Interbank FX, LLC
|Account: 1825634
|Name: mp6140
|Currency: USD
|2008 February 20, 17:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|74779103
|2008.01.27 19:36
|balance
|Deposit
|5 000.00
|74812916
|2008.01.28 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9798
|0.0000
|1.9808
|2008.01.28 08:49
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|74812945
|2008.01.28 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9784
|2008.01.28 02:10
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75078342
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9844
|2008.01.29 02:11
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75078324
|2008.01.29 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9868
|2008.01.29 06:27
|1.9868
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75317076
|2008.01.30 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9901
|0.0000
|1.9911
|2008.01.30 01:16
|1.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75317104
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9887
|2008.01.30 05:32
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75591034
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|1.9869
|2008.01.31 05:09
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75591043
|2008.01.31 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9845
|2008.01.31 03:20
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75896018
|2008.02.01 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9915
|0.0000
|1.9905
|2008.02.01 03:23
|1.9905
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|75896005
|2008.02.01 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|1.9929
|2008.02.01 08:15
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76149394
|2008.02.04 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9661
|2.0161
|1.9651
|2008.02.05 14:36
|1.9651
|0.00
|0.00
|-2.17
|25.00
|76149362
|2008.02.04 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9665
|1.9165
|1.9675
|2008.02.04 02:49
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76322872
|2008.02.05 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9743
|1.9243
|1.9753
|2008.02.05 07:21
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76322877
|2008.02.05 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9739
|2.0239
|1.9729
|2008.02.05 02:50
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76592113
|2008.02.06 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9653
|1.9153
|1.9663
|2008.02.13 20:29
|1.9663
|0.00
|0.00
|8.32
|25.00
|76592161
|2008.02.06 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9649
|2.0149
|1.9639
|2008.02.06 07:01
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76871853
|2008.02.07 01:02
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9602
|1.9102
|1.9612
|2008.02.07 05:56
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|76871876
|2008.02.07 01:02
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9598
|2.0098
|1.9588
|2008.02.07 01:21
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77199584
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9436
|1.8936
|1.9446
|2008.02.08 01:35
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77199684
|2008.02.08 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9432
|1.9932
|1.9422
|2008.02.08 07:22
|1.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77447195
|2008.02.11 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9482
|1.8982
|1.9492
|2008.02.11 09:48
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77447218
|2008.02.11 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9478
|1.9978
|1.9468
|2008.02.11 01:22
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77683687
|2008.02.12 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9503
|1.9003
|1.9513
|2008.02.12 01:42
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77985133
|2008.02.13 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9575
|1.9075
|1.9585
|2008.02.13 02:29
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|77985265
|2008.02.13 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9571
|2.0071
|1.9561
|2008.02.13 08:12
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78227115
|2008.02.14 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9635
|1.9135
|1.9645
|2008.02.14 05:20
|1.9645
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78227127
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9631
|2.0131
|1.9621
|2008.02.14 02:08
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78417667
|2008.02.15 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9685
|1.9185
|1.9695
|2008.02.15 04:59
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78417699
|2008.02.15 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9681
|2.0181
|1.9671
|2008.02.15 07:59
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78629237
|2008.02.18 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9592
|2.0092
|1.9582
|2008.02.18 07:00
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78629225
|2008.02.18 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9596
|1.9096
|1.9606
|2008.02.18 02:58
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78824042
|2008.02.19 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9503
|1.9003
|1.9513
|2008.02.19 06:01
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|78824061
|2008.02.19 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9499
|1.9999
|1.9489
|2008.02.19 01:49
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|79177700
|2008.02.20 01:00
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.9469
|1.9969
|1.9459
|2008.02.20 08:00
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|79177685
|2008.02.20 01:00
|buy
|0.25
|gbpusd
|1.9473
|1.8973
|1.9483
|2008.02.20 02:45
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|
|0.00
|0.00
|6.15
|875.00
|Closed P/L:
|881.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|881.15
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 881.15
|Equity:
|5 881.15
|Free Margin:
|5 881.15