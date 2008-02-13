Interbank FX, LLC
|Account: 1841410
|Name: Vu Bui
|Currency: USD
|2008 February 25, 04:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79942755
|2008.02.24 23:37
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.8062
|0.0000
|0.8072
|2008.02.25 00:51
|0.8072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79940380
|2008.02.24 23:29
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.8069
|0.0000
|0.8079
|2008.02.25 00:51
|0.8072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79938785
|2008.02.24 23:08
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8076
|0.0000
|0.8086
|2008.02.25 00:52
|0.8069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|79936576
|2008.02.24 23:03
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8083
|0.0000
|0.8093
|2008.02.25 00:52
|0.8070
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|79923542
|2008.02.22 20:56
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.28
|0.00
|107.38
|2008.02.25 00:23
|107.38
|0.00
|0.00
|0.01
|0.19
|79923183
|2008.02.22 20:54
|sell
|1.28
|nzdusdm
|0.8087
|0.0000
|0.8077
|2008.02.24 23:00
|0.8077
|0.00
|0.00
|-1.72
|12.80
|79922931
|2008.02.22 20:53
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.34
|0.00
|107.44
|2008.02.25 00:23
|107.37
|0.00
|0.00
|0.01
|0.03
|79921859
|2008.02.22 20:44
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.20
|0.00
|107.30
|2008.02.22 20:53
|107.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79921250
|2008.02.22 20:41
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.26
|0.00
|107.36
|2008.02.22 20:53
|107.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79920126
|2008.02.22 20:35
|sell
|0.64
|nzdusdm
|0.8080
|0.0000
|0.8070
|2008.02.24 23:00
|0.8078
|0.00
|0.00
|-0.86
|1.28
|79918573
|2008.02.22 20:32
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.12
|0.00
|107.22
|2008.02.22 20:41
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79917378
|2008.02.22 20:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.18
|0.00
|107.28
|2008.02.22 20:41
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79916382
|2008.02.22 20:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.05
|0.00
|107.15
|2008.02.22 20:30
|107.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79915822
|2008.02.22 20:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|106.92
|0.00
|107.02
|2008.02.22 20:29
|107.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79915193
|2008.02.22 20:10
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.01
|0.00
|106.91
|2008.02.22 20:19
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|79914489
|2008.02.22 20:02
|sell
|0.04
|usdjpym
|106.95
|0.00
|106.85
|2008.02.22 20:19
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79909064
|2008.02.22 18:47
|sell
|0.02
|usdjpym
|106.89
|0.00
|106.79
|2008.02.22 20:19
|106.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79906712
|2008.02.22 18:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|106.83
|0.00
|106.73
|2008.02.22 20:19
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79905766
|2008.02.22 18:18
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.8073
|0.0000
|0.8063
|2008.02.24 23:01
|0.8079
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.92
|79905470
|2008.02.22 18:16
|sell
|0.02
|usdjpym
|106.94
|0.00
|106.84
|2008.02.22 18:27
|106.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79899436
|2008.02.22 17:28
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0149
|0.0000
|1.0159
|2008.02.22 17:59
|1.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|79897580
|2008.02.22 17:06
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0155
|0.0000
|1.0165
|2008.02.22 17:59
|1.0159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|79897537
|2008.02.22 17:06
|sell
|0.01
|usdjpym
|106.88
|0.00
|106.78
|2008.02.22 18:27
|106.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79896563
|2008.02.22 17:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0162
|0.0000
|1.0172
|2008.02.22 18:00
|1.0160
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79895817
|2008.02.22 16:52
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0146
|0.0000
|1.0156
|2008.02.22 16:59
|1.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79894235
|2008.02.22 16:37
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6092
|0.0000
|1.6082
|2008.02.22 17:56
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79893938
|2008.02.22 16:36
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.8067
|0.0000
|0.8057
|2008.02.24 23:01
|0.8080
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.08
|79893578
|2008.02.22 16:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.02
|0.00
|106.92
|2008.02.22 17:06
|106.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79891774
|2008.02.22 16:21
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.8060
|0.0000
|0.8050
|2008.02.24 23:02
|0.8081
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.68
|79888282
|2008.02.22 16:08
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6085
|0.0000
|1.6075
|2008.02.22 17:56
|1.6082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79885951
|2008.02.22 15:55
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0133
|0.0000
|1.0143
|2008.02.22 16:51
|1.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|79885328
|2008.02.22 15:51
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.8054
|0.0000
|0.8044
|2008.02.24 23:02
|0.8080
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.04
|79885048
|2008.02.22 15:50
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6099
|0.0000
|1.6089
|2008.02.22 16:08
|1.6089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79884910
|2008.02.22 15:50
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.8047
|0.0000
|0.8037
|2008.02.24 23:02
|0.8081
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.68
|79884757
|2008.02.22 15:49
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0140
|0.0000
|1.0150
|2008.02.22 16:52
|1.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|79884242
|2008.02.22 15:48
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6093
|0.0000
|1.6083
|2008.02.22 16:08
|1.6089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|79884008
|2008.02.22 15:47
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.8040
|0.0000
|0.8030
|2008.02.24 23:03
|0.8082
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.42
|79883520
|2008.02.22 15:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|106.96
|0.00
|106.86
|2008.02.22 17:06
|106.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79882563
|2008.02.22 15:42
|buy
|0.64
|nzdusdm
|0.8031
|0.0000
|0.8041
|2008.02.22 15:47
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|79881506
|2008.02.22 15:40
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0147
|0.0000
|1.0157
|2008.02.22 16:52
|1.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|79880070
|2008.02.22 15:35
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6086
|0.0000
|1.6076
|2008.02.22 16:08
|1.6088
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79879192
|2008.02.22 15:33
|buy
|0.32
|usdjpym
|106.88
|0.00
|106.98
|2008.02.22 15:44
|106.98
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|79874731
|2008.02.22 15:21
|buy
|0.16
|usdjpym
|106.94
|0.00
|107.04
|2008.02.22 15:44
|106.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|79873507
|2008.02.22 15:15
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0133
|0.0000
|1.0143
|2008.02.22 15:40
|1.0143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79873173
|2008.02.22 15:14
|buy
|0.32
|nzdusdm
|0.8038
|0.0000
|0.8048
|2008.02.22 15:47
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|79872116
|2008.02.22 15:12
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0140
|0.0000
|1.0150
|2008.02.22 15:40
|1.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79870829
|2008.02.22 15:10
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.8045
|0.0000
|0.8055
|2008.02.22 15:47
|0.8038
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|79870236
|2008.02.22 15:08
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6100
|0.0000
|1.6090
|2008.02.22 15:35
|1.6090
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79869771
|2008.02.22 15:07
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.8051
|0.0000
|0.8061
|2008.02.22 15:47
|0.8040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|79865855
|2008.02.22 14:49
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.8058
|0.0000
|0.8068
|2008.02.22 15:47
|0.8039
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|79864437
|2008.02.22 14:44
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.00
|0.00
|107.10
|2008.02.22 15:44
|106.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79864060
|2008.02.22 14:43
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6113
|0.0000
|1.6103
|2008.02.22 15:07
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79861330
|2008.02.22 14:25
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0124
|0.0000
|1.0134
|2008.02.22 15:12
|1.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|79860260
|2008.02.22 14:19
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8064
|0.0000
|0.8074
|2008.02.22 15:47
|0.8040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|79859962
|2008.02.22 14:18
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.07
|0.00
|107.17
|2008.02.22 15:45
|106.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|79859295
|2008.02.22 14:14
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8070
|0.0000
|0.8080
|2008.02.22 15:47
|0.8041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|79858602
|2008.02.22 14:13
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.13
|0.00
|107.23
|2008.02.22 15:45
|106.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|79858023
|2008.02.22 14:11
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0131
|0.0000
|1.0141
|2008.02.22 15:12
|1.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|79856953
|2008.02.22 14:09
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.19
|0.00
|107.29
|2008.02.22 15:45
|106.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|79856595
|2008.02.22 14:07
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0138
|0.0000
|1.0148
|2008.02.22 15:12
|1.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79854081
|2008.02.22 13:59
|sell
|1.28
|usdjpym
|107.31
|0.00
|107.21
|2008.02.22 14:08
|107.21
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|79852777
|2008.02.22 13:56
|sell
|0.64
|usdjpym
|107.25
|0.00
|107.15
|2008.02.22 14:08
|107.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|79852054
|2008.02.22 13:51
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.0149
|0.0000
|1.0139
|2008.02.22 14:07
|1.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|79851023
|2008.02.22 13:44
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.8054
|0.0000
|0.8064
|2008.02.22 14:14
|0.8064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79849968
|2008.02.22 13:40
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.18
|0.00
|107.08
|2008.02.22 14:08
|107.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|79849160
|2008.02.22 13:36
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.8060
|0.0000
|0.8070
|2008.02.22 14:14
|0.8064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|79848751
|2008.02.22 13:35
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0142
|0.0000
|1.0132
|2008.02.22 14:07
|1.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|79848226
|2008.02.22 13:34
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6126
|0.0000
|1.6116
|2008.02.22 14:43
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|79848022
|2008.02.22 13:34
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.12
|0.00
|107.02
|2008.02.22 14:08
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|79847137
|2008.02.22 13:30
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0135
|0.0000
|1.0125
|2008.02.22 14:07
|1.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|79846941
|2008.02.22 13:30
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0126
|0.0000
|1.0116
|2008.02.22 14:07
|1.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|79846557
|2008.02.22 13:28
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8067
|0.0000
|0.8077
|2008.02.22 14:14
|0.8065
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79846220
|2008.02.22 13:26
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8073
|0.0000
|0.8083
|2008.02.22 14:14
|0.8066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79846034
|2008.02.22 13:26
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6119
|0.0000
|1.6109
|2008.02.22 14:43
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79844532
|2008.02.22 13:19
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6112
|0.0000
|1.6102
|2008.02.22 14:43
|1.6116
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|79843776
|2008.02.22 13:17
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.06
|0.00
|106.96
|2008.02.22 14:08
|107.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|79842994
|2008.02.22 13:16
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.00
|0.00
|106.90
|2008.02.22 14:08
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|79838737
|2008.02.22 13:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|106.94
|0.00
|106.84
|2008.02.22 14:08
|107.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|79837598
|2008.02.22 13:04
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.8061
|0.0000
|0.8071
|2008.02.22 13:25
|0.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79836800
|2008.02.22 13:03
|sell
|0.01
|usdjpym
|106.88
|0.00
|106.78
|2008.02.22 14:08
|107.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79832997
|2008.02.22 12:32
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0102
|0.0000
|1.0092
|2008.02.22 14:07
|1.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|79832737
|2008.02.22 12:30
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6105
|0.0000
|1.6095
|2008.02.22 14:43
|1.6117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79831192
|2008.02.22 12:16
|buy
|2.56
|eurchfm
|1.6094
|0.0000
|1.6104
|2008.02.22 12:29
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|23.57
|79829973
|2008.02.22 12:10
|buy
|1.28
|eurchfm
|1.6100
|0.0000
|1.6110
|2008.02.22 12:29
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|79829018
|2008.02.22 12:05
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0095
|0.0000
|1.0085
|2008.02.22 14:07
|1.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|79827419
|2008.02.22 11:57
|buy
|0.64
|eurchfm
|1.6107
|0.0000
|1.6117
|2008.02.22 12:29
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|79826508
|2008.02.22 11:53
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0089
|0.0000
|1.0079
|2008.02.22 14:07
|1.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|79825869
|2008.02.22 11:49
|buy
|0.32
|eurchfm
|1.6114
|0.0000
|1.6124
|2008.02.22 12:29
|1.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|79825427
|2008.02.22 11:45
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.0081
|0.0000
|1.0091
|2008.02.22 11:53
|1.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|79823751
|2008.02.22 11:27
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0089
|0.0000
|1.0099
|2008.02.22 11:53
|1.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|79823733
|2008.02.22 11:27
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0095
|0.0000
|1.0105
|2008.02.22 11:53
|1.0090
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|79823521
|2008.02.22 11:25
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0102
|0.0000
|1.0112
|2008.02.22 11:53
|1.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|79820948
|2008.02.22 11:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.01
|0.00
|106.91
|2008.02.22 13:03
|106.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79818364
|2008.02.22 10:38
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0110
|0.0000
|1.0120
|2008.02.22 11:53
|1.0090
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|79817863
|2008.02.22 10:32
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0117
|0.0000
|1.0127
|2008.02.22 11:53
|1.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|79817818
|2008.02.22 10:32
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.6120
|0.0000
|1.6130
|2008.02.22 12:29
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|79816781
|2008.02.22 10:20
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.14
|0.00
|107.04
|2008.02.22 11:04
|107.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79815947
|2008.02.22 10:14
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0124
|0.0000
|1.0134
|2008.02.22 11:53
|1.0090
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|79811718
|2008.02.22 09:55
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8068
|0.0000
|0.8078
|2008.02.22 13:25
|0.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|79811458
|2008.02.22 09:54
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0107
|0.0000
|1.0117
|2008.02.22 10:14
|1.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79811330
|2008.02.22 09:53
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6127
|0.0000
|1.6137
|2008.02.22 12:29
|1.6105
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|79811254
|2008.02.22 09:53
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8074
|0.0000
|0.8084
|2008.02.22 13:25
|0.8070
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79808843
|2008.02.22 09:40
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8061
|0.0000
|0.8071
|2008.02.22 09:53
|0.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79808761
|2008.02.22 09:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.08
|0.00
|106.98
|2008.02.22 11:04
|107.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|79808381
|2008.02.22 09:37
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8068
|0.0000
|0.8078
|2008.02.22 09:53
|0.8071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79807542
|2008.02.22 09:34
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.02
|0.00
|106.92
|2008.02.22 11:04
|107.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79807211
|2008.02.22 09:34
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6134
|0.0000
|1.6144
|2008.02.22 12:29
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|79806104
|2008.02.22 09:28
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.16
|0.00
|107.06
|2008.02.22 09:34
|107.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79805864
|2008.02.22 09:27
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6140
|0.0000
|1.6150
|2008.02.22 12:29
|1.6105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|79805766
|2008.02.22 09:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.10
|0.00
|107.00
|2008.02.22 09:34
|107.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79803464
|2008.02.22 09:16
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8053
|0.0000
|0.8063
|2008.02.22 09:37
|0.8063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79802930
|2008.02.22 09:13
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.23
|0.00
|107.13
|2008.02.22 09:27
|107.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79799295
|2008.02.22 09:01
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.33
|0.00
|107.23
|2008.02.22 09:13
|107.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79796921
|2008.02.22 08:53
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8038
|0.0000
|0.8048
|2008.02.22 09:16
|0.8048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79795928
|2008.02.22 08:45
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6147
|0.0000
|1.6157
|2008.02.22 12:29
|1.6105
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|79795023
|2008.02.22 08:38
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.26
|0.00
|107.16
|2008.02.22 09:13
|107.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|79794426
|2008.02.22 08:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.17
|0.00
|107.07
|2008.02.22 09:13
|107.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79791130
|2008.02.22 08:26
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.29
|0.00
|107.19
|2008.02.22 08:35
|107.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79788456
|2008.02.22 08:11
|buy
|0.32
|usdjpym
|107.20
|0.00
|107.30
|2008.02.22 08:25
|107.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|79788346
|2008.02.22 08:11
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8028
|0.0000
|0.8033
|2008.02.22 08:52
|0.8033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79786366
|2008.02.22 08:04
|buy
|0.16
|usdjpym
|107.26
|0.00
|107.36
|2008.02.22 08:25
|107.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|79783764
|2008.02.22 07:47
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.6134
|0.0000
|1.6144
|2008.02.22 08:45
|1.6144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|79782813
|2008.02.22 07:40
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6140
|0.0000
|1.6150
|2008.02.22 08:45
|1.6144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|79782142
|2008.02.22 07:37
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.35
|0.00
|107.45
|2008.02.22 08:25
|107.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79781376
|2008.02.22 07:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.41
|0.00
|107.51
|2008.02.22 08:25
|107.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|79775599
|2008.02.22 06:53
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6147
|0.0000
|1.6157
|2008.02.22 08:45
|1.6142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|79775570
|2008.02.22 06:53
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8030
|0.0000
|0.8040
|2008.02.22 08:53
|0.8032
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79771839
|2008.02.22 06:20
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6155
|0.0000
|1.6165
|2008.02.22 08:45
|1.6143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79771661
|2008.02.22 06:20
|sell
|1.28
|nzdusdm
|0.8040
|0.0000
|0.8030
|2008.02.22 06:50
|0.8030
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|79769771
|2008.02.22 06:01
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6161
|0.0000
|1.6171
|2008.02.22 08:45
|1.6142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79768781
|2008.02.22 05:58
|sell
|0.64
|nzdusdm
|0.8034
|0.0000
|0.8024
|2008.02.22 06:50
|0.8029
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|79768647
|2008.02.22 05:58
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.8028
|0.0000
|0.8018
|2008.02.22 06:50
|0.8030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|79763771
|2008.02.22 04:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.47
|0.00
|107.57
|2008.02.22 08:25
|107.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79763606
|2008.02.22 04:48
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.8021
|0.0000
|0.8011
|2008.02.22 06:50
|0.8029
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|79762291
|2008.02.22 04:35
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.53
|0.00
|107.63
|2008.02.22 08:25
|107.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|79760388
|2008.02.22 04:01
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0113
|0.0000
|1.0123
|2008.02.22 10:14
|1.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79758932
|2008.02.22 03:39
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.8015
|0.0000
|0.8005
|2008.02.22 06:50
|0.8028
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|79756802
|2008.02.22 03:06
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6146
|0.0000
|1.6156
|2008.02.22 06:01
|1.6156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79755529
|2008.02.22 02:42
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.39
|0.00
|107.49
|2008.02.22 04:35
|107.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79754626
|2008.02.22 02:30
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0120
|0.0000
|1.0130
|2008.02.22 10:14
|1.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79753663
|2008.02.22 02:18
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0127
|0.0000
|1.0137
|2008.02.22 10:14
|1.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|79753381
|2008.02.22 02:15
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6153
|0.0000
|1.6163
|2008.02.22 06:01
|1.6156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79750878
|2008.02.22 02:02
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6160
|0.0000
|1.6150
|2008.02.22 02:15
|1.6150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|79750555
|2008.02.22 02:01
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6153
|0.0000
|1.6143
|2008.02.22 02:15
|1.6151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|79749207
|2008.02.22 01:59
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.8009
|0.0000
|0.7999
|2008.02.22 06:50
|0.8029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|79746683
|2008.02.22 01:49
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.8002
|0.0000
|0.7992
|2008.02.22 06:52
|0.8030
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|79745232
|2008.02.22 01:37
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6146
|0.0000
|1.6136
|2008.02.22 02:15
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|79744584
|2008.02.22 01:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.45
|0.00
|107.55
|2008.02.22 04:35
|107.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79743853
|2008.02.22 01:29
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7996
|0.0000
|0.7986
|2008.02.22 06:52
|0.8029
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|79740493
|2008.02.22 01:01
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6139
|0.0000
|1.6129
|2008.02.22 02:15
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|79731376
|2008.02.22 00:31
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.54
|0.00
|107.44
|2008.02.22 01:31
|107.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|79728624
|2008.02.22 00:26
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.48
|0.00
|107.38
|2008.02.22 01:32
|107.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|79715715
|2008.02.22 00:00
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6152
|0.0000
|1.6142
|2008.02.22 01:00
|1.6142
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|79714622
|2008.02.21 23:52
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6145
|0.0000
|1.6135
|2008.02.22 01:01
|1.6143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79714312
|2008.02.21 23:50
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.42
|0.00
|107.32
|2008.02.22 01:32
|107.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|79713434
|2008.02.21 23:42
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6139
|0.0000
|1.6129
|2008.02.22 01:01
|1.6142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79710610
|2008.02.21 23:02
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6121
|2008.02.22 01:01
|1.6143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79710125
|2008.02.21 22:59
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.8014
|0.0000
|0.8004
|2008.02.22 01:29
|0.8004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79708649
|2008.02.21 22:46
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6123
|0.0000
|1.6113
|2008.02.22 01:01
|1.6142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79706967
|2008.02.21 22:28
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.8008
|0.0000
|0.7998
|2008.02.22 01:29
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79705682
|2008.02.21 22:15
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6135
|0.0000
|1.6125
|2008.02.21 22:46
|1.6125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79702480
|2008.02.21 21:37
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.36
|0.00
|107.26
|2008.02.22 01:32
|107.45
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.34
|79701810
|2008.02.21 21:27
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6148
|0.0000
|1.6138
|2008.02.21 22:15
|1.6138
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.74
|79700172
|2008.02.21 20:58
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0122
|2008.02.22 02:18
|1.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79700038
|2008.02.21 20:55
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0119
|0.0000
|1.0129
|2008.02.22 02:18
|1.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79698976
|2008.02.21 20:43
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.29
|0.00
|107.19
|2008.02.22 01:32
|107.45
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.30
|79698412
|2008.02.21 20:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.23
|0.00
|107.13
|2008.02.22 01:32
|107.44
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.20
|79697953
|2008.02.21 20:36
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0107
|0.0000
|1.0117
|2008.02.21 20:55
|1.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79697393
|2008.02.21 20:29
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0113
|0.0000
|1.0123
|2008.02.21 20:55
|1.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79696372
|2008.02.21 20:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.34
|0.00
|107.24
|2008.02.21 20:40
|107.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79696180
|2008.02.21 20:19
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6140
|0.0000
|1.6130
|2008.02.21 22:15
|1.6138
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.07
|79696145
|2008.02.21 20:19
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6134
|0.0000
|1.6124
|2008.02.21 22:15
|1.6139
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.09
|79694830
|2008.02.21 20:07
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.28
|0.00
|107.18
|2008.02.21 20:40
|107.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79694622
|2008.02.21 20:06
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6127
|0.0000
|1.6117
|2008.02.21 22:15
|1.6140
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.12
|79690938
|2008.02.21 19:33
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6138
|0.0000
|1.6128
|2008.02.21 20:05
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|79690246
|2008.02.21 19:28
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.39
|0.00
|107.29
|2008.02.21 20:06
|107.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79689426
|2008.02.21 19:21
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.33
|0.00
|107.23
|2008.02.21 20:07
|107.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79679914
|2008.02.21 18:38
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.0118
|0.0000
|1.0108
|2008.02.21 20:28
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|79679622
|2008.02.21 18:37
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0111
|0.0000
|1.0101
|2008.02.21 20:28
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|79678777
|2008.02.21 18:33
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0104
|0.0000
|1.0094
|2008.02.21 20:28
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|79678473
|2008.02.21 18:32
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0097
|0.0000
|1.0087
|2008.02.21 20:28
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|79678175
|2008.02.21 18:31
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0090
|0.0000
|1.0080
|2008.02.21 20:28
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|79676414
|2008.02.21 18:24
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0083
|0.0000
|1.0073
|2008.02.21 20:28
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|79676353
|2008.02.21 18:24
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0076
|0.0000
|1.0066
|2008.02.21 20:29
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|79673301
|2008.02.21 18:18
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.8001
|0.0000
|0.7991
|2008.02.22 01:29
|0.8002
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.02
|79672443
|2008.02.21 18:17
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0091
|0.0000
|1.0081
|2008.02.21 18:24
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79671084
|2008.02.21 18:14
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0105
|0.0000
|1.0095
|2008.02.21 18:15
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79670108
|2008.02.21 18:12
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0098
|0.0000
|1.0088
|2008.02.21 18:15
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|79669764
|2008.02.21 18:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.26
|0.00
|107.16
|2008.02.21 20:07
|107.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79668881
|2008.02.21 18:06
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7994
|0.0000
|0.7984
|2008.02.22 01:29
|0.8002
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.08
|79665282
|2008.02.21 17:43
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.8010
|0.0000
|0.8000
|2008.02.21 18:04
|0.8000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79664997
|2008.02.21 17:41
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0091
|0.0000
|1.0081
|2008.02.21 18:16
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79664859
|2008.02.21 17:41
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.37
|0.00
|107.27
|2008.02.21 18:10
|107.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79660958
|2008.02.21 17:29
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.0107
|0.0000
|1.0097
|2008.02.21 17:41
|1.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|6.34
|79660866
|2008.02.21 17:29
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0100
|0.0000
|1.0090
|2008.02.21 17:41
|1.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|79660513
|2008.02.21 17:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.31
|0.00
|107.21
|2008.02.21 18:11
|107.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79660503
|2008.02.21 17:28
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6121
|2008.02.21 20:05
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79659833
|2008.02.21 17:26
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6124
|0.0000
|1.6114
|2008.02.21 20:06
|1.6129
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|79659505
|2008.02.21 17:26
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6118
|0.0000
|1.6108
|2008.02.21 20:06
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|79658907
|2008.02.21 17:25
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6133
|0.0000
|1.6123
|2008.02.21 17:26
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79658294
|2008.02.21 17:24
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6147
|0.0000
|1.6137
|2008.02.21 17:25
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79656526
|2008.02.21 17:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.43
|0.00
|107.33
|2008.02.21 17:28
|107.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79654985
|2008.02.21 17:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.56
|0.00
|107.46
|2008.02.21 17:19
|107.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79654002
|2008.02.21 17:10
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0093
|0.0000
|1.0083
|2008.02.21 17:41
|1.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|79653975
|2008.02.21 17:10
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6162
|0.0000
|1.6152
|2008.02.21 17:24
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79653719
|2008.02.21 17:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.50
|0.00
|107.40
|2008.02.21 17:19
|107.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79651495
|2008.02.21 16:59
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0087
|0.0000
|1.0077
|2008.02.21 17:41
|1.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|79648501
|2008.02.21 16:48
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0080
|0.0000
|1.0070
|2008.02.21 17:41
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|79644734
|2008.02.21 16:44
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6176
|0.0000
|1.6166
|2008.02.21 17:10
|1.6166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79644238
|2008.02.21 16:44
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6190
|0.0000
|1.6180
|2008.02.21 16:44
|1.6180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79642671
|2008.02.21 16:41
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0073
|0.0000
|1.0063
|2008.02.21 17:41
|1.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|79642567
|2008.02.21 16:41
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0067
|0.0000
|1.0057
|2008.02.21 17:41
|1.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79642021
|2008.02.21 16:40
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0081
|0.0000
|1.0071
|2008.02.21 16:41
|1.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79639827
|2008.02.21 16:30
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0096
|0.0000
|1.0086
|2008.02.21 16:40
|1.0086
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79638607
|2008.02.21 16:26
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0111
|0.0000
|1.0101
|2008.02.21 16:30
|1.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79636793
|2008.02.21 16:19
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6204
|0.0000
|1.6194
|2008.02.21 16:44
|1.6194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79635286
|2008.02.21 16:14
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6198
|0.0000
|1.6188
|2008.02.21 16:44
|1.6194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|79634921
|2008.02.21 16:14
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0099
|0.0000
|1.0109
|2008.02.21 16:25
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|79634843
|2008.02.21 16:14
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0106
|0.0000
|1.0116
|2008.02.21 16:25
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|79634812
|2008.02.21 16:14
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.8003
|0.0000
|0.7993
|2008.02.21 18:04
|0.7999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|79632959
|2008.02.21 16:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.64
|0.00
|107.54
|2008.02.21 17:10
|107.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79631514
|2008.02.21 16:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.58
|0.00
|107.48
|2008.02.21 17:10
|107.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79631228
|2008.02.21 16:08
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0122
|2008.02.21 16:25
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79630508
|2008.02.21 16:06
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0119
|0.0000
|1.0129
|2008.02.21 16:25
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|79627912
|2008.02.21 16:00
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0126
|0.0000
|1.0136
|2008.02.21 16:25
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79624307
|2008.02.21 15:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.52
|0.00
|107.42
|2008.02.21 17:10
|107.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79616651
|2008.02.21 15:43
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7997
|0.0000
|0.7987
|2008.02.21 18:05
|0.8000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79614352
|2008.02.21 15:41
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6191
|0.0000
|1.6181
|2008.02.21 16:44
|1.6194
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79613212
|2008.02.21 15:40
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.64
|0.00
|107.54
|2008.02.21 15:56
|107.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79610351
|2008.02.21 15:34
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6205
|0.0000
|1.6195
|2008.02.21 15:41
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79608482
|2008.02.21 15:29
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6199
|0.0000
|1.6189
|2008.02.21 15:41
|1.6195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79608079
|2008.02.21 15:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.77
|0.00
|107.67
|2008.02.21 15:40
|107.67
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79607134
|2008.02.21 15:25
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6214
|0.0000
|1.6204
|2008.02.21 15:29
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79605583
|2008.02.21 15:17
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6207
|0.0000
|1.6197
|2008.02.21 15:29
|1.6204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79605251
|2008.02.21 15:16
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.89
|0.00
|107.79
|2008.02.21 15:28
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79603763
|2008.02.21 15:12
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.8010
|0.0000
|0.8000
|2008.02.21 15:43
|0.8000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79603034
|2008.02.21 15:09
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.83
|0.00
|107.73
|2008.02.21 15:28
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|79601920
|2008.02.21 15:05
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6198
|0.0000
|1.6208
|2008.02.21 15:17
|1.6208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|79601373
|2008.02.21 15:04
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.8004
|0.0000
|0.7994
|2008.02.21 15:43
|0.8000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|79601264
|2008.02.21 15:03
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6204
|0.0000
|1.6214
|2008.02.21 15:17
|1.6208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79600955
|2008.02.21 15:03
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0132
|0.0000
|1.0142
|2008.02.21 16:26
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|79600835
|2008.02.21 15:03
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7997
|0.0000
|0.7987
|2008.02.21 15:43
|0.8001
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79600229
|2008.02.21 15:02
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.77
|0.00
|107.67
|2008.02.21 15:28
|107.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79598424
|2008.02.21 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.90
|0.00
|107.80
|2008.02.21 15:02
|107.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79597902
|2008.02.21 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.03
|0.00
|107.93
|2008.02.21 15:00
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79597068
|2008.02.21 14:56
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.8012
|0.0000
|0.8002
|2008.02.21 15:02
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79595600
|2008.02.21 14:43
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0119
|0.0000
|1.0129
|2008.02.21 15:03
|1.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|79594903
|2008.02.21 14:38
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0126
|0.0000
|1.0136
|2008.02.21 15:03
|1.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|79588415
|2008.02.21 14:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.13
|0.00
|108.03
|2008.02.21 15:00
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79587750
|2008.02.21 13:58
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0132
|0.0000
|1.0142
|2008.02.21 15:03
|1.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79582886
|2008.02.21 13:28
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0116
|0.0000
|1.0126
|2008.02.21 13:58
|1.0126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79582783
|2008.02.21 13:27
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0123
|0.0000
|1.0133
|2008.02.21 13:58
|1.0125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79581890
|2008.02.21 13:22
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0132
|0.0000
|1.0122
|2008.02.21 13:27
|1.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79578803
|2008.02.21 13:13
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0125
|0.0000
|1.0115
|2008.02.21 13:27
|1.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|79577905
|2008.02.21 13:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.07
|0.00
|107.97
|2008.02.21 15:00
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79577854
|2008.02.21 13:11
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6211
|0.0000
|1.6221
|2008.02.21 15:17
|1.6209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79573066
|2008.02.21 12:59
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6218
|0.0000
|1.6228
|2008.02.21 15:17
|1.6208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|79571819
|2008.02.21 12:53
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.8006
|0.0000
|0.7996
|2008.02.21 15:02
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|79570106
|2008.02.21 12:38
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7999
|0.0000
|0.7989
|2008.02.21 15:03
|0.8003
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79569086
|2008.02.21 12:31
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0118
|0.0000
|1.0108
|2008.02.21 13:27
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79568045
|2008.02.21 12:26
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7992
|0.0000
|0.7982
|2008.02.21 15:03
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|79566643
|2008.02.21 12:17
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7986
|0.0000
|0.7976
|2008.02.21 15:03
|0.8003
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79564849
|2008.02.21 12:04
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.22
|0.00
|108.12
|2008.02.21 13:11
|108.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79564554
|2008.02.21 12:03
|sell
|2.56
|eurchfm
|1.6229
|0.0000
|1.6219
|2008.02.21 12:56
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|23.25
|79563817
|2008.02.21 12:01
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.16
|0.00
|108.06
|2008.02.21 13:11
|108.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79561931
|2008.02.21 11:55
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0134
|0.0000
|1.0124
|2008.02.21 12:31
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79560160
|2008.02.21 11:41
|sell
|0.64
|usdjpym
|108.31
|0.00
|108.21
|2008.02.21 12:01
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.91
|79558717
|2008.02.21 11:32
|sell
|1.28
|eurchfm
|1.6222
|0.0000
|1.6212
|2008.02.21 12:56
|1.6218
|0.00
|0.00
|0.00
|4.65
|79556156
|2008.02.21 11:24
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0127
|0.0000
|1.0117
|2008.02.21 12:31
|1.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|79553028
|2008.02.21 11:12
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7978
|0.0000
|0.7988
|2008.02.21 12:16
|0.7988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79552691
|2008.02.21 11:11
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0120
|0.0000
|1.0110
|2008.02.21 12:31
|1.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79552147
|2008.02.21 11:10
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7984
|0.0000
|0.7994
|2008.02.21 12:16
|0.7987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79551267
|2008.02.21 11:06
|sell
|0.64
|eurchfm
|1.6216
|0.0000
|1.6206
|2008.02.21 12:56
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|79549522
|2008.02.21 11:02
|sell
|0.32
|usdjpym
|108.25
|0.00
|108.15
|2008.02.21 12:01
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|79548913
|2008.02.21 11:00
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.6209
|0.0000
|1.6199
|2008.02.21 12:57
|1.6220
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|79547735
|2008.02.21 10:56
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6202
|0.0000
|1.6192
|2008.02.21 12:57
|1.6221
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|79546960
|2008.02.21 10:51
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0113
|0.0000
|1.0103
|2008.02.21 12:31
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79546390
|2008.02.21 10:48
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6196
|0.0000
|1.6186
|2008.02.21 12:58
|1.6220
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|79544758
|2008.02.21 10:40
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.0133
|0.0000
|1.0123
|2008.02.21 10:51
|1.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|79543919
|2008.02.21 10:36
|sell
|0.16
|usdjpym
|108.18
|0.00
|108.08
|2008.02.21 12:01
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|79541463
|2008.02.21 10:23
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0127
|0.0000
|1.0117
|2008.02.21 10:51
|1.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|79540595
|2008.02.21 10:20
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0120
|0.0000
|1.0110
|2008.02.21 10:51
|1.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|79539596
|2008.02.21 10:12
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0113
|0.0000
|1.0103
|2008.02.21 10:51
|1.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|79537976
|2008.02.21 10:06
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.12
|0.00
|108.02
|2008.02.21 12:01
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|79534587
|2008.02.21 09:47
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0107
|0.0000
|1.0097
|2008.02.21 10:51
|1.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|79532912
|2008.02.21 09:42
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0100
|0.0000
|1.0090
|2008.02.21 10:51
|1.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|79530506
|2008.02.21 09:35
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7990
|0.0000
|0.8000
|2008.02.21 12:16
|0.7986
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|79530094
|2008.02.21 09:34
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6189
|0.0000
|1.6179
|2008.02.21 12:59
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|79529166
|2008.02.21 09:32
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0093
|0.0000
|1.0083
|2008.02.21 10:51
|1.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|79524286
|2008.02.21 09:29
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0102
|2008.02.21 09:32
|1.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79522446
|2008.02.21 09:27
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6182
|0.0000
|1.6172
|2008.02.21 12:59
|1.6218
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|79521271
|2008.02.21 09:22
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6175
|0.0000
|1.6165
|2008.02.21 12:59
|1.6219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|79521075
|2008.02.21 09:21
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7997
|0.0000
|0.8007
|2008.02.21 12:17
|0.7987
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|79520099
|2008.02.21 09:12
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0105
|0.0000
|1.0095
|2008.02.21 09:32
|1.0101
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79519203
|2008.02.21 09:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.06
|0.00
|107.96
|2008.02.21 12:01
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|79518432
|2008.02.21 09:00
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0119
|0.0000
|1.0109
|2008.02.21 09:12
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79515799
|2008.02.21 08:47
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.00
|0.00
|107.90
|2008.02.21 12:01
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|79515775
|2008.02.21 08:47
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0102
|2008.02.21 09:12
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79515288
|2008.02.21 08:44
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.93
|0.00
|107.83
|2008.02.21 12:01
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|79513354
|2008.02.21 08:29
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.05
|0.00
|107.95
|2008.02.21 08:44
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79512452
|2008.02.21 08:21
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.99
|0.00
|107.89
|2008.02.21 08:44
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79507474
|2008.02.21 07:53
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7980
|0.0000
|0.7990
|2008.02.21 09:21
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79507272
|2008.02.21 07:52
|buy
|0.64
|eurchfm
|1.6165
|0.0000
|1.6175
|2008.02.21 09:22
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|79507217
|2008.02.21 07:52
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.13
|0.00
|108.03
|2008.02.21 08:21
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79506210
|2008.02.21 07:47
|buy
|0.32
|eurchfm
|1.6172
|0.0000
|1.6182
|2008.02.21 09:22
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|79503665
|2008.02.21 07:36
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.6179
|0.0000
|1.6189
|2008.02.21 09:22
|1.6176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|79501645
|2008.02.21 07:25
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.07
|0.00
|107.97
|2008.02.21 08:21
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79501043
|2008.02.21 07:21
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6185
|0.0000
|1.6195
|2008.02.21 09:22
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|79500892
|2008.02.21 07:21
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6192
|0.0000
|1.6202
|2008.02.21 09:22
|1.6176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|79500380
|2008.02.21 07:18
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6199
|0.0000
|1.6209
|2008.02.21 09:22
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|79499908
|2008.02.21 07:16
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6205
|0.0000
|1.6215
|2008.02.21 09:22
|1.6176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|79499586
|2008.02.21 07:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.10
|2008.02.21 07:25
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79497252
|2008.02.21 07:04
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0129
|0.0000
|1.0119
|2008.02.21 08:45
|1.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79497208
|2008.02.21 07:04
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7987
|0.0000
|0.7997
|2008.02.21 09:21
|0.7992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79496631
|2008.02.21 07:00
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0120
|0.0000
|1.0110
|2008.02.21 08:46
|1.0120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|79496030
|2008.02.21 06:56
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0113
|0.0000
|1.0103
|2008.02.21 08:47
|1.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|79495466
|2008.02.21 06:49
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0107
|0.0000
|1.0097
|2008.02.21 08:47
|1.0118
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79495164
|2008.02.21 06:47
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0120
|0.0000
|1.0110
|2008.02.21 06:49
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|79495089
|2008.02.21 06:47
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0102
|2008.02.21 06:49
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|79494907
|2008.02.21 06:46
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0104
|0.0000
|1.0094
|2008.02.21 06:49
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|79494341
|2008.02.21 06:43
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6191
|0.0000
|1.6201
|2008.02.21 07:16
|1.6201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79492224
|2008.02.21 06:24
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.04
|2008.02.21 07:25
|108.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79481619
|2008.02.21 05:58
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7995
|0.0000
|0.8005
|2008.02.21 09:21
|0.7991
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79481313
|2008.02.21 05:58
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0096
|0.0000
|1.0086
|2008.02.21 06:49
|1.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|79481215
|2008.02.21 05:57
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0090
|0.0000
|1.0080
|2008.02.21 06:49
|1.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|79480942
|2008.02.21 05:57
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0105
|0.0000
|1.0095
|2008.02.21 05:57
|1.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79478840
|2008.02.21 05:32
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6198
|0.0000
|1.6208
|2008.02.21 07:16
|1.6200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79477774
|2008.02.21 05:27
|sell
|0.16
|usdjpym
|108.26
|0.00
|108.16
|2008.02.21 06:24
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|79476398
|2008.02.21 05:22
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.10
|2008.02.21 06:24
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|79474366
|2008.02.21 05:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.04
|2008.02.21 06:24
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79473627
|2008.02.21 04:58
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7980
|0.0000
|0.7990
|2008.02.21 05:58
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79472213
|2008.02.21 04:47
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7987
|0.0000
|0.7997
|2008.02.21 05:58
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79472170
|2008.02.21 04:45
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7993
|0.0000
|0.8003
|2008.02.21 05:58
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79467174
|2008.02.21 04:08
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7999
|0.0000
|0.8009
|2008.02.21 05:58
|0.7988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79466858
|2008.02.21 04:05
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8006
|0.0000
|0.8016
|2008.02.21 05:58
|0.7989
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79465236
|2008.02.21 03:51
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.08
|0.00
|107.98
|2008.02.21 06:24
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79463758
|2008.02.21 03:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.02
|0.00
|107.92
|2008.02.21 06:24
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|79462828
|2008.02.21 03:14
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0124
|0.0000
|1.0114
|2008.02.21 05:57
|1.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79462151
|2008.02.21 03:01
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0117
|0.0000
|1.0107
|2008.02.21 05:57
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|79461592
|2008.02.21 02:56
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7992
|0.0000
|0.8002
|2008.02.21 04:05
|0.8002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79460896
|2008.02.21 02:47
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0131
|0.0000
|1.0121
|2008.02.21 02:59
|1.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79455550
|2008.02.21 01:29
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.16
|0.00
|108.06
|2008.02.21 03:31
|108.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79451987
|2008.02.21 01:01
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6183
|0.0000
|1.6193
|2008.02.21 05:32
|1.6193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79449909
|2008.02.21 00:43
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.10
|0.00
|108.00
|2008.02.21 03:31
|108.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79424983
|2008.02.20 23:18
|buy
|5.12
|usdcadm
|1.0124
|0.0000
|1.0134
|2008.02.21 02:46
|1.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|50.52
|79424644
|2008.02.20 23:13
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6167
|0.0000
|1.6177
|2008.02.21 01:01
|1.6177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|79422748
|2008.02.20 22:47
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.02
|0.00
|108.12
|2008.02.21 00:43
|108.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|79421730
|2008.02.20 22:28
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.08
|0.00
|108.18
|2008.02.21 00:43
|108.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79416793
|2008.02.20 20:56
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7978
|0.0000
|0.7988
|2008.02.21 02:56
|0.7988
|0.00
|0.00
|0.06
|0.20
|79416396
|2008.02.20 20:50
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7985
|0.0000
|0.7995
|2008.02.21 02:56
|0.7988
|0.00
|0.00
|0.03
|0.03
|79415616
|2008.02.20 20:45
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7974
|0.0000
|0.7984
|2008.02.20 20:50
|0.7984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79414536
|2008.02.20 20:28
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7980
|0.0000
|0.7990
|2008.02.20 20:50
|0.7984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79409824
|2008.02.20 19:49
|buy
|2.56
|usdcadm
|1.0131
|0.0000
|1.0141
|2008.02.21 02:46
|1.0134
|0.00
|0.00
|-0.73
|7.58
|79408946
|2008.02.20 19:47
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6174
|0.0000
|1.6184
|2008.02.21 01:01
|1.6177
|0.00
|0.00
|0.02
|0.05
|79408465
|2008.02.20 19:46
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6181
|0.0000
|1.6191
|2008.02.21 01:01
|1.6178
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.03
|79408121
|2008.02.20 19:44
|sell
|20.48
|nzdusdm
|0.7985
|0.0000
|0.7975
|2008.02.20 20:24
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|79407415
|2008.02.20 19:40
|sell
|10.24
|nzdusdm
|0.7978
|0.0000
|0.7968
|2008.02.20 20:25
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|20.48
|79406777
|2008.02.20 19:39
|buy
|1.28
|usdcadm
|1.0137
|0.0000
|1.0147
|2008.02.21 02:46
|1.0132
|0.00
|0.00
|-0.36
|-6.32
|79406707
|2008.02.20 19:39
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.0144
|0.0000
|1.0154
|2008.02.21 02:47
|1.0132
|0.00
|0.00
|-0.18
|-7.58
|79406059
|2008.02.20 19:31
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0151
|0.0000
|1.0161
|2008.02.21 02:47
|1.0131
|0.00
|0.00
|-0.09
|-6.32
|79405194
|2008.02.20 19:29
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.24
|2008.02.21 00:43
|108.12
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.04
|79404823
|2008.02.20 19:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.30
|2008.02.21 00:43
|108.11
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|79404461
|2008.02.20 19:22
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6165
|0.0000
|1.6175
|2008.02.20 19:45
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79404439
|2008.02.20 19:22
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.08
|0.00
|108.18
|2008.02.20 19:26
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|79402142
|2008.02.20 19:11
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6172
|0.0000
|1.6182
|2008.02.20 19:45
|1.6173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79401844
|2008.02.20 19:10
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6179
|0.0000
|1.6189
|2008.02.20 19:46
|1.6176
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|79401144
|2008.02.20 19:09
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.24
|2008.02.20 19:26
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79400388
|2008.02.20 19:06
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.30
|2008.02.20 19:26
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79400175
|2008.02.20 19:05
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0157
|0.0000
|1.0167
|2008.02.21 02:47
|1.0130
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.26
|79400004
|2008.02.20 19:05
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.26
|0.00
|108.36
|2008.02.20 19:26
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|79399627
|2008.02.20 19:04
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.11
|0.00
|108.21
|2008.02.20 19:05
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79399490
|2008.02.20 19:04
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0164
|0.0000
|1.0174
|2008.02.21 02:47
|1.0131
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.61
|79399037
|2008.02.20 19:02
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.17
|0.00
|108.27
|2008.02.20 19:05
|108.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79398905
|2008.02.20 19:02
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.24
|0.00
|108.34
|2008.02.20 19:05
|108.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79398077
|2008.02.20 19:01
|buy
|0.16
|usdjpym
|108.10
|0.00
|108.20
|2008.02.20 19:02
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|79398034
|2008.02.20 19:01
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6165
|0.0000
|1.6175
|2008.02.20 19:10
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79397120
|2008.02.20 19:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.16
|0.00
|108.26
|2008.02.20 19:02
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|79396718
|2008.02.20 18:55
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6172
|0.0000
|1.6182
|2008.02.20 19:10
|1.6175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79395360
|2008.02.20 18:34
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6160
|0.0000
|1.6170
|2008.02.20 18:55
|1.6170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79395002
|2008.02.20 18:31
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6167
|0.0000
|1.6177
|2008.02.20 18:55
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79394296
|2008.02.20 18:24
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.22
|0.00
|108.32
|2008.02.20 19:02
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79393050
|2008.02.20 18:08
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.28
|0.00
|108.38
|2008.02.20 19:02
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|79392896
|2008.02.20 18:06
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.34
|0.00
|108.44
|2008.02.20 19:02
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|79391202
|2008.02.20 17:51
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0171
|0.0000
|1.0181
|2008.02.21 02:47
|1.0130
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.62
|79390818
|2008.02.20 17:47
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.21
|0.00
|108.31
|2008.02.20 18:06
|108.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79390722
|2008.02.20 17:46
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0177
|0.0000
|1.0187
|2008.02.21 02:47
|1.0131
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.91
|79390548
|2008.02.20 17:44
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0184
|0.0000
|1.0194
|2008.02.21 02:47
|1.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|79389416
|2008.02.20 17:34
|sell
|5.12
|eurchfm
|1.6179
|0.0000
|1.6169
|2008.02.20 18:30
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|46.49
|79387502
|2008.02.20 17:27
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.27
|0.00
|108.37
|2008.02.20 18:06
|108.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|79385660
|2008.02.20 17:24
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.33
|0.00
|108.43
|2008.02.20 18:06
|108.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|79384104
|2008.02.20 17:23
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0168
|0.0000
|1.0178
|2008.02.20 17:43
|1.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|79382803
|2008.02.20 17:21
|sell
|2.56
|eurchfm
|1.6172
|0.0000
|1.6162
|2008.02.20 18:30
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|79382412
|2008.02.20 17:21
|sell
|1.28
|eurchfm
|1.6165
|0.0000
|1.6155
|2008.02.20 18:30
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|79382250
|2008.02.20 17:20
|sell
|5.12
|nzdusdm
|0.7970
|0.0000
|0.7960
|2008.02.20 20:25
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|79381532
|2008.02.20 17:19
|sell
|0.64
|eurchfm
|1.6159
|0.0000
|1.6149
|2008.02.20 18:31
|1.6168
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|79381303
|2008.02.20 17:18
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.6151
|0.0000
|1.6141
|2008.02.20 18:31
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.23
|79380993
|2008.02.20 17:18
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0174
|0.0000
|1.0184
|2008.02.20 17:43
|1.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|79380691
|2008.02.20 17:17
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.30
|2008.02.20 17:24
|108.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79379727
|2008.02.20 17:15
|sell
|2.56
|nzdusdm
|0.7962
|0.0000
|0.7952
|2008.02.20 20:26
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.28
|79379436
|2008.02.20 17:14
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6144
|0.0000
|1.6134
|2008.02.20 18:31
|1.6168
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.49
|79377521
|2008.02.20 17:08
|sell
|1.28
|nzdusdm
|0.7956
|0.0000
|0.7946
|2008.02.20 20:26
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|79377048
|2008.02.20 17:08
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0181
|0.0000
|1.0191
|2008.02.20 17:44
|1.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|79376313
|2008.02.20 17:05
|sell
|0.64
|nzdusdm
|0.7946
|0.0000
|0.7936
|2008.02.20 20:26
|0.7977
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.84
|79375671
|2008.02.20 17:04
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.07
|0.00
|108.17
|2008.02.20 17:17
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79375566
|2008.02.20 17:04
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6138
|0.0000
|1.6128
|2008.02.20 18:31
|1.6169
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|79374534
|2008.02.20 16:52
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6121
|2008.02.20 18:31
|1.6168
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|79371968
|2008.02.20 16:28
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0188
|0.0000
|1.0198
|2008.02.20 17:44
|1.0177
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|79371882
|2008.02.20 16:27
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0194
|0.0000
|1.0204
|2008.02.20 17:44
|1.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|79371869
|2008.02.20 16:26
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6124
|0.0000
|1.6114
|2008.02.20 18:31
|1.6167
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|79371558
|2008.02.20 16:20
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6118
|0.0000
|1.6108
|2008.02.20 18:31
|1.6168
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|79371161
|2008.02.20 16:17
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0201
|0.0000
|1.0211
|2008.02.20 17:44
|1.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79367308
|2008.02.20 15:48
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0186
|0.0000
|1.0196
|2008.02.20 16:16
|1.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79367244
|2008.02.20 15:48
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6133
|0.0000
|1.6123
|2008.02.20 16:20
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|79364349
|2008.02.20 15:27
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.94
|0.00
|108.04
|2008.02.20 17:04
|108.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|79363984
|2008.02.20 15:24
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.00
|0.00
|108.10
|2008.02.20 17:04
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79363731
|2008.02.20 15:22
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6126
|0.0000
|1.6116
|2008.02.20 16:20
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|79362699
|2008.02.20 15:17
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6119
|0.0000
|1.6109
|2008.02.20 16:20
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|79361955
|2008.02.20 15:13
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6113
|0.0000
|1.6103
|2008.02.20 16:20
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79361200
|2008.02.20 15:09
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6106
|0.0000
|1.6096
|2008.02.20 16:20
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79360678
|2008.02.20 15:08
|buy
|0.16
|usdjpym
|107.88
|0.00
|107.98
|2008.02.20 15:23
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|79359666
|2008.02.20 15:03
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.94
|0.00
|108.04
|2008.02.20 15:23
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|79357888
|2008.02.20 14:58
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.00
|0.00
|108.10
|2008.02.20 15:23
|107.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79356788
|2008.02.20 14:53
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.7939
|0.0000
|0.7929
|2008.02.20 20:27
|0.7978
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.48
|79354083
|2008.02.20 14:41
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6119
|0.0000
|1.6109
|2008.02.20 15:09
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79351760
|2008.02.20 14:34
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.07
|0.00
|108.17
|2008.02.20 15:23
|107.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|79351648
|2008.02.20 14:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.13
|0.00
|108.23
|2008.02.20 15:24
|107.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79349951
|2008.02.20 14:29
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6112
|0.0000
|1.6102
|2008.02.20 15:09
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79348173
|2008.02.20 14:20
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7932
|0.0000
|0.7922
|2008.02.20 20:27
|0.7977
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|79346524
|2008.02.20 14:14
|buy
|0.16
|usdjpym
|108.00
|0.00
|108.10
|2008.02.20 14:33
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|79345928
|2008.02.20 14:12
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7926
|0.0000
|0.7916
|2008.02.20 20:27
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|79345545
|2008.02.20 14:12
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.07
|0.00
|108.17
|2008.02.20 14:33
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|79345328
|2008.02.20 14:11
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7919
|0.0000
|0.7909
|2008.02.20 20:27
|0.7977
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|79344128
|2008.02.20 14:05
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0172
|0.0000
|1.0182
|2008.02.20 15:47
|1.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79343352
|2008.02.20 14:03
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.13
|0.00
|108.23
|2008.02.20 14:33
|108.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|79342905
|2008.02.20 14:02
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0180
|0.0000
|1.0190
|2008.02.20 15:47
|1.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79342697
|2008.02.20 14:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.19
|0.00
|108.29
|2008.02.20 14:33
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79341803
|2008.02.20 14:00
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7912
|0.0000
|0.7902
|2008.02.20 20:28
|0.7978
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|79341336
|2008.02.20 14:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.25
|0.00
|108.35
|2008.02.20 14:33
|108.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|79340985
|2008.02.20 13:59
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0187
|0.0000
|1.0197
|2008.02.20 15:47
|1.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|79340876
|2008.02.20 13:59
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7905
|0.0000
|0.7895
|2008.02.20 20:28
|0.7979
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|79337787
|2008.02.20 13:55
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.12
|0.00
|108.22
|2008.02.20 14:00
|108.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79336671
|2008.02.20 13:53
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0193
|0.0000
|1.0203
|2008.02.20 15:48
|1.0182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79333916
|2008.02.20 13:48
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.99
|0.00
|108.09
|2008.02.20 13:55
|108.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79332492
|2008.02.20 13:44
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7920
|0.0000
|0.7910
|2008.02.20 13:59
|0.7910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79332451
|2008.02.20 13:43
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0179
|0.0000
|1.0189
|2008.02.20 13:53
|1.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79330524
|2008.02.20 13:41
|buy
|0.32
|eurchfm
|1.6103
|0.0000
|1.6113
|2008.02.20 14:29
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|79330487
|2008.02.20 13:41
|buy
|0.32
|usdjpym
|107.85
|0.00
|107.95
|2008.02.20 13:47
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|79330184
|2008.02.20 13:41
|buy
|0.16
|usdjpym
|107.91
|0.00
|108.01
|2008.02.20 13:47
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|79329755
|2008.02.20 13:40
|buy
|20.48
|nzdusdm
|0.7911
|0.0000
|0.7921
|2008.02.20 13:42
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|79328912
|2008.02.20 13:38
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.97
|0.00
|108.07
|2008.02.20 13:48
|107.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79328534
|2008.02.20 13:38
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.03
|0.00
|108.13
|2008.02.20 13:48
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79327940
|2008.02.20 13:36
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.09
|0.00
|108.19
|2008.02.20 13:48
|107.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|79326064
|2008.02.20 13:33
|buy
|10.24
|nzdusdm
|0.7918
|0.0000
|0.7928
|2008.02.20 13:43
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|30.72
|79325361
|2008.02.20 13:33
|buy
|5.12
|nzdusdm
|0.7924
|0.0000
|0.7934
|2008.02.20 13:43
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|79325041
|2008.02.20 13:33
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0186
|0.0000
|1.0196
|2008.02.20 13:53
|1.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79324484
|2008.02.20 13:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.15
|0.00
|108.25
|2008.02.20 13:48
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|79323079
|2008.02.20 13:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.02
|0.00
|108.12
|2008.02.20 13:32
|108.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79322201
|2008.02.20 13:30
|buy
|0.16
|usdjpym
|107.85
|0.00
|107.95
|2008.02.20 13:31
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|79321414
|2008.02.20 13:30
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.91
|0.00
|108.01
|2008.02.20 13:31
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|79321276
|2008.02.20 13:30
|buy
|2.56
|nzdusdm
|0.7930
|0.0000
|0.7940
|2008.02.20 13:43
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.28
|79319745
|2008.02.20 13:25
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.97
|0.00
|108.07
|2008.02.20 13:31
|107.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|79319269
|2008.02.20 13:20
|buy
|1.28
|nzdusdm
|0.7937
|0.0000
|0.7947
|2008.02.20 13:43
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.32
|79318741
|2008.02.20 13:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.03
|0.00
|108.13
|2008.02.20 13:31
|107.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|79318202
|2008.02.20 13:13
|buy
|0.64
|nzdusdm
|0.7943
|0.0000
|0.7953
|2008.02.20 13:43
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.64
|79313763
|2008.02.20 13:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.09
|0.00
|108.19
|2008.02.20 13:31
|107.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|79310890
|2008.02.20 12:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.96
|0.00
|108.06
|2008.02.20 13:01
|108.06
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79310574
|2008.02.20 12:47
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0171
|0.0000
|1.0181
|2008.02.20 13:33
|1.0181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79302396
|2008.02.20 12:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.83
|0.00
|107.93
|2008.02.20 12:50
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79302266
|2008.02.20 12:21
|sell
|20.48
|usdcadm
|1.0181
|0.0000
|1.0171
|2008.02.20 12:46
|1.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|201.36
|79302070
|2008.02.20 12:21
|sell
|10.24
|usdcadm
|1.0174
|0.0000
|1.0164
|2008.02.20 12:46
|1.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|20.13
|79300556
|2008.02.20 12:17
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.69
|0.00
|107.79
|2008.02.20 12:21
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|79300148
|2008.02.20 12:16
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.6111
|0.0000
|1.6121
|2008.02.20 14:29
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|79299570
|2008.02.20 12:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.75
|0.00
|107.85
|2008.02.20 12:21
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79298980
|2008.02.20 12:14
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.82
|0.00
|107.92
|2008.02.20 12:22
|107.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79298052
|2008.02.20 12:10
|sell
|5.12
|usdcadm
|1.0168
|0.0000
|1.0158
|2008.02.20 12:47
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.19
|79297181
|2008.02.20 12:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.88
|0.00
|107.98
|2008.02.20 12:22
|107.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|79295934
|2008.02.20 12:06
|sell
|2.56
|usdcadm
|1.0161
|0.0000
|1.0151
|2008.02.20 12:47
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.20
|79295344
|2008.02.20 12:05
|buy
|0.32
|nzdusdm
|0.7950
|0.0000
|0.7960
|2008.02.20 13:43
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|79294701
|2008.02.20 12:05
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6118
|0.0000
|1.6128
|2008.02.20 14:29
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|79294486
|2008.02.20 12:05
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6124
|0.0000
|1.6134
|2008.02.20 14:29
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|79291180
|2008.02.20 11:56
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6141
|2008.02.20 14:29
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79290730
|2008.02.20 11:56
|sell
|0.64
|usdjpym
|107.98
|0.00
|107.88
|2008.02.20 12:08
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|79288297
|2008.02.20 11:51
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.0154
|0.0000
|1.0144
|2008.02.20 12:47
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.91
|79285176
|2008.02.20 11:44
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7957
|0.0000
|0.7967
|2008.02.20 13:43
|0.7917
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|79284014
|2008.02.20 11:43
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.0148
|0.0000
|1.0138
|2008.02.20 12:47
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.73
|79283000
|2008.02.20 11:36
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0139
|0.0000
|1.0129
|2008.02.20 12:47
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.01
|79282924
|2008.02.20 11:35
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7963
|0.0000
|0.7973
|2008.02.20 13:43
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|79282756
|2008.02.20 11:34
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0132
|0.0000
|1.0122
|2008.02.20 12:47
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.45
|79282111
|2008.02.20 11:29
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0126
|0.0000
|1.0116
|2008.02.20 12:47
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|79280766
|2008.02.20 11:16
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0119
|0.0000
|1.0109
|2008.02.20 12:47
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|79279595
|2008.02.20 11:05
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0102
|2008.02.20 12:47
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|79279399
|2008.02.20 11:04
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6138
|0.0000
|1.6148
|2008.02.20 14:29
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|79278752
|2008.02.20 10:59
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0106
|0.0000
|1.0096
|2008.02.20 12:47
|1.0173
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|79273315
|2008.02.20 10:20
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.92
|0.00
|107.82
|2008.02.20 12:08
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|79272261
|2008.02.20 10:15
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0121
|0.0000
|1.0111
|2008.02.20 10:58
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79271954
|2008.02.20 10:14
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.86
|0.00
|107.76
|2008.02.20 12:08
|107.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|79271315
|2008.02.20 10:10
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0114
|0.0000
|1.0104
|2008.02.20 10:59
|1.0112
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79270384
|2008.02.20 10:05
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.79
|0.00
|107.69
|2008.02.20 12:08
|107.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|79268703
|2008.02.20 09:58
|sell
|0.64
|eurchfm
|1.6148
|0.0000
|1.6138
|2008.02.20 11:03
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|79268363
|2008.02.20 09:55
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0132
|0.0000
|1.0122
|2008.02.20 10:10
|1.0122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79267907
|2008.02.20 09:52
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0126
|0.0000
|1.0116
|2008.02.20 10:10
|1.0121
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|79267886
|2008.02.20 09:52
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.6141
|0.0000
|1.6131
|2008.02.20 11:03
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|79265791
|2008.02.20 09:40
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6135
|0.0000
|1.6125
|2008.02.20 11:04
|1.6139
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|79265655
|2008.02.20 09:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.72
|0.00
|107.62
|2008.02.20 12:08
|107.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|79264960
|2008.02.20 09:36
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7970
|0.0000
|0.7980
|2008.02.20 13:43
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|79264650
|2008.02.20 09:36
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0141
|0.0000
|1.0131
|2008.02.20 09:52
|1.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|79263928
|2008.02.20 09:32
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0134
|0.0000
|1.0124
|2008.02.20 09:52
|1.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|79262848
|2008.02.20 09:29
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7977
|0.0000
|0.7987
|2008.02.20 13:43
|0.7918
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|79262688
|2008.02.20 09:28
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7983
|0.0000
|0.7993
|2008.02.20 13:43
|0.7919
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|79262569
|2008.02.20 09:27
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.65
|0.00
|107.55
|2008.02.20 12:08
|107.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|79261685
|2008.02.20 09:18
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0128
|0.0000
|1.0118
|2008.02.20 09:52
|1.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79261442
|2008.02.20 09:15
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7968
|0.0000
|0.7978
|2008.02.20 09:28
|0.7978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79260471
|2008.02.20 09:03
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0147
|0.0000
|1.0137
|2008.02.20 09:18
|1.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79259525
|2008.02.20 08:59
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0140
|0.0000
|1.0130
|2008.02.20 09:18
|1.0137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79258330
|2008.02.20 08:49
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0133
|0.0000
|1.0123
|2008.02.20 09:18
|1.0136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79258228
|2008.02.20 08:48
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0127
|0.0000
|1.0117
|2008.02.20 09:18
|1.0134
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79257510
|2008.02.20 08:46
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6128
|0.0000
|1.6118
|2008.02.20 11:04
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|79256393
|2008.02.20 08:42
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6121
|0.0000
|1.6111
|2008.02.20 11:04
|1.6139
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|79255747
|2008.02.20 08:39
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7979
|0.0000
|0.7969
|2008.02.20 09:13
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79255099
|2008.02.20 08:36
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0143
|0.0000
|1.0133
|2008.02.20 08:48
|1.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79253629
|2008.02.20 08:28
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7972
|0.0000
|0.7962
|2008.02.20 09:13
|0.7969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79253407
|2008.02.20 08:26
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0136
|0.0000
|1.0126
|2008.02.20 08:48
|1.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79251376
|2008.02.20 08:13
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.59
|0.00
|107.49
|2008.02.20 12:08
|107.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|79250728
|2008.02.20 08:09
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7966
|0.0000
|0.7956
|2008.02.20 09:14
|0.7970
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79250420
|2008.02.20 08:06
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7959
|0.0000
|0.7949
|2008.02.20 09:14
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|79246643
|2008.02.20 07:57
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7952
|0.0000
|0.7942
|2008.02.20 09:15
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|79244043
|2008.02.20 07:44
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6115
|0.0000
|1.6105
|2008.02.20 11:04
|1.6138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|79243046
|2008.02.20 07:36
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6108
|0.0000
|1.6098
|2008.02.20 11:04
|1.6139
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|79242605
|2008.02.20 07:34
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7966
|0.0000
|0.7956
|2008.02.20 07:56
|0.7956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79242366
|2008.02.20 07:33
|buy
|5.12
|usdjpym
|107.53
|0.00
|107.63
|2008.02.20 08:12
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|47.57
|79240204
|2008.02.20 07:21
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7959
|0.0000
|0.7949
|2008.02.20 07:56
|0.7949
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79239498
|2008.02.20 07:19
|buy
|2.56
|usdjpym
|107.60
|0.00
|107.70
|2008.02.20 08:12
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|79238060
|2008.02.20 07:10
|buy
|1.28
|usdjpym
|107.66
|0.00
|107.76
|2008.02.20 08:13
|107.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.76
|79237622
|2008.02.20 07:09
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7952
|0.0000
|0.7942
|2008.02.20 07:56
|0.7953
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79236850
|2008.02.20 07:04
|buy
|0.32
|eurchfm
|1.6100
|0.0000
|1.6110
|2008.02.20 07:36
|1.6110
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|79236498
|2008.02.20 07:03
|buy
|0.64
|usdjpym
|107.72
|0.00
|107.82
|2008.02.20 08:13
|107.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.95
|79236469
|2008.02.20 07:03
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0151
|0.0000
|1.0141
|2008.02.20 08:26
|1.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79233673
|2008.02.20 06:45
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0166
|0.0000
|1.0156
|2008.02.20 07:03
|1.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|79233450
|2008.02.20 06:43
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0159
|0.0000
|1.0149
|2008.02.20 07:03
|1.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|79232883
|2008.02.20 06:36
|buy
|0.16
|eurchfm
|1.6107
|0.0000
|1.6117
|2008.02.20 07:36
|1.6110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|79231943
|2008.02.20 06:31
|buy
|0.08
|eurchfm
|1.6114
|0.0000
|1.6124
|2008.02.20 07:36
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|79223231
|2008.02.20 05:57
|buy
|0.32
|usdjpym
|107.78
|0.00
|107.88
|2008.02.20 08:13
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.46
|79222082
|2008.02.20 05:42
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7946
|0.0000
|0.7936
|2008.02.20 07:56
|0.7957
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79217365
|2008.02.20 05:27
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7939
|0.0000
|0.7929
|2008.02.20 07:57
|0.7958
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|79217304
|2008.02.20 05:26
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6120
|0.0000
|1.6130
|2008.02.20 07:36
|1.6108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|79214251
|2008.02.20 05:09
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6127
|0.0000
|1.6137
|2008.02.20 07:36
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|79211116
|2008.02.20 04:49
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0152
|0.0000
|1.0142
|2008.02.20 07:03
|1.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79210756
|2008.02.20 04:46
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0145
|0.0000
|1.0135
|2008.02.20 07:03
|1.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|79210173
|2008.02.20 04:43
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0139
|0.0000
|1.0149
|2008.02.20 04:45
|1.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|79209775
|2008.02.20 04:41
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0147
|0.0000
|1.0157
|2008.02.20 04:45
|1.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|79207868
|2008.02.20 04:30
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6134
|0.0000
|1.6144
|2008.02.20 07:36
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|79207459
|2008.02.20 04:25
|buy
|0.16
|usdjpym
|107.85
|0.00
|107.95
|2008.02.20 08:13
|107.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.42
|79206434
|2008.02.20 04:12
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7951
|0.0000
|0.7941
|2008.02.20 05:27
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79205431
|2008.02.20 04:05
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.91
|0.00
|108.01
|2008.02.20 08:13
|107.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.23
|79204723
|2008.02.20 04:02
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7945
|0.0000
|0.7935
|2008.02.20 05:27
|0.7943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|79203741
|2008.02.20 03:57
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.97
|0.00
|108.07
|2008.02.20 08:13
|107.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|79202504
|2008.02.20 03:42
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.03
|0.00
|108.13
|2008.02.20 08:13
|107.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|79195075
|2008.02.20 02:48
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0153
|0.0000
|1.0163
|2008.02.20 04:45
|1.0148
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|79192171
|2008.02.20 02:42
|sell
|0.64
|eurchfm
|1.6141
|0.0000
|1.6131
|2008.02.20 04:29
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|79192106
|2008.02.20 02:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.09
|0.00
|108.19
|2008.02.20 08:13
|107.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|79189963
|2008.02.20 02:36
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.6135
|0.0000
|1.6125
|2008.02.20 04:29
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|79189680
|2008.02.20 02:36
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6128
|0.0000
|1.6118
|2008.02.20 04:29
|1.6132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|79188254
|2008.02.20 02:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.95
|0.00
|108.05
|2008.02.20 02:42
|108.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79185725
|2008.02.20 02:08
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7960
|0.0000
|0.7950
|2008.02.20 04:02
|0.7950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79185498
|2008.02.20 02:05
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7954
|0.0000
|0.7944
|2008.02.20 04:02
|0.7950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79182617
|2008.02.20 01:35
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7969
|0.0000
|0.7959
|2008.02.20 02:05
|0.7959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79180511
|2008.02.20 01:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.83
|0.00
|107.93
|2008.02.20 02:26
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|79177227
|2008.02.20 00:56
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7982
|0.0000
|0.7972
|2008.02.20 01:33
|0.7972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79177099
|2008.02.20 00:55
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7976
|0.0000
|0.7966
|2008.02.20 01:34
|0.7973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|79176417
|2008.02.20 00:50
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7969
|0.0000
|0.7959
|2008.02.20 01:34
|0.7972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|79175750
|2008.02.20 00:43
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7963
|0.0000
|0.7953
|2008.02.20 01:34
|0.7973
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|79146591
|2008.02.19 23:30
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0160
|0.0000
|1.0170
|2008.02.20 04:45
|1.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|79146156
|2008.02.19 23:27
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0167
|0.0000
|1.0177
|2008.02.20 04:45
|1.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|79145126
|2008.02.19 23:17
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6121
|0.0000
|1.6111
|2008.02.20 04:29
|1.6133
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|79144952
|2008.02.19 23:16
|sell
|0.64
|usdjpym
|107.91
|0.00
|107.81
|2008.02.20 01:18
|107.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.94
|79144428
|2008.02.19 23:12
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7982
|0.0000
|0.7972
|2008.02.20 00:42
|0.7972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|79143860
|2008.02.19 23:02
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.85
|0.00
|107.75
|2008.02.20 01:18
|107.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|79136562
|2008.02.19 21:23
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.78
|0.00
|107.68
|2008.02.20 01:18
|107.82
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.59
|79134821
|2008.02.19 21:05
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7976
|0.0000
|0.7966
|2008.02.20 00:42
|0.7972
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.16
|79133785
|2008.02.19 20:58
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7969
|0.0000
|0.7959
|2008.02.20 00:42
|0.7971
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.04
|79133296
|2008.02.19 20:52
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7963
|0.0000
|0.7953
|2008.02.20 00:43
|0.7970
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.07
|79131421
|2008.02.19 20:36
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.72
|0.00
|107.62
|2008.02.20 01:18
|107.83
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.82
|79130250
|2008.02.19 20:29
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0173
|0.0000
|1.0183
|2008.02.20 04:46
|1.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|79130242
|2008.02.19 20:29
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7977
|0.0000
|0.7967
|2008.02.19 20:52
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79130243
|2008.02.19 20:29
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.65
|0.00
|107.55
|2008.02.20 01:19
|107.82
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.63
|79105652
|2008.02.19 17:16
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0148
|0.0000
|1.0158
|2008.02.19 19:51
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|79104566
|2008.02.19 17:10
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.59
|0.00
|107.49
|2008.02.20 01:19
|107.83
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.45
|79103734
|2008.02.19 17:05
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0154
|0.0000
|1.0164
|2008.02.19 19:58
|1.0164
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79102525
|2008.02.19 16:55
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0161
|0.0000
|1.0171
|2008.02.19 20:22
|1.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79101524
|2008.02.19 16:53
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.53
|0.00
|107.43
|2008.02.20 01:19
|107.82
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.27
|79100389
|2008.02.19 16:45
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6115
|0.0000
|1.6105
|2008.02.20 04:30
|1.6134
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.70
|79100301
|2008.02.19 16:45
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7998
|0.0000
|0.7988
|2008.02.19 20:00
|0.7988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79098814
|2008.02.19 16:37
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7991
|0.0000
|0.7981
|2008.02.19 20:29
|0.7981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79097901
|2008.02.19 16:31
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7981
|0.0000
|0.7991
|2008.02.19 16:37
|0.7991
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|79097027
|2008.02.19 16:26
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0148
|0.0000
|1.0158
|2008.02.19 16:55
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|79096900
|2008.02.19 16:25
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6108
|0.0000
|1.6098
|2008.02.20 04:30
|1.6135
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.49
|79096462
|2008.02.19 16:21
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0154
|0.0000
|1.0164
|2008.02.19 16:55
|1.0157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79095915
|2008.02.19 16:20
|buy
|0.64
|usdjpym
|107.39
|0.00
|107.49
|2008.02.19 16:51
|107.49
|0.00
|0.00
|0.00
|5.95
|79095669
|2008.02.19 16:17
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6101
|0.0000
|1.6091
|2008.02.20 04:30
|1.6135
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.31
|79094016
|2008.02.19 16:10
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7988
|0.0000
|0.7998
|2008.02.19 16:37
|0.7992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|79093413
|2008.02.19 16:07
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0137
|0.0000
|1.0147
|2008.02.19 16:21
|1.0147
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79093101
|2008.02.19 16:06
|buy
|0.32
|usdjpym
|107.46
|0.00
|107.56
|2008.02.19 16:51
|107.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|79092056
|2008.02.19 15:59
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6117
|0.0000
|1.6107
|2008.02.19 16:17
|1.6107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79091792
|2008.02.19 15:57
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0122
|0.0000
|1.0132
|2008.02.19 16:07
|1.0132
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79090254
|2008.02.19 15:47
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6110
|0.0000
|1.6100
|2008.02.19 16:17
|1.6106
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79088443
|2008.02.19 15:40
|buy
|0.16
|usdjpym
|107.52
|0.00
|107.62
|2008.02.19 16:52
|107.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|79087236
|2008.02.19 15:37
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6124
|0.0000
|1.6114
|2008.02.19 15:47
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79087115
|2008.02.19 15:35
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6118
|0.0000
|1.6108
|2008.02.19 15:47
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79087021
|2008.02.19 15:35
|buy
|0.08
|usdjpym
|107.58
|0.00
|107.68
|2008.02.19 16:52
|107.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|79085690
|2008.02.19 15:31
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.64
|0.00
|107.74
|2008.02.19 16:52
|107.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|79083239
|2008.02.19 15:19
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6132
|0.0000
|1.6122
|2008.02.19 15:35
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|79080129
|2008.02.19 15:05
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|0.0000
|1.6115
|2008.02.19 15:35
|1.6122
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|79075099
|2008.02.19 14:53
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.71
|0.00
|107.81
|2008.02.19 16:52
|107.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|79072763
|2008.02.19 14:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.77
|0.00
|107.87
|2008.02.19 16:53
|107.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|79072129
|2008.02.19 14:37
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0107
|0.0000
|1.0117
|2008.02.19 15:57
|1.0117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79070923
|2008.02.19 14:33
|sell
|5.12
|usdjpym
|107.84
|0.00
|107.74
|2008.02.19 14:39
|107.74
|0.00
|0.00
|0.00
|47.52
|79070859
|2008.02.19 14:33
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6139
|0.0000
|1.6129
|2008.02.19 15:05
|1.6129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|79067761
|2008.02.19 14:21
|sell
|5.12
|usdcadm
|1.0116
|0.0000
|1.0106
|2008.02.19 14:35
|1.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|50.66
|79067619
|2008.02.19 14:19
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6132
|0.0000
|1.6122
|2008.02.19 15:05
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79066192
|2008.02.19 14:13
|sell
|2.56
|usdjpym
|107.78
|0.00
|107.68
|2008.02.19 14:39
|107.75
|0.00
|0.00
|0.00
|7.13
|79065715
|2008.02.19 14:11
|sell
|2.56
|usdcadm
|1.0110
|0.0000
|1.0100
|2008.02.19 14:35
|1.0106
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|79063750
|2008.02.19 14:04
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7994
|0.0000
|0.8004
|2008.02.19 16:37
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79061859
|2008.02.19 13:59
|sell
|1.28
|usdcadm
|1.0103
|0.0000
|1.0093
|2008.02.19 14:35
|1.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.07
|79059868
|2008.02.19 13:55
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6125
|0.0000
|1.6115
|2008.02.19 15:05
|1.6129
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|79059048
|2008.02.19 13:52
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.8000
|0.0000
|0.8010
|2008.02.19 16:37
|0.7994
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|79056697
|2008.02.19 13:46
|sell
|0.64
|usdcadm
|1.0095
|0.0000
|1.0085
|2008.02.19 14:36
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|79055790
|2008.02.19 13:45
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0082
|0.0000
|1.0072
|2008.02.19 14:36
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|79055687
|2008.02.19 13:44
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0075
|0.0000
|1.0065
|2008.02.19 14:36
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.22
|79054198
|2008.02.19 13:38
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0068
|0.0000
|1.0058
|2008.02.19 14:36
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.24
|79052409
|2008.02.19 13:34
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0061
|0.0000
|1.0051
|2008.02.19 14:36
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|79050999
|2008.02.19 13:30
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0054
|0.0000
|1.0044
|2008.02.19 14:36
|1.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|79049648
|2008.02.19 13:25
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0047
|0.0000
|1.0037
|2008.02.19 14:37
|1.0108
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|79048172
|2008.02.19 13:22
|sell
|1.28
|usdjpym
|107.72
|0.00
|107.62
|2008.02.19 14:39
|107.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.75
|79046575
|2008.02.19 13:19
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6138
|0.0000
|1.6128
|2008.02.19 13:55
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|1.46
|79045437
|2008.02.19 13:17
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6131
|0.0000
|1.6121
|2008.02.19 13:55
|1.6129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|79045240
|2008.02.19 13:17
|sell
|0.64
|usdjpym
|107.65
|0.00
|107.55
|2008.02.19 14:39
|107.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|79043689
|2008.02.19 13:14
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6124
|0.0000
|1.6114
|2008.02.19 13:55
|1.6130
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79043370
|2008.02.19 13:14
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.59
|0.00
|107.49
|2008.02.19 14:39
|107.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|79040718
|2008.02.19 13:08
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.8007
|0.0000
|0.8017
|2008.02.19 16:37
|0.7993
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|79039946
|2008.02.19 13:07
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0062
|0.0000
|1.0052
|2008.02.19 13:25
|1.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|79038181
|2008.02.19 13:04
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6117
|0.0000
|1.6107
|2008.02.19 13:55
|1.6129
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|79036674
|2008.02.19 13:02
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0055
|0.0000
|1.0045
|2008.02.19 13:25
|1.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|79035697
|2008.02.19 13:00
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6110
|0.0000
|1.6100
|2008.02.19 13:55
|1.6128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79034993
|2008.02.19 12:59
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0049
|0.0000
|1.0039
|2008.02.19 13:25
|1.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|79034698
|2008.02.19 12:59
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0042
|0.0000
|1.0032
|2008.02.19 13:25
|1.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|79033805
|2008.02.19 12:56
|sell
|1.28
|nzdusdm
|0.8020
|0.0000
|0.8010
|2008.02.19 13:08
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|79031523
|2008.02.19 12:44
|sell
|0.64
|nzdusdm
|0.8013
|0.0000
|0.8003
|2008.02.19 13:08
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|79028681
|2008.02.19 12:25
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0035
|0.0000
|1.0025
|2008.02.19 13:25
|1.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|79027251
|2008.02.19 12:17
|sell
|0.32
|eurchfm
|1.6123
|0.0000
|1.6113
|2008.02.19 12:59
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|79026860
|2008.02.19 12:16
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.53
|0.00
|107.43
|2008.02.19 14:39
|107.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|79025375
|2008.02.19 12:09
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.47
|0.00
|107.37
|2008.02.19 14:40
|107.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.15
|79025217
|2008.02.19 12:08
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0051
|0.0000
|1.0041
|2008.02.19 12:25
|1.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|79025094
|2008.02.19 12:07
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0045
|0.0000
|1.0035
|2008.02.19 12:25
|1.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|79024363
|2008.02.19 12:03
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0038
|0.0000
|1.0028
|2008.02.19 12:25
|1.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|79023598
|2008.02.19 12:01
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0031
|0.0000
|1.0021
|2008.02.19 12:25
|1.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|79023362
|2008.02.19 12:00
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0024
|0.0000
|1.0014
|2008.02.19 12:25
|1.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|79021734
|2008.02.19 11:55
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6117
|0.0000
|1.6107
|2008.02.19 12:59
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|79017191
|2008.02.19 11:43
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0039
|0.0000
|1.0029
|2008.02.19 12:00
|1.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|79016564
|2008.02.19 11:42
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.8006
|0.0000
|0.7996
|2008.02.19 13:08
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|79015592
|2008.02.19 11:40
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7999
|0.0000
|0.7989
|2008.02.19 13:08
|0.8011
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|79010887
|2008.02.19 11:26
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.40
|0.00
|107.30
|2008.02.19 14:40
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|79007091
|2008.02.19 11:12
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6110
|0.0000
|1.6100
|2008.02.19 13:00
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|79005574
|2008.02.19 11:09
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6103
|0.0000
|1.6093
|2008.02.19 13:00
|1.6113
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|79005499
|2008.02.19 11:09
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6097
|0.0000
|1.6087
|2008.02.19 13:00
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|78996077
|2008.02.19 10:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.34
|0.00
|107.24
|2008.02.19 14:40
|107.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|78993621
|2008.02.19 10:41
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6090
|0.0000
|1.6080
|2008.02.19 13:00
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|78992504
|2008.02.19 10:40
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6105
|0.0000
|1.6095
|2008.02.19 10:41
|1.6095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78991028
|2008.02.19 10:38
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.28
|0.00
|107.18
|2008.02.19 14:40
|107.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|78989745
|2008.02.19 10:36
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6119
|0.0000
|1.6109
|2008.02.19 10:40
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78986870
|2008.02.19 10:28
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7993
|0.0000
|0.7983
|2008.02.19 13:08
|0.8011
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|78986096
|2008.02.19 10:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.41
|0.00
|107.31
|2008.02.19 10:38
|107.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78982484
|2008.02.19 10:21
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.53
|0.00
|107.43
|2008.02.19 10:27
|107.43
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78981600
|2008.02.19 10:19
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0055
|0.0000
|1.0045
|2008.02.19 11:43
|1.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78981483
|2008.02.19 10:19
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0049
|0.0000
|1.0039
|2008.02.19 11:43
|1.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78979345
|2008.02.19 10:13
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0063
|0.0000
|1.0053
|2008.02.19 10:19
|1.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78978390
|2008.02.19 10:10
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7987
|0.0000
|0.7977
|2008.02.19 13:08
|0.8010
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|78977775
|2008.02.19 10:08
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0055
|0.0000
|1.0045
|2008.02.19 10:19
|1.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78973445
|2008.02.19 09:57
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.67
|0.00
|107.57
|2008.02.19 10:21
|107.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|78956376
|2008.02.19 09:23
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.61
|0.00
|107.51
|2008.02.19 10:21
|107.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|78951722
|2008.02.19 09:13
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0071
|0.0000
|1.0061
|2008.02.19 10:08
|1.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|78947293
|2008.02.19 09:04
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.74
|0.00
|107.64
|2008.02.19 09:23
|107.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78945771
|2008.02.19 09:01
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0065
|0.0000
|1.0055
|2008.02.19 10:08
|1.0060
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78945743
|2008.02.19 09:01
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0058
|0.0000
|1.0048
|2008.02.19 10:08
|1.0062
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|78941654
|2008.02.19 08:52
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6133
|0.0000
|1.6123
|2008.02.19 10:36
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78933673
|2008.02.19 08:24
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.87
|0.00
|107.77
|2008.02.19 09:04
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|78933407
|2008.02.19 08:24
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6147
|0.0000
|1.6137
|2008.02.19 08:52
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|78920103
|2008.02.19 07:51
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6140
|0.0000
|1.6130
|2008.02.19 08:52
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|78913890
|2008.02.19 07:43
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0051
|0.0000
|1.0041
|2008.02.19 10:08
|1.0060
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|78909411
|2008.02.19 07:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.81
|0.00
|107.71
|2008.02.19 09:04
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|78908365
|2008.02.19 07:33
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6134
|0.0000
|1.6124
|2008.02.19 08:52
|1.6136
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78908278
|2008.02.19 07:32
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0044
|0.0000
|1.0034
|2008.02.19 10:08
|1.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|78907327
|2008.02.19 07:30
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7980
|0.0000
|0.7970
|2008.02.19 13:08
|0.8009
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|78904035
|2008.02.19 07:22
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7974
|0.0000
|0.7964
|2008.02.19 13:08
|0.8008
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|78903079
|2008.02.19 07:21
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6127
|0.0000
|1.6117
|2008.02.19 08:52
|1.6137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|78898169
|2008.02.19 07:12
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.75
|0.00
|107.65
|2008.02.19 09:04
|107.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|78896570
|2008.02.19 07:05
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7966
|0.0000
|0.7976
|2008.02.19 07:22
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78896279
|2008.02.19 07:04
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0061
|0.0000
|1.0051
|2008.02.19 07:32
|1.0051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78895166
|2008.02.19 07:02
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7973
|0.0000
|0.7983
|2008.02.19 07:22
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|78892583
|2008.02.19 06:54
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0054
|0.0000
|1.0044
|2008.02.19 07:32
|1.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78882362
|2008.02.19 06:26
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6141
|0.0000
|1.6131
|2008.02.19 07:21
|1.6131
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78880833
|2008.02.19 06:17
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0068
|0.0000
|1.0058
|2008.02.19 06:54
|1.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78880446
|2008.02.19 06:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.88
|0.00
|107.78
|2008.02.19 07:12
|107.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78876100
|2008.02.19 06:07
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0061
|0.0000
|1.0051
|2008.02.19 06:54
|1.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|78872634
|2008.02.19 06:01
|buy
|2.56
|usdjpym
|107.77
|0.00
|107.87
|2008.02.19 06:15
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|23.73
|78865405
|2008.02.19 05:46
|buy
|1.28
|usdjpym
|107.83
|0.00
|107.93
|2008.02.19 06:16
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|78860540
|2008.02.19 05:32
|buy
|0.64
|usdjpym
|107.89
|0.00
|107.99
|2008.02.19 06:16
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|78857027
|2008.02.19 05:26
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6156
|0.0000
|1.6146
|2008.02.19 06:26
|1.6146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78856727
|2008.02.19 05:25
|buy
|0.32
|usdjpym
|107.95
|0.00
|108.05
|2008.02.19 06:16
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|78853738
|2008.02.19 05:18
|buy
|0.16
|usdjpym
|108.01
|0.00
|108.11
|2008.02.19 06:16
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|78849558
|2008.02.19 04:59
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.08
|0.00
|108.18
|2008.02.19 06:16
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|78843805
|2008.02.19 04:03
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6149
|0.0000
|1.6139
|2008.02.19 06:26
|1.6146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78843681
|2008.02.19 04:02
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7979
|0.0000
|0.7989
|2008.02.19 07:22
|0.7975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78841861
|2008.02.19 03:31
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0076
|0.0000
|1.0066
|2008.02.19 06:07
|1.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78840224
|2008.02.19 03:13
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0070
|0.0000
|1.0060
|2008.02.19 06:07
|1.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78835319
|2008.02.19 02:19
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0063
|0.0000
|1.0053
|2008.02.19 06:07
|1.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78834564
|2008.02.19 02:14
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7966
|0.0000
|0.7976
|2008.02.19 04:01
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78833251
|2008.02.19 02:04
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7972
|0.0000
|0.7982
|2008.02.19 04:02
|0.7973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|78827854
|2008.02.19 01:22
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7958
|0.0000
|0.7968
|2008.02.19 02:03
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|78827242
|2008.02.19 01:16
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.24
|2008.02.19 06:16
|107.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|78822428
|2008.02.19 00:54
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.21
|0.00
|108.31
|2008.02.19 06:16
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|78822290
|2008.02.19 00:54
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7965
|0.0000
|0.7975
|2008.02.19 02:03
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|78820580
|2008.02.19 00:42
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7971
|0.0000
|0.7981
|2008.02.19 02:03
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|78819629
|2008.02.19 00:36
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7978
|0.0000
|0.7988
|2008.02.19 02:03
|0.7967
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|78818718
|2008.02.19 00:33
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7985
|0.0000
|0.7995
|2008.02.19 02:04
|0.7966
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|78817565
|2008.02.19 00:30
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7971
|0.0000
|0.7981
|2008.02.19 00:33
|0.7981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78815122
|2008.02.19 00:21
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7978
|0.0000
|0.7988
|2008.02.19 00:33
|0.7981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78811435
|2008.02.19 00:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.27
|0.00
|108.37
|2008.02.19 06:16
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|78793339
|2008.02.18 23:41
|buy
|0.04
|eurchfm
|1.6142
|0.0000
|1.6152
|2008.02.19 04:03
|1.6152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|78790871
|2008.02.18 23:15
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7964
|0.0000
|0.7974
|2008.02.19 00:21
|0.7974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78786512
|2008.02.18 22:16
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.7969
|0.0000
|0.7959
|2008.02.18 23:10
|0.7959
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|78786465
|2008.02.18 22:16
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.13
|0.00
|108.23
|2008.02.19 00:09
|108.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78786232
|2008.02.18 22:15
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7963
|0.0000
|0.7953
|2008.02.18 23:10
|0.7961
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|78785751
|2008.02.18 22:09
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7956
|0.0000
|0.7946
|2008.02.18 23:12
|0.7962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|78784876
|2008.02.18 21:57
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7949
|0.0000
|0.7939
|2008.02.18 23:12
|0.7963
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.56
|78784652
|2008.02.18 21:53
|buy
|0.02
|eurchfm
|1.6149
|0.0000
|1.6159
|2008.02.19 04:03
|1.6153
|0.00
|0.00
|0.01
|0.07
|78781822
|2008.02.18 21:00
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0079
|0.0000
|1.0069
|2008.02.19 02:18
|1.0069
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.59
|78775975
|2008.02.18 19:14
|buy
|0.01
|eurchfm
|1.6156
|0.0000
|1.6166
|2008.02.19 04:03
|1.6150
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|78775491
|2008.02.18 19:07
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7943
|0.0000
|0.7933
|2008.02.18 23:14
|0.7964
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.42
|78772419
|2008.02.18 18:13
|sell
|0.04
|eurgbpm
|0.7520
|0.0000
|0.7510
|2008.02.18 19:13
|0.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78770231
|2008.02.18 17:44
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7937
|0.0000
|0.7927
|2008.02.18 23:15
|0.7963
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.26
|78768927
|2008.02.18 17:30
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.7514
|0.0000
|0.7504
|2008.02.18 19:14
|0.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|78766367
|2008.02.18 16:59
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.19
|0.00
|108.29
|2008.02.19 00:10
|108.23
|0.00
|0.00
|0.01
|0.04
|78762964
|2008.02.18 16:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.08
|0.00
|108.18
|2008.02.18 16:59
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|78755108
|2008.02.18 15:25
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.24
|2008.02.18 16:59
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|78754579
|2008.02.18 15:24
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0072
|0.0000
|1.0062
|2008.02.19 02:18
|1.0068
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.32
|78753254
|2008.02.18 15:18
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.7949
|0.0000
|0.7939
|2008.02.18 17:44
|0.7939
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|78751610
|2008.02.18 15:02
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.21
|0.00
|108.31
|2008.02.18 16:59
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78750306
|2008.02.18 14:57
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7507
|0.0000
|0.7497
|2008.02.18 19:14
|0.7520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|78746343
|2008.02.18 14:23
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0066
|0.0000
|1.0056
|2008.02.19 02:18
|1.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78744503
|2008.02.18 14:05
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0059
|0.0000
|1.0049
|2008.02.19 02:18
|1.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|78743123
|2008.02.18 13:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0052
|0.0000
|1.0042
|2008.02.19 02:18
|1.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|78740705
|2008.02.18 13:39
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.10
|0.00
|108.20
|2008.02.18 15:01
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78739062
|2008.02.18 13:27
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.16
|0.00
|108.26
|2008.02.18 15:01
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78731582
|2008.02.18 12:57
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7942
|0.0000
|0.7932
|2008.02.18 17:44
|0.7939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|78730225
|2008.02.18 12:51
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7936
|0.0000
|0.7926
|2008.02.18 17:44
|0.7940
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|78730197
|2008.02.18 12:51
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0067
|0.0000
|1.0057
|2008.02.18 13:55
|1.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78725756
|2008.02.18 12:06
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.22
|0.00
|108.32
|2008.02.18 15:01
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78722642
|2008.02.18 11:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.28
|0.00
|108.38
|2008.02.18 15:01
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|78720332
|2008.02.18 11:31
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7929
|0.0000
|0.7919
|2008.02.18 17:44
|0.7938
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|78714088
|2008.02.18 11:01
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7923
|0.0000
|0.7913
|2008.02.18 17:44
|0.7940
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|78713000
|2008.02.18 10:57
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.24
|2008.02.18 11:41
|108.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78712993
|2008.02.18 10:57
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0084
|0.0000
|1.0074
|2008.02.18 12:50
|1.0074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78712783
|2008.02.18 10:55
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0077
|0.0000
|1.0067
|2008.02.18 12:50
|1.0073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78712222
|2008.02.18 10:48
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.30
|2008.02.18 11:42
|108.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78711180
|2008.02.18 10:42
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7917
|0.0000
|0.7907
|2008.02.18 17:44
|0.7941
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|78707921
|2008.02.18 10:13
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0093
|0.0000
|1.0083
|2008.02.18 10:55
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|78704922
|2008.02.18 09:53
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7931
|0.0000
|0.7921
|2008.02.18 10:42
|0.7921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78704470
|2008.02.18 09:50
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0087
|0.0000
|1.0077
|2008.02.18 10:55
|1.0082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78704270
|2008.02.18 09:49
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0080
|0.0000
|1.0070
|2008.02.18 10:55
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|78702807
|2008.02.18 09:40
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0073
|0.0000
|1.0063
|2008.02.18 10:55
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|78700421
|2008.02.18 09:30
|sell
|20.48
|usdjpym
|108.28
|0.00
|108.18
|2008.02.18 10:44
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|189.31
|78699590
|2008.02.18 09:28
|buy
|0.02
|eurgbpm
|0.7498
|0.0000
|0.7508
|2008.02.18 14:57
|0.7508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|78698963
|2008.02.18 09:27
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0086
|0.0000
|1.0076
|2008.02.18 09:39
|1.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78695569
|2008.02.18 09:13
|sell
|10.24
|usdjpym
|108.22
|0.00
|108.12
|2008.02.18 10:44
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|28.39
|78694194
|2008.02.18 09:07
|sell
|5.12
|usdjpym
|108.15
|0.00
|108.05
|2008.02.18 10:44
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.93
|78694098
|2008.02.18 09:06
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0079
|0.0000
|1.0069
|2008.02.18 09:39
|1.0076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78690820
|2008.02.18 08:52
|sell
|0.32
|usdcadm
|1.0087
|0.0000
|1.0077
|2008.02.18 09:05
|1.0077
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|78690285
|2008.02.18 08:51
|sell
|0.16
|usdcadm
|1.0080
|0.0000
|1.0070
|2008.02.18 09:06
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|78690034
|2008.02.18 08:51
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7925
|0.0000
|0.7935
|2008.02.18 09:52
|0.7935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78688623
|2008.02.18 08:47
|sell
|0.08
|usdcadm
|1.0072
|0.0000
|1.0062
|2008.02.18 09:06
|1.0080
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|78688185
|2008.02.18 08:47
|sell
|2.56
|usdjpym
|108.09
|0.00
|107.99
|2008.02.18 10:45
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.30
|78685972
|2008.02.18 08:42
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0066
|0.0000
|1.0056
|2008.02.18 09:06
|1.0081
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|78685826
|2008.02.18 08:41
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0059
|0.0000
|1.0049
|2008.02.18 09:06
|1.0082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|78685058
|2008.02.18 08:39
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7931
|0.0000
|0.7941
|2008.02.18 09:52
|0.7935
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|78684955
|2008.02.18 08:39
|buy
|0.01
|eurgbpm
|0.7505
|0.0000
|0.7515
|2008.02.18 14:57
|0.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78681168
|2008.02.18 08:27
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0052
|0.0000
|1.0042
|2008.02.18 09:06
|1.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|78678456
|2008.02.18 08:10
|sell
|0.04
|usdcadm
|1.0068
|0.0000
|1.0058
|2008.02.18 08:26
|1.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78678245
|2008.02.18 08:08
|sell
|0.02
|usdcadm
|1.0061
|0.0000
|1.0051
|2008.02.18 08:26
|1.0059
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78675435
|2008.02.18 08:00
|sell
|1.28
|usdjpym
|108.03
|0.00
|107.93
|2008.02.18 10:46
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.93
|78674156
|2008.02.18 07:59
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0054
|0.0000
|1.0044
|2008.02.18 08:27
|1.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78673691
|2008.02.18 07:58
|sell
|0.64
|usdjpym
|107.97
|0.00
|107.87
|2008.02.18 10:46
|108.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.42
|78671531
|2008.02.18 07:53
|sell
|20.48
|eurgbpm
|0.7516
|0.0000
|0.7506
|2008.02.18 08:38
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|399.85
|78666726
|2008.02.18 07:37
|sell
|10.24
|eurgbpm
|0.7509
|0.0000
|0.7499
|2008.02.18 08:38
|0.7507
|0.00
|0.00
|0.00
|39.98
|78664652
|2008.02.18 07:32
|sell
|5.12
|eurgbpm
|0.7503
|0.0000
|0.7493
|2008.02.18 08:38
|0.7505
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.99
|78663833
|2008.02.18 07:30
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.90
|0.00
|107.80
|2008.02.18 10:47
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.58
|78662314
|2008.02.18 07:12
|sell
|0.01
|usdcadm
|1.0068
|0.0000
|1.0058
|2008.02.18 07:59
|1.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78660607
|2008.02.18 07:00
|sell
|2.56
|eurgbpm
|0.7496
|0.0000
|0.7486
|2008.02.18 08:38
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.98
|78651881
|2008.02.18 05:53
|buy
|2.56
|usdcadm
|1.0059
|0.0000
|1.0069
|2008.02.18 07:08
|1.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|25.42
|78649884
|2008.02.18 05:24
|buy
|1.28
|usdcadm
|1.0066
|0.0000
|1.0076
|2008.02.18 07:08
|1.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|78649641
|2008.02.18 05:21
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.0072
|0.0000
|1.0082
|2008.02.18 07:09
|1.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|78643222
|2008.02.18 04:03
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7938
|0.0000
|0.7948
|2008.02.18 09:52
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|78640946
|2008.02.18 03:26
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7944
|0.0000
|0.7954
|2008.02.18 09:53
|0.7932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|78637126
|2008.02.18 02:27
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7930
|0.0000
|0.7940
|2008.02.18 03:26
|0.7940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78636787
|2008.02.18 02:23
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0079
|0.0000
|1.0089
|2008.02.18 07:09
|1.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|78599049
|2008.02.15 20:51
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.84
|0.00
|107.74
|2008.02.18 10:47
|108.19
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.18
|78598771
|2008.02.15 20:50
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0081
|0.0000
|1.0091
|2008.02.17 23:07
|1.0091
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.17
|78598292
|2008.02.15 20:47
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.78
|0.00
|107.68
|2008.02.18 10:47
|108.20
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.11
|78597934
|2008.02.15 20:45
|sell
|1.28
|eurgbpm
|0.7490
|0.0000
|0.7460
|2008.02.18 08:38
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.32
|-39.98
|78597533
|2008.02.15 20:39
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7906
|0.0000
|0.7916
|2008.02.18 00:24
|0.7916
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|78595918
|2008.02.15 20:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.72
|0.00
|107.62
|2008.02.18 10:47
|108.19
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.74
|78592522
|2008.02.15 19:15
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0088
|0.0000
|1.0098
|2008.02.18 07:10
|1.0068
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.18
|78591985
|2008.02.15 19:12
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0094
|0.0000
|1.0104
|2008.02.18 07:10
|1.0069
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.99
|78591678
|2008.02.15 19:08
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7891
|0.0000
|0.7901
|2008.02.15 20:39
|0.7901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78588331
|2008.02.15 18:27
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0101
|0.0000
|1.0111
|2008.02.18 07:10
|1.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.31
|78586546
|2008.02.15 18:17
|buy
|0.64
|nzdusdm
|0.7868
|0.0000
|0.7878
|2008.02.15 19:02
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|78586480
|2008.02.15 18:17
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0108
|0.0000
|1.0118
|2008.02.18 07:10
|1.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|78586404
|2008.02.15 18:17
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0115
|0.0000
|1.0125
|2008.02.18 07:11
|1.0068
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|78585767
|2008.02.15 18:16
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0100
|0.0000
|1.0110
|2008.02.15 18:17
|1.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78583577
|2008.02.15 17:57
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0083
|0.0000
|1.0093
|2008.02.15 18:15
|1.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78583266
|2008.02.15 17:54
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0090
|0.0000
|1.0100
|2008.02.15 18:16
|1.0092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78583163
|2008.02.15 17:53
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0096
|0.0000
|1.0106
|2008.02.15 18:16
|1.0094
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|78582926
|2008.02.15 17:50
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0079
|0.0000
|1.0089
|2008.02.15 17:53
|1.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78582759
|2008.02.15 17:49
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.65
|0.00
|107.55
|2008.02.18 10:48
|108.20
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.02
|78581648
|2008.02.15 17:45
|buy
|0.32
|nzdusdm
|0.7875
|0.0000
|0.7885
|2008.02.15 19:02
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|78581619
|2008.02.15 17:45
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0086
|0.0000
|1.0096
|2008.02.15 17:53
|1.0089
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|78581479
|2008.02.15 17:45
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0092
|0.0000
|1.0102
|2008.02.15 17:53
|1.0091
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|78581129
|2008.02.15 17:44
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0078
|0.0000
|1.0088
|2008.02.15 17:45
|1.0088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78581094
|2008.02.15 17:44
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7881
|0.0000
|0.7891
|2008.02.15 19:02
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|78580710
|2008.02.15 17:41
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0063
|0.0000
|1.0073
|2008.02.15 17:44
|1.0073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78580404
|2008.02.15 17:39
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0047
|0.0000
|1.0057
|2008.02.15 17:41
|1.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78579385
|2008.02.15 17:31
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0031
|0.0000
|1.0041
|2008.02.15 17:39
|1.0041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78578900
|2008.02.15 17:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.59
|0.00
|107.49
|2008.02.18 10:48
|108.21
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.57
|78575306
|2008.02.15 17:01
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.73
|0.00
|107.63
|2008.02.15 17:27
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78574100
|2008.02.15 16:51
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.67
|0.00
|107.57
|2008.02.15 17:27
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|78572728
|2008.02.15 16:43
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.61
|0.00
|107.51
|2008.02.15 17:27
|107.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|78572056
|2008.02.15 16:39
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.55
|0.00
|107.45
|2008.02.15 17:27
|107.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|78571807
|2008.02.15 16:37
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7888
|0.0000
|0.7898
|2008.02.15 19:02
|0.7878
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|78570594
|2008.02.15 16:28
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0015
|0.0000
|1.0025
|2008.02.15 17:31
|1.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78565479
|2008.02.15 15:52
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7894
|0.0000
|0.7904
|2008.02.15 19:03
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|78564847
|2008.02.15 15:48
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0022
|0.0000
|1.0032
|2008.02.15 17:31
|1.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78563569
|2008.02.15 15:41
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7900
|0.0000
|0.7910
|2008.02.15 19:08
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|78563412
|2008.02.15 15:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.68
|0.00
|107.58
|2008.02.15 16:39
|107.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78560140
|2008.02.15 15:32
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.79
|0.00
|107.69
|2008.02.15 15:41
|107.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|78559339
|2008.02.15 15:30
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.73
|0.00
|107.63
|2008.02.15 15:41
|107.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|78559210
|2008.02.15 15:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.67
|0.00
|107.57
|2008.02.15 15:41
|107.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|78557225
|2008.02.15 15:21
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0007
|0.0000
|1.0017
|2008.02.15 15:48
|1.0017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78554876
|2008.02.15 15:13
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.61
|0.00
|107.51
|2008.02.15 15:41
|107.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|78554121
|2008.02.15 15:11
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.55
|0.00
|107.45
|2008.02.15 15:41
|107.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|78554108
|2008.02.15 15:11
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7907
|0.0000
|0.7917
|2008.02.15 19:08
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|78546538
|2008.02.15 14:55
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.9992
|0.0000
|1.0002
|2008.02.15 15:21
|1.0002
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78546428
|2008.02.15 14:55
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7894
|0.0000
|0.7904
|2008.02.15 15:11
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78546392
|2008.02.15 14:55
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.48
|0.00
|107.38
|2008.02.15 15:41
|107.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78542723
|2008.02.15 14:35
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.65
|0.00
|107.55
|2008.02.15 14:55
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|78541338
|2008.02.15 14:27
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.59
|0.00
|107.49
|2008.02.15 14:55
|107.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|78540353
|2008.02.15 14:21
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7900
|0.0000
|0.7910
|2008.02.15 15:11
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78536775
|2008.02.15 13:59
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.53
|0.00
|107.43
|2008.02.15 14:55
|107.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|78535648
|2008.02.15 13:50
|buy
|0.04
|usdcadm
|0.9979
|0.0000
|0.9989
|2008.02.15 14:55
|0.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78535482
|2008.02.15 13:49
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.47
|0.00
|107.37
|2008.02.15 14:55
|107.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|78535476
|2008.02.15 13:48
|buy
|0.02
|usdcadm
|0.9985
|0.0000
|0.9995
|2008.02.15 14:55
|0.9989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|78534800
|2008.02.15 13:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.40
|0.00
|107.30
|2008.02.15 14:55
|107.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78531412
|2008.02.15 13:37
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.34
|0.00
|107.24
|2008.02.15 14:55
|107.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|78527991
|2008.02.15 13:30
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.9992
|0.0000
|1.0002
|2008.02.15 14:55
|0.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78527716
|2008.02.15 13:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.47
|0.00
|107.37
|2008.02.15 13:37
|107.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78525905
|2008.02.15 13:20
|buy
|0.01
|usdcadm
|0.9974
|0.0000
|0.9984
|2008.02.15 13:30
|0.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78521933
|2008.02.15 13:00
|sell
|0.16
|usdcadm
|0.9985
|0.0000
|0.9975
|2008.02.15 13:19
|0.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|78520781
|2008.02.15 13:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.63
|0.00
|107.53
|2008.02.15 13:30
|107.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78520316
|2008.02.15 12:59
|sell
|0.08
|usdcadm
|0.9978
|0.0000
|0.9968
|2008.02.15 13:19
|0.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|78519628
|2008.02.15 12:58
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7885
|0.0000
|0.7895
|2008.02.15 14:21
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78516596
|2008.02.15 12:40
|sell
|0.04
|usdcadm
|0.9972
|0.0000
|0.9962
|2008.02.15 13:19
|0.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|78514235
|2008.02.15 12:28
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.76
|0.00
|107.66
|2008.02.15 13:00
|107.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78513656
|2008.02.15 12:24
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.9965
|0.0000
|0.9955
|2008.02.15 13:19
|0.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78512247
|2008.02.15 12:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.67
|0.00
|107.77
|2008.02.15 12:27
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|78511755
|2008.02.15 12:14
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7891
|0.0000
|0.7901
|2008.02.15 14:21
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|78510298
|2008.02.15 12:06
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7898
|0.0000
|0.7908
|2008.02.15 14:21
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78510097
|2008.02.15 12:05
|sell
|0.64
|eurgbpm
|0.7484
|0.0000
|0.7474
|2008.02.18 08:38
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.16
|-27.49
|78510077
|2008.02.15 12:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.74
|0.00
|107.84
|2008.02.15 12:27
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|78510075
|2008.02.15 12:05
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.9958
|0.0000
|0.9948
|2008.02.15 13:20
|0.9973
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|78461582
|2008.02.15 08:02
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.9978
|0.0000
|0.9968
|2008.02.15 09:11
|0.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78458876
|2008.02.15 07:52
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.29
|0.00
|108.39
|2008.02.15 12:27
|107.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|78458329
|2008.02.15 07:49
|sell
|0.32
|eurgbpm
|0.7444
|0.0000
|0.7434
|2008.02.18 08:39
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.08
|-38.73
|78458324
|2008.02.15 07:49
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.9972
|0.0000
|0.9962
|2008.02.15 09:31
|0.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78457880
|2008.02.15 07:45
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.7881
|0.0000
|0.7871
|2008.02.15 08:07
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|78456366
|2008.02.15 07:36
|sell
|0.16
|nzdusdm
|0.7875
|0.0000
|0.7865
|2008.02.15 08:07
|0.7872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|78455232
|2008.02.15 07:32
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.16
|0.00
|108.26
|2008.02.15 07:52
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78454670
|2008.02.15 07:28
|sell
|0.02
|usdcadm
|0.9985
|0.0000
|0.9975
|2008.02.15 07:49
|0.9975
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78453626
|2008.02.15 07:14
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.9979
|0.0000
|0.9969
|2008.02.15 07:49
|0.9976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78453255
|2008.02.15 07:11
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.03
|0.00
|108.13
|2008.02.15 07:32
|108.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78452991
|2008.02.15 07:10
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.10
|0.00
|108.20
|2008.02.15 07:32
|108.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|78450692
|2008.02.15 06:54
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.98
|0.00
|108.08
|2008.02.15 07:10
|108.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78449661
|2008.02.15 06:49
|sell
|0.08
|nzdusdm
|0.7868
|0.0000
|0.7858
|2008.02.15 12:06
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|78446109
|2008.02.15 06:36
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.7861
|0.0000
|0.7851
|2008.02.15 12:06
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|78443268
|2008.02.15 06:08
|sell
|1.28
|usdjpym
|108.09
|0.00
|107.99
|2008.02.15 06:52
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|11.85
|78440435
|2008.02.15 05:48
|sell
|0.64
|usdjpym
|108.03
|0.00
|107.93
|2008.02.15 06:52
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|78439915
|2008.02.15 05:47
|sell
|0.32
|usdjpym
|107.97
|0.00
|107.87
|2008.02.15 06:53
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|78434068
|2008.02.15 04:21
|sell
|0.01
|usdcadm
|0.9993
|0.0000
|0.9983
|2008.02.15 07:14
|0.9983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78423378
|2008.02.15 01:41
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7855
|0.0000
|0.7845
|2008.02.15 12:06
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|78419358
|2008.02.15 01:05
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7848
|0.0000
|0.7838
|2008.02.15 12:06
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|78416583
|2008.02.15 00:43
|sell
|0.16
|usdjpym
|107.90
|0.00
|107.80
|2008.02.15 06:53
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|78400847
|2008.02.14 23:53
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.7862
|0.0000
|0.7852
|2008.02.15 01:05
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78400054
|2008.02.14 23:31
|sell
|0.08
|usdjpym
|107.84
|0.00
|107.74
|2008.02.15 06:53
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|78399626
|2008.02.14 23:24
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.78
|0.00
|107.68
|2008.02.15 06:53
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|78398689
|2008.02.14 23:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.72
|0.00
|107.62
|2008.02.15 06:54
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|78397503
|2008.02.14 23:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.65
|0.00
|107.55
|2008.02.15 06:54
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|78397261
|2008.02.14 23:08
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.79
|0.00
|107.69
|2008.02.14 23:10
|107.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78396802
|2008.02.14 23:01
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7856
|0.0000
|0.7846
|2008.02.15 01:05
|0.7852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78395739
|2008.02.14 22:42
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7871
|0.0000
|0.7861
|2008.02.14 23:01
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78394116
|2008.02.14 22:15
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7876
|2008.02.14 22:42
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78392891
|2008.02.14 21:57
|buy
|0.32
|nzdusdm
|0.7873
|0.0000
|0.7883
|2008.02.14 22:12
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.15
|3.20
|78392281
|2008.02.14 21:46
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7879
|0.0000
|0.7889
|2008.02.14 22:12
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.08
|0.64
|78391082
|2008.02.14 21:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.92
|0.00
|107.82
|2008.02.14 23:08
|107.82
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.09
|78390097
|2008.02.14 21:01
|sell
|0.16
|eurgbpm
|0.7436
|0.0000
|0.7426
|2008.02.18 08:39
|0.7505
|0.00
|0.00
|0.10
|-21.55
|78388829
|2008.02.14 20:48
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.01
|0.00
|107.91
|2008.02.14 21:16
|107.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78387557
|2008.02.14 20:29
|sell
|0.32
|usdjpym
|108.12
|0.00
|108.02
|2008.02.14 20:47
|108.02
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|78385483
|2008.02.14 20:14
|sell
|0.16
|usdjpym
|108.06
|0.00
|107.96
|2008.02.14 20:47
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|78384908
|2008.02.14 20:11
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.00
|0.00
|107.90
|2008.02.14 20:48
|108.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|78383438
|2008.02.14 19:53
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.94
|0.00
|107.84
|2008.02.14 20:48
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|78383088
|2008.02.14 19:49
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.88
|0.00
|107.78
|2008.02.14 20:48
|108.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|78382814
|2008.02.14 19:48
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7886
|0.0000
|0.7896
|2008.02.14 22:12
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.32
|78382692
|2008.02.14 19:48
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7893
|0.0000
|0.7903
|2008.02.14 22:14
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.40
|78382223
|2008.02.14 19:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.82
|0.00
|107.72
|2008.02.14 20:48
|108.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|78381103
|2008.02.14 19:35
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7901
|0.0000
|0.7911
|2008.02.14 22:14
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.38
|78380276
|2008.02.14 19:25
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7909
|0.0000
|0.7919
|2008.02.14 22:14
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|78378641
|2008.02.14 19:02
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.97
|0.00
|107.87
|2008.02.14 19:47
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|78376674
|2008.02.14 18:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.91
|0.00
|107.81
|2008.02.14 19:47
|107.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|78374338
|2008.02.14 18:07
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.85
|0.00
|107.75
|2008.02.14 19:47
|107.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|78373895
|2008.02.14 18:04
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7896
|0.0000
|0.7906
|2008.02.14 19:25
|0.7906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|78372446
|2008.02.14 17:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.98
|0.00
|107.88
|2008.02.14 18:07
|107.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78369560
|2008.02.14 17:13
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.08
|0.00
|107.98
|2008.02.14 17:54
|107.98
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78369342
|2008.02.14 17:12
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7902
|0.0000
|0.7912
|2008.02.14 19:25
|0.7906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78367823
|2008.02.14 17:03
|sell
|0.08
|eurgbpm
|0.7430
|0.0000
|0.7420
|2008.02.18 08:39
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.05
|-11.87
|78367633
|2008.02.14 17:02
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7888
|0.0000
|0.7898
|2008.02.14 17:11
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78366183
|2008.02.14 16:52
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.01
|0.00
|107.91
|2008.02.14 17:54
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|78365911
|2008.02.14 16:49
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.95
|0.00
|107.85
|2008.02.14 17:54
|108.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|78365507
|2008.02.14 16:46
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7895
|0.0000
|0.7905
|2008.02.14 17:12
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78364146
|2008.02.14 16:40
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7901
|0.0000
|0.7911
|2008.02.14 17:12
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|78363472
|2008.02.14 16:38
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7908
|0.0000
|0.7918
|2008.02.14 17:12
|0.7896
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|78361918
|2008.02.14 16:34
|sell
|0.04
|eurgbpm
|0.7424
|0.0000
|0.7414
|2008.02.18 08:39
|0.7505
|0.00
|0.00
|0.03
|-6.33
|78361470
|2008.02.14 16:33
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.89
|0.00
|107.79
|2008.02.14 17:54
|108.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|78361358
|2008.02.14 16:32
|buy
|0.16
|nzdusdm
|0.7893
|0.0000
|0.7903
|2008.02.14 16:37
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|78359753
|2008.02.14 16:26
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.03
|0.00
|107.93
|2008.02.14 16:33
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78358562
|2008.02.14 16:21
|sell
|0.04
|usdjpym
|107.97
|0.00
|107.87
|2008.02.14 16:33
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|78357907
|2008.02.14 16:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|107.91
|0.00
|107.81
|2008.02.14 16:33
|107.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|78356627
|2008.02.14 16:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.85
|0.00
|107.75
|2008.02.14 16:33
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|78355976
|2008.02.14 16:15
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7899
|0.0000
|0.7909
|2008.02.14 16:38
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|78355542
|2008.02.14 16:15
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7906
|0.0000
|0.7916
|2008.02.14 16:38
|0.7903
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|78354568
|2008.02.14 16:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.00
|0.00
|107.90
|2008.02.14 16:16
|107.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|78353906
|2008.02.14 16:11
|sell
|0.01
|usdjpym
|107.94
|0.00
|107.84
|2008.02.14 16:16
|107.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78350935
|2008.02.14 16:03
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.06
|0.00
|107.96
|2008.02.14 16:11
|107.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78347499
|2008.02.14 15:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.18
|0.00
|108.08
|2008.02.14 16:03
|108.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78345149
|2008.02.14 15:40
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.30
|0.00
|108.20
|2008.02.14 15:57
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78344472
|2008.02.14 15:36
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.24
|0.00
|108.14
|2008.02.14 15:57
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78344027
|2008.02.14 15:33
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7913
|0.0000
|0.7923
|2008.02.14 16:38
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|78342954
|2008.02.14 15:27
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.7417
|0.0000
|0.7407
|2008.02.18 08:39
|0.7505
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.44
|78341084
|2008.02.14 15:20
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.37
|0.00
|108.27
|2008.02.14 15:36
|108.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78341071
|2008.02.14 15:20
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7919
|0.0000
|0.7929
|2008.02.14 16:38
|0.7901
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|78340800
|2008.02.14 15:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.31
|0.00
|108.21
|2008.02.14 15:36
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|78339413
|2008.02.14 15:11
|buy
|0.16
|usdjpym
|108.24
|0.00
|108.34
|2008.02.14 15:18
|108.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|78338952
|2008.02.14 15:10
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.30
|0.00
|108.40
|2008.02.14 15:18
|108.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|78337243
|2008.02.14 15:01
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.36
|0.00
|108.46
|2008.02.14 15:18
|108.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|78335710
|2008.02.14 14:59
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.42
|0.00
|108.52
|2008.02.14 15:18
|108.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|78335631
|2008.02.14 14:58
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.48
|0.00
|108.58
|2008.02.14 15:18
|108.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|78332877
|2008.02.14 14:44
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.35
|0.00
|108.45
|2008.02.14 14:58
|108.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|78332245
|2008.02.14 14:40
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7904
|0.0000
|0.7914
|2008.02.14 15:20
|0.7914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78331971
|2008.02.14 14:38
|buy
|0.02
|usdjpym
|108.41
|0.00
|108.51
|2008.02.14 14:58
|108.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|78331267
|2008.02.14 14:34
|buy
|0.01
|usdjpym
|108.47
|0.00
|108.57
|2008.02.14 14:58
|108.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78324161
|2008.02.14 14:05
|sell
|0.32
|usdjpym
|108.54
|0.00
|108.44
|2008.02.14 14:33
|108.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|78323178
|2008.02.14 14:03
|sell
|0.16
|usdjpym
|108.48
|0.00
|108.38
|2008.02.14 14:33
|108.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|78321593
|2008.02.14 14:00
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.42
|0.00
|108.32
|2008.02.14 14:33
|108.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|78320903
|2008.02.14 13:59
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7890
|0.0000
|0.7900
|2008.02.14 14:40
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78320769
|2008.02.14 13:59
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7411
|0.0000
|0.7401
|2008.02.18 08:39
|0.7506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|78320544
|2008.02.14 13:59
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.36
|0.00
|108.26
|2008.02.14 14:33
|108.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|78318831
|2008.02.14 13:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.29
|0.00
|108.19
|2008.02.14 14:33
|108.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|78317871
|2008.02.14 13:39
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.23
|0.00
|108.13
|2008.02.14 14:34
|108.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|78316658
|2008.02.14 13:33
|sell
|0.16
|usdjpym
|108.34
|0.00
|108.24
|2008.02.14 13:39
|108.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|78316455
|2008.02.14 13:32
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.28
|0.00
|108.18
|2008.02.14 13:39
|108.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|78316067
|2008.02.14 13:31
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.22
|0.00
|108.12
|2008.02.14 13:39
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|78312075
|2008.02.14 13:13
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.16
|0.00
|108.06
|2008.02.14 13:39
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|78311207
|2008.02.14 13:09
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.10
|0.00
|108.00
|2008.02.14 13:39
|108.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|78306219
|2008.02.14 12:26
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7897
|0.0000
|0.7907
|2008.02.14 14:40
|0.7899
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78305772
|2008.02.14 12:21
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7903
|0.0000
|0.7913
|2008.02.14 14:40
|0.7900
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78304982
|2008.02.14 12:15
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7888
|0.0000
|0.7898
|2008.02.14 12:21
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78304273
|2008.02.14 12:08
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.23
|0.00
|108.13
|2008.02.14 13:09
|108.13
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|78303805
|2008.02.14 12:01
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7874
|0.0000
|0.7884
|2008.02.14 12:15
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78302151
|2008.02.14 11:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.36
|0.00
|108.26
|2008.02.14 12:08
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|78299912
|2008.02.14 11:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.30
|0.00
|108.20
|2008.02.14 12:08
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|78299125
|2008.02.14 10:50
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7880
|0.0000
|0.7890
|2008.02.14 12:15
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78298989
|2008.02.14 10:48
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7887
|0.0000
|0.7897
|2008.02.14 12:15
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78295552
|2008.02.14 10:10
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.24
|0.00
|108.14
|2008.02.14 12:08
|108.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78291761
|2008.02.14 09:26
|sell
|0.04
|eurgbpm
|0.7423
|0.0000
|0.7413
|2008.02.14 13:59
|0.7413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|78290975
|2008.02.14 09:20
|sell
|0.16
|usdjpym
|108.37
|0.00
|108.27
|2008.02.14 10:10
|108.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|78289730
|2008.02.14 09:07
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7870
|0.0000
|0.7880
|2008.02.14 10:47
|0.7880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78281656
|2008.02.14 08:24
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7878
|0.0000
|0.7888
|2008.02.14 10:48
|0.7881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78273447
|2008.02.14 08:00
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7885
|0.0000
|0.7895
|2008.02.14 10:48
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|78272971
|2008.02.14 07:59
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7891
|0.0000
|0.7901
|2008.02.14 10:48
|0.7883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|78270936
|2008.02.14 07:57
|sell
|0.02
|eurgbpm
|0.7416
|0.0000
|0.7406
|2008.02.14 13:59
|0.7413
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78258523
|2008.02.14 07:03
|sell
|0.01
|eurgbpm
|0.7410
|0.0000
|0.7400
|2008.02.14 13:59
|0.7415
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|78255983
|2008.02.14 06:45
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7874
|0.0000
|0.7884
|2008.02.14 07:59
|0.7884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78254590
|2008.02.14 06:38
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.31
|0.00
|108.21
|2008.02.14 10:10
|108.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|78254425
|2008.02.14 06:36
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.25
|0.00
|108.15
|2008.02.14 10:10
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|78254181
|2008.02.14 06:32
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.18
|0.00
|108.08
|2008.02.14 10:10
|108.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|78253892
|2008.02.14 06:29
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.12
|0.00
|108.02
|2008.02.14 10:10
|108.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|78246822
|2008.02.14 05:49
|buy
|0.08
|nzdusdm
|0.7859
|0.0000
|0.7869
|2008.02.14 06:44
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|78246568
|2008.02.14 05:44
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7866
|0.0000
|0.7876
|2008.02.14 06:44
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|78245285
|2008.02.14 05:23
|sell
|0.08
|usdjpym
|108.25
|0.00
|108.15
|2008.02.14 06:29
|108.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78242924
|2008.02.14 04:56
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7874
|0.0000
|0.7884
|2008.02.14 06:44
|0.7869
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|78242832
|2008.02.14 04:54
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7880
|0.0000
|0.7890
|2008.02.14 06:44
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|78242224
|2008.02.14 04:41
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7872
|0.0000
|0.7882
|2008.02.14 04:53
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78240594
|2008.02.14 04:06
|sell
|0.04
|usdjpym
|108.18
|0.00
|108.08
|2008.02.14 06:29
|108.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|78233934
|2008.02.14 02:21
|buy
|0.04
|nzdusdm
|0.7857
|0.0000
|0.7867
|2008.02.14 04:41
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78230125
|2008.02.14 01:28
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.12
|0.00
|108.02
|2008.02.14 06:29
|108.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|78229683
|2008.02.14 01:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.06
|0.00
|107.96
|2008.02.14 06:29
|108.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|78225175
|2008.02.14 00:46
|buy
|0.02
|nzdusdm
|0.7864
|0.0000
|0.7874
|2008.02.14 04:41
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|78224962
|2008.02.14 00:45
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7870
|0.0000
|0.7880
|2008.02.14 04:41
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|78223529
|2008.02.14 00:39
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7855
|0.0000
|0.7865
|2008.02.14 00:45
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78222550
|2008.02.14 00:34
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.20
|0.00
|108.10
|2008.02.14 01:19
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|78222232
|2008.02.14 00:33
|buy
|0.01
|nzdusdm
|0.7841
|0.0000
|0.7851
|2008.02.14 00:39
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78221827
|2008.02.14 00:32
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.14
|0.00
|108.04
|2008.02.14 01:19
|108.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78220915
|2008.02.14 00:30
|sell
|0.64
|nzdusdm
|0.7854
|0.0000
|0.7844
|2008.02.14 00:33
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|78204708
|2008.02.13 23:55
|sell
|0.02
|usdjpym
|108.27
|0.00
|108.17
|2008.02.14 00:32
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|78204538
|2008.02.13 23:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|108.21
|0.00
|108.11
|2008.02.14 00:32
|108.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|78201065
|2008.02.13 23:13
|buy
|0.08
|usdjpym
|108.11
|0.00
|108.21
|2008.02.13 23:53
|108.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|78200498
|2008.02.13 23:03
|sell
|0.32
|nzdusdm
|0.7847
|0.0000
|0.7837
|2008.02.14 00:33
|0.7845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|78199719
|2008.02.13 22:58
|buy
|0.04
|usdjpym
|108.17
|0.00
|108.27
|2008.02.13 23:53
|108.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|76583094
|2008.02.06 00:10
|balance
|Deposit
|2 704.85
|
|0.00
|0.00
|-4.68
|1 114.19
|Closed P/L:
|1 109.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79902276
|2008.02.22 17:56
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.6078
|0.0000
|1.6068
|
|1.6112
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.31
|79918117
|2008.02.22 20:31
|sell
|0.02
|eurchfm
|1.6084
|0.0000
|1.6074
|
|1.6112
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.52
|79923053
|2008.02.22 20:54
|sell
|0.04
|eurchfm
|1.6091
|0.0000
|1.6081
|
|1.6112
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.77
|79925903
|2008.02.24 23:00
|sell
|0.08
|eurchfm
|1.6100
|0.0000
|1.6090
|
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|79903801
|2008.02.22 18:00
|buy
|0.01
|usdcadm
|1.0166
|0.0000
|1.0176
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|79909775
|2008.02.22 18:55
|buy
|0.02
|usdcadm
|1.0159
|0.0000
|1.0169
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|79910497
|2008.02.22 19:04
|buy
|0.04
|usdcadm
|1.0152
|0.0000
|1.0162
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|79912904
|2008.02.22 19:43
|buy
|0.08
|usdcadm
|1.0146
|0.0000
|1.0156
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.45
|79921964
|2008.02.22 20:45
|buy
|0.16
|usdcadm
|1.0139
|0.0000
|1.0149
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.80
|79922425
|2008.02.22 20:48
|buy
|0.32
|usdcadm
|1.0132
|0.0000
|1.0142
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.38
|79922505
|2008.02.22 20:49
|buy
|0.64
|usdcadm
|1.0126
|0.0000
|1.0136
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|-0.06
|-6.96
|79948138
|2008.02.25 00:03
|buy
|1.28
|usdcadm
|1.0119
|0.0000
|1.0129
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.06
|79950130
|2008.02.25 00:24
|buy
|0.01
|usdjpym
|107.39
|0.00
|107.49
|
|107.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|79954427
|2008.02.25 00:52
|sell
|0.01
|nzdusdm
|0.8071
|0.0000
|0.8061
|
|0.8079
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|79957180
|2008.02.25 01:04
|buy
|0.02
|usdjpym
|107.33
|0.00
|107.43
|
|107.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|79957192
|2008.02.25 01:04
|sell
|0.16
|eurchfm
|1.6107
|0.0000
|1.6097
|
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|79958497
|2008.02.25 01:14
|buy
|0.04
|usdjpym
|107.27
|0.00
|107.37
|
|107.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|79959296
|2008.02.25 01:21
|buy
|2.56
|usdcadm
|1.0112
|0.0000
|1.0122
|
|1.0115
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|79960156
|2008.02.25 01:27
|sell
|0.02
|nzdusdm
|0.8078
|0.0000
|0.8068
|
|0.8079
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|79973788
|2008.02.25 03:53
|sell
|0.04
|nzdusdm
|0.8084
|0.0000
|0.8074
|
|0.8079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|0.00
|0.00
|-0.18
|-22.09
|
|Floating P/L:
|-22.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 704.85
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 109.51
|Floating P/L:
|-22.27
|Margin:
|139.00
|Balance:
|3 814.36
|Equity:
|3 792.09
|Free Margin:
|3 653.09