00buy720.031.30121.28131.3024
1442007.01.24 14:08buy730.061.30031.28111.3015
1452007.01.24 14:35buy740.121.29961.28111.3008
1462007.01.24 14:50buy750.241.29881.28101.3000
1472007.01.24 15:24buy760.481.29801.28091.2992
1482007.01.24 15:41close760.481.29881.28091.29923.845028.77
1492007.01.24 15:41close750.241.29891.28101.30000.245029.01
1502007.01.24 15:41close740.121.29891.28111.3008-0.845028.17
1512007.01.24 15:41close730.061.29881.28111.3015-0.905027.27
1522007.01.24 15:41close720.031.29891.28131.3024-0.695026.58
1532007.01.24 22:00buy770.031.29581.27591.2970
1542007.01.24 23:01t/p770.031.29701.27591.29700.365026.94
1552007.01.25 14:30sell780.031.29781.31771.2966
1562007.01.25 14:33sell790.061.29861.31781.2974
1572007.01.25 15:02t/p790.061.29741.31781.29740.725027.66
1582007.01.25 15:02close780.031.29731.31771.29660.155027.81
1592007.01.26 02:00buy800.031.29371.27381.2949
1602007.01.26 02:43buy810.061.29291.27371.2941
1612007.01.26 02:44buy820.121.29211.27361.2933
1622007.01.26 08:22close820.121.29311.27361.29331.205029.01
1632007.01.26 08:22close810.061.29321.27371.29410.185029.19
1642007.01.26 08:22close800.031.29321.27381.2949-0.155029.04
1652007.01.26 15:30buy830.031.29111.27121.2923
1662007.01.26 15:39buy840.061.29031.27111.2915
1672007.01.26 15:48buy850.121.28951.27101.2907
1682007.01.26 15:59buy860.241.28851.27071.2897
1692007.01.26 16:02close860.241.28951.27071.28972.405031.44
1702007.01.26 16:02close850.121.28961.27101.29070.125031.56
1712007.01.26 16:02close840.061.28951.27111.2915-0.485031.08
1722007.01.26 16:02close830.031.28961.27121.2923-0.455030.63
1732007.01.26 17:00buy870.031.29041.27051.2916
1742007.01.26 18:16t/p870.031.29161.27051.29160.365030.99
1752007.01.29 07:30buy880.031.29071.27081.2919
1762007.01.29 08:59t/p880.031.29191.27081.29190.365031.35
1772007.01.29 23:00sell890.031.29541.31531.2942
1782007.01.30 00:25sell900.061.29621.31541.2950
1792007.01.30 01:40t/p900.061.29501.31541.29500.725032.07
1802007.01.30 01:40close890.031.29501.31531.29420.105032.17
1812007.01.30 16:00sell910.031.29501.31491.2938
1822007.01.30 16:10sell920.061.29581.31501.2946
1832007.01.30 17:18t/p920.061.29461.31501.29460.725032.89
1842007.01.30 17:18close910.031.29451.31491.29380.155033.04
1852007.01.31 01:30sell930.031.29561.31551.2944
1862007.01.31 06:47sell940.061.29641.31561.2952
1872007.01.31 08:09t/p940.061.29521.31561.29520.725033.76
1882007.01.31 08:09close930.031.29521.31551.29440.125033.88
1892007.01.31 14:00buy950.031.29571.27581.2969
1902007.01.31 14:29buy960.061.29491.27571.2961
1912007.01.31 14:40buy970.121.29411.27561.2953
1922007.01.31 14:47buy980.241.29331.27551.2945
1932007.01.31 15:05close980.241.29421.27551.29452.165036.04
1942007.01.31 15:05close970.121.29411.27561.29530.005036.04
1952007.01.31 15:05close960.061.29421.27571.2961-0.425035.62
1962007.01.31 15:05close950.031.29411.27581.2969-0.485035.14
1972007.02.01 00:35sell990.031.30251.32241.3013
1982007.02.01 02:04sell1000.061.30331.32251.3021
1992007.02.01 08:15t/p1000.061.30211.32251.30210.725035.86
2002007.02.01 08:15close990.031.30201.32241.30130.155036.01
2012007.02.01 19:00sell1010.031.30181.32171.3006
2022007.02.01 20:04sell1020.061.30261.32181.3014
2032007.02.02 02:17t/p1020.061.30141.32181.30140.695036.70
2042007.02.02 02:17close1010.031.30131.32171.30060.135036.84
2052007.02.02 05:00buy1030.031.30201.28211.3032
2062007.02.02 08:22buy1040.061.30131.28211.3025
2072007.02.02 12:26t/p1040.061.30251.28211.30250.725037.56
2082007.02.02 12:26close1030.031.30251.28211.30320.155037.71
2092007.02.02 12:30buy1050.031.30221.28231.3034
2102007.02.02 14:29t/p1050.031.30341.28231.30340.365038.07
2112007.02.02 22:00buy1060.031.29661.27671.2978
2122007.02.05 00:00buy1070.061.29571.27651.2969
2132007.02.05 03:04buy1080.121.29491.27641.2961
2142007.02.05 03:31buy1090.241.29421.27641.2954
2152007.02.05 07:04buy1100.481.29341.27631.2946
2162007.02.05 08:00close1100.481.29421.27631.29463.845041.91
2172007.02.05 08:00close1090.241.29411.27641.2954-0.245041.67
2182007.02.05 08:00close1080.121.29421.27641.2961-0.845040.83
2192007.02.05 08:00close1070.061.29411.27651.2969-0.965039.87
2202007.02.05 08:00close1060.031.29421.27671.2978-0.715039.16
2212007.02.05 17:00buy1110.031.29251.27261.2937
2222007.02.06 07:20buy1120.061.29171.27251.2929
2232007.02.06 09:03t/p1120.061.29291.27251.29290.725039.88
2242007.02.06 09:03close1110.031.29301.27261.29370.165040.04
2252007.02.06 09:30buy1130.031.29251.27261.2937
2262007.02.06 10:28t/p1130.031.29371.27261.29370.365040.40
2272007.02.07 00:01sell1140.031.29821.31811.2970
2282007.02.07 08:43sell1150.061.29901.31821.2978
2292007.02.07 09:52t/p1150.061.29781.31821.29780.725041.12
2302007.02.07 09:52close1140.031.29781.31811.29700.125041.24
2312007.02.07 13:34sell1160.031.29851.31841.2973
2322007.02.07 14:27sell1170.061.29921.31841.2980
2332007.02.07 15:29sell1180.121.30001.31851.2988
2342007.02.07 16:21sell1190.241.30081.31861.2996
2352007.02.07 17:03sell1200.481.30161.31871.3004
2362007.02.07 20:15close1200.481.30081.31871.30043.845045.08
2372007.02.07 20:15close1190.241.30071.31861.29960.245045.32
2382007.02.07 20:15close1180.121.30081.31851.2988-0.965044.36
2392007.02.07 20:15close1170.061.30071.31841.2980-0.905043.46
2402007.02.07 20:15close1160.031.30081.31841.2973-0.695042.77
2412007.02.07 21:00sell1210.031.30051.32041.2993
2422007.02.07 23:25sell1220.061.30131.32051.3001
2432007.02.08 00:43sell1230.121.30201.32051.3008
2442007.02.08 02:59close1230.121.30111.32051.30081.085043.85
2452007.02.08 02:59close1220.061.30121.32051.3001-0.035043.82
2462007.02.08 03:00close1210.031.30111.32041.2993-0.235043.59
2472007.02.08 15:00buy1240.031.30021.28031.3014
2482007.02.08 15:04t/p1240.031.30141.28031.30140.365043.95
2492007.02.09 00:00sell1250.031.30371.32361.3025
2502007.02.09 08:28t/p1250.031.30251.32361.30250.365044.31
2512007.02.09 15:00buy1260.031.29981.27991.3010
2522007.02.09 15:25buy1270.061.29901.27981.3002
2532007.02.09 18:21t/p1270.061.30021.27981.30020.725045.03
2542007.02.09 18:21close1260.031.30041.27991.30100.185045.21
2552007.02.09 18:21buy1280.031.30071.28081.3019
2562007.02.12 00:23t/p1280.031.30191.28081.30190.375045.58
2572007.02.12 09:30sell1290.031.30081.32071.2996
2582007.02.12 10:21t/p1290.031.29961.32071.29960.365045.94
2592007.02.12 16:30buy1300.031.29621.27631.2974
2602007.02.13 07:56t/p1300.031.29741.27631.29740.375046.32
2612007.02.13 17:30sell1310.031.30171.32161.3005
2622007.02.13 18:17sell1320.061.30251.32171.3013
2632007.02.13 21:35sell1330.121.30321.32171.3020
2642007.02.14 05:17sell1340.241.30401.32181.3028
2652007.02.14 05:38sell1350.481.30481.32191.3036
2662007.02.14 05:44close1350.481.30401.32191.30363.845050.16
2672007.02.14 05:44close1340.241.30411.32181.3028-0.245049.92
2682007.02.14 05:44close1330.121.30391.32171.3020-0.905049.02
2692007.02.14 05:44close1320.061.30381.32171.3013-0.815048.21
2702007.02.14 05:44close1310.031.30361.32161.3005-0.595047.62
2712007.02.14 13:30sell1360.031.30741.32731.3062
2722007.02.14 13:43sell1370.061.30821.32741.3070
2732007.02.14 14:29sell1380.121.30931.32781.3081
2742007.02.14 14:30close1380.121.30821.32781.30811.325048.94
2752007.02.14 14:30close1370.061.30811.32741.30700.065049.00
2762007.02.14 14:30close1360.031.30821.32731.3062-0.245048.76
2772007.02.14 20:00sell1390.031.31201.33191.3108
2782007.02.14 22:13sell1400.061.31281.33201.3116
2792007.02.15 00:59sell1410.121.31361.33211.3124
2802007.02.15 07:35sell1420.241.31431.33211.3131
2812007.02.15 07:49sell1430.481.31501.33211.3138
2822007.02.15 08:01close1430.481.31421.33211.31383.845052.60
2832007.02.15 08:02close1420.241.31411.33211.31310.485053.08
2842007.02.15 08:02close1410.121.31411.33211.3124-0.605052.48
2852007.02.15 08:02close1400.061.31421.33201.3116-0.935051.55
2862007.02.15 08:02close1390.031.31421.33191.3108-0.715050.84
2872007.02.15 18:30sell1440.031.31411.33401.3129
2882007.02.15 19:01t/p1440.031.31291.33401.31290.365051.20
2892007.02.15 23:31sell1450.031.31371.33361.3125
2902007.02.16 09:16t/p1450.031.31251.33361.31250.345051.55
2912007.02.16 09:16buy1460.031.31251.29261.3137
2922007.02.16 09:20buy1470.061.31171.29251.3129
2932007.02.16 10:18t/p1470.061.31291.29251.31290.725052.27
2942007.02.16 10:18close1460.031.31291.29261.31370.125052.39
2952007.02.16 17:30buy1480.031.31311.29321.3143
2962007.02.19 00:00t/p1480.031.31431.29321.31430.375052.76
2972007.02.19 07:00sell1490.031.31511.33501.3139
2982007.02.19 07:19sell1500.061.31591.33511.3147
2992007.02.19 08:18t/p1500.061.31471.33511.31470.725053.48
3002007.02.19 08:18close1490.031.31471.33501.31390.125053.60
3012007.02.19 16:30buy1510.031.31401.29411.3152
3022007.02.19 18:59t/p1510.031.31521.29411.31520.365053.96
3032007.02.20 00:00sell1520.031.31501.33491.3138
3042007.02.20 02:23sell1530.061.31591.33511.3147
3052007.02.20 03:00sell1540.121.31681.33531.3156
3062007.02.20 03:29sell1550.241.31791.33571.3167
3072007.02.20 06:51sell1560.481.31861.33571.3174
3082007.02.20 07:12close1560.481.31771.33571.31744.325058.28
3092007.02.20 07:13close1550.241.31761.33571.31670.725059.00
3102007.02.20 07:13close1540.121.31771.33531.3156-1.085057.92
3112007.02.20 07:13close1530.061.31761.33511.3147-1.025056.90
3122007.02.20 07:13close1520.031.31771.33491.3138-0.815056.09
3132007.02.20 08:00sell1570.031.31721.33711.3160
3142007.02.20 08:59t/p1570.031.31601.33711.31600.365056.45
3152007.02.20 17:00buy1580.031.31521.29531.3164
3162007.02.20 17:23buy1590.061.31451.29531.3157
3172007.02.20 17:30buy1600.121.31371.29521.3149
3182007.02.21 00:55close1600.121.31471.29521.31491.255057.70
3192007.02.21 00:55close1590.061.31471.29531.31570.145057.84
3202007.02.21 00:55close1580.031.31461.29531.3164-0.175057.67
3212007.02.21 11:30sell1610.031.31421.33411.3130
3222007.02.21 11:59sell1620.061.31511.33431.3139
3232007.02.21 12:05t/p1620.061.31391.33431.31390.725058.39
3242007.02.21 12:05close1610.031.31391.33411.31300.095058.48
3252007.02.21 12:30sell1630.031.31281.33271.3116
3262007.02.21 13:55sell1640.061.31361.33281.3124
3272007.02.21 14:16sell1650.121.31441.33291.3132
3282007.02.21 14:30close1650.121.31331.33291.31321.325059.80
3292007.02.21 14:30close1640.061.31301.33281.31240.365060.16
3302007.02.21 14:30close1630.031.31311.33271.3116-0.095060.07
3312007.02.21 19:30buy1660.031.31381.29391.3150
3322007.02.22 03:38buy1670.061.31281.29361.3140
3332007.02.22 08:32buy1680.121.31161.29311.3128
3342007.02.22 08:34buy1690.241.31091.29311.3121
3352007.02.22 08:40buy1700.481.31021.29311.3114
3362007.02.22 08:44buy1710.961.30921.29281.3104
3372007.02.22 08:47close1710.961.31011.29281.31048.645068.71
3382007.02.22 08:47close1700.481.31021.29311.31140.005068.71
3392007.02.22 08:47close1690.241.31011.29311.3121-1.925066.79
3402007.02.22 08:47close1680.121.31021.29311.3128-1.685065.11
3412007.02.22 08:47close1670.061.31011.29361.3140-1.625063.49
3422007.02.22 08:47close1660.031.31001.29391.3150-1.115062.39
3432007.02.22 14:01buy1720.031.31031.29041.3115
3442007.02.22 17:18t/p1720.031.31151.29041.31150.365062.75
3452007.02.22 23:00sell1730.031.31241.33231.3112
3462007.02.23 07:52t/p1730.031.31121.33231.31120.345063.09
3472007.02.23 09:30sell1740.031.31161.33151.3104
3482007.02.23 09:59sell1750.061.31231.33151.3111
3492007.02.23 10:05t/p1750.061.31111.33151.31110.725063.81
3502007.02.23 10:05close1740.031.31111.33151.31040.155063.96
3512007.02.23 14:30buy1760.031.31321.29331.3144
3522007.02.23 14:34buy1770.061.31241.29321.3136
3532007.02.23 15:05t/p1770.061.31361.29321.31360.725064.68
3542007.02.23 15:05close1760.031.31371.29331.31440.155064.83
3552007.02.23 21:32sell1780.031.31631.33621.3151
3562007.02.26 00:00sell1790.061.31761.33681.3164
3572007.02.26 00:21sell1800.121.31841.33691.3172
3582007.02.26 04:04sell1810.241.31921.33701.3180
3592007.02.26 05:10close1810.241.31831.33701.31802.165066.99
3602007.02.26 05:10close1800.121.31831.33691.31720.125067.11
3612007.02.26 05:10close1790.061.31841.33681.3164-0.485066.63
3622007.02.26 05:10close1780.031.31841.33621.3151-0.655065.99
3632007.02.26 05:11sell1820.031.31811.33801.3169
3642007.02.26 09:35t/p1820.031.31691.33801.31690.365066.35
3652007.02.26 16:00buy1830.031.31721.29731.3184
3662007.02.26 17:24buy1840.061.31641.29721.3176
3672007.02.26 17:40buy1850.121.31571.29721.3169
3682007.02.26 19:16close1850.121.31661.29721.31691.085067.43
3692007.02.26 19:17close1840.061.31651.29721.31760.065067.49
3702007.02.26 19:17close1830.031.31661.29731.3184-0.185067.31
3712007.02.26 20:00buy1860.031.31691.29701.3181
3722007.02.26 20:49t/p1860.031.31811.29701.31810.365067.67
3732007.02.27 02:30sell1870.031.31741.33731.3162
3742007.02.27 03:48sell1880.061.31821.33741.3170
3752007.02.27 07:54t/p1880.061.31701.33741.31700.725068.39
3762007.02.27 07:54close1870.031.31691.33731.31620.155068.54
3772007.02.27 19:30sell1890.031.32401.34391.3228
3782007.02.27 20:41sell1900.061.32481.34401.3236
3792007.02.27 20:44sell1910.121.32551.34401.3243
3802007.02.27 20:53close1910.121.32461.34401.32431.085069.62
3812007.02.27 20:53close1900.061.32451.34401.32360.185069.80
3822007.02.27 20:53close1890.031.32441.34391.3228-0.125069.68
3832007.02.28 14:00buy1920.031.32081.30091.3220
3842007.02.28 14:29t/p1920.031.32201.30091.32200.365070.04
3852007.03.01 00:00sell1930.031.32251.34241.3213
3862007.03.01 00:39sell1940.061.32321.34241.3220
3872007.03.01 04:59t/p1940.061.32201.34241.32200.725070.76
3882007.03.01 04:59close1930.031.32201.34241.32130.155070.91
3892007.03.01 21:00buy1950.031.31971.29981.3209
3902007.03.01 21:21buy1960.061.31891.29971.3201
3912007.03.01 22:33buy1970.121.31811.29961.3193
3922007.03.01 23:33buy1980.241.31731.29951.3185
3932007.03.02 00:40buy1990.481.31651.29941.3177
3942007.03.02 06:20close1990.481.31731.29941.31773.845074.75
3952007.03.02 06:20close1980.241.31721.29951.3185-0.155074.60
3962007.03.02 06:20close1970.121.31711.29961.3193-1.155073.44
3972007.03.02 06:20close1960.061.31721.29971.3201-1.005072.45
3982007.03.02 06:21close1950.031.31711.29981.3209-0.775071.68
3992007.03.02 14:01buy2000.031.31631.29641.3175
4002007.03.02 14:53t/p2000.031.31751.29641.31750.365072.04
4012007.03.05 01:02sell2010.031.31841.33831.3172
4022007.03.05 01:10sell2020.061.31921.33841.3180
4032007.03.05 01:13t/p2020.061.31801.33841.31800.725072.76
4042007.03.05 01:13close2010.031.31801.33831.31720.125072.88
4052007.03.05 07:00buy2030.031.31601.29611.3172
4062007.03.05 07:49buy2040.061.31521.29601.3164
4072007.03.05 07:59buy2050.121.31451.29601.3157
4082007.03.05 08:01buy2060.241.31371.29591.3149
4092007.03.05 08:04close2060.241.31451.29591.31491.925074.80
4102007.03.05 08:04close2050.121.31461.29601.31570.125074.92
4112007.03.05 08:04close2040.061.31451.29601.3164-0.425074.50
4122007.03.05 08:04close2030.031.31461.29611.3172-0.425074.08
4132007.03.05 16:30buy2070.031.31111.29121.3123
4142007.03.05 16:52buy2080.061.31031.29111.3115
4152007.03.05 17:48buy2090.121.30951.29101.3107
4162007.03.05 18:33buy2100.241.30881.29101.3100
4172007.03.05 19:53close2100.241.30961.29101.31001.925076.00
4182007.03.05 19:53close2090.121.30951.29101.31070.005076.00
4192007.03.05 19:53close2080.061.30941.29111.3115-0.545075.46
4202007.03.05 19:53close2070.031.30941.29121.3123-0.515074.95
4212007.03.06 12:30sell2110.031.31101.33091.3098
4222007.03.06 12:50sell2120.061.31181.33101.3106
4232007.03.06 13:40t/p2120.061.31061.33101.31060.725075.67
4242007.03.06 13:40close2110.031.31061.33091.30980.125075.79
4252007.03.07 03:00sell2130.031.31221.33211.3110
4262007.03.07 05:13sell2140.061.31301.33221.3118
4272007.03.07 08:02t/p2140.061.31181.33221.31180.725076.51
4282007.03.07 08:02close2130.031.31181.33211.31100.125076.63
4292007.03.08 00:30sell2150.031.31681.33671.3156
4302007.03.08 00:53sell2160.061.31761.33681.3164
4312007.03.08 09:03t/p2160.061.31641.33681.31640.725077.35
4322007.03.08 09:03close2150.031.31631.33671.31560.155077.50
4332007.03.08 20:04buy2170.031.31311.29321.3143
4342007.03.08 20:38t/p2170.031.31431.29321.31430.365077.86
4352007.03.09 09:00sell2180.031.31441.33431.3132
4362007.03.09 11:53sell2190.061.31521.33441.3140
4372007.03.09 14:30t/p2190.061.31401.33441.31400.725078.58
4382007.03.09 14:30close2180.031.31391.33431.31320.155078.73
4392007.03.09 20:00buy2200.031.31111.29121.3123
4402007.03.12 00:57t/p2200.031.31231.29121.31230.375079.10
4412007.03.12 06:30buy2210.031.31141.29151.3126
4422007.03.12 08:26t/p2210.031.31261.29151.31260.365079.46
4432007.03.12 15:00sell2220.031.31581.33571.3146
4442007.03.12 15:33sell2230.061.31651.33571.3153
4452007.03.12 15:37sell2240.121.31731.33581.3161
4462007.03.12 16:11sell2250.241.31801.33581.3168
4472007.03.12 16:12sell2260.481.31891.33601.3177
4482007.03.12 17:17close2260.481.31801.33601.31774.325083.78
4492007.03.12 17:17close2250.241.31811.33581.3168-0.245083.54
4502007.03.12 17:17close2240.121.31801.33581.3161-0.845082.70
4512007.03.12 17:17close2230.061.31811.33571.3153-0.965081.74
4522007.03.12 17:17close2220.031.31811.33571.3146-0.695081.05
4532007.03.12 19:30sell2270.031.31791.33781.3167
4542007.03.12 19:43sell2280.061.31861.33781.3174
4552007.03.12 19:53sell2290.121.31941.33791.3182
4562007.03.13 01:03close2290.121.31841.33791.31821.145082.19
4572007.03.13 01:03close2280.061.31851.33781.31740.035082.22
4582007.03.13 01:04close2270.031.31861.33781.3167-0.235081.99
4592007.03.13 12:31buy2300.031.31861.29871.3198
4602007.03.13 13:30t/p2300.031.31981.29871.31980.365082.35
4612007.03.13 20:00sell2310.031.31971.33961.3185
4622007.03.13 22:32sell2320.061.32051.33971.3193
4632007.03.14 00:07t/p2320.061.31931.33971.31930.695083.04
4642007.03.14 00:07close2310.031.31921.33961.31850.135083.18
4652007.03.14 05:30buy2330.031.32011.30021.3213
4662007.03.14 05:54buy2340.061.31931.30011.3205
4672007.03.14 07:43buy2350.121.31841.29991.3196
4682007.03.14 07:47close2350.121.31941.29991.31961.205084.38
4692007.03.14 07:47close2340.061.31931.30011.32050.005084.38
4702007.03.14 07:47close2330.031.31941.30021.3213-0.215084.17
4712007.03.14 10:30sell2360.031.31881.33871.3176
4722007.03.14 15:00sell2370.061.31951.33871.3183
4732007.03.14 15:03sell2380.121.32021.33871.3190
4742007.03.14 15:17sell2390.241.32101.33881.3198
4752007.03.14 15:36sell2400.481.32171.33881.3205
4762007.03.14 15:39sell2410.961.32251.33891.3213
4772007.03.14 15:44close2410.961.32171.33891.32137.685091.85
4782007.03.14 15:44close2400.481.32161.33881.32050.485092.33
4792007.03.14 15:44close2390.241.32171.33881.3198-1.685090.65
4802007.03.14 15:44close2380.121.32161.33871.3190-1.685088.97
4812007.03.14 15:44close2370.061.32171.33871.3183-1.325087.65
4822007.03.14 15:44close2360.031.32191.33871.3176-0.935086.72
4832007.03.14 21:00sell2420.031.32251.34241.3213
4842007.03.15 00:59sell2430.061.32321.34241.3220
4852007.03.15 01:31t/p2430.061.32201.34241.32200.725087.44
4862007.03.15 01:31close2420.031.32201.34241.32130.105087.54
4872007.03.15 13:30buy2440.031.32181.30191.3230
4882007.03.15 13:30buy2450.061.32101.30181.3222
4892007.03.15 13:31t/p2450.061.32221.30181.32220.725088.26
4902007.03.15 13:31close2440.031.32221.30191.32300.125088.38
4912007.03.15 20:00sell2460.031.32321.34311.3220
4922007.03.15 22:16sell2470.061.32391.34311.3227
4932007.03.16 00:18sell2480.121.32521.34371.3240
4942007.03.16 00:20sell2490.241.32591.34371.3247
4952007.03.16 00:21sell2500.481.32671.34381.3255
4962007.03.16 00:25sell2510.961.32751.34391.3263
4972007.03.16 01:01sell2521.921.32831.34401.3271
4982007.03.16 01:33close2521.921.32751.34401.327115.365103.74
4992007.03.16 01:33close2510.961.32751.34391.32630.005103.74
5002007.03.16 01:33close2500.481.32761.34381.3255-4.325099.42
5012007.03.16 01:33close2490.241.32751.34371.3247-3.845095.58
5022007.03.16 01:33close2480.121.32781.34371.3240-3.125092.46
5032007.03.16 01:34close2470.061.32771.34311.3227-2.315090.15
5042007.03.16 01:34close2460.031.32751.34311.3220-1.315088.85
5052007.03.16 06:32sell2530.031.32931.34921.3281
5062007.03.16 07:57sell2540.061.33011.34931.3289
5072007.03.16 08:36sell2550.121.33091.34941.3297
5082007.03.16 09:11close2550.121.32991.34941.32971.205090.05
5092007.03.16 09:11close2540.061.33001.34931.32890.065090.11
5102007.03.16 09:11close2530.031.32991.34921.3281-0.185089.93
5112007.03.16 13:30sell2560.031.33261.35251.3314
5122007.03.16 13:30sell2570.061.33331.35251.3321
5132007.03.16 14:15t/p2570.061.33211.35251.33210.725090.65
5142007.03.16 14:15close2560.031.33211.35251.33140.155090.80
5152007.03.19 10:00buy2580.031.33061.31071.3318
5162007.03.19 10:49buy2590.061.32981.31061.3310
5172007.03.19 10:59buy2600.121.32901.31051.3302
5182007.03.19 11:20buy2610.241.32821.31041.3294
5192007.03.19 11:46close2610.241.32911.31041.32942.165092.96
5202007.03.19 11:46close2600.121.32921.31051.33020.245093.20
5212007.03.19 11:46close2590.061.32911.31061.3310-0.425092.78
5222007.03.19 11:46close2580.031.32901.31071.3318-0.485092.30
5232007.03.19 14:30buy2620.031.33071.31081.3319
5242007.03.19 14:48buy2630.061.32981.31061.3310
5252007.03.19 17:22buy2640.121.32911.31061.3303
5262007.03.19 19:59close2640.121.33011.31061.33031.205093.50
5272007.03.19 20:00close2630.061.33001.31061.33100.125093.62
5282007.03.19 20:00close2620.031.33011.31081.3319-0.185093.44
5292007.03.19 20:00buy2650.031.33011.31021.3313
5302007.03.19 21:13buy2660.061.32931.31011.3305
5312007.03.19 23:39t/p2660.061.33051.31011.33050.725094.16
5322007.03.19 23:39close2650.031.33061.31021.33130.155094.31
5332007.03.20 03:00sell2670.031.32961.34951.3284
5342007.03.20 03:46t/p2670.031.32841.34951.32840.365094.67
5352007.03.20 07:30buy2680.031.32971.30981.3309
5362007.03.20 09:38buy2690.061.32891.30971.3301
5372007.03.20 10:39buy2700.121.32811.30961.3293
5382007.03.20 11:10buy2710.241.32741.30961.3286
5392007.03.20 11:20close2710.241.32821.30961.32861.925096.59
5402007.03.20 11:20close2700.121.32811.30961.32930.005096.59
5412007.03.20 11:20close2690.061.32821.30971.3301-0.425096.17
5422007.03.20 11:21close2680.031.32811.30981.3309-0.485095.69
5432007.03.20 14:00buy2720.031.33001.31011.3312
5442007.03.20 14:24buy2730.061.32921.31001.3304
5452007.03.20 18:32t/p2730.061.33041.31001.33040.725096.41
5462007.03.20 18:32close2720.031.33051.31011.33120.155096.56
5472007.03.21 01:00sell2740.031.33121.35111.3300
5482007.03.21 10:47t/p2740.031.33001.35111.33000.365096.92
5492007.03.21 16:30buy2750.031.33041.31051.3316
5502007.03.21 19:15t/p2750.031.33161.31051.33160.365097.28
5512007.03.22 02:30sell2760.031.33891.35881.3377
5522007.03.22 08:09t/p2760.031.33771.35881.33770.365097.64
5532007.03.22 22:30buy2770.031.33351.31361.3347
5542007.03.22 23:21buy2780.061.33271.31351.3339
5552007.03.23 04:55buy2790.121.33191.31341.3331
5562007.03.23 06:06close2790.121.33291.31341.33311.205098.84
5572007.03.23 06:06close2780.061.33261.31351.3339-0.045098.80
5582007.03.23 06:07close2770.031.33271.31361.3347-0.235098.57
5592007.03.23 13:30buy2800.031.33321.31331.3344
5602007.03.23 14:48buy2810.061.33241.31321.3336
5612007.03.23 14:59buy2820.121.33171.31321.3329
5622007.03.23 15:16buy2830.241.33091.31311.3321
5632007.03.23 15:17buy2840.481.33011.31301.3313
5642007.03.23 15:39buy2850.961.32941.31301.3306
5652007.03.23 15:52close2850.961.33021.31301.33067.685106.25
5662007.03.23 15:52close2840.481.33011.31301.33130.005106.25
5672007.03.23 15:52close2830.241.33041.31311.3321-1.205105.05
5682007.03.23 15:53close2820.121.33021.31321.3329-1.805103.25
5692007.03.23 15:53close2810.061.33011.31321.3336-1.385101.87
5702007.03.23 15:53close2800.031.33031.31331.3344-0.875101.00
5712007.03.26 05:00buy2860.031.32661.30671.3278
5722007.03.26 08:10t/p2860.031.32781.30671.32780.365101.36
5732007.03.26 22:00sell2870.031.33291.35281.3317
5742007.03.27 06:17sell2880.061.33371.35291.3325
5752007.03.27 08:32t/p2880.061.33251.35291.33250.725102.08
5762007.03.27 08:32close2870.031.33251.35281.33170.105102.19
5772007.03.27 14:30sell2890.031.33401.35391.3328
5782007.03.27 15:55sell2900.061.33481.35401.3336
5792007.03.27 16:06t/p2900.061.33361.35401.33360.725102.91
5802007.03.27 16:06close2890.031.33361.35391.33280.125103.03
5812007.03.27 19:30sell2910.031.33441.35431.3332
5822007.03.27 23:01sell2920.061.33531.35451.3341
5832007.03.27 23:03sell2930.121.33631.35481.3351
5842007.03.27 23:18close2930.121.33521.35481.33511.325104.35
5852007.03.27 23:18close2920.061.33531.35451.33410.005104.35
5862007.03.27 23:18close2910.031.33551.35431.3332-0.335104.02
5872007.03.28 03:01sell2940.031.33521.35511.3340
5882007.03.28 09:33t/p2940.031.33401.35511.33400.365104.38
5892007.03.28 14:00buy2950.031.33481.31491.3360
5902007.03.28 14:29t/p2950.031.33601.31491.33600.365104.74
5912007.03.28 18:00sell2960.031.33311.35301.3319
5922007.03.28 18:21sell2970.061.33391.35311.3327
5932007.03.28 20:27t/p2970.061.33271.35311.33270.725105.46
5942007.03.28 20:27close2960.031.33271.35301.33190.125105.58
5952007.03.29 03:00buy2980.031.33131.31141.3325
5962007.03.29 06:15t/p2980.031.33251.31141.33250.365105.94
5972007.03.29 15:00sell2990.031.33271.35261.3315
5982007.03.29 15:41sell3000.061.33371.35291.3325
5992007.03.29 17:37t/p3000.061.33251.35291.33250.725106.66
6002007.03.29 17:37close2990.031.33251.35261.33150.065106.72
6012007.03.30 05:01buy3010.031.33371.31381.3349
6022007.03.30 09:29buy3020.061.33291.31371.3341
6032007.03.30 09:37buy3030.121.33221.31371.3334
6042007.03.30 10:28buy3040.241.33141.31361.3326
6052007.03.30 11:11close3040.241.33221.31361.33261.925108.64
6062007.03.30 11:12close3030.121.33231.31371.33340.125108.76
6072007.03.30 11:13close3020.061.33221.31371.3341-0.425108.34
6082007.03.30 11:13close3010.031.33231.31381.3349-0.425107.92
6092007.03.30 15:30buy3050.031.33201.31211.3332
6102007.03.30 15:42buy3060.061.33121.31201.3324
6112007.03.30 15:42buy3070.121.33051.31201.3317
6122007.03.30 15:46buy3080.241.32971.31191.3309
6132007.03.30 15:49close3080.241.33051.31191.33091.925109.84
6142007.03.30 15:49close3070.121.33041.31201.3317-0.125109.72
6152007.03.30 15:49close3060.061.33061.31201.3324-0.365109.36
6162007.03.30 15:49close3050.031.33071.31211.3332-0.395108.97
6172007.03.30 22:30sell3090.031.33561.35551.3344
6182007.04.02 00:00sell3100.061.33751.35671.3363
6192007.04.02 00:51t/p3100.061.33631.35671.33630.725109.69
6202007.04.02 00:51close3090.031.33631.35551.3344-0.235109.46
6212007.04.02 09:00sell3110.031.33501.35491.3338
6222007.04.02 09:28sell3120.061.33581.35501.3346
6232007.04.02 09:58t/p3120.061.33461.35501.33460.725110.18
6242007.04.02 09:58close3110.031.33461.35491.33380.125110.30
6252007.04.02 10:00sell3130.031.33451.35441.3333
6262007.04.02 10:03sell3140.061.33541.35461.3342
6272007.04.02 13:44sell3150.121.33621.35471.3350
6282007.04.02 14:51sell3160.241.33701.35481.3358
6292007.04.02 15:12sell3170.481.33781.35491.3366
6302007.04.02 15:33close3170.481.33701.35491.33663.845114.14
6312007.04.02 15:34close3160.241.33721.35481.3358-0.485113.66
6322007.04.02 15:34close3150.121.33701.35471.3350-0.965112.70
6332007.04.02 15:35close3140.061.33711.35461.3342-1.025111.68
6342007.04.02 15:35close3130.031.33701.35441.3333-0.755110.93
6352007.04.02 20:03sell3180.031.33651.35641.3353
6362007.04.03 01:35sell3190.061.33731.35651.3361
6372007.04.03 07:49t/p3190.061.33611.35651.33610.725111.65
6382007.04.03 07:49close3180.031.33591.35641.33530.165111.82
6392007.04.03 15:30buy3200.031.33711.31721.3383
6402007.04.03 16:01buy3210.061.33631.31711.3375
6412007.04.03 19:33buy3220.121.33551.31701.3367
6422007.04.03 19:45buy3230.241.33471.31691.3359
6432007.04.03 19:55buy3240.481.33391.31681.3351
6442007.04.03 19:57buy3250.961.33321.31681.3344
6452007.04.03 20:00buy3261.921.33251.31681.3337
6462007.04.03 20:28close3261.921.33331.31681.333715.365127.18
6472007.04.03 20:28close3250.961.33321.31681.33440.005127.18
6482007.04.03 20:29close3240.481.33331.31681.3351-2.885124.30
6492007.04.03 20:31close3230.241.33321.31691.3359-3.605120.70
6502007.04.03 20:32close3220.121.33311.31701.3367-2.885117.82
6512007.04.03 20:33close3210.061.33321.31711.3375-1.865115.96
6522007.04.03 20:33close3200.031.33311.31721.3383-1.205114.76
6532007.04.04 02:30buy3270.031.33311.31321.3343
6542007.04.04 07:06t/p3270.031.33431.31321.33430.365115.12
6552007.04.04 21:00sell3280.031.33651.35641.3353
6562007.04.04 23:24sell3290.061.33731.35651.3361
6572007.04.05 07:39t/p3290.061.33611.35651.33610.635115.75
6582007.04.05 07:39close3280.031.33611.35641.33530.075115.82
6592007.04.05 12:32buy3300.031.33691.31701.3381
6602007.04.05 13:20t/p3300.031.33811.31701.33810.365116.18
6612007.04.05 20:30sell3310.031.34251.36241.3413
6622007.04.06 08:19t/p3310.031.34131.36241.34130.345116.53
6632007.04.06 14:30sell3320.031.33941.35931.3382
6642007.04.06 14:31sell3330.061.34021.35941.3390
6652007.04.06 14:31t/p3330.061.33901.35941.33900.725117.25
6662007.04.06 14:31close3320.031.33901.35931.33820.125117.37
6672007.04.06 20:34buy3340.031.33781.31791.3390
6682007.04.09 01:34buy3350.061.33701.31781.3382
6692007.04.09 03:06buy3360.121.33621.31771.3374
6702007.04.09 10:25close3360.121.33721.31771.33741.205118.57
6712007.04.09 10:25close3350.061.33711.31781.33820.065118.63
6722007.04.09 10:25close3340.031.33721.31791.3390-0.175118.46
6732007.04.09 16:31buy3370.031.33731.31741.3385
6742007.04.09 17:49buy3380.061.33641.31721.3376
6752007.04.09 18:30buy3390.121.33561.31711.3368
6762007.04.09 18:42buy3400.241.33481.31701.3360
6772007.04.09 20:27close3400.241.33571.31701.33602.165120.62
6782007.04.09 20:27close3390.121.33561.31711.33680.005120.62
6792007.04.09 20:29close3380.061.33551.31721.3376-0.545120.08
6802007.04.09 20:29close3370.031.33561.31741.3385-0.515119.57
6812007.04.09 22:35buy3410.031.33581.31591.3370
6822007.04.10 02:55t/p3410.031.33701.31591.33700.375119.94
6832007.04.10 10:00sell3420.031.34081.36071.3396
6842007.04.10 11:19sell3430.061.34161.36081.3404
6852007.04.10 13:54sell3440.121.34231.36081.3411
6862007.04.10 14:16sell3450.241.34311.36091.3419
6872007.04.10 14:47sell3460.481.34391.36101.3427
6882007.04.10 15:05close3460.481.34311.36101.34273.845123.78
6892007.04.10 15:05close3450.241.34321.36091.3419-0.245123.54
6902007.04.10 15:06close3440.121.34331.36081.3411-1.205122.34
6912007.04.10 15:07close3430.061.34321.36081.3404-0.965121.38
6922007.04.10 15:07close3420.031.34331.36071.3396-0.755120.63
6932007.04.10 18:30sell3470.031.34391.36381.3427
6942007.04.10 19:57t/p3470.031.34271.36381.34270.365120.99
6952007.04.11 09:01buy3480.031.34281.32291.3440
6962007.04.11 09:43buy3490.061.34201.32281.3432
6972007.04.11 11:03t/p3490.061.34321.32281.34320.725121.71
6982007.04.11 11:03close3480.031.34341.32291.34400.185121.89
6992007.04.11 13:30sell3500.031.34241.36231.3412
7002007.04.11 16:24sell3510.061.34321.36241.3420
7012007.04.11 16:57sell3520.121.34391.36241.3427
7022007.04.11 18:47close3520.121.34301.36241.34271.085122.97
7032007.04.11 18:47close3510.061.34281.36241.34200.245123.21
7042007.04.11 18:48close3500.031.34291.36231.3412-0.155123.06
7052007.04.11 20:30sell3530.031.34191.36181.3407
7062007.04.11 20:41sell3540.061.34271.36191.3415
7072007.04.12 00:19sell3550.121.34351.36201.3423
7082007.04.12 03:35sell3560.241.34431.36211.3431
7092007.04.12 03:41sell3570.481.34511.36221.3439
7102007.04.12 03:42sell3580.961.34591.36231.3447
7112007.04.12 03:42sell3591.921.34671.36241.3455
7122007.04.12 03:42close3591.921.34591.36241.345515.365138.42
7132007.04.12 03:42close3580.961.34571.36231.34471.925140.34
7142007.04.12 03:42close3570.481.34581.36221.3439-3.365136.98
7152007.04.12 03:42close3560.241.34591.36211.3431-3.845133.14
7162007.04.12 03:42close3550.121.34581.36201.3423-2.765130.38
7172007.04.12 03:42close3540.061.34601.36191.3415-2.075128.31
7182007.04.12 03:42close3530.031.34621.36181.3407-1.345126.97
7192007.04.12 11:00sell3600.031.34471.36461.3435
7202007.04.12 12:49sell3610.061.34551.36471.3443
7212007.04.12 13:35sell3620.121.34631.36481.3451
7222007.04.12 14:50close3620.121.34531.36481.34511.205128.17
7232007.04.12 14:51close3610.061.34541.36471.34430.065128.23
7242007.04.12 14:51close3600.031.34551.36461.3435-0.245127.99
7252007.04.12 20:00sell3630.031.34801.36791.3468
7262007.04.12 21:39sell3640.061.34881.36801.3476
7272007.04.13 02:35sell3650.121.34961.36811.3484
7282007.04.13 02:44sell3660.241.35071.36851.3495
7292007.04.13 02:44sell3670.481.35141.36851.3502
7302007.04.13 02:50close3670.481.35061.36851.35023.845131.83
7312007.04.13 02:50close3660.241.35051.36851.34950.485132.31
7322007.04.13 02:50close3650.121.35041.36811.3484-0.965131.35
7332007.04.13 02:50close3640.061.35031.36801.3476-0.935130.42
7342007.04.13 02:50close3630.031.35041.36791.3468-0.745129.69
7352007.04.13 07:31sell3680.031.35061.37051.3494
7362007.04.13 07:41sell3690.061.35141.37061.3502
7372007.04.13 08:25sell3700.121.35211.37061.3509
7382007.04.13 09:18sell3710.241.35291.37071.3517
7392007.04.13 09:51close3710.241.35211.37071.35171.925131.61
7402007.04.13 09:51close3700.121.35201.37061.35090.125131.73
7412007.04.13 09:52close3690.061.35211.37061.3502-0.425131.31
7422007.04.13 09:52close3680.031.35201.37051.3494-0.425130.89
7432007.04.13 10:30sell3720.031.35181.37171.3506
7442007.04.13 10:41sell3730.061.35261.37181.3514
7452007.04.13 11:58sell3740.121.35341.37191.3522
7462007.04.13 12:27sell3750.241.35431.37211.3531
7472007.04.13 14:06close3750.241.35341.37211.35312.165133.05
7482007.04.13 14:06close3740.121.35351.37191.3522-0.125132.93
7492007.04.13 14:06close3730.061.35341.37181.3514-0.485132.45
7502007.04.13 14:06close3720.031.35351.37171.3506-0.515131.94
7512007.04.13 16:30sell3760.031.35421.37411.3530
7522007.04.13 16:39t/p3760.031.35301.37411.35300.365132.30
7532007.04.16 05:00sell3770.031.35641.37631.3552
7542007.04.16 07:06t/p3770.031.35521.37631.35520.365132.66
7552007.04.17 03:33buy3780.031.35361.33371.3548
7562007.04.17 10:10t/p3780.031.35481.33371.35480.365133.02
7572007.04.17 19:01sell3790.031.35591.37581.3547
7582007.04.17 19:44sell3800.061.35671.37591.3555
7592007.04.17 23:12sell3810.121.35751.37601.3563
7602007.04.18 02:36sell3820.241.35821.37601.3570
7612007.04.18 03:23sell3830.481.35901.37611.3578
7622007.04.18 05:06close3830.481.35821.37611.35783.845136.86
7632007.04.18 05:06close3820.241.35831.37601.3570-0.245136.62
7642007.04.18 05:06close3810.121.35821.37601.3563-0.905135.72
7652007.04.18 05:06close3800.061.35831.37591.3555-0.995134.73
7662007.04.18 05:06close3790.031.35841.37581.3547-0.775133.96
7672007.04.18 07:00sell3840.031.35861.37851.3574
7682007.04.18 07:38sell3850.061.35941.37861.3582
7692007.04.18 10:56sell3860.121.36021.37871.3590
7702007.04.18 10:57sell3870.241.36101.37881.3598
7712007.04.18 12:39close3870.241.36011.37881.35982.165136.12
7722007.04.18 12:40close3860.121.36001.37871.35900.245136.36
7732007.04.18 12:40close3850.061.35991.37861.3582-0.305136.06
7742007.04.18 12:40close3840.031.36001.37851.3574-0.425135.64
7752007.04.18 14:00sell3880.031.35901.37891.3578
7762007.04.18 14:04t/p3880.031.35781.37891.35780.365136.00
7772007.04.18 21:30buy3890.031.35881.33891.3600
7782007.04.18 22:25t/p3890.031.36001.33891.36000.365136.36
7792007.04.19 03:30sell3900.031.35961.37951.3584
7802007.04.19 04:37t/p3900.031.35841.37951.35840.365136.72
7812007.04.19 11:30buy3910.031.35951.33961.3607
7822007.04.19 12:49buy3920.061.35871.33951.3599
7832007.04.19 14:09t/p3920.061.35991.33951.35990.725137.44
7842007.04.19 14:09close3910.031.35991.33961.36070.125137.56
7852007.04.20 03:30sell3930.031.36151.38141.3603
7862007.04.20 08:03sell3940.061.36231.38151.3611
7872007.04.20 08:11sell3950.121.36311.38161.3619
7882007.04.20 09:12close3950.121.36201.38161.36191.325138.88
7892007.04.20 09:12close3940.061.36211.38151.36110.125139.00
7902007.04.20 09:12close3930.031.36201.38141.3603-0.155138.85
7912007.04.20 10:00sell3960.031.36131.38121.3601
7922007.04.20 14:55t/p3960.031.36011.38121.36010.365139.21
7932007.04.20 18:31buy3970.031.36071.34081.3619
7942007.04.20 19:37buy3980.061.35991.34071.3611
7952007.04.20 22:27buy3990.121.35911.34061.3603
7962007.04.23 00:01t/p3990.121.36031.34061.36031.495140.70
7972007.04.23 00:01close3980.061.36051.34071.36110.385141.08
7982007.04.23 00:01close3970.031.36031.34081.3619-0.115140.97
7992007.04.23 00:32buy4000.031.36061.34071.3618
8002007.04.23 01:24buy4010.061.35981.34061.3610
8012007.04.23 05:22buy4020.121.35901.34051.3602
8022007.04.23 07:54buy4030.241.35821.34041.3594
8032007.04.23 09:08buy4040.481.35741.34031.3586
8042007.04.23 09:28close4040.481.35831.34031.35864.325145.29
8052007.04.23 09:28close4030.241.35821.34041.35940.005145.29
8062007.04.23 09:28close4020.121.35811.34051.3602-1.085144.21
8072007.04.23 09:28close4010.061.35821.34061.3610-0.965143.25
8082007.04.23 09:29close4000.031.35831.34071.3618-0.695142.56
8092007.04.23 16:30buy4050.031.35611.33621.3573
8102007.04.23 17:33t/p4050.031.35731.33621.35730.365142.92
8112007.04.24 03:00sell4060.031.35731.37721.3561
8122007.04.24 03:38t/p4060.031.35611.37721.35610.365143.28
8132007.04.24 08:00buy4070.031.35671.33681.3579
8142007.04.24 08:05buy4080.061.35591.33671.3571
8152007.04.24 08:44t/p4080.061.35711.33671.35710.725144.00
8162007.04.24 08:44close4070.031.35711.33681.35790.125144.12
8172007.04.24 09:00buy4090.031.35711.33721.3583
8182007.04.24 09:45buy4100.061.35631.33711.3575
8192007.04.24 12:37t/p4100.061.35751.33711.35750.725144.84
8202007.04.24 12:37close4090.031.35751.33721.35830.125144.96
8212007.04.25 00:33sell4110.031.36351.38341.3623
8222007.04.25 08:05sell4120.061.36421.38341.3630
8232007.04.25 08:36sell4130.121.36501.38351.3638
8242007.04.25 09:29close4130.121.36401.38351.36381.205146.16
8252007.04.25 09:30close4120.061.36431.38341.3630-0.065146.10
8262007.04.25 09:30close4110.031.36411.38341.3623-0.185145.92
8272007.04.25 14:30sell4140.031.36331.38321.3621
8282007.04.25 14:31sell4150.061.36401.38321.3628
8292007.04.25 14:40t/p4150.061.36281.38321.36280.725146.64
8302007.04.25 14:40close4140.031.36281.38321.36210.155146.79
8312007.04.25 18:00sell4160.031.36451.38441.3633
8322007.04.26 08:15sell4170.061.36531.38451.3641
8332007.04.26 09:13t/p4170.061.36411.38451.36410.725147.51
8342007.04.26 09:13close4160.031.36401.38441.36330.105147.62
8352007.04.26 09:31sell4180.031.36411.38401.3629
8362007.04.26 11:30t/p4180.031.36291.38401.36290.365147.98
8372007.04.26 19:00buy4190.031.36041.34051.3616
8382007.04.26 23:07buy4200.061.35971.34051.3609
8392007.04.27 00:38buy4210.121.35891.34041.3601
8402007.04.27 02:45close4210.121.35991.34041.36011.205149.18
8412007.04.27 02:46close4200.061.36001.34051.36090.205149.38
8422007.04.27 02:46close4190.031.35991.34051.3616-0.145149.24
8432007.04.27 10:00buy4220.031.36011.34021.3613
8442007.04.27 10:13t/p4220.031.36131.34021.36130.365149.60
8452007.04.27 17:30sell4230.031.36061.38051.3594
8462007.04.27 17:34sell4240.061.36141.38061.3602
8472007.04.27 17:36sell4250.121.36211.38061.3609
8482007.04.27 17:37sell4260.241.36281.38061.3616
8492007.04.27 17:40close4260.241.36201.38061.36161.925151.52
8502007.04.27 17:40close4250.121.36191.38061.36090.245151.76
8512007.04.27 17:41close4240.061.36201.38061.3602-0.365151.40
8522007.04.27 17:41close4230.031.36211.38051.3594-0.455150.95
8532007.04.30 01:30sell4270.031.36171.38161.3605
8542007.04.30 01:54sell4280.061.36251.38171.3613
8552007.04.30 03:50sell4290.121.36331.38181.3621
8562007.04.30 04:24sell4300.241.36411.38191.3629
8572007.04.30 08:00close4300.241.36321.38191.36292.165153.11
8582007.04.30 08:00close4290.121.36331.38181.36210.005153.11
8592007.04.30 08:00close4280.061.36321.38171.3613-0.425152.69
8602007.04.30 08:00close4270.031.36311.38161.3605-0.425152.27
8612007.04.30 08:00sell4310.031.36301.38291.3618
8622007.04.30 08:09t/p4310.031.36181.38291.36180.365152.63
8632007.04.30 13:00buy4320.031.36161.34171.3628
8642007.04.30 14:10buy4330.061.36081.34161.3620
8652007.04.30 14:29t/p4330.061.36201.34161.36200.725153.35
8662007.04.30 14:29close4320.031.36201.34171.36280.125153.47
8672007.04.30 21:30sell4340.031.36501.38491.3638
8682007.05.01 08:53sell4350.061.36581.38501.3646
8692007.05.01 09:27t/p4350.061.36461.38501.36460.725154.19
8702007.05.01 09:27close4340.031.36461.38491.36380.105154.30
8712007.05.01 09:30sell4360.031.36341.38331.3622
8722007.05.01 10:50sell4370.061.36421.38341.3630
8732007.05.01 13:15sell4380.121.36501.38351.3638
8742007.05.01 14:31sell4390.241.36571.38351.3645
8752007.05.01 15:12sell4400.481.36651.38361.3653
8762007.05.01 15:59close4400.481.36571.38361.36533.845158.14
8772007.05.01 15:59close4390.241.36581.38351.3645-0.245157.90
8782007.05.01 15:59close4380.121.36571.38351.3638-0.845157.06
8792007.05.01 15:59close4370.061.36581.38341.3630-0.965156.10
8802007.05.01 15:59close4360.031.36551.38331.3622-0.635155.47
8812007.05.01 21:31buy4410.031.36141.34151.3626
8822007.05.01 22:35buy4420.061.36061.34141.3618
8832007.05.02 00:53buy4430.121.35981.34131.3610
8842007.05.02 05:09buy4440.241.35901.34121.3602
8852007.05.02 05:18buy4450.481.35811.34101.3593
8862007.05.02 05:19buy4460.961.35731.34091.3585
8872007.05.02 05:22buy4471.921.35661.34091.3578
8882007.05.02 06:51close4471.921.35741.34091.357815.365170.83
8892007.05.02 06:51close4460.961.35751.34091.35851.925172.75
8902007.05.02 06:51close4450.481.35761.34101.3593-2.405170.35
8912007.05.02 06:53close4440.241.35751.34121.3602-3.605166.75
8922007.05.02 06:53close4430.121.35741.34131.3610-2.885163.87
8932007.05.02 06:54close4420.061.35731.34141.3618-1.965161.91
8942007.05.02 06:54close4410.031.35741.34151.3626-1.195160.72
8952007.05.02 08:30buy4480.031.35871.33881.3599
8962007.05.02 08:38buy4490.061.35801.33881.3592
8972007.05.02 09:24buy4500.121.35721.33871.3584
8982007.05.02 10:07close4500.121.35831.33871.35841.325162.04
8992007.05.02 10:07close4490.061.35821.33881.35920.125162.16
9002007.05.02 10:07close4480.031.35811.33881.3599-0.185161.98
9012007.05.02 22:00sell4510.031.35921.37911.3580
9022007.05.03 05:54sell4520.061.36001.37921.3588
9032007.05.03 08:00sell4530.121.36081.37931.3596
9042007.05.03 08:02sell4540.241.36151.37931.3603
9052007.05.03 09:13close4540.241.36071.37931.36031.925163.90
9062007.05.03 09:13close4530.121.36081.37931.35960.005163.90
9072007.05.03 09:14close4520.061.36071.37921.3588-0.425163.48
9082007.05.03 09:14close4510.031.36081.37911.3580-0.535162.96
9092007.05.03 12:30sell4550.031.36071.38061.3595
9102007.05.03 14:11sell4560.061.36151.38071.3603
9112007.05.03 14:32t/p4560.061.36031.38071.36030.725163.68
9122007.05.03 14:32close4550.031.36021.38061.35950.155163.83
9132007.05.03 15:00sell4570.031.35891.37881.3577
9142007.05.03 15:45t/p4570.031.35771.37881.35770.365164.19
9152007.05.04 00:00buy4580.031.35541.33551.3566
9162007.05.04 03:36buy4590.061.35461.33541.3558
9172007.05.04 04:27buy4600.121.35381.33531.3550
9182007.05.04 05:09close4600.121.35491.33531.35501.325165.51
9192007.05.04 05:10close4590.061.35501.33541.35580.245165.75
9202007.05.04 05:10close4580.031.35511.33551.3566-0.095165.66
9212007.05.04 22:00sell4610.031.35951.37941.3583
9222007.05.07 02:19sell4620.061.36031.37951.3591
9232007.05.07 04:02sell4630.121.36111.37961.3599
9242007.05.07 06:30close4630.121.36011.37961.35991.205166.86
9252007.05.07 06:30close4620.061.36001.37951.35910.185167.04
9262007.05.07 06:30close4610.031.36011.37941.3583-0.205166.84
9272007.05.07 06:30sell4640.031.35981.37971.3586
9282007.05.07 07:45sell4650.061.36061.37981.3594
9292007.05.07 11:56sell4660.121.36131.37981.3601
9302007.05.07 14:31sell4670.241.36201.37981.3608
9312007.05.07 19:29close4670.241.36111.37981.36082.165169.00
9322007.05.07 19:29close4660.121.36121.37981.36010.125169.12
9332007.05.07 19:29close4650.061.36091.37981.3594-0.185168.94
9342007.05.07 19:29close4640.031.36101.37971.3586-0.365168.58
9352007.05.08 04:00buy4680.031.36071.34081.3619
9362007.05.08 07:47t/p4680.031.36191.34081.36190.365168.94
9372007.05.08 09:30sell4690.031.35991.37981.3587
9382007.05.08 10:15t/p4690.031.35871.37981.35870.365169.30
9392007.05.08 19:30buy4700.031.35431.33441.3555
9402007.05.09 10:13buy4710.061.35351.33431.3547
9412007.05.09 15:04t/p4710.061.35471.33431.35470.725170.02
9422007.05.09 15:04close4700.031.35471.33441.35550.135170.15
9432007.05.09 15:04buy4720.031.35501.33511.3562
9442007.05.09 15:33t/p4720.031.35621.33511.35620.365170.51
9452007.05.09 20:30sell4730.031.35311.37301.3519
9462007.05.10 04:00sell4740.061.35381.37301.3526
9472007.05.10 07:45sell4750.121.35451.37301.3533
9482007.05.10 08:04sell4760.241.35531.37311.3541
9492007.05.10 08:11sell4770.481.35601.37311.3548
9502007.05.10 09:13close4770.481.35511.37311.35484.325174.83
9512007.05.10 09:13close4760.241.35521.37311.35410.245175.07
9522007.05.10 09:14close4750.121.35531.37301.3533-0.965174.11
9532007.05.10 09:14close4740.061.35531.37301.3526-0.905173.21
9542007.05.10 09:14close4730.031.35521.37301.3519-0.685172.54
9552007.05.10 11:30sell4780.031.35241.37231.3512
9562007.05.10 11:33sell4790.061.35321.37241.3520
9572007.05.10 14:29sell4800.121.35391.37241.3527
9582007.05.10 14:30close4800.121.35281.37241.35271.325173.86
9592007.05.10 14:30close4790.061.35291.37241.35200.185174.04
9602007.05.10 14:30close4780.031.35311.37231.3512-0.215173.83
9612007.05.10 23:00buy4810.031.34851.32861.3497
9622007.05.10 23:46buy4820.061.34771.32851.3489
9632007.05.11 02:44buy4830.121.34691.32841.3481
9642007.05.11 04:18close4830.121.34791.32841.34811.205175.03
9652007.05.11 04:19close4820.061.34801.32851.34890.205175.23
9662007.05.11 04:19close4810.031.34811.32861.3497-0.115175.12
9672007.05.14 00:00sell4840.031.35281.37271.3516
9682007.05.14 00:55sell4850.061.35361.37281.3524
9692007.05.14 01:50sell4860.121.35441.37291.3532
9702007.05.14 02:53close4860.121.35341.37291.35321.205176.32
9712007.05.14 02:53close4850.061.35341.37281.35240.125176.44
9722007.05.14 02:53close4840.031.35351.37271.3516-0.215176.23
9732007.05.14 03:30sell4870.031.35331.37321.3521
9742007.05.14 04:09sell4880.061.35411.37331.3529
9752007.05.14 05:24sell4890.121.35491.37341.3537
9762007.05.14 08:14close4890.121.35391.37341.35371.205177.43
9772007.05.14 08:14close4880.061.35401.37331.35290.065177.49
9782007.05.14 08:14close4870.031.35391.37321.3521-0.185177.31
9792007.05.14 15:01sell4900.031.35421.37411.3530
9802007.05.14 15:54sell4910.061.35501.37421.3538
9812007.05.14 16:35t/p4910.061.35381.37421.35380.725178.03
9822007.05.14 16:35close4900.031.35371.37411.35300.155178.18
9832007.05.15 07:00sell4920.031.35421.37411.3530
9842007.05.15 08:28sell4930.061.35501.37421.3538
9852007.05.15 08:35sell4940.121.35581.37431.3546
9862007.05.15 09:09close4940.121.35481.37431.35461.205179.38
9872007.05.15 09:09close4930.061.35481.37421.35380.125179.50
9882007.05.15 09:10close4920.031.35471.37411.3530-0.155179.35
9892007.05.15 09:30sell4950.031.35361.37351.3524
9902007.05.15 14:30sell4960.061.35441.37361.3532
9912007.05.15 14:32sell4970.121.35521.37371.3540
9922007.05.15 14:33sell4980.241.35601.37381.3548
9932007.05.15 15:04close4980.241.35511.37381.35482.165181.51
9942007.05.15 15:04close4970.121.35521.37371.35400.005181.51
9952007.05.15 15:04close4960.061.35511.37361.3532-0.425181.09
9962007.05.15 15:04close4950.031.35501.37351.3524-0.425180.67
9972007.05.15 15:04buy4990.031.35511.33521.3563
9982007.05.15 15:09buy5000.061.35431.33511.3555
9992007.05.15 16:31t/p5000.061.35551.33511.35550.725181.39
10002007.05.15 16:31close4990.031.35561.33521.35630.155181.54
10012007.05.15 22:00sell5010.031.35871.37861.3575
10022007.05.16 06:45sell5020.061.35951.37871.3583
10032007.05.16 07:44sell5030.121.36031.37881.3591
10042007.05.16 11:29close5030.121.35931.37881.35911.205182.74
10052007.05.16 11:30close5020.061.35941.37871.35830.065182.80
10062007.05.16 11:30close5010.031.35951.37861.3575-0.265182.55
10072007.05.16 23:00buy5040.031.35171.33181.3529
10082007.05.17 02:32t/p5040.031.35291.33181.35290.395182.94
10092007.05.17 19:00buy5050.031.34981.32991.3510
10102007.05.18 04:00buy5060.061.34901.32981.3502
10112007.05.18 07:33buy5070.121.34821.32971.3494
10122007.05.18 08:15close5070.121.34921.32971.34941.205184.14
10132007.05.18 08:16close5060.061.34911.32981.35020.065184.20
10142007.05.18 08:16close5050.031.34921.32991.3510-0.175184.03
10152007.05.18 16:30buy5080.031.34971.32981.3509
10162007.05.18 16:37buy5090.061.34891.32971.3501
10172007.05.18 17:02t/p5090.061.35011.32971.35010.725184.75
10182007.05.18 17:02close5080.031.35011.32981.35090.125184.87
10192007.05.21 03:30sell5100.031.35131.37121.3501
10202007.05.21 11:33t/p5100.031.35011.37121.35010.365185.23
10212007.05.21 17:30buy5110.031.34591.32601.3471
10222007.05.21 17:46buy5120.061.34511.32591.3463
10232007.05.21 18:50t/p5120.061.34631.32591.34630.725185.95
10242007.05.21 18:50close5110.031.34631.32601.34710.125186.07
10252007.05.22 07:30buy5130.031.34591.32601.3471
10262007.05.22 08:04t/p5130.031.34711.32601.34710.365186.43
10272007.05.22 16:30buy5140.031.34701.32711.3482
10282007.05.22 17:22buy5150.061.34621.32701.3474
10292007.05.22 18:58buy5160.121.34531.32681.3465
10302007.05.23 09:33buy5170.241.34451.32671.3457
10312007.05.23 09:45buy5180.481.34341.32631.3446
10322007.05.23 09:51buy5190.961.34261.32621.3438
10332007.05.23 10:06buy5201.921.34191.32621.3431
10342007.05.23 10:51close5201.921.34271.32621.343115.365201.79
10352007.05.23 10:52close5190.961.34261.32621.34380.005201.79
10362007.05.23 10:52close5180.481.34251.32631.3446-4.325197.47
10372007.05.23 10:52close5170.241.34251.32671.3457-4.805192.67
10382007.05.23 10:52close5160.121.34261.32681.3465-3.195189.48
10392007.05.23 10:52close5150.061.34271.32701.3474-2.085187.40
10402007.05.23 10:52close5140.031.34271.32711.3482-1.285186.12
10412007.05.23 13:00buy5210.031.34581.32591.3470
10422007.05.23 13:40t/p5210.031.34701.32591.34700.365186.48
10432007.05.23 19:00sell5220.031.34711.36701.3459
10442007.05.23 19:55t/p5220.031.34591.36701.34590.365186.84
10452007.05.24 07:34buy5230.031.34561.32571.3468
10462007.05.24 08:37buy5240.061.34481.32561.3460
10472007.05.24 09:37buy5250.121.34411.32561.3453
10482007.05.24 09:45buy5260.241.34321.32541.3444
10492007.05.24 11:42close5260.241.34411.32541.34442.165189.00
10502007.05.24 11:42close5250.121.34401.32561.3453-0.125188.88
10512007.05.24 11:43close5240.061.34411.32561.3460-0.425188.46
10522007.05.24 11:43close5230.031.34411.32571.3468-0.455188.01
10532007.05.24 14:00buy5270.031.34421.32431.3454
10542007.05.24 14:37buy5280.061.34341.32421.3446
10552007.05.24 14:57t/p5280.061.34461.32421.34460.725188.73
10562007.05.24 14:57close5270.031.34461.32431.34540.125188.85
10572007.05.24 19:31buy5290.031.34431.32441.3455
10582007.05.24 20:35buy5300.061.34351.32431.3447
10592007.05.24 21:46buy5310.121.34271.32421.3439
10602007.05.25 02:57buy5320.241.34191.32411.3431
10612007.05.25 08:11close5320.241.34281.32411.34312.165191.01
10622007.05.25 08:11close5310.121.34251.32421.3439-0.195190.82
10632007.05.25 08:11close5300.061.34261.32431.3447-0.525190.30
10642007.05.25 08:13close5290.031.34251.32441.3455-0.535189.77
10652007.05.25 08:13buy5330.031.34251.32261.3437
10662007.05.25 08:33t/p5330.031.34371.32261.34370.365190.13
10672007.05.25 19:33sell5340.031.34501.36491.3438
10682007.05.28 09:16sell5350.061.34581.36501.3446
10692007.05.29 02:54t/p5350.061.34461.36501.34460.695190.82
10702007.05.29 02:54close5340.031.34451.36491.34380.125190.94
10712007.05.29 07:31buy5360.031.34421.32431.3454
10722007.05.29 09:56t/p5360.031.34541.32431.34540.365191.30
10732007.05.29 17:00sell5370.031.34841.36831.3472
10742007.05.29 18:18t/p5370.031.34721.36831.34720.365191.66
10752007.05.30 02:32buy5380.031.34481.32491.3460
10762007.05.30 03:20buy5390.061.34391.32471.3451
10772007.05.30 03:35t/p5390.061.34511.32471.34510.725192.38
10782007.05.30 03:35close5380.031.34511.32491.34600.095192.47
10792007.05.30 04:00buy5400.031.34511.32521.3463
10802007.05.30 06:50buy5410.061.34441.32521.3456
10812007.05.30 08:44buy5420.121.34371.32521.3449
10822007.05.30 09:03buy5430.241.34291.32511.3441
10832007.05.30 09:07close5430.241.34371.32511.34411.925194.39
10842007.05.30 09:08close5420.121.34361.32521.3449-0.125194.27
10852007.05.30 09:08close5410.061.34371.32521.3456-0.425193.85
10862007.05.30 09:08close5400.031.34371.32521.3463-0.425193.43
10872007.05.30 16:00buy5440.031.34361.32371.3448
10882007.05.30 16:45buy5450.061.34281.32361.3440
10892007.05.30 17:56buy5460.121.34201.32351.3432
10902007.05.30 21:21close5460.121.34301.32351.34321.205194.63
10912007.05.30 21:21close5450.061.34291.32361.34400.065194.69
10922007.05.30 21:21close5440.031.34281.32371.3448-0.245194.45
10932007.05.30 21:21buy5470.031.34311.32321.3443
10942007.05.31 08:21t/p5470.031.34431.32321.34430.395194.85
10952007.05.31 13:00sell5480.031.34391.36381.3427
10962007.05.31 13:29sell5490.061.34471.36391.3435
10972007.05.31 14:02sell5500.121.34551.36401.3443
10982007.05.31 14:21sell5510.241.34631.36411.3451
10992007.05.31 14:30sell5520.481.34711.36421.3459
11002007.05.31 14:55close5520.481.34631.36421.34593.845198.69
11012007.05.31 14:56close5510.241.34641.36411.3451-0.245198.45
11022007.05.31 14:56close5500.121.34651.36401.3443-1.205197.25
11032007.05.31 14:56close5490.061.34661.36391.3435-1.145196.11
11042007.05.31 14:56close5480.031.34661.36381.3427-0.815195.30
11052007.05.31 18:02sell5530.031.34531.36521.3441
11062007.06.01 09:05t/p5530.031.34411.36521.34410.345195.64
11072007.06.01 18:00buy5540.031.34421.32431.3454
11082007.06.04 07:58t/p5540.031.34541.32431.34540.375196.01
11092007.06.04 09:00sell5550.031.34421.36411.3430
11102007.06.04 10:07sell5560.061.34501.36421.3438
11112007.06.04 11:09sell5570.121.34581.36431.3446
11122007.06.04 11:18sell5580.241.34661.36441.3454
11132007.06.04 13:54sell5590.481.34751.36461.3463
11142007.06.04 14:24sell5600.961.34821.36461.3470
11152007.06.04 15:19sell5611.921.34941.36511.3482
11162007.06.04 16:25close5611.921.34841.36511.348219.205215.21
11172007.06.04 16:25close5600.961.34831.36461.3470-0.965214.25
11182007.06.04 16:25close5590.481.34841.36461.3463-4.325209.93
11192007.06.04 16:25close5580.241.34821.36441.3454-3.845206.09
11202007.06.04 16:26close5570.121.34831.36431.3446-3.005203.09
11212007.06.04 16:26close5560.061.34811.36421.3438-1.865201.23
11222007.06.04 16:26close5550.031.34821.36411.3430-1.205200.03
11232007.06.04 19:02sell5620.031.34851.36841.3473
11242007.06.04 23:23sell5630.061.34931.36851.3481
11252007.06.05 05:50sell5640.121.35011.36861.3489
11262007.06.05 08:22close5640.121.34901.36861.34891.325201.35
11272007.06.05 08:22close5630.061.34921.36851.34810.035201.38
11282007.06.05 08:22close5620.031.34911.36841.3473-0.205201.19
11292007.06.05 16:30sell5650.031.35121.37111.3500
11302007.06.05 16:55sell5660.061.35191.37111.3507
11312007.06.05 18:03sell5670.121.35281.37131.3516
11322007.06.05 23:49close5670.121.35181.37131.35161.205202.39
11332007.06.05 23:50close5660.061.35191.37111.35070.005202.39
11342007.06.05 23:50close5650.031.35201.37111.3500-0.245202.15
11352007.06.06 10:00sell5680.031.35211.37201.3509
11362007.06.06 13:52t/p5680.031.35091.37201.35090.365202.51
11372007.06.06 20:30buy5690.031.35031.33041.3515
11382007.06.07 00:57buy5700.061.34951.33031.3507
11392007.06.07 06:10t/p5700.061.35071.33031.35070.725203.23
11402007.06.07 06:10close5690.031.35071.33041.35150.155203.38
11412007.06.07 23:00buy5710.031.34341.32351.3446
11422007.06.07 23:43buy5720.061.34251.32331.3437
11432007.06.08 09:06buy5730.121.34181.32331.3430
11442007.06.08 09:08buy5740.241.34101.32321.3422
11452007.06.08 09:18buy5750.481.34021.32311.3414
11462007.06.08 09:25buy5760.961.33951.32311.3407
11472007.06.08 10:04buy5771.921.33861.32291.3398
11482007.06.08 10:08close5771.921.33951.32291.339817.285220.66
11492007.06.08 10:08close5760.961.33941.32311.3407-0.965219.70
11502007.06.08 10:08close5750.481.33951.32311.3414-3.365216.34
11512007.06.08 10:08close5740.241.33971.32321.3422-3.125213.22
11522007.06.08 10:08close5730.121.33961.32331.3430-2.645210.58
11532007.06.08 10:08close5720.061.33971.32331.3437-1.665208.93
11542007.06.08 10:08close5710.031.33961.32351.3446-1.135207.80
11552007.06.08 16:00buy5780.031.33571.31581.3369
11562007.06.08 17:11buy5790.061.33491.31571.3361
11572007.06.08 17:44t/p5790.061.33611.31571.33610.725208.52
11582007.06.08 17:44close5780.031.33611.31581.33690.125208.64
11592007.06.11 06:00buy5800.031.33521.31531.3364
11602007.06.11 08:34buy5810.061.33451.31531.3357
11612007.06.11 09:28buy5820.121.33371.31521.3349
11622007.06.11 09:39close5820.121.33471.31521.33491.205209.84
11632007.06.11 09:39close5810.061.33461.31531.33570.065209.90
11642007.06.11 09:39close5800.031.33471.31531.3364-0.155209.75
11652007.06.11 10:30buy5830.031.33571.31581.3369
11662007.06.11 10:43buy5840.061.33491.31571.3361
11672007.06.11 15:02buy5850.121.33411.31561.3353
11682007.06.11 17:03close5850.121.33511.31561.33531.205210.95
11692007.06.11 17:03close5840.061.33501.31571.33610.065211.01
11702007.06.11 17:03close5830.031.33511.31581.3369-0.185210.83
11712007.06.12 01:00sell5860.031.33521.35511.3340
11722007.06.12 03:02sell5870.061.33601.35521.3348
11732007.06.12 08:13sell5880.121.33681.35531.3356
11742007.06.12 08:44close5880.121.33581.35531.33561.205212.03
11752007.06.12 08:44close5870.061.33591.35521.33480.065212.09
11762007.06.12 08:44close5860.031.33581.35511.3340-0.185211.91
11772007.06.12 09:00sell5890.031.33551.35541.3343
11782007.06.12 10:11t/p5890.031.33431.35541.33430.365212.27
11792007.06.12 20:00buy5900.031.33341.31351.3346
11802007.06.12 20:38buy5910.061.33261.31341.3338
11812007.06.12 20:48buy5920.121.33181.31331.3330
11822007.06.12 22:10buy5930.241.33101.31321.3322
11832007.06.13 01:29buy5940.481.33021.31311.3314
11842007.06.13 02:10buy5950.961.32941.31301.3306
11852007.06.13 03:34close5950.961.33021.31301.33067.685219.95
11862007.06.13 03:34close5940.481.33011.31311.3314-0.485219.47
11872007.06.13 03:34close5930.241.33001.31321.3322-2.315217.16
11882007.06.13 03:35close5920.121.33011.31331.3330-1.995215.17
11892007.06.13 03:35close5910.061.33001.31341.3338-1.545213.63
11902007.06.13 03:36close5900.031.32991.31351.3346-1.045212.59
11912007.06.13 04:01buy5960.031.33061.31071.3318
11922007.06.13 04:51buy5970.061.32981.31061.3310
11932007.06.13 07:44t/p5970.061.33101.31061.33100.725213.31
11942007.06.13 07:44close5960.031.33111.31071.33180.155213.46
11952007.06.13 15:00buy5980.031.32811.30821.3293
11962007.06.13 15:05t/p5980.031.32931.30821.32930.365213.82
11972007.06.14 02:30sell5990.031.33081.35071.3296
11982007.06.14 04:34sell6000.061.33161.35081.3304
11992007.06.14 08:30t/p6000.061.33041.35081.33040.725214.54
12002007.06.14 08:30close5990.031.33041.35071.32960.125214.66
12012007.06.14 21:00sell6010.031.33041.35031.3292
12022007.06.14 22:56sell6020.061.33121.35041.3300
12032007.06.15 04:04sell6030.121.33201.35051.3308
12042007.06.15 04:20sell6040.241.33281.35061.3316
12052007.06.15 08:02close6040.241.33191.35061.33162.165216.82
12062007.06.15 08:02close6030.121.33201.35051.33080.005216.82
12072007.06.15 08:02close6020.061.33191.35041.3300-0.455216.37
12082007.06.15 08:03close6010.031.33181.35031.3292-0.445215.93
12092007.06.15 08:30sell6050.031.33171.35161.3305
12102007.06.15 14:29sell6060.061.33251.35171.3313
12112007.06.15 14:30sell6070.121.33331.35181.3321
12122007.06.15 14:30sell6080.241.33401.35181.3328
12132007.06.15 14:30close6080.241.33321.35181.33281.925217.85
12142007.06.15 14:31close6070.121.33301.35181.33210.365218.21
12152007.06.15 14:31close6060.061.33311.35171.3313-0.365217.85
12162007.06.15 14:31close6050.031.33301.35161.3305-0.395217.46
12172007.06.18 00:31sell6090.031.33821.35811.3370
12182007.06.18 02:53sell6100.061.33911.35831.3379
12192007.06.18 08:46sell6110.121.33991.35841.3387
12202007.06.18 09:50close6110.121.33891.35841.33871.205218.66
12212007.06.18 09:50close6100.061.33901.35831.33790.065218.72
12222007.06.18 09:50close6090.031.33911.35811.3370-0.275218.45
12232007.06.18 13:00sell6120.031.34031.36021.3391
12242007.06.18 13:18sell6130.061.34101.36021.3398
12252007.06.18 16:10t/p6130.061.33981.36021.33980.725219.17
12262007.06.18 16:10close6120.031.33981.36021.33910.155219.32
12272007.06.18 22:31sell6140.031.34101.36091.3398
12282007.06.19 01:14sell6150.061.34181.36101.3406
12292007.06.19 02:29sell6160.121.34261.36111.3414
12302007.06.19 03:49close6160.121.34161.36111.34141.205220.52
12312007.06.19 03:49close6150.061.34171.36101.34060.065220.58
12322007.06.19 03:49close6140.031.34161.36091.3398-0.205220.39
12332007.06.19 04:30sell6170.031.34171.36161.3405
12342007.06.19 05:21sell6180.061.34251.36171.3413
12352007.06.19 07:58sell6190.121.34331.36181.3421
12362007.06.19 08:17close6190.121.34221.36181.34211.325221.71
12372007.06.19 08:17close6180.061.34231.36171.34130.125221.83
12382007.06.19 08:17close6170.031.34241.36161.3405-0.215221.62
12392007.06.19 09:30sell6200.031.34151.36141.3403
12402007.06.19 10:45t/p6200.031.34031.36141.34030.365221.98
12412007.06.19 15:31buy6210.031.34041.32051.3416
12422007.06.19 18:12t/p6210.031.34161.32051.34160.365222.34
12432007.06.20 00:31sell6220.031.34221.36211.3410
12442007.06.20 03:36sell6230.061.34301.36221.3418
12452007.06.20 09:23t/p6230.061.34181.36221.34180.725223.06
12462007.06.20 09:23close6220.031.34181.36211.34100.125223.18
12472007.06.20 16:00sell6240.031.34191.36181.3407
12482007.06.20 16:19sell6250.061.34271.36191.3415
12492007.06.20 21:22t/p6250.061.34151.36191.34150.725223.90
12502007.06.20 21:22close6240.031.34141.36181.34070.155224.05
12512007.06.21 05:00buy6260.031.33961.31971.3408
12522007.06.21 09:06buy6270.061.33881.31961.3400
12532007.06.21 09:06buy6280.121.33801.31951.3392
12542007.06.21 14:01close6280.121.33901.31951.33921.205225.25
12552007.06.21 14:01close6270.061.33911.31961.34000.185225.43
12562007.06.21 14:01close6260.031.33901.31971.3408-0.185225.25
12572007.06.21 14:30buy6290.031.33961.31971.3408
12582007.06.21 20:08buy6300.061.33891.31971.3401
12592007.06.22 07:59t/p6300.061.34011.31971.34010.745225.99
12602007.06.22 07:59close6290.031.34011.31971.34080.165226.15
12612007.06.22 17:30sell6310.031.34341.36331.3422
12622007.06.22 18:03sell6320.061.34431.36351.3431
12632007.06.22 18:55sell6330.121.34511.36361.3439
12642007.06.22 19:16sell6340.241.34591.36371.3447
12652007.06.22 20:26sell6350.481.34671.36381.3455
12662007.06.25 01:22close6350.481.34591.36381.34553.605229.75
12672007.06.25 01:22close6340.241.34601.36371.3447-0.365229.39
12682007.06.25 01:23close6330.121.34591.36361.3439-1.025228.37
12692007.06.25 01:23close6320.061.34601.36351.3431-1.055227.32
12702007.06.25 01:26close6310.031.34591.36331.3422-0.775226.56
12712007.06.26 02:33sell6360.031.34631.36621.3451
12722007.06.26 08:37t/p6360.031.34511.36621.34510.365226.92
12732007.06.26 08:37sell6370.031.34481.36471.3436
12742007.06.26 09:22t/p6370.031.34361.36471.34360.365227.28
12752007.06.26 13:00buy6380.031.34641.32651.3476
12762007.06.26 14:40t/p6380.031.34761.32651.34760.365227.64
12772007.06.26 22:00sell6390.031.34601.36591.3448
12782007.06.27 00:52t/p6390.031.34481.36591.34480.345227.98
12792007.06.27 11:30buy6400.031.34321.32331.3444
12802007.06.27 13:04t/p6400.031.34441.32331.34440.365228.34
12812007.06.27 19:00buy6410.031.34441.32451.3456
12822007.06.28 03:57t/p6410.031.34561.32451.34560.395228.74
12832007.06.28 07:30sell6420.031.34581.36571.3446
12842007.06.28 08:08sell6430.061.34661.36581.3454
12852007.06.28 08:23sell6440.121.34751.36601.3463
12862007.06.28 08:40close6440.121.34651.36601.34631.205229.94
12872007.06.28 08:40close6430.061.34661.36581.34540.005229.94
12882007.06.28 08:40close6420.031.34651.36571.3446-0.215229.73
12892007.06.28 09:30sell6450.031.34411.36401.3429
12902007.06.28 09:35sell6460.061.34491.36411.3437
12912007.06.28 11:29sell6470.121.34581.36431.3446
12922007.06.28 11:44sell6480.241.34671.36451.3455
12932007.06.28 12:20close6480.241.34581.36451.34552.165231.89
12942007.06.28 12:20close6470.121.34571.36431.34460.125232.01
12952007.06.28 12:21close6460.061.34561.36411.3437-0.425231.59
12962007.06.28 12:21close6450.031.34571.36401.3429-0.485231.11
12972007.06.28 17:00sell6490.031.34641.36631.3452
12982007.06.28 19:53t/p6490.031.34521.36631.34520.365231.47
12992007.06.29 01:00buy6500.031.34471.32481.3459
13002007.06.29 01:50buy6510.061.34391.32471.3451
13012007.06.29 07:38t/p6510.061.34511.32471.34510.725232.19
13022007.06.29 07:38close6500.031.34511.32481.34590.125232.31
13032007.06.29 21:30sell6520.031.35331.37321.3521
13042007.06.29 22:59sell6530.061.35411.37331.3529
13052007.07.02 09:36sell6540.121.35501.37351.3538
13062007.07.02 09:37sell6550.241.35581.37361.3546
13072007.07.02 09:38sell6560.481.35651.37361.3553
13082007.07.02 09:55close6560.481.35571.37361.35533.845236.15
13092007.07.02 09:56close6550.241.35581.37361.35460.005236.15
13102007.07.02 09:56close6540.121.35591.37351.3538-1.085235.07
13112007.07.02 09:57close6530.061.35601.37331.3529-1.175233.90
13122007.07.02 09:58close6520.031.35611.37321.3521-0.865233.04
13132007.07.02 20:31sell6570.031.36201.38191.3608
13142007.07.02 23:34sell6580.061.36281.38201.3616
13152007.07.03 03:18t/p6580.061.36161.38201.36160.695233.73
13162007.07.03 03:18close6570.031.36151.38191.36080.135233.87
13172007.07.03 15:01buy6590.031.36151.34161.3627
13182007.07.03 16:05buy6600.061.36071.34151.3619
13192007.07.03 16:28buy6610.121.35991.34141.3611
13202007.07.03 16:59close6610.121.36091.34141.36111.205235.07
13212007.07.03 16:59close6600.061.36101.34151.36190.185235.25
13222007.07.03 17:00close6590.031.36091.34161.3627-0.185235.07
13232007.07.04 01:01buy6620.031.36141.34151.3626
13242007.07.04 02:18buy6630.061.36061.34141.3618
13252007.07.04 07:35t/p6630.061.36181.34141.36180.725235.79
13262007.07.04 07:35close6620.031.36191.34151.36260.155235.94
13272007.07.04 11:00sell6640.031.36161.38151.3604
13282007.07.04 17:02sell6650.061.36241.38161.3612
13292007.07.04 19:19t/p6650.061.36121.38161.36120.725236.66
13302007.07.04 19:19close6640.031.36121.38151.36040.125236.78
13312007.07.04 19:30sell6660.031.36131.38121.3601
13322007.07.05 08:15sell6670.061.36201.38121.3608
13332007.07.05 08:53t/p6670.061.36081.38121.36080.725237.50
13342007.07.05 08:53close6660.031.36071.38121.36010.135237.63
13352007.07.05 15:00sell6680.031.36251.38241.3613
13362007.07.05 15:14t/p6680.031.36131.38241.36130.365237.99
13372007.07.05 22:00buy6690.031.36021.34031.3614
13382007.07.05 23:54buy6700.061.35941.34021.3606
13392007.07.06 07:49buy6710.121.35861.34011.3598
13402007.07.06 10:22close6710.121.35961.34011.35981.205239.19
13412007.07.06 10:22close6700.061.35951.34021.36060.085239.27
13422007.07.06 10:23close6690.031.35961.34031.3614-0.175239.11
13432007.07.06 10:30buy6720.031.36001.34011.3612
13442007.07.06 11:44buy6730.061.35921.34001.3604
13452007.07.06 13:37buy6740.121.35841.33991.3596
13462007.07.06 14:08close6740.121.35941.33991.35961.205240.31
13472007.07.06 14:08close6730.061.35951.34001.36040.185240.49
13482007.07.06 14:08close6720.031.35961.34011.3612-0.125240.37
13492007.07.06 21:00sell6750.031.36201.38191.3608
13502007.07.06 22:51sell6760.061.36281.38201.3616
13512007.07.09 08:13t/p6760.061.36161.38201.36160.695241.06
13522007.07.09 08:13close6750.031.36161.38191.36080.105241.16
13532007.07.09 14:30sell6770.031.36221.38211.3610
13542007.07.09 16:49sell6780.061.36301.38221.3618
13552007.07.09 18:31t/p6780.061.36181.38221.36180.725241.88
13562007.07.09 18:31close6770.031.36171.38211.36100.155242.03
13572007.07.09 23:00buy6790.031.36271.34281.3639
13582007.07.10 00:50buy6800.061.36171.34251.3629
13592007.07.10 06:58buy6810.121.36101.34251.3622
13602007.07.10 07:03buy6820.241.36021.34241.3614
13612007.07.10 07:49close6820.241.36111.34241.36142.165244.19
13622007.07.10 07:49close6810.121.36121.34251.36220.245244.43
13632007.07.10 07:50close6800.061.36111.34251.3629-0.365244.07
13642007.07.10 07:50close6790.031.36101.34281.3639-0.505243.57
13652007.07.10 09:30buy6830.031.36301.34311.3642
13662007.07.10 10:24t/p6830.031.36421.34311.36420.365243.93
13672007.07.10 21:30sell6840.031.37281.39271.3716
13682007.07.10 22:24sell6850.061.37351.39271.3723
13692007.07.10 22:44sell6860.121.37431.39281.3731
13702007.07.10 23:49sell6870.241.37571.39351.3745
13712007.07.10 23:50sell6880.481.37641.39351.3752
13722007.07.10 23:50sell6890.961.37721.39361.3760
13732007.07.10 23:51sell6901.921.37801.39371.3768
13742007.07.10 23:55close6901.921.37711.39371.376817.285261.21
13752007.07.10 23:55close6890.961.37721.39361.37600.005261.21
13762007.07.10 23:55close6880.481.37711.39351.3752-3.365257.85
13772007.07.10 23:55close6870.241.37701.39351.3745-3.125254.73
13782007.07.10 23:55close6860.121.37701.39281.3731-3.245251.49
13792007.07.10 23:55close6850.061.37711.39271.3723-2.165249.33
13802007.07.10 23:55close6840.031.37701.39271.3716-1.265248.07
13812007.07.11 02:00sell6910.031.37421.39411.3730
13822007.07.11 07:37sell6920.061.37491.39411.3737
13832007.07.11 07:55sell6930.121.37571.39421.3745
13842007.07.11 08:01close6930.121.37461.39421.37451.325249.39
13852007.07.11 08:01close6920.061.37471.39411.37370.125249.51
13862007.07.11 08:01close6910.031.37481.39411.3730-0.185249.33
13872007.07.11 18:00sell6940.031.37551.39541.3743
13882007.07.11 18:16sell6950.061.37621.39541.3750
13892007.07.11 18:45sell6960.121.37701.39551.3758
13902007.07.11 20:18t/p6960.121.37581.39551.37581.445250.77
13912007.07.11 20:18close6950.061.37581.39541.37500.245251.01
13922007.07.11 20:20close6940.031.37591.39541.3743-0.125250.89
13932007.07.12 04:38buy6970.031.37541.35551.3766
13942007.07.12 08:57t/p6970.031.37661.35551.37660.365251.25
13952007.07.12 15:00sell6980.031.37681.39671.3756
13962007.07.12 15:23sell6990.061.37751.39671.3763
13972007.07.12 16:40t/p6990.061.37631.39671.37630.725251.97
13982007.07.12 16:40close6980.031.37631.39671.37560.155252.12
13992007.07.12 22:00sell7000.031.37791.39781.3767
14002007.07.12 22:48sell7010.061.37871.39791.3775
14012007.07.13 08:02t/p7010.061.37751.39791.37750.695252.81
14022007.07.13 08:02close7000.031.37751.39781.37670.105252.92
14032007.07.13 11:00buy7020.031.37841.35851.3796
14042007.07.13 11:55buy7030.061.37761.35841.3788
14052007.07.13 12:05buy7040.121.37691.35841.3781
14062007.07.13 13:22close7040.121.37781.35841.37811.085254.00
14072007.07.13 13:22close7030.061.37771.35841.37880.065254.06
14082007.07.13 13:22close7020.031.37781.35851.3796-0.185253.88
14092007.07.13 14:00buy7050.031.37851.35861.3797
14102007.07.13 14:26buy7060.061.37771.35851.3789
14112007.07.13 14:30t/p7060.061.37891.35851.37890.725254.60
14122007.07.13 14:30close7050.031.37911.35861.37970.185254.78
14132007.07.13 18:30sell7070.031.37881.39871.3776
14142007.07.16 00:18t/p7070.031.37761.39871.37760.345255.12
14152007.07.16 04:30buy7080.031.37861.35871.3798
14162007.07.16 08:49buy7090.061.37781.35861.3790
14172007.07.16 09:32buy7100.121.37711.35861.3783
14182007.07.16 09:35buy7110.241.37631.35851.3775
14192007.07.16 09:40close7110.241.37711.35851.37751.925257.04
14202007.07.16 09:40close7100.121.37701.35861.3783-0.125256.92
14212007.07.16 09:40close7090.061.37721.35861.3790-0.365256.56
14222007.07.16 09:40close7080.031.37721.35871.3798-0.425256.14
14232007.07.16 14:30sell7120.031.37821.39811.3770
14242007.07.16 15:51sell7130.061.37901.39821.3778
14252007.07.16 16:29t/p7130.061.37781.39821.37780.725256.86
14262007.07.16 16:29close7120.031.37781.39811.37700.125256.98
14272007.07.16 21:30buy7140.031.37821.35831.3794
14282007.07.16 22:17buy7150.061.37741.35821.3786
14292007.07.17 05:47t/p7150.061.37861.35821.37860.745257.72
14302007.07.17 05:47close7140.031.37861.35831.37940.135257.86
14312007.07.17 11:30sell7160.031.37671.39661.3755
14322007.07.17 11:49sell7170.061.37751.39671.3763
14332007.07.17 14:42sell7180.121.37831.39681.3771
14342007.07.18 01:12sell7190.241.37911.39691.3779
14352007.07.18 02:16sell7200.481.38121.39831.3800
14362007.07.18 02:22sell7210.961.38201.39841.3808
14372007.07.18 03:14close7210.961.38091.39841.380810.565268.42
14382007.07.18 03:16close7200.481.38081.39831.38001.925270.34
14392007.07.18 03:16close7190.241.38081.39691.3779-4.085266.26
14402007.07.18 03:16close7180.121.38091.39681.3771-3.185263.08
14412007.07.18 03:16close7170.061.38081.39671.3763-2.015261.07
14422007.07.18 03:17close7160.031.38091.39661.3755-1.285259.79
14432007.07.18 08:30sell7220.031.38071.40061.3795
14442007.07.18 08:31sell7230.061.38141.40061.3802
14452007.07.18 09:38t/p7230.061.38021.40061.38020.725260.51
14462007.07.18 09:38close7220.031.38011.40061.37950.185260.69
14472007.07.18 17:00buy7240.031.38091.36101.3821
14482007.07.18 20:39buy7250.061.38011.36091.3813
14492007.07.18 20:57buy7260.121.37911.36061.3803
14502007.07.18 22:43close7260.121.38021.36061.38031.325262.01
14512007.07.18 22:43close7250.061.38011.36091.38130.005262.01
14522007.07.18 22:43close7240.031.38001.36101.3821-0.275261.74
14532007.07.19 03:31sell7270.031.37921.39911.3780
14542007.07.19 05:26sell7280.061.37991.39911.3787
14552007.07.19 07:54t/p7280.061.37871.39911.37870.725262.46
14562007.07.19 07:54close7270.031.37871.39911.37800.155262.61
14572007.07.19 17:30sell7290.031.38081.40071.3796
14582007.07.19 18:56sell7300.061.38161.40081.3804
14592007.07.19 20:27t/p7300.061.38041.40081.38040.725263.33
14602007.07.19 20:27close7290.031.38031.40071.37960.155263.48
14612007.07.20 03:30buy7310.031.37981.35991.3810
14622007.07.20 09:32buy7320.061.37901.35981.3802
14632007.07.20 11:14buy7330.121.37821.35971.3794
14642007.07.20 11:44close7330.121.37921.35971.37941.205264.68
14652007.07.20 11:44close7320.061.37911.35981.38020.065264.74
14662007.07.20 11:44close7310.031.37921.35991.3810-0.185264.56
14672007.07.20 14:30buy7340.031.38111.36121.3823
14682007.07.20 14:39buy7350.061.38041.36121.3816
14692007.07.20 16:16t/p7350.061.38161.36121.38160.725265.28
14702007.07.20 16:16close7340.031.38161.36121.38230.155265.43
14712007.07.20 21:00sell7360.031.38191.40181.3807
14722007.07.20 22:29sell7370.061.38271.40191.3815
14732007.07.23 00:02sell7380.121.38351.40201.3823
14742007.07.23 08:01sell7390.241.38431.40211.3831
14752007.07.23 08:31close7390.241.38341.40211.38312.165267.59
14762007.07.23 08:31close7380.121.38351.40201.38230.005267.59
14772007.07.23 08:31close7370.061.38341.40191.3815-0.455267.14
14782007.07.23 08:31close7360.031.38331.40181.3807-0.445266.71
14792007.07.23 16:00buy7400.031.38251.36261.3837
14802007.07.23 16:16buy7410.061.38181.36261.3830
14812007.07.23 18:32buy7420.121.38101.36251.3822
14822007.07.23 19:14buy7430.241.38031.36251.3815
14832007.07.23 23:23close7430.241.38111.36251.38151.925268.63
14842007.07.23 23:26close7420.121.38121.36251.38220.245268.87
14852007.07.23 23:27close7410.061.38111.36261.3830-0.425268.45
14862007.07.23 23:27close7400.031.38131.36261.3837-0.365268.09
14872007.07.23 23:27buy7440.031.38141.36151.3826
14882007.07.24 00:04buy7450.061.38071.36151.3819
14892007.07.24 02:30t/p7450.061.38191.36151.38190.725268.81
14902007.07.24 02:30close7440.031.38201.36151.38260.195269.00
14912007.07.24 08:30sell7460.031.38221.40211.3810
14922007.07.24 09:15t/p7460.031.38101.40211.38100.365269.36
14932007.07.24 18:00sell7470.031.38211.40201.3809
14942007.07.24 21:14sell7480.061.38291.40211.3817
14952007.07.24 21:42t/p7480.061.38171.40211.38170.725270.08
14962007.07.24 21:42close7470.031.38171.40201.38090.125270.20
14972007.07.25 02:00sell7490.031.38171.40161.3805
14982007.07.25 02:59t/p7490.031.38051.40161.38050.365270.56
14992007.07.25 07:00buy7500.031.38151.36161.3827
15002007.07.25 08:17buy7510.061.38071.36151.3819
15012007.07.25 09:16buy7520.121.37991.36141.3811
15022007.07.25 09:17buy7530.241.37911.36131.3803
15032007.07.25 09:26buy7540.481.37831.36121.3795
15042007.07.25 09:53buy7550.961.37761.36121.3788
15052007.07.25 09:54buy7561.921.37681.36111.3780
15062007.07.25 10:05close7561.921.37761.36111.378015.365285.92
15072007.07.25 10:06close7550.961.37771.36121.37880.965286.88
15082007.07.25 10:06close7540.481.37761.36121.3795-3.365283.52
15092007.07.25 10:06close7530.241.37771.36131.3803-3.365280.16
15102007.07.25 10:06close7520.121.37761.36141.3811-2.765277.40
15112007.07.25 10:06close7510.061.37771.36151.3819-1.805275.60
15122007.07.25 10:06close7500.031.37761.36161.3827-1.175274.43
15132007.07.25 16:00buy7570.031.37351.35361.3747
15142007.07.25 16:01buy7580.061.37271.35351.3739
15152007.07.25 16:02buy7590.121.37201.35351.3732
15162007.07.25 16:08buy7600.241.37111.35331.3723
15172007.07.25 16:55buy7610.481.37041.35331.3716
15182007.07.25 17:04close7610.481.37121.35331.37163.845278.27
15192007.07.25 17:04close7600.241.37111.35331.37230.005278.27
15202007.07.25 17:04close7590.121.37121.35351.3732-0.965277.31
15212007.07.25 17:04close7580.061.37111.35351.3739-0.965276.35
15222007.07.25 17:04close7570.031.37121.35361.3747-0.695275.66
15232007.07.25 19:31buy7620.031.37081.35091.3720
15242007.07.25 22:41t/p7620.031.37201.35091.37200.365276.02
15252007.07.26 07:02buy7630.031.37121.35131.3724
15262007.07.26 10:08t/p7630.031.37241.35131.37240.365276.38
15272007.07.26 14:30buy7640.031.37281.35291.3740
15282007.07.26 14:49buy7650.061.37201.35281.3732
15292007.07.26 15:36buy7660.121.37131.35281.3725
15302007.07.26 15:53close7660.121.37221.35281.37251.085277.46
15312007.07.26 15:53close7650.061.37211.35281.37320.065277.52
15322007.07.26 15:53close7640.031.37221.35291.3740-0.185277.34
15332007.07.26 22:30sell7670.031.37431.39421.3731
15342007.07.27 01:48sell7680.061.37521.39441.3740
15352007.07.27 03:23t/p7680.061.37401.39441.37400.725278.06
15362007.07.27 03:23close7670.031.37391.39421.37310.105278.16
15372007.07.27 16:00buy7690.031.36551.34561.3667
15382007.07.27 16:07buy7700.061.36481.34561.3660
15392007.07.27 16:32t/p7700.061.36601.34561.36600.725278.88
15402007.07.27 16:32close7690.031.36601.34561.36670.155279.03
15412007.07.30 18:33sell7710.031.36771.38761.3665
15422007.07.30 18:54sell7720.061.36851.38771.3673
15432007.07.30 21:05sell7730.121.36931.38781.3681
15442007.07.30 21:25sell7740.241.37031.38811.3691
15452007.07.30 21:47close7740.241.36931.38811.36912.405281.43
15462007.07.30 21:47close7730.121.36921.38781.36810.125281.55
15472007.07.30 21:48close7720.061.36931.38771.3673-0.485281.07
15482007.07.30 21:48close7710.031.36921.38761.3665-0.455280.62
15492007.07.31 04:00sell7750.031.37091.39081.3697
15502007.07.31 04:18sell7760.061.37171.39091.3705
15512007.07.31 07:14t/p7760.061.37051.39091.37050.725281.34
15522007.07.31 07:14close7750.031.37051.39081.36970.125281.46
15532007.07.31 16:00sell7770.031.37031.39021.3691
15542007.07.31 16:16t/p7770.031.36911.39021.36910.365281.82
15552007.08.01 05:00buy7780.031.36711.34721.3683
15562007.08.01 05:21buy7790.061.36621.34701.3674
15572007.08.01 06:19buy7800.121.36541.34691.3666
15582007.08.01 07:23buy7810.241.36461.34681.3658
15592007.08.01 08:00close7810.241.36551.34681.36582.165283.98
15602007.08.01 08:00close7800.121.36561.34691.36660.245284.22
15612007.08.01 08:00close7790.061.36551.34701.3674-0.425283.80
15622007.08.01 08:00close7780.031.36561.34721.3683-0.455283.35
15632007.08.01 09:30buy7820.031.36631.34641.3675
15642007.08.01 09:48buy7830.061.36541.34621.3666
15652007.08.01 10:44buy7840.121.36461.34611.3658
15662007.08.01 11:40close7840.121.36561.34611.36581.205284.55
15672007.08.01 11:40close7830.061.36551.34621.36660.065284.61
15682007.08.01 11:40close7820.031.36561.34641.3675-0.215284.40
15692007.08.01 19:00sell7850.031.36711.38701.3659
15702007.08.01 19:18t/p7850.031.36591.38701.36590.365284.76
15712007.08.02 00:02buy7860.031.36761.34771.3688
15722007.08.02 01:29buy7870.061.36681.34761.3680
15732007.08.02 02:13buy7880.121.36601.34751.3672
15742007.08.02 04:54close7880.121.36701.34751.36721.205285.96
15752007.08.02 04:54close7870.061.36691.34761.36800.065286.02
15762007.08.02 04:54close7860.031.36701.34771.3688-0.185285.84
15772007.08.02 07:31buy7890.031.36641.34651.3676
15782007.08.02 11:42buy7900.061.36561.34641.3668
15792007.08.02 12:06t/p7900.061.36681.34641.36680.725286.56
15802007.08.02 12:06close7890.031.36691.34651.36760.155286.71
15812007.08.03 01:00sell7910.031.37041.39031.3692
15822007.08.03 02:23sell7920.061.37121.39041.3700
15832007.08.03 02:30t/p7920.061.37001.39041.37000.725287.43
15842007.08.03 02:30close7910.031.37001.39031.36920.125287.55
15852007.08.03 22:30sell7930.031.37781.39771.3766
15862007.08.06 00:00sell7940.061.38341.40261.3822
15872007.08.06 00:37t/p7940.061.38221.40261.38220.725288.27
15882007.08.06 00:37close7930.031.38221.39771.3766-1.345286.94
15892007.08.06 03:00sell7950.031.38111.40101.3799
15902007.08.06 03:24sell7960.061.38191.40111.3807
15912007.08.06 04:54t/p7960.061.38071.40111.38070.725287.66
15922007.08.06 04:54close7950.031.38071.40101.37990.125287.78
15932007.08.07 00:01buy7970.031.37951.35961.3807
15942007.08.07 01:16t/p7970.031.38071.35961.38070.365288.14
15952007.08.07 07:32sell7980.031.38011.40001.3789
15962007.08.07 08:11sell7990.061.38091.40011.3797
15972007.08.07 08:51t/p7990.061.37971.40011.37970.725288.86
15982007.08.07 08:51close7980.031.37961.40001.37890.155289.01
15992007.08.07 21:00buy8000.031.37651.35661.3777
16002007.08.07 21:32buy8010.061.37571.35651.3769
16012007.08.07 21:36buy8020.121.37481.35631.3760
16022007.08.07 22:36buy8030.241.37401.35621.3752
16032007.08.08 01:44close8030.241.37491.35621.37522.255291.26
16042007.08.08 01:44close8020.121.37481.35631.37600.055291.30
16052007.08.08 01:44close8010.061.37471.35651.3769-0.585290.73
16062007.08.08 01:44close8000.031.37471.35661.3777-0.535290.20
16072007.08.08 11:00buy8040.031.37491.35501.3761
16082007.08.08 11:41t/p8040.031.37611.35501.37610.365290.56
16092007.08.08 19:30sell8050.031.37991.39981.3787
16102007.08.08 21:31sell8060.061.38061.39981.3794
16112007.08.08 21:58t/p8060.061.37941.39981.37940.725291.28
16122007.08.08 21:58close8050.031.37941.39981.37870.155291.43
16132007.08.09 18:30buy8070.031.36991.35001.3711
16142007.08.09 18:36buy8080.061.36891.34971.3701
16152007.08.09 21:04buy8090.121.36811.34961.3693
16162007.08.09 22:06buy8100.241.36731.34951.3685
16172007.08.10 01:49buy8110.481.36651.34941.3677
16182007.08.10 03:20buy8120.961.36571.34931.3669
16192007.08.10 04:40close8120.961.36661.34931.36698.645300.07
16202007.08.10 04:40close8110.481.36651.34941.36770.005300.07
16212007.08.10 04:41close8100.241.36641.34951.3685-2.075298.00
16222007.08.10 04:41close8090.121.36631.34961.3693-2.115295.89
16232007.08.10 04:41close8080.061.36631.34971.3701-1.545294.35
16242007.08.10 04:41close8070.031.36641.35001.3711-1.045293.31
16252007.08.10 16:00buy8130.031.36881.34891.3700
16262007.08.10 16:36buy8140.061.36791.34871.3691
16272007.08.10 18:07t/p8140.061.36911.34871.36910.725294.03
16282007.08.10 18:07close8130.031.36911.34891.37000.095294.12
16292007.08.13 01:00sell8150.031.36891.38881.3677
16302007.08.13 02:06sell8160.061.36961.38881.3684
16312007.08.13 02:14sell8170.121.37041.38891.3692
16322007.08.13 07:21t/p8170.121.36921.38891.36921.445295.56
16332007.08.13 07:21close8160.061.36921.38881.36840.245295.80
16342007.08.13 07:21close8150.031.36921.38881.3677-0.095295.71
16352007.08.13 07:21sell8180.031.36911.38901.3679
16362007.08.13 08:33sell8190.061.36991.38911.3687
16372007.08.13 08:48t/p8190.061.36871.38911.36870.725296.43
16382007.08.13 08:48close8180.031.36871.38901.36790.125296.55
16392007.08.13 15:30buy8200.031.36611.34621.3673
16402007.08.13 15:37buy8210.061.36531.34611.3665
16412007.08.13 15:55buy8220.121.36451.34601.3657
16422007.08.13 16:03buy8230.241.36381.34601.3650
16432007.08.13 16:06buy8240.481.36301.34591.3642
16442007.08.13 16:52buy8250.961.36221.34581.3634
16452007.08.13 16:53buy8261.921.36141.34571.3626
16462007.08.13 17:11close8261.921.36221.34571.362615.365311.91
16472007.08.13 17:11close8250.961.36211.34581.3634-0.965310.95
16482007.08.13 17:11close8240.481.36221.34591.3642-3.845307.11
16492007.08.13 17:11close8230.241.36211.34601.3650-4.085303.03
16502007.08.13 17:11close8220.121.36221.34601.3657-2.765300.27
16512007.08.13 17:12close8210.061.36231.34611.3665-1.805298.47
16522007.08.13 17:12close8200.031.36241.34621.3673-1.115297.36
16532007.08.13 21:01buy8270.031.36211.34221.3633
16542007.08.13 21:47buy8280.061.36131.34211.3625
16552007.08.13 23:37buy8290.121.36051.34201.3617
16562007.08.14 04:05close8290.121.36151.34201.36171.255298.61
16572007.08.14 04:06close8280.061.36141.34211.36250.085298.69
16582007.08.14 04:06close8270.031.36151.34221.3633-0.175298.52
16592007.08.14 14:00buy8300.031.35881.33891.3600
16602007.08.14 14:32buy8310.061.35791.33871.3591
16612007.08.14 14:55buy8320.121.35711.33861.3583
16622007.08.14 15:08close8320.121.35811.33861.35831.205299.72
16632007.08.14 15:08close8310.061.35821.33871.35910.185299.90
16642007.08.14 15:08close8300.031.35811.33891.3600-0.215299.69
16652007.08.15 01:30buy8330.031.35311.33321.3543
16662007.08.15 03:37buy8340.061.35231.33311.3535
16672007.08.15 06:22buy8350.121.35131.33281.3525
16682007.08.15 06:39buy8360.241.35051.33271.3517
16692007.08.15 07:18close8360.241.35141.33271.35172.165301.85
16702007.08.15 07:18close8350.121.35131.33281.35250.005301.85
16712007.08.15 07:20close8340.061.35121.33311.3535-0.665301.19
16722007.08.15 07:21close8330.031.35111.33321.3543-0.605300.59
16732007.08.15 11:00buy8370.031.34971.32981.3509
16742007.08.15 12:12buy8380.061.34891.32971.3501
16752007.08.15 12:24buy8390.121.34811.32961.3493
16762007.08.15 13:30buy8400.241.34741.32961.3486
16772007.08.15 14:54buy8410.481.34651.32941.3477
16782007.08.15 15:12close8410.481.34741.32941.34774.325304.91
16792007.08.15 15:12close8400.241.34751.32961.34860.245305.15
16802007.08.15 15:13close8390.121.34741.32961.3493-0.845304.31
16812007.08.15 15:13close8380.061.34741.32971.3501-0.905303.41
16822007.08.15 15:13close8370.031.34751.32981.3509-0.665302.75
16832007.08.15 16:00buy8420.031.34781.32791.3490
16842007.08.15 16:16t/p8420.031.34901.32791.34900.365303.11
16852007.08.16 06:30buy8430.031.34261.32271.3438
16862007.08.16 07:00buy8440.061.34171.32251.3429
16872007.08.16 07:47buy8450.121.34081.32231.3420
16882007.08.16 07:57close8450.121.34181.32231.34201.205304.31
16892007.08.16 07:57close8440.061.34171.32251.34290.005304.31
16902007.08.16 07:57close8430.031.34181.32271.3438-0.245304.07
16912007.08.16 15:00buy8460.031.34191.32201.3431
16922007.08.16 15:44t/p8460.031.34311.32201.34310.365304.43
16932007.08.16 20:30buy8470.031.34101.32111.3422
16942007.08.16 20:31buy8480.061.34011.32091.3413
16952007.08.16 20:35t/p8480.061.34131.32091.34130.725305.15
16962007.08.16 20:35close8470.031.34131.32111.34220.095305.24
16972007.08.17 04:01sell8490.031.34201.36191.3408
16982007.08.17 06:19t/p8490.031.34081.36191.34080.365305.60
16992007.08.17 19:00sell8500.031.34931.36921.3481
17002007.08.17 19:12sell8510.061.35011.36931.3489
17012007.08.17 19:54t/p8510.061.34891.36931.34890.725306.32
17022007.08.17 19:54close8500.031.34891.36921.34810.125306.44
17032007.08.20 07:30sell8520.031.34971.36961.3485
17042007.08.20 08:05sell8530.061.35051.36971.3493
17052007.08.20 08:31t/p8530.061.34931.36971.34930.725307.16
17062007.08.20 08:31close8520.031.34911.36961.34850.185307.34
17072007.08.20 21:30buy8540.031.34861.32871.3498
17082007.08.20 22:33buy8550.061.34781.32861.3490
17092007.08.21 01:13buy8560.121.34681.32831.3480
17102007.08.21 03:38close8560.121.34791.32831.34801.325308.66
17112007.08.21 03:38close8550.061.34801.32861.34900.145308.80
17122007.08.21 03:38close8540.031.34791.32871.3498-0.205308.60
17132007.08.21 04:00buy8570.031.34861.32871.3498
17142007.08.21 04:11buy8580.061.34781.32861.3490
17152007.08.21 05:12buy8590.121.34701.32851.3482
17162007.08.21 05:54close8590.121.34801.32851.34821.205309.80
17172007.08.21 05:54close8580.061.34791.32861.34900.065309.86
17182007.08.21 05:54close8570.031.34781.32871.3498-0.245309.62
17192007.08.21 17:00sell8600.031.34861.36851.3474
17202007.08.21 17:02sell8610.061.34941.36861.3482
17212007.08.21 17:23t/p8610.061.34821.36861.34820.725310.34
17222007.08.21 17:23close8600.031.34801.36851.34740.185310.52
17232007.08.22 05:00buy8620.031.34681.32691.3480
17242007.08.22 07:24t/p8620.031.34801.32691.34800.365310.88
17252007.08.22 15:00sell8630.031.34791.36781.3467
17262007.08.22 15:39sell8640.061.34871.36791.3475
17272007.08.22 15:41sell8650.121.34951.36801.3483
17282007.08.22 16:10sell8660.241.35021.36801.3490
17292007.08.22 16:16sell8670.481.35101.36811.3498
17302007.08.22 16:20sell8680.961.35181.36821.3506
17312007.08.22 16:30close8680.961.35091.36821.35068.645319.52
17322007.08.22 16:30close8670.481.35101.36811.34980.005319.52
17332007.08.22 16:30close8660.241.35111.36801.3490-2.165317.36
17342007.08.22 16:30close8650.121.35111.36801.3483-1.925315.44
17352007.08.22 16:31close8640.061.35101.36791.3475-1.385314.06
17362007.08.22 16:31close8630.031.35091.36781.3467-0.905313.16
17372007.08.22 23:30sell8690.031.35461.37451.3534
17382007.08.23 00:00sell8700.061.35561.37481.3544
17392007.08.23 01:27t/p8700.061.35441.37481.35440.725313.88
17402007.08.23 01:27close8690.031.35441.37451.35340.015313.90
17412007.08.23 15:30sell8710.031.35601.37591.3548
17422007.08.23 16:17t/p8710.031.35481.37591.35480.365314.26
17432007.08.24 00:32sell8720.031.35571.37561.3545
17442007.08.24 01:55sell8730.061.35651.37571.3553
17452007.08.24 09:50sell8740.121.35721.37571.3560
17462007.08.24 10:26sell8750.241.35801.37581.3568
17472007.08.24 10:33sell8760.481.35881.37591.3576
17482007.08.24 10:38sell8770.961.35961.37601.3584
17492007.08.24 12:02close8770.961.35881.37601.35847.685321.94
17502007.08.24 12:03close8760.481.35871.37591.35760.485322.42
17512007.08.24 12:03close8750.241.35881.37581.3568-1.925320.50
17522007.08.24 12:03close8740.121.35871.37571.3560-1.805318.70
17532007.08.24 12:03close8730.061.35881.37571.3553-1.385317.32
17542007.08.24 12:03close8720.031.35871.37561.3545-0.905316.42
17552007.08.24 22:30sell8780.031.36681.38671.3656
17562007.08.24 22:54sell8790.061.36751.38671.3663
17572007.08.27 02:09sell8800.121.36831.38681.3671
17582007.08.27 03:13close8800.121.36731.38681.36711.205317.62
17592007.08.27 03:13close8790.061.36741.38671.36630.035317.65
17602007.08.27 03:14close8780.031.36731.38671.3656-0.175317.48
17612007.08.27 20:31buy8810.031.36531.34541.3665
17622007.08.27 22:21buy8820.061.36451.34531.3657
17632007.08.28 00:37buy8830.121.36371.34521.3649
17642007.08.28 02:53buy8840.241.36291.34511.3641
17652007.08.28 08:18buy8850.481.36211.34501.3633
17662007.08.28 08:35close8850.481.36291.34501.36333.845321.32
17672007.08.28 08:35close8840.241.36281.34511.3641-0.245321.08
17682007.08.28 08:35close8830.121.36271.34521.3649-1.205319.88
17692007.08.28 08:36close8820.061.36281.34531.3657-1.005318.89
17702007.08.28 08:36close8810.031.36291.34541.3665-0.715318.18
17712007.08.28 09:30buy8860.031.36451.34461.3657
17722007.08.28 12:00t/p8860.031.36571.34461.36570.365318.54
17732007.08.28 16:00sell8870.031.36491.38481.3637
17742007.08.28 17:04t/p8870.031.36371.38481.36370.365318.90
17752007.08.29 06:00buy8880.031.35881.33891.3600
17762007.08.29 06:16t/p8880.031.36001.33891.36000.365319.26
17772007.08.29 21:00sell8890.031.36591.38581.3647
17782007.08.29 21:58sell8900.061.36671.38591.3655
17792007.08.29 22:20sell8910.121.36741.38591.3662
17802007.08.30 01:05close8910.121.36651.38591.36620.905320.16
17812007.08.30 01:05close8900.061.36661.38591.3655-0.035320.13
17822007.08.30 01:06close8890.031.36671.38581.3647-0.295319.84
17832007.08.30 16:00buy8920.031.36221.34231.3634
17842007.08.30 16:26t/p8920.031.36341.34231.36340.365320.20
17852007.08.31 01:00buy8930.031.36441.34451.3656
17862007.08.31 01:52t/p8930.031.36561.34451.36560.365320.56
17872007.08.31 07:00sell8940.031.36571.38561.3645
17882007.08.31 07:48sell8950.061.36651.38571.3653
17892007.08.31 08:37sell8960.121.36731.38581.3661
17902007.08.31 09:06close8960.121.36631.38581.36611.205321.76
17912007.08.31 09:06close8950.061.36631.38571.36530.125321.88
17922007.08.31 09:06close8940.031.36641.38561.3645-0.215321.67
17932007.08.31 16:30sell8970.031.36391.38381.3627
17942007.08.31 17:10t/p8970.031.36271.38381.36270.365322.03
17952007.09.03 01:00buy8980.031.36331.34341.3645
17962007.09.03 07:44t/p8980.031.36451.34341.36450.365322.39
17972007.09.03 13:00sell8990.031.36351.38341.3623
17982007.09.03 16:51t/p8990.031.36231.38341.36230.365322.75
17992007.09.03 20:31buy9000.031.36221.34231.3634
18002007.09.03 22:03buy9010.061.36141.34221.3626
18012007.09.04 09:20buy9020.121.36061.34211.3618
18022007.09.04 09:30close9020.121.36161.34211.36181.205323.95
18032007.09.04 09:30close9010.061.36151.34221.36260.085324.04
18042007.09.04 09:30close9000.031.36161.34231.3634-0.175323.87
18052007.09.04 17:30buy9030.031.35981.33991.3610
18062007.09.04 18:19t/p9030.031.36101.33991.36100.365324.23
18072007.09.05 06:00sell9040.031.36161.38151.3604
18082007.09.05 06:30t/p9040.031.36041.38151.36040.365324.59
18092007.09.05 12:32buy9050.031.35921.33931.3604
18102007.09.05 13:29buy9060.061.35841.33921.3596
18112007.09.05 15:14buy9070.121.35761.33911.3588
18122007.09.05 15:21close9070.121.35861.33911.35881.205325.79
18132007.09.05 15:21close9060.061.35861.33921.35960.125325.91
18142007.09.05 15:21close9050.031.35851.33931.3604-0.215325.70
18152007.09.05 22:31sell9080.031.36551.38541.3643
18162007.09.05 22:55t/p9080.031.36431.38541.36430.365326.06
18172007.09.06 21:00sell9090.031.36841.38831.3672
18182007.09.06 22:43sell9100.061.36921.38841.3680
18192007.09.07 03:26t/p9100.061.36801.38841.36800.695326.75
18202007.09.07 03:26close9090.031.36801.38831.36720.105326.85
18212007.09.07 10:00buy9110.031.36781.34791.3690
18222007.09.07 10:52t/p9110.031.36901.34791.36900.365327.21
18232007.09.07 20:30sell9120.031.37691.39681.3757
18242007.09.10 00:01sell9130.061.37801.39721.3768
18252007.09.10 08:54sell9140.121.37881.39731.3776
18262007.09.10 09:01close9140.121.37781.39731.37761.205328.41
18272007.09.10 09:01close9130.061.37791.39721.37680.065328.47
18282007.09.10 09:01close9120.031.37791.39681.3757-0.325328.16
18292007.09.10 16:30sell9150.031.37861.39851.3774
18302007.09.10 17:00sell9160.061.37941.39861.3782
18312007.09.10 17:13t/p9160.061.37821.39861.37820.725328.88
18322007.09.10 17:13close9150.031.37821.39851.37740.125329.00
18332007.09.10 21:30sell9170.031.37981.39971.3786
18342007.09.10 23:32sell9180.061.38061.39981.3794
18352007.09.11 01:55t/p9180.061.37941.39981.37940.695329.69
18362007.09.11 01:55close9170.031.37941.39971.37860.105329.79
18372007.09.11 19:00sell9190.031.38291.40281.3817
18382007.09.11 22:09sell9200.061.38371.40291.3825
18392007.09.12 06:51sell9210.121.38451.40301.3833
18402007.09.12 07:21sell9220.241.38541.40321.3842
18412007.09.12 07:21sell9230.481.38631.40341.3851
18422007.09.12 07:22sell9240.961.38701.40341.3858
18432007.09.12 08:00close9240.961.38621.40341.38587.685337.47
18442007.09.12 08:00close9230.481.38631.40341.38510.005337.47
18452007.09.12 08:00close9220.241.38621.40321.3842-1.925335.55
18462007.09.12 08:00close9210.121.38641.40301.3833-2.285333.27
18472007.09.12 08:00close9200.061.38631.40291.3825-1.595331.68
18482007.09.12 08:00close9190.031.38641.40281.3817-1.075330.62
18492007.09.12 10:30sell9250.031.38451.40441.3833
18502007.09.12 10:45sell9260.061.38531.40451.3841
18512007.09.12 10:50sell9270.121.38601.40451.3848
18522007.09.12 12:36sell9280.241.38681.40461.3856
18532007.09.12 12:48sell9290.481.38751.40461.3863
18542007.09.12 13:13sell9300.961.38831.40471.3871
18552007.09.12 15:13close9300.961.38751.40471.38717.685338.30
18562007.09.12 15:13close9290.481.38761.40461.3863-0.485337.82
18572007.09.12 15:13close9280.241.38761.40461.3856-1.925335.90
18582007.09.12 15:14close9270.121.38751.40451.3848-1.805334.10
18592007.09.12 15:14close9260.061.38771.40451.3841-1.445332.66
18602007.09.12 15:14close9250.031.38761.40441.3833-0.935331.73
18612007.09.12 16:31sell9310.031.38741.40731.3862
18622007.09.12 16:33sell9320.061.38831.40751.3871
18632007.09.12 16:40sell9330.121.38901.40751.3878
18642007.09.12 16:52close9330.121.38801.40751.38781.205332.93
18652007.09.12 16:52close9320.061.38811.40751.38710.125333.05
18662007.09.12 16:52close9310.031.38801.40731.3862-0.185332.87
18672007.09.12 22:00sell9340.031.39041.41031.3892
18682007.09.13 02:14t/p9340.031.38921.41031.38920.315333.18
18692007.09.13 13:00sell9350.031.38841.40831.3872
18702007.09.13 13:15sell9360.061.38931.40851.3881
18712007.09.13 14:03sell9370.121.39001.40851.3888
18722007.09.13 14:31close9370.121.38901.40851.38881.205334.38
18732007.09.13 14:31close9360.061.38911.40851.38810.125334.50
18742007.09.13 14:31close9350.031.38871.40831.3872-0.095334.41
18752007.09.13 19:00buy9380.031.38971.36981.3909
18762007.09.13 20:25buy9390.061.38891.36971.3901
18772007.09.13 20:25buy9400.121.38811.36961.3893
18782007.09.13 23:21buy9410.241.38731.36951.3885
18792007.09.13 23:53buy9420.481.38661.36951.3878
18802007.09.14 00:28close9420.481.38741.36951.38784.025338.43
18812007.09.14 00:29close9410.241.38731.36951.38850.095338.53
18822007.09.14 00:29close9400.121.38741.36961.3893-0.795337.73
18832007.09.14 00:30close9390.061.38721.36971.3901-1.005336.73
18842007.09.14 00:31close9380.031.38701.36981.3909-0.805335.94
18852007.09.14 03:30buy9430.031.38771.36781.3889
18862007.09.14 05:19buy9440.061.38691.36771.3881
18872007.09.14 08:53t/p9440.061.38811.36771.38810.725336.66
18882007.09.14 08:53close9430.031.38811.36781.38890.125336.78
18892007.09.14 16:00buy9450.031.38831.36841.3895
18902007.09.14 16:00buy9460.061.38761.36841.3888
18912007.09.14 16:10buy9470.121.38681.36831.3880
18922007.09.14 16:12buy9480.241.38591.36811.3871
18932007.09.14 16:20buy9490.481.38511.36801.3863
18942007.09.14 16:26close9490.481.38591.36801.38633.845340.62
18952007.09.14 16:26close9480.241.38581.36811.3871-0.245340.38
18962007.09.14 16:26close9470.121.38591.36831.3880-1.085339.30
18972007.09.14 16:26close9460.061.38581.36841.3888-1.085338.22
18982007.09.14 16:26close9450.031.38591.36841.3895-0.725337.50
18992007.09.14 20:30buy9500.031.38771.36781.3889
19002007.09.17 00:18buy9510.061.38691.36771.3881
19012007.09.17 01:24buy9520.121.38611.36761.3873
19022007.09.17 03:20close9520.121.38711.36761.38731.205338.70
19032007.09.17 03:23close9510.061.38701.36771.38810.065338.76
19042007.09.17 03:24close9500.031.38711.36781.3889-0.175338.59
19052007.09.17 04:00buy9530.031.38741.36751.3886
19062007.09.17 08:27t/p9530.031.38861.36751.38860.365338.95
19072007.09.17 09:30sell9540.031.38571.40561.3845
19082007.09.17 09:46sell9550.061.38651.40571.3853
19092007.09.17 10:13sell9560.121.38731.40581.3861
19102007.09.17 11:50close9560.121.38631.40581.38611.205340.15
19112007.09.17 11:50close9550.061.38641.40571.38530.065340.21
19122007.09.17 11:50close9540.031.38631.40561.3845-0.185340.03
19132007.09.17 17:00sell9570.031.38671.40661.3855
19142007.09.17 17:52t/p9570.031.38551.40661.38550.365340.39
19152007.09.17 22:00buy9580.031.38691.36701.3881
19162007.09.17 23:51buy9590.061.38611.36691.3873
19172007.09.18 07:55buy9600.121.38521.36671.3864
19182007.09.18 08:20buy9610.241.38431.36651.3855
19192007.09.18 08:20buy9620.481.38351.36641.3847
19202007.09.18 08:51close9620.481.38451.36641.38474.805345.19
19212007.09.18 08:51close9610.241.38441.36651.38550.245345.43
19222007.09.18 08:51close9600.121.38461.36671.3864-0.725344.71
19232007.09.18 08:51close9590.061.38451.36691.3873-0.945343.77
19242007.09.18 08:51close9580.031.38461.36701.3881-0.685343.09
19252007.09.18 11:00buy9630.031.38621.36631.3874
19262007.09.18 14:11t/p9630.031.38741.36631.38740.365343.45
19272007.09.18 18:30sell9640.031.38731.40721.3861
19282007.09.18 19:25sell9650.061.38811.40731.3869
19292007.09.18 19:34sell9660.121.38911.40761.3879
19302007.09.18 20:14sell9670.241.38981.40761.3886
19312007.09.18 20:15sell9680.481.39141.40851.3902
19322007.09.18 20:15sell9690.961.39231.40871.3911
19332007.09.18 20:16sell9701.921.39311.40881.3919
19342007.09.18 20:20close9701.921.39211.40881.391919.205362.65
19352007.09.18 20:20close9690.961.39211.40871.39111.925364.57
19362007.09.18 20:20close9680.481.39201.40851.3902-2.885361.69
19372007.09.18 20:20close9670.241.39211.40761.3886-5.525356.17
19382007.09.18 20:20close9660.121.39221.40761.3879-3.725352.45
19392007.09.18 20:20close9650.061.39201.40731.3869-2.345350.11
19402007.09.18 20:20close9640.031.39181.40721.3861-1.355348.76
19412007.09.19 02:00sell9710.031.39731.41721.3961
19422007.09.19 07:12sell9720.061.39811.41731.3969
19432007.09.19 09:36t/p9720.061.39691.41731.39690.725349.48
19442007.09.19 09:36close9710.031.39681.41721.39610.155349.63
19452007.09.20 00:03buy9730.031.39671.37681.3979
19462007.09.20 07:48t/p9730.031.39791.37681.39790.365349.99
19472007.09.20 14:00sell9740.031.40341.42331.4022
19482007.09.20 14:01sell9750.061.40411.42331.4029
19492007.09.20 14:05sell9760.121.40481.42331.4036
19502007.09.20 14:11close9760.121.40391.42331.40361.085351.07
19512007.09.20 14:11close9750.061.40401.42331.40290.065351.13
19522007.09.20 14:11close9740.031.40391.42331.4022-0.155350.98
19532007.09.20 20:30sell9770.031.40671.42661.4055
19542007.09.20 20:35sell9780.061.40751.42671.4063
19552007.09.20 20:42sell9790.121.40831.42681.4071
19562007.09.20 21:04close9790.121.40731.42681.40711.205352.18
19572007.09.20 21:04close9780.061.40741.42671.40630.065352.24
19582007.09.20 21:05close9770.031.40731.42661.4055-0.185352.06
19592007.09.21 10:00sell9800.031.40841.42831.4072
19602007.09.21 10:27t/p9800.031.40721.42831.40720.365352.42
19612007.09.21 16:00buy9810.031.40781.38791.4090
19622007.09.21 16:10t/p9810.031.40901.38791.40900.365352.78
19632007.09.24 07:03sell9820.031.41011.43001.4089
19642007.09.24 07:55sell9830.061.41091.43011.4097
19652007.09.24 07:59sell9840.121.41161.43011.4104
19662007.09.24 08:02sell9850.241.41241.43021.4112
19672007.09.24 08:35close9850.241.41161.43021.41121.925354.70
19682007.09.24 08:35close9840.121.41151.43011.41040.125354.82
19692007.09.24 08:35close9830.061.41141.43011.4097-0.305354.52
19702007.09.24 08:35close9820.031.41151.43001.4089-0.425354.10
19712007.09.24 11:00sell9860.031.41001.42991.4088
19722007.09.24 11:35sell9870.061.41081.43001.4096
19732007.09.24 12:29sell9880.121.41151.43001.4103
19742007.09.24 13:25close9880.121.41061.43001.41031.085355.18
19752007.09.24 13:25close9870.061.41071.43001.40960.065355.24
19762007.09.24 13:25close9860.031.41061.42991.4088-0.185355.06
19772007.09.24 23:30buy9890.031.40871.38881.4099
19782007.09.24 23:58buy9900.061.40791.38871.4091
19792007.09.25 01:29buy9910.121.40711.38861.4083
19802007.09.25 03:36close9910.121.40811.38861.40831.205356.26
19812007.09.25 03:36close9900.061.40821.38871.40910.205356.47
19822007.09.25 03:37close9890.031.40841.38881.4099-0.085356.39
19832007.09.25 04:00buy9920.031.40791.38801.4091
19842007.09.25 04:40buy9930.061.40701.38781.4082
19852007.09.25 05:23t/p9930.061.40821.38781.40820.725357.11
19862007.09.25 05:23close9920.031.40821.38801.40910.095357.20
19872007.09.25 22:34sell9940.031.41351.43341.4123
19882007.09.25 23:21sell9950.061.41431.43351.4131
19892007.09.26 01:14sell9960.121.41511.43361.4139
19902007.09.26 01:22sell9970.241.41601.43381.4148
19912007.09.26 01:55close9970.241.41501.43381.41482.405359.60
19922007.09.26 01:55close9960.121.41511.43361.41390.005359.60
19932007.09.26 01:55close9950.061.41481.43351.4131-0.335359.27
19942007.09.26 01:55close9940.031.41491.43341.4123-0.445358.83
19952007.09.26 14:30buy9980.031.41401.39411.4152
19962007.09.26 14:33buy9990.061.41331.39411.4145
19972007.09.26 14:36buy10000.121.41251.39401.4137
19982007.09.26 17:04buy10010.241.41171.39391.4129
19992007.09.26 17:40close10010.241.41261.39391.41292.165360.99
20002007.09.26 17:40close10000.121.41251.39401.41370.005360.99
20012007.09.26 17:41close9990.061.41261.39411.4145-0.425360.57
20022007.09.26 17:43close9980.031.41251.39411.4152-0.455360.12
20032007.09.26 20:33buy10020.031.41311.39321.4143
20042007.09.27 05:08t/p10020.031.41431.39321.41430.395360.52
20052007.09.27 11:00sell10030.031.41391.43381.4127
20062007.09.27 11:17sell10040.061.41471.43391.4135
20072007.09.27 12:02sell10050.121.41551.43401.4143
20082007.09.27 13:12sell10060.241.41631.43411.4151
20092007.09.27 13:24sell10070.481.41711.43421.4159
20102007.09.27 14:16sell10080.961.41801.43441.4168
20112007.09.27 14:24sell10091.921.41871.43441.4175
20122007.09.27 14:29close10091.921.41791.43441.417515.365375.88
20132007.09.27 14:29close10080.961.41781.43441.41681.925377.80
20142007.09.27 14:29close10070.481.41781.43421.4159-3.365374.44
20152007.09.27 14:29close10060.241.41791.43411.4151-3.845370.60
20162007.09.27 14:29close10050.121.41801.43401.4143-3.005367.60
20172007.09.27 14:29close10040.061.41791.43391.4135-1.925365.68
20182007.09.27 14:29close10030.031.41801.43381.4127-1.235364.45
20192007.09.27 17:00sell10100.031.41501.43491.4138
20202007.09.27 17:50t/p10100.031.41381.43491.41380.365364.81
20212007.09.28 08:00sell10110.031.41621.43611.4150
20222007.09.28 08:31sell10120.061.41701.43621.4158
20232007.09.28 09:30sell10130.121.41771.43621.4165
20242007.09.28 09:58close10130.121.41681.43621.41651.085365.89
20252007.09.28 09:59close10120.061.41671.43621.41580.185366.07
20262007.09.28 09:59close10110.031.41701.43611.4150-0.245365.83
20272007.10.01 01:00sell10140.031.42671.44661.4255
20282007.10.01 01:50sell10150.061.42741.44661.4262
20292007.10.01 04:28t/p10150.061.42621.44661.42620.725366.55
20302007.10.01 04:28close10140.031.42621.44661.42550.155366.70
20312007.10.01 17:00buy10160.031.42411.40421.4253
20322007.10.01 17:30buy10170.061.42331.40411.4245
20332007.10.01 18:02buy10180.121.42251.40401.4237
20342007.10.01 19:19close10180.121.42371.40401.42371.445368.14
20352007.10.01 19:19close10170.061.42361.40411.42450.185368.32
20362007.10.01 19:19close10160.031.42371.40421.4253-0.125368.20
20372007.10.02 16:00buy10190.031.41771.39781.4189
20382007.10.02 16:03buy10200.061.41691.39771.4181
20392007.10.02 16:09buy10210.121.41611.39761.4173
20402007.10.02 16:13buy10220.241.41531.39751.4165
20412007.10.02 16:34close10220.241.41621.39751.41652.165370.36
20422007.10.02 16:34close10210.121.41611.39761.41730.005370.36
20432007.10.02 16:34close10200.061.41631.39771.4181-0.365370.00
20442007.10.02 16:34close10190.031.41631.39781.4189-0.425369.58
20452007.10.03 16:30sell10230.031.41621.43611.4150
20462007.10.03 16:42t/p10230.031.41501.43611.41500.365369.94
20472007.10.04 01:00buy10240.031.40991.39001.4111
20482007.10.04 05:43buy10250.061.40911.38991.4103
20492007.10.04 06:37buy10260.121.40831.38981.4095
20502007.10.04 06:52close10260.121.40931.38981.40951.205371.14
20512007.10.04 06:52close10250.061.40941.38991.41030.185371.32
20522007.10.04 06:53close10240.031.40951.39001.4111-0.125371.20
20532007.10.04 21:30sell10270.031.41201.43191.4108
20542007.10.04 21:33sell10280.061.41271.43191.4115
20552007.10.04 21:45sell10290.121.41351.43201.4123
20562007.10.05 08:06close10290.121.41251.43201.41231.145372.34
20572007.10.05 08:06close10280.061.41251.43191.41150.095372.43
20582007.10.05 08:07close10270.031.41241.43191.4108-0.145372.29
20592007.10.05 13:31buy10300.031.41261.39271.4138
20602007.10.05 13:52t/p10300.031.41381.39271.41380.365372.65
20612007.10.05 16:30buy10310.031.41451.39461.4157
20622007.10.05 16:40buy10320.061.41371.39451.4149
20632007.10.05 17:02t/p10320.061.41491.39451.41490.725373.37
20642007.10.05 17:02close10310.031.41501.39461.41570.155373.52
20652007.10.05 22:00sell10330.031.41341.43331.4122
20662007.10.08 00:00sell10340.061.41491.43411.4137
20672007.10.08 02:20t/p10340.061.41371.43411.41370.725374.24
20682007.10.08 02:20close10330.031.41361.43331.4122-0.085374.17
20692007.10.08 03:00sell10350.031.41371.43361.4125
20702007.10.08 08:10t/p10350.031.41251.43361.41250.365374.53
20712007.10.08 15:32buy10360.031.40911.38921.4103
20722007.10.08 15:43buy10370.061.40831.38911.4095
20732007.10.08 15:52buy10380.121.40751.38901.4087
20742007.10.08 16:53buy10390.241.40651.38871.4077
20752007.10.08 17:44buy10400.481.40561.38851.4068
20762007.10.08 18:40buy10410.961.40481.38841.4060
20772007.10.08 19:46buy10421.921.40401.38831.4052
20782007.10.08 20:54close10421.921.40491.38831.405217.285391.81
20792007.10.08 20:55close10410.961.40481.38841.40600.005391.81
20802007.10.08 20:55close10400.481.40471.38851.4068-4.325387.49
20812007.10.08 20:57close10390.241.40481.38871.4077-4.085383.41
20822007.10.08 20:58close10380.121.40471.38901.4087-3.365380.05
20832007.10.08 20:58close10370.061.40481.38911.4095-2.105377.95
20842007.10.08 20:58close10360.031.40461.38921.4103-1.355376.60
20852007.10.08 22:30buy10430.031.40441.38451.4056
20862007.10.08 23:04t/p10430.031.40561.38451.40560.365376.96
20872007.10.09 08:30buy10440.031.40331.38341.4045
20882007.10.09 08:58t/p10440.031.40451.38341.40450.365377.32
20892007.10.10 00:33sell10450.031.41001.42991.4088
20902007.10.10 01:33sell10460.061.41081.43001.4096
20912007.10.10 02:21sell10470.121.41161.43011.4104
20922007.10.10 02:31close10470.121.41061.43011.41041.205378.52
20932007.10.10 02:31close10460.061.41071.43001.40960.065378.58
20942007.10.10 02:31close10450.031.41071.42991.4088-0.215378.37
20952007.10.10 18:00sell10480.031.41551.43541.4143
20962007.10.10 18:29t/p10480.031.41431.43541.41430.365378.73
20972007.10.11 14:00sell10490.031.41971.43961.4185
20982007.10.11 14:22t/p10490.031.41851.43961.41850.365379.09
20992007.10.11 20:30sell10500.031.42061.44051.4194
21002007.10.11 20:30sell10510.061.42151.44071.4203
21012007.10.11 21:08t/p10510.061.42031.44071.42030.725379.81
21022007.10.11 21:08close10500.031.42031.44051.41940.095379.90
21032007.10.12 11:00buy10520.031.41931.39941.4205
21042007.10.12 11:07buy10530.061.41861.39941.4198
21052007.10.12 11:46buy10540.121.41771.39921.4189
21062007.10.12 12:56close10540.121.41871.39921.41891.205381.10
21072007.10.12 12:56close10530.061.41861.39941.41980.005381.10
21082007.10.12 12:56close10520.031.41871.39941.4205-0.185380.92
21092007.10.12 15:00buy10550.031.41971.39981.4209
21102007.10.12 15:03t/p10550.031.42091.39981.42090.365381.28
21112007.10.12 19:33buy10560.031.41791.39801.4191
21122007.10.12 21:25buy10570.061.41711.39791.4183
21132007.10.15 03:10buy10580.121.41631.39781.4175
21142007.10.15 06:14close10580.121.41731.39781.41751.205382.48
21152007.10.15 06:14close10570.061.41711.39791.41830.025382.50
21162007.10.15 06:14close10560.031.41721.39801.4191-0.205382.30
21172007.10.15 06:15buy10590.031.41731.39741.4185
21182007.10.15 09:00t/p10590.031.41851.39741.41850.365382.66
21192007.10.15 15:00sell10600.031.42131.44121.4201
21202007.10.15 15:18sell10610.061.42211.44131.4209
21212007.10.15 15:47sell10620.121.42311.44161.4219
21222007.10.15 17:03t/p10620.121.42191.44161.42191.445384.10
21232007.10.15 17:03close10610.061.42191.44131.42090.125384.22
21242007.10.15 17:03close10600.031.42201.44121.4201-0.215384.01
21252007.10.16 07:30buy10630.031.42111.40121.4223
21262007.10.16 08:08buy10640.061.42031.40111.4215
21272007.10.16 08:50t/p10640.061.42151.40111.42150.725384.73
21282007.10.16 08:50close10630.031.42151.40121.42230.125384.85
21292007.10.16 16:00buy10650.031.41771.39781.4189
21302007.10.16 16:19buy10660.061.41701.39781.4182
21312007.10.16 16:42buy10670.121.41631.39781.4175
21322007.10.16 16:58buy10680.241.41551.39771.4167
21332007.10.16 17:30close10680.241.41641.39771.41672.165387.01
21342007.10.16 17:30close10670.121.41661.39781.41750.365387.37
21352007.10.16 17:30close10660.061.41651.39781.4182-0.305387.07
21362007.10.16 17:30close10650.031.41671.39781.4189-0.305386.77
21372007.10.17 12:30sell10690.031.41691.43681.4157
21382007.10.17 13:07sell10700.061.41771.43691.4165
21392007.10.17 13:23sell10710.121.41841.43691.4172
21402007.10.17 13:28sell10720.241.41921.43701.4180
21412007.10.17 13:35close10720.241.41841.43701.41801.925388.69
21422007.10.17 13:35close10710.121.41851.43691.4172-0.125388.57
21432007.10.17 13:36close10700.061.41841.43691.4165-0.425388.15
21442007.10.17 13:36close10690.031.41851.43681.4157-0.485387.67
21452007.10.17 18:30sell10730.031.41941.43931.4182
21462007.10.17 19:54t/p10730.031.41821.43931.41820.365388.03
21472007.10.18 03:00sell10740.031.42051.44041.4193
21482007.10.18 03:13sell10750.061.42131.44051.4201
21492007.10.18 03:22sell10760.121.42201.44051.4208
21502007.10.18 03:45sell10770.241.42281.44061.4216
21512007.10.18 04:22sell10780.481.42361.44071.4224
21522007.10.18 04:30close10780.481.42281.44071.42243.845391.87
21532007.10.18 04:30close10770.241.42291.44061.4216-0.245391.63
21542007.10.18 04:30close10760.121.42301.44051.4208-1.205390.43
21552007.10.18 04:30close10750.061.42291.44051.4201-0.965389.47
21562007.10.18 04:31close10740.031.42281.44041.4193-0.695388.78
21572007.10.18 18:00sell10790.031.42901.44891.4278
21582007.10.18 22:42sell10800.061.42981.44901.4286
21592007.10.19 00:16t/p10800.061.42861.44901.42860.695389.47
21602007.10.19 00:16close10790.031.42851.44891.42780.135389.60
21612007.10.19 09:00sell10810.031.42971.44961.4285
21622007.10.19 09:46t/p10810.031.42851.44961.42850.365389.96
21632007.10.19 14:30buy10820.031.42911.40921.4303
21642007.10.19 14:40t/p10820.031.43031.40921.43030.365390.32
21652007.10.19 20:30buy10830.031.42851.40861.4297
21662007.10.19 20:48t/p10830.031.42971.40861.42970.365390.68
21672007.10.22 04:30sell10840.031.43121.45111.4300
21682007.10.22 04:58sell10850.061.43201.45121.4308
21692007.10.22 05:56t/p10850.061.43081.45121.43080.725391.40
21702007.10.22 05:56close10840.031.43071.45111.43000.155391.55
21712007.10.22 20:00buy10860.031.41541.39551.4166
21722007.10.22 22:02t/p10860.031.41661.39551.41660.365391.91
21732007.10.23 18:30sell10870.031.42401.44391.4228
21742007.10.23 18:50sell10880.061.42491.44411.4237
21752007.10.23 21:44sell10890.121.42571.44421.4245
21762007.10.23 23:59sell10900.241.42661.44441.4254
21772007.10.24 00:59close10900.241.42571.44441.42542.045393.95
21782007.10.24 01:02close10890.121.42561.44421.42450.065394.01
21792007.10.24 01:03close10880.061.42551.44411.4237-0.395393.62
21802007.10.24 01:03close10870.031.42561.44391.4228-0.505393.13
21812007.10.24 14:30buy10910.031.42361.40371.4248
21822007.10.24 14:33t/p10910.031.42481.40371.42480.365393.49
21832007.10.25 02:00sell10920.031.42591.44581.4247
21842007.10.25 05:18sell10930.061.42671.44591.4255
21852007.10.25 05:29sell10940.121.42751.44601.4263
21862007.10.25 05:41close10940.121.42651.44601.42631.205394.69
21872007.10.25 05:42close10930.061.42661.44591.42550.065394.75
21882007.10.25 05:42close10920.031.42651.44581.4247-0.185394.57
21892007.10.25 07:30sell10950.031.42621.44611.4250
21902007.10.25 08:36sell10960.061.42701.44621.4258
21912007.10.25 08:37sell10970.121.42771.44621.4265
21922007.10.25 08:39sell10980.241.42851.44631.4273
21932007.10.25 08:45close10980.241.42771.44631.42731.925396.49
21942007.10.25 08:45close10970.121.42761.44621.42650.125396.61
21952007.10.25 08:46close10960.061.42751.44621.4258-0.305396.31
21962007.10.25 08:46close10950.031.42731.44611.4250-0.335395.98
21972007.10.25 17:30sell10990.031.43001.44991.4288
21982007.10.25 18:47sell11000.061.43091.45011.4297
21992007.10.25 19:15t/p11000.061.42971.45011.42970.725396.70
22002007.10.25 19:15close10990.031.42971.44991.42880.095396.79
22012007.10.26 01:00sell11010.031.43201.45191.4308
22022007.10.26 02:47sell11020.061.43281.45201.4316
22032007.10.26 03:10sell11030.121.43351.45201.4323
22042007.10.26 03:40close11030.121.43261.45201.43231.085397.87
22052007.10.26 03:41close11020.061.43271.45201.43160.065397.93
22062007.10.26 03:41close11010.031.43261.45191.4308-0.185397.75
22072007.10.26 13:30sell11040.031.43631.45621.4351
22082007.10.26 14:10sell11050.061.43711.45631.4359
22092007.10.26 14:14sell11060.121.43791.45641.4367
22102007.10.26 14:31sell11070.241.43871.45651.4375
22112007.10.26 14:45close11070.241.43781.45651.43752.165399.91
22122007.10.26 14:45close11060.121.43791.45641.43670.005399.91
22132007.10.26 14:45close11050.061.43781.45631.4359-0.425399.49
22142007.10.26 14:45close11040.031.43791.45621.4351-0.485399.01
22152007.10.26 19:31sell11080.031.43871.45861.4375
22162007.10.29 00:01sell11090.061.44111.46031.4399
22172007.10.29 06:12sell11100.121.44191.46041.4407
22182007.10.29 08:39sell11110.241.44261.46041.4414
22192007.10.29 08:40sell11120.481.44341.46051.4422
22202007.10.29 08:52close11120.481.44251.46051.44224.325403.33
22212007.10.29 08:52close11110.241.44261.46041.44140.005403.33
22222007.10.29 08:52close11100.121.44251.46041.4407-0.725402.61
22232007.10.29 08:52close11090.061.44241.46031.4399-0.785401.83
22242007.10.29 08:52close11080.031.44231.45861.4375-1.105400.73
22252007.10.29 08:52sell11130.031.44221.46211.4410
22262007.10.29 09:08sell11140.061.44301.46221.4418
22272007.10.29 10:05t/p11140.061.44181.46221.44180.725401.45
22282007.10.29 10:05close11130.031.44171.46211.44100.155401.60
22292007.10.29 17:30buy11150.031.44141.42151.4426
22302007.10.29 18:13t/p11150.031.44261.42151.44260.365401.96
22312007.10.30 00:03sell11160.031.44171.46161.4405
22322007.10.30 01:38t/p11160.031.44051.46161.44050.365402.32
22332007.10.30 10:00buy11170.031.44101.42111.4422
22342007.10.30 10:02buy11180.061.44021.42101.4414
22352007.10.30 10:19buy11190.121.43951.42101.4407
22362007.10.30 10:55buy11200.241.43881.42101.4400
22372007.10.30 12:03close11200.241.43961.42101.44001.925404.24
22382007.10.30 12:03close11190.121.43951.42101.44070.005404.24
22392007.10.30 12:03close11180.061.43961.42101.4414-0.365403.88
22402007.10.30 12:03close11170.031.43951.42111.4422-0.455403.43
22412007.10.31 00:30sell11210.031.44371.46361.4425
22422007.10.31 04:33sell11220.061.44451.46371.4433
22432007.10.31 07:25t/p11220.061.44331.46371.44330.725404.15
22442007.10.31 07:25close11210.031.44331.46361.44250.125404.27
22452007.10.31 11:00sell11230.031.44261.46251.4414
22462007.10.31 11:02sell11240.061.44351.46271.4423
22472007.10.31 11:03sell11250.121.44431.46281.4431
22482007.10.31 11:17sell11260.241.44501.46281.4438
22492007.10.31 12:57sell11270.481.44581.46291.4446
22502007.10.31 13:15close11270.481.44501.46291.44463.845408.11
22512007.10.31 13:15close11260.241.44511.46281.4438-0.245407.87
22522007.10.31 13:15close11250.121.44501.46281.4431-0.845407.03
22532007.10.31 13:15close11240.061.44511.46271.4423-0.965406.07
22542007.10.31 13:15close11230.031.44501.46251.4414-0.725405.35
22552007.10.31 14:00sell11280.031.44351.46341.4423
22562007.10.31 14:06sell11290.061.44431.46351.4431
22572007.10.31 14:07sell11300.121.44501.46351.4438
22582007.10.31 16:53sell11310.241.44571.46351.4445
22592007.10.31 16:55sell11320.481.44651.46361.4453
22602007.10.31 17:57close11320.481.44571.46361.44533.845409.19
22612007.10.31 17:58close11310.241.44581.46351.4445-0.245408.95
22622007.10.31 17:58close11300.121.44581.46351.4438-0.965407.99
22632007.10.31 17:58close11290.061.44571.46351.4431-0.845407.15
22642007.10.31 17:58close11280.031.44581.46341.4423-0.695406.46
22652007.11.01 00:01sell11330.031.44701.46691.4458
22662007.11.01 09:01t/p11330.031.44581.46691.44580.365406.82
22672007.11.01 09:01sell11340.031.44561.46551.4444
22682007.11.01 09:03t/p11340.031.44441.46551.44440.365407.18
22692007.11.01 16:30buy11350.031.44251.42261.4437
22702007.11.01 17:06t/p11350.031.44371.42261.44370.365407.54
22712007.11.02 02:00buy11360.031.44301.42311.4442
22722007.11.02 04:09t/p11360.031.44421.42311.44420.365407.90
22732007.11.02 15:00sell11370.031.44771.46761.4465
22742007.11.02 15:05t/p11370.031.44651.46761.44650.365408.26
22752007.11.02 21:30sell11380.031.45101.47091.4498
22762007.11.05 00:02sell11390.061.45181.47101.4506
22772007.11.05 00:59t/p11390.061.45061.47101.45060.725408.98
22782007.11.05 00:59close11380.031.45061.47091.44980.105409.09
22792007.11.05 14:30buy11400.031.44781.42791.4490
22802007.11.05 16:59buy11410.061.44711.42791.4483
22812007.11.05 17:21buy11420.121.44641.42791.4476
22822007.11.05 18:09close11420.121.44731.42791.44761.085410.17
22832007.11.05 18:10close11410.061.44721.42791.44830.065410.23
22842007.11.05 18:10close11400.031.44751.42791.4490-0.095410.14
22852007.11.05 23:30buy11430.031.44771.42781.4489
22862007.11.06 06:14t/p11430.031.44891.42781.44890.375410.51
22872007.11.06 18:00sell11440.031.45521.47511.4540
22882007.11.06 23:10sell11450.061.45591.47511.4547
22892007.11.06 23:53sell11460.121.45671.47521.4555
22902007.11.07 00:16close11460.121.45561.47521.45551.265411.77
22912007.11.07 00:16close11450.061.45571.47511.45470.095411.86
22922007.11.07 00:16close11440.031.45581.47511.4540-0.205411.66
22932007.11.07 09:00sell11470.031.46291.48281.4617
22942007.11.07 09:51sell11480.061.46371.48291.4625
22952007.11.07 09:54sell11490.121.46451.48301.4633
22962007.11.07 10:05sell11500.241.46531.48311.4641
22972007.11.07 10:08sell11510.481.46611.48321.4649
22982007.11.07 10:14sell11520.961.46681.48321.4656
22992007.11.07 10:15sell11531.921.46771.48341.4665
23002007.11.07 11:41close11531.921.46681.48341.466517.285428.94
23012007.11.07 11:41close11520.961.46691.48321.4656-0.965427.98
23022007.11.07 11:41close11510.481.46681.48321.4649-3.365424.62
23032007.11.07 11:41close11500.241.46681.48311.4641-3.605421.02
23042007.11.07 11:41close11490.121.46701.48301.4633-3.005418.02
23052007.11.07 11:41close11480.061.46691.48291.4625-1.925416.10
23062007.11.07 11:41close11470.031.46711.48281.4617-1.265414.84
23072007.11.07 13:30sell11540.031.46631.48621.4651
23082007.11.07 13:38sell11550.061.46711.48631.4659
23092007.11.07 13:44sell11560.121.46791.48641.4667
23102007.11.07 13:52sell11570.241.46871.48651.4675
23112007.11.07 13:54sell11580.481.46941.48651.4682
23122007.11.07 14:04sell11590.961.47011.48651.4689
23132007.11.07 14:04sell11601.921.47091.48661.4697
23142007.11.07 14:25close11601.921.47011.48661.469715.365430.20
23152007.11.07 14:25close11590.961.47021.48651.4689-0.965429.24
23162007.11.07 14:25close11580.481.47011.48651.4682-3.365425.88
23172007.11.07 14:25close11570.241.47001.48651.4675-3.125422.76
23182007.11.07 14:25close11560.121.46991.48641.4667-2.405420.36
23192007.11.07 14:25close11550.061.47001.48631.4659-1.745418.62
23202007.11.07 14:25close11540.031.46991.48621.4651-1.085417.54
23212007.11.07 15:30sell11610.031.46791.48781.4667
23222007.11.07 16:47t/p11610.031.46671.48781.46670.365417.90
23232007.11.08 02:30buy11620.031.46651.44661.4677
23242007.11.08 02:32buy11630.061.46571.44651.4669
23252007.11.08 02:57buy11640.121.46491.44641.4661
23262007.11.08 03:18buy11650.241.46391.44611.4651
23272007.11.08 03:27buy11660.481.46311.44601.4643
23282007.11.08 03:56close11660.481.46401.44601.46434.325422.22
23292007.11.08 03:58close11650.241.46411.44611.46510.485422.70
23302007.11.08 03:58close11640.121.46401.44641.4661-1.085421.62
23312007.11.08 03:58close11630.061.46411.44651.4669-0.965420.66
23322007.11.08 04:00close11620.031.46401.44661.4677-0.755419.91
23332007.11.08 08:30buy11670.031.46511.44521.4663
23342007.11.08 08:49t/p11670.031.46631.44521.46630.365420.27
23352007.11.08 14:00sell11680.031.46541.48531.4642
23362007.11.08 14:01sell11690.061.46631.48551.4651
23372007.11.08 14:05sell11700.121.46711.48561.4659
23382007.11.08 14:18close11700.121.46601.48561.46591.325421.59
23392007.11.08 14:18close11690.061.46611.48551.46510.125421.71
23402007.11.08 14:18close11680.031.46601.48531.4642-0.185421.53
23412007.11.08 20:30sell11710.031.46741.48731.4662
23422007.11.08 20:34t/p11710.031.46621.48731.46620.365421.89
23432007.11.09 08:00sell11720.031.47121.49111.4700
23442007.11.09 08:06sell11730.061.47201.49121.4708
23452007.11.09 08:42t/p11730.061.47081.49121.47080.725422.61
23462007.11.09 08:42close11720.031.47071.49111.47000.155422.76
23472007.11.09 21:00buy11740.031.46731.44741.4685
23482007.11.12 00:00buy11750.061.46491.44571.4661
23492007.11.12 00:36t/p11750.061.46611.44571.46610.725423.48
23502007.11.12 00:36close11740.031.46621.44741.4685-0.325423.17
23512007.11.12 08:00buy11760.031.46461.44471.4658
23522007.11.12 08:03buy11770.061.46381.44461.4650
23532007.11.12 08:05buy11780.121.46311.44461.4643
23542007.11.12 08:11close11780.121.46401.44461.46431.085424.25
23552007.11.12 08:11close11770.061.46381.44461.46500.005424.25
23562007.11.12 08:11close11760.031.46391.44471.4658-0.215424.04
23572007.11.12 18:30buy11790.031.45471.43481.4559
23582007.11.12 20:22t/p11790.031.45591.43481.45590.365424.40
23592007.11.13 11:30sell11800.031.45921.47911.4580
23602007.11.13 11:55t/p11800.031.45801.47911.45800.365424.76
23612007.11.13 17:30sell11810.031.45921.47911.4580
23622007.11.13 19:04sell11820.061.46001.47921.4588
23632007.11.13 20:38t/p11820.061.45881.47921.45880.725425.48
23642007.11.13 20:38close11810.031.45881.47911.45800.125425.60
23652007.11.14 08:00sell11830.031.46581.48571.4646
23662007.11.14 08:08sell11840.061.46661.48581.4654
23672007.11.14 08:17t/p11840.061.46541.48581.46540.725426.32
23682007.11.14 08:17close11830.031.46541.48571.46460.125426.44
23692007.11.14 17:00sell11850.031.46901.48891.4678
23702007.11.14 17:10t/p11850.031.46781.48891.46780.365426.80
23712007.11.15 03:00buy11860.031.46621.44631.4674
23722007.11.15 03:55t/p11860.031.46741.44631.46740.365427.16
23732007.11.15 10:00sell11870.031.46541.48531.4642
23742007.11.15 10:16t/p11870.031.46421.48531.46420.365427.52
23752007.11.15 17:00buy11880.031.46261.44271.4638
23762007.11.15 17:11t/p11880.031.46381.44271.46380.365427.88
23772007.11.15 22:31buy11890.031.46231.44241.4635
23782007.11.15 22:46buy11900.061.46161.44241.4628
23792007.11.16 01:33t/p11900.061.46281.44241.46280.745428.62
23802007.11.16 01:33close11890.031.46281.44241.46350.165428.78
23812007.11.16 14:00buy11910.031.46251.44261.4637
23822007.11.16 14:03t/p11910.031.46371.44261.46370.365429.14
23832007.11.16 22:03sell11920.031.46481.48471.4636
23842007.11.16 22:17sell11930.061.46561.48481.4644
23852007.11.16 22:39sell11940.121.46641.48491.4652
23862007.11.19 01:09sell11950.241.46721.48501.4660
23872007.11.19 01:13sell11960.481.46801.48511.4668
23882007.11.19 03:20close11960.481.46721.48511.46683.845432.98
23892007.11.19 03:21close11950.241.46731.48501.4660-0.245432.74
23902007.11.19 03:21close11940.121.46751.48491.4652-1.385431.36
23912007.11.19 03:22close11930.061.46761.48481.4644-1.235430.13
23922007.11.19 03:22close11920.031.46751.48471.4636-0.835429.30
23932007.11.19 04:30sell11970.031.46591.48581.4647
23942007.11.19 06:32sell11980.061.46661.48581.4654
23952007.11.19 06:36sell11990.121.46731.48581.4661
23962007.11.19 07:23sell12000.241.46801.48581.4668
23972007.11.19 07:37close12000.241.46711.48581.46682.165431.46
23982007.11.19 07:37close11990.121.46721.48581.46610.125431.58
23992007.11.19 07:37close11980.061.46711.48581.4654-0.305431.28
24002007.11.19 07:37close11970.031.46701.48581.4647-0.335430.95
24012007.11.19 14:30buy12010.031.46681.44691.4680
24022007.11.19 15:04buy12020.061.46601.44681.4672
24032007.11.19 16:09buy12030.121.46531.44681.4665
24042007.11.19 16:28close12030.121.46621.44681.46651.085432.03
24052007.11.19 16:28close12020.061.46611.44681.46720.065432.09
24062007.11.19 16:28close12010.031.46621.44691.4680-0.185431.91
24072007.11.20 00:31sell12040.031.46611.48601.4649
24082007.11.20 01:36sell12050.061.46691.48611.4657
24092007.11.20 02:15t/p12050.061.46571.48611.46570.725432.63
24102007.11.20 02:15close12040.031.46561.48601.46490.155432.78
24112007.11.20 06:32buy12060.031.46621.44631.4674
24122007.11.20 06:37t/p12060.031.46741.44631.46740.365433.14
24132007.11.20 16:00sell12070.031.47901.49891.4778
24142007.11.20 16:53t/p12070.031.47781.49891.47780.365433.50
24152007.11.21 01:30sell12080.031.48311.50301.4819
24162007.11.21 02:27t/p12080.031.48191.50301.48190.365433.86
24172007.11.21 15:00buy12090.031.48421.46431.4854
24182007.11.21 15:05buy12100.061.48341.46421.4846
24192007.11.21 15:11buy12110.121.48261.46411.4838
24202007.11.21 15:53close12110.121.48361.46411.48381.205435.06
24212007.11.21 15:53close12100.061.48361.46421.48460.125435.18
24222007.11.21 15:53close12090.031.48361.46431.4854-0.185435.00
24232007.11.22 00:31sell12120.031.48481.50471.4836
24242007.11.22 00:58sell12130.061.48561.50481.4844
24252007.11.22 03:06sell12140.121.48661.50511.4854
24262007.11.22 06:22close12140.121.48541.50511.48541.445436.44
24272007.11.22 06:23close12130.061.48561.50481.48440.005436.44
24282007.11.22 06:23close12120.031.48571.50471.4836-0.275436.17
24292007.11.22 06:23sell12150.031.48541.50531.4842
24302007.11.22 06:33sell12160.061.48621.50541.4850
24312007.11.22 07:44t/p12160.061.48501.50541.48500.725436.89
24322007.11.22 07:44close12150.031.48491.50531.48420.155437.04
24332007.11.22 15:31buy12170.031.48431.46441.4855
24342007.11.22 16:22buy12180.061.48351.46431.4847
24352007.11.22 16:56t/p12180.061.48471.46431.48470.725437.76
24362007.11.22 16:56close12170.031.48471.46441.48550.125437.88
24372007.11.23 00:02sell12190.031.48471.50461.4835
24382007.11.23 01:09sell12200.061.48561.50481.4844
24392007.11.23 02:05sell12210.121.48641.50491.4852
24402007.11.23 02:18sell12220.241.48721.50501.4860
24412007.11.23 02:20sell12230.481.48801.50511.4868
24422007.11.23 02:20sell12240.961.48881.50521.4876
24432007.11.23 02:20sell12251.921.48971.50541.4885
24442007.11.23 09:13close12251.921.48881.50541.488517.285455.16
24452007.11.23 09:13close12240.961.48861.50521.48761.925457.08
24462007.11.23 09:13close12230.481.48851.50511.4868-2.405454.68
24472007.11.23 09:14close12220.241.48861.50501.4860-3.365451.32
24482007.11.23 09:14close12210.121.48871.50491.4852-2.765448.56
24492007.11.23 09:14close12200.061.48861.50481.4844-1.805446.76
24502007.11.23 09:14close12190.031.48851.50461.4835-1.145445.62
24512007.11.23 17:30buy12260.031.48241.46251.4836
24522007.11.23 20:12t/p12260.031.48361.46251.48360.365445.98
24532007.11.26 08:30buy12270.031.48361.46371.4848
24542007.11.26 08:36t/p12270.031.48481.46371.48480.365446.34
24552007.11.26 14:00sell12280.031.48291.50281.4817
24562007.11.26 14:02sell12290.061.48381.50301.4826
24572007.11.26 14:19sell12300.121.48461.50311.4834
24582007.11.26 17:21sell12310.241.48541.50321.4842
24592007.11.26 17:45sell12320.481.48621.50331.4850
24602007.11.26 18:17close12320.481.48541.50331.48503.845450.18
24612007.11.26 18:18close12310.241.48551.50321.4842-0.245449.94
24622007.11.26 18:18close12300.121.48541.50311.4834-0.965448.98
24632007.11.26 18:18close12290.061.48561.50301.4826-1.085447.90
24642007.11.26 18:18close12280.031.48571.50281.4817-0.845447.06
24652007.11.27 00:31sell12330.031.48661.50651.4854
24662007.11.27 00:53sell12340.061.48741.50661.4862
24672007.11.27 01:52t/p12340.061.48621.50661.48620.725447.78
24682007.11.27 01:52close12330.031.48621.50651.48540.125447.90
24692007.11.27 06:00sell12350.031.48681.50671.4856
24702007.11.27 07:00t/p12350.031.48561.50671.48560.365448.26
24712007.11.27 13:00buy12360.031.48521.46531.4864
24722007.11.27 13:22buy12370.061.48451.46531.4857
24732007.11.27 14:00t/p12370.061.48571.46531.48570.725448.98
24742007.11.27 14:00close12360.031.48581.46531.48640.185449.16
24752007.11.27 21:30buy12380.031.48471.46481.4859
24762007.11.27 21:38buy12390.061.48391.46471.4851
24772007.11.27 21:53buy12400.121.48321.46471.4844
24782007.11.27 22:28buy12410.241.48241.46461.4836
24792007.11.27 23:01close12410.241.48321.46461.48361.925451.08
24802007.11.27 23:01close12400.121.48311.46471.4844-0.125450.96
24812007.11.27 23:01close12390.061.48321.46471.4851-0.425450.54
24822007.11.27 23:01close12380.031.48301.46481.4859-0.515450.03
24832007.11.28 00:30buy12420.031.48351.46361.4847
24842007.11.28 02:28buy12430.061.48271.46351.4839
24852007.11.28 03:35buy12440.121.48191.46341.4831
24862007.11.28 03:37buy12450.241.48121.46341.4824
24872007.11.28 04:37close12450.241.48201.46341.48241.925451.95
24882007.11.28 04:37close12440.121.48191.46341.48310.005451.95
24892007.11.28 04:37close12430.061.48211.46351.4839-0.365451.59
24902007.11.28 04:37close12420.031.48221.46361.4847-0.395451.20
24912007.11.28 07:30buy12460.031.48231.46241.4835
24922007.11.28 07:52buy12470.061.48161.46241.4828
24932007.11.28 08:17buy12480.121.48091.46241.4821
24942007.11.28 08:32buy12490.241.47981.46201.4810
24952007.11.28 08:33buy12500.481.47901.46191.4802
24962007.11.28 08:35buy12510.961.47811.46171.4793
24972007.11.28 08:42close12510.961.47901.46171.47938.645459.84
24982007.11.28 08:42close12500.481.47921.46191.48020.965460.80
24992007.11.28 08:42close12490.241.47911.46201.4810-1.685459.12
25002007.11.28 08:42close12480.121.47921.46241.4821-2.045457.08
25012007.11.28 08:42close12470.061.47911.46241.4828-1.505455.58
25022007.11.28 08:42close12460.031.47901.46241.4835-0.995454.59
25032007.11.28 14:30buy12520.031.47611.45621.4773
25042007.11.28 14:48buy12530.061.47531.45611.4765
25052007.11.28 15:01t/p12530.061.47651.45611.47650.725455.31
25062007.11.28 15:01close12520.031.47651.45621.47730.125455.43
25072007.11.29 02:00sell12540.031.48261.50251.4814
25082007.11.29 02:20t/p12540.031.48141.50251.48140.365455.79
25092007.11.29 16:00buy12550.031.47451.45461.4757
25102007.11.29 16:11t/p12550.031.47571.45461.47570.365456.15
25112007.11.30 00:30buy12560.031.47601.45611.4772
25122007.11.30 01:16t/p12560.031.47721.45611.47720.365456.51
25132007.11.30 08:30buy12570.031.47491.45501.4761
25142007.11.30 08:51buy12580.061.47411.45491.4753
25152007.11.30 09:26buy12590.121.47311.45461.4743
25162007.11.30 09:26buy12600.241.47241.45461.4736
25172007.11.30 09:29close12600.241.47331.45461.47362.165458.67
25182007.11.30 09:30close12590.121.47321.45461.47430.125458.79
25192007.11.30 09:30close12580.061.47321.45491.4753-0.545458.25
25202007.11.30 09:30close12570.031.47331.45501.4761-0.485457.77
25212007.11.30 16:30sell12610.031.47241.49231.4712
25222007.11.30 16:39t/p12610.031.47121.49231.47120.365458.13
25232007.12.03 01:30buy12620.031.46581.44591.4670
25242007.12.03 01:35buy12630.061.46511.44591.4663
25252007.12.03 02:04buy12640.121.46431.44581.4655
25262007.12.03 02:28close12640.121.46531.44581.46551.205459.33
25272007.12.03 02:28close12630.061.46521.44591.46630.065459.39
25282007.12.03 02:29close12620.031.46531.44591.4670-0.155459.24
25292007.12.03 14:00buy12650.031.46591.44601.4671
25302007.12.03 14:05t/p12650.031.46711.44601.46710.365459.60
25312007.12.04 01:30sell12660.031.46561.48551.4644
25322007.12.04 05:37sell12670.061.46641.48561.4652
25332007.12.04 07:46sell12680.121.46721.48571.4660
25342007.12.04 08:21close12680.121.46621.48571.46601.205460.80
25352007.12.04 08:21close12670.061.46611.48561.46520.185460.98
25362007.12.04 08:21close12660.031.46601.48551.4644-0.125460.86
25372007.12.04 19:30sell12690.031.47611.49601.4749
25382007.12.05 01:31t/p12690.031.47491.49601.47490.345461.21
25392007.12.05 19:30buy12700.031.46681.44691.4680
25402007.12.05 20:10buy12710.061.46601.44681.4672
25412007.12.05 20:12buy12720.121.46521.44671.4664
25422007.12.05 20:13buy12730.241.46441.44661.4656
25432007.12.05 20:13buy12740.481.46361.44651.4648
25442007.12.05 20:16buy12750.961.46291.44651.4641
25452007.12.05 20:18buy12761.921.46211.44641.4633
25462007.12.06 15:29close12761.921.46291.44641.463317.565478.77
25472007.12.06 15:29close12750.961.46281.44651.46410.145478.91
25482007.12.06 15:29close12740.481.46291.44651.4648-2.815476.10
25492007.12.06 15:29close12730.241.46281.44661.4656-3.565472.54
25502007.12.06 15:29close12720.121.46291.44671.4664-2.625469.91
25512007.12.06 15:29close12710.061.46281.44681.4672-1.855468.06
25522007.12.06 15:29close12700.031.46301.44691.4680-1.115466.96
25532007.12.06 22:30sell12770.031.46241.48231.4612
25542007.12.06 22:47sell12780.061.46321.48241.4620
25552007.12.06 23:24sell12790.121.46401.48251.4628
25562007.12.07 00:57sell12800.241.46571.48351.4645
25572007.12.07 01:08t/p12800.241.46451.48351.46452.885469.84
25582007.12.07 01:08close12790.121.46441.48251.4628-0.545469.30
25592007.12.07 01:08close12780.061.46461.48241.4620-0.875468.43
25602007.12.07 01:08close12770.031.46451.48231.4612-0.655467.78
25612007.12.07 02:00sell12810.031.46381.48371.4626
25622007.12.07 05:12t/p12810.031.46261.48371.46260.365468.14
25632007.12.07 11:01buy12820.031.46251.44261.4637
25642007.12.07 11:22t/p12820.031.46371.44261.46370.365468.50
25652007.12.07 20:30sell12830.031.46561.48551.4644
25662007.12.10 02:15t/p12830.031.46441.48551.46440.345468.85
25672007.12.10 18:00sell12840.031.47111.49101.4699
25682007.12.10 23:44sell12850.061.47191.49111.4707
25692007.12.11 00:56t/p12850.061.47071.49111.47070.695469.54
25702007.12.11 00:56close12840.031.47071.49101.46990.105469.64
25712007.12.11 07:00sell12860.031.47231.49221.4711
25722007.12.11 08:12sell12870.061.47321.49241.4720
25732007.12.11 08:12sell12880.121.47411.49261.4729
25742007.12.11 08:19sell12890.241.47491.49271.4737
25752007.12.11 08:37close12890.241.47401.49271.47372.165471.80
25762007.12.11 08:37close12880.121.47391.49261.47290.245472.04
25772007.12.11 08:37close12870.061.47381.49241.4720-0.365471.68
25782007.12.11 08:37close12860.031.47391.49221.4711-0.485471.20
25792007.12.11 09:00sell12900.031.47211.49201.4709
25802007.12.11 09:04t/p12900.031.47091.49201.47090.365471.56
25812007.12.11 16:00buy12910.031.47061.45071.4718
25822007.12.11 16:49buy12920.061.46971.45051.4709
25832007.12.11 20:03t/p12920.061.47091.45051.47090.725472.28
25842007.12.11 20:03close12910.031.47111.45071.47180.155472.43
25852007.12.12 02:00buy12930.031.46681.44691.4680
25862007.12.12 03:10buy12940.061.46601.44681.4672
25872007.12.12 03:21buy12950.121.46521.44671.4664
25882007.12.12 04:00close12950.121.46621.44671.46641.205473.63
25892007.12.12 04:00close12940.061.46611.44681.46720.065473.69
25902007.12.12 04:00close12930.031.46621.44691.4680-0.185473.51
25912007.12.12 14:00sell12960.031.46711.48701.4659
25922007.12.12 14:03sell12970.061.46791.48711.4667
25932007.12.12 14:10sell12980.121.46861.48711.4674
25942007.12.12 14:13close12980.121.46771.48711.46741.085474.59
25952007.12.12 14:14close12970.061.46781.48711.46670.065474.65
25962007.12.12 14:14close12960.031.46781.48701.4659-0.215474.44
25972007.12.12 15:30sell12990.031.46721.48711.4660
25982007.12.12 15:31sell13000.061.46801.48721.4668
25992007.12.12 15:42sell13010.121.46881.48731.4676
26002007.12.12 16:02close13010.121.46781.48731.46761.205475.64
26012007.12.12 16:02close13000.061.46791.48721.46680.065475.70
26022007.12.12 16:02close12990.031.46781.48711.4660-0.185475.52
26032007.12.12 23:30sell13020.031.47051.49041.4693
26042007.12.13 00:07sell13030.061.47131.49051.4701
26052007.12.13 01:14sell13040.121.47211.49061.4709
26062007.12.13 07:28close13040.121.47111.49061.47091.205476.72
26072007.12.13 07:28close13030.061.47121.49051.47010.065476.78
26082007.12.13 07:29close13020.031.47111.49041.4693-0.235476.56
26092007.12.13 21:00buy13050.031.46241.44251.4636
26102007.12.13 22:57t/p13050.031.46361.44251.46360.365476.92
26112007.12.14 20:00buy13060.031.44271.42281.4439
26122007.12.14 20:01buy13070.061.44191.42271.4431
26132007.12.14 22:55t/p13070.061.44311.42271.44310.725477.64
26142007.12.14 22:55close13060.031.44321.42281.44390.155477.79
26152007.12.17 14:00buy13080.031.43881.41891.4400
26162007.12.17 14:27buy13090.061.43801.41881.4392
26172007.12.17 14:47t/p13090.061.43921.41881.43920.725478.51
26182007.12.17 14:47close13080.031.43921.41891.44000.125478.63
26192007.12.18 03:01sell13100.031.43901.45891.4378
26202007.12.18 03:21sell13110.061.43971.45891.4385
26212007.12.18 04:09sell13120.121.44041.45891.4392
26222007.12.18 04:35sell13130.241.44121.45901.4400
26232007.12.18 04:59close13130.241.44031.45901.44002.165480.79
26242007.12.18 05:00close13120.121.44041.45891.43920.005480.79
26252007.12.18 05:00close13110.061.44041.45891.4385-0.425480.37
26262007.12.18 05:00close13100.031.44051.45891.4378-0.455479.92
26272007.12.18 08:30sell13140.031.43841.45831.4372
26282007.12.18 08:45sell13150.061.43921.45841.4380
26292007.12.18 08:45sell13160.121.43991.45841.4387
26302007.12.18 08:58sell13170.241.44071.45851.4395
26312007.12.18 09:01close13170.241.43991.45851.43951.925481.84
26322007.12.18 09:01close13160.121.44001.45841.4387-0.125481.72
26332007.12.18 09:01close13150.061.43991.45841.4380-0.425481.30
26342007.12.18 09:01close13140.031.44001.45831.4372-0.485480.82
26352007.12.18 09:30sell13180.031.43801.45791.4368
26362007.12.18 09:36t/p13180.031.43681.45791.43680.365481.18
26372007.12.18 17:30sell13190.031.43951.45941.4383
26382007.12.18 18:35sell13200.061.44031.45951.4391
26392007.12.18 22:29sell13210.121.44111.45961.4399
26402007.12.18 22:45sell13220.241.44191.45971.4407
26412007.12.18 23:06close13220.241.44101.45971.44072.165483.34
26422007.12.18 23:06close13210.121.44111.45961.43990.005483.34
26432007.12.18 23:07close13200.061.44101.45951.4391-0.425482.92
26442007.12.18 23:07close13190.031.44131.45941.4383-0.545482.38
26452007.12.19 08:00sell13230.031.43961.45951.4384
26462007.12.19 08:39t/p13230.031.43841.45951.43840.365482.74
26472007.12.19 13:30buy13240.031.43991.42001.4411
26482007.12.19 13:33buy13250.061.43921.42001.4404
26492007.12.19 14:00buy13260.121.43851.42001.4397
26502007.12.19 14:35close13260.121.43941.42001.43971.085483.82
26512007.12.19 14:36close13250.061.43951.42001.44040.185484.00
26522007.12.19 14:36close13240.031.43941.42001.4411-0.155483.85
26532007.12.19 15:00buy13270.031.43951.41961.4407
26542007.12.19 15:44buy13280.061.43871.41951.4399
26552007.12.19 17:22buy13290.121.43801.41951.4392
26562007.12.19 17:30buy13300.241.43701.41921.4382
26572007.12.19 17:30buy13310.481.43621.41911.4374
26582007.12.19 17:31buy13320.961.43541.41901.4366
26592007.12.19 17:33buy13331.921.43461.41891.4358
26602007.12.19 18:10close13331.921.43541.41891.435815.365499.21
26612007.12.19 18:11close13320.961.43531.41901.4366-0.965498.25
26622007.12.19 18:11close13310.481.43521.41911.4374-4.805493.45
26632007.12.19 18:11close13300.241.43531.41921.4382-4.085489.37
26642007.12.19 18:11close13290.121.43521.41951.4392-3.365486.01
26652007.12.19 18:11close13280.061.43531.41951.4399-2.045483.97
26662007.12.19 18:11close13270.031.43521.41961.4407-1.295482.68
26672007.12.19 21:00buy13340.031.43831.41841.4395
26682007.12.19 22:00buy13350.061.43751.41831.4387
26692007.12.19 23:03t/p13350.061.43871.41831.43870.725483.40
26702007.12.19 23:03close13340.031.43881.41841.43950.155483.55
26712007.12.20 15:01buy13360.031.43481.41491.4360
26722007.12.20 15:19buy13370.061.43401.41481.4352
26732007.12.20 15:27buy13380.121.43321.41471.4344
26742007.12.20 15:44close13380.121.43441.41471.43441.445484.99
26752007.12.20 15:45close13370.061.43451.41481.43520.305485.29
26762007.12.20 15:45close13360.031.43461.41491.4360-0.065485.23
26772007.12.21 01:00buy13390.031.43331.41341.4345
26782007.12.21 03:02t/p13390.031.43451.41341.43450.365485.59
26792007.12.21 11:00sell13400.031.43581.45571.4346
26802007.12.21 11:23sell13410.061.43661.45581.4354
26812007.12.21 11:25sell13420.121.43731.45581.4361
26822007.12.21 11:47close13420.121.43631.45581.43611.205486.79
26832007.12.21 11:47close13410.061.43641.45581.43540.125486.91
26842007.12.21 11:47close13400.031.43631.45571.4346-0.155486.76
26852007.12.21 17:00sell13430.031.43701.45691.4358
26862007.12.21 18:55t/p13430.031.43581.45691.43580.365487.12
26872007.12.24 06:30sell13440.031.43831.45821.4371
26882007.12.24 10:56sell13450.061.43911.45831.4379
26892007.12.24 12:32sell13460.121.44011.45861.4389
26902007.12.24 13:11sell13470.241.44091.45871.4397
26912007.12.24 14:14close13470.241.44001.45871.43972.165489.28
26922007.12.24 14:15close13460.121.43981.45861.43890.365489.64
26932007.12.24 14:15close13450.061.43971.45831.4379-0.365489.28
26942007.12.24 14:15close13440.031.43981.45821.4371-0.455488.83
26952007.12.24 17:00sell13480.031.44031.46021.4391
26962007.12.26 12:00sell13490.061.44411.46331.4429
26972007.12.26 14:00sell13500.121.44501.46351.4438
26982007.12.26 14:04sell13510.241.44631.46411.4451
26992007.12.26 14:05sell13520.481.44711.46421.4459
27002007.12.26 14:06sell13530.961.44781.46421.4466
27012007.12.26 14:11close13530.961.44691.46421.44668.645497.47
27022007.12.26 14:11close13520.481.44701.46421.44590.485497.95
27032007.12.26 14:11close13510.241.44691.46411.4451-1.445496.51
27042007.12.26 14:11close13500.121.44701.46351.4438-2.405494.11
27052007.12.26 14:11close13490.061.44711.46331.4429-1.805492.31
27062007.12.26 14:11close13480.031.44701.46021.4391-2.045490.27
27072007.12.26 20:30sell13540.031.45041.47031.4492
27082007.12.26 21:57t/p13540.031.44921.47031.44920.365490.63
27092007.12.27 10:00sell13550.031.44861.46851.4474
27102007.12.27 10:09sell13560.061.44941.46861.4482
27112007.12.27 10:18sell13570.121.45031.46881.4491
27122007.12.27 10:24close13570.121.44921.46881.44911.325491.95
27132007.12.27 10:24close13560.061.44931.46861.44820.065492.01
27142007.12.27 10:24close13550.031.44921.46851.4474-0.185491.83
27152007.12.27 22:00sell13580.031.46071.48061.4595
27162007.12.27 22:21sell13590.061.46151.48071.4603
27172007.12.27 22:24sell13600.121.46231.48081.4611
27182007.12.27 23:24close13600.121.46121.48081.46111.325493.15
27192007.12.27 23:24close13590.061.46131.48071.46030.125493.27
27202007.12.27 23:24close13580.031.46141.48061.4595-0.215493.06
27212007.12.28 15:00sell13610.031.46811.48801.4669
27222007.12.28 15:11sell13620.061.46891.48811.4677
27232007.12.28 15:16sell13630.121.46971.48821.4685
27242007.12.28 15:47close13630.121.46871.48821.46851.205494.26
27252007.12.28 15:47close13620.061.46881.48811.46770.065494.32
27262007.12.28 15:47close13610.031.46871.48801.4669-0.185494.14
27272007.12.31 04:30sell13640.031.47461.49451.4734
27282007.12.31 08:39t/p13640.031.47341.49451.47340.365494.50
27292007.12.31 15:00buy13650.031.47301.45311.4742
27302007.12.31 15:06buy13660.061.47221.45301.4734
27312007.12.31 15:09buy13670.121.47131.45281.4725
27322007.12.31 15:22buy13680.241.47061.45281.4718
27332007.12.31 15:33buy13690.481.46991.45281.4711
27342007.12.31 15:43buy13700.961.46911.45271.4703
27352007.12.31 15:52buy13711.921.46821.45251.4694
27362008.01.02 13:05close13711.921.46911.45251.469418.755513.24
27372008.01.02 13:05close13700.961.46921.45271.47031.695514.94
27382008.01.02 13:05close13690.481.46911.45281.4711-3.475511.46
27392008.01.02 13:05close13680.241.46921.45281.4718-3.185508.29
27402008.01.02 13:05close13670.121.46931.45281.4725-2.315505.98
27412008.01.02 13:05close13660.061.46921.45301.4734-1.755504.22
27422008.01.02 13:05close13650.031.46931.45311.4742-1.095503.14
27432008.01.02 23:00sell13720.031.47151.49141.4703
27442008.01.02 23:34sell13730.061.47251.49171.4713
27452008.01.03 00:46t/p13730.061.47131.49171.47130.635503.77
27462008.01.03 00:46close13720.031.47131.49141.47030.015503.78
27472008.01.03 10:00sell13740.031.46971.48961.4685
27482008.01.03 10:04sell13750.061.47041.48961.4692
27492008.01.03 10:05sell13760.121.47111.48961.4699
27502008.01.03 10:41close13760.121.47021.48961.46991.085504.86
27512008.01.03 10:41close13750.061.47011.48961.46920.185505.04
27522008.01.03 10:41close13740.031.47021.48961.4685-0.155504.89
27532008.01.03 15:30sell13770.031.47251.49241.4713
27542008.01.03 15:47sell13780.061.47321.49241.4720
27552008.01.03 16:01t/p13780.061.47201.49241.47200.725505.61
27562008.01.03 16:01close13770.031.47191.49241.47130.185505.79
27572008.01.03 23:30sell13790.031.47481.49471.4736
27582008.01.04 06:12t/p13790.031.47361.49471.47360.345506.14
27592008.01.04 14:00buy13800.031.47141.45151.4726
27602008.01.04 14:12t/p13800.031.47261.45151.47260.365506.50
27612008.01.04 20:00sell13810.031.47681.49671.4756
27622008.01.04 21:55t/p13810.031.47561.49671.47560.365506.86
27632008.01.07 13:00buy13820.031.46911.44921.4703
27642008.01.07 13:04buy13830.061.46831.44911.4695
27652008.01.07 13:26t/p13830.061.46951.44911.46950.725507.58
27662008.01.07 13:26close13820.031.46951.44921.47030.125507.70
27672008.01.07 21:30buy13840.031.46941.44951.4706
27682008.01.07 22:26buy13850.061.46861.44941.4698
27692008.01.08 04:21t/p13850.061.46981.44941.46980.745508.44
27702008.01.08 04:21close13840.031.46991.44951.47060.165508.60
27712008.01.08 12:00sell13860.031.46991.48981.4687
27722008.01.08 12:22sell13870.061.47081.49001.4696
27732008.01.08 13:03sell13880.121.47161.49011.4704
27742008.01.08 13:22sell13890.241.47241.49021.4712
27752008.01.08 13:36close13890.241.47151.49021.47122.165510.76
27762008.01.08 13:36close13880.121.47161.49011.47040.005510.76
27772008.01.08 13:36close13870.061.47171.49001.4696-0.545510.22
27782008.01.08 13:36close13860.031.47161.48981.4687-0.515509.71
27792008.01.08 15:00sell13900.031.47081.49071.4696
27802008.01.08 15:27sell13910.061.47161.49081.4704
27812008.01.08 15:36sell13920.121.47251.49101.4713
27822008.01.08 15:55sell13930.241.47331.49111.4721
27832008.01.08 16:00sell13940.481.47401.49111.4728
27842008.01.08 16:01close13940.481.47311.49111.47284.325514.03
27852008.01.08 16:01close13930.241.47301.49111.47210.725514.75
27862008.01.08 16:01close13920.121.47311.49101.4713-0.725514.03
27872008.01.08 16:01close13910.061.47301.49081.4704-0.845513.19
27882008.01.08 16:01close13900.031.47311.49071.4696-0.695512.50
27892008.01.08 17:00sell13950.031.47141.49131.4702
27902008.01.09 06:25sell13960.061.47221.49141.4710
27912008.01.09 07:05sell13970.121.47301.49151.4718
27922008.01.09 07:18close13970.121.47201.49151.47181.205513.70
27932008.01.09 07:18close13960.061.47211.49141.47100.065513.76
27942008.01.09 07:18close13950.031.47201.49131.4702-0.205513.56
27952008.01.09 10:00sell13980.031.47141.49131.4702
27962008.01.09 13:09t/p13980.031.47021.49131.47020.365513.92
27972008.01.09 22:00buy13990.031.46701.44711.4682
27982008.01.09 22:05buy14000.061.46621.44701.4674
27992008.01.09 23:04buy14010.121.46551.44701.4667
28002008.01.10 00:38close14010.121.46651.44701.46671.345515.26
28012008.01.10 00:38close14000.061.46661.44701.46740.315515.57
28022008.01.10 00:38close13990.031.46651.44711.4682-0.125515.46
28032008.01.10 09:00sell14020.031.46721.48711.4660
28042008.01.10 09:10t/p14020.031.46601.48711.46600.365515.82
28052008.01.10 12:30sell14030.031.46701.48691.4658
28062008.01.10 12:54sell14040.061.46781.48701.4666
28072008.01.10 13:42t/p14040.061.46661.48701.46660.725516.54
28082008.01.10 13:42close14030.031.46651.48691.46580.155516.69
28092008.01.10 23:30sell14050.031.47961.49951.4784
28102008.01.10 23:50sell14060.061.48031.49951.4791
28112008.01.11 01:55t/p14060.061.47911.49951.47910.695517.38
28122008.01.11 01:55close14050.031.47901.49951.47840.165517.54
28132008.01.11 21:00sell14070.031.47871.49861.4775
28142008.01.11 21:13t/p14070.031.47751.49861.47750.365517.90
28152008.01.14 14:00sell14080.031.48861.50851.4874
28162008.01.14 14:14sell14090.061.48941.50861.4882
28172008.01.14 14:28t/p14090.061.48821.50861.48820.725518.62
28182008.01.14 14:28close14080.031.48821.50851.48740.125518.74
28192008.01.15 07:00sell14100.031.48721.50711.4860
28202008.01.15 07:48sell14110.061.48801.50721.4868
28212008.01.15 07:55sell14120.121.48881.50731.4876
28222008.01.15 08:41close14120.121.48781.50731.48761.205519.94
28232008.01.15 08:41close14110.061.48771.50721.48680.185520.12
28242008.01.15 08:42close14100.031.48761.50711.4860-0.125520.00
28252008.01.15 09:00sell14130.031.48671.50661.4855
28262008.01.15 09:07t/p14130.031.48551.50661.48550.365520.36
28272008.01.15 13:30buy14140.031.48641.46651.4876
28282008.01.15 14:10t/p14140.031.48761.46651.48760.365520.72
28292008.01.15 17:30sell14150.031.48401.50391.4828
28302008.01.15 17:35t/p14150.031.48281.50391.48280.365521.08
28312008.01.16 02:30buy14160.031.48051.46061.4817
28322008.01.16 02:42buy14170.061.47961.46041.4808
28332008.01.16 03:06t/p14170.061.48081.46041.48080.725521.80
28342008.01.16 03:06close14160.031.48081.46061.48170.095521.89
28352008.01.16 15:30buy14180.031.48051.46061.4817
28362008.01.16 15:41t/p14180.031.48171.46061.48170.365522.25
28372008.01.16 22:30buy14190.031.46521.44531.4664
28382008.01.16 23:35buy14200.061.46431.44511.4655
28392008.01.16 23:59t/p14200.061.46551.44511.46550.725522.97
28402008.01.16 23:59close14190.031.46581.44531.46640.185523.15
28412008.01.17 12:30buy14210.031.46441.44451.4656
28422008.01.17 13:00t/p14210.031.46561.44451.46560.365523.51
28432008.01.17 21:00sell14220.031.46701.48691.4658
28442008.01.17 21:31t/p14220.031.46581.48691.46580.365523.87
28452008.01.18 05:00buy14230.031.46391.44401.4651
28462008.01.18 05:20t/p14230.031.46511.44401.46510.365524.23
28472008.01.18 13:00buy14240.031.46511.44521.4663
28482008.01.18 13:04buy14250.061.46441.44521.4656
28492008.01.18 13:40t/p14250.061.46561.44521.46560.725524.95
28502008.01.18 13:40close14240.031.46561.44521.46630.155525.10
28512008.01.18 17:00sell14260.031.46231.48221.4611
28522008.01.18 17:12sell14270.061.46301.48221.4618
28532008.01.18 17:29sell14280.121.46381.48231.4626
28542008.01.18 17:31sell14290.241.46461.48241.4634
28552008.01.18 17:39close14290.241.46371.48241.46342.165527.26
28562008.01.18 17:39close14280.121.46361.48231.46260.245527.50
28572008.01.18 17:39close14270.061.46371.48221.4618-0.425527.08
28582008.01.18 17:39close14260.031.46361.48221.4611-0.395526.69