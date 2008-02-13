Interbank FX, LLC

Account: 1841410 Name: Vu Bui Currency: USD 2008 February 25, 04:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
799427552008.02.24 23:37buy0.08nzdusdm0.80620.00000.80722008.02.25 00:510.80720.000.000.000.80
799403802008.02.24 23:29buy0.04nzdusdm0.80690.00000.80792008.02.25 00:510.80720.000.000.000.12
799387852008.02.24 23:08buy0.02nzdusdm0.80760.00000.80862008.02.25 00:520.80690.000.000.00-0.14
799365762008.02.24 23:03buy0.01nzdusdm0.80830.00000.80932008.02.25 00:520.80700.000.000.00-0.13
799235422008.02.22 20:56buy0.02usdjpym107.280.00107.382008.02.25 00:23107.380.000.000.010.19
799231832008.02.22 20:54sell1.28nzdusdm0.80870.00000.80772008.02.24 23:000.80770.000.00-1.7212.80
799229312008.02.22 20:53buy0.01usdjpym107.340.00107.442008.02.25 00:23107.370.000.000.010.03
799218592008.02.22 20:44buy0.02usdjpym107.200.00107.302008.02.22 20:53107.300.000.000.000.19
799212502008.02.22 20:41buy0.01usdjpym107.260.00107.362008.02.22 20:53107.300.000.000.000.04
799201262008.02.22 20:35sell0.64nzdusdm0.80800.00000.80702008.02.24 23:000.80780.000.00-0.861.28
799185732008.02.22 20:32buy0.02usdjpym107.120.00107.222008.02.22 20:41107.220.000.000.000.19
799173782008.02.22 20:30buy0.01usdjpym107.180.00107.282008.02.22 20:41107.220.000.000.000.04
799163822008.02.22 20:29buy0.01usdjpym107.050.00107.152008.02.22 20:30107.150.000.000.000.09
799158222008.02.22 20:19buy0.01usdjpym106.920.00107.022008.02.22 20:29107.020.000.000.000.09
799151932008.02.22 20:10sell0.08usdjpym107.010.00106.912008.02.22 20:19106.910.000.000.000.75
799144892008.02.22 20:02sell0.04usdjpym106.950.00106.852008.02.22 20:19106.910.000.000.000.15
799090642008.02.22 18:47sell0.02usdjpym106.890.00106.792008.02.22 20:19106.900.000.000.00-0.02
799067122008.02.22 18:28sell0.01usdjpym106.830.00106.732008.02.22 20:19106.910.000.000.00-0.07
799057662008.02.22 18:18sell0.32nzdusdm0.80730.00000.80632008.02.24 23:010.80790.000.00-0.43-1.92
799054702008.02.22 18:16sell0.02usdjpym106.940.00106.842008.02.22 18:27106.840.000.000.000.19
798994362008.02.22 17:28buy0.04usdcadm1.01490.00001.01592008.02.22 17:591.01590.000.000.000.39
798975802008.02.22 17:06buy0.02usdcadm1.01550.00001.01652008.02.22 17:591.01590.000.000.000.08
798975372008.02.22 17:06sell0.01usdjpym106.880.00106.782008.02.22 18:27106.850.000.000.000.03
798965632008.02.22 17:00buy0.01usdcadm1.01620.00001.01722008.02.22 18:001.01600.000.000.00-0.02
798958172008.02.22 16:52buy0.01usdcadm1.01460.00001.01562008.02.22 16:591.01560.000.000.000.10
798942352008.02.22 16:37sell0.02eurchfm1.60920.00001.60822008.02.22 17:561.60820.000.000.000.18
798939382008.02.22 16:36sell0.16nzdusdm0.80670.00000.80572008.02.24 23:010.80800.000.00-0.21-2.08
798935782008.02.22 16:34sell0.02usdjpym107.020.00106.922008.02.22 17:06106.920.000.000.000.19
798917742008.02.22 16:21sell0.08nzdusdm0.80600.00000.80502008.02.24 23:020.80810.000.00-0.11-1.68
798882822008.02.22 16:08sell0.01eurchfm1.60850.00001.60752008.02.22 17:561.60820.000.000.000.03
798859512008.02.22 15:55buy0.04usdcadm1.01330.00001.01432008.02.22 16:511.01430.000.000.000.39
798853282008.02.22 15:51sell0.04nzdusdm0.80540.00000.80442008.02.24 23:020.80800.000.00-0.05-1.04
798850482008.02.22 15:50sell0.04eurchfm1.60990.00001.60892008.02.22 16:081.60890.000.000.000.37
798849102008.02.22 15:50sell0.02nzdusdm0.80470.00000.80372008.02.24 23:020.80810.000.00-0.03-0.68
798847572008.02.22 15:49buy0.02usdcadm1.01400.00001.01502008.02.22 16:521.01430.000.000.000.06
798842422008.02.22 15:48sell0.02eurchfm1.60930.00001.60832008.02.22 16:081.60890.000.000.000.08
798840082008.02.22 15:47sell0.01nzdusdm0.80400.00000.80302008.02.24 23:030.80820.000.00-0.01-0.42
798835202008.02.22 15:45sell0.01usdjpym106.960.00106.862008.02.22 17:06106.920.000.000.000.04
798825632008.02.22 15:42buy0.64nzdusdm0.80310.00000.80412008.02.22 15:470.80410.000.000.006.40
798815062008.02.22 15:40buy0.01usdcadm1.01470.00001.01572008.02.22 16:521.01420.000.000.00-0.05
798800702008.02.22 15:35sell0.01eurchfm1.60860.00001.60762008.02.22 16:081.60880.000.000.00-0.02
798791922008.02.22 15:33buy0.32usdjpym106.880.00106.982008.02.22 15:44106.980.000.000.002.99
798747312008.02.22 15:21buy0.16usdjpym106.940.00107.042008.02.22 15:44106.980.000.000.000.60
798735072008.02.22 15:15buy0.02usdcadm1.01330.00001.01432008.02.22 15:401.01430.000.000.000.20
798731732008.02.22 15:14buy0.32nzdusdm0.80380.00000.80482008.02.22 15:470.80410.000.000.000.96
798721162008.02.22 15:12buy0.01usdcadm1.01400.00001.01502008.02.22 15:401.01420.000.000.000.02
798708292008.02.22 15:10buy0.16nzdusdm0.80450.00000.80552008.02.22 15:470.80380.000.000.00-1.12
798702362008.02.22 15:08sell0.01eurchfm1.61000.00001.60902008.02.22 15:351.60900.000.000.000.09
798697712008.02.22 15:07buy0.08nzdusdm0.80510.00000.80612008.02.22 15:470.80400.000.000.00-0.88
798658552008.02.22 14:49buy0.04nzdusdm0.80580.00000.80682008.02.22 15:470.80390.000.000.00-0.76
798644372008.02.22 14:44buy0.08usdjpym107.000.00107.102008.02.22 15:44106.970.000.000.00-0.22
798640602008.02.22 14:43sell0.01eurchfm1.61130.00001.61032008.02.22 15:071.61030.000.000.000.09
798613302008.02.22 14:25buy0.04usdcadm1.01240.00001.01342008.02.22 15:121.01340.000.000.000.39
798602602008.02.22 14:19buy0.02nzdusdm0.80640.00000.80742008.02.22 15:470.80400.000.000.00-0.48
798599622008.02.22 14:18buy0.04usdjpym107.070.00107.172008.02.22 15:45106.960.000.000.00-0.41
798592952008.02.22 14:14buy0.01nzdusdm0.80700.00000.80802008.02.22 15:470.80410.000.000.00-0.29
798586022008.02.22 14:13buy0.02usdjpym107.130.00107.232008.02.22 15:45106.960.000.000.00-0.32
798580232008.02.22 14:11buy0.02usdcadm1.01310.00001.01412008.02.22 15:121.01350.000.000.000.08
798569532008.02.22 14:09buy0.01usdjpym107.190.00107.292008.02.22 15:45106.970.000.000.00-0.21
798565952008.02.22 14:07buy0.01usdcadm1.01380.00001.01482008.02.22 15:121.01350.000.000.00-0.03
798540812008.02.22 13:59sell1.28usdjpym107.310.00107.212008.02.22 14:08107.210.000.000.0011.94
798527772008.02.22 13:56sell0.64usdjpym107.250.00107.152008.02.22 14:08107.210.000.000.002.39
798520542008.02.22 13:51sell0.64usdcadm1.01490.00001.01392008.02.22 14:071.01390.000.000.006.31
798510232008.02.22 13:44buy0.08nzdusdm0.80540.00000.80642008.02.22 14:140.80640.000.000.000.80
798499682008.02.22 13:40sell0.32usdjpym107.180.00107.082008.02.22 14:08107.220.000.000.00-1.19
798491602008.02.22 13:36buy0.04nzdusdm0.80600.00000.80702008.02.22 14:140.80640.000.000.000.16
798487512008.02.22 13:35sell0.32usdcadm1.01420.00001.01322008.02.22 14:071.01380.000.000.001.26
798482262008.02.22 13:34sell0.08eurchfm1.61260.00001.61162008.02.22 14:431.61160.000.000.000.74
798480222008.02.22 13:34sell0.16usdjpym107.120.00107.022008.02.22 14:08107.200.000.000.00-1.19
798471372008.02.22 13:30sell0.16usdcadm1.01350.00001.01252008.02.22 14:071.01380.000.000.00-0.47
798469412008.02.22 13:30sell0.08usdcadm1.01260.00001.01162008.02.22 14:071.01360.000.000.00-0.79
798465572008.02.22 13:28buy0.02nzdusdm0.80670.00000.80772008.02.22 14:140.80650.000.000.00-0.04
798462202008.02.22 13:26buy0.01nzdusdm0.80730.00000.80832008.02.22 14:140.80660.000.000.00-0.07
798460342008.02.22 13:26sell0.04eurchfm1.61190.00001.61092008.02.22 14:431.61150.000.000.000.15
798445322008.02.22 13:19sell0.02eurchfm1.61120.00001.61022008.02.22 14:431.61160.000.000.00-0.08
798437762008.02.22 13:17sell0.08usdjpym107.060.00106.962008.02.22 14:08107.210.000.000.00-1.12
798429942008.02.22 13:16sell0.04usdjpym107.000.00106.902008.02.22 14:08107.200.000.000.00-0.75
798387372008.02.22 13:08sell0.02usdjpym106.940.00106.842008.02.22 14:08107.210.000.000.00-0.50
798375982008.02.22 13:04buy0.04nzdusdm0.80610.00000.80712008.02.22 13:250.80710.000.000.000.40
798368002008.02.22 13:03sell0.01usdjpym106.880.00106.782008.02.22 14:08107.200.000.000.00-0.30
798329972008.02.22 12:32sell0.04usdcadm1.01020.00001.00922008.02.22 14:071.01370.000.000.00-1.38
798327372008.02.22 12:30sell0.01eurchfm1.61050.00001.60952008.02.22 14:431.61170.000.000.00-0.11
798311922008.02.22 12:16buy2.56eurchfm1.60940.00001.61042008.02.22 12:291.61040.000.000.0023.57
798299732008.02.22 12:10buy1.28eurchfm1.61000.00001.61102008.02.22 12:291.61040.000.000.004.71
798290182008.02.22 12:05sell0.02usdcadm1.00950.00001.00852008.02.22 14:071.01380.000.000.00-0.85
798274192008.02.22 11:57buy0.64eurchfm1.61070.00001.61172008.02.22 12:291.61040.000.000.00-1.76
798265082008.02.22 11:53sell0.01usdcadm1.00890.00001.00792008.02.22 14:071.01390.000.000.00-0.49
798258692008.02.22 11:49buy0.32eurchfm1.61140.00001.61242008.02.22 12:291.61030.000.000.00-3.24
798254272008.02.22 11:45buy0.64usdcadm1.00810.00001.00912008.02.22 11:531.00910.000.000.006.34
798237512008.02.22 11:27buy0.32usdcadm1.00890.00001.00992008.02.22 11:531.00890.000.000.000.00
798237332008.02.22 11:27buy0.16usdcadm1.00950.00001.01052008.02.22 11:531.00900.000.000.00-0.79
798235212008.02.22 11:25buy0.08usdcadm1.01020.00001.01122008.02.22 11:531.00910.000.000.00-0.87
798209482008.02.22 11:04sell0.01usdjpym107.010.00106.912008.02.22 13:03106.910.000.000.000.09
798183642008.02.22 10:38buy0.04usdcadm1.01100.00001.01202008.02.22 11:531.00900.000.000.00-0.79
798178632008.02.22 10:32buy0.02usdcadm1.01170.00001.01272008.02.22 11:531.00910.000.000.00-0.52
798178182008.02.22 10:32buy0.16eurchfm1.61200.00001.61302008.02.22 12:291.61040.000.000.00-2.36
798167812008.02.22 10:20sell0.04usdjpym107.140.00107.042008.02.22 11:04107.040.000.000.000.37
798159472008.02.22 10:14buy0.01usdcadm1.01240.00001.01342008.02.22 11:531.00900.000.000.00-0.34
798117182008.02.22 09:55buy0.02nzdusdm0.80680.00000.80782008.02.22 13:250.80710.000.000.000.06
798114582008.02.22 09:54buy0.08usdcadm1.01070.00001.01172008.02.22 10:141.01170.000.000.000.79
798113302008.02.22 09:53buy0.08eurchfm1.61270.00001.61372008.02.22 12:291.61050.000.000.00-1.62
798112542008.02.22 09:53buy0.01nzdusdm0.80740.00000.80842008.02.22 13:250.80700.000.000.00-0.04
798088432008.02.22 09:40buy0.02nzdusdm0.80610.00000.80712008.02.22 09:530.80710.000.000.000.20
798087612008.02.22 09:40sell0.02usdjpym107.080.00106.982008.02.22 11:04107.040.000.000.000.07
798083812008.02.22 09:37buy0.01nzdusdm0.80680.00000.80782008.02.22 09:530.80710.000.000.000.03
798075422008.02.22 09:34sell0.01usdjpym107.020.00106.922008.02.22 11:04107.050.000.000.00-0.03
798072112008.02.22 09:34buy0.04eurchfm1.61340.00001.61442008.02.22 12:291.61040.000.000.00-1.10
798061042008.02.22 09:28sell0.02usdjpym107.160.00107.062008.02.22 09:34107.060.000.000.000.19
798058642008.02.22 09:27buy0.02eurchfm1.61400.00001.61502008.02.22 12:291.61050.000.000.00-0.64
798057662008.02.22 09:27sell0.01usdjpym107.100.00107.002008.02.22 09:34107.060.000.000.000.04
798034642008.02.22 09:16buy0.01nzdusdm0.80530.00000.80632008.02.22 09:370.80630.000.000.000.10
798029302008.02.22 09:13sell0.01usdjpym107.230.00107.132008.02.22 09:27107.130.000.000.000.09
797992952008.02.22 09:01sell0.04usdjpym107.330.00107.232008.02.22 09:13107.230.000.000.000.37
797969212008.02.22 08:53buy0.01nzdusdm0.80380.00000.80482008.02.22 09:160.80480.000.000.000.10
797959282008.02.22 08:45buy0.01eurchfm1.61470.00001.61572008.02.22 12:291.61050.000.000.00-0.38
797950232008.02.22 08:38sell0.02usdjpym107.260.00107.162008.02.22 09:13107.230.000.000.000.06
797944262008.02.22 08:35sell0.01usdjpym107.170.00107.072008.02.22 09:13107.240.000.000.00-0.07
797911302008.02.22 08:26sell0.01usdjpym107.290.00107.192008.02.22 08:35107.190.000.000.000.09
797884562008.02.22 08:11buy0.32usdjpym107.200.00107.302008.02.22 08:25107.300.000.000.002.98
797883462008.02.22 08:11buy0.02nzdusdm0.80280.00000.80332008.02.22 08:520.80330.000.000.000.10
797863662008.02.22 08:04buy0.16usdjpym107.260.00107.362008.02.22 08:25107.300.000.000.000.60
797837642008.02.22 07:47buy0.16eurchfm1.61340.00001.61442008.02.22 08:451.61440.000.000.001.47
797828132008.02.22 07:40buy0.08eurchfm1.61400.00001.61502008.02.22 08:451.61440.000.000.000.29
797821422008.02.22 07:37buy0.08usdjpym107.350.00107.452008.02.22 08:25107.310.000.000.00-0.30
797813762008.02.22 07:33buy0.04usdjpym107.410.00107.512008.02.22 08:25107.300.000.000.00-0.41
797755992008.02.22 06:53buy0.04eurchfm1.61470.00001.61572008.02.22 08:451.61420.000.000.00-0.18
797755702008.02.22 06:53buy0.01nzdusdm0.80300.00000.80402008.02.22 08:530.80320.000.000.000.02
797718392008.02.22 06:20buy0.02eurchfm1.61550.00001.61652008.02.22 08:451.61430.000.000.00-0.22
797716612008.02.22 06:20sell1.28nzdusdm0.80400.00000.80302008.02.22 06:500.80300.000.000.0012.80
797697712008.02.22 06:01buy0.01eurchfm1.61610.00001.61712008.02.22 08:451.61420.000.000.00-0.17
797687812008.02.22 05:58sell0.64nzdusdm0.80340.00000.80242008.02.22 06:500.80290.000.000.003.20
797686472008.02.22 05:58sell0.32nzdusdm0.80280.00000.80182008.02.22 06:500.80300.000.000.00-0.64
797637712008.02.22 04:50buy0.02usdjpym107.470.00107.572008.02.22 08:25107.310.000.000.00-0.30
797636062008.02.22 04:48sell0.16nzdusdm0.80210.00000.80112008.02.22 06:500.80290.000.000.00-1.28
797622912008.02.22 04:35buy0.01usdjpym107.530.00107.632008.02.22 08:25107.300.000.000.00-0.21
797603882008.02.22 04:01buy0.04usdcadm1.01130.00001.01232008.02.22 10:141.01180.000.000.000.20
797589322008.02.22 03:39sell0.08nzdusdm0.80150.00000.80052008.02.22 06:500.80280.000.000.00-1.04
797568022008.02.22 03:06buy0.02eurchfm1.61460.00001.61562008.02.22 06:011.61560.000.000.000.18
797555292008.02.22 02:42buy0.02usdjpym107.390.00107.492008.02.22 04:35107.490.000.000.000.19
797546262008.02.22 02:30buy0.02usdcadm1.01200.00001.01302008.02.22 10:141.01170.000.000.00-0.06
797536632008.02.22 02:18buy0.01usdcadm1.01270.00001.01372008.02.22 10:141.01180.000.000.00-0.09
797533812008.02.22 02:15buy0.01eurchfm1.61530.00001.61632008.02.22 06:011.61560.000.000.000.03
797508782008.02.22 02:02sell0.08eurchfm1.61600.00001.61502008.02.22 02:151.61500.000.000.000.73
797505552008.02.22 02:01sell0.04eurchfm1.61530.00001.61432008.02.22 02:151.61510.000.000.000.07
797492072008.02.22 01:59sell0.04nzdusdm0.80090.00000.79992008.02.22 06:500.80290.000.000.00-0.80
797466832008.02.22 01:49sell0.02nzdusdm0.80020.00000.79922008.02.22 06:520.80300.000.000.00-0.56
797452322008.02.22 01:37sell0.02eurchfm1.61460.00001.61362008.02.22 02:151.61530.000.000.00-0.13
797445842008.02.22 01:32buy0.01usdjpym107.450.00107.552008.02.22 04:35107.490.000.000.000.04
797438532008.02.22 01:29sell0.01nzdusdm0.79960.00000.79862008.02.22 06:520.80290.000.000.00-0.33
797404932008.02.22 01:01sell0.01eurchfm1.61390.00001.61292008.02.22 02:151.61520.000.000.00-0.12
797313762008.02.22 00:31sell0.32usdjpym107.540.00107.442008.02.22 01:31107.440.000.000.002.98
797286242008.02.22 00:26sell0.16usdjpym107.480.00107.382008.02.22 01:32107.450.000.000.000.45
797157152008.02.22 00:00sell0.16eurchfm1.61520.00001.61422008.02.22 01:001.61420.000.000.001.47
797146222008.02.21 23:52sell0.08eurchfm1.61450.00001.61352008.02.22 01:011.61430.000.000.000.15
797143122008.02.21 23:50sell0.08usdjpym107.420.00107.322008.02.22 01:32107.440.000.000.00-0.15
797134342008.02.21 23:42sell0.04eurchfm1.61390.00001.61292008.02.22 01:011.61420.000.000.00-0.11
797106102008.02.21 23:02sell0.02eurchfm1.61310.00001.61212008.02.22 01:011.61430.000.000.00-0.22
797101252008.02.21 22:59sell0.08nzdusdm0.80140.00000.80042008.02.22 01:290.80040.000.000.000.80
797086492008.02.21 22:46sell0.01eurchfm1.61230.00001.61132008.02.22 01:011.61420.000.000.00-0.17
797069672008.02.21 22:28sell0.04nzdusdm0.80080.00000.79982008.02.22 01:290.80020.000.000.000.24
797056822008.02.21 22:15sell0.01eurchfm1.61350.00001.61252008.02.21 22:461.61250.000.000.000.09
797024802008.02.21 21:37sell0.04usdjpym107.360.00107.262008.02.22 01:32107.450.000.00-0.03-0.34
797018102008.02.21 21:27sell0.08eurchfm1.61480.00001.61382008.02.21 22:151.61380.000.00-0.060.74
797001722008.02.21 20:58buy0.02usdcadm1.01120.00001.01222008.02.22 02:181.01220.000.000.000.20
797000382008.02.21 20:55buy0.01usdcadm1.01190.00001.01292008.02.22 02:181.01210.000.000.000.02
796989762008.02.21 20:43sell0.02usdjpym107.290.00107.192008.02.22 01:32107.450.000.00-0.02-0.30
796984122008.02.21 20:40sell0.01usdjpym107.230.00107.132008.02.22 01:32107.440.000.00-0.01-0.20
796979532008.02.21 20:36buy0.02usdcadm1.01070.00001.01172008.02.21 20:551.01170.000.000.000.20
796973932008.02.21 20:29buy0.01usdcadm1.01130.00001.01232008.02.21 20:551.01160.000.000.000.03
796963722008.02.21 20:19sell0.02usdjpym107.340.00107.242008.02.21 20:40107.240.000.000.000.19
796961802008.02.21 20:19sell0.04eurchfm1.61400.00001.61302008.02.21 22:151.61380.000.00-0.030.07
796961452008.02.21 20:19sell0.02eurchfm1.61340.00001.61242008.02.21 22:151.61390.000.00-0.02-0.09
796948302008.02.21 20:07sell0.01usdjpym107.280.00107.182008.02.21 20:40107.240.000.000.000.04
796946222008.02.21 20:06sell0.01eurchfm1.61270.00001.61172008.02.21 22:151.61400.000.00-0.01-0.12
796909382008.02.21 19:33sell0.08eurchfm1.61380.00001.61282008.02.21 20:051.61280.000.000.000.74
796902462008.02.21 19:28sell0.04usdjpym107.390.00107.292008.02.21 20:06107.290.000.000.000.37
796894262008.02.21 19:21sell0.02usdjpym107.330.00107.232008.02.21 20:07107.310.000.000.000.04
796799142008.02.21 18:38sell0.64usdcadm1.01180.00001.01082008.02.21 20:281.01080.000.000.006.33
796796222008.02.21 18:37sell0.32usdcadm1.01110.00001.01012008.02.21 20:281.01090.000.000.000.63
796787772008.02.21 18:33sell0.16usdcadm1.01040.00001.00942008.02.21 20:281.01100.000.000.00-0.95
796784732008.02.21 18:32sell0.08usdcadm1.00970.00001.00872008.02.21 20:281.01100.000.000.00-1.03
796781752008.02.21 18:31sell0.04usdcadm1.00900.00001.00802008.02.21 20:281.01110.000.000.00-0.83
796764142008.02.21 18:24sell0.02usdcadm1.00830.00001.00732008.02.21 20:281.01110.000.000.00-0.55
796763532008.02.21 18:24sell0.01usdcadm1.00760.00001.00662008.02.21 20:291.01120.000.000.00-0.36
796733012008.02.21 18:18sell0.02nzdusdm0.80010.00000.79912008.02.22 01:290.80020.000.00-0.03-0.02
796724432008.02.21 18:17sell0.01usdcadm1.00910.00001.00812008.02.21 18:241.00810.000.000.000.10
796710842008.02.21 18:14sell0.04usdcadm1.01050.00001.00952008.02.21 18:151.00950.000.000.000.40
796701082008.02.21 18:12sell0.02usdcadm1.00980.00001.00882008.02.21 18:151.00940.000.000.000.08
796697642008.02.21 18:11sell0.01usdjpym107.260.00107.162008.02.21 20:07107.320.000.000.00-0.06
796688812008.02.21 18:06sell0.01nzdusdm0.79940.00000.79842008.02.22 01:290.80020.000.00-0.01-0.08
796652822008.02.21 17:43sell0.04nzdusdm0.80100.00000.80002008.02.21 18:040.80000.000.000.000.40
796649972008.02.21 17:41sell0.01usdcadm1.00910.00001.00812008.02.21 18:161.00950.000.000.00-0.04
796648592008.02.21 17:41sell0.02usdjpym107.370.00107.272008.02.21 18:10107.270.000.000.000.19
796609582008.02.21 17:29sell0.64usdcadm1.01070.00001.00972008.02.21 17:411.00970.000.000.006.34
796608662008.02.21 17:29sell0.32usdcadm1.01000.00001.00902008.02.21 17:411.00970.000.000.000.95
796605132008.02.21 17:28sell0.01usdjpym107.310.00107.212008.02.21 18:11107.270.000.000.000.04
796605032008.02.21 17:28sell0.04eurchfm1.61310.00001.61212008.02.21 20:051.61280.000.000.000.11
796598332008.02.21 17:26sell0.02eurchfm1.61240.00001.61142008.02.21 20:061.61290.000.000.00-0.09
796595052008.02.21 17:26sell0.01eurchfm1.61180.00001.61082008.02.21 20:061.61310.000.000.00-0.12
796589072008.02.21 17:25sell0.01eurchfm1.61330.00001.61232008.02.21 17:261.61230.000.000.000.09
796582942008.02.21 17:24sell0.01eurchfm1.61470.00001.61372008.02.21 17:251.61370.000.000.000.09
796565262008.02.21 17:19sell0.01usdjpym107.430.00107.332008.02.21 17:28107.330.000.000.000.09
796549852008.02.21 17:12sell0.02usdjpym107.560.00107.462008.02.21 17:19107.460.000.000.000.19
796540022008.02.21 17:10sell0.16usdcadm1.00930.00001.00832008.02.21 17:411.00980.000.000.00-0.79
796539752008.02.21 17:10sell0.01eurchfm1.61620.00001.61522008.02.21 17:241.61520.000.000.000.10
796537192008.02.21 17:10sell0.01usdjpym107.500.00107.402008.02.21 17:19107.460.000.000.000.04
796514952008.02.21 16:59sell0.08usdcadm1.00870.00001.00772008.02.21 17:411.00970.000.000.00-0.79
796485012008.02.21 16:48sell0.04usdcadm1.00800.00001.00702008.02.21 17:411.00950.000.000.00-0.59
796447342008.02.21 16:44sell0.01eurchfm1.61760.00001.61662008.02.21 17:101.61660.000.000.000.10
796442382008.02.21 16:44sell0.01eurchfm1.61900.00001.61802008.02.21 16:441.61800.000.000.000.09
796426712008.02.21 16:41sell0.02usdcadm1.00730.00001.00632008.02.21 17:411.00960.000.000.00-0.46
796425672008.02.21 16:41sell0.01usdcadm1.00670.00001.00572008.02.21 17:411.00970.000.000.00-0.30
796420212008.02.21 16:40sell0.01usdcadm1.00810.00001.00712008.02.21 16:411.00710.000.000.000.10
796398272008.02.21 16:30sell0.01usdcadm1.00960.00001.00862008.02.21 16:401.00860.000.000.000.10
796386072008.02.21 16:26sell0.01usdcadm1.01110.00001.01012008.02.21 16:301.01010.000.000.000.10
796367932008.02.21 16:19sell0.04eurchfm1.62040.00001.61942008.02.21 16:441.61940.000.000.000.37
796352862008.02.21 16:14sell0.02eurchfm1.61980.00001.61882008.02.21 16:441.61940.000.000.000.07
796349212008.02.21 16:14buy0.32usdcadm1.00990.00001.01092008.02.21 16:251.01090.000.000.003.17
796348432008.02.21 16:14buy0.16usdcadm1.01060.00001.01162008.02.21 16:251.01090.000.000.000.47
796348122008.02.21 16:14sell0.02nzdusdm0.80030.00000.79932008.02.21 18:040.79990.000.000.000.08
796329592008.02.21 16:11sell0.04usdjpym107.640.00107.542008.02.21 17:10107.540.000.000.000.37
796315142008.02.21 16:08sell0.02usdjpym107.580.00107.482008.02.21 17:10107.530.000.000.000.09
796312282008.02.21 16:08buy0.08usdcadm1.01120.00001.01222008.02.21 16:251.01100.000.000.00-0.16
796305082008.02.21 16:06buy0.04usdcadm1.01190.00001.01292008.02.21 16:251.01100.000.000.00-0.36
796279122008.02.21 16:00buy0.02usdcadm1.01260.00001.01362008.02.21 16:251.01110.000.000.00-0.30
796243072008.02.21 15:57sell0.01usdjpym107.520.00107.422008.02.21 17:10107.540.000.000.00-0.02
796166512008.02.21 15:43sell0.01nzdusdm0.79970.00000.79872008.02.21 18:050.80000.000.000.00-0.03
796143522008.02.21 15:41sell0.01eurchfm1.61910.00001.61812008.02.21 16:441.61940.000.000.00-0.02
796132122008.02.21 15:40sell0.01usdjpym107.640.00107.542008.02.21 15:56107.540.000.000.000.09
796103512008.02.21 15:34sell0.02eurchfm1.62050.00001.61952008.02.21 15:411.61950.000.000.000.19
796084822008.02.21 15:29sell0.01eurchfm1.61990.00001.61892008.02.21 15:411.61950.000.000.000.03
796080792008.02.21 15:28sell0.01usdjpym107.770.00107.672008.02.21 15:40107.670.000.000.000.09
796071342008.02.21 15:25sell0.02eurchfm1.62140.00001.62042008.02.21 15:291.62040.000.000.000.18
796055832008.02.21 15:17sell0.01eurchfm1.62070.00001.61972008.02.21 15:291.62040.000.000.000.03
796052512008.02.21 15:16sell0.04usdjpym107.890.00107.792008.02.21 15:28107.790.000.000.000.37
796037632008.02.21 15:12sell0.04nzdusdm0.80100.00000.80002008.02.21 15:430.80000.000.000.000.40
796030342008.02.21 15:09sell0.02usdjpym107.830.00107.732008.02.21 15:28107.790.000.000.000.07
796019202008.02.21 15:05buy0.08eurchfm1.61980.00001.62082008.02.21 15:171.62080.000.000.000.72
796013732008.02.21 15:04sell0.02nzdusdm0.80040.00000.79942008.02.21 15:430.80000.000.000.000.08
796012642008.02.21 15:03buy0.04eurchfm1.62040.00001.62142008.02.21 15:171.62080.000.000.000.15
796009552008.02.21 15:03buy0.01usdcadm1.01320.00001.01422008.02.21 16:261.01120.000.000.00-0.20
796008352008.02.21 15:03sell0.01nzdusdm0.79970.00000.79872008.02.21 15:430.80010.000.000.00-0.04
796002292008.02.21 15:02sell0.01usdjpym107.770.00107.672008.02.21 15:28107.810.000.000.00-0.04
795984242008.02.21 15:00sell0.01usdjpym107.900.00107.802008.02.21 15:02107.800.000.000.000.09
795979022008.02.21 15:00sell0.01usdjpym108.030.00107.932008.02.21 15:00107.930.000.000.000.09
795970682008.02.21 14:56sell0.16nzdusdm0.80120.00000.80022008.02.21 15:020.80020.000.000.001.60
795956002008.02.21 14:43buy0.04usdcadm1.01190.00001.01292008.02.21 15:031.01290.000.000.000.39
795949032008.02.21 14:38buy0.02usdcadm1.01260.00001.01362008.02.21 15:031.01290.000.000.000.06
795884152008.02.21 14:01sell0.02usdjpym108.130.00108.032008.02.21 15:00108.030.000.000.000.19
795877502008.02.21 13:58buy0.01usdcadm1.01320.00001.01422008.02.21 15:031.01280.000.000.00-0.04
795828862008.02.21 13:28buy0.02usdcadm1.01160.00001.01262008.02.21 13:581.01260.000.000.000.20
795827832008.02.21 13:27buy0.01usdcadm1.01230.00001.01332008.02.21 13:581.01250.000.000.000.02
795818902008.02.21 13:22sell0.04usdcadm1.01320.00001.01222008.02.21 13:271.01220.000.000.000.40
795788032008.02.21 13:13sell0.02usdcadm1.01250.00001.01152008.02.21 13:271.01220.000.000.000.06
795779052008.02.21 13:11sell0.01usdjpym108.070.00107.972008.02.21 15:00108.030.000.000.000.04
795778542008.02.21 13:11buy0.02eurchfm1.62110.00001.62212008.02.21 15:171.62090.000.000.00-0.03
795730662008.02.21 12:59buy0.01eurchfm1.62180.00001.62282008.02.21 15:171.62080.000.000.00-0.09
795718192008.02.21 12:53sell0.08nzdusdm0.80060.00000.79962008.02.21 15:020.80020.000.000.000.32
795701062008.02.21 12:38sell0.04nzdusdm0.79990.00000.79892008.02.21 15:030.80030.000.000.00-0.16
795690862008.02.21 12:31sell0.01usdcadm1.01180.00001.01082008.02.21 13:271.01240.000.000.00-0.06
795680452008.02.21 12:26sell0.02nzdusdm0.79920.00000.79822008.02.21 15:030.80020.000.000.00-0.20
795666432008.02.21 12:17sell0.01nzdusdm0.79860.00000.79762008.02.21 15:030.80030.000.000.00-0.17
795648492008.02.21 12:04sell0.02usdjpym108.220.00108.122008.02.21 13:11108.120.000.000.000.18
795645542008.02.21 12:03sell2.56eurchfm1.62290.00001.62192008.02.21 12:561.62190.000.000.0023.25
795638172008.02.21 12:01sell0.01usdjpym108.160.00108.062008.02.21 13:11108.120.000.000.000.04
795619312008.02.21 11:55sell0.08usdcadm1.01340.00001.01242008.02.21 12:311.01240.000.000.000.79
795601602008.02.21 11:41sell0.64usdjpym108.310.00108.212008.02.21 12:01108.210.000.000.005.91
795587172008.02.21 11:32sell1.28eurchfm1.62220.00001.62122008.02.21 12:561.62180.000.000.004.65
795561562008.02.21 11:24sell0.04usdcadm1.01270.00001.01172008.02.21 12:311.01230.000.000.000.16
795530282008.02.21 11:12buy0.08nzdusdm0.79780.00000.79882008.02.21 12:160.79880.000.000.000.80
795526912008.02.21 11:11sell0.02usdcadm1.01200.00001.01102008.02.21 12:311.01220.000.000.00-0.04
795521472008.02.21 11:10buy0.04nzdusdm0.79840.00000.79942008.02.21 12:160.79870.000.000.000.12
795512672008.02.21 11:06sell0.64eurchfm1.62160.00001.62062008.02.21 12:561.62190.000.000.00-1.74
795495222008.02.21 11:02sell0.32usdjpym108.250.00108.152008.02.21 12:01108.200.000.000.001.48
795489132008.02.21 11:00sell0.32eurchfm1.62090.00001.61992008.02.21 12:571.62200.000.000.00-3.20
795477352008.02.21 10:56sell0.16eurchfm1.62020.00001.61922008.02.21 12:571.62210.000.000.00-2.76
795469602008.02.21 10:51sell0.01usdcadm1.01130.00001.01032008.02.21 12:311.01240.000.000.00-0.11
795463902008.02.21 10:48sell0.08eurchfm1.61960.00001.61862008.02.21 12:581.62200.000.000.00-1.74
795447582008.02.21 10:40sell0.64usdcadm1.01330.00001.01232008.02.21 10:511.01230.000.000.006.32
795439192008.02.21 10:36sell0.16usdjpym108.180.00108.082008.02.21 12:01108.210.000.000.00-0.44
795414632008.02.21 10:23sell0.32usdcadm1.01270.00001.01172008.02.21 10:511.01230.000.000.001.26
795405952008.02.21 10:20sell0.16usdcadm1.01200.00001.01102008.02.21 10:511.01220.000.000.00-0.32
795395962008.02.21 10:12sell0.08usdcadm1.01130.00001.01032008.02.21 10:511.01210.000.000.00-0.63
795379762008.02.21 10:06sell0.08usdjpym108.120.00108.022008.02.21 12:01108.200.000.000.00-0.59
795345872008.02.21 09:47sell0.04usdcadm1.01070.00001.00972008.02.21 10:511.01200.000.000.00-0.51
795329122008.02.21 09:42sell0.02usdcadm1.01000.00001.00902008.02.21 10:511.01210.000.000.00-0.41
795305062008.02.21 09:35buy0.02nzdusdm0.79900.00000.80002008.02.21 12:160.79860.000.000.00-0.08
795300942008.02.21 09:34sell0.04eurchfm1.61890.00001.61792008.02.21 12:591.62190.000.000.00-1.09
795291662008.02.21 09:32sell0.01usdcadm1.00930.00001.00832008.02.21 10:511.01200.000.000.00-0.27
795242862008.02.21 09:29sell0.02usdcadm1.01120.00001.01022008.02.21 09:321.01020.000.000.000.20
795224462008.02.21 09:27sell0.02eurchfm1.61820.00001.61722008.02.21 12:591.62180.000.000.00-0.65
795212712008.02.21 09:22sell0.01eurchfm1.61750.00001.61652008.02.21 12:591.62190.000.000.00-0.39
795210752008.02.21 09:21buy0.01nzdusdm0.79970.00000.80072008.02.21 12:170.79870.000.000.00-0.10
795200992008.02.21 09:12sell0.01usdcadm1.01050.00001.00952008.02.21 09:321.01010.000.000.000.04
795192032008.02.21 09:03sell0.04usdjpym108.060.00107.962008.02.21 12:01108.190.000.000.00-0.48
795184322008.02.21 09:00sell0.02usdcadm1.01190.00001.01092008.02.21 09:121.01090.000.000.000.20
795157992008.02.21 08:47sell0.02usdjpym108.000.00107.902008.02.21 12:01108.180.000.000.00-0.33
795157752008.02.21 08:47sell0.01usdcadm1.01120.00001.01022008.02.21 09:121.01090.000.000.000.03
795152882008.02.21 08:44sell0.01usdjpym107.930.00107.832008.02.21 12:01108.180.000.000.00-0.23
795133542008.02.21 08:29sell0.02usdjpym108.050.00107.952008.02.21 08:44107.950.000.000.000.19
795124522008.02.21 08:21sell0.01usdjpym107.990.00107.892008.02.21 08:44107.950.000.000.000.04
795074742008.02.21 07:53buy0.04nzdusdm0.79800.00000.79902008.02.21 09:210.79900.000.000.000.40
795072722008.02.21 07:52buy0.64eurchfm1.61650.00001.61752008.02.21 09:221.61750.000.000.005.84
795072172008.02.21 07:52sell0.02usdjpym108.130.00108.032008.02.21 08:21108.030.000.000.000.19
795062102008.02.21 07:47buy0.32eurchfm1.61720.00001.61822008.02.21 09:221.61750.000.000.000.87
795036652008.02.21 07:36buy0.16eurchfm1.61790.00001.61892008.02.21 09:221.61760.000.000.00-0.43
795016452008.02.21 07:25sell0.01usdjpym108.070.00107.972008.02.21 08:21108.030.000.000.000.04
795010432008.02.21 07:21buy0.08eurchfm1.61850.00001.61952008.02.21 09:221.61750.000.000.00-0.73
795008922008.02.21 07:21buy0.04eurchfm1.61920.00001.62022008.02.21 09:221.61760.000.000.00-0.58
795003802008.02.21 07:18buy0.02eurchfm1.61990.00001.62092008.02.21 09:221.61750.000.000.00-0.43
794999082008.02.21 07:16buy0.01eurchfm1.62050.00001.62152008.02.21 09:221.61760.000.000.00-0.27
794995862008.02.21 07:15sell0.02usdjpym108.200.00108.102008.02.21 07:25108.100.000.000.000.19
794972522008.02.21 07:04sell0.08usdcadm1.01290.00001.01192008.02.21 08:451.01190.000.000.000.79
794972082008.02.21 07:04buy0.02nzdusdm0.79870.00000.79972008.02.21 09:210.79920.000.000.000.10
794966312008.02.21 07:00sell0.04usdcadm1.01200.00001.01102008.02.21 08:461.01200.000.000.000.00
794960302008.02.21 06:56sell0.02usdcadm1.01130.00001.01032008.02.21 08:471.01190.000.000.00-0.12
794954662008.02.21 06:49sell0.01usdcadm1.01070.00001.00972008.02.21 08:471.01180.000.000.00-0.11
794951642008.02.21 06:47sell0.16usdcadm1.01200.00001.01102008.02.21 06:491.01100.000.000.001.58
794950892008.02.21 06:47sell0.08usdcadm1.01120.00001.01022008.02.21 06:491.01080.000.000.000.32
794949072008.02.21 06:46sell0.04usdcadm1.01040.00001.00942008.02.21 06:491.01110.000.000.00-0.28
794943412008.02.21 06:43buy0.02eurchfm1.61910.00001.62012008.02.21 07:161.62010.000.000.000.18
794922242008.02.21 06:24sell0.01usdjpym108.140.00108.042008.02.21 07:25108.110.000.000.000.03
794816192008.02.21 05:58buy0.01nzdusdm0.79950.00000.80052008.02.21 09:210.79910.000.000.00-0.04
794813132008.02.21 05:58sell0.02usdcadm1.00960.00001.00862008.02.21 06:491.01140.000.000.00-0.36
794812152008.02.21 05:57sell0.01usdcadm1.00900.00001.00802008.02.21 06:491.01130.000.000.00-0.23
794809422008.02.21 05:57sell0.01usdcadm1.01050.00001.00952008.02.21 05:571.00950.000.000.000.10
794788402008.02.21 05:32buy0.01eurchfm1.61980.00001.62082008.02.21 07:161.62000.000.000.000.02
794777742008.02.21 05:27sell0.16usdjpym108.260.00108.162008.02.21 06:24108.160.000.000.001.48
794763982008.02.21 05:22sell0.08usdjpym108.200.00108.102008.02.21 06:24108.170.000.000.000.22
794743662008.02.21 05:03sell0.04usdjpym108.140.00108.042008.02.21 06:24108.160.000.000.00-0.07
794736272008.02.21 04:58buy0.16nzdusdm0.79800.00000.79902008.02.21 05:580.79900.000.000.001.60
794722132008.02.21 04:47buy0.08nzdusdm0.79870.00000.79972008.02.21 05:580.79900.000.000.000.24
794721702008.02.21 04:45buy0.04nzdusdm0.79930.00000.80032008.02.21 05:580.79890.000.000.00-0.16
794671742008.02.21 04:08buy0.02nzdusdm0.79990.00000.80092008.02.21 05:580.79880.000.000.00-0.22
794668582008.02.21 04:05buy0.01nzdusdm0.80060.00000.80162008.02.21 05:580.79890.000.000.00-0.17
794652362008.02.21 03:51sell0.02usdjpym108.080.00107.982008.02.21 06:24108.170.000.000.00-0.17
794637582008.02.21 03:32sell0.01usdjpym108.020.00107.922008.02.21 06:24108.160.000.000.00-0.13
794628282008.02.21 03:14sell0.02usdcadm1.01240.00001.01142008.02.21 05:571.01140.000.000.000.20
794621512008.02.21 03:01sell0.01usdcadm1.01170.00001.01072008.02.21 05:571.01120.000.000.000.05
794615922008.02.21 02:56buy0.01nzdusdm0.79920.00000.80022008.02.21 04:050.80020.000.000.000.10
794608962008.02.21 02:47sell0.01usdcadm1.01310.00001.01212008.02.21 02:591.01210.000.000.000.10
794555502008.02.21 01:29sell0.02usdjpym108.160.00108.062008.02.21 03:31108.060.000.000.000.19
794519872008.02.21 01:01buy0.01eurchfm1.61830.00001.61932008.02.21 05:321.61930.000.000.000.09
794499092008.02.21 00:43sell0.01usdjpym108.100.00108.002008.02.21 03:31108.060.000.000.000.04
794249832008.02.20 23:18buy5.12usdcadm1.01240.00001.01342008.02.21 02:461.01340.000.000.0050.52
794246442008.02.20 23:13buy0.04eurchfm1.61670.00001.61772008.02.21 01:011.61770.000.000.000.36
794227482008.02.20 22:47buy0.08usdjpym108.020.00108.122008.02.21 00:43108.120.000.000.000.74
794217302008.02.20 22:28buy0.04usdjpym108.080.00108.182008.02.21 00:43108.120.000.000.000.15
794167932008.02.20 20:56buy0.02nzdusdm0.79780.00000.79882008.02.21 02:560.79880.000.000.060.20
794163962008.02.20 20:50buy0.01nzdusdm0.79850.00000.79952008.02.21 02:560.79880.000.000.030.03
794156162008.02.20 20:45buy0.02nzdusdm0.79740.00000.79842008.02.20 20:500.79840.000.000.000.20
794145362008.02.20 20:28buy0.01nzdusdm0.79800.00000.79902008.02.20 20:500.79840.000.000.000.04
794098242008.02.20 19:49buy2.56usdcadm1.01310.00001.01412008.02.21 02:461.01340.000.00-0.737.58
794089462008.02.20 19:47buy0.02eurchfm1.61740.00001.61842008.02.21 01:011.61770.000.000.020.05
794084652008.02.20 19:46buy0.01eurchfm1.61810.00001.61912008.02.21 01:011.61780.000.000.01-0.03
794081212008.02.20 19:44sell20.48nzdusdm0.79850.00000.79752008.02.20 20:240.79750.000.000.00204.80
794074152008.02.20 19:40sell10.24nzdusdm0.79780.00000.79682008.02.20 20:250.79760.000.000.0020.48
794067772008.02.20 19:39buy1.28usdcadm1.01370.00001.01472008.02.21 02:461.01320.000.00-0.36-6.32
794067072008.02.20 19:39buy0.64usdcadm1.01440.00001.01542008.02.21 02:471.01320.000.00-0.18-7.58
794060592008.02.20 19:31buy0.32usdcadm1.01510.00001.01612008.02.21 02:471.01310.000.00-0.09-6.32
794051942008.02.20 19:29buy0.02usdjpym108.140.00108.242008.02.21 00:43108.120.000.000.04-0.04
794048232008.02.20 19:26buy0.01usdjpym108.200.00108.302008.02.21 00:43108.110.000.000.02-0.08
794044612008.02.20 19:22buy0.04eurchfm1.61650.00001.61752008.02.20 19:451.61750.000.000.000.37
794044392008.02.20 19:22buy0.08usdjpym108.080.00108.182008.02.20 19:26108.180.000.000.000.74
794021422008.02.20 19:11buy0.02eurchfm1.61720.00001.61822008.02.20 19:451.61730.000.000.000.02
794018442008.02.20 19:10buy0.01eurchfm1.61790.00001.61892008.02.20 19:461.61760.000.000.00-0.03
794011442008.02.20 19:09buy0.04usdjpym108.140.00108.242008.02.20 19:26108.180.000.000.000.15
794003882008.02.20 19:06buy0.02usdjpym108.200.00108.302008.02.20 19:26108.170.000.000.00-0.06
794001752008.02.20 19:05buy0.16usdcadm1.01570.00001.01672008.02.21 02:471.01300.000.00-0.05-4.26
794000042008.02.20 19:05buy0.01usdjpym108.260.00108.362008.02.20 19:26108.160.000.000.00-0.09
793996272008.02.20 19:04buy0.04usdjpym108.110.00108.212008.02.20 19:05108.210.000.000.000.37
793994902008.02.20 19:04buy0.08usdcadm1.01640.00001.01742008.02.21 02:471.01310.000.00-0.02-2.61
793990372008.02.20 19:02buy0.02usdjpym108.170.00108.272008.02.20 19:05108.220.000.000.000.09
793989052008.02.20 19:02buy0.01usdjpym108.240.00108.342008.02.20 19:05108.220.000.000.00-0.02
793980772008.02.20 19:01buy0.16usdjpym108.100.00108.202008.02.20 19:02108.200.000.000.001.48
793980342008.02.20 19:01buy0.02eurchfm1.61650.00001.61752008.02.20 19:101.61750.000.000.000.18
793971202008.02.20 19:00buy0.08usdjpym108.160.00108.262008.02.20 19:02108.200.000.000.000.30
793967182008.02.20 18:55buy0.01eurchfm1.61720.00001.61822008.02.20 19:101.61750.000.000.000.03
793953602008.02.20 18:34buy0.02eurchfm1.61600.00001.61702008.02.20 18:551.61700.000.000.000.18
793950022008.02.20 18:31buy0.01eurchfm1.61670.00001.61772008.02.20 18:551.61690.000.000.000.02
793942962008.02.20 18:24buy0.04usdjpym108.220.00108.322008.02.20 19:02108.200.000.000.00-0.07
793930502008.02.20 18:08buy0.02usdjpym108.280.00108.382008.02.20 19:02108.210.000.000.00-0.13
793928962008.02.20 18:06buy0.01usdjpym108.340.00108.442008.02.20 19:02108.210.000.000.00-0.12
793912022008.02.20 17:51buy0.04usdcadm1.01710.00001.01812008.02.21 02:471.01300.000.00-0.01-1.62
793908182008.02.20 17:47buy0.04usdjpym108.210.00108.312008.02.20 18:06108.310.000.000.000.37
793907222008.02.20 17:46buy0.02usdcadm1.01770.00001.01872008.02.21 02:471.01310.000.00-0.01-0.91
793905482008.02.20 17:44buy0.01usdcadm1.01840.00001.01942008.02.21 02:471.01320.000.000.00-0.51
793894162008.02.20 17:34sell5.12eurchfm1.61790.00001.61692008.02.20 18:301.61690.000.000.0046.49
793875022008.02.20 17:27buy0.02usdjpym108.270.00108.372008.02.20 18:06108.330.000.000.000.11
793856602008.02.20 17:24buy0.01usdjpym108.330.00108.432008.02.20 18:06108.320.000.000.00-0.01
793841042008.02.20 17:23buy0.32usdcadm1.01680.00001.01782008.02.20 17:431.01780.000.000.003.14
793828032008.02.20 17:21sell2.56eurchfm1.61720.00001.61622008.02.20 18:301.61690.000.000.006.97
793824122008.02.20 17:21sell1.28eurchfm1.61650.00001.61552008.02.20 18:301.61690.000.000.00-4.65
793822502008.02.20 17:20sell5.12nzdusdm0.79700.00000.79602008.02.20 20:250.79760.000.000.00-30.72
793815322008.02.20 17:19sell0.64eurchfm1.61590.00001.61492008.02.20 18:311.61680.000.000.00-5.23
793813032008.02.20 17:18sell0.32eurchfm1.61510.00001.61412008.02.20 18:311.61690.000.000.00-5.23
793809932008.02.20 17:18buy0.16usdcadm1.01740.00001.01842008.02.20 17:431.01780.000.000.000.63
793806912008.02.20 17:17buy0.01usdjpym108.200.00108.302008.02.20 17:24108.300.000.000.000.09
793797272008.02.20 17:15sell2.56nzdusdm0.79620.00000.79522008.02.20 20:260.79750.000.000.00-33.28
793794362008.02.20 17:14sell0.16eurchfm1.61440.00001.61342008.02.20 18:311.61680.000.000.00-3.49
793775212008.02.20 17:08sell1.28nzdusdm0.79560.00000.79462008.02.20 20:260.79760.000.000.00-25.60
793770482008.02.20 17:08buy0.08usdcadm1.01810.00001.01912008.02.20 17:441.01780.000.000.00-0.24
793763132008.02.20 17:05sell0.64nzdusdm0.79460.00000.79362008.02.20 20:260.79770.000.000.00-19.84
793756712008.02.20 17:04buy0.01usdjpym108.070.00108.172008.02.20 17:17108.170.000.000.000.09
793755662008.02.20 17:04sell0.08eurchfm1.61380.00001.61282008.02.20 18:311.61690.000.000.00-2.25
793745342008.02.20 16:52sell0.04eurchfm1.61310.00001.61212008.02.20 18:311.61680.000.000.00-1.34
793719682008.02.20 16:28buy0.04usdcadm1.01880.00001.01982008.02.20 17:441.01770.000.000.00-0.43
793718822008.02.20 16:27buy0.02usdcadm1.01940.00001.02042008.02.20 17:441.01780.000.000.00-0.31
793718692008.02.20 16:26sell0.02eurchfm1.61240.00001.61142008.02.20 18:311.61670.000.000.00-0.78
793715582008.02.20 16:20sell0.01eurchfm1.61180.00001.61082008.02.20 18:311.61680.000.000.00-0.46
793711612008.02.20 16:17buy0.01usdcadm1.02010.00001.02112008.02.20 17:441.01790.000.000.00-0.22
793673082008.02.20 15:48buy0.01usdcadm1.01860.00001.01962008.02.20 16:161.01960.000.000.000.10
793672442008.02.20 15:48sell0.16eurchfm1.61330.00001.61232008.02.20 16:201.61230.000.000.001.45
793643492008.02.20 15:27buy0.02usdjpym107.940.00108.042008.02.20 17:04108.040.000.000.000.19
793639842008.02.20 15:24buy0.01usdjpym108.000.00108.102008.02.20 17:04108.030.000.000.000.03
793637312008.02.20 15:22sell0.08eurchfm1.61260.00001.61162008.02.20 16:201.61220.000.000.000.29
793626992008.02.20 15:17sell0.04eurchfm1.61190.00001.61092008.02.20 16:201.61230.000.000.00-0.14
793619552008.02.20 15:13sell0.02eurchfm1.61130.00001.61032008.02.20 16:201.61220.000.000.00-0.17
793612002008.02.20 15:09sell0.01eurchfm1.61060.00001.60962008.02.20 16:201.61230.000.000.00-0.16
793606782008.02.20 15:08buy0.16usdjpym107.880.00107.982008.02.20 15:23107.980.000.000.001.48
793596662008.02.20 15:03buy0.08usdjpym107.940.00108.042008.02.20 15:23107.980.000.000.000.30
793578882008.02.20 14:58buy0.04usdjpym108.000.00108.102008.02.20 15:23107.970.000.000.00-0.11
793567882008.02.20 14:53sell0.32nzdusdm0.79390.00000.79292008.02.20 20:270.79780.000.000.00-12.48
793540832008.02.20 14:41sell0.02eurchfm1.61190.00001.61092008.02.20 15:091.61090.000.000.000.18
793517602008.02.20 14:34buy0.02usdjpym108.070.00108.172008.02.20 15:23107.970.000.000.00-0.19
793516482008.02.20 14:33buy0.01usdjpym108.130.00108.232008.02.20 15:24107.960.000.000.00-0.16
793499512008.02.20 14:29sell0.01eurchfm1.61120.00001.61022008.02.20 15:091.61090.000.000.000.02
793481732008.02.20 14:20sell0.16nzdusdm0.79320.00000.79222008.02.20 20:270.79770.000.000.00-7.20
793465242008.02.20 14:14buy0.16usdjpym108.000.00108.102008.02.20 14:33108.100.000.000.001.48
793459282008.02.20 14:12sell0.08nzdusdm0.79260.00000.79162008.02.20 20:270.79760.000.000.00-4.00
793455452008.02.20 14:12buy0.08usdjpym108.070.00108.172008.02.20 14:33108.100.000.000.000.22
793453282008.02.20 14:11sell0.04nzdusdm0.79190.00000.79092008.02.20 20:270.79770.000.000.00-2.32
793441282008.02.20 14:05buy0.08usdcadm1.01720.00001.01822008.02.20 15:471.01820.000.000.000.79
793433522008.02.20 14:03buy0.04usdjpym108.130.00108.232008.02.20 14:33108.090.000.000.00-0.15
793429052008.02.20 14:02buy0.04usdcadm1.01800.00001.01902008.02.20 15:471.01810.000.000.000.04
793426972008.02.20 14:01buy0.02usdjpym108.190.00108.292008.02.20 14:33108.100.000.000.00-0.17
793418032008.02.20 14:00sell0.02nzdusdm0.79120.00000.79022008.02.20 20:280.79780.000.000.00-1.32
793413362008.02.20 14:00buy0.01usdjpym108.250.00108.352008.02.20 14:33108.090.000.000.00-0.15
793409852008.02.20 13:59buy0.02usdcadm1.01870.00001.01972008.02.20 15:471.01830.000.000.00-0.08
793408762008.02.20 13:59sell0.01nzdusdm0.79050.00000.78952008.02.20 20:280.79790.000.000.00-0.74
793377872008.02.20 13:55buy0.01usdjpym108.120.00108.222008.02.20 14:00108.220.000.000.000.09
793366712008.02.20 13:53buy0.01usdcadm1.01930.00001.02032008.02.20 15:481.01820.000.000.00-0.11
793339162008.02.20 13:48buy0.01usdjpym107.990.00108.092008.02.20 13:55108.090.000.000.000.09
793324922008.02.20 13:44sell0.01nzdusdm0.79200.00000.79102008.02.20 13:590.79100.000.000.000.10
793324512008.02.20 13:43buy0.02usdcadm1.01790.00001.01892008.02.20 13:531.01890.000.000.000.20
793305242008.02.20 13:41buy0.32eurchfm1.61030.00001.61132008.02.20 14:291.61130.000.000.002.91
793304872008.02.20 13:41buy0.32usdjpym107.850.00107.952008.02.20 13:47107.950.000.000.002.96
793301842008.02.20 13:41buy0.16usdjpym107.910.00108.012008.02.20 13:47107.950.000.000.000.59
793297552008.02.20 13:40buy20.48nzdusdm0.79110.00000.79212008.02.20 13:420.79210.000.000.00204.80
793289122008.02.20 13:38buy0.08usdjpym107.970.00108.072008.02.20 13:48107.960.000.000.00-0.07
793285342008.02.20 13:38buy0.04usdjpym108.030.00108.132008.02.20 13:48107.950.000.000.00-0.30
793279402008.02.20 13:36buy0.02usdjpym108.090.00108.192008.02.20 13:48107.940.000.000.00-0.28
793260642008.02.20 13:33buy10.24nzdusdm0.79180.00000.79282008.02.20 13:430.79210.000.000.0030.72
793253612008.02.20 13:33buy5.12nzdusdm0.79240.00000.79342008.02.20 13:430.79190.000.000.00-25.60
793250412008.02.20 13:33buy0.01usdcadm1.01860.00001.01962008.02.20 13:531.01890.000.000.000.03
793244842008.02.20 13:32buy0.01usdjpym108.150.00108.252008.02.20 13:48107.950.000.000.00-0.19
793230792008.02.20 13:32buy0.01usdjpym108.020.00108.122008.02.20 13:32108.120.000.000.000.09
793222012008.02.20 13:30buy0.16usdjpym107.850.00107.952008.02.20 13:31107.950.000.000.001.48
793214142008.02.20 13:30buy0.08usdjpym107.910.00108.012008.02.20 13:31107.950.000.000.000.30
793212762008.02.20 13:30buy2.56nzdusdm0.79300.00000.79402008.02.20 13:430.79170.000.000.00-33.28
793197452008.02.20 13:25buy0.04usdjpym107.970.00108.072008.02.20 13:31107.940.000.000.00-0.11
793192692008.02.20 13:20buy1.28nzdusdm0.79370.00000.79472008.02.20 13:430.79180.000.000.00-24.32
793187412008.02.20 13:15buy0.02usdjpym108.030.00108.132008.02.20 13:31107.960.000.000.00-0.13
793182022008.02.20 13:13buy0.64nzdusdm0.79430.00000.79532008.02.20 13:430.79170.000.000.00-16.64
793137632008.02.20 13:01buy0.01usdjpym108.090.00108.192008.02.20 13:31107.960.000.000.00-0.12
793108902008.02.20 12:50buy0.01usdjpym107.960.00108.062008.02.20 13:01108.060.000.000.000.09
793105742008.02.20 12:47buy0.01usdcadm1.01710.00001.01812008.02.20 13:331.01810.000.000.000.10
793023962008.02.20 12:22buy0.01usdjpym107.830.00107.932008.02.20 12:50107.930.000.000.000.09
793022662008.02.20 12:21sell20.48usdcadm1.01810.00001.01712008.02.20 12:461.01710.000.000.00201.36
793020702008.02.20 12:21sell10.24usdcadm1.01740.00001.01642008.02.20 12:461.01720.000.000.0020.13
793005562008.02.20 12:17buy0.08usdjpym107.690.00107.792008.02.20 12:21107.790.000.000.000.74
793001482008.02.20 12:16buy0.16eurchfm1.61110.00001.61212008.02.20 14:291.61130.000.000.000.29
792995702008.02.20 12:15buy0.04usdjpym107.750.00107.852008.02.20 12:21107.790.000.000.000.15
792989802008.02.20 12:14buy0.02usdjpym107.820.00107.922008.02.20 12:22107.780.000.000.00-0.07
792980522008.02.20 12:10sell5.12usdcadm1.01680.00001.01582008.02.20 12:471.01740.000.000.00-30.19
792971812008.02.20 12:08buy0.01usdjpym107.880.00107.982008.02.20 12:22107.790.000.000.00-0.08
792959342008.02.20 12:06sell2.56usdcadm1.01610.00001.01512008.02.20 12:471.01730.000.000.00-30.20
792953442008.02.20 12:05buy0.32nzdusdm0.79500.00000.79602008.02.20 13:430.79180.000.000.00-10.24
792947012008.02.20 12:05buy0.08eurchfm1.61180.00001.61282008.02.20 14:291.61140.000.000.00-0.29
792944862008.02.20 12:05buy0.04eurchfm1.61240.00001.61342008.02.20 14:291.61130.000.000.00-0.40
792911802008.02.20 11:56buy0.02eurchfm1.61310.00001.61412008.02.20 14:291.61140.000.000.00-0.30
792907302008.02.20 11:56sell0.64usdjpym107.980.00107.882008.02.20 12:08107.880.000.000.005.93
792882972008.02.20 11:51sell1.28usdcadm1.01540.00001.01442008.02.20 12:471.01730.000.000.00-23.91
792851762008.02.20 11:44buy0.16nzdusdm0.79570.00000.79672008.02.20 13:430.79170.000.000.00-6.40
792840142008.02.20 11:43sell0.64usdcadm1.01480.00001.01382008.02.20 12:471.01730.000.000.00-15.73
792830002008.02.20 11:36sell0.32usdcadm1.01390.00001.01292008.02.20 12:471.01740.000.000.00-11.01
792829242008.02.20 11:35buy0.08nzdusdm0.79630.00000.79732008.02.20 13:430.79180.000.000.00-3.60
792827562008.02.20 11:34sell0.16usdcadm1.01320.00001.01222008.02.20 12:471.01730.000.000.00-6.45
792821112008.02.20 11:29sell0.08usdcadm1.01260.00001.01162008.02.20 12:471.01740.000.000.00-3.77
792807662008.02.20 11:16sell0.04usdcadm1.01190.00001.01092008.02.20 12:471.01730.000.000.00-2.12
792795952008.02.20 11:05sell0.02usdcadm1.01120.00001.01022008.02.20 12:471.01740.000.000.00-1.22
792793992008.02.20 11:04buy0.01eurchfm1.61380.00001.61482008.02.20 14:291.61130.000.000.00-0.23
792787522008.02.20 10:59sell0.01usdcadm1.01060.00001.00962008.02.20 12:471.01730.000.000.00-0.66
792733152008.02.20 10:20sell0.32usdjpym107.920.00107.822008.02.20 12:08107.880.000.000.001.19
792722612008.02.20 10:15sell0.02usdcadm1.01210.00001.01112008.02.20 10:581.01110.000.000.000.20
792719542008.02.20 10:14sell0.16usdjpym107.860.00107.762008.02.20 12:08107.900.000.000.00-0.59
792713152008.02.20 10:10sell0.01usdcadm1.01140.00001.01042008.02.20 10:591.01120.000.000.000.02
792703842008.02.20 10:05sell0.08usdjpym107.790.00107.692008.02.20 12:08107.900.000.000.00-0.82
792687032008.02.20 09:58sell0.64eurchfm1.61480.00001.61382008.02.20 11:031.61380.000.000.005.83
792683632008.02.20 09:55sell0.02usdcadm1.01320.00001.01222008.02.20 10:101.01220.000.000.000.20
792679072008.02.20 09:52sell0.01usdcadm1.01260.00001.01162008.02.20 10:101.01210.000.000.000.05
792678862008.02.20 09:52sell0.32eurchfm1.61410.00001.61312008.02.20 11:031.61380.000.000.000.88
792657912008.02.20 09:40sell0.16eurchfm1.61350.00001.61252008.02.20 11:041.61390.000.000.00-0.59
792656552008.02.20 09:39sell0.04usdjpym107.720.00107.622008.02.20 12:08107.890.000.000.00-0.63
792649602008.02.20 09:36buy0.04nzdusdm0.79700.00000.79802008.02.20 13:430.79190.000.000.00-2.04
792646502008.02.20 09:36sell0.04usdcadm1.01410.00001.01312008.02.20 09:521.01310.000.000.000.39
792639282008.02.20 09:32sell0.02usdcadm1.01340.00001.01242008.02.20 09:521.01310.000.000.000.06
792628482008.02.20 09:29buy0.02nzdusdm0.79770.00000.79872008.02.20 13:430.79180.000.000.00-1.18
792626882008.02.20 09:28buy0.01nzdusdm0.79830.00000.79932008.02.20 13:430.79190.000.000.00-0.64
792625692008.02.20 09:27sell0.02usdjpym107.650.00107.552008.02.20 12:08107.900.000.000.00-0.46
792616852008.02.20 09:18sell0.01usdcadm1.01280.00001.01182008.02.20 09:521.01320.000.000.00-0.04
792614422008.02.20 09:15buy0.01nzdusdm0.79680.00000.79782008.02.20 09:280.79780.000.000.000.10
792604712008.02.20 09:03sell0.08usdcadm1.01470.00001.01372008.02.20 09:181.01370.000.000.000.79
792595252008.02.20 08:59sell0.04usdcadm1.01400.00001.01302008.02.20 09:181.01370.000.000.000.12
792583302008.02.20 08:49sell0.02usdcadm1.01330.00001.01232008.02.20 09:181.01360.000.000.00-0.06
792582282008.02.20 08:48sell0.01usdcadm1.01270.00001.01172008.02.20 09:181.01340.000.000.00-0.07
792575102008.02.20 08:46sell0.08eurchfm1.61280.00001.61182008.02.20 11:041.61380.000.000.00-0.73
792563932008.02.20 08:42sell0.04eurchfm1.61210.00001.61112008.02.20 11:041.61390.000.000.00-0.66
792557472008.02.20 08:39sell0.16nzdusdm0.79790.00000.79692008.02.20 09:130.79690.000.000.001.60
792550992008.02.20 08:36sell0.02usdcadm1.01430.00001.01332008.02.20 08:481.01330.000.000.000.20
792536292008.02.20 08:28sell0.08nzdusdm0.79720.00000.79622008.02.20 09:130.79690.000.000.000.24
792534072008.02.20 08:26sell0.01usdcadm1.01360.00001.01262008.02.20 08:481.01320.000.000.000.04
792513762008.02.20 08:13sell0.01usdjpym107.590.00107.492008.02.20 12:08107.890.000.000.00-0.28
792507282008.02.20 08:09sell0.04nzdusdm0.79660.00000.79562008.02.20 09:140.79700.000.000.00-0.16
792504202008.02.20 08:06sell0.02nzdusdm0.79590.00000.79492008.02.20 09:140.79680.000.000.00-0.18
792466432008.02.20 07:57sell0.01nzdusdm0.79520.00000.79422008.02.20 09:150.79670.000.000.00-0.15
792440432008.02.20 07:44sell0.02eurchfm1.61150.00001.61052008.02.20 11:041.61380.000.000.00-0.42
792430462008.02.20 07:36sell0.01eurchfm1.61080.00001.60982008.02.20 11:041.61390.000.000.00-0.28
792426052008.02.20 07:34sell0.16nzdusdm0.79660.00000.79562008.02.20 07:560.79560.000.000.001.60
792423662008.02.20 07:33buy5.12usdjpym107.530.00107.632008.02.20 08:12107.630.000.000.0047.57
792402042008.02.20 07:21sell0.08nzdusdm0.79590.00000.79492008.02.20 07:560.79490.000.000.000.80
792394982008.02.20 07:19buy2.56usdjpym107.600.00107.702008.02.20 08:12107.630.000.000.007.14
792380602008.02.20 07:10buy1.28usdjpym107.660.00107.762008.02.20 08:13107.620.000.000.00-4.76
792376222008.02.20 07:09sell0.04nzdusdm0.79520.00000.79422008.02.20 07:560.79530.000.000.00-0.04
792368502008.02.20 07:04buy0.32eurchfm1.61000.00001.61102008.02.20 07:361.61100.000.000.002.93
792364982008.02.20 07:03buy0.64usdjpym107.720.00107.822008.02.20 08:13107.620.000.000.00-5.95
792364692008.02.20 07:03sell0.01usdcadm1.01510.00001.01412008.02.20 08:261.01410.000.000.000.10
792336732008.02.20 06:45sell0.08usdcadm1.01660.00001.01562008.02.20 07:031.01560.000.000.000.79
792334502008.02.20 06:43sell0.04usdcadm1.01590.00001.01492008.02.20 07:031.01550.000.000.000.16
792328832008.02.20 06:36buy0.16eurchfm1.61070.00001.61172008.02.20 07:361.61100.000.000.000.44
792319432008.02.20 06:31buy0.08eurchfm1.61140.00001.61242008.02.20 07:361.61090.000.000.00-0.37
792232312008.02.20 05:57buy0.32usdjpym107.780.00107.882008.02.20 08:13107.630.000.000.00-4.46
792220822008.02.20 05:42sell0.02nzdusdm0.79460.00000.79362008.02.20 07:560.79570.000.000.00-0.22
792173652008.02.20 05:27sell0.01nzdusdm0.79390.00000.79292008.02.20 07:570.79580.000.000.00-0.19
792173042008.02.20 05:26buy0.04eurchfm1.61200.00001.61302008.02.20 07:361.61080.000.000.00-0.44
792142512008.02.20 05:09buy0.02eurchfm1.61270.00001.61372008.02.20 07:361.61090.000.000.00-0.32
792111162008.02.20 04:49sell0.02usdcadm1.01520.00001.01422008.02.20 07:031.01540.000.000.00-0.04
792107562008.02.20 04:46sell0.01usdcadm1.01450.00001.01352008.02.20 07:031.01550.000.000.00-0.10
792101732008.02.20 04:43buy0.32usdcadm1.01390.00001.01492008.02.20 04:451.01490.000.000.003.15
792097752008.02.20 04:41buy0.16usdcadm1.01470.00001.01572008.02.20 04:451.01490.000.000.000.32
792078682008.02.20 04:30buy0.01eurchfm1.61340.00001.61442008.02.20 07:361.61090.000.000.00-0.23
792074592008.02.20 04:25buy0.16usdjpym107.850.00107.952008.02.20 08:13107.620.000.000.00-3.42
792064342008.02.20 04:12sell0.02nzdusdm0.79510.00000.79412008.02.20 05:270.79410.000.000.000.20
792054312008.02.20 04:05buy0.08usdjpym107.910.00108.012008.02.20 08:13107.610.000.000.00-2.23
792047232008.02.20 04:02sell0.01nzdusdm0.79450.00000.79352008.02.20 05:270.79430.000.000.000.02
792037412008.02.20 03:57buy0.04usdjpym107.970.00108.072008.02.20 08:13107.600.000.000.00-1.38
792025042008.02.20 03:42buy0.02usdjpym108.030.00108.132008.02.20 08:13107.610.000.000.00-0.78
791950752008.02.20 02:48buy0.08usdcadm1.01530.00001.01632008.02.20 04:451.01480.000.000.00-0.39
791921712008.02.20 02:42sell0.64eurchfm1.61410.00001.61312008.02.20 04:291.61310.000.000.005.84
791921062008.02.20 02:42buy0.01usdjpym108.090.00108.192008.02.20 08:13107.600.000.000.00-0.46
791899632008.02.20 02:36sell0.32eurchfm1.61350.00001.61252008.02.20 04:291.61310.000.000.001.17
791896802008.02.20 02:36sell0.16eurchfm1.61280.00001.61182008.02.20 04:291.61320.000.000.00-0.59
791882542008.02.20 02:26buy0.01usdjpym107.950.00108.052008.02.20 02:42108.050.000.000.000.09
791857252008.02.20 02:08sell0.02nzdusdm0.79600.00000.79502008.02.20 04:020.79500.000.000.000.20
791854982008.02.20 02:05sell0.01nzdusdm0.79540.00000.79442008.02.20 04:020.79500.000.000.000.04
791826172008.02.20 01:35sell0.01nzdusdm0.79690.00000.79592008.02.20 02:050.79590.000.000.000.10
791805112008.02.20 01:19buy0.01usdjpym107.830.00107.932008.02.20 02:26107.930.000.000.000.09
791772272008.02.20 00:56sell0.08nzdusdm0.79820.00000.79722008.02.20 01:330.79720.000.000.000.80
791770992008.02.20 00:55sell0.04nzdusdm0.79760.00000.79662008.02.20 01:340.79730.000.000.000.12
791764172008.02.20 00:50sell0.02nzdusdm0.79690.00000.79592008.02.20 01:340.79720.000.000.00-0.06
791757502008.02.20 00:43sell0.01nzdusdm0.79630.00000.79532008.02.20 01:340.79730.000.000.00-0.10
791465912008.02.19 23:30buy0.04usdcadm1.01600.00001.01702008.02.20 04:451.01460.000.000.00-0.55
791461562008.02.19 23:27buy0.02usdcadm1.01670.00001.01772008.02.20 04:451.01470.000.000.00-0.39
791451262008.02.19 23:17sell0.08eurchfm1.61210.00001.61112008.02.20 04:291.61330.000.000.00-0.88
791449522008.02.19 23:16sell0.64usdjpym107.910.00107.812008.02.20 01:18107.810.000.000.005.94
791444282008.02.19 23:12sell0.08nzdusdm0.79820.00000.79722008.02.20 00:420.79720.000.000.000.80
791438602008.02.19 23:02sell0.32usdjpym107.850.00107.752008.02.20 01:18107.810.000.000.001.19
791365622008.02.19 21:23sell0.16usdjpym107.780.00107.682008.02.20 01:18107.820.000.00-0.14-0.59
791348212008.02.19 21:05sell0.04nzdusdm0.79760.00000.79662008.02.20 00:420.79720.000.00-0.050.16
791337852008.02.19 20:58sell0.02nzdusdm0.79690.00000.79592008.02.20 00:420.79710.000.00-0.03-0.04
791332962008.02.19 20:52sell0.01nzdusdm0.79630.00000.79532008.02.20 00:430.79700.000.00-0.01-0.07
791314212008.02.19 20:36sell0.08usdjpym107.720.00107.622008.02.20 01:18107.830.000.00-0.07-0.82
791302502008.02.19 20:29buy0.01usdcadm1.01730.00001.01832008.02.20 04:461.01460.000.000.00-0.27
791302422008.02.19 20:29sell0.01nzdusdm0.79770.00000.79672008.02.19 20:520.79670.000.000.000.10
791302432008.02.19 20:29sell0.04usdjpym107.650.00107.552008.02.20 01:19107.820.000.00-0.03-0.63
791056522008.02.19 17:16buy0.04usdcadm1.01480.00001.01582008.02.19 19:511.01580.000.000.000.39
791045662008.02.19 17:10sell0.02usdjpym107.590.00107.492008.02.20 01:19107.830.000.00-0.02-0.45
791037342008.02.19 17:05buy0.02usdcadm1.01540.00001.01642008.02.19 19:581.01640.000.000.000.20
791025252008.02.19 16:55buy0.01usdcadm1.01610.00001.01712008.02.19 20:221.01710.000.000.000.10
791015242008.02.19 16:53sell0.01usdjpym107.530.00107.432008.02.20 01:19107.820.000.00-0.01-0.27
791003892008.02.19 16:45sell0.04eurchfm1.61150.00001.61052008.02.20 04:301.61340.000.00-0.03-0.70
791003012008.02.19 16:45sell0.02nzdusdm0.79980.00000.79882008.02.19 20:000.79880.000.000.000.20
790988142008.02.19 16:37sell0.01nzdusdm0.79910.00000.79812008.02.19 20:290.79810.000.000.000.10
790979012008.02.19 16:31buy0.16nzdusdm0.79810.00000.79912008.02.19 16:370.79910.000.000.001.60
790970272008.02.19 16:26buy0.02usdcadm1.01480.00001.01582008.02.19 16:551.01580.000.000.000.20
790969002008.02.19 16:25sell0.02eurchfm1.61080.00001.60982008.02.20 04:301.61350.000.00-0.02-0.49
790964622008.02.19 16:21buy0.01usdcadm1.01540.00001.01642008.02.19 16:551.01570.000.000.000.03
790959152008.02.19 16:20buy0.64usdjpym107.390.00107.492008.02.19 16:51107.490.000.000.005.95
790956692008.02.19 16:17sell0.01eurchfm1.61010.00001.60912008.02.20 04:301.61350.000.00-0.01-0.31
790940162008.02.19 16:10buy0.08nzdusdm0.79880.00000.79982008.02.19 16:370.79920.000.000.000.32
790934132008.02.19 16:07buy0.01usdcadm1.01370.00001.01472008.02.19 16:211.01470.000.000.000.10
790931012008.02.19 16:06buy0.32usdjpym107.460.00107.562008.02.19 16:51107.500.000.000.001.19
790920562008.02.19 15:59sell0.02eurchfm1.61170.00001.61072008.02.19 16:171.61070.000.000.000.18
790917922008.02.19 15:57buy0.01usdcadm1.01220.00001.01322008.02.19 16:071.01320.000.000.000.10
790902542008.02.19 15:47sell0.01eurchfm1.61100.00001.61002008.02.19 16:171.61060.000.000.000.04
790884432008.02.19 15:40buy0.16usdjpym107.520.00107.622008.02.19 16:52107.500.000.000.00-0.30
790872362008.02.19 15:37sell0.02eurchfm1.61240.00001.61142008.02.19 15:471.61140.000.000.000.18
790871152008.02.19 15:35sell0.01eurchfm1.61180.00001.61082008.02.19 15:471.61150.000.000.000.03
790870212008.02.19 15:35buy0.08usdjpym107.580.00107.682008.02.19 16:52107.510.000.000.00-0.52
790856902008.02.19 15:31buy0.04usdjpym107.640.00107.742008.02.19 16:52107.520.000.000.00-0.45
790832392008.02.19 15:19sell0.02eurchfm1.61320.00001.61222008.02.19 15:351.61220.000.000.000.18
790801292008.02.19 15:05sell0.01eurchfm1.61250.00001.61152008.02.19 15:351.61220.000.000.000.03
790750992008.02.19 14:53buy0.02usdjpym107.710.00107.812008.02.19 16:52107.530.000.000.00-0.33
790727632008.02.19 14:40buy0.01usdjpym107.770.00107.872008.02.19 16:53107.520.000.000.00-0.23
790721292008.02.19 14:37buy0.01usdcadm1.01070.00001.01172008.02.19 15:571.01170.000.000.000.10
790709232008.02.19 14:33sell5.12usdjpym107.840.00107.742008.02.19 14:39107.740.000.000.0047.52
790708592008.02.19 14:33sell0.04eurchfm1.61390.00001.61292008.02.19 15:051.61290.000.000.000.37
790677612008.02.19 14:21sell5.12usdcadm1.01160.00001.01062008.02.19 14:351.01060.000.000.0050.66
790676192008.02.19 14:19sell0.02eurchfm1.61320.00001.61222008.02.19 15:051.61300.000.000.000.04
790661922008.02.19 14:13sell2.56usdjpym107.780.00107.682008.02.19 14:39107.750.000.000.007.13
790657152008.02.19 14:11sell2.56usdcadm1.01100.00001.01002008.02.19 14:351.01060.000.000.0010.13
790637502008.02.19 14:04buy0.04nzdusdm0.79940.00000.80042008.02.19 16:370.79930.000.000.00-0.04
790618592008.02.19 13:59sell1.28usdcadm1.01030.00001.00932008.02.19 14:351.01070.000.000.00-5.07
790598682008.02.19 13:55sell0.01eurchfm1.61250.00001.61152008.02.19 15:051.61290.000.000.00-0.04
790590482008.02.19 13:52buy0.02nzdusdm0.80000.00000.80102008.02.19 16:370.79940.000.000.00-0.12
790566972008.02.19 13:46sell0.64usdcadm1.00950.00001.00852008.02.19 14:361.01080.000.000.00-8.23
790557902008.02.19 13:45sell0.32usdcadm1.00820.00001.00722008.02.19 14:361.01090.000.000.00-8.55
790556872008.02.19 13:44sell0.16usdcadm1.00750.00001.00652008.02.19 14:361.01080.000.000.00-5.22
790541982008.02.19 13:38sell0.08usdcadm1.00680.00001.00582008.02.19 14:361.01090.000.000.00-3.24
790524092008.02.19 13:34sell0.04usdcadm1.00610.00001.00512008.02.19 14:361.01090.000.000.00-1.90
790509992008.02.19 13:30sell0.02usdcadm1.00540.00001.00442008.02.19 14:361.01090.000.000.00-1.09
790496482008.02.19 13:25sell0.01usdcadm1.00470.00001.00372008.02.19 14:371.01080.000.000.00-0.60
790481722008.02.19 13:22sell1.28usdjpym107.720.00107.622008.02.19 14:39107.760.000.000.00-4.75
790465752008.02.19 13:19sell0.16eurchfm1.61380.00001.61282008.02.19 13:551.61280.000.000.001.46
790454372008.02.19 13:17sell0.08eurchfm1.61310.00001.61212008.02.19 13:551.61290.000.000.000.15
790452402008.02.19 13:17sell0.64usdjpym107.650.00107.552008.02.19 14:39107.750.000.000.00-5.94
790436892008.02.19 13:14sell0.04eurchfm1.61240.00001.61142008.02.19 13:551.61300.000.000.00-0.22
790433702008.02.19 13:14sell0.32usdjpym107.590.00107.492008.02.19 14:39107.760.000.000.00-5.05
790407182008.02.19 13:08buy0.01nzdusdm0.80070.00000.80172008.02.19 16:370.79930.000.000.00-0.14
790399462008.02.19 13:07sell0.16usdcadm1.00620.00001.00522008.02.19 13:251.00520.000.000.001.59
790381812008.02.19 13:04sell0.02eurchfm1.61170.00001.61072008.02.19 13:551.61290.000.000.00-0.22
790366742008.02.19 13:02sell0.08usdcadm1.00550.00001.00452008.02.19 13:251.00520.000.000.000.24
790356972008.02.19 13:00sell0.01eurchfm1.61100.00001.61002008.02.19 13:551.61280.000.000.00-0.16
790349932008.02.19 12:59sell0.04usdcadm1.00490.00001.00392008.02.19 13:251.00530.000.000.00-0.16
790346982008.02.19 12:59sell0.02usdcadm1.00420.00001.00322008.02.19 13:251.00510.000.000.00-0.18
790338052008.02.19 12:56sell1.28nzdusdm0.80200.00000.80102008.02.19 13:080.80100.000.000.0012.80
790315232008.02.19 12:44sell0.64nzdusdm0.80130.00000.80032008.02.19 13:080.80100.000.000.001.92
790286812008.02.19 12:25sell0.01usdcadm1.00350.00001.00252008.02.19 13:251.00530.000.000.00-0.18
790272512008.02.19 12:17sell0.32eurchfm1.61230.00001.61132008.02.19 12:591.61130.000.000.002.93
790268602008.02.19 12:16sell0.16usdjpym107.530.00107.432008.02.19 14:39107.750.000.000.00-3.27
790253752008.02.19 12:09sell0.08usdjpym107.470.00107.372008.02.19 14:40107.760.000.000.00-2.15
790252172008.02.19 12:08sell0.16usdcadm1.00510.00001.00412008.02.19 12:251.00410.000.000.001.59
790250942008.02.19 12:07sell0.08usdcadm1.00450.00001.00352008.02.19 12:251.00410.000.000.000.32
790243632008.02.19 12:03sell0.04usdcadm1.00380.00001.00282008.02.19 12:251.00400.000.000.00-0.08
790235982008.02.19 12:01sell0.02usdcadm1.00310.00001.00212008.02.19 12:251.00400.000.000.00-0.18
790233622008.02.19 12:00sell0.01usdcadm1.00240.00001.00142008.02.19 12:251.00410.000.000.00-0.17
790217342008.02.19 11:55sell0.16eurchfm1.61170.00001.61072008.02.19 12:591.61130.000.000.000.58
790171912008.02.19 11:43sell0.01usdcadm1.00390.00001.00292008.02.19 12:001.00290.000.000.000.10
790165642008.02.19 11:42sell0.32nzdusdm0.80060.00000.79962008.02.19 13:080.80100.000.000.00-1.28
790155922008.02.19 11:40sell0.16nzdusdm0.79990.00000.79892008.02.19 13:080.80110.000.000.00-1.92
790108872008.02.19 11:26sell0.04usdjpym107.400.00107.302008.02.19 14:40107.770.000.000.00-1.37
790070912008.02.19 11:12sell0.08eurchfm1.61100.00001.61002008.02.19 13:001.61140.000.000.00-0.29
790055742008.02.19 11:09sell0.04eurchfm1.61030.00001.60932008.02.19 13:001.61130.000.000.00-0.36
790054992008.02.19 11:09sell0.02eurchfm1.60970.00001.60872008.02.19 13:001.61140.000.000.00-0.31
789960772008.02.19 10:46sell0.02usdjpym107.340.00107.242008.02.19 14:40107.780.000.000.00-0.82
789936212008.02.19 10:41sell0.01eurchfm1.60900.00001.60802008.02.19 13:001.61150.000.000.00-0.23
789925042008.02.19 10:40sell0.01eurchfm1.61050.00001.60952008.02.19 10:411.60950.000.000.000.09
789910282008.02.19 10:38sell0.01usdjpym107.280.00107.182008.02.19 14:40107.780.000.000.00-0.46
789897452008.02.19 10:36sell0.01eurchfm1.61190.00001.61092008.02.19 10:401.61090.000.000.000.09
789868702008.02.19 10:28sell0.08nzdusdm0.79930.00000.79832008.02.19 13:080.80110.000.000.00-1.44
789860962008.02.19 10:27sell0.01usdjpym107.410.00107.312008.02.19 10:38107.310.000.000.000.09
789824842008.02.19 10:21sell0.01usdjpym107.530.00107.432008.02.19 10:27107.430.000.000.000.09
789816002008.02.19 10:19sell0.02usdcadm1.00550.00001.00452008.02.19 11:431.00450.000.000.000.20
789814832008.02.19 10:19sell0.01usdcadm1.00490.00001.00392008.02.19 11:431.00450.000.000.000.04
789793452008.02.19 10:13sell0.02usdcadm1.00630.00001.00532008.02.19 10:191.00530.000.000.000.20
789783902008.02.19 10:10sell0.04nzdusdm0.79870.00000.79772008.02.19 13:080.80100.000.000.00-0.92
789777752008.02.19 10:08sell0.01usdcadm1.00550.00001.00452008.02.19 10:191.00520.000.000.000.03
789734452008.02.19 09:57sell0.02usdjpym107.670.00107.572008.02.19 10:21107.570.000.000.000.19
789563762008.02.19 09:23sell0.01usdjpym107.610.00107.512008.02.19 10:21107.560.000.000.000.05
789517222008.02.19 09:13sell0.16usdcadm1.00710.00001.00612008.02.19 10:081.00610.000.000.001.59
789472932008.02.19 09:04sell0.01usdjpym107.740.00107.642008.02.19 09:23107.640.000.000.000.09
789457712008.02.19 09:01sell0.08usdcadm1.00650.00001.00552008.02.19 10:081.00600.000.000.000.40
789457432008.02.19 09:01sell0.04usdcadm1.00580.00001.00482008.02.19 10:081.00620.000.000.00-0.16
789416542008.02.19 08:52sell0.01eurchfm1.61330.00001.61232008.02.19 10:361.61230.000.000.000.09
789336732008.02.19 08:24sell0.04usdjpym107.870.00107.772008.02.19 09:04107.770.000.000.000.37
789334072008.02.19 08:24sell0.08eurchfm1.61470.00001.61372008.02.19 08:521.61370.000.000.000.73
789201032008.02.19 07:51sell0.04eurchfm1.61400.00001.61302008.02.19 08:521.61370.000.000.000.11
789138902008.02.19 07:43sell0.02usdcadm1.00510.00001.00412008.02.19 10:081.00600.000.000.00-0.18
789094112008.02.19 07:36sell0.02usdjpym107.810.00107.712008.02.19 09:04107.770.000.000.000.07
789083652008.02.19 07:33sell0.02eurchfm1.61340.00001.61242008.02.19 08:521.61360.000.000.00-0.04
789082782008.02.19 07:32sell0.01usdcadm1.00440.00001.00342008.02.19 10:081.00590.000.000.00-0.15
789073272008.02.19 07:30sell0.02nzdusdm0.79800.00000.79702008.02.19 13:080.80090.000.000.00-0.58
789040352008.02.19 07:22sell0.01nzdusdm0.79740.00000.79642008.02.19 13:080.80080.000.000.00-0.34
789030792008.02.19 07:21sell0.01eurchfm1.61270.00001.61172008.02.19 08:521.61370.000.000.00-0.09
788981692008.02.19 07:12sell0.01usdjpym107.750.00107.652008.02.19 09:04107.760.000.000.00-0.01
788965702008.02.19 07:05buy0.04nzdusdm0.79660.00000.79762008.02.19 07:220.79760.000.000.000.40
788962792008.02.19 07:04sell0.02usdcadm1.00610.00001.00512008.02.19 07:321.00510.000.000.000.20
788951662008.02.19 07:02buy0.02nzdusdm0.79730.00000.79832008.02.19 07:220.79760.000.000.000.06
788925832008.02.19 06:54sell0.01usdcadm1.00540.00001.00442008.02.19 07:321.00500.000.000.000.04
788823622008.02.19 06:26sell0.01eurchfm1.61410.00001.61312008.02.19 07:211.61310.000.000.000.09
788808332008.02.19 06:17sell0.02usdcadm1.00680.00001.00582008.02.19 06:541.00580.000.000.000.20
788804462008.02.19 06:16sell0.01usdjpym107.880.00107.782008.02.19 07:12107.780.000.000.000.09
788761002008.02.19 06:07sell0.01usdcadm1.00610.00001.00512008.02.19 06:541.00590.000.000.000.02
788726342008.02.19 06:01buy2.56usdjpym107.770.00107.872008.02.19 06:15107.870.000.000.0023.73
788654052008.02.19 05:46buy1.28usdjpym107.830.00107.932008.02.19 06:16107.870.000.000.004.75
788605402008.02.19 05:32buy0.64usdjpym107.890.00107.992008.02.19 06:16107.880.000.000.00-0.59
788570272008.02.19 05:26sell0.02eurchfm1.61560.00001.61462008.02.19 06:261.61460.000.000.000.18
788567272008.02.19 05:25buy0.32usdjpym107.950.00108.052008.02.19 06:16107.870.000.000.00-2.37
788537382008.02.19 05:18buy0.16usdjpym108.010.00108.112008.02.19 06:16107.870.000.000.00-2.08
788495582008.02.19 04:59buy0.08usdjpym108.080.00108.182008.02.19 06:16107.880.000.000.00-1.48
788438052008.02.19 04:03sell0.01eurchfm1.61490.00001.61392008.02.19 06:261.61460.000.000.000.03
788436812008.02.19 04:02buy0.01nzdusdm0.79790.00000.79892008.02.19 07:220.79750.000.000.00-0.04
788418612008.02.19 03:31sell0.04usdcadm1.00760.00001.00662008.02.19 06:071.00660.000.000.000.40
788402242008.02.19 03:13sell0.02usdcadm1.00700.00001.00602008.02.19 06:071.00650.000.000.000.10
788353192008.02.19 02:19sell0.01usdcadm1.00630.00001.00532008.02.19 06:071.00660.000.000.00-0.03
788345642008.02.19 02:14buy0.02nzdusdm0.79660.00000.79762008.02.19 04:010.79760.000.000.000.20
788332512008.02.19 02:04buy0.01nzdusdm0.79720.00000.79822008.02.19 04:020.79730.000.000.000.01
788278542008.02.19 01:22buy0.16nzdusdm0.79580.00000.79682008.02.19 02:030.79680.000.000.001.60
788272422008.02.19 01:16buy0.04usdjpym108.140.00108.242008.02.19 06:16107.890.000.000.00-0.93
788224282008.02.19 00:54buy0.02usdjpym108.210.00108.312008.02.19 06:16107.880.000.000.00-0.61
788222902008.02.19 00:54buy0.08nzdusdm0.79650.00000.79752008.02.19 02:030.79670.000.000.000.16
788205802008.02.19 00:42buy0.04nzdusdm0.79710.00000.79812008.02.19 02:030.79680.000.000.00-0.12
788196292008.02.19 00:36buy0.02nzdusdm0.79780.00000.79882008.02.19 02:030.79670.000.000.00-0.22
788187182008.02.19 00:33buy0.01nzdusdm0.79850.00000.79952008.02.19 02:040.79660.000.000.00-0.19
788175652008.02.19 00:30buy0.02nzdusdm0.79710.00000.79812008.02.19 00:330.79810.000.000.000.20
788151222008.02.19 00:21buy0.01nzdusdm0.79780.00000.79882008.02.19 00:330.79810.000.000.000.03
788114352008.02.19 00:10buy0.01usdjpym108.270.00108.372008.02.19 06:16107.880.000.000.00-0.36
787933392008.02.18 23:41buy0.04eurchfm1.61420.00001.61522008.02.19 04:031.61520.000.000.000.36
787908712008.02.18 23:15buy0.01nzdusdm0.79640.00000.79742008.02.19 00:210.79740.000.000.000.10
787865122008.02.18 22:16sell0.32nzdusdm0.79690.00000.79592008.02.18 23:100.79590.000.000.003.20
787864652008.02.18 22:16buy0.02usdjpym108.130.00108.232008.02.19 00:09108.230.000.000.000.18
787862322008.02.18 22:15sell0.16nzdusdm0.79630.00000.79532008.02.18 23:100.79610.000.000.000.32
787857512008.02.18 22:09sell0.08nzdusdm0.79560.00000.79462008.02.18 23:120.79620.000.000.00-0.48
787848762008.02.18 21:57sell0.04nzdusdm0.79490.00000.79392008.02.18 23:120.79630.000.00-0.05-0.56
787846522008.02.18 21:53buy0.02eurchfm1.61490.00001.61592008.02.19 04:031.61530.000.000.010.07
787818222008.02.18 21:00sell0.16usdcadm1.00790.00001.00692008.02.19 02:181.00690.000.00-0.021.59
787759752008.02.18 19:14buy0.01eurchfm1.61560.00001.61662008.02.19 04:031.61500.000.000.00-0.06
787754912008.02.18 19:07sell0.02nzdusdm0.79430.00000.79332008.02.18 23:140.79640.000.00-0.03-0.42
787724192008.02.18 18:13sell0.04eurgbpm0.75200.00000.75102008.02.18 19:130.75200.000.000.000.00
787702312008.02.18 17:44sell0.01nzdusdm0.79370.00000.79272008.02.18 23:150.79630.000.00-0.01-0.26
787689272008.02.18 17:30sell0.02eurgbpm0.75140.00000.75042008.02.18 19:140.75200.000.000.00-0.23
787663672008.02.18 16:59buy0.01usdjpym108.190.00108.292008.02.19 00:10108.230.000.000.010.04
787629642008.02.18 16:30buy0.04usdjpym108.080.00108.182008.02.18 16:59108.180.000.000.000.37
787551082008.02.18 15:25buy0.02usdjpym108.140.00108.242008.02.18 16:59108.180.000.000.000.07
787545792008.02.18 15:24sell0.08usdcadm1.00720.00001.00622008.02.19 02:181.00680.000.00-0.010.32
787532542008.02.18 15:18sell0.32nzdusdm0.79490.00000.79392008.02.18 17:440.79390.000.000.003.20
787516102008.02.18 15:02buy0.01usdjpym108.210.00108.312008.02.18 16:59108.170.000.000.00-0.04
787503062008.02.18 14:57sell0.01eurgbpm0.75070.00000.74972008.02.18 19:140.75200.000.000.00-0.25
787463432008.02.18 14:23sell0.04usdcadm1.00660.00001.00562008.02.19 02:181.00670.000.000.00-0.04
787445032008.02.18 14:05sell0.02usdcadm1.00590.00001.00492008.02.19 02:181.00680.000.000.00-0.18
787431232008.02.18 13:55sell0.01usdcadm1.00520.00001.00422008.02.19 02:181.00690.000.000.00-0.17
787407052008.02.18 13:39buy0.08usdjpym108.100.00108.202008.02.18 15:01108.200.000.000.000.74
787390622008.02.18 13:27buy0.04usdjpym108.160.00108.262008.02.18 15:01108.210.000.000.000.18
787315822008.02.18 12:57sell0.16nzdusdm0.79420.00000.79322008.02.18 17:440.79390.000.000.000.48
787302252008.02.18 12:51sell0.08nzdusdm0.79360.00000.79262008.02.18 17:440.79400.000.000.00-0.32
787301972008.02.18 12:51sell0.01usdcadm1.00670.00001.00572008.02.18 13:551.00570.000.000.000.10
787257562008.02.18 12:06buy0.02usdjpym108.220.00108.322008.02.18 15:01108.200.000.000.00-0.04
787226422008.02.18 11:42buy0.01usdjpym108.280.00108.382008.02.18 15:01108.190.000.000.00-0.08
787203322008.02.18 11:31sell0.04nzdusdm0.79290.00000.79192008.02.18 17:440.79380.000.000.00-0.36
787140882008.02.18 11:01sell0.02nzdusdm0.79230.00000.79132008.02.18 17:440.79400.000.000.00-0.34
787130002008.02.18 10:57buy0.02usdjpym108.140.00108.242008.02.18 11:41108.240.000.000.000.18
787129932008.02.18 10:57sell0.02usdcadm1.00840.00001.00742008.02.18 12:501.00740.000.000.000.20
787127832008.02.18 10:55sell0.01usdcadm1.00770.00001.00672008.02.18 12:501.00730.000.000.000.04
787122222008.02.18 10:48buy0.01usdjpym108.200.00108.302008.02.18 11:42108.240.000.000.000.04
787111802008.02.18 10:42sell0.01nzdusdm0.79170.00000.79072008.02.18 17:440.79410.000.000.00-0.24
787079212008.02.18 10:13sell0.08usdcadm1.00930.00001.00832008.02.18 10:551.00830.000.000.000.79
787049222008.02.18 09:53sell0.01nzdusdm0.79310.00000.79212008.02.18 10:420.79210.000.000.000.10
787044702008.02.18 09:50sell0.04usdcadm1.00870.00001.00772008.02.18 10:551.00820.000.000.000.20
787042702008.02.18 09:49sell0.02usdcadm1.00800.00001.00702008.02.18 10:551.00790.000.000.000.02
787028072008.02.18 09:40sell0.01usdcadm1.00730.00001.00632008.02.18 10:551.00800.000.000.00-0.07
787004212008.02.18 09:30sell20.48usdjpym108.280.00108.182008.02.18 10:44108.180.000.000.00189.31
786995902008.02.18 09:28buy0.02eurgbpm0.74980.00000.75082008.02.18 14:570.75080.000.000.000.39
786989632008.02.18 09:27sell0.02usdcadm1.00860.00001.00762008.02.18 09:391.00760.000.000.000.20
786955692008.02.18 09:13sell10.24usdjpym108.220.00108.122008.02.18 10:44108.190.000.000.0028.39
786941942008.02.18 09:07sell5.12usdjpym108.150.00108.052008.02.18 10:44108.190.000.000.00-18.93
786940982008.02.18 09:06sell0.01usdcadm1.00790.00001.00692008.02.18 09:391.00760.000.000.000.03
786908202008.02.18 08:52sell0.32usdcadm1.00870.00001.00772008.02.18 09:051.00770.000.000.003.18
786902852008.02.18 08:51sell0.16usdcadm1.00800.00001.00702008.02.18 09:061.00790.000.000.000.16
786900342008.02.18 08:51buy0.08nzdusdm0.79250.00000.79352008.02.18 09:520.79350.000.000.000.80
786886232008.02.18 08:47sell0.08usdcadm1.00720.00001.00622008.02.18 09:061.00800.000.000.00-0.63
786881852008.02.18 08:47sell2.56usdjpym108.090.00107.992008.02.18 10:45108.180.000.000.00-21.30
786859722008.02.18 08:42sell0.04usdcadm1.00660.00001.00562008.02.18 09:061.00810.000.000.00-0.60
786858262008.02.18 08:41sell0.02usdcadm1.00590.00001.00492008.02.18 09:061.00820.000.000.00-0.46
786850582008.02.18 08:39buy0.04nzdusdm0.79310.00000.79412008.02.18 09:520.79350.000.000.000.16
786849552008.02.18 08:39buy0.01eurgbpm0.75050.00000.75152008.02.18 14:570.75070.000.000.000.03
786811682008.02.18 08:27sell0.01usdcadm1.00520.00001.00422008.02.18 09:061.00830.000.000.00-0.31
786784562008.02.18 08:10sell0.04usdcadm1.00680.00001.00582008.02.18 08:261.00580.000.000.000.40
786782452008.02.18 08:08sell0.02usdcadm1.00610.00001.00512008.02.18 08:261.00590.000.000.000.04
786754352008.02.18 08:00sell1.28usdjpym108.030.00107.932008.02.18 10:46108.190.000.000.00-18.93
786741562008.02.18 07:59sell0.01usdcadm1.00540.00001.00442008.02.18 08:271.00570.000.000.00-0.03
786736912008.02.18 07:58sell0.64usdjpym107.970.00107.872008.02.18 10:46108.180.000.000.00-12.42
786715312008.02.18 07:53sell20.48eurgbpm0.75160.00000.75062008.02.18 08:380.75060.000.000.00399.85
786667262008.02.18 07:37sell10.24eurgbpm0.75090.00000.74992008.02.18 08:380.75070.000.000.0039.98
786646522008.02.18 07:32sell5.12eurgbpm0.75030.00000.74932008.02.18 08:380.75050.000.000.00-19.99
786638332008.02.18 07:30sell0.32usdjpym107.900.00107.802008.02.18 10:47108.190.000.000.00-8.58
786623142008.02.18 07:12sell0.01usdcadm1.00680.00001.00582008.02.18 07:591.00580.000.000.000.10
786606072008.02.18 07:00sell2.56eurgbpm0.74960.00000.74862008.02.18 08:380.75060.000.000.00-49.98
786518812008.02.18 05:53buy2.56usdcadm1.00590.00001.00692008.02.18 07:081.00690.000.000.0025.42
786498842008.02.18 05:24buy1.28usdcadm1.00660.00001.00762008.02.18 07:081.00690.000.000.003.81
786496412008.02.18 05:21buy0.64usdcadm1.00720.00001.00822008.02.18 07:091.00680.000.000.00-2.54
786432222008.02.18 04:03buy0.02nzdusdm0.79380.00000.79482008.02.18 09:520.79320.000.000.00-0.12
786409462008.02.18 03:26buy0.01nzdusdm0.79440.00000.79542008.02.18 09:530.79320.000.000.00-0.12
786371262008.02.18 02:27buy0.01nzdusdm0.79300.00000.79402008.02.18 03:260.79400.000.000.000.10
786367872008.02.18 02:23buy0.32usdcadm1.00790.00001.00892008.02.18 07:091.00690.000.000.00-3.18
785990492008.02.15 20:51sell0.16usdjpym107.840.00107.742008.02.18 10:47108.190.000.00-0.14-5.18
785987712008.02.15 20:50buy0.32usdcadm1.00810.00001.00912008.02.17 23:071.00910.000.00-0.033.17
785982922008.02.15 20:47sell0.08usdjpym107.780.00107.682008.02.18 10:47108.200.000.00-0.07-3.11
785979342008.02.15 20:45sell1.28eurgbpm0.74900.00000.74602008.02.18 08:380.75060.000.000.32-39.98
785975332008.02.15 20:39buy0.01nzdusdm0.79060.00000.79162008.02.18 00:240.79160.000.000.010.10
785959182008.02.15 20:11sell0.04usdjpym107.720.00107.622008.02.18 10:47108.190.000.00-0.03-1.74
785925222008.02.15 19:15buy0.16usdcadm1.00880.00001.00982008.02.18 07:101.00680.000.00-0.02-3.18
785919852008.02.15 19:12buy0.08usdcadm1.00940.00001.01042008.02.18 07:101.00690.000.00-0.01-1.99
785916782008.02.15 19:08buy0.01nzdusdm0.78910.00000.79012008.02.15 20:390.79010.000.000.000.10
785883312008.02.15 18:27buy0.04usdcadm1.01010.00001.01112008.02.18 07:101.00680.000.000.00-1.31
785865462008.02.15 18:17buy0.64nzdusdm0.78680.00000.78782008.02.15 19:020.78780.000.000.006.40
785864802008.02.15 18:17buy0.02usdcadm1.01080.00001.01182008.02.18 07:101.00690.000.000.00-0.77
785864042008.02.15 18:17buy0.01usdcadm1.01150.00001.01252008.02.18 07:111.00680.000.000.00-0.47
785857672008.02.15 18:16buy0.01usdcadm1.01000.00001.01102008.02.15 18:171.01100.000.000.000.10
785835772008.02.15 17:57buy0.04usdcadm1.00830.00001.00932008.02.15 18:151.00930.000.000.000.40
785832662008.02.15 17:54buy0.02usdcadm1.00900.00001.01002008.02.15 18:161.00920.000.000.000.04
785831632008.02.15 17:53buy0.01usdcadm1.00960.00001.01062008.02.15 18:161.00940.000.000.00-0.02
785829262008.02.15 17:50buy0.04usdcadm1.00790.00001.00892008.02.15 17:531.00890.000.000.000.40
785827592008.02.15 17:49sell0.02usdjpym107.650.00107.552008.02.18 10:48108.200.000.00-0.02-1.02
785816482008.02.15 17:45buy0.32nzdusdm0.78750.00000.78852008.02.15 19:020.78810.000.000.001.92
785816192008.02.15 17:45buy0.02usdcadm1.00860.00001.00962008.02.15 17:531.00890.000.000.000.06
785814792008.02.15 17:45buy0.01usdcadm1.00920.00001.01022008.02.15 17:531.00910.000.000.00-0.01
785811292008.02.15 17:44buy0.01usdcadm1.00780.00001.00882008.02.15 17:451.00880.000.000.000.10
785810942008.02.15 17:44buy0.16nzdusdm0.78810.00000.78912008.02.15 19:020.78800.000.000.00-0.16
785807102008.02.15 17:41buy0.01usdcadm1.00630.00001.00732008.02.15 17:441.00730.000.000.000.10
785804042008.02.15 17:39buy0.01usdcadm1.00470.00001.00572008.02.15 17:411.00570.000.000.000.10
785793852008.02.15 17:31buy0.01usdcadm1.00310.00001.00412008.02.15 17:391.00410.000.000.000.10
785789002008.02.15 17:28sell0.01usdjpym107.590.00107.492008.02.18 10:48108.210.000.00-0.01-0.57
785753062008.02.15 17:01sell0.08usdjpym107.730.00107.632008.02.15 17:27107.630.000.000.000.74
785741002008.02.15 16:51sell0.04usdjpym107.670.00107.572008.02.15 17:27107.630.000.000.000.15
785727282008.02.15 16:43sell0.02usdjpym107.610.00107.512008.02.15 17:27107.620.000.000.00-0.02
785720562008.02.15 16:39sell0.01usdjpym107.550.00107.452008.02.15 17:27107.630.000.000.00-0.07
785718072008.02.15 16:37buy0.08nzdusdm0.78880.00000.78982008.02.15 19:020.78780.000.000.00-0.80
785705942008.02.15 16:28buy0.02usdcadm1.00150.00001.00252008.02.15 17:311.00250.000.000.000.20
785654792008.02.15 15:52buy0.04nzdusdm0.78940.00000.79042008.02.15 19:030.78800.000.000.00-0.56
785648472008.02.15 15:48buy0.01usdcadm1.00220.00001.00322008.02.15 17:311.00250.000.000.000.03
785635692008.02.15 15:41buy0.02nzdusdm0.79000.00000.79102008.02.15 19:080.78810.000.000.00-0.38
785634122008.02.15 15:41sell0.01usdjpym107.680.00107.582008.02.15 16:39107.580.000.000.000.09
785601402008.02.15 15:32sell0.32usdjpym107.790.00107.692008.02.15 15:41107.690.000.000.002.97
785593392008.02.15 15:30sell0.16usdjpym107.730.00107.632008.02.15 15:41107.690.000.000.000.59
785592102008.02.15 15:30sell0.08usdjpym107.670.00107.572008.02.15 15:41107.710.000.000.00-0.30
785572252008.02.15 15:21buy0.01usdcadm1.00070.00001.00172008.02.15 15:481.00170.000.000.000.10
785548762008.02.15 15:13sell0.04usdjpym107.610.00107.512008.02.15 15:41107.700.000.000.00-0.33
785541212008.02.15 15:11sell0.02usdjpym107.550.00107.452008.02.15 15:41107.710.000.000.00-0.30
785541082008.02.15 15:11buy0.01nzdusdm0.79070.00000.79172008.02.15 19:080.78830.000.000.00-0.24
785465382008.02.15 14:55buy0.01usdcadm0.99920.00001.00022008.02.15 15:211.00020.000.000.000.10
785464282008.02.15 14:55buy0.02nzdusdm0.78940.00000.79042008.02.15 15:110.79040.000.000.000.20
785463922008.02.15 14:55sell0.01usdjpym107.480.00107.382008.02.15 15:41107.700.000.000.00-0.20
785427232008.02.15 14:35sell0.32usdjpym107.650.00107.552008.02.15 14:55107.550.000.000.002.98
785413382008.02.15 14:27sell0.16usdjpym107.590.00107.492008.02.15 14:55107.550.000.000.000.60
785403532008.02.15 14:21buy0.01nzdusdm0.79000.00000.79102008.02.15 15:110.79030.000.000.000.03
785367752008.02.15 13:59sell0.08usdjpym107.530.00107.432008.02.15 14:55107.500.000.000.000.22
785356482008.02.15 13:50buy0.04usdcadm0.99790.00000.99892008.02.15 14:550.99890.000.000.000.40
785354822008.02.15 13:49sell0.04usdjpym107.470.00107.372008.02.15 14:55107.510.000.000.00-0.15
785354762008.02.15 13:48buy0.02usdcadm0.99850.00000.99952008.02.15 14:550.99890.000.000.000.08
785348002008.02.15 13:45sell0.02usdjpym107.400.00107.302008.02.15 14:55107.510.000.000.00-0.20
785314122008.02.15 13:37sell0.01usdjpym107.340.00107.242008.02.15 14:55107.520.000.000.00-0.17
785279912008.02.15 13:30buy0.01usdcadm0.99920.00001.00022008.02.15 14:550.99880.000.000.00-0.04
785277162008.02.15 13:30sell0.01usdjpym107.470.00107.372008.02.15 13:37107.370.000.000.000.09
785259052008.02.15 13:20buy0.01usdcadm0.99740.00000.99842008.02.15 13:300.99840.000.000.000.10
785219332008.02.15 13:00sell0.16usdcadm0.99850.00000.99752008.02.15 13:190.99750.000.000.001.60
785207812008.02.15 13:00sell0.01usdjpym107.630.00107.532008.02.15 13:30107.530.000.000.000.09
785203162008.02.15 12:59sell0.08usdcadm0.99780.00000.99682008.02.15 13:190.99750.000.000.000.24
785196282008.02.15 12:58buy0.04nzdusdm0.78850.00000.78952008.02.15 14:210.78950.000.000.000.40
785165962008.02.15 12:40sell0.04usdcadm0.99720.00000.99622008.02.15 13:190.99740.000.000.00-0.08
785142352008.02.15 12:28sell0.01usdjpym107.760.00107.662008.02.15 13:00107.660.000.000.000.09
785136562008.02.15 12:24sell0.02usdcadm0.99650.00000.99552008.02.15 13:190.99750.000.000.00-0.20
785122472008.02.15 12:15buy0.04usdjpym107.670.00107.772008.02.15 12:27107.770.000.000.000.37
785117552008.02.15 12:14buy0.02nzdusdm0.78910.00000.79012008.02.15 14:210.78950.000.000.000.08
785102982008.02.15 12:06buy0.01nzdusdm0.78980.00000.79082008.02.15 14:210.78950.000.000.00-0.03
785100972008.02.15 12:05sell0.64eurgbpm0.74840.00000.74742008.02.18 08:380.75060.000.000.16-27.49
785100772008.02.15 12:05buy0.02usdjpym107.740.00107.842008.02.15 12:27107.770.000.000.000.06
785100752008.02.15 12:05sell0.01usdcadm0.99580.00000.99482008.02.15 13:200.99730.000.000.00-0.15
784615822008.02.15 08:02sell0.02usdcadm0.99780.00000.99682008.02.15 09:110.99680.000.000.000.20
784588762008.02.15 07:52buy0.01usdjpym108.290.00108.392008.02.15 12:27107.770.000.000.00-0.48
784583292008.02.15 07:49sell0.32eurgbpm0.74440.00000.74342008.02.18 08:390.75060.000.000.08-38.73
784583242008.02.15 07:49sell0.01usdcadm0.99720.00000.99622008.02.15 09:310.99620.000.000.000.10
784578802008.02.15 07:45sell0.32nzdusdm0.78810.00000.78712008.02.15 08:070.78710.000.000.003.20
784563662008.02.15 07:36sell0.16nzdusdm0.78750.00000.78652008.02.15 08:070.78720.000.000.000.48
784552322008.02.15 07:32buy0.01usdjpym108.160.00108.262008.02.15 07:52108.260.000.000.000.09
784546702008.02.15 07:28sell0.02usdcadm0.99850.00000.99752008.02.15 07:490.99750.000.000.000.20
784536262008.02.15 07:14sell0.01usdcadm0.99790.00000.99692008.02.15 07:490.99760.000.000.000.03
784532552008.02.15 07:11buy0.02usdjpym108.030.00108.132008.02.15 07:32108.130.000.000.000.18
784529912008.02.15 07:10buy0.01usdjpym108.100.00108.202008.02.15 07:32108.130.000.000.000.03
784506922008.02.15 06:54buy0.01usdjpym107.980.00108.082008.02.15 07:10108.080.000.000.000.09
784496612008.02.15 06:49sell0.08nzdusdm0.78680.00000.78582008.02.15 12:060.79000.000.000.00-2.56
784461092008.02.15 06:36sell0.04nzdusdm0.78610.00000.78512008.02.15 12:060.78990.000.000.00-1.52
784432682008.02.15 06:08sell1.28usdjpym108.090.00107.992008.02.15 06:52107.990.000.000.0011.85
784404352008.02.15 05:48sell0.64usdjpym108.030.00107.932008.02.15 06:52107.990.000.000.002.37
784399152008.02.15 05:47sell0.32usdjpym107.970.00107.872008.02.15 06:53107.980.000.000.00-0.30
784340682008.02.15 04:21sell0.01usdcadm0.99930.00000.99832008.02.15 07:140.99830.000.000.000.10
784233782008.02.15 01:41sell0.02nzdusdm0.78550.00000.78452008.02.15 12:060.78980.000.000.00-0.86
784193582008.02.15 01:05sell0.01nzdusdm0.78480.00000.78382008.02.15 12:060.78990.000.000.00-0.51
784165832008.02.15 00:43sell0.16usdjpym107.900.00107.802008.02.15 06:53107.990.000.000.00-1.33
784008472008.02.14 23:53sell0.02nzdusdm0.78620.00000.78522008.02.15 01:050.78520.000.000.000.20
784000542008.02.14 23:31sell0.08usdjpym107.840.00107.742008.02.15 06:53107.980.000.000.00-1.04
783996262008.02.14 23:24sell0.04usdjpym107.780.00107.682008.02.15 06:53107.990.000.000.00-0.78
783986892008.02.14 23:12sell0.02usdjpym107.720.00107.622008.02.15 06:54107.980.000.000.00-0.48
783975032008.02.14 23:10sell0.01usdjpym107.650.00107.552008.02.15 06:54107.990.000.000.00-0.31
783972612008.02.14 23:08sell0.01usdjpym107.790.00107.692008.02.14 23:10107.690.000.000.000.09
783968022008.02.14 23:01sell0.01nzdusdm0.78560.00000.78462008.02.15 01:050.78520.000.000.000.04
783957392008.02.14 22:42sell0.01nzdusdm0.78710.00000.78612008.02.14 23:010.78610.000.000.000.10
783941162008.02.14 22:15sell0.01nzdusdm0.78860.00000.78762008.02.14 22:420.78760.000.000.000.10
783928912008.02.14 21:57buy0.32nzdusdm0.78730.00000.78832008.02.14 22:120.78830.000.000.153.20
783922812008.02.14 21:46buy0.16nzdusdm0.78790.00000.78892008.02.14 22:120.78830.000.000.080.64
783910822008.02.14 21:32sell0.01usdjpym107.920.00107.822008.02.14 23:08107.820.000.00-0.010.09
783900972008.02.14 21:01sell0.16eurgbpm0.74360.00000.74262008.02.18 08:390.75050.000.000.10-21.55
783888292008.02.14 20:48sell0.01usdjpym108.010.00107.912008.02.14 21:16107.910.000.000.000.09
783875572008.02.14 20:29sell0.32usdjpym108.120.00108.022008.02.14 20:47108.020.000.000.002.96
783854832008.02.14 20:14sell0.16usdjpym108.060.00107.962008.02.14 20:47108.030.000.000.000.44
783849082008.02.14 20:11sell0.08usdjpym108.000.00107.902008.02.14 20:48108.040.000.000.00-0.30
783834382008.02.14 19:53sell0.04usdjpym107.940.00107.842008.02.14 20:48108.030.000.000.00-0.33
783830882008.02.14 19:49sell0.02usdjpym107.880.00107.782008.02.14 20:48108.040.000.000.00-0.30
783828142008.02.14 19:48buy0.08nzdusdm0.78860.00000.78962008.02.14 22:120.78820.000.000.04-0.32
783826922008.02.14 19:48buy0.04nzdusdm0.78930.00000.79032008.02.14 22:140.78830.000.000.02-0.40
783822232008.02.14 19:47sell0.01usdjpym107.820.00107.722008.02.14 20:48108.030.000.000.00-0.19
783811032008.02.14 19:35buy0.02nzdusdm0.79010.00000.79112008.02.14 22:140.78820.000.000.01-0.38
783802762008.02.14 19:25buy0.01nzdusdm0.79090.00000.79192008.02.14 22:140.78840.000.000.00-0.25
783786412008.02.14 19:02sell0.04usdjpym107.970.00107.872008.02.14 19:47107.870.000.000.000.37
783766742008.02.14 18:32sell0.02usdjpym107.910.00107.812008.02.14 19:47107.870.000.000.000.07
783743382008.02.14 18:07sell0.01usdjpym107.850.00107.752008.02.14 19:47107.860.000.000.00-0.01
783738952008.02.14 18:04buy0.02nzdusdm0.78960.00000.79062008.02.14 19:250.79060.000.000.000.20
783724462008.02.14 17:54sell0.01usdjpym107.980.00107.882008.02.14 18:07107.880.000.000.000.09
783695602008.02.14 17:13sell0.08usdjpym108.080.00107.982008.02.14 17:54107.980.000.000.000.74
783693422008.02.14 17:12buy0.01nzdusdm0.79020.00000.79122008.02.14 19:250.79060.000.000.000.04
783678232008.02.14 17:03sell0.08eurgbpm0.74300.00000.74202008.02.18 08:390.75060.000.000.05-11.87
783676332008.02.14 17:02buy0.08nzdusdm0.78880.00000.78982008.02.14 17:110.78980.000.000.000.80
783661832008.02.14 16:52sell0.04usdjpym108.010.00107.912008.02.14 17:54107.990.000.000.000.07
783659112008.02.14 16:49sell0.02usdjpym107.950.00107.852008.02.14 17:54108.000.000.000.00-0.09
783655072008.02.14 16:46buy0.04nzdusdm0.78950.00000.79052008.02.14 17:120.78980.000.000.000.12
783641462008.02.14 16:40buy0.02nzdusdm0.79010.00000.79112008.02.14 17:120.78970.000.000.00-0.08
783634722008.02.14 16:38buy0.01nzdusdm0.79080.00000.79182008.02.14 17:120.78960.000.000.00-0.12
783619182008.02.14 16:34sell0.04eurgbpm0.74240.00000.74142008.02.18 08:390.75050.000.000.03-6.33
783614702008.02.14 16:33sell0.01usdjpym107.890.00107.792008.02.14 17:54108.000.000.000.00-0.10
783613582008.02.14 16:32buy0.16nzdusdm0.78930.00000.79032008.02.14 16:370.79030.000.000.001.60
783597532008.02.14 16:26sell0.08usdjpym108.030.00107.932008.02.14 16:33107.930.000.000.000.74
783585622008.02.14 16:21sell0.04usdjpym107.970.00107.872008.02.14 16:33107.930.000.000.000.15
783579072008.02.14 16:19sell0.02usdjpym107.910.00107.812008.02.14 16:33107.920.000.000.00-0.02
783566272008.02.14 16:16sell0.01usdjpym107.850.00107.752008.02.14 16:33107.930.000.000.00-0.07
783559762008.02.14 16:15buy0.08nzdusdm0.78990.00000.79092008.02.14 16:380.79030.000.000.000.32
783555422008.02.14 16:15buy0.04nzdusdm0.79060.00000.79162008.02.14 16:380.79030.000.000.00-0.12
783545682008.02.14 16:12sell0.02usdjpym108.000.00107.902008.02.14 16:16107.900.000.000.000.19
783539062008.02.14 16:11sell0.01usdjpym107.940.00107.842008.02.14 16:16107.900.000.000.000.04
783509352008.02.14 16:03sell0.01usdjpym108.060.00107.962008.02.14 16:11107.960.000.000.000.09
783474992008.02.14 15:57sell0.01usdjpym108.180.00108.082008.02.14 16:03108.080.000.000.000.09
783451492008.02.14 15:40sell0.02usdjpym108.300.00108.202008.02.14 15:57108.200.000.000.000.18
783444722008.02.14 15:36sell0.01usdjpym108.240.00108.142008.02.14 15:57108.200.000.000.000.04
783440272008.02.14 15:33buy0.02nzdusdm0.79130.00000.79232008.02.14 16:380.79020.000.000.00-0.22
783429542008.02.14 15:27sell0.02eurgbpm0.74170.00000.74072008.02.18 08:390.75050.000.000.02-3.44
783410842008.02.14 15:20sell0.02usdjpym108.370.00108.272008.02.14 15:36108.270.000.000.000.18
783410712008.02.14 15:20buy0.01nzdusdm0.79190.00000.79292008.02.14 16:380.79010.000.000.00-0.18
783408002008.02.14 15:19sell0.01usdjpym108.310.00108.212008.02.14 15:36108.260.000.000.000.05
783394132008.02.14 15:11buy0.16usdjpym108.240.00108.342008.02.14 15:18108.340.000.000.001.48
783389522008.02.14 15:10buy0.08usdjpym108.300.00108.402008.02.14 15:18108.330.000.000.000.22
783372432008.02.14 15:01buy0.04usdjpym108.360.00108.462008.02.14 15:18108.320.000.000.00-0.15
783357102008.02.14 14:59buy0.02usdjpym108.420.00108.522008.02.14 15:18108.330.000.000.00-0.17
783356312008.02.14 14:58buy0.01usdjpym108.480.00108.582008.02.14 15:18108.320.000.000.00-0.15
783328772008.02.14 14:44buy0.04usdjpym108.350.00108.452008.02.14 14:58108.450.000.000.000.37
783322452008.02.14 14:40buy0.01nzdusdm0.79040.00000.79142008.02.14 15:200.79140.000.000.000.10
783319712008.02.14 14:38buy0.02usdjpym108.410.00108.512008.02.14 14:58108.450.000.000.000.07
783312672008.02.14 14:34buy0.01usdjpym108.470.00108.572008.02.14 14:58108.440.000.000.00-0.03
783241612008.02.14 14:05sell0.32usdjpym108.540.00108.442008.02.14 14:33108.440.000.000.002.95
783231782008.02.14 14:03sell0.16usdjpym108.480.00108.382008.02.14 14:33108.450.000.000.000.44
783215932008.02.14 14:00sell0.08usdjpym108.420.00108.322008.02.14 14:33108.450.000.000.00-0.22
783209032008.02.14 13:59buy0.04nzdusdm0.78900.00000.79002008.02.14 14:400.79000.000.000.000.40
783207692008.02.14 13:59sell0.01eurgbpm0.74110.00000.74012008.02.18 08:390.75060.000.000.00-1.86
783205442008.02.14 13:59sell0.04usdjpym108.360.00108.262008.02.14 14:33108.460.000.000.00-0.37
783188312008.02.14 13:46sell0.02usdjpym108.290.00108.192008.02.14 14:33108.470.000.000.00-0.33
783178712008.02.14 13:39sell0.01usdjpym108.230.00108.132008.02.14 14:34108.460.000.000.00-0.21
783166582008.02.14 13:33sell0.16usdjpym108.340.00108.242008.02.14 13:39108.240.000.000.001.48
783164552008.02.14 13:32sell0.08usdjpym108.280.00108.182008.02.14 13:39108.240.000.000.000.30
783160672008.02.14 13:31sell0.04usdjpym108.220.00108.122008.02.14 13:39108.250.000.000.00-0.11
783120752008.02.14 13:13sell0.02usdjpym108.160.00108.062008.02.14 13:39108.260.000.000.00-0.18
783112072008.02.14 13:09sell0.01usdjpym108.100.00108.002008.02.14 13:39108.250.000.000.00-0.14
783062192008.02.14 12:26buy0.02nzdusdm0.78970.00000.79072008.02.14 14:400.78990.000.000.000.04
783057722008.02.14 12:21buy0.01nzdusdm0.79030.00000.79132008.02.14 14:400.79000.000.000.00-0.03
783049822008.02.14 12:15buy0.01nzdusdm0.78880.00000.78982008.02.14 12:210.78980.000.000.000.10
783042732008.02.14 12:08sell0.01usdjpym108.230.00108.132008.02.14 13:09108.130.000.000.000.09
783038052008.02.14 12:01buy0.04nzdusdm0.78740.00000.78842008.02.14 12:150.78840.000.000.000.40
783021512008.02.14 11:39sell0.04usdjpym108.360.00108.262008.02.14 12:08108.260.000.000.000.37
782999122008.02.14 11:05sell0.02usdjpym108.300.00108.202008.02.14 12:08108.260.000.000.000.07
782991252008.02.14 10:50buy0.02nzdusdm0.78800.00000.78902008.02.14 12:150.78820.000.000.000.04
782989892008.02.14 10:48buy0.01nzdusdm0.78870.00000.78972008.02.14 12:150.78840.000.000.00-0.03
782955522008.02.14 10:10sell0.01usdjpym108.240.00108.142008.02.14 12:08108.270.000.000.00-0.03
782917612008.02.14 09:26sell0.04eurgbpm0.74230.00000.74132008.02.14 13:590.74130.000.000.000.79
782909752008.02.14 09:20sell0.16usdjpym108.370.00108.272008.02.14 10:10108.270.000.000.001.48
782897302008.02.14 09:07buy0.08nzdusdm0.78700.00000.78802008.02.14 10:470.78800.000.000.000.80
782816562008.02.14 08:24buy0.04nzdusdm0.78780.00000.78882008.02.14 10:480.78810.000.000.000.12
782734472008.02.14 08:00buy0.02nzdusdm0.78850.00000.78952008.02.14 10:480.78820.000.000.00-0.06
782729712008.02.14 07:59buy0.01nzdusdm0.78910.00000.79012008.02.14 10:480.78830.000.000.00-0.08
782709362008.02.14 07:57sell0.02eurgbpm0.74160.00000.74062008.02.14 13:590.74130.000.000.000.12
782585232008.02.14 07:03sell0.01eurgbpm0.74100.00000.74002008.02.14 13:590.74150.000.000.00-0.10
782559832008.02.14 06:45buy0.01nzdusdm0.78740.00000.78842008.02.14 07:590.78840.000.000.000.10
782545902008.02.14 06:38sell0.08usdjpym108.310.00108.212008.02.14 10:10108.270.000.000.000.30
782544252008.02.14 06:36sell0.04usdjpym108.250.00108.152008.02.14 10:10108.260.000.000.00-0.04
782541812008.02.14 06:32sell0.02usdjpym108.180.00108.082008.02.14 10:10108.270.000.000.00-0.17
782538922008.02.14 06:29sell0.01usdjpym108.120.00108.022008.02.14 10:10108.260.000.000.00-0.13
782468222008.02.14 05:49buy0.08nzdusdm0.78590.00000.78692008.02.14 06:440.78690.000.000.000.80
782465682008.02.14 05:44buy0.04nzdusdm0.78660.00000.78762008.02.14 06:440.78690.000.000.000.12
782452852008.02.14 05:23sell0.08usdjpym108.250.00108.152008.02.14 06:29108.150.000.000.000.74
782429242008.02.14 04:56buy0.02nzdusdm0.78740.00000.78842008.02.14 06:440.78690.000.000.00-0.10
782428322008.02.14 04:54buy0.01nzdusdm0.78800.00000.78902008.02.14 06:440.78700.000.000.00-0.10
782422242008.02.14 04:41buy0.01nzdusdm0.78720.00000.78822008.02.14 04:530.78820.000.000.000.10
782405942008.02.14 04:06sell0.04usdjpym108.180.00108.082008.02.14 06:29108.150.000.000.000.11
782339342008.02.14 02:21buy0.04nzdusdm0.78570.00000.78672008.02.14 04:410.78670.000.000.000.40
782301252008.02.14 01:28sell0.02usdjpym108.120.00108.022008.02.14 06:29108.150.000.000.00-0.06
782296832008.02.14 01:19sell0.01usdjpym108.060.00107.962008.02.14 06:29108.160.000.000.00-0.09
782251752008.02.14 00:46buy0.02nzdusdm0.78640.00000.78742008.02.14 04:410.78670.000.000.000.06
782249622008.02.14 00:45buy0.01nzdusdm0.78700.00000.78802008.02.14 04:410.78650.000.000.00-0.05
782235292008.02.14 00:39buy0.01nzdusdm0.78550.00000.78652008.02.14 00:450.78650.000.000.000.10
782225502008.02.14 00:34sell0.02usdjpym108.200.00108.102008.02.14 01:19108.100.000.000.000.19
782222322008.02.14 00:33buy0.01nzdusdm0.78410.00000.78512008.02.14 00:390.78510.000.000.000.10
782218272008.02.14 00:32sell0.01usdjpym108.140.00108.042008.02.14 01:19108.100.000.000.000.04
782209152008.02.14 00:30sell0.64nzdusdm0.78540.00000.78442008.02.14 00:330.78440.000.000.006.40
782047082008.02.13 23:55sell0.02usdjpym108.270.00108.172008.02.14 00:32108.170.000.000.000.18
782045382008.02.13 23:54sell0.01usdjpym108.210.00108.112008.02.14 00:32108.170.000.000.000.04
782010652008.02.13 23:13buy0.08usdjpym108.110.00108.212008.02.13 23:53108.210.000.000.000.74
782004982008.02.13 23:03sell0.32nzdusdm0.78470.00000.78372008.02.14 00:330.78450.000.000.000.64
781997192008.02.13 22:58buy0.04usdjpym108.170.00108.272008.02.13 23:53108.200.000.000.000.11
765830942008.02.06 00:10balanceDeposit2 704.85
  0.00 0.00 -4.68 1 114.19
Closed P/L: 1 109.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
799022762008.02.22 17:56sell0.01eurchfm1.60780.00001.6068 1.61120.000.00-0.01-0.31
799181172008.02.22 20:31sell0.02eurchfm1.60840.00001.6074 1.61120.000.00-0.02-0.52
799230532008.02.22 20:54sell0.04eurchfm1.60910.00001.6081 1.61120.000.00-0.03-0.77
799259032008.02.24 23:00sell0.08eurchfm1.61000.00001.6090 1.61120.000.000.00-0.88
799038012008.02.22 18:00buy0.01usdcadm1.01660.00001.0176 1.01150.000.000.00-0.50
799097752008.02.22 18:55buy0.02usdcadm1.01590.00001.0169 1.01150.000.000.00-0.87
799104972008.02.22 19:04buy0.04usdcadm1.01520.00001.0162 1.01150.000.000.00-1.46
799129042008.02.22 19:43buy0.08usdcadm1.01460.00001.0156 1.01150.000.00-0.01-2.45
799219642008.02.22 20:45buy0.16usdcadm1.01390.00001.0149 1.01150.000.00-0.02-3.80
799224252008.02.22 20:48buy0.32usdcadm1.01320.00001.0142 1.01150.000.00-0.03-5.38
799225052008.02.22 20:49buy0.64usdcadm1.01260.00001.0136 1.01150.000.00-0.06-6.96
799481382008.02.25 00:03buy1.28usdcadm1.01190.00001.0129 1.01150.000.000.00-5.06
799501302008.02.25 00:24buy0.01usdjpym107.390.00107.49 107.290.000.000.00-0.09
799544272008.02.25 00:52sell0.01nzdusdm0.80710.00000.8061 0.80790.000.000.00-0.08
799571802008.02.25 01:04buy0.02usdjpym107.330.00107.43 107.290.000.000.00-0.07
799571922008.02.25 01:04sell0.16eurchfm1.61070.00001.6097 1.61120.000.000.00-0.73
799584972008.02.25 01:14buy0.04usdjpym107.270.00107.37 107.290.000.000.000.07
799592962008.02.25 01:21buy2.56usdcadm1.01120.00001.0122 1.01150.000.000.007.59
799601562008.02.25 01:27sell0.02nzdusdm0.80780.00000.8068 0.80790.000.000.00-0.02
799737882008.02.25 03:53sell0.04nzdusdm0.80840.00000.8074 0.80790.000.000.000.20
  0.00 0.00 -0.18 -22.09
 Floating P/L: -22.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 704.85 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 109.51 Floating P/L: -22.27 Margin: 139.00
Balance: 3 814.36 Equity: 3 792.09 Free Margin: 3 653.09