Strategy Tester Report
petit_pips
Velocity4x-Demo1 (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.05.23 19:00 - 2007.12.13 02:30 (2007.02.15 - 2008.02.15)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EA_magic=2007121208; POS_risk_level="M"; POS_open_time_h=20; POS_open_time_m=0; POS_open_time_ml=55; POS_lot_rate=1; POS_lot_min=0.1; POS_lot_max=5; POS_tp=6; POS_sl=100; POS_slip=0; POS_rev=100; MA_prm_1=8; MA_prm_2=17; MA_prm_3=20; MA_prm_4=29; MA_prm_5=37; RSI_period=28; RSI_upper=55; RSI_lower=45;
|Bars in test
|6898
|Ticks modelled
|965635
|Modelling quality
|75.48%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2433.70
|Gross profit
|687.90
|Gross loss
|-3121.60
|Profit factor
|0.22
|Expected payoff
|-22.12
|Absolute drawdown
|2558.50
|Maximal drawdown
|2558.50 (25.59%)
|Relative drawdown
|25.59% (2558.50)
|Total trades
|110
|Short positions (won %)
|60 (78.33%)
|Long positions (won %)
|50 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|87 (79.09%)
|Loss trades (% of total)
|23 (20.91%)
|Largest
|profit trade
|9.00
|loss trade
|-161.60
|Average
|profit trade
|7.91
|loss trade
|-135.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (109.20)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-420.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|109.20 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-420.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.05.31 20:00
|buy
|1
|1.60
|1.34580
|1.34480
|1.34586
|2
|2007.06.01 05:26
|s/l
|1
|1.60
|1.34480
|1.34480
|1.34586
|-161.60
|9838.40
|3
|2007.06.04 20:00
|buy
|2
|1.50
|1.34920
|1.34820
|1.34926
|4
|2007.06.04 21:07
|t/p
|2
|1.50
|1.34926
|1.34820
|1.34926
|9.00
|9847.40
|5
|2007.06.05 20:00
|buy
|3
|1.50
|1.35220
|1.35120
|1.35226
|6
|2007.06.05 20:44
|t/p
|3
|1.50
|1.35226
|1.35120
|1.35226
|9.00
|9856.40
|7
|2007.06.13 20:00
|buy
|4
|1.50
|1.33110
|1.33010
|1.33116
|8
|2007.06.13 21:10
|t/p
|4
|1.50
|1.33116
|1.33010
|1.33116
|9.00
|9865.40
|9
|2007.06.18 20:00
|buy
|5
|1.50
|1.34130
|1.34030
|1.34136
|10
|2007.06.18 20:03
|t/p
|5
|1.50
|1.34136
|1.34030
|1.34136
|9.00
|9874.40
|11
|2007.06.18 20:03
|buy
|6
|1.50
|1.34160
|1.34060
|1.34166
|12
|2007.06.18 23:28
|t/p
|6
|1.50
|1.34166
|1.34060
|1.34166
|9.00
|9883.40
|13
|2007.06.19 20:00
|buy
|7
|1.50
|1.34270
|1.34170
|1.34276
|14
|2007.06.20 01:20
|t/p
|7
|1.50
|1.34276
|1.34170
|1.34276
|7.50
|9890.90
|15
|2007.06.26 20:10
|buy
|8
|1.50
|1.34710
|1.34610
|1.34716
|16
|2007.06.26 20:45
|s/l
|8
|1.50
|1.34610
|1.34610
|1.34716
|-150.00
|9740.90
|17
|2007.06.26 20:45
|buy
|9
|1.50
|1.34630
|1.34530
|1.34636
|18
|2007.06.26 22:30
|s/l
|9
|1.50
|1.34530
|1.34530
|1.34636
|-150.00
|9590.90
|19
|2007.06.27 20:30
|buy
|10
|1.50
|1.34440
|1.34340
|1.34446
|20
|2007.06.27 20:47
|t/p
|10
|1.50
|1.34446
|1.34340
|1.34446
|9.00
|9599.90
|21
|2007.06.27 20:47
|buy
|11
|1.50
|1.34470
|1.34370
|1.34476
|22
|2007.06.27 20:53
|t/p
|11
|1.50
|1.34476
|1.34370
|1.34476
|9.00
|9608.90
|23
|2007.06.27 20:53
|buy
|12
|1.50
|1.34500
|1.34400
|1.34506
|24
|2007.06.27 21:50
|t/p
|12
|1.50
|1.34506
|1.34400
|1.34506
|9.00
|9617.90
|25
|2007.07.02 20:00
|buy
|13
|1.50
|1.36270
|1.36170
|1.36276
|26
|2007.07.02 22:49
|t/p
|13
|1.50
|1.36276
|1.36170
|1.36276
|9.00
|9626.90
|27
|2007.07.10 20:05
|buy
|14
|1.50
|1.37290
|1.37190
|1.37296
|28
|2007.07.10 20:07
|t/p
|14
|1.50
|1.37296
|1.37190
|1.37296
|9.00
|9635.90
|29
|2007.07.10 20:07
|buy
|15
|1.50
|1.37320
|1.37220
|1.37326
|30
|2007.07.10 21:22
|t/p
|15
|1.50
|1.37326
|1.37220
|1.37326
|9.00
|9644.90
|31
|2007.07.11 20:00
|buy
|16
|1.50
|1.37630
|1.37530
|1.37636
|32
|2007.07.11 20:32
|s/l
|16
|1.50
|1.37530
|1.37530
|1.37636
|-150.00
|9494.90
|33
|2007.07.11 20:32
|buy
|17
|1.50
|1.37545
|1.37445
|1.37551
|34
|2007.07.11 21:32
|s/l
|17
|1.50
|1.37445
|1.37445
|1.37551
|-150.00
|9344.90
|35
|2007.07.24 20:44
|buy
|18
|1.40
|1.38209
|1.38109
|1.38215
|36
|2007.07.24 21:49
|t/p
|18
|1.40
|1.38215
|1.38109
|1.38215
|8.40
|9353.30
|37
|2007.07.26 20:00
|buy
|19
|1.40
|1.37400
|1.37300
|1.37406
|38
|2007.07.26 20:02
|t/p
|19
|1.40
|1.37406
|1.37300
|1.37406
|8.40
|9361.70
|39
|2007.07.26 20:02
|buy
|20
|1.40
|1.37426
|1.37326
|1.37432
|40
|2007.07.26 20:12
|t/p
|20
|1.40
|1.37432
|1.37326
|1.37432
|8.40
|9370.10
|41
|2007.07.26 20:12
|buy
|21
|1.40
|1.37453
|1.37353
|1.37459
|42
|2007.07.26 20:22
|t/p
|21
|1.40
|1.37459
|1.37353
|1.37459
|8.40
|9378.50
|43
|2007.07.26 20:22
|buy
|22
|1.50
|1.37480
|1.37380
|1.37486
|44
|2007.07.26 22:48
|s/l
|22
|1.50
|1.37380
|1.37380
|1.37486
|-150.00
|9228.50
|45
|2007.07.30 20:00
|buy
|23
|1.40
|1.36920
|1.36820
|1.36926
|46
|2007.07.30 20:09
|t/p
|23
|1.40
|1.36926
|1.36820
|1.36926
|8.40
|9236.90
|47
|2007.07.30 20:09
|buy
|24
|1.40
|1.36947
|1.36847
|1.36953
|48
|2007.07.30 20:13
|t/p
|24
|1.40
|1.36953
|1.36847
|1.36953
|8.40
|9245.30
|49
|2007.07.30 20:13
|buy
|25
|1.40
|1.36973
|1.36873
|1.36979
|50
|2007.07.30 20:14
|t/p
|25
|1.40
|1.36979
|1.36873
|1.36979
|8.40
|9253.70
|51
|2007.07.30 20:14
|buy
|26
|1.40
|1.37003
|1.36903
|1.37009
|52
|2007.07.30 20:18
|t/p
|26
|1.40
|1.37009
|1.36903
|1.37009
|8.40
|9262.10
|53
|2007.07.30 20:18
|buy
|27
|1.40
|1.37029
|1.36929
|1.37035
|54
|2007.07.30 20:19
|t/p
|27
|1.40
|1.37035
|1.36929
|1.37035
|8.40
|9270.50
|55
|2007.07.30 20:19
|buy
|28
|1.40
|1.37058
|1.36958
|1.37064
|56
|2007.07.30 20:39
|s/l
|28
|1.40
|1.36958
|1.36958
|1.37064
|-140.00
|9130.50
|57
|2007.07.30 20:39
|buy
|29
|1.40
|1.36973
|1.36873
|1.36979
|58
|2007.07.30 23:00
|t/p
|29
|1.40
|1.36979
|1.36873
|1.36979
|8.40
|9138.90
|59
|2007.08.02 20:00
|buy
|30
|1.40
|1.36940
|1.36840
|1.36946
|60
|2007.08.02 20:18
|t/p
|30
|1.40
|1.36946
|1.36840
|1.36946
|8.40
|9147.30
|61
|2007.08.02 20:18
|buy
|31
|1.40
|1.36969
|1.36869
|1.36975
|62
|2007.08.02 20:25
|t/p
|31
|1.40
|1.36975
|1.36869
|1.36975
|8.40
|9155.70
|63
|2007.08.02 20:25
|buy
|32
|1.40
|1.36998
|1.36898
|1.37004
|64
|2007.08.02 20:30
|t/p
|32
|1.40
|1.37004
|1.36898
|1.37004
|8.40
|9164.10
|65
|2007.08.02 20:30
|buy
|33
|1.40
|1.37024
|1.36924
|1.37030
|66
|2007.08.02 21:16
|t/p
|33
|1.40
|1.37030
|1.36924
|1.37030
|8.40
|9172.50
|67
|2007.08.08 20:00
|buy
|34
|1.40
|1.37960
|1.37860
|1.37966
|68
|2007.08.08 20:06
|t/p
|34
|1.40
|1.37966
|1.37860
|1.37966
|8.40
|9180.90
|69
|2007.08.08 20:06
|buy
|35
|1.40
|1.37987
|1.37887
|1.37993
|70
|2007.08.08 21:02
|t/p
|35
|1.40
|1.37993
|1.37887
|1.37993
|8.40
|9189.30
|71
|2007.08.22 20:00
|buy
|36
|1.40
|1.35400
|1.35300
|1.35406
|72
|2007.08.22 20:14
|t/p
|36
|1.40
|1.35406
|1.35300
|1.35406
|8.40
|9197.70
|73
|2007.08.22 20:14
|buy
|37
|1.40
|1.35427
|1.35327
|1.35433
|74
|2007.08.22 20:19
|t/p
|37
|1.40
|1.35433
|1.35327
|1.35433
|8.40
|9206.10
|75
|2007.08.22 20:19
|buy
|38
|1.40
|1.35453
|1.35353
|1.35459
|76
|2007.08.22 21:13
|t/p
|38
|1.40
|1.35459
|1.35353
|1.35459
|8.40
|9214.50
|77
|2007.08.29 20:00
|buy
|39
|1.40
|1.36730
|1.36630
|1.36736
|78
|2007.08.29 20:15
|t/p
|39
|1.40
|1.36736
|1.36630
|1.36736
|8.40
|9222.90
|79
|2007.08.29 20:15
|buy
|40
|1.40
|1.36756
|1.36656
|1.36762
|80
|2007.08.29 20:43
|t/p
|40
|1.40
|1.36762
|1.36656
|1.36762
|8.40
|9231.30
|81
|2007.08.29 20:43
|buy
|41
|1.40
|1.36782
|1.36682
|1.36788
|82
|2007.08.29 21:31
|t/p
|41
|1.40
|1.36788
|1.36682
|1.36788
|8.40
|9239.70
|83
|2007.09.04 20:00
|buy
|42
|1.40
|1.36100
|1.36000
|1.36106
|84
|2007.09.04 21:37
|s/l
|42
|1.40
|1.36000
|1.36000
|1.36106
|-140.00
|9099.70
|85
|2007.09.05 20:00
|buy
|43
|1.40
|1.36590
|1.36490
|1.36596
|86
|2007.09.05 20:37
|s/l
|43
|1.40
|1.36490
|1.36490
|1.36596
|-140.00
|8959.70
|87
|2007.09.05 20:37
|buy
|44
|1.40
|1.36509
|1.36409
|1.36515
|88
|2007.09.05 20:45
|s/l
|44
|1.40
|1.36409
|1.36409
|1.36515
|-140.00
|8819.70
|89
|2007.09.05 20:45
|buy
|45
|1.40
|1.36429
|1.36329
|1.36435
|90
|2007.09.05 20:56
|t/p
|45
|1.40
|1.36435
|1.36329
|1.36435
|8.40
|8828.10
|91
|2007.09.06 20:00
|buy
|46
|1.40
|1.36870
|1.36770
|1.36876
|92
|2007.09.06 20:14
|t/p
|46
|1.40
|1.36876
|1.36770
|1.36876
|8.40
|8836.50
|93
|2007.09.06 20:14
|buy
|47
|1.40
|1.36897
|1.36797
|1.36903
|94
|2007.09.06 20:19
|t/p
|47
|1.40
|1.36903
|1.36797
|1.36903
|8.40
|8844.90
|95
|2007.09.06 20:19
|buy
|48
|1.40
|1.36923
|1.36823
|1.36929
|96
|2007.09.06 21:48
|t/p
|48
|1.40
|1.36929
|1.36823
|1.36929
|8.40
|8853.30
|97
|2007.09.10 20:00
|buy
|49
|1.40
|1.37970
|1.37870
|1.37976
|98
|2007.09.10 20:09
|t/p
|49
|1.40
|1.37976
|1.37870
|1.37976
|8.40
|8861.70
|99
|2007.09.10 20:09
|buy
|50
|1.40
|1.37996
|1.37896
|1.38002
|100
|2007.09.10 20:55
|t/p
|50
|1.40
|1.38002
|1.37896
|1.38002
|8.40
|8870.10
|101
|2007.09.13 20:00
|sell
|51
|1.40
|1.38840
|1.38940
|1.38834
|102
|2007.09.13 20:10
|t/p
|51
|1.40
|1.38834
|1.38940
|1.38834
|8.40
|8878.50
|103
|2007.09.13 20:10
|sell
|52
|1.40
|1.38814
|1.38914
|1.38808
|104
|2007.09.13 20:15
|t/p
|52
|1.40
|1.38808
|1.38914
|1.38808
|8.40
|8886.90
|105
|2007.09.13 20:15
|sell
|53
|1.40
|1.38786
|1.38886
|1.38780
|106
|2007.09.13 20:19
|t/p
|53
|1.40
|1.38780
|1.38886
|1.38780
|8.40
|8895.30
|107
|2007.09.13 20:19
|sell
|54
|1.40
|1.38760
|1.38860
|1.38754
|108
|2007.09.13 20:44
|s/l
|54
|1.40
|1.38860
|1.38860
|1.38754
|-140.00
|8755.30
|109
|2007.09.13 20:44
|sell
|55
|1.40
|1.38840
|1.38940
|1.38834
|110
|2007.09.13 21:02
|t/p
|55
|1.40
|1.38834
|1.38940
|1.38834
|8.40
|8763.70
|111
|2007.09.24 20:00
|sell
|56
|1.40
|1.40830
|1.40930
|1.40824
|112
|2007.09.24 20:18
|t/p
|56
|1.40
|1.40824
|1.40930
|1.40824
|8.40
|8772.10
|113
|2007.09.24 20:18
|sell
|57
|1.40
|1.40803
|1.40903
|1.40797
|114
|2007.09.24 21:02
|s/l
|57
|1.40
|1.40903
|1.40903
|1.40797
|-140.00
|8632.10
|115
|2007.10.02 20:30
|sell
|58
|1.30
|1.41490
|1.41590
|1.41484
|116
|2007.10.02 22:19
|t/p
|58
|1.30
|1.41484
|1.41590
|1.41484
|7.80
|8639.90
|117
|2007.10.03 20:00
|sell
|59
|1.30
|1.40900
|1.41000
|1.40894
|118
|2007.10.03 20:07
|t/p
|59
|1.30
|1.40894
|1.41000
|1.40894
|7.80
|8647.70
|119
|2007.10.03 20:07
|sell
|60
|1.30
|1.40873
|1.40973
|1.40867
|120
|2007.10.03 20:14
|t/p
|60
|1.30
|1.40867
|1.40973
|1.40867
|7.80
|8655.50
|121
|2007.10.03 20:14
|sell
|61
|1.30
|1.40846
|1.40946
|1.40840
|122
|2007.10.03 21:48
|s/l
|61
|1.30
|1.40946
|1.40946
|1.40840
|-130.00
|8525.50
|123
|2007.10.08 20:00
|sell
|62
|1.30
|1.40400
|1.40500
|1.40394
|124
|2007.10.08 21:01
|s/l
|62
|1.30
|1.40500
|1.40500
|1.40394
|-130.00
|8395.50
|125
|2007.10.16 20:00
|sell
|63
|1.30
|1.41640
|1.41740
|1.41634
|126
|2007.10.16 20:37
|s/l
|63
|1.30
|1.41740
|1.41740
|1.41634
|-130.00
|8265.50
|127
|2007.10.22 20:00
|sell
|64
|1.30
|1.41650
|1.41750
|1.41644
|128
|2007.10.22 20:06
|t/p
|64
|1.30
|1.41644
|1.41750
|1.41644
|7.80
|8273.30
|129
|2007.10.22 20:06
|sell
|65
|1.30
|1.41624
|1.41724
|1.41618
|130
|2007.10.22 20:18
|s/l
|65
|1.30
|1.41724
|1.41724
|1.41618
|-130.00
|8143.30
|131
|2007.10.22 20:18
|sell
|66
|1.30
|1.41706
|1.41806
|1.41700
|132
|2007.10.22 20:27
|t/p
|66
|1.30
|1.41700
|1.41806
|1.41700
|7.80
|8151.10
|133
|2007.10.22 20:27
|sell
|67
|1.30
|1.41680
|1.41780
|1.41674
|134
|2007.10.22 20:32
|s/l
|67
|1.30
|1.41780
|1.41780
|1.41674
|-130.00
|8021.10
|135
|2007.11.12 20:00
|sell
|68
|1.20
|1.45530
|1.45630
|1.45524
|136
|2007.11.12 20:13
|t/p
|68
|1.20
|1.45524
|1.45630
|1.45524
|7.20
|8028.30
|137
|2007.11.12 20:13
|sell
|69
|1.20
|1.45503
|1.45603
|1.45497
|138
|2007.11.12 20:14
|t/p
|69
|1.20
|1.45497
|1.45603
|1.45497
|7.20
|8035.50
|139
|2007.11.12 20:14
|sell
|70
|1.20
|1.45476
|1.45576
|1.45470
|140
|2007.11.12 20:19
|t/p
|70
|1.20
|1.45470
|1.45576
|1.45470
|7.20
|8042.70
|141
|2007.11.12 20:19
|sell
|71
|1.20
|1.45449
|1.45549
|1.45443
|142
|2007.11.12 20:39
|t/p
|71
|1.20
|1.45443
|1.45549
|1.45443
|7.20
|8049.90
|143
|2007.11.12 20:39
|sell
|72
|1.20
|1.45423
|1.45523
|1.45417
|144
|2007.11.12 20:44
|t/p
|72
|1.20
|1.45417
|1.45523
|1.45417
|7.20
|8057.10
|145
|2007.11.12 20:44
|sell
|73
|1.20
|1.45397
|1.45497
|1.45391
|146
|2007.11.12 20:48
|t/p
|73
|1.20
|1.45391
|1.45497
|1.45391
|7.20
|8064.30
|147
|2007.11.12 20:48
|sell
|74
|1.20
|1.45370
|1.45470
|1.45364
|148
|2007.11.12 20:49
|t/p
|74
|1.20
|1.45364
|1.45470
|1.45364
|7.20
|8071.50
|149
|2007.11.12 20:49
|sell
|75
|1.20
|1.45342
|1.45442
|1.45336
|150
|2007.11.12 21:19
|t/p
|75
|1.20
|1.45336
|1.45442
|1.45336
|7.20
|8078.70
|151
|2007.11.15 20:00
|sell
|76
|1.20
|1.46110
|1.46210
|1.46104
|152
|2007.11.15 20:13
|s/l
|76
|1.20
|1.46210
|1.46210
|1.46104
|-120.00
|7958.70
|153
|2007.11.15 20:13
|sell
|77
|1.20
|1.46191
|1.46291
|1.46185
|154
|2007.11.15 20:44
|t/p
|77
|1.20
|1.46185
|1.46291
|1.46185
|7.20
|7965.90
|155
|2007.11.15 20:44
|sell
|78
|1.20
|1.46165
|1.46265
|1.46159
|156
|2007.11.15 20:48
|t/p
|78
|1.20
|1.46159
|1.46265
|1.46159
|7.20
|7973.10
|157
|2007.11.15 20:48
|sell
|79
|1.20
|1.46139
|1.46239
|1.46133
|158
|2007.11.15 21:19
|s/l
|79
|1.20
|1.46239
|1.46239
|1.46133
|-120.00
|7853.10
|159
|2007.11.27 20:00
|sell
|80
|1.20
|1.48450
|1.48550
|1.48444
|160
|2007.11.27 20:13
|t/p
|80
|1.20
|1.48444
|1.48550
|1.48444
|7.20
|7860.30
|161
|2007.11.27 20:13
|sell
|81
|1.20
|1.48424
|1.48524
|1.48418
|162
|2007.11.27 20:18
|t/p
|81
|1.20
|1.48418
|1.48524
|1.48418
|7.20
|7867.50
|163
|2007.11.27 20:18
|sell
|82
|1.20
|1.48396
|1.48496
|1.48390
|164
|2007.11.27 20:19
|t/p
|82
|1.20
|1.48390
|1.48496
|1.48390
|7.20
|7874.70
|165
|2007.11.27 20:19
|sell
|83
|1.20
|1.48370
|1.48470
|1.48364
|166
|2007.11.27 20:27
|s/l
|83
|1.20
|1.48470
|1.48470
|1.48364
|-120.00
|7754.70
|167
|2007.11.27 20:27
|sell
|84
|1.20
|1.48450
|1.48550
|1.48444
|168
|2007.11.27 20:34
|t/p
|84
|1.20
|1.48444
|1.48550
|1.48444
|7.20
|7761.90
|169
|2007.12.05 20:00
|sell
|85
|1.20
|1.46160
|1.46260
|1.46154
|170
|2007.12.05 20:33
|t/p
|85
|1.20
|1.46154
|1.46260
|1.46154
|7.20
|7769.10
|171
|2007.12.05 20:33
|sell
|86
|1.20
|1.46134
|1.46234
|1.46128
|172
|2007.12.05 20:39
|t/p
|86
|1.20
|1.46128
|1.46234
|1.46128
|7.20
|7776.30
|173
|2007.12.05 20:39
|sell
|87
|1.20
|1.46105
|1.46205
|1.46099
|174
|2007.12.05 20:40
|t/p
|87
|1.20
|1.46099
|1.46205
|1.46099
|7.20
|7783.50
|175
|2007.12.05 20:40
|sell
|88
|1.20
|1.46079
|1.46179
|1.46073
|176
|2007.12.05 20:43
|t/p
|88
|1.20
|1.46073
|1.46179
|1.46073
|7.20
|7790.70
|177
|2007.12.05 20:43
|sell
|89
|1.20
|1.46050
|1.46150
|1.46044
|178
|2007.12.05 20:44
|t/p
|89
|1.20
|1.46044
|1.46150
|1.46044
|7.20
|7797.90
|179
|2007.12.05 20:44
|sell
|90
|1.20
|1.46024
|1.46124
|1.46018
|180
|2007.12.05 20:48
|t/p
|90
|1.20
|1.46018
|1.46124
|1.46018
|7.20
|7805.10
|181
|2007.12.05 20:48
|sell
|91
|1.20
|1.45996
|1.46096
|1.45990
|182
|2007.12.05 20:48
|t/p
|91
|1.20
|1.45990
|1.46096
|1.45990
|7.20
|7812.30
|183
|2007.12.05 20:48
|sell
|92
|1.20
|1.45969
|1.46069
|1.45963
|184
|2007.12.05 20:49
|t/p
|92
|1.20
|1.45963
|1.46069
|1.45963
|7.20
|7819.50
|185
|2007.12.05 20:49
|sell
|93
|1.20
|1.45942
|1.46042
|1.45936
|186
|2007.12.05 20:57
|s/l
|93
|1.20
|1.46042
|1.46042
|1.45936
|-120.00
|7699.50
|187
|2007.12.11 20:00
|sell
|94
|1.20
|1.46730
|1.46830
|1.46724
|188
|2007.12.11 20:00
|t/p
|94
|1.20
|1.46724
|1.46830
|1.46724
|7.20
|7706.70
|189
|2007.12.11 20:00
|sell
|95
|1.20
|1.46702
|1.46802
|1.46696
|190
|2007.12.11 20:01
|t/p
|95
|1.20
|1.46696
|1.46802
|1.46696
|7.20
|7713.90
|191
|2007.12.11 20:01
|sell
|96
|1.20
|1.46674
|1.46774
|1.46668
|192
|2007.12.11 20:01
|t/p
|96
|1.20
|1.46668
|1.46774
|1.46668
|7.20
|7721.10
|193
|2007.12.11 20:01
|sell
|97
|1.20
|1.46645
|1.46745
|1.46639
|194
|2007.12.11 20:02
|t/p
|97
|1.20
|1.46639
|1.46745
|1.46639
|7.20
|7728.30
|195
|2007.12.11 20:02
|sell
|98
|1.20
|1.46617
|1.46717
|1.46611
|196
|2007.12.11 20:13
|s/l
|98
|1.20
|1.46717
|1.46717
|1.46611
|-120.00
|7608.30
|197
|2007.12.11 20:13
|sell
|99
|1.20
|1.46698
|1.46798
|1.46692
|198
|2007.12.11 20:19
|s/l
|99
|1.20
|1.46798
|1.46798
|1.46692
|-120.00
|7488.30
|199
|2007.12.11 20:19
|sell
|100
|1.10
|1.46778
|1.46878
|1.46772
|200
|2007.12.11 20:26
|t/p
|100
|1.10
|1.46772
|1.46878
|1.46772
|6.60
|7494.90
|201
|2007.12.11 20:26
|sell
|101
|1.10
|1.46751
|1.46851
|1.46745
|202
|2007.12.11 20:27
|t/p
|101
|1.10
|1.46745
|1.46851
|1.46745
|6.60
|7501.50
|203
|2007.12.11 20:27
|sell
|102
|1.20
|1.46725
|1.46825
|1.46719
|204
|2007.12.11 20:38
|t/p
|102
|1.20
|1.46719
|1.46825
|1.46719
|7.20
|7508.70
|205
|2007.12.11 20:38
|sell
|103
|1.20
|1.46697
|1.46797
|1.46691
|206
|2007.12.11 20:39
|t/p
|103
|1.20
|1.46691
|1.46797
|1.46691
|7.20
|7515.90
|207
|2007.12.11 20:39
|sell
|104
|1.20
|1.46671
|1.46771
|1.46665
|208
|2007.12.11 20:43
|t/p
|104
|1.20
|1.46665
|1.46771
|1.46665
|7.20
|7523.10
|209
|2007.12.11 20:43
|sell
|105
|1.20
|1.46644
|1.46744
|1.46638
|210
|2007.12.11 20:44
|t/p
|105
|1.20
|1.46638
|1.46744
|1.46638
|7.20
|7530.30
|211
|2007.12.11 20:44
|sell
|106
|1.20
|1.46615
|1.46715
|1.46609
|212
|2007.12.11 20:45
|t/p
|106
|1.20
|1.46609
|1.46715
|1.46609
|7.20
|7537.50
|213
|2007.12.11 20:45
|sell
|107
|1.20
|1.46585
|1.46685
|1.46579
|214
|2007.12.11 20:48
|t/p
|107
|1.20
|1.46579
|1.46685
|1.46579
|7.20
|7544.70
|215
|2007.12.11 20:48
|sell
|108
|1.20
|1.46556
|1.46656
|1.46550
|216
|2007.12.11 20:49
|t/p
|108
|1.20
|1.46550
|1.46656
|1.46550
|7.20
|7551.90
|217
|2007.12.11 20:49
|sell
|109
|1.20
|1.46529
|1.46629
|1.46523
|218
|2007.12.11 20:49
|t/p
|109
|1.20
|1.46523
|1.46629
|1.46523
|7.20
|7559.10
|219
|2007.12.11 20:49
|sell
|110
|1.20
|1.46503
|1.46603
|1.46497
|220
|2007.12.11 21:01
|t/p
|110
|1.20
|1.46497
|1.46603
|1.46497
|7.20
|7566.30