Interbank FX, LLC

Account: 1825634 Name: mp6140 Currency: USD 2008 February 20, 17:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
747791032008.01.27 19:36balanceDeposit5 000.00
748129162008.01.28 01:00buy0.25gbpusd1.97980.00001.98082008.01.28 08:491.98080.000.000.0025.00
748129452008.01.28 01:00sell0.25gbpusd1.97940.00001.97842008.01.28 02:101.97840.000.000.0025.00
750783422008.01.29 01:00sell0.25gbpusd1.98540.00001.98442008.01.29 02:111.98440.000.000.0025.00
750783242008.01.29 01:00buy0.25gbpusd1.98580.00001.98682008.01.29 06:271.98680.000.000.0025.00
753170762008.01.30 01:00buy0.25gbpusd1.99010.00001.99112008.01.30 01:161.99110.000.000.0025.00
753171042008.01.30 01:00sell0.25gbpusd1.98970.00001.98872008.01.30 05:321.98870.000.000.0025.00
755910342008.01.31 01:00buy0.25gbpusd1.98590.00001.98692008.01.31 05:091.98690.000.000.0025.00
755910432008.01.31 01:00sell0.25gbpusd1.98550.00001.98452008.01.31 03:201.98450.000.000.0025.00
758960182008.02.01 01:00sell0.25gbpusd1.99150.00001.99052008.02.01 03:231.99050.000.000.0025.00
758960052008.02.01 01:00buy0.25gbpusd1.99190.00001.99292008.02.01 08:151.99290.000.000.0025.00
761493942008.02.04 01:00sell0.25gbpusd1.96612.01611.96512008.02.05 14:361.96510.000.00-2.1725.00
761493622008.02.04 01:00buy0.25gbpusd1.96651.91651.96752008.02.04 02:491.96750.000.000.0025.00
763228722008.02.05 01:00buy0.25gbpusd1.97431.92431.97532008.02.05 07:211.97530.000.000.0025.00
763228772008.02.05 01:00sell0.25gbpusd1.97392.02391.97292008.02.05 02:501.97290.000.000.0025.00
765921132008.02.06 01:00buy0.25gbpusd1.96531.91531.96632008.02.13 20:291.96630.000.008.3225.00
765921612008.02.06 01:00sell0.25gbpusd1.96492.01491.96392008.02.06 07:011.96390.000.000.0025.00
768718532008.02.07 01:02buy0.25gbpusd1.96021.91021.96122008.02.07 05:561.96120.000.000.0025.00
768718762008.02.07 01:02sell0.25gbpusd1.95982.00981.95882008.02.07 01:211.95880.000.000.0025.00
771995842008.02.08 01:00buy0.25gbpusd1.94361.89361.94462008.02.08 01:351.94460.000.000.0025.00
771996842008.02.08 01:00sell0.25gbpusd1.94321.99321.94222008.02.08 07:221.94220.000.000.0025.00
774471952008.02.11 01:00buy0.25gbpusd1.94821.89821.94922008.02.11 09:481.94920.000.000.0025.00
774472182008.02.11 01:00sell0.25gbpusd1.94781.99781.94682008.02.11 01:221.94680.000.000.0025.00
776836872008.02.12 01:00buy0.25gbpusd1.95031.90031.95132008.02.12 01:421.95130.000.000.0025.00
779851332008.02.13 01:00buy0.25gbpusd1.95751.90751.95852008.02.13 02:291.95850.000.000.0025.00
779852652008.02.13 01:00sell0.25gbpusd1.95712.00711.95612008.02.13 08:121.95610.000.000.0025.00
782271152008.02.14 01:00buy0.25gbpusd1.96351.91351.96452008.02.14 05:201.96450.000.000.0025.00
782271272008.02.14 01:00sell0.25gbpusd1.96312.01311.96212008.02.14 02:081.96210.000.000.0025.00
784176672008.02.15 01:00buy0.25gbpusd1.96851.91851.96952008.02.15 04:591.96950.000.000.0025.00
784176992008.02.15 01:00sell0.25gbpusd1.96812.01811.96712008.02.15 07:591.96710.000.000.0025.00
786292372008.02.18 01:00sell0.25gbpusd1.95922.00921.95822008.02.18 07:001.95820.000.000.0025.00
786292252008.02.18 01:00buy0.25gbpusd1.95961.90961.96062008.02.18 02:581.96060.000.000.0025.00
788240422008.02.19 01:00buy0.25gbpusd1.95031.90031.95132008.02.19 06:011.95130.000.000.0025.00
788240612008.02.19 01:00sell0.25gbpusd1.94991.99991.94892008.02.19 01:491.94890.000.000.0025.00
791777002008.02.20 01:00sell0.25gbpusd1.94691.99691.94592008.02.20 08:001.94590.000.000.0025.00
791776852008.02.20 01:00buy0.25gbpusd1.94731.89731.94832008.02.20 02:451.94830.000.000.0025.00
  0.00 0.00 6.15 875.00
Closed P/L: 881.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 881.15 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 881.15 Equity: 5 881.15 Free Margin: 5 881.15