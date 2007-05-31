Strategy Tester Report
petit_pips
Velocity4x-Demo1 (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.05.23 19:00 - 2007.12.13 02:30 (2007.02.15 - 2008.02.15)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEA_magic=2007121208; POS_risk_level="M"; POS_open_time_h=20; POS_open_time_m=0; POS_open_time_ml=55; POS_lot_rate=1; POS_lot_min=0.1; POS_lot_max=5; POS_tp=6; POS_sl=100; POS_slip=0; POS_rev=100; MA_prm_1=8; MA_prm_2=17; MA_prm_3=20; MA_prm_4=29; MA_prm_5=37; RSI_period=28; RSI_upper=55; RSI_lower=45;
Bars in test6898Ticks modelled965635Modelling quality75.48%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-2433.70Gross profit687.90Gross loss-3121.60
Profit factor0.22Expected payoff-22.12
Absolute drawdown2558.50Maximal drawdown2558.50 (25.59%)Relative drawdown25.59% (2558.50)
Total trades110Short positions (won %)60 (78.33%)Long positions (won %)50 (80.00%)
Profit trades (% of total)87 (79.09%)Loss trades (% of total)23 (20.91%)
Largestprofit trade9.00loss trade-161.60
Averageprofit trade7.91loss trade-135.72
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (109.20)consecutive losses (loss in money)3 (-420.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)109.20 (13)consecutive loss (count of losses)-420.00 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.05.31 20:00buy11.601.345801.344801.34586
22007.06.01 05:26s/l11.601.344801.344801.34586-161.609838.40
32007.06.04 20:00buy21.501.349201.348201.34926
42007.06.04 21:07t/p21.501.349261.348201.349269.009847.40
52007.06.05 20:00buy31.501.352201.351201.35226
62007.06.05 20:44t/p31.501.352261.351201.352269.009856.40
72007.06.13 20:00buy41.501.331101.330101.33116
82007.06.13 21:10t/p41.501.331161.330101.331169.009865.40
92007.06.18 20:00buy51.501.341301.340301.34136
102007.06.18 20:03t/p51.501.341361.340301.341369.009874.40
112007.06.18 20:03buy61.501.341601.340601.34166
122007.06.18 23:28t/p61.501.341661.340601.341669.009883.40
132007.06.19 20:00buy71.501.342701.341701.34276
142007.06.20 01:20t/p71.501.342761.341701.342767.509890.90
152007.06.26 20:10buy81.501.347101.346101.34716
162007.06.26 20:45s/l81.501.346101.346101.34716-150.009740.90
172007.06.26 20:45buy91.501.346301.345301.34636
182007.06.26 22:30s/l91.501.345301.345301.34636-150.009590.90
192007.06.27 20:30buy101.501.344401.343401.34446
202007.06.27 20:47t/p101.501.344461.343401.344469.009599.90
212007.06.27 20:47buy111.501.344701.343701.34476
222007.06.27 20:53t/p111.501.344761.343701.344769.009608.90
232007.06.27 20:53buy121.501.345001.344001.34506
242007.06.27 21:50t/p121.501.345061.344001.345069.009617.90
252007.07.02 20:00buy131.501.362701.361701.36276
262007.07.02 22:49t/p131.501.362761.361701.362769.009626.90
272007.07.10 20:05buy141.501.372901.371901.37296
282007.07.10 20:07t/p141.501.372961.371901.372969.009635.90
292007.07.10 20:07buy151.501.373201.372201.37326
302007.07.10 21:22t/p151.501.373261.372201.373269.009644.90
312007.07.11 20:00buy161.501.376301.375301.37636
322007.07.11 20:32s/l161.501.375301.375301.37636-150.009494.90
332007.07.11 20:32buy171.501.375451.374451.37551
342007.07.11 21:32s/l171.501.374451.374451.37551-150.009344.90
352007.07.24 20:44buy181.401.382091.381091.38215
362007.07.24 21:49t/p181.401.382151.381091.382158.409353.30
372007.07.26 20:00buy191.401.374001.373001.37406
382007.07.26 20:02t/p191.401.374061.373001.374068.409361.70
392007.07.26 20:02buy201.401.374261.373261.37432
402007.07.26 20:12t/p201.401.374321.373261.374328.409370.10
412007.07.26 20:12buy211.401.374531.373531.37459
422007.07.26 20:22t/p211.401.374591.373531.374598.409378.50
432007.07.26 20:22buy221.501.374801.373801.37486
442007.07.26 22:48s/l221.501.373801.373801.37486-150.009228.50
452007.07.30 20:00buy231.401.369201.368201.36926
462007.07.30 20:09t/p231.401.369261.368201.369268.409236.90
472007.07.30 20:09buy241.401.369471.368471.36953
482007.07.30 20:13t/p241.401.369531.368471.369538.409245.30
492007.07.30 20:13buy251.401.369731.368731.36979
502007.07.30 20:14t/p251.401.369791.368731.369798.409253.70
512007.07.30 20:14buy261.401.370031.369031.37009
522007.07.30 20:18t/p261.401.370091.369031.370098.409262.10
532007.07.30 20:18buy271.401.370291.369291.37035
542007.07.30 20:19t/p271.401.370351.369291.370358.409270.50
552007.07.30 20:19buy281.401.370581.369581.37064
562007.07.30 20:39s/l281.401.369581.369581.37064-140.009130.50
572007.07.30 20:39buy291.401.369731.368731.36979
582007.07.30 23:00t/p291.401.369791.368731.369798.409138.90
592007.08.02 20:00buy301.401.369401.368401.36946
602007.08.02 20:18t/p301.401.369461.368401.369468.409147.30
612007.08.02 20:18buy311.401.369691.368691.36975
622007.08.02 20:25t/p311.401.369751.368691.369758.409155.70
632007.08.02 20:25buy321.401.369981.368981.37004
642007.08.02 20:30t/p321.401.370041.368981.370048.409164.10
652007.08.02 20:30buy331.401.370241.369241.37030
662007.08.02 21:16t/p331.401.370301.369241.370308.409172.50
672007.08.08 20:00buy341.401.379601.378601.37966
682007.08.08 20:06t/p341.401.379661.378601.379668.409180.90
692007.08.08 20:06buy351.401.379871.378871.37993
702007.08.08 21:02t/p351.401.379931.378871.379938.409189.30
712007.08.22 20:00buy361.401.354001.353001.35406
722007.08.22 20:14t/p361.401.354061.353001.354068.409197.70
732007.08.22 20:14buy371.401.354271.353271.35433
742007.08.22 20:19t/p371.401.354331.353271.354338.409206.10
752007.08.22 20:19buy381.401.354531.353531.35459
762007.08.22 21:13t/p381.401.354591.353531.354598.409214.50
772007.08.29 20:00buy391.401.367301.366301.36736
782007.08.29 20:15t/p391.401.367361.366301.367368.409222.90
792007.08.29 20:15buy401.401.367561.366561.36762
802007.08.29 20:43t/p401.401.367621.366561.367628.409231.30
812007.08.29 20:43buy411.401.367821.366821.36788
822007.08.29 21:31t/p411.401.367881.366821.367888.409239.70
832007.09.04 20:00buy421.401.361001.360001.36106
842007.09.04 21:37s/l421.401.360001.360001.36106-140.009099.70
852007.09.05 20:00buy431.401.365901.364901.36596
862007.09.05 20:37s/l431.401.364901.364901.36596-140.008959.70
872007.09.05 20:37buy441.401.365091.364091.36515
882007.09.05 20:45s/l441.401.364091.364091.36515-140.008819.70
892007.09.05 20:45buy451.401.364291.363291.36435
902007.09.05 20:56t/p451.401.364351.363291.364358.408828.10
912007.09.06 20:00buy461.401.368701.367701.36876
922007.09.06 20:14t/p461.401.368761.367701.368768.408836.50
932007.09.06 20:14buy471.401.368971.367971.36903
942007.09.06 20:19t/p471.401.369031.367971.369038.408844.90
952007.09.06 20:19buy481.401.369231.368231.36929
962007.09.06 21:48t/p481.401.369291.368231.369298.408853.30
972007.09.10 20:00buy491.401.379701.378701.37976
982007.09.10 20:09t/p491.401.379761.378701.379768.408861.70
992007.09.10 20:09buy501.401.379961.378961.38002
1002007.09.10 20:55t/p501.401.380021.378961.380028.408870.10
1012007.09.13 20:00sell511.401.388401.389401.38834
1022007.09.13 20:10t/p511.401.388341.389401.388348.408878.50
1032007.09.13 20:10sell521.401.388141.389141.38808
1042007.09.13 20:15t/p521.401.388081.389141.388088.408886.90
1052007.09.13 20:15sell531.401.387861.388861.38780
1062007.09.13 20:19t/p531.401.387801.388861.387808.408895.30
1072007.09.13 20:19sell541.401.387601.388601.38754
1082007.09.13 20:44s/l541.401.388601.388601.38754-140.008755.30
1092007.09.13 20:44sell551.401.388401.389401.38834
1102007.09.13 21:02t/p551.401.388341.389401.388348.408763.70
1112007.09.24 20:00sell561.401.408301.409301.40824
1122007.09.24 20:18t/p561.401.408241.409301.408248.408772.10
1132007.09.24 20:18sell571.401.408031.409031.40797
1142007.09.24 21:02s/l571.401.409031.409031.40797-140.008632.10
1152007.10.02 20:30sell581.301.414901.415901.41484
1162007.10.02 22:19t/p581.301.414841.415901.414847.808639.90
1172007.10.03 20:00sell591.301.409001.410001.40894
1182007.10.03 20:07t/p591.301.408941.410001.408947.808647.70
1192007.10.03 20:07sell601.301.408731.409731.40867
1202007.10.03 20:14t/p601.301.408671.409731.408677.808655.50
1212007.10.03 20:14sell611.301.408461.409461.40840
1222007.10.03 21:48s/l611.301.409461.409461.40840-130.008525.50
1232007.10.08 20:00sell621.301.404001.405001.40394
1242007.10.08 21:01s/l621.301.405001.405001.40394-130.008395.50
1252007.10.16 20:00sell631.301.416401.417401.41634
1262007.10.16 20:37s/l631.301.417401.417401.41634-130.008265.50
1272007.10.22 20:00sell641.301.416501.417501.41644
1282007.10.22 20:06t/p641.301.416441.417501.416447.808273.30
1292007.10.22 20:06sell651.301.416241.417241.41618
1302007.10.22 20:18s/l651.301.417241.417241.41618-130.008143.30
1312007.10.22 20:18sell661.301.417061.418061.41700
1322007.10.22 20:27t/p661.301.417001.418061.417007.808151.10
1332007.10.22 20:27sell671.301.416801.417801.41674
1342007.10.22 20:32s/l671.301.417801.417801.41674-130.008021.10
1352007.11.12 20:00sell681.201.455301.456301.45524
1362007.11.12 20:13t/p681.201.455241.456301.455247.208028.30
1372007.11.12 20:13sell691.201.455031.456031.45497
1382007.11.12 20:14t/p691.201.454971.456031.454977.208035.50
1392007.11.12 20:14sell701.201.454761.455761.45470
1402007.11.12 20:19t/p701.201.454701.455761.454707.208042.70
1412007.11.12 20:19sell711.201.454491.455491.45443
1422007.11.12 20:39t/p711.201.454431.455491.454437.208049.90
1432007.11.12 20:39sell721.201.454231.455231.45417
1442007.11.12 20:44t/p721.201.454171.455231.454177.208057.10
1452007.11.12 20:44sell731.201.453971.454971.45391
1462007.11.12 20:48t/p731.201.453911.454971.453917.208064.30
1472007.11.12 20:48sell741.201.453701.454701.45364
1482007.11.12 20:49t/p741.201.453641.454701.453647.208071.50
1492007.11.12 20:49sell751.201.453421.454421.45336
1502007.11.12 21:19t/p751.201.453361.454421.453367.208078.70
1512007.11.15 20:00sell761.201.461101.462101.46104
1522007.11.15 20:13s/l761.201.462101.462101.46104-120.007958.70
1532007.11.15 20:13sell771.201.461911.462911.46185
1542007.11.15 20:44t/p771.201.461851.462911.461857.207965.90
1552007.11.15 20:44sell781.201.461651.462651.46159
1562007.11.15 20:48t/p781.201.461591.462651.461597.207973.10
1572007.11.15 20:48sell791.201.461391.462391.46133
1582007.11.15 21:19s/l791.201.462391.462391.46133-120.007853.10
1592007.11.27 20:00sell801.201.484501.485501.48444
1602007.11.27 20:13t/p801.201.484441.485501.484447.207860.30
1612007.11.27 20:13sell811.201.484241.485241.48418
1622007.11.27 20:18t/p811.201.484181.485241.484187.207867.50
1632007.11.27 20:18sell821.201.483961.484961.48390
1642007.11.27 20:19t/p821.201.483901.484961.483907.207874.70
1652007.11.27 20:19sell831.201.483701.484701.48364
1662007.11.27 20:27s/l831.201.484701.484701.48364-120.007754.70
1672007.11.27 20:27sell841.201.484501.485501.48444
1682007.11.27 20:34t/p841.201.484441.485501.484447.207761.90
1692007.12.05 20:00sell851.201.461601.462601.46154
1702007.12.05 20:33t/p851.201.461541.462601.461547.207769.10
1712007.12.05 20:33sell861.201.461341.462341.46128
1722007.12.05 20:39t/p861.201.461281.462341.461287.207776.30
1732007.12.05 20:39sell871.201.461051.462051.46099
1742007.12.05 20:40t/p871.201.460991.462051.460997.207783.50
1752007.12.05 20:40sell881.201.460791.461791.46073
1762007.12.05 20:43t/p881.201.460731.461791.460737.207790.70
1772007.12.05 20:43sell891.201.460501.461501.46044
1782007.12.05 20:44t/p891.201.460441.461501.460447.207797.90
1792007.12.05 20:44sell901.201.460241.461241.46018
1802007.12.05 20:48t/p901.201.460181.461241.460187.207805.10
1812007.12.05 20:48sell911.201.459961.460961.45990
1822007.12.05 20:48t/p911.201.459901.460961.459907.207812.30
1832007.12.05 20:48sell921.201.459691.460691.45963
1842007.12.05 20:49t/p921.201.459631.460691.459637.207819.50
1852007.12.05 20:49sell931.201.459421.460421.45936
1862007.12.05 20:57s/l931.201.460421.460421.45936-120.007699.50
1872007.12.11 20:00sell941.201.467301.468301.46724
1882007.12.11 20:00t/p941.201.467241.468301.467247.207706.70
1892007.12.11 20:00sell951.201.467021.468021.46696
1902007.12.11 20:01t/p951.201.466961.468021.466967.207713.90
1912007.12.11 20:01sell961.201.466741.467741.46668
1922007.12.11 20:01t/p961.201.466681.467741.466687.207721.10
1932007.12.11 20:01sell971.201.466451.467451.46639
1942007.12.11 20:02t/p971.201.466391.467451.466397.207728.30
1952007.12.11 20:02sell981.201.466171.467171.46611
1962007.12.11 20:13s/l981.201.467171.467171.46611-120.007608.30
1972007.12.11 20:13sell991.201.466981.467981.46692
1982007.12.11 20:19s/l991.201.467981.467981.46692-120.007488.30
1992007.12.11 20:19sell1001.101.467781.468781.46772
2002007.12.11 20:26t/p1001.101.467721.468781.467726.607494.90
2012007.12.11 20:26sell1011.101.467511.468511.46745
2022007.12.11 20:27t/p1011.101.467451.468511.467456.607501.50
2032007.12.11 20:27sell1021.201.467251.468251.46719
2042007.12.11 20:38t/p1021.201.467191.468251.467197.207508.70
2052007.12.11 20:38sell1031.201.466971.467971.46691
2062007.12.11 20:39t/p1031.201.466911.467971.466917.207515.90
2072007.12.11 20:39sell1041.201.466711.467711.46665
2082007.12.11 20:43t/p1041.201.466651.467711.466657.207523.10
2092007.12.11 20:43sell1051.201.466441.467441.46638
2102007.12.11 20:44t/p1051.201.466381.467441.466387.207530.30
2112007.12.11 20:44sell1061.201.466151.467151.46609
2122007.12.11 20:45t/p1061.201.466091.467151.466097.207537.50
2132007.12.11 20:45sell1071.201.465851.466851.46579
2142007.12.11 20:48t/p1071.201.465791.466851.465797.207544.70
2152007.12.11 20:48sell1081.201.465561.466561.46550
2162007.12.11 20:49t/p1081.201.465501.466561.465507.207551.90
2172007.12.11 20:49sell1091.201.465291.466291.46523
2182007.12.11 20:49t/p1091.201.465231.466291.465237.207559.10
2192007.12.11 20:49sell1101.201.465031.466031.46497
2202007.12.11 21:01t/p1101.201.464971.466031.464977.207566.30